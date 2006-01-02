Strategy Tester Report
2CH_VIP_EA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2007.03.30 22:00 (2006.01.01 - 2007.04.01)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersEachTickMode=true; MAGIC=10201; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; DecreaseFactor=7; Stop=15; MAPeriod=60;
Bars in test12665Ticks modelled92768Modelling quality50.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit6745816.15Gross profit11582873.16Gross loss-4837057.01
Profit factor2.39Expected payoff13738.93
Absolute drawdown78.00Maximal drawdown985948.91 (26.36%)Relative drawdown46.48% (143555.91)
Total trades491Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)491 (84.93%)
Profit trades (% of total)417 (84.93%)Loss trades (% of total)74 (15.07%)
Largestprofit trade970451.60loss trade-574739.31
Averageprofit trade27776.67loss trade-65365.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (544014.12)consecutive losses (loss in money)2 (-860504.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2531812.56 (9)consecutive loss (count of losses)-860504.50 (2)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 11:50buy10.201.18401.17800.0000
22006.01.03 02:45close10.201.18631.17800.000044.481044.48
32006.01.03 14:00buy20.201.18741.18140.0000
42006.01.03 15:05close20.201.18991.18140.000050.001094.48
52006.01.03 15:20buy30.201.18731.18130.0000
62006.01.03 15:29close30.201.18991.18130.000052.001146.48
72006.01.04 08:20buy40.201.20341.19740.0000
82006.01.04 08:35close40.201.20611.19740.000054.001200.48
92006.01.05 02:05buy50.201.20981.20380.0000
102006.01.05 02:45close50.201.21161.20380.000036.001236.48
112006.01.05 03:05buy60.201.21081.20480.0000
122006.01.06 01:50close60.201.21251.20480.000032.481268.96
132006.01.06 02:35buy70.301.20811.20210.0000
142006.01.06 02:45close70.301.21011.20210.000060.001328.96
152006.01.06 02:50buy80.301.20961.20360.0000
162006.01.06 14:45close80.301.21561.20360.0000180.001508.96
172006.01.09 01:20buy90.301.21311.20710.0000
182006.01.09 01:35close90.301.21491.20710.000054.001562.96
192006.01.09 01:45buy100.301.21321.20720.0000
202006.01.09 01:59close100.301.21491.20720.000051.001613.96
212006.01.09 02:20buy110.301.21401.20800.0000
222006.01.09 10:10s/l110.301.20801.20800.0000-180.001433.96
232006.01.12 06:10buy120.301.21331.20730.0000
242006.01.12 07:05close120.301.21531.20730.000060.001493.96
252006.01.12 08:10buy130.301.21361.20760.0000
262006.01.12 08:20close130.301.21511.20760.000045.001538.96
272006.01.12 08:29buy140.301.21381.20780.0000
282006.01.12 10:05close140.301.21621.20780.000072.001610.96
292006.01.12 11:10buy150.301.21341.20740.0000
302006.01.12 11:15close150.301.21491.20740.000045.001655.96
312006.01.12 11:29buy160.301.21411.20810.0000
322006.01.12 14:45s/l160.301.20811.20810.0000-180.001475.96
332006.01.16 06:35buy170.301.21361.20760.0000
342006.01.16 08:35close170.301.21511.20760.000045.001520.96
352006.01.16 08:45buy180.301.21401.20800.0000
362006.01.17 01:40s/l180.301.20801.20800.0000-182.281338.68
372006.01.17 05:00buy190.301.21121.20520.0000
382006.01.17 07:40close190.301.21271.20520.000045.001383.68
392006.01.17 08:10buy200.301.21121.20520.0000
402006.01.17 08:20close200.301.21361.20520.000072.001455.68
412006.01.17 10:45buy210.301.21001.20400.0000
422006.01.17 23:10close210.301.21151.20400.000045.001500.68
432006.01.18 08:45buy220.301.20861.20260.0000
442006.01.18 08:59close220.301.21161.20260.000090.001590.68
452006.01.18 16:05buy230.301.20901.20300.0000
462006.01.18 16:10close230.301.21131.20300.000069.001659.68
472006.01.18 16:29buy240.301.21111.20510.0000
482006.01.20 09:35s/l240.301.20511.20510.0000-189.121470.56
492006.01.24 01:10buy250.301.22871.22270.0000
502006.01.24 06:35close250.301.23101.22270.000069.001539.56
512006.01.24 07:35buy260.301.22921.22320.0000
522006.01.25 10:05close260.301.23081.22320.000045.721585.28
532006.01.25 14:10buy270.301.22811.22210.0000
542006.01.25 14:15close270.301.23041.22210.000069.001654.28
552006.01.25 14:35buy280.301.22661.22060.0000
562006.01.25 14:40close280.301.22831.22060.000051.001705.28
572006.01.25 14:45buy290.301.22671.22070.0000
582006.01.26 19:15s/l290.301.22071.22070.0000-186.841518.44
592006.01.31 20:35buy300.301.21181.20580.0000
602006.01.31 20:40close300.301.21341.20580.000048.001566.44
612006.02.01 00:20buy310.301.21381.20780.0000
622006.02.01 03:05close310.301.21561.20780.000054.001620.44
632006.02.01 03:15buy320.301.21461.20860.0000
642006.02.01 06:50close320.301.21621.20860.000048.001668.44
652006.02.01 07:35buy330.301.21521.20920.0000
662006.02.01 12:50s/l330.301.20921.20920.0000-180.001488.44
672006.02.09 13:45buy340.301.19721.19120.0000
682006.02.10 00:45close340.301.19911.19120.000054.721543.16
692006.02.10 01:35buy350.301.19661.19060.0000
702006.02.10 01:50close350.301.19831.19060.000051.001594.16
712006.02.10 01:59buy360.301.19731.19130.0000
722006.02.10 06:15close360.301.19921.19130.000057.001651.16
732006.02.10 08:40buy370.301.19781.19180.0000
742006.02.10 14:35close370.301.20201.19180.0000126.001777.16
752006.02.10 14:40buy380.401.19681.19080.0000
762006.02.10 14:59close380.401.20161.19080.0000192.001969.16
772006.02.10 16:05buy390.401.19701.19100.0000
782006.02.10 16:15close390.401.20221.19100.0000208.002177.16
792006.02.10 16:29buy400.401.19701.19100.0000
802006.02.10 16:35s/l400.401.19101.19100.0000-240.001937.16
812006.02.15 07:20buy410.401.19141.18540.0000
822006.02.15 15:20close410.401.19411.18540.0000108.002045.16
832006.02.15 16:05buy420.401.19091.18490.0000
842006.02.15 16:15close420.401.19321.18490.000092.002137.16
852006.02.15 16:35buy430.401.18811.18210.0000
862006.02.15 16:40close430.401.18981.18210.000068.002205.16
872006.02.15 16:59buy440.401.18991.18390.0000
882006.02.17 16:15close440.401.19221.18390.000079.842285.00
892006.02.17 18:05buy450.501.18791.18190.0000
902006.02.17 18:10close450.501.19091.18190.0000150.002435.00
912006.02.17 18:29buy460.501.18791.18190.0000
922006.02.17 18:35close460.501.19161.18190.0000185.002620.00
932006.02.17 18:50buy470.501.18731.18130.0000
942006.02.17 18:59close470.501.19081.18130.0000175.002795.00
952006.02.20 09:20buy480.601.19481.18880.0000
962006.02.22 11:15s/l480.601.18881.18880.0000-369.122425.88
972006.02.23 10:20buy490.501.19071.18470.0000
982006.02.23 10:29close490.501.19321.18470.0000125.002550.88
992006.02.23 15:35buy500.501.19111.18510.0000
1002006.02.23 15:40close500.501.19261.18510.000075.002625.88
1012006.02.23 15:50buy510.501.19111.18510.0000
1022006.02.23 17:05close510.501.19291.18510.000090.002715.88
1032006.02.23 17:15buy520.501.19171.18570.0000
1042006.02.27 00:10s/l520.501.18571.18570.0000-307.602408.28
1052006.03.01 06:45buy530.501.19281.18680.0000
1062006.03.01 10:15close530.501.19441.18680.000080.002488.28
1072006.03.01 11:35buy540.501.19321.18720.0000
1082006.03.01 14:20close540.501.19591.18720.0000135.002623.28
1092006.03.01 16:05buy550.501.19341.18740.0000
1102006.03.01 16:15close550.501.19521.18740.000090.002713.28
1112006.03.01 16:35buy560.501.19231.18630.0000
1122006.03.01 16:40close560.501.19411.18630.000090.002803.28
1132006.03.01 16:50buy570.601.19321.18720.0000
1142006.03.02 10:20close570.601.19471.18720.000076.322879.60
1152006.03.02 14:05buy580.601.19181.18580.0000
1162006.03.02 14:35close580.601.19621.18580.0000264.003143.60
1172006.03.02 14:50buy590.601.19221.18620.0000
1182006.03.02 14:59close590.601.19391.18620.0000102.003245.60
1192006.03.02 15:20buy600.601.19291.18690.0000
1202006.03.02 15:30close600.601.19451.18690.000096.003341.60
1212006.03.03 05:00buy610.701.20181.19580.0000
1222006.03.03 14:45close610.701.20381.19580.0000140.003481.60
1232006.03.03 16:05buy620.701.19961.19360.0000
1242006.03.03 16:15close620.701.20261.19360.0000210.003691.60
1252006.03.03 16:29buy630.701.20141.19540.0000
1262006.03.03 17:10close630.701.20331.19540.0000133.003824.60
1272006.03.03 17:20buy640.801.20111.19510.0000
1282006.03.03 17:29close640.801.20291.19510.0000144.003968.60
1292006.03.03 18:35buy650.801.20201.19600.0000
1302006.03.03 21:10close650.801.20381.19600.0000144.004112.60
1312006.03.06 09:40buy660.801.20491.19890.0000
1322006.03.06 09:45close660.801.20641.19890.0000120.004232.60
1332006.03.06 09:59buy670.801.20501.19900.0000
1342006.03.06 18:45s/l670.801.19901.19900.0000-480.003752.60
1352006.03.06 21:00buy680.801.20191.19590.0000
1362006.03.07 05:45s/l680.801.19591.19590.0000-486.083266.52
1372006.03.09 06:35buy690.501.19171.18570.0000
1382006.03.09 06:50close690.501.19441.18570.0000135.003401.52
1392006.03.09 06:59buy700.701.19191.18590.0000
1402006.03.09 08:05close700.701.19371.18590.0000126.003527.52
1412006.03.09 09:35buy710.701.19241.18640.0000
1422006.03.09 09:50close710.701.19391.18640.0000105.003632.52
1432006.03.09 09:59buy720.701.19251.18650.0000
1442006.03.10 15:10s/l720.701.18651.18650.0000-425.323207.20
1452006.03.13 10:00buy730.601.19311.18710.0000
1462006.03.13 17:20close730.601.19461.18710.000090.003297.20
1472006.03.13 18:05buy740.701.19341.18740.0000
1482006.03.13 20:05close740.701.19561.18740.0000154.003451.20
1492006.03.14 10:40buy750.701.19661.19060.0000
1502006.03.14 10:45close750.701.19831.19060.0000119.003570.20
1512006.03.14 11:05buy760.701.19521.18920.0000
1522006.03.14 11:20close760.701.19711.18920.0000133.003703.20
1532006.03.14 11:29buy770.701.19561.18960.0000
1542006.03.14 14:35close770.701.19761.18960.0000140.003843.20
1552006.03.14 14:40buy780.801.19511.18910.0000
1562006.03.14 14:50close780.801.19711.18910.0000160.004003.20
1572006.03.14 14:59buy790.801.19541.18940.0000
1582006.03.14 15:45close790.801.19871.18940.0000264.004267.20
1592006.03.15 04:05buy800.901.20131.19530.0000
1602006.03.15 07:50close800.901.20281.19530.0000135.004402.20
1612006.03.15 10:35buy810.901.20171.19570.0000
1622006.03.15 13:45close810.901.20341.19570.0000152.994555.19
1632006.03.15 14:05buy820.901.20241.19640.0000
1642006.03.15 15:15close820.901.20621.19640.0000342.004897.19
1652006.03.15 15:50buy831.001.20231.19630.0000
1662006.03.15 15:59close831.001.20401.19630.0000170.005067.19
1672006.03.16 02:20buy841.001.20511.19910.0000
1682006.03.16 10:15close841.001.20691.19910.0000180.005247.19
1692006.03.17 03:35buy851.001.21561.20960.0000
1702006.03.17 04:35close851.001.21721.20960.0000160.005407.19
1712006.03.17 04:50buy861.101.21681.21080.0000
1722006.03.17 10:45close861.101.21881.21080.0000220.015627.20
1732006.03.17 12:05buy871.101.21681.21080.0000
1742006.03.17 13:35close871.101.21851.21080.0000187.005814.20
1752006.03.17 13:45buy881.201.21671.21070.0000
1762006.03.17 13:59close881.201.21841.21070.0000203.996018.19
1772006.03.17 15:05buy891.201.21721.21120.0000
1782006.03.17 17:05close891.201.21931.21120.0000252.006270.19
1792006.03.17 17:15buy901.301.21711.21110.0000
1802006.03.17 17:30close901.301.21861.21110.0000195.006465.19
1812006.03.20 00:00buy911.301.21801.21200.0000
1822006.03.21 09:10s/l911.301.21201.21200.0000-789.885675.31
1832006.03.21 14:59buy921.101.21331.20730.0000
1842006.03.22 05:50s/l921.101.20731.20730.0000-668.365006.95
1852006.03.27 09:20buy930.701.20341.19740.0000
1862006.03.28 10:10close930.701.20511.19740.0000113.685120.63
1872006.03.28 21:00buy941.001.20651.20050.0000
1882006.03.28 21:45s/l941.001.20051.20050.0000-600.004520.63
1892006.03.30 15:35buy950.901.20611.20010.0000
1902006.03.30 15:40close950.901.20981.20010.0000333.004853.63
1912006.03.31 07:20buy961.001.21501.20900.0000
1922006.03.31 12:15s/l961.001.20901.20900.0000-600.004253.63
1932006.03.31 12:15buy970.901.20851.20250.0000
1942006.03.31 12:29close970.901.21021.20250.0000153.004406.63
1952006.03.31 12:30buy980.901.21031.20430.0000
1962006.03.31 15:45close980.901.21311.20430.0000252.004658.63
1972006.03.31 15:50buy990.901.21131.20530.0000
1982006.03.31 18:45close990.901.21321.20530.0000171.004829.63
1992006.03.31 19:35buy1001.001.21181.20580.0000
2002006.04.03 06:45s/l1001.001.20581.20580.0000-607.594222.04
2012006.04.04 05:15buy1010.801.21311.20710.0000
2022006.04.04 06:15close1010.801.21521.20710.0000168.004390.04
2032006.04.04 08:35buy1020.901.21261.20660.0000
2042006.04.04 08:40close1020.901.21441.20660.0000162.004552.04
2052006.04.04 08:45buy1030.901.21311.20710.0000
2062006.04.04 09:35close1030.901.21621.20710.0000279.004831.04
2072006.04.04 09:50buy1041.001.21391.20790.0000
2082006.04.04 09:59close1041.001.21611.20790.0000219.995051.03
2092006.04.05 02:15buy1051.001.22501.21900.0000
2102006.04.05 03:05close1051.001.22671.21900.0000169.995221.02
2112006.04.05 03:10buy1061.001.22461.21860.0000
2122006.04.05 03:29close1061.001.22631.21860.0000170.005391.02
2132006.04.05 09:15buy1071.101.22631.22030.0000
2142006.04.05 14:05close1071.101.22801.22030.0000187.005578.02
2152006.04.05 14:10buy1081.101.22611.22010.0000
2162006.04.05 14:29close1081.101.22771.22010.0000175.995754.01
2172006.04.05 16:05buy1091.201.22631.22030.0000
2182006.04.05 16:10close1091.201.22851.22030.0000264.006018.01
2192006.04.05 16:29buy1101.201.22641.22040.0000
2202006.04.05 17:05close1101.201.22821.22040.0000216.006234.01
2212006.04.05 17:20buy1111.201.22681.22080.0000
2222006.04.05 18:40close1111.201.22841.22080.0000191.996426.00
2232006.04.06 01:05buy1121.301.22821.22220.0000
2242006.04.06 09:05close1121.301.23001.22220.0000233.996659.99
2252006.04.06 09:40buy1131.301.22871.22270.0000
2262006.04.06 09:45close1131.301.23061.22270.0000247.006906.99
2272006.04.06 14:35buy1141.401.22091.21490.0000
2282006.04.06 14:45close1141.401.22391.21490.0000420.007326.99
2292006.04.06 14:59buy1151.501.22461.21860.0000
2302006.04.07 03:20s/l1151.501.21861.21860.0000-911.416415.58
2312006.04.12 07:20buy1161.301.21471.20870.0000
2322006.04.12 14:50s/l1161.301.20871.20870.0000-779.995635.59
2332006.04.18 01:05buy1170.801.22501.21900.0000
2342006.04.18 03:20close1170.801.22691.21900.0000152.005787.59
2352006.04.18 04:10buy1181.201.22541.21940.0000
2362006.04.18 11:35close1181.201.22701.21940.0000191.995979.58
2372006.04.18 11:45buy1191.201.22531.21930.0000
2382006.04.18 14:35close1191.201.22981.21930.0000540.006519.58
2392006.04.18 14:45buy1201.301.22521.21920.0000
2402006.04.18 14:59close1201.301.22941.21920.0000546.017065.59
2412006.04.19 08:20buy1211.401.23371.22770.0000
2422006.04.19 08:30close1211.401.23521.22770.0000210.017275.60
2432006.04.19 09:15buy1221.501.23471.22870.0000
2442006.04.19 10:45close1221.501.23651.22870.0000269.997545.59
2452006.04.19 11:15buy1231.501.23491.22890.0000
2462006.04.19 11:20close1231.501.23641.22890.0000225.017770.60
2472006.04.19 11:40buy1241.601.23471.22870.0000
2482006.04.19 15:15s/l1241.601.22871.22870.0000-960.016810.59
2492006.04.19 15:15buy1251.401.22861.22260.0000
2502006.04.19 15:20close1251.401.23101.22260.0000335.997146.58
2512006.04.19 15:29buy1261.401.22951.22350.0000
2522006.04.19 15:35close1261.401.23191.22350.0000336.007482.58
2532006.04.19 15:40buy1271.501.23151.22550.0000
2542006.04.19 16:05close1271.501.23401.22550.0000375.007857.58
2552006.04.19 16:15buy1281.601.23291.22690.0000
2562006.04.19 17:20close1281.601.23471.22690.0000287.998145.57
2572006.04.19 17:29buy1291.601.23351.22750.0000
2582006.04.19 18:15close1291.601.23771.22750.0000672.008817.57
2592006.04.20 02:10buy1301.801.23511.22910.0000
2602006.04.20 02:15close1301.801.23711.22910.0000360.009177.57
2612006.04.20 02:20buy1311.801.23571.22970.0000
2622006.04.20 16:40s/l1311.801.22971.22970.0000-1080.008097.57
2632006.04.20 18:00buy1321.601.23261.22660.0000
2642006.04.21 10:05close1321.601.23461.22660.0000307.848405.41
2652006.04.21 10:10buy1331.701.23031.22430.0000
2662006.04.21 10:50close1331.701.23261.22430.0000391.008796.41
2672006.04.24 05:40buy1341.801.23451.22850.0000
2682006.04.24 07:50close1341.801.23611.22850.0000287.999084.40
2692006.04.24 13:10buy1351.801.23621.23020.0000
2702006.04.24 13:15close1351.801.23781.23020.0000288.019372.41
2712006.04.24 13:29buy1361.901.23651.23050.0000
2722006.04.24 18:15close1361.901.23921.23050.0000513.009885.41
2732006.04.25 00:15buy1372.001.23801.23200.0000
2742006.04.25 09:40close1372.001.23981.23200.0000360.0010245.41
2752006.04.25 12:05buy1382.001.23791.23190.0000
2762006.04.25 13:05close1382.001.23991.23190.0000400.0010645.41
2772006.04.25 16:05buy1392.101.23681.23080.0000
2782006.04.25 16:10close1392.101.24081.23080.0000839.9911485.40
2792006.04.25 16:29buy1402.301.23851.23250.0000
2802006.04.25 16:45close1402.301.24041.23250.0000437.0011922.40
2812006.04.25 16:50buy1412.401.23791.23190.0000
2822006.04.25 16:59close1412.401.24011.23190.0000528.0112450.41
2832006.04.26 04:05buy1422.501.24201.23600.0000
2842006.04.26 15:15close1422.501.24501.23600.0000750.0013200.41
2852006.04.27 05:15buy1432.601.24531.23930.0000
2862006.04.27 16:15close1432.601.24821.23930.0000754.0013954.41
2872006.04.28 04:00buy1442.801.25231.24630.0000
2882006.04.28 08:10close1442.801.25451.24630.0000616.0014570.41
2892006.04.28 08:45buy1452.901.25251.24650.0000
2902006.04.28 08:50close1452.901.25481.24650.0000666.9915237.40
2912006.04.28 13:20buy1463.001.25301.24700.0000
2922006.04.28 14:35close1463.001.25591.24700.0000870.0016107.40
2932006.04.28 14:45buy1473.201.25351.24750.0000
2942006.04.28 14:59close1473.201.25561.24750.0000672.0116779.41
2952006.05.01 09:35buy1483.401.26211.25610.0000
2962006.05.01 14:20close1483.401.26431.25610.0000748.0017527.41
2972006.05.01 14:40buy1493.501.26201.25600.0000
2982006.05.01 14:45close1493.501.26631.25600.00001504.9819032.39
2992006.05.01 16:35buy1503.801.26141.25540.0000
3002006.05.01 16:40close1503.801.26611.25540.00001786.0220818.41
3012006.05.01 16:59buy1514.201.26141.25540.0000
3022006.05.01 21:50s/l1514.201.25541.25540.0000-2519.9818298.43
3032006.05.01 21:50buy1523.701.25551.24950.0000
3042006.05.01 21:59close1523.701.25881.24950.00001220.9919519.42
3052006.05.01 22:00buy1533.901.25921.25320.0000
3062006.05.02 09:35close1533.901.26071.25320.0000555.3820074.80
3072006.05.02 09:50buy1544.001.25761.25160.0000
3082006.05.02 09:59close1544.001.25921.25160.0000639.9820714.78
3092006.05.02 18:35buy1554.101.26071.25470.0000
3102006.05.02 18:40close1554.101.26321.25470.00001025.0421739.82
3112006.05.02 18:59buy1564.301.26101.25500.0000
3122006.05.02 19:05close1564.301.26251.25500.0000645.0222384.84
3132006.05.02 19:20buy1574.501.26091.25490.0000
3142006.05.02 19:35close1574.501.26241.25490.0000675.0123059.85
3152006.05.02 19:50buy1584.601.26141.25540.0000
3162006.05.02 20:05close1584.601.26321.25540.0000828.0423887.89
3172006.05.02 20:15buy1594.801.26131.25530.0000
3182006.05.02 20:35close1594.801.26311.25530.0000863.9824751.87
3192006.05.02 20:40buy1605.001.26131.25530.0000
3202006.05.02 21:10close1605.001.26321.25530.0000949.9925701.86
3212006.05.02 21:40buy1615.101.26221.25620.0000
3222006.05.03 04:15close1615.101.26371.25620.0000726.2626428.12
3232006.05.03 09:35buy1625.301.26211.25610.0000
3242006.05.03 09:45close1625.301.26441.25610.00001219.0327647.15
3252006.05.03 09:59buy1635.501.26221.25620.0000
3262006.05.03 10:35close1635.501.26451.25620.00001265.0328912.18
3272006.05.03 10:50buy1645.801.26231.25630.0000
3282006.05.03 10:59close1645.801.26401.25630.0000986.0429898.22
3292006.05.03 11:40buy1656.001.26291.25690.0000
3302006.05.03 17:05close1656.001.26491.25690.00001200.0031098.22
3312006.05.03 17:20buy1666.201.26081.25480.0000
3322006.05.03 17:29close1666.201.26391.25480.00001922.0533020.27
3332006.05.03 17:50buy1676.601.26321.25720.0000
3342006.05.03 18:20close1676.601.26581.25720.00001715.9934736.26
3352006.05.03 18:35buy1686.901.26341.25740.0000
3362006.05.03 19:10close1686.901.26501.25740.00001104.0035840.26
3372006.05.03 19:40buy1697.201.26251.25650.0000
3382006.05.03 19:45close1697.201.26451.25650.00001440.0137280.27
3392006.05.03 19:50buy1707.501.26251.25650.0000
3402006.05.03 23:05close1707.501.26401.25650.00001125.0338405.30
3412006.05.03 23:35buy1717.701.26291.25690.0000
3422006.05.04 10:45s/l1717.701.25691.25690.0000-4795.5333609.77
3432006.05.04 14:50buy1726.701.26111.25510.0000
3442006.05.04 15:10close1726.701.26321.25510.00001407.0035016.77
3452006.05.05 04:00buy1737.001.26881.26280.0000
3462006.05.05 07:05close1737.001.27041.26280.00001120.0436136.81
3472006.05.05 07:35buy1747.201.26901.26300.0000
3482006.05.05 14:50close1747.201.27631.26300.00005255.9641392.77
3492006.05.08 02:40buy1758.301.27231.26630.0000
3502006.05.08 02:45close1758.301.27481.26630.00002074.9743467.74
3512006.05.08 02:59buy1768.701.27251.26650.0000
3522006.05.08 07:20close1768.701.27401.26650.00001305.0444772.78
3532006.05.08 08:35buy1779.001.27281.26680.0000
3542006.05.08 08:45close1779.001.27491.26680.00001889.9146662.69
3552006.05.08 15:45buy1789.301.27281.26680.0000
3562006.05.09 08:40s/l1789.301.26681.26680.0000-5650.6841012.01
3572006.05.10 04:35buy1798.201.27561.26960.0000
3582006.05.10 08:10close1798.201.27721.26960.00001311.9642323.97
3592006.05.10 15:45buy1808.501.27701.27100.0000
3602006.05.10 16:05close1808.501.28121.27100.00003570.0145893.98
3612006.05.10 18:40buy1819.201.27791.27190.0000
3622006.05.10 19:35close1819.201.27971.27190.00001656.0947550.07
3632006.05.10 20:10buy1829.501.27591.26990.0000
3642006.05.10 20:20close1829.501.27791.26990.00001900.0049450.07
3652006.05.10 20:29buy1839.901.27731.27130.0000
3662006.05.10 20:45close1839.901.28101.27130.00003663.0353113.10
3672006.05.10 22:10buy18410.601.27801.27200.0000
3682006.05.10 22:15close18410.601.28151.27200.00003710.0456823.14
3692006.05.10 22:35buy18511.401.27831.27230.0000
3702006.05.11 03:20s/l18511.401.27231.27230.0000-7099.9449723.20
3712006.05.12 14:50buy1869.901.28561.27960.0000
3722006.05.12 14:59close1869.901.29231.27960.00006632.9656356.16
3732006.05.12 15:15buy18711.301.28731.28130.0000
3742006.05.12 15:20close18711.301.28901.28130.00001921.0558277.21
3752006.05.12 16:05buy18811.701.28801.28200.0000
3762006.05.12 16:15close18811.701.29171.28200.00004329.0662606.27
3772006.05.12 16:20buy18912.501.28821.28220.0000
3782006.05.12 16:40close18912.501.28971.28220.00001875.0464481.31
3792006.05.12 16:50buy19012.901.28721.28120.0000
3802006.05.12 17:05close19012.901.29021.28120.00003870.0768351.38
3812006.05.12 17:15buy19113.701.28821.28220.0000
3822006.05.12 20:05close19113.701.29101.28220.00003836.0272187.40
3832006.05.12 20:10buy19214.401.28951.28350.0000
3842006.05.12 20:15close19214.401.29131.28350.00002592.1374779.53
3852006.05.15 08:05buy19315.001.29051.28450.0000
3862006.05.15 08:15close19315.001.29271.28450.00003299.9878079.51
3872006.05.15 08:29buy19415.601.29071.28470.0000
3882006.05.15 10:10s/l19415.601.28471.28470.0000-9360.0768719.44
3892006.05.16 17:15buy19513.701.28141.27540.0000
3902006.05.16 19:05close19513.701.28351.27540.00002876.8771596.31
3912006.05.17 02:15buy19614.301.28431.27830.0000
3922006.05.17 03:35close19614.301.28601.27830.00002430.9474027.25
3932006.05.17 03:50buy19714.801.28471.27870.0000
3942006.05.17 05:15close19714.801.28671.27870.00002960.0076987.25
3952006.05.17 08:40buy19815.401.28561.27960.0000
3962006.05.17 09:10close19815.401.29001.27960.00006775.8983763.14
3972006.05.17 14:50buy19916.801.28631.28030.0000
3982006.05.17 14:59close19916.801.28851.28030.00003695.8787459.01
3992006.05.17 15:15buy20017.501.28701.28100.0000
4002006.05.17 16:20s/l20017.501.28101.28100.0000-10500.0076959.01
4012006.05.19 05:40buy20115.401.28251.27650.0000
4022006.05.19 05:50close20115.401.28441.27650.00002925.9979885.00
4032006.05.19 05:59buy20216.001.28311.27710.0000
4042006.05.19 09:50s/l20216.001.27711.27710.0000-9599.9670285.04
4052006.05.23 06:50buy20314.101.28561.27960.0000
4062006.05.23 06:59close20314.101.28751.27960.00002678.9872964.02
4072006.05.23 07:35buy20414.601.28571.27970.0000
4082006.05.23 20:20close20414.601.28781.27970.00003065.9376029.95
4092006.05.23 21:40buy20515.201.28461.27860.0000
4102006.05.23 21:45close20515.201.28671.27860.00003192.0479221.99
4112006.05.23 22:05buy20615.801.28291.27690.0000
4122006.05.23 22:10close20615.801.28541.27690.00003950.1483172.13
4132006.05.23 22:29buy20716.601.28321.27720.0000
4142006.05.24 00:15s/l20716.601.27721.27720.0000-10086.1573085.98
4152006.05.26 14:10buy20814.601.27891.27290.0000
4162006.05.26 14:20close20814.601.28061.27290.00002481.9475567.92
4172006.05.26 14:30buy20915.101.27931.27330.0000
4182006.05.26 14:45close20915.101.28231.27330.00004530.0880098.00
4192006.05.26 14:50buy21016.001.27891.27290.0000
4202006.05.26 14:59close21016.001.28141.27290.00003999.9584097.95
4212006.05.26 15:20buy21116.801.27781.27180.0000
4222006.05.26 16:29s/l21116.801.27181.27180.0000-10080.0874017.87
4232006.05.30 14:50buy21214.801.28101.27500.0000
4242006.05.30 14:59close21214.801.28321.27500.00003256.0677273.93
4252006.05.30 15:20buy21315.501.28161.27560.0000
4262006.05.30 15:29close21315.501.28451.27560.00004495.0581768.98
4272006.05.30 22:20buy21416.401.28641.28040.0000
4282006.05.31 06:40close21416.401.28811.28040.00002663.2984432.27
4292006.05.31 10:05buy21516.901.28601.28000.0000
4302006.05.31 10:20close21516.901.28771.28000.00002873.1387305.40
4312006.05.31 10:29buy21617.501.28631.28030.0000
4322006.05.31 11:10close21617.501.28801.28030.00002974.9390280.33
4332006.05.31 11:20buy21718.101.28641.28040.0000
4342006.06.01 02:15s/l21718.101.28041.28040.0000-11272.7679007.57
4352006.06.02 05:35buy21815.801.28111.27510.0000
4362006.06.02 06:05close21815.801.28291.27510.00002844.1581851.72
4372006.06.02 08:15buy21916.401.28091.27490.0000
4382006.06.02 12:10close21916.401.28251.27490.00002624.0084475.72
4392006.06.02 12:40buy22016.901.28111.27510.0000
4402006.06.02 12:45close22016.901.28271.27510.00002703.9087179.62
4412006.06.02 12:59buy22117.401.28111.27510.0000
4422006.06.02 14:10close22117.401.28331.27510.00003828.0791007.69
4432006.06.05 14:40buy22218.201.29451.28850.0000
4442006.06.05 18:10close22218.201.29631.28850.00003276.1094283.79
4452006.06.05 20:05buy22318.901.29441.28840.0000
4462006.06.05 20:10close22318.901.29601.28840.00003024.1197307.90
4472006.06.05 20:20buy22419.501.29521.28920.0000
4482006.06.06 02:50s/l22419.501.28921.28920.0000-11848.2085459.70
4492006.06.06 02:50buy22517.101.28941.28340.0000
4502006.06.06 08:10close22517.101.29161.28340.00003762.0789221.77
4512006.06.06 10:35buy22617.801.28971.28370.0000
4522006.06.06 10:45close22617.801.29151.28370.00003203.9592425.72
4532006.06.06 10:59buy22718.501.28991.28390.0000
4542006.06.06 14:10s/l22718.501.28391.28390.0000-11100.0681325.66
4552006.06.14 20:50buy22816.301.25901.25300.0000
4562006.06.14 23:10close22816.301.26061.25300.00002607.9083933.56
4572006.06.15 02:05buy22916.801.25991.25390.0000
4582006.06.15 03:40close22916.801.26151.25390.00002688.1086621.66
4592006.06.15 05:35buy23017.301.26011.25410.0000
4602006.06.15 08:05close23017.301.26161.25410.00002595.0589216.71
4612006.06.15 09:35buy23117.801.26031.25430.0000
4622006.06.15 10:15close23117.801.26211.25430.00003203.9692420.67
4632006.06.15 13:10buy23218.501.26011.25410.0000
4642006.06.15 13:20close23218.501.26181.25410.00003145.1495565.81
4652006.06.15 13:35buy23319.101.26031.25430.0000
4662006.06.15 13:40close23319.101.26191.25430.00003055.9998621.80
4672006.06.15 13:50buy23419.701.26091.25490.0000
4682006.06.15 14:05close23419.701.26261.25490.00003349.00101970.80
4692006.06.15 14:20buy23520.401.26101.25500.0000
4702006.06.15 14:35close23520.401.26251.25500.00003060.09105030.89
4712006.06.15 14:40buy23621.001.26111.25510.0000
4722006.06.15 15:05close23621.001.26321.25510.00004410.00109440.89
4732006.06.15 17:05buy23721.901.26071.25470.0000
4742006.06.15 17:15close23721.901.26261.25470.00004160.98113601.87
4752006.06.15 17:29buy23822.701.26081.25480.0000
4762006.06.15 19:05close23822.701.26271.25480.00004312.98117914.85
4772006.06.15 19:10buy23923.601.26161.25560.0000
4782006.06.15 22:45close23923.601.26341.25560.00004248.04122162.89
4792006.06.16 13:50buy24024.401.26491.25890.0000
4802006.06.19 03:20s/l24024.401.25891.25890.0000-14825.57107337.32
4812006.06.22 07:05buy24121.501.26641.26040.0000
4822006.06.22 12:40s/l24121.501.26041.26040.0000-12899.8894437.44
4832006.06.27 08:00buy24213.501.25951.25350.0000
4842006.06.27 10:15close24213.501.26151.25350.00002700.0197137.45
4852006.06.27 10:20buy24319.401.25781.25180.0000
4862006.06.27 10:29close24319.401.25941.25180.00003104.12100241.57
4872006.06.27 10:30buy24420.001.25971.25370.0000
4882006.06.28 16:15s/l24420.001.25371.25370.0000-12152.0588089.52
4892006.07.03 03:10buy24517.601.27711.27110.0000
4902006.07.03 05:50close24517.601.27871.27110.00002815.9090905.42
4912006.07.03 07:05buy24618.201.27811.27210.0000
4922006.07.03 08:35close24618.201.27991.27210.00003275.9694181.38
4932006.07.03 08:50buy24718.801.27801.27200.0000
4942006.07.03 12:40close24718.801.28031.27200.00004324.1198505.49
4952006.07.03 12:45buy24819.701.27781.27180.0000
4962006.07.03 12:50close24819.701.27941.27180.00003152.00101657.49
4972006.07.03 14:35buy24920.301.27781.27180.0000
4982006.07.03 14:45close24920.301.27951.27180.00003450.92105108.41
4992006.07.03 15:50buy25021.001.27751.27150.0000
5002006.07.03 16:05close25021.001.28211.27150.00009659.92114768.33
5012006.07.03 16:15buy25123.001.27811.27210.0000
5022006.07.03 16:20close25123.001.28011.27210.00004600.04119368.37
5032006.07.03 17:05buy25223.901.27831.27230.0000
5042006.07.03 17:20close25223.901.28021.27230.00004541.01123909.38
5052006.07.03 17:40buy25324.801.27811.27210.0000
5062006.07.03 18:10close25324.801.28041.27210.00005704.14129613.52
5072006.07.03 23:45buy25425.901.27911.27310.0000
5082006.07.04 03:15close25425.901.28091.27310.00004465.09134078.61
5092006.07.04 04:10buy25526.801.27991.27390.0000
5102006.07.04 08:05close25526.801.28161.27390.00004555.89138634.50
5112006.07.04 12:10buy25627.701.28041.27440.0000
5122006.07.05 07:45close25627.701.28221.27440.00004775.47143409.97
5132006.07.05 08:35buy25728.701.27791.27190.0000
5142006.07.05 08:45close25728.701.28051.27190.00007462.15150872.12
5152006.07.05 08:59buy25830.201.27831.27230.0000
5162006.07.05 15:50s/l25830.201.27231.27230.0000-18120.04132752.08
5172006.07.07 06:00buy25926.601.27701.27100.0000
5182006.07.07 09:20close25926.601.27871.27100.00004521.88137273.96
5192006.07.07 10:35buy26027.501.27691.27090.0000
5202006.07.07 11:35close26027.501.27911.27090.00006049.79143323.75
5212006.07.07 12:15buy26128.701.27741.27140.0000
5222006.07.07 14:05close26128.701.28121.27140.000010906.20154229.95
5232006.07.07 14:15buy26230.801.27741.27140.0000
5242006.07.07 14:29close26230.801.28121.27140.000011704.21165934.16
5252006.07.10 01:15buy26333.201.28081.27480.0000
5262006.07.10 14:20s/l26333.201.27481.27480.0000-19919.84146014.32
5272006.07.12 03:45buy26429.201.27581.26980.0000
5282006.07.12 08:20close26429.201.27731.26980.00004380.13150394.45
5292006.07.12 09:05buy26530.101.27621.27020.0000
5302006.07.12 14:45s/l26530.101.27021.27020.0000-18060.07132334.38
5312006.07.20 08:15buy26626.501.25981.25380.0000
5322006.07.20 12:15close26626.501.26241.25380.00006889.97139224.35
5332006.07.20 23:00buy26727.801.26281.25680.0000
5342006.07.21 03:50close26727.801.26441.25680.00004236.88143461.23
5352006.07.21 08:15buy26828.701.26351.25750.0000
5362006.07.21 08:35close26828.701.26531.25750.00005166.10148627.33
5372006.07.21 08:50buy26929.701.26351.25750.0000
5382006.07.21 09:05close26929.701.26661.25750.00009207.21157834.54
5392006.07.24 02:05buy27031.601.26691.26090.0000
5402006.07.24 02:10close27031.601.26941.26090.00007899.91165734.45
5412006.07.24 02:29buy27133.101.26711.26110.0000
5422006.07.24 10:45s/l27133.101.26111.26110.0000-19859.81145874.64
5432006.07.24 23:15buy27229.201.26291.25690.0000
5442006.07.25 07:20close27229.201.26531.25690.00006786.29152660.93
5452006.07.25 15:20buy27330.501.26371.25770.0000
5462006.07.25 15:35close27330.501.26651.25770.00008540.07161201.00
5472006.07.25 16:05buy27432.201.26401.25800.0000
5482006.07.25 16:15close27432.201.26651.25800.00008049.99169250.99
5492006.07.25 16:29buy27533.901.26231.25630.0000
5502006.07.25 18:20s/l27533.901.25631.25630.0000-20339.94148911.05
5512006.07.27 14:45buy27629.801.27091.26490.0000
5522006.07.27 14:59close27629.801.27331.26490.00007152.22156063.27
5532006.07.27 16:10buy27731.201.27311.26710.0000
5542006.07.27 16:20close27731.201.27601.26710.00009048.07165111.34
5552006.07.27 16:35buy27833.001.27301.26700.0000
5562006.07.28 13:05s/l27833.001.26701.26700.0000-20050.80145060.54
5572006.07.28 14:50buy27929.001.26641.26040.0000
5582006.07.28 14:59close27929.001.27221.26040.000016820.13161880.67
5592006.07.31 04:00buy28032.401.27501.26900.0000
5602006.07.31 05:35close28032.401.27661.26900.00005184.18167064.85
5612006.07.31 07:35buy28133.401.27551.26950.0000
5622006.07.31 13:40close28133.401.27771.26950.00007347.73174412.58
5632006.07.31 13:45buy28234.901.27581.26980.0000
5642006.07.31 14:05close28234.901.27731.26980.00005235.00179647.58
5652006.07.31 14:35buy28335.901.27581.26980.0000
5662006.07.31 14:50close28335.901.27801.26980.00007897.99187545.57
5672006.07.31 16:05buy28437.501.27541.26940.0000
5682006.07.31 16:15close28437.501.27701.26940.00005999.77193545.34
5692006.07.31 16:20buy28538.701.27591.26990.0000
5702006.07.31 19:40close28538.701.27761.26990.00006579.00200124.34
5712006.07.31 23:10buy28640.001.27651.27050.0000
5722006.08.01 14:45close28640.001.27801.27050.00005696.18205820.52
5732006.08.01 14:59buy28741.201.27421.26820.0000
5742006.08.01 15:35close28741.201.27641.26820.00009063.68214884.20
5752006.08.01 16:15buy28843.001.27271.26670.0000
5762006.08.01 16:35close28843.001.27461.26670.00008169.96223054.16
5772006.08.01 16:40buy28944.601.27311.26710.0000
5782006.08.01 17:05close28944.601.27461.26710.00006690.07229744.23
5792006.08.01 17:20buy29045.901.27421.26820.0000
5802006.08.01 17:35close29045.901.27711.26820.000013310.78243055.01
5812006.08.02 07:00buy29148.601.28221.27620.0000
5822006.08.03 02:45s/l29148.601.27621.27620.0000-30267.82212787.19
5832006.08.04 01:05buy29242.601.27961.27360.0000
5842006.08.04 14:35close29242.601.28631.27360.000028542.00241329.19
5852006.08.07 03:45buy29348.301.28791.28190.0000
5862006.08.07 23:40s/l29348.301.28191.28190.0000-28980.28212348.91
5872006.08.08 18:15buy29442.501.28361.27760.0000
5882006.08.08 20:10close29442.501.28911.27760.000023375.22235724.13
5892006.08.08 20:20buy29547.101.28131.27530.0000
5902006.08.08 20:29close29547.101.28341.27530.00009891.12245615.25
5912006.08.08 20:30buy29649.101.28351.27750.0000
5922006.08.08 20:35close29649.101.28741.27750.000019148.83264764.08
5932006.08.08 20:50buy29753.001.28241.27640.0000
5942006.08.08 20:59close29753.001.28581.27640.000018020.00282784.08
5952006.08.08 21:15buy29856.601.28321.27720.0000
5962006.08.08 21:50close29856.601.28501.27720.000010187.85292971.93
5972006.08.08 22:05buy29958.601.28361.27760.0000
5982006.08.09 00:50s/l29958.601.27761.27760.0000-35605.70257366.23
5992006.08.09 20:29buy30051.501.28651.28050.0000
6002006.08.10 03:35close30051.501.28841.28050.00008611.37265977.60
6012006.08.10 09:35buy30153.201.28521.27920.0000
6022006.08.10 09:45close30153.201.28881.27920.000019152.18285129.78
6032006.08.10 09:59buy30257.001.28571.27970.0000
6042006.08.10 11:05close30257.001.28731.27970.00009119.67294249.45
6052006.08.10 11:10buy30358.801.28711.28110.0000
6062006.08.10 16:15s/l30358.801.28111.28110.0000-35280.00258969.45
6072006.08.16 03:10buy30451.801.27861.27260.0000
6082006.08.16 14:35close30451.801.28471.27260.000031598.48290567.93
6092006.08.17 08:45buy30558.101.28431.27830.0000
6102006.08.17 09:15close30558.101.28631.27830.000011619.68302187.61
6112006.08.17 15:05buy30660.401.28631.28030.0000
6122006.08.18 13:15s/l30660.401.28031.28030.0000-36699.22265488.39
6132006.08.18 16:05buy30753.101.28231.27630.0000
6142006.08.18 16:20close30753.101.28381.27630.00007965.03273453.42
6152006.08.21 20:15buy30854.701.28971.28370.0000
6162006.08.22 12:20s/l30854.701.28371.28370.0000-33235.72240217.70
6172006.08.24 16:45buy30948.001.27921.27320.0000
6182006.08.25 16:10s/l30948.001.27321.27320.0000-29165.01211052.69
6192006.08.28 16:35buy31030.101.27911.27310.0000
6202006.08.28 16:50close31030.101.28101.27310.00005718.97216771.66
6212006.08.28 16:59buy31143.401.27921.27320.0000
6222006.08.29 02:40close31143.401.28101.27320.00007482.05224253.71
6232006.08.29 11:50buy31244.901.28071.27470.0000
6242006.08.29 20:45close31244.901.28361.27470.000013020.64237274.35
6252006.08.30 09:20buy31347.501.28271.27670.0000
6262006.08.30 15:20close31347.501.28431.27670.00007599.72244874.07
6272006.08.30 15:35buy31449.001.28281.27680.0000
6282006.08.31 09:15close31449.001.28481.27680.00008682.58253556.65
6292006.08.31 15:35buy31550.701.28381.27780.0000
6302006.08.31 15:50close31550.701.28561.27780.00009125.73262682.38
6312006.08.31 15:59buy31652.501.28381.27780.0000
6322006.09.01 14:40s/l31652.501.27781.27780.0000-31898.86230783.52
6332006.09.04 08:05buy31746.201.28491.27890.0000
6342006.09.04 12:05close31746.201.28651.27890.00007392.00238175.52
6352006.09.04 14:05buy31847.601.28531.27930.0000
6362006.09.04 16:05close31847.601.28691.27930.00007616.29245791.81
6372006.09.04 17:05buy31949.201.28581.27980.0000
6382006.09.04 22:15close31949.201.28741.27980.00007872.30253664.11
6392006.09.04 23:35buy32050.701.28591.27990.0000
6402006.09.05 15:40s/l32050.701.27991.27990.0000-30805.14222858.97
6412006.09.07 09:15buy32144.601.28181.27580.0000
6422006.09.07 12:40s/l32144.601.27581.27580.0000-26759.99196098.98
6432006.09.12 15:20buy32228.001.27151.26550.0000
6442006.09.14 13:45close32228.001.27311.26550.00003628.92199727.90
6452006.09.14 14:35buy32339.901.26931.26330.0000
6462006.09.14 14:40close32339.901.27081.26330.00005985.20205713.10
6472006.09.14 22:15buy32441.101.27191.26590.0000
6482006.09.15 07:50close32441.101.27351.26590.00006263.40211976.50
6492006.09.15 08:35buy32542.401.27191.26590.0000
6502006.09.15 15:40s/l32542.401.26591.26590.0000-25440.10186536.40
6512006.09.19 07:45buy32637.301.27071.26470.0000
6522006.09.20 20:05close32637.301.27271.26470.00007176.55193712.95
6532006.09.20 20:10buy32738.701.26851.26250.0000
6542006.09.20 20:20close32738.701.27081.26250.00008900.78202613.73
6552006.09.20 21:35buy32840.501.26861.26260.0000
6562006.09.21 02:05close32840.501.27021.26260.00005556.60208170.33
6572006.09.21 08:20buy32941.601.26991.26390.0000
6582006.09.21 09:30close32941.601.27151.26390.00006655.75214826.08
6592006.09.21 16:05buy33043.001.27141.26540.0000
6602006.09.21 16:10close33043.001.27391.26540.000010750.39225576.47
6612006.09.21 16:29buy33145.101.27211.26610.0000
6622006.09.21 18:05close33145.101.27891.26610.000030667.86256244.33
6632006.09.22 07:50buy33251.201.27841.27240.0000
6642006.09.22 08:45close33251.201.28001.27240.00008191.69264436.02
6652006.09.22 15:40buy33352.901.28021.27420.0000
6662006.09.22 15:45close33352.901.28171.27420.00007935.23272371.25
6672006.09.22 15:59buy33454.501.28021.27420.0000
6682006.09.22 16:35close33454.501.28171.27420.00008175.24280546.49
6692006.09.22 16:59buy33556.101.28031.27430.0000
6702006.09.25 06:45close33556.101.28181.27430.00007988.89288535.38
6712006.09.25 09:10buy33657.701.27951.27350.0000
6722006.09.25 09:20close33657.701.28131.27350.000010385.85298921.23
6732006.09.25 09:40buy33759.801.27841.27240.0000
6742006.09.26 10:40s/l33759.801.27241.27240.0000-36334.66262586.57
6752006.09.28 08:05buy33852.501.27121.26520.0000
6762006.09.28 08:45close33852.501.27281.26520.00008399.69270986.26
6772006.09.28 09:20buy33954.201.27151.26550.0000
6782006.09.29 10:20s/l33954.201.26551.26550.0000-32931.69238054.57
6792006.10.03 04:10buy34047.601.27421.26820.0000
6802006.10.03 08:05close34047.601.27611.26820.00009043.96247098.53
6812006.10.03 10:20buy34149.401.27381.26780.0000
6822006.10.04 12:40s/l34149.401.26781.26780.0000-30015.35217083.18
6832006.10.05 12:40buy34243.401.27071.26470.0000
6842006.10.05 14:10close34243.401.27251.26470.00007812.41224895.59
6852006.10.13 08:35buy34345.001.25571.24970.0000
6862006.10.13 16:20s/l34345.001.24971.24970.0000-26999.82197895.77
6872006.10.17 07:10buy34439.601.25321.24720.0000
6882006.10.17 15:15close34439.601.25501.24720.00007127.90205023.67
6892006.10.17 15:20buy34541.001.25141.24540.0000
6902006.10.17 15:29close34541.001.25421.24540.000011479.92216503.59
6912006.10.17 22:40buy34643.301.25421.24820.0000
6922006.10.18 09:40close34643.301.25571.24820.00006166.11222669.70
6932006.10.18 10:10buy34744.501.25421.24820.0000
6942006.10.19 09:45close34744.501.25611.24820.00007440.89230110.59
6952006.10.20 07:59buy34846.001.26271.25670.0000
6962006.10.23 11:10s/l34846.001.25671.25670.0000-27949.82202160.77
6972006.10.25 07:45buy34940.401.25641.25040.0000
6982006.10.25 12:20close34940.401.25811.25040.00006868.31209029.08
6992006.10.25 20:20buy35041.801.25761.25160.0000
7002006.10.25 20:29close35041.801.25961.25160.00008360.03217389.11
7012006.10.27 07:10buy35143.501.26961.26360.0000
7022006.10.27 14:40close35143.501.27131.26360.00007395.00224784.11
7032006.10.30 03:10buy35245.001.27211.26610.0000
7042006.10.31 17:10close35245.001.27731.26610.000023058.00247842.11
7052006.11.01 05:10buy35349.601.27611.27010.0000
7062006.11.01 17:20close35349.601.27971.27010.000017856.17265698.28
7072006.11.01 22:05buy35453.101.27531.26930.0000
7082006.11.01 22:15close35453.101.27761.26930.000012213.31277911.59
7092006.11.01 22:20buy35555.601.27601.27000.0000
7102006.11.02 15:40close35555.601.27791.27000.00009296.21287207.80
7112006.11.02 17:40buy35657.401.27561.26960.0000
7122006.11.02 18:15close35657.401.27731.26960.00009757.76296965.56
7132006.11.03 06:30buy35759.401.27761.27160.0000
7142006.11.03 14:50s/l35759.401.27161.27160.0000-35640.10261325.46
7152006.11.07 20:50buy35852.301.27671.27070.0000
7162006.11.07 23:59close35852.301.27831.27070.00008368.32269693.78
7172006.11.08 00:05buy35953.901.27801.27200.0000
7182006.11.08 10:05close35953.901.28051.27200.000013475.48283169.26
7192006.11.08 13:40buy36056.601.27801.27200.0000
7202006.11.09 14:05close36056.601.27951.27200.00007199.72290368.98
7212006.11.09 14:35buy36158.101.27541.26940.0000
7222006.11.09 14:45close36158.101.27771.26940.000013362.95303731.93
7232006.11.09 15:05buy36260.701.27681.27080.0000
7242006.11.09 15:40close36260.701.27871.27080.000011532.98315264.91
7252006.11.10 14:10buy36363.101.28621.28020.0000
7262006.11.13 06:15close36363.101.28771.28020.00008985.72324250.63
7272006.11.13 08:45buy36464.901.28561.27960.0000
7282006.11.13 18:35s/l36464.901.27961.27960.0000-38940.21285310.42
7292006.11.16 06:15buy36557.101.28231.27630.0000
7302006.11.16 14:35close36557.101.28401.27630.00009707.44295017.86
7312006.11.16 14:50buy36659.001.28091.27490.0000
7322006.11.17 16:20close36659.001.28421.27490.000019021.51314039.37
7332006.11.20 09:10buy36762.801.28281.27680.0000
7342006.11.20 10:35close36762.801.28491.27680.000013187.69327227.06
7352006.11.20 12:05buy36865.401.28361.27760.0000
7362006.11.21 20:05close36865.401.28531.27760.000010620.69337847.75
7372006.11.23 03:10buy36967.601.29311.28710.0000
7382006.11.23 09:05close36967.601.29491.28710.000012167.83350015.58
7392006.11.23 09:20buy37070.001.29351.28750.0000
7402006.11.23 10:05close37070.001.29511.28750.000011199.77361215.35
7412006.11.23 17:05buy37172.201.29471.28870.0000
7422006.11.24 07:35close37172.201.29671.28870.000013891.34375106.69
7432006.11.27 07:50buy37275.001.31131.30530.0000
7442006.11.27 07:59close37275.001.31291.30530.000012000.45387107.14
7452006.11.27 08:10buy37377.401.31171.30570.0000
7462006.11.27 08:20close37377.401.31371.30570.000015480.06402587.20
7472006.11.27 09:05buy37480.501.31001.30400.0000
7482006.11.27 09:10close37480.501.31321.30400.000025758.81428346.01
7492006.11.27 09:29buy37585.701.31001.30400.0000
7502006.11.27 10:10close37585.701.31161.30400.000013710.47442056.48
7512006.11.27 10:15buy37688.401.31141.30540.0000
7522006.11.27 10:35close37688.401.31311.30540.000015027.83457084.31
7532006.11.27 10:45buy37791.401.31161.30560.0000
7542006.11.27 12:15close37791.401.31321.30560.000014622.88471707.19
7552006.11.27 12:29buy37894.301.31191.30590.0000
7562006.11.27 16:10close37894.301.31351.30590.000015088.57486795.76
7572006.11.27 16:15buy37997.401.31071.30470.0000
7582006.11.27 16:20close37997.401.31351.30470.000027271.75514067.51
7592006.11.27 16:40buy380102.801.31151.30550.0000
7602006.11.27 16:45close380102.801.31311.30550.000016447.60530515.11
7612006.11.27 16:50buy381106.101.31191.30590.0000
7622006.11.27 20:15close381106.101.31391.30590.000021220.00551735.11
7632006.11.28 06:05buy382110.301.31311.30710.0000
7642006.11.28 09:10close382110.301.31471.30710.000017647.27569382.38
7652006.11.28 09:35buy383113.901.31291.30690.0000
7662006.11.28 09:50close383113.901.31521.30690.000026196.29595578.67
7672006.11.28 10:05buy384119.101.31341.30740.0000
7682006.11.28 10:45close384119.101.31491.30740.000017866.94613445.61
7692006.11.28 12:35buy385122.701.31341.30740.0000
7702006.11.28 14:10close385122.701.31511.30740.000020858.44634304.05
7712006.11.28 14:15buy386126.901.31371.30770.0000
7722006.11.28 14:35close386126.901.31791.30770.000053298.19687602.24
7732006.11.28 16:05buy387137.501.31391.30790.0000
7742006.11.28 16:15close387137.501.31691.30790.000041250.20728852.44
7752006.11.28 17:20buy388145.801.31381.30780.0000
7762006.11.28 17:35close388145.801.31591.30780.000030618.81759471.25
7772006.11.28 18:45buy389151.901.31441.30840.0000
7782006.11.28 19:05close389151.901.31701.30840.000039493.34798964.59
7792006.11.29 06:00buy390159.801.31871.31270.0000
7802006.11.29 07:10close390159.801.32061.31270.000030359.95829324.54
7812006.11.29 08:05buy391165.901.31921.31320.0000
7822006.11.29 14:50s/l391165.901.31321.31320.0000-99540.00729784.54
7832006.11.29 14:50buy392146.001.31341.30740.0000
7842006.11.29 15:05close392146.001.31731.30740.000056942.98786727.52
7852006.11.29 15:10buy393157.301.31501.30900.0000
7862006.11.29 15:20close393157.301.31731.30900.000036179.00822906.52
7872006.11.29 15:35buy394164.601.31711.31110.0000
7882006.11.30 08:10close394164.601.31961.31110.000037394.93860301.45
7892006.12.01 05:40buy395172.101.32501.31900.0000
7902006.12.01 07:05close395172.101.32701.31900.000034420.38894721.83
7912006.12.01 09:05buy396178.901.32441.31840.0000
7922006.12.01 09:10close396178.901.32711.31840.000048303.08943024.91
7932006.12.01 09:29buy397188.601.32461.31860.0000
7942006.12.01 15:15close397188.601.32841.31860.000071669.281014694.19
7952006.12.04 04:10buy398202.901.33211.32610.0000
7962006.12.04 06:35close398202.901.33371.32610.000032462.811047157.00
7972006.12.04 06:50buy399209.401.33271.32670.0000
7982006.12.04 22:59close399209.401.33421.32670.000031410.921078567.92
7992006.12.05 02:40buy400215.701.33231.32630.0000
8002006.12.05 08:20close400215.701.33391.32630.000034510.731113078.65
8012006.12.05 08:29buy401222.601.33251.32650.0000
8022006.12.05 14:10close401222.601.33441.32650.000042296.451155375.10
8032006.12.05 15:05buy402231.101.33161.32560.0000
8042006.12.05 15:20close402231.101.33361.32560.000046220.171201595.27
8052006.12.05 16:05buy403240.301.32881.32280.0000
8062006.12.05 16:10close403240.301.33431.32280.0000132164.811333760.08
8072006.12.05 16:15buy404266.801.33131.32530.0000
8082006.12.05 17:40close404266.801.33281.32530.000040020.821373780.90
8092006.12.05 17:45buy405274.801.33151.32550.0000
8102006.12.05 20:10close405274.801.33321.32550.000046714.831420495.73
8112006.12.05 22:05buy406284.101.33231.32630.0000
8122006.12.06 07:20close406284.101.33401.32630.000046136.641466632.37
8132006.12.06 08:05buy407293.301.33131.32530.0000
8142006.12.06 08:20close407293.301.33301.32530.000049859.761516492.13
8152006.12.06 08:29buy408303.301.33171.32570.0000
8162006.12.06 14:05s/l408303.301.32571.32570.0000-181981.621334510.51
8172006.12.07 14:59buy409266.901.32921.32320.0000
8182006.12.07 15:15close409266.901.33071.32320.000040036.161374546.67
8192006.12.12 07:05buy410274.901.32511.31910.0000
8202006.12.12 15:40close410274.901.32671.31910.000043983.231418529.90
8212006.12.12 15:45buy411283.701.32301.31700.0000
8222006.12.12 16:00close411283.701.32461.31700.000045390.331463920.23
8232006.12.12 16:10buy412292.801.32461.31860.0000
8242006.12.12 20:20close412292.801.32741.31860.000081984.621545904.85
8252006.12.13 07:40buy413309.201.32741.32140.0000
8262006.12.13 14:45s/l413309.201.32141.32140.0000-185521.701360383.15
8272006.12.20 08:35buy414272.101.32081.31480.0000
8282006.12.20 08:50close414272.101.32271.31480.000051698.751412081.90
8292006.12.20 08:59buy415282.401.32111.31510.0000
8302006.12.20 09:15close415282.401.32301.31510.000053655.741465737.64
8312006.12.20 09:20buy416293.101.32121.31520.0000
8322006.12.20 10:05close416293.101.32311.31520.000055688.141521425.78
8332006.12.20 11:05buy417304.301.32191.31590.0000
8342006.12.20 18:40s/l417304.301.31591.31590.0000-182579.301338846.48
8352006.12.20 21:00buy418267.801.31771.31170.0000
8362006.12.21 07:40close418267.801.31931.31170.000036743.781375590.26
8372006.12.21 11:10buy419275.101.31891.31290.0000
8382006.12.22 08:50close419275.101.32071.31290.000047429.811423020.07
8392006.12.22 12:05buy420284.601.31931.31330.0000
8402006.12.22 14:40close420284.601.32101.31330.000048380.791471400.86
8412006.12.22 14:50buy421294.301.31871.31270.0000
8422006.12.22 18:10s/l421294.301.31271.31270.0000-176581.231294819.63
8432006.12.28 16:05buy422259.001.31321.30720.0000
8442006.12.28 16:10close422259.001.31681.30720.000093240.941388060.57
8452006.12.28 16:50buy423277.601.31381.30780.0000
8462006.12.28 17:35close423277.601.31631.30780.000069402.511457463.08
8472006.12.28 20:50buy424291.501.31471.30870.0000
8482006.12.29 05:20close424291.501.31621.30870.000041510.871498973.95
8492006.12.29 15:05buy425299.801.31601.31000.0000
8502006.12.29 15:35close425299.801.31841.31000.000071952.761570926.71
8512006.12.29 15:40buy426314.201.31601.31000.0000
8522006.12.29 15:59close426314.201.31821.31000.000069123.751640050.46
8532006.12.29 16:45buy427328.001.31641.31040.0000
8542006.12.29 16:50close427328.001.31871.31040.000075437.961715488.42
8552007.01.02 21:00buy428343.101.32761.32160.0000
8562007.01.03 15:40s/l428343.101.32161.32160.0000-208466.501507021.92
8572007.01.15 14:50buy429301.401.29351.28750.0000
8582007.01.16 06:50close429301.401.29521.28750.000048946.091555968.01
8592007.01.16 14:20buy430311.201.29411.28810.0000
8602007.01.16 14:35close430311.201.29581.28810.000052902.691608870.70
8612007.01.16 14:45buy431321.801.29501.28900.0000
8622007.01.18 04:20close431321.801.29691.28900.000051360.371660231.07
8632007.01.18 10:05buy432332.001.29431.28830.0000
8642007.01.18 15:40close432332.001.29601.28830.000056438.601716669.67
8652007.01.18 15:50buy433343.301.29341.28740.0000
8662007.01.18 16:20close433343.301.29601.28740.000089258.131805927.80
8672007.01.18 16:35buy434361.201.29461.28860.0000
8682007.01.18 16:50close434361.201.29611.28860.000054180.741860108.54
8692007.01.18 17:00buy435372.001.29481.28880.0000
8702007.01.18 21:20close435372.001.29671.28880.000070679.661930788.20
8712007.01.19 09:20buy436386.201.29741.29140.0000
8722007.01.19 16:29s/l436386.201.29141.29140.0000-231718.631699069.57
8732007.01.19 18:00buy437339.801.29681.29080.0000
8742007.01.23 09:20close437339.801.29841.29080.000049205.091748274.66
8752007.01.23 23:05buy438349.701.30161.29560.0000
8762007.01.24 04:45close438349.701.30311.29560.000049798.811798073.47
8772007.01.24 06:35buy439359.601.30211.29610.0000
8782007.01.24 16:15s/l439359.601.29611.29610.0000-215761.051582312.42
8792007.01.25 10:35buy440316.501.29651.29050.0000
8802007.01.25 11:35close440316.501.29891.29050.000075958.561658270.98
8812007.01.30 07:20buy441331.701.29561.28960.0000
8822007.01.30 13:35close441331.701.29801.28960.000079606.491737877.47
8832007.01.30 13:45buy442347.601.29581.28980.0000
8842007.01.30 13:50close442347.601.29751.28980.000059090.031796967.50
8852007.01.30 14:35buy443359.401.29611.29010.0000
8862007.01.30 14:50close443359.401.29761.29010.000053911.571850879.07
8872007.01.30 14:59buy444370.201.29611.29010.0000
8882007.01.31 16:05close444370.201.29971.29010.0000130459.751981338.82
8892007.02.01 07:05buy445396.301.30251.29650.0000
8902007.02.01 15:45close445396.301.30401.29650.000059446.732040785.55
8912007.02.01 15:50buy446408.201.30161.29560.0000
8922007.02.01 15:59close446408.201.30391.29560.000093886.142134671.69
8932007.02.01 16:15buy447426.901.30211.29610.0000
8942007.02.01 16:20close447426.901.30511.29610.0000128068.752262740.44
8952007.02.01 16:35buy448452.501.30221.29620.0000
8962007.02.02 14:15close448452.501.30471.29620.0000109686.772372427.21
8972007.02.02 15:10buy449474.501.29841.29240.0000
8982007.02.02 15:20close449474.501.30391.29240.0000260975.162633402.37
8992007.02.02 15:29buy450526.701.29831.29230.0000
9002007.02.05 13:15s/l450526.701.29231.29230.0000-320022.642313379.73
9012007.02.07 07:10buy451462.701.29761.29160.0000
9022007.02.07 08:40close451462.701.29921.29160.000074034.792387414.52
9032007.02.07 08:45buy452477.501.29791.29190.0000
9042007.02.07 11:29close452477.501.29961.29190.000081172.982468587.50
9052007.02.08 03:00buy453493.701.30111.29510.0000
9062007.02.08 15:20close453493.701.30301.29510.000093802.552562390.05
9072007.02.09 04:10buy454512.501.30351.29750.0000
9082007.02.12 11:10s/l454512.501.29751.29750.0000-311396.182250993.87
9092007.02.14 05:35buy455450.201.30271.29670.0000
9102007.02.14 05:40close455450.201.30541.29670.0000121554.202372548.07
9112007.02.14 06:00buy456474.501.30311.29710.0000
9122007.02.14 08:05close456474.501.30601.29710.0000137606.782510154.85
9132007.02.14 08:15buy457502.001.30321.29720.0000
9142007.02.14 08:20close457502.001.30551.29720.0000115461.342625616.19
9152007.02.15 08:05buy458525.101.31321.30720.0000
9162007.02.15 14:50close458525.101.31521.30720.0000105020.392730636.58
9172007.02.15 16:35buy459546.101.31301.30700.0000
9182007.02.15 16:40close459546.101.31581.30700.0000152905.282883541.86
9192007.02.15 17:20buy460576.701.31301.30700.0000
9202007.02.15 18:00close460576.701.31461.30700.000092268.602975810.46
9212007.02.15 18:20buy461595.201.31381.30780.0000
9222007.02.19 00:00close461595.201.31551.30780.000092141.543067952.00
9232007.02.19 08:15buy462613.601.31361.30760.0000
9242007.02.19 08:20close462613.601.31551.30760.0000116582.153184534.15
9252007.02.19 08:29buy463636.901.31361.30760.0000
9262007.02.19 08:35close463636.901.31541.30760.0000114640.363299174.51
9272007.02.19 08:40buy464659.801.31361.30760.0000
9282007.02.19 08:45close464659.801.31541.30760.0000118762.013417936.52
9292007.02.19 09:20buy465683.601.31401.30800.0000
9302007.02.19 19:20close465683.601.31561.30800.0000109380.123527316.64
9312007.02.20 08:45buy466705.501.31581.30980.0000
9322007.02.22 08:40s/l466705.501.30981.30980.0000-444749.853082566.79
9332007.02.26 08:00buy467616.501.31781.31180.0000
9342007.02.27 01:20close467616.501.31951.31180.0000100116.993182683.78
9352007.02.27 02:50buy468636.501.31731.31130.0000
9362007.02.27 09:05close468636.501.32171.31130.0000280055.473462739.25
9372007.02.27 09:10buy469692.501.31791.31190.0000
9382007.02.27 09:29close469692.501.32171.31190.0000263148.403725887.65
9392007.02.28 00:05buy470745.201.32341.31740.0000
9402007.03.01 16:10s/l470745.201.31741.31740.0000-464109.623261778.03
9412007.03.08 05:05buy471652.401.31671.31070.0000
9422007.03.09 14:45s/l471652.401.31071.31070.0000-396394.882865383.15
9432007.03.13 01:50buy472409.401.31821.31220.0000
9442007.03.13 13:20close472409.401.31971.31220.000061411.792926794.94
9452007.03.13 20:50buy473585.401.31861.31260.0000
9462007.03.13 22:35close473585.401.32051.31260.0000111225.463038020.40
9472007.03.13 23:40buy474607.601.31931.31330.0000
9482007.03.14 09:40close474607.601.32091.31330.000092594.653130615.05
9492007.03.14 10:10buy475626.101.31911.31310.0000
9502007.03.14 15:05close475626.101.32151.31310.0000150260.483280875.53
9512007.03.14 15:20buy476656.201.31941.31340.0000
9522007.03.14 15:29close476656.201.32131.31340.0000124677.403405552.93
9532007.03.15 05:40buy477681.101.32251.31650.0000
9542007.03.15 14:15close477681.101.32401.31650.0000102167.973507720.90
9552007.03.15 14:35buy478701.501.32191.31590.0000
9562007.03.15 15:45close478701.501.32431.31590.0000168365.183676086.08
9572007.03.16 16:35buy479735.201.33041.32440.0000
9582007.03.16 17:35close479735.201.33201.32440.0000117636.433793722.51
9592007.03.16 17:50buy480758.701.33101.32500.0000
9602007.03.21 19:05close480758.701.33811.32500.0000521371.064315093.57
9612007.03.21 19:15buy481863.001.33021.32420.0000
9622007.03.21 19:29close481863.001.33571.32420.0000474649.334789742.90
9632007.03.22 07:50buy482957.901.33781.33180.0000
9642007.03.22 18:10s/l482957.901.33181.33180.0000-574739.314215003.59
9652007.03.27 04:00buy483843.001.33291.32690.0000
9662007.03.27 10:15close483843.001.33491.32690.0000168598.814383602.40
9672007.03.27 15:05buy484876.701.33321.32720.0000
9682007.03.27 15:40close484876.701.33481.32720.0000140277.284523879.68
9692007.03.27 15:50buy485904.801.33321.32720.0000
9702007.03.27 16:05close485904.801.33621.32720.0000271444.904795324.58
9712007.03.27 16:20buy486959.101.33311.32710.0000
9722007.03.27 16:29close486959.101.33551.32710.0000230179.645025504.22
9732007.03.27 19:05buy4871005.101.33411.32810.0000
9742007.03.27 23:10close4871005.101.33561.32810.0000150767.535176271.75
9752007.03.28 01:35buy4881035.301.33491.32890.0000
9762007.03.28 14:50close4881035.301.33641.32890.0000155299.525331571.27
9772007.03.28 17:05buy4891066.301.33451.32850.0000
9782007.03.28 17:10close4891066.301.33721.32850.0000287901.475619472.74
9792007.03.28 17:29buy4901123.901.33451.32850.0000
9802007.03.30 17:05close4901123.901.33621.32850.0000156891.815776364.55
9812007.03.30 17:20buy4911155.301.33071.32470.0000
9822007.03.30 17:29close4911155.301.33911.32470.0000970451.606746816.15