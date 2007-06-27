|Account: 1522353
|Name: Jack and Jill
|Currency: USD
|2007 July 6, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|40458184
|2007.06.27 23:56
|balance
|Deposit
|8 000.00
|40460947
|2007.06.28 00:56
|buy
|0.05
|gbpjpy
|245.85
|0.00
|246.15
|2007.06.28 05:53
|246.15
|0.00
|0.00
|0.00
|12.19
|40460949
|2007.06.28 00:54
|buy
|0.05
|gbpjpy
|246.15
|0.00
|246.45
|2007.06.28 06:05
|246.45
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|40525690
|2007.06.28 07:08
|buy
|0.05
|gbpjpy
|246.15
|0.00
|246.45
|2007.06.28 07:39
|246.45
|0.00
|0.00
|0.00
|12.19
|40563576
|2007.06.28 11:20
|buy
|0.05
|gbpjpy
|246.15
|0.00
|246.45
|2007.06.28 13:22
|246.45
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|40650378
|2007.06.28 15:44
|buy
|0.05
|gbpjpy
|246.15
|0.00
|246.45
|2007.06.28 17:49
|246.45
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|40460952
|2007.06.28 00:18
|buy
|0.05
|gbpjpy
|246.45
|0.00
|246.75
|2007.06.28 23:34
|246.75
|0.00
|0.00
|1.03
|12.17
|40700169
|2007.06.28 17:49
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.15
|0.00
|246.45
|2007.06.29 03:00
|246.85
|cancelled
|40460954
|2007.06.28 06:15
|buy
|0.05
|gbpjpy
|246.75
|0.00
|247.05
|2007.06.29 04:01
|247.05
|0.00
|0.00
|1.03
|12.16
|40460956
|2007.06.29 03:58
|buy
|0.05
|gbpjpy
|247.05
|0.00
|247.35
|2007.06.29 10:51
|247.35
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|40743100
|2007.06.28 23:34
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.45
|0.00
|246.75
|2007.06.29 11:01
|247.47
|cancelled
|40840695
|2007.06.29 11:03
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.45
|0.00
|246.75
|2007.06.29 11:05
|247.42
|cancelled
|40844599
|2007.06.29 11:29
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.45
|0.00
|246.75
|2007.06.29 11:31
|247.42
|cancelled
|40845176
|2007.06.29 11:34
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.45
|0.00
|246.75
|2007.06.29 11:47
|247.42
|cancelled
|40846592
|2007.06.29 11:48
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.45
|0.00
|246.75
|2007.06.29 11:53
|247.41
|cancelled
|40847073
|2007.06.29 11:54
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.45
|0.00
|246.75
|2007.06.29 12:00
|247.28
|cancelled
|40460960
|2007.06.29 04:24
|buy
|0.05
|gbpjpy
|247.35
|0.00
|247.65
|2007.06.29 14:46
|247.65
|0.00
|0.00
|0.00
|12.14
|40837381
|2007.06.29 19:14
|buy
|0.05
|gbpjpy
|247.05
|0.00
|247.35
|2007.07.01 23:54
|247.35
|0.00
|0.00
|1.03
|12.18
|40761244
|2007.06.29 04:01
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.75
|0.00
|247.05
|2007.07.02 00:00
|247.44
|cancelled
|41057707
|2007.07.02 08:00
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|2.0020
|2007.07.02 08:06
|2.0105
|cancelled
|41059730
|2007.07.02 08:08
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|2.0020
|2007.07.02 08:09
|2.0099
|cancelled
|41075344
|2007.07.02 08:43
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|2.0020
|2007.07.02 08:46
|2.0105
|cancelled
|41077606
|2007.07.02 08:52
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|2.0020
|2007.07.02 08:53
|2.0105
|cancelled
|41194816
|2007.07.02 16:00
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|2.0070
|0.0000
|2.0040
|2007.07.02 16:06
|2.0152
|cancelled
|41197043
|2007.07.02 16:15
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|2.0070
|0.0000
|2.0040
|2007.07.02 16:16
|2.0151
|cancelled
|41142259
|2007.07.02 18:50
|buy
|0.05
|gbpjpy
|246.75
|0.00
|247.05
|2007.07.02 20:10
|247.05
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|41246619
|2007.07.02 22:59
|buy
|0.05
|gbpjpy
|246.75
|0.00
|247.05
|2007.07.03 05:56
|247.05
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|40955440
|2007.07.02 06:28
|buy
|0.05
|gbpjpy
|247.05
|0.00
|247.35
|2007.07.03 06:08
|247.35
|0.00
|0.00
|1.03
|12.24
|41335444
|2007.07.03 05:56
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.75
|0.00
|247.05
|2007.07.03 06:13
|247.47
|cancelled
|41344423
|2007.07.03 06:24
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.75
|0.00
|247.05
|2007.07.03 06:25
|247.51
|cancelled
|41348085
|2007.07.03 06:38
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|246.75
|0.00
|247.05
|2007.07.03 07:00
|247.31
|cancelled
|41364942
|2007.07.03 07:49
|buy
|0.05
|gbpjpy
|246.75
|0.00
|247.05
|2007.07.03 08:36
|247.05
|0.00
|0.00
|0.00
|12.24
|41403817
|2007.07.03 10:32
|buy
|0.05
|gbpjpy
|246.75
|0.00
|247.05
|2007.07.03 22:02
|247.05
|0.00
|0.00
|1.03
|12.25
|41339984
|2007.07.03 07:02
|buy
|0.05
|gbpjpy
|247.05
|0.00
|247.35
|2007.07.05 01:00
|247.35
|0.00
|0.00
|4.11
|12.23
|41675820
|2007.07.05 07:16
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|2.0120
|2007.07.05 07:20
|2.0151
|cancelled
|41675708
|2007.07.05 08:15
|buy
|0.05
|gbpjpy
|247.05
|0.00
|247.35
|2007.07.05 11:07
|247.35
|0.00
|0.00
|0.00
|12.25
|41489596
|2007.07.05 10:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|2.0100
|2007.07.05 14:37
|2.0100
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|41731536
|2007.07.05 14:20
|buy
|0.05
|gbpjpy
|247.05
|0.00
|247.35
|2007.07.05 19:56
|247.35
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|41837114
|2007.07.05 19:56
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|247.05
|0.00
|247.35
|2007.07.05 21:01
|247.37
|cancelled
|41845138
|2007.07.05 21:44
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|247.05
|0.00
|247.35
|2007.07.05 21:45
|247.29
|cancelled
|41799890
|2007.07.05 14:38
|sell limit
|0.05
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|2.0100
|2007.07.06 00:00
|2.0111
|cancelled
|40884676
|2007.06.29 17:00
|buy
|0.05
|gbpjpy
|247.35
|0.00
|247.65
|2007.07.06 05:53
|247.65
|0.00
|0.00
|7.20
|12.17
|41324804
|2007.07.05 14:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0110
|0.0000
|2.0080
|2007.07.06 12:31
|2.0080
|0.00
|0.00
|0.02
|15.00
|41269581
|2007.07.05 14:40
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0090
|0.0000
|2.0060
|2007.07.06 12:51
|2.0060
|0.00
|0.00
|0.02
|15.00
|40460962
|2007.06.29 13:43
|buy
|0.05
|gbpjpy
|247.65
|0.00
|247.95
|2007.07.06 14:30
|247.95
|0.00
|0.00
|7.20
|12.18
|41883932
|2007.07.06 05:54
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|247.35
|0.00
|247.65
|2007.07.06 16:00
|248.05
|cancelled
|0.00
|0.00
|23.70
|288.99
|Closed P/L:
|312.69
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|40460966
|2007.07.06 12:30
|buy
|0.05
|gbpjpy
|247.95
|0.00
|248.25
|248.12
|0.00
|0.00
|1.03
|6.89
|41198002
|2007.07.06 12:31
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0070
|0.0000
|2.0040
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.02
|-21.50
|41942473
|2007.07.06 14:09
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0110
|0.0000
|2.0080
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.50
|41958069
|2007.07.06 13:00
|sell
|0.05
|gbpusd
|2.0090
|0.0000
|2.0060
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.02
|-11.50
|0.00
|0.00
|1.09
|-27.61
|Floating P/L:
|-26.52
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|40460968
|2007.06.28 00:06
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|248.25
|0.00
|248.55
|248.21
|Grid-GBPJPY-11111
|40460971
|2007.06.28 00:06
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|248.55
|0.00
|248.85
|248.21
|Grid-GBPJPY-11111
|40530007
|2007.06.28 06:16
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|248.85
|0.00
|249.15
|248.21
|Grid-GBPJPY-11111
|40760641
|2007.06.29 03:58
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|249.15
|0.00
|249.45
|248.21
|Grid-GBPJPY-11111
|40774281
|2007.06.29 05:46
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|249.45
|0.00
|249.75
|248.21
|Grid-GBPJPY-11111
|40881747
|2007.06.29 14:20
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|249.75
|0.00
|250.05
|248.21
|Grid-GBPJPY-11111
|40461019
|2007.06.28 00:07
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|1.9820
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|40461022
|2007.06.28 00:07
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|1.9840
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|40461025
|2007.06.28 00:07
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9890
|0.0000
|1.9860
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|40461026
|2007.06.28 00:07
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9910
|0.0000
|1.9880
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|40461027
|2007.06.28 00:07
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9930
|0.0000
|1.9900
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|40461029
|2007.06.28 00:07
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9950
|0.0000
|1.9920
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|40461030
|2007.06.28 00:07
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9970
|0.0000
|1.9940
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|40476343
|2007.06.28 01:22
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9830
|0.0000
|1.9800
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|40624151
|2007.06.28 12:00
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|1.9990
|0.0000
|1.9960
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|40817262
|2007.06.29 10:00
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|2.0010
|0.0000
|1.9980
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|40948635
|2007.07.01 23:01
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|2.0030
|0.0000
|2.0000
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|41079215
|2007.07.02 09:00
|sell stop
|0.05
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|2.0020
|2.0109
|Grid-GBPUSD-11111
|41944473
|2007.07.06 12:33
|buy stop
|0.05
|gbpjpy
|250.05
|0.00
|250.35
|248.21
|Grid-GBPJPY-11111
|42003473
|2007.07.06 14:30
|buy limit
|0.05
|gbpjpy
|247.65
|0.00
|247.95
|248.21
|Grid-GBPJPY-11111
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|8 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|312.69
|Floating P/L:
|-26.52
|Margin:
|100.00
|Balance:
|8 312.69
|Equity:
|8 286.17
|Free Margin:
|8 186.17
|Details:
|Gross Profit:
|312.69
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|312.69
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|13.60
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|23
|Short Positions (won %):
|3 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|20 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|23 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|19.38
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|13.60
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (312.69)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|312.69 (23)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|23
|consecutive losses:
|0