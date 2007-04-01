|Account: 1421333
|Name: rb26team
|Currency: USD
|2007 July 4, 07:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29850051
|2007.04.01 19:02
|balance
|Deposit
|1 000.00
|30504781
|2007.04.05 11:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3360
|1.3540
|1.3325
|2007.04.06 04:14
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.20
|30513074
|2007.04.05 11:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3378
|1.3540
|1.3343
|2007.04.06 04:14
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.72
|30536349
|2007.04.05 13:11
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3399
|1.3543
|1.3364
|2007.04.06 04:14
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.68
|30541443
|2007.04.05 13:23
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3420
|1.3546
|1.3385
|2007.04.06 04:14
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.16
|30553347
|2007.04.05 13:52
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3438
|1.3546
|1.3403
|2007.04.06 04:11
|1.3419
|0.00
|0.00
|0.17
|6.08
|30628348
|2007.04.06 04:14
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3419
|1.3390
|1.3335
|2007.04.06 12:36
|1.3390
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|30748928
|2007.04.09 06:40
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3357
|1.3537
|1.3322
|2007.04.09 17:43
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|30757403
|2007.04.09 08:45
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3376
|1.3352
|1.3297
|2007.04.09 17:43
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|30848314
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3403
|1.3424
|1.3479
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|30859219
|2007.04.10 02:57
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3426
|1.3246
|1.3461
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|30899102
|2007.04.10 07:55
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3408
|1.3429
|1.3484
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|31041214
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.21
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 09:43
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.34
|-5.88
|31137545
|2007.04.11 14:56
|sell
|0.42
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 09:43
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.68
|-3.36
|31216079
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.84
|eurusdm
|1.3460
|1.3604
|1.3425
|2007.04.12 09:42
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|31431165
|2007.04.13 01:35
|buy
|0.21
|eurusdm
|1.3520
|1.3542
|1.3597
|2007.04.13 14:02
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|31677731
|2007.04.16 04:30
|sell
|0.21
|eurusdm
|1.3552
|1.3732
|1.3517
|2007.04.17 13:46
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.11
|-5.04
|31882565
|2007.04.17 12:43
|sell
|0.42
|eurusdm
|1.3570
|1.3732
|1.3535
|2007.04.17 13:46
|1.3577
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|31886938
|2007.04.17 12:47
|sell
|0.84
|eurusdm
|1.3588
|1.3732
|1.3553
|2007.04.17 13:46
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|31973026
|2007.04.18 01:15
|buy
|0.21
|eurusdm
|1.3591
|1.3411
|1.3626
|2007.04.19 00:17
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.38
|3.57
|32064152
|2007.04.18 12:05
|buy
|0.42
|eurusdm
|1.3573
|1.3608
|1.3663
|2007.04.19 00:17
|1.3608
|0.00
|0.00
|-0.76
|14.70
|32149149
|2007.04.19 01:13
|sell
|0.21
|eurusdm
|1.3594
|1.3573
|1.3518
|2007.04.19 07:02
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|32248664
|2007.04.19 11:01
|sell
|0.21
|eurusdm
|1.3590
|1.3770
|1.3555
|2007.04.20 01:22
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.11
|-5.25
|32260867
|2007.04.19 12:37
|sell
|0.42
|eurusdm
|1.3608
|1.3770
|1.3573
|2007.04.20 01:21
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.23
|-2.10
|32321150
|2007.04.19 22:08
|sell
|0.84
|eurusdm
|1.3626
|1.3770
|1.3591
|2007.04.20 01:21
|1.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|32358590
|2007.04.20 05:05
|sell
|0.21
|eurusdm
|1.3612
|1.3792
|1.3577
|2007.04.20 13:06
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|32364028
|2007.04.20 06:11
|sell
|0.42
|eurusdm
|1.3630
|1.3607
|1.3552
|2007.04.20 13:06
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|9.66
|32465464
|2007.04.23 01:33
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3590
|1.3570
|1.3515
|2007.04.23 08:40
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|32510580
|2007.04.23 08:40
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3568
|1.3748
|1.3533
|2007.04.25 00:20
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.24
|-12.76
|32679834
|2007.04.24 11:38
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3586
|1.3748
|1.3551
|2007.04.25 00:20
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.24
|-17.16
|32695536
|2007.04.24 14:01
|sell
|0.88
|eurusdm
|1.3604
|1.3748
|1.3569
|2007.04.25 00:20
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.48
|-19.36
|32702227
|2007.04.24 14:21
|sell
|1.76
|eurusdm
|1.3622
|1.3748
|1.3587
|2007.04.25 00:20
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.95
|-5.28
|32739346
|2007.04.24 20:32
|sell
|3.52
|eurusdm
|1.3640
|1.3748
|1.3605
|2007.04.25 00:19
|1.3625
|0.00
|0.00
|1.90
|52.80
|32770820
|2007.04.25 02:21
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3637
|1.3655
|1.3710
|2007.04.25 14:20
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|32921342
|2007.04.26 02:37
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3651
|1.3471
|1.3686
|2007.04.27 08:13
|1.3613
|0.00
|0.00
|-0.13
|-8.36
|32970868
|2007.04.26 09:19
|buy
|0.44
|eurusdm
|1.3633
|1.3471
|1.3668
|2007.04.27 08:13
|1.3612
|0.00
|0.00
|-0.27
|-9.24
|32976095
|2007.04.26 09:34
|buy
|0.88
|eurusdm
|1.3615
|1.3471
|1.3650
|2007.04.27 08:13
|1.3611
|0.00
|0.00
|-0.53
|-3.52
|32996543
|2007.04.26 11:33
|buy
|1.76
|eurusdm
|1.3596
|1.3470
|1.3631
|2007.04.27 08:13
|1.3611
|0.00
|0.00
|-1.06
|26.40
|33124550
|2007.04.27 09:47
|buy
|0.22
|eurusdm
|1.3618
|1.3667
|1.3722
|2007.04.27 12:31
|1.3667
|0.00
|0.00
|0.00
|10.78
|33245044
|2007.04.30 05:02
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3633
|1.3602
|1.3547
|2007.04.30 07:38
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|33408468
|2007.05.01 01:07
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3642
|1.3822
|1.3607
|2007.05.01 07:46
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|33439445
|2007.05.01 07:01
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3660
|1.3638
|1.3583
|2007.05.01 07:46
|1.3638
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|33451448
|2007.05.01 07:46
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3635
|1.3815
|1.3600
|2007.05.01 14:00
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|33478651
|2007.05.01 11:17
|sell
|0.44
|eurusdm
|1.3653
|1.3815
|1.3618
|2007.05.01 14:00
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|33496782
|2007.05.01 13:16
|sell
|0.88
|eurusdm
|1.3671
|1.3815
|1.3636
|2007.05.01 14:00
|1.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|33573471
|2007.05.02 01:11
|sell
|0.22
|eurusdm
|1.3591
|1.3572
|1.3517
|2007.05.02 04:50
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|33618989
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.23
|eurusdm
|1.3575
|1.3755
|1.3540
|2007.05.02 14:46
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|33652576
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.46
|eurusdm
|1.3593
|1.3755
|1.3558
|2007.05.02 14:46
|1.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|33668795
|2007.05.02 14:32
|sell
|0.92
|eurusdm
|1.3611
|1.3755
|1.3576
|2007.05.02 14:46
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|33712211
|2007.05.03 04:31
|buy
|0.23
|eurusdm
|1.3604
|1.3424
|1.3639
|2007.05.04 06:30
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.14
|-9.20
|33755248
|2007.05.03 13:26
|buy
|0.46
|eurusdm
|1.3586
|1.3424
|1.3621
|2007.05.04 06:30
|1.3563
|0.00
|0.00
|-0.28
|-10.58
|33761265
|2007.05.03 14:00
|buy
|0.92
|eurusdm
|1.3568
|1.3424
|1.3603
|2007.05.04 06:30
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.56
|-3.68
|33788461
|2007.05.03 18:32
|buy
|1.84
|eurusdm
|1.3549
|1.3423
|1.3584
|2007.05.04 06:30
|1.3564
|0.00
|0.00
|-1.11
|27.60
|33834362
|2007.05.04 06:36
|buy
|0.23
|eurusdm
|1.3559
|1.3578
|1.3633
|2007.05.04 12:49
|1.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|33937137
|2007.05.07 02:02
|buy
|0.23
|eurusdm
|1.3612
|1.3432
|1.3647
|2007.05.08 15:27
|1.3536
|0.00
|0.00
|-0.14
|-17.48
|34046006
|2007.05.08 08:12
|buy
|0.46
|eurusdm
|1.3593
|1.3431
|1.3628
|2007.05.08 15:27
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.14
|34050744
|2007.05.08 08:38
|buy
|0.92
|eurusdm
|1.3574
|1.3430
|1.3609
|2007.05.08 15:26
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.88
|34059954
|2007.05.08 10:49
|buy
|1.84
|eurusdm
|1.3553
|1.3427
|1.3588
|2007.05.08 15:26
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.96
|34075753
|2007.05.08 14:15
|buy
|3.68
|eurusdm
|1.3535
|1.3427
|1.3570
|2007.05.08 15:26
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34079033
|2007.05.08 14:21
|buy
|7.36
|eurusdm
|1.3517
|1.3427
|1.3552
|2007.05.08 15:26
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|125.12
|34118221
|2007.05.09 03:02
|buy
|0.23
|eurusdm
|1.3549
|1.3369
|1.3584
|2007.05.09 13:47
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|34145567
|2007.05.09 11:05
|buy
|0.46
|eurusdm
|1.3531
|1.3555
|1.3610
|2007.05.09 13:47
|1.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|11.04
|34211928
|2007.05.10 03:00
|sell
|0.23
|eurusdm
|1.3530
|1.3710
|1.3495
|2007.05.10 13:03
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|34218079
|2007.05.10 06:00
|sell
|0.46
|eurusdm
|1.3549
|1.3515
|1.3460
|2007.05.10 13:03
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|15.64
|34352137
|2007.05.11 01:01
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3462
|1.3642
|1.3427
|2007.05.11 12:39
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|34358202
|2007.05.11 02:19
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3480
|1.3642
|1.3445
|2007.05.11 12:39
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|34412211
|2007.05.11 12:30
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3498
|1.3642
|1.3463
|2007.05.11 12:39
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|34474749
|2007.05.14 02:07
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3543
|1.3598
|1.3653
|2007.05.15 15:07
|1.3598
|0.00
|0.00
|-0.15
|13.20
|34654530
|2007.05.16 05:05
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3600
|1.3420
|1.3635
|2007.05.17 06:46
|1.3537
|0.00
|0.00
|-0.44
|-15.12
|34685219
|2007.05.16 11:50
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3582
|1.3420
|1.3617
|2007.05.17 06:46
|1.3537
|0.00
|0.00
|-0.87
|-21.60
|34713723
|2007.05.16 15:10
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3552
|1.3408
|1.3587
|2007.05.17 06:46
|1.3536
|0.00
|0.00
|-1.74
|-15.36
|34718873
|2007.05.16 15:16
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3534
|1.3408
|1.3569
|2007.05.17 06:45
|1.3535
|0.00
|0.00
|-3.48
|1.92
|34728844
|2007.05.16 16:03
|buy
|3.84
|eurusdm
|1.3516
|1.3408
|1.3551
|2007.05.17 06:45
|1.3535
|0.00
|0.00
|-6.97
|72.96
|34789181
|2007.05.17 07:31
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3546
|1.3366
|1.3581
|2007.05.17 12:02
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|34797795
|2007.05.17 09:45
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3528
|1.3366
|1.3563
|2007.05.17 12:02
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|34807172
|2007.05.17 11:16
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3510
|1.3366
|1.3545
|2007.05.17 12:02
|1.3522
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|34879252
|2007.05.18 02:20
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3488
|1.3668
|1.3453
|2007.05.18 10:49
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|34900622
|2007.05.18 08:12
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3506
|1.3477
|1.3422
|2007.05.18 10:49
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|35034343
|2007.05.21 04:09
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3515
|1.3451
|1.3396
|2007.05.21 11:05
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|35223718
|2007.05.22 01:57
|sell
|0.25
|eurusdm
|1.3455
|1.3635
|1.3420
|2007.05.22 10:35
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|35244860
|2007.05.22 06:37
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3473
|1.3450
|1.3395
|2007.05.22 10:34
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|11.50
|35364068
|2007.05.23 01:08
|sell
|0.25
|eurusdm
|1.3447
|1.3428
|1.3373
|2007.05.23 08:51
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|35455522
|2007.05.23 11:39
|buy
|0.25
|eurusdm
|1.3468
|1.3488
|1.3543
|2007.05.23 12:15
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|35582881
|2007.05.24 03:33
|sell
|0.25
|eurusdm
|1.3449
|1.3428
|1.3373
|2007.05.24 14:39
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|5.25
|35740604
|2007.05.25 01:05
|sell
|0.25
|eurusdm
|1.3413
|1.3593
|1.3378
|2007.05.25 15:04
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.25
|35760191
|2007.05.25 06:22
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3431
|1.3593
|1.3396
|2007.05.25 15:04
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|35787008
|2007.05.25 12:21
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3449
|1.3593
|1.3414
|2007.05.25 15:04
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|35796518
|2007.05.25 14:08
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3472
|1.3598
|1.3437
|2007.05.25 15:04
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|35834928
|2007.05.28 02:35
|buy
|0.25
|eurusdm
|1.3456
|1.3485
|1.3540
|2007.05.29 09:19
|1.3485
|0.00
|0.00
|-0.15
|7.25
|35907627
|2007.05.29 01:42
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3431
|1.3485
|1.3540
|2007.05.29 09:19
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|35991421
|2007.05.29 09:19
|buy
|0.26
|eurusdm
|1.3487
|1.3509
|1.3564
|2007.05.29 12:34
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|5.72
|36125550
|2007.05.30 01:19
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3439
|1.3421
|1.3366
|2007.05.30 11:58
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|36240262
|2007.05.30 11:58
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3423
|1.3603
|1.3388
|2007.05.31 14:01
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.42
|-5.98
|36341138
|2007.05.31 06:21
|sell
|0.52
|eurusdm
|1.3441
|1.3603
|1.3406
|2007.05.31 14:01
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|36384790
|2007.05.31 12:18
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.3459
|1.3603
|1.3424
|2007.05.31 14:01
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|36465218
|2007.06.01 02:01
|sell
|0.26
|eurusdm
|1.3453
|1.3633
|1.3418
|2007.06.01 12:30
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|36614910
|2007.06.04 03:09
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.3444
|1.3624
|1.3409
|2007.06.04 14:26
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.26
|36643767
|2007.06.04 09:18
|sell
|0.54
|eurusdm
|1.3462
|1.3624
|1.3427
|2007.06.04 14:26
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.34
|36663259
|2007.06.04 12:11
|sell
|1.08
|eurusdm
|1.3480
|1.3624
|1.3445
|2007.06.04 14:26
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|36680985
|2007.06.04 13:38
|sell
|2.16
|eurusdm
|1.3498
|1.3624
|1.3463
|2007.06.04 14:25
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|30.24
|36724528
|2007.06.05 01:20
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.3499
|1.3538
|1.3593
|2007.06.05 12:52
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|10.53
|36873154
|2007.06.06 03:09
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.3527
|1.3347
|1.3562
|2007.06.06 16:45
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.29
|36913850
|2007.06.06 11:52
|buy
|0.54
|eurusdm
|1.3509
|1.3347
|1.3544
|2007.06.06 16:45
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.86
|36956379
|2007.06.06 15:49
|buy
|1.08
|eurusdm
|1.3487
|1.3343
|1.3522
|2007.06.06 16:45
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|37005589
|2007.06.07 03:09
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.3506
|1.3326
|1.3541
|2007.06.07 11:24
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.75
|37039487
|2007.06.07 10:14
|buy
|0.54
|eurusdm
|1.3488
|1.3326
|1.3523
|2007.06.07 11:24
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|37047094
|2007.06.07 10:27
|buy
|1.08
|eurusdm
|1.3467
|1.3323
|1.3502
|2007.06.07 11:24
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|37154856
|2007.06.08 01:11
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.3421
|1.3403
|1.3348
|2007.06.08 07:30
|1.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|37193748
|2007.06.08 08:04
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.3390
|1.3364
|1.3309
|2007.06.08 09:44
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|37218240
|2007.06.08 09:44
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.3362
|1.3335
|1.3280
|2007.06.08 10:18
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|37231649
|2007.06.08 10:18
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.3333
|1.3513
|1.3298
|2007.06.12 14:38
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.30
|2.43
|37240381
|2007.06.08 10:49
|sell
|0.54
|eurusdm
|1.3352
|1.3325
|1.3270
|2007.06.12 14:37
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.58
|14.58
|37921942
|2007.06.13 03:01
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3295
|1.3475
|1.3260
|2007.06.13 07:45
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|37955458
|2007.06.13 05:44
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3313
|1.3286
|1.3231
|2007.06.13 07:45
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|37983378
|2007.06.13 07:45
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3286
|1.3466
|1.3251
|2007.06.14 15:07
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.45
|-5.88
|38082379
|2007.06.13 14:20
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3304
|1.3466
|1.3269
|2007.06.14 15:07
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.91
|-1.68
|38326762
|2007.06.14 14:05
|sell
|1.12
|eurusdm
|1.3322
|1.3466
|1.3287
|2007.06.14 15:07
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|17.92
|38434445
|2007.06.15 07:32
|sell
|0.28
|eurusdm
|1.3312
|1.3492
|1.3277
|2007.06.15 13:55
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.32
|38468961
|2007.06.15 12:31
|sell
|0.56
|eurusdm
|1.3332
|1.3494
|1.3297
|2007.06.15 13:55
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|38493483
|2007.06.15 13:18
|sell
|1.12
|eurusdm
|1.3350
|1.3494
|1.3315
|2007.06.15 13:54
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|14.56
|38589796
|2007.06.18 02:19
|buy
|0.29
|eurusdm
|1.3388
|1.3407
|1.3462
|2007.06.18 12:03
|1.3407
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|38773397
|2007.06.19 05:01
|sell
|0.29
|eurusdm
|1.3419
|1.3397
|1.3342
|2007.06.19 09:12
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|38832674
|2007.06.19 09:12
|sell
|0.29
|eurusdm
|1.3394
|1.3574
|1.3359
|2007.06.20 07:23
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.16
|-6.96
|38901896
|2007.06.19 14:02
|sell
|0.58
|eurusdm
|1.3412
|1.3574
|1.3377
|2007.06.20 07:22
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.31
|-3.48
|38986408
|2007.06.19 20:13
|sell
|1.16
|eurusdm
|1.3430
|1.3574
|1.3395
|2007.06.20 07:22
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.63
|13.92
|39296989
|2007.06.21 05:23
|sell
|0.29
|eurusdm
|1.3391
|1.3571
|1.3356
|2007.06.22 14:40
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.16
|-15.66
|39529414
|2007.06.22 06:09
|sell
|0.58
|eurusdm
|1.3411
|1.3573
|1.3376
|2007.06.22 14:40
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.72
|39564198
|2007.06.22 09:31
|sell
|1.16
|eurusdm
|1.3429
|1.3573
|1.3394
|2007.06.22 14:40
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.56
|39587405
|2007.06.22 12:17
|sell
|2.32
|eurusdm
|1.3447
|1.3573
|1.3412
|2007.06.22 14:40
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|39601003
|2007.06.22 12:53
|sell
|4.64
|eurusdm
|1.3465
|1.3573
|1.3430
|2007.06.22 14:39
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|78.88
|39739440
|2007.06.25 05:30
|sell
|0.29
|eurusdm
|1.3457
|1.3637
|1.3422
|2007.06.26 23:57
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.32
|1.45
|40018582
|2007.06.26 12:40
|sell
|0.58
|eurusdm
|1.3475
|1.3453
|1.3398
|2007.06.26 23:57
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.31
|12.76
|40182360
|2007.06.27 03:30
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3442
|1.3622
|1.3407
|2007.06.28 19:36
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|40487953
|2007.06.28 02:32
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3460
|1.3437
|1.3382
|2007.06.28 19:36
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|40756340
|2007.06.29 02:45
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3431
|1.3611
|1.3396
|2007.07.02 07:39
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.16
|-41.70
|40770251
|2007.06.29 05:38
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3449
|1.3611
|1.3414
|2007.07.02 07:39
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.32
|-72.00
|40803777
|2007.06.29 09:30
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3467
|1.3611
|1.3432
|2007.07.02 07:39
|1.3570
|0.00
|0.00
|0.65
|-123.60
|40809005
|2007.06.29 09:53
|sell
|2.40
|eurusdm
|1.3485
|1.3611
|1.3450
|2007.07.02 07:38
|1.3569
|0.00
|0.00
|1.30
|-201.60
|40829061
|2007.06.29 10:28
|sell
|4.80
|eurusdm
|1.3503
|1.3611
|1.3468
|2007.07.02 07:38
|1.3568
|0.00
|0.00
|2.59
|-312.00
|40868120
|2007.06.29 13:04
|sell
|9.60
|eurusdm
|1.3522
|1.3612
|1.3487
|2007.07.02 07:38
|1.3571
|0.00
|0.00
|5.18
|-470.40
|41112423
|2007.07.02 11:34
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3587
|1.3620
|1.3675
|2007.07.02 15:13
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|41296913
|2007.07.03 01:06
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3619
|1.3595
|1.3540
|2007.07.03 11:01
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|0.00
|0.00
|1.20
|-707.63
|Closed P/L:
|-706.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|41548609
|2007.07.04 02:18
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3618
|1.3438
|1.3653
|1.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|Floating P/L:
|0.06
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-706.43
|Floating P/L:
|0.06
|Margin:
|3.00
|Balance:
|293.57
|Equity:
|293.63
|Free Margin:
|290.63
|Details:
|Gross Profit:
|994.23
|Gross Loss:
|1 700.66
|Total Net Profit:
|-706.43
|Profit Factor:
|0.58
|Expected Payoff:
|-5.01
|Absolute Drawdown:
|709.85
|Maximal Drawdown:
|1 234.44 (80.97%)
|Relative Drawdown:
|80.97% (1 234.44)
|Total Trades:
|141
|Short Positions (won %):
|94 (54.26%)
|Long Positions (won %):
|47 (57.45%)
|Profit Trades (% of total):
|78 (55.32%)
|Loss trades (% of total):
|63 (44.68%)
|Largest
|profit trade:
|125.12
|loss trade:
|-465.22
|Average
|profit trade:
|12.75
|loss trade:
|-26.99
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (93.91)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 211.10)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|129.49 (3)
|consecutive loss (count):
|-1 211.10 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3