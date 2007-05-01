|Account: 1452923
|Name: PacManJrGBP
|Currency: USD
|2007 June 22, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33556962
|2007.05.01 20:02
|balance
|Deposit
|10 000.00
|33559347
|2007.05.01 20:56
|buy
|1.40
|usdjpym
|119.86
|119.88
|120.46
|2007.05.02 03:32
|119.97
|0.00
|0.00
|1.89
|12.84
|110018
|Long Order Opened
|33582065
|2007.05.02 03:19
|sell
|1.40
|gbpusdm
|1.9945
|2.0395
|1.9885
|2007.05.02 07:05
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|210014
|Short
|33602379
|2007.05.02 05:59
|sell
|1.40
|usdjpym
|119.63
|124.13
|119.03
|2007.05.10 17:14
|119.98
|0.00
|0.00
|-20.02
|-40.84
|210018
|Short
|33619280
|2007.05.02 08:00
|buy
|1.40
|usdjpym
|120.00
|120.03
|120.60
|2007.05.02 09:05
|120.03
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33628798
|2007.05.02 09:59
|sell
|3.13
|usdjpym
|120.18
|126.88
|119.58
|2007.05.08 12:30
|119.58
|0.00
|0.00
|-26.87
|157.05
|210018
|Short[tp]
|33629046
|2007.05.02 10:00
|buy
|1.39
|gbpjpym
|239.48
|234.98
|240.08
|2007.05.03 03:14
|239.27
|0.00
|0.00
|8.57
|-24.29
|110013
|Long Order Opened
|33631656
|2007.05.02 10:44
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9916
|1.9916
|1.9856
|2007.05.02 10:56
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|18.07
|210014
|Short
|33633449
|2007.05.02 10:56
|sell
|1.39
|gbpjpym
|239.13
|239.11
|238.53
|2007.05.02 12:47
|239.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.31
|210013
|Short[sl]
|33633507
|2007.05.02 10:56
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9898
|2.0348
|1.9838
|2007.05.02 14:02
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|210014
|Short
|33659448
|2007.05.02 14:00
|buy
|1.39
|usdjpym
|120.17
|120.18
|120.73
|2007.05.02 14:10
|120.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33660338
|2007.05.02 14:02
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9885
|2.0335
|1.9825
|2007.05.03 12:55
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.13
|-33.36
|210014
|Short
|33663080
|2007.05.02 14:10
|buy
|1.39
|usdjpym
|120.21
|120.30
|120.81
|2007.05.03 14:46
|120.30
|0.00
|0.00
|5.63
|10.40
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33664841
|2007.05.02 14:21
|buy
|3.13
|gbpjpym
|238.92
|232.22
|239.52
|2007.05.03 03:14
|239.27
|0.00
|0.00
|19.30
|91.14
|110013
|Long Order Opened
|33664850
|2007.05.02 14:21
|sell
|1.39
|gbpjpym
|238.84
|243.34
|238.24
|2007.05.03 03:14
|239.37
|0.00
|0.00
|-11.05
|-61.27
|210013
|Short
|33709925
|2007.05.03 03:14
|buy
|1.39
|gbpjpym
|239.34
|239.36
|239.94
|2007.05.03 08:05
|239.46
|0.00
|0.00
|0.00
|13.88
|110013
|Long Order Opened
|33727896
|2007.05.03 08:00
|buy
|1.39
|gbpusdm
|1.9927
|1.9929
|1.9987
|2007.05.03 09:34
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|110014
|Long Order Opened[sl]
|33728343
|2007.05.03 08:05
|buy
|1.39
|gbpjpym
|239.55
|235.05
|240.15
|2007.05.04 12:03
|239.21
|0.00
|0.00
|2.86
|-39.27
|110013
|Long Order Opened
|33731533
|2007.05.03 09:34
|buy
|1.39
|gbpusdm
|1.9934
|1.9936
|1.9994
|2007.05.03 12:30
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|110014
|Long Order Opened[sl]
|33743848
|2007.05.03 12:28
|sell
|3.13
|gbpusdm
|1.9940
|2.0610
|1.9880
|2007.05.03 12:55
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|103.29
|210014
|Short
|33745241
|2007.05.03 12:30
|buy
|1.39
|gbpusdm
|1.9946
|1.9496
|2.0006
|2007.05.03 12:55
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.77
|110014
|Long Order Opened
|33760591
|2007.05.03 14:00
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9878
|2.0328
|1.9818
|2007.05.03 14:24
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|210014
|Short
|33766559
|2007.05.03 14:24
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9863
|2.0313
|1.9803
|2007.05.04 01:37
|1.9854
|0.00
|0.00
|0.04
|12.51
|210014
|Short
|33779943
|2007.05.03 16:14
|sell
|1.39
|gbpjpym
|239.04
|238.97
|238.48
|2007.05.04 02:48
|238.97
|0.00
|0.00
|-3.68
|8.08
|210013
|Short[sl]
|33785861
|2007.05.03 18:02
|buy
|1.39
|usdjpym
|120.39
|120.44
|120.99
|2007.05.10 13:04
|120.44
|0.00
|0.00
|13.15
|5.77
|110018
|Long Order Opened[sl]
|33819297
|2007.05.04 02:36
|buy
|3.13
|gbpjpym
|239.00
|232.30
|239.60
|2007.05.04 12:03
|239.21
|0.00
|0.00
|0.00
|54.62
|110013
|Long Order Opened
|34133822
|2007.05.09 07:28
|buy
|3.22
|usdjpym
|119.82
|113.12
|120.42
|2007.05.10 09:17
|120.42
|0.00
|0.00
|13.04
|160.44
|110018
|Long Order Opened[tp]
|34139824
|2007.05.09 09:29
|buy
|1.43
|gbpusdm
|1.9908
|1.9908
|1.9968
|2007.05.09 09:40
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|12.87
|110014
|Long Order Opened
|34140453
|2007.05.09 09:40
|buy
|1.44
|gbpusdm
|1.9922
|1.9922
|1.9982
|2007.05.09 09:59
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|110014
|Long Order Opened
|34141885
|2007.05.09 10:00
|buy
|1.44
|gbpusdm
|1.9934
|1.9484
|1.9994
|2007.05.09 12:53
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|110014
|Long Order Opened
|34174044
|2007.05.09 16:00
|buy
|1.43
|gbpjpym
|239.19
|239.21
|239.79
|2007.05.09 17:10
|239.30
|0.00
|0.00
|0.00
|13.13
|110013
|Long Order Opened
|34174954
|2007.05.09 16:17
|buy
|1.43
|gbpusdm
|1.9966
|1.9516
|2.0026
|2007.05.10 11:02
|1.9892
|0.00
|0.00
|-0.17
|-105.82
|110014
|Long Order Opened
|34177187
|2007.05.09 17:10
|buy
|1.44
|gbpjpym
|239.39
|239.41
|239.99
|2007.05.09 20:24
|239.50
|0.00
|0.00
|0.00
|13.19
|110013
|Long Order Opened
|34193996
|2007.05.09 20:24
|buy
|1.44
|gbpjpym
|239.57
|239.59
|240.17
|2007.05.10 06:10
|239.59
|0.00
|0.00
|8.88
|2.40
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34198331
|2007.05.09 22:14
|sell
|1.44
|gbpusdm
|1.9927
|1.9912
|1.9867
|2007.05.10 08:19
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|210014
|Short[sl]
|34200875
|2007.05.09 23:21
|sell
|3.26
|usdjpym
|120.18
|126.88
|119.58
|2007.05.10 17:14
|119.98
|0.00
|0.00
|0.00
|54.34
|210018
|Short
|34229866
|2007.05.10 08:00
|buy
|1.45
|gbpjpym
|239.75
|235.25
|240.35
|2007.05.10 11:04
|239.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.71
|110013
|Long Order Opened
|34232681
|2007.05.10 08:15
|buy
|3.24
|gbpusdm
|1.9909
|1.9239
|1.9969
|2007.05.10 11:02
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.08
|110014
|Long Order Opened
|34241820
|2007.05.10 09:22
|buy
|3.15
|gbpjpym
|239.20
|232.50
|239.80
|2007.05.10 11:04
|239.53
|0.00
|0.00
|0.00
|86.39
|110013
|Long Order Opened
|34247024
|2007.05.10 10:15
|buy
|7.09
|gbpusdm
|1.9858
|1.9264
|1.9918
|2007.05.10 11:02
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|241.06
|110014
|Long Order Opened
|34247196
|2007.05.10 10:15
|sell
|1.39
|gbpusdm
|1.9852
|2.0302
|1.9792
|2007.05.10 11:02
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.72
|210014
|Short
|34248927
|2007.05.10 10:35
|sell
|1.41
|gbpjpym
|239.21
|243.71
|238.61
|2007.05.10 11:04
|239.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.38
|210013
|Short
|34295286
|2007.05.10 16:02
|sell
|1.47
|gbpjpym
|238.57
|238.56
|237.97
|2007.05.10 16:07
|238.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|210013
|Short[sl]
|34296299
|2007.05.10 16:07
|sell
|1.47
|gbpjpym
|238.46
|238.45
|237.86
|2007.05.10 16:26
|238.35
|0.00
|0.00
|0.00
|13.46
|210013
|Short
|34298023
|2007.05.10 16:26
|sell
|1.48
|gbpjpym
|238.26
|238.24
|237.66
|2007.05.10 16:37
|238.15
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|210013
|Short
|34299731
|2007.05.10 16:37
|sell
|1.48
|gbpjpym
|238.08
|238.06
|237.48
|2007.05.10 16:40
|237.97
|0.00
|0.00
|0.00
|13.55
|210013
|Short
|34301347
|2007.05.10 16:40
|sell
|1.48
|gbpjpym
|237.87
|237.85
|237.27
|2007.05.10 16:55
|237.75
|0.00
|0.00
|0.00
|14.78
|210013
|Short
|34306207
|2007.05.10 16:55
|sell
|1.49
|gbpjpym
|237.66
|237.65
|237.06
|2007.05.10 16:58
|237.55
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|210013
|Short
|34308346
|2007.05.10 16:58
|sell
|1.49
|gbpjpym
|237.48
|237.47
|236.88
|2007.05.10 17:11
|237.37
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|210013
|Short
|34324443
|2007.05.10 19:34
|sell
|1.50
|usdjpym
|119.96
|119.94
|119.36
|2007.05.10 20:00
|119.85
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|210018
|Short
|34455381
|2007.05.11 18:09
|buy
|1.50
|gbpusdm
|1.9825
|1.9375
|1.9885
|2007.05.13 23:37
|1.9835
|0.00
|0.00
|-0.06
|15.00
|110014
|Long Order Opened
|34457603
|2007.05.11 19:00
|buy
|1.50
|usdjpym
|120.15
|120.17
|120.75
|2007.05.14 06:37
|120.26
|0.00
|0.00
|2.03
|13.72
|110018
|Long Order Opened
|34459816
|2007.05.13 22:00
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.34
|238.36
|238.94
|2007.05.14 02:59
|238.36
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34469641
|2007.05.14 00:02
|buy
|1.50
|gbpusdm
|1.9838
|1.9388
|1.9898
|2007.05.15 14:31
|1.9804
|0.00
|0.00
|-0.06
|-51.00
|110014
|Long Order Opened
|34482532
|2007.05.14 05:00
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.55
|238.57
|239.15
|2007.05.14 06:40
|238.66
|0.00
|0.00
|0.00
|13.72
|110013
|Long Order Opened
|34499964
|2007.05.14 09:00
|buy
|1.50
|usdjpym
|120.31
|120.33
|120.91
|2007.05.14 13:00
|120.42
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|110018
|Long Order Opened
|34500402
|2007.05.14 09:06
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.37
|238.38
|238.97
|2007.05.14 09:19
|238.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34501158
|2007.05.14 09:19
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.46
|238.48
|239.06
|2007.05.14 11:17
|238.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34503666
|2007.05.14 10:13
|sell
|1.50
|gbpusdm
|1.9804
|1.9802
|1.9744
|2007.05.14 12:21
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|210014
|Short[sl]
|34507542
|2007.05.14 11:17
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.57
|234.07
|239.17
|2007.05.14 20:32
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.62
|110013
|Long Order Opened
|34511190
|2007.05.14 12:21
|sell
|1.49
|gbpusdm
|1.9797
|1.9792
|1.9737
|2007.05.14 20:11
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|210014
|Short[sl]
|34518523
|2007.05.14 14:33
|sell
|1.49
|gbpjpym
|238.11
|238.05
|237.51
|2007.05.14 19:08
|238.05
|0.00
|0.00
|0.00
|7.43
|210013
|Short[sl]
|34523516
|2007.05.14 16:02
|buy
|1.49
|usdjpym
|120.40
|120.41
|121.00
|2007.05.14 23:53
|120.41
|0.00
|0.00
|2.01
|1.24
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34529196
|2007.05.14 18:59
|buy
|3.35
|gbpjpym
|238.01
|231.31
|238.61
|2007.05.14 20:32
|238.22
|0.00
|0.00
|0.00
|58.45
|110013
|Long Order Opened
|34534253
|2007.05.14 22:07
|sell
|1.50
|gbpjpym
|238.18
|238.16
|237.58
|2007.05.15 07:13
|238.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|210013
|Short[sl]
|34545370
|2007.05.15 02:40
|sell
|1.50
|usdjpym
|120.28
|120.22
|119.68
|2007.05.15 07:10
|120.22
|0.00
|0.00
|0.00
|7.49
|210018
|Short[sl]
|34546010
|2007.05.15 03:00
|buy
|1.50
|usdjpym
|120.35
|120.37
|120.95
|2007.05.15 09:30
|120.46
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|110018
|Long Order Opened
|34547343
|2007.05.15 04:00
|buy
|1.50
|gbpjpym
|238.39
|233.89
|238.99
|2007.05.15 09:30
|238.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.65
|110013
|Long Order Opened
|34564306
|2007.05.15 08:30
|sell
|1.50
|gbpusdm
|1.9783
|1.9780
|1.9723
|2007.05.15 08:33
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|210014
|Short[sl]
|34564951
|2007.05.15 08:32
|buy
|3.35
|gbpusdm
|1.9782
|1.9112
|1.9842
|2007.05.15 14:31
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|73.70
|110014
|Long Order Opened
|34565630
|2007.05.15 08:33
|sell
|1.49
|gbpusdm
|1.9774
|1.9764
|1.9714
|2007.05.15 09:19
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|14.90
|210014
|Short[sl]
|34569036
|2007.05.15 09:08
|buy
|3.33
|gbpjpym
|237.81
|231.11
|238.41
|2007.05.15 09:30
|238.19
|0.00
|0.00
|0.00
|105.01
|110013
|Long Order Opened
|34569040
|2007.05.15 09:08
|sell
|1.48
|gbpjpym
|237.73
|242.23
|237.13
|2007.05.15 09:30
|238.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.30
|210013
|Short
|34570511
|2007.05.15 09:30
|buy
|1.49
|usdjpym
|120.49
|120.52
|121.09
|2007.05.16 12:06
|120.52
|0.00
|0.00
|2.01
|3.71
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34571527
|2007.05.15 09:35
|sell
|1.49
|gbpjpym
|238.00
|238.00
|237.40
|2007.05.15 10:09
|237.88
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|210013
|Short
|34598596
|2007.05.15 14:00
|buy
|1.51
|gbpjpym
|238.38
|238.40
|238.98
|2007.05.15 14:14
|238.49
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|110013
|Long Order Opened
|34600128
|2007.05.15 14:14
|buy
|1.52
|gbpjpym
|238.58
|238.59
|239.18
|2007.05.15 14:54
|238.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34601959
|2007.05.15 14:31
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.9810
|1.9360
|1.9870
|2007.05.15 14:32
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|110014
|Long Order Opened
|34605254
|2007.05.15 14:32
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.9822
|1.9822
|1.9882
|2007.05.15 14:48
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|110014
|Long Order Opened
|34607770
|2007.05.15 14:40
|sell
|1.53
|usdjpym
|120.27
|120.26
|119.67
|2007.05.15 15:35
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|210018
|Short[sl]
|34610472
|2007.05.15 14:48
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.9838
|1.9388
|1.9898
|2007.05.15 15:02
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|110014
|Long Order Opened
|34613457
|2007.05.15 14:54
|buy
|1.53
|gbpjpym
|238.68
|238.70
|239.28
|2007.05.15 15:43
|238.79
|0.00
|0.00
|0.00
|14.01
|110013
|Long Order Opened
|34623138
|2007.05.15 16:00
|buy
|1.53
|gbpjpym
|238.80
|238.82
|239.40
|2007.05.15 17:13
|238.91
|0.00
|0.00
|0.00
|13.99
|110013
|Long Order Opened
|34627535
|2007.05.15 17:13
|buy
|1.54
|gbpjpym
|239.00
|239.01
|239.60
|2007.05.16 06:00
|239.01
|0.00
|0.00
|3.16
|1.28
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34632085
|2007.05.15 18:45
|sell
|1.53
|usdjpym
|120.20
|124.70
|119.60
|2007.05.18 10:52
|120.92
|0.00
|0.00
|-10.94
|-91.10
|210018
|Short
|34634977
|2007.05.15 20:02
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.9854
|1.9404
|1.9914
|2007.05.15 21:18
|1.9863
|0.00
|0.00
|-0.06
|13.77
|110014
|Long Order Opened
|34637626
|2007.05.15 21:19
|buy
|1.53
|gbpusdm
|1.9867
|1.9417
|1.9927
|2007.05.16 13:00
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.55
|110014
|Long Order Opened
|34667076
|2007.05.16 08:00
|buy
|1.53
|gbpjpym
|239.10
|239.10
|239.70
|2007.05.16 09:31
|239.22
|0.00
|0.00
|0.00
|15.24
|110013
|Long Order Opened
|34672917
|2007.05.16 09:31
|sell
|1.54
|gbpusdm
|1.9855
|1.9846
|1.9795
|2007.05.16 09:34
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|210014
|Short[sl]
|34673137
|2007.05.16 09:31
|buy
|1.53
|gbpjpym
|239.14
|239.15
|239.74
|2007.05.16 14:04
|239.25
|0.00
|0.00
|0.00
|13.95
|110013
|Long Order Opened
|34673717
|2007.05.16 09:34
|sell
|1.53
|gbpusdm
|1.9842
|1.9841
|1.9782
|2007.05.16 09:43
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|210014
|Short[sl]
|34674583
|2007.05.16 09:43
|sell
|1.53
|gbpusdm
|1.9837
|1.9836
|1.9777
|2007.05.16 09:55
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|210014
|Short[sl]
|34675975
|2007.05.16 09:56
|sell
|1.53
|gbpusdm
|1.9831
|1.9824
|1.9771
|2007.05.16 11:48
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|10.71
|210014
|Short[sl]
|34684686
|2007.05.16 11:48
|sell
|1.53
|gbpusdm
|1.9821
|1.9815
|1.9761
|2007.05.16 12:50
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|210014
|Short[sl]
|34690017
|2007.05.16 12:06
|buy
|1.53
|usdjpym
|120.55
|120.61
|121.15
|2007.05.16 12:59
|120.61
|0.00
|0.00
|0.00
|7.61
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34695254
|2007.05.16 12:41
|buy
|3.44
|gbpusdm
|1.9810
|1.9140
|1.9870
|2007.05.16 13:00
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|72.24
|110014
|Long Order Opened
|34698187
|2007.05.16 12:59
|buy
|1.54
|usdjpym
|120.64
|120.69
|121.24
|2007.05.16 14:28
|120.69
|0.00
|0.00
|0.00
|6.38
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34706893
|2007.05.16 14:04
|buy
|1.55
|gbpjpym
|239.32
|234.82
|239.92
|2007.05.17 09:11
|239.36
|0.00
|0.00
|9.56
|5.12
|110013
|Long Order Opened
|34707951
|2007.05.16 14:11
|sell
|3.49
|usdjpym
|120.76
|127.46
|120.16
|2007.05.18 10:52
|120.92
|0.00
|0.00
|-19.96
|-46.18
|210018
|Short
|34708681
|2007.05.16 14:17
|sell
|1.55
|gbpusdm
|1.9813
|1.9813
|1.9753
|2007.05.16 15:13
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|31.00
|210014
|Short
|34716519
|2007.05.16 15:13
|sell
|1.54
|gbpusdm
|1.9789
|1.9789
|1.9729
|2007.05.16 15:48
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|210014
|Short
|34725771
|2007.05.16 15:48
|sell
|1.54
|gbpusdm
|1.9778
|2.0228
|1.9718
|2007.05.16 16:12
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|210014
|Short
|34733228
|2007.05.16 16:16
|buy
|3.46
|gbpjpym
|238.76
|232.06
|239.36
|2007.05.17 09:11
|239.36
|0.00
|0.00
|21.33
|171.57
|110013
|Long Order Opened[tp]
|34738228
|2007.05.16 17:24
|sell
|1.53
|gbpusdm
|1.9756
|2.0206
|1.9696
|2007.05.17 11:17
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.14
|12.24
|210014
|Short
|34738271
|2007.05.16 17:24
|sell
|1.53
|gbpjpym
|238.56
|243.06
|237.96
|2007.05.18 08:30
|239.32
|0.00
|0.00
|-16.21
|-95.87
|210013
|Short
|34751161
|2007.05.16 21:28
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9775
|0.0000
|0.0000
|2007.05.18 08:33
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|34764759
|2007.05.17 01:01
|buy
|1.54
|usdjpym
|120.85
|120.87
|121.45
|2007.05.17 06:51
|120.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34789115
|2007.05.17 07:31
|sell
|3.46
|gbpjpym
|239.12
|245.82
|238.52
|2007.05.18 08:30
|239.31
|0.00
|0.00
|-9.17
|-54.20
|210013
|Short
|34794399
|2007.05.17 09:00
|buy
|1.53
|usdjpym
|121.00
|121.08
|121.60
|2007.05.17 11:12
|121.08
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34796233
|2007.05.17 09:14
|buy
|1.54
|gbpjpym
|239.25
|239.25
|239.85
|2007.05.17 10:12
|239.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34807890
|2007.05.17 11:17
|sell
|1.54
|gbpusdm
|1.9741
|2.0191
|1.9681
|2007.05.18 08:33
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.05
|13.86
|210014
|Short
|34823550
|2007.05.17 12:39
|sell
|7.70
|usdjpym
|121.25
|127.19
|120.65
|2007.05.18 10:52
|120.92
|0.00
|0.00
|-11.01
|210.14
|210018
|Short
|34828441
|2007.05.17 13:00
|buy
|1.53
|usdjpym
|121.24
|121.26
|121.84
|2007.05.17 15:48
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|110018
|Long Order Opened[sl]
|34837238
|2007.05.17 14:00
|buy
|1.51
|gbpjpym
|239.48
|239.50
|240.08
|2007.05.17 16:15
|239.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34849569
|2007.05.17 15:48
|buy
|1.51
|usdjpym
|121.30
|116.80
|121.90
|2007.05.18 10:52
|120.89
|0.00
|0.00
|2.04
|-51.21
|110018
|Long Order Opened
|34852791
|2007.05.17 16:15
|buy
|1.51
|gbpjpym
|239.58
|239.62
|240.18
|2007.05.18 07:37
|239.62
|0.00
|0.00
|3.10
|4.98
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34876299
|2007.05.18 00:55
|sell
|7.54
|gbpjpym
|239.61
|245.55
|239.01
|2007.05.18 08:30
|239.33
|0.00
|0.00
|0.00
|174.06
|210013
|Short
|34917732
|2007.05.18 10:26
|sell
|1.59
|gbpjpym
|238.61
|238.60
|238.01
|2007.05.18 10:48
|238.48
|0.00
|0.00
|0.00
|17.09
|210013
|Short
|34925785
|2007.05.18 10:47
|sell
|1.59
|gbpusdm
|1.9707
|2.0157
|1.9647
|2007.05.21 06:54
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.05
|-38.16
|210014
|Short
|34926604
|2007.05.18 10:48
|sell
|1.59
|gbpjpym
|238.41
|238.39
|237.81
|2007.05.18 10:52
|238.30
|0.00
|0.00
|0.00
|14.47
|210013
|Short
|34928259
|2007.05.18 10:52
|sell
|1.60
|gbpjpym
|238.23
|238.21
|237.63
|2007.05.18 10:58
|238.12
|0.00
|0.00
|0.00
|14.57
|210013
|Short
|34929722
|2007.05.18 10:58
|sell
|1.60
|gbpjpym
|238.03
|238.01
|237.43
|2007.05.18 11:00
|237.92
|0.00
|0.00
|0.00
|14.58
|210013
|Short
|34968970
|2007.05.18 15:06
|sell
|3.58
|gbpusdm
|1.9762
|2.0432
|1.9702
|2007.05.21 06:54
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.11
|110.98
|210014
|Short
|34982047
|2007.05.18 16:26
|buy
|1.60
|gbpjpym
|239.37
|239.39
|239.97
|2007.05.21 15:38
|239.39
|0.00
|0.00
|3.29
|2.64
|110013
|Long Order Opened[sl]
|34982510
|2007.05.18 16:34
|buy
|1.59
|gbpusdm
|1.9763
|1.9313
|1.9823
|2007.05.21 06:54
|1.9727
|0.00
|0.00
|-0.06
|-57.24
|110014
|Long Order Opened
|35029915
|2007.05.21 03:01
|buy
|1.60
|usdjpym
|121.28
|116.78
|121.88
|2007.05.21 11:59
|121.48
|0.00
|0.00
|0.00
|26.34
|110018
|Long Order Opened
|35128751
|2007.05.21 12:01
|buy
|1.61
|usdjpym
|121.54
|121.63
|122.14
|2007.05.23 00:32
|121.63
|0.00
|0.00
|4.34
|11.91
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35163382
|2007.05.21 15:38
|buy
|1.61
|gbpjpym
|239.47
|239.48
|240.07
|2007.05.21 16:55
|239.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|110013
|Long Order Opened[sl]
|35174042
|2007.05.21 16:55
|buy
|1.61
|gbpjpym
|239.57
|239.58
|240.17
|2007.05.22 08:43
|239.58
|0.00
|0.00
|3.31
|1.32
|110013
|Long Order Opened[sl]
|35200104
|2007.05.21 21:01
|buy
|1.61
|gbpusdm
|1.9718
|1.9268
|1.9778
|2007.05.22 06:43
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|110014
|Long Order Opened
|35207935
|2007.05.21 22:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3466
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 17:44
|1.3455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|35259619
|2007.05.22 08:07
|buy
|1.61
|gbpusdm
|1.9727
|1.9736
|1.9787
|2007.05.22 12:34
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|110014
|Long Order Opened[sl]
|35263066
|2007.05.22 08:43
|buy
|1.61
|gbpjpym
|239.67
|239.68
|240.27
|2007.05.22 12:18
|239.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|110013
|Long Order Opened[sl]
|35270574
|2007.05.22 09:35
|sell
|1.61
|gbpusdm
|1.9704
|2.0154
|1.9644
|2007.05.23 08:21
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.05
|-32.20
|210014
|Short
|35291635
|2007.05.22 12:18
|buy
|1.61
|gbpjpym
|239.76
|239.76
|240.36
|2007.05.22 15:15
|239.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|110013
|Long Order Opened[sl]
|35292101
|2007.05.22 12:19
|sell
|1.61
|usdjpym
|121.42
|121.41
|120.82
|2007.05.23 12:38
|121.41
|0.00
|0.00
|-2.30
|1.33
|210018
|Short[sl]
|35294803
|2007.05.22 12:34
|buy
|1.61
|gbpusdm
|1.9739
|1.9751
|1.9799
|2007.05.22 14:33
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|19.32
|110014
|Long Order Opened[sl]
|35311973
|2007.05.22 14:31
|sell
|3.62
|gbpusdm
|1.9759
|2.0429
|1.9699
|2007.05.23 08:21
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.11
|126.70
|210014
|Short
|35326878
|2007.05.22 16:00
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9770
|1.9320
|1.9830
|2007.05.23 08:21
|1.9720
|0.00
|0.00
|-0.06
|-80.00
|110014
|Long Order Opened
|35368421
|2007.05.23 02:00
|buy
|1.61
|usdjpym
|121.69
|121.78
|122.29
|2007.05.23 08:51
|121.78
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35434644
|2007.05.23 10:00
|buy
|1.62
|gbpusdm
|1.9783
|1.9783
|1.9843
|2007.05.23 10:27
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|14.58
|110014
|Long Order Opened
|35438429
|2007.05.23 10:28
|buy
|1.62
|gbpusdm
|1.9795
|1.9345
|1.9855
|2007.05.23 10:40
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|110014
|Long Order Opened
|35440753
|2007.05.23 10:40
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9808
|1.9808
|1.9868
|2007.05.23 10:45
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|14.67
|110014
|Long Order Opened
|35442441
|2007.05.23 10:45
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9819
|1.9369
|1.9879
|2007.05.23 11:26
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|16.30
|110014
|Long Order Opened
|35446547
|2007.05.23 11:00
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.69
|121.70
|122.29
|2007.05.23 18:21
|121.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35500450
|2007.05.23 14:31
|sell
|1.63
|usdjpym
|121.39
|121.37
|120.79
|2007.05.24 09:25
|121.37
|0.00
|0.00
|-6.99
|2.69
|210018
|Short[sl]
|35547277
|2007.05.23 19:39
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.71
|117.21
|122.31
|2007.05.25 06:27
|121.36
|0.00
|0.00
|8.80
|-47.01
|110018
|Long Order Opened
|35636371
|2007.05.24 09:25
|sell
|1.63
|usdjpym
|121.33
|121.26
|120.73
|2007.05.24 23:42
|121.26
|0.00
|0.00
|-2.33
|9.41
|210018
|Short[sl]
|35640090
|2007.05.24 10:00
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9857
|1.9407
|1.9917
|2007.05.24 11:17
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|14.67
|110014
|Long Order Opened
|35646015
|2007.05.24 11:17
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9871
|1.9421
|1.9931
|2007.05.24 13:20
|1.9880
|0.00
|0.00
|0.00
|14.67
|110014
|Long Order Opened
|35668421
|2007.05.24 14:00
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9884
|1.9434
|1.9944
|2007.05.29 04:18
|1.9837
|0.00
|0.00
|-0.21
|-76.61
|110014
|Long Order Opened
|35677685
|2007.05.24 14:21
|sell
|1.62
|gbpusdm
|1.9845
|1.9842
|1.9785
|2007.05.24 14:39
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|210014
|Short[sl]
|35680322
|2007.05.24 14:39
|sell
|1.62
|gbpusdm
|1.9839
|1.9837
|1.9779
|2007.05.28 08:16
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.10
|3.24
|210014
|Short[sl]
|35736480
|2007.05.25 00:36
|buy
|3.65
|usdjpym
|121.15
|114.45
|121.75
|2007.05.25 06:27
|121.36
|0.00
|0.00
|0.00
|63.16
|110018
|Long Order Opened
|35772021
|2007.05.25 08:09
|sell
|1.63
|usdjpym
|121.27
|125.77
|120.67
|2007.06.05 12:52
|121.23
|0.00
|0.00
|-20.97
|5.38
|210018
|Short
|35775214
|2007.05.25 09:04
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.40
|121.63
|122.00
|2007.05.25 11:12
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|30.82
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35791788
|2007.05.25 13:08
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.62
|121.67
|122.22
|2007.05.27 22:00
|121.67
|0.00
|0.00
|2.20
|6.70
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35836937
|2007.05.28 03:00
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.71
|121.71
|122.31
|2007.05.29 16:39
|121.71
|0.00
|0.00
|2.20
|0.00
|110018
|Long Order Opened[sl]
|35891835
|2007.05.28 22:00
|buy
|3.67
|gbpusdm
|1.9828
|1.9158
|1.9888
|2007.05.29 04:18
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|33.03
|110014
|Long Order Opened
|35891883
|2007.05.28 22:00
|buy
|8.26
|gbpusdm
|1.9830
|1.9236
|1.9890
|2007.05.29 04:18
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|57.82
|110014
|Long Order Opened
|35930203
|2007.05.29 04:19
|buy
|1.64
|gbpusdm
|1.9840
|1.9390
|1.9900
|2007.05.29 05:52
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|110014
|Long Order Opened
|36038614
|2007.05.29 14:00
|sell
|1.64
|gbpusdm
|1.9829
|1.9829
|1.9769
|2007.05.29 14:59
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|210014
|Short
|36050582
|2007.05.29 14:59
|sell
|1.65
|gbpusdm
|1.9815
|1.9815
|1.9755
|2007.05.29 17:45
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|210014
|Short
|36089376
|2007.05.29 19:00
|buy
|1.65
|usdjpym
|121.57
|121.60
|122.17
|2007.05.29 22:41
|121.60
|0.00
|0.00
|2.23
|4.07
|110018
|Long Order Opened[sl]
|36144805
|2007.05.30 03:00
|buy
|1.66
|gbpusdm
|1.9832
|1.9382
|1.9892
|2007.06.03 22:19
|1.9821
|0.00
|0.00
|-0.34
|-18.26
|110014
|Long Order Opened
|36176356
|2007.05.30 07:00
|buy
|1.64
|usdjpym
|121.62
|121.63
|122.22
|2007.05.30 09:25
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|110018
|Long Order Opened[sl]
|36177784
|2007.05.30 07:03
|buy
|3.69
|gbpusdm
|1.9776
|1.9106
|1.9836
|2007.06.03 22:19
|1.9821
|0.00
|0.00
|-0.74
|166.05
|110014
|Long Order Opened
|36202881
|2007.05.30 09:25
|buy
|1.63
|usdjpym
|121.67
|121.89
|122.27
|2007.05.31 14:25
|121.89
|0.00
|0.00
|6.60
|29.42
|110018
|Long Order Opened[sl]
|36406500
|2007.05.31 14:00
|sell
|1.62
|gbpusdm
|1.9752
|2.0202
|1.9692
|2007.06.03 22:19
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.10
|-118.26
|210014
|Short
|36411327
|2007.05.31 14:11
|sell
|3.65
|usdjpym
|121.83
|128.53
|121.23
|2007.06.05 12:52
|121.23
|0.00
|0.00
|-15.66
|180.65
|210018
|Short[tp]
|36416342
|2007.05.31 14:25
|buy
|1.62
|usdjpym
|121.91
|121.97
|122.51
|2007.06.01 12:47
|121.97
|0.00
|0.00
|2.19
|7.97
|110018
|Long Order Opened[sl]
|36425194
|2007.05.31 15:10
|sell
|3.71
|gbpusdm
|1.9808
|2.0478
|1.9748
|2007.06.03 22:19
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.22
|-63.07
|210014
|Short
|36585071
|2007.06.01 17:10
|buy
|1.63
|usdjpym
|122.09
|117.59
|122.69
|2007.06.07 02:17
|121.07
|0.00
|0.00
|13.20
|-137.33
|110018
|Long Order Opened
|36597840
|2007.06.03 22:05
|sell
|1.63
|eurusdm
|1.3439
|1.3889
|1.3379
|2007.06.05 14:01
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.88
|-125.51
|210011
|Short
|36611930
|2007.06.04 02:00
|buy
|1.63
|eurusdm
|1.3451
|1.3460
|1.3511
|2007.06.04 09:44
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|14.67
|110011
|Long Order Opened[sl]
|36639391
|2007.06.04 09:00
|sell
|2.33
|usdchfm
|1.2280
|0.0000
|1.2250
|2007.06.04 11:54
|1.2250
|0.00
|0.00
|0.00
|57.06
|210017
|PacMan Sell[tp]
|36660658
|2007.06.04 11:55
|sell
|2.34
|usdchfm
|1.2245
|0.0000
|1.2215
|2007.06.05 07:39
|1.2215
|0.00
|0.00
|-2.20
|57.47
|210017
|PacMan Sell[tp]
|36680742
|2007.06.04 13:38
|sell
|3.71
|eurusdm
|1.3495
|1.4165
|1.3435
|2007.06.05 14:01
|1.3516
|0.00
|0.00
|2.00
|-77.91
|210011
|Short
|36737894
|2007.06.05 06:00
|buy
|1.64
|gbpusdm
|1.9925
|1.9925
|1.9985
|2007.06.05 07:18
|1.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|110014
|Long Order Opened
|36760619
|2007.06.05 10:00
|buy
|1.64
|gbpusdm
|1.9944
|1.9944
|2.0004
|2007.06.05 12:09
|1.9953
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|110014
|Long Order Opened
|36773287
|2007.06.05 12:07
|buy
|3.69
|usdjpym
|121.53
|114.83
|122.13
|2007.06.07 02:17
|121.07
|0.00
|0.00
|19.92
|-140.20
|110018
|Long Order Opened
|36774933
|2007.06.05 12:09
|buy
|1.63
|gbpusdm
|1.9957
|1.9507
|2.0017
|2007.06.07 11:47
|1.9857
|0.00
|0.00
|-0.27
|-163.00
|110014
|Long Order Opened
|36777931
|2007.06.05 12:18
|sell
|8.21
|eurusdm
|1.3543
|1.4137
|1.3483
|2007.06.05 14:01
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|221.67
|210011
|Short
|36790919
|2007.06.05 12:52
|sell
|1.63
|usdjpym
|121.19
|125.69
|120.59
|2007.06.06 10:19
|121.15
|0.00
|0.00
|-2.33
|5.38
|210018
|Short
|36815506
|2007.06.05 14:34
|sell
|3.80
|usdjpym
|121.75
|128.45
|121.15
|2007.06.06 10:19
|121.15
|0.00
|0.00
|-5.43
|188.20
|210018
|Short[tp]
|36822653
|2007.06.05 16:00
|buy
|1.69
|eurusdm
|1.3525
|1.3075
|1.3585
|2007.06.06 06:16
|1.3534
|0.00
|0.00
|-1.02
|15.21
|110011
|Long Order Opened
|36836103
|2007.06.05 19:00
|sell
|1.69
|gbpusdm
|1.9918
|1.9908
|1.9858
|2007.06.07 10:17
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.20
|16.90
|210014
|Short[sl]
|36893977
|2007.06.06 08:01
|sell
|1.69
|eurusdm
|1.3516
|1.3509
|1.3456
|2007.06.06 12:46
|1.3509
|0.00
|0.00
|0.00
|11.83
|210011
|Short[sl]
|36897465
|2007.06.06 09:38
|buy
|1.69
|eurusdm
|1.3524
|1.3074
|1.3584
|2007.06.07 10:02
|1.3490
|0.00
|0.00
|-3.07
|-57.46
|110011
|Long Order Opened
|36902484
|2007.06.06 10:19
|sell
|1.69
|usdjpym
|121.11
|121.09
|120.51
|2007.06.06 11:50
|121.09
|0.00
|0.00
|0.00
|2.79
|210018
|Short[sl]
|36911205
|2007.06.06 11:44
|buy
|8.51
|usdjpym
|121.05
|121.08
|121.65
|2007.06.07 02:17
|121.08
|0.00
|0.00
|34.47
|21.09
|110018
|Long Order Opened[sl]
|36920405
|2007.06.06 12:29
|sell
|1.67
|usdjpym
|120.95
|120.88
|120.35
|2007.06.07 00:19
|120.88
|0.00
|0.00
|-7.16
|9.67
|210018
|Short[sl]
|36947940
|2007.06.06 14:59
|sell
|1.68
|eurusdm
|1.3492
|1.3942
|1.3432
|2007.06.07 10:16
|1.3483
|0.00
|0.00
|2.72
|15.12
|210011
|Short
|37005328
|2007.06.07 03:07
|buy
|1.69
|usdjpym
|121.17
|121.19
|121.77
|2007.06.07 06:04
|121.28
|0.00
|0.00
|0.00
|15.33
|110018
|Long Order Opened
|37016250
|2007.06.07 06:04
|buy
|1.70
|usdjpym
|121.32
|121.34
|121.92
|2007.06.07 07:10
|121.43
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|110018
|Long Order Opened
|37033586
|2007.06.07 09:00
|buy
|2.43
|usdchfm
|1.2206
|0.0000
|1.2236
|2007.06.07 10:27
|1.2236
|0.00
|0.00
|0.00
|59.58
|110017
|PacMan Buy[tp]
|37033877
|2007.06.07 09:01
|buy
|1.70
|usdjpym
|121.36
|121.37
|121.96
|2007.06.07 11:47
|121.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|110018
|Long Order Opened[sl]
|37037161
|2007.06.07 10:00
|buy
|2.42
|eurusdm
|1.3490
|1.3491
|1.3520
|2007.06.07 10:02
|1.3491
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|110011
|PacMan Buy[sl]
|37040996
|2007.06.07 10:16
|sell
|1.70
|eurusdm
|1.3478
|1.3928
|1.3418
|2007.06.07 10:27
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|18.70
|210011
|Short
|37041981
|2007.06.07 10:17
|sell
|1.70
|gbpusdm
|1.9904
|1.9884
|1.9844
|2007.06.07 10:36
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|210014
|Short[sl]
|37042712
|2007.06.07 10:19
|buy
|3.82
|gbpusdm
|1.9902
|1.9232
|1.9962
|2007.06.07 11:47
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.90
|110014
|Long Order Opened
|37047635
|2007.06.07 10:27
|sell
|1.70
|eurusdm
|1.3462
|1.3912
|1.3402
|2007.06.07 14:51
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|210011
|Short
|37047936
|2007.06.07 10:28
|buy
|2.42
|usdchfm
|1.2240
|0.0000
|1.2270
|2007.06.07 16:16
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|13.83
|110017
|PacMan Buy
|37050770
|2007.06.07 10:37
|sell
|1.69
|gbpusdm
|1.9879
|1.9870
|1.9819
|2007.06.07 11:04
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|15.21
|210014
|Short[sl]
|37061115
|2007.06.07 11:43
|buy
|8.51
|gbpusdm
|1.9852
|1.9858
|1.9912
|2007.06.07 11:47
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|51.06
|110014
|Long Order Opened[sl]
|37063895
|2007.06.07 12:00
|buy
|1.69
|usdjpym
|121.45
|121.47
|122.05
|2007.06.07 13:53
|121.47
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|110018
|Long Order Opened[sl]
|37133208
|2007.06.07 19:56
|sell
|1.70
|usdjpym
|121.00
|120.98
|120.40
|2007.06.07 20:47
|120.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|210018
|Short[sl]
|37144144
|2007.06.07 22:38
|sell
|1.70
|usdjpym
|120.89
|120.88
|120.29
|2007.06.08 07:29
|120.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|210018
|Short[sl]
|37157683
|2007.06.08 02:00
|buy
|1.69
|usdjpym
|121.27
|121.29
|121.87
|2007.06.08 09:52
|121.38
|0.00
|0.00
|0.00
|15.32
|110018
|Long Order Opened
|37220172
|2007.06.08 09:52
|buy
|1.70
|usdjpym
|121.43
|121.44
|122.03
|2007.06.08 10:14
|121.54
|0.00
|0.00
|0.00
|15.39
|110018
|Long Order Opened
|37221604
|2007.06.08 10:00
|buy
|1.21
|usdcadm
|1.0666
|0.0000
|1.0689
|2007.06.08 11:00
|1.0689
|0.00
|0.00
|0.00
|26.03
|100019
|PacMan Buy[tp]
|37228624
|2007.06.08 10:14
|buy
|1.70
|usdjpym
|121.55
|121.57
|122.15
|2007.06.08 10:24
|121.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.37
|110018
|Long Order Opened
|37233922
|2007.06.08 10:24
|buy
|1.70
|usdjpym
|121.70
|117.20
|122.30
|2007.06.08 13:36
|121.81
|0.00
|0.00
|0.00
|15.35
|110018
|Long Order Opened
|37272439
|2007.06.08 13:00
|buy
|1.22
|usdcadm
|1.0652
|0.0000
|1.0675
|2007.06.12 14:06
|1.0640
|0.00
|0.00
|0.54
|-13.76
|100019
|PacMan Buy
|37288542
|2007.06.08 13:57
|buy
|2.75
|usdcadm
|1.0621
|0.0000
|1.0644
|2007.06.12 14:06
|1.0639
|0.00
|0.00
|1.24
|46.53
|100019
|PacMan Buy
|37315719
|2007.06.08 16:00
|buy
|1.70
|usdjpym
|121.63
|121.65
|122.23
|2007.06.08 17:49
|121.74
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|110018
|Long Order Opened
|37337055
|2007.06.08 17:50
|buy
|1.70
|usdjpym
|121.77
|122.09
|122.37
|2007.06.13 04:24
|122.11
|0.00
|0.00
|6.90
|47.33
|110018
|Long Order Opened
|37377158
|2007.06.10 23:11
|sell
|1.70
|gbpusdm
|1.9666
|2.0116
|1.9606
|2007.06.11 01:02
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|210014
|Short
|37380701
|2007.06.11 00:13
|sell
|1.70
|eurusdm
|1.3350
|1.3800
|1.3290
|2007.06.11 06:38
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|210011
|Short
|37467566
|2007.06.11 10:21
|sell
|1.71
|gbpusdm
|1.9666
|2.0116
|1.9606
|2007.06.12 01:20
|1.9720
|0.00
|0.00
|0.05
|-92.34
|210014
|Short
|37470530
|2007.06.11 10:34
|sell
|1.71
|eurusdm
|1.3341
|1.3339
|1.3281
|2007.06.12 13:23
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.92
|17.10
|210011
|Short
|37548918
|2007.06.11 16:00
|buy
|1.69
|gbpusdm
|1.9688
|1.9691
|1.9748
|2007.06.11 19:04
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|110014
|Long Order Opened[sl]
|37563508
|2007.06.11 17:10
|buy
|1.69
|eurusdm
|1.3360
|1.2910
|1.3420
|2007.06.12 13:25
|1.3327
|0.00
|0.00
|-1.02
|-55.77
|110011
|Long Order Opened
|37586263
|2007.06.11 19:04
|buy
|1.69
|gbpusdm
|1.9695
|1.9713
|1.9755
|2007.06.12 01:20
|1.9714
|0.00
|0.00
|-0.07
|32.11
|110014
|Long Order Opened
|37645338
|2007.06.12 01:11
|sell
|3.78
|gbpusdm
|1.9721
|1.9719
|1.9661
|2007.06.12 01:20
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|7.56
|210014
|Short[sl]
|37654862
|2007.06.12 02:14
|buy
|1.68
|gbpusdm
|1.9722
|1.9722
|1.9782
|2007.06.12 06:05
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|110014
|Long Order Opened
|37658972
|2007.06.12 02:42
|sell
|1.68
|eurjpym
|162.44
|162.43
|161.84
|2007.06.12 13:45
|162.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|210010
|Short[sl]
|37659620
|2007.06.12 02:46
|sell
|1.68
|usdjpym
|121.59
|126.09
|120.99
|2007.06.13 04:24
|122.13
|0.00
|0.00
|-2.40
|-74.28
|210018
|Short
|37663727
|2007.06.12 03:11
|buy
|1.67
|eurjpym
|162.60
|162.61
|163.20
|2007.06.12 06:24
|162.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|110010
|Long Order Opened[sl]
|37748341
|2007.06.12 10:00
|buy
|1.69
|gbpusdm
|1.9723
|1.9723
|1.9783
|2007.06.12 10:10
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|15.21
|110014
|Long Order Opened
|37748389
|2007.06.12 10:00
|buy
|1.69
|eurjpym
|162.59
|158.09
|163.19
|2007.06.13 00:14
|161.57
|0.00
|0.00
|1.44
|-141.81
|110010
|Long Order Opened
|37750208
|2007.06.12 10:10
|buy
|1.69
|gbpusdm
|1.9737
|1.9287
|1.9797
|2007.06.12 12:22
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|15.21
|110014
|Long Order Opened
|37776547
|2007.06.12 12:22
|buy
|1.70
|gbpusdm
|1.9750
|1.9300
|1.9810
|2007.06.12 17:33
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|110014
|Long Order Opened
|37789863
|2007.06.12 13:24
|buy
|2.42
|eurusdm
|1.3327
|1.3328
|1.3357
|2007.06.12 13:25
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|110011
|PacMan Buy[sl]
|37793950
|2007.06.12 13:45
|sell
|1.69
|eurjpym
|162.38
|162.24
|161.78
|2007.06.12 14:12
|162.24
|0.00
|0.00
|0.00
|19.43
|210010
|Short[sl]
|37872489
|2007.06.12 20:08
|buy
|3.82
|eurjpym
|162.04
|155.34
|162.64
|2007.06.13 00:14
|161.57
|0.00
|0.00
|3.25
|-147.71
|110010
|Long Order Opened
|37897959
|2007.06.13 00:05
|buy
|1.68
|gbpusdm
|1.9746
|1.9754
|1.9806
|2007.06.13 01:36
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|110014
|Long Order Opened[sl]
|37899410
|2007.06.13 00:09
|sell
|1.68
|gbpusdm
|1.9731
|1.9730
|1.9671
|2007.06.13 07:21
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|210014
|Short[sl]
|37900089
|2007.06.13 00:12
|buy
|8.46
|eurjpym
|161.55
|161.57
|162.15
|2007.06.13 00:14
|161.57
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|110010
|Long Order Opened[sl]
|37932541
|2007.06.13 04:02
|buy
|1.68
|gbpusdm
|1.9745
|1.9295
|1.9805
|2007.06.13 08:46
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.08
|110014
|Long Order Opened
|37937636
|2007.06.13 04:18
|buy
|1.68
|eurjpym
|162.46
|162.48
|163.06
|2007.06.13 04:29
|162.58
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|110010
|Long Order Opened
|37937760
|2007.06.13 04:18
|sell
|3.78
|usdjpym
|122.15
|122.13
|121.55
|2007.06.13 04:24
|122.13
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|210018
|Short[sl]
|37941057
|2007.06.13 04:29
|buy
|1.68
|eurjpym
|162.60
|162.62
|163.20
|2007.06.13 04:34
|162.62
|0.00
|0.00
|0.00
|2.75
|110010
|Long Order Opened[sl]
|37942959
|2007.06.13 04:34
|buy
|1.68
|eurjpym
|162.67
|158.17
|163.27
|2007.06.13 08:21
|162.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.22
|110010
|Long Order Opened
|37968265
|2007.06.13 06:50
|sell
|1.68
|eurusdm
|1.3307
|1.3757
|1.3247
|2007.06.13 07:09
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|210011
|Short
|37993957
|2007.06.13 08:34
|buy
|3.76
|gbpusdm
|1.9688
|1.9690
|1.9748
|2007.06.13 08:46
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|110014
|Long Order Opened[sl]
|38094483
|2007.06.13 15:00
|buy
|1.67
|eurusdm
|1.3305
|1.3307
|1.3365
|2007.06.13 19:58
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|110011
|Long Order Opened[sl]
|38103751
|2007.06.13 16:10
|buy
|1.67
|usdjpym
|122.42
|122.43
|123.02
|2007.06.13 18:59
|122.55
|0.00
|0.00
|0.00
|17.72
|110018
|Long Order Opened
|38103830
|2007.06.13 16:10
|sell
|1.67
|eurusdm
|1.3291
|1.3741
|1.3231
|2007.06.15 12:52
|1.3339
|0.00
|0.00
|3.61
|-80.16
|210011
|Short
|38104902
|2007.06.13 16:16
|buy
|1.67
|gbpusdm
|1.9732
|1.9282
|1.9792
|2007.06.14 13:34
|1.9672
|0.00
|0.00
|-0.20
|-100.20
|110014
|Long Order Opened
|38158734
|2007.06.13 22:00
|buy
|1.19
|eurusdm
|1.3312
|1.3315
|1.3342
|2007.06.14 14:09
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|110011
|PacMan Buy[sl]
|38171966
|2007.06.13 23:01
|sell
|1.67
|gbpusdm
|1.9721
|1.9700
|1.9661
|2007.06.14 07:08
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|35.07
|210014
|Short[sl]
|38195919
|2007.06.14 02:00
|buy
|1.66
|usdjpym
|122.71
|122.73
|123.31
|2007.06.14 03:26
|122.82
|0.00
|0.00
|0.00
|14.87
|110018
|Long Order Opened
|38235033
|2007.06.14 06:01
|buy
|1.67
|usdjpym
|122.83
|122.85
|123.43
|2007.06.14 07:27
|122.94
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|110018
|Long Order Opened
|38266743
|2007.06.14 08:00
|buy
|1.67
|usdjpym
|122.95
|118.45
|123.55
|2007.06.14 13:30
|123.06
|0.00
|0.00
|0.00
|14.93
|110018
|Long Order Opened
|38302176
|2007.06.14 10:34
|sell
|1.66
|gbpusdm
|1.9682
|1.9680
|1.9622
|2007.06.14 13:36
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|210014
|Short[sl]
|38319398
|2007.06.14 13:30
|buy
|3.76
|gbpusdm
|1.9672
|1.9674
|1.9732
|2007.06.14 13:34
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|7.52
|110014
|Long Order Opened[sl]
|38346323
|2007.06.14 16:00
|buy
|1.67
|usdjpym
|123.00
|123.01
|123.60
|2007.06.15 07:23
|123.11
|0.00
|0.00
|2.25
|14.92
|110018
|Long Order Opened
|38346963
|2007.06.14 16:03
|buy
|1.67
|eurusdm
|1.3311
|1.3314
|1.3371
|2007.06.15 02:11
|1.3321
|0.00
|0.00
|-1.01
|16.70
|110011
|Long Order Opened
|38363829
|2007.06.14 18:01
|buy
|1.67
|gbpusdm
|1.9709
|1.9711
|1.9769
|2007.06.15 12:32
|1.9711
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.34
|110014
|Long Order Opened[sl]
|38402887
|2007.06.15 00:01
|sell
|1.66
|gbpusdm
|1.9687
|2.0137
|1.9627
|2007.06.15 13:52
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.64
|210014
|Short
|38411176
|2007.06.15 02:12
|buy
|1.66
|eurusdm
|1.3325
|1.3327
|1.3385
|2007.06.15 12:32
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|13.28
|110011
|Long Order Opened
|38411485
|2007.06.15 02:13
|sell
|2.38
|eurusdm
|1.3324
|0.0000
|1.3294
|2007.06.15 12:52
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.70
|210011
|PacMan Sell
|38439727
|2007.06.15 08:01
|sell
|1.66
|usdchfm
|1.2446
|1.2445
|1.2386
|2007.06.15 12:59
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|210017
|Short[sl]
|38447763
|2007.06.15 09:00
|buy
|1.66
|usdjpym
|123.47
|123.49
|124.07
|2007.06.15 13:54
|123.61
|0.00
|0.00
|0.00
|18.80
|110018
|Long Order Opened
|38453897
|2007.06.15 10:00
|buy
|1.66
|usdchfm
|1.2458
|1.2008
|1.2518
|2007.06.18 09:03
|1.2402
|0.00
|0.00
|1.48
|-74.96
|110017
|Long Order Opened
|38480578
|2007.06.15 12:49
|sell
|8.35
|eurusdm
|1.3339
|1.3337
|1.3279
|2007.06.15 12:52
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|16.70
|210011
|Short[sl]
|38480762
|2007.06.15 12:49
|buy
|1.18
|eurusdm
|1.3340
|0.0000
|1.3370
|2007.06.15 13:21
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|15.34
|110011
|PacMan Buy
|38485894
|2007.06.15 12:59
|sell
|1.65
|usdchfm
|1.2436
|1.2430
|1.2376
|2007.06.15 15:34
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|210017
|Short[sl]
|38492404
|2007.06.15 13:16
|sell
|3.71
|gbpusdm
|1.9742
|1.9741
|1.9682
|2007.06.15 13:52
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|210014
|Short[sl]
|38509454
|2007.06.15 14:00
|buy
|1.65
|usdjpym
|123.66
|123.87
|124.26
|2007.06.22 03:51
|123.87
|0.00
|0.00
|15.60
|27.97
|110018
|Long Order Opened[sl]
|38521128
|2007.06.15 14:41
|sell
|1.18
|usdcadm
|1.0640
|0.0000
|1.0617
|2007.06.19 00:46
|1.0709
|0.00
|0.00
|-0.82
|-76.03
|200019
|PacMan Sell
|38534453
|2007.06.15 15:30
|sell
|2.63
|usdcadm
|1.0671
|0.0000
|1.0648
|2007.06.19 00:46
|1.0709
|0.00
|0.00
|-1.84
|-93.32
|200019
|PacMan Sell
|38546028
|2007.06.15 17:00
|buy
|1.17
|usdcadm
|1.0680
|0.0000
|1.0703
|2007.06.18 09:03
|1.0703
|0.00
|0.00
|0.26
|25.14
|100019
|PacMan Buy[tp]
|38571188
|2007.06.17 22:16
|buy
|1.64
|gbpusdm
|1.9763
|1.9313
|1.9823
|2007.06.18 00:00
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|110014
|Long Order Opened
|38632553
|2007.06.18 08:17
|buy
|3.67
|usdchfm
|1.2403
|1.2404
|1.2463
|2007.06.18 09:01
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|110017
|Long Order Opened[sl]
|38637704
|2007.06.18 09:03
|sell
|5.87
|usdcadm
|1.0701
|0.0000
|1.0678
|2007.06.19 00:46
|1.0709
|0.00
|0.00
|-2.05
|-43.85
|200019
|PacMan Sell
|38644960
|2007.06.18 10:02
|sell
|1.63
|usdjpym
|123.36
|123.25
|122.76
|2007.06.20 07:31
|123.25
|0.00
|0.00
|-4.66
|14.55
|210018
|Short[sl]
|38663442
|2007.06.18 12:42
|sell
|12.85
|usdcadm
|1.0732
|0.0000
|1.0709
|2007.06.19 00:46
|1.0709
|0.00
|0.00
|-4.50
|275.98
|200019
|PacMan Sell[tp]
|38688350
|2007.06.18 15:28
|buy
|1.16
|usdcadm
|1.0720
|0.0000
|1.0743
|2007.06.19 00:46
|1.0704
|0.00
|0.00
|0.26
|-17.34
|100019
|PacMan Buy
|38692547
|2007.06.18 16:00
|buy
|1.61
|gbpusdm
|1.9822
|1.9822
|1.9882
|2007.06.18 16:39
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|110014
|Long Order Opened
|38692601
|2007.06.18 16:00
|buy
|1.61
|eurusdm
|1.3401
|1.2951
|1.3461
|2007.06.18 16:47
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|14.49
|110011
|Long Order Opened
|38695960
|2007.06.18 16:39
|buy
|1.61
|gbpusdm
|1.9833
|1.9383
|1.9893
|2007.06.18 22:29
|1.9842
|0.00
|0.00
|-0.06
|14.49
|110014
|Long Order Opened
|38696223
|2007.06.18 16:43
|sell
|1.61
|usdchfm
|1.2402
|1.2389
|1.2342
|2007.06.20 07:45
|1.2389
|0.00
|0.00
|-3.02
|16.89
|210017
|Short[sl]
|38697152
|2007.06.18 16:47
|buy
|1.61
|eurusdm
|1.3411
|1.3411
|1.3471
|2007.06.19 00:18
|1.3420
|0.00
|0.00
|-0.97
|14.49
|110011
|Long Order Opened
|38711148
|2007.06.18 18:58
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.2423
|1.1973
|1.2483
|2007.06.20 14:10
|1.2371
|0.00
|0.00
|2.84
|-67.25
|110017
|Long Order Opened
|38755384
|2007.06.19 02:00
|buy
|1.66
|gbpusdm
|1.9848
|1.9848
|1.9908
|2007.06.19 05:58
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|110014
|Long Order Opened
|38755408
|2007.06.19 02:00
|buy
|1.66
|eurusdm
|1.3422
|1.2972
|1.3482
|2007.06.19 05:55
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|110011
|Long Order Opened
|38811856
|2007.06.19 08:00
|sell
|1.66
|eurusdm
|1.3405
|1.3405
|1.3345
|2007.06.19 08:57
|1.3396
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|210011
|Short
|38824275
|2007.06.19 08:57
|sell
|1.66
|eurusdm
|1.3395
|1.3845
|1.3335
|2007.06.19 09:29
|1.3386
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|210011
|Short
|38832411
|2007.06.19 09:11
|buy
|1.66
|gbpusdm
|1.9841
|1.9841
|1.9901
|2007.06.19 10:28
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|110014
|Long Order Opened
|38836455
|2007.06.19 09:29
|sell
|1.67
|eurusdm
|1.3385
|1.3835
|1.3325
|2007.06.20 20:10
|1.3402
|0.00
|0.00
|0.90
|-28.39
|210011
|Short
|38854752
|2007.06.19 11:00
|buy
|1.66
|gbpusdm
|1.9860
|1.9410
|1.9920
|2007.06.19 11:19
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|19.92
|110014
|Long Order Opened
|38858722
|2007.06.19 11:19
|buy
|1.67
|gbpusdm
|1.9874
|1.9424
|1.9934
|2007.06.19 14:54
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|15.03
|110014
|Long Order Opened
|38901751
|2007.06.19 14:02
|sell
|1.19
|usdcadm
|1.0676
|0.0000
|1.0653
|2007.06.19 14:42
|1.0653
|0.00
|0.00
|0.00
|25.69
|200019
|PacMan Sell[tp]
|38902492
|2007.06.19 14:03
|buy
|1.66
|eurusdm
|1.3410
|1.3417
|1.3470
|2007.06.19 18:35
|1.3420
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|110011
|Long Order Opened
|38912451
|2007.06.19 14:42
|sell
|1.19
|usdcadm
|1.0648
|0.0000
|1.0625
|2007.06.19 18:02
|1.0625
|0.00
|0.00
|0.00
|25.76
|200019
|PacMan Sell[tp]
|38916157
|2007.06.19 14:54
|buy
|1.67
|gbpusdm
|1.9887
|1.9887
|1.9947
|2007.06.20 08:34
|1.9921
|0.00
|0.00
|-0.07
|56.78
|110014
|Long Order Opened
|38963320
|2007.06.19 18:19
|sell
|1.19
|usdcadm
|1.0617
|0.0000
|1.0594
|2007.06.20 14:46
|1.0659
|0.00
|0.00
|-0.42
|-46.89
|200019
|PacMan Sell
|38967621
|2007.06.19 18:35
|sell
|2.38
|eurusdm
|1.3420
|0.0000
|1.3390
|2007.06.20 20:10
|1.3402
|0.00
|0.00
|1.29
|42.84
|210011
|PacMan Sell
|38968584
|2007.06.19 18:38
|buy
|1.67
|eurusdm
|1.3424
|1.3426
|1.3484
|2007.06.20 08:22
|1.3426
|0.00
|0.00
|-1.01
|3.34
|110011
|Long Order Opened[sl]
|39087660
|2007.06.20 08:22
|buy
|1.67
|eurusdm
|1.3429
|1.2979
|1.3489
|2007.06.21 07:12
|1.3374
|0.00
|0.00
|-3.03
|-91.85
|110011
|Long Order Opened
|39096174
|2007.06.20 08:49
|sell
|2.70
|usdcadm
|1.0648
|0.0000
|1.0625
|2007.06.20 14:46
|1.0659
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.86
|200019
|PacMan Sell
|39128082
|2007.06.20 11:58
|buy
|3.76
|usdchfm
|1.2368
|1.2372
|1.2428
|2007.06.20 14:10
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|110017
|Long Order Opened[sl]
|39138065
|2007.06.20 13:11
|sell
|5.96
|usdcadm
|1.0678
|0.0000
|1.0655
|2007.06.20 14:46
|1.0659
|0.00
|0.00
|0.00
|106.24
|200019
|PacMan Sell
|39232295
|2007.06.20 22:23
|sell
|1.70
|eurusdm
|1.3396
|1.3392
|1.3336
|2007.06.21 01:17
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|210011
|Short[sl]
|39238853
|2007.06.20 23:00
|sell
|1.69
|usdjpym
|123.45
|127.95
|122.85
|2007.06.22 09:00
|123.98
|0.00
|0.00
|-2.42
|-72.25
|210018
|Short
|39239074
|2007.06.20 23:00
|buy
|1.69
|usdchfm
|1.2387
|1.2389
|1.2447
|2007.06.21 05:55
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|110017
|Long Order Opened[sl]
|39241801
|2007.06.20 23:12
|sell
|1.69
|gbpusdm
|1.9911
|1.9906
|1.9851
|2007.06.21 09:55
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|210014
|Short[sl]
|39270004
|2007.06.21 02:00
|buy
|1.69
|gbpusdm
|1.9922
|1.9928
|1.9982
|2007.06.21 07:03
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|10.14
|110014
|Long Order Opened[sl]
|39319997
|2007.06.21 07:11
|buy
|3.80
|eurusdm
|1.3374
|1.3375
|1.3434
|2007.06.21 07:12
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|110011
|Long Order Opened[sl]
|39349287
|2007.06.21 09:00
|buy
|1.69
|usdchfm
|1.2411
|1.2413
|1.2471
|2007.06.21 11:13
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|14.97
|110017
|Long Order Opened
|39349342
|2007.06.21 09:00
|buy
|1.69
|gbpusdm
|1.9928
|1.9928
|1.9988
|2007.06.21 12:34
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|15.21
|110014
|Long Order Opened
|39361461
|2007.06.21 09:56
|sell
|1.69
|gbpusdm
|1.9901
|1.9899
|1.9841
|2007.06.21 10:03
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|210014
|Short[sl]
|39418830
|2007.06.21 14:00
|buy
|1.70
|gbpusdm
|1.9931
|1.9940
|1.9991
|2007.06.22 06:14
|1.9940
|0.00
|0.00
|-0.07
|15.30
|110014
|Long Order Opened[sl]
|39418847
|2007.06.21 14:00
|buy
|1.21
|usdcadm
|1.0718
|0.0000
|1.0741
|2007.06.21 17:34
|1.0741
|0.00
|0.00
|0.00
|25.91
|100019
|PacMan Buy[tp]
|39422228
|2007.06.21 14:17
|sell
|1.69
|gbpusdm
|1.9912
|2.0362
|1.9852
|2007.06.22 12:00
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.05
|-94.64
|210014
|Short
|39429267
|2007.06.21 15:00
|buy
|1.69
|eurusdm
|1.3401
|1.3412
|1.3461
|2007.06.22 06:18
|1.3412
|0.00
|0.00
|-1.02
|18.59
|110011
|Long Order Opened[sl]
|39438288
|2007.06.21 16:00
|buy
|1.69
|usdchfm
|1.2409
|1.2411
|1.2469
|2007.06.21 18:05
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|14.97
|110017
|Long Order Opened
|39438346
|2007.06.21 16:00
|sell
|1.69
|eurusdm
|1.3396
|1.3395
|1.3336
|2007.06.21 20:22
|1.3395
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|210011
|Short[sl]
|39455499
|2007.06.21 18:07
|buy
|1.70
|usdchfm
|1.2424
|1.1974
|1.2484
|2007.06.22 08:21
|1.2370
|0.00
|0.00
|1.51
|-74.21
|110017
|Long Order Opened
|39496870
|2007.06.22 00:19
|sell
|1.69
|eurusdm
|1.3386
|1.3836
|1.3326
|2007.06.22 11:56
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.26
|210011
|Short
|39520363
|2007.06.22 04:24
|sell
|1.69
|usdchfm
|1.2407
|1.2402
|1.2347
|2007.06.22 06:23
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|210017
|Short[sl]
|39521378
|2007.06.22 05:00
|buy
|1.69
|usdjpym
|123.92
|123.97
|124.52
|2007.06.22 07:11
|123.97
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|110018
|Long Order Opened[sl]
|39545258
|2007.06.22 07:09
|sell
|3.80
|usdjpym
|124.01
|123.98
|123.41
|2007.06.22 09:00
|123.98
|0.00
|0.00
|0.00
|9.19
|210018
|Short[sl]
|39551464
|2007.06.22 08:00
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3406
|1.3414
|1.3436
|2007.06.22 09:00
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|110011
|PacMan Buy
|39554511
|2007.06.22 08:15
|buy
|3.78
|usdchfm
|1.2368
|1.2369
|1.2428
|2007.06.22 08:20
|1.2369
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|110017
|Long Order Opened[sl]
|39554668
|2007.06.22 08:16
|sell
|1.68
|usdchfm
|1.2362
|1.2360
|1.2302
|2007.06.22 08:57
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|14.96
|210017
|Short
|39560065
|2007.06.22 08:57
|sell
|1.68
|usdchfm
|1.2347
|1.2345
|1.2287
|2007.06.22 11:43
|1.2336
|0.00
|0.00
|0.00
|14.98
|210017
|Short
|39568452
|2007.06.22 10:00
|buy
|1.69
|eurusdm
|1.3425
|1.3427
|1.3485
|2007.06.22 11:54
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|16.90
|110011
|Long Order Opened
|39580003
|2007.06.22 11:43
|sell
|3.78
|gbpusdm
|1.9968
|1.9967
|1.9908
|2007.06.22 12:00
|1.9967
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|210014
|Short[sl]
|39583047
|2007.06.22 11:54
|buy
|1.68
|eurusdm
|1.3437
|1.3437
|1.3497
|2007.06.22 12:19
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|26.88
|110011
|Long Order Opened
|39583499
|2007.06.22 11:55
|sell
|3.78
|eurusdm
|1.3441
|1.3440
|1.3381
|2007.06.22 11:56
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|210011
|Short[sl]
|39608573
|2007.06.22 14:00
|buy
|1.69
|usdjpym
|124.00
|124.02
|124.60
|2007.06.22 15:34
|124.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|110018
|Long Order Opened[sl]
|39638403
|2007.06.22 16:00
|buy
|1.69
|eurusdm
|1.3439
|1.2989
|1.3499
|2007.06.22 16:25
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.00
|15.21
|110011
|Long Order Opened
|39641936
|2007.06.22 16:25
|buy
|1.68
|eurusdm
|1.3450
|1.3450
|1.3510
|2007.06.22 17:28
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|110011
|Long Order Opened
|0.00
|0.00
|41.47
|2 045.34
|Closed P/L:
|2 086.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|39613131
|2007.06.22 14:28
|sell
|1.20
|usdcadm
|1.0669
|0.0000
|1.0646
|1.0699
|0.00
|0.00
|-0.42
|-33.65
|200019
|PacMan Sell
|39638355
|2007.06.22 16:00
|buy
|1.69
|usdjpym
|124.12
|119.62
|124.72
|123.77
|0.00
|0.00
|2.28
|-47.79
|110018
|Long Order Opened
|39662798
|2007.06.22 19:44
|sell
|1.68
|usdjpym
|123.79
|128.29
|123.19
|123.83
|0.00
|0.00
|-2.40
|-5.43
|210018
|Short
|0.00
|0.00
|-0.54
|-86.87
|Floating P/L:
|-87.41
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 086.81
|Floating P/L:
|-87.41
|Margin:
|144.50
|Balance:
|12 086.81
|Equity:
|11 999.40
|Free Margin:
|11 854.90
|Details:
|Gross Profit:
|6 540.30
|Gross Loss:
|4 453.49
|Total Net Profit:
|2 086.81
|Profit Factor:
|1.47
|Expected Payoff:
|6.23
|Absolute Drawdown:
|7.44
|Maximal Drawdown:
|672.92 (5.40%)
|Relative Drawdown:
|5.40% (672.92)
|Total Trades:
|335
|Short Positions (won %):
|136 (75.74%)
|Long Positions (won %):
|199 (82.91%)
|Profit Trades (% of total):
|268 (80.00%)
|Loss trades (% of total):
|67 (20.00%)
|Largest
|profit trade:
|271.48
|loss trade:
|-171.90
|Average
|profit trade:
|24.40
|loss trade:
|-66.47
|Maximum
|consecutive wins ($):
|19 (301.32)
|consecutive losses ($):
|4 (-234.99)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|498.82 (15)
|consecutive loss (count):
|-335.17 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1