Velocity4x

Account: 90008448 Name: doug smith Currency: USD 2007 July 3, 16:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7912882007.07.03 05:35buy0.10gbpusd2.01691.99692.02662007.07.03 05:452.01710.000.000.002.00
 801014Micronotch_v2
7912892007.07.03 05:35buy0.10gbpusd2.01691.99692.02662007.07.03 05:452.01710.000.000.002.00
 801014Micronotch_v2
7912902007.07.03 05:39buy0.10gbpusd2.01711.99712.02682007.07.03 06:182.01740.000.000.003.00
 801014Micronotch_v2
7912912007.07.03 05:44buy0.10gbpusd2.01731.99732.02702007.07.03 06:182.01740.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7913032007.07.03 06:03buy0.10gbpusd2.01681.99682.02652007.07.03 06:172.01720.000.000.004.00
 801014Micronotch_v2
7913092007.07.03 06:19buy0.10gbpusd2.01761.99762.02732007.07.03 06:332.01780.000.000.002.00
 801014Micronotch_v2
7913102007.07.03 06:19buy0.10gbpusd2.01761.99762.02732007.07.03 06:332.01780.000.000.002.00
 801014Micronotch_v2
7913222007.07.03 06:27buy0.10gbpusd2.01781.99782.02752007.07.03 06:342.01820.000.000.004.00
 801014Micronotch_v2
7913242007.07.03 06:34buy0.10gbpusd2.01831.99832.02802007.07.03 07:112.01840.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7913262007.07.03 06:35buy0.10gbpusd2.01871.99872.02842007.07.03 07:132.01910.000.000.004.00
 801014Micronotch_v2
7913282007.07.03 06:42buy0.10gbpusd2.01811.99812.02782007.07.03 07:112.01840.000.000.003.00
 801014Micronotch_v2
7913302007.07.03 06:44buy0.10gbpusd2.01761.99762.02732007.07.03 06:482.01790.000.000.003.00
 801014Micronotch_v2
7913552007.07.03 06:58buy0.10gbpusd2.01781.99782.02752007.07.03 07:082.01800.000.000.002.00
 801014Micronotch_v2
7913592007.07.03 06:59buy0.10gbpusd2.01751.99752.02722007.07.03 07:082.01790.000.000.004.00
 801014Micronotch_v2
7913972007.07.03 07:12buy0.10gbpusd2.01851.99852.02822007.07.03 07:132.01910.000.000.006.00
 801014Micronotch_v2
7914052007.07.03 07:14buy0.10gbpusd2.01941.99942.02912007.07.03 09:292.01630.000.000.00-31.00
 801014Micronotch_v2
7914062007.07.03 07:14buy0.10gbpusd2.01941.99942.02912007.07.03 09:292.01660.000.000.00-28.00
 801014Micronotch_v2
7914092007.07.03 07:16buy0.10gbpusd2.01911.99912.02882007.07.03 12:132.01520.000.000.00-39.00
 801014Micronotch_v2
7914112007.07.03 07:18buy0.10gbpusd2.01891.99892.02862007.07.03 13:202.01570.000.000.00-32.00
 801014Micronotch_v2
7914132007.07.03 07:20buy0.10gbpusd2.01871.99872.02842007.07.03 07:282.01880.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7914162007.07.03 07:24buy0.10gbpusd2.01851.99852.02822007.07.03 07:282.01880.000.000.003.00
 801014Micronotch_v2
7914282007.07.03 07:30buy0.10gbpusd2.01841.99842.02812007.07.03 07:382.01850.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7914332007.07.03 07:31buy0.10gbpusd2.01801.99802.02772007.07.03 07:382.01850.000.000.005.00
 801014Micronotch_v2
7914362007.07.03 07:39buy0.10gbpusd2.01861.99862.02832007.07.03 13:202.01620.000.000.00-24.00
 801014Micronotch_v2
7914592007.07.03 08:03buy0.10gbpusd2.01711.99712.02682007.07.03 13:212.01720.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7914662007.07.03 08:04buy0.10gbpusd2.01681.99682.02652007.07.03 13:212.01720.000.000.004.00
 801014Micronotch_v2
7914712007.07.03 08:07buy0.10gbpusd2.01651.99652.02622007.07.03 09:292.01660.000.000.001.00
 801014Micronotch_v2
7915082007.07.03 08:53buy0.10gbpusd2.01621.99622.02592007.07.03 09:292.01660.000.000.004.00
 801014Micronotch_v2
7915152007.07.03 08:54buy0.10gbpusd2.01601.99602.02572007.07.03 09:292.01660.000.000.006.00
 801014Micronotch_v2
7915182007.07.03 08:55buy0.10gbpusd2.01541.99542.02512007.07.03 09:292.01660.000.000.0012.00
 801014Micronotch_v2
7915552007.07.03 09:08buy0.10gbpusd2.01521.99522.02492007.07.03 09:292.01660.000.000.0014.00
 801014Micronotch_v2
7915632007.07.03 09:11buy0.10gbpusd2.01451.99452.02422007.07.03 09:292.01630.000.000.0018.00
 801014Micronotch_v2
7915762007.07.03 09:45buy0.10gbpusd2.01661.99662.02632007.07.03 13:212.01720.000.000.006.00
 801014Micronotch_v2
7916062007.07.03 11:00buy0.10gbpusd2.01641.99642.02612007.07.03 13:212.01720.000.000.008.00
 801014Micronotch_v2
7916222007.07.03 11:02buy0.10gbpusd2.01601.99602.02572007.07.03 13:202.01630.000.000.003.00
 801014Micronotch_v2
7916242007.07.03 11:03buy0.10gbpusd2.01581.99582.02552007.07.03 13:202.01630.000.000.005.00
 801014Micronotch_v2
7916392007.07.03 11:18buy0.10gbpusd2.01551.99552.02522007.07.03 13:202.01630.000.000.008.00
 801014Micronotch_v2
7916442007.07.03 11:31buy0.10gbpusd2.01511.99512.02482007.07.03 13:202.01630.000.000.0012.00
 801014Micronotch_v2
7916502007.07.03 11:32buy0.10gbpusd2.01441.99442.02412007.07.03 12:132.01510.000.000.007.00
 801014Micronotch_v2
7916512007.07.03 11:36buy0.10gbpusd2.01411.99412.02382007.07.03 12:132.01510.000.000.0010.00
 801014Micronotch_v2
7916622007.07.03 11:39buy0.10gbpusd2.01391.99392.02362007.07.03 12:132.01510.000.000.0012.00
 801014Micronotch_v2
7916762007.07.03 11:58buy0.10gbpusd2.01371.99372.02342007.07.03 12:132.01510.000.000.0014.00
 801014Micronotch_v2
7916922007.07.03 12:17buy0.10gbpusd2.01491.99492.02462007.07.03 13:202.01630.000.000.0014.00
 801014Micronotch_v2
7916942007.07.03 12:18buy0.10gbpusd2.01461.99462.02432007.07.03 13:202.01570.000.000.0011.00
 801014Micronotch_v2
7917152007.07.03 13:03buy0.10gbpusd2.01431.99432.02402007.07.03 13:202.01570.000.000.0014.00
 801014Micronotch_v2
  0.00 0.00 0.00 83.00
Closed P/L: 83.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
7914372007.07.03 07:40buy0.10gbpusd2.01841.99842.0281 2.01650.000.000.00-19.00
 801014Micronotch_v2
7914382007.07.03 07:41buy0.10gbpusd2.01821.99822.0279 2.01650.000.000.00-17.00
 801014Micronotch_v2
7914422007.07.03 07:45buy0.10gbpusd2.01801.99802.0277 2.01650.000.000.00-15.00
 801014Micronotch_v2
7914452007.07.03 07:50buy0.10gbpusd2.01781.99782.0275 2.01650.000.000.00-13.00
 801014Micronotch_v2
7914562007.07.03 08:01buy0.10gbpusd2.01761.99762.0273 2.01650.000.000.00-11.00
 801014Micronotch_v2
7917252007.07.03 13:22buy0.10gbpusd2.01741.99742.0271 2.01650.000.000.00-9.00
 801014Micronotch_v2
7917282007.07.03 13:24buy0.10gbpusd2.01721.99722.0269 2.01650.000.000.00-7.00
 801014Micronotch_v2
7917292007.07.03 13:25buy0.10gbpusd2.01701.99702.0267 2.01650.000.000.00-5.00
 801014Micronotch_v2
7917322007.07.03 13:26buy0.10gbpusd2.01681.99682.0265 2.01650.000.000.00-3.00
 801014Micronotch_v2
7917382007.07.03 13:31buy0.10gbpusd2.01661.99662.0263 2.01650.000.000.00-1.00
 801014Micronotch_v2
7917492007.07.03 15:08buy0.10gbpusd2.01621.99622.0259 2.01650.000.000.003.00
 801014Micronotch_v2
  0.00 0.00 0.00 -97.00
 Floating P/L: -97.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 83.00 Floating P/L: -97.00 Margin: 2 219.12
Balance: 5 333.92 Equity: 5 236.92 Free Margin: 3 017.80