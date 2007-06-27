Interbank FX, LLC

Account: 1522353 Name: Jack and Jill Currency: USD 2007 July 6, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
404581842007.06.27 23:56balanceDeposit8 000.00
404609472007.06.28 00:56buy0.05gbpjpy245.850.00246.152007.06.28 05:53246.150.000.000.0012.19
404609492007.06.28 00:54buy0.05gbpjpy246.150.00246.452007.06.28 06:05246.450.000.000.0012.18
405256902007.06.28 07:08buy0.05gbpjpy246.150.00246.452007.06.28 07:39246.450.000.000.0012.19
405635762007.06.28 11:20buy0.05gbpjpy246.150.00246.452007.06.28 13:22246.450.000.000.0012.18
406503782007.06.28 15:44buy0.05gbpjpy246.150.00246.452007.06.28 17:49246.450.000.000.0012.18
404609522007.06.28 00:18buy0.05gbpjpy246.450.00246.752007.06.28 23:34246.750.000.001.0312.17
407001692007.06.28 17:49buy limit0.05gbpjpy246.150.00246.452007.06.29 03:00246.85cancelled
404609542007.06.28 06:15buy0.05gbpjpy246.750.00247.052007.06.29 04:01247.050.000.001.0312.16
404609562007.06.29 03:58buy0.05gbpjpy247.050.00247.352007.06.29 10:51247.350.000.000.0012.16
407431002007.06.28 23:34buy limit0.05gbpjpy246.450.00246.752007.06.29 11:01247.47cancelled
408406952007.06.29 11:03buy limit0.05gbpjpy246.450.00246.752007.06.29 11:05247.42cancelled
408445992007.06.29 11:29buy limit0.05gbpjpy246.450.00246.752007.06.29 11:31247.42cancelled
408451762007.06.29 11:34buy limit0.05gbpjpy246.450.00246.752007.06.29 11:47247.42cancelled
408465922007.06.29 11:48buy limit0.05gbpjpy246.450.00246.752007.06.29 11:53247.41cancelled
408470732007.06.29 11:54buy limit0.05gbpjpy246.450.00246.752007.06.29 12:00247.28cancelled
404609602007.06.29 04:24buy0.05gbpjpy247.350.00247.652007.06.29 14:46247.650.000.000.0012.14
408373812007.06.29 19:14buy0.05gbpjpy247.050.00247.352007.07.01 23:54247.350.000.001.0312.18
407612442007.06.29 04:01buy limit0.05gbpjpy246.750.00247.052007.07.02 00:00247.44cancelled
410577072007.07.02 08:00sell stop0.05gbpusd2.00500.00002.00202007.07.02 08:062.0105cancelled
410597302007.07.02 08:08sell stop0.05gbpusd2.00500.00002.00202007.07.02 08:092.0099cancelled
410753442007.07.02 08:43sell stop0.05gbpusd2.00500.00002.00202007.07.02 08:462.0105cancelled
410776062007.07.02 08:52sell stop0.05gbpusd2.00500.00002.00202007.07.02 08:532.0105cancelled
411948162007.07.02 16:00sell stop0.05gbpusd2.00700.00002.00402007.07.02 16:062.0152cancelled
411970432007.07.02 16:15sell stop0.05gbpusd2.00700.00002.00402007.07.02 16:162.0151cancelled
411422592007.07.02 18:50buy0.05gbpjpy246.750.00247.052007.07.02 20:10247.050.000.000.0012.25
412466192007.07.02 22:59buy0.05gbpjpy246.750.00247.052007.07.03 05:56247.050.000.000.0012.25
409554402007.07.02 06:28buy0.05gbpjpy247.050.00247.352007.07.03 06:08247.350.000.001.0312.24
413354442007.07.03 05:56buy limit0.05gbpjpy246.750.00247.052007.07.03 06:13247.47cancelled
413444232007.07.03 06:24buy limit0.05gbpjpy246.750.00247.052007.07.03 06:25247.51cancelled
413480852007.07.03 06:38buy limit0.05gbpjpy246.750.00247.052007.07.03 07:00247.31cancelled
413649422007.07.03 07:49buy0.05gbpjpy246.750.00247.052007.07.03 08:36247.050.000.000.0012.24
414038172007.07.03 10:32buy0.05gbpjpy246.750.00247.052007.07.03 22:02247.050.000.001.0312.25
413399842007.07.03 07:02buy0.05gbpjpy247.050.00247.352007.07.05 01:00247.350.000.004.1112.23
416758202007.07.05 07:16sell stop0.05gbpusd2.01500.00002.01202007.07.05 07:202.0151cancelled
416757082007.07.05 08:15buy0.05gbpjpy247.050.00247.352007.07.05 11:07247.350.000.000.0012.25
414895962007.07.05 10:59sell0.05gbpusd2.01300.00002.01002007.07.05 14:372.01000.000.000.0015.00
417315362007.07.05 14:20buy0.05gbpjpy247.050.00247.352007.07.05 19:56247.350.000.000.0012.20
418371142007.07.05 19:56buy limit0.05gbpjpy247.050.00247.352007.07.05 21:01247.37cancelled
418451382007.07.05 21:44buy limit0.05gbpjpy247.050.00247.352007.07.05 21:45247.29cancelled
417998902007.07.05 14:38sell limit0.05gbpusd2.01300.00002.01002007.07.06 00:002.0111cancelled
408846762007.06.29 17:00buy0.05gbpjpy247.350.00247.652007.07.06 05:53247.650.000.007.2012.17
413248042007.07.05 14:20sell0.05gbpusd2.01100.00002.00802007.07.06 12:312.00800.000.000.0215.00
412695812007.07.05 14:40sell0.05gbpusd2.00900.00002.00602007.07.06 12:512.00600.000.000.0215.00
404609622007.06.29 13:43buy0.05gbpjpy247.650.00247.952007.07.06 14:30247.950.000.007.2012.18
418839322007.07.06 05:54buy limit0.05gbpjpy247.350.00247.652007.07.06 16:00248.05cancelled
  0.00 0.00 23.70 288.99
Closed P/L: 312.69
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
404609662007.07.06 12:30buy0.05gbpjpy247.950.00248.25 248.120.000.001.036.89
411980022007.07.06 12:31sell0.05gbpusd2.00700.00002.0040 2.01130.000.000.02-21.50
419424732007.07.06 14:09sell0.05gbpusd2.01100.00002.0080 2.01130.000.000.02-1.50
419580692007.07.06 13:00sell0.05gbpusd2.00900.00002.0060 2.01130.000.000.02-11.50
  0.00 0.00 1.09 -27.61
 Floating P/L: -26.52
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
404609682007.06.28 00:06buy stop0.05gbpjpy248.250.00248.55 248.21Grid-GBPJPY-11111
404609712007.06.28 00:06buy stop0.05gbpjpy248.550.00248.85 248.21Grid-GBPJPY-11111
405300072007.06.28 06:16buy stop0.05gbpjpy248.850.00249.15 248.21Grid-GBPJPY-11111
407606412007.06.29 03:58buy stop0.05gbpjpy249.150.00249.45 248.21Grid-GBPJPY-11111
407742812007.06.29 05:46buy stop0.05gbpjpy249.450.00249.75 248.21Grid-GBPJPY-11111
408817472007.06.29 14:20buy stop0.05gbpjpy249.750.00250.05 248.21Grid-GBPJPY-11111
404610192007.06.28 00:07sell stop0.05gbpusd1.98500.00001.9820 2.0109Grid-GBPUSD-11111
404610222007.06.28 00:07sell stop0.05gbpusd1.98700.00001.9840 2.0109Grid-GBPUSD-11111
404610252007.06.28 00:07sell stop0.05gbpusd1.98900.00001.9860 2.0109Grid-GBPUSD-11111
404610262007.06.28 00:07sell stop0.05gbpusd1.99100.00001.9880 2.0109Grid-GBPUSD-11111
404610272007.06.28 00:07sell stop0.05gbpusd1.99300.00001.9900 2.0109Grid-GBPUSD-11111
404610292007.06.28 00:07sell stop0.05gbpusd1.99500.00001.9920 2.0109Grid-GBPUSD-11111
404610302007.06.28 00:07sell stop0.05gbpusd1.99700.00001.9940 2.0109Grid-GBPUSD-11111
404763432007.06.28 01:22sell stop0.05gbpusd1.98300.00001.9800 2.0109Grid-GBPUSD-11111
406241512007.06.28 12:00sell stop0.05gbpusd1.99900.00001.9960 2.0109Grid-GBPUSD-11111
408172622007.06.29 10:00sell stop0.05gbpusd2.00100.00001.9980 2.0109Grid-GBPUSD-11111
409486352007.07.01 23:01sell stop0.05gbpusd2.00300.00002.0000 2.0109Grid-GBPUSD-11111
410792152007.07.02 09:00sell stop0.05gbpusd2.00500.00002.0020 2.0109Grid-GBPUSD-11111
419444732007.07.06 12:33buy stop0.05gbpjpy250.050.00250.35 248.21Grid-GBPJPY-11111
420034732007.07.06 14:30buy limit0.05gbpjpy247.650.00247.95 248.21Grid-GBPJPY-11111
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 8 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 312.69 Floating P/L: -26.52 Margin: 100.00
Balance: 8 312.69 Equity: 8 286.17 Free Margin: 8 186.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 312.69 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 312.69
Profit Factor: Expected Payoff: 13.60  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 23 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 20 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 23 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 19.38 loss trade: 0.00
Average profit trade: 13.60 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 23 (312.69) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 312.69 (23) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 23 consecutive losses: 0