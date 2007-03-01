|Symbol
|GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2007.03.01 00:00 - 2007.06.15 22:55 (2007.03.01 - 2007.06.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.1; Target=60; Magic=522;
|Bars in test
|28098
|Ticks modelled
|658752
|Modelling quality
|89.99%
|Initial deposit
|100000.00
|Total net profit
|6817.51
|Gross profit
|57561.43
|Gross loss
|-50743.93
|Profit factor
|1.13
|Expected payoff
|12.63
|Absolute drawdown
|13836.37
|Maximal drawdown
|14570.92 (14.46%)
|Relative drawdown
|14.46% (14570.92)
|Total trades
|540
|Short positions (won %)
|260 (61.92%)
|Long positions (won %)
|280 (64.29%)
|Profit trades (% of total)
|341 (63.15%)
|Loss trades (% of total)
|199 (36.85%)
|Largest
|profit trade
|12443.30
|loss trade
|-6220.64
|Average
|profit trade
|168.80
|loss trade
|-254.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (390.41)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-6220.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|12443.30 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-6220.64 (1)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.03.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|232.69
|231.49
|233.29
|2
|2007.03.01 00:00
|sell stop
|2
|0.30
|232.09
|233.29
|231.49
|3
|2007.03.01 00:38
|t/p
|1
|0.10
|233.29
|231.49
|233.29
|48.61
|100048.61
|4
|2007.03.01 00:38
|delete
|2
|0.30
|232.09
|233.29
|231.49
|5
|2007.03.01 00:38
|buy
|3
|0.10
|233.36
|232.16
|233.96
|6
|2007.03.01 00:38
|sell stop
|4
|0.30
|232.76
|233.96
|232.16
|7
|2007.03.01 02:54
|sell
|4
|0.30
|232.76
|233.96
|232.16
|8
|2007.03.01 02:54
|close by
|3
|0.10
|232.76
|232.16
|233.96
|-48.61
|100000.00
|9
|2007.03.01 02:54
|close by
|4
|0.00
|232.76
|233.96
|232.16
|0.00
|100000.00
|10
|2007.03.01 02:54
|sell
|5
|0.20
|232.76
|233.96
|232.16
|11
|2007.03.01 02:54
|buy stop
|6
|0.60
|233.36
|232.16
|233.96
|12
|2007.03.01 04:55
|t/p
|5
|0.20
|232.16
|233.96
|232.16
|97.20
|100097.20
|13
|2007.03.01 04:55
|delete
|6
|0.60
|233.36
|232.16
|233.96
|14
|2007.03.01 04:55
|buy
|7
|0.10
|232.16
|230.96
|232.76
|15
|2007.03.01 04:55
|sell stop
|8
|0.30
|231.56
|232.76
|230.96
|16
|2007.03.01 07:47
|sell
|8
|0.30
|231.56
|232.76
|230.96
|17
|2007.03.01 07:47
|close by
|7
|0.10
|231.56
|230.96
|232.76
|-48.61
|100048.59
|18
|2007.03.01 07:47
|close by
|8
|0.00
|231.56
|232.76
|230.96
|0.00
|100048.59
|19
|2007.03.01 07:47
|sell
|9
|0.20
|231.56
|232.76
|230.96
|20
|2007.03.01 07:47
|buy stop
|10
|0.60
|232.16
|230.96
|232.76
|21
|2007.03.01 09:33
|buy
|10
|0.60
|232.16
|230.96
|232.76
|22
|2007.03.01 09:33
|close by
|9
|0.20
|232.16
|232.76
|230.96
|-97.20
|99951.39
|23
|2007.03.01 09:33
|close by
|10
|0.00
|232.16
|230.96
|232.76
|0.00
|99951.39
|24
|2007.03.01 09:33
|buy
|11
|0.40
|232.16
|230.96
|232.76
|25
|2007.03.01 09:33
|sell stop
|12
|1.20
|231.56
|232.76
|230.96
|26
|2007.03.01 10:29
|sell
|12
|1.20
|231.56
|232.76
|230.96
|27
|2007.03.01 10:29
|close by
|11
|0.40
|231.56
|230.96
|232.76
|-194.43
|99756.96
|28
|2007.03.01 10:29
|close by
|12
|0.00
|231.56
|232.76
|230.96
|0.00
|99756.96
|29
|2007.03.01 10:29
|sell
|13
|0.80
|231.56
|232.76
|230.96
|30
|2007.03.01 10:29
|buy stop
|14
|2.40
|232.16
|230.96
|232.76
|31
|2007.03.01 10:42
|buy
|14
|2.40
|232.16
|230.96
|232.76
|32
|2007.03.01 10:42
|close by
|13
|0.80
|232.16
|232.76
|230.96
|-388.79
|99368.17
|33
|2007.03.01 10:42
|close by
|14
|0.00
|232.16
|230.96
|232.76
|0.00
|99368.17
|34
|2007.03.01 10:42
|buy
|15
|1.60
|232.16
|230.96
|232.76
|35
|2007.03.01 10:42
|sell stop
|16
|4.80
|231.56
|232.76
|230.96
|36
|2007.03.01 12:57
|sell
|16
|4.80
|231.56
|232.76
|230.96
|37
|2007.03.01 12:57
|close by
|15
|1.60
|231.56
|230.96
|232.76
|-777.71
|98590.46
|38
|2007.03.01 12:57
|close by
|16
|0.00
|231.56
|232.76
|230.96
|0.00
|98590.46
|39
|2007.03.01 12:57
|sell
|17
|3.20
|231.56
|232.76
|230.96
|40
|2007.03.01 12:57
|buy stop
|18
|9.60
|232.16
|230.96
|232.76
|41
|2007.03.01 13:40
|t/p
|17
|3.20
|230.96
|232.76
|230.96
|1555.16
|100145.62
|42
|2007.03.01 13:40
|delete
|18
|9.60
|232.16
|230.96
|232.76
|43
|2007.03.01 13:40
|buy
|19
|0.10
|230.96
|229.76
|231.56
|44
|2007.03.01 13:40
|sell stop
|20
|0.30
|230.36
|231.56
|229.76
|45
|2007.03.01 14:35
|sell
|20
|0.30
|230.36
|231.56
|229.76
|46
|2007.03.01 14:35
|close by
|19
|0.10
|230.36
|229.76
|231.56
|-48.60
|100097.02
|47
|2007.03.01 14:35
|close by
|20
|0.00
|230.36
|231.56
|229.76
|0.00
|100097.02
|48
|2007.03.01 14:35
|sell
|21
|0.20
|230.36
|231.56
|229.76
|49
|2007.03.01 14:35
|buy stop
|22
|0.60
|230.96
|229.76
|231.56
|50
|2007.03.01 14:46
|buy
|22
|0.60
|230.96
|229.76
|231.56
|51
|2007.03.01 14:46
|close by
|21
|0.20
|230.96
|231.56
|229.76
|-97.20
|99999.82
|52
|2007.03.01 14:46
|close by
|22
|0.00
|230.96
|229.76
|231.56
|0.00
|99999.82
|53
|2007.03.01 14:46
|buy
|23
|0.40
|230.96
|229.76
|231.56
|54
|2007.03.01 14:46
|sell stop
|24
|1.20
|230.36
|231.56
|229.76
|55
|2007.03.01 15:18
|sell
|24
|1.20
|230.36
|231.56
|229.76
|56
|2007.03.01 15:18
|close by
|23
|0.40
|230.36
|229.76
|231.56
|-194.43
|99805.39
|57
|2007.03.01 15:18
|close by
|24
|0.00
|230.36
|231.56
|229.76
|0.00
|99805.39
|58
|2007.03.01 15:18
|sell
|25
|0.80
|230.36
|231.56
|229.76
|59
|2007.03.01 15:18
|buy stop
|26
|2.40
|230.96
|229.76
|231.56
|60
|2007.03.01 15:40
|t/p
|25
|0.80
|229.76
|231.56
|229.76
|388.79
|100194.18
|61
|2007.03.01 15:40
|delete
|26
|2.40
|230.96
|229.76
|231.56
|62
|2007.03.01 15:40
|sell
|27
|0.10
|229.69
|230.89
|229.09
|63
|2007.03.01 15:40
|buy stop
|28
|0.30
|230.29
|229.09
|230.89
|64
|2007.03.01 16:02
|buy
|28
|0.30
|230.29
|229.09
|230.89
|65
|2007.03.01 16:02
|close by
|27
|0.10
|230.29
|230.89
|229.09
|-48.60
|100145.58
|66
|2007.03.01 16:02
|close by
|28
|0.00
|230.29
|229.09
|230.89
|0.00
|100145.58
|67
|2007.03.01 16:02
|buy
|29
|0.20
|230.29
|229.09
|230.89
|68
|2007.03.01 16:02
|sell stop
|30
|0.60
|229.69
|230.89
|229.09
|69
|2007.03.02 08:01
|sell
|30
|0.60
|229.69
|230.89
|229.09
|70
|2007.03.02 08:01
|close by
|29
|0.20
|229.69
|229.09
|230.89
|-94.03
|100051.55
|71
|2007.03.02 08:01
|close by
|30
|0.00
|229.69
|230.89
|229.09
|0.00
|100051.55
|72
|2007.03.02 08:01
|sell
|31
|0.40
|229.69
|230.89
|229.09
|73
|2007.03.02 08:01
|buy stop
|32
|1.20
|230.29
|229.09
|230.89
|74
|2007.03.02 12:03
|t/p
|31
|0.40
|229.09
|230.89
|229.09
|194.40
|100245.95
|75
|2007.03.02 12:03
|delete
|32
|1.20
|230.29
|229.09
|230.89
|76
|2007.03.02 12:03
|buy
|33
|0.10
|229.08
|227.88
|229.68
|77
|2007.03.02 12:03
|sell stop
|34
|0.30
|228.48
|229.68
|227.88
|78
|2007.03.02 12:21
|sell
|34
|0.30
|228.48
|229.68
|227.88
|79
|2007.03.02 12:21
|close by
|33
|0.10
|228.48
|227.88
|229.68
|-48.60
|100197.35
|80
|2007.03.02 12:21
|close by
|34
|0.00
|228.48
|229.68
|227.88
|0.00
|100197.35
|81
|2007.03.02 12:21
|sell
|35
|0.20
|228.48
|229.68
|227.88
|82
|2007.03.02 12:21
|buy stop
|36
|0.60
|229.08
|227.88
|229.68
|83
|2007.03.02 13:09
|t/p
|35
|0.20
|227.88
|229.68
|227.88
|97.20
|100294.55
|84
|2007.03.02 13:09
|delete
|36
|0.60
|229.08
|227.88
|229.68
|85
|2007.03.02 13:09
|buy
|37
|0.10
|227.86
|226.66
|228.46
|86
|2007.03.02 13:09
|sell stop
|38
|0.30
|227.26
|228.46
|226.66
|87
|2007.03.02 13:26
|sell
|38
|0.30
|227.26
|228.46
|226.66
|88
|2007.03.02 13:26
|close by
|37
|0.10
|227.26
|226.66
|228.46
|-48.61
|100245.94
|89
|2007.03.02 13:26
|close by
|38
|0.00
|227.26
|228.46
|226.66
|0.00
|100245.94
|90
|2007.03.02 13:26
|sell
|39
|0.20
|227.26
|228.46
|226.66
|91
|2007.03.02 13:26
|buy stop
|40
|0.60
|227.86
|226.66
|228.46
|92
|2007.03.02 13:40
|buy
|40
|0.60
|227.86
|226.66
|228.46
|93
|2007.03.02 13:40
|close by
|39
|0.20
|227.86
|228.46
|226.66
|-97.20
|100148.74
|94
|2007.03.02 13:40
|close by
|40
|0.00
|227.86
|226.66
|228.46
|0.00
|100148.74
|95
|2007.03.02 13:40
|buy
|41
|0.40
|227.86
|226.66
|228.46
|96
|2007.03.02 13:40
|sell stop
|42
|1.20
|227.26
|228.46
|226.66
|97
|2007.03.02 14:22
|sell
|42
|1.20
|227.26
|228.46
|226.66
|98
|2007.03.02 14:22
|close by
|41
|0.40
|227.26
|226.66
|228.46
|-194.42
|99954.32
|99
|2007.03.02 14:22
|close by
|42
|0.00
|227.26
|228.46
|226.66
|0.00
|99954.32
|100
|2007.03.02 14:22
|sell
|43
|0.80
|227.26
|228.46
|226.66
|101
|2007.03.02 14:22
|buy stop
|44
|2.40
|227.86
|226.66
|228.46
|102
|2007.03.02 16:07
|buy
|44
|2.40
|227.86
|226.66
|228.46
|103
|2007.03.02 16:07
|close by
|43
|0.80
|227.86
|228.46
|226.66
|-388.79
|99565.53
|104
|2007.03.02 16:07
|close by
|44
|0.00
|227.86
|226.66
|228.46
|0.00
|99565.53
|105
|2007.03.02 16:07
|buy
|45
|1.60
|227.86
|226.66
|228.46
|106
|2007.03.02 16:07
|sell stop
|46
|4.80
|227.26
|228.46
|226.66
|107
|2007.03.02 17:53
|sell
|46
|4.80
|227.26
|228.46
|226.66
|108
|2007.03.02 17:53
|close by
|45
|1.60
|227.26
|226.66
|228.46
|-777.71
|98787.82
|109
|2007.03.02 17:53
|close by
|46
|0.00
|227.26
|228.46
|226.66
|0.00
|98787.82
|110
|2007.03.02 17:53
|sell
|47
|3.20
|227.26
|228.46
|226.66
|111
|2007.03.02 17:53
|buy stop
|48
|9.60
|227.86
|226.66
|228.46
|112
|2007.03.02 18:34
|t/p
|47
|3.20
|226.66
|228.46
|226.66
|1555.15
|100342.97
|113
|2007.03.02 18:34
|delete
|48
|9.60
|227.86
|226.66
|228.46
|114
|2007.03.02 18:34
|sell
|49
|0.10
|226.59
|227.79
|225.99
|115
|2007.03.02 18:34
|buy stop
|50
|0.30
|227.19
|225.99
|227.79
|116
|2007.03.02 21:40
|buy
|50
|0.30
|227.19
|225.99
|227.79
|117
|2007.03.02 21:40
|close by
|49
|0.10
|227.19
|227.79
|225.99
|-48.60
|100294.37
|118
|2007.03.02 21:40
|close by
|50
|0.00
|227.19
|225.99
|227.79
|0.00
|100294.37
|119
|2007.03.02 21:40
|buy
|51
|0.20
|227.19
|225.99
|227.79
|120
|2007.03.02 21:40
|sell stop
|52
|0.60
|226.59
|227.79
|225.99
|121
|2007.03.05 00:04
|sell
|52
|0.60
|226.59
|227.79
|225.99
|122
|2007.03.05 00:04
|close by
|51
|0.20
|226.59
|225.99
|227.79
|-94.04
|100200.32
|123
|2007.03.05 00:04
|close by
|52
|0.00
|226.59
|227.79
|225.99
|0.00
|100200.32
|124
|2007.03.05 00:04
|sell
|53
|0.40
|226.59
|227.79
|225.99
|125
|2007.03.05 00:04
|buy stop
|54
|1.20
|227.19
|225.99
|227.79
|126
|2007.03.05 00:25
|t/p
|53
|0.40
|225.99
|227.79
|225.99
|194.39
|100394.71
|127
|2007.03.05 00:25
|delete
|54
|1.20
|227.19
|225.99
|227.79
|128
|2007.03.05 00:25
|buy
|55
|0.10
|225.98
|224.78
|226.58
|129
|2007.03.05 00:25
|sell stop
|56
|0.30
|225.38
|226.58
|224.78
|130
|2007.03.05 00:31
|sell
|56
|0.30
|225.38
|226.58
|224.78
|131
|2007.03.05 00:31
|close by
|55
|0.10
|225.38
|224.78
|226.58
|-48.61
|100346.10
|132
|2007.03.05 00:31
|close by
|56
|0.00
|225.38
|226.58
|224.78
|0.00
|100346.10
|133
|2007.03.05 00:31
|sell
|57
|0.20
|225.38
|226.58
|224.78
|134
|2007.03.05 00:31
|buy stop
|58
|0.60
|225.98
|224.78
|226.58
|135
|2007.03.05 00:50
|t/p
|57
|0.20
|224.78
|226.58
|224.78
|97.20
|100443.30
|136
|2007.03.05 00:50
|delete
|58
|0.60
|225.98
|224.78
|226.58
|137
|2007.03.05 00:50
|sell
|59
|0.10
|224.70
|225.90
|224.10
|138
|2007.03.05 00:50
|buy stop
|60
|0.30
|225.30
|224.10
|225.90
|139
|2007.03.05 01:03
|t/p
|59
|0.10
|224.10
|225.90
|224.10
|48.60
|100491.90
|140
|2007.03.05 01:03
|delete
|60
|0.30
|225.30
|224.10
|225.90
|141
|2007.03.05 01:03
|buy
|61
|0.10
|224.10
|222.90
|224.70
|142
|2007.03.05 01:03
|sell stop
|62
|0.30
|223.50
|224.70
|222.90
|143
|2007.03.05 01:09
|sell
|62
|0.30
|223.50
|224.70
|222.90
|144
|2007.03.05 01:09
|close by
|61
|0.10
|223.50
|222.90
|224.70
|-48.61
|100443.29
|145
|2007.03.05 01:09
|close by
|62
|0.00
|223.50
|224.70
|222.90
|0.00
|100443.29
|146
|2007.03.05 01:09
|sell
|63
|0.20
|223.50
|224.70
|222.90
|147
|2007.03.05 01:09
|buy stop
|64
|0.60
|224.10
|222.90
|224.70
|148
|2007.03.05 01:11
|t/p
|63
|0.20
|222.90
|224.70
|222.90
|97.20
|100540.49
|149
|2007.03.05 01:11
|delete
|64
|0.60
|224.10
|222.90
|224.70
|150
|2007.03.05 01:11
|buy
|65
|0.10
|222.85
|221.65
|223.45
|151
|2007.03.05 01:11
|sell stop
|66
|0.30
|222.25
|223.45
|221.65
|152
|2007.03.05 01:20
|t/p
|65
|0.10
|223.45
|221.65
|223.45
|48.60
|100589.09
|153
|2007.03.05 01:20
|delete
|66
|0.30
|222.25
|223.45
|221.65
|154
|2007.03.05 01:20
|buy
|67
|0.10
|223.52
|222.32
|224.12
|155
|2007.03.05 01:20
|sell stop
|68
|0.30
|222.92
|224.12
|222.32
|156
|2007.03.05 01:27
|t/p
|67
|0.10
|224.12
|222.32
|224.12
|48.61
|100637.70
|157
|2007.03.05 01:27
|delete
|68
|0.30
|222.92
|224.12
|222.32
|158
|2007.03.05 01:27
|buy
|69
|0.10
|224.19
|222.99
|224.79
|159
|2007.03.05 01:27
|sell stop
|70
|0.30
|223.59
|224.79
|222.99
|160
|2007.03.05 01:39
|sell
|70
|0.30
|223.59
|224.79
|222.99
|161
|2007.03.05 01:39
|close by
|69
|0.10
|223.59
|222.99
|224.79
|-48.61
|100589.09
|162
|2007.03.05 01:39
|close by
|70
|0.00
|223.59
|224.79
|222.99
|0.00
|100589.09
|163
|2007.03.05 01:39
|sell
|71
|0.20
|223.59
|224.79
|222.99
|164
|2007.03.05 01:39
|buy stop
|72
|0.60
|224.19
|222.99
|224.79
|165
|2007.03.05 01:42
|t/p
|71
|0.20
|222.99
|224.79
|222.99
|97.20
|100686.29
|166
|2007.03.05 01:42
|delete
|72
|0.60
|224.19
|222.99
|224.79
|167
|2007.03.05 01:42
|sell
|73
|0.10
|222.91
|224.11
|222.31
|168
|2007.03.05 01:42
|buy stop
|74
|0.30
|223.51
|222.31
|224.11
|169
|2007.03.05 02:00
|buy
|74
|0.30
|223.51
|222.31
|224.11
|170
|2007.03.05 02:00
|close by
|73
|0.10
|223.51
|224.11
|222.31
|-48.60
|100637.69
|171
|2007.03.05 02:00
|close by
|74
|0.00
|223.51
|222.31
|224.11
|0.00
|100637.69
|172
|2007.03.05 02:00
|buy
|75
|0.20
|223.51
|222.31
|224.11
|173
|2007.03.05 02:00
|sell stop
|76
|0.60
|222.91
|224.11
|222.31
|174
|2007.03.05 02:15
|sell
|76
|0.60
|222.91
|224.11
|222.31
|175
|2007.03.05 02:15
|close by
|75
|0.20
|222.91
|222.31
|224.11
|-97.22
|100540.47
|176
|2007.03.05 02:15
|close by
|76
|0.00
|222.91
|224.11
|222.31
|0.00
|100540.47
|177
|2007.03.05 02:15
|sell
|77
|0.40
|222.91
|224.11
|222.31
|178
|2007.03.05 02:15
|buy stop
|78
|1.20
|223.51
|222.31
|224.11
|179
|2007.03.05 02:20
|buy
|78
|1.20
|223.51
|222.31
|224.11
|180
|2007.03.05 02:20
|close by
|77
|0.40
|223.51
|224.11
|222.31
|-194.40
|100346.07
|181
|2007.03.05 02:20
|close by
|78
|0.00
|223.51
|222.31
|224.11
|0.00
|100346.07
|182
|2007.03.05 02:20
|buy
|79
|0.80
|223.51
|222.31
|224.11
|183
|2007.03.05 02:20
|sell stop
|80
|2.40
|222.91
|224.11
|222.31
|184
|2007.03.05 05:30
|sell
|80
|2.40
|222.91
|224.11
|222.31
|185
|2007.03.05 05:30
|close by
|79
|0.80
|222.91
|222.31
|224.11
|-388.85
|99957.22
|186
|2007.03.05 05:30
|close by
|80
|0.00
|222.91
|224.11
|222.31
|0.00
|99957.22
|187
|2007.03.05 05:30
|sell
|81
|1.60
|222.91
|224.11
|222.31
|188
|2007.03.05 05:30
|buy stop
|82
|4.80
|223.51
|222.31
|224.11
|189
|2007.03.05 05:56
|buy
|82
|4.80
|223.51
|222.31
|224.11
|190
|2007.03.05 05:56
|close by
|81
|1.60
|223.51
|224.11
|222.31
|-777.58
|99179.64
|191
|2007.03.05 05:56
|close by
|82
|0.00
|223.51
|222.31
|224.11
|0.00
|99179.64
|192
|2007.03.05 05:56
|buy
|83
|3.20
|223.51
|222.31
|224.11
|193
|2007.03.05 05:56
|sell stop
|84
|9.60
|222.91
|224.11
|222.31
|194
|2007.03.05 06:52
|sell
|84
|9.60
|222.91
|224.11
|222.31
|195
|2007.03.05 06:52
|close by
|83
|3.20
|222.91
|222.31
|224.11
|-1555.41
|97624.23
|196
|2007.03.05 06:52
|close by
|84
|0.00
|222.91
|224.11
|222.31
|0.00
|97624.23
|197
|2007.03.05 06:52
|sell
|85
|6.40
|222.91
|224.11
|222.31
|198
|2007.03.05 06:52
|buy stop
|86
|19.20
|223.51
|222.31
|224.11
|199
|2007.03.05 08:10
|t/p
|85
|6.40
|222.31
|224.11
|222.31
|3110.32
|100734.55
|200
|2007.03.05 08:10
|delete
|86
|19.20
|223.51
|222.31
|224.11
|201
|2007.03.05 08:10
|buy
|87
|0.10
|222.29
|221.09
|222.89
|202
|2007.03.05 08:10
|sell stop
|88
|0.30
|221.69
|222.89
|221.09
|203
|2007.03.05 08:16
|sell
|88
|0.30
|221.69
|222.89
|221.09
|204
|2007.03.05 08:16
|close by
|87
|0.10
|221.69
|221.09
|222.89
|-48.61
|100685.94
|205
|2007.03.05 08:16
|close by
|88
|0.00
|221.69
|222.89
|221.09
|0.00
|100685.94
|206
|2007.03.05 08:16
|sell
|89
|0.20
|221.69
|222.89
|221.09
|207
|2007.03.05 08:16
|buy stop
|90
|0.60
|222.29
|221.09
|222.89
|208
|2007.03.05 09:38
|buy
|90
|0.60
|222.29
|221.09
|222.89
|209
|2007.03.05 09:38
|close by
|89
|0.20
|222.29
|222.89
|221.09
|-97.19
|100588.75
|210
|2007.03.05 09:38
|close by
|90
|0.00
|222.29
|221.09
|222.89
|0.00
|100588.75
|211
|2007.03.05 09:38
|buy
|91
|0.40
|222.29
|221.09
|222.89
|212
|2007.03.05 09:38
|sell stop
|92
|1.20
|221.69
|222.89
|221.09
|213
|2007.03.05 09:48
|sell
|92
|1.20
|221.69
|222.89
|221.09
|214
|2007.03.05 09:48
|close by
|91
|0.40
|221.69
|221.09
|222.89
|-194.43
|100394.32
|215
|2007.03.05 09:48
|close by
|92
|0.00
|221.69
|222.89
|221.09
|0.00
|100394.32
|216
|2007.03.05 09:48
|sell
|93
|0.80
|221.69
|222.89
|221.09
|217
|2007.03.05 09:48
|buy stop
|94
|2.40
|222.29
|221.09
|222.89
|218
|2007.03.05 10:18
|buy
|94
|2.40
|222.29
|221.09
|222.89
|219
|2007.03.05 10:18
|close by
|93
|0.80
|222.29
|222.89
|221.09
|-388.78
|100005.54
|220
|2007.03.05 10:18
|close by
|94
|0.00
|222.29
|221.09
|222.89
|0.00
|100005.54
|221
|2007.03.05 10:18
|buy
|95
|1.60
|222.29
|221.09
|222.89
|222
|2007.03.05 10:18
|sell stop
|96
|4.80
|221.69
|222.89
|221.09
|223
|2007.03.05 10:32
|sell
|96
|4.80
|221.69
|222.89
|221.09
|224
|2007.03.05 10:32
|close by
|95
|1.60
|221.69
|221.09
|222.89
|-777.71
|99227.83
|225
|2007.03.05 10:32
|close by
|96
|0.00
|221.69
|222.89
|221.09
|0.00
|99227.83
|226
|2007.03.05 10:32
|sell
|97
|3.20
|221.69
|222.89
|221.09
|227
|2007.03.05 10:32
|buy stop
|98
|9.60
|222.29
|221.09
|222.89
|228
|2007.03.05 13:09
|buy
|98
|9.60
|222.29
|221.09
|222.89
|229
|2007.03.05 13:09
|close by
|97
|3.20
|222.29
|222.89
|221.09
|-1555.16
|97672.67
|230
|2007.03.05 13:09
|close by
|98
|0.00
|222.29
|221.09
|222.89
|0.00
|97672.67
|231
|2007.03.05 13:09
|buy
|99
|6.40
|222.29
|221.09
|222.89
|232
|2007.03.05 13:09
|sell stop
|100
|19.20
|221.69
|222.89
|221.09
|233
|2007.03.05 13:42
|sell
|100
|19.20
|221.69
|222.89
|221.09
|234
|2007.03.05 13:42
|close by
|99
|6.40
|221.69
|221.09
|222.89
|-3110.82
|94561.85
|235
|2007.03.05 13:42
|close by
|100
|0.00
|221.69
|222.89
|221.09
|0.00
|94561.85
|236
|2007.03.05 13:42
|sell
|101
|12.80
|221.69
|222.89
|221.09
|237
|2007.03.05 13:42
|buy stop
|102
|38.40
|222.29
|221.09
|222.89
|238
|2007.03.05 15:36
|buy
|102
|38.40
|222.29
|221.09
|222.89
|239
|2007.03.05 15:36
|close by
|101
|12.80
|222.29
|222.89
|221.09
|-6220.64
|88341.21
|240
|2007.03.05 15:36
|close by
|102
|0.00
|222.29
|221.09
|222.89
|0.00
|88341.21
|241
|2007.03.05 15:36
|buy
|103
|25.60
|222.29
|221.09
|222.89
|242
|2007.03.05 15:36
|sell stop
|104
|76.80
|221.69
|222.89
|221.09
|243
|2007.03.05 15:45
|t/p
|103
|25.60
|222.89
|221.09
|222.89
|12443.30
|100784.51
|244
|2007.03.05 15:45
|delete
|104
|76.80
|221.69
|222.89
|221.09
|245
|2007.03.05 15:45
|sell
|105
|0.10
|222.90
|224.10
|222.30
|246
|2007.03.05 15:45
|buy stop
|106
|0.30
|223.50
|222.30
|224.10
|247
|2007.03.05 16:12
|buy
|106
|0.30
|223.50
|222.30
|224.10
|248
|2007.03.05 16:12
|close by
|105
|0.10
|223.50
|224.10
|222.30
|-48.60
|100735.91
|249
|2007.03.05 16:12
|close by
|106
|0.00
|223.50
|222.30
|224.10
|0.00
|100735.91
|250
|2007.03.05 16:12
|buy
|107
|0.20
|223.50
|222.30
|224.10
|251
|2007.03.05 16:12
|sell stop
|108
|0.60
|222.90
|224.10
|222.30
|252
|2007.03.05 18:05
|sell
|108
|0.60
|222.90
|224.10
|222.30
|253
|2007.03.05 18:05
|close by
|107
|0.20
|222.90
|222.30
|224.10
|-97.21
|100638.70
|254
|2007.03.05 18:05
|close by
|108
|0.00
|222.90
|224.10
|222.30
|0.00
|100638.70
|255
|2007.03.05 18:05
|sell
|109
|0.40
|222.90
|224.10
|222.30
|256
|2007.03.05 18:05
|buy stop
|110
|1.20
|223.50
|222.30
|224.10
|257
|2007.03.05 22:16
|t/p
|109
|0.40
|222.30
|224.10
|222.30
|194.39
|100833.09
|258
|2007.03.05 22:16
|delete
|110
|1.20
|223.50
|222.30
|224.10
|259
|2007.03.05 22:16
|buy
|111
|0.10
|222.30
|221.10
|222.90
|260
|2007.03.05 22:16
|sell stop
|112
|0.30
|221.70
|222.90
|221.10
|261
|2007.03.05 23:24
|sell
|112
|0.30
|221.70
|222.90
|221.10
|262
|2007.03.05 23:24
|close by
|111
|0.10
|221.70
|221.10
|222.90
|-48.61
|100784.48
|263
|2007.03.05 23:24
|close by
|112
|0.00
|221.70
|222.90
|221.10
|0.00
|100784.48
|264
|2007.03.05 23:24
|sell
|113
|0.20
|221.70
|222.90
|221.10
|265
|2007.03.05 23:25
|buy stop
|114
|0.60
|222.30
|221.10
|222.90
|266
|2007.03.06 01:03
|buy
|114
|0.60
|222.30
|221.10
|222.90
|267
|2007.03.06 01:03
|close by
|113
|0.20
|222.30
|222.90
|221.10
|-103.20
|100681.28
|268
|2007.03.06 01:03
|close by
|114
|0.00
|222.30
|221.10
|222.90
|0.00
|100681.28
|269
|2007.03.06 01:03
|buy
|115
|0.40
|222.30
|221.10
|222.90
|270
|2007.03.06 01:03
|sell stop
|116
|1.20
|221.70
|222.90
|221.10
|271
|2007.03.06 01:33
|t/p
|115
|0.40
|222.90
|221.10
|222.90
|194.42
|100875.70
|272
|2007.03.06 01:33
|delete
|116
|1.20
|221.70
|222.90
|221.10
|273
|2007.03.06 01:33
|buy
|117
|0.10
|222.97
|221.77
|223.57
|274
|2007.03.06 01:33
|sell stop
|118
|0.30
|222.37
|223.57
|221.77
|275
|2007.03.06 02:32
|t/p
|117
|0.10
|223.57
|221.77
|223.57
|48.60
|100924.30
|276
|2007.03.06 02:32
|delete
|118
|0.30
|222.37
|223.57
|221.77
|277
|2007.03.06 02:32
|sell
|119
|0.10
|223.57
|224.77
|222.97
|278
|2007.03.06 02:32
|buy stop
|120
|0.30
|224.17
|222.97
|224.77
|279
|2007.03.06 03:25
|buy
|120
|0.30
|224.17
|222.97
|224.77
|280
|2007.03.06 03:25
|close by
|119
|0.10
|224.17
|224.77
|222.97
|-48.60
|100875.70
|281
|2007.03.06 03:25
|close by
|120
|0.00
|224.17
|222.97
|224.77
|0.00
|100875.70
|282
|2007.03.06 03:25
|buy
|121
|0.20
|224.17
|222.97
|224.77
|283
|2007.03.06 03:25
|sell stop
|122
|0.60
|223.57
|224.77
|222.97
|284
|2007.03.06 05:18
|t/p
|121
|0.20
|224.77
|222.97
|224.77
|97.21
|100972.91
|285
|2007.03.06 05:18
|delete
|122
|0.60
|223.57
|224.77
|222.97
|286
|2007.03.06 05:18
|buy
|123
|0.10
|224.85
|223.65
|225.45
|287
|2007.03.06 05:18
|sell stop
|124
|0.30
|224.25
|225.45
|223.65
|288
|2007.03.06 05:55
|sell
|124
|0.30
|224.25
|225.45
|223.65
|289
|2007.03.06 05:55
|close by
|123
|0.10
|224.25
|223.65
|225.45
|-48.61
|100924.30
|290
|2007.03.06 05:55
|close by
|124
|0.00
|224.25
|225.45
|223.65
|0.00
|100924.30
|291
|2007.03.06 05:55
|sell
|125
|0.20
|224.25
|225.45
|223.65
|292
|2007.03.06 05:55
|buy stop
|126
|0.60
|224.85
|223.65
|225.45
|293
|2007.03.06 08:49
|buy
|126
|0.60
|224.85
|223.65
|225.45
|294
|2007.03.06 08:49
|close by
|125
|0.20
|224.85
|225.45
|223.65
|-97.19
|100827.11
|295
|2007.03.06 08:49
|close by
|126
|0.00
|224.85
|223.65
|225.45
|0.00
|100827.11
|296
|2007.03.06 08:49
|buy
|127
|0.40
|224.85
|223.65
|225.45
|297
|2007.03.06 08:49
|sell stop
|128
|1.20
|224.25
|225.45
|223.65
|298
|2007.03.06 09:15
|sell
|128
|1.20
|224.25
|225.45
|223.65
|299
|2007.03.06 09:15
|close by
|127
|0.40
|224.25
|223.65
|225.45
|-194.43
|100632.68
|300
|2007.03.06 09:15
|close by
|128
|0.00
|224.25
|225.45
|223.65
|0.00
|100632.68
|301
|2007.03.06 09:15
|sell
|129
|0.80
|224.25
|225.45
|223.65
|302
|2007.03.06 09:15
|buy stop
|130
|2.40
|224.85
|223.65
|225.45
|303
|2007.03.06 12:50
|buy
|130
|2.40
|224.85
|223.65
|225.45
|304
|2007.03.06 12:50
|close by
|129
|0.80
|224.85
|225.45
|223.65
|-388.79
|100243.89
|305
|2007.03.06 12:50
|close by
|130
|0.00
|224.85
|223.65
|225.45
|0.00
|100243.89
|306
|2007.03.06 12:50
|buy
|131
|1.60
|224.85
|223.65
|225.45
|307
|2007.03.06 12:50
|sell stop
|132
|4.80
|224.25
|225.45
|223.65
|308
|2007.03.06 14:28
|sell
|132
|4.80
|224.25
|225.45
|223.65
|309
|2007.03.06 14:28
|close by
|131
|1.60
|224.25
|223.65
|225.45
|-777.71
|99466.18
|310
|2007.03.06 14:28
|close by
|132
|0.00
|224.25
|225.45
|223.65
|0.00
|99466.18
|311
|2007.03.06 14:28
|sell
|133
|3.20
|224.25
|225.45
|223.65
|312
|2007.03.06 14:28
|buy stop
|134
|9.60
|224.85
|223.65
|225.45
|313
|2007.03.06 14:59
|t/p
|133
|3.20
|223.65
|225.45
|223.65
|1555.16
|101021.34
|314
|2007.03.06 14:59
|delete
|134
|9.60
|224.85
|223.65
|225.45
|315
|2007.03.06 14:59
|buy
|135
|0.10
|223.64
|222.44
|224.24
|316
|2007.03.06 14:59
|sell stop
|136
|0.30
|223.04
|224.24
|222.44
|317
|2007.03.06 15:38
|t/p
|135
|0.10
|224.24
|222.44
|224.24
|48.61
|101069.95
|318
|2007.03.06 15:38
|delete
|136
|0.30
|223.04
|224.24
|222.44
|319
|2007.03.06 15:38
|sell
|137
|0.10
|224.24
|225.44
|223.64
|320
|2007.03.06 15:38
|buy stop
|138
|0.30
|224.84
|223.64
|225.44
|321
|2007.03.06 20:15
|buy
|138
|0.30
|224.84
|223.64
|225.44
|322
|2007.03.06 20:15
|close by
|137
|0.10
|224.84
|225.44
|223.64
|-48.60
|101021.35
|323
|2007.03.06 20:15
|close by
|138
|0.00
|224.84
|223.64
|225.44
|0.00
|101021.35
|324
|2007.03.06 20:15
|buy
|139
|0.20
|224.84
|223.64
|225.44
|325
|2007.03.06 20:15
|sell stop
|140
|0.60
|224.24
|225.44
|223.64
|326
|2007.03.06 21:25
|t/p
|139
|0.20
|225.44
|223.64
|225.44
|97.22
|101118.57
|327
|2007.03.06 21:25
|delete
|140
|0.60
|224.24
|225.44
|223.64
|328
|2007.03.06 21:25
|buy
|141
|0.10
|225.51
|224.31
|226.11
|329
|2007.03.06 21:25
|sell stop
|142
|0.30
|224.91
|226.11
|224.31
|330
|2007.03.06 22:19
|sell
|142
|0.30
|224.91
|226.11
|224.31
|331
|2007.03.06 22:19
|close by
|141
|0.10
|224.91
|224.31
|226.11
|-48.60
|101069.97
|332
|2007.03.06 22:19
|close by
|142
|0.00
|224.91
|226.11
|224.31
|0.00
|101069.97
|333
|2007.03.06 22:19
|sell
|143
|0.20
|224.91
|226.11
|224.31
|334
|2007.03.06 22:19
|buy stop
|144
|0.60
|225.51
|224.31
|226.11
|335
|2007.03.06 23:14
|buy
|144
|0.60
|225.51
|224.31
|226.11
|336
|2007.03.06 23:14
|close by
|143
|0.20
|225.51
|226.11
|224.31
|-97.20
|100972.77
|337
|2007.03.06 23:14
|close by
|144
|0.00
|225.51
|224.31
|226.11
|0.00
|100972.77
|338
|2007.03.06 23:14
|buy
|145
|0.40
|225.51
|224.31
|226.11
|339
|2007.03.06 23:14
|sell stop
|146
|1.20
|224.91
|226.11
|224.31
|340
|2007.03.07 00:10
|t/p
|145
|0.40
|226.11
|224.31
|226.11
|200.77
|101173.54
|341
|2007.03.07 00:10
|delete
|146
|1.20
|224.91
|226.11
|224.31
|342
|2007.03.07 00:10
|sell
|147
|0.10
|226.11
|227.31
|225.51
|343
|2007.03.07 00:10
|buy stop
|148
|0.30
|226.71
|225.51
|227.31
|344
|2007.03.07 02:01
|t/p
|147
|0.10
|225.51
|227.31
|225.51
|48.59
|101222.13
|345
|2007.03.07 02:01
|delete
|148
|0.30
|226.71
|225.51
|227.31
|346
|2007.03.07 02:01
|sell
|149
|0.10
|225.43
|226.63
|224.83
|347
|2007.03.07 02:01
|buy stop
|150
|0.30
|226.03
|224.83
|226.63
|348
|2007.03.07 02:27
|t/p
|149
|0.10
|224.83
|226.63
|224.83
|48.60
|101270.73
|349
|2007.03.07 02:27
|delete
|150
|0.30
|226.03
|224.83
|226.63
|350
|2007.03.07 02:27
|sell
|151
|0.10
|224.74
|225.94
|224.14
|351
|2007.03.07 02:27
|buy stop
|152
|0.30
|225.34
|224.14
|225.94
|352
|2007.03.07 02:30
|t/p
|151
|0.10
|224.14
|225.94
|224.14
|48.60
|101319.33
|353
|2007.03.07 02:30
|delete
|152
|0.30
|225.34
|224.14
|225.94
|354
|2007.03.07 02:30
|sell
|153
|0.10
|224.06
|225.26
|223.46
|355
|2007.03.07 02:31
|buy stop
|154
|0.30
|224.66
|223.46
|225.26
|356
|2007.03.07 02:37
|buy
|154
|0.30
|224.66
|223.46
|225.26
|357
|2007.03.07 02:37
|close by
|153
|0.10
|224.66
|225.26
|223.46
|-48.60
|101270.73
|358
|2007.03.07 02:37
|close by
|154
|0.00
|224.66
|223.46
|225.26
|0.00
|101270.73
|359
|2007.03.07 02:37
|buy
|155
|0.20
|224.66
|223.46
|225.26
|360
|2007.03.07 02:37
|sell stop
|156
|0.60
|224.06
|225.26
|223.46
|361
|2007.03.07 04:25
|sell
|156
|0.60
|224.06
|225.26
|223.46
|362
|2007.03.07 04:25
|close by
|155
|0.20
|224.06
|223.46
|225.26
|-97.21
|101173.52
|363
|2007.03.07 04:25
|close by
|156
|0.00
|224.06
|225.26
|223.46
|0.00
|101173.52
|364
|2007.03.07 04:25
|sell
|157
|0.40
|224.06
|225.26
|223.46
|365
|2007.03.07 04:25
|buy stop
|158
|1.20
|224.66
|223.46
|225.26
|366
|2007.03.07 04:31
|buy
|158
|1.20
|224.66
|223.46
|225.26
|367
|2007.03.07 04:31
|close by
|157
|0.40
|224.66
|225.26
|223.46
|-194.40
|100979.12
|368
|2007.03.07 04:31
|close by
|158
|0.00
|224.66
|223.46
|225.26
|0.00
|100979.12
|369
|2007.03.07 04:31
|buy
|159
|0.80
|224.66
|223.46
|225.26
|370
|2007.03.07 04:31
|sell stop
|160
|2.40
|224.06
|225.26
|223.46
|371
|2007.03.07 23:29
|sell
|160
|2.40
|224.06
|225.26
|223.46
|372
|2007.03.07 23:29
|close by
|159
|0.80
|224.06
|223.46
|225.26
|-388.85
|100590.27
|373
|2007.03.07 23:29
|close by
|160
|0.00
|224.06
|225.26
|223.46
|0.00
|100590.27
|374
|2007.03.07 23:29
|sell
|161
|1.60
|224.06
|225.26
|223.46
|375
|2007.03.07 23:29
|buy stop
|162
|4.80
|224.66
|223.46
|225.26
|376
|2007.03.07 23:37
|t/p
|161
|1.60
|223.46
|225.26
|223.46
|777.58
|101367.85
|377
|2007.03.07 23:37
|delete
|162
|4.80
|224.66
|223.46
|225.26
|378
|2007.03.07 23:37
|buy
|163
|0.10
|223.45
|222.25
|224.05
|379
|2007.03.07 23:37
|sell stop
|164
|0.30
|222.85
|224.05
|222.25
|380
|2007.03.08 00:43
|sell
|164
|0.30
|222.85
|224.05
|222.25
|381
|2007.03.08 00:43
|close by
|163
|0.10
|222.85
|222.25
|224.05
|-43.84
|101324.01
|382
|2007.03.08 00:43
|close by
|164
|0.00
|222.85
|224.05
|222.25
|0.00
|101324.01
|383
|2007.03.08 00:43
|sell
|165
|0.20
|222.85
|224.05
|222.25
|384
|2007.03.08 00:43
|buy stop
|166
|0.60
|223.45
|222.25
|224.05
|385
|2007.03.08 01:21
|buy
|166
|0.60
|223.45
|222.25
|224.05
|386
|2007.03.08 01:21
|close by
|165
|0.20
|223.45
|224.05
|222.25
|-97.20
|101226.81
|387
|2007.03.08 01:21
|close by
|166
|0.00
|223.45
|222.25
|224.05
|0.00
|101226.81
|388
|2007.03.08 01:21
|buy
|167
|0.40
|223.45
|222.25
|224.05
|389
|2007.03.08 01:21
|sell stop
|168
|1.20
|222.85
|224.05
|222.25
|390
|2007.03.08 03:47
|t/p
|167
|0.40
|224.05
|222.25
|224.05
|194.42
|101421.23
|391
|2007.03.08 03:47
|delete
|168
|1.20
|222.85
|224.05
|222.25
|392
|2007.03.08 03:47
|buy
|169
|0.10
|224.15
|222.95
|224.75
|393
|2007.03.08 03:47
|sell stop
|170
|0.30
|223.55
|224.75
|222.95
|394
|2007.03.08 04:48
|t/p
|169
|0.10
|224.75
|222.95
|224.75
|48.61
|101469.84
|395
|2007.03.08 04:48
|delete
|170
|0.30
|223.55
|224.75
|222.95
|396
|2007.03.08 04:48
|buy
|171
|0.10
|224.82
|223.62
|225.42
|397
|2007.03.08 04:48
|sell stop
|172
|0.30
|224.22
|225.42
|223.62
|398
|2007.03.08 06:03
|t/p
|171
|0.10
|225.42
|223.62
|225.42
|48.60
|101518.44
|399
|2007.03.08 06:03
|delete
|172
|0.30
|224.22
|225.42
|223.62
|400
|2007.03.08 06:03
|sell
|173
|0.10
|225.43
|226.63
|224.83
|401
|2007.03.08 06:03
|buy stop
|174
|0.30
|226.03
|224.83
|226.63
|402
|2007.03.08 10:39
|buy
|174
|0.30
|226.03
|224.83
|226.63
|403
|2007.03.08 10:39
|close by
|173
|0.10
|226.03
|226.63
|224.83
|-48.59
|101469.85
|404
|2007.03.08 10:39
|close by
|174
|0.00
|226.03
|224.83
|226.63
|0.00
|101469.85
|405
|2007.03.08 10:39
|buy
|175
|0.20
|226.03
|224.83
|226.63
|406
|2007.03.08 10:39
|sell stop
|176
|0.60
|225.43
|226.63
|224.83
|407
|2007.03.08 12:05
|t/p
|175
|0.20
|226.63
|224.83
|226.63
|97.21
|101567.06
|408
|2007.03.08 12:05
|delete
|176
|0.60
|225.43
|226.63
|224.83
|409
|2007.03.08 12:05
|sell
|177
|0.10
|226.63
|227.83
|226.03
|410
|2007.03.08 12:05
|buy stop
|178
|0.30
|227.23
|226.03
|227.83
|411
|2007.03.08 13:32
|t/p
|177
|0.10
|226.03
|227.83
|226.03
|48.60
|101615.66
|412
|2007.03.08 13:32
|delete
|178
|0.30
|227.23
|226.03
|227.83
|413
|2007.03.08 13:32
|buy
|179
|0.10
|226.03
|224.83
|226.63
|414
|2007.03.08 13:32
|sell stop
|180
|0.30
|225.43
|226.63
|224.83
|415
|2007.03.08 13:50
|sell
|180
|0.30
|225.43
|226.63
|224.83
|416
|2007.03.08 13:50
|close by
|179
|0.10
|225.43
|224.83
|226.63
|-48.61
|101567.05
|417
|2007.03.08 13:50
|close by
|180
|0.00
|225.43
|226.63
|224.83
|0.00
|101567.05
|418
|2007.03.08 13:50
|sell
|181
|0.20
|225.43
|226.63
|224.83
|419
|2007.03.08 13:50
|buy stop
|182
|0.60
|226.03
|224.83
|226.63
|420
|2007.03.08 14:11
|buy
|182
|0.60
|226.03
|224.83
|226.63
|421
|2007.03.08 14:11
|close by
|181
|0.20
|226.03
|226.63
|224.83
|-97.20
|101469.85
|422
|2007.03.08 14:11
|close by
|182
|0.00
|226.03
|224.83
|226.63
|0.00
|101469.85
|423
|2007.03.08 14:11
|buy
|183
|0.40
|226.03
|224.83
|226.63
|424
|2007.03.08 14:11
|sell stop
|184
|1.20
|225.43
|226.63
|224.83
|425
|2007.03.08 17:10
|t/p
|183
|0.40
|226.63
|224.83
|226.63
|194.43
|101664.28
|426
|2007.03.08 17:10
|delete
|184
|1.20
|225.43
|226.63
|224.83
|427
|2007.03.08 17:10
|buy
|185
|0.10
|226.70
|225.50
|227.30
|428
|2007.03.08 17:10
|sell stop
|186
|0.30
|226.10
|227.30
|225.50
|429
|2007.03.08 18:30
|sell
|186
|0.30
|226.10
|227.30
|225.50
|430
|2007.03.08 18:30
|close by
|185
|0.10
|226.10
|225.50
|227.30
|-48.61
|101615.67
|431
|2007.03.08 18:30
|close by
|186
|0.00
|226.10
|227.30
|225.50
|0.00
|101615.67
|432
|2007.03.08 18:30
|sell
|187
|0.20
|226.10
|227.30
|225.50
|433
|2007.03.08 18:30
|buy stop
|188
|0.60
|226.70
|225.50
|227.30
|434
|2007.03.09 01:57
|buy
|188
|0.60
|226.70
|225.50
|227.30
|435
|2007.03.09 01:57
|close by
|187
|0.20
|226.70
|227.30
|225.50
|-103.21
|101512.46
|436
|2007.03.09 01:57
|close by
|188
|0.00
|226.70
|225.50
|227.30
|0.00
|101512.46
|437
|2007.03.09 01:57
|buy
|189
|0.40
|226.70
|225.50
|227.30
|438
|2007.03.09 01:57
|sell stop
|190
|1.20
|226.10
|227.30
|225.50
|439
|2007.03.09 14:30
|t/p
|189
|0.40
|227.30
|225.50
|227.30
|194.43
|101706.89
|440
|2007.03.09 14:30
|delete
|190
|1.20
|226.10
|227.30
|225.50
|441
|2007.03.09 14:30
|buy
|191
|0.10
|227.40
|226.20
|228.00
|442
|2007.03.09 14:30
|sell stop
|192
|0.30
|226.80
|228.00
|226.20
|443
|2007.03.09 14:38
|t/p
|191
|0.10
|228.00
|226.20
|228.00
|48.60
|101755.49
|444
|2007.03.09 14:38
|delete
|192
|0.30
|226.80
|228.00
|226.20
|445
|2007.03.09 14:38
|sell
|193
|0.10
|228.02
|229.22
|227.42
|446
|2007.03.09 14:38
|buy stop
|194
|0.30
|228.62
|227.42
|229.22
|447
|2007.03.09 18:16
|buy
|194
|0.30
|228.62
|227.42
|229.22
|448
|2007.03.09 18:16
|close by
|193
|0.10
|228.62
|229.22
|227.42
|-48.60
|101706.89
|449
|2007.03.09 18:16
|close by
|194
|0.00
|228.62
|227.42
|229.22
|0.00
|101706.89
|450
|2007.03.09 18:16
|buy
|195
|0.20
|228.62
|227.42
|229.22
|451
|2007.03.09 18:16
|sell stop
|196
|0.60
|228.02
|229.22
|227.42
|452
|2007.03.12 08:01
|t/p
|195
|0.20
|229.22
|227.42
|229.22
|100.39
|101807.28
|453
|2007.03.12 08:01
|delete
|196
|0.60
|228.02
|229.22
|227.42
|454
|2007.03.12 08:01
|buy
|197
|0.10
|229.29
|228.09
|229.89
|455
|2007.03.12 08:01
|sell stop
|198
|0.30
|228.69
|229.89
|228.09
|456
|2007.03.12 12:34
|sell
|198
|0.30
|228.69
|229.89
|228.09
|457
|2007.03.12 12:34
|close by
|197
|0.10
|228.69
|228.09
|229.89
|-48.61
|101758.67
|458
|2007.03.12 12:34
|close by
|198
|0.00
|228.69
|229.89
|228.09
|0.00
|101758.67
|459
|2007.03.12 12:34
|sell
|199
|0.20
|228.69
|229.89
|228.09
|460
|2007.03.12 12:34
|buy stop
|200
|0.60
|229.29
|228.09
|229.89
|461
|2007.03.12 13:21
|t/p
|199
|0.20
|228.09
|229.89
|228.09
|97.20
|101855.87
|462
|2007.03.12 13:21
|delete
|200
|0.60
|229.29
|228.09
|229.89
|463
|2007.03.12 13:21
|sell
|201
|0.10
|228.02
|229.22
|227.42
|464
|2007.03.12 13:21
|buy stop
|202
|0.30
|228.62
|227.42
|229.22
|465
|2007.03.12 13:25
|t/p
|201
|0.10
|227.42
|229.22
|227.42
|48.60
|101904.47
|466
|2007.03.12 13:25
|delete
|202
|0.30
|228.62
|227.42
|229.22
|467
|2007.03.12 13:25
|buy
|203
|0.10
|227.40
|226.20
|228.00
|468
|2007.03.12 13:25
|sell stop
|204
|0.30
|226.80
|228.00
|226.20
|469
|2007.03.12 13:30
|sell
|204
|0.30
|226.80
|228.00
|226.20
|470
|2007.03.12 13:30
|close by
|203
|0.10
|226.80
|226.20
|228.00
|-48.61
|101855.86
|471
|2007.03.12 13:30
|close by
|204
|0.00
|226.80
|228.00
|226.20
|0.00
|101855.86
|472
|2007.03.12 13:30
|sell
|205
|0.20
|226.80
|228.00
|226.20
|473
|2007.03.12 13:30
|buy stop
|206
|0.60
|227.40
|226.20
|228.00
|474
|2007.03.12 13:39
|buy
|206
|0.60
|227.40
|226.20
|228.00
|475
|2007.03.12 13:39
|close by
|205
|0.20
|227.40
|228.00
|226.20
|-97.20
|101758.66
|476
|2007.03.12 13:39
|close by
|206
|0.00
|227.40
|226.20
|228.00
|0.00
|101758.66
|477
|2007.03.12 13:39
|buy
|207
|0.40
|227.40
|226.20
|228.00
|478
|2007.03.12 13:39
|sell stop
|208
|1.20
|226.80
|228.00
|226.20
|479
|2007.03.12 13:56
|sell
|208
|1.20
|226.80
|228.00
|226.20
|480
|2007.03.12 13:56
|close by
|207
|0.40
|226.80
|226.20
|228.00
|-194.42
|101564.24
|481
|2007.03.12 13:56
|close by
|208
|0.00
|226.80
|228.00
|226.20
|0.00
|101564.24
|482
|2007.03.12 13:56
|sell
|209
|0.80
|226.80
|228.00
|226.20
|483
|2007.03.12 13:56
|buy stop
|210
|2.40
|227.40
|226.20
|228.00
|484
|2007.03.12 14:15
|t/p
|209
|0.80
|226.20
|228.00
|226.20
|388.79
|101953.03
|485
|2007.03.12 14:15
|delete
|210
|2.40
|227.40
|226.20
|228.00
|486
|2007.03.12 14:15
|buy
|211
|0.10
|226.20
|225.00
|226.80
|487
|2007.03.12 14:15
|sell stop
|212
|0.30
|225.60
|226.80
|225.00
|488
|2007.03.12 15:34
|t/p
|211
|0.10
|226.80
|225.00
|226.80
|48.61
|102001.64
|489
|2007.03.12 15:34
|delete
|212
|0.30
|225.60
|226.80
|225.00
|490
|2007.03.12 15:34
|buy
|213
|0.10
|226.87
|225.67
|227.47
|491
|2007.03.12 15:34
|sell stop
|214
|0.30
|226.27
|227.47
|225.67
|492
|2007.03.12 21:59
|t/p
|213
|0.10
|227.47
|225.67
|227.47
|48.61
|102050.25
|493
|2007.03.12 21:59
|delete
|214
|0.30
|226.27
|227.47
|225.67
|494
|2007.03.12 21:59
|sell
|215
|0.10
|227.49
|228.69
|226.89
|495
|2007.03.12 22:00
|buy stop
|216
|0.30
|228.09
|226.89
|228.69
|496
|2007.03.13 02:07
|t/p
|215
|0.10
|226.89
|228.69
|226.89
|45.59
|102095.84
|497
|2007.03.13 02:07
|delete
|216
|0.30
|228.09
|226.89
|228.69
|498
|2007.03.13 02:07
|buy
|217
|0.10
|226.89
|225.69
|227.49
|499
|2007.03.13 02:07
|sell stop
|218
|0.30
|226.29
|227.49
|225.69
|500
|2007.03.13 07:25
|sell
|218
|0.30
|226.29
|227.49
|225.69
|501
|2007.03.13 07:25
|close by
|217
|0.10
|226.29
|225.69
|227.49
|-48.61
|102047.23
|502
|2007.03.13 07:25
|close by
|218
|0.00
|226.29
|227.49
|225.69
|0.00
|102047.23
|503
|2007.03.13 07:25
|sell
|219
|0.20
|226.29
|227.49
|225.69
|504
|2007.03.13 07:25
|buy stop
|220
|0.60
|226.89
|225.69
|227.49
|505
|2007.03.13 12:06
|t/p
|219
|0.20
|225.69
|227.49
|225.69
|97.20
|102144.43
|506
|2007.03.13 12:06
|delete
|220
|0.60
|226.89
|225.69
|227.49
|507
|2007.03.13 12:06
|sell
|221
|0.10
|225.60
|226.80
|225.00
|508
|2007.03.13 12:06
|buy stop
|222
|0.30
|226.20
|225.00
|226.80
|509
|2007.03.13 15:53
|buy
|222
|0.30
|226.20
|225.00
|226.80
|510
|2007.03.13 15:53
|close by
|221
|0.10
|226.20
|226.80
|225.00
|-48.60
|102095.83
|511
|2007.03.13 15:53
|close by
|222
|0.00
|226.20
|225.00
|226.80
|0.00
|102095.83
|512
|2007.03.13 15:53
|buy
|223
|0.20
|226.20
|225.00
|226.80
|513
|2007.03.13 15:53
|sell stop
|224
|0.60
|225.60
|226.80
|225.00
|514
|2007.03.13 17:16
|sell
|224
|0.60
|225.60
|226.80
|225.00
|515
|2007.03.13 17:16
|close by
|223
|0.20
|225.60
|225.00
|226.80
|-97.21
|101998.62
|516
|2007.03.13 17:16
|close by
|224
|0.00
|225.60
|226.80
|225.00
|0.00
|101998.62
|517
|2007.03.13 17:16
|sell
|225
|0.40
|225.60
|226.80
|225.00
|518
|2007.03.13 17:16
|buy stop
|226
|1.20
|226.20
|225.00
|226.80
|519
|2007.03.13 18:37
|t/p
|225
|0.40
|225.00
|226.80
|225.00
|194.40
|102193.02
|520
|2007.03.13 18:37
|delete
|226
|1.20
|226.20
|225.00
|226.80
|521
|2007.03.13 18:37
|buy
|227
|0.10
|224.99
|223.79
|225.59
|522
|2007.03.13 18:37
|sell stop
|228
|0.30
|224.39
|225.59
|223.79
|523
|2007.03.13 21:01
|sell
|228
|0.30
|224.39
|225.59
|223.79
|524
|2007.03.13 21:01
|close by
|227
|0.10
|224.39
|223.79
|225.59
|-48.61
|102144.41
|525
|2007.03.13 21:01
|close by
|228
|0.00
|224.39
|225.59
|223.79
|0.00
|102144.41
|526
|2007.03.13 21:01
|sell
|229
|0.20
|224.39
|225.59
|223.79
|527
|2007.03.13 21:01
|buy stop
|230
|0.60
|224.99
|223.79
|225.59
|528
|2007.03.13 23:30
|t/p
|229
|0.20
|223.79
|225.59
|223.79
|97.19
|102241.60
|529
|2007.03.13 23:30
|delete
|230
|0.60
|224.99
|223.79
|225.59
|530
|2007.03.13 23:30
|buy
|231
|0.10
|223.79
|222.59
|224.39
|531
|2007.03.13 23:30
|sell stop
|232
|0.30
|223.19
|224.39
|222.59
|532
|2007.03.14 01:25
|t/p
|231
|0.10
|224.39
|222.59
|224.39
|50.19
|102291.79
|533
|2007.03.14 01:25
|delete
|232
|0.30
|223.19
|224.39
|222.59
|534
|2007.03.14 01:25
|sell
|233
|0.10
|224.40
|225.60
|223.80
|535
|2007.03.14 01:25
|buy stop
|234
|0.30
|225.00
|223.80
|225.60
|536
|2007.03.14 03:16
|t/p
|233
|0.10
|223.80
|225.60
|223.80
|48.60
|102340.39
|537
|2007.03.14 03:16
|delete
|234
|0.30
|225.00
|223.80
|225.60
|538
|2007.03.14 03:16
|buy
|235
|0.10
|223.79
|222.59
|224.39
|539
|2007.03.14 03:16
|sell stop
|236
|0.30
|223.19
|224.39
|222.59
|540
|2007.03.14 07:41
|sell
|236
|0.30
|223.19
|224.39
|222.59
|541
|2007.03.14 07:41
|close by
|235
|0.10
|223.19
|222.59
|224.39
|-48.61
|102291.78
|542
|2007.03.14 07:41
|close by
|236
|0.00
|223.19
|224.39
|222.59
|0.00
|102291.78
|543
|2007.03.14 07:41
|sell
|237
|0.20
|223.19
|224.39
|222.59
|544
|2007.03.14 07:41
|buy stop
|238
|0.60
|223.79
|222.59
|224.39
|545
|2007.03.14 11:15
|buy
|238
|0.60
|223.79
|222.59
|224.39
|546
|2007.03.14 11:15
|close by
|237
|0.20
|223.79
|224.39
|222.59
|-97.20
|102194.58
|547
|2007.03.14 11:15
|close by
|238
|0.00
|223.79
|222.59
|224.39
|0.00
|102194.58
|548
|2007.03.14 11:15
|buy
|239
|0.40
|223.79
|222.59
|224.39
|549
|2007.03.14 11:15
|sell stop
|240
|1.20
|223.19
|224.39
|222.59
|550
|2007.03.14 14:33
|t/p
|239
|0.40
|224.39
|222.59
|224.39
|194.43
|102389.01
|551
|2007.03.14 14:33
|delete
|240
|1.20
|223.19
|224.39
|222.59
|552
|2007.03.14 14:33
|buy
|241
|0.10
|224.47
|223.27
|225.07
|553
|2007.03.14 14:33
|sell stop
|242
|0.30
|223.87
|225.07
|223.27
|554
|2007.03.14 15:36
|t/p
|241
|0.10
|225.07
|223.27
|225.07
|48.61
|102437.62
|555
|2007.03.14 15:36
|delete
|242
|0.30
|223.87
|225.07
|223.27
|556
|2007.03.14 15:36
|sell
|243
|0.10
|225.07
|226.27
|224.47
|557
|2007.03.14 15:36
|buy stop
|244
|0.30
|225.67
|224.47
|226.27
|558
|2007.03.14 15:42
|buy
|244
|0.30
|225.67
|224.47
|226.27
|559
|2007.03.14 15:42
|close by
|243
|0.10
|225.67
|226.27
|224.47
|-48.59
|102389.03
|560
|2007.03.14 15:42
|close by
|244
|0.00
|225.67
|224.47
|226.27
|0.00
|102389.03
|561
|2007.03.14 15:42
|buy
|245
|0.20
|225.67
|224.47
|226.27
|562
|2007.03.14 15:42
|sell stop
|246
|0.60
|225.07
|226.27
|224.47
|563
|2007.03.14 16:59
|sell
|246
|0.60
|225.07
|226.27
|224.47
|564
|2007.03.14 16:59
|close by
|245
|0.20
|225.07
|224.47
|226.27
|-97.21
|102291.82
|565
|2007.03.14 16:59
|close by
|246
|0.00
|225.07
|226.27
|224.47
|0.00
|102291.82
|566
|2007.03.14 16:59
|sell
|247
|0.40
|225.07
|226.27
|224.47
|567
|2007.03.14 16:59
|buy stop
|248
|1.20
|225.67
|224.47
|226.27
|568
|2007.03.14 17:22
|t/p
|247
|0.40
|224.47
|226.27
|224.47
|194.39
|102486.21
|569
|2007.03.14 17:22
|delete
|248
|1.20
|225.67
|224.47
|226.27
|570
|2007.03.14 17:22
|buy
|249
|0.10
|224.45
|223.25
|225.05
|571
|2007.03.14 17:22
|sell stop
|250
|0.30
|223.85
|225.05
|223.25
|572
|2007.03.14 18:13
|t/p
|249
|0.10
|225.05
|223.25
|225.05
|48.61
|102534.82
|573
|2007.03.14 18:13
|delete
|250
|0.30
|223.85
|225.05
|223.25
|574
|2007.03.14 18:13
|buy
|251
|0.10
|225.12
|223.92
|225.72
|575
|2007.03.14 18:13
|sell stop
|252
|0.30
|224.52
|225.72
|223.92
|576
|2007.03.14 19:25
|t/p
|251
|0.10
|225.72
|223.92
|225.72
|48.61
|102583.43
|577
|2007.03.14 19:25
|delete
|252
|0.30
|224.52
|225.72
|223.92
|578
|2007.03.14 19:25
|buy
|253
|0.10
|225.79
|224.59
|226.39
|579
|2007.03.14 19:25
|sell stop
|254
|0.30
|225.19
|226.39
|224.59
|580
|2007.03.14 20:16
|t/p
|253
|0.10
|226.39
|224.59
|226.39
|48.60
|102632.03
|581
|2007.03.14 20:16
|delete
|254
|0.30
|225.19
|226.39
|224.59
|582
|2007.03.14 20:16
|buy
|255
|0.10
|226.46
|225.26
|227.06
|583
|2007.03.14 20:16
|sell stop
|256
|0.30
|225.86
|227.06
|225.26
|584
|2007.03.14 23:53
|t/p
|255
|0.10
|227.06
|225.26
|227.06
|48.60
|102680.63
|585
|2007.03.14 23:53
|delete
|256
|0.30
|225.86
|227.06
|225.26
|586
|2007.03.14 23:53
|buy
|257
|0.10
|227.14
|225.94
|227.74
|587
|2007.03.14 23:53
|sell stop
|258
|0.30
|226.54
|227.74
|225.94
|588
|2007.03.15 06:10
|sell
|258
|0.30
|226.54
|227.74
|225.94
|589
|2007.03.15 06:10
|close by
|257
|0.10
|226.54
|225.94
|227.74
|-43.84
|102636.79
|590
|2007.03.15 06:10
|close by
|258
|0.00
|226.54
|227.74
|225.94
|0.00
|102636.79
|591
|2007.03.15 06:10
|sell
|259
|0.20
|226.54
|227.74
|225.94
|592
|2007.03.15 06:10
|buy stop
|260
|0.60
|227.14
|225.94
|227.74
|593
|2007.03.15 08:07
|buy
|260
|0.60
|227.14
|225.94
|227.74
|594
|2007.03.15 08:07
|close by
|259
|0.20
|227.14
|227.74
|225.94
|-97.19
|102539.60
|595
|2007.03.15 08:07
|close by
|260
|0.00
|227.14
|225.94
|227.74
|0.00
|102539.60
|596
|2007.03.15 08:07
|buy
|261
|0.40
|227.14
|225.94
|227.74
|597
|2007.03.15 08:07
|sell stop
|262
|1.20
|226.54
|227.74
|225.94
|598
|2007.03.15 09:14
|sell
|262
|1.20
|226.54
|227.74
|225.94
|599
|2007.03.15 09:14
|close by
|261
|0.40
|226.54
|225.94
|227.74
|-194.43
|102345.17
|600
|2007.03.15 09:14
|close by
|262
|0.00
|226.54
|227.74
|225.94
|0.00
|102345.17
|601
|2007.03.15 09:14
|sell
|263
|0.80
|226.54
|227.74
|225.94
|602
|2007.03.15 09:14
|buy stop
|264
|2.40
|227.14
|225.94
|227.74
|603
|2007.03.15 11:41
|buy
|264
|2.40
|227.14
|225.94
|227.74
|604
|2007.03.15 11:41
|close by
|263
|0.80
|227.14
|227.74
|225.94
|-388.79
|101956.38
|605
|2007.03.15 11:41
|close by
|264
|0.00
|227.14
|225.94
|227.74
|0.00
|101956.38
|606
|2007.03.15 11:41
|buy
|265
|1.60
|227.14
|225.94
|227.74
|607
|2007.03.15 11:41
|sell stop
|266
|4.80
|226.54
|227.74
|225.94
|608
|2007.03.15 14:26
|sell
|266
|4.80
|226.54
|227.74
|225.94
|609
|2007.03.15 14:26
|close by
|265
|1.60
|226.54
|225.94
|227.74
|-777.71
|101178.67
|610
|2007.03.15 14:26
|close by
|266
|0.00
|226.54
|227.74
|225.94
|0.00
|101178.67
|611
|2007.03.15 14:26
|sell
|267
|3.20
|226.54
|227.74
|225.94
|612
|2007.03.15 14:26
|buy stop
|268
|9.60
|227.14
|225.94
|227.74
|613
|2007.03.15 15:41
|buy
|268
|9.60
|227.14
|225.94
|227.74
|614
|2007.03.15 15:41
|close by
|267
|3.20
|227.14
|227.74
|225.94
|-1555.16
|99623.51
|615
|2007.03.15 15:41
|close by
|268
|0.00
|227.14
|225.94
|227.74
|0.00
|99623.51
|616
|2007.03.15 15:41
|buy
|269
|6.40
|227.14
|225.94
|227.74
|617
|2007.03.15 15:41
|sell stop
|270
|19.20
|226.54
|227.74
|225.94
|618
|2007.03.15 17:39
|t/p
|269
|6.40
|227.74
|225.94
|227.74
|3110.82
|102734.33
|619
|2007.03.15 17:39
|delete
|270
|19.20
|226.54
|227.74
|225.94
|620
|2007.03.15 17:39
|sell
|271
|0.10
|227.74
|228.94
|227.14
|621
|2007.03.15 17:39
|buy stop
|272
|0.30
|228.34
|227.14
|228.94
|622
|2007.03.16 01:00
|t/p
|271
|0.10
|227.14
|228.94
|227.14
|45.59
|102779.93
|623
|2007.03.16 01:00
|delete
|272
|0.30
|228.34
|227.14
|228.94
|624
|2007.03.16 01:00
|buy
|273
|0.10
|227.12
|225.92
|227.72
|625
|2007.03.16 01:00
|sell stop
|274
|0.30
|226.52
|227.72
|225.92
|626
|2007.03.16 02:12
|sell
|274
|0.30
|226.52
|227.72
|225.92
|627
|2007.03.16 02:12
|close by
|273
|0.10
|226.52
|225.92
|227.72
|-48.60
|102731.33
|628
|2007.03.16 02:12
|close by
|274
|0.00
|226.52
|227.72
|225.92
|0.00
|102731.33
|629
|2007.03.16 02:12
|sell
|275
|0.20
|226.52
|227.72
|225.92
|630
|2007.03.16 02:12
|buy stop
|276
|0.60
|227.12
|225.92
|227.72
|631
|2007.03.16 05:14
|buy
|276
|0.60
|227.12
|225.92
|227.72
|632
|2007.03.16 05:14
|close by
|275
|0.20
|227.12
|227.72
|225.92
|-97.19
|102634.14
|633
|2007.03.16 05:14
|close by
|276
|0.00
|227.12
|225.92
|227.72
|0.00
|102634.14
|634
|2007.03.16 05:14
|buy
|277
|0.40
|227.12
|225.92
|227.72
|635
|2007.03.16 05:14
|sell stop
|278
|1.20
|226.52
|227.72
|225.92
|636
|2007.03.16 14:55
|t/p
|277
|0.40
|227.72
|225.92
|227.72
|194.43
|102828.57
|637
|2007.03.16 14:55
|delete
|278
|1.20
|226.52
|227.72
|225.92
|638
|2007.03.16 14:55
|sell
|279
|0.10
|227.72
|228.92
|227.12
|639
|2007.03.16 14:55
|buy stop
|280
|0.30
|228.32
|227.12
|228.92
|640
|2007.03.16 16:02
|t/p
|279
|0.10
|227.12
|228.92
|227.12
|48.60
|102877.17
|641
|2007.03.16 16:02
|delete
|280
|0.30
|228.32
|227.12
|228.92
|642
|2007.03.16 16:02
|sell
|281
|0.10
|227.05
|228.25
|226.45
|643
|2007.03.16 16:02
|buy stop
|282
|0.30
|227.65
|226.45
|228.25
|644
|2007.03.16 21:43
|t/p
|281
|0.10
|226.45
|228.25
|226.45
|48.60
|102925.77
|645
|2007.03.16 21:43
|delete
|282
|0.30
|227.65
|226.45
|228.25
|646
|2007.03.16 21:43
|buy
|283
|0.10
|226.44
|225.24
|227.04
|647
|2007.03.16 21:43
|sell stop
|284
|0.30
|225.84
|227.04
|225.24
|648
|2007.03.18 23:00
|sell
|284
|0.30
|225.84
|227.04
|225.24
|649
|2007.03.18 23:00
|close by
|283
|0.10
|225.84
|225.24
|227.04
|-48.60
|102877.17
|650
|2007.03.18 23:00
|close by
|284
|0.00
|225.84
|227.04
|225.24
|0.00
|102877.17
|651
|2007.03.18 23:00
|sell
|285
|0.20
|225.84
|227.04
|225.24
|652
|2007.03.18 23:00
|buy stop
|286
|0.60
|226.44
|225.24
|227.04
|653
|2007.03.19 01:40
|buy
|286
|0.60
|226.44
|225.24
|227.04
|654
|2007.03.19 01:40
|close by
|285
|0.20
|226.44
|227.04
|225.24
|-103.21
|102773.96
|655
|2007.03.19 01:40
|close by
|286
|0.00
|226.44
|225.24
|227.04
|0.00
|102773.96
|656
|2007.03.19 01:40
|buy
|287
|0.40
|226.44
|225.24
|227.04
|657
|2007.03.19 01:40
|sell stop
|288
|1.20
|225.84
|227.04
|225.24
|658
|2007.03.19 02:10
|t/p
|287
|0.40
|227.04
|225.24
|227.04
|194.43
|102968.39
|659
|2007.03.19 02:10
|delete
|288
|1.20
|225.84
|227.04
|225.24
|660
|2007.03.19 02:10
|buy
|289
|0.10
|227.12
|225.92
|227.72
|661
|2007.03.19 02:10
|sell stop
|290
|0.30
|226.52
|227.72
|225.92
|662
|2007.03.19 02:18
|t/p
|289
|0.10
|227.72
|225.92
|227.72
|48.61
|103017.00
|663
|2007.03.19 02:18
|delete
|290
|0.30
|226.52
|227.72
|225.92
|664
|2007.03.19 02:18
|sell
|291
|0.10
|227.72
|228.92
|227.12
|665
|2007.03.19 02:18
|buy stop
|292
|0.30
|228.32
|227.12
|228.92
|666
|2007.03.19 02:33
|t/p
|291
|0.10
|227.12
|228.92
|227.12
|48.60
|103065.60
|667
|2007.03.19 02:33
|delete
|292
|0.30
|228.32
|227.12
|228.92
|668
|2007.03.19 02:33
|buy
|293
|0.10
|227.11
|225.91
|227.71
|669
|2007.03.19 02:33
|sell stop
|294
|0.30
|226.51
|227.71
|225.91
|670
|2007.03.19 03:35
|t/p
|293
|0.10
|227.71
|225.91
|227.71
|48.61
|103114.21
|671
|2007.03.19 03:35
|delete
|294
|0.30
|226.51
|227.71
|225.91
|672
|2007.03.19 03:35
|buy
|295
|0.10
|227.79
|226.59
|228.39
|673
|2007.03.19 03:35
|sell stop
|296
|0.30
|227.19
|228.39
|226.59
|674
|2007.03.19 03:50
|sell
|296
|0.30
|227.19
|228.39
|226.59
|675
|2007.03.19 03:50
|close by
|295
|0.10
|227.19
|226.59
|228.39
|-48.61
|103065.60
|676
|2007.03.19 03:50
|close by
|296
|0.00
|227.19
|228.39
|226.59
|0.00
|103065.60
|677
|2007.03.19 03:50
|sell
|297
|0.20
|227.19
|228.39
|226.59
|678
|2007.03.19 03:50
|buy stop
|298
|0.60
|227.79
|226.59
|228.39
|679
|2007.03.19 04:40
|buy
|298
|0.60
|227.79
|226.59
|228.39
|680
|2007.03.19 04:40
|close by
|297
|0.20
|227.79
|228.39
|226.59
|-97.20
|102968.40
|681
|2007.03.19 04:40
|close by
|298
|0.00
|227.79
|226.59
|228.39
|0.00
|102968.40
|682
|2007.03.19 04:40
|buy
|299
|0.40
|227.79
|226.59
|228.39
|683
|2007.03.19 04:40
|sell stop
|300
|1.20
|227.19
|228.39
|226.59
|684
|2007.03.19 10:11
|t/p
|299
|0.40
|228.39
|226.59
|228.39
|194.43
|103162.83
|685
|2007.03.19 10:11
|delete
|300
|1.20
|227.19
|228.39
|226.59
|686
|2007.03.19 10:11
|buy
|301
|0.10
|228.47
|227.27
|229.07
|687
|2007.03.19 10:11
|sell stop
|302
|0.30
|227.87
|229.07
|227.27
|688
|2007.03.19 11:48
|sell
|302
|0.30
|227.87
|229.07
|227.27
|689
|2007.03.19 11:48
|close by
|301
|0.10
|227.87
|227.27
|229.07
|-48.61
|103114.22
|690
|2007.03.19 11:48
|close by
|302
|0.00
|227.87
|229.07
|227.27
|0.00
|103114.22
|691
|2007.03.19 11:48
|sell
|303
|0.20
|227.87
|229.07
|227.27
|692
|2007.03.19 11:48
|buy stop
|304
|0.60
|228.47
|227.27
|229.07
|693
|2007.03.19 12:25
|buy
|304
|0.60
|228.47
|227.27
|229.07
|694
|2007.03.19 12:25
|close by
|303
|0.20
|228.47
|229.07
|227.27
|-97.20
|103017.02
|695
|2007.03.19 12:25
|close by
|304
|0.00
|228.47
|227.27
|229.07
|0.00
|103017.02
|696
|2007.03.19 12:25
|buy
|305
|0.40
|228.47
|227.27
|229.07
|697
|2007.03.19 12:25
|sell stop
|306
|1.20
|227.87
|229.07
|227.27
|698
|2007.03.19 17:12
|t/p
|305
|0.40
|229.07
|227.27
|229.07
|194.43
|103211.45
|699
|2007.03.19 17:12
|delete
|306
|1.20
|227.87
|229.07
|227.27
|700
|2007.03.19 17:12
|buy
|307
|0.10
|229.15
|227.95
|229.75
|701
|2007.03.19 17:12
|sell stop
|308
|0.30
|228.55
|229.75
|227.95
|702
|2007.03.19 19:00
|sell
|308
|0.30
|228.55
|229.75
|227.95
|703
|2007.03.19 19:00
|close by
|307
|0.10
|228.55
|227.95
|229.75
|-48.60
|103162.85
|704
|2007.03.19 19:00
|close by
|308
|0.00
|228.55
|229.75
|227.95
|0.00
|103162.85
|705
|2007.03.19 19:00
|sell
|309
|0.20
|228.55
|229.75
|227.95
|706
|2007.03.19 19:00
|buy stop
|310
|0.60
|229.15
|227.95
|229.75
|707
|2007.03.20 01:46
|buy
|310
|0.60
|229.15
|227.95
|229.75
|708
|2007.03.20 01:46
|close by
|309
|0.20
|229.15
|229.75
|227.95
|-103.20
|103059.65
|709
|2007.03.20 01:46
|close by
|310
|0.00
|229.15
|227.95
|229.75
|0.00
|103059.65
|710
|2007.03.20 01:46
|buy
|311
|0.40
|229.15
|227.95
|229.75
|711
|2007.03.20 01:46
|sell stop
|312
|1.20
|228.55
|229.75
|227.95
|712
|2007.03.20 09:13
|t/p
|311
|0.40
|229.75
|227.95
|229.75
|194.43
|103254.08
|713
|2007.03.20 09:13
|delete
|312
|1.20
|228.55
|229.75
|227.95
|714
|2007.03.20 09:13
|sell
|313
|0.10
|229.75
|230.95
|229.15
|715
|2007.03.20 09:13
|buy stop
|314
|0.30
|230.35
|229.15
|230.95
|716
|2007.03.20 10:22
|t/p
|313
|0.10
|229.15
|230.95
|229.15
|48.60
|103302.68
|717
|2007.03.20 10:22
|delete
|314
|0.30
|230.35
|229.15
|230.95
|718
|2007.03.20 10:22
|sell
|315
|0.10
|229.07
|230.27
|228.47
|719
|2007.03.20 10:22
|buy stop
|316
|0.30
|229.67
|228.47
|230.27
|720
|2007.03.20 10:30
|buy
|316
|0.30
|229.67
|228.47
|230.27
|721
|2007.03.20 10:30
|close by
|315
|0.10
|229.67
|230.27
|228.47
|-48.60
|103254.08
|722
|2007.03.20 10:30
|close by
|316
|0.00
|229.67
|228.47
|230.27
|0.00
|103254.08
|723
|2007.03.20 10:30
|buy
|317
|0.20
|229.67
|228.47
|230.27
|724
|2007.03.20 10:30
|sell stop
|318
|0.60
|229.07
|230.27
|228.47
|725
|2007.03.20 10:51
|t/p
|317
|0.20
|230.27
|228.47
|230.27
|97.21
|103351.29
|726
|2007.03.20 10:51
|delete
|318
|0.60
|229.07
|230.27
|228.47
|727
|2007.03.20 10:51
|buy
|319
|0.10
|230.35
|229.15
|230.95
|728
|2007.03.20 10:51
|sell stop
|320
|0.30
|229.75
|230.95
|229.15
|729
|2007.03.20 14:16
|sell
|320
|0.30
|229.75
|230.95
|229.15
|730
|2007.03.20 14:16
|close by
|319
|0.10
|229.75
|229.15
|230.95
|-48.61
|103302.68
|731
|2007.03.20 14:16
|close by
|320
|0.00
|229.75
|230.95
|229.15
|0.00
|103302.68
|732
|2007.03.20 14:16
|sell
|321
|0.20
|229.75
|230.95
|229.15
|733
|2007.03.20 14:16
|buy stop
|322
|0.60
|230.35
|229.15
|230.95
|734
|2007.03.20 14:25
|t/p
|321
|0.20
|229.15
|230.95
|229.15
|97.20
|103399.88
|735
|2007.03.20 14:25
|delete
|322
|0.60
|230.35
|229.15
|230.95
|736
|2007.03.20 14:25
|buy
|323
|0.10
|229.14
|227.94
|229.74
|737
|2007.03.20 14:25
|sell stop
|324
|0.30
|228.54
|229.74
|227.94
|738
|2007.03.20 14:52
|t/p
|323
|0.10
|229.74
|227.94
|229.74
|48.61
|103448.49
|739
|2007.03.20 14:52
|delete
|324
|0.30
|228.54
|229.74
|227.94
|740
|2007.03.20 14:52
|buy
|325
|0.10
|229.81
|228.61
|230.41
|741
|2007.03.20 14:52
|sell stop
|326
|0.30
|229.21
|230.41
|228.61
|742
|2007.03.20 14:59
|sell
|326
|0.30
|229.21
|230.41
|228.61
|743
|2007.03.20 14:59
|close by
|325
|0.10
|229.21
|228.61
|230.41
|-48.60
|103399.89
|744
|2007.03.20 14:59
|close by
|326
|0.00
|229.21
|230.41
|228.61
|0.00
|103399.89
|745
|2007.03.20 14:59
|sell
|327
|0.20
|229.21
|230.41
|228.61
|746
|2007.03.20 14:59
|buy stop
|328
|0.60
|229.81
|228.61
|230.41
|747
|2007.03.20 16:53
|buy
|328
|0.60
|229.81
|228.61
|230.41
|748
|2007.03.20 16:53
|close by
|327
|0.20
|229.81
|230.41
|228.61
|-97.20
|103302.69
|749
|2007.03.20 16:53
|close by
|328
|0.00
|229.81
|228.61
|230.41
|0.00
|103302.69
|750
|2007.03.20 16:53
|buy
|329
|0.40
|229.81
|228.61
|230.41
|751
|2007.03.20 16:53
|sell stop
|330
|1.20
|229.21
|230.41
|228.61
|752
|2007.03.21 08:01
|t/p
|329
|0.40
|230.41
|228.61
|230.41
|200.77
|103503.46
|753
|2007.03.21 08:01
|delete
|330
|1.20
|229.21
|230.41
|228.61
|754
|2007.03.21 08:01
|buy
|331
|0.10
|230.49
|229.29
|231.09
|755
|2007.03.21 08:01
|sell stop
|332
|0.30
|229.89
|231.09
|229.29
|756
|2007.03.21 11:37
|t/p
|331
|0.10
|231.09
|229.29
|231.09
|48.61
|103552.07
|757
|2007.03.21 11:37
|delete
|332
|0.30
|229.89
|231.09
|229.29
|758
|2007.03.21 11:37
|buy
|333
|0.10
|231.16
|229.96
|231.76
|759
|2007.03.21 11:37
|sell stop
|334
|0.30
|230.56
|231.76
|229.96
|760
|2007.03.21 12:28
|sell
|334
|0.30
|230.56
|231.76
|229.96
|761
|2007.03.21 12:28
|close by
|333
|0.10
|230.56
|229.96
|231.76
|-48.61
|103503.46
|762
|2007.03.21 12:28
|close by
|334
|0.00
|230.56
|231.76
|229.96
|0.00
|103503.46
|763
|2007.03.21 12:28
|sell
|335
|0.20
|230.56
|231.76
|229.96
|764
|2007.03.21 12:28
|buy stop
|336
|0.60
|231.16
|229.96
|231.76
|765
|2007.03.21 19:33
|buy
|336
|0.60
|231.16
|229.96
|231.76
|766
|2007.03.21 19:33
|close by
|335
|0.20
|231.16
|231.76
|229.96
|-97.20
|103406.26
|767
|2007.03.21 19:33
|close by
|336
|0.00
|231.16
|229.96
|231.76
|0.00
|103406.26
|768
|2007.03.21 19:33
|buy
|337
|0.40
|231.16
|229.96
|231.76
|769
|2007.03.21 19:33
|sell stop
|338
|1.20
|230.56
|231.76
|229.96
|770
|2007.03.22 10:30
|t/p
|337
|0.40
|231.76
|229.96
|231.76
|213.47
|103619.73
|771
|2007.03.22 10:30
|delete
|338
|1.20
|230.56
|231.76
|229.96
|772
|2007.03.22 10:30
|buy
|339
|0.10
|231.87
|230.67
|232.47
|773
|2007.03.22 10:30
|sell stop
|340
|0.30
|231.27
|232.47
|230.67
|774
|2007.03.22 13:16
|sell
|340
|0.30
|231.27
|232.47
|230.67
|775
|2007.03.22 13:16
|close by
|339
|0.10
|231.27
|230.67
|232.47
|-48.60
|103571.13
|776
|2007.03.22 13:16
|close by
|340
|0.00
|231.27
|232.47
|230.67
|0.00
|103571.13
|777
|2007.03.22 13:16
|sell
|341
|0.20
|231.27
|232.47
|230.67
|778
|2007.03.22 13:16
|buy stop
|342
|0.60
|231.87
|230.67
|232.47
|779
|2007.03.22 13:25
|buy
|342
|0.60
|231.87
|230.67
|232.47
|780
|2007.03.22 13:25
|close by
|341
|0.20
|231.87
|232.47
|230.67
|-97.19
|103473.94
|781
|2007.03.22 13:25
|close by
|342
|0.00
|231.87
|230.67
|232.47
|0.00
|103473.94
|782
|2007.03.22 13:25
|buy
|343
|0.40
|231.87
|230.67
|232.47
|783
|2007.03.22 13:25
|sell stop
|344
|1.20
|231.27
|232.47
|230.67
|784
|2007.03.23 10:09
|sell
|344
|1.20
|231.27
|232.47
|230.67
|785
|2007.03.23 10:09
|close by
|343
|0.40
|231.27
|230.67
|232.47
|-188.08
|103285.86
|786
|2007.03.23 10:09
|close by
|344
|0.00
|231.27
|232.47
|230.67
|0.00
|103285.86
|787
|2007.03.23 10:09
|sell
|345
|0.80
|231.27
|232.47
|230.67
|788
|2007.03.23 10:09
|buy stop
|346
|2.40
|231.87
|230.67
|232.47
|789
|2007.03.23 10:14
|t/p
|345
|0.80
|230.67
|232.47
|230.67
|388.79
|103674.65
|790
|2007.03.23 10:14
|delete
|346
|2.40
|231.87
|230.67
|232.47
|791
|2007.03.23 10:14
|buy
|347
|0.10
|230.65
|229.45
|231.25
|792
|2007.03.23 10:14
|sell stop
|348
|0.30
|230.05
|231.25
|229.45
|793
|2007.03.23 10:25
|t/p
|347
|0.10
|231.25
|229.45
|231.25
|48.61
|103723.26
|794
|2007.03.23 10:25
|delete
|348
|0.30
|230.05
|231.25
|229.45
|795
|2007.03.23 10:25
|buy
|349
|0.10
|231.34
|230.14
|231.94
|796
|2007.03.23 10:25
|sell stop
|350
|0.30
|230.74
|231.94
|230.14
|797
|2007.03.26 11:12
|t/p
|349
|0.10
|231.94
|230.14
|231.94
|50.20
|103773.46
|798
|2007.03.26 11:12
|delete
|350
|0.30
|230.74
|231.94
|230.14
|799
|2007.03.26 11:12
|sell
|351
|0.10
|231.94
|233.14
|231.34
|800
|2007.03.26 11:12
|buy stop
|352
|0.30
|232.54
|231.34
|233.14
|801
|2007.03.26 15:04
|buy
|352
|0.30
|232.54
|231.34
|233.14
|802
|2007.03.26 15:04
|close by
|351
|0.10
|232.54
|233.14
|231.34
|-48.60
|103724.86
|803
|2007.03.26 15:04
|close by
|352
|0.00
|232.54
|231.34
|233.14
|0.00
|103724.86
|804
|2007.03.26 15:04
|buy
|353
|0.20
|232.54
|231.34
|233.14
|805
|2007.03.26 15:04
|sell stop
|354
|0.60
|231.94
|233.14
|231.34
|806
|2007.03.26 16:07
|sell
|354
|0.60
|231.94
|233.14
|231.34
|807
|2007.03.26 16:07
|close by
|353
|0.20
|231.94
|231.34
|233.14
|-97.21
|103627.65
|808
|2007.03.26 16:07
|close by
|354
|0.00
|231.94
|233.14
|231.34
|0.00
|103627.65
|809
|2007.03.26 16:07
|sell
|355
|0.40
|231.94
|233.14
|231.34
|810
|2007.03.26 16:07
|buy stop
|356
|1.20
|232.54
|231.34
|233.14
|811
|2007.03.26 20:49
|buy
|356
|1.20
|232.54
|231.34
|233.14
|812
|2007.03.26 20:49
|close by
|355
|0.40
|232.54
|233.14
|231.34
|-194.39
|103433.26
|813
|2007.03.26 20:49
|close by
|356
|0.00
|232.54
|231.34
|233.14
|0.00
|103433.26
|814
|2007.03.26 20:49
|buy
|357
|0.80
|232.54
|231.34
|233.14
|815
|2007.03.26 20:49
|sell stop
|358
|2.40
|231.94
|233.14
|231.34
|816
|2007.03.27 11:31
|sell
|358
|2.40
|231.94
|233.14
|231.34
|817
|2007.03.27 11:31
|close by
|357
|0.80
|231.94
|231.34
|233.14
|-376.16
|103057.10
|818
|2007.03.27 11:31
|close by
|358
|0.00
|231.94
|233.14
|231.34
|0.00
|103057.10
|819
|2007.03.27 11:31
|sell
|359
|1.60
|231.94
|233.14
|231.34
|820
|2007.03.27 11:31
|buy stop
|360
|4.80
|232.54
|231.34
|233.14
|821
|2007.03.27 13:16
|buy
|360
|4.80
|232.54
|231.34
|233.14
|822
|2007.03.27 13:16
|close by
|359
|1.60
|232.54
|233.14
|231.34
|-777.58
|102279.52
|823
|2007.03.27 13:16
|close by
|360
|0.00
|232.54
|231.34
|233.14
|0.00
|102279.52
|824
|2007.03.27 13:16
|buy
|361
|3.20
|232.54
|231.34
|233.14
|825
|2007.03.27 13:16
|sell stop
|362
|9.60
|231.94
|233.14
|231.34
|826
|2007.03.27 15:34
|sell
|362
|9.60
|231.94
|233.14
|231.34
|827
|2007.03.27 15:34
|close by
|361
|3.20
|231.94
|231.34
|233.14
|-1555.41
|100724.11
|828
|2007.03.27 15:34
|close by
|362
|0.00
|231.94
|233.14
|231.34
|0.00
|100724.11
|829
|2007.03.27 15:34
|sell
|363
|6.40
|231.94
|233.14
|231.34
|830
|2007.03.27 15:34
|buy stop
|364
|19.20
|232.54
|231.34
|233.14
|831
|2007.03.27 23:15
|t/p
|363
|6.40
|231.34
|233.14
|231.34
|3110.32
|103834.43
|832
|2007.03.27 23:15
|delete
|364
|19.20
|232.54
|231.34
|233.14
|833
|2007.03.27 23:15
|sell
|365
|0.10
|231.27
|232.47
|230.67
|834
|2007.03.27 23:16
|buy stop
|366
|0.30
|231.87
|230.67
|232.47
|835
|2007.03.28 01:48
|buy
|366
|0.30
|231.87
|230.67
|232.47
|836
|2007.03.28 01:48
|close by
|365
|0.10
|231.87
|232.47
|230.67
|-51.61
|103782.82
|837
|2007.03.28 01:48
|close by
|366
|0.00
|231.87
|230.67
|232.47
|0.00
|103782.82
|838
|2007.03.28 01:48
|buy
|367
|0.20
|231.87
|230.67
|232.47
|839
|2007.03.28 01:48
|sell stop
|368
|0.60
|231.27
|232.47
|230.67
|840
|2007.03.28 03:20
|sell
|368
|0.60
|231.27
|232.47
|230.67
|841
|2007.03.28 03:20
|close by
|367
|0.20
|231.27
|230.67
|232.47
|-97.21
|103685.61
|842
|2007.03.28 03:20
|close by
|368
|0.00
|231.27
|232.47
|230.67
|0.00
|103685.61
|843
|2007.03.28 03:20
|sell
|369
|0.40
|231.27
|232.47
|230.67
|844
|2007.03.28 03:20
|buy stop
|370
|1.20
|231.87
|230.67
|232.47
|845
|2007.03.28 03:57
|t/p
|369
|0.40
|230.67
|232.47
|230.67
|194.39
|103880.00
|846
|2007.03.28 03:57
|delete
|370
|1.20
|231.87
|230.67
|232.47
|847
|2007.03.28 03:57
|buy
|371
|0.10
|230.67
|229.47
|231.27
|848
|2007.03.28 03:57
|sell stop
|372
|0.30
|230.07
|231.27
|229.47
|849
|2007.03.28 06:38
|sell
|372
|0.30
|230.07
|231.27
|229.47
|850
|2007.03.28 06:38
|close by
|371
|0.10
|230.07
|229.47
|231.27
|-48.61
|103831.39
|851
|2007.03.28 06:38
|close by
|372
|0.00
|230.07
|231.27
|229.47
|0.00
|103831.39
|852
|2007.03.28 06:38
|sell
|373
|0.20
|230.07
|231.27
|229.47
|853
|2007.03.28 06:38
|buy stop
|374
|0.60
|230.67
|229.47
|231.27
|854
|2007.03.28 15:59
|t/p
|373
|0.20
|229.47
|231.27
|229.47
|97.20
|103928.59
|855
|2007.03.28 15:59
|delete
|374
|0.60
|230.67
|229.47
|231.27
|856
|2007.03.28 15:59
|buy
|375
|0.10
|229.45
|228.25
|230.05
|857
|2007.03.28 15:59
|sell stop
|376
|0.30
|228.85
|230.05
|228.25
|858
|2007.03.28 16:44
|sell
|376
|0.30
|228.85
|230.05
|228.25
|859
|2007.03.28 16:44
|close by
|375
|0.10
|228.85
|228.25
|230.05
|-48.61
|103879.98
|860
|2007.03.28 16:44
|close by
|376
|0.00
|228.85
|230.05
|228.25
|0.00
|103879.98
|861
|2007.03.28 16:44
|sell
|377
|0.20
|228.85
|230.05
|228.25
|862
|2007.03.28 16:44
|buy stop
|378
|0.60
|229.45
|228.25
|230.05
|863
|2007.03.28 18:06
|buy
|378
|0.60
|229.45
|228.25
|230.05
|864
|2007.03.28 18:06
|close by
|377
|0.20
|229.45
|230.05
|228.25
|-97.19
|103782.79
|865
|2007.03.28 18:06
|close by
|378
|0.00
|229.45
|228.25
|230.05
|0.00
|103782.79
|866
|2007.03.28 18:06
|buy
|379
|0.40
|229.45
|228.25
|230.05
|867
|2007.03.28 18:06
|sell stop
|380
|1.20
|228.85
|230.05
|228.25
|868
|2007.03.29 05:18
|t/p
|379
|0.40
|230.05
|228.25
|230.05
|213.48
|103996.27
|869
|2007.03.29 05:18
|delete
|380
|1.20
|228.85
|230.05
|228.25
|870
|2007.03.29 05:18
|sell
|381
|0.10
|230.05
|231.25
|229.45
|871
|2007.03.29 05:18
|buy stop
|382
|0.30
|230.65
|229.45
|231.25
|872
|2007.03.29 08:52
|buy
|382
|0.30
|230.65
|229.45
|231.25
|873
|2007.03.29 08:52
|close by
|381
|0.10
|230.65
|231.25
|229.45
|-48.59
|103947.68
|874
|2007.03.29 08:52
|close by
|382
|0.00
|230.65
|229.45
|231.25
|0.00
|103947.68
|875
|2007.03.29 08:52
|buy
|383
|0.20
|230.65
|229.45
|231.25
|876
|2007.03.29 08:52
|sell stop
|384
|0.60
|230.05
|231.25
|229.45
|877
|2007.03.29 15:30
|t/p
|383
|0.20
|231.25
|229.45
|231.25
|97.22
|104044.90
|878
|2007.03.29 15:30
|delete
|384
|0.60
|230.05
|231.25
|229.45
|879
|2007.03.29 15:30
|buy
|385
|0.10
|231.32
|230.12
|231.92
|880
|2007.03.29 15:30
|sell stop
|386
|0.30
|230.72
|231.92
|230.12
|881
|2007.03.30 04:19
|sell
|386
|0.30
|230.72
|231.92
|230.12
|882
|2007.03.30 04:19
|close by
|385
|0.10
|230.72
|230.12
|231.92
|-47.02
|103997.88
|883
|2007.03.30 04:19
|close by
|386
|0.00
|230.72
|231.92
|230.12
|0.00
|103997.88
|884
|2007.03.30 04:19
|sell
|387
|0.20
|230.72
|231.92
|230.12
|885
|2007.03.30 04:19
|buy stop
|388
|0.60
|231.32
|230.12
|231.92
|886
|2007.03.30 05:45
|buy
|388
|0.60
|231.32
|230.12
|231.92
|887
|2007.03.30 05:45
|close by
|387
|0.20
|231.32
|231.92
|230.12
|-97.20
|103900.68
|888
|2007.03.30 05:45
|close by
|388
|0.00
|231.32
|230.12
|231.92
|0.00
|103900.68
|889
|2007.03.30 05:45
|buy
|389
|0.40
|231.32
|230.12
|231.92
|890
|2007.03.30 05:45
|sell stop
|390
|1.20
|230.72
|231.92
|230.12
|891
|2007.03.30 09:53
|sell
|390
|1.20
|230.72
|231.92
|230.12
|892
|2007.03.30 09:53
|close by
|389
|0.40
|230.72
|230.12
|231.92
|-194.42
|103706.26
|893
|2007.03.30 09:53
|close by
|390
|0.00
|230.72
|231.92
|230.12
|0.00
|103706.26
|894
|2007.03.30 09:53
|sell
|391
|0.80
|230.72
|231.92
|230.12
|895
|2007.03.30 09:53
|buy stop
|392
|2.40
|231.32
|230.12
|231.92
|896
|2007.03.30 10:22
|buy
|392
|2.40
|231.32
|230.12
|231.92
|897
|2007.03.30 10:22
|close by
|391
|0.80
|231.32
|231.92
|230.12
|-388.79
|103317.47
|898
|2007.03.30 10:22
|close by
|392
|0.00
|231.32
|230.12
|231.92
|0.00
|103317.47
|899
|2007.03.30 10:22
|buy
|393
|1.60
|231.32
|230.12
|231.92
|900
|2007.03.30 10:22
|sell stop
|394
|4.80
|230.72
|231.92
|230.12
|901
|2007.03.30 16:40
|t/p
|393
|1.60
|231.92
|230.12
|231.92
|777.70
|104095.17
|902
|2007.03.30 16:40
|delete
|394
|4.80
|230.72
|231.92
|230.12
|903
|2007.03.30 16:40
|buy
|395
|0.10
|232.00
|230.80
|232.60
|904
|2007.03.30 16:40
|sell stop
|396
|0.30
|231.40
|232.60
|230.80
|905
|2007.03.30 17:09
|sell
|396
|0.30
|231.40
|232.60
|230.80
|906
|2007.03.30 17:09
|close by
|395
|0.10
|231.40
|230.80
|232.60
|-48.61
|104046.56
|907
|2007.03.30 17:09
|close by
|396
|0.00
|231.40
|232.60
|230.80
|0.00
|104046.56
|908
|2007.03.30 17:09
|sell
|397
|0.20
|231.40
|232.60
|230.80
|909
|2007.03.30 17:09
|buy stop
|398
|0.60
|232.00
|230.80
|232.60
|910
|2007.03.30 21:19
|buy
|398
|0.60
|232.00
|230.80
|232.60
|911
|2007.03.30 21:19
|close by
|397
|0.20
|232.00
|232.60
|230.80
|-97.19
|103949.37
|912
|2007.03.30 21:19
|close by
|398
|0.00
|232.00
|230.80
|232.60
|0.00
|103949.37
|913
|2007.03.30 21:19
|buy
|399
|0.40
|232.00
|230.80
|232.60
|914
|2007.03.30 21:19
|sell stop
|400
|1.20
|231.40
|232.60
|230.80
|915
|2007.04.01 23:00
|sell
|400
|1.20
|231.40
|232.60
|230.80
|916
|2007.04.01 23:00
|close by
|399
|0.40
|231.40
|230.80
|232.60
|-194.42
|103754.95
|917
|2007.04.01 23:00
|close by
|400
|0.00
|231.40
|232.60
|230.80
|0.00
|103754.95
|918
|2007.04.01 23:00
|sell
|401
|0.80
|231.40
|232.60
|230.80
|919
|2007.04.01 23:00
|buy stop
|402
|2.40
|232.00
|230.80
|232.60
|920
|2007.04.02 01:50
|buy
|402
|2.40
|232.00
|230.80
|232.60
|921
|2007.04.02 01:50
|close by
|401
|0.80
|232.00
|232.60
|230.80
|-412.83
|103342.12
|922
|2007.04.02 01:50
|close by
|402
|0.00
|232.00
|230.80
|232.60
|0.00
|103342.12
|923
|2007.04.02 01:50
|buy
|403
|1.60
|232.00
|230.80
|232.60
|924
|2007.04.02 01:50
|sell stop
|404
|4.80
|231.40
|232.60
|230.80
|925
|2007.04.02 01:52
|sell
|404
|4.80
|231.40
|232.60
|230.80
|926
|2007.04.02 01:52
|close by
|403
|1.60
|231.40
|230.80
|232.60
|-777.71
|102564.41
|927
|2007.04.02 01:52
|close by
|404
|0.00
|231.40
|232.60
|230.80
|0.00
|102564.41
|928
|2007.04.02 01:52
|sell
|405
|3.20
|231.40
|232.60
|230.80
|929
|2007.04.02 01:52
|buy stop
|406
|9.60
|232.00
|230.80
|232.60
|930
|2007.04.02 02:09
|buy
|406
|9.60
|232.00
|230.80
|232.60
|931
|2007.04.02 02:09
|close by
|405
|3.20
|232.00
|232.60
|230.80
|-1555.16
|101009.25
|932
|2007.04.02 02:09
|close by
|406
|0.00
|232.00
|230.80
|232.60
|0.00
|101009.25
|933
|2007.04.02 02:09
|buy
|407
|6.40
|232.00
|230.80
|232.60
|934
|2007.04.02 02:09
|sell stop
|408
|19.20
|231.40
|232.60
|230.80
|935
|2007.04.02 13:47
|t/p
|407
|6.40
|232.60
|230.80
|232.60
|3110.82
|104120.07
|936
|2007.04.02 13:47
|delete
|408
|19.20
|231.40
|232.60
|230.80
|937
|2007.04.02 13:47
|sell
|409
|0.10
|232.63
|233.83
|232.03
|938
|2007.04.02 13:47
|buy stop
|410
|0.30
|233.23
|232.03
|233.83
|939
|2007.04.03 01:35
|buy
|410
|0.30
|233.23
|232.03
|233.83
|940
|2007.04.03 01:35
|close by
|409
|0.10
|233.23
|233.83
|232.03
|-51.61
|104068.47
|941
|2007.04.03 01:35
|close by
|410
|0.00
|233.23
|232.03
|233.83
|0.00
|104068.47
|942
|2007.04.03 01:35
|buy
|411
|0.20
|233.23
|232.03
|233.83
|943
|2007.04.03 01:35
|sell stop
|412
|0.60
|232.63
|233.83
|232.03
|944
|2007.04.03 08:03
|t/p
|411
|0.20
|233.83
|232.03
|233.83
|97.21
|104165.68
|945
|2007.04.03 08:03
|delete
|412
|0.60
|232.63
|233.83
|232.03
|946
|2007.04.03 08:03
|buy
|413
|0.10
|233.90
|232.70
|234.50
|947
|2007.04.03 08:03
|sell stop
|414
|0.30
|233.30
|234.50
|232.70
|948
|2007.04.03 09:42
|t/p
|413
|0.10
|234.50
|232.70
|234.50
|48.60
|104214.28
|949
|2007.04.03 09:42
|delete
|414
|0.30
|233.30
|234.50
|232.70
|950
|2007.04.03 09:42
|sell
|415
|0.10
|234.50
|235.70
|233.90
|951
|2007.04.03 09:42
|buy stop
|416
|0.30
|235.10
|233.90
|235.70
|952
|2007.04.03 17:48
|buy
|416
|0.30
|235.10
|233.90
|235.70
|953
|2007.04.03 17:48
|close by
|415
|0.10
|235.10
|235.70
|233.90
|-48.59
|104165.69
|954
|2007.04.03 17:48
|close by
|416
|0.00
|235.10
|233.90
|235.70
|0.00
|104165.69
|955
|2007.04.03 17:48
|buy
|417
|0.20
|235.10
|233.90
|235.70
|956
|2007.04.03 17:48
|sell stop
|418
|0.60
|234.50
|235.70
|233.90
|957
|2007.04.03 20:13
|sell
|418
|0.60
|234.50
|235.70
|233.90
|958
|2007.04.03 20:13
|close by
|417
|0.20
|234.50
|233.90
|235.70
|-97.21
|104068.48
|959
|2007.04.03 20:13
|close by
|418
|0.00
|234.50
|235.70
|233.90
|0.00
|104068.48
|960
|2007.04.03 20:13
|sell
|419
|0.40
|234.50
|235.70
|233.90
|961
|2007.04.03 20:13
|buy stop
|420
|1.20
|235.10
|233.90
|235.70
|962
|2007.04.05 13:00
|t/p
|419
|0.40
|233.90
|235.70
|233.90
|146.31
|104214.78
|963
|2007.04.05 13:00
|delete
|420
|1.20
|235.10
|233.90
|235.70
|964
|2007.04.05 13:00
|sell
|421
|0.10
|233.81
|235.01
|233.21
|965
|2007.04.05 13:00
|buy stop
|422
|0.30
|234.41
|233.21
|235.01
|966
|2007.04.05 13:20
|buy
|422
|0.30
|234.41
|233.21
|235.01
|967
|2007.04.05 13:20
|close by
|421
|0.10
|234.41
|235.01
|233.21
|-48.60
|104166.18
|968
|2007.04.05 13:20
|close by
|422
|0.00
|234.41
|233.21
|235.01
|0.00
|104166.18
|969
|2007.04.05 13:20
|buy
|423
|0.20
|234.41
|233.21
|235.01
|970
|2007.04.05 13:20
|sell stop
|424
|0.60
|233.81
|235.01
|233.21
|971
|2007.04.05 14:51
|sell
|424
|0.60
|233.81
|235.01
|233.21
|972
|2007.04.05 14:51
|close by
|423
|0.20
|233.81
|233.21
|235.01
|-97.22
|104068.96
|973
|2007.04.05 14:51
|close by
|424
|0.00
|233.81
|235.01
|233.21
|0.00
|104068.96
|974
|2007.04.05 14:51
|sell
|425
|0.40
|233.81
|235.01
|233.21
|975
|2007.04.05 14:51
|buy stop
|426
|1.20
|234.41
|233.21
|235.01
|976
|2007.04.06 06:57
|buy
|426
|1.20
|234.41
|233.21
|235.01
|977
|2007.04.06 06:57
|close by
|425
|0.40
|234.41
|235.01
|233.21
|-206.42
|103862.54
|978
|2007.04.06 06:57
|close by
|426
|0.00
|234.41
|233.21
|235.01
|0.00
|103862.54
|979
|2007.04.06 06:57
|buy
|427
|0.80
|234.41
|233.21
|235.01
|980
|2007.04.06 06:57
|sell stop
|428
|2.40
|233.81
|235.01
|233.21
|981
|2007.04.06 08:39
|sell
|428
|2.40
|233.81
|235.01
|233.21
|982
|2007.04.06 08:39
|close by
|427
|0.80
|233.81
|233.21
|235.01
|-388.85
|103473.69
|983
|2007.04.06 08:39
|close by
|428
|0.00
|233.81
|235.01
|233.21
|0.00
|103473.69
|984
|2007.04.06 08:39
|sell
|429
|1.60
|233.81
|235.01
|233.21
|985
|2007.04.06 08:39
|buy stop
|430
|4.80
|234.41
|233.21
|235.01
|986
|2007.04.06 14:30
|buy
|430
|4.80
|234.41
|233.21
|235.01
|987
|2007.04.06 14:30
|close by
|429
|1.60
|234.41
|235.01
|233.21
|-777.58
|102696.11
|988
|2007.04.06 14:30
|close by
|430
|0.00
|234.41
|233.21
|235.01
|0.00
|102696.11
|989
|2007.04.06 14:30
|buy
|431
|3.20
|234.41
|233.21
|235.01
|990
|2007.04.06 14:30
|sell stop
|432
|9.60
|233.81
|235.01
|233.21
|991
|2007.04.09 14:56
|sell
|432
|9.60
|233.81
|235.01
|233.21
|992
|2007.04.09 14:56
|close by
|431
|3.20
|233.81
|233.21
|235.01
|-1504.61
|101191.51
|993
|2007.04.09 14:56
|close by
|432
|0.00
|233.81
|235.01
|233.21
|0.00
|101191.51
|994
|2007.04.09 14:56
|sell
|433
|6.40
|233.81
|235.01
|233.21
|995
|2007.04.09 14:56
|buy stop
|434
|19.20
|234.41
|233.21
|235.01
|996
|2007.04.10 06:05
|buy
|434
|19.20
|234.41
|233.21
|235.01
|997
|2007.04.10 06:05
|close by
|433
|6.40
|234.41
|235.01
|233.21
|-3302.65
|97888.86
|998
|2007.04.10 06:05
|close by
|434
|0.00
|234.41
|233.21
|235.01
|0.00
|97888.86
|999
|2007.04.10 06:05
|buy
|435
|12.80
|234.41
|233.21
|235.01
|1000
|2007.04.10 06:05
|sell stop
|436
|38.40
|233.81
|235.01
|233.21
|1001
|2007.04.10 12:58
|t/p
|435
|12.80
|235.01
|233.21
|235.01
|6221.65
|104110.51
|1002
|2007.04.10 12:58
|delete
|436
|38.40
|233.81
|235.01
|233.21
|1003
|2007.04.10 12:58
|sell
|437
|0.10
|235.01
|236.21
|234.41
|1004
|2007.04.10 12:58
|buy stop
|438
|0.30
|235.61
|234.41
|236.21
|1005
|2007.04.11 07:39
|buy
|438
|0.30
|235.61
|234.41
|236.21
|1006
|2007.04.11 07:39
|close by
|437
|0.10
|235.61
|236.21
|234.41
|-51.60
|104058.92
|1007
|2007.04.11 07:39
|close by
|438
|0.00
|235.61
|234.41
|236.21
|0.00
|104058.92
|1008
|2007.04.11 07:39
|buy
|439
|0.20
|235.61
|234.41
|236.21
|1009
|2007.04.11 07:39
|sell stop
|440
|0.60
|235.01
|236.21
|234.41
|1010
|2007.04.11 16:31
|t/p
|439
|0.20
|236.21
|234.41
|236.21
|97.21
|104156.13
|1011
|2007.04.11 16:31
|delete
|440
|0.60
|235.01
|236.21
|234.41
|1012
|2007.04.11 16:31
|sell
|441
|0.10
|236.22
|237.42
|235.62
|1013
|2007.04.11 16:31
|buy stop
|442
|0.30
|236.82
|235.62
|237.42
|1014
|2007.04.11 20:42
|t/p
|441
|0.10
|235.62
|237.42
|235.62
|48.60
|104204.73
|1015
|2007.04.11 20:42
|delete
|442
|0.30
|236.82
|235.62
|237.42
|1016
|2007.04.11 20:42
|buy
|443
|0.10
|235.61
|234.41
|236.21
|1017
|2007.04.11 20:42
|sell stop
|444
|0.30
|235.01
|236.21
|234.41
|1018
|2007.04.13 10:41
|sell
|444
|0.30
|235.01
|236.21
|234.41
|1019
|2007.04.13 10:41
|close by
|443
|0.10
|235.01
|234.41
|236.21
|-42.26
|104162.47
|1020
|2007.04.13 10:41
|close by
|444
|0.00
|235.01
|236.21
|234.41
|0.00
|104162.47
|1021
|2007.04.13 10:41
|sell
|445
|0.20
|235.01
|236.21
|234.41
|1022
|2007.04.13 10:41
|buy stop
|446
|0.60
|235.61
|234.41
|236.21
|1023
|2007.04.13 14:05
|buy
|446
|0.60
|235.61
|234.41
|236.21
|1024
|2007.04.13 14:05
|close by
|445
|0.20
|235.61
|236.21
|234.41
|-97.20
|104065.27
|1025
|2007.04.13 14:05
|close by
|446
|0.00
|235.61
|234.41
|236.21
|0.00
|104065.27
|1026
|2007.04.13 14:05
|buy
|447
|0.40
|235.61
|234.41
|236.21
|1027
|2007.04.13 14:05
|sell stop
|448
|1.20
|235.01
|236.21
|234.41
|1028
|2007.04.13 16:38
|t/p
|447
|0.40
|236.21
|234.41
|236.21
|194.43
|104259.70
|1029
|2007.04.13 16:38
|delete
|448
|1.20
|235.01
|236.21
|234.41
|1030
|2007.04.13 16:38
|sell
|449
|0.10
|236.21
|237.41
|235.61
|1031
|2007.04.13 16:38
|buy stop
|450
|0.30
|236.81
|235.61
|237.41
|1032
|2007.04.13 17:08
|buy
|450
|0.30
|236.81
|235.61
|237.41
|1033
|2007.04.13 17:08
|close by
|449
|0.10
|236.81
|237.41
|235.61
|-48.60
|104211.10
|1034
|2007.04.13 17:08
|close by
|450
|0.00
|236.81
|235.61
|237.41
|0.00
|104211.10
|1035
|2007.04.13 17:08
|buy
|451
|0.20
|236.81
|235.61
|237.41
|1036
|2007.04.13 17:08
|sell stop
|452
|0.60
|236.21
|237.41
|235.61
|1037
|2007.04.13 17:30
|sell
|452
|0.60
|236.21
|237.41
|235.61
|1038
|2007.04.13 17:30
|close by
|451
|0.20
|236.21
|235.61
|237.41
|-97.22
|104113.88
|1039
|2007.04.13 17:30
|close by
|452
|0.00
|236.21
|237.41
|235.61
|0.00
|104113.88
|1040
|2007.04.13 17:30
|sell
|453
|0.40
|236.21
|237.41
|235.61
|1041
|2007.04.13 17:30
|buy stop
|454
|1.20
|236.81
|235.61
|237.41
|1042
|2007.04.13 19:47
|buy
|454
|1.20
|236.81
|235.61
|237.41
|1043
|2007.04.13 19:47
|close by
|453
|0.40
|236.81
|237.41
|235.61
|-194.40
|103919.48
|1044
|2007.04.13 19:47
|close by
|454
|0.00
|236.81
|235.61
|237.41
|0.00
|103919.48
|1045
|2007.04.13 19:47
|buy
|455
|0.80
|236.81
|235.61
|237.41
|1046
|2007.04.13 19:47
|sell stop
|456
|2.40
|236.21
|237.41
|235.61
|1047
|2007.04.16 00:09
|t/p
|455
|0.80
|237.41
|235.61
|237.41
|401.56
|104321.04
|1048
|2007.04.16 00:09
|delete
|456
|2.40
|236.21
|237.41
|235.61
|1049
|2007.04.16 00:09
|sell
|457
|0.10
|237.41
|238.61
|236.81
|1050
|2007.04.16 00:09
|buy stop
|458
|0.30
|238.01
|236.81
|238.61
|1051
|2007.04.16 02:16
|t/p
|457
|0.10
|236.81
|238.61
|236.81
|48.60
|104369.64
|1052
|2007.04.16 02:16
|delete
|458
|0.30
|238.01
|236.81
|238.61
|1053
|2007.04.16 02:16
|buy
|459
|0.10
|236.80
|235.60
|237.40
|1054
|2007.04.16 02:16
|sell stop
|460
|0.30
|236.20
|237.40
|235.60
|1055
|2007.04.16 06:15
|t/p
|459
|0.10
|237.40
|235.60
|237.40
|48.61
|104418.25
|1056
|2007.04.16 06:15
|delete
|460
|0.30
|236.20
|237.40
|235.60
|1057
|2007.04.16 06:15
|sell
|461
|0.10
|237.40
|238.60
|236.80
|1058
|2007.04.16 06:15
|buy stop
|462
|0.30
|238.00
|236.80
|238.60
|1059
|2007.04.16 10:40
|buy
|462
|0.30
|238.00
|236.80
|238.60
|1060
|2007.04.16 10:40
|close by
|461
|0.10
|238.00
|238.60
|236.80
|-48.60
|104369.65
|1061
|2007.04.16 10:40
|close by
|462
|0.00
|238.00
|236.80
|238.60
|0.00
|104369.65
|1062
|2007.04.16 10:40
|buy
|463
|0.20
|238.00
|236.80
|238.60
|1063
|2007.04.16 10:40
|sell stop
|464
|0.60
|237.40
|238.60
|236.80
|1064
|2007.04.17 08:48
|sell
|464
|0.60
|237.40
|238.60
|236.80
|1065
|2007.04.17 08:48
|close by
|463
|0.20
|237.40
|236.80
|238.60
|-94.03
|104275.61
|1066
|2007.04.17 08:48
|close by
|464
|0.00
|237.40
|238.60
|236.80
|0.00
|104275.61
|1067
|2007.04.17 08:48
|sell
|465
|0.40
|237.40
|238.60
|236.80
|1068
|2007.04.17 08:48
|buy stop
|466
|1.20
|238.00
|236.80
|238.60
|1069
|2007.04.17 10:30
|buy
|466
|1.20
|238.00
|236.80
|238.60
|1070
|2007.04.17 10:30
|close by
|465
|0.40
|238.00
|238.60
|236.80
|-194.40
|104081.21
|1071
|2007.04.17 10:30
|close by
|466
|0.00
|238.00
|236.80
|238.60
|0.00
|104081.21
|1072
|2007.04.17 10:30
|buy
|467
|0.80
|238.00
|236.80
|238.60
|1073
|2007.04.17 10:30
|sell stop
|468
|2.40
|237.40
|238.60
|236.80
|1074
|2007.04.17 12:13
|t/p
|467
|0.80
|238.60
|236.80
|238.60
|388.85
|104470.06
|1075
|2007.04.17 12:13
|delete
|468
|2.40
|237.40
|238.60
|236.80
|1076
|2007.04.17 12:13
|sell
|469
|0.10
|238.60
|239.80
|238.00
|1077
|2007.04.17 12:13
|buy stop
|470
|0.30
|239.20
|238.00
|239.80
|1078
|2007.04.17 12:28
|buy
|470
|0.30
|239.20
|238.00
|239.80
|1079
|2007.04.17 12:28
|close by
|469
|0.10
|239.20
|239.80
|238.00
|-48.60
|104421.46
|1080
|2007.04.17 12:28
|close by
|470
|0.00
|239.20
|238.00
|239.80
|0.00
|104421.46
|1081
|2007.04.17 12:28
|buy
|471
|0.20
|239.20
|238.00
|239.80
|1082
|2007.04.17 12:28
|sell stop
|472
|0.60
|238.60
|239.80
|238.00
|1083
|2007.04.17 17:42
|sell
|472
|0.60
|238.60
|239.80
|238.00
|1084
|2007.04.17 17:42
|close by
|471
|0.20
|238.60
|238.00
|239.80
|-97.21
|104324.25
|1085
|2007.04.17 17:42
|close by
|472
|0.00
|238.60
|239.80
|238.00
|0.00
|104324.25
|1086
|2007.04.17 17:42
|sell
|473
|0.40
|238.60
|239.80
|238.00
|1087
|2007.04.17 17:42
|buy stop
|474
|1.20
|239.20
|238.00
|239.80
|1088
|2007.04.18 13:42
|t/p
|473
|0.40
|238.00
|239.80
|238.00
|182.37
|104506.62
|1089
|2007.04.18 13:42
|delete
|474
|1.20
|239.20
|238.00
|239.80
|1090
|2007.04.18 13:42
|buy
|475
|0.10
|237.98
|236.78
|238.58
|1091
|2007.04.18 13:42
|sell stop
|476
|0.30
|237.38
|238.58
|236.78
|1092
|2007.04.18 13:54
|sell
|476
|0.30
|237.38
|238.58
|236.78
|1093
|2007.04.18 13:54
|close by
|475
|0.10
|237.38
|236.78
|238.58
|-48.60
|104458.02
|1094
|2007.04.18 13:54
|close by
|476
|0.00
|237.38
|238.58
|236.78
|0.00
|104458.02
|1095
|2007.04.18 13:54
|sell
|477
|0.20
|237.38
|238.58
|236.78
|1096
|2007.04.18 13:54
|buy stop
|478
|0.60
|237.98
|236.78
|238.58
|1097
|2007.04.18 20:17
|buy
|478
|0.60
|237.98
|236.78
|238.58
|1098
|2007.04.18 20:17
|close by
|477
|0.20
|237.98
|238.58
|236.78
|-97.20
|104360.82
|1099
|2007.04.18 20:17
|close by
|478
|0.00
|237.98
|236.78
|238.58
|0.00
|104360.82
|1100
|2007.04.18 20:17
|buy
|479
|0.40
|237.98
|236.78
|238.58
|1101
|2007.04.18 20:17
|sell stop
|480
|1.20
|237.38
|238.58
|236.78
|1102
|2007.04.19 02:13
|sell
|480
|1.20
|237.38
|238.58
|236.78
|1103
|2007.04.19 02:13
|close by
|479
|0.40
|237.38
|236.78
|238.58
|-175.38
|104185.44
|1104
|2007.04.19 02:13
|close by
|480
|0.00
|237.38
|238.58
|236.78
|0.00
|104185.44
|1105
|2007.04.19 02:13
|sell
|481
|0.80
|237.38
|238.58
|236.78
|1106
|2007.04.19 02:13
|buy stop
|482
|2.40
|237.98
|236.78
|238.58
|1107
|2007.04.19 04:38
|t/p
|481
|0.80
|236.78
|238.58
|236.78
|388.79
|104574.23
|1108
|2007.04.19 04:38
|delete
|482
|2.40
|237.98
|236.78
|238.58
|1109
|2007.04.19 04:38
|buy
|483
|0.10
|236.77
|235.57
|237.37
|1110
|2007.04.19 04:38
|sell stop
|484
|0.30
|236.17
|237.37
|235.57
|1111
|2007.04.19 06:05
|sell
|484
|0.30
|236.17
|237.37
|235.57
|1112
|2007.04.19 06:05
|close by
|483
|0.10
|236.17
|235.57
|237.37
|-48.61
|104525.62
|1113
|2007.04.19 06:05
|close by
|484
|0.00
|236.17
|237.37
|235.57
|0.00
|104525.62
|1114
|2007.04.19 06:05
|sell
|485
|0.20
|236.17
|237.37
|235.57
|1115
|2007.04.19 06:05
|buy stop
|486
|0.60
|236.77
|235.57
|237.37
|1116
|2007.04.19 08:38
|t/p
|485
|0.20
|235.57
|237.37
|235.57
|97.20
|104622.82
|1117
|2007.04.19 08:38
|delete
|486
|0.60
|236.77
|235.57
|237.37
|1118
|2007.04.19 08:38
|buy
|487
|0.10
|235.56
|234.36
|236.16
|1119
|2007.04.19 08:38
|sell stop
|488
|0.30
|234.96
|236.16
|234.36
|1120
|2007.04.19 09:02
|t/p
|487
|0.10
|236.16
|234.36
|236.16
|48.60
|104671.42
|1121
|2007.04.19 09:02
|delete
|488
|0.30
|234.96
|236.16
|234.36
|1122
|2007.04.19 09:02
|sell
|489
|0.10
|236.17
|237.37
|235.57
|1123
|2007.04.19 09:02
|buy stop
|490
|0.30
|236.77
|235.57
|237.37
|1124
|2007.04.19 13:14
|t/p
|489
|0.10
|235.57
|237.37
|235.57
|48.60
|104720.02
|1125
|2007.04.19 13:14
|delete
|490
|0.30
|236.77
|235.57
|237.37
|1126
|2007.04.19 13:14
|buy
|491
|0.10
|235.57
|234.37
|236.17
|1127
|2007.04.19 13:14
|sell stop
|492
|0.30
|234.97
|236.17
|234.37
|1128
|2007.04.19 15:08
|t/p
|491
|0.10
|236.17
|234.37
|236.17
|48.60
|104768.62
|1129
|2007.04.19 15:08
|delete
|492
|0.30
|234.97
|236.17
|234.37
|1130
|2007.04.19 15:08
|buy
|493
|0.10
|236.24
|235.04
|236.84
|1131
|2007.04.19 15:08
|sell stop
|494
|0.30
|235.64
|236.84
|235.04
|1132
|2007.04.19 16:02
|t/p
|493
|0.10
|236.84
|235.04
|236.84
|48.61
|104817.23
|1133
|2007.04.19 16:02
|delete
|494
|0.30
|235.64
|236.84
|235.04
|1134
|2007.04.19 16:02
|buy
|495
|0.10
|236.92
|235.72
|237.52
|1135
|2007.04.19 16:02
|sell stop
|496
|0.30
|236.32
|237.52
|235.72
|1136
|2007.04.20 02:39
|t/p
|495
|0.10
|237.52
|235.72
|237.52
|50.20
|104867.43
|1137
|2007.04.20 02:39
|delete
|496
|0.30
|236.32
|237.52
|235.72
|1138
|2007.04.20 02:39
|buy
|497
|0.10
|237.60
|236.40
|238.20
|1139
|2007.04.20 02:39
|sell stop
|498
|0.30
|237.00
|238.20
|236.40
|1140
|2007.04.20 08:19
|t/p
|497
|0.10
|238.20
|236.40
|238.20
|48.60
|104916.03
|1141
|2007.04.20 08:19
|delete
|498
|0.30
|237.00
|238.20
|236.40
|1142
|2007.04.20 08:19
|buy
|499
|0.10
|238.27
|237.07
|238.87
|1143
|2007.04.20 08:19
|sell stop
|500
|0.30
|237.67
|238.87
|237.07
|1144
|2007.04.20 10:30
|sell
|500
|0.30
|237.67
|238.87
|237.07
|1145
|2007.04.20 10:30
|close by
|499
|0.10
|237.67
|237.07
|238.87
|-48.61
|104867.42
|1146
|2007.04.20 10:30
|close by
|500
|0.00
|237.67
|238.87
|237.07
|0.00
|104867.42
|1147
|2007.04.20 10:30
|sell
|501
|0.20
|237.67
|238.87
|237.07
|1148
|2007.04.20 10:30
|buy stop
|502
|0.60
|238.27
|237.07
|238.87
|1149
|2007.04.20 17:40
|buy
|502
|0.60
|238.27
|237.07
|238.87
|1150
|2007.04.20 17:40
|close by
|501
|0.20
|238.27
|238.87
|237.07
|-97.20
|104770.22
|1151
|2007.04.20 17:40
|close by
|502
|0.00
|238.27
|237.07
|238.87
|0.00
|104770.22
|1152
|2007.04.20 17:40
|buy
|503
|0.40
|238.27
|237.07
|238.87
|1153
|2007.04.20 17:40
|sell stop
|504
|1.20
|237.67
|238.87
|237.07
|1154
|2007.04.20 22:47
|sell
|504
|1.20
|237.67
|238.87
|237.07
|1155
|2007.04.20 22:47
|close by
|503
|0.40
|237.67
|237.07
|238.87
|-194.43
|104575.79
|1156
|2007.04.20 22:47
|close by
|504
|0.00
|237.67
|238.87
|237.07
|0.00
|104575.79
|1157
|2007.04.20 22:47
|sell
|505
|0.80
|237.67
|238.87
|237.07
|1158
|2007.04.20 22:47
|buy stop
|506
|2.40
|238.27
|237.07
|238.87
|1159
|2007.04.23 02:08
|buy
|506
|2.40
|238.27
|237.07
|238.87
|1160
|2007.04.23 02:08
|close by
|505
|0.80
|238.27
|238.87
|237.07
|-412.83
|104162.96
|1161
|2007.04.23 02:08
|close by
|506
|0.00
|238.27
|237.07
|238.87
|0.00
|104162.96
|1162
|2007.04.23 02:08
|buy
|507
|1.60
|238.27
|237.07
|238.87
|1163
|2007.04.23 02:08
|sell stop
|508
|4.80
|237.67
|238.87
|237.07
|1164
|2007.04.23 05:44
|sell
|508
|4.80
|237.67
|238.87
|237.07
|1165
|2007.04.23 05:44
|close by
|507
|1.60
|237.67
|237.07
|238.87
|-777.70
|103385.26
|1166
|2007.04.23 05:44
|close by
|508
|0.00
|237.67
|238.87
|237.07
|0.00
|103385.26
|1167
|2007.04.23 05:44
|sell
|509
|3.20
|237.67
|238.87
|237.07
|1168
|2007.04.23 05:44
|buy stop
|510
|9.60
|238.27
|237.07
|238.87
|1169
|2007.04.23 07:25
|t/p
|509
|3.20
|237.07
|238.87
|237.07
|1555.16
|104940.42
|1170
|2007.04.23 07:25
|delete
|510
|9.60
|238.27
|237.07
|238.87
|1171
|2007.04.23 07:25
|sell
|511
|0.10
|237.00
|238.20
|236.40
|1172
|2007.04.23 07:25
|buy stop
|512
|0.30
|237.60
|236.40
|238.20
|1173
|2007.04.23 08:48
|t/p
|511
|0.10
|236.40
|238.20
|236.40
|48.60
|104989.02
|1174
|2007.04.23 08:48
|delete
|512
|0.30
|237.60
|236.40
|238.20
|1175
|2007.04.23 08:48
|buy
|513
|0.10
|236.37
|235.17
|236.97
|1176
|2007.04.23 08:48
|sell stop
|514
|0.30
|235.77
|236.97
|235.17
|1177
|2007.04.23 12:19
|t/p
|513
|0.10
|236.97
|235.17
|236.97
|48.61
|105037.63
|1178
|2007.04.23 12:19
|delete
|514
|0.30
|235.77
|236.97
|235.17
|1179
|2007.04.23 12:19
|sell
|515
|0.10
|236.97
|238.17
|236.37
|1180
|2007.04.23 12:19
|buy stop
|516
|0.30
|237.57
|236.37
|238.17
|1181
|2007.04.23 13:13
|buy
|516
|0.30
|237.57
|236.37
|238.17
|1182
|2007.04.23 13:13
|close by
|515
|0.10
|237.57
|238.17
|236.37
|-48.60
|104989.03
|1183
|2007.04.23 13:13
|close by
|516
|0.00
|237.57
|236.37
|238.17
|0.00
|104989.03
|1184
|2007.04.23 13:13
|buy
|517
|0.20
|237.57
|236.37
|238.17
|1185
|2007.04.23 13:13
|sell stop
|518
|0.60
|236.97
|238.17
|236.37
|1186
|2007.04.23 23:14
|sell
|518
|0.60
|236.97
|238.17
|236.37
|1187
|2007.04.23 23:14
|close by
|517
|0.20
|236.97
|236.37
|238.17
|-97.21
|104891.82
|1188
|2007.04.23 23:14
|close by
|518
|0.00
|236.97
|238.17
|236.37
|0.00
|104891.82
|1189
|2007.04.23 23:14
|sell
|519
|0.40
|236.97
|238.17
|236.37
|1190
|2007.04.23 23:14
|buy stop
|520
|1.20
|237.57
|236.37
|238.17
|1191
|2007.04.24 04:02
|t/p
|519
|0.40
|236.37
|238.17
|236.37
|182.37
|105074.19
|1192
|2007.04.24 04:02
|delete
|520
|1.20
|237.57
|236.37
|238.17
|1193
|2007.04.24 04:02
|buy
|521
|0.10
|236.37
|235.17
|236.97
|1194
|2007.04.24 04:02
|sell stop
|522
|0.30
|235.77
|236.97
|235.17
|1195
|2007.04.24 11:18
|t/p
|521
|0.10
|236.97
|235.17
|236.97
|48.61
|105122.80
|1196
|2007.04.24 11:18
|delete
|522
|0.30
|235.77
|236.97
|235.17
|1197
|2007.04.24 11:18
|buy
|523
|0.10
|237.04
|235.84
|237.64
|1198
|2007.04.24 11:18
|sell stop
|524
|0.30
|236.44
|237.64
|235.84
|1199
|2007.04.24 12:12
|t/p
|523
|0.10
|237.64
|235.84
|237.64
|48.61
|105171.41
|1200
|2007.04.24 12:12
|delete
|524
|0.30
|236.44
|237.64
|235.84
|1201
|2007.04.24 12:12
|buy
|525
|0.10
|237.71
|236.51
|238.31
|1202
|2007.04.24 12:12
|sell stop
|526
|0.30
|237.11
|238.31
|236.51
|1203
|2007.04.24 16:56
|sell
|526
|0.30
|237.11
|238.31
|236.51
|1204
|2007.04.24 16:56
|close by
|525
|0.10
|237.11
|236.51
|238.31
|-48.61
|105122.80
|1205
|2007.04.24 16:56
|close by
|526
|0.00
|237.11
|238.31
|236.51
|0.00
|105122.80
|1206
|2007.04.24 16:56
|sell
|527
|0.20
|237.11
|238.31
|236.51
|1207
|2007.04.24 16:56
|buy stop
|528
|0.60
|237.71
|236.51
|238.31
|1208
|2007.04.25 11:15
|buy
|528
|0.60
|237.71
|236.51
|238.31
|1209
|2007.04.25 11:15
|close by
|527
|0.20
|237.71
|238.31
|236.51
|-103.21
|105019.59
|1210
|2007.04.25 11:15
|close by
|528
|0.00
|237.71
|236.51
|238.31
|0.00
|105019.59
|1211
|2007.04.25 11:15
|buy
|529
|0.40
|237.71
|236.51
|238.31
|1212
|2007.04.25 11:15
|sell stop
|530
|1.20
|237.11
|238.31
|236.51
|1213
|2007.04.26 08:38
|t/p
|529
|0.40
|238.31
|236.51
|238.31
|213.47
|105233.06
|1214
|2007.04.26 08:38
|delete
|530
|1.20
|237.11
|238.31
|236.51
|1215
|2007.04.26 08:38
|buy
|531
|0.10
|238.38
|237.18
|238.98
|1216
|2007.04.26 08:38
|sell stop
|532
|0.30
|237.78
|238.98
|237.18
|1217
|2007.04.26 13:43
|sell
|532
|0.30
|237.78
|238.98
|237.18
|1218
|2007.04.26 13:43
|close by
|531
|0.10
|237.78
|237.18
|238.98
|-48.61
|105184.45
|1219
|2007.04.26 13:43
|close by
|532
|0.00
|237.78
|238.98
|237.18
|0.00
|105184.45
|1220
|2007.04.26 13:43
|sell
|533
|0.20
|237.78
|238.98
|237.18
|1221
|2007.04.26 13:43
|buy stop
|534
|0.60
|238.38
|237.18
|238.98
|1222
|2007.04.27 02:56
|buy
|534
|0.60
|238.38
|237.18
|238.98
|1223
|2007.04.27 02:56
|close by
|533
|0.20
|238.38
|238.98
|237.18
|-103.21
|105081.24
|1224
|2007.04.27 02:56
|close by
|534
|0.00
|238.38
|237.18
|238.98
|0.00
|105081.24
|1225
|2007.04.27 02:56
|buy
|535
|0.40
|238.38
|237.18
|238.98
|1226
|2007.04.27 02:56
|sell stop
|536
|1.20
|237.78
|238.98
|237.18
|1227
|2007.04.27 06:55
|sell
|536
|1.20
|237.78
|238.98
|237.18
|1228
|2007.04.27 06:55
|close by
|535
|0.40
|237.78
|237.18
|238.98
|-194.43
|104886.81
|1229
|2007.04.27 06:55
|close by
|536
|0.00
|237.78
|238.98
|237.18
|0.00
|104886.81
|1230
|2007.04.27 06:55
|sell
|537
|0.80
|237.78
|238.98
|237.18
|1231
|2007.04.27 06:55
|buy stop
|538
|2.40
|238.38
|237.18
|238.98
|1232
|2007.04.27 10:40
|buy
|538
|2.40
|238.38
|237.18
|238.98
|1233
|2007.04.27 10:40
|close by
|537
|0.80
|238.38
|238.98
|237.18
|-388.79
|104498.02
|1234
|2007.04.27 10:40
|close by
|538
|0.00
|238.38
|237.18
|238.98
|0.00
|104498.02
|1235
|2007.04.27 10:40
|buy
|539
|1.60
|238.38
|237.18
|238.98
|1236
|2007.04.27 10:40
|sell stop
|540
|4.80
|237.78
|238.98
|237.18
|1237
|2007.04.27 16:49
|t/p
|539
|1.60
|238.98
|237.18
|238.98
|777.71
|105275.73
|1238
|2007.04.27 16:49
|delete
|540
|4.80
|237.78
|238.98
|237.18
|1239
|2007.04.27 16:49
|buy
|541
|0.10
|239.08
|237.88
|239.68
|1240
|2007.04.27 16:49
|sell stop
|542
|0.30
|238.48
|239.68
|237.88
|1241
|2007.04.29 23:00
|sell
|542
|0.30
|238.48
|239.68
|237.88
|1242
|2007.04.29 23:00
|close by
|541
|0.10
|238.48
|237.88
|239.68
|-48.60
|105227.13
|1243
|2007.04.29 23:00
|close by
|542
|0.00
|238.48
|239.68
|237.88
|0.00
|105227.13
|1244
|2007.04.29 23:00
|sell
|543
|0.20
|238.48
|239.68
|237.88
|1245
|2007.04.29 23:00
|buy stop
|544
|0.60
|239.08
|237.88
|239.68
|1246
|2007.04.29 23:06
|t/p
|543
|0.20
|237.88
|239.68
|237.88
|97.20
|105324.33
|1247
|2007.04.29 23:06
|delete
|544
|0.60
|239.08
|237.88
|239.68
|1248
|2007.04.29 23:06
|buy
|545
|0.10
|237.86
|236.66
|238.46
|1249
|2007.04.29 23:06
|sell stop
|546
|0.30
|237.26
|238.46
|236.66
|1250
|2007.04.30 02:51
|t/p
|545
|0.10
|238.46
|236.66
|238.46
|50.20
|105374.53
|1251
|2007.04.30 02:51
|delete
|546
|0.30
|237.26
|238.46
|236.66
|1252
|2007.04.30 02:51
|buy
|547
|0.10
|238.53
|237.33
|239.13
|1253
|2007.04.30 02:51
|sell stop
|548
|0.30
|237.93
|239.13
|237.33
|1254
|2007.05.01 04:21
|t/p
|547
|0.10
|239.13
|237.33
|239.13
|50.19
|105424.72
|1255
|2007.05.01 04:21
|delete
|548
|0.30
|237.93
|239.13
|237.33
|1256
|2007.05.01 04:21
|buy
|549
|0.10
|239.20
|238.00
|239.80
|1257
|2007.05.01 04:21
|sell stop
|550
|0.30
|238.60
|239.80
|238.00
|1258
|2007.05.02 07:59
|sell
|550
|0.30
|238.60
|239.80
|238.00
|1259
|2007.05.02 07:59
|close by
|549
|0.10
|238.60
|238.00
|239.80
|-47.02
|105377.69
|1260
|2007.05.02 07:59
|close by
|550
|0.00
|238.60
|239.80
|238.00
|0.00
|105377.69
|1261
|2007.05.02 07:59
|sell
|551
|0.20
|238.60
|239.80
|238.00
|1262
|2007.05.02 07:59
|buy stop
|552
|0.60
|239.20
|238.00
|239.80
|1263
|2007.05.02 08:22
|buy
|552
|0.60
|239.20
|238.00
|239.80
|1264
|2007.05.02 08:22
|close by
|551
|0.20
|239.20
|239.80
|238.00
|-97.19
|105280.50
|1265
|2007.05.02 08:22
|close by
|552
|0.00
|239.20
|238.00
|239.80
|0.00
|105280.50
|1266
|2007.05.02 08:22
|buy
|553
|0.40
|239.20
|238.00
|239.80
|1267
|2007.05.02 08:22
|sell stop
|554
|1.20
|238.60
|239.80
|238.00
|1268
|2007.05.08 10:38
|sell
|554
|1.20
|238.60
|239.80
|238.00
|1269
|2007.05.08 10:38
|close by
|553
|0.40
|238.60
|238.00
|239.80
|-156.32
|105124.19
|1270
|2007.05.08 10:38
|close by
|554
|0.00
|238.60
|239.80
|238.00
|0.00
|105124.19
|1271
|2007.05.08 10:38
|sell
|555
|0.80
|238.60
|239.80
|238.00
|1272
|2007.05.08 10:38
|buy stop
|556
|2.40
|239.20
|238.00
|239.80
|1273
|2007.05.09 15:27
|buy
|556
|2.40
|239.20
|238.00
|239.80
|1274
|2007.05.09 15:27
|close by
|555
|0.80
|239.20
|239.80
|238.00
|-412.83
|104711.35
|1275
|2007.05.09 15:27
|close by
|556
|0.00
|239.20
|238.00
|239.80
|0.00
|104711.35
|1276
|2007.05.09 15:27
|buy
|557
|1.60
|239.20
|238.00
|239.80
|1277
|2007.05.09 15:27
|sell stop
|558
|4.80
|238.60
|239.80
|238.00
|1278
|2007.05.10 15:23
|sell
|558
|4.80
|238.60
|239.80
|238.00
|1279
|2007.05.10 15:23
|close by
|557
|1.60
|238.60
|238.00
|239.80
|-701.51
|104009.85
|1280
|2007.05.10 15:23
|close by
|558
|0.00
|238.60
|239.80
|238.00
|0.00
|104009.85
|1281
|2007.05.10 15:23
|sell
|559
|3.20
|238.60
|239.80
|238.00
|1282
|2007.05.10 15:23
|buy stop
|560
|9.60
|239.20
|238.00
|239.80
|1283
|2007.05.10 18:38
|t/p
|559
|3.20
|238.00
|239.80
|238.00
|1555.16
|105565.01
|1284
|2007.05.10 18:38
|delete
|560
|9.60
|239.20
|238.00
|239.80
|1285
|2007.05.10 18:38
|sell
|561
|0.10
|237.92
|239.12
|237.32
|1286
|2007.05.10 18:38
|buy stop
|562
|0.30
|238.52
|237.32
|239.12
|1287
|2007.05.10 19:13
|t/p
|561
|0.10
|237.32
|239.12
|237.32
|48.60
|105613.61
|1288
|2007.05.10 19:13
|delete
|562
|0.30
|238.52
|237.32
|239.12
|1289
|2007.05.10 19:13
|sell
|563
|0.10
|237.25
|238.45
|236.65
|1290
|2007.05.10 19:13
|buy stop
|564
|0.30
|237.85
|236.65
|238.45
|1291
|2007.05.11 11:32
|t/p
|563
|0.10
|236.65
|238.45
|236.65
|45.59
|105659.20
|1292
|2007.05.11 11:32
|delete
|564
|0.30
|237.85
|236.65
|238.45
|1293
|2007.05.11 11:32
|sell
|565
|0.10
|236.58
|237.78
|235.98
|1294
|2007.05.11 11:32
|buy stop
|566
|0.30
|237.18
|235.98
|237.78
|1295
|2007.05.11 12:08
|buy
|566
|0.30
|237.18
|235.98
|237.78
|1296
|2007.05.11 12:08
|close by
|565
|0.10
|237.18
|237.78
|235.98
|-48.60
|105610.60
|1297
|2007.05.11 12:08
|close by
|566
|0.00
|237.18
|235.98
|237.78
|0.00
|105610.60
|1298
|2007.05.11 12:08
|buy
|567
|0.20
|237.18
|235.98
|237.78
|1299
|2007.05.11 12:08
|sell stop
|568
|0.60
|236.58
|237.78
|235.98
|1300
|2007.05.11 16:32
|t/p
|567
|0.20
|237.78
|235.98
|237.78
|97.21
|105707.81
|1301
|2007.05.11 16:32
|delete
|568
|0.60
|236.58
|237.78
|235.98
|1302
|2007.05.11 16:32
|sell
|569
|0.10
|237.78
|238.98
|237.18
|1303
|2007.05.11 16:32
|buy stop
|570
|0.30
|238.38
|237.18
|238.98
|1304
|2007.05.11 17:14
|buy
|570
|0.30
|238.38
|237.18
|238.98
|1305
|2007.05.11 17:14
|close by
|569
|0.10
|238.38
|238.98
|237.18
|-48.60
|105659.21
|1306
|2007.05.11 17:14
|close by
|570
|0.00
|238.38
|237.18
|238.98
|0.00
|105659.21
|1307
|2007.05.11 17:14
|buy
|571
|0.20
|238.38
|237.18
|238.98
|1308
|2007.05.11 17:15
|sell stop
|572
|0.60
|237.78
|238.98
|237.18
|1309
|2007.05.15 09:24
|sell
|572
|0.60
|237.78
|238.98
|237.18
|1310
|2007.05.15 09:24
|close by
|571
|0.20
|237.78
|237.18
|238.98
|-90.86
|105568.35
|1311
|2007.05.15 09:24
|close by
|572
|0.00
|237.78
|238.98
|237.18
|0.00
|105568.35
|1312
|2007.05.15 09:24
|sell
|573
|0.40
|237.78
|238.98
|237.18
|1313
|2007.05.15 09:24
|buy stop
|574
|1.20
|238.38
|237.18
|238.98
|1314
|2007.05.15 14:34
|buy
|574
|1.20
|238.38
|237.18
|238.98
|1315
|2007.05.15 14:34
|close by
|573
|0.40
|238.38
|238.98
|237.18
|-194.39
|105373.96
|1316
|2007.05.15 14:34
|close by
|574
|0.00
|238.38
|237.18
|238.98
|0.00
|105373.96
|1317
|2007.05.15 14:34
|buy
|575
|0.80
|238.38
|237.18
|238.98
|1318
|2007.05.15 14:35
|sell stop
|576
|2.40
|237.78
|238.98
|237.18
|1319
|2007.05.16 07:59
|t/p
|575
|0.80
|238.98
|237.18
|238.98
|401.55
|105775.52
|1320
|2007.05.16 07:59
|delete
|576
|2.40
|237.78
|238.98
|237.18
|1321
|2007.05.16 07:59
|sell
|577
|0.10
|239.04
|240.24
|238.44
|1322
|2007.05.16 08:00
|buy stop
|578
|0.30
|239.64
|238.44
|240.24
|1323
|2007.05.17 21:25
|buy
|578
|0.30
|239.64
|238.44
|240.24
|1324
|2007.05.17 21:25
|close by
|577
|0.10
|239.64
|240.24
|238.44
|-57.62
|105717.90
|1325
|2007.05.17 21:25
|close by
|578
|0.00
|239.64
|238.44
|240.24
|0.00
|105717.90
|1326
|2007.05.17 21:25
|buy
|579
|0.20
|239.64
|238.44
|240.24
|1327
|2007.05.17 21:29
|sell stop
|580
|0.60
|239.04
|240.24
|238.44
|1328
|2007.05.18 12:29
|s/l
|579
|0.20
|238.44
|238.44
|240.24
|-191.25
|105526.65
|1329
|2007.05.18 12:29
|sell
|580
|0.60
|239.04
|240.24
|238.44
|1330
|2007.05.18 12:29
|buy stop
|581
|1.80
|239.64
|238.44
|240.24
|1331
|2007.05.18 12:54
|t/p
|580
|0.60
|238.44
|240.24
|238.44
|291.59
|105818.24
|1332
|2007.05.18 12:54
|delete
|581
|1.80
|239.64
|238.44
|240.24
|1333
|2007.05.18 12:54
|sell
|582
|0.10
|238.22
|239.42
|237.62
|1334
|2007.05.18 12:54
|buy stop
|583
|0.30
|238.82
|237.62
|239.42
|1335
|2007.05.18 16:10
|buy
|583
|0.30
|238.82
|237.62
|239.42
|1336
|2007.05.18 16:10
|close by
|582
|0.10
|238.82
|239.42
|237.62
|-48.60
|105769.64
|1337
|2007.05.18 16:10
|close by
|583
|0.00
|238.82
|237.62
|239.42
|0.00
|105769.64
|1338
|2007.05.18 16:10
|buy
|584
|0.20
|238.82
|237.62
|239.42
|1339
|2007.05.18 16:10
|sell stop
|585
|0.60
|238.22
|239.42
|237.62
|1340
|2007.05.18 17:05
|t/p
|584
|0.20
|239.42
|237.62
|239.42
|97.22
|105866.86
|1341
|2007.05.18 17:05
|delete
|585
|0.60
|238.22
|239.42
|237.62
|1342
|2007.05.18 17:05
|buy
|586
|0.10
|239.49
|238.29
|240.09
|1343
|2007.05.18 17:09
|sell stop
|587
|0.30
|238.89
|240.09
|238.29
|1344
|2007.05.22 17:39
|t/p
|586
|0.10
|240.09
|238.29
|240.09
|51.79
|105918.64
|1345
|2007.05.22 17:39
|delete
|587
|0.30
|238.89
|240.09
|238.29
|1346
|2007.05.22 17:39
|sell
|588
|0.10
|240.10
|241.30
|239.50
|1347
|2007.05.22 17:40
|buy stop
|589
|0.30
|240.70
|239.50
|241.30
|1348
|2007.05.23 11:30
|buy
|589
|0.30
|240.70
|239.50
|241.30
|1349
|2007.05.23 11:30
|close by
|588
|0.10
|240.70
|241.30
|239.50
|-51.61
|105867.04
|1350
|2007.05.23 11:30
|close by
|589
|0.00
|240.70
|239.50
|241.30
|0.00
|105867.04
|1351
|2007.05.23 11:30
|buy
|590
|0.20
|240.70
|239.50
|241.30
|1352
|2007.05.23 11:31
|sell stop
|591
|0.60
|240.10
|241.30
|239.50
|1353
|2007.05.23 13:39
|t/p
|590
|0.20
|241.30
|239.50
|241.30
|97.22
|105964.26
|1354
|2007.05.23 13:39
|delete
|591
|0.60
|240.10
|241.30
|239.50
|1355
|2007.05.23 13:39
|sell
|592
|0.10
|241.35
|242.55
|240.75
|1356
|2007.05.23 13:40
|buy stop
|593
|0.30
|241.95
|240.75
|242.55
|1357
|2007.05.25 01:36
|t/p
|592
|0.10
|240.75
|242.55
|240.75
|36.58
|106000.84
|1358
|2007.05.25 01:36
|delete
|593
|0.30
|241.95
|240.75
|242.55
|1359
|2007.05.25 01:36
|sell
|594
|0.10
|240.46
|241.66
|239.86
|1360
|2007.05.25 01:37
|buy stop
|595
|0.30
|241.06
|239.86
|241.66
|1361
|2007.05.25 03:14
|t/p
|594
|0.10
|239.86
|241.66
|239.86
|48.60
|106049.44
|1362
|2007.05.25 03:14
|delete
|595
|0.30
|241.06
|239.86
|241.66
|1363
|2007.05.25 03:14
|sell
|596
|0.10
|239.68
|240.88
|239.08
|1364
|2007.05.25 03:14
|buy stop
|597
|0.30
|240.28
|239.08
|240.88
|1365
|2007.05.25 04:14
|buy
|597
|0.30
|240.28
|239.08
|240.88
|1366
|2007.05.25 04:14
|close by
|596
|0.10
|240.28
|240.88
|239.08
|-48.59
|106000.85
|1367
|2007.05.25 04:14
|close by
|597
|0.00
|240.28
|239.08
|240.88
|0.00
|106000.85
|1368
|2007.05.25 04:14
|buy
|598
|0.20
|240.28
|239.08
|240.88
|1369
|2007.05.25 04:15
|sell stop
|599
|0.60
|239.68
|240.88
|239.08
|1370
|2007.05.25 08:29
|t/p
|598
|0.20
|240.88
|239.08
|240.88
|97.22
|106098.07
|1371
|2007.05.25 08:29
|delete
|599
|0.60
|239.68
|240.88
|239.08
|1372
|2007.05.25 08:29
|sell
|600
|0.10
|240.99
|242.19
|240.39
|1373
|2007.05.25 08:30
|buy stop
|601
|0.30
|241.59
|240.39
|242.19
|1374
|2007.05.25 12:59
|buy
|601
|0.30
|241.59
|240.39
|242.19
|1375
|2007.05.25 12:59
|close by
|600
|0.10
|241.59
|242.19
|240.39
|-48.60
|106049.47
|1376
|2007.05.25 12:59
|close by
|601
|0.00
|241.59
|240.39
|242.19
|0.00
|106049.47
|1377
|2007.05.25 12:59
|buy
|602
|0.20
|241.59
|240.39
|242.19
|1378
|2007.05.25 13:00
|sell stop
|603
|0.60
|240.99
|242.19
|240.39
|1379
|2007.05.29 03:34
|sell
|603
|0.60
|240.99
|242.19
|240.39
|1380
|2007.05.29 03:34
|close by
|602
|0.20
|240.99
|240.39
|242.19
|-90.86
|105958.61
|1381
|2007.05.29 03:34
|close by
|603
|0.00
|240.99
|242.19
|240.39
|0.00
|105958.61
|1382
|2007.05.29 03:34
|sell
|604
|0.40
|240.99
|242.19
|240.39
|1383
|2007.05.29 03:34
|buy stop
|605
|1.20
|241.59
|240.39
|242.19
|1384
|2007.05.30 03:34
|t/p
|604
|0.40
|240.39
|242.19
|240.39
|182.37
|106140.98
|1385
|2007.05.30 03:34
|delete
|605
|1.20
|241.59
|240.39
|242.19
|1386
|2007.05.30 03:34
|sell
|606
|0.10
|240.28
|241.48
|239.68
|1387
|2007.05.30 03:44
|buy stop
|607
|0.30
|240.88
|239.68
|241.48
|1388
|2007.05.30 03:44
|buy
|607
|0.30
|240.88
|239.68
|241.48
|1389
|2007.05.30 03:44
|close by
|606
|0.10
|240.88
|241.48
|239.68
|-48.60
|106092.38
|1390
|2007.05.30 03:44
|close by
|607
|0.00
|240.88
|239.68
|241.48
|0.00
|106092.38
|1391
|2007.05.30 03:44
|buy
|608
|0.20
|240.88
|239.68
|241.48
|1392
|2007.05.30 03:45
|sell stop
|609
|0.60
|240.28
|241.48
|239.68
|1393
|2007.05.30 09:04
|sell
|609
|0.60
|240.28
|241.48
|239.68
|1394
|2007.05.30 09:04
|close by
|608
|0.20
|240.28
|239.68
|241.48
|-97.22
|105995.16
|1395
|2007.05.30 09:04
|close by
|609
|0.00
|240.28
|241.48
|239.68
|0.00
|105995.16
|1396
|2007.05.30 09:04
|sell
|610
|0.40
|240.28
|241.48
|239.68
|1397
|2007.05.30 09:04
|buy stop
|611
|1.20
|240.88
|239.68
|241.48
|1398
|2007.05.31 16:18
|buy
|611
|1.20
|240.88
|239.68
|241.48
|1399
|2007.05.31 16:18
|close by
|610
|0.40
|240.88
|241.48
|239.68
|-230.45
|105764.70
|1400
|2007.05.31 16:18
|close by
|611
|0.00
|240.88
|239.68
|241.48
|0.00
|105764.70
|1401
|2007.05.31 16:18
|buy
|612
|0.80
|240.88
|239.68
|241.48
|1402
|2007.05.31 16:18
|sell stop
|613
|2.40
|240.28
|241.48
|239.68
|1403
|2007.06.01 14:59
|t/p
|612
|0.80
|241.48
|239.68
|241.48
|401.55
|106166.25
|1404
|2007.06.01 14:59
|delete
|613
|2.40
|240.28
|241.48
|239.68
|1405
|2007.06.01 14:59
|sell
|614
|0.10
|241.48
|242.68
|240.88
|1406
|2007.06.01 15:00
|buy stop
|615
|0.30
|242.08
|240.88
|242.68
|1407
|2007.06.01 22:54
|buy
|615
|0.30
|242.08
|240.88
|242.68
|1408
|2007.06.01 22:54
|close by
|614
|0.10
|242.08
|242.68
|240.88
|-48.60
|106117.65
|1409
|2007.06.01 22:54
|close by
|615
|0.00
|242.08
|240.88
|242.68
|0.00
|106117.65
|1410
|2007.06.01 22:54
|buy
|616
|0.20
|242.08
|240.88
|242.68
|1411
|2007.06.01 22:55
|sell stop
|617
|0.60
|241.48
|242.68
|240.88
|1412
|2007.06.05 06:35
|t/p
|616
|0.20
|242.68
|240.88
|242.68
|103.57
|106221.23
|1413
|2007.06.05 06:35
|delete
|617
|0.60
|241.48
|242.68
|240.88
|1414
|2007.06.05 06:35
|buy
|618
|0.10
|242.76
|241.56
|243.36
|1415
|2007.06.05 06:35
|sell stop
|619
|0.30
|242.16
|243.36
|241.56
|1416
|2007.06.05 14:34
|sell
|619
|0.30
|242.16
|243.36
|241.56
|1417
|2007.06.05 14:34
|close by
|618
|0.10
|242.16
|241.56
|243.36
|-48.60
|106172.63
|1418
|2007.06.05 14:34
|close by
|619
|0.00
|242.16
|243.36
|241.56
|0.00
|106172.63
|1419
|2007.06.05 14:34
|sell
|620
|0.20
|242.16
|243.36
|241.56
|1420
|2007.06.05 14:34
|buy stop
|621
|0.60
|242.76
|241.56
|243.36
|1421
|2007.06.06 10:29
|t/p
|620
|0.20
|241.56
|243.36
|241.56
|91.19
|106263.82
|1422
|2007.06.06 10:29
|delete
|621
|0.60
|242.76
|241.56
|243.36
|1423
|2007.06.06 10:29
|sell
|622
|0.10
|241.37
|242.57
|240.77
|1424
|2007.06.06 10:29
|buy stop
|623
|0.30
|241.97
|240.77
|242.57
|1425
|2007.06.07 02:04
|t/p
|622
|0.10
|240.77
|242.57
|240.77
|39.58
|106303.40
|1426
|2007.06.07 02:04
|delete
|623
|0.30
|241.97
|240.77
|242.57
|1427
|2007.06.07 02:04
|sell
|624
|0.10
|240.65
|241.85
|240.05
|1428
|2007.06.07 02:04
|buy stop
|625
|0.30
|241.25
|240.05
|241.85
|1429
|2007.06.07 04:19
|buy
|625
|0.30
|241.25
|240.05
|241.85
|1430
|2007.06.07 04:19
|close by
|624
|0.10
|241.25
|241.85
|240.05
|-48.60
|106254.80
|1431
|2007.06.07 04:19
|close by
|625
|0.00
|241.25
|240.05
|241.85
|0.00
|106254.80
|1432
|2007.06.07 04:19
|buy
|626
|0.20
|241.25
|240.05
|241.85
|1433
|2007.06.07 04:20
|sell stop
|627
|0.60
|240.65
|241.85
|240.05
|1434
|2007.06.07 08:14
|t/p
|626
|0.20
|241.85
|240.05
|241.85
|97.21
|106352.01
|1435
|2007.06.07 08:14
|delete
|627
|0.60
|240.65
|241.85
|240.05
|1436
|2007.06.07 08:14
|sell
|628
|0.10
|241.89
|243.09
|241.29
|1437
|2007.06.07 08:15
|buy stop
|629
|0.30
|242.49
|241.29
|243.09
|1438
|2007.06.07 12:15
|t/p
|628
|0.10
|241.29
|243.09
|241.29
|48.60
|106400.61
|1439
|2007.06.07 12:15
|delete
|629
|0.30
|242.49
|241.29
|243.09
|1440
|2007.06.07 12:15
|buy
|630
|0.10
|241.29
|240.09
|241.89
|1441
|2007.06.07 12:19
|sell stop
|631
|0.30
|240.69
|241.89
|240.09
|1442
|2007.06.07 14:14
|sell
|631
|0.30
|240.69
|241.89
|240.09
|1443
|2007.06.07 14:14
|close by
|630
|0.10
|240.69
|240.09
|241.89
|-48.61
|106352.00
|1444
|2007.06.07 14:14
|close by
|631
|0.00
|240.69
|241.89
|240.09
|0.00
|106352.00
|1445
|2007.06.07 14:14
|sell
|632
|0.20
|240.69
|241.89
|240.09
|1446
|2007.06.07 14:14
|buy stop
|633
|0.60
|241.29
|240.09
|241.89
|1447
|2007.06.07 18:09
|t/p
|632
|0.20
|240.09
|241.89
|240.09
|97.20
|106449.20
|1448
|2007.06.07 18:09
|delete
|633
|0.60
|241.29
|240.09
|241.89
|1449
|2007.06.07 18:09
|sell
|634
|0.10
|239.95
|241.15
|239.35
|1450
|2007.06.07 18:09
|buy stop
|635
|0.30
|240.55
|239.35
|241.15
|1451
|2007.06.07 18:59
|t/p
|634
|0.10
|239.35
|241.15
|239.35
|48.59
|106497.79
|1452
|2007.06.07 18:59
|delete
|635
|0.30
|240.55
|239.35
|241.15
|1453
|2007.06.07 18:59
|sell
|636
|0.10
|238.90
|240.10
|238.30
|1454
|2007.06.07 18:59
|buy stop
|637
|0.30
|239.50
|238.30
|240.10
|1455
|2007.06.07 19:04
|buy
|637
|0.30
|239.50
|238.30
|240.10
|1456
|2007.06.07 19:04
|close by
|636
|0.10
|239.50
|240.10
|238.30
|-48.60
|106449.19
|1457
|2007.06.07 19:04
|close by
|637
|0.00
|239.50
|238.30
|240.10
|0.00
|106449.19
|1458
|2007.06.07 19:04
|buy
|638
|0.20
|239.50
|238.30
|240.10
|1459
|2007.06.07 19:05
|sell stop
|639
|0.60
|238.90
|240.10
|238.30
|1460
|2007.06.07 19:19
|sell
|639
|0.60
|238.90
|240.10
|238.30
|1461
|2007.06.07 19:19
|close by
|638
|0.20
|238.90
|238.30
|240.10
|-97.22
|106351.97
|1462
|2007.06.07 19:19
|close by
|639
|0.00
|238.90
|240.10
|238.30
|0.00
|106351.97
|1463
|2007.06.07 19:19
|sell
|640
|0.40
|238.90
|240.10
|238.30
|1464
|2007.06.07 19:19
|buy stop
|641
|1.20
|239.50
|238.30
|240.10
|1465
|2007.06.07 20:57
|buy
|641
|1.20
|239.50
|238.30
|240.10
|1466
|2007.06.07 20:57
|close by
|640
|0.40
|239.50
|240.10
|238.30
|-194.39
|106157.58
|1467
|2007.06.07 20:57
|close by
|641
|0.00
|239.50
|238.30
|240.10
|0.00
|106157.58
|1468
|2007.06.07 20:57
|buy
|642
|0.80
|239.50
|238.30
|240.10
|1469
|2007.06.07 20:58
|sell stop
|643
|2.40
|238.90
|240.10
|238.30
|1470
|2007.06.08 09:14
|sell
|643
|2.40
|238.90
|240.10
|238.30
|1471
|2007.06.08 09:14
|close by
|642
|0.80
|238.90
|238.30
|240.10
|-376.15
|105781.43
|1472
|2007.06.08 09:14
|close by
|643
|0.00
|238.90
|240.10
|238.30
|0.00
|105781.43
|1473
|2007.06.08 09:14
|sell
|644
|1.60
|238.90
|240.10
|238.30
|1474
|2007.06.08 09:14
|buy stop
|645
|4.80
|239.50
|238.30
|240.10
|1475
|2007.06.08 09:29
|t/p
|644
|1.60
|238.30
|240.10
|238.30
|777.58
|106559.01
|1476
|2007.06.08 09:29
|delete
|645
|4.80
|239.50
|238.30
|240.10
|1477
|2007.06.08 09:29
|sell
|646
|0.10
|237.86
|239.06
|237.26
|1478
|2007.06.08 09:29
|buy stop
|647
|0.30
|238.46
|237.26
|239.06
|1479
|2007.06.08 10:34
|buy
|647
|0.30
|238.46
|237.26
|239.06
|1480
|2007.06.08 10:34
|close by
|646
|0.10
|238.46
|239.06
|237.26
|-48.60
|106510.41
|1481
|2007.06.08 10:34
|close by
|647
|0.00
|238.46
|237.26
|239.06
|0.00
|106510.41
|1482
|2007.06.08 10:34
|buy
|648
|0.20
|238.46
|237.26
|239.06
|1483
|2007.06.08 10:35
|sell stop
|649
|0.60
|237.86
|239.06
|237.26
|1484
|2007.06.08 13:55
|t/p
|648
|0.20
|239.06
|237.26
|239.06
|97.22
|106607.63
|1485
|2007.06.08 13:55
|delete
|649
|0.60
|237.86
|239.06
|237.26
|1486
|2007.06.08 13:55
|buy
|650
|0.10
|239.13
|237.93
|239.73
|1487
|2007.06.08 13:59
|sell stop
|651
|0.30
|238.53
|239.73
|237.93
|1488
|2007.06.08 22:40
|t/p
|650
|0.10
|239.73
|237.93
|239.73
|48.61
|106656.24
|1489
|2007.06.08 22:40
|delete
|651
|0.30
|238.53
|239.73
|237.93
|1490
|2007.06.08 22:40
|buy
|652
|0.10
|239.80
|238.60
|240.40
|1491
|2007.06.08 22:44
|sell stop
|653
|0.30
|239.20
|240.40
|238.60
|1492
|2007.06.11 01:06
|sell
|653
|0.30
|239.20
|240.40
|238.60
|1493
|2007.06.11 01:06
|close by
|652
|0.10
|239.20
|238.60
|240.40
|-47.01
|106609.23
|1494
|2007.06.11 01:06
|close by
|653
|0.00
|239.20
|240.40
|238.60
|0.00
|106609.23
|1495
|2007.06.11 01:06
|sell
|654
|0.20
|239.20
|240.40
|238.60
|1496
|2007.06.11 01:06
|buy stop
|655
|0.60
|239.80
|238.60
|240.40
|1497
|2007.06.11 17:41
|buy
|655
|0.60
|239.80
|238.60
|240.40
|1498
|2007.06.11 17:41
|close by
|654
|0.20
|239.80
|240.40
|238.60
|-97.20
|106512.03
|1499
|2007.06.11 17:41
|close by
|655
|0.00
|239.80
|238.60
|240.40
|0.00
|106512.03
|1500
|2007.06.11 17:41
|buy
|656
|0.40
|239.80
|238.60
|240.40
|1501
|2007.06.11 17:41
|sell stop
|657
|1.20
|239.20
|240.40
|238.60
|1502
|2007.06.12 12:20
|t/p
|656
|0.40
|240.40
|238.60
|240.40
|200.77
|106712.80
|1503
|2007.06.12 12:20
|delete
|657
|1.20
|239.20
|240.40
|238.60
|1504
|2007.06.12 12:20
|buy
|658
|0.10
|240.47
|239.27
|241.07
|1505
|2007.06.12 12:24
|sell stop
|659
|0.30
|239.87
|241.07
|239.27
|1506
|2007.06.13 03:08
|sell
|659
|0.30
|239.87
|241.07
|239.27
|1507
|2007.06.13 03:08
|close by
|658
|0.10
|239.87
|239.27
|241.07
|-47.02
|106665.78
|1508
|2007.06.13 03:08
|close by
|659
|0.00
|239.87
|241.07
|239.27
|0.00
|106665.78
|1509
|2007.06.13 03:08
|sell
|660
|0.20
|239.87
|241.07
|239.27
|1510
|2007.06.13 03:08
|buy stop
|661
|0.60
|240.47
|239.27
|241.07
|1511
|2007.06.13 04:34
|buy
|661
|0.60
|240.47
|239.27
|241.07
|1512
|2007.06.13 04:34
|close by
|660
|0.20
|240.47
|241.07
|239.27
|-97.20
|106568.58
|1513
|2007.06.13 04:34
|close by
|661
|0.00
|240.47
|239.27
|241.07
|0.00
|106568.58
|1514
|2007.06.13 04:34
|buy
|662
|0.40
|240.47
|239.27
|241.07
|1515
|2007.06.13 04:34
|sell stop
|663
|1.20
|239.87
|241.07
|239.27
|1516
|2007.06.13 06:45
|t/p
|662
|0.40
|241.07
|239.27
|241.07
|194.42
|106763.00
|1517
|2007.06.13 06:45
|delete
|663
|1.20
|239.87
|241.07
|239.27
|1518
|2007.06.13 06:45
|buy
|664
|0.10
|241.19
|239.99
|241.79
|1519
|2007.06.13 06:45
|sell stop
|665
|0.30
|240.59
|241.79
|239.99
|1520
|2007.06.13 06:48
|sell
|665
|0.30
|240.59
|241.79
|239.99
|1521
|2007.06.13 06:48
|close by
|664
|0.10
|240.59
|239.99
|241.79
|-48.61
|106714.39
|1522
|2007.06.13 06:48
|close by
|665
|0.00
|240.59
|241.79
|239.99
|0.00
|106714.39
|1523
|2007.06.13 06:48
|sell
|666
|0.20
|240.59
|241.79
|239.99
|1524
|2007.06.13 06:49
|buy stop
|667
|0.60
|241.19
|239.99
|241.79
|1525
|2007.06.13 06:50
|buy
|667
|0.60
|241.19
|239.99
|241.79
|1526
|2007.06.13 06:50
|close by
|666
|0.20
|241.19
|241.79
|239.99
|-97.19
|106617.20
|1527
|2007.06.13 06:50
|close by
|667
|0.00
|241.19
|239.99
|241.79
|0.00
|106617.20
|1528
|2007.06.13 06:50
|buy
|668
|0.40
|241.19
|239.99
|241.79
|1529
|2007.06.13 06:50
|sell stop
|669
|1.20
|240.59
|241.79
|239.99
|1530
|2007.06.13 06:52
|sell
|669
|1.20
|240.59
|241.79
|239.99
|1531
|2007.06.13 06:52
|close by
|668
|0.40
|240.59
|239.99
|241.79
|-194.43
|106422.77
|1532
|2007.06.13 06:52
|close by
|669
|0.00
|240.59
|241.79
|239.99
|0.00
|106422.77
|1533
|2007.06.13 06:52
|sell
|670
|0.80
|240.59
|241.79
|239.99
|1534
|2007.06.13 06:52
|buy stop
|671
|2.40
|241.19
|239.99
|241.79
|1535
|2007.06.13 07:29
|buy
|671
|2.40
|241.19
|239.99
|241.79
|1536
|2007.06.13 07:29
|close by
|670
|0.80
|241.19
|241.79
|239.99
|-388.79
|106033.98
|1537
|2007.06.13 07:29
|close by
|671
|0.00
|241.19
|239.99
|241.79
|0.00
|106033.98
|1538
|2007.06.13 07:29
|buy
|672
|1.60
|241.19
|239.99
|241.79
|1539
|2007.06.13 07:29
|sell stop
|673
|4.80
|240.59
|241.79
|239.99
|1540
|2007.06.13 20:55
|t/p
|672
|1.60
|241.79
|239.99
|241.79
|777.70
|106811.68
|1541
|2007.06.13 20:55
|delete
|673
|4.80
|240.59
|241.79
|239.99
|1542
|2007.06.13 20:55
|sell
|674
|0.10
|241.94
|243.14
|241.34
|1543
|2007.06.13 20:56
|buy stop
|675
|0.30
|242.54
|241.34
|243.14
|1544
|2007.06.15 08:30
|buy
|675
|0.30
|242.54
|241.34
|243.14
|1545
|2007.06.15 08:30
|close by
|674
|0.10
|242.54
|243.14
|241.34
|-60.62
|106751.06
|1546
|2007.06.15 08:30
|close by
|675
|0.00
|242.54
|241.34
|243.14
|0.00
|106751.06
|1547
|2007.06.15 08:30
|buy
|676
|0.20
|242.54
|241.34
|243.14
|1548
|2007.06.15 08:30
|sell stop
|677
|0.60
|241.94
|243.14
|241.34
|1549
|2007.06.15 10:43
|t/p
|676
|0.20
|243.14
|241.34
|243.14
|97.22
|106848.28
|1550
|2007.06.15 10:43
|delete
|677
|0.60
|241.94
|243.14
|241.34
|1551
|2007.06.15 10:43
|sell
|678
|0.10
|243.14
|244.34
|242.54
|1552
|2007.06.15 10:43
|buy stop
|679
|0.30
|243.74
|242.54
|244.34
|1553
|2007.06.15 15:15
|buy
|679
|0.30
|243.74
|242.54
|244.34
|1554
|2007.06.15 15:15
|close by
|678
|0.10
|243.74
|244.34
|242.54
|-48.60
|106799.68
|1555
|2007.06.15 15:15
|close by
|679
|0.00
|243.74
|242.54
|244.34
|0.00
|106799.68
|1556
|2007.06.15 15:15
|buy
|680
|0.20
|243.74
|242.54
|244.34
|1557
|2007.06.15 15:15
|sell stop
|681
|0.60
|243.14
|244.34
|242.54
|1558
|2007.06.15 17:18
|t/p
|680
|0.20
|244.34
|242.54
|244.34
|97.21
|106896.89
|1559
|2007.06.15 17:18
|delete
|681
|0.60
|243.14
|244.34
|242.54
|1560
|2007.06.15 17:18
|buy
|682
|0.10
|244.42
|243.22
|245.02
|1561
|2007.06.15 17:18
|sell stop
|683
|0.30
|243.82
|245.02
|243.22
|1562
|2007.06.15 20:26
|sell
|683
|0.30
|243.82
|245.02
|243.22
|1563
|2007.06.15 20:26
|close by
|682
|0.10
|243.82
|243.22
|245.02
|-48.60
|106848.29
|1564
|2007.06.15 20:26
|close by
|683
|0.00
|243.82
|245.02
|243.22
|0.00
|106848.29
|1565
|2007.06.15 20:26
|sell
|684
|0.20
|243.82
|245.02
|243.22
|1566
|2007.06.15 20:26
|buy stop
|685
|0.60
|244.42
|243.22
|245.02
|1567
|2007.06.15 22:59
|close at stop
|684
|0.20
|244.01
|245.02
|243.22
|-30.78
|106817.51