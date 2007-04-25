Interbank FX, LLC

Account: 1445325 Name: VX.v2 Currency: USD 2007 June 14, 12:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
327417702007.04.24 20:46balanceDeposit1 000.00
327544942007.04.24 23:50sell0.05usdjpym118.560.000.002007.04.25 01:11118.360.000.000.000.84
327527552007.04.24 23:23buy0.05usdjpym118.460.000.002007.04.25 01:26118.420.000.000.00-0.17
327647142007.04.25 01:11buy0.20usdjpym118.360.000.002007.04.25 03:27118.460.000.000.001.69
327779902007.04.25 04:18sell0.05usdchfm1.20260.00000.00002007.04.25 05:531.20160.000.000.000.42
327570032007.04.25 00:13buy0.05eurusdm1.36290.00000.00002007.04.25 06:371.36490.000.000.001.00
327885602007.04.25 06:22buy0.10usdchfm1.20060.00000.00002007.04.25 06:541.20170.000.000.000.92
327867232007.04.25 06:12buy0.20usdjpym118.360.000.002007.04.25 07:11118.460.000.000.001.69
327839692007.04.25 05:53buy0.05usdchfm1.20160.00000.00002007.04.25 07:171.20270.000.000.000.46
327847072007.04.25 05:59sell0.10eurusdm1.36390.00000.00002007.04.25 08:111.36500.000.000.00-1.10
327811632007.04.25 05:04buy0.10eurusdm1.36290.00000.00002007.04.25 08:111.36480.000.000.001.90
327756122007.04.25 03:38sell0.05eurusdm1.36390.00000.00002007.04.25 08:111.36500.000.000.00-0.55
327982352007.04.25 07:30buy0.20eurusdm1.36390.00000.00002007.04.25 08:111.36480.000.000.001.80
327610332007.04.25 00:46buy0.10usdjpym118.460.000.002007.04.25 08:22118.440.000.000.00-0.17
327747342007.04.25 03:27sell0.05usdjpym118.460.000.002007.04.25 08:22118.470.000.000.00-0.04
327953832007.04.25 07:11sell0.10usdjpym118.460.000.002007.04.25 08:22118.470.000.000.00-0.08
328006862007.04.25 07:50sell0.20usdjpym118.560.000.002007.04.25 08:22118.470.000.000.001.52
327963742007.04.25 07:17sell0.05usdchfm1.20270.00000.00002007.04.25 08:221.20340.000.000.00-0.29
328040982007.04.25 08:11buy0.05usdchfm1.20280.00000.00002007.04.25 08:221.20300.000.000.000.08
327988222007.04.25 07:32sell0.10usdchfm1.20370.00000.00002007.04.25 08:221.20340.000.000.000.25
328049342007.04.25 08:20sell0.05eurusdm1.36490.00000.00002007.04.25 08:231.36490.000.000.000.00
328073462007.04.25 08:33sell0.05usdchfm1.20370.00000.00002007.04.25 09:321.20270.000.000.000.42
328169262007.04.25 10:29buy0.05usdjpym118.560.000.002007.04.25 12:32118.760.000.000.000.84
328122832007.04.25 09:32buy0.05usdchfm1.20270.00000.00002007.04.25 12:411.20540.000.000.001.12
328288882007.04.25 12:32sell0.20usdjpym118.760.000.002007.04.25 13:03118.660.000.000.001.69
328314422007.04.25 12:41sell0.20usdchfm1.20540.00000.00002007.04.25 13:551.20370.000.000.002.82
328141162007.04.25 09:51sell0.05usdjpym118.660.000.002007.04.25 14:11118.460.000.000.000.84
328243502007.04.25 12:15sell0.05usdchfm1.20270.00000.00002007.04.25 14:121.20170.000.000.000.42
328289992007.04.25 12:33sell0.10usdchfm1.20360.00000.00002007.04.25 14:121.20170.000.000.001.58
328438252007.04.25 14:01sell0.10eurusdm1.36490.00000.00002007.04.25 14:201.36580.000.000.00-0.90
328288982007.04.25 12:32buy0.05eurusdm1.36390.00000.00002007.04.25 14:201.36560.000.000.000.85
328353942007.04.25 12:59sell0.05eurusdm1.36390.00000.00002007.04.25 14:201.36580.000.000.00-0.95
328448112007.04.25 14:04buy0.20usdchfm1.20270.00000.00002007.04.25 14:201.20170.000.000.00-1.66
328412172007.04.25 13:55buy0.10usdchfm1.20370.00000.00002007.04.25 14:201.20170.000.000.00-1.66
328472372007.04.25 14:12buy0.80usdchfm1.20060.00000.00002007.04.25 14:201.20170.000.000.007.32
328337962007.04.25 12:49buy0.05usdchfm1.20470.00000.00002007.04.25 14:201.20170.000.000.00-1.25
328467692007.04.25 14:12buy0.40usdchfm1.20170.00000.00002007.04.25 14:201.20170.000.000.000.00
328497352007.04.25 14:20sell0.05usdchfm1.20170.00000.00002007.04.25 14:201.20200.000.000.00-0.12
328454652007.04.25 14:05buy0.10usdjpym118.560.000.002007.04.25 14:20118.480.000.000.00-0.68
328362802007.04.25 13:03buy0.05usdjpym118.660.000.002007.04.25 14:20118.480.000.000.00-0.76
328240192007.04.25 12:12sell0.10usdjpym118.660.000.002007.04.25 14:20118.510.000.000.001.27
328465062007.04.25 14:11buy0.20usdjpym118.460.000.002007.04.25 14:20118.480.000.000.000.34
328543972007.04.25 14:58buy0.05usdjpym118.470.000.002007.04.25 16:49118.670.000.000.000.84
328511082007.04.25 14:26sell0.05eurusdm1.36590.00000.00002007.04.25 16:561.36390.000.000.001.00
328502192007.04.25 14:21buy0.05eurusdm1.36490.00000.00002007.04.25 17:271.36450.000.000.00-0.20
328641052007.04.25 16:49sell0.20usdjpym118.670.000.002007.04.25 23:21118.570.000.00-0.861.69
329025672007.04.25 23:56sell0.20usdjpym118.670.000.002007.04.26 01:36118.570.000.000.001.69
329156842007.04.26 01:46buy0.05usdchfm1.20470.00000.00002007.04.26 06:031.20330.000.000.00-0.58
328965602007.04.25 23:00sell0.40usdchfm1.20570.00000.00002007.04.26 06:031.20370.000.000.006.65
328592452007.04.25 15:58sell0.05usdchfm1.20270.00000.00002007.04.26 06:031.20370.000.00-0.14-0.42
328761692007.04.25 19:08sell0.20usdchfm1.20470.00000.00002007.04.26 06:031.20370.000.00-0.561.66
328647762007.04.25 16:55sell0.10usdchfm1.20370.00000.00002007.04.26 06:031.20370.000.00-0.280.00
329213392007.04.26 02:37sell0.05eurusdm1.36490.00000.00002007.04.26 06:031.36530.000.000.00-0.20
328591322007.04.25 15:58buy0.10eurusdm1.36490.00000.00002007.04.26 06:031.36510.000.00-0.180.20
328653982007.04.25 16:56buy0.20eurusdm1.36390.00000.00002007.04.26 06:031.36510.000.00-0.362.40
328585342007.04.25 15:50sell0.10usdjpym118.570.000.002007.04.26 06:03118.710.000.00-0.43-1.18
328500282007.04.25 14:20sell0.05usdjpym118.570.000.002007.04.26 06:03118.710.000.00-0.21-0.59
329315402007.04.26 04:35sell0.20usdjpym118.670.000.002007.04.26 06:03118.710.000.000.00-0.67
329147382007.04.26 01:36buy0.10usdjpym118.570.000.002007.04.26 06:03118.680.000.000.000.93
328987552007.04.25 23:21buy0.05usdjpym118.570.000.002007.04.26 06:03118.680.000.000.000.46
329411672007.04.26 06:03buy0.10usdchfm1.20370.00000.00002007.04.26 06:041.20320.000.000.00-0.42
329620432007.04.26 08:12buy0.05usdchfm1.20470.00000.00002007.04.26 09:331.20670.000.000.000.83
329701382007.04.26 09:14buy0.05usdjpym119.110.000.002007.04.26 11:24119.310.000.000.000.84
329875652007.04.26 10:18buy0.05usdchfm1.20670.00000.00002007.04.26 11:341.20870.000.000.000.83
329734882007.04.26 09:31buy0.10eurusdm1.36290.00000.00002007.04.26 12:411.36070.000.000.00-2.20
329564482007.04.26 07:40buy0.05eurusdm1.36390.00000.00002007.04.26 12:411.36070.000.000.00-1.60
329753312007.04.26 09:33buy0.20eurusdm1.36200.00000.00002007.04.26 12:411.36080.000.000.00-2.40
329780472007.04.26 09:40buy0.40eurusdm1.36090.00000.00002007.04.26 12:411.36080.000.000.00-0.40
329936112007.04.26 11:24sell1.60usdjpym119.310.000.002007.04.26 12:58119.360.000.000.00-6.70
329707482007.04.26 09:19sell0.80usdjpym119.210.000.002007.04.26 12:58119.360.000.000.00-10.05
329693192007.04.26 09:08sell0.40usdjpym119.210.000.002007.04.26 12:58119.360.000.000.00-5.03
329576772007.04.26 07:47sell0.20usdjpym118.980.000.002007.04.26 12:58119.360.000.000.00-6.37
329468592007.04.26 06:38sell0.10usdjpym118.870.000.002007.04.26 12:58119.360.000.000.00-4.11
330048142007.04.26 12:19sell3.20usdjpym119.410.000.002007.04.26 12:58119.360.000.000.0013.40
329421852007.04.26 06:09sell0.05usdjpym118.770.000.002007.04.26 12:58119.360.000.000.00-2.47
330097722007.04.26 12:41sell0.05eurusdm1.36060.00000.00002007.04.26 12:581.36120.000.000.00-0.30
329967362007.04.26 11:33buy0.80eurusdm1.35960.00000.00002007.04.26 12:581.36100.000.000.0011.20
330085142007.04.26 12:35buy0.05usdchfm1.20870.00000.00002007.04.26 12:581.20710.000.000.00-0.66
330101722007.04.26 12:42buy0.10usdchfm1.20780.00000.00002007.04.26 12:581.20710.000.000.00-0.58
329751622007.04.26 09:33sell0.40usdchfm1.20670.00000.00002007.04.26 12:581.20750.000.000.00-2.65
329585442007.04.26 07:50sell0.10usdchfm1.20570.00000.00002007.04.26 12:581.20750.000.000.00-1.49
329709982007.04.26 09:19sell0.20usdchfm1.20570.00000.00002007.04.26 12:581.20750.000.000.00-2.98
329980642007.04.26 11:34sell3.20usdchfm1.20870.00000.00002007.04.26 12:581.20750.000.000.0031.80
329956132007.04.26 11:31sell1.60usdchfm1.20770.00000.00002007.04.26 12:581.20750.000.000.002.65
329529892007.04.26 07:14sell0.05usdchfm1.20470.00000.00002007.04.26 12:581.20750.000.000.00-1.16
329788122007.04.26 09:41sell0.80usdchfm1.20770.00000.00002007.04.26 12:581.20750.000.000.001.33
330209322007.04.26 14:02buy0.10usdjpym119.210.000.002007.04.26 15:23119.410.000.000.001.67
330190982007.04.26 13:52buy0.05usdjpym119.310.000.002007.04.26 15:36119.520.000.000.000.88
330203792007.04.26 14:00sell0.05eurusdm1.36060.00000.00002007.04.26 15:581.35860.000.000.001.00
330257192007.04.26 14:35sell0.10eurusdm1.36060.00000.00002007.04.26 15:581.35860.000.000.002.00
330156442007.04.26 13:18buy0.05eurusdm1.35960.00000.00002007.04.26 16:001.35920.000.000.00-0.20
330228472007.04.26 14:14buy0.10eurusdm1.35960.00000.00002007.04.26 16:001.35920.000.000.00-0.40
330365482007.04.26 15:58buy0.40eurusdm1.35860.00000.00002007.04.26 16:591.36010.000.000.006.00
330378872007.04.26 16:07sell0.05eurusdm1.35960.00000.00002007.04.26 16:591.36030.000.000.00-0.35
330324812007.04.26 15:32buy0.20eurusdm1.35960.00000.00002007.04.26 16:591.36010.000.000.001.00
330330202007.04.26 15:37sell0.20usdjpym119.520.000.002007.04.26 16:59119.490.000.000.000.50
330312392007.04.26 15:23sell0.10usdjpym119.410.000.002007.04.26 16:59119.490.000.000.00-0.67
330223682007.04.26 14:14sell0.05usdjpym119.310.000.002007.04.26 16:59119.490.000.000.00-0.75
330328312007.04.26 15:36sell0.05usdchfm1.20870.00000.00002007.04.26 16:591.20810.000.000.000.25
330643392007.04.26 21:19buy0.05usdjpym119.530.000.002007.04.27 01:16119.730.000.000.000.84
330836722007.04.27 01:16sell0.20usdjpym119.730.000.002007.04.27 04:48119.530.000.000.003.35
330440142007.04.26 17:21sell0.05usdjpym119.630.000.002007.04.27 04:56119.430.000.00-0.070.84
330852452007.04.27 01:46buy0.05usdjpym119.630.000.002007.04.27 05:43119.510.000.000.00-0.50
330944062007.04.27 04:56buy0.20usdjpym119.430.000.002007.04.27 06:18119.630.000.000.003.34
330946082007.04.27 04:58buy0.10usdchfm1.20770.00000.00002007.04.27 06:281.20810.000.000.000.33
330599132007.04.26 20:21sell0.05usdchfm1.20870.00000.00002007.04.27 06:281.20850.000.00-0.050.08
330994352007.04.27 06:03sell0.10usdchfm1.20870.00000.00002007.04.27 06:281.20850.000.000.000.17
330464402007.04.26 17:42buy0.05usdchfm1.20770.00000.00002007.04.27 06:281.20810.000.000.040.17
331021802007.04.27 06:18sell0.40usdjpym119.630.000.002007.04.27 06:28119.580.000.000.001.67
330973612007.04.27 05:43sell0.20usdjpym119.520.000.002007.04.27 06:28119.580.000.000.00-1.00
330937432007.04.27 04:48buy0.10usdjpym119.530.000.002007.04.27 06:28119.550.000.000.000.17
330740872007.04.26 23:34sell0.10usdjpym119.630.000.002007.04.27 06:28119.580.000.000.000.42
330973582007.04.27 05:43buy0.10eurusdm1.35960.00000.00002007.04.27 06:281.35950.000.000.00-0.10
330634652007.04.26 21:07buy0.05eurusdm1.35960.00000.00002007.04.27 06:281.35950.000.000.00-0.05
330946812007.04.27 04:59sell0.10eurusdm1.36060.00000.00002007.04.27 06:281.35970.000.000.000.90
330432482007.04.26 17:16sell0.05eurusdm1.36060.00000.00002007.04.27 06:281.35970.000.000.030.45
331082022007.04.27 07:16buy0.05usdjpym119.530.000.002007.04.27 07:55119.410.000.000.00-0.50
331115262007.04.27 07:45buy0.20usdjpym119.330.000.002007.04.27 09:58119.530.000.000.003.35
331251002007.04.27 09:58sell0.10usdjpym119.530.000.002007.04.27 11:14119.330.000.000.001.68
331195362007.04.27 08:36sell0.05usdjpym119.430.000.002007.04.27 12:30119.100.000.000.001.39
331497342007.04.27 12:32sell0.05usdjpym119.120.000.002007.04.27 12:33119.000.000.000.000.50
331512692007.04.27 12:34buy1.60usdjpym118.900.000.002007.04.27 12:37119.010.000.000.0014.79
331503022007.04.27 12:33buy0.80usdjpym119.000.000.002007.04.27 12:45119.110.000.000.007.39
331547292007.04.27 12:50sell0.05usdchfm1.20290.00000.00002007.04.27 13:161.20190.000.000.000.42
331583072007.04.27 13:17buy1.60usdchfm1.20190.00000.00002007.04.27 14:011.20300.000.000.0014.63
331620462007.04.27 14:01sell0.05usdchfm1.20300.00000.00002007.04.27 14:011.20400.000.000.00-0.42
331418072007.04.27 12:23buy0.80usdchfm1.20370.00000.00002007.04.27 14:021.20340.000.000.00-1.99
331360652007.04.27 11:11buy0.40usdchfm1.20470.00000.00002007.04.27 14:021.20340.000.000.00-4.32
331142492007.04.27 08:02buy0.10usdchfm1.20670.00000.00002007.04.27 14:021.20340.000.000.00-2.74
331127422007.04.27 07:59buy0.05usdchfm1.20770.00000.00002007.04.27 14:021.20340.000.000.00-1.79
331321032007.04.27 10:43buy0.20usdchfm1.20570.00000.00002007.04.27 14:021.20340.000.000.00-3.82
331526822007.04.27 12:40buy0.05eurusdm1.36670.00000.00002007.04.27 14:021.36570.000.000.00-0.50
331398822007.04.27 12:05sell0.80eurusdm1.36470.00000.00002007.04.27 14:021.36590.000.000.00-9.60
331274002007.04.27 10:10sell0.20eurusdm1.36260.00000.00002007.04.27 14:021.36590.000.000.00-6.60
331339852007.04.27 11:00sell0.40eurusdm1.36360.00000.00002007.04.27 14:021.36590.000.000.00-9.20
331173292007.04.27 08:15sell0.10eurusdm1.36160.00000.00002007.04.27 14:021.36590.000.000.00-4.30
331152492007.04.27 08:10sell0.05eurusdm1.36060.00000.00002007.04.27 14:021.36590.000.000.00-2.65
331504912007.04.27 12:33sell1.60eurusdm1.36770.00000.00002007.04.27 14:021.36590.000.000.0028.80
331621422007.04.27 14:01sell0.40usdjpym119.220.000.002007.04.27 14:02119.250.000.000.00-1.01
331551392007.04.27 12:50sell0.20usdjpym119.220.000.002007.04.27 14:02119.250.000.000.00-0.50
331536102007.04.27 12:45sell0.10usdjpym119.110.000.002007.04.27 14:02119.250.000.000.00-1.17
331519652007.04.27 12:37sell0.05usdjpym119.010.000.002007.04.27 14:02119.250.000.000.00-1.01
331368022007.04.27 11:14buy0.40usdjpym119.330.000.002007.04.27 14:02119.220.000.000.00-3.69
331096502007.04.27 07:29buy0.10usdjpym119.430.000.002007.04.27 14:02119.220.000.000.00-1.76
331287632007.04.27 10:17buy0.20usdjpym119.430.000.002007.04.27 14:02119.220.000.000.00-3.52
331565132007.04.27 13:00buy0.80usdjpym119.120.000.002007.04.27 14:02119.210.000.000.006.04
331657252007.04.27 14:36sell0.05eurusdm1.36660.00000.00002007.04.27 15:041.36460.000.000.001.00
331688142007.04.27 15:00buy0.10eurusdm1.36560.00000.00002007.04.27 15:201.36150.000.000.00-4.10
331626832007.04.27 14:02buy0.05eurusdm1.36560.00000.00002007.04.27 15:201.36150.000.000.00-2.05
331734102007.04.27 15:05buy0.40eurusdm1.36250.00000.00002007.04.27 15:211.36140.000.000.00-4.40
331721342007.04.27 15:05buy0.20eurusdm1.36360.00000.00002007.04.27 15:211.36140.000.000.00-4.40
331700642007.04.27 15:04sell0.20usdjpym119.540.000.002007.04.27 15:23119.660.000.000.00-2.01
331720112007.04.27 15:05sell0.40usdjpym119.650.000.002007.04.27 15:23119.660.000.000.00-0.33
331666632007.04.27 14:50sell0.05usdjpym119.340.000.002007.04.27 15:23119.660.000.000.00-1.34
331680082007.04.27 14:55sell0.10usdjpym119.440.000.002007.04.27 15:23119.660.000.000.00-1.84
331822422007.04.27 15:19sell0.80usdjpym119.750.000.002007.04.27 15:23119.660.000.000.006.02
331825592007.04.27 15:19sell0.05eurusdm1.36130.00000.00002007.04.27 15:231.36180.000.000.00-0.25
331805132007.04.27 15:17buy1.60eurusdm1.36050.00000.00002007.04.27 15:231.36160.000.000.0017.60
331792632007.04.27 15:15buy0.80eurusdm1.36150.00000.00002007.04.27 15:231.36160.000.000.000.80
331836222007.04.27 15:23buy0.05usdjpym119.640.000.002007.04.27 15:23119.620.000.000.00-0.08
331827792007.04.27 15:20buy0.05usdchfm1.20870.00000.00002007.04.27 15:231.20790.000.000.00-0.33
331732362007.04.27 15:05sell0.20usdchfm1.20650.00000.00002007.04.27 15:231.20830.000.000.00-2.98
331772252007.04.27 15:12sell0.40usdchfm1.20760.00000.00002007.04.27 15:231.20830.000.000.00-2.32
331701902007.04.27 15:04sell0.10usdchfm1.20500.00000.00002007.04.27 15:231.20830.000.000.00-2.73
331683482007.04.27 14:59sell0.05usdchfm1.20400.00000.00002007.04.27 15:231.20830.000.000.00-1.78
331796312007.04.27 15:16sell0.80usdchfm1.20870.00000.00002007.04.27 15:231.20830.000.000.002.65
331802142007.04.27 15:17sell1.60usdchfm1.20970.00000.00002007.04.27 15:231.20830.000.000.0018.54
331855012007.04.27 15:31sell0.05usdjpym119.740.000.002007.04.27 15:36119.590.000.000.000.63
331955932007.04.27 16:50sell0.06usdchfm1.20870.00000.00002007.04.27 17:411.20770.000.000.000.50
331938012007.04.27 16:32sell0.06usdjpym119.690.000.002007.04.27 19:52119.490.000.000.001.00
331991362007.04.27 17:41buy0.10usdchfm1.20770.00000.00002007.04.29 23:111.20500.000.000.09-2.24
331871882007.04.27 15:37buy0.05usdchfm1.20770.00000.00002007.04.29 23:111.20500.000.000.04-1.12
332059052007.04.27 19:52buy0.40usdchfm1.20560.00000.00002007.04.29 23:111.20500.000.000.36-1.99
332017992007.04.27 18:42buy0.20usdchfm1.20660.00000.00002007.04.29 23:111.20500.000.000.18-2.66
332209072007.04.29 23:10sell0.06usdchfm1.20460.00000.00002007.04.29 23:151.20560.000.000.00-0.50
332116072007.04.29 22:06buy0.80usdchfm1.20360.00000.00002007.04.29 23:151.20520.000.000.0010.62
332058882007.04.27 19:52buy0.20usdjpym119.490.000.002007.04.29 23:15119.420.000.000.27-1.17
332126912007.04.29 22:13sell0.05usdjpym119.350.000.002007.04.29 23:15119.450.000.000.00-0.42
332029742007.04.27 19:05buy0.10usdjpym119.590.000.002007.04.29 23:15119.420.000.000.14-1.42
331870482007.04.27 15:36buy0.05usdjpym119.590.000.002007.04.29 23:15119.420.000.000.07-0.71
331871002007.04.27 15:37sell0.05eurusdm1.36250.00000.00002007.04.30 00:001.36260.000.000.03-0.05
332207152007.04.29 23:09buy0.05eurusdm1.36350.00000.00002007.04.30 00:001.36240.000.000.00-0.55
332144262007.04.29 22:19sell0.40eurusdm1.36450.00000.00002007.04.30 00:001.36260.000.000.007.60
332035152007.04.27 19:12sell0.20eurusdm1.36450.00000.00002007.04.30 00:001.36260.000.000.113.80
332000772007.04.27 18:05sell0.10eurusdm1.36350.00000.00002007.04.30 00:001.36260.000.000.050.90
332231722007.04.30 00:02buy0.06eurusdm1.36250.00000.00002007.04.30 02:321.36450.000.000.001.20
332230382007.04.30 00:01sell0.06usdchfm1.20610.00000.00002007.04.30 02:551.20420.000.000.000.95
332367692007.04.30 02:55buy0.12usdchfm1.20420.00000.00002007.04.30 04:501.20520.000.000.001.00
332351762007.04.30 02:32sell0.12eurusdm1.36450.00000.00002007.04.30 06:031.36250.000.000.002.40
332330802007.04.30 02:12buy0.06usdchfm1.20520.00000.00002007.04.30 06:051.20620.000.000.000.50
332331092007.04.30 02:12sell0.06eurusdm1.36350.00000.00002007.04.30 06:111.36150.000.000.001.20
332450242007.04.30 05:02buy0.06eurusdm1.36350.00000.00002007.04.30 08:011.36040.000.000.00-1.86
332513232007.04.30 06:03buy0.12eurusdm1.36250.00000.00002007.04.30 08:011.36030.000.000.00-2.64
332581152007.04.30 06:30buy0.06usdjpym119.450.000.002007.04.30 08:05119.650.000.000.001.00
332649092007.04.30 06:57buy0.48eurusdm1.36050.00000.00002007.04.30 08:441.36040.000.000.00-0.48
332538232007.04.30 06:11buy0.24eurusdm1.36150.00000.00002007.04.30 08:441.36040.000.000.00-2.64
332714422007.04.30 07:27buy0.96eurusdm1.35950.00000.00002007.04.30 09:211.36050.000.000.009.60
332947482007.04.30 09:21buy0.06usdchfm1.20920.00000.00002007.04.30 09:211.20870.000.000.00-0.25
332651972007.04.30 06:58sell0.48usdchfm1.20820.00000.00002007.04.30 09:211.20910.000.000.00-3.57
332579802007.04.30 06:29sell0.24usdchfm1.20720.00000.00002007.04.30 09:211.20910.000.000.00-3.77
332521992007.04.30 06:05sell0.12usdchfm1.20620.00000.00002007.04.30 09:211.20910.000.000.00-2.88
332439542007.04.30 04:50sell0.06usdchfm1.20520.00000.00002007.04.30 09:211.20910.000.000.00-1.94
332916742007.04.30 09:02sell1.92usdchfm1.21020.00000.00002007.04.30 09:211.20910.000.000.0017.47
332841872007.04.30 08:32sell0.96usdchfm1.20920.00000.00002007.04.30 09:211.20910.000.000.000.79
332948372007.04.30 09:21sell0.06eurusdm1.36050.00000.00002007.04.30 09:211.36080.000.000.00-0.18
332647512007.04.30 06:57sell0.24usdjpym119.550.000.002007.04.30 09:21119.650.000.000.00-2.01
332254352007.04.30 00:25sell0.12usdjpym119.550.000.002007.04.30 09:21119.650.000.000.00-1.00
332249182007.04.30 00:21sell0.06usdjpym119.450.000.002007.04.30 09:21119.650.000.000.00-1.00
332789882007.04.30 08:05sell0.48usdjpym119.650.000.002007.04.30 09:21119.650.000.000.000.00
333145312007.04.30 12:14buy0.06eurusdm1.36050.00000.00002007.04.30 12:331.36250.000.000.001.20
333209112007.04.30 12:37buy0.06eurusdm1.36150.00000.00002007.04.30 13:291.36350.000.000.001.20
333115632007.04.30 11:42sell0.06usdjpym119.650.000.002007.04.30 14:16119.450.000.000.001.00
333231382007.04.30 12:48buy0.12usdjpym119.550.000.002007.04.30 15:40119.430.000.000.00-1.21
333080252007.04.30 11:03buy0.06usdjpym119.550.000.002007.04.30 15:40119.430.000.000.00-0.60
333198302007.04.30 12:33buy0.06usdchfm1.20820.00000.00002007.04.30 16:311.20690.000.000.00-0.65
333691662007.04.30 16:32buy0.10eurusdm1.36560.00000.00002007.04.30 16:321.36530.000.000.00-0.30
333604412007.04.30 15:37buy0.05eurusdm1.36660.00000.00002007.04.30 16:321.36530.000.000.00-0.65
333446102007.04.30 14:50sell1.92eurusdm1.36450.00000.00002007.04.30 16:321.36550.000.000.00-19.20
333296182007.04.30 13:29sell0.96eurusdm1.36350.00000.00002007.04.30 16:321.36550.000.000.00-19.20
333225912007.04.30 12:47sell0.48eurusdm1.36250.00000.00002007.04.30 16:331.36550.000.000.00-14.40
333015362007.04.30 10:02sell0.06eurusdm1.36150.00000.00002007.04.30 16:331.36550.000.000.00-2.40
333199522007.04.30 12:33sell0.24eurusdm1.36250.00000.00002007.04.30 16:331.36550.000.000.00-7.20
333163322007.04.30 12:27sell0.12eurusdm1.36150.00000.00002007.04.30 16:331.36550.000.000.00-4.80
333544202007.04.30 15:17sell7.68eurusdm1.36660.00000.00002007.04.30 16:331.36550.000.000.0084.48
333499242007.04.30 15:09sell3.84eurusdm1.36560.00000.00002007.04.30 16:331.36550.000.000.003.84
333624582007.04.30 15:46sell0.05usdchfm1.20610.00000.00002007.04.30 16:331.20740.000.000.00-0.54
333290232007.04.30 13:26buy0.12usdchfm1.20720.00000.00002007.04.30 16:331.20700.000.000.00-0.20
333390652007.04.30 14:16buy0.24usdchfm1.20610.00000.00002007.04.30 16:331.20700.000.000.001.79
333627152007.04.30 15:47sell0.05usdjpym119.450.000.002007.04.30 16:33119.470.000.000.00-0.08
333506542007.04.30 15:10buy0.48usdjpym119.350.000.002007.04.30 16:33119.440.000.000.003.62
333390912007.04.30 14:16buy0.24usdjpym119.450.000.002007.04.30 16:33119.440.000.000.00-0.20
333695072007.04.30 16:33sell0.10usdchfm1.20700.00000.00002007.04.30 16:341.20740.000.000.00-0.33
333715532007.04.30 16:57buy0.06usdchfm1.20600.00000.00002007.04.30 18:381.20700.000.000.000.50
333715702007.04.30 16:57sell0.06eurusdm1.36670.00000.00002007.04.30 19:491.36470.000.000.001.20
333923572007.04.30 21:17buy0.06usdjpym119.450.000.002007.05.01 01:47119.560.000.000.000.55
333791642007.04.30 18:38buy0.06eurusdm1.36570.00000.00002007.05.01 01:591.36450.000.00-0.04-0.72
334109552007.05.01 01:47buy0.24eurusdm1.36370.00000.00002007.05.01 06:531.36570.000.000.004.80
334377462007.05.01 06:53sell0.12eurusdm1.36570.00000.00002007.05.01 07:301.36370.000.000.002.40
334124572007.05.01 02:09sell0.06eurusdm1.36470.00000.00002007.05.01 07:321.36270.000.000.001.20
333861302007.04.30 19:49buy0.12eurusdm1.36470.00000.00002007.05.01 07:451.36350.000.00-0.07-1.44
334456462007.05.01 07:30buy0.48eurusdm1.36370.00000.00002007.05.01 07:461.36360.000.000.00-0.48
334442872007.05.01 07:27buy0.24eurusdm1.36470.00000.00002007.05.01 07:461.36360.000.000.00-2.64
334336232007.05.01 06:27sell0.12usdchfm1.20800.00000.00002007.05.01 07:471.20910.000.000.00-1.09
333791452007.04.30 18:38sell0.06usdchfm1.20700.00000.00002007.05.01 07:471.20910.000.00-0.06-1.04
334464432007.05.01 07:30sell0.24usdchfm1.20910.00000.00002007.05.01 07:471.20910.000.000.000.00
334477872007.05.01 07:32sell0.24usdjpym119.540.000.002007.05.01 07:51119.580.000.000.00-0.80
334110522007.05.01 01:47sell0.12usdjpym119.560.000.002007.05.01 07:51119.580.000.000.00-0.20
333820362007.04.30 18:59sell0.06usdjpym119.550.000.002007.05.01 07:51119.580.000.00-0.09-0.15
334435232007.05.01 07:24buy0.06usdjpym119.460.000.002007.05.01 07:51119.550.000.000.000.45
334516642007.05.01 07:47sell0.06eurusdm1.36370.00000.00002007.05.01 07:521.36390.000.000.00-0.12
334477142007.05.01 07:32buy0.96eurusdm1.36270.00000.00002007.05.01 07:521.36370.000.000.009.60
334972492007.05.01 13:16buy0.24usdchfm1.20610.00000.00002007.05.01 14:011.20750.000.000.002.78
334612202007.05.01 08:51buy0.06usdchfm1.20810.00000.00002007.05.01 14:011.20750.000.000.00-0.30
334920572007.05.01 12:58buy0.06usdjpym119.460.000.002007.05.01 14:01119.370.000.000.00-0.45
334933952007.05.01 13:03buy0.12usdjpym119.360.000.002007.05.01 14:01119.370.000.000.000.10
334883422007.05.01 12:31sell0.12eurusdm1.36570.00000.00002007.05.01 14:011.36460.000.000.001.32
334959492007.05.01 13:13sell0.24eurusdm1.36670.00000.00002007.05.01 14:011.36460.000.000.005.04
335094312007.05.01 14:04sell0.12eurusdm1.36560.00000.00002007.05.01 14:071.36470.000.000.001.08
334777202007.05.01 11:11sell0.06eurusdm1.36470.00000.00002007.05.01 14:071.36470.000.000.000.00
335072162007.05.01 14:01sell0.06usdchfm1.20750.00000.00002007.05.01 14:081.20860.000.000.00-0.55
334942202007.05.01 13:06buy0.12usdchfm1.20710.00000.00002007.05.01 14:081.20820.000.000.001.09
335104422007.05.01 14:08buy0.06eurusdm1.36450.00000.00002007.05.01 14:081.36410.000.000.00-0.24
335066562007.05.01 14:00sell0.06usdjpym119.300.000.002007.05.01 14:09119.520.000.000.00-1.10
334956352007.05.01 13:12buy0.24usdjpym119.260.000.002007.05.01 14:09119.490.000.000.004.62
335108022007.05.01 14:08sell0.06usdchfm1.20850.00000.00002007.05.01 14:091.20860.000.000.00-0.05
335111952007.05.01 14:09sell0.12usdjpym119.490.000.002007.05.01 14:09119.490.000.000.000.00
335135482007.05.01 14:18buy0.06eurusdm1.36350.00000.00002007.05.01 15:061.36040.000.000.00-1.86
335196192007.05.01 14:39buy0.24eurusdm1.36150.00000.00002007.05.01 15:061.36050.000.000.00-2.40
335164842007.05.01 14:26buy0.12eurusdm1.36250.00000.00002007.05.01 15:061.36050.000.000.00-2.40
335283202007.05.01 15:02buy0.96eurusdm1.35950.00000.00002007.05.01 15:211.36150.000.000.0019.20
335293402007.05.01 15:06sell0.06eurusdm1.36050.00000.00002007.05.01 15:441.35940.000.000.000.66
335334152007.05.01 15:21sell0.12eurusdm1.36150.00000.00002007.05.01 15:441.35940.000.000.002.52
335379592007.05.01 15:44sell0.96usdchfm1.21610.00000.00002007.05.01 15:481.21510.000.000.007.90
335372742007.05.01 15:42sell0.48usdchfm1.21480.00000.00002007.05.01 15:481.21490.000.000.00-0.40
335402612007.05.01 15:48buy0.06usdchfm1.21510.00000.00002007.05.01 15:481.21450.000.000.00-0.30
335221192007.05.01 14:45sell0.24usdchfm1.21160.00000.00002007.05.01 15:481.21490.000.000.00-6.52
335192442007.05.01 14:36sell0.12usdchfm1.21060.00000.00002007.05.01 15:481.21490.000.000.00-4.25
335136842007.05.01 14:18sell0.06usdchfm1.20960.00000.00002007.05.01 15:481.21490.000.000.00-2.62
335361122007.05.01 15:37buy0.96eurusdm1.36050.00000.00002007.05.01 15:491.36020.000.000.00-2.88
335225642007.05.01 14:46buy0.48eurusdm1.36050.00000.00002007.05.01 15:491.36020.000.000.00-1.44
335378472007.05.01 15:44buy1.92eurusdm1.35940.00000.00002007.05.01 15:491.36020.000.000.0015.36
335263592007.05.01 14:58sell0.24usdjpym119.790.000.002007.05.01 15:49119.800.000.000.00-0.20
335364712007.05.01 15:39sell0.48usdjpym119.790.000.002007.05.01 15:49119.800.000.000.00-0.40
335203912007.05.01 14:40sell0.12usdjpym119.690.000.002007.05.01 15:49119.800.000.000.00-1.10
335293732007.05.01 15:07buy0.06usdjpym119.700.000.002007.05.01 15:49119.770.000.000.000.35
335165492007.05.01 14:26sell0.06usdjpym119.570.000.002007.05.01 15:49119.800.000.000.00-1.15
335471452007.05.01 17:06buy0.06eurusdm1.35940.00000.00002007.05.01 18:361.36140.000.000.001.20
335520382007.05.01 18:37sell0.24eurusdm1.36140.00000.00002007.05.02 01:111.35940.000.000.134.80
335424662007.05.01 16:06sell0.06eurusdm1.36040.00000.00002007.05.02 03:191.35740.000.000.031.80
335521572007.05.01 18:38buy0.06usdchfm1.21400.00000.00002007.05.02 03:191.21610.000.000.051.04
335502242007.05.01 18:15sell0.12eurusdm1.36040.00000.00002007.05.02 03:431.35640.000.000.064.80
335876352007.05.02 03:43sell0.24usdjpym120.120.000.002007.05.02 04:19120.020.000.000.002.00
335734102007.05.02 01:11buy0.12eurusdm1.35940.00000.00002007.05.02 04:511.35740.000.000.00-2.40
335610252007.05.01 21:31buy0.06eurusdm1.36040.00000.00002007.05.02 04:511.35740.000.000.00-1.80
335874972007.05.02 03:43buy0.24eurusdm1.35640.00000.00002007.05.02 04:511.35740.000.000.002.40
335859362007.05.02 03:32sell0.12usdjpym120.020.000.002007.05.02 04:51120.010.000.000.000.10
335905072007.05.02 04:19buy0.06usdjpym120.020.000.002007.05.02 04:51119.980.000.000.00-0.20
335735622007.05.02 01:12sell0.06usdjpym119.900.000.002007.05.02 04:51120.010.000.000.00-0.55
335936032007.05.02 04:51sell0.06eurusdm1.35740.00000.00002007.05.02 04:511.35770.000.000.00-0.18
335827982007.05.02 03:19sell0.12usdchfm1.21610.00000.00002007.05.02 04:511.21650.000.000.00-0.39
335772152007.05.02 02:05sell0.06usdchfm1.21500.00000.00002007.05.02 04:511.21650.000.000.00-0.74
335988322007.05.02 05:45buy0.06usdjpym119.910.000.002007.05.02 06:03119.690.000.000.00-1.10
336011612007.05.02 05:54buy0.24usdjpym119.710.000.002007.05.02 06:03119.700.000.000.00-0.20
336001492007.05.02 05:51buy0.12usdjpym119.810.000.002007.05.02 06:03119.700.000.000.00-1.10
336029262007.05.02 06:00buy0.48usdjpym119.600.000.002007.05.02 06:16119.800.000.000.008.01
336042182007.05.02 06:04buy0.12usdchfm1.21420.00000.00002007.05.02 06:351.21520.000.000.000.99
336042812007.05.02 06:04sell0.12eurusdm1.35940.00000.00002007.05.02 07:251.35740.000.000.002.40
335982752007.05.02 05:42buy0.06usdchfm1.21520.00000.00002007.05.02 09:571.21720.000.000.000.99
336060862007.05.02 06:12buy0.06eurusdm1.35840.00000.00002007.05.02 10:071.35770.000.000.00-0.42
336327452007.05.02 10:53sell0.48usdchfm1.21820.00000.00002007.05.02 11:541.21720.000.000.003.94
336131922007.05.02 07:03sell0.24usdjpym119.900.000.002007.05.02 12:01120.130.000.000.00-4.60
336240682007.05.02 08:56sell0.48usdjpym120.020.000.002007.05.02 12:01120.130.000.000.00-4.40
336279512007.05.02 09:53sell0.96usdjpym120.120.000.002007.05.02 12:01120.130.000.000.00-0.80
336039472007.05.02 06:03sell0.06usdjpym119.700.000.002007.05.02 12:01120.130.000.000.00-2.15
336069452007.05.02 06:16sell0.12usdjpym119.800.000.002007.05.02 12:01120.130.000.000.00-3.30
336351892007.05.02 11:02sell1.92usdjpym120.220.000.002007.05.02 12:01120.130.000.000.0014.38
336147972007.05.02 07:10sell0.12usdchfm1.21620.00000.00002007.05.02 12:011.21690.000.000.00-0.69
336396372007.05.02 11:54buy0.06usdchfm1.21720.00000.00002007.05.02 12:011.21650.000.000.00-0.35
336098592007.05.02 06:35sell0.06usdchfm1.21520.00000.00002007.05.02 12:011.21690.000.000.00-0.84
336284572007.05.02 09:57sell0.24usdchfm1.21720.00000.00002007.05.02 12:011.21690.000.000.000.59
336286542007.05.02 09:58buy0.24eurusdm1.35740.00000.00002007.05.02 12:011.35760.000.000.000.48
336229362007.05.02 08:44sell0.12eurusdm1.35840.00000.00002007.05.02 12:011.35780.000.000.000.72
336160702007.05.02 07:25buy0.12eurusdm1.35740.00000.00002007.05.02 12:011.35760.000.000.000.24
335983362007.05.02 05:43sell0.06eurusdm1.35840.00000.00002007.05.02 12:011.35780.000.000.000.36
336489582007.05.02 12:36buy0.12usdjpym120.010.000.002007.05.02 13:54120.110.000.000.001.00
336449962007.05.02 12:15buy0.06usdchfm1.21670.00000.00002007.05.02 14:021.21480.000.000.00-0.94
336526062007.05.02 13:06sell0.06eurusdm1.35950.00000.00002007.05.02 14:021.35840.000.000.000.66
336580432007.05.02 13:52buy0.24usdchfm1.21390.00000.00002007.05.02 14:021.21490.000.000.001.98
336606182007.05.02 14:02sell0.12usdjpym120.210.000.002007.05.02 14:24120.110.000.000.001.00
336605022007.05.02 14:02buy0.06eurusdm1.35840.00000.00002007.05.02 14:261.36040.000.000.001.20
336581752007.05.02 13:54sell0.06usdjpym120.110.000.002007.05.02 14:32120.010.000.000.000.50
336457002007.05.02 12:17buy0.06usdjpym120.120.000.002007.05.02 14:40120.070.000.000.00-0.25
336686642007.05.02 14:32buy0.24usdjpym120.010.000.002007.05.02 14:46120.110.000.000.002.00
336607042007.05.02 14:02sell0.06usdchfm1.21490.00000.00002007.05.02 15:171.21290.000.000.000.99
336729002007.05.02 15:07sell0.12usdchfm1.21390.00000.00002007.05.02 15:171.21290.000.000.000.99
336705272007.05.02 14:46sell0.06usdjpym120.110.000.002007.05.02 15:24120.010.000.000.000.50
336537972007.05.02 13:17buy0.12usdchfm1.21490.00000.00002007.05.02 15:571.21370.000.000.00-1.19
336735832007.05.02 15:17buy0.48usdchfm1.21290.00000.00002007.05.02 16:031.21390.000.000.003.95
336654282007.05.02 14:24buy0.24usdchfm1.21390.00000.00002007.05.02 16:031.21390.000.000.000.00
336656742007.05.02 14:24sell0.06eurusdm1.35940.00000.00002007.05.02 16:031.35980.000.000.00-0.24
336655052007.05.02 14:24buy0.12usdjpym120.110.000.002007.05.02 16:04120.050.000.000.00-0.60
336743852007.05.02 15:24buy0.24usdjpym120.010.000.002007.05.02 16:04120.050.000.000.000.80
336779242007.05.02 16:03sell0.06usdchfm1.21390.00000.00002007.05.02 16:041.21410.000.000.00-0.10
336966652007.05.02 21:57buy0.12eurusdm1.35840.00000.00002007.05.02 23:371.35950.000.000.001.32
336894322007.05.02 19:46buy0.06eurusdm1.35940.00000.00002007.05.03 04:511.36050.000.00-0.110.66
337158062007.05.03 05:44buy0.06eurusdm1.35950.00000.00002007.05.03 06:021.36150.000.000.001.20
336983502007.05.02 22:25sell0.12usdjpym120.210.000.002007.05.03 06:12120.110.000.000.001.00
337160002007.05.03 05:45buy0.06usdchfm1.21290.00000.00002007.05.03 06:551.21070.000.000.00-1.09
337168342007.05.03 05:52buy0.12usdchfm1.21190.00000.00002007.05.03 06:551.21060.000.000.00-1.29
337192152007.05.03 06:02sell0.48eurusdm1.36150.00000.00002007.05.03 07:581.36040.000.000.005.28
337240922007.05.03 06:56sell0.06usdchfm1.21080.00000.00002007.05.03 07:581.21180.000.000.00-0.50
337224242007.05.03 06:34buy0.48usdchfm1.20980.00000.00002007.05.03 07:581.21140.000.000.006.34
337185572007.05.03 06:01buy0.24usdchfm1.21090.00000.00002007.05.03 07:581.21140.000.000.000.99
337276842007.05.03 07:58buy0.06eurusdm1.36040.00000.00002007.05.03 07:591.36010.000.000.00-0.18
337014442007.05.02 23:37sell0.06eurusdm1.35950.00000.00002007.05.03 07:591.36030.000.000.00-0.48
337178192007.05.03 06:00sell0.24eurusdm1.36050.00000.00002007.05.03 07:591.36030.000.000.000.48
337135712007.05.03 04:51sell0.12eurusdm1.36050.00000.00002007.05.03 07:591.36030.000.000.000.24
336859972007.05.02 18:28sell0.06usdjpym120.110.000.002007.05.03 07:59120.180.000.00-0.26-0.35
337204142007.05.03 06:12buy0.06usdjpym120.110.000.002007.05.03 07:59120.150.000.000.000.20
337343702007.05.03 10:21buy0.06usdjpym120.010.000.002007.05.03 11:46120.110.000.000.000.50
337442152007.05.03 12:29buy0.06usdchfm1.20980.00000.00002007.05.03 12:311.21080.000.000.000.50
337410742007.05.03 12:11sell0.06eurusdm1.36140.00000.00002007.05.03 12:571.35940.000.000.001.20
337753002007.05.03 15:20sell0.96usdchfm1.21540.00000.00002007.05.03 16:141.21440.000.000.007.91
337467432007.05.03 12:32buy0.06eurusdm1.36040.00000.00002007.05.03 16:191.35730.000.000.00-1.86
337736952007.05.03 15:09sell0.24usdjpym120.340.000.002007.05.03 16:19120.240.000.000.002.00
337555982007.05.03 13:27buy0.24eurusdm1.35840.00000.00002007.05.03 16:191.35730.000.000.00-2.64
337511982007.05.03 12:57buy0.12eurusdm1.35940.00000.00002007.05.03 16:191.35730.000.000.00-2.52
337807662007.05.03 16:19buy0.06usdjpym120.240.000.002007.05.03 16:55120.340.000.000.000.50
337799532007.05.03 16:14buy0.06usdchfm1.21440.00000.00002007.05.03 18:321.21640.000.000.000.99
337891632007.05.03 18:34sell0.48usdjpym120.440.000.002007.05.04 02:45120.340.000.00-0.693.99
337882252007.05.03 18:32sell1.92usdchfm1.21640.00000.00002007.05.04 03:341.21540.000.00-1.8015.80
338300252007.05.04 05:42sell0.06eurusdm1.35540.00000.00002007.05.04 06:051.35630.000.000.00-0.54
337740292007.05.03 15:12buy0.96eurusdm1.35640.00000.00002007.05.04 06:051.35610.000.00-0.58-2.88
337877502007.05.03 18:29buy1.92eurusdm1.35540.00000.00002007.05.04 06:051.35610.000.00-1.1613.44
337583752007.05.03 13:46buy0.48eurusdm1.35740.00000.00002007.05.04 06:051.35610.000.00-0.29-6.24
338243172007.05.04 03:34buy0.06usdchfm1.21540.00000.00002007.05.04 06:051.21440.000.000.00-0.49
337527492007.05.03 13:02sell0.24usdchfm1.21290.00000.00002007.05.04 06:051.21480.000.00-0.23-3.75
337737322007.05.03 15:10sell0.48usdchfm1.21440.00000.00002007.05.04 06:051.21480.000.00-0.45-1.58
337482132007.05.03 12:35sell0.12usdchfm1.21190.00000.00002007.05.04 06:051.21480.000.00-0.11-2.86
337460692007.05.03 12:31sell0.06usdchfm1.21080.00000.00002007.05.04 06:051.21480.000.00-0.06-1.98
337866542007.05.03 18:17sell0.96usdchfm1.21540.00000.00002007.05.04 06:051.21480.000.00-0.904.74
338200172007.05.04 02:45buy0.06usdjpym120.340.000.002007.05.04 06:05120.300.000.000.00-0.20
337515132007.05.03 12:58sell0.12usdjpym120.210.000.002007.05.04 06:05120.330.000.00-0.17-1.20
337394872007.05.03 11:46sell0.06usdjpym120.110.000.002007.05.04 06:05120.330.000.00-0.09-1.10
337821862007.05.03 16:55sell0.24usdjpym120.340.000.002007.05.04 06:05120.330.000.00-0.340.20
338338512007.05.04 06:30sell0.06eurusdm1.35640.00000.00002007.05.04 07:351.35530.000.000.000.66
338403622007.05.04 07:36buy0.12eurusdm1.35530.00000.00002007.05.04 08:371.35650.000.000.001.44
338408352007.05.04 07:39sell0.06usdchfm1.21540.00000.00002007.05.04 12:301.21370.000.000.000.84
338574962007.05.04 09:37sell0.12usdchfm1.21540.00000.00002007.05.04 12:411.21400.000.000.001.38
338777472007.05.04 12:34sell0.24usdchfm1.21500.00000.00002007.05.04 12:411.21400.000.000.001.98
338391272007.05.04 07:27buy0.06eurusdm1.35640.00000.00002007.05.04 12:461.35860.000.000.001.32
338779752007.05.04 12:35buy0.12eurusdm1.35660.00000.00002007.05.04 12:461.35860.000.000.002.40
338742932007.05.04 12:30buy0.06usdjpym120.210.000.002007.05.04 13:03120.100.000.000.00-0.55
338799802007.05.04 12:38buy0.12usdjpym120.210.000.002007.05.04 13:03120.110.000.000.00-1.00
338890232007.05.04 13:03sell0.06usdjpym120.100.000.002007.05.04 13:38119.960.000.000.000.70
338833562007.05.04 12:46buy0.24usdjpym120.130.000.002007.05.04 13:42120.020.000.000.00-2.20
338931652007.05.04 13:38buy0.96usdjpym119.960.000.002007.05.04 13:53120.050.000.000.007.20
338870672007.05.04 12:58buy0.48usdjpym120.030.000.002007.05.04 13:53120.050.000.000.000.80
338959112007.05.04 13:53buy0.06eurusdm1.35980.00000.00002007.05.04 13:531.35940.000.000.00-0.24
338832072007.05.04 12:46sell0.96eurusdm1.35860.00000.00002007.05.04 13:531.35960.000.000.00-9.60
338812742007.05.04 12:42sell0.48eurusdm1.35740.00000.00002007.05.04 13:531.35960.000.000.00-10.56
338486012007.05.04 08:37sell0.24eurusdm1.35650.00000.00002007.05.04 13:531.35960.000.000.00-7.44
338376552007.05.04 07:05sell0.12eurusdm1.35740.00000.00002007.05.04 13:531.35960.000.000.00-2.64
338934322007.05.04 13:38sell3.84eurusdm1.36060.00000.00002007.05.04 13:541.35960.000.000.0038.40
338872262007.05.04 12:59sell1.92eurusdm1.35960.00000.00002007.05.04 13:541.35960.000.000.000.00
338925202007.05.04 13:36buy0.48usdchfm1.21100.00000.00002007.05.04 13:541.21080.000.000.00-0.79
338849522007.05.04 12:51buy0.24usdchfm1.21300.00000.00002007.05.04 13:541.21080.000.000.00-4.36
338811292007.05.04 12:41buy0.12usdchfm1.21400.00000.00002007.05.04 13:541.21080.000.000.00-3.17
338488752007.05.04 08:37buy0.06usdchfm1.21440.00000.00002007.05.04 13:541.21080.000.000.00-1.78
338962162007.05.04 13:54sell0.06usdjpym120.060.000.002007.05.04 13:54120.090.000.000.00-0.15
338998212007.05.04 14:18sell0.06usdjpym120.170.000.002007.05.06 22:44120.050.000.00-0.090.60
338985332007.05.04 14:07buy0.06eurusdm1.35880.00000.00002007.05.07 00:371.36080.000.00-0.041.20
339244272007.05.06 22:44buy0.06usdjpym120.050.000.002007.05.07 05:05119.930.000.000.00-0.60
339434152007.05.07 03:37buy0.24usdjpym119.850.000.002007.05.07 05:08119.950.000.000.002.00
339490262007.05.07 05:08sell0.06usdjpym119.950.000.002007.05.07 06:45119.850.000.000.000.50
339502832007.05.07 05:32buy0.12usdchfm1.20900.00000.00002007.05.07 10:281.21020.000.000.001.19
339550872007.05.07 06:45buy0.24usdjpym119.850.000.002007.05.07 11:24119.950.000.000.002.00
339468002007.05.07 04:33buy0.06eurusdm1.35980.00000.00002007.05.07 12:251.36180.000.000.001.20
339645502007.05.07 10:28sell0.06usdchfm1.21020.00000.00002007.05.07 12:321.20920.000.000.000.50
339688942007.05.07 11:24sell0.06usdjpym119.950.000.002007.05.07 17:31120.060.000.000.00-0.55
339326412007.05.07 01:01buy0.12usdjpym119.950.000.002007.05.07 17:31120.030.000.000.000.80
339753982007.05.07 12:32buy0.12usdchfm1.20920.00000.00002007.05.07 17:321.21020.000.000.000.99
339306632007.05.07 00:39buy0.06usdchfm1.21000.00000.00002007.05.07 17:321.21020.000.000.000.10
339884182007.05.07 17:31buy0.06eurusdm1.36080.00000.00002007.05.07 17:321.36050.000.000.00-0.18
339112962007.05.04 16:47sell0.06eurusdm1.35980.00000.00002007.05.07 17:321.36070.000.000.03-0.54
339744212007.05.07 12:25sell0.48eurusdm1.36180.00000.00002007.05.07 17:321.36070.000.000.005.28
339511752007.05.07 05:47sell0.24eurusdm1.36080.00000.00002007.05.07 17:321.36070.000.000.000.24
339305212007.05.07 00:37sell0.12eurusdm1.36080.00000.00002007.05.07 17:321.36070.000.000.000.12
339886832007.05.07 17:32sell0.06usdchfm1.21020.00000.00002007.05.07 17:331.21030.000.000.00-0.05
339893342007.05.07 17:38sell0.06usdjpym120.050.000.002007.05.08 01:33119.950.000.00-0.090.50
340173632007.05.08 01:33buy0.06usdjpym119.950.000.002007.05.08 04:35119.830.000.000.00-0.60
340263622007.05.08 03:22buy0.24usdjpym119.750.000.002007.05.08 05:24119.850.000.000.002.00
339948632007.05.07 19:13buy0.06eurusdm1.35980.00000.00002007.05.08 05:391.36180.000.00-0.041.20
340327262007.05.08 05:40sell0.12eurusdm1.36180.00000.00002007.05.08 06:471.36070.000.000.001.32
340234262007.05.08 02:45buy0.06usdchfm1.21150.00000.00002007.05.08 07:011.21260.000.000.000.54
340198042007.05.08 01:57buy0.12usdjpym119.850.000.002007.05.08 07:28119.970.000.000.001.20
340203462007.05.08 02:01sell0.06eurusdm1.36080.00000.00002007.05.08 08:101.35970.000.000.000.66
340411552007.05.08 07:28sell0.12usdjpym119.970.000.002007.05.08 08:15119.870.000.000.001.00
340597232007.05.08 10:49sell3.84usdchfm1.21700.00000.00002007.05.08 11:191.21580.000.000.0037.90
340320482007.05.08 05:24sell0.06usdjpym119.850.000.002007.05.08 11:32119.660.000.000.000.95
340626092007.05.08 11:19buy0.06usdchfm1.21580.00000.00002007.05.08 11:351.21510.000.000.00-0.35
340485852007.05.08 08:18sell0.96usdchfm1.21490.00000.00002007.05.08 11:351.21540.000.000.00-3.95
340384622007.05.08 07:01sell0.24usdchfm1.21260.00000.00002007.05.08 11:351.21540.000.000.00-5.53
340452292007.05.08 08:10sell0.48usdchfm1.21380.00000.00002007.05.08 11:351.21540.000.000.00-6.32
340114192007.05.08 00:44sell0.12usdchfm1.21250.00000.00002007.05.08 11:351.21540.000.000.00-2.86
339926292007.05.07 18:54sell0.06usdchfm1.21130.00000.00002007.05.08 11:351.21540.000.00-0.06-2.02
340564222007.05.08 10:08sell1.92usdchfm1.21590.00000.00002007.05.08 11:351.21540.000.000.007.90
340622182007.05.08 11:16buy0.12usdjpym119.770.000.002007.05.08 11:35119.670.000.000.00-1.00
340471192007.05.08 08:15buy0.06usdjpym119.870.000.002007.05.08 11:35119.670.000.000.00-1.00
340635482007.05.08 11:32buy0.24usdjpym119.660.000.002007.05.08 11:35119.670.000.000.000.20
340507702007.05.08 08:38buy0.48eurusdm1.35740.00000.00002007.05.08 11:361.35600.000.000.00-6.72
340469352007.05.08 08:15buy0.24eurusdm1.35870.00000.00002007.05.08 11:361.35600.000.000.00-6.48
340565102007.05.08 10:08buy0.96eurusdm1.35630.00000.00002007.05.08 11:361.35600.000.000.00-2.88
340374652007.05.08 06:47buy0.06eurusdm1.36070.00000.00002007.05.08 11:361.35600.000.000.00-2.82
340600072007.05.08 10:49buy1.92eurusdm1.35530.00000.00002007.05.08 11:361.35600.000.000.0013.44
340452842007.05.08 08:10buy0.12eurusdm1.35970.00000.00002007.05.08 11:361.35600.000.000.00-4.44
340661492007.05.08 12:11sell0.07eurusdm1.35630.00000.00002007.05.08 12:491.35520.000.000.000.77
340679052007.05.08 12:32buy0.07usdjpym119.560.000.002007.05.08 14:13119.670.000.000.000.64
340691882007.05.08 12:49buy0.07eurusdm1.35520.00000.00002007.05.08 14:511.35270.000.000.00-1.75
340790702007.05.08 14:21buy0.56eurusdm1.35170.00000.00002007.05.08 14:511.35270.000.000.005.60
340983412007.05.08 18:31sell0.56usdjpym119.980.000.002007.05.09 00:30119.880.000.00-0.804.67
340820502007.05.08 14:29sell0.28usdjpym119.880.000.002007.05.09 00:54119.770.000.00-0.402.57
340768982007.05.08 14:17buy0.28eurusdm1.35300.00000.00002007.05.09 01:071.35470.000.00-0.174.76
340933072007.05.08 16:59sell0.14eurusdm1.35370.00000.00002007.05.09 01:201.35400.000.000.08-0.42
340846282007.05.08 14:51sell0.07eurusdm1.35270.00000.00002007.05.09 01:201.35400.000.000.04-0.91
340748732007.05.08 14:13buy0.14eurusdm1.35420.00000.00002007.05.09 01:201.35380.000.00-0.08-0.56
341136572007.05.09 01:07sell0.28eurusdm1.35470.00000.00002007.05.09 01:201.35400.000.000.001.96
340757872007.05.08 14:15sell0.07usdchfm1.21730.00000.00002007.05.09 01:201.21800.000.00-0.07-0.40
340848292007.05.08 14:51buy0.07usdchfm1.21850.00000.00002007.05.09 01:201.21760.000.000.06-0.52
340949272007.05.08 17:23buy0.14usdchfm1.21740.00000.00002007.05.09 01:201.21760.000.000.120.23
341126502007.05.09 00:55buy0.14usdjpym119.770.000.002007.05.09 01:20119.720.000.000.00-0.58
341114382007.05.09 00:30buy0.07usdjpym119.880.000.002007.05.09 01:20119.720.000.000.00-0.94
340747722007.05.08 14:13sell0.07usdjpym119.670.000.002007.05.09 01:20119.750.000.00-0.10-0.47
340779842007.05.08 14:19sell0.14usdjpym119.760.000.002007.05.09 01:20119.750.000.00-0.200.12
341454672007.05.09 11:03sell0.28usdjpym120.070.000.002007.05.09 11:24119.970.000.000.002.33
341365892007.05.09 08:16sell0.14usdjpym119.970.000.002007.05.09 12:27119.870.000.000.001.17
341445172007.05.09 10:46sell0.07usdchfm1.21840.00000.00002007.05.09 12:551.21640.000.000.001.15
341334592007.05.09 07:17buy0.07eurusdm1.35370.00000.00002007.05.09 13:151.35570.000.000.001.40
341514542007.05.09 12:46buy0.07usdchfm1.21740.00000.00002007.05.09 13:371.21520.000.000.00-1.27
341583532007.05.09 13:17buy0.28usdchfm1.21540.00000.00002007.05.09 13:371.21530.000.000.00-0.23
341535372007.05.09 12:55buy0.14usdchfm1.21640.00000.00002007.05.09 13:371.21530.000.000.00-1.27
341607662007.05.09 13:24buy0.56usdchfm1.21440.00000.00002007.05.09 13:431.21540.000.000.004.61
341357332007.05.09 08:08sell0.07usdjpym119.870.000.002007.05.09 14:18119.670.000.000.001.17
341463652007.05.09 11:24buy0.07usdjpym119.970.000.002007.05.09 17:22119.850.000.000.00-0.70
341525792007.05.09 12:53buy0.28usdjpym119.770.000.002007.05.09 17:47119.870.000.000.002.34
341573052007.05.09 13:15sell0.14eurusdm1.35570.00000.00002007.05.09 18:161.35450.000.000.001.68
341816782007.05.09 18:13sell0.28eurusdm1.35570.00000.00002007.05.09 18:161.35450.000.000.003.36
341546732007.05.09 13:04sell0.07eurusdm1.35470.00000.00002007.05.09 18:191.35320.000.000.001.05
341498082007.05.09 12:27buy0.14usdjpym119.870.000.002007.05.09 18:19119.970.000.000.001.17
341702212007.05.09 14:46buy0.07eurusdm1.35470.00000.00002007.05.09 23:471.35340.000.00-0.13-0.91
341893492007.05.09 18:41sell0.56usdjpym120.070.000.002007.05.10 01:57119.970.000.00-2.404.67
342098252007.05.10 01:57buy0.14usdjpym119.970.000.002007.05.10 03:28120.070.000.000.001.17
341898712007.05.09 18:46sell0.56usdchfm1.21910.00000.00002007.05.10 05:181.21810.000.00-1.584.60
341920182007.05.09 19:24buy0.28eurusdm1.35220.00000.00002007.05.10 05:451.35420.000.00-0.515.60
342127682007.05.10 03:28sell0.56usdjpym120.070.000.002007.05.10 06:00120.080.000.000.00-0.47
342062982007.05.10 00:58buy0.07usdjpym120.070.000.002007.05.10 06:00120.050.000.000.00-0.12
341849262007.05.09 18:19sell0.28usdjpym119.970.000.002007.05.10 06:00120.080.000.00-1.20-2.56
341795252007.05.09 17:47sell0.14usdjpym119.870.000.002007.05.10 06:00120.080.000.00-0.60-2.45
342017612007.05.09 23:30sell0.07eurusdm1.35320.00000.00002007.05.10 06:001.35500.000.000.00-1.26
341829942007.05.09 18:16buy0.14eurusdm1.35450.00000.00002007.05.10 06:001.35480.000.00-0.250.42
341683702007.05.09 14:25sell0.07usdjpym119.770.000.002007.05.10 06:00120.060.000.00-0.30-1.69
342153552007.05.10 05:18buy0.07usdchfm1.21810.00000.00002007.05.10 06:001.21740.000.000.00-0.40
341728182007.05.09 15:37sell0.14usdchfm1.21640.00000.00002007.05.10 06:001.21780.000.00-0.39-1.61
341654922007.05.09 13:43sell0.07usdchfm1.21540.00000.00002007.05.10 06:001.21780.000.00-0.20-1.38
341844082007.05.09 18:19sell0.28usdchfm1.21800.00000.00002007.05.10 06:001.21780.000.00-0.790.46
342298292007.05.10 07:59buy0.14usdchfm1.21610.00000.00002007.05.10 08:121.21710.000.000.001.15
342224982007.05.10 06:33sell0.14eurusdm1.35620.00000.00002007.05.10 08:141.35420.000.000.002.80
342188092007.05.10 06:04sell0.07eurusdm1.35520.00000.00002007.05.10 09:141.35320.000.000.001.40
342197312007.05.10 06:11buy0.07usdchfm1.21710.00000.00002007.05.10 09:231.21910.000.000.001.15
342421432007.05.10 09:23sell0.28usdchfm1.21910.00000.00002007.05.10 09:441.21790.000.000.002.76
342474692007.05.10 10:16sell0.28usdchfm1.21890.00000.00002007.05.10 10:591.21790.000.000.002.30
342473202007.05.10 10:15sell0.56usdjpym120.470.000.002007.05.10 11:01120.360.000.000.005.12
342330052007.05.10 08:16sell0.14usdjpym120.270.000.002007.05.10 12:32120.360.000.000.00-1.05
342533012007.05.10 11:01buy0.07usdjpym120.360.000.002007.05.10 12:32120.310.000.000.00-0.29
342291512007.05.10 07:48sell0.07usdjpym120.170.000.002007.05.10 12:32120.360.000.000.00-1.11
342393782007.05.10 09:14sell0.28usdjpym120.370.000.002007.05.10 12:32120.360.000.000.000.23
342522262007.05.10 10:59buy0.14usdchfm1.21790.00000.00002007.05.10 12:331.21690.000.000.00-1.15
342447452007.05.10 09:44buy0.07usdchfm1.21790.00000.00002007.05.10 12:331.21690.000.000.00-0.58
342313202007.05.10 08:12sell0.07usdchfm1.21710.00000.00002007.05.10 12:331.21730.000.000.00-0.12
342397082007.05.10 09:15sell0.14usdchfm1.21810.00000.00002007.05.10 12:331.21730.000.000.000.92
342320052007.05.10 08:14buy0.14eurusdm1.35420.00000.00002007.05.10 12:331.35380.000.000.00-0.56
342258622007.05.10 07:13buy0.07eurusdm1.35520.00000.00002007.05.10 12:331.35380.000.000.00-0.98
342393442007.05.10 09:14buy0.28eurusdm1.35320.00000.00002007.05.10 12:331.35380.000.000.001.68
342662002007.05.10 12:34sell0.07eurusdm1.35430.00000.00002007.05.10 12:381.35310.000.000.000.84
342663442007.05.10 12:34buy0.07usdchfm1.21690.00000.00002007.05.10 12:511.21900.000.000.001.21
342727702007.05.10 12:55sell0.28usdchfm1.22020.00000.00002007.05.10 13:041.21920.000.000.002.30
342756882007.05.10 13:04buy0.07usdchfm1.21920.00000.00002007.05.10 13:271.22120.000.000.001.15
342671242007.05.10 12:38buy0.07eurusdm1.35310.00000.00002007.05.10 13:491.35060.000.000.00-1.75
342776492007.05.10 13:16sell0.28usdchfm1.22020.00000.00002007.05.10 13:521.22040.000.000.00-0.46
342822672007.05.10 13:32buy0.07usdchfm1.22020.00000.00002007.05.10 13:521.22000.000.000.00-0.11
342689312007.05.10 12:51sell0.14usdchfm1.21900.00000.00002007.05.10 13:521.22040.000.000.00-1.61
342837032007.05.10 13:45sell1.12usdchfm1.22120.00000.00002007.05.10 13:521.22040.000.000.007.34
342672542007.05.10 12:38sell0.07usdchfm1.21760.00000.00002007.05.10 13:521.22040.000.000.00-1.61
342815442007.05.10 13:27sell0.56usdchfm1.22120.00000.00002007.05.10 13:521.22040.000.000.003.67
342702362007.05.10 12:52sell0.07usdjpym120.460.000.002007.05.10 13:52120.480.000.000.00-0.12
342821132007.05.10 13:32sell0.07eurusdm1.35100.00000.00002007.05.10 13:521.35100.000.000.000.00
342839722007.05.10 13:46buy0.28eurusdm1.35000.00000.00002007.05.10 13:521.35080.000.000.002.24
342797992007.05.10 13:21buy0.14eurusdm1.35000.00000.00002007.05.10 13:521.35080.000.000.001.12
342874622007.05.10 14:27sell0.07eurusdm1.35100.00000.00002007.05.10 16:381.34990.000.000.000.77
342961882007.05.10 16:07buy0.14usdchfm1.21900.00000.00002007.05.10 17:031.22110.000.000.002.41
342952462007.05.10 16:02buy0.07usdjpym120.360.000.002007.05.10 17:24120.030.000.000.00-1.92
343151262007.05.10 17:15buy1.12usdjpym119.940.000.002007.05.10 17:24120.040.000.000.009.33
343011542007.05.10 16:40buy0.28usdjpym120.140.000.002007.05.10 17:24120.040.000.000.00-2.33
342961452007.05.10 16:07buy0.14usdjpym120.240.000.002007.05.10 17:24120.040.000.000.00-2.33
343002672007.05.10 16:39buy0.07eurusdm1.34990.00000.00002007.05.10 18:361.34830.000.000.00-1.12
343158112007.05.10 17:24sell0.07usdjpym120.040.000.002007.05.10 21:03119.830.000.00-0.101.23
343094322007.05.10 17:02buy0.56usdjpym120.040.000.002007.05.10 21:30119.910.000.000.76-6.07
343298132007.05.10 21:03buy2.24usdjpym119.830.000.002007.05.10 21:30119.910.000.000.0014.94
343253322007.05.10 19:53buy1.12usdjpym119.940.000.002007.05.10 21:30119.910.000.001.51-2.80
343205402007.05.10 18:36sell0.07eurusdm1.34830.00000.00002007.05.10 21:311.34860.000.000.04-0.21
343111372007.05.10 17:04buy0.28eurusdm1.34730.00000.00002007.05.10 21:311.34840.000.00-0.173.08
343046942007.05.10 16:53buy0.14eurusdm1.34890.00000.00002007.05.10 21:311.34840.000.00-0.08-0.70
343248002007.05.10 19:44buy0.14usdchfm1.22010.00000.00002007.05.10 21:321.21930.000.000.12-0.92
342845872007.05.10 13:53buy0.07usdchfm1.22020.00000.00002007.05.10 21:321.21930.000.000.06-0.52
343098082007.05.10 17:03sell0.07usdchfm1.22110.00000.00002007.05.10 21:321.21970.000.00-0.070.80
343327472007.05.10 21:33sell0.07usdjpym119.930.000.002007.05.10 22:11119.730.000.000.001.17
343377192007.05.10 22:11buy0.14usdjpym119.730.000.002007.05.10 22:39119.830.000.000.001.17
343429162007.05.10 23:17buy0.14usdjpym119.730.000.002007.05.10 23:51119.830.000.000.001.17
343471762007.05.11 00:02sell0.28usdjpym119.930.000.002007.05.11 00:14119.830.000.000.002.34
343523252007.05.11 01:01sell0.14usdchfm1.22110.00000.00002007.05.11 01:491.22010.000.000.001.15
343483162007.05.11 00:14buy0.14usdjpym119.830.000.002007.05.11 01:58119.930.000.000.001.17
343562402007.05.11 01:58sell0.28usdjpym119.930.000.002007.05.11 07:33119.830.000.000.002.34
343340372007.05.10 21:46sell0.07usdchfm1.22110.00000.00002007.05.11 08:281.21910.000.000.001.15
343453162007.05.10 23:52buy0.14eurusdm1.34730.00000.00002007.05.11 08:281.34850.000.000.001.68
343767162007.05.11 07:26buy0.28eurusdm1.34730.00000.00002007.05.11 08:281.34850.000.000.003.36
343606702007.05.11 03:00sell0.14eurusdm1.34830.00000.00002007.05.11 08:291.34840.000.000.00-0.14
343419332007.05.10 23:08sell0.07eurusdm1.34830.00000.00002007.05.11 08:291.34840.000.000.00-0.07
343860512007.05.11 08:28sell0.28eurusdm1.34850.00000.00002007.05.11 08:291.34840.000.000.000.28
343341002007.05.10 21:46buy0.07eurusdm1.34750.00000.00002007.05.11 08:291.34820.000.000.000.49
343857052007.05.11 08:28buy0.28usdchfm1.21910.00000.00002007.05.11 08:301.21890.000.000.00-0.46
343552182007.05.11 01:49buy0.14usdchfm1.22010.00000.00002007.05.11 08:301.21890.000.000.00-1.38
343354192007.05.10 21:58buy0.07usdchfm1.22010.00000.00002007.05.11 08:301.21890.000.000.00-0.69
343450412007.05.10 23:51sell0.14usdjpym119.830.000.002007.05.11 08:30119.870.000.000.00-0.47
343400512007.05.10 22:39sell0.07usdjpym119.830.000.002007.05.11 08:30119.870.000.000.00-0.23
343784932007.05.11 07:33buy0.14usdjpym119.830.000.002007.05.11 08:30119.840.000.000.000.12
343347322007.05.10 21:50buy0.07usdjpym119.830.000.002007.05.11 08:30119.840.000.000.000.06
343942412007.05.11 09:26buy0.14usdjpym119.630.000.002007.05.11 09:36119.620.000.000.00-0.12
343955052007.05.11 09:32buy0.28usdjpym119.500.000.002007.05.11 10:00119.720.000.000.005.15
343917512007.05.11 09:02buy0.07usdchfm1.21810.00000.00002007.05.11 10:151.21920.000.000.000.63
344013532007.05.11 10:54buy0.14usdjpym119.720.000.002007.05.11 11:10119.830.000.000.001.29
343977102007.05.11 10:00sell0.07usdjpym119.720.000.002007.05.11 12:30119.620.000.000.000.59
343994722007.05.11 10:21sell0.14usdjpym119.820.000.002007.05.11 12:30119.620.000.000.002.34
344079122007.05.11 12:13buy0.14usdjpym119.730.000.002007.05.11 12:32119.730.000.000.000.00
344122862007.05.11 12:30buy0.28usdjpym119.620.000.002007.05.11 12:32119.730.000.000.002.57
344028962007.05.11 11:10sell0.28usdjpym119.830.000.002007.05.11 12:32119.760.000.000.001.64
343931772007.05.11 09:17buy0.07usdjpym119.730.000.002007.05.11 12:32119.730.000.000.000.00
343991772007.05.11 10:15sell0.07usdchfm1.21920.00000.00002007.05.11 12:331.21890.000.000.000.17
344138322007.05.11 12:32sell0.56usdjpym119.730.000.002007.05.11 12:33119.720.000.000.000.47
344142732007.05.11 12:34sell0.07eurusdm1.34950.00000.00002007.05.11 12:391.34840.000.000.000.77
344162802007.05.11 12:40sell0.07usdchfm1.22020.00000.00002007.05.11 13:011.21820.000.000.001.15
344159122007.05.11 12:39buy0.07eurusdm1.34840.00000.00002007.05.11 13:261.35040.000.000.001.40
344229082007.05.11 13:26buy0.14usdjpym119.640.000.002007.05.11 13:37119.840.000.000.002.34
344170812007.05.11 12:45buy0.07usdjpym119.740.000.002007.05.11 14:34119.940.000.000.001.17
344202652007.05.11 13:01buy0.14usdchfm1.21820.00000.00002007.05.11 16:161.21920.000.000.001.15
344509352007.05.11 16:35buy0.07eurusdm1.35150.00000.00002007.05.13 22:541.35350.000.00-0.041.40
344498362007.05.11 16:16sell0.07usdchfm1.21920.00000.00002007.05.14 03:241.21720.000.00-0.071.15
344599782007.05.13 22:00buy0.14usdchfm1.21870.00000.00002007.05.14 06:411.21820.000.000.00-0.57
344177212007.05.11 12:50buy0.07usdchfm1.21920.00000.00002007.05.14 06:411.21820.000.000.06-0.57
344787842007.05.14 03:24buy0.28usdchfm1.21720.00000.00002007.05.14 06:411.21820.000.000.002.30
344867092007.05.14 06:39buy0.07eurusdm1.35350.00000.00002007.05.14 07:261.35280.000.000.00-0.49
344554772007.05.11 18:10sell1.12eurusdm1.35250.00000.00002007.05.14 07:261.35300.000.000.60-5.60
344323472007.05.11 14:21sell0.28eurusdm1.35150.00000.00002007.05.14 07:261.35300.000.000.15-4.20
344351662007.05.11 14:31sell0.56eurusdm1.35250.00000.00002007.05.14 07:261.35300.000.000.30-2.80
344226272007.05.11 13:26sell0.14eurusdm1.35040.00000.00002007.05.14 07:261.35300.000.000.08-3.64
344182852007.05.11 12:53sell0.07eurusdm1.34940.00000.00002007.05.14 07:261.35300.000.000.04-2.52
344654912007.05.13 22:54sell2.24eurusdm1.35350.00000.00002007.05.14 07:261.35300.000.000.0011.20
344764612007.05.14 02:45sell4.48eurusdm1.35450.00000.00002007.05.14 07:261.35300.000.000.0067.20
344887022007.05.14 07:00sell0.14usdchfm1.21920.00000.00002007.05.14 07:261.22030.000.000.00-1.26
344903482007.05.14 07:07sell0.28usdchfm1.22020.00000.00002007.05.14 07:261.22030.000.000.00-0.23
344871752007.05.14 06:41sell0.07usdchfm1.21820.00000.00002007.05.14 07:261.22030.000.000.00-1.20
344851702007.05.14 06:14sell2.24usdjpym120.240.000.002007.05.14 07:27120.290.000.000.00-9.31
344407632007.05.11 14:57sell1.12usdjpym120.140.000.002007.05.14 07:27120.290.000.00-1.60-13.97
344397482007.05.11 14:54sell0.56usdjpym120.040.000.002007.05.14 07:27120.290.000.00-0.80-11.64
344358132007.05.11 14:34sell0.28usdjpym119.940.000.002007.05.14 07:27120.290.000.00-0.40-8.15
344258522007.05.11 13:37sell0.14usdjpym119.840.000.002007.05.14 07:27120.290.000.00-0.20-5.24
344248742007.05.11 13:35sell0.07usdjpym119.740.000.002007.05.14 07:27120.290.000.00-0.10-3.20
345018942007.05.14 09:37sell0.07usdchfm1.22010.00000.00002007.05.14 11:231.21810.000.000.001.15
345020132007.05.14 09:43buy0.07eurusdm1.35370.00000.00002007.05.14 11:231.35570.000.000.001.40
344951732007.05.14 07:59buy0.07usdchfm1.21910.00000.00002007.05.14 12:091.21880.000.000.00-0.17
345077072007.05.14 11:23buy0.28usdchfm1.21810.00000.00002007.05.14 12:261.21910.000.000.002.30
345078302007.05.14 11:23sell0.28eurusdm1.35570.00000.00002007.05.14 14:351.35370.000.000.005.60
345371302007.05.14 23:50sell0.28usdjpym120.440.000.002007.05.15 02:32120.340.000.000.002.33
345044492007.05.14 10:30buy0.14usdchfm1.21910.00000.00002007.05.15 03:371.21820.000.000.12-1.03
345115652007.05.14 12:26sell0.07usdchfm1.21910.00000.00002007.05.15 03:371.21860.000.00-0.070.29
345440212007.05.15 01:59buy0.28usdchfm1.21810.00000.00002007.05.15 03:371.21820.000.000.000.23
345066542007.05.14 11:04sell0.07usdjpym120.340.000.002007.05.15 03:37120.390.000.00-0.10-0.29
345140022007.05.14 13:05sell0.14usdjpym120.440.000.002007.05.15 03:37120.390.000.00-0.200.58
345179832007.05.14 14:30buy0.07usdjpym120.340.000.002007.05.15 03:37120.360.000.000.090.12
345450362007.05.15 02:32buy0.14usdjpym120.340.000.002007.05.15 03:37120.360.000.000.000.23
345111162007.05.14 12:20buy0.07eurusdm1.35470.00000.00002007.05.15 03:391.35420.000.00-0.04-0.35
345255022007.05.14 17:11sell0.28eurusdm1.35470.00000.00002007.05.15 03:391.35440.000.000.150.84
345039242007.05.14 10:19sell0.14eurusdm1.35470.00000.00002007.05.15 03:391.35440.000.000.080.42
345190382007.05.14 14:35buy0.14eurusdm1.35370.00000.00002007.05.15 03:391.35420.000.00-0.080.70
344953692007.05.14 07:59sell0.07eurusdm1.35470.00000.00002007.05.15 03:391.35440.000.000.040.21
345539272007.05.15 06:35sell0.07eurusdm1.35570.00000.00002007.05.15 07:291.35370.000.000.001.40
345570002007.05.15 07:05buy0.14usdjpym120.140.000.002007.05.15 08:50120.340.000.000.002.33
345547492007.05.15 06:36buy0.07usdjpym120.240.000.002007.05.15 09:29120.440.000.000.001.16
345709502007.05.15 09:30sell0.56usdjpym120.550.000.002007.05.15 09:35120.440.000.000.005.11
345528882007.05.15 06:29buy0.07usdchfm1.21810.00000.00002007.05.15 09:491.21940.000.000.000.75
345579382007.05.15 07:16buy0.07eurusdm1.35470.00000.00002007.05.15 12:341.35600.000.000.000.91
345725602007.05.15 09:50sell0.14usdchfm1.21940.00000.00002007.05.15 12:341.21840.000.000.001.15
345864532007.05.15 12:34buy0.07usdchfm1.21840.00000.00002007.05.15 12:431.21870.000.000.000.17
345510812007.05.15 06:03sell0.07usdchfm1.21910.00000.00002007.05.15 12:431.21910.000.000.000.00
345703522007.05.15 09:29sell0.28usdjpym120.440.000.002007.05.15 12:43120.470.000.000.00-0.70
345667962007.05.15 08:50sell0.14usdjpym120.340.000.002007.05.15 12:43120.470.000.000.00-1.51
345627862007.05.15 08:08sell0.07usdjpym120.240.000.002007.05.15 12:43120.470.000.000.00-1.34
345871302007.05.15 12:35sell0.56usdjpym120.540.000.002007.05.15 12:43120.470.000.000.003.25
345858872007.05.15 12:34sell0.14eurusdm1.35600.00000.00002007.05.15 12:431.35620.000.000.00-0.28
345838872007.05.15 12:32sell0.07eurusdm1.35470.00000.00002007.05.15 12:431.35620.000.000.00-1.05
345602332007.05.15 07:29buy0.14eurusdm1.35370.00000.00002007.05.15 12:431.35600.000.000.003.22
345715982007.05.15 09:35buy0.07usdjpym120.440.000.002007.05.15 12:43120.450.000.000.000.06
345918992007.05.15 13:04buy0.07eurusdm1.35500.00000.00002007.05.15 14:311.35610.000.000.000.77
345918602007.05.15 13:04sell0.07usdchfm1.21940.00000.00002007.05.15 14:321.21760.000.000.001.03
345932942007.05.15 13:08sell0.07usdjpym120.540.000.002007.05.15 14:33120.390.000.000.000.87
345999722007.05.15 14:12sell0.14usdjpym120.540.000.002007.05.15 14:33120.390.000.000.001.74
346054832007.05.15 14:32buy0.07usdchfm1.21760.00000.00002007.05.15 15:211.21420.000.000.00-1.96
346100912007.05.15 14:48buy0.14usdchfm1.21550.00000.00002007.05.15 15:211.21420.000.000.00-1.50
345977882007.05.15 13:50buy0.14usdjpym120.440.000.002007.05.15 16:50120.270.000.000.00-1.98
345890782007.05.15 12:47buy0.07usdjpym120.440.000.002007.05.15 16:50120.270.000.000.00-0.99
346056432007.05.15 14:33buy0.28usdjpym120.390.000.002007.05.15 16:50120.260.000.000.00-3.03
346200772007.05.15 15:30buy1.12usdjpym120.180.000.002007.05.15 16:52120.280.000.000.009.31
346165392007.05.15 15:02buy0.56usdchfm1.21320.00000.00002007.05.15 17:391.21520.000.000.009.22
346118712007.05.15 14:51buy0.28usdchfm1.21420.00000.00002007.05.15 17:391.21520.000.000.002.30
346292902007.05.15 17:39sell0.14usdchfm1.21520.00000.00002007.05.16 06:001.21420.000.00-0.131.15
346572802007.05.16 06:00buy0.07usdchfm1.21420.00000.00002007.05.16 06:151.21520.000.000.000.58
346347212007.05.15 19:58buy0.07eurusdm1.35880.00000.00002007.05.16 06:451.36080.000.00-0.041.40
346121942007.05.15 14:51sell0.56eurusdm1.35980.00000.00002007.05.16 07:131.36020.000.000.30-2.24
346537222007.05.16 04:50sell1.12eurusdm1.35980.00000.00002007.05.16 07:131.36020.000.000.00-4.48
346080372007.05.15 14:40sell0.28eurusdm1.35850.00000.00002007.05.16 07:131.36020.000.000.15-4.76
346021192007.05.15 14:31sell0.07eurusdm1.35610.00000.00002007.05.16 07:131.36020.000.000.04-2.87
346040792007.05.15 14:32sell0.14eurusdm1.35730.00000.00002007.05.16 07:131.36020.000.000.08-4.06
346613422007.05.16 06:45sell2.24eurusdm1.36080.00000.00002007.05.16 07:131.36020.000.000.0013.44
346193092007.05.15 15:21sell0.07usdchfm1.21420.00000.00002007.05.16 07:131.21500.000.00-0.07-0.46
346586542007.05.16 06:15sell0.14usdchfm1.21520.00000.00002007.05.16 07:131.21500.000.000.000.23
346260542007.05.15 16:52sell0.07usdjpym120.280.000.002007.05.16 07:13120.330.000.00-0.10-0.29
346116002007.05.15 14:51buy0.56usdjpym120.280.000.002007.05.16 07:13120.300.000.000.760.93
346755892007.05.16 09:52sell0.07usdchfm1.21620.00000.00002007.05.16 10:171.21520.000.000.000.58
346772512007.05.16 10:17buy0.07usdchfm1.21520.00000.00002007.05.16 11:381.21620.000.000.000.58
346954162007.05.16 12:42sell0.28usdchfm1.21930.00000.00002007.05.16 13:001.21820.000.000.002.53
346664692007.05.16 07:51buy0.07eurusdm1.35980.00000.00002007.05.16 13:001.35870.000.000.00-0.77
346995492007.05.16 13:00sell0.07eurusdm1.35870.00000.00002007.05.16 13:161.35750.000.000.000.84
347042302007.05.16 13:39sell0.28usdchfm1.21920.00000.00002007.05.16 14:021.21820.000.000.002.30
346816712007.05.16 11:39buy0.14eurusdm1.35870.00000.00002007.05.16 14:021.35790.000.000.00-1.12
346987592007.05.16 13:00buy0.07usdchfm1.21820.00000.00002007.05.16 15:081.21940.000.000.000.69
347065652007.05.16 14:02buy0.14usdchfm1.21820.00000.00002007.05.16 15:081.21940.000.000.001.38
347409862007.05.16 18:16buy0.07usdchfm1.22320.00000.00002007.05.16 19:171.22220.000.000.00-0.57
347189672007.05.16 15:17sell1.12usdchfm1.22190.00000.00002007.05.16 19:171.22260.000.000.00-6.41
347140552007.05.16 15:11sell0.56usdchfm1.22070.00000.00002007.05.16 19:171.22260.000.000.00-8.70
346894082007.05.16 12:03sell0.14usdchfm1.21830.00000.00002007.05.16 19:171.22260.000.000.00-4.92
347130852007.05.16 15:08sell0.28usdchfm1.21940.00000.00002007.05.16 19:171.22260.000.000.00-7.33
347313272007.05.16 16:12sell4.48usdchfm1.22420.00000.00002007.05.16 19:171.22260.000.000.0058.63
346814782007.05.16 11:38sell0.07usdchfm1.21620.00000.00002007.05.16 19:171.22260.000.000.00-3.66
347291532007.05.16 16:03sell2.24usdchfm1.22310.00000.00002007.05.16 19:171.22260.000.000.009.16
347443242007.05.16 19:10sell0.07eurusdm1.35220.00000.00002007.05.16 19:181.35250.000.000.00-0.21
347218362007.05.16 15:30buy1.12eurusdm1.35320.00000.00002007.05.16 19:181.35230.000.000.00-10.08
347023392007.05.16 13:16buy0.56eurusdm1.35750.00000.00002007.05.16 19:181.35230.000.000.00-29.12
347302982007.05.16 16:07buy4.48eurusdm1.35120.00000.00002007.05.16 19:181.35230.000.000.0049.28
346876722007.05.16 12:01buy0.28eurusdm1.35770.00000.00002007.05.16 19:181.35230.000.000.00-15.12
347255722007.05.16 15:48buy2.24eurusdm1.35220.00000.00002007.05.16 19:181.35230.000.000.002.24
346722622007.05.16 09:27sell0.14usdjpym120.480.000.002007.05.16 19:19120.750.000.000.00-3.13
346892802007.05.16 12:03sell0.28usdjpym120.590.000.002007.05.16 19:19120.750.000.000.00-3.71
346961402007.05.16 12:43sell0.56usdjpym120.690.000.002007.05.16 19:19120.750.000.000.00-2.78
347297702007.05.16 16:04sell1.12usdjpym120.790.000.002007.05.16 19:19120.750.000.000.003.71
346706322007.05.16 09:05sell0.07usdjpym120.380.000.002007.05.16 19:19120.750.000.000.00-2.14
347807372007.05.17 06:38buy0.07usdchfm1.22220.00000.00002007.05.17 06:511.22090.000.000.00-0.75
347837502007.05.17 06:48buy0.28usdchfm1.22010.00000.00002007.05.17 09:011.22210.000.000.004.58
347825812007.05.17 06:45buy0.14usdchfm1.22120.00000.00002007.05.17 09:391.22320.000.000.002.29
347893502007.05.17 07:31sell0.14eurusdm1.35430.00000.00002007.05.17 10:201.35240.000.000.002.66
347812632007.05.17 06:40sell0.07eurusdm1.35320.00000.00002007.05.17 11:151.35130.000.000.001.33
348004312007.05.17 10:20buy0.16eurusdm1.35240.00000.00002007.05.17 12:021.35230.000.000.00-0.16
347921882007.05.17 08:03buy0.08eurusdm1.35330.00000.00002007.05.17 12:021.35230.000.000.00-0.80
348133552007.05.17 12:02sell0.08eurusdm1.35230.00000.00002007.05.17 12:311.35030.000.000.001.60
348155172007.05.17 12:17buy0.64eurusdm1.35130.00000.00002007.05.17 12:581.34910.000.000.00-14.08
348068352007.05.17 11:15buy0.32eurusdm1.35130.00000.00002007.05.17 12:581.34910.000.000.00-7.04
348189392007.05.17 12:31buy1.28eurusdm1.35030.00000.00002007.05.17 12:581.34900.000.000.00-16.64
348289712007.05.17 13:01buy0.08usdchfm1.22640.00000.00002007.05.17 13:041.22580.000.000.00-0.39
348163192007.05.17 12:21sell1.12usdchfm1.22530.00000.00002007.05.17 13:041.22620.000.000.00-8.22
347845442007.05.17 06:52sell0.07usdchfm1.22110.00000.00002007.05.17 13:041.22620.000.000.00-2.91
348003842007.05.17 10:20sell0.56usdchfm1.22430.00000.00002007.05.17 13:041.22620.000.000.00-8.68
347975412007.05.17 09:39sell0.28usdchfm1.22320.00000.00002007.05.17 13:041.22620.000.000.00-6.85
347945582007.05.17 09:01sell0.14usdchfm1.22210.00000.00002007.05.17 13:041.22620.000.000.00-4.68
348194162007.05.17 12:32sell2.24usdchfm1.22630.00000.00002007.05.17 13:041.22620.000.000.001.83
348267312007.05.17 12:48sell4.48usdchfm1.22740.00000.00002007.05.17 13:041.22620.000.000.0043.84
348223482007.05.17 12:34sell0.56usdjpym121.190.000.002007.05.17 13:04121.210.000.000.00-0.92
347947612007.05.17 09:03sell0.14usdjpym120.990.000.002007.05.17 13:04121.210.000.000.00-2.54
348020072007.05.17 10:40sell0.28usdjpym121.090.000.002007.05.17 13:04121.210.000.000.00-2.77
347785772007.05.17 06:08sell0.07usdjpym120.890.000.002007.05.17 13:04121.210.000.000.00-1.85
348273982007.05.17 12:50buy5.12eurusdm1.34820.00000.00002007.05.17 13:041.34920.000.000.0051.20
348218342007.05.17 12:33buy2.56eurusdm1.34920.00000.00002007.05.17 13:041.34920.000.000.000.00
348283692007.05.17 12:59sell0.07eurusdm1.34920.00000.00002007.05.17 13:041.34940.000.000.00-0.14
348451102007.05.17 14:59buy0.08usdchfm1.22670.00000.00002007.05.17 18:591.22770.000.000.000.65
348382412007.05.17 14:02sell0.08usdchfm1.22770.00000.00002007.05.18 07:521.22570.000.00-0.081.31
348621482007.05.17 18:59sell0.16usdchfm1.22770.00000.00002007.05.18 08:461.22570.000.00-0.152.61
348920242007.05.18 06:51buy0.08usdchfm1.22670.00000.00002007.05.18 09:171.22600.000.000.00-0.46
348475222007.05.17 15:28sell0.08usdjpym121.290.000.002007.05.18 10:26121.080.000.00-0.111.39
349193062007.05.18 10:27sell0.08usdjpym121.210.000.002007.05.18 10:29121.090.000.000.000.79
348422132007.05.17 14:30sell0.08eurusdm1.34920.00000.00002007.05.18 10:311.34800.000.000.040.96
348896152007.05.18 06:15sell0.16eurusdm1.34920.00000.00002007.05.18 10:311.34800.000.000.001.92
348986322007.05.18 07:52buy0.16usdchfm1.22570.00000.00002007.05.18 10:311.22770.000.000.002.61
349094062007.05.18 08:46buy0.32usdchfm1.22570.00000.00002007.05.18 10:311.22770.000.000.005.21
349210172007.05.18 10:31buy0.64eurusdm1.34800.00000.00002007.05.18 10:401.34790.000.000.00-0.64
349132242007.05.18 09:18buy0.32eurusdm1.34920.00000.00002007.05.18 10:401.34790.000.000.00-4.16
348869462007.05.18 05:32buy0.16eurusdm1.34820.00000.00002007.05.18 10:401.34790.000.000.00-0.48
348299952007.05.17 13:09buy0.08eurusdm1.34820.00000.00002007.05.18 10:401.34790.000.00-0.05-0.24
349159872007.05.18 10:04sell0.64usdchfm1.22670.00000.00002007.05.18 10:401.22690.000.000.00-1.04
349079472007.05.18 08:36sell0.32usdchfm1.22670.00000.00002007.05.18 10:401.22690.000.000.00-0.52
349210482007.05.18 10:31sell1.28usdchfm1.22770.00000.00002007.05.18 10:401.22690.000.000.008.35
349291992007.05.18 10:57buy0.16usdjpym120.890.000.002007.05.18 11:11120.880.000.000.00-0.13
349271992007.05.18 10:49buy0.08usdjpym120.990.000.002007.05.18 11:11120.880.000.000.00-0.73
349300422007.05.18 10:59buy0.32usdjpym120.790.000.002007.05.18 11:14121.000.000.000.005.55
349336912007.05.18 11:14sell0.16usdjpym121.000.000.002007.05.18 12:40120.800.000.000.002.65
349443722007.05.18 12:40buy0.16usdjpym120.800.000.002007.05.18 13:38121.000.000.000.002.64
349343422007.05.18 11:18buy0.08usdjpym120.900.000.002007.05.18 14:01121.100.000.000.001.32
349350392007.05.18 11:21buy0.08usdchfm1.22670.00000.00002007.05.18 14:051.22770.000.000.000.65
349254782007.05.18 10:47buy0.08eurusdm1.34700.00000.00002007.05.18 14:121.34900.000.000.001.60
349549392007.05.18 14:05sell0.08usdchfm1.22770.00000.00002007.05.18 15:081.22560.000.000.001.37
349628292007.05.18 14:37sell1.28usdjpym121.240.000.002007.05.18 15:08121.140.000.000.0010.57
349700202007.05.18 15:08buy0.08usdjpym121.140.000.002007.05.18 15:48121.050.000.000.00-0.59
349464982007.05.18 12:58sell0.16usdjpym120.900.000.002007.05.18 15:48121.080.000.000.00-2.38
349330992007.05.18 11:11sell0.08usdjpym120.890.000.002007.05.18 15:48121.080.000.000.00-1.26
349501992007.05.18 13:39sell0.32usdjpym121.000.000.002007.05.18 15:48121.080.000.000.00-2.11
349541262007.05.18 14:01sell0.64usdjpym121.100.000.002007.05.18 15:48121.080.000.000.001.06
349677502007.05.18 15:02sell0.16eurusdm1.35020.00000.00002007.05.18 15:491.35130.000.000.00-1.76
349347402007.05.18 11:20sell0.08eurusdm1.34800.00000.00002007.05.18 15:491.35130.000.000.00-2.64
349705222007.05.18 15:09sell0.32eurusdm1.35130.00000.00002007.05.18 15:491.35130.000.000.000.00
349782792007.05.18 15:49buy0.08usdjpym121.040.000.002007.05.18 15:55121.040.000.000.000.00
349569252007.05.18 14:12buy0.08usdchfm1.22670.00000.00002007.05.18 15:571.22620.000.000.00-0.33
350226752007.05.21 01:28buy0.08usdjpym121.140.000.002007.05.21 01:50121.240.000.000.000.66
349824642007.05.18 16:33buy0.08usdchfm1.22670.00000.00002007.05.21 09:471.22880.000.000.071.37
351072922007.05.21 10:39sell2.56usdjpym121.590.000.002007.05.21 12:20121.490.000.000.0021.07
351065992007.05.21 10:37sell1.28usdchfm1.23190.00000.00002007.05.21 12:371.23090.000.000.0010.40
351369662007.05.21 12:37sell0.08eurusdm1.34490.00000.00002007.05.21 12:381.34540.000.000.00-0.40
351039042007.05.21 10:34buy2.56eurusdm1.34590.00000.00002007.05.21 12:381.34520.000.000.00-17.92
351011722007.05.21 10:33buy1.28eurusdm1.34730.00000.00002007.05.21 12:381.34520.000.000.00-26.88
350892682007.05.21 09:48buy0.64eurusdm1.34840.00000.00002007.05.21 12:381.34520.000.000.00-20.48
350872482007.05.21 09:45buy0.32eurusdm1.34930.00000.00002007.05.21 12:381.34520.000.000.00-13.12
350574952007.05.21 07:26buy0.16eurusdm1.35030.00000.00002007.05.21 12:381.34520.000.000.00-8.16
350489382007.05.21 06:49buy0.08eurusdm1.35130.00000.00002007.05.21 12:381.34520.000.000.00-4.88
351328792007.05.21 12:20buy5.12eurusdm1.34390.00000.00002007.05.21 12:381.34520.000.000.0066.56
351327022007.05.21 12:20buy0.07usdjpym121.490.000.002007.05.21 12:38121.430.000.000.00-0.35
351050482007.05.21 10:34sell1.28usdjpym121.440.000.002007.05.21 12:38121.460.000.000.00-2.11
350860892007.05.21 09:41sell0.64usdjpym121.340.000.002007.05.21 12:38121.460.000.000.00-6.32
350258482007.05.21 01:50sell0.32usdjpym121.240.000.002007.05.21 12:38121.460.000.000.00-5.80
350128542007.05.21 00:19sell0.16usdjpym121.240.000.002007.05.21 12:38121.460.000.000.00-2.90
349820622007.05.18 16:26sell0.08usdjpym121.140.000.002007.05.21 12:39121.460.000.00-0.11-2.11
351370922007.05.21 12:37buy0.14usdchfm1.23090.00000.00002007.05.21 12:391.23040.000.000.00-0.57
351306392007.05.21 12:12buy0.07usdchfm1.23190.00000.00002007.05.21 12:391.23040.000.000.00-0.85
350959452007.05.21 10:17sell0.32usdchfm1.22980.00000.00002007.05.21 12:391.23080.000.000.00-2.60
349808092007.05.18 16:07sell0.16usdchfm1.22770.00000.00002007.05.21 12:391.23080.000.00-0.15-4.03
349795092007.05.18 16:00sell0.08usdchfm1.22660.00000.00002007.05.21 12:391.23080.000.00-0.08-2.73
351020312007.05.21 10:34sell0.64usdchfm1.23090.00000.00002007.05.21 12:391.23080.000.000.000.52
351078112007.05.21 10:39sell2.56usdchfm1.23270.00000.00002007.05.21 12:391.23080.000.000.0039.52
351607932007.05.21 15:15sell0.08usdjpym121.590.000.002007.05.21 17:51121.490.000.000.000.66
352152022007.05.22 00:13buy0.08eurusdm1.34590.00000.00002007.05.22 06:051.34700.000.000.000.88
351795022007.05.21 17:51buy0.08usdjpym121.490.000.002007.05.22 07:33121.370.000.000.11-0.79
352456132007.05.22 06:39buy0.32usdjpym121.290.000.002007.05.22 07:34121.390.000.000.002.64
352407412007.05.22 06:10buy0.16usdjpym121.390.000.002007.05.22 08:16121.490.000.000.001.32
351809692007.05.21 18:09sell0.16eurusdm1.34690.00000.00002007.05.22 09:351.34500.000.000.093.04
352430432007.05.22 06:25buy0.08usdchfm1.22980.00000.00002007.05.22 09:351.23080.000.000.000.65
351617512007.05.21 15:25sell0.08eurusdm1.34590.00000.00002007.05.22 10:121.34400.000.000.041.52
352535522007.05.22 07:28buy0.08eurusdm1.34600.00000.00002007.05.22 10:351.34480.000.000.00-0.96
352736182007.05.22 09:49sell0.16usdchfm1.23180.00000.00002007.05.22 11:531.23220.000.000.00-0.52
352709852007.05.22 09:35sell0.08usdchfm1.23080.00000.00002007.05.22 11:531.23220.000.000.00-0.91
352606852007.05.22 08:16sell0.16usdjpym121.490.000.002007.05.22 11:54121.450.000.000.000.53
352549232007.05.22 07:34sell0.08usdjpym121.390.000.002007.05.22 11:54121.450.000.000.00-0.40
352708762007.05.22 09:35buy0.16eurusdm1.34500.00000.00002007.05.22 11:541.34460.000.000.00-0.64
352777362007.05.22 10:12buy0.32eurusdm1.34400.00000.00002007.05.22 11:541.34460.000.000.001.92
352397942007.05.22 06:05sell0.32eurusdm1.34700.00000.00002007.05.22 11:541.34480.000.000.007.04
353079162007.05.22 14:21buy0.08usdjpym121.390.000.002007.05.22 15:26121.490.000.000.000.66
352890492007.05.22 12:09sell0.08eurusdm1.34500.00000.00002007.05.22 15:421.34590.000.000.00-0.72
353059342007.05.22 14:15sell0.16eurusdm1.34600.00000.00002007.05.22 15:421.34590.000.000.000.16
352921772007.05.22 12:19buy0.08usdchfm1.23080.00000.00002007.05.22 19:141.22960.000.000.00-0.78
353270582007.05.22 16:00buy0.32usdchfm1.22870.00000.00002007.05.22 19:141.22970.000.000.002.60
353105232007.05.22 14:28sell0.32eurusdm1.34700.00000.00002007.05.22 20:241.34500.000.000.006.40
353423332007.05.22 19:14sell0.08usdchfm1.22970.00000.00002007.05.23 00:381.22870.000.00-0.080.65
353559712007.05.22 23:15sell0.32usdjpym121.690.000.002007.05.23 01:50121.550.000.000.003.69
353673742007.05.23 01:50buy0.08usdjpym121.550.000.002007.05.23 01:50121.670.000.000.000.79
353081512007.05.22 14:21buy0.16usdchfm1.23000.00000.00002007.05.23 07:471.22910.000.000.14-1.17
353842102007.05.23 05:49sell0.08eurusdm1.34600.00000.00002007.05.23 08:071.34190.000.000.003.28
353937202007.05.23 07:05buy0.64usdchfm1.22770.00000.00002007.05.23 08:071.23060.000.000.0015.08
353617702007.05.23 00:38buy0.32usdchfm1.22870.00000.00002007.05.23 08:071.23060.000.000.004.94
353948162007.05.23 07:10buy0.32eurusdm1.34500.00000.00002007.05.23 08:521.34270.000.000.00-7.36
353462092007.05.22 20:24buy0.16eurusdm1.34500.00000.00002007.05.23 08:521.34270.000.00-0.10-3.68
353205782007.05.22 15:24buy0.08eurusdm1.34600.00000.00002007.05.23 08:521.34270.000.00-0.05-2.64
354075892007.05.23 07:58sell0.64usdjpym121.770.000.002007.05.23 08:52121.810.000.000.00-2.10
354099862007.05.23 08:07buy0.64eurusdm1.34190.00000.00002007.05.23 08:521.34270.000.000.005.12
353674212007.05.23 01:50sell0.32usdjpym121.670.000.002007.05.23 08:52121.810.000.000.00-3.68
353527932007.05.22 22:31sell0.16usdjpym121.590.000.002007.05.23 08:52121.810.000.000.00-2.89
353214272007.05.22 15:26sell0.08usdjpym121.490.000.002007.05.23 08:52121.810.000.00-0.11-2.10
354101042007.05.23 08:07sell0.08usdchfm1.23060.00000.00002007.05.23 08:521.23010.000.000.000.33
354288302007.05.23 09:28buy0.08usdjpym121.670.000.002007.05.23 12:39121.420.000.000.00-1.65
354694542007.05.23 12:06buy0.32usdjpym121.430.000.002007.05.23 12:39121.420.000.000.00-0.26
354589092007.05.23 11:47buy0.16usdjpym121.550.000.002007.05.23 12:39121.420.000.000.00-1.71
354762782007.05.23 12:30buy0.64usdjpym121.330.000.002007.05.23 12:42121.430.000.000.005.27
354229882007.05.23 09:09buy0.08usdchfm1.22960.00000.00002007.05.23 13:371.22630.000.000.00-2.15
354551892007.05.23 11:38buy0.32usdchfm1.22760.00000.00002007.05.23 13:381.22630.000.000.00-3.39
354440452007.05.23 10:49buy0.16usdchfm1.22860.00000.00002007.05.23 13:381.22630.000.000.00-3.00
354900702007.05.23 13:45sell0.16usdjpym121.530.000.002007.05.23 14:29121.430.000.000.001.32
354583402007.05.23 11:47buy0.64usdchfm1.22650.00000.00002007.05.23 15:071.22570.000.000.00-4.18
354525312007.05.23 11:26sell0.64eurusdm1.34620.00000.00002007.05.23 16:001.34820.000.000.00-12.80
354433012007.05.23 10:47sell0.32eurusdm1.34510.00000.00002007.05.23 16:001.34820.000.000.00-9.92
354274822007.05.23 09:28sell0.16eurusdm1.34410.00000.00002007.05.23 16:001.34820.000.000.00-6.56
354203152007.05.23 08:54sell0.08eurusdm1.34290.00000.00002007.05.23 16:001.34820.000.000.00-4.24
354633092007.05.23 11:54sell2.56eurusdm1.34920.00000.00002007.05.23 16:001.34820.000.000.0025.60
354605932007.05.23 11:49sell1.28eurusdm1.34820.00000.00002007.05.23 16:001.34830.000.000.00-1.28
354788702007.05.23 12:42sell0.08usdjpym121.430.000.002007.05.23 16:00121.540.000.000.00-0.72
354999042007.05.23 14:29buy0.08usdjpym121.430.000.002007.05.23 16:00121.510.000.000.000.53
355134562007.05.23 15:59sell0.16usdchfm1.22630.00000.00002007.05.23 16:011.22700.000.000.00-0.91
354882152007.05.23 13:37sell0.08usdchfm1.22630.00000.00002007.05.23 16:011.22700.000.000.00-0.46
354683772007.05.23 12:05buy1.28usdchfm1.22530.00000.00002007.05.23 16:011.22660.000.000.0013.57
355060882007.05.23 14:58buy2.56usdchfm1.22530.00000.00002007.05.23 16:011.22660.000.000.0027.13
355255322007.05.23 17:20sell0.32usdjpym121.730.000.002007.05.23 18:29121.630.000.000.002.63
355219512007.05.23 16:53sell0.16usdjpym121.630.000.002007.05.24 00:07121.520.000.00-0.691.45
355671082007.05.24 00:07buy0.16usdjpym121.520.000.002007.05.24 01:55121.620.000.000.001.32
355207762007.05.23 16:52buy0.08eurusdm1.34700.00000.00002007.05.24 06:001.34580.000.00-0.15-0.96
355757202007.05.24 01:55sell0.16usdjpym121.620.000.002007.05.24 06:29121.520.000.000.001.32
355144882007.05.23 16:02sell0.08usdjpym121.530.000.002007.05.24 06:42121.420.000.00-0.340.72
355409822007.05.23 18:29buy0.08usdjpym121.630.000.002007.05.24 06:52121.500.000.000.32-0.86
356029642007.05.24 06:42buy0.32usdjpym121.420.000.002007.05.24 06:54121.520.000.000.002.63
355332752007.05.23 17:54buy0.16eurusdm1.34600.00000.00002007.05.24 07:191.34530.000.00-0.29-1.12
355949392007.05.24 06:08sell0.08eurusdm1.34600.00000.00002007.05.24 07:451.34400.000.000.001.60
355494102007.05.23 20:07buy0.08usdchfm1.22760.00000.00002007.05.24 07:571.22930.000.000.211.11
356053382007.05.24 06:54sell0.08usdjpym121.520.000.002007.05.24 08:03121.420.000.000.000.66
356011232007.05.24 06:37buy0.64eurusdm1.34500.00000.00002007.05.24 08:391.34380.000.000.00-7.68
356245862007.05.24 08:05buy2.56eurusdm1.34300.00000.00002007.05.24 08:391.34380.000.000.0020.48
356149922007.05.24 07:45buy1.28eurusdm1.34400.00000.00002007.05.24 08:391.34380.000.000.00-2.56
355839672007.05.24 03:56buy0.32eurusdm1.34500.00000.00002007.05.24 08:391.34380.000.000.00-3.84
355993272007.05.24 06:29buy0.16usdjpym121.520.000.002007.05.24 08:39121.460.000.000.00-0.79
356236072007.05.24 08:03buy0.32usdjpym121.420.000.002007.05.24 08:39121.460.000.000.001.05
356204132007.05.24 07:58sell0.64usdchfm1.22930.00000.00002007.05.24 08:401.22850.000.000.004.17
355296962007.05.23 17:34sell0.16usdchfm1.22830.00000.00002007.05.24 08:401.22850.000.00-0.45-0.26
355218902007.05.23 16:53sell0.08usdchfm1.22730.00000.00002007.05.24 08:401.22850.000.00-0.23-0.78
356082872007.05.24 07:09sell0.32usdchfm1.22830.00000.00002007.05.24 08:401.22850.000.000.00-0.52
356347062007.05.24 09:14buy0.08usdjpym121.320.000.002007.05.24 11:10121.420.000.000.000.66
356448122007.05.24 11:10sell0.08usdjpym121.420.000.002007.05.24 13:37121.320.000.000.000.66
356529462007.05.24 12:23sell0.16eurusdm1.34500.00000.00002007.05.24 14:011.34360.000.000.002.24
356662272007.05.24 13:37buy0.08usdjpym121.320.000.002007.05.24 14:01121.470.000.000.000.99
356489742007.05.24 11:48buy0.08usdchfm1.22830.00000.00002007.05.24 14:011.22970.000.000.000.91
356572672007.05.24 12:35buy0.08eurusdm1.34400.00000.00002007.05.24 14:471.34320.000.000.00-0.64
356738982007.05.24 14:06sell0.16usdchfm1.23070.00000.00002007.05.24 14:501.22960.000.000.001.43
356729632007.05.24 14:03sell0.16usdjpym121.570.000.002007.05.24 14:54121.470.000.000.001.32
356702852007.05.24 14:01sell0.08usdjpym121.470.000.002007.05.24 15:28121.370.000.000.000.66
356383972007.05.24 09:42sell0.08eurusdm1.34400.00000.00002007.05.24 15:341.34240.000.000.001.28
356880762007.05.24 15:28buy0.16usdjpym121.370.000.002007.05.24 15:38121.470.000.000.001.32
356702102007.05.24 14:01buy0.16eurusdm1.34360.00000.00002007.05.24 15:591.34280.000.000.00-1.28
356756042007.05.24 14:10buy0.32eurusdm1.34240.00000.00002007.05.24 16:051.34320.000.000.002.56
356825092007.05.24 14:53sell0.16eurusdm1.34340.00000.00002007.05.24 16:051.34340.000.000.000.00
356888702007.05.24 15:34buy0.64eurusdm1.34240.00000.00002007.05.24 16:051.34320.000.000.005.12
356821592007.05.24 14:50buy0.08usdchfm1.22960.00000.00002007.05.24 16:051.22890.000.000.00-0.46
356713482007.05.24 14:01sell0.08usdchfm1.22970.00000.00002007.05.24 16:051.22930.000.000.000.26
356826872007.05.24 14:54buy0.08usdjpym121.470.000.002007.05.24 16:05121.460.000.000.00-0.07
356892042007.05.24 15:38sell0.08usdjpym121.470.000.002007.05.24 16:05121.490.000.000.00-0.13
356951012007.05.24 16:22buy0.08usdjpym121.370.000.002007.05.24 23:30121.470.000.000.110.66
357316252007.05.24 23:30sell0.08usdjpym121.470.000.002007.05.24 23:32121.370.000.000.000.66
357022092007.05.24 17:58sell0.16eurusdm1.34440.00000.00002007.05.25 00:001.34240.000.000.093.20
356919922007.05.24 16:06sell0.08eurusdm1.34340.00000.00002007.05.25 01:051.34140.000.000.041.60
357135662007.05.24 18:59buy0.08eurusdm1.34340.00000.00002007.05.25 01:161.34220.000.00-0.05-0.96
357318662007.05.24 23:32buy0.08usdjpym121.370.000.002007.05.25 02:09121.060.000.000.00-2.05
357362572007.05.25 00:34buy0.16usdjpym121.170.000.002007.05.25 02:09121.050.000.000.00-1.59
357426512007.05.25 01:08buy0.64usdjpym120.970.000.002007.05.25 05:12121.170.000.000.0010.56
357013962007.05.24 17:40buy0.16usdchfm1.22760.00000.00002007.05.25 05:281.22860.000.000.141.30
357402532007.05.25 01:05buy0.32usdjpym121.070.000.002007.05.25 05:30121.270.000.000.005.28
357456492007.05.25 01:39sell0.08eurusdm1.34240.00000.00002007.05.25 05:351.34190.000.000.000.40
357342782007.05.25 00:00buy0.16eurusdm1.34240.00000.00002007.05.25 05:351.34170.000.000.00-1.12
357565982007.05.25 05:30buy0.64eurusdm1.34140.00000.00002007.05.25 05:351.34170.000.000.001.92
357408692007.05.25 01:05buy0.32eurusdm1.34140.00000.00002007.05.25 05:351.34170.000.000.000.96
357565352007.05.25 05:30sell0.32usdjpym121.270.000.002007.05.25 05:35121.290.000.000.00-0.53
357482342007.05.25 02:13sell0.08usdjpym121.070.000.002007.05.25 05:35121.290.000.000.00-1.45
357550742007.05.25 05:12sell0.16usdjpym121.170.000.002007.05.25 05:35121.290.000.000.00-1.58
357564112007.05.25 05:28sell0.08usdchfm1.22860.00000.00002007.05.25 05:361.22860.000.000.000.00
356943022007.05.24 16:19buy0.08usdchfm1.22860.00000.00002007.05.25 05:361.22820.000.000.07-0.26
357612602007.05.25 06:28sell0.16eurusdm1.34340.00000.00002007.05.25 07:221.34220.000.000.001.92
357696142007.05.25 07:47buy0.16usdchfm1.22660.00000.00002007.05.25 09:021.22760.000.000.001.30
357665922007.05.25 07:22buy0.08eurusdm1.34220.00000.00002007.05.25 10:551.34420.000.000.001.60
357813242007.05.25 10:59sell0.64usdjpym121.700.000.002007.05.25 12:21121.600.000.000.005.26
357874812007.05.25 12:21buy0.16usdchfm1.22660.00000.00002007.05.25 14:051.22780.000.000.001.56
357868192007.05.25 12:21buy0.08usdjpym121.600.000.002007.05.25 15:33121.700.000.000.000.66
358045952007.05.25 15:06buy0.08eurusdm1.34560.00000.00002007.05.25 19:141.34450.000.000.00-0.88
357684182007.05.25 07:40sell0.16eurusdm1.34320.00000.00002007.05.25 19:141.34470.000.000.00-2.40
357801722007.05.25 10:55sell0.32eurusdm1.34420.00000.00002007.05.25 19:141.34470.000.000.00-1.60
357580572007.05.25 05:56sell0.08eurusdm1.34240.00000.00002007.05.25 19:141.34470.000.000.00-1.84
357958792007.05.25 14:07sell1.28eurusdm1.34640.00000.00002007.05.25 19:141.34470.000.000.0021.76
357879102007.05.25 12:22sell0.64eurusdm1.34520.00000.00002007.05.25 19:141.34470.000.000.003.20
358058772007.05.25 15:33sell0.64usdjpym121.700.000.002007.05.25 19:28121.750.000.000.00-2.63
357795902007.05.25 10:54sell0.32usdjpym121.590.000.002007.05.25 19:28121.750.000.000.00-4.21
357621822007.05.25 06:31sell0.08usdjpym121.370.000.002007.05.25 19:28121.750.000.000.00-2.50
357760972007.05.25 09:32sell0.16usdjpym121.470.000.002007.05.25 19:28121.750.000.000.00-3.68
358137352007.05.25 19:18buy0.09eurusdm1.34440.00000.00002007.05.25 19:291.34440.000.000.000.00
358050662007.05.25 15:16sell0.16usdchfm1.22730.00000.00002007.05.25 19:291.22790.000.000.00-0.78
357683972007.05.25 07:40buy0.08usdchfm1.22760.00000.00002007.05.25 19:291.22750.000.000.00-0.07
357952552007.05.25 14:05sell0.08usdchfm1.22780.00000.00002007.05.25 19:291.22790.000.000.00-0.07
358074012007.05.25 15:40sell0.32usdchfm1.22830.00000.00002007.05.25 19:291.22790.000.000.001.04
358251042007.05.27 23:38sell0.09usdjpym121.800.000.002007.05.28 00:48121.700.000.000.000.74
358224222007.05.27 22:49buy0.09usdchfm1.22730.00000.00002007.05.28 14:591.22830.000.000.000.73
358349212007.05.28 02:35sell0.09eurusdm1.34540.00000.00002007.05.29 00:551.34440.000.000.050.90
359066252007.05.29 01:40sell0.18usdchfm1.23040.00000.00002007.05.29 03:521.22940.000.000.001.46
359130102007.05.29 02:03buy0.18eurusdm1.34240.00000.00002007.05.29 03:561.34340.000.000.001.80
358281112007.05.28 00:48buy0.09usdjpym121.700.000.002007.05.29 06:54121.390.000.000.12-2.30
359052922007.05.29 01:31buy0.18usdjpym121.600.000.002007.05.29 06:55121.390.000.000.00-3.11
359117362007.05.29 02:00buy0.36usdjpym121.500.000.002007.05.29 06:55121.390.000.000.00-3.26
359509982007.05.29 06:39buy1.44usdjpym121.300.000.002007.05.29 06:55121.400.000.000.0011.86
359538572007.05.29 06:55sell0.09usdjpym121.400.000.002007.05.29 07:23121.290.000.000.000.82
359017442007.05.29 00:55buy0.09eurusdm1.34440.00000.00002007.05.29 07:571.34560.000.000.001.08
358754012007.05.28 14:59sell0.09usdchfm1.22830.00000.00002007.05.29 08:121.22630.000.00-0.081.47
359596882007.05.29 07:23buy1.44usdjpym121.290.000.002007.05.29 08:44121.390.000.000.0011.86
359853872007.05.29 09:01buy2.56usdchfm1.22430.00000.00002007.05.29 09:541.22340.000.000.00-18.83
359792482007.05.29 08:37buy1.28usdchfm1.22530.00000.00002007.05.29 09:541.22340.000.000.00-19.88
359553302007.05.29 07:00buy0.32usdchfm1.22730.00000.00002007.05.29 09:541.22340.000.000.00-10.20
359714342007.05.29 08:12buy0.64usdchfm1.22630.00000.00002007.05.29 09:541.22340.000.000.00-15.17
359256302007.05.29 03:52buy0.08usdchfm1.22940.00000.00002007.05.29 09:541.22340.000.000.00-3.92
359331922007.05.29 04:48buy0.16usdchfm1.22840.00000.00002007.05.29 09:541.22340.000.000.00-6.54
359940042007.05.29 09:36buy10.24usdchfm1.22230.00000.00002007.05.29 09:541.22350.000.000.00100.43
359961212007.05.29 09:54sell0.09usdchfm1.22340.00000.00002007.05.29 09:541.22390.000.000.00-0.37
359887442007.05.29 09:10buy5.12usdchfm1.22330.00000.00002007.05.29 09:541.22350.000.000.008.37
359806292007.05.29 08:44sell0.08usdjpym121.390.000.002007.05.29 09:55121.400.000.000.00-0.07
359262782007.05.29 03:55buy0.72usdjpym121.400.000.002007.05.29 09:55121.370.000.000.00-1.78
359360682007.05.29 04:59sell0.16eurusdm1.34450.00000.00002007.05.29 09:551.34840.000.000.00-6.24
359744562007.05.29 08:18sell0.64eurusdm1.34660.00000.00002007.05.29 09:551.34840.000.000.00-11.52
359677512007.05.29 07:57sell0.32eurusdm1.34560.00000.00002007.05.29 09:551.34840.000.000.00-8.96
359826652007.05.29 08:58sell1.28eurusdm1.34760.00000.00002007.05.29 09:551.34840.000.000.00-10.24
359869562007.05.29 09:06sell2.56eurusdm1.34860.00000.00002007.05.29 09:551.34840.000.000.005.12
359264162007.05.29 03:56sell0.08eurusdm1.34340.00000.00002007.05.29 09:551.34840.000.000.00-4.00
360094282007.05.29 11:52sell0.18usdjpym121.590.000.002007.05.29 12:40121.490.000.000.001.48
360214302007.05.29 12:24sell0.18eurusdm1.35160.00000.00002007.05.29 13:101.35060.000.000.001.80
360258972007.05.29 12:40buy0.09usdjpym121.490.000.002007.05.29 13:28121.590.000.000.000.74
360153582007.05.29 12:08buy0.18usdchfm1.22140.00000.00002007.05.29 14:561.22300.000.000.002.35
360101182007.05.29 11:54sell0.09eurusdm1.34960.00000.00002007.05.29 14:591.34850.000.000.000.99
360589012007.05.29 15:48sell0.72usdjpym121.790.000.002007.05.29 16:59121.690.000.000.005.92
360484632007.05.29 14:49sell0.36usdjpym121.690.000.002007.05.29 17:19121.590.000.000.002.96
360346492007.05.29 13:28sell0.18usdjpym121.590.000.002007.05.29 17:25121.490.000.000.001.48
360103372007.05.29 11:54buy0.09usdchfm1.22240.00000.00002007.05.29 17:411.22410.000.000.001.25
360678632007.05.29 16:59buy0.09usdjpym121.690.000.002007.05.29 17:48121.570.000.000.00-0.89
360700872007.05.29 17:25buy0.36usdjpym121.490.000.002007.05.29 19:16121.590.000.000.002.96
360691112007.05.29 17:19buy0.18usdjpym121.590.000.002007.05.29 23:50121.710.000.000.241.77
360875892007.05.29 18:35buy0.09usdchfm1.22430.00000.00002007.05.30 00:061.22420.000.000.08-0.07
360764602007.05.29 17:41sell0.36usdchfm1.22410.00000.00002007.05.30 00:061.22460.000.00-0.34-1.47
360407922007.05.29 14:02sell0.09usdchfm1.22200.00000.00002007.05.30 00:061.22460.000.00-0.08-1.91
360493512007.05.29 14:56sell0.18usdchfm1.22300.00000.00002007.05.30 00:061.22460.000.00-0.17-2.35
360807382007.05.29 17:48sell0.72usdchfm1.22490.00000.00002007.05.30 00:061.22460.000.00-0.681.76
360927502007.05.29 19:48sell1.44usdchfm1.22530.00000.00002007.05.30 00:061.22460.000.00-1.358.23
361131862007.05.29 23:56buy0.08usdjpym121.610.000.002007.05.30 00:07121.580.000.000.00-0.20
359992422007.05.29 10:18sell0.09usdjpym121.490.000.002007.05.30 00:07121.590.000.00-0.13-0.74
360905232007.05.29 19:16sell0.18usdjpym121.590.000.002007.05.30 00:07121.590.000.00-0.260.00
360869612007.05.29 18:29sell0.09eurusdm1.34520.00000.00002007.05.30 00:071.34560.000.000.05-0.36
360777082007.05.29 17:44buy1.44eurusdm1.34540.00000.00002007.05.30 00:071.34540.000.00-0.870.00
360734502007.05.29 17:31buy0.72eurusdm1.34640.00000.00002007.05.30 00:071.34540.000.00-0.44-7.20
360410472007.05.29 14:02buy0.18eurusdm1.34950.00000.00002007.05.30 00:071.34540.000.00-0.11-7.38
360507112007.05.29 14:59buy0.36eurusdm1.34850.00000.00002007.05.30 00:071.34540.000.00-0.22-11.16
360312602007.05.29 13:10buy0.09eurusdm1.35060.00000.00002007.05.30 00:071.34540.000.00-0.05-4.68
360800892007.05.29 17:48buy2.88eurusdm1.34440.00000.00002007.05.30 00:071.34540.000.00-1.7428.80
361166552007.05.30 00:18buy0.09usdjpym121.510.000.002007.05.30 01:34121.390.000.000.00-0.89
361288952007.05.30 01:31buy0.36usdjpym121.310.000.002007.05.30 01:34121.410.000.000.002.97
361272182007.05.30 01:26buy0.18usdjpym121.410.000.002007.05.30 01:35121.510.000.000.001.48
361251602007.05.30 01:17buy0.09eurusdm1.34420.00000.00002007.05.30 01:391.34520.000.000.000.90
361314232007.05.30 01:35sell0.18usdjpym121.510.000.002007.05.30 03:02121.410.000.000.001.48
361261612007.05.30 01:21sell0.09usdchfm1.22530.00000.00002007.05.30 03:051.22430.000.000.000.74
361453942007.05.30 03:02buy0.09usdjpym121.410.000.002007.05.30 05:17121.510.000.000.000.74
361327072007.05.30 01:39sell0.09eurusdm1.34520.00000.00002007.05.30 05:311.34420.000.000.000.90
361729792007.05.30 06:47sell0.09usdchfm1.22530.00000.00002007.05.30 06:561.22420.000.000.000.81
361791672007.05.30 07:04buy0.18eurusdm1.34290.00000.00002007.05.30 07:511.34390.000.000.001.80
361772602007.05.30 07:02sell0.09usdchfm1.22520.00000.00002007.05.30 08:411.22420.000.000.000.74
361957402007.05.30 08:41sell0.18eurusdm1.34490.00000.00002007.05.30 09:011.34390.000.000.001.80
361755622007.05.30 06:56buy0.36usdchfm1.22420.00000.00002007.05.30 09:111.22520.000.000.002.94
361954012007.05.30 08:41buy0.72usdchfm1.22420.00000.00002007.05.30 09:111.22520.000.000.005.88
361457202007.05.30 03:05buy0.18usdchfm1.22430.00000.00002007.05.30 09:121.22520.000.000.001.32
361164212007.05.30 00:16buy0.09usdchfm1.22430.00000.00002007.05.30 09:121.22520.000.000.000.66
362011002007.05.30 09:12sell0.09usdchfm1.22520.00000.00002007.05.30 09:121.22550.000.000.00-0.22
361745132007.05.30 06:51sell0.36usdjpym121.610.000.002007.05.30 09:12121.670.000.000.00-1.78
361301912007.05.30 01:34sell0.09usdjpym121.410.000.002007.05.30 09:12121.670.000.000.00-1.92
361993602007.05.30 09:01sell0.72usdjpym121.710.000.002007.05.30 09:12121.670.000.000.002.37
361583462007.05.30 05:17sell0.18usdjpym121.510.000.002007.05.30 09:12121.670.000.000.00-2.37
361992222007.05.30 09:01buy0.18eurusdm1.34390.00000.00002007.05.30 09:141.34370.000.000.00-0.36
361601152007.05.30 05:31buy0.09eurusdm1.34420.00000.00002007.05.30 09:141.34370.000.000.00-0.45
361860762007.05.30 07:51sell0.09eurusdm1.34390.00000.00002007.05.30 09:141.34390.000.000.000.00
362343272007.05.30 11:43sell0.18usdchfm1.22710.00000.00002007.05.30 14:041.22530.000.000.002.64
362268552007.05.30 11:05buy0.09usdchfm1.22620.00000.00002007.05.30 14:451.22590.000.000.00-0.22
362582562007.05.30 13:22sell0.18eurusdm1.34320.00000.00002007.05.30 15:241.34210.000.000.001.98
362825772007.05.30 15:24buy0.18eurusdm1.34210.00000.00002007.05.30 19:251.34310.000.000.001.80
362794012007.05.30 15:11buy0.09usdjpym121.510.000.002007.05.30 19:40121.610.000.000.000.74
362586742007.05.30 13:23buy0.18usdchfm1.22630.00000.00002007.05.30 20:571.22560.000.000.00-1.03
363053592007.05.30 19:40sell0.09usdjpym121.610.000.002007.05.31 00:15121.510.000.00-0.390.74
362077002007.05.30 09:54buy0.09eurusdm1.34290.00000.00002007.05.31 06:211.34410.000.00-0.161.08
363250252007.05.31 00:15buy0.09usdjpym121.510.000.002007.05.31 06:24121.610.000.000.000.74
362919232007.05.30 16:31sell0.18usdchfm1.22630.00000.00002007.05.31 12:271.22410.000.00-0.513.24
362078962007.05.30 09:54sell0.09usdchfm1.22620.00000.00002007.05.31 12:271.22410.000.00-0.251.54
363747872007.05.31 11:00sell0.36usdchfm1.22630.00000.00002007.05.31 12:271.22410.000.000.006.47
363809132007.05.31 11:58buy1.44usdchfm1.22530.00000.00002007.05.31 14:011.22550.000.000.002.35
363013942007.05.30 19:19buy0.72usdchfm1.22530.00000.00002007.05.31 14:011.22550.000.001.921.18
362691962007.05.30 14:04buy0.36usdchfm1.22530.00000.00002007.05.31 14:011.22550.000.000.960.59
363413412007.05.31 06:21sell0.36eurusdm1.34410.00000.00002007.05.31 14:011.34490.000.000.00-2.88
363030212007.05.30 19:25sell0.18eurusdm1.34310.00000.00002007.05.31 14:011.34490.000.000.29-3.24
362403042007.05.30 11:58sell0.09eurusdm1.34220.00000.00002007.05.31 14:011.34490.000.000.15-2.43
363861742007.05.31 12:21sell1.44eurusdm1.34610.00000.00002007.05.31 14:011.34490.000.000.0017.28
363812322007.05.31 12:00sell0.72eurusdm1.34510.00000.00002007.05.31 14:011.34490.000.000.001.44
364033562007.05.31 13:49sell0.18usdjpym121.710.000.002007.05.31 14:02121.790.000.000.00-1.18
363428642007.05.31 06:24sell0.09usdjpym121.610.000.002007.05.31 14:02121.790.000.000.00-1.33
364081212007.05.31 14:01buy0.09eurusdm1.34490.00000.00002007.05.31 14:021.34440.000.000.00-0.45
364078572007.05.31 14:01sell0.09usdchfm1.22550.00000.00002007.05.31 14:021.22580.000.000.00-0.22
364134772007.05.31 14:19sell0.18usdjpym121.910.000.002007.05.31 15:07121.810.000.000.001.48
364278932007.05.31 15:13sell0.18eurusdm1.34690.00000.00002007.05.31 15:201.34590.000.000.001.80
364231292007.05.31 15:02sell0.09eurusdm1.34590.00000.00002007.05.31 16:061.34490.000.000.000.90
364109982007.05.31 14:10sell0.09usdjpym121.810.000.002007.05.31 18:59121.710.000.000.000.74
364398982007.05.31 16:16sell0.18usdjpym121.810.000.002007.05.31 18:59121.710.000.000.001.48
364241722007.05.31 15:07buy0.09usdjpym121.810.000.002007.05.31 21:43121.750.000.000.12-0.44
364506632007.05.31 18:59buy0.36usdjpym121.710.000.002007.06.01 02:12121.810.000.000.492.96
364251852007.05.31 15:10buy0.18usdjpym121.720.000.002007.06.01 05:23121.910.000.000.242.81
364712972007.06.01 05:23sell0.18usdjpym121.910.000.002007.06.01 06:43121.810.000.000.001.48
364770162007.06.01 06:43buy0.09usdjpym121.810.000.002007.06.01 06:56121.910.000.000.000.74
364218572007.05.31 14:59buy0.09usdchfm1.22550.00000.00002007.06.01 07:051.22740.000.000.081.39
364308412007.05.31 15:20buy0.09eurusdm1.34590.00000.00002007.06.01 07:451.34470.000.00-0.05-1.08
364794532007.06.01 07:05sell0.72usdchfm1.22740.00000.00002007.06.01 12:101.22840.000.000.00-5.86
364379972007.05.31 16:06sell0.18usdchfm1.22540.00000.00002007.06.01 12:101.22840.000.00-0.17-4.40
364742492007.06.01 06:04sell0.36usdchfm1.22640.00000.00002007.06.01 12:101.22840.000.000.00-5.86
364150142007.05.31 14:21sell0.09usdchfm1.22650.00000.00002007.06.01 12:101.22840.000.00-0.08-1.39
364926582007.06.01 10:21sell2.88usdchfm1.22940.00000.00002007.06.01 12:101.22840.000.000.0023.45
364877112007.06.01 08:49sell1.44usdchfm1.22840.00000.00002007.06.01 12:101.22840.000.000.000.00
365032472007.06.01 12:10buy0.09usdchfm1.22840.00000.00002007.06.01 12:101.22810.000.000.00-0.22
364382212007.05.31 16:06buy0.18eurusdm1.34490.00000.00002007.06.01 12:101.34420.000.00-0.11-1.26
364799392007.06.01 07:06buy0.36eurusdm1.34390.00000.00002007.06.01 12:101.34420.000.000.001.08
364780892007.06.01 06:56sell0.18usdjpym121.910.000.002007.06.01 12:11121.920.000.000.00-0.15
364655412007.06.01 02:12sell0.09usdjpym121.810.000.002007.06.01 12:11121.920.000.000.00-0.81
365111712007.06.01 12:30sell0.09usdchfm1.22970.00000.00002007.06.01 12:341.22810.000.000.001.17
365184642007.06.01 12:34sell0.18eurusdm1.34570.00000.00002007.06.01 12:381.34470.000.000.001.80
365182682007.06.01 12:34buy0.09usdchfm1.22810.00000.00002007.06.01 12:421.22910.000.000.000.73
365310092007.06.01 12:49sell0.18usdchfm1.23090.00000.00002007.06.01 13:031.22980.000.000.001.61
365151972007.06.01 12:33sell0.09eurusdm1.34380.00000.00002007.06.01 14:031.34120.000.000.002.34
365377222007.06.01 13:03buy0.09usdchfm1.22980.00000.00002007.06.01 14:031.23120.000.000.001.02
365369042007.06.01 13:02sell0.18eurusdm1.34310.00000.00002007.06.01 14:101.34020.000.000.005.22
365538382007.06.01 14:14sell0.36usdchfm1.23220.00000.00002007.06.01 14:431.23120.000.000.002.92
365548132007.06.01 14:15sell0.18usdjpym122.120.000.002007.06.01 14:52122.010.000.000.001.62
365481852007.06.01 14:03sell0.18usdchfm1.23120.00000.00002007.06.01 15:041.23010.000.000.001.61
365621052007.06.01 14:52buy0.09usdjpym122.010.000.002007.06.01 15:59122.110.000.000.000.74
365779412007.06.01 15:59sell0.18usdjpym122.110.000.002007.06.03 22:35122.010.000.00-0.261.48
365267432007.06.01 12:42buy0.18eurusdm1.34370.00000.00002007.06.04 05:541.34530.000.00-0.112.88
365634782007.06.01 14:54sell0.18eurusdm1.34220.00000.00002007.06.04 06:531.34460.000.000.10-4.32
365818372007.06.01 16:49sell0.72eurusdm1.34430.00000.00002007.06.04 06:531.34460.000.000.39-2.16
365689342007.06.01 15:04sell0.36eurusdm1.34330.00000.00002007.06.04 06:531.34460.000.000.19-4.68
365225732007.06.01 12:38buy0.09eurusdm1.34470.00000.00002007.06.04 06:531.34440.000.00-0.05-0.27
365602192007.06.01 14:43sell0.09eurusdm1.34120.00000.00002007.06.04 06:531.34460.000.000.05-3.06
366230722007.06.04 05:54sell1.44eurusdm1.34530.00000.00002007.06.04 06:531.34460.000.000.0010.08
365283512007.06.01 12:44sell0.09usdjpym122.020.000.002007.06.04 06:53121.950.000.00-0.130.52
366003942007.06.03 22:35buy0.09usdjpym122.010.000.002007.06.04 06:53121.920.000.000.00-0.66
366139092007.06.04 02:38buy0.18usdchfm1.22930.00000.00002007.06.04 06:551.22890.000.000.00-0.59
365710142007.06.01 15:07buy0.09usdchfm1.22910.00000.00002007.06.04 06:551.22890.000.000.08-0.15
365269112007.06.01 12:42sell0.09usdchfm1.22910.00000.00002007.06.04 06:551.22930.000.00-0.08-0.15
366319852007.06.04 07:24sell0.09usdchfm1.23030.00000.00002007.06.04 07:351.22930.000.000.000.73
366296802007.06.04 07:01buy0.09eurusdm1.34430.00000.00002007.06.04 08:141.34530.000.000.000.90
366335602007.06.04 07:35buy0.09usdchfm1.22930.00000.00002007.06.04 09:441.22620.000.000.00-2.28
366367382007.06.04 08:08buy0.18usdchfm1.22830.00000.00002007.06.04 09:451.22630.000.000.00-2.94
366415502007.06.04 09:10buy0.36usdchfm1.22730.00000.00002007.06.04 09:451.22630.000.000.00-2.94
366498182007.06.04 09:45sell0.09usdchfm1.22630.00000.00002007.06.04 12:331.22380.000.000.001.84
366678662007.06.04 12:33buy0.18usdjpym121.770.000.002007.06.04 13:48121.660.000.000.00-1.63
366581302007.06.04 11:49buy0.09usdjpym121.910.000.002007.06.04 13:48121.660.000.000.00-1.85
366789742007.06.04 13:25buy0.72usdjpym121.570.000.002007.06.04 13:49121.670.000.000.005.92
366767552007.06.04 13:20sell1.44eurusdm1.34920.00000.00002007.06.04 14:261.34820.000.000.0014.40
366717292007.06.04 12:51buy0.36usdjpym121.670.000.002007.06.04 14:26121.770.000.000.002.96
366880462007.06.04 14:26sell0.09usdchfm1.22390.00000.00002007.06.04 15:311.22290.000.000.000.74
366878962007.06.04 14:26buy0.09eurusdm1.34820.00000.00002007.06.04 15:321.34920.000.000.000.90
366479182007.06.04 09:28buy1.44usdchfm1.22530.00000.00002007.06.04 16:501.22380.000.000.00-17.65
366467342007.06.04 09:23buy0.72usdchfm1.22630.00000.00002007.06.04 16:501.22380.000.000.00-14.71
366579742007.06.04 11:48buy2.88usdchfm1.22530.00000.00002007.06.04 16:501.22380.000.000.00-35.30
366682752007.06.04 12:33buy5.76usdchfm1.22380.00000.00002007.06.04 16:501.22380.000.000.000.00
366948972007.06.04 15:31buy11.52usdchfm1.22290.00000.00002007.06.04 16:501.22380.000.000.0084.72
366595352007.06.04 11:54sell0.36eurusdm1.34730.00000.00002007.06.04 16:521.34840.000.000.00-3.96
366642992007.06.04 12:14sell0.72eurusdm1.34830.00000.00002007.06.04 16:521.34840.000.000.00-0.72
366949792007.06.04 15:32sell1.44eurusdm1.34920.00000.00002007.06.04 16:521.34840.000.000.0011.52
366374572007.06.04 08:14sell0.09eurusdm1.34530.00000.00002007.06.04 16:521.34840.000.000.00-2.79
366436732007.06.04 09:18sell0.18eurusdm1.34630.00000.00002007.06.04 16:521.34840.000.000.00-3.78
366827072007.06.04 13:49sell0.08usdjpym121.670.000.002007.06.04 16:53121.770.000.000.00-0.66
366880732007.06.04 14:26sell0.16usdjpym121.770.000.002007.06.04 16:53121.770.000.000.000.00
367012432007.06.04 17:08buy0.09eurusdm1.34820.00000.00002007.06.04 19:581.34920.000.000.000.90
367185862007.06.04 23:21buy0.09usdjpym121.670.000.002007.06.05 03:42121.770.000.000.000.74
367312862007.06.05 03:53sell0.18eurusdm1.35020.00000.00002007.06.05 06:101.34920.000.000.001.80
367386942007.06.05 06:10buy0.09eurusdm1.34920.00000.00002007.06.05 06:491.35020.000.000.000.90
367012612007.06.04 17:08sell0.09usdchfm1.22380.00000.00002007.06.05 07:001.22270.000.00-0.080.81
367421682007.06.05 06:49sell0.18eurusdm1.35020.00000.00002007.06.05 07:091.34920.000.000.001.80
367440072007.06.05 07:09buy0.09eurusdm1.34920.00000.00002007.06.05 07:211.35030.000.000.000.99
367393702007.06.05 06:20sell0.18usdchfm1.22370.00000.00002007.06.05 07:271.22170.000.000.002.95
367495792007.06.05 07:41sell0.36eurusdm1.35130.00000.00002007.06.05 08:301.35030.000.000.003.60
367545262007.06.05 08:30buy0.09eurusdm1.35030.00000.00002007.06.05 10:141.35130.000.000.000.90
367301952007.06.05 03:42sell0.09usdjpym121.770.000.002007.06.05 10:20121.670.000.000.000.74
367383602007.06.05 06:09sell0.18usdjpym121.870.000.002007.06.05 12:00121.570.000.000.004.44
367779082007.06.05 12:18sell2.88eurusdm1.35430.00000.00002007.06.05 13:111.35330.000.000.0028.80
367953212007.06.05 13:11buy0.09eurusdm1.35330.00000.00002007.06.05 13:211.35320.000.000.00-0.09
367614522007.06.05 10:14sell0.36eurusdm1.35130.00000.00002007.06.05 13:211.35340.000.000.00-7.56
367710672007.06.05 12:00sell0.72eurusdm1.35230.00000.00002007.06.05 13:211.35340.000.000.00-7.92
367742402007.06.05 12:09sell1.44eurusdm1.35330.00000.00002007.06.05 13:211.35340.000.000.00-1.44
367100102007.06.04 19:58sell0.09eurusdm1.34920.00000.00002007.06.05 13:211.35340.000.000.05-3.78
367455002007.06.05 07:21sell0.18eurusdm1.35030.00000.00002007.06.05 13:211.35340.000.000.00-5.58
367863182007.06.05 12:32buy0.72usdjpym121.350.000.002007.06.05 13:21121.260.000.000.00-5.34
367769532007.06.05 12:17buy0.36usdjpym121.450.000.002007.06.05 13:21121.260.000.000.00-5.64
367711642007.06.05 12:00buy0.18usdjpym121.570.000.002007.06.05 13:21121.260.000.000.00-4.60
367621882007.06.05 10:20buy0.09usdjpym121.670.000.002007.06.05 13:21121.260.000.000.00-3.04
367956252007.06.05 13:11buy2.88usdjpym121.150.000.002007.06.05 13:21121.260.000.000.0026.13
367698962007.06.05 11:59buy0.36usdchfm1.21930.00000.00002007.06.05 13:221.21760.000.000.00-5.03
367745412007.06.05 12:09buy0.72usdchfm1.21820.00000.00002007.06.05 13:221.21760.000.000.00-3.55
367431532007.06.05 07:00buy0.09usdchfm1.22270.00000.00002007.06.05 13:221.21760.000.000.00-3.77
367795262007.06.05 12:20buy1.44usdchfm1.21710.00000.00002007.06.05 13:221.21760.000.000.005.91
367483062007.06.05 07:27buy0.18usdchfm1.22170.00000.00002007.06.05 13:221.21760.000.000.00-6.06
367906512007.06.05 12:51buy1.44usdjpym121.250.000.002007.06.05 13:22121.270.000.000.002.37
367980982007.06.05 13:21sell0.09usdjpym121.260.000.002007.06.05 13:22121.300.000.000.00-0.30
368149182007.06.05 14:32sell0.36usdjpym121.650.000.002007.06.05 15:48121.550.000.000.002.96
368159342007.06.05 14:34sell0.36usdchfm1.22050.00000.00002007.06.05 16:011.21850.000.000.005.91
368102232007.06.05 14:13sell0.18usdjpym121.550.000.002007.06.05 16:04121.450.000.000.001.48
368077722007.06.05 14:01sell0.18usdchfm1.21920.00000.00002007.06.05 16:291.21740.000.000.002.66
368066372007.06.05 14:01buy0.09eurusdm1.35210.00000.00002007.06.05 16:481.35310.000.000.000.90
368067552007.06.05 14:01sell0.09usdjpym121.410.000.002007.06.05 17:05121.250.000.000.001.19
368215892007.06.05 15:49buy0.09usdjpym121.550.000.002007.06.05 17:11121.330.000.000.00-1.63
368235532007.06.05 16:04buy0.18usdjpym121.450.000.002007.06.05 17:12121.330.000.000.00-1.78
368283972007.06.05 16:48sell0.09eurusdm1.35310.00000.00002007.06.05 17:281.35210.000.000.000.90
368294942007.06.05 17:05buy0.72usdjpym121.250.000.002007.06.05 18:00121.350.000.000.005.93
368229062007.06.05 16:01buy0.18usdchfm1.21850.00000.00002007.06.05 20:141.21820.000.000.00-0.44
368215062007.06.05 15:48buy0.09usdchfm1.21950.00000.00002007.06.05 20:141.21820.000.000.00-0.96
368013192007.06.05 13:41sell0.09usdchfm1.21820.00000.00002007.06.05 20:141.21860.000.000.00-0.30
368268532007.06.05 16:29buy0.36usdchfm1.21740.00000.00002007.06.05 20:141.21820.000.000.002.36
368329712007.06.05 18:00sell0.10usdjpym121.350.000.002007.06.05 20:16121.390.000.000.00-0.33
368258072007.06.05 16:21buy0.36usdjpym121.350.000.002007.06.05 20:16121.360.000.000.000.30
368312812007.06.05 17:28buy0.09eurusdm1.35210.00000.00002007.06.05 20:171.35190.000.000.00-0.18
368580402007.06.06 00:17sell0.10usdjpym121.450.000.002007.06.06 02:47121.250.000.000.001.65
368711932007.06.06 02:47buy0.20usdjpym121.250.000.002007.06.06 03:59121.350.000.000.001.65
368877592007.06.06 06:52sell0.20usdjpym121.450.000.002007.06.06 07:32121.350.000.000.001.65
368698972007.06.06 02:33buy0.10usdjpym121.350.000.002007.06.06 09:50121.310.000.000.00-0.33
368762212007.06.06 03:59sell0.10usdjpym121.350.000.002007.06.06 10:20121.150.000.000.001.65
368827102007.06.06 06:04sell0.10eurusdm1.35310.00000.00002007.06.06 11:511.35110.000.000.002.00
368589312007.06.06 00:25sell0.10usdchfm1.21840.00000.00002007.06.06 12:261.21640.000.000.001.64
369139162007.06.06 11:52buy0.20eurusdm1.35110.00000.00002007.06.06 12:331.35260.000.000.003.00
369026142007.06.06 10:20buy0.80usdjpym121.150.000.002007.06.06 12:42121.040.000.000.00-7.27
368948442007.06.06 08:02buy0.40usdjpym121.250.000.002007.06.06 12:42121.040.000.000.00-6.94
368916152007.06.06 07:32buy0.20usdjpym121.350.000.002007.06.06 12:42121.040.000.000.00-5.12
369217572007.06.06 12:31buy3.20usdjpym120.930.000.002007.06.06 12:42121.040.000.000.0029.08
368811682007.06.06 05:48buy0.10usdchfm1.21740.00000.00002007.06.06 12:421.21700.000.000.00-0.33
369235012007.06.06 12:34buy0.40usdchfm1.21540.00000.00002007.06.06 12:421.21700.000.000.005.26
369195462007.06.06 12:26buy0.20usdchfm1.21640.00000.00002007.06.06 12:421.21700.000.000.000.99
369112732007.06.06 11:44buy1.60usdjpym121.050.000.002007.06.06 12:43121.040.000.000.00-1.32
369257722007.06.06 12:40buy0.20eurusdm1.35130.00000.00002007.06.06 12:431.35030.000.000.00-2.00
368936632007.06.06 08:00buy0.10eurusdm1.35210.00000.00002007.06.06 12:431.35030.000.000.00-1.80
369281522007.06.06 12:43sell0.10usdjpym121.040.000.002007.06.06 12:43121.080.000.000.00-0.33
369341072007.06.06 13:02sell0.10usdjpym121.180.000.002007.06.06 17:14120.980.000.000.001.65
369451012007.06.06 14:39buy0.10usdjpym121.080.000.002007.06.06 22:15121.010.000.000.41-0.58
369666772007.06.06 17:14buy0.20usdjpym120.980.000.002007.06.07 03:09121.150.000.000.812.81
369820252007.06.06 22:05buy0.40usdjpym120.980.000.002007.06.07 03:09121.150.000.000.005.61
369722612007.06.06 18:57buy0.10usdchfm1.21630.00000.00002007.06.07 07:041.21830.000.000.271.64
370057032007.06.07 03:09sell0.80usdjpym121.150.000.002007.06.07 07:58121.250.000.000.00-6.60
370017372007.06.07 02:16sell0.40usdjpym121.050.000.002007.06.07 07:58121.250.000.000.00-6.60
369765802007.06.06 20:37sell0.10usdjpym121.080.000.002007.06.07 07:58121.250.000.00-0.43-1.40
369944542007.06.07 00:30sell0.20usdjpym120.950.000.002007.06.07 07:58121.250.000.000.00-4.95
370174442007.06.07 06:13sell3.20usdjpym121.350.000.002007.06.07 07:58121.250.000.000.0026.39
370157052007.06.07 06:01sell1.60usdjpym121.250.000.002007.06.07 07:58121.250.000.000.000.00
370283562007.06.07 07:58buy0.10usdjpym121.250.000.002007.06.07 07:58121.230.000.000.00-0.16
370252472007.06.07 07:21sell0.40usdchfm1.21930.00000.00002007.06.07 07:581.21950.000.000.00-0.66
370217882007.06.07 07:04sell0.20usdchfm1.21830.00000.00002007.06.07 07:581.21950.000.000.00-1.97
370086622007.06.07 04:08sell0.10usdchfm1.21730.00000.00002007.06.07 07:581.21950.000.000.00-1.80
370231032007.06.07 07:10buy0.80eurusdm1.34930.00000.00002007.06.07 07:591.34970.000.000.003.20
369675272007.06.06 17:23sell0.20eurusdm1.35030.00000.00002007.06.07 07:591.34990.000.000.320.80
370030662007.06.07 02:32sell0.40eurusdm1.35030.00000.00002007.06.07 07:591.34990.000.000.001.60
369856392007.06.06 22:58buy0.40eurusdm1.34930.00000.00002007.06.07 07:591.34970.000.000.001.60
369559042007.06.06 15:48buy0.20eurusdm1.34930.00000.00002007.06.07 07:591.34970.000.00-0.360.80
369515192007.06.06 15:14buy0.10eurusdm1.34930.00000.00002007.06.07 07:591.34970.000.00-0.180.40
369535982007.06.06 15:27sell0.10eurusdm1.35030.00000.00002007.06.07 07:591.34990.000.000.160.40
370303942007.06.07 08:21sell0.10eurusdm1.35030.00000.00002007.06.07 10:241.34730.000.000.003.00
370391312007.06.07 10:10buy0.10usdjpym121.250.000.002007.06.07 11:43121.450.000.000.001.65
370611562007.06.07 11:43sell0.40usdjpym121.450.000.002007.06.07 12:10121.350.000.000.003.30
370464162007.06.07 10:25sell0.20usdjpym121.350.000.002007.06.07 12:17121.250.000.000.001.65
370666332007.06.07 12:17buy0.20usdjpym121.250.000.002007.06.07 12:30121.360.000.000.001.81
370648512007.06.07 12:10buy0.10usdjpym121.350.000.002007.06.07 13:45121.460.000.000.000.91
370358702007.06.07 09:20buy0.10eurusdm1.34930.00000.00002007.06.07 15:061.34630.000.000.00-3.00
370776292007.06.07 13:45sell0.40usdjpym121.460.000.002007.06.07 15:08121.360.000.000.003.30
370689932007.06.07 12:30sell0.20usdjpym121.360.000.002007.06.07 15:19121.260.000.000.001.65
370943332007.06.07 15:19buy0.20usdjpym121.260.000.002007.06.07 15:53121.360.000.000.001.65
370923372007.06.07 15:06sell0.10eurusdm1.34630.00000.00002007.06.07 16:011.34520.000.000.001.10
370837672007.06.07 14:33buy0.20eurusdm1.34630.00000.00002007.06.07 16:031.34560.000.000.00-1.40
370976582007.06.07 15:53sell0.20usdjpym121.360.000.002007.06.07 16:11121.260.000.000.001.65
371007962007.06.07 16:11buy0.20usdjpym121.260.000.002007.06.07 16:34121.360.000.000.001.65
370307642007.06.07 08:24sell0.10usdjpym121.350.000.002007.06.07 16:40121.240.000.000.000.91
371067542007.06.07 16:34sell0.20usdjpym121.360.000.002007.06.07 16:40121.240.000.000.001.98
371090792007.06.07 16:40buy0.20usdjpym121.240.000.002007.06.07 17:04121.130.000.000.00-1.82
370925892007.06.07 15:08buy0.10usdjpym121.360.000.002007.06.07 17:04121.130.000.000.00-1.90
371184272007.06.07 17:05sell0.09usdjpym121.140.000.002007.06.07 17:16121.020.000.000.000.89
371147462007.06.07 16:55buy0.40usdjpym121.140.000.002007.06.07 18:00121.060.000.000.00-2.64
371209502007.06.07 17:19buy0.09usdchfm1.22540.00000.00002007.06.07 18:351.22450.000.000.00-0.66
370855012007.06.07 14:34sell1.60usdchfm1.22440.00000.00002007.06.07 18:351.22490.000.000.00-6.53
370374582007.06.07 10:00sell0.40usdchfm1.22230.00000.00002007.06.07 18:351.22490.000.000.00-8.49
370467492007.06.07 10:26sell0.80usdchfm1.22340.00000.00002007.06.07 18:351.22490.000.000.00-9.80
371139492007.06.07 16:52sell6.40usdchfm1.22640.00000.00002007.06.07 18:351.22490.000.000.0078.37
370331942007.06.07 08:55sell0.10usdchfm1.22030.00000.00002007.06.07 18:351.22490.000.000.00-3.76
370356762007.06.07 09:20sell0.20usdchfm1.22130.00000.00002007.06.07 18:351.22490.000.000.00-5.88
371041202007.06.07 16:25sell3.20usdchfm1.22540.00000.00002007.06.07 18:351.22490.000.000.0013.06
370990052007.06.07 16:01buy0.80eurusdm1.34520.00000.00002007.06.07 18:371.34320.000.000.00-16.00
371056052007.06.07 16:31buy1.60eurusdm1.34420.00000.00002007.06.07 18:371.34320.000.000.00-16.00
370890072007.06.07 14:51buy0.40eurusdm1.34530.00000.00002007.06.07 18:371.34320.000.000.00-8.40
371115462007.06.07 16:48buy3.20eurusdm1.34320.00000.00002007.06.07 18:371.34320.000.000.000.00
371162642007.06.07 16:58buy0.80usdjpym121.040.000.002007.06.07 18:38121.010.000.000.00-1.98
371197642007.06.07 17:16buy1.60usdjpym121.020.000.002007.06.07 18:38121.010.000.000.00-1.32
371308222007.06.07 19:05sell0.10usdjpym121.120.000.002007.06.07 20:20120.920.000.000.001.65
371349902007.06.07 20:20buy0.20usdjpym120.920.000.002007.06.07 23:51121.120.000.000.273.30
371332282007.06.07 19:57buy0.10usdjpym121.020.000.002007.06.08 00:27121.220.000.000.141.65
371367262007.06.07 20:31buy0.10usdchfm1.22440.00000.00002007.06.08 05:041.22640.000.000.091.63
371675482007.06.08 05:29buy0.10usdjpym121.230.000.002007.06.08 05:48121.120.000.000.00-0.91
371459562007.06.07 23:14sell0.10usdjpym121.020.000.002007.06.08 05:48121.150.000.000.00-1.07
371481552007.06.07 23:51sell0.20usdjpym121.120.000.002007.06.08 05:48121.150.000.000.00-0.50
371587622007.06.08 02:11sell0.80usdjpym121.330.000.002007.06.08 05:48121.150.000.000.0011.89
371510502007.06.08 00:27sell0.40usdjpym121.220.000.002007.06.08 05:48121.160.000.000.001.98
371667912007.06.08 05:04sell0.20usdchfm1.22640.00000.00002007.06.08 05:481.22600.000.000.000.65
371519362007.06.08 00:33sell0.10usdchfm1.22540.00000.00002007.06.08 05:481.22600.000.000.00-0.49
371544002007.06.08 01:07buy0.10eurusdm1.34220.00000.00002007.06.08 05:491.34210.000.000.00-0.10
371732812007.06.08 06:43buy0.20usdjpym121.030.000.002007.06.08 07:38120.950.000.000.00-1.32
371716352007.06.08 06:26buy0.10usdjpym121.130.000.002007.06.08 07:38120.950.000.000.00-1.49
371860742007.06.08 07:27buy0.40usdjpym120.800.000.002007.06.08 07:48121.010.000.000.006.94
371890452007.06.08 07:32sell0.10eurusdm1.34020.00000.00002007.06.08 08:041.33870.000.000.001.50
371917102007.06.08 07:48sell0.10usdjpym121.010.000.002007.06.08 08:09120.810.000.000.001.66
371978422007.06.08 08:09buy0.20usdjpym120.810.000.002007.06.08 08:18121.010.000.000.003.31
371926342007.06.08 07:58buy0.10usdjpym120.910.000.002007.06.08 08:40121.110.000.000.001.65
372087612007.06.08 09:30buy0.80eurusdm1.33770.00000.00002007.06.08 10:491.33490.000.000.00-22.40
372162892007.06.08 09:41buy3.20eurusdm1.33550.00000.00002007.06.08 10:491.33520.000.000.00-9.60
372133932007.06.08 09:36buy1.60eurusdm1.33650.00000.00002007.06.08 10:491.33520.000.000.00-20.80
371947542007.06.08 08:04buy0.40eurusdm1.33870.00000.00002007.06.08 10:491.33520.000.000.00-14.00
371820262007.06.08 07:21buy0.20eurusdm1.34020.00000.00002007.06.08 10:491.33520.000.000.00-10.00
372285062007.06.08 10:14buy6.40eurusdm1.33310.00000.00002007.06.08 10:491.33520.000.000.00134.40
371765172007.06.08 07:09buy0.10eurusdm1.34120.00000.00002007.06.08 10:491.33520.000.000.00-6.00
372410432007.06.08 10:49sell0.16eurusdm1.33520.00000.00002007.06.08 11:011.33390.000.000.002.08
372374812007.06.08 10:37buy0.09usdchfm1.23350.00000.00002007.06.08 11:431.23460.000.000.000.80
372492522007.06.08 11:43sell3.20usdchfm1.23460.00000.00002007.06.08 11:531.23360.000.000.0025.94
372433292007.06.08 11:01buy0.09eurusdm1.33390.00000.00002007.06.08 11:541.33490.000.000.000.90
372391202007.06.08 10:46buy0.08usdjpym121.550.000.002007.06.08 12:18121.650.000.000.000.66
372594362007.06.08 12:22sell0.32eurusdm1.33590.00000.00002007.06.08 12:441.33480.000.000.003.52
372505342007.06.08 11:53buy0.09usdchfm1.23360.00000.00002007.06.08 12:511.23460.000.000.000.73
372684552007.06.08 12:45buy0.08eurusdm1.33480.00000.00002007.06.08 13:101.33590.000.000.000.88
372756512007.06.08 13:10sell0.32eurusdm1.33590.00000.00002007.06.08 13:471.33480.000.000.003.52
372857012007.06.08 13:47buy0.08eurusdm1.33480.00000.00002007.06.08 15:371.33600.000.000.000.96
373022432007.06.08 15:02buy0.18usdjpym121.560.000.002007.06.08 16:12121.680.000.000.001.78
372930042007.06.08 14:16buy0.09usdchfm1.23460.00000.00002007.06.08 16:231.23560.000.000.000.73
373048912007.06.08 15:12buy0.16eurusdm1.33480.00000.00002007.06.08 18:151.33600.000.000.001.92
373890702007.06.11 01:44buy0.18usdjpym121.580.000.002007.06.11 03:10121.680.000.000.001.48
372869332007.06.08 13:51sell0.32eurusdm1.33580.00000.00002007.06.11 06:391.33400.000.000.175.76
374307492007.06.11 07:39buy0.09usdchfm1.23660.00000.00002007.06.11 08:001.23760.000.000.000.73
374091442007.06.11 06:14buy0.18usdjpym121.580.000.002007.06.11 08:07121.680.000.000.001.48
372918622007.06.08 14:09buy0.09usdjpym121.660.000.002007.06.11 11:14121.780.000.000.120.89
374154462007.06.11 06:39buy0.08eurusdm1.33400.00000.00002007.06.11 12:121.33600.000.000.001.60
372509812007.06.08 11:54sell0.16eurusdm1.33490.00000.00002007.06.12 13:231.33300.000.000.183.04
372365522007.06.08 10:33sell0.08eurusdm1.33400.00000.00002007.06.12 13:581.33200.000.000.081.60
374321512007.06.11 07:42sell0.32eurusdm1.33500.00000.00002007.06.12 18:451.33200.000.000.179.60
372576952007.06.08 12:18sell12.80usdjpym121.650.000.002007.06.13 04:06122.020.000.00-54.90-388.13
372278152007.06.08 10:13sell6.40usdjpym121.510.000.002007.06.13 04:18122.170.000.00-27.45-345.75
372201102007.06.08 09:52sell3.20usdjpym121.410.000.002007.06.13 07:10122.310.000.00-13.74-235.47
373204112007.06.08 16:23sell3.20usdchfm1.23560.00000.00002007.06.13 07:351.24560.000.00-9.03-256.90
372198382007.06.08 09:50sell1.60usdchfm1.23160.00000.00002007.06.13 10:121.24600.000.00-4.50-184.91
372192272007.06.08 09:49sell1.60usdjpym121.310.000.002007.06.13 18:59122.640.000.00-6.87-173.52
372080852007.06.08 09:26sell0.80usdjpym121.210.000.002007.06.13 19:52122.700.000.00-3.42-97.15
372025082007.06.08 08:40sell0.40usdjpym121.110.000.002007.06.13 21:29122.660.000.00-3.43-50.55
371996962007.06.08 08:18sell0.20usdjpym121.010.000.002007.06.13 21:29122.660.000.00-1.73-26.90
371983922007.06.08 08:11sell0.10usdjpym120.910.000.002007.06.13 21:29122.660.000.00-0.85-14.27
372132422007.06.08 09:35sell0.80usdchfm1.23040.00000.00002007.06.13 21:291.24400.000.00-4.51-87.46
372068732007.06.08 09:24sell0.40usdchfm1.22940.00000.00002007.06.13 21:291.24400.000.00-2.27-46.95
371787332007.06.08 07:11sell0.10usdchfm1.22740.00000.00002007.06.13 21:291.24400.000.00-0.55-13.34
371954202007.06.08 08:04sell0.20usdchfm1.22830.00000.00002007.06.13 21:291.24400.000.00-1.13-25.24
381545222007.06.13 21:37buy0.01usdjpym122.610.000.002007.06.14 03:25122.810.000.000.000.16
382656702007.06.14 07:56sell0.02usdchfm1.24610.00000.00002007.06.14 09:241.24410.000.000.000.32
  0.00 0.00 -155.31 -789.55
Closed P/L: -944.86
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
381892512007.06.14 00:54sell0.01usdjpym122.710.000.00 122.970.000.000.00-0.21
382083532007.06.14 03:26sell0.02usdjpym122.810.000.00 122.970.000.000.00-0.26
382481402007.06.14 06:53buy0.01eurusdm1.32980.00000.0000 1.32960.000.000.00-0.02
382563812007.06.14 07:22sell0.04usdjpym122.910.000.00 122.970.000.000.00-0.20
382570342007.06.14 07:26sell0.01usdchfm1.24510.00000.0000 1.24470.000.000.000.03
382681202007.06.14 08:03sell0.01eurusdm1.33080.00000.0000 1.32980.000.000.000.10
382703512007.06.14 08:09buy0.01usdchfm1.24510.00000.0000 1.24430.000.000.00-0.06
382814592007.06.14 08:51buy0.02eurusdm1.32980.00000.0000 1.32960.000.000.00-0.04
382882602007.06.14 09:24buy0.02usdchfm1.24410.00000.0000 1.24430.000.000.000.03
382894002007.06.14 09:27sell0.02eurusdm1.33080.00000.0000 1.32980.000.000.000.20
383185612007.06.14 12:18buy0.04eurusdm1.32980.00000.0000 1.32960.000.000.00-0.08
  0.00 0.00 0.00 -0.51
 Floating P/L: -0.51
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -944.86 Floating P/L: -0.51 Margin: 8.50
Balance: 55.14 Equity: 54.63 Free Margin: 46.13
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 847.11 Gross Loss: 3 791.97 Total Net Profit: -944.86
Profit Factor: 0.75 Expected Payoff: -0.73  
Absolute Drawdown: 945.34 Maximal Drawdown: 2 080.92 (97.44%) Relative Drawdown: 97.44% (2 080.92)
 
Total Trades: 1296 Short Positions (won %): 671 (52.46%) Long Positions (won %): 625 (51.68%)
Profit Trades (% of total): 675 (52.08%) Loss trades (% of total): 621 (47.92%)
Largest profit trade: 134.40 loss trade: -443.03
Average profit trade: 4.22 loss trade: -6.11
Maximum consecutive wins ($): 22 (71.32) consecutive losses ($): 14 (-2 080.92)
Maximal consecutive profit (count): 134.40 (1) consecutive loss (count): -2 080.92 (14)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3