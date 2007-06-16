|Account: 1507949
|Name: Frederick Whitlock
|Currency: USD
|2007 June 29, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38566302
|2007.06.16 12:44
|balance
|Deposit
|3 000.00
|38567274
|2007.06.17 22:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3383
|0.0000
|1.3403
|2007.06.18 06:59
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|38567686
|2007.06.17 22:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2426
|0.0000
|1.2446
|2007.06.21 04:44
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.25
|38575653
|2007.06.17 23:09
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2440
|2007.06.21 04:44
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.42
|38579718
|2007.06.18 00:03
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2414
|0.0000
|1.2434
|2007.06.21 04:44
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.19
|-0.61
|38605620
|2007.06.18 06:03
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2429
|2007.06.21 04:44
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.35
|-0.90
|38618348
|2007.06.18 06:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3404
|0.0000
|1.3424
|2007.06.19 00:21
|1.3424
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|38625223
|2007.06.18 07:21
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3398
|0.0000
|1.3418
|2007.06.18 23:16
|1.3418
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.40
|38626147
|2007.06.18 07:24
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3393
|0.0000
|1.3413
|2007.06.18 11:20
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|39184179
|2007.06.20 17:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3419
|0.0000
|1.3399
|2007.06.20 20:06
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|39184188
|2007.06.20 17:36
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2375
|0.0000
|1.2395
|2007.06.21 04:44
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.43
|2.58
|39209039
|2007.06.20 20:06
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3398
|0.0000
|1.3378
|2007.06.21 00:54
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.02
|0.14
|39218240
|2007.06.20 20:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3404
|0.0000
|1.3384
|2007.06.21 00:54
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.03
|0.40
|39258064
|2007.06.21 00:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3383
|0.0000
|1.3363
|2007.06.21 07:10
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|39261851
|2007.06.21 01:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3389
|0.0000
|1.3369
|2007.06.21 07:10
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|39278949
|2007.06.21 03:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3395
|0.0000
|1.3375
|2007.06.21 07:09
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|39292576
|2007.06.21 04:44
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2398
|0.0000
|1.2418
|2007.06.21 07:09
|1.2413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|39301138
|2007.06.21 05:55
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3400
|0.0000
|1.3380
|2007.06.21 07:08
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|39301288
|2007.06.21 05:56
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2392
|0.0000
|1.2412
|2007.06.21 07:07
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|39318985
|2007.06.21 07:09
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2417
|0.0000
|1.2437
|2007.06.21 10:42
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|39319561
|2007.06.21 07:10
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3382
|0.0000
|1.3402
|2007.06.21 10:44
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|39320126
|2007.06.21 07:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3377
|0.0000
|1.3397
|2007.06.21 10:42
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|39329973
|2007.06.21 07:31
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2411
|0.0000
|1.2431
|2007.06.21 10:42
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|39339670
|2007.06.21 08:12
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2406
|0.0000
|1.2426
|2007.06.21 10:42
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|39372033
|2007.06.21 10:45
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3384
|0.0000
|1.3394
|2007.06.21 11:47
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|39372103
|2007.06.21 10:45
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2420
|0.0000
|1.2430
|2007.06.21 12:51
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|39378103
|2007.06.21 11:17
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3378
|0.0000
|1.3388
|2007.06.21 11:46
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|39383675
|2007.06.21 11:39
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2414
|0.0000
|1.2424
|2007.06.21 12:51
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|39384954
|2007.06.21 11:46
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2419
|2007.06.21 12:51
|1.2406
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|39385146
|2007.06.21 11:47
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3387
|0.0000
|1.3397
|2007.06.21 12:07
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|39390496
|2007.06.21 12:06
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2403
|0.0000
|1.2413
|2007.06.21 12:51
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|39390627
|2007.06.21 12:07
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3399
|0.0000
|1.3409
|2007.06.21 12:34
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|39396229
|2007.06.21 12:28
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3394
|0.0000
|1.3404
|2007.06.21 12:33
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|39398492
|2007.06.21 12:33
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2397
|0.0000
|1.2407
|2007.06.21 12:51
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|39399134
|2007.06.21 12:34
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3407
|0.0000
|1.3417
|2007.06.22 03:14
|1.3393
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.42
|39400826
|2007.06.21 12:38
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3401
|0.0000
|1.3411
|2007.06.22 03:14
|1.3394
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.42
|39404136
|2007.06.21 12:52
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2405
|0.0000
|1.2395
|2007.06.22 05:40
|1.2408
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.07
|39410229
|2007.06.21 13:18
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3396
|0.0000
|1.3406
|2007.06.22 03:14
|1.3393
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.36
|39410827
|2007.06.21 13:20
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2410
|0.0000
|1.2400
|2007.06.22 05:40
|1.2406
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.19
|39438714
|2007.06.21 16:00
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3390
|0.0000
|1.3400
|2007.06.22 03:14
|1.3394
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.96
|39453268
|2007.06.21 17:45
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2416
|0.0000
|1.2406
|2007.06.22 05:40
|1.2406
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.97
|39455636
|2007.06.21 18:07
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2422
|0.0000
|1.2412
|2007.06.21 21:11
|1.2412
|0.00
|0.00
|-0.23
|1.93
|39497938
|2007.06.22 00:25
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3384
|0.0000
|1.3394
|2007.06.22 03:14
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|39516529
|2007.06.22 03:15
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3395
|0.0000
|1.3405
|2007.06.22 06:03
|1.3405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|39524372
|2007.06.22 05:40
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2403
|0.0000
|1.2393
|2007.06.22 06:12
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|39527388
|2007.06.22 06:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3406
|0.0000
|1.3416
|2007.06.22 06:10
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|39529993
|2007.06.22 06:11
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3418
|0.0000
|1.3428
|2007.06.22 08:31
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|39530219
|2007.06.22 06:12
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2391
|0.0000
|1.2381
|2007.06.22 07:24
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|39534686
|2007.06.22 06:23
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2397
|0.0000
|1.2387
|2007.06.22 07:24
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|39541570
|2007.06.22 06:53
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3413
|0.0000
|1.3423
|2007.06.22 08:30
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|39543830
|2007.06.22 07:02
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3407
|0.0000
|1.3417
|2007.06.22 08:30
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|39547395
|2007.06.22 07:24
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2383
|0.0000
|1.2373
|2007.06.22 07:40
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|39549824
|2007.06.22 07:40
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2369
|0.0000
|1.2359
|2007.06.22 08:15
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|39551828
|2007.06.22 08:00
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3401
|0.0000
|1.3411
|2007.06.22 08:30
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|39552084
|2007.06.22 08:00
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2378
|0.0000
|1.2368
|2007.06.22 08:15
|1.2368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|39554519
|2007.06.22 08:15
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2366
|0.0000
|1.2356
|2007.06.22 08:52
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|39556204
|2007.06.22 08:31
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3414
|0.0000
|1.3424
|2007.06.22 09:30
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|39559349
|2007.06.22 08:52
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2352
|0.0000
|1.2342
|2007.06.22 09:31
|1.2342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|39564027
|2007.06.22 09:31
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3426
|0.0000
|1.3436
|2007.06.22 11:54
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|39564313
|2007.06.22 09:31
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2338
|0.0000
|1.2328
|2007.06.22 10:42
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|39566632
|2007.06.22 09:38
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2344
|0.0000
|1.2334
|2007.06.22 10:41
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|39567187
|2007.06.22 09:47
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2349
|0.0000
|1.2339
|2007.06.22 10:41
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|39570425
|2007.06.22 10:20
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2355
|0.0000
|1.2345
|2007.06.22 10:41
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|39572347
|2007.06.22 10:42
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2341
|0.0000
|1.2331
|2007.06.22 12:16
|1.2331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|39583064
|2007.06.22 11:54
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3437
|0.0000
|1.3447
|2007.06.22 12:16
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|39587281
|2007.06.22 12:16
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2327
|0.0000
|1.2317
|2007.06.22 12:23
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|39588154
|2007.06.22 12:19
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3455
|0.0000
|1.3465
|2007.06.22 12:53
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|39591951
|2007.06.22 12:23
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2312
|0.0000
|1.2302
|2007.06.22 12:53
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|39596483
|2007.06.22 12:32
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2318
|0.0000
|1.2308
|2007.06.22 12:53
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|39601117
|2007.06.22 12:53
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3468
|0.0000
|1.3478
|2007.06.22 14:54
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|39601608
|2007.06.22 12:53
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2306
|0.0000
|1.2296
|2007.06.22 14:22
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|39602992
|2007.06.22 12:59
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2311
|0.0000
|1.2301
|2007.06.22 14:22
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|39603067
|2007.06.22 12:59
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3462
|0.0000
|1.3472
|2007.06.22 14:54
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|39606184
|2007.06.22 13:33
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.06.22 14:54
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|39611561
|2007.06.22 14:23
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2296
|0.0000
|1.2286
|2007.06.22 15:28
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|39615052
|2007.06.22 14:38
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2302
|0.0000
|1.2292
|2007.06.22 15:27
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|39615482
|2007.06.22 14:39
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|1.3461
|2007.06.22 14:54
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|39616250
|2007.06.22 14:40
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2308
|0.0000
|1.2298
|2007.06.22 15:27
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|39616401
|2007.06.22 14:40
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3445
|0.0000
|1.3455
|2007.06.22 14:54
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|39618402
|2007.06.22 14:43
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2313
|0.0000
|1.2303
|2007.06.22 15:27
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|39620096
|2007.06.22 14:45
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2319
|0.0000
|1.2309
|2007.06.22 15:27
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|39620249
|2007.06.22 14:45
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3439
|0.0000
|1.3449
|2007.06.22 14:54
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|39622398
|2007.06.22 14:48
|sell
|0.96
|usdchfm
|1.2325
|0.0000
|1.2315
|2007.06.22 15:27
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|39622606
|2007.06.22 14:48
|sell
|1.92
|usdchfm
|1.2330
|0.0000
|1.2320
|2007.06.22 15:27
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|39622651
|2007.06.22 14:48
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3434
|0.0000
|1.3444
|2007.06.22 14:54
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|39623227
|2007.06.22 14:48
|buy
|3.84
|eurusdm
|1.3428
|0.0000
|1.3438
|2007.06.22 14:54
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|39623412
|2007.06.22 14:48
|sell
|3.84
|usdchfm
|1.2337
|0.0000
|1.2327
|2007.06.22 15:27
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.00
|31.15
|39623683
|2007.06.22 14:48
|buy
|7.68
|eurusdm
|1.3422
|0.0000
|1.3432
|2007.06.22 14:54
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|39628816
|2007.06.22 14:54
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3434
|0.0000
|1.3424
|2007.06.22 15:04
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|39631884
|2007.06.22 15:04
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3422
|0.0000
|1.3412
|2007.06.25 05:48
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.11
|39632240
|2007.06.22 15:05
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3428
|0.0000
|1.3418
|2007.06.25 05:48
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.80
|39632794
|2007.06.22 15:12
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3434
|0.0000
|1.3424
|2007.06.25 05:48
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.00
|39634320
|2007.06.22 15:29
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2326
|0.0000
|1.2336
|2007.06.25 05:04
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.83
|39636671
|2007.06.22 15:47
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2320
|0.0000
|1.2330
|2007.06.25 05:04
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.42
|39636934
|2007.06.22 15:49
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3439
|0.0000
|1.3429
|2007.06.25 05:48
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.13
|-4.56
|39639410
|2007.06.22 16:04
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3445
|0.0000
|1.3435
|2007.06.25 05:48
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.26
|-6.72
|39639639
|2007.06.22 16:04
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2314
|0.0000
|1.2324
|2007.06.25 05:04
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.15
|39642218
|2007.06.22 16:27
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|2007.06.25 05:04
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.21
|-3.32
|39644573
|2007.06.22 16:56
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|1.3441
|2007.06.25 05:48
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.52
|-6.72
|39647240
|2007.06.22 17:13
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3457
|0.0000
|1.3447
|2007.06.25 05:48
|1.3459
|0.00
|0.00
|1.04
|-3.84
|39648703
|2007.06.22 17:24
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2302
|0.0000
|1.2312
|2007.06.25 05:04
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.43
|-3.90
|39649363
|2007.06.22 17:29
|buy
|0.96
|usdchfm
|1.2296
|0.0000
|1.2306
|2007.06.25 05:04
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.85
|-2.34
|39650099
|2007.06.22 17:34
|sell
|3.84
|eurusdm
|1.3462
|0.0000
|1.3452
|2007.06.25 05:48
|1.3458
|0.00
|0.00
|2.07
|15.36
|39654053
|2007.06.22 18:13
|sell
|7.68
|eurusdm
|1.3468
|0.0000
|1.3458
|2007.06.25 05:48
|1.3458
|0.00
|0.00
|4.15
|76.80
|39660349
|2007.06.22 19:06
|buy
|1.92
|usdchfm
|1.2290
|0.0000
|1.2300
|2007.06.25 05:04
|1.2294
|0.00
|0.00
|1.71
|6.25
|39705260
|2007.06.25 00:17
|buy
|3.84
|usdchfm
|1.2285
|0.0000
|1.2295
|2007.06.25 05:04
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|31.23
|39736271
|2007.06.25 05:05
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2295
|0.0000
|1.2305
|2007.06.25 07:02
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|39741993
|2007.06.25 05:48
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3456
|0.0000
|1.3446
|2007.06.25 07:10
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|39746864
|2007.06.25 06:20
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3461
|0.0000
|1.3451
|2007.06.25 07:10
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|39754250
|2007.06.25 07:02
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2309
|0.0000
|1.2319
|2007.06.25 18:36
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|39755329
|2007.06.25 07:10
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3448
|0.0000
|1.3438
|2007.06.25 14:58
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|39760747
|2007.06.25 07:21
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2304
|0.0000
|1.2314
|2007.06.25 18:36
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|39763794
|2007.06.25 07:38
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|2007.06.25 11:21
|1.2287
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|39765797
|2007.06.25 07:49
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2302
|0.0000
|1.2312
|2007.06.25 11:21
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|39769741
|2007.06.25 08:09
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2296
|0.0000
|1.2306
|2007.06.25 11:21
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|39773402
|2007.06.25 08:26
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2290
|0.0000
|1.2300
|2007.06.25 11:21
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|39776534
|2007.06.25 08:45
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2285
|0.0000
|1.2295
|2007.06.25 11:21
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|39776804
|2007.06.25 08:46
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3454
|0.0000
|1.3444
|2007.06.25 14:58
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|39784798
|2007.06.25 09:36
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|1.3449
|2007.06.25 14:58
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|39784975
|2007.06.25 09:36
|buy
|0.96
|usdchfm
|1.2279
|0.0000
|1.2289
|2007.06.25 11:21
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|39802339
|2007.06.25 11:21
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2292
|0.0000
|1.2302
|2007.06.25 12:44
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|39802844
|2007.06.25 11:28
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2287
|0.0000
|1.2297
|2007.06.25 12:44
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|39805933
|2007.06.25 11:50
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2281
|0.0000
|1.2291
|2007.06.25 12:43
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|39813584
|2007.06.25 12:44
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2294
|0.0000
|1.2304
|2007.06.25 14:48
|1.2287
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|39815304
|2007.06.25 12:57
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2288
|0.0000
|1.2298
|2007.06.25 14:48
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|39815414
|2007.06.25 12:58
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3465
|0.0000
|1.3455
|2007.06.25 14:58
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|39818664
|2007.06.25 13:18
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2282
|0.0000
|1.2292
|2007.06.25 14:47
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|39823418
|2007.06.25 14:01
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2286
|2007.06.25 14:47
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|39827117
|2007.06.25 14:48
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2292
|0.0000
|1.2302
|2007.06.25 15:00
|1.2302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|39829606
|2007.06.25 14:58
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3453
|0.0000
|1.3443
|2007.06.25 20:48
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|39830551
|2007.06.25 15:00
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2305
|0.0000
|1.2315
|2007.06.28 17:28
|1.2315
|0.00
|0.00
|0.06
|0.24
|39843469
|2007.06.25 16:44
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3458
|0.0000
|1.3448
|2007.06.25 20:48
|1.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|39844287
|2007.06.25 17:00
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2299
|0.0000
|1.2309
|2007.06.28 17:13
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.10
|0.49
|39848358
|2007.06.25 17:35
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2293
|0.0000
|1.2303
|2007.06.26 07:20
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.11
|0.98
|39855871
|2007.06.25 18:35
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2288
|0.0000
|1.2298
|2007.06.26 07:19
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.21
|1.95
|39856039
|2007.06.25 18:36
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2286
|0.0000
|1.2296
|2007.06.26 06:37
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.15
|39857982
|2007.06.25 18:51
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3464
|0.0000
|1.3454
|2007.06.25 20:47
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|39858109
|2007.06.25 18:51
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2280
|0.0000
|1.2290
|2007.06.26 06:37
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.05
|39860718
|2007.06.25 19:15
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3470
|0.0000
|1.3460
|2007.06.25 20:47
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|39868785
|2007.06.25 20:48
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3462
|0.0000
|1.3472
|2007.06.26 06:25
|1.3467
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.15
|39885590
|2007.06.26 00:54
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.06.26 06:25
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|39900808
|2007.06.26 03:35
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2274
|0.0000
|1.2284
|2007.06.26 06:37
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|39913061
|2007.06.26 06:24
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2268
|0.0000
|1.2278
|2007.06.26 06:37
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|39913939
|2007.06.26 06:26
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3469
|0.0000
|1.3479
|2007.06.26 07:55
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|39914762
|2007.06.26 06:28
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3463
|0.0000
|1.3473
|2007.06.26 07:55
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|39915369
|2007.06.26 06:29
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.06.26 07:55
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|39917112
|2007.06.26 06:33
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|1.3461
|2007.06.26 07:55
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|39918647
|2007.06.26 06:37
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2278
|0.0000
|1.2268
|2007.06.26 12:24
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|39922235
|2007.06.26 07:00
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2284
|0.0000
|1.2274
|2007.06.26 12:23
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|39922878
|2007.06.26 07:02
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2289
|0.0000
|1.2279
|2007.06.26 12:23
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|39924667
|2007.06.26 07:05
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2295
|0.0000
|1.2285
|2007.06.26 12:23
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|39924756
|2007.06.26 07:05
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3445
|0.0000
|1.3455
|2007.06.26 07:55
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|39928077
|2007.06.26 07:20
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2301
|0.0000
|1.2291
|2007.06.26 12:23
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|39928448
|2007.06.26 07:21
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3439
|0.0000
|1.3449
|2007.06.26 07:55
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|39930272
|2007.06.26 07:23
|sell
|0.96
|usdchfm
|1.2307
|0.0000
|1.2297
|2007.06.26 07:37
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|39940470
|2007.06.26 07:55
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|1.3440
|2007.06.26 09:25
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|39952504
|2007.06.26 08:55
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3456
|0.0000
|1.3446
|2007.06.26 09:25
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|39964592
|2007.06.26 09:25
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3445
|0.0000
|1.3435
|2007.06.26 11:35
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|39978484
|2007.06.26 10:24
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|1.3441
|2007.06.26 11:34
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|39980936
|2007.06.26 10:31
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3457
|0.0000
|1.3447
|2007.06.26 11:34
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|39987696
|2007.06.26 10:57
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3462
|0.0000
|1.3452
|2007.06.26 11:34
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|39993930
|2007.06.26 11:16
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3468
|0.0000
|1.3458
|2007.06.26 11:34
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|40001027
|2007.06.26 11:35
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|1.3469
|2007.06.26 12:40
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40013567
|2007.06.26 12:25
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2292
|0.0000
|1.2302
|2007.06.26 14:03
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|40017185
|2007.06.26 12:39
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2287
|0.0000
|1.2297
|2007.06.26 14:03
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|40017904
|2007.06.26 12:40
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3471
|0.0000
|1.3481
|2007.06.26 15:49
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|40018054
|2007.06.26 12:40
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2281
|0.0000
|1.2291
|2007.06.26 14:03
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|40018640
|2007.06.26 12:40
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2275
|0.0000
|1.2285
|2007.06.26 14:03
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|40030977
|2007.06.26 13:08
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3465
|0.0000
|1.3475
|2007.06.26 15:49
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40045010
|2007.06.26 14:03
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2286
|0.0000
|1.2276
|2007.06.26 18:29
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|40046695
|2007.06.26 14:07
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2291
|0.0000
|1.2281
|2007.06.26 18:29
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|40047083
|2007.06.26 14:08
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|1.3469
|2007.06.26 15:48
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|40071723
|2007.06.26 15:49
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3469
|0.0000
|1.3479
|2007.06.27 06:56
|1.3429
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.20
|40077043
|2007.06.26 16:04
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3463
|0.0000
|1.3473
|2007.06.27 06:55
|1.3430
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.98
|40096531
|2007.06.26 18:30
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2279
|0.0000
|1.2269
|2007.06.27 08:09
|1.2292
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.32
|40117328
|2007.06.26 20:49
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.06.27 06:54
|1.3430
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.24
|40135448
|2007.06.26 22:49
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2285
|0.0000
|1.2275
|2007.06.27 08:08
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|40136085
|2007.06.26 22:50
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|1.3461
|2007.06.27 06:54
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|40141213
|2007.06.26 23:07
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2290
|0.0000
|1.2280
|2007.06.27 08:08
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|40141387
|2007.06.26 23:07
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3445
|0.0000
|1.3455
|2007.06.27 06:54
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|40192380
|2007.06.27 04:05
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3439
|0.0000
|1.3449
|2007.06.27 06:54
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|40222801
|2007.06.27 06:02
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3434
|0.0000
|1.3444
|2007.06.27 06:53
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|40226790
|2007.06.27 06:25
|buy
|3.84
|eurusdm
|1.3428
|0.0000
|1.3438
|2007.06.27 06:53
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|40227112
|2007.06.27 06:26
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2296
|0.0000
|1.2286
|2007.06.27 08:08
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|40230131
|2007.06.27 06:32
|buy
|7.68
|eurusdm
|1.3422
|0.0000
|1.3432
|2007.06.27 06:53
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|76.80
|40242302
|2007.06.27 06:57
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3429
|0.0000
|1.3419
|2007.06.27 07:19
|1.3419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40250753
|2007.06.27 07:20
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3420
|0.0000
|1.3410
|2007.06.27 11:58
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|40252475
|2007.06.27 07:24
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2302
|0.0000
|1.2292
|2007.06.27 08:08
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|40254043
|2007.06.27 07:29
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3426
|0.0000
|1.3416
|2007.06.27 11:58
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|40257779
|2007.06.27 07:42
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3432
|0.0000
|1.3422
|2007.06.27 11:57
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|40264277
|2007.06.27 08:09
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2293
|0.0000
|1.2303
|2007.06.27 10:00
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|40282998
|2007.06.27 09:43
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3438
|0.0000
|1.3428
|2007.06.27 11:57
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|40284539
|2007.06.27 09:44
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3444
|0.0000
|1.3434
|2007.06.27 11:57
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|40284640
|2007.06.27 09:44
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2288
|0.0000
|1.2298
|2007.06.27 10:00
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|40290668
|2007.06.27 10:00
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2301
|0.0000
|1.2311
|2007.06.27 11:56
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|40302087
|2007.06.27 10:58
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2295
|0.0000
|1.2305
|2007.06.27 11:56
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|40303342
|2007.06.27 11:03
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2289
|0.0000
|1.2299
|2007.06.27 11:56
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|40304199
|2007.06.27 11:04
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2284
|0.0000
|1.2294
|2007.06.27 11:56
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|40316026
|2007.06.27 11:57
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2299
|0.0000
|1.2309
|2007.06.27 15:15
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|40316593
|2007.06.27 11:58
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3436
|0.0000
|1.3446
|2007.06.27 12:25
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40320739
|2007.06.27 12:20
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2293
|0.0000
|1.2303
|2007.06.27 15:15
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|40321928
|2007.06.27 12:25
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3448
|0.0000
|1.3458
|2007.06.27 13:23
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|40322164
|2007.06.27 12:25
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2288
|0.0000
|1.2298
|2007.06.27 15:15
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|40323959
|2007.06.27 12:30
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2282
|0.0000
|1.2292
|2007.06.27 15:15
|1.2292
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|40329889
|2007.06.27 12:40
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3442
|0.0000
|1.3452
|2007.06.27 13:23
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40336403
|2007.06.27 13:00
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3437
|0.0000
|1.3447
|2007.06.27 13:22
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|40341244
|2007.06.27 13:23
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3447
|0.0000
|1.3457
|2007.06.27 17:12
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|40353799
|2007.06.27 14:18
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3441
|0.0000
|1.3451
|2007.06.27 17:12
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40360447
|2007.06.27 14:49
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3436
|0.0000
|1.3446
|2007.06.27 17:12
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|40368744
|2007.06.27 15:15
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2293
|0.0000
|1.2283
|2007.06.27 17:14
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40385110
|2007.06.27 17:13
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3447
|0.0000
|1.3457
|2007.06.27 20:50
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|40385418
|2007.06.27 17:14
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2279
|0.0000
|1.2269
|2007.06.28 06:11
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|40388789
|2007.06.27 17:26
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2285
|0.0000
|1.2275
|2007.06.28 06:10
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|40395636
|2007.06.27 18:13
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3441
|0.0000
|1.3451
|2007.06.27 20:50
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|40409795
|2007.06.27 19:30
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2290
|0.0000
|1.2280
|2007.06.28 06:09
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|40420021
|2007.06.27 21:06
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3456
|0.0000
|1.3466
|2007.06.28 06:08
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40483392
|2007.06.28 02:02
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2290
|0.0000
|1.2300
|2007.06.28 06:10
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|40496978
|2007.06.28 03:27
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2285
|0.0000
|1.2295
|2007.06.28 06:09
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|40526100
|2007.06.28 06:09
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3468
|0.0000
|1.3478
|2007.06.28 06:23
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|40527395
|2007.06.28 06:11
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2266
|2007.06.28 06:26
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|40531437
|2007.06.28 06:18
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2282
|0.0000
|1.2272
|2007.06.28 06:26
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|40532286
|2007.06.28 06:21
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3462
|0.0000
|1.3472
|2007.06.28 06:23
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|40533359
|2007.06.28 06:23
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3474
|0.0000
|1.3484
|2007.06.28 09:26
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|40534368
|2007.06.28 06:26
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2270
|0.0000
|1.2260
|2007.06.28 08:20
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|40535883
|2007.06.28 06:28
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2266
|2007.06.28 08:19
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|40540015
|2007.06.28 06:37
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3468
|0.0000
|1.3478
|2007.06.28 09:26
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|40541783
|2007.06.28 06:41
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2282
|0.0000
|1.2272
|2007.06.28 08:19
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|40550015
|2007.06.28 07:09
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3462
|0.0000
|1.3472
|2007.06.28 09:25
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|40552377
|2007.06.28 07:15
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3457
|0.0000
|1.3467
|2007.06.28 09:25
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40552755
|2007.06.28 07:15
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2290
|0.0000
|1.2280
|2007.06.28 08:18
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|40554139
|2007.06.28 07:19
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2296
|0.0000
|1.2286
|2007.06.28 08:17
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|40555573
|2007.06.28 07:23
|sell
|0.96
|usdchfm
|1.2302
|0.0000
|1.2292
|2007.06.28 08:17
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|40558559
|2007.06.28 07:28
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3448
|0.0000
|1.3458
|2007.06.28 09:25
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|40559722
|2007.06.28 07:30
|sell
|1.92
|usdchfm
|1.2308
|0.0000
|1.2298
|2007.06.28 08:17
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|15.61
|40571248
|2007.06.28 08:20
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2300
|0.0000
|1.2310
|2007.06.28 10:42
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|40575115
|2007.06.28 08:40
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2294
|0.0000
|1.2304
|2007.06.28 10:42
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|40583291
|2007.06.28 09:26
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3458
|0.0000
|1.3448
|2007.06.28 17:06
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|40586220
|2007.06.28 09:39
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2288
|0.0000
|1.2298
|2007.06.28 10:42
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|40586320
|2007.06.28 09:39
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3464
|0.0000
|1.3454
|2007.06.28 17:05
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|40600798
|2007.06.28 10:42
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2302
|0.0000
|1.2312
|2007.06.28 16:26
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|40601846
|2007.06.28 10:48
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2296
|0.0000
|1.2306
|2007.06.28 16:26
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|40604539
|2007.06.28 10:59
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2290
|0.0000
|1.2300
|2007.06.28 16:26
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|40605961
|2007.06.28 11:04
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2285
|0.0000
|1.2295
|2007.06.28 16:26
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|40606204
|2007.06.28 11:04
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3470
|0.0000
|1.3460
|2007.06.28 17:05
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|40686954
|2007.06.28 16:27
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2301
|0.0000
|1.2311
|2007.06.28 17:16
|1.2311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40695556
|2007.06.28 17:06
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3457
|0.0000
|1.3447
|2007.06.28 18:15
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40696545
|2007.06.28 17:16
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2314
|0.0000
|1.2324
|2007.06.28 18:16
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40705868
|2007.06.28 18:15
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3441
|0.0000
|1.3431
|2007.06.28 18:50
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|40706472
|2007.06.28 18:16
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2333
|0.0000
|1.2343
|2007.06.28 18:55
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|40706563
|2007.06.28 18:16
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2327
|0.0000
|1.2337
|2007.06.28 18:55
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|40706583
|2007.06.28 18:16
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3447
|0.0000
|1.3437
|2007.06.28 18:50
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40706675
|2007.06.28 18:16
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3453
|0.0000
|1.3443
|2007.06.28 18:49
|1.3443
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|40706698
|2007.06.28 18:16
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2321
|0.0000
|1.2331
|2007.06.28 18:55
|1.2324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|40711941
|2007.06.28 18:34
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2315
|0.0000
|1.2325
|2007.06.28 18:55
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|40714481
|2007.06.28 18:50
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3441
|0.0000
|1.3431
|2007.06.28 19:17
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40715137
|2007.06.28 18:55
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2327
|0.0000
|1.2337
|2007.06.28 19:18
|1.2337
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40719487
|2007.06.28 19:17
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3430
|0.0000
|1.3420
|2007.06.29 01:11
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.21
|40720015
|2007.06.28 19:18
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2341
|0.0000
|1.2351
|2007.06.29 00:31
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.37
|40723051
|2007.06.28 19:24
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2335
|0.0000
|1.2345
|2007.06.29 00:31
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.44
|40725514
|2007.06.28 19:38
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2329
|0.0000
|1.2339
|2007.06.29 00:30
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.19
|40725650
|2007.06.28 19:39
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3436
|0.0000
|1.3426
|2007.06.29 01:09
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.12
|40726229
|2007.06.28 19:49
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2324
|0.0000
|1.2334
|2007.06.29 00:29
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.21
|0.58
|40729300
|2007.06.28 20:31
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3441
|0.0000
|1.3431
|2007.06.29 01:08
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.06
|0.48
|40729466
|2007.06.28 20:31
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2318
|0.0000
|1.2328
|2007.06.29 00:29
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.43
|3.89
|40730743
|2007.06.28 20:45
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3447
|0.0000
|1.3437
|2007.06.29 01:08
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.13
|2.40
|40746949
|2007.06.29 00:32
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.2330
|0.0000
|1.2340
|2007.06.29 07:09
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|40748828
|2007.06.29 00:55
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2325
|0.0000
|1.2335
|2007.06.29 07:09
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|40750778
|2007.06.29 01:11
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3436
|0.0000
|1.3426
|2007.06.29 07:05
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|40764698
|2007.06.29 04:31
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3441
|0.0000
|1.3431
|2007.06.29 07:05
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|40768744
|2007.06.29 05:24
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3447
|0.0000
|1.3437
|2007.06.29 07:05
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|40770666
|2007.06.29 05:38
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2319
|0.0000
|1.2329
|2007.06.29 07:09
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|40770931
|2007.06.29 05:39
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3453
|0.0000
|1.3443
|2007.06.29 07:05
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|40784030
|2007.06.29 06:59
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2313
|0.0000
|1.2323
|2007.06.29 07:09
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|40785042
|2007.06.29 07:01
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3458
|0.0000
|1.3448
|2007.06.29 07:05
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|40785728
|2007.06.29 07:04
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2308
|0.0000
|1.2318
|2007.06.29 07:09
|1.2318
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|40786560
|2007.06.29 07:05
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3448
|0.0000
|1.3458
|2007.06.29 08:57
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40787207
|2007.06.29 07:09
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2317
|0.0000
|1.2307
|2007.06.29 09:01
|1.2307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40797859
|2007.06.29 08:57
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|1.3469
|2007.06.29 09:30
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40800202
|2007.06.29 09:01
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2303
|0.0000
|1.2293
|2007.06.29 09:52
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|40802556
|2007.06.29 09:17
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2309
|0.0000
|1.2299
|2007.06.29 09:52
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|40804565
|2007.06.29 09:30
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3471
|0.0000
|1.3481
|2007.06.29 09:52
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40807655
|2007.06.29 09:52
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2294
|0.0000
|1.2284
|2007.06.29 10:02
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40808784
|2007.06.29 09:52
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3483
|0.0000
|1.3493
|2007.06.29 10:03
|1.3493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40818525
|2007.06.29 10:02
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2280
|0.0000
|1.2270
|2007.06.29 10:27
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40819301
|2007.06.29 10:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3499
|0.0000
|1.3509
|2007.06.29 10:29
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|40825632
|2007.06.29 10:09
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3494
|0.0000
|1.3504
|2007.06.29 10:28
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|40829541
|2007.06.29 10:29
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3501
|0.0000
|1.3511
|2007.06.29 12:06
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|40829600
|2007.06.29 10:29
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2270
|0.0000
|1.2260
|2007.06.29 11:40
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|40841841
|2007.06.29 11:10
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|1.2266
|2007.06.29 11:40
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|40843244
|2007.06.29 11:19
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3496
|0.0000
|1.3506
|2007.06.29 12:06
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|40845699
|2007.06.29 11:40
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2261
|0.0000
|1.2251
|2007.06.29 12:09
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|40846679
|2007.06.29 11:49
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2267
|0.0000
|1.2257
|2007.06.29 12:08
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|40848352
|2007.06.29 12:06
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3509
|0.0000
|1.3519
|2007.06.29 13:00
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40849262
|2007.06.29 12:09
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2256
|0.0000
|1.2246
|2007.06.29 12:22
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40855385
|2007.06.29 12:23
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2242
|0.0000
|1.2232
|2007.06.29 13:00
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|40856576
|2007.06.29 12:24
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2248
|0.0000
|1.2238
|2007.06.29 13:00
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|40859762
|2007.06.29 12:32
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2254
|0.0000
|1.2244
|2007.06.29 13:00
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|40865876
|2007.06.29 13:00
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2238
|0.0000
|1.2228
|2007.06.29 15:44
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|40865993
|2007.06.29 13:00
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3521
|0.0000
|1.3531
|2007.06.29 15:45
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|40867133
|2007.06.29 13:03
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2244
|0.0000
|1.2234
|2007.06.29 15:44
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|40875100
|2007.06.29 13:43
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3516
|0.0000
|1.3526
|2007.06.29 15:45
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|40877665
|2007.06.29 13:55
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2249
|0.0000
|1.2239
|2007.06.29 15:44
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|40886278
|2007.06.29 14:59
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3510
|0.0000
|1.3520
|2007.06.29 15:45
|1.3520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|40886432
|2007.06.29 14:59
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2255
|0.0000
|1.2245
|2007.06.29 15:44
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|40892668
|2007.06.29 15:44
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2241
|0.0000
|1.2231
|2007.06.29 16:22
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|40892776
|2007.06.29 15:45
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3523
|0.0000
|1.3533
|2007.06.29 16:56
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|40901270
|2007.06.29 16:23
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2227
|0.0000
|1.2217
|2007.06.29 17:40
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|40916077
|2007.06.29 17:41
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2212
|0.0000
|1.2202
|2007.06.29 19:05
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|40917123
|2007.06.29 17:53
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2218
|0.0000
|1.2208
|2007.06.29 19:04
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|40921493
|2007.06.29 18:38
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2224
|0.0000
|1.2214
|2007.06.29 19:04
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|40922098
|2007.06.29 18:45
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2229
|0.0000
|1.2219
|2007.06.29 19:04
|1.2219
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|0.00
|0.00
|13.55
|390.32
|Closed P/L:
|403.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|40906300
|2007.06.29 16:57
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3536
|0.0000
|1.3546
|1.3533
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.09
|40912971
|2007.06.29 17:17
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3530
|0.0000
|1.3540
|1.3533
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.18
|40923524
|2007.06.29 19:05
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2216
|0.0000
|1.2206
|1.2216
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.09
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|403.87
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|6.00
|Balance:
|3 403.87
|Equity:
|3 403.87
|Free Margin:
|3 397.87
|Details:
|Gross Profit:
|541.89
|Gross Loss:
|138.02
|Total Net Profit:
|403.87
|Profit Factor:
|3.93
|Expected Payoff:
|1.30
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|29.11 (0.87%)
|Relative Drawdown:
|0.87% (29.11)
|Total Trades:
|310
|Short Positions (won %):
|136 (64.71%)
|Long Positions (won %):
|174 (58.62%)
|Profit Trades (% of total):
|190 (61.29%)
|Loss trades (% of total):
|120 (38.71%)
|Largest
|profit trade:
|80.95
|loss trade:
|-7.68
|Average
|profit trade:
|2.85
|loss trade:
|-1.15
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (6.35)
|consecutive losses ($):
|7 (-29.11)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|98.38 (2)
|consecutive loss (count):
|-29.11 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3