MIG Investments SA

Account: 319325 Name: Micronotch v3 Currency: USD 2007 July 6, 19:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
68981412007.07.04 00:20balanceDeposit5 000.00
68989442007.07.04 01:58buy0.10gbpusd2.01621.96622.02592007.07.04 02:542.01650.000.000.003.00
68988892007.07.04 01:50buy0.10gbpusd2.01641.96642.02612007.07.04 02:542.01650.000.000.001.00
68988632007.07.04 01:47buy0.10gbpusd2.01631.96632.02602007.07.04 02:552.01650.000.000.002.00
68987432007.07.04 01:31buy0.10gbpusd2.01651.96652.02622007.07.04 02:552.01650.000.000.000.00
68986542007.07.04 01:12buy0.10gbpusd2.01651.96652.02622007.07.04 02:552.01650.000.000.000.00
68988962007.07.04 01:51buy0.10gbpusd2.01651.96652.02622007.07.04 03:062.01670.000.000.002.00
68989292007.07.04 01:57buy0.10gbpusd2.01651.96652.02622007.07.04 03:062.01670.000.000.002.00
68988342007.07.04 01:42buy0.10gbpusd2.01661.96662.02632007.07.04 03:072.01670.000.000.001.00
68987302007.07.04 01:30buy0.10gbpusd2.01661.96662.02632007.07.04 03:072.01670.000.000.001.00
68986812007.07.04 01:17buy0.10gbpusd2.01661.96662.02632007.07.04 03:072.01670.000.000.001.00
68985622007.07.04 01:04buy0.10gbpusd2.01661.96662.02632007.07.04 03:072.01670.000.000.001.00
68982032007.07.04 00:29buy0.10gbpusd2.01671.96672.02642007.07.04 03:172.01680.000.000.001.00
68995692007.07.04 02:58buy0.10gbpusd2.01671.96672.02642007.07.04 03:172.01680.000.000.001.00
68995282007.07.04 02:55buy0.10gbpusd2.01671.96672.02642007.07.04 03:172.01680.000.000.001.00
68985482007.07.04 01:02buy0.10gbpusd2.01671.96672.02642007.07.04 03:172.01680.000.000.001.00
68995312007.07.04 02:55buy0.10eurusd1.36061.31061.37042007.07.04 03:201.36080.000.000.002.00
68995582007.07.04 02:57buy0.10eurusd1.36061.31061.37042007.07.04 03:211.36080.000.000.002.00
68988832007.07.04 01:49buy0.10eurusd1.36071.31071.37052007.07.04 03:231.36090.000.000.002.00
68996902007.07.04 03:11buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:231.36090.000.000.001.00
68996352007.07.04 03:06buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:231.36090.000.000.001.00
68996012007.07.04 03:01buy0.10eurusd1.36071.31071.37052007.07.04 03:231.36090.000.000.002.00
68991912007.07.04 02:24buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:231.36090.000.000.001.00
68986312007.07.04 01:10buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:251.36090.000.000.001.00
68986392007.07.04 01:11buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:271.36090.000.000.001.00
68989372007.07.04 01:58buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:281.36090.000.000.001.00
68989202007.07.04 01:55buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:281.36090.000.000.001.00
68988492007.07.04 01:43buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:281.36090.000.000.001.00
68988042007.07.04 01:40buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:281.36090.000.000.001.00
68987222007.07.04 01:29buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:281.36090.000.000.001.00
68987052007.07.04 01:24buy0.10eurusd1.36081.31081.37062007.07.04 03:281.36090.000.000.001.00
68981642007.07.04 00:27buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:321.36100.000.000.001.00
68997732007.07.04 03:21buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:321.36100.000.000.001.00
68982962007.07.04 00:33buy0.10gbpusd2.01671.96672.02642007.07.04 03:332.01690.000.000.002.00
68983562007.07.04 00:39buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:331.36100.000.000.001.00
68983622007.07.04 00:41buy0.10gbpusd2.01671.96672.02642007.07.04 03:332.01710.000.000.004.00
68999142007.07.04 03:31buy0.10gbpusd2.01671.96672.02642007.07.04 03:332.01710.000.000.004.00
68982782007.07.04 00:32buy0.10gbpusd2.01681.96682.02652007.07.04 03:332.01700.000.000.002.00
68985072007.07.04 00:57buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:331.36100.000.000.001.00
68983502007.07.04 00:39buy0.10gbpusd2.01681.96682.02652007.07.04 03:332.01700.000.000.002.00
68986232007.07.04 01:09buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:331.36100.000.000.001.00
68986492007.07.04 01:12buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:331.36110.000.000.002.00
68987082007.07.04 01:25buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:341.36120.000.000.003.00
68983712007.07.04 00:41buy0.10gbpusd2.01681.96682.02652007.07.04 03:352.01720.000.000.004.00
68999402007.07.04 03:32buy0.10gbpusd2.01701.96702.02672007.07.04 03:352.01720.000.000.002.00
68998782007.07.04 03:30buy0.10gbpusd2.01681.96682.02652007.07.04 03:352.01720.000.000.004.00
68998612007.07.04 03:29buy0.10gbpusd2.01691.96692.02662007.07.04 03:352.01720.000.000.003.00
68997492007.07.04 03:17buy0.10gbpusd2.01701.96702.02672007.07.04 03:352.01720.000.000.002.00
68996952007.07.04 03:12buy0.10gbpusd2.01691.96692.02662007.07.04 03:352.01720.000.000.003.00
68996752007.07.04 03:09buy0.10gbpusd2.01701.96702.02672007.07.04 03:352.01720.000.000.002.00
68996712007.07.04 03:08buy0.10gbpusd2.01691.96692.02662007.07.04 03:352.01720.000.000.003.00
68996472007.07.04 03:07buy0.10gbpusd2.01701.96702.02672007.07.04 03:352.01720.000.000.002.00
68995222007.07.04 02:55buy0.10gbpusd2.01691.96692.02662007.07.04 03:352.01720.000.000.003.00
68985292007.07.04 00:59buy0.10gbpusd2.01681.96682.02652007.07.04 03:352.01720.000.000.004.00
68984132007.07.04 00:47buy0.10gbpusd2.01691.96692.02662007.07.04 03:352.01720.000.000.003.00
68987262007.07.04 01:30buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:351.36110.000.000.002.00
68999482007.07.04 03:32buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 03:351.36120.000.000.001.00
68998642007.07.04 03:29buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68998542007.07.04 03:28buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68998482007.07.04 03:28buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 03:361.36120.000.000.001.00
68998252007.07.04 03:26buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68998052007.07.04 03:25buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 03:361.36120.000.000.001.00
68997942007.07.04 03:23buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68997652007.07.04 03:20buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68997602007.07.04 03:19buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:361.36120.000.000.003.00
68996742007.07.04 03:09buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:361.36120.000.000.003.00
68996482007.07.04 03:07buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:361.36120.000.000.003.00
68988282007.07.04 01:42buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:361.36120.000.000.003.00
68987892007.07.04 01:38buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:361.36120.000.000.003.00
68987812007.07.04 01:37buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68987712007.07.04 01:36buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:361.36120.000.000.003.00
68987622007.07.04 01:35buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68987532007.07.04 01:33buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68987462007.07.04 01:32buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:361.36120.000.000.003.00
68987402007.07.04 01:31buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 03:361.36120.000.000.003.00
68986052007.07.04 01:07buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68985902007.07.04 01:06buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68985592007.07.04 01:04buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68985402007.07.04 01:01buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 03:361.36120.000.000.001.00
68984982007.07.04 00:57buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68984742007.07.04 00:55buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:361.36120.000.000.002.00
68984662007.07.04 00:54buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:371.36120.000.000.002.00
68983242007.07.04 00:35buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:371.36120.000.000.002.00
68982622007.07.04 00:31buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 03:371.36120.000.000.002.00
68999582007.07.04 03:33buy0.10gbpusd2.01721.96722.02692007.07.04 03:542.01740.000.000.002.00
69001532007.07.04 03:48buy0.10gbpusd2.01721.96722.02692007.07.04 04:012.01740.000.000.002.00
69002032007.07.04 03:51buy0.10gbpusd2.01721.96722.02692007.07.04 04:012.01730.000.000.001.00
68983092007.07.04 00:33buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 04:011.36120.000.000.001.00
68983402007.07.04 00:37buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 04:021.36120.000.000.001.00
69000792007.07.04 03:40buy0.10gbpusd2.01731.96732.02702007.07.04 04:022.01740.000.000.001.00
68983452007.07.04 00:38buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 04:021.36120.000.000.001.00
68984192007.07.04 00:48buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 04:031.36120.000.000.001.00
68984292007.07.04 00:49buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 04:101.36140.000.000.003.00
69003772007.07.04 04:04buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 04:101.36140.000.000.001.00
69003352007.07.04 04:01buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 04:101.36140.000.000.001.00
69002832007.07.04 03:57buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 04:101.36140.000.000.002.00
69002322007.07.04 03:53buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 04:101.36140.000.000.001.00
69001792007.07.04 03:51buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 04:101.36140.000.000.001.00
69001592007.07.04 03:48buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 04:101.36140.000.000.002.00
69001462007.07.04 03:47buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 04:101.36140.000.000.002.00
69001422007.07.04 03:46buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 04:101.36140.000.000.001.00
69000912007.07.04 03:41buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 04:101.36140.000.000.001.00
69000602007.07.04 03:39buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 04:101.36140.000.000.002.00
68984422007.07.04 00:50buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 04:181.36130.000.000.002.00
68999632007.07.04 03:33buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 04:181.36130.000.000.001.00
68998962007.07.04 03:31buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 04:181.36130.000.000.002.00
69000932007.07.04 03:41buy0.10gbpusd2.01731.96732.02702007.07.04 04:312.01750.000.000.002.00
69001342007.07.04 03:46buy0.10gbpusd2.01731.96732.02702007.07.04 04:482.01750.000.000.002.00
69002282007.07.04 03:53buy0.10gbpusd2.01741.96742.02712007.07.04 04:482.01750.000.000.001.00
69001752007.07.04 03:50buy0.10gbpusd2.01731.96732.02702007.07.04 04:482.01750.000.000.002.00
69000452007.07.04 03:38buy0.10gbpusd2.01741.96742.02712007.07.04 04:482.01750.000.000.001.00
69007872007.07.04 04:40buy0.10eurusd1.36091.31091.37072007.07.04 05:001.36110.000.000.002.00
69010592007.07.04 04:57buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 05:001.36120.000.000.002.00
69008122007.07.04 04:41buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 05:011.36120.000.000.002.00
69000102007.07.04 03:35buy0.10gbpusd2.01751.96752.02722007.07.04 05:092.01760.000.000.001.00
69008162007.07.04 04:41buy0.10gbpusd2.01751.96752.02722007.07.04 05:092.01760.000.000.001.00
69004782007.07.04 04:14buy0.10gbpusd2.01751.96752.02722007.07.04 05:092.01760.000.000.001.00
69003812007.07.04 04:04buy0.10gbpusd2.01751.96752.02722007.07.04 05:092.01760.000.000.001.00
69002822007.07.04 03:57buy0.10gbpusd2.01751.96752.02722007.07.04 05:092.01760.000.000.001.00
69002372007.07.04 03:53buy0.10gbpusd2.01751.96752.02722007.07.04 05:112.01770.000.000.002.00
69002712007.07.04 03:56buy0.10gbpusd2.01751.96752.02722007.07.04 05:182.01770.000.000.002.00
69009172007.07.04 04:46buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 05:181.36120.000.000.002.00
69000632007.07.04 03:39buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:192.01770.000.000.001.00
69002562007.07.04 03:54buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:192.01780.000.000.002.00
69002992007.07.04 03:58buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:192.01780.000.000.002.00
69003252007.07.04 04:01buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:192.01790.000.000.003.00
69003622007.07.04 04:03buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:252.01780.000.000.002.00
69010372007.07.04 04:55buy0.10gbpusd2.01771.96772.02742007.07.04 05:252.01780.000.000.001.00
69010082007.07.04 04:53buy0.10gbpusd2.01771.96772.02742007.07.04 05:252.01780.000.000.001.00
69009722007.07.04 04:49buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:252.01780.000.000.002.00
69009622007.07.04 04:49buy0.10gbpusd2.01771.96772.02742007.07.04 05:252.01780.000.000.001.00
69009282007.07.04 04:47buy0.10gbpusd2.01771.96772.02742007.07.04 05:252.01780.000.000.001.00
69009102007.07.04 04:46buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:252.01780.000.000.002.00
69007262007.07.04 04:38buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:252.01780.000.000.002.00
69006832007.07.04 04:32buy0.10gbpusd2.01771.96772.02742007.07.04 05:252.01780.000.000.001.00
69006762007.07.04 04:31buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:252.01780.000.000.002.00
69006632007.07.04 04:29buy0.10gbpusd2.01771.96772.02742007.07.04 05:252.01780.000.000.001.00
69006562007.07.04 04:28buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:252.01780.000.000.002.00
69006092007.07.04 04:24buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:252.01780.000.000.002.00
69005882007.07.04 04:23buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:252.01780.000.000.002.00
69005332007.07.04 04:19buy0.10gbpusd2.01771.96772.02742007.07.04 05:252.01780.000.000.001.00
69005162007.07.04 04:18buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:252.01780.000.000.002.00
69004592007.07.04 04:12buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.04 05:252.01780.000.000.002.00
69003452007.07.04 04:02buy0.10gbpusd2.01771.96772.02742007.07.04 05:252.01780.000.000.001.00
69010482007.07.04 04:56buy0.10eurusd1.36101.31101.37082007.07.04 05:261.36120.000.000.002.00
69010262007.07.04 04:54buy0.10gbpusd2.01781.96782.02752007.07.04 05:272.01790.000.000.001.00
69012262007.07.04 05:10buy0.10gbpusd2.01781.96782.02752007.07.04 05:292.01800.000.000.002.00
69012882007.07.04 05:17buy0.10gbpusd2.01791.96792.02762007.07.04 05:292.01800.000.000.001.00
69012772007.07.04 05:16buy0.10gbpusd2.01781.96782.02752007.07.04 05:292.01800.000.000.002.00
69012432007.07.04 05:11buy0.10gbpusd2.01781.96782.02752007.07.04 05:292.01800.000.000.002.00
69012352007.07.04 05:10buy0.10gbpusd2.01791.96792.02762007.07.04 05:292.01810.000.000.002.00
69012702007.07.04 05:15buy0.10gbpusd2.01791.96792.02762007.07.04 05:312.01810.000.000.002.00
69007622007.07.04 04:39buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 05:321.36120.000.000.001.00
69013032007.07.04 05:18buy0.10gbpusd2.01801.96802.02772007.07.04 05:322.01820.000.000.002.00
69013782007.07.04 05:25buy0.10gbpusd2.01811.96812.02782007.07.04 05:322.01820.000.000.001.00
69013152007.07.04 05:19buy0.10gbpusd2.01801.96802.02772007.07.04 05:332.01820.000.000.002.00
69008342007.07.04 04:42buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 05:341.36120.000.000.001.00
69008782007.07.04 04:43buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 05:341.36120.000.000.001.00
69009962007.07.04 04:52buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 05:391.36130.000.000.002.00
69014422007.07.04 05:31buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 05:391.36130.000.000.001.00
69014352007.07.04 05:30buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 05:391.36130.000.000.001.00
69013692007.07.04 05:25buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 05:391.36130.000.000.001.00
69013582007.07.04 05:24buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 05:391.36130.000.000.001.00
69011062007.07.04 05:00buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 05:391.36130.000.000.001.00
69010722007.07.04 04:58buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 05:391.36130.000.000.001.00
69010322007.07.04 04:55buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 05:391.36130.000.000.002.00
69010032007.07.04 04:53buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.04 05:391.36130.000.000.002.00
69008942007.07.04 04:44buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 05:391.36130.000.000.001.00
69000362007.07.04 03:37buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 05:401.36140.000.000.001.00
69005012007.07.04 04:16buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 05:401.36140.000.000.001.00
69007282007.07.04 04:38buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 05:421.36140.000.000.001.00
69011312007.07.04 05:01buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 05:421.36140.000.000.001.00
69013002007.07.04 05:18buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 05:491.36140.000.000.001.00
69015302007.07.04 05:36buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 05:491.36140.000.000.001.00
69014862007.07.04 05:34buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 05:491.36140.000.000.001.00
69014702007.07.04 05:33buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 05:491.36140.000.000.001.00
69013822007.07.04 05:26buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 05:491.36140.000.000.001.00
69020942007.07.04 06:27buy0.10eurusd1.36121.31121.37102007.07.04 07:291.36140.000.000.002.00
69017712007.07.04 05:57buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 07:311.36140.000.000.001.00
69020502007.07.04 06:25buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 07:311.36140.000.000.001.00
69020222007.07.04 06:24buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 07:311.36140.000.000.001.00
69019092007.07.04 06:11buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 07:311.36140.000.000.001.00
69018872007.07.04 06:10buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 07:311.36140.000.000.001.00
69018012007.07.04 06:00buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 07:311.36140.000.000.001.00
69017902007.07.04 05:59buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 07:311.36140.000.000.001.00
69017782007.07.04 05:58buy0.10eurusd1.36131.31131.37112007.07.04 07:341.36150.000.000.002.00
68999862007.07.04 03:34buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:341.36160.000.000.002.00
69003422007.07.04 04:02buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:351.36150.000.000.001.00
69003612007.07.04 04:03buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:351.36160.000.000.002.00
69004102007.07.04 04:08buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:351.36160.000.000.002.00
69004312007.07.04 04:10buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:351.36150.000.000.001.00
69005412007.07.04 04:20buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:391.36150.000.000.001.00
69028982007.07.04 07:28buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:391.36150.000.000.001.00
69005532007.07.04 04:21buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:401.36150.000.000.001.00
69006072007.07.04 04:24buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:401.36150.000.000.001.00
69006732007.07.04 04:31buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:401.36150.000.000.001.00
69014582007.07.04 05:32buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:401.36150.000.000.001.00
69015052007.07.04 05:35buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:441.36150.000.000.001.00
69015472007.07.04 05:37buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:461.36150.000.000.001.00
69015702007.07.04 05:39buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:461.36150.000.000.001.00
69016322007.07.04 05:44buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:461.36150.000.000.001.00
69017332007.07.04 05:53buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:471.36160.000.000.002.00
69030382007.07.04 07:38buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:471.36160.000.000.001.00
69029612007.07.04 07:32buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:471.36160.000.000.001.00
69029482007.07.04 07:31buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:471.36160.000.000.001.00
69029142007.07.04 07:29buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:471.36160.000.000.001.00
69028722007.07.04 07:27buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:481.36160.000.000.002.00
69019422007.07.04 06:14buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:481.36160.000.000.001.00
69019282007.07.04 06:13buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:481.36160.000.000.001.00
69018272007.07.04 06:02buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:481.36160.000.000.001.00
69018112007.07.04 06:01buy0.10eurusd1.36141.31141.37122007.07.04 07:481.36160.000.000.002.00
69017592007.07.04 05:56buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:481.36160.000.000.001.00
69017152007.07.04 05:52buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:481.36160.000.000.001.00
69016772007.07.04 05:49buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 07:481.36160.000.000.000.00
69016532007.07.04 05:47buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:481.36160.000.000.001.00
69005232007.07.04 04:18buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:481.36180.000.000.003.00
69005792007.07.04 04:22buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:481.36170.000.000.002.00
69006192007.07.04 04:24buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:491.36180.000.000.003.00
69007122007.07.04 04:37buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:491.36170.000.000.002.00
69015992007.07.04 05:42buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:491.36170.000.000.002.00
69016152007.07.04 05:43buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.04 07:491.36170.000.000.002.00
69005312007.07.04 04:19buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 07:501.36170.000.000.001.00
69032462007.07.04 07:53buy0.10gbpusd2.01781.96782.02752007.07.04 07:582.01800.000.000.002.00
69032722007.07.04 07:54buy0.10gbpusd2.01791.96792.02762007.07.04 07:582.01800.000.000.001.00
69032222007.07.04 07:51buy0.10gbpusd2.01801.96802.02772007.07.04 07:592.01800.000.000.000.00
69031462007.07.04 07:46buy0.10gbpusd2.01801.96802.02772007.07.04 07:592.01800.000.000.000.00
69030922007.07.04 07:42buy0.10gbpusd2.01801.96802.02772007.07.04 07:592.01800.000.000.000.00
69030862007.07.04 07:41buy0.10gbpusd2.01791.96792.02762007.07.04 07:592.01800.000.000.001.00
69030622007.07.04 07:39buy0.10gbpusd2.01801.96802.02772007.07.04 07:592.01800.000.000.000.00
69032902007.07.04 07:55buy0.10gbpusd2.01801.96802.02772007.07.04 07:592.01820.000.000.002.00
69032962007.07.04 07:56buy0.10gbpusd2.01801.96802.02772007.07.04 07:592.01830.000.000.003.00
69033182007.07.04 07:57buy0.10gbpusd2.01801.96802.02772007.07.04 07:592.01850.000.000.005.00
69020792007.07.04 06:27buy0.10gbpusd2.01811.96812.02782007.07.04 07:592.01860.000.000.005.00
69030412007.07.04 07:38buy0.10gbpusd2.01811.96812.02782007.07.04 07:592.01880.000.000.007.00
69013942007.07.04 05:27buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.04 07:592.01900.000.000.008.00
69014172007.07.04 05:29buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.04 07:592.01910.000.000.009.00
69014302007.07.04 05:30buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.04 07:592.01910.000.000.009.00
69017482007.07.04 05:55buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.04 08:002.01890.000.000.007.00
69018622007.07.04 06:07buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.04 08:002.01890.000.000.007.00
69020352007.07.04 06:25buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.04 08:002.01880.000.000.006.00
69029942007.07.04 07:35buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.04 08:002.01890.000.000.007.00
69015802007.07.04 05:40buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 08:001.36190.000.000.003.00
69033402007.07.04 07:58buy0.10eurusd1.36171.31171.37152007.07.04 08:001.36210.000.000.004.00
69033142007.07.04 07:57buy0.10eurusd1.36181.31181.37162007.07.04 08:001.36210.000.000.003.00
69032832007.07.04 07:55buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 08:011.36210.000.000.005.00
69032682007.07.04 07:54buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 08:011.36210.000.000.005.00
69032512007.07.04 07:53buy0.10eurusd1.36171.31171.37152007.07.04 08:011.36210.000.000.004.00
69032192007.07.04 07:51buy0.10eurusd1.36171.31171.37152007.07.04 08:011.36210.000.000.004.00
69032122007.07.04 07:50buy0.10eurusd1.36181.31181.37162007.07.04 08:011.36210.000.000.003.00
69031972007.07.04 07:49buy0.10eurusd1.36201.31201.37182007.07.04 08:011.36210.000.000.001.00
69031782007.07.04 07:48buy0.10eurusd1.36201.31201.37182007.07.04 08:011.36210.000.000.001.00
69031322007.07.04 07:46buy0.10eurusd1.36171.31171.37152007.07.04 08:011.36210.000.000.004.00
69031252007.07.04 07:45buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 08:011.36210.000.000.005.00
69031132007.07.04 07:44buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 08:011.36210.000.000.005.00
69030742007.07.04 07:40buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 08:011.36210.000.000.005.00
69030702007.07.04 07:39buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 08:011.36210.000.000.005.00
69030352007.07.04 07:37buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 08:011.36210.000.000.005.00
69030092007.07.04 07:35buy0.10eurusd1.36171.31171.37152007.07.04 08:011.36210.000.000.004.00
69029752007.07.04 07:34buy0.10eurusd1.36161.31161.37142007.07.04 08:011.36210.000.000.005.00
69030282007.07.04 07:37buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.04 08:012.01870.000.000.005.00
69033542007.07.04 07:59buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.04 08:012.01870.000.000.002.00
69033492007.07.04 07:59buy0.10gbpusd2.01841.96842.02812007.07.04 08:012.01870.000.000.003.00
69030172007.07.04 07:36buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.04 08:012.01870.000.000.004.00
69020002007.07.04 06:21buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.04 08:012.01870.000.000.004.00
69019702007.07.04 06:17buy0.10gbpusd2.01841.96842.02812007.07.04 08:022.01870.000.000.003.00
69015172007.07.04 05:35buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.04 08:022.01860.000.000.003.00
69015732007.07.04 05:40buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.04 08:022.01870.000.000.004.00
69016612007.07.04 05:47buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.04 08:022.01880.000.000.005.00
69016932007.07.04 05:50buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.04 08:022.01900.000.000.007.00
69018362007.07.04 06:02buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.04 08:022.01890.000.000.006.00
69019222007.07.04 06:12buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.04 08:022.01880.000.000.005.00
69014402007.07.04 05:31buy0.10gbpusd2.01841.96842.02812007.07.04 08:022.01880.000.000.004.00
69014732007.07.04 05:33buy0.10gbpusd2.01841.96842.02812007.07.04 08:032.01870.000.000.003.00
69015612007.07.04 05:39buy0.10gbpusd2.01841.96842.02812007.07.04 08:032.01860.000.000.002.00
69016282007.07.04 05:44buy0.10gbpusd2.01841.96842.02812007.07.04 08:032.01860.000.000.002.00
69017402007.07.04 05:54buy0.10gbpusd2.01841.96842.02812007.07.04 08:032.01870.000.000.003.00
69014672007.07.04 05:33buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.04 08:042.01880.000.000.003.00
69016092007.07.04 05:42buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.04 08:042.01870.000.000.002.00
69035462007.07.04 08:02buy0.10gbpusd2.01861.96862.02832007.07.04 08:062.01890.000.000.003.00
69035352007.07.04 08:02buy0.10gbpusd2.01881.96882.02852007.07.04 08:062.01910.000.000.003.00
69036702007.07.04 08:05buy0.10gbpusd2.01881.96882.02852007.07.04 08:062.01910.000.000.003.00
69036902007.07.04 08:06buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.04 08:062.01910.000.000.002.00
69036432007.07.04 08:04buy0.10gbpusd2.01901.96902.02872007.07.04 08:062.01910.000.000.001.00
69035952007.07.04 08:03buy0.10gbpusd2.01901.96902.02872007.07.04 08:062.01910.000.000.001.00
69036072007.07.04 08:03buy0.10eurusd1.36201.31201.37182007.07.04 08:071.36230.000.000.003.00
69035182007.07.04 08:01buy0.10eurusd1.36221.31221.37202007.07.04 08:071.36240.000.000.002.00
69034242007.07.04 08:00buy0.10gbpusd2.01921.96922.02892007.07.04 08:072.02020.000.000.0010.00
69036502007.07.04 08:04buy0.10eurusd1.36221.31221.37202007.07.04 08:071.36240.000.000.002.00
69036922007.07.04 08:06buy0.10eurusd1.36221.31221.37202007.07.04 08:161.36240.000.000.002.00
69039872007.07.04 08:10buy0.10eurusd1.36221.31221.37202007.07.04 08:161.36240.000.000.002.00
69040492007.07.04 08:12buy0.10eurusd1.36221.31221.37202007.07.04 08:161.36230.000.000.001.00
69040792007.07.04 08:13buy0.10eurusd1.36221.31221.37202007.07.04 08:161.36240.000.000.002.00
69041092007.07.04 08:14buy0.10eurusd1.36221.31221.37202007.07.04 08:161.36240.000.000.002.00
69041322007.07.04 08:15buy0.10eurusd1.36221.31221.37202007.07.04 08:161.36240.000.000.002.00
69035662007.07.04 08:02buy0.10eurusd1.36231.31231.37212007.07.04 08:171.36260.000.000.003.00
69039152007.07.04 08:08buy0.10eurusd1.36241.31241.37222007.07.04 08:171.36260.000.000.002.00
69040302007.07.04 08:11buy0.10eurusd1.36241.31241.37222007.07.04 08:181.36260.000.000.002.00
69040862007.07.04 08:13buy0.10gbpusd2.01941.96942.02912007.07.04 08:182.01980.000.000.004.00
69037562007.07.04 08:07buy0.10eurusd1.36251.31251.37232007.07.04 08:181.36270.000.000.002.00
69039472007.07.04 08:09buy0.10eurusd1.36251.31251.37232007.07.04 08:261.36270.000.000.002.00
69043672007.07.04 08:23buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.04 08:272.01970.000.000.002.00
69043892007.07.04 08:24buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.04 08:272.01970.000.000.002.00
69044042007.07.04 08:25buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.04 08:272.01980.000.000.003.00
69042962007.07.04 08:20buy0.10eurusd1.36251.31251.37232007.07.04 08:311.36280.000.000.003.00
69043262007.07.04 08:21buy0.10eurusd1.36251.31251.37232007.07.04 08:311.36280.000.000.003.00
69041472007.07.04 08:16buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.04 08:311.36270.000.000.001.00
69041842007.07.04 08:17buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.04 08:311.36290.000.000.003.00
69042802007.07.04 08:19buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.04 08:311.36280.000.000.002.00
69044222007.07.04 08:26buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.04 08:311.36280.000.000.002.00
69043432007.07.04 08:22buy0.10eurusd1.36271.31271.37252007.07.04 08:311.36290.000.000.002.00
69046582007.07.04 08:35buy0.10eurusd1.36251.31251.37232007.07.04 08:411.36270.000.000.002.00
69046172007.07.04 08:33buy0.10gbpusd2.01931.96932.02902007.07.04 08:412.01960.000.000.003.00
69046872007.07.04 08:36buy0.10eurusd1.36251.31251.37232007.07.04 08:411.36270.000.000.002.00
69050122007.07.04 08:50buy0.10eurusd1.36221.31221.37202007.07.04 08:521.36250.000.000.003.00
69049582007.07.04 08:47buy0.10eurusd1.36231.31231.37212007.07.04 09:031.36260.000.000.003.00
69049522007.07.04 08:47buy0.10gbpusd2.01881.96882.02852007.07.04 09:032.01950.000.000.007.00
69050572007.07.04 08:52buy0.10gbpusd2.01921.96922.02892007.07.04 09:032.01940.000.000.002.00
69050452007.07.04 08:51buy0.10gbpusd2.01901.96902.02872007.07.04 09:032.01940.000.000.004.00
69049832007.07.04 08:48buy0.10gbpusd2.01911.96912.02882007.07.04 09:032.01940.000.000.003.00
69048712007.07.04 08:44buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.04 09:032.01940.000.000.005.00
69049872007.07.04 08:48buy0.10eurusd1.36231.31231.37212007.07.04 09:031.36250.000.000.002.00
69050282007.07.04 08:51buy0.10eurusd1.36231.31231.37212007.07.04 09:041.36260.000.000.003.00
69048762007.07.04 08:44buy0.10eurusd1.36251.31251.37232007.07.05 09:491.36310.000.00-2.256.00
69054492007.07.04 09:06buy0.10eurusd1.36251.31251.37232007.07.05 09:491.36310.000.00-2.256.00
69054372007.07.04 09:05buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.05 09:491.36310.000.00-2.255.00
69054072007.07.04 09:04buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.05 09:491.36310.000.00-2.255.00
69053442007.07.04 09:02buy0.10eurusd1.36251.31251.37232007.07.05 09:501.36310.000.00-2.256.00
69049002007.07.04 08:45buy0.10eurusd1.36251.31251.37232007.07.05 09:501.36290.000.00-2.254.00
69050602007.07.04 08:52buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.05 09:501.36290.000.00-2.253.00
69049122007.07.04 08:46buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.05 09:501.36290.000.00-2.253.00
69048452007.07.04 08:43buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.05 09:501.36290.000.00-2.253.00
69048252007.07.04 08:42buy0.10eurusd1.36271.31271.37252007.07.05 09:501.36290.000.00-2.252.00
69047542007.07.04 08:39buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.05 09:501.36290.000.00-2.253.00
69047402007.07.04 08:38buy0.10eurusd1.36271.31271.37252007.07.05 09:501.36290.000.00-2.252.00
69046262007.07.04 08:34buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.05 09:501.36290.000.00-2.253.00
69046042007.07.04 08:33buy0.10eurusd1.36261.31261.37242007.07.05 09:501.36290.000.00-2.253.00
69043732007.07.04 08:23buy0.10eurusd1.36271.31271.37252007.07.05 09:511.36310.000.00-2.254.00
69053702007.07.04 09:03buy0.10eurusd1.36281.31281.37262007.07.05 09:511.36310.000.00-2.253.00
69048032007.07.04 08:41buy0.10eurusd1.36281.31281.37262007.07.05 09:511.36310.000.00-2.253.00
69047082007.07.04 08:37buy0.10eurusd1.36281.31281.37262007.07.05 09:511.36310.000.00-2.253.00
69045612007.07.04 08:32buy0.10eurusd1.36281.31281.37262007.07.05 09:511.36310.000.00-2.253.00
69045142007.07.04 08:30buy0.10eurusd1.36281.31281.37262007.07.05 09:511.36310.000.00-2.253.00
69045032007.07.04 08:29buy0.10eurusd1.36271.31271.37252007.07.05 09:511.36310.000.00-2.254.00
69044622007.07.04 08:27buy0.10eurusd1.36281.31281.37262007.07.05 09:511.36310.000.00-2.253.00
69042252007.07.04 08:18buy0.10eurusd1.36281.31281.37262007.07.05 09:511.36310.000.00-2.253.00
69045322007.07.04 08:31buy0.10eurusd1.36301.31301.37282007.07.05 09:511.36350.000.00-2.255.00
69233892007.07.05 09:52buy0.10eurusd1.36361.31361.37342007.07.05 09:531.36380.000.000.002.00
69233392007.07.05 09:51buy0.10eurusd1.36371.31371.37352007.07.05 09:541.36390.000.000.002.00
69234852007.07.05 09:53buy0.10eurusd1.36371.31371.37352007.07.05 09:541.36400.000.000.003.00
69236072007.07.05 09:54buy0.10eurusd1.36371.31371.37352007.07.05 09:541.36400.000.000.003.00
69236952007.07.05 09:55buy0.10eurusd1.36421.31421.37402007.07.05 10:021.36440.000.000.002.00
69238152007.07.05 09:57buy0.10eurusd1.36421.31421.37402007.07.05 10:021.36440.000.000.002.00
69237682007.07.05 09:56buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.05 10:141.36460.000.000.002.00
69241052007.07.05 10:02buy0.10eurusd1.36451.31451.37432007.07.05 10:141.36460.000.000.001.00
69038352007.07.04 08:07buy0.10gbpusd2.02041.97042.03012007.07.05 10:282.01710.000.000.57-33.00
69237822007.07.05 09:56buy0.10gbpusd2.01681.96682.02652007.07.05 10:282.01700.000.000.002.00
69236842007.07.05 09:55buy0.10gbpusd2.01681.96682.02652007.07.05 10:282.01700.000.000.002.00
69236192007.07.05 09:54buy0.10gbpusd2.01681.96682.02652007.07.05 10:292.01700.000.000.002.00
69234922007.07.05 09:53buy0.10gbpusd2.01631.96632.02602007.07.05 10:292.01700.000.000.007.00
69233832007.07.05 09:52buy0.10gbpusd2.01581.96582.02552007.07.05 10:292.01700.000.000.0012.00
69233502007.07.05 09:51buy0.10gbpusd2.01571.96572.02542007.07.05 10:292.01700.000.000.0013.00
69251312007.07.05 10:30buy0.10eurusd1.36421.31421.37402007.07.05 11:171.36440.000.000.002.00
69251572007.07.05 10:31buy0.10eurusd1.36431.31431.37412007.07.05 11:171.36440.000.000.001.00
69251012007.07.05 10:29buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.05 11:181.36460.000.000.002.00
69247602007.07.05 10:18buy0.10eurusd1.36451.31451.37432007.07.05 11:181.36460.000.000.001.00
69262522007.07.05 11:24buy0.10eurusd1.36471.31471.37452007.07.05 11:481.36490.000.000.002.00
69261172007.07.05 11:18buy0.10eurusd1.36481.31481.37462007.07.05 11:481.36490.000.000.001.00
69246282007.07.05 10:15buy0.10eurusd1.36491.31491.37472007.07.05 11:481.36490.000.000.000.00
69246182007.07.05 10:15buy0.10eurusd1.36481.31481.37462007.07.05 11:481.36490.000.000.001.00
69268732007.07.05 11:48buy0.10eurusd1.36521.31521.37502007.07.05 11:501.36550.000.000.003.00
69039002007.07.04 08:08buy0.10gbpusd2.02031.97032.03002007.07.05 13:032.01750.000.000.57-28.00
69039452007.07.04 08:09buy0.10gbpusd2.02021.97022.02992007.07.05 13:032.01750.000.000.57-27.00
69042312007.07.04 08:18buy0.10gbpusd2.02011.97012.02982007.07.05 13:032.01770.000.000.57-24.00
69268772007.07.05 11:48buy0.10gbpusd2.01611.96612.02582007.07.05 13:042.01840.000.000.0023.00
69270852007.07.05 11:51buy0.10gbpusd2.01661.96662.02632007.07.05 13:042.01870.000.000.0021.00
69289142007.07.05 13:02buy0.10gbpusd2.01681.96682.02652007.07.05 13:042.01840.000.000.0016.00
69238342007.07.05 09:57buy0.10gbpusd2.01701.96702.02672007.07.05 13:042.01840.000.000.0014.00
69042722007.07.04 08:19buy0.10gbpusd2.02001.97002.02972007.07.05 13:042.01800.000.000.57-20.00
69044802007.07.04 08:28buy0.10gbpusd2.02001.97002.02972007.07.05 13:042.01820.000.000.57-18.00
69248232007.07.05 10:20buy0.10gbpusd2.01721.96722.02692007.07.05 13:042.01840.000.000.0012.00
69040232007.07.04 08:11buy0.10gbpusd2.01991.96992.02962007.07.05 13:042.01820.000.000.57-17.00
69250932007.07.05 10:29buy0.10gbpusd2.01721.96722.02692007.07.05 13:042.01840.000.000.0012.00
69040432007.07.04 08:12buy0.10gbpusd2.01991.96992.02962007.07.05 13:052.01820.000.000.57-17.00
69043412007.07.04 08:22buy0.10gbpusd2.01991.96992.02962007.07.05 13:062.01820.000.000.57-17.00
69250942007.07.05 10:29buy0.10gbpusd2.01721.96722.02692007.07.05 13:062.01840.000.000.0012.00
69251172007.07.05 10:30buy0.10gbpusd2.01721.96722.02692007.07.05 13:062.01860.000.000.0014.00
69289502007.07.05 13:03buy0.10gbpusd2.01761.96762.02732007.07.05 13:072.01870.000.000.0011.00
69291752007.07.05 13:06buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.05 13:072.01930.000.000.0011.00
69291262007.07.05 13:05buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.05 13:072.01970.000.000.0014.00
69290332007.07.05 13:04buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.05 13:072.01930.000.000.004.00
69292232007.07.05 13:07buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.05 13:072.01930.000.000.004.00
69049162007.07.04 08:46buy0.10gbpusd2.01931.96932.02902007.07.05 13:072.01930.000.000.570.00
69044512007.07.04 08:27buy0.10gbpusd2.01981.96982.02952007.07.05 13:162.01860.000.000.57-12.00
69044892007.07.04 08:29buy0.10gbpusd2.01981.96982.02952007.07.05 13:162.01860.000.000.57-12.00
69295292007.07.05 13:12buy0.10gbpusd2.01811.96812.02782007.07.05 13:162.01870.000.000.006.00
69045182007.07.04 08:30buy0.10gbpusd2.01981.96982.02952007.07.05 13:172.01870.000.000.57-11.00
69045492007.07.04 08:31buy0.10gbpusd2.01981.96982.02952007.07.05 13:172.01870.000.000.57-11.00
69039832007.07.04 08:10buy0.10gbpusd2.01971.96972.02942007.07.05 13:192.01860.000.000.57-11.00
69041132007.07.04 08:14buy0.10gbpusd2.01971.96972.02942007.07.05 13:202.01860.000.000.57-11.00
69041932007.07.04 08:17buy0.10gbpusd2.01971.96972.02942007.07.05 13:202.01860.000.000.57-11.00
69294402007.07.05 13:10buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.05 13:202.01900.000.000.008.00
69294832007.07.05 13:11buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.05 13:202.01910.000.000.009.00
69295882007.07.05 13:14buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.05 13:202.01890.000.000.007.00
69295572007.07.05 13:13buy0.10gbpusd2.01841.96842.02812007.07.05 13:202.01890.000.000.005.00
69296232007.07.05 13:15buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.05 13:212.01890.000.000.004.00
69296542007.07.05 13:16buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.05 13:212.01910.000.000.006.00
69298392007.07.05 13:19buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.05 13:212.01910.000.000.006.00
69297712007.07.05 13:18buy0.10gbpusd2.01861.96862.02832007.07.05 13:212.01900.000.000.004.00
69298792007.07.05 13:20buy0.10gbpusd2.01881.96882.02852007.07.05 13:212.01900.000.000.002.00
69270202007.07.05 11:51buy0.10eurusd1.36581.31581.37562007.07.05 13:221.36410.000.000.00-17.00
69297112007.07.05 13:17buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.05 13:222.01910.000.000.002.00
69269602007.07.05 11:50buy0.10eurusd1.36561.31561.37542007.07.05 13:221.36410.000.000.00-15.00
69298442007.07.05 13:19buy0.10eurusd1.36341.31341.37322007.07.05 13:221.36420.000.000.008.00
69290622007.07.05 13:04buy0.10eurusd1.36511.31511.37492007.07.05 13:221.36410.000.000.00-10.00
69298872007.07.05 13:20buy0.10eurusd1.36351.31351.37332007.07.05 13:221.36420.000.000.007.00
69297912007.07.05 13:18buy0.10eurusd1.36361.31361.37342007.07.05 13:221.36420.000.000.006.00
69299462007.07.05 13:21buy0.10eurusd1.36381.31381.37362007.07.05 13:231.36420.000.000.004.00
69293732007.07.05 13:09buy0.10gbpusd2.01901.96902.02872007.07.05 13:232.01930.000.000.003.00
69299432007.07.05 13:21buy0.10gbpusd2.01931.96932.02902007.07.05 13:232.01950.000.000.002.00
69299942007.07.05 13:22buy0.10gbpusd2.01931.96932.02902007.07.05 13:232.01960.000.000.003.00
69046312007.07.04 08:34buy0.10gbpusd2.01941.96942.02912007.07.05 13:232.01950.000.000.571.00
69046682007.07.04 08:35buy0.10gbpusd2.01941.96942.02912007.07.05 13:232.01960.000.000.572.00
69046852007.07.04 08:36buy0.10gbpusd2.01941.96942.02912007.07.05 13:242.01950.000.000.571.00
69047352007.07.04 08:38buy0.10gbpusd2.01941.96942.02912007.07.05 13:252.01950.000.000.571.00
69048432007.07.04 08:43buy0.10gbpusd2.01941.96942.02912007.07.05 13:252.01950.000.000.571.00
69054532007.07.04 09:06buy0.10gbpusd2.01941.96942.02912007.07.05 13:252.01950.000.000.571.00
69293252007.07.05 13:08buy0.10gbpusd2.01941.96942.02912007.07.05 13:252.01970.000.000.003.00
69045682007.07.04 08:32buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.05 13:252.01970.000.000.572.00
69047622007.07.04 08:39buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.05 13:252.01960.000.000.571.00
69047982007.07.04 08:41buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.05 13:262.01960.000.000.571.00
69048272007.07.04 08:42buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.05 13:262.01970.000.000.572.00
69052482007.07.04 08:59buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.05 13:262.01960.000.000.571.00
69054352007.07.04 09:05buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.05 13:262.01960.000.000.571.00
69300212007.07.05 13:23buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.05 13:262.01960.000.000.001.00
69297252007.07.05 13:17buy0.10eurusd1.36401.31401.37382007.07.05 13:261.36440.000.000.004.00
69300762007.07.05 13:24buy0.10gbpusd2.01951.96952.02922007.07.05 13:272.01970.000.000.002.00
69041432007.07.04 08:16buy0.10gbpusd2.01961.96962.02932007.07.05 13:272.01970.000.000.571.00
69047192007.07.04 08:37buy0.10gbpusd2.01961.96962.02932007.07.05 13:272.01970.000.000.571.00
69048002007.07.04 08:41buy0.10gbpusd2.01961.96962.02932007.07.05 13:272.01970.000.000.571.00
69296332007.07.05 13:15buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.05 13:271.36460.000.000.005.00
69296692007.07.05 13:16buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.05 13:271.36450.000.000.004.00
69300622007.07.05 13:23buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.05 13:271.36440.000.000.003.00
69303922007.07.05 13:33buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.05 13:342.01920.000.000.003.00
69292712007.07.05 13:07buy0.10eurusd1.36501.31501.37482007.07.05 13:571.36390.000.000.00-11.00
69289412007.07.05 13:03buy0.10eurusd1.36481.31481.37462007.07.05 13:571.36390.000.000.00-9.00
69307282007.07.05 13:40buy0.10eurusd1.36341.31341.37322007.07.05 13:571.36400.000.000.006.00
69305782007.07.05 13:37buy0.10eurusd1.36351.31351.37332007.07.05 13:581.36400.000.000.005.00
69309552007.07.05 13:47buy0.10eurusd1.36351.31351.37332007.07.05 13:581.36410.000.000.006.00
69310072007.07.05 13:48buy0.10eurusd1.36351.31351.37332007.07.05 13:581.36400.000.000.005.00
69306702007.07.05 13:39buy0.10eurusd1.36361.31361.37342007.07.05 13:581.36420.000.000.006.00
69307332007.07.05 13:41buy0.10eurusd1.36361.31361.37342007.07.05 13:581.36440.000.000.008.00
69312332007.07.05 13:53buy0.10eurusd1.36361.31361.37342007.07.05 13:581.36440.000.000.008.00
69306232007.07.05 13:38buy0.10eurusd1.36371.31371.37352007.07.05 13:581.36410.000.000.004.00
69301432007.07.05 13:26buy0.10gbpusd2.02001.97002.02972007.07.05 13:582.01880.000.000.00-12.00
69307722007.07.05 13:42buy0.10eurusd1.36371.31371.37352007.07.05 13:581.36420.000.000.005.00
69308142007.07.05 13:44buy0.10eurusd1.36371.31371.37352007.07.05 13:581.36410.000.000.004.00
69309222007.07.05 13:46buy0.10eurusd1.36371.31371.37352007.07.05 13:591.36440.000.000.007.00
69301892007.07.05 13:27buy0.10gbpusd2.01991.96992.02962007.07.05 13:592.01880.000.000.00-11.00
69303982007.07.05 13:33buy0.10eurusd1.36381.31381.37362007.07.05 13:591.36430.000.000.005.00
69304992007.07.05 13:36buy0.10eurusd1.36381.31381.37362007.07.05 13:591.36420.000.000.004.00
69313642007.07.05 13:57buy0.10eurusd1.36381.31381.37362007.07.05 13:591.36420.000.000.004.00
69304432007.07.05 13:34buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.05 13:591.36430.000.000.002.00
69313502007.07.05 13:57buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.05 13:592.01880.000.000.005.00
69304642007.07.05 13:35buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.05 14:001.36440.000.000.003.00
69313852007.07.05 13:58buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.05 14:001.36430.000.000.002.00
69301132007.07.05 13:25buy0.10gbpusd2.01981.96982.02952007.07.05 14:012.01880.000.000.00-10.00
69043002007.07.04 08:20buy0.10gbpusd2.01971.96972.02942007.07.05 14:012.01880.000.000.57-9.00
69305862007.07.05 13:37buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.05 14:032.01890.000.000.004.00
69309402007.07.05 13:47buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.05 14:032.01890.000.000.004.00
69309002007.07.05 13:46buy0.10gbpusd2.01871.96872.02842007.07.05 14:032.01890.000.000.002.00
69308772007.07.05 13:45buy0.10gbpusd2.01871.96872.02842007.07.05 14:032.01890.000.000.002.00
69308522007.07.05 13:45buy0.10gbpusd2.01871.96872.02842007.07.05 14:032.01890.000.000.002.00
69307852007.07.05 13:43buy0.10gbpusd2.01871.96872.02842007.07.05 14:042.01890.000.000.002.00
69307562007.07.05 13:42buy0.10gbpusd2.01871.96872.02842007.07.05 14:042.01890.000.000.002.00
69306942007.07.05 13:40buy0.10gbpusd2.01871.96872.02842007.07.05 14:042.01890.000.000.002.00
69306622007.07.05 13:39buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.05 14:042.01890.000.000.004.00
69306312007.07.05 13:38buy0.10gbpusd2.01871.96872.02842007.07.05 14:042.01890.000.000.002.00
69304912007.07.05 13:36buy0.10gbpusd2.01881.96882.02852007.07.05 14:122.01900.000.000.002.00
69316962007.07.05 14:06buy0.10gbpusd2.01881.96882.02852007.07.05 14:132.01920.000.000.004.00
69317352007.07.05 14:07buy0.10gbpusd2.01881.96882.02852007.07.05 14:132.01900.000.000.002.00
69304702007.07.05 13:35buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.05 14:132.01910.000.000.002.00
69307372007.07.05 13:41buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.05 14:132.01920.000.000.003.00
69314392007.07.05 13:58buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.05 14:132.01910.000.000.002.00
69315142007.07.05 14:00buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.05 14:132.01920.000.000.003.00
69316742007.07.05 14:05buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.05 14:132.01930.000.000.004.00
69303832007.07.05 13:32buy0.10gbpusd2.01901.96902.02872007.07.05 14:132.01920.000.000.002.00
69304352007.07.05 13:34buy0.10gbpusd2.01901.96902.02872007.07.05 14:132.01910.000.000.001.00
69292032007.07.05 13:06buy0.10eurusd1.36481.31481.37462007.07.05 14:241.36390.000.000.00-9.00
69302032007.07.05 13:27buy0.10eurusd1.36481.31481.37462007.07.05 14:251.36390.000.000.00-9.00
69291392007.07.05 13:05buy0.10eurusd1.36471.31471.37452007.07.05 14:251.36390.000.000.00-8.00
69293382007.07.05 13:08buy0.10eurusd1.36461.31461.37442007.07.05 14:261.36390.000.000.00-7.00
69294622007.07.05 13:10buy0.10eurusd1.36461.31461.37442007.07.05 14:261.36390.000.000.00-7.00
69315382007.07.05 14:00buy0.10eurusd1.36461.31461.37442007.07.05 14:271.36390.000.000.00-7.00
69320932007.07.05 14:18buy0.10eurusd1.36361.31361.37342007.07.05 14:291.36390.000.000.003.00
69321542007.07.05 14:19buy0.10eurusd1.36361.31361.37342007.07.05 14:291.36380.000.000.002.00
69320492007.07.05 14:17buy0.10eurusd1.36371.31371.37352007.07.05 14:291.36380.000.000.001.00
69043302007.07.04 08:21buy0.10gbpusd2.01971.96972.02942007.07.05 14:292.01840.000.000.57-13.00
69322212007.07.05 14:20buy0.10gbpusd2.01801.96802.02772007.07.05 14:302.01820.000.000.002.00
69319742007.07.05 14:15buy0.10eurusd1.36371.31371.37352007.07.05 14:301.36410.000.000.004.00
69319922007.07.05 14:16buy0.10eurusd1.36381.31381.37362007.07.05 14:301.36410.000.000.003.00
69321372007.07.05 14:19buy0.10gbpusd2.01791.96792.02762007.07.05 14:312.01860.000.000.007.00
69321972007.07.05 14:20buy0.10eurusd1.36381.31381.37362007.07.05 14:311.36400.000.000.002.00
69322582007.07.05 14:21buy0.10eurusd1.36381.31381.37362007.07.05 14:311.36400.000.000.002.00
69323042007.07.05 14:22buy0.10eurusd1.36381.31381.37362007.07.05 14:311.36410.000.000.003.00
69319452007.07.05 14:14buy0.10eurusd1.36401.31401.37382007.07.05 14:321.36420.000.000.002.00
69044262007.07.04 08:26buy0.10gbpusd2.01971.96972.02942007.07.05 14:322.01850.000.000.57-12.00
69323632007.07.05 14:24buy0.10eurusd1.36401.31401.37382007.07.05 14:321.36420.000.000.002.00
69319142007.07.05 14:14buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.05 14:321.36420.000.000.001.00
69324032007.07.05 14:25buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.05 14:321.36420.000.000.001.00
69324252007.07.05 14:26buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.05 14:321.36420.000.000.001.00
69054022007.07.04 09:04buy0.10gbpusd2.01971.96972.02942007.07.05 14:322.01850.000.000.57-12.00
69302242007.07.05 13:28buy0.10gbpusd2.01971.96972.02942007.07.05 14:322.01860.000.000.00-11.00
69053762007.07.04 09:03buy0.10gbpusd2.01961.96962.02932007.07.05 14:322.01850.000.000.57-11.00
69320812007.07.05 14:18buy0.10gbpusd2.01811.96812.02782007.07.05 14:322.01860.000.000.005.00
69323132007.07.05 14:23buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.05 14:332.01870.000.000.005.00
69322482007.07.05 14:21buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.05 14:332.01860.000.000.003.00
69322832007.07.05 14:22buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.05 14:332.01850.000.000.002.00
69324552007.07.05 14:27buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.05 14:331.36430.000.000.002.00
69323522007.07.05 14:24buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.05 14:332.01850.000.000.002.00
69328522007.07.05 14:37buy0.10eurusd1.36341.31341.37322007.07.05 14:371.36380.000.000.004.00
69328172007.07.05 14:36buy0.10eurusd1.36361.31361.37342007.07.05 14:371.36380.000.000.002.00
69327502007.07.05 14:35buy0.10eurusd1.36351.31351.37332007.07.05 14:371.36380.000.000.003.00
69293792007.07.05 13:09buy0.10eurusd1.36451.31451.37432007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-68.00
69294912007.07.05 13:11buy0.10eurusd1.36451.31451.37432007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-68.00
69295362007.07.05 13:12buy0.10eurusd1.36451.31451.37432007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-68.00
69295622007.07.05 13:13buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-67.00
69296112007.07.05 13:14buy0.10eurusd1.36421.31421.37402007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-65.00
69299882007.07.05 13:22buy0.10eurusd1.36431.31431.37412007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-66.00
69300882007.07.05 13:24buy0.10eurusd1.36421.31421.37402007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-65.00
69301362007.07.05 13:25buy0.10eurusd1.36431.31431.37412007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-66.00
69301572007.07.05 13:26buy0.10eurusd1.36451.31451.37432007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-68.00
69302432007.07.05 13:28buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-67.00
69302832007.07.05 13:30buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-67.00
69303292007.07.05 13:31buy0.10eurusd1.36431.31431.37412007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-66.00
69303532007.07.05 13:32buy0.10eurusd1.36421.31421.37402007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-65.00
69314752007.07.05 13:59buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-67.00
69315652007.07.05 14:01buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-67.00
69315862007.07.05 14:02buy0.10eurusd1.36431.31431.37412007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-66.00
69316202007.07.05 14:03buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-67.00
69316552007.07.05 14:04buy0.10eurusd1.36431.31431.37412007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-66.00
69317112007.07.05 14:06buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-67.00
69317192007.07.05 14:07buy0.10eurusd1.36431.31431.37412007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-66.00
69317652007.07.05 14:09buy0.10eurusd1.36431.31431.37412007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-66.00
69317922007.07.05 14:10buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-67.00
69318142007.07.05 14:11buy0.10eurusd1.36431.31431.37412007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-66.00
69325102007.07.05 14:29buy0.10eurusd1.36431.31431.37412007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-66.00
69325242007.07.05 14:30buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-64.00
69325562007.07.05 14:31buy0.10eurusd1.36411.31411.37392007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-64.00
69325922007.07.05 14:32buy0.10eurusd1.36441.31441.37422007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-67.00
69326342007.07.05 14:33buy0.10eurusd1.36451.31451.37432007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-68.00
69327052007.07.05 14:34buy0.10eurusd1.36401.31401.37382007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-63.00
69328912007.07.05 14:38buy0.10eurusd1.36391.31391.37372007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-62.00
69329372007.07.05 14:39buy0.10eurusd1.36381.31381.37362007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-61.00
69329862007.07.05 14:40buy0.10eurusd1.36391.31391.37372007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-62.00
69330352007.07.05 14:41buy0.10eurusd1.36331.31331.37312007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-56.00
69331192007.07.05 14:42buy0.10eurusd1.36361.31361.37342007.07.06 14:301.35770.000.00-0.75-59.00
69302572007.07.05 13:29buy0.10gbpusd2.01931.96932.02902007.07.06 14:302.00700.000.000.19-123.00
69302962007.07.05 13:30buy0.10gbpusd2.01931.96932.02902007.07.06 14:302.00700.000.000.19-123.00
69303152007.07.05 13:31buy0.10gbpusd2.01921.96922.02892007.07.06 14:302.00700.000.000.19-122.00
69314812007.07.05 13:59buy0.10gbpusd2.01901.96902.02872007.07.06 14:302.00700.000.000.19-120.00
69315592007.07.05 14:01buy0.10gbpusd2.01911.96912.02882007.07.06 14:302.00700.000.000.19-121.00
69316372007.07.05 14:04buy0.10gbpusd2.01911.96912.02882007.07.06 14:302.00700.000.000.19-121.00
69317562007.07.05 14:08buy0.10gbpusd2.01901.96902.02872007.07.06 14:302.00700.000.000.19-120.00
69317602007.07.05 14:09buy0.10gbpusd2.01911.96912.02882007.07.06 14:302.00700.000.000.19-121.00
69318402007.07.05 14:12buy0.10gbpusd2.01911.96912.02882007.07.06 14:302.00700.000.000.19-121.00
69318472007.07.05 14:12buy0.10gbpusd2.01901.96902.02872007.07.06 14:302.00700.000.000.19-120.00
69318782007.07.05 14:13buy0.10gbpusd2.01921.96922.02892007.07.06 14:302.00700.000.000.19-122.00
69319172007.07.05 14:14buy0.10gbpusd2.01931.96932.02902007.07.06 14:302.00700.000.000.19-123.00
69319652007.07.05 14:15buy0.10gbpusd2.01841.96842.02812007.07.06 14:302.00700.000.000.19-114.00
69320022007.07.05 14:16buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.06 14:302.00700.000.000.19-115.00
69320552007.07.05 14:17buy0.10gbpusd2.01871.96872.02842007.07.06 14:302.00700.000.000.19-117.00
69323772007.07.05 14:25buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.06 14:302.00700.000.000.19-115.00
69324412007.07.05 14:27buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.06 14:302.00700.000.000.19-113.00
69325202007.07.05 14:30buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.06 14:302.00700.000.000.19-113.00
69325522007.07.05 14:31buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.06 14:302.00700.000.000.19-119.00
69325882007.07.05 14:32buy0.10gbpusd2.01871.96872.02842007.07.06 14:302.00700.000.000.19-117.00
69326232007.07.05 14:33buy0.10gbpusd2.01891.96892.02862007.07.06 14:302.00700.000.000.19-119.00
69326972007.07.05 14:34buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.06 14:302.00700.000.000.19-113.00
69327602007.07.05 14:35buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.06 14:302.00700.000.000.19-115.00
69328252007.07.05 14:36buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.06 14:302.00700.000.000.19-113.00
69328692007.07.05 14:37buy0.10gbpusd2.01851.96852.02822007.07.06 14:302.00700.000.000.19-115.00
69328952007.07.05 14:38buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.06 14:302.00700.000.000.19-113.00
69329452007.07.05 14:39buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.06 14:302.00700.000.000.19-112.00
69329902007.07.05 14:40buy0.10gbpusd2.01821.96822.02792007.07.06 14:302.00700.000.000.19-112.00
69330782007.07.05 14:41buy0.10gbpusd2.01811.96812.02782007.07.06 14:302.00700.000.000.19-111.00
69331082007.07.05 14:42buy0.10gbpusd2.01831.96832.02802007.07.06 14:302.00700.000.000.19-113.00
69550912007.07.06 14:31buy0.10eurusd1.35831.30831.36812007.07.06 14:581.35860.000.000.003.00
69566952007.07.06 14:58buy0.10eurusd1.35881.30881.36862007.07.06 14:581.35910.000.000.003.00
69567862007.07.06 14:59buy0.10eurusd1.35931.30931.36912007.07.06 14:591.35960.000.000.003.00
69569572007.07.06 15:00buy0.10eurusd1.35981.30981.36962007.07.06 15:061.36010.000.000.003.00
69573802007.07.06 15:06buy0.10eurusd1.36071.31071.37052007.07.06 15:071.36100.000.000.003.00
69575482007.07.06 15:07buy0.10eurusd1.36111.31111.37092007.07.06 15:081.36140.000.000.003.00
69576742007.07.06 15:08buy0.10eurusd1.36151.31151.37132007.07.06 16:091.36180.000.000.003.00
69593592007.07.06 16:09buy0.10eurusd1.36211.31211.37192007.07.06 16:111.36250.000.000.004.00
69595322007.07.06 16:11buy0.10eurusd1.36271.31271.37252007.07.06 16:121.36300.000.000.003.00
69596252007.07.06 16:12buy0.10eurusd1.36331.31331.37312007.07.06 16:241.36360.000.000.003.00
  0.00 0.00 -52.71 -4 842.00
Closed P/L: -4 894.71
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
69600502007.07.06 16:24buy0.10eurusd1.36381.31381.3736 1.36220.000.000.00-16.00
  0.00 0.00 0.00 -16.00
 Floating P/L: -16.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -4 894.71 Floating P/L: -16.00 Margin: 68.19
Balance: 105.29 Equity: 89.29 Free Margin: 21.10
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 342.62 Gross Loss: 6 237.33 Total Net Profit: -4 894.71
Profit Factor: 0.22 Expected Payoff: -8.23  
Absolute Drawdown: 4 925.71 Maximal Drawdown: 5 798.52 (98.74%) Relative Drawdown: 98.74% (5 798.52)
 
Total Trades: 595 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 595 (82.86%)
Profit Trades (% of total): 493 (82.86%) Loss trades (% of total): 102 (17.14%)
Largest profit trade: 23.00 loss trade: -122.81
Average profit trade: 2.72 loss trade: -61.15
Maximum consecutive wins ($): 330 (713.75) consecutive losses ($): 64 (-5 758.80)
Maximal consecutive profit (count): 713.75 (330) consecutive loss (count): -5 758.80 (64)
Average consecutive wins: 22 consecutive losses: 5