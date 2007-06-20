MIG Investments SA

Account: 301620 Name: GB chf/jpy shore Currency: EUR 2007 June 26, 16:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
66806312007.06.20 13:43balanceDeposit759 300.00
66806342007.06.20 13:44sell50.00chfjpy99.8299.760.002007.06.21 11:3899.580.000.00-552.667 252.51
66806362007.06.20 13:44sell20.00chfjpy99.8299.760.002007.06.21 11:3899.580.000.00-221.062 901.01
66809152007.06.20 14:02sell limit50.00chfjpy99.970.000.002007.06.21 11:4199.53cancelled
66809192007.06.20 14:03sell limit50.00chfjpy99.970.000.002007.06.21 11:4299.54cancelled
66806722007.06.20 13:46sell20.00gbpjpy246.080.000.002007.06.21 12:04246.100.000.00-1 344.50-241.73
66809352007.06.20 14:37sell30.00gbpjpy246.260.000.002007.06.21 12:04246.080.000.00-2 016.763 263.63
66809412007.06.20 17:09sell50.00gbpjpy246.440.000.002007.06.21 12:04246.070.000.00-3 361.2611 180.27
66853692007.06.20 17:23sell limit80.00gbpjpy246.620.000.002007.06.21 12:06246.03cancelled
66998692007.06.21 12:08buy20.00gbpcad2.12032.12040.00002007.06.21 15:112.13300.000.000.0017 711.46
66877392007.06.20 21:11buy1.00xauusd656.30.00.02007.06.21 15:19654.90.000.00-23.28-104.54
66885522007.06.20 22:18buy20.00xauusd654.20.00.02007.06.21 15:19655.00.000.00-465.501 194.75
67039822007.06.21 15:43sell30.00usdcad1.07210.00000.00002007.06.21 15:541.07170.000.000.00835.83
67039952007.06.21 15:44sell limit50.00usdcad1.07360.00000.00002007.06.21 15:541.0714cancelled
66806622007.06.20 13:46sell20.00gbpusd1.99240.00000.00002007.06.21 16:291.99200.000.00-192.47597.06
66809252007.06.20 18:22sell30.00gbpusd1.99420.00000.00002007.06.21 16:291.99210.000.00-288.704 701.84
66809452007.06.20 14:05sell limit50.00gbpusd1.99600.00000.00002007.06.21 16:331.9920cancelled
67038112007.06.21 15:33sell limit70.00audusd0.84800.00000.00002007.06.22 06:120.8463cancelled
67047572007.06.21 16:29sell50.00usdcad1.07140.00000.00002007.06.22 13:211.07130.000.00-173.75347.53
67065412007.06.21 18:38sell120.00usdcad1.07360.00000.00002007.06.22 13:221.07110.000.00-417.0020 846.36
67073752007.06.21 20:41sell170.00usdcad1.07540.00000.00002007.06.22 13:221.07130.000.00-590.7548 433.05
67036202007.06.21 15:23sell50.00audusd0.84650.00000.00002007.06.22 21:190.84610.000.00-160.601 485.55
67174902007.06.22 09:47sell100.00audusd0.84860.00000.00002007.06.22 21:200.84620.000.000.0017 826.64
67379312007.06.25 08:02sell limit130.00gbpcad2.14590.00000.00002007.06.25 23:182.1373cancelled
67216662007.06.22 13:38sell limit80.00gbpjpy247.930.000.002007.06.25 23:18247.06cancelled
67215982007.06.22 13:35sell30.00chfjpy100.520.000.002007.06.26 03:54100.490.000.00-219.60541.74
67216022007.06.22 14:22sell50.00chfjpy100.670.000.002007.06.26 03:54100.500.000.00-366.015 116.48
67216342007.06.25 02:43sell80.00chfjpy100.820.000.002007.06.26 03:55100.490.000.00-293.2915 890.21
67561312007.06.26 07:22buy limit30.00usdchf1.22630.00000.00002007.06.26 07:231.2278cancelled
67561262007.06.26 07:22buy30.00usdchf1.22781.22800.00002007.06.26 09:281.22990.000.000.003 811.48
67561502007.06.26 08:25buy50.00usdchf1.22631.22730.00002007.06.26 09:291.22970.000.000.0010 285.57
67174112007.06.22 13:38sell50.00gbpjpy247.75245.840.002007.06.26 12:01245.840.000.00-2 226.0057 721.37
67173262007.06.22 09:40sell20.00gbpjpy247.39245.860.002007.06.26 12:04245.860.000.00-890.4018 496.13
67173832007.06.22 12:41sell30.00gbpjpy247.57245.860.002007.06.26 12:04245.860.000.00-1 335.6031 008.22
67075172007.06.21 20:41sell50.00gbpcad2.14230.00000.00002007.06.26 16:192.13790.000.00-1 251.6015 282.02
67376922007.06.25 08:00sell80.00gbpcad2.14410.00000.00002007.06.26 16:202.13800.000.00-666.2433 900.66
67072842007.06.21 20:08sell30.00gbpcad2.14050.00000.00002007.06.26 16:202.13800.000.00-750.965 209.78
67065452007.06.21 18:39sell20.00gbpcad2.13950.00000.00002007.06.26 16:202.13820.000.00-500.641 806.06
67592772007.06.26 11:24buy80.00chfjpy99.930.000.002007.06.26 16:21100.210.000.000.0013 513.51
67592222007.06.26 09:29buy30.00chfjpy100.230.000.002007.06.26 16:21100.200.000.000.00-543.02
67592452007.06.26 10:56buy50.00chfjpy100.080.000.002007.06.26 16:21100.200.000.000.003 620.13
67561432007.06.26 07:23buy limit80.00usdchf1.22480.00000.00002007.06.26 16:211.2285cancelled
67592902007.06.26 09:32buy limit130.00chfjpy99.780.000.002007.06.26 16:21100.22cancelled
  0.00 0.00 -18 308.63 353 891.56
Closed P/L: 335 582.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
67676822007.06.26 16:19sell50.00gbpjpy246.080.00245.92 246.130.000.000.00-1 508.57
  0.00 0.00 0.00 -1 508.57
 Floating P/L: -1 508.57
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 759 300.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 335 582.93 Floating P/L: -1 508.57 Margin: 37 119.52
Balance: 1 094 882.93 Equity: 1 093 374.36 Free Margin: 1 056 254.84
 
Details:
Graph
Gross Profit: 337 840.00 Gross Loss: 2 257.07 Total Net Profit: 335 582.93
Profit Factor: 149.68 Expected Payoff: 10825.26  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 586.23 (0.21%) Relative Drawdown: 0.21% (1 586.23)
 
Total Trades: 31 Short Positions (won %): 23 (95.65%) Long Positions (won %): 8 (75.00%)
Profit Trades (% of total): 28 (90.32%) Loss trades (% of total): 3 (9.68%)
Largest profit trade: 55 495.37 loss trade: -1 586.23
Average profit trade: 12 065.71 loss trade: -752.36
Maximum consecutive wins ($): 22 (298 062.73) consecutive losses ($): 1 (-1 586.23)
Maximal consecutive profit (count): 298 062.73 (22) consecutive loss (count): -1 586.23 (1)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1