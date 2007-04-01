Interbank FX, LLC

Account: 1421413 Name: Guernica Currency: USD 2007 June 22, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298501312007.04.01 20:30balanceDeposit10 000.00
307188602007.04.06 18:58buy1.00eurusdm1.33791.31991.34142007.04.09 22:151.33540.000.00-1.21-25.00
 772188RB26DETT
307189482007.04.06 18:58sell1.00eurusdm1.33761.35561.33412007.04.09 22:231.33570.000.001.0819.00
 772189RB26DETT
308155602007.04.09 22:35sell1.00eurusdm1.33531.35331.33182007.04.10 07:491.34120.000.000.00-59.00
 772188RB26DETT
308295242007.04.10 00:57sell2.00eurusdm1.33711.35331.33362007.04.10 07:481.34110.000.000.00-80.00
 772188RB26DETT
308427412007.04.10 01:52sell4.00eurusdm1.33891.35331.33542007.04.10 07:471.34100.000.000.00-84.00
 772188RB26DETT
308504122007.04.10 02:25sell8.00eurusdm1.34081.35341.33732007.04.10 07:471.34110.000.000.00-24.00
 772188RB26DETT
308556202007.04.10 02:40sell16.00eurusdm1.34261.35341.33912007.04.10 07:471.34100.000.000.00256.00
 772188RB26DETT
309003752007.04.10 08:01sell1.00eurusdm1.34061.35861.33712007.04.10 17:201.34310.000.000.00-25.00
 772188RB26DETT
309314062007.04.10 11:55sell2.00eurusdm1.34241.35861.33892007.04.10 17:201.34320.000.000.00-16.00
 772188RB26DETT
309595452007.04.10 14:39sell4.00eurusdm1.34451.35891.34102007.04.10 17:201.34310.000.000.0056.00
 772188RB26DETT
309824652007.04.10 17:30sell1.00eurusdm1.34271.36071.33922007.04.12 02:111.34530.000.002.16-26.00
 772188RB26DETT
312136782007.04.12 01:36sell4.00eurusdm1.34451.35551.34102007.04.12 02:111.34520.000.000.00-28.00
 772188RB26DETT
312188112007.04.12 01:47sell8.00eurusdm1.34631.35551.34282007.04.12 02:111.34530.000.000.0080.00
 772188RB26DETT
312263102007.04.12 02:35buy2.01eurusdm1.34631.34871.35422007.04.12 14:451.34880.000.000.0050.25
 772188RB26DETT
312825982007.04.12 09:43buy4.02eurusdm1.34451.34881.35432007.04.12 14:451.34880.000.000.00172.86
 772188RB26DETT[sl]
313393992007.04.12 14:45buy2.05eurusdm1.34901.35231.35782007.04.13 07:461.35230.000.00-1.2467.65
 772188RB26DETT[sl]
315124822007.04.13 10:09buy2.07eurusdm1.35341.34061.35692007.04.13 15:391.35100.000.000.00-49.68
 772188RB26DETT
315699342007.04.13 14:41buy4.14eurusdm1.35161.34061.35512007.04.13 15:391.35090.000.000.00-28.98
 772188RB26DETT
315867942007.04.13 15:18buy8.28eurusdm1.34971.34051.35322007.04.13 15:391.35100.000.000.00107.64
 772188RB26DETT
316082982007.04.13 17:21sell2.07eurusdm1.35161.36441.34812007.04.16 05:451.35450.000.001.12-60.03
 772188RB26DETT
316120712007.04.13 17:48sell4.14eurusdm1.35341.36441.34992007.04.16 05:451.35450.000.002.24-45.54
 772188RB26DETT
316399722007.04.15 22:45sell4.16eurusdm1.35731.36651.35382007.04.16 05:451.35450.000.000.00116.48
 772188RB26DETT
316841672007.04.16 05:45sell1.04eurusdm1.35441.36721.35092007.04.17 00:181.35370.000.000.567.28
 772188RB26DETT
317146752007.04.16 09:27sell2.08eurusdm1.35621.35371.34822007.04.17 00:181.35370.000.001.1252.00
 772188RB26DETT[sl]
318194492007.04.17 05:31buy1.04eurusdm1.35451.35841.36392007.04.17 12:541.35840.000.000.0040.56
 772188RB26DETT[sl]
319417532007.04.17 19:39buy1.05eurusdm1.35721.35901.36452007.04.18 07:211.35900.000.00-0.6418.90
 772188RB26DETT[sl]
320118792007.04.18 07:21buy1.05eurusdm1.35921.34641.36272007.04.18 22:161.36030.000.00-1.9111.55
 772188RB26DETT
320637042007.04.18 12:05buy2.10eurusdm1.35741.36031.36582007.04.18 22:161.36030.000.00-3.8160.90
 772188RB26DETT[sl]
321363892007.04.18 23:10buy1.06eurusdm1.36171.34891.36522007.04.19 08:481.35880.000.000.00-30.74
 772188RB26DETT
321490632007.04.19 01:12buy2.12eurusdm1.35951.34851.36302007.04.19 08:471.35890.000.000.00-12.72
 772188RB26DETT
321967602007.04.19 06:28buy4.24eurusdm1.35771.34851.36122007.04.19 08:471.35900.000.000.0055.12
 772188RB26DETT
322486522007.04.19 11:01sell1.06eurusdm1.35901.37181.35552007.04.20 07:421.36100.000.000.57-21.20
 772188RB26DETT
322608732007.04.19 12:37sell2.12eurusdm1.36081.37181.35732007.04.20 07:411.36120.000.001.14-8.48
 772188RB26DETT
323209962007.04.19 22:08sell4.24eurusdm1.36261.37181.35912007.04.20 07:411.36130.000.000.0055.12
 772188RB26DETT
323863332007.04.20 08:37sell1.06eurusdm1.36051.35851.35302007.04.23 07:281.35850.000.000.5721.20
 772188RB26DETT[sl]
324474902007.04.22 22:00sell1.06usdchfm1.20661.22761.20312007.04.23 14:431.21100.000.000.00-38.51
 772189RB26DETT
325067902007.04.23 08:16sell2.12usdchfm1.20861.22761.20512007.04.23 14:431.21090.000.000.00-40.27
 772189RB26DETT
325098332007.04.23 08:34sell1.06eurusdm1.35611.37591.35262007.04.24 02:531.35590.000.000.572.12
 772188RB26DETT
325218532007.04.23 10:40sell4.24usdchfm1.21061.22761.20712007.04.23 14:421.21100.000.000.00-14.00
 772189RB26DETT
325402282007.04.23 12:08sell1.06usdcadm1.12241.14341.11892007.04.24 07:021.12190.000.00-0.374.72
 772190RB26DETT
325429472007.04.23 12:29sell8.48usdchfm1.21261.22761.20912007.04.23 14:421.21090.000.000.00119.05
 772189RB26DETT
325632932007.04.23 15:01sell1.07usdchfm1.21011.20721.20172007.04.24 11:421.20720.000.00-1.0125.70
 772189RB26DETT[sl]
325690782007.04.23 15:38sell2.14eurusdm1.35791.35591.35042007.04.24 02:531.35590.000.001.1642.80
 772188RB26DETT[sl]
326233792007.04.24 02:29sell2.14usdcadm1.12441.12201.11652007.04.24 07:021.12200.000.000.0045.78
 772190RB26DETT[sl]
326349112007.04.24 04:02sell1.07eurusdm1.35591.37571.35242007.04.25 12:401.36310.000.000.58-77.04
 772188RB26DETT
326614052007.04.24 09:23sell1.07usdcadm1.12131.14231.11782007.04.24 14:321.12110.000.000.001.91
 772190RB26DETT
326741442007.04.24 10:47sell2.14eurusdm1.35781.37581.35432007.04.25 12:401.36320.000.001.16-115.56
 772188RB26DETT
326920102007.04.24 13:30sell2.16usdcadm1.12331.12121.11572007.04.24 14:311.12120.000.000.0040.46
 772190RB26DETT[sl]
326963432007.04.24 14:01sell1.08usdchfm1.20341.22441.19992007.04.25 06:371.19990.000.00-1.0231.50
 772189RB26DETT[tp]
326965592007.04.24 14:01sell4.32eurusdm1.36011.37631.35662007.04.25 12:401.36330.000.002.33-138.24
 772188RB26DETT
327021042007.04.24 14:21sell8.64eurusdm1.36191.37631.35842007.04.25 12:401.36320.000.004.67-112.32
 772188RB26DETT
327237432007.04.24 17:14buy1.08usdcadm1.12291.10191.12642007.04.26 08:171.11650.000.000.97-61.91
 772190RB26DETT
327362632007.04.24 20:04sell17.28eurusdm1.36381.37641.36032007.04.25 12:391.36310.000.009.33120.96
 772188RB26DETT
327725292007.04.25 02:50buy2.16usdcadm1.12091.10191.12442007.04.26 08:171.11660.000.001.46-83.18
 772190RB26DETT
327910102007.04.25 06:37sell1.08usdchfm1.20051.22151.19702007.04.25 14:191.20180.000.000.00-11.68
 772189RB26DETT
327961072007.04.25 07:16sell2.16usdchfm1.20251.22151.19902007.04.25 14:191.20170.000.000.0014.38
 772189RB26DETT
328174222007.04.25 10:39sell34.56eurusdm1.36561.37641.36212007.04.25 12:391.36360.000.000.00691.20
 772188RB26DETT
328306152007.04.25 12:40sell4.56usdchfm1.20481.20171.19622007.04.25 14:191.20170.000.000.00117.63
 772189RB26DETT[sl]
328358302007.04.25 13:01buy4.48usdcadm1.11891.10191.12242007.04.26 08:161.11670.000.003.02-88.26
 772190RB26DETT
328452012007.04.25 14:05buy8.96usdcadm1.11691.10191.12042007.04.26 08:161.11660.000.006.05-24.07
 772190RB26DETT
328562082007.04.25 15:16buy18.24usdcadm1.11491.10191.11842007.04.26 08:161.11670.000.0012.31294.01
 772190RB26DETT
328589482007.04.25 15:57sell1.14usdchfm1.20221.22321.19872007.04.27 08:141.20600.000.00-4.28-35.92
 772189RB26DETT
328704332007.04.25 18:00sell1.14eurusdm1.36421.36151.35602007.04.26 09:481.36150.000.001.8530.78
 772188RB26DETT[sl]
328715482007.04.25 18:08sell2.28usdchfm1.20421.22321.20072007.04.27 08:131.20590.000.00-8.57-32.14
 772189RB26DETT
329684982007.04.26 09:04buy1.14usdcadm1.11721.12041.12592007.04.26 11:581.12040.000.000.0032.56
 772190RB26DETT[sl]
329735292007.04.26 09:31sell4.56usdchfm1.20621.22321.20272007.04.27 08:131.20610.000.00-4.293.78
 772189RB26DETT
329837252007.04.26 10:02sell1.00eurusdm1.36021.38001.35672007.04.27 15:051.36200.000.000.54-18.00
 772188RB26DETT
329964012007.04.26 11:33sell8.00usdchfm1.20821.22321.20472007.04.27 08:131.20620.000.00-7.52132.65
 772189RB26DETT
330555402007.04.26 19:32buy0.50usdcadm1.12141.09741.12492007.04.27 15:051.11520.000.000.11-27.80
 772190RB26DETT
331182872007.04.27 08:23sell0.50usdchfm1.20631.20241.19692007.04.27 12:311.20240.000.000.0016.22
 772189RB26DETT[sl]
331232882007.04.27 09:26buy1.00usdcadm1.11881.09731.12232007.04.27 15:051.11520.000.000.00-32.28
 772190RB26DETT
331266322007.04.27 10:07sell1.00eurusdm1.36221.38121.35872007.04.27 15:051.36210.000.000.001.00
 772188RB26DETT
331358032007.04.27 11:10sell2.00eurusdm1.36421.38121.36072007.04.27 15:051.36250.000.000.0034.00
 772188RB26DETT
331459682007.04.27 12:30sell4.00eurusdm1.36741.36351.35802007.04.27 15:051.36270.000.000.00188.00
 772188RB26DETT
331475332007.04.27 12:31sell0.50usdchfm1.20151.22251.19802007.04.27 15:051.20730.000.000.00-24.02
 772189RB26DETT
331487332007.04.27 12:31buy2.00usdcadm1.11621.09721.11972007.04.27 15:051.11500.000.000.00-21.52
 772190RB26DETT
331553682007.04.27 12:50buy4.00usdcadm1.11371.09721.11722007.04.27 15:051.11500.000.000.0046.64
 772190RB26DETT
331624012007.04.27 14:02sell1.00usdchfm1.20351.22251.20002007.04.27 15:051.20680.000.000.00-27.35
 772189RB26DETT
331722922007.04.27 15:05sell2.00usdchfm1.20641.22341.20292007.04.27 15:051.20690.000.000.00-8.29
 772189RB26DETT
331946992007.04.27 16:45sell0.50eurusdm1.36201.38301.35852007.04.30 06:451.36180.000.000.271.00
 772188RB26DETT
331955992007.04.27 16:50buy0.50usdchfm1.20911.18811.21262007.04.30 06:051.20600.000.000.45-12.85
 772189RB26DETT
332012922007.04.27 18:40buy1.00usdchfm1.20711.18811.21062007.04.30 06:041.20610.000.000.89-8.29
 772189RB26DETT
332016672007.04.27 18:42sell1.00eurusdm1.36401.36171.35622007.04.30 06:451.36170.000.000.5423.00
 772188RB26DETT[sl]
332019482007.04.27 18:45sell0.50usdcadm1.11501.13901.11152007.04.30 12:321.11410.000.00-0.184.04
 772190RB26DETT
332064452007.04.27 19:55buy2.00usdchfm1.20511.18811.20862007.04.30 06:041.20620.000.001.7818.24
 772189RB26DETT
332559702007.04.30 06:21sell1.00usdcadm1.11761.13911.11412007.04.30 12:321.11410.000.000.0031.42
 772190RB26DETT[tp]
332614462007.04.30 06:46sell0.50eurusdm1.36151.38251.35802007.04.30 15:491.36620.000.000.00-23.50
 772188RB26DETT
332683982007.04.30 07:17buy0.50usdchfm1.20911.18811.21262007.04.30 16:271.20670.000.000.00-9.94
 772189RB26DETT
333197062007.04.30 12:32sell0.50usdcadm1.11361.13761.11012007.04.30 13:251.11010.000.000.0015.77
 772190RB26DETT[tp]
333296022007.04.30 13:29sell1.00eurusdm1.36351.38251.36002007.04.30 15:491.36620.000.000.00-27.00
 772188RB26DETT
333296352007.04.30 13:29buy1.00usdchfm1.20711.18811.21062007.04.30 16:271.20680.000.000.00-2.49
 772189RB26DETT
333425282007.04.30 14:39sell0.50usdcadm1.10801.13201.10452007.05.01 13:241.10710.000.00-0.184.06
 772190RB26DETT
333493062007.04.30 15:07sell2.00eurusdm1.36551.38251.36202007.04.30 15:491.36610.000.000.00-12.00
 772188RB26DETT
333554392007.04.30 15:19buy2.00usdchfm1.20511.18811.20862007.04.30 16:251.20670.000.000.0026.52
 772189RB26DETT
333583382007.04.30 15:30sell4.00eurusdm1.36751.38251.36402007.04.30 15:491.36600.000.000.0060.00
 772188RB26DETT
333632952007.04.30 15:49buy0.50eurusdm1.36611.34511.36962007.05.01 13:561.36620.000.00-0.300.50
 772188RB26DETT
333734622007.04.30 17:14sell0.50usdchfm1.20591.22691.20242007.05.01 08:511.20800.000.00-0.47-8.69
 772189RB26DETT
334089152007.05.01 01:15buy0.90eurusdm1.36411.36621.37172007.05.01 13:561.36620.000.000.0018.90
 772188RB26DETT[sl]
334098442007.05.01 01:27sell0.90usdcadm1.11061.13211.10712007.05.01 13:241.10710.000.000.0028.45
 772190RB26DETT[tp]
334335932007.05.01 06:27sell0.90usdchfm1.20791.22691.20442007.05.01 08:511.20810.000.000.00-1.49
 772189RB26DETT
334500092007.05.01 07:40sell1.62usdchfm1.20991.22691.20642007.05.01 08:501.20820.000.000.0022.79
 772189RB26DETT
334712622007.05.01 10:22sell0.50usdchfm1.20761.22861.20412007.05.02 12:181.21600.000.00-0.47-34.54
 772189RB26DETT
335001362007.05.01 13:31sell0.50usdcadm1.10561.12961.10212007.05.02 12:181.10970.000.00-0.18-18.47
 772190RB26DETT
335135522007.05.01 14:18sell0.90usdchfm1.20961.22861.20612007.05.02 12:181.21610.000.00-0.85-48.10
 772189RB26DETT
335167582007.05.01 14:27sell0.90usdcadm1.10811.12961.10462007.05.02 12:181.10980.000.00-0.31-13.79
 772190RB26DETT
335187262007.05.01 14:33sell0.50eurusdm1.36201.35721.35172007.05.02 04:501.35720.000.000.2724.00
 772188RB26DETT[sl]
335221282007.05.01 14:45sell1.62usdchfm1.21161.22861.20812007.05.02 12:181.21600.000.00-1.52-58.62
 772189RB26DETT
335231292007.05.01 14:47sell2.92usdchfm1.21361.22861.21012007.05.02 12:181.21590.000.00-2.74-55.23
 772189RB26DETT
335377952007.05.01 15:44sell5.26usdchfm1.21581.22881.21232007.05.02 12:171.21580.000.00-4.940.00
 772189RB26DETT
335469522007.05.01 17:05sell1.62usdcadm1.11071.12971.10722007.05.02 12:171.10990.000.00-0.5711.68
 772190RB26DETT
335886802007.05.02 03:51sell2.92usdcadm1.11331.12981.10982007.05.02 12:171.10980.000.000.0092.09
 772190RB26DETT[tp]
336189542007.05.02 07:57sell0.50eurusdm1.35751.37851.35402007.05.03 12:341.36030.000.000.81-14.00
 772188RB26DETT
336326062007.05.02 10:52sell9.47usdchfm1.21781.22881.21432007.05.02 12:171.21560.000.000.00171.39
 772189RB26DETT
336468882007.05.02 12:20sell0.50usdcadm1.10991.13391.10642007.05.03 14:501.10640.000.00-0.5215.82
 772190RB26DETT[tp]
336525622007.05.02 13:06sell0.50usdchfm1.21501.21301.20752007.05.02 14:401.21300.000.000.008.24
 772189RB26DETT[sl]
336527382007.05.02 13:06sell0.90eurusdm1.35951.37851.35602007.05.03 12:331.36020.000.001.46-6.30
 772188RB26DETT
336827422007.05.02 17:00sell0.50usdchfm1.21311.21081.20532007.05.03 06:521.21080.000.00-1.419.50
 772189RB26DETT[sl]
337191202007.05.03 06:02sell1.62eurusdm1.36151.37851.35802007.05.03 12:331.36000.000.000.0024.30
 772188RB26DETT
337235642007.05.03 06:52sell0.50usdchfm1.21041.23141.20692007.05.04 07:051.21390.000.00-0.47-14.42
 772189RB26DETT
337518672007.05.03 13:00sell0.90usdchfm1.21241.23141.20892007.05.04 07:051.21400.000.00-0.85-11.86
 772189RB26DETT
337524352007.05.03 13:02sell0.50eurusdm1.35871.35671.35122007.05.03 14:071.35670.000.000.0010.00
 772188RB26DETT[sl]
337617882007.05.03 14:01sell1.62usdchfm1.21441.23141.21092007.05.04 07:041.21390.000.00-1.526.67
 772189RB26DETT
337645222007.05.03 14:07sell0.50eurusdm1.35651.37751.35302007.05.04 12:361.35650.000.000.270.00
 772188RB26DETT
337827852007.05.03 17:09buy0.50usdcadm1.10821.08421.11172007.05.08 21:381.10660.000.000.44-7.23
 772190RB26DETT
337881872007.05.03 18:31sell2.92usdchfm1.21641.23141.21292007.05.04 07:041.21410.000.00-2.7455.32
 772189RB26DETT
338378102007.05.04 07:05sell0.50usdchfm1.21361.23461.21012007.05.04 13:011.21240.000.000.004.95
 772189RB26DETT
338413362007.05.04 07:42sell0.90usdchfm1.21561.21231.20682007.05.04 13:011.21230.000.000.0024.50
 772189RB26DETT[sl]
338641672007.05.04 11:16buy0.90usdcadm1.10571.08421.10922007.05.08 21:381.10650.000.000.606.51
 772190RB26DETT
338745442007.05.04 12:31sell0.90eurusdm1.35851.35651.35102007.05.04 12:361.35650.000.000.0018.00
 772188RB26DETT[sl]
338923382007.05.04 13:36buy0.50eurusdm1.36021.33921.36372007.05.07 10:531.36060.000.00-0.302.00
 772188RB26DETT
338925072007.05.04 13:36sell0.50usdchfm1.21061.23161.20712007.05.09 13:241.21460.000.00-1.41-16.47
 772189RB26DETT
339061892007.05.04 15:30buy0.90eurusdm1.35831.36051.36602007.05.07 10:521.36050.000.00-0.5419.80
 772188RB26DETT[sl]
339676392007.05.07 11:05sell0.50eurusdm1.36061.38041.35712007.05.08 01:371.36060.000.000.270.00
 772188RB26DETT
339740642007.05.07 12:21buy1.62usdcadm1.10301.08401.10652007.05.08 21:381.10650.000.000.7251.24
 772190RB26DETT[tp]
339758952007.05.07 12:35sell0.90eurusdm1.36241.36051.35502007.05.08 01:371.36050.000.000.4917.10
 772188RB26DETT[sl]
340115112007.05.08 00:45sell0.90usdchfm1.21321.23221.20972007.05.09 13:241.21450.000.00-0.85-9.63
 772189RB26DETT
340320882007.05.08 05:25buy0.50eurusdm1.36161.34181.36512007.05.09 00:061.35360.000.00-0.30-40.00
 772188RB26DETT
340423292007.05.08 07:35buy0.90eurusdm1.35981.34181.36332007.05.09 00:051.35370.000.00-0.54-54.90
 772188RB26DETT
340504302007.05.08 08:37buy1.62eurusdm1.35791.34171.36142007.05.09 00:051.35360.000.00-0.98-69.66
 772188RB26DETT
340513702007.05.08 08:40sell1.62usdchfm1.21521.23221.21172007.05.09 13:241.21440.000.00-1.5210.67
 772189RB26DETT
340589502007.05.08 10:45buy2.92eurusdm1.35611.34171.35962007.05.09 00:051.35370.000.00-1.77-70.08
 772188RB26DETT
340750352007.05.08 14:13buy5.26eurusdm1.35421.34161.35772007.05.09 00:051.35360.000.00-3.18-31.56
 772188RB26DETT
340757082007.05.08 14:15sell2.92usdchfm1.21731.23231.21382007.05.09 13:241.21440.000.00-2.7469.73
 772189RB26DETT
340790382007.05.08 14:21buy9.47eurusdm1.35171.35361.35912007.05.09 00:051.35360.000.00-5.73179.93
 772188RB26DETT[sl]
341103742007.05.09 00:06sell0.50eurusdm1.35371.37351.35022007.05.09 18:351.35350.000.000.001.00
 772188RB26DETT
341194552007.05.09 03:35buy0.50usdcadm1.10691.08291.11042007.05.10 16:421.11040.000.000.3415.76
 772190RB26DETT[tp]
341570672007.05.09 13:15sell0.90eurusdm1.35551.35341.34792007.05.09 18:351.35340.000.000.0018.90
 772188RB26DETT[sl]
341610252007.05.09 13:25sell0.50usdchfm1.21461.23561.21112007.05.10 08:491.21730.000.00-1.41-11.09
 772189RB26DETT
341730952007.05.09 15:38sell0.90usdchfm1.21661.23561.21312007.05.10 08:491.21720.000.00-2.54-4.44
 772189RB26DETT
341846232007.05.09 18:19sell1.62usdchfm1.21861.23561.21512007.05.10 08:481.21720.000.00-4.5718.63
 772189RB26DETT
341899352007.05.09 18:47sell0.50eurusdm1.35251.37231.34902007.05.10 08:511.35460.000.000.81-10.50
 772188RB26DETT
342164742007.05.10 05:45sell0.90eurusdm1.35441.37241.35092007.05.10 08:511.35450.000.000.00-0.90
 772188RB26DETT
342223762007.05.10 06:33sell1.62eurusdm1.35621.37241.35272007.05.10 08:501.35460.000.000.0025.92
 772188RB26DETT
342371762007.05.10 08:51sell0.50eurusdm1.35431.35151.34602007.05.10 13:031.35150.000.000.0014.00
 772188RB26DETT[sl]
342377312007.05.10 09:00sell0.50usdchfm1.21661.23761.21312007.05.10 16:071.21900.000.000.00-9.84
 772189RB26DETT
342405252007.05.10 09:17sell0.90usdchfm1.21861.23761.21512007.05.10 16:071.21910.000.000.00-3.69
 772189RB26DETT
342779072007.05.10 13:17sell1.62usdchfm1.22071.23771.21722007.05.10 16:071.21900.000.000.0022.59
 772189RB26DETT
342963412007.05.10 16:08sell0.50usdchfm1.21891.23991.21542007.05.11 09:151.21890.000.00-0.470.00
 772189RB26DETT
343096412007.05.10 17:03sell0.90usdchfm1.22091.21891.21342007.05.11 09:151.21890.000.00-0.8514.77
 772189RB26DETT[sl]
343106972007.05.10 17:04sell0.50eurusdm1.34741.36721.34392007.05.15 10:271.35290.000.000.81-27.50
 772188RB26DETT
343261882007.05.10 20:03buy0.50usdcadm1.11161.08761.11512007.05.11 11:001.11510.000.000.1115.69
 772190RB26DETT[tp]
343930132007.05.11 09:16sell0.50usdchfm1.21841.23941.21492007.05.15 03:181.21840.000.00-0.940.00
 772189RB26DETT
344068432007.05.11 12:04sell0.90eurusdm1.34921.36721.34572007.05.15 10:261.35300.000.000.98-34.20
 772188RB26DETT
344252772007.05.11 13:36sell1.62eurusdm1.35101.36721.34752007.05.15 10:261.35290.000.001.74-30.78
 772188RB26DETT
344365282007.05.11 14:38sell0.50usdcadm1.11351.13751.11002007.05.14 02:371.11000.000.00-0.1815.77
 772190RB26DETT[tp]
344569042007.05.11 18:40sell2.92eurusdm1.35281.36721.34932007.05.15 10:261.35280.000.003.160.00
 772188RB26DETT
344761612007.05.14 02:37sell0.50usdcadm1.10951.13351.10602007.05.14 10:111.10860.000.000.004.06
 772190RB26DETT
344780802007.05.14 03:19sell5.26eurusdm1.35461.36721.35112007.05.15 10:251.35280.000.002.8494.68
 772188RB26DETT
344923032007.05.14 07:28sell0.90usdcadm1.11201.13351.10852007.05.14 10:111.10850.000.000.0028.42
 772190RB26DETT[tp]
344924402007.05.14 07:28sell0.90usdchfm1.22041.21831.21482007.05.15 03:131.21830.000.00-0.8515.51
 772189RB26DETT[sl]
345139902007.05.14 13:05sell0.50usdcadm1.10681.13081.10332007.05.15 09:181.10330.000.00-0.1815.86
 772190RB26DETT[tp]
345479462007.05.15 04:18buy0.50usdchfm1.21861.19941.22112007.05.16 11:391.21650.000.000.45-8.63
 772189RB26DETT
345696242007.05.15 09:18sell0.50usdcadm1.10271.12671.09972007.05.15 13:541.09970.000.000.0013.65
 772190RB26DETT[tp]
345757702007.05.15 10:27sell0.50eurusdm1.35281.37081.35032007.05.16 11:401.35850.000.000.27-28.50
 772188RB26DETT
345831152007.05.15 12:30sell1.00eurusdm1.35461.37081.35212007.05.16 11:391.35860.000.000.54-40.00
 772188RB26DETT
345990282007.05.15 14:02sell0.50usdcadm1.09811.12211.09512007.05.16 19:101.10350.000.00-0.18-24.47
 772190RB26DETT
346024632007.05.15 14:32sell2.00eurusdm1.35651.37091.35402007.05.16 11:391.35870.000.001.08-44.00
 772188RB26DETT
346075042007.05.15 14:40sell4.00eurusdm1.35831.37091.35582007.05.16 11:391.35860.000.002.16-12.00
 772188RB26DETT
346081372007.05.15 14:40buy0.90usdchfm1.21611.19891.21862007.05.16 11:391.21660.000.000.803.70
 772189RB26DETT
346115092007.05.15 14:51buy1.62usdchfm1.21411.19891.21662007.05.16 11:391.21660.000.001.4433.29
 772189RB26DETT[tp]
346152512007.05.15 15:02sell8.00eurusdm1.36011.37091.35762007.05.16 11:391.35860.000.004.32120.00
 772188RB26DETT
346853442007.05.16 11:50sell0.50eurusdm1.35781.37581.35532007.05.16 15:101.35530.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[tp]
346857812007.05.16 11:51sell0.90usdcadm1.10071.12221.09772007.05.16 19:101.10340.000.000.00-22.02
 772190RB26DETT
346907242007.05.16 12:13buy0.50usdchfm1.21931.20011.22182007.05.16 15:121.22180.000.000.0010.23
 772189RB26DETT[tp]
347138702007.05.16 15:10sell1.62usdcadm1.10331.12231.10032007.05.16 19:101.10360.000.000.00-4.40
 772190RB26DETT
347225322007.05.16 15:30sell0.50eurusdm1.35231.37031.34982007.05.17 11:191.35130.000.000.815.00
 772188RB26DETT
347344012007.05.16 16:23sell2.92usdcadm1.10591.12241.10292007.05.16 19:091.10350.000.000.0063.51
 772190RB26DETT
347408992007.05.16 18:15sell0.50usdchfm1.22331.24251.22082007.05.17 06:471.22080.000.00-1.4110.24
 772189RB26DETT[tp]
347465642007.05.16 19:52sell0.50usdcadm1.10351.12751.10052007.05.17 11:011.10050.000.00-0.5213.63
 772190RB26DETT[tp]
347836082007.05.17 06:48sell0.50usdchfm1.21991.23911.21742007.05.18 08:131.22490.000.00-0.47-20.41
 772189RB26DETT
347873862007.05.17 07:22sell0.90eurusdm1.35411.35121.34772007.05.17 11:191.35120.000.000.0026.10
 772188RB26DETT[sl]
347941922007.05.17 08:56sell0.90usdchfm1.22191.23911.21942007.05.18 08:131.22480.000.00-0.85-21.31
 772189RB26DETT
348001032007.05.17 10:19sell1.62usdchfm1.22391.23911.22142007.05.18 08:131.22490.000.00-1.52-13.23
 772189RB26DETT
348053002007.05.17 11:02sell0.50usdcadm1.09991.12391.09692007.05.18 06:541.09690.000.00-0.1813.67
 772190RB26DETT[tp]
348090112007.05.17 11:19sell0.50eurusdm1.35121.34871.34522007.05.17 12:531.34870.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[sl]
348176772007.05.17 12:30sell2.92usdchfm1.22591.23911.22342007.05.18 08:121.22510.000.00-2.7419.07
 772189RB26DETT
348278112007.05.17 12:53sell0.50eurusdm1.34861.36661.34612007.05.18 10:331.34820.000.000.272.00
 772188RB26DETT
348382302007.05.17 14:02sell5.26usdchfm1.22791.23911.22542007.05.18 08:121.22540.000.00-4.94107.31
 772189RB26DETT[tp]
348972652007.05.18 07:39sell0.50usdcadm1.09601.12001.09302007.05.18 12:301.09300.000.000.0013.72
 772190RB26DETT[tp]
349006252007.05.18 08:12sell0.90eurusdm1.35061.34831.34482007.05.18 10:331.34830.000.000.0020.70
 772188RB26DETT[sl]
349139722007.05.18 09:30sell0.50usdchfm1.22551.24471.22302007.05.18 15:081.22510.000.000.001.63
 772189RB26DETT
349205712007.05.18 10:31sell0.90usdchfm1.22751.24471.22502007.05.18 15:081.22500.000.000.0018.37
 772189RB26DETT[tp]
349215022007.05.18 10:33sell0.50eurusdm1.34791.36591.34542007.05.21 07:531.35020.000.000.27-11.50
 772188RB26DETT
349436542007.05.18 12:33sell0.50usdcadm1.09161.11561.08862007.05.18 15:311.08860.000.000.0013.78
 772190RB26DETT[tp]
349616302007.05.18 14:30sell0.90eurusdm1.34981.36601.34732007.05.21 07:521.35030.000.000.49-4.50
 772188RB26DETT
349730682007.05.18 15:24sell1.62eurusdm1.35171.36611.34922007.05.21 07:521.35020.000.000.8724.30
 772188RB26DETT
349741032007.05.18 15:31sell0.50usdcadm1.08761.11161.08462007.05.21 08:241.08460.000.00-0.1813.83
 772190RB26DETT[tp]
349836442007.05.18 16:59sell0.50usdchfm1.22621.24541.22372007.05.22 06:371.22940.000.00-0.94-13.01
 772189RB26DETT
350031692007.05.20 22:54sell0.90usdchfm1.22821.24541.22572007.05.22 06:371.22950.000.00-0.85-9.52
 772189RB26DETT
350691322007.05.21 08:24sell0.50usdcadm1.08441.10841.08142007.05.21 15:101.08410.000.000.001.38
 772190RB26DETT
351280812007.05.21 11:58sell1.62usdchfm1.23201.24721.22952007.05.22 06:371.22950.000.00-1.5232.94
 772189RB26DETT[tp]
351291052007.05.21 12:03sell0.90usdcadm1.08701.10851.08402007.05.21 15:101.08400.000.000.0024.91
 772190RB26DETT[tp]
351325722007.05.21 12:20sell0.50eurusdm1.34391.36191.34142007.05.23 07:461.34280.000.000.545.50
 772188RB26DETT
351582162007.05.21 14:59sell0.90eurusdm1.34581.36201.34332007.05.23 07:451.34330.000.000.9822.50
 772188RB26DETT[tp]
351603402007.05.21 15:10sell0.50usdcadm1.08361.10761.08062007.05.23 08:501.08650.000.00-0.36-13.35
 772190RB26DETT
352452562007.05.22 06:38sell0.50usdchfm1.22891.24811.22642007.05.23 06:271.22830.000.00-0.472.44
 772189RB26DETT
352709612007.05.22 09:35sell0.90usdchfm1.23091.24811.22842007.05.23 06:271.22840.000.00-0.8518.32
 772189RB26DETT[tp]
353040352007.05.22 14:00sell0.90usdcadm1.08611.10761.08312007.05.23 08:501.08640.000.00-0.31-2.49
 772190RB26DETT
353892642007.05.23 06:33sell0.50usdchfm1.22841.24761.22592007.05.23 11:261.22780.000.000.002.44
 772189RB26DETT
354008432007.05.23 07:46sell0.50eurusdm1.34291.36091.34042007.05.23 17:331.34640.000.000.00-17.50
 772188RB26DETT
354046682007.05.23 07:52sell0.90usdchfm1.23041.24761.22792007.05.23 11:261.22790.000.000.0018.32
 772189RB26DETT[tp]
354108592007.05.23 08:10sell1.62usdcadm1.08871.10771.08572007.05.23 08:501.08640.000.000.0034.30
 772190RB26DETT
354191712007.05.23 08:50sell0.50usdcadm1.08611.11011.08312007.05.23 12:051.08310.000.000.0013.85
 772190RB26DETT[tp]
354285042007.05.23 09:28sell1.00eurusdm1.34471.36091.34222007.05.23 17:331.34650.000.000.00-18.00
 772188RB26DETT
354552762007.05.23 11:38sell2.00eurusdm1.34661.36101.34412007.05.23 17:331.34660.000.000.000.00
 772188RB26DETT
354563472007.05.23 11:40sell0.50usdchfm1.22701.24621.22452007.05.23 12:291.22450.000.000.0010.21
 772189RB26DETT[tp]
354605262007.05.23 11:49sell4.00eurusdm1.34841.36101.34592007.05.23 17:331.34660.000.000.0072.00
 772188RB26DETT
354872262007.05.23 13:30sell0.50usdchfm1.22561.24481.22312007.05.24 11:491.22820.000.00-1.41-10.58
 772189RB26DETT
355035992007.05.23 14:45sell0.50usdcadm1.08181.10581.07882007.05.24 12:521.08150.000.00-0.521.39
 772190RB26DETT
355248622007.05.23 17:17sell0.90usdchfm1.22761.24481.22512007.05.24 11:491.22830.000.00-2.54-5.13
 772189RB26DETT
355295242007.05.23 17:33sell0.50eurusdm1.34631.34361.34012007.05.24 07:541.34360.000.000.8113.50
 772188RB26DETT[sl]
356182122007.05.24 07:50sell0.90usdcadm1.08441.10591.08142007.05.24 12:521.08140.000.000.0024.97
 772190RB26DETT[tp]
356194912007.05.24 07:55sell0.50eurusdm1.34351.36151.34102007.05.24 14:041.34330.000.000.001.00
 772188RB26DETT
356336922007.05.24 09:09sell1.62usdchfm1.22961.24481.22712007.05.24 11:491.22820.000.000.0018.47
 772189RB26DETT
356523342007.05.24 12:19sell0.50usdchfm1.22711.24631.22462007.05.24 14:571.22910.000.000.00-8.14
 772189RB26DETT
356583512007.05.24 12:38sell0.90usdchfm1.22931.24651.22682007.05.24 14:561.22910.000.000.001.46
 772189RB26DETT
356623472007.05.24 13:16sell0.50usdcadm1.08031.10431.07732007.05.25 12:251.08250.000.00-0.18-10.16
 772190RB26DETT
356630202007.05.24 13:21sell1.00eurusdm1.34531.34321.33972007.05.24 14:041.34320.000.000.0021.00
 772188RB26DETT[sl]
356773972007.05.24 14:20sell1.62usdchfm1.23131.24651.22882007.05.24 14:561.22900.000.000.0030.32
 772189RB26DETT
356824632007.05.24 14:53sell0.90usdcadm1.08291.10441.07992007.05.25 12:251.08260.000.00-0.312.49
 772190RB26DETT
356875672007.05.24 15:24sell0.50eurusdm1.34261.36061.34012007.05.25 01:081.34170.000.000.274.50
 772188RB26DETT
356944102007.05.24 16:19sell0.50usdchfm1.22831.24751.22582007.05.29 05:341.22800.000.00-1.411.22
 772189RB26DETT
357021202007.05.24 17:58sell1.00eurusdm1.34441.34181.33832007.05.25 01:081.34180.000.000.5426.00
 772188RB26DETT[sl]
357426882007.05.25 01:08sell0.50eurusdm1.34161.35961.33912007.05.25 15:041.34550.000.000.00-19.50
 772188RB26DETT
357612242007.05.25 06:28sell1.00eurusdm1.34341.35961.34092007.05.25 15:041.34540.000.000.00-20.00
 772188RB26DETT
357724142007.05.25 08:15sell1.62usdcadm1.08551.10451.08252007.05.25 12:241.08250.000.000.0044.90
 772190RB26DETT[tp]
357875612007.05.25 12:21sell2.00eurusdm1.34521.35961.34272007.05.25 15:041.34550.000.000.00-6.00
 772188RB26DETT
357882032007.05.25 12:25sell0.50usdcadm1.08211.10611.07912007.05.25 14:071.07910.000.000.0013.90
 772190RB26DETT[tp]
357959352007.05.25 14:08sell4.00eurusdm1.34701.35961.34452007.05.25 15:041.34550.000.000.0060.00
 772188RB26DETT
358044782007.05.25 15:05sell0.50eurusdm1.34541.34291.33942007.05.29 02:081.34290.000.000.5412.50
 772188RB26DETT[sl]
358109952007.05.25 17:34sell0.50usdcadm1.07901.10301.07602007.05.29 13:011.07850.000.00-0.362.32
 772190RB26DETT
359066302007.05.29 01:40sell1.00usdchfm1.23041.24761.22792007.05.29 05:341.22790.000.000.0020.36
 772189RB26DETT[tp]
359142032007.05.29 02:08sell0.50eurusdm1.34271.36071.34022007.05.29 14:021.34970.000.000.00-35.00
 772188RB26DETT
359293482007.05.29 04:15sell0.90usdcadm1.08161.10311.07862007.05.29 13:011.07860.000.000.0025.03
 772190RB26DETT[tp]
359361202007.05.29 04:59sell1.00eurusdm1.34451.36071.34202007.05.29 14:021.34980.000.000.00-53.00
 772188RB26DETT
359550862007.05.29 07:00sell0.50usdchfm1.22721.24641.22472007.05.29 08:581.22470.000.000.0010.21
 772189RB26DETT[tp]
359724552007.05.29 08:13sell2.00eurusdm1.34631.36071.34382007.05.29 14:021.35010.000.000.00-76.00
 772188RB26DETT
359846772007.05.29 09:01sell4.00eurusdm1.34811.36071.34562007.05.29 14:011.35000.000.000.00-76.00
 772188RB26DETT
359857792007.05.29 09:01sell0.50usdchfm1.22381.24301.22132007.05.29 12:071.22130.000.000.0010.23
 772189RB26DETT[tp]
360106832007.05.29 11:54sell8.00eurusdm1.34991.36071.34742007.05.29 14:011.34990.000.000.000.00
 772188RB26DETT
360162502007.05.29 12:09sell0.50usdchfm1.22151.24071.21902007.05.30 08:411.22410.000.00-0.47-10.62
 772189RB26DETT
360220312007.05.29 12:25sell16.00eurusdm1.35181.36081.34932007.05.29 14:011.35000.000.000.00288.00
 772188RB26DETT
360360562007.05.29 13:42sell0.50usdcadm1.07331.09731.07032007.05.30 08:471.07030.000.00-0.1814.01
 772190RB26DETT[tp]
360522132007.05.29 15:01sell1.00usdchfm1.22351.24071.22102007.05.30 08:411.22400.000.00-0.94-4.08
 772189RB26DETT
360524162007.05.29 15:01sell0.50eurusdm1.34801.36601.34552007.05.29 17:411.34550.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[tp]
360795052007.05.29 17:48sell0.50eurusdm1.34421.36221.34172007.05.30 11:421.34170.000.000.2712.50
 772188RB26DETT[tp]
360929622007.05.29 19:49sell2.00usdchfm1.22551.24071.22302007.05.30 08:411.22400.000.00-1.8824.51
 772189RB26DETT
361969672007.05.30 08:47sell0.50usdcadm1.06951.09351.06652007.05.31 08:211.07130.000.00-0.52-8.40
 772190RB26DETT
362047572007.05.30 09:38buy0.50usdchfm1.22551.20631.22802007.05.31 14:131.22590.000.001.341.63
 772189RB26DETT
362379742007.05.30 11:53sell0.50eurusdm1.34091.35891.33842007.05.31 14:011.34490.000.000.81-20.00
 772188RB26DETT
362430652007.05.30 12:06sell0.90usdcadm1.07201.09351.06902007.05.31 08:211.07160.000.00-0.943.36
 772190RB26DETT
362543452007.05.30 13:02sell1.00eurusdm1.34271.35891.34022007.05.31 14:011.34480.000.001.62-21.00
 772188RB26DETT
362627922007.05.30 13:40sell1.62usdcadm1.07461.09361.07162007.05.31 08:211.07160.000.00-1.7045.35
 772190RB26DETT[tp]
363433222007.05.31 06:25sell2.00eurusdm1.34451.35891.34202007.05.31 14:011.34490.000.000.00-8.00
 772188RB26DETT
363588312007.05.31 08:24sell0.50usdcadm1.07131.09531.06832007.05.31 12:311.06830.000.000.0014.04
 772190RB26DETT[tp]
363864042007.05.31 12:21sell4.00eurusdm1.34631.35891.34382007.05.31 14:011.34480.000.000.0060.00
 772188RB26DETT
363972632007.05.31 13:00sell0.50usdcadm1.06711.09111.06412007.06.01 12:181.06660.000.00-0.182.34
 772190RB26DETT
364001062007.05.31 13:35buy1.00usdchfm1.22351.20631.22602007.05.31 14:131.22600.000.000.0020.39
 772189RB26DETT[tp]
364077932007.05.31 14:01sell0.50eurusdm1.34421.36221.34172007.06.01 07:151.34420.000.000.270.00
 772188RB26DETT
364156042007.05.31 14:22sell0.90usdcadm1.06961.09111.06662007.06.01 12:181.06660.000.00-0.3125.31
 772190RB26DETT[tp]
364230492007.05.31 15:02sell1.00eurusdm1.34601.34421.34072007.06.01 07:151.34420.000.000.5418.00
 772188RB26DETT[sl]
364237032007.05.31 15:04sell0.50usdchfm1.22541.24461.22292007.06.01 12:351.22710.000.00-0.47-6.93
 772189RB26DETT
364794442007.06.01 07:05sell1.00usdchfm1.22741.24461.22492007.06.01 12:351.22700.000.000.003.26
 772189RB26DETT
364853012007.06.01 08:00sell0.50eurusdm1.34401.36201.34152007.06.01 12:441.34350.000.000.002.50
 772188RB26DETT
364926652007.06.01 10:21sell2.00usdchfm1.22941.24461.22692007.06.01 12:351.22710.000.000.0037.49
 772189RB26DETT
365187252007.06.01 12:34sell1.00eurusdm1.34581.36201.34332007.06.01 12:441.34330.000.000.0025.00
 772188RB26DETT[tp]
365446912007.06.01 14:00sell0.50eurusdm1.34201.33991.33642007.06.01 14:181.33990.000.000.0010.50
 772188RB26DETT[sl]
365817592007.06.01 16:49buy0.50eurusdm1.34441.34631.34982007.06.04 09:421.34630.000.00-0.309.50
 772188RB26DETT[sl]
365874062007.06.01 17:52buy0.50usdchfm1.23061.21141.23312007.06.04 15:081.22430.000.000.45-25.73
 772189RB26DETT
366103982007.06.04 01:20sell0.50usdcadm1.06101.08501.05802007.06.04 06:081.05800.000.000.0014.18
 772190RB26DETT[tp]
366346262007.06.04 07:48buy1.00usdchfm1.22861.21141.23112007.06.04 15:081.22420.000.000.00-35.94
 772189RB26DETT
366363492007.06.04 08:05sell0.50usdcadm1.05731.08131.05432007.06.05 12:171.05690.000.00-0.181.89
 772190RB26DETT
366442252007.06.04 09:18buy2.00usdchfm1.22661.21141.22912007.06.04 15:081.22430.000.000.00-37.57
 772189RB26DETT
366626362007.06.04 12:10buy4.00usdchfm1.22461.21141.22712007.06.04 15:081.22420.000.000.00-13.07
 772189RB26DETT
366629322007.06.04 12:11buy0.50eurusdm1.34801.33001.35052007.06.05 04:191.35050.000.00-0.3012.50
 772188RB26DETT[tp]
366767462007.06.04 13:20buy8.00usdchfm1.22241.21121.22492007.06.04 15:081.22430.000.000.00124.15
 772189RB26DETT
366956682007.06.04 15:37sell0.50usdchfm1.22281.24201.22032007.06.05 11:591.22030.000.00-0.4710.25
 772189RB26DETT[tp]
367356602007.06.05 05:02sell0.50eurusdm1.34961.36761.34712007.06.05 13:091.35350.000.000.00-19.50
 772188RB26DETT
367619682007.06.05 10:20sell1.00eurusdm1.35141.36761.34892007.06.05 13:091.35360.000.000.00-22.00
 772188RB26DETT
367654402007.06.05 10:41sell0.90usdcadm1.05991.08141.05692007.06.05 12:171.05690.000.000.0025.55
 772190RB26DETT[tp]
367743822007.06.05 12:09sell2.00eurusdm1.35321.36761.35072007.06.05 13:081.35370.000.000.00-10.00
 772188RB26DETT
367775662007.06.05 12:17sell0.50usdchfm1.21721.23641.21472007.06.06 06:211.21680.000.00-0.471.64
 772189RB26DETT
367796952007.06.05 12:20sell4.00eurusdm1.35511.36771.35262007.06.05 13:081.35350.000.000.0064.00
 772188RB26DETT
367975072007.06.05 13:18sell0.50eurusdm1.35311.37111.35062007.06.06 12:401.35060.000.000.2712.50
 772188RB26DETT[tp]
368072502007.06.05 14:01sell1.00usdchfm1.21931.23651.21682007.06.06 06:211.21680.000.00-0.9420.55
 772189RB26DETT[tp]
368611822007.06.06 01:03sell0.50usdcadm1.06181.08581.05882007.06.06 03:001.05880.000.000.0014.17
 772190RB26DETT[tp]
368725312007.06.06 03:01sell0.50usdcadm1.05751.08151.05452007.06.06 12:101.06060.000.000.00-14.61
 772190RB26DETT
368858182007.06.06 06:21sell0.50usdchfm1.21661.23581.21412007.06.07 20:291.22460.000.00-1.41-32.66
 772189RB26DETT
368923542007.06.06 07:49sell0.90usdcadm1.06011.08161.05712007.06.06 12:101.06070.000.000.00-5.09
 772190RB26DETT
369047582007.06.06 10:35sell1.62usdcadm1.06281.08181.05982007.06.06 12:101.06070.000.000.0032.07
 772190RB26DETT
369333662007.06.06 12:59sell0.50eurusdm1.35051.36851.34802007.06.07 10:151.34800.000.000.8112.50
 772188RB26DETT[tp]
369974432007.06.07 01:17sell0.50usdcadm1.05791.08191.05492007.06.07 14:131.05750.000.000.001.89
 772190RB26DETT
370221802007.06.07 07:06sell1.00usdchfm1.21861.23581.21612007.06.07 20:291.22450.000.000.00-48.18
 772189RB26DETT
370339282007.06.07 09:01sell2.00usdchfm1.22061.23581.21812007.06.07 20:291.22460.000.000.00-65.33
 772189RB26DETT
370399012007.06.07 10:16sell4.00usdchfm1.22261.23581.22012007.06.07 20:291.22450.000.000.00-62.07
 772189RB26DETT
370401932007.06.07 10:16sell0.50eurusdm1.34781.36581.34532007.06.07 14:511.34530.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[tp]
370679312007.06.07 12:24sell0.90usdcadm1.06051.08201.05752007.06.07 14:131.05750.000.000.0025.53
 772190RB26DETT[tp]
370899472007.06.07 14:53sell0.50eurusdm1.34501.36301.34252007.06.07 17:181.34250.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[tp]
370990712007.06.07 16:01sell8.00usdchfm1.22461.23581.22212007.06.07 20:281.22460.000.000.000.00
 772189RB26DETT
371141892007.06.07 16:53sell16.00usdchfm1.22661.23581.22412007.06.07 20:281.22470.000.000.00248.22
 772189RB26DETT
371319602007.06.07 19:30sell0.50eurusdm1.34281.33991.33642007.06.08 07:271.33990.000.000.2714.50
 772188RB26DETT[sl]
371367332007.06.07 20:31sell0.50usdchfm1.22391.24311.22142007.06.12 16:061.24310.000.00-1.41-77.23
 772189RB26DETT[sl]
371549972007.06.08 01:17buy0.50usdcadm1.06311.03911.06612007.06.08 09:581.06610.000.000.0014.07
 772190RB26DETT[tp]
371605692007.06.08 02:30sell1.00usdchfm1.22591.24311.22342007.06.12 16:061.24310.000.00-1.88-138.36
 772189RB26DETT[sl]
371860492007.06.08 07:27sell2.00usdchfm1.22801.24321.22552007.06.12 16:071.24290.000.00-3.76-239.76
 772189RB26DETT
371864992007.06.08 07:27sell0.50eurusdm1.33931.33581.33232007.06.08 09:431.33580.000.000.0017.50
 772188RB26DETT[sl]
372092052007.06.08 09:30sell4.00usdchfm1.23001.24321.22752007.06.12 16:061.24300.000.00-7.52-418.34
 772189RB26DETT
372178882007.06.08 09:43sell0.50eurusdm1.33571.35371.33322007.06.08 10:131.33320.000.000.0012.50
 772188RB26DETT[tp]
372224952007.06.08 10:04sell8.00usdchfm1.23201.24321.22952007.06.12 16:061.24290.000.00-15.04-701.59
 772189RB26DETT
372286272007.06.08 10:14sell16.00usdchfm1.23401.24321.23152007.06.12 16:061.24300.000.00-30.08-1 158.49
 772189RB26DETT
372439672007.06.08 11:03sell0.50eurusdm1.33391.35191.33142007.06.11 07:381.33390.000.000.270.00
 772188RB26DETT
372571912007.06.08 12:17sell1.00eurusdm1.33571.33391.33042007.06.11 07:381.33390.000.000.5418.00
 772188RB26DETT[sl]
374001142007.06.11 04:39sell0.50usdcadm1.06171.08571.05872007.06.13 14:091.06950.000.00-0.36-36.47
 772190RB26DETT
374303062007.06.11 07:38sell0.50eurusdm1.33401.35201.33152007.06.12 11:231.33400.000.000.270.00
 772188RB26DETT
374416132007.06.11 08:20sell1.00eurusdm1.33581.33401.33052007.06.12 11:231.33400.000.000.5418.00
 772188RB26DETT[sl]
377647402007.06.12 11:23sell0.50eurusdm1.33371.33191.32842007.06.12 14:331.33190.000.000.009.00
 772188RB26DETT[sl]
377998182007.06.12 14:08sell0.90usdcadm1.06431.08581.06132007.06.13 14:091.06960.000.00-0.31-44.60
 772190RB26DETT
378161482007.06.12 15:14sell0.50eurusdm1.33191.32941.32592007.06.13 00:501.32940.000.000.2712.50
 772188RB26DETT[sl]
378724382007.06.12 20:08sell1.62usdcadm1.06711.08611.06412007.06.13 14:091.06950.000.00-0.57-36.35
 772190RB26DETT
378833132007.06.12 21:01sell0.25usdchfm1.24211.26131.23962007.06.13 12:421.24340.000.000.00-2.61
 772189RB26DETT
379141552007.06.13 01:54buy0.50eurusdm1.33071.31271.33322007.06.13 12:421.32990.000.000.00-4.00
 772188RB26DETT
379659892007.06.13 06:35sell0.45usdchfm1.24411.26131.24162007.06.13 12:421.24350.000.000.002.17
 772189RB26DETT
379772722007.06.13 07:33buy1.00eurusdm1.32891.31271.33142007.06.13 12:421.32970.000.000.008.00
 772188RB26DETT
379846722007.06.13 07:51sell2.92usdcadm1.06961.08611.06662007.06.13 14:091.06950.000.000.002.73
 772190RB26DETT
379931412007.06.13 08:32sell5.26usdcadm1.07231.08631.06932007.06.13 14:091.06960.000.000.00132.78
 772190RB26DETT
380038112007.06.13 09:03buy2.00eurusdm1.32711.31271.32962007.06.13 12:421.32960.000.000.0050.00
 772188RB26DETT[tp]
380056592007.06.13 09:06sell0.81usdchfm1.24611.26131.24362007.06.13 12:421.24360.000.000.0016.28
 772189RB26DETT[tp]
380770802007.06.13 13:59buy0.50eurusdm1.32931.31131.33182007.06.14 14:041.33180.000.00-0.9112.50
 772188RB26DETT[tp]
380844612007.06.13 14:23sell0.25usdchfm1.24321.26241.24072007.06.15 13:191.24270.000.00-0.951.01
 772189RB26DETT
381044432007.06.13 16:14sell0.45usdchfm1.24521.26241.24272007.06.15 13:191.24270.000.00-1.699.05
 772189RB26DETT[tp]
381930992007.06.14 01:31sell0.50usdcadm1.06681.09081.06382007.06.15 10:071.06380.000.00-0.1814.10
 772190RB26DETT[tp]
383710872007.06.14 18:46sell0.50eurusdm1.33031.34831.32782007.06.15 13:371.33420.000.000.27-19.50
 772188RB26DETT
384107352007.06.15 02:11sell1.00eurusdm1.33211.34831.32962007.06.15 13:371.33410.000.000.00-20.00
 772188RB26DETT
384805702007.06.15 12:49sell2.00eurusdm1.33391.34831.33142007.06.15 13:371.33420.000.000.00-6.00
 772188RB26DETT
384940402007.06.15 13:20sell4.00eurusdm1.33571.34831.33322007.06.15 13:371.33410.000.000.0064.00
 772188RB26DETT
384943292007.06.15 13:20sell0.25usdchfm1.24281.26201.24032007.06.15 15:141.24230.000.000.001.01
 772189RB26DETT
385138132007.06.15 14:11sell0.45usdchfm1.24481.26201.24232007.06.15 15:141.24230.000.000.009.06
 772189RB26DETT[tp]
385198632007.06.15 14:38buy0.50eurusdm1.33521.33801.34152007.06.15 17:441.33800.000.000.0014.00
 772188RB26DETT[sl]
385498922007.06.15 17:31sell0.25usdchfm1.24101.26021.23852007.06.20 07:191.23850.000.00-0.725.05
 772189RB26DETT[tp]
385518872007.06.15 17:44buy0.50eurusdm1.33831.32031.34082007.06.18 09:381.34080.000.00-0.3012.50
 772188RB26DETT[tp]
385860822007.06.18 01:21sell0.25usdcadm1.06611.09011.06312007.06.18 15:321.07120.000.000.00-11.90
 772190RB26DETT
386273012007.06.18 07:32sell0.45usdcadm1.06871.09021.06572007.06.18 15:321.07130.000.000.00-10.92
 772190RB26DETT
386380052007.06.18 09:06sell0.81usdcadm1.07131.09031.06832007.06.18 15:321.07120.000.000.000.76
 772190RB26DETT
386473802007.06.18 10:30buy0.50eurusdm1.34091.34311.34662007.06.19 06:051.34310.000.00-0.3011.00
 772188RB26DETT[sl]
386634852007.06.18 12:43sell1.46usdcadm1.07381.09031.07082007.06.18 15:321.07110.000.000.0036.80
 772190RB26DETT
387552792007.06.19 02:00sell0.25usdcadm1.07071.09471.06772007.06.19 11:531.06770.000.000.007.02
 772190RB26DETT[tp]
388035182007.06.19 07:22sell0.50eurusdm1.34151.33921.33572007.06.19 09:101.33920.000.000.0011.50
 772188RB26DETT[sl]
388320072007.06.19 09:10sell0.50eurusdm1.33901.35701.33652007.06.20 19:251.34090.000.000.27-9.50
 772188RB26DETT
388669362007.06.19 12:02sell1.00eurusdm1.34081.35701.33832007.06.20 19:241.34130.000.000.54-5.00
 772188RB26DETT
389730102007.06.19 18:59sell2.00eurusdm1.34261.35701.34012007.06.20 19:241.34130.000.001.0826.00
 772188RB26DETT
390807292007.06.20 07:47sell0.25usdcadm1.06181.08581.05882007.06.20 15:151.06380.000.000.00-4.70
 772190RB26DETT
390831662007.06.20 07:58sell0.25usdchfm1.23791.25711.23542007.06.21 12:341.23980.000.00-0.71-3.83
 772189RB26DETT
390960262007.06.20 08:49sell0.45usdcadm1.06441.08591.06142007.06.20 15:151.06400.000.000.001.69
 772190RB26DETT
391330882007.06.20 12:32sell0.81usdcadm1.06701.08601.06402007.06.20 15:151.06400.000.000.0022.84
 772190RB26DETT[tp]
392075532007.06.20 20:02sell0.50eurusdm1.34031.35831.33782007.06.21 07:081.33780.000.000.8112.50
 772188RB26DETT[tp]
392767122007.06.21 02:48sell0.25usdcadm1.06661.09061.06362007.06.22 11:191.07140.000.00-0.09-11.20
 772190RB26DETT
393147192007.06.21 07:01sell0.45usdchfm1.23991.25711.23742007.06.21 12:341.23950.000.000.001.45
 772189RB26DETT
393204612007.06.21 07:12sell0.81usdchfm1.24191.25711.23942007.06.21 12:341.23940.000.000.0016.34
 772189RB26DETT[tp]
393340732007.06.21 07:47sell0.50eurusdm1.33761.35561.33512007.06.22 14:401.34460.000.000.27-35.00
 772188RB26DETT
393889522007.06.21 12:02sell1.00eurusdm1.33941.35561.33692007.06.22 14:401.34470.000.000.54-53.00
 772188RB26DETT
393966362007.06.21 12:30sell0.45usdcadm1.06921.09071.06622007.06.22 11:191.07130.000.00-0.16-8.82
 772190RB26DETT
394146372007.06.21 13:39sell0.81usdcadm1.07171.09071.06872007.06.22 11:181.07140.000.00-0.282.27
 772190RB26DETT
394516972007.06.21 17:36sell1.46usdcadm1.07431.09081.07132007.06.22 11:181.07130.000.00-0.5140.88
 772190RB26DETT[tp]
395115502007.06.22 02:30sell0.25usdchfm1.24141.26061.23892007.06.22 07:241.23890.000.000.005.04
 772189RB26DETT[tp]
395292482007.06.22 06:08sell2.00eurusdm1.34121.35561.33872007.06.22 14:391.34480.000.000.00-72.00
 772188RB26DETT
395478422007.06.22 07:27sell0.25usdchfm1.23871.25791.23622007.06.22 08:391.23620.000.000.005.06
 772189RB26DETT[tp]
395599902007.06.22 08:56sell0.25usdchfm1.23471.25391.23222007.06.22 12:201.23220.000.000.005.07
 772189RB26DETT[tp]
395751472007.06.22 11:12sell4.00eurusdm1.34301.35561.34052007.06.22 14:391.34470.000.000.00-68.00
 772188RB26DETT
395770742007.06.22 11:23sell0.25usdcadm1.07121.09521.06822007.06.22 14:251.06820.000.000.007.02
 772190RB26DETT[tp]
395873802007.06.22 12:17sell8.00eurusdm1.34481.35561.34232007.06.22 14:391.34480.000.000.000.00
 772188RB26DETT
396011072007.06.22 12:53sell16.00eurusdm1.34661.35561.34412007.06.22 14:391.34490.000.000.00272.00
 772188RB26DETT
  0.00 0.00 -85.86 1 318.91
Closed P/L: 1 233.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 233.05 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 233.05 Equity: 11 233.05 Free Margin: 11 233.05
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 090.85 Gross Loss: 6 857.80 Total Net Profit: 1 233.05
Profit Factor: 1.18 Expected Payoff: 3.15  
Absolute Drawdown: 26.21 Maximal Drawdown: 2 897.65 (21.08%) Relative Drawdown: 21.08% (2 897.65)
 
Total Trades: 391 Short Positions (won %): 325 (60.92%) Long Positions (won %): 66 (57.58%)
Profit Trades (% of total): 236 (60.36%) Loss trades (% of total): 155 (39.64%)
Largest profit trade: 691.20 loss trade: -1 188.57
Average profit trade: 34.28 loss trade: -44.24
Maximum consecutive wins ($): 10 (1 015.81) consecutive losses ($): 6 (-2 793.46)
Maximal consecutive profit (count): 1 015.81 (10) consecutive loss (count): -2 793.46 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2