Interbank FX, LLC

Account: 1507949 Name: Frederick Whitlock Currency: USD 2007 June 29, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
385663022007.06.16 12:44balanceDeposit3 000.00
385672742007.06.17 22:00buy0.01eurusdm1.33830.00001.34032007.06.18 06:591.34030.000.000.000.20
385676862007.06.17 22:00buy0.01usdchfm1.24260.00001.24462007.06.21 04:441.23950.000.000.05-0.25
385756532007.06.17 23:09buy0.02usdchfm1.24200.00001.24402007.06.21 04:441.23940.000.000.09-0.42
385797182007.06.18 00:03buy0.04usdchfm1.24140.00001.24342007.06.21 04:441.23950.000.000.19-0.61
386056202007.06.18 06:03buy0.08usdchfm1.24090.00001.24292007.06.21 04:441.23950.000.000.35-0.90
386183482007.06.18 06:59buy0.01eurusdm1.34040.00001.34242007.06.19 00:211.34240.000.00-0.010.20
386252232007.06.18 07:21buy0.02eurusdm1.33980.00001.34182007.06.18 23:161.34180.000.00-0.010.40
386261472007.06.18 07:24buy0.04eurusdm1.33930.00001.34132007.06.18 11:201.34130.000.000.000.80
391841792007.06.20 17:36sell0.01eurusdm1.34190.00001.33992007.06.20 20:061.33990.000.000.000.20
391841882007.06.20 17:36buy0.16usdchfm1.23750.00001.23952007.06.21 04:441.23950.000.000.432.58
392090392007.06.20 20:06sell0.01eurusdm1.33980.00001.33782007.06.21 00:541.33840.000.000.020.14
392182402007.06.20 20:50sell0.02eurusdm1.34040.00001.33842007.06.21 00:541.33840.000.000.030.40
392580642007.06.21 00:54sell0.01eurusdm1.33830.00001.33632007.06.21 07:101.33830.000.000.000.00
392618512007.06.21 01:15sell0.02eurusdm1.33890.00001.33692007.06.21 07:101.33830.000.000.000.12
392789492007.06.21 03:05sell0.04eurusdm1.33950.00001.33752007.06.21 07:091.33840.000.000.000.44
392925762007.06.21 04:44buy0.01usdchfm1.23980.00001.24182007.06.21 07:091.24130.000.000.000.12
393011382007.06.21 05:55sell0.08eurusdm1.34000.00001.33802007.06.21 07:081.33800.000.000.001.60
393012882007.06.21 05:56buy0.02usdchfm1.23920.00001.24122007.06.21 07:071.24120.000.000.000.32
393189852007.06.21 07:09buy0.01usdchfm1.24170.00001.24372007.06.21 10:421.24190.000.000.000.02
393195612007.06.21 07:10buy0.01eurusdm1.33820.00001.34022007.06.21 10:441.33810.000.000.00-0.01
393201262007.06.21 07:12buy0.02eurusdm1.33770.00001.33972007.06.21 10:421.33810.000.000.000.08
393299732007.06.21 07:31buy0.02usdchfm1.24110.00001.24312007.06.21 10:421.24190.000.000.000.13
393396702007.06.21 08:12buy0.04usdchfm1.24060.00001.24262007.06.21 10:421.24180.000.000.000.39
393720332007.06.21 10:45buy0.03eurusdm1.33840.00001.33942007.06.21 11:471.33860.000.000.000.06
393721032007.06.21 10:45buy0.03usdchfm1.24200.00001.24302007.06.21 12:511.24040.000.000.00-0.39
393781032007.06.21 11:17buy0.06eurusdm1.33780.00001.33882007.06.21 11:461.33880.000.000.000.60
393836752007.06.21 11:39buy0.06usdchfm1.24140.00001.24242007.06.21 12:511.24050.000.000.00-0.44
393849542007.06.21 11:46buy0.12usdchfm1.24090.00001.24192007.06.21 12:511.24060.000.000.00-0.29
393851462007.06.21 11:47buy0.03eurusdm1.33870.00001.33972007.06.21 12:071.33970.000.000.000.30
393904962007.06.21 12:06buy0.24usdchfm1.24030.00001.24132007.06.21 12:511.24070.000.000.000.77
393906272007.06.21 12:07buy0.03eurusdm1.33990.00001.34092007.06.21 12:341.34040.000.000.000.15
393962292007.06.21 12:28buy0.06eurusdm1.33940.00001.34042007.06.21 12:331.34040.000.000.000.60
393984922007.06.21 12:33buy0.48usdchfm1.23970.00001.24072007.06.21 12:511.24070.000.000.003.87
393991342007.06.21 12:34buy0.03eurusdm1.34070.00001.34172007.06.22 03:141.33930.000.00-0.02-0.42
394008262007.06.21 12:38buy0.06eurusdm1.34010.00001.34112007.06.22 03:141.33940.000.00-0.04-0.42
394041362007.06.21 12:52sell0.03usdchfm1.24050.00001.23952007.06.22 05:401.24080.000.00-0.03-0.07
394102292007.06.21 13:18buy0.12eurusdm1.33960.00001.34062007.06.22 03:141.33930.000.00-0.07-0.36
394108272007.06.21 13:20sell0.06usdchfm1.24100.00001.24002007.06.22 05:401.24060.000.00-0.060.19
394387142007.06.21 16:00buy0.24eurusdm1.33900.00001.34002007.06.22 03:141.33940.000.00-0.150.96
394532682007.06.21 17:45sell0.12usdchfm1.24160.00001.24062007.06.22 05:401.24060.000.00-0.110.97
394556362007.06.21 18:07sell0.24usdchfm1.24220.00001.24122007.06.21 21:111.24120.000.00-0.231.93
394979382007.06.22 00:25buy0.48eurusdm1.33840.00001.33942007.06.22 03:141.33940.000.000.004.80
395165292007.06.22 03:15buy0.03eurusdm1.33950.00001.34052007.06.22 06:031.34050.000.000.000.30
395243722007.06.22 05:40sell0.03usdchfm1.24030.00001.23932007.06.22 06:121.23930.000.000.000.24
395273882007.06.22 06:03buy0.03eurusdm1.34060.00001.34162007.06.22 06:101.34160.000.000.000.30
395299932007.06.22 06:11buy0.03eurusdm1.34180.00001.34282007.06.22 08:311.34110.000.000.00-0.21
395302192007.06.22 06:12sell0.03usdchfm1.23910.00001.23812007.06.22 07:241.23870.000.000.000.10
395346862007.06.22 06:23sell0.06usdchfm1.23970.00001.23872007.06.22 07:241.23870.000.000.000.48
395415702007.06.22 06:53buy0.06eurusdm1.34130.00001.34232007.06.22 08:301.34120.000.000.00-0.06
395438302007.06.22 07:02buy0.12eurusdm1.34070.00001.34172007.06.22 08:301.34110.000.000.000.48
395473952007.06.22 07:24sell0.03usdchfm1.23830.00001.23732007.06.22 07:401.23730.000.000.000.24
395498242007.06.22 07:40sell0.03usdchfm1.23690.00001.23592007.06.22 08:151.23690.000.000.000.00
395518282007.06.22 08:00buy0.24eurusdm1.34010.00001.34112007.06.22 08:301.34110.000.000.002.40
395520842007.06.22 08:00sell0.06usdchfm1.23780.00001.23682007.06.22 08:151.23680.000.000.000.49
395545192007.06.22 08:15sell0.03usdchfm1.23660.00001.23562007.06.22 08:521.23560.000.000.000.24
395562042007.06.22 08:31buy0.03eurusdm1.34140.00001.34242007.06.22 09:301.34240.000.000.000.30
395593492007.06.22 08:52sell0.03usdchfm1.23520.00001.23422007.06.22 09:311.23420.000.000.000.24
395640272007.06.22 09:31buy0.03eurusdm1.34260.00001.34362007.06.22 11:541.34360.000.000.000.30
395643132007.06.22 09:31sell0.03usdchfm1.23380.00001.23282007.06.22 10:421.23440.000.000.00-0.15
395666322007.06.22 09:38sell0.06usdchfm1.23440.00001.23342007.06.22 10:411.23450.000.000.00-0.05
395671872007.06.22 09:47sell0.12usdchfm1.23490.00001.23392007.06.22 10:411.23450.000.000.000.39
395704252007.06.22 10:20sell0.24usdchfm1.23550.00001.23452007.06.22 10:411.23450.000.000.001.94
395723472007.06.22 10:42sell0.03usdchfm1.23410.00001.23312007.06.22 12:161.23310.000.000.000.24
395830642007.06.22 11:54buy0.03eurusdm1.34370.00001.34472007.06.22 12:161.34470.000.000.000.30
395872812007.06.22 12:16sell0.03usdchfm1.23270.00001.23172007.06.22 12:231.23170.000.000.000.24
395881542007.06.22 12:19buy0.03eurusdm1.34550.00001.34652007.06.22 12:531.34650.000.000.000.30
395919512007.06.22 12:23sell0.03usdchfm1.23120.00001.23022007.06.22 12:531.23090.000.000.000.07
395964832007.06.22 12:32sell0.06usdchfm1.23180.00001.23082007.06.22 12:531.23080.000.000.000.49
396011172007.06.22 12:53buy0.03eurusdm1.34680.00001.34782007.06.22 14:541.34340.000.000.00-1.02
396016082007.06.22 12:53sell0.03usdchfm1.23060.00001.22962007.06.22 14:221.23010.000.000.000.12
396029922007.06.22 12:59sell0.06usdchfm1.23110.00001.23012007.06.22 14:221.23010.000.000.000.49
396030672007.06.22 12:59buy0.06eurusdm1.34620.00001.34722007.06.22 14:541.34330.000.000.00-1.74
396061842007.06.22 13:33buy0.12eurusdm1.34570.00001.34672007.06.22 14:541.34340.000.000.00-2.76
396115612007.06.22 14:23sell0.03usdchfm1.22960.00001.22862007.06.22 15:281.23280.000.000.00-0.78
396150522007.06.22 14:38sell0.06usdchfm1.23020.00001.22922007.06.22 15:271.23270.000.000.00-1.22
396154822007.06.22 14:39buy0.24eurusdm1.34510.00001.34612007.06.22 14:541.34330.000.000.00-4.32
396162502007.06.22 14:40sell0.12usdchfm1.23080.00001.22982007.06.22 15:271.23280.000.000.00-1.95
396164012007.06.22 14:40buy0.48eurusdm1.34450.00001.34552007.06.22 14:541.34340.000.000.00-5.28
396184022007.06.22 14:43sell0.24usdchfm1.23130.00001.23032007.06.22 15:271.23270.000.000.00-2.73
396200962007.06.22 14:45sell0.48usdchfm1.23190.00001.23092007.06.22 15:271.23280.000.000.00-3.50
396202492007.06.22 14:45buy0.96eurusdm1.34390.00001.34492007.06.22 14:541.34320.000.000.00-6.72
396223982007.06.22 14:48sell0.96usdchfm1.23250.00001.23152007.06.22 15:271.23270.000.000.00-1.56
396226062007.06.22 14:48sell1.92usdchfm1.23300.00001.23202007.06.22 15:271.23280.000.000.003.11
396226512007.06.22 14:48buy1.92eurusdm1.34340.00001.34442007.06.22 14:541.34330.000.000.00-1.92
396232272007.06.22 14:48buy3.84eurusdm1.34280.00001.34382007.06.22 14:541.34320.000.000.0015.36
396234122007.06.22 14:48sell3.84usdchfm1.23370.00001.23272007.06.22 15:271.23270.000.000.0031.15
396236832007.06.22 14:48buy7.68eurusdm1.34220.00001.34322007.06.22 14:541.34320.000.000.0076.80
396288162007.06.22 14:54sell0.03eurusdm1.34340.00001.34242007.06.22 15:041.34240.000.000.000.30
396318842007.06.22 15:04sell0.03eurusdm1.34220.00001.34122007.06.25 05:481.34590.000.000.02-1.11
396322402007.06.22 15:05sell0.06eurusdm1.34280.00001.34182007.06.25 05:481.34580.000.000.03-1.80
396327942007.06.22 15:12sell0.12eurusdm1.34340.00001.34242007.06.25 05:481.34590.000.000.06-3.00
396343202007.06.22 15:29buy0.03usdchfm1.23260.00001.23362007.06.25 05:041.22920.000.000.03-0.83
396366712007.06.22 15:47buy0.06usdchfm1.23200.00001.23302007.06.25 05:041.22910.000.000.05-1.42
396369342007.06.22 15:49sell0.24eurusdm1.34390.00001.34292007.06.25 05:481.34580.000.000.13-4.56
396394102007.06.22 16:04sell0.48eurusdm1.34450.00001.34352007.06.25 05:481.34590.000.000.26-6.72
396396392007.06.22 16:04buy0.12usdchfm1.23140.00001.23242007.06.25 05:041.22920.000.000.11-2.15
396422182007.06.22 16:27buy0.24usdchfm1.23080.00001.23182007.06.25 05:041.22910.000.000.21-3.32
396445732007.06.22 16:56sell0.96eurusdm1.34510.00001.34412007.06.25 05:481.34580.000.000.52-6.72
396472402007.06.22 17:13sell1.92eurusdm1.34570.00001.34472007.06.25 05:481.34590.000.001.04-3.84
396487032007.06.22 17:24buy0.48usdchfm1.23020.00001.23122007.06.25 05:041.22920.000.000.43-3.90
396493632007.06.22 17:29buy0.96usdchfm1.22960.00001.23062007.06.25 05:041.22930.000.000.85-2.34
396500992007.06.22 17:34sell3.84eurusdm1.34620.00001.34522007.06.25 05:481.34580.000.002.0715.36
396540532007.06.22 18:13sell7.68eurusdm1.34680.00001.34582007.06.25 05:481.34580.000.004.1576.80
396603492007.06.22 19:06buy1.92usdchfm1.22900.00001.23002007.06.25 05:041.22940.000.001.716.25
397052602007.06.25 00:17buy3.84usdchfm1.22850.00001.22952007.06.25 05:041.22950.000.000.0031.23
397362712007.06.25 05:05buy0.03usdchfm1.22950.00001.23052007.06.25 07:021.23050.000.000.000.24
397419932007.06.25 05:48sell0.03eurusdm1.34560.00001.34462007.06.25 07:101.34510.000.000.000.15
397468642007.06.25 06:20sell0.06eurusdm1.34610.00001.34512007.06.25 07:101.34510.000.000.000.60
397542502007.06.25 07:02buy0.03usdchfm1.23090.00001.23192007.06.25 18:361.22840.000.000.00-0.61
397553292007.06.25 07:10sell0.03eurusdm1.34480.00001.34382007.06.25 14:581.34540.000.000.00-0.18
397607472007.06.25 07:21buy0.06usdchfm1.23040.00001.23142007.06.25 18:361.22840.000.000.00-0.98
397637942007.06.25 07:38buy0.03usdchfm1.23080.00001.23182007.06.25 11:211.22870.000.000.00-0.51
397657972007.06.25 07:49buy0.06usdchfm1.23020.00001.23122007.06.25 11:211.22880.000.000.00-0.68
397697412007.06.25 08:09buy0.12usdchfm1.22960.00001.23062007.06.25 11:211.22890.000.000.00-0.68
397734022007.06.25 08:26buy0.24usdchfm1.22900.00001.23002007.06.25 11:211.22880.000.000.00-0.39
397765342007.06.25 08:45buy0.48usdchfm1.22850.00001.22952007.06.25 11:211.22880.000.000.001.17
397768042007.06.25 08:46sell0.06eurusdm1.34540.00001.34442007.06.25 14:581.34550.000.000.00-0.06
397847982007.06.25 09:36sell0.12eurusdm1.34590.00001.34492007.06.25 14:581.34540.000.000.000.60
397849752007.06.25 09:36buy0.96usdchfm1.22790.00001.22892007.06.25 11:211.22890.000.000.007.81
398023392007.06.25 11:21buy0.03usdchfm1.22920.00001.23022007.06.25 12:441.22910.000.000.00-0.02
398028442007.06.25 11:28buy0.06usdchfm1.22870.00001.22972007.06.25 12:441.22900.000.000.000.15
398059332007.06.25 11:50buy0.12usdchfm1.22810.00001.22912007.06.25 12:431.22910.000.000.000.98
398135842007.06.25 12:44buy0.03usdchfm1.22940.00001.23042007.06.25 14:481.22870.000.000.00-0.17
398153042007.06.25 12:57buy0.06usdchfm1.22880.00001.22982007.06.25 14:481.22860.000.000.00-0.10
398154142007.06.25 12:58sell0.24eurusdm1.34650.00001.34552007.06.25 14:581.34550.000.000.002.40
398186642007.06.25 13:18buy0.12usdchfm1.22820.00001.22922007.06.25 14:471.22860.000.000.000.39
398234182007.06.25 14:01buy0.24usdchfm1.22760.00001.22862007.06.25 14:471.22860.000.000.001.95
398271172007.06.25 14:48buy0.03usdchfm1.22920.00001.23022007.06.25 15:001.23020.000.000.000.24
398296062007.06.25 14:58sell0.03eurusdm1.34530.00001.34432007.06.25 20:481.34630.000.000.00-0.30
398305512007.06.25 15:00buy0.03usdchfm1.23050.00001.23152007.06.28 17:281.23150.000.000.060.24
398434692007.06.25 16:44sell0.06eurusdm1.34580.00001.34482007.06.25 20:481.34620.000.000.00-0.24
398442872007.06.25 17:00buy0.06usdchfm1.22990.00001.23092007.06.28 17:131.23090.000.000.100.49
398483582007.06.25 17:35buy0.12usdchfm1.22930.00001.23032007.06.26 07:201.23030.000.000.110.98
398558712007.06.25 18:35buy0.24usdchfm1.22880.00001.22982007.06.26 07:191.22980.000.000.211.95
398560392007.06.25 18:36buy0.03usdchfm1.22860.00001.22962007.06.26 06:371.22800.000.000.03-0.15
398579822007.06.25 18:51sell0.12eurusdm1.34640.00001.34542007.06.25 20:471.34590.000.000.000.60
398581092007.06.25 18:51buy0.06usdchfm1.22800.00001.22902007.06.26 06:371.22790.000.000.05-0.05
398607182007.06.25 19:15sell0.24eurusdm1.34700.00001.34602007.06.25 20:471.34600.000.000.002.40
398687852007.06.25 20:48buy0.03eurusdm1.34620.00001.34722007.06.26 06:251.34670.000.00-0.020.15
398855902007.06.26 00:54buy0.06eurusdm1.34570.00001.34672007.06.26 06:251.34670.000.000.000.60
399008082007.06.26 03:35buy0.12usdchfm1.22740.00001.22842007.06.26 06:371.22780.000.000.000.39
399130612007.06.26 06:24buy0.24usdchfm1.22680.00001.22782007.06.26 06:371.22780.000.000.001.95
399139392007.06.26 06:26buy0.03eurusdm1.34690.00001.34792007.06.26 07:551.34490.000.000.00-0.60
399147622007.06.26 06:28buy0.06eurusdm1.34630.00001.34732007.06.26 07:551.34490.000.000.00-0.84
399153692007.06.26 06:29buy0.12eurusdm1.34570.00001.34672007.06.26 07:551.34510.000.000.00-0.72
399171122007.06.26 06:33buy0.24eurusdm1.34510.00001.34612007.06.26 07:551.34510.000.000.000.00
399186472007.06.26 06:37sell0.03usdchfm1.22780.00001.22682007.06.26 12:241.22920.000.000.00-0.34
399222352007.06.26 07:00sell0.06usdchfm1.22840.00001.22742007.06.26 12:231.22920.000.000.00-0.39
399228782007.06.26 07:02sell0.12usdchfm1.22890.00001.22792007.06.26 12:231.22910.000.000.00-0.20
399246672007.06.26 07:05sell0.24usdchfm1.22950.00001.22852007.06.26 12:231.22920.000.000.000.59
399247562007.06.26 07:05buy0.48eurusdm1.34450.00001.34552007.06.26 07:551.34500.000.000.002.40
399280772007.06.26 07:20sell0.48usdchfm1.23010.00001.22912007.06.26 12:231.22910.000.000.003.91
399284482007.06.26 07:21buy0.96eurusdm1.34390.00001.34492007.06.26 07:551.34490.000.000.009.60
399302722007.06.26 07:23sell0.96usdchfm1.23070.00001.22972007.06.26 07:371.22970.000.000.007.81
399404702007.06.26 07:55sell0.03eurusdm1.34500.00001.34402007.06.26 09:251.34460.000.000.000.12
399525042007.06.26 08:55sell0.06eurusdm1.34560.00001.34462007.06.26 09:251.34460.000.000.000.60
399645922007.06.26 09:25sell0.03eurusdm1.34450.00001.34352007.06.26 11:351.34590.000.000.00-0.42
399784842007.06.26 10:24sell0.06eurusdm1.34510.00001.34412007.06.26 11:341.34580.000.000.00-0.42
399809362007.06.26 10:31sell0.12eurusdm1.34570.00001.34472007.06.26 11:341.34580.000.000.00-0.12
399876962007.06.26 10:57sell0.24eurusdm1.34620.00001.34522007.06.26 11:341.34580.000.000.000.96
399939302007.06.26 11:16sell0.48eurusdm1.34680.00001.34582007.06.26 11:341.34580.000.000.004.80
400010272007.06.26 11:35buy0.03eurusdm1.34590.00001.34692007.06.26 12:401.34690.000.000.000.30
400135672007.06.26 12:25buy0.03usdchfm1.22920.00001.23022007.06.26 14:031.22850.000.000.00-0.17
400171852007.06.26 12:39buy0.06usdchfm1.22870.00001.22972007.06.26 14:031.22860.000.000.00-0.05
400179042007.06.26 12:40buy0.03eurusdm1.34710.00001.34812007.06.26 15:491.34680.000.000.00-0.09
400180542007.06.26 12:40buy0.12usdchfm1.22810.00001.22912007.06.26 14:031.22850.000.000.000.39
400186402007.06.26 12:40buy0.24usdchfm1.22750.00001.22852007.06.26 14:031.22850.000.000.001.95
400309772007.06.26 13:08buy0.06eurusdm1.34650.00001.34752007.06.26 15:491.34690.000.000.000.24
400450102007.06.26 14:03sell0.03usdchfm1.22860.00001.22762007.06.26 18:291.22830.000.000.000.07
400466952007.06.26 14:07sell0.06usdchfm1.22910.00001.22812007.06.26 18:291.22810.000.000.000.49
400470832007.06.26 14:08buy0.12eurusdm1.34590.00001.34692007.06.26 15:481.34690.000.000.001.20
400717232007.06.26 15:49buy0.03eurusdm1.34690.00001.34792007.06.27 06:561.34290.000.00-0.02-1.20
400770432007.06.26 16:04buy0.06eurusdm1.34630.00001.34732007.06.27 06:551.34300.000.00-0.04-1.98
400965312007.06.26 18:30sell0.03usdchfm1.22790.00001.22692007.06.27 08:091.22920.000.00-0.03-0.32
401173282007.06.26 20:49buy0.12eurusdm1.34570.00001.34672007.06.27 06:541.34300.000.00-0.07-3.24
401354482007.06.26 22:49sell0.06usdchfm1.22850.00001.22752007.06.27 08:081.22930.000.000.00-0.39
401360852007.06.26 22:50buy0.24eurusdm1.34510.00001.34612007.06.27 06:541.34310.000.000.00-4.80
401412132007.06.26 23:07sell0.12usdchfm1.22900.00001.22802007.06.27 08:081.22920.000.000.00-0.20
401413872007.06.26 23:07buy0.48eurusdm1.34450.00001.34552007.06.27 06:541.34320.000.000.00-6.24
401923802007.06.27 04:05buy0.96eurusdm1.34390.00001.34492007.06.27 06:541.34310.000.000.00-7.68
402228012007.06.27 06:02buy1.92eurusdm1.34340.00001.34442007.06.27 06:531.34320.000.000.00-3.84
402267902007.06.27 06:25buy3.84eurusdm1.34280.00001.34382007.06.27 06:531.34320.000.000.0015.36
402271122007.06.27 06:26sell0.24usdchfm1.22960.00001.22862007.06.27 08:081.22920.000.000.000.78
402301312007.06.27 06:32buy7.68eurusdm1.34220.00001.34322007.06.27 06:531.34320.000.000.0076.80
402423022007.06.27 06:57sell0.03eurusdm1.34290.00001.34192007.06.27 07:191.34190.000.000.000.30
402507532007.06.27 07:20sell0.03eurusdm1.34200.00001.34102007.06.27 11:581.34360.000.000.00-0.48
402524752007.06.27 07:24sell0.48usdchfm1.23020.00001.22922007.06.27 08:081.22920.000.000.003.90
402540432007.06.27 07:29sell0.06eurusdm1.34260.00001.34162007.06.27 11:581.34350.000.000.00-0.54
402577792007.06.27 07:42sell0.12eurusdm1.34320.00001.34222007.06.27 11:571.34360.000.000.00-0.48
402642772007.06.27 08:09buy0.03usdchfm1.22930.00001.23032007.06.27 10:001.22980.000.000.000.12
402829982007.06.27 09:43sell0.24eurusdm1.34380.00001.34282007.06.27 11:571.34350.000.000.000.72
402845392007.06.27 09:44sell0.48eurusdm1.34440.00001.34342007.06.27 11:571.34340.000.000.004.80
402846402007.06.27 09:44buy0.06usdchfm1.22880.00001.22982007.06.27 10:001.22980.000.000.000.49
402906682007.06.27 10:00buy0.03usdchfm1.23010.00001.23112007.06.27 11:561.22940.000.000.00-0.17
403020872007.06.27 10:58buy0.06usdchfm1.22950.00001.23052007.06.27 11:561.22940.000.000.00-0.05
403033422007.06.27 11:03buy0.12usdchfm1.22890.00001.22992007.06.27 11:561.22930.000.000.000.39
403041992007.06.27 11:04buy0.24usdchfm1.22840.00001.22942007.06.27 11:561.22940.000.000.001.95
403160262007.06.27 11:57buy0.03usdchfm1.22990.00001.23092007.06.27 15:151.22930.000.000.00-0.15
403165932007.06.27 11:58buy0.03eurusdm1.34360.00001.34462007.06.27 12:251.34460.000.000.000.30
403207392007.06.27 12:20buy0.06usdchfm1.22930.00001.23032007.06.27 15:151.22910.000.000.00-0.10
403219282007.06.27 12:25buy0.03eurusdm1.34480.00001.34582007.06.27 13:231.34460.000.000.00-0.06
403221642007.06.27 12:25buy0.12usdchfm1.22880.00001.22982007.06.27 15:151.22920.000.000.000.39
403239592007.06.27 12:30buy0.24usdchfm1.22820.00001.22922007.06.27 15:151.22920.000.000.001.95
403298892007.06.27 12:40buy0.06eurusdm1.34420.00001.34522007.06.27 13:231.34470.000.000.000.30
403364032007.06.27 13:00buy0.12eurusdm1.34370.00001.34472007.06.27 13:221.34470.000.000.001.20
403412442007.06.27 13:23buy0.03eurusdm1.34470.00001.34572007.06.27 17:121.34460.000.000.00-0.03
403537992007.06.27 14:18buy0.06eurusdm1.34410.00001.34512007.06.27 17:121.34460.000.000.000.30
403604472007.06.27 14:49buy0.12eurusdm1.34360.00001.34462007.06.27 17:121.34460.000.000.001.20
403687442007.06.27 15:15sell0.03usdchfm1.22930.00001.22832007.06.27 17:141.22830.000.000.000.24
403851102007.06.27 17:13buy0.03eurusdm1.34470.00001.34572007.06.27 20:501.34510.000.000.000.12
403854182007.06.27 17:14sell0.03usdchfm1.22790.00001.22692007.06.28 06:111.22800.000.000.00-0.02
403887892007.06.27 17:26sell0.06usdchfm1.22850.00001.22752007.06.28 06:101.22810.000.000.000.20
403956362007.06.27 18:13buy0.06eurusdm1.34410.00001.34512007.06.27 20:501.34510.000.000.000.60
404097952007.06.27 19:30sell0.12usdchfm1.22900.00001.22802007.06.28 06:091.22800.000.000.000.98
404200212007.06.27 21:06buy0.03eurusdm1.34560.00001.34662007.06.28 06:081.34660.000.000.000.30
404833922007.06.28 02:02buy0.24usdchfm1.22900.00001.23002007.06.28 06:101.22770.000.000.00-2.54
404969782007.06.28 03:27buy0.48usdchfm1.22850.00001.22952007.06.28 06:091.22760.000.000.00-3.52
405261002007.06.28 06:09buy0.03eurusdm1.34680.00001.34782007.06.28 06:231.34720.000.000.000.12
405273952007.06.28 06:11sell0.03usdchfm1.22760.00001.22662007.06.28 06:261.22730.000.000.000.07
405314372007.06.28 06:18sell0.06usdchfm1.22820.00001.22722007.06.28 06:261.22720.000.000.000.49
405322862007.06.28 06:21buy0.06eurusdm1.34620.00001.34722007.06.28 06:231.34720.000.000.000.60
405333592007.06.28 06:23buy0.03eurusdm1.34740.00001.34842007.06.28 09:261.34590.000.000.00-0.45
405343682007.06.28 06:26sell0.03usdchfm1.22700.00001.22602007.06.28 08:201.23010.000.000.00-0.76
405358832007.06.28 06:28sell0.06usdchfm1.22760.00001.22662007.06.28 08:191.23000.000.000.00-1.17
405400152007.06.28 06:37buy0.06eurusdm1.34680.00001.34782007.06.28 09:261.34590.000.000.00-0.54
405417832007.06.28 06:41sell0.12usdchfm1.22820.00001.22722007.06.28 08:191.23010.000.000.00-1.85
405500152007.06.28 07:09buy0.12eurusdm1.34620.00001.34722007.06.28 09:251.34570.000.000.00-0.60
405523772007.06.28 07:15buy0.24eurusdm1.34570.00001.34672007.06.28 09:251.34580.000.000.000.24
405527552007.06.28 07:15sell0.24usdchfm1.22900.00001.22802007.06.28 08:181.23000.000.000.00-1.95
405541392007.06.28 07:19sell0.48usdchfm1.22960.00001.22862007.06.28 08:171.22990.000.000.00-1.17
405555732007.06.28 07:23sell0.96usdchfm1.23020.00001.22922007.06.28 08:171.22980.000.000.003.12
405585592007.06.28 07:28buy0.48eurusdm1.34480.00001.34582007.06.28 09:251.34580.000.000.004.80
405597222007.06.28 07:30sell1.92usdchfm1.23080.00001.22982007.06.28 08:171.22980.000.000.0015.61
405712482007.06.28 08:20buy0.03usdchfm1.23000.00001.23102007.06.28 10:421.22980.000.000.00-0.05
405751152007.06.28 08:40buy0.06usdchfm1.22940.00001.23042007.06.28 10:421.22980.000.000.000.20
405832912007.06.28 09:26sell0.03eurusdm1.34580.00001.34482007.06.28 17:061.34600.000.000.00-0.06
405862202007.06.28 09:39buy0.12usdchfm1.22880.00001.22982007.06.28 10:421.22980.000.000.000.98
405863202007.06.28 09:39sell0.06eurusdm1.34640.00001.34542007.06.28 17:051.34610.000.000.000.18
406007982007.06.28 10:42buy0.03usdchfm1.23020.00001.23122007.06.28 16:261.22960.000.000.00-0.15
406018462007.06.28 10:48buy0.06usdchfm1.22960.00001.23062007.06.28 16:261.22950.000.000.00-0.05
406045392007.06.28 10:59buy0.12usdchfm1.22900.00001.23002007.06.28 16:261.22940.000.000.000.39
406059612007.06.28 11:04buy0.24usdchfm1.22850.00001.22952007.06.28 16:261.22950.000.000.001.95
406062042007.06.28 11:04sell0.12eurusdm1.34700.00001.34602007.06.28 17:051.34600.000.000.001.20
406869542007.06.28 16:27buy0.03usdchfm1.23010.00001.23112007.06.28 17:161.23110.000.000.000.24
406955562007.06.28 17:06sell0.03eurusdm1.34570.00001.34472007.06.28 18:151.34470.000.000.000.30
406965452007.06.28 17:16buy0.03usdchfm1.23140.00001.23242007.06.28 18:161.23240.000.000.000.24
407058682007.06.28 18:15sell0.03eurusdm1.34410.00001.34312007.06.28 18:501.34420.000.000.00-0.03
407064722007.06.28 18:16buy0.03usdchfm1.23330.00001.23432007.06.28 18:551.23240.000.000.00-0.22
407065632007.06.28 18:16buy0.06usdchfm1.23270.00001.23372007.06.28 18:551.23230.000.000.00-0.19
407065832007.06.28 18:16sell0.06eurusdm1.34470.00001.34372007.06.28 18:501.34420.000.000.000.30
407066752007.06.28 18:16sell0.12eurusdm1.34530.00001.34432007.06.28 18:491.34430.000.000.001.20
407066982007.06.28 18:16buy0.12usdchfm1.23210.00001.23312007.06.28 18:551.23240.000.000.000.29
407119412007.06.28 18:34buy0.24usdchfm1.23150.00001.23252007.06.28 18:551.23250.000.000.001.95
407144812007.06.28 18:50sell0.03eurusdm1.34410.00001.34312007.06.28 19:171.34310.000.000.000.30
407151372007.06.28 18:55buy0.03usdchfm1.23270.00001.23372007.06.28 19:181.23370.000.000.000.24
407194872007.06.28 19:17sell0.03eurusdm1.34300.00001.34202007.06.29 01:111.34370.000.000.02-0.21
407200152007.06.28 19:18buy0.03usdchfm1.23410.00001.23512007.06.29 00:311.23260.000.000.03-0.37
407230512007.06.28 19:24buy0.06usdchfm1.23350.00001.23452007.06.29 00:311.23260.000.000.05-0.44
407255142007.06.28 19:38buy0.12usdchfm1.23290.00001.23392007.06.29 00:301.23270.000.000.11-0.19
407256502007.06.28 19:39sell0.06eurusdm1.34360.00001.34262007.06.29 01:091.34380.000.000.03-0.12
407262292007.06.28 19:49buy0.24usdchfm1.23240.00001.23342007.06.29 00:291.23270.000.000.210.58
407293002007.06.28 20:31sell0.12eurusdm1.34410.00001.34312007.06.29 01:081.34370.000.000.060.48
407294662007.06.28 20:31buy0.48usdchfm1.23180.00001.23282007.06.29 00:291.23280.000.000.433.89
407307432007.06.28 20:45sell0.24eurusdm1.34470.00001.34372007.06.29 01:081.34370.000.000.132.40
407469492007.06.29 00:32buy0.03usdchfm1.23300.00001.23402007.06.29 07:091.23180.000.000.00-0.29
407488282007.06.29 00:55buy0.06usdchfm1.23250.00001.23352007.06.29 07:091.23170.000.000.00-0.39
407507782007.06.29 01:11sell0.03eurusdm1.34360.00001.34262007.06.29 07:051.34470.000.000.00-0.33
407646982007.06.29 04:31sell0.06eurusdm1.34410.00001.34312007.06.29 07:051.34480.000.000.00-0.42
407687442007.06.29 05:24sell0.12eurusdm1.34470.00001.34372007.06.29 07:051.34470.000.000.000.00
407706662007.06.29 05:38buy0.12usdchfm1.23190.00001.23292007.06.29 07:091.23180.000.000.00-0.10
407709312007.06.29 05:39sell0.24eurusdm1.34530.00001.34432007.06.29 07:051.34480.000.000.001.20
407840302007.06.29 06:59buy0.24usdchfm1.23130.00001.23232007.06.29 07:091.23180.000.000.000.97
407850422007.06.29 07:01sell0.48eurusdm1.34580.00001.34482007.06.29 07:051.34480.000.000.004.80
407857282007.06.29 07:04buy0.48usdchfm1.23080.00001.23182007.06.29 07:091.23180.000.000.003.90
407865602007.06.29 07:05buy0.03eurusdm1.34480.00001.34582007.06.29 08:571.34580.000.000.000.30
407872072007.06.29 07:09sell0.03usdchfm1.23170.00001.23072007.06.29 09:011.23070.000.000.000.24
407978592007.06.29 08:57buy0.03eurusdm1.34590.00001.34692007.06.29 09:301.34690.000.000.000.30
408002022007.06.29 09:01sell0.03usdchfm1.23030.00001.22932007.06.29 09:521.22990.000.000.000.10
408025562007.06.29 09:17sell0.06usdchfm1.23090.00001.22992007.06.29 09:521.22990.000.000.000.49
408045652007.06.29 09:30buy0.03eurusdm1.34710.00001.34812007.06.29 09:521.34810.000.000.000.30
408076552007.06.29 09:52sell0.03usdchfm1.22940.00001.22842007.06.29 10:021.22840.000.000.000.24
408087842007.06.29 09:52buy0.03eurusdm1.34830.00001.34932007.06.29 10:031.34930.000.000.000.30
408185252007.06.29 10:02sell0.03usdchfm1.22800.00001.22702007.06.29 10:271.22700.000.000.000.24
408193012007.06.29 10:03buy0.03eurusdm1.34990.00001.35092007.06.29 10:291.35000.000.000.000.03
408256322007.06.29 10:09buy0.06eurusdm1.34940.00001.35042007.06.29 10:281.35040.000.000.000.60
408295412007.06.29 10:29buy0.03eurusdm1.35010.00001.35112007.06.29 12:061.35050.000.000.000.12
408296002007.06.29 10:29sell0.03usdchfm1.22700.00001.22602007.06.29 11:401.22670.000.000.000.07
408418412007.06.29 11:10sell0.06usdchfm1.22760.00001.22662007.06.29 11:401.22660.000.000.000.49
408432442007.06.29 11:19buy0.06eurusdm1.34960.00001.35062007.06.29 12:061.35060.000.000.000.60
408456992007.06.29 11:40sell0.03usdchfm1.22610.00001.22512007.06.29 12:091.22580.000.000.000.07
408466792007.06.29 11:49sell0.06usdchfm1.22670.00001.22572007.06.29 12:081.22570.000.000.000.49
408483522007.06.29 12:06buy0.03eurusdm1.35090.00001.35192007.06.29 13:001.35190.000.000.000.30
408492622007.06.29 12:09sell0.03usdchfm1.22560.00001.22462007.06.29 12:221.22460.000.000.000.24
408553852007.06.29 12:23sell0.03usdchfm1.22420.00001.22322007.06.29 13:001.22430.000.000.00-0.02
408565762007.06.29 12:24sell0.06usdchfm1.22480.00001.22382007.06.29 13:001.22450.000.000.000.15
408597622007.06.29 12:32sell0.12usdchfm1.22540.00001.22442007.06.29 13:001.22440.000.000.000.98
408658762007.06.29 13:00sell0.03usdchfm1.22380.00001.22282007.06.29 15:441.22450.000.000.00-0.17
408659932007.06.29 13:00buy0.03eurusdm1.35210.00001.35312007.06.29 15:451.35200.000.000.00-0.03
408671332007.06.29 13:03sell0.06usdchfm1.22440.00001.22342007.06.29 15:441.22440.000.000.000.00
408751002007.06.29 13:43buy0.06eurusdm1.35160.00001.35262007.06.29 15:451.35200.000.000.000.24
408776652007.06.29 13:55sell0.12usdchfm1.22490.00001.22392007.06.29 15:441.22450.000.000.000.39
408862782007.06.29 14:59buy0.12eurusdm1.35100.00001.35202007.06.29 15:451.35200.000.000.001.20
408864322007.06.29 14:59sell0.24usdchfm1.22550.00001.22452007.06.29 15:441.22450.000.000.001.96
408926682007.06.29 15:44sell0.03usdchfm1.22410.00001.22312007.06.29 16:221.22310.000.000.000.25
408927762007.06.29 15:45buy0.03eurusdm1.35230.00001.35332007.06.29 16:561.35330.000.000.000.30
409012702007.06.29 16:23sell0.03usdchfm1.22270.00001.22172007.06.29 17:401.22170.000.000.000.25
409160772007.06.29 17:41sell0.03usdchfm1.22120.00001.22022007.06.29 19:051.22200.000.000.00-0.20
409171232007.06.29 17:53sell0.06usdchfm1.22180.00001.22082007.06.29 19:041.22210.000.000.00-0.15
409214932007.06.29 18:38sell0.12usdchfm1.22240.00001.22142007.06.29 19:041.22200.000.000.000.39
409220982007.06.29 18:45sell0.24usdchfm1.22290.00001.22192007.06.29 19:041.22190.000.000.001.96
  0.00 0.00 13.55 390.32
Closed P/L: 403.87
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
409063002007.06.29 16:57buy0.03eurusdm1.35360.00001.3546 1.35330.000.00-0.02-0.09
409129712007.06.29 17:17buy0.06eurusdm1.35300.00001.3540 1.35330.000.00-0.040.18
409235242007.06.29 19:05sell0.03usdchfm1.22160.00001.2206 1.22160.000.00-0.030.00
  0.00 0.00 -0.09 0.09
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 403.87 Floating P/L: 0.00 Margin: 6.00
Balance: 3 403.87 Equity: 3 403.87 Free Margin: 3 397.87
 
Details:
Graph
Gross Profit: 541.89 Gross Loss: 138.02 Total Net Profit: 403.87
Profit Factor: 3.93 Expected Payoff: 1.30  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 29.11 (0.87%) Relative Drawdown: 0.87% (29.11)
 
Total Trades: 310 Short Positions (won %): 136 (64.71%) Long Positions (won %): 174 (58.62%)
Profit Trades (% of total): 190 (61.29%) Loss trades (% of total): 120 (38.71%)
Largest profit trade: 80.95 loss trade: -7.68
Average profit trade: 2.85 loss trade: -1.15
Maximum consecutive wins ($): 20 (6.35) consecutive losses ($): 7 (-29.11)
Maximal consecutive profit (count): 98.38 (2) consecutive loss (count): -29.11 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3