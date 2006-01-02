|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2007.03.30 22:00 (2006.01.01 - 2007.04.01)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|EachTickMode=true; MAGIC=10201; Lots=0.1; MaximumRisk=0.1; DecreaseFactor=7; Stop=15; MAPeriod=60;
|Bars in test
|12665
|Ticks modelled
|92768
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|6745816.15
|Gross profit
|11582873.16
|Gross loss
|-4837057.01
|Profit factor
|2.39
|Expected payoff
|13738.93
|Absolute drawdown
|78.00
|Maximal drawdown
|985948.91 (26.36%)
|Relative drawdown
|46.48% (143555.91)
|Total trades
|491
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|491 (84.93%)
|Profit trades (% of total)
|417 (84.93%)
|Loss trades (% of total)
|74 (15.07%)
|Largest
|profit trade
|970451.60
|loss trade
|-574739.31
|Average
|profit trade
|27776.67
|loss trade
|-65365.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (544014.12)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-860504.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2531812.56 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-860504.50 (2)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 11:50
|buy
|1
|0.20
|1.1840
|1.1780
|0.0000
|2
|2006.01.03 02:45
|close
|1
|0.20
|1.1863
|1.1780
|0.0000
|44.48
|1044.48
|3
|2006.01.03 14:00
|buy
|2
|0.20
|1.1874
|1.1814
|0.0000
|4
|2006.01.03 15:05
|close
|2
|0.20
|1.1899
|1.1814
|0.0000
|50.00
|1094.48
|5
|2006.01.03 15:20
|buy
|3
|0.20
|1.1873
|1.1813
|0.0000
|6
|2006.01.03 15:29
|close
|3
|0.20
|1.1899
|1.1813
|0.0000
|52.00
|1146.48
|7
|2006.01.04 08:20
|buy
|4
|0.20
|1.2034
|1.1974
|0.0000
|8
|2006.01.04 08:35
|close
|4
|0.20
|1.2061
|1.1974
|0.0000
|54.00
|1200.48
|9
|2006.01.05 02:05
|buy
|5
|0.20
|1.2098
|1.2038
|0.0000
|10
|2006.01.05 02:45
|close
|5
|0.20
|1.2116
|1.2038
|0.0000
|36.00
|1236.48
|11
|2006.01.05 03:05
|buy
|6
|0.20
|1.2108
|1.2048
|0.0000
|12
|2006.01.06 01:50
|close
|6
|0.20
|1.2125
|1.2048
|0.0000
|32.48
|1268.96
|13
|2006.01.06 02:35
|buy
|7
|0.30
|1.2081
|1.2021
|0.0000
|14
|2006.01.06 02:45
|close
|7
|0.30
|1.2101
|1.2021
|0.0000
|60.00
|1328.96
|15
|2006.01.06 02:50
|buy
|8
|0.30
|1.2096
|1.2036
|0.0000
|16
|2006.01.06 14:45
|close
|8
|0.30
|1.2156
|1.2036
|0.0000
|180.00
|1508.96
|17
|2006.01.09 01:20
|buy
|9
|0.30
|1.2131
|1.2071
|0.0000
|18
|2006.01.09 01:35
|close
|9
|0.30
|1.2149
|1.2071
|0.0000
|54.00
|1562.96
|19
|2006.01.09 01:45
|buy
|10
|0.30
|1.2132
|1.2072
|0.0000
|20
|2006.01.09 01:59
|close
|10
|0.30
|1.2149
|1.2072
|0.0000
|51.00
|1613.96
|21
|2006.01.09 02:20
|buy
|11
|0.30
|1.2140
|1.2080
|0.0000
|22
|2006.01.09 10:10
|s/l
|11
|0.30
|1.2080
|1.2080
|0.0000
|-180.00
|1433.96
|23
|2006.01.12 06:10
|buy
|12
|0.30
|1.2133
|1.2073
|0.0000
|24
|2006.01.12 07:05
|close
|12
|0.30
|1.2153
|1.2073
|0.0000
|60.00
|1493.96
|25
|2006.01.12 08:10
|buy
|13
|0.30
|1.2136
|1.2076
|0.0000
|26
|2006.01.12 08:20
|close
|13
|0.30
|1.2151
|1.2076
|0.0000
|45.00
|1538.96
|27
|2006.01.12 08:29
|buy
|14
|0.30
|1.2138
|1.2078
|0.0000
|28
|2006.01.12 10:05
|close
|14
|0.30
|1.2162
|1.2078
|0.0000
|72.00
|1610.96
|29
|2006.01.12 11:10
|buy
|15
|0.30
|1.2134
|1.2074
|0.0000
|30
|2006.01.12 11:15
|close
|15
|0.30
|1.2149
|1.2074
|0.0000
|45.00
|1655.96
|31
|2006.01.12 11:29
|buy
|16
|0.30
|1.2141
|1.2081
|0.0000
|32
|2006.01.12 14:45
|s/l
|16
|0.30
|1.2081
|1.2081
|0.0000
|-180.00
|1475.96
|33
|2006.01.16 06:35
|buy
|17
|0.30
|1.2136
|1.2076
|0.0000
|34
|2006.01.16 08:35
|close
|17
|0.30
|1.2151
|1.2076
|0.0000
|45.00
|1520.96
|35
|2006.01.16 08:45
|buy
|18
|0.30
|1.2140
|1.2080
|0.0000
|36
|2006.01.17 01:40
|s/l
|18
|0.30
|1.2080
|1.2080
|0.0000
|-182.28
|1338.68
|37
|2006.01.17 05:00
|buy
|19
|0.30
|1.2112
|1.2052
|0.0000
|38
|2006.01.17 07:40
|close
|19
|0.30
|1.2127
|1.2052
|0.0000
|45.00
|1383.68
|39
|2006.01.17 08:10
|buy
|20
|0.30
|1.2112
|1.2052
|0.0000
|40
|2006.01.17 08:20
|close
|20
|0.30
|1.2136
|1.2052
|0.0000
|72.00
|1455.68
|41
|2006.01.17 10:45
|buy
|21
|0.30
|1.2100
|1.2040
|0.0000
|42
|2006.01.17 23:10
|close
|21
|0.30
|1.2115
|1.2040
|0.0000
|45.00
|1500.68
|43
|2006.01.18 08:45
|buy
|22
|0.30
|1.2086
|1.2026
|0.0000
|44
|2006.01.18 08:59
|close
|22
|0.30
|1.2116
|1.2026
|0.0000
|90.00
|1590.68
|45
|2006.01.18 16:05
|buy
|23
|0.30
|1.2090
|1.2030
|0.0000
|46
|2006.01.18 16:10
|close
|23
|0.30
|1.2113
|1.2030
|0.0000
|69.00
|1659.68
|47
|2006.01.18 16:29
|buy
|24
|0.30
|1.2111
|1.2051
|0.0000
|48
|2006.01.20 09:35
|s/l
|24
|0.30
|1.2051
|1.2051
|0.0000
|-189.12
|1470.56
|49
|2006.01.24 01:10
|buy
|25
|0.30
|1.2287
|1.2227
|0.0000
|50
|2006.01.24 06:35
|close
|25
|0.30
|1.2310
|1.2227
|0.0000
|69.00
|1539.56
|51
|2006.01.24 07:35
|buy
|26
|0.30
|1.2292
|1.2232
|0.0000
|52
|2006.01.25 10:05
|close
|26
|0.30
|1.2308
|1.2232
|0.0000
|45.72
|1585.28
|53
|2006.01.25 14:10
|buy
|27
|0.30
|1.2281
|1.2221
|0.0000
|54
|2006.01.25 14:15
|close
|27
|0.30
|1.2304
|1.2221
|0.0000
|69.00
|1654.28
|55
|2006.01.25 14:35
|buy
|28
|0.30
|1.2266
|1.2206
|0.0000
|56
|2006.01.25 14:40
|close
|28
|0.30
|1.2283
|1.2206
|0.0000
|51.00
|1705.28
|57
|2006.01.25 14:45
|buy
|29
|0.30
|1.2267
|1.2207
|0.0000
|58
|2006.01.26 19:15
|s/l
|29
|0.30
|1.2207
|1.2207
|0.0000
|-186.84
|1518.44
|59
|2006.01.31 20:35
|buy
|30
|0.30
|1.2118
|1.2058
|0.0000
|60
|2006.01.31 20:40
|close
|30
|0.30
|1.2134
|1.2058
|0.0000
|48.00
|1566.44
|61
|2006.02.01 00:20
|buy
|31
|0.30
|1.2138
|1.2078
|0.0000
|62
|2006.02.01 03:05
|close
|31
|0.30
|1.2156
|1.2078
|0.0000
|54.00
|1620.44
|63
|2006.02.01 03:15
|buy
|32
|0.30
|1.2146
|1.2086
|0.0000
|64
|2006.02.01 06:50
|close
|32
|0.30
|1.2162
|1.2086
|0.0000
|48.00
|1668.44
|65
|2006.02.01 07:35
|buy
|33
|0.30
|1.2152
|1.2092
|0.0000
|66
|2006.02.01 12:50
|s/l
|33
|0.30
|1.2092
|1.2092
|0.0000
|-180.00
|1488.44
|67
|2006.02.09 13:45
|buy
|34
|0.30
|1.1972
|1.1912
|0.0000
|68
|2006.02.10 00:45
|close
|34
|0.30
|1.1991
|1.1912
|0.0000
|54.72
|1543.16
|69
|2006.02.10 01:35
|buy
|35
|0.30
|1.1966
|1.1906
|0.0000
|70
|2006.02.10 01:50
|close
|35
|0.30
|1.1983
|1.1906
|0.0000
|51.00
|1594.16
|71
|2006.02.10 01:59
|buy
|36
|0.30
|1.1973
|1.1913
|0.0000
|72
|2006.02.10 06:15
|close
|36
|0.30
|1.1992
|1.1913
|0.0000
|57.00
|1651.16
|73
|2006.02.10 08:40
|buy
|37
|0.30
|1.1978
|1.1918
|0.0000
|74
|2006.02.10 14:35
|close
|37
|0.30
|1.2020
|1.1918
|0.0000
|126.00
|1777.16
|75
|2006.02.10 14:40
|buy
|38
|0.40
|1.1968
|1.1908
|0.0000
|76
|2006.02.10 14:59
|close
|38
|0.40
|1.2016
|1.1908
|0.0000
|192.00
|1969.16
|77
|2006.02.10 16:05
|buy
|39
|0.40
|1.1970
|1.1910
|0.0000
|78
|2006.02.10 16:15
|close
|39
|0.40
|1.2022
|1.1910
|0.0000
|208.00
|2177.16
|79
|2006.02.10 16:29
|buy
|40
|0.40
|1.1970
|1.1910
|0.0000
|80
|2006.02.10 16:35
|s/l
|40
|0.40
|1.1910
|1.1910
|0.0000
|-240.00
|1937.16
|81
|2006.02.15 07:20
|buy
|41
|0.40
|1.1914
|1.1854
|0.0000
|82
|2006.02.15 15:20
|close
|41
|0.40
|1.1941
|1.1854
|0.0000
|108.00
|2045.16
|83
|2006.02.15 16:05
|buy
|42
|0.40
|1.1909
|1.1849
|0.0000
|84
|2006.02.15 16:15
|close
|42
|0.40
|1.1932
|1.1849
|0.0000
|92.00
|2137.16
|85
|2006.02.15 16:35
|buy
|43
|0.40
|1.1881
|1.1821
|0.0000
|86
|2006.02.15 16:40
|close
|43
|0.40
|1.1898
|1.1821
|0.0000
|68.00
|2205.16
|87
|2006.02.15 16:59
|buy
|44
|0.40
|1.1899
|1.1839
|0.0000
|88
|2006.02.17 16:15
|close
|44
|0.40
|1.1922
|1.1839
|0.0000
|79.84
|2285.00
|89
|2006.02.17 18:05
|buy
|45
|0.50
|1.1879
|1.1819
|0.0000
|90
|2006.02.17 18:10
|close
|45
|0.50
|1.1909
|1.1819
|0.0000
|150.00
|2435.00
|91
|2006.02.17 18:29
|buy
|46
|0.50
|1.1879
|1.1819
|0.0000
|92
|2006.02.17 18:35
|close
|46
|0.50
|1.1916
|1.1819
|0.0000
|185.00
|2620.00
|93
|2006.02.17 18:50
|buy
|47
|0.50
|1.1873
|1.1813
|0.0000
|94
|2006.02.17 18:59
|close
|47
|0.50
|1.1908
|1.1813
|0.0000
|175.00
|2795.00
|95
|2006.02.20 09:20
|buy
|48
|0.60
|1.1948
|1.1888
|0.0000
|96
|2006.02.22 11:15
|s/l
|48
|0.60
|1.1888
|1.1888
|0.0000
|-369.12
|2425.88
|97
|2006.02.23 10:20
|buy
|49
|0.50
|1.1907
|1.1847
|0.0000
|98
|2006.02.23 10:29
|close
|49
|0.50
|1.1932
|1.1847
|0.0000
|125.00
|2550.88
|99
|2006.02.23 15:35
|buy
|50
|0.50
|1.1911
|1.1851
|0.0000
|100
|2006.02.23 15:40
|close
|50
|0.50
|1.1926
|1.1851
|0.0000
|75.00
|2625.88
|101
|2006.02.23 15:50
|buy
|51
|0.50
|1.1911
|1.1851
|0.0000
|102
|2006.02.23 17:05
|close
|51
|0.50
|1.1929
|1.1851
|0.0000
|90.00
|2715.88
|103
|2006.02.23 17:15
|buy
|52
|0.50
|1.1917
|1.1857
|0.0000
|104
|2006.02.27 00:10
|s/l
|52
|0.50
|1.1857
|1.1857
|0.0000
|-307.60
|2408.28
|105
|2006.03.01 06:45
|buy
|53
|0.50
|1.1928
|1.1868
|0.0000
|106
|2006.03.01 10:15
|close
|53
|0.50
|1.1944
|1.1868
|0.0000
|80.00
|2488.28
|107
|2006.03.01 11:35
|buy
|54
|0.50
|1.1932
|1.1872
|0.0000
|108
|2006.03.01 14:20
|close
|54
|0.50
|1.1959
|1.1872
|0.0000
|135.00
|2623.28
|109
|2006.03.01 16:05
|buy
|55
|0.50
|1.1934
|1.1874
|0.0000
|110
|2006.03.01 16:15
|close
|55
|0.50
|1.1952
|1.1874
|0.0000
|90.00
|2713.28
|111
|2006.03.01 16:35
|buy
|56
|0.50
|1.1923
|1.1863
|0.0000
|112
|2006.03.01 16:40
|close
|56
|0.50
|1.1941
|1.1863
|0.0000
|90.00
|2803.28
|113
|2006.03.01 16:50
|buy
|57
|0.60
|1.1932
|1.1872
|0.0000
|114
|2006.03.02 10:20
|close
|57
|0.60
|1.1947
|1.1872
|0.0000
|76.32
|2879.60
|115
|2006.03.02 14:05
|buy
|58
|0.60
|1.1918
|1.1858
|0.0000
|116
|2006.03.02 14:35
|close
|58
|0.60
|1.1962
|1.1858
|0.0000
|264.00
|3143.60
|117
|2006.03.02 14:50
|buy
|59
|0.60
|1.1922
|1.1862
|0.0000
|118
|2006.03.02 14:59
|close
|59
|0.60
|1.1939
|1.1862
|0.0000
|102.00
|3245.60
|119
|2006.03.02 15:20
|buy
|60
|0.60
|1.1929
|1.1869
|0.0000
|120
|2006.03.02 15:30
|close
|60
|0.60
|1.1945
|1.1869
|0.0000
|96.00
|3341.60
|121
|2006.03.03 05:00
|buy
|61
|0.70
|1.2018
|1.1958
|0.0000
|122
|2006.03.03 14:45
|close
|61
|0.70
|1.2038
|1.1958
|0.0000
|140.00
|3481.60
|123
|2006.03.03 16:05
|buy
|62
|0.70
|1.1996
|1.1936
|0.0000
|124
|2006.03.03 16:15
|close
|62
|0.70
|1.2026
|1.1936
|0.0000
|210.00
|3691.60
|125
|2006.03.03 16:29
|buy
|63
|0.70
|1.2014
|1.1954
|0.0000
|126
|2006.03.03 17:10
|close
|63
|0.70
|1.2033
|1.1954
|0.0000
|133.00
|3824.60
|127
|2006.03.03 17:20
|buy
|64
|0.80
|1.2011
|1.1951
|0.0000
|128
|2006.03.03 17:29
|close
|64
|0.80
|1.2029
|1.1951
|0.0000
|144.00
|3968.60
|129
|2006.03.03 18:35
|buy
|65
|0.80
|1.2020
|1.1960
|0.0000
|130
|2006.03.03 21:10
|close
|65
|0.80
|1.2038
|1.1960
|0.0000
|144.00
|4112.60
|131
|2006.03.06 09:40
|buy
|66
|0.80
|1.2049
|1.1989
|0.0000
|132
|2006.03.06 09:45
|close
|66
|0.80
|1.2064
|1.1989
|0.0000
|120.00
|4232.60
|133
|2006.03.06 09:59
|buy
|67
|0.80
|1.2050
|1.1990
|0.0000
|134
|2006.03.06 18:45
|s/l
|67
|0.80
|1.1990
|1.1990
|0.0000
|-480.00
|3752.60
|135
|2006.03.06 21:00
|buy
|68
|0.80
|1.2019
|1.1959
|0.0000
|136
|2006.03.07 05:45
|s/l
|68
|0.80
|1.1959
|1.1959
|0.0000
|-486.08
|3266.52
|137
|2006.03.09 06:35
|buy
|69
|0.50
|1.1917
|1.1857
|0.0000
|138
|2006.03.09 06:50
|close
|69
|0.50
|1.1944
|1.1857
|0.0000
|135.00
|3401.52
|139
|2006.03.09 06:59
|buy
|70
|0.70
|1.1919
|1.1859
|0.0000
|140
|2006.03.09 08:05
|close
|70
|0.70
|1.1937
|1.1859
|0.0000
|126.00
|3527.52
|141
|2006.03.09 09:35
|buy
|71
|0.70
|1.1924
|1.1864
|0.0000
|142
|2006.03.09 09:50
|close
|71
|0.70
|1.1939
|1.1864
|0.0000
|105.00
|3632.52
|143
|2006.03.09 09:59
|buy
|72
|0.70
|1.1925
|1.1865
|0.0000
|144
|2006.03.10 15:10
|s/l
|72
|0.70
|1.1865
|1.1865
|0.0000
|-425.32
|3207.20
|145
|2006.03.13 10:00
|buy
|73
|0.60
|1.1931
|1.1871
|0.0000
|146
|2006.03.13 17:20
|close
|73
|0.60
|1.1946
|1.1871
|0.0000
|90.00
|3297.20
|147
|2006.03.13 18:05
|buy
|74
|0.70
|1.1934
|1.1874
|0.0000
|148
|2006.03.13 20:05
|close
|74
|0.70
|1.1956
|1.1874
|0.0000
|154.00
|3451.20
|149
|2006.03.14 10:40
|buy
|75
|0.70
|1.1966
|1.1906
|0.0000
|150
|2006.03.14 10:45
|close
|75
|0.70
|1.1983
|1.1906
|0.0000
|119.00
|3570.20
|151
|2006.03.14 11:05
|buy
|76
|0.70
|1.1952
|1.1892
|0.0000
|152
|2006.03.14 11:20
|close
|76
|0.70
|1.1971
|1.1892
|0.0000
|133.00
|3703.20
|153
|2006.03.14 11:29
|buy
|77
|0.70
|1.1956
|1.1896
|0.0000
|154
|2006.03.14 14:35
|close
|77
|0.70
|1.1976
|1.1896
|0.0000
|140.00
|3843.20
|155
|2006.03.14 14:40
|buy
|78
|0.80
|1.1951
|1.1891
|0.0000
|156
|2006.03.14 14:50
|close
|78
|0.80
|1.1971
|1.1891
|0.0000
|160.00
|4003.20
|157
|2006.03.14 14:59
|buy
|79
|0.80
|1.1954
|1.1894
|0.0000
|158
|2006.03.14 15:45
|close
|79
|0.80
|1.1987
|1.1894
|0.0000
|264.00
|4267.20
|159
|2006.03.15 04:05
|buy
|80
|0.90
|1.2013
|1.1953
|0.0000
|160
|2006.03.15 07:50
|close
|80
|0.90
|1.2028
|1.1953
|0.0000
|135.00
|4402.20
|161
|2006.03.15 10:35
|buy
|81
|0.90
|1.2017
|1.1957
|0.0000
|162
|2006.03.15 13:45
|close
|81
|0.90
|1.2034
|1.1957
|0.0000
|152.99
|4555.19
|163
|2006.03.15 14:05
|buy
|82
|0.90
|1.2024
|1.1964
|0.0000
|164
|2006.03.15 15:15
|close
|82
|0.90
|1.2062
|1.1964
|0.0000
|342.00
|4897.19
|165
|2006.03.15 15:50
|buy
|83
|1.00
|1.2023
|1.1963
|0.0000
|166
|2006.03.15 15:59
|close
|83
|1.00
|1.2040
|1.1963
|0.0000
|170.00
|5067.19
|167
|2006.03.16 02:20
|buy
|84
|1.00
|1.2051
|1.1991
|0.0000
|168
|2006.03.16 10:15
|close
|84
|1.00
|1.2069
|1.1991
|0.0000
|180.00
|5247.19
|169
|2006.03.17 03:35
|buy
|85
|1.00
|1.2156
|1.2096
|0.0000
|170
|2006.03.17 04:35
|close
|85
|1.00
|1.2172
|1.2096
|0.0000
|160.00
|5407.19
|171
|2006.03.17 04:50
|buy
|86
|1.10
|1.2168
|1.2108
|0.0000
|172
|2006.03.17 10:45
|close
|86
|1.10
|1.2188
|1.2108
|0.0000
|220.01
|5627.20
|173
|2006.03.17 12:05
|buy
|87
|1.10
|1.2168
|1.2108
|0.0000
|174
|2006.03.17 13:35
|close
|87
|1.10
|1.2185
|1.2108
|0.0000
|187.00
|5814.20
|175
|2006.03.17 13:45
|buy
|88
|1.20
|1.2167
|1.2107
|0.0000
|176
|2006.03.17 13:59
|close
|88
|1.20
|1.2184
|1.2107
|0.0000
|203.99
|6018.19
|177
|2006.03.17 15:05
|buy
|89
|1.20
|1.2172
|1.2112
|0.0000
|178
|2006.03.17 17:05
|close
|89
|1.20
|1.2193
|1.2112
|0.0000
|252.00
|6270.19
|179
|2006.03.17 17:15
|buy
|90
|1.30
|1.2171
|1.2111
|0.0000
|180
|2006.03.17 17:30
|close
|90
|1.30
|1.2186
|1.2111
|0.0000
|195.00
|6465.19
|181
|2006.03.20 00:00
|buy
|91
|1.30
|1.2180
|1.2120
|0.0000
|182
|2006.03.21 09:10
|s/l
|91
|1.30
|1.2120
|1.2120
|0.0000
|-789.88
|5675.31
|183
|2006.03.21 14:59
|buy
|92
|1.10
|1.2133
|1.2073
|0.0000
|184
|2006.03.22 05:50
|s/l
|92
|1.10
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|-668.36
|5006.95
|185
|2006.03.27 09:20
|buy
|93
|0.70
|1.2034
|1.1974
|0.0000
|186
|2006.03.28 10:10
|close
|93
|0.70
|1.2051
|1.1974
|0.0000
|113.68
|5120.63
|187
|2006.03.28 21:00
|buy
|94
|1.00
|1.2065
|1.2005
|0.0000
|188
|2006.03.28 21:45
|s/l
|94
|1.00
|1.2005
|1.2005
|0.0000
|-600.00
|4520.63
|189
|2006.03.30 15:35
|buy
|95
|0.90
|1.2061
|1.2001
|0.0000
|190
|2006.03.30 15:40
|close
|95
|0.90
|1.2098
|1.2001
|0.0000
|333.00
|4853.63
|191
|2006.03.31 07:20
|buy
|96
|1.00
|1.2150
|1.2090
|0.0000
|192
|2006.03.31 12:15
|s/l
|96
|1.00
|1.2090
|1.2090
|0.0000
|-600.00
|4253.63
|193
|2006.03.31 12:15
|buy
|97
|0.90
|1.2085
|1.2025
|0.0000
|194
|2006.03.31 12:29
|close
|97
|0.90
|1.2102
|1.2025
|0.0000
|153.00
|4406.63
|195
|2006.03.31 12:30
|buy
|98
|0.90
|1.2103
|1.2043
|0.0000
|196
|2006.03.31 15:45
|close
|98
|0.90
|1.2131
|1.2043
|0.0000
|252.00
|4658.63
|197
|2006.03.31 15:50
|buy
|99
|0.90
|1.2113
|1.2053
|0.0000
|198
|2006.03.31 18:45
|close
|99
|0.90
|1.2132
|1.2053
|0.0000
|171.00
|4829.63
|199
|2006.03.31 19:35
|buy
|100
|1.00
|1.2118
|1.2058
|0.0000
|200
|2006.04.03 06:45
|s/l
|100
|1.00
|1.2058
|1.2058
|0.0000
|-607.59
|4222.04
|201
|2006.04.04 05:15
|buy
|101
|0.80
|1.2131
|1.2071
|0.0000
|202
|2006.04.04 06:15
|close
|101
|0.80
|1.2152
|1.2071
|0.0000
|168.00
|4390.04
|203
|2006.04.04 08:35
|buy
|102
|0.90
|1.2126
|1.2066
|0.0000
|204
|2006.04.04 08:40
|close
|102
|0.90
|1.2144
|1.2066
|0.0000
|162.00
|4552.04
|205
|2006.04.04 08:45
|buy
|103
|0.90
|1.2131
|1.2071
|0.0000
|206
|2006.04.04 09:35
|close
|103
|0.90
|1.2162
|1.2071
|0.0000
|279.00
|4831.04
|207
|2006.04.04 09:50
|buy
|104
|1.00
|1.2139
|1.2079
|0.0000
|208
|2006.04.04 09:59
|close
|104
|1.00
|1.2161
|1.2079
|0.0000
|219.99
|5051.03
|209
|2006.04.05 02:15
|buy
|105
|1.00
|1.2250
|1.2190
|0.0000
|210
|2006.04.05 03:05
|close
|105
|1.00
|1.2267
|1.2190
|0.0000
|169.99
|5221.02
|211
|2006.04.05 03:10
|buy
|106
|1.00
|1.2246
|1.2186
|0.0000
|212
|2006.04.05 03:29
|close
|106
|1.00
|1.2263
|1.2186
|0.0000
|170.00
|5391.02
|213
|2006.04.05 09:15
|buy
|107
|1.10
|1.2263
|1.2203
|0.0000
|214
|2006.04.05 14:05
|close
|107
|1.10
|1.2280
|1.2203
|0.0000
|187.00
|5578.02
|215
|2006.04.05 14:10
|buy
|108
|1.10
|1.2261
|1.2201
|0.0000
|216
|2006.04.05 14:29
|close
|108
|1.10
|1.2277
|1.2201
|0.0000
|175.99
|5754.01
|217
|2006.04.05 16:05
|buy
|109
|1.20
|1.2263
|1.2203
|0.0000
|218
|2006.04.05 16:10
|close
|109
|1.20
|1.2285
|1.2203
|0.0000
|264.00
|6018.01
|219
|2006.04.05 16:29
|buy
|110
|1.20
|1.2264
|1.2204
|0.0000
|220
|2006.04.05 17:05
|close
|110
|1.20
|1.2282
|1.2204
|0.0000
|216.00
|6234.01
|221
|2006.04.05 17:20
|buy
|111
|1.20
|1.2268
|1.2208
|0.0000
|222
|2006.04.05 18:40
|close
|111
|1.20
|1.2284
|1.2208
|0.0000
|191.99
|6426.00
|223
|2006.04.06 01:05
|buy
|112
|1.30
|1.2282
|1.2222
|0.0000
|224
|2006.04.06 09:05
|close
|112
|1.30
|1.2300
|1.2222
|0.0000
|233.99
|6659.99
|225
|2006.04.06 09:40
|buy
|113
|1.30
|1.2287
|1.2227
|0.0000
|226
|2006.04.06 09:45
|close
|113
|1.30
|1.2306
|1.2227
|0.0000
|247.00
|6906.99
|227
|2006.04.06 14:35
|buy
|114
|1.40
|1.2209
|1.2149
|0.0000
|228
|2006.04.06 14:45
|close
|114
|1.40
|1.2239
|1.2149
|0.0000
|420.00
|7326.99
|229
|2006.04.06 14:59
|buy
|115
|1.50
|1.2246
|1.2186
|0.0000
|230
|2006.04.07 03:20
|s/l
|115
|1.50
|1.2186
|1.2186
|0.0000
|-911.41
|6415.58
|231
|2006.04.12 07:20
|buy
|116
|1.30
|1.2147
|1.2087
|0.0000
|232
|2006.04.12 14:50
|s/l
|116
|1.30
|1.2087
|1.2087
|0.0000
|-779.99
|5635.59
|233
|2006.04.18 01:05
|buy
|117
|0.80
|1.2250
|1.2190
|0.0000
|234
|2006.04.18 03:20
|close
|117
|0.80
|1.2269
|1.2190
|0.0000
|152.00
|5787.59
|235
|2006.04.18 04:10
|buy
|118
|1.20
|1.2254
|1.2194
|0.0000
|236
|2006.04.18 11:35
|close
|118
|1.20
|1.2270
|1.2194
|0.0000
|191.99
|5979.58
|237
|2006.04.18 11:45
|buy
|119
|1.20
|1.2253
|1.2193
|0.0000
|238
|2006.04.18 14:35
|close
|119
|1.20
|1.2298
|1.2193
|0.0000
|540.00
|6519.58
|239
|2006.04.18 14:45
|buy
|120
|1.30
|1.2252
|1.2192
|0.0000
|240
|2006.04.18 14:59
|close
|120
|1.30
|1.2294
|1.2192
|0.0000
|546.01
|7065.59
|241
|2006.04.19 08:20
|buy
|121
|1.40
|1.2337
|1.2277
|0.0000
|242
|2006.04.19 08:30
|close
|121
|1.40
|1.2352
|1.2277
|0.0000
|210.01
|7275.60
|243
|2006.04.19 09:15
|buy
|122
|1.50
|1.2347
|1.2287
|0.0000
|244
|2006.04.19 10:45
|close
|122
|1.50
|1.2365
|1.2287
|0.0000
|269.99
|7545.59
|245
|2006.04.19 11:15
|buy
|123
|1.50
|1.2349
|1.2289
|0.0000
|246
|2006.04.19 11:20
|close
|123
|1.50
|1.2364
|1.2289
|0.0000
|225.01
|7770.60
|247
|2006.04.19 11:40
|buy
|124
|1.60
|1.2347
|1.2287
|0.0000
|248
|2006.04.19 15:15
|s/l
|124
|1.60
|1.2287
|1.2287
|0.0000
|-960.01
|6810.59
|249
|2006.04.19 15:15
|buy
|125
|1.40
|1.2286
|1.2226
|0.0000
|250
|2006.04.19 15:20
|close
|125
|1.40
|1.2310
|1.2226
|0.0000
|335.99
|7146.58
|251
|2006.04.19 15:29
|buy
|126
|1.40
|1.2295
|1.2235
|0.0000
|252
|2006.04.19 15:35
|close
|126
|1.40
|1.2319
|1.2235
|0.0000
|336.00
|7482.58
|253
|2006.04.19 15:40
|buy
|127
|1.50
|1.2315
|1.2255
|0.0000
|254
|2006.04.19 16:05
|close
|127
|1.50
|1.2340
|1.2255
|0.0000
|375.00
|7857.58
|255
|2006.04.19 16:15
|buy
|128
|1.60
|1.2329
|1.2269
|0.0000
|256
|2006.04.19 17:20
|close
|128
|1.60
|1.2347
|1.2269
|0.0000
|287.99
|8145.57
|257
|2006.04.19 17:29
|buy
|129
|1.60
|1.2335
|1.2275
|0.0000
|258
|2006.04.19 18:15
|close
|129
|1.60
|1.2377
|1.2275
|0.0000
|672.00
|8817.57
|259
|2006.04.20 02:10
|buy
|130
|1.80
|1.2351
|1.2291
|0.0000
|260
|2006.04.20 02:15
|close
|130
|1.80
|1.2371
|1.2291
|0.0000
|360.00
|9177.57
|261
|2006.04.20 02:20
|buy
|131
|1.80
|1.2357
|1.2297
|0.0000
|262
|2006.04.20 16:40
|s/l
|131
|1.80
|1.2297
|1.2297
|0.0000
|-1080.00
|8097.57
|263
|2006.04.20 18:00
|buy
|132
|1.60
|1.2326
|1.2266
|0.0000
|264
|2006.04.21 10:05
|close
|132
|1.60
|1.2346
|1.2266
|0.0000
|307.84
|8405.41
|265
|2006.04.21 10:10
|buy
|133
|1.70
|1.2303
|1.2243
|0.0000
|266
|2006.04.21 10:50
|close
|133
|1.70
|1.2326
|1.2243
|0.0000
|391.00
|8796.41
|267
|2006.04.24 05:40
|buy
|134
|1.80
|1.2345
|1.2285
|0.0000
|268
|2006.04.24 07:50
|close
|134
|1.80
|1.2361
|1.2285
|0.0000
|287.99
|9084.40
|269
|2006.04.24 13:10
|buy
|135
|1.80
|1.2362
|1.2302
|0.0000
|270
|2006.04.24 13:15
|close
|135
|1.80
|1.2378
|1.2302
|0.0000
|288.01
|9372.41
|271
|2006.04.24 13:29
|buy
|136
|1.90
|1.2365
|1.2305
|0.0000
|272
|2006.04.24 18:15
|close
|136
|1.90
|1.2392
|1.2305
|0.0000
|513.00
|9885.41
|273
|2006.04.25 00:15
|buy
|137
|2.00
|1.2380
|1.2320
|0.0000
|274
|2006.04.25 09:40
|close
|137
|2.00
|1.2398
|1.2320
|0.0000
|360.00
|10245.41
|275
|2006.04.25 12:05
|buy
|138
|2.00
|1.2379
|1.2319
|0.0000
|276
|2006.04.25 13:05
|close
|138
|2.00
|1.2399
|1.2319
|0.0000
|400.00
|10645.41
|277
|2006.04.25 16:05
|buy
|139
|2.10
|1.2368
|1.2308
|0.0000
|278
|2006.04.25 16:10
|close
|139
|2.10
|1.2408
|1.2308
|0.0000
|839.99
|11485.40
|279
|2006.04.25 16:29
|buy
|140
|2.30
|1.2385
|1.2325
|0.0000
|280
|2006.04.25 16:45
|close
|140
|2.30
|1.2404
|1.2325
|0.0000
|437.00
|11922.40
|281
|2006.04.25 16:50
|buy
|141
|2.40
|1.2379
|1.2319
|0.0000
|282
|2006.04.25 16:59
|close
|141
|2.40
|1.2401
|1.2319
|0.0000
|528.01
|12450.41
|283
|2006.04.26 04:05
|buy
|142
|2.50
|1.2420
|1.2360
|0.0000
|284
|2006.04.26 15:15
|close
|142
|2.50
|1.2450
|1.2360
|0.0000
|750.00
|13200.41
|285
|2006.04.27 05:15
|buy
|143
|2.60
|1.2453
|1.2393
|0.0000
|286
|2006.04.27 16:15
|close
|143
|2.60
|1.2482
|1.2393
|0.0000
|754.00
|13954.41
|287
|2006.04.28 04:00
|buy
|144
|2.80
|1.2523
|1.2463
|0.0000
|288
|2006.04.28 08:10
|close
|144
|2.80
|1.2545
|1.2463
|0.0000
|616.00
|14570.41
|289
|2006.04.28 08:45
|buy
|145
|2.90
|1.2525
|1.2465
|0.0000
|290
|2006.04.28 08:50
|close
|145
|2.90
|1.2548
|1.2465
|0.0000
|666.99
|15237.40
|291
|2006.04.28 13:20
|buy
|146
|3.00
|1.2530
|1.2470
|0.0000
|292
|2006.04.28 14:35
|close
|146
|3.00
|1.2559
|1.2470
|0.0000
|870.00
|16107.40
|293
|2006.04.28 14:45
|buy
|147
|3.20
|1.2535
|1.2475
|0.0000
|294
|2006.04.28 14:59
|close
|147
|3.20
|1.2556
|1.2475
|0.0000
|672.01
|16779.41
|295
|2006.05.01 09:35
|buy
|148
|3.40
|1.2621
|1.2561
|0.0000
|296
|2006.05.01 14:20
|close
|148
|3.40
|1.2643
|1.2561
|0.0000
|748.00
|17527.41
|297
|2006.05.01 14:40
|buy
|149
|3.50
|1.2620
|1.2560
|0.0000
|298
|2006.05.01 14:45
|close
|149
|3.50
|1.2663
|1.2560
|0.0000
|1504.98
|19032.39
|299
|2006.05.01 16:35
|buy
|150
|3.80
|1.2614
|1.2554
|0.0000
|300
|2006.05.01 16:40
|close
|150
|3.80
|1.2661
|1.2554
|0.0000
|1786.02
|20818.41
|301
|2006.05.01 16:59
|buy
|151
|4.20
|1.2614
|1.2554
|0.0000
|302
|2006.05.01 21:50
|s/l
|151
|4.20
|1.2554
|1.2554
|0.0000
|-2519.98
|18298.43
|303
|2006.05.01 21:50
|buy
|152
|3.70
|1.2555
|1.2495
|0.0000
|304
|2006.05.01 21:59
|close
|152
|3.70
|1.2588
|1.2495
|0.0000
|1220.99
|19519.42
|305
|2006.05.01 22:00
|buy
|153
|3.90
|1.2592
|1.2532
|0.0000
|306
|2006.05.02 09:35
|close
|153
|3.90
|1.2607
|1.2532
|0.0000
|555.38
|20074.80
|307
|2006.05.02 09:50
|buy
|154
|4.00
|1.2576
|1.2516
|0.0000
|308
|2006.05.02 09:59
|close
|154
|4.00
|1.2592
|1.2516
|0.0000
|639.98
|20714.78
|309
|2006.05.02 18:35
|buy
|155
|4.10
|1.2607
|1.2547
|0.0000
|310
|2006.05.02 18:40
|close
|155
|4.10
|1.2632
|1.2547
|0.0000
|1025.04
|21739.82
|311
|2006.05.02 18:59
|buy
|156
|4.30
|1.2610
|1.2550
|0.0000
|312
|2006.05.02 19:05
|close
|156
|4.30
|1.2625
|1.2550
|0.0000
|645.02
|22384.84
|313
|2006.05.02 19:20
|buy
|157
|4.50
|1.2609
|1.2549
|0.0000
|314
|2006.05.02 19:35
|close
|157
|4.50
|1.2624
|1.2549
|0.0000
|675.01
|23059.85
|315
|2006.05.02 19:50
|buy
|158
|4.60
|1.2614
|1.2554
|0.0000
|316
|2006.05.02 20:05
|close
|158
|4.60
|1.2632
|1.2554
|0.0000
|828.04
|23887.89
|317
|2006.05.02 20:15
|buy
|159
|4.80
|1.2613
|1.2553
|0.0000
|318
|2006.05.02 20:35
|close
|159
|4.80
|1.2631
|1.2553
|0.0000
|863.98
|24751.87
|319
|2006.05.02 20:40
|buy
|160
|5.00
|1.2613
|1.2553
|0.0000
|320
|2006.05.02 21:10
|close
|160
|5.00
|1.2632
|1.2553
|0.0000
|949.99
|25701.86
|321
|2006.05.02 21:40
|buy
|161
|5.10
|1.2622
|1.2562
|0.0000
|322
|2006.05.03 04:15
|close
|161
|5.10
|1.2637
|1.2562
|0.0000
|726.26
|26428.12
|323
|2006.05.03 09:35
|buy
|162
|5.30
|1.2621
|1.2561
|0.0000
|324
|2006.05.03 09:45
|close
|162
|5.30
|1.2644
|1.2561
|0.0000
|1219.03
|27647.15
|325
|2006.05.03 09:59
|buy
|163
|5.50
|1.2622
|1.2562
|0.0000
|326
|2006.05.03 10:35
|close
|163
|5.50
|1.2645
|1.2562
|0.0000
|1265.03
|28912.18
|327
|2006.05.03 10:50
|buy
|164
|5.80
|1.2623
|1.2563
|0.0000
|328
|2006.05.03 10:59
|close
|164
|5.80
|1.2640
|1.2563
|0.0000
|986.04
|29898.22
|329
|2006.05.03 11:40
|buy
|165
|6.00
|1.2629
|1.2569
|0.0000
|330
|2006.05.03 17:05
|close
|165
|6.00
|1.2649
|1.2569
|0.0000
|1200.00
|31098.22
|331
|2006.05.03 17:20
|buy
|166
|6.20
|1.2608
|1.2548
|0.0000
|332
|2006.05.03 17:29
|close
|166
|6.20
|1.2639
|1.2548
|0.0000
|1922.05
|33020.27
|333
|2006.05.03 17:50
|buy
|167
|6.60
|1.2632
|1.2572
|0.0000
|334
|2006.05.03 18:20
|close
|167
|6.60
|1.2658
|1.2572
|0.0000
|1715.99
|34736.26
|335
|2006.05.03 18:35
|buy
|168
|6.90
|1.2634
|1.2574
|0.0000
|336
|2006.05.03 19:10
|close
|168
|6.90
|1.2650
|1.2574
|0.0000
|1104.00
|35840.26
|337
|2006.05.03 19:40
|buy
|169
|7.20
|1.2625
|1.2565
|0.0000
|338
|2006.05.03 19:45
|close
|169
|7.20
|1.2645
|1.2565
|0.0000
|1440.01
|37280.27
|339
|2006.05.03 19:50
|buy
|170
|7.50
|1.2625
|1.2565
|0.0000
|340
|2006.05.03 23:05
|close
|170
|7.50
|1.2640
|1.2565
|0.0000
|1125.03
|38405.30
|341
|2006.05.03 23:35
|buy
|171
|7.70
|1.2629
|1.2569
|0.0000
|342
|2006.05.04 10:45
|s/l
|171
|7.70
|1.2569
|1.2569
|0.0000
|-4795.53
|33609.77
|343
|2006.05.04 14:50
|buy
|172
|6.70
|1.2611
|1.2551
|0.0000
|344
|2006.05.04 15:10
|close
|172
|6.70
|1.2632
|1.2551
|0.0000
|1407.00
|35016.77
|345
|2006.05.05 04:00
|buy
|173
|7.00
|1.2688
|1.2628
|0.0000
|346
|2006.05.05 07:05
|close
|173
|7.00
|1.2704
|1.2628
|0.0000
|1120.04
|36136.81
|347
|2006.05.05 07:35
|buy
|174
|7.20
|1.2690
|1.2630
|0.0000
|348
|2006.05.05 14:50
|close
|174
|7.20
|1.2763
|1.2630
|0.0000
|5255.96
|41392.77
|349
|2006.05.08 02:40
|buy
|175
|8.30
|1.2723
|1.2663
|0.0000
|350
|2006.05.08 02:45
|close
|175
|8.30
|1.2748
|1.2663
|0.0000
|2074.97
|43467.74
|351
|2006.05.08 02:59
|buy
|176
|8.70
|1.2725
|1.2665
|0.0000
|352
|2006.05.08 07:20
|close
|176
|8.70
|1.2740
|1.2665
|0.0000
|1305.04
|44772.78
|353
|2006.05.08 08:35
|buy
|177
|9.00
|1.2728
|1.2668
|0.0000
|354
|2006.05.08 08:45
|close
|177
|9.00
|1.2749
|1.2668
|0.0000
|1889.91
|46662.69
|355
|2006.05.08 15:45
|buy
|178
|9.30
|1.2728
|1.2668
|0.0000
|356
|2006.05.09 08:40
|s/l
|178
|9.30
|1.2668
|1.2668
|0.0000
|-5650.68
|41012.01
|357
|2006.05.10 04:35
|buy
|179
|8.20
|1.2756
|1.2696
|0.0000
|358
|2006.05.10 08:10
|close
|179
|8.20
|1.2772
|1.2696
|0.0000
|1311.96
|42323.97
|359
|2006.05.10 15:45
|buy
|180
|8.50
|1.2770
|1.2710
|0.0000
|360
|2006.05.10 16:05
|close
|180
|8.50
|1.2812
|1.2710
|0.0000
|3570.01
|45893.98
|361
|2006.05.10 18:40
|buy
|181
|9.20
|1.2779
|1.2719
|0.0000
|362
|2006.05.10 19:35
|close
|181
|9.20
|1.2797
|1.2719
|0.0000
|1656.09
|47550.07
|363
|2006.05.10 20:10
|buy
|182
|9.50
|1.2759
|1.2699
|0.0000
|364
|2006.05.10 20:20
|close
|182
|9.50
|1.2779
|1.2699
|0.0000
|1900.00
|49450.07
|365
|2006.05.10 20:29
|buy
|183
|9.90
|1.2773
|1.2713
|0.0000
|366
|2006.05.10 20:45
|close
|183
|9.90
|1.2810
|1.2713
|0.0000
|3663.03
|53113.10
|367
|2006.05.10 22:10
|buy
|184
|10.60
|1.2780
|1.2720
|0.0000
|368
|2006.05.10 22:15
|close
|184
|10.60
|1.2815
|1.2720
|0.0000
|3710.04
|56823.14
|369
|2006.05.10 22:35
|buy
|185
|11.40
|1.2783
|1.2723
|0.0000
|370
|2006.05.11 03:20
|s/l
|185
|11.40
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|-7099.94
|49723.20
|371
|2006.05.12 14:50
|buy
|186
|9.90
|1.2856
|1.2796
|0.0000
|372
|2006.05.12 14:59
|close
|186
|9.90
|1.2923
|1.2796
|0.0000
|6632.96
|56356.16
|373
|2006.05.12 15:15
|buy
|187
|11.30
|1.2873
|1.2813
|0.0000
|374
|2006.05.12 15:20
|close
|187
|11.30
|1.2890
|1.2813
|0.0000
|1921.05
|58277.21
|375
|2006.05.12 16:05
|buy
|188
|11.70
|1.2880
|1.2820
|0.0000
|376
|2006.05.12 16:15
|close
|188
|11.70
|1.2917
|1.2820
|0.0000
|4329.06
|62606.27
|377
|2006.05.12 16:20
|buy
|189
|12.50
|1.2882
|1.2822
|0.0000
|378
|2006.05.12 16:40
|close
|189
|12.50
|1.2897
|1.2822
|0.0000
|1875.04
|64481.31
|379
|2006.05.12 16:50
|buy
|190
|12.90
|1.2872
|1.2812
|0.0000
|380
|2006.05.12 17:05
|close
|190
|12.90
|1.2902
|1.2812
|0.0000
|3870.07
|68351.38
|381
|2006.05.12 17:15
|buy
|191
|13.70
|1.2882
|1.2822
|0.0000
|382
|2006.05.12 20:05
|close
|191
|13.70
|1.2910
|1.2822
|0.0000
|3836.02
|72187.40
|383
|2006.05.12 20:10
|buy
|192
|14.40
|1.2895
|1.2835
|0.0000
|384
|2006.05.12 20:15
|close
|192
|14.40
|1.2913
|1.2835
|0.0000
|2592.13
|74779.53
|385
|2006.05.15 08:05
|buy
|193
|15.00
|1.2905
|1.2845
|0.0000
|386
|2006.05.15 08:15
|close
|193
|15.00
|1.2927
|1.2845
|0.0000
|3299.98
|78079.51
|387
|2006.05.15 08:29
|buy
|194
|15.60
|1.2907
|1.2847
|0.0000
|388
|2006.05.15 10:10
|s/l
|194
|15.60
|1.2847
|1.2847
|0.0000
|-9360.07
|68719.44
|389
|2006.05.16 17:15
|buy
|195
|13.70
|1.2814
|1.2754
|0.0000
|390
|2006.05.16 19:05
|close
|195
|13.70
|1.2835
|1.2754
|0.0000
|2876.87
|71596.31
|391
|2006.05.17 02:15
|buy
|196
|14.30
|1.2843
|1.2783
|0.0000
|392
|2006.05.17 03:35
|close
|196
|14.30
|1.2860
|1.2783
|0.0000
|2430.94
|74027.25
|393
|2006.05.17 03:50
|buy
|197
|14.80
|1.2847
|1.2787
|0.0000
|394
|2006.05.17 05:15
|close
|197
|14.80
|1.2867
|1.2787
|0.0000
|2960.00
|76987.25
|395
|2006.05.17 08:40
|buy
|198
|15.40
|1.2856
|1.2796
|0.0000
|396
|2006.05.17 09:10
|close
|198
|15.40
|1.2900
|1.2796
|0.0000
|6775.89
|83763.14
|397
|2006.05.17 14:50
|buy
|199
|16.80
|1.2863
|1.2803
|0.0000
|398
|2006.05.17 14:59
|close
|199
|16.80
|1.2885
|1.2803
|0.0000
|3695.87
|87459.01
|399
|2006.05.17 15:15
|buy
|200
|17.50
|1.2870
|1.2810
|0.0000
|400
|2006.05.17 16:20
|s/l
|200
|17.50
|1.2810
|1.2810
|0.0000
|-10500.00
|76959.01
|401
|2006.05.19 05:40
|buy
|201
|15.40
|1.2825
|1.2765
|0.0000
|402
|2006.05.19 05:50
|close
|201
|15.40
|1.2844
|1.2765
|0.0000
|2925.99
|79885.00
|403
|2006.05.19 05:59
|buy
|202
|16.00
|1.2831
|1.2771
|0.0000
|404
|2006.05.19 09:50
|s/l
|202
|16.00
|1.2771
|1.2771
|0.0000
|-9599.96
|70285.04
|405
|2006.05.23 06:50
|buy
|203
|14.10
|1.2856
|1.2796
|0.0000
|406
|2006.05.23 06:59
|close
|203
|14.10
|1.2875
|1.2796
|0.0000
|2678.98
|72964.02
|407
|2006.05.23 07:35
|buy
|204
|14.60
|1.2857
|1.2797
|0.0000
|408
|2006.05.23 20:20
|close
|204
|14.60
|1.2878
|1.2797
|0.0000
|3065.93
|76029.95
|409
|2006.05.23 21:40
|buy
|205
|15.20
|1.2846
|1.2786
|0.0000
|410
|2006.05.23 21:45
|close
|205
|15.20
|1.2867
|1.2786
|0.0000
|3192.04
|79221.99
|411
|2006.05.23 22:05
|buy
|206
|15.80
|1.2829
|1.2769
|0.0000
|412
|2006.05.23 22:10
|close
|206
|15.80
|1.2854
|1.2769
|0.0000
|3950.14
|83172.13
|413
|2006.05.23 22:29
|buy
|207
|16.60
|1.2832
|1.2772
|0.0000
|414
|2006.05.24 00:15
|s/l
|207
|16.60
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|-10086.15
|73085.98
|415
|2006.05.26 14:10
|buy
|208
|14.60
|1.2789
|1.2729
|0.0000
|416
|2006.05.26 14:20
|close
|208
|14.60
|1.2806
|1.2729
|0.0000
|2481.94
|75567.92
|417
|2006.05.26 14:30
|buy
|209
|15.10
|1.2793
|1.2733
|0.0000
|418
|2006.05.26 14:45
|close
|209
|15.10
|1.2823
|1.2733
|0.0000
|4530.08
|80098.00
|419
|2006.05.26 14:50
|buy
|210
|16.00
|1.2789
|1.2729
|0.0000
|420
|2006.05.26 14:59
|close
|210
|16.00
|1.2814
|1.2729
|0.0000
|3999.95
|84097.95
|421
|2006.05.26 15:20
|buy
|211
|16.80
|1.2778
|1.2718
|0.0000
|422
|2006.05.26 16:29
|s/l
|211
|16.80
|1.2718
|1.2718
|0.0000
|-10080.08
|74017.87
|423
|2006.05.30 14:50
|buy
|212
|14.80
|1.2810
|1.2750
|0.0000
|424
|2006.05.30 14:59
|close
|212
|14.80
|1.2832
|1.2750
|0.0000
|3256.06
|77273.93
|425
|2006.05.30 15:20
|buy
|213
|15.50
|1.2816
|1.2756
|0.0000
|426
|2006.05.30 15:29
|close
|213
|15.50
|1.2845
|1.2756
|0.0000
|4495.05
|81768.98
|427
|2006.05.30 22:20
|buy
|214
|16.40
|1.2864
|1.2804
|0.0000
|428
|2006.05.31 06:40
|close
|214
|16.40
|1.2881
|1.2804
|0.0000
|2663.29
|84432.27
|429
|2006.05.31 10:05
|buy
|215
|16.90
|1.2860
|1.2800
|0.0000
|430
|2006.05.31 10:20
|close
|215
|16.90
|1.2877
|1.2800
|0.0000
|2873.13
|87305.40
|431
|2006.05.31 10:29
|buy
|216
|17.50
|1.2863
|1.2803
|0.0000
|432
|2006.05.31 11:10
|close
|216
|17.50
|1.2880
|1.2803
|0.0000
|2974.93
|90280.33
|433
|2006.05.31 11:20
|buy
|217
|18.10
|1.2864
|1.2804
|0.0000
|434
|2006.06.01 02:15
|s/l
|217
|18.10
|1.2804
|1.2804
|0.0000
|-11272.76
|79007.57
|435
|2006.06.02 05:35
|buy
|218
|15.80
|1.2811
|1.2751
|0.0000
|436
|2006.06.02 06:05
|close
|218
|15.80
|1.2829
|1.2751
|0.0000
|2844.15
|81851.72
|437
|2006.06.02 08:15
|buy
|219
|16.40
|1.2809
|1.2749
|0.0000
|438
|2006.06.02 12:10
|close
|219
|16.40
|1.2825
|1.2749
|0.0000
|2624.00
|84475.72
|439
|2006.06.02 12:40
|buy
|220
|16.90
|1.2811
|1.2751
|0.0000
|440
|2006.06.02 12:45
|close
|220
|16.90
|1.2827
|1.2751
|0.0000
|2703.90
|87179.62
|441
|2006.06.02 12:59
|buy
|221
|17.40
|1.2811
|1.2751
|0.0000
|442
|2006.06.02 14:10
|close
|221
|17.40
|1.2833
|1.2751
|0.0000
|3828.07
|91007.69
|443
|2006.06.05 14:40
|buy
|222
|18.20
|1.2945
|1.2885
|0.0000
|444
|2006.06.05 18:10
|close
|222
|18.20
|1.2963
|1.2885
|0.0000
|3276.10
|94283.79
|445
|2006.06.05 20:05
|buy
|223
|18.90
|1.2944
|1.2884
|0.0000
|446
|2006.06.05 20:10
|close
|223
|18.90
|1.2960
|1.2884
|0.0000
|3024.11
|97307.90
|447
|2006.06.05 20:20
|buy
|224
|19.50
|1.2952
|1.2892
|0.0000
|448
|2006.06.06 02:50
|s/l
|224
|19.50
|1.2892
|1.2892
|0.0000
|-11848.20
|85459.70
|449
|2006.06.06 02:50
|buy
|225
|17.10
|1.2894
|1.2834
|0.0000
|450
|2006.06.06 08:10
|close
|225
|17.10
|1.2916
|1.2834
|0.0000
|3762.07
|89221.77
|451
|2006.06.06 10:35
|buy
|226
|17.80
|1.2897
|1.2837
|0.0000
|452
|2006.06.06 10:45
|close
|226
|17.80
|1.2915
|1.2837
|0.0000
|3203.95
|92425.72
|453
|2006.06.06 10:59
|buy
|227
|18.50
|1.2899
|1.2839
|0.0000
|454
|2006.06.06 14:10
|s/l
|227
|18.50
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|-11100.06
|81325.66
|455
|2006.06.14 20:50
|buy
|228
|16.30
|1.2590
|1.2530
|0.0000
|456
|2006.06.14 23:10
|close
|228
|16.30
|1.2606
|1.2530
|0.0000
|2607.90
|83933.56
|457
|2006.06.15 02:05
|buy
|229
|16.80
|1.2599
|1.2539
|0.0000
|458
|2006.06.15 03:40
|close
|229
|16.80
|1.2615
|1.2539
|0.0000
|2688.10
|86621.66
|459
|2006.06.15 05:35
|buy
|230
|17.30
|1.2601
|1.2541
|0.0000
|460
|2006.06.15 08:05
|close
|230
|17.30
|1.2616
|1.2541
|0.0000
|2595.05
|89216.71
|461
|2006.06.15 09:35
|buy
|231
|17.80
|1.2603
|1.2543
|0.0000
|462
|2006.06.15 10:15
|close
|231
|17.80
|1.2621
|1.2543
|0.0000
|3203.96
|92420.67
|463
|2006.06.15 13:10
|buy
|232
|18.50
|1.2601
|1.2541
|0.0000
|464
|2006.06.15 13:20
|close
|232
|18.50
|1.2618
|1.2541
|0.0000
|3145.14
|95565.81
|465
|2006.06.15 13:35
|buy
|233
|19.10
|1.2603
|1.2543
|0.0000
|466
|2006.06.15 13:40
|close
|233
|19.10
|1.2619
|1.2543
|0.0000
|3055.99
|98621.80
|467
|2006.06.15 13:50
|buy
|234
|19.70
|1.2609
|1.2549
|0.0000
|468
|2006.06.15 14:05
|close
|234
|19.70
|1.2626
|1.2549
|0.0000
|3349.00
|101970.80
|469
|2006.06.15 14:20
|buy
|235
|20.40
|1.2610
|1.2550
|0.0000
|470
|2006.06.15 14:35
|close
|235
|20.40
|1.2625
|1.2550
|0.0000
|3060.09
|105030.89
|471
|2006.06.15 14:40
|buy
|236
|21.00
|1.2611
|1.2551
|0.0000
|472
|2006.06.15 15:05
|close
|236
|21.00
|1.2632
|1.2551
|0.0000
|4410.00
|109440.89
|473
|2006.06.15 17:05
|buy
|237
|21.90
|1.2607
|1.2547
|0.0000
|474
|2006.06.15 17:15
|close
|237
|21.90
|1.2626
|1.2547
|0.0000
|4160.98
|113601.87
|475
|2006.06.15 17:29
|buy
|238
|22.70
|1.2608
|1.2548
|0.0000
|476
|2006.06.15 19:05
|close
|238
|22.70
|1.2627
|1.2548
|0.0000
|4312.98
|117914.85
|477
|2006.06.15 19:10
|buy
|239
|23.60
|1.2616
|1.2556
|0.0000
|478
|2006.06.15 22:45
|close
|239
|23.60
|1.2634
|1.2556
|0.0000
|4248.04
|122162.89
|479
|2006.06.16 13:50
|buy
|240
|24.40
|1.2649
|1.2589
|0.0000
|480
|2006.06.19 03:20
|s/l
|240
|24.40
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|-14825.57
|107337.32
|481
|2006.06.22 07:05
|buy
|241
|21.50
|1.2664
|1.2604
|0.0000
|482
|2006.06.22 12:40
|s/l
|241
|21.50
|1.2604
|1.2604
|0.0000
|-12899.88
|94437.44
|483
|2006.06.27 08:00
|buy
|242
|13.50
|1.2595
|1.2535
|0.0000
|484
|2006.06.27 10:15
|close
|242
|13.50
|1.2615
|1.2535
|0.0000
|2700.01
|97137.45
|485
|2006.06.27 10:20
|buy
|243
|19.40
|1.2578
|1.2518
|0.0000
|486
|2006.06.27 10:29
|close
|243
|19.40
|1.2594
|1.2518
|0.0000
|3104.12
|100241.57
|487
|2006.06.27 10:30
|buy
|244
|20.00
|1.2597
|1.2537
|0.0000
|488
|2006.06.28 16:15
|s/l
|244
|20.00
|1.2537
|1.2537
|0.0000
|-12152.05
|88089.52
|489
|2006.07.03 03:10
|buy
|245
|17.60
|1.2771
|1.2711
|0.0000
|490
|2006.07.03 05:50
|close
|245
|17.60
|1.2787
|1.2711
|0.0000
|2815.90
|90905.42
|491
|2006.07.03 07:05
|buy
|246
|18.20
|1.2781
|1.2721
|0.0000
|492
|2006.07.03 08:35
|close
|246
|18.20
|1.2799
|1.2721
|0.0000
|3275.96
|94181.38
|493
|2006.07.03 08:50
|buy
|247
|18.80
|1.2780
|1.2720
|0.0000
|494
|2006.07.03 12:40
|close
|247
|18.80
|1.2803
|1.2720
|0.0000
|4324.11
|98505.49
|495
|2006.07.03 12:45
|buy
|248
|19.70
|1.2778
|1.2718
|0.0000
|496
|2006.07.03 12:50
|close
|248
|19.70
|1.2794
|1.2718
|0.0000
|3152.00
|101657.49
|497
|2006.07.03 14:35
|buy
|249
|20.30
|1.2778
|1.2718
|0.0000
|498
|2006.07.03 14:45
|close
|249
|20.30
|1.2795
|1.2718
|0.0000
|3450.92
|105108.41
|499
|2006.07.03 15:50
|buy
|250
|21.00
|1.2775
|1.2715
|0.0000
|500
|2006.07.03 16:05
|close
|250
|21.00
|1.2821
|1.2715
|0.0000
|9659.92
|114768.33
|501
|2006.07.03 16:15
|buy
|251
|23.00
|1.2781
|1.2721
|0.0000
|502
|2006.07.03 16:20
|close
|251
|23.00
|1.2801
|1.2721
|0.0000
|4600.04
|119368.37
|503
|2006.07.03 17:05
|buy
|252
|23.90
|1.2783
|1.2723
|0.0000
|504
|2006.07.03 17:20
|close
|252
|23.90
|1.2802
|1.2723
|0.0000
|4541.01
|123909.38
|505
|2006.07.03 17:40
|buy
|253
|24.80
|1.2781
|1.2721
|0.0000
|506
|2006.07.03 18:10
|close
|253
|24.80
|1.2804
|1.2721
|0.0000
|5704.14
|129613.52
|507
|2006.07.03 23:45
|buy
|254
|25.90
|1.2791
|1.2731
|0.0000
|508
|2006.07.04 03:15
|close
|254
|25.90
|1.2809
|1.2731
|0.0000
|4465.09
|134078.61
|509
|2006.07.04 04:10
|buy
|255
|26.80
|1.2799
|1.2739
|0.0000
|510
|2006.07.04 08:05
|close
|255
|26.80
|1.2816
|1.2739
|0.0000
|4555.89
|138634.50
|511
|2006.07.04 12:10
|buy
|256
|27.70
|1.2804
|1.2744
|0.0000
|512
|2006.07.05 07:45
|close
|256
|27.70
|1.2822
|1.2744
|0.0000
|4775.47
|143409.97
|513
|2006.07.05 08:35
|buy
|257
|28.70
|1.2779
|1.2719
|0.0000
|514
|2006.07.05 08:45
|close
|257
|28.70
|1.2805
|1.2719
|0.0000
|7462.15
|150872.12
|515
|2006.07.05 08:59
|buy
|258
|30.20
|1.2783
|1.2723
|0.0000
|516
|2006.07.05 15:50
|s/l
|258
|30.20
|1.2723
|1.2723
|0.0000
|-18120.04
|132752.08
|517
|2006.07.07 06:00
|buy
|259
|26.60
|1.2770
|1.2710
|0.0000
|518
|2006.07.07 09:20
|close
|259
|26.60
|1.2787
|1.2710
|0.0000
|4521.88
|137273.96
|519
|2006.07.07 10:35
|buy
|260
|27.50
|1.2769
|1.2709
|0.0000
|520
|2006.07.07 11:35
|close
|260
|27.50
|1.2791
|1.2709
|0.0000
|6049.79
|143323.75
|521
|2006.07.07 12:15
|buy
|261
|28.70
|1.2774
|1.2714
|0.0000
|522
|2006.07.07 14:05
|close
|261
|28.70
|1.2812
|1.2714
|0.0000
|10906.20
|154229.95
|523
|2006.07.07 14:15
|buy
|262
|30.80
|1.2774
|1.2714
|0.0000
|524
|2006.07.07 14:29
|close
|262
|30.80
|1.2812
|1.2714
|0.0000
|11704.21
|165934.16
|525
|2006.07.10 01:15
|buy
|263
|33.20
|1.2808
|1.2748
|0.0000
|526
|2006.07.10 14:20
|s/l
|263
|33.20
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|-19919.84
|146014.32
|527
|2006.07.12 03:45
|buy
|264
|29.20
|1.2758
|1.2698
|0.0000
|528
|2006.07.12 08:20
|close
|264
|29.20
|1.2773
|1.2698
|0.0000
|4380.13
|150394.45
|529
|2006.07.12 09:05
|buy
|265
|30.10
|1.2762
|1.2702
|0.0000
|530
|2006.07.12 14:45
|s/l
|265
|30.10
|1.2702
|1.2702
|0.0000
|-18060.07
|132334.38
|531
|2006.07.20 08:15
|buy
|266
|26.50
|1.2598
|1.2538
|0.0000
|532
|2006.07.20 12:15
|close
|266
|26.50
|1.2624
|1.2538
|0.0000
|6889.97
|139224.35
|533
|2006.07.20 23:00
|buy
|267
|27.80
|1.2628
|1.2568
|0.0000
|534
|2006.07.21 03:50
|close
|267
|27.80
|1.2644
|1.2568
|0.0000
|4236.88
|143461.23
|535
|2006.07.21 08:15
|buy
|268
|28.70
|1.2635
|1.2575
|0.0000
|536
|2006.07.21 08:35
|close
|268
|28.70
|1.2653
|1.2575
|0.0000
|5166.10
|148627.33
|537
|2006.07.21 08:50
|buy
|269
|29.70
|1.2635
|1.2575
|0.0000
|538
|2006.07.21 09:05
|close
|269
|29.70
|1.2666
|1.2575
|0.0000
|9207.21
|157834.54
|539
|2006.07.24 02:05
|buy
|270
|31.60
|1.2669
|1.2609
|0.0000
|540
|2006.07.24 02:10
|close
|270
|31.60
|1.2694
|1.2609
|0.0000
|7899.91
|165734.45
|541
|2006.07.24 02:29
|buy
|271
|33.10
|1.2671
|1.2611
|0.0000
|542
|2006.07.24 10:45
|s/l
|271
|33.10
|1.2611
|1.2611
|0.0000
|-19859.81
|145874.64
|543
|2006.07.24 23:15
|buy
|272
|29.20
|1.2629
|1.2569
|0.0000
|544
|2006.07.25 07:20
|close
|272
|29.20
|1.2653
|1.2569
|0.0000
|6786.29
|152660.93
|545
|2006.07.25 15:20
|buy
|273
|30.50
|1.2637
|1.2577
|0.0000
|546
|2006.07.25 15:35
|close
|273
|30.50
|1.2665
|1.2577
|0.0000
|8540.07
|161201.00
|547
|2006.07.25 16:05
|buy
|274
|32.20
|1.2640
|1.2580
|0.0000
|548
|2006.07.25 16:15
|close
|274
|32.20
|1.2665
|1.2580
|0.0000
|8049.99
|169250.99
|549
|2006.07.25 16:29
|buy
|275
|33.90
|1.2623
|1.2563
|0.0000
|550
|2006.07.25 18:20
|s/l
|275
|33.90
|1.2563
|1.2563
|0.0000
|-20339.94
|148911.05
|551
|2006.07.27 14:45
|buy
|276
|29.80
|1.2709
|1.2649
|0.0000
|552
|2006.07.27 14:59
|close
|276
|29.80
|1.2733
|1.2649
|0.0000
|7152.22
|156063.27
|553
|2006.07.27 16:10
|buy
|277
|31.20
|1.2731
|1.2671
|0.0000
|554
|2006.07.27 16:20
|close
|277
|31.20
|1.2760
|1.2671
|0.0000
|9048.07
|165111.34
|555
|2006.07.27 16:35
|buy
|278
|33.00
|1.2730
|1.2670
|0.0000
|556
|2006.07.28 13:05
|s/l
|278
|33.00
|1.2670
|1.2670
|0.0000
|-20050.80
|145060.54
|557
|2006.07.28 14:50
|buy
|279
|29.00
|1.2664
|1.2604
|0.0000
|558
|2006.07.28 14:59
|close
|279
|29.00
|1.2722
|1.2604
|0.0000
|16820.13
|161880.67
|559
|2006.07.31 04:00
|buy
|280
|32.40
|1.2750
|1.2690
|0.0000
|560
|2006.07.31 05:35
|close
|280
|32.40
|1.2766
|1.2690
|0.0000
|5184.18
|167064.85
|561
|2006.07.31 07:35
|buy
|281
|33.40
|1.2755
|1.2695
|0.0000
|562
|2006.07.31 13:40
|close
|281
|33.40
|1.2777
|1.2695
|0.0000
|7347.73
|174412.58
|563
|2006.07.31 13:45
|buy
|282
|34.90
|1.2758
|1.2698
|0.0000
|564
|2006.07.31 14:05
|close
|282
|34.90
|1.2773
|1.2698
|0.0000
|5235.00
|179647.58
|565
|2006.07.31 14:35
|buy
|283
|35.90
|1.2758
|1.2698
|0.0000
|566
|2006.07.31 14:50
|close
|283
|35.90
|1.2780
|1.2698
|0.0000
|7897.99
|187545.57
|567
|2006.07.31 16:05
|buy
|284
|37.50
|1.2754
|1.2694
|0.0000
|568
|2006.07.31 16:15
|close
|284
|37.50
|1.2770
|1.2694
|0.0000
|5999.77
|193545.34
|569
|2006.07.31 16:20
|buy
|285
|38.70
|1.2759
|1.2699
|0.0000
|570
|2006.07.31 19:40
|close
|285
|38.70
|1.2776
|1.2699
|0.0000
|6579.00
|200124.34
|571
|2006.07.31 23:10
|buy
|286
|40.00
|1.2765
|1.2705
|0.0000
|572
|2006.08.01 14:45
|close
|286
|40.00
|1.2780
|1.2705
|0.0000
|5696.18
|205820.52
|573
|2006.08.01 14:59
|buy
|287
|41.20
|1.2742
|1.2682
|0.0000
|574
|2006.08.01 15:35
|close
|287
|41.20
|1.2764
|1.2682
|0.0000
|9063.68
|214884.20
|575
|2006.08.01 16:15
|buy
|288
|43.00
|1.2727
|1.2667
|0.0000
|576
|2006.08.01 16:35
|close
|288
|43.00
|1.2746
|1.2667
|0.0000
|8169.96
|223054.16
|577
|2006.08.01 16:40
|buy
|289
|44.60
|1.2731
|1.2671
|0.0000
|578
|2006.08.01 17:05
|close
|289
|44.60
|1.2746
|1.2671
|0.0000
|6690.07
|229744.23
|579
|2006.08.01 17:20
|buy
|290
|45.90
|1.2742
|1.2682
|0.0000
|580
|2006.08.01 17:35
|close
|290
|45.90
|1.2771
|1.2682
|0.0000
|13310.78
|243055.01
|581
|2006.08.02 07:00
|buy
|291
|48.60
|1.2822
|1.2762
|0.0000
|582
|2006.08.03 02:45
|s/l
|291
|48.60
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|-30267.82
|212787.19
|583
|2006.08.04 01:05
|buy
|292
|42.60
|1.2796
|1.2736
|0.0000
|584
|2006.08.04 14:35
|close
|292
|42.60
|1.2863
|1.2736
|0.0000
|28542.00
|241329.19
|585
|2006.08.07 03:45
|buy
|293
|48.30
|1.2879
|1.2819
|0.0000
|586
|2006.08.07 23:40
|s/l
|293
|48.30
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|-28980.28
|212348.91
|587
|2006.08.08 18:15
|buy
|294
|42.50
|1.2836
|1.2776
|0.0000
|588
|2006.08.08 20:10
|close
|294
|42.50
|1.2891
|1.2776
|0.0000
|23375.22
|235724.13
|589
|2006.08.08 20:20
|buy
|295
|47.10
|1.2813
|1.2753
|0.0000
|590
|2006.08.08 20:29
|close
|295
|47.10
|1.2834
|1.2753
|0.0000
|9891.12
|245615.25
|591
|2006.08.08 20:30
|buy
|296
|49.10
|1.2835
|1.2775
|0.0000
|592
|2006.08.08 20:35
|close
|296
|49.10
|1.2874
|1.2775
|0.0000
|19148.83
|264764.08
|593
|2006.08.08 20:50
|buy
|297
|53.00
|1.2824
|1.2764
|0.0000
|594
|2006.08.08 20:59
|close
|297
|53.00
|1.2858
|1.2764
|0.0000
|18020.00
|282784.08
|595
|2006.08.08 21:15
|buy
|298
|56.60
|1.2832
|1.2772
|0.0000
|596
|2006.08.08 21:50
|close
|298
|56.60
|1.2850
|1.2772
|0.0000
|10187.85
|292971.93
|597
|2006.08.08 22:05
|buy
|299
|58.60
|1.2836
|1.2776
|0.0000
|598
|2006.08.09 00:50
|s/l
|299
|58.60
|1.2776
|1.2776
|0.0000
|-35605.70
|257366.23
|599
|2006.08.09 20:29
|buy
|300
|51.50
|1.2865
|1.2805
|0.0000
|600
|2006.08.10 03:35
|close
|300
|51.50
|1.2884
|1.2805
|0.0000
|8611.37
|265977.60
|601
|2006.08.10 09:35
|buy
|301
|53.20
|1.2852
|1.2792
|0.0000
|602
|2006.08.10 09:45
|close
|301
|53.20
|1.2888
|1.2792
|0.0000
|19152.18
|285129.78
|603
|2006.08.10 09:59
|buy
|302
|57.00
|1.2857
|1.2797
|0.0000
|604
|2006.08.10 11:05
|close
|302
|57.00
|1.2873
|1.2797
|0.0000
|9119.67
|294249.45
|605
|2006.08.10 11:10
|buy
|303
|58.80
|1.2871
|1.2811
|0.0000
|606
|2006.08.10 16:15
|s/l
|303
|58.80
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|-35280.00
|258969.45
|607
|2006.08.16 03:10
|buy
|304
|51.80
|1.2786
|1.2726
|0.0000
|608
|2006.08.16 14:35
|close
|304
|51.80
|1.2847
|1.2726
|0.0000
|31598.48
|290567.93
|609
|2006.08.17 08:45
|buy
|305
|58.10
|1.2843
|1.2783
|0.0000
|610
|2006.08.17 09:15
|close
|305
|58.10
|1.2863
|1.2783
|0.0000
|11619.68
|302187.61
|611
|2006.08.17 15:05
|buy
|306
|60.40
|1.2863
|1.2803
|0.0000
|612
|2006.08.18 13:15
|s/l
|306
|60.40
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|-36699.22
|265488.39
|613
|2006.08.18 16:05
|buy
|307
|53.10
|1.2823
|1.2763
|0.0000
|614
|2006.08.18 16:20
|close
|307
|53.10
|1.2838
|1.2763
|0.0000
|7965.03
|273453.42
|615
|2006.08.21 20:15
|buy
|308
|54.70
|1.2897
|1.2837
|0.0000
|616
|2006.08.22 12:20
|s/l
|308
|54.70
|1.2837
|1.2837
|0.0000
|-33235.72
|240217.70
|617
|2006.08.24 16:45
|buy
|309
|48.00
|1.2792
|1.2732
|0.0000
|618
|2006.08.25 16:10
|s/l
|309
|48.00
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|-29165.01
|211052.69
|619
|2006.08.28 16:35
|buy
|310
|30.10
|1.2791
|1.2731
|0.0000
|620
|2006.08.28 16:50
|close
|310
|30.10
|1.2810
|1.2731
|0.0000
|5718.97
|216771.66
|621
|2006.08.28 16:59
|buy
|311
|43.40
|1.2792
|1.2732
|0.0000
|622
|2006.08.29 02:40
|close
|311
|43.40
|1.2810
|1.2732
|0.0000
|7482.05
|224253.71
|623
|2006.08.29 11:50
|buy
|312
|44.90
|1.2807
|1.2747
|0.0000
|624
|2006.08.29 20:45
|close
|312
|44.90
|1.2836
|1.2747
|0.0000
|13020.64
|237274.35
|625
|2006.08.30 09:20
|buy
|313
|47.50
|1.2827
|1.2767
|0.0000
|626
|2006.08.30 15:20
|close
|313
|47.50
|1.2843
|1.2767
|0.0000
|7599.72
|244874.07
|627
|2006.08.30 15:35
|buy
|314
|49.00
|1.2828
|1.2768
|0.0000
|628
|2006.08.31 09:15
|close
|314
|49.00
|1.2848
|1.2768
|0.0000
|8682.58
|253556.65
|629
|2006.08.31 15:35
|buy
|315
|50.70
|1.2838
|1.2778
|0.0000
|630
|2006.08.31 15:50
|close
|315
|50.70
|1.2856
|1.2778
|0.0000
|9125.73
|262682.38
|631
|2006.08.31 15:59
|buy
|316
|52.50
|1.2838
|1.2778
|0.0000
|632
|2006.09.01 14:40
|s/l
|316
|52.50
|1.2778
|1.2778
|0.0000
|-31898.86
|230783.52
|633
|2006.09.04 08:05
|buy
|317
|46.20
|1.2849
|1.2789
|0.0000
|634
|2006.09.04 12:05
|close
|317
|46.20
|1.2865
|1.2789
|0.0000
|7392.00
|238175.52
|635
|2006.09.04 14:05
|buy
|318
|47.60
|1.2853
|1.2793
|0.0000
|636
|2006.09.04 16:05
|close
|318
|47.60
|1.2869
|1.2793
|0.0000
|7616.29
|245791.81
|637
|2006.09.04 17:05
|buy
|319
|49.20
|1.2858
|1.2798
|0.0000
|638
|2006.09.04 22:15
|close
|319
|49.20
|1.2874
|1.2798
|0.0000
|7872.30
|253664.11
|639
|2006.09.04 23:35
|buy
|320
|50.70
|1.2859
|1.2799
|0.0000
|640
|2006.09.05 15:40
|s/l
|320
|50.70
|1.2799
|1.2799
|0.0000
|-30805.14
|222858.97
|641
|2006.09.07 09:15
|buy
|321
|44.60
|1.2818
|1.2758
|0.0000
|642
|2006.09.07 12:40
|s/l
|321
|44.60
|1.2758
|1.2758
|0.0000
|-26759.99
|196098.98
|643
|2006.09.12 15:20
|buy
|322
|28.00
|1.2715
|1.2655
|0.0000
|644
|2006.09.14 13:45
|close
|322
|28.00
|1.2731
|1.2655
|0.0000
|3628.92
|199727.90
|645
|2006.09.14 14:35
|buy
|323
|39.90
|1.2693
|1.2633
|0.0000
|646
|2006.09.14 14:40
|close
|323
|39.90
|1.2708
|1.2633
|0.0000
|5985.20
|205713.10
|647
|2006.09.14 22:15
|buy
|324
|41.10
|1.2719
|1.2659
|0.0000
|648
|2006.09.15 07:50
|close
|324
|41.10
|1.2735
|1.2659
|0.0000
|6263.40
|211976.50
|649
|2006.09.15 08:35
|buy
|325
|42.40
|1.2719
|1.2659
|0.0000
|650
|2006.09.15 15:40
|s/l
|325
|42.40
|1.2659
|1.2659
|0.0000
|-25440.10
|186536.40
|651
|2006.09.19 07:45
|buy
|326
|37.30
|1.2707
|1.2647
|0.0000
|652
|2006.09.20 20:05
|close
|326
|37.30
|1.2727
|1.2647
|0.0000
|7176.55
|193712.95
|653
|2006.09.20 20:10
|buy
|327
|38.70
|1.2685
|1.2625
|0.0000
|654
|2006.09.20 20:20
|close
|327
|38.70
|1.2708
|1.2625
|0.0000
|8900.78
|202613.73
|655
|2006.09.20 21:35
|buy
|328
|40.50
|1.2686
|1.2626
|0.0000
|656
|2006.09.21 02:05
|close
|328
|40.50
|1.2702
|1.2626
|0.0000
|5556.60
|208170.33
|657
|2006.09.21 08:20
|buy
|329
|41.60
|1.2699
|1.2639
|0.0000
|658
|2006.09.21 09:30
|close
|329
|41.60
|1.2715
|1.2639
|0.0000
|6655.75
|214826.08
|659
|2006.09.21 16:05
|buy
|330
|43.00
|1.2714
|1.2654
|0.0000
|660
|2006.09.21 16:10
|close
|330
|43.00
|1.2739
|1.2654
|0.0000
|10750.39
|225576.47
|661
|2006.09.21 16:29
|buy
|331
|45.10
|1.2721
|1.2661
|0.0000
|662
|2006.09.21 18:05
|close
|331
|45.10
|1.2789
|1.2661
|0.0000
|30667.86
|256244.33
|663
|2006.09.22 07:50
|buy
|332
|51.20
|1.2784
|1.2724
|0.0000
|664
|2006.09.22 08:45
|close
|332
|51.20
|1.2800
|1.2724
|0.0000
|8191.69
|264436.02
|665
|2006.09.22 15:40
|buy
|333
|52.90
|1.2802
|1.2742
|0.0000
|666
|2006.09.22 15:45
|close
|333
|52.90
|1.2817
|1.2742
|0.0000
|7935.23
|272371.25
|667
|2006.09.22 15:59
|buy
|334
|54.50
|1.2802
|1.2742
|0.0000
|668
|2006.09.22 16:35
|close
|334
|54.50
|1.2817
|1.2742
|0.0000
|8175.24
|280546.49
|669
|2006.09.22 16:59
|buy
|335
|56.10
|1.2803
|1.2743
|0.0000
|670
|2006.09.25 06:45
|close
|335
|56.10
|1.2818
|1.2743
|0.0000
|7988.89
|288535.38
|671
|2006.09.25 09:10
|buy
|336
|57.70
|1.2795
|1.2735
|0.0000
|672
|2006.09.25 09:20
|close
|336
|57.70
|1.2813
|1.2735
|0.0000
|10385.85
|298921.23
|673
|2006.09.25 09:40
|buy
|337
|59.80
|1.2784
|1.2724
|0.0000
|674
|2006.09.26 10:40
|s/l
|337
|59.80
|1.2724
|1.2724
|0.0000
|-36334.66
|262586.57
|675
|2006.09.28 08:05
|buy
|338
|52.50
|1.2712
|1.2652
|0.0000
|676
|2006.09.28 08:45
|close
|338
|52.50
|1.2728
|1.2652
|0.0000
|8399.69
|270986.26
|677
|2006.09.28 09:20
|buy
|339
|54.20
|1.2715
|1.2655
|0.0000
|678
|2006.09.29 10:20
|s/l
|339
|54.20
|1.2655
|1.2655
|0.0000
|-32931.69
|238054.57
|679
|2006.10.03 04:10
|buy
|340
|47.60
|1.2742
|1.2682
|0.0000
|680
|2006.10.03 08:05
|close
|340
|47.60
|1.2761
|1.2682
|0.0000
|9043.96
|247098.53
|681
|2006.10.03 10:20
|buy
|341
|49.40
|1.2738
|1.2678
|0.0000
|682
|2006.10.04 12:40
|s/l
|341
|49.40
|1.2678
|1.2678
|0.0000
|-30015.35
|217083.18
|683
|2006.10.05 12:40
|buy
|342
|43.40
|1.2707
|1.2647
|0.0000
|684
|2006.10.05 14:10
|close
|342
|43.40
|1.2725
|1.2647
|0.0000
|7812.41
|224895.59
|685
|2006.10.13 08:35
|buy
|343
|45.00
|1.2557
|1.2497
|0.0000
|686
|2006.10.13 16:20
|s/l
|343
|45.00
|1.2497
|1.2497
|0.0000
|-26999.82
|197895.77
|687
|2006.10.17 07:10
|buy
|344
|39.60
|1.2532
|1.2472
|0.0000
|688
|2006.10.17 15:15
|close
|344
|39.60
|1.2550
|1.2472
|0.0000
|7127.90
|205023.67
|689
|2006.10.17 15:20
|buy
|345
|41.00
|1.2514
|1.2454
|0.0000
|690
|2006.10.17 15:29
|close
|345
|41.00
|1.2542
|1.2454
|0.0000
|11479.92
|216503.59
|691
|2006.10.17 22:40
|buy
|346
|43.30
|1.2542
|1.2482
|0.0000
|692
|2006.10.18 09:40
|close
|346
|43.30
|1.2557
|1.2482
|0.0000
|6166.11
|222669.70
|693
|2006.10.18 10:10
|buy
|347
|44.50
|1.2542
|1.2482
|0.0000
|694
|2006.10.19 09:45
|close
|347
|44.50
|1.2561
|1.2482
|0.0000
|7440.89
|230110.59
|695
|2006.10.20 07:59
|buy
|348
|46.00
|1.2627
|1.2567
|0.0000
|696
|2006.10.23 11:10
|s/l
|348
|46.00
|1.2567
|1.2567
|0.0000
|-27949.82
|202160.77
|697
|2006.10.25 07:45
|buy
|349
|40.40
|1.2564
|1.2504
|0.0000
|698
|2006.10.25 12:20
|close
|349
|40.40
|1.2581
|1.2504
|0.0000
|6868.31
|209029.08
|699
|2006.10.25 20:20
|buy
|350
|41.80
|1.2576
|1.2516
|0.0000
|700
|2006.10.25 20:29
|close
|350
|41.80
|1.2596
|1.2516
|0.0000
|8360.03
|217389.11
|701
|2006.10.27 07:10
|buy
|351
|43.50
|1.2696
|1.2636
|0.0000
|702
|2006.10.27 14:40
|close
|351
|43.50
|1.2713
|1.2636
|0.0000
|7395.00
|224784.11
|703
|2006.10.30 03:10
|buy
|352
|45.00
|1.2721
|1.2661
|0.0000
|704
|2006.10.31 17:10
|close
|352
|45.00
|1.2773
|1.2661
|0.0000
|23058.00
|247842.11
|705
|2006.11.01 05:10
|buy
|353
|49.60
|1.2761
|1.2701
|0.0000
|706
|2006.11.01 17:20
|close
|353
|49.60
|1.2797
|1.2701
|0.0000
|17856.17
|265698.28
|707
|2006.11.01 22:05
|buy
|354
|53.10
|1.2753
|1.2693
|0.0000
|708
|2006.11.01 22:15
|close
|354
|53.10
|1.2776
|1.2693
|0.0000
|12213.31
|277911.59
|709
|2006.11.01 22:20
|buy
|355
|55.60
|1.2760
|1.2700
|0.0000
|710
|2006.11.02 15:40
|close
|355
|55.60
|1.2779
|1.2700
|0.0000
|9296.21
|287207.80
|711
|2006.11.02 17:40
|buy
|356
|57.40
|1.2756
|1.2696
|0.0000
|712
|2006.11.02 18:15
|close
|356
|57.40
|1.2773
|1.2696
|0.0000
|9757.76
|296965.56
|713
|2006.11.03 06:30
|buy
|357
|59.40
|1.2776
|1.2716
|0.0000
|714
|2006.11.03 14:50
|s/l
|357
|59.40
|1.2716
|1.2716
|0.0000
|-35640.10
|261325.46
|715
|2006.11.07 20:50
|buy
|358
|52.30
|1.2767
|1.2707
|0.0000
|716
|2006.11.07 23:59
|close
|358
|52.30
|1.2783
|1.2707
|0.0000
|8368.32
|269693.78
|717
|2006.11.08 00:05
|buy
|359
|53.90
|1.2780
|1.2720
|0.0000
|718
|2006.11.08 10:05
|close
|359
|53.90
|1.2805
|1.2720
|0.0000
|13475.48
|283169.26
|719
|2006.11.08 13:40
|buy
|360
|56.60
|1.2780
|1.2720
|0.0000
|720
|2006.11.09 14:05
|close
|360
|56.60
|1.2795
|1.2720
|0.0000
|7199.72
|290368.98
|721
|2006.11.09 14:35
|buy
|361
|58.10
|1.2754
|1.2694
|0.0000
|722
|2006.11.09 14:45
|close
|361
|58.10
|1.2777
|1.2694
|0.0000
|13362.95
|303731.93
|723
|2006.11.09 15:05
|buy
|362
|60.70
|1.2768
|1.2708
|0.0000
|724
|2006.11.09 15:40
|close
|362
|60.70
|1.2787
|1.2708
|0.0000
|11532.98
|315264.91
|725
|2006.11.10 14:10
|buy
|363
|63.10
|1.2862
|1.2802
|0.0000
|726
|2006.11.13 06:15
|close
|363
|63.10
|1.2877
|1.2802
|0.0000
|8985.72
|324250.63
|727
|2006.11.13 08:45
|buy
|364
|64.90
|1.2856
|1.2796
|0.0000
|728
|2006.11.13 18:35
|s/l
|364
|64.90
|1.2796
|1.2796
|0.0000
|-38940.21
|285310.42
|729
|2006.11.16 06:15
|buy
|365
|57.10
|1.2823
|1.2763
|0.0000
|730
|2006.11.16 14:35
|close
|365
|57.10
|1.2840
|1.2763
|0.0000
|9707.44
|295017.86
|731
|2006.11.16 14:50
|buy
|366
|59.00
|1.2809
|1.2749
|0.0000
|732
|2006.11.17 16:20
|close
|366
|59.00
|1.2842
|1.2749
|0.0000
|19021.51
|314039.37
|733
|2006.11.20 09:10
|buy
|367
|62.80
|1.2828
|1.2768
|0.0000
|734
|2006.11.20 10:35
|close
|367
|62.80
|1.2849
|1.2768
|0.0000
|13187.69
|327227.06
|735
|2006.11.20 12:05
|buy
|368
|65.40
|1.2836
|1.2776
|0.0000
|736
|2006.11.21 20:05
|close
|368
|65.40
|1.2853
|1.2776
|0.0000
|10620.69
|337847.75
|737
|2006.11.23 03:10
|buy
|369
|67.60
|1.2931
|1.2871
|0.0000
|738
|2006.11.23 09:05
|close
|369
|67.60
|1.2949
|1.2871
|0.0000
|12167.83
|350015.58
|739
|2006.11.23 09:20
|buy
|370
|70.00
|1.2935
|1.2875
|0.0000
|740
|2006.11.23 10:05
|close
|370
|70.00
|1.2951
|1.2875
|0.0000
|11199.77
|361215.35
|741
|2006.11.23 17:05
|buy
|371
|72.20
|1.2947
|1.2887
|0.0000
|742
|2006.11.24 07:35
|close
|371
|72.20
|1.2967
|1.2887
|0.0000
|13891.34
|375106.69
|743
|2006.11.27 07:50
|buy
|372
|75.00
|1.3113
|1.3053
|0.0000
|744
|2006.11.27 07:59
|close
|372
|75.00
|1.3129
|1.3053
|0.0000
|12000.45
|387107.14
|745
|2006.11.27 08:10
|buy
|373
|77.40
|1.3117
|1.3057
|0.0000
|746
|2006.11.27 08:20
|close
|373
|77.40
|1.3137
|1.3057
|0.0000
|15480.06
|402587.20
|747
|2006.11.27 09:05
|buy
|374
|80.50
|1.3100
|1.3040
|0.0000
|748
|2006.11.27 09:10
|close
|374
|80.50
|1.3132
|1.3040
|0.0000
|25758.81
|428346.01
|749
|2006.11.27 09:29
|buy
|375
|85.70
|1.3100
|1.3040
|0.0000
|750
|2006.11.27 10:10
|close
|375
|85.70
|1.3116
|1.3040
|0.0000
|13710.47
|442056.48
|751
|2006.11.27 10:15
|buy
|376
|88.40
|1.3114
|1.3054
|0.0000
|752
|2006.11.27 10:35
|close
|376
|88.40
|1.3131
|1.3054
|0.0000
|15027.83
|457084.31
|753
|2006.11.27 10:45
|buy
|377
|91.40
|1.3116
|1.3056
|0.0000
|754
|2006.11.27 12:15
|close
|377
|91.40
|1.3132
|1.3056
|0.0000
|14622.88
|471707.19
|755
|2006.11.27 12:29
|buy
|378
|94.30
|1.3119
|1.3059
|0.0000
|756
|2006.11.27 16:10
|close
|378
|94.30
|1.3135
|1.3059
|0.0000
|15088.57
|486795.76
|757
|2006.11.27 16:15
|buy
|379
|97.40
|1.3107
|1.3047
|0.0000
|758
|2006.11.27 16:20
|close
|379
|97.40
|1.3135
|1.3047
|0.0000
|27271.75
|514067.51
|759
|2006.11.27 16:40
|buy
|380
|102.80
|1.3115
|1.3055
|0.0000
|760
|2006.11.27 16:45
|close
|380
|102.80
|1.3131
|1.3055
|0.0000
|16447.60
|530515.11
|761
|2006.11.27 16:50
|buy
|381
|106.10
|1.3119
|1.3059
|0.0000
|762
|2006.11.27 20:15
|close
|381
|106.10
|1.3139
|1.3059
|0.0000
|21220.00
|551735.11
|763
|2006.11.28 06:05
|buy
|382
|110.30
|1.3131
|1.3071
|0.0000
|764
|2006.11.28 09:10
|close
|382
|110.30
|1.3147
|1.3071
|0.0000
|17647.27
|569382.38
|765
|2006.11.28 09:35
|buy
|383
|113.90
|1.3129
|1.3069
|0.0000
|766
|2006.11.28 09:50
|close
|383
|113.90
|1.3152
|1.3069
|0.0000
|26196.29
|595578.67
|767
|2006.11.28 10:05
|buy
|384
|119.10
|1.3134
|1.3074
|0.0000
|768
|2006.11.28 10:45
|close
|384
|119.10
|1.3149
|1.3074
|0.0000
|17866.94
|613445.61
|769
|2006.11.28 12:35
|buy
|385
|122.70
|1.3134
|1.3074
|0.0000
|770
|2006.11.28 14:10
|close
|385
|122.70
|1.3151
|1.3074
|0.0000
|20858.44
|634304.05
|771
|2006.11.28 14:15
|buy
|386
|126.90
|1.3137
|1.3077
|0.0000
|772
|2006.11.28 14:35
|close
|386
|126.90
|1.3179
|1.3077
|0.0000
|53298.19
|687602.24
|773
|2006.11.28 16:05
|buy
|387
|137.50
|1.3139
|1.3079
|0.0000
|774
|2006.11.28 16:15
|close
|387
|137.50
|1.3169
|1.3079
|0.0000
|41250.20
|728852.44
|775
|2006.11.28 17:20
|buy
|388
|145.80
|1.3138
|1.3078
|0.0000
|776
|2006.11.28 17:35
|close
|388
|145.80
|1.3159
|1.3078
|0.0000
|30618.81
|759471.25
|777
|2006.11.28 18:45
|buy
|389
|151.90
|1.3144
|1.3084
|0.0000
|778
|2006.11.28 19:05
|close
|389
|151.90
|1.3170
|1.3084
|0.0000
|39493.34
|798964.59
|779
|2006.11.29 06:00
|buy
|390
|159.80
|1.3187
|1.3127
|0.0000
|780
|2006.11.29 07:10
|close
|390
|159.80
|1.3206
|1.3127
|0.0000
|30359.95
|829324.54
|781
|2006.11.29 08:05
|buy
|391
|165.90
|1.3192
|1.3132
|0.0000
|782
|2006.11.29 14:50
|s/l
|391
|165.90
|1.3132
|1.3132
|0.0000
|-99540.00
|729784.54
|783
|2006.11.29 14:50
|buy
|392
|146.00
|1.3134
|1.3074
|0.0000
|784
|2006.11.29 15:05
|close
|392
|146.00
|1.3173
|1.3074
|0.0000
|56942.98
|786727.52
|785
|2006.11.29 15:10
|buy
|393
|157.30
|1.3150
|1.3090
|0.0000
|786
|2006.11.29 15:20
|close
|393
|157.30
|1.3173
|1.3090
|0.0000
|36179.00
|822906.52
|787
|2006.11.29 15:35
|buy
|394
|164.60
|1.3171
|1.3111
|0.0000
|788
|2006.11.30 08:10
|close
|394
|164.60
|1.3196
|1.3111
|0.0000
|37394.93
|860301.45
|789
|2006.12.01 05:40
|buy
|395
|172.10
|1.3250
|1.3190
|0.0000
|790
|2006.12.01 07:05
|close
|395
|172.10
|1.3270
|1.3190
|0.0000
|34420.38
|894721.83
|791
|2006.12.01 09:05
|buy
|396
|178.90
|1.3244
|1.3184
|0.0000
|792
|2006.12.01 09:10
|close
|396
|178.90
|1.3271
|1.3184
|0.0000
|48303.08
|943024.91
|793
|2006.12.01 09:29
|buy
|397
|188.60
|1.3246
|1.3186
|0.0000
|794
|2006.12.01 15:15
|close
|397
|188.60
|1.3284
|1.3186
|0.0000
|71669.28
|1014694.19
|795
|2006.12.04 04:10
|buy
|398
|202.90
|1.3321
|1.3261
|0.0000
|796
|2006.12.04 06:35
|close
|398
|202.90
|1.3337
|1.3261
|0.0000
|32462.81
|1047157.00
|797
|2006.12.04 06:50
|buy
|399
|209.40
|1.3327
|1.3267
|0.0000
|798
|2006.12.04 22:59
|close
|399
|209.40
|1.3342
|1.3267
|0.0000
|31410.92
|1078567.92
|799
|2006.12.05 02:40
|buy
|400
|215.70
|1.3323
|1.3263
|0.0000
|800
|2006.12.05 08:20
|close
|400
|215.70
|1.3339
|1.3263
|0.0000
|34510.73
|1113078.65
|801
|2006.12.05 08:29
|buy
|401
|222.60
|1.3325
|1.3265
|0.0000
|802
|2006.12.05 14:10
|close
|401
|222.60
|1.3344
|1.3265
|0.0000
|42296.45
|1155375.10
|803
|2006.12.05 15:05
|buy
|402
|231.10
|1.3316
|1.3256
|0.0000
|804
|2006.12.05 15:20
|close
|402
|231.10
|1.3336
|1.3256
|0.0000
|46220.17
|1201595.27
|805
|2006.12.05 16:05
|buy
|403
|240.30
|1.3288
|1.3228
|0.0000
|806
|2006.12.05 16:10
|close
|403
|240.30
|1.3343
|1.3228
|0.0000
|132164.81
|1333760.08
|807
|2006.12.05 16:15
|buy
|404
|266.80
|1.3313
|1.3253
|0.0000
|808
|2006.12.05 17:40
|close
|404
|266.80
|1.3328
|1.3253
|0.0000
|40020.82
|1373780.90
|809
|2006.12.05 17:45
|buy
|405
|274.80
|1.3315
|1.3255
|0.0000
|810
|2006.12.05 20:10
|close
|405
|274.80
|1.3332
|1.3255
|0.0000
|46714.83
|1420495.73
|811
|2006.12.05 22:05
|buy
|406
|284.10
|1.3323
|1.3263
|0.0000
|812
|2006.12.06 07:20
|close
|406
|284.10
|1.3340
|1.3263
|0.0000
|46136.64
|1466632.37
|813
|2006.12.06 08:05
|buy
|407
|293.30
|1.3313
|1.3253
|0.0000
|814
|2006.12.06 08:20
|close
|407
|293.30
|1.3330
|1.3253
|0.0000
|49859.76
|1516492.13
|815
|2006.12.06 08:29
|buy
|408
|303.30
|1.3317
|1.3257
|0.0000
|816
|2006.12.06 14:05
|s/l
|408
|303.30
|1.3257
|1.3257
|0.0000
|-181981.62
|1334510.51
|817
|2006.12.07 14:59
|buy
|409
|266.90
|1.3292
|1.3232
|0.0000
|818
|2006.12.07 15:15
|close
|409
|266.90
|1.3307
|1.3232
|0.0000
|40036.16
|1374546.67
|819
|2006.12.12 07:05
|buy
|410
|274.90
|1.3251
|1.3191
|0.0000
|820
|2006.12.12 15:40
|close
|410
|274.90
|1.3267
|1.3191
|0.0000
|43983.23
|1418529.90
|821
|2006.12.12 15:45
|buy
|411
|283.70
|1.3230
|1.3170
|0.0000
|822
|2006.12.12 16:00
|close
|411
|283.70
|1.3246
|1.3170
|0.0000
|45390.33
|1463920.23
|823
|2006.12.12 16:10
|buy
|412
|292.80
|1.3246
|1.3186
|0.0000
|824
|2006.12.12 20:20
|close
|412
|292.80
|1.3274
|1.3186
|0.0000
|81984.62
|1545904.85
|825
|2006.12.13 07:40
|buy
|413
|309.20
|1.3274
|1.3214
|0.0000
|826
|2006.12.13 14:45
|s/l
|413
|309.20
|1.3214
|1.3214
|0.0000
|-185521.70
|1360383.15
|827
|2006.12.20 08:35
|buy
|414
|272.10
|1.3208
|1.3148
|0.0000
|828
|2006.12.20 08:50
|close
|414
|272.10
|1.3227
|1.3148
|0.0000
|51698.75
|1412081.90
|829
|2006.12.20 08:59
|buy
|415
|282.40
|1.3211
|1.3151
|0.0000
|830
|2006.12.20 09:15
|close
|415
|282.40
|1.3230
|1.3151
|0.0000
|53655.74
|1465737.64
|831
|2006.12.20 09:20
|buy
|416
|293.10
|1.3212
|1.3152
|0.0000
|832
|2006.12.20 10:05
|close
|416
|293.10
|1.3231
|1.3152
|0.0000
|55688.14
|1521425.78
|833
|2006.12.20 11:05
|buy
|417
|304.30
|1.3219
|1.3159
|0.0000
|834
|2006.12.20 18:40
|s/l
|417
|304.30
|1.3159
|1.3159
|0.0000
|-182579.30
|1338846.48
|835
|2006.12.20 21:00
|buy
|418
|267.80
|1.3177
|1.3117
|0.0000
|836
|2006.12.21 07:40
|close
|418
|267.80
|1.3193
|1.3117
|0.0000
|36743.78
|1375590.26
|837
|2006.12.21 11:10
|buy
|419
|275.10
|1.3189
|1.3129
|0.0000
|838
|2006.12.22 08:50
|close
|419
|275.10
|1.3207
|1.3129
|0.0000
|47429.81
|1423020.07
|839
|2006.12.22 12:05
|buy
|420
|284.60
|1.3193
|1.3133
|0.0000
|840
|2006.12.22 14:40
|close
|420
|284.60
|1.3210
|1.3133
|0.0000
|48380.79
|1471400.86
|841
|2006.12.22 14:50
|buy
|421
|294.30
|1.3187
|1.3127
|0.0000
|842
|2006.12.22 18:10
|s/l
|421
|294.30
|1.3127
|1.3127
|0.0000
|-176581.23
|1294819.63
|843
|2006.12.28 16:05
|buy
|422
|259.00
|1.3132
|1.3072
|0.0000
|844
|2006.12.28 16:10
|close
|422
|259.00
|1.3168
|1.3072
|0.0000
|93240.94
|1388060.57
|845
|2006.12.28 16:50
|buy
|423
|277.60
|1.3138
|1.3078
|0.0000
|846
|2006.12.28 17:35
|close
|423
|277.60
|1.3163
|1.3078
|0.0000
|69402.51
|1457463.08
|847
|2006.12.28 20:50
|buy
|424
|291.50
|1.3147
|1.3087
|0.0000
|848
|2006.12.29 05:20
|close
|424
|291.50
|1.3162
|1.3087
|0.0000
|41510.87
|1498973.95
|849
|2006.12.29 15:05
|buy
|425
|299.80
|1.3160
|1.3100
|0.0000
|850
|2006.12.29 15:35
|close
|425
|299.80
|1.3184
|1.3100
|0.0000
|71952.76
|1570926.71
|851
|2006.12.29 15:40
|buy
|426
|314.20
|1.3160
|1.3100
|0.0000
|852
|2006.12.29 15:59
|close
|426
|314.20
|1.3182
|1.3100
|0.0000
|69123.75
|1640050.46
|853
|2006.12.29 16:45
|buy
|427
|328.00
|1.3164
|1.3104
|0.0000
|854
|2006.12.29 16:50
|close
|427
|328.00
|1.3187
|1.3104
|0.0000
|75437.96
|1715488.42
|855
|2007.01.02 21:00
|buy
|428
|343.10
|1.3276
|1.3216
|0.0000
|856
|2007.01.03 15:40
|s/l
|428
|343.10
|1.3216
|1.3216
|0.0000
|-208466.50
|1507021.92
|857
|2007.01.15 14:50
|buy
|429
|301.40
|1.2935
|1.2875
|0.0000
|858
|2007.01.16 06:50
|close
|429
|301.40
|1.2952
|1.2875
|0.0000
|48946.09
|1555968.01
|859
|2007.01.16 14:20
|buy
|430
|311.20
|1.2941
|1.2881
|0.0000
|860
|2007.01.16 14:35
|close
|430
|311.20
|1.2958
|1.2881
|0.0000
|52902.69
|1608870.70
|861
|2007.01.16 14:45
|buy
|431
|321.80
|1.2950
|1.2890
|0.0000
|862
|2007.01.18 04:20
|close
|431
|321.80
|1.2969
|1.2890
|0.0000
|51360.37
|1660231.07
|863
|2007.01.18 10:05
|buy
|432
|332.00
|1.2943
|1.2883
|0.0000
|864
|2007.01.18 15:40
|close
|432
|332.00
|1.2960
|1.2883
|0.0000
|56438.60
|1716669.67
|865
|2007.01.18 15:50
|buy
|433
|343.30
|1.2934
|1.2874
|0.0000
|866
|2007.01.18 16:20
|close
|433
|343.30
|1.2960
|1.2874
|0.0000
|89258.13
|1805927.80
|867
|2007.01.18 16:35
|buy
|434
|361.20
|1.2946
|1.2886
|0.0000
|868
|2007.01.18 16:50
|close
|434
|361.20
|1.2961
|1.2886
|0.0000
|54180.74
|1860108.54
|869
|2007.01.18 17:00
|buy
|435
|372.00
|1.2948
|1.2888
|0.0000
|870
|2007.01.18 21:20
|close
|435
|372.00
|1.2967
|1.2888
|0.0000
|70679.66
|1930788.20
|871
|2007.01.19 09:20
|buy
|436
|386.20
|1.2974
|1.2914
|0.0000
|872
|2007.01.19 16:29
|s/l
|436
|386.20
|1.2914
|1.2914
|0.0000
|-231718.63
|1699069.57
|873
|2007.01.19 18:00
|buy
|437
|339.80
|1.2968
|1.2908
|0.0000
|874
|2007.01.23 09:20
|close
|437
|339.80
|1.2984
|1.2908
|0.0000
|49205.09
|1748274.66
|875
|2007.01.23 23:05
|buy
|438
|349.70
|1.3016
|1.2956
|0.0000
|876
|2007.01.24 04:45
|close
|438
|349.70
|1.3031
|1.2956
|0.0000
|49798.81
|1798073.47
|877
|2007.01.24 06:35
|buy
|439
|359.60
|1.3021
|1.2961
|0.0000
|878
|2007.01.24 16:15
|s/l
|439
|359.60
|1.2961
|1.2961
|0.0000
|-215761.05
|1582312.42
|879
|2007.01.25 10:35
|buy
|440
|316.50
|1.2965
|1.2905
|0.0000
|880
|2007.01.25 11:35
|close
|440
|316.50
|1.2989
|1.2905
|0.0000
|75958.56
|1658270.98
|881
|2007.01.30 07:20
|buy
|441
|331.70
|1.2956
|1.2896
|0.0000
|882
|2007.01.30 13:35
|close
|441
|331.70
|1.2980
|1.2896
|0.0000
|79606.49
|1737877.47
|883
|2007.01.30 13:45
|buy
|442
|347.60
|1.2958
|1.2898
|0.0000
|884
|2007.01.30 13:50
|close
|442
|347.60
|1.2975
|1.2898
|0.0000
|59090.03
|1796967.50
|885
|2007.01.30 14:35
|buy
|443
|359.40
|1.2961
|1.2901
|0.0000
|886
|2007.01.30 14:50
|close
|443
|359.40
|1.2976
|1.2901
|0.0000
|53911.57
|1850879.07
|887
|2007.01.30 14:59
|buy
|444
|370.20
|1.2961
|1.2901
|0.0000
|888
|2007.01.31 16:05
|close
|444
|370.20
|1.2997
|1.2901
|0.0000
|130459.75
|1981338.82
|889
|2007.02.01 07:05
|buy
|445
|396.30
|1.3025
|1.2965
|0.0000
|890
|2007.02.01 15:45
|close
|445
|396.30
|1.3040
|1.2965
|0.0000
|59446.73
|2040785.55
|891
|2007.02.01 15:50
|buy
|446
|408.20
|1.3016
|1.2956
|0.0000
|892
|2007.02.01 15:59
|close
|446
|408.20
|1.3039
|1.2956
|0.0000
|93886.14
|2134671.69
|893
|2007.02.01 16:15
|buy
|447
|426.90
|1.3021
|1.2961
|0.0000
|894
|2007.02.01 16:20
|close
|447
|426.90
|1.3051
|1.2961
|0.0000
|128068.75
|2262740.44
|895
|2007.02.01 16:35
|buy
|448
|452.50
|1.3022
|1.2962
|0.0000
|896
|2007.02.02 14:15
|close
|448
|452.50
|1.3047
|1.2962
|0.0000
|109686.77
|2372427.21
|897
|2007.02.02 15:10
|buy
|449
|474.50
|1.2984
|1.2924
|0.0000
|898
|2007.02.02 15:20
|close
|449
|474.50
|1.3039
|1.2924
|0.0000
|260975.16
|2633402.37
|899
|2007.02.02 15:29
|buy
|450
|526.70
|1.2983
|1.2923
|0.0000
|900
|2007.02.05 13:15
|s/l
|450
|526.70
|1.2923
|1.2923
|0.0000
|-320022.64
|2313379.73
|901
|2007.02.07 07:10
|buy
|451
|462.70
|1.2976
|1.2916
|0.0000
|902
|2007.02.07 08:40
|close
|451
|462.70
|1.2992
|1.2916
|0.0000
|74034.79
|2387414.52
|903
|2007.02.07 08:45
|buy
|452
|477.50
|1.2979
|1.2919
|0.0000
|904
|2007.02.07 11:29
|close
|452
|477.50
|1.2996
|1.2919
|0.0000
|81172.98
|2468587.50
|905
|2007.02.08 03:00
|buy
|453
|493.70
|1.3011
|1.2951
|0.0000
|906
|2007.02.08 15:20
|close
|453
|493.70
|1.3030
|1.2951
|0.0000
|93802.55
|2562390.05
|907
|2007.02.09 04:10
|buy
|454
|512.50
|1.3035
|1.2975
|0.0000
|908
|2007.02.12 11:10
|s/l
|454
|512.50
|1.2975
|1.2975
|0.0000
|-311396.18
|2250993.87
|909
|2007.02.14 05:35
|buy
|455
|450.20
|1.3027
|1.2967
|0.0000
|910
|2007.02.14 05:40
|close
|455
|450.20
|1.3054
|1.2967
|0.0000
|121554.20
|2372548.07
|911
|2007.02.14 06:00
|buy
|456
|474.50
|1.3031
|1.2971
|0.0000
|912
|2007.02.14 08:05
|close
|456
|474.50
|1.3060
|1.2971
|0.0000
|137606.78
|2510154.85
|913
|2007.02.14 08:15
|buy
|457
|502.00
|1.3032
|1.2972
|0.0000
|914
|2007.02.14 08:20
|close
|457
|502.00
|1.3055
|1.2972
|0.0000
|115461.34
|2625616.19
|915
|2007.02.15 08:05
|buy
|458
|525.10
|1.3132
|1.3072
|0.0000
|916
|2007.02.15 14:50
|close
|458
|525.10
|1.3152
|1.3072
|0.0000
|105020.39
|2730636.58
|917
|2007.02.15 16:35
|buy
|459
|546.10
|1.3130
|1.3070
|0.0000
|918
|2007.02.15 16:40
|close
|459
|546.10
|1.3158
|1.3070
|0.0000
|152905.28
|2883541.86
|919
|2007.02.15 17:20
|buy
|460
|576.70
|1.3130
|1.3070
|0.0000
|920
|2007.02.15 18:00
|close
|460
|576.70
|1.3146
|1.3070
|0.0000
|92268.60
|2975810.46
|921
|2007.02.15 18:20
|buy
|461
|595.20
|1.3138
|1.3078
|0.0000
|922
|2007.02.19 00:00
|close
|461
|595.20
|1.3155
|1.3078
|0.0000
|92141.54
|3067952.00
|923
|2007.02.19 08:15
|buy
|462
|613.60
|1.3136
|1.3076
|0.0000
|924
|2007.02.19 08:20
|close
|462
|613.60
|1.3155
|1.3076
|0.0000
|116582.15
|3184534.15
|925
|2007.02.19 08:29
|buy
|463
|636.90
|1.3136
|1.3076
|0.0000
|926
|2007.02.19 08:35
|close
|463
|636.90
|1.3154
|1.3076
|0.0000
|114640.36
|3299174.51
|927
|2007.02.19 08:40
|buy
|464
|659.80
|1.3136
|1.3076
|0.0000
|928
|2007.02.19 08:45
|close
|464
|659.80
|1.3154
|1.3076
|0.0000
|118762.01
|3417936.52
|929
|2007.02.19 09:20
|buy
|465
|683.60
|1.3140
|1.3080
|0.0000
|930
|2007.02.19 19:20
|close
|465
|683.60
|1.3156
|1.3080
|0.0000
|109380.12
|3527316.64
|931
|2007.02.20 08:45
|buy
|466
|705.50
|1.3158
|1.3098
|0.0000
|932
|2007.02.22 08:40
|s/l
|466
|705.50
|1.3098
|1.3098
|0.0000
|-444749.85
|3082566.79
|933
|2007.02.26 08:00
|buy
|467
|616.50
|1.3178
|1.3118
|0.0000
|934
|2007.02.27 01:20
|close
|467
|616.50
|1.3195
|1.3118
|0.0000
|100116.99
|3182683.78
|935
|2007.02.27 02:50
|buy
|468
|636.50
|1.3173
|1.3113
|0.0000
|936
|2007.02.27 09:05
|close
|468
|636.50
|1.3217
|1.3113
|0.0000
|280055.47
|3462739.25
|937
|2007.02.27 09:10
|buy
|469
|692.50
|1.3179
|1.3119
|0.0000
|938
|2007.02.27 09:29
|close
|469
|692.50
|1.3217
|1.3119
|0.0000
|263148.40
|3725887.65
|939
|2007.02.28 00:05
|buy
|470
|745.20
|1.3234
|1.3174
|0.0000
|940
|2007.03.01 16:10
|s/l
|470
|745.20
|1.3174
|1.3174
|0.0000
|-464109.62
|3261778.03
|941
|2007.03.08 05:05
|buy
|471
|652.40
|1.3167
|1.3107
|0.0000
|942
|2007.03.09 14:45
|s/l
|471
|652.40
|1.3107
|1.3107
|0.0000
|-396394.88
|2865383.15
|943
|2007.03.13 01:50
|buy
|472
|409.40
|1.3182
|1.3122
|0.0000
|944
|2007.03.13 13:20
|close
|472
|409.40
|1.3197
|1.3122
|0.0000
|61411.79
|2926794.94
|945
|2007.03.13 20:50
|buy
|473
|585.40
|1.3186
|1.3126
|0.0000
|946
|2007.03.13 22:35
|close
|473
|585.40
|1.3205
|1.3126
|0.0000
|111225.46
|3038020.40
|947
|2007.03.13 23:40
|buy
|474
|607.60
|1.3193
|1.3133
|0.0000
|948
|2007.03.14 09:40
|close
|474
|607.60
|1.3209
|1.3133
|0.0000
|92594.65
|3130615.05
|949
|2007.03.14 10:10
|buy
|475
|626.10
|1.3191
|1.3131
|0.0000
|950
|2007.03.14 15:05
|close
|475
|626.10
|1.3215
|1.3131
|0.0000
|150260.48
|3280875.53
|951
|2007.03.14 15:20
|buy
|476
|656.20
|1.3194
|1.3134
|0.0000
|952
|2007.03.14 15:29
|close
|476
|656.20
|1.3213
|1.3134
|0.0000
|124677.40
|3405552.93
|953
|2007.03.15 05:40
|buy
|477
|681.10
|1.3225
|1.3165
|0.0000
|954
|2007.03.15 14:15
|close
|477
|681.10
|1.3240
|1.3165
|0.0000
|102167.97
|3507720.90
|955
|2007.03.15 14:35
|buy
|478
|701.50
|1.3219
|1.3159
|0.0000
|956
|2007.03.15 15:45
|close
|478
|701.50
|1.3243
|1.3159
|0.0000
|168365.18
|3676086.08
|957
|2007.03.16 16:35
|buy
|479
|735.20
|1.3304
|1.3244
|0.0000
|958
|2007.03.16 17:35
|close
|479
|735.20
|1.3320
|1.3244
|0.0000
|117636.43
|3793722.51
|959
|2007.03.16 17:50
|buy
|480
|758.70
|1.3310
|1.3250
|0.0000
|960
|2007.03.21 19:05
|close
|480
|758.70
|1.3381
|1.3250
|0.0000
|521371.06
|4315093.57
|961
|2007.03.21 19:15
|buy
|481
|863.00
|1.3302
|1.3242
|0.0000
|962
|2007.03.21 19:29
|close
|481
|863.00
|1.3357
|1.3242
|0.0000
|474649.33
|4789742.90
|963
|2007.03.22 07:50
|buy
|482
|957.90
|1.3378
|1.3318
|0.0000
|964
|2007.03.22 18:10
|s/l
|482
|957.90
|1.3318
|1.3318
|0.0000
|-574739.31
|4215003.59
|965
|2007.03.27 04:00
|buy
|483
|843.00
|1.3329
|1.3269
|0.0000
|966
|2007.03.27 10:15
|close
|483
|843.00
|1.3349
|1.3269
|0.0000
|168598.81
|4383602.40
|967
|2007.03.27 15:05
|buy
|484
|876.70
|1.3332
|1.3272
|0.0000
|968
|2007.03.27 15:40
|close
|484
|876.70
|1.3348
|1.3272
|0.0000
|140277.28
|4523879.68
|969
|2007.03.27 15:50
|buy
|485
|904.80
|1.3332
|1.3272
|0.0000
|970
|2007.03.27 16:05
|close
|485
|904.80
|1.3362
|1.3272
|0.0000
|271444.90
|4795324.58
|971
|2007.03.27 16:20
|buy
|486
|959.10
|1.3331
|1.3271
|0.0000
|972
|2007.03.27 16:29
|close
|486
|959.10
|1.3355
|1.3271
|0.0000
|230179.64
|5025504.22
|973
|2007.03.27 19:05
|buy
|487
|1005.10
|1.3341
|1.3281
|0.0000
|974
|2007.03.27 23:10
|close
|487
|1005.10
|1.3356
|1.3281
|0.0000
|150767.53
|5176271.75
|975
|2007.03.28 01:35
|buy
|488
|1035.30
|1.3349
|1.3289
|0.0000
|976
|2007.03.28 14:50
|close
|488
|1035.30
|1.3364
|1.3289
|0.0000
|155299.52
|5331571.27
|977
|2007.03.28 17:05
|buy
|489
|1066.30
|1.3345
|1.3285
|0.0000
|978
|2007.03.28 17:10
|close
|489
|1066.30
|1.3372
|1.3285
|0.0000
|287901.47
|5619472.74
|979
|2007.03.28 17:29
|buy
|490
|1123.90
|1.3345
|1.3285
|0.0000
|980
|2007.03.30 17:05
|close
|490
|1123.90
|1.3362
|1.3285
|0.0000
|156891.81
|5776364.55
|981
|2007.03.30 17:20
|buy
|491
|1155.30
|1.3307
|1.3247
|0.0000
|982
|2007.03.30 17:29
|close
|491
|1155.30
|1.3391
|1.3247
|0.0000
|970451.60
|6746816.15