|Account: 1472313
|Name: RB26_new settings
|Currency: USD
|2007 June 22, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|37977991
|2007.06.13 07:33
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3284
|1.3464
|1.3259
|2007.06.13 13:01
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|38055764
|2007.06.13 12:43
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3302
|1.3283
|1.3248
|2007.06.13 13:01
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|37906632
|2007.06.13 00:50
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3292
|1.3472
|1.3267
|2007.06.13 07:33
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|37954611
|2007.06.13 05:42
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3310
|1.3472
|1.3285
|2007.06.13 07:33
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|37796234
|2007.06.12 13:57
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3322
|1.3294
|1.3259
|2007.06.13 00:50
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.03
|1.68
|37415912
|2007.06.11 06:40
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3340
|1.3520
|1.3315
|2007.06.12 11:23
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|37441589
|2007.06.11 08:20
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3358
|1.3340
|1.3305
|2007.06.12 11:23
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.06
|2.16
|37228847
|2007.06.08 10:14
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3330
|1.3510
|1.3305
|2007.06.11 06:40
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.84
|37240123
|2007.06.08 10:49
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3349
|1.3511
|1.3324
|2007.06.11 06:39
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.06
|0.72
|37276970
|2007.06.08 13:13
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3367
|1.3345
|1.3310
|2007.06.11 06:39
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.13
|6.24
|37217889
|2007.06.08 09:43
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3357
|1.3537
|1.3332
|2007.06.08 10:13
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|37197585
|2007.06.08 08:08
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3397
|1.3359
|1.3324
|2007.06.08 09:43
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|37106738
|2007.06.07 16:34
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3437
|1.3617
|1.3412
|2007.06.08 07:08
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.03
|1.50
|37071125
|2007.06.07 12:47
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3470
|1.3450
|1.3415
|2007.06.07 16:20
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|36980010
|2007.06.06 21:32
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3500
|1.3680
|1.3475
|2007.06.07 10:19
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|36921057
|2007.06.06 12:30
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3514
|1.3694
|1.3489
|2007.06.06 15:49
|1.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|36820851
|2007.06.05 15:35
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3517
|1.3697
|1.3492
|2007.06.06 11:52
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.03
|0.54
|36885203
|2007.06.06 06:19
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3535
|1.3697
|1.3510
|2007.06.06 11:51
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|36754638
|2007.06.05 08:31
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3501
|1.3681
|1.3476
|2007.06.05 14:25
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|36763599
|2007.06.05 10:25
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3519
|1.3681
|1.3494
|2007.06.05 14:24
|1.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|36777136
|2007.06.05 12:17
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3538
|1.3682
|1.3513
|2007.06.05 14:22
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|36663244
|2007.06.04 12:11
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3483
|1.3507
|1.3542
|2007.06.05 07:27
|1.3507
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.44
|36592774
|2007.06.01 19:50
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3447
|1.3471
|1.3506
|2007.06.04 12:00
|1.3471
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.44
|36544733
|2007.06.01 14:00
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3423
|1.3603
|1.3398
|2007.06.01 14:10
|1.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|36481292
|2007.06.01 07:15
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3439
|1.3619
|1.3414
|2007.06.01 12:47
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|36518777
|2007.06.01 12:34
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3458
|1.3436
|1.3401
|2007.06.01 12:47
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|36407673
|2007.05.31 14:01
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3443
|1.3623
|1.3418
|2007.06.01 07:15
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.03
|0.06
|36425075
|2007.05.31 15:10
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3467
|1.3442
|1.3407
|2007.06.01 07:15
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.06
|3.00
|36290063
|2007.05.30 16:16
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3417
|1.3597
|1.3392
|2007.05.31 14:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.92
|36335280
|2007.05.31 05:19
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3435
|1.3597
|1.3410
|2007.05.31 14:01
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|36381627
|2007.05.31 12:00
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3453
|1.3597
|1.3428
|2007.05.31 14:00
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|36391047
|2007.05.31 12:30
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3471
|1.3597
|1.3446
|2007.05.31 14:00
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|36015612
|2007.05.29 12:09
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3511
|1.3331
|1.3536
|2007.05.30 13:51
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.44
|36041965
|2007.05.29 14:04
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3493
|1.3331
|1.3518
|2007.05.30 13:51
|1.3438
|0.00
|0.00
|-0.07
|-6.60
|36063276
|2007.05.29 16:19
|buy
|0.24
|eurusdm
|1.3473
|1.3329
|1.3498
|2007.05.30 13:51
|1.3437
|0.00
|0.00
|-0.15
|-8.64
|36076387
|2007.05.29 17:41
|buy
|0.48
|eurusdm
|1.3455
|1.3329
|1.3480
|2007.05.30 13:50
|1.3435
|0.00
|0.00
|-0.29
|-9.60
|36171375
|2007.05.30 06:44
|buy
|0.96
|eurusdm
|1.3437
|1.3329
|1.3462
|2007.05.30 13:50
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|36234274
|2007.05.30 11:43
|buy
|1.92
|eurusdm
|1.3416
|1.3326
|1.3441
|2007.05.30 13:50
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|35983482
|2007.05.29 08:59
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3480
|1.3300
|1.3505
|2007.05.29 12:07
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|35812564
|2007.05.25 19:07
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3447
|1.3627
|1.3422
|2007.05.29 02:42
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.06
|1.50
|35681635
|2007.05.24 14:46
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3432
|1.3612
|1.3407
|2007.05.25 15:44
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.14
|35787217
|2007.05.25 12:21
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3450
|1.3612
|1.3425
|2007.05.25 15:43
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|35796480
|2007.05.25 14:08
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3472
|1.3452
|1.3417
|2007.05.25 15:43
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|35626235
|2007.05.24 08:11
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3430
|1.3610
|1.3405
|2007.05.24 14:06
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|35651600
|2007.05.24 12:15
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3448
|1.3610
|1.3423
|2007.05.24 14:06
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|35529579
|2007.05.23 17:33
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3463
|1.3643
|1.3438
|2007.05.24 07:45
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.10
|1.50
|35455804
|2007.05.23 11:39
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3469
|1.3289
|1.3494
|2007.05.23 12:03
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|35107804
|2007.05.21 10:39
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3441
|1.3621
|1.3416
|2007.05.23 07:46
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.06
|0.78
|35160084
|2007.05.21 15:10
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3459
|1.3621
|1.3434
|2007.05.23 07:45
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.12
|3.00
|35098331
|2007.05.21 10:24
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3475
|1.3655
|1.3450
|2007.05.21 10:37
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|35018593
|2007.05.21 01:00
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3514
|1.3488
|1.3453
|2007.05.21 09:55
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|34991247
|2007.05.18 20:23
|balance
|Deposit
|3 000.00
|0.00
|0.00
|0.33
|79.38
|Closed P/L:
|79.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38103869
|2007.06.13 16:10
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3291
|1.3471
|1.3266
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.38
|-10.68
|38126445
|2007.06.13 18:57
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3309
|1.3471
|1.3284
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.74
|-19.20
|38412547
|2007.06.15 02:19
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3327
|1.3471
|1.3302
|1.3469
|0.00
|0.00
|1.04
|-34.08
|38492579
|2007.06.15 13:16
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3346
|1.3472
|1.3321
|1.3469
|0.00
|0.00
|2.08
|-59.04
|38528163
|2007.06.15 15:10
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3364
|1.3472
|1.3339
|1.3469
|0.00
|0.00
|4.16
|-100.80
|38549168
|2007.06.15 17:30
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3382
|1.3472
|1.3357
|1.3469
|0.00
|0.00
|8.31
|-167.04
|0.00
|0.00
|16.71
|-390.84
|Floating P/L:
|-374.13
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|79.71
|Floating P/L:
|-374.13
|Margin:
|189.00
|Balance:
|3 079.71
|Equity:
|2 705.58
|Free Margin:
|2 516.58
|Details:
|Gross Profit:
|116.82
|Gross Loss:
|37.11
|Total Net Profit:
|79.71
|Profit Factor:
|3.15
|Expected Payoff:
|1.56
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|30.79 (1.01%)
|Relative Drawdown:
|1.01% (30.79)
|Total Trades:
|51
|Short Positions (won %):
|41 (85.37%)
|Long Positions (won %):
|10 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|40 (78.43%)
|Loss trades (% of total):
|11 (21.57%)
|Largest
|profit trade:
|38.40
|loss trade:
|-9.89
|Average
|profit trade:
|2.92
|loss trade:
|-3.37
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (20.23)
|consecutive losses ($):
|5 (-30.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|41.46 (3)
|consecutive loss (count):
|-30.79 (5)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2