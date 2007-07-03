Velocity4x
|Account: 90008448
|Name: doug smith
|Currency: USD
|2007 July 3, 16:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|791288
|2007.07.03 05:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0169
|1.9969
|2.0266
|2007.07.03 05:45
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791289
|2007.07.03 05:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0169
|1.9969
|2.0266
|2007.07.03 05:45
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791290
|2007.07.03 05:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9971
|2.0268
|2007.07.03 06:18
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791291
|2007.07.03 05:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0173
|1.9973
|2.0270
|2007.07.03 06:18
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791303
|2007.07.03 06:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9968
|2.0265
|2007.07.03 06:17
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791309
|2007.07.03 06:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9976
|2.0273
|2007.07.03 06:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791310
|2007.07.03 06:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9976
|2.0273
|2007.07.03 06:33
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791322
|2007.07.03 06:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9978
|2.0275
|2007.07.03 06:34
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791324
|2007.07.03 06:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0183
|1.9983
|2.0280
|2007.07.03 07:11
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791326
|2007.07.03 06:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9987
|2.0284
|2007.07.03 07:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791328
|2007.07.03 06:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0181
|1.9981
|2.0278
|2007.07.03 07:11
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791330
|2007.07.03 06:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9976
|2.0273
|2007.07.03 06:48
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791355
|2007.07.03 06:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9978
|2.0275
|2007.07.03 07:08
|2.0180
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791359
|2007.07.03 06:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0175
|1.9975
|2.0272
|2007.07.03 07:08
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791397
|2007.07.03 07:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9985
|2.0282
|2007.07.03 07:13
|2.0191
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791405
|2007.07.03 07:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9994
|2.0291
|2007.07.03 09:29
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791406
|2007.07.03 07:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0194
|1.9994
|2.0291
|2007.07.03 09:29
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791409
|2007.07.03 07:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0191
|1.9991
|2.0288
|2007.07.03 12:13
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791411
|2007.07.03 07:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0189
|1.9989
|2.0286
|2007.07.03 13:20
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791413
|2007.07.03 07:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0187
|1.9987
|2.0284
|2007.07.03 07:28
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791416
|2007.07.03 07:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|1.9985
|2.0282
|2007.07.03 07:28
|2.0188
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791428
|2007.07.03 07:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9984
|2.0281
|2007.07.03 07:38
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791433
|2007.07.03 07:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9980
|2.0277
|2007.07.03 07:38
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791436
|2007.07.03 07:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0186
|1.9986
|2.0283
|2007.07.03 13:20
|2.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791459
|2007.07.03 08:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0171
|1.9971
|2.0268
|2007.07.03 13:21
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791466
|2007.07.03 08:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9968
|2.0265
|2007.07.03 13:21
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791471
|2007.07.03 08:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0165
|1.9965
|2.0262
|2007.07.03 09:29
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791508
|2007.07.03 08:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0162
|1.9962
|2.0259
|2007.07.03 09:29
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791515
|2007.07.03 08:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0160
|1.9960
|2.0257
|2007.07.03 09:29
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791518
|2007.07.03 08:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0154
|1.9954
|2.0251
|2007.07.03 09:29
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791555
|2007.07.03 09:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0152
|1.9952
|2.0249
|2007.07.03 09:29
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791563
|2007.07.03 09:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0145
|1.9945
|2.0242
|2007.07.03 09:29
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791576
|2007.07.03 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9966
|2.0263
|2007.07.03 13:21
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791606
|2007.07.03 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0164
|1.9964
|2.0261
|2007.07.03 13:21
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791622
|2007.07.03 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0160
|1.9960
|2.0257
|2007.07.03 13:20
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791624
|2007.07.03 11:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0158
|1.9958
|2.0255
|2007.07.03 13:20
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791639
|2007.07.03 11:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0155
|1.9955
|2.0252
|2007.07.03 13:20
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791644
|2007.07.03 11:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0151
|1.9951
|2.0248
|2007.07.03 13:20
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791650
|2007.07.03 11:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0144
|1.9944
|2.0241
|2007.07.03 12:13
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791651
|2007.07.03 11:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0141
|1.9941
|2.0238
|2007.07.03 12:13
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791662
|2007.07.03 11:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0139
|1.9939
|2.0236
|2007.07.03 12:13
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791676
|2007.07.03 11:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0137
|1.9937
|2.0234
|2007.07.03 12:13
|2.0151
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791692
|2007.07.03 12:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0149
|1.9949
|2.0246
|2007.07.03 13:20
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791694
|2007.07.03 12:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0146
|1.9946
|2.0243
|2007.07.03 13:20
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791715
|2007.07.03 13:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0143
|1.9943
|2.0240
|2007.07.03 13:20
|2.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|Closed P/L:
|83.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|791437
|2007.07.03 07:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0184
|1.9984
|2.0281
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791438
|2007.07.03 07:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0182
|1.9982
|2.0279
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791442
|2007.07.03 07:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0180
|1.9980
|2.0277
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791445
|2007.07.03 07:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0178
|1.9978
|2.0275
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791456
|2007.07.03 08:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0176
|1.9976
|2.0273
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791725
|2007.07.03 13:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0174
|1.9974
|2.0271
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791728
|2007.07.03 13:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0172
|1.9972
|2.0269
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791729
|2007.07.03 13:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|1.9970
|2.0267
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791732
|2007.07.03 13:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0168
|1.9968
|2.0265
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791738
|2007.07.03 13:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0166
|1.9966
|2.0263
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|791749
|2007.07.03 15:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0162
|1.9962
|2.0259
|
|2.0165
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|801014
|Micronotch_v2
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-97.00
|
|Floating P/L:
|-97.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|83.00
|Floating P/L:
|-97.00
|Margin:
|2 219.12
|Balance:
|5 333.92
|Equity:
|5 236.92
|Free Margin:
|3 017.80