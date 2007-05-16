Interbank FX, LLC

Account: xxxxx Name: xxxxx Currency: USD 2007 June 19, 05:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
166076262007.05.16 12:39sell0.20usdchfm1.21861.22441.21942007.06.05 11:561.2194-0.080.000.00-1.31
 12345[tp]
172038252007.06.01 12:49sell0.20usdchfm1.23081.23061.21272007.06.01 15:331.2306-0.080.000.000.33
 12345[sl]
172420742007.06.04 11:00sell0.05usdchfm1.22560.00001.22262007.06.04 11:551.2249-0.020.000.000.29
 210017PacMan Sell
172432912007.06.04 11:55sell0.05usdchfm1.22430.00001.22132007.06.04 12:551.2237-0.020.000.000.25
 210017PacMan Sell
172460302007.06.04 12:55sell0.05usdchfm1.22330.00001.22032007.06.04 13:341.2226-0.020.000.000.29
 210017PacMan Sell
172556482007.06.04 19:13sell0.04usdjpym121.76121.75121.162007.06.04 23:23121.66-0.020.000.000.33
 210018Short
172574842007.06.05 02:24sell0.04usdjpym121.68121.56121.082007.06.05 12:10121.56-0.020.000.000.39
 210018Short[sl]
172591282007.06.05 06:03buy0.04usdjpym121.88117.38122.482007.06.05 14:13121.55-0.020.000.00-1.09
 110018Long Order Opened
172671802007.06.05 12:33buy0.09usdjpym121.32114.62121.922007.06.05 14:13121.53-0.040.000.001.56
 110018Long Order Opened
172725002007.06.05 17:22sell0.02usdcadm1.06300.00001.05902007.06.06 02:541.0590-0.010.000.000.76
  sell 1[tp]
172725192007.06.05 17:17sell0.02usdcadm1.06250.00001.05902007.06.06 02:541.0590-0.010.000.000.66
  sell 2[tp]
172725682007.06.05 17:16sell0.02usdcadm1.06200.00001.05902007.06.06 02:541.0590-0.010.000.000.57
  sell 3[tp]
172725732007.06.05 17:14sell0.02usdcadm1.06150.00001.05902007.06.06 02:541.0590-0.010.000.000.47
  sell 4[tp]
172725832007.06.05 16:38sell0.02usdcadm1.06100.00001.05902007.06.06 02:541.0590-0.010.000.000.38
  [tp]
172741362007.06.05 16:01sell0.04usdjpym121.46121.45120.862007.06.05 16:21121.35-0.020.000.000.36
 210018Short
172748012007.06.05 16:21sell0.04usdjpym121.32121.31120.722007.06.05 17:10121.31-0.020.000.000.03
 210018Short[sl]
172831882007.06.06 02:33sell0.04usdjpym121.32121.31120.722007.06.06 08:26121.24-0.020.000.000.26
 210018Short
172919232007.06.06 10:02sell0.04usdjpym121.20121.19120.602007.06.06 10:23121.09-0.020.000.000.36
 210018Short
172926842007.06.06 10:23sell0.04usdjpym121.05121.04120.452007.06.06 12:31120.95-0.020.000.000.33
 210018Short
173044122007.06.06 14:00sell0.07eurusdm1.35040.00001.34752007.06.06 15:011.3499-0.040.000.000.35
 210011PacMan Sell
173051372007.06.06 14:39sell0.04usdjpym121.06121.05120.462007.06.06 17:19120.94-0.020.000.000.40
 210018Short
173057612007.06.06 15:02sell0.07eurusdm1.34950.00001.34652007.06.06 15:491.3490-0.040.000.000.35
 210011PacMan Sell
173065252007.06.06 15:49sell0.07eurusdm1.34850.00001.34562007.06.07 10:151.3480-0.040.000.000.35
 210011PacMan Sell
173087202007.06.06 18:57sell0.04usdchfm1.21601.26101.21002007.06.07 12:181.2232-0.020.000.00-2.35
 210017Short
173102442007.06.06 22:04sell0.04usdjpym121.00125.50120.402007.06.06 23:59120.90-0.020.000.000.33
 210018Short
173144892007.06.07 03:07buy0.04usdjpym121.17121.18121.772007.06.07 06:01121.27-0.020.000.000.33
 110018Long Order Opened
173166702007.06.07 06:01buy0.04usdjpym121.29121.30121.892007.06.07 07:09121.40-0.020.000.000.36
 110018Long Order Opened
173173662007.06.07 06:45buy0.04usdchfm1.21831.21841.22432007.06.07 07:141.2184-0.020.000.000.03
 110017Long Order Opened[sl]
173185112007.06.07 07:21sell0.10usdchfm1.21920.00001.21632007.06.07 12:181.2232-0.040.000.00-3.27
 210017PacMan Sell
173196262007.06.07 08:03buy0.04usdcadm1.05901.05901.06502007.06.07 11:071.0590-0.020.000.000.00
 110019Long Order Opened[sl]
173209342007.06.07 08:59sell0.04usdcadm1.05691.10191.05092007.06.07 18:541.0624-0.020.000.00-2.07
 210019Short
173209542007.06.07 09:00buy0.04usdjpym121.35121.36121.952007.06.07 11:43121.44-0.020.000.000.30
 110018Long Order Opened
173209612007.06.07 09:00buy0.04usdchfm1.22061.22091.22662007.06.07 09:261.2209-0.020.000.000.10
 110017Long Order Opened[sl]
173212072007.06.07 09:05sell0.20usdchfm1.22071.28021.21482007.06.07 12:181.2232-0.080.000.00-4.09
 210017Short
173217952007.06.07 09:26buy0.04usdchfm1.22141.22161.22732007.06.07 10:001.2223-0.020.000.000.29
 110017Long Order Opened
173222012007.06.07 10:00buy0.05usdchfm1.22260.00001.22562007.06.07 10:261.2233-0.020.000.000.29
 110017PacMan Buy
173230022007.06.07 10:15sell0.04eurusdm1.34771.39271.34172007.06.07 10:261.3468-0.020.000.000.36
 210011Short
173240902007.06.07 10:26buy0.05usdchfm1.22390.00001.22692007.06.07 16:151.2245-0.020.000.000.24
 110017PacMan Buy
173241352007.06.07 10:26sell0.04eurusdm1.34661.39161.34062007.06.07 14:371.3457-0.020.000.000.36
 210011Short
173263862007.06.07 11:44sell0.40usdchfm1.22400.00001.22102007.06.07 12:181.2232-0.160.000.002.62
 210017PacMan Sell
173263912007.06.07 11:45sell1.01usdchfm1.22401.27231.21802007.06.07 12:181.2232-0.410.000.006.61
 210017Short
173266572007.06.07 12:00buy0.04usdjpym121.45121.46122.052007.06.07 13:47121.54-0.020.000.000.30
 110018Long Order Opened
173271202007.06.07 12:21buy0.04usdcadm1.05981.06121.06582007.06.07 12:351.0612-0.020.000.000.53
 110019Long Order Opened[sl]
173274022007.06.07 12:35buy0.04usdcadm1.06171.06261.06772007.06.07 18:301.0626-0.020.000.000.34
 110019Long Order Opened[sl]
173348322007.06.07 17:37sell0.09usdcadm1.06241.06221.05652007.06.07 18:541.0622-0.040.000.000.16
 210019Short[sl]
173359482007.06.07 19:28buy0.04usdcadm1.06301.06301.06902007.06.07 20:281.0638-0.020.000.000.30
 110019Long Order Opened
173360912007.06.07 19:56sell0.04usdjpym121.01121.00120.412007.06.07 20:20120.91-0.020.000.000.33
 210018Short
173398732007.06.07 22:37sell0.04usdjpym120.89125.40120.302007.06.08 10:31121.67-0.020.000.00-2.56
 210018Short
173588122007.06.08 10:26sell0.09usdjpym121.71121.67121.112007.06.08 10:31121.67-0.040.000.000.30
 210018Short[sl]
173711772007.06.11 01:00buy0.04usdjpym121.67117.17122.272007.06.13 04:31122.27-0.020.000.001.96
 110018Long Order Opened[tp]
173714462007.06.11 01:45sell0.04usdcadm1.06051.10591.05492007.06.14 22:341.0680-0.020.000.00-2.81
 210019Short
173773122007.06.11 09:04buy0.04usdchfm1.23781.19281.24382007.06.13 04:171.2438-0.020.000.001.93
 110017Long Order Opened[tp]
173773182007.06.11 09:05buy0.04usdcadm1.06291.01791.06892007.06.13 07:391.0689-0.020.000.002.25
 110019Long Order Opened[tp]
174443432007.06.14 16:08sell0.09usdcadm1.06791.06781.06192007.06.14 22:331.0678-0.040.000.000.08
 210019Short[sl]
174443462007.06.14 16:09buy0.04usdjpym123.04123.05123.642007.06.15 07:31123.15-0.020.000.000.36
 110018Long Order Opened
174443472007.06.14 16:09buy0.04usdchfm1.24581.24591.25182007.06.14 17:371.2459-0.020.000.000.03
 110017Long Order Opened[sl]
174446602007.06.14 16:59buy0.04eurusdm1.33121.33121.33722007.06.15 02:111.3321-0.020.000.000.36
 110011Long Order Opened
174486162007.06.14 19:00buy0.04usdcadm1.06881.02381.07482007.06.15 10:171.0638-0.020.000.00-1.88
 110019Long Order Opened
174549542007.06.15 10:08buy0.09usdcadm1.06331.06401.06932007.06.15 10:171.0640-0.040.000.000.59
 110019Long Order Opened[sl]
174841622007.06.18 16:00buy0.04eurusdm1.34021.29521.34622007.06.18 17:101.3412-0.020.000.000.40
 110011Long Order Opened
174848022007.06.18 17:10buy0.04eurusdm1.34131.34131.34732007.06.19 00:201.3422-0.020.000.000.36
 110011Long Order Opened
  -2.06 0.00 0.00 10.44
Closed P/L: 8.38
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
174906842007.06.19 02:00buy0.04eurusdm1.34221.29721.3482 1.3424-0.020.000.000.08
 110011Long Order Opened
174844922007.06.18 16:43sell0.04usdchfm1.24021.28521.2342 1.2411-0.020.000.00-0.29
 210017Short
174861082007.06.18 18:58buy0.04usdchfm1.24221.19711.2481 1.2407-0.020.000.00-0.48
 110017Long Order Opened
174847312007.06.18 17:02buy0.04usdjpym123.67119.17124.27 123.56-0.020.000.00-0.36
 110018Long Order Opened
  -0.08 0.00 0.00 -1.05
 Floating P/L: -1.13
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 8.38 Floating P/L: -1.13 Margin: 6.00
Balance: 272.86 Equity: 271.73 Free Margin: 265.73