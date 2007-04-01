Interbank FX, LLC

Account: 1421333 Name: rb26team Currency: USD 2007 July 4, 07:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298500512007.04.01 19:02balanceDeposit1 000.00
305047812007.04.05 11:00sell0.02eurusdm1.33601.35401.33252007.04.06 04:141.34200.000.000.01-1.20
305130742007.04.05 11:20sell0.04eurusdm1.33781.35401.33432007.04.06 04:141.34210.000.000.02-1.72
305363492007.04.05 13:11sell0.08eurusdm1.33991.35431.33642007.04.06 04:141.34200.000.000.04-1.68
305414432007.04.05 13:23sell0.16eurusdm1.34201.35461.33852007.04.06 04:141.34210.000.000.09-0.16
305533472007.04.05 13:52sell0.32eurusdm1.34381.35461.34032007.04.06 04:111.34190.000.000.176.08
306283482007.04.06 04:14sell0.20eurusdm1.34191.33901.33352007.04.06 12:361.33900.000.000.005.80
307489282007.04.09 06:40sell0.20eurusdm1.33571.35371.33222007.04.09 17:431.33520.000.000.001.00
307574032007.04.09 08:45sell0.40eurusdm1.33761.33521.32972007.04.09 17:431.33520.000.000.009.60
308483142007.04.10 02:09buy0.20eurusdm1.34031.34241.34792007.04.10 02:571.34240.000.000.004.20
308592192007.04.10 02:57buy0.20eurusdm1.34261.32461.34612007.04.10 13:061.34290.000.000.000.60
308991022007.04.10 07:55buy0.40eurusdm1.34081.34291.34842007.04.10 13:061.34290.000.000.008.40
310412142007.04.11 04:03sell0.21eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 09:431.34460.000.000.34-5.88
311375452007.04.11 14:56sell0.42eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 09:431.34450.000.000.68-3.36
312160792007.04.12 01:43sell0.84eurusdm1.34601.36041.34252007.04.12 09:421.34460.000.000.0011.76
314311652007.04.13 01:35buy0.21eurusdm1.35201.35421.35972007.04.13 14:021.35420.000.000.004.62
316777312007.04.16 04:30sell0.21eurusdm1.35521.37321.35172007.04.17 13:461.35760.000.000.11-5.04
318825652007.04.17 12:43sell0.42eurusdm1.35701.37321.35352007.04.17 13:461.35770.000.000.00-2.94
318869382007.04.17 12:47sell0.84eurusdm1.35881.37321.35532007.04.17 13:461.35760.000.000.0010.08
319730262007.04.18 01:15buy0.21eurusdm1.35911.34111.36262007.04.19 00:171.36080.000.00-0.383.57
320641522007.04.18 12:05buy0.42eurusdm1.35731.36081.36632007.04.19 00:171.36080.000.00-0.7614.70
321491492007.04.19 01:13sell0.21eurusdm1.35941.35731.35182007.04.19 07:021.35730.000.000.004.41
322486642007.04.19 11:01sell0.21eurusdm1.35901.37701.35552007.04.20 01:221.36150.000.000.11-5.25
322608672007.04.19 12:37sell0.42eurusdm1.36081.37701.35732007.04.20 01:211.36130.000.000.23-2.10
323211502007.04.19 22:08sell0.84eurusdm1.36261.37701.35912007.04.20 01:211.36140.000.000.0010.08
323585902007.04.20 05:05sell0.21eurusdm1.36121.37921.35772007.04.20 13:061.36070.000.000.001.05
323640282007.04.20 06:11sell0.42eurusdm1.36301.36071.35522007.04.20 13:061.36070.000.000.009.66
324654642007.04.23 01:33sell0.22eurusdm1.35901.35701.35152007.04.23 08:401.35700.000.000.004.40
325105802007.04.23 08:40sell0.22eurusdm1.35681.37481.35332007.04.25 00:201.36260.000.000.24-12.76
326798342007.04.24 11:38sell0.44eurusdm1.35861.37481.35512007.04.25 00:201.36250.000.000.24-17.16
326955362007.04.24 14:01sell0.88eurusdm1.36041.37481.35692007.04.25 00:201.36260.000.000.48-19.36
327022272007.04.24 14:21sell1.76eurusdm1.36221.37481.35872007.04.25 00:201.36250.000.000.95-5.28
327393462007.04.24 20:32sell3.52eurusdm1.36401.37481.36052007.04.25 00:191.36250.000.001.9052.80
327708202007.04.25 02:21buy0.22eurusdm1.36371.36551.37102007.04.25 14:201.36550.000.000.003.96
329213422007.04.26 02:37buy0.22eurusdm1.36511.34711.36862007.04.27 08:131.36130.000.00-0.13-8.36
329708682007.04.26 09:19buy0.44eurusdm1.36331.34711.36682007.04.27 08:131.36120.000.00-0.27-9.24
329760952007.04.26 09:34buy0.88eurusdm1.36151.34711.36502007.04.27 08:131.36110.000.00-0.53-3.52
329965432007.04.26 11:33buy1.76eurusdm1.35961.34701.36312007.04.27 08:131.36110.000.00-1.0626.40
331245502007.04.27 09:47buy0.22eurusdm1.36181.36671.37222007.04.27 12:311.36670.000.000.0010.78
332450442007.04.30 05:02sell0.22eurusdm1.36331.36021.35472007.04.30 07:381.36020.000.000.006.82
334084682007.05.01 01:07sell0.22eurusdm1.36421.38221.36072007.05.01 07:461.36380.000.000.000.88
334394452007.05.01 07:01sell0.44eurusdm1.36601.36381.35832007.05.01 07:461.36380.000.000.009.68
334514482007.05.01 07:46sell0.22eurusdm1.36351.38151.36002007.05.01 14:001.36560.000.000.00-4.62
334786512007.05.01 11:17sell0.44eurusdm1.36531.38151.36182007.05.01 14:001.36570.000.000.00-1.76
334967822007.05.01 13:16sell0.88eurusdm1.36711.38151.36362007.05.01 14:001.36580.000.000.0011.44
335734712007.05.02 01:11sell0.22eurusdm1.35911.35721.35172007.05.02 04:501.35720.000.000.004.18
336189892007.05.02 07:57sell0.23eurusdm1.35751.37551.35402007.05.02 14:461.36000.000.000.00-5.75
336525762007.05.02 13:06sell0.46eurusdm1.35931.37551.35582007.05.02 14:461.36010.000.000.00-3.68
336687952007.05.02 14:32sell0.92eurusdm1.36111.37551.35762007.05.02 14:461.35990.000.000.0011.04
337122112007.05.03 04:31buy0.23eurusdm1.36041.34241.36392007.05.04 06:301.35640.000.00-0.14-9.20
337552482007.05.03 13:26buy0.46eurusdm1.35861.34241.36212007.05.04 06:301.35630.000.00-0.28-10.58
337612652007.05.03 14:00buy0.92eurusdm1.35681.34241.36032007.05.04 06:301.35640.000.00-0.56-3.68
337884612007.05.03 18:32buy1.84eurusdm1.35491.34231.35842007.05.04 06:301.35640.000.00-1.1127.60
338343622007.05.04 06:36buy0.23eurusdm1.35591.35781.36332007.05.04 12:491.35780.000.000.004.37
339371372007.05.07 02:02buy0.23eurusdm1.36121.34321.36472007.05.08 15:271.35360.000.00-0.14-17.48
340460062007.05.08 08:12buy0.46eurusdm1.35931.34311.36282007.05.08 15:271.35340.000.000.00-27.14
340507442007.05.08 08:38buy0.92eurusdm1.35741.34301.36092007.05.08 15:261.35350.000.000.00-35.88
340599542007.05.08 10:49buy1.84eurusdm1.35531.34271.35882007.05.08 15:261.35340.000.000.00-34.96
340757532007.05.08 14:15buy3.68eurusdm1.35351.34271.35702007.05.08 15:261.35350.000.000.000.00
340790332007.05.08 14:21buy7.36eurusdm1.35171.34271.35522007.05.08 15:261.35340.000.000.00125.12
341182212007.05.09 03:02buy0.23eurusdm1.35491.33691.35842007.05.09 13:471.35550.000.000.001.38
341455672007.05.09 11:05buy0.46eurusdm1.35311.35551.36102007.05.09 13:471.35550.000.000.0011.04
342119282007.05.10 03:00sell0.23eurusdm1.35301.37101.34952007.05.10 13:031.35150.000.000.003.45
342180792007.05.10 06:00sell0.46eurusdm1.35491.35151.34602007.05.10 13:031.35150.000.000.0015.64
343521372007.05.11 01:01sell0.24eurusdm1.34621.36421.34272007.05.11 12:391.34840.000.000.00-5.28
343582022007.05.11 02:19sell0.48eurusdm1.34801.36421.34452007.05.11 12:391.34850.000.000.00-2.40
344122112007.05.11 12:30sell0.96eurusdm1.34981.36421.34632007.05.11 12:391.34860.000.000.0011.52
344747492007.05.14 02:07buy0.24eurusdm1.35431.35981.36532007.05.15 15:071.35980.000.00-0.1513.20
346545302007.05.16 05:05buy0.24eurusdm1.36001.34201.36352007.05.17 06:461.35370.000.00-0.44-15.12
346852192007.05.16 11:50buy0.48eurusdm1.35821.34201.36172007.05.17 06:461.35370.000.00-0.87-21.60
347137232007.05.16 15:10buy0.96eurusdm1.35521.34081.35872007.05.17 06:461.35360.000.00-1.74-15.36
347188732007.05.16 15:16buy1.92eurusdm1.35341.34081.35692007.05.17 06:451.35350.000.00-3.481.92
347288442007.05.16 16:03buy3.84eurusdm1.35161.34081.35512007.05.17 06:451.35350.000.00-6.9772.96
347891812007.05.17 07:31buy0.24eurusdm1.35461.33661.35812007.05.17 12:021.35220.000.000.00-5.76
347977952007.05.17 09:45buy0.48eurusdm1.35281.33661.35632007.05.17 12:021.35230.000.000.00-2.40
348071722007.05.17 11:16buy0.96eurusdm1.35101.33661.35452007.05.17 12:021.35220.000.000.0011.52
348792522007.05.18 02:20sell0.24eurusdm1.34881.36681.34532007.05.18 10:491.34760.000.000.002.88
349006222007.05.18 08:12sell0.48eurusdm1.35061.34771.34222007.05.18 10:491.34770.000.000.0013.92
350343432007.05.21 04:09sell0.24eurusdm1.35151.34511.33962007.05.21 11:051.34510.000.000.0015.36
352237182007.05.22 01:57sell0.25eurusdm1.34551.36351.34202007.05.22 10:351.34500.000.000.001.25
352448602007.05.22 06:37sell0.50eurusdm1.34731.34501.33952007.05.22 10:341.34500.000.000.0011.50
353640682007.05.23 01:08sell0.25eurusdm1.34471.34281.33732007.05.23 08:511.34280.000.000.004.75
354555222007.05.23 11:39buy0.25eurusdm1.34681.34881.35432007.05.23 12:151.34880.000.000.005.00
355828812007.05.24 03:33sell0.25eurusdm1.34491.34281.33732007.05.24 14:391.34280.000.000.005.25
357406042007.05.25 01:05sell0.25eurusdm1.34131.35931.33782007.05.25 15:041.34540.000.000.00-10.25
357601912007.05.25 06:22sell0.50eurusdm1.34311.35931.33962007.05.25 15:041.34550.000.000.00-12.00
357870082007.05.25 12:21sell1.00eurusdm1.34491.35931.34142007.05.25 15:041.34540.000.000.00-5.00
357965182007.05.25 14:08sell2.00eurusdm1.34721.35981.34372007.05.25 15:041.34550.000.000.0034.00
358349282007.05.28 02:35buy0.25eurusdm1.34561.34851.35402007.05.29 09:191.34850.000.00-0.157.25
359076272007.05.29 01:42buy0.50eurusdm1.34311.34851.35402007.05.29 09:191.34850.000.000.0027.00
359914212007.05.29 09:19buy0.26eurusdm1.34871.35091.35642007.05.29 12:341.35090.000.000.005.72
361255502007.05.30 01:19sell0.26eurusdm1.34391.34211.33662007.05.30 11:581.34210.000.000.004.68
362402622007.05.30 11:58sell0.26eurusdm1.34231.36031.33882007.05.31 14:011.34460.000.000.42-5.98
363411382007.05.31 06:21sell0.52eurusdm1.34411.36031.34062007.05.31 14:011.34450.000.000.00-2.08
363847902007.05.31 12:18sell1.04eurusdm1.34591.36031.34242007.05.31 14:011.34470.000.000.0012.48
364652182007.06.01 02:01sell0.26eurusdm1.34531.36331.34182007.06.01 12:301.34180.000.000.009.10
366149102007.06.04 03:09sell0.27eurusdm1.34441.36241.34092007.06.04 14:261.34820.000.000.00-10.26
366437672007.06.04 09:18sell0.54eurusdm1.34621.36241.34272007.06.04 14:261.34830.000.000.00-11.34
366632592007.06.04 12:11sell1.08eurusdm1.34801.36241.34452007.06.04 14:261.34830.000.000.00-3.24
366809852007.06.04 13:38sell2.16eurusdm1.34981.36241.34632007.06.04 14:251.34840.000.000.0030.24
367245282007.06.05 01:20buy0.27eurusdm1.34991.35381.35932007.06.05 12:521.35380.000.000.0010.53
368731542007.06.06 03:09buy0.27eurusdm1.35271.33471.35622007.06.06 16:451.35000.000.000.00-7.29
369138502007.06.06 11:52buy0.54eurusdm1.35091.33471.35442007.06.06 16:451.35000.000.000.00-4.86
369563792007.06.06 15:49buy1.08eurusdm1.34871.33431.35222007.06.06 16:451.35010.000.000.0015.12
370055892007.06.07 03:09buy0.27eurusdm1.35061.33261.35412007.06.07 11:241.34810.000.000.00-6.75
370394872007.06.07 10:14buy0.54eurusdm1.34881.33261.35232007.06.07 11:241.34800.000.000.00-4.32
370470942007.06.07 10:27buy1.08eurusdm1.34671.33231.35022007.06.07 11:241.34810.000.000.0015.12
371548562007.06.08 01:11sell0.27eurusdm1.34211.34031.33482007.06.08 07:301.34030.000.000.004.86
371937482007.06.08 08:04sell0.27eurusdm1.33901.33641.33092007.06.08 09:441.33640.000.000.007.02
372182402007.06.08 09:44sell0.27eurusdm1.33621.33351.32802007.06.08 10:181.33350.000.000.007.29
372316492007.06.08 10:18sell0.27eurusdm1.33331.35131.32982007.06.12 14:381.33240.000.000.302.43
372403812007.06.08 10:49sell0.54eurusdm1.33521.33251.32702007.06.12 14:371.33250.000.000.5814.58
379219422007.06.13 03:01sell0.28eurusdm1.32951.34751.32602007.06.13 07:451.32880.000.000.001.96
379554582007.06.13 05:44sell0.56eurusdm1.33131.32861.32312007.06.13 07:451.32860.000.000.0015.12
379833782007.06.13 07:45sell0.28eurusdm1.32861.34661.32512007.06.14 15:071.33070.000.000.45-5.88
380823792007.06.13 14:20sell0.56eurusdm1.33041.34661.32692007.06.14 15:071.33070.000.000.91-1.68
383267622007.06.14 14:05sell1.12eurusdm1.33221.34661.32872007.06.14 15:071.33060.000.000.0017.92
384344452007.06.15 07:32sell0.28eurusdm1.33121.34921.32772007.06.15 13:551.33310.000.000.00-5.32
384689612007.06.15 12:31sell0.56eurusdm1.33321.34941.32972007.06.15 13:551.33330.000.000.00-0.56
384934832007.06.15 13:18sell1.12eurusdm1.33501.34941.33152007.06.15 13:541.33370.000.000.0014.56
385897962007.06.18 02:19buy0.29eurusdm1.33881.34071.34622007.06.18 12:031.34070.000.000.005.51
387733972007.06.19 05:01sell0.29eurusdm1.34191.33971.33422007.06.19 09:121.33970.000.000.006.38
388326742007.06.19 09:12sell0.29eurusdm1.33941.35741.33592007.06.20 07:231.34180.000.000.16-6.96
389018962007.06.19 14:02sell0.58eurusdm1.34121.35741.33772007.06.20 07:221.34180.000.000.31-3.48
389864082007.06.19 20:13sell1.16eurusdm1.34301.35741.33952007.06.20 07:221.34180.000.000.6313.92
392969892007.06.21 05:23sell0.29eurusdm1.33911.35711.33562007.06.22 14:401.34450.000.000.16-15.66
395294142007.06.22 06:09sell0.58eurusdm1.34111.35731.33762007.06.22 14:401.34450.000.000.00-19.72
395641982007.06.22 09:31sell1.16eurusdm1.34291.35731.33942007.06.22 14:401.34450.000.000.00-18.56
395874052007.06.22 12:17sell2.32eurusdm1.34471.35731.34122007.06.22 14:401.34470.000.000.000.00
396010032007.06.22 12:53sell4.64eurusdm1.34651.35731.34302007.06.22 14:391.34480.000.000.0078.88
397394402007.06.25 05:30sell0.29eurusdm1.34571.36371.34222007.06.26 23:571.34520.000.000.321.45
400185822007.06.26 12:40sell0.58eurusdm1.34751.34531.33982007.06.26 23:571.34530.000.000.3112.76
401823602007.06.27 03:30sell0.30eurusdm1.34421.36221.34072007.06.28 19:361.34360.000.000.001.80
404879532007.06.28 02:32sell0.60eurusdm1.34601.34371.33822007.06.28 19:361.34370.000.000.0013.80
407563402007.06.29 02:45sell0.30eurusdm1.34311.36111.33962007.07.02 07:391.35700.000.000.16-41.70
407702512007.06.29 05:38sell0.60eurusdm1.34491.36111.34142007.07.02 07:391.35690.000.000.32-72.00
408037772007.06.29 09:30sell1.20eurusdm1.34671.36111.34322007.07.02 07:391.35700.000.000.65-123.60
408090052007.06.29 09:53sell2.40eurusdm1.34851.36111.34502007.07.02 07:381.35690.000.001.30-201.60
408290612007.06.29 10:28sell4.80eurusdm1.35031.36111.34682007.07.02 07:381.35680.000.002.59-312.00
408681202007.06.29 13:04sell9.60eurusdm1.35221.36121.34872007.07.02 07:381.35710.000.005.18-470.40
411124232007.07.02 11:34buy0.06eurusdm1.35871.36201.36752007.07.02 15:131.36200.000.000.001.98
412969132007.07.03 01:06sell0.06eurusdm1.36191.35951.35402007.07.03 11:011.35950.000.000.001.44
  0.00 0.00 1.20 -707.63
Closed P/L: -706.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
415486092007.07.04 02:18buy0.06eurusdm1.36181.34381.3653 1.36190.000.000.000.06
  0.00 0.00 0.00 0.06
 Floating P/L: 0.06
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -706.43 Floating P/L: 0.06 Margin: 3.00
Balance: 293.57 Equity: 293.63 Free Margin: 290.63
 
Details:
Graph
Gross Profit: 994.23 Gross Loss: 1 700.66 Total Net Profit: -706.43
Profit Factor: 0.58 Expected Payoff: -5.01  
Absolute Drawdown: 709.85 Maximal Drawdown: 1 234.44 (80.97%) Relative Drawdown: 80.97% (1 234.44)
 
Total Trades: 141 Short Positions (won %): 94 (54.26%) Long Positions (won %): 47 (57.45%)
Profit Trades (% of total): 78 (55.32%) Loss trades (% of total): 63 (44.68%)
Largest profit trade: 125.12 loss trade: -465.22
Average profit trade: 12.75 loss trade: -26.99
Maximum consecutive wins ($): 9 (93.91) consecutive losses ($): 6 (-1 211.10)
Maximal consecutive profit (count): 129.49 (3) consecutive loss (count): -1 211.10 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3