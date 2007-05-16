|Account: 00015
|Name: (nohills)
|Currency: USD
|2007 June 15, 21:25
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3055810
|2007.05.16 08:47
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3055950
|2007.05.16 10:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3601
|1.3781
|1.3576
|2007.05.16 14:02
|1.3576
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|772198
|RB26DETT[tp]
|3059222
|2007.05.17 14:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3489
|1.3345
|1.3514
|2007.05.17 19:04
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|772198
|RB26DETT
|3058835
|2007.05.17 13:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3507
|1.3345
|1.3532
|2007.05.17 19:04
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|772198
|RB26DETT
|3057863
|2007.05.17 01:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3525
|1.3345
|1.3550
|2007.05.17 19:04
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|772198
|RB26DETT
|3060742
|2007.05.18 10:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3503
|1.3665
|1.3478
|2007.05.18 12:31
|1.3478
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|772198
|RB26DETT[tp]
|3060360
|2007.05.18 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3485
|1.3665
|1.3460
|2007.05.18 12:31
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|772198
|RB26DETT
|3063312
|2007.05.21 03:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3511
|1.3691
|1.3486
|2007.05.21 11:47
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|772198
|RB26DETT[tp]
|3065484
|2007.05.22 02:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3460
|1.3640
|1.3435
|2007.05.23 09:45
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.22
|25.00
|772198
|RB26DETT[tp]
|3070883
|2007.05.24 01:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3452
|1.3632
|1.3427
|2007.05.24 10:06
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|772198
|RB26DETT[tp]
|3071961
|2007.05.24 14:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3446
|1.3608
|1.3421
|2007.05.24 16:07
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|772198
|RB26DETT[tp]
|3071456
|2007.05.24 10:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3428
|1.3608
|1.3403
|2007.05.24 16:07
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|772198
|RB26DETT
|3074636
|2007.05.25 15:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3459
|1.3603
|1.3434
|2007.05.25 17:40
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|772198
|RB26DETT
|3073471
|2007.05.25 02:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3422
|1.3602
|1.3397
|2007.05.25 17:40
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|772198
|RB26DETT
|3074310
|2007.05.25 12:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3440
|1.3602
|1.3415
|2007.05.25 17:40
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|772198
|RB26DETT
|3076394
|2007.05.28 06:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3453
|1.3633
|1.3428
|2007.05.29 04:00
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.22
|25.00
|772198
|RB26DETT[tp]
|3078583
|2007.05.29 13:54
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3498
|1.3606
|1.3473
|2007.05.29 18:17
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|772198
|RB26DETT
|3078146
|2007.05.29 11:00
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3478
|1.3604
|1.3453
|2007.05.29 18:17
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|772198
|RB26DETT
|3077954
|2007.05.29 10:12
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3459
|1.3603
|1.3434
|2007.05.29 18:17
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|772198
|RB26DETT
|3077476
|2007.05.29 06:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3441
|1.3603
|1.3416
|2007.05.29 18:17
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|772198
|RB26DETT
|3077304
|2007.05.29 04:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3423
|1.3606
|1.3401
|2007.05.29 18:18
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|772198
|RB26DETT
|3079924
|2007.05.30 03:18
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3443
|1.3623
|1.3418
|2007.05.30 13:42
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|772198
|RB26DETT[tp]
|3083365
|2007.05.31 14:21
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3461
|1.3605
|1.3436
|2007.05.31 16:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|52.80
|772198
|RB26DETT
|3082554
|2007.05.31 08:44
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3443
|1.3608
|1.3421
|2007.05.31 16:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|772198
|RB26DETT
|3082282
|2007.05.31 06:00
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3428
|1.3608
|1.3403
|2007.05.31 16:01
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|772198
|RB26DETT
|3084552
|2007.06.01 01:16
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3450
|1.3630
|1.3425
|2007.06.01 14:30
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|772198
|RB26DETT[tp]
|3093020
|2007.06.04 15:38
|sell
|0.88
|eurusd
|1.3496
|1.3624
|1.3473
|2007.06.04 16:26
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.00
|140.80
|772198
|RB26DETT
|3092763
|2007.06.04 14:10
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3478
|1.3622
|1.3453
|2007.06.04 16:26
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|772198
|RB26DETT
|3091611
|2007.06.04 11:09
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3459
|1.3621
|1.3434
|2007.06.04 16:26
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.20
|772198
|RB26DETT
|3090842
|2007.06.04 01:01
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3440
|1.3620
|1.3415
|2007.06.04 16:26
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.40
|772198
|RB26DETT
|3094936
|2007.06.05 14:17
|sell
|0.44
|eurusd
|1.3537
|1.3683
|1.3514
|2007.06.05 16:00
|1.3524
|0.00
|0.00
|0.00
|57.20
|772198
|RB26DETT
|3094695
|2007.06.05 12:21
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3519
|1.3681
|1.3494
|2007.06.05 16:00
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.40
|772198
|RB26DETT
|3094044
|2007.06.05 06:45
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3501
|1.3681
|1.3476
|2007.06.05 16:00
|1.3526
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.50
|772198
|RB26DETT
|3096853
|2007.06.06 09:03
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3525
|1.3705
|1.3500
|2007.06.06 14:40
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|27.50
|772198
|RB26DETT[tp]
|3098711
|2007.06.07 05:07
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3509
|1.3329
|1.3534
|2007.06.08 12:13
|1.3329
|0.00
|0.00
|-0.54
|-198.00
|772198
|RB26DETT[sl]
|3099156
|2007.06.07 11:42
|buy
|0.22
|eurusd
|1.3491
|1.3329
|1.3516
|2007.06.08 12:13
|1.3329
|0.00
|0.00
|-1.08
|-356.40
|772198
|RB26DETT[sl]
|3099264
|2007.06.07 12:19
|buy
|0.44
|eurusd
|1.3473
|1.3329
|1.3498
|2007.06.08 12:13
|1.3329
|0.00
|0.00
|-2.16
|-633.60
|772198
|RB26DETT[sl]
|3099960
|2007.06.07 16:51
|buy
|0.88
|eurusd
|1.3455
|1.3329
|1.3480
|2007.06.08 12:13
|1.3329
|0.00
|0.00
|-4.31
|-1 108.80
|772198
|RB26DETT[sl]
|3100209
|2007.06.07 18:39
|buy
|1.76
|eurusd
|1.3437
|1.3329
|1.3462
|2007.06.08 12:13
|1.3329
|0.00
|0.00
|-8.62
|-1 900.80
|772198
|RB26DETT[sl]
|3104755
|2007.06.11 14:12
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3364
|1.3526
|1.3339
|2007.06.12 12:33
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.09
|10.00
|772198
|RB26DETT[tp]
|3103931
|2007.06.11 02:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3345
|1.3525
|1.3320
|2007.06.12 12:33
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.04
|0.60
|772198
|RB26DETT
|3107742
|2007.06.13 01:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3302
|1.3482
|1.3277
|2007.06.13 09:37
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|772198
|RB26DETT[tp]
|3110218
|2007.06.13 20:56
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3310
|1.3454
|1.3285
|2007.06.14 08:53
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.53
|9.60
|772198
|RB26DETT
|3108518
|2007.06.13 09:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3274
|1.3454
|1.3249
|2007.06.14 08:53
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.13
|-5.00
|772198
|RB26DETT
|3109338
|2007.06.13 14:42
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3292
|1.3454
|1.3267
|2007.06.14 08:53
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.26
|-3.60
|772198
|RB26DETT
|0.00
|0.00
|-15.22
|-3 747.80
|Closed P/L:
|-3 763.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-3 763.02
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 236.98
|Equity:
|1 236.98
|Free Margin:
|1 236.98
|Details:
|Gross Profit:
|990.60
|Gross Loss:
|4 753.62
|Total Net Profit:
|-3 763.02
|Profit Factor:
|0.21
|Expected Payoff:
|-85.52
|Absolute Drawdown:
|3 780.67
|Maximal Drawdown:
|4 316.11 (77.97%)
|Relative Drawdown:
|77.97% (4 316.11)
|Total Trades:
|44
|Short Positions (won %):
|36 (58.33%)
|Long Positions (won %):
|8 (12.50%)
|Profit Trades (% of total):
|22 (50.00%)
|Loss trades (% of total):
|22 (50.00%)
|Largest
|profit trade:
|288.00
|loss trade:
|-1 909.42
|Average
|profit trade:
|45.03
|loss trade:
|-216.07
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (241.22)
|consecutive losses ($):
|5 (-4 214.31)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|313.22 (2)
|consecutive loss (count):
|-4 214.31 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3