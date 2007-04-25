|Account: 1445325
|Name: VX.v2
|Currency: USD
|2007 June 14, 12:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|32741770
|2007.04.24 20:46
|balance
|Deposit
|1 000.00
|32754494
|2007.04.24 23:50
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.56
|0.00
|0.00
|2007.04.25 01:11
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|32752755
|2007.04.24 23:23
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.46
|0.00
|0.00
|2007.04.25 01:26
|118.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|32764714
|2007.04.25 01:11
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.36
|0.00
|0.00
|2007.04.25 03:27
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|32777990
|2007.04.25 04:18
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 05:53
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32757003
|2007.04.25 00:13
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 06:37
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32788560
|2007.04.25 06:22
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2006
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 06:54
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|32786723
|2007.04.25 06:12
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.36
|0.00
|0.00
|2007.04.25 07:11
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|32783969
|2007.04.25 05:53
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:17
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|32784707
|2007.04.25 05:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 08:11
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|32781163
|2007.04.25 05:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 08:11
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|32775612
|2007.04.25 03:38
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 08:11
|1.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|32798235
|2007.04.25 07:30
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 08:11
|1.3648
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|32761033
|2007.04.25 00:46
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.46
|0.00
|0.00
|2007.04.25 08:22
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|32774734
|2007.04.25 03:27
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.46
|0.00
|0.00
|2007.04.25 08:22
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|32795383
|2007.04.25 07:11
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.46
|0.00
|0.00
|2007.04.25 08:22
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|32800686
|2007.04.25 07:50
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.56
|0.00
|0.00
|2007.04.25 08:22
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|32796374
|2007.04.25 07:17
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 08:22
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|32804098
|2007.04.25 08:11
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 08:22
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|32798822
|2007.04.25 07:32
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 08:22
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|32804934
|2007.04.25 08:20
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 08:23
|1.3649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32807346
|2007.04.25 08:33
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 09:32
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32816926
|2007.04.25 10:29
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.56
|0.00
|0.00
|2007.04.25 12:32
|118.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|32812283
|2007.04.25 09:32
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 12:41
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|32828888
|2007.04.25 12:32
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.76
|0.00
|0.00
|2007.04.25 13:03
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|32831442
|2007.04.25 12:41
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 13:55
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|32814116
|2007.04.25 09:51
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.66
|0.00
|0.00
|2007.04.25 14:11
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|32824350
|2007.04.25 12:15
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:12
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|32828999
|2007.04.25 12:33
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:12
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|32843825
|2007.04.25 14:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:20
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|32828898
|2007.04.25 12:32
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:20
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|32835394
|2007.04.25 12:59
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:20
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|32844811
|2007.04.25 14:04
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:20
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|32841217
|2007.04.25 13:55
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:20
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|32847237
|2007.04.25 14:12
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2006
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:20
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|7.32
|32833796
|2007.04.25 12:49
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:20
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|32846769
|2007.04.25 14:12
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2017
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:20
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|32849735
|2007.04.25 14:20
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2017
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 14:20
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|32845465
|2007.04.25 14:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.56
|0.00
|0.00
|2007.04.25 14:20
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|32836280
|2007.04.25 13:03
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.66
|0.00
|0.00
|2007.04.25 14:20
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|32824019
|2007.04.25 12:12
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.66
|0.00
|0.00
|2007.04.25 14:20
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|32846506
|2007.04.25 14:11
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.46
|0.00
|0.00
|2007.04.25 14:20
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|32854397
|2007.04.25 14:58
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.47
|0.00
|0.00
|2007.04.25 16:49
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|32851108
|2007.04.25 14:26
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3659
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 16:56
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|32850219
|2007.04.25 14:21
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 17:27
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32864105
|2007.04.25 16:49
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.67
|0.00
|0.00
|2007.04.25 23:21
|118.57
|0.00
|0.00
|-0.86
|1.69
|32902567
|2007.04.25 23:56
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.67
|0.00
|0.00
|2007.04.26 01:36
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|32915684
|2007.04.26 01:46
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 06:03
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|32896560
|2007.04.25 23:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 06:03
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|32859245
|2007.04.25 15:58
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 06:03
|1.2037
|0.00
|0.00
|-0.14
|-0.42
|32876169
|2007.04.25 19:08
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 06:03
|1.2037
|0.00
|0.00
|-0.56
|1.66
|32864776
|2007.04.25 16:55
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 06:03
|1.2037
|0.00
|0.00
|-0.28
|0.00
|32921339
|2007.04.26 02:37
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 06:03
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|32859132
|2007.04.25 15:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3649
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 06:03
|1.3651
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.20
|32865398
|2007.04.25 16:56
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 06:03
|1.3651
|0.00
|0.00
|-0.36
|2.40
|32858534
|2007.04.25 15:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.57
|0.00
|0.00
|2007.04.26 06:03
|118.71
|0.00
|0.00
|-0.43
|-1.18
|32850028
|2007.04.25 14:20
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.57
|0.00
|0.00
|2007.04.26 06:03
|118.71
|0.00
|0.00
|-0.21
|-0.59
|32931540
|2007.04.26 04:35
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.67
|0.00
|0.00
|2007.04.26 06:03
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|32914738
|2007.04.26 01:36
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.57
|0.00
|0.00
|2007.04.26 06:03
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|32898755
|2007.04.25 23:21
|buy
|0.05
|usdjpym
|118.57
|0.00
|0.00
|2007.04.26 06:03
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|32941167
|2007.04.26 06:03
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 06:04
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|32962043
|2007.04.26 08:12
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 09:33
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|32970138
|2007.04.26 09:14
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.11
|0.00
|0.00
|2007.04.26 11:24
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|32987565
|2007.04.26 10:18
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 11:34
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|32973488
|2007.04.26 09:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3629
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:41
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|32956448
|2007.04.26 07:40
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:41
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|32975331
|2007.04.26 09:33
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:41
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|32978047
|2007.04.26 09:40
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:41
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|32993611
|2007.04.26 11:24
|sell
|1.60
|usdjpym
|119.31
|0.00
|0.00
|2007.04.26 12:58
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.70
|32970748
|2007.04.26 09:19
|sell
|0.80
|usdjpym
|119.21
|0.00
|0.00
|2007.04.26 12:58
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.05
|32969319
|2007.04.26 09:08
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.21
|0.00
|0.00
|2007.04.26 12:58
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|32957677
|2007.04.26 07:47
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.98
|0.00
|0.00
|2007.04.26 12:58
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.37
|32946859
|2007.04.26 06:38
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.87
|0.00
|0.00
|2007.04.26 12:58
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.11
|33004814
|2007.04.26 12:19
|sell
|3.20
|usdjpym
|119.41
|0.00
|0.00
|2007.04.26 12:58
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|13.40
|32942185
|2007.04.26 06:09
|sell
|0.05
|usdjpym
|118.77
|0.00
|0.00
|2007.04.26 12:58
|119.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|33009772
|2007.04.26 12:41
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|32996736
|2007.04.26 11:33
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|33008514
|2007.04.26 12:35
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|33010172
|2007.04.26 12:42
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|32975162
|2007.04.26 09:33
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|32958544
|2007.04.26 07:50
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|32970998
|2007.04.26 09:19
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|32998064
|2007.04.26 11:34
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|31.80
|32995613
|2007.04.26 11:31
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|32952989
|2007.04.26 07:14
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|32978812
|2007.04.26 09:41
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 12:58
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|33020932
|2007.04.26 14:02
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.21
|0.00
|0.00
|2007.04.26 15:23
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|33019098
|2007.04.26 13:52
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.31
|0.00
|0.00
|2007.04.26 15:36
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|33020379
|2007.04.26 14:00
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 15:58
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33025719
|2007.04.26 14:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 15:58
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33015644
|2007.04.26 13:18
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 16:00
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|33022847
|2007.04.26 14:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 16:00
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|33036548
|2007.04.26 15:58
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 16:59
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|33037887
|2007.04.26 16:07
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 16:59
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|33032481
|2007.04.26 15:32
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 16:59
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33033020
|2007.04.26 15:37
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.52
|0.00
|0.00
|2007.04.26 16:59
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33031239
|2007.04.26 15:23
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.41
|0.00
|0.00
|2007.04.26 16:59
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|33022368
|2007.04.26 14:14
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.31
|0.00
|0.00
|2007.04.26 16:59
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|33032831
|2007.04.26 15:36
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 16:59
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|33064339
|2007.04.26 21:19
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.53
|0.00
|0.00
|2007.04.27 01:16
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|33083672
|2007.04.27 01:16
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.73
|0.00
|0.00
|2007.04.27 04:48
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|33044014
|2007.04.26 17:21
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.63
|0.00
|0.00
|2007.04.27 04:56
|119.43
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.84
|33085245
|2007.04.27 01:46
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.63
|0.00
|0.00
|2007.04.27 05:43
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33094406
|2007.04.27 04:56
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.43
|0.00
|0.00
|2007.04.27 06:18
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|33094608
|2007.04.27 04:58
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 06:28
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|33059913
|2007.04.26 20:21
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 06:28
|1.2085
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.08
|33099435
|2007.04.27 06:03
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 06:28
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|33046440
|2007.04.26 17:42
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 06:28
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.04
|0.17
|33102180
|2007.04.27 06:18
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.63
|0.00
|0.00
|2007.04.27 06:28
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|33097361
|2007.04.27 05:43
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.52
|0.00
|0.00
|2007.04.27 06:28
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|33093743
|2007.04.27 04:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.53
|0.00
|0.00
|2007.04.27 06:28
|119.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|33074087
|2007.04.26 23:34
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.63
|0.00
|0.00
|2007.04.27 06:28
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|33097358
|2007.04.27 05:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 06:28
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|33063465
|2007.04.26 21:07
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 06:28
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|33094681
|2007.04.27 04:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 06:28
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|33043248
|2007.04.26 17:16
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 06:28
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.03
|0.45
|33108202
|2007.04.27 07:16
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.53
|0.00
|0.00
|2007.04.27 07:55
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33111526
|2007.04.27 07:45
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.33
|0.00
|0.00
|2007.04.27 09:58
|119.53
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|33125100
|2007.04.27 09:58
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.53
|0.00
|0.00
|2007.04.27 11:14
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|33119536
|2007.04.27 08:36
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.43
|0.00
|0.00
|2007.04.27 12:30
|119.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|33149734
|2007.04.27 12:32
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.12
|0.00
|0.00
|2007.04.27 12:33
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33151269
|2007.04.27 12:34
|buy
|1.60
|usdjpym
|118.90
|0.00
|0.00
|2007.04.27 12:37
|119.01
|0.00
|0.00
|0.00
|14.79
|33150302
|2007.04.27 12:33
|buy
|0.80
|usdjpym
|119.00
|0.00
|0.00
|2007.04.27 12:45
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|7.39
|33154729
|2007.04.27 12:50
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 13:16
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|33158307
|2007.04.27 13:17
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2019
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:01
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|14.63
|33162046
|2007.04.27 14:01
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2030
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:01
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|33141807
|2007.04.27 12:23
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2037
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|33136065
|2007.04.27 11:11
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|33114249
|2007.04.27 08:02
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.74
|33112742
|2007.04.27 07:59
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.79
|33132103
|2007.04.27 10:43
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|33152682
|2007.04.27 12:40
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33139882
|2007.04.27 12:05
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|33127400
|2007.04.27 10:10
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3626
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|33133985
|2007.04.27 11:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|33117329
|2007.04.27 08:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|33115249
|2007.04.27 08:10
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|33150491
|2007.04.27 12:33
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3677
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 14:02
|1.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|33162142
|2007.04.27 14:01
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.22
|0.00
|0.00
|2007.04.27 14:02
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|33155139
|2007.04.27 12:50
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.22
|0.00
|0.00
|2007.04.27 14:02
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33153610
|2007.04.27 12:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.11
|0.00
|0.00
|2007.04.27 14:02
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|33151965
|2007.04.27 12:37
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.01
|0.00
|0.00
|2007.04.27 14:02
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|33136802
|2007.04.27 11:14
|buy
|0.40
|usdjpym
|119.33
|0.00
|0.00
|2007.04.27 14:02
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|33109650
|2007.04.27 07:29
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.43
|0.00
|0.00
|2007.04.27 14:02
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|33128763
|2007.04.27 10:17
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.43
|0.00
|0.00
|2007.04.27 14:02
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|33156513
|2007.04.27 13:00
|buy
|0.80
|usdjpym
|119.12
|0.00
|0.00
|2007.04.27 14:02
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|33165725
|2007.04.27 14:36
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:04
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33168814
|2007.04.27 15:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:20
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|33162683
|2007.04.27 14:02
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:20
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|33173410
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:21
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|33172134
|2007.04.27 15:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3636
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:21
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|33170064
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.20
|usdjpym
|119.54
|0.00
|0.00
|2007.04.27 15:23
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|33172011
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.40
|usdjpym
|119.65
|0.00
|0.00
|2007.04.27 15:23
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|33166663
|2007.04.27 14:50
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.34
|0.00
|0.00
|2007.04.27 15:23
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|33168008
|2007.04.27 14:55
|sell
|0.10
|usdjpym
|119.44
|0.00
|0.00
|2007.04.27 15:23
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|33182242
|2007.04.27 15:19
|sell
|0.80
|usdjpym
|119.75
|0.00
|0.00
|2007.04.27 15:23
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|33182559
|2007.04.27 15:19
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:23
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|33180513
|2007.04.27 15:17
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:23
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|33179263
|2007.04.27 15:15
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:23
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|33183622
|2007.04.27 15:23
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.64
|0.00
|0.00
|2007.04.27 15:23
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|33182779
|2007.04.27 15:20
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:23
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|33173236
|2007.04.27 15:05
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:23
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.98
|33177225
|2007.04.27 15:12
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:23
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|33170190
|2007.04.27 15:04
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:23
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|33168348
|2007.04.27 14:59
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2040
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:23
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|33179631
|2007.04.27 15:16
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:23
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|33180214
|2007.04.27 15:17
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2097
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 15:23
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|18.54
|33185501
|2007.04.27 15:31
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.74
|0.00
|0.00
|2007.04.27 15:36
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|33195593
|2007.04.27 16:50
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|2007.04.27 17:41
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33193801
|2007.04.27 16:32
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.69
|0.00
|0.00
|2007.04.27 19:52
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33199136
|2007.04.27 17:41
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|2007.04.29 23:11
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.24
|33187188
|2007.04.27 15:37
|buy
|0.05
|usdchfm
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|2007.04.29 23:11
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.12
|33205905
|2007.04.27 19:52
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2056
|0.0000
|0.0000
|2007.04.29 23:11
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.36
|-1.99
|33201799
|2007.04.27 18:42
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|2007.04.29 23:11
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.66
|33220907
|2007.04.29 23:10
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|2007.04.29 23:15
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33211607
|2007.04.29 22:06
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|2007.04.29 23:15
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|10.62
|33205888
|2007.04.27 19:52
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.49
|0.00
|0.00
|2007.04.29 23:15
|119.42
|0.00
|0.00
|0.27
|-1.17
|33212691
|2007.04.29 22:13
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.35
|0.00
|0.00
|2007.04.29 23:15
|119.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|33202974
|2007.04.27 19:05
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.59
|0.00
|0.00
|2007.04.29 23:15
|119.42
|0.00
|0.00
|0.14
|-1.42
|33187048
|2007.04.27 15:36
|buy
|0.05
|usdjpym
|119.59
|0.00
|0.00
|2007.04.29 23:15
|119.42
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.71
|33187100
|2007.04.27 15:37
|sell
|0.05
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 00:00
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.05
|33220715
|2007.04.29 23:09
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 00:00
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|33214426
|2007.04.29 22:19
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 00:00
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|33203515
|2007.04.27 19:12
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 00:00
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.11
|3.80
|33200077
|2007.04.27 18:05
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 00:00
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.05
|0.90
|33223172
|2007.04.30 00:02
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 02:32
|1.3645
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33223038
|2007.04.30 00:01
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 02:55
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|33236769
|2007.04.30 02:55
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2042
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 04:50
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33235176
|2007.04.30 02:32
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 06:03
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33233080
|2007.04.30 02:12
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 06:05
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33233109
|2007.04.30 02:12
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 06:11
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33245024
|2007.04.30 05:02
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 08:01
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|33251323
|2007.04.30 06:03
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 08:01
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|33258115
|2007.04.30 06:30
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.45
|0.00
|0.00
|2007.04.30 08:05
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33264909
|2007.04.30 06:57
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 08:44
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|33253823
|2007.04.30 06:11
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 08:44
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|33271442
|2007.04.30 07:27
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 09:21
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|33294748
|2007.04.30 09:21
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 09:21
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|33265197
|2007.04.30 06:58
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 09:21
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|33257980
|2007.04.30 06:29
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 09:21
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|33252199
|2007.04.30 06:05
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 09:21
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|33243954
|2007.04.30 04:50
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2052
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 09:21
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|33291674
|2007.04.30 09:02
|sell
|1.92
|usdchfm
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 09:21
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|17.47
|33284187
|2007.04.30 08:32
|sell
|0.96
|usdchfm
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 09:21
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|33294837
|2007.04.30 09:21
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 09:21
|1.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|33264751
|2007.04.30 06:57
|sell
|0.24
|usdjpym
|119.55
|0.00
|0.00
|2007.04.30 09:21
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|33225435
|2007.04.30 00:25
|sell
|0.12
|usdjpym
|119.55
|0.00
|0.00
|2007.04.30 09:21
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|33224918
|2007.04.30 00:21
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.45
|0.00
|0.00
|2007.04.30 09:21
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|33278988
|2007.04.30 08:05
|sell
|0.48
|usdjpym
|119.65
|0.00
|0.00
|2007.04.30 09:21
|119.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33314531
|2007.04.30 12:14
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 12:33
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33320911
|2007.04.30 12:37
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 13:29
|1.3635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33311563
|2007.04.30 11:42
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.65
|0.00
|0.00
|2007.04.30 14:16
|119.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33323138
|2007.04.30 12:48
|buy
|0.12
|usdjpym
|119.55
|0.00
|0.00
|2007.04.30 15:40
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|33308025
|2007.04.30 11:03
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.55
|0.00
|0.00
|2007.04.30 15:40
|119.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|33319830
|2007.04.30 12:33
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:31
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|33369166
|2007.04.30 16:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:32
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|33360441
|2007.04.30 15:37
|buy
|0.05
|eurusdm
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:32
|1.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|33344610
|2007.04.30 14:50
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:32
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|33329618
|2007.04.30 13:29
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:32
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|33322591
|2007.04.30 12:47
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:33
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|33301536
|2007.04.30 10:02
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:33
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|33319952
|2007.04.30 12:33
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:33
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|33316332
|2007.04.30 12:27
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:33
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|33354420
|2007.04.30 15:17
|sell
|7.68
|eurusdm
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:33
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|84.48
|33349924
|2007.04.30 15:09
|sell
|3.84
|eurusdm
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:33
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|33362458
|2007.04.30 15:46
|sell
|0.05
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:33
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|33329023
|2007.04.30 13:26
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:33
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|33339065
|2007.04.30 14:16
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:33
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|33362715
|2007.04.30 15:47
|sell
|0.05
|usdjpym
|119.45
|0.00
|0.00
|2007.04.30 16:33
|119.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|33350654
|2007.04.30 15:10
|buy
|0.48
|usdjpym
|119.35
|0.00
|0.00
|2007.04.30 16:33
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.62
|33339091
|2007.04.30 14:16
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.45
|0.00
|0.00
|2007.04.30 16:33
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|33369507
|2007.04.30 16:33
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 16:34
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|33371553
|2007.04.30 16:57
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 18:38
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33371570
|2007.04.30 16:57
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|2007.04.30 19:49
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33392357
|2007.04.30 21:17
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.45
|0.00
|0.00
|2007.05.01 01:47
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|33379164
|2007.04.30 18:38
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 01:59
|1.3645
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.72
|33410955
|2007.05.01 01:47
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 06:53
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|33437746
|2007.05.01 06:53
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 07:30
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33412457
|2007.05.01 02:09
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 07:32
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33386130
|2007.04.30 19:49
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 07:45
|1.3635
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.44
|33445646
|2007.05.01 07:30
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 07:46
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|33444287
|2007.05.01 07:27
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 07:46
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|33433623
|2007.05.01 06:27
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2080
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 07:47
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|33379145
|2007.04.30 18:38
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2070
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 07:47
|1.2091
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.04
|33446443
|2007.05.01 07:30
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 07:47
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33447787
|2007.05.01 07:32
|sell
|0.24
|usdjpym
|119.54
|0.00
|0.00
|2007.05.01 07:51
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|33411052
|2007.05.01 01:47
|sell
|0.12
|usdjpym
|119.56
|0.00
|0.00
|2007.05.01 07:51
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|33382036
|2007.04.30 18:59
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.55
|0.00
|0.00
|2007.05.01 07:51
|119.58
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.15
|33443523
|2007.05.01 07:24
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.46
|0.00
|0.00
|2007.05.01 07:51
|119.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|33451664
|2007.05.01 07:47
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 07:52
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|33447714
|2007.05.01 07:32
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 07:52
|1.3637
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|33497249
|2007.05.01 13:16
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 14:01
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|33461220
|2007.05.01 08:51
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 14:01
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|33492057
|2007.05.01 12:58
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.46
|0.00
|0.00
|2007.05.01 14:01
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|33493395
|2007.05.01 13:03
|buy
|0.12
|usdjpym
|119.36
|0.00
|0.00
|2007.05.01 14:01
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|33488342
|2007.05.01 12:31
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 14:01
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|33495949
|2007.05.01 13:13
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3667
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 14:01
|1.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|33509431
|2007.05.01 14:04
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 14:07
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|33477720
|2007.05.01 11:11
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 14:07
|1.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33507216
|2007.05.01 14:01
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 14:08
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|33494220
|2007.05.01 13:06
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 14:08
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|33510442
|2007.05.01 14:08
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 14:08
|1.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|33506656
|2007.05.01 14:00
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.30
|0.00
|0.00
|2007.05.01 14:09
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|33495635
|2007.05.01 13:12
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.26
|0.00
|0.00
|2007.05.01 14:09
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|33510802
|2007.05.01 14:08
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 14:09
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|33511195
|2007.05.01 14:09
|sell
|0.12
|usdjpym
|119.49
|0.00
|0.00
|2007.05.01 14:09
|119.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33513548
|2007.05.01 14:18
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3635
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:06
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|33519619
|2007.05.01 14:39
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:06
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|33516484
|2007.05.01 14:26
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3625
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:06
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|33528320
|2007.05.01 15:02
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:21
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|33529340
|2007.05.01 15:06
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:44
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|33533415
|2007.05.01 15:21
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:44
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|33537959
|2007.05.01 15:44
|sell
|0.96
|usdchfm
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:48
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|33537274
|2007.05.01 15:42
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2148
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:48
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|33540261
|2007.05.01 15:48
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2151
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:48
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|33522119
|2007.05.01 14:45
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2116
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:48
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.52
|33519244
|2007.05.01 14:36
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:48
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.25
|33513684
|2007.05.01 14:18
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:48
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|33536112
|2007.05.01 15:37
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:49
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|33522564
|2007.05.01 14:46
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:49
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|33537847
|2007.05.01 15:44
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:49
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|33526359
|2007.05.01 14:58
|sell
|0.24
|usdjpym
|119.79
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:49
|119.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|33536471
|2007.05.01 15:39
|sell
|0.48
|usdjpym
|119.79
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:49
|119.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|33520391
|2007.05.01 14:40
|sell
|0.12
|usdjpym
|119.69
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:49
|119.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|33529373
|2007.05.01 15:07
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.70
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:49
|119.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|33516549
|2007.05.01 14:26
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.57
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:49
|119.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|33547145
|2007.05.01 17:06
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 18:36
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33552038
|2007.05.01 18:37
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 01:11
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.13
|4.80
|33542466
|2007.05.01 16:06
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 03:19
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.03
|1.80
|33552157
|2007.05.01 18:38
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2140
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 03:19
|1.2161
|0.00
|0.00
|0.05
|1.04
|33550224
|2007.05.01 18:15
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 03:43
|1.3564
|0.00
|0.00
|0.06
|4.80
|33587635
|2007.05.02 03:43
|sell
|0.24
|usdjpym
|120.12
|0.00
|0.00
|2007.05.02 04:19
|120.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33573410
|2007.05.02 01:11
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 04:51
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|33561025
|2007.05.01 21:31
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 04:51
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|33587497
|2007.05.02 03:43
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 04:51
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33585936
|2007.05.02 03:32
|sell
|0.12
|usdjpym
|120.02
|0.00
|0.00
|2007.05.02 04:51
|120.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|33590507
|2007.05.02 04:19
|buy
|0.06
|usdjpym
|120.02
|0.00
|0.00
|2007.05.02 04:51
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|33573562
|2007.05.02 01:12
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.90
|0.00
|0.00
|2007.05.02 04:51
|120.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|33593603
|2007.05.02 04:51
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 04:51
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|33582798
|2007.05.02 03:19
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 04:51
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|33577215
|2007.05.02 02:05
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 04:51
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|33598832
|2007.05.02 05:45
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.91
|0.00
|0.00
|2007.05.02 06:03
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|33601161
|2007.05.02 05:54
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.71
|0.00
|0.00
|2007.05.02 06:03
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|33600149
|2007.05.02 05:51
|buy
|0.12
|usdjpym
|119.81
|0.00
|0.00
|2007.05.02 06:03
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|33602926
|2007.05.02 06:00
|buy
|0.48
|usdjpym
|119.60
|0.00
|0.00
|2007.05.02 06:16
|119.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|33604218
|2007.05.02 06:04
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 06:35
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|33604281
|2007.05.02 06:04
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 07:25
|1.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33598275
|2007.05.02 05:42
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 09:57
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|33606086
|2007.05.02 06:12
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 10:07
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|33632745
|2007.05.02 10:53
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 11:54
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|33613192
|2007.05.02 07:03
|sell
|0.24
|usdjpym
|119.90
|0.00
|0.00
|2007.05.02 12:01
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|33624068
|2007.05.02 08:56
|sell
|0.48
|usdjpym
|120.02
|0.00
|0.00
|2007.05.02 12:01
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|33627951
|2007.05.02 09:53
|sell
|0.96
|usdjpym
|120.12
|0.00
|0.00
|2007.05.02 12:01
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|33603947
|2007.05.02 06:03
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.70
|0.00
|0.00
|2007.05.02 12:01
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|33606945
|2007.05.02 06:16
|sell
|0.12
|usdjpym
|119.80
|0.00
|0.00
|2007.05.02 12:01
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|33635189
|2007.05.02 11:02
|sell
|1.92
|usdjpym
|120.22
|0.00
|0.00
|2007.05.02 12:01
|120.13
|0.00
|0.00
|0.00
|14.38
|33614797
|2007.05.02 07:10
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 12:01
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|33639637
|2007.05.02 11:54
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2172
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 12:01
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|33609859
|2007.05.02 06:35
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 12:01
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|33628457
|2007.05.02 09:57
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2172
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 12:01
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|33628654
|2007.05.02 09:58
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 12:01
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|33622936
|2007.05.02 08:44
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 12:01
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|33616070
|2007.05.02 07:25
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 12:01
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|33598336
|2007.05.02 05:43
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 12:01
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33648958
|2007.05.02 12:36
|buy
|0.12
|usdjpym
|120.01
|0.00
|0.00
|2007.05.02 13:54
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33644996
|2007.05.02 12:15
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2167
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 14:02
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|33652606
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 14:02
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|33658043
|2007.05.02 13:52
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 14:02
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|33660618
|2007.05.02 14:02
|sell
|0.12
|usdjpym
|120.21
|0.00
|0.00
|2007.05.02 14:24
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33660502
|2007.05.02 14:02
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 14:26
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33658175
|2007.05.02 13:54
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.11
|0.00
|0.00
|2007.05.02 14:32
|120.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33645700
|2007.05.02 12:17
|buy
|0.06
|usdjpym
|120.12
|0.00
|0.00
|2007.05.02 14:40
|120.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|33668664
|2007.05.02 14:32
|buy
|0.24
|usdjpym
|120.01
|0.00
|0.00
|2007.05.02 14:46
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33660704
|2007.05.02 14:02
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 15:17
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|33672900
|2007.05.02 15:07
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 15:17
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|33670527
|2007.05.02 14:46
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.11
|0.00
|0.00
|2007.05.02 15:24
|120.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33653797
|2007.05.02 13:17
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 15:57
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|33673583
|2007.05.02 15:17
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 16:03
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|33665428
|2007.05.02 14:24
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 16:03
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33665674
|2007.05.02 14:24
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 16:03
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|33665505
|2007.05.02 14:24
|buy
|0.12
|usdjpym
|120.11
|0.00
|0.00
|2007.05.02 16:04
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|33674385
|2007.05.02 15:24
|buy
|0.24
|usdjpym
|120.01
|0.00
|0.00
|2007.05.02 16:04
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|33677924
|2007.05.02 16:03
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 16:04
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|33696665
|2007.05.02 21:57
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|2007.05.02 23:37
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|33689432
|2007.05.02 19:46
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 04:51
|1.3605
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.66
|33715806
|2007.05.03 05:44
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 06:02
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33698350
|2007.05.02 22:25
|sell
|0.12
|usdjpym
|120.21
|0.00
|0.00
|2007.05.03 06:12
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33716000
|2007.05.03 05:45
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 06:55
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|33716834
|2007.05.03 05:52
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 06:55
|1.2106
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.29
|33719215
|2007.05.03 06:02
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 07:58
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|33724092
|2007.05.03 06:56
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2108
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 07:58
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|33722424
|2007.05.03 06:34
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2098
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 07:58
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|33718557
|2007.05.03 06:01
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2109
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 07:58
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|33727684
|2007.05.03 07:58
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 07:59
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|33701444
|2007.05.02 23:37
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 07:59
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|33717819
|2007.05.03 06:00
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 07:59
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|33713571
|2007.05.03 04:51
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 07:59
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|33685997
|2007.05.02 18:28
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.11
|0.00
|0.00
|2007.05.03 07:59
|120.18
|0.00
|0.00
|-0.26
|-0.35
|33720414
|2007.05.03 06:12
|buy
|0.06
|usdjpym
|120.11
|0.00
|0.00
|2007.05.03 07:59
|120.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|33734370
|2007.05.03 10:21
|buy
|0.06
|usdjpym
|120.01
|0.00
|0.00
|2007.05.03 11:46
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33744215
|2007.05.03 12:29
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2098
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 12:31
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33741074
|2007.05.03 12:11
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 12:57
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33775300
|2007.05.03 15:20
|sell
|0.96
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 16:14
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|33746743
|2007.05.03 12:32
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 16:19
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|33773695
|2007.05.03 15:09
|sell
|0.24
|usdjpym
|120.34
|0.00
|0.00
|2007.05.03 16:19
|120.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33755598
|2007.05.03 13:27
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 16:19
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|33751198
|2007.05.03 12:57
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 16:19
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|33780766
|2007.05.03 16:19
|buy
|0.06
|usdjpym
|120.24
|0.00
|0.00
|2007.05.03 16:55
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33779953
|2007.05.03 16:14
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|2007.05.03 18:32
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|33789163
|2007.05.03 18:34
|sell
|0.48
|usdjpym
|120.44
|0.00
|0.00
|2007.05.04 02:45
|120.34
|0.00
|0.00
|-0.69
|3.99
|33788225
|2007.05.03 18:32
|sell
|1.92
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 03:34
|1.2154
|0.00
|0.00
|-1.80
|15.80
|33830025
|2007.05.04 05:42
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 06:05
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|33774029
|2007.05.03 15:12
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 06:05
|1.3561
|0.00
|0.00
|-0.58
|-2.88
|33787750
|2007.05.03 18:29
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3554
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 06:05
|1.3561
|0.00
|0.00
|-1.16
|13.44
|33758375
|2007.05.03 13:46
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 06:05
|1.3561
|0.00
|0.00
|-0.29
|-6.24
|33824317
|2007.05.04 03:34
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 06:05
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|33752749
|2007.05.03 13:02
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2129
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 06:05
|1.2148
|0.00
|0.00
|-0.23
|-3.75
|33773732
|2007.05.03 15:10
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 06:05
|1.2148
|0.00
|0.00
|-0.45
|-1.58
|33748213
|2007.05.03 12:35
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 06:05
|1.2148
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.86
|33746069
|2007.05.03 12:31
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2108
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 06:05
|1.2148
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.98
|33786654
|2007.05.03 18:17
|sell
|0.96
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 06:05
|1.2148
|0.00
|0.00
|-0.90
|4.74
|33820017
|2007.05.04 02:45
|buy
|0.06
|usdjpym
|120.34
|0.00
|0.00
|2007.05.04 06:05
|120.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|33751513
|2007.05.03 12:58
|sell
|0.12
|usdjpym
|120.21
|0.00
|0.00
|2007.05.04 06:05
|120.33
|0.00
|0.00
|-0.17
|-1.20
|33739487
|2007.05.03 11:46
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.11
|0.00
|0.00
|2007.05.04 06:05
|120.33
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.10
|33782186
|2007.05.03 16:55
|sell
|0.24
|usdjpym
|120.34
|0.00
|0.00
|2007.05.04 06:05
|120.33
|0.00
|0.00
|-0.34
|0.20
|33833851
|2007.05.04 06:30
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 07:35
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|33840362
|2007.05.04 07:36
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 08:37
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|33840835
|2007.05.04 07:39
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 12:30
|1.2137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|33857496
|2007.05.04 09:37
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 12:41
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|33877747
|2007.05.04 12:34
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2150
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 12:41
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|33839127
|2007.05.04 07:27
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 12:46
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|33877975
|2007.05.04 12:35
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3566
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 12:46
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|33874293
|2007.05.04 12:30
|buy
|0.06
|usdjpym
|120.21
|0.00
|0.00
|2007.05.04 13:03
|120.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|33879980
|2007.05.04 12:38
|buy
|0.12
|usdjpym
|120.21
|0.00
|0.00
|2007.05.04 13:03
|120.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|33889023
|2007.05.04 13:03
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.10
|0.00
|0.00
|2007.05.04 13:38
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|33883356
|2007.05.04 12:46
|buy
|0.24
|usdjpym
|120.13
|0.00
|0.00
|2007.05.04 13:42
|120.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|33893165
|2007.05.04 13:38
|buy
|0.96
|usdjpym
|119.96
|0.00
|0.00
|2007.05.04 13:53
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|33887067
|2007.05.04 12:58
|buy
|0.48
|usdjpym
|120.03
|0.00
|0.00
|2007.05.04 13:53
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|33895911
|2007.05.04 13:53
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:53
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|33883207
|2007.05.04 12:46
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:53
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|33881274
|2007.05.04 12:42
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:53
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.56
|33848601
|2007.05.04 08:37
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:53
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.44
|33837655
|2007.05.04 07:05
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:53
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|33893432
|2007.05.04 13:38
|sell
|3.84
|eurusdm
|1.3606
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:54
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|33887226
|2007.05.04 12:59
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:54
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33892520
|2007.05.04 13:36
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:54
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|33884952
|2007.05.04 12:51
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:54
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|33881129
|2007.05.04 12:41
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2140
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:54
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.17
|33848875
|2007.05.04 08:37
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|2007.05.04 13:54
|1.2108
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|33896216
|2007.05.04 13:54
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.06
|0.00
|0.00
|2007.05.04 13:54
|120.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|33899821
|2007.05.04 14:18
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.17
|0.00
|0.00
|2007.05.06 22:44
|120.05
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.60
|33898533
|2007.05.04 14:07
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 00:37
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.20
|33924427
|2007.05.06 22:44
|buy
|0.06
|usdjpym
|120.05
|0.00
|0.00
|2007.05.07 05:05
|119.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|33943415
|2007.05.07 03:37
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.85
|0.00
|0.00
|2007.05.07 05:08
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33949026
|2007.05.07 05:08
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.95
|0.00
|0.00
|2007.05.07 06:45
|119.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33950283
|2007.05.07 05:32
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2090
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 10:28
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|33955087
|2007.05.07 06:45
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.85
|0.00
|0.00
|2007.05.07 11:24
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33946800
|2007.05.07 04:33
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 12:25
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|33964550
|2007.05.07 10:28
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 12:32
|1.2092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33968894
|2007.05.07 11:24
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.95
|0.00
|0.00
|2007.05.07 17:31
|120.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|33932641
|2007.05.07 01:01
|buy
|0.12
|usdjpym
|119.95
|0.00
|0.00
|2007.05.07 17:31
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|33975398
|2007.05.07 12:32
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:32
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|33930663
|2007.05.07 00:39
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:32
|1.2102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|33988418
|2007.05.07 17:31
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:32
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|33911296
|2007.05.04 16:47
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.54
|33974421
|2007.05.07 12:25
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|33951175
|2007.05.07 05:47
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|33930521
|2007.05.07 00:37
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:32
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|33988683
|2007.05.07 17:32
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2102
|0.0000
|0.0000
|2007.05.07 17:33
|1.2103
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|33989334
|2007.05.07 17:38
|sell
|0.06
|usdjpym
|120.05
|0.00
|0.00
|2007.05.08 01:33
|119.95
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.50
|34017363
|2007.05.08 01:33
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.95
|0.00
|0.00
|2007.05.08 04:35
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|34026362
|2007.05.08 03:22
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.75
|0.00
|0.00
|2007.05.08 05:24
|119.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33994863
|2007.05.07 19:13
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 05:39
|1.3618
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.20
|34032726
|2007.05.08 05:40
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3618
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 06:47
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|34023426
|2007.05.08 02:45
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2115
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 07:01
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|34019804
|2007.05.08 01:57
|buy
|0.12
|usdjpym
|119.85
|0.00
|0.00
|2007.05.08 07:28
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|34020346
|2007.05.08 02:01
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 08:10
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34041155
|2007.05.08 07:28
|sell
|0.12
|usdjpym
|119.97
|0.00
|0.00
|2007.05.08 08:15
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|34059723
|2007.05.08 10:49
|sell
|3.84
|usdchfm
|1.2170
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:19
|1.2158
|0.00
|0.00
|0.00
|37.90
|34032048
|2007.05.08 05:24
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.85
|0.00
|0.00
|2007.05.08 11:32
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|34062609
|2007.05.08 11:19
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2158
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:35
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|34048585
|2007.05.08 08:18
|sell
|0.96
|usdchfm
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:35
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|34038462
|2007.05.08 07:01
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2126
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:35
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.53
|34045229
|2007.05.08 08:10
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:35
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.32
|34011419
|2007.05.08 00:44
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2125
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:35
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|33992629
|2007.05.07 18:54
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:35
|1.2154
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.02
|34056422
|2007.05.08 10:08
|sell
|1.92
|usdchfm
|1.2159
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:35
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|34062218
|2007.05.08 11:16
|buy
|0.12
|usdjpym
|119.77
|0.00
|0.00
|2007.05.08 11:35
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|34047119
|2007.05.08 08:15
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.87
|0.00
|0.00
|2007.05.08 11:35
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|34063548
|2007.05.08 11:32
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.66
|0.00
|0.00
|2007.05.08 11:35
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|34050770
|2007.05.08 08:38
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|34046935
|2007.05.08 08:15
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.48
|34056510
|2007.05.08 10:08
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|34037465
|2007.05.08 06:47
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|34060007
|2007.05.08 10:49
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|34045284
|2007.05.08 08:10
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 11:36
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.44
|34066149
|2007.05.08 12:11
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 12:49
|1.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|34067905
|2007.05.08 12:32
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.56
|0.00
|0.00
|2007.05.08 14:13
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|34069188
|2007.05.08 12:49
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 14:51
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|34079070
|2007.05.08 14:21
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3517
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 14:51
|1.3527
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|34098341
|2007.05.08 18:31
|sell
|0.56
|usdjpym
|119.98
|0.00
|0.00
|2007.05.09 00:30
|119.88
|0.00
|0.00
|-0.80
|4.67
|34082050
|2007.05.08 14:29
|sell
|0.28
|usdjpym
|119.88
|0.00
|0.00
|2007.05.09 00:54
|119.77
|0.00
|0.00
|-0.40
|2.57
|34076898
|2007.05.08 14:17
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 01:07
|1.3547
|0.00
|0.00
|-0.17
|4.76
|34093307
|2007.05.08 16:59
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 01:20
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.42
|34084628
|2007.05.08 14:51
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 01:20
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.91
|34074873
|2007.05.08 14:13
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 01:20
|1.3538
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.56
|34113657
|2007.05.09 01:07
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 01:20
|1.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|34075787
|2007.05.08 14:15
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2173
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 01:20
|1.2180
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.40
|34084829
|2007.05.08 14:51
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 01:20
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.52
|34094927
|2007.05.08 17:23
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 01:20
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.12
|0.23
|34112650
|2007.05.09 00:55
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.77
|0.00
|0.00
|2007.05.09 01:20
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|34111438
|2007.05.09 00:30
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.88
|0.00
|0.00
|2007.05.09 01:20
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|34074772
|2007.05.08 14:13
|sell
|0.07
|usdjpym
|119.67
|0.00
|0.00
|2007.05.09 01:20
|119.75
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.47
|34077984
|2007.05.08 14:19
|sell
|0.14
|usdjpym
|119.76
|0.00
|0.00
|2007.05.09 01:20
|119.75
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.12
|34145467
|2007.05.09 11:03
|sell
|0.28
|usdjpym
|120.07
|0.00
|0.00
|2007.05.09 11:24
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|34136589
|2007.05.09 08:16
|sell
|0.14
|usdjpym
|119.97
|0.00
|0.00
|2007.05.09 12:27
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|34144517
|2007.05.09 10:46
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2184
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 12:55
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|34133459
|2007.05.09 07:17
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 13:15
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|34151454
|2007.05.09 12:46
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 13:37
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|34158353
|2007.05.09 13:17
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 13:37
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|34153537
|2007.05.09 12:55
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 13:37
|1.2153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.27
|34160766
|2007.05.09 13:24
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 13:43
|1.2154
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|34135733
|2007.05.09 08:08
|sell
|0.07
|usdjpym
|119.87
|0.00
|0.00
|2007.05.09 14:18
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|34146365
|2007.05.09 11:24
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.97
|0.00
|0.00
|2007.05.09 17:22
|119.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|34152579
|2007.05.09 12:53
|buy
|0.28
|usdjpym
|119.77
|0.00
|0.00
|2007.05.09 17:47
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|34157305
|2007.05.09 13:15
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 18:16
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|34181678
|2007.05.09 18:13
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 18:16
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|34154673
|2007.05.09 13:04
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 18:19
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|34149808
|2007.05.09 12:27
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.87
|0.00
|0.00
|2007.05.09 18:19
|119.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|34170221
|2007.05.09 14:46
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 23:47
|1.3534
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.91
|34189349
|2007.05.09 18:41
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.07
|0.00
|0.00
|2007.05.10 01:57
|119.97
|0.00
|0.00
|-2.40
|4.67
|34209825
|2007.05.10 01:57
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.97
|0.00
|0.00
|2007.05.10 03:28
|120.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|34189871
|2007.05.09 18:46
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 05:18
|1.2181
|0.00
|0.00
|-1.58
|4.60
|34192018
|2007.05.09 19:24
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 05:45
|1.3542
|0.00
|0.00
|-0.51
|5.60
|34212768
|2007.05.10 03:28
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.07
|0.00
|0.00
|2007.05.10 06:00
|120.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|34206298
|2007.05.10 00:58
|buy
|0.07
|usdjpym
|120.07
|0.00
|0.00
|2007.05.10 06:00
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|34184926
|2007.05.09 18:19
|sell
|0.28
|usdjpym
|119.97
|0.00
|0.00
|2007.05.10 06:00
|120.08
|0.00
|0.00
|-1.20
|-2.56
|34179525
|2007.05.09 17:47
|sell
|0.14
|usdjpym
|119.87
|0.00
|0.00
|2007.05.10 06:00
|120.08
|0.00
|0.00
|-0.60
|-2.45
|34201761
|2007.05.09 23:30
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 06:00
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|34182994
|2007.05.09 18:16
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 06:00
|1.3548
|0.00
|0.00
|-0.25
|0.42
|34168370
|2007.05.09 14:25
|sell
|0.07
|usdjpym
|119.77
|0.00
|0.00
|2007.05.10 06:00
|120.06
|0.00
|0.00
|-0.30
|-1.69
|34215355
|2007.05.10 05:18
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 06:00
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|34172818
|2007.05.09 15:37
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 06:00
|1.2178
|0.00
|0.00
|-0.39
|-1.61
|34165492
|2007.05.09 13:43
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 06:00
|1.2178
|0.00
|0.00
|-0.20
|-1.38
|34184408
|2007.05.09 18:19
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2180
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 06:00
|1.2178
|0.00
|0.00
|-0.79
|0.46
|34229829
|2007.05.10 07:59
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 08:12
|1.2171
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|34222498
|2007.05.10 06:33
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 08:14
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|34218809
|2007.05.10 06:04
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 09:14
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|34219731
|2007.05.10 06:11
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 09:23
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|34242143
|2007.05.10 09:23
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 09:44
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|34247469
|2007.05.10 10:16
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2189
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 10:59
|1.2179
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|34247320
|2007.05.10 10:15
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.47
|0.00
|0.00
|2007.05.10 11:01
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|34233005
|2007.05.10 08:16
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.27
|0.00
|0.00
|2007.05.10 12:32
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|34253301
|2007.05.10 11:01
|buy
|0.07
|usdjpym
|120.36
|0.00
|0.00
|2007.05.10 12:32
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|34229151
|2007.05.10 07:48
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.17
|0.00
|0.00
|2007.05.10 12:32
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|34239378
|2007.05.10 09:14
|sell
|0.28
|usdjpym
|120.37
|0.00
|0.00
|2007.05.10 12:32
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|34252226
|2007.05.10 10:59
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 12:33
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.15
|34244745
|2007.05.10 09:44
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 12:33
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|34231320
|2007.05.10 08:12
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 12:33
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|34239708
|2007.05.10 09:15
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 12:33
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|34232005
|2007.05.10 08:14
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 12:33
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|34225862
|2007.05.10 07:13
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 12:33
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|34239344
|2007.05.10 09:14
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 12:33
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|34266200
|2007.05.10 12:34
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 12:38
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|34266344
|2007.05.10 12:34
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 12:51
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|34272770
|2007.05.10 12:55
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:04
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|34275688
|2007.05.10 13:04
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:27
|1.2212
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|34267124
|2007.05.10 12:38
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:49
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.75
|34277649
|2007.05.10 13:16
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:52
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|34282267
|2007.05.10 13:32
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:52
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|34268931
|2007.05.10 12:51
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:52
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|34283703
|2007.05.10 13:45
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2212
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:52
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|34267254
|2007.05.10 12:38
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2176
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:52
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|34281544
|2007.05.10 13:27
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2212
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:52
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|34270236
|2007.05.10 12:52
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.46
|0.00
|0.00
|2007.05.10 13:52
|120.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|34282113
|2007.05.10 13:32
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:52
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34283972
|2007.05.10 13:46
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:52
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|34279799
|2007.05.10 13:21
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 13:52
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|34287462
|2007.05.10 14:27
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 16:38
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|34296188
|2007.05.10 16:07
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 17:03
|1.2211
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|34295246
|2007.05.10 16:02
|buy
|0.07
|usdjpym
|120.36
|0.00
|0.00
|2007.05.10 17:24
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|34315126
|2007.05.10 17:15
|buy
|1.12
|usdjpym
|119.94
|0.00
|0.00
|2007.05.10 17:24
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|34301154
|2007.05.10 16:40
|buy
|0.28
|usdjpym
|120.14
|0.00
|0.00
|2007.05.10 17:24
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|34296145
|2007.05.10 16:07
|buy
|0.14
|usdjpym
|120.24
|0.00
|0.00
|2007.05.10 17:24
|120.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|34300267
|2007.05.10 16:39
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 18:36
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|34315811
|2007.05.10 17:24
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.04
|0.00
|0.00
|2007.05.10 21:03
|119.83
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.23
|34309432
|2007.05.10 17:02
|buy
|0.56
|usdjpym
|120.04
|0.00
|0.00
|2007.05.10 21:30
|119.91
|0.00
|0.00
|0.76
|-6.07
|34329813
|2007.05.10 21:03
|buy
|2.24
|usdjpym
|119.83
|0.00
|0.00
|2007.05.10 21:30
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|34325332
|2007.05.10 19:53
|buy
|1.12
|usdjpym
|119.94
|0.00
|0.00
|2007.05.10 21:30
|119.91
|0.00
|0.00
|1.51
|-2.80
|34320540
|2007.05.10 18:36
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 21:31
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.21
|34311137
|2007.05.10 17:04
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 21:31
|1.3484
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.08
|34304694
|2007.05.10 16:53
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 21:31
|1.3484
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.70
|34324800
|2007.05.10 19:44
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 21:32
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.92
|34284587
|2007.05.10 13:53
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 21:32
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.52
|34309808
|2007.05.10 17:03
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2211
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 21:32
|1.2197
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.80
|34332747
|2007.05.10 21:33
|sell
|0.07
|usdjpym
|119.93
|0.00
|0.00
|2007.05.10 22:11
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|34337719
|2007.05.10 22:11
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.73
|0.00
|0.00
|2007.05.10 22:39
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|34342916
|2007.05.10 23:17
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.73
|0.00
|0.00
|2007.05.10 23:51
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|34347176
|2007.05.11 00:02
|sell
|0.28
|usdjpym
|119.93
|0.00
|0.00
|2007.05.11 00:14
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|34352325
|2007.05.11 01:01
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2211
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 01:49
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|34348316
|2007.05.11 00:14
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.83
|0.00
|0.00
|2007.05.11 01:58
|119.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|34356240
|2007.05.11 01:58
|sell
|0.28
|usdjpym
|119.93
|0.00
|0.00
|2007.05.11 07:33
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|34334037
|2007.05.10 21:46
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2211
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:28
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|34345316
|2007.05.10 23:52
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:28
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|34376716
|2007.05.11 07:26
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:28
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|34360670
|2007.05.11 03:00
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:29
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|34341933
|2007.05.10 23:08
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:29
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|34386051
|2007.05.11 08:28
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:29
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|34334100
|2007.05.10 21:46
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:29
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|34385705
|2007.05.11 08:28
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:30
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|34355218
|2007.05.11 01:49
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:30
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|34335419
|2007.05.10 21:58
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 08:30
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|34345041
|2007.05.10 23:51
|sell
|0.14
|usdjpym
|119.83
|0.00
|0.00
|2007.05.11 08:30
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|34340051
|2007.05.10 22:39
|sell
|0.07
|usdjpym
|119.83
|0.00
|0.00
|2007.05.11 08:30
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|34378493
|2007.05.11 07:33
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.83
|0.00
|0.00
|2007.05.11 08:30
|119.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|34334732
|2007.05.10 21:50
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.83
|0.00
|0.00
|2007.05.11 08:30
|119.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|34394241
|2007.05.11 09:26
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.63
|0.00
|0.00
|2007.05.11 09:36
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|34395505
|2007.05.11 09:32
|buy
|0.28
|usdjpym
|119.50
|0.00
|0.00
|2007.05.11 10:00
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|34391751
|2007.05.11 09:02
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 10:15
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|34401353
|2007.05.11 10:54
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.72
|0.00
|0.00
|2007.05.11 11:10
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|34397710
|2007.05.11 10:00
|sell
|0.07
|usdjpym
|119.72
|0.00
|0.00
|2007.05.11 12:30
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|34399472
|2007.05.11 10:21
|sell
|0.14
|usdjpym
|119.82
|0.00
|0.00
|2007.05.11 12:30
|119.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|34407912
|2007.05.11 12:13
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.73
|0.00
|0.00
|2007.05.11 12:32
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34412286
|2007.05.11 12:30
|buy
|0.28
|usdjpym
|119.62
|0.00
|0.00
|2007.05.11 12:32
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|34402896
|2007.05.11 11:10
|sell
|0.28
|usdjpym
|119.83
|0.00
|0.00
|2007.05.11 12:32
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|34393177
|2007.05.11 09:17
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.73
|0.00
|0.00
|2007.05.11 12:32
|119.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34399177
|2007.05.11 10:15
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 12:33
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|34413832
|2007.05.11 12:32
|sell
|0.56
|usdjpym
|119.73
|0.00
|0.00
|2007.05.11 12:33
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|34414273
|2007.05.11 12:34
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 12:39
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|34416280
|2007.05.11 12:40
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 13:01
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|34415912
|2007.05.11 12:39
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 13:26
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|34422908
|2007.05.11 13:26
|buy
|0.14
|usdjpym
|119.64
|0.00
|0.00
|2007.05.11 13:37
|119.84
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|34417081
|2007.05.11 12:45
|buy
|0.07
|usdjpym
|119.74
|0.00
|0.00
|2007.05.11 14:34
|119.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|34420265
|2007.05.11 13:01
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|0.0000
|2007.05.11 16:16
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|34450935
|2007.05.11 16:35
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|2007.05.13 22:54
|1.3535
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.40
|34449836
|2007.05.11 16:16
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 03:24
|1.2172
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.15
|34459978
|2007.05.13 22:00
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2187
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 06:41
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|34417721
|2007.05.11 12:50
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 06:41
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.57
|34478784
|2007.05.14 03:24
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2172
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 06:41
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|34486709
|2007.05.14 06:39
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|34455477
|2007.05.11 18:10
|sell
|1.12
|eurusdm
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.60
|-5.60
|34432347
|2007.05.11 14:21
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3515
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.15
|-4.20
|34435166
|2007.05.11 14:31
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.30
|-2.80
|34422627
|2007.05.11 13:26
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.64
|34418285
|2007.05.11 12:53
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3494
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.52
|34465491
|2007.05.13 22:54
|sell
|2.24
|eurusdm
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|34476461
|2007.05.14 02:45
|sell
|4.48
|eurusdm
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.00
|67.20
|34488702
|2007.05.14 07:00
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|34490348
|2007.05.14 07:07
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2202
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|34487175
|2007.05.14 06:41
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 07:26
|1.2203
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|34485170
|2007.05.14 06:14
|sell
|2.24
|usdjpym
|120.24
|0.00
|0.00
|2007.05.14 07:27
|120.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.31
|34440763
|2007.05.11 14:57
|sell
|1.12
|usdjpym
|120.14
|0.00
|0.00
|2007.05.14 07:27
|120.29
|0.00
|0.00
|-1.60
|-13.97
|34439748
|2007.05.11 14:54
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.04
|0.00
|0.00
|2007.05.14 07:27
|120.29
|0.00
|0.00
|-0.80
|-11.64
|34435813
|2007.05.11 14:34
|sell
|0.28
|usdjpym
|119.94
|0.00
|0.00
|2007.05.14 07:27
|120.29
|0.00
|0.00
|-0.40
|-8.15
|34425852
|2007.05.11 13:37
|sell
|0.14
|usdjpym
|119.84
|0.00
|0.00
|2007.05.14 07:27
|120.29
|0.00
|0.00
|-0.20
|-5.24
|34424874
|2007.05.11 13:35
|sell
|0.07
|usdjpym
|119.74
|0.00
|0.00
|2007.05.14 07:27
|120.29
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.20
|34501894
|2007.05.14 09:37
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 11:23
|1.2181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|34502013
|2007.05.14 09:43
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 11:23
|1.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|34495173
|2007.05.14 07:59
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 12:09
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|34507707
|2007.05.14 11:23
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 12:26
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|34507830
|2007.05.14 11:23
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|2007.05.14 14:35
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|34537130
|2007.05.14 23:50
|sell
|0.28
|usdjpym
|120.44
|0.00
|0.00
|2007.05.15 02:32
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|34504449
|2007.05.14 10:30
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 03:37
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.12
|-1.03
|34511565
|2007.05.14 12:26
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 03:37
|1.2186
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.29
|34544021
|2007.05.15 01:59
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 03:37
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|34506654
|2007.05.14 11:04
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.34
|0.00
|0.00
|2007.05.15 03:37
|120.39
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.29
|34514002
|2007.05.14 13:05
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.44
|0.00
|0.00
|2007.05.15 03:37
|120.39
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.58
|34517983
|2007.05.14 14:30
|buy
|0.07
|usdjpym
|120.34
|0.00
|0.00
|2007.05.15 03:37
|120.36
|0.00
|0.00
|0.09
|0.12
|34545036
|2007.05.15 02:32
|buy
|0.14
|usdjpym
|120.34
|0.00
|0.00
|2007.05.15 03:37
|120.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|34511116
|2007.05.14 12:20
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 03:39
|1.3542
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.35
|34525502
|2007.05.14 17:11
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 03:39
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.15
|0.84
|34503924
|2007.05.14 10:19
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 03:39
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.08
|0.42
|34519038
|2007.05.14 14:35
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 03:39
|1.3542
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.70
|34495369
|2007.05.14 07:59
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 03:39
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.04
|0.21
|34553927
|2007.05.15 06:35
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 07:29
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|34557000
|2007.05.15 07:05
|buy
|0.14
|usdjpym
|120.14
|0.00
|0.00
|2007.05.15 08:50
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|34554749
|2007.05.15 06:36
|buy
|0.07
|usdjpym
|120.24
|0.00
|0.00
|2007.05.15 09:29
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|34570950
|2007.05.15 09:30
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.55
|0.00
|0.00
|2007.05.15 09:35
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|5.11
|34552888
|2007.05.15 06:29
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 09:49
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|34557938
|2007.05.15 07:16
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 12:34
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|34572560
|2007.05.15 09:50
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 12:34
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|34586453
|2007.05.15 12:34
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2184
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 12:43
|1.2187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|34551081
|2007.05.15 06:03
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 12:43
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34570352
|2007.05.15 09:29
|sell
|0.28
|usdjpym
|120.44
|0.00
|0.00
|2007.05.15 12:43
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|34566796
|2007.05.15 08:50
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.34
|0.00
|0.00
|2007.05.15 12:43
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|34562786
|2007.05.15 08:08
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.24
|0.00
|0.00
|2007.05.15 12:43
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|34587130
|2007.05.15 12:35
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.54
|0.00
|0.00
|2007.05.15 12:43
|120.47
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|34585887
|2007.05.15 12:34
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 12:43
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|34583887
|2007.05.15 12:32
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 12:43
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|34560233
|2007.05.15 07:29
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 12:43
|1.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|34571598
|2007.05.15 09:35
|buy
|0.07
|usdjpym
|120.44
|0.00
|0.00
|2007.05.15 12:43
|120.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|34591899
|2007.05.15 13:04
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 14:31
|1.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|34591860
|2007.05.15 13:04
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 14:32
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|34593294
|2007.05.15 13:08
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.54
|0.00
|0.00
|2007.05.15 14:33
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|34599972
|2007.05.15 14:12
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.54
|0.00
|0.00
|2007.05.15 14:33
|120.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|34605483
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2176
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 15:21
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|34610091
|2007.05.15 14:48
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 15:21
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|34597788
|2007.05.15 13:50
|buy
|0.14
|usdjpym
|120.44
|0.00
|0.00
|2007.05.15 16:50
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|34589078
|2007.05.15 12:47
|buy
|0.07
|usdjpym
|120.44
|0.00
|0.00
|2007.05.15 16:50
|120.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|34605643
|2007.05.15 14:33
|buy
|0.28
|usdjpym
|120.39
|0.00
|0.00
|2007.05.15 16:50
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.03
|34620077
|2007.05.15 15:30
|buy
|1.12
|usdjpym
|120.18
|0.00
|0.00
|2007.05.15 16:52
|120.28
|0.00
|0.00
|0.00
|9.31
|34616539
|2007.05.15 15:02
|buy
|0.56
|usdchfm
|1.2132
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 17:39
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|34611871
|2007.05.15 14:51
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 17:39
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|34629290
|2007.05.15 17:39
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 06:00
|1.2142
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.15
|34657280
|2007.05.16 06:00
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 06:15
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|34634721
|2007.05.15 19:58
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 06:45
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.40
|34612194
|2007.05.15 14:51
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 07:13
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.30
|-2.24
|34653722
|2007.05.16 04:50
|sell
|1.12
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 07:13
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|34608037
|2007.05.15 14:40
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 07:13
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.15
|-4.76
|34602119
|2007.05.15 14:31
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 07:13
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.04
|-2.87
|34604079
|2007.05.15 14:32
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 07:13
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.08
|-4.06
|34661342
|2007.05.16 06:45
|sell
|2.24
|eurusdm
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 07:13
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|34619309
|2007.05.15 15:21
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 07:13
|1.2150
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.46
|34658654
|2007.05.16 06:15
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 07:13
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|34626054
|2007.05.15 16:52
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.28
|0.00
|0.00
|2007.05.16 07:13
|120.33
|0.00
|0.00
|-0.10
|-0.29
|34611600
|2007.05.15 14:51
|buy
|0.56
|usdjpym
|120.28
|0.00
|0.00
|2007.05.16 07:13
|120.30
|0.00
|0.00
|0.76
|0.93
|34675589
|2007.05.16 09:52
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 10:17
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|34677251
|2007.05.16 10:17
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 11:38
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|34695416
|2007.05.16 12:42
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 13:00
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|34666469
|2007.05.16 07:51
|buy
|0.07
|eurusdm
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 13:00
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|34699549
|2007.05.16 13:00
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 13:16
|1.3575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|34704230
|2007.05.16 13:39
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 14:02
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|34681671
|2007.05.16 11:39
|buy
|0.14
|eurusdm
|1.3587
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 14:02
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|34698759
|2007.05.16 13:00
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 15:08
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|34706565
|2007.05.16 14:02
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 15:08
|1.2194
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|34740986
|2007.05.16 18:16
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2232
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:17
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|34718967
|2007.05.16 15:17
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2219
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:17
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.41
|34714055
|2007.05.16 15:11
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2207
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:17
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|34689408
|2007.05.16 12:03
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:17
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.92
|34713085
|2007.05.16 15:08
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2194
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:17
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.33
|34731327
|2007.05.16 16:12
|sell
|4.48
|usdchfm
|1.2242
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:17
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|58.63
|34681478
|2007.05.16 11:38
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2162
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:17
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.66
|34729153
|2007.05.16 16:03
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2231
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:17
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|34744324
|2007.05.16 19:10
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:18
|1.3525
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|34721836
|2007.05.16 15:30
|buy
|1.12
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:18
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.08
|34702339
|2007.05.16 13:16
|buy
|0.56
|eurusdm
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:18
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.12
|34730298
|2007.05.16 16:07
|buy
|4.48
|eurusdm
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:18
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|49.28
|34687672
|2007.05.16 12:01
|buy
|0.28
|eurusdm
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:18
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.12
|34725572
|2007.05.16 15:48
|buy
|2.24
|eurusdm
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 19:18
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|34672262
|2007.05.16 09:27
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.48
|0.00
|0.00
|2007.05.16 19:19
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.13
|34689280
|2007.05.16 12:03
|sell
|0.28
|usdjpym
|120.59
|0.00
|0.00
|2007.05.16 19:19
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|34696140
|2007.05.16 12:43
|sell
|0.56
|usdjpym
|120.69
|0.00
|0.00
|2007.05.16 19:19
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|34729770
|2007.05.16 16:04
|sell
|1.12
|usdjpym
|120.79
|0.00
|0.00
|2007.05.16 19:19
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|34670632
|2007.05.16 09:05
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.38
|0.00
|0.00
|2007.05.16 19:19
|120.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|34780737
|2007.05.17 06:38
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2222
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 06:51
|1.2209
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|34783750
|2007.05.17 06:48
|buy
|0.28
|usdchfm
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 09:01
|1.2221
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|34782581
|2007.05.17 06:45
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2212
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 09:39
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|2.29
|34789350
|2007.05.17 07:31
|sell
|0.14
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 10:20
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|34781263
|2007.05.17 06:40
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 11:15
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|34800431
|2007.05.17 10:20
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 12:02
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|34792188
|2007.05.17 08:03
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 12:02
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|34813355
|2007.05.17 12:02
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 12:31
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|34815517
|2007.05.17 12:17
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 12:58
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.08
|34806835
|2007.05.17 11:15
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 12:58
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|34818939
|2007.05.17 12:31
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 12:58
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.64
|34828971
|2007.05.17 13:01
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|34816319
|2007.05.17 12:21
|sell
|1.12
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.22
|34784544
|2007.05.17 06:52
|sell
|0.07
|usdchfm
|1.2211
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|34800384
|2007.05.17 10:20
|sell
|0.56
|usdchfm
|1.2243
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.68
|34797541
|2007.05.17 09:39
|sell
|0.28
|usdchfm
|1.2232
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.85
|34794558
|2007.05.17 09:01
|sell
|0.14
|usdchfm
|1.2221
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|34819416
|2007.05.17 12:32
|sell
|2.24
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|34826731
|2007.05.17 12:48
|sell
|4.48
|usdchfm
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|43.84
|34822348
|2007.05.17 12:34
|sell
|0.56
|usdjpym
|121.19
|0.00
|0.00
|2007.05.17 13:04
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|34794761
|2007.05.17 09:03
|sell
|0.14
|usdjpym
|120.99
|0.00
|0.00
|2007.05.17 13:04
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|34802007
|2007.05.17 10:40
|sell
|0.28
|usdjpym
|121.09
|0.00
|0.00
|2007.05.17 13:04
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|34778577
|2007.05.17 06:08
|sell
|0.07
|usdjpym
|120.89
|0.00
|0.00
|2007.05.17 13:04
|121.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|34827398
|2007.05.17 12:50
|buy
|5.12
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|34821834
|2007.05.17 12:33
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34828369
|2007.05.17 12:59
|sell
|0.07
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 13:04
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|34845110
|2007.05.17 14:59
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 18:59
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|34838241
|2007.05.17 14:02
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2277
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 07:52
|1.2257
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.31
|34862148
|2007.05.17 18:59
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2277
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 08:46
|1.2257
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.61
|34892024
|2007.05.18 06:51
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 09:17
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|34847522
|2007.05.17 15:28
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.29
|0.00
|0.00
|2007.05.18 10:26
|121.08
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.39
|34919306
|2007.05.18 10:27
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.21
|0.00
|0.00
|2007.05.18 10:29
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|34842213
|2007.05.17 14:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:31
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.04
|0.96
|34889615
|2007.05.18 06:15
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:31
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|34898632
|2007.05.18 07:52
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:31
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|34909406
|2007.05.18 08:46
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2257
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:31
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|34921017
|2007.05.18 10:31
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:40
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|34913224
|2007.05.18 09:18
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:40
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|34886946
|2007.05.18 05:32
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:40
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|34829995
|2007.05.17 13:09
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:40
|1.3479
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.24
|34915987
|2007.05.18 10:04
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:40
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|34907947
|2007.05.18 08:36
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:40
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|34921048
|2007.05.18 10:31
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2277
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 10:40
|1.2269
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|34929199
|2007.05.18 10:57
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.89
|0.00
|0.00
|2007.05.18 11:11
|120.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|34927199
|2007.05.18 10:49
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.99
|0.00
|0.00
|2007.05.18 11:11
|120.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|34930042
|2007.05.18 10:59
|buy
|0.32
|usdjpym
|120.79
|0.00
|0.00
|2007.05.18 11:14
|121.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|34933691
|2007.05.18 11:14
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.00
|0.00
|0.00
|2007.05.18 12:40
|120.80
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|34944372
|2007.05.18 12:40
|buy
|0.16
|usdjpym
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.05.18 13:38
|121.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|34934342
|2007.05.18 11:18
|buy
|0.08
|usdjpym
|120.90
|0.00
|0.00
|2007.05.18 14:01
|121.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|34935039
|2007.05.18 11:21
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 14:05
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|34925478
|2007.05.18 10:47
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 14:12
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|34954939
|2007.05.18 14:05
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2277
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 15:08
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|34962829
|2007.05.18 14:37
|sell
|1.28
|usdjpym
|121.24
|0.00
|0.00
|2007.05.18 15:08
|121.14
|0.00
|0.00
|0.00
|10.57
|34970020
|2007.05.18 15:08
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.05.18 15:48
|121.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|34946498
|2007.05.18 12:58
|sell
|0.16
|usdjpym
|120.90
|0.00
|0.00
|2007.05.18 15:48
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|34933099
|2007.05.18 11:11
|sell
|0.08
|usdjpym
|120.89
|0.00
|0.00
|2007.05.18 15:48
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|34950199
|2007.05.18 13:39
|sell
|0.32
|usdjpym
|121.00
|0.00
|0.00
|2007.05.18 15:48
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|34954126
|2007.05.18 14:01
|sell
|0.64
|usdjpym
|121.10
|0.00
|0.00
|2007.05.18 15:48
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|34967750
|2007.05.18 15:02
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 15:49
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|34934740
|2007.05.18 11:20
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3480
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 15:49
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|34970522
|2007.05.18 15:09
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 15:49
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34978279
|2007.05.18 15:49
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.04
|0.00
|0.00
|2007.05.18 15:55
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34956925
|2007.05.18 14:12
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 15:57
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|35022675
|2007.05.21 01:28
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.05.21 01:50
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|34982464
|2007.05.18 16:33
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 09:47
|1.2288
|0.00
|0.00
|0.07
|1.37
|35107292
|2007.05.21 10:39
|sell
|2.56
|usdjpym
|121.59
|0.00
|0.00
|2007.05.21 12:20
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|21.07
|35106599
|2007.05.21 10:37
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2319
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:37
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|35136966
|2007.05.21 12:37
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:38
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|35103904
|2007.05.21 10:34
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.92
|35101172
|2007.05.21 10:33
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.88
|35089268
|2007.05.21 09:48
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.48
|35087248
|2007.05.21 09:45
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.12
|35057495
|2007.05.21 07:26
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.16
|35048938
|2007.05.21 06:49
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|35132879
|2007.05.21 12:20
|buy
|5.12
|eurusdm
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:38
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|66.56
|35132702
|2007.05.21 12:20
|buy
|0.07
|usdjpym
|121.49
|0.00
|0.00
|2007.05.21 12:38
|121.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|35105048
|2007.05.21 10:34
|sell
|1.28
|usdjpym
|121.44
|0.00
|0.00
|2007.05.21 12:38
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|35086089
|2007.05.21 09:41
|sell
|0.64
|usdjpym
|121.34
|0.00
|0.00
|2007.05.21 12:38
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.32
|35025848
|2007.05.21 01:50
|sell
|0.32
|usdjpym
|121.24
|0.00
|0.00
|2007.05.21 12:38
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|35012854
|2007.05.21 00:19
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.24
|0.00
|0.00
|2007.05.21 12:38
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|34982062
|2007.05.18 16:26
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.05.21 12:39
|121.46
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.11
|35137092
|2007.05.21 12:37
|buy
|0.14
|usdchfm
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:39
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|35130639
|2007.05.21 12:12
|buy
|0.07
|usdchfm
|1.2319
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:39
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|35095945
|2007.05.21 10:17
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:39
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|34980809
|2007.05.18 16:07
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2277
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:39
|1.2308
|0.00
|0.00
|-0.15
|-4.03
|34979509
|2007.05.18 16:00
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:39
|1.2308
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.73
|35102031
|2007.05.21 10:34
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:39
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|35107811
|2007.05.21 10:39
|sell
|2.56
|usdchfm
|1.2327
|0.0000
|0.0000
|2007.05.21 12:39
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|39.52
|35160793
|2007.05.21 15:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.59
|0.00
|0.00
|2007.05.21 17:51
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35215202
|2007.05.22 00:13
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 06:05
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|35179502
|2007.05.21 17:51
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.49
|0.00
|0.00
|2007.05.22 07:33
|121.37
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.79
|35245613
|2007.05.22 06:39
|buy
|0.32
|usdjpym
|121.29
|0.00
|0.00
|2007.05.22 07:34
|121.39
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|35240741
|2007.05.22 06:10
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.39
|0.00
|0.00
|2007.05.22 08:16
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|35180969
|2007.05.21 18:09
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 09:35
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.09
|3.04
|35243043
|2007.05.22 06:25
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 09:35
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|35161751
|2007.05.21 15:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 10:12
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.04
|1.52
|35253552
|2007.05.22 07:28
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 10:35
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|35273618
|2007.05.22 09:49
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2318
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 11:53
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|35270985
|2007.05.22 09:35
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 11:53
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|35260685
|2007.05.22 08:16
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.49
|0.00
|0.00
|2007.05.22 11:54
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|35254923
|2007.05.22 07:34
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.39
|0.00
|0.00
|2007.05.22 11:54
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|35270876
|2007.05.22 09:35
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 11:54
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|35277736
|2007.05.22 10:12
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 11:54
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|35239794
|2007.05.22 06:05
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 11:54
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|35307916
|2007.05.22 14:21
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.39
|0.00
|0.00
|2007.05.22 15:26
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35289049
|2007.05.22 12:09
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 15:42
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|35305934
|2007.05.22 14:15
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 15:42
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|35292177
|2007.05.22 12:19
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 19:14
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|35327058
|2007.05.22 16:00
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 19:14
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|35310523
|2007.05.22 14:28
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 20:24
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|35342333
|2007.05.22 19:14
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 00:38
|1.2287
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.65
|35355971
|2007.05.22 23:15
|sell
|0.32
|usdjpym
|121.69
|0.00
|0.00
|2007.05.23 01:50
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|35367374
|2007.05.23 01:50
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.55
|0.00
|0.00
|2007.05.23 01:50
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|35308151
|2007.05.22 14:21
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2300
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 07:47
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.14
|-1.17
|35384210
|2007.05.23 05:49
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:07
|1.3419
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|35393720
|2007.05.23 07:05
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2277
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:07
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|35361770
|2007.05.23 00:38
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:07
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|35394816
|2007.05.23 07:10
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:52
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.36
|35346209
|2007.05.22 20:24
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:52
|1.3427
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.68
|35320578
|2007.05.22 15:24
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:52
|1.3427
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.64
|35407589
|2007.05.23 07:58
|sell
|0.64
|usdjpym
|121.77
|0.00
|0.00
|2007.05.23 08:52
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|35409986
|2007.05.23 08:07
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:52
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|35367421
|2007.05.23 01:50
|sell
|0.32
|usdjpym
|121.67
|0.00
|0.00
|2007.05.23 08:52
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|35352793
|2007.05.22 22:31
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.59
|0.00
|0.00
|2007.05.23 08:52
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|35321427
|2007.05.22 15:26
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.49
|0.00
|0.00
|2007.05.23 08:52
|121.81
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.10
|35410104
|2007.05.23 08:07
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 08:52
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|35428830
|2007.05.23 09:28
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.67
|0.00
|0.00
|2007.05.23 12:39
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|35469454
|2007.05.23 12:06
|buy
|0.32
|usdjpym
|121.43
|0.00
|0.00
|2007.05.23 12:39
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|35458909
|2007.05.23 11:47
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.55
|0.00
|0.00
|2007.05.23 12:39
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|35476278
|2007.05.23 12:30
|buy
|0.64
|usdjpym
|121.33
|0.00
|0.00
|2007.05.23 12:42
|121.43
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|35422988
|2007.05.23 09:09
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 13:37
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|35455189
|2007.05.23 11:38
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 13:38
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|35444045
|2007.05.23 10:49
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 13:38
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|35490070
|2007.05.23 13:45
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.53
|0.00
|0.00
|2007.05.23 14:29
|121.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|35458340
|2007.05.23 11:47
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 15:07
|1.2257
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|35452531
|2007.05.23 11:26
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3462
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 16:00
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|35443301
|2007.05.23 10:47
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 16:00
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|35427482
|2007.05.23 09:28
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 16:00
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.56
|35420315
|2007.05.23 08:54
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 16:00
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|35463309
|2007.05.23 11:54
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 16:00
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|35460593
|2007.05.23 11:49
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 16:00
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|35478870
|2007.05.23 12:42
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.43
|0.00
|0.00
|2007.05.23 16:00
|121.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|35499904
|2007.05.23 14:29
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.43
|0.00
|0.00
|2007.05.23 16:00
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|35513456
|2007.05.23 15:59
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 16:01
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|35488215
|2007.05.23 13:37
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 16:01
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|35468377
|2007.05.23 12:05
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 16:01
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|13.57
|35506088
|2007.05.23 14:58
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 16:01
|1.2266
|0.00
|0.00
|0.00
|27.13
|35525532
|2007.05.23 17:20
|sell
|0.32
|usdjpym
|121.73
|0.00
|0.00
|2007.05.23 18:29
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|35521951
|2007.05.23 16:53
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.63
|0.00
|0.00
|2007.05.24 00:07
|121.52
|0.00
|0.00
|-0.69
|1.45
|35567108
|2007.05.24 00:07
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.52
|0.00
|0.00
|2007.05.24 01:55
|121.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|35520776
|2007.05.23 16:52
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 06:00
|1.3458
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.96
|35575720
|2007.05.24 01:55
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.62
|0.00
|0.00
|2007.05.24 06:29
|121.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|35514488
|2007.05.23 16:02
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.53
|0.00
|0.00
|2007.05.24 06:42
|121.42
|0.00
|0.00
|-0.34
|0.72
|35540982
|2007.05.23 18:29
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.63
|0.00
|0.00
|2007.05.24 06:52
|121.50
|0.00
|0.00
|0.32
|-0.86
|35602964
|2007.05.24 06:42
|buy
|0.32
|usdjpym
|121.42
|0.00
|0.00
|2007.05.24 06:54
|121.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|35533275
|2007.05.23 17:54
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 07:19
|1.3453
|0.00
|0.00
|-0.29
|-1.12
|35594939
|2007.05.24 06:08
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 07:45
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|35549410
|2007.05.23 20:07
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 07:57
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.21
|1.11
|35605338
|2007.05.24 06:54
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.52
|0.00
|0.00
|2007.05.24 08:03
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35601123
|2007.05.24 06:37
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 08:39
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|35624586
|2007.05.24 08:05
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 08:39
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|20.48
|35614992
|2007.05.24 07:45
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 08:39
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|35583967
|2007.05.24 03:56
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 08:39
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|35599327
|2007.05.24 06:29
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.52
|0.00
|0.00
|2007.05.24 08:39
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|35623607
|2007.05.24 08:03
|buy
|0.32
|usdjpym
|121.42
|0.00
|0.00
|2007.05.24 08:39
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|35620413
|2007.05.24 07:58
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.2293
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 08:40
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|35529696
|2007.05.23 17:34
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 08:40
|1.2285
|0.00
|0.00
|-0.45
|-0.26
|35521890
|2007.05.23 16:53
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 08:40
|1.2285
|0.00
|0.00
|-0.23
|-0.78
|35608287
|2007.05.24 07:09
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 08:40
|1.2285
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|35634706
|2007.05.24 09:14
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.32
|0.00
|0.00
|2007.05.24 11:10
|121.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35644812
|2007.05.24 11:10
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.42
|0.00
|0.00
|2007.05.24 13:37
|121.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35652946
|2007.05.24 12:23
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 14:01
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|35666227
|2007.05.24 13:37
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.32
|0.00
|0.00
|2007.05.24 14:01
|121.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|35648974
|2007.05.24 11:48
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 14:01
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|35657267
|2007.05.24 12:35
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 14:47
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|35673898
|2007.05.24 14:06
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2307
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 14:50
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|35672963
|2007.05.24 14:03
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.57
|0.00
|0.00
|2007.05.24 14:54
|121.47
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|35670285
|2007.05.24 14:01
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.47
|0.00
|0.00
|2007.05.24 15:28
|121.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35638397
|2007.05.24 09:42
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 15:34
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|35688076
|2007.05.24 15:28
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.37
|0.00
|0.00
|2007.05.24 15:38
|121.47
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|35670210
|2007.05.24 14:01
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 15:59
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|35675604
|2007.05.24 14:10
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 16:05
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|35682509
|2007.05.24 14:53
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 16:05
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35688870
|2007.05.24 15:34
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 16:05
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|35682159
|2007.05.24 14:50
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2296
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 16:05
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|35671348
|2007.05.24 14:01
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 16:05
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|35682687
|2007.05.24 14:54
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.47
|0.00
|0.00
|2007.05.24 16:05
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|35689204
|2007.05.24 15:38
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.47
|0.00
|0.00
|2007.05.24 16:05
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|35695101
|2007.05.24 16:22
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.37
|0.00
|0.00
|2007.05.24 23:30
|121.47
|0.00
|0.00
|0.11
|0.66
|35731625
|2007.05.24 23:30
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.47
|0.00
|0.00
|2007.05.24 23:32
|121.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35702209
|2007.05.24 17:58
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 00:00
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.09
|3.20
|35691992
|2007.05.24 16:06
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 01:05
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.04
|1.60
|35713566
|2007.05.24 18:59
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 01:16
|1.3422
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.96
|35731866
|2007.05.24 23:32
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.37
|0.00
|0.00
|2007.05.25 02:09
|121.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|35736257
|2007.05.25 00:34
|buy
|0.16
|usdjpym
|121.17
|0.00
|0.00
|2007.05.25 02:09
|121.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|35742651
|2007.05.25 01:08
|buy
|0.64
|usdjpym
|120.97
|0.00
|0.00
|2007.05.25 05:12
|121.17
|0.00
|0.00
|0.00
|10.56
|35701396
|2007.05.24 17:40
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 05:28
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.14
|1.30
|35740253
|2007.05.25 01:05
|buy
|0.32
|usdjpym
|121.07
|0.00
|0.00
|2007.05.25 05:30
|121.27
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|35745649
|2007.05.25 01:39
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 05:35
|1.3419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|35734278
|2007.05.25 00:00
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 05:35
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|35756598
|2007.05.25 05:30
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3414
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 05:35
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|35740869
|2007.05.25 01:05
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3414
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 05:35
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|35756535
|2007.05.25 05:30
|sell
|0.32
|usdjpym
|121.27
|0.00
|0.00
|2007.05.25 05:35
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|35748234
|2007.05.25 02:13
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.07
|0.00
|0.00
|2007.05.25 05:35
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|35755074
|2007.05.25 05:12
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.17
|0.00
|0.00
|2007.05.25 05:35
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|35756411
|2007.05.25 05:28
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 05:36
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35694302
|2007.05.24 16:19
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 05:36
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.26
|35761260
|2007.05.25 06:28
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 07:22
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|35769614
|2007.05.25 07:47
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 09:02
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|35766592
|2007.05.25 07:22
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 10:55
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|35781324
|2007.05.25 10:59
|sell
|0.64
|usdjpym
|121.70
|0.00
|0.00
|2007.05.25 12:21
|121.60
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|35787481
|2007.05.25 12:21
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 14:05
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|35786819
|2007.05.25 12:21
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.60
|0.00
|0.00
|2007.05.25 15:33
|121.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|35804595
|2007.05.25 15:06
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:14
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|35768418
|2007.05.25 07:40
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:14
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|35780172
|2007.05.25 10:55
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:14
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|35758057
|2007.05.25 05:56
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:14
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|35795879
|2007.05.25 14:07
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:14
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|21.76
|35787910
|2007.05.25 12:22
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:14
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|35805877
|2007.05.25 15:33
|sell
|0.64
|usdjpym
|121.70
|0.00
|0.00
|2007.05.25 19:28
|121.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|35779590
|2007.05.25 10:54
|sell
|0.32
|usdjpym
|121.59
|0.00
|0.00
|2007.05.25 19:28
|121.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.21
|35762182
|2007.05.25 06:31
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.37
|0.00
|0.00
|2007.05.25 19:28
|121.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|35776097
|2007.05.25 09:32
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.47
|0.00
|0.00
|2007.05.25 19:28
|121.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|35813735
|2007.05.25 19:18
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:29
|1.3444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35805066
|2007.05.25 15:16
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:29
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|35768397
|2007.05.25 07:40
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2276
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:29
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|35795255
|2007.05.25 14:05
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2278
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:29
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|35807401
|2007.05.25 15:40
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.05.25 19:29
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|35825104
|2007.05.27 23:38
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.80
|0.00
|0.00
|2007.05.28 00:48
|121.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|35822422
|2007.05.27 22:49
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|2007.05.28 14:59
|1.2283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|35834921
|2007.05.28 02:35
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 00:55
|1.3444
|0.00
|0.00
|0.05
|0.90
|35906625
|2007.05.29 01:40
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 03:52
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|35913010
|2007.05.29 02:03
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 03:56
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|35828111
|2007.05.28 00:48
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.70
|0.00
|0.00
|2007.05.29 06:54
|121.39
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.30
|35905292
|2007.05.29 01:31
|buy
|0.18
|usdjpym
|121.60
|0.00
|0.00
|2007.05.29 06:55
|121.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.11
|35911736
|2007.05.29 02:00
|buy
|0.36
|usdjpym
|121.50
|0.00
|0.00
|2007.05.29 06:55
|121.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.26
|35950998
|2007.05.29 06:39
|buy
|1.44
|usdjpym
|121.30
|0.00
|0.00
|2007.05.29 06:55
|121.40
|0.00
|0.00
|0.00
|11.86
|35953857
|2007.05.29 06:55
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.40
|0.00
|0.00
|2007.05.29 07:23
|121.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|35901744
|2007.05.29 00:55
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 07:57
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|35875401
|2007.05.28 14:59
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 08:12
|1.2263
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.47
|35959688
|2007.05.29 07:23
|buy
|1.44
|usdjpym
|121.29
|0.00
|0.00
|2007.05.29 08:44
|121.39
|0.00
|0.00
|0.00
|11.86
|35985387
|2007.05.29 09:01
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2243
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:54
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.83
|35979248
|2007.05.29 08:37
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:54
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.88
|35955330
|2007.05.29 07:00
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:54
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|35971434
|2007.05.29 08:12
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:54
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.17
|35925630
|2007.05.29 03:52
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:54
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|35933192
|2007.05.29 04:48
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:54
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.54
|35994004
|2007.05.29 09:36
|buy
|10.24
|usdchfm
|1.2223
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:54
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|100.43
|35996121
|2007.05.29 09:54
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2234
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:54
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|35988744
|2007.05.29 09:10
|buy
|5.12
|usdchfm
|1.2233
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:54
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|35980629
|2007.05.29 08:44
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.39
|0.00
|0.00
|2007.05.29 09:55
|121.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|35926278
|2007.05.29 03:55
|buy
|0.72
|usdjpym
|121.40
|0.00
|0.00
|2007.05.29 09:55
|121.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|35936068
|2007.05.29 04:59
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:55
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.24
|35974456
|2007.05.29 08:18
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:55
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.52
|35967751
|2007.05.29 07:57
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:55
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.96
|35982665
|2007.05.29 08:58
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:55
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|35986956
|2007.05.29 09:06
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:55
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|35926416
|2007.05.29 03:56
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 09:55
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|36009428
|2007.05.29 11:52
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.59
|0.00
|0.00
|2007.05.29 12:40
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|36021430
|2007.05.29 12:24
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3516
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 13:10
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|36025897
|2007.05.29 12:40
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.49
|0.00
|0.00
|2007.05.29 13:28
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36015358
|2007.05.29 12:08
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2214
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 14:56
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|36010118
|2007.05.29 11:54
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 14:59
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|36058901
|2007.05.29 15:48
|sell
|0.72
|usdjpym
|121.79
|0.00
|0.00
|2007.05.29 16:59
|121.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|36048463
|2007.05.29 14:49
|sell
|0.36
|usdjpym
|121.69
|0.00
|0.00
|2007.05.29 17:19
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|36034649
|2007.05.29 13:28
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.59
|0.00
|0.00
|2007.05.29 17:25
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|36010337
|2007.05.29 11:54
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2224
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 17:41
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|36067863
|2007.05.29 16:59
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.69
|0.00
|0.00
|2007.05.29 17:48
|121.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|36070087
|2007.05.29 17:25
|buy
|0.36
|usdjpym
|121.49
|0.00
|0.00
|2007.05.29 19:16
|121.59
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|36069111
|2007.05.29 17:19
|buy
|0.18
|usdjpym
|121.59
|0.00
|0.00
|2007.05.29 23:50
|121.71
|0.00
|0.00
|0.24
|1.77
|36087589
|2007.05.29 18:35
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2243
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:06
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.07
|36076460
|2007.05.29 17:41
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2241
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:06
|1.2246
|0.00
|0.00
|-0.34
|-1.47
|36040792
|2007.05.29 14:02
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2220
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:06
|1.2246
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.91
|36049351
|2007.05.29 14:56
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2230
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:06
|1.2246
|0.00
|0.00
|-0.17
|-2.35
|36080738
|2007.05.29 17:48
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2249
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:06
|1.2246
|0.00
|0.00
|-0.68
|1.76
|36092750
|2007.05.29 19:48
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:06
|1.2246
|0.00
|0.00
|-1.35
|8.23
|36113186
|2007.05.29 23:56
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.61
|0.00
|0.00
|2007.05.30 00:07
|121.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|35999242
|2007.05.29 10:18
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.49
|0.00
|0.00
|2007.05.30 00:07
|121.59
|0.00
|0.00
|-0.13
|-0.74
|36090523
|2007.05.29 19:16
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.59
|0.00
|0.00
|2007.05.30 00:07
|121.59
|0.00
|0.00
|-0.26
|0.00
|36086961
|2007.05.29 18:29
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:07
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.36
|36077708
|2007.05.29 17:44
|buy
|1.44
|eurusdm
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:07
|1.3454
|0.00
|0.00
|-0.87
|0.00
|36073450
|2007.05.29 17:31
|buy
|0.72
|eurusdm
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:07
|1.3454
|0.00
|0.00
|-0.44
|-7.20
|36041047
|2007.05.29 14:02
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:07
|1.3454
|0.00
|0.00
|-0.11
|-7.38
|36050711
|2007.05.29 14:59
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:07
|1.3454
|0.00
|0.00
|-0.22
|-11.16
|36031260
|2007.05.29 13:10
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:07
|1.3454
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.68
|36080089
|2007.05.29 17:48
|buy
|2.88
|eurusdm
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:07
|1.3454
|0.00
|0.00
|-1.74
|28.80
|36116655
|2007.05.30 00:18
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.51
|0.00
|0.00
|2007.05.30 01:34
|121.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|36128895
|2007.05.30 01:31
|buy
|0.36
|usdjpym
|121.31
|0.00
|0.00
|2007.05.30 01:34
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|36127218
|2007.05.30 01:26
|buy
|0.18
|usdjpym
|121.41
|0.00
|0.00
|2007.05.30 01:35
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|36125160
|2007.05.30 01:17
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 01:39
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36131423
|2007.05.30 01:35
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.51
|0.00
|0.00
|2007.05.30 03:02
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|36126161
|2007.05.30 01:21
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 03:05
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36145394
|2007.05.30 03:02
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.41
|0.00
|0.00
|2007.05.30 05:17
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36132707
|2007.05.30 01:39
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 05:31
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36172979
|2007.05.30 06:47
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 06:56
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|36179167
|2007.05.30 07:04
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 07:51
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|36177260
|2007.05.30 07:02
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 08:41
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36195740
|2007.05.30 08:41
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 09:01
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|36175562
|2007.05.30 06:56
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2242
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 09:11
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|36195401
|2007.05.30 08:41
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2242
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 09:11
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|36145720
|2007.05.30 03:05
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2243
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 09:12
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|36116421
|2007.05.30 00:16
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2243
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 09:12
|1.2252
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|36201100
|2007.05.30 09:12
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 09:12
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|36174513
|2007.05.30 06:51
|sell
|0.36
|usdjpym
|121.61
|0.00
|0.00
|2007.05.30 09:12
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|36130191
|2007.05.30 01:34
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.41
|0.00
|0.00
|2007.05.30 09:12
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|36199360
|2007.05.30 09:01
|sell
|0.72
|usdjpym
|121.71
|0.00
|0.00
|2007.05.30 09:12
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|36158346
|2007.05.30 05:17
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.51
|0.00
|0.00
|2007.05.30 09:12
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|36199222
|2007.05.30 09:01
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 09:14
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|36160115
|2007.05.30 05:31
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 09:14
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|36186076
|2007.05.30 07:51
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 09:14
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36234327
|2007.05.30 11:43
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2271
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 14:04
|1.2253
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|36226855
|2007.05.30 11:05
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 14:45
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|36258256
|2007.05.30 13:22
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 15:24
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|36282577
|2007.05.30 15:24
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 19:25
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|36279401
|2007.05.30 15:11
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.51
|0.00
|0.00
|2007.05.30 19:40
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36258674
|2007.05.30 13:23
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 20:57
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|36305359
|2007.05.30 19:40
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.61
|0.00
|0.00
|2007.05.31 00:15
|121.51
|0.00
|0.00
|-0.39
|0.74
|36207700
|2007.05.30 09:54
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 06:21
|1.3441
|0.00
|0.00
|-0.16
|1.08
|36325025
|2007.05.31 00:15
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.51
|0.00
|0.00
|2007.05.31 06:24
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36291923
|2007.05.30 16:31
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 12:27
|1.2241
|0.00
|0.00
|-0.51
|3.24
|36207896
|2007.05.30 09:54
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 12:27
|1.2241
|0.00
|0.00
|-0.25
|1.54
|36374787
|2007.05.31 11:00
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 12:27
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|36380913
|2007.05.31 11:58
|buy
|1.44
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 14:01
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|36301394
|2007.05.30 19:19
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 14:01
|1.2255
|0.00
|0.00
|1.92
|1.18
|36269196
|2007.05.30 14:04
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 14:01
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.96
|0.59
|36341341
|2007.05.31 06:21
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3441
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 14:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|36303021
|2007.05.30 19:25
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 14:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.29
|-3.24
|36240304
|2007.05.30 11:58
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 14:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.15
|-2.43
|36386174
|2007.05.31 12:21
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 14:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|36381232
|2007.05.31 12:00
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 14:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|36403356
|2007.05.31 13:49
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.71
|0.00
|0.00
|2007.05.31 14:02
|121.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|36342864
|2007.05.31 06:24
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.61
|0.00
|0.00
|2007.05.31 14:02
|121.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|36408121
|2007.05.31 14:01
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 14:02
|1.3444
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|36407857
|2007.05.31 14:01
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 14:02
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|36413477
|2007.05.31 14:19
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.91
|0.00
|0.00
|2007.05.31 15:07
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|36427893
|2007.05.31 15:13
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 15:20
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|36423129
|2007.05.31 15:02
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|2007.05.31 16:06
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36410998
|2007.05.31 14:10
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.81
|0.00
|0.00
|2007.05.31 18:59
|121.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36439898
|2007.05.31 16:16
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.81
|0.00
|0.00
|2007.05.31 18:59
|121.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|36424172
|2007.05.31 15:07
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.81
|0.00
|0.00
|2007.05.31 21:43
|121.75
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.44
|36450663
|2007.05.31 18:59
|buy
|0.36
|usdjpym
|121.71
|0.00
|0.00
|2007.06.01 02:12
|121.81
|0.00
|0.00
|0.49
|2.96
|36425185
|2007.05.31 15:10
|buy
|0.18
|usdjpym
|121.72
|0.00
|0.00
|2007.06.01 05:23
|121.91
|0.00
|0.00
|0.24
|2.81
|36471297
|2007.06.01 05:23
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.91
|0.00
|0.00
|2007.06.01 06:43
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|36477016
|2007.06.01 06:43
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.81
|0.00
|0.00
|2007.06.01 06:56
|121.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36421857
|2007.05.31 14:59
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 07:05
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.08
|1.39
|36430841
|2007.05.31 15:20
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 07:45
|1.3447
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.08
|36479453
|2007.06.01 07:05
|sell
|0.72
|usdchfm
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:10
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.86
|36437997
|2007.05.31 16:06
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:10
|1.2284
|0.00
|0.00
|-0.17
|-4.40
|36474249
|2007.06.01 06:04
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:10
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.86
|36415014
|2007.05.31 14:21
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2265
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:10
|1.2284
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.39
|36492658
|2007.06.01 10:21
|sell
|2.88
|usdchfm
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:10
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|23.45
|36487711
|2007.06.01 08:49
|sell
|1.44
|usdchfm
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:10
|1.2284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36503247
|2007.06.01 12:10
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:10
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|36438221
|2007.05.31 16:06
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:10
|1.3442
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.26
|36479939
|2007.06.01 07:06
|buy
|0.36
|eurusdm
|1.3439
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:10
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|36478089
|2007.06.01 06:56
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.91
|0.00
|0.00
|2007.06.01 12:11
|121.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|36465541
|2007.06.01 02:12
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.81
|0.00
|0.00
|2007.06.01 12:11
|121.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|36511171
|2007.06.01 12:30
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:34
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|36518464
|2007.06.01 12:34
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:38
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|36518268
|2007.06.01 12:34
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 12:42
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|36531009
|2007.06.01 12:49
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 13:03
|1.2298
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|36515197
|2007.06.01 12:33
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 14:03
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|36537722
|2007.06.01 13:03
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 14:03
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|36536904
|2007.06.01 13:02
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 14:10
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|36553838
|2007.06.01 14:14
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2322
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 14:43
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|36554813
|2007.06.01 14:15
|sell
|0.18
|usdjpym
|122.12
|0.00
|0.00
|2007.06.01 14:52
|122.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|36548185
|2007.06.01 14:03
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2312
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 15:04
|1.2301
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|36562105
|2007.06.01 14:52
|buy
|0.09
|usdjpym
|122.01
|0.00
|0.00
|2007.06.01 15:59
|122.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36577941
|2007.06.01 15:59
|sell
|0.18
|usdjpym
|122.11
|0.00
|0.00
|2007.06.03 22:35
|122.01
|0.00
|0.00
|-0.26
|1.48
|36526743
|2007.06.01 12:42
|buy
|0.18
|eurusdm
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 05:54
|1.3453
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.88
|36563478
|2007.06.01 14:54
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 06:53
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.32
|36581837
|2007.06.01 16:49
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 06:53
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.39
|-2.16
|36568934
|2007.06.01 15:04
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 06:53
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.19
|-4.68
|36522573
|2007.06.01 12:38
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 06:53
|1.3444
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.27
|36560219
|2007.06.01 14:43
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 06:53
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.06
|36623072
|2007.06.04 05:54
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 06:53
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|36528351
|2007.06.01 12:44
|sell
|0.09
|usdjpym
|122.02
|0.00
|0.00
|2007.06.04 06:53
|121.95
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.52
|36600394
|2007.06.03 22:35
|buy
|0.09
|usdjpym
|122.01
|0.00
|0.00
|2007.06.04 06:53
|121.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|36613909
|2007.06.04 02:38
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2293
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 06:55
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|36571014
|2007.06.01 15:07
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2291
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 06:55
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.15
|36526911
|2007.06.01 12:42
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2291
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 06:55
|1.2293
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.15
|36631985
|2007.06.04 07:24
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2303
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 07:35
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|36629680
|2007.06.04 07:01
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 08:14
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36633560
|2007.06.04 07:35
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2293
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 09:44
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.28
|36636738
|2007.06.04 08:08
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 09:45
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|36641550
|2007.06.04 09:10
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2273
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 09:45
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|36649818
|2007.06.04 09:45
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 12:33
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|36667866
|2007.06.04 12:33
|buy
|0.18
|usdjpym
|121.77
|0.00
|0.00
|2007.06.04 13:48
|121.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|36658130
|2007.06.04 11:49
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.91
|0.00
|0.00
|2007.06.04 13:48
|121.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.85
|36678974
|2007.06.04 13:25
|buy
|0.72
|usdjpym
|121.57
|0.00
|0.00
|2007.06.04 13:49
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|36676755
|2007.06.04 13:20
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 14:26
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|36671729
|2007.06.04 12:51
|buy
|0.36
|usdjpym
|121.67
|0.00
|0.00
|2007.06.04 14:26
|121.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|36688046
|2007.06.04 14:26
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2239
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 15:31
|1.2229
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36687896
|2007.06.04 14:26
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 15:32
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36647918
|2007.06.04 09:28
|buy
|1.44
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 16:50
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.65
|36646734
|2007.06.04 09:23
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 16:50
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.71
|36657974
|2007.06.04 11:48
|buy
|2.88
|usdchfm
|1.2253
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 16:50
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.30
|36668275
|2007.06.04 12:33
|buy
|5.76
|usdchfm
|1.2238
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 16:50
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36694897
|2007.06.04 15:31
|buy
|11.52
|usdchfm
|1.2229
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 16:50
|1.2238
|0.00
|0.00
|0.00
|84.72
|36659535
|2007.06.04 11:54
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 16:52
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|36664299
|2007.06.04 12:14
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 16:52
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|36694979
|2007.06.04 15:32
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 16:52
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|36637457
|2007.06.04 08:14
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 16:52
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|36643673
|2007.06.04 09:18
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 16:52
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.78
|36682707
|2007.06.04 13:49
|sell
|0.08
|usdjpym
|121.67
|0.00
|0.00
|2007.06.04 16:53
|121.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|36688073
|2007.06.04 14:26
|sell
|0.16
|usdjpym
|121.77
|0.00
|0.00
|2007.06.04 16:53
|121.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36701243
|2007.06.04 17:08
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|2007.06.04 19:58
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36718586
|2007.06.04 23:21
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.67
|0.00
|0.00
|2007.06.05 03:42
|121.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36731286
|2007.06.05 03:53
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 06:10
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|36738694
|2007.06.05 06:10
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 06:49
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36701261
|2007.06.04 17:08
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2238
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 07:00
|1.2227
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.81
|36742168
|2007.06.05 06:49
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3502
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 07:09
|1.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|36744007
|2007.06.05 07:09
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 07:21
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|36739370
|2007.06.05 06:20
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 07:27
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|36749579
|2007.06.05 07:41
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 08:30
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|36754526
|2007.06.05 08:30
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 10:14
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36730195
|2007.06.05 03:42
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.77
|0.00
|0.00
|2007.06.05 10:20
|121.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36738360
|2007.06.05 06:09
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.87
|0.00
|0.00
|2007.06.05 12:00
|121.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|36777908
|2007.06.05 12:18
|sell
|2.88
|eurusdm
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:11
|1.3533
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|36795321
|2007.06.05 13:11
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:21
|1.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|36761452
|2007.06.05 10:14
|sell
|0.36
|eurusdm
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:21
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.56
|36771067
|2007.06.05 12:00
|sell
|0.72
|eurusdm
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:21
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.92
|36774240
|2007.06.05 12:09
|sell
|1.44
|eurusdm
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:21
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|36710010
|2007.06.04 19:58
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:21
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.78
|36745500
|2007.06.05 07:21
|sell
|0.18
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:21
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.58
|36786318
|2007.06.05 12:32
|buy
|0.72
|usdjpym
|121.35
|0.00
|0.00
|2007.06.05 13:21
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.34
|36776953
|2007.06.05 12:17
|buy
|0.36
|usdjpym
|121.45
|0.00
|0.00
|2007.06.05 13:21
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.64
|36771164
|2007.06.05 12:00
|buy
|0.18
|usdjpym
|121.57
|0.00
|0.00
|2007.06.05 13:21
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|36762188
|2007.06.05 10:20
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.67
|0.00
|0.00
|2007.06.05 13:21
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|36795625
|2007.06.05 13:11
|buy
|2.88
|usdjpym
|121.15
|0.00
|0.00
|2007.06.05 13:21
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|26.13
|36769896
|2007.06.05 11:59
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:22
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.03
|36774541
|2007.06.05 12:09
|buy
|0.72
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:22
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|36743153
|2007.06.05 07:00
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2227
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:22
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|36779526
|2007.06.05 12:20
|buy
|1.44
|usdchfm
|1.2171
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:22
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|36748306
|2007.06.05 07:27
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2217
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 13:22
|1.2176
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.06
|36790651
|2007.06.05 12:51
|buy
|1.44
|usdjpym
|121.25
|0.00
|0.00
|2007.06.05 13:22
|121.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|36798098
|2007.06.05 13:21
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.26
|0.00
|0.00
|2007.06.05 13:22
|121.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|36814918
|2007.06.05 14:32
|sell
|0.36
|usdjpym
|121.65
|0.00
|0.00
|2007.06.05 15:48
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|36815934
|2007.06.05 14:34
|sell
|0.36
|usdchfm
|1.2205
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 16:01
|1.2185
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|36810223
|2007.06.05 14:13
|sell
|0.18
|usdjpym
|121.55
|0.00
|0.00
|2007.06.05 16:04
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|36807772
|2007.06.05 14:01
|sell
|0.18
|usdchfm
|1.2192
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 16:29
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|2.66
|36806637
|2007.06.05 14:01
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 16:48
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36806755
|2007.06.05 14:01
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.41
|0.00
|0.00
|2007.06.05 17:05
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|36821589
|2007.06.05 15:49
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.55
|0.00
|0.00
|2007.06.05 17:11
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|36823553
|2007.06.05 16:04
|buy
|0.18
|usdjpym
|121.45
|0.00
|0.00
|2007.06.05 17:12
|121.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.78
|36828397
|2007.06.05 16:48
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 17:28
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36829494
|2007.06.05 17:05
|buy
|0.72
|usdjpym
|121.25
|0.00
|0.00
|2007.06.05 18:00
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|5.93
|36822906
|2007.06.05 16:01
|buy
|0.18
|usdchfm
|1.2185
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 20:14
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|36821506
|2007.06.05 15:48
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2195
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 20:14
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|36801319
|2007.06.05 13:41
|sell
|0.09
|usdchfm
|1.2182
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 20:14
|1.2186
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|36826853
|2007.06.05 16:29
|buy
|0.36
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 20:14
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|36832971
|2007.06.05 18:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.35
|0.00
|0.00
|2007.06.05 20:16
|121.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|36825807
|2007.06.05 16:21
|buy
|0.36
|usdjpym
|121.35
|0.00
|0.00
|2007.06.05 20:16
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|36831281
|2007.06.05 17:28
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 20:17
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|36858040
|2007.06.06 00:17
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.45
|0.00
|0.00
|2007.06.06 02:47
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|36871193
|2007.06.06 02:47
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.25
|0.00
|0.00
|2007.06.06 03:59
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|36887759
|2007.06.06 06:52
|sell
|0.20
|usdjpym
|121.45
|0.00
|0.00
|2007.06.06 07:32
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|36869897
|2007.06.06 02:33
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.35
|0.00
|0.00
|2007.06.06 09:50
|121.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|36876221
|2007.06.06 03:59
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.35
|0.00
|0.00
|2007.06.06 10:20
|121.15
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|36882710
|2007.06.06 06:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|2007.06.06 11:51
|1.3511
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|36858931
|2007.06.06 00:25
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2184
|0.0000
|0.0000
|2007.06.06 12:26
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|36913916
|2007.06.06 11:52
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|2007.06.06 12:33
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|36902614
|2007.06.06 10:20
|buy
|0.80
|usdjpym
|121.15
|0.00
|0.00
|2007.06.06 12:42
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.27
|36894844
|2007.06.06 08:02
|buy
|0.40
|usdjpym
|121.25
|0.00
|0.00
|2007.06.06 12:42
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.94
|36891615
|2007.06.06 07:32
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.35
|0.00
|0.00
|2007.06.06 12:42
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|36921757
|2007.06.06 12:31
|buy
|3.20
|usdjpym
|120.93
|0.00
|0.00
|2007.06.06 12:42
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|29.08
|36881168
|2007.06.06 05:48
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2174
|0.0000
|0.0000
|2007.06.06 12:42
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|36923501
|2007.06.06 12:34
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2154
|0.0000
|0.0000
|2007.06.06 12:42
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|36919546
|2007.06.06 12:26
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2164
|0.0000
|0.0000
|2007.06.06 12:42
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|36911273
|2007.06.06 11:44
|buy
|1.60
|usdjpym
|121.05
|0.00
|0.00
|2007.06.06 12:43
|121.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|36925772
|2007.06.06 12:40
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|2007.06.06 12:43
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|36893663
|2007.06.06 08:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|2007.06.06 12:43
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|36928152
|2007.06.06 12:43
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.04
|0.00
|0.00
|2007.06.06 12:43
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|36934107
|2007.06.06 13:02
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.18
|0.00
|0.00
|2007.06.06 17:14
|120.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|36945101
|2007.06.06 14:39
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.08
|0.00
|0.00
|2007.06.06 22:15
|121.01
|0.00
|0.00
|0.41
|-0.58
|36966677
|2007.06.06 17:14
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.98
|0.00
|0.00
|2007.06.07 03:09
|121.15
|0.00
|0.00
|0.81
|2.81
|36982025
|2007.06.06 22:05
|buy
|0.40
|usdjpym
|120.98
|0.00
|0.00
|2007.06.07 03:09
|121.15
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|36972261
|2007.06.06 18:57
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:04
|1.2183
|0.00
|0.00
|0.27
|1.64
|37005703
|2007.06.07 03:09
|sell
|0.80
|usdjpym
|121.15
|0.00
|0.00
|2007.06.07 07:58
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|37001737
|2007.06.07 02:16
|sell
|0.40
|usdjpym
|121.05
|0.00
|0.00
|2007.06.07 07:58
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|36976580
|2007.06.06 20:37
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.08
|0.00
|0.00
|2007.06.07 07:58
|121.25
|0.00
|0.00
|-0.43
|-1.40
|36994454
|2007.06.07 00:30
|sell
|0.20
|usdjpym
|120.95
|0.00
|0.00
|2007.06.07 07:58
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|37017444
|2007.06.07 06:13
|sell
|3.20
|usdjpym
|121.35
|0.00
|0.00
|2007.06.07 07:58
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|26.39
|37015705
|2007.06.07 06:01
|sell
|1.60
|usdjpym
|121.25
|0.00
|0.00
|2007.06.07 07:58
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37028356
|2007.06.07 07:58
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.25
|0.00
|0.00
|2007.06.07 07:58
|121.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|37025247
|2007.06.07 07:21
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:58
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|37021788
|2007.06.07 07:04
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2183
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:58
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|37008662
|2007.06.07 04:08
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2173
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:58
|1.2195
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|37023103
|2007.06.07 07:10
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:59
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|36967527
|2007.06.06 17:23
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:59
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.32
|0.80
|37003066
|2007.06.07 02:32
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:59
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|36985639
|2007.06.06 22:58
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:59
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|36955904
|2007.06.06 15:48
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:59
|1.3497
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.80
|36951519
|2007.06.06 15:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:59
|1.3497
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.40
|36953598
|2007.06.06 15:27
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 07:59
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.16
|0.40
|37030394
|2007.06.07 08:21
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 10:24
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|37039131
|2007.06.07 10:10
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.25
|0.00
|0.00
|2007.06.07 11:43
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|37061156
|2007.06.07 11:43
|sell
|0.40
|usdjpym
|121.45
|0.00
|0.00
|2007.06.07 12:10
|121.35
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|37046416
|2007.06.07 10:25
|sell
|0.20
|usdjpym
|121.35
|0.00
|0.00
|2007.06.07 12:17
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|37066633
|2007.06.07 12:17
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.25
|0.00
|0.00
|2007.06.07 12:30
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.81
|37064851
|2007.06.07 12:10
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.35
|0.00
|0.00
|2007.06.07 13:45
|121.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|37035870
|2007.06.07 09:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 15:06
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|37077629
|2007.06.07 13:45
|sell
|0.40
|usdjpym
|121.46
|0.00
|0.00
|2007.06.07 15:08
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|37068993
|2007.06.07 12:30
|sell
|0.20
|usdjpym
|121.36
|0.00
|0.00
|2007.06.07 15:19
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|37094333
|2007.06.07 15:19
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.26
|0.00
|0.00
|2007.06.07 15:53
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|37092337
|2007.06.07 15:06
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 16:01
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|37083767
|2007.06.07 14:33
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 16:03
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|37097658
|2007.06.07 15:53
|sell
|0.20
|usdjpym
|121.36
|0.00
|0.00
|2007.06.07 16:11
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|37100796
|2007.06.07 16:11
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.26
|0.00
|0.00
|2007.06.07 16:34
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|37030764
|2007.06.07 08:24
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.35
|0.00
|0.00
|2007.06.07 16:40
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|37106754
|2007.06.07 16:34
|sell
|0.20
|usdjpym
|121.36
|0.00
|0.00
|2007.06.07 16:40
|121.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|37109079
|2007.06.07 16:40
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.24
|0.00
|0.00
|2007.06.07 17:04
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|37092589
|2007.06.07 15:08
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.36
|0.00
|0.00
|2007.06.07 17:04
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|37118427
|2007.06.07 17:05
|sell
|0.09
|usdjpym
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.06.07 17:16
|121.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|37114746
|2007.06.07 16:55
|buy
|0.40
|usdjpym
|121.14
|0.00
|0.00
|2007.06.07 18:00
|121.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|37120950
|2007.06.07 17:19
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:35
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|37085501
|2007.06.07 14:34
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2244
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:35
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.53
|37037458
|2007.06.07 10:00
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2223
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:35
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.49
|37046749
|2007.06.07 10:26
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2234
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:35
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|37113949
|2007.06.07 16:52
|sell
|6.40
|usdchfm
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:35
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|78.37
|37033194
|2007.06.07 08:55
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2203
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:35
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|37035676
|2007.06.07 09:20
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2213
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:35
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.88
|37104120
|2007.06.07 16:25
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:35
|1.2249
|0.00
|0.00
|0.00
|13.06
|37099005
|2007.06.07 16:01
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:37
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|37105605
|2007.06.07 16:31
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:37
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|37089007
|2007.06.07 14:51
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:37
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|37111546
|2007.06.07 16:48
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|2007.06.07 18:37
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37116264
|2007.06.07 16:58
|buy
|0.80
|usdjpym
|121.04
|0.00
|0.00
|2007.06.07 18:38
|121.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|37119764
|2007.06.07 17:16
|buy
|1.60
|usdjpym
|121.02
|0.00
|0.00
|2007.06.07 18:38
|121.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|37130822
|2007.06.07 19:05
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.12
|0.00
|0.00
|2007.06.07 20:20
|120.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|37134990
|2007.06.07 20:20
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.92
|0.00
|0.00
|2007.06.07 23:51
|121.12
|0.00
|0.00
|0.27
|3.30
|37133228
|2007.06.07 19:57
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.02
|0.00
|0.00
|2007.06.08 00:27
|121.22
|0.00
|0.00
|0.14
|1.65
|37136726
|2007.06.07 20:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2244
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 05:04
|1.2264
|0.00
|0.00
|0.09
|1.63
|37167548
|2007.06.08 05:29
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.23
|0.00
|0.00
|2007.06.08 05:48
|121.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|37145956
|2007.06.07 23:14
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.02
|0.00
|0.00
|2007.06.08 05:48
|121.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.07
|37148155
|2007.06.07 23:51
|sell
|0.20
|usdjpym
|121.12
|0.00
|0.00
|2007.06.08 05:48
|121.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|37158762
|2007.06.08 02:11
|sell
|0.80
|usdjpym
|121.33
|0.00
|0.00
|2007.06.08 05:48
|121.15
|0.00
|0.00
|0.00
|11.89
|37151050
|2007.06.08 00:27
|sell
|0.40
|usdjpym
|121.22
|0.00
|0.00
|2007.06.08 05:48
|121.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|37166791
|2007.06.08 05:04
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 05:48
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|37151936
|2007.06.08 00:33
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 05:48
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|37154400
|2007.06.08 01:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 05:49
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|37173281
|2007.06.08 06:43
|buy
|0.20
|usdjpym
|121.03
|0.00
|0.00
|2007.06.08 07:38
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|37171635
|2007.06.08 06:26
|buy
|0.10
|usdjpym
|121.13
|0.00
|0.00
|2007.06.08 07:38
|120.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|37186074
|2007.06.08 07:27
|buy
|0.40
|usdjpym
|120.80
|0.00
|0.00
|2007.06.08 07:48
|121.01
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|37189045
|2007.06.08 07:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 08:04
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|37191710
|2007.06.08 07:48
|sell
|0.10
|usdjpym
|121.01
|0.00
|0.00
|2007.06.08 08:09
|120.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|37197842
|2007.06.08 08:09
|buy
|0.20
|usdjpym
|120.81
|0.00
|0.00
|2007.06.08 08:18
|121.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|37192634
|2007.06.08 07:58
|buy
|0.10
|usdjpym
|120.91
|0.00
|0.00
|2007.06.08 08:40
|121.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|37208761
|2007.06.08 09:30
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 10:49
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|37216289
|2007.06.08 09:41
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 10:49
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|37213393
|2007.06.08 09:36
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 10:49
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|37194754
|2007.06.08 08:04
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3387
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 10:49
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|37182026
|2007.06.08 07:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3402
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 10:49
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|37228506
|2007.06.08 10:14
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 10:49
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|134.40
|37176517
|2007.06.08 07:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3412
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 10:49
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|37241043
|2007.06.08 10:49
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 11:01
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|37237481
|2007.06.08 10:37
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2335
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 11:43
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|37249252
|2007.06.08 11:43
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.2346
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 11:53
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|25.94
|37243329
|2007.06.08 11:01
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 11:54
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|37239120
|2007.06.08 10:46
|buy
|0.08
|usdjpym
|121.55
|0.00
|0.00
|2007.06.08 12:18
|121.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|37259436
|2007.06.08 12:22
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 12:44
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|37250534
|2007.06.08 11:53
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2336
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 12:51
|1.2346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|37268455
|2007.06.08 12:45
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 13:10
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|37275651
|2007.06.08 13:10
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 13:47
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|37285701
|2007.06.08 13:47
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 15:37
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|37302243
|2007.06.08 15:02
|buy
|0.18
|usdjpym
|121.56
|0.00
|0.00
|2007.06.08 16:12
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|37293004
|2007.06.08 14:16
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2346
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 16:23
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|37304891
|2007.06.08 15:12
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|2007.06.08 18:15
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|37389070
|2007.06.11 01:44
|buy
|0.18
|usdjpym
|121.58
|0.00
|0.00
|2007.06.11 03:10
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|37286933
|2007.06.08 13:51
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|2007.06.11 06:39
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.17
|5.76
|37430749
|2007.06.11 07:39
|buy
|0.09
|usdchfm
|1.2366
|0.0000
|0.0000
|2007.06.11 08:00
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|37409144
|2007.06.11 06:14
|buy
|0.18
|usdjpym
|121.58
|0.00
|0.00
|2007.06.11 08:07
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|37291862
|2007.06.08 14:09
|buy
|0.09
|usdjpym
|121.66
|0.00
|0.00
|2007.06.11 11:14
|121.78
|0.00
|0.00
|0.12
|0.89
|37415446
|2007.06.11 06:39
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|2007.06.11 12:12
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|37250981
|2007.06.08 11:54
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3349
|0.0000
|0.0000
|2007.06.12 13:23
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.18
|3.04
|37236552
|2007.06.08 10:33
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|2007.06.12 13:58
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.08
|1.60
|37432151
|2007.06.11 07:42
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|2007.06.12 18:45
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.17
|9.60
|37257695
|2007.06.08 12:18
|sell
|12.80
|usdjpym
|121.65
|0.00
|0.00
|2007.06.13 04:06
|122.02
|0.00
|0.00
|-54.90
|-388.13
|37227815
|2007.06.08 10:13
|sell
|6.40
|usdjpym
|121.51
|0.00
|0.00
|2007.06.13 04:18
|122.17
|0.00
|0.00
|-27.45
|-345.75
|37220110
|2007.06.08 09:52
|sell
|3.20
|usdjpym
|121.41
|0.00
|0.00
|2007.06.13 07:10
|122.31
|0.00
|0.00
|-13.74
|-235.47
|37320411
|2007.06.08 16:23
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.2356
|0.0000
|0.0000
|2007.06.13 07:35
|1.2456
|0.00
|0.00
|-9.03
|-256.90
|37219838
|2007.06.08 09:50
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|2007.06.13 10:12
|1.2460
|0.00
|0.00
|-4.50
|-184.91
|37219227
|2007.06.08 09:49
|sell
|1.60
|usdjpym
|121.31
|0.00
|0.00
|2007.06.13 18:59
|122.64
|0.00
|0.00
|-6.87
|-173.52
|37208085
|2007.06.08 09:26
|sell
|0.80
|usdjpym
|121.21
|0.00
|0.00
|2007.06.13 19:52
|122.70
|0.00
|0.00
|-3.42
|-97.15
|37202508
|2007.06.08 08:40
|sell
|0.40
|usdjpym
|121.11
|0.00
|0.00
|2007.06.13 21:29
|122.66
|0.00
|0.00
|-3.43
|-50.55
|37199696
|2007.06.08 08:18
|sell
|0.20
|usdjpym
|121.01
|0.00
|0.00
|2007.06.13 21:29
|122.66
|0.00
|0.00
|-1.73
|-26.90
|37198392
|2007.06.08 08:11
|sell
|0.10
|usdjpym
|120.91
|0.00
|0.00
|2007.06.13 21:29
|122.66
|0.00
|0.00
|-0.85
|-14.27
|37213242
|2007.06.08 09:35
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|2007.06.13 21:29
|1.2440
|0.00
|0.00
|-4.51
|-87.46
|37206873
|2007.06.08 09:24
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2294
|0.0000
|0.0000
|2007.06.13 21:29
|1.2440
|0.00
|0.00
|-2.27
|-46.95
|37178733
|2007.06.08 07:11
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2274
|0.0000
|0.0000
|2007.06.13 21:29
|1.2440
|0.00
|0.00
|-0.55
|-13.34
|37195420
|2007.06.08 08:04
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.06.13 21:29
|1.2440
|0.00
|0.00
|-1.13
|-25.24
|38154522
|2007.06.13 21:37
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.61
|0.00
|0.00
|2007.06.14 03:25
|122.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|38265670
|2007.06.14 07:56
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|0.0000
|2007.06.14 09:24
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|0.00
|0.00
|-155.31
|-789.55
|Closed P/L:
|-944.86
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38189251
|2007.06.14 00:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|122.71
|0.00
|0.00
|122.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|38208353
|2007.06.14 03:26
|sell
|0.02
|usdjpym
|122.81
|0.00
|0.00
|122.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|38248140
|2007.06.14 06:53
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|38256381
|2007.06.14 07:22
|sell
|0.04
|usdjpym
|122.91
|0.00
|0.00
|122.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|38257034
|2007.06.14 07:26
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2451
|0.0000
|0.0000
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|38268120
|2007.06.14 08:03
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|38270351
|2007.06.14 08:09
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2451
|0.0000
|0.0000
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|38281459
|2007.06.14 08:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|38288260
|2007.06.14 09:24
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2441
|0.0000
|0.0000
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|38289400
|2007.06.14 09:27
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|38318561
|2007.06.14 12:18
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|Floating P/L:
|-0.51
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-944.86
|Floating P/L:
|-0.51
|Margin:
|8.50
|Balance:
|55.14
|Equity:
|54.63
|Free Margin:
|46.13
|Details:
|Gross Profit:
|2 847.11
|Gross Loss:
|3 791.97
|Total Net Profit:
|-944.86
|Profit Factor:
|0.75
|Expected Payoff:
|-0.73
|Absolute Drawdown:
|945.34
|Maximal Drawdown:
|2 080.92 (97.44%)
|Relative Drawdown:
|97.44% (2 080.92)
|Total Trades:
|1296
|Short Positions (won %):
|671 (52.46%)
|Long Positions (won %):
|625 (51.68%)
|Profit Trades (% of total):
|675 (52.08%)
|Loss trades (% of total):
|621 (47.92%)
|Largest
|profit trade:
|134.40
|loss trade:
|-443.03
|Average
|profit trade:
|4.22
|loss trade:
|-6.11
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (71.32)
|consecutive losses ($):
|14 (-2 080.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|134.40 (1)
|consecutive loss (count):
|-2 080.92 (14)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3