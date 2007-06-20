FXLite LLC
|Account: 559978
|Name: cpte Demo
|Currency: USD
|2007 June 20, 17:25
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9336367
|2007.06.20 07:00
|sell
|22.40
|usdjpy
|123.31
|123.81
|123.01
|2007.06.20 14:00
|123.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 808.29
|9270664
|2007.06.15 19:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9764
|1.9724
|1.9779
|2007.06.15 20:34
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|9270667
|2007.06.15 19:00
|buy
|22.00
|gbpusd
|1.9764
|1.9724
|1.9784
|2007.06.15 20:34
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|1 980.00
|9258094
|2007.06.15 12:01
|buy
|21.20
|eurusd
|1.3318
|1.3258
|1.3348
|2007.06.15 16:16
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|6 360.00
|9239160
|2007.06.14 14:00
|sell
|20.40
|gbpusd
|1.9692
|1.9732
|1.9672
|2007.06.14 15:21
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|4 080.00
|9239151
|2007.06.14 14:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9691
|1.9731
|1.9676
|2007.06.14 15:21
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|9219128
|2007.06.13 16:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9682
|1.9722
|1.9667
|2007.06.13 17:22
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|9216363
|2007.06.13 15:00
|buy
|19.90
|eurjpy
|162.48
|161.98
|162.78
|2007.06.13 17:18
|162.78
|0.00
|0.00
|0.00
|4 879.44
|9198064
|2007.06.13 00:33
|buy
|18.00
|gbpusd
|1.9743
|1.9695
|1.9755
|2007.06.13 04:26
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|2 160.00
|9195797
|2007.06.12 22:00
|buy
|20.80
|gbpusd
|1.9766
|1.9726
|1.9786
|2007.06.13 03:26
|1.9726
|0.00
|0.00
|-94.45
|-8 320.00
|9164815
|2007.06.11 17:02
|sell
|21.10
|eurgbp
|0.6782
|0.6842
|0.6752
|2007.06.11 18:41
|0.6787
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 076.66
|9128175
|2007.06.08 17:00
|buy
|19.30
|usdjpy
|121.69
|121.19
|121.99
|2007.06.11 16:22
|121.76
|0.00
|0.00
|234.11
|1 109.56
|9091839
|2007.06.07 17:02
|buy
|14.50
|eurgbp
|0.6798
|0.6755
|0.6810
|2007.06.11 12:00
|0.6780
|0.00
|0.00
|-247.16
|-5 136.22
|9133525
|2007.06.11 00:01
|sell
|1.00
|audnzd
|1.1067
|0.0000
|1.1060
|2007.06.11 03:19
|1.1060
|0.00
|0.00
|0.00
|53.41
|9129502
|2007.06.08 18:00
|buy
|17.70
|eurchf
|1.6485
|1.6435
|1.6535
|2007.06.11 00:01
|1.6512
|0.00
|0.00
|88.03
|3 870.27
|9090153
|2007.06.07 16:00
|sell
|19.70
|eurusd
|1.3465
|1.3525
|1.3435
|2007.06.07 19:39
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|5 910.00
|9090191
|2007.06.07 16:00
|sell
|17.50
|gbpusd
|1.9823
|1.9863
|1.9803
|2007.06.07 17:51
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|3 500.00
|9090188
|2007.06.07 16:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9820
|1.9860
|1.9805
|2007.06.07 17:40
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|9070983
|2007.06.06 21:41
|buy
|1.00
|audnzd
|1.1196
|0.0000
|1.1201
|2007.06.07 04:30
|1.1201
|0.00
|0.00
|-13.17
|37.70
|9033081
|2007.06.05 17:00
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6477
|1.6577
|1.6377
|2007.06.05 23:03
|1.6471
|0.00
|0.00
|0.00
|49.24
|9028296
|2007.06.05 14:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3522
|0.0000
|1.3519
|2007.06.05 17:00
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8997371
|2007.06.04 08:01
|buy
|14.90
|eurusd
|1.3451
|1.3391
|1.3481
|2007.06.04 15:11
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|4 470.00
|8976433
|2007.06.01 16:00
|sell
|16.20
|eurgbp
|0.6785
|0.6845
|0.6755
|2007.06.04 08:39
|0.6783
|0.00
|0.00
|67.53
|642.76
|8989984
|2007.06.01 21:00
|buy
|17.00
|gbpusd
|1.9821
|1.9781
|1.9841
|2007.06.04 08:36
|1.9834
|0.00
|0.00
|-37.41
|2 210.00
|8989993
|2007.06.01 21:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9823
|1.9783
|1.9838
|2007.06.04 07:04
|1.9838
|0.00
|0.00
|-2.20
|150.00
|8969319
|2007.06.01 14:00
|sell
|17.80
|eurusd
|1.3434
|1.3494
|1.3404
|2007.06.01 17:09
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|5 340.00
|8963396
|2007.06.01 08:00
|buy
|15.70
|eurchf
|1.6486
|1.6436
|1.6516
|2007.06.01 13:11
|1.6516
|0.00
|0.00
|0.00
|3 832.07
|8957897
|2007.05.31 19:02
|buy
|16.70
|eurusd
|1.3455
|1.3395
|1.3485
|2007.06.01 10:00
|1.3443
|0.00
|0.00
|-107.61
|-2 004.00
|8905603
|2007.05.29 20:00
|buy
|9.50
|usdjpy
|121.69
|121.19
|121.99
|2007.05.31 21:39
|121.77
|0.00
|0.00
|467.69
|624.13
|8889252
|2007.05.29 08:56
|buy
|1.00
|audnzd
|1.1261
|0.0000
|1.1279
|2007.05.31 00:01
|1.1279
|0.00
|0.00
|-17.23
|131.32
|8915792
|2007.05.30 09:00
|sell
|10.40
|eurusd
|1.3442
|1.3502
|1.3412
|2007.05.30 14:52
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|3 120.00
|8915808
|2007.05.30 09:00
|sell
|9.30
|eurjpy
|163.42
|163.82
|163.22
|2007.05.30 14:40
|163.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1 529.73
|8907076
|2007.05.29 21:00
|sell
|14.90
|gbpusd
|1.9796
|1.9836
|1.9776
|2007.05.30 10:03
|1.9776
|0.00
|0.00
|4.43
|2 980.00
|8907103
|2007.05.29 21:00
|sell
|12.60
|gbpusd
|1.9797
|1.9837
|1.9782
|2007.05.30 09:50
|1.9782
|0.00
|0.00
|3.74
|1 890.00
|8894266
|2007.05.29 12:00
|sell
|17.40
|eurchf
|1.6503
|1.6553
|1.6473
|2007.05.29 20:31
|1.6473
|0.00
|0.00
|0.00
|4 266.10
|8898383
|2007.05.29 15:00
|buy
|10.00
|eurjpy
|164.09
|163.69
|164.29
|2007.05.29 20:27
|163.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 291.91
|8904736
|2007.05.29 19:00
|buy
|14.60
|gbpjpy
|241.34
|240.94
|241.54
|2007.05.29 20:18
|240.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 802.63
|8904737
|2007.05.29 19:00
|buy
|12.30
|gbpjpy
|241.35
|240.95
|241.55
|2007.05.29 20:18
|240.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 045.72
|8890345
|2007.05.29 10:00
|sell
|19.00
|usdjpy
|121.30
|121.80
|121.00
|2007.05.29 18:48
|121.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-7 799.67
|8897110
|2007.05.29 14:00
|buy
|11.80
|gbpusd
|1.9867
|1.9827
|1.9882
|2007.05.29 17:02
|1.9827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 720.00
|8897103
|2007.05.29 14:00
|buy
|13.90
|gbpusd
|1.9868
|1.9828
|1.9888
|2007.05.29 17:02
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 560.00
|8896218
|2007.05.29 13:00
|buy
|15.60
|eurusd
|1.3485
|1.3425
|1.3515
|2007.05.29 15:20
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|4 680.00
|8889264
|2007.05.29 08:57
|sell
|18.70
|eurjpy
|163.20
|163.60
|163.00
|2007.05.29 09:39
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2 003.46
|8834489
|2007.05.24 15:00
|sell
|18.60
|usdjpy
|121.38
|121.88
|121.29
|2007.05.25 02:38
|121.29
|0.00
|0.00
|-260.77
|1 380.16
|8825458
|2007.05.24 09:00
|sell
|18.40
|eurjpy
|163.62
|164.02
|163.42
|2007.05.24 09:20
|163.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1 513.53
|8788777
|2007.05.22 20:00
|sell
|16.60
|eurchf
|1.6536
|1.6586
|1.6506
|2007.05.23 21:36
|1.6526
|0.00
|0.00
|-113.40
|1 351.68
|8789191
|2007.05.22 21:01
|buy
|14.80
|gbpusd
|1.9753
|1.9713
|1.9773
|2007.05.23 12:11
|1.9773
|0.00
|0.00
|-30.98
|2 960.00
|8789195
|2007.05.22 21:03
|buy
|12.50
|gbpusd
|1.9751
|1.9711
|1.9766
|2007.05.23 11:00
|1.9733
|0.00
|0.00
|-26.16
|-2 250.00
|8793414
|2007.05.23 06:00
|buy
|10.00
|eurjpy
|163.82
|163.42
|164.02
|2007.05.23 10:51
|163.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 286.23
|8763018
|2007.05.21 16:03
|sell
|17.60
|eurgbp
|0.6826
|0.6848
|0.6810
|2007.05.23 10:17
|0.6810
|0.00
|0.00
|128.84
|5 561.88
|8768067
|2007.05.21 19:00
|sell
|15.40
|eurjpy
|163.58
|163.98
|163.38
|2007.05.21 22:39
|163.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1 014.66
|8741077
|2007.05.18 19:00
|sell
|18.10
|gbpjpy
|239.18
|239.58
|239.08
|2007.05.21 04:28
|239.08
|0.00
|0.00
|-483.71
|1 494.26
|8743494
|2007.05.21 00:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3518
|0.0000
|1.3515
|2007.05.21 04:00
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8741091
|2007.05.18 19:00
|sell
|15.30
|gbpjpy
|239.14
|239.54
|239.04
|2007.05.21 03:47
|239.54
|0.00
|0.00
|-408.88
|-5 045.76
|8744095
|2007.05.21 00:11
|buy
|18.00
|gbpjpy
|239.33
|238.85
|239.40
|2007.05.21 03:18
|239.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1 039.35
|8735145
|2007.05.18 16:00
|sell
|19.00
|eurjpy
|162.91
|163.31
|162.71
|2007.05.18 17:03
|163.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 272.18
|8714762
|2007.05.17 17:00
|sell
|19.60
|eurgbp
|0.6830
|0.6840
|0.6815
|2007.05.18 11:30
|0.6840
|0.00
|0.00
|62.42
|-3 871.19
|8704554
|2007.05.17 10:52
|buy
|16.50
|eurgbp
|0.6848
|0.6835
|0.6855
|2007.05.17 14:49
|0.6835
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 239.59
|8693888
|2007.05.16 21:00
|sell
|20.30
|gbpusd
|1.9765
|1.9811
|1.9750
|2007.05.17 14:16
|1.9750
|0.00
|0.00
|-48.16
|3 045.00
|8693901
|2007.05.16 21:00
|sell
|17.20
|gbpusd
|1.9765
|1.9785
|1.9750
|2007.05.16 21:40
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 440.00
|8668246
|2007.05.15 20:00
|buy
|19.30
|gbpjpy
|238.86
|238.36
|239.06
|2007.05.16 08:59
|239.06
|0.00
|0.00
|477.92
|3 208.11
|8668251
|2007.05.15 20:00
|buy
|16.20
|gbpjpy
|238.86
|238.36
|239.06
|2007.05.16 08:59
|239.06
|0.00
|0.00
|401.16
|2 692.82
|8642330
|2007.05.15 00:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9795
|0.0000
|1.9814
|2007.05.15 08:43
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8630991
|2007.05.14 11:00
|buy
|17.90
|gbpjpy
|238.54
|238.25
|238.60
|2007.05.14 21:01
|238.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 314.33
|8630987
|2007.05.14 11:00
|buy
|21.20
|gbpjpy
|238.55
|238.05
|238.85
|2007.05.14 17:34
|238.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-8 815.70
|8623219
|2007.05.14 03:00
|buy
|20.60
|eurchf
|1.6487
|1.6437
|1.6500
|2007.05.14 10:00
|1.6500
|0.00
|0.00
|0.00
|2 196.34
|8624089
|2007.05.14 04:00
|buy
|18.40
|eurusd
|1.3537
|1.3477
|1.3567
|2007.05.14 08:36
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|2 208.00
|8620455
|2007.05.14 00:01
|sell
|1.00
|audnzd
|1.1335
|0.0000
|1.1333
|2007.05.14 01:45
|1.1333
|0.00
|0.00
|0.00
|14.72
|8620337
|2007.05.14 00:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3536
|0.0000
|1.3531
|2007.05.14 00:57
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|8620426
|2007.05.14 00:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2178
|0.0000
|1.2180
|2007.05.14 00:45
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|16.42
|8619361
|2007.05.11 22:00
|buy
|20.40
|usdjpy
|120.15
|119.65
|120.45
|2007.05.14 00:03
|120.22
|0.00
|0.00
|248.47
|1 187.82
|8599773
|2007.05.11 04:00
|sell
|20.20
|usdjpy
|119.87
|120.05
|119.80
|2007.05.11 12:03
|119.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1 180.30
|8590306
|2007.05.10 19:02
|buy
|17.10
|eurgbp
|0.6814
|0.6714
|0.6825
|2007.05.11 03:32
|0.6805
|0.00
|0.00
|-126.13
|-3 046.14
|8590276
|2007.05.10 19:00
|sell
|19.30
|eurchf
|1.6473
|1.6573
|1.6373
|2007.05.10 21:04
|1.6461
|0.00
|0.00
|0.00
|1 896.50
|8592441
|2007.05.10 20:00
|sell
|15.80
|gbpjpy
|237.58
|238.58
|236.58
|2007.05.10 20:24
|237.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1 316.01
|8584879
|2007.05.10 16:00
|buy
|9.00
|eurjpy
|162.80
|161.80
|163.80
|2007.05.10 20:00
|161.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 296.33
|8589589
|2007.05.10 18:23
|buy
|8.50
|eurusd
|1.3508
|1.3499
|0.0000
|2007.05.10 19:38
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|-765.00
|8584001
|2007.05.10 15:52
|sell
|131.10
|usdjpy
|120.47
|120.57
|0.00
|2007.05.10 18:58
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|9 801.46
|8585086
|2007.05.10 16:04
|sell
|9.00
|eurusd
|1.3516
|1.3525
|0.0000
|2007.05.10 16:16
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|8583515
|2007.05.10 15:50
|buy
|103.90
|eurusd
|1.3520
|1.3511
|0.0000
|2007.05.10 15:51
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 351.00
|8583266
|2007.05.10 15:43
|sell
|97.90
|eurusd
|1.3536
|1.3545
|0.0000
|2007.05.10 15:50
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|7 832.00
|8582851
|2007.05.10 15:34
|sell
|92.40
|eurusd
|1.3543
|1.3554
|0.0000
|2007.05.10 15:38
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|7 392.00
|8582721
|2007.05.10 15:31
|sell
|99.90
|eurusd
|1.3537
|1.3547
|0.0000
|2007.05.10 15:34
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|-9 990.00
|8522276
|2007.05.08 06:00
|buy
|14.60
|eurchf
|1.6493
|1.6393
|1.6593
|2007.05.10 15:00
|1.6475
|0.00
|0.00
|307.60
|-2 158.17
|8577960
|2007.05.10 13:00
|sell
|18.50
|gbpusd
|1.9870
|1.9890
|1.9855
|2007.05.10 13:15
|1.9855
|0.00
|0.00
|0.00
|2 775.00
|8567082
|2007.05.10 03:00
|buy
|15.60
|usdjpy
|120.17
|119.67
|120.47
|2007.05.10 11:16
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1 426.67
|8563661
|2007.05.09 21:19
|buy
|17.50
|gbpjpy
|239.28
|238.28
|239.70
|2007.05.10 08:52
|239.50
|0.00
|0.00
|1 319.95
|3 205.93
|8563644
|2007.05.09 21:19
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2183
|0.0000
|1.2178
|2007.05.10 08:51
|1.2178
|0.00
|0.00
|-28.77
|41.06
|8536988
|2007.05.08 16:00
|sell
|17.40
|eurusd
|1.3553
|1.3653
|1.3453
|2007.05.08 17:13
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|1 566.00
|8524360
|2007.05.08 09:00
|sell
|13.20
|gbpjpy
|239.14
|239.06
|238.14
|2007.05.08 12:42
|239.06
|0.00
|0.00
|0.00
|880.66
|8477429
|2007.05.04 07:00
|sell
|17.50
|eurjpy
|162.92
|0.00
|162.80
|2007.05.08 11:15
|162.80
|0.00
|0.00
|-464.32
|1 752.05
|8524094
|2007.05.08 08:37
|sell
|10.00
|eurjpy
|163.20
|0.00
|162.95
|2007.05.08 11:12
|162.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2 085.07
|8515838
|2007.05.07 20:04
|buy
|11.40
|eurgbp
|0.6829
|0.6729
|0.6859
|2007.05.08 08:36
|0.6822
|0.00
|0.00
|-84.04
|-1 592.49
|8505203
|2007.05.07 06:00
|sell
|13.20
|usdjpy
|119.91
|120.51
|119.61
|2007.05.08 05:03
|119.82
|0.00
|0.00
|-183.88
|991.49
|8495485
|2007.05.04 21:00
|buy
|11.70
|gbpjpy
|239.47
|238.97
|239.87
|2007.05.08 04:34
|238.97
|0.00
|0.00
|575.28
|-4 880.29
|8495480
|2007.05.04 21:00
|buy
|13.90
|gbpjpy
|239.48
|238.98
|239.78
|2007.05.08 04:34
|238.98
|0.00
|0.00
|683.46
|-5 797.95
|8482437
|2007.05.04 12:00
|buy
|12.30
|eurgbp
|0.6832
|0.6732
|0.6932
|2007.05.07 00:47
|0.6818
|0.00
|0.00
|-91.15
|-3 433.33
|8497093
|2007.05.07 00:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3599
|2007.05.07 00:47
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8497269
|2007.05.07 00:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3599
|2007.05.07 00:47
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8496940
|2007.05.07 00:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9937
|2007.05.07 00:47
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8463090
|2007.05.03 15:00
|sell
|21.10
|eurchf
|1.6479
|1.6579
|1.6379
|2007.05.07 00:17
|1.6464
|0.00
|0.00
|-318.48
|2 614.41
|8477830
|2007.05.04 08:00
|sell
|15.70
|gbpjpy
|238.99
|239.99
|237.99
|2007.05.04 18:00
|239.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 919.75
|8473225
|2007.05.03 23:54
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9875
|1.9880
|2.0005
|2007.05.04 15:33
|1.9880
|0.00
|0.00
|-14.90
|500.00
|8451377
|2007.05.02 20:03
|buy
|21.70
|eurgbp
|0.6835
|0.6815
|0.6885
|2007.05.03 12:02
|0.6827
|0.00
|0.00
|-482.24
|-3 459.33
|8423610
|2007.05.01 18:21
|buy
|1.00
|eurjpy
|163.09
|162.09
|163.24
|2007.05.02 14:53
|163.24
|0.00
|0.00
|11.09
|124.78
|8423601
|2007.05.01 18:21
|buy
|1.00
|eurjpy
|163.08
|162.08
|163.23
|2007.05.02 14:53
|163.23
|0.00
|0.00
|11.09
|124.77
|8423629
|2007.05.01 18:21
|buy
|1.00
|eurjpy
|163.07
|162.08
|163.22
|2007.05.02 14:52
|163.22
|0.00
|0.00
|11.09
|124.77
|8423589
|2007.05.01 18:21
|buy
|1.00
|eurjpy
|163.07
|162.07
|163.22
|2007.05.02 14:52
|163.22
|0.00
|0.00
|11.09
|124.77
|8408889
|2007.05.01 09:01
|sell
|20.00
|eurgbp
|0.6821
|0.6921
|0.6791
|2007.05.02 14:00
|0.6820
|0.00
|0.00
|63.67
|397.94
|8437160
|2007.05.02 09:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|162.86
|162.61
|163.01
|2007.05.02 11:44
|163.01
|0.00
|0.00
|0.00
|125.04
|8437173
|2007.05.02 09:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|162.86
|162.61
|163.01
|2007.05.02 11:44
|163.01
|0.00
|0.00
|0.00
|125.04
|8437161
|2007.05.02 09:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|162.85
|162.60
|163.00
|2007.05.02 11:44
|163.00
|0.00
|0.00
|0.00
|125.02
|8437163
|2007.05.02 09:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|162.85
|162.60
|163.00
|2007.05.02 11:44
|163.00
|0.00
|0.00
|0.00
|125.02
|8437178
|2007.05.02 09:28
|buy
|1.00
|eurjpy
|162.85
|162.60
|163.00
|2007.05.02 11:44
|163.00
|0.00
|0.00
|0.00
|125.02
|8426559
|2007.05.01 21:01
|sell
|18.60
|eurusd
|1.3600
|1.3650
|1.3570
|2007.05.02 10:30
|1.3570
|0.00
|0.00
|82.75
|5 580.00
|8437554
|2007.05.02 10:00
|sell
|16.10
|gbpusd
|1.9939
|1.9959
|1.9924
|2007.05.02 10:10
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|2 415.00
|8389100
|2007.04.30 11:00
|sell
|1.90
|eurusd
|1.3600
|1.3670
|1.3580
|2007.05.01 14:07
|1.3647
|0.00
|0.00
|8.48
|-893.00
|8387459
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.63
|162.94
|163.10
|2007.04.30 20:05
|163.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3 070.87
|8387456
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.63
|162.93
|163.10
|2007.04.30 20:05
|163.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3 070.87
|8387449
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.62
|162.93
|163.10
|2007.04.30 20:05
|163.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3 136.20
|8387457
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.62
|161.82
|163.10
|2007.04.30 19:32
|163.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2 872.92
|8387462
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.62
|161.82
|163.62
|2007.04.30 19:32
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2 807.63
|8387471
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.61
|161.81
|163.61
|2007.04.30 19:31
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2 873.41
|8387442
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.61
|161.81
|163.61
|2007.04.30 19:31
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2 873.41
|8387425
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.64
|161.84
|163.64
|2007.04.30 19:31
|163.04
|0.00
|0.00
|0.00
|2 612.19
|8387434
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.62
|161.82
|163.62
|2007.04.30 19:31
|163.04
|0.00
|0.00
|0.00
|2 742.80
|8387494
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.60
|161.80
|163.60
|2007.04.30 19:30
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2 938.72
|8387510
|2007.04.30 09:58
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.60
|161.80
|163.60
|2007.04.30 19:30
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2 938.72
|8387506
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.60
|161.80
|163.60
|2007.04.30 19:30
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2 938.72
|8387500
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.59
|161.79
|163.59
|2007.04.30 19:30
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3 004.28
|8387508
|2007.04.30 09:57
|buy
|7.80
|eurjpy
|162.59
|161.79
|163.59
|2007.04.30 19:30
|163.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3 004.28
|8387225
|2007.04.30 09:49
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9958
|1.9904
|1.9988
|2007.04.30 10:20
|1.9933
|0.00
|0.00
|0.00
|-250.00
|8383650
|2007.04.30 07:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9955
|2.0009
|1.9925
|2007.04.30 09:49
|1.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|8380625
|2007.04.30 03:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.71
|162.17
|163.01
|2007.04.30 05:43
|163.01
|0.00
|0.00
|0.00
|25.10
|8378813
|2007.04.30 01:53
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9958
|2.0012
|1.9928
|2007.04.30 02:45
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|8378517
|2007.04.30 01:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9968
|1.9914
|1.9998
|2007.04.30 01:53
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|8377399
|2007.04.30 00:07
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9952
|2.0006
|1.9922
|2007.04.30 01:25
|1.9969
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|8377139
|2007.04.30 00:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9965
|1.9911
|1.9995
|2007.04.30 00:06
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|8328378
|2007.04.26 12:41
|sell
|7.80
|eurjpy
|162.22
|163.02
|161.22
|2007.04.27 17:39
|163.02
|0.00
|0.00
|-103.44
|-5 231.83
|8323430
|2007.04.26 10:16
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0048
|2.0102
|2.0018
|2007.04.26 12:26
|2.0018
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|8321536
|2007.04.26 09:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|162.03
|161.89
|162.18
|2007.04.26 09:27
|162.18
|0.00
|0.00
|0.00
|12.62
|8312905
|2007.04.25 20:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0027
|2.0081
|1.9997
|2007.04.25 23:48
|2.0015
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8285693
|2007.04.24 23:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.62
|118.50
|118.72
|2007.04.25 00:22
|118.50
|0.00
|0.00
|1.22
|-10.13
|8285352
|2007.04.24 22:52
|buy
|1.00
|eurjpy
|161.66
|0.00
|0.00
|2007.04.24 23:07
|161.71
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|8285109
|2007.04.24 22:15
|balance
|Deposit
|100 000.00
|
|0.00
|0.00
|1 482.47
|44 352.81
|Closed P/L:
|45 835.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9349643
|2007.06.20 17:00
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6592
|1.6692
|1.6492
|
|1.6612
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.63
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.63
|
|Floating P/L:
|-161.63
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|45 835.28
|Floating P/L:
|-161.63
|Margin:
|671.00
|Balance:
|145 835.28
|Equity:
|145 673.65
|Free Margin:
|145
002.65