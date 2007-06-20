FXLite LLC

Account: 559978 Name: cpte Demo Currency: USD 2007 June 20, 17:25
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
9336367 2007.06.20 07:00 sell 22.40 usdjpy 123.31 123.81 123.01 2007.06.20 14:00 123.52 0.00 0.00 0.00 -3 808.29
9270664 2007.06.15 19:00 buy 1.00 gbpusd 1.9764 1.9724 1.9779 2007.06.15 20:34 1.9773 0.00 0.00 0.00 90.00
9270667 2007.06.15 19:00 buy 22.00 gbpusd 1.9764 1.9724 1.9784 2007.06.15 20:34 1.9773 0.00 0.00 0.00 1 980.00
9258094 2007.06.15 12:01 buy 21.20 eurusd 1.3318 1.3258 1.3348 2007.06.15 16:16 1.3348 0.00 0.00 0.00 6 360.00
9239160 2007.06.14 14:00 sell 20.40 gbpusd 1.9692 1.9732 1.9672 2007.06.14 15:21 1.9672 0.00 0.00 0.00 4 080.00
9239151 2007.06.14 14:00 sell 1.00 gbpusd 1.9691 1.9731 1.9676 2007.06.14 15:21 1.9676 0.00 0.00 0.00 150.00
9219128 2007.06.13 16:00 sell 1.00 gbpusd 1.9682 1.9722 1.9667 2007.06.13 17:22 1.9722 0.00 0.00 0.00 -400.00
9216363 2007.06.13 15:00 buy 19.90 eurjpy 162.48 161.98 162.78 2007.06.13 17:18 162.78 0.00 0.00 0.00 4 879.44
9198064 2007.06.13 00:33 buy 18.00 gbpusd 1.9743 1.9695 1.9755 2007.06.13 04:26 1.9755 0.00 0.00 0.00 2 160.00
9195797 2007.06.12 22:00 buy 20.80 gbpusd 1.9766 1.9726 1.9786 2007.06.13 03:26 1.9726 0.00 0.00 -94.45 -8 320.00
9164815 2007.06.11 17:02 sell 21.10 eurgbp 0.6782 0.6842 0.6752 2007.06.11 18:41 0.6787 0.00 0.00 0.00 -2 076.66
9128175 2007.06.08 17:00 buy 19.30 usdjpy 121.69 121.19 121.99 2007.06.11 16:22 121.76 0.00 0.00 234.11 1 109.56
9091839 2007.06.07 17:02 buy 14.50 eurgbp 0.6798 0.6755 0.6810 2007.06.11 12:00 0.6780 0.00 0.00 -247.16 -5 136.22
9133525 2007.06.11 00:01 sell 1.00 audnzd 1.1067 0.0000 1.1060 2007.06.11 03:19 1.1060 0.00 0.00 0.00 53.41
9129502 2007.06.08 18:00 buy 17.70 eurchf 1.6485 1.6435 1.6535 2007.06.11 00:01 1.6512 0.00 0.00 88.03 3 870.27
9090153 2007.06.07 16:00 sell 19.70 eurusd 1.3465 1.3525 1.3435 2007.06.07 19:39 1.3435 0.00 0.00 0.00 5 910.00
9090191 2007.06.07 16:00 sell 17.50 gbpusd 1.9823 1.9863 1.9803 2007.06.07 17:51 1.9803 0.00 0.00 0.00 3 500.00
9090188 2007.06.07 16:00 sell 1.00 gbpusd 1.9820 1.9860 1.9805 2007.06.07 17:40 1.9805 0.00 0.00 0.00 150.00
9070983 2007.06.06 21:41 buy 1.00 audnzd 1.1196 0.0000 1.1201 2007.06.07 04:30 1.1201 0.00 0.00 -13.17 37.70
9033081 2007.06.05 17:00 sell 1.00 eurchf 1.6477 1.6577 1.6377 2007.06.05 23:03 1.6471 0.00 0.00 0.00 49.24
9028296 2007.06.05 14:58 sell 1.00 eurusd 1.3522 0.0000 1.3519 2007.06.05 17:00 1.3519 0.00 0.00 0.00 30.00
8997371 2007.06.04 08:01 buy 14.90 eurusd 1.3451 1.3391 1.3481 2007.06.04 15:11 1.3481 0.00 0.00 0.00 4 470.00
8976433 2007.06.01 16:00 sell 16.20 eurgbp 0.6785 0.6845 0.6755 2007.06.04 08:39 0.6783 0.00 0.00 67.53 642.76
8989984 2007.06.01 21:00 buy 17.00 gbpusd 1.9821 1.9781 1.9841 2007.06.04 08:36 1.9834 0.00 0.00 -37.41 2 210.00
8989993 2007.06.01 21:00 buy 1.00 gbpusd 1.9823 1.9783 1.9838 2007.06.04 07:04 1.9838 0.00 0.00 -2.20 150.00
8969319 2007.06.01 14:00 sell 17.80 eurusd 1.3434 1.3494 1.3404 2007.06.01 17:09 1.3404 0.00 0.00 0.00 5 340.00
8963396 2007.06.01 08:00 buy 15.70 eurchf 1.6486 1.6436 1.6516 2007.06.01 13:11 1.6516 0.00 0.00 0.00 3 832.07
8957897 2007.05.31 19:02 buy 16.70 eurusd 1.3455 1.3395 1.3485 2007.06.01 10:00 1.3443 0.00 0.00 -107.61 -2 004.00
8905603 2007.05.29 20:00 buy 9.50 usdjpy 121.69 121.19 121.99 2007.05.31 21:39 121.77 0.00 0.00 467.69 624.13
8889252 2007.05.29 08:56 buy 1.00 audnzd 1.1261 0.0000 1.1279 2007.05.31 00:01 1.1279 0.00 0.00 -17.23 131.32
8915792 2007.05.30 09:00 sell 10.40 eurusd 1.3442 1.3502 1.3412 2007.05.30 14:52 1.3412 0.00 0.00 0.00 3 120.00
8915808 2007.05.30 09:00 sell 9.30 eurjpy 163.42 163.82 163.22 2007.05.30 14:40 163.22 0.00 0.00 0.00 1 529.73
8907076 2007.05.29 21:00 sell 14.90 gbpusd 1.9796 1.9836 1.9776 2007.05.30 10:03 1.9776 0.00 0.00 4.43 2 980.00
8907103 2007.05.29 21:00 sell 12.60 gbpusd 1.9797 1.9837 1.9782 2007.05.30 09:50 1.9782 0.00 0.00 3.74 1 890.00
8894266 2007.05.29 12:00 sell 17.40 eurchf 1.6503 1.6553 1.6473 2007.05.29 20:31 1.6473 0.00 0.00 0.00 4 266.10
8898383 2007.05.29 15:00 buy 10.00 eurjpy 164.09 163.69 164.29 2007.05.29 20:27 163.69 0.00 0.00 0.00 -3 291.91
8904736 2007.05.29 19:00 buy 14.60 gbpjpy 241.34 240.94 241.54 2007.05.29 20:18 240.94 0.00 0.00 0.00 -4 802.63
8904737 2007.05.29 19:00 buy 12.30 gbpjpy 241.35 240.95 241.55 2007.05.29 20:18 240.95 0.00 0.00 0.00 -4 045.72
8890345 2007.05.29 10:00 sell 19.00 usdjpy 121.30 121.80 121.00 2007.05.29 18:48 121.80 0.00 0.00 0.00 -7 799.67
8897110 2007.05.29 14:00 buy 11.80 gbpusd 1.9867 1.9827 1.9882 2007.05.29 17:02 1.9827 0.00 0.00 0.00 -4 720.00
8897103 2007.05.29 14:00 buy 13.90 gbpusd 1.9868 1.9828 1.9888 2007.05.29 17:02 1.9828 0.00 0.00 0.00 -5 560.00
8896218 2007.05.29 13:00 buy 15.60 eurusd 1.3485 1.3425 1.3515 2007.05.29 15:20 1.3515 0.00 0.00 0.00 4 680.00
8889264 2007.05.29 08:57 sell 18.70 eurjpy 163.20 163.60 163.00 2007.05.29 09:39 163.07 0.00 0.00 0.00 2 003.46
8834489 2007.05.24 15:00 sell 18.60 usdjpy 121.38 121.88 121.29 2007.05.25 02:38 121.29 0.00 0.00 -260.77 1 380.16
8825458 2007.05.24 09:00 sell 18.40 eurjpy 163.62 164.02 163.42 2007.05.24 09:20 163.52 0.00 0.00 0.00 1 513.53
8788777 2007.05.22 20:00 sell 16.60 eurchf 1.6536 1.6586 1.6506 2007.05.23 21:36 1.6526 0.00 0.00 -113.40 1 351.68
8789191 2007.05.22 21:01 buy 14.80 gbpusd 1.9753 1.9713 1.9773 2007.05.23 12:11 1.9773 0.00 0.00 -30.98 2 960.00
8789195 2007.05.22 21:03 buy 12.50 gbpusd 1.9751 1.9711 1.9766 2007.05.23 11:00 1.9733 0.00 0.00 -26.16 -2 250.00
8793414 2007.05.23 06:00 buy 10.00 eurjpy 163.82 163.42 164.02 2007.05.23 10:51 163.42 0.00 0.00 0.00 -3 286.23
8763018 2007.05.21 16:03 sell 17.60 eurgbp 0.6826 0.6848 0.6810 2007.05.23 10:17 0.6810 0.00 0.00 128.84 5 561.88
8768067 2007.05.21 19:00 sell 15.40 eurjpy 163.58 163.98 163.38 2007.05.21 22:39 163.50 0.00 0.00 0.00 1 014.66
8741077 2007.05.18 19:00 sell 18.10 gbpjpy 239.18 239.58 239.08 2007.05.21 04:28 239.08 0.00 0.00 -483.71 1 494.26
8743494 2007.05.21 00:01 sell 1.00 eurusd 1.3518 0.0000 1.3515 2007.05.21 04:00 1.3515 0.00 0.00 0.00 30.00
8741091 2007.05.18 19:00 sell 15.30 gbpjpy 239.14 239.54 239.04 2007.05.21 03:47 239.54 0.00 0.00 -408.88 -5 045.76
8744095 2007.05.21 00:11 buy 18.00 gbpjpy 239.33 238.85 239.40 2007.05.21 03:18 239.40 0.00 0.00 0.00 1 039.35
8735145 2007.05.18 16:00 sell 19.00 eurjpy 162.91 163.31 162.71 2007.05.18 17:03 163.31 0.00 0.00 0.00 -6 272.18
8714762 2007.05.17 17:00 sell 19.60 eurgbp 0.6830 0.6840 0.6815 2007.05.18 11:30 0.6840 0.00 0.00 62.42 -3 871.19
8704554 2007.05.17 10:52 buy 16.50 eurgbp 0.6848 0.6835 0.6855 2007.05.17 14:49 0.6835 0.00 0.00 0.00 -4 239.59
8693888 2007.05.16 21:00 sell 20.30 gbpusd 1.9765 1.9811 1.9750 2007.05.17 14:16 1.9750 0.00 0.00 -48.16 3 045.00
8693901 2007.05.16 21:00 sell 17.20 gbpusd 1.9765 1.9785 1.9750 2007.05.16 21:40 1.9785 0.00 0.00 0.00 -3 440.00
8668246 2007.05.15 20:00 buy 19.30 gbpjpy 238.86 238.36 239.06 2007.05.16 08:59 239.06 0.00 0.00 477.92 3 208.11
8668251 2007.05.15 20:00 buy 16.20 gbpjpy 238.86 238.36 239.06 2007.05.16 08:59 239.06 0.00 0.00 401.16 2 692.82
8642330 2007.05.15 00:01 buy 1.00 gbpusd 1.9795 0.0000 1.9814 2007.05.15 08:43 1.9801 0.00 0.00 0.00 60.00
8630991 2007.05.14 11:00 buy 17.90 gbpjpy 238.54 238.25 238.60 2007.05.14 21:01 238.25 0.00 0.00 0.00 -4 314.33
8630987 2007.05.14 11:00 buy 21.20 gbpjpy 238.55 238.05 238.85 2007.05.14 17:34 238.05 0.00 0.00 0.00 -8 815.70
8623219 2007.05.14 03:00 buy 20.60 eurchf 1.6487 1.6437 1.6500 2007.05.14 10:00 1.6500 0.00 0.00 0.00 2 196.34
8624089 2007.05.14 04:00 buy 18.40 eurusd 1.3537 1.3477 1.3567 2007.05.14 08:36 1.3549 0.00 0.00 0.00 2 208.00
8620455 2007.05.14 00:01 sell 1.00 audnzd 1.1335 0.0000 1.1333 2007.05.14 01:45 1.1333 0.00 0.00 0.00 14.72
8620337 2007.05.14 00:00 sell 1.00 eurusd 1.3536 0.0000 1.3531 2007.05.14 00:57 1.3531 0.00 0.00 0.00 50.00
8620426 2007.05.14 00:01 buy 1.00 usdchf 1.2178 0.0000 1.2180 2007.05.14 00:45 1.2180 0.00 0.00 0.00 16.42
8619361 2007.05.11 22:00 buy 20.40 usdjpy 120.15 119.65 120.45 2007.05.14 00:03 120.22 0.00 0.00 248.47 1 187.82
8599773 2007.05.11 04:00 sell 20.20 usdjpy 119.87 120.05 119.80 2007.05.11 12:03 119.80 0.00 0.00 0.00 1 180.30
8590306 2007.05.10 19:02 buy 17.10 eurgbp 0.6814 0.6714 0.6825 2007.05.11 03:32 0.6805 0.00 0.00 -126.13 -3 046.14
8590276 2007.05.10 19:00 sell 19.30 eurchf 1.6473 1.6573 1.6373 2007.05.10 21:04 1.6461 0.00 0.00 0.00 1 896.50
8592441 2007.05.10 20:00 sell 15.80 gbpjpy 237.58 238.58 236.58 2007.05.10 20:24 237.48 0.00 0.00 0.00 1 316.01
8584879 2007.05.10 16:00 buy 9.00 eurjpy 162.80 161.80 163.80 2007.05.10 20:00 161.96 0.00 0.00 0.00 -6 296.33
8589589 2007.05.10 18:23 buy 8.50 eurusd 1.3508 1.3499 0.0000 2007.05.10 19:38 1.3499 0.00 0.00 0.00 -765.00
8584001 2007.05.10 15:52 sell 131.10 usdjpy 120.47 120.57 0.00 2007.05.10 18:58 120.38 0.00 0.00 0.00 9 801.46
8585086 2007.05.10 16:04 sell 9.00 eurusd 1.3516 1.3525 0.0000 2007.05.10 16:16 1.3508 0.00 0.00 0.00 720.00
8583515 2007.05.10 15:50 buy 103.90 eurusd 1.3520 1.3511 0.0000 2007.05.10 15:51 1.3511 0.00 0.00 0.00 -9 351.00
8583266 2007.05.10 15:43 sell 97.90 eurusd 1.3536 1.3545 0.0000 2007.05.10 15:50 1.3528 0.00 0.00 0.00 7 832.00
8582851 2007.05.10 15:34 sell 92.40 eurusd 1.3543 1.3554 0.0000 2007.05.10 15:38 1.3535 0.00 0.00 0.00 7 392.00
8582721 2007.05.10 15:31 sell 99.90 eurusd 1.3537 1.3547 0.0000 2007.05.10 15:34 1.3547 0.00 0.00 0.00 -9 990.00
8522276 2007.05.08 06:00 buy 14.60 eurchf 1.6493 1.6393 1.6593 2007.05.10 15:00 1.6475 0.00 0.00 307.60 -2 158.17
8577960 2007.05.10 13:00 sell 18.50 gbpusd 1.9870 1.9890 1.9855 2007.05.10 13:15 1.9855 0.00 0.00 0.00 2 775.00
8567082 2007.05.10 03:00 buy 15.60 usdjpy 120.17 119.67 120.47 2007.05.10 11:16 120.28 0.00 0.00 0.00 1 426.67
8563661 2007.05.09 21:19 buy 17.50 gbpjpy 239.28 238.28 239.70 2007.05.10 08:52 239.50 0.00 0.00 1 319.95 3 205.93
8563644 2007.05.09 21:19 sell 1.00 usdchf 1.2183 0.0000 1.2178 2007.05.10 08:51 1.2178 0.00 0.00 -28.77 41.06
8536988 2007.05.08 16:00 sell 17.40 eurusd 1.3553 1.3653 1.3453 2007.05.08 17:13 1.3544 0.00 0.00 0.00 1 566.00
8524360 2007.05.08 09:00 sell 13.20 gbpjpy 239.14 239.06 238.14 2007.05.08 12:42 239.06 0.00 0.00 0.00 880.66
8477429 2007.05.04 07:00 sell 17.50 eurjpy 162.92 0.00 162.80 2007.05.08 11:15 162.80 0.00 0.00 -464.32 1 752.05
8524094 2007.05.08 08:37 sell 10.00 eurjpy 163.20 0.00 162.95 2007.05.08 11:12 162.95 0.00 0.00 0.00 2 085.07
8515838 2007.05.07 20:04 buy 11.40 eurgbp 0.6829 0.6729 0.6859 2007.05.08 08:36 0.6822 0.00 0.00 -84.04 -1 592.49
8505203 2007.05.07 06:00 sell 13.20 usdjpy 119.91 120.51 119.61 2007.05.08 05:03 119.82 0.00 0.00 -183.88 991.49
8495485 2007.05.04 21:00 buy 11.70 gbpjpy 239.47 238.97 239.87 2007.05.08 04:34 238.97 0.00 0.00 575.28 -4 880.29
8495480 2007.05.04 21:00 buy 13.90 gbpjpy 239.48 238.98 239.78 2007.05.08 04:34 238.98 0.00 0.00 683.46 -5 797.95
8482437 2007.05.04 12:00 buy 12.30 eurgbp 0.6832 0.6732 0.6932 2007.05.07 00:47 0.6818 0.00 0.00 -91.15 -3 433.33
8497093 2007.05.07 00:01 sell 0.10 eurusd 1.3603 0.0000 1.3599 2007.05.07 00:47 1.3599 0.00 0.00 0.00 4.00
8497269 2007.05.07 00:12 sell 0.10 eurusd 1.3603 0.0000 1.3599 2007.05.07 00:47 1.3599 0.00 0.00 0.00 4.00
8496940 2007.05.07 00:00 sell 0.10 gbpusd 1.9942 0.0000 1.9937 2007.05.07 00:47 1.9937 0.00 0.00 0.00 5.00
8463090 2007.05.03 15:00 sell 21.10 eurchf 1.6479 1.6579 1.6379 2007.05.07 00:17 1.6464 0.00 0.00 -318.48 2 614.41
8477830 2007.05.04 08:00 sell 15.70 gbpjpy 238.99 239.99 237.99 2007.05.04 18:00 239.52 0.00 0.00 0.00 -6 919.75
8473225 2007.05.03 23:54 buy 10.00 gbpusd 1.9875 1.9880 2.0005 2007.05.04 15:33 1.9880 0.00 0.00 -14.90 500.00
8451377 2007.05.02 20:03 buy 21.70 eurgbp 0.6835 0.6815 0.6885 2007.05.03 12:02 0.6827 0.00 0.00 -482.24 -3 459.33
8423610 2007.05.01 18:21 buy 1.00 eurjpy 163.09 162.09 163.24 2007.05.02 14:53 163.24 0.00 0.00 11.09 124.78
8423601 2007.05.01 18:21 buy 1.00 eurjpy 163.08 162.08 163.23 2007.05.02 14:53 163.23 0.00 0.00 11.09 124.77
8423629 2007.05.01 18:21 buy 1.00 eurjpy 163.07 162.08 163.22 2007.05.02 14:52 163.22 0.00 0.00 11.09 124.77
8423589 2007.05.01 18:21 buy 1.00 eurjpy 163.07 162.07 163.22 2007.05.02 14:52 163.22 0.00 0.00 11.09 124.77
8408889 2007.05.01 09:01 sell 20.00 eurgbp 0.6821 0.6921 0.6791 2007.05.02 14:00 0.6820 0.00 0.00 63.67 397.94
8437160 2007.05.02 09:28 buy 1.00 eurjpy 162.86 162.61 163.01 2007.05.02 11:44 163.01 0.00 0.00 0.00 125.04
8437173 2007.05.02 09:28 buy 1.00 eurjpy 162.86 162.61 163.01 2007.05.02 11:44 163.01 0.00 0.00 0.00 125.04
8437161 2007.05.02 09:28 buy 1.00 eurjpy 162.85 162.60 163.00 2007.05.02 11:44 163.00 0.00 0.00 0.00 125.02
8437163 2007.05.02 09:28 buy 1.00 eurjpy 162.85 162.60 163.00 2007.05.02 11:44 163.00 0.00 0.00 0.00 125.02
8437178 2007.05.02 09:28 buy 1.00 eurjpy 162.85 162.60 163.00 2007.05.02 11:44 163.00 0.00 0.00 0.00 125.02
8426559 2007.05.01 21:01 sell 18.60 eurusd 1.3600 1.3650 1.3570 2007.05.02 10:30 1.3570 0.00 0.00 82.75 5 580.00
8437554 2007.05.02 10:00 sell 16.10 gbpusd 1.9939 1.9959 1.9924 2007.05.02 10:10 1.9924 0.00 0.00 0.00 2 415.00
8389100 2007.04.30 11:00 sell 1.90 eurusd 1.3600 1.3670 1.3580 2007.05.01 14:07 1.3647 0.00 0.00 8.48 -893.00
8387459 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.63 162.94 163.10 2007.04.30 20:05 163.10 0.00 0.00 0.00 3 070.87
8387456 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.63 162.93 163.10 2007.04.30 20:05 163.10 0.00 0.00 0.00 3 070.87
8387449 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.62 162.93 163.10 2007.04.30 20:05 163.10 0.00 0.00 0.00 3 136.20
8387457 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.62 161.82 163.10 2007.04.30 19:32 163.06 0.00 0.00 0.00 2 872.92
8387462 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.62 161.82 163.62 2007.04.30 19:32 163.05 0.00 0.00 0.00 2 807.63
8387471 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.61 161.81 163.61 2007.04.30 19:31 163.05 0.00 0.00 0.00 2 873.41
8387442 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.61 161.81 163.61 2007.04.30 19:31 163.05 0.00 0.00 0.00 2 873.41
8387425 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.64 161.84 163.64 2007.04.30 19:31 163.04 0.00 0.00 0.00 2 612.19
8387434 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.62 161.82 163.62 2007.04.30 19:31 163.04 0.00 0.00 0.00 2 742.80
8387494 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.60 161.80 163.60 2007.04.30 19:30 163.05 0.00 0.00 0.00 2 938.72
8387510 2007.04.30 09:58 buy 7.80 eurjpy 162.60 161.80 163.60 2007.04.30 19:30 163.05 0.00 0.00 0.00 2 938.72
8387506 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.60 161.80 163.60 2007.04.30 19:30 163.05 0.00 0.00 0.00 2 938.72
8387500 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.59 161.79 163.59 2007.04.30 19:30 163.05 0.00 0.00 0.00 3 004.28
8387508 2007.04.30 09:57 buy 7.80 eurjpy 162.59 161.79 163.59 2007.04.30 19:30 163.05 0.00 0.00 0.00 3 004.28
8387225 2007.04.30 09:49 buy 1.00 gbpusd 1.9958 1.9904 1.9988 2007.04.30 10:20 1.9933 0.00 0.00 0.00 -250.00
8383650 2007.04.30 07:08 sell 1.00 gbpusd 1.9955 2.0009 1.9925 2007.04.30 09:49 1.9959 0.00 0.00 0.00 -40.00
8380625 2007.04.30 03:15 buy 0.10 eurjpy 162.71 162.17 163.01 2007.04.30 05:43 163.01 0.00 0.00 0.00 25.10
8378813 2007.04.30 01:53 sell 1.00 gbpusd 1.9958 2.0012 1.9928 2007.04.30 02:45 1.9928 0.00 0.00 0.00 300.00
8378517 2007.04.30 01:25 buy 1.00 gbpusd 1.9968 1.9914 1.9998 2007.04.30 01:53 1.9957 0.00 0.00 0.00 -110.00
8377399 2007.04.30 00:07 sell 1.00 gbpusd 1.9952 2.0006 1.9922 2007.04.30 01:25 1.9969 0.00 0.00 0.00 -170.00
8377139 2007.04.30 00:01 buy 1.00 gbpusd 1.9965 1.9911 1.9995 2007.04.30 00:06 1.9951 0.00 0.00 0.00 -140.00
8328378 2007.04.26 12:41 sell 7.80 eurjpy 162.22 163.02 161.22 2007.04.27 17:39 163.02 0.00 0.00 -103.44 -5 231.83
8323430 2007.04.26 10:16 sell 1.00 gbpusd 2.0048 2.0102 2.0018 2007.04.26 12:26 2.0018 0.00 0.00 0.00 300.00
8321536 2007.04.26 09:02 buy 0.10 eurjpy 162.03 161.89 162.18 2007.04.26 09:27 162.18 0.00 0.00 0.00 12.62
8312905 2007.04.25 20:43 sell 0.10 gbpusd 2.0027 2.0081 1.9997 2007.04.25 23:48 2.0015 0.00 0.00 0.00 12.00
8285693 2007.04.24 23:11 buy 0.10 usdjpy 118.62 118.50 118.72 2007.04.25 00:22 118.50 0.00 0.00 1.22 -10.13
8285352 2007.04.24 22:52 buy 1.00 eurjpy 161.66 0.00 0.00 2007.04.24 23:07 161.71 0.00 0.00 0.00 42.17
8285109 2007.04.24 22:15 balance Deposit 100 000.00
  0.00 0.00 1 482.47 44 352.81
Closed P/L: 45 835.28
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
9349643 2007.06.20 17:00 sell 1.00 eurchf 1.6592 1.6692 1.6492   1.6612 0.00 0.00 0.00 -161.63
  0.00 0.00 0.00 -161.63
  Floating P/L: -161.63
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 45 835.28 Floating P/L: -161.63 Margin: 671.00
Balance: 145 835.28 Equity: 145 673.65 Free Margin: 145 002.65