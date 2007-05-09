Alpari Ltd

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Closed P/L: 518.33
Open Trades:
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Working Orders:
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Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 518.33 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 518.33 Equity: 5 518.33 Free Margin: 5 518.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 505.47 Gross Loss: 987.14 Total Net Profit: 518.33
Profit Factor: 1.53 Expected Payoff: 8.36  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 321.05 (5.69%) Relative Drawdown: 5.69% (321.05)
 
Total Trades: 62 Short Positions (won %): 33 (72.73%) Long Positions (won %): 29 (68.97%)
Profit Trades (% of total): 44 (70.97%) Loss trades (% of total): 18 (29.03%)
Largest profit trade: 210.00 loss trade: -105.00
Average profit trade: 34.22 loss trade: -54.84
Maximum consecutive wins ($): 15 (565.84) consecutive losses ($): 4 (-321.05)
Maximal consecutive profit (count): 565.84 (15) consecutive loss (count): -321.05 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2