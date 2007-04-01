|Account: 1421413
|Name: Guernica
|Currency: USD
|2007 June 15, 19:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29850131
|2007.04.01 20:30
|balance
|Deposit
|10 000.00
|30718860
|2007.04.06 18:58
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3379
|1.3199
|1.3414
|2007.04.09 22:15
|1.3354
|0.00
|0.00
|-1.21
|-25.00
|772188
|RB26DETT
|30718948
|2007.04.06 18:58
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3376
|1.3556
|1.3341
|2007.04.09 22:23
|1.3357
|0.00
|0.00
|1.08
|19.00
|772189
|RB26DETT
|30815560
|2007.04.09 22:35
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3353
|1.3533
|1.3318
|2007.04.10 07:49
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.00
|772188
|RB26DETT
|30829524
|2007.04.10 00:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3371
|1.3533
|1.3336
|2007.04.10 07:48
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|772188
|RB26DETT
|30842741
|2007.04.10 01:52
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3389
|1.3533
|1.3354
|2007.04.10 07:47
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|772188
|RB26DETT
|30850412
|2007.04.10 02:25
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3408
|1.3534
|1.3373
|2007.04.10 07:47
|1.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|772188
|RB26DETT
|30855620
|2007.04.10 02:40
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3426
|1.3534
|1.3391
|2007.04.10 07:47
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|772188
|RB26DETT
|30900375
|2007.04.10 08:01
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3406
|1.3586
|1.3371
|2007.04.10 17:20
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|772188
|RB26DETT
|30931406
|2007.04.10 11:55
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3424
|1.3586
|1.3389
|2007.04.10 17:20
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|772188
|RB26DETT
|30959545
|2007.04.10 14:39
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3445
|1.3589
|1.3410
|2007.04.10 17:20
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|772188
|RB26DETT
|30982465
|2007.04.10 17:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3427
|1.3607
|1.3392
|2007.04.12 02:11
|1.3453
|0.00
|0.00
|2.16
|-26.00
|772188
|RB26DETT
|31213678
|2007.04.12 01:36
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3445
|1.3555
|1.3410
|2007.04.12 02:11
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|772188
|RB26DETT
|31218811
|2007.04.12 01:47
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3463
|1.3555
|1.3428
|2007.04.12 02:11
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|772188
|RB26DETT
|31226310
|2007.04.12 02:35
|buy
|2.01
|eurusdm
|1.3463
|1.3487
|1.3542
|2007.04.12 14:45
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|50.25
|772188
|RB26DETT
|31282598
|2007.04.12 09:43
|buy
|4.02
|eurusdm
|1.3445
|1.3488
|1.3543
|2007.04.12 14:45
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|172.86
|772188
|RB26DETT[sl]
|31339399
|2007.04.12 14:45
|buy
|2.05
|eurusdm
|1.3490
|1.3523
|1.3578
|2007.04.13 07:46
|1.3523
|0.00
|0.00
|-1.24
|67.65
|772188
|RB26DETT[sl]
|31512482
|2007.04.13 10:09
|buy
|2.07
|eurusdm
|1.3534
|1.3406
|1.3569
|2007.04.13 15:39
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.68
|772188
|RB26DETT
|31569934
|2007.04.13 14:41
|buy
|4.14
|eurusdm
|1.3516
|1.3406
|1.3551
|2007.04.13 15:39
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.98
|772188
|RB26DETT
|31586794
|2007.04.13 15:18
|buy
|8.28
|eurusdm
|1.3497
|1.3405
|1.3532
|2007.04.13 15:39
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|107.64
|772188
|RB26DETT
|31608298
|2007.04.13 17:21
|sell
|2.07
|eurusdm
|1.3516
|1.3644
|1.3481
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|1.12
|-60.03
|772188
|RB26DETT
|31612071
|2007.04.13 17:48
|sell
|4.14
|eurusdm
|1.3534
|1.3644
|1.3499
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|2.24
|-45.54
|772188
|RB26DETT
|31639972
|2007.04.15 22:45
|sell
|4.16
|eurusdm
|1.3573
|1.3665
|1.3538
|2007.04.16 05:45
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|116.48
|772188
|RB26DETT
|31684167
|2007.04.16 05:45
|sell
|1.04
|eurusdm
|1.3544
|1.3672
|1.3509
|2007.04.17 00:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.56
|7.28
|772188
|RB26DETT
|31714675
|2007.04.16 09:27
|sell
|2.08
|eurusdm
|1.3562
|1.3537
|1.3482
|2007.04.17 00:18
|1.3537
|0.00
|0.00
|1.12
|52.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|31819449
|2007.04.17 05:31
|buy
|1.04
|eurusdm
|1.3545
|1.3584
|1.3639
|2007.04.17 12:54
|1.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|40.56
|772188
|RB26DETT[sl]
|31941753
|2007.04.17 19:39
|buy
|1.05
|eurusdm
|1.3572
|1.3590
|1.3645
|2007.04.18 07:21
|1.3590
|0.00
|0.00
|-0.64
|18.90
|772188
|RB26DETT[sl]
|32011879
|2007.04.18 07:21
|buy
|1.05
|eurusdm
|1.3592
|1.3464
|1.3627
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-1.91
|11.55
|772188
|RB26DETT
|32063704
|2007.04.18 12:05
|buy
|2.10
|eurusdm
|1.3574
|1.3603
|1.3658
|2007.04.18 22:16
|1.3603
|0.00
|0.00
|-3.81
|60.90
|772188
|RB26DETT[sl]
|32136389
|2007.04.18 23:10
|buy
|1.06
|eurusdm
|1.3617
|1.3489
|1.3652
|2007.04.19 08:48
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.74
|772188
|RB26DETT
|32149063
|2007.04.19 01:12
|buy
|2.12
|eurusdm
|1.3595
|1.3485
|1.3630
|2007.04.19 08:47
|1.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.72
|772188
|RB26DETT
|32196760
|2007.04.19 06:28
|buy
|4.24
|eurusdm
|1.3577
|1.3485
|1.3612
|2007.04.19 08:47
|1.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|55.12
|772188
|RB26DETT
|32248652
|2007.04.19 11:01
|sell
|1.06
|eurusdm
|1.3590
|1.3718
|1.3555
|2007.04.20 07:42
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.57
|-21.20
|772188
|RB26DETT
|32260873
|2007.04.19 12:37
|sell
|2.12
|eurusdm
|1.3608
|1.3718
|1.3573
|2007.04.20 07:41
|1.3612
|0.00
|0.00
|1.14
|-8.48
|772188
|RB26DETT
|32320996
|2007.04.19 22:08
|sell
|4.24
|eurusdm
|1.3626
|1.3718
|1.3591
|2007.04.20 07:41
|1.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|55.12
|772188
|RB26DETT
|32386333
|2007.04.20 08:37
|sell
|1.06
|eurusdm
|1.3605
|1.3585
|1.3530
|2007.04.23 07:28
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.57
|21.20
|772188
|RB26DETT[sl]
|32447490
|2007.04.22 22:00
|sell
|1.06
|usdchfm
|1.2066
|1.2276
|1.2031
|2007.04.23 14:43
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.51
|772189
|RB26DETT
|32506790
|2007.04.23 08:16
|sell
|2.12
|usdchfm
|1.2086
|1.2276
|1.2051
|2007.04.23 14:43
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.27
|772189
|RB26DETT
|32509833
|2007.04.23 08:34
|sell
|1.06
|eurusdm
|1.3561
|1.3759
|1.3526
|2007.04.24 02:53
|1.3559
|0.00
|0.00
|0.57
|2.12
|772188
|RB26DETT
|32521853
|2007.04.23 10:40
|sell
|4.24
|usdchfm
|1.2106
|1.2276
|1.2071
|2007.04.23 14:42
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|772189
|RB26DETT
|32540228
|2007.04.23 12:08
|sell
|1.06
|usdcadm
|1.1224
|1.1434
|1.1189
|2007.04.24 07:02
|1.1219
|0.00
|0.00
|-0.37
|4.72
|772190
|RB26DETT
|32542947
|2007.04.23 12:29
|sell
|8.48
|usdchfm
|1.2126
|1.2276
|1.2091
|2007.04.23 14:42
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|119.05
|772189
|RB26DETT
|32563293
|2007.04.23 15:01
|sell
|1.07
|usdchfm
|1.2101
|1.2072
|1.2017
|2007.04.24 11:42
|1.2072
|0.00
|0.00
|-1.01
|25.70
|772189
|RB26DETT[sl]
|32569078
|2007.04.23 15:38
|sell
|2.14
|eurusdm
|1.3579
|1.3559
|1.3504
|2007.04.24 02:53
|1.3559
|0.00
|0.00
|1.16
|42.80
|772188
|RB26DETT[sl]
|32623379
|2007.04.24 02:29
|sell
|2.14
|usdcadm
|1.1244
|1.1220
|1.1165
|2007.04.24 07:02
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|45.78
|772190
|RB26DETT[sl]
|32634911
|2007.04.24 04:02
|sell
|1.07
|eurusdm
|1.3559
|1.3757
|1.3524
|2007.04.25 12:40
|1.3631
|0.00
|0.00
|0.58
|-77.04
|772188
|RB26DETT
|32661405
|2007.04.24 09:23
|sell
|1.07
|usdcadm
|1.1213
|1.1423
|1.1178
|2007.04.24 14:32
|1.1211
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|772190
|RB26DETT
|32674144
|2007.04.24 10:47
|sell
|2.14
|eurusdm
|1.3578
|1.3758
|1.3543
|2007.04.25 12:40
|1.3632
|0.00
|0.00
|1.16
|-115.56
|772188
|RB26DETT
|32692010
|2007.04.24 13:30
|sell
|2.16
|usdcadm
|1.1233
|1.1212
|1.1157
|2007.04.24 14:31
|1.1212
|0.00
|0.00
|0.00
|40.46
|772190
|RB26DETT[sl]
|32696343
|2007.04.24 14:01
|sell
|1.08
|usdchfm
|1.2034
|1.2244
|1.1999
|2007.04.25 06:37
|1.1999
|0.00
|0.00
|-1.02
|31.50
|772189
|RB26DETT[tp]
|32696559
|2007.04.24 14:01
|sell
|4.32
|eurusdm
|1.3601
|1.3763
|1.3566
|2007.04.25 12:40
|1.3633
|0.00
|0.00
|2.33
|-138.24
|772188
|RB26DETT
|32702104
|2007.04.24 14:21
|sell
|8.64
|eurusdm
|1.3619
|1.3763
|1.3584
|2007.04.25 12:40
|1.3632
|0.00
|0.00
|4.67
|-112.32
|772188
|RB26DETT
|32723743
|2007.04.24 17:14
|buy
|1.08
|usdcadm
|1.1229
|1.1019
|1.1264
|2007.04.26 08:17
|1.1165
|0.00
|0.00
|0.97
|-61.91
|772190
|RB26DETT
|32736263
|2007.04.24 20:04
|sell
|17.28
|eurusdm
|1.3638
|1.3764
|1.3603
|2007.04.25 12:39
|1.3631
|0.00
|0.00
|9.33
|120.96
|772188
|RB26DETT
|32772529
|2007.04.25 02:50
|buy
|2.16
|usdcadm
|1.1209
|1.1019
|1.1244
|2007.04.26 08:17
|1.1166
|0.00
|0.00
|1.46
|-83.18
|772190
|RB26DETT
|32791010
|2007.04.25 06:37
|sell
|1.08
|usdchfm
|1.2005
|1.2215
|1.1970
|2007.04.25 14:19
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.68
|772189
|RB26DETT
|32796107
|2007.04.25 07:16
|sell
|2.16
|usdchfm
|1.2025
|1.2215
|1.1990
|2007.04.25 14:19
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|14.38
|772189
|RB26DETT
|32817422
|2007.04.25 10:39
|sell
|34.56
|eurusdm
|1.3656
|1.3764
|1.3621
|2007.04.25 12:39
|1.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|691.20
|772188
|RB26DETT
|32830615
|2007.04.25 12:40
|sell
|4.56
|usdchfm
|1.2048
|1.2017
|1.1962
|2007.04.25 14:19
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|117.63
|772189
|RB26DETT[sl]
|32835830
|2007.04.25 13:01
|buy
|4.48
|usdcadm
|1.1189
|1.1019
|1.1224
|2007.04.26 08:16
|1.1167
|0.00
|0.00
|3.02
|-88.26
|772190
|RB26DETT
|32845201
|2007.04.25 14:05
|buy
|8.96
|usdcadm
|1.1169
|1.1019
|1.1204
|2007.04.26 08:16
|1.1166
|0.00
|0.00
|6.05
|-24.07
|772190
|RB26DETT
|32856208
|2007.04.25 15:16
|buy
|18.24
|usdcadm
|1.1149
|1.1019
|1.1184
|2007.04.26 08:16
|1.1167
|0.00
|0.00
|12.31
|294.01
|772190
|RB26DETT
|32858948
|2007.04.25 15:57
|sell
|1.14
|usdchfm
|1.2022
|1.2232
|1.1987
|2007.04.27 08:14
|1.2060
|0.00
|0.00
|-4.28
|-35.92
|772189
|RB26DETT
|32870433
|2007.04.25 18:00
|sell
|1.14
|eurusdm
|1.3642
|1.3615
|1.3560
|2007.04.26 09:48
|1.3615
|0.00
|0.00
|1.85
|30.78
|772188
|RB26DETT[sl]
|32871548
|2007.04.25 18:08
|sell
|2.28
|usdchfm
|1.2042
|1.2232
|1.2007
|2007.04.27 08:13
|1.2059
|0.00
|0.00
|-8.57
|-32.14
|772189
|RB26DETT
|32968498
|2007.04.26 09:04
|buy
|1.14
|usdcadm
|1.1172
|1.1204
|1.1259
|2007.04.26 11:58
|1.1204
|0.00
|0.00
|0.00
|32.56
|772190
|RB26DETT[sl]
|32973529
|2007.04.26 09:31
|sell
|4.56
|usdchfm
|1.2062
|1.2232
|1.2027
|2007.04.27 08:13
|1.2061
|0.00
|0.00
|-4.29
|3.78
|772189
|RB26DETT
|32983725
|2007.04.26 10:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3602
|1.3800
|1.3567
|2007.04.27 15:05
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.54
|-18.00
|772188
|RB26DETT
|32996401
|2007.04.26 11:33
|sell
|8.00
|usdchfm
|1.2082
|1.2232
|1.2047
|2007.04.27 08:13
|1.2062
|0.00
|0.00
|-7.52
|132.65
|772189
|RB26DETT
|33055540
|2007.04.26 19:32
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1214
|1.0974
|1.1249
|2007.04.27 15:05
|1.1152
|0.00
|0.00
|0.11
|-27.80
|772190
|RB26DETT
|33118287
|2007.04.27 08:23
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2063
|1.2024
|1.1969
|2007.04.27 12:31
|1.2024
|0.00
|0.00
|0.00
|16.22
|772189
|RB26DETT[sl]
|33123288
|2007.04.27 09:26
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1188
|1.0973
|1.1223
|2007.04.27 15:05
|1.1152
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.28
|772190
|RB26DETT
|33126632
|2007.04.27 10:07
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3622
|1.3812
|1.3587
|2007.04.27 15:05
|1.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|RB26DETT
|33135803
|2007.04.27 11:10
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3642
|1.3812
|1.3607
|2007.04.27 15:05
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|772188
|RB26DETT
|33145968
|2007.04.27 12:30
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3674
|1.3635
|1.3580
|2007.04.27 15:05
|1.3627
|0.00
|0.00
|0.00
|188.00
|772188
|RB26DETT
|33147533
|2007.04.27 12:31
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2015
|1.2225
|1.1980
|2007.04.27 15:05
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.02
|772189
|RB26DETT
|33148733
|2007.04.27 12:31
|buy
|2.00
|usdcadm
|1.1162
|1.0972
|1.1197
|2007.04.27 15:05
|1.1150
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.52
|772190
|RB26DETT
|33155368
|2007.04.27 12:50
|buy
|4.00
|usdcadm
|1.1137
|1.0972
|1.1172
|2007.04.27 15:05
|1.1150
|0.00
|0.00
|0.00
|46.64
|772190
|RB26DETT
|33162401
|2007.04.27 14:02
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2035
|1.2225
|1.2000
|2007.04.27 15:05
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.35
|772189
|RB26DETT
|33172292
|2007.04.27 15:05
|sell
|2.00
|usdchfm
|1.2064
|1.2234
|1.2029
|2007.04.27 15:05
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.29
|772189
|RB26DETT
|33194699
|2007.04.27 16:45
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3620
|1.3830
|1.3585
|2007.04.30 06:45
|1.3618
|0.00
|0.00
|0.27
|1.00
|772188
|RB26DETT
|33195599
|2007.04.27 16:50
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1881
|1.2126
|2007.04.30 06:05
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.45
|-12.85
|772189
|RB26DETT
|33201292
|2007.04.27 18:40
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2071
|1.1881
|1.2106
|2007.04.30 06:04
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.89
|-8.29
|772189
|RB26DETT
|33201667
|2007.04.27 18:42
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3640
|1.3617
|1.3562
|2007.04.30 06:45
|1.3617
|0.00
|0.00
|0.54
|23.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|33201948
|2007.04.27 18:45
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1150
|1.1390
|1.1115
|2007.04.30 12:32
|1.1141
|0.00
|0.00
|-0.18
|4.04
|772190
|RB26DETT
|33206445
|2007.04.27 19:55
|buy
|2.00
|usdchfm
|1.2051
|1.1881
|1.2086
|2007.04.30 06:04
|1.2062
|0.00
|0.00
|1.78
|18.24
|772189
|RB26DETT
|33255970
|2007.04.30 06:21
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1176
|1.1391
|1.1141
|2007.04.30 12:32
|1.1141
|0.00
|0.00
|0.00
|31.42
|772190
|RB26DETT[tp]
|33261446
|2007.04.30 06:46
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3615
|1.3825
|1.3580
|2007.04.30 15:49
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.50
|772188
|RB26DETT
|33268398
|2007.04.30 07:17
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2091
|1.1881
|1.2126
|2007.04.30 16:27
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.94
|772189
|RB26DETT
|33319706
|2007.04.30 12:32
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1136
|1.1376
|1.1101
|2007.04.30 13:25
|1.1101
|0.00
|0.00
|0.00
|15.77
|772190
|RB26DETT[tp]
|33329602
|2007.04.30 13:29
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3635
|1.3825
|1.3600
|2007.04.30 15:49
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|772188
|RB26DETT
|33329635
|2007.04.30 13:29
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2071
|1.1881
|1.2106
|2007.04.30 16:27
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|772189
|RB26DETT
|33342528
|2007.04.30 14:39
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1080
|1.1320
|1.1045
|2007.05.01 13:24
|1.1071
|0.00
|0.00
|-0.18
|4.06
|772190
|RB26DETT
|33349306
|2007.04.30 15:07
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3655
|1.3825
|1.3620
|2007.04.30 15:49
|1.3661
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|772188
|RB26DETT
|33355439
|2007.04.30 15:19
|buy
|2.00
|usdchfm
|1.2051
|1.1881
|1.2086
|2007.04.30 16:25
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|26.52
|772189
|RB26DETT
|33358338
|2007.04.30 15:30
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3675
|1.3825
|1.3640
|2007.04.30 15:49
|1.3660
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|RB26DETT
|33363295
|2007.04.30 15:49
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3661
|1.3451
|1.3696
|2007.05.01 13:56
|1.3662
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.50
|772188
|RB26DETT
|33373462
|2007.04.30 17:14
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2059
|1.2269
|1.2024
|2007.05.01 08:51
|1.2080
|0.00
|0.00
|-0.47
|-8.69
|772189
|RB26DETT
|33408915
|2007.05.01 01:15
|buy
|0.90
|eurusdm
|1.3641
|1.3662
|1.3717
|2007.05.01 13:56
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|772188
|RB26DETT[sl]
|33409844
|2007.05.01 01:27
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.1106
|1.1321
|1.1071
|2007.05.01 13:24
|1.1071
|0.00
|0.00
|0.00
|28.45
|772190
|RB26DETT[tp]
|33433593
|2007.05.01 06:27
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2079
|1.2269
|1.2044
|2007.05.01 08:51
|1.2081
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|772189
|RB26DETT
|33450009
|2007.05.01 07:40
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2099
|1.2269
|1.2064
|2007.05.01 08:50
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|22.79
|772189
|RB26DETT
|33471262
|2007.05.01 10:22
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2076
|1.2286
|1.2041
|2007.05.02 12:18
|1.2160
|0.00
|0.00
|-0.47
|-34.54
|772189
|RB26DETT
|33500136
|2007.05.01 13:31
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1056
|1.1296
|1.1021
|2007.05.02 12:18
|1.1097
|0.00
|0.00
|-0.18
|-18.47
|772190
|RB26DETT
|33513552
|2007.05.01 14:18
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2096
|1.2286
|1.2061
|2007.05.02 12:18
|1.2161
|0.00
|0.00
|-0.85
|-48.10
|772189
|RB26DETT
|33516758
|2007.05.01 14:27
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.1081
|1.1296
|1.1046
|2007.05.02 12:18
|1.1098
|0.00
|0.00
|-0.31
|-13.79
|772190
|RB26DETT
|33518726
|2007.05.01 14:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3620
|1.3572
|1.3517
|2007.05.02 04:50
|1.3572
|0.00
|0.00
|0.27
|24.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|33522128
|2007.05.01 14:45
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2116
|1.2286
|1.2081
|2007.05.02 12:18
|1.2160
|0.00
|0.00
|-1.52
|-58.62
|772189
|RB26DETT
|33523129
|2007.05.01 14:47
|sell
|2.92
|usdchfm
|1.2136
|1.2286
|1.2101
|2007.05.02 12:18
|1.2159
|0.00
|0.00
|-2.74
|-55.23
|772189
|RB26DETT
|33537795
|2007.05.01 15:44
|sell
|5.26
|usdchfm
|1.2158
|1.2288
|1.2123
|2007.05.02 12:17
|1.2158
|0.00
|0.00
|-4.94
|0.00
|772189
|RB26DETT
|33546952
|2007.05.01 17:05
|sell
|1.62
|usdcadm
|1.1107
|1.1297
|1.1072
|2007.05.02 12:17
|1.1099
|0.00
|0.00
|-0.57
|11.68
|772190
|RB26DETT
|33588680
|2007.05.02 03:51
|sell
|2.92
|usdcadm
|1.1133
|1.1298
|1.1098
|2007.05.02 12:17
|1.1098
|0.00
|0.00
|0.00
|92.09
|772190
|RB26DETT[tp]
|33618954
|2007.05.02 07:57
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3575
|1.3785
|1.3540
|2007.05.03 12:34
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.81
|-14.00
|772188
|RB26DETT
|33632606
|2007.05.02 10:52
|sell
|9.47
|usdchfm
|1.2178
|1.2288
|1.2143
|2007.05.02 12:17
|1.2156
|0.00
|0.00
|0.00
|171.39
|772189
|RB26DETT
|33646888
|2007.05.02 12:20
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1099
|1.1339
|1.1064
|2007.05.03 14:50
|1.1064
|0.00
|0.00
|-0.52
|15.82
|772190
|RB26DETT[tp]
|33652562
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2150
|1.2130
|1.2075
|2007.05.02 14:40
|1.2130
|0.00
|0.00
|0.00
|8.24
|772189
|RB26DETT[sl]
|33652738
|2007.05.02 13:06
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3595
|1.3785
|1.3560
|2007.05.03 12:33
|1.3602
|0.00
|0.00
|1.46
|-6.30
|772188
|RB26DETT
|33682742
|2007.05.02 17:00
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2131
|1.2108
|1.2053
|2007.05.03 06:52
|1.2108
|0.00
|0.00
|-1.41
|9.50
|772189
|RB26DETT[sl]
|33719120
|2007.05.03 06:02
|sell
|1.62
|eurusdm
|1.3615
|1.3785
|1.3580
|2007.05.03 12:33
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|772188
|RB26DETT
|33723564
|2007.05.03 06:52
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2104
|1.2314
|1.2069
|2007.05.04 07:05
|1.2139
|0.00
|0.00
|-0.47
|-14.42
|772189
|RB26DETT
|33751867
|2007.05.03 13:00
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2124
|1.2314
|1.2089
|2007.05.04 07:05
|1.2140
|0.00
|0.00
|-0.85
|-11.86
|772189
|RB26DETT
|33752435
|2007.05.03 13:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3587
|1.3567
|1.3512
|2007.05.03 14:07
|1.3567
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|33761788
|2007.05.03 14:01
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2144
|1.2314
|1.2109
|2007.05.04 07:04
|1.2139
|0.00
|0.00
|-1.52
|6.67
|772189
|RB26DETT
|33764522
|2007.05.03 14:07
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3565
|1.3775
|1.3530
|2007.05.04 12:36
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|772188
|RB26DETT
|33782785
|2007.05.03 17:09
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1082
|1.0842
|1.1117
|2007.05.08 21:38
|1.1066
|0.00
|0.00
|0.44
|-7.23
|772190
|RB26DETT
|33788187
|2007.05.03 18:31
|sell
|2.92
|usdchfm
|1.2164
|1.2314
|1.2129
|2007.05.04 07:04
|1.2141
|0.00
|0.00
|-2.74
|55.32
|772189
|RB26DETT
|33837810
|2007.05.04 07:05
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2136
|1.2346
|1.2101
|2007.05.04 13:01
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|772189
|RB26DETT
|33841336
|2007.05.04 07:42
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2156
|1.2123
|1.2068
|2007.05.04 13:01
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|24.50
|772189
|RB26DETT[sl]
|33864167
|2007.05.04 11:16
|buy
|0.90
|usdcadm
|1.1057
|1.0842
|1.1092
|2007.05.08 21:38
|1.1065
|0.00
|0.00
|0.60
|6.51
|772190
|RB26DETT
|33874544
|2007.05.04 12:31
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3585
|1.3565
|1.3510
|2007.05.04 12:36
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|33892338
|2007.05.04 13:36
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3602
|1.3392
|1.3637
|2007.05.07 10:53
|1.3606
|0.00
|0.00
|-0.30
|2.00
|772188
|RB26DETT
|33892507
|2007.05.04 13:36
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2106
|1.2316
|1.2071
|2007.05.09 13:24
|1.2146
|0.00
|0.00
|-1.41
|-16.47
|772189
|RB26DETT
|33906189
|2007.05.04 15:30
|buy
|0.90
|eurusdm
|1.3583
|1.3605
|1.3660
|2007.05.07 10:52
|1.3605
|0.00
|0.00
|-0.54
|19.80
|772188
|RB26DETT[sl]
|33967639
|2007.05.07 11:05
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3606
|1.3804
|1.3571
|2007.05.08 01:37
|1.3606
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|772188
|RB26DETT
|33974064
|2007.05.07 12:21
|buy
|1.62
|usdcadm
|1.1030
|1.0840
|1.1065
|2007.05.08 21:38
|1.1065
|0.00
|0.00
|0.72
|51.24
|772190
|RB26DETT[tp]
|33975895
|2007.05.07 12:35
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3624
|1.3605
|1.3550
|2007.05.08 01:37
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.49
|17.10
|772188
|RB26DETT[sl]
|34011511
|2007.05.08 00:45
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2132
|1.2322
|1.2097
|2007.05.09 13:24
|1.2145
|0.00
|0.00
|-0.85
|-9.63
|772189
|RB26DETT
|34032088
|2007.05.08 05:25
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3616
|1.3418
|1.3651
|2007.05.09 00:06
|1.3536
|0.00
|0.00
|-0.30
|-40.00
|772188
|RB26DETT
|34042329
|2007.05.08 07:35
|buy
|0.90
|eurusdm
|1.3598
|1.3418
|1.3633
|2007.05.09 00:05
|1.3537
|0.00
|0.00
|-0.54
|-54.90
|772188
|RB26DETT
|34050430
|2007.05.08 08:37
|buy
|1.62
|eurusdm
|1.3579
|1.3417
|1.3614
|2007.05.09 00:05
|1.3536
|0.00
|0.00
|-0.98
|-69.66
|772188
|RB26DETT
|34051370
|2007.05.08 08:40
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2152
|1.2322
|1.2117
|2007.05.09 13:24
|1.2144
|0.00
|0.00
|-1.52
|10.67
|772189
|RB26DETT
|34058950
|2007.05.08 10:45
|buy
|2.92
|eurusdm
|1.3561
|1.3417
|1.3596
|2007.05.09 00:05
|1.3537
|0.00
|0.00
|-1.77
|-70.08
|772188
|RB26DETT
|34075035
|2007.05.08 14:13
|buy
|5.26
|eurusdm
|1.3542
|1.3416
|1.3577
|2007.05.09 00:05
|1.3536
|0.00
|0.00
|-3.18
|-31.56
|772188
|RB26DETT
|34075708
|2007.05.08 14:15
|sell
|2.92
|usdchfm
|1.2173
|1.2323
|1.2138
|2007.05.09 13:24
|1.2144
|0.00
|0.00
|-2.74
|69.73
|772189
|RB26DETT
|34079038
|2007.05.08 14:21
|buy
|9.47
|eurusdm
|1.3517
|1.3536
|1.3591
|2007.05.09 00:05
|1.3536
|0.00
|0.00
|-5.73
|179.93
|772188
|RB26DETT[sl]
|34110374
|2007.05.09 00:06
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3537
|1.3735
|1.3502
|2007.05.09 18:35
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|RB26DETT
|34119455
|2007.05.09 03:35
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1069
|1.0829
|1.1104
|2007.05.10 16:42
|1.1104
|0.00
|0.00
|0.34
|15.76
|772190
|RB26DETT[tp]
|34157067
|2007.05.09 13:15
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3555
|1.3534
|1.3479
|2007.05.09 18:35
|1.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|772188
|RB26DETT[sl]
|34161025
|2007.05.09 13:25
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2146
|1.2356
|1.2111
|2007.05.10 08:49
|1.2173
|0.00
|0.00
|-1.41
|-11.09
|772189
|RB26DETT
|34173095
|2007.05.09 15:38
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2166
|1.2356
|1.2131
|2007.05.10 08:49
|1.2172
|0.00
|0.00
|-2.54
|-4.44
|772189
|RB26DETT
|34184623
|2007.05.09 18:19
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2186
|1.2356
|1.2151
|2007.05.10 08:48
|1.2172
|0.00
|0.00
|-4.57
|18.63
|772189
|RB26DETT
|34189935
|2007.05.09 18:47
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3525
|1.3723
|1.3490
|2007.05.10 08:51
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.81
|-10.50
|772188
|RB26DETT
|34216474
|2007.05.10 05:45
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3544
|1.3724
|1.3509
|2007.05.10 08:51
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|772188
|RB26DETT
|34222376
|2007.05.10 06:33
|sell
|1.62
|eurusdm
|1.3562
|1.3724
|1.3527
|2007.05.10 08:50
|1.3546
|0.00
|0.00
|0.00
|25.92
|772188
|RB26DETT
|34237176
|2007.05.10 08:51
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3543
|1.3515
|1.3460
|2007.05.10 13:03
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|34237731
|2007.05.10 09:00
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2166
|1.2376
|1.2131
|2007.05.10 16:07
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.84
|772189
|RB26DETT
|34240525
|2007.05.10 09:17
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2186
|1.2376
|1.2151
|2007.05.10 16:07
|1.2191
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.69
|772189
|RB26DETT
|34277907
|2007.05.10 13:17
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2207
|1.2377
|1.2172
|2007.05.10 16:07
|1.2190
|0.00
|0.00
|0.00
|22.59
|772189
|RB26DETT
|34296341
|2007.05.10 16:08
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2189
|1.2399
|1.2154
|2007.05.11 09:15
|1.2189
|0.00
|0.00
|-0.47
|0.00
|772189
|RB26DETT
|34309641
|2007.05.10 17:03
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2209
|1.2189
|1.2134
|2007.05.11 09:15
|1.2189
|0.00
|0.00
|-0.85
|14.77
|772189
|RB26DETT[sl]
|34310697
|2007.05.10 17:04
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3474
|1.3672
|1.3439
|2007.05.15 10:27
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.81
|-27.50
|772188
|RB26DETT
|34326188
|2007.05.10 20:03
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1116
|1.0876
|1.1151
|2007.05.11 11:00
|1.1151
|0.00
|0.00
|0.11
|15.69
|772190
|RB26DETT[tp]
|34393013
|2007.05.11 09:16
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2184
|1.2394
|1.2149
|2007.05.15 03:18
|1.2184
|0.00
|0.00
|-0.94
|0.00
|772189
|RB26DETT
|34406843
|2007.05.11 12:04
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3492
|1.3672
|1.3457
|2007.05.15 10:26
|1.3530
|0.00
|0.00
|0.98
|-34.20
|772188
|RB26DETT
|34425277
|2007.05.11 13:36
|sell
|1.62
|eurusdm
|1.3510
|1.3672
|1.3475
|2007.05.15 10:26
|1.3529
|0.00
|0.00
|1.74
|-30.78
|772188
|RB26DETT
|34436528
|2007.05.11 14:38
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1135
|1.1375
|1.1100
|2007.05.14 02:37
|1.1100
|0.00
|0.00
|-0.18
|15.77
|772190
|RB26DETT[tp]
|34456904
|2007.05.11 18:40
|sell
|2.92
|eurusdm
|1.3528
|1.3672
|1.3493
|2007.05.15 10:26
|1.3528
|0.00
|0.00
|3.16
|0.00
|772188
|RB26DETT
|34476161
|2007.05.14 02:37
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1095
|1.1335
|1.1060
|2007.05.14 10:11
|1.1086
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|772190
|RB26DETT
|34478080
|2007.05.14 03:19
|sell
|5.26
|eurusdm
|1.3546
|1.3672
|1.3511
|2007.05.15 10:25
|1.3528
|0.00
|0.00
|2.84
|94.68
|772188
|RB26DETT
|34492303
|2007.05.14 07:28
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.1120
|1.1335
|1.1085
|2007.05.14 10:11
|1.1085
|0.00
|0.00
|0.00
|28.42
|772190
|RB26DETT[tp]
|34492440
|2007.05.14 07:28
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2204
|1.2183
|1.2148
|2007.05.15 03:13
|1.2183
|0.00
|0.00
|-0.85
|15.51
|772189
|RB26DETT[sl]
|34513990
|2007.05.14 13:05
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1068
|1.1308
|1.1033
|2007.05.15 09:18
|1.1033
|0.00
|0.00
|-0.18
|15.86
|772190
|RB26DETT[tp]
|34547946
|2007.05.15 04:18
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2186
|1.1994
|1.2211
|2007.05.16 11:39
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.45
|-8.63
|772189
|RB26DETT
|34569624
|2007.05.15 09:18
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1027
|1.1267
|1.0997
|2007.05.15 13:54
|1.0997
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|772190
|RB26DETT[tp]
|34575770
|2007.05.15 10:27
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3528
|1.3708
|1.3503
|2007.05.16 11:40
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.27
|-28.50
|772188
|RB26DETT
|34583115
|2007.05.15 12:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3546
|1.3708
|1.3521
|2007.05.16 11:39
|1.3586
|0.00
|0.00
|0.54
|-40.00
|772188
|RB26DETT
|34599028
|2007.05.15 14:02
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0981
|1.1221
|1.0951
|2007.05.16 19:10
|1.1035
|0.00
|0.00
|-0.18
|-24.47
|772190
|RB26DETT
|34602463
|2007.05.15 14:32
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3565
|1.3709
|1.3540
|2007.05.16 11:39
|1.3587
|0.00
|0.00
|1.08
|-44.00
|772188
|RB26DETT
|34607504
|2007.05.15 14:40
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3583
|1.3709
|1.3558
|2007.05.16 11:39
|1.3586
|0.00
|0.00
|2.16
|-12.00
|772188
|RB26DETT
|34608137
|2007.05.15 14:40
|buy
|0.90
|usdchfm
|1.2161
|1.1989
|1.2186
|2007.05.16 11:39
|1.2166
|0.00
|0.00
|0.80
|3.70
|772189
|RB26DETT
|34611509
|2007.05.15 14:51
|buy
|1.62
|usdchfm
|1.2141
|1.1989
|1.2166
|2007.05.16 11:39
|1.2166
|0.00
|0.00
|1.44
|33.29
|772189
|RB26DETT[tp]
|34615251
|2007.05.15 15:02
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3601
|1.3709
|1.3576
|2007.05.16 11:39
|1.3586
|0.00
|0.00
|4.32
|120.00
|772188
|RB26DETT
|34685344
|2007.05.16 11:50
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3578
|1.3758
|1.3553
|2007.05.16 15:10
|1.3553
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|34685781
|2007.05.16 11:51
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.1007
|1.1222
|1.0977
|2007.05.16 19:10
|1.1034
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.02
|772190
|RB26DETT
|34690724
|2007.05.16 12:13
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2193
|1.2001
|1.2218
|2007.05.16 15:12
|1.2218
|0.00
|0.00
|0.00
|10.23
|772189
|RB26DETT[tp]
|34713870
|2007.05.16 15:10
|sell
|1.62
|usdcadm
|1.1033
|1.1223
|1.1003
|2007.05.16 19:10
|1.1036
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|772190
|RB26DETT
|34722532
|2007.05.16 15:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3523
|1.3703
|1.3498
|2007.05.17 11:19
|1.3513
|0.00
|0.00
|0.81
|5.00
|772188
|RB26DETT
|34734401
|2007.05.16 16:23
|sell
|2.92
|usdcadm
|1.1059
|1.1224
|1.1029
|2007.05.16 19:09
|1.1035
|0.00
|0.00
|0.00
|63.51
|772190
|RB26DETT
|34740899
|2007.05.16 18:15
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2233
|1.2425
|1.2208
|2007.05.17 06:47
|1.2208
|0.00
|0.00
|-1.41
|10.24
|772189
|RB26DETT[tp]
|34746564
|2007.05.16 19:52
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.1035
|1.1275
|1.1005
|2007.05.17 11:01
|1.1005
|0.00
|0.00
|-0.52
|13.63
|772190
|RB26DETT[tp]
|34783608
|2007.05.17 06:48
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2199
|1.2391
|1.2174
|2007.05.18 08:13
|1.2249
|0.00
|0.00
|-0.47
|-20.41
|772189
|RB26DETT
|34787386
|2007.05.17 07:22
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3541
|1.3512
|1.3477
|2007.05.17 11:19
|1.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|26.10
|772188
|RB26DETT[sl]
|34794192
|2007.05.17 08:56
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2219
|1.2391
|1.2194
|2007.05.18 08:13
|1.2248
|0.00
|0.00
|-0.85
|-21.31
|772189
|RB26DETT
|34800103
|2007.05.17 10:19
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2239
|1.2391
|1.2214
|2007.05.18 08:13
|1.2249
|0.00
|0.00
|-1.52
|-13.23
|772189
|RB26DETT
|34805300
|2007.05.17 11:02
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0999
|1.1239
|1.0969
|2007.05.18 06:54
|1.0969
|0.00
|0.00
|-0.18
|13.67
|772190
|RB26DETT[tp]
|34809011
|2007.05.17 11:19
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3512
|1.3487
|1.3452
|2007.05.17 12:53
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|34817677
|2007.05.17 12:30
|sell
|2.92
|usdchfm
|1.2259
|1.2391
|1.2234
|2007.05.18 08:12
|1.2251
|0.00
|0.00
|-2.74
|19.07
|772189
|RB26DETT
|34827811
|2007.05.17 12:53
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3486
|1.3666
|1.3461
|2007.05.18 10:33
|1.3482
|0.00
|0.00
|0.27
|2.00
|772188
|RB26DETT
|34838230
|2007.05.17 14:02
|sell
|5.26
|usdchfm
|1.2279
|1.2391
|1.2254
|2007.05.18 08:12
|1.2254
|0.00
|0.00
|-4.94
|107.31
|772189
|RB26DETT[tp]
|34897265
|2007.05.18 07:39
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0960
|1.1200
|1.0930
|2007.05.18 12:30
|1.0930
|0.00
|0.00
|0.00
|13.72
|772190
|RB26DETT[tp]
|34900625
|2007.05.18 08:12
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3506
|1.3483
|1.3448
|2007.05.18 10:33
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|20.70
|772188
|RB26DETT[sl]
|34913972
|2007.05.18 09:30
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2255
|1.2447
|1.2230
|2007.05.18 15:08
|1.2251
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|772189
|RB26DETT
|34920571
|2007.05.18 10:31
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2275
|1.2447
|1.2250
|2007.05.18 15:08
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|18.37
|772189
|RB26DETT[tp]
|34921502
|2007.05.18 10:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3479
|1.3659
|1.3454
|2007.05.21 07:53
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.27
|-11.50
|772188
|RB26DETT
|34943654
|2007.05.18 12:33
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0916
|1.1156
|1.0886
|2007.05.18 15:31
|1.0886
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|772190
|RB26DETT[tp]
|34961630
|2007.05.18 14:30
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3498
|1.3660
|1.3473
|2007.05.21 07:52
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.49
|-4.50
|772188
|RB26DETT
|34973068
|2007.05.18 15:24
|sell
|1.62
|eurusdm
|1.3517
|1.3661
|1.3492
|2007.05.21 07:52
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.87
|24.30
|772188
|RB26DETT
|34974103
|2007.05.18 15:31
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0876
|1.1116
|1.0846
|2007.05.21 08:24
|1.0846
|0.00
|0.00
|-0.18
|13.83
|772190
|RB26DETT[tp]
|34983644
|2007.05.18 16:59
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2262
|1.2454
|1.2237
|2007.05.22 06:37
|1.2294
|0.00
|0.00
|-0.94
|-13.01
|772189
|RB26DETT
|35003169
|2007.05.20 22:54
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2282
|1.2454
|1.2257
|2007.05.22 06:37
|1.2295
|0.00
|0.00
|-0.85
|-9.52
|772189
|RB26DETT
|35069132
|2007.05.21 08:24
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0844
|1.1084
|1.0814
|2007.05.21 15:10
|1.0841
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|772190
|RB26DETT
|35128081
|2007.05.21 11:58
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2320
|1.2472
|1.2295
|2007.05.22 06:37
|1.2295
|0.00
|0.00
|-1.52
|32.94
|772189
|RB26DETT[tp]
|35129105
|2007.05.21 12:03
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0870
|1.1085
|1.0840
|2007.05.21 15:10
|1.0840
|0.00
|0.00
|0.00
|24.91
|772190
|RB26DETT[tp]
|35132572
|2007.05.21 12:20
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3439
|1.3619
|1.3414
|2007.05.23 07:46
|1.3428
|0.00
|0.00
|0.54
|5.50
|772188
|RB26DETT
|35158216
|2007.05.21 14:59
|sell
|0.90
|eurusdm
|1.3458
|1.3620
|1.3433
|2007.05.23 07:45
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.98
|22.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|35160340
|2007.05.21 15:10
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0836
|1.1076
|1.0806
|2007.05.23 08:50
|1.0865
|0.00
|0.00
|-0.36
|-13.35
|772190
|RB26DETT
|35245256
|2007.05.22 06:38
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2289
|1.2481
|1.2264
|2007.05.23 06:27
|1.2283
|0.00
|0.00
|-0.47
|2.44
|772189
|RB26DETT
|35270961
|2007.05.22 09:35
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2309
|1.2481
|1.2284
|2007.05.23 06:27
|1.2284
|0.00
|0.00
|-0.85
|18.32
|772189
|RB26DETT[tp]
|35304035
|2007.05.22 14:00
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0861
|1.1076
|1.0831
|2007.05.23 08:50
|1.0864
|0.00
|0.00
|-0.31
|-2.49
|772190
|RB26DETT
|35389264
|2007.05.23 06:33
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2284
|1.2476
|1.2259
|2007.05.23 11:26
|1.2278
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|772189
|RB26DETT
|35400843
|2007.05.23 07:46
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3429
|1.3609
|1.3404
|2007.05.23 17:33
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.50
|772188
|RB26DETT
|35404668
|2007.05.23 07:52
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2304
|1.2476
|1.2279
|2007.05.23 11:26
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|18.32
|772189
|RB26DETT[tp]
|35410859
|2007.05.23 08:10
|sell
|1.62
|usdcadm
|1.0887
|1.1077
|1.0857
|2007.05.23 08:50
|1.0864
|0.00
|0.00
|0.00
|34.30
|772190
|RB26DETT
|35419171
|2007.05.23 08:50
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0861
|1.1101
|1.0831
|2007.05.23 12:05
|1.0831
|0.00
|0.00
|0.00
|13.85
|772190
|RB26DETT[tp]
|35428504
|2007.05.23 09:28
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3447
|1.3609
|1.3422
|2007.05.23 17:33
|1.3465
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|772188
|RB26DETT
|35455276
|2007.05.23 11:38
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3466
|1.3610
|1.3441
|2007.05.23 17:33
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|RB26DETT
|35456347
|2007.05.23 11:40
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2270
|1.2462
|1.2245
|2007.05.23 12:29
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|772189
|RB26DETT[tp]
|35460526
|2007.05.23 11:49
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3484
|1.3610
|1.3459
|2007.05.23 17:33
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|772188
|RB26DETT
|35487226
|2007.05.23 13:30
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2256
|1.2448
|1.2231
|2007.05.24 11:49
|1.2282
|0.00
|0.00
|-1.41
|-10.58
|772189
|RB26DETT
|35503599
|2007.05.23 14:45
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0818
|1.1058
|1.0788
|2007.05.24 12:52
|1.0815
|0.00
|0.00
|-0.52
|1.39
|772190
|RB26DETT
|35524862
|2007.05.23 17:17
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2276
|1.2448
|1.2251
|2007.05.24 11:49
|1.2283
|0.00
|0.00
|-2.54
|-5.13
|772189
|RB26DETT
|35529524
|2007.05.23 17:33
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3463
|1.3436
|1.3401
|2007.05.24 07:54
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.81
|13.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|35618212
|2007.05.24 07:50
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0844
|1.1059
|1.0814
|2007.05.24 12:52
|1.0814
|0.00
|0.00
|0.00
|24.97
|772190
|RB26DETT[tp]
|35619491
|2007.05.24 07:55
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3435
|1.3615
|1.3410
|2007.05.24 14:04
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|772188
|RB26DETT
|35633692
|2007.05.24 09:09
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2296
|1.2448
|1.2271
|2007.05.24 11:49
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|18.47
|772189
|RB26DETT
|35652334
|2007.05.24 12:19
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2271
|1.2463
|1.2246
|2007.05.24 14:57
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.14
|772189
|RB26DETT
|35658351
|2007.05.24 12:38
|sell
|0.90
|usdchfm
|1.2293
|1.2465
|1.2268
|2007.05.24 14:56
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|772189
|RB26DETT
|35662347
|2007.05.24 13:16
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0803
|1.1043
|1.0773
|2007.05.25 12:25
|1.0825
|0.00
|0.00
|-0.18
|-10.16
|772190
|RB26DETT
|35663020
|2007.05.24 13:21
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3453
|1.3432
|1.3397
|2007.05.24 14:04
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|35677397
|2007.05.24 14:20
|sell
|1.62
|usdchfm
|1.2313
|1.2465
|1.2288
|2007.05.24 14:56
|1.2290
|0.00
|0.00
|0.00
|30.32
|772189
|RB26DETT
|35682463
|2007.05.24 14:53
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0829
|1.1044
|1.0799
|2007.05.25 12:25
|1.0826
|0.00
|0.00
|-0.31
|2.49
|772190
|RB26DETT
|35687567
|2007.05.24 15:24
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3426
|1.3606
|1.3401
|2007.05.25 01:08
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.27
|4.50
|772188
|RB26DETT
|35694410
|2007.05.24 16:19
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2283
|1.2475
|1.2258
|2007.05.29 05:34
|1.2280
|0.00
|0.00
|-1.41
|1.22
|772189
|RB26DETT
|35702120
|2007.05.24 17:58
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3444
|1.3418
|1.3383
|2007.05.25 01:08
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.54
|26.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|35742688
|2007.05.25 01:08
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3416
|1.3596
|1.3391
|2007.05.25 15:04
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|772188
|RB26DETT
|35761224
|2007.05.25 06:28
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3434
|1.3596
|1.3409
|2007.05.25 15:04
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|772188
|RB26DETT
|35772414
|2007.05.25 08:15
|sell
|1.62
|usdcadm
|1.0855
|1.1045
|1.0825
|2007.05.25 12:24
|1.0825
|0.00
|0.00
|0.00
|44.90
|772190
|RB26DETT[tp]
|35787561
|2007.05.25 12:21
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3452
|1.3596
|1.3427
|2007.05.25 15:04
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|772188
|RB26DETT
|35788203
|2007.05.25 12:25
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0821
|1.1061
|1.0791
|2007.05.25 14:07
|1.0791
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|772190
|RB26DETT[tp]
|35795935
|2007.05.25 14:08
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3470
|1.3596
|1.3445
|2007.05.25 15:04
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|RB26DETT
|35804478
|2007.05.25 15:05
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3454
|1.3429
|1.3394
|2007.05.29 02:08
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.54
|12.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|35810995
|2007.05.25 17:34
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0790
|1.1030
|1.0760
|2007.05.29 13:01
|1.0785
|0.00
|0.00
|-0.36
|2.32
|772190
|RB26DETT
|35906630
|2007.05.29 01:40
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2304
|1.2476
|1.2279
|2007.05.29 05:34
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|20.36
|772189
|RB26DETT[tp]
|35914203
|2007.05.29 02:08
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3427
|1.3607
|1.3402
|2007.05.29 14:02
|1.3497
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|772188
|RB26DETT
|35929348
|2007.05.29 04:15
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0816
|1.1031
|1.0786
|2007.05.29 13:01
|1.0786
|0.00
|0.00
|0.00
|25.03
|772190
|RB26DETT[tp]
|35936120
|2007.05.29 04:59
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3445
|1.3607
|1.3420
|2007.05.29 14:02
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|772188
|RB26DETT
|35955086
|2007.05.29 07:00
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2272
|1.2464
|1.2247
|2007.05.29 08:58
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|10.21
|772189
|RB26DETT[tp]
|35972455
|2007.05.29 08:13
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3463
|1.3607
|1.3438
|2007.05.29 14:02
|1.3501
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|772188
|RB26DETT
|35984677
|2007.05.29 09:01
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3481
|1.3607
|1.3456
|2007.05.29 14:01
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|772188
|RB26DETT
|35985779
|2007.05.29 09:01
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2238
|1.2430
|1.2213
|2007.05.29 12:07
|1.2213
|0.00
|0.00
|0.00
|10.23
|772189
|RB26DETT[tp]
|36010683
|2007.05.29 11:54
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.3499
|1.3607
|1.3474
|2007.05.29 14:01
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|RB26DETT
|36016250
|2007.05.29 12:09
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2215
|1.2407
|1.2190
|2007.05.30 08:41
|1.2241
|0.00
|0.00
|-0.47
|-10.62
|772189
|RB26DETT
|36022031
|2007.05.29 12:25
|sell
|16.00
|eurusdm
|1.3518
|1.3608
|1.3493
|2007.05.29 14:01
|1.3500
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|772188
|RB26DETT
|36036056
|2007.05.29 13:42
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0733
|1.0973
|1.0703
|2007.05.30 08:47
|1.0703
|0.00
|0.00
|-0.18
|14.01
|772190
|RB26DETT[tp]
|36052213
|2007.05.29 15:01
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2235
|1.2407
|1.2210
|2007.05.30 08:41
|1.2240
|0.00
|0.00
|-0.94
|-4.08
|772189
|RB26DETT
|36052416
|2007.05.29 15:01
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3480
|1.3660
|1.3455
|2007.05.29 17:41
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|36079505
|2007.05.29 17:48
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3442
|1.3622
|1.3417
|2007.05.30 11:42
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.27
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|36092962
|2007.05.29 19:49
|sell
|2.00
|usdchfm
|1.2255
|1.2407
|1.2230
|2007.05.30 08:41
|1.2240
|0.00
|0.00
|-1.88
|24.51
|772189
|RB26DETT
|36196967
|2007.05.30 08:47
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0695
|1.0935
|1.0665
|2007.05.31 08:21
|1.0713
|0.00
|0.00
|-0.52
|-8.40
|772190
|RB26DETT
|36204757
|2007.05.30 09:38
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2255
|1.2063
|1.2280
|2007.05.31 14:13
|1.2259
|0.00
|0.00
|1.34
|1.63
|772189
|RB26DETT
|36237974
|2007.05.30 11:53
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3409
|1.3589
|1.3384
|2007.05.31 14:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.81
|-20.00
|772188
|RB26DETT
|36243065
|2007.05.30 12:06
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0720
|1.0935
|1.0690
|2007.05.31 08:21
|1.0716
|0.00
|0.00
|-0.94
|3.36
|772190
|RB26DETT
|36254345
|2007.05.30 13:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3427
|1.3589
|1.3402
|2007.05.31 14:01
|1.3448
|0.00
|0.00
|1.62
|-21.00
|772188
|RB26DETT
|36262792
|2007.05.30 13:40
|sell
|1.62
|usdcadm
|1.0746
|1.0936
|1.0716
|2007.05.31 08:21
|1.0716
|0.00
|0.00
|-1.70
|45.35
|772190
|RB26DETT[tp]
|36343322
|2007.05.31 06:25
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3445
|1.3589
|1.3420
|2007.05.31 14:01
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|772188
|RB26DETT
|36358831
|2007.05.31 08:24
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0713
|1.0953
|1.0683
|2007.05.31 12:31
|1.0683
|0.00
|0.00
|0.00
|14.04
|772190
|RB26DETT[tp]
|36386404
|2007.05.31 12:21
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3463
|1.3589
|1.3438
|2007.05.31 14:01
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|772188
|RB26DETT
|36397263
|2007.05.31 13:00
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0671
|1.0911
|1.0641
|2007.06.01 12:18
|1.0666
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.34
|772190
|RB26DETT
|36400106
|2007.05.31 13:35
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2235
|1.2063
|1.2260
|2007.05.31 14:13
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.39
|772189
|RB26DETT[tp]
|36407793
|2007.05.31 14:01
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3442
|1.3622
|1.3417
|2007.06.01 07:15
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|772188
|RB26DETT
|36415604
|2007.05.31 14:22
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0696
|1.0911
|1.0666
|2007.06.01 12:18
|1.0666
|0.00
|0.00
|-0.31
|25.31
|772190
|RB26DETT[tp]
|36423049
|2007.05.31 15:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3460
|1.3442
|1.3407
|2007.06.01 07:15
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.54
|18.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|36423703
|2007.05.31 15:04
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2254
|1.2446
|1.2229
|2007.06.01 12:35
|1.2271
|0.00
|0.00
|-0.47
|-6.93
|772189
|RB26DETT
|36479444
|2007.06.01 07:05
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2274
|1.2446
|1.2249
|2007.06.01 12:35
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|772189
|RB26DETT
|36485301
|2007.06.01 08:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3440
|1.3620
|1.3415
|2007.06.01 12:44
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|772188
|RB26DETT
|36492665
|2007.06.01 10:21
|sell
|2.00
|usdchfm
|1.2294
|1.2446
|1.2269
|2007.06.01 12:35
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|37.49
|772189
|RB26DETT
|36518725
|2007.06.01 12:34
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3458
|1.3620
|1.3433
|2007.06.01 12:44
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|36544691
|2007.06.01 14:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3420
|1.3399
|1.3364
|2007.06.01 14:18
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|36581759
|2007.06.01 16:49
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3444
|1.3463
|1.3498
|2007.06.04 09:42
|1.3463
|0.00
|0.00
|-0.30
|9.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|36587406
|2007.06.01 17:52
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2306
|1.2114
|1.2331
|2007.06.04 15:08
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.45
|-25.73
|772189
|RB26DETT
|36610398
|2007.06.04 01:20
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0610
|1.0850
|1.0580
|2007.06.04 06:08
|1.0580
|0.00
|0.00
|0.00
|14.18
|772190
|RB26DETT[tp]
|36634626
|2007.06.04 07:48
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2286
|1.2114
|1.2311
|2007.06.04 15:08
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.94
|772189
|RB26DETT
|36636349
|2007.06.04 08:05
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0573
|1.0813
|1.0543
|2007.06.05 12:17
|1.0569
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.89
|772190
|RB26DETT
|36644225
|2007.06.04 09:18
|buy
|2.00
|usdchfm
|1.2266
|1.2114
|1.2291
|2007.06.04 15:08
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.57
|772189
|RB26DETT
|36662636
|2007.06.04 12:10
|buy
|4.00
|usdchfm
|1.2246
|1.2114
|1.2271
|2007.06.04 15:08
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.07
|772189
|RB26DETT
|36662932
|2007.06.04 12:11
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3480
|1.3300
|1.3505
|2007.06.05 04:19
|1.3505
|0.00
|0.00
|-0.30
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|36676746
|2007.06.04 13:20
|buy
|8.00
|usdchfm
|1.2224
|1.2112
|1.2249
|2007.06.04 15:08
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|124.15
|772189
|RB26DETT
|36695668
|2007.06.04 15:37
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2228
|1.2420
|1.2203
|2007.06.05 11:59
|1.2203
|0.00
|0.00
|-0.47
|10.25
|772189
|RB26DETT[tp]
|36735660
|2007.06.05 05:02
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3496
|1.3676
|1.3471
|2007.06.05 13:09
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|772188
|RB26DETT
|36761968
|2007.06.05 10:20
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3514
|1.3676
|1.3489
|2007.06.05 13:09
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|772188
|RB26DETT
|36765440
|2007.06.05 10:41
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0599
|1.0814
|1.0569
|2007.06.05 12:17
|1.0569
|0.00
|0.00
|0.00
|25.55
|772190
|RB26DETT[tp]
|36774382
|2007.06.05 12:09
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3532
|1.3676
|1.3507
|2007.06.05 13:08
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|772188
|RB26DETT
|36777566
|2007.06.05 12:17
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2172
|1.2364
|1.2147
|2007.06.06 06:21
|1.2168
|0.00
|0.00
|-0.47
|1.64
|772189
|RB26DETT
|36779695
|2007.06.05 12:20
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3551
|1.3677
|1.3526
|2007.06.05 13:08
|1.3535
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|772188
|RB26DETT
|36797507
|2007.06.05 13:18
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3531
|1.3711
|1.3506
|2007.06.06 12:40
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.27
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|36807250
|2007.06.05 14:01
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2193
|1.2365
|1.2168
|2007.06.06 06:21
|1.2168
|0.00
|0.00
|-0.94
|20.55
|772189
|RB26DETT[tp]
|36861182
|2007.06.06 01:03
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0618
|1.0858
|1.0588
|2007.06.06 03:00
|1.0588
|0.00
|0.00
|0.00
|14.17
|772190
|RB26DETT[tp]
|36872531
|2007.06.06 03:01
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0575
|1.0815
|1.0545
|2007.06.06 12:10
|1.0606
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.61
|772190
|RB26DETT
|36885818
|2007.06.06 06:21
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2166
|1.2358
|1.2141
|2007.06.07 20:29
|1.2246
|0.00
|0.00
|-1.41
|-32.66
|772189
|RB26DETT
|36892354
|2007.06.06 07:49
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0601
|1.0816
|1.0571
|2007.06.06 12:10
|1.0607
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.09
|772190
|RB26DETT
|36904758
|2007.06.06 10:35
|sell
|1.62
|usdcadm
|1.0628
|1.0818
|1.0598
|2007.06.06 12:10
|1.0607
|0.00
|0.00
|0.00
|32.07
|772190
|RB26DETT
|36933366
|2007.06.06 12:59
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3505
|1.3685
|1.3480
|2007.06.07 10:15
|1.3480
|0.00
|0.00
|0.81
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|36997443
|2007.06.07 01:17
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0579
|1.0819
|1.0549
|2007.06.07 14:13
|1.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|772190
|RB26DETT
|37022180
|2007.06.07 07:06
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2186
|1.2358
|1.2161
|2007.06.07 20:29
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.18
|772189
|RB26DETT
|37033928
|2007.06.07 09:01
|sell
|2.00
|usdchfm
|1.2206
|1.2358
|1.2181
|2007.06.07 20:29
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.33
|772189
|RB26DETT
|37039901
|2007.06.07 10:16
|sell
|4.00
|usdchfm
|1.2226
|1.2358
|1.2201
|2007.06.07 20:29
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.07
|772189
|RB26DETT
|37040193
|2007.06.07 10:16
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3478
|1.3658
|1.3453
|2007.06.07 14:51
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|37067931
|2007.06.07 12:24
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0605
|1.0820
|1.0575
|2007.06.07 14:13
|1.0575
|0.00
|0.00
|0.00
|25.53
|772190
|RB26DETT[tp]
|37089947
|2007.06.07 14:53
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3450
|1.3630
|1.3425
|2007.06.07 17:18
|1.3425
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|37099071
|2007.06.07 16:01
|sell
|8.00
|usdchfm
|1.2246
|1.2358
|1.2221
|2007.06.07 20:28
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772189
|RB26DETT
|37114189
|2007.06.07 16:53
|sell
|16.00
|usdchfm
|1.2266
|1.2358
|1.2241
|2007.06.07 20:28
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|248.22
|772189
|RB26DETT
|37131960
|2007.06.07 19:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3428
|1.3399
|1.3364
|2007.06.08 07:27
|1.3399
|0.00
|0.00
|0.27
|14.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|37136733
|2007.06.07 20:31
|sell
|0.50
|usdchfm
|1.2239
|1.2431
|1.2214
|2007.06.12 16:06
|1.2431
|0.00
|0.00
|-1.41
|-77.23
|772189
|RB26DETT[sl]
|37154997
|2007.06.08 01:17
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.0631
|1.0391
|1.0661
|2007.06.08 09:58
|1.0661
|0.00
|0.00
|0.00
|14.07
|772190
|RB26DETT[tp]
|37160569
|2007.06.08 02:30
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2259
|1.2431
|1.2234
|2007.06.12 16:06
|1.2431
|0.00
|0.00
|-1.88
|-138.36
|772189
|RB26DETT[sl]
|37186049
|2007.06.08 07:27
|sell
|2.00
|usdchfm
|1.2280
|1.2432
|1.2255
|2007.06.12 16:07
|1.2429
|0.00
|0.00
|-3.76
|-239.76
|772189
|RB26DETT
|37186499
|2007.06.08 07:27
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3393
|1.3358
|1.3323
|2007.06.08 09:43
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|17.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|37209205
|2007.06.08 09:30
|sell
|4.00
|usdchfm
|1.2300
|1.2432
|1.2275
|2007.06.12 16:06
|1.2430
|0.00
|0.00
|-7.52
|-418.34
|772189
|RB26DETT
|37217888
|2007.06.08 09:43
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3357
|1.3537
|1.3332
|2007.06.08 10:13
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|37222495
|2007.06.08 10:04
|sell
|8.00
|usdchfm
|1.2320
|1.2432
|1.2295
|2007.06.12 16:06
|1.2429
|0.00
|0.00
|-15.04
|-701.59
|772189
|RB26DETT
|37228627
|2007.06.08 10:14
|sell
|16.00
|usdchfm
|1.2340
|1.2432
|1.2315
|2007.06.12 16:06
|1.2430
|0.00
|0.00
|-30.08
|-1 158.49
|772189
|RB26DETT
|37243967
|2007.06.08 11:03
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3339
|1.3519
|1.3314
|2007.06.11 07:38
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|772188
|RB26DETT
|37257191
|2007.06.08 12:17
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3357
|1.3339
|1.3304
|2007.06.11 07:38
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.54
|18.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|37400114
|2007.06.11 04:39
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0617
|1.0857
|1.0587
|2007.06.13 14:09
|1.0695
|0.00
|0.00
|-0.36
|-36.47
|772190
|RB26DETT
|37430306
|2007.06.11 07:38
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3340
|1.3520
|1.3315
|2007.06.12 11:23
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.27
|0.00
|772188
|RB26DETT
|37441613
|2007.06.11 08:20
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3358
|1.3340
|1.3305
|2007.06.12 11:23
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.54
|18.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|37764740
|2007.06.12 11:23
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3337
|1.3319
|1.3284
|2007.06.12 14:33
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|37799818
|2007.06.12 14:08
|sell
|0.90
|usdcadm
|1.0643
|1.0858
|1.0613
|2007.06.13 14:09
|1.0696
|0.00
|0.00
|-0.31
|-44.60
|772190
|RB26DETT
|37816148
|2007.06.12 15:14
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3319
|1.3294
|1.3259
|2007.06.13 00:50
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.27
|12.50
|772188
|RB26DETT[sl]
|37872438
|2007.06.12 20:08
|sell
|1.62
|usdcadm
|1.0671
|1.0861
|1.0641
|2007.06.13 14:09
|1.0695
|0.00
|0.00
|-0.57
|-36.35
|772190
|RB26DETT
|37883313
|2007.06.12 21:01
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2421
|1.2613
|1.2396
|2007.06.13 12:42
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|772189
|RB26DETT
|37914155
|2007.06.13 01:54
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3307
|1.3127
|1.3332
|2007.06.13 12:42
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|772188
|RB26DETT
|37965989
|2007.06.13 06:35
|sell
|0.45
|usdchfm
|1.2441
|1.2613
|1.2416
|2007.06.13 12:42
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|772189
|RB26DETT
|37977272
|2007.06.13 07:33
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3289
|1.3127
|1.3314
|2007.06.13 12:42
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|772188
|RB26DETT
|37984672
|2007.06.13 07:51
|sell
|2.92
|usdcadm
|1.0696
|1.0861
|1.0666
|2007.06.13 14:09
|1.0695
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|772190
|RB26DETT
|37993141
|2007.06.13 08:32
|sell
|5.26
|usdcadm
|1.0723
|1.0863
|1.0693
|2007.06.13 14:09
|1.0696
|0.00
|0.00
|0.00
|132.78
|772190
|RB26DETT
|38003811
|2007.06.13 09:03
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3271
|1.3127
|1.3296
|2007.06.13 12:42
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|772188
|RB26DETT[tp]
|38005659
|2007.06.13 09:06
|sell
|0.81
|usdchfm
|1.2461
|1.2613
|1.2436
|2007.06.13 12:42
|1.2436
|0.00
|0.00
|0.00
|16.28
|772189
|RB26DETT[tp]
|38077080
|2007.06.13 13:59
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3293
|1.3113
|1.3318
|2007.06.14 14:04
|1.3318
|0.00
|0.00
|-0.91
|12.50
|772188
|RB26DETT[tp]
|38084461
|2007.06.13 14:23
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2432
|1.2624
|1.2407
|2007.06.15 13:19
|1.2427
|0.00
|0.00
|-0.95
|1.01
|772189
|RB26DETT
|38104443
|2007.06.13 16:14
|sell
|0.45
|usdchfm
|1.2452
|1.2624
|1.2427
|2007.06.15 13:19
|1.2427
|0.00
|0.00
|-1.69
|9.05
|772189
|RB26DETT[tp]
|38193099
|2007.06.14 01:31
|sell
|0.50
|usdcadm
|1.0668
|1.0908
|1.0638
|2007.06.15 10:07
|1.0638
|0.00
|0.00
|-0.18
|14.10
|772190
|RB26DETT[tp]
|38371087
|2007.06.14 18:46
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.3303
|1.3483
|1.3278
|2007.06.15 13:37
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.27
|-19.50
|772188
|RB26DETT
|38410735
|2007.06.15 02:11
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3321
|1.3483
|1.3296
|2007.06.15 13:37
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|772188
|RB26DETT
|38480570
|2007.06.15 12:49
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3339
|1.3483
|1.3314
|2007.06.15 13:37
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|772188
|RB26DETT
|38494040
|2007.06.15 13:20
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3357
|1.3483
|1.3332
|2007.06.15 13:37
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|772188
|RB26DETT
|38494329
|2007.06.15 13:20
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2428
|1.2620
|1.2403
|2007.06.15 15:14
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|772189
|RB26DETT
|38513813
|2007.06.15 14:11
|sell
|0.45
|usdchfm
|1.2448
|1.2620
|1.2423
|2007.06.15 15:14
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|9.06
|772189
|RB26DETT[tp]
|38519863
|2007.06.15 14:38
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3352
|1.3380
|1.3415
|2007.06.15 17:44
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|772188
|RB26DETT[sl]
|0.00
|0.00
|-86.30
|1 109.99
|Closed P/L:
|1 023.69
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|38549892
|2007.06.15 17:31
|sell
|0.25
|usdchfm
|1.2410
|1.2602
|1.2385
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|772189
|RB26DETT
|38551887
|2007.06.15 17:44
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.3383
|1.3203
|1.3408
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|772188
|RB26DETT
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|Floating P/L:
|-6.82
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 023.69
|Floating P/L:
|-6.82
|Margin:
|37.50
|Balance:
|11 023.69
|Equity:
|11 016.87
|Free Margin:
|10 979.37
|Details:
|Gross Profit:
|7 588.28
|Gross Loss:
|6 564.59
|Total Net Profit:
|1 023.69
|Profit Factor:
|1.16
|Expected Payoff:
|2.86
|Absolute Drawdown:
|26.21
|Maximal Drawdown:
|2 897.65 (21.08%)
|Relative Drawdown:
|21.08% (2 897.65)
|Total Trades:
|358
|Short Positions (won %):
|294 (60.88%)
|Long Positions (won %):
|64 (56.25%)
|Profit Trades (% of total):
|215 (60.06%)
|Loss trades (% of total):
|143 (39.94%)
|Largest
|profit trade:
|691.20
|loss trade:
|-1 188.57
|Average
|profit trade:
|35.29
|loss trade:
|-45.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (1 015.81)
|consecutive losses ($):
|6 (-2 793.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 015.81 (10)
|consecutive loss (count):
|-2 793.46 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2