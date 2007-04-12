RB26DETT_ClassifiedStat_14juin.htm
A/C No: 1420846Name: 10 points 3_DS2007.06.14 21:16 (GMT)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306309737721882007.04.06 04:54buy0.10usdchfm1.21621.19821.21972007.04.06 12:311.21970.000.002.87
2307384337721882007.04.09 02:11buy0.10usdchfm1.22341.22721.23272007.04.09 17:151.22720.000.003.10
3308394027721882007.04.10 01:41sell0.10usdchfm1.22361.22061.21512007.04.10 02:571.22060.000.002.46
4308592677721882007.04.10 02:57sell0.10usdchfm1.22021.21721.21172007.04.10 13:461.21720.000.002.46
5310246917721882007.04.11 01:47buy0.10usdchfm1.21811.22041.22592007.04.11 10:591.22040.000.001.88
6312040657721882007.04.12 01:00buy0.10usdchfm1.22371.21091.22722007.04.12 08:491.22030.000.00-2.79
7312137777721882007.04.12 01:36buy0.20usdchfm1.22191.21091.22542007.04.12 08:491.22040.000.00-2.46
8312437007721882007.04.12 05:25buy0.40usdchfm1.22011.21091.22362007.04.12 08:491.22030.000.000.66
9312812787721882007.04.12 09:33buy0.10usdchfm1.22071.20791.22422007.04.12 16:311.21770.000.00-2.46
10312966347721882007.04.12 11:31buy0.20usdchfm1.21881.20781.22232007.04.12 16:311.21760.000.00-1.97
11313196037721882007.04.12 13:35buy0.40usdchfm1.21701.20781.22052007.04.12 16:311.21770.000.002.30
12313245977721882007.04.12 13:51buy0.80usdchfm1.21521.20781.21872007.04.12 16:311.21760.000.0015.77
13314388977721882007.04.13 02:35sell0.10usdchfm1.21451.21171.20622007.04.13 07:461.21170.000.002.31
14314866907721882007.04.13 07:46sell0.10usdchfm1.21121.20851.20302007.04.13 10:401.20850.000.002.23
15315308977721882007.04.13 11:54sell0.10usdchfm1.20761.22041.20412007.04.13 17:421.21500.000.00-6.09
16315426727721882007.04.13 12:40sell0.20usdchfm1.20941.22041.20592007.04.13 17:421.21490.000.00-9.05
17315660377721882007.04.13 14:36sell0.40usdchfm1.21121.22041.20772007.04.13 17:421.21500.000.00-12.51
18315690807721882007.04.13 14:41sell0.80usdchfm1.21301.22041.20952007.04.13 17:421.21510.000.00-13.83
19315760227721882007.04.13 14:56sell1.60usdchfm1.21481.22041.21132007.04.13 17:421.21500.000.00-2.63
20315846037721882007.04.13 15:13sell3.20usdchfm1.21691.22071.21342007.04.13 17:421.21490.000.0052.68
21316750007721882007.04.16 04:03sell0.10usdchfm1.21291.22571.20942007.04.17 07:031.21290.00-0.090.00
22317953527721882007.04.16 21:28sell0.20usdchfm1.21481.21281.20732007.04.17 07:031.21280.000.003.30
23318372057721882007.04.17 08:31sell0.10usdchfm1.21121.20781.20232007.04.17 12:531.20780.000.002.82
24319747177721882007.04.18 01:27sell0.10usdchfm1.20611.20381.19832007.04.18 09:051.20380.000.001.91
25321654357721882007.04.19 03:37sell0.10usdchfm1.20241.21521.19892007.04.19 12:461.20200.000.000.33
26322044847721882007.04.19 06:49sell0.20usdchfm1.20421.20201.19652007.04.19 12:461.20200.000.003.66
27323455117721882007.04.20 02:03sell0.10usdchfm1.20481.21761.20132007.04.23 06:041.20720.00-0.09-1.99
28323781257721882007.04.20 07:43sell0.20usdchfm1.20671.21771.20322007.04.23 06:041.20730.00-0.19-0.99
29324166737721882007.04.20 13:18sell0.44usdchfm1.20861.21781.20512007.04.23 06:041.20740.00-0.414.37
30325018337721882007.04.23 07:31sell0.11usdchfm1.20671.21951.20322007.04.23 18:291.20960.000.00-2.64
31325067827721882007.04.23 08:16sell0.22usdchfm1.20861.21961.20512007.04.23 18:261.20950.000.00-1.64
32325293857721882007.04.23 11:12sell0.44usdchfm1.21141.20961.20412007.04.23 18:261.20960.000.006.55
33326321617721882007.04.24 03:30sell0.11usdchfm1.20871.20401.19852007.04.24 14:131.20400.000.004.29
34327910457721882007.04.25 06:37sell0.11usdchfm1.20041.21321.19692007.04.25 10:141.20160.000.00-1.10
35327951317721882007.04.25 07:08sell0.22usdchfm1.20221.21321.19872007.04.25 10:141.20150.000.001.28
36327989337721882007.04.25 07:32sell0.44usdchfm1.20401.21321.20052007.04.25 10:141.20140.000.009.52
37328163297721882007.04.25 10:15sell0.11usdchfm1.20141.21421.19792007.04.25 14:011.20290.000.00-1.37
38328275997721882007.04.25 12:30sell0.22usdchfm1.20331.21431.19982007.04.25 14:011.20280.000.000.91
39328301027721882007.04.25 12:39sell0.44usdchfm1.20511.21431.20162007.04.25 14:011.20290.000.008.05
40329173257721882007.04.26 02:03sell0.11usdchfm1.20411.21691.20062007.04.26 14:051.20750.000.00-3.10
41329710297721882007.04.26 09:19sell0.22usdchfm1.20591.21691.20242007.04.26 14:051.20750.000.00-2.92
42329780287721882007.04.26 09:40sell0.44usdchfm1.20771.21691.20422007.04.26 14:051.20740.000.001.09
43330049927721882007.04.26 12:20sell0.88usdchfm1.20951.21691.20602007.04.26 14:031.20730.000.0016.04
44330892797721882007.04.27 03:00sell0.10usdchfm1.20801.20251.19702007.04.27 12:311.20250.000.004.57
45332683967721882007.04.30 07:17buy0.10usdchfm1.20911.19631.21262007.05.01 07:281.20800.000.09-0.91
46333286377721882007.04.30 13:25buy0.20usdchfm1.20731.19631.21082007.05.01 07:271.20790.000.180.99
47333545597721882007.04.30 15:18buy0.40usdchfm1.20551.19631.20902007.05.01 07:271.20790.000.367.95
48334712567721882007.05.01 10:22sell0.10usdchfm1.20761.22041.20412007.05.02 13:451.21450.00-0.09-5.68
49335213637721882007.05.01 14:41sell0.20usdchfm1.21141.22241.20792007.05.02 13:451.21460.00-0.19-5.27
50335228007721882007.05.01 14:47sell0.40usdchfm1.21331.22251.20982007.05.02 13:451.21450.00-0.38-3.95
51335375907721882007.05.01 15:44sell0.80usdchfm1.21511.22251.21162007.05.02 13:451.21460.00-0.753.29
52336169107721882007.05.02 07:30sell1.44usdchfm1.21691.22251.21342007.05.02 13:451.21450.000.0028.46
53337149787721882007.05.03 05:33sell0.10usdchfm1.21291.21081.20532007.05.03 06:521.21080.000.001.73
54337235617721882007.05.03 06:52sell0.10usdchfm1.21041.22321.20692007.05.04 07:031.21430.00-0.09-3.21
55337515937721882007.05.03 12:59sell0.20usdchfm1.21221.22321.20872007.05.04 07:021.21440.00-0.19-3.62
56337613417721882007.05.03 14:00sell0.40usdchfm1.21401.22321.21052007.05.04 07:021.21430.00-0.38-0.99
57337868747721882007.05.03 18:18sell0.80usdchfm1.21581.22321.21232007.05.04 07:021.21440.00-0.759.22
58338374437721882007.05.04 07:04sell0.10usdchfm1.21351.22631.21002007.05.04 13:011.21240.000.000.91
59338407277721882007.05.04 07:38sell0.20usdchfm1.21531.21231.20682007.05.04 13:011.21230.000.004.95
60339441687721882007.05.07 03:48sell0.10usdchfm1.20951.22231.20602007.05.08 06:191.21080.00-0.09-1.07
61339926447721882007.05.07 18:54sell0.20usdchfm1.21131.22231.20782007.05.08 06:181.21070.00-0.190.99
62340115187721882007.05.08 00:45sell0.40usdchfm1.21321.22241.20972007.05.08 06:181.21080.000.007.93
63340452107721882007.05.08 08:10buy0.10usdchfm1.21411.21611.22162007.05.08 11:191.21610.000.001.64
64341215977721882007.05.09 04:32sell0.10usdchfm1.21761.21541.20992007.05.09 13:281.21540.000.001.81
65342100267721882007.05.10 02:01sell0.10usdchfm1.21831.23111.21482007.05.14 06:141.21810.00-0.180.16
66342726487721882007.05.10 12:55sell0.20usdchfm1.22021.21821.21272007.05.14 06:141.21820.00-0.383.28
67345018897721882007.05.14 09:36buy0.10usdchfm1.22031.20751.22382007.05.15 17:341.21490.000.09-4.44
68345051517721882007.05.14 10:32buy0.20usdchfm1.21851.20751.22202007.05.15 17:341.21490.000.18-5.93
69346069177721882007.05.15 14:39buy0.40usdchfm1.21671.20751.22022007.05.15 17:341.21500.000.00-5.60
70346112127721882007.05.15 14:50buy0.72usdchfm1.21481.20741.21832007.05.15 17:341.21490.000.000.59
71346172217721882007.05.15 15:04buy1.44usdchfm1.21301.20741.21652007.05.15 17:341.21500.000.0023.70
72346570547721882007.05.16 06:00sell0.09usdchfm1.21381.22661.21032007.05.17 06:491.22080.00-0.25-5.16
73346589997721882007.05.16 06:20sell0.18usdchfm1.21561.22661.21212007.05.17 06:491.22070.00-0.51-7.52
74346824137721882007.05.16 11:41sell0.36usdchfm1.21741.22661.21392007.05.17 06:491.22060.00-1.02-9.44
75346951687721882007.05.16 12:41sell0.72usdchfm1.21921.22661.21572007.05.17 06:491.22070.00-2.03-8.85
76347152207721882007.05.16 15:11sell1.44usdchfm1.22101.22661.21752007.05.17 06:491.22060.00-4.064.72
77347287327721882007.05.16 16:03sell2.88usdchfm1.22281.22101.21552007.05.17 06:491.22050.00-8.1254.27
78347998117721882007.05.17 10:17buy0.09usdchfm1.22411.22601.23152007.05.17 12:401.22600.000.001.39
79348801267721882007.05.18 02:33buy0.09usdchfm1.22811.23181.23732007.05.21 11:061.23180.000.082.70
80348925787721882007.05.18 06:57buy0.18usdchfm1.22631.23181.23732007.05.21 11:061.23180.000.168.04
81352356097721882007.05.22 05:37sell0.10usdchfm1.23051.22821.22272007.05.23 07:091.22820.00-0.091.87
82353947297721882007.05.23 07:09sell0.10usdchfm1.22781.24061.22432007.05.23 12:151.22610.000.001.39
83354048287721882007.05.23 07:52sell0.20usdchfm1.23021.22611.22062007.05.23 12:151.22610.000.006.69
84355867597721882007.05.24 04:33sell0.09usdchfm1.22751.24031.22402007.05.24 16:241.22840.000.00-0.66
85356203697721882007.05.24 07:57sell0.18usdchfm1.22931.24031.22582007.05.24 16:231.22830.000.001.47
86356747157721882007.05.24 14:07sell0.36usdchfm1.23111.22911.22362007.05.24 16:231.22820.000.008.50
87357679357721882007.05.25 07:31sell0.09usdchfm1.22741.24021.22392007.05.29 07:351.22800.00-0.16-0.44
88359073967721882007.05.29 01:41sell0.18usdchfm1.23021.22791.22242007.05.29 07:351.22790.000.003.37
89359709937721882007.05.29 08:10sell0.09usdchfm1.22591.22401.21852007.05.29 09:181.22400.000.001.40
90359913417721882007.05.29 09:18sell0.09usdchfm1.22351.22131.21582007.05.29 12:451.22130.000.001.62
91361450167721882007.05.30 03:00sell0.09usdchfm1.22401.23681.22052007.05.30 15:001.22530.000.00-0.95
92362073047721882007.05.30 09:54sell0.18usdchfm1.22581.23681.22232007.05.30 15:001.22520.000.000.88
93362378717721882007.05.30 11:52sell0.36usdchfm1.22761.23681.22412007.05.30 14:591.22520.000.007.05
94363317857721882007.05.31 03:33sell0.09usdchfm1.22511.23791.22162007.05.31 15:151.22500.000.000.07
95364183437721882007.05.31 14:39sell0.18usdchfm1.22691.22511.21962007.05.31 15:151.22510.000.002.64
96364670657721882007.06.01 03:06buy0.09usdchfm1.22581.22921.23472007.06.01 10:391.22920.000.002.49
97366138107721882007.06.04 02:35sell0.09usdchfm1.22911.22631.22082007.06.04 09:391.22630.000.002.05
98367291127721882007.06.05 03:07sell0.09usdchfm1.22231.21761.21212007.06.05 12:391.21760.000.003.47
99368731057721882007.06.06 03:08sell0.09usdchfm1.21741.23021.21392007.06.08 09:241.23020.00-0.33-9.36
100370229787721882007.06.07 07:10sell0.18usdchfm1.21921.23021.21572007.06.08 09:241.23020.00-0.17-16.09
101370340957721882007.06.07 09:02sell0.36usdchfm1.22101.23021.21752007.06.08 09:241.23020.00-0.34-26.92
102370433167721882007.06.07 10:20sell0.72usdchfm1.22291.23031.21942007.06.08 09:241.23000.00-0.68-41.56
103371021577721882007.06.07 16:16sell1.44usdchfm1.22481.23041.22132007.06.08 09:241.23000.00-1.35-60.88
104371767577721882007.06.08 07:09sell2.88usdchfm1.22691.23071.22342007.06.08 09:241.22990.000.00-70.25
105372075797721882007.06.08 09:24buy0.08usdchfm1.23021.23351.23902007.06.08 10:201.23350.000.002.14
106372325897721882007.06.08 10:20buy0.08usdchfm1.23391.23621.24172007.06.11 04:101.23620.000.071.49
107374003797721882007.06.11 04:45sell0.08usdchfm1.23631.24911.23282007.06.13 12:421.24340.00-0.16-4.57
108374557767721882007.06.11 09:19sell0.16usdchfm1.23811.24911.23462007.06.13 12:421.24350.00-0.30-6.95
109375304867721882007.06.11 14:55sell0.32usdchfm1.23991.24911.23642007.06.13 12:421.24340.00-0.60-9.01
110377980627721882007.06.12 14:00sell0.64usdchfm1.24171.24911.23822007.06.13 12:421.24330.00-0.60-8.24
111379058697721882007.06.13 00:42sell1.28usdchfm1.24351.24911.24002007.06.13 12:421.24330.000.002.06
112379803407721882007.06.13 07:37sell2.56usdchfm1.24551.24931.24202007.06.13 12:421.24340.000.0043.24
0.00-24.0022.96
Summary P/L:-1.04
 
Winning trades:(65) 405.96
Losing trades:(47) -407.00
Max summary P/L:208.32
Largest winning trade:52.68
Largest losing trade:-70.25
Max consecutive winners:8 (69.04)
Max consecutive losers:6 (-227.93)
Max consecutive profit:69.04 (8)
Max consecutive loss:-227.93 (6)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:254.66 (4.89%)
Profit factor:1.00
Avg. profit factor:0.72
Risk factor:-0.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306242517721882007.04.06 02:53sell0.10gbpusdm1.97041.98841.96692007.04.06 12:301.96690.000.003.50
2307517757721882007.04.09 07:30sell0.10gbpusdm1.96381.96191.95642007.04.09 14:061.96190.000.001.90
3308331497721882007.04.10 01:06buy0.10gbpusdm1.96461.96651.97202007.04.10 01:571.96650.000.001.90
4308483637721882007.04.10 02:09buy0.10gbpusdm1.96821.97001.97552007.04.10 08:391.97000.000.001.80
5309221807721882007.04.10 10:55buy0.10gbpusdm1.97231.97671.98222007.04.11 02:111.97670.000.004.40
6310301687721882007.04.11 02:12buy0.10gbpusdm1.97711.95911.98062007.04.11 06:301.97800.000.000.90
7310413757721882007.04.11 04:05buy0.20gbpusdm1.97531.97801.98352007.04.11 06:301.97800.000.005.40
8310665587721882007.04.11 06:45buy0.10gbpusdm1.97981.96181.98332007.04.11 10:081.97820.000.00-1.60
9310824667721882007.04.11 08:02buy0.20gbpusdm1.97801.96181.98152007.04.11 10:081.97810.000.000.20
10310840207721882007.04.11 08:08buy0.40gbpusdm1.97621.97811.98362007.04.11 10:081.97810.000.007.60
11312040177721882007.04.12 01:00sell0.10gbpusdm1.97381.98661.97032007.04.12 08:491.97440.000.00-0.60
12312158207721882007.04.12 01:42sell0.20gbpusdm1.97611.98711.97262007.04.12 08:491.97430.000.003.60
13312549807721882007.04.12 06:48sell0.40gbpusdm1.97791.97511.96962007.04.12 08:491.97420.000.0014.80
14312976437721882007.04.12 11:37buy0.10gbpusdm1.97781.97971.98522007.04.12 14:411.97970.000.001.90
15314695877721882007.04.13 06:21buy0.10gbpusdm1.98431.98621.99172007.04.13 10:391.98620.000.001.90
16315188447721882007.04.13 10:39buy0.10gbpusdm1.98661.97381.99012007.04.13 15:461.98130.000.00-5.30
17315659137721882007.04.13 14:36buy0.20gbpusdm1.98481.97381.98832007.04.13 15:451.98140.000.00-6.80
18315681427721882007.04.13 14:40buy0.40gbpusdm1.98281.97361.98632007.04.13 15:451.98130.000.00-6.00
19315866347721882007.04.13 15:17buy0.80gbpusdm1.98091.97351.98442007.04.13 15:451.98120.000.002.40
20315873227721882007.04.13 15:19buy1.60gbpusdm1.97901.98111.98662007.04.13 15:451.98110.000.0033.60
21316651307721882007.04.16 02:00buy0.10gbpusdm1.98821.99001.99552007.04.16 08:441.99000.000.001.80
22318243457721882007.04.17 06:25buy0.10gbpusdm1.99251.97971.99602007.04.17 08:301.99600.000.003.50
23318310217721882007.04.17 07:33buy0.20gbpusdm1.99071.97971.99422007.04.17 08:301.99420.000.007.00
24318549197721882007.04.17 10:15buy0.10gbpusdm2.00022.00202.00752007.04.17 10:392.00200.000.001.80
25319949287721882007.04.18 05:37buy0.10gbpusdm2.00892.01182.01732007.04.18 08:332.01180.000.002.90
26320540057721882007.04.18 11:30sell0.10gbpusdm2.00792.00511.99962007.04.18 12:092.00510.000.002.80
27321513537721882007.04.19 01:46sell0.10gbpusdm2.00541.99981.99432007.04.19 06:561.99980.000.005.60
28322071647721882007.04.19 06:59sell0.10gbpusdm2.00032.01311.99682007.04.19 10:382.00190.000.00-1.60
29322104357721882007.04.19 07:03sell0.20gbpusdm2.00222.01321.99872007.04.19 10:382.00180.000.000.80
30322200767721882007.04.19 07:43sell0.40gbpusdm2.00412.01332.00062007.04.19 10:372.00170.000.009.60
31322504577721882007.04.19 11:14sell0.10gbpusdm1.99902.01181.99552007.04.19 13:052.00030.000.00-1.30
32322517877721882007.04.19 11:22sell0.20gbpusdm2.00092.01191.99742007.04.19 13:052.00040.000.001.00
33322603957721882007.04.19 12:36sell0.40gbpusdm2.00282.01201.99932007.04.19 13:052.00050.000.009.20
34323452507721882007.04.20 02:00sell0.10gbpusdm2.00262.01541.99912007.04.20 07:532.00460.000.00-2.00
35323646857721882007.04.20 06:12sell0.20gbpusdm2.00452.01552.00102007.04.20 07:532.00450.000.000.00
36323681907721882007.04.20 06:21sell0.40gbpusdm2.00642.00451.99902007.04.20 07:532.00450.000.007.60
37323847907721882007.04.20 08:30sell0.11gbpusdm2.00242.00061.99512007.04.20 08:482.00060.000.001.98
38324046277721882007.04.20 11:25sell0.11gbpusdm2.00332.01611.99982007.04.23 06:441.99980.000.003.85
39324514677721882007.04.22 22:28sell0.22gbpusdm2.00552.00111.99562007.04.23 06:441.99970.000.0012.76
40325052427721882007.04.23 08:05sell0.11gbpusdm2.00052.01331.99702007.04.24 02:231.99700.000.003.85
41326397937721882007.04.24 05:02sell0.11gbpusdm1.99732.01011.99382007.04.24 18:151.99950.000.00-2.42
42326657677721882007.04.24 10:00sell0.22gbpusdm1.99912.01011.99562007.04.24 18:151.99960.000.00-1.10
43326690327721882007.04.24 10:17sell0.44gbpusdm2.00092.01011.99742007.04.24 18:151.99950.000.006.16
44327014057721882007.04.24 14:19sell0.88gbpusdm2.00292.00041.99492007.04.24 18:151.99940.000.0030.80
45327754107721882007.04.25 03:34buy0.11gbpusdm2.00361.99082.00712007.04.25 14:202.00380.000.000.22
46328309387721882007.04.25 12:41buy0.22gbpusdm2.00182.00382.00932007.04.25 14:202.00380.000.004.40
47329172507721882007.04.26 02:03buy0.11gbpusdm2.00321.99042.00672007.04.26 13:161.99040.000.00-14.08
48329721437721882007.04.26 09:26buy0.22gbpusdm2.00141.99042.00492007.04.26 13:161.99040.000.00-24.20
49329748517721882007.04.26 09:33buy0.44gbpusdm1.99951.99032.00302007.04.26 13:161.99030.000.00-40.48
50329825007721882007.04.26 10:00buy0.88gbpusdm1.99771.99032.00122007.04.26 13:161.99030.000.00-65.12
51329941837721882007.04.26 11:29buy1.76gbpusdm1.99591.99031.99942007.04.26 13:161.99030.000.00-98.56
52329954207721882007.04.26 11:31buy3.52gbpusdm1.99411.99031.99762007.04.26 13:161.99030.000.00-133.76
53330906987721882007.04.27 03:34buy0.10gbpusdm1.99241.97961.99592007.04.27 07:451.98900.000.00-3.40
54330980197721882007.04.27 05:54buy0.20gbpusdm1.99061.97961.99412007.04.27 07:451.98910.000.00-3.00
55331004267721882007.04.27 06:12buy0.40gbpusdm1.98881.97961.99232007.04.27 07:441.98900.000.000.80
56331058367721882007.04.27 06:57buy0.80gbpusdm1.98691.97951.99042007.04.27 07:441.98890.000.0016.00
57331259427721882007.04.27 10:02buy0.10gbpusdm1.99491.99722.00272007.04.27 10:471.99720.000.002.30
58331367097721882007.04.27 11:13buy0.10gbpusdm1.99991.98712.00342007.04.27 12:302.00340.000.003.50
59332887617721882007.04.30 08:54sell0.10gbpusdm1.98962.00241.98612007.04.30 15:192.00240.000.00-12.80
60332950487721882007.04.30 09:21sell0.20gbpusdm1.99142.00241.98792007.04.30 15:192.00240.000.00-22.00
61333004567721882007.04.30 09:59sell0.40gbpusdm1.99322.00241.98972007.04.30 15:192.00240.000.00-36.80
62333229827721882007.04.30 12:48sell0.80gbpusdm1.99512.00251.99162007.04.30 15:192.00250.000.00-59.20
63333417157721882007.04.30 14:35sell1.60gbpusdm1.99712.00271.99362007.04.30 15:192.00270.000.00-89.60
64333442257721882007.04.30 14:49sell3.20gbpusdm1.99902.00281.99552007.04.30 15:192.00280.000.00-121.60
65334112517721882007.05.01 01:49sell0.09gbpusdm1.99962.01241.99612007.05.01 07:302.00120.000.00-1.44
66334368877721882007.05.01 06:48sell0.18gbpusdm2.00152.01251.99802007.05.01 07:302.00130.000.000.36
67334426807721882007.05.01 07:22sell0.36gbpusdm2.00342.01261.99992007.05.01 07:302.00150.000.006.84
68334835487721882007.05.01 11:58buy0.10gbpusdm2.00551.99272.00902007.05.02 07:101.99270.000.00-12.80
69335213427721882007.05.01 14:41buy0.20gbpusdm1.99941.98842.00292007.05.02 07:101.99250.00-0.01-13.80
70335947847721882007.05.02 04:59buy0.40gbpusdm1.99451.98531.99802007.05.02 07:101.99270.000.00-7.20
71336156077721882007.05.02 07:18sell0.09gbpusdm1.99362.00641.99012007.05.02 10:071.99350.000.000.09
72336228967721882007.05.02 08:44sell0.18gbpusdm1.99541.99341.98792007.05.02 10:071.99340.000.003.60
73336316587721882007.05.02 10:44sell0.10gbpusdm1.99151.98881.98332007.05.02 14:141.98880.000.002.70
74337062197721882007.05.03 01:20buy0.10gbpusdm1.99051.99231.99782007.05.03 08:291.99230.000.001.80
75337305417721882007.05.03 09:09buy0.10gbpusdm1.99301.98021.99652007.05.04 07:031.98780.000.00-5.20
76337482017721882007.05.03 12:35buy0.20gbpusdm1.99121.98021.99472007.05.04 07:031.98790.00-0.01-6.60
77337557897721882007.05.03 13:28buy0.40gbpusdm1.98941.98021.99292007.05.04 07:021.98800.00-0.02-5.60
78337630867721882007.05.03 14:02buy0.80gbpusdm1.98761.98021.99112007.05.04 07:021.98810.00-0.034.00
79338125547721882007.05.04 01:35buy1.60gbpusdm1.98581.98021.98932007.05.04 07:021.98800.000.0035.20
80339357837721882007.05.07 01:39buy0.10gbpusdm1.99661.98382.00012007.05.09 06:091.99130.000.00-5.30
81339840127721882007.05.07 15:27buy0.20gbpusdm1.99451.98351.99802007.05.09 06:091.99120.00-0.02-6.60
82340457337721882007.05.08 08:11buy0.40gbpusdm1.99271.98351.99622007.05.09 06:091.99110.00-0.02-6.40
83340776477721882007.05.08 14:19buy0.80gbpusdm1.99081.98341.99432007.05.09 06:091.99100.00-0.031.60
84340963607721882007.05.08 17:46buy1.60gbpusdm1.98891.98331.99242007.05.09 06:091.99090.00-0.0632.00
85341468837721882007.05.09 11:37buy0.10gbpusdm1.99251.99862.00412007.05.09 13:351.99860.000.006.10
86342138137721882007.05.10 04:01sell0.10gbpusdm1.99312.00591.98962007.05.10 08:191.99120.000.001.90
87342176347721882007.05.10 06:00sell0.20gbpusdm1.99501.99131.98582007.05.10 08:191.99130.000.007.40
88342349107721882007.05.10 08:30sell0.10gbpusdm1.98902.00181.98552007.05.10 09:401.98730.000.001.70
89342355867721882007.05.10 08:33sell0.20gbpusdm1.99091.98721.98172007.05.10 09:401.98720.000.007.40
90343579977721882007.05.11 02:18buy0.10gbpusdm1.98131.96851.98482007.05.11 13:421.98120.000.00-0.10
91343711417721882007.05.11 06:20buy0.20gbpusdm1.97891.98121.98672007.05.11 13:421.98120.000.004.60
92344739917721882007.05.14 01:47buy0.10gbpusdm1.98341.97061.98692007.05.15 12:401.97820.000.00-5.20
93344976167721882007.05.14 08:31buy0.20gbpusdm1.98161.97061.98512007.05.15 12:401.97810.00-0.01-7.00
94345106487721882007.05.14 12:18buy0.40gbpusdm1.97981.97061.98332007.05.15 12:401.97800.00-0.02-7.20
95345650147721882007.05.15 08:32buy0.80gbpusdm1.97801.97061.98152007.05.15 12:401.97810.000.000.80
96345683917721882007.05.15 09:06buy1.60gbpusdm1.97621.97801.98352007.05.15 12:391.97800.000.0028.80
97346808487721882007.05.16 11:37sell0.09gbpusdm1.98251.98021.97472007.05.16 15:151.98020.000.002.07
98347822087721882007.05.17 06:44sell0.09gbpusdm1.97691.98971.97342007.05.17 11:191.97590.000.000.90
99347952217721882007.05.17 09:06sell0.18gbpusdm1.97881.97581.97032007.05.17 11:191.97580.000.005.40
100348768687721882007.05.18 01:03sell0.09gbpusdm1.97391.98671.97042007.05.18 08:401.97250.000.001.26
101348935407721882007.05.18 07:00sell0.18gbpusdm1.97571.97251.96702007.05.18 08:401.97250.000.005.76
102349160747721882007.05.18 10:05sell0.09gbpusdm1.97191.98471.96842007.05.18 16:011.97520.000.00-2.97
103349610567721882007.05.18 14:29sell0.20gbpusdm1.97371.98471.97022007.05.18 16:011.97530.000.00-3.20
104349673357721882007.05.18 15:01sell0.40gbpusdm1.97551.98471.97202007.05.18 16:011.97520.000.001.20
105349704787721882007.05.18 15:09sell0.80gbpusdm1.97731.98471.97382007.05.18 16:011.97530.000.0016.00
106350187297721882007.05.21 01:00sell0.10gbpusdm1.97391.97191.96642007.05.21 09:251.97190.000.002.00
107350874587721882007.05.21 09:45sell0.10gbpusdm1.97011.98291.96662007.05.23 08:281.97250.000.00-2.40
108352393757721882007.05.22 06:03sell0.20gbpusdm1.97191.98291.96842007.05.23 08:281.97310.000.01-2.40
109353378007721882007.05.22 17:47sell0.40gbpusdm1.97501.97291.96742007.05.23 08:281.97290.000.018.40
110354141407721882007.05.23 08:28sell0.10gbpusdm1.97221.98501.96872007.05.23 11:391.98500.000.00-12.80
111354153647721882007.05.23 08:32sell0.20gbpusdm1.97401.98501.97052007.05.23 11:391.98500.000.00-22.00
112354206177721882007.05.23 08:55sell0.40gbpusdm1.97581.98501.97232007.05.23 11:391.98500.000.00-36.80
113354278157721882007.05.23 09:28sell0.80gbpusdm1.97761.98501.97412007.05.23 11:391.98500.000.00-59.20
114354388177721882007.05.23 10:31sell1.60gbpusdm1.97941.98501.97592007.05.23 11:391.98500.000.00-89.60
115354419707721882007.05.23 10:45sell3.20gbpusdm1.98151.98531.97802007.05.23 11:391.98500.000.00-112.00
116354560437721882007.05.23 11:39buy0.09gbpusdm1.98491.98831.99382007.05.23 15:091.98830.000.003.06
117355719357721882007.05.24 01:07sell0.09gbpusdm1.98611.99891.98262007.05.24 08:151.98510.000.000.90
118356002447721882007.05.24 06:33sell0.18gbpusdm1.98791.98511.97962007.05.24 08:151.98510.000.005.04
119356272427721882007.05.24 08:15sell0.09gbpusdm1.98461.99741.98112007.05.24 14:071.98500.000.00-0.36
120356306797721882007.05.24 08:40sell0.18gbpusdm1.98641.99741.98292007.05.24 14:071.98480.000.002.88
121356629427721882007.05.24 13:20sell0.36gbpusdm1.98821.98591.98042007.05.24 14:061.98490.000.0011.88
122357394507721882007.05.25 01:01sell0.09gbpusdm1.98421.99701.98072007.05.25 08:301.98600.000.00-1.62
123357589587721882007.05.25 06:07sell0.18gbpusdm1.98601.99701.98252007.05.25 08:291.98570.000.000.54
124357689407721882007.05.25 07:41sell0.36gbpusdm1.98781.98581.98032007.05.25 08:291.98580.000.007.20
125357836437721882007.05.25 11:42sell0.09gbpusdm1.98441.99721.98092007.05.28 17:351.98400.000.000.36
126358001447721882007.05.25 14:17sell0.18gbpusdm1.98621.98401.97852007.05.28 17:351.98400.000.013.96
127359051837721882007.05.29 01:31sell0.09gbpusdm1.98191.99471.97842007.05.29 09:541.98690.000.00-4.50
128359296667721882007.05.29 04:18sell0.18gbpusdm1.98371.99471.98022007.05.29 09:541.98680.000.00-5.58
129359649597721882007.05.29 07:52sell0.36gbpusdm1.98561.99481.98212007.05.29 09:541.98690.000.00-4.68
130359718407721882007.05.29 08:13sell0.72gbpusdm1.98741.99481.98392007.05.29 09:541.98690.000.003.60
131359773137721882007.05.29 08:25sell1.44gbpusdm1.98921.99481.98572007.05.29 09:541.98700.000.0031.68
132361460257721882007.05.30 03:09buy0.09gbpusdm1.98291.97011.98642007.05.30 13:551.97650.000.00-5.76
133361647027721882007.05.30 06:04buy0.18gbpusdm1.98061.96961.98412007.05.30 13:551.97660.000.00-7.20
134361729987721882007.05.30 06:47buy0.36gbpusdm1.97881.96961.98232007.05.30 13:551.97670.000.00-7.56
135361784037721882007.05.30 07:03buy0.72gbpusdm1.97691.96951.98042007.05.30 13:551.97660.000.00-2.16
136362188327721882007.05.30 10:35buy1.44gbpusdm1.97511.96951.97862007.05.30 13:541.97680.000.0024.48
137363275777721882007.05.31 02:07sell0.09gbpusdm1.97551.98831.97202007.06.01 07:371.97860.000.00-2.79
138363733047721882007.05.31 10:52sell0.18gbpusdm1.97761.98861.97412007.06.01 07:371.97870.000.01-1.98
139364245147721882007.05.31 15:08sell0.36gbpusdm1.97951.98871.97602007.06.01 07:371.97860.000.013.24
140364278147721882007.05.31 15:13sell0.72gbpusdm1.98131.97841.97292007.06.01 07:371.97840.000.0220.88
141364900597721882007.06.01 09:38sell0.09gbpusdm1.97771.99051.97422007.06.01 12:531.97840.000.00-0.63
142365058457721882007.06.01 12:26sell0.18gbpusdm1.97951.99051.97602007.06.01 12:531.97850.000.001.80
143365190817721882007.06.01 12:35sell0.36gbpusdm1.98131.97861.97312007.06.01 12:531.97860.000.009.72
144366125577721882007.06.04 02:11sell0.09gbpusdm1.98181.99461.97832007.06.05 07:221.99460.000.00-11.52
145366170137721882007.06.04 04:04sell0.18gbpusdm1.98371.99471.98022007.06.05 07:231.99440.000.01-19.26
146366431717721882007.06.04 09:15sell0.36gbpusdm1.98551.99471.98202007.06.05 07:221.99450.000.01-32.40
147366487217721882007.06.04 09:35sell0.72gbpusdm1.98751.99491.98402007.06.05 07:221.99440.000.02-49.68
148366727037721882007.06.04 12:55sell1.44gbpusdm1.98931.99491.98582007.06.05 07:221.99430.000.04-72.00
149366896347721882007.06.04 14:40sell2.88gbpusdm1.99111.99491.98762007.06.05 07:221.99460.000.09-100.80
150368735647721882007.06.06 03:15buy0.09gbpusdm1.99511.98231.99862007.06.06 12:321.99410.000.00-0.90
151368906377721882007.06.06 07:18buy0.18gbpusdm1.99331.98231.99682007.06.06 12:321.99390.000.001.08
152368989397721882007.06.06 09:49buy0.36gbpusdm1.99151.98231.99502007.06.06 12:321.99370.000.007.92
153370208867721882007.06.07 07:00sell0.09gbpusdm1.99311.98861.98312007.06.07 10:401.98860.000.004.05
154370543187721882007.06.07 11:02sell0.09gbpusdm1.98781.98561.98012007.06.07 11:471.98560.000.001.98
155370624117721882007.06.07 11:47sell0.09gbpusdm1.98531.98351.97802007.06.07 12:481.98350.000.001.62
156371681677721882007.06.08 05:37sell0.09gbpusdm1.97831.97051.96502007.06.08 07:291.97050.000.007.02
157371960777721882007.06.08 08:05sell0.08gbpusdm1.96681.97961.96332007.06.08 09:251.96780.000.00-0.80
158371992747721882007.06.08 08:16sell0.16gbpusdm1.96921.98021.96572007.06.08 09:251.96790.000.002.08
159372016777721882007.06.08 08:32sell0.32gbpusdm1.97101.96891.96342007.06.08 09:241.96800.000.009.60
160372107727721882007.06.08 09:33sell0.08gbpusdm1.96631.96361.95812007.06.08 10:261.96360.000.002.16
161372347667721882007.06.08 10:26sell0.08gbpusdm1.96321.97601.95972007.06.08 13:481.96680.000.00-2.88
162372402437721882007.06.08 10:49sell0.16gbpusdm1.96501.97601.96152007.06.08 13:481.96680.000.00-2.88
163372570147721882007.06.08 12:17sell0.32gbpusdm1.96681.97601.96332007.06.08 13:481.96670.000.000.32
164372771677721882007.06.08 13:13sell0.64gbpusdm1.96871.97611.96522007.06.08 13:481.96670.000.0012.80
165373861277721882007.06.11 01:02sell0.08gbpusdm1.96561.97841.96212007.06.11 14:491.96600.000.00-0.32
166373874227721882007.06.11 01:17sell0.16gbpusdm1.96741.97841.96392007.06.11 14:491.96590.000.002.40
167374929027721882007.06.11 12:12sell0.32gbpusdm1.96921.96691.96142007.06.11 14:491.96600.000.0010.24
168376727647721882007.06.12 03:59buy0.08gbpusdm1.97271.95991.97622007.06.12 10:281.97340.000.000.56
169377297697721882007.06.12 08:34buy0.16gbpusdm1.97081.97331.97882007.06.12 10:281.97330.000.004.00
170377681277721882007.06.12 11:41sell0.08gbpusdm1.97271.98551.96922007.06.13 00:531.97390.000.00-0.96
171377764857721882007.06.12 12:22sell0.16gbpusdm1.97451.98551.97102007.06.13 00:531.97400.000.000.80
172378480447721882007.06.12 17:41sell0.32gbpusdm1.97681.97401.96852007.06.13 00:531.97400.000.018.96
173379220357721882007.06.13 03:01sell0.08gbpusdm1.97321.96931.96382007.06.13 08:391.96930.000.003.12
174379977037721882007.06.13 08:45sell0.08gbpusdm1.96891.98171.96542007.06.14 06:531.97020.000.01-1.04
175380557627721882007.06.13 12:43sell0.16gbpusdm1.97081.98181.96732007.06.14 06:531.97030.000.010.80
176380900727721882007.06.13 14:43sell0.32gbpusdm1.97271.98191.96922007.06.14 06:531.97020.000.038.00
0.000.07-890.76
Summary P/L:-890.69
 
Winning trades:(102) 636.61
Losing trades:(73) -1527.30
Max summary P/L:174.70
Largest winning trade:35.20
Largest losing trade:-133.76
Max consecutive winners:9 (61.40)
Max consecutive losers:8 (-382.60)
Max consecutive profit:61.40 (9)
Max consecutive loss:-382.60 (8)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:1146.08 (22.15%)
Profit factor:0.42
Avg. profit factor:0.30
Risk factor:-0.78
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306232377721882007.04.06 02:33buy0.10usdjpym118.80117.00119.152007.04.06 12:32119.150.000.002.94
2307424657721882007.04.09 04:00sell0.10usdjpym119.33118.92118.372007.04.10 02:14118.920.00-0.143.45
3308566007721882007.04.10 02:41sell0.10usdjpym118.77120.57118.422007.04.11 18:42119.350.00-0.14-4.86
4308622597721882007.04.10 03:30sell0.20usdjpym118.95120.57118.602007.04.11 18:42119.340.00-0.29-6.54
5308996547721882007.04.10 07:58sell0.40usdjpym119.14120.58118.792007.04.11 18:42119.340.00-0.57-6.70
6311217247721882007.04.11 13:22sell0.80usdjpym119.33120.59118.982007.04.11 18:41119.320.000.000.67
7311619497721882007.04.11 18:12sell1.60usdjpym119.51120.59119.162007.04.11 18:41119.310.000.0026.82
8312328097721882007.04.12 03:25buy0.10usdjpym119.44118.16119.792007.04.12 20:07119.090.000.00-2.94
9312618097721882007.04.12 07:34buy0.20usdjpym119.25118.15119.602007.04.12 20:07119.100.000.00-2.52
10313144377721882007.04.12 13:04buy0.40usdjpym119.07118.15119.422007.04.12 20:06119.090.000.000.67
11313260847721882007.04.12 13:55buy0.80usdjpym118.88118.14119.232007.04.12 20:06119.100.000.0014.78
12314326187721882007.04.13 01:43sell0.10usdjpym118.95118.70118.152007.04.13 06:47118.700.000.002.11
13314757477721882007.04.13 06:47sell0.10usdjpym118.67118.34117.792007.04.13 08:49118.340.000.002.79
14316792387721882007.04.16 04:42buy0.10usdjpym119.39119.67120.222007.04.16 14:43119.670.000.002.34
15318155327721882007.04.17 04:00sell0.10usdjpym119.56119.27118.722007.04.17 06:56119.270.000.002.43
16318279017721882007.04.17 06:56sell0.10usdjpym119.24120.52118.892007.04.17 14:08119.180.000.000.50
17318638157721882007.04.17 10:59sell0.20usdjpym119.42119.18118.632007.04.17 14:08119.180.000.004.03
18319807397721882007.04.18 02:26sell0.10usdjpym118.60118.41117.862007.04.18 12:03118.400.000.001.69
19320000207721882007.04.18 06:13sell0.20usdjpym118.78118.40117.852007.04.18 12:03118.400.000.006.42
20321581267721882007.04.19 02:42sell0.10usdjpym118.08117.90117.352007.04.19 05:14117.900.000.001.53
21321832227721882007.04.19 05:14sell0.10usdjpym117.88119.16117.532007.04.19 08:20117.940.000.00-0.51
22322099297721882007.04.19 07:03sell0.20usdjpym118.06117.84117.292007.04.19 08:20117.840.000.003.73
23322498577721882007.04.19 11:09sell0.10usdjpym117.84119.12117.492007.04.20 10:45118.590.00-0.14-6.32
24322669687721882007.04.19 13:06sell0.20usdjpym118.03119.13117.682007.04.20 10:44118.580.00-0.29-9.28
25322738107721882007.04.19 13:48sell0.40usdjpym118.22119.14117.872007.04.20 10:44118.590.00-0.57-12.48
26322766457721882007.04.19 14:01sell0.80usdjpym118.40119.14118.052007.04.20 10:44118.580.00-1.14-12.14
27323379897721882007.04.20 00:52sell1.60usdjpym118.59119.15118.242007.04.20 10:44118.590.000.000.00
28323676517721882007.04.20 06:20sell3.20usdjpym118.78119.16118.432007.04.20 10:44118.580.000.0053.97
29324024857721882007.04.20 10:54sell0.11usdjpym118.67119.95118.322007.04.23 04:03118.640.00-0.160.28
30324179057721882007.04.20 13:26sell0.22usdjpym118.86118.64118.092007.04.23 04:03118.640.00-0.314.08
31324828327721882007.04.23 05:01sell0.11usdjpym118.42119.70118.072007.04.23 17:10118.590.000.00-1.58
32325292647721882007.04.23 11:11sell0.22usdjpym118.72119.82118.372007.04.23 17:09118.600.000.002.23
33325494427721882007.04.23 13:24sell0.44usdjpym118.90119.82118.552007.04.23 15:35118.550.000.0012.99
34326194277721882007.04.24 02:10sell0.11usdjpym118.25119.53117.902007.04.24 14:30118.450.000.00-1.86
35326320837721882007.04.24 03:30sell0.22usdjpym118.43119.53118.082007.04.24 14:30118.460.000.00-0.56
36326539927721882007.04.24 07:45sell0.44usdjpym118.62119.54118.272007.04.24 14:30118.470.000.005.57
37326642397721882007.04.24 09:51sell0.88usdjpym118.81118.47117.922007.04.24 14:30118.470.000.0025.26
38327639627721882007.04.25 01:05sell0.11usdjpym118.39119.67118.042007.04.25 14:05118.590.000.00-1.86
39328127967721882007.04.25 09:40sell0.22usdjpym118.58119.68118.232007.04.25 14:05118.600.000.00-0.37
40328287997721882007.04.25 12:32sell0.44usdjpym118.76119.68118.412007.04.25 14:05118.590.000.006.31
41329147657721882007.04.26 01:37sell0.11usdjpym118.53119.81118.182007.04.26 13:54119.280.000.00-6.92
42329417657721882007.04.26 06:08sell0.22usdjpym118.72119.82118.372007.04.26 13:54119.270.000.00-10.15
43329470137721882007.04.26 06:39sell0.44usdjpym118.90119.82118.552007.04.26 13:54119.280.000.00-14.02
44329669417721882007.04.26 09:01sell0.88usdjpym119.09119.83118.742007.04.26 13:54119.270.000.00-13.28
45329923107721882007.04.26 11:04sell1.76usdjpym119.28119.84118.932007.04.26 13:54119.280.000.000.00
46330076097721882007.04.26 12:33sell3.52usdjpym119.47119.85119.122007.04.26 13:54119.270.000.0059.03
47330893827721882007.04.27 03:03sell0.10usdjpym119.52119.34118.792007.04.27 12:29119.340.000.001.51
48332591337721882007.04.30 06:36sell0.10usdjpym119.41119.19118.642007.05.01 13:22119.190.00-0.141.85
49332726627721882007.04.30 07:32sell0.20usdjpym119.59119.19118.642007.05.01 13:22119.190.00-0.296.71
50336064467721882007.05.02 06:13sell0.10usdjpym119.74121.02119.392007.05.04 12:30120.100.00-0.57-3.00
51336133857721882007.05.02 07:05sell0.20usdjpym119.92121.02119.572007.05.04 12:30120.110.00-1.15-3.16
52336248507721882007.05.02 08:59sell0.36usdjpym120.11121.03119.762007.05.04 12:30120.130.00-2.05-0.60
53337619367721882007.05.03 14:01sell0.80usdjpym120.29121.03119.942007.05.04 12:30120.200.00-1.145.99
54339326527721882007.05.07 01:01sell0.10usdjpym119.92121.20119.572007.05.08 02:24119.890.00-0.140.25
55339997607721882007.05.07 21:04sell0.20usdjpym120.11119.91119.362007.05.08 02:23119.910.000.003.34
56340383647721882007.05.08 07:01sell0.10usdjpym119.83119.65119.102007.05.08 12:49119.650.000.001.51
57341145787721882007.05.09 01:23sell0.10usdjpym119.68120.96119.332007.05.09 12:45119.790.000.00-0.92
58341357227721882007.05.09 08:08sell0.20usdjpym119.87120.97119.522007.05.09 12:45119.800.000.001.17
59341447977721882007.05.09 10:47sell0.40usdjpym120.06119.88119.332007.05.09 12:45119.790.000.009.02
60342137657721882007.05.10 04:00sell0.10usdjpym120.02121.30119.672007.05.10 20:09119.940.000.000.67
61342293377721882007.05.10 07:51sell0.20usdjpym120.20119.95119.402007.05.10 20:08119.950.000.004.17
62342402287721882007.05.10 09:17sell0.40usdjpym120.39121.31120.042007.05.10 17:02120.040.000.0011.66
63343608877721882007.05.11 03:03sell0.10usdjpym119.89119.60119.052007.05.11 09:36119.600.000.002.42
64343961417721882007.05.11 09:36sell0.10usdjpym119.63120.91119.282007.05.15 14:41120.330.00-0.28-5.82
65343985887721882007.05.11 10:07sell0.20usdjpym119.81120.91119.462007.05.15 14:41120.340.00-0.58-8.81
66344360947721882007.05.11 14:35sell0.40usdjpym120.00120.92119.652007.05.15 14:41120.330.00-1.14-10.97
67344422357721882007.05.11 15:03sell0.80usdjpym120.18120.92119.832007.05.15 14:41120.320.00-2.28-9.31
68345128297721882007.05.14 12:47sell1.60usdjpym120.37120.93120.022007.05.15 14:41120.330.00-2.295.32
69345709177721882007.05.15 09:30sell3.20usdjpym120.56120.94120.212007.05.15 14:41120.330.000.0061.17
70347704747721882007.05.17 03:11sell0.09usdjpym120.75122.03120.402007.05.18 10:27121.100.00-0.13-2.60
71347805757721882007.05.17 06:35sell0.18usdjpym120.93122.03120.582007.05.18 10:27121.080.00-0.26-2.23
72348022957721882007.05.17 10:41sell0.36usdjpym121.12122.04120.772007.05.18 10:27121.070.00-0.511.49
73348478567721882007.05.17 15:30sell0.72usdjpym121.31121.06120.512007.05.18 10:27121.060.00-1.0314.86
74349335757721882007.05.18 11:14sell0.09usdjpym120.99122.27120.642007.05.22 06:41121.290.00-0.26-2.23
75349588657721882007.05.18 14:20sell0.18usdjpym121.17122.27120.822007.05.22 06:41121.280.00-0.52-1.63
76350882627721882007.05.21 09:46sell0.40usdjpym121.36122.28121.012007.05.22 06:41121.290.00-0.572.31
77351086287721882007.05.21 10:40sell0.80usdjpym121.57121.38120.832007.05.22 06:41121.290.00-1.1418.47
78352478177721882007.05.22 06:50sell0.10usdjpym121.22122.50120.872007.05.23 11:41121.610.00-0.14-3.21
79352549487721882007.05.22 07:34sell0.20usdjpym121.40122.50121.052007.05.23 11:41121.620.00-0.29-3.62
80353527897721882007.05.22 22:31sell0.40usdjpym121.59122.51121.242007.05.23 11:41121.610.000.00-0.66
81354079877721882007.05.23 07:59sell0.80usdjpym121.78122.52121.432007.05.23 11:40121.600.000.0011.84
82355847757721882007.05.24 04:05sell0.09usdjpym121.54121.36120.812007.05.24 10:00121.360.000.001.33
83357417787721882007.05.25 01:05sell0.09usdjpym121.00122.28120.652007.05.29 01:32121.590.00-0.26-4.37
84357551537721882007.05.25 05:13sell0.18usdjpym121.18122.28120.832007.05.29 01:32121.580.00-0.52-5.92
85357621727721882007.05.25 06:30sell0.36usdjpym121.37122.29121.022007.05.29 01:32121.590.00-1.02-6.51
86357792647721882007.05.25 10:54sell0.72usdjpym121.56122.30121.212007.05.29 01:32121.580.00-2.06-1.18
87357835647721882007.05.25 11:41sell1.44usdjpym121.75122.31121.402007.05.29 01:31121.590.00-4.1218.95
88359057717721882007.05.29 01:33sell0.09usdjpym121.56121.30120.752007.05.29 08:32121.300.000.001.93
89361285737721882007.05.30 01:30sell0.09usdjpym121.30122.58120.952007.06.04 13:01121.690.00-0.65-2.88
90361308017721882007.05.30 01:35sell0.18usdjpym121.49122.59121.142007.06.04 13:01121.700.00-1.29-3.11
91361931507721882007.05.30 08:29sell0.36usdjpym121.67122.59121.322007.06.04 13:01121.690.00-2.56-0.59
92364121637721882007.05.31 14:13sell0.72usdjpym121.86122.60121.512007.06.04 13:01121.710.00-2.068.87
93365280197721882007.06.01 12:44sell1.44usdjpym122.04121.70121.152007.06.04 13:01121.700.00-2.0640.23
94367364997721882007.06.05 05:21buy0.09usdjpym121.86120.58122.212007.06.05 14:13121.550.000.00-2.30
95367620227721882007.06.05 10:20buy0.18usdjpym121.67120.57122.022007.06.05 14:13121.560.000.00-1.63
96367765877721882007.06.05 12:16buy0.36usdjpym121.49120.57121.842007.06.05 14:13121.540.000.001.48
97367865657721882007.06.05 12:33buy0.72usdjpym121.30120.56121.652007.06.05 14:13121.520.000.0013.03
98368694217721882007.06.06 02:28sell0.09usdjpym121.34121.11120.562007.06.06 11:51121.110.000.001.71
99369965297721882007.06.07 01:03sell0.09usdjpym120.91122.19120.562007.06.07 17:01121.110.000.00-1.49
100370020487721882007.06.07 02:18sell0.18usdjpym121.09122.19120.742007.06.07 17:01121.100.000.00-0.15
101370162307721882007.06.07 06:04sell0.36usdjpym121.28121.10120.552007.06.07 17:01121.100.000.005.35
102370776717721882007.06.07 13:45sell0.72usdjpym121.47121.10120.552007.06.07 17:01121.100.000.0022.00
103371567107721882007.06.08 01:44buy0.09usdjpym121.24119.96121.592007.06.08 09:26121.170.000.00-0.52
104371730927721882007.06.08 06:43buy0.18usdjpym121.05119.95121.402007.06.08 09:25121.160.000.001.63
105371868087721882007.06.08 07:28buy0.32usdjpym120.83121.08121.632007.06.08 09:25121.170.000.008.98
106372090997721882007.06.08 09:30buy0.08usdjpym121.26121.63122.182007.06.08 10:31121.630.000.002.43
107373884957721882007.06.11 01:34sell0.08usdjpym121.61122.89121.262007.06.13 00:19121.600.00-0.220.07
108375037887721882007.06.11 13:01sell0.16usdjpym121.79121.61121.062007.06.13 00:19121.610.00-0.462.37
109379321167721882007.06.13 04:00buy0.08usdjpym121.85122.19122.742007.06.13 04:39122.190.000.002.23
110379443217721882007.06.13 04:40buy0.08usdjpym122.23122.65123.202007.06.13 20:27122.650.000.002.74
111382049627721882007.06.14 03:01buy0.08usdjpym122.78122.96123.512007.06.14 13:42122.960.000.001.17
0.00-37.93344.54
Summary P/L:306.61
 
Winning trades:(62) 532.22
Losing trades:(47) -225.61
Max summary P/L:306.61
Largest winning trade:61.17
Largest losing trade:-14.02
Max consecutive winners:11 (39.29)
Max consecutive losers:4 (-44.37)
Max consecutive profit:68.67 (4)
Max consecutive loss:-44.37 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:44.37 (0.87%)
Profit factor:2.36
Avg. profit factor:1.79
Risk factor:6.91
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1306189567721882007.04.06 01:00sell0.10eurusdm1.34211.33911.33362007.04.06 12:361.33910.000.003.00
2307401487721882007.04.09 03:00sell0.10eurusdm1.33611.35411.33262007.04.10 15:571.34380.000.05-7.70
3308305457721882007.04.10 00:58sell0.20eurusdm1.33791.35411.33442007.04.10 15:561.34370.000.00-11.60
4308439737721882007.04.10 01:53sell0.40eurusdm1.33991.35431.33642007.04.10 15:561.34360.000.00-14.80
5308523367721882007.04.10 02:32sell0.80eurusdm1.34181.35441.33832007.04.10 15:561.34370.000.00-15.20
6309410717721882007.04.10 12:47sell1.60eurusdm1.34371.35451.34022007.04.10 15:561.34360.000.001.60
7309652037721882007.04.10 15:06sell3.20eurusdm1.34551.35451.34202007.04.10 15:561.34350.000.0064.00
8310412037721882007.04.11 04:03sell0.10eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 08:491.34480.000.16-3.00
9311374907721882007.04.11 14:56sell0.20eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 08:491.34480.000.32-2.20
10312161177721882007.04.12 01:43sell0.40eurusdm1.34601.35521.34252007.04.12 08:491.34500.000.004.00
11312794027721882007.04.12 09:14sell0.10eurusdm1.34521.35801.34172007.04.12 16:311.34760.000.00-2.40
12313194277721882007.04.12 13:34sell0.20eurusdm1.34701.35801.34352007.04.12 16:311.34770.000.00-1.40
13313306347721882007.04.12 14:18sell0.40eurusdm1.34881.35801.34532007.04.12 16:311.34790.000.003.60
14314312017721882007.04.13 01:35buy0.10eurusdm1.35201.35421.35972007.04.13 14:021.35420.000.002.20
15316777587721882007.04.16 04:30sell0.10eurusdm1.35521.36801.35172007.04.17 16:201.35630.000.05-1.10
16318824857721882007.04.17 12:43sell0.20eurusdm1.35701.36801.35352007.04.17 16:201.35620.000.001.60
17318868897721882007.04.17 12:47sell0.40eurusdm1.35881.36801.35532007.04.17 16:191.35610.000.0010.80
18319730557721882007.04.18 01:15buy0.10eurusdm1.35911.34631.36262007.04.18 22:161.36030.00-0.181.20
19320640547721882007.04.18 12:05buy0.20eurusdm1.35731.36031.36582007.04.18 22:161.36030.00-0.366.00
20321491407721882007.04.19 01:13sell0.10eurusdm1.35941.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.002.10
21322486927721882007.04.19 11:01sell0.10eurusdm1.35901.37181.35552007.04.20 10:441.36090.000.05-1.90
22322608717721882007.04.19 12:37sell0.20eurusdm1.36081.37181.35732007.04.20 10:441.36100.000.11-0.40
23323211577721882007.04.19 22:08sell0.40eurusdm1.36261.37181.35912007.04.20 10:431.36090.000.006.80
24324033337721882007.04.20 11:08sell0.11eurusdm1.36041.35851.35302007.04.23 07:281.35850.000.062.09
25326082547721882007.04.24 01:03sell0.11eurusdm1.35701.36981.35352007.04.24 18:151.36230.000.00-5.83
26326935427721882007.04.24 13:52sell0.22eurusdm1.35881.36981.35532007.04.24 18:151.36220.000.00-7.48
27326981397721882007.04.24 14:04sell0.44eurusdm1.36061.36981.35712007.04.24 18:151.36230.000.00-7.48
28327028727721882007.04.24 14:22sell0.88eurusdm1.36241.36981.35892007.04.24 18:151.36220.000.001.76
29327708297721882007.04.25 02:21buy0.11eurusdm1.36371.36551.37102007.04.25 14:201.36550.000.001.98
30329213287721882007.04.26 02:37buy0.11eurusdm1.36511.35231.36862007.04.26 14:031.36080.000.00-4.73
31329708887721882007.04.26 09:19buy0.22eurusdm1.36331.35231.36682007.04.26 14:031.36090.000.00-5.28
32329760847721882007.04.26 09:34buy0.44eurusdm1.36151.35231.36502007.04.26 14:031.36080.000.00-3.08
33329965107721882007.04.26 11:33buy0.88eurusdm1.35961.35221.36312007.04.26 14:031.36090.000.0011.44
34330917937721882007.04.27 04:03buy0.10eurusdm1.36061.36651.37202007.04.27 12:311.36660.000.006.00
35331015667721882007.04.27 06:14buy0.20eurusdm1.35881.36671.37222007.04.27 12:311.36670.000.0015.80
36332602207721882007.04.30 06:41sell0.10eurusdm1.36061.37341.35712007.04.30 21:261.36440.000.05-3.80
37333197957721882007.04.30 12:33sell0.20eurusdm1.36241.37341.35892007.04.30 21:251.36450.000.11-4.20
38333354887721882007.04.30 13:55sell0.40eurusdm1.36421.37341.36072007.04.30 21:251.36440.000.22-0.80
39333504137721882007.04.30 15:10sell0.80eurusdm1.36611.37351.36262007.04.30 21:251.36450.000.4312.80
40334084747721882007.05.01 01:07sell0.09eurusdm1.36421.37701.36072007.05.01 07:451.36370.000.000.45
41334393237721882007.05.01 07:01sell0.18eurusdm1.36601.36371.35822007.05.01 07:451.36370.000.004.14
42334513957721882007.05.01 07:46sell0.10eurusdm1.36361.37641.36012007.05.01 14:411.36090.000.002.70
43334863937721882007.05.01 12:21sell0.20eurusdm1.36541.37641.36192007.05.01 14:321.36190.000.007.00
44336189537721882007.05.02 07:57sell0.09eurusdm1.35751.37031.35402007.05.02 23:281.35930.000.15-1.62
45336524097721882007.05.02 13:06sell0.20eurusdm1.35931.37031.35582007.05.02 23:251.35920.000.320.20
46336663677721882007.05.02 14:26sell0.40eurusdm1.36111.35921.35372007.05.02 23:241.35920.000.657.60
47337122077721882007.05.03 04:31buy0.10eurusdm1.36041.34761.36392007.05.04 12:301.35770.00-0.06-2.70
48337552697721882007.05.03 13:26buy0.20eurusdm1.35861.34761.36212007.05.04 12:301.35780.00-0.12-1.60
49337613207721882007.05.03 14:00buy0.40eurusdm1.35681.34761.36032007.05.04 12:301.35770.00-0.243.60
50337885057721882007.05.03 18:32buy0.80eurusdm1.35491.35691.36242007.05.04 12:301.35780.00-0.4823.20
51339371277721882007.05.07 02:02buy0.10eurusdm1.36121.34841.36472007.05.08 17:271.35410.00-0.06-7.10
52340459877721882007.05.08 08:12buy0.20eurusdm1.35931.34831.36282007.05.08 17:271.35400.000.00-10.60
53340507347721882007.05.08 08:38buy0.40eurusdm1.35741.34821.36092007.05.08 17:271.35410.000.00-13.20
54340600117721882007.05.08 10:49buy0.80eurusdm1.35531.34791.35882007.05.08 17:271.35400.000.00-10.40
55340760917721882007.05.08 14:15buy1.60eurusdm1.35351.34791.35702007.05.08 17:271.35400.000.008.00
56340791077721882007.05.08 14:21buy3.20eurusdm1.35171.34791.35522007.05.08 17:231.35420.000.0080.00
57341181717721882007.05.09 03:02buy0.10eurusdm1.35501.34221.35852007.05.09 13:471.35550.000.000.50
58341444637721882007.05.09 10:46buy0.20eurusdm1.35321.35551.36102007.05.09 13:471.35550.000.004.60
59342119347721882007.05.10 03:00sell0.10eurusdm1.35301.36581.34952007.05.10 13:031.35150.000.001.50
60342179517721882007.05.10 06:00sell0.20eurusdm1.35481.35151.34602007.05.10 13:031.35150.000.006.60
61343522097721882007.05.11 01:01sell0.10eurusdm1.34631.35911.34282007.05.15 14:401.35910.000.10-12.80
62343583347721882007.05.11 02:20sell0.20eurusdm1.34811.35911.34462007.05.15 14:401.35910.000.22-22.00
63344196847721882007.05.11 13:00sell0.40eurusdm1.34991.35911.34642007.05.15 14:401.35910.000.44-36.80
64344336857721882007.05.11 14:28sell0.80eurusdm1.35181.35921.34832007.05.15 14:401.35900.000.86-57.60
65344657087721882007.05.13 22:56sell1.60eurusdm1.35361.35921.35012007.05.15 14:401.35880.000.86-83.20
66345052607721882007.05.14 10:32sell3.20eurusdm1.35541.35921.35192007.05.15 14:401.35910.001.73-118.40
67346554977721882007.05.16 05:38buy0.09eurusdm1.36001.34721.36352007.05.17 06:481.35370.00-0.16-5.67
68346852077721882007.05.16 11:50buy0.18eurusdm1.35821.34721.36172007.05.17 06:481.35380.00-0.33-7.92
69347137287721882007.05.16 15:10buy0.36eurusdm1.35521.34601.35872007.05.17 06:481.35370.00-0.65-5.40
70347188777721882007.05.16 15:16buy0.72eurusdm1.35341.34601.35692007.05.17 06:481.35380.00-1.312.88
71347287967721882007.05.16 16:03buy1.44eurusdm1.35151.34591.35502007.05.17 06:471.35370.00-2.6131.68
72347890587721882007.05.17 07:31buy0.09eurusdm1.35461.34181.35812007.05.18 14:281.34950.00-0.05-4.59
73347977987721882007.05.17 09:45buy0.18eurusdm1.35281.34181.35632007.05.18 14:281.34960.00-0.11-5.76
74348080907721882007.05.17 11:17buy0.36eurusdm1.35081.34161.35432007.05.18 14:281.34950.00-0.22-4.68
75348234737721882007.05.17 12:38buy0.72eurusdm1.34901.34161.35252007.05.18 14:281.34940.00-0.442.88
76349247857721882007.05.18 10:46buy1.44eurusdm1.34721.34161.35072007.05.18 14:281.34930.000.0030.24
77350343307721882007.05.21 04:09sell0.10eurusdm1.35151.34511.33962007.05.21 11:051.34510.000.006.40
78352237267721882007.05.22 01:57sell0.10eurusdm1.34551.35831.34202007.05.23 07:521.34200.000.053.50
79352448617721882007.05.22 06:37sell0.20eurusdm1.34731.34311.33762007.05.23 07:521.34220.000.1110.20
80354555017721882007.05.23 11:39buy0.10eurusdm1.34681.34911.35462007.05.23 12:381.34910.000.002.30
81355828747721882007.05.24 03:33sell0.09eurusdm1.34491.34281.33732007.05.24 14:391.34280.000.001.89
82357407007721882007.05.25 01:05sell0.09eurusdm1.34121.35401.33772007.05.29 01:341.34400.000.10-2.52
83357601287721882007.05.25 06:21sell0.18eurusdm1.34301.35401.33952007.05.29 01:341.34400.000.20-1.80
84357869187721882007.05.25 12:21sell0.36eurusdm1.34481.35401.34132007.05.29 01:321.34410.000.382.52
85357965477721882007.05.25 14:08sell0.72eurusdm1.34701.34511.33962007.05.29 01:321.34410.000.7820.88
86359059427721882007.05.29 01:34sell0.09eurusdm1.34371.35651.34022007.05.29 14:281.34880.000.00-4.59
87359671637721882007.05.29 07:56sell0.18eurusdm1.34551.35651.34202007.05.29 14:271.34890.000.00-6.12
88359818907721882007.05.29 08:57sell0.36eurusdm1.34731.35651.34382007.05.29 14:271.34880.000.00-5.40
89359885807721882007.05.29 09:10sell0.72eurusdm1.34911.35651.34562007.05.29 14:271.34890.000.001.44
90360149807721882007.05.29 12:08sell1.44eurusdm1.35091.35651.34742007.05.29 14:271.34900.000.0027.36
91361255807721882007.05.30 01:19sell0.09eurusdm1.34391.35671.34042007.06.01 12:301.34280.000.200.99
92363849377721882007.05.31 12:18sell0.18eurusdm1.34581.35681.34232007.06.01 12:301.34230.000.106.30
93366149077721882007.06.04 03:09sell0.09eurusdm1.34441.35721.34092007.06.05 14:001.35270.000.05-7.47
94366438077721882007.06.04 09:18sell0.18eurusdm1.34631.35731.34282007.06.05 14:001.35250.000.10-11.16
95366632117721882007.06.04 12:11sell0.36eurusdm1.34811.35731.34462007.06.05 14:001.35240.000.19-15.48
96367242127721882007.06.05 01:20sell0.72eurusdm1.34991.35731.34642007.06.05 14:001.35240.000.00-18.00
97367631317721882007.06.05 10:23sell1.44eurusdm1.35181.35741.34832007.06.05 14:001.35230.000.00-7.20
98367781837721882007.06.05 12:18sell2.88eurusdm1.35431.35811.35082007.06.05 14:001.35190.000.0069.12
99368731247721882007.06.06 03:09buy0.09eurusdm1.35271.33991.35622007.06.08 07:201.33990.00-0.21-11.52
100369138477721882007.06.06 11:52buy0.18eurusdm1.35091.33991.35442007.06.08 07:201.33990.00-0.44-19.80
101369565017721882007.06.06 15:49buy0.36eurusdm1.34871.33951.35222007.06.08 07:211.33950.00-0.87-33.12
102370468677721882007.06.07 10:26buy0.72eurusdm1.34691.33951.35042007.06.08 07:211.33950.00-0.44-53.28
103371000447721882007.06.07 16:09buy1.44eurusdm1.34511.33951.34862007.06.08 07:211.33950.00-0.87-80.64
104371107057721882007.06.07 16:47buy2.88eurusdm1.34331.33951.34682007.06.08 07:211.33950.00-1.74-109.44
105371937227721882007.06.08 08:04sell0.08eurusdm1.33901.33641.33092007.06.08 09:441.33640.000.002.08
106372182437721882007.06.08 09:44sell0.08eurusdm1.33621.33381.32832007.06.08 10:191.33380.000.001.92
107372324387721882007.06.08 10:20sell0.08eurusdm1.33371.34651.33022007.06.12 14:381.33240.000.081.04
108372563827721882007.06.08 12:17sell0.16eurusdm1.33561.33251.32702007.06.12 14:371.33250.000.184.96
109379219367721882007.06.13 03:01sell0.08eurusdm1.32951.34231.32602007.06.13 07:451.32870.000.000.64
110379553887721882007.06.13 05:44sell0.16eurusdm1.33131.32861.32312007.06.13 07:451.32860.000.004.32
0.00-2.49-359.56
Summary P/L:-362.05
 
Winning trades:(55) 542.12
Losing trades:(55) -904.17
Max summary P/L:158.49
Largest winning trade:80.00
Largest losing trade:-116.67
Max consecutive winners:7 (57.13)
Max consecutive losers:9 (-346.72)
Max consecutive profit:101.20 (6)
Max consecutive loss:-346.72 (9)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:535.76 (10.39%)
Profit factor:0.60
Avg. profit factor:0.60
Risk factor:-0.68
 
Grand Total P/L:-947.17
* * *