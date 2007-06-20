|Account: 301620
|Name: GB chf/jpy shore
|Currency: EUR
|2007 June 26, 16:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6680631
|2007.06.20 13:43
|balance
|Deposit
|759 300.00
|6680634
|2007.06.20 13:44
|sell
|50.00
|chfjpy
|99.82
|99.76
|0.00
|2007.06.21 11:38
|99.58
|0.00
|0.00
|-552.66
|7 252.51
|6680636
|2007.06.20 13:44
|sell
|20.00
|chfjpy
|99.82
|99.76
|0.00
|2007.06.21 11:38
|99.58
|0.00
|0.00
|-221.06
|2 901.01
|6680915
|2007.06.20 14:02
|sell limit
|50.00
|chfjpy
|99.97
|0.00
|0.00
|2007.06.21 11:41
|99.53
|cancelled
|6680919
|2007.06.20 14:03
|sell limit
|50.00
|chfjpy
|99.97
|0.00
|0.00
|2007.06.21 11:42
|99.54
|cancelled
|6680672
|2007.06.20 13:46
|sell
|20.00
|gbpjpy
|246.08
|0.00
|0.00
|2007.06.21 12:04
|246.10
|0.00
|0.00
|-1 344.50
|-241.73
|6680935
|2007.06.20 14:37
|sell
|30.00
|gbpjpy
|246.26
|0.00
|0.00
|2007.06.21 12:04
|246.08
|0.00
|0.00
|-2 016.76
|3 263.63
|6680941
|2007.06.20 17:09
|sell
|50.00
|gbpjpy
|246.44
|0.00
|0.00
|2007.06.21 12:04
|246.07
|0.00
|0.00
|-3 361.26
|11 180.27
|6685369
|2007.06.20 17:23
|sell limit
|80.00
|gbpjpy
|246.62
|0.00
|0.00
|2007.06.21 12:06
|246.03
|cancelled
|6699869
|2007.06.21 12:08
|buy
|20.00
|gbpcad
|2.1203
|2.1204
|0.0000
|2007.06.21 15:11
|2.1330
|0.00
|0.00
|0.00
|17 711.46
|6687739
|2007.06.20 21:11
|buy
|1.00
|xauusd
|656.3
|0.0
|0.0
|2007.06.21 15:19
|654.9
|0.00
|0.00
|-23.28
|-104.54
|6688552
|2007.06.20 22:18
|buy
|20.00
|xauusd
|654.2
|0.0
|0.0
|2007.06.21 15:19
|655.0
|0.00
|0.00
|-465.50
|1 194.75
|6703982
|2007.06.21 15:43
|sell
|30.00
|usdcad
|1.0721
|0.0000
|0.0000
|2007.06.21 15:54
|1.0717
|0.00
|0.00
|0.00
|835.83
|6703995
|2007.06.21 15:44
|sell limit
|50.00
|usdcad
|1.0736
|0.0000
|0.0000
|2007.06.21 15:54
|1.0714
|cancelled
|6680662
|2007.06.20 13:46
|sell
|20.00
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|0.0000
|2007.06.21 16:29
|1.9920
|0.00
|0.00
|-192.47
|597.06
|6680925
|2007.06.20 18:22
|sell
|30.00
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|0.0000
|2007.06.21 16:29
|1.9921
|0.00
|0.00
|-288.70
|4 701.84
|6680945
|2007.06.20 14:05
|sell limit
|50.00
|gbpusd
|1.9960
|0.0000
|0.0000
|2007.06.21 16:33
|1.9920
|cancelled
|6703811
|2007.06.21 15:33
|sell limit
|70.00
|audusd
|0.8480
|0.0000
|0.0000
|2007.06.22 06:12
|0.8463
|cancelled
|6704757
|2007.06.21 16:29
|sell
|50.00
|usdcad
|1.0714
|0.0000
|0.0000
|2007.06.22 13:21
|1.0713
|0.00
|0.00
|-173.75
|347.53
|6706541
|2007.06.21 18:38
|sell
|120.00
|usdcad
|1.0736
|0.0000
|0.0000
|2007.06.22 13:22
|1.0711
|0.00
|0.00
|-417.00
|20 846.36
|6707375
|2007.06.21 20:41
|sell
|170.00
|usdcad
|1.0754
|0.0000
|0.0000
|2007.06.22 13:22
|1.0713
|0.00
|0.00
|-590.75
|48 433.05
|6703620
|2007.06.21 15:23
|sell
|50.00
|audusd
|0.8465
|0.0000
|0.0000
|2007.06.22 21:19
|0.8461
|0.00
|0.00
|-160.60
|1 485.55
|6717490
|2007.06.22 09:47
|sell
|100.00
|audusd
|0.8486
|0.0000
|0.0000
|2007.06.22 21:20
|0.8462
|0.00
|0.00
|0.00
|17 826.64
|6737931
|2007.06.25 08:02
|sell limit
|130.00
|gbpcad
|2.1459
|0.0000
|0.0000
|2007.06.25 23:18
|2.1373
|cancelled
|6721666
|2007.06.22 13:38
|sell limit
|80.00
|gbpjpy
|247.93
|0.00
|0.00
|2007.06.25 23:18
|247.06
|cancelled
|6721598
|2007.06.22 13:35
|sell
|30.00
|chfjpy
|100.52
|0.00
|0.00
|2007.06.26 03:54
|100.49
|0.00
|0.00
|-219.60
|541.74
|6721602
|2007.06.22 14:22
|sell
|50.00
|chfjpy
|100.67
|0.00
|0.00
|2007.06.26 03:54
|100.50
|0.00
|0.00
|-366.01
|5 116.48
|6721634
|2007.06.25 02:43
|sell
|80.00
|chfjpy
|100.82
|0.00
|0.00
|2007.06.26 03:55
|100.49
|0.00
|0.00
|-293.29
|15 890.21
|6756131
|2007.06.26 07:22
|buy limit
|30.00
|usdchf
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|2007.06.26 07:23
|1.2278
|cancelled
|6756126
|2007.06.26 07:22
|buy
|30.00
|usdchf
|1.2278
|1.2280
|0.0000
|2007.06.26 09:28
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|3 811.48
|6756150
|2007.06.26 08:25
|buy
|50.00
|usdchf
|1.2263
|1.2273
|0.0000
|2007.06.26 09:29
|1.2297
|0.00
|0.00
|0.00
|10 285.57
|6717411
|2007.06.22 13:38
|sell
|50.00
|gbpjpy
|247.75
|245.84
|0.00
|2007.06.26 12:01
|245.84
|0.00
|0.00
|-2 226.00
|57 721.37
|6717326
|2007.06.22 09:40
|sell
|20.00
|gbpjpy
|247.39
|245.86
|0.00
|2007.06.26 12:04
|245.86
|0.00
|0.00
|-890.40
|18 496.13
|6717383
|2007.06.22 12:41
|sell
|30.00
|gbpjpy
|247.57
|245.86
|0.00
|2007.06.26 12:04
|245.86
|0.00
|0.00
|-1 335.60
|31 008.22
|6707517
|2007.06.21 20:41
|sell
|50.00
|gbpcad
|2.1423
|0.0000
|0.0000
|2007.06.26 16:19
|2.1379
|0.00
|0.00
|-1 251.60
|15 282.02
|6737692
|2007.06.25 08:00
|sell
|80.00
|gbpcad
|2.1441
|0.0000
|0.0000
|2007.06.26 16:20
|2.1380
|0.00
|0.00
|-666.24
|33 900.66
|6707284
|2007.06.21 20:08
|sell
|30.00
|gbpcad
|2.1405
|0.0000
|0.0000
|2007.06.26 16:20
|2.1380
|0.00
|0.00
|-750.96
|5 209.78
|6706545
|2007.06.21 18:39
|sell
|20.00
|gbpcad
|2.1395
|0.0000
|0.0000
|2007.06.26 16:20
|2.1382
|0.00
|0.00
|-500.64
|1 806.06
|6759277
|2007.06.26 11:24
|buy
|80.00
|chfjpy
|99.93
|0.00
|0.00
|2007.06.26 16:21
|100.21
|0.00
|0.00
|0.00
|13 513.51
|6759222
|2007.06.26 09:29
|buy
|30.00
|chfjpy
|100.23
|0.00
|0.00
|2007.06.26 16:21
|100.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-543.02
|6759245
|2007.06.26 10:56
|buy
|50.00
|chfjpy
|100.08
|0.00
|0.00
|2007.06.26 16:21
|100.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3 620.13
|6756143
|2007.06.26 07:23
|buy limit
|80.00
|usdchf
|1.2248
|0.0000
|0.0000
|2007.06.26 16:21
|1.2285
|cancelled
|6759290
|2007.06.26 09:32
|buy limit
|130.00
|chfjpy
|99.78
|0.00
|0.00
|2007.06.26 16:21
|100.22
|cancelled
|0.00
|0.00
|-18 308.63
|353 891.56
|Closed P/L:
|335 582.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6767682
|2007.06.26 16:19
|sell
|50.00
|gbpjpy
|246.08
|0.00
|245.92
|246.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 508.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 508.57
|Floating P/L:
|-1 508.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|759 300.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|335 582.93
|Floating P/L:
|-1 508.57
|Margin:
|37 119.52
|Balance:
|1 094 882.93
|Equity:
|1 093 374.36
|Free Margin:
|1 056 254.84
|Details:
|Gross Profit:
|337 840.00
|Gross Loss:
|2 257.07
|Total Net Profit:
|335 582.93
|Profit Factor:
|149.68
|Expected Payoff:
|10825.26
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 586.23 (0.21%)
|Relative Drawdown:
|0.21% (1 586.23)
|Total Trades:
|31
|Short Positions (won %):
|23 (95.65%)
|Long Positions (won %):
|8 (75.00%)
|Profit Trades (% of total):
|28 (90.32%)
|Loss trades (% of total):
|3 (9.68%)
|Largest
|profit trade:
|55 495.37
|loss trade:
|-1 586.23
|Average
|profit trade:
|12 065.71
|loss trade:
|-752.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (298 062.73)
|consecutive losses ($):
|1 (-1 586.23)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|298 062.73 (22)
|consecutive loss (count):
|-1 586.23 (1)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1