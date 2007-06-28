|Account: 1425283
|Name: Tim Ayles
|Currency: USD
|2007 June 28, 17:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|39648583
|2007.06.22 17:23
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0688
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|1.0615
|0.00
|0.00
|2.70
|-275.08
|39648577
|2007.06.22 17:23
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2305
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|1.2310
|0.00
|0.00
|10.68
|16.25
|39648575
|2007.06.22 17:23
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7659
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|0.7693
|0.00
|0.00
|3.90
|136.00
|39648544
|2007.06.22 17:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9979
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|2.0014
|0.00
|0.00
|-0.48
|140.00
|39648528
|2007.06.22 17:22
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4582
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|2.4635
|0.00
|0.00
|19.98
|172.22
|39648459
|2007.06.22 17:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3454
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|1.3459
|0.00
|0.00
|6.48
|-20.00
|39648454
|2007.06.22 17:22
|buy
|0.40
|eurjpy
|166.72
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:25
|165.61
|0.00
|0.00
|10.20
|-360.80
|39648446
|2007.06.22 17:22
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6734
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|0.6726
|0.00
|0.00
|5.88
|64.06
|39648443
|2007.06.22 17:22
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6556
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|1.6567
|0.00
|0.00
|6.06
|35.75
|39648441
|2007.06.22 17:22
|sell
|0.40
|euraud
|1.5884
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|1.5898
|0.00
|0.00
|10.98
|-47.42
|39648413
|2007.06.22 17:21
|sell
|0.40
|chfjpy
|100.68
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:25
|99.99
|0.00
|0.00
|-4.02
|224.22
|39648412
|2007.06.22 17:21
|buy
|0.40
|audjpy
|104.99
|0.00
|0.00
|2007.06.28 17:25
|104.15
|0.00
|0.00
|12.60
|-273.04
|39648409
|2007.06.22 17:21
|sell
|0.40
|audusd
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|2007.06.28 17:25
|0.8469
|0.00
|0.00
|-2.88
|-4.00
|40389253
|2007.06.27 17:29
|buy
|0.80
|audjpy
|102.31
|0.00
|0.00
|2007.06.27 22:59
|103.37
|0.00
|0.00
|0.00
|688.37
|40389256
|2007.06.27 17:29
|sell
|0.80
|audusd
|0.8355
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:59
|0.8397
|0.00
|0.00
|0.00
|-336.00
|40389261
|2007.06.27 17:29
|sell
|0.80
|chfjpy
|99.61
|0.00
|0.00
|2007.06.27 22:59
|100.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-402.53
|40389270
|2007.06.27 17:29
|sell
|0.80
|euraud
|1.6084
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:59
|1.6030
|0.00
|0.00
|0.00
|362.80
|40389273
|2007.06.27 17:30
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6512
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:59
|1.6541
|0.00
|0.00
|0.00
|188.71
|40389326
|2007.06.27 17:30
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6729
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|0.6732
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|40389455
|2007.06.27 17:30
|buy
|0.80
|eurjpy
|164.51
|0.00
|0.00
|2007.06.27 22:58
|165.71
|0.00
|0.00
|0.00
|779.28
|40389554
|2007.06.27 17:30
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3443
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|40389577
|2007.06.27 17:30
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4537
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|2.4579
|0.00
|0.00
|0.00
|273.29
|40389584
|2007.06.27 17:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|1.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|40389611
|2007.06.27 17:31
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7586
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|0.7640
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|40389629
|2007.06.27 17:31
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0726
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|1.0697
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.88
|40389633
|2007.06.27 17:31
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2283
|0.0000
|0.0000
|2007.06.27 22:58
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|78.08
|36090601
|2007.05.29 19:17
|buy
|0.40
|audjpy
|99.56
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:13
|100.83
|0.00
|0.00
|21.00
|417.22
|36090609
|2007.05.29 19:18
|sell
|0.40
|audusd
|0.8182
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|0.8286
|0.00
|0.00
|-4.80
|-416.00
|36090639
|2007.05.29 19:18
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.19
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:13
|99.41
|0.00
|0.00
|-6.70
|-72.25
|36090668
|2007.05.29 19:18
|sell
|0.40
|euraud
|1.6426
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|1.6245
|0.00
|0.00
|18.30
|599.90
|36090671
|2007.05.29 19:18
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6478
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|1.6483
|0.00
|0.00
|10.10
|16.32
|36090680
|2007.05.29 19:18
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6792
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|0.6797
|0.00
|0.00
|9.80
|-39.60
|36090707
|2007.05.29 19:18
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.53
|0.00
|0.00
|2007.06.01 01:13
|163.80
|0.00
|0.00
|17.00
|88.70
|36090725
|2007.05.29 19:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3448
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|1.3453
|0.00
|0.00
|10.80
|-20.00
|36090753
|2007.05.29 19:18
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4260
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:13
|2.4256
|0.00
|0.00
|33.30
|-13.06
|36090773
|2007.05.29 19:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9800
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.80
|-16.00
|36090790
|2007.05.29 19:19
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7263
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:12
|0.7376
|0.00
|0.00
|6.50
|452.00
|36090797
|2007.05.29 19:19
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0736
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:12
|1.0705
|0.00
|0.00
|4.50
|-115.83
|36090799
|2007.05.29 19:19
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 01:12
|1.2252
|0.00
|0.00
|17.80
|-6.53
|34329218
|2007.05.10 20:58
|buy
|0.40
|audjpy
|99.17
|0.00
|0.00
|2007.05.23 14:29
|100.15
|0.00
|0.00
|46.20
|322.87
|34329224
|2007.05.10 20:58
|sell
|0.40
|euraud
|1.6306
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:29
|1.6348
|0.00
|0.00
|40.26
|-138.67
|34329227
|2007.05.10 20:58
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6453
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:29
|1.6529
|0.00
|0.00
|22.22
|248.04
|34329231
|2007.05.10 20:59
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6812
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|0.6783
|0.00
|0.00
|21.56
|230.72
|34329236
|2007.05.10 20:59
|buy
|0.40
|eurjpy
|161.71
|0.00
|0.00
|2007.05.23 14:28
|163.72
|0.00
|0.00
|37.40
|662.22
|34329252
|2007.05.10 20:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3484
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|1.3486
|0.00
|0.00
|23.76
|-8.00
|34329270
|2007.05.10 20:59
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4150
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|2.4376
|0.00
|0.00
|73.26
|737.48
|34329279
|2007.05.10 21:00
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7276
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|0.7305
|0.00
|0.00
|13.00
|116.00
|34329297
|2007.05.10 21:01
|sell
|0.40
|audusd
|0.8266
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|0.8253
|0.00
|0.00
|-9.60
|52.00
|34329345
|2007.05.10 21:01
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.23
|0.00
|0.00
|2007.05.23 14:28
|99.07
|0.00
|0.00
|-13.40
|-276.68
|34329399
|2007.05.10 21:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|1.9881
|0.00
|0.00
|-1.60
|336.00
|34329414
|2007.05.10 21:01
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1114
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|1.0825
|0.00
|0.00
|9.00
|-1 067.90
|34329427
|2007.05.10 21:01
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2201
|0.0000
|0.0000
|2007.05.23 14:28
|1.2259
|0.00
|0.00
|35.60
|189.25
|33901876
|2007.05.04 14:40
|buy
|0.40
|eurjpy
|163.34
|0.00
|0.00
|2007.05.08 03:27
|162.99
|0.00
|0.00
|6.80
|-116.94
|33901881
|2007.05.04 14:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3588
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:27
|1.3615
|0.00
|0.00
|4.32
|-108.00
|33901889
|2007.05.04 14:41
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:27
|1.2112
|0.00
|0.00
|7.12
|23.12
|33901902
|2007.05.04 14:41
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6450
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|1.6490
|0.00
|0.00
|4.04
|132.10
|33901907
|2007.05.04 14:41
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6822
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|0.6823
|0.00
|0.00
|3.92
|-7.99
|33901911
|2007.05.04 14:41
|buy
|0.40
|audjpy
|98.66
|0.00
|0.00
|2007.05.08 03:26
|99.36
|0.00
|0.00
|8.40
|233.88
|33901916
|2007.05.04 14:41
|sell
|0.40
|audusd
|0.8204
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|0.8304
|0.00
|0.00
|-1.92
|-400.00
|33901918
|2007.05.04 14:42
|sell
|0.40
|chfjpy
|99.25
|0.00
|0.00
|2007.05.08 03:26
|98.87
|0.00
|0.00
|-2.68
|126.93
|33901919
|2007.05.04 14:42
|sell
|0.40
|euraud
|1.6557
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|1.6405
|0.00
|0.00
|7.32
|504.88
|33901928
|2007.05.04 14:42
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4108
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|2.4177
|0.00
|0.00
|13.32
|227.87
|33901957
|2007.05.04 14:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9918
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|1.9958
|0.00
|0.00
|-0.32
|160.00
|33901976
|2007.05.04 14:42
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7359
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|0.7389
|0.00
|0.00
|2.60
|120.00
|33902012
|2007.05.04 14:43
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1070
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 03:26
|1.1009
|0.00
|0.00
|1.80
|-221.64
|32094304
|2007.04.18 14:50
|buy
|0.40
|eurjpy
|160.63
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:21
|163.02
|0.00
|0.00
|44.20
|798.46
|32094315
|2007.04.18 14:51
|buy
|0.40
|audjpy
|98.87
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:21
|99.26
|0.00
|0.00
|54.60
|130.29
|32094320
|2007.04.18 14:51
|sell
|0.40
|audusd
|0.8354
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:21
|0.8296
|0.00
|0.00
|-12.48
|232.00
|32094326
|2007.04.18 14:51
|sell
|0.40
|chfjpy
|98.09
|0.00
|0.00
|2007.05.01 15:21
|98.79
|0.00
|0.00
|-17.42
|-233.78
|32094355
|2007.04.18 14:51
|sell
|0.40
|euraud
|1.6250
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:21
|1.6418
|0.00
|0.00
|47.58
|-557.49
|32094361
|2007.04.18 14:51
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6374
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|1.6511
|0.00
|0.00
|26.26
|451.78
|32094362
|2007.04.18 14:51
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6769
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|0.6807
|0.00
|0.00
|25.48
|-304.09
|32094366
|2007.04.18 14:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3583
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|1.3614
|0.00
|0.00
|28.08
|-124.00
|32094381
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0065
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|2.0003
|0.00
|0.00
|-2.08
|-248.00
|32094390
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.4184
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|2.4265
|0.00
|0.00
|86.58
|267.11
|32094407
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7426
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|0.7414
|0.00
|0.00
|16.90
|-48.00
|32094411
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1288
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|1.1078
|0.00
|0.00
|11.70
|-758.26
|32094419
|2007.04.18 14:52
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 15:20
|1.2129
|0.00
|0.00
|46.28
|244.04
|32705126
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.80
|eurjpy
|161.36
|0.00
|0.00
|2007.04.25 07:20
|161.53
|0.00
|0.00
|6.80
|114.85
|32705108
|2007.04.24 14:27
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6799
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:20
|0.6812
|0.00
|0.00
|3.92
|-208.34
|32705076
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6377
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|1.6413
|0.00
|0.00
|4.04
|239.38
|32705050
|2007.04.24 14:27
|sell
|0.80
|euraud
|1.6430
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|1.6380
|0.00
|0.00
|7.32
|333.32
|32705010
|2007.04.24 14:26
|sell
|0.80
|chfjpy
|98.49
|0.00
|0.00
|2007.04.25 07:19
|98.45
|0.00
|0.00
|-2.68
|27.02
|32705002
|2007.04.24 14:26
|sell
|0.80
|audusd
|0.8292
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|0.8333
|0.00
|0.00
|-1.92
|-328.00
|32704986
|2007.04.24 14:26
|buy
|0.80
|audjpy
|98.21
|0.00
|0.00
|2007.04.25 07:19
|98.61
|0.00
|0.00
|8.40
|270.27
|32705147
|2007.04.24 14:27
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3627
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|1.3643
|0.00
|0.00
|4.32
|-128.00
|32705222
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4077
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|2.4097
|0.00
|0.00
|13.32
|133.00
|32705283
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0036
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|2.0029
|0.00
|0.00
|-0.32
|-56.00
|32705336
|2007.04.24 14:27
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7439
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|0.7464
|0.00
|0.00
|2.60
|200.00
|32705400
|2007.04.24 14:28
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1208
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|1.1215
|0.00
|0.00
|1.80
|49.93
|32705417
|2007.04.24 14:28
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2017
|0.0000
|0.0000
|2007.04.25 07:19
|1.2029
|0.00
|0.00
|7.12
|79.81
|32198136
|2007.04.19 06:36
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3578
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:26
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|32193557
|2007.04.19 06:16
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:26
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|152.74
|32193520
|2007.04.19 06:16
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1303
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|1.1284
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.70
|32193478
|2007.04.19 06:16
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.7391
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|0.7441
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|32193433
|2007.04.19 06:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0032
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|32193388
|2007.04.19 06:15
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.4088
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|2.4125
|0.00
|0.00
|0.00
|245.68
|32193373
|2007.04.19 06:15
|buy
|0.80
|eurjpy
|160.20
|0.00
|0.00
|2007.04.19 18:25
|160.96
|0.00
|0.00
|0.00
|513.81
|32193356
|2007.04.19 06:15
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6781
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|0.6795
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.30
|32193329
|2007.04.19 06:15
|buy
|0.80
|eurchf
|1.6341
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|1.6389
|0.00
|0.00
|0.00
|318.75
|32193285
|2007.04.19 06:15
|sell
|0.80
|euraud
|1.6320
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|1.6294
|0.00
|0.00
|0.00
|173.74
|32193276
|2007.04.19 06:14
|sell
|0.80
|chfjpy
|98.00
|0.00
|0.00
|2007.04.19 18:25
|98.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.74
|32193239
|2007.04.19 06:14
|sell
|0.80
|audusd
|0.8319
|0.0000
|0.0000
|2007.04.19 18:25
|0.8353
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|32193198
|2007.04.19 06:14
|buy
|0.80
|audjpy
|98.17
|0.00
|0.00
|2007.04.19 18:25
|98.79
|0.00
|0.00
|0.00
|419.13
|30548421
|2007.04.05 13:33
|buy
|0.40
|audjpy
|97.16
|0.00
|0.00
|2007.04.09 19:54
|97.43
|0.00
|0.00
|8.40
|90.54
|30548499
|2007.04.05 13:33
|sell
|0.40
|audusd
|0.8183
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|0.8173
|0.00
|0.00
|-1.92
|40.00
|30548579
|2007.04.05 13:33
|sell
|0.40
|chfjpy
|97.70
|0.00
|0.00
|2007.04.09 19:54
|97.32
|0.00
|0.00
|-2.68
|127.40
|30548630
|2007.04.05 13:33
|sell
|0.40
|euraud
|1.6398
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|1.6356
|0.00
|0.00
|7.32
|137.30
|30548667
|2007.04.05 13:34
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6300
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|1.6381
|0.00
|0.00
|4.04
|264.27
|30548749
|2007.04.05 13:34
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6805
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|0.6812
|0.00
|0.00
|3.92
|-54.93
|30548787
|2007.04.05 13:34
|buy
|0.40
|eurjpy
|159.30
|0.00
|0.00
|2007.04.09 19:54
|159.36
|0.00
|0.00
|6.80
|20.12
|30548923
|2007.04.05 13:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9729
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|1.9615
|0.00
|0.00
|-0.32
|-456.00
|30548888
|2007.04.05 13:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3426
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|1.3361
|0.00
|0.00
|4.32
|260.00
|30549023
|2007.04.05 13:35
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3950
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|2.4054
|0.00
|0.00
|13.32
|339.32
|30549122
|2007.04.05 13:35
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.7235
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|0.7202
|0.00
|0.00
|2.60
|-132.00
|30549167
|2007.04.05 13:35
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1523
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|1.1524
|0.00
|0.00
|1.80
|3.47
|30549207
|2007.04.05 13:35
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2142
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 19:54
|1.2260
|0.00
|0.00
|7.12
|384.99
|30443292
|2007.04.05 01:31
|balance
|Deposit
|100 000.00
|0.00
|0.00
|1 036.38
|7 274.58
|Closed P/L:
|8 310.96
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30443404
|2007.04.05 01:33
|buy
|0.20
|audjpy
|97.26
|0.00
|0.00
|104.14
|0.00
|0.00
|170.10
|1 118.16
|30443849
|2007.04.05 01:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.8191
|0.0000
|0.0000
|0.8469
|0.00
|0.00
|-38.88
|-556.00
|30443746
|2007.04.05 01:40
|sell
|0.20
|chfjpy
|97.25
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|-54.27
|-446.79
|30443463
|2007.04.05 01:34
|sell
|0.20
|euraud
|1.6315
|0.0000
|0.0000
|1.5898
|0.00
|0.00
|148.23
|706.32
|30443388
|2007.04.05 01:33
|buy
|0.20
|eurchf
|1.6308
|0.0000
|0.0000
|1.6566
|0.00
|0.00
|81.81
|419.14
|30443391
|2007.04.05 01:33
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6766
|0.0000
|0.0000
|0.6726
|0.00
|0.00
|79.38
|160.15
|30443295
|2007.04.05 01:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.68
|0.00
|0.00
|165.61
|0.00
|0.00
|137.70
|1 126.28
|30443296
|2007.04.05 01:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3373
|0.0000
|0.0000
|1.3459
|0.00
|0.00
|87.48
|-172.00
|30443396
|2007.04.05 01:33
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.4097
|0.0000
|0.0000
|2.4637
|0.00
|0.00
|269.73
|877.27
|30443912
|2007.04.05 01:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|0.0000
|2.0015
|0.00
|0.00
|-6.48
|498.00
|30443496
|2007.04.05 01:34
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7217
|0.0000
|0.0000
|0.7690
|0.00
|0.00
|52.65
|946.00
|30443650
|2007.04.05 01:38
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1593
|0.0000
|0.0000
|1.0615
|0.00
|0.00
|36.45
|-1 842.68
|30443306
|2007.04.05 01:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2194
|0.0000
|0.0000
|1.2311
|0.00
|0.00
|144.18
|190.07
|0.00
|0.00
|1 108.08
|3 023.92
|Floating P/L:
|4 132.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|8 310.96
|Floating P/L:
|4 132.00
|Margin:
|1 300.00
|Balance:
|108 310.96
|Equity:
|112 442.96
|Free Margin:
|111 142.96
|Details:
|Gross Profit:
|17 937.74
|Gross Loss:
|9 626.78
|Total Net Profit:
|8 310.96
|Profit Factor:
|1.86
|Expected Payoff:
|71.03
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|1 331.65 (1.29%)
|Total Trades:
|117
|Short Positions (won %):
|45 (37.78%)
|Long Positions (won %):
|72 (76.39%)
|Profit Trades (% of total):
|72 (61.54%)
|Loss trades (% of total):
|45 (38.46%)
|Largest
|profit trade:
|842.66
|loss trade:
|-1 058.90
|Average
|profit trade:
|249.14
|loss trade:
|-213.93
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (2 220.06)
|consecutive losses ($):
|3 (-624.61)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 220.06 (7)
|consecutive loss (count):
|-1 058.90 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1