Interbank FX, LLC

Account: 1452923 Name: PacManJrGBP Currency: USD 2007 June 29, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
335569622007.05.01 20:02balanceDeposit10 000.00
335593472007.05.01 20:56buy1.40usdjpym119.86119.88120.462007.05.02 03:32119.970.000.001.8912.84
 110018Long Order Opened
335820652007.05.02 03:19sell1.40gbpusdm1.99452.03951.98852007.05.02 07:051.99360.000.000.0012.60
 210014Short
336023792007.05.02 05:59sell1.40usdjpym119.63124.13119.032007.05.10 17:14119.980.000.00-20.02-40.84
 210018Short
336192802007.05.02 08:00buy1.40usdjpym120.00120.03120.602007.05.02 09:05120.030.000.000.003.50
 110018Long Order Opened[sl]
336287982007.05.02 09:59sell3.13usdjpym120.18126.88119.582007.05.08 12:30119.580.000.00-26.87157.05
 210018Short[tp]
336290462007.05.02 10:00buy1.39gbpjpym239.48234.98240.082007.05.03 03:14239.270.000.008.57-24.29
 110013Long Order Opened
336316562007.05.02 10:44sell1.39gbpusdm1.99161.99161.98562007.05.02 10:561.99030.000.000.0018.07
 210014Short
336334492007.05.02 10:56sell1.39gbpjpym239.13239.11238.532007.05.02 12:47239.110.000.000.002.31
 210013Short[sl]
336335072007.05.02 10:56sell1.39gbpusdm1.98982.03481.98382007.05.02 14:021.98890.000.000.0012.51
 210014Short
336594482007.05.02 14:00buy1.39usdjpym120.17120.18120.732007.05.02 14:10120.180.000.000.001.16
 110018Long Order Opened[sl]
336603382007.05.02 14:02sell1.39gbpusdm1.98852.03351.98252007.05.03 12:551.99090.000.000.13-33.36
 210014Short
336630802007.05.02 14:10buy1.39usdjpym120.21120.30120.812007.05.03 14:46120.300.000.005.6310.40
 110018Long Order Opened[sl]
336648412007.05.02 14:21buy3.13gbpjpym238.92232.22239.522007.05.03 03:14239.270.000.0019.3091.14
 110013Long Order Opened
336648502007.05.02 14:21sell1.39gbpjpym238.84243.34238.242007.05.03 03:14239.370.000.00-11.05-61.27
 210013Short
337099252007.05.03 03:14buy1.39gbpjpym239.34239.36239.942007.05.03 08:05239.460.000.000.0013.88
 110013Long Order Opened
337278962007.05.03 08:00buy1.39gbpusdm1.99271.99291.99872007.05.03 09:341.99290.000.000.002.78
 110014Long Order Opened[sl]
337283432007.05.03 08:05buy1.39gbpjpym239.55235.05240.152007.05.04 12:03239.210.000.002.86-39.27
 110013Long Order Opened
337315332007.05.03 09:34buy1.39gbpusdm1.99341.99361.99942007.05.03 12:301.99360.000.000.002.78
 110014Long Order Opened[sl]
337438482007.05.03 12:28sell3.13gbpusdm1.99402.06101.98802007.05.03 12:551.99070.000.000.00103.29
 210014Short
337452412007.05.03 12:30buy1.39gbpusdm1.99461.94962.00062007.05.03 12:551.99030.000.000.00-59.77
 110014Long Order Opened
337605912007.05.03 14:00sell1.39gbpusdm1.98782.03281.98182007.05.03 14:241.98690.000.000.0012.51
 210014Short
337665592007.05.03 14:24sell1.39gbpusdm1.98632.03131.98032007.05.04 01:371.98540.000.000.0412.51
 210014Short
337799432007.05.03 16:14sell1.39gbpjpym239.04238.97238.482007.05.04 02:48238.970.000.00-3.688.08
 210013Short[sl]
337858612007.05.03 18:02buy1.39usdjpym120.39120.44120.992007.05.10 13:04120.440.000.0013.155.77
 110018Long Order Opened[sl]
338192972007.05.04 02:36buy3.13gbpjpym239.00232.30239.602007.05.04 12:03239.210.000.000.0054.62
 110013Long Order Opened
341338222007.05.09 07:28buy3.22usdjpym119.82113.12120.422007.05.10 09:17120.420.000.0013.04160.44
 110018Long Order Opened[tp]
341398242007.05.09 09:29buy1.43gbpusdm1.99081.99081.99682007.05.09 09:401.99170.000.000.0012.87
 110014Long Order Opened
341404532007.05.09 09:40buy1.44gbpusdm1.99221.99221.99822007.05.09 09:591.99310.000.000.0012.96
 110014Long Order Opened
341418852007.05.09 10:00buy1.44gbpusdm1.99341.94841.99942007.05.09 12:531.99430.000.000.0012.96
 110014Long Order Opened
341740442007.05.09 16:00buy1.43gbpjpym239.19239.21239.792007.05.09 17:10239.300.000.000.0013.13
 110013Long Order Opened
341749542007.05.09 16:17buy1.43gbpusdm1.99661.95162.00262007.05.10 11:021.98920.000.00-0.17-105.82
 110014Long Order Opened
341771872007.05.09 17:10buy1.44gbpjpym239.39239.41239.992007.05.09 20:24239.500.000.000.0013.19
 110013Long Order Opened
341939962007.05.09 20:24buy1.44gbpjpym239.57239.59240.172007.05.10 06:10239.590.000.008.882.40
 110013Long Order Opened[sl]
341983312007.05.09 22:14sell1.44gbpusdm1.99271.99121.98672007.05.10 08:191.99120.000.000.0021.60
 210014Short[sl]
342008752007.05.09 23:21sell3.26usdjpym120.18126.88119.582007.05.10 17:14119.980.000.000.0054.34
 210018Short
342298662007.05.10 08:00buy1.45gbpjpym239.75235.25240.352007.05.10 11:04239.520.000.000.00-27.71
 110013Long Order Opened
342326812007.05.10 08:15buy3.24gbpusdm1.99091.92391.99692007.05.10 11:021.98920.000.000.00-55.08
 110014Long Order Opened
342418202007.05.10 09:22buy3.15gbpjpym239.20232.50239.802007.05.10 11:04239.530.000.000.0086.39
 110013Long Order Opened
342470242007.05.10 10:15buy7.09gbpusdm1.98581.92641.99182007.05.10 11:021.98920.000.000.00241.06
 110014Long Order Opened
342471962007.05.10 10:15sell1.39gbpusdm1.98522.03021.97922007.05.10 11:021.99000.000.000.00-66.72
 210014Short
342489272007.05.10 10:35sell1.41gbpjpym239.21243.71238.612007.05.10 11:04239.640.000.000.00-50.38
 210013Short
342952862007.05.10 16:02sell1.47gbpjpym238.57238.56237.972007.05.10 16:07238.560.000.000.001.22
 210013Short[sl]
342962992007.05.10 16:07sell1.47gbpjpym238.46238.45237.862007.05.10 16:26238.350.000.000.0013.46
 210013Short
342980232007.05.10 16:26sell1.48gbpjpym238.26238.24237.662007.05.10 16:37238.150.000.000.0013.55
 210013Short
342997312007.05.10 16:37sell1.48gbpjpym238.08238.06237.482007.05.10 16:40237.970.000.000.0013.55
 210013Short
343013472007.05.10 16:40sell1.48gbpjpym237.87237.85237.272007.05.10 16:55237.750.000.000.0014.78
 210013Short
343062072007.05.10 16:55sell1.49gbpjpym237.66237.65237.062007.05.10 16:58237.550.000.000.0013.65
 210013Short
343083462007.05.10 16:58sell1.49gbpjpym237.48237.47236.882007.05.10 17:11237.370.000.000.0013.65
 210013Short
343244432007.05.10 19:34sell1.50usdjpym119.96119.94119.362007.05.10 20:00119.850.000.000.0013.77
 210018Short
344553812007.05.11 18:09buy1.50gbpusdm1.98251.93751.98852007.05.13 23:371.98350.000.00-0.0615.00
 110014Long Order Opened
344576032007.05.11 19:00buy1.50usdjpym120.15120.17120.752007.05.14 06:37120.260.000.002.0313.72
 110018Long Order Opened
344598162007.05.13 22:00buy1.50gbpjpym238.34238.36238.942007.05.14 02:59238.360.000.000.002.50
 110013Long Order Opened[sl]
344696412007.05.14 00:02buy1.50gbpusdm1.98381.93881.98982007.05.15 14:311.98040.000.00-0.06-51.00
 110014Long Order Opened
344825322007.05.14 05:00buy1.50gbpjpym238.55238.57239.152007.05.14 06:40238.660.000.000.0013.72
 110013Long Order Opened
344999642007.05.14 09:00buy1.50usdjpym120.31120.33120.912007.05.14 13:00120.420.000.000.0013.70
 110018Long Order Opened
345004022007.05.14 09:06buy1.50gbpjpym238.37238.38238.972007.05.14 09:19238.380.000.000.001.25
 110013Long Order Opened[sl]
345011582007.05.14 09:19buy1.50gbpjpym238.46238.48239.062007.05.14 11:17238.480.000.000.002.50
 110013Long Order Opened[sl]
345036662007.05.14 10:13sell1.50gbpusdm1.98041.98021.97442007.05.14 12:211.98020.000.000.003.00
 210014Short[sl]
345075422007.05.14 11:17buy1.50gbpjpym238.57234.07239.172007.05.14 20:32238.220.000.000.00-43.62
 110013Long Order Opened
345111902007.05.14 12:21sell1.49gbpusdm1.97971.97921.97372007.05.14 20:111.97920.000.000.007.45
 210014Short[sl]
345185232007.05.14 14:33sell1.49gbpjpym238.11238.05237.512007.05.14 19:08238.050.000.000.007.43
 210013Short[sl]
345235162007.05.14 16:02buy1.49usdjpym120.40120.41121.002007.05.14 23:53120.410.000.002.011.24
 110018Long Order Opened[sl]
345291962007.05.14 18:59buy3.35gbpjpym238.01231.31238.612007.05.14 20:32238.220.000.000.0058.45
 110013Long Order Opened
345342532007.05.14 22:07sell1.50gbpjpym238.18238.16237.582007.05.15 07:13238.160.000.000.002.50
 210013Short[sl]
345453702007.05.15 02:40sell1.50usdjpym120.28120.22119.682007.05.15 07:10120.220.000.000.007.49
 210018Short[sl]
345460102007.05.15 03:00buy1.50usdjpym120.35120.37120.952007.05.15 09:30120.460.000.000.0013.70
 110018Long Order Opened
345473432007.05.15 04:00buy1.50gbpjpym238.39233.89238.992007.05.15 09:30238.200.000.000.00-23.65
 110013Long Order Opened
345643062007.05.15 08:30sell1.50gbpusdm1.97831.97801.97232007.05.15 08:331.97800.000.000.004.50
 210014Short[sl]
345649512007.05.15 08:32buy3.35gbpusdm1.97821.91121.98422007.05.15 14:311.98040.000.000.0073.70
 110014Long Order Opened
345656302007.05.15 08:33sell1.49gbpusdm1.97741.97641.97142007.05.15 09:191.97640.000.000.0014.90
 210014Short[sl]
345690362007.05.15 09:08buy3.33gbpjpym237.81231.11238.412007.05.15 09:30238.190.000.000.00105.01
 110013Long Order Opened
345690402007.05.15 09:08sell1.48gbpjpym237.73242.23237.132007.05.15 09:30238.270.000.000.00-66.30
 210013Short
345705112007.05.15 09:30buy1.49usdjpym120.49120.52121.092007.05.16 12:06120.520.000.002.013.71
 110018Long Order Opened[sl]
345715272007.05.15 09:35sell1.49gbpjpym238.00238.00237.402007.05.15 10:09237.880.000.000.0014.85
 210013Short
345985962007.05.15 14:00buy1.51gbpjpym238.38238.40238.982007.05.15 14:14238.490.000.000.0013.78
 110013Long Order Opened
346001282007.05.15 14:14buy1.52gbpjpym238.58238.59239.182007.05.15 14:54238.590.000.000.001.27
 110013Long Order Opened[sl]
346019592007.05.15 14:31buy1.53gbpusdm1.98101.93601.98702007.05.15 14:321.98190.000.000.0013.77
 110014Long Order Opened
346052542007.05.15 14:32buy1.53gbpusdm1.98221.98221.98822007.05.15 14:481.98310.000.000.0013.77
 110014Long Order Opened
346077702007.05.15 14:40sell1.53usdjpym120.27120.26119.672007.05.15 15:35120.260.000.000.001.27
 210018Short[sl]
346104722007.05.15 14:48buy1.53gbpusdm1.98381.93881.98982007.05.15 15:021.98470.000.000.0013.77
 110014Long Order Opened
346134572007.05.15 14:54buy1.53gbpjpym238.68238.70239.282007.05.15 15:43238.790.000.000.0014.01
 110013Long Order Opened
346231382007.05.15 16:00buy1.53gbpjpym238.80238.82239.402007.05.15 17:13238.910.000.000.0013.99
 110013Long Order Opened
346275352007.05.15 17:13buy1.54gbpjpym239.00239.01239.602007.05.16 06:00239.010.000.003.161.28
 110013Long Order Opened[sl]
346320852007.05.15 18:45sell1.53usdjpym120.20124.70119.602007.05.18 10:52120.920.000.00-10.94-91.10
 210018Short
346349772007.05.15 20:02buy1.53gbpusdm1.98541.94041.99142007.05.15 21:181.98630.000.00-0.0613.77
 110014Long Order Opened
346376262007.05.15 21:19buy1.53gbpusdm1.98671.94171.99272007.05.16 13:001.98320.000.000.00-53.55
 110014Long Order Opened
346670762007.05.16 08:00buy1.53gbpjpym239.10239.10239.702007.05.16 09:31239.220.000.000.0015.24
 110013Long Order Opened
346729172007.05.16 09:31sell1.54gbpusdm1.98551.98461.97952007.05.16 09:341.98460.000.000.0013.86
 210014Short[sl]
346731372007.05.16 09:31buy1.53gbpjpym239.14239.15239.742007.05.16 14:04239.250.000.000.0013.95
 110013Long Order Opened
346737172007.05.16 09:34sell1.53gbpusdm1.98421.98411.97822007.05.16 09:431.98410.000.000.001.53
 210014Short[sl]
346745832007.05.16 09:43sell1.53gbpusdm1.98371.98361.97772007.05.16 09:551.98360.000.000.001.53
 210014Short[sl]
346759752007.05.16 09:56sell1.53gbpusdm1.98311.98241.97712007.05.16 11:481.98240.000.000.0010.71
 210014Short[sl]
346846862007.05.16 11:48sell1.53gbpusdm1.98211.98151.97612007.05.16 12:501.98150.000.000.009.18
 210014Short[sl]
346900172007.05.16 12:06buy1.53usdjpym120.55120.61121.152007.05.16 12:59120.610.000.000.007.61
 110018Long Order Opened[sl]
346952542007.05.16 12:41buy3.44gbpusdm1.98101.91401.98702007.05.16 13:001.98310.000.000.0072.24
 110014Long Order Opened
346981872007.05.16 12:59buy1.54usdjpym120.64120.69121.242007.05.16 14:28120.690.000.000.006.38
 110018Long Order Opened[sl]
347068932007.05.16 14:04buy1.55gbpjpym239.32234.82239.922007.05.17 09:11239.360.000.009.565.12
 110013Long Order Opened
347079512007.05.16 14:11sell3.49usdjpym120.76127.46120.162007.05.18 10:52120.920.000.00-19.96-46.18
 210018Short
347086812007.05.16 14:17sell1.55gbpusdm1.98131.98131.97532007.05.16 15:131.97930.000.000.0031.00
 210014Short
347165192007.05.16 15:13sell1.54gbpusdm1.97891.97891.97292007.05.16 15:481.97800.000.000.0013.86
 210014Short
347257712007.05.16 15:48sell1.54gbpusdm1.97782.02281.97182007.05.16 16:121.97690.000.000.0013.86
 210014Short
347332282007.05.16 16:16buy3.46gbpjpym238.76232.06239.362007.05.17 09:11239.360.000.0021.33171.57
 110013Long Order Opened[tp]
347382282007.05.16 17:24sell1.53gbpusdm1.97562.02061.96962007.05.17 11:171.97480.000.000.1412.24
 210014Short
347382712007.05.16 17:24sell1.53gbpjpym238.56243.06237.962007.05.18 08:30239.320.000.00-16.21-95.87
 210013Short
347511612007.05.16 21:28buy0.01gbpusdm1.97750.00000.00002007.05.18 08:331.97240.000.000.00-0.51
347647592007.05.17 01:01buy1.54usdjpym120.85120.87121.452007.05.17 06:51120.870.000.000.002.55
 110018Long Order Opened[sl]
347891152007.05.17 07:31sell3.46gbpjpym239.12245.82238.522007.05.18 08:30239.310.000.00-9.17-54.20
 210013Short
347943992007.05.17 09:00buy1.53usdjpym121.00121.08121.602007.05.17 11:12121.080.000.000.0010.11
 110018Long Order Opened[sl]
347962332007.05.17 09:14buy1.54gbpjpym239.25239.25239.852007.05.17 10:12239.250.000.000.000.00
 110013Long Order Opened[sl]
348078902007.05.17 11:17sell1.54gbpusdm1.97412.01911.96812007.05.18 08:331.97320.000.000.0513.86
 210014Short
348235502007.05.17 12:39sell7.70usdjpym121.25127.19120.652007.05.18 10:52120.920.000.00-11.01210.14
 210018Short
348284412007.05.17 13:00buy1.53usdjpym121.24121.26121.842007.05.17 15:48121.260.000.000.002.52
 110018Long Order Opened[sl]
348372382007.05.17 14:00buy1.51gbpjpym239.48239.50240.082007.05.17 16:15239.500.000.000.002.49
 110013Long Order Opened[sl]
348495692007.05.17 15:48buy1.51usdjpym121.30116.80121.902007.05.18 10:52120.890.000.002.04-51.21
 110018Long Order Opened
348527912007.05.17 16:15buy1.51gbpjpym239.58239.62240.182007.05.18 07:37239.620.000.003.104.98
 110013Long Order Opened[sl]
348762992007.05.18 00:55sell7.54gbpjpym239.61245.55239.012007.05.18 08:30239.330.000.000.00174.06
 210013Short
349177322007.05.18 10:26sell1.59gbpjpym238.61238.60238.012007.05.18 10:48238.480.000.000.0017.09
 210013Short
349257852007.05.18 10:47sell1.59gbpusdm1.97072.01571.96472007.05.21 06:541.97310.000.000.05-38.16
 210014Short
349266042007.05.18 10:48sell1.59gbpjpym238.41238.39237.812007.05.18 10:52238.300.000.000.0014.47
 210013Short
349282592007.05.18 10:52sell1.60gbpjpym238.23238.21237.632007.05.18 10:58238.120.000.000.0014.57
 210013Short
349297222007.05.18 10:58sell1.60gbpjpym238.03238.01237.432007.05.18 11:00237.920.000.000.0014.58
 210013Short
349689702007.05.18 15:06sell3.58gbpusdm1.97622.04321.97022007.05.21 06:541.97310.000.000.11110.98
 210014Short
349820472007.05.18 16:26buy1.60gbpjpym239.37239.39239.972007.05.21 15:38239.390.000.003.292.64
 110013Long Order Opened[sl]
349825102007.05.18 16:34buy1.59gbpusdm1.97631.93131.98232007.05.21 06:541.97270.000.00-0.06-57.24
 110014Long Order Opened
350299152007.05.21 03:01buy1.60usdjpym121.28116.78121.882007.05.21 11:59121.480.000.000.0026.34
 110018Long Order Opened
351287512007.05.21 12:01buy1.61usdjpym121.54121.63122.142007.05.23 00:32121.630.000.004.3411.91
 110018Long Order Opened[sl]
351633822007.05.21 15:38buy1.61gbpjpym239.47239.48240.072007.05.21 16:55239.480.000.000.001.32
 110013Long Order Opened[sl]
351740422007.05.21 16:55buy1.61gbpjpym239.57239.58240.172007.05.22 08:43239.580.000.003.311.32
 110013Long Order Opened[sl]
352001042007.05.21 21:01buy1.61gbpusdm1.97181.92681.97782007.05.22 06:431.97270.000.000.0014.49
 110014Long Order Opened
352079352007.05.21 22:45sell0.01eurusdm1.34660.00000.00002007.05.22 17:441.34550.000.000.000.11
352596192007.05.22 08:07buy1.61gbpusdm1.97271.97361.97872007.05.22 12:341.97360.000.000.0014.49
 110014Long Order Opened[sl]
352630662007.05.22 08:43buy1.61gbpjpym239.67239.68240.272007.05.22 12:18239.680.000.000.001.33
 110013Long Order Opened[sl]
352705742007.05.22 09:35sell1.61gbpusdm1.97042.01541.96442007.05.23 08:211.97240.000.000.05-32.20
 210014Short
352916352007.05.22 12:18buy1.61gbpjpym239.76239.76240.362007.05.22 15:15239.760.000.000.000.00
 110013Long Order Opened[sl]
352921012007.05.22 12:19sell1.61usdjpym121.42121.41120.822007.05.23 12:38121.410.000.00-2.301.33
 210018Short[sl]
352948032007.05.22 12:34buy1.61gbpusdm1.97391.97511.97992007.05.22 14:331.97510.000.000.0019.32
 110014Long Order Opened[sl]
353119732007.05.22 14:31sell3.62gbpusdm1.97592.04291.96992007.05.23 08:211.97240.000.000.11126.70
 210014Short
353268782007.05.22 16:00buy1.60gbpusdm1.97701.93201.98302007.05.23 08:211.97200.000.00-0.06-80.00
 110014Long Order Opened
353684212007.05.23 02:00buy1.61usdjpym121.69121.78122.292007.05.23 08:51121.780.000.000.0011.90
 110018Long Order Opened[sl]
354346442007.05.23 10:00buy1.62gbpusdm1.97831.97831.98432007.05.23 10:271.97920.000.000.0014.58
 110014Long Order Opened
354384292007.05.23 10:28buy1.62gbpusdm1.97951.93451.98552007.05.23 10:401.98050.000.000.0016.20
 110014Long Order Opened
354407532007.05.23 10:40buy1.63gbpusdm1.98081.98081.98682007.05.23 10:451.98170.000.000.0014.67
 110014Long Order Opened
354424412007.05.23 10:45buy1.63gbpusdm1.98191.93691.98792007.05.23 11:261.98290.000.000.0016.30
 110014Long Order Opened
354465472007.05.23 11:00buy1.63usdjpym121.69121.70122.292007.05.23 18:21121.700.000.000.001.34
 110018Long Order Opened[sl]
355004502007.05.23 14:31sell1.63usdjpym121.39121.37120.792007.05.24 09:25121.370.000.00-6.992.69
 210018Short[sl]
355472772007.05.23 19:39buy1.63usdjpym121.71117.21122.312007.05.25 06:27121.360.000.008.80-47.01
 110018Long Order Opened
356363712007.05.24 09:25sell1.63usdjpym121.33121.26120.732007.05.24 23:42121.260.000.00-2.339.41
 210018Short[sl]
356400902007.05.24 10:00buy1.63gbpusdm1.98571.94071.99172007.05.24 11:171.98660.000.000.0014.67
 110014Long Order Opened
356460152007.05.24 11:17buy1.63gbpusdm1.98711.94211.99312007.05.24 13:201.98800.000.000.0014.67
 110014Long Order Opened
356684212007.05.24 14:00buy1.63gbpusdm1.98841.94341.99442007.05.29 04:181.98370.000.00-0.21-76.61
 110014Long Order Opened
356776852007.05.24 14:21sell1.62gbpusdm1.98451.98421.97852007.05.24 14:391.98420.000.000.004.86
 210014Short[sl]
356803222007.05.24 14:39sell1.62gbpusdm1.98391.98371.97792007.05.28 08:161.98370.000.000.103.24
 210014Short[sl]
357364802007.05.25 00:36buy3.65usdjpym121.15114.45121.752007.05.25 06:27121.360.000.000.0063.16
 110018Long Order Opened
357720212007.05.25 08:09sell1.63usdjpym121.27125.77120.672007.06.05 12:52121.230.000.00-20.975.38
 210018Short
357752142007.05.25 09:04buy1.63usdjpym121.40121.63122.002007.05.25 11:12121.630.000.000.0030.82
 110018Long Order Opened[sl]
357917882007.05.25 13:08buy1.63usdjpym121.62121.67122.222007.05.27 22:00121.670.000.002.206.70
 110018Long Order Opened[sl]
358369372007.05.28 03:00buy1.63usdjpym121.71121.71122.312007.05.29 16:39121.710.000.002.200.00
 110018Long Order Opened[sl]
358918352007.05.28 22:00buy3.67gbpusdm1.98281.91581.98882007.05.29 04:181.98370.000.000.0033.03
 110014Long Order Opened
358918832007.05.28 22:00buy8.26gbpusdm1.98301.92361.98902007.05.29 04:181.98370.000.000.0057.82
 110014Long Order Opened
359302032007.05.29 04:19buy1.64gbpusdm1.98401.93901.99002007.05.29 05:521.98490.000.000.0014.76
 110014Long Order Opened
360386142007.05.29 14:00sell1.64gbpusdm1.98291.98291.97692007.05.29 14:591.98200.000.000.0014.76
 210014Short
360505822007.05.29 14:59sell1.65gbpusdm1.98151.98151.97552007.05.29 17:451.98060.000.000.0014.85
 210014Short
360893762007.05.29 19:00buy1.65usdjpym121.57121.60122.172007.05.29 22:41121.600.000.002.234.07
 110018Long Order Opened[sl]
361448052007.05.30 03:00buy1.66gbpusdm1.98321.93821.98922007.06.03 22:191.98210.000.00-0.34-18.26
 110014Long Order Opened
361763562007.05.30 07:00buy1.64usdjpym121.62121.63122.222007.05.30 09:25121.630.000.000.001.35
 110018Long Order Opened[sl]
361777842007.05.30 07:03buy3.69gbpusdm1.97761.91061.98362007.06.03 22:191.98210.000.00-0.74166.05
 110014Long Order Opened
362028812007.05.30 09:25buy1.63usdjpym121.67121.89122.272007.05.31 14:25121.890.000.006.6029.42
 110018Long Order Opened[sl]
364065002007.05.31 14:00sell1.62gbpusdm1.97522.02021.96922007.06.03 22:191.98250.000.000.10-118.26
 210014Short
364113272007.05.31 14:11sell3.65usdjpym121.83128.53121.232007.06.05 12:52121.230.000.00-15.66180.65
 210018Short[tp]
364163422007.05.31 14:25buy1.62usdjpym121.91121.97122.512007.06.01 12:47121.970.000.002.197.97
 110018Long Order Opened[sl]
364251942007.05.31 15:10sell3.71gbpusdm1.98082.04781.97482007.06.03 22:191.98250.000.000.22-63.07
 210014Short
365850712007.06.01 17:10buy1.63usdjpym122.09117.59122.692007.06.07 02:17121.070.000.0013.20-137.33
 110018Long Order Opened
365978402007.06.03 22:05sell1.63eurusdm1.34391.38891.33792007.06.05 14:011.35160.000.000.88-125.51
 210011Short
366119302007.06.04 02:00buy1.63eurusdm1.34511.34601.35112007.06.04 09:441.34600.000.000.0014.67
 110011Long Order Opened[sl]
366393912007.06.04 09:00sell2.33usdchfm1.22800.00001.22502007.06.04 11:541.22500.000.000.0057.06
 210017PacMan Sell[tp]
366606582007.06.04 11:55sell2.34usdchfm1.22450.00001.22152007.06.05 07:391.22150.000.00-2.2057.47
 210017PacMan Sell[tp]
366807422007.06.04 13:38sell3.71eurusdm1.34951.41651.34352007.06.05 14:011.35160.000.002.00-77.91
 210011Short
367378942007.06.05 06:00buy1.64gbpusdm1.99251.99251.99852007.06.05 07:181.99340.000.000.0014.76
 110014Long Order Opened
367606192007.06.05 10:00buy1.64gbpusdm1.99441.99442.00042007.06.05 12:091.99530.000.000.0014.76
 110014Long Order Opened
367732872007.06.05 12:07buy3.69usdjpym121.53114.83122.132007.06.07 02:17121.070.000.0019.92-140.20
 110018Long Order Opened
367749332007.06.05 12:09buy1.63gbpusdm1.99571.95072.00172007.06.07 11:471.98570.000.00-0.27-163.00
 110014Long Order Opened
367779312007.06.05 12:18sell8.21eurusdm1.35431.41371.34832007.06.05 14:011.35160.000.000.00221.67
 210011Short
367909192007.06.05 12:52sell1.63usdjpym121.19125.69120.592007.06.06 10:19121.150.000.00-2.335.38
 210018Short
368155062007.06.05 14:34sell3.80usdjpym121.75128.45121.152007.06.06 10:19121.150.000.00-5.43188.20
 210018Short[tp]
368226532007.06.05 16:00buy1.69eurusdm1.35251.30751.35852007.06.06 06:161.35340.000.00-1.0215.21
 110011Long Order Opened
368361032007.06.05 19:00sell1.69gbpusdm1.99181.99081.98582007.06.07 10:171.99080.000.000.2016.90
 210014Short[sl]
368939772007.06.06 08:01sell1.69eurusdm1.35161.35091.34562007.06.06 12:461.35090.000.000.0011.83
 210011Short[sl]
368974652007.06.06 09:38buy1.69eurusdm1.35241.30741.35842007.06.07 10:021.34900.000.00-3.07-57.46
 110011Long Order Opened
369024842007.06.06 10:19sell1.69usdjpym121.11121.09120.512007.06.06 11:50121.090.000.000.002.79
 210018Short[sl]
369112052007.06.06 11:44buy8.51usdjpym121.05121.08121.652007.06.07 02:17121.080.000.0034.4721.09
 110018Long Order Opened[sl]
369204052007.06.06 12:29sell1.67usdjpym120.95120.88120.352007.06.07 00:19120.880.000.00-7.169.67
 210018Short[sl]
369479402007.06.06 14:59sell1.68eurusdm1.34921.39421.34322007.06.07 10:161.34830.000.002.7215.12
 210011Short
370053282007.06.07 03:07buy1.69usdjpym121.17121.19121.772007.06.07 06:04121.280.000.000.0015.33
 110018Long Order Opened
370162502007.06.07 06:04buy1.70usdjpym121.32121.34121.922007.06.07 07:10121.430.000.000.0015.40
 110018Long Order Opened
370335862007.06.07 09:00buy2.43usdchfm1.22060.00001.22362007.06.07 10:271.22360.000.000.0059.58
 110017PacMan Buy[tp]
370338772007.06.07 09:01buy1.70usdjpym121.36121.37121.962007.06.07 11:47121.370.000.000.001.40
 110018Long Order Opened[sl]
370371612007.06.07 10:00buy2.42eurusdm1.34901.34911.35202007.06.07 10:021.34910.000.000.002.42
 110011PacMan Buy[sl]
370409962007.06.07 10:16sell1.70eurusdm1.34781.39281.34182007.06.07 10:271.34670.000.000.0018.70
 210011Short
370419812007.06.07 10:17sell1.70gbpusdm1.99041.98841.98442007.06.07 10:361.98840.000.000.0034.00
 210014Short[sl]
370427122007.06.07 10:19buy3.82gbpusdm1.99021.92321.99622007.06.07 11:471.98570.000.000.00-171.90
 110014Long Order Opened
370476352007.06.07 10:27sell1.70eurusdm1.34621.39121.34022007.06.07 14:511.34530.000.000.0015.30
 210011Short
370479362007.06.07 10:28buy2.42usdchfm1.22400.00001.22702007.06.07 16:161.22470.000.000.0013.83
 110017PacMan Buy
370507702007.06.07 10:37sell1.69gbpusdm1.98791.98701.98192007.06.07 11:041.98700.000.000.0015.21
 210014Short[sl]
370611152007.06.07 11:43buy8.51gbpusdm1.98521.98581.99122007.06.07 11:471.98580.000.000.0051.06
 110014Long Order Opened[sl]
370638952007.06.07 12:00buy1.69usdjpym121.45121.47122.052007.06.07 13:53121.470.000.000.002.78
 110018Long Order Opened[sl]
371332082007.06.07 19:56sell1.70usdjpym121.00120.98120.402007.06.07 20:47120.980.000.000.002.81
 210018Short[sl]
371441442007.06.07 22:38sell1.70usdjpym120.89120.88120.292007.06.08 07:29120.880.000.000.001.41
 210018Short[sl]
371576832007.06.08 02:00buy1.69usdjpym121.27121.29121.872007.06.08 09:52121.380.000.000.0015.32
 110018Long Order Opened
372201722007.06.08 09:52buy1.70usdjpym121.43121.44122.032007.06.08 10:14121.540.000.000.0015.39
 110018Long Order Opened
372216042007.06.08 10:00buy1.21usdcadm1.06660.00001.06892007.06.08 11:001.06890.000.000.0026.03
 100019PacMan Buy[tp]
372286242007.06.08 10:14buy1.70usdjpym121.55121.57122.152007.06.08 10:24121.660.000.000.0015.37
 110018Long Order Opened
372339222007.06.08 10:24buy1.70usdjpym121.70117.20122.302007.06.08 13:36121.810.000.000.0015.35
 110018Long Order Opened
372724392007.06.08 13:00buy1.22usdcadm1.06520.00001.06752007.06.12 14:061.06400.000.000.54-13.76
 100019PacMan Buy
372885422007.06.08 13:57buy2.75usdcadm1.06210.00001.06442007.06.12 14:061.06390.000.001.2446.53
 100019PacMan Buy
373157192007.06.08 16:00buy1.70usdjpym121.63121.65122.232007.06.08 17:49121.740.000.000.0015.36
 110018Long Order Opened
373370552007.06.08 17:50buy1.70usdjpym121.77122.09122.372007.06.13 04:24122.110.000.006.9047.33
 110018Long Order Opened
373771582007.06.10 23:11sell1.70gbpusdm1.96662.01161.96062007.06.11 01:021.96570.000.000.0015.30
 210014Short
373807012007.06.11 00:13sell1.70eurusdm1.33501.38001.32902007.06.11 06:381.33410.000.000.0015.30
 210011Short
374675662007.06.11 10:21sell1.71gbpusdm1.96662.01161.96062007.06.12 01:201.97200.000.000.05-92.34
 210014Short
374705302007.06.11 10:34sell1.71eurusdm1.33411.33391.32812007.06.12 13:231.33310.000.000.9217.10
 210011Short
375489182007.06.11 16:00buy1.69gbpusdm1.96881.96911.97482007.06.11 19:041.96910.000.000.005.07
 110014Long Order Opened[sl]
375635082007.06.11 17:10buy1.69eurusdm1.33601.29101.34202007.06.12 13:251.33270.000.00-1.02-55.77
 110011Long Order Opened
375862632007.06.11 19:04buy1.69gbpusdm1.96951.97131.97552007.06.12 01:201.97140.000.00-0.0732.11
 110014Long Order Opened
376453382007.06.12 01:11sell3.78gbpusdm1.97211.97191.96612007.06.12 01:201.97190.000.000.007.56
 210014Short[sl]
376548622007.06.12 02:14buy1.68gbpusdm1.97221.97221.97822007.06.12 06:051.97310.000.000.0015.12
 110014Long Order Opened
376589722007.06.12 02:42sell1.68eurjpym162.44162.43161.842007.06.12 13:45162.430.000.000.001.38
 210010Short[sl]
376596202007.06.12 02:46sell1.68usdjpym121.59126.09120.992007.06.13 04:24122.130.000.00-2.40-74.28
 210018Short
376637272007.06.12 03:11buy1.67eurjpym162.60162.61163.202007.06.12 06:24162.610.000.000.001.37
 110010Long Order Opened[sl]
377483412007.06.12 10:00buy1.69gbpusdm1.97231.97231.97832007.06.12 10:101.97320.000.000.0015.21
 110014Long Order Opened
377483892007.06.12 10:00buy1.69eurjpym162.59158.09163.192007.06.13 00:14161.570.000.001.44-141.81
 110010Long Order Opened
377502082007.06.12 10:10buy1.69gbpusdm1.97371.92871.97972007.06.12 12:221.97460.000.000.0015.21
 110014Long Order Opened
377765472007.06.12 12:22buy1.70gbpusdm1.97501.93001.98102007.06.12 17:331.97590.000.000.0015.30
 110014Long Order Opened
377898632007.06.12 13:24buy2.42eurusdm1.33271.33281.33572007.06.12 13:251.33280.000.000.002.42
 110011PacMan Buy[sl]
377939502007.06.12 13:45sell1.69eurjpym162.38162.24161.782007.06.12 14:12162.240.000.000.0019.43
 210010Short[sl]
378724892007.06.12 20:08buy3.82eurjpym162.04155.34162.642007.06.13 00:14161.570.000.003.25-147.71
 110010Long Order Opened
378979592007.06.13 00:05buy1.68gbpusdm1.97461.97541.98062007.06.13 01:361.97540.000.000.0013.44
 110014Long Order Opened[sl]
378994102007.06.13 00:09sell1.68gbpusdm1.97311.97301.96712007.06.13 07:211.97300.000.000.001.68
 210014Short[sl]
379000892007.06.13 00:12buy8.46eurjpym161.55161.57162.152007.06.13 00:14161.570.000.000.0013.91
 110010Long Order Opened[sl]
379325412007.06.13 04:02buy1.68gbpusdm1.97451.92951.98052007.06.13 08:461.96890.000.000.00-94.08
 110014Long Order Opened
379376362007.06.13 04:18buy1.68eurjpym162.46162.48163.062007.06.13 04:29162.580.000.000.0016.50
 110010Long Order Opened
379377602007.06.13 04:18sell3.78usdjpym122.15122.13121.552007.06.13 04:24122.130.000.000.006.18
 210018Short[sl]
379410572007.06.13 04:29buy1.68eurjpym162.60162.62163.202007.06.13 04:34162.620.000.000.002.75
 110010Long Order Opened[sl]
379429592007.06.13 04:34buy1.68eurjpym162.67158.17163.272007.06.13 08:21162.450.000.000.00-30.22
 110010Long Order Opened
379682652007.06.13 06:50sell1.68eurusdm1.33071.37571.32472007.06.13 07:091.32980.000.000.0015.12
 210011Short
379939572007.06.13 08:34buy3.76gbpusdm1.96881.96901.97482007.06.13 08:461.96900.000.000.007.52
 110014Long Order Opened[sl]
380944832007.06.13 15:00buy1.67eurusdm1.33051.33071.33652007.06.13 19:581.33070.000.000.003.34
 110011Long Order Opened[sl]
381037512007.06.13 16:10buy1.67usdjpym122.42122.43123.022007.06.13 18:59122.550.000.000.0017.72
 110018Long Order Opened
381038302007.06.13 16:10sell1.67eurusdm1.32911.37411.32312007.06.15 12:521.33390.000.003.61-80.16
 210011Short
381049022007.06.13 16:16buy1.67gbpusdm1.97321.92821.97922007.06.14 13:341.96720.000.00-0.20-100.20
 110014Long Order Opened
381587342007.06.13 22:00buy1.19eurusdm1.33121.33151.33422007.06.14 14:091.33150.000.000.003.57
 110011PacMan Buy[sl]
381719662007.06.13 23:01sell1.67gbpusdm1.97211.97001.96612007.06.14 07:081.97000.000.000.0035.07
 210014Short[sl]
381959192007.06.14 02:00buy1.66usdjpym122.71122.73123.312007.06.14 03:26122.820.000.000.0014.87
 110018Long Order Opened
382350332007.06.14 06:01buy1.67usdjpym122.83122.85123.432007.06.14 07:27122.940.000.000.0014.94
 110018Long Order Opened
382667432007.06.14 08:00buy1.67usdjpym122.95118.45123.552007.06.14 13:30123.060.000.000.0014.93
 110018Long Order Opened
383021762007.06.14 10:34sell1.66gbpusdm1.96821.96801.96222007.06.14 13:361.96800.000.000.003.32
 210014Short[sl]
383193982007.06.14 13:30buy3.76gbpusdm1.96721.96741.97322007.06.14 13:341.96740.000.000.007.52
 110014Long Order Opened[sl]
383463232007.06.14 16:00buy1.67usdjpym123.00123.01123.602007.06.15 07:23123.110.000.002.2514.92
 110018Long Order Opened
383469632007.06.14 16:03buy1.67eurusdm1.33111.33141.33712007.06.15 02:111.33210.000.00-1.0116.70
 110011Long Order Opened
383638292007.06.14 18:01buy1.67gbpusdm1.97091.97111.97692007.06.15 12:321.97110.000.00-0.073.34
 110014Long Order Opened[sl]
384028872007.06.15 00:01sell1.66gbpusdm1.96872.01371.96272007.06.15 13:521.97410.000.000.00-89.64
 210014Short
384111762007.06.15 02:12buy1.66eurusdm1.33251.33271.33852007.06.15 12:321.33330.000.000.0013.28
 110011Long Order Opened
384114852007.06.15 02:13sell2.38eurusdm1.33240.00001.32942007.06.15 12:521.33390.000.000.00-35.70
 210011PacMan Sell
384397272007.06.15 08:01sell1.66usdchfm1.24461.24451.23862007.06.15 12:591.24450.000.000.001.33
 210017Short[sl]
384477632007.06.15 09:00buy1.66usdjpym123.47123.49124.072007.06.15 13:54123.610.000.000.0018.80
 110018Long Order Opened
384538972007.06.15 10:00buy1.66usdchfm1.24581.20081.25182007.06.18 09:031.24020.000.001.48-74.96
 110017Long Order Opened
384805782007.06.15 12:49sell8.35eurusdm1.33391.33371.32792007.06.15 12:521.33370.000.000.0016.70
 210011Short[sl]
384807622007.06.15 12:49buy1.18eurusdm1.33400.00001.33702007.06.15 13:211.33530.000.000.0015.34
 110011PacMan Buy
384858942007.06.15 12:59sell1.65usdchfm1.24361.24301.23762007.06.15 15:341.24300.000.000.007.96
 210017Short[sl]
384924042007.06.15 13:16sell3.71gbpusdm1.97421.97411.96822007.06.15 13:521.97410.000.000.003.71
 210014Short[sl]
385094542007.06.15 14:00buy1.65usdjpym123.66123.87124.262007.06.22 03:51123.870.000.0015.6027.97
 110018Long Order Opened[sl]
385211282007.06.15 14:41sell1.18usdcadm1.06400.00001.06172007.06.19 00:461.07090.000.00-0.82-76.03
 200019PacMan Sell
385344532007.06.15 15:30sell2.63usdcadm1.06710.00001.06482007.06.19 00:461.07090.000.00-1.84-93.32
 200019PacMan Sell
385460282007.06.15 17:00buy1.17usdcadm1.06800.00001.07032007.06.18 09:031.07030.000.000.2625.14
 100019PacMan Buy[tp]
385711882007.06.17 22:16buy1.64gbpusdm1.97631.93131.98232007.06.18 00:001.97720.000.000.0014.76
 110014Long Order Opened
386325532007.06.18 08:17buy3.67usdchfm1.24031.24041.24632007.06.18 09:011.24040.000.000.002.96
 110017Long Order Opened[sl]
386377042007.06.18 09:03sell5.87usdcadm1.07010.00001.06782007.06.19 00:461.07090.000.00-2.05-43.85
 200019PacMan Sell
386449602007.06.18 10:02sell1.63usdjpym123.36123.25122.762007.06.20 07:31123.250.000.00-4.6614.55
 210018Short[sl]
386634422007.06.18 12:42sell12.85usdcadm1.07320.00001.07092007.06.19 00:461.07090.000.00-4.50275.98
 200019PacMan Sell[tp]
386883502007.06.18 15:28buy1.16usdcadm1.07200.00001.07432007.06.19 00:461.07040.000.000.26-17.34
 100019PacMan Buy
386925472007.06.18 16:00buy1.61gbpusdm1.98221.98221.98822007.06.18 16:391.98310.000.000.0014.49
 110014Long Order Opened
386926012007.06.18 16:00buy1.61eurusdm1.34011.29511.34612007.06.18 16:471.34100.000.000.0014.49
 110011Long Order Opened
386959602007.06.18 16:39buy1.61gbpusdm1.98331.93831.98932007.06.18 22:291.98420.000.00-0.0614.49
 110014Long Order Opened
386962232007.06.18 16:43sell1.61usdchfm1.24021.23891.23422007.06.20 07:451.23890.000.00-3.0216.89
 210017Short[sl]
386971522007.06.18 16:47buy1.61eurusdm1.34111.34111.34712007.06.19 00:181.34200.000.00-0.9714.49
 110011Long Order Opened
387111482007.06.18 18:58buy1.60usdchfm1.24231.19731.24832007.06.20 14:101.23710.000.002.84-67.25
 110017Long Order Opened
387553842007.06.19 02:00buy1.66gbpusdm1.98481.98481.99082007.06.19 05:581.98570.000.000.0014.94
 110014Long Order Opened
387554082007.06.19 02:00buy1.66eurusdm1.34221.29721.34822007.06.19 05:551.34310.000.000.0014.94
 110011Long Order Opened
388118562007.06.19 08:00sell1.66eurusdm1.34051.34051.33452007.06.19 08:571.33960.000.000.0014.94
 210011Short
388242752007.06.19 08:57sell1.66eurusdm1.33951.38451.33352007.06.19 09:291.33860.000.000.0014.94
 210011Short
388324112007.06.19 09:11buy1.66gbpusdm1.98411.98411.99012007.06.19 10:281.98500.000.000.0014.94
 110014Long Order Opened
388364552007.06.19 09:29sell1.67eurusdm1.33851.38351.33252007.06.20 20:101.34020.000.000.90-28.39
 210011Short
388547522007.06.19 11:00buy1.66gbpusdm1.98601.94101.99202007.06.19 11:191.98720.000.000.0019.92
 110014Long Order Opened
388587222007.06.19 11:19buy1.67gbpusdm1.98741.94241.99342007.06.19 14:541.98830.000.000.0015.03
 110014Long Order Opened
389017512007.06.19 14:02sell1.19usdcadm1.06760.00001.06532007.06.19 14:421.06530.000.000.0025.69
 200019PacMan Sell[tp]
389024922007.06.19 14:03buy1.66eurusdm1.34101.34171.34702007.06.19 18:351.34200.000.000.0016.60
 110011Long Order Opened
389124512007.06.19 14:42sell1.19usdcadm1.06480.00001.06252007.06.19 18:021.06250.000.000.0025.76
 200019PacMan Sell[tp]
389161572007.06.19 14:54buy1.67gbpusdm1.98871.98871.99472007.06.20 08:341.99210.000.00-0.0756.78
 110014Long Order Opened
389633202007.06.19 18:19sell1.19usdcadm1.06170.00001.05942007.06.20 14:461.06590.000.00-0.42-46.89
 200019PacMan Sell
389676212007.06.19 18:35sell2.38eurusdm1.34200.00001.33902007.06.20 20:101.34020.000.001.2942.84
 210011PacMan Sell
389685842007.06.19 18:38buy1.67eurusdm1.34241.34261.34842007.06.20 08:221.34260.000.00-1.013.34
 110011Long Order Opened[sl]
390876602007.06.20 08:22buy1.67eurusdm1.34291.29791.34892007.06.21 07:121.33740.000.00-3.03-91.85
 110011Long Order Opened
390961742007.06.20 08:49sell2.70usdcadm1.06480.00001.06252007.06.20 14:461.06590.000.000.00-27.86
 200019PacMan Sell
391280822007.06.20 11:58buy3.76usdchfm1.23681.23721.24282007.06.20 14:101.23720.000.000.0012.16
 110017Long Order Opened[sl]
391380652007.06.20 13:11sell5.96usdcadm1.06780.00001.06552007.06.20 14:461.06590.000.000.00106.24
 200019PacMan Sell
392322952007.06.20 22:23sell1.70eurusdm1.33961.33921.33362007.06.21 01:171.33920.000.000.006.80
 210011Short[sl]
392388532007.06.20 23:00sell1.69usdjpym123.45127.95122.852007.06.22 09:00123.980.000.00-2.42-72.25
 210018Short
392390742007.06.20 23:00buy1.69usdchfm1.23871.23891.24472007.06.21 05:551.23890.000.000.002.73
 110017Long Order Opened[sl]
392418012007.06.20 23:12sell1.69gbpusdm1.99111.99061.98512007.06.21 09:551.99060.000.000.008.45
 210014Short[sl]
392700042007.06.21 02:00buy1.69gbpusdm1.99221.99281.99822007.06.21 07:031.99280.000.000.0010.14
 110014Long Order Opened[sl]
393199972007.06.21 07:11buy3.80eurusdm1.33741.33751.34342007.06.21 07:121.33750.000.000.003.80
 110011Long Order Opened[sl]
393492872007.06.21 09:00buy1.69usdchfm1.24111.24131.24712007.06.21 11:131.24220.000.000.0014.97
 110017Long Order Opened
393493422007.06.21 09:00buy1.69gbpusdm1.99281.99281.99882007.06.21 12:341.99370.000.000.0015.21
 110014Long Order Opened
393614612007.06.21 09:56sell1.69gbpusdm1.99011.98991.98412007.06.21 10:031.98990.000.000.003.38
 210014Short[sl]
394188302007.06.21 14:00buy1.70gbpusdm1.99311.99401.99912007.06.22 06:141.99400.000.00-0.0715.30
 110014Long Order Opened[sl]
394188472007.06.21 14:00buy1.21usdcadm1.07180.00001.07412007.06.21 17:341.07410.000.000.0025.91
 100019PacMan Buy[tp]
394222282007.06.21 14:17sell1.69gbpusdm1.99122.03621.98522007.06.22 12:001.99680.000.000.05-94.64
 210014Short
394292672007.06.21 15:00buy1.69eurusdm1.34011.34121.34612007.06.22 06:181.34120.000.00-1.0218.59
 110011Long Order Opened[sl]
394382882007.06.21 16:00buy1.69usdchfm1.24091.24111.24692007.06.21 18:051.24200.000.000.0014.97
 110017Long Order Opened
394383462007.06.21 16:00sell1.69eurusdm1.33961.33951.33362007.06.21 20:221.33950.000.000.001.69
 210011Short[sl]
394554992007.06.21 18:07buy1.70usdchfm1.24241.19741.24842007.06.22 08:211.23700.000.001.51-74.21
 110017Long Order Opened
394968702007.06.22 00:19sell1.69eurusdm1.33861.38361.33262007.06.22 11:561.34400.000.000.00-91.26
 210011Short
395203632007.06.22 04:24sell1.69usdchfm1.24071.24021.23472007.06.22 06:231.24020.000.000.006.81
 210017Short[sl]
395213782007.06.22 05:00buy1.69usdjpym123.92123.97124.522007.06.22 07:11123.970.000.000.006.82
 110018Long Order Opened[sl]
395452582007.06.22 07:09sell3.80usdjpym124.01123.98123.412007.06.22 09:00123.980.000.000.009.19
 210018Short[sl]
395514642007.06.22 08:00buy1.20eurusdm1.34061.34141.34362007.06.22 09:001.34210.000.000.0018.00
 110011PacMan Buy
395545112007.06.22 08:15buy3.78usdchfm1.23681.23691.24282007.06.22 08:201.23690.000.000.003.06
 110017Long Order Opened[sl]
395546682007.06.22 08:16sell1.68usdchfm1.23621.23601.23022007.06.22 08:571.23510.000.000.0014.96
 210017Short
395600652007.06.22 08:57sell1.68usdchfm1.23471.23451.22872007.06.22 11:431.23360.000.000.0014.98
 210017Short
395684522007.06.22 10:00buy1.69eurusdm1.34251.34271.34852007.06.22 11:541.34350.000.000.0016.90
 110011Long Order Opened
395800032007.06.22 11:43sell3.78gbpusdm1.99681.99671.99082007.06.22 12:001.99670.000.000.003.78
 210014Short[sl]
395830472007.06.22 11:54buy1.68eurusdm1.34371.34371.34972007.06.22 12:191.34530.000.000.0026.88
 110011Long Order Opened
395834992007.06.22 11:55sell3.78eurusdm1.34411.34401.33812007.06.22 11:561.34400.000.000.003.78
 210011Short[sl]
396085732007.06.22 14:00buy1.69usdjpym124.00124.02124.602007.06.22 15:34124.020.000.000.002.73
 110018Long Order Opened[sl]
396131312007.06.22 14:28sell1.20usdcadm1.06690.00001.06462007.06.25 13:081.07120.000.00-0.42-48.17
 200019PacMan Sell
396383552007.06.22 16:00buy1.69usdjpym124.12119.62124.722007.06.25 08:27123.570.000.002.28-75.22
 110018Long Order Opened
396384032007.06.22 16:00buy1.69eurusdm1.34391.29891.34992007.06.22 16:251.34480.000.000.0015.21
 110011Long Order Opened
396419362007.06.22 16:25buy1.68eurusdm1.34501.34501.35102007.06.22 17:281.34590.000.000.0015.12
 110011Long Order Opened
396627982007.06.22 19:44sell1.68usdjpym123.79123.78123.192007.06.25 07:23123.780.000.00-2.401.36
 210018Short[sl]
397373412007.06.25 05:14sell2.70usdcadm1.06990.00001.06762007.06.25 13:081.07120.000.000.00-32.77
 200019PacMan Sell
397690002007.06.25 08:05sell1.67usdjpym123.64123.63123.042007.06.25 08:29123.630.000.000.001.35
 210018Short[sl]
397731332007.06.25 08:26buy3.76usdjpym123.57123.58124.172007.06.25 08:27123.580.000.000.003.04
 110018Long Order Opened[sl]
397744932007.06.25 08:29sell1.67usdjpym123.60123.58123.002007.06.25 08:56123.490.000.000.0014.88
 210018Short
397788212007.06.25 08:56sell1.67usdjpym123.47123.45122.872007.06.25 10:00123.360.000.000.0014.89
 210018Short
397893402007.06.25 10:00buy1.67gbpusdm2.00012.00072.00612007.06.26 12:522.00070.000.00-0.0710.02
 110014Long Order Opened[sl]
397894162007.06.25 10:00buy1.67eurusdm1.34611.30111.35212007.06.25 13:071.34700.000.000.0015.03
 110011Long Order Opened
397901092007.06.25 10:00sell1.67usdjpym123.34127.84122.742007.06.25 15:18123.890.000.000.00-74.14
 210018Short
397934722007.06.25 10:15sell5.96usdcadm1.07300.00001.07072007.06.25 13:081.07130.000.000.0094.58
 200019PacMan Sell
397948172007.06.25 10:21sell1.66usdchfm1.22721.22721.22122007.06.26 06:291.22720.000.00-1.560.00
 210017Short[sl]
398303702007.06.25 15:00sell1.67eurusdm1.34511.34421.33912007.06.26 07:301.34420.000.000.9015.03
 210011Short[sl]
398350642007.06.25 15:17sell3.73usdjpym123.90123.88123.302007.06.25 15:18123.880.000.000.006.02
 210018Short[sl]
398405412007.06.25 16:00buy1.66usdjpym123.87119.37124.472007.06.26 06:43123.340.000.002.24-71.33
 110018Long Order Opened
398442352007.06.25 17:00buy1.66eurusdm1.34611.34641.35212007.06.25 19:411.34640.000.000.004.98
 110011Long Order Opened[sl]
398648832007.06.25 20:00sell1.66gbpusdm1.99731.99721.99132007.06.26 07:241.99720.000.000.051.66
 210014Short[sl]
398727622007.06.25 22:00buy1.66eurusdm1.34651.34671.35252007.06.26 12:411.34750.000.000.0016.60
 110011Long Order Opened
398748122007.06.25 22:40sell1.66usdjpym123.61123.49123.012007.06.26 00:47123.490.000.000.0016.13
 210018Short[sl]
399020822007.06.26 04:00sell1.66usdjpym123.43123.28122.832007.06.26 06:30123.280.000.000.0020.20
 210018Short[sl]
399125692007.06.26 06:23buy3.73usdjpym123.32123.33123.922007.06.26 06:43123.330.000.000.003.02
 110018Long Order Opened[sl]
399429952007.06.26 08:00buy1.19usdcadm1.07200.00001.07432007.06.27 05:121.07130.000.000.27-7.78
 100019PacMan Buy
399551012007.06.26 09:00sell1.19eurusdm1.34530.00001.34232007.06.27 04:081.34380.000.000.6417.85
 210011PacMan Sell
399552532007.06.26 09:00buy1.67usdchfm1.23011.23141.23612007.06.28 17:561.23140.000.001.4917.63
 110017Long Order Opened[sl]
399636762007.06.26 09:23sell1.67gbpusdm1.99711.99441.99112007.06.27 06:351.99440.000.000.0545.09
 210014Short[sl]
399954432007.06.26 11:19buy2.68usdcadm1.06900.00001.07132007.06.27 05:121.07130.000.000.6057.54
 100019PacMan Buy[tp]
400291122007.06.26 13:00buy1.66eurusdm1.34701.34721.35302007.06.28 06:271.34720.000.00-1.003.32
 110011Long Order Opened[sl]
400436332007.06.26 14:00sell1.18usdcadm1.06740.00001.06512007.06.28 05:461.06840.000.00-0.41-11.04
 200019PacMan Sell
400757812007.06.26 16:00buy1.66usdjpym123.51119.01124.112007.06.26 23:48122.960.000.002.24-74.25
 110018Long Order Opened
400762502007.06.26 16:00buy1.66gbpusdm1.99971.95472.00572007.06.27 06:361.99430.000.00-0.07-89.64
 110014Long Order Opened
400939952007.06.26 18:06sell1.66usdchfm1.22811.22791.22212007.06.29 10:341.22690.000.00-3.1216.24
 210017Short
400978062007.06.26 18:38sell1.66usdjpym123.28123.00122.682007.06.26 23:42123.000.000.00-2.3737.79
 210018Short[sl]
401455332007.06.26 23:33sell2.68usdcadm1.07070.00001.06842007.06.28 05:461.06840.000.000.0057.69
 200019PacMan Sell[tp]
401455882007.06.26 23:34buy3.73usdjpym122.96122.97123.562007.06.26 23:45122.970.000.000.003.03
 110018Long Order Opened[sl]
402291382007.06.27 06:29buy3.71gbpusdm1.99421.99432.00022007.06.27 06:361.99430.000.000.003.71
 110014Long Order Opened[sl]
403238392007.06.27 12:30sell1.66usdjpym122.37122.35121.772007.06.27 13:05122.350.000.000.002.71
 210018Short[sl]
403493162007.06.27 14:00buy1.66gbpusdm1.99761.99782.00362007.06.27 17:211.99780.000.000.003.32
 110014Long Order Opened[sl]
403847822007.06.27 17:11sell1.65usdjpym122.46122.45121.862007.06.27 17:14122.340.000.000.0016.18
 210018Short
403879442007.06.27 17:21buy1.66gbpusdm1.99821.99922.00422007.06.27 21:351.99920.000.000.0016.60
 110014Long Order Opened[sl]
404194542007.06.27 21:05buy1.65usdjpym122.91123.09123.512007.06.27 22:44123.090.000.000.0024.13
 110018Long Order Opened[sl]
404294012007.06.27 21:35buy1.65gbpusdm1.99962.00042.00562007.06.28 06:022.00040.000.000.0013.20
 110014Long Order Opened[sl]
404433982007.06.27 22:44buy1.65usdjpym123.12123.15123.722007.06.27 23:01123.150.000.000.004.02
 110018Long Order Opened[sl]
404591892007.06.28 00:00buy1.64usdjpym123.32123.42123.922007.06.29 04:28123.420.000.002.2113.29
 110018Long Order Opened[sl]
405782242007.06.28 09:00buy1.65eurusdm1.34571.34611.35172007.06.28 10:071.34610.000.000.006.60
 110011Long Order Opened[sl]
405931822007.06.28 10:07buy1.65eurusdm1.34651.34931.35252007.06.29 10:061.34930.000.00-1.0046.20
 110011Long Order Opened[sl]
406822772007.06.28 16:00sell1.17usdcadm1.06260.00001.06032007.06.28 18:131.06030.000.000.0025.38
 200019PacMan Sell[tp]
407268842007.06.28 20:00buy1.64gbpusdm2.00222.00232.00822007.06.28 21:292.00230.000.00-0.071.64
 110014Long Order Opened[sl]
407274462007.06.28 20:05sell1.17usdcadm1.05930.00001.05702007.06.29 07:271.05700.000.00-0.4125.46
 200019PacMan Sell[tp]
407415212007.06.28 23:08buy1.64gbpusdm2.00242.00312.00842007.06.29 05:462.00310.000.000.0011.48
 110014Long Order Opened[sl]
407643852007.06.29 04:28buy1.64usdjpym123.45123.46124.052007.06.29 09:00123.460.000.000.001.33
 110018Long Order Opened[sl]
407994692007.06.29 09:00buy1.64gbpusdm2.00282.00332.00882007.06.29 09:582.00330.000.000.008.20
 110014Long Order Opened[sl]
408168272007.06.29 09:58buy1.64gbpusdm2.00372.00422.00972007.06.29 10:062.00420.000.000.008.20
 110014Long Order Opened[sl]
408171832007.06.29 10:00sell1.17usdcadm1.05310.00001.05082007.06.29 10:011.05080.000.000.0025.63
 200019PacMan Sell[tp]
408179942007.06.29 10:01sell1.17usdcadm1.04970.00001.04742007.06.29 10:021.04740.000.000.0025.69
 200019PacMan Sell[tp]
408182692007.06.29 10:02sell1.17usdcadm1.04760.00001.04532007.06.29 16:101.06210.000.000.00-159.73
 200019PacMan Sell
408244872007.06.29 10:06buy1.64gbpusdm2.00472.00522.01072007.06.29 10:352.00520.000.000.008.20
 110014Long Order Opened[sl]
408260472007.06.29 10:10sell2.63usdcadm1.05070.00001.04842007.06.29 16:101.06200.000.000.00-279.84
 200019PacMan Sell
408342522007.06.29 10:35buy1.63gbpusdm2.00572.00602.01172007.06.29 15:112.00600.000.000.004.89
 110014Long Order Opened[sl]
408387062007.06.29 10:57sell5.87usdcadm1.05370.00001.05142007.06.29 16:091.06190.000.000.00-453.28
 200019PacMan Sell
408582422007.06.29 12:30sell12.76usdcadm1.05700.00001.05472007.06.29 16:091.06180.000.000.00-576.83
 200019PacMan Sell
408615382007.06.29 12:39sell27.25usdcadm1.06000.00001.05772007.06.29 16:091.06190.000.000.00-487.57
 200019PacMan Sell
408789932007.06.29 14:00buy1.39usdjpym123.44123.48124.042007.06.29 14:53123.480.000.000.004.50
 110018Long Order Opened[sl]
408820682007.06.29 14:23sell49.77usdcadm1.06410.00001.06182007.06.29 16:091.06180.000.000.001 078.08
 200019PacMan Sell[tp]
  0.00 0.00 41.54 1 477.36
Closed P/L: 1 518.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
403607152007.06.27 14:50sell1.66eurusdm1.34331.38831.3373 1.35380.000.001.80-174.30
 210011Short
403606712007.06.27 14:50sell1.66gbpusdm1.99652.04151.9905 2.00860.000.000.10-200.86
 210014Short
402617222007.06.27 08:00buy1.18usdcadm1.07200.00001.0743 1.06400.000.000.54-88.72
 100019PacMan Buy
403858462007.06.27 17:14sell1.66usdjpym122.34126.84121.74 123.140.000.00-4.74-107.84
 210018Short
408853652007.06.29 14:53buy1.15usdjpym123.51119.01124.11 123.080.000.001.55-40.18
 110018Long Order Opened
  0.00 0.00 -0.75 -611.90
 Floating P/L: -612.65
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 518.90 Floating P/L: -612.65 Margin: 308.00
Balance: 11 518.90 Equity: 10 906.25 Free Margin: 10 598.25
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 410.45 Gross Loss: 6 891.55 Total Net Profit: 1 518.90
Profit Factor: 1.22 Expected Payoff: 3.81  
Absolute Drawdown: 23.16 Maximal Drawdown: 1 957.25 (14.52%) Relative Drawdown: 14.52% (1 957.25)
 
Total Trades: 399 Short Positions (won %): 168 (73.81%) Long Positions (won %): 231 (83.12%)
Profit Trades (% of total): 316 (79.20%) Loss trades (% of total): 83 (20.80%)
Largest profit trade: 1 078.08 loss trade: -576.83
Average profit trade: 26.62 loss trade: -83.03
Maximum consecutive wins ($): 20 (1 343.26) consecutive losses ($): 5 (-1 957.25)
Maximal consecutive profit (count): 1 343.26 (20) consecutive loss (count): -1 957.25 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1