|Account: 1450828
|Name: RB26_Eurusd_15-25
|Currency: USD
|2007 June 22, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|39564117
|2007.06.22 09:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3427
|1.3457
|1.3512
|2007.06.22 13:09
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|39398720
|2007.06.21 12:34
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3406
|1.3501
|1.3371
|2007.06.22 08:00
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.02
|0.24
|39296987
|2007.06.21 05:23
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3391
|1.3501
|1.3356
|2007.06.22 08:00
|1.3400
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.18
|39536675
|2007.06.22 06:31
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3421
|1.3501
|1.3386
|2007.06.22 08:00
|1.3397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|38814272
|2007.06.19 08:04
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3406
|1.3516
|1.3371
|2007.06.21 01:56
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.04
|0.24
|38941218
|2007.06.19 16:29
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3421
|1.3394
|1.3339
|2007.06.21 01:56
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.08
|1.08
|38654591
|2007.06.18 11:44
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3418
|1.3308
|1.3453
|2007.06.19 06:17
|1.3426
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.16
|38672398
|2007.06.18 13:47
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3403
|1.3425
|1.3480
|2007.06.19 06:17
|1.3425
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.88
|38525699
|2007.06.15 14:57
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3364
|1.3395
|1.3450
|2007.06.18 07:21
|1.3395
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.62
|38257298
|2007.06.14 07:27
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3291
|1.3401
|1.3256
|2007.06.15 13:55
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.78
|38267548
|2007.06.14 08:02
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3306
|1.3401
|1.3271
|2007.06.15 13:55
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.00
|38326563
|2007.06.14 14:05
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3321
|1.3401
|1.3286
|2007.06.15 13:55
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.88
|38480373
|2007.06.15 12:49
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3337
|1.3402
|1.3302
|2007.06.15 13:55
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|38493815
|2007.06.15 13:19
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3355
|1.3405
|1.3320
|2007.06.15 13:54
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|37983187
|2007.06.13 07:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3285
|1.3395
|1.3250
|2007.06.14 07:27
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.14
|38054872
|2007.06.13 12:42
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3300
|1.3395
|1.3265
|2007.06.14 07:27
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.06
|0.28
|38200918
|2007.06.14 02:35
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3316
|1.3396
|1.3281
|2007.06.14 07:25
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|37862202
|2007.06.12 19:06
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3313
|1.3286
|1.3231
|2007.06.13 07:45
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.01
|0.54
|37415916
|2007.06.11 06:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3340
|1.3450
|1.3305
|2007.06.12 14:37
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.01
|0.34
|37441946
|2007.06.11 08:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3356
|1.3324
|1.3269
|2007.06.12 14:37
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.02
|1.28
|37231645
|2007.06.08 10:18
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3333
|1.3443
|1.3298
|2007.06.11 06:39
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.20
|37240151
|2007.06.08 10:49
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3349
|1.3444
|1.3314
|2007.06.11 06:39
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.02
|0.32
|37260735
|2007.06.08 12:24
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3364
|1.3444
|1.3329
|2007.06.11 06:39
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.04
|1.92
|37218242
|2007.06.08 09:44
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3362
|1.3335
|1.3280
|2007.06.08 10:18
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|37193720
|2007.06.08 08:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3390
|1.3364
|1.3309
|2007.06.08 09:44
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|37154862
|2007.06.08 01:11
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3421
|1.3404
|1.3349
|2007.06.08 07:30
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|37071155
|2007.06.07 12:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3471
|1.3434
|1.3379
|2007.06.07 18:37
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|36772168
|2007.06.05 12:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3527
|1.3417
|1.3562
|2007.06.07 11:27
|1.3480
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.94
|36813370
|2007.06.05 14:26
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3512
|1.3417
|1.3547
|2007.06.07 11:27
|1.3481
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.24
|36935425
|2007.06.06 13:09
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3497
|1.3417
|1.3532
|2007.06.07 11:26
|1.3482
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.20
|37039809
|2007.06.07 10:16
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3481
|1.3416
|1.3516
|2007.06.07 11:26
|1.3481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|37047307
|2007.06.07 10:27
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3464
|1.3414
|1.3499
|2007.06.07 11:26
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|36682669
|2007.06.04 13:48
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3490
|1.3511
|1.3566
|2007.06.05 11:40
|1.3511
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.42
|36591908
|2007.06.01 19:26
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3443
|1.3488
|1.3543
|2007.06.04 13:48
|1.3488
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.90
|36544697
|2007.06.01 14:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3420
|1.3404
|1.3349
|2007.06.01 14:18
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|36443584
|2007.05.31 17:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3444
|1.3428
|1.3373
|2007.06.01 12:30
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.01
|0.32
|36382943
|2007.05.31 12:03
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3458
|1.3348
|1.3493
|2007.05.31 15:19
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36414108
|2007.05.31 14:20
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3443
|1.3460
|1.3515
|2007.05.31 15:19
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|36015611
|2007.05.29 12:09
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3511
|1.3401
|1.3546
|2007.05.31 12:02
|1.3455
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.12
|36040718
|2007.05.29 14:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3496
|1.3401
|1.3531
|2007.05.31 12:02
|1.3456
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.60
|36060086
|2007.05.29 16:01
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3480
|1.3400
|1.3515
|2007.05.31 12:02
|1.3455
|0.00
|0.00
|-0.20
|-2.00
|36073206
|2007.05.29 17:31
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3465
|1.3400
|1.3500
|2007.05.31 12:01
|1.3454
|0.00
|0.00
|-0.39
|-1.76
|36079276
|2007.05.29 17:47
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3450
|1.3400
|1.3485
|2007.05.31 12:01
|1.3453
|0.00
|0.00
|-0.77
|0.96
|36171973
|2007.05.30 06:45
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3435
|1.3400
|1.3470
|2007.05.31 12:00
|1.3453
|0.00
|0.00
|-1.16
|11.52
|35982701
|2007.05.29 08:58
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3478
|1.3368
|1.3513
|2007.05.29 12:08
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|35812565
|2007.05.25 19:07
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3447
|1.3431
|1.3376
|2007.05.29 03:41
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.02
|0.32
|35743228
|2007.05.25 01:12
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3420
|1.3530
|1.3385
|2007.05.25 15:39
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|35761417
|2007.05.25 06:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3436
|1.3531
|1.3401
|2007.05.25 15:39
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|35787390
|2007.05.25 12:21
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3451
|1.3531
|1.3416
|2007.05.25 15:39
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|35796548
|2007.05.25 14:08
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3472
|1.3537
|1.3437
|2007.05.25 15:38
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|35680474
|2007.05.24 14:40
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3428
|1.3538
|1.3393
|2007.05.25 01:11
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.01
|0.12
|35700520
|2007.05.24 17:21
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3443
|1.3423
|1.3368
|2007.05.25 01:11
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.02
|0.80
|35628187
|2007.05.24 08:20
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3434
|1.3544
|1.3399
|2007.05.24 14:39
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|35651844
|2007.05.24 12:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3449
|1.3428
|1.3373
|2007.05.24 14:39
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|35527248
|2007.05.23 17:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3465
|1.3437
|1.3382
|2007.05.24 08:20
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.03
|0.56
|35455518
|2007.05.23 11:39
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3468
|1.3491
|1.3546
|2007.05.23 12:38
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|35180758
|2007.05.21 18:08
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3470
|1.3360
|1.3505
|2007.05.23 11:26
|1.3463
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.14
|35221089
|2007.05.22 01:22
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3455
|1.3360
|1.3490
|2007.05.23 11:26
|1.3462
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.28
|35400297
|2007.05.23 07:46
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3429
|1.3452
|1.3507
|2007.05.23 11:26
|1.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|35097191
|2007.05.21 10:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3477
|1.3451
|1.3396
|2007.05.21 11:05
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|34920654
|2007.05.18 10:31
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3480
|1.3590
|1.3445
|2007.05.21 09:48
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.08
|34960565
|2007.05.18 14:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3496
|1.3591
|1.3461
|2007.05.21 09:48
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.02
|0.48
|34969536
|2007.05.18 15:08
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3511
|1.3591
|1.3476
|2007.05.21 09:48
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.04
|1.92
|34789325
|2007.05.17 07:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3545
|1.3435
|1.3580
|2007.05.18 08:14
|1.3509
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.72
|34796866
|2007.05.17 09:27
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3530
|1.3435
|1.3565
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.88
|34805844
|2007.05.17 11:07
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3515
|1.3435
|1.3550
|2007.05.18 08:13
|1.3509
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.48
|34819702
|2007.05.17 12:32
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3499
|1.3434
|1.3534
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.44
|34826116
|2007.05.17 12:47
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3484
|1.3434
|1.3519
|2007.05.18 08:12
|1.3501
|0.00
|0.00
|-0.19
|5.44
|34618025
|2007.05.15 15:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3601
|1.3491
|1.3636
|2007.05.17 07:31
|1.3542
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.18
|34681589
|2007.05.16 11:39
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3586
|1.3491
|1.3621
|2007.05.17 07:31
|1.3543
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.72
|34689558
|2007.05.16 12:03
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3571
|1.3491
|1.3606
|2007.05.17 07:31
|1.3542
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.32
|34713320
|2007.05.16 15:09
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3556
|1.3491
|1.3591
|2007.05.17 07:31
|1.3543
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.08
|34715725
|2007.05.16 15:13
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3540
|1.3490
|1.3575
|2007.05.17 07:31
|1.3543
|0.00
|0.00
|-0.58
|0.96
|34722541
|2007.05.16 15:30
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3525
|1.3490
|1.3560
|2007.05.17 07:31
|1.3543
|0.00
|0.00
|-1.16
|11.52
|34601435
|2007.05.15 14:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3558
|1.3598
|1.3653
|2007.05.15 15:07
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34512202
|2007.05.14 12:38
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3542
|1.3652
|1.3507
|2007.05.15 11:13
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.01
|0.08
|34553849
|2007.05.15 06:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3558
|1.3538
|1.3483
|2007.05.15 11:13
|1.3538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|34474765
|2007.05.14 02:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3543
|1.3433
|1.3578
|2007.05.14 12:13
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|34491996
|2007.05.14 07:26
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3528
|1.3547
|1.3602
|2007.05.14 12:13
|1.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|34424946
|2007.05.11 13:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3509
|1.3534
|1.3589
|2007.05.14 00:49
|1.3534
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|34220089
|2007.05.10 06:11
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3562
|1.3452
|1.3587
|2007.05.11 13:00
|1.3500
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.24
|34231089
|2007.05.10 08:09
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3547
|1.3452
|1.3572
|2007.05.11 13:00
|1.3499
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.92
|34239030
|2007.05.10 09:14
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3532
|1.3452
|1.3557
|2007.05.11 13:00
|1.3498
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.72
|34268560
|2007.05.10 12:50
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3517
|1.3452
|1.3542
|2007.05.11 13:00
|1.3497
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.20
|34279677
|2007.05.10 13:20
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3501
|1.3451
|1.3526
|2007.05.11 13:00
|1.3498
|0.00
|0.00
|-0.19
|-0.96
|34319627
|2007.05.10 18:22
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3480
|1.3445
|1.3505
|2007.05.11 13:00
|1.3499
|0.00
|0.00
|-0.39
|12.16
|34164235
|2007.05.09 13:35
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3563
|1.3453
|1.3588
|2007.05.10 06:11
|1.3559
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.08
|34169249
|2007.05.09 14:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3548
|1.3453
|1.3573
|2007.05.10 06:11
|1.3558
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.40
|34183943
|2007.05.09 18:18
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3533
|1.3453
|1.3558
|2007.05.10 06:11
|1.3558
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.00
|33975326
|2007.05.07 12:32
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3623
|1.3513
|1.3648
|2007.05.09 13:34
|1.3562
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.22
|33988471
|2007.05.07 17:31
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3608
|1.3513
|1.3633
|2007.05.09 13:34
|1.3563
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.80
|34046007
|2007.05.08 08:12
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3593
|1.3513
|1.3618
|2007.05.09 13:34
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.32
|34050446
|2007.05.08 08:37
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3578
|1.3513
|1.3603
|2007.05.09 13:33
|1.3565
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.08
|34056874
|2007.05.08 10:11
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3562
|1.3512
|1.3587
|2007.05.09 13:33
|1.3564
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.64
|34074506
|2007.05.08 14:13
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3546
|1.3511
|1.3571
|2007.05.09 13:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|-0.39
|10.88
|33910884
|2007.05.04 16:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3594
|1.3484
|1.3619
|2007.05.07 12:31
|1.3619
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.50
|33872018
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3559
|1.3669
|1.3534
|2007.05.04 14:07
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|33873115
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3577
|1.3672
|1.3552
|2007.05.04 14:07
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|33886895
|2007.05.04 12:58
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3594
|1.3674
|1.3569
|2007.05.04 14:07
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|33892985
|2007.05.04 13:38
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3609
|1.3674
|1.3584
|2007.05.04 14:07
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|33821496
|2007.05.04 02:59
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3544
|1.3654
|1.3519
|2007.05.04 07:38
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|33832203
|2007.05.04 06:04
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3559
|1.3654
|1.3534
|2007.05.04 07:38
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|33837430
|2007.05.04 07:04
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3575
|1.3655
|1.3550
|2007.05.04 07:38
|1.3550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|33762075
|2007.05.03 14:01
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3556
|1.3666
|1.3531
|2007.05.04 01:36
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.01
|0.22
|33780112
|2007.05.03 16:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3571
|1.3666
|1.3546
|2007.05.04 01:36
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.02
|1.00
|33752440
|2007.05.03 13:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3587
|1.3697
|1.3562
|2007.05.03 14:01
|1.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|33696335
|2007.05.02 21:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3584
|1.3694
|1.3559
|2007.05.03 13:01
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|33711023
|2007.05.03 03:54
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3599
|1.3694
|1.3574
|2007.05.03 13:01
|1.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|33719116
|2007.05.03 06:02
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3615
|1.3695
|1.3590
|2007.05.03 13:01
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|33618968
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3575
|1.3685
|1.3550
|2007.05.02 21:50
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.20
|33645966
|2007.05.02 12:17
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3590
|1.3685
|1.3565
|2007.05.02 21:50
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.06
|0.16
|33666541
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3609
|1.3689
|1.3584
|2007.05.02 21:49
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.13
|1.92
|33521265
|2007.05.01 14:41
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3606
|1.3716
|1.3581
|2007.05.02 03:18
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|33553317
|2007.05.01 18:56
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3621
|1.3716
|1.3596
|2007.05.02 00:36
|1.3596
|0.00
|0.00
|0.02
|1.00
|33384679
|2007.04.30 19:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3649
|1.3759
|1.3624
|2007.05.01 14:26
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|33495482
|2007.05.01 13:12
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3664
|1.3759
|1.3639
|2007.05.01 14:08
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|33270454
|2007.04.30 07:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3596
|1.3706
|1.3571
|2007.04.30 18:45
|1.3654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|33300718
|2007.04.30 10:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3611
|1.3706
|1.3586
|2007.04.30 18:45
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|33322695
|2007.04.30 12:48
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3627
|1.3707
|1.3602
|2007.04.30 18:45
|1.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|33335489
|2007.04.30 13:55
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3642
|1.3707
|1.3617
|2007.04.30 18:44
|1.3656
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|33350344
|2007.04.30 15:10
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3658
|1.3708
|1.3633
|2007.04.30 18:41
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|33355542
|2007.04.30 15:19
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3673
|1.3708
|1.3648
|2007.04.30 18:38
|1.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|33267857
|2007.04.30 07:15
|balance
|Deposit
|1 000.00
|0.00
|0.00
|-6.67
|79.06
|Closed P/L:
|72.39
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|39646621
|2007.06.22 17:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3455
|1.3345
|1.3490
|1.3464
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.18
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.18
|Floating P/L:
|0.17
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|72.39
|Floating P/L:
|0.17
|Margin:
|1.00
|Balance:
|1 072.39
|Equity:
|1 072.56
|Free Margin:
|1 071.56
|Details:
|Gross Profit:
|124.73
|Gross Loss:
|52.34
|Total Net Profit:
|72.39
|Profit Factor:
|2.38
|Expected Payoff:
|0.59
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|10.41 (1.01%)
|Relative Drawdown:
|1.01% (10.41)
|Total Trades:
|122
|Short Positions (won %):
|67 (73.13%)
|Long Positions (won %):
|55 (54.55%)
|Profit Trades (% of total):
|79 (64.75%)
|Loss trades (% of total):
|43 (35.25%)
|Largest
|profit trade:
|11.77
|loss trade:
|-3.30
|Average
|profit trade:
|1.58
|loss trade:
|-1.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (13.76)
|consecutive losses ($):
|5 (-10.41)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|13.76 (8)
|consecutive loss (count):
|-10.41 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2