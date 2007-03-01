Strategy Tester Report
elCid_noLoss

SymbolGBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2007.03.01 00:00 - 2007.06.15 22:55 (2007.03.01 - 2007.06.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.1; Target=60; Magic=522;
Bars in test28098Ticks modelled658752Modelling quality89.99%
Initial deposit100000.00
Total net profit6817.51Gross profit57561.43Gross loss-50743.93
Profit factor1.13Expected payoff12.63
Absolute drawdown13836.37Maximal drawdown14570.92 (14.46%)Relative drawdown14.46% (14570.92)
Total trades540Short positions (won %)260 (61.92%)Long positions (won %)280 (64.29%)
Profit trades (% of total)341 (63.15%)Loss trades (% of total)199 (36.85%)
Largestprofit trade12443.30loss trade-6220.64
Averageprofit trade168.80loss trade-254.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (390.41)consecutive losses (loss in money)1 (-6220.64)
Maximalconsecutive profit (count of wins)12443.30 (2)consecutive loss (count of losses)-6220.64 (1)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.03.01 00:00buy10.10232.69231.49233.29
22007.03.01 00:00sell stop20.30232.09233.29231.49
32007.03.01 00:38t/p10.10233.29231.49233.2948.61100048.61
42007.03.01 00:38delete20.30232.09233.29231.49
52007.03.01 00:38buy30.10233.36232.16233.96
62007.03.01 00:38sell stop40.30232.76233.96232.16
72007.03.01 02:54sell40.30232.76233.96232.16
82007.03.01 02:54close by30.10232.76232.16233.96-48.61100000.00
92007.03.01 02:54close by40.00232.76233.96232.160.00100000.00
102007.03.01 02:54sell50.20232.76233.96232.16
112007.03.01 02:54buy stop60.60233.36232.16233.96
122007.03.01 04:55t/p50.20232.16233.96232.1697.20100097.20
132007.03.01 04:55delete60.60233.36232.16233.96
142007.03.01 04:55buy70.10232.16230.96232.76
152007.03.01 04:55sell stop80.30231.56232.76230.96
162007.03.01 07:47sell80.30231.56232.76230.96
172007.03.01 07:47close by70.10231.56230.96232.76-48.61100048.59
182007.03.01 07:47close by80.00231.56232.76230.960.00100048.59
192007.03.01 07:47sell90.20231.56232.76230.96
202007.03.01 07:47buy stop100.60232.16230.96232.76
212007.03.01 09:33buy100.60232.16230.96232.76
222007.03.01 09:33close by90.20232.16232.76230.96-97.2099951.39
232007.03.01 09:33close by100.00232.16230.96232.760.0099951.39
242007.03.01 09:33buy110.40232.16230.96232.76
252007.03.01 09:33sell stop121.20231.56232.76230.96
262007.03.01 10:29sell121.20231.56232.76230.96
272007.03.01 10:29close by110.40231.56230.96232.76-194.4399756.96
282007.03.01 10:29close by120.00231.56232.76230.960.0099756.96
292007.03.01 10:29sell130.80231.56232.76230.96
302007.03.01 10:29buy stop142.40232.16230.96232.76
312007.03.01 10:42buy142.40232.16230.96232.76
322007.03.01 10:42close by130.80232.16232.76230.96-388.7999368.17
332007.03.01 10:42close by140.00232.16230.96232.760.0099368.17
342007.03.01 10:42buy151.60232.16230.96232.76
352007.03.01 10:42sell stop164.80231.56232.76230.96
362007.03.01 12:57sell164.80231.56232.76230.96
372007.03.01 12:57close by151.60231.56230.96232.76-777.7198590.46
382007.03.01 12:57close by160.00231.56232.76230.960.0098590.46
392007.03.01 12:57sell173.20231.56232.76230.96
402007.03.01 12:57buy stop189.60232.16230.96232.76
412007.03.01 13:40t/p173.20230.96232.76230.961555.16100145.62
422007.03.01 13:40delete189.60232.16230.96232.76
432007.03.01 13:40buy190.10230.96229.76231.56
442007.03.01 13:40sell stop200.30230.36231.56229.76
452007.03.01 14:35sell200.30230.36231.56229.76
462007.03.01 14:35close by190.10230.36229.76231.56-48.60100097.02
472007.03.01 14:35close by200.00230.36231.56229.760.00100097.02
482007.03.01 14:35sell210.20230.36231.56229.76
492007.03.01 14:35buy stop220.60230.96229.76231.56
502007.03.01 14:46buy220.60230.96229.76231.56
512007.03.01 14:46close by210.20230.96231.56229.76-97.2099999.82
522007.03.01 14:46close by220.00230.96229.76231.560.0099999.82
532007.03.01 14:46buy230.40230.96229.76231.56
542007.03.01 14:46sell stop241.20230.36231.56229.76
552007.03.01 15:18sell241.20230.36231.56229.76
562007.03.01 15:18close by230.40230.36229.76231.56-194.4399805.39
572007.03.01 15:18close by240.00230.36231.56229.760.0099805.39
582007.03.01 15:18sell250.80230.36231.56229.76
592007.03.01 15:18buy stop262.40230.96229.76231.56
602007.03.01 15:40t/p250.80229.76231.56229.76388.79100194.18
612007.03.01 15:40delete262.40230.96229.76231.56
622007.03.01 15:40sell270.10229.69230.89229.09
632007.03.01 15:40buy stop280.30230.29229.09230.89
642007.03.01 16:02buy280.30230.29229.09230.89
652007.03.01 16:02close by270.10230.29230.89229.09-48.60100145.58
662007.03.01 16:02close by280.00230.29229.09230.890.00100145.58
672007.03.01 16:02buy290.20230.29229.09230.89
682007.03.01 16:02sell stop300.60229.69230.89229.09
692007.03.02 08:01sell300.60229.69230.89229.09
702007.03.02 08:01close by290.20229.69229.09230.89-94.03100051.55
712007.03.02 08:01close by300.00229.69230.89229.090.00100051.55
722007.03.02 08:01sell310.40229.69230.89229.09
732007.03.02 08:01buy stop321.20230.29229.09230.89
742007.03.02 12:03t/p310.40229.09230.89229.09194.40100245.95
752007.03.02 12:03delete321.20230.29229.09230.89
762007.03.02 12:03buy330.10229.08227.88229.68
772007.03.02 12:03sell stop340.30228.48229.68227.88
782007.03.02 12:21sell340.30228.48229.68227.88
792007.03.02 12:21close by330.10228.48227.88229.68-48.60100197.35
802007.03.02 12:21close by340.00228.48229.68227.880.00100197.35
812007.03.02 12:21sell350.20228.48229.68227.88
822007.03.02 12:21buy stop360.60229.08227.88229.68
832007.03.02 13:09t/p350.20227.88229.68227.8897.20100294.55
842007.03.02 13:09delete360.60229.08227.88229.68
852007.03.02 13:09buy370.10227.86226.66228.46
862007.03.02 13:09sell stop380.30227.26228.46226.66
872007.03.02 13:26sell380.30227.26228.46226.66
882007.03.02 13:26close by370.10227.26226.66228.46-48.61100245.94
892007.03.02 13:26close by380.00227.26228.46226.660.00100245.94
902007.03.02 13:26sell390.20227.26228.46226.66
912007.03.02 13:26buy stop400.60227.86226.66228.46
922007.03.02 13:40buy400.60227.86226.66228.46
932007.03.02 13:40close by390.20227.86228.46226.66-97.20100148.74
942007.03.02 13:40close by400.00227.86226.66228.460.00100148.74
952007.03.02 13:40buy410.40227.86226.66228.46
962007.03.02 13:40sell stop421.20227.26228.46226.66
972007.03.02 14:22sell421.20227.26228.46226.66
982007.03.02 14:22close by410.40227.26226.66228.46-194.4299954.32
992007.03.02 14:22close by420.00227.26228.46226.660.0099954.32
1002007.03.02 14:22sell430.80227.26228.46226.66
1012007.03.02 14:22buy stop442.40227.86226.66228.46
1022007.03.02 16:07buy442.40227.86226.66228.46
1032007.03.02 16:07close by430.80227.86228.46226.66-388.7999565.53
1042007.03.02 16:07close by440.00227.86226.66228.460.0099565.53
1052007.03.02 16:07buy451.60227.86226.66228.46
1062007.03.02 16:07sell stop464.80227.26228.46226.66
1072007.03.02 17:53sell464.80227.26228.46226.66
1082007.03.02 17:53close by451.60227.26226.66228.46-777.7198787.82
1092007.03.02 17:53close by460.00227.26228.46226.660.0098787.82
1102007.03.02 17:53sell473.20227.26228.46226.66
1112007.03.02 17:53buy stop489.60227.86226.66228.46
1122007.03.02 18:34t/p473.20226.66228.46226.661555.15100342.97
1132007.03.02 18:34delete489.60227.86226.66228.46
1142007.03.02 18:34sell490.10226.59227.79225.99
1152007.03.02 18:34buy stop500.30227.19225.99227.79
1162007.03.02 21:40buy500.30227.19225.99227.79
1172007.03.02 21:40close by490.10227.19227.79225.99-48.60100294.37
1182007.03.02 21:40close by500.00227.19225.99227.790.00100294.37
1192007.03.02 21:40buy510.20227.19225.99227.79
1202007.03.02 21:40sell stop520.60226.59227.79225.99
1212007.03.05 00:04sell520.60226.59227.79225.99
1222007.03.05 00:04close by510.20226.59225.99227.79-94.04100200.32
1232007.03.05 00:04close by520.00226.59227.79225.990.00100200.32
1242007.03.05 00:04sell530.40226.59227.79225.99
1252007.03.05 00:04buy stop541.20227.19225.99227.79
1262007.03.05 00:25t/p530.40225.99227.79225.99194.39100394.71
1272007.03.05 00:25delete541.20227.19225.99227.79
1282007.03.05 00:25buy550.10225.98224.78226.58
1292007.03.05 00:25sell stop560.30225.38226.58224.78
1302007.03.05 00:31sell560.30225.38226.58224.78
1312007.03.05 00:31close by550.10225.38224.78226.58-48.61100346.10
1322007.03.05 00:31close by560.00225.38226.58224.780.00100346.10
1332007.03.05 00:31sell570.20225.38226.58224.78
1342007.03.05 00:31buy stop580.60225.98224.78226.58
1352007.03.05 00:50t/p570.20224.78226.58224.7897.20100443.30
1362007.03.05 00:50delete580.60225.98224.78226.58
1372007.03.05 00:50sell590.10224.70225.90224.10
1382007.03.05 00:50buy stop600.30225.30224.10225.90
1392007.03.05 01:03t/p590.10224.10225.90224.1048.60100491.90
1402007.03.05 01:03delete600.30225.30224.10225.90
1412007.03.05 01:03buy610.10224.10222.90224.70
1422007.03.05 01:03sell stop620.30223.50224.70222.90
1432007.03.05 01:09sell620.30223.50224.70222.90
1442007.03.05 01:09close by610.10223.50222.90224.70-48.61100443.29
1452007.03.05 01:09close by620.00223.50224.70222.900.00100443.29
1462007.03.05 01:09sell630.20223.50224.70222.90
1472007.03.05 01:09buy stop640.60224.10222.90224.70
1482007.03.05 01:11t/p630.20222.90224.70222.9097.20100540.49
1492007.03.05 01:11delete640.60224.10222.90224.70
1502007.03.05 01:11buy650.10222.85221.65223.45
1512007.03.05 01:11sell stop660.30222.25223.45221.65
1522007.03.05 01:20t/p650.10223.45221.65223.4548.60100589.09
1532007.03.05 01:20delete660.30222.25223.45221.65
1542007.03.05 01:20buy670.10223.52222.32224.12
1552007.03.05 01:20sell stop680.30222.92224.12222.32
1562007.03.05 01:27t/p670.10224.12222.32224.1248.61100637.70
1572007.03.05 01:27delete680.30222.92224.12222.32
1582007.03.05 01:27buy690.10224.19222.99224.79
1592007.03.05 01:27sell stop700.30223.59224.79222.99
1602007.03.05 01:39sell700.30223.59224.79222.99
1612007.03.05 01:39close by690.10223.59222.99224.79-48.61100589.09
1622007.03.05 01:39close by700.00223.59224.79222.990.00100589.09
1632007.03.05 01:39sell710.20223.59224.79222.99
1642007.03.05 01:39buy stop720.60224.19222.99224.79
1652007.03.05 01:42t/p710.20222.99224.79222.9997.20100686.29
1662007.03.05 01:42delete720.60224.19222.99224.79
1672007.03.05 01:42sell730.10222.91224.11222.31
1682007.03.05 01:42buy stop740.30223.51222.31224.11
1692007.03.05 02:00buy740.30223.51222.31224.11
1702007.03.05 02:00close by730.10223.51224.11222.31-48.60100637.69
1712007.03.05 02:00close by740.00223.51222.31224.110.00100637.69
1722007.03.05 02:00buy750.20223.51222.31224.11
1732007.03.05 02:00sell stop760.60222.91224.11222.31
1742007.03.05 02:15sell760.60222.91224.11222.31
1752007.03.05 02:15close by750.20222.91222.31224.11-97.22100540.47
1762007.03.05 02:15close by760.00222.91224.11222.310.00100540.47
1772007.03.05 02:15sell770.40222.91224.11222.31
1782007.03.05 02:15buy stop781.20223.51222.31224.11
1792007.03.05 02:20buy781.20223.51222.31224.11
1802007.03.05 02:20close by770.40223.51224.11222.31-194.40100346.07
1812007.03.05 02:20close by780.00223.51222.31224.110.00100346.07
1822007.03.05 02:20buy790.80223.51222.31224.11
1832007.03.05 02:20sell stop802.40222.91224.11222.31
1842007.03.05 05:30sell802.40222.91224.11222.31
1852007.03.05 05:30close by790.80222.91222.31224.11-388.8599957.22
1862007.03.05 05:30close by800.00222.91224.11222.310.0099957.22
1872007.03.05 05:30sell811.60222.91224.11222.31
1882007.03.05 05:30buy stop824.80223.51222.31224.11
1892007.03.05 05:56buy824.80223.51222.31224.11
1902007.03.05 05:56close by811.60223.51224.11222.31-777.5899179.64
1912007.03.05 05:56close by820.00223.51222.31224.110.0099179.64
1922007.03.05 05:56buy833.20223.51222.31224.11
1932007.03.05 05:56sell stop849.60222.91224.11222.31
1942007.03.05 06:52sell849.60222.91224.11222.31
1952007.03.05 06:52close by833.20222.91222.31224.11-1555.4197624.23
1962007.03.05 06:52close by840.00222.91224.11222.310.0097624.23
1972007.03.05 06:52sell856.40222.91224.11222.31
1982007.03.05 06:52buy stop8619.20223.51222.31224.11
1992007.03.05 08:10t/p856.40222.31224.11222.313110.32100734.55
2002007.03.05 08:10delete8619.20223.51222.31224.11
2012007.03.05 08:10buy870.10222.29221.09222.89
2022007.03.05 08:10sell stop880.30221.69222.89221.09
2032007.03.05 08:16sell880.30221.69222.89221.09
2042007.03.05 08:16close by870.10221.69221.09222.89-48.61100685.94
2052007.03.05 08:16close by880.00221.69222.89221.090.00100685.94
2062007.03.05 08:16sell890.20221.69222.89221.09
2072007.03.05 08:16buy stop900.60222.29221.09222.89
2082007.03.05 09:38buy900.60222.29221.09222.89
2092007.03.05 09:38close by890.20222.29222.89221.09-97.19100588.75
2102007.03.05 09:38close by900.00222.29221.09222.890.00100588.75
2112007.03.05 09:38buy910.40222.29221.09222.89
2122007.03.05 09:38sell stop921.20221.69222.89221.09
2132007.03.05 09:48sell921.20221.69222.89221.09
2142007.03.05 09:48close by910.40221.69221.09222.89-194.43100394.32
2152007.03.05 09:48close by920.00221.69222.89221.090.00100394.32
2162007.03.05 09:48sell930.80221.69222.89221.09
2172007.03.05 09:48buy stop942.40222.29221.09222.89
2182007.03.05 10:18buy942.40222.29221.09222.89
2192007.03.05 10:18close by930.80222.29222.89221.09-388.78100005.54
2202007.03.05 10:18close by940.00222.29221.09222.890.00100005.54
2212007.03.05 10:18buy951.60222.29221.09222.89
2222007.03.05 10:18sell stop964.80221.69222.89221.09
2232007.03.05 10:32sell964.80221.69222.89221.09
2242007.03.05 10:32close by951.60221.69221.09222.89-777.7199227.83
2252007.03.05 10:32close by960.00221.69222.89221.090.0099227.83
2262007.03.05 10:32sell973.20221.69222.89221.09
2272007.03.05 10:32buy stop989.60222.29221.09222.89
2282007.03.05 13:09buy989.60222.29221.09222.89
2292007.03.05 13:09close by973.20222.29222.89221.09-1555.1697672.67
2302007.03.05 13:09close by980.00222.29221.09222.890.0097672.67
2312007.03.05 13:09buy996.40222.29221.09222.89
2322007.03.05 13:09sell stop10019.20221.69222.89221.09
2332007.03.05 13:42sell10019.20221.69222.89221.09
2342007.03.05 13:42close by996.40221.69221.09222.89-3110.8294561.85
2352007.03.05 13:42close by1000.00221.69222.89221.090.0094561.85
2362007.03.05 13:42sell10112.80221.69222.89221.09
2372007.03.05 13:42buy stop10238.40222.29221.09222.89
2382007.03.05 15:36buy10238.40222.29221.09222.89
2392007.03.05 15:36close by10112.80222.29222.89221.09-6220.6488341.21
2402007.03.05 15:36close by1020.00222.29221.09222.890.0088341.21
2412007.03.05 15:36buy10325.60222.29221.09222.89
2422007.03.05 15:36sell stop10476.80221.69222.89221.09
2432007.03.05 15:45t/p10325.60222.89221.09222.8912443.30100784.51
2442007.03.05 15:45delete10476.80221.69222.89221.09
2452007.03.05 15:45sell1050.10222.90224.10222.30
2462007.03.05 15:45buy stop1060.30223.50222.30224.10
2472007.03.05 16:12buy1060.30223.50222.30224.10
2482007.03.05 16:12close by1050.10223.50224.10222.30-48.60100735.91
2492007.03.05 16:12close by1060.00223.50222.30224.100.00100735.91
2502007.03.05 16:12buy1070.20223.50222.30224.10
2512007.03.05 16:12sell stop1080.60222.90224.10222.30
2522007.03.05 18:05sell1080.60222.90224.10222.30
2532007.03.05 18:05close by1070.20222.90222.30224.10-97.21100638.70
2542007.03.05 18:05close by1080.00222.90224.10222.300.00100638.70
2552007.03.05 18:05sell1090.40222.90224.10222.30
2562007.03.05 18:05buy stop1101.20223.50222.30224.10
2572007.03.05 22:16t/p1090.40222.30224.10222.30194.39100833.09
2582007.03.05 22:16delete1101.20223.50222.30224.10
2592007.03.05 22:16buy1110.10222.30221.10222.90
2602007.03.05 22:16sell stop1120.30221.70222.90221.10
2612007.03.05 23:24sell1120.30221.70222.90221.10
2622007.03.05 23:24close by1110.10221.70221.10222.90-48.61100784.48
2632007.03.05 23:24close by1120.00221.70222.90221.100.00100784.48
2642007.03.05 23:24sell1130.20221.70222.90221.10
2652007.03.05 23:25buy stop1140.60222.30221.10222.90
2662007.03.06 01:03buy1140.60222.30221.10222.90
2672007.03.06 01:03close by1130.20222.30222.90221.10-103.20100681.28
2682007.03.06 01:03close by1140.00222.30221.10222.900.00100681.28
2692007.03.06 01:03buy1150.40222.30221.10222.90
2702007.03.06 01:03sell stop1161.20221.70222.90221.10
2712007.03.06 01:33t/p1150.40222.90221.10222.90194.42100875.70
2722007.03.06 01:33delete1161.20221.70222.90221.10
2732007.03.06 01:33buy1170.10222.97221.77223.57
2742007.03.06 01:33sell stop1180.30222.37223.57221.77
2752007.03.06 02:32t/p1170.10223.57221.77223.5748.60100924.30
2762007.03.06 02:32delete1180.30222.37223.57221.77
2772007.03.06 02:32sell1190.10223.57224.77222.97
2782007.03.06 02:32buy stop1200.30224.17222.97224.77
2792007.03.06 03:25buy1200.30224.17222.97224.77
2802007.03.06 03:25close by1190.10224.17224.77222.97-48.60100875.70
2812007.03.06 03:25close by1200.00224.17222.97224.770.00100875.70
2822007.03.06 03:25buy1210.20224.17222.97224.77
2832007.03.06 03:25sell stop1220.60223.57224.77222.97
2842007.03.06 05:18t/p1210.20224.77222.97224.7797.21100972.91
2852007.03.06 05:18delete1220.60223.57224.77222.97
2862007.03.06 05:18buy1230.10224.85223.65225.45
2872007.03.06 05:18sell stop1240.30224.25225.45223.65
2882007.03.06 05:55sell1240.30224.25225.45223.65
2892007.03.06 05:55close by1230.10224.25223.65225.45-48.61100924.30
2902007.03.06 05:55close by1240.00224.25225.45223.650.00100924.30
2912007.03.06 05:55sell1250.20224.25225.45223.65
2922007.03.06 05:55buy stop1260.60224.85223.65225.45
2932007.03.06 08:49buy1260.60224.85223.65225.45
2942007.03.06 08:49close by1250.20224.85225.45223.65-97.19100827.11
2952007.03.06 08:49close by1260.00224.85223.65225.450.00100827.11
2962007.03.06 08:49buy1270.40224.85223.65225.45
2972007.03.06 08:49sell stop1281.20224.25225.45223.65
2982007.03.06 09:15sell1281.20224.25225.45223.65
2992007.03.06 09:15close by1270.40224.25223.65225.45-194.43100632.68
3002007.03.06 09:15close by1280.00224.25225.45223.650.00100632.68
3012007.03.06 09:15sell1290.80224.25225.45223.65
3022007.03.06 09:15buy stop1302.40224.85223.65225.45
3032007.03.06 12:50buy1302.40224.85223.65225.45
3042007.03.06 12:50close by1290.80224.85225.45223.65-388.79100243.89
3052007.03.06 12:50close by1300.00224.85223.65225.450.00100243.89
3062007.03.06 12:50buy1311.60224.85223.65225.45
3072007.03.06 12:50sell stop1324.80224.25225.45223.65
3082007.03.06 14:28sell1324.80224.25225.45223.65
3092007.03.06 14:28close by1311.60224.25223.65225.45-777.7199466.18
3102007.03.06 14:28close by1320.00224.25225.45223.650.0099466.18
3112007.03.06 14:28sell1333.20224.25225.45223.65
3122007.03.06 14:28buy stop1349.60224.85223.65225.45
3132007.03.06 14:59t/p1333.20223.65225.45223.651555.16101021.34
3142007.03.06 14:59delete1349.60224.85223.65225.45
3152007.03.06 14:59buy1350.10223.64222.44224.24
3162007.03.06 14:59sell stop1360.30223.04224.24222.44
3172007.03.06 15:38t/p1350.10224.24222.44224.2448.61101069.95
3182007.03.06 15:38delete1360.30223.04224.24222.44
3192007.03.06 15:38sell1370.10224.24225.44223.64
3202007.03.06 15:38buy stop1380.30224.84223.64225.44
3212007.03.06 20:15buy1380.30224.84223.64225.44
3222007.03.06 20:15close by1370.10224.84225.44223.64-48.60101021.35
3232007.03.06 20:15close by1380.00224.84223.64225.440.00101021.35
3242007.03.06 20:15buy1390.20224.84223.64225.44
3252007.03.06 20:15sell stop1400.60224.24225.44223.64
3262007.03.06 21:25t/p1390.20225.44223.64225.4497.22101118.57
3272007.03.06 21:25delete1400.60224.24225.44223.64
3282007.03.06 21:25buy1410.10225.51224.31226.11
3292007.03.06 21:25sell stop1420.30224.91226.11224.31
3302007.03.06 22:19sell1420.30224.91226.11224.31
3312007.03.06 22:19close by1410.10224.91224.31226.11-48.60101069.97
3322007.03.06 22:19close by1420.00224.91226.11224.310.00101069.97
3332007.03.06 22:19sell1430.20224.91226.11224.31
3342007.03.06 22:19buy stop1440.60225.51224.31226.11
3352007.03.06 23:14buy1440.60225.51224.31226.11
3362007.03.06 23:14close by1430.20225.51226.11224.31-97.20100972.77
3372007.03.06 23:14close by1440.00225.51224.31226.110.00100972.77
3382007.03.06 23:14buy1450.40225.51224.31226.11
3392007.03.06 23:14sell stop1461.20224.91226.11224.31
3402007.03.07 00:10t/p1450.40226.11224.31226.11200.77101173.54
3412007.03.07 00:10delete1461.20224.91226.11224.31
3422007.03.07 00:10sell1470.10226.11227.31225.51
3432007.03.07 00:10buy stop1480.30226.71225.51227.31
3442007.03.07 02:01t/p1470.10225.51227.31225.5148.59101222.13
3452007.03.07 02:01delete1480.30226.71225.51227.31
3462007.03.07 02:01sell1490.10225.43226.63224.83
3472007.03.07 02:01buy stop1500.30226.03224.83226.63
3482007.03.07 02:27t/p1490.10224.83226.63224.8348.60101270.73
3492007.03.07 02:27delete1500.30226.03224.83226.63
3502007.03.07 02:27sell1510.10224.74225.94224.14
3512007.03.07 02:27buy stop1520.30225.34224.14225.94
3522007.03.07 02:30t/p1510.10224.14225.94224.1448.60101319.33
3532007.03.07 02:30delete1520.30225.34224.14225.94
3542007.03.07 02:30sell1530.10224.06225.26223.46
3552007.03.07 02:31buy stop1540.30224.66223.46225.26
3562007.03.07 02:37buy1540.30224.66223.46225.26
3572007.03.07 02:37close by1530.10224.66225.26223.46-48.60101270.73
3582007.03.07 02:37close by1540.00224.66223.46225.260.00101270.73
3592007.03.07 02:37buy1550.20224.66223.46225.26
3602007.03.07 02:37sell stop1560.60224.06225.26223.46
3612007.03.07 04:25sell1560.60224.06225.26223.46
3622007.03.07 04:25close by1550.20224.06223.46225.26-97.21101173.52
3632007.03.07 04:25close by1560.00224.06225.26223.460.00101173.52
3642007.03.07 04:25sell1570.40224.06225.26223.46
3652007.03.07 04:25buy stop1581.20224.66223.46225.26
3662007.03.07 04:31buy1581.20224.66223.46225.26
3672007.03.07 04:31close by1570.40224.66225.26223.46-194.40100979.12
3682007.03.07 04:31close by1580.00224.66223.46225.260.00100979.12
3692007.03.07 04:31buy1590.80224.66223.46225.26
3702007.03.07 04:31sell stop1602.40224.06225.26223.46
3712007.03.07 23:29sell1602.40224.06225.26223.46
3722007.03.07 23:29close by1590.80224.06223.46225.26-388.85100590.27
3732007.03.07 23:29close by1600.00224.06225.26223.460.00100590.27
3742007.03.07 23:29sell1611.60224.06225.26223.46
3752007.03.07 23:29buy stop1624.80224.66223.46225.26
3762007.03.07 23:37t/p1611.60223.46225.26223.46777.58101367.85
3772007.03.07 23:37delete1624.80224.66223.46225.26
3782007.03.07 23:37buy1630.10223.45222.25224.05
3792007.03.07 23:37sell stop1640.30222.85224.05222.25
3802007.03.08 00:43sell1640.30222.85224.05222.25
3812007.03.08 00:43close by1630.10222.85222.25224.05-43.84101324.01
3822007.03.08 00:43close by1640.00222.85224.05222.250.00101324.01
3832007.03.08 00:43sell1650.20222.85224.05222.25
3842007.03.08 00:43buy stop1660.60223.45222.25224.05
3852007.03.08 01:21buy1660.60223.45222.25224.05
3862007.03.08 01:21close by1650.20223.45224.05222.25-97.20101226.81
3872007.03.08 01:21close by1660.00223.45222.25224.050.00101226.81
3882007.03.08 01:21buy1670.40223.45222.25224.05
3892007.03.08 01:21sell stop1681.20222.85224.05222.25
3902007.03.08 03:47t/p1670.40224.05222.25224.05194.42101421.23
3912007.03.08 03:47delete1681.20222.85224.05222.25
3922007.03.08 03:47buy1690.10224.15222.95224.75
3932007.03.08 03:47sell stop1700.30223.55224.75222.95
3942007.03.08 04:48t/p1690.10224.75222.95224.7548.61101469.84
3952007.03.08 04:48delete1700.30223.55224.75222.95
3962007.03.08 04:48buy1710.10224.82223.62225.42
3972007.03.08 04:48sell stop1720.30224.22225.42223.62
3982007.03.08 06:03t/p1710.10225.42223.62225.4248.60101518.44
3992007.03.08 06:03delete1720.30224.22225.42223.62
4002007.03.08 06:03sell1730.10225.43226.63224.83
4012007.03.08 06:03buy stop1740.30226.03224.83226.63
4022007.03.08 10:39buy1740.30226.03224.83226.63
4032007.03.08 10:39close by1730.10226.03226.63224.83-48.59101469.85
4042007.03.08 10:39close by1740.00226.03224.83226.630.00101469.85
4052007.03.08 10:39buy1750.20226.03224.83226.63
4062007.03.08 10:39sell stop1760.60225.43226.63224.83
4072007.03.08 12:05t/p1750.20226.63224.83226.6397.21101567.06
4082007.03.08 12:05delete1760.60225.43226.63224.83
4092007.03.08 12:05sell1770.10226.63227.83226.03
4102007.03.08 12:05buy stop1780.30227.23226.03227.83
4112007.03.08 13:32t/p1770.10226.03227.83226.0348.60101615.66
4122007.03.08 13:32delete1780.30227.23226.03227.83
4132007.03.08 13:32buy1790.10226.03224.83226.63
4142007.03.08 13:32sell stop1800.30225.43226.63224.83
4152007.03.08 13:50sell1800.30225.43226.63224.83
4162007.03.08 13:50close by1790.10225.43224.83226.63-48.61101567.05
4172007.03.08 13:50close by1800.00225.43226.63224.830.00101567.05
4182007.03.08 13:50sell1810.20225.43226.63224.83
4192007.03.08 13:50buy stop1820.60226.03224.83226.63
4202007.03.08 14:11buy1820.60226.03224.83226.63
4212007.03.08 14:11close by1810.20226.03226.63224.83-97.20101469.85
4222007.03.08 14:11close by1820.00226.03224.83226.630.00101469.85
4232007.03.08 14:11buy1830.40226.03224.83226.63
4242007.03.08 14:11sell stop1841.20225.43226.63224.83
4252007.03.08 17:10t/p1830.40226.63224.83226.63194.43101664.28
4262007.03.08 17:10delete1841.20225.43226.63224.83
4272007.03.08 17:10buy1850.10226.70225.50227.30
4282007.03.08 17:10sell stop1860.30226.10227.30225.50
4292007.03.08 18:30sell1860.30226.10227.30225.50
4302007.03.08 18:30close by1850.10226.10225.50227.30-48.61101615.67
4312007.03.08 18:30close by1860.00226.10227.30225.500.00101615.67
4322007.03.08 18:30sell1870.20226.10227.30225.50
4332007.03.08 18:30buy stop1880.60226.70225.50227.30
4342007.03.09 01:57buy1880.60226.70225.50227.30
4352007.03.09 01:57close by1870.20226.70227.30225.50-103.21101512.46
4362007.03.09 01:57close by1880.00226.70225.50227.300.00101512.46
4372007.03.09 01:57buy1890.40226.70225.50227.30
4382007.03.09 01:57sell stop1901.20226.10227.30225.50
4392007.03.09 14:30t/p1890.40227.30225.50227.30194.43101706.89
4402007.03.09 14:30delete1901.20226.10227.30225.50
4412007.03.09 14:30buy1910.10227.40226.20228.00
4422007.03.09 14:30sell stop1920.30226.80228.00226.20
4432007.03.09 14:38t/p1910.10228.00226.20228.0048.60101755.49
4442007.03.09 14:38delete1920.30226.80228.00226.20
4452007.03.09 14:38sell1930.10228.02229.22227.42
4462007.03.09 14:38buy stop1940.30228.62227.42229.22
4472007.03.09 18:16buy1940.30228.62227.42229.22
4482007.03.09 18:16close by1930.10228.62229.22227.42-48.60101706.89
4492007.03.09 18:16close by1940.00228.62227.42229.220.00101706.89
4502007.03.09 18:16buy1950.20228.62227.42229.22
4512007.03.09 18:16sell stop1960.60228.02229.22227.42
4522007.03.12 08:01t/p1950.20229.22227.42229.22100.39101807.28
4532007.03.12 08:01delete1960.60228.02229.22227.42
4542007.03.12 08:01buy1970.10229.29228.09229.89
4552007.03.12 08:01sell stop1980.30228.69229.89228.09
4562007.03.12 12:34sell1980.30228.69229.89228.09
4572007.03.12 12:34close by1970.10228.69228.09229.89-48.61101758.67
4582007.03.12 12:34close by1980.00228.69229.89228.090.00101758.67
4592007.03.12 12:34sell1990.20228.69229.89228.09
4602007.03.12 12:34buy stop2000.60229.29228.09229.89
4612007.03.12 13:21t/p1990.20228.09229.89228.0997.20101855.87
4622007.03.12 13:21delete2000.60229.29228.09229.89
4632007.03.12 13:21sell2010.10228.02229.22227.42
4642007.03.12 13:21buy stop2020.30228.62227.42229.22
4652007.03.12 13:25t/p2010.10227.42229.22227.4248.60101904.47
4662007.03.12 13:25delete2020.30228.62227.42229.22
4672007.03.12 13:25buy2030.10227.40226.20228.00
4682007.03.12 13:25sell stop2040.30226.80228.00226.20
4692007.03.12 13:30sell2040.30226.80228.00226.20
4702007.03.12 13:30close by2030.10226.80226.20228.00-48.61101855.86
4712007.03.12 13:30close by2040.00226.80228.00226.200.00101855.86
4722007.03.12 13:30sell2050.20226.80228.00226.20
4732007.03.12 13:30buy stop2060.60227.40226.20228.00
4742007.03.12 13:39buy2060.60227.40226.20228.00
4752007.03.12 13:39close by2050.20227.40228.00226.20-97.20101758.66
4762007.03.12 13:39close by2060.00227.40226.20228.000.00101758.66
4772007.03.12 13:39buy2070.40227.40226.20228.00
4782007.03.12 13:39sell stop2081.20226.80228.00226.20
4792007.03.12 13:56sell2081.20226.80228.00226.20
4802007.03.12 13:56close by2070.40226.80226.20228.00-194.42101564.24
4812007.03.12 13:56close by2080.00226.80228.00226.200.00101564.24
4822007.03.12 13:56sell2090.80226.80228.00226.20
4832007.03.12 13:56buy stop2102.40227.40226.20228.00
4842007.03.12 14:15t/p2090.80226.20228.00226.20388.79101953.03
4852007.03.12 14:15delete2102.40227.40226.20228.00
4862007.03.12 14:15buy2110.10226.20225.00226.80
4872007.03.12 14:15sell stop2120.30225.60226.80225.00
4882007.03.12 15:34t/p2110.10226.80225.00226.8048.61102001.64
4892007.03.12 15:34delete2120.30225.60226.80225.00
4902007.03.12 15:34buy2130.10226.87225.67227.47
4912007.03.12 15:34sell stop2140.30226.27227.47225.67
4922007.03.12 21:59t/p2130.10227.47225.67227.4748.61102050.25
4932007.03.12 21:59delete2140.30226.27227.47225.67
4942007.03.12 21:59sell2150.10227.49228.69226.89
4952007.03.12 22:00buy stop2160.30228.09226.89228.69
4962007.03.13 02:07t/p2150.10226.89228.69226.8945.59102095.84
4972007.03.13 02:07delete2160.30228.09226.89228.69
4982007.03.13 02:07buy2170.10226.89225.69227.49
4992007.03.13 02:07sell stop2180.30226.29227.49225.69
5002007.03.13 07:25sell2180.30226.29227.49225.69
5012007.03.13 07:25close by2170.10226.29225.69227.49-48.61102047.23
5022007.03.13 07:25close by2180.00226.29227.49225.690.00102047.23
5032007.03.13 07:25sell2190.20226.29227.49225.69
5042007.03.13 07:25buy stop2200.60226.89225.69227.49
5052007.03.13 12:06t/p2190.20225.69227.49225.6997.20102144.43
5062007.03.13 12:06delete2200.60226.89225.69227.49
5072007.03.13 12:06sell2210.10225.60226.80225.00
5082007.03.13 12:06buy stop2220.30226.20225.00226.80
5092007.03.13 15:53buy2220.30226.20225.00226.80
5102007.03.13 15:53close by2210.10226.20226.80225.00-48.60102095.83
5112007.03.13 15:53close by2220.00226.20225.00226.800.00102095.83
5122007.03.13 15:53buy2230.20226.20225.00226.80
5132007.03.13 15:53sell stop2240.60225.60226.80225.00
5142007.03.13 17:16sell2240.60225.60226.80225.00
5152007.03.13 17:16close by2230.20225.60225.00226.80-97.21101998.62
5162007.03.13 17:16close by2240.00225.60226.80225.000.00101998.62
5172007.03.13 17:16sell2250.40225.60226.80225.00
5182007.03.13 17:16buy stop2261.20226.20225.00226.80
5192007.03.13 18:37t/p2250.40225.00226.80225.00194.40102193.02
5202007.03.13 18:37delete2261.20226.20225.00226.80
5212007.03.13 18:37buy2270.10224.99223.79225.59
5222007.03.13 18:37sell stop2280.30224.39225.59223.79
5232007.03.13 21:01sell2280.30224.39225.59223.79
5242007.03.13 21:01close by2270.10224.39223.79225.59-48.61102144.41
5252007.03.13 21:01close by2280.00224.39225.59223.790.00102144.41
5262007.03.13 21:01sell2290.20224.39225.59223.79
5272007.03.13 21:01buy stop2300.60224.99223.79225.59
5282007.03.13 23:30t/p2290.20223.79225.59223.7997.19102241.60
5292007.03.13 23:30delete2300.60224.99223.79225.59
5302007.03.13 23:30buy2310.10223.79222.59224.39
5312007.03.13 23:30sell stop2320.30223.19224.39222.59
5322007.03.14 01:25t/p2310.10224.39222.59224.3950.19102291.79
5332007.03.14 01:25delete2320.30223.19224.39222.59
5342007.03.14 01:25sell2330.10224.40225.60223.80
5352007.03.14 01:25buy stop2340.30225.00223.80225.60
5362007.03.14 03:16t/p2330.10223.80225.60223.8048.60102340.39
5372007.03.14 03:16delete2340.30225.00223.80225.60
5382007.03.14 03:16buy2350.10223.79222.59224.39
5392007.03.14 03:16sell stop2360.30223.19224.39222.59
5402007.03.14 07:41sell2360.30223.19224.39222.59
5412007.03.14 07:41close by2350.10223.19222.59224.39-48.61102291.78
5422007.03.14 07:41close by2360.00223.19224.39222.590.00102291.78
5432007.03.14 07:41sell2370.20223.19224.39222.59
5442007.03.14 07:41buy stop2380.60223.79222.59224.39
5452007.03.14 11:15buy2380.60223.79222.59224.39
5462007.03.14 11:15close by2370.20223.79224.39222.59-97.20102194.58
5472007.03.14 11:15close by2380.00223.79222.59224.390.00102194.58
5482007.03.14 11:15buy2390.40223.79222.59224.39
5492007.03.14 11:15sell stop2401.20223.19224.39222.59
5502007.03.14 14:33t/p2390.40224.39222.59224.39194.43102389.01
5512007.03.14 14:33delete2401.20223.19224.39222.59
5522007.03.14 14:33buy2410.10224.47223.27225.07
5532007.03.14 14:33sell stop2420.30223.87225.07223.27
5542007.03.14 15:36t/p2410.10225.07223.27225.0748.61102437.62
5552007.03.14 15:36delete2420.30223.87225.07223.27
5562007.03.14 15:36sell2430.10225.07226.27224.47
5572007.03.14 15:36buy stop2440.30225.67224.47226.27
5582007.03.14 15:42buy2440.30225.67224.47226.27
5592007.03.14 15:42close by2430.10225.67226.27224.47-48.59102389.03
5602007.03.14 15:42close by2440.00225.67224.47226.270.00102389.03
5612007.03.14 15:42buy2450.20225.67224.47226.27
5622007.03.14 15:42sell stop2460.60225.07226.27224.47
5632007.03.14 16:59sell2460.60225.07226.27224.47
5642007.03.14 16:59close by2450.20225.07224.47226.27-97.21102291.82
5652007.03.14 16:59close by2460.00225.07226.27224.470.00102291.82
5662007.03.14 16:59sell2470.40225.07226.27224.47
5672007.03.14 16:59buy stop2481.20225.67224.47226.27
5682007.03.14 17:22t/p2470.40224.47226.27224.47194.39102486.21
5692007.03.14 17:22delete2481.20225.67224.47226.27
5702007.03.14 17:22buy2490.10224.45223.25225.05
5712007.03.14 17:22sell stop2500.30223.85225.05223.25
5722007.03.14 18:13t/p2490.10225.05223.25225.0548.61102534.82
5732007.03.14 18:13delete2500.30223.85225.05223.25
5742007.03.14 18:13buy2510.10225.12223.92225.72
5752007.03.14 18:13sell stop2520.30224.52225.72223.92
5762007.03.14 19:25t/p2510.10225.72223.92225.7248.61102583.43
5772007.03.14 19:25delete2520.30224.52225.72223.92
5782007.03.14 19:25buy2530.10225.79224.59226.39
5792007.03.14 19:25sell stop2540.30225.19226.39224.59
5802007.03.14 20:16t/p2530.10226.39224.59226.3948.60102632.03
5812007.03.14 20:16delete2540.30225.19226.39224.59
5822007.03.14 20:16buy2550.10226.46225.26227.06
5832007.03.14 20:16sell stop2560.30225.86227.06225.26
5842007.03.14 23:53t/p2550.10227.06225.26227.0648.60102680.63
5852007.03.14 23:53delete2560.30225.86227.06225.26
5862007.03.14 23:53buy2570.10227.14225.94227.74
5872007.03.14 23:53sell stop2580.30226.54227.74225.94
5882007.03.15 06:10sell2580.30226.54227.74225.94
5892007.03.15 06:10close by2570.10226.54225.94227.74-43.84102636.79
5902007.03.15 06:10close by2580.00226.54227.74225.940.00102636.79
5912007.03.15 06:10sell2590.20226.54227.74225.94
5922007.03.15 06:10buy stop2600.60227.14225.94227.74
5932007.03.15 08:07buy2600.60227.14225.94227.74
5942007.03.15 08:07close by2590.20227.14227.74225.94-97.19102539.60
5952007.03.15 08:07close by2600.00227.14225.94227.740.00102539.60
5962007.03.15 08:07buy2610.40227.14225.94227.74
5972007.03.15 08:07sell stop2621.20226.54227.74225.94
5982007.03.15 09:14sell2621.20226.54227.74225.94
5992007.03.15 09:14close by2610.40226.54225.94227.74-194.43102345.17
6002007.03.15 09:14close by2620.00226.54227.74225.940.00102345.17
6012007.03.15 09:14sell2630.80226.54227.74225.94
6022007.03.15 09:14buy stop2642.40227.14225.94227.74
6032007.03.15 11:41buy2642.40227.14225.94227.74
6042007.03.15 11:41close by2630.80227.14227.74225.94-388.79101956.38
6052007.03.15 11:41close by2640.00227.14225.94227.740.00101956.38
6062007.03.15 11:41buy2651.60227.14225.94227.74
6072007.03.15 11:41sell stop2664.80226.54227.74225.94
6082007.03.15 14:26sell2664.80226.54227.74225.94
6092007.03.15 14:26close by2651.60226.54225.94227.74-777.71101178.67
6102007.03.15 14:26close by2660.00226.54227.74225.940.00101178.67
6112007.03.15 14:26sell2673.20226.54227.74225.94
6122007.03.15 14:26buy stop2689.60227.14225.94227.74
6132007.03.15 15:41buy2689.60227.14225.94227.74
6142007.03.15 15:41close by2673.20227.14227.74225.94-1555.1699623.51
6152007.03.15 15:41close by2680.00227.14225.94227.740.0099623.51
6162007.03.15 15:41buy2696.40227.14225.94227.74
6172007.03.15 15:41sell stop27019.20226.54227.74225.94
6182007.03.15 17:39t/p2696.40227.74225.94227.743110.82102734.33
6192007.03.15 17:39delete27019.20226.54227.74225.94
6202007.03.15 17:39sell2710.10227.74228.94227.14
6212007.03.15 17:39buy stop2720.30228.34227.14228.94
6222007.03.16 01:00t/p2710.10227.14228.94227.1445.59102779.93
6232007.03.16 01:00delete2720.30228.34227.14228.94
6242007.03.16 01:00buy2730.10227.12225.92227.72
6252007.03.16 01:00sell stop2740.30226.52227.72225.92
6262007.03.16 02:12sell2740.30226.52227.72225.92
6272007.03.16 02:12close by2730.10226.52225.92227.72-48.60102731.33
6282007.03.16 02:12close by2740.00226.52227.72225.920.00102731.33
6292007.03.16 02:12sell2750.20226.52227.72225.92
6302007.03.16 02:12buy stop2760.60227.12225.92227.72
6312007.03.16 05:14buy2760.60227.12225.92227.72
6322007.03.16 05:14close by2750.20227.12227.72225.92-97.19102634.14
6332007.03.16 05:14close by2760.00227.12225.92227.720.00102634.14
6342007.03.16 05:14buy2770.40227.12225.92227.72
6352007.03.16 05:14sell stop2781.20226.52227.72225.92
6362007.03.16 14:55t/p2770.40227.72225.92227.72194.43102828.57
6372007.03.16 14:55delete2781.20226.52227.72225.92
6382007.03.16 14:55sell2790.10227.72228.92227.12
6392007.03.16 14:55buy stop2800.30228.32227.12228.92
6402007.03.16 16:02t/p2790.10227.12228.92227.1248.60102877.17
6412007.03.16 16:02delete2800.30228.32227.12228.92
6422007.03.16 16:02sell2810.10227.05228.25226.45
6432007.03.16 16:02buy stop2820.30227.65226.45228.25
6442007.03.16 21:43t/p2810.10226.45228.25226.4548.60102925.77
6452007.03.16 21:43delete2820.30227.65226.45228.25
6462007.03.16 21:43buy2830.10226.44225.24227.04
6472007.03.16 21:43sell stop2840.30225.84227.04225.24
6482007.03.18 23:00sell2840.30225.84227.04225.24
6492007.03.18 23:00close by2830.10225.84225.24227.04-48.60102877.17
6502007.03.18 23:00close by2840.00225.84227.04225.240.00102877.17
6512007.03.18 23:00sell2850.20225.84227.04225.24
6522007.03.18 23:00buy stop2860.60226.44225.24227.04
6532007.03.19 01:40buy2860.60226.44225.24227.04
6542007.03.19 01:40close by2850.20226.44227.04225.24-103.21102773.96
6552007.03.19 01:40close by2860.00226.44225.24227.040.00102773.96
6562007.03.19 01:40buy2870.40226.44225.24227.04
6572007.03.19 01:40sell stop2881.20225.84227.04225.24
6582007.03.19 02:10t/p2870.40227.04225.24227.04194.43102968.39
6592007.03.19 02:10delete2881.20225.84227.04225.24
6602007.03.19 02:10buy2890.10227.12225.92227.72
6612007.03.19 02:10sell stop2900.30226.52227.72225.92
6622007.03.19 02:18t/p2890.10227.72225.92227.7248.61103017.00
6632007.03.19 02:18delete2900.30226.52227.72225.92
6642007.03.19 02:18sell2910.10227.72228.92227.12
6652007.03.19 02:18buy stop2920.30228.32227.12228.92
6662007.03.19 02:33t/p2910.10227.12228.92227.1248.60103065.60
6672007.03.19 02:33delete2920.30228.32227.12228.92
6682007.03.19 02:33buy2930.10227.11225.91227.71
6692007.03.19 02:33sell stop2940.30226.51227.71225.91
6702007.03.19 03:35t/p2930.10227.71225.91227.7148.61103114.21
6712007.03.19 03:35delete2940.30226.51227.71225.91
6722007.03.19 03:35buy2950.10227.79226.59228.39
6732007.03.19 03:35sell stop2960.30227.19228.39226.59
6742007.03.19 03:50sell2960.30227.19228.39226.59
6752007.03.19 03:50close by2950.10227.19226.59228.39-48.61103065.60
6762007.03.19 03:50close by2960.00227.19228.39226.590.00103065.60
6772007.03.19 03:50sell2970.20227.19228.39226.59
6782007.03.19 03:50buy stop2980.60227.79226.59228.39
6792007.03.19 04:40buy2980.60227.79226.59228.39
6802007.03.19 04:40close by2970.20227.79228.39226.59-97.20102968.40
6812007.03.19 04:40close by2980.00227.79226.59228.390.00102968.40
6822007.03.19 04:40buy2990.40227.79226.59228.39
6832007.03.19 04:40sell stop3001.20227.19228.39226.59
6842007.03.19 10:11t/p2990.40228.39226.59228.39194.43103162.83
6852007.03.19 10:11delete3001.20227.19228.39226.59
6862007.03.19 10:11buy3010.10228.47227.27229.07
6872007.03.19 10:11sell stop3020.30227.87229.07227.27
6882007.03.19 11:48sell3020.30227.87229.07227.27
6892007.03.19 11:48close by3010.10227.87227.27229.07-48.61103114.22
6902007.03.19 11:48close by3020.00227.87229.07227.270.00103114.22
6912007.03.19 11:48sell3030.20227.87229.07227.27
6922007.03.19 11:48buy stop3040.60228.47227.27229.07
6932007.03.19 12:25buy3040.60228.47227.27229.07
6942007.03.19 12:25close by3030.20228.47229.07227.27-97.20103017.02
6952007.03.19 12:25close by3040.00228.47227.27229.070.00103017.02
6962007.03.19 12:25buy3050.40228.47227.27229.07
6972007.03.19 12:25sell stop3061.20227.87229.07227.27
6982007.03.19 17:12t/p3050.40229.07227.27229.07194.43103211.45
6992007.03.19 17:12delete3061.20227.87229.07227.27
7002007.03.19 17:12buy3070.10229.15227.95229.75
7012007.03.19 17:12sell stop3080.30228.55229.75227.95
7022007.03.19 19:00sell3080.30228.55229.75227.95
7032007.03.19 19:00close by3070.10228.55227.95229.75-48.60103162.85
7042007.03.19 19:00close by3080.00228.55229.75227.950.00103162.85
7052007.03.19 19:00sell3090.20228.55229.75227.95
7062007.03.19 19:00buy stop3100.60229.15227.95229.75
7072007.03.20 01:46buy3100.60229.15227.95229.75
7082007.03.20 01:46close by3090.20229.15229.75227.95-103.20103059.65
7092007.03.20 01:46close by3100.00229.15227.95229.750.00103059.65
7102007.03.20 01:46buy3110.40229.15227.95229.75
7112007.03.20 01:46sell stop3121.20228.55229.75227.95
7122007.03.20 09:13t/p3110.40229.75227.95229.75194.43103254.08
7132007.03.20 09:13delete3121.20228.55229.75227.95
7142007.03.20 09:13sell3130.10229.75230.95229.15
7152007.03.20 09:13buy stop3140.30230.35229.15230.95
7162007.03.20 10:22t/p3130.10229.15230.95229.1548.60103302.68
7172007.03.20 10:22delete3140.30230.35229.15230.95
7182007.03.20 10:22sell3150.10229.07230.27228.47
7192007.03.20 10:22buy stop3160.30229.67228.47230.27
7202007.03.20 10:30buy3160.30229.67228.47230.27
7212007.03.20 10:30close by3150.10229.67230.27228.47-48.60103254.08
7222007.03.20 10:30close by3160.00229.67228.47230.270.00103254.08
7232007.03.20 10:30buy3170.20229.67228.47230.27
7242007.03.20 10:30sell stop3180.60229.07230.27228.47
7252007.03.20 10:51t/p3170.20230.27228.47230.2797.21103351.29
7262007.03.20 10:51delete3180.60229.07230.27228.47
7272007.03.20 10:51buy3190.10230.35229.15230.95
7282007.03.20 10:51sell stop3200.30229.75230.95229.15
7292007.03.20 14:16sell3200.30229.75230.95229.15
7302007.03.20 14:16close by3190.10229.75229.15230.95-48.61103302.68
7312007.03.20 14:16close by3200.00229.75230.95229.150.00103302.68
7322007.03.20 14:16sell3210.20229.75230.95229.15
7332007.03.20 14:16buy stop3220.60230.35229.15230.95
7342007.03.20 14:25t/p3210.20229.15230.95229.1597.20103399.88
7352007.03.20 14:25delete3220.60230.35229.15230.95
7362007.03.20 14:25buy3230.10229.14227.94229.74
7372007.03.20 14:25sell stop3240.30228.54229.74227.94
7382007.03.20 14:52t/p3230.10229.74227.94229.7448.61103448.49
7392007.03.20 14:52delete3240.30228.54229.74227.94
7402007.03.20 14:52buy3250.10229.81228.61230.41
7412007.03.20 14:52sell stop3260.30229.21230.41228.61
7422007.03.20 14:59sell3260.30229.21230.41228.61
7432007.03.20 14:59close by3250.10229.21228.61230.41-48.60103399.89
7442007.03.20 14:59close by3260.00229.21230.41228.610.00103399.89
7452007.03.20 14:59sell3270.20229.21230.41228.61
7462007.03.20 14:59buy stop3280.60229.81228.61230.41
7472007.03.20 16:53buy3280.60229.81228.61230.41
7482007.03.20 16:53close by3270.20229.81230.41228.61-97.20103302.69
7492007.03.20 16:53close by3280.00229.81228.61230.410.00103302.69
7502007.03.20 16:53buy3290.40229.81228.61230.41
7512007.03.20 16:53sell stop3301.20229.21230.41228.61
7522007.03.21 08:01t/p3290.40230.41228.61230.41200.77103503.46
7532007.03.21 08:01delete3301.20229.21230.41228.61
7542007.03.21 08:01buy3310.10230.49229.29231.09
7552007.03.21 08:01sell stop3320.30229.89231.09229.29
7562007.03.21 11:37t/p3310.10231.09229.29231.0948.61103552.07
7572007.03.21 11:37delete3320.30229.89231.09229.29
7582007.03.21 11:37buy3330.10231.16229.96231.76
7592007.03.21 11:37sell stop3340.30230.56231.76229.96
7602007.03.21 12:28sell3340.30230.56231.76229.96
7612007.03.21 12:28close by3330.10230.56229.96231.76-48.61103503.46
7622007.03.21 12:28close by3340.00230.56231.76229.960.00103503.46
7632007.03.21 12:28sell3350.20230.56231.76229.96
7642007.03.21 12:28buy stop3360.60231.16229.96231.76
7652007.03.21 19:33buy3360.60231.16229.96231.76
7662007.03.21 19:33close by3350.20231.16231.76229.96-97.20103406.26
7672007.03.21 19:33close by3360.00231.16229.96231.760.00103406.26
7682007.03.21 19:33buy3370.40231.16229.96231.76
7692007.03.21 19:33sell stop3381.20230.56231.76229.96
7702007.03.22 10:30t/p3370.40231.76229.96231.76213.47103619.73
7712007.03.22 10:30delete3381.20230.56231.76229.96
7722007.03.22 10:30buy3390.10231.87230.67232.47
7732007.03.22 10:30sell stop3400.30231.27232.47230.67
7742007.03.22 13:16sell3400.30231.27232.47230.67
7752007.03.22 13:16close by3390.10231.27230.67232.47-48.60103571.13
7762007.03.22 13:16close by3400.00231.27232.47230.670.00103571.13
7772007.03.22 13:16sell3410.20231.27232.47230.67
7782007.03.22 13:16buy stop3420.60231.87230.67232.47
7792007.03.22 13:25buy3420.60231.87230.67232.47
7802007.03.22 13:25close by3410.20231.87232.47230.67-97.19103473.94
7812007.03.22 13:25close by3420.00231.87230.67232.470.00103473.94
7822007.03.22 13:25buy3430.40231.87230.67232.47
7832007.03.22 13:25sell stop3441.20231.27232.47230.67
7842007.03.23 10:09sell3441.20231.27232.47230.67
7852007.03.23 10:09close by3430.40231.27230.67232.47-188.08103285.86
7862007.03.23 10:09close by3440.00231.27232.47230.670.00103285.86
7872007.03.23 10:09sell3450.80231.27232.47230.67
7882007.03.23 10:09buy stop3462.40231.87230.67232.47
7892007.03.23 10:14t/p3450.80230.67232.47230.67388.79103674.65
7902007.03.23 10:14delete3462.40231.87230.67232.47
7912007.03.23 10:14buy3470.10230.65229.45231.25
7922007.03.23 10:14sell stop3480.30230.05231.25229.45
7932007.03.23 10:25t/p3470.10231.25229.45231.2548.61103723.26
7942007.03.23 10:25delete3480.30230.05231.25229.45
7952007.03.23 10:25buy3490.10231.34230.14231.94
7962007.03.23 10:25sell stop3500.30230.74231.94230.14
7972007.03.26 11:12t/p3490.10231.94230.14231.9450.20103773.46
7982007.03.26 11:12delete3500.30230.74231.94230.14
7992007.03.26 11:12sell3510.10231.94233.14231.34
8002007.03.26 11:12buy stop3520.30232.54231.34233.14
8012007.03.26 15:04buy3520.30232.54231.34233.14
8022007.03.26 15:04close by3510.10232.54233.14231.34-48.60103724.86
8032007.03.26 15:04close by3520.00232.54231.34233.140.00103724.86
8042007.03.26 15:04buy3530.20232.54231.34233.14
8052007.03.26 15:04sell stop3540.60231.94233.14231.34
8062007.03.26 16:07sell3540.60231.94233.14231.34
8072007.03.26 16:07close by3530.20231.94231.34233.14-97.21103627.65
8082007.03.26 16:07close by3540.00231.94233.14231.340.00103627.65
8092007.03.26 16:07sell3550.40231.94233.14231.34
8102007.03.26 16:07buy stop3561.20232.54231.34233.14
8112007.03.26 20:49buy3561.20232.54231.34233.14
8122007.03.26 20:49close by3550.40232.54233.14231.34-194.39103433.26
8132007.03.26 20:49close by3560.00232.54231.34233.140.00103433.26
8142007.03.26 20:49buy3570.80232.54231.34233.14
8152007.03.26 20:49sell stop3582.40231.94233.14231.34
8162007.03.27 11:31sell3582.40231.94233.14231.34
8172007.03.27 11:31close by3570.80231.94231.34233.14-376.16103057.10
8182007.03.27 11:31close by3580.00231.94233.14231.340.00103057.10
8192007.03.27 11:31sell3591.60231.94233.14231.34
8202007.03.27 11:31buy stop3604.80232.54231.34233.14
8212007.03.27 13:16buy3604.80232.54231.34233.14
8222007.03.27 13:16close by3591.60232.54233.14231.34-777.58102279.52
8232007.03.27 13:16close by3600.00232.54231.34233.140.00102279.52
8242007.03.27 13:16buy3613.20232.54231.34233.14
8252007.03.27 13:16sell stop3629.60231.94233.14231.34
8262007.03.27 15:34sell3629.60231.94233.14231.34
8272007.03.27 15:34close by3613.20231.94231.34233.14-1555.41100724.11
8282007.03.27 15:34close by3620.00231.94233.14231.340.00100724.11
8292007.03.27 15:34sell3636.40231.94233.14231.34
8302007.03.27 15:34buy stop36419.20232.54231.34233.14
8312007.03.27 23:15t/p3636.40231.34233.14231.343110.32103834.43
8322007.03.27 23:15delete36419.20232.54231.34233.14
8332007.03.27 23:15sell3650.10231.27232.47230.67
8342007.03.27 23:16buy stop3660.30231.87230.67232.47
8352007.03.28 01:48buy3660.30231.87230.67232.47
8362007.03.28 01:48close by3650.10231.87232.47230.67-51.61103782.82
8372007.03.28 01:48close by3660.00231.87230.67232.470.00103782.82
8382007.03.28 01:48buy3670.20231.87230.67232.47
8392007.03.28 01:48sell stop3680.60231.27232.47230.67
8402007.03.28 03:20sell3680.60231.27232.47230.67
8412007.03.28 03:20close by3670.20231.27230.67232.47-97.21103685.61
8422007.03.28 03:20close by3680.00231.27232.47230.670.00103685.61
8432007.03.28 03:20sell3690.40231.27232.47230.67
8442007.03.28 03:20buy stop3701.20231.87230.67232.47
8452007.03.28 03:57t/p3690.40230.67232.47230.67194.39103880.00
8462007.03.28 03:57delete3701.20231.87230.67232.47
8472007.03.28 03:57buy3710.10230.67229.47231.27
8482007.03.28 03:57sell stop3720.30230.07231.27229.47
8492007.03.28 06:38sell3720.30230.07231.27229.47
8502007.03.28 06:38close by3710.10230.07229.47231.27-48.61103831.39
8512007.03.28 06:38close by3720.00230.07231.27229.470.00103831.39
8522007.03.28 06:38sell3730.20230.07231.27229.47
8532007.03.28 06:38buy stop3740.60230.67229.47231.27
8542007.03.28 15:59t/p3730.20229.47231.27229.4797.20103928.59
8552007.03.28 15:59delete3740.60230.67229.47231.27
8562007.03.28 15:59buy3750.10229.45228.25230.05
8572007.03.28 15:59sell stop3760.30228.85230.05228.25
8582007.03.28 16:44sell3760.30228.85230.05228.25
8592007.03.28 16:44close by3750.10228.85228.25230.05-48.61103879.98
8602007.03.28 16:44close by3760.00228.85230.05228.250.00103879.98
8612007.03.28 16:44sell3770.20228.85230.05228.25
8622007.03.28 16:44buy stop3780.60229.45228.25230.05
8632007.03.28 18:06buy3780.60229.45228.25230.05
8642007.03.28 18:06close by3770.20229.45230.05228.25-97.19103782.79
8652007.03.28 18:06close by3780.00229.45228.25230.050.00103782.79
8662007.03.28 18:06buy3790.40229.45228.25230.05
8672007.03.28 18:06sell stop3801.20228.85230.05228.25
8682007.03.29 05:18t/p3790.40230.05228.25230.05213.48103996.27
8692007.03.29 05:18delete3801.20228.85230.05228.25
8702007.03.29 05:18sell3810.10230.05231.25229.45
8712007.03.29 05:18buy stop3820.30230.65229.45231.25
8722007.03.29 08:52buy3820.30230.65229.45231.25
8732007.03.29 08:52close by3810.10230.65231.25229.45-48.59103947.68
8742007.03.29 08:52close by3820.00230.65229.45231.250.00103947.68
8752007.03.29 08:52buy3830.20230.65229.45231.25
8762007.03.29 08:52sell stop3840.60230.05231.25229.45
8772007.03.29 15:30t/p3830.20231.25229.45231.2597.22104044.90
8782007.03.29 15:30delete3840.60230.05231.25229.45
8792007.03.29 15:30buy3850.10231.32230.12231.92
8802007.03.29 15:30sell stop3860.30230.72231.92230.12
8812007.03.30 04:19sell3860.30230.72231.92230.12
8822007.03.30 04:19close by3850.10230.72230.12231.92-47.02103997.88
8832007.03.30 04:19close by3860.00230.72231.92230.120.00103997.88
8842007.03.30 04:19sell3870.20230.72231.92230.12
8852007.03.30 04:19buy stop3880.60231.32230.12231.92
8862007.03.30 05:45buy3880.60231.32230.12231.92
8872007.03.30 05:45close by3870.20231.32231.92230.12-97.20103900.68
8882007.03.30 05:45close by3880.00231.32230.12231.920.00103900.68
8892007.03.30 05:45buy3890.40231.32230.12231.92
8902007.03.30 05:45sell stop3901.20230.72231.92230.12
8912007.03.30 09:53sell3901.20230.72231.92230.12
8922007.03.30 09:53close by3890.40230.72230.12231.92-194.42103706.26
8932007.03.30 09:53close by3900.00230.72231.92230.120.00103706.26
8942007.03.30 09:53sell3910.80230.72231.92230.12
8952007.03.30 09:53buy stop3922.40231.32230.12231.92
8962007.03.30 10:22buy3922.40231.32230.12231.92
8972007.03.30 10:22close by3910.80231.32231.92230.12-388.79103317.47
8982007.03.30 10:22close by3920.00231.32230.12231.920.00103317.47
8992007.03.30 10:22buy3931.60231.32230.12231.92
9002007.03.30 10:22sell stop3944.80230.72231.92230.12
9012007.03.30 16:40t/p3931.60231.92230.12231.92777.70104095.17
9022007.03.30 16:40delete3944.80230.72231.92230.12
9032007.03.30 16:40buy3950.10232.00230.80232.60
9042007.03.30 16:40sell stop3960.30231.40232.60230.80
9052007.03.30 17:09sell3960.30231.40232.60230.80
9062007.03.30 17:09close by3950.10231.40230.80232.60-48.61104046.56
9072007.03.30 17:09close by3960.00231.40232.60230.800.00104046.56
9082007.03.30 17:09sell3970.20231.40232.60230.80
9092007.03.30 17:09buy stop3980.60232.00230.80232.60
9102007.03.30 21:19buy3980.60232.00230.80232.60
9112007.03.30 21:19close by3970.20232.00232.60230.80-97.19103949.37
9122007.03.30 21:19close by3980.00232.00230.80232.600.00103949.37
9132007.03.30 21:19buy3990.40232.00230.80232.60
9142007.03.30 21:19sell stop4001.20231.40232.60230.80
9152007.04.01 23:00sell4001.20231.40232.60230.80
9162007.04.01 23:00close by3990.40231.40230.80232.60-194.42103754.95
9172007.04.01 23:00close by4000.00231.40232.60230.800.00103754.95
9182007.04.01 23:00sell4010.80231.40232.60230.80
9192007.04.01 23:00buy stop4022.40232.00230.80232.60
9202007.04.02 01:50buy4022.40232.00230.80232.60
9212007.04.02 01:50close by4010.80232.00232.60230.80-412.83103342.12
9222007.04.02 01:50close by4020.00232.00230.80232.600.00103342.12
9232007.04.02 01:50buy4031.60232.00230.80232.60
9242007.04.02 01:50sell stop4044.80231.40232.60230.80
9252007.04.02 01:52sell4044.80231.40232.60230.80
9262007.04.02 01:52close by4031.60231.40230.80232.60-777.71102564.41
9272007.04.02 01:52close by4040.00231.40232.60230.800.00102564.41
9282007.04.02 01:52sell4053.20231.40232.60230.80
9292007.04.02 01:52buy stop4069.60232.00230.80232.60
9302007.04.02 02:09buy4069.60232.00230.80232.60
9312007.04.02 02:09close by4053.20232.00232.60230.80-1555.16101009.25
9322007.04.02 02:09close by4060.00232.00230.80232.600.00101009.25
9332007.04.02 02:09buy4076.40232.00230.80232.60
9342007.04.02 02:09sell stop40819.20231.40232.60230.80
9352007.04.02 13:47t/p4076.40232.60230.80232.603110.82104120.07
9362007.04.02 13:47delete40819.20231.40232.60230.80
9372007.04.02 13:47sell4090.10232.63233.83232.03
9382007.04.02 13:47buy stop4100.30233.23232.03233.83
9392007.04.03 01:35buy4100.30233.23232.03233.83
9402007.04.03 01:35close by4090.10233.23233.83232.03-51.61104068.47
9412007.04.03 01:35close by4100.00233.23232.03233.830.00104068.47
9422007.04.03 01:35buy4110.20233.23232.03233.83
9432007.04.03 01:35sell stop4120.60232.63233.83232.03
9442007.04.03 08:03t/p4110.20233.83232.03233.8397.21104165.68
9452007.04.03 08:03delete4120.60232.63233.83232.03
9462007.04.03 08:03buy4130.10233.90232.70234.50
9472007.04.03 08:03sell stop4140.30233.30234.50232.70
9482007.04.03 09:42t/p4130.10234.50232.70234.5048.60104214.28
9492007.04.03 09:42delete4140.30233.30234.50232.70
9502007.04.03 09:42sell4150.10234.50235.70233.90
9512007.04.03 09:42buy stop4160.30235.10233.90235.70
9522007.04.03 17:48buy4160.30235.10233.90235.70
9532007.04.03 17:48close by4150.10235.10235.70233.90-48.59104165.69
9542007.04.03 17:48close by4160.00235.10233.90235.700.00104165.69
9552007.04.03 17:48buy4170.20235.10233.90235.70
9562007.04.03 17:48sell stop4180.60234.50235.70233.90
9572007.04.03 20:13sell4180.60234.50235.70233.90
9582007.04.03 20:13close by4170.20234.50233.90235.70-97.21104068.48
9592007.04.03 20:13close by4180.00234.50235.70233.900.00104068.48
9602007.04.03 20:13sell4190.40234.50235.70233.90
9612007.04.03 20:13buy stop4201.20235.10233.90235.70
9622007.04.05 13:00t/p4190.40233.90235.70233.90146.31104214.78
9632007.04.05 13:00delete4201.20235.10233.90235.70
9642007.04.05 13:00sell4210.10233.81235.01233.21
9652007.04.05 13:00buy stop4220.30234.41233.21235.01
9662007.04.05 13:20buy4220.30234.41233.21235.01
9672007.04.05 13:20close by4210.10234.41235.01233.21-48.60104166.18
9682007.04.05 13:20close by4220.00234.41233.21235.010.00104166.18
9692007.04.05 13:20buy4230.20234.41233.21235.01
9702007.04.05 13:20sell stop4240.60233.81235.01233.21
9712007.04.05 14:51sell4240.60233.81235.01233.21
9722007.04.05 14:51close by4230.20233.81233.21235.01-97.22104068.96
9732007.04.05 14:51close by4240.00233.81235.01233.210.00104068.96
9742007.04.05 14:51sell4250.40233.81235.01233.21
9752007.04.05 14:51buy stop4261.20234.41233.21235.01
9762007.04.06 06:57buy4261.20234.41233.21235.01
9772007.04.06 06:57close by4250.40234.41235.01233.21-206.42103862.54
9782007.04.06 06:57close by4260.00234.41233.21235.010.00103862.54
9792007.04.06 06:57buy4270.80234.41233.21235.01
9802007.04.06 06:57sell stop4282.40233.81235.01233.21
9812007.04.06 08:39sell4282.40233.81235.01233.21
9822007.04.06 08:39close by4270.80233.81233.21235.01-388.85103473.69
9832007.04.06 08:39close by4280.00233.81235.01233.210.00103473.69
9842007.04.06 08:39sell4291.60233.81235.01233.21
9852007.04.06 08:39buy stop4304.80234.41233.21235.01
9862007.04.06 14:30buy4304.80234.41233.21235.01
9872007.04.06 14:30close by4291.60234.41235.01233.21-777.58102696.11
9882007.04.06 14:30close by4300.00234.41233.21235.010.00102696.11
9892007.04.06 14:30buy4313.20234.41233.21235.01
9902007.04.06 14:30sell stop4329.60233.81235.01233.21
9912007.04.09 14:56sell4329.60233.81235.01233.21
9922007.04.09 14:56close by4313.20233.81233.21235.01-1504.61101191.51
9932007.04.09 14:56close by4320.00233.81235.01233.210.00101191.51
9942007.04.09 14:56sell4336.40233.81235.01233.21
9952007.04.09 14:56buy stop43419.20234.41233.21235.01
9962007.04.10 06:05buy43419.20234.41233.21235.01
9972007.04.10 06:05close by4336.40234.41235.01233.21-3302.6597888.86
9982007.04.10 06:05close by4340.00234.41233.21235.010.0097888.86
9992007.04.10 06:05buy43512.80234.41233.21235.01
10002007.04.10 06:05sell stop43638.40233.81235.01233.21
10012007.04.10 12:58t/p43512.80235.01233.21235.016221.65104110.51
10022007.04.10 12:58delete43638.40233.81235.01233.21
10032007.04.10 12:58sell4370.10235.01236.21234.41
10042007.04.10 12:58buy stop4380.30235.61234.41236.21
10052007.04.11 07:39buy4380.30235.61234.41236.21
10062007.04.11 07:39close by4370.10235.61236.21234.41-51.60104058.92
10072007.04.11 07:39close by4380.00235.61234.41236.210.00104058.92
10082007.04.11 07:39buy4390.20235.61234.41236.21
10092007.04.11 07:39sell stop4400.60235.01236.21234.41
10102007.04.11 16:31t/p4390.20236.21234.41236.2197.21104156.13
10112007.04.11 16:31delete4400.60235.01236.21234.41
10122007.04.11 16:31sell4410.10236.22237.42235.62
10132007.04.11 16:31buy stop4420.30236.82235.62237.42
10142007.04.11 20:42t/p4410.10235.62237.42235.6248.60104204.73
10152007.04.11 20:42delete4420.30236.82235.62237.42
10162007.04.11 20:42buy4430.10235.61234.41236.21
10172007.04.11 20:42sell stop4440.30235.01236.21234.41
10182007.04.13 10:41sell4440.30235.01236.21234.41
10192007.04.13 10:41close by4430.10235.01234.41236.21-42.26104162.47
10202007.04.13 10:41close by4440.00235.01236.21234.410.00104162.47
10212007.04.13 10:41sell4450.20235.01236.21234.41
10222007.04.13 10:41buy stop4460.60235.61234.41236.21
10232007.04.13 14:05buy4460.60235.61234.41236.21
10242007.04.13 14:05close by4450.20235.61236.21234.41-97.20104065.27
10252007.04.13 14:05close by4460.00235.61234.41236.210.00104065.27
10262007.04.13 14:05buy4470.40235.61234.41236.21
10272007.04.13 14:05sell stop4481.20235.01236.21234.41
10282007.04.13 16:38t/p4470.40236.21234.41236.21194.43104259.70
10292007.04.13 16:38delete4481.20235.01236.21234.41
10302007.04.13 16:38sell4490.10236.21237.41235.61
10312007.04.13 16:38buy stop4500.30236.81235.61237.41
10322007.04.13 17:08buy4500.30236.81235.61237.41
10332007.04.13 17:08close by4490.10236.81237.41235.61-48.60104211.10
10342007.04.13 17:08close by4500.00236.81235.61237.410.00104211.10
10352007.04.13 17:08buy4510.20236.81235.61237.41
10362007.04.13 17:08sell stop4520.60236.21237.41235.61
10372007.04.13 17:30sell4520.60236.21237.41235.61
10382007.04.13 17:30close by4510.20236.21235.61237.41-97.22104113.88
10392007.04.13 17:30close by4520.00236.21237.41235.610.00104113.88
10402007.04.13 17:30sell4530.40236.21237.41235.61
10412007.04.13 17:30buy stop4541.20236.81235.61237.41
10422007.04.13 19:47buy4541.20236.81235.61237.41
10432007.04.13 19:47close by4530.40236.81237.41235.61-194.40103919.48
10442007.04.13 19:47close by4540.00236.81235.61237.410.00103919.48
10452007.04.13 19:47buy4550.80236.81235.61237.41
10462007.04.13 19:47sell stop4562.40236.21237.41235.61
10472007.04.16 00:09t/p4550.80237.41235.61237.41401.56104321.04
10482007.04.16 00:09delete4562.40236.21237.41235.61
10492007.04.16 00:09sell4570.10237.41238.61236.81
10502007.04.16 00:09buy stop4580.30238.01236.81238.61
10512007.04.16 02:16t/p4570.10236.81238.61236.8148.60104369.64
10522007.04.16 02:16delete4580.30238.01236.81238.61
10532007.04.16 02:16buy4590.10236.80235.60237.40
10542007.04.16 02:16sell stop4600.30236.20237.40235.60
10552007.04.16 06:15t/p4590.10237.40235.60237.4048.61104418.25
10562007.04.16 06:15delete4600.30236.20237.40235.60
10572007.04.16 06:15sell4610.10237.40238.60236.80
10582007.04.16 06:15buy stop4620.30238.00236.80238.60
10592007.04.16 10:40buy4620.30238.00236.80238.60
10602007.04.16 10:40close by4610.10238.00238.60236.80-48.60104369.65
10612007.04.16 10:40close by4620.00238.00236.80238.600.00104369.65
10622007.04.16 10:40buy4630.20238.00236.80238.60
10632007.04.16 10:40sell stop4640.60237.40238.60236.80
10642007.04.17 08:48sell4640.60237.40238.60236.80
10652007.04.17 08:48close by4630.20237.40236.80238.60-94.03104275.61
10662007.04.17 08:48close by4640.00237.40238.60236.800.00104275.61
10672007.04.17 08:48sell4650.40237.40238.60236.80
10682007.04.17 08:48buy stop4661.20238.00236.80238.60
10692007.04.17 10:30buy4661.20238.00236.80238.60
10702007.04.17 10:30close by4650.40238.00238.60236.80-194.40104081.21
10712007.04.17 10:30close by4660.00238.00236.80238.600.00104081.21
10722007.04.17 10:30buy4670.80238.00236.80238.60
10732007.04.17 10:30sell stop4682.40237.40238.60236.80
10742007.04.17 12:13t/p4670.80238.60236.80238.60388.85104470.06
10752007.04.17 12:13delete4682.40237.40238.60236.80
10762007.04.17 12:13sell4690.10238.60239.80238.00
10772007.04.17 12:13buy stop4700.30239.20238.00239.80
10782007.04.17 12:28buy4700.30239.20238.00239.80
10792007.04.17 12:28close by4690.10239.20239.80238.00-48.60104421.46
10802007.04.17 12:28close by4700.00239.20238.00239.800.00104421.46
10812007.04.17 12:28buy4710.20239.20238.00239.80
10822007.04.17 12:28sell stop4720.60238.60239.80238.00
10832007.04.17 17:42sell4720.60238.60239.80238.00
10842007.04.17 17:42close by4710.20238.60238.00239.80-97.21104324.25
10852007.04.17 17:42close by4720.00238.60239.80238.000.00104324.25
10862007.04.17 17:42sell4730.40238.60239.80238.00
10872007.04.17 17:42buy stop4741.20239.20238.00239.80
10882007.04.18 13:42t/p4730.40238.00239.80238.00182.37104506.62
10892007.04.18 13:42delete4741.20239.20238.00239.80
10902007.04.18 13:42buy4750.10237.98236.78238.58
10912007.04.18 13:42sell stop4760.30237.38238.58236.78
10922007.04.18 13:54sell4760.30237.38238.58236.78
10932007.04.18 13:54close by4750.10237.38236.78238.58-48.60104458.02
10942007.04.18 13:54close by4760.00237.38238.58236.780.00104458.02
10952007.04.18 13:54sell4770.20237.38238.58236.78
10962007.04.18 13:54buy stop4780.60237.98236.78238.58
10972007.04.18 20:17buy4780.60237.98236.78238.58
10982007.04.18 20:17close by4770.20237.98238.58236.78-97.20104360.82
10992007.04.18 20:17close by4780.00237.98236.78238.580.00104360.82
11002007.04.18 20:17buy4790.40237.98236.78238.58
11012007.04.18 20:17sell stop4801.20237.38238.58236.78
11022007.04.19 02:13sell4801.20237.38238.58236.78
11032007.04.19 02:13close by4790.40237.38236.78238.58-175.38104185.44
11042007.04.19 02:13close by4800.00237.38238.58236.780.00104185.44
11052007.04.19 02:13sell4810.80237.38238.58236.78
11062007.04.19 02:13buy stop4822.40237.98236.78238.58
11072007.04.19 04:38t/p4810.80236.78238.58236.78388.79104574.23
11082007.04.19 04:38delete4822.40237.98236.78238.58
11092007.04.19 04:38buy4830.10236.77235.57237.37
11102007.04.19 04:38sell stop4840.30236.17237.37235.57
11112007.04.19 06:05sell4840.30236.17237.37235.57
11122007.04.19 06:05close by4830.10236.17235.57237.37-48.61104525.62
11132007.04.19 06:05close by4840.00236.17237.37235.570.00104525.62
11142007.04.19 06:05sell4850.20236.17237.37235.57
11152007.04.19 06:05buy stop4860.60236.77235.57237.37
11162007.04.19 08:38t/p4850.20235.57237.37235.5797.20104622.82
11172007.04.19 08:38delete4860.60236.77235.57237.37
11182007.04.19 08:38buy4870.10235.56234.36236.16
11192007.04.19 08:38sell stop4880.30234.96236.16234.36
11202007.04.19 09:02t/p4870.10236.16234.36236.1648.60104671.42
11212007.04.19 09:02delete4880.30234.96236.16234.36
11222007.04.19 09:02sell4890.10236.17237.37235.57
11232007.04.19 09:02buy stop4900.30236.77235.57237.37
11242007.04.19 13:14t/p4890.10235.57237.37235.5748.60104720.02
11252007.04.19 13:14delete4900.30236.77235.57237.37
11262007.04.19 13:14buy4910.10235.57234.37236.17
11272007.04.19 13:14sell stop4920.30234.97236.17234.37
11282007.04.19 15:08t/p4910.10236.17234.37236.1748.60104768.62
11292007.04.19 15:08delete4920.30234.97236.17234.37
11302007.04.19 15:08buy4930.10236.24235.04236.84
11312007.04.19 15:08sell stop4940.30235.64236.84235.04
11322007.04.19 16:02t/p4930.10236.84235.04236.8448.61104817.23
11332007.04.19 16:02delete4940.30235.64236.84235.04
11342007.04.19 16:02buy4950.10236.92235.72237.52
11352007.04.19 16:02sell stop4960.30236.32237.52235.72
11362007.04.20 02:39t/p4950.10237.52235.72237.5250.20104867.43
11372007.04.20 02:39delete4960.30236.32237.52235.72
11382007.04.20 02:39buy4970.10237.60236.40238.20
11392007.04.20 02:39sell stop4980.30237.00238.20236.40
11402007.04.20 08:19t/p4970.10238.20236.40238.2048.60104916.03
11412007.04.20 08:19delete4980.30237.00238.20236.40
11422007.04.20 08:19buy4990.10238.27237.07238.87
11432007.04.20 08:19sell stop5000.30237.67238.87237.07
11442007.04.20 10:30sell5000.30237.67238.87237.07
11452007.04.20 10:30close by4990.10237.67237.07238.87-48.61104867.42
11462007.04.20 10:30close by5000.00237.67238.87237.070.00104867.42
11472007.04.20 10:30sell5010.20237.67238.87237.07
11482007.04.20 10:30buy stop5020.60238.27237.07238.87
11492007.04.20 17:40buy5020.60238.27237.07238.87
11502007.04.20 17:40close by5010.20238.27238.87237.07-97.20104770.22
11512007.04.20 17:40close by5020.00238.27237.07238.870.00104770.22
11522007.04.20 17:40buy5030.40238.27237.07238.87
11532007.04.20 17:40sell stop5041.20237.67238.87237.07
11542007.04.20 22:47sell5041.20237.67238.87237.07
11552007.04.20 22:47close by5030.40237.67237.07238.87-194.43104575.79
11562007.04.20 22:47close by5040.00237.67238.87237.070.00104575.79
11572007.04.20 22:47sell5050.80237.67238.87237.07
11582007.04.20 22:47buy stop5062.40238.27237.07238.87
11592007.04.23 02:08buy5062.40238.27237.07238.87
11602007.04.23 02:08close by5050.80238.27238.87237.07-412.83104162.96
11612007.04.23 02:08close by5060.00238.27237.07238.870.00104162.96
11622007.04.23 02:08buy5071.60238.27237.07238.87
11632007.04.23 02:08sell stop5084.80237.67238.87237.07
11642007.04.23 05:44sell5084.80237.67238.87237.07
11652007.04.23 05:44close by5071.60237.67237.07238.87-777.70103385.26
11662007.04.23 05:44close by5080.00237.67238.87237.070.00103385.26
11672007.04.23 05:44sell5093.20237.67238.87237.07
11682007.04.23 05:44buy stop5109.60238.27237.07238.87
11692007.04.23 07:25t/p5093.20237.07238.87237.071555.16104940.42
11702007.04.23 07:25delete5109.60238.27237.07238.87
11712007.04.23 07:25sell5110.10237.00238.20236.40
11722007.04.23 07:25buy stop5120.30237.60236.40238.20
11732007.04.23 08:48t/p5110.10236.40238.20236.4048.60104989.02
11742007.04.23 08:48delete5120.30237.60236.40238.20
11752007.04.23 08:48buy5130.10236.37235.17236.97
11762007.04.23 08:48sell stop5140.30235.77236.97235.17
11772007.04.23 12:19t/p5130.10236.97235.17236.9748.61105037.63
11782007.04.23 12:19delete5140.30235.77236.97235.17
11792007.04.23 12:19sell5150.10236.97238.17236.37
11802007.04.23 12:19buy stop5160.30237.57236.37238.17
11812007.04.23 13:13buy5160.30237.57236.37238.17
11822007.04.23 13:13close by5150.10237.57238.17236.37-48.60104989.03
11832007.04.23 13:13close by5160.00237.57236.37238.170.00104989.03
11842007.04.23 13:13buy5170.20237.57236.37238.17
11852007.04.23 13:13sell stop5180.60236.97238.17236.37
11862007.04.23 23:14sell5180.60236.97238.17236.37
11872007.04.23 23:14close by5170.20236.97236.37238.17-97.21104891.82
11882007.04.23 23:14close by5180.00236.97238.17236.370.00104891.82
11892007.04.23 23:14sell5190.40236.97238.17236.37
11902007.04.23 23:14buy stop5201.20237.57236.37238.17
11912007.04.24 04:02t/p5190.40236.37238.17236.37182.37105074.19
11922007.04.24 04:02delete5201.20237.57236.37238.17
11932007.04.24 04:02buy5210.10236.37235.17236.97
11942007.04.24 04:02sell stop5220.30235.77236.97235.17
11952007.04.24 11:18t/p5210.10236.97235.17236.9748.61105122.80
11962007.04.24 11:18delete5220.30235.77236.97235.17
11972007.04.24 11:18buy5230.10237.04235.84237.64
11982007.04.24 11:18sell stop5240.30236.44237.64235.84
11992007.04.24 12:12t/p5230.10237.64235.84237.6448.61105171.41
12002007.04.24 12:12delete5240.30236.44237.64235.84
12012007.04.24 12:12buy5250.10237.71236.51238.31
12022007.04.24 12:12sell stop5260.30237.11238.31236.51
12032007.04.24 16:56sell5260.30237.11238.31236.51
12042007.04.24 16:56close by5250.10237.11236.51238.31-48.61105122.80
12052007.04.24 16:56close by5260.00237.11238.31236.510.00105122.80
12062007.04.24 16:56sell5270.20237.11238.31236.51
12072007.04.24 16:56buy stop5280.60237.71236.51238.31
12082007.04.25 11:15buy5280.60237.71236.51238.31
12092007.04.25 11:15close by5270.20237.71238.31236.51-103.21105019.59
12102007.04.25 11:15close by5280.00237.71236.51238.310.00105019.59
12112007.04.25 11:15buy5290.40237.71236.51238.31
12122007.04.25 11:15sell stop5301.20237.11238.31236.51
12132007.04.26 08:38t/p5290.40238.31236.51238.31213.47105233.06
12142007.04.26 08:38delete5301.20237.11238.31236.51
12152007.04.26 08:38buy5310.10238.38237.18238.98
12162007.04.26 08:38sell stop5320.30237.78238.98237.18
12172007.04.26 13:43sell5320.30237.78238.98237.18
12182007.04.26 13:43close by5310.10237.78237.18238.98-48.61105184.45
12192007.04.26 13:43close by5320.00237.78238.98237.180.00105184.45
12202007.04.26 13:43sell5330.20237.78238.98237.18
12212007.04.26 13:43buy stop5340.60238.38237.18238.98
12222007.04.27 02:56buy5340.60238.38237.18238.98
12232007.04.27 02:56close by5330.20238.38238.98237.18-103.21105081.24
12242007.04.27 02:56close by5340.00238.38237.18238.980.00105081.24
12252007.04.27 02:56buy5350.40238.38237.18238.98
12262007.04.27 02:56sell stop5361.20237.78238.98237.18
12272007.04.27 06:55sell5361.20237.78238.98237.18
12282007.04.27 06:55close by5350.40237.78237.18238.98-194.43104886.81
12292007.04.27 06:55close by5360.00237.78238.98237.180.00104886.81
12302007.04.27 06:55sell5370.80237.78238.98237.18
12312007.04.27 06:55buy stop5382.40238.38237.18238.98
12322007.04.27 10:40buy5382.40238.38237.18238.98
12332007.04.27 10:40close by5370.80238.38238.98237.18-388.79104498.02
12342007.04.27 10:40close by5380.00238.38237.18238.980.00104498.02
12352007.04.27 10:40buy5391.60238.38237.18238.98
12362007.04.27 10:40sell stop5404.80237.78238.98237.18
12372007.04.27 16:49t/p5391.60238.98237.18238.98777.71105275.73
12382007.04.27 16:49delete5404.80237.78238.98237.18
12392007.04.27 16:49buy5410.10239.08237.88239.68
12402007.04.27 16:49sell stop5420.30238.48239.68237.88
12412007.04.29 23:00sell5420.30238.48239.68237.88
12422007.04.29 23:00close by5410.10238.48237.88239.68-48.60105227.13
12432007.04.29 23:00close by5420.00238.48239.68237.880.00105227.13
12442007.04.29 23:00sell5430.20238.48239.68237.88
12452007.04.29 23:00buy stop5440.60239.08237.88239.68
12462007.04.29 23:06t/p5430.20237.88239.68237.8897.20105324.33
12472007.04.29 23:06delete5440.60239.08237.88239.68
12482007.04.29 23:06buy5450.10237.86236.66238.46
12492007.04.29 23:06sell stop5460.30237.26238.46236.66
12502007.04.30 02:51t/p5450.10238.46236.66238.4650.20105374.53
12512007.04.30 02:51delete5460.30237.26238.46236.66
12522007.04.30 02:51buy5470.10238.53237.33239.13
12532007.04.30 02:51sell stop5480.30237.93239.13237.33
12542007.05.01 04:21t/p5470.10239.13237.33239.1350.19105424.72
12552007.05.01 04:21delete5480.30237.93239.13237.33
12562007.05.01 04:21buy5490.10239.20238.00239.80
12572007.05.01 04:21sell stop5500.30238.60239.80238.00
12582007.05.02 07:59sell5500.30238.60239.80238.00
12592007.05.02 07:59close by5490.10238.60238.00239.80-47.02105377.69
12602007.05.02 07:59close by5500.00238.60239.80238.000.00105377.69
12612007.05.02 07:59sell5510.20238.60239.80238.00
12622007.05.02 07:59buy stop5520.60239.20238.00239.80
12632007.05.02 08:22buy5520.60239.20238.00239.80
12642007.05.02 08:22close by5510.20239.20239.80238.00-97.19105280.50
12652007.05.02 08:22close by5520.00239.20238.00239.800.00105280.50
12662007.05.02 08:22buy5530.40239.20238.00239.80
12672007.05.02 08:22sell stop5541.20238.60239.80238.00
12682007.05.08 10:38sell5541.20238.60239.80238.00
12692007.05.08 10:38close by5530.40238.60238.00239.80-156.32105124.19
12702007.05.08 10:38close by5540.00238.60239.80238.000.00105124.19
12712007.05.08 10:38sell5550.80238.60239.80238.00
12722007.05.08 10:38buy stop5562.40239.20238.00239.80
12732007.05.09 15:27buy5562.40239.20238.00239.80
12742007.05.09 15:27close by5550.80239.20239.80238.00-412.83104711.35
12752007.05.09 15:27close by5560.00239.20238.00239.800.00104711.35
12762007.05.09 15:27buy5571.60239.20238.00239.80
12772007.05.09 15:27sell stop5584.80238.60239.80238.00
12782007.05.10 15:23sell5584.80238.60239.80238.00
12792007.05.10 15:23close by5571.60238.60238.00239.80-701.51104009.85
12802007.05.10 15:23close by5580.00238.60239.80238.000.00104009.85
12812007.05.10 15:23sell5593.20238.60239.80238.00
12822007.05.10 15:23buy stop5609.60239.20238.00239.80
12832007.05.10 18:38t/p5593.20238.00239.80238.001555.16105565.01
12842007.05.10 18:38delete5609.60239.20238.00239.80
12852007.05.10 18:38sell5610.10237.92239.12237.32
12862007.05.10 18:38buy stop5620.30238.52237.32239.12
12872007.05.10 19:13t/p5610.10237.32239.12237.3248.60105613.61
12882007.05.10 19:13delete5620.30238.52237.32239.12
12892007.05.10 19:13sell5630.10237.25238.45236.65
12902007.05.10 19:13buy stop5640.30237.85236.65238.45
12912007.05.11 11:32t/p5630.10236.65238.45236.6545.59105659.20
12922007.05.11 11:32delete5640.30237.85236.65238.45
12932007.05.11 11:32sell5650.10236.58237.78235.98
12942007.05.11 11:32buy stop5660.30237.18235.98237.78
12952007.05.11 12:08buy5660.30237.18235.98237.78
12962007.05.11 12:08close by5650.10237.18237.78235.98-48.60105610.60
12972007.05.11 12:08close by5660.00237.18235.98237.780.00105610.60
12982007.05.11 12:08buy5670.20237.18235.98237.78
12992007.05.11 12:08sell stop5680.60236.58237.78235.98
13002007.05.11 16:32t/p5670.20237.78235.98237.7897.21105707.81
13012007.05.11 16:32delete5680.60236.58237.78235.98
13022007.05.11 16:32sell5690.10237.78238.98237.18
13032007.05.11 16:32buy stop5700.30238.38237.18238.98
13042007.05.11 17:14buy5700.30238.38237.18238.98
13052007.05.11 17:14close by5690.10238.38238.98237.18-48.60105659.21
13062007.05.11 17:14close by5700.00238.38237.18238.980.00105659.21
13072007.05.11 17:14buy5710.20238.38237.18238.98
13082007.05.11 17:15sell stop5720.60237.78238.98237.18
13092007.05.15 09:24sell5720.60237.78238.98237.18
13102007.05.15 09:24close by5710.20237.78237.18238.98-90.86105568.35
13112007.05.15 09:24close by5720.00237.78238.98237.180.00105568.35
13122007.05.15 09:24sell5730.40237.78238.98237.18
13132007.05.15 09:24buy stop5741.20238.38237.18238.98
13142007.05.15 14:34buy5741.20238.38237.18238.98
13152007.05.15 14:34close by5730.40238.38238.98237.18-194.39105373.96
13162007.05.15 14:34close by5740.00238.38237.18238.980.00105373.96
13172007.05.15 14:34buy5750.80238.38237.18238.98
13182007.05.15 14:35sell stop5762.40237.78238.98237.18
13192007.05.16 07:59t/p5750.80238.98237.18238.98401.55105775.52
13202007.05.16 07:59delete5762.40237.78238.98237.18
13212007.05.16 07:59sell5770.10239.04240.24238.44
13222007.05.16 08:00buy stop5780.30239.64238.44240.24
13232007.05.17 21:25buy5780.30239.64238.44240.24
13242007.05.17 21:25close by5770.10239.64240.24238.44-57.62105717.90
13252007.05.17 21:25close by5780.00239.64238.44240.240.00105717.90
13262007.05.17 21:25buy5790.20239.64238.44240.24
13272007.05.17 21:29sell stop5800.60239.04240.24238.44
13282007.05.18 12:29s/l5790.20238.44238.44240.24-191.25105526.65
13292007.05.18 12:29sell5800.60239.04240.24238.44
13302007.05.18 12:29buy stop5811.80239.64238.44240.24
13312007.05.18 12:54t/p5800.60238.44240.24238.44291.59105818.24
13322007.05.18 12:54delete5811.80239.64238.44240.24
13332007.05.18 12:54sell5820.10238.22239.42237.62
13342007.05.18 12:54buy stop5830.30238.82237.62239.42
13352007.05.18 16:10buy5830.30238.82237.62239.42
13362007.05.18 16:10close by5820.10238.82239.42237.62-48.60105769.64
13372007.05.18 16:10close by5830.00238.82237.62239.420.00105769.64
13382007.05.18 16:10buy5840.20238.82237.62239.42
13392007.05.18 16:10sell stop5850.60238.22239.42237.62
13402007.05.18 17:05t/p5840.20239.42237.62239.4297.22105866.86
13412007.05.18 17:05delete5850.60238.22239.42237.62
13422007.05.18 17:05buy5860.10239.49238.29240.09
13432007.05.18 17:09sell stop5870.30238.89240.09238.29
13442007.05.22 17:39t/p5860.10240.09238.29240.0951.79105918.64
13452007.05.22 17:39delete5870.30238.89240.09238.29
13462007.05.22 17:39sell5880.10240.10241.30239.50
13472007.05.22 17:40buy stop5890.30240.70239.50241.30
13482007.05.23 11:30buy5890.30240.70239.50241.30
13492007.05.23 11:30close by5880.10240.70241.30239.50-51.61105867.04
13502007.05.23 11:30close by5890.00240.70239.50241.300.00105867.04
13512007.05.23 11:30buy5900.20240.70239.50241.30
13522007.05.23 11:31sell stop5910.60240.10241.30239.50
13532007.05.23 13:39t/p5900.20241.30239.50241.3097.22105964.26
13542007.05.23 13:39delete5910.60240.10241.30239.50
13552007.05.23 13:39sell5920.10241.35242.55240.75
13562007.05.23 13:40buy stop5930.30241.95240.75242.55
13572007.05.25 01:36t/p5920.10240.75242.55240.7536.58106000.84
13582007.05.25 01:36delete5930.30241.95240.75242.55
13592007.05.25 01:36sell5940.10240.46241.66239.86
13602007.05.25 01:37buy stop5950.30241.06239.86241.66
13612007.05.25 03:14t/p5940.10239.86241.66239.8648.60106049.44
13622007.05.25 03:14delete5950.30241.06239.86241.66
13632007.05.25 03:14sell5960.10239.68240.88239.08
13642007.05.25 03:14buy stop5970.30240.28239.08240.88
13652007.05.25 04:14buy5970.30240.28239.08240.88
13662007.05.25 04:14close by5960.10240.28240.88239.08-48.59106000.85
13672007.05.25 04:14close by5970.00240.28239.08240.880.00106000.85
13682007.05.25 04:14buy5980.20240.28239.08240.88
13692007.05.25 04:15sell stop5990.60239.68240.88239.08
13702007.05.25 08:29t/p5980.20240.88239.08240.8897.22106098.07
13712007.05.25 08:29delete5990.60239.68240.88239.08
13722007.05.25 08:29sell6000.10240.99242.19240.39
13732007.05.25 08:30buy stop6010.30241.59240.39242.19
13742007.05.25 12:59buy6010.30241.59240.39242.19
13752007.05.25 12:59close by6000.10241.59242.19240.39-48.60106049.47
13762007.05.25 12:59close by6010.00241.59240.39242.190.00106049.47
13772007.05.25 12:59buy6020.20241.59240.39242.19
13782007.05.25 13:00sell stop6030.60240.99242.19240.39
13792007.05.29 03:34sell6030.60240.99242.19240.39
13802007.05.29 03:34close by6020.20240.99240.39242.19-90.86105958.61
13812007.05.29 03:34close by6030.00240.99242.19240.390.00105958.61
13822007.05.29 03:34sell6040.40240.99242.19240.39
13832007.05.29 03:34buy stop6051.20241.59240.39242.19
13842007.05.30 03:34t/p6040.40240.39242.19240.39182.37106140.98
13852007.05.30 03:34delete6051.20241.59240.39242.19
13862007.05.30 03:34sell6060.10240.28241.48239.68
13872007.05.30 03:44buy stop6070.30240.88239.68241.48
13882007.05.30 03:44buy6070.30240.88239.68241.48
13892007.05.30 03:44close by6060.10240.88241.48239.68-48.60106092.38
13902007.05.30 03:44close by6070.00240.88239.68241.480.00106092.38
13912007.05.30 03:44buy6080.20240.88239.68241.48
13922007.05.30 03:45sell stop6090.60240.28241.48239.68
13932007.05.30 09:04sell6090.60240.28241.48239.68
13942007.05.30 09:04close by6080.20240.28239.68241.48-97.22105995.16
13952007.05.30 09:04close by6090.00240.28241.48239.680.00105995.16
13962007.05.30 09:04sell6100.40240.28241.48239.68
13972007.05.30 09:04buy stop6111.20240.88239.68241.48
13982007.05.31 16:18buy6111.20240.88239.68241.48
13992007.05.31 16:18close by6100.40240.88241.48239.68-230.45105764.70
14002007.05.31 16:18close by6110.00240.88239.68241.480.00105764.70
14012007.05.31 16:18buy6120.80240.88239.68241.48
14022007.05.31 16:18sell stop6132.40240.28241.48239.68
14032007.06.01 14:59t/p6120.80241.48239.68241.48401.55106166.25
14042007.06.01 14:59delete6132.40240.28241.48239.68
14052007.06.01 14:59sell6140.10241.48242.68240.88
14062007.06.01 15:00buy stop6150.30242.08240.88242.68
14072007.06.01 22:54buy6150.30242.08240.88242.68
14082007.06.01 22:54close by6140.10242.08242.68240.88-48.60106117.65
14092007.06.01 22:54close by6150.00242.08240.88242.680.00106117.65
14102007.06.01 22:54buy6160.20242.08240.88242.68
14112007.06.01 22:55sell stop6170.60241.48242.68240.88
14122007.06.05 06:35t/p6160.20242.68240.88242.68103.57106221.23
14132007.06.05 06:35delete6170.60241.48242.68240.88
14142007.06.05 06:35buy6180.10242.76241.56243.36
14152007.06.05 06:35sell stop6190.30242.16243.36241.56
14162007.06.05 14:34sell6190.30242.16243.36241.56
14172007.06.05 14:34close by6180.10242.16241.56243.36-48.60106172.63
14182007.06.05 14:34close by6190.00242.16243.36241.560.00106172.63
14192007.06.05 14:34sell6200.20242.16243.36241.56
14202007.06.05 14:34buy stop6210.60242.76241.56243.36
14212007.06.06 10:29t/p6200.20241.56243.36241.5691.19106263.82
14222007.06.06 10:29delete6210.60242.76241.56243.36
14232007.06.06 10:29sell6220.10241.37242.57240.77
14242007.06.06 10:29buy stop6230.30241.97240.77242.57
14252007.06.07 02:04t/p6220.10240.77242.57240.7739.58106303.40
14262007.06.07 02:04delete6230.30241.97240.77242.57
14272007.06.07 02:04sell6240.10240.65241.85240.05
14282007.06.07 02:04buy stop6250.30241.25240.05241.85
14292007.06.07 04:19buy6250.30241.25240.05241.85
14302007.06.07 04:19close by6240.10241.25241.85240.05-48.60106254.80
14312007.06.07 04:19close by6250.00241.25240.05241.850.00106254.80
14322007.06.07 04:19buy6260.20241.25240.05241.85
14332007.06.07 04:20sell stop6270.60240.65241.85240.05
14342007.06.07 08:14t/p6260.20241.85240.05241.8597.21106352.01
14352007.06.07 08:14delete6270.60240.65241.85240.05
14362007.06.07 08:14sell6280.10241.89243.09241.29
14372007.06.07 08:15buy stop6290.30242.49241.29243.09
14382007.06.07 12:15t/p6280.10241.29243.09241.2948.60106400.61
14392007.06.07 12:15delete6290.30242.49241.29243.09
14402007.06.07 12:15buy6300.10241.29240.09241.89
14412007.06.07 12:19sell stop6310.30240.69241.89240.09
14422007.06.07 14:14sell6310.30240.69241.89240.09
14432007.06.07 14:14close by6300.10240.69240.09241.89-48.61106352.00
14442007.06.07 14:14close by6310.00240.69241.89240.090.00106352.00
14452007.06.07 14:14sell6320.20240.69241.89240.09
14462007.06.07 14:14buy stop6330.60241.29240.09241.89
14472007.06.07 18:09t/p6320.20240.09241.89240.0997.20106449.20
14482007.06.07 18:09delete6330.60241.29240.09241.89
14492007.06.07 18:09sell6340.10239.95241.15239.35
14502007.06.07 18:09buy stop6350.30240.55239.35241.15
14512007.06.07 18:59t/p6340.10239.35241.15239.3548.59106497.79
14522007.06.07 18:59delete6350.30240.55239.35241.15
14532007.06.07 18:59sell6360.10238.90240.10238.30
14542007.06.07 18:59buy stop6370.30239.50238.30240.10
14552007.06.07 19:04buy6370.30239.50238.30240.10
14562007.06.07 19:04close by6360.10239.50240.10238.30-48.60106449.19
14572007.06.07 19:04close by6370.00239.50238.30240.100.00106449.19
14582007.06.07 19:04buy6380.20239.50238.30240.10
14592007.06.07 19:05sell stop6390.60238.90240.10238.30
14602007.06.07 19:19sell6390.60238.90240.10238.30
14612007.06.07 19:19close by6380.20238.90238.30240.10-97.22106351.97
14622007.06.07 19:19close by6390.00238.90240.10238.300.00106351.97
14632007.06.07 19:19sell6400.40238.90240.10238.30
14642007.06.07 19:19buy stop6411.20239.50238.30240.10
14652007.06.07 20:57buy6411.20239.50238.30240.10
14662007.06.07 20:57close by6400.40239.50240.10238.30-194.39106157.58
14672007.06.07 20:57close by6410.00239.50238.30240.100.00106157.58
14682007.06.07 20:57buy6420.80239.50238.30240.10
14692007.06.07 20:58sell stop6432.40238.90240.10238.30
14702007.06.08 09:14sell6432.40238.90240.10238.30
14712007.06.08 09:14close by6420.80238.90238.30240.10-376.15105781.43
14722007.06.08 09:14close by6430.00238.90240.10238.300.00105781.43
14732007.06.08 09:14sell6441.60238.90240.10238.30
14742007.06.08 09:14buy stop6454.80239.50238.30240.10
14752007.06.08 09:29t/p6441.60238.30240.10238.30777.58106559.01
14762007.06.08 09:29delete6454.80239.50238.30240.10
14772007.06.08 09:29sell6460.10237.86239.06237.26
14782007.06.08 09:29buy stop6470.30238.46237.26239.06
14792007.06.08 10:34buy6470.30238.46237.26239.06
14802007.06.08 10:34close by6460.10238.46239.06237.26-48.60106510.41
14812007.06.08 10:34close by6470.00238.46237.26239.060.00106510.41
14822007.06.08 10:34buy6480.20238.46237.26239.06
14832007.06.08 10:35sell stop6490.60237.86239.06237.26
14842007.06.08 13:55t/p6480.20239.06237.26239.0697.22106607.63
14852007.06.08 13:55delete6490.60237.86239.06237.26
14862007.06.08 13:55buy6500.10239.13237.93239.73
14872007.06.08 13:59sell stop6510.30238.53239.73237.93
14882007.06.08 22:40t/p6500.10239.73237.93239.7348.61106656.24
14892007.06.08 22:40delete6510.30238.53239.73237.93
14902007.06.08 22:40buy6520.10239.80238.60240.40
14912007.06.08 22:44sell stop6530.30239.20240.40238.60
14922007.06.11 01:06sell6530.30239.20240.40238.60
14932007.06.11 01:06close by6520.10239.20238.60240.40-47.01106609.23
14942007.06.11 01:06close by6530.00239.20240.40238.600.00106609.23
14952007.06.11 01:06sell6540.20239.20240.40238.60
14962007.06.11 01:06buy stop6550.60239.80238.60240.40
14972007.06.11 17:41buy6550.60239.80238.60240.40
14982007.06.11 17:41close by6540.20239.80240.40238.60-97.20106512.03
14992007.06.11 17:41close by6550.00239.80238.60240.400.00106512.03
15002007.06.11 17:41buy6560.40239.80238.60240.40
15012007.06.11 17:41sell stop6571.20239.20240.40238.60
15022007.06.12 12:20t/p6560.40240.40238.60240.40200.77106712.80
15032007.06.12 12:20delete6571.20239.20240.40238.60
15042007.06.12 12:20buy6580.10240.47239.27241.07
15052007.06.12 12:24sell stop6590.30239.87241.07239.27
15062007.06.13 03:08sell6590.30239.87241.07239.27
15072007.06.13 03:08close by6580.10239.87239.27241.07-47.02106665.78
15082007.06.13 03:08close by6590.00239.87241.07239.270.00106665.78
15092007.06.13 03:08sell6600.20239.87241.07239.27
15102007.06.13 03:08buy stop6610.60240.47239.27241.07
15112007.06.13 04:34buy6610.60240.47239.27241.07
15122007.06.13 04:34close by6600.20240.47241.07239.27-97.20106568.58
15132007.06.13 04:34close by6610.00240.47239.27241.070.00106568.58
15142007.06.13 04:34buy6620.40240.47239.27241.07
15152007.06.13 04:34sell stop6631.20239.87241.07239.27
15162007.06.13 06:45t/p6620.40241.07239.27241.07194.42106763.00
15172007.06.13 06:45delete6631.20239.87241.07239.27
15182007.06.13 06:45buy6640.10241.19239.99241.79
15192007.06.13 06:45sell stop6650.30240.59241.79239.99
15202007.06.13 06:48sell6650.30240.59241.79239.99
15212007.06.13 06:48close by6640.10240.59239.99241.79-48.61106714.39
15222007.06.13 06:48close by6650.00240.59241.79239.990.00106714.39
15232007.06.13 06:48sell6660.20240.59241.79239.99
15242007.06.13 06:49buy stop6670.60241.19239.99241.79
15252007.06.13 06:50buy6670.60241.19239.99241.79
15262007.06.13 06:50close by6660.20241.19241.79239.99-97.19106617.20
15272007.06.13 06:50close by6670.00241.19239.99241.790.00106617.20
15282007.06.13 06:50buy6680.40241.19239.99241.79
15292007.06.13 06:50sell stop6691.20240.59241.79239.99
15302007.06.13 06:52sell6691.20240.59241.79239.99
15312007.06.13 06:52close by6680.40240.59239.99241.79-194.43106422.77
15322007.06.13 06:52close by6690.00240.59241.79239.990.00106422.77
15332007.06.13 06:52sell6700.80240.59241.79239.99
15342007.06.13 06:52buy stop6712.40241.19239.99241.79
15352007.06.13 07:29buy6712.40241.19239.99241.79
15362007.06.13 07:29close by6700.80241.19241.79239.99-388.79106033.98
15372007.06.13 07:29close by6710.00241.19239.99241.790.00106033.98
15382007.06.13 07:29buy6721.60241.19239.99241.79
15392007.06.13 07:29sell stop6734.80240.59241.79239.99
15402007.06.13 20:55t/p6721.60241.79239.99241.79777.70106811.68
15412007.06.13 20:55delete6734.80240.59241.79239.99
15422007.06.13 20:55sell6740.10241.94243.14241.34
15432007.06.13 20:56buy stop6750.30242.54241.34243.14
15442007.06.15 08:30buy6750.30242.54241.34243.14
15452007.06.15 08:30close by6740.10242.54243.14241.34-60.62106751.06
15462007.06.15 08:30close by6750.00242.54241.34243.140.00106751.06
15472007.06.15 08:30buy6760.20242.54241.34243.14
15482007.06.15 08:30sell stop6770.60241.94243.14241.34
15492007.06.15 10:43t/p6760.20243.14241.34243.1497.22106848.28
15502007.06.15 10:43delete6770.60241.94243.14241.34
15512007.06.15 10:43sell6780.10243.14244.34242.54
15522007.06.15 10:43buy stop6790.30243.74242.54244.34
15532007.06.15 15:15buy6790.30243.74242.54244.34
15542007.06.15 15:15close by6780.10243.74244.34242.54-48.60106799.68
15552007.06.15 15:15close by6790.00243.74242.54244.340.00106799.68
15562007.06.15 15:15buy6800.20243.74242.54244.34
15572007.06.15 15:15sell stop6810.60243.14244.34242.54
15582007.06.15 17:18t/p6800.20244.34242.54244.3497.21106896.89
15592007.06.15 17:18delete6810.60243.14244.34242.54
15602007.06.15 17:18buy6820.10244.42243.22245.02
15612007.06.15 17:18sell stop6830.30243.82245.02243.22
15622007.06.15 20:26sell6830.30243.82245.02243.22
15632007.06.15 20:26close by6820.10243.82243.22245.02-48.60106848.29
15642007.06.15 20:26close by6830.00243.82245.02243.220.00106848.29
15652007.06.15 20:26sell6840.20243.82245.02243.22
15662007.06.15 20:26buy stop6850.60244.42243.22245.02
15672007.06.15 22:59close at stop6840.20244.01245.02243.22-30.78106817.51