Interbank FX, LLC

Account: 1472313 Name: RB26_new settings Currency: USD 2007 June 22, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
379779912007.06.13 07:33sell0.06eurusdm1.32841.34641.32592007.06.13 13:011.32830.000.000.000.06
380557642007.06.13 12:43sell0.12eurusdm1.33021.32831.32482007.06.13 13:011.32830.000.000.002.28
379066322007.06.13 00:50sell0.06eurusdm1.32921.34721.32672007.06.13 07:331.32870.000.000.000.30
379546112007.06.13 05:42sell0.12eurusdm1.33101.34721.32852007.06.13 07:331.32850.000.000.003.00
377962342007.06.12 13:57sell0.06eurusdm1.33221.32941.32592007.06.13 00:501.32940.000.000.031.68
374159122007.06.11 06:40sell0.06eurusdm1.33401.35201.33152007.06.12 11:231.33400.000.000.030.00
374415892007.06.11 08:20sell0.12eurusdm1.33581.33401.33052007.06.12 11:231.33400.000.000.062.16
372288472007.06.08 10:14sell0.06eurusdm1.33301.35101.33052007.06.11 06:401.33440.000.000.03-0.84
372401232007.06.08 10:49sell0.12eurusdm1.33491.35111.33242007.06.11 06:391.33430.000.000.060.72
372769702007.06.08 13:13sell0.24eurusdm1.33671.33451.33102007.06.11 06:391.33410.000.000.136.24
372178892007.06.08 09:43sell0.06eurusdm1.33571.35371.33322007.06.08 10:131.33320.000.000.001.50
371975852007.06.08 08:08sell0.06eurusdm1.33971.33591.33242007.06.08 09:431.33590.000.000.002.28
371067382007.06.07 16:34sell0.06eurusdm1.34371.36171.34122007.06.08 07:081.34120.000.000.031.50
370711252007.06.07 12:47sell0.06eurusdm1.34701.34501.34152007.06.07 16:201.34500.000.000.001.20
369800102007.06.06 21:32sell0.06eurusdm1.35001.36801.34752007.06.07 10:191.34750.000.000.001.50
369210572007.06.06 12:30sell0.06eurusdm1.35141.36941.34892007.06.06 15:491.34890.000.000.001.50
368208512007.06.05 15:35sell0.06eurusdm1.35171.36971.34922007.06.06 11:521.35080.000.000.030.54
368852032007.06.06 06:19sell0.12eurusdm1.35351.36971.35102007.06.06 11:511.35100.000.000.003.00
367546382007.06.05 08:31sell0.06eurusdm1.35011.36811.34762007.06.05 14:251.35140.000.000.00-0.78
367635992007.06.05 10:25sell0.12eurusdm1.35191.36811.34942007.06.05 14:241.35140.000.000.000.60
367771362007.06.05 12:17sell0.24eurusdm1.35381.36821.35132007.06.05 14:221.35130.000.000.006.00
366632442007.06.04 12:11buy0.06eurusdm1.34831.35071.35422007.06.05 07:271.35070.000.00-0.041.44
365927742007.06.01 19:50buy0.06eurusdm1.34471.34711.35062007.06.04 12:001.34710.000.00-0.041.44
365447332007.06.01 14:00sell0.06eurusdm1.34231.36031.33982007.06.01 14:101.33980.000.000.001.50
364812922007.06.01 07:15sell0.06eurusdm1.34391.36191.34142007.06.01 12:471.34360.000.000.000.18
365187772007.06.01 12:34sell0.12eurusdm1.34581.34361.34012007.06.01 12:471.34360.000.000.002.64
364076732007.05.31 14:01sell0.06eurusdm1.34431.36231.34182007.06.01 07:151.34420.000.000.030.06
364250752007.05.31 15:10sell0.12eurusdm1.34671.34421.34072007.06.01 07:151.34420.000.000.063.00
362900632007.05.30 16:16sell0.06eurusdm1.34171.35971.33922007.05.31 14:011.34490.000.000.10-1.92
363352802007.05.31 05:19sell0.12eurusdm1.34351.35971.34102007.05.31 14:011.34480.000.000.00-1.56
363816272007.05.31 12:00sell0.24eurusdm1.34531.35971.34282007.05.31 14:001.34500.000.000.000.72
363910472007.05.31 12:30sell0.48eurusdm1.34711.35971.34462007.05.31 14:001.34510.000.000.009.60
360156122007.05.29 12:09buy0.06eurusdm1.35111.33311.35362007.05.30 13:511.34370.000.00-0.04-4.44
360419652007.05.29 14:04buy0.12eurusdm1.34931.33311.35182007.05.30 13:511.34380.000.00-0.07-6.60
360632762007.05.29 16:19buy0.24eurusdm1.34731.33291.34982007.05.30 13:511.34370.000.00-0.15-8.64
360763872007.05.29 17:41buy0.48eurusdm1.34551.33291.34802007.05.30 13:501.34350.000.00-0.29-9.60
361713752007.05.30 06:44buy0.96eurusdm1.34371.33291.34622007.05.30 13:501.34360.000.000.00-0.96
362342742007.05.30 11:43buy1.92eurusdm1.34161.33261.34412007.05.30 13:501.34360.000.000.0038.40
359834822007.05.29 08:59buy0.06eurusdm1.34801.33001.35052007.05.29 12:071.35050.000.000.001.50
358125642007.05.25 19:07sell0.06eurusdm1.34471.36271.34222007.05.29 02:421.34220.000.000.061.50
356816352007.05.24 14:46sell0.06eurusdm1.34321.36121.34072007.05.25 15:441.34510.000.000.03-1.14
357872172007.05.25 12:21sell0.12eurusdm1.34501.36121.34252007.05.25 15:431.34520.000.000.00-0.24
357964802007.05.25 14:08sell0.24eurusdm1.34721.34521.34172007.05.25 15:431.34520.000.000.004.80
356262352007.05.24 08:11sell0.06eurusdm1.34301.36101.34052007.05.24 14:061.34230.000.000.000.42
356516002007.05.24 12:15sell0.12eurusdm1.34481.36101.34232007.05.24 14:061.34230.000.000.003.00
355295792007.05.23 17:33sell0.06eurusdm1.34631.36431.34382007.05.24 07:451.34380.000.000.101.50
354558042007.05.23 11:39buy0.06eurusdm1.34691.32891.34942007.05.23 12:031.34940.000.000.001.50
351078042007.05.21 10:39sell0.06eurusdm1.34411.36211.34162007.05.23 07:461.34280.000.000.060.78
351600842007.05.21 15:10sell0.12eurusdm1.34591.36211.34342007.05.23 07:451.34340.000.000.123.00
350983312007.05.21 10:24sell0.06eurusdm1.34751.36551.34502007.05.21 10:371.34500.000.000.001.50
350185932007.05.21 01:00sell0.06eurusdm1.35141.34881.34532007.05.21 09:551.34880.000.000.001.56
349912472007.05.18 20:23balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 0.33 79.38
Closed P/L: 79.71
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
381038692007.06.13 16:10sell0.06eurusdm1.32911.34711.3266 1.34690.000.000.38-10.68
381264452007.06.13 18:57sell0.12eurusdm1.33091.34711.3284 1.34690.000.000.74-19.20
384125472007.06.15 02:19sell0.24eurusdm1.33271.34711.3302 1.34690.000.001.04-34.08
384925792007.06.15 13:16sell0.48eurusdm1.33461.34721.3321 1.34690.000.002.08-59.04
385281632007.06.15 15:10sell0.96eurusdm1.33641.34721.3339 1.34690.000.004.16-100.80
385491682007.06.15 17:30sell1.92eurusdm1.33821.34721.3357 1.34690.000.008.31-167.04
  0.00 0.00 16.71 -390.84
 Floating P/L: -374.13
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 79.71 Floating P/L: -374.13 Margin: 189.00
Balance: 3 079.71 Equity: 2 705.58 Free Margin: 2 516.58
 
Details:
Graph
Gross Profit: 116.82 Gross Loss: 37.11 Total Net Profit: 79.71
Profit Factor: 3.15 Expected Payoff: 1.56  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 30.79 (1.01%) Relative Drawdown: 1.01% (30.79)
 
Total Trades: 51 Short Positions (won %): 41 (85.37%) Long Positions (won %): 10 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 40 (78.43%) Loss trades (% of total): 11 (21.57%)
Largest profit trade: 38.40 loss trade: -9.89
Average profit trade: 2.92 loss trade: -3.37
Maximum consecutive wins ($): 10 (20.23) consecutive losses ($): 5 (-30.79)
Maximal consecutive profit (count): 41.46 (3) consecutive loss (count): -30.79 (5)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2