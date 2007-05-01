Strategy Tester Report
Pip Maker ver1

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.05.01 00:00 - 2007.06.14 00:00 (2007.05.01 - 2007.06.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersBothways=true; MinTime=91; Lots=0.1; Increment=0; Multiplier=false; Conservative=false; ProfitReducer=0.75; ProfitTarget=50; Spacing=2; EndTrading=false;
Bars in test3091Ticks modelled99771Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-236.15Gross profit7163.16Gross loss-7399.31
Profit factor0.97Expected payoff-0.47
Absolute drawdown1656.15Maximal drawdown4101.54 (32.96%)Relative drawdown32.96% (4101.54)
Total trades499Short positions (won %)268 (90.67%)Long positions (won %)231 (75.32%)
Profit trades (% of total)417 (83.57%)Loss trades (% of total)82 (16.43%)
Largestprofit trade75.97loss trade-230.79
Averageprofit trade17.18loss trade-90.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)41 (605.58)consecutive losses (loss in money)40 (-3945.47)
Maximalconsecutive profit (count of wins)605.58 (41)consecutive loss (count of losses)-3945.47 (40)
Averageconsecutive wins10consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.05.01 00:00buy10.101.36480.00000.0000
22007.05.01 01:00buy20.101.36430.00000.0000
32007.05.01 02:00buy30.101.36520.00000.0000
42007.05.01 03:00buy40.101.36540.00000.0000
52007.05.01 04:00sell50.101.36450.00000.0000
62007.05.01 05:08sell60.101.36480.00000.0000
72007.05.01 06:16sell70.101.36500.00000.0000
82007.05.01 07:01sell80.101.36520.00000.0000
92007.05.01 08:13sell90.101.36430.00000.0000
102007.05.01 09:45buy100.101.36560.00000.0000
112007.05.01 10:00buy110.101.36580.00000.0000
122007.05.01 10:30close90.101.36300.00000.000013.0010013.00
132007.05.01 10:30close80.101.36300.00000.000022.0010035.00
142007.05.01 10:30close70.101.36300.00000.000020.0010055.00
152007.05.01 10:30close60.101.36300.00000.000018.0010073.00
162007.05.01 10:30close50.101.36300.00000.000015.0010088.00
172007.05.01 10:30close110.101.36280.00000.0000-30.0010058.00
182007.05.01 11:00buy120.101.36390.00000.0000
192007.05.01 12:00sell130.101.36410.00000.0000
202007.05.01 13:00sell140.101.36370.00000.0000
212007.05.01 14:00sell150.101.36430.00000.0000
222007.05.01 15:00sell160.101.36470.00000.0000
232007.05.01 16:00sell170.101.36570.00000.0000
242007.05.01 16:06close120.101.36640.00000.000025.0010083.00
252007.05.01 16:06close100.101.36640.00000.00008.0010091.00
262007.05.01 16:06close40.101.36640.00000.000010.0010101.00
272007.05.01 16:06close30.101.36640.00000.000012.0010113.00
282007.05.01 16:06close20.101.36640.00000.000021.0010134.00
292007.05.01 16:06close10.101.36640.00000.000016.0010150.00
302007.05.01 16:06close140.101.36660.00000.0000-29.0010121.00
312007.05.01 17:00buy180.101.36620.00000.0000
322007.05.01 17:21close170.101.36240.00000.000033.0010154.00
332007.05.01 17:21close160.101.36240.00000.000023.0010177.00
342007.05.01 17:21close150.101.36240.00000.000019.0010196.00
352007.05.01 17:21close130.101.36240.00000.000017.0010213.00
362007.05.01 17:21close180.101.36220.00000.0000-40.0010173.00
372007.05.01 18:00buy190.101.35990.00000.0000
382007.05.01 19:00sell200.101.36000.00000.0000
392007.05.01 20:03sell210.101.35980.00000.0000
402007.05.01 21:04sell220.101.36020.00000.0000
412007.05.01 22:00sell230.101.36190.00000.0000
422007.05.02 01:56sell240.101.35960.00000.0000
432007.05.02 02:19buy250.101.35970.00000.0000
442007.05.02 03:36sell260.101.35940.00000.0000
452007.05.02 04:02buy270.101.35950.00000.0000
462007.05.02 04:11close260.101.35930.00000.00001.0010174.00
472007.05.02 04:11close240.101.35930.00000.00003.0010177.00
482007.05.02 04:11close230.101.35930.00000.000026.4910203.49
492007.05.02 04:11close220.101.35930.00000.00009.4910212.98
502007.05.02 04:11close210.101.35930.00000.00005.4910218.47
512007.05.02 04:11close200.101.35930.00000.00007.4910225.97
522007.05.02 05:00sell280.101.35940.00000.0000
532007.05.02 06:00buy290.101.35930.00000.0000
542007.05.02 07:00buy300.101.35680.00000.0000
552007.05.02 08:00sell310.101.35740.00000.0000
562007.05.02 09:04sell320.101.35960.00000.0000
572007.05.02 10:24sell330.101.35720.00000.0000
582007.05.02 10:30close330.101.35710.00000.00001.0010226.97
592007.05.02 10:30close320.101.35710.00000.000025.0010251.97
602007.05.02 10:30close310.101.35710.00000.00003.0010254.97
612007.05.02 10:30close280.101.35710.00000.000023.0010277.97
622007.05.02 11:00sell340.101.35720.00000.0000
632007.05.02 12:00sell350.101.35750.00000.0000
642007.05.02 13:01sell360.101.35700.00000.0000
652007.05.02 14:00sell370.101.35650.00000.0000
662007.05.02 15:02sell380.101.35770.00000.0000
672007.05.02 16:00sell390.101.35850.00000.0000
682007.05.02 17:00sell400.101.35910.00000.0000
692007.05.02 17:25close300.101.36010.00000.000033.0010310.97
702007.05.02 17:25close290.101.36010.00000.00008.0010318.97
712007.05.02 17:25close270.101.36010.00000.00006.0010324.97
722007.05.02 17:25close250.101.36010.00000.00004.0010328.97
732007.05.02 17:25close190.101.36010.00000.00001.2110330.17
742007.05.02 18:00buy410.101.35980.00000.0000
752007.05.02 19:00buy420.101.36000.00000.0000
762007.05.02 20:00buy430.101.36070.00000.0000
772007.05.02 21:00sell440.101.36010.00000.0000
782007.05.02 22:31buy450.101.35960.00000.0000
792007.05.02 23:00buy460.101.35940.00000.0000
802007.05.03 00:00buy470.101.35920.00000.0000
812007.05.03 01:00buy480.101.35840.00000.0000
822007.05.03 07:05sell490.101.36030.00000.0000
832007.05.03 08:00sell500.101.36050.00000.0000
842007.05.03 09:00buy510.101.36100.00000.0000
852007.05.03 09:01close370.101.36140.00000.0000-47.5310282.65
862007.05.03 09:01close360.101.36130.00000.0000-41.5310241.12
872007.05.03 09:01close340.101.36140.00000.0000-40.5310200.60
882007.05.03 09:01close480.101.36100.00000.000026.0010226.60
892007.05.03 09:01close470.101.36100.00000.000018.0010244.60
902007.05.03 09:01close460.101.36100.00000.000013.6310258.22
912007.05.03 09:01close450.101.36100.00000.000011.6310269.85
922007.05.03 09:01close430.101.36100.00000.00000.6310270.47
932007.05.03 09:01close420.101.36100.00000.00007.6310278.10
942007.05.03 09:01close410.101.36100.00000.00009.6310287.72
952007.05.03 09:01close350.101.36120.00000.0000-35.5310252.20
962007.05.03 10:00sell520.101.36080.00000.0000
972007.05.03 11:00buy530.101.36120.00000.0000
982007.05.03 12:01buy540.101.36080.00000.0000
992007.05.03 13:00buy550.101.36140.00000.0000
1002007.05.03 14:36sell560.101.36110.00000.0000
1012007.05.03 15:03sell570.101.36130.00000.0000
1022007.05.03 15:55close570.101.35950.00000.000018.0010270.20
1032007.05.03 15:55close560.101.35950.00000.000016.0010286.20
1042007.05.03 15:55close520.101.35950.00000.000013.0010299.20
1052007.05.03 15:55close500.101.35950.00000.000010.0010309.20
1062007.05.03 15:55close490.101.35950.00000.00008.0010317.20
1072007.05.03 15:55close440.101.35950.00000.00007.4710324.67
1082007.05.03 15:55close550.101.35930.00000.0000-21.0010303.67
1092007.05.03 16:00buy580.101.35920.00000.0000
1102007.05.03 17:00buy590.101.35740.00000.0000
1112007.05.03 17:00close400.101.35690.00000.000023.4710327.14
1122007.05.03 17:00close390.101.35690.00000.000017.4710344.62
1132007.05.03 17:00close380.101.35690.00000.00009.4710354.09
1142007.05.03 18:00buy600.101.35670.00000.0000
1152007.05.03 19:00sell610.101.35640.00000.0000
1162007.05.03 20:00sell620.101.35670.00000.0000
1172007.05.03 21:00buy630.101.35650.00000.0000
1182007.05.03 22:00buy640.101.35550.00000.0000
1192007.05.03 23:00sell650.101.35570.00000.0000
1202007.05.04 00:00buy660.101.35520.00000.0000
1212007.05.04 01:00sell670.101.35520.00000.0000
1222007.05.04 02:46sell680.101.35500.00000.0000
1232007.05.04 03:39buy690.101.35500.00000.0000
1242007.05.04 04:03sell700.101.35480.00000.0000
1252007.05.04 04:33close680.101.35480.00000.00002.0010356.09
1262007.05.04 04:33close670.101.35480.00000.00004.0010360.09
1272007.05.04 04:33close650.101.35480.00000.00009.4910369.58
1282007.05.04 04:33close620.101.35480.00000.000019.4910389.07
1292007.05.04 04:33close610.101.35480.00000.000016.4910405.57
1302007.05.04 05:00buy710.101.35480.00000.0000
1312007.05.04 06:00buy720.101.35440.00000.0000
1322007.05.04 07:00sell730.101.35450.00000.0000
1332007.05.04 08:00sell740.101.35430.00000.0000
1342007.05.04 09:00sell750.101.35580.00000.0000
1352007.05.04 09:04close720.101.35610.00000.000017.0010422.57
1362007.05.04 09:04close710.101.35610.00000.000013.0010435.57
1372007.05.04 09:04close690.101.35610.00000.000011.0010446.57
1382007.05.04 09:04close660.101.35610.00000.00009.0010455.57
1392007.05.04 09:04close640.101.35610.00000.00005.2110460.77
1402007.05.04 10:00sell760.101.35710.00000.0000
1412007.05.04 11:00buy770.101.35490.00000.0000
1422007.05.04 15:30sell780.101.35730.00000.0000
1432007.05.04 15:31close770.101.35890.00000.000040.0010500.77
1442007.05.04 15:31close630.101.35890.00000.000023.2110523.98
1452007.05.04 15:31close600.101.35890.00000.000021.2110545.19
1462007.05.04 15:31close590.101.35890.00000.000014.2110559.40
1472007.05.04 15:31close740.101.35910.00000.0000-48.0010511.40
1482007.05.04 16:00sell790.101.35920.00000.0000
1492007.05.04 17:00sell800.101.35950.00000.0000
1502007.05.04 18:00buy810.101.35880.00000.0000
1512007.05.04 19:11buy820.101.35860.00000.0000
1522007.05.04 20:05sell830.101.35970.00000.0000
1532007.05.04 21:00sell840.101.36000.00000.0000
1542007.05.07 00:00sell850.101.36030.00000.0000
1552007.05.07 03:22sell860.101.36050.00000.0000
1562007.05.07 04:12sell870.101.36070.00000.0000
1572007.05.07 05:00sell880.101.36090.00000.0000
1582007.05.07 09:46sell890.101.36110.00000.0000
1592007.05.07 12:56buy900.101.36140.00000.0000
1602007.05.07 13:00sell910.101.36130.00000.0000
1612007.05.07 14:33buy920.101.36160.00000.0000
1622007.05.07 15:12sell930.101.36150.00000.0000
1632007.05.07 15:31close920.101.36220.00000.00006.0010517.40
1642007.05.07 15:31close900.101.36220.00000.00008.0010525.40
1652007.05.07 15:31close820.101.36220.00000.000035.2110560.61
1662007.05.07 15:31close810.101.36220.00000.000033.2110593.82
1672007.05.07 15:31close580.101.36220.00000.000028.4210622.23
1682007.05.07 15:31close540.101.36220.00000.000012.4210634.65
1692007.05.07 15:31close530.101.36220.00000.00008.4210643.07
1702007.05.07 15:31close510.101.36220.00000.000010.4210653.48
1712007.05.07 15:31close730.101.36240.00000.0000-78.5110574.98
1722007.05.07 16:00buy940.101.36210.00000.0000
1732007.05.07 17:00sell950.101.36200.00000.0000
1742007.05.07 18:09buy960.101.36190.00000.0000
1752007.05.07 19:00buy970.101.36170.00000.0000
1762007.05.07 20:14buy980.101.36150.00000.0000
1772007.05.07 21:00buy990.101.36100.00000.0000
1782007.05.07 22:00buy1000.101.36040.00000.0000
1792007.05.07 22:13close950.101.35980.00000.000022.0010596.98
1802007.05.07 22:13close930.101.35980.00000.000017.0010613.98
1812007.05.07 22:13close910.101.35980.00000.000015.0010628.98
1822007.05.07 22:13close890.101.35980.00000.000013.0010641.98
1832007.05.07 22:13close880.101.35980.00000.000011.0010652.98
1842007.05.07 22:13close870.101.35980.00000.00009.0010661.98
1852007.05.07 22:13close860.101.35980.00000.00007.0010668.98
1862007.05.07 22:13close850.101.35980.00000.00005.0010673.98
1872007.05.07 22:13close840.101.35980.00000.00002.4910676.47
1882007.05.07 22:13close700.101.35980.00000.0000-49.5110626.96
1892007.05.07 23:00sell1010.101.36030.00000.0000
1902007.05.08 00:02buy1020.101.36020.00000.0000
1912007.05.08 01:00buy1030.101.36000.00000.0000
1922007.05.08 02:05buy1040.101.35980.00000.0000
1932007.05.08 04:03buy1050.101.35960.00000.0000
1942007.05.08 05:00sell1060.101.36050.00000.0000
1952007.05.08 06:00sell1070.101.36120.00000.0000
1962007.05.08 07:15sell1080.101.36140.00000.0000
1972007.05.08 08:05sell1090.101.36160.00000.0000
1982007.05.08 08:46close1050.101.36200.00000.000024.0010650.96
1992007.05.08 08:46close1040.101.36200.00000.000022.0010672.96
2002007.05.08 08:46close1030.101.36200.00000.000020.0010692.96
2012007.05.08 08:46close1020.101.36200.00000.000018.0010710.96
2022007.05.08 08:46close1000.101.36200.00000.000015.2110726.17
2032007.05.08 08:46close990.101.36200.00000.00009.2110735.38
2042007.05.08 08:46close980.101.36200.00000.00004.2110739.58
2052007.05.08 08:46close970.101.36200.00000.00002.2110741.79
2062007.05.08 08:46close960.101.36200.00000.00000.2110742.00
2072007.05.08 08:46close750.101.36220.00000.0000-63.0210678.98
2082007.05.08 09:00buy1100.101.36170.00000.0000
2092007.05.08 10:00buy1110.101.36080.00000.0000
2102007.05.08 11:00buy1120.101.36030.00000.0000
2112007.05.08 11:10close1090.101.35950.00000.000021.0010699.98
2122007.05.08 11:10close1080.101.35950.00000.000019.0010718.98
2132007.05.08 11:10close1070.101.35950.00000.000017.0010735.98
2142007.05.08 11:10close1060.101.35950.00000.000010.0010745.98
2152007.05.08 11:10close1010.101.35950.00000.00008.4910754.47
2162007.05.08 11:10close830.101.35950.00000.00002.9810757.46
2172007.05.08 11:10close800.101.35950.00000.00000.9810758.44
2182007.05.08 11:10close940.101.35930.00000.0000-28.7910729.65
2192007.05.08 12:00buy1130.101.35780.00000.0000
2202007.05.08 13:00buy1140.101.35750.00000.0000
2212007.05.08 13:08close790.101.35620.00000.000030.9810760.63
2222007.05.08 13:08close780.101.35620.00000.000011.9810772.61
2232007.05.08 13:08close760.101.35620.00000.00009.9810782.60
2242007.05.08 14:00buy1150.101.35550.00000.0000
2252007.05.08 15:00sell1160.101.35580.00000.0000
2262007.05.08 16:00sell1170.101.35530.00000.0000
2272007.05.08 17:00buy1180.101.35530.00000.0000
2282007.05.08 17:16close1170.101.35290.00000.000024.0010806.60
2292007.05.08 17:16close1160.101.35290.00000.000029.0010835.60
2302007.05.08 18:00buy1190.101.35290.00000.0000
2312007.05.08 19:00sell1200.101.35300.00000.0000
2322007.05.08 20:00sell1210.101.35380.00000.0000
2332007.05.08 21:00sell1220.101.35410.00000.0000
2342007.05.08 22:00sell1230.101.35430.00000.0000
2352007.05.08 23:06sell1240.101.35450.00000.0000
2362007.05.09 04:02sell1250.101.35470.00000.0000
2372007.05.09 06:06sell1260.101.35490.00000.0000
2382007.05.09 09:15sell1270.101.35510.00000.0000
2392007.05.09 10:40close1270.101.35360.00000.000015.0010850.60
2402007.05.09 10:40close1260.101.35360.00000.000013.0010863.60
2412007.05.09 10:40close1250.101.35360.00000.000011.0010874.60
2422007.05.09 10:40close1240.101.35360.00000.00009.4910884.09
2432007.05.09 10:40close1230.101.35360.00000.00007.4910891.58
2442007.05.09 10:40close1220.101.35360.00000.00005.4910897.07
2452007.05.09 10:40close1210.101.35360.00000.00002.4910899.56
2462007.05.09 10:40sell1280.101.35340.00000.0000
2472007.05.09 11:00sell1290.101.35400.00000.0000
2482007.05.09 12:00sell1300.101.35430.00000.0000
2492007.05.09 15:55sell1310.101.35450.00000.0000
2502007.05.09 16:04sell1320.101.35470.00000.0000
2512007.05.09 16:33close1190.101.35640.00000.000034.2110933.77
2522007.05.09 16:33close1180.101.35640.00000.000010.2110943.98
2532007.05.09 16:33close1150.101.35640.00000.00008.2110952.19
2542007.05.09 17:00buy1330.101.35570.00000.0000
2552007.05.09 18:00buy1340.101.35530.00000.0000
2562007.05.09 19:00buy1350.101.35490.00000.0000
2572007.05.09 20:00sell1360.101.35490.00000.0000
2582007.05.09 21:02sell1370.101.35510.00000.0000
2592007.05.09 21:32close1370.101.35240.00000.000027.0010979.19
2602007.05.09 21:32close1360.101.35240.00000.000025.0011004.19
2612007.05.09 21:32close1320.101.35240.00000.000023.0011027.19
2622007.05.09 21:32close1310.101.35240.00000.000021.0011048.19
2632007.05.09 21:32close1300.101.35240.00000.000019.0011067.19
2642007.05.09 21:32close1290.101.35240.00000.000016.0011083.19
2652007.05.09 21:32close1280.101.35240.00000.000010.0011093.19
2662007.05.09 21:32close1200.101.35240.00000.00006.4911099.68
2672007.05.09 21:32close1100.101.35220.00000.0000-95.7911003.89
2682007.05.09 22:00buy1380.101.35280.00000.0000
2692007.05.09 23:00sell1390.101.35260.00000.0000
2702007.05.10 00:02sell1400.101.35280.00000.0000
2712007.05.10 01:08buy1410.101.35260.00000.0000
2722007.05.10 02:00sell1420.101.35240.00000.0000
2732007.05.10 03:00sell1430.101.35350.00000.0000
2742007.05.10 04:30sell1440.101.35370.00000.0000
2752007.05.10 08:44sell1450.101.35390.00000.0000
2762007.05.10 09:00sell1460.101.35450.00000.0000
2772007.05.10 09:04close1410.101.35530.00000.000027.0011030.89
2782007.05.10 09:04close1380.101.35530.00000.000022.6311053.51
2792007.05.10 09:04close1350.101.35530.00000.00001.6311055.14
2802007.05.10 10:00sell1470.101.35530.00000.0000
2812007.05.10 11:00sell1480.101.35580.00000.0000
2822007.05.10 12:00buy1490.101.35460.00000.0000
2832007.05.10 12:22close1480.101.35220.00000.000036.0011091.14
2842007.05.10 12:22close1470.101.35220.00000.000031.0011122.14
2852007.05.10 12:22close1460.101.35220.00000.000023.0011145.14
2862007.05.10 12:22close1450.101.35220.00000.000017.0011162.14
2872007.05.10 12:22close1440.101.35220.00000.000015.0011177.14
2882007.05.10 12:22close1430.101.35220.00000.000013.0011190.14
2892007.05.10 12:22close1420.101.35220.00000.00002.0011192.14
2902007.05.10 12:22close1400.101.35220.00000.00006.0011198.14
2912007.05.10 12:22close1390.101.35220.00000.00005.4711203.61
2922007.05.10 12:22close1110.101.35200.00000.0000-91.1711112.44
2932007.05.10 13:00buy1500.101.35370.00000.0000
2942007.05.10 14:00sell1510.101.35370.00000.0000
2952007.05.10 15:00buy1520.101.35300.00000.0000
2962007.05.10 16:00buy1530.101.35100.00000.0000
2972007.05.10 17:00sell1540.101.35080.00000.0000
2982007.05.10 18:23buy1550.101.35080.00000.0000
2992007.05.10 19:28sell1560.101.35060.00000.0000
3002007.05.10 19:38close1560.101.35000.00000.00006.0011118.44
3012007.05.10 19:38close1540.101.35000.00000.00008.0011126.44
3022007.05.10 19:38close1510.101.35000.00000.000037.0011163.44
3032007.05.10 20:00buy1570.101.34880.00000.0000
3042007.05.10 21:00buy1580.101.34750.00000.0000
3052007.05.10 22:00sell1590.101.34820.00000.0000
3062007.05.10 23:00sell1600.101.34880.00000.0000
3072007.05.11 00:03sell1610.101.34790.00000.0000
3082007.05.11 01:00sell1620.101.34750.00000.0000
3092007.05.11 02:51sell1630.101.34730.00000.0000
3102007.05.11 03:12buy1640.101.34730.00000.0000
3112007.05.11 03:44close1630.101.34690.00000.00004.0011167.44
3122007.05.11 03:44close1620.101.34690.00000.00006.0011173.44
3132007.05.11 03:44close1610.101.34690.00000.000010.0011183.44
3142007.05.11 03:44close1600.101.34690.00000.000019.4911202.94
3152007.05.11 03:44close1590.101.34690.00000.000013.4911216.43
3162007.05.11 04:00buy1650.101.34670.00000.0000
3172007.05.11 05:00sell1660.101.34770.00000.0000
3182007.05.11 06:00sell1670.101.34820.00000.0000
3192007.05.11 08:37sell1680.101.34750.00000.0000
3202007.05.11 09:05sell1690.101.34840.00000.0000
3212007.05.11 10:24sell1700.101.34730.00000.0000
3222007.05.11 10:31close1700.101.34680.00000.00005.0011221.43
3232007.05.11 10:31close1690.101.34680.00000.000016.0011237.43
3242007.05.11 10:31close1680.101.34680.00000.00007.0011244.43
3252007.05.11 10:31close1670.101.34680.00000.000014.0011258.43
3262007.05.11 10:31close1660.101.34680.00000.00009.0011267.43
3272007.05.11 11:00sell1710.101.34810.00000.0000
3282007.05.11 12:00sell1720.101.34780.00000.0000
3292007.05.11 13:45sell1730.101.34830.00000.0000
3302007.05.11 14:12sell1740.101.34850.00000.0000
3312007.05.11 15:03sell1750.101.34870.00000.0000
3322007.05.11 15:03close1650.101.34900.00000.000023.0011290.43
3332007.05.11 15:03close1640.101.34900.00000.000017.0011307.43
3342007.05.11 15:03close1580.101.34900.00000.000014.2111321.64
3352007.05.11 15:03close1570.101.34900.00000.00001.2111322.84
3362007.05.11 16:00buy1760.101.34990.00000.0000
3372007.05.11 17:00sell1770.101.35080.00000.0000
3382007.05.11 18:00sell1780.101.35210.00000.0000
3392007.05.11 19:18sell1790.101.35230.00000.0000
3402007.05.11 21:10sell1800.101.35250.00000.0000
3412007.05.11 22:00sell1810.101.35280.00000.0000
3422007.05.14 00:00sell1820.101.35360.00000.0000
3432007.05.14 02:16sell1830.101.35400.00000.0000
3442007.05.14 02:18close1760.101.35420.00000.000042.2111365.05
3452007.05.14 02:18close1550.101.35420.00000.000032.4211397.47
3462007.05.14 02:18close1530.101.35420.00000.000030.4211427.89
3472007.05.14 02:18close1520.101.35420.00000.000010.4211438.30
3482007.05.14 02:18close1500.101.35420.00000.00003.4211441.72
3492007.05.14 02:18close1720.101.35440.00000.0000-65.5111376.21
3502007.05.14 03:00buy1840.101.35410.00000.0000
3512007.05.14 04:00buy1850.101.35370.00000.0000
3522007.05.14 05:04sell1860.101.35420.00000.0000
3532007.05.14 06:00sell1870.101.35440.00000.0000
3542007.05.14 07:00sell1880.101.35490.00000.0000
3552007.05.14 09:38buy1890.101.35350.00000.0000
3562007.05.14 10:00buy1900.101.35330.00000.0000
3572007.05.14 13:31sell1910.101.35510.00000.0000
3582007.05.14 14:02sell1920.101.35530.00000.0000
3592007.05.15 09:30sell1930.101.35560.00000.0000
3602007.05.15 13:12buy1940.101.35310.00000.0000
3612007.05.15 13:25close1930.101.35300.00000.000026.0011402.21
3622007.05.15 13:25close1920.101.35300.00000.000023.4911425.70
3632007.05.15 13:25close1910.101.35300.00000.000021.4911447.19
3642007.05.15 13:25close1880.101.35300.00000.000019.4911466.69
3652007.05.15 13:25close1870.101.35300.00000.000014.4911481.18
3662007.05.15 13:25close1860.101.35300.00000.000012.4911493.67
3672007.05.15 13:25close1830.101.35300.00000.000010.4911504.16
3682007.05.15 13:25close1820.101.35300.00000.00006.4911510.65
3692007.05.15 13:25close1120.101.35280.00000.0000-80.5411430.11
3702007.05.15 14:00sell1950.101.35300.00000.0000
3712007.05.15 15:00sell1960.101.35360.00000.0000
3722007.05.15 15:33close1940.101.35600.00000.000029.0011459.11
3732007.05.15 15:33close1900.101.35600.00000.000026.2111485.32
3742007.05.15 15:33close1890.101.35600.00000.000024.2111509.53
3752007.05.15 15:33close1850.101.35600.00000.000022.2111531.74
3762007.05.15 15:33close1840.101.35600.00000.000018.2111549.94
3772007.05.15 15:33close1490.101.35600.00000.000011.6311561.57
3782007.05.15 15:33close1340.101.35600.00000.00002.2511563.82
3792007.05.15 15:33close1710.101.35620.00000.0000-80.0211483.80
3802007.05.15 16:00sell1970.101.35550.00000.0000
3812007.05.15 17:00buy1980.101.35460.00000.0000
3822007.05.15 18:00buy1990.101.35960.00000.0000
3832007.05.15 18:04close1990.101.36090.00000.000013.0011496.80
3842007.05.15 18:04close1980.101.36090.00000.000063.0011559.80
3852007.05.15 18:04close1330.101.36090.00000.000047.2511607.05
3862007.05.15 18:04close1140.101.36090.00000.000028.4611635.51
3872007.05.15 18:04close1130.101.36090.00000.000025.4611660.97
3882007.05.15 18:04close1730.101.36110.00000.0000-127.0211533.96
3892007.05.15 19:00buy2000.101.36040.00000.0000
3902007.05.15 20:00sell2010.101.36010.00000.0000
3912007.05.15 21:00buy2020.101.35950.00000.0000
3922007.05.15 22:00buy2030.101.35910.00000.0000
3932007.05.15 23:00buy2040.101.35890.00000.0000
3942007.05.16 08:43sell2050.101.36030.00000.0000
3952007.05.16 09:00buy2060.101.36070.00000.0000
3962007.05.16 10:00buy2070.101.36100.00000.0000
3972007.05.16 14:38buy2080.101.35860.00000.0000
3982007.05.16 15:00buy2090.101.35800.00000.0000
3992007.05.16 16:15buy2100.101.35780.00000.0000
4002007.05.16 17:00buy2110.101.35750.00000.0000
4012007.05.16 18:01buy2120.101.35730.00000.0000
4022007.05.16 18:11close2050.101.35470.00000.000056.0011589.96
4032007.05.16 18:11close2010.101.35470.00000.000054.4911644.45
4042007.05.16 18:11close1970.101.35470.00000.00008.4911652.94
4052007.05.16 18:11close2070.101.35450.00000.0000-65.0011587.94
4062007.05.16 19:00buy2130.101.35220.00000.0000
4072007.05.16 19:03close1960.101.35180.00000.000018.4911606.43
4082007.05.16 19:03close1950.101.35180.00000.000012.4911618.92
4092007.05.16 19:03close1810.101.35180.00000.000011.4711630.39
4102007.05.16 19:03close1800.101.35180.00000.00008.4711638.87
4112007.05.16 19:03close1790.101.35180.00000.00006.4711645.34
4122007.05.16 19:03close1780.101.35180.00000.00004.4711649.82
4132007.05.16 20:00buy2140.101.35160.00000.0000
4142007.05.16 21:00buy2150.101.35140.00000.0000
4152007.05.16 22:00sell2160.101.35200.00000.0000
4162007.05.17 00:18sell2170.101.35220.00000.0000
4172007.05.17 02:22sell2180.101.35240.00000.0000
4182007.05.17 03:27sell2190.101.35260.00000.0000
4192007.05.17 04:03sell2200.101.35280.00000.0000
4202007.05.17 07:09sell2210.101.35300.00000.0000
4212007.05.17 09:39sell2220.101.35320.00000.0000
4222007.05.17 09:45close2150.101.35370.00000.000020.6311670.44
4232007.05.17 09:45close2140.101.35370.00000.000018.6311689.07
4242007.05.17 09:45close2130.101.35370.00000.000012.6311701.69
4252007.05.17 10:00buy2230.101.35400.00000.0000
4262007.05.17 11:00sell2240.101.35370.00000.0000
4272007.05.17 12:00buy2250.101.35370.00000.0000
4282007.05.17 13:00buy2260.101.35280.00000.0000
4292007.05.17 14:00buy2270.101.35210.00000.0000
4302007.05.17 14:16close2240.101.35080.00000.000029.0011730.69
4312007.05.17 14:16close2220.101.35080.00000.000024.0011754.69
4322007.05.17 14:16close2210.101.35080.00000.000022.0011776.69
4332007.05.17 14:16close2200.101.35080.00000.000020.0011796.69
4342007.05.17 14:16close2190.101.35080.00000.000018.0011814.69
4352007.05.17 14:16close2180.101.35080.00000.000016.0011830.69
4362007.05.17 14:16close2170.101.35080.00000.000014.0011844.69
4372007.05.17 14:16close2160.101.35080.00000.000013.4711858.17
4382007.05.17 14:16close1770.101.35080.00000.00002.9511861.11
4392007.05.17 14:16close2060.101.35060.00000.0000-103.3711757.74
4402007.05.17 15:00buy2280.101.35190.00000.0000
4412007.05.17 16:00buy2290.101.34920.00000.0000
4422007.05.17 17:00buy2300.101.34890.00000.0000
4432007.05.17 18:00sell2310.101.34900.00000.0000
4442007.05.17 19:00buy2320.101.34870.00000.0000
4452007.05.17 20:00sell2330.101.34970.00000.0000
4462007.05.18 05:33buy2340.101.34850.00000.0000
4472007.05.18 06:00sell2350.101.34830.00000.0000
4482007.05.18 08:31buy2360.101.34830.00000.0000
4492007.05.18 09:57close2360.101.34980.00000.000015.0011772.74
4502007.05.18 09:57close2340.101.34980.00000.000013.0011785.74
4512007.05.18 09:57close2320.101.34980.00000.000010.2111795.95
4522007.05.18 09:57close2300.101.34980.00000.00008.2111804.16
4532007.05.18 09:57close2290.101.34980.00000.00005.2111809.36
4542007.05.18 09:57buy2370.101.35000.00000.0000
4552007.05.18 10:00sell2380.101.34990.00000.0000
4562007.05.18 11:09buy2390.101.34980.00000.0000
4572007.05.18 12:00buy2400.101.34960.00000.0000
4582007.05.18 13:00buy2410.101.34890.00000.0000
4592007.05.18 14:00buy2420.101.34720.00000.0000
4602007.05.18 15:00sell2430.101.34760.00000.0000
4612007.05.18 17:00sell2440.101.34730.00000.0000
4622007.05.18 18:01sell2450.101.35010.00000.0000
4632007.05.18 18:32close2420.101.35190.00000.000047.0011856.36
4642007.05.18 18:32close2410.101.35190.00000.000030.0011886.36
4652007.05.18 18:32close2400.101.35190.00000.000023.0011909.36
4662007.05.18 18:32close2390.101.35190.00000.000021.0011930.36
4672007.05.18 18:32close2370.101.35190.00000.000019.0011949.36
4682007.05.18 18:32close2000.101.35190.00000.0000-88.9611860.41
4692007.05.18 19:00buy2460.101.35120.00000.0000
4702007.05.18 20:00sell2470.101.35110.00000.0000
4712007.05.18 21:00buy2480.101.35090.00000.0000
4722007.05.18 22:00buy2490.101.35070.00000.0000
4732007.05.21 00:00sell2500.101.35180.00000.0000
4742007.05.21 01:22sell2510.101.35200.00000.0000
4752007.05.21 02:42sell2520.101.35220.00000.0000
4762007.05.21 09:59buy2530.101.35050.00000.0000
4772007.05.21 10:27buy2540.101.35030.00000.0000
4782007.05.21 12:34buy2550.101.35000.00000.0000
4792007.05.21 12:47close2520.101.34860.00000.000036.0011896.41
4802007.05.21 12:47close2510.101.34860.00000.000034.0011930.41
4812007.05.21 12:47close2500.101.34860.00000.000032.0011962.41
4822007.05.21 12:47close2470.101.34860.00000.000025.4911987.90
4832007.05.21 12:47close2450.101.34860.00000.000015.4912003.39
4842007.05.21 12:47close2380.101.34860.00000.000013.4912016.88
4852007.05.21 12:47close2330.101.34860.00000.000011.9812028.86
4862007.05.21 12:47close2310.101.34860.00000.00004.9812033.85
4872007.05.21 12:47close1750.101.34860.00000.00004.9312038.78
4882007.05.21 12:47close1740.101.34860.00000.00002.9312041.71
4892007.05.21 12:47close2020.101.34840.00000.0000-115.7511925.96
4902007.05.21 13:00buy2560.101.34880.00000.0000
4912007.05.21 13:34close2440.101.34600.00000.000013.4911939.45
4922007.05.21 13:34close2430.101.34600.00000.000016.4911955.94
4932007.05.21 13:34close2350.101.34600.00000.000023.4911979.43
4942007.05.21 14:00buy2570.101.34490.00000.0000
4952007.05.21 15:00buy2580.101.34470.00000.0000
4962007.05.21 16:00buy2590.101.34440.00000.0000
4972007.05.21 17:00sell2600.101.34440.00000.0000
4982007.05.21 18:00sell2610.101.34570.00000.0000
4992007.05.21 19:05sell2620.101.34590.00000.0000
5002007.05.21 19:53close2590.101.34640.00000.000020.0011999.43
5012007.05.21 19:53close2580.101.34640.00000.000017.0012016.43
5022007.05.21 19:53close2570.101.34640.00000.000015.0012031.43
5032007.05.21 20:00buy2630.101.34650.00000.0000
5042007.05.21 21:00sell2640.101.34660.00000.0000
5052007.05.21 22:00sell2650.101.34680.00000.0000
5062007.05.21 23:49sell2660.101.34700.00000.0000
5072007.05.22 00:33buy2670.101.34630.00000.0000
5082007.05.22 03:10buy2680.101.34610.00000.0000
5092007.05.22 04:00buy2690.101.34590.00000.0000
5102007.05.22 05:00buy2700.101.34560.00000.0000
5112007.05.22 06:05buy2710.101.34540.00000.0000
5122007.05.22 09:10sell2720.101.34720.00000.0000
5132007.05.22 10:00sell2730.101.34740.00000.0000
5142007.05.22 12:35buy2740.101.34520.00000.0000
5152007.05.22 13:01buy2750.101.34490.00000.0000
5162007.05.22 14:08buy2760.101.34470.00000.0000
5172007.05.23 10:33buy2770.101.34440.00000.0000
5182007.05.23 10:45close2730.101.34380.00000.000036.4912067.92
5192007.05.23 10:45close2720.101.34380.00000.000034.4912102.41
5202007.05.23 10:45close2660.101.34380.00000.000032.9812135.40
5212007.05.23 10:45close2650.101.34380.00000.000030.9812166.38
5222007.05.23 10:45close2640.101.34380.00000.000028.9812195.36
5232007.05.23 10:45close2620.101.34380.00000.000021.9812217.34
5242007.05.23 10:45close2610.101.34380.00000.000019.9812237.33
5252007.05.23 10:45close2600.101.34380.00000.00006.9812244.31
5262007.05.23 10:45close2030.101.34360.00000.0000-161.3312082.98
5272007.05.23 11:00buy2780.101.34270.00000.0000
5282007.05.23 12:00sell2790.101.34270.00000.0000
5292007.05.23 13:00sell2800.101.34360.00000.0000
5302007.05.23 13:57close2780.101.34550.00000.000028.0012110.98
5312007.05.23 13:57close2770.101.34550.00000.000011.0012121.98
5322007.05.23 13:57close2760.101.34550.00000.00007.2112129.19
5332007.05.23 13:57close2750.101.34550.00000.00005.2112134.39
5342007.05.23 13:57close2740.101.34550.00000.00002.2112136.60
5352007.05.23 13:57close2710.101.34550.00000.00000.2112136.81
5362007.05.23 14:00sell2810.101.34550.00000.0000
5372007.05.23 14:53close2700.101.34930.00000.000036.2112173.02
5382007.05.23 14:53close2690.101.34930.00000.000033.2112206.23
5392007.05.23 14:53close2680.101.34930.00000.000031.2112237.44
5402007.05.23 14:53close2670.101.34930.00000.000029.2112266.64
5412007.05.23 14:53close2630.101.34930.00000.000026.4212293.06
5422007.05.23 14:53close2560.101.34930.00000.00003.4212296.48
5432007.05.23 14:53close2040.101.34930.00000.0000-102.3312194.15
5442007.05.23 15:00buy2820.101.34880.00000.0000
5452007.05.23 16:00sell2830.101.34880.00000.0000
5462007.05.23 17:00buy2840.101.34850.00000.0000
5472007.05.23 18:04sell2850.101.34900.00000.0000
5482007.05.23 19:00buy2860.101.34820.00000.0000
5492007.05.23 20:00buy2870.101.34730.00000.0000
5502007.05.23 21:00buy2880.101.34560.00000.0000
5512007.05.24 03:41buy2890.101.34540.00000.0000
5522007.05.24 06:07buy2900.101.34520.00000.0000
5532007.05.24 09:37buy2910.101.34490.00000.0000
5542007.05.24 10:25buy2920.101.34470.00000.0000
5552007.05.24 11:00buy2930.101.34360.00000.0000
5562007.05.24 12:05buy2940.101.34340.00000.0000
5572007.05.24 15:38buy2950.101.34320.00000.0000
5582007.05.24 17:01buy2960.101.34300.00000.0000
5592007.05.24 18:14buy2970.101.34280.00000.0000
5602007.05.24 22:47sell2980.101.34250.00000.0000
5612007.05.25 02:38buy2990.101.34260.00000.0000
5622007.05.25 03:00buy3000.101.34240.00000.0000
5632007.05.25 04:00buy3010.101.34180.00000.0000
5642007.05.25 04:05close2980.101.34160.00000.00009.4912203.64
5652007.05.25 04:05close2850.101.34160.00000.000075.9712279.60
5662007.05.25 04:05close2830.101.34160.00000.000073.9712353.57
5672007.05.25 04:05close2810.101.34160.00000.000040.9712394.53
5682007.05.25 04:05close2800.101.34160.00000.000021.9712416.50
5692007.05.25 04:05close2790.101.34160.00000.000012.9712429.46
5702007.05.25 04:05close2080.101.34140.00000.0000-180.7112248.76
5712007.05.25 05:00sell3020.101.34260.00000.0000
5722007.05.25 06:00sell3030.101.34240.00000.0000
5732007.05.25 07:00sell3040.101.34210.00000.0000
5742007.05.25 08:00sell3050.101.34190.00000.0000
5752007.05.25 09:06sell3060.101.34280.00000.0000
5762007.05.25 09:28close3010.101.34360.00000.000018.0012266.76
5772007.05.25 09:28close3000.101.34360.00000.000012.0012278.76
5782007.05.25 09:28close2990.101.34360.00000.000010.0012288.76
5792007.05.25 09:28close2970.101.34360.00000.00007.2112295.97
5802007.05.25 09:28close2960.101.34360.00000.00005.2112301.17
5812007.05.25 09:28close2950.101.34360.00000.00003.2112304.38
5822007.05.25 09:28close2940.101.34360.00000.00001.2112305.59
5832007.05.25 10:00sell3070.101.34380.00000.0000
5842007.05.25 12:01buy3080.101.34340.00000.0000
5852007.05.25 13:00buy3090.101.34300.00000.0000
5862007.05.25 14:02sell3100.101.34400.00000.0000
5872007.05.25 15:08sell3110.101.34420.00000.0000
5882007.05.25 16:00sell3120.101.34540.00000.0000
5892007.05.25 17:00sell3130.101.34560.00000.0000
5902007.05.25 17:07close3090.101.34680.00000.000038.0012343.59
5912007.05.25 17:07close3080.101.34680.00000.000034.0012377.59
5922007.05.25 17:07close2930.101.34680.00000.000031.2112408.80
5932007.05.25 17:07close2920.101.34680.00000.000020.2112429.01
5942007.05.25 17:07close2910.101.34680.00000.000018.2112447.22
5952007.05.25 17:07close2900.101.34680.00000.000015.2112462.42
5962007.05.25 17:07close2890.101.34680.00000.000013.2112475.63
5972007.05.25 17:07close2880.101.34680.00000.00008.8312484.47
5982007.05.25 17:07close2090.101.34680.00000.0000-120.7112363.76
5992007.05.25 18:00buy3140.101.34590.00000.0000
6002007.05.25 19:00buy3150.101.34520.00000.0000
6012007.05.25 20:02buy3160.101.34490.00000.0000
6022007.05.25 22:02buy3170.101.34470.00000.0000
6032007.05.28 10:00sell3180.101.34580.00000.0000
6042007.05.29 03:54buy3190.101.34450.00000.0000
6052007.05.29 04:17buy3200.101.34430.00000.0000
6062007.05.29 05:00buy3210.101.34290.00000.0000
6072007.05.29 06:00buy3220.101.34260.00000.0000
6082007.05.29 11:12sell3230.101.34600.00000.0000
6092007.05.29 11:18close3220.101.34670.00000.000041.0012404.76
6102007.05.29 11:18close3210.101.34670.00000.000038.0012442.76
6112007.05.29 11:18close3200.101.34670.00000.000024.0012466.76
6122007.05.29 11:18close3190.101.34670.00000.000022.0012488.76
6132007.05.29 11:18close3170.101.34670.00000.000018.4212507.18
6142007.05.29 11:18close3160.101.34670.00000.000016.4212523.59
6152007.05.29 11:18close3150.101.34670.00000.000013.4212537.01
6162007.05.29 11:18close3140.101.34670.00000.00006.4212543.43
6172007.05.29 11:18close2100.101.34670.00000.0000-121.2912422.14
6182007.05.29 12:00sell3240.101.34790.00000.0000
6192007.05.29 13:00sell3250.101.34830.00000.0000
6202007.05.29 14:00sell3260.101.34870.00000.0000
6212007.05.29 15:00sell3270.101.35000.00000.0000
6222007.05.29 15:25close2870.101.35180.00000.000040.2512462.39
6232007.05.29 15:25close2860.101.35180.00000.000031.2512493.64
6242007.05.29 15:25close2840.101.35180.00000.000028.2512521.89
6252007.05.29 15:25close2820.101.35180.00000.000025.2512547.14
6262007.05.29 15:25close2550.101.35180.00000.000011.6712558.81
6272007.05.29 15:25close2540.101.35180.00000.00008.6712567.48
6282007.05.29 15:25close2530.101.35180.00000.00006.6712574.15
6292007.05.29 15:25close2490.101.35180.00000.00003.8812578.02
6302007.05.29 15:25close2480.101.35180.00000.00001.8812579.90
6312007.05.29 15:25close3050.101.35200.00000.0000-100.0212479.88
6322007.05.29 16:00buy3280.101.35080.00000.0000
6332007.05.29 17:00sell3290.101.35070.00000.0000
6342007.05.29 18:00buy3300.101.34840.00000.0000
6352007.05.29 19:00buy3310.101.34810.00000.0000
6362007.05.29 20:00buy3320.101.34770.00000.0000
6372007.05.29 20:41close3290.101.34560.00000.000051.0012530.88
6382007.05.29 20:41close3270.101.34560.00000.000044.0012574.88
6392007.05.29 20:41close3260.101.34560.00000.000031.0012605.88
6402007.05.29 20:41close3250.101.34560.00000.000027.0012632.88
6412007.05.29 20:41close3240.101.34560.00000.000023.0012655.88
6422007.05.29 20:41close3230.101.34560.00000.00004.0012659.88
6432007.05.29 20:41close3180.101.34560.00000.00002.4912662.37
6442007.05.29 20:41close3130.101.34560.00000.00000.9812663.35
6452007.05.29 20:41close2110.101.34540.00000.0000-131.2912532.06
6462007.05.29 21:00buy3330.101.34480.00000.0000
6472007.05.30 00:31buy3340.101.34460.00000.0000
6482007.05.30 03:35buy3350.101.34430.00000.0000
6492007.05.30 04:19buy3360.101.34400.00000.0000
6502007.05.30 05:23sell3370.101.34560.00000.0000
6512007.05.30 05:23close3360.101.34570.00000.000017.0012549.06
6522007.05.30 05:23close3350.101.34570.00000.000014.0012563.06
6532007.05.30 05:23close3340.101.34570.00000.000011.0012574.06
6542007.05.30 05:23close3330.101.34570.00000.00008.2112582.27
6552007.05.30 06:00buy3380.101.34550.00000.0000
6562007.05.30 07:00buy3390.101.34500.00000.0000
6572007.05.30 08:00buy3400.101.34480.00000.0000
6582007.05.30 09:00buy3410.101.34440.00000.0000
6592007.05.30 10:00buy3420.101.34380.00000.0000
6602007.05.30 11:00buy3430.101.34360.00000.0000
6612007.05.30 12:53buy3440.101.34340.00000.0000
6622007.05.30 13:00buy3450.101.34220.00000.0000
6632007.05.30 14:42sell3460.101.34190.00000.0000
6642007.05.30 14:52close3460.101.34090.00000.000010.0012592.27
6652007.05.30 14:52close3370.101.34090.00000.000047.0012639.27
6662007.05.30 14:52close3120.101.34090.00000.000046.4712685.75
6672007.05.30 14:52close3110.101.34090.00000.000034.4712720.22
6682007.05.30 14:52close3100.101.34090.00000.000032.4712752.69
6692007.05.30 14:52close3070.101.34090.00000.000030.4712783.17
6702007.05.30 14:52close3060.101.34090.00000.000020.4712803.64
6712007.05.30 14:52close3040.101.34090.00000.000013.4712817.12
6722007.05.30 14:52close3030.101.34090.00000.000016.4712833.59
6732007.05.30 14:52close3020.101.34090.00000.000018.4712852.06
6742007.05.30 14:52close2120.101.34070.00000.0000-177.0812674.98
6752007.05.30 15:00sell3470.101.34230.00000.0000
6762007.05.30 16:00sell3480.101.34210.00000.0000
6772007.05.30 17:00sell3490.101.34330.00000.0000
6782007.05.30 18:24sell3500.101.34190.00000.0000
6792007.05.30 19:00buy3510.101.34190.00000.0000
6802007.05.30 20:00sell3520.101.34170.00000.0000
6812007.05.30 21:00buy3530.101.34170.00000.0000
6822007.05.30 23:32sell3540.101.34350.00000.0000
6832007.05.31 08:14sell3550.101.34370.00000.0000
6842007.05.31 09:20close3530.101.34400.00000.000020.6312695.61
6852007.05.31 09:20close3510.101.34400.00000.000018.6312714.23
6862007.05.31 09:20close3450.101.34400.00000.000015.6312729.86
6872007.05.31 09:20close3440.101.34400.00000.00003.6312733.48
6882007.05.31 09:20close3430.101.34400.00000.00001.6312735.11
6892007.05.31 09:20sell3560.101.34400.00000.0000
6902007.05.31 10:10buy3570.101.34360.00000.0000
6912007.05.31 11:29sell3580.101.34420.00000.0000
6922007.05.31 13:53sell3590.101.34440.00000.0000
6932007.05.31 14:23sell3600.101.34460.00000.0000
6942007.05.31 15:00sell3610.101.34510.00000.0000
6952007.05.31 15:30close3570.101.34700.00000.000034.0012769.11
6962007.05.31 15:30close3420.101.34700.00000.000029.6312798.73
6972007.05.31 15:30close3410.101.34700.00000.000023.6312822.36
6982007.05.31 15:30close3400.101.34700.00000.000019.6312841.99
6992007.05.31 15:30close3390.101.34700.00000.000017.6312859.61
7002007.05.31 15:30close3380.101.34700.00000.000012.6312872.24
7012007.05.31 15:30close2230.101.34700.00000.0000-81.0812791.16
7022007.05.31 16:00buy3620.101.34680.00000.0000
7032007.05.31 17:00buy3630.101.34500.00000.0000
7042007.05.31 18:00sell3640.101.34540.00000.0000
7052007.05.31 19:40buy3650.101.34480.00000.0000
7062007.05.31 20:03buy3660.101.34460.00000.0000
7072007.05.31 21:11sell3670.101.34560.00000.0000
7082007.06.01 09:59buy3680.101.34440.00000.0000
7092007.06.01 10:05buy3690.101.34420.00000.0000
7102007.06.01 11:20buy3700.101.34400.00000.0000
7112007.06.01 12:00buy3710.101.34380.00000.0000
7122007.06.01 13:21buy3720.101.34340.00000.0000
7132007.06.01 15:30buy3730.101.34310.00000.0000
7142007.06.01 15:30close3670.101.34260.00000.000030.4912821.65
7152007.06.01 15:30close3640.101.34260.00000.000028.4912850.14
7162007.06.01 15:30close3610.101.34260.00000.000025.4912875.63
7172007.06.01 15:30close3600.101.34260.00000.000020.4912896.12
7182007.06.01 15:30close3590.101.34260.00000.000018.4912914.61
7192007.06.01 15:30close3580.101.34260.00000.000016.4912931.10
7202007.06.01 15:30close3560.101.34260.00000.000014.4912945.59
7212007.06.01 15:30close3550.101.34260.00000.000011.4912957.09
7222007.06.01 15:30close3540.101.34260.00000.000010.9712968.05
7232007.06.01 15:30close3490.101.34260.00000.00008.9712977.02
7242007.06.01 15:30close2250.101.34240.00000.0000-124.8712852.14
7252007.06.01 15:34close3730.101.34470.00000.000016.0012868.14
7262007.06.01 15:34close3720.101.34470.00000.000013.0012881.14
7272007.06.01 15:34close3710.101.34470.00000.00009.0012890.14
7282007.06.01 15:34close3700.101.34470.00000.00007.0012897.14
7292007.06.01 15:34close3690.101.34470.00000.00005.0012902.14
7302007.06.01 15:34close3680.101.34470.00000.00003.0012905.14
7312007.06.01 15:34close3660.101.34470.00000.00000.2112905.35
7322007.06.01 16:00buy3740.101.34260.00000.0000
7332007.06.01 17:00sell3750.101.34250.00000.0000
7342007.06.01 18:00buy3760.101.34210.00000.0000
7352007.06.01 19:00sell3770.101.34380.00000.0000
7362007.06.01 20:00sell3780.101.34470.00000.0000
7372007.06.04 03:04sell3790.101.34490.00000.0000
7382007.06.04 04:20sell3800.101.34510.00000.0000
7392007.06.04 07:16sell3810.101.34530.00000.0000
7402007.06.04 08:58sell3820.101.34550.00000.0000
7412007.06.04 12:09sell3830.101.34570.00000.0000
7422007.06.04 12:28close3760.101.34690.00000.000047.2112952.56
7432007.06.04 12:28close3740.101.34690.00000.000042.2112994.77
7442007.06.04 12:28close3650.101.34690.00000.000019.4213014.19
7452007.06.04 12:28close3630.101.34690.00000.000017.4213031.60
7462007.06.04 12:28close2260.101.34690.00000.0000-71.6612959.94
7472007.06.04 13:00sell3840.101.34670.00000.0000
7482007.06.04 14:00buy3850.101.34660.00000.0000
7492007.06.04 15:00sell3860.101.34730.00000.0000
7502007.06.04 16:00sell3870.101.34870.00000.0000
7512007.06.04 17:00sell3880.101.34910.00000.0000
7522007.06.04 18:32sell3890.101.34930.00000.0000
7532007.06.05 00:26sell3900.101.34950.00000.0000
7542007.06.05 03:43sell3910.101.34970.00000.0000
7552007.06.05 04:16sell3920.101.34990.00000.0000
7562007.06.05 06:50sell3930.101.35010.00000.0000
7572007.06.05 07:00sell3940.101.35030.00000.0000
7582007.06.05 10:00sell3950.101.35050.00000.0000
7592007.06.05 10:21close3850.101.35070.00000.000040.2113000.15
7602007.06.05 10:21close3620.101.35070.00000.000036.6313036.77
7612007.06.05 10:21close3320.101.35070.00000.000024.4613061.23
7622007.06.05 10:21close3310.101.35070.00000.000020.4613081.69
7632007.06.05 10:21close3300.101.35070.00000.000017.4613099.15
7642007.06.05 10:21close3520.101.35090.00000.0000-89.0513010.10
7652007.06.05 11:01sell3960.101.35070.00000.0000
7662007.06.05 12:00sell3970.101.35100.00000.0000
7672007.06.05 13:13sell3980.101.35130.00000.0000
7682007.06.05 14:00sell3990.101.35160.00000.0000
7692007.06.05 15:00buy4000.101.35250.00000.0000
7702007.06.05 16:00buy4010.101.35390.00000.0000
7712007.06.05 17:00sell4020.101.35230.00000.0000
7722007.06.05 18:15sell4030.101.35250.00000.0000
7732007.06.05 19:03sell4040.101.35270.00000.0000
7742007.06.06 08:59sell4050.101.35290.00000.0000
7752007.06.06 09:04sell4060.101.35310.00000.0000
7762007.06.06 15:40buy4070.101.35060.00000.0000
7772007.06.06 15:40close4060.101.35040.00000.000027.0013037.10
7782007.06.06 15:40close4050.101.35040.00000.000025.0013062.10
7792007.06.06 15:40close4040.101.35040.00000.000023.4913085.59
7802007.06.06 15:40close4030.101.35040.00000.000021.4913107.08
7812007.06.06 15:40close4020.101.35040.00000.000019.4913126.57
7822007.06.06 15:40close3990.101.35040.00000.000012.4913139.06
7832007.06.06 15:40close3980.101.35040.00000.00009.4913148.55
7842007.06.06 15:40close3970.101.35040.00000.00006.4913155.05
7852007.06.06 15:40close3960.101.35040.00000.00003.4913158.54
7862007.06.06 15:40close3950.101.35040.00000.00001.4913160.03
7872007.06.06 15:40close3500.101.35040.00000.0000-81.5613078.47
7882007.06.06 16:00buy4080.101.35040.00000.0000
7892007.06.06 17:00sell4090.101.35050.00000.0000
7902007.06.06 18:00buy4100.101.34950.00000.0000
7912007.06.06 19:00buy4110.101.34920.00000.0000
7922007.06.07 07:11sell4120.101.35070.00000.0000
7932007.06.07 09:00sell4130.101.35090.00000.0000
7942007.06.07 12:56close4130.101.34900.00000.000019.0013097.47
7952007.06.07 12:56close4120.101.34900.00000.000017.0013114.47
7962007.06.07 12:56close4090.101.34900.00000.000016.4713130.94
7972007.06.07 12:56close3940.101.34900.00000.000014.9713145.91
7982007.06.07 12:56close3930.101.34900.00000.000012.9713158.87
7992007.06.07 12:56close3920.101.34900.00000.000010.9713169.84
8002007.06.07 12:56close3910.101.34900.00000.00008.9713178.80
8012007.06.07 12:56close3900.101.34900.00000.00006.9713185.77
8022007.06.07 12:56close3890.101.34900.00000.00005.4613191.22
8032007.06.07 12:56close3880.101.34900.00000.00003.4613194.68
8042007.06.07 12:56close3480.101.34900.00000.0000-64.0913130.59
8052007.06.07 12:56buy4140.101.34900.00000.0000
8062007.06.07 13:00sell4150.101.34890.00000.0000
8072007.06.07 14:00buy4160.101.34740.00000.0000
8082007.06.07 15:12buy4170.101.34710.00000.0000
8092007.06.07 16:00buy4180.101.34670.00000.0000
8102007.06.07 17:27buy4190.101.34650.00000.0000
8112007.06.07 18:00buy4200.101.34610.00000.0000
8122007.06.07 19:00buy4210.101.34560.00000.0000
8132007.06.07 19:09close4150.101.34500.00000.000039.0013169.59
8142007.06.07 19:09close3870.101.34500.00000.000039.4613209.05
8152007.06.07 19:09close3860.101.34500.00000.000025.4613234.51
8162007.06.07 19:09close3840.101.34500.00000.000019.4613253.96
8172007.06.07 19:09close3830.101.34500.00000.00009.4613263.42
8182007.06.07 19:09close3820.101.34500.00000.00007.4613270.87
8192007.06.07 19:09close3810.101.34500.00000.00005.4613276.33
8202007.06.07 19:09close3800.101.34500.00000.00003.4613279.79
8212007.06.07 19:09close3790.101.34500.00000.00001.4613281.24
8222007.06.07 19:09close4010.101.34480.00000.0000-94.1713187.08
8232007.06.07 20:00buy4220.101.34270.00000.0000
8242007.06.07 20:38close3780.101.34240.00000.000025.9513213.03
8252007.06.07 20:38close3770.101.34240.00000.000016.9513229.97
8262007.06.07 20:38close3750.101.34240.00000.00003.9513233.92
8272007.06.07 20:38close3470.101.34240.00000.00003.9113237.83
8282007.06.07 21:00buy4230.101.34250.00000.0000
8292007.06.07 22:00sell4240.101.34320.00000.0000
8302007.06.07 23:00sell4250.101.34280.00000.0000
8312007.06.08 00:07sell4260.101.34340.00000.0000
8322007.06.08 01:00sell4270.101.34260.00000.0000
8332007.06.08 02:26sell4280.101.34240.00000.0000
8342007.06.08 03:15sell4290.101.34220.00000.0000
8352007.06.08 04:02buy4300.101.34230.00000.0000
8362007.06.08 05:00sell4310.101.34200.00000.0000
8372007.06.08 09:14buy4320.101.34210.00000.0000
8382007.06.08 10:06sell4330.101.34180.00000.0000
8392007.06.08 10:07close4330.101.34160.00000.00002.0013239.83
8402007.06.08 10:07close4310.101.34160.00000.00004.0013243.83
8412007.06.08 10:07close4290.101.34160.00000.00006.0013249.83
8422007.06.08 10:07close4280.101.34160.00000.00008.0013257.83
8432007.06.08 10:07close4270.101.34160.00000.000010.0013267.83
8442007.06.08 10:07close4260.101.34160.00000.000018.0013285.83
8452007.06.08 10:07close4250.101.34160.00000.000012.4913298.33
8462007.06.08 10:07close4240.101.34160.00000.000016.4913314.82
8472007.06.08 11:00buy4340.101.33990.00000.0000
8482007.06.08 12:00buy4350.101.33930.00000.0000
8492007.06.08 13:00buy4360.101.33580.00000.0000
8502007.06.08 14:00buy4370.101.33460.00000.0000
8512007.06.08 15:00sell4380.101.33500.00000.0000
8522007.06.08 16:00sell4390.101.33430.00000.0000
8532007.06.08 17:00sell4400.101.33550.00000.0000
8542007.06.08 18:00sell4410.101.33590.00000.0000
8552007.06.08 21:15sell4420.101.33610.00000.0000
8562007.06.08 22:27sell4430.101.33630.00000.0000
8572007.06.11 00:00sell4440.101.33670.00000.0000
8582007.06.11 03:13close4440.101.33510.00000.000016.0013330.82
8592007.06.11 03:13close4430.101.33510.00000.000012.4913343.31
8602007.06.11 03:13close4420.101.33510.00000.000010.4913353.80
8612007.06.11 03:13close4410.101.33510.00000.00008.4913362.29
8622007.06.11 03:13close4400.101.33510.00000.00004.4913366.78
8632007.06.11 03:16sell4450.101.33520.00000.0000
8642007.06.11 04:58sell4460.101.33540.00000.0000
8652007.06.11 05:18sell4470.101.33560.00000.0000
8662007.06.11 09:35buy4480.101.33440.00000.0000
8672007.06.11 09:38close4470.101.33410.00000.000015.0013381.78
8682007.06.11 09:38close4460.101.33410.00000.000013.0013394.78
8692007.06.11 09:38close4450.101.33410.00000.000011.0013405.78
8702007.06.11 09:38close4390.101.33410.00000.00002.4913408.27
8712007.06.11 09:38close4380.101.33410.00000.00009.4913417.76
8722007.06.11 10:00sell4490.101.33460.00000.0000
8732007.06.11 11:00sell4500.101.33430.00000.0000
8742007.06.11 12:08sell4510.101.33480.00000.0000
8752007.06.11 13:06sell4520.101.33500.00000.0000
8762007.06.11 14:08sell4530.101.33410.00000.0000
8772007.06.11 15:01sell4540.101.33540.00000.0000
8782007.06.11 16:02buy4550.101.33420.00000.0000
8792007.06.11 17:00sell4560.101.33390.00000.0000
8802007.06.11 17:40close4560.101.33380.00000.00001.0013418.76
8812007.06.11 17:40close4540.101.33380.00000.000016.0013434.76
8822007.06.11 17:40close4530.101.33380.00000.00003.0013437.76
8832007.06.11 17:40close4520.101.33380.00000.000012.0013449.76
8842007.06.11 17:40close4510.101.33380.00000.000010.0013459.76
8852007.06.11 17:40close4500.101.33380.00000.00005.0013464.76
8862007.06.11 17:40close4490.101.33380.00000.00008.0013472.76
8872007.06.11 18:00sell4570.101.33450.00000.0000
8882007.06.11 18:28close4550.101.33610.00000.000019.0013491.76
8892007.06.11 18:28close4480.101.33610.00000.000017.0013508.76
8902007.06.11 18:28close4370.101.33610.00000.000014.2113522.97
8912007.06.11 18:28close4360.101.33610.00000.00002.2113525.18
8922007.06.11 19:00buy4580.101.33610.00000.0000
8932007.06.11 20:00sell4590.101.33580.00000.0000
8942007.06.11 21:00buy4600.101.33570.00000.0000
8952007.06.11 22:26sell4610.101.33600.00000.0000
8962007.06.11 23:00buy4620.101.33550.00000.0000
8972007.06.12 02:02buy4630.101.33530.00000.0000
8982007.06.12 03:00buy4640.101.33510.00000.0000
8992007.06.12 04:03sell4650.101.33630.00000.0000
9002007.06.12 06:17sell4660.101.33650.00000.0000
9012007.06.12 09:08sell4670.101.33670.00000.0000
9022007.06.12 10:54buy4680.101.33490.00000.0000
9032007.06.12 11:01buy4690.101.33470.00000.0000
9042007.06.12 12:00buy4700.101.33450.00000.0000
9052007.06.12 13:13sell4710.101.33430.00000.0000
9062007.06.12 14:10buy4720.101.33430.00000.0000
9072007.06.12 15:33sell4730.101.33410.00000.0000
9082007.06.12 16:00buy4740.101.33400.00000.0000
9092007.06.12 16:57close4730.101.33220.00000.000019.0013544.18
9102007.06.12 16:57close4710.101.33220.00000.000021.0013565.18
9112007.06.12 16:57close4670.101.33220.00000.000045.0013610.18
9122007.06.12 16:57close4660.101.33220.00000.000043.0013653.18
9132007.06.12 16:57close4650.101.33220.00000.000041.0013694.18
9142007.06.12 16:57close4610.101.33220.00000.000038.4913732.67
9152007.06.12 16:57close4590.101.33220.00000.000036.4913769.16
9162007.06.12 16:57close4570.101.33220.00000.000023.4913792.66
9172007.06.12 16:57close4000.101.33200.00000.0000-210.5413582.11
9182007.06.12 17:00buy4750.101.33210.00000.0000
9192007.06.12 18:00buy4760.101.33170.00000.0000
9202007.06.12 19:00sell4770.101.33230.00000.0000
9212007.06.12 20:00sell4780.101.33200.00000.0000
9222007.06.12 21:00sell4790.101.33310.00000.0000
9232007.06.12 22:00sell4800.101.33150.00000.0000
9242007.06.12 23:00buy4810.101.33130.00000.0000
9252007.06.12 23:25close4800.101.33090.00000.00006.0013588.11
9262007.06.12 23:25close4790.101.33090.00000.000022.0013610.11
9272007.06.12 23:25close4780.101.33090.00000.000011.0013621.11
9282007.06.12 23:25close4770.101.33090.00000.000014.0013635.11
9292007.06.13 00:00buy4820.101.33030.00000.0000
9302007.06.13 01:00sell4830.101.33010.00000.0000
9312007.06.13 02:00sell4840.101.33050.00000.0000
9322007.06.13 03:03buy4850.101.33000.00000.0000
9332007.06.13 04:00buy4860.101.32930.00000.0000
9342007.06.13 05:00sell4870.101.33070.00000.0000
9352007.06.13 06:00sell4880.101.32960.00000.0000
9362007.06.13 07:09sell4890.101.32940.00000.0000
9372007.06.13 08:16sell4900.101.33090.00000.0000
9382007.06.13 08:44close4860.101.33150.00000.000022.0013657.11
9392007.06.13 08:44close4850.101.33150.00000.000015.0013672.11
9402007.06.13 08:44close4820.101.33150.00000.000012.0013684.11
9412007.06.13 08:44close4810.101.33150.00000.00001.2113685.32
9422007.06.13 09:00buy4910.101.33150.00000.0000
9432007.06.13 10:00buy4920.101.33090.00000.0000
9442007.06.13 11:00buy4930.101.32850.00000.0000
9452007.06.13 12:00buy4940.101.32750.00000.0000
9462007.06.13 13:00sell4950.101.32770.00000.0000
9472007.06.13 14:00sell4960.101.32720.00000.0000
9482007.06.13 15:30buy4970.101.32720.00000.0000
9492007.06.13 21:57sell4980.101.33110.00000.0000
9502007.06.13 22:38sell4990.101.33130.00000.0000
9512007.06.13 23:59close at stop4990.101.33120.00000.00001.0013686.32
9522007.06.13 23:59close at stop4980.101.33120.00000.0000-1.0013685.32
9532007.06.13 23:59close at stop4970.101.33100.00000.000038.0013723.32
9542007.06.13 23:59close at stop4960.101.33120.00000.0000-40.0013683.32
9552007.06.13 23:59close at stop4950.101.33120.00000.0000-35.0013648.32
9562007.06.13 23:59close at stop4940.101.33100.00000.000035.0013683.32
9572007.06.13 23:59close at stop4930.101.33100.00000.000025.0013708.32
9582007.06.13 23:59close at stop4920.101.33100.00000.00001.0013709.32
9592007.06.13 23:59close at stop4910.101.33100.00000.0000-5.0013704.32
9602007.06.13 23:59close at stop4900.101.33120.00000.0000-3.0013701.32
9612007.06.13 23:59close at stop4890.101.33120.00000.0000-18.0013683.32
9622007.06.13 23:59close at stop4880.101.33120.00000.0000-16.0013667.32
9632007.06.13 23:59close at stop4870.101.33120.00000.0000-5.0013662.32
9642007.06.13 23:59close at stop4840.101.33120.00000.0000-7.0013655.32
9652007.06.13 23:59close at stop4830.101.33120.00000.0000-11.0013644.32
9662007.06.13 23:59close at stop4760.101.33100.00000.0000-7.7913636.53
9672007.06.13 23:59close at stop4750.101.33100.00000.0000-11.7913624.74
9682007.06.13 23:59close at stop4740.101.33100.00000.0000-30.7913593.95
9692007.06.13 23:59close at stop4720.101.33100.00000.0000-33.7913560.16
9702007.06.13 23:59close at stop4700.101.33100.00000.0000-35.7913524.37
9712007.06.13 23:59close at stop4690.101.33100.00000.0000-37.7913486.57
9722007.06.13 23:59close at stop4680.101.33100.00000.0000-39.7913446.78
9732007.06.13 23:59close at stop4640.101.33100.00000.0000-41.7913404.99
9742007.06.13 23:59close at stop4630.101.33100.00000.0000-43.7913361.20
9752007.06.13 23:59close at stop4620.101.33100.00000.0000-46.5813314.62
9762007.06.13 23:59close at stop4600.101.33100.00000.0000-48.5813266.03
9772007.06.13 23:59close at stop4580.101.33100.00000.0000-52.5813213.45
9782007.06.13 23:59close at stop4350.101.33100.00000.0000-85.3713128.08
9792007.06.13 23:59close at stop4340.101.33100.00000.0000-91.3713036.70
9802007.06.13 23:59close at stop4320.101.33100.00000.0000-113.3712923.33
9812007.06.13 23:59close at stop4300.101.33100.00000.0000-115.3712807.95
9822007.06.13 23:59close at stop4230.101.33100.00000.0000-118.1712689.79
9832007.06.13 23:59close at stop4220.101.33100.00000.0000-120.1712569.62
9842007.06.13 23:59close at stop4210.101.33100.00000.0000-149.1712420.45
9852007.06.13 23:59close at stop4200.101.33100.00000.0000-154.1712266.29
9862007.06.13 23:59close at stop4190.101.33100.00000.0000-158.1712108.12
9872007.06.13 23:59close at stop4180.101.33100.00000.0000-160.1711947.96
9882007.06.13 23:59close at stop4170.101.33100.00000.0000-164.1711783.79
9892007.06.13 23:59close at stop4160.101.33100.00000.0000-167.1711616.62
9902007.06.13 23:59close at stop4140.101.33100.00000.0000-183.1711433.46
9912007.06.13 23:59close at stop4110.101.33100.00000.0000-187.5411245.92
9922007.06.13 23:59close at stop4100.101.33100.00000.0000-190.5411055.38
9932007.06.13 23:59close at stop4080.101.33100.00000.0000-199.5410855.83
9942007.06.13 23:59close at stop4070.101.33100.00000.0000-201.5410654.29
9952007.06.13 23:59close at stop3280.101.33100.00000.0000-209.8710444.42
9962007.06.13 23:59close at stop2460.101.33100.00000.0000-221.0010223.42
9972007.06.13 23:59close at stop2280.101.33100.00000.0000-228.799994.64
9982007.06.13 23:59close at stop2270.101.33100.00000.0000-230.799763.85