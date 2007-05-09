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|518.33
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|Open Time
|Type
|Lots
|Item
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|S / L
|T / P
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|2007.06.20 10:32
|buy
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|gbpusd
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|0.00
|0.00
|0.00
|56.70
|Floating P/L:
|56.70
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|518.33
|Floating P/L:
|56.70
|Margin:
|836.45
|Balance:
|5 518.33
|Equity:
|5 575.03
|Free Margin:
|4 738.58
|Details:
|Gross Profit:
|1 505.47
|Gross Loss:
|987.14
|Total Net Profit:
|518.33
|Profit Factor:
|1.53
|Expected Payoff:
|8.36
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|321.05 (5.69%)
|Relative Drawdown:
|5.69% (321.05)
|Total Trades:
|62
|Short Positions (won %):
|33 (72.73%)
|Long Positions (won %):
|29 (68.97%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (70.97%)
|Loss trades (% of total):
|18 (29.03%)
|Largest
|profit trade:
|210.00
|loss trade:
|-105.00
|Average
|profit trade:
|34.22
|loss trade:
|-54.84
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (565.84)
|consecutive losses ($):
|4 (-321.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|565.84 (15)
|consecutive loss (count):
|-321.05 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2