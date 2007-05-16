Gimex Group

Account: 00015 Name: (nohills) Currency: USD 2007 June 15, 21:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30558102007.05.16 08:47balanceDeposit5 000.00
30559502007.05.16 10:13sell0.10eurusd1.36011.37811.35762007.05.16 14:021.35760.000.000.0025.00
 772198RB26DETT[tp]
30592222007.05.17 14:47buy0.40eurusd1.34891.33451.35142007.05.17 19:041.35020.000.000.0052.00
 772198RB26DETT
30588352007.05.17 13:16buy0.20eurusd1.35071.33451.35322007.05.17 19:041.34940.000.000.00-26.00
 772198RB26DETT
30578632007.05.17 01:48buy0.10eurusd1.35251.33451.35502007.05.17 19:041.34960.000.000.00-29.00
 772198RB26DETT
30607422007.05.18 10:11sell0.20eurusd1.35031.36651.34782007.05.18 12:311.34780.000.000.0050.00
 772198RB26DETT[tp]
30603602007.05.18 07:15sell0.10eurusd1.34851.36651.34602007.05.18 12:311.34790.000.000.006.00
 772198RB26DETT
30633122007.05.21 03:00sell0.10eurusd1.35111.36911.34862007.05.21 11:471.34860.000.000.0025.00
 772198RB26DETT[tp]
30654842007.05.22 02:02sell0.10eurusd1.34601.36401.34352007.05.23 09:451.34350.000.000.2225.00
 772198RB26DETT[tp]
30708832007.05.24 01:37sell0.10eurusd1.34521.36321.34272007.05.24 10:061.34270.000.000.0025.00
 772198RB26DETT[tp]
30719612007.05.24 14:08sell0.20eurusd1.34461.36081.34212007.05.24 16:071.34210.000.000.0050.00
 772198RB26DETT[tp]
30714562007.05.24 10:07sell0.10eurusd1.34281.36081.34032007.05.24 16:071.34200.000.000.008.00
 772198RB26DETT
30746362007.05.25 15:48sell0.40eurusd1.34591.36031.34342007.05.25 17:401.34460.000.000.0052.00
 772198RB26DETT
30734712007.05.25 02:04sell0.10eurusd1.34221.36021.33972007.05.25 17:401.34470.000.000.00-25.00
 772198RB26DETT
30743102007.05.25 12:55sell0.20eurusd1.34401.36021.34152007.05.25 17:401.34480.000.000.00-16.00
 772198RB26DETT
30763942007.05.28 06:46sell0.10eurusd1.34531.36331.34282007.05.29 04:001.34280.000.000.2225.00
 772198RB26DETT[tp]
30785832007.05.29 13:54sell1.60eurusd1.34981.36061.34732007.05.29 18:171.34800.000.000.00288.00
 772198RB26DETT
30781462007.05.29 11:00sell0.80eurusd1.34781.36041.34532007.05.29 18:171.34790.000.000.00-8.00
 772198RB26DETT
30779542007.05.29 10:12sell0.40eurusd1.34591.36031.34342007.05.29 18:171.34800.000.000.00-84.00
 772198RB26DETT
30774762007.05.29 06:51sell0.20eurusd1.34411.36031.34162007.05.29 18:171.34790.000.000.00-76.00
 772198RB26DETT
30773042007.05.29 04:01sell0.10eurusd1.34231.36061.34012007.05.29 18:181.34800.000.000.00-57.00
 772198RB26DETT
30799242007.05.30 03:18sell0.11eurusd1.34431.36231.34182007.05.30 13:421.34180.000.000.0027.50
 772198RB26DETT[tp]
30833652007.05.31 14:21sell0.44eurusd1.34611.36051.34362007.05.31 16:011.34490.000.000.0052.80
 772198RB26DETT
30825542007.05.31 08:44sell0.22eurusd1.34431.36081.34212007.05.31 16:011.34490.000.000.00-13.20
 772198RB26DETT
30822822007.05.31 06:00sell0.11eurusd1.34281.36081.34032007.05.31 16:011.34480.000.000.00-22.00
 772198RB26DETT
30845522007.06.01 01:16sell0.11eurusd1.34501.36301.34252007.06.01 14:301.34250.000.000.0027.50
 772198RB26DETT[tp]
30930202007.06.04 15:38sell0.88eurusd1.34961.36241.34732007.06.04 16:261.34800.000.000.00140.80
 772198RB26DETT
30927632007.06.04 14:10sell0.44eurusd1.34781.36221.34532007.06.04 16:261.34840.000.000.00-26.40
 772198RB26DETT
30916112007.06.04 11:09sell0.22eurusd1.34591.36211.34342007.06.04 16:261.34850.000.000.00-57.20
 772198RB26DETT
30908422007.06.04 01:01sell0.11eurusd1.34401.36201.34152007.06.04 16:261.34840.000.000.00-48.40
 772198RB26DETT
30949362007.06.05 14:17sell0.44eurusd1.35371.36831.35142007.06.05 16:001.35240.000.000.0057.20
 772198RB26DETT
30946952007.06.05 12:21sell0.22eurusd1.35191.36811.34942007.06.05 16:001.35260.000.000.00-15.40
 772198RB26DETT
30940442007.06.05 06:45sell0.11eurusd1.35011.36811.34762007.06.05 16:001.35260.000.000.00-27.50
 772198RB26DETT
30968532007.06.06 09:03sell0.11eurusd1.35251.37051.35002007.06.06 14:401.35000.000.000.0027.50
 772198RB26DETT[tp]
30987112007.06.07 05:07buy0.11eurusd1.35091.33291.35342007.06.08 12:131.33290.000.00-0.54-198.00
 772198RB26DETT[sl]
30991562007.06.07 11:42buy0.22eurusd1.34911.33291.35162007.06.08 12:131.33290.000.00-1.08-356.40
 772198RB26DETT[sl]
30992642007.06.07 12:19buy0.44eurusd1.34731.33291.34982007.06.08 12:131.33290.000.00-2.16-633.60
 772198RB26DETT[sl]
30999602007.06.07 16:51buy0.88eurusd1.34551.33291.34802007.06.08 12:131.33290.000.00-4.31-1 108.80
 772198RB26DETT[sl]
31002092007.06.07 18:39buy1.76eurusd1.34371.33291.34622007.06.08 12:131.33290.000.00-8.62-1 900.80
 772198RB26DETT[sl]
31047552007.06.11 14:12sell0.04eurusd1.33641.35261.33392007.06.12 12:331.33390.000.000.0910.00
 772198RB26DETT[tp]
31039312007.06.11 02:55sell0.02eurusd1.33451.35251.33202007.06.12 12:331.33420.000.000.040.60
 772198RB26DETT
31077422007.06.13 01:17sell0.02eurusd1.33021.34821.32772007.06.13 09:371.32770.000.000.005.00
 772198RB26DETT[tp]
31102182007.06.13 20:56sell0.08eurusd1.33101.34541.32852007.06.14 08:531.32980.000.000.539.60
 772198RB26DETT
31085182007.06.13 09:37sell0.02eurusd1.32741.34541.32492007.06.14 08:531.32990.000.000.13-5.00
 772198RB26DETT
31093382007.06.13 14:42sell0.04eurusd1.32921.34541.32672007.06.14 08:531.33010.000.000.26-3.60
 772198RB26DETT
  0.00 0.00 -15.22 -3 747.80
Closed P/L: -3 763.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3 763.02 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 236.98 Equity: 1 236.98 Free Margin: 1 236.98
 
Details:
Graph
Gross Profit: 990.60 Gross Loss: 4 753.62 Total Net Profit: -3 763.02
Profit Factor: 0.21 Expected Payoff: -85.52  
Absolute Drawdown: 3 780.67 Maximal Drawdown: 4 316.11 (77.97%) Relative Drawdown: 77.97% (4 316.11)
 
Total Trades: 44 Short Positions (won %): 36 (58.33%) Long Positions (won %): 8 (12.50%)
Profit Trades (% of total): 22 (50.00%) Loss trades (% of total): 22 (50.00%)
Largest profit trade: 288.00 loss trade: -1 909.42
Average profit trade: 45.03 loss trade: -216.07
Maximum consecutive wins ($): 8 (241.22) consecutive losses ($): 5 (-4 214.31)
Maximal consecutive profit (count): 313.22 (2) consecutive loss (count): -4 214.31 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3