|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.05.01 00:00 - 2007.06.14 00:00 (2007.05.01 - 2007.06.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Bothways=true; MinTime=91; Lots=0.1; Increment=0; Multiplier=false; Conservative=false; ProfitReducer=0.75; ProfitTarget=50; Spacing=2; EndTrading=false;
|Bars in test
|3091
|Ticks modelled
|99771
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-236.15
|Gross profit
|7163.16
|Gross loss
|-7399.31
|Profit factor
|0.97
|Expected payoff
|-0.47
|Absolute drawdown
|1656.15
|Maximal drawdown
|4101.54 (32.96%)
|Relative drawdown
|32.96% (4101.54)
|Total trades
|499
|Short positions (won %)
|268 (90.67%)
|Long positions (won %)
|231 (75.32%)
|Profit trades (% of total)
|417 (83.57%)
|Loss trades (% of total)
|82 (16.43%)
|Largest
|profit trade
|75.97
|loss trade
|-230.79
|Average
|profit trade
|17.18
|loss trade
|-90.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|41 (605.58)
|consecutive losses (loss in money)
|40 (-3945.47)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|605.58 (41)
|consecutive loss (count of losses)
|-3945.47 (40)
|Average
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.05.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.05.01 01:00
|buy
|2
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.05.01 02:00
|buy
|3
|0.10
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.05.01 03:00
|buy
|4
|0.10
|1.3654
|0.0000
|0.0000
|5
|2007.05.01 04:00
|sell
|5
|0.10
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|6
|2007.05.01 05:08
|sell
|6
|0.10
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|7
|2007.05.01 06:16
|sell
|7
|0.10
|1.3650
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.05.01 07:01
|sell
|8
|0.10
|1.3652
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.05.01 08:13
|sell
|9
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|10
|2007.05.01 09:45
|buy
|10
|0.10
|1.3656
|0.0000
|0.0000
|11
|2007.05.01 10:00
|buy
|11
|0.10
|1.3658
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.05.01 10:30
|close
|9
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|13.00
|10013.00
|13
|2007.05.01 10:30
|close
|8
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10035.00
|14
|2007.05.01 10:30
|close
|7
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10055.00
|15
|2007.05.01 10:30
|close
|6
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10073.00
|16
|2007.05.01 10:30
|close
|5
|0.10
|1.3630
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10088.00
|17
|2007.05.01 10:30
|close
|11
|0.10
|1.3628
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|10058.00
|18
|2007.05.01 11:00
|buy
|12
|0.10
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|19
|2007.05.01 12:00
|sell
|13
|0.10
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|20
|2007.05.01 13:00
|sell
|14
|0.10
|1.3637
|0.0000
|0.0000
|21
|2007.05.01 14:00
|sell
|15
|0.10
|1.3643
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.05.01 15:00
|sell
|16
|0.10
|1.3647
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.05.01 16:00
|sell
|17
|0.10
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.05.01 16:06
|close
|12
|0.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|25.00
|10083.00
|25
|2007.05.01 16:06
|close
|10
|0.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10091.00
|26
|2007.05.01 16:06
|close
|4
|0.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10101.00
|27
|2007.05.01 16:06
|close
|3
|0.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|12.00
|10113.00
|28
|2007.05.01 16:06
|close
|2
|0.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|21.00
|10134.00
|29
|2007.05.01 16:06
|close
|1
|0.10
|1.3664
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10150.00
|30
|2007.05.01 16:06
|close
|14
|0.10
|1.3666
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|10121.00
|31
|2007.05.01 17:00
|buy
|18
|0.10
|1.3662
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.05.01 17:21
|close
|17
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|33.00
|10154.00
|33
|2007.05.01 17:21
|close
|16
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|23.00
|10177.00
|34
|2007.05.01 17:21
|close
|15
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|19.00
|10196.00
|35
|2007.05.01 17:21
|close
|13
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|17.00
|10213.00
|36
|2007.05.01 17:21
|close
|18
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|10173.00
|37
|2007.05.01 18:00
|buy
|19
|0.10
|1.3599
|0.0000
|0.0000
|38
|2007.05.01 19:00
|sell
|20
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|39
|2007.05.01 20:03
|sell
|21
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|40
|2007.05.01 21:04
|sell
|22
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|41
|2007.05.01 22:00
|sell
|23
|0.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|42
|2007.05.02 01:56
|sell
|24
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|43
|2007.05.02 02:19
|buy
|25
|0.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|44
|2007.05.02 03:36
|sell
|26
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|45
|2007.05.02 04:02
|buy
|27
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|46
|2007.05.02 04:11
|close
|26
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10174.00
|47
|2007.05.02 04:11
|close
|24
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10177.00
|48
|2007.05.02 04:11
|close
|23
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|26.49
|10203.49
|49
|2007.05.02 04:11
|close
|22
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|9.49
|10212.98
|50
|2007.05.02 04:11
|close
|21
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10218.47
|51
|2007.05.02 04:11
|close
|20
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|7.49
|10225.97
|52
|2007.05.02 05:00
|sell
|28
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.05.02 06:00
|buy
|29
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.05.02 07:00
|buy
|30
|0.10
|1.3568
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.05.02 08:00
|sell
|31
|0.10
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.05.02 09:04
|sell
|32
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.05.02 10:24
|sell
|33
|0.10
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.05.02 10:30
|close
|33
|0.10
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|1.00
|10226.97
|59
|2007.05.02 10:30
|close
|32
|0.10
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|25.00
|10251.97
|60
|2007.05.02 10:30
|close
|31
|0.10
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10254.97
|61
|2007.05.02 10:30
|close
|28
|0.10
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|23.00
|10277.97
|62
|2007.05.02 11:00
|sell
|34
|0.10
|1.3572
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.05.02 12:00
|sell
|35
|0.10
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.05.02 13:01
|sell
|36
|0.10
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.05.02 14:00
|sell
|37
|0.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.05.02 15:02
|sell
|38
|0.10
|1.3577
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.05.02 16:00
|sell
|39
|0.10
|1.3585
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.05.02 17:00
|sell
|40
|0.10
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.05.02 17:25
|close
|30
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|33.00
|10310.97
|70
|2007.05.02 17:25
|close
|29
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10318.97
|71
|2007.05.02 17:25
|close
|27
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10324.97
|72
|2007.05.02 17:25
|close
|25
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10328.97
|73
|2007.05.02 17:25
|close
|19
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|1.21
|10330.17
|74
|2007.05.02 18:00
|buy
|41
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|75
|2007.05.02 19:00
|buy
|42
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|76
|2007.05.02 20:00
|buy
|43
|0.10
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|77
|2007.05.02 21:00
|sell
|44
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|78
|2007.05.02 22:31
|buy
|45
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|79
|2007.05.02 23:00
|buy
|46
|0.10
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|80
|2007.05.03 00:00
|buy
|47
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|81
|2007.05.03 01:00
|buy
|48
|0.10
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|82
|2007.05.03 07:05
|sell
|49
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.05.03 08:00
|sell
|50
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|84
|2007.05.03 09:00
|buy
|51
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.05.03 09:01
|close
|37
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|-47.53
|10282.65
|86
|2007.05.03 09:01
|close
|36
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|-41.53
|10241.12
|87
|2007.05.03 09:01
|close
|34
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|-40.53
|10200.60
|88
|2007.05.03 09:01
|close
|48
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|26.00
|10226.60
|89
|2007.05.03 09:01
|close
|47
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10244.60
|90
|2007.05.03 09:01
|close
|46
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|13.63
|10258.22
|91
|2007.05.03 09:01
|close
|45
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|11.63
|10269.85
|92
|2007.05.03 09:01
|close
|43
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|0.63
|10270.47
|93
|2007.05.03 09:01
|close
|42
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|7.63
|10278.10
|94
|2007.05.03 09:01
|close
|41
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|9.63
|10287.72
|95
|2007.05.03 09:01
|close
|35
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|-35.53
|10252.20
|96
|2007.05.03 10:00
|sell
|52
|0.10
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|97
|2007.05.03 11:00
|buy
|53
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|98
|2007.05.03 12:01
|buy
|54
|0.10
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.05.03 13:00
|buy
|55
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.05.03 14:36
|sell
|56
|0.10
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.05.03 15:03
|sell
|57
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.05.03 15:55
|close
|57
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10270.20
|103
|2007.05.03 15:55
|close
|56
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|16.00
|10286.20
|104
|2007.05.03 15:55
|close
|52
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|13.00
|10299.20
|105
|2007.05.03 15:55
|close
|50
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10309.20
|106
|2007.05.03 15:55
|close
|49
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10317.20
|107
|2007.05.03 15:55
|close
|44
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|7.47
|10324.67
|108
|2007.05.03 15:55
|close
|55
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|10303.67
|109
|2007.05.03 16:00
|buy
|58
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.05.03 17:00
|buy
|59
|0.10
|1.3574
|0.0000
|0.0000
|111
|2007.05.03 17:00
|close
|40
|0.10
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|23.47
|10327.14
|112
|2007.05.03 17:00
|close
|39
|0.10
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|17.47
|10344.62
|113
|2007.05.03 17:00
|close
|38
|0.10
|1.3569
|0.0000
|0.0000
|9.47
|10354.09
|114
|2007.05.03 18:00
|buy
|60
|0.10
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|115
|2007.05.03 19:00
|sell
|61
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.05.03 20:00
|sell
|62
|0.10
|1.3567
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.05.03 21:00
|buy
|63
|0.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.05.03 22:00
|buy
|64
|0.10
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|119
|2007.05.03 23:00
|sell
|65
|0.10
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.05.04 00:00
|buy
|66
|0.10
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.05.04 01:00
|sell
|67
|0.10
|1.3552
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.05.04 02:46
|sell
|68
|0.10
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|123
|2007.05.04 03:39
|buy
|69
|0.10
|1.3550
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.05.04 04:03
|sell
|70
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|125
|2007.05.04 04:33
|close
|68
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|2.00
|10356.09
|126
|2007.05.04 04:33
|close
|67
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|4.00
|10360.09
|127
|2007.05.04 04:33
|close
|65
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|9.49
|10369.58
|128
|2007.05.04 04:33
|close
|62
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|19.49
|10389.07
|129
|2007.05.04 04:33
|close
|61
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|16.49
|10405.57
|130
|2007.05.04 05:00
|buy
|71
|0.10
|1.3548
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.05.04 06:00
|buy
|72
|0.10
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.05.04 07:00
|sell
|73
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|133
|2007.05.04 08:00
|sell
|74
|0.10
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.05.04 09:00
|sell
|75
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.05.04 09:04
|close
|72
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|17.00
|10422.57
|136
|2007.05.04 09:04
|close
|71
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|13.00
|10435.57
|137
|2007.05.04 09:04
|close
|69
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10446.57
|138
|2007.05.04 09:04
|close
|66
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|9.00
|10455.57
|139
|2007.05.04 09:04
|close
|64
|0.10
|1.3561
|0.0000
|0.0000
|5.21
|10460.77
|140
|2007.05.04 10:00
|sell
|76
|0.10
|1.3571
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.05.04 11:00
|buy
|77
|0.10
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.05.04 15:30
|sell
|78
|0.10
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.05.04 15:31
|close
|77
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|40.00
|10500.77
|144
|2007.05.04 15:31
|close
|63
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|23.21
|10523.98
|145
|2007.05.04 15:31
|close
|60
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|21.21
|10545.19
|146
|2007.05.04 15:31
|close
|59
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|14.21
|10559.40
|147
|2007.05.04 15:31
|close
|74
|0.10
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|10511.40
|148
|2007.05.04 16:00
|sell
|79
|0.10
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.05.04 17:00
|sell
|80
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.05.04 18:00
|buy
|81
|0.10
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|151
|2007.05.04 19:11
|buy
|82
|0.10
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.05.04 20:05
|sell
|83
|0.10
|1.3597
|0.0000
|0.0000
|153
|2007.05.04 21:00
|sell
|84
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.05.07 00:00
|sell
|85
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|155
|2007.05.07 03:22
|sell
|86
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.05.07 04:12
|sell
|87
|0.10
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.05.07 05:00
|sell
|88
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.05.07 09:46
|sell
|89
|0.10
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.05.07 12:56
|buy
|90
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.05.07 13:00
|sell
|91
|0.10
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.05.07 14:33
|buy
|92
|0.10
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.05.07 15:12
|sell
|93
|0.10
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.05.07 15:31
|close
|92
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|6.00
|10517.40
|164
|2007.05.07 15:31
|close
|90
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|8.00
|10525.40
|165
|2007.05.07 15:31
|close
|82
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|35.21
|10560.61
|166
|2007.05.07 15:31
|close
|81
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|33.21
|10593.82
|167
|2007.05.07 15:31
|close
|58
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|28.42
|10622.23
|168
|2007.05.07 15:31
|close
|54
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|12.42
|10634.65
|169
|2007.05.07 15:31
|close
|53
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|8.42
|10643.07
|170
|2007.05.07 15:31
|close
|51
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|10.42
|10653.48
|171
|2007.05.07 15:31
|close
|73
|0.10
|1.3624
|0.0000
|0.0000
|-78.51
|10574.98
|172
|2007.05.07 16:00
|buy
|94
|0.10
|1.3621
|0.0000
|0.0000
|173
|2007.05.07 17:00
|sell
|95
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|174
|2007.05.07 18:09
|buy
|96
|0.10
|1.3619
|0.0000
|0.0000
|175
|2007.05.07 19:00
|buy
|97
|0.10
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|176
|2007.05.07 20:14
|buy
|98
|0.10
|1.3615
|0.0000
|0.0000
|177
|2007.05.07 21:00
|buy
|99
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.05.07 22:00
|buy
|100
|0.10
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.05.07 22:13
|close
|95
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10596.98
|180
|2007.05.07 22:13
|close
|93
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|17.00
|10613.98
|181
|2007.05.07 22:13
|close
|91
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10628.98
|182
|2007.05.07 22:13
|close
|89
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|13.00
|10641.98
|183
|2007.05.07 22:13
|close
|88
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10652.98
|184
|2007.05.07 22:13
|close
|87
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|9.00
|10661.98
|185
|2007.05.07 22:13
|close
|86
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|7.00
|10668.98
|186
|2007.05.07 22:13
|close
|85
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|5.00
|10673.98
|187
|2007.05.07 22:13
|close
|84
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|2.49
|10676.47
|188
|2007.05.07 22:13
|close
|70
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|-49.51
|10626.96
|189
|2007.05.07 23:00
|sell
|101
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.05.08 00:02
|buy
|102
|0.10
|1.3602
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.05.08 01:00
|buy
|103
|0.10
|1.3600
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.05.08 02:05
|buy
|104
|0.10
|1.3598
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.05.08 04:03
|buy
|105
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.05.08 05:00
|sell
|106
|0.10
|1.3605
|0.0000
|0.0000
|195
|2007.05.08 06:00
|sell
|107
|0.10
|1.3612
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.05.08 07:15
|sell
|108
|0.10
|1.3614
|0.0000
|0.0000
|197
|2007.05.08 08:05
|sell
|109
|0.10
|1.3616
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.05.08 08:46
|close
|105
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|24.00
|10650.96
|199
|2007.05.08 08:46
|close
|104
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|22.00
|10672.96
|200
|2007.05.08 08:46
|close
|103
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|20.00
|10692.96
|201
|2007.05.08 08:46
|close
|102
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|18.00
|10710.96
|202
|2007.05.08 08:46
|close
|100
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|15.21
|10726.17
|203
|2007.05.08 08:46
|close
|99
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|9.21
|10735.38
|204
|2007.05.08 08:46
|close
|98
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|4.21
|10739.58
|205
|2007.05.08 08:46
|close
|97
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|2.21
|10741.79
|206
|2007.05.08 08:46
|close
|96
|0.10
|1.3620
|0.0000
|0.0000
|0.21
|10742.00
|207
|2007.05.08 08:46
|close
|75
|0.10
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|-63.02
|10678.98
|208
|2007.05.08 09:00
|buy
|110
|0.10
|1.3617
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.05.08 10:00
|buy
|111
|0.10
|1.3608
|0.0000
|0.0000
|210
|2007.05.08 11:00
|buy
|112
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|211
|2007.05.08 11:10
|close
|109
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|21.00
|10699.98
|212
|2007.05.08 11:10
|close
|108
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|19.00
|10718.98
|213
|2007.05.08 11:10
|close
|107
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|17.00
|10735.98
|214
|2007.05.08 11:10
|close
|106
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|10.00
|10745.98
|215
|2007.05.08 11:10
|close
|101
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|8.49
|10754.47
|216
|2007.05.08 11:10
|close
|83
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|2.98
|10757.46
|217
|2007.05.08 11:10
|close
|80
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|0.98
|10758.44
|218
|2007.05.08 11:10
|close
|94
|0.10
|1.3593
|0.0000
|0.0000
|-28.79
|10729.65
|219
|2007.05.08 12:00
|buy
|113
|0.10
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.05.08 13:00
|buy
|114
|0.10
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|221
|2007.05.08 13:08
|close
|79
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|30.98
|10760.63
|222
|2007.05.08 13:08
|close
|78
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|11.98
|10772.61
|223
|2007.05.08 13:08
|close
|76
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|9.98
|10782.60
|224
|2007.05.08 14:00
|buy
|115
|0.10
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|225
|2007.05.08 15:00
|sell
|116
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.05.08 16:00
|sell
|117
|0.10
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.05.08 17:00
|buy
|118
|0.10
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.05.08 17:16
|close
|117
|0.10
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|24.00
|10806.60
|229
|2007.05.08 17:16
|close
|116
|0.10
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|29.00
|10835.60
|230
|2007.05.08 18:00
|buy
|119
|0.10
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.05.08 19:00
|sell
|120
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.05.08 20:00
|sell
|121
|0.10
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|233
|2007.05.08 21:00
|sell
|122
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|234
|2007.05.08 22:00
|sell
|123
|0.10
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|235
|2007.05.08 23:06
|sell
|124
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.05.09 04:02
|sell
|125
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.05.09 06:06
|sell
|126
|0.10
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.05.09 09:15
|sell
|127
|0.10
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|239
|2007.05.09 10:40
|close
|127
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|15.00
|10850.60
|240
|2007.05.09 10:40
|close
|126
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|13.00
|10863.60
|241
|2007.05.09 10:40
|close
|125
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|11.00
|10874.60
|242
|2007.05.09 10:40
|close
|124
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|9.49
|10884.09
|243
|2007.05.09 10:40
|close
|123
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|7.49
|10891.58
|244
|2007.05.09 10:40
|close
|122
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|5.49
|10897.07
|245
|2007.05.09 10:40
|close
|121
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|2.49
|10899.56
|246
|2007.05.09 10:40
|sell
|128
|0.10
|1.3534
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.05.09 11:00
|sell
|129
|0.10
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|248
|2007.05.09 12:00
|sell
|130
|0.10
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|249
|2007.05.09 15:55
|sell
|131
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|250
|2007.05.09 16:04
|sell
|132
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|251
|2007.05.09 16:33
|close
|119
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|34.21
|10933.77
|252
|2007.05.09 16:33
|close
|118
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|10.21
|10943.98
|253
|2007.05.09 16:33
|close
|115
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|8.21
|10952.19
|254
|2007.05.09 17:00
|buy
|133
|0.10
|1.3557
|0.0000
|0.0000
|255
|2007.05.09 18:00
|buy
|134
|0.10
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.05.09 19:00
|buy
|135
|0.10
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.05.09 20:00
|sell
|136
|0.10
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.05.09 21:02
|sell
|137
|0.10
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|259
|2007.05.09 21:32
|close
|137
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|27.00
|10979.19
|260
|2007.05.09 21:32
|close
|136
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|25.00
|11004.19
|261
|2007.05.09 21:32
|close
|132
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|23.00
|11027.19
|262
|2007.05.09 21:32
|close
|131
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|21.00
|11048.19
|263
|2007.05.09 21:32
|close
|130
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|19.00
|11067.19
|264
|2007.05.09 21:32
|close
|129
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11083.19
|265
|2007.05.09 21:32
|close
|128
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11093.19
|266
|2007.05.09 21:32
|close
|120
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|6.49
|11099.68
|267
|2007.05.09 21:32
|close
|110
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|-95.79
|11003.89
|268
|2007.05.09 22:00
|buy
|138
|0.10
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.05.09 23:00
|sell
|139
|0.10
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.05.10 00:02
|sell
|140
|0.10
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.05.10 01:08
|buy
|141
|0.10
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.05.10 02:00
|sell
|142
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.05.10 03:00
|sell
|143
|0.10
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.05.10 04:30
|sell
|144
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.05.10 08:44
|sell
|145
|0.10
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.05.10 09:00
|sell
|146
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.05.10 09:04
|close
|141
|0.10
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|27.00
|11030.89
|278
|2007.05.10 09:04
|close
|138
|0.10
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|22.63
|11053.51
|279
|2007.05.10 09:04
|close
|135
|0.10
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|1.63
|11055.14
|280
|2007.05.10 10:00
|sell
|147
|0.10
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|281
|2007.05.10 11:00
|sell
|148
|0.10
|1.3558
|0.0000
|0.0000
|282
|2007.05.10 12:00
|buy
|149
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|283
|2007.05.10 12:22
|close
|148
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|36.00
|11091.14
|284
|2007.05.10 12:22
|close
|147
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|31.00
|11122.14
|285
|2007.05.10 12:22
|close
|146
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|23.00
|11145.14
|286
|2007.05.10 12:22
|close
|145
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|17.00
|11162.14
|287
|2007.05.10 12:22
|close
|144
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11177.14
|288
|2007.05.10 12:22
|close
|143
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|13.00
|11190.14
|289
|2007.05.10 12:22
|close
|142
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|2.00
|11192.14
|290
|2007.05.10 12:22
|close
|140
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|6.00
|11198.14
|291
|2007.05.10 12:22
|close
|139
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|5.47
|11203.61
|292
|2007.05.10 12:22
|close
|111
|0.10
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|-91.17
|11112.44
|293
|2007.05.10 13:00
|buy
|150
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.05.10 14:00
|sell
|151
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.05.10 15:00
|buy
|152
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.05.10 16:00
|buy
|153
|0.10
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|297
|2007.05.10 17:00
|sell
|154
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|298
|2007.05.10 18:23
|buy
|155
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|299
|2007.05.10 19:28
|sell
|156
|0.10
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.05.10 19:38
|close
|156
|0.10
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|6.00
|11118.44
|301
|2007.05.10 19:38
|close
|154
|0.10
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|8.00
|11126.44
|302
|2007.05.10 19:38
|close
|151
|0.10
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|37.00
|11163.44
|303
|2007.05.10 20:00
|buy
|157
|0.10
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.05.10 21:00
|buy
|158
|0.10
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.05.10 22:00
|sell
|159
|0.10
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.05.10 23:00
|sell
|160
|0.10
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.05.11 00:03
|sell
|161
|0.10
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|308
|2007.05.11 01:00
|sell
|162
|0.10
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|309
|2007.05.11 02:51
|sell
|163
|0.10
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|310
|2007.05.11 03:12
|buy
|164
|0.10
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|311
|2007.05.11 03:44
|close
|163
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|4.00
|11167.44
|312
|2007.05.11 03:44
|close
|162
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|6.00
|11173.44
|313
|2007.05.11 03:44
|close
|161
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|10.00
|11183.44
|314
|2007.05.11 03:44
|close
|160
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|19.49
|11202.94
|315
|2007.05.11 03:44
|close
|159
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|13.49
|11216.43
|316
|2007.05.11 04:00
|buy
|165
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.05.11 05:00
|sell
|166
|0.10
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|318
|2007.05.11 06:00
|sell
|167
|0.10
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|319
|2007.05.11 08:37
|sell
|168
|0.10
|1.3475
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.05.11 09:05
|sell
|169
|0.10
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.05.11 10:24
|sell
|170
|0.10
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.05.11 10:31
|close
|170
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|5.00
|11221.43
|323
|2007.05.11 10:31
|close
|169
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11237.43
|324
|2007.05.11 10:31
|close
|168
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|7.00
|11244.43
|325
|2007.05.11 10:31
|close
|167
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|14.00
|11258.43
|326
|2007.05.11 10:31
|close
|166
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|9.00
|11267.43
|327
|2007.05.11 11:00
|sell
|171
|0.10
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.05.11 12:00
|sell
|172
|0.10
|1.3478
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.05.11 13:45
|sell
|173
|0.10
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.05.11 14:12
|sell
|174
|0.10
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|331
|2007.05.11 15:03
|sell
|175
|0.10
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.05.11 15:03
|close
|165
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|23.00
|11290.43
|333
|2007.05.11 15:03
|close
|164
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|17.00
|11307.43
|334
|2007.05.11 15:03
|close
|158
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|14.21
|11321.64
|335
|2007.05.11 15:03
|close
|157
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|1.21
|11322.84
|336
|2007.05.11 16:00
|buy
|176
|0.10
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.05.11 17:00
|sell
|177
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.05.11 18:00
|sell
|178
|0.10
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|339
|2007.05.11 19:18
|sell
|179
|0.10
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|340
|2007.05.11 21:10
|sell
|180
|0.10
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|341
|2007.05.11 22:00
|sell
|181
|0.10
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.05.14 00:00
|sell
|182
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|343
|2007.05.14 02:16
|sell
|183
|0.10
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|344
|2007.05.14 02:18
|close
|176
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|42.21
|11365.05
|345
|2007.05.14 02:18
|close
|155
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|32.42
|11397.47
|346
|2007.05.14 02:18
|close
|153
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|30.42
|11427.89
|347
|2007.05.14 02:18
|close
|152
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|10.42
|11438.30
|348
|2007.05.14 02:18
|close
|150
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|3.42
|11441.72
|349
|2007.05.14 02:18
|close
|172
|0.10
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|-65.51
|11376.21
|350
|2007.05.14 03:00
|buy
|184
|0.10
|1.3541
|0.0000
|0.0000
|351
|2007.05.14 04:00
|buy
|185
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.05.14 05:04
|sell
|186
|0.10
|1.3542
|0.0000
|0.0000
|353
|2007.05.14 06:00
|sell
|187
|0.10
|1.3544
|0.0000
|0.0000
|354
|2007.05.14 07:00
|sell
|188
|0.10
|1.3549
|0.0000
|0.0000
|355
|2007.05.14 09:38
|buy
|189
|0.10
|1.3535
|0.0000
|0.0000
|356
|2007.05.14 10:00
|buy
|190
|0.10
|1.3533
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.05.14 13:31
|sell
|191
|0.10
|1.3551
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.05.14 14:02
|sell
|192
|0.10
|1.3553
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.05.15 09:30
|sell
|193
|0.10
|1.3556
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.05.15 13:12
|buy
|194
|0.10
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.05.15 13:25
|close
|193
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|26.00
|11402.21
|362
|2007.05.15 13:25
|close
|192
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|23.49
|11425.70
|363
|2007.05.15 13:25
|close
|191
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|21.49
|11447.19
|364
|2007.05.15 13:25
|close
|188
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|19.49
|11466.69
|365
|2007.05.15 13:25
|close
|187
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|14.49
|11481.18
|366
|2007.05.15 13:25
|close
|186
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|12.49
|11493.67
|367
|2007.05.15 13:25
|close
|183
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|10.49
|11504.16
|368
|2007.05.15 13:25
|close
|182
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|6.49
|11510.65
|369
|2007.05.15 13:25
|close
|112
|0.10
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|-80.54
|11430.11
|370
|2007.05.15 14:00
|sell
|195
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|371
|2007.05.15 15:00
|sell
|196
|0.10
|1.3536
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.05.15 15:33
|close
|194
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|29.00
|11459.11
|373
|2007.05.15 15:33
|close
|190
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|26.21
|11485.32
|374
|2007.05.15 15:33
|close
|189
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|24.21
|11509.53
|375
|2007.05.15 15:33
|close
|185
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|22.21
|11531.74
|376
|2007.05.15 15:33
|close
|184
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|18.21
|11549.94
|377
|2007.05.15 15:33
|close
|149
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|11.63
|11561.57
|378
|2007.05.15 15:33
|close
|134
|0.10
|1.3560
|0.0000
|0.0000
|2.25
|11563.82
|379
|2007.05.15 15:33
|close
|171
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|-80.02
|11483.80
|380
|2007.05.15 16:00
|sell
|197
|0.10
|1.3555
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.05.15 17:00
|buy
|198
|0.10
|1.3546
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.05.15 18:00
|buy
|199
|0.10
|1.3596
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.05.15 18:04
|close
|199
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|13.00
|11496.80
|384
|2007.05.15 18:04
|close
|198
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|63.00
|11559.80
|385
|2007.05.15 18:04
|close
|133
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|47.25
|11607.05
|386
|2007.05.15 18:04
|close
|114
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|28.46
|11635.51
|387
|2007.05.15 18:04
|close
|113
|0.10
|1.3609
|0.0000
|0.0000
|25.46
|11660.97
|388
|2007.05.15 18:04
|close
|173
|0.10
|1.3611
|0.0000
|0.0000
|-127.02
|11533.96
|389
|2007.05.15 19:00
|buy
|200
|0.10
|1.3604
|0.0000
|0.0000
|390
|2007.05.15 20:00
|sell
|201
|0.10
|1.3601
|0.0000
|0.0000
|391
|2007.05.15 21:00
|buy
|202
|0.10
|1.3595
|0.0000
|0.0000
|392
|2007.05.15 22:00
|buy
|203
|0.10
|1.3591
|0.0000
|0.0000
|393
|2007.05.15 23:00
|buy
|204
|0.10
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|394
|2007.05.16 08:43
|sell
|205
|0.10
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|395
|2007.05.16 09:00
|buy
|206
|0.10
|1.3607
|0.0000
|0.0000
|396
|2007.05.16 10:00
|buy
|207
|0.10
|1.3610
|0.0000
|0.0000
|397
|2007.05.16 14:38
|buy
|208
|0.10
|1.3586
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.05.16 15:00
|buy
|209
|0.10
|1.3580
|0.0000
|0.0000
|399
|2007.05.16 16:15
|buy
|210
|0.10
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|400
|2007.05.16 17:00
|buy
|211
|0.10
|1.3575
|0.0000
|0.0000
|401
|2007.05.16 18:01
|buy
|212
|0.10
|1.3573
|0.0000
|0.0000
|402
|2007.05.16 18:11
|close
|205
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|56.00
|11589.96
|403
|2007.05.16 18:11
|close
|201
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|54.49
|11644.45
|404
|2007.05.16 18:11
|close
|197
|0.10
|1.3547
|0.0000
|0.0000
|8.49
|11652.94
|405
|2007.05.16 18:11
|close
|207
|0.10
|1.3545
|0.0000
|0.0000
|-65.00
|11587.94
|406
|2007.05.16 19:00
|buy
|213
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.05.16 19:03
|close
|196
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|18.49
|11606.43
|408
|2007.05.16 19:03
|close
|195
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|12.49
|11618.92
|409
|2007.05.16 19:03
|close
|181
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|11.47
|11630.39
|410
|2007.05.16 19:03
|close
|180
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|8.47
|11638.87
|411
|2007.05.16 19:03
|close
|179
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|6.47
|11645.34
|412
|2007.05.16 19:03
|close
|178
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|4.47
|11649.82
|413
|2007.05.16 20:00
|buy
|214
|0.10
|1.3516
|0.0000
|0.0000
|414
|2007.05.16 21:00
|buy
|215
|0.10
|1.3514
|0.0000
|0.0000
|415
|2007.05.16 22:00
|sell
|216
|0.10
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.05.17 00:18
|sell
|217
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.05.17 02:22
|sell
|218
|0.10
|1.3524
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.05.17 03:27
|sell
|219
|0.10
|1.3526
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.05.17 04:03
|sell
|220
|0.10
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|420
|2007.05.17 07:09
|sell
|221
|0.10
|1.3530
|0.0000
|0.0000
|421
|2007.05.17 09:39
|sell
|222
|0.10
|1.3532
|0.0000
|0.0000
|422
|2007.05.17 09:45
|close
|215
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|20.63
|11670.44
|423
|2007.05.17 09:45
|close
|214
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|18.63
|11689.07
|424
|2007.05.17 09:45
|close
|213
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|12.63
|11701.69
|425
|2007.05.17 10:00
|buy
|223
|0.10
|1.3540
|0.0000
|0.0000
|426
|2007.05.17 11:00
|sell
|224
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|427
|2007.05.17 12:00
|buy
|225
|0.10
|1.3537
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.05.17 13:00
|buy
|226
|0.10
|1.3528
|0.0000
|0.0000
|429
|2007.05.17 14:00
|buy
|227
|0.10
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.05.17 14:16
|close
|224
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|29.00
|11730.69
|431
|2007.05.17 14:16
|close
|222
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|24.00
|11754.69
|432
|2007.05.17 14:16
|close
|221
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|22.00
|11776.69
|433
|2007.05.17 14:16
|close
|220
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11796.69
|434
|2007.05.17 14:16
|close
|219
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|18.00
|11814.69
|435
|2007.05.17 14:16
|close
|218
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|16.00
|11830.69
|436
|2007.05.17 14:16
|close
|217
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|14.00
|11844.69
|437
|2007.05.17 14:16
|close
|216
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|13.47
|11858.17
|438
|2007.05.17 14:16
|close
|177
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|2.95
|11861.11
|439
|2007.05.17 14:16
|close
|206
|0.10
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|-103.37
|11757.74
|440
|2007.05.17 15:00
|buy
|228
|0.10
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|441
|2007.05.17 16:00
|buy
|229
|0.10
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|442
|2007.05.17 17:00
|buy
|230
|0.10
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|443
|2007.05.17 18:00
|sell
|231
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|444
|2007.05.17 19:00
|buy
|232
|0.10
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|445
|2007.05.17 20:00
|sell
|233
|0.10
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.05.18 05:33
|buy
|234
|0.10
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.05.18 06:00
|sell
|235
|0.10
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.05.18 08:31
|buy
|236
|0.10
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.05.18 09:57
|close
|236
|0.10
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|15.00
|11772.74
|450
|2007.05.18 09:57
|close
|234
|0.10
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|13.00
|11785.74
|451
|2007.05.18 09:57
|close
|232
|0.10
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|10.21
|11795.95
|452
|2007.05.18 09:57
|close
|230
|0.10
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|8.21
|11804.16
|453
|2007.05.18 09:57
|close
|229
|0.10
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|5.21
|11809.36
|454
|2007.05.18 09:57
|buy
|237
|0.10
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|455
|2007.05.18 10:00
|sell
|238
|0.10
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|456
|2007.05.18 11:09
|buy
|239
|0.10
|1.3498
|0.0000
|0.0000
|457
|2007.05.18 12:00
|buy
|240
|0.10
|1.3496
|0.0000
|0.0000
|458
|2007.05.18 13:00
|buy
|241
|0.10
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|459
|2007.05.18 14:00
|buy
|242
|0.10
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.05.18 15:00
|sell
|243
|0.10
|1.3476
|0.0000
|0.0000
|461
|2007.05.18 17:00
|sell
|244
|0.10
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.05.18 18:01
|sell
|245
|0.10
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.05.18 18:32
|close
|242
|0.10
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|47.00
|11856.36
|464
|2007.05.18 18:32
|close
|241
|0.10
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|30.00
|11886.36
|465
|2007.05.18 18:32
|close
|240
|0.10
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|23.00
|11909.36
|466
|2007.05.18 18:32
|close
|239
|0.10
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|21.00
|11930.36
|467
|2007.05.18 18:32
|close
|237
|0.10
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|19.00
|11949.36
|468
|2007.05.18 18:32
|close
|200
|0.10
|1.3519
|0.0000
|0.0000
|-88.96
|11860.41
|469
|2007.05.18 19:00
|buy
|246
|0.10
|1.3512
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.05.18 20:00
|sell
|247
|0.10
|1.3511
|0.0000
|0.0000
|471
|2007.05.18 21:00
|buy
|248
|0.10
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.05.18 22:00
|buy
|249
|0.10
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|473
|2007.05.21 00:00
|sell
|250
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.05.21 01:22
|sell
|251
|0.10
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|475
|2007.05.21 02:42
|sell
|252
|0.10
|1.3522
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.05.21 09:59
|buy
|253
|0.10
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|477
|2007.05.21 10:27
|buy
|254
|0.10
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|478
|2007.05.21 12:34
|buy
|255
|0.10
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|479
|2007.05.21 12:47
|close
|252
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|36.00
|11896.41
|480
|2007.05.21 12:47
|close
|251
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|34.00
|11930.41
|481
|2007.05.21 12:47
|close
|250
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|32.00
|11962.41
|482
|2007.05.21 12:47
|close
|247
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|25.49
|11987.90
|483
|2007.05.21 12:47
|close
|245
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|15.49
|12003.39
|484
|2007.05.21 12:47
|close
|238
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|13.49
|12016.88
|485
|2007.05.21 12:47
|close
|233
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|11.98
|12028.86
|486
|2007.05.21 12:47
|close
|231
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|4.98
|12033.85
|487
|2007.05.21 12:47
|close
|175
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|4.93
|12038.78
|488
|2007.05.21 12:47
|close
|174
|0.10
|1.3486
|0.0000
|0.0000
|2.93
|12041.71
|489
|2007.05.21 12:47
|close
|202
|0.10
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|-115.75
|11925.96
|490
|2007.05.21 13:00
|buy
|256
|0.10
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|491
|2007.05.21 13:34
|close
|244
|0.10
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|13.49
|11939.45
|492
|2007.05.21 13:34
|close
|243
|0.10
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|16.49
|11955.94
|493
|2007.05.21 13:34
|close
|235
|0.10
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|23.49
|11979.43
|494
|2007.05.21 14:00
|buy
|257
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.05.21 15:00
|buy
|258
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.05.21 16:00
|buy
|259
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|497
|2007.05.21 17:00
|sell
|260
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.05.21 18:00
|sell
|261
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|499
|2007.05.21 19:05
|sell
|262
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.05.21 19:53
|close
|259
|0.10
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|20.00
|11999.43
|501
|2007.05.21 19:53
|close
|258
|0.10
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|17.00
|12016.43
|502
|2007.05.21 19:53
|close
|257
|0.10
|1.3464
|0.0000
|0.0000
|15.00
|12031.43
|503
|2007.05.21 20:00
|buy
|263
|0.10
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.05.21 21:00
|sell
|264
|0.10
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.05.21 22:00
|sell
|265
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.05.21 23:49
|sell
|266
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|507
|2007.05.22 00:33
|buy
|267
|0.10
|1.3463
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.05.22 03:10
|buy
|268
|0.10
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|509
|2007.05.22 04:00
|buy
|269
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.05.22 05:00
|buy
|270
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|511
|2007.05.22 06:05
|buy
|271
|0.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.05.22 09:10
|sell
|272
|0.10
|1.3472
|0.0000
|0.0000
|513
|2007.05.22 10:00
|sell
|273
|0.10
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.05.22 12:35
|buy
|274
|0.10
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|515
|2007.05.22 13:01
|buy
|275
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.05.22 14:08
|buy
|276
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|517
|2007.05.23 10:33
|buy
|277
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.05.23 10:45
|close
|273
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|36.49
|12067.92
|519
|2007.05.23 10:45
|close
|272
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|34.49
|12102.41
|520
|2007.05.23 10:45
|close
|266
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|32.98
|12135.40
|521
|2007.05.23 10:45
|close
|265
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|30.98
|12166.38
|522
|2007.05.23 10:45
|close
|264
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|28.98
|12195.36
|523
|2007.05.23 10:45
|close
|262
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|21.98
|12217.34
|524
|2007.05.23 10:45
|close
|261
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|19.98
|12237.33
|525
|2007.05.23 10:45
|close
|260
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|6.98
|12244.31
|526
|2007.05.23 10:45
|close
|203
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|-161.33
|12082.98
|527
|2007.05.23 11:00
|buy
|278
|0.10
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.05.23 12:00
|sell
|279
|0.10
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|529
|2007.05.23 13:00
|sell
|280
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.05.23 13:57
|close
|278
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|28.00
|12110.98
|531
|2007.05.23 13:57
|close
|277
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|11.00
|12121.98
|532
|2007.05.23 13:57
|close
|276
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|7.21
|12129.19
|533
|2007.05.23 13:57
|close
|275
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|5.21
|12134.39
|534
|2007.05.23 13:57
|close
|274
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|2.21
|12136.60
|535
|2007.05.23 13:57
|close
|271
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|0.21
|12136.81
|536
|2007.05.23 14:00
|sell
|281
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|537
|2007.05.23 14:53
|close
|270
|0.10
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|36.21
|12173.02
|538
|2007.05.23 14:53
|close
|269
|0.10
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|33.21
|12206.23
|539
|2007.05.23 14:53
|close
|268
|0.10
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|31.21
|12237.44
|540
|2007.05.23 14:53
|close
|267
|0.10
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|29.21
|12266.64
|541
|2007.05.23 14:53
|close
|263
|0.10
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|26.42
|12293.06
|542
|2007.05.23 14:53
|close
|256
|0.10
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|3.42
|12296.48
|543
|2007.05.23 14:53
|close
|204
|0.10
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|-102.33
|12194.15
|544
|2007.05.23 15:00
|buy
|282
|0.10
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|545
|2007.05.23 16:00
|sell
|283
|0.10
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.05.23 17:00
|buy
|284
|0.10
|1.3485
|0.0000
|0.0000
|547
|2007.05.23 18:04
|sell
|285
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|548
|2007.05.23 19:00
|buy
|286
|0.10
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|549
|2007.05.23 20:00
|buy
|287
|0.10
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|550
|2007.05.23 21:00
|buy
|288
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|551
|2007.05.24 03:41
|buy
|289
|0.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|552
|2007.05.24 06:07
|buy
|290
|0.10
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|553
|2007.05.24 09:37
|buy
|291
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|554
|2007.05.24 10:25
|buy
|292
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|555
|2007.05.24 11:00
|buy
|293
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|556
|2007.05.24 12:05
|buy
|294
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|557
|2007.05.24 15:38
|buy
|295
|0.10
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.05.24 17:01
|buy
|296
|0.10
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|559
|2007.05.24 18:14
|buy
|297
|0.10
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.05.24 22:47
|sell
|298
|0.10
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|561
|2007.05.25 02:38
|buy
|299
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|562
|2007.05.25 03:00
|buy
|300
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|563
|2007.05.25 04:00
|buy
|301
|0.10
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.05.25 04:05
|close
|298
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|9.49
|12203.64
|565
|2007.05.25 04:05
|close
|285
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|75.97
|12279.60
|566
|2007.05.25 04:05
|close
|283
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|73.97
|12353.57
|567
|2007.05.25 04:05
|close
|281
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|40.97
|12394.53
|568
|2007.05.25 04:05
|close
|280
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|21.97
|12416.50
|569
|2007.05.25 04:05
|close
|279
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|12.97
|12429.46
|570
|2007.05.25 04:05
|close
|208
|0.10
|1.3414
|0.0000
|0.0000
|-180.71
|12248.76
|571
|2007.05.25 05:00
|sell
|302
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|572
|2007.05.25 06:00
|sell
|303
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|573
|2007.05.25 07:00
|sell
|304
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|574
|2007.05.25 08:00
|sell
|305
|0.10
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|575
|2007.05.25 09:06
|sell
|306
|0.10
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.05.25 09:28
|close
|301
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|18.00
|12266.76
|577
|2007.05.25 09:28
|close
|300
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|12.00
|12278.76
|578
|2007.05.25 09:28
|close
|299
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12288.76
|579
|2007.05.25 09:28
|close
|297
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|7.21
|12295.97
|580
|2007.05.25 09:28
|close
|296
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|5.21
|12301.17
|581
|2007.05.25 09:28
|close
|295
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|3.21
|12304.38
|582
|2007.05.25 09:28
|close
|294
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|1.21
|12305.59
|583
|2007.05.25 10:00
|sell
|307
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.05.25 12:01
|buy
|308
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|585
|2007.05.25 13:00
|buy
|309
|0.10
|1.3430
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.05.25 14:02
|sell
|310
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|587
|2007.05.25 15:08
|sell
|311
|0.10
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|588
|2007.05.25 16:00
|sell
|312
|0.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|589
|2007.05.25 17:00
|sell
|313
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|590
|2007.05.25 17:07
|close
|309
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|38.00
|12343.59
|591
|2007.05.25 17:07
|close
|308
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|34.00
|12377.59
|592
|2007.05.25 17:07
|close
|293
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|31.21
|12408.80
|593
|2007.05.25 17:07
|close
|292
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|20.21
|12429.01
|594
|2007.05.25 17:07
|close
|291
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|18.21
|12447.22
|595
|2007.05.25 17:07
|close
|290
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|15.21
|12462.42
|596
|2007.05.25 17:07
|close
|289
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|13.21
|12475.63
|597
|2007.05.25 17:07
|close
|288
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|8.83
|12484.47
|598
|2007.05.25 17:07
|close
|209
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|-120.71
|12363.76
|599
|2007.05.25 18:00
|buy
|314
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|600
|2007.05.25 19:00
|buy
|315
|0.10
|1.3452
|0.0000
|0.0000
|601
|2007.05.25 20:02
|buy
|316
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|602
|2007.05.25 22:02
|buy
|317
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|603
|2007.05.28 10:00
|sell
|318
|0.10
|1.3458
|0.0000
|0.0000
|604
|2007.05.29 03:54
|buy
|319
|0.10
|1.3445
|0.0000
|0.0000
|605
|2007.05.29 04:17
|buy
|320
|0.10
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|606
|2007.05.29 05:00
|buy
|321
|0.10
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|607
|2007.05.29 06:00
|buy
|322
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.05.29 11:12
|sell
|323
|0.10
|1.3460
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.05.29 11:18
|close
|322
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|41.00
|12404.76
|610
|2007.05.29 11:18
|close
|321
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|38.00
|12442.76
|611
|2007.05.29 11:18
|close
|320
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|24.00
|12466.76
|612
|2007.05.29 11:18
|close
|319
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|22.00
|12488.76
|613
|2007.05.29 11:18
|close
|317
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|18.42
|12507.18
|614
|2007.05.29 11:18
|close
|316
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|16.42
|12523.59
|615
|2007.05.29 11:18
|close
|315
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|13.42
|12537.01
|616
|2007.05.29 11:18
|close
|314
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|6.42
|12543.43
|617
|2007.05.29 11:18
|close
|210
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|-121.29
|12422.14
|618
|2007.05.29 12:00
|sell
|324
|0.10
|1.3479
|0.0000
|0.0000
|619
|2007.05.29 13:00
|sell
|325
|0.10
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|620
|2007.05.29 14:00
|sell
|326
|0.10
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|621
|2007.05.29 15:00
|sell
|327
|0.10
|1.3500
|0.0000
|0.0000
|622
|2007.05.29 15:25
|close
|287
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|40.25
|12462.39
|623
|2007.05.29 15:25
|close
|286
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|31.25
|12493.64
|624
|2007.05.29 15:25
|close
|284
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|28.25
|12521.89
|625
|2007.05.29 15:25
|close
|282
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|25.25
|12547.14
|626
|2007.05.29 15:25
|close
|255
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|11.67
|12558.81
|627
|2007.05.29 15:25
|close
|254
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|8.67
|12567.48
|628
|2007.05.29 15:25
|close
|253
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|6.67
|12574.15
|629
|2007.05.29 15:25
|close
|249
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|3.88
|12578.02
|630
|2007.05.29 15:25
|close
|248
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|1.88
|12579.90
|631
|2007.05.29 15:25
|close
|305
|0.10
|1.3520
|0.0000
|0.0000
|-100.02
|12479.88
|632
|2007.05.29 16:00
|buy
|328
|0.10
|1.3508
|0.0000
|0.0000
|633
|2007.05.29 17:00
|sell
|329
|0.10
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|634
|2007.05.29 18:00
|buy
|330
|0.10
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|635
|2007.05.29 19:00
|buy
|331
|0.10
|1.3481
|0.0000
|0.0000
|636
|2007.05.29 20:00
|buy
|332
|0.10
|1.3477
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.05.29 20:41
|close
|329
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|51.00
|12530.88
|638
|2007.05.29 20:41
|close
|327
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|44.00
|12574.88
|639
|2007.05.29 20:41
|close
|326
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|31.00
|12605.88
|640
|2007.05.29 20:41
|close
|325
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|27.00
|12632.88
|641
|2007.05.29 20:41
|close
|324
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|23.00
|12655.88
|642
|2007.05.29 20:41
|close
|323
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|4.00
|12659.88
|643
|2007.05.29 20:41
|close
|318
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|2.49
|12662.37
|644
|2007.05.29 20:41
|close
|313
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|0.98
|12663.35
|645
|2007.05.29 20:41
|close
|211
|0.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|-131.29
|12532.06
|646
|2007.05.29 21:00
|buy
|333
|0.10
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|647
|2007.05.30 00:31
|buy
|334
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.05.30 03:35
|buy
|335
|0.10
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.05.30 04:19
|buy
|336
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.05.30 05:23
|sell
|337
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|651
|2007.05.30 05:23
|close
|336
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|17.00
|12549.06
|652
|2007.05.30 05:23
|close
|335
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|14.00
|12563.06
|653
|2007.05.30 05:23
|close
|334
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|11.00
|12574.06
|654
|2007.05.30 05:23
|close
|333
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|8.21
|12582.27
|655
|2007.05.30 06:00
|buy
|338
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|656
|2007.05.30 07:00
|buy
|339
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|657
|2007.05.30 08:00
|buy
|340
|0.10
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|658
|2007.05.30 09:00
|buy
|341
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|659
|2007.05.30 10:00
|buy
|342
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|660
|2007.05.30 11:00
|buy
|343
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|661
|2007.05.30 12:53
|buy
|344
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.05.30 13:00
|buy
|345
|0.10
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.05.30 14:42
|sell
|346
|0.10
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.05.30 14:52
|close
|346
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|10.00
|12592.27
|665
|2007.05.30 14:52
|close
|337
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|47.00
|12639.27
|666
|2007.05.30 14:52
|close
|312
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|46.47
|12685.75
|667
|2007.05.30 14:52
|close
|311
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|34.47
|12720.22
|668
|2007.05.30 14:52
|close
|310
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|32.47
|12752.69
|669
|2007.05.30 14:52
|close
|307
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|30.47
|12783.17
|670
|2007.05.30 14:52
|close
|306
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|20.47
|12803.64
|671
|2007.05.30 14:52
|close
|304
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|13.47
|12817.12
|672
|2007.05.30 14:52
|close
|303
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|16.47
|12833.59
|673
|2007.05.30 14:52
|close
|302
|0.10
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|18.47
|12852.06
|674
|2007.05.30 14:52
|close
|212
|0.10
|1.3407
|0.0000
|0.0000
|-177.08
|12674.98
|675
|2007.05.30 15:00
|sell
|347
|0.10
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|676
|2007.05.30 16:00
|sell
|348
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|677
|2007.05.30 17:00
|sell
|349
|0.10
|1.3433
|0.0000
|0.0000
|678
|2007.05.30 18:24
|sell
|350
|0.10
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|679
|2007.05.30 19:00
|buy
|351
|0.10
|1.3419
|0.0000
|0.0000
|680
|2007.05.30 20:00
|sell
|352
|0.10
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|681
|2007.05.30 21:00
|buy
|353
|0.10
|1.3417
|0.0000
|0.0000
|682
|2007.05.30 23:32
|sell
|354
|0.10
|1.3435
|0.0000
|0.0000
|683
|2007.05.31 08:14
|sell
|355
|0.10
|1.3437
|0.0000
|0.0000
|684
|2007.05.31 09:20
|close
|353
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|20.63
|12695.61
|685
|2007.05.31 09:20
|close
|351
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|18.63
|12714.23
|686
|2007.05.31 09:20
|close
|345
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|15.63
|12729.86
|687
|2007.05.31 09:20
|close
|344
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|3.63
|12733.48
|688
|2007.05.31 09:20
|close
|343
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|1.63
|12735.11
|689
|2007.05.31 09:20
|sell
|356
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|690
|2007.05.31 10:10
|buy
|357
|0.10
|1.3436
|0.0000
|0.0000
|691
|2007.05.31 11:29
|sell
|358
|0.10
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|692
|2007.05.31 13:53
|sell
|359
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|693
|2007.05.31 14:23
|sell
|360
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|694
|2007.05.31 15:00
|sell
|361
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|695
|2007.05.31 15:30
|close
|357
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|34.00
|12769.11
|696
|2007.05.31 15:30
|close
|342
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|29.63
|12798.73
|697
|2007.05.31 15:30
|close
|341
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|23.63
|12822.36
|698
|2007.05.31 15:30
|close
|340
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|19.63
|12841.99
|699
|2007.05.31 15:30
|close
|339
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|17.63
|12859.61
|700
|2007.05.31 15:30
|close
|338
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|12.63
|12872.24
|701
|2007.05.31 15:30
|close
|223
|0.10
|1.3470
|0.0000
|0.0000
|-81.08
|12791.16
|702
|2007.05.31 16:00
|buy
|362
|0.10
|1.3468
|0.0000
|0.0000
|703
|2007.05.31 17:00
|buy
|363
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|704
|2007.05.31 18:00
|sell
|364
|0.10
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|705
|2007.05.31 19:40
|buy
|365
|0.10
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|706
|2007.05.31 20:03
|buy
|366
|0.10
|1.3446
|0.0000
|0.0000
|707
|2007.05.31 21:11
|sell
|367
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|708
|2007.06.01 09:59
|buy
|368
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|709
|2007.06.01 10:05
|buy
|369
|0.10
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|710
|2007.06.01 11:20
|buy
|370
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|711
|2007.06.01 12:00
|buy
|371
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|712
|2007.06.01 13:21
|buy
|372
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|713
|2007.06.01 15:30
|buy
|373
|0.10
|1.3431
|0.0000
|0.0000
|714
|2007.06.01 15:30
|close
|367
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|30.49
|12821.65
|715
|2007.06.01 15:30
|close
|364
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|28.49
|12850.14
|716
|2007.06.01 15:30
|close
|361
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|25.49
|12875.63
|717
|2007.06.01 15:30
|close
|360
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|20.49
|12896.12
|718
|2007.06.01 15:30
|close
|359
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|18.49
|12914.61
|719
|2007.06.01 15:30
|close
|358
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|16.49
|12931.10
|720
|2007.06.01 15:30
|close
|356
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|14.49
|12945.59
|721
|2007.06.01 15:30
|close
|355
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|11.49
|12957.09
|722
|2007.06.01 15:30
|close
|354
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|10.97
|12968.05
|723
|2007.06.01 15:30
|close
|349
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|8.97
|12977.02
|724
|2007.06.01 15:30
|close
|225
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|-124.87
|12852.14
|725
|2007.06.01 15:34
|close
|373
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|16.00
|12868.14
|726
|2007.06.01 15:34
|close
|372
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|13.00
|12881.14
|727
|2007.06.01 15:34
|close
|371
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|9.00
|12890.14
|728
|2007.06.01 15:34
|close
|370
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|7.00
|12897.14
|729
|2007.06.01 15:34
|close
|369
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|5.00
|12902.14
|730
|2007.06.01 15:34
|close
|368
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|3.00
|12905.14
|731
|2007.06.01 15:34
|close
|366
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|0.21
|12905.35
|732
|2007.06.01 16:00
|buy
|374
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|733
|2007.06.01 17:00
|sell
|375
|0.10
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|734
|2007.06.01 18:00
|buy
|376
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|735
|2007.06.01 19:00
|sell
|377
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|736
|2007.06.01 20:00
|sell
|378
|0.10
|1.3447
|0.0000
|0.0000
|737
|2007.06.04 03:04
|sell
|379
|0.10
|1.3449
|0.0000
|0.0000
|738
|2007.06.04 04:20
|sell
|380
|0.10
|1.3451
|0.0000
|0.0000
|739
|2007.06.04 07:16
|sell
|381
|0.10
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|740
|2007.06.04 08:58
|sell
|382
|0.10
|1.3455
|0.0000
|0.0000
|741
|2007.06.04 12:09
|sell
|383
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|742
|2007.06.04 12:28
|close
|376
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|47.21
|12952.56
|743
|2007.06.04 12:28
|close
|374
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|42.21
|12994.77
|744
|2007.06.04 12:28
|close
|365
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|19.42
|13014.19
|745
|2007.06.04 12:28
|close
|363
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|17.42
|13031.60
|746
|2007.06.04 12:28
|close
|226
|0.10
|1.3469
|0.0000
|0.0000
|-71.66
|12959.94
|747
|2007.06.04 13:00
|sell
|384
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|748
|2007.06.04 14:00
|buy
|385
|0.10
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|749
|2007.06.04 15:00
|sell
|386
|0.10
|1.3473
|0.0000
|0.0000
|750
|2007.06.04 16:00
|sell
|387
|0.10
|1.3487
|0.0000
|0.0000
|751
|2007.06.04 17:00
|sell
|388
|0.10
|1.3491
|0.0000
|0.0000
|752
|2007.06.04 18:32
|sell
|389
|0.10
|1.3493
|0.0000
|0.0000
|753
|2007.06.05 00:26
|sell
|390
|0.10
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|754
|2007.06.05 03:43
|sell
|391
|0.10
|1.3497
|0.0000
|0.0000
|755
|2007.06.05 04:16
|sell
|392
|0.10
|1.3499
|0.0000
|0.0000
|756
|2007.06.05 06:50
|sell
|393
|0.10
|1.3501
|0.0000
|0.0000
|757
|2007.06.05 07:00
|sell
|394
|0.10
|1.3503
|0.0000
|0.0000
|758
|2007.06.05 10:00
|sell
|395
|0.10
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|759
|2007.06.05 10:21
|close
|385
|0.10
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|40.21
|13000.15
|760
|2007.06.05 10:21
|close
|362
|0.10
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|36.63
|13036.77
|761
|2007.06.05 10:21
|close
|332
|0.10
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|24.46
|13061.23
|762
|2007.06.05 10:21
|close
|331
|0.10
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|20.46
|13081.69
|763
|2007.06.05 10:21
|close
|330
|0.10
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|17.46
|13099.15
|764
|2007.06.05 10:21
|close
|352
|0.10
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|-89.05
|13010.10
|765
|2007.06.05 11:01
|sell
|396
|0.10
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|766
|2007.06.05 12:00
|sell
|397
|0.10
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.06.05 13:13
|sell
|398
|0.10
|1.3513
|0.0000
|0.0000
|768
|2007.06.05 14:00
|sell
|399
|0.10
|1.3516
|0.0000
|0.0000
|769
|2007.06.05 15:00
|buy
|400
|0.10
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|770
|2007.06.05 16:00
|buy
|401
|0.10
|1.3539
|0.0000
|0.0000
|771
|2007.06.05 17:00
|sell
|402
|0.10
|1.3523
|0.0000
|0.0000
|772
|2007.06.05 18:15
|sell
|403
|0.10
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|773
|2007.06.05 19:03
|sell
|404
|0.10
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|774
|2007.06.06 08:59
|sell
|405
|0.10
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|775
|2007.06.06 09:04
|sell
|406
|0.10
|1.3531
|0.0000
|0.0000
|776
|2007.06.06 15:40
|buy
|407
|0.10
|1.3506
|0.0000
|0.0000
|777
|2007.06.06 15:40
|close
|406
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|27.00
|13037.10
|778
|2007.06.06 15:40
|close
|405
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|25.00
|13062.10
|779
|2007.06.06 15:40
|close
|404
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|23.49
|13085.59
|780
|2007.06.06 15:40
|close
|403
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|21.49
|13107.08
|781
|2007.06.06 15:40
|close
|402
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|19.49
|13126.57
|782
|2007.06.06 15:40
|close
|399
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|12.49
|13139.06
|783
|2007.06.06 15:40
|close
|398
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|9.49
|13148.55
|784
|2007.06.06 15:40
|close
|397
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|6.49
|13155.05
|785
|2007.06.06 15:40
|close
|396
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|3.49
|13158.54
|786
|2007.06.06 15:40
|close
|395
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|1.49
|13160.03
|787
|2007.06.06 15:40
|close
|350
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|-81.56
|13078.47
|788
|2007.06.06 16:00
|buy
|408
|0.10
|1.3504
|0.0000
|0.0000
|789
|2007.06.06 17:00
|sell
|409
|0.10
|1.3505
|0.0000
|0.0000
|790
|2007.06.06 18:00
|buy
|410
|0.10
|1.3495
|0.0000
|0.0000
|791
|2007.06.06 19:00
|buy
|411
|0.10
|1.3492
|0.0000
|0.0000
|792
|2007.06.07 07:11
|sell
|412
|0.10
|1.3507
|0.0000
|0.0000
|793
|2007.06.07 09:00
|sell
|413
|0.10
|1.3509
|0.0000
|0.0000
|794
|2007.06.07 12:56
|close
|413
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|19.00
|13097.47
|795
|2007.06.07 12:56
|close
|412
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|17.00
|13114.47
|796
|2007.06.07 12:56
|close
|409
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|16.47
|13130.94
|797
|2007.06.07 12:56
|close
|394
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|14.97
|13145.91
|798
|2007.06.07 12:56
|close
|393
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|12.97
|13158.87
|799
|2007.06.07 12:56
|close
|392
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|10.97
|13169.84
|800
|2007.06.07 12:56
|close
|391
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|8.97
|13178.80
|801
|2007.06.07 12:56
|close
|390
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|6.97
|13185.77
|802
|2007.06.07 12:56
|close
|389
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|5.46
|13191.22
|803
|2007.06.07 12:56
|close
|388
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|3.46
|13194.68
|804
|2007.06.07 12:56
|close
|348
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|-64.09
|13130.59
|805
|2007.06.07 12:56
|buy
|414
|0.10
|1.3490
|0.0000
|0.0000
|806
|2007.06.07 13:00
|sell
|415
|0.10
|1.3489
|0.0000
|0.0000
|807
|2007.06.07 14:00
|buy
|416
|0.10
|1.3474
|0.0000
|0.0000
|808
|2007.06.07 15:12
|buy
|417
|0.10
|1.3471
|0.0000
|0.0000
|809
|2007.06.07 16:00
|buy
|418
|0.10
|1.3467
|0.0000
|0.0000
|810
|2007.06.07 17:27
|buy
|419
|0.10
|1.3465
|0.0000
|0.0000
|811
|2007.06.07 18:00
|buy
|420
|0.10
|1.3461
|0.0000
|0.0000
|812
|2007.06.07 19:00
|buy
|421
|0.10
|1.3456
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.06.07 19:09
|close
|415
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|39.00
|13169.59
|814
|2007.06.07 19:09
|close
|387
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|39.46
|13209.05
|815
|2007.06.07 19:09
|close
|386
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|25.46
|13234.51
|816
|2007.06.07 19:09
|close
|384
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|19.46
|13253.96
|817
|2007.06.07 19:09
|close
|383
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|9.46
|13263.42
|818
|2007.06.07 19:09
|close
|382
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|7.46
|13270.87
|819
|2007.06.07 19:09
|close
|381
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|5.46
|13276.33
|820
|2007.06.07 19:09
|close
|380
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|3.46
|13279.79
|821
|2007.06.07 19:09
|close
|379
|0.10
|1.3450
|0.0000
|0.0000
|1.46
|13281.24
|822
|2007.06.07 19:09
|close
|401
|0.10
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|-94.17
|13187.08
|823
|2007.06.07 20:00
|buy
|422
|0.10
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|824
|2007.06.07 20:38
|close
|378
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|25.95
|13213.03
|825
|2007.06.07 20:38
|close
|377
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|16.95
|13229.97
|826
|2007.06.07 20:38
|close
|375
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|3.95
|13233.92
|827
|2007.06.07 20:38
|close
|347
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|3.91
|13237.83
|828
|2007.06.07 21:00
|buy
|423
|0.10
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|829
|2007.06.07 22:00
|sell
|424
|0.10
|1.3432
|0.0000
|0.0000
|830
|2007.06.07 23:00
|sell
|425
|0.10
|1.3428
|0.0000
|0.0000
|831
|2007.06.08 00:07
|sell
|426
|0.10
|1.3434
|0.0000
|0.0000
|832
|2007.06.08 01:00
|sell
|427
|0.10
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|833
|2007.06.08 02:26
|sell
|428
|0.10
|1.3424
|0.0000
|0.0000
|834
|2007.06.08 03:15
|sell
|429
|0.10
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|835
|2007.06.08 04:02
|buy
|430
|0.10
|1.3423
|0.0000
|0.0000
|836
|2007.06.08 05:00
|sell
|431
|0.10
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|837
|2007.06.08 09:14
|buy
|432
|0.10
|1.3421
|0.0000
|0.0000
|838
|2007.06.08 10:06
|sell
|433
|0.10
|1.3418
|0.0000
|0.0000
|839
|2007.06.08 10:07
|close
|433
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|2.00
|13239.83
|840
|2007.06.08 10:07
|close
|431
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|4.00
|13243.83
|841
|2007.06.08 10:07
|close
|429
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|6.00
|13249.83
|842
|2007.06.08 10:07
|close
|428
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|8.00
|13257.83
|843
|2007.06.08 10:07
|close
|427
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|10.00
|13267.83
|844
|2007.06.08 10:07
|close
|426
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|18.00
|13285.83
|845
|2007.06.08 10:07
|close
|425
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|12.49
|13298.33
|846
|2007.06.08 10:07
|close
|424
|0.10
|1.3416
|0.0000
|0.0000
|16.49
|13314.82
|847
|2007.06.08 11:00
|buy
|434
|0.10
|1.3399
|0.0000
|0.0000
|848
|2007.06.08 12:00
|buy
|435
|0.10
|1.3393
|0.0000
|0.0000
|849
|2007.06.08 13:00
|buy
|436
|0.10
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|850
|2007.06.08 14:00
|buy
|437
|0.10
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|851
|2007.06.08 15:00
|sell
|438
|0.10
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|852
|2007.06.08 16:00
|sell
|439
|0.10
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|853
|2007.06.08 17:00
|sell
|440
|0.10
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.06.08 18:00
|sell
|441
|0.10
|1.3359
|0.0000
|0.0000
|855
|2007.06.08 21:15
|sell
|442
|0.10
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|856
|2007.06.08 22:27
|sell
|443
|0.10
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|857
|2007.06.11 00:00
|sell
|444
|0.10
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|858
|2007.06.11 03:13
|close
|444
|0.10
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13330.82
|859
|2007.06.11 03:13
|close
|443
|0.10
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|12.49
|13343.31
|860
|2007.06.11 03:13
|close
|442
|0.10
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|10.49
|13353.80
|861
|2007.06.11 03:13
|close
|441
|0.10
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|8.49
|13362.29
|862
|2007.06.11 03:13
|close
|440
|0.10
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|4.49
|13366.78
|863
|2007.06.11 03:16
|sell
|445
|0.10
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|864
|2007.06.11 04:58
|sell
|446
|0.10
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|865
|2007.06.11 05:18
|sell
|447
|0.10
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|866
|2007.06.11 09:35
|buy
|448
|0.10
|1.3344
|0.0000
|0.0000
|867
|2007.06.11 09:38
|close
|447
|0.10
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|15.00
|13381.78
|868
|2007.06.11 09:38
|close
|446
|0.10
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|13.00
|13394.78
|869
|2007.06.11 09:38
|close
|445
|0.10
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|11.00
|13405.78
|870
|2007.06.11 09:38
|close
|439
|0.10
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|2.49
|13408.27
|871
|2007.06.11 09:38
|close
|438
|0.10
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|9.49
|13417.76
|872
|2007.06.11 10:00
|sell
|449
|0.10
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|873
|2007.06.11 11:00
|sell
|450
|0.10
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|874
|2007.06.11 12:08
|sell
|451
|0.10
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|875
|2007.06.11 13:06
|sell
|452
|0.10
|1.3350
|0.0000
|0.0000
|876
|2007.06.11 14:08
|sell
|453
|0.10
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|877
|2007.06.11 15:01
|sell
|454
|0.10
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|878
|2007.06.11 16:02
|buy
|455
|0.10
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|879
|2007.06.11 17:00
|sell
|456
|0.10
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|880
|2007.06.11 17:40
|close
|456
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|1.00
|13418.76
|881
|2007.06.11 17:40
|close
|454
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|16.00
|13434.76
|882
|2007.06.11 17:40
|close
|453
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|3.00
|13437.76
|883
|2007.06.11 17:40
|close
|452
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|12.00
|13449.76
|884
|2007.06.11 17:40
|close
|451
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|10.00
|13459.76
|885
|2007.06.11 17:40
|close
|450
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|5.00
|13464.76
|886
|2007.06.11 17:40
|close
|449
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|8.00
|13472.76
|887
|2007.06.11 18:00
|sell
|457
|0.10
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|888
|2007.06.11 18:28
|close
|455
|0.10
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|19.00
|13491.76
|889
|2007.06.11 18:28
|close
|448
|0.10
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|17.00
|13508.76
|890
|2007.06.11 18:28
|close
|437
|0.10
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|14.21
|13522.97
|891
|2007.06.11 18:28
|close
|436
|0.10
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|2.21
|13525.18
|892
|2007.06.11 19:00
|buy
|458
|0.10
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|893
|2007.06.11 20:00
|sell
|459
|0.10
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.06.11 21:00
|buy
|460
|0.10
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|895
|2007.06.11 22:26
|sell
|461
|0.10
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|896
|2007.06.11 23:00
|buy
|462
|0.10
|1.3355
|0.0000
|0.0000
|897
|2007.06.12 02:02
|buy
|463
|0.10
|1.3353
|0.0000
|0.0000
|898
|2007.06.12 03:00
|buy
|464
|0.10
|1.3351
|0.0000
|0.0000
|899
|2007.06.12 04:03
|sell
|465
|0.10
|1.3363
|0.0000
|0.0000
|900
|2007.06.12 06:17
|sell
|466
|0.10
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|901
|2007.06.12 09:08
|sell
|467
|0.10
|1.3367
|0.0000
|0.0000
|902
|2007.06.12 10:54
|buy
|468
|0.10
|1.3349
|0.0000
|0.0000
|903
|2007.06.12 11:01
|buy
|469
|0.10
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|904
|2007.06.12 12:00
|buy
|470
|0.10
|1.3345
|0.0000
|0.0000
|905
|2007.06.12 13:13
|sell
|471
|0.10
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|906
|2007.06.12 14:10
|buy
|472
|0.10
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|907
|2007.06.12 15:33
|sell
|473
|0.10
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|908
|2007.06.12 16:00
|buy
|474
|0.10
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|909
|2007.06.12 16:57
|close
|473
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|19.00
|13544.18
|910
|2007.06.12 16:57
|close
|471
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|21.00
|13565.18
|911
|2007.06.12 16:57
|close
|467
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|45.00
|13610.18
|912
|2007.06.12 16:57
|close
|466
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|43.00
|13653.18
|913
|2007.06.12 16:57
|close
|465
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|41.00
|13694.18
|914
|2007.06.12 16:57
|close
|461
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|38.49
|13732.67
|915
|2007.06.12 16:57
|close
|459
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|36.49
|13769.16
|916
|2007.06.12 16:57
|close
|457
|0.10
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|23.49
|13792.66
|917
|2007.06.12 16:57
|close
|400
|0.10
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|-210.54
|13582.11
|918
|2007.06.12 17:00
|buy
|475
|0.10
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|919
|2007.06.12 18:00
|buy
|476
|0.10
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.06.12 19:00
|sell
|477
|0.10
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|921
|2007.06.12 20:00
|sell
|478
|0.10
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|922
|2007.06.12 21:00
|sell
|479
|0.10
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|923
|2007.06.12 22:00
|sell
|480
|0.10
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|924
|2007.06.12 23:00
|buy
|481
|0.10
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|925
|2007.06.12 23:25
|close
|480
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|6.00
|13588.11
|926
|2007.06.12 23:25
|close
|479
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|22.00
|13610.11
|927
|2007.06.12 23:25
|close
|478
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|11.00
|13621.11
|928
|2007.06.12 23:25
|close
|477
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|14.00
|13635.11
|929
|2007.06.13 00:00
|buy
|482
|0.10
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|930
|2007.06.13 01:00
|sell
|483
|0.10
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|931
|2007.06.13 02:00
|sell
|484
|0.10
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|932
|2007.06.13 03:03
|buy
|485
|0.10
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|933
|2007.06.13 04:00
|buy
|486
|0.10
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|934
|2007.06.13 05:00
|sell
|487
|0.10
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|935
|2007.06.13 06:00
|sell
|488
|0.10
|1.3296
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.06.13 07:09
|sell
|489
|0.10
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|937
|2007.06.13 08:16
|sell
|490
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.06.13 08:44
|close
|486
|0.10
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|22.00
|13657.11
|939
|2007.06.13 08:44
|close
|485
|0.10
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|15.00
|13672.11
|940
|2007.06.13 08:44
|close
|482
|0.10
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|12.00
|13684.11
|941
|2007.06.13 08:44
|close
|481
|0.10
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|1.21
|13685.32
|942
|2007.06.13 09:00
|buy
|491
|0.10
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|943
|2007.06.13 10:00
|buy
|492
|0.10
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|944
|2007.06.13 11:00
|buy
|493
|0.10
|1.3285
|0.0000
|0.0000
|945
|2007.06.13 12:00
|buy
|494
|0.10
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|946
|2007.06.13 13:00
|sell
|495
|0.10
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|947
|2007.06.13 14:00
|sell
|496
|0.10
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|948
|2007.06.13 15:30
|buy
|497
|0.10
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|949
|2007.06.13 21:57
|sell
|498
|0.10
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|950
|2007.06.13 22:38
|sell
|499
|0.10
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|951
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|499
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|1.00
|13686.32
|952
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|498
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-1.00
|13685.32
|953
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|497
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|38.00
|13723.32
|954
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|496
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|13683.32
|955
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|495
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|13648.32
|956
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|494
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|35.00
|13683.32
|957
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|493
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|25.00
|13708.32
|958
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|492
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|1.00
|13709.32
|959
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|491
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|13704.32
|960
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|490
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|13701.32
|961
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|489
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|13683.32
|962
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|488
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|13667.32
|963
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|487
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|13662.32
|964
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|484
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|13655.32
|965
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|483
|0.10
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|13644.32
|966
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|476
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-7.79
|13636.53
|967
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|475
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-11.79
|13624.74
|968
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|474
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-30.79
|13593.95
|969
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|472
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-33.79
|13560.16
|970
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|470
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-35.79
|13524.37
|971
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|469
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-37.79
|13486.57
|972
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|468
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-39.79
|13446.78
|973
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|464
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-41.79
|13404.99
|974
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|463
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-43.79
|13361.20
|975
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|462
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-46.58
|13314.62
|976
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|460
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-48.58
|13266.03
|977
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|458
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-52.58
|13213.45
|978
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|435
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-85.37
|13128.08
|979
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|434
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-91.37
|13036.70
|980
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|432
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-113.37
|12923.33
|981
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|430
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-115.37
|12807.95
|982
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|423
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-118.17
|12689.79
|983
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|422
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-120.17
|12569.62
|984
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|421
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-149.17
|12420.45
|985
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|420
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-154.17
|12266.29
|986
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|419
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-158.17
|12108.12
|987
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|418
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-160.17
|11947.96
|988
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|417
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-164.17
|11783.79
|989
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|416
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-167.17
|11616.62
|990
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|414
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-183.17
|11433.46
|991
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|411
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-187.54
|11245.92
|992
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|410
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-190.54
|11055.38
|993
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|408
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-199.54
|10855.83
|994
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|407
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-201.54
|10654.29
|995
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|328
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-209.87
|10444.42
|996
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|246
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-221.00
|10223.42
|997
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|228
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-228.79
|9994.64
|998
|2007.06.13 23:59
|close at stop
|227
|0.10
|1.3310
|0.0000
|0.0000
|-230.79
|9763.85