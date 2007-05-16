Interbank FX, LLC
|Account: xxxxx
|Name: xxxxx
|Currency: USD
|2007 June 19, 05:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16607626
|2007.05.16 12:39
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2186
|1.2244
|1.2194
|2007.06.05 11:56
|1.2194
|-0.08
|0.00
|0.00
|-1.31
|
|12345
|[tp]
|17203825
|2007.06.01 12:49
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2308
|1.2306
|1.2127
|2007.06.01 15:33
|1.2306
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.33
|
|12345
|[sl]
|17242074
|2007.06.04 11:00
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2256
|0.0000
|1.2226
|2007.06.04 11:55
|1.2249
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.29
|
|210017
|PacMan Sell
|17243291
|2007.06.04 11:55
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2243
|0.0000
|1.2213
|2007.06.04 12:55
|1.2237
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.25
|
|210017
|PacMan Sell
|17246030
|2007.06.04 12:55
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2233
|0.0000
|1.2203
|2007.06.04 13:34
|1.2226
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.29
|
|210017
|PacMan Sell
|17255648
|2007.06.04 19:13
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.76
|121.75
|121.16
|2007.06.04 23:23
|121.66
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.33
|
|210018
|Short
|17257484
|2007.06.05 02:24
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.68
|121.56
|121.08
|2007.06.05 12:10
|121.56
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.39
|
|210018
|Short[sl]
|17259128
|2007.06.05 06:03
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.88
|117.38
|122.48
|2007.06.05 14:13
|121.55
|-0.02
|0.00
|0.00
|-1.09
|
|110018
|Long Order Opened
|17267180
|2007.06.05 12:33
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.32
|114.62
|121.92
|2007.06.05 14:13
|121.53
|-0.04
|0.00
|0.00
|1.56
|
|110018
|Long Order Opened
|17272500
|2007.06.05 17:22
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0630
|0.0000
|1.0590
|2007.06.06 02:54
|1.0590
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.76
|
|
|sell 1[tp]
|17272519
|2007.06.05 17:17
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0625
|0.0000
|1.0590
|2007.06.06 02:54
|1.0590
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.66
|
|
|sell 2[tp]
|17272568
|2007.06.05 17:16
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0620
|0.0000
|1.0590
|2007.06.06 02:54
|1.0590
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.57
|
|
|sell 3[tp]
|17272573
|2007.06.05 17:14
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0615
|0.0000
|1.0590
|2007.06.06 02:54
|1.0590
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.47
|
|
|sell 4[tp]
|17272583
|2007.06.05 16:38
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0610
|0.0000
|1.0590
|2007.06.06 02:54
|1.0590
|-0.01
|0.00
|0.00
|0.38
|
|
|[tp]
|17274136
|2007.06.05 16:01
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.46
|121.45
|120.86
|2007.06.05 16:21
|121.35
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.36
|
|210018
|Short
|17274801
|2007.06.05 16:21
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.32
|121.31
|120.72
|2007.06.05 17:10
|121.31
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.03
|
|210018
|Short[sl]
|17283188
|2007.06.06 02:33
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.32
|121.31
|120.72
|2007.06.06 08:26
|121.24
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.26
|
|210018
|Short
|17291923
|2007.06.06 10:02
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.20
|121.19
|120.60
|2007.06.06 10:23
|121.09
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.36
|
|210018
|Short
|17292684
|2007.06.06 10:23
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.05
|121.04
|120.45
|2007.06.06 12:31
|120.95
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.33
|
|210018
|Short
|17304412
|2007.06.06 14:00
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3504
|0.0000
|1.3475
|2007.06.06 15:01
|1.3499
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.35
|
|210011
|PacMan Sell
|17305137
|2007.06.06 14:39
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.06
|121.05
|120.46
|2007.06.06 17:19
|120.94
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.40
|
|210018
|Short
|17305761
|2007.06.06 15:02
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3495
|0.0000
|1.3465
|2007.06.06 15:49
|1.3490
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.35
|
|210011
|PacMan Sell
|17306525
|2007.06.06 15:49
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3485
|0.0000
|1.3456
|2007.06.07 10:15
|1.3480
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.35
|
|210011
|PacMan Sell
|17308720
|2007.06.06 18:57
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2160
|1.2610
|1.2100
|2007.06.07 12:18
|1.2232
|-0.02
|0.00
|0.00
|-2.35
|
|210017
|Short
|17310244
|2007.06.06 22:04
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.00
|125.50
|120.40
|2007.06.06 23:59
|120.90
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.33
|
|210018
|Short
|17314489
|2007.06.07 03:07
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.17
|121.18
|121.77
|2007.06.07 06:01
|121.27
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.33
|
|110018
|Long Order Opened
|17316670
|2007.06.07 06:01
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.29
|121.30
|121.89
|2007.06.07 07:09
|121.40
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.36
|
|110018
|Long Order Opened
|17317366
|2007.06.07 06:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2183
|1.2184
|1.2243
|2007.06.07 07:14
|1.2184
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.03
|
|110017
|Long Order Opened[sl]
|17318511
|2007.06.07 07:21
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|1.2163
|2007.06.07 12:18
|1.2232
|-0.04
|0.00
|0.00
|-3.27
|
|210017
|PacMan Sell
|17319626
|2007.06.07 08:03
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0590
|1.0590
|1.0650
|2007.06.07 11:07
|1.0590
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.00
|
|110019
|Long Order Opened[sl]
|17320934
|2007.06.07 08:59
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0569
|1.1019
|1.0509
|2007.06.07 18:54
|1.0624
|-0.02
|0.00
|0.00
|-2.07
|
|210019
|Short
|17320954
|2007.06.07 09:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.35
|121.36
|121.95
|2007.06.07 11:43
|121.44
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.30
|
|110018
|Long Order Opened
|17320961
|2007.06.07 09:00
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2206
|1.2209
|1.2266
|2007.06.07 09:26
|1.2209
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.10
|
|110017
|Long Order Opened[sl]
|17321207
|2007.06.07 09:05
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2207
|1.2802
|1.2148
|2007.06.07 12:18
|1.2232
|-0.08
|0.00
|0.00
|-4.09
|
|210017
|Short
|17321795
|2007.06.07 09:26
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2214
|1.2216
|1.2273
|2007.06.07 10:00
|1.2223
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.29
|
|110017
|Long Order Opened
|17322201
|2007.06.07 10:00
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2226
|0.0000
|1.2256
|2007.06.07 10:26
|1.2233
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.29
|
|110017
|PacMan Buy
|17323002
|2007.06.07 10:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3477
|1.3927
|1.3417
|2007.06.07 10:26
|1.3468
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.36
|
|210011
|Short
|17324090
|2007.06.07 10:26
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2239
|0.0000
|1.2269
|2007.06.07 16:15
|1.2245
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.24
|
|110017
|PacMan Buy
|17324135
|2007.06.07 10:26
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3466
|1.3916
|1.3406
|2007.06.07 14:37
|1.3457
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.36
|
|210011
|Short
|17326386
|2007.06.07 11:44
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2240
|0.0000
|1.2210
|2007.06.07 12:18
|1.2232
|-0.16
|0.00
|0.00
|2.62
|
|210017
|PacMan Sell
|17326391
|2007.06.07 11:45
|sell
|1.01
|usdchfm
|1.2240
|1.2723
|1.2180
|2007.06.07 12:18
|1.2232
|-0.41
|0.00
|0.00
|6.61
|
|210017
|Short
|17326657
|2007.06.07 12:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.45
|121.46
|122.05
|2007.06.07 13:47
|121.54
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.30
|
|110018
|Long Order Opened
|17327120
|2007.06.07 12:21
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0598
|1.0612
|1.0658
|2007.06.07 12:35
|1.0612
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.53
|
|110019
|Long Order Opened[sl]
|17327402
|2007.06.07 12:35
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0617
|1.0626
|1.0677
|2007.06.07 18:30
|1.0626
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.34
|
|110019
|Long Order Opened[sl]
|17334832
|2007.06.07 17:37
|sell
|0.09
|usdcadm
|1.0624
|1.0622
|1.0565
|2007.06.07 18:54
|1.0622
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.16
|
|210019
|Short[sl]
|17335948
|2007.06.07 19:28
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0630
|1.0630
|1.0690
|2007.06.07 20:28
|1.0638
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.30
|
|110019
|Long Order Opened
|17336091
|2007.06.07 19:56
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.01
|121.00
|120.41
|2007.06.07 20:20
|120.91
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.33
|
|210018
|Short
|17339873
|2007.06.07 22:37
|sell
|0.04
|usdjpym
|120.89
|125.40
|120.30
|2007.06.08 10:31
|121.67
|-0.02
|0.00
|0.00
|-2.56
|
|210018
|Short
|17358812
|2007.06.08 10:26
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.71
|121.67
|121.11
|2007.06.08 10:31
|121.67
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.30
|
|210018
|Short[sl]
|17371177
|2007.06.11 01:00
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.67
|117.17
|122.27
|2007.06.13 04:31
|122.27
|-0.02
|0.00
|0.00
|1.96
|
|110018
|Long Order Opened[tp]
|17371446
|2007.06.11 01:45
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0605
|1.1059
|1.0549
|2007.06.14 22:34
|1.0680
|-0.02
|0.00
|0.00
|-2.81
|
|210019
|Short
|17377312
|2007.06.11 09:04
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2378
|1.1928
|1.2438
|2007.06.13 04:17
|1.2438
|-0.02
|0.00
|0.00
|1.93
|
|110017
|Long Order Opened[tp]
|17377318
|2007.06.11 09:05
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0629
|1.0179
|1.0689
|2007.06.13 07:39
|1.0689
|-0.02
|0.00
|0.00
|2.25
|
|110019
|Long Order Opened[tp]
|17444343
|2007.06.14 16:08
|sell
|0.09
|usdcadm
|1.0679
|1.0678
|1.0619
|2007.06.14 22:33
|1.0678
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.08
|
|210019
|Short[sl]
|17444346
|2007.06.14 16:09
|buy
|0.04
|usdjpym
|123.04
|123.05
|123.64
|2007.06.15 07:31
|123.15
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.36
|
|110018
|Long Order Opened
|17444347
|2007.06.14 16:09
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2458
|1.2459
|1.2518
|2007.06.14 17:37
|1.2459
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.03
|
|110017
|Long Order Opened[sl]
|17444660
|2007.06.14 16:59
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3312
|1.3312
|1.3372
|2007.06.15 02:11
|1.3321
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.36
|
|110011
|Long Order Opened
|17448616
|2007.06.14 19:00
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0688
|1.0238
|1.0748
|2007.06.15 10:17
|1.0638
|-0.02
|0.00
|0.00
|-1.88
|
|110019
|Long Order Opened
|17454954
|2007.06.15 10:08
|buy
|0.09
|usdcadm
|1.0633
|1.0640
|1.0693
|2007.06.15 10:17
|1.0640
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.59
|
|110019
|Long Order Opened[sl]
|17484162
|2007.06.18 16:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3402
|1.2952
|1.3462
|2007.06.18 17:10
|1.3412
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.40
|
|110011
|Long Order Opened
|17484802
|2007.06.18 17:10
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3413
|1.3413
|1.3473
|2007.06.19 00:20
|1.3422
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.36
|
|110011
|Long Order Opened
|
|-2.06
|0.00
|0.00
|10.44
|Closed P/L:
|8.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17490684
|2007.06.19 02:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3422
|1.2972
|1.3482
|
|1.3424
|-0.02
|0.00
|0.00
|0.08
|
|110011
|Long Order Opened
|17484492
|2007.06.18 16:43
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2402
|1.2852
|1.2342
|
|1.2411
|-0.02
|0.00
|0.00
|-0.29
|
|210017
|Short
|17486108
|2007.06.18 18:58
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2422
|1.1971
|1.2481
|
|1.2407
|-0.02
|0.00
|0.00
|-0.48
|
|110017
|Long Order Opened
|17484731
|2007.06.18 17:02
|buy
|0.04
|usdjpym
|123.67
|119.17
|124.27
|
|123.56
|-0.02
|0.00
|0.00
|-0.36
|
|110018
|Long Order Opened
|
|-0.08
|0.00
|0.00
|-1.05
|
|Floating P/L:
|-1.13
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|8.38
|Floating P/L:
|-1.13
|Margin:
|6.00
|Balance:
|272.86
|Equity:
|271.73
|Free Margin:
|265.73