|Simbolo
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Periodo
|30 Minuti (M30) 2006.01.03 08:30 - 2007.04.16 00:00 (2006.01.01 - 2007.04.16)
|Modello
|Ogni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
|Parametri
|MAGIC=10201; lStopLoss=37; sStopLoss=35; lTakeProfit=80; sTakeProfit=75; lTrailingStop=20; sTrailingStop=20; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Ichimoku"; Name_Expert2="Momentum"; Name_Expert3="Standard Deviation"; Slippage=4; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=7;
|Barre sotto esame
|17709
|Ticks adoperati per il modello
|756875
|Qualita' del modello
|90.00%
|Deposito iniziale
|10000.00
|Profitto totale netto
|4652502.70
|Profitto lordo
|7004909.01
|Perdita lorda
|-2352406.31
|Fattore di profitto (profit factor)
|2.98
|Ricompensa attesa
|3208.62
|Drawdown assoluto
|185.00
|Drawdown massimo (%)
|294803.65 (10.73%)
|Relative drawdown
|15.42% (11894.38)
|Operazioni totali
|1450
|Posizioni al ribasso (vincite %)
|566 (77.03%)
|Posizioni al rialzo (vincite %)
|884 (89.71%)
|Operazioni con profitto (% del totale)
|1229 (84.76%)
|Operazioni in perdita (% del totale)
|221 (15.24%)
|Il piu' grande
|operazione con profito
|80000.00
|operazione in perdita
|-41756.62
|Media
|operazione con profito
|5699.68
|operazione in perdita
|-10644.37
|Massimo
|vincite consecutive (profitto in denaro)
|62 (8945.28)
|perdite consecutive (perdita in denaro)
|6 (-45020.71)
|Massimale
|profitto consecutivo (numero delle vincite)
|680925.33 (21)
|perdita consecutiva (numero delle perdite)
|-140899.31 (4)
|Media
|vincite consecutive
|8
|perdite consecutive
|1
|#
|Data/Orario
|Tipo
|Ordine
|Lotti
|Prezzo
|Stop Loss
|Take profit
|Profitto
|Saldo
|1
|2006.01.03 08:30
|sell
|1
|0.50
|1.1881
|1.1918
|1.1806
|2
|2006.01.03 15:41
|s/l
|1
|0.50
|1.1918
|1.1918
|1.1806
|-185.00
|9815.00
|3
|2006.01.03 15:41
|sell
|2
|0.50
|1.1919
|1.1956
|1.1844
|4
|2006.01.03 15:42
|modify
|2
|0.50
|1.1919
|1.1905
|1.1844
|5
|2006.01.03 15:42
|s/l
|2
|0.50
|1.1905
|1.1905
|1.1844
|70.00
|9885.00
|6
|2006.01.03 15:42
|sell
|3
|0.50
|1.1921
|1.1958
|1.1846
|7
|2006.01.03 15:44
|modify
|3
|0.50
|1.1921
|1.1905
|1.1846
|8
|2006.01.03 15:44
|s/l
|3
|0.50
|1.1905
|1.1905
|1.1846
|80.00
|9965.00
|9
|2006.01.03 15:44
|sell
|4
|0.50
|1.1917
|1.1954
|1.1842
|10
|2006.01.03 15:45
|modify
|4
|0.50
|1.1917
|1.1905
|1.1842
|11
|2006.01.03 15:45
|s/l
|4
|0.50
|1.1905
|1.1905
|1.1842
|60.00
|10025.00
|12
|2006.01.03 15:45
|sell
|5
|0.50
|1.1919
|1.1956
|1.1844
|13
|2006.01.03 15:46
|modify
|5
|0.50
|1.1919
|1.1905
|1.1844
|14
|2006.01.03 15:46
|s/l
|5
|0.50
|1.1905
|1.1905
|1.1844
|70.00
|10095.00
|15
|2006.01.03 15:46
|sell
|6
|0.50
|1.1922
|1.1959
|1.1847
|16
|2006.01.03 15:47
|modify
|6
|0.50
|1.1922
|1.1905
|1.1847
|17
|2006.01.03 15:47
|s/l
|6
|0.50
|1.1905
|1.1905
|1.1847
|85.00
|10180.00
|18
|2006.01.03 15:47
|sell
|7
|0.50
|1.1921
|1.1958
|1.1846
|19
|2006.01.03 15:47
|modify
|7
|0.50
|1.1921
|1.1905
|1.1846
|20
|2006.01.03 15:59
|modify
|7
|0.50
|1.1921
|1.1903
|1.1846
|21
|2006.01.03 16:00
|modify
|7
|0.50
|1.1921
|1.1902
|1.1846
|22
|2006.01.03 16:00
|s/l
|7
|0.50
|1.1902
|1.1902
|1.1846
|95.00
|10275.00
|23
|2006.01.04 12:00
|buy
|8
|0.50
|1.2067
|1.2028
|1.2147
|24
|2006.01.04 13:36
|modify
|8
|0.50
|1.2067
|1.2068
|1.2147
|25
|2006.01.04 13:37
|s/l
|8
|0.50
|1.2068
|1.2068
|1.2147
|5.00
|10280.00
|26
|2006.01.04 13:37
|buy
|9
|0.50
|1.2069
|1.2030
|1.2149
|27
|2006.01.04 13:37
|modify
|9
|0.50
|1.2069
|1.2078
|1.2149
|28
|2006.01.04 13:38
|s/l
|9
|0.50
|1.2078
|1.2078
|1.2149
|45.00
|10325.00
|29
|2006.01.04 13:38
|buy
|10
|0.50
|1.2069
|1.2030
|1.2149
|30
|2006.01.04 13:38
|modify
|10
|0.50
|1.2069
|1.2081
|1.2149
|31
|2006.01.04 13:38
|s/l
|10
|0.50
|1.2081
|1.2081
|1.2149
|60.00
|10385.00
|32
|2006.01.04 13:38
|buy
|11
|0.50
|1.2069
|1.2030
|1.2149
|33
|2006.01.04 14:37
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2069
|1.2149
|34
|2006.01.04 14:37
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2070
|1.2149
|35
|2006.01.04 14:37
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2071
|1.2149
|36
|2006.01.04 14:39
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2072
|1.2149
|37
|2006.01.04 14:39
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2073
|1.2149
|38
|2006.01.04 14:39
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2074
|1.2149
|39
|2006.01.04 14:39
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2075
|1.2149
|40
|2006.01.04 14:40
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2077
|1.2149
|41
|2006.01.04 14:40
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2078
|1.2149
|42
|2006.01.04 14:40
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2080
|1.2149
|43
|2006.01.04 14:41
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2081
|1.2149
|44
|2006.01.04 14:41
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2082
|1.2149
|45
|2006.01.04 14:41
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2083
|1.2149
|46
|2006.01.04 14:42
|modify
|11
|0.50
|1.2069
|1.2085
|1.2149
|47
|2006.01.04 15:02
|s/l
|11
|0.50
|1.2085
|1.2085
|1.2149
|80.00
|10465.00
|48
|2006.01.04 15:02
|buy
|12
|0.50
|1.2086
|1.2047
|1.2166
|49
|2006.01.04 18:24
|modify
|12
|0.50
|1.2086
|1.2091
|1.2166
|50
|2006.01.04 18:27
|modify
|12
|0.50
|1.2086
|1.2092
|1.2166
|51
|2006.01.04 18:28
|modify
|12
|0.50
|1.2086
|1.2093
|1.2166
|52
|2006.01.04 18:29
|modify
|12
|0.50
|1.2086
|1.2095
|1.2166
|53
|2006.01.04 18:29
|s/l
|12
|0.50
|1.2095
|1.2095
|1.2166
|45.00
|10510.00
|54
|2006.01.04 18:29
|buy
|13
|0.50
|1.2081
|1.2042
|1.2161
|55
|2006.01.04 18:30
|modify
|13
|0.50
|1.2081
|1.2103
|1.2161
|56
|2006.01.04 18:33
|s/l
|13
|0.50
|1.2103
|1.2103
|1.2161
|110.00
|10620.00
|57
|2006.01.04 18:33
|buy
|14
|0.50
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|58
|2006.01.04 18:33
|modify
|14
|0.50
|1.2094
|1.2101
|1.2174
|59
|2006.01.04 18:34
|s/l
|14
|0.50
|1.2101
|1.2101
|1.2174
|35.00
|10655.00
|60
|2006.01.04 18:34
|buy
|15
|0.50
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|61
|2006.01.04 18:34
|modify
|15
|0.50
|1.2094
|1.2100
|1.2174
|62
|2006.01.04 18:35
|s/l
|15
|0.50
|1.2100
|1.2100
|1.2174
|30.00
|10685.00
|63
|2006.01.04 18:35
|buy
|16
|0.50
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|64
|2006.01.04 18:35
|modify
|16
|0.50
|1.2094
|1.2101
|1.2174
|65
|2006.01.04 18:36
|s/l
|16
|0.50
|1.2101
|1.2101
|1.2174
|35.00
|10720.00
|66
|2006.01.04 18:36
|buy
|17
|0.50
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|67
|2006.01.04 18:36
|modify
|17
|0.50
|1.2094
|1.2103
|1.2174
|68
|2006.01.04 18:37
|s/l
|17
|0.50
|1.2103
|1.2103
|1.2174
|45.00
|10765.00
|69
|2006.01.04 18:37
|buy
|18
|0.50
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|70
|2006.01.04 18:37
|modify
|18
|0.50
|1.2094
|1.2103
|1.2174
|71
|2006.01.04 18:38
|s/l
|18
|0.50
|1.2103
|1.2103
|1.2174
|45.00
|10810.00
|72
|2006.01.04 18:38
|buy
|19
|0.50
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|73
|2006.01.04 18:38
|modify
|19
|0.50
|1.2094
|1.2104
|1.2174
|74
|2006.01.04 18:39
|s/l
|19
|0.50
|1.2104
|1.2104
|1.2174
|50.00
|10860.00
|75
|2006.01.04 18:39
|buy
|20
|0.50
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|76
|2006.01.04 18:39
|modify
|20
|0.50
|1.2094
|1.2106
|1.2174
|77
|2006.01.04 18:40
|s/l
|20
|0.50
|1.2106
|1.2106
|1.2174
|60.00
|10920.00
|78
|2006.01.04 18:40
|buy
|21
|0.50
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|79
|2006.01.04 18:40
|modify
|21
|0.50
|1.2094
|1.2098
|1.2174
|80
|2006.01.04 18:41
|s/l
|21
|0.50
|1.2098
|1.2098
|1.2174
|20.00
|10940.00
|81
|2006.01.04 18:41
|buy
|22
|0.50
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|82
|2006.01.04 18:41
|modify
|22
|0.50
|1.2094
|1.2099
|1.2174
|83
|2006.01.04 18:42
|s/l
|22
|0.50
|1.2099
|1.2099
|1.2174
|25.00
|10965.00
|84
|2006.01.04 18:42
|buy
|23
|0.50
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|85
|2006.01.04 18:42
|modify
|23
|0.50
|1.2094
|1.2101
|1.2174
|86
|2006.01.04 18:44
|s/l
|23
|0.50
|1.2101
|1.2101
|1.2174
|35.00
|11000.00
|87
|2006.01.04 18:44
|buy
|24
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|88
|2006.01.04 18:44
|modify
|24
|0.60
|1.2094
|1.2100
|1.2174
|89
|2006.01.04 18:45
|s/l
|24
|0.60
|1.2100
|1.2100
|1.2174
|36.00
|11036.00
|90
|2006.01.04 18:45
|buy
|25
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|91
|2006.01.04 18:45
|modify
|25
|0.60
|1.2094
|1.2097
|1.2174
|92
|2006.01.04 18:46
|s/l
|25
|0.60
|1.2097
|1.2097
|1.2174
|18.00
|11054.00
|93
|2006.01.04 18:46
|buy
|26
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|94
|2006.01.04 18:46
|modify
|26
|0.60
|1.2094
|1.2095
|1.2174
|95
|2006.01.04 18:47
|s/l
|26
|0.60
|1.2095
|1.2095
|1.2174
|6.00
|11060.00
|96
|2006.01.04 18:47
|buy
|27
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|97
|2006.01.04 18:47
|modify
|27
|0.60
|1.2094
|1.2098
|1.2174
|98
|2006.01.04 18:48
|s/l
|27
|0.60
|1.2098
|1.2098
|1.2174
|24.00
|11084.00
|99
|2006.01.04 18:48
|buy
|28
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|100
|2006.01.04 18:48
|modify
|28
|0.60
|1.2094
|1.2097
|1.2174
|101
|2006.01.04 18:49
|s/l
|28
|0.60
|1.2097
|1.2097
|1.2174
|18.00
|11102.00
|102
|2006.01.04 18:49
|buy
|29
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|103
|2006.01.04 18:49
|modify
|29
|0.60
|1.2094
|1.2099
|1.2174
|104
|2006.01.04 18:50
|s/l
|29
|0.60
|1.2099
|1.2099
|1.2174
|30.00
|11132.00
|105
|2006.01.04 18:50
|buy
|30
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|106
|2006.01.04 18:50
|modify
|30
|0.60
|1.2094
|1.2098
|1.2174
|107
|2006.01.04 18:51
|s/l
|30
|0.60
|1.2098
|1.2098
|1.2174
|24.00
|11156.00
|108
|2006.01.04 18:51
|buy
|31
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|109
|2006.01.04 18:51
|modify
|31
|0.60
|1.2094
|1.2098
|1.2174
|110
|2006.01.04 18:53
|s/l
|31
|0.60
|1.2098
|1.2098
|1.2174
|24.00
|11180.00
|111
|2006.01.04 18:53
|buy
|32
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|112
|2006.01.04 18:53
|modify
|32
|0.60
|1.2094
|1.2100
|1.2174
|113
|2006.01.04 18:54
|s/l
|32
|0.60
|1.2100
|1.2100
|1.2174
|36.00
|11216.00
|114
|2006.01.04 18:54
|buy
|33
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|115
|2006.01.04 18:54
|modify
|33
|0.60
|1.2094
|1.2099
|1.2174
|116
|2006.01.04 18:55
|s/l
|33
|0.60
|1.2099
|1.2099
|1.2174
|30.00
|11246.00
|117
|2006.01.04 18:55
|buy
|34
|0.60
|1.2094
|1.2055
|1.2174
|118
|2006.01.04 19:00
|modify
|34
|0.60
|1.2094
|1.2106
|1.2174
|119
|2006.01.04 19:01
|modify
|34
|0.60
|1.2094
|1.2113
|1.2174
|120
|2006.01.04 19:03
|modify
|34
|0.60
|1.2094
|1.2115
|1.2174
|121
|2006.01.04 19:04
|modify
|34
|0.60
|1.2094
|1.2116
|1.2174
|122
|2006.01.05 00:26
|s/l
|34
|0.60
|1.2116
|1.2116
|1.2174
|119.60
|11365.60
|123
|2006.01.05 00:26
|buy
|35
|0.60
|1.2113
|1.2074
|1.2193
|124
|2006.01.06 15:00
|modify
|35
|0.60
|1.2113
|1.2136
|1.2193
|125
|2006.01.06 15:01
|s/l
|35
|0.60
|1.2136
|1.2136
|1.2193
|133.87
|11499.46
|126
|2006.01.10 00:00
|buy
|36
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|127
|2006.01.10 08:37
|s/l
|36
|0.60
|1.2048
|1.2048
|1.2167
|-234.00
|11265.46
|128
|2006.01.10 08:37
|sell
|37
|0.60
|1.2044
|1.2081
|1.1969
|129
|2006.01.10 09:36
|s/l
|37
|0.60
|1.2081
|1.2081
|1.1969
|-222.00
|11043.46
|130
|2006.01.10 09:36
|sell
|38
|0.40
|1.2079
|1.2116
|1.2004
|131
|2006.01.10 10:00
|modify
|38
|0.40
|1.2079
|1.2079
|1.2004
|132
|2006.01.10 10:29
|s/l
|38
|0.40
|1.2079
|1.2079
|1.2004
|0.00
|11043.46
|133
|2006.01.10 10:29
|sell
|39
|0.40
|1.2078
|1.2115
|1.2003
|134
|2006.01.10 15:30
|modify
|39
|0.40
|1.2078
|1.2069
|1.2003
|135
|2006.01.10 15:30
|modify
|39
|0.40
|1.2078
|1.2068
|1.2003
|136
|2006.01.10 15:31
|modify
|39
|0.40
|1.2078
|1.2067
|1.2003
|137
|2006.01.10 15:32
|modify
|39
|0.40
|1.2078
|1.2065
|1.2003
|138
|2006.01.10 15:33
|modify
|39
|0.40
|1.2078
|1.2064
|1.2003
|139
|2006.01.10 15:33
|modify
|39
|0.40
|1.2078
|1.2063
|1.2003
|140
|2006.01.10 15:33
|modify
|39
|0.40
|1.2078
|1.2062
|1.2003
|141
|2006.01.10 15:56
|s/l
|39
|0.40
|1.2062
|1.2062
|1.2003
|64.00
|11107.46
|142
|2006.01.10 15:56
|sell
|40
|0.60
|1.2061
|1.2098
|1.1986
|143
|2006.01.11 15:26
|s/l
|40
|0.60
|1.2098
|1.2098
|1.1986
|-219.43
|10888.03
|144
|2006.01.11 15:26
|sell
|41
|0.50
|1.2100
|1.2137
|1.2025
|145
|2006.01.11 18:06
|s/l
|41
|0.50
|1.2137
|1.2137
|1.2025
|-185.00
|10703.03
|146
|2006.01.11 18:06
|sell
|42
|0.40
|1.2135
|1.2172
|1.2060
|147
|2006.01.11 18:29
|modify
|42
|0.40
|1.2135
|1.2134
|1.2060
|148
|2006.01.11 18:47
|s/l
|42
|0.40
|1.2134
|1.2134
|1.2060
|4.00
|10707.03
|149
|2006.01.11 18:47
|sell
|43
|0.50
|1.2132
|1.2169
|1.2057
|150
|2006.01.12 15:24
|modify
|43
|0.50
|1.2132
|1.2130
|1.2057
|151
|2006.01.12 15:59
|modify
|43
|0.50
|1.2132
|1.2102
|1.2057
|152
|2006.01.12 16:00
|t/p
|43
|0.50
|1.2057
|1.2102
|1.2057
|381.42
|11088.44
|153
|2006.01.12 16:00
|sell
|44
|0.60
|1.2029
|1.2066
|1.1954
|154
|2006.01.13 08:31
|s/l
|44
|0.60
|1.2066
|1.2066
|1.1954
|-219.43
|10869.01
|155
|2006.01.13 20:00
|sell
|45
|0.50
|1.2134
|1.2171
|1.2059
|156
|2006.01.16 00:53
|s/l
|45
|0.50
|1.2171
|1.2171
|1.2059
|-182.86
|10686.15
|157
|2006.01.16 04:00
|buy
|46
|0.40
|1.2150
|1.2111
|1.2230
|158
|2006.01.17 01:01
|s/l
|46
|0.40
|1.2111
|1.2111
|1.2230
|-158.76
|10527.39
|159
|2006.01.17 02:38
|buy
|47
|0.30
|1.2085
|1.2046
|1.2165
|160
|2006.01.17 04:04
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2085
|1.2165
|161
|2006.01.17 04:11
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2086
|1.2165
|162
|2006.01.17 04:11
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2088
|1.2165
|163
|2006.01.17 04:17
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2089
|1.2165
|164
|2006.01.17 04:31
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2090
|1.2165
|165
|2006.01.17 04:36
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2091
|1.2165
|166
|2006.01.17 04:37
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2092
|1.2165
|167
|2006.01.17 06:37
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2093
|1.2165
|168
|2006.01.17 06:44
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2095
|1.2165
|169
|2006.01.17 06:44
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2097
|1.2165
|170
|2006.01.17 07:30
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2102
|1.2165
|171
|2006.01.17 07:48
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2104
|1.2165
|172
|2006.01.17 07:52
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2106
|1.2165
|173
|2006.01.17 07:53
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2107
|1.2165
|174
|2006.01.17 08:30
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2111
|1.2165
|175
|2006.01.17 08:33
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2112
|1.2165
|176
|2006.01.17 09:00
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2114
|1.2165
|177
|2006.01.17 09:01
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2116
|1.2165
|178
|2006.01.17 09:01
|modify
|47
|0.30
|1.2085
|1.2118
|1.2165
|179
|2006.01.17 11:23
|s/l
|47
|0.30
|1.2118
|1.2118
|1.2165
|99.00
|10626.39
|180
|2006.01.17 16:00
|buy
|48
|0.50
|1.2068
|1.2029
|1.2148
|181
|2006.01.17 20:35
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2070
|1.2148
|182
|2006.01.17 21:00
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2075
|1.2148
|183
|2006.01.17 21:21
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2077
|1.2148
|184
|2006.01.17 21:24
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2079
|1.2148
|185
|2006.01.17 21:27
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2082
|1.2148
|186
|2006.01.17 22:02
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2083
|1.2148
|187
|2006.01.17 22:04
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2085
|1.2148
|188
|2006.01.17 22:06
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2086
|1.2148
|189
|2006.01.17 23:24
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2092
|1.2148
|190
|2006.01.17 23:31
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2094
|1.2148
|191
|2006.01.18 00:24
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2095
|1.2148
|192
|2006.01.18 00:24
|modify
|48
|0.50
|1.2068
|1.2096
|1.2148
|193
|2006.01.18 02:30
|s/l
|48
|0.50
|1.2096
|1.2096
|1.2148
|136.55
|10762.95
|194
|2006.01.18 08:00
|buy
|49
|0.50
|1.2081
|1.2042
|1.2161
|195
|2006.01.18 08:47
|modify
|49
|0.50
|1.2081
|1.2083
|1.2161
|196
|2006.01.18 08:54
|modify
|49
|0.50
|1.2081
|1.2085
|1.2161
|197
|2006.01.18 08:55
|modify
|49
|0.50
|1.2081
|1.2088
|1.2161
|198
|2006.01.18 08:56
|s/l
|49
|0.50
|1.2088
|1.2088
|1.2161
|35.00
|10797.95
|199
|2006.01.18 08:59
|buy
|50
|0.50
|1.2084
|1.2045
|1.2164
|200
|2006.01.18 09:01
|modify
|50
|0.50
|1.2084
|1.2104
|1.2164
|201
|2006.01.18 09:02
|s/l
|50
|0.50
|1.2104
|1.2104
|1.2164
|100.00
|10897.95
|202
|2006.01.19 00:00
|buy
|51
|0.50
|1.2113
|1.2074
|1.2193
|203
|2006.01.19 10:59
|s/l
|51
|0.50
|1.2074
|1.2074
|1.2193
|-195.00
|10702.95
|204
|2006.01.19 10:59
|buy
|52
|0.50
|1.2075
|1.2036
|1.2155
|205
|2006.01.19 16:34
|modify
|52
|0.50
|1.2075
|1.2077
|1.2155
|206
|2006.01.19 16:35
|modify
|52
|0.50
|1.2075
|1.2086
|1.2155
|207
|2006.01.19 16:36
|s/l
|52
|0.50
|1.2086
|1.2086
|1.2155
|55.00
|10757.95
|208
|2006.01.19 16:36
|buy
|53
|0.50
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|209
|2006.01.19 16:40
|modify
|53
|0.50
|1.2083
|1.2085
|1.2163
|210
|2006.01.19 16:41
|s/l
|53
|0.50
|1.2085
|1.2085
|1.2163
|10.00
|10767.95
|211
|2006.01.19 16:41
|buy
|54
|0.50
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|212
|2006.01.19 16:41
|modify
|54
|0.50
|1.2083
|1.2087
|1.2163
|213
|2006.01.19 16:42
|s/l
|54
|0.50
|1.2087
|1.2087
|1.2163
|20.00
|10787.95
|214
|2006.01.19 16:42
|buy
|55
|0.50
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|215
|2006.01.19 16:42
|modify
|55
|0.50
|1.2083
|1.2095
|1.2163
|216
|2006.01.19 16:43
|s/l
|55
|0.50
|1.2095
|1.2095
|1.2163
|60.00
|10847.95
|217
|2006.01.19 16:43
|buy
|56
|0.50
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|218
|2006.01.19 16:43
|modify
|56
|0.50
|1.2083
|1.2094
|1.2163
|219
|2006.01.19 16:44
|s/l
|56
|0.50
|1.2094
|1.2094
|1.2163
|55.00
|10902.95
|220
|2006.01.19 16:44
|buy
|57
|0.50
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|221
|2006.01.19 16:44
|modify
|57
|0.50
|1.2083
|1.2095
|1.2163
|222
|2006.01.19 16:47
|s/l
|57
|0.50
|1.2095
|1.2095
|1.2163
|60.00
|10962.95
|223
|2006.01.19 16:47
|buy
|58
|0.50
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|224
|2006.01.19 16:47
|modify
|58
|0.50
|1.2083
|1.2091
|1.2163
|225
|2006.01.19 16:49
|s/l
|58
|0.50
|1.2091
|1.2091
|1.2163
|40.00
|11002.95
|226
|2006.01.19 16:49
|buy
|59
|0.60
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|227
|2006.01.19 16:49
|modify
|59
|0.60
|1.2083
|1.2092
|1.2163
|228
|2006.01.19 16:50
|s/l
|59
|0.60
|1.2092
|1.2092
|1.2163
|54.00
|11056.95
|229
|2006.01.19 16:50
|buy
|60
|0.60
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|230
|2006.01.19 16:50
|modify
|60
|0.60
|1.2083
|1.2092
|1.2163
|231
|2006.01.19 16:51
|s/l
|60
|0.60
|1.2092
|1.2092
|1.2163
|54.00
|11110.95
|232
|2006.01.19 16:51
|buy
|61
|0.60
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|233
|2006.01.19 16:51
|modify
|61
|0.60
|1.2083
|1.2093
|1.2163
|234
|2006.01.19 16:53
|s/l
|61
|0.60
|1.2093
|1.2093
|1.2163
|60.00
|11170.95
|235
|2006.01.19 16:53
|buy
|62
|0.60
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|236
|2006.01.19 16:53
|modify
|62
|0.60
|1.2083
|1.2092
|1.2163
|237
|2006.01.19 16:53
|s/l
|62
|0.60
|1.2092
|1.2092
|1.2163
|54.00
|11224.95
|238
|2006.01.19 16:53
|buy
|63
|0.60
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|239
|2006.01.19 17:00
|modify
|63
|0.60
|1.2083
|1.2090
|1.2163
|240
|2006.01.19 17:18
|modify
|63
|0.60
|1.2083
|1.2091
|1.2163
|241
|2006.01.19 17:59
|modify
|63
|0.60
|1.2083
|1.2093
|1.2163
|242
|2006.01.19 18:00
|modify
|63
|0.60
|1.2083
|1.2094
|1.2163
|243
|2006.01.19 18:00
|modify
|63
|0.60
|1.2083
|1.2096
|1.2163
|244
|2006.01.19 18:50
|modify
|63
|0.60
|1.2083
|1.2097
|1.2163
|245
|2006.01.19 20:31
|s/l
|63
|0.60
|1.2097
|1.2097
|1.2163
|84.00
|11308.95
|246
|2006.01.19 20:31
|sell
|64
|0.60
|1.2091
|1.2128
|1.2016
|247
|2006.01.20 08:29
|modify
|64
|0.60
|1.2091
|1.2091
|1.2016
|248
|2006.01.20 08:30
|modify
|64
|0.60
|1.2091
|1.2090
|1.2016
|249
|2006.01.20 09:29
|s/l
|64
|0.60
|1.2090
|1.2090
|1.2016
|8.57
|11317.51
|250
|2006.01.20 09:29
|sell
|65
|0.60
|1.2088
|1.2125
|1.2013
|251
|2006.01.20 11:00
|modify
|65
|0.60
|1.2088
|1.2088
|1.2013
|252
|2006.01.20 15:00
|s/l
|65
|0.60
|1.2088
|1.2088
|1.2013
|0.00
|11317.51
|253
|2006.01.20 15:00
|sell
|66
|0.60
|1.2089
|1.2126
|1.2014
|254
|2006.01.20 20:00
|s/l
|66
|0.60
|1.2126
|1.2126
|1.2014
|-222.00
|11095.51
|255
|2006.01.20 20:00
|sell
|67
|0.60
|1.2127
|1.2164
|1.2052
|256
|2006.01.23 01:03
|s/l
|67
|0.60
|1.2164
|1.2164
|1.2052
|-219.43
|10876.08
|257
|2006.01.23 20:00
|buy
|68
|0.40
|1.2295
|1.2256
|1.2375
|258
|2006.01.24 00:42
|modify
|68
|0.40
|1.2295
|1.2295
|1.2375
|259
|2006.01.24 02:09
|s/l
|68
|0.40
|1.2295
|1.2295
|1.2375
|-2.76
|10873.32
|260
|2006.01.24 02:09
|buy
|69
|0.40
|1.2296
|1.2257
|1.2376
|261
|2006.01.25 10:55
|modify
|69
|0.40
|1.2296
|1.2297
|1.2376
|262
|2006.01.25 10:56
|s/l
|69
|0.40
|1.2297
|1.2297
|1.2376
|1.24
|10874.57
|263
|2006.01.27 04:30
|buy
|70
|0.50
|1.2206
|1.2167
|1.2286
|264
|2006.01.27 17:29
|s/l
|70
|0.50
|1.2167
|1.2167
|1.2286
|-195.00
|10679.57
|265
|2006.01.27 17:29
|sell
|71
|0.50
|1.2161
|1.2198
|1.2086
|266
|2006.01.27 17:30
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2155
|1.2086
|267
|2006.01.27 17:33
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2154
|1.2086
|268
|2006.01.27 17:33
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2153
|1.2086
|269
|2006.01.27 17:38
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2152
|1.2086
|270
|2006.01.27 17:40
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2151
|1.2086
|271
|2006.01.27 17:41
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2150
|1.2086
|272
|2006.01.27 17:50
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2146
|1.2086
|273
|2006.01.27 17:50
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2145
|1.2086
|274
|2006.01.27 18:20
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2144
|1.2086
|275
|2006.01.27 18:20
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2143
|1.2086
|276
|2006.01.27 18:21
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2142
|1.2086
|277
|2006.01.27 18:24
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2141
|1.2086
|278
|2006.01.27 18:26
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2140
|1.2086
|279
|2006.01.27 18:26
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2139
|1.2086
|280
|2006.01.27 18:26
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2137
|1.2086
|281
|2006.01.27 19:17
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2136
|1.2086
|282
|2006.01.27 19:17
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2135
|1.2086
|283
|2006.01.27 20:00
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2119
|1.2086
|284
|2006.01.27 20:00
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2117
|1.2086
|285
|2006.01.27 20:01
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2116
|1.2086
|286
|2006.01.27 20:01
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2115
|1.2086
|287
|2006.01.27 20:30
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2114
|1.2086
|288
|2006.01.30 02:52
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2112
|1.2086
|289
|2006.01.30 03:20
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2110
|1.2086
|290
|2006.01.30 04:10
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2109
|1.2086
|291
|2006.01.30 04:10
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2108
|1.2086
|292
|2006.01.30 04:12
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2107
|1.2086
|293
|2006.01.30 05:12
|modify
|71
|0.50
|1.2161
|1.2106
|1.2086
|294
|2006.01.30 07:36
|s/l
|71
|0.50
|1.2106
|1.2106
|1.2086
|277.14
|10956.70
|295
|2006.01.30 07:36
|sell
|72
|0.50
|1.2105
|1.2142
|1.2030
|296
|2006.01.30 10:30
|modify
|72
|0.50
|1.2105
|1.2102
|1.2030
|297
|2006.01.30 10:30
|modify
|72
|0.50
|1.2105
|1.2101
|1.2030
|298
|2006.01.30 11:29
|modify
|72
|0.50
|1.2105
|1.2100
|1.2030
|299
|2006.01.30 14:34
|modify
|72
|0.50
|1.2105
|1.2098
|1.2030
|300
|2006.01.30 15:04
|modify
|72
|0.50
|1.2105
|1.2097
|1.2030
|301
|2006.01.30 15:05
|modify
|72
|0.50
|1.2105
|1.2096
|1.2030
|302
|2006.01.30 15:29
|modify
|72
|0.50
|1.2105
|1.2092
|1.2030
|303
|2006.01.30 15:32
|s/l
|72
|0.50
|1.2092
|1.2092
|1.2030
|65.00
|11021.70
|304
|2006.01.30 15:32
|sell
|73
|0.60
|1.2090
|1.2127
|1.2015
|305
|2006.01.31 14:29
|s/l
|73
|0.60
|1.2127
|1.2127
|1.2015
|-219.43
|10802.27
|306
|2006.01.31 14:29
|sell
|74
|0.50
|1.2129
|1.2166
|1.2054
|307
|2006.01.31 18:15
|s/l
|74
|0.50
|1.2166
|1.2166
|1.2054
|-185.00
|10617.27
|308
|2006.01.31 18:15
|sell
|75
|0.40
|1.2166
|1.2203
|1.2091
|309
|2006.01.31 18:29
|modify
|75
|0.40
|1.2166
|1.2161
|1.2091
|310
|2006.01.31 18:30
|s/l
|75
|0.40
|1.2161
|1.2161
|1.2091
|20.00
|10637.27
|311
|2006.01.31 18:30
|sell
|76
|0.50
|1.2167
|1.2204
|1.2092
|312
|2006.01.31 21:29
|modify
|76
|0.50
|1.2167
|1.2166
|1.2092
|313
|2006.01.31 21:29
|modify
|76
|0.50
|1.2167
|1.2155
|1.2092
|314
|2006.01.31 21:30
|modify
|76
|0.50
|1.2167
|1.2154
|1.2092
|315
|2006.01.31 22:15
|s/l
|76
|0.50
|1.2154
|1.2154
|1.2092
|65.00
|10702.27
|316
|2006.01.31 22:15
|sell
|77
|0.50
|1.2153
|1.2190
|1.2078
|317
|2006.02.01 11:01
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2146
|1.2078
|318
|2006.02.01 11:04
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2145
|1.2078
|319
|2006.02.01 11:24
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2144
|1.2078
|320
|2006.02.01 11:45
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2143
|1.2078
|321
|2006.02.01 11:45
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2141
|1.2078
|322
|2006.02.01 11:45
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2139
|1.2078
|323
|2006.02.01 11:46
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2138
|1.2078
|324
|2006.02.01 12:59
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2124
|1.2078
|325
|2006.02.01 13:00
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2120
|1.2078
|326
|2006.02.01 13:35
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2119
|1.2078
|327
|2006.02.01 13:39
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2118
|1.2078
|328
|2006.02.01 15:00
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2111
|1.2078
|329
|2006.02.01 15:05
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2110
|1.2078
|330
|2006.02.01 15:05
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2109
|1.2078
|331
|2006.02.01 15:06
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2108
|1.2078
|332
|2006.02.01 15:06
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2107
|1.2078
|333
|2006.02.01 15:09
|modify
|77
|0.50
|1.2153
|1.2105
|1.2078
|334
|2006.02.01 16:11
|s/l
|77
|0.50
|1.2105
|1.2105
|1.2078
|242.14
|10944.41
|335
|2006.02.01 16:11
|sell
|78
|0.50
|1.2107
|1.2144
|1.2032
|336
|2006.02.01 18:02
|modify
|78
|0.50
|1.2107
|1.2107
|1.2032
|337
|2006.02.01 18:02
|modify
|78
|0.50
|1.2107
|1.2106
|1.2032
|338
|2006.02.01 19:00
|modify
|78
|0.50
|1.2107
|1.2102
|1.2032
|339
|2006.02.01 19:00
|modify
|78
|0.50
|1.2107
|1.2101
|1.2032
|340
|2006.02.01 19:30
|modify
|78
|0.50
|1.2107
|1.2095
|1.2032
|341
|2006.02.01 21:00
|modify
|78
|0.50
|1.2107
|1.2081
|1.2032
|342
|2006.02.01 21:00
|modify
|78
|0.50
|1.2107
|1.2078
|1.2032
|343
|2006.02.01 21:11
|modify
|78
|0.50
|1.2107
|1.2077
|1.2032
|344
|2006.02.01 23:29
|modify
|78
|0.50
|1.2107
|1.2076
|1.2032
|345
|2006.02.01 23:30
|modify
|78
|0.50
|1.2107
|1.2075
|1.2032
|346
|2006.02.02 01:30
|s/l
|78
|0.50
|1.2075
|1.2075
|1.2032
|166.42
|11110.83
|347
|2006.02.02 01:30
|sell
|79
|0.60
|1.2075
|1.2112
|1.2000
|348
|2006.02.02 07:30
|modify
|79
|0.60
|1.2075
|1.2066
|1.2000
|349
|2006.02.02 07:30
|modify
|79
|0.60
|1.2075
|1.2063
|1.2000
|350
|2006.02.02 07:37
|modify
|79
|0.60
|1.2075
|1.2062
|1.2000
|351
|2006.02.02 08:00
|modify
|79
|0.60
|1.2075
|1.2061
|1.2000
|352
|2006.02.02 09:00
|s/l
|79
|0.60
|1.2061
|1.2061
|1.2000
|84.00
|11194.83
|353
|2006.02.02 09:00
|sell
|80
|0.60
|1.2064
|1.2101
|1.1989
|354
|2006.02.02 17:23
|s/l
|80
|0.60
|1.2101
|1.2101
|1.1989
|-222.00
|10972.83
|355
|2006.02.02 17:23
|sell
|81
|0.50
|1.2099
|1.2136
|1.2024
|356
|2006.02.03 09:02
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2099
|1.2024
|357
|2006.02.03 09:30
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2096
|1.2024
|358
|2006.02.03 09:47
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2095
|1.2024
|359
|2006.02.03 09:55
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2093
|1.2024
|360
|2006.02.03 11:00
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2092
|1.2024
|361
|2006.02.03 11:00
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2091
|1.2024
|362
|2006.02.03 11:54
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2090
|1.2024
|363
|2006.02.03 12:40
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2087
|1.2024
|364
|2006.02.03 13:00
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2086
|1.2024
|365
|2006.02.03 13:00
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2085
|1.2024
|366
|2006.02.03 13:00
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2084
|1.2024
|367
|2006.02.03 13:06
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2083
|1.2024
|368
|2006.02.03 13:14
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2081
|1.2024
|369
|2006.02.03 13:29
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2080
|1.2024
|370
|2006.02.03 15:10
|modify
|81
|0.50
|1.2099
|1.2074
|1.2024
|371
|2006.02.03 15:56
|t/p
|81
|0.50
|1.2024
|1.2074
|1.2024
|377.14
|11349.96
|372
|2006.02.03 15:56
|sell
|82
|0.60
|1.1995
|1.2032
|1.1920
|373
|2006.02.03 16:29
|modify
|82
|0.60
|1.1995
|1.1994
|1.1920
|374
|2006.02.03 16:30
|s/l
|82
|0.60
|1.1994
|1.1994
|1.1920
|6.00
|11355.96
|375
|2006.02.03 16:30
|sell
|83
|0.60
|1.1992
|1.2029
|1.1917
|376
|2006.02.06 00:00
|s/l
|83
|0.60
|1.2029
|1.2029
|1.1917
|-219.43
|11136.53
|377
|2006.02.06 00:00
|sell
|84
|0.60
|1.2034
|1.2071
|1.1959
|378
|2006.02.06 08:44
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2033
|1.1959
|379
|2006.02.06 09:28
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2024
|1.1959
|380
|2006.02.06 09:30
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2018
|1.1959
|381
|2006.02.06 09:30
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2017
|1.1959
|382
|2006.02.06 09:30
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2016
|1.1959
|383
|2006.02.06 09:30
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2014
|1.1959
|384
|2006.02.06 10:30
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2012
|1.1959
|385
|2006.02.06 10:34
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2011
|1.1959
|386
|2006.02.06 10:34
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2010
|1.1959
|387
|2006.02.06 10:35
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2009
|1.1959
|388
|2006.02.06 10:36
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2008
|1.1959
|389
|2006.02.06 11:00
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2006
|1.1959
|390
|2006.02.06 12:00
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.2005
|1.1959
|391
|2006.02.06 13:00
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1995
|1.1959
|392
|2006.02.06 13:30
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1994
|1.1959
|393
|2006.02.06 13:30
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1993
|1.1959
|394
|2006.02.06 15:00
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1990
|1.1959
|395
|2006.02.06 15:00
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1989
|1.1959
|396
|2006.02.06 15:00
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1988
|1.1959
|397
|2006.02.06 15:01
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1987
|1.1959
|398
|2006.02.06 15:01
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1986
|1.1959
|399
|2006.02.06 19:00
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1981
|1.1959
|400
|2006.02.06 19:09
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1980
|1.1959
|401
|2006.02.06 19:10
|modify
|84
|0.60
|1.2034
|1.1979
|1.1959
|402
|2006.02.06 19:11
|t/p
|84
|0.60
|1.1959
|1.1979
|1.1959
|450.00
|11586.53
|403
|2006.02.06 19:11
|sell
|85
|0.60
|1.1955
|1.1992
|1.1880
|404
|2006.02.07 09:09
|s/l
|85
|0.60
|1.1992
|1.1992
|1.1880
|-219.43
|11367.10
|405
|2006.02.07 09:09
|sell
|86
|0.60
|1.1993
|1.2030
|1.1918
|406
|2006.02.07 14:00
|modify
|86
|0.60
|1.1993
|1.1988
|1.1918
|407
|2006.02.07 14:37
|s/l
|86
|0.60
|1.1988
|1.1988
|1.1918
|30.00
|11397.10
|408
|2006.02.07 14:37
|sell
|87
|0.60
|1.1986
|1.2023
|1.1911
|409
|2006.02.07 17:11
|modify
|87
|0.60
|1.1986
|1.1981
|1.1911
|410
|2006.02.07 17:34
|modify
|87
|0.60
|1.1986
|1.1980
|1.1911
|411
|2006.02.07 17:59
|modify
|87
|0.60
|1.1986
|1.1973
|1.1911
|412
|2006.02.07 18:00
|modify
|87
|0.60
|1.1986
|1.1972
|1.1911
|413
|2006.02.07 18:00
|s/l
|87
|0.60
|1.1972
|1.1972
|1.1911
|84.00
|11481.10
|414
|2006.02.07 18:00
|sell
|88
|0.60
|1.1971
|1.2008
|1.1896
|415
|2006.02.08 14:08
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1970
|1.1896
|416
|2006.02.08 17:00
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1969
|1.1896
|417
|2006.02.08 17:01
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1968
|1.1896
|418
|2006.02.08 17:53
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1964
|1.1896
|419
|2006.02.08 18:00
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1956
|1.1896
|420
|2006.02.08 18:00
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1955
|1.1896
|421
|2006.02.08 18:02
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1954
|1.1896
|422
|2006.02.08 18:06
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1953
|1.1896
|423
|2006.02.08 18:09
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1952
|1.1896
|424
|2006.02.08 18:10
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1951
|1.1896
|425
|2006.02.08 18:11
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1950
|1.1896
|426
|2006.02.08 18:11
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1949
|1.1896
|427
|2006.02.08 18:11
|modify
|88
|0.60
|1.1971
|1.1948
|1.1896
|428
|2006.02.08 18:52
|s/l
|88
|0.60
|1.1948
|1.1948
|1.1896
|140.57
|11621.66
|429
|2006.02.08 18:52
|sell
|89
|0.60
|1.1947
|1.1984
|1.1872
|430
|2006.02.09 02:00
|s/l
|89
|0.60
|1.1984
|1.1984
|1.1872
|-214.30
|11407.36
|431
|2006.02.09 02:00
|sell
|90
|0.60
|1.1984
|1.2021
|1.1909
|432
|2006.02.09 02:29
|modify
|90
|0.60
|1.1984
|1.1983
|1.1909
|433
|2006.02.09 02:59
|s/l
|90
|0.60
|1.1983
|1.1983
|1.1909
|6.00
|11413.36
|434
|2006.02.09 02:59
|sell
|91
|0.60
|1.1986
|1.2023
|1.1911
|435
|2006.02.09 04:59
|modify
|91
|0.60
|1.1986
|1.1985
|1.1911
|436
|2006.02.09 06:08
|s/l
|91
|0.60
|1.1985
|1.1985
|1.1911
|6.00
|11419.36
|437
|2006.02.09 06:08
|sell
|92
|0.60
|1.1983
|1.2020
|1.1908
|438
|2006.02.09 17:00
|modify
|92
|0.60
|1.1983
|1.1971
|1.1908
|439
|2006.02.09 19:00
|s/l
|92
|0.60
|1.1971
|1.1971
|1.1908
|72.00
|11491.36
|440
|2006.02.09 19:00
|sell
|93
|0.60
|1.1971
|1.2008
|1.1896
|441
|2006.02.10 15:00
|s/l
|93
|0.60
|1.2008
|1.2008
|1.1896
|-219.43
|11271.93
|442
|2006.02.14 04:00
|sell
|94
|0.60
|1.1896
|1.1933
|1.1821
|443
|2006.02.14 15:30
|modify
|94
|0.60
|1.1896
|1.1893
|1.1821
|444
|2006.02.14 15:30
|modify
|94
|0.60
|1.1896
|1.1891
|1.1821
|445
|2006.02.14 15:33
|modify
|94
|0.60
|1.1896
|1.1890
|1.1821
|446
|2006.02.14 17:21
|s/l
|94
|0.60
|1.1890
|1.1890
|1.1821
|36.00
|11307.93
|447
|2006.02.14 17:21
|sell
|95
|0.60
|1.1891
|1.1928
|1.1816
|448
|2006.02.15 02:42
|s/l
|95
|0.60
|1.1928
|1.1928
|1.1816
|-219.43
|11088.50
|449
|2006.02.15 02:42
|sell
|96
|0.60
|1.1926
|1.1963
|1.1851
|450
|2006.02.15 11:36
|modify
|96
|0.60
|1.1926
|1.1926
|1.1851
|451
|2006.02.15 15:01
|s/l
|96
|0.60
|1.1926
|1.1926
|1.1851
|0.00
|11088.50
|452
|2006.02.15 15:01
|sell
|97
|0.60
|1.1926
|1.1963
|1.1851
|453
|2006.02.15 17:30
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1908
|1.1851
|454
|2006.02.15 17:30
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1907
|1.1851
|455
|2006.02.15 17:30
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1905
|1.1851
|456
|2006.02.15 17:30
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1904
|1.1851
|457
|2006.02.15 17:31
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1903
|1.1851
|458
|2006.02.15 17:31
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1902
|1.1851
|459
|2006.02.15 18:33
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1901
|1.1851
|460
|2006.02.15 18:33
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1900
|1.1851
|461
|2006.02.15 18:33
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1898
|1.1851
|462
|2006.02.15 18:39
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1897
|1.1851
|463
|2006.02.15 18:55
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1896
|1.1851
|464
|2006.02.15 20:11
|modify
|97
|0.60
|1.1926
|1.1895
|1.1851
|465
|2006.02.16 00:01
|s/l
|97
|0.60
|1.1895
|1.1895
|1.1851
|193.70
|11282.20
|466
|2006.02.16 00:01
|sell
|98
|0.60
|1.1893
|1.1930
|1.1818
|467
|2006.02.16 10:30
|modify
|98
|0.60
|1.1893
|1.1893
|1.1818
|468
|2006.02.16 11:00
|modify
|98
|0.60
|1.1893
|1.1890
|1.1818
|469
|2006.02.16 11:00
|modify
|98
|0.60
|1.1893
|1.1889
|1.1818
|470
|2006.02.16 12:01
|modify
|98
|0.60
|1.1893
|1.1888
|1.1818
|471
|2006.02.16 12:01
|modify
|98
|0.60
|1.1893
|1.1886
|1.1818
|472
|2006.02.16 12:01
|modify
|98
|0.60
|1.1893
|1.1885
|1.1818
|473
|2006.02.16 13:00
|modify
|98
|0.60
|1.1893
|1.1883
|1.1818
|474
|2006.02.16 13:00
|modify
|98
|0.60
|1.1893
|1.1882
|1.1818
|475
|2006.02.16 13:29
|modify
|98
|0.60
|1.1893
|1.1876
|1.1818
|476
|2006.02.16 15:35
|s/l
|98
|0.60
|1.1876
|1.1876
|1.1818
|102.00
|11384.20
|477
|2006.02.16 15:35
|sell
|99
|0.60
|1.1875
|1.1912
|1.1800
|478
|2006.02.17 16:18
|s/l
|99
|0.60
|1.1912
|1.1912
|1.1800
|-219.43
|11164.76
|479
|2006.02.17 16:18
|sell
|100
|0.60
|1.1915
|1.1952
|1.1840
|480
|2006.02.17 16:19
|modify
|100
|0.60
|1.1915
|1.1903
|1.1840
|481
|2006.02.17 16:19
|s/l
|100
|0.60
|1.1903
|1.1903
|1.1840
|72.00
|11236.76
|482
|2006.02.17 16:19
|sell
|101
|0.60
|1.1920
|1.1957
|1.1845
|483
|2006.02.17 16:20
|modify
|101
|0.60
|1.1920
|1.1903
|1.1845
|484
|2006.02.17 16:20
|s/l
|101
|0.60
|1.1903
|1.1903
|1.1845
|102.00
|11338.76
|485
|2006.02.17 16:20
|sell
|102
|0.60
|1.1918
|1.1955
|1.1843
|486
|2006.02.17 16:21
|modify
|102
|0.60
|1.1918
|1.1903
|1.1843
|487
|2006.02.17 16:21
|s/l
|102
|0.60
|1.1903
|1.1903
|1.1843
|90.00
|11428.76
|488
|2006.02.17 16:21
|sell
|103
|0.60
|1.1927
|1.1964
|1.1852
|489
|2006.02.17 16:21
|modify
|103
|0.60
|1.1927
|1.1903
|1.1852
|490
|2006.02.17 16:29
|modify
|103
|0.60
|1.1927
|1.1898
|1.1852
|491
|2006.02.17 16:30
|s/l
|103
|0.60
|1.1898
|1.1898
|1.1852
|174.00
|11602.76
|492
|2006.02.17 16:30
|sell
|104
|0.60
|1.1923
|1.1960
|1.1848
|493
|2006.02.17 16:31
|modify
|104
|0.60
|1.1923
|1.1918
|1.1848
|494
|2006.02.17 16:31
|s/l
|104
|0.60
|1.1918
|1.1918
|1.1848
|30.00
|11632.76
|495
|2006.02.17 16:31
|sell
|105
|0.60
|1.1924
|1.1961
|1.1849
|496
|2006.02.17 16:32
|modify
|105
|0.60
|1.1924
|1.1918
|1.1849
|497
|2006.02.17 16:32
|s/l
|105
|0.60
|1.1918
|1.1918
|1.1849
|36.00
|11668.76
|498
|2006.02.17 16:32
|sell
|106
|0.60
|1.1935
|1.1972
|1.1860
|499
|2006.02.17 16:33
|modify
|106
|0.60
|1.1935
|1.1918
|1.1860
|500
|2006.02.17 16:33
|s/l
|106
|0.60
|1.1918
|1.1918
|1.1860
|102.00
|11770.76
|501
|2006.02.17 16:33
|sell
|107
|0.60
|1.1934
|1.1971
|1.1859
|502
|2006.02.17 16:34
|modify
|107
|0.60
|1.1934
|1.1918
|1.1859
|503
|2006.02.17 16:34
|s/l
|107
|0.60
|1.1918
|1.1918
|1.1859
|96.00
|11866.76
|504
|2006.02.17 16:34
|sell
|108
|0.60
|1.1934
|1.1971
|1.1859
|505
|2006.02.17 16:35
|modify
|108
|0.60
|1.1934
|1.1918
|1.1859
|506
|2006.02.17 16:35
|s/l
|108
|0.60
|1.1918
|1.1918
|1.1859
|96.00
|11962.76
|507
|2006.02.17 16:35
|sell
|109
|0.60
|1.1933
|1.1970
|1.1858
|508
|2006.02.17 16:36
|modify
|109
|0.60
|1.1933
|1.1918
|1.1858
|509
|2006.02.17 16:36
|s/l
|109
|0.60
|1.1918
|1.1918
|1.1858
|90.00
|12052.76
|510
|2006.02.17 16:36
|sell
|110
|0.60
|1.1934
|1.1971
|1.1859
|511
|2006.02.17 16:36
|modify
|110
|0.60
|1.1934
|1.1918
|1.1859
|512
|2006.02.17 16:59
|modify
|110
|0.60
|1.1934
|1.1916
|1.1859
|513
|2006.02.17 17:00
|modify
|110
|0.60
|1.1934
|1.1915
|1.1859
|514
|2006.02.17 17:00
|s/l
|110
|0.60
|1.1915
|1.1915
|1.1859
|114.00
|12166.76
|515
|2006.02.17 17:00
|sell
|111
|0.60
|1.1918
|1.1955
|1.1843
|516
|2006.02.17 19:29
|modify
|111
|0.60
|1.1918
|1.1901
|1.1843
|517
|2006.02.17 19:30
|modify
|111
|0.60
|1.1918
|1.1900
|1.1843
|518
|2006.02.17 19:30
|s/l
|111
|0.60
|1.1900
|1.1900
|1.1843
|108.00
|12274.76
|519
|2006.02.17 19:30
|sell
|112
|0.60
|1.1921
|1.1958
|1.1846
|520
|2006.02.20 03:21
|s/l
|112
|0.60
|1.1958
|1.1958
|1.1846
|-219.43
|12055.33
|521
|2006.02.22 12:00
|sell
|113
|0.60
|1.1876
|1.1913
|1.1801
|522
|2006.02.22 18:23
|s/l
|113
|0.60
|1.1913
|1.1913
|1.1801
|-222.00
|11833.33
|523
|2006.02.22 18:23
|sell
|114
|0.40
|1.1911
|1.1948
|1.1836
|524
|2006.02.22 18:30
|modify
|114
|0.40
|1.1911
|1.1911
|1.1836
|525
|2006.02.22 18:38
|s/l
|114
|0.40
|1.1911
|1.1911
|1.1836
|0.00
|11833.33
|526
|2006.02.22 18:38
|sell
|115
|0.40
|1.1912
|1.1949
|1.1837
|527
|2006.02.23 11:50
|s/l
|115
|0.40
|1.1949
|1.1949
|1.1837
|-142.87
|11690.46
|528
|2006.02.23 11:50
|sell
|116
|0.30
|1.1947
|1.1984
|1.1872
|529
|2006.02.23 16:30
|modify
|116
|0.30
|1.1947
|1.1930
|1.1872
|530
|2006.02.23 18:18
|s/l
|116
|0.30
|1.1930
|1.1930
|1.1872
|51.00
|11741.46
|531
|2006.02.23 18:18
|sell
|117
|0.60
|1.1928
|1.1965
|1.1853
|532
|2006.02.24 10:00
|modify
|117
|0.60
|1.1928
|1.1920
|1.1853
|533
|2006.02.24 10:18
|modify
|117
|0.60
|1.1928
|1.1919
|1.1853
|534
|2006.02.24 10:18
|modify
|117
|0.60
|1.1928
|1.1918
|1.1853
|535
|2006.02.24 10:20
|modify
|117
|0.60
|1.1928
|1.1917
|1.1853
|536
|2006.02.24 10:20
|modify
|117
|0.60
|1.1928
|1.1916
|1.1853
|537
|2006.02.24 10:29
|modify
|117
|0.60
|1.1928
|1.1915
|1.1853
|538
|2006.02.24 12:30
|modify
|117
|0.60
|1.1928
|1.1913
|1.1853
|539
|2006.02.24 12:30
|modify
|117
|0.60
|1.1928
|1.1912
|1.1853
|540
|2006.02.24 12:31
|modify
|117
|0.60
|1.1928
|1.1911
|1.1853
|541
|2006.02.24 14:35
|s/l
|117
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1853
|104.57
|11846.03
|542
|2006.02.24 14:40
|buy
|118
|0.60
|1.1898
|1.1859
|1.1978
|543
|2006.02.27 01:00
|s/l
|118
|0.60
|1.1859
|1.1859
|1.1978
|-238.13
|11607.89
|544
|2006.02.27 01:00
|sell
|119
|0.60
|1.1835
|1.1872
|1.1760
|545
|2006.02.27 06:59
|s/l
|119
|0.60
|1.1872
|1.1872
|1.1760
|-222.00
|11385.89
|546
|2006.02.27 06:59
|sell
|120
|0.40
|1.1872
|1.1909
|1.1797
|547
|2006.02.27 09:09
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1872
|1.1797
|548
|2006.02.27 09:10
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1871
|1.1797
|549
|2006.02.27 09:10
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1870
|1.1797
|550
|2006.02.27 09:10
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1868
|1.1797
|551
|2006.02.27 09:10
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1867
|1.1797
|552
|2006.02.27 10:08
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1866
|1.1797
|553
|2006.02.27 10:16
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1865
|1.1797
|554
|2006.02.27 10:17
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1864
|1.1797
|555
|2006.02.27 10:26
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1863
|1.1797
|556
|2006.02.27 10:27
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1862
|1.1797
|557
|2006.02.27 10:28
|modify
|120
|0.40
|1.1872
|1.1861
|1.1797
|558
|2006.02.27 17:37
|s/l
|120
|0.40
|1.1861
|1.1861
|1.1797
|44.00
|11429.89
|559
|2006.02.27 17:37
|sell
|121
|0.60
|1.1860
|1.1897
|1.1785
|560
|2006.02.28 02:59
|modify
|121
|0.60
|1.1860
|1.1857
|1.1785
|561
|2006.02.28 04:20
|s/l
|121
|0.60
|1.1857
|1.1857
|1.1785
|20.57
|11450.46
|562
|2006.02.28 04:20
|sell
|122
|0.60
|1.1855
|1.1892
|1.1780
|563
|2006.02.28 12:38
|s/l
|122
|0.60
|1.1892
|1.1892
|1.1780
|-222.00
|11228.46
|564
|2006.02.28 12:38
|sell
|123
|0.60
|1.1890
|1.1927
|1.1815
|565
|2006.02.28 16:30
|s/l
|123
|0.60
|1.1927
|1.1927
|1.1815
|-222.00
|11006.46
|566
|2006.02.28 16:30
|sell
|124
|0.40
|1.1926
|1.1963
|1.1851
|567
|2006.02.28 16:31
|modify
|124
|0.40
|1.1926
|1.1911
|1.1851
|568
|2006.02.28 16:31
|s/l
|124
|0.40
|1.1911
|1.1911
|1.1851
|60.00
|11066.46
|569
|2006.02.28 16:31
|sell
|125
|0.60
|1.1929
|1.1966
|1.1854
|570
|2006.02.28 16:32
|modify
|125
|0.60
|1.1929
|1.1911
|1.1854
|571
|2006.02.28 16:32
|s/l
|125
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1854
|108.00
|11174.46
|572
|2006.02.28 16:32
|sell
|126
|0.60
|1.1928
|1.1965
|1.1853
|573
|2006.02.28 16:33
|modify
|126
|0.60
|1.1928
|1.1911
|1.1853
|574
|2006.02.28 16:33
|s/l
|126
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1853
|102.00
|11276.46
|575
|2006.02.28 16:33
|sell
|127
|0.60
|1.1927
|1.1964
|1.1852
|576
|2006.02.28 16:34
|modify
|127
|0.60
|1.1927
|1.1911
|1.1852
|577
|2006.02.28 16:34
|s/l
|127
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1852
|96.00
|11372.46
|578
|2006.02.28 16:34
|sell
|128
|0.60
|1.1925
|1.1962
|1.1850
|579
|2006.02.28 16:35
|modify
|128
|0.60
|1.1925
|1.1911
|1.1850
|580
|2006.02.28 16:35
|s/l
|128
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1850
|84.00
|11456.46
|581
|2006.02.28 16:35
|sell
|129
|0.60
|1.1923
|1.1960
|1.1848
|582
|2006.02.28 16:36
|modify
|129
|0.60
|1.1923
|1.1911
|1.1848
|583
|2006.02.28 16:36
|s/l
|129
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1848
|72.00
|11528.46
|584
|2006.02.28 16:36
|sell
|130
|0.60
|1.1923
|1.1960
|1.1848
|585
|2006.02.28 16:40
|modify
|130
|0.60
|1.1923
|1.1911
|1.1848
|586
|2006.02.28 16:40
|s/l
|130
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1848
|72.00
|11600.46
|587
|2006.02.28 16:40
|sell
|131
|0.60
|1.1920
|1.1957
|1.1845
|588
|2006.02.28 16:43
|modify
|131
|0.60
|1.1920
|1.1911
|1.1845
|589
|2006.02.28 16:43
|s/l
|131
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1845
|54.00
|11654.46
|590
|2006.02.28 16:43
|sell
|132
|0.60
|1.1918
|1.1955
|1.1843
|591
|2006.02.28 16:44
|modify
|132
|0.60
|1.1918
|1.1911
|1.1843
|592
|2006.02.28 16:44
|s/l
|132
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1843
|42.00
|11696.46
|593
|2006.02.28 16:44
|sell
|133
|0.60
|1.1921
|1.1958
|1.1846
|594
|2006.02.28 16:45
|modify
|133
|0.60
|1.1921
|1.1911
|1.1846
|595
|2006.02.28 16:45
|s/l
|133
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1846
|60.00
|11756.46
|596
|2006.02.28 16:45
|sell
|134
|0.60
|1.1919
|1.1956
|1.1844
|597
|2006.02.28 16:47
|modify
|134
|0.60
|1.1919
|1.1911
|1.1844
|598
|2006.02.28 16:47
|s/l
|134
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1844
|48.00
|11804.46
|599
|2006.02.28 16:47
|sell
|135
|0.60
|1.1920
|1.1957
|1.1845
|600
|2006.02.28 16:48
|modify
|135
|0.60
|1.1920
|1.1911
|1.1845
|601
|2006.02.28 16:48
|s/l
|135
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1845
|54.00
|11858.46
|602
|2006.02.28 16:48
|sell
|136
|0.60
|1.1921
|1.1958
|1.1846
|603
|2006.02.28 16:49
|modify
|136
|0.60
|1.1921
|1.1911
|1.1846
|604
|2006.02.28 16:49
|s/l
|136
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1846
|60.00
|11918.46
|605
|2006.02.28 16:49
|sell
|137
|0.60
|1.1922
|1.1959
|1.1847
|606
|2006.02.28 16:50
|modify
|137
|0.60
|1.1922
|1.1911
|1.1847
|607
|2006.02.28 16:50
|s/l
|137
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1847
|66.00
|11984.46
|608
|2006.02.28 16:50
|sell
|138
|0.60
|1.1922
|1.1959
|1.1847
|609
|2006.02.28 16:53
|modify
|138
|0.60
|1.1922
|1.1911
|1.1847
|610
|2006.02.28 16:53
|s/l
|138
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1847
|66.00
|12050.46
|611
|2006.02.28 16:53
|sell
|139
|0.60
|1.1922
|1.1959
|1.1847
|612
|2006.02.28 16:55
|modify
|139
|0.60
|1.1922
|1.1911
|1.1847
|613
|2006.02.28 16:55
|s/l
|139
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1847
|66.00
|12116.46
|614
|2006.02.28 16:55
|sell
|140
|0.60
|1.1921
|1.1958
|1.1846
|615
|2006.02.28 16:56
|modify
|140
|0.60
|1.1921
|1.1911
|1.1846
|616
|2006.02.28 16:56
|s/l
|140
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1846
|60.00
|12176.46
|617
|2006.02.28 16:56
|sell
|141
|0.60
|1.1921
|1.1958
|1.1846
|618
|2006.02.28 16:57
|modify
|141
|0.60
|1.1921
|1.1911
|1.1846
|619
|2006.02.28 16:57
|s/l
|141
|0.60
|1.1911
|1.1911
|1.1846
|60.00
|12236.46
|620
|2006.02.28 16:57
|sell
|142
|0.60
|1.1925
|1.1962
|1.1850
|621
|2006.02.28 16:57
|modify
|142
|0.60
|1.1925
|1.1911
|1.1850
|622
|2006.02.28 16:59
|modify
|142
|0.60
|1.1925
|1.1909
|1.1850
|623
|2006.02.28 17:00
|s/l
|142
|0.60
|1.1909
|1.1909
|1.1850
|96.00
|12332.46
|624
|2006.02.28 17:00
|sell
|143
|0.60
|1.1922
|1.1959
|1.1847
|625
|2006.03.01 14:33
|s/l
|143
|0.60
|1.1959
|1.1959
|1.1847
|-219.43
|12113.03
|626
|2006.03.02 17:24
|buy
|144
|0.60
|1.2007
|1.1968
|1.2087
|627
|2006.03.02 20:25
|modify
|144
|0.60
|1.2007
|1.2012
|1.2087
|628
|2006.03.02 20:35
|modify
|144
|0.60
|1.2007
|1.2013
|1.2087
|629
|2006.03.02 21:19
|modify
|144
|0.60
|1.2007
|1.2014
|1.2087
|630
|2006.03.02 21:19
|modify
|144
|0.60
|1.2007
|1.2015
|1.2087
|631
|2006.03.02 21:24
|modify
|144
|0.60
|1.2007
|1.2016
|1.2087
|632
|2006.03.02 21:24
|modify
|144
|0.60
|1.2007
|1.2017
|1.2087
|633
|2006.03.02 21:25
|modify
|144
|0.60
|1.2007
|1.2018
|1.2087
|634
|2006.03.02 21:44
|modify
|144
|0.60
|1.2007
|1.2021
|1.2087
|635
|2006.03.02 23:00
|modify
|144
|0.60
|1.2007
|1.2022
|1.2087
|636
|2006.03.03 02:32
|s/l
|144
|0.60
|1.2022
|1.2022
|1.2087
|85.87
|12198.89
|637
|2006.03.03 02:32
|buy
|145
|0.60
|1.2023
|1.1984
|1.2103
|638
|2006.03.03 15:31
|modify
|145
|0.60
|1.2023
|1.2027
|1.2103
|639
|2006.03.03 15:32
|modify
|145
|0.60
|1.2023
|1.2028
|1.2103
|640
|2006.03.03 16:30
|modify
|145
|0.60
|1.2023
|1.2029
|1.2103
|641
|2006.03.03 17:00
|s/l
|145
|0.60
|1.2029
|1.2029
|1.2103
|36.00
|12234.89
|642
|2006.03.06 00:59
|buy
|146
|0.60
|1.2051
|1.2012
|1.2131
|643
|2006.03.06 01:00
|modify
|146
|0.60
|1.2051
|1.2060
|1.2131
|644
|2006.03.06 01:00
|modify
|146
|0.60
|1.2051
|1.2061
|1.2131
|645
|2006.03.06 01:00
|modify
|146
|0.60
|1.2051
|1.2062
|1.2131
|646
|2006.03.06 01:00
|modify
|146
|0.60
|1.2051
|1.2063
|1.2131
|647
|2006.03.06 01:02
|modify
|146
|0.60
|1.2051
|1.2066
|1.2131
|648
|2006.03.06 01:03
|modify
|146
|0.60
|1.2051
|1.2067
|1.2131
|649
|2006.03.06 01:27
|s/l
|146
|0.60
|1.2067
|1.2067
|1.2131
|96.00
|12330.89
|650
|2006.03.06 01:27
|buy
|147
|0.60
|1.2069
|1.2030
|1.2149
|651
|2006.03.06 13:04
|s/l
|147
|0.60
|1.2030
|1.2030
|1.2149
|-234.00
|12096.89
|652
|2006.03.06 16:00
|buy
|148
|0.60
|1.2022
|1.1983
|1.2102
|653
|2006.03.07 06:30
|s/l
|148
|0.60
|1.1983
|1.1983
|1.2102
|-238.13
|11858.76
|654
|2006.03.07 06:30
|buy
|149
|0.40
|1.1963
|1.1924
|1.2043
|655
|2006.03.07 11:00
|s/l
|149
|0.40
|1.1924
|1.1924
|1.2043
|-156.00
|11702.76
|656
|2006.03.07 11:00
|buy
|150
|0.30
|1.1926
|1.1887
|1.2006
|657
|2006.03.07 17:30
|s/l
|150
|0.30
|1.1887
|1.1887
|1.2006
|-117.00
|11585.76
|658
|2006.03.07 17:30
|sell
|151
|0.30
|1.1886
|1.1923
|1.1811
|659
|2006.03.08 10:51
|s/l
|151
|0.30
|1.1923
|1.1923
|1.1811
|-109.72
|11476.04
|660
|2006.03.08 10:51
|sell
|152
|0.20
|1.1921
|1.1958
|1.1846
|661
|2006.03.08 16:01
|modify
|152
|0.20
|1.1921
|1.1921
|1.1846
|662
|2006.03.08 16:10
|s/l
|152
|0.20
|1.1921
|1.1921
|1.1846
|0.00
|11476.04
|663
|2006.03.08 16:10
|sell
|153
|0.20
|1.1919
|1.1956
|1.1844
|664
|2006.03.10 02:18
|modify
|153
|0.20
|1.1919
|1.1916
|1.1844
|665
|2006.03.10 02:59
|modify
|153
|0.20
|1.1919
|1.1915
|1.1844
|666
|2006.03.10 03:00
|modify
|153
|0.20
|1.1919
|1.1914
|1.1844
|667
|2006.03.10 08:30
|s/l
|153
|0.20
|1.1914
|1.1914
|1.1844
|13.42
|11489.46
|668
|2006.03.10 08:30
|sell
|154
|0.60
|1.1920
|1.1957
|1.1845
|669
|2006.03.10 15:59
|modify
|154
|0.60
|1.1920
|1.1905
|1.1845
|670
|2006.03.10 15:59
|s/l
|154
|0.60
|1.1905
|1.1905
|1.1845
|90.00
|11579.46
|671
|2006.03.10 15:59
|sell
|155
|0.60
|1.1905
|1.1942
|1.1830
|672
|2006.03.10 16:00
|modify
|155
|0.60
|1.1905
|1.1896
|1.1830
|673
|2006.03.10 16:00
|modify
|155
|0.60
|1.1905
|1.1895
|1.1830
|674
|2006.03.10 16:00
|modify
|155
|0.60
|1.1905
|1.1894
|1.1830
|675
|2006.03.10 16:28
|modify
|155
|0.60
|1.1905
|1.1893
|1.1830
|676
|2006.03.10 16:29
|modify
|155
|0.60
|1.1905
|1.1892
|1.1830
|677
|2006.03.10 16:29
|modify
|155
|0.60
|1.1905
|1.1891
|1.1830
|678
|2006.03.10 16:29
|modify
|155
|0.60
|1.1905
|1.1890
|1.1830
|679
|2006.03.10 16:29
|modify
|155
|0.60
|1.1905
|1.1889
|1.1830
|680
|2006.03.10 16:31
|modify
|155
|0.60
|1.1905
|1.1888
|1.1830
|681
|2006.03.10 16:31
|modify
|155
|0.60
|1.1905
|1.1886
|1.1830
|682
|2006.03.10 17:02
|s/l
|155
|0.60
|1.1886
|1.1886
|1.1830
|114.00
|11693.46
|683
|2006.03.10 17:02
|sell
|156
|0.60
|1.1886
|1.1923
|1.1811
|684
|2006.03.13 01:48
|s/l
|156
|0.60
|1.1923
|1.1923
|1.1811
|-219.43
|11474.03
|685
|2006.03.13 01:48
|sell
|157
|0.60
|1.1926
|1.1963
|1.1851
|686
|2006.03.13 08:38
|s/l
|157
|0.60
|1.1963
|1.1963
|1.1851
|-222.00
|11252.03
|687
|2006.03.13 08:38
|sell
|158
|0.40
|1.1963
|1.2000
|1.1888
|688
|2006.03.13 08:59
|modify
|158
|0.40
|1.1963
|1.1963
|1.1888
|689
|2006.03.13 09:29
|modify
|158
|0.40
|1.1963
|1.1960
|1.1888
|690
|2006.03.13 09:30
|modify
|158
|0.40
|1.1963
|1.1959
|1.1888
|691
|2006.03.13 09:59
|s/l
|158
|0.40
|1.1959
|1.1959
|1.1888
|16.00
|11268.03
|692
|2006.03.13 09:59
|sell
|159
|0.60
|1.1959
|1.1996
|1.1884
|693
|2006.03.13 10:30
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1957
|1.1884
|694
|2006.03.13 10:30
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1954
|1.1884
|695
|2006.03.13 10:33
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1953
|1.1884
|696
|2006.03.13 10:48
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1952
|1.1884
|697
|2006.03.13 10:49
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1951
|1.1884
|698
|2006.03.13 11:30
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1950
|1.1884
|699
|2006.03.13 12:00
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1949
|1.1884
|700
|2006.03.13 12:01
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1948
|1.1884
|701
|2006.03.13 12:01
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1947
|1.1884
|702
|2006.03.13 14:00
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1946
|1.1884
|703
|2006.03.13 14:15
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1945
|1.1884
|704
|2006.03.13 14:30
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1944
|1.1884
|705
|2006.03.13 14:55
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1943
|1.1884
|706
|2006.03.13 14:56
|modify
|159
|0.60
|1.1959
|1.1942
|1.1884
|707
|2006.03.13 17:16
|s/l
|159
|0.60
|1.1942
|1.1942
|1.1884
|102.00
|11370.03
|708
|2006.03.16 15:01
|buy
|160
|0.60
|1.2136
|1.2097
|1.2216
|709
|2006.03.16 15:02
|s/l
|160
|0.60
|1.2097
|1.2097
|1.2216
|-234.00
|11136.03
|710
|2006.03.16 15:02
|buy
|161
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|711
|2006.03.16 15:02
|modify
|161
|0.60
|1.2087
|1.2116
|1.2167
|712
|2006.03.16 15:03
|s/l
|161
|0.60
|1.2116
|1.2116
|1.2167
|174.00
|11310.03
|713
|2006.03.16 15:03
|buy
|162
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|714
|2006.03.16 15:03
|modify
|162
|0.60
|1.2087
|1.2119
|1.2167
|715
|2006.03.16 15:04
|s/l
|162
|0.60
|1.2119
|1.2119
|1.2167
|192.00
|11502.03
|716
|2006.03.16 15:04
|buy
|163
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|717
|2006.03.16 15:04
|modify
|163
|0.60
|1.2087
|1.2113
|1.2167
|718
|2006.03.16 15:05
|s/l
|163
|0.60
|1.2113
|1.2113
|1.2167
|156.00
|11658.03
|719
|2006.03.16 15:05
|buy
|164
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|720
|2006.03.16 15:05
|modify
|164
|0.60
|1.2087
|1.2112
|1.2167
|721
|2006.03.16 15:06
|s/l
|164
|0.60
|1.2112
|1.2112
|1.2167
|150.00
|11808.03
|722
|2006.03.16 15:06
|buy
|165
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|723
|2006.03.16 15:06
|modify
|165
|0.60
|1.2087
|1.2108
|1.2167
|724
|2006.03.16 15:07
|s/l
|165
|0.60
|1.2108
|1.2108
|1.2167
|126.00
|11934.03
|725
|2006.03.16 15:07
|buy
|166
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|726
|2006.03.16 15:07
|modify
|166
|0.60
|1.2087
|1.2110
|1.2167
|727
|2006.03.16 15:08
|s/l
|166
|0.60
|1.2110
|1.2110
|1.2167
|138.00
|12072.03
|728
|2006.03.16 15:08
|buy
|167
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|729
|2006.03.16 15:08
|modify
|167
|0.60
|1.2087
|1.2110
|1.2167
|730
|2006.03.16 15:09
|s/l
|167
|0.60
|1.2110
|1.2110
|1.2167
|138.00
|12210.03
|731
|2006.03.16 15:09
|buy
|168
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|732
|2006.03.16 15:09
|modify
|168
|0.60
|1.2087
|1.2109
|1.2167
|733
|2006.03.16 15:10
|s/l
|168
|0.60
|1.2109
|1.2109
|1.2167
|132.00
|12342.03
|734
|2006.03.16 15:10
|buy
|169
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|735
|2006.03.16 15:10
|modify
|169
|0.60
|1.2087
|1.2110
|1.2167
|736
|2006.03.16 15:11
|s/l
|169
|0.60
|1.2110
|1.2110
|1.2167
|138.00
|12480.03
|737
|2006.03.16 15:11
|buy
|170
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|738
|2006.03.16 15:11
|modify
|170
|0.60
|1.2087
|1.2112
|1.2167
|739
|2006.03.16 15:11
|s/l
|170
|0.60
|1.2112
|1.2112
|1.2167
|150.00
|12630.03
|740
|2006.03.16 15:11
|buy
|171
|0.60
|1.2087
|1.2048
|1.2167
|741
|2006.03.16 15:30
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2106
|1.2167
|742
|2006.03.16 15:36
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2107
|1.2167
|743
|2006.03.16 15:40
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2108
|1.2167
|744
|2006.03.16 15:40
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2109
|1.2167
|745
|2006.03.16 15:40
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2110
|1.2167
|746
|2006.03.16 15:40
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2111
|1.2167
|747
|2006.03.16 15:40
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2112
|1.2167
|748
|2006.03.16 15:41
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2113
|1.2167
|749
|2006.03.16 15:49
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2114
|1.2167
|750
|2006.03.16 15:54
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2115
|1.2167
|751
|2006.03.16 15:54
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2116
|1.2167
|752
|2006.03.16 15:55
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2117
|1.2167
|753
|2006.03.16 15:56
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2118
|1.2167
|754
|2006.03.16 16:01
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2119
|1.2167
|755
|2006.03.16 16:02
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2120
|1.2167
|756
|2006.03.16 16:04
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2121
|1.2167
|757
|2006.03.16 16:04
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2122
|1.2167
|758
|2006.03.16 16:04
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2123
|1.2167
|759
|2006.03.16 16:05
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2124
|1.2167
|760
|2006.03.16 16:05
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2125
|1.2167
|761
|2006.03.16 16:06
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2130
|1.2167
|762
|2006.03.16 16:07
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2132
|1.2167
|763
|2006.03.16 16:08
|modify
|171
|0.60
|1.2087
|1.2136
|1.2167
|764
|2006.03.16 16:29
|s/l
|171
|0.60
|1.2136
|1.2136
|1.2167
|294.00
|12924.03
|765
|2006.03.16 16:29
|buy
|172
|0.60
|1.2130
|1.2091
|1.2210
|766
|2006.03.16 16:34
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2133
|1.2210
|767
|2006.03.16 17:04
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2134
|1.2210
|768
|2006.03.16 17:04
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2136
|1.2210
|769
|2006.03.16 17:05
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2137
|1.2210
|770
|2006.03.16 17:05
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2138
|1.2210
|771
|2006.03.16 17:06
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2139
|1.2210
|772
|2006.03.16 17:06
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2140
|1.2210
|773
|2006.03.16 18:02
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2142
|1.2210
|774
|2006.03.16 18:08
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2143
|1.2210
|775
|2006.03.16 18:08
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2144
|1.2210
|776
|2006.03.16 18:15
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2145
|1.2210
|777
|2006.03.16 18:16
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2147
|1.2210
|778
|2006.03.16 18:17
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2148
|1.2210
|779
|2006.03.16 18:18
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2151
|1.2210
|780
|2006.03.16 18:25
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2152
|1.2210
|781
|2006.03.16 18:26
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2153
|1.2210
|782
|2006.03.16 18:28
|modify
|172
|0.60
|1.2130
|1.2156
|1.2210
|783
|2006.03.16 18:29
|s/l
|172
|0.60
|1.2156
|1.2156
|1.2210
|156.00
|13080.03
|784
|2006.03.16 18:29
|buy
|173
|0.70
|1.2155
|1.2116
|1.2235
|785
|2006.03.16 18:30
|modify
|173
|0.70
|1.2155
|1.2156
|1.2235
|786
|2006.03.16 18:31
|modify
|173
|0.70
|1.2155
|1.2160
|1.2235
|787
|2006.03.16 18:32
|s/l
|173
|0.70
|1.2160
|1.2160
|1.2235
|35.00
|13115.03
|788
|2006.03.16 18:32
|buy
|174
|0.70
|1.2160
|1.2121
|1.2240
|789
|2006.03.16 18:32
|modify
|174
|0.70
|1.2160
|1.2160
|1.2240
|790
|2006.03.16 18:33
|s/l
|174
|0.70
|1.2160
|1.2160
|1.2240
|0.00
|13115.03
|791
|2006.03.16 18:33
|buy
|175
|0.70
|1.2160
|1.2121
|1.2240
|792
|2006.03.16 18:33
|modify
|175
|0.70
|1.2160
|1.2162
|1.2240
|793
|2006.03.16 18:34
|s/l
|175
|0.70
|1.2162
|1.2162
|1.2240
|14.00
|13129.03
|794
|2006.03.16 18:34
|buy
|176
|0.70
|1.2160
|1.2121
|1.2240
|795
|2006.03.16 18:34
|modify
|176
|0.70
|1.2160
|1.2163
|1.2240
|796
|2006.03.16 18:36
|s/l
|176
|0.70
|1.2163
|1.2163
|1.2240
|21.00
|13150.03
|797
|2006.03.16 18:36
|buy
|177
|0.70
|1.2160
|1.2121
|1.2240
|798
|2006.03.16 18:37
|modify
|177
|0.70
|1.2160
|1.2161
|1.2240
|799
|2006.03.16 18:38
|s/l
|177
|0.70
|1.2161
|1.2161
|1.2240
|7.00
|13157.03
|800
|2006.03.16 18:38
|buy
|178
|0.70
|1.2160
|1.2121
|1.2240
|801
|2006.03.16 18:38
|modify
|178
|0.70
|1.2160
|1.2160
|1.2240
|802
|2006.03.16 18:44
|s/l
|178
|0.70
|1.2160
|1.2160
|1.2240
|0.00
|13157.03
|803
|2006.03.16 18:44
|buy
|179
|0.70
|1.2160
|1.2121
|1.2240
|804
|2006.03.16 18:46
|modify
|179
|0.70
|1.2160
|1.2163
|1.2240
|805
|2006.03.16 18:48
|s/l
|179
|0.70
|1.2163
|1.2163
|1.2240
|21.00
|13178.03
|806
|2006.03.16 18:48
|buy
|180
|0.70
|1.2160
|1.2121
|1.2240
|807
|2006.03.16 18:48
|modify
|180
|0.70
|1.2160
|1.2164
|1.2240
|808
|2006.03.16 18:52
|s/l
|180
|0.70
|1.2164
|1.2164
|1.2240
|28.00
|13206.03
|809
|2006.03.16 18:52
|buy
|181
|0.70
|1.2160
|1.2121
|1.2240
|810
|2006.03.16 18:52
|modify
|181
|0.70
|1.2160
|1.2164
|1.2240
|811
|2006.03.16 18:56
|s/l
|181
|0.70
|1.2164
|1.2164
|1.2240
|28.00
|13234.03
|812
|2006.03.16 18:56
|buy
|182
|0.70
|1.2160
|1.2121
|1.2240
|813
|2006.03.16 20:07
|modify
|182
|0.70
|1.2160
|1.2160
|1.2240
|814
|2006.03.16 22:20
|modify
|182
|0.70
|1.2160
|1.2161
|1.2240
|815
|2006.03.16 23:00
|modify
|182
|0.70
|1.2160
|1.2162
|1.2240
|816
|2006.03.16 23:59
|modify
|182
|0.70
|1.2160
|1.2163
|1.2240
|817
|2006.03.17 08:00
|s/l
|182
|0.70
|1.2163
|1.2163
|1.2240
|16.18
|13250.20
|818
|2006.03.17 08:00
|buy
|183
|0.70
|1.2164
|1.2125
|1.2244
|819
|2006.03.17 10:50
|modify
|183
|0.70
|1.2164
|1.2165
|1.2244
|820
|2006.03.17 10:51
|modify
|183
|0.70
|1.2164
|1.2169
|1.2244
|821
|2006.03.17 10:59
|s/l
|183
|0.70
|1.2169
|1.2169
|1.2244
|35.00
|13285.20
|822
|2006.03.17 10:59
|buy
|184
|0.70
|1.2170
|1.2131
|1.2250
|823
|2006.03.17 17:39
|modify
|184
|0.70
|1.2170
|1.2171
|1.2250
|824
|2006.03.17 17:51
|modify
|184
|0.70
|1.2170
|1.2173
|1.2250
|825
|2006.03.17 17:59
|modify
|184
|0.70
|1.2170
|1.2174
|1.2250
|826
|2006.03.17 17:59
|s/l
|184
|0.70
|1.2174
|1.2174
|1.2250
|28.00
|13313.20
|827
|2006.03.17 17:59
|buy
|185
|0.70
|1.2176
|1.2137
|1.2256
|828
|2006.03.17 18:09
|modify
|185
|0.70
|1.2176
|1.2183
|1.2256
|829
|2006.03.20 00:00
|s/l
|185
|0.70
|1.2183
|1.2183
|1.2256
|44.18
|13357.38
|830
|2006.03.21 00:00
|buy
|186
|0.70
|1.2164
|1.2125
|1.2244
|831
|2006.03.21 05:29
|s/l
|186
|0.70
|1.2125
|1.2125
|1.2244
|-273.00
|13084.38
|832
|2006.03.21 05:29
|buy
|187
|0.70
|1.2126
|1.2087
|1.2206
|833
|2006.03.21 11:05
|modify
|187
|0.70
|1.2126
|1.2130
|1.2206
|834
|2006.03.21 14:30
|modify
|187
|0.70
|1.2126
|1.2132
|1.2206
|835
|2006.03.21 14:31
|modify
|187
|0.70
|1.2126
|1.2133
|1.2206
|836
|2006.03.21 14:32
|modify
|187
|0.70
|1.2126
|1.2136
|1.2206
|837
|2006.03.21 14:33
|modify
|187
|0.70
|1.2126
|1.2137
|1.2206
|838
|2006.03.21 14:34
|modify
|187
|0.70
|1.2126
|1.2138
|1.2206
|839
|2006.03.21 15:59
|s/l
|187
|0.70
|1.2138
|1.2138
|1.2206
|84.00
|13168.38
|840
|2006.03.21 15:59
|buy
|188
|0.70
|1.2129
|1.2090
|1.2209
|841
|2006.03.21 17:33
|s/l
|188
|0.70
|1.2090
|1.2090
|1.2209
|-273.00
|12895.38
|842
|2006.03.21 17:33
|buy
|189
|0.60
|1.2092
|1.2053
|1.2172
|843
|2006.03.23 03:00
|s/l
|189
|0.60
|1.2053
|1.2053
|1.2172
|-250.54
|12644.84
|844
|2006.03.23 03:00
|sell
|190
|0.40
|1.2052
|1.2089
|1.1977
|845
|2006.03.23 17:00
|modify
|190
|0.40
|1.2052
|1.2005
|1.1977
|846
|2006.03.23 17:00
|modify
|190
|0.40
|1.2052
|1.2004
|1.1977
|847
|2006.03.23 17:00
|modify
|190
|0.40
|1.2052
|1.2003
|1.1977
|848
|2006.03.23 17:00
|modify
|190
|0.40
|1.2052
|1.2002
|1.1977
|849
|2006.03.23 17:00
|modify
|190
|0.40
|1.2052
|1.2001
|1.1977
|850
|2006.03.23 17:01
|modify
|190
|0.40
|1.2052
|1.2000
|1.1977
|851
|2006.03.23 17:01
|modify
|190
|0.40
|1.2052
|1.1998
|1.1977
|852
|2006.03.23 17:01
|t/p
|190
|0.40
|1.1977
|1.1998
|1.1977
|300.00
|12944.84
|853
|2006.03.23 17:01
|sell
|191
|0.60
|1.1975
|1.2012
|1.1900
|854
|2006.03.24 16:31
|s/l
|191
|0.60
|1.2012
|1.2012
|1.1900
|-219.43
|12725.41
|855
|2006.03.24 16:31
|sell
|192
|0.60
|1.2014
|1.2051
|1.1939
|856
|2006.03.24 16:32
|modify
|192
|0.60
|1.2014
|1.2000
|1.1939
|857
|2006.03.24 16:32
|s/l
|192
|0.60
|1.2000
|1.2000
|1.1939
|84.00
|12809.41
|858
|2006.03.24 16:32
|sell
|193
|0.60
|1.2014
|1.2051
|1.1939
|859
|2006.03.24 16:33
|modify
|193
|0.60
|1.2014
|1.2000
|1.1939
|860
|2006.03.24 16:33
|s/l
|193
|0.60
|1.2000
|1.2000
|1.1939
|84.00
|12893.41
|861
|2006.03.24 16:33
|sell
|194
|0.60
|1.2013
|1.2050
|1.1938
|862
|2006.03.24 16:34
|modify
|194
|0.60
|1.2013
|1.2000
|1.1938
|863
|2006.03.24 16:34
|s/l
|194
|0.60
|1.2000
|1.2000
|1.1938
|78.00
|12971.41
|864
|2006.03.24 16:34
|sell
|195
|0.60
|1.2009
|1.2046
|1.1934
|865
|2006.03.24 16:35
|modify
|195
|0.60
|1.2009
|1.2000
|1.1934
|866
|2006.03.24 16:35
|s/l
|195
|0.60
|1.2000
|1.2000
|1.1934
|54.00
|13025.41
|867
|2006.03.24 16:35
|sell
|196
|0.70
|1.2009
|1.2046
|1.1934
|868
|2006.03.24 16:36
|modify
|196
|0.70
|1.2009
|1.2000
|1.1934
|869
|2006.03.24 16:36
|s/l
|196
|0.70
|1.2000
|1.2000
|1.1934
|63.00
|13088.41
|870
|2006.03.24 16:36
|sell
|197
|0.70
|1.2010
|1.2047
|1.1935
|871
|2006.03.24 16:37
|modify
|197
|0.70
|1.2010
|1.2000
|1.1935
|872
|2006.03.24 16:37
|s/l
|197
|0.70
|1.2000
|1.2000
|1.1935
|70.00
|13158.41
|873
|2006.03.24 16:37
|sell
|198
|0.70
|1.2013
|1.2050
|1.1938
|874
|2006.03.24 16:39
|modify
|198
|0.70
|1.2013
|1.2000
|1.1938
|875
|2006.03.24 16:39
|s/l
|198
|0.70
|1.2000
|1.2000
|1.1938
|91.00
|13249.41
|876
|2006.03.24 16:39
|sell
|199
|0.70
|1.2013
|1.2050
|1.1938
|877
|2006.03.24 16:40
|modify
|199
|0.70
|1.2013
|1.2000
|1.1938
|878
|2006.03.24 16:40
|s/l
|199
|0.70
|1.2000
|1.2000
|1.1938
|91.00
|13340.41
|879
|2006.03.24 16:40
|sell
|200
|0.70
|1.2014
|1.2051
|1.1939
|880
|2006.03.24 16:41
|modify
|200
|0.70
|1.2014
|1.2000
|1.1939
|881
|2006.03.24 16:41
|s/l
|200
|0.70
|1.2000
|1.2000
|1.1939
|98.00
|13438.41
|882
|2006.03.24 16:41
|sell
|201
|0.70
|1.2008
|1.2045
|1.1933
|883
|2006.03.24 16:42
|modify
|201
|0.70
|1.2008
|1.2000
|1.1933
|884
|2006.03.24 16:42
|s/l
|201
|0.70
|1.2000
|1.2000
|1.1933
|56.00
|13494.41
|885
|2006.03.24 16:42
|sell
|202
|0.70
|1.2010
|1.2047
|1.1935
|886
|2006.03.24 16:42
|modify
|202
|0.70
|1.2010
|1.2000
|1.1935
|887
|2006.03.24 16:59
|modify
|202
|0.70
|1.2010
|1.1993
|1.1935
|888
|2006.03.24 17:00
|s/l
|202
|0.70
|1.1993
|1.1993
|1.1935
|119.00
|13613.41
|889
|2006.03.24 17:00
|sell
|203
|0.70
|1.2009
|1.2046
|1.1934
|890
|2006.03.27 05:10
|s/l
|203
|0.70
|1.2046
|1.2046
|1.1934
|-256.01
|13357.40
|891
|2006.03.27 05:10
|sell
|204
|0.70
|1.2045
|1.2082
|1.1970
|892
|2006.03.27 12:00
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2045
|1.1970
|893
|2006.03.27 12:00
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2042
|1.1970
|894
|2006.03.27 15:14
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2041
|1.1970
|895
|2006.03.27 18:05
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2040
|1.1970
|896
|2006.03.27 18:05
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2038
|1.1970
|897
|2006.03.27 18:06
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2037
|1.1970
|898
|2006.03.27 18:06
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2036
|1.1970
|899
|2006.03.27 18:06
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2035
|1.1970
|900
|2006.03.27 18:06
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2033
|1.1970
|901
|2006.03.27 18:06
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2031
|1.1970
|902
|2006.03.27 18:22
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2030
|1.1970
|903
|2006.03.27 18:25
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2029
|1.1970
|904
|2006.03.27 18:26
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2027
|1.1970
|905
|2006.03.27 18:27
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2026
|1.1970
|906
|2006.03.27 18:29
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2025
|1.1970
|907
|2006.03.28 03:40
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2024
|1.1970
|908
|2006.03.28 03:43
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2023
|1.1970
|909
|2006.03.28 05:34
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2022
|1.1970
|910
|2006.03.28 05:34
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2021
|1.1970
|911
|2006.03.28 05:34
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2020
|1.1970
|912
|2006.03.28 05:50
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2019
|1.1970
|913
|2006.03.28 05:50
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2018
|1.1970
|914
|2006.03.28 05:50
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2017
|1.1970
|915
|2006.03.28 05:51
|modify
|204
|0.70
|1.2045
|1.2015
|1.1970
|916
|2006.03.28 08:31
|s/l
|204
|0.70
|1.2015
|1.2015
|1.1970
|212.99
|13570.40
|917
|2006.03.28 08:31
|sell
|205
|0.70
|1.2013
|1.2050
|1.1938
|918
|2006.03.28 10:02
|s/l
|205
|0.70
|1.2050
|1.2050
|1.1938
|-259.00
|13311.40
|919
|2006.03.28 10:02
|sell
|206
|0.70
|1.2048
|1.2085
|1.1973
|920
|2006.03.28 14:03
|s/l
|206
|0.70
|1.2085
|1.2085
|1.1973
|-259.00
|13052.40
|921
|2006.03.30 04:00
|sell
|207
|0.50
|1.2048
|1.2085
|1.1973
|922
|2006.03.30 13:22
|s/l
|207
|0.50
|1.2085
|1.2085
|1.1973
|-185.00
|12867.40
|923
|2006.03.30 16:38
|buy
|208
|0.30
|1.2147
|1.2108
|1.2227
|924
|2006.03.30 23:04
|modify
|208
|0.30
|1.2147
|1.2148
|1.2227
|925
|2006.03.30 23:19
|modify
|208
|0.30
|1.2147
|1.2149
|1.2227
|926
|2006.03.30 23:27
|modify
|208
|0.30
|1.2147
|1.2151
|1.2227
|927
|2006.03.31 00:29
|modify
|208
|0.30
|1.2147
|1.2152
|1.2227
|928
|2006.03.31 00:30
|modify
|208
|0.30
|1.2147
|1.2153
|1.2227
|929
|2006.03.31 03:26
|modify
|208
|0.30
|1.2147
|1.2154
|1.2227
|930
|2006.03.31 03:29
|modify
|208
|0.30
|1.2147
|1.2156
|1.2227
|931
|2006.03.31 03:30
|modify
|208
|0.30
|1.2147
|1.2157
|1.2227
|932
|2006.03.31 06:10
|s/l
|208
|0.30
|1.2157
|1.2157
|1.2227
|27.93
|12895.33
|933
|2006.03.31 06:10
|buy
|209
|0.60
|1.2158
|1.2119
|1.2238
|934
|2006.03.31 10:42
|s/l
|209
|0.60
|1.2119
|1.2119
|1.2238
|-234.00
|12661.33
|935
|2006.03.31 10:42
|buy
|210
|0.60
|1.2121
|1.2082
|1.2201
|936
|2006.03.31 18:53
|modify
|210
|0.60
|1.2121
|1.2121
|1.2201
|937
|2006.03.31 18:53
|modify
|210
|0.60
|1.2121
|1.2122
|1.2201
|938
|2006.03.31 19:14
|s/l
|210
|0.60
|1.2122
|1.2122
|1.2201
|6.00
|12667.33
|939
|2006.03.31 19:14
|buy
|211
|0.60
|1.2123
|1.2084
|1.2203
|940
|2006.04.03 05:30
|s/l
|211
|0.60
|1.2084
|1.2084
|1.2203
|-238.13
|12429.19
|941
|2006.04.03 05:30
|buy
|212
|0.60
|1.2083
|1.2044
|1.2163
|942
|2006.04.03 07:30
|s/l
|212
|0.60
|1.2044
|1.2044
|1.2163
|-234.00
|12195.19
|943
|2006.04.03 07:30
|buy
|213
|0.40
|1.2046
|1.2007
|1.2126
|944
|2006.04.03 13:11
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2046
|1.2126
|945
|2006.04.03 13:30
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2047
|1.2126
|946
|2006.04.03 13:32
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2048
|1.2126
|947
|2006.04.03 15:52
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2049
|1.2126
|948
|2006.04.03 15:54
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2050
|1.2126
|949
|2006.04.03 16:00
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2051
|1.2126
|950
|2006.04.03 16:03
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2056
|1.2126
|951
|2006.04.03 16:05
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2058
|1.2126
|952
|2006.04.03 16:20
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2061
|1.2126
|953
|2006.04.03 16:30
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2069
|1.2126
|954
|2006.04.03 16:39
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2070
|1.2126
|955
|2006.04.03 16:40
|modify
|213
|0.40
|1.2046
|1.2075
|1.2126
|956
|2006.04.03 16:41
|s/l
|213
|0.40
|1.2075
|1.2075
|1.2126
|116.00
|12311.19
|957
|2006.04.03 16:41
|buy
|214
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|958
|2006.04.03 16:41
|modify
|214
|0.60
|1.2077
|1.2079
|1.2157
|959
|2006.04.03 16:42
|s/l
|214
|0.60
|1.2079
|1.2079
|1.2157
|12.00
|12323.19
|960
|2006.04.03 16:42
|buy
|215
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|961
|2006.04.03 16:42
|modify
|215
|0.60
|1.2077
|1.2083
|1.2157
|962
|2006.04.03 16:43
|s/l
|215
|0.60
|1.2083
|1.2083
|1.2157
|36.00
|12359.19
|963
|2006.04.03 16:43
|buy
|216
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|964
|2006.04.03 16:43
|modify
|216
|0.60
|1.2077
|1.2082
|1.2157
|965
|2006.04.03 16:44
|s/l
|216
|0.60
|1.2082
|1.2082
|1.2157
|30.00
|12389.19
|966
|2006.04.03 16:44
|buy
|217
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|967
|2006.04.03 16:44
|modify
|217
|0.60
|1.2077
|1.2086
|1.2157
|968
|2006.04.03 16:45
|s/l
|217
|0.60
|1.2086
|1.2086
|1.2157
|54.00
|12443.19
|969
|2006.04.03 16:45
|buy
|218
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|970
|2006.04.03 16:45
|modify
|218
|0.60
|1.2077
|1.2086
|1.2157
|971
|2006.04.03 16:46
|s/l
|218
|0.60
|1.2086
|1.2086
|1.2157
|54.00
|12497.19
|972
|2006.04.03 16:46
|buy
|219
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|973
|2006.04.03 16:46
|modify
|219
|0.60
|1.2077
|1.2088
|1.2157
|974
|2006.04.03 16:47
|s/l
|219
|0.60
|1.2088
|1.2088
|1.2157
|66.00
|12563.19
|975
|2006.04.03 16:47
|buy
|220
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|976
|2006.04.03 16:47
|modify
|220
|0.60
|1.2077
|1.2085
|1.2157
|977
|2006.04.03 16:48
|s/l
|220
|0.60
|1.2085
|1.2085
|1.2157
|48.00
|12611.19
|978
|2006.04.03 16:48
|buy
|221
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|979
|2006.04.03 16:48
|modify
|221
|0.60
|1.2077
|1.2084
|1.2157
|980
|2006.04.03 16:49
|s/l
|221
|0.60
|1.2084
|1.2084
|1.2157
|42.00
|12653.19
|981
|2006.04.03 16:49
|buy
|222
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|982
|2006.04.03 16:49
|modify
|222
|0.60
|1.2077
|1.2084
|1.2157
|983
|2006.04.03 16:50
|s/l
|222
|0.60
|1.2084
|1.2084
|1.2157
|42.00
|12695.19
|984
|2006.04.03 16:50
|buy
|223
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|985
|2006.04.03 16:50
|modify
|223
|0.60
|1.2077
|1.2082
|1.2157
|986
|2006.04.03 16:51
|s/l
|223
|0.60
|1.2082
|1.2082
|1.2157
|30.00
|12725.19
|987
|2006.04.03 16:51
|buy
|224
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|988
|2006.04.03 16:51
|modify
|224
|0.60
|1.2077
|1.2085
|1.2157
|989
|2006.04.03 16:51
|s/l
|224
|0.60
|1.2085
|1.2085
|1.2157
|48.00
|12773.19
|990
|2006.04.03 16:51
|buy
|225
|0.60
|1.2077
|1.2038
|1.2157
|991
|2006.04.03 17:00
|modify
|225
|0.60
|1.2077
|1.2092
|1.2157
|992
|2006.04.03 17:15
|modify
|225
|0.60
|1.2077
|1.2094
|1.2157
|993
|2006.04.03 17:16
|modify
|225
|0.60
|1.2077
|1.2107
|1.2157
|994
|2006.04.03 17:17
|s/l
|225
|0.60
|1.2107
|1.2107
|1.2157
|180.00
|12953.19
|995
|2006.04.03 17:17
|buy
|226
|0.60
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|996
|2006.04.03 17:17
|modify
|226
|0.60
|1.2098
|1.2110
|1.2178
|997
|2006.04.03 17:18
|s/l
|226
|0.60
|1.2110
|1.2110
|1.2178
|72.00
|13025.19
|998
|2006.04.03 17:18
|buy
|227
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|999
|2006.04.03 17:18
|modify
|227
|0.70
|1.2098
|1.2111
|1.2178
|1000
|2006.04.03 17:19
|s/l
|227
|0.70
|1.2111
|1.2111
|1.2178
|91.00
|13116.19
|1001
|2006.04.03 17:19
|buy
|228
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|1002
|2006.04.03 17:19
|modify
|228
|0.70
|1.2098
|1.2112
|1.2178
|1003
|2006.04.03 17:20
|s/l
|228
|0.70
|1.2112
|1.2112
|1.2178
|98.00
|13214.19
|1004
|2006.04.03 17:20
|buy
|229
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|1005
|2006.04.03 17:20
|modify
|229
|0.70
|1.2098
|1.2112
|1.2178
|1006
|2006.04.03 17:21
|s/l
|229
|0.70
|1.2112
|1.2112
|1.2178
|98.00
|13312.19
|1007
|2006.04.03 17:21
|buy
|230
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|1008
|2006.04.03 17:21
|modify
|230
|0.70
|1.2098
|1.2112
|1.2178
|1009
|2006.04.03 17:22
|s/l
|230
|0.70
|1.2112
|1.2112
|1.2178
|98.00
|13410.19
|1010
|2006.04.03 17:22
|buy
|231
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|1011
|2006.04.03 17:22
|modify
|231
|0.70
|1.2098
|1.2111
|1.2178
|1012
|2006.04.03 17:25
|s/l
|231
|0.70
|1.2111
|1.2111
|1.2178
|91.00
|13501.19
|1013
|2006.04.03 17:25
|buy
|232
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|1014
|2006.04.03 17:25
|modify
|232
|0.70
|1.2098
|1.2108
|1.2178
|1015
|2006.04.03 17:26
|s/l
|232
|0.70
|1.2108
|1.2108
|1.2178
|70.00
|13571.19
|1016
|2006.04.03 17:26
|buy
|233
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|1017
|2006.04.03 17:26
|modify
|233
|0.70
|1.2098
|1.2113
|1.2178
|1018
|2006.04.03 17:27
|s/l
|233
|0.70
|1.2113
|1.2113
|1.2178
|105.00
|13676.19
|1019
|2006.04.03 17:27
|buy
|234
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|1020
|2006.04.03 17:27
|modify
|234
|0.70
|1.2098
|1.2113
|1.2178
|1021
|2006.04.03 17:28
|s/l
|234
|0.70
|1.2113
|1.2113
|1.2178
|105.00
|13781.19
|1022
|2006.04.03 17:28
|buy
|235
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|1023
|2006.04.03 17:28
|modify
|235
|0.70
|1.2098
|1.2114
|1.2178
|1024
|2006.04.03 17:29
|s/l
|235
|0.70
|1.2114
|1.2114
|1.2178
|112.00
|13893.19
|1025
|2006.04.03 17:29
|buy
|236
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|1026
|2006.04.03 17:29
|modify
|236
|0.70
|1.2098
|1.2112
|1.2178
|1027
|2006.04.03 17:29
|s/l
|236
|0.70
|1.2112
|1.2112
|1.2178
|98.00
|13991.19
|1028
|2006.04.03 17:29
|buy
|237
|0.70
|1.2098
|1.2059
|1.2178
|1029
|2006.04.03 17:30
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2109
|1.2178
|1030
|2006.04.03 17:39
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2110
|1.2178
|1031
|2006.04.03 18:12
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2112
|1.2178
|1032
|2006.04.03 18:12
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2113
|1.2178
|1033
|2006.04.03 18:29
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2114
|1.2178
|1034
|2006.04.03 19:28
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2115
|1.2178
|1035
|2006.04.03 19:29
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2116
|1.2178
|1036
|2006.04.03 19:51
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2117
|1.2178
|1037
|2006.04.03 20:11
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2118
|1.2178
|1038
|2006.04.03 20:20
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2119
|1.2178
|1039
|2006.04.03 20:21
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2120
|1.2178
|1040
|2006.04.03 20:23
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2121
|1.2178
|1041
|2006.04.03 20:35
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2122
|1.2178
|1042
|2006.04.03 20:42
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2123
|1.2178
|1043
|2006.04.03 20:45
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2124
|1.2178
|1044
|2006.04.03 20:53
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2125
|1.2178
|1045
|2006.04.04 01:45
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2126
|1.2178
|1046
|2006.04.04 01:46
|modify
|237
|0.70
|1.2098
|1.2127
|1.2178
|1047
|2006.04.04 04:59
|s/l
|237
|0.70
|1.2127
|1.2127
|1.2178
|198.18
|14189.37
|1048
|2006.04.04 14:11
|buy
|238
|0.70
|1.2173
|1.2134
|1.2253
|1049
|2006.04.04 14:30
|modify
|238
|0.70
|1.2173
|1.2223
|1.2253
|1050
|2006.04.04 14:31
|s/l
|238
|0.70
|1.2223
|1.2223
|1.2253
|350.00
|14539.37
|1051
|2006.04.04 14:31
|buy
|239
|0.70
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1052
|2006.04.04 14:31
|modify
|239
|0.70
|1.2192
|1.2223
|1.2272
|1053
|2006.04.04 14:32
|s/l
|239
|0.70
|1.2223
|1.2223
|1.2272
|217.00
|14756.37
|1054
|2006.04.04 14:32
|buy
|240
|0.70
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1055
|2006.04.04 14:32
|modify
|240
|0.70
|1.2192
|1.2220
|1.2272
|1056
|2006.04.04 14:33
|s/l
|240
|0.70
|1.2220
|1.2220
|1.2272
|196.00
|14952.37
|1057
|2006.04.04 14:33
|buy
|241
|0.70
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1058
|2006.04.04 14:33
|modify
|241
|0.70
|1.2192
|1.2220
|1.2272
|1059
|2006.04.04 14:34
|s/l
|241
|0.70
|1.2220
|1.2220
|1.2272
|196.00
|15148.37
|1060
|2006.04.04 14:34
|buy
|242
|0.80
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1061
|2006.04.04 14:34
|modify
|242
|0.80
|1.2192
|1.2223
|1.2272
|1062
|2006.04.04 14:35
|s/l
|242
|0.80
|1.2223
|1.2223
|1.2272
|248.00
|15396.37
|1063
|2006.04.04 14:35
|buy
|243
|0.80
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1064
|2006.04.04 14:35
|modify
|243
|0.80
|1.2192
|1.2220
|1.2272
|1065
|2006.04.04 14:36
|s/l
|243
|0.80
|1.2220
|1.2220
|1.2272
|224.00
|15620.37
|1066
|2006.04.04 14:36
|buy
|244
|0.80
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1067
|2006.04.04 14:36
|modify
|244
|0.80
|1.2192
|1.2218
|1.2272
|1068
|2006.04.04 14:37
|s/l
|244
|0.80
|1.2218
|1.2218
|1.2272
|208.00
|15828.37
|1069
|2006.04.04 14:37
|buy
|245
|0.80
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1070
|2006.04.04 14:37
|modify
|245
|0.80
|1.2192
|1.2215
|1.2272
|1071
|2006.04.04 14:38
|s/l
|245
|0.80
|1.2215
|1.2215
|1.2272
|184.00
|16012.37
|1072
|2006.04.04 14:38
|buy
|246
|0.80
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1073
|2006.04.04 14:38
|modify
|246
|0.80
|1.2192
|1.2214
|1.2272
|1074
|2006.04.04 14:39
|s/l
|246
|0.80
|1.2214
|1.2214
|1.2272
|176.00
|16188.37
|1075
|2006.04.04 14:39
|buy
|247
|0.80
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1076
|2006.04.04 14:39
|modify
|247
|0.80
|1.2192
|1.2215
|1.2272
|1077
|2006.04.04 14:40
|s/l
|247
|0.80
|1.2215
|1.2215
|1.2272
|184.00
|16372.37
|1078
|2006.04.04 14:40
|buy
|248
|0.80
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1079
|2006.04.04 14:40
|modify
|248
|0.80
|1.2192
|1.2214
|1.2272
|1080
|2006.04.04 14:41
|s/l
|248
|0.80
|1.2214
|1.2214
|1.2272
|176.00
|16548.37
|1081
|2006.04.04 14:41
|buy
|249
|0.80
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1082
|2006.04.04 14:41
|modify
|249
|0.80
|1.2192
|1.2213
|1.2272
|1083
|2006.04.04 14:42
|s/l
|249
|0.80
|1.2213
|1.2213
|1.2272
|168.00
|16716.37
|1084
|2006.04.04 14:42
|buy
|250
|0.80
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1085
|2006.04.04 14:42
|modify
|250
|0.80
|1.2192
|1.2214
|1.2272
|1086
|2006.04.04 14:43
|s/l
|250
|0.80
|1.2214
|1.2214
|1.2272
|176.00
|16892.37
|1087
|2006.04.04 14:43
|buy
|251
|0.80
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1088
|2006.04.04 14:43
|modify
|251
|0.80
|1.2192
|1.2216
|1.2272
|1089
|2006.04.04 14:44
|s/l
|251
|0.80
|1.2216
|1.2216
|1.2272
|192.00
|17084.37
|1090
|2006.04.04 14:44
|buy
|252
|0.90
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1091
|2006.04.04 14:44
|modify
|252
|0.90
|1.2192
|1.2219
|1.2272
|1092
|2006.04.04 14:45
|s/l
|252
|0.90
|1.2219
|1.2219
|1.2272
|243.00
|17327.37
|1093
|2006.04.04 14:45
|buy
|253
|0.90
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1094
|2006.04.04 14:45
|modify
|253
|0.90
|1.2192
|1.2214
|1.2272
|1095
|2006.04.04 14:46
|s/l
|253
|0.90
|1.2214
|1.2214
|1.2272
|198.00
|17525.37
|1096
|2006.04.04 14:46
|buy
|254
|0.90
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1097
|2006.04.04 14:46
|modify
|254
|0.90
|1.2192
|1.2212
|1.2272
|1098
|2006.04.04 14:47
|s/l
|254
|0.90
|1.2212
|1.2212
|1.2272
|180.00
|17705.37
|1099
|2006.04.04 14:47
|buy
|255
|0.90
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1100
|2006.04.04 14:47
|modify
|255
|0.90
|1.2192
|1.2212
|1.2272
|1101
|2006.04.04 14:48
|s/l
|255
|0.90
|1.2212
|1.2212
|1.2272
|180.00
|17885.37
|1102
|2006.04.04 14:48
|buy
|256
|0.90
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1103
|2006.04.04 14:48
|modify
|256
|0.90
|1.2192
|1.2216
|1.2272
|1104
|2006.04.04 14:49
|s/l
|256
|0.90
|1.2216
|1.2216
|1.2272
|216.00
|18101.37
|1105
|2006.04.04 14:49
|buy
|257
|0.90
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1106
|2006.04.04 14:49
|modify
|257
|0.90
|1.2192
|1.2216
|1.2272
|1107
|2006.04.04 14:50
|s/l
|257
|0.90
|1.2216
|1.2216
|1.2272
|216.00
|18317.37
|1108
|2006.04.04 14:50
|buy
|258
|0.90
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1109
|2006.04.04 14:50
|modify
|258
|0.90
|1.2192
|1.2216
|1.2272
|1110
|2006.04.04 14:51
|s/l
|258
|0.90
|1.2216
|1.2216
|1.2272
|216.00
|18533.37
|1111
|2006.04.04 14:51
|buy
|259
|0.90
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1112
|2006.04.04 14:51
|modify
|259
|0.90
|1.2192
|1.2216
|1.2272
|1113
|2006.04.04 14:52
|s/l
|259
|0.90
|1.2216
|1.2216
|1.2272
|216.00
|18749.37
|1114
|2006.04.04 14:52
|buy
|260
|0.90
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1115
|2006.04.04 14:52
|modify
|260
|0.90
|1.2192
|1.2214
|1.2272
|1116
|2006.04.04 14:53
|s/l
|260
|0.90
|1.2214
|1.2214
|1.2272
|198.00
|18947.37
|1117
|2006.04.04 14:53
|buy
|261
|0.90
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1118
|2006.04.04 14:53
|modify
|261
|0.90
|1.2192
|1.2213
|1.2272
|1119
|2006.04.04 14:54
|s/l
|261
|0.90
|1.2213
|1.2213
|1.2272
|189.00
|19136.37
|1120
|2006.04.04 14:54
|buy
|262
|1.00
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1121
|2006.04.04 14:54
|modify
|262
|1.00
|1.2192
|1.2213
|1.2272
|1122
|2006.04.04 14:55
|s/l
|262
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2272
|210.00
|19346.37
|1123
|2006.04.04 14:55
|buy
|263
|1.00
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1124
|2006.04.04 14:55
|modify
|263
|1.00
|1.2192
|1.2212
|1.2272
|1125
|2006.04.04 14:56
|s/l
|263
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2272
|200.00
|19546.37
|1126
|2006.04.04 14:56
|buy
|264
|1.00
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1127
|2006.04.04 14:56
|modify
|264
|1.00
|1.2192
|1.2211
|1.2272
|1128
|2006.04.04 14:58
|s/l
|264
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2272
|190.00
|19736.37
|1129
|2006.04.04 14:58
|buy
|265
|1.00
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1130
|2006.04.04 14:58
|modify
|265
|1.00
|1.2192
|1.2210
|1.2272
|1131
|2006.04.04 14:59
|s/l
|265
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2272
|180.00
|19916.37
|1132
|2006.04.04 14:59
|buy
|266
|1.00
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1133
|2006.04.04 14:59
|modify
|266
|1.00
|1.2192
|1.2210
|1.2272
|1134
|2006.04.04 14:59
|s/l
|266
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2272
|180.00
|20096.37
|1135
|2006.04.04 14:59
|buy
|267
|1.00
|1.2192
|1.2153
|1.2272
|1136
|2006.04.04 15:00
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2215
|1.2272
|1137
|2006.04.04 15:06
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2216
|1.2272
|1138
|2006.04.04 15:07
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2217
|1.2272
|1139
|2006.04.04 15:07
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2218
|1.2272
|1140
|2006.04.04 15:07
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2219
|1.2272
|1141
|2006.04.04 15:14
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2220
|1.2272
|1142
|2006.04.04 15:15
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2221
|1.2272
|1143
|2006.04.04 15:17
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2222
|1.2272
|1144
|2006.04.04 15:17
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2223
|1.2272
|1145
|2006.04.04 15:17
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2224
|1.2272
|1146
|2006.04.04 15:17
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2225
|1.2272
|1147
|2006.04.04 15:17
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2226
|1.2272
|1148
|2006.04.04 15:25
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2230
|1.2272
|1149
|2006.04.04 15:25
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2231
|1.2272
|1150
|2006.04.04 15:44
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2232
|1.2272
|1151
|2006.04.04 15:44
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2233
|1.2272
|1152
|2006.04.04 15:44
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2234
|1.2272
|1153
|2006.04.04 15:45
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2236
|1.2272
|1154
|2006.04.04 15:46
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2239
|1.2272
|1155
|2006.04.04 15:47
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2242
|1.2272
|1156
|2006.04.04 15:49
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2244
|1.2272
|1157
|2006.04.04 15:50
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2248
|1.2272
|1158
|2006.04.04 15:51
|modify
|267
|1.00
|1.2192
|1.2250
|1.2272
|1159
|2006.04.04 15:59
|s/l
|267
|1.00
|1.2250
|1.2250
|1.2272
|580.00
|20676.37
|1160
|2006.04.04 15:59
|buy
|268
|1.00
|1.2236
|1.2197
|1.2316
|1161
|2006.04.04 16:00
|modify
|268
|1.00
|1.2236
|1.2244
|1.2316
|1162
|2006.04.04 16:01
|modify
|268
|1.00
|1.2236
|1.2245
|1.2316
|1163
|2006.04.04 16:02
|modify
|268
|1.00
|1.2236
|1.2246
|1.2316
|1164
|2006.04.04 16:22
|modify
|268
|1.00
|1.2236
|1.2247
|1.2316
|1165
|2006.04.04 16:29
|modify
|268
|1.00
|1.2236
|1.2248
|1.2316
|1166
|2006.04.04 16:29
|s/l
|268
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2316
|120.00
|20796.37
|1167
|2006.04.04 16:29
|buy
|269
|1.00
|1.2248
|1.2209
|1.2328
|1168
|2006.04.04 16:30
|modify
|269
|1.00
|1.2248
|1.2254
|1.2328
|1169
|2006.04.04 16:30
|modify
|269
|1.00
|1.2248
|1.2255
|1.2328
|1170
|2006.04.04 16:48
|s/l
|269
|1.00
|1.2255
|1.2255
|1.2328
|70.00
|20866.37
|1171
|2006.04.04 16:48
|buy
|270
|1.00
|1.2257
|1.2218
|1.2337
|1172
|2006.04.05 06:50
|modify
|270
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.2337
|1173
|2006.04.05 06:50
|modify
|270
|1.00
|1.2257
|1.2258
|1.2337
|1174
|2006.04.05 06:51
|modify
|270
|1.00
|1.2257
|1.2259
|1.2337
|1175
|2006.04.05 07:13
|modify
|270
|1.00
|1.2257
|1.2260
|1.2337
|1176
|2006.04.05 07:31
|modify
|270
|1.00
|1.2257
|1.2261
|1.2337
|1177
|2006.04.05 07:59
|modify
|270
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2337
|1178
|2006.04.05 08:29
|modify
|270
|1.00
|1.2257
|1.2264
|1.2337
|1179
|2006.04.05 09:13
|s/l
|270
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.2337
|63.11
|20929.48
|1180
|2006.04.05 09:13
|buy
|271
|1.00
|1.2266
|1.2227
|1.2346
|1181
|2006.04.05 14:36
|modify
|271
|1.00
|1.2266
|1.2269
|1.2346
|1182
|2006.04.05 14:37
|s/l
|271
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2346
|30.00
|20959.48
|1183
|2006.04.05 14:37
|buy
|272
|1.00
|1.2270
|1.2231
|1.2350
|1184
|2006.04.05 14:37
|modify
|272
|1.00
|1.2270
|1.2274
|1.2350
|1185
|2006.04.05 14:38
|s/l
|272
|1.00
|1.2274
|1.2274
|1.2350
|40.00
|20999.48
|1186
|2006.04.05 14:38
|buy
|273
|1.00
|1.2270
|1.2231
|1.2350
|1187
|2006.04.05 14:38
|modify
|273
|1.00
|1.2270
|1.2272
|1.2350
|1188
|2006.04.05 14:40
|s/l
|273
|1.00
|1.2272
|1.2272
|1.2350
|20.00
|21019.48
|1189
|2006.04.05 14:40
|buy
|274
|1.10
|1.2270
|1.2231
|1.2350
|1190
|2006.04.05 15:35
|modify
|274
|1.10
|1.2270
|1.2270
|1.2350
|1191
|2006.04.05 15:35
|modify
|274
|1.10
|1.2270
|1.2271
|1.2350
|1192
|2006.04.05 15:36
|modify
|274
|1.10
|1.2270
|1.2272
|1.2350
|1193
|2006.04.05 15:37
|modify
|274
|1.10
|1.2270
|1.2273
|1.2350
|1194
|2006.04.05 15:37
|modify
|274
|1.10
|1.2270
|1.2274
|1.2350
|1195
|2006.04.05 15:38
|modify
|274
|1.10
|1.2270
|1.2275
|1.2350
|1196
|2006.04.05 15:39
|modify
|274
|1.10
|1.2270
|1.2276
|1.2350
|1197
|2006.04.05 15:39
|modify
|274
|1.10
|1.2270
|1.2278
|1.2350
|1198
|2006.04.05 15:39
|modify
|274
|1.10
|1.2270
|1.2280
|1.2350
|1199
|2006.04.05 15:40
|modify
|274
|1.10
|1.2270
|1.2281
|1.2350
|1200
|2006.04.05 16:05
|s/l
|274
|1.10
|1.2281
|1.2281
|1.2350
|121.00
|21140.48
|1201
|2006.04.05 16:05
|buy
|275
|1.10
|1.2283
|1.2244
|1.2363
|1202
|2006.04.05 21:29
|modify
|275
|1.10
|1.2283
|1.2284
|1.2363
|1203
|2006.04.06 01:33
|s/l
|275
|1.10
|1.2284
|1.2284
|1.2363
|-11.74
|21128.74
|1204
|2006.04.07 18:54
|buy
|276
|1.10
|1.2106
|1.2067
|1.2186
|1205
|2006.04.10 10:20
|modify
|276
|1.10
|1.2106
|1.2106
|1.2186
|1206
|2006.04.10 10:20
|modify
|276
|1.10
|1.2106
|1.2107
|1.2186
|1207
|2006.04.10 13:30
|s/l
|276
|1.10
|1.2107
|1.2107
|1.2186
|3.42
|21132.16
|1208
|2006.04.10 13:30
|sell
|277
|1.10
|1.2107
|1.2144
|1.2032
|1209
|2006.04.10 19:02
|modify
|277
|1.10
|1.2107
|1.2106
|1.2032
|1210
|2006.04.10 19:30
|modify
|277
|1.10
|1.2107
|1.2105
|1.2032
|1211
|2006.04.10 21:36
|s/l
|277
|1.10
|1.2105
|1.2105
|1.2032
|22.00
|21154.16
|1212
|2006.04.10 21:36
|sell
|278
|1.10
|1.2103
|1.2140
|1.2028
|1213
|2006.04.11 09:27
|s/l
|278
|1.10
|1.2140
|1.2140
|1.2028
|-402.29
|20751.86
|1214
|2006.04.11 09:27
|sell
|279
|1.00
|1.2138
|1.2175
|1.2063
|1215
|2006.04.11 13:00
|modify
|279
|1.00
|1.2138
|1.2130
|1.2063
|1216
|2006.04.11 13:29
|modify
|279
|1.00
|1.2138
|1.2128
|1.2063
|1217
|2006.04.11 13:57
|modify
|279
|1.00
|1.2138
|1.2127
|1.2063
|1218
|2006.04.11 13:59
|modify
|279
|1.00
|1.2138
|1.2126
|1.2063
|1219
|2006.04.11 15:29
|modify
|279
|1.00
|1.2138
|1.2125
|1.2063
|1220
|2006.04.11 15:45
|s/l
|279
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2063
|130.00
|20881.86
|1221
|2006.04.11 15:45
|sell
|280
|1.00
|1.2124
|1.2161
|1.2049
|1222
|2006.04.12 02:16
|s/l
|280
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2049
|-365.72
|20516.14
|1223
|2006.04.12 02:16
|sell
|281
|1.00
|1.2162
|1.2199
|1.2087
|1224
|2006.04.12 13:58
|modify
|281
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2087
|1225
|2006.04.12 13:59
|modify
|281
|1.00
|1.2162
|1.2161
|1.2087
|1226
|2006.04.12 14:46
|modify
|281
|1.00
|1.2162
|1.2156
|1.2087
|1227
|2006.04.12 15:29
|modify
|281
|1.00
|1.2162
|1.2142
|1.2087
|1228
|2006.04.12 15:30
|modify
|281
|1.00
|1.2162
|1.2125
|1.2087
|1229
|2006.04.12 15:32
|modify
|281
|1.00
|1.2162
|1.2124
|1.2087
|1230
|2006.04.12 15:34
|modify
|281
|1.00
|1.2162
|1.2123
|1.2087
|1231
|2006.04.12 15:35
|modify
|281
|1.00
|1.2162
|1.2122
|1.2087
|1232
|2006.04.12 15:37
|modify
|281
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2087
|1233
|2006.04.12 15:56
|s/l
|281
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2087
|410.00
|20926.14
|1234
|2006.04.12 15:56
|sell
|282
|1.00
|1.2121
|1.2158
|1.2046
|1235
|2006.04.12 15:59
|modify
|282
|1.00
|1.2121
|1.2108
|1.2046
|1236
|2006.04.12 16:00
|modify
|282
|1.00
|1.2121
|1.2107
|1.2046
|1237
|2006.04.12 16:00
|s/l
|282
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2046
|140.00
|21066.14
|1238
|2006.04.12 16:00
|sell
|283
|1.10
|1.2111
|1.2148
|1.2036
|1239
|2006.04.13 15:00
|modify
|283
|1.10
|1.2111
|1.2111
|1.2036
|1240
|2006.04.13 15:00
|modify
|283
|1.10
|1.2111
|1.2110
|1.2036
|1241
|2006.04.13 15:30
|modify
|283
|1.10
|1.2111
|1.2108
|1.2036
|1242
|2006.04.13 15:32
|modify
|283
|1.10
|1.2111
|1.2107
|1.2036
|1243
|2006.04.13 15:40
|modify
|283
|1.10
|1.2111
|1.2106
|1.2036
|1244
|2006.04.13 15:42
|modify
|283
|1.10
|1.2111
|1.2103
|1.2036
|1245
|2006.04.13 15:42
|modify
|283
|1.10
|1.2111
|1.2102
|1.2036
|1246
|2006.04.13 15:52
|modify
|283
|1.10
|1.2111
|1.2101
|1.2036
|1247
|2006.04.13 15:52
|modify
|283
|1.10
|1.2111
|1.2100
|1.2036
|1248
|2006.04.13 16:07
|s/l
|283
|1.10
|1.2100
|1.2100
|1.2036
|135.12
|21201.25
|1249
|2006.04.13 16:07
|sell
|284
|1.10
|1.2099
|1.2136
|1.2024
|1250
|2006.04.13 16:26
|modify
|284
|1.10
|1.2099
|1.2099
|1.2024
|1251
|2006.04.13 16:26
|modify
|284
|1.10
|1.2099
|1.2098
|1.2024
|1252
|2006.04.13 17:11
|s/l
|284
|1.10
|1.2098
|1.2098
|1.2024
|11.00
|21212.25
|1253
|2006.04.13 17:11
|sell
|285
|1.10
|1.2097
|1.2134
|1.2022
|1254
|2006.04.17 01:26
|s/l
|285
|1.10
|1.2134
|1.2134
|1.2022
|-397.59
|20814.66
|1255
|2006.04.17 01:26
|sell
|286
|1.00
|1.2133
|1.2170
|1.2058
|1256
|2006.04.17 03:04
|s/l
|286
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2058
|-370.00
|20444.66
|1257
|2006.04.17 03:32
|buy
|287
|0.70
|1.2172
|1.2133
|1.2252
|1258
|2006.04.17 03:32
|modify
|287
|0.70
|1.2172
|1.2172
|1.2252
|1259
|2006.04.17 03:33
|s/l
|287
|0.70
|1.2172
|1.2172
|1.2252
|0.00
|20444.66
|1260
|2006.04.17 03:33
|buy
|288
|0.70
|1.2172
|1.2133
|1.2252
|1261
|2006.04.17 03:33
|modify
|288
|0.70
|1.2172
|1.2173
|1.2252
|1262
|2006.04.17 03:34
|s/l
|288
|0.70
|1.2173
|1.2173
|1.2252
|7.00
|20451.66
|1263
|2006.04.17 03:34
|buy
|289
|1.00
|1.2172
|1.2133
|1.2252
|1264
|2006.04.17 03:34
|modify
|289
|1.00
|1.2172
|1.2173
|1.2252
|1265
|2006.04.17 03:35
|s/l
|289
|1.00
|1.2173
|1.2173
|1.2252
|10.00
|20461.66
|1266
|2006.04.17 03:35
|buy
|290
|1.00
|1.2172
|1.2133
|1.2252
|1267
|2006.04.17 03:35
|modify
|290
|1.00
|1.2172
|1.2174
|1.2252
|1268
|2006.04.17 03:37
|s/l
|290
|1.00
|1.2174
|1.2174
|1.2252
|20.00
|20481.66
|1269
|2006.04.17 03:37
|buy
|291
|1.00
|1.2172
|1.2133
|1.2252
|1270
|2006.04.17 03:37
|modify
|291
|1.00
|1.2172
|1.2175
|1.2252
|1271
|2006.04.17 03:39
|s/l
|291
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2252
|30.00
|20511.66
|1272
|2006.04.17 03:39
|buy
|292
|1.00
|1.2172
|1.2133
|1.2252
|1273
|2006.04.17 03:39
|modify
|292
|1.00
|1.2172
|1.2173
|1.2252
|1274
|2006.04.17 03:40
|s/l
|292
|1.00
|1.2173
|1.2173
|1.2252
|10.00
|20521.66
|1275
|2006.04.17 03:40
|buy
|293
|1.00
|1.2172
|1.2133
|1.2252
|1276
|2006.04.17 04:18
|modify
|293
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2252
|1277
|2006.04.17 04:18
|modify
|293
|1.00
|1.2172
|1.2173
|1.2252
|1278
|2006.04.17 04:29
|modify
|293
|1.00
|1.2172
|1.2175
|1.2252
|1279
|2006.04.17 08:43
|s/l
|293
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2252
|30.00
|20551.66
|1280
|2006.04.17 13:43
|buy
|294
|1.00
|1.2222
|1.2183
|1.2302
|1281
|2006.04.17 14:30
|modify
|294
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2302
|1282
|2006.04.17 14:30
|modify
|294
|1.00
|1.2222
|1.2223
|1.2302
|1283
|2006.04.17 14:30
|modify
|294
|1.00
|1.2222
|1.2224
|1.2302
|1284
|2006.04.17 14:30
|modify
|294
|1.00
|1.2222
|1.2225
|1.2302
|1285
|2006.04.17 14:31
|modify
|294
|1.00
|1.2222
|1.2228
|1.2302
|1286
|2006.04.17 14:32
|modify
|294
|1.00
|1.2222
|1.2234
|1.2302
|1287
|2006.04.17 14:33
|modify
|294
|1.00
|1.2222
|1.2238
|1.2302
|1288
|2006.04.17 14:59
|s/l
|294
|1.00
|1.2238
|1.2238
|1.2302
|160.00
|20711.66
|1289
|2006.04.17 14:59
|buy
|295
|1.00
|1.2237
|1.2198
|1.2317
|1290
|2006.04.17 16:45
|modify
|295
|1.00
|1.2237
|1.2244
|1.2317
|1291
|2006.04.17 16:46
|s/l
|295
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2317
|70.00
|20781.66
|1292
|2006.04.17 16:46
|buy
|296
|1.00
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1293
|2006.04.17 16:46
|modify
|296
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2326
|1294
|2006.04.17 16:47
|s/l
|296
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2326
|0.00
|20781.66
|1295
|2006.04.17 16:47
|buy
|297
|1.00
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1296
|2006.04.17 16:47
|modify
|297
|1.00
|1.2246
|1.2252
|1.2326
|1297
|2006.04.17 16:48
|s/l
|297
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2326
|60.00
|20841.66
|1298
|2006.04.17 16:48
|buy
|298
|1.00
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1299
|2006.04.17 16:48
|modify
|298
|1.00
|1.2246
|1.2252
|1.2326
|1300
|2006.04.17 16:49
|s/l
|298
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2326
|60.00
|20901.66
|1301
|2006.04.17 16:49
|buy
|299
|1.00
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1302
|2006.04.17 16:49
|modify
|299
|1.00
|1.2246
|1.2251
|1.2326
|1303
|2006.04.17 16:50
|s/l
|299
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2326
|50.00
|20951.66
|1304
|2006.04.17 16:50
|buy
|300
|1.00
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1305
|2006.04.17 16:50
|modify
|300
|1.00
|1.2246
|1.2255
|1.2326
|1306
|2006.04.17 16:51
|s/l
|300
|1.00
|1.2255
|1.2255
|1.2326
|90.00
|21041.66
|1307
|2006.04.17 16:51
|buy
|301
|1.10
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1308
|2006.04.17 16:51
|modify
|301
|1.10
|1.2246
|1.2257
|1.2326
|1309
|2006.04.17 16:52
|s/l
|301
|1.10
|1.2257
|1.2257
|1.2326
|121.00
|21162.66
|1310
|2006.04.17 16:52
|buy
|302
|1.10
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1311
|2006.04.17 16:52
|modify
|302
|1.10
|1.2246
|1.2264
|1.2326
|1312
|2006.04.17 16:53
|s/l
|302
|1.10
|1.2264
|1.2264
|1.2326
|198.00
|21360.66
|1313
|2006.04.17 16:53
|buy
|303
|1.10
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1314
|2006.04.17 16:53
|modify
|303
|1.10
|1.2246
|1.2261
|1.2326
|1315
|2006.04.17 16:54
|s/l
|303
|1.10
|1.2261
|1.2261
|1.2326
|165.00
|21525.66
|1316
|2006.04.17 16:54
|buy
|304
|1.10
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1317
|2006.04.17 16:54
|modify
|304
|1.10
|1.2246
|1.2262
|1.2326
|1318
|2006.04.17 16:55
|s/l
|304
|1.10
|1.2262
|1.2262
|1.2326
|176.00
|21701.66
|1319
|2006.04.17 16:55
|buy
|305
|1.10
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1320
|2006.04.17 16:55
|modify
|305
|1.10
|1.2246
|1.2262
|1.2326
|1321
|2006.04.17 16:56
|s/l
|305
|1.10
|1.2262
|1.2262
|1.2326
|176.00
|21877.66
|1322
|2006.04.17 16:56
|buy
|306
|1.10
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1323
|2006.04.17 16:56
|modify
|306
|1.10
|1.2246
|1.2260
|1.2326
|1324
|2006.04.17 16:57
|s/l
|306
|1.10
|1.2260
|1.2260
|1.2326
|154.00
|22031.66
|1325
|2006.04.17 16:57
|buy
|307
|1.10
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1326
|2006.04.17 16:57
|modify
|307
|1.10
|1.2246
|1.2260
|1.2326
|1327
|2006.04.17 16:57
|s/l
|307
|1.10
|1.2260
|1.2260
|1.2326
|154.00
|22185.66
|1328
|2006.04.17 16:57
|buy
|308
|1.10
|1.2246
|1.2207
|1.2326
|1329
|2006.04.17 17:00
|modify
|308
|1.10
|1.2246
|1.2257
|1.2326
|1330
|2006.04.17 17:01
|s/l
|308
|1.10
|1.2257
|1.2257
|1.2326
|121.00
|22306.66
|1331
|2006.04.17 17:01
|buy
|309
|1.10
|1.2253
|1.2214
|1.2333
|1332
|2006.04.17 17:01
|modify
|309
|1.10
|1.2253
|1.2258
|1.2333
|1333
|2006.04.17 17:04
|s/l
|309
|1.10
|1.2258
|1.2258
|1.2333
|55.00
|22361.66
|1334
|2006.04.17 17:04
|buy
|310
|1.10
|1.2253
|1.2214
|1.2333
|1335
|2006.04.17 17:04
|modify
|310
|1.10
|1.2253
|1.2254
|1.2333
|1336
|2006.04.17 17:06
|s/l
|310
|1.10
|1.2254
|1.2254
|1.2333
|11.00
|22372.66
|1337
|2006.04.17 17:06
|buy
|311
|1.10
|1.2253
|1.2214
|1.2333
|1338
|2006.04.17 17:06
|modify
|311
|1.10
|1.2253
|1.2254
|1.2333
|1339
|2006.04.17 17:07
|s/l
|311
|1.10
|1.2254
|1.2254
|1.2333
|11.00
|22383.66
|1340
|2006.04.17 17:07
|buy
|312
|1.10
|1.2253
|1.2214
|1.2333
|1341
|2006.04.17 17:16
|modify
|312
|1.10
|1.2253
|1.2253
|1.2333
|1342
|2006.04.17 17:20
|s/l
|312
|1.10
|1.2253
|1.2253
|1.2333
|0.00
|22383.66
|1343
|2006.04.17 17:20
|buy
|313
|1.10
|1.2253
|1.2214
|1.2333
|1344
|2006.04.17 17:59
|modify
|313
|1.10
|1.2253
|1.2262
|1.2333
|1345
|2006.04.17 19:30
|s/l
|313
|1.10
|1.2262
|1.2262
|1.2333
|99.00
|22482.66
|1346
|2006.04.17 19:30
|buy
|314
|1.10
|1.2264
|1.2225
|1.2344
|1347
|2006.04.18 15:00
|modify
|314
|1.10
|1.2264
|1.2272
|1.2344
|1348
|2006.04.18 15:01
|s/l
|314
|1.10
|1.2272
|1.2272
|1.2344
|80.42
|22563.08
|1349
|2006.04.18 15:01
|buy
|315
|1.10
|1.2266
|1.2227
|1.2346
|1350
|2006.04.18 15:01
|modify
|315
|1.10
|1.2266
|1.2275
|1.2346
|1351
|2006.04.18 15:02
|s/l
|315
|1.10
|1.2275
|1.2275
|1.2346
|99.00
|22662.08
|1352
|2006.04.18 15:02
|buy
|316
|1.10
|1.2266
|1.2227
|1.2346
|1353
|2006.04.18 15:02
|modify
|316
|1.10
|1.2266
|1.2272
|1.2346
|1354
|2006.04.18 15:04
|s/l
|316
|1.10
|1.2272
|1.2272
|1.2346
|66.00
|22728.08
|1355
|2006.04.18 15:04
|buy
|317
|1.10
|1.2266
|1.2227
|1.2346
|1356
|2006.04.18 15:04
|modify
|317
|1.10
|1.2266
|1.2274
|1.2346
|1357
|2006.04.18 15:05
|s/l
|317
|1.10
|1.2274
|1.2274
|1.2346
|88.00
|22816.08
|1358
|2006.04.18 15:05
|buy
|318
|1.10
|1.2266
|1.2227
|1.2346
|1359
|2006.04.18 15:05
|modify
|318
|1.10
|1.2266
|1.2275
|1.2346
|1360
|2006.04.18 15:06
|s/l
|318
|1.10
|1.2275
|1.2275
|1.2346
|99.00
|22915.08
|1361
|2006.04.18 15:06
|buy
|319
|1.10
|1.2266
|1.2227
|1.2346
|1362
|2006.04.18 15:06
|modify
|319
|1.10
|1.2266
|1.2275
|1.2346
|1363
|2006.04.18 15:07
|s/l
|319
|1.10
|1.2275
|1.2275
|1.2346
|99.00
|23014.08
|1364
|2006.04.18 15:07
|buy
|320
|1.20
|1.2266
|1.2227
|1.2346
|1365
|2006.04.18 15:07
|modify
|320
|1.20
|1.2266
|1.2269
|1.2346
|1366
|2006.04.18 15:08
|s/l
|320
|1.20
|1.2269
|1.2269
|1.2346
|36.00
|23050.08
|1367
|2006.04.18 15:08
|buy
|321
|1.20
|1.2266
|1.2227
|1.2346
|1368
|2006.04.18 15:30
|modify
|321
|1.20
|1.2266
|1.2266
|1.2346
|1369
|2006.04.18 15:30
|modify
|321
|1.20
|1.2266
|1.2267
|1.2346
|1370
|2006.04.18 15:30
|modify
|321
|1.20
|1.2266
|1.2268
|1.2346
|1371
|2006.04.18 15:31
|modify
|321
|1.20
|1.2266
|1.2271
|1.2346
|1372
|2006.04.18 15:34
|modify
|321
|1.20
|1.2266
|1.2272
|1.2346
|1373
|2006.04.18 15:38
|modify
|321
|1.20
|1.2266
|1.2273
|1.2346
|1374
|2006.04.18 15:38
|modify
|321
|1.20
|1.2266
|1.2275
|1.2346
|1375
|2006.04.18 15:59
|modify
|321
|1.20
|1.2266
|1.2276
|1.2346
|1376
|2006.04.18 17:09
|s/l
|321
|1.20
|1.2276
|1.2276
|1.2346
|120.00
|23170.08
|1377
|2006.04.18 17:09
|buy
|322
|1.20
|1.2277
|1.2238
|1.2357
|1378
|2006.04.18 20:02
|modify
|322
|1.20
|1.2277
|1.2279
|1.2357
|1379
|2006.04.18 20:03
|modify
|322
|1.20
|1.2277
|1.2289
|1.2357
|1380
|2006.04.18 20:04
|modify
|322
|1.20
|1.2277
|1.2293
|1.2357
|1381
|2006.04.18 20:05
|s/l
|322
|1.20
|1.2293
|1.2293
|1.2357
|192.00
|23362.08
|1382
|2006.04.18 20:05
|buy
|323
|1.20
|1.2293
|1.2254
|1.2373
|1383
|2006.04.18 21:29
|modify
|323
|1.20
|1.2293
|1.2296
|1.2373
|1384
|2006.04.18 22:30
|modify
|323
|1.20
|1.2293
|1.2300
|1.2373
|1385
|2006.04.18 22:40
|modify
|323
|1.20
|1.2293
|1.2301
|1.2373
|1386
|2006.04.18 23:00
|modify
|323
|1.20
|1.2293
|1.2325
|1.2373
|1387
|2006.04.18 23:01
|s/l
|323
|1.20
|1.2325
|1.2325
|1.2373
|384.00
|23746.08
|1388
|2006.04.18 23:01
|buy
|324
|1.20
|1.2325
|1.2286
|1.2405
|1389
|2006.04.18 23:01
|modify
|324
|1.20
|1.2325
|1.2326
|1.2405
|1390
|2006.04.18 23:04
|s/l
|324
|1.20
|1.2326
|1.2326
|1.2405
|12.00
|23758.08
|1391
|2006.04.18 23:04
|buy
|325
|1.20
|1.2325
|1.2286
|1.2405
|1392
|2006.04.18 23:04
|modify
|325
|1.20
|1.2325
|1.2326
|1.2405
|1393
|2006.04.18 23:05
|s/l
|325
|1.20
|1.2326
|1.2326
|1.2405
|12.00
|23770.08
|1394
|2006.04.18 23:05
|buy
|326
|1.20
|1.2325
|1.2286
|1.2405
|1395
|2006.04.18 23:06
|modify
|326
|1.20
|1.2325
|1.2327
|1.2405
|1396
|2006.04.18 23:06
|s/l
|326
|1.20
|1.2327
|1.2327
|1.2405
|24.00
|23794.08
|1397
|2006.04.18 23:06
|buy
|327
|1.20
|1.2325
|1.2286
|1.2405
|1398
|2006.04.18 23:30
|modify
|327
|1.20
|1.2325
|1.2337
|1.2405
|1399
|2006.04.18 23:53
|modify
|327
|1.20
|1.2325
|1.2340
|1.2405
|1400
|2006.04.18 23:54
|modify
|327
|1.20
|1.2325
|1.2341
|1.2405
|1401
|2006.04.18 23:56
|modify
|327
|1.20
|1.2325
|1.2342
|1.2405
|1402
|2006.04.18 23:58
|modify
|327
|1.20
|1.2325
|1.2344
|1.2405
|1403
|2006.04.19 00:50
|modify
|327
|1.20
|1.2325
|1.2345
|1.2405
|1404
|2006.04.19 00:51
|modify
|327
|1.20
|1.2325
|1.2346
|1.2405
|1405
|2006.04.19 02:00
|modify
|327
|1.20
|1.2325
|1.2347
|1.2405
|1406
|2006.04.19 04:31
|s/l
|327
|1.20
|1.2347
|1.2347
|1.2405
|255.73
|24049.81
|1407
|2006.04.19 04:31
|buy
|328
|1.20
|1.2349
|1.2310
|1.2429
|1408
|2006.04.19 15:46
|s/l
|328
|1.20
|1.2310
|1.2310
|1.2429
|-468.00
|23581.81
|1409
|2006.04.21 08:00
|buy
|329
|1.20
|1.2311
|1.2272
|1.2391
|1410
|2006.04.21 10:08
|modify
|329
|1.20
|1.2311
|1.2312
|1.2391
|1411
|2006.04.21 10:09
|s/l
|329
|1.20
|1.2312
|1.2312
|1.2391
|12.00
|23593.81
|1412
|2006.04.21 10:09
|buy
|330
|1.20
|1.2299
|1.2260
|1.2379
|1413
|2006.04.21 10:09
|modify
|330
|1.20
|1.2299
|1.2311
|1.2379
|1414
|2006.04.21 10:10
|s/l
|330
|1.20
|1.2311
|1.2311
|1.2379
|144.00
|23737.81
|1415
|2006.04.21 10:10
|buy
|331
|1.20
|1.2299
|1.2260
|1.2379
|1416
|2006.04.21 10:10
|modify
|331
|1.20
|1.2299
|1.2309
|1.2379
|1417
|2006.04.21 10:11
|s/l
|331
|1.20
|1.2309
|1.2309
|1.2379
|120.00
|23857.81
|1418
|2006.04.21 10:11
|buy
|332
|1.20
|1.2299
|1.2260
|1.2379
|1419
|2006.04.21 10:11
|modify
|332
|1.20
|1.2299
|1.2306
|1.2379
|1420
|2006.04.21 10:11
|s/l
|332
|1.20
|1.2306
|1.2306
|1.2379
|84.00
|23941.81
|1421
|2006.04.21 10:11
|buy
|333
|1.20
|1.2299
|1.2260
|1.2379
|1422
|2006.04.21 10:38
|modify
|333
|1.20
|1.2299
|1.2300
|1.2379
|1423
|2006.04.21 10:39
|s/l
|333
|1.20
|1.2300
|1.2300
|1.2379
|12.00
|23953.81
|1424
|2006.04.21 10:39
|buy
|334
|1.20
|1.2301
|1.2262
|1.2381
|1425
|2006.04.21 10:39
|modify
|334
|1.20
|1.2301
|1.2302
|1.2381
|1426
|2006.04.21 10:41
|s/l
|334
|1.20
|1.2302
|1.2302
|1.2381
|12.00
|23965.81
|1427
|2006.04.21 10:41
|buy
|335
|1.20
|1.2301
|1.2262
|1.2381
|1428
|2006.04.21 10:41
|modify
|335
|1.20
|1.2301
|1.2302
|1.2381
|1429
|2006.04.21 10:42
|s/l
|335
|1.20
|1.2302
|1.2302
|1.2381
|12.00
|23977.81
|1430
|2006.04.21 10:42
|buy
|336
|1.20
|1.2301
|1.2262
|1.2381
|1431
|2006.04.21 11:00
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2304
|1.2381
|1432
|2006.04.21 11:01
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2305
|1.2381
|1433
|2006.04.21 11:01
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2306
|1.2381
|1434
|2006.04.21 11:09
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2307
|1.2381
|1435
|2006.04.21 11:09
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2309
|1.2381
|1436
|2006.04.21 11:09
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2310
|1.2381
|1437
|2006.04.21 11:09
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2312
|1.2381
|1438
|2006.04.21 11:10
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2313
|1.2381
|1439
|2006.04.21 11:10
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2314
|1.2381
|1440
|2006.04.21 11:19
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2315
|1.2381
|1441
|2006.04.21 11:19
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2316
|1.2381
|1442
|2006.04.21 11:21
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2317
|1.2381
|1443
|2006.04.21 11:22
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2318
|1.2381
|1444
|2006.04.21 11:25
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2319
|1.2381
|1445
|2006.04.21 11:25
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2320
|1.2381
|1446
|2006.04.21 11:29
|modify
|336
|1.20
|1.2301
|1.2321
|1.2381
|1447
|2006.04.21 11:29
|s/l
|336
|1.20
|1.2321
|1.2321
|1.2381
|240.00
|24217.81
|1448
|2006.04.21 11:29
|buy
|337
|1.20
|1.2317
|1.2278
|1.2397
|1449
|2006.04.21 11:31
|modify
|337
|1.20
|1.2317
|1.2320
|1.2397
|1450
|2006.04.21 12:29
|modify
|337
|1.20
|1.2317
|1.2322
|1.2397
|1451
|2006.04.21 12:30
|modify
|337
|1.20
|1.2317
|1.2323
|1.2397
|1452
|2006.04.21 13:45
|s/l
|337
|1.20
|1.2323
|1.2323
|1.2397
|72.00
|24289.81
|1453
|2006.04.21 13:45
|buy
|338
|1.20
|1.2316
|1.2277
|1.2396
|1454
|2006.04.21 16:37
|modify
|338
|1.20
|1.2316
|1.2316
|1.2396
|1455
|2006.04.21 16:38
|modify
|338
|1.20
|1.2316
|1.2319
|1.2396
|1456
|2006.04.21 16:39
|modify
|338
|1.20
|1.2316
|1.2330
|1.2396
|1457
|2006.04.21 16:40
|s/l
|338
|1.20
|1.2330
|1.2330
|1.2396
|168.00
|24457.81
|1458
|2006.04.21 16:40
|buy
|339
|1.20
|1.2328
|1.2289
|1.2408
|1459
|2006.04.21 17:30
|modify
|339
|1.20
|1.2328
|1.2331
|1.2408
|1460
|2006.04.21 18:29
|modify
|339
|1.20
|1.2328
|1.2332
|1.2408
|1461
|2006.04.24 00:00
|modify
|339
|1.20
|1.2328
|1.2347
|1.2408
|1462
|2006.04.24 00:00
|modify
|339
|1.20
|1.2328
|1.2350
|1.2408
|1463
|2006.04.24 00:01
|modify
|339
|1.20
|1.2328
|1.2351
|1.2408
|1464
|2006.04.24 00:03
|modify
|339
|1.20
|1.2328
|1.2352
|1.2408
|1465
|2006.04.24 00:03
|modify
|339
|1.20
|1.2328
|1.2353
|1.2408
|1466
|2006.04.24 00:29
|modify
|339
|1.20
|1.2328
|1.2355
|1.2408
|1467
|2006.04.24 00:30
|modify
|339
|1.20
|1.2328
|1.2357
|1.2408
|1468
|2006.04.24 01:29
|modify
|339
|1.20
|1.2328
|1.2361
|1.2408
|1469
|2006.04.24 03:00
|s/l
|339
|1.20
|1.2361
|1.2361
|1.2408
|387.73
|24845.54
|1470
|2006.04.24 03:00
|buy
|340
|1.20
|1.2360
|1.2321
|1.2440
|1471
|2006.04.24 09:00
|modify
|340
|1.20
|1.2360
|1.2363
|1.2440
|1472
|2006.04.24 09:01
|modify
|340
|1.20
|1.2360
|1.2364
|1.2440
|1473
|2006.04.24 09:29
|s/l
|340
|1.20
|1.2364
|1.2364
|1.2440
|48.00
|24893.54
|1474
|2006.04.24 09:29
|buy
|341
|1.20
|1.2363
|1.2324
|1.2443
|1475
|2006.04.24 09:30
|modify
|341
|1.20
|1.2363
|1.2372
|1.2443
|1476
|2006.04.24 09:31
|modify
|341
|1.20
|1.2363
|1.2373
|1.2443
|1477
|2006.04.24 09:41
|modify
|341
|1.20
|1.2363
|1.2375
|1.2443
|1478
|2006.04.24 09:42
|modify
|341
|1.20
|1.2363
|1.2378
|1.2443
|1479
|2006.04.24 09:44
|modify
|341
|1.20
|1.2363
|1.2379
|1.2443
|1480
|2006.04.24 10:01
|s/l
|341
|1.20
|1.2379
|1.2379
|1.2443
|192.00
|25085.54
|1481
|2006.04.24 10:01
|buy
|342
|1.30
|1.2381
|1.2342
|1.2461
|1482
|2006.04.24 19:57
|modify
|342
|1.30
|1.2381
|1.2382
|1.2461
|1483
|2006.04.24 20:01
|modify
|342
|1.30
|1.2381
|1.2383
|1.2461
|1484
|2006.04.24 20:31
|modify
|342
|1.30
|1.2381
|1.2384
|1.2461
|1485
|2006.04.24 20:31
|modify
|342
|1.30
|1.2381
|1.2385
|1.2461
|1486
|2006.04.24 21:00
|modify
|342
|1.30
|1.2381
|1.2387
|1.2461
|1487
|2006.04.24 21:13
|modify
|342
|1.30
|1.2381
|1.2388
|1.2461
|1488
|2006.04.24 21:30
|modify
|342
|1.30
|1.2381
|1.2390
|1.2461
|1489
|2006.04.24 23:58
|s/l
|342
|1.30
|1.2390
|1.2390
|1.2461
|117.00
|25202.54
|1490
|2006.04.24 23:58
|buy
|343
|1.30
|1.2390
|1.2351
|1.2470
|1491
|2006.04.25 14:10
|modify
|343
|1.30
|1.2390
|1.2401
|1.2470
|1492
|2006.04.25 14:29
|s/l
|343
|1.30
|1.2401
|1.2401
|1.2470
|134.04
|25336.58
|1493
|2006.04.25 14:29
|buy
|344
|1.30
|1.2400
|1.2361
|1.2480
|1494
|2006.04.25 14:30
|modify
|344
|1.30
|1.2400
|1.2402
|1.2480
|1495
|2006.04.25 14:59
|s/l
|344
|1.30
|1.2402
|1.2402
|1.2480
|26.00
|25362.58
|1496
|2006.04.25 14:59
|buy
|345
|1.30
|1.2401
|1.2362
|1.2481
|1497
|2006.04.25 15:00
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2401
|1.2481
|1498
|2006.04.25 15:00
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2404
|1.2481
|1499
|2006.04.25 15:12
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2405
|1.2481
|1500
|2006.04.25 15:12
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2406
|1.2481
|1501
|2006.04.25 15:13
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2407
|1.2481
|1502
|2006.04.25 15:13
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2408
|1.2481
|1503
|2006.04.25 15:24
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2409
|1.2481
|1504
|2006.04.25 15:25
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2410
|1.2481
|1505
|2006.04.25 15:25
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2411
|1.2481
|1506
|2006.04.25 15:37
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2413
|1.2481
|1507
|2006.04.25 15:45
|modify
|345
|1.30
|1.2401
|1.2414
|1.2481
|1508
|2006.04.25 16:49
|s/l
|345
|1.30
|1.2414
|1.2414
|1.2481
|169.00
|25531.58
|1509
|2006.04.25 16:49
|buy
|346
|1.30
|1.2415
|1.2376
|1.2495
|1510
|2006.04.25 22:00
|modify
|346
|1.30
|1.2415
|1.2415
|1.2495
|1511
|2006.04.26 06:40
|s/l
|346
|1.30
|1.2415
|1.2415
|1.2495
|-8.96
|25522.63
|1512
|2006.04.26 06:40
|buy
|347
|1.30
|1.2416
|1.2377
|1.2496
|1513
|2006.04.26 15:40
|modify
|347
|1.30
|1.2416
|1.2418
|1.2496
|1514
|2006.04.26 15:51
|modify
|347
|1.30
|1.2416
|1.2419
|1.2496
|1515
|2006.04.26 16:01
|s/l
|347
|1.30
|1.2419
|1.2419
|1.2496
|39.00
|25561.63
|1516
|2006.04.26 17:59
|buy
|348
|1.30
|1.2444
|1.2405
|1.2524
|1517
|2006.04.26 18:17
|modify
|348
|1.30
|1.2444
|1.2447
|1.2524
|1518
|2006.04.26 18:29
|s/l
|348
|1.30
|1.2447
|1.2447
|1.2524
|39.00
|25600.63
|1519
|2006.04.26 18:29
|buy
|349
|1.30
|1.2443
|1.2404
|1.2523
|1520
|2006.04.26 18:44
|modify
|349
|1.30
|1.2443
|1.2443
|1.2523
|1521
|2006.04.26 18:44
|modify
|349
|1.30
|1.2443
|1.2444
|1.2523
|1522
|2006.04.26 18:44
|modify
|349
|1.30
|1.2443
|1.2445
|1.2523
|1523
|2006.04.26 18:44
|modify
|349
|1.30
|1.2443
|1.2446
|1.2523
|1524
|2006.04.26 20:06
|s/l
|349
|1.30
|1.2446
|1.2446
|1.2523
|39.00
|25639.63
|1525
|2006.04.26 20:06
|buy
|350
|1.30
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1526
|2006.04.27 16:02
|modify
|350
|1.30
|1.2446
|1.2451
|1.2526
|1527
|2006.04.27 16:03
|s/l
|350
|1.30
|1.2451
|1.2451
|1.2526
|38.12
|25677.75
|1528
|2006.04.27 16:03
|buy
|351
|1.30
|1.2443
|1.2404
|1.2523
|1529
|2006.04.27 16:03
|modify
|351
|1.30
|1.2443
|1.2444
|1.2523
|1530
|2006.04.27 16:04
|s/l
|351
|1.30
|1.2444
|1.2444
|1.2523
|13.00
|25690.75
|1531
|2006.04.27 16:04
|buy
|352
|1.30
|1.2443
|1.2404
|1.2523
|1532
|2006.04.27 16:06
|modify
|352
|1.30
|1.2443
|1.2447
|1.2523
|1533
|2006.04.27 16:07
|s/l
|352
|1.30
|1.2447
|1.2447
|1.2523
|52.00
|25742.75
|1534
|2006.04.27 16:07
|buy
|353
|1.30
|1.2443
|1.2404
|1.2523
|1535
|2006.04.27 16:07
|modify
|353
|1.30
|1.2443
|1.2452
|1.2523
|1536
|2006.04.27 16:08
|s/l
|353
|1.30
|1.2452
|1.2452
|1.2523
|117.00
|25859.75
|1537
|2006.04.27 16:08
|buy
|354
|1.30
|1.2443
|1.2404
|1.2523
|1538
|2006.04.27 16:08
|modify
|354
|1.30
|1.2443
|1.2456
|1.2523
|1539
|2006.04.27 16:09
|s/l
|354
|1.30
|1.2456
|1.2456
|1.2523
|169.00
|26028.75
|1540
|2006.04.27 16:09
|buy
|355
|1.30
|1.2443
|1.2404
|1.2523
|1541
|2006.04.27 16:09
|modify
|355
|1.30
|1.2443
|1.2463
|1.2523
|1542
|2006.04.27 16:10
|s/l
|355
|1.30
|1.2463
|1.2463
|1.2523
|260.00
|26288.75
|1543
|2006.04.27 16:10
|buy
|356
|1.30
|1.2443
|1.2404
|1.2523
|1544
|2006.04.27 16:10
|modify
|356
|1.30
|1.2443
|1.2466
|1.2523
|1545
|2006.04.27 16:10
|s/l
|356
|1.30
|1.2466
|1.2466
|1.2523
|299.00
|26587.75
|1546
|2006.04.27 16:10
|buy
|357
|1.30
|1.2443
|1.2404
|1.2523
|1547
|2006.04.27 16:30
|modify
|357
|1.30
|1.2443
|1.2497
|1.2523
|1548
|2006.04.27 16:31
|s/l
|357
|1.30
|1.2497
|1.2497
|1.2523
|702.00
|27289.75
|1549
|2006.04.27 16:31
|buy
|358
|1.40
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1550
|2006.04.27 16:31
|modify
|358
|1.40
|1.2446
|1.2503
|1.2526
|1551
|2006.04.27 16:32
|s/l
|358
|1.40
|1.2503
|1.2503
|1.2526
|798.00
|28087.75
|1552
|2006.04.27 16:32
|buy
|359
|1.40
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1553
|2006.04.27 16:32
|modify
|359
|1.40
|1.2446
|1.2496
|1.2526
|1554
|2006.04.27 16:33
|s/l
|359
|1.40
|1.2496
|1.2496
|1.2526
|700.00
|28787.75
|1555
|2006.04.27 16:33
|buy
|360
|1.40
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1556
|2006.04.27 16:33
|modify
|360
|1.40
|1.2446
|1.2493
|1.2526
|1557
|2006.04.27 16:34
|s/l
|360
|1.40
|1.2493
|1.2493
|1.2526
|658.00
|29445.75
|1558
|2006.04.27 16:34
|buy
|361
|1.50
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1559
|2006.04.27 16:34
|modify
|361
|1.50
|1.2446
|1.2500
|1.2526
|1560
|2006.04.27 16:35
|s/l
|361
|1.50
|1.2500
|1.2500
|1.2526
|810.00
|30255.75
|1561
|2006.04.27 16:35
|buy
|362
|1.50
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1562
|2006.04.27 16:35
|modify
|362
|1.50
|1.2446
|1.2500
|1.2526
|1563
|2006.04.27 16:36
|s/l
|362
|1.50
|1.2500
|1.2500
|1.2526
|810.00
|31065.75
|1564
|2006.04.27 16:36
|buy
|363
|1.60
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1565
|2006.04.27 16:36
|modify
|363
|1.60
|1.2446
|1.2501
|1.2526
|1566
|2006.04.27 16:37
|s/l
|363
|1.60
|1.2501
|1.2501
|1.2526
|880.00
|31945.75
|1567
|2006.04.27 16:37
|buy
|364
|1.60
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1568
|2006.04.27 16:37
|modify
|364
|1.60
|1.2446
|1.2501
|1.2526
|1569
|2006.04.27 16:38
|s/l
|364
|1.60
|1.2501
|1.2501
|1.2526
|880.00
|32825.75
|1570
|2006.04.27 16:38
|buy
|365
|1.60
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1571
|2006.04.27 16:38
|modify
|365
|1.60
|1.2446
|1.2498
|1.2526
|1572
|2006.04.27 16:39
|s/l
|365
|1.60
|1.2498
|1.2498
|1.2526
|832.00
|33657.75
|1573
|2006.04.27 16:39
|buy
|366
|1.70
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1574
|2006.04.27 16:39
|modify
|366
|1.70
|1.2446
|1.2495
|1.2526
|1575
|2006.04.27 16:40
|s/l
|366
|1.70
|1.2495
|1.2495
|1.2526
|833.00
|34490.75
|1576
|2006.04.27 16:40
|buy
|367
|1.70
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1577
|2006.04.27 16:40
|modify
|367
|1.70
|1.2446
|1.2492
|1.2526
|1578
|2006.04.27 16:41
|s/l
|367
|1.70
|1.2492
|1.2492
|1.2526
|782.00
|35272.75
|1579
|2006.04.27 16:41
|buy
|368
|1.80
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1580
|2006.04.27 16:41
|modify
|368
|1.80
|1.2446
|1.2493
|1.2526
|1581
|2006.04.27 16:41
|s/l
|368
|1.80
|1.2493
|1.2493
|1.2526
|846.00
|36118.75
|1582
|2006.04.27 16:41
|buy
|369
|1.80
|1.2446
|1.2407
|1.2526
|1583
|2006.04.27 17:00
|t/p
|369
|1.80
|1.2526
|1.2407
|1.2526
|1440.00
|37558.75
|1584
|2006.04.27 17:00
|buy
|370
|1.90
|1.2538
|1.2499
|1.2618
|1585
|2006.04.28 10:37
|modify
|370
|1.90
|1.2538
|1.2542
|1.2618
|1586
|2006.04.28 11:31
|modify
|370
|1.90
|1.2538
|1.2543
|1.2618
|1587
|2006.04.28 11:31
|modify
|370
|1.90
|1.2538
|1.2545
|1.2618
|1588
|2006.04.28 11:32
|modify
|370
|1.90
|1.2538
|1.2546
|1.2618
|1589
|2006.04.28 13:00
|s/l
|370
|1.90
|1.2546
|1.2546
|1.2618
|138.91
|37697.65
|1590
|2006.04.28 13:00
|buy
|371
|1.90
|1.2548
|1.2509
|1.2628
|1591
|2006.04.28 15:48
|modify
|371
|1.90
|1.2548
|1.2551
|1.2628
|1592
|2006.04.28 15:52
|modify
|371
|1.90
|1.2548
|1.2553
|1.2628
|1593
|2006.04.28 16:01
|modify
|371
|1.90
|1.2548
|1.2554
|1.2628
|1594
|2006.04.28 16:18
|modify
|371
|1.90
|1.2548
|1.2556
|1.2628
|1595
|2006.04.28 16:29
|s/l
|371
|1.90
|1.2556
|1.2556
|1.2628
|152.00
|37849.65
|1596
|2006.04.28 16:29
|buy
|372
|1.90
|1.2558
|1.2519
|1.2638
|1597
|2006.04.28 16:37
|modify
|372
|1.90
|1.2558
|1.2559
|1.2638
|1598
|2006.04.28 16:39
|modify
|372
|1.90
|1.2558
|1.2560
|1.2638
|1599
|2006.04.28 16:51
|modify
|372
|1.90
|1.2558
|1.2561
|1.2638
|1600
|2006.04.28 16:54
|modify
|372
|1.90
|1.2558
|1.2564
|1.2638
|1601
|2006.04.28 16:55
|modify
|372
|1.90
|1.2558
|1.2565
|1.2638
|1602
|2006.04.28 16:56
|modify
|372
|1.90
|1.2558
|1.2566
|1.2638
|1603
|2006.04.28 16:58
|modify
|372
|1.90
|1.2558
|1.2570
|1.2638
|1604
|2006.04.28 16:59
|modify
|372
|1.90
|1.2558
|1.2572
|1.2638
|1605
|2006.04.28 16:59
|s/l
|372
|1.90
|1.2572
|1.2572
|1.2638
|266.00
|38115.65
|1606
|2006.04.28 16:59
|buy
|373
|1.90
|1.2571
|1.2532
|1.2651
|1607
|2006.04.28 17:02
|modify
|373
|1.90
|1.2571
|1.2573
|1.2651
|1608
|2006.04.28 17:03
|modify
|373
|1.90
|1.2571
|1.2574
|1.2651
|1609
|2006.04.28 17:05
|modify
|373
|1.90
|1.2571
|1.2577
|1.2651
|1610
|2006.04.28 17:06
|modify
|373
|1.90
|1.2571
|1.2587
|1.2651
|1611
|2006.04.28 17:07
|s/l
|373
|1.90
|1.2587
|1.2587
|1.2651
|304.00
|38419.65
|1612
|2006.04.28 17:07
|buy
|374
|1.90
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1613
|2006.04.28 17:07
|modify
|374
|1.90
|1.2584
|1.2586
|1.2664
|1614
|2006.04.28 17:08
|s/l
|374
|1.90
|1.2586
|1.2586
|1.2664
|38.00
|38457.65
|1615
|2006.04.28 17:08
|buy
|375
|1.90
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1616
|2006.04.28 17:08
|modify
|375
|1.90
|1.2584
|1.2591
|1.2664
|1617
|2006.04.28 17:09
|s/l
|375
|1.90
|1.2591
|1.2591
|1.2664
|133.00
|38590.65
|1618
|2006.04.28 17:09
|buy
|376
|1.90
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1619
|2006.04.28 17:09
|modify
|376
|1.90
|1.2584
|1.2599
|1.2664
|1620
|2006.04.28 17:10
|s/l
|376
|1.90
|1.2599
|1.2599
|1.2664
|285.00
|38875.65
|1621
|2006.04.28 17:10
|buy
|377
|1.90
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1622
|2006.04.28 17:10
|modify
|377
|1.90
|1.2584
|1.2601
|1.2664
|1623
|2006.04.28 17:11
|s/l
|377
|1.90
|1.2601
|1.2601
|1.2664
|323.00
|39198.65
|1624
|2006.04.28 17:11
|buy
|378
|2.00
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1625
|2006.04.28 17:11
|modify
|378
|2.00
|1.2584
|1.2596
|1.2664
|1626
|2006.04.28 17:12
|s/l
|378
|2.00
|1.2596
|1.2596
|1.2664
|240.00
|39438.65
|1627
|2006.04.28 17:12
|buy
|379
|2.00
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1628
|2006.04.28 17:12
|modify
|379
|2.00
|1.2584
|1.2595
|1.2664
|1629
|2006.04.28 17:13
|s/l
|379
|2.00
|1.2595
|1.2595
|1.2664
|220.00
|39658.65
|1630
|2006.04.28 17:13
|buy
|380
|2.00
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1631
|2006.04.28 17:13
|modify
|380
|2.00
|1.2584
|1.2597
|1.2664
|1632
|2006.04.28 17:14
|s/l
|380
|2.00
|1.2597
|1.2597
|1.2664
|260.00
|39918.65
|1633
|2006.04.28 17:14
|buy
|381
|2.00
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1634
|2006.04.28 17:14
|modify
|381
|2.00
|1.2584
|1.2594
|1.2664
|1635
|2006.04.28 17:15
|s/l
|381
|2.00
|1.2594
|1.2594
|1.2664
|200.00
|40118.65
|1636
|2006.04.28 17:15
|buy
|382
|2.00
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1637
|2006.04.28 17:15
|modify
|382
|2.00
|1.2584
|1.2598
|1.2664
|1638
|2006.04.28 17:16
|s/l
|382
|2.00
|1.2598
|1.2598
|1.2664
|280.00
|40398.65
|1639
|2006.04.28 17:16
|buy
|383
|2.00
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1640
|2006.04.28 17:16
|modify
|383
|2.00
|1.2584
|1.2594
|1.2664
|1641
|2006.04.28 17:17
|s/l
|383
|2.00
|1.2594
|1.2594
|1.2664
|200.00
|40598.65
|1642
|2006.04.28 17:17
|buy
|384
|2.00
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1643
|2006.04.28 17:17
|modify
|384
|2.00
|1.2584
|1.2591
|1.2664
|1644
|2006.04.28 17:18
|s/l
|384
|2.00
|1.2591
|1.2591
|1.2664
|140.00
|40738.65
|1645
|2006.04.28 17:18
|buy
|385
|2.00
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1646
|2006.04.28 17:18
|modify
|385
|2.00
|1.2584
|1.2588
|1.2664
|1647
|2006.04.28 17:19
|s/l
|385
|2.00
|1.2588
|1.2588
|1.2664
|80.00
|40818.65
|1648
|2006.04.28 17:19
|buy
|386
|2.00
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1649
|2006.04.28 17:19
|modify
|386
|2.00
|1.2584
|1.2588
|1.2664
|1650
|2006.04.28 17:20
|s/l
|386
|2.00
|1.2588
|1.2588
|1.2664
|80.00
|40898.65
|1651
|2006.04.28 17:20
|buy
|387
|2.00
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1652
|2006.04.28 17:20
|modify
|387
|2.00
|1.2584
|1.2590
|1.2664
|1653
|2006.04.28 17:21
|s/l
|387
|2.00
|1.2590
|1.2590
|1.2664
|120.00
|41018.65
|1654
|2006.04.28 17:21
|buy
|388
|2.10
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1655
|2006.04.28 17:21
|modify
|388
|2.10
|1.2584
|1.2592
|1.2664
|1656
|2006.04.28 17:22
|s/l
|388
|2.10
|1.2592
|1.2592
|1.2664
|168.00
|41186.65
|1657
|2006.04.28 17:22
|buy
|389
|2.10
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1658
|2006.04.28 17:22
|modify
|389
|2.10
|1.2584
|1.2596
|1.2664
|1659
|2006.04.28 17:23
|s/l
|389
|2.10
|1.2596
|1.2596
|1.2664
|252.00
|41438.65
|1660
|2006.04.28 17:23
|buy
|390
|2.10
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1661
|2006.04.28 17:23
|modify
|390
|2.10
|1.2584
|1.2595
|1.2664
|1662
|2006.04.28 17:23
|s/l
|390
|2.10
|1.2595
|1.2595
|1.2664
|231.00
|41669.65
|1663
|2006.04.28 17:23
|buy
|391
|2.10
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1664
|2006.04.28 17:30
|modify
|391
|2.10
|1.2584
|1.2591
|1.2664
|1665
|2006.04.28 17:31
|modify
|391
|2.10
|1.2584
|1.2594
|1.2664
|1666
|2006.04.28 17:32
|modify
|391
|2.10
|1.2584
|1.2596
|1.2664
|1667
|2006.04.28 17:34
|modify
|391
|2.10
|1.2584
|1.2597
|1.2664
|1668
|2006.04.28 17:56
|modify
|391
|2.10
|1.2584
|1.2598
|1.2664
|1669
|2006.04.28 17:57
|s/l
|391
|2.10
|1.2598
|1.2598
|1.2664
|294.00
|41963.65
|1670
|2006.04.28 17:57
|buy
|392
|2.10
|1.2600
|1.2561
|1.2680
|1671
|2006.04.28 17:57
|modify
|392
|2.10
|1.2600
|1.2601
|1.2680
|1672
|2006.04.28 17:58
|s/l
|392
|2.10
|1.2601
|1.2601
|1.2680
|21.00
|41984.65
|1673
|2006.04.28 17:58
|buy
|393
|2.10
|1.2600
|1.2561
|1.2680
|1674
|2006.04.28 17:58
|modify
|393
|2.10
|1.2600
|1.2602
|1.2680
|1675
|2006.04.28 17:59
|s/l
|393
|2.10
|1.2602
|1.2602
|1.2680
|42.00
|42026.65
|1676
|2006.04.28 17:59
|buy
|394
|2.10
|1.2600
|1.2561
|1.2680
|1677
|2006.04.28 17:59
|modify
|394
|2.10
|1.2600
|1.2601
|1.2680
|1678
|2006.04.28 17:59
|s/l
|394
|2.10
|1.2601
|1.2601
|1.2680
|21.00
|42047.65
|1679
|2006.04.28 17:59
|buy
|395
|2.10
|1.2600
|1.2561
|1.2680
|1680
|2006.04.28 18:00
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2602
|1.2680
|1681
|2006.04.28 18:00
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2603
|1.2680
|1682
|2006.04.28 18:00
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2605
|1.2680
|1683
|2006.04.28 18:00
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2606
|1.2680
|1684
|2006.04.28 18:01
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2607
|1.2680
|1685
|2006.04.28 18:02
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2608
|1.2680
|1686
|2006.04.28 18:02
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2609
|1.2680
|1687
|2006.04.28 18:02
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2610
|1.2680
|1688
|2006.04.28 18:09
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2611
|1.2680
|1689
|2006.04.28 18:09
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2612
|1.2680
|1690
|2006.04.28 18:13
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2613
|1.2680
|1691
|2006.04.28 18:13
|modify
|395
|2.10
|1.2600
|1.2614
|1.2680
|1692
|2006.04.28 18:30
|s/l
|395
|2.10
|1.2614
|1.2614
|1.2680
|294.00
|42341.65
|1693
|2006.04.28 18:30
|buy
|396
|2.10
|1.2616
|1.2577
|1.2696
|1694
|2006.05.01 07:29
|modify
|396
|2.10
|1.2616
|1.2619
|1.2696
|1695
|2006.05.01 10:53
|s/l
|396
|2.10
|1.2619
|1.2619
|1.2696
|48.53
|42390.18
|1696
|2006.05.01 10:53
|buy
|397
|2.10
|1.2619
|1.2580
|1.2699
|1697
|2006.05.01 15:00
|modify
|397
|2.10
|1.2619
|1.2644
|1.2699
|1698
|2006.05.01 15:01
|modify
|397
|2.10
|1.2619
|1.2648
|1.2699
|1699
|2006.05.01 15:02
|s/l
|397
|2.10
|1.2648
|1.2648
|1.2699
|609.00
|42999.18
|1700
|2006.05.01 15:02
|buy
|398
|2.10
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1701
|2006.05.01 15:08
|modify
|398
|2.10
|1.2650
|1.2655
|1.2730
|1702
|2006.05.01 15:09
|s/l
|398
|2.10
|1.2655
|1.2655
|1.2730
|105.00
|43104.18
|1703
|2006.05.01 15:09
|buy
|399
|2.20
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1704
|2006.05.01 15:09
|modify
|399
|2.20
|1.2650
|1.2662
|1.2730
|1705
|2006.05.01 15:10
|s/l
|399
|2.20
|1.2662
|1.2662
|1.2730
|264.00
|43368.18
|1706
|2006.05.01 15:10
|buy
|400
|2.20
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1707
|2006.05.01 15:10
|modify
|400
|2.20
|1.2650
|1.2664
|1.2730
|1708
|2006.05.01 15:11
|s/l
|400
|2.20
|1.2664
|1.2664
|1.2730
|308.00
|43676.18
|1709
|2006.05.01 15:11
|buy
|401
|2.20
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1710
|2006.05.01 15:11
|modify
|401
|2.20
|1.2650
|1.2660
|1.2730
|1711
|2006.05.01 15:12
|s/l
|401
|2.20
|1.2660
|1.2660
|1.2730
|220.00
|43896.18
|1712
|2006.05.01 15:12
|buy
|402
|2.20
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1713
|2006.05.01 15:12
|modify
|402
|2.20
|1.2650
|1.2662
|1.2730
|1714
|2006.05.01 15:13
|s/l
|402
|2.20
|1.2662
|1.2662
|1.2730
|264.00
|44160.18
|1715
|2006.05.01 15:13
|buy
|403
|2.20
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1716
|2006.05.01 15:13
|modify
|403
|2.20
|1.2650
|1.2658
|1.2730
|1717
|2006.05.01 15:14
|s/l
|403
|2.20
|1.2658
|1.2658
|1.2730
|176.00
|44336.18
|1718
|2006.05.01 15:14
|buy
|404
|2.20
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1719
|2006.05.01 15:14
|modify
|404
|2.20
|1.2650
|1.2654
|1.2730
|1720
|2006.05.01 15:14
|s/l
|404
|2.20
|1.2654
|1.2654
|1.2730
|88.00
|44424.18
|1721
|2006.05.01 15:14
|buy
|405
|2.20
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1722
|2006.05.01 15:30
|modify
|405
|2.20
|1.2650
|1.2654
|1.2730
|1723
|2006.05.01 15:30
|modify
|405
|2.20
|1.2650
|1.2656
|1.2730
|1724
|2006.05.01 15:35
|modify
|405
|2.20
|1.2650
|1.2657
|1.2730
|1725
|2006.05.01 15:35
|modify
|405
|2.20
|1.2650
|1.2658
|1.2730
|1726
|2006.05.01 15:35
|modify
|405
|2.20
|1.2650
|1.2659
|1.2730
|1727
|2006.05.01 15:35
|modify
|405
|2.20
|1.2650
|1.2660
|1.2730
|1728
|2006.05.01 15:35
|modify
|405
|2.20
|1.2650
|1.2661
|1.2730
|1729
|2006.05.01 15:51
|s/l
|405
|2.20
|1.2661
|1.2661
|1.2730
|242.00
|44666.18
|1730
|2006.05.01 15:51
|buy
|406
|2.20
|1.2661
|1.2622
|1.2741
|1731
|2006.05.01 17:59
|s/l
|406
|2.20
|1.2622
|1.2622
|1.2741
|-858.00
|43808.18
|1732
|2006.05.01 17:59
|buy
|407
|2.20
|1.2616
|1.2577
|1.2696
|1733
|2006.05.02 00:21
|s/l
|407
|2.20
|1.2577
|1.2577
|1.2696
|-873.16
|42935.02
|1734
|2006.05.02 00:21
|buy
|408
|1.50
|1.2578
|1.2539
|1.2658
|1735
|2006.05.02 09:43
|modify
|408
|1.50
|1.2578
|1.2579
|1.2658
|1736
|2006.05.02 09:45
|modify
|408
|1.50
|1.2578
|1.2583
|1.2658
|1737
|2006.05.02 09:46
|s/l
|408
|1.50
|1.2583
|1.2583
|1.2658
|75.00
|43010.02
|1738
|2006.05.02 09:46
|buy
|409
|2.20
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1739
|2006.05.02 09:46
|modify
|409
|2.20
|1.2584
|1.2584
|1.2664
|1740
|2006.05.02 09:49
|s/l
|409
|2.20
|1.2584
|1.2584
|1.2664
|0.00
|43010.02
|1741
|2006.05.02 09:49
|buy
|410
|2.20
|1.2584
|1.2545
|1.2664
|1742
|2006.05.02 10:31
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2584
|1.2664
|1743
|2006.05.02 10:32
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2585
|1.2664
|1744
|2006.05.02 10:36
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2586
|1.2664
|1745
|2006.05.02 10:36
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2588
|1.2664
|1746
|2006.05.02 10:36
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2589
|1.2664
|1747
|2006.05.02 10:40
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2590
|1.2664
|1748
|2006.05.02 10:40
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2591
|1.2664
|1749
|2006.05.02 10:41
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2596
|1.2664
|1750
|2006.05.02 10:42
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2600
|1.2664
|1751
|2006.05.02 10:43
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2604
|1.2664
|1752
|2006.05.02 10:44
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2605
|1.2664
|1753
|2006.05.02 10:45
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2607
|1.2664
|1754
|2006.05.02 10:46
|modify
|410
|2.20
|1.2584
|1.2608
|1.2664
|1755
|2006.05.02 10:59
|s/l
|410
|2.20
|1.2608
|1.2608
|1.2664
|528.00
|43538.02
|1756
|2006.05.02 10:59
|buy
|411
|2.20
|1.2596
|1.2557
|1.2676
|1757
|2006.05.02 11:02
|modify
|411
|2.20
|1.2596
|1.2597
|1.2676
|1758
|2006.05.02 11:03
|modify
|411
|2.20
|1.2596
|1.2599
|1.2676
|1759
|2006.05.02 11:04
|modify
|411
|2.20
|1.2596
|1.2600
|1.2676
|1760
|2006.05.02 11:05
|modify
|411
|2.20
|1.2596
|1.2601
|1.2676
|1761
|2006.05.02 11:14
|modify
|411
|2.20
|1.2596
|1.2605
|1.2676
|1762
|2006.05.02 11:16
|s/l
|411
|2.20
|1.2605
|1.2605
|1.2676
|198.00
|43736.02
|1763
|2006.05.02 11:16
|buy
|412
|2.20
|1.2606
|1.2567
|1.2686
|1764
|2006.05.02 11:18
|modify
|412
|2.20
|1.2606
|1.2607
|1.2686
|1765
|2006.05.02 11:19
|s/l
|412
|2.20
|1.2607
|1.2607
|1.2686
|22.00
|43758.02
|1766
|2006.05.02 11:19
|buy
|413
|2.20
|1.2606
|1.2567
|1.2686
|1767
|2006.05.02 11:19
|modify
|413
|2.20
|1.2606
|1.2607
|1.2686
|1768
|2006.05.02 11:20
|s/l
|413
|2.20
|1.2607
|1.2607
|1.2686
|22.00
|43780.02
|1769
|2006.05.02 11:20
|buy
|414
|2.20
|1.2606
|1.2567
|1.2686
|1770
|2006.05.02 11:20
|modify
|414
|2.20
|1.2606
|1.2609
|1.2686
|1771
|2006.05.02 11:23
|s/l
|414
|2.20
|1.2609
|1.2609
|1.2686
|66.00
|43846.02
|1772
|2006.05.02 11:23
|buy
|415
|2.20
|1.2606
|1.2567
|1.2686
|1773
|2006.05.02 11:23
|modify
|415
|2.20
|1.2606
|1.2608
|1.2686
|1774
|2006.05.02 11:25
|s/l
|415
|2.20
|1.2608
|1.2608
|1.2686
|44.00
|43890.02
|1775
|2006.05.02 11:25
|buy
|416
|2.20
|1.2606
|1.2567
|1.2686
|1776
|2006.05.02 11:25
|modify
|416
|2.20
|1.2606
|1.2607
|1.2686
|1777
|2006.05.02 11:25
|s/l
|416
|2.20
|1.2607
|1.2607
|1.2686
|22.00
|43912.02
|1778
|2006.05.02 11:25
|buy
|417
|2.20
|1.2606
|1.2567
|1.2686
|1779
|2006.05.02 11:30
|modify
|417
|2.20
|1.2606
|1.2609
|1.2686
|1780
|2006.05.02 11:40
|modify
|417
|2.20
|1.2606
|1.2610
|1.2686
|1781
|2006.05.02 11:40
|modify
|417
|2.20
|1.2606
|1.2611
|1.2686
|1782
|2006.05.02 11:40
|modify
|417
|2.20
|1.2606
|1.2612
|1.2686
|1783
|2006.05.02 11:40
|modify
|417
|2.20
|1.2606
|1.2613
|1.2686
|1784
|2006.05.02 11:40
|modify
|417
|2.20
|1.2606
|1.2614
|1.2686
|1785
|2006.05.02 11:46
|modify
|417
|2.20
|1.2606
|1.2615
|1.2686
|1786
|2006.05.02 11:50
|modify
|417
|2.20
|1.2606
|1.2618
|1.2686
|1787
|2006.05.02 11:51
|modify
|417
|2.20
|1.2606
|1.2620
|1.2686
|1788
|2006.05.02 11:57
|modify
|417
|2.20
|1.2606
|1.2623
|1.2686
|1789
|2006.05.02 11:59
|s/l
|417
|2.20
|1.2623
|1.2623
|1.2686
|374.00
|44286.02
|1790
|2006.05.02 11:59
|buy
|418
|2.20
|1.2622
|1.2583
|1.2702
|1791
|2006.05.02 12:01
|modify
|418
|2.20
|1.2622
|1.2624
|1.2702
|1792
|2006.05.02 12:05
|modify
|418
|2.20
|1.2622
|1.2625
|1.2702
|1793
|2006.05.02 12:06
|modify
|418
|2.20
|1.2622
|1.2627
|1.2702
|1794
|2006.05.02 12:08
|modify
|418
|2.20
|1.2622
|1.2631
|1.2702
|1795
|2006.05.02 12:12
|modify
|418
|2.20
|1.2622
|1.2632
|1.2702
|1796
|2006.05.02 12:13
|modify
|418
|2.20
|1.2622
|1.2634
|1.2702
|1797
|2006.05.02 12:14
|modify
|418
|2.20
|1.2622
|1.2642
|1.2702
|1798
|2006.05.02 12:15
|s/l
|418
|2.20
|1.2642
|1.2642
|1.2702
|440.00
|44726.02
|1799
|2006.05.02 12:15
|buy
|419
|2.20
|1.2638
|1.2599
|1.2718
|1800
|2006.05.02 12:15
|modify
|419
|2.20
|1.2638
|1.2642
|1.2718
|1801
|2006.05.02 12:16
|s/l
|419
|2.20
|1.2642
|1.2642
|1.2718
|88.00
|44814.02
|1802
|2006.05.02 12:16
|buy
|420
|2.20
|1.2638
|1.2599
|1.2718
|1803
|2006.05.02 12:16
|modify
|420
|2.20
|1.2638
|1.2640
|1.2718
|1804
|2006.05.02 12:17
|s/l
|420
|2.20
|1.2640
|1.2640
|1.2718
|44.00
|44858.02
|1805
|2006.05.02 12:17
|buy
|421
|2.20
|1.2638
|1.2599
|1.2718
|1806
|2006.05.02 12:17
|modify
|421
|2.20
|1.2638
|1.2640
|1.2718
|1807
|2006.05.02 12:21
|s/l
|421
|2.20
|1.2640
|1.2640
|1.2718
|44.00
|44902.02
|1808
|2006.05.02 12:21
|buy
|422
|2.20
|1.2638
|1.2599
|1.2718
|1809
|2006.05.03 08:33
|modify
|422
|2.20
|1.2638
|1.2639
|1.2718
|1810
|2006.05.03 08:37
|modify
|422
|2.20
|1.2638
|1.2640
|1.2718
|1811
|2006.05.03 08:40
|modify
|422
|2.20
|1.2638
|1.2643
|1.2718
|1812
|2006.05.03 08:44
|modify
|422
|2.20
|1.2638
|1.2645
|1.2718
|1813
|2006.05.03 09:07
|s/l
|422
|2.20
|1.2645
|1.2645
|1.2718
|138.84
|45040.86
|1814
|2006.05.04 00:00
|buy
|423
|2.30
|1.2631
|1.2592
|1.2711
|1815
|2006.05.04 10:07
|s/l
|423
|2.30
|1.2592
|1.2592
|1.2711
|-897.00
|44143.86
|1816
|2006.05.04 10:07
|buy
|424
|2.20
|1.2594
|1.2555
|1.2674
|1817
|2006.05.04 14:34
|modify
|424
|2.20
|1.2594
|1.2601
|1.2674
|1818
|2006.05.04 14:35
|modify
|424
|2.20
|1.2594
|1.2606
|1.2674
|1819
|2006.05.04 14:36
|modify
|424
|2.20
|1.2594
|1.2610
|1.2674
|1820
|2006.05.04 14:37
|s/l
|424
|2.20
|1.2610
|1.2610
|1.2674
|352.00
|44495.86
|1821
|2006.05.04 14:37
|buy
|425
|2.20
|1.2609
|1.2570
|1.2689
|1822
|2006.05.04 15:10
|modify
|425
|2.20
|1.2609
|1.2613
|1.2689
|1823
|2006.05.04 15:11
|s/l
|425
|2.20
|1.2613
|1.2613
|1.2689
|88.00
|44583.86
|1824
|2006.05.04 15:11
|buy
|426
|2.20
|1.2611
|1.2572
|1.2691
|1825
|2006.05.04 15:11
|modify
|426
|2.20
|1.2611
|1.2611
|1.2691
|1826
|2006.05.04 15:12
|s/l
|426
|2.20
|1.2611
|1.2611
|1.2691
|0.00
|44583.86
|1827
|2006.05.04 15:12
|buy
|427
|2.20
|1.2611
|1.2572
|1.2691
|1828
|2006.05.04 15:38
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2611
|1.2691
|1829
|2006.05.04 15:40
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2612
|1.2691
|1830
|2006.05.04 15:40
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2613
|1.2691
|1831
|2006.05.04 15:40
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2614
|1.2691
|1832
|2006.05.04 15:41
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2615
|1.2691
|1833
|2006.05.04 15:43
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2616
|1.2691
|1834
|2006.05.04 15:46
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2617
|1.2691
|1835
|2006.05.04 15:48
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2618
|1.2691
|1836
|2006.05.04 15:48
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2619
|1.2691
|1837
|2006.05.04 15:48
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2621
|1.2691
|1838
|2006.05.04 15:48
|modify
|427
|2.20
|1.2611
|1.2622
|1.2691
|1839
|2006.05.04 15:59
|s/l
|427
|2.20
|1.2622
|1.2622
|1.2691
|242.00
|44825.86
|1840
|2006.05.04 15:59
|buy
|428
|2.20
|1.2612
|1.2573
|1.2692
|1841
|2006.05.04 16:00
|modify
|428
|2.20
|1.2612
|1.2618
|1.2692
|1842
|2006.05.04 16:00
|modify
|428
|2.20
|1.2612
|1.2619
|1.2692
|1843
|2006.05.04 16:00
|modify
|428
|2.20
|1.2612
|1.2620
|1.2692
|1844
|2006.05.04 16:00
|modify
|428
|2.20
|1.2612
|1.2621
|1.2692
|1845
|2006.05.04 16:01
|modify
|428
|2.20
|1.2612
|1.2623
|1.2692
|1846
|2006.05.04 16:02
|modify
|428
|2.20
|1.2612
|1.2624
|1.2692
|1847
|2006.05.04 16:03
|modify
|428
|2.20
|1.2612
|1.2625
|1.2692
|1848
|2006.05.04 16:04
|modify
|428
|2.20
|1.2612
|1.2631
|1.2692
|1849
|2006.05.04 16:05
|modify
|428
|2.20
|1.2612
|1.2640
|1.2692
|1850
|2006.05.04 16:16
|modify
|428
|2.20
|1.2612
|1.2642
|1.2692
|1851
|2006.05.04 16:18
|s/l
|428
|2.20
|1.2642
|1.2642
|1.2692
|660.00
|45485.86
|1852
|2006.05.04 16:18
|buy
|429
|2.30
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1853
|2006.05.04 16:19
|modify
|429
|2.30
|1.2643
|1.2652
|1.2723
|1854
|2006.05.04 16:20
|s/l
|429
|2.30
|1.2652
|1.2652
|1.2723
|207.00
|45692.86
|1855
|2006.05.04 16:20
|buy
|430
|2.30
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1856
|2006.05.04 16:20
|modify
|430
|2.30
|1.2643
|1.2657
|1.2723
|1857
|2006.05.04 16:21
|s/l
|430
|2.30
|1.2657
|1.2657
|1.2723
|322.00
|46014.86
|1858
|2006.05.04 16:21
|buy
|431
|2.30
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1859
|2006.05.04 16:21
|modify
|431
|2.30
|1.2643
|1.2660
|1.2723
|1860
|2006.05.04 16:22
|s/l
|431
|2.30
|1.2660
|1.2660
|1.2723
|391.00
|46405.86
|1861
|2006.05.04 16:22
|buy
|432
|2.30
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1862
|2006.05.04 16:22
|modify
|432
|2.30
|1.2643
|1.2661
|1.2723
|1863
|2006.05.04 16:23
|s/l
|432
|2.30
|1.2661
|1.2661
|1.2723
|414.00
|46819.86
|1864
|2006.05.04 16:23
|buy
|433
|2.30
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1865
|2006.05.04 16:23
|modify
|433
|2.30
|1.2643
|1.2664
|1.2723
|1866
|2006.05.04 16:24
|s/l
|433
|2.30
|1.2664
|1.2664
|1.2723
|483.00
|47302.86
|1867
|2006.05.04 16:24
|buy
|434
|2.40
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1868
|2006.05.04 16:24
|modify
|434
|2.40
|1.2643
|1.2662
|1.2723
|1869
|2006.05.04 16:25
|s/l
|434
|2.40
|1.2662
|1.2662
|1.2723
|456.00
|47758.86
|1870
|2006.05.04 16:25
|buy
|435
|2.40
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1871
|2006.05.04 16:25
|modify
|435
|2.40
|1.2643
|1.2661
|1.2723
|1872
|2006.05.04 16:26
|s/l
|435
|2.40
|1.2661
|1.2661
|1.2723
|432.00
|48190.86
|1873
|2006.05.04 16:26
|buy
|436
|2.40
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1874
|2006.05.04 16:26
|modify
|436
|2.40
|1.2643
|1.2655
|1.2723
|1875
|2006.05.04 16:27
|s/l
|436
|2.40
|1.2655
|1.2655
|1.2723
|288.00
|48478.86
|1876
|2006.05.04 16:27
|buy
|437
|2.40
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1877
|2006.05.04 16:27
|modify
|437
|2.40
|1.2643
|1.2654
|1.2723
|1878
|2006.05.04 16:28
|s/l
|437
|2.40
|1.2654
|1.2654
|1.2723
|264.00
|48742.86
|1879
|2006.05.04 16:28
|buy
|438
|2.40
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1880
|2006.05.04 16:28
|modify
|438
|2.40
|1.2643
|1.2653
|1.2723
|1881
|2006.05.04 16:29
|s/l
|438
|2.40
|1.2653
|1.2653
|1.2723
|240.00
|48982.86
|1882
|2006.05.04 16:29
|buy
|439
|2.40
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1883
|2006.05.04 16:29
|modify
|439
|2.40
|1.2643
|1.2656
|1.2723
|1884
|2006.05.04 16:29
|s/l
|439
|2.40
|1.2656
|1.2656
|1.2723
|312.00
|49294.86
|1885
|2006.05.04 16:29
|buy
|440
|2.50
|1.2643
|1.2604
|1.2723
|1886
|2006.05.04 16:31
|modify
|440
|2.50
|1.2643
|1.2651
|1.2723
|1887
|2006.05.04 16:32
|s/l
|440
|2.50
|1.2651
|1.2651
|1.2723
|200.00
|49494.86
|1888
|2006.05.04 16:32
|buy
|441
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1889
|2006.05.04 16:32
|modify
|441
|2.50
|1.2650
|1.2652
|1.2730
|1890
|2006.05.04 16:33
|s/l
|441
|2.50
|1.2652
|1.2652
|1.2730
|50.00
|49544.86
|1891
|2006.05.04 16:33
|buy
|442
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1892
|2006.05.04 16:33
|modify
|442
|2.50
|1.2650
|1.2652
|1.2730
|1893
|2006.05.04 16:34
|s/l
|442
|2.50
|1.2652
|1.2652
|1.2730
|50.00
|49594.86
|1894
|2006.05.04 16:34
|buy
|443
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1895
|2006.05.04 16:34
|modify
|443
|2.50
|1.2650
|1.2653
|1.2730
|1896
|2006.05.04 16:35
|s/l
|443
|2.50
|1.2653
|1.2653
|1.2730
|75.00
|49669.86
|1897
|2006.05.04 16:35
|buy
|444
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1898
|2006.05.04 16:35
|modify
|444
|2.50
|1.2650
|1.2652
|1.2730
|1899
|2006.05.04 16:38
|s/l
|444
|2.50
|1.2652
|1.2652
|1.2730
|50.00
|49719.86
|1900
|2006.05.04 16:38
|buy
|445
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1901
|2006.05.04 16:40
|modify
|445
|2.50
|1.2650
|1.2652
|1.2730
|1902
|2006.05.04 16:41
|s/l
|445
|2.50
|1.2652
|1.2652
|1.2730
|50.00
|49769.86
|1903
|2006.05.04 16:41
|buy
|446
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1904
|2006.05.04 16:41
|modify
|446
|2.50
|1.2650
|1.2659
|1.2730
|1905
|2006.05.04 16:42
|s/l
|446
|2.50
|1.2659
|1.2659
|1.2730
|225.00
|49994.86
|1906
|2006.05.04 16:42
|buy
|447
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1907
|2006.05.04 16:42
|modify
|447
|2.50
|1.2650
|1.2659
|1.2730
|1908
|2006.05.04 16:43
|s/l
|447
|2.50
|1.2659
|1.2659
|1.2730
|225.00
|50219.86
|1909
|2006.05.04 16:43
|buy
|448
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1910
|2006.05.04 16:43
|modify
|448
|2.50
|1.2650
|1.2657
|1.2730
|1911
|2006.05.04 16:46
|s/l
|448
|2.50
|1.2657
|1.2657
|1.2730
|175.00
|50394.86
|1912
|2006.05.04 16:46
|buy
|449
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1913
|2006.05.04 16:46
|modify
|449
|2.50
|1.2650
|1.2659
|1.2730
|1914
|2006.05.04 16:47
|s/l
|449
|2.50
|1.2659
|1.2659
|1.2730
|225.00
|50619.86
|1915
|2006.05.04 16:47
|buy
|450
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1916
|2006.05.04 16:47
|modify
|450
|2.50
|1.2650
|1.2660
|1.2730
|1917
|2006.05.04 16:48
|s/l
|450
|2.50
|1.2660
|1.2660
|1.2730
|250.00
|50869.86
|1918
|2006.05.04 16:48
|buy
|451
|2.50
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1919
|2006.05.04 16:48
|modify
|451
|2.50
|1.2650
|1.2658
|1.2730
|1920
|2006.05.04 16:49
|s/l
|451
|2.50
|1.2658
|1.2658
|1.2730
|200.00
|51069.86
|1921
|2006.05.04 16:49
|buy
|452
|2.60
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1922
|2006.05.04 16:49
|modify
|452
|2.60
|1.2650
|1.2660
|1.2730
|1923
|2006.05.04 16:50
|s/l
|452
|2.60
|1.2660
|1.2660
|1.2730
|260.00
|51329.86
|1924
|2006.05.04 16:50
|buy
|453
|2.60
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1925
|2006.05.04 16:50
|modify
|453
|2.60
|1.2650
|1.2661
|1.2730
|1926
|2006.05.04 16:51
|s/l
|453
|2.60
|1.2661
|1.2661
|1.2730
|286.00
|51615.86
|1927
|2006.05.04 16:51
|buy
|454
|2.60
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1928
|2006.05.04 16:51
|modify
|454
|2.60
|1.2650
|1.2662
|1.2730
|1929
|2006.05.04 16:52
|s/l
|454
|2.60
|1.2662
|1.2662
|1.2730
|312.00
|51927.86
|1930
|2006.05.04 16:52
|buy
|455
|2.60
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1931
|2006.05.04 16:52
|modify
|455
|2.60
|1.2650
|1.2660
|1.2730
|1932
|2006.05.04 16:53
|s/l
|455
|2.60
|1.2660
|1.2660
|1.2730
|260.00
|52187.86
|1933
|2006.05.04 16:53
|buy
|456
|2.60
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1934
|2006.05.04 16:53
|modify
|456
|2.60
|1.2650
|1.2658
|1.2730
|1935
|2006.05.04 16:54
|s/l
|456
|2.60
|1.2658
|1.2658
|1.2730
|208.00
|52395.86
|1936
|2006.05.04 16:54
|buy
|457
|2.60
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1937
|2006.05.04 16:54
|modify
|457
|2.60
|1.2650
|1.2661
|1.2730
|1938
|2006.05.04 16:55
|s/l
|457
|2.60
|1.2661
|1.2661
|1.2730
|286.00
|52681.86
|1939
|2006.05.04 16:55
|buy
|458
|2.60
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1940
|2006.05.04 16:55
|modify
|458
|2.60
|1.2650
|1.2661
|1.2730
|1941
|2006.05.04 16:56
|s/l
|458
|2.60
|1.2661
|1.2661
|1.2730
|286.00
|52967.86
|1942
|2006.05.04 16:56
|buy
|459
|2.60
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1943
|2006.05.04 16:56
|modify
|459
|2.60
|1.2650
|1.2661
|1.2730
|1944
|2006.05.04 16:57
|s/l
|459
|2.60
|1.2661
|1.2661
|1.2730
|286.00
|53253.86
|1945
|2006.05.04 16:57
|buy
|460
|2.70
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1946
|2006.05.04 16:57
|modify
|460
|2.70
|1.2650
|1.2663
|1.2730
|1947
|2006.05.04 16:58
|s/l
|460
|2.70
|1.2663
|1.2663
|1.2730
|351.00
|53604.86
|1948
|2006.05.04 16:58
|buy
|461
|2.70
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1949
|2006.05.04 16:58
|modify
|461
|2.70
|1.2650
|1.2662
|1.2730
|1950
|2006.05.04 16:59
|s/l
|461
|2.70
|1.2662
|1.2662
|1.2730
|324.00
|53928.86
|1951
|2006.05.04 16:59
|buy
|462
|2.70
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1952
|2006.05.04 16:59
|modify
|462
|2.70
|1.2650
|1.2663
|1.2730
|1953
|2006.05.04 16:59
|s/l
|462
|2.70
|1.2663
|1.2663
|1.2730
|351.00
|54279.86
|1954
|2006.05.04 16:59
|buy
|463
|2.70
|1.2650
|1.2611
|1.2730
|1955
|2006.05.04 17:00
|modify
|463
|2.70
|1.2650
|1.2667
|1.2730
|1956
|2006.05.04 17:02
|modify
|463
|2.70
|1.2650
|1.2668
|1.2730
|1957
|2006.05.04 17:09
|modify
|463
|2.70
|1.2650
|1.2670
|1.2730
|1958
|2006.05.04 17:09
|modify
|463
|2.70
|1.2650
|1.2671
|1.2730
|1959
|2006.05.04 17:32
|modify
|463
|2.70
|1.2650
|1.2672
|1.2730
|1960
|2006.05.04 17:34
|modify
|463
|2.70
|1.2650
|1.2673
|1.2730
|1961
|2006.05.04 17:40
|modify
|463
|2.70
|1.2650
|1.2674
|1.2730
|1962
|2006.05.04 17:40
|modify
|463
|2.70
|1.2650
|1.2675
|1.2730
|1963
|2006.05.04 18:04
|s/l
|463
|2.70
|1.2675
|1.2675
|1.2730
|675.00
|54954.86
|1964
|2006.05.04 18:04
|buy
|464
|2.70
|1.2677
|1.2638
|1.2757
|1965
|2006.05.04 20:11
|modify
|464
|2.70
|1.2677
|1.2688
|1.2757
|1966
|2006.05.04 20:30
|modify
|464
|2.70
|1.2677
|1.2693
|1.2757
|1967
|2006.05.04 20:59
|s/l
|464
|2.70
|1.2693
|1.2693
|1.2757
|432.00
|55386.86
|1968
|2006.05.04 20:59
|buy
|465
|2.80
|1.2686
|1.2647
|1.2766
|1969
|2006.05.04 21:00
|modify
|465
|2.80
|1.2686
|1.2694
|1.2766
|1970
|2006.05.04 21:11
|modify
|465
|2.80
|1.2686
|1.2695
|1.2766
|1971
|2006.05.04 21:16
|modify
|465
|2.80
|1.2686
|1.2696
|1.2766
|1972
|2006.05.04 21:17
|modify
|465
|2.80
|1.2686
|1.2697
|1.2766
|1973
|2006.05.04 23:30
|s/l
|465
|2.80
|1.2697
|1.2697
|1.2766
|308.00
|55694.86
|1974
|2006.05.04 23:30
|buy
|466
|2.80
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|1975
|2006.05.05 14:31
|modify
|466
|2.80
|1.2698
|1.2714
|1.2778
|1976
|2006.05.05 14:31
|s/l
|466
|2.80
|1.2714
|1.2714
|1.2778
|428.69
|56123.55
|1977
|2006.05.05 14:31
|buy
|467
|2.80
|1.2697
|1.2658
|1.2777
|1978
|2006.05.05 15:00
|modify
|467
|2.80
|1.2697
|1.2718
|1.2777
|1979
|2006.05.05 15:01
|s/l
|467
|2.80
|1.2718
|1.2718
|1.2777
|588.00
|56711.55
|1980
|2006.05.05 15:01
|buy
|468
|2.80
|1.2701
|1.2662
|1.2781
|1981
|2006.05.05 15:01
|modify
|468
|2.80
|1.2701
|1.2721
|1.2781
|1982
|2006.05.05 15:02
|s/l
|468
|2.80
|1.2721
|1.2721
|1.2781
|560.00
|57271.55
|1983
|2006.05.05 15:02
|buy
|469
|2.90
|1.2701
|1.2662
|1.2781
|1984
|2006.05.05 15:02
|modify
|469
|2.90
|1.2701
|1.2721
|1.2781
|1985
|2006.05.05 15:03
|s/l
|469
|2.90
|1.2721
|1.2721
|1.2781
|580.00
|57851.55
|1986
|2006.05.05 15:03
|buy
|470
|2.90
|1.2701
|1.2662
|1.2781
|1987
|2006.05.05 15:03
|modify
|470
|2.90
|1.2701
|1.2722
|1.2781
|1988
|2006.05.05 15:04
|s/l
|470
|2.90
|1.2722
|1.2722
|1.2781
|609.00
|58460.55
|1989
|2006.05.05 15:04
|buy
|471
|2.90
|1.2701
|1.2662
|1.2781
|1990
|2006.05.05 15:04
|modify
|471
|2.90
|1.2701
|1.2724
|1.2781
|1991
|2006.05.05 15:05
|s/l
|471
|2.90
|1.2724
|1.2724
|1.2781
|667.00
|59127.55
|1992
|2006.05.05 15:05
|buy
|472
|3.00
|1.2701
|1.2662
|1.2781
|1993
|2006.05.05 15:05
|modify
|472
|3.00
|1.2701
|1.2722
|1.2781
|1994
|2006.05.05 15:06
|s/l
|472
|3.00
|1.2722
|1.2722
|1.2781
|630.00
|59757.55
|1995
|2006.05.05 15:06
|buy
|473
|3.00
|1.2701
|1.2662
|1.2781
|1996
|2006.05.05 15:06
|modify
|473
|3.00
|1.2701
|1.2723
|1.2781
|1997
|2006.05.05 15:07
|s/l
|473
|3.00
|1.2723
|1.2723
|1.2781
|660.00
|60417.55
|1998
|2006.05.05 15:07
|buy
|474
|3.00
|1.2701
|1.2662
|1.2781
|1999
|2006.05.05 15:07
|modify
|474
|3.00
|1.2701
|1.2725
|1.2781
|2000
|2006.05.05 15:08
|s/l
|474
|3.00
|1.2725
|1.2725
|1.2781
|720.00
|61137.55
|2001
|2006.05.05 15:08
|buy
|475
|3.10
|1.2701
|1.2662
|1.2781
|2002
|2006.05.05 15:08
|modify
|475
|3.10
|1.2701
|1.2728
|1.2781
|2003
|2006.05.05 15:08
|s/l
|475
|3.10
|1.2728
|1.2728
|1.2781
|837.00
|61974.55
|2004
|2006.05.05 15:08
|buy
|476
|3.10
|1.2701
|1.2662
|1.2781
|2005
|2006.05.05 15:30
|modify
|476
|3.10
|1.2701
|1.2736
|1.2781
|2006
|2006.05.05 15:30
|modify
|476
|3.10
|1.2701
|1.2737
|1.2781
|2007
|2006.05.05 15:30
|modify
|476
|3.10
|1.2701
|1.2738
|1.2781
|2008
|2006.05.05 15:30
|modify
|476
|3.10
|1.2701
|1.2739
|1.2781
|2009
|2006.05.05 15:30
|modify
|476
|3.10
|1.2701
|1.2740
|1.2781
|2010
|2006.05.05 15:30
|modify
|476
|3.10
|1.2701
|1.2741
|1.2781
|2011
|2006.05.05 15:30
|modify
|476
|3.10
|1.2701
|1.2742
|1.2781
|2012
|2006.05.05 15:40
|s/l
|476
|3.10
|1.2742
|1.2742
|1.2781
|1271.00
|63245.55
|2013
|2006.05.05 15:40
|buy
|477
|3.20
|1.2744
|1.2705
|1.2824
|2014
|2006.05.08 10:27
|modify
|477
|3.20
|1.2744
|1.2746
|1.2824
|2015
|2006.05.08 10:30
|modify
|477
|3.20
|1.2744
|1.2756
|1.2824
|2016
|2006.05.08 10:31
|modify
|477
|3.20
|1.2744
|1.2759
|1.2824
|2017
|2006.05.08 10:32
|s/l
|477
|3.20
|1.2759
|1.2759
|1.2824
|457.95
|63703.50
|2018
|2006.05.08 10:32
|buy
|478
|3.20
|1.2761
|1.2722
|1.2841
|2019
|2006.05.08 16:30
|s/l
|478
|3.20
|1.2722
|1.2722
|1.2841
|-1248.00
|62455.50
|2020
|2006.05.08 16:30
|buy
|479
|3.10
|1.2724
|1.2685
|1.2804
|2021
|2006.05.09 05:00
|s/l
|479
|3.10
|1.2685
|1.2685
|1.2804
|-1230.36
|61225.14
|2022
|2006.05.09 05:00
|buy
|480
|2.20
|1.2687
|1.2648
|1.2767
|2023
|2006.05.09 15:02
|modify
|480
|2.20
|1.2687
|1.2687
|1.2767
|2024
|2006.05.09 15:05
|modify
|480
|2.20
|1.2687
|1.2695
|1.2767
|2025
|2006.05.09 15:26
|modify
|480
|2.20
|1.2687
|1.2697
|1.2767
|2026
|2006.05.09 15:27
|modify
|480
|2.20
|1.2687
|1.2706
|1.2767
|2027
|2006.05.09 15:27
|s/l
|480
|2.20
|1.2706
|1.2706
|1.2767
|418.01
|61643.15
|2028
|2006.05.09 15:27
|buy
|481
|3.10
|1.2703
|1.2664
|1.2783
|2029
|2006.05.09 15:30
|modify
|481
|3.10
|1.2703
|1.2707
|1.2783
|2030
|2006.05.09 16:00
|modify
|481
|3.10
|1.2703
|1.2721
|1.2783
|2031
|2006.05.09 16:01
|modify
|481
|3.10
|1.2703
|1.2722
|1.2783
|2032
|2006.05.09 16:02
|modify
|481
|3.10
|1.2703
|1.2724
|1.2783
|2033
|2006.05.09 16:03
|modify
|481
|3.10
|1.2703
|1.2725
|1.2783
|2034
|2006.05.09 16:06
|modify
|481
|3.10
|1.2703
|1.2727
|1.2783
|2035
|2006.05.09 16:07
|modify
|481
|3.10
|1.2703
|1.2730
|1.2783
|2036
|2006.05.09 16:08
|modify
|481
|3.10
|1.2703
|1.2732
|1.2783
|2037
|2006.05.09 16:16
|modify
|481
|3.10
|1.2703
|1.2734
|1.2783
|2038
|2006.05.09 16:17
|s/l
|481
|3.10
|1.2734
|1.2734
|1.2783
|961.00
|62604.15
|2039
|2006.05.09 16:17
|buy
|482
|3.10
|1.2735
|1.2696
|1.2815
|2040
|2006.05.09 16:17
|modify
|482
|3.10
|1.2735
|1.2740
|1.2815
|2041
|2006.05.09 16:18
|s/l
|482
|3.10
|1.2740
|1.2740
|1.2815
|155.00
|62759.15
|2042
|2006.05.09 16:18
|buy
|483
|3.10
|1.2735
|1.2696
|1.2815
|2043
|2006.05.09 16:18
|modify
|483
|3.10
|1.2735
|1.2740
|1.2815
|2044
|2006.05.09 16:19
|s/l
|483
|3.10
|1.2740
|1.2740
|1.2815
|155.00
|62914.15
|2045
|2006.05.09 16:19
|buy
|484
|3.10
|1.2735
|1.2696
|1.2815
|2046
|2006.05.09 16:19
|modify
|484
|3.10
|1.2735
|1.2746
|1.2815
|2047
|2006.05.09 16:20
|s/l
|484
|3.10
|1.2746
|1.2746
|1.2815
|341.00
|63255.15
|2048
|2006.05.09 16:20
|buy
|485
|3.20
|1.2735
|1.2696
|1.2815
|2049
|2006.05.09 16:20
|modify
|485
|3.20
|1.2735
|1.2746
|1.2815
|2050
|2006.05.09 16:21
|s/l
|485
|3.20
|1.2746
|1.2746
|1.2815
|352.00
|63607.15
|2051
|2006.05.09 16:21
|buy
|486
|3.20
|1.2735
|1.2696
|1.2815
|2052
|2006.05.09 16:21
|modify
|486
|3.20
|1.2735
|1.2745
|1.2815
|2053
|2006.05.09 16:22
|s/l
|486
|3.20
|1.2745
|1.2745
|1.2815
|320.00
|63927.15
|2054
|2006.05.09 16:22
|buy
|487
|3.20
|1.2735
|1.2696
|1.2815
|2055
|2006.05.09 16:22
|modify
|487
|3.20
|1.2735
|1.2742
|1.2815
|2056
|2006.05.09 16:23
|s/l
|487
|3.20
|1.2742
|1.2742
|1.2815
|224.00
|64151.15
|2057
|2006.05.09 16:23
|buy
|488
|3.20
|1.2735
|1.2696
|1.2815
|2058
|2006.05.09 16:23
|modify
|488
|3.20
|1.2735
|1.2741
|1.2815
|2059
|2006.05.09 16:24
|s/l
|488
|3.20
|1.2741
|1.2741
|1.2815
|192.00
|64343.15
|2060
|2006.05.09 16:24
|buy
|489
|3.20
|1.2735
|1.2696
|1.2815
|2061
|2006.05.09 16:24
|modify
|489
|3.20
|1.2735
|1.2741
|1.2815
|2062
|2006.05.09 16:24
|s/l
|489
|3.20
|1.2741
|1.2741
|1.2815
|192.00
|64535.15
|2063
|2006.05.09 16:24
|buy
|490
|3.20
|1.2735
|1.2696
|1.2815
|2064
|2006.05.09 16:30
|modify
|490
|3.20
|1.2735
|1.2743
|1.2815
|2065
|2006.05.09 16:32
|modify
|490
|3.20
|1.2735
|1.2745
|1.2815
|2066
|2006.05.09 16:33
|modify
|490
|3.20
|1.2735
|1.2746
|1.2815
|2067
|2006.05.09 16:34
|s/l
|490
|3.20
|1.2746
|1.2746
|1.2815
|352.00
|64887.15
|2068
|2006.05.09 16:34
|buy
|491
|3.20
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2069
|2006.05.09 16:35
|modify
|491
|3.20
|1.2748
|1.2752
|1.2828
|2070
|2006.05.09 16:36
|s/l
|491
|3.20
|1.2752
|1.2752
|1.2828
|128.00
|65015.15
|2071
|2006.05.09 16:36
|buy
|492
|3.30
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2072
|2006.05.09 16:36
|modify
|492
|3.30
|1.2748
|1.2755
|1.2828
|2073
|2006.05.09 16:37
|s/l
|492
|3.30
|1.2755
|1.2755
|1.2828
|231.00
|65246.15
|2074
|2006.05.09 16:37
|buy
|493
|3.30
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2075
|2006.05.09 16:40
|modify
|493
|3.30
|1.2748
|1.2749
|1.2828
|2076
|2006.05.09 16:41
|s/l
|493
|3.30
|1.2749
|1.2749
|1.2828
|33.00
|65279.15
|2077
|2006.05.09 16:41
|buy
|494
|3.30
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2078
|2006.05.09 17:06
|modify
|494
|3.30
|1.2748
|1.2748
|1.2828
|2079
|2006.05.09 17:06
|modify
|494
|3.30
|1.2748
|1.2750
|1.2828
|2080
|2006.05.09 17:07
|modify
|494
|3.30
|1.2748
|1.2751
|1.2828
|2081
|2006.05.09 17:07
|modify
|494
|3.30
|1.2748
|1.2752
|1.2828
|2082
|2006.05.09 17:08
|modify
|494
|3.30
|1.2748
|1.2753
|1.2828
|2083
|2006.05.09 17:08
|modify
|494
|3.30
|1.2748
|1.2754
|1.2828
|2084
|2006.05.09 17:31
|s/l
|494
|3.30
|1.2754
|1.2754
|1.2828
|198.00
|65477.15
|2085
|2006.05.09 17:31
|buy
|495
|3.30
|1.2756
|1.2717
|1.2836
|2086
|2006.05.10 09:00
|modify
|495
|3.30
|1.2756
|1.2763
|1.2836
|2087
|2006.05.10 09:01
|modify
|495
|3.30
|1.2756
|1.2764
|1.2836
|2088
|2006.05.10 09:02
|modify
|495
|3.30
|1.2756
|1.2768
|1.2836
|2089
|2006.05.10 09:29
|s/l
|495
|3.30
|1.2768
|1.2768
|1.2836
|373.26
|65850.40
|2090
|2006.05.10 20:00
|buy
|496
|3.30
|1.2787
|1.2748
|1.2867
|2091
|2006.05.10 21:00
|modify
|496
|3.30
|1.2787
|1.2791
|1.2867
|2092
|2006.05.10 21:09
|modify
|496
|3.30
|1.2787
|1.2792
|1.2867
|2093
|2006.05.10 21:29
|s/l
|496
|3.30
|1.2792
|1.2792
|1.2867
|165.00
|66015.40
|2094
|2006.05.10 21:29
|buy
|497
|3.30
|1.2773
|1.2734
|1.2853
|2095
|2006.05.10 21:30
|modify
|497
|3.30
|1.2773
|1.2793
|1.2853
|2096
|2006.05.10 21:32
|modify
|497
|3.30
|1.2773
|1.2794
|1.2853
|2097
|2006.05.10 21:32
|modify
|497
|3.30
|1.2773
|1.2795
|1.2853
|2098
|2006.05.10 21:32
|modify
|497
|3.30
|1.2773
|1.2796
|1.2853
|2099
|2006.05.10 23:00
|s/l
|497
|3.30
|1.2796
|1.2796
|1.2853
|759.00
|66774.40
|2100
|2006.05.10 23:00
|buy
|498
|3.30
|1.2786
|1.2747
|1.2866
|2101
|2006.05.11 04:00
|s/l
|498
|3.30
|1.2747
|1.2747
|1.2866
|-1355.21
|65419.20
|2102
|2006.05.11 04:00
|buy
|499
|3.30
|1.2721
|1.2682
|1.2801
|2103
|2006.05.11 08:30
|modify
|499
|3.30
|1.2721
|1.2722
|1.2801
|2104
|2006.05.11 08:31
|modify
|499
|3.30
|1.2721
|1.2725
|1.2801
|2105
|2006.05.11 09:06
|modify
|499
|3.30
|1.2721
|1.2726
|1.2801
|2106
|2006.05.11 10:07
|s/l
|499
|3.30
|1.2726
|1.2726
|1.2801
|165.00
|65584.20
|2107
|2006.05.11 10:07
|buy
|500
|3.30
|1.2702
|1.2663
|1.2782
|2108
|2006.05.11 10:31
|modify
|500
|3.30
|1.2702
|1.2703
|1.2782
|2109
|2006.05.11 10:59
|s/l
|500
|3.30
|1.2703
|1.2703
|1.2782
|33.00
|65617.20
|2110
|2006.05.11 10:59
|buy
|501
|3.30
|1.2699
|1.2660
|1.2779
|2111
|2006.05.11 11:21
|modify
|501
|3.30
|1.2699
|1.2699
|1.2779
|2112
|2006.05.11 11:21
|modify
|501
|3.30
|1.2699
|1.2700
|1.2779
|2113
|2006.05.11 11:24
|modify
|501
|3.30
|1.2699
|1.2702
|1.2779
|2114
|2006.05.11 11:25
|modify
|501
|3.30
|1.2699
|1.2703
|1.2779
|2115
|2006.05.11 14:30
|modify
|501
|3.30
|1.2699
|1.2706
|1.2779
|2116
|2006.05.11 14:31
|modify
|501
|3.30
|1.2699
|1.2721
|1.2779
|2117
|2006.05.11 14:32
|s/l
|501
|3.30
|1.2721
|1.2721
|1.2779
|726.00
|66343.20
|2118
|2006.05.11 14:32
|buy
|502
|3.30
|1.2721
|1.2682
|1.2801
|2119
|2006.05.11 14:32
|modify
|502
|3.30
|1.2721
|1.2726
|1.2801
|2120
|2006.05.11 14:32
|s/l
|502
|3.30
|1.2726
|1.2726
|1.2801
|165.00
|66508.20
|2121
|2006.05.11 14:32
|buy
|503
|3.30
|1.2721
|1.2682
|1.2801
|2122
|2006.05.11 15:30
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2735
|1.2801
|2123
|2006.05.11 15:31
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2736
|1.2801
|2124
|2006.05.11 15:31
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2737
|1.2801
|2125
|2006.05.11 15:45
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2738
|1.2801
|2126
|2006.05.11 15:46
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2739
|1.2801
|2127
|2006.05.11 15:46
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2740
|1.2801
|2128
|2006.05.11 15:46
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2741
|1.2801
|2129
|2006.05.11 15:46
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2742
|1.2801
|2130
|2006.05.11 15:46
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2743
|1.2801
|2131
|2006.05.11 15:46
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2744
|1.2801
|2132
|2006.05.11 15:46
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2745
|1.2801
|2133
|2006.05.11 15:46
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2746
|1.2801
|2134
|2006.05.11 15:49
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2747
|1.2801
|2135
|2006.05.11 15:49
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2748
|1.2801
|2136
|2006.05.11 15:49
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2749
|1.2801
|2137
|2006.05.11 15:49
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2750
|1.2801
|2138
|2006.05.11 15:49
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2751
|1.2801
|2139
|2006.05.11 15:49
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2752
|1.2801
|2140
|2006.05.11 15:50
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2753
|1.2801
|2141
|2006.05.11 15:50
|modify
|503
|3.30
|1.2721
|1.2754
|1.2801
|2142
|2006.05.11 15:59
|s/l
|503
|3.30
|1.2754
|1.2754
|1.2801
|1089.00
|67597.20
|2143
|2006.05.11 15:59
|buy
|504
|3.40
|1.2742
|1.2703
|1.2822
|2144
|2006.05.11 16:00
|modify
|504
|3.40
|1.2742
|1.2757
|1.2822
|2145
|2006.05.11 16:01
|s/l
|504
|3.40
|1.2757
|1.2757
|1.2822
|510.00
|68107.20
|2146
|2006.05.11 16:01
|buy
|505
|3.40
|1.2759
|1.2720
|1.2839
|2147
|2006.05.11 16:31
|modify
|505
|3.40
|1.2759
|1.2768
|1.2839
|2148
|2006.05.11 16:31
|modify
|505
|3.40
|1.2759
|1.2772
|1.2839
|2149
|2006.05.11 16:32
|modify
|505
|3.40
|1.2759
|1.2774
|1.2839
|2150
|2006.05.11 16:33
|modify
|505
|3.40
|1.2759
|1.2776
|1.2839
|2151
|2006.05.11 16:34
|modify
|505
|3.40
|1.2759
|1.2779
|1.2839
|2152
|2006.05.11 16:35
|modify
|505
|3.40
|1.2759
|1.2786
|1.2839
|2153
|2006.05.11 16:59
|s/l
|505
|3.40
|1.2786
|1.2786
|1.2839
|918.00
|69025.20
|2154
|2006.05.11 16:59
|buy
|506
|3.50
|1.2781
|1.2742
|1.2861
|2155
|2006.05.11 17:00
|modify
|506
|3.50
|1.2781
|1.2795
|1.2861
|2156
|2006.05.11 17:01
|modify
|506
|3.50
|1.2781
|1.2799
|1.2861
|2157
|2006.05.11 17:02
|modify
|506
|3.50
|1.2781
|1.2800
|1.2861
|2158
|2006.05.11 17:12
|modify
|506
|3.50
|1.2781
|1.2805
|1.2861
|2159
|2006.05.11 17:13
|s/l
|506
|3.50
|1.2805
|1.2805
|1.2861
|840.00
|69865.20
|2160
|2006.05.11 17:13
|buy
|507
|3.50
|1.2803
|1.2764
|1.2883
|2161
|2006.05.11 17:13
|modify
|507
|3.50
|1.2803
|1.2805
|1.2883
|2162
|2006.05.11 17:15
|s/l
|507
|3.50
|1.2805
|1.2805
|1.2883
|70.00
|69935.20
|2163
|2006.05.11 17:15
|buy
|508
|3.50
|1.2803
|1.2764
|1.2883
|2164
|2006.05.11 17:15
|modify
|508
|3.50
|1.2803
|1.2806
|1.2883
|2165
|2006.05.11 17:17
|s/l
|508
|3.50
|1.2806
|1.2806
|1.2883
|105.00
|70040.20
|2166
|2006.05.11 17:17
|buy
|509
|3.50
|1.2803
|1.2764
|1.2883
|2167
|2006.05.11 17:17
|modify
|509
|3.50
|1.2803
|1.2809
|1.2883
|2168
|2006.05.11 17:18
|s/l
|509
|3.50
|1.2809
|1.2809
|1.2883
|210.00
|70250.20
|2169
|2006.05.11 17:18
|buy
|510
|3.50
|1.2803
|1.2764
|1.2883
|2170
|2006.05.11 17:18
|modify
|510
|3.50
|1.2803
|1.2809
|1.2883
|2171
|2006.05.11 17:19
|s/l
|510
|3.50
|1.2809
|1.2809
|1.2883
|210.00
|70460.20
|2172
|2006.05.11 17:19
|buy
|511
|3.50
|1.2803
|1.2764
|1.2883
|2173
|2006.05.11 17:19
|modify
|511
|3.50
|1.2803
|1.2808
|1.2883
|2174
|2006.05.11 17:20
|s/l
|511
|3.50
|1.2808
|1.2808
|1.2883
|175.00
|70635.20
|2175
|2006.05.11 17:20
|buy
|512
|3.50
|1.2803
|1.2764
|1.2883
|2176
|2006.05.11 17:20
|modify
|512
|3.50
|1.2803
|1.2807
|1.2883
|2177
|2006.05.11 17:21
|s/l
|512
|3.50
|1.2807
|1.2807
|1.2883
|140.00
|70775.20
|2178
|2006.05.11 17:21
|buy
|513
|3.50
|1.2803
|1.2764
|1.2883
|2179
|2006.05.11 17:21
|modify
|513
|3.50
|1.2803
|1.2807
|1.2883
|2180
|2006.05.11 17:23
|s/l
|513
|3.50
|1.2807
|1.2807
|1.2883
|140.00
|70915.20
|2181
|2006.05.11 17:23
|buy
|514
|3.50
|1.2803
|1.2764
|1.2883
|2182
|2006.05.11 17:23
|modify
|514
|3.50
|1.2803
|1.2807
|1.2883
|2183
|2006.05.11 17:23
|s/l
|514
|3.50
|1.2807
|1.2807
|1.2883
|140.00
|71055.20
|2184
|2006.05.11 17:23
|buy
|515
|3.60
|1.2803
|1.2764
|1.2883
|2185
|2006.05.11 17:30
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2804
|1.2883
|2186
|2006.05.11 17:30
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2806
|1.2883
|2187
|2006.05.11 17:32
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2807
|1.2883
|2188
|2006.05.11 17:33
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2808
|1.2883
|2189
|2006.05.11 17:34
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2809
|1.2883
|2190
|2006.05.11 17:34
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2810
|1.2883
|2191
|2006.05.11 17:34
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2811
|1.2883
|2192
|2006.05.11 17:34
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2812
|1.2883
|2193
|2006.05.11 17:35
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2813
|1.2883
|2194
|2006.05.11 17:35
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2814
|1.2883
|2195
|2006.05.11 17:35
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2815
|1.2883
|2196
|2006.05.11 17:35
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2816
|1.2883
|2197
|2006.05.11 17:35
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2817
|1.2883
|2198
|2006.05.11 17:35
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2818
|1.2883
|2199
|2006.05.11 17:38
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2824
|1.2883
|2200
|2006.05.11 17:41
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2828
|1.2883
|2201
|2006.05.11 17:58
|modify
|515
|3.60
|1.2803
|1.2833
|1.2883
|2202
|2006.05.11 17:59
|s/l
|515
|3.60
|1.2833
|1.2833
|1.2883
|1080.00
|72135.20
|2203
|2006.05.11 17:59
|buy
|516
|3.60
|1.2823
|1.2784
|1.2903
|2204
|2006.05.11 18:00
|modify
|516
|3.60
|1.2823
|1.2830
|1.2903
|2205
|2006.05.11 18:04
|modify
|516
|3.60
|1.2823
|1.2836
|1.2903
|2206
|2006.05.11 18:05
|s/l
|516
|3.60
|1.2836
|1.2836
|1.2903
|468.00
|72603.20
|2207
|2006.05.11 18:05
|buy
|517
|3.60
|1.2837
|1.2798
|1.2917
|2208
|2006.05.11 18:52
|modify
|517
|3.60
|1.2837
|1.2838
|1.2917
|2209
|2006.05.11 18:52
|modify
|517
|3.60
|1.2837
|1.2841
|1.2917
|2210
|2006.05.11 18:52
|modify
|517
|3.60
|1.2837
|1.2842
|1.2917
|2211
|2006.05.11 18:52
|modify
|517
|3.60
|1.2837
|1.2843
|1.2917
|2212
|2006.05.11 18:52
|modify
|517
|3.60
|1.2837
|1.2845
|1.2917
|2213
|2006.05.11 18:52
|modify
|517
|3.60
|1.2837
|1.2846
|1.2917
|2214
|2006.05.11 19:22
|s/l
|517
|3.60
|1.2846
|1.2846
|1.2917
|324.00
|72927.20
|2215
|2006.05.11 19:22
|buy
|518
|3.60
|1.2848
|1.2809
|1.2928
|2216
|2006.05.12 07:48
|modify
|518
|3.60
|1.2848
|1.2848
|1.2928
|2217
|2006.05.12 07:49
|modify
|518
|3.60
|1.2848
|1.2850
|1.2928
|2218
|2006.05.12 08:30
|modify
|518
|3.60
|1.2848
|1.2858
|1.2928
|2219
|2006.05.12 09:08
|modify
|518
|3.60
|1.2848
|1.2859
|1.2928
|2220
|2006.05.12 09:08
|modify
|518
|3.60
|1.2848
|1.2860
|1.2928
|2221
|2006.05.12 09:08
|modify
|518
|3.60
|1.2848
|1.2861
|1.2928
|2222
|2006.05.12 09:08
|modify
|518
|3.60
|1.2848
|1.2862
|1.2928
|2223
|2006.05.12 09:30
|modify
|518
|3.60
|1.2848
|1.2873
|1.2928
|2224
|2006.05.12 09:31
|modify
|518
|3.60
|1.2848
|1.2874
|1.2928
|2225
|2006.05.12 09:34
|modify
|518
|3.60
|1.2848
|1.2879
|1.2928
|2226
|2006.05.12 09:59
|s/l
|518
|3.60
|1.2879
|1.2879
|1.2928
|1091.19
|74018.39
|2227
|2006.05.12 09:59
|buy
|519
|3.70
|1.2877
|1.2838
|1.2957
|2228
|2006.05.12 10:19
|modify
|519
|3.70
|1.2877
|1.2877
|1.2957
|2229
|2006.05.12 10:19
|modify
|519
|3.70
|1.2877
|1.2879
|1.2957
|2230
|2006.05.12 10:21
|modify
|519
|3.70
|1.2877
|1.2880
|1.2957
|2231
|2006.05.12 11:00
|modify
|519
|3.70
|1.2877
|1.2882
|1.2957
|2232
|2006.05.12 11:35
|modify
|519
|3.70
|1.2877
|1.2888
|1.2957
|2233
|2006.05.12 11:36
|modify
|519
|3.70
|1.2877
|1.2890
|1.2957
|2234
|2006.05.12 12:00
|modify
|519
|3.70
|1.2877
|1.2896
|1.2957
|2235
|2006.05.12 12:01
|modify
|519
|3.70
|1.2877
|1.2900
|1.2957
|2236
|2006.05.12 12:06
|modify
|519
|3.70
|1.2877
|1.2904
|1.2957
|2237
|2006.05.12 12:07
|modify
|519
|3.70
|1.2877
|1.2908
|1.2957
|2238
|2006.05.12 12:08
|s/l
|519
|3.70
|1.2908
|1.2908
|1.2957
|1147.00
|75165.39
|2239
|2006.05.12 12:08
|buy
|520
|3.80
|1.2907
|1.2868
|1.2987
|2240
|2006.05.12 12:09
|modify
|520
|3.80
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|2241
|2006.05.12 12:10
|s/l
|520
|3.80
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|0.00
|75165.39
|2242
|2006.05.12 12:10
|buy
|521
|3.80
|1.2907
|1.2868
|1.2987
|2243
|2006.05.12 12:12
|modify
|521
|3.80
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|2244
|2006.05.12 12:13
|s/l
|521
|3.80
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|0.00
|75165.39
|2245
|2006.05.12 12:13
|buy
|522
|3.80
|1.2907
|1.2868
|1.2987
|2246
|2006.05.12 12:13
|modify
|522
|3.80
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|2247
|2006.05.12 12:15
|s/l
|522
|3.80
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|0.00
|75165.39
|2248
|2006.05.12 12:15
|buy
|523
|3.80
|1.2907
|1.2868
|1.2987
|2249
|2006.05.12 12:46
|modify
|523
|3.80
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|2250
|2006.05.12 14:30
|s/l
|523
|3.80
|1.2907
|1.2907
|1.2987
|0.00
|75165.39
|2251
|2006.05.12 14:30
|buy
|524
|3.80
|1.2909
|1.2870
|1.2989
|2252
|2006.05.12 17:33
|s/l
|524
|3.80
|1.2870
|1.2870
|1.2989
|-1482.00
|73683.39
|2253
|2006.05.12 17:33
|buy
|525
|3.70
|1.2872
|1.2833
|1.2952
|2254
|2006.05.12 19:58
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2873
|1.2952
|2255
|2006.05.12 19:59
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2874
|1.2952
|2256
|2006.05.12 20:01
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2875
|1.2952
|2257
|2006.05.12 20:03
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2876
|1.2952
|2258
|2006.05.12 20:15
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2883
|1.2952
|2259
|2006.05.12 20:16
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2887
|1.2952
|2260
|2006.05.12 20:35
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2891
|1.2952
|2261
|2006.05.12 20:40
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2893
|1.2952
|2262
|2006.05.12 21:34
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2895
|1.2952
|2263
|2006.05.12 21:41
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2896
|1.2952
|2264
|2006.05.12 21:42
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2897
|1.2952
|2265
|2006.05.12 21:44
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2898
|1.2952
|2266
|2006.05.12 21:46
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2899
|1.2952
|2267
|2006.05.12 21:46
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2900
|1.2952
|2268
|2006.05.12 22:02
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2905
|1.2952
|2269
|2006.05.12 22:59
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2908
|1.2952
|2270
|2006.05.12 23:02
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2909
|1.2952
|2271
|2006.05.15 00:00
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2921
|1.2952
|2272
|2006.05.15 00:00
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2925
|1.2952
|2273
|2006.05.15 00:00
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2926
|1.2952
|2274
|2006.05.15 00:01
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2927
|1.2952
|2275
|2006.05.15 00:04
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2929
|1.2952
|2276
|2006.05.15 00:30
|modify
|525
|3.70
|1.2872
|1.2930
|1.2952
|2277
|2006.05.15 00:37
|t/p
|525
|3.70
|1.2952
|1.2930
|1.2952
|2934.50
|76617.89
|2278
|2006.05.15 00:37
|buy
|526
|3.80
|1.2959
|1.2920
|1.3039
|2279
|2006.05.15 05:34
|s/l
|526
|3.80
|1.2920
|1.2920
|1.3039
|-1481.98
|75135.91
|2280
|2006.05.15 05:34
|buy
|527
|3.80
|1.2922
|1.2883
|1.3002
|2281
|2006.05.15 10:08
|s/l
|527
|3.80
|1.2883
|1.2883
|1.3002
|-1482.00
|73653.91
|2282
|2006.05.15 10:08
|buy
|528
|2.60
|1.2879
|1.2840
|1.2959
|2283
|2006.05.15 11:00
|s/l
|528
|2.60
|1.2840
|1.2840
|1.2959
|-1014.00
|72639.91
|2284
|2006.05.15 11:00
|buy
|529
|2.10
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|2285
|2006.05.15 19:30
|s/l
|529
|2.10
|1.2799
|1.2799
|1.2918
|-819.00
|71820.91
|2286
|2006.05.15 19:30
|buy
|530
|1.50
|1.2798
|1.2759
|1.2878
|2287
|2006.05.16 03:45
|modify
|530
|1.50
|1.2798
|1.2798
|1.2878
|2288
|2006.05.16 04:38
|modify
|530
|1.50
|1.2798
|1.2799
|1.2878
|2289
|2006.05.16 04:38
|modify
|530
|1.50
|1.2798
|1.2801
|1.2878
|2290
|2006.05.16 05:13
|modify
|530
|1.50
|1.2798
|1.2802
|1.2878
|2291
|2006.05.16 05:16
|modify
|530
|1.50
|1.2798
|1.2803
|1.2878
|2292
|2006.05.16 05:19
|modify
|530
|1.50
|1.2798
|1.2804
|1.2878
|2293
|2006.05.16 05:59
|modify
|530
|1.50
|1.2798
|1.2818
|1.2878
|2294
|2006.05.16 06:00
|modify
|530
|1.50
|1.2798
|1.2819
|1.2878
|2295
|2006.05.16 06:04
|modify
|530
|1.50
|1.2798
|1.2821
|1.2878
|2296
|2006.05.16 06:45
|s/l
|530
|1.50
|1.2821
|1.2821
|1.2878
|334.66
|72155.57
|2297
|2006.05.16 06:45
|buy
|531
|3.60
|1.2823
|1.2784
|1.2903
|2298
|2006.05.16 11:02
|s/l
|531
|3.60
|1.2784
|1.2784
|1.2903
|-1403.99
|70751.58
|2299
|2006.05.16 11:02
|buy
|532
|3.50
|1.2786
|1.2747
|1.2866
|2300
|2006.05.16 11:49
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2786
|1.2866
|2301
|2006.05.16 11:49
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2787
|1.2866
|2302
|2006.05.16 11:50
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2788
|1.2866
|2303
|2006.05.16 11:51
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2789
|1.2866
|2304
|2006.05.16 11:51
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2790
|1.2866
|2305
|2006.05.16 11:51
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2791
|1.2866
|2306
|2006.05.16 11:51
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2792
|1.2866
|2307
|2006.05.16 11:51
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2793
|1.2866
|2308
|2006.05.16 11:51
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2795
|1.2866
|2309
|2006.05.16 12:48
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2796
|1.2866
|2310
|2006.05.16 12:51
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2797
|1.2866
|2311
|2006.05.16 13:03
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2798
|1.2866
|2312
|2006.05.16 13:03
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2799
|1.2866
|2313
|2006.05.16 13:03
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2800
|1.2866
|2314
|2006.05.16 13:03
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2801
|1.2866
|2315
|2006.05.16 13:03
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2802
|1.2866
|2316
|2006.05.16 13:04
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2803
|1.2866
|2317
|2006.05.16 13:04
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2804
|1.2866
|2318
|2006.05.16 14:29
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2805
|1.2866
|2319
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2806
|1.2866
|2320
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2807
|1.2866
|2321
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2808
|1.2866
|2322
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2809
|1.2866
|2323
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2810
|1.2866
|2324
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2811
|1.2866
|2325
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2812
|1.2866
|2326
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2813
|1.2866
|2327
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2814
|1.2866
|2328
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2815
|1.2866
|2329
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2816
|1.2866
|2330
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2817
|1.2866
|2331
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2818
|1.2866
|2332
|2006.05.16 14:30
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2819
|1.2866
|2333
|2006.05.16 14:32
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2820
|1.2866
|2334
|2006.05.16 14:32
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2821
|1.2866
|2335
|2006.05.16 14:32
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2822
|1.2866
|2336
|2006.05.16 14:59
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2835
|1.2866
|2337
|2006.05.16 15:07
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2836
|1.2866
|2338
|2006.05.16 15:29
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2838
|1.2866
|2339
|2006.05.16 15:33
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2839
|1.2866
|2340
|2006.05.16 15:34
|modify
|532
|3.50
|1.2786
|1.2840
|1.2866
|2341
|2006.05.16 15:42
|s/l
|532
|3.50
|1.2840
|1.2840
|1.2866
|1890.00
|72641.58
|2342
|2006.05.16 15:42
|buy
|533
|3.60
|1.2842
|1.2803
|1.2922
|2343
|2006.05.16 20:33
|modify
|533
|3.60
|1.2842
|1.2843
|1.2922
|2344
|2006.05.16 20:33
|modify
|533
|3.60
|1.2842
|1.2844
|1.2922
|2345
|2006.05.17 00:59
|s/l
|533
|3.60
|1.2844
|1.2844
|1.2922
|47.19
|72688.77
|2346
|2006.05.17 00:59
|sell
|534
|3.60
|1.2844
|1.2881
|1.2769
|2347
|2006.05.17 09:30
|s/l
|534
|3.60
|1.2881
|1.2881
|1.2769
|-1332.00
|71356.77
|2348
|2006.05.17 09:30
|buy
|535
|3.60
|1.2892
|1.2853
|1.2972
|2349
|2006.05.17 16:05
|s/l
|535
|3.60
|1.2853
|1.2853
|1.2972
|-1404.01
|69952.76
|2350
|2006.05.17 16:05
|buy
|536
|2.50
|1.2846
|1.2807
|1.2926
|2351
|2006.05.17 17:00
|s/l
|536
|2.50
|1.2807
|1.2807
|1.2926
|-975.00
|68977.76
|2352
|2006.05.17 17:00
|buy
|537
|1.90
|1.2788
|1.2749
|1.2868
|2353
|2006.05.17 18:29
|s/l
|537
|1.90
|1.2749
|1.2749
|1.2868
|-741.00
|68236.76
|2354
|2006.05.17 18:29
|sell
|538
|1.50
|1.2745
|1.2782
|1.2670
|2355
|2006.05.17 18:59
|modify
|538
|1.50
|1.2745
|1.2743
|1.2670
|2356
|2006.05.17 19:04
|s/l
|538
|1.50
|1.2743
|1.2743
|1.2670
|30.00
|68266.76
|2357
|2006.05.17 19:04
|sell
|539
|3.40
|1.2746
|1.2783
|1.2671
|2358
|2006.05.17 20:41
|modify
|539
|3.40
|1.2746
|1.2739
|1.2671
|2359
|2006.05.17 21:00
|s/l
|539
|3.40
|1.2739
|1.2739
|1.2671
|238.00
|68504.76
|2360
|2006.05.17 21:00
|sell
|540
|3.40
|1.2743
|1.2780
|1.2668
|2361
|2006.05.17 21:29
|modify
|540
|3.40
|1.2743
|1.2729
|1.2668
|2362
|2006.05.17 21:30
|s/l
|540
|3.40
|1.2729
|1.2729
|1.2668
|475.99
|68980.75
|2363
|2006.05.17 21:30
|sell
|541
|3.40
|1.2738
|1.2775
|1.2663
|2364
|2006.05.18 10:09
|s/l
|541
|3.40
|1.2775
|1.2775
|1.2663
|-1214.36
|67766.39
|2365
|2006.05.18 10:09
|sell
|542
|3.40
|1.2773
|1.2810
|1.2698
|2366
|2006.05.18 15:33
|s/l
|542
|3.40
|1.2810
|1.2810
|1.2698
|-1258.00
|66508.39
|2367
|2006.05.18 15:33
|sell
|543
|2.40
|1.2812
|1.2849
|1.2737
|2368
|2006.05.18 15:59
|modify
|543
|2.40
|1.2812
|1.2792
|1.2737
|2369
|2006.05.18 16:00
|s/l
|543
|2.40
|1.2792
|1.2792
|1.2737
|480.01
|66988.40
|2370
|2006.05.18 16:00
|sell
|544
|3.30
|1.2817
|1.2854
|1.2742
|2371
|2006.05.18 16:39
|modify
|544
|3.30
|1.2817
|1.2815
|1.2742
|2372
|2006.05.18 16:47
|s/l
|544
|3.30
|1.2815
|1.2815
|1.2742
|66.00
|67054.40
|2373
|2006.05.18 16:47
|sell
|545
|3.40
|1.2813
|1.2850
|1.2738
|2374
|2006.05.18 17:29
|modify
|545
|3.40
|1.2813
|1.2813
|1.2738
|2375
|2006.05.18 17:30
|s/l
|545
|3.40
|1.2813
|1.2813
|1.2738
|0.00
|67054.40
|2376
|2006.05.18 17:30
|sell
|546
|3.40
|1.2817
|1.2854
|1.2742
|2377
|2006.05.18 17:52
|modify
|546
|3.40
|1.2817
|1.2817
|1.2742
|2378
|2006.05.18 17:52
|modify
|546
|3.40
|1.2817
|1.2816
|1.2742
|2379
|2006.05.18 17:52
|modify
|546
|3.40
|1.2817
|1.2815
|1.2742
|2380
|2006.05.18 17:55
|modify
|546
|3.40
|1.2817
|1.2814
|1.2742
|2381
|2006.05.18 17:55
|modify
|546
|3.40
|1.2817
|1.2813
|1.2742
|2382
|2006.05.18 17:55
|modify
|546
|3.40
|1.2817
|1.2812
|1.2742
|2383
|2006.05.18 17:55
|modify
|546
|3.40
|1.2817
|1.2811
|1.2742
|2384
|2006.05.18 17:59
|s/l
|546
|3.40
|1.2811
|1.2811
|1.2742
|204.00
|67258.40
|2385
|2006.05.18 17:59
|sell
|547
|3.40
|1.2812
|1.2849
|1.2737
|2386
|2006.05.18 23:04
|s/l
|547
|3.40
|1.2849
|1.2849
|1.2737
|-1258.00
|66000.40
|2387
|2006.05.18 23:04
|sell
|548
|3.30
|1.2847
|1.2884
|1.2772
|2388
|2006.05.19 08:30
|modify
|548
|3.30
|1.2847
|1.2847
|1.2772
|2389
|2006.05.19 09:13
|modify
|548
|3.30
|1.2847
|1.2842
|1.2772
|2390
|2006.05.19 09:40
|modify
|548
|3.30
|1.2847
|1.2835
|1.2772
|2391
|2006.05.19 10:25
|modify
|548
|3.30
|1.2847
|1.2807
|1.2772
|2392
|2006.05.19 10:30
|modify
|548
|3.30
|1.2847
|1.2794
|1.2772
|2393
|2006.05.19 10:30
|modify
|548
|3.30
|1.2847
|1.2793
|1.2772
|2394
|2006.05.19 10:30
|t/p
|548
|3.30
|1.2772
|1.2793
|1.2772
|2489.13
|68489.53
|2395
|2006.05.19 10:30
|sell
|549
|3.40
|1.2770
|1.2807
|1.2695
|2396
|2006.05.19 14:30
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2769
|1.2695
|2397
|2006.05.19 15:17
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2766
|1.2695
|2398
|2006.05.19 15:30
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2763
|1.2695
|2399
|2006.05.19 15:31
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2761
|1.2695
|2400
|2006.05.19 15:31
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2760
|1.2695
|2401
|2006.05.19 15:49
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2759
|1.2695
|2402
|2006.05.19 15:50
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2758
|1.2695
|2403
|2006.05.19 15:50
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2757
|1.2695
|2404
|2006.05.19 15:54
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2756
|1.2695
|2405
|2006.05.19 15:54
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2755
|1.2695
|2406
|2006.05.19 15:59
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2752
|1.2695
|2407
|2006.05.19 16:07
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2751
|1.2695
|2408
|2006.05.19 16:07
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2750
|1.2695
|2409
|2006.05.19 16:07
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2748
|1.2695
|2410
|2006.05.19 16:07
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2746
|1.2695
|2411
|2006.05.19 16:07
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2744
|1.2695
|2412
|2006.05.19 16:17
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2742
|1.2695
|2413
|2006.05.19 16:23
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2741
|1.2695
|2414
|2006.05.19 16:24
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2740
|1.2695
|2415
|2006.05.19 16:24
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2739
|1.2695
|2416
|2006.05.19 16:24
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2737
|1.2695
|2417
|2006.05.19 16:24
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2736
|1.2695
|2418
|2006.05.19 16:24
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2734
|1.2695
|2419
|2006.05.19 16:26
|modify
|549
|3.40
|1.2770
|1.2732
|1.2695
|2420
|2006.05.19 16:29
|s/l
|549
|3.40
|1.2732
|1.2732
|1.2695
|1291.98
|69781.51
|2421
|2006.05.19 16:29
|sell
|550
|3.50
|1.2743
|1.2780
|1.2668
|2422
|2006.05.19 17:01
|modify
|550
|3.50
|1.2743
|1.2729
|1.2668
|2423
|2006.05.19 17:36
|s/l
|550
|3.50
|1.2729
|1.2729
|1.2668
|490.00
|70271.51
|2424
|2006.05.19 17:36
|sell
|551
|3.50
|1.2727
|1.2764
|1.2652
|2425
|2006.05.19 19:24
|s/l
|551
|3.50
|1.2764
|1.2764
|1.2652
|-1295.00
|68976.51
|2426
|2006.05.19 19:24
|sell
|552
|3.40
|1.2762
|1.2799
|1.2687
|2427
|2006.05.19 19:29
|modify
|552
|3.40
|1.2762
|1.2762
|1.2687
|2428
|2006.05.19 19:31
|s/l
|552
|3.40
|1.2762
|1.2762
|1.2687
|0.02
|68976.53
|2429
|2006.05.19 19:31
|sell
|553
|3.40
|1.2762
|1.2799
|1.2687
|2430
|2006.05.22 04:00
|modify
|553
|3.40
|1.2762
|1.2760
|1.2687
|2431
|2006.05.22 04:12
|modify
|553
|3.40
|1.2762
|1.2759
|1.2687
|2432
|2006.05.22 04:30
|modify
|553
|3.40
|1.2762
|1.2755
|1.2687
|2433
|2006.05.22 05:38
|s/l
|553
|3.40
|1.2755
|1.2755
|1.2687
|252.56
|69229.09
|2434
|2006.05.22 05:38
|sell
|554
|3.50
|1.2753
|1.2790
|1.2678
|2435
|2006.05.22 07:59
|modify
|554
|3.50
|1.2753
|1.2752
|1.2678
|2436
|2006.05.22 08:30
|modify
|554
|3.50
|1.2753
|1.2746
|1.2678
|2437
|2006.05.22 08:31
|modify
|554
|3.50
|1.2753
|1.2744
|1.2678
|2438
|2006.05.22 08:42
|modify
|554
|3.50
|1.2753
|1.2743
|1.2678
|2439
|2006.05.22 08:42
|modify
|554
|3.50
|1.2753
|1.2741
|1.2678
|2440
|2006.05.22 08:42
|modify
|554
|3.50
|1.2753
|1.2740
|1.2678
|2441
|2006.05.22 08:42
|modify
|554
|3.50
|1.2753
|1.2737
|1.2678
|2442
|2006.05.22 09:55
|s/l
|554
|3.50
|1.2737
|1.2737
|1.2678
|560.01
|69789.10
|2443
|2006.05.22 09:55
|sell
|555
|3.50
|1.2741
|1.2778
|1.2666
|2444
|2006.05.22 09:59
|modify
|555
|3.50
|1.2741
|1.2724
|1.2666
|2445
|2006.05.22 10:01
|s/l
|555
|3.50
|1.2724
|1.2724
|1.2666
|594.98
|70384.08
|2446
|2006.05.22 10:01
|sell
|556
|3.50
|1.2729
|1.2766
|1.2654
|2447
|2006.05.22 11:29
|s/l
|556
|3.50
|1.2766
|1.2766
|1.2654
|-1295.00
|69089.08
|2448
|2006.05.22 11:29
|sell
|557
|3.50
|1.2767
|1.2804
|1.2692
|2449
|2006.05.22 16:30
|s/l
|557
|3.50
|1.2804
|1.2804
|1.2692
|-1295.00
|67794.08
|2450
|2006.05.22 16:30
|sell
|558
|2.40
|1.2808
|1.2845
|1.2733
|2451
|2006.05.22 17:51
|s/l
|558
|2.40
|1.2845
|1.2845
|1.2733
|-888.00
|66906.08
|2452
|2006.05.22 17:51
|sell
|559
|1.90
|1.2846
|1.2883
|1.2771
|2453
|2006.05.22 17:54
|modify
|559
|1.90
|1.2846
|1.2842
|1.2771
|2454
|2006.05.22 17:54
|s/l
|559
|1.90
|1.2842
|1.2842
|1.2771
|76.00
|66982.08
|2455
|2006.05.22 17:54
|sell
|560
|3.30
|1.2846
|1.2883
|1.2771
|2456
|2006.05.22 17:58
|modify
|560
|3.30
|1.2846
|1.2842
|1.2771
|2457
|2006.05.22 17:58
|s/l
|560
|3.30
|1.2842
|1.2842
|1.2771
|132.01
|67114.09
|2458
|2006.05.22 17:58
|sell
|561
|3.40
|1.2846
|1.2883
|1.2771
|2459
|2006.05.22 17:59
|modify
|561
|3.40
|1.2846
|1.2842
|1.2771
|2460
|2006.05.22 17:59
|s/l
|561
|3.40
|1.2842
|1.2842
|1.2771
|136.01
|67250.10
|2461
|2006.05.22 17:59
|sell
|562
|3.40
|1.2844
|1.2881
|1.2769
|2462
|2006.05.22 17:59
|modify
|562
|3.40
|1.2844
|1.2842
|1.2769
|2463
|2006.05.22 17:59
|modify
|562
|3.40
|1.2844
|1.2835
|1.2769
|2464
|2006.05.22 18:00
|s/l
|562
|3.40
|1.2835
|1.2835
|1.2769
|306.00
|67556.10
|2465
|2006.05.22 18:00
|sell
|563
|3.40
|1.2844
|1.2881
|1.2769
|2466
|2006.05.23 16:16
|modify
|563
|3.40
|1.2844
|1.2843
|1.2769
|2467
|2006.05.23 16:16
|modify
|563
|3.40
|1.2844
|1.2842
|1.2769
|2468
|2006.05.23 16:17
|modify
|563
|3.40
|1.2844
|1.2841
|1.2769
|2469
|2006.05.23 16:18
|modify
|563
|3.40
|1.2844
|1.2840
|1.2769
|2470
|2006.05.23 16:29
|modify
|563
|3.40
|1.2844
|1.2839
|1.2769
|2471
|2006.05.23 16:30
|s/l
|563
|3.40
|1.2839
|1.2839
|1.2769
|184.54
|67740.65
|2472
|2006.05.23 16:30
|sell
|564
|3.40
|1.2848
|1.2885
|1.2773
|2473
|2006.05.23 17:08
|modify
|564
|3.40
|1.2848
|1.2847
|1.2773
|2474
|2006.05.23 17:08
|modify
|564
|3.40
|1.2848
|1.2842
|1.2773
|2475
|2006.05.23 17:09
|modify
|564
|3.40
|1.2848
|1.2840
|1.2773
|2476
|2006.05.23 17:09
|modify
|564
|3.40
|1.2848
|1.2839
|1.2773
|2477
|2006.05.23 17:19
|s/l
|564
|3.40
|1.2839
|1.2839
|1.2773
|306.02
|68046.67
|2478
|2006.05.23 17:19
|sell
|565
|3.40
|1.2838
|1.2875
|1.2763
|2479
|2006.05.23 20:16
|s/l
|565
|3.40
|1.2875
|1.2875
|1.2763
|-1258.00
|66788.67
|2480
|2006.05.26 04:00
|sell
|566
|3.30
|1.2798
|1.2835
|1.2723
|2481
|2006.05.26 05:10
|modify
|566
|3.30
|1.2798
|1.2796
|1.2723
|2482
|2006.05.26 05:14
|modify
|566
|3.30
|1.2798
|1.2794
|1.2723
|2483
|2006.05.26 06:03
|modify
|566
|3.30
|1.2798
|1.2793
|1.2723
|2484
|2006.05.26 06:03
|modify
|566
|3.30
|1.2798
|1.2792
|1.2723
|2485
|2006.05.26 06:05
|modify
|566
|3.30
|1.2798
|1.2790
|1.2723
|2486
|2006.05.26 06:19
|modify
|566
|3.30
|1.2798
|1.2788
|1.2723
|2487
|2006.05.26 06:19
|modify
|566
|3.30
|1.2798
|1.2786
|1.2723
|2488
|2006.05.26 08:40
|s/l
|566
|3.30
|1.2786
|1.2786
|1.2723
|396.00
|67184.67
|2489
|2006.05.26 08:40
|sell
|567
|3.40
|1.2785
|1.2822
|1.2710
|2490
|2006.05.26 10:09
|s/l
|567
|3.40
|1.2822
|1.2822
|1.2710
|-1258.01
|65926.66
|2491
|2006.05.26 10:09
|sell
|568
|3.30
|1.2827
|1.2864
|1.2752
|2492
|2006.05.26 10:10
|modify
|568
|3.30
|1.2827
|1.2826
|1.2752
|2493
|2006.05.26 10:29
|modify
|568
|3.30
|1.2827
|1.2825
|1.2752
|2494
|2006.05.26 10:30
|modify
|568
|3.30
|1.2827
|1.2824
|1.2752
|2495
|2006.05.26 15:20
|modify
|568
|3.30
|1.2827
|1.2823
|1.2752
|2496
|2006.05.26 15:21
|modify
|568
|3.30
|1.2827
|1.2821
|1.2752
|2497
|2006.05.26 15:21
|modify
|568
|3.30
|1.2827
|1.2820
|1.2752
|2498
|2006.05.26 15:21
|modify
|568
|3.30
|1.2827
|1.2816
|1.2752
|2499
|2006.05.26 15:21
|modify
|568
|3.30
|1.2827
|1.2814
|1.2752
|2500
|2006.05.26 15:21
|modify
|568
|3.30
|1.2827
|1.2809
|1.2752
|2501
|2006.05.26 15:59
|s/l
|568
|3.30
|1.2809
|1.2809
|1.2752
|593.98
|66520.64
|2502
|2006.05.26 15:59
|sell
|569
|3.30
|1.2816
|1.2853
|1.2741
|2503
|2006.05.26 16:29
|modify
|569
|3.30
|1.2816
|1.2798
|1.2741
|2504
|2006.05.26 16:59
|t/p
|569
|3.30
|1.2741
|1.2798
|1.2741
|2475.00
|68995.64
|2505
|2006.05.26 16:59
|sell
|570
|3.40
|1.2728
|1.2765
|1.2653
|2506
|2006.05.29 12:04
|s/l
|570
|3.40
|1.2765
|1.2765
|1.2653
|-1243.46
|67752.18
|2507
|2006.05.29 12:04
|sell
|571
|3.40
|1.2764
|1.2801
|1.2689
|2508
|2006.05.29 18:30
|modify
|571
|3.40
|1.2764
|1.2763
|1.2689
|2509
|2006.05.29 18:31
|modify
|571
|3.40
|1.2764
|1.2762
|1.2689
|2510
|2006.05.29 18:44
|modify
|571
|3.40
|1.2764
|1.2760
|1.2689
|2511
|2006.05.29 18:59
|modify
|571
|3.40
|1.2764
|1.2759
|1.2689
|2512
|2006.05.29 21:59
|s/l
|571
|3.40
|1.2759
|1.2759
|1.2689
|169.99
|67922.17
|2513
|2006.05.29 21:59
|sell
|572
|3.40
|1.2757
|1.2794
|1.2682
|2514
|2006.05.30 04:48
|s/l
|572
|3.40
|1.2794
|1.2794
|1.2682
|-1243.46
|66678.71
|2515
|2006.05.30 04:48
|sell
|573
|3.30
|1.2793
|1.2830
|1.2718
|2516
|2006.05.30 04:59
|modify
|573
|3.30
|1.2793
|1.2792
|1.2718
|2517
|2006.05.30 05:00
|modify
|573
|3.30
|1.2793
|1.2791
|1.2718
|2518
|2006.05.30 05:03
|s/l
|573
|3.30
|1.2791
|1.2791
|1.2718
|65.99
|66744.70
|2519
|2006.05.30 05:03
|sell
|574
|3.30
|1.2803
|1.2840
|1.2728
|2520
|2006.05.30 05:04
|modify
|574
|3.30
|1.2803
|1.2800
|1.2728
|2521
|2006.05.30 05:04
|s/l
|574
|3.30
|1.2800
|1.2800
|1.2728
|99.01
|66843.71
|2522
|2006.05.30 05:04
|sell
|575
|3.30
|1.2811
|1.2848
|1.2736
|2523
|2006.05.30 05:05
|modify
|575
|3.30
|1.2811
|1.2800
|1.2736
|2524
|2006.05.30 05:05
|s/l
|575
|3.30
|1.2800
|1.2800
|1.2736
|363.01
|67206.72
|2525
|2006.05.30 05:05
|sell
|576
|3.40
|1.2810
|1.2847
|1.2735
|2526
|2006.05.30 05:06
|modify
|576
|3.40
|1.2810
|1.2800
|1.2735
|2527
|2006.05.30 05:06
|s/l
|576
|3.40
|1.2800
|1.2800
|1.2735
|340.01
|67546.73
|2528
|2006.05.30 05:06
|sell
|577
|3.40
|1.2809
|1.2846
|1.2734
|2529
|2006.05.30 05:07
|modify
|577
|3.40
|1.2809
|1.2800
|1.2734
|2530
|2006.05.30 05:07
|s/l
|577
|3.40
|1.2800
|1.2800
|1.2734
|306.00
|67852.73
|2531
|2006.05.30 05:07
|sell
|578
|3.40
|1.2809
|1.2846
|1.2734
|2532
|2006.05.30 05:08
|modify
|578
|3.40
|1.2809
|1.2800
|1.2734
|2533
|2006.05.30 05:08
|s/l
|578
|3.40
|1.2800
|1.2800
|1.2734
|306.00
|68158.73
|2534
|2006.05.30 05:08
|sell
|579
|3.40
|1.2807
|1.2844
|1.2732
|2535
|2006.05.30 05:09
|modify
|579
|3.40
|1.2807
|1.2800
|1.2732
|2536
|2006.05.30 05:09
|s/l
|579
|3.40
|1.2800
|1.2800
|1.2732
|237.99
|68396.72
|2537
|2006.05.30 05:09
|sell
|580
|3.40
|1.2807
|1.2844
|1.2732
|2538
|2006.05.30 05:11
|modify
|580
|3.40
|1.2807
|1.2800
|1.2732
|2539
|2006.05.30 05:11
|s/l
|580
|3.40
|1.2800
|1.2800
|1.2732
|237.99
|68634.71
|2540
|2006.05.30 05:11
|sell
|581
|3.40
|1.2814
|1.2851
|1.2739
|2541
|2006.05.30 05:12
|modify
|581
|3.40
|1.2814
|1.2800
|1.2739
|2542
|2006.05.30 05:12
|s/l
|581
|3.40
|1.2800
|1.2800
|1.2739
|475.99
|69110.70
|2543
|2006.05.30 05:12
|sell
|582
|3.50
|1.2813
|1.2850
|1.2738
|2544
|2006.05.30 05:14
|modify
|582
|3.50
|1.2813
|1.2800
|1.2738
|2545
|2006.05.30 05:14
|s/l
|582
|3.50
|1.2800
|1.2800
|1.2738
|454.98
|69565.68
|2546
|2006.05.30 05:14
|sell
|583
|3.50
|1.2815
|1.2852
|1.2740
|2547
|2006.05.30 05:16
|modify
|583
|3.50
|1.2815
|1.2800
|1.2740
|2548
|2006.05.30 05:16
|s/l
|583
|3.50
|1.2800
|1.2800
|1.2740
|524.99
|70090.67
|2549
|2006.05.30 05:16
|sell
|584
|3.50
|1.2812
|1.2849
|1.2737
|2550
|2006.05.30 05:18
|modify
|584
|3.50
|1.2812
|1.2800
|1.2737
|2551
|2006.05.30 05:18
|s/l
|584
|3.50
|1.2800
|1.2800
|1.2737
|420.02
|70510.69
|2552
|2006.05.30 05:18
|sell
|585
|3.50
|1.2808
|1.2845
|1.2733
|2553
|2006.05.30 05:18
|modify
|585
|3.50
|1.2808
|1.2800
|1.2733
|2554
|2006.05.30 05:29
|modify
|585
|3.50
|1.2808
|1.2794
|1.2733
|2555
|2006.05.30 05:30
|s/l
|585
|3.50
|1.2794
|1.2794
|1.2733
|489.99
|71000.68
|2556
|2006.05.30 05:30
|sell
|586
|3.60
|1.2812
|1.2849
|1.2737
|2557
|2006.05.30 09:03
|s/l
|586
|3.60
|1.2849
|1.2849
|1.2737
|-1332.00
|69668.68
|2558
|2006.05.30 09:03
|sell
|587
|3.50
|1.2847
|1.2884
|1.2772
|2559
|2006.05.30 15:05
|modify
|587
|3.50
|1.2847
|1.2847
|1.2772
|2560
|2006.05.30 15:05
|modify
|587
|3.50
|1.2847
|1.2846
|1.2772
|2561
|2006.05.30 15:05
|modify
|587
|3.50
|1.2847
|1.2845
|1.2772
|2562
|2006.05.30 15:05
|modify
|587
|3.50
|1.2847
|1.2844
|1.2772
|2563
|2006.05.30 15:05
|modify
|587
|3.50
|1.2847
|1.2843
|1.2772
|2564
|2006.05.30 15:05
|modify
|587
|3.50
|1.2847
|1.2842
|1.2772
|2565
|2006.05.30 15:05
|modify
|587
|3.50
|1.2847
|1.2841
|1.2772
|2566
|2006.05.30 15:05
|modify
|587
|3.50
|1.2847
|1.2840
|1.2772
|2567
|2006.05.30 15:05
|modify
|587
|3.50
|1.2847
|1.2838
|1.2772
|2568
|2006.05.30 15:06
|modify
|587
|3.50
|1.2847
|1.2837
|1.2772
|2569
|2006.05.30 15:19
|s/l
|587
|3.50
|1.2837
|1.2837
|1.2772
|350.00
|70018.68
|2570
|2006.05.30 15:19
|buy
|588
|3.50
|1.2837
|1.2798
|1.2917
|2571
|2006.05.30 15:53
|modify
|588
|3.50
|1.2837
|1.2840
|1.2917
|2572
|2006.05.30 15:54
|s/l
|588
|3.50
|1.2840
|1.2840
|1.2917
|105.00
|70123.68
|2573
|2006.05.30 15:54
|buy
|589
|3.50
|1.2836
|1.2797
|1.2916
|2574
|2006.05.30 15:54
|modify
|589
|3.50
|1.2836
|1.2845
|1.2916
|2575
|2006.05.30 15:55
|s/l
|589
|3.50
|1.2845
|1.2845
|1.2916
|315.00
|70438.68
|2576
|2006.05.30 15:55
|buy
|590
|3.50
|1.2836
|1.2797
|1.2916
|2577
|2006.05.30 15:55
|modify
|590
|3.50
|1.2836
|1.2844
|1.2916
|2578
|2006.05.30 15:56
|s/l
|590
|3.50
|1.2844
|1.2844
|1.2916
|280.00
|70718.68
|2579
|2006.05.30 15:56
|buy
|591
|3.50
|1.2836
|1.2797
|1.2916
|2580
|2006.05.30 15:56
|modify
|591
|3.50
|1.2836
|1.2846
|1.2916
|2581
|2006.05.30 15:57
|s/l
|591
|3.50
|1.2846
|1.2846
|1.2916
|350.00
|71068.68
|2582
|2006.05.30 15:57
|buy
|592
|3.60
|1.2836
|1.2797
|1.2916
|2583
|2006.05.30 15:57
|modify
|592
|3.60
|1.2836
|1.2847
|1.2916
|2584
|2006.05.30 15:58
|s/l
|592
|3.60
|1.2847
|1.2847
|1.2916
|396.00
|71464.68
|2585
|2006.05.30 15:58
|buy
|593
|3.60
|1.2836
|1.2797
|1.2916
|2586
|2006.05.30 15:58
|modify
|593
|3.60
|1.2836
|1.2850
|1.2916
|2587
|2006.05.30 15:59
|s/l
|593
|3.60
|1.2850
|1.2850
|1.2916
|504.00
|71968.68
|2588
|2006.05.30 15:59
|buy
|594
|3.60
|1.2836
|1.2797
|1.2916
|2589
|2006.05.30 16:00
|modify
|594
|3.60
|1.2836
|1.2843
|1.2916
|2590
|2006.05.30 16:02
|modify
|594
|3.60
|1.2836
|1.2847
|1.2916
|2591
|2006.05.30 16:03
|modify
|594
|3.60
|1.2836
|1.2866
|1.2916
|2592
|2006.05.30 16:04
|s/l
|594
|3.60
|1.2866
|1.2866
|1.2916
|1080.00
|73048.68
|2593
|2006.05.30 16:04
|buy
|595
|3.70
|1.2860
|1.2821
|1.2940
|2594
|2006.05.30 16:04
|modify
|595
|3.70
|1.2860
|1.2871
|1.2940
|2595
|2006.05.30 16:05
|s/l
|595
|3.70
|1.2871
|1.2871
|1.2940
|407.00
|73455.68
|2596
|2006.05.30 16:05
|buy
|596
|3.70
|1.2860
|1.2821
|1.2940
|2597
|2006.05.30 16:05
|modify
|596
|3.70
|1.2860
|1.2879
|1.2940
|2598
|2006.05.30 16:05
|s/l
|596
|3.70
|1.2879
|1.2879
|1.2940
|703.00
|74158.68
|2599
|2006.05.30 16:05
|buy
|597
|3.70
|1.2860
|1.2821
|1.2940
|2600
|2006.05.30 16:30
|modify
|597
|3.70
|1.2860
|1.2881
|1.2940
|2601
|2006.05.30 16:32
|s/l
|597
|3.70
|1.2881
|1.2881
|1.2940
|777.00
|74935.68
|2602
|2006.05.30 16:32
|buy
|598
|3.70
|1.2880
|1.2841
|1.2960
|2603
|2006.05.30 17:29
|modify
|598
|3.70
|1.2880
|1.2882
|1.2960
|2604
|2006.05.30 18:00
|s/l
|598
|3.70
|1.2882
|1.2882
|1.2960
|74.00
|75009.68
|2605
|2006.05.30 18:00
|buy
|599
|3.80
|1.2880
|1.2841
|1.2960
|2606
|2006.05.31 17:00
|s/l
|599
|3.80
|1.2841
|1.2841
|1.2960
|-1508.19
|73501.50
|2607
|2006.06.01 09:30
|buy
|600
|3.70
|1.2762
|1.2723
|1.2842
|2608
|2006.06.01 10:02
|modify
|600
|3.70
|1.2762
|1.2763
|1.2842
|2609
|2006.06.01 10:29
|s/l
|600
|3.70
|1.2763
|1.2763
|1.2842
|37.00
|73538.50
|2610
|2006.06.01 12:18
|buy
|601
|3.70
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2611
|2006.06.01 14:00
|s/l
|601
|3.70
|1.2744
|1.2744
|1.2863
|-1443.00
|72095.50
|2612
|2006.06.01 14:00
|buy
|602
|3.60
|1.2743
|1.2704
|1.2823
|2613
|2006.06.01 16:30
|modify
|602
|3.60
|1.2743
|1.2745
|1.2823
|2614
|2006.06.01 16:31
|modify
|602
|3.60
|1.2743
|1.2748
|1.2823
|2615
|2006.06.01 16:32
|s/l
|602
|3.60
|1.2748
|1.2748
|1.2823
|180.02
|72275.52
|2616
|2006.06.01 16:32
|buy
|603
|3.60
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2617
|2006.06.01 16:32
|modify
|603
|3.60
|1.2748
|1.2751
|1.2828
|2618
|2006.06.01 16:33
|s/l
|603
|3.60
|1.2751
|1.2751
|1.2828
|108.00
|72383.52
|2619
|2006.06.01 16:33
|buy
|604
|3.60
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2620
|2006.06.01 16:33
|modify
|604
|3.60
|1.2748
|1.2753
|1.2828
|2621
|2006.06.01 16:34
|s/l
|604
|3.60
|1.2753
|1.2753
|1.2828
|180.00
|72563.52
|2622
|2006.06.01 16:34
|buy
|605
|3.60
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2623
|2006.06.01 16:34
|modify
|605
|3.60
|1.2748
|1.2754
|1.2828
|2624
|2006.06.01 16:35
|s/l
|605
|3.60
|1.2754
|1.2754
|1.2828
|216.00
|72779.52
|2625
|2006.06.01 16:35
|buy
|606
|3.60
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2626
|2006.06.01 16:35
|modify
|606
|3.60
|1.2748
|1.2758
|1.2828
|2627
|2006.06.01 16:36
|s/l
|606
|3.60
|1.2758
|1.2758
|1.2828
|360.00
|73139.52
|2628
|2006.06.01 16:36
|buy
|607
|3.70
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2629
|2006.06.01 16:36
|modify
|607
|3.70
|1.2748
|1.2760
|1.2828
|2630
|2006.06.01 16:37
|s/l
|607
|3.70
|1.2760
|1.2760
|1.2828
|444.00
|73583.52
|2631
|2006.06.01 16:37
|buy
|608
|3.70
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2632
|2006.06.01 16:37
|modify
|608
|3.70
|1.2748
|1.2763
|1.2828
|2633
|2006.06.01 16:38
|s/l
|608
|3.70
|1.2763
|1.2763
|1.2828
|555.00
|74138.52
|2634
|2006.06.01 16:38
|buy
|609
|3.70
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2635
|2006.06.01 16:38
|modify
|609
|3.70
|1.2748
|1.2765
|1.2828
|2636
|2006.06.01 16:39
|s/l
|609
|3.70
|1.2765
|1.2765
|1.2828
|629.00
|74767.52
|2637
|2006.06.01 16:39
|buy
|610
|3.70
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2638
|2006.06.01 16:39
|modify
|610
|3.70
|1.2748
|1.2768
|1.2828
|2639
|2006.06.01 16:40
|s/l
|610
|3.70
|1.2768
|1.2768
|1.2828
|740.00
|75507.52
|2640
|2006.06.01 16:40
|buy
|611
|3.80
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2641
|2006.06.01 16:40
|modify
|611
|3.80
|1.2748
|1.2767
|1.2828
|2642
|2006.06.01 16:40
|s/l
|611
|3.80
|1.2767
|1.2767
|1.2828
|722.00
|76229.52
|2643
|2006.06.01 16:40
|buy
|612
|3.80
|1.2748
|1.2709
|1.2828
|2644
|2006.06.01 17:00
|modify
|612
|3.80
|1.2748
|1.2796
|1.2828
|2645
|2006.06.01 17:02
|s/l
|612
|3.80
|1.2796
|1.2796
|1.2828
|1824.00
|78053.52
|2646
|2006.06.01 17:02
|buy
|613
|3.90
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2647
|2006.06.01 17:02
|modify
|613
|3.90
|1.2783
|1.2790
|1.2863
|2648
|2006.06.01 17:03
|s/l
|613
|3.90
|1.2790
|1.2790
|1.2863
|273.00
|78326.52
|2649
|2006.06.01 17:03
|buy
|614
|3.90
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2650
|2006.06.01 17:03
|modify
|614
|3.90
|1.2783
|1.2786
|1.2863
|2651
|2006.06.01 17:04
|s/l
|614
|3.90
|1.2786
|1.2786
|1.2863
|117.00
|78443.52
|2652
|2006.06.01 17:04
|buy
|615
|3.90
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2653
|2006.06.01 17:04
|modify
|615
|3.90
|1.2783
|1.2787
|1.2863
|2654
|2006.06.01 17:05
|s/l
|615
|3.90
|1.2787
|1.2787
|1.2863
|156.00
|78599.52
|2655
|2006.06.01 17:05
|buy
|616
|3.90
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2656
|2006.06.01 17:05
|modify
|616
|3.90
|1.2783
|1.2788
|1.2863
|2657
|2006.06.01 17:06
|s/l
|616
|3.90
|1.2788
|1.2788
|1.2863
|195.00
|78794.52
|2658
|2006.06.01 17:06
|buy
|617
|3.90
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2659
|2006.06.01 17:06
|modify
|617
|3.90
|1.2783
|1.2789
|1.2863
|2660
|2006.06.01 17:11
|s/l
|617
|3.90
|1.2789
|1.2789
|1.2863
|234.00
|79028.52
|2661
|2006.06.01 17:11
|buy
|618
|4.00
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2662
|2006.06.01 17:11
|modify
|618
|4.00
|1.2783
|1.2786
|1.2863
|2663
|2006.06.01 17:16
|s/l
|618
|4.00
|1.2786
|1.2786
|1.2863
|120.00
|79148.52
|2664
|2006.06.01 17:16
|buy
|619
|4.00
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2665
|2006.06.01 17:16
|modify
|619
|4.00
|1.2783
|1.2788
|1.2863
|2666
|2006.06.01 17:17
|s/l
|619
|4.00
|1.2788
|1.2788
|1.2863
|200.00
|79348.52
|2667
|2006.06.01 17:17
|buy
|620
|4.00
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2668
|2006.06.01 17:17
|modify
|620
|4.00
|1.2783
|1.2786
|1.2863
|2669
|2006.06.01 17:20
|s/l
|620
|4.00
|1.2786
|1.2786
|1.2863
|120.00
|79468.52
|2670
|2006.06.01 17:20
|buy
|621
|4.00
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2671
|2006.06.01 17:20
|modify
|621
|4.00
|1.2783
|1.2783
|1.2863
|2672
|2006.06.01 17:26
|s/l
|621
|4.00
|1.2783
|1.2783
|1.2863
|0.00
|79468.52
|2673
|2006.06.01 17:26
|buy
|622
|4.00
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2674
|2006.06.01 17:26
|modify
|622
|4.00
|1.2783
|1.2784
|1.2863
|2675
|2006.06.01 17:27
|s/l
|622
|4.00
|1.2784
|1.2784
|1.2863
|40.00
|79508.52
|2676
|2006.06.01 17:27
|buy
|623
|4.00
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2677
|2006.06.01 17:27
|modify
|623
|4.00
|1.2783
|1.2784
|1.2863
|2678
|2006.06.01 17:28
|s/l
|623
|4.00
|1.2784
|1.2784
|1.2863
|40.00
|79548.52
|2679
|2006.06.01 17:28
|buy
|624
|4.00
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2680
|2006.06.01 17:28
|modify
|624
|4.00
|1.2783
|1.2787
|1.2863
|2681
|2006.06.01 17:29
|s/l
|624
|4.00
|1.2787
|1.2787
|1.2863
|160.00
|79708.52
|2682
|2006.06.01 17:29
|buy
|625
|4.00
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2683
|2006.06.01 17:29
|modify
|625
|4.00
|1.2783
|1.2787
|1.2863
|2684
|2006.06.01 17:29
|s/l
|625
|4.00
|1.2787
|1.2787
|1.2863
|160.00
|79868.52
|2685
|2006.06.01 17:29
|buy
|626
|4.00
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|2686
|2006.06.01 17:30
|modify
|626
|4.00
|1.2783
|1.2792
|1.2863
|2687
|2006.06.01 17:31
|modify
|626
|4.00
|1.2783
|1.2793
|1.2863
|2688
|2006.06.01 17:33
|modify
|626
|4.00
|1.2783
|1.2795
|1.2863
|2689
|2006.06.01 17:52
|modify
|626
|4.00
|1.2783
|1.2796
|1.2863
|2690
|2006.06.01 17:53
|modify
|626
|4.00
|1.2783
|1.2797
|1.2863
|2691
|2006.06.01 17:54
|modify
|626
|4.00
|1.2783
|1.2798
|1.2863
|2692
|2006.06.01 17:55
|modify
|626
|4.00
|1.2783
|1.2800
|1.2863
|2693
|2006.06.01 17:55
|modify
|626
|4.00
|1.2783
|1.2802
|1.2863
|2694
|2006.06.01 20:02
|s/l
|626
|4.00
|1.2802
|1.2802
|1.2863
|760.00
|80628.52
|2695
|2006.06.01 20:02
|sell
|627
|4.00
|1.2802
|1.2839
|1.2727
|2696
|2006.06.02 15:00
|s/l
|627
|4.00
|1.2839
|1.2839
|1.2727
|-1462.89
|79165.63
|2697
|2006.06.05 00:00
|buy
|628
|4.00
|1.2937
|1.2898
|1.3017
|2698
|2006.06.05 09:29
|modify
|628
|4.00
|1.2937
|1.2938
|1.3017
|2699
|2006.06.05 09:30
|modify
|628
|4.00
|1.2937
|1.2945
|1.3017
|2700
|2006.06.05 09:31
|modify
|628
|4.00
|1.2937
|1.2948
|1.3017
|2701
|2006.06.05 09:32
|modify
|628
|4.00
|1.2937
|1.2951
|1.3017
|2702
|2006.06.05 09:59
|s/l
|628
|4.00
|1.2951
|1.2951
|1.3017
|560.00
|79725.63
|2703
|2006.06.05 09:59
|buy
|629
|4.00
|1.2948
|1.2909
|1.3028
|2704
|2006.06.05 10:29
|modify
|629
|4.00
|1.2948
|1.2949
|1.3028
|2705
|2006.06.05 10:40
|modify
|629
|4.00
|1.2948
|1.2950
|1.3028
|2706
|2006.06.05 10:40
|modify
|629
|4.00
|1.2948
|1.2952
|1.3028
|2707
|2006.06.05 10:53
|modify
|629
|4.00
|1.2948
|1.2953
|1.3028
|2708
|2006.06.05 10:55
|modify
|629
|4.00
|1.2948
|1.2954
|1.3028
|2709
|2006.06.05 14:00
|s/l
|629
|4.00
|1.2954
|1.2954
|1.3028
|240.00
|79965.63
|2710
|2006.06.05 15:30
|buy
|630
|4.00
|1.2944
|1.2905
|1.3024
|2711
|2006.06.05 19:00
|modify
|630
|4.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|2712
|2006.06.05 21:29
|s/l
|630
|4.00
|1.2944
|1.2944
|1.3024
|0.02
|79965.65
|2713
|2006.06.07 13:59
|buy
|631
|4.00
|1.2802
|1.2763
|1.2882
|2714
|2006.06.08 10:00
|s/l
|631
|4.00
|1.2763
|1.2763
|1.2882
|-1642.70
|78322.95
|2715
|2006.06.08 10:00
|sell
|632
|3.90
|1.2755
|1.2792
|1.2680
|2716
|2006.06.08 14:44
|modify
|632
|3.90
|1.2755
|1.2750
|1.2680
|2717
|2006.06.08 15:29
|modify
|632
|3.90
|1.2755
|1.2737
|1.2680
|2718
|2006.06.08 15:30
|t/p
|632
|3.90
|1.2680
|1.2737
|1.2680
|2925.02
|81247.97
|2719
|2006.06.08 15:30
|sell
|633
|4.10
|1.2659
|1.2696
|1.2584
|2720
|2006.06.08 16:54
|modify
|633
|4.10
|1.2659
|1.2659
|1.2584
|2721
|2006.06.08 16:54
|modify
|633
|4.10
|1.2659
|1.2658
|1.2584
|2722
|2006.06.08 16:54
|modify
|633
|4.10
|1.2659
|1.2657
|1.2584
|2723
|2006.06.08 16:57
|modify
|633
|4.10
|1.2659
|1.2656
|1.2584
|2724
|2006.06.08 17:30
|modify
|633
|4.10
|1.2659
|1.2655
|1.2584
|2725
|2006.06.08 18:08
|s/l
|633
|4.10
|1.2655
|1.2655
|1.2584
|164.01
|81411.98
|2726
|2006.06.08 18:08
|sell
|634
|4.10
|1.2653
|1.2690
|1.2578
|2727
|2006.06.09 15:59
|modify
|634
|4.10
|1.2653
|1.2628
|1.2578
|2728
|2006.06.09 16:00
|modify
|634
|4.10
|1.2653
|1.2627
|1.2578
|2729
|2006.06.09 16:00
|s/l
|634
|4.10
|1.2627
|1.2627
|1.2578
|1083.55
|82495.52
|2730
|2006.06.09 16:00
|sell
|635
|4.10
|1.2659
|1.2696
|1.2584
|2731
|2006.06.09 17:30
|modify
|635
|4.10
|1.2659
|1.2652
|1.2584
|2732
|2006.06.12 00:00
|modify
|635
|4.10
|1.2659
|1.2641
|1.2584
|2733
|2006.06.12 00:22
|modify
|635
|4.10
|1.2659
|1.2639
|1.2584
|2734
|2006.06.12 00:31
|modify
|635
|4.10
|1.2659
|1.2636
|1.2584
|2735
|2006.06.12 00:34
|modify
|635
|4.10
|1.2659
|1.2635
|1.2584
|2736
|2006.06.12 00:35
|modify
|635
|4.10
|1.2659
|1.2634
|1.2584
|2737
|2006.06.12 01:30
|modify
|635
|4.10
|1.2659
|1.2631
|1.2584
|2738
|2006.06.12 02:00
|modify
|635
|4.10
|1.2659
|1.2630
|1.2584
|2739
|2006.06.12 03:42
|s/l
|635
|4.10
|1.2630
|1.2630
|1.2584
|1206.55
|83702.07
|2740
|2006.06.12 03:42
|sell
|636
|4.20
|1.2628
|1.2665
|1.2553
|2741
|2006.06.12 12:30
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2625
|1.2553
|2742
|2006.06.12 12:30
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2623
|1.2553
|2743
|2006.06.12 13:07
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2622
|1.2553
|2744
|2006.06.12 13:07
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2621
|1.2553
|2745
|2006.06.12 13:12
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2620
|1.2553
|2746
|2006.06.12 13:23
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2619
|1.2553
|2747
|2006.06.12 13:23
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2617
|1.2553
|2748
|2006.06.12 14:02
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2606
|1.2553
|2749
|2006.06.12 14:31
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2605
|1.2553
|2750
|2006.06.12 14:32
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2604
|1.2553
|2751
|2006.06.12 14:33
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2602
|1.2553
|2752
|2006.06.12 14:33
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2601
|1.2553
|2753
|2006.06.12 14:34
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2600
|1.2553
|2754
|2006.06.12 14:34
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2599
|1.2553
|2755
|2006.06.12 14:36
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2598
|1.2553
|2756
|2006.06.12 14:37
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2597
|1.2553
|2757
|2006.06.12 14:39
|modify
|636
|4.20
|1.2628
|1.2596
|1.2553
|2758
|2006.06.12 15:28
|s/l
|636
|4.20
|1.2596
|1.2596
|1.2553
|1344.00
|85046.07
|2759
|2006.06.12 15:28
|sell
|637
|4.30
|1.2596
|1.2633
|1.2521
|2760
|2006.06.13 07:00
|modify
|637
|4.30
|1.2596
|1.2596
|1.2521
|2761
|2006.06.13 07:03
|modify
|637
|4.30
|1.2596
|1.2595
|1.2521
|2762
|2006.06.13 08:04
|modify
|637
|4.30
|1.2596
|1.2593
|1.2521
|2763
|2006.06.13 09:00
|modify
|637
|4.30
|1.2596
|1.2589
|1.2521
|2764
|2006.06.13 09:00
|modify
|637
|4.30
|1.2596
|1.2587
|1.2521
|2765
|2006.06.13 09:00
|modify
|637
|4.30
|1.2596
|1.2586
|1.2521
|2766
|2006.06.13 09:02
|modify
|637
|4.30
|1.2596
|1.2585
|1.2521
|2767
|2006.06.13 10:15
|s/l
|637
|4.30
|1.2585
|1.2585
|1.2521
|491.41
|85537.49
|2768
|2006.06.13 10:15
|sell
|638
|4.30
|1.2583
|1.2620
|1.2508
|2769
|2006.06.13 20:00
|modify
|638
|4.30
|1.2583
|1.2565
|1.2508
|2770
|2006.06.13 20:02
|modify
|638
|4.30
|1.2583
|1.2564
|1.2508
|2771
|2006.06.13 20:02
|modify
|638
|4.30
|1.2583
|1.2562
|1.2508
|2772
|2006.06.13 20:09
|modify
|638
|4.30
|1.2583
|1.2561
|1.2508
|2773
|2006.06.13 20:11
|modify
|638
|4.30
|1.2583
|1.2560
|1.2508
|2774
|2006.06.13 20:29
|modify
|638
|4.30
|1.2583
|1.2553
|1.2508
|2775
|2006.06.14 03:26
|s/l
|638
|4.30
|1.2553
|1.2553
|1.2508
|1308.39
|86845.88
|2776
|2006.06.14 03:26
|sell
|639
|4.30
|1.2552
|1.2589
|1.2477
|2777
|2006.06.14 09:37
|s/l
|639
|4.30
|1.2589
|1.2589
|1.2477
|-1591.00
|85254.88
|2778
|2006.06.14 09:37
|sell
|640
|4.30
|1.2587
|1.2624
|1.2512
|2779
|2006.06.14 15:03
|modify
|640
|4.30
|1.2587
|1.2578
|1.2512
|2780
|2006.06.14 15:09
|s/l
|640
|4.30
|1.2578
|1.2578
|1.2512
|387.00
|85641.88
|2781
|2006.06.14 15:09
|sell
|641
|4.30
|1.2576
|1.2613
|1.2501
|2782
|2006.06.14 15:30
|s/l
|641
|4.30
|1.2613
|1.2613
|1.2501
|-1591.00
|84050.88
|2783
|2006.06.14 15:30
|sell
|642
|4.20
|1.2641
|1.2678
|1.2566
|2784
|2006.06.14 15:31
|modify
|642
|4.20
|1.2641
|1.2606
|1.2566
|2785
|2006.06.14 15:31
|s/l
|642
|4.20
|1.2606
|1.2606
|1.2566
|1469.98
|85520.86
|2786
|2006.06.14 15:31
|sell
|643
|4.30
|1.2638
|1.2675
|1.2563
|2787
|2006.06.14 15:32
|modify
|643
|4.30
|1.2638
|1.2606
|1.2563
|2788
|2006.06.14 15:32
|s/l
|643
|4.30
|1.2606
|1.2606
|1.2563
|1376.01
|86896.87
|2789
|2006.06.14 15:32
|sell
|644
|4.30
|1.2634
|1.2671
|1.2559
|2790
|2006.06.14 15:33
|modify
|644
|4.30
|1.2634
|1.2606
|1.2559
|2791
|2006.06.14 15:33
|s/l
|644
|4.30
|1.2606
|1.2606
|1.2559
|1203.98
|88100.85
|2792
|2006.06.14 15:33
|sell
|645
|4.40
|1.2632
|1.2669
|1.2557
|2793
|2006.06.14 15:34
|modify
|645
|4.40
|1.2632
|1.2606
|1.2557
|2794
|2006.06.14 15:34
|s/l
|645
|4.40
|1.2606
|1.2606
|1.2557
|1144.02
|89244.87
|2795
|2006.06.14 15:34
|sell
|646
|4.50
|1.2631
|1.2668
|1.2556
|2796
|2006.06.14 15:36
|modify
|646
|4.50
|1.2631
|1.2606
|1.2556
|2797
|2006.06.14 15:36
|s/l
|646
|4.50
|1.2606
|1.2606
|1.2556
|1125.01
|90369.88
|2798
|2006.06.14 15:36
|sell
|647
|4.50
|1.2632
|1.2669
|1.2557
|2799
|2006.06.14 15:37
|modify
|647
|4.50
|1.2632
|1.2606
|1.2557
|2800
|2006.06.14 15:37
|s/l
|647
|4.50
|1.2606
|1.2606
|1.2557
|1170.02
|91539.90
|2801
|2006.06.14 15:37
|sell
|648
|4.60
|1.2634
|1.2671
|1.2559
|2802
|2006.06.14 15:38
|modify
|648
|4.60
|1.2634
|1.2606
|1.2559
|2803
|2006.06.14 15:38
|s/l
|648
|4.60
|1.2606
|1.2606
|1.2559
|1287.98
|92827.88
|2804
|2006.06.14 15:38
|sell
|649
|4.60
|1.2630
|1.2667
|1.2555
|2805
|2006.06.14 15:39
|modify
|649
|4.60
|1.2630
|1.2606
|1.2555
|2806
|2006.06.14 15:39
|s/l
|649
|4.60
|1.2606
|1.2606
|1.2555
|1104.01
|93931.89
|2807
|2006.06.14 15:39
|sell
|650
|4.70
|1.2628
|1.2665
|1.2553
|2808
|2006.06.14 15:40
|modify
|650
|4.70
|1.2628
|1.2606
|1.2553
|2809
|2006.06.14 15:40
|s/l
|650
|4.70
|1.2606
|1.2606
|1.2553
|1033.99
|94965.88
|2810
|2006.06.14 15:40
|sell
|651
|4.70
|1.2628
|1.2665
|1.2553
|2811
|2006.06.14 15:41
|modify
|651
|4.70
|1.2628
|1.2606
|1.2553
|2812
|2006.06.14 15:41
|s/l
|651
|4.70
|1.2606
|1.2606
|1.2553
|1033.99
|95999.87
|2813
|2006.06.14 15:41
|sell
|652
|4.80
|1.2632
|1.2669
|1.2557
|2814
|2006.06.14 15:42
|modify
|652
|4.80
|1.2632
|1.2606
|1.2557
|2815
|2006.06.14 15:42
|s/l
|652
|4.80
|1.2606
|1.2606
|1.2557
|1248.02
|97247.89
|2816
|2006.06.14 15:42
|sell
|653
|4.90
|1.2629
|1.2666
|1.2554
|2817
|2006.06.14 15:43
|modify
|653
|4.90
|1.2629
|1.2606
|1.2554
|2818
|2006.06.14 15:43
|s/l
|653
|4.90
|1.2606
|1.2606
|1.2554
|1127.00
|98374.89
|2819
|2006.06.14 15:43
|sell
|654
|4.90
|1.2631
|1.2668
|1.2556
|2820
|2006.06.14 15:44
|modify
|654
|4.90
|1.2631
|1.2606
|1.2556
|2821
|2006.06.14 15:44
|s/l
|654
|4.90
|1.2606
|1.2606
|1.2556
|1225.01
|99599.90
|2822
|2006.06.14 15:44
|sell
|655
|5.00
|1.2628
|1.2665
|1.2553
|2823
|2006.06.14 15:46
|modify
|655
|5.00
|1.2628
|1.2606
|1.2553
|2824
|2006.06.14 15:46
|s/l
|655
|5.00
|1.2606
|1.2606
|1.2553
|1099.99
|100699.89
|2825
|2006.06.14 15:46
|sell
|656
|5.00
|1.2631
|1.2668
|1.2556
|2826
|2006.06.14 15:47
|modify
|656
|5.00
|1.2631
|1.2606
|1.2556
|2827
|2006.06.14 15:47
|s/l
|656
|5.00
|1.2606
|1.2606
|1.2556
|1250.01
|101949.90
|2828
|2006.06.14 15:47
|sell
|657
|5.10
|1.2631
|1.2668
|1.2556
|2829
|2006.06.14 15:48
|modify
|657
|5.10
|1.2631
|1.2606
|1.2556
|2830
|2006.06.14 15:48
|s/l
|657
|5.10
|1.2606
|1.2606
|1.2556
|1275.01
|103224.91
|2831
|2006.06.14 15:48
|sell
|658
|5.20
|1.2630
|1.2667
|1.2555
|2832
|2006.06.14 15:49
|modify
|658
|5.20
|1.2630
|1.2606
|1.2555
|2833
|2006.06.14 15:49
|s/l
|658
|5.20
|1.2606
|1.2606
|1.2555
|1248.01
|104472.92
|2834
|2006.06.14 15:49
|sell
|659
|5.20
|1.2630
|1.2667
|1.2555
|2835
|2006.06.14 15:50
|modify
|659
|5.20
|1.2630
|1.2606
|1.2555
|2836
|2006.06.14 15:50
|s/l
|659
|5.20
|1.2606
|1.2606
|1.2555
|1248.01
|105720.93
|2837
|2006.06.14 15:50
|sell
|660
|5.30
|1.2631
|1.2668
|1.2556
|2838
|2006.06.14 15:51
|modify
|660
|5.30
|1.2631
|1.2606
|1.2556
|2839
|2006.06.14 15:51
|s/l
|660
|5.30
|1.2606
|1.2606
|1.2556
|1325.01
|107045.94
|2840
|2006.06.14 15:51
|sell
|661
|5.40
|1.2632
|1.2669
|1.2557
|2841
|2006.06.14 15:52
|modify
|661
|5.40
|1.2632
|1.2606
|1.2557
|2842
|2006.06.14 15:52
|s/l
|661
|5.40
|1.2606
|1.2606
|1.2557
|1404.02
|108449.96
|2843
|2006.06.14 15:52
|sell
|662
|5.40
|1.2629
|1.2666
|1.2554
|2844
|2006.06.14 15:53
|modify
|662
|5.40
|1.2629
|1.2606
|1.2554
|2845
|2006.06.14 15:53
|s/l
|662
|5.40
|1.2606
|1.2606
|1.2554
|1242.00
|109691.96
|2846
|2006.06.14 15:53
|sell
|663
|5.50
|1.2627
|1.2664
|1.2552
|2847
|2006.06.14 15:54
|modify
|663
|5.50
|1.2627
|1.2606
|1.2552
|2848
|2006.06.14 15:54
|s/l
|663
|5.50
|1.2606
|1.2606
|1.2552
|1154.98
|110846.94
|2849
|2006.06.14 15:54
|sell
|664
|5.50
|1.2629
|1.2666
|1.2554
|2850
|2006.06.14 15:56
|modify
|664
|5.50
|1.2629
|1.2606
|1.2554
|2851
|2006.06.14 15:56
|s/l
|664
|5.50
|1.2606
|1.2606
|1.2554
|1265.00
|112111.94
|2852
|2006.06.14 15:56
|sell
|665
|5.60
|1.2623
|1.2660
|1.2548
|2853
|2006.06.14 15:57
|modify
|665
|5.60
|1.2623
|1.2606
|1.2548
|2854
|2006.06.14 15:57
|s/l
|665
|5.60
|1.2606
|1.2606
|1.2548
|952.01
|113063.95
|2855
|2006.06.14 15:57
|sell
|666
|5.70
|1.2623
|1.2660
|1.2548
|2856
|2006.06.14 15:58
|modify
|666
|5.70
|1.2623
|1.2606
|1.2548
|2857
|2006.06.14 15:58
|s/l
|666
|5.70
|1.2606
|1.2606
|1.2548
|969.01
|114032.96
|2858
|2006.06.14 15:58
|sell
|667
|5.70
|1.2622
|1.2659
|1.2547
|2859
|2006.06.14 15:59
|modify
|667
|5.70
|1.2622
|1.2606
|1.2547
|2860
|2006.06.14 15:59
|s/l
|667
|5.70
|1.2606
|1.2606
|1.2547
|912.00
|114944.96
|2861
|2006.06.14 15:59
|sell
|668
|5.70
|1.2623
|1.2660
|1.2548
|2862
|2006.06.14 15:59
|modify
|668
|5.70
|1.2623
|1.2606
|1.2548
|2863
|2006.06.14 15:59
|t/p
|668
|5.70
|1.2548
|1.2606
|1.2548
|4275.01
|119219.97
|2864
|2006.06.14 15:59
|sell
|669
|6.00
|1.2541
|1.2578
|1.2466
|2865
|2006.06.14 16:00
|s/l
|669
|6.00
|1.2578
|1.2578
|1.2466
|-2220.00
|116999.97
|2866
|2006.06.14 16:00
|sell
|670
|5.80
|1.2620
|1.2657
|1.2545
|2867
|2006.06.14 21:44
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2620
|1.2545
|2868
|2006.06.14 21:44
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2619
|1.2545
|2869
|2006.06.14 21:45
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2618
|1.2545
|2870
|2006.06.14 21:45
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2617
|1.2545
|2871
|2006.06.14 21:47
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2616
|1.2545
|2872
|2006.06.14 21:50
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2615
|1.2545
|2873
|2006.06.14 21:51
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2614
|1.2545
|2874
|2006.06.14 21:51
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2613
|1.2545
|2875
|2006.06.14 21:52
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2612
|1.2545
|2876
|2006.06.14 21:52
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2611
|1.2545
|2877
|2006.06.14 21:52
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2610
|1.2545
|2878
|2006.06.14 22:34
|modify
|670
|5.80
|1.2620
|1.2609
|1.2545
|2879
|2006.06.15 00:03
|s/l
|670
|5.80
|1.2609
|1.2609
|1.2545
|712.43
|117712.40
|2880
|2006.06.15 00:03
|sell
|671
|5.90
|1.2607
|1.2644
|1.2532
|2881
|2006.06.15 15:58
|s/l
|671
|5.90
|1.2644
|1.2644
|1.2532
|-2183.00
|115529.40
|2882
|2006.06.15 15:58
|sell
|672
|5.80
|1.2645
|1.2682
|1.2570
|2883
|2006.06.15 15:59
|modify
|672
|5.80
|1.2645
|1.2642
|1.2570
|2884
|2006.06.15 16:00
|modify
|672
|5.80
|1.2645
|1.2640
|1.2570
|2885
|2006.06.15 16:00
|s/l
|672
|5.80
|1.2640
|1.2640
|1.2570
|290.01
|115819.41
|2886
|2006.06.15 16:00
|sell
|673
|5.80
|1.2643
|1.2680
|1.2568
|2887
|2006.06.15 17:57
|modify
|673
|5.80
|1.2643
|1.2641
|1.2568
|2888
|2006.06.15 18:00
|modify
|673
|5.80
|1.2643
|1.2638
|1.2568
|2889
|2006.06.15 18:00
|modify
|673
|5.80
|1.2643
|1.2632
|1.2568
|2890
|2006.06.15 18:00
|modify
|673
|5.80
|1.2643
|1.2631
|1.2568
|2891
|2006.06.15 18:27
|modify
|673
|5.80
|1.2643
|1.2630
|1.2568
|2892
|2006.06.15 22:43
|s/l
|673
|5.80
|1.2630
|1.2630
|1.2568
|753.99
|116573.40
|2893
|2006.06.15 22:43
|sell
|674
|5.80
|1.2634
|1.2671
|1.2559
|2894
|2006.06.16 11:59
|s/l
|674
|5.80
|1.2671
|1.2671
|1.2559
|-2121.21
|114452.19
|2895
|2006.06.20 08:00
|sell
|675
|5.70
|1.2573
|1.2610
|1.2498
|2896
|2006.06.20 19:29
|s/l
|675
|5.70
|1.2610
|1.2610
|1.2498
|-2109.00
|112343.19
|2897
|2006.06.20 19:29
|sell
|676
|4.00
|1.2609
|1.2646
|1.2534
|2898
|2006.06.20 19:59
|modify
|676
|4.00
|1.2609
|1.2609
|1.2534
|2899
|2006.06.20 20:29
|s/l
|676
|4.00
|1.2609
|1.2609
|1.2534
|0.01
|112343.20
|2900
|2006.06.20 20:29
|sell
|677
|5.60
|1.2615
|1.2652
|1.2540
|2901
|2006.06.20 21:29
|modify
|677
|5.60
|1.2615
|1.2611
|1.2540
|2902
|2006.06.20 21:30
|modify
|677
|5.60
|1.2615
|1.2606
|1.2540
|2903
|2006.06.20 22:12
|modify
|677
|5.60
|1.2615
|1.2605
|1.2540
|2904
|2006.06.20 22:30
|modify
|677
|5.60
|1.2615
|1.2604
|1.2540
|2905
|2006.06.20 23:05
|modify
|677
|5.60
|1.2615
|1.2602
|1.2540
|2906
|2006.06.21 03:20
|s/l
|677
|5.60
|1.2602
|1.2602
|1.2540
|751.95
|113095.15
|2907
|2006.06.21 03:20
|sell
|678
|5.70
|1.2602
|1.2639
|1.2527
|2908
|2006.06.21 11:23
|s/l
|678
|5.70
|1.2639
|1.2639
|1.2527
|-2108.99
|110986.16
|2909
|2006.06.21 11:23
|sell
|679
|5.50
|1.2638
|1.2675
|1.2563
|2910
|2006.06.21 11:29
|modify
|679
|5.50
|1.2638
|1.2637
|1.2563
|2911
|2006.06.21 11:36
|s/l
|679
|5.50
|1.2637
|1.2637
|1.2563
|55.01
|111041.17
|2912
|2006.06.21 11:36
|sell
|680
|5.60
|1.2637
|1.2674
|1.2562
|2913
|2006.06.21 19:14
|s/l
|680
|5.60
|1.2674
|1.2674
|1.2562
|-2072.00
|108969.17
|2914
|2006.06.21 19:14
|sell
|681
|5.40
|1.2672
|1.2709
|1.2597
|2915
|2006.06.22 10:29
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2672
|1.2597
|2916
|2006.06.22 10:30
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2667
|1.2597
|2917
|2006.06.22 10:30
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2666
|1.2597
|2918
|2006.06.22 10:31
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2665
|1.2597
|2919
|2006.06.22 10:38
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2664
|1.2597
|2920
|2006.06.22 10:39
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2663
|1.2597
|2921
|2006.06.22 10:39
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2661
|1.2597
|2922
|2006.06.22 10:39
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2660
|1.2597
|2923
|2006.06.22 10:45
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2658
|1.2597
|2924
|2006.06.22 10:45
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2657
|1.2597
|2925
|2006.06.22 10:46
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2656
|1.2597
|2926
|2006.06.22 10:49
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2655
|1.2597
|2927
|2006.06.22 12:00
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2654
|1.2597
|2928
|2006.06.22 12:00
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2653
|1.2597
|2929
|2006.06.22 12:01
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2652
|1.2597
|2930
|2006.06.22 12:01
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2651
|1.2597
|2931
|2006.06.22 12:02
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2650
|1.2597
|2932
|2006.06.22 12:04
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2649
|1.2597
|2933
|2006.06.22 12:11
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2648
|1.2597
|2934
|2006.06.22 13:29
|modify
|681
|5.40
|1.2672
|1.2628
|1.2597
|2935
|2006.06.22 13:30
|t/p
|681
|5.40
|1.2597
|1.2628
|1.2597
|4119.30
|113088.47
|2936
|2006.06.23 10:00
|buy
|682
|5.70
|1.2570
|1.2531
|1.2650
|2937
|2006.06.23 14:33
|s/l
|682
|5.70
|1.2531
|1.2531
|1.2650
|-2223.03
|110865.44
|2938
|2006.06.23 20:00
|sell
|683
|5.50
|1.2525
|1.2562
|1.2450
|2939
|2006.06.26 09:30
|s/l
|683
|5.50
|1.2562
|1.2562
|1.2450
|-2011.47
|108853.96
|2940
|2006.06.26 09:30
|sell
|684
|3.90
|1.2571
|1.2608
|1.2496
|2941
|2006.06.26 09:32
|modify
|684
|3.90
|1.2571
|1.2551
|1.2496
|2942
|2006.06.26 09:32
|s/l
|684
|3.90
|1.2551
|1.2551
|1.2496
|779.99
|109633.95
|2943
|2006.06.26 09:32
|sell
|685
|5.50
|1.2569
|1.2606
|1.2494
|2944
|2006.06.26 09:37
|modify
|685
|5.50
|1.2569
|1.2551
|1.2494
|2945
|2006.06.26 09:37
|s/l
|685
|5.50
|1.2551
|1.2551
|1.2494
|989.97
|110623.92
|2946
|2006.06.26 09:37
|sell
|686
|5.50
|1.2569
|1.2606
|1.2494
|2947
|2006.06.26 09:38
|modify
|686
|5.50
|1.2569
|1.2551
|1.2494
|2948
|2006.06.26 09:38
|s/l
|686
|5.50
|1.2551
|1.2551
|1.2494
|989.97
|111613.89
|2949
|2006.06.26 09:38
|sell
|687
|5.60
|1.2574
|1.2611
|1.2499
|2950
|2006.06.26 09:39
|modify
|687
|5.60
|1.2574
|1.2551
|1.2499
|2951
|2006.06.26 09:39
|s/l
|687
|5.60
|1.2551
|1.2551
|1.2499
|1288.02
|112901.91
|2952
|2006.06.26 09:39
|sell
|688
|5.60
|1.2570
|1.2607
|1.2495
|2953
|2006.06.26 09:40
|modify
|688
|5.60
|1.2570
|1.2551
|1.2495
|2954
|2006.06.26 09:40
|s/l
|688
|5.60
|1.2551
|1.2551
|1.2495
|1063.98
|113965.89
|2955
|2006.06.26 09:40
|sell
|689
|5.70
|1.2569
|1.2606
|1.2494
|2956
|2006.06.26 09:42
|modify
|689
|5.70
|1.2569
|1.2551
|1.2494
|2957
|2006.06.26 09:42
|s/l
|689
|5.70
|1.2551
|1.2551
|1.2494
|1025.97
|114991.86
|2958
|2006.06.26 09:42
|sell
|690
|5.70
|1.2570
|1.2607
|1.2495
|2959
|2006.06.26 09:43
|modify
|690
|5.70
|1.2570
|1.2551
|1.2495
|2960
|2006.06.26 09:43
|s/l
|690
|5.70
|1.2551
|1.2551
|1.2495
|1082.98
|116074.84
|2961
|2006.06.26 09:43
|sell
|691
|5.80
|1.2578
|1.2615
|1.2503
|2962
|2006.06.26 09:44
|modify
|691
|5.80
|1.2578
|1.2551
|1.2503
|2963
|2006.06.26 09:44
|s/l
|691
|5.80
|1.2551
|1.2551
|1.2503
|1565.99
|117640.83
|2964
|2006.06.26 09:44
|sell
|692
|5.90
|1.2578
|1.2615
|1.2503
|2965
|2006.06.26 09:45
|modify
|692
|5.90
|1.2578
|1.2551
|1.2503
|2966
|2006.06.26 09:45
|s/l
|692
|5.90
|1.2551
|1.2551
|1.2503
|1592.99
|119233.82
|2967
|2006.06.26 09:45
|sell
|693
|6.00
|1.2577
|1.2614
|1.2502
|2968
|2006.06.26 09:46
|modify
|693
|6.00
|1.2577
|1.2551
|1.2502
|2969
|2006.06.26 09:46
|s/l
|693
|6.00
|1.2551
|1.2551
|1.2502
|1559.98
|120793.80
|2970
|2006.06.26 09:46
|sell
|694
|6.00
|1.2577
|1.2614
|1.2502
|2971
|2006.06.26 09:47
|modify
|694
|6.00
|1.2577
|1.2551
|1.2502
|2972
|2006.06.26 09:47
|s/l
|694
|6.00
|1.2551
|1.2551
|1.2502
|1559.98
|122353.78
|2973
|2006.06.26 09:47
|sell
|695
|6.10
|1.2574
|1.2611
|1.2499
|2974
|2006.06.26 09:48
|modify
|695
|6.10
|1.2574
|1.2551
|1.2499
|2975
|2006.06.26 09:48
|s/l
|695
|6.10
|1.2551
|1.2551
|1.2499
|1403.02
|123756.80
|2976
|2006.06.26 09:48
|sell
|696
|6.20
|1.2574
|1.2611
|1.2499
|2977
|2006.06.26 09:51
|modify
|696
|6.20
|1.2574
|1.2551
|1.2499
|2978
|2006.06.26 09:51
|s/l
|696
|6.20
|1.2551
|1.2551
|1.2499
|1426.02
|125182.82
|2979
|2006.06.26 09:51
|sell
|697
|6.30
|1.2574
|1.2611
|1.2499
|2980
|2006.06.26 09:52
|modify
|697
|6.30
|1.2574
|1.2551
|1.2499
|2981
|2006.06.26 09:52
|s/l
|697
|6.30
|1.2551
|1.2551
|1.2499
|1449.02
|126631.84
|2982
|2006.06.26 09:52
|sell
|698
|6.30
|1.2572
|1.2609
|1.2497
|2983
|2006.06.26 09:54
|modify
|698
|6.30
|1.2572
|1.2551
|1.2497
|2984
|2006.06.26 09:54
|s/l
|698
|6.30
|1.2551
|1.2551
|1.2497
|1323.00
|127954.84
|2985
|2006.06.26 09:54
|sell
|699
|6.40
|1.2573
|1.2610
|1.2498
|2986
|2006.06.26 09:55
|modify
|699
|6.40
|1.2573
|1.2551
|1.2498
|2987
|2006.06.26 09:55
|s/l
|699
|6.40
|1.2551
|1.2551
|1.2498
|1408.01
|129362.85
|2988
|2006.06.26 09:55
|sell
|700
|6.50
|1.2572
|1.2609
|1.2497
|2989
|2006.06.26 09:56
|modify
|700
|6.50
|1.2572
|1.2551
|1.2497
|2990
|2006.06.26 09:56
|s/l
|700
|6.50
|1.2551
|1.2551
|1.2497
|1365.00
|130727.85
|2991
|2006.06.26 09:56
|sell
|701
|6.50
|1.2569
|1.2606
|1.2494
|2992
|2006.06.26 09:58
|modify
|701
|6.50
|1.2569
|1.2551
|1.2494
|2993
|2006.06.26 09:59
|modify
|701
|6.50
|1.2569
|1.2548
|1.2494
|2994
|2006.06.26 10:00
|s/l
|701
|6.50
|1.2548
|1.2548
|1.2494
|1364.97
|132092.82
|2995
|2006.06.26 10:00
|sell
|702
|6.60
|1.2568
|1.2605
|1.2493
|2996
|2006.06.26 12:59
|modify
|702
|6.60
|1.2568
|1.2568
|1.2493
|2997
|2006.06.26 13:00
|s/l
|702
|6.60
|1.2568
|1.2568
|1.2493
|0.04
|132092.86
|2998
|2006.06.26 13:00
|sell
|703
|6.60
|1.2566
|1.2603
|1.2491
|2999
|2006.06.26 17:04
|modify
|703
|6.60
|1.2566
|1.2566
|1.2491
|3000
|2006.06.26 17:04
|modify
|703
|6.60
|1.2566
|1.2565
|1.2491
|3001
|2006.06.26 17:04
|modify
|703
|6.60
|1.2566
|1.2564
|1.2491
|3002
|2006.06.26 17:32
|modify
|703
|6.60
|1.2566
|1.2563
|1.2491
|3003
|2006.06.26 19:00
|s/l
|703
|6.60
|1.2563
|1.2563
|1.2491
|198.01
|132290.87
|3004
|2006.06.26 19:00
|sell
|704
|6.60
|1.2565
|1.2602
|1.2490
|3005
|2006.06.27 02:00
|s/l
|704
|6.60
|1.2602
|1.2602
|1.2490
|-2413.77
|129877.11
|3006
|2006.06.27 02:00
|sell
|705
|6.50
|1.2605
|1.2642
|1.2530
|3007
|2006.06.27 10:35
|modify
|705
|6.50
|1.2605
|1.2605
|1.2530
|3008
|2006.06.27 11:05
|modify
|705
|6.50
|1.2605
|1.2604
|1.2530
|3009
|2006.06.27 11:05
|modify
|705
|6.50
|1.2605
|1.2603
|1.2530
|3010
|2006.06.27 11:05
|modify
|705
|6.50
|1.2605
|1.2602
|1.2530
|3011
|2006.06.27 11:06
|modify
|705
|6.50
|1.2605
|1.2601
|1.2530
|3012
|2006.06.27 11:07
|modify
|705
|6.50
|1.2605
|1.2600
|1.2530
|3013
|2006.06.27 11:07
|modify
|705
|6.50
|1.2605
|1.2599
|1.2530
|3014
|2006.06.27 11:08
|modify
|705
|6.50
|1.2605
|1.2598
|1.2530
|3015
|2006.06.27 11:08
|modify
|705
|6.50
|1.2605
|1.2597
|1.2530
|3016
|2006.06.27 11:29
|s/l
|705
|6.50
|1.2597
|1.2597
|1.2530
|519.97
|130397.08
|3017
|2006.06.27 11:29
|sell
|706
|6.50
|1.2596
|1.2633
|1.2521
|3018
|2006.06.27 13:00
|modify
|706
|6.50
|1.2596
|1.2594
|1.2521
|3019
|2006.06.27 13:00
|modify
|706
|6.50
|1.2596
|1.2593
|1.2521
|3020
|2006.06.27 13:01
|modify
|706
|6.50
|1.2596
|1.2592
|1.2521
|3021
|2006.06.27 13:14
|modify
|706
|6.50
|1.2596
|1.2591
|1.2521
|3022
|2006.06.27 13:15
|modify
|706
|6.50
|1.2596
|1.2589
|1.2521
|3023
|2006.06.27 13:16
|modify
|706
|6.50
|1.2596
|1.2588
|1.2521
|3024
|2006.06.27 13:18
|modify
|706
|6.50
|1.2596
|1.2587
|1.2521
|3025
|2006.06.27 14:47
|s/l
|706
|6.50
|1.2587
|1.2587
|1.2521
|585.00
|130982.08
|3026
|2006.06.27 14:47
|sell
|707
|6.50
|1.2589
|1.2626
|1.2514
|3027
|2006.06.27 14:59
|modify
|707
|6.50
|1.2589
|1.2589
|1.2514
|3028
|2006.06.27 15:00
|s/l
|707
|6.50
|1.2589
|1.2589
|1.2514
|0.03
|130982.11
|3029
|2006.06.27 15:00
|sell
|708
|6.50
|1.2591
|1.2628
|1.2516
|3030
|2006.06.28 01:46
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2591
|1.2516
|3031
|2006.06.28 09:06
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2590
|1.2516
|3032
|2006.06.28 09:06
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2589
|1.2516
|3033
|2006.06.28 09:06
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2588
|1.2516
|3034
|2006.06.28 09:07
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2586
|1.2516
|3035
|2006.06.28 09:08
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2585
|1.2516
|3036
|2006.06.28 09:08
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2584
|1.2516
|3037
|2006.06.28 09:08
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2583
|1.2516
|3038
|2006.06.28 10:30
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2582
|1.2516
|3039
|2006.06.28 15:30
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2574
|1.2516
|3040
|2006.06.28 15:30
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2573
|1.2516
|3041
|2006.06.28 16:23
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2572
|1.2516
|3042
|2006.06.28 16:23
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2571
|1.2516
|3043
|2006.06.28 16:23
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2570
|1.2516
|3044
|2006.06.28 16:23
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2569
|1.2516
|3045
|2006.06.28 16:23
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2568
|1.2516
|3046
|2006.06.28 17:04
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2552
|1.2516
|3047
|2006.06.28 17:44
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2551
|1.2516
|3048
|2006.06.28 17:45
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2550
|1.2516
|3049
|2006.06.28 18:00
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2549
|1.2516
|3050
|2006.06.28 18:01
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2548
|1.2516
|3051
|2006.06.28 18:06
|modify
|708
|6.50
|1.2591
|1.2547
|1.2516
|3052
|2006.06.28 20:50
|s/l
|708
|6.50
|1.2547
|1.2547
|1.2516
|2887.77
|133869.88
|3053
|2006.06.29 16:00
|sell
|709
|6.70
|1.2549
|1.2586
|1.2474
|3054
|2006.06.29 20:30
|s/l
|709
|6.70
|1.2586
|1.2586
|1.2474
|-2479.00
|131390.88
|3055
|2006.06.29 20:46
|buy
|710
|6.60
|1.2551
|1.2512
|1.2631
|3056
|2006.06.29 20:46
|t/p
|710
|6.60
|1.2631
|1.2512
|1.2631
|5280.00
|136670.88
|3057
|2006.06.29 20:47
|buy
|711
|6.80
|1.2551
|1.2512
|1.2631
|3058
|2006.06.29 20:47
|t/p
|711
|6.80
|1.2631
|1.2512
|1.2631
|5440.00
|142110.88
|3059
|2006.06.29 20:48
|buy
|712
|7.10
|1.2551
|1.2512
|1.2631
|3060
|2006.06.29 20:48
|t/p
|712
|7.10
|1.2631
|1.2512
|1.2631
|5680.00
|147790.88
|3061
|2006.06.29 20:48
|buy
|713
|7.40
|1.2551
|1.2512
|1.2631
|3062
|2006.06.29 21:01
|modify
|713
|7.40
|1.2551
|1.2607
|1.2631
|3063
|2006.06.29 21:01
|t/p
|713
|7.40
|1.2631
|1.2607
|1.2631
|5920.00
|153710.88
|3064
|2006.06.29 21:02
|buy
|714
|7.70
|1.2629
|1.2590
|1.2709
|3065
|2006.06.29 21:02
|modify
|714
|7.70
|1.2629
|1.2632
|1.2709
|3066
|2006.06.29 21:03
|s/l
|714
|7.70
|1.2632
|1.2632
|1.2709
|231.00
|153941.88
|3067
|2006.06.29 21:03
|buy
|715
|7.70
|1.2629
|1.2590
|1.2709
|3068
|2006.06.29 21:03
|modify
|715
|7.70
|1.2629
|1.2634
|1.2709
|3069
|2006.06.29 21:04
|s/l
|715
|7.70
|1.2634
|1.2634
|1.2709
|385.00
|154326.88
|3070
|2006.06.29 21:04
|buy
|716
|7.70
|1.2629
|1.2590
|1.2709
|3071
|2006.06.29 21:04
|modify
|716
|7.70
|1.2629
|1.2635
|1.2709
|3072
|2006.06.29 21:05
|s/l
|716
|7.70
|1.2635
|1.2635
|1.2709
|462.00
|154788.88
|3073
|2006.06.29 21:05
|buy
|717
|7.70
|1.2629
|1.2590
|1.2709
|3074
|2006.06.29 21:05
|modify
|717
|7.70
|1.2629
|1.2635
|1.2709
|3075
|2006.06.29 21:07
|s/l
|717
|7.70
|1.2635
|1.2635
|1.2709
|462.00
|155250.88
|3076
|2006.06.29 21:07
|buy
|718
|7.80
|1.2629
|1.2590
|1.2709
|3077
|2006.06.29 21:07
|modify
|718
|7.80
|1.2629
|1.2632
|1.2709
|3078
|2006.06.29 21:09
|s/l
|718
|7.80
|1.2632
|1.2632
|1.2709
|234.00
|155484.88
|3079
|2006.06.29 21:09
|buy
|719
|7.80
|1.2629
|1.2590
|1.2709
|3080
|2006.06.29 21:09
|modify
|719
|7.80
|1.2629
|1.2630
|1.2709
|3081
|2006.06.29 21:10
|s/l
|719
|7.80
|1.2630
|1.2630
|1.2709
|78.00
|155562.88
|3082
|2006.06.29 21:10
|buy
|720
|7.80
|1.2629
|1.2590
|1.2709
|3083
|2006.06.29 21:26
|modify
|720
|7.80
|1.2629
|1.2631
|1.2709
|3084
|2006.06.29 21:27
|s/l
|720
|7.80
|1.2631
|1.2631
|1.2709
|156.00
|155718.88
|3085
|2006.06.29 21:27
|buy
|721
|7.80
|1.2629
|1.2590
|1.2709
|3086
|2006.06.29 21:27
|modify
|721
|7.80
|1.2629
|1.2631
|1.2709
|3087
|2006.06.29 21:28
|s/l
|721
|7.80
|1.2631
|1.2631
|1.2709
|156.00
|155874.88
|3088
|2006.06.29 21:28
|buy
|722
|7.80
|1.2629
|1.2590
|1.2709
|3089
|2006.06.29 21:28
|modify
|722
|7.80
|1.2629
|1.2633
|1.2709
|3090
|2006.06.29 21:29
|s/l
|722
|7.80
|1.2633
|1.2633
|1.2709
|312.00
|156186.88
|3091
|2006.06.29 21:29
|buy
|723
|7.80
|1.2629
|1.2590
|1.2709
|3092
|2006.06.29 21:30
|modify
|723
|7.80
|1.2629
|1.2634
|1.2709
|3093
|2006.06.29 21:30
|modify
|723
|7.80
|1.2629
|1.2635
|1.2709
|3094
|2006.06.29 21:59
|modify
|723
|7.80
|1.2629
|1.2645
|1.2709
|3095
|2006.06.29 22:07
|s/l
|723
|7.80
|1.2645
|1.2645
|1.2709
|1248.00
|157434.88
|3096
|2006.06.29 22:07
|buy
|724
|7.90
|1.2646
|1.2607
|1.2726
|3097
|2006.06.29 23:40
|modify
|724
|7.90
|1.2646
|1.2647
|1.2726
|3098
|2006.06.29 23:43
|modify
|724
|7.90
|1.2646
|1.2648
|1.2726
|3099
|2006.06.30 01:29
|modify
|724
|7.90
|1.2646
|1.2649
|1.2726
|3100
|2006.06.30 01:30
|modify
|724
|7.90
|1.2646
|1.2650
|1.2726
|3101
|2006.06.30 02:49
|modify
|724
|7.90
|1.2646
|1.2651
|1.2726
|3102
|2006.06.30 03:04
|modify
|724
|7.90
|1.2646
|1.2652
|1.2726
|3103
|2006.06.30 03:05
|modify
|724
|7.90
|1.2646
|1.2653
|1.2726
|3104
|2006.06.30 03:08
|modify
|724
|7.90
|1.2646
|1.2656
|1.2726
|3105
|2006.06.30 03:09
|modify
|724
|7.90
|1.2646
|1.2663
|1.2726
|3106
|2006.06.30 03:10
|modify
|724
|7.90
|1.2646
|1.2667
|1.2726
|3107
|2006.06.30 03:29
|s/l
|724
|7.90
|1.2667
|1.2667
|1.2726
|1604.56
|159039.44
|3108
|2006.06.30 03:29
|buy
|725
|8.00
|1.2664
|1.2625
|1.2744
|3109
|2006.06.30 03:30
|modify
|725
|8.00
|1.2664
|1.2671
|1.2744
|3110
|2006.06.30 03:34
|modify
|725
|8.00
|1.2664
|1.2673
|1.2744
|3111
|2006.06.30 03:35
|modify
|725
|8.00
|1.2664
|1.2676
|1.2744
|3112
|2006.06.30 03:36
|modify
|725
|8.00
|1.2664
|1.2687
|1.2744
|3113
|2006.06.30 03:37
|s/l
|725
|8.00
|1.2687
|1.2687
|1.2744
|1840.00
|160879.44
|3114
|2006.06.30 03:37
|buy
|726
|8.00
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3115
|2006.06.30 03:37
|modify
|726
|8.00
|1.2679
|1.2687
|1.2759
|3116
|2006.06.30 03:38
|s/l
|726
|8.00
|1.2687
|1.2687
|1.2759
|640.00
|161519.44
|3117
|2006.06.30 03:38
|buy
|727
|8.10
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3118
|2006.06.30 03:38
|modify
|727
|8.10
|1.2679
|1.2691
|1.2759
|3119
|2006.06.30 03:39
|s/l
|727
|8.10
|1.2691
|1.2691
|1.2759
|972.00
|162491.44
|3120
|2006.06.30 03:39
|buy
|728
|8.10
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3121
|2006.06.30 03:39
|modify
|728
|8.10
|1.2679
|1.2688
|1.2759
|3122
|2006.06.30 03:40
|s/l
|728
|8.10
|1.2688
|1.2688
|1.2759
|729.00
|163220.44
|3123
|2006.06.30 03:40
|buy
|729
|8.20
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3124
|2006.06.30 03:40
|modify
|729
|8.20
|1.2679
|1.2688
|1.2759
|3125
|2006.06.30 03:41
|s/l
|729
|8.20
|1.2688
|1.2688
|1.2759
|738.00
|163958.44
|3126
|2006.06.30 03:41
|buy
|730
|8.20
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3127
|2006.06.30 03:41
|modify
|730
|8.20
|1.2679
|1.2687
|1.2759
|3128
|2006.06.30 03:42
|s/l
|730
|8.20
|1.2687
|1.2687
|1.2759
|656.00
|164614.44
|3129
|2006.06.30 03:42
|buy
|731
|8.20
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3130
|2006.06.30 03:42
|modify
|731
|8.20
|1.2679
|1.2689
|1.2759
|3131
|2006.06.30 03:43
|s/l
|731
|8.20
|1.2689
|1.2689
|1.2759
|820.00
|165434.44
|3132
|2006.06.30 03:43
|buy
|732
|8.30
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3133
|2006.06.30 03:43
|modify
|732
|8.30
|1.2679
|1.2688
|1.2759
|3134
|2006.06.30 03:44
|s/l
|732
|8.30
|1.2688
|1.2688
|1.2759
|747.00
|166181.44
|3135
|2006.06.30 03:44
|buy
|733
|8.30
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3136
|2006.06.30 03:44
|modify
|733
|8.30
|1.2679
|1.2689
|1.2759
|3137
|2006.06.30 03:46
|s/l
|733
|8.30
|1.2689
|1.2689
|1.2759
|830.00
|167011.44
|3138
|2006.06.30 03:46
|buy
|734
|8.40
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3139
|2006.06.30 03:46
|modify
|734
|8.40
|1.2679
|1.2690
|1.2759
|3140
|2006.06.30 03:47
|s/l
|734
|8.40
|1.2690
|1.2690
|1.2759
|924.00
|167935.44
|3141
|2006.06.30 03:47
|buy
|735
|8.40
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3142
|2006.06.30 03:47
|modify
|735
|8.40
|1.2679
|1.2692
|1.2759
|3143
|2006.06.30 03:49
|s/l
|735
|8.40
|1.2692
|1.2692
|1.2759
|1092.00
|169027.44
|3144
|2006.06.30 03:49
|buy
|736
|8.50
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3145
|2006.06.30 03:49
|modify
|736
|8.50
|1.2679
|1.2695
|1.2759
|3146
|2006.06.30 03:50
|s/l
|736
|8.50
|1.2695
|1.2695
|1.2759
|1360.00
|170387.44
|3147
|2006.06.30 03:50
|buy
|737
|8.50
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3148
|2006.06.30 03:50
|modify
|737
|8.50
|1.2679
|1.2692
|1.2759
|3149
|2006.06.30 03:53
|s/l
|737
|8.50
|1.2692
|1.2692
|1.2759
|1105.00
|171492.44
|3150
|2006.06.30 03:53
|buy
|738
|8.60
|1.2679
|1.2640
|1.2759
|3151
|2006.06.30 04:28
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2688
|1.2759
|3152
|2006.06.30 04:30
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2692
|1.2759
|3153
|2006.06.30 04:33
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2693
|1.2759
|3154
|2006.06.30 05:48
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2694
|1.2759
|3155
|2006.06.30 06:30
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2695
|1.2759
|3156
|2006.06.30 07:08
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2696
|1.2759
|3157
|2006.06.30 07:30
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2697
|1.2759
|3158
|2006.06.30 07:38
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2702
|1.2759
|3159
|2006.06.30 07:39
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2703
|1.2759
|3160
|2006.06.30 07:52
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2706
|1.2759
|3161
|2006.06.30 07:53
|modify
|738
|8.60
|1.2679
|1.2707
|1.2759
|3162
|2006.06.30 09:00
|s/l
|738
|8.60
|1.2707
|1.2707
|1.2759
|2408.00
|173900.44
|3163
|2006.06.30 09:00
|buy
|739
|8.70
|1.2705
|1.2666
|1.2785
|3164
|2006.06.30 14:32
|modify
|739
|8.70
|1.2705
|1.2707
|1.2785
|3165
|2006.06.30 14:33
|modify
|739
|8.70
|1.2705
|1.2715
|1.2785
|3166
|2006.06.30 14:34
|s/l
|739
|8.70
|1.2715
|1.2715
|1.2785
|870.00
|174770.44
|3167
|2006.06.30 14:34
|buy
|740
|8.70
|1.2716
|1.2677
|1.2796
|3168
|2006.06.30 14:34
|modify
|740
|8.70
|1.2716
|1.2718
|1.2796
|3169
|2006.06.30 14:34
|s/l
|740
|8.70
|1.2718
|1.2718
|1.2796
|174.00
|174944.44
|3170
|2006.06.30 14:34
|buy
|741
|8.70
|1.2716
|1.2677
|1.2796
|3171
|2006.06.30 15:00
|modify
|741
|8.70
|1.2716
|1.2725
|1.2796
|3172
|2006.06.30 15:01
|s/l
|741
|8.70
|1.2725
|1.2725
|1.2796
|783.00
|175727.44
|3173
|2006.06.30 15:01
|buy
|742
|8.80
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3174
|2006.06.30 15:02
|modify
|742
|8.80
|1.2722
|1.2726
|1.2802
|3175
|2006.06.30 15:03
|s/l
|742
|8.80
|1.2726
|1.2726
|1.2802
|352.00
|176079.44
|3176
|2006.06.30 15:03
|buy
|743
|8.80
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3177
|2006.06.30 15:03
|modify
|743
|8.80
|1.2722
|1.2728
|1.2802
|3178
|2006.06.30 15:06
|s/l
|743
|8.80
|1.2728
|1.2728
|1.2802
|528.00
|176607.44
|3179
|2006.06.30 15:06
|buy
|744
|8.80
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3180
|2006.06.30 15:06
|modify
|744
|8.80
|1.2722
|1.2727
|1.2802
|3181
|2006.06.30 15:07
|s/l
|744
|8.80
|1.2727
|1.2727
|1.2802
|440.00
|177047.44
|3182
|2006.06.30 15:07
|buy
|745
|8.90
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3183
|2006.06.30 15:07
|modify
|745
|8.90
|1.2722
|1.2730
|1.2802
|3184
|2006.06.30 15:08
|s/l
|745
|8.90
|1.2730
|1.2730
|1.2802
|712.00
|177759.44
|3185
|2006.06.30 15:08
|buy
|746
|8.90
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3186
|2006.06.30 15:08
|modify
|746
|8.90
|1.2722
|1.2734
|1.2802
|3187
|2006.06.30 15:09
|s/l
|746
|8.90
|1.2734
|1.2734
|1.2802
|1068.00
|178827.44
|3188
|2006.06.30 15:09
|buy
|747
|8.90
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3189
|2006.06.30 15:09
|modify
|747
|8.90
|1.2722
|1.2734
|1.2802
|3190
|2006.06.30 15:10
|s/l
|747
|8.90
|1.2734
|1.2734
|1.2802
|1068.00
|179895.44
|3191
|2006.06.30 15:10
|buy
|748
|9.00
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3192
|2006.06.30 15:10
|modify
|748
|9.00
|1.2722
|1.2734
|1.2802
|3193
|2006.06.30 15:11
|s/l
|748
|9.00
|1.2734
|1.2734
|1.2802
|1080.00
|180975.44
|3194
|2006.06.30 15:11
|buy
|749
|9.00
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3195
|2006.06.30 15:11
|modify
|749
|9.00
|1.2722
|1.2735
|1.2802
|3196
|2006.06.30 15:12
|s/l
|749
|9.00
|1.2735
|1.2735
|1.2802
|1170.00
|182145.44
|3197
|2006.06.30 15:12
|buy
|750
|9.10
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3198
|2006.06.30 15:12
|modify
|750
|9.10
|1.2722
|1.2735
|1.2802
|3199
|2006.06.30 15:15
|s/l
|750
|9.10
|1.2735
|1.2735
|1.2802
|1183.00
|183328.44
|3200
|2006.06.30 15:15
|buy
|751
|9.20
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3201
|2006.06.30 15:15
|modify
|751
|9.20
|1.2722
|1.2735
|1.2802
|3202
|2006.06.30 15:16
|s/l
|751
|9.20
|1.2735
|1.2735
|1.2802
|1196.00
|184524.44
|3203
|2006.06.30 15:16
|buy
|752
|9.20
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3204
|2006.06.30 15:16
|modify
|752
|9.20
|1.2722
|1.2735
|1.2802
|3205
|2006.06.30 15:17
|s/l
|752
|9.20
|1.2735
|1.2735
|1.2802
|1196.00
|185720.44
|3206
|2006.06.30 15:17
|buy
|753
|9.30
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3207
|2006.06.30 15:17
|modify
|753
|9.30
|1.2722
|1.2738
|1.2802
|3208
|2006.06.30 15:18
|s/l
|753
|9.30
|1.2738
|1.2738
|1.2802
|1488.00
|187208.44
|3209
|2006.06.30 15:18
|buy
|754
|9.40
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3210
|2006.06.30 15:18
|modify
|754
|9.40
|1.2722
|1.2738
|1.2802
|3211
|2006.06.30 15:19
|s/l
|754
|9.40
|1.2738
|1.2738
|1.2802
|1504.00
|188712.44
|3212
|2006.06.30 15:19
|buy
|755
|9.40
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3213
|2006.06.30 15:19
|modify
|755
|9.40
|1.2722
|1.2737
|1.2802
|3214
|2006.06.30 15:20
|s/l
|755
|9.40
|1.2737
|1.2737
|1.2802
|1410.00
|190122.44
|3215
|2006.06.30 15:20
|buy
|756
|9.50
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3216
|2006.06.30 15:20
|modify
|756
|9.50
|1.2722
|1.2736
|1.2802
|3217
|2006.06.30 15:25
|s/l
|756
|9.50
|1.2736
|1.2736
|1.2802
|1330.00
|191452.44
|3218
|2006.06.30 15:25
|buy
|757
|9.60
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3219
|2006.06.30 15:25
|modify
|757
|9.60
|1.2722
|1.2733
|1.2802
|3220
|2006.06.30 15:27
|s/l
|757
|9.60
|1.2733
|1.2733
|1.2802
|1056.00
|192508.44
|3221
|2006.06.30 15:27
|buy
|758
|9.60
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3222
|2006.06.30 15:27
|modify
|758
|9.60
|1.2722
|1.2734
|1.2802
|3223
|2006.06.30 15:29
|s/l
|758
|9.60
|1.2734
|1.2734
|1.2802
|1152.00
|193660.44
|3224
|2006.06.30 15:29
|buy
|759
|9.70
|1.2722
|1.2683
|1.2802
|3225
|2006.06.30 15:30
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2734
|1.2802
|3226
|2006.06.30 15:32
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2735
|1.2802
|3227
|2006.06.30 15:33
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2736
|1.2802
|3228
|2006.06.30 15:34
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2737
|1.2802
|3229
|2006.06.30 15:44
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2738
|1.2802
|3230
|2006.06.30 15:45
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2739
|1.2802
|3231
|2006.06.30 15:47
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2741
|1.2802
|3232
|2006.06.30 15:47
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2742
|1.2802
|3233
|2006.06.30 15:49
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2743
|1.2802
|3234
|2006.06.30 15:49
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2744
|1.2802
|3235
|2006.06.30 15:49
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2746
|1.2802
|3236
|2006.06.30 15:49
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2747
|1.2802
|3237
|2006.06.30 15:49
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2748
|1.2802
|3238
|2006.06.30 15:58
|modify
|759
|9.70
|1.2722
|1.2749
|1.2802
|3239
|2006.06.30 15:59
|s/l
|759
|9.70
|1.2749
|1.2749
|1.2802
|2619.00
|196279.44
|3240
|2006.06.30 15:59
|buy
|760
|9.80
|1.2750
|1.2711
|1.2830
|3241
|2006.06.30 16:36
|modify
|760
|9.80
|1.2750
|1.2751
|1.2830
|3242
|2006.06.30 16:38
|modify
|760
|9.80
|1.2750
|1.2753
|1.2830
|3243
|2006.06.30 16:46
|modify
|760
|9.80
|1.2750
|1.2754
|1.2830
|3244
|2006.06.30 16:52
|modify
|760
|9.80
|1.2750
|1.2755
|1.2830
|3245
|2006.06.30 16:53
|modify
|760
|9.80
|1.2750
|1.2756
|1.2830
|3246
|2006.06.30 16:54
|modify
|760
|9.80
|1.2750
|1.2758
|1.2830
|3247
|2006.06.30 16:55
|modify
|760
|9.80
|1.2750
|1.2761
|1.2830
|3248
|2006.06.30 16:56
|modify
|760
|9.80
|1.2750
|1.2762
|1.2830
|3249
|2006.06.30 16:57
|modify
|760
|9.80
|1.2750
|1.2765
|1.2830
|3250
|2006.06.30 17:21
|modify
|760
|9.80
|1.2750
|1.2766
|1.2830
|3251
|2006.06.30 17:29
|s/l
|760
|9.80
|1.2766
|1.2766
|1.2830
|1568.00
|197847.44
|3252
|2006.06.30 17:29
|buy
|761
|9.90
|1.2764
|1.2725
|1.2844
|3253
|2006.06.30 17:59
|modify
|761
|9.90
|1.2764
|1.2767
|1.2844
|3254
|2006.06.30 20:12
|modify
|761
|9.90
|1.2764
|1.2768
|1.2844
|3255
|2006.06.30 21:05
|modify
|761
|9.90
|1.2764
|1.2769
|1.2844
|3256
|2006.06.30 21:20
|modify
|761
|9.90
|1.2764
|1.2770
|1.2844
|3257
|2006.06.30 22:00
|modify
|761
|9.90
|1.2764
|1.2771
|1.2844
|3258
|2006.06.30 22:13
|modify
|761
|9.90
|1.2764
|1.2772
|1.2844
|3259
|2006.07.03 03:29
|modify
|761
|9.90
|1.2764
|1.2774
|1.2844
|3260
|2006.07.03 04:00
|s/l
|761
|9.90
|1.2774
|1.2774
|1.2844
|921.77
|198769.21
|3261
|2006.07.03 04:00
|buy
|762
|9.90
|1.2774
|1.2735
|1.2854
|3262
|2006.07.03 12:38
|modify
|762
|9.90
|1.2774
|1.2776
|1.2854
|3263
|2006.07.03 12:59
|s/l
|762
|9.90
|1.2776
|1.2776
|1.2854
|198.02
|198967.23
|3264
|2006.07.03 12:59
|buy
|763
|9.90
|1.2773
|1.2734
|1.2853
|3265
|2006.07.03 13:01
|modify
|763
|9.90
|1.2773
|1.2774
|1.2853
|3266
|2006.07.03 13:20
|modify
|763
|9.90
|1.2773
|1.2776
|1.2853
|3267
|2006.07.03 13:21
|modify
|763
|9.90
|1.2773
|1.2782
|1.2853
|3268
|2006.07.03 13:22
|s/l
|763
|9.90
|1.2782
|1.2782
|1.2853
|891.00
|199858.23
|3269
|2006.07.03 13:22
|buy
|764
|10.00
|1.2782
|1.2743
|1.2862
|3270
|2006.07.03 13:22
|modify
|764
|10.00
|1.2782
|1.2783
|1.2862
|3271
|2006.07.03 13:26
|s/l
|764
|10.00
|1.2783
|1.2783
|1.2862
|100.00
|199958.23
|3272
|2006.07.03 13:26
|buy
|765
|10.00
|1.2782
|1.2743
|1.2862
|3273
|2006.07.03 13:56
|modify
|765
|10.00
|1.2782
|1.2782
|1.2862
|3274
|2006.07.03 15:41
|s/l
|765
|10.00
|1.2782
|1.2782
|1.2862
|0.00
|199958.23
|3275
|2006.07.03 15:41
|buy
|766
|10.00
|1.2783
|1.2744
|1.2863
|3276
|2006.07.03 16:30
|modify
|766
|10.00
|1.2783
|1.2794
|1.2863
|3277
|2006.07.03 16:36
|s/l
|766
|10.00
|1.2794
|1.2794
|1.2863
|1099.99
|201058.22
|3278
|2006.07.03 16:40
|buy
|767
|10.10
|1.2796
|1.2757
|1.2876
|3279
|2006.07.04 08:30
|modify
|767
|10.10
|1.2796
|1.2798
|1.2876
|3280
|2006.07.04 08:31
|modify
|767
|10.10
|1.2796
|1.2799
|1.2876
|3281
|2006.07.04 13:30
|s/l
|767
|10.10
|1.2799
|1.2799
|1.2876
|233.40
|201291.61
|3282
|2006.07.06 04:00
|buy
|768
|10.10
|1.2723
|1.2684
|1.2803
|3283
|2006.07.06 09:33
|modify
|768
|10.10
|1.2723
|1.2724
|1.2803
|3284
|2006.07.06 14:32
|modify
|768
|10.10
|1.2723
|1.2725
|1.2803
|3285
|2006.07.06 14:32
|modify
|768
|10.10
|1.2723
|1.2726
|1.2803
|3286
|2006.07.06 14:32
|modify
|768
|10.10
|1.2723
|1.2727
|1.2803
|3287
|2006.07.06 14:32
|modify
|768
|10.10
|1.2723
|1.2729
|1.2803
|3288
|2006.07.06 14:34
|modify
|768
|10.10
|1.2723
|1.2750
|1.2803
|3289
|2006.07.06 14:34
|s/l
|768
|10.10
|1.2750
|1.2750
|1.2803
|2727.00
|204018.61
|3290
|2006.07.06 14:34
|buy
|769
|10.20
|1.2751
|1.2712
|1.2831
|3291
|2006.07.06 20:00
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2751
|1.2831
|3292
|2006.07.06 20:00
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2752
|1.2831
|3293
|2006.07.06 20:03
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2753
|1.2831
|3294
|2006.07.06 20:38
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2754
|1.2831
|3295
|2006.07.06 21:00
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2757
|1.2831
|3296
|2006.07.06 21:59
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2759
|1.2831
|3297
|2006.07.06 23:00
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2760
|1.2831
|3298
|2006.07.06 23:10
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2761
|1.2831
|3299
|2006.07.07 11:30
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2762
|1.2831
|3300
|2006.07.07 11:38
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2766
|1.2831
|3301
|2006.07.07 14:30
|modify
|769
|10.20
|1.2751
|1.2784
|1.2831
|3302
|2006.07.07 14:31
|s/l
|769
|10.20
|1.2784
|1.2784
|1.2831
|3295.71
|207314.32
|3303
|2006.07.07 14:31
|sell
|770
|10.40
|1.2784
|1.2821
|1.2709
|3304
|2006.07.07 14:31
|s/l
|770
|10.40
|1.2821
|1.2821
|1.2709
|-3848.00
|203466.32
|3305
|2006.07.07 14:31
|buy
|771
|10.20
|1.2837
|1.2798
|1.2917
|3306
|2006.07.07 14:31
|s/l
|771
|10.20
|1.2798
|1.2798
|1.2917
|-3977.96
|199488.36
|3307
|2006.07.07 14:31
|buy
|772
|7.10
|1.2786
|1.2747
|1.2866
|3308
|2006.07.07 15:00
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2796
|1.2866
|3309
|2006.07.07 15:00
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2800
|1.2866
|3310
|2006.07.07 15:01
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2801
|1.2866
|3311
|2006.07.07 15:01
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2802
|1.2866
|3312
|2006.07.07 15:30
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2803
|1.2866
|3313
|2006.07.07 15:30
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2804
|1.2866
|3314
|2006.07.07 15:30
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2805
|1.2866
|3315
|2006.07.07 15:31
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2806
|1.2866
|3316
|2006.07.07 15:31
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2807
|1.2866
|3317
|2006.07.07 15:31
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2808
|1.2866
|3318
|2006.07.07 15:32
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2810
|1.2866
|3319
|2006.07.07 15:33
|modify
|772
|7.10
|1.2786
|1.2811
|1.2866
|3320
|2006.07.07 22:19
|s/l
|772
|7.10
|1.2811
|1.2811
|1.2866
|1775.00
|201263.36
|3321
|2006.07.07 22:19
|buy
|773
|10.10
|1.2812
|1.2773
|1.2892
|3322
|2006.07.10 12:48
|s/l
|773
|10.10
|1.2773
|1.2773
|1.2892
|-4008.62
|197254.74
|3323
|2006.07.10 12:48
|buy
|774
|9.90
|1.2775
|1.2736
|1.2855
|3324
|2006.07.10 15:30
|s/l
|774
|9.90
|1.2736
|1.2736
|1.2855
|-3861.00
|193393.74
|3325
|2006.07.10 15:30
|buy
|775
|6.90
|1.2737
|1.2698
|1.2817
|3326
|2006.07.10 18:04
|modify
|775
|6.90
|1.2737
|1.2737
|1.2817
|3327
|2006.07.10 18:16
|s/l
|775
|6.90
|1.2737
|1.2737
|1.2817
|0.02
|193393.76
|3328
|2006.07.10 18:16
|buy
|776
|9.70
|1.2739
|1.2700
|1.2819
|3329
|2006.07.11 19:25
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2741
|1.2819
|3330
|2006.07.11 20:24
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2742
|1.2819
|3331
|2006.07.11 20:25
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2743
|1.2819
|3332
|2006.07.11 20:39
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2744
|1.2819
|3333
|2006.07.11 20:40
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2745
|1.2819
|3334
|2006.07.11 20:41
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2746
|1.2819
|3335
|2006.07.11 20:41
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2747
|1.2819
|3336
|2006.07.11 20:41
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2748
|1.2819
|3337
|2006.07.11 20:42
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2751
|1.2819
|3338
|2006.07.11 21:24
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2754
|1.2819
|3339
|2006.07.11 22:17
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2755
|1.2819
|3340
|2006.07.11 22:25
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2756
|1.2819
|3341
|2006.07.11 22:29
|modify
|776
|9.70
|1.2739
|1.2759
|1.2819
|3342
|2006.07.12 04:30
|s/l
|776
|9.70
|1.2759
|1.2759
|1.2819
|1806.30
|195200.06
|3343
|2006.07.12 04:30
|sell
|777
|9.80
|1.2758
|1.2795
|1.2683
|3344
|2006.07.12 12:45
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2755
|1.2683
|3345
|2006.07.12 13:00
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2753
|1.2683
|3346
|2006.07.12 13:00
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2752
|1.2683
|3347
|2006.07.12 13:17
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2751
|1.2683
|3348
|2006.07.12 13:57
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2749
|1.2683
|3349
|2006.07.12 14:00
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2740
|1.2683
|3350
|2006.07.12 14:05
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2738
|1.2683
|3351
|2006.07.12 14:30
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2737
|1.2683
|3352
|2006.07.12 14:30
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2736
|1.2683
|3353
|2006.07.12 14:30
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2735
|1.2683
|3354
|2006.07.12 15:30
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2734
|1.2683
|3355
|2006.07.12 15:30
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2731
|1.2683
|3356
|2006.07.12 15:31
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2730
|1.2683
|3357
|2006.07.12 15:31
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2729
|1.2683
|3358
|2006.07.12 15:36
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2728
|1.2683
|3359
|2006.07.12 15:41
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2727
|1.2683
|3360
|2006.07.12 15:47
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2725
|1.2683
|3361
|2006.07.12 15:48
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2723
|1.2683
|3362
|2006.07.12 15:49
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2722
|1.2683
|3363
|2006.07.12 15:50
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2721
|1.2683
|3364
|2006.07.12 15:50
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2720
|1.2683
|3365
|2006.07.12 15:50
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2719
|1.2683
|3366
|2006.07.12 15:50
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2718
|1.2683
|3367
|2006.07.12 15:51
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2717
|1.2683
|3368
|2006.07.12 15:51
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2716
|1.2683
|3369
|2006.07.12 15:51
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2714
|1.2683
|3370
|2006.07.12 15:51
|modify
|777
|9.80
|1.2758
|1.2713
|1.2683
|3371
|2006.07.12 15:59
|s/l
|777
|9.80
|1.2713
|1.2713
|1.2683
|4409.99
|199610.05
|3372
|2006.07.12 15:59
|sell
|778
|10.00
|1.2714
|1.2751
|1.2639
|3373
|2006.07.12 16:30
|modify
|778
|10.00
|1.2714
|1.2712
|1.2639
|3374
|2006.07.12 17:00
|modify
|778
|10.00
|1.2714
|1.2709
|1.2639
|3375
|2006.07.13 01:00
|s/l
|778
|10.00
|1.2709
|1.2709
|1.2639
|628.33
|200238.38
|3376
|2006.07.13 01:00
|sell
|779
|10.00
|1.2710
|1.2747
|1.2635
|3377
|2006.07.13 13:30
|modify
|779
|10.00
|1.2710
|1.2707
|1.2635
|3378
|2006.07.13 15:19
|s/l
|779
|10.00
|1.2707
|1.2707
|1.2635
|300.03
|200538.41
|3379
|2006.07.13 15:19
|sell
|780
|10.00
|1.2706
|1.2743
|1.2631
|3380
|2006.07.13 18:00
|modify
|780
|10.00
|1.2706
|1.2695
|1.2631
|3381
|2006.07.13 18:00
|modify
|780
|10.00
|1.2706
|1.2694
|1.2631
|3382
|2006.07.13 18:00
|modify
|780
|10.00
|1.2706
|1.2693
|1.2631
|3383
|2006.07.13 18:00
|modify
|780
|10.00
|1.2706
|1.2692
|1.2631
|3384
|2006.07.13 20:30
|s/l
|780
|10.00
|1.2692
|1.2692
|1.2631
|1399.96
|201938.37
|3385
|2006.07.13 20:30
|sell
|781
|10.10
|1.2690
|1.2727
|1.2615
|3386
|2006.07.14 09:00
|modify
|781
|10.10
|1.2690
|1.2680
|1.2615
|3387
|2006.07.14 09:02
|modify
|781
|10.10
|1.2690
|1.2679
|1.2615
|3388
|2006.07.14 09:02
|modify
|781
|10.10
|1.2690
|1.2678
|1.2615
|3389
|2006.07.14 09:03
|modify
|781
|10.10
|1.2690
|1.2677
|1.2615
|3390
|2006.07.14 09:03
|modify
|781
|10.10
|1.2690
|1.2676
|1.2615
|3391
|2006.07.14 09:03
|modify
|781
|10.10
|1.2690
|1.2675
|1.2615
|3392
|2006.07.14 09:03
|modify
|781
|10.10
|1.2690
|1.2674
|1.2615
|3393
|2006.07.14 09:03
|modify
|781
|10.10
|1.2690
|1.2673
|1.2615
|3394
|2006.07.14 09:03
|modify
|781
|10.10
|1.2690
|1.2672
|1.2615
|3395
|2006.07.14 10:02
|s/l
|781
|10.10
|1.2672
|1.2672
|1.2615
|1861.25
|203799.62
|3396
|2006.07.14 10:02
|sell
|782
|10.20
|1.2671
|1.2708
|1.2596
|3397
|2006.07.14 16:16
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2665
|1.2596
|3398
|2006.07.14 16:30
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2663
|1.2596
|3399
|2006.07.14 16:30
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2662
|1.2596
|3400
|2006.07.14 16:30
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2661
|1.2596
|3401
|2006.07.14 16:30
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2660
|1.2596
|3402
|2006.07.14 16:34
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2659
|1.2596
|3403
|2006.07.14 16:35
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2658
|1.2596
|3404
|2006.07.14 16:45
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2657
|1.2596
|3405
|2006.07.14 16:46
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2656
|1.2596
|3406
|2006.07.14 16:46
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2654
|1.2596
|3407
|2006.07.14 16:59
|modify
|782
|10.20
|1.2671
|1.2653
|1.2596
|3408
|2006.07.14 20:44
|s/l
|782
|10.20
|1.2653
|1.2653
|1.2596
|1835.98
|205635.60
|3409
|2006.07.14 20:44
|sell
|783
|10.30
|1.2651
|1.2688
|1.2576
|3410
|2006.07.17 05:02
|modify
|783
|10.30
|1.2651
|1.2646
|1.2576
|3411
|2006.07.17 05:03
|modify
|783
|10.30
|1.2651
|1.2645
|1.2576
|3412
|2006.07.17 05:33
|modify
|783
|10.30
|1.2651
|1.2644
|1.2576
|3413
|2006.07.17 05:38
|modify
|783
|10.30
|1.2651
|1.2643
|1.2576
|3414
|2006.07.17 10:44
|modify
|783
|10.30
|1.2651
|1.2640
|1.2576
|3415
|2006.07.17 11:29
|t/p
|783
|10.30
|1.2576
|1.2640
|1.2576
|7769.06
|213404.66
|3416
|2006.07.17 11:29
|sell
|784
|10.70
|1.2573
|1.2610
|1.2498
|3417
|2006.07.17 11:59
|modify
|784
|10.70
|1.2573
|1.2573
|1.2498
|3418
|2006.07.17 12:05
|modify
|784
|10.70
|1.2573
|1.2558
|1.2498
|3419
|2006.07.17 12:30
|modify
|784
|10.70
|1.2573
|1.2557
|1.2498
|3420
|2006.07.17 12:30
|modify
|784
|10.70
|1.2573
|1.2556
|1.2498
|3421
|2006.07.17 12:30
|modify
|784
|10.70
|1.2573
|1.2555
|1.2498
|3422
|2006.07.17 12:30
|modify
|784
|10.70
|1.2573
|1.2554
|1.2498
|3423
|2006.07.17 12:30
|modify
|784
|10.70
|1.2573
|1.2553
|1.2498
|3424
|2006.07.17 12:31
|modify
|784
|10.70
|1.2573
|1.2552
|1.2498
|3425
|2006.07.17 15:30
|modify
|784
|10.70
|1.2573
|1.2542
|1.2498
|3426
|2006.07.17 16:05
|s/l
|784
|10.70
|1.2542
|1.2542
|1.2498
|3317.00
|216721.66
|3427
|2006.07.17 16:05
|sell
|785
|10.80
|1.2541
|1.2578
|1.2466
|3428
|2006.07.17 16:19
|modify
|785
|10.80
|1.2541
|1.2540
|1.2466
|3429
|2006.07.17 16:19
|modify
|785
|10.80
|1.2541
|1.2539
|1.2466
|3430
|2006.07.17 16:59
|s/l
|785
|10.80
|1.2539
|1.2539
|1.2466
|215.96
|216937.62
|3431
|2006.07.17 16:59
|sell
|786
|10.80
|1.2539
|1.2576
|1.2464
|3432
|2006.07.17 20:39
|modify
|786
|10.80
|1.2539
|1.2539
|1.2464
|3433
|2006.07.18 00:03
|modify
|786
|10.80
|1.2539
|1.2538
|1.2464
|3434
|2006.07.18 01:00
|modify
|786
|10.80
|1.2539
|1.2536
|1.2464
|3435
|2006.07.18 01:09
|modify
|786
|10.80
|1.2539
|1.2535
|1.2464
|3436
|2006.07.18 09:00
|s/l
|786
|10.80
|1.2535
|1.2535
|1.2464
|478.20
|217415.81
|3437
|2006.07.18 09:00
|sell
|787
|10.90
|1.2534
|1.2571
|1.2459
|3438
|2006.07.18 12:29
|modify
|787
|10.90
|1.2534
|1.2532
|1.2459
|3439
|2006.07.18 12:30
|modify
|787
|10.90
|1.2534
|1.2531
|1.2459
|3440
|2006.07.18 12:30
|s/l
|787
|10.90
|1.2531
|1.2531
|1.2459
|327.00
|217742.81
|3441
|2006.07.18 12:30
|sell
|788
|10.90
|1.2534
|1.2571
|1.2459
|3442
|2006.07.18 16:59
|modify
|788
|10.90
|1.2534
|1.2533
|1.2459
|3443
|2006.07.18 17:08
|modify
|788
|10.90
|1.2534
|1.2513
|1.2459
|3444
|2006.07.18 21:59
|s/l
|788
|10.90
|1.2513
|1.2513
|1.2459
|2288.97
|220031.78
|3445
|2006.07.18 21:59
|sell
|789
|11.00
|1.2511
|1.2548
|1.2436
|3446
|2006.07.19 03:30
|modify
|789
|11.00
|1.2511
|1.2509
|1.2436
|3447
|2006.07.19 03:30
|modify
|789
|11.00
|1.2511
|1.2507
|1.2436
|3448
|2006.07.19 03:31
|modify
|789
|11.00
|1.2511
|1.2506
|1.2436
|3449
|2006.07.19 03:31
|modify
|789
|11.00
|1.2511
|1.2505
|1.2436
|3450
|2006.07.19 03:32
|modify
|789
|11.00
|1.2511
|1.2504
|1.2436
|3451
|2006.07.19 03:32
|modify
|789
|11.00
|1.2511
|1.2503
|1.2436
|3452
|2006.07.19 03:33
|modify
|789
|11.00
|1.2511
|1.2502
|1.2436
|3453
|2006.07.19 05:20
|s/l
|789
|11.00
|1.2502
|1.2502
|1.2436
|1037.05
|221068.84
|3454
|2006.07.19 05:20
|sell
|790
|11.10
|1.2500
|1.2537
|1.2425
|3455
|2006.07.19 15:02
|modify
|790
|11.10
|1.2500
|1.2496
|1.2425
|3456
|2006.07.19 15:29
|s/l
|790
|11.10
|1.2496
|1.2496
|1.2425
|444.00
|221512.84
|3457
|2006.07.19 15:29
|sell
|791
|11.10
|1.2494
|1.2531
|1.2419
|3458
|2006.07.19 15:30
|modify
|791
|11.10
|1.2494
|1.2492
|1.2419
|3459
|2006.07.19 16:01
|s/l
|791
|11.10
|1.2492
|1.2492
|1.2419
|222.00
|221734.84
|3460
|2006.07.19 16:01
|sell
|792
|11.10
|1.2512
|1.2549
|1.2437
|3461
|2006.07.19 16:01
|modify
|792
|11.10
|1.2512
|1.2503
|1.2437
|3462
|2006.07.19 16:29
|modify
|792
|11.10
|1.2512
|1.2493
|1.2437
|3463
|2006.07.19 16:30
|s/l
|792
|11.10
|1.2493
|1.2493
|1.2437
|2108.96
|223843.80
|3464
|2006.07.19 16:30
|sell
|793
|11.20
|1.2571
|1.2608
|1.2496
|3465
|2006.07.19 16:31
|t/p
|793
|11.20
|1.2496
|1.2608
|1.2496
|8399.98
|232243.78
|3466
|2006.07.19 16:31
|sell
|794
|11.60
|1.2492
|1.2529
|1.2417
|3467
|2006.07.19 16:31
|s/l
|794
|11.60
|1.2529
|1.2529
|1.2417
|-4292.00
|227951.78
|3468
|2006.07.19 16:31
|sell
|795
|11.40
|1.2572
|1.2609
|1.2497
|3469
|2006.07.19 16:32
|t/p
|795
|11.40
|1.2497
|1.2609
|1.2497
|8550.00
|236501.78
|3470
|2006.07.19 16:32
|sell
|796
|11.80
|1.2492
|1.2529
|1.2417
|3471
|2006.07.19 16:32
|s/l
|796
|11.80
|1.2529
|1.2529
|1.2417
|-4366.00
|232135.78
|3472
|2006.07.19 16:32
|sell
|797
|11.60
|1.2573
|1.2610
|1.2498
|3473
|2006.07.19 16:33
|t/p
|797
|11.60
|1.2498
|1.2610
|1.2498
|8700.02
|240835.80
|3474
|2006.07.19 16:33
|sell
|798
|12.00
|1.2492
|1.2529
|1.2417
|3475
|2006.07.19 16:33
|s/l
|798
|12.00
|1.2529
|1.2529
|1.2417
|-4440.00
|236395.80
|3476
|2006.07.19 16:33
|sell
|799
|11.80
|1.2575
|1.2612
|1.2500
|3477
|2006.07.19 16:34
|t/p
|799
|11.80
|1.2500
|1.2612
|1.2500
|8850.06
|245245.86
|3478
|2006.07.19 16:34
|sell
|800
|12.30
|1.2492
|1.2529
|1.2417
|3479
|2006.07.19 16:34
|s/l
|800
|12.30
|1.2529
|1.2529
|1.2417
|-4551.00
|240694.86
|3480
|2006.07.19 16:34
|sell
|801
|12.00
|1.2572
|1.2609
|1.2497
|3481
|2006.07.19 16:35
|t/p
|801
|12.00
|1.2497
|1.2609
|1.2497
|9000.00
|249694.86
|3482
|2006.07.19 16:35
|sell
|802
|12.50
|1.2492
|1.2529
|1.2417
|3483
|2006.07.19 16:35
|s/l
|802
|12.50
|1.2529
|1.2529
|1.2417
|-4625.00
|245069.86
|3484
|2006.07.19 16:35
|sell
|803
|12.30
|1.2567
|1.2604
|1.2492
|3485
|2006.07.19 16:36
|modify
|803
|12.30
|1.2567
|1.2514
|1.2492
|3486
|2006.07.19 16:36
|s/l
|803
|12.30
|1.2514
|1.2514
|1.2492
|6519.05
|251588.91
|3487
|2006.07.19 16:36
|sell
|804
|12.60
|1.2565
|1.2602
|1.2490
|3488
|2006.07.19 16:37
|modify
|804
|12.60
|1.2565
|1.2514
|1.2490
|3489
|2006.07.19 16:37
|s/l
|804
|12.60
|1.2514
|1.2514
|1.2490
|6426.01
|258014.92
|3490
|2006.07.19 16:37
|sell
|805
|12.90
|1.2563
|1.2600
|1.2488
|3491
|2006.07.19 16:38
|modify
|805
|12.90
|1.2563
|1.2514
|1.2488
|3492
|2006.07.19 16:38
|s/l
|805
|12.90
|1.2514
|1.2514
|1.2488
|6320.96
|264335.88
|3493
|2006.07.19 16:38
|sell
|806
|13.20
|1.2564
|1.2601
|1.2489
|3494
|2006.07.19 16:39
|modify
|806
|13.20
|1.2564
|1.2514
|1.2489
|3495
|2006.07.19 16:39
|s/l
|806
|13.20
|1.2514
|1.2514
|1.2489
|6599.99
|270935.87
|3496
|2006.07.19 16:39
|sell
|807
|13.50
|1.2567
|1.2604
|1.2492
|3497
|2006.07.19 16:40
|modify
|807
|13.50
|1.2567
|1.2514
|1.2492
|3498
|2006.07.19 16:40
|s/l
|807
|13.50
|1.2514
|1.2514
|1.2492
|7155.05
|278090.92
|3499
|2006.07.19 16:40
|sell
|808
|13.90
|1.2570
|1.2607
|1.2495
|3500
|2006.07.19 16:42
|t/p
|808
|13.90
|1.2495
|1.2607
|1.2495
|10424.96
|288515.88
|3501
|2006.07.19 16:42
|sell
|809
|14.40
|1.2492
|1.2529
|1.2417
|3502
|2006.07.19 16:42
|s/l
|809
|14.40
|1.2529
|1.2529
|1.2417
|-5328.00
|283187.88
|3503
|2006.07.19 16:42
|sell
|810
|14.20
|1.2570
|1.2607
|1.2495
|3504
|2006.07.19 16:43
|t/p
|810
|14.20
|1.2495
|1.2607
|1.2495
|10649.96
|293837.84
|3505
|2006.07.19 16:43
|sell
|811
|14.70
|1.2492
|1.2529
|1.2417
|3506
|2006.07.19 16:43
|s/l
|811
|14.70
|1.2529
|1.2529
|1.2417
|-5439.00
|288398.84
|3507
|2006.07.19 16:43
|sell
|812
|14.40
|1.2569
|1.2606
|1.2494
|3508
|2006.07.19 16:45
|t/p
|812
|14.40
|1.2494
|1.2606
|1.2494
|10799.93
|299198.77
|3509
|2006.07.19 16:45
|sell
|813
|15.00
|1.2492
|1.2529
|1.2417
|3510
|2006.07.19 16:45
|s/l
|813
|15.00
|1.2529
|1.2529
|1.2417
|-5550.00
|293648.77
|3511
|2006.07.19 16:45
|sell
|814
|14.70
|1.2562
|1.2599
|1.2487
|3512
|2006.07.19 16:46
|modify
|814
|14.70
|1.2562
|1.2514
|1.2487
|3513
|2006.07.19 16:46
|s/l
|814
|14.70
|1.2514
|1.2514
|1.2487
|7055.94
|300704.71
|3514
|2006.07.19 16:46
|sell
|815
|15.00
|1.2562
|1.2599
|1.2487
|3515
|2006.07.19 16:46
|modify
|815
|15.00
|1.2562
|1.2514
|1.2487
|3516
|2006.07.19 16:59
|modify
|815
|15.00
|1.2562
|1.2513
|1.2487
|3517
|2006.07.19 17:00
|s/l
|815
|15.00
|1.2513
|1.2513
|1.2487
|7349.93
|308054.64
|3518
|2006.07.19 17:00
|sell
|816
|15.40
|1.2566
|1.2603
|1.2491
|3519
|2006.07.19 17:04
|modify
|816
|15.40
|1.2566
|1.2566
|1.2491
|3520
|2006.07.19 17:04
|modify
|816
|15.40
|1.2566
|1.2565
|1.2491
|3521
|2006.07.19 17:29
|s/l
|816
|15.40
|1.2565
|1.2565
|1.2491
|154.03
|308208.67
|3522
|2006.07.19 17:29
|sell
|817
|15.40
|1.2574
|1.2611
|1.2499
|3523
|2006.07.20 03:08
|s/l
|817
|15.40
|1.2611
|1.2611
|1.2499
|-5500.38
|302708.29
|3524
|2006.07.20 03:08
|sell
|818
|15.10
|1.2610
|1.2647
|1.2535
|3525
|2006.07.20 14:13
|s/l
|818
|15.10
|1.2647
|1.2647
|1.2535
|-5586.94
|297121.35
|3526
|2006.07.20 14:13
|sell
|819
|10.60
|1.2645
|1.2682
|1.2570
|3527
|2006.07.20 19:29
|modify
|819
|10.60
|1.2645
|1.2645
|1.2570
|3528
|2006.07.20 19:30
|modify
|819
|10.60
|1.2645
|1.2644
|1.2570
|3529
|2006.07.21 04:25
|s/l
|819
|10.60
|1.2644
|1.2644
|1.2570
|151.36
|297272.71
|3530
|2006.07.26 00:00
|sell
|820
|14.90
|1.2581
|1.2618
|1.2506
|3531
|2006.07.26 16:33
|s/l
|820
|14.90
|1.2618
|1.2618
|1.2506
|-5513.00
|291759.71
|3532
|2006.07.26 16:33
|sell
|821
|14.60
|1.2618
|1.2655
|1.2543
|3533
|2006.07.26 19:14
|s/l
|821
|14.60
|1.2655
|1.2655
|1.2543
|-5401.93
|286357.78
|3534
|2006.07.26 19:14
|sell
|822
|10.20
|1.2655
|1.2692
|1.2580
|3535
|2006.07.26 20:35
|s/l
|822
|10.20
|1.2692
|1.2692
|1.2580
|-3774.05
|282583.73
|3536
|2006.07.26 20:35
|sell
|823
|8.10
|1.2693
|1.2730
|1.2618
|3537
|2006.07.26 20:46
|modify
|823
|8.10
|1.2693
|1.2688
|1.2618
|3538
|2006.07.26 20:46
|s/l
|823
|8.10
|1.2688
|1.2688
|1.2618
|404.99
|282988.72
|3539
|2006.07.26 20:46
|sell
|824
|14.10
|1.2691
|1.2728
|1.2616
|3540
|2006.07.26 20:50
|modify
|824
|14.10
|1.2691
|1.2688
|1.2616
|3541
|2006.07.26 20:50
|s/l
|824
|14.10
|1.2688
|1.2688
|1.2616
|422.93
|283411.65
|3542
|2006.07.26 20:50
|sell
|825
|14.20
|1.2693
|1.2730
|1.2618
|3543
|2006.07.26 20:58
|modify
|825
|14.20
|1.2693
|1.2688
|1.2618
|3544
|2006.07.26 20:59
|modify
|825
|14.20
|1.2693
|1.2683
|1.2618
|3545
|2006.07.26 21:00
|modify
|825
|14.20
|1.2693
|1.2682
|1.2618
|3546
|2006.07.26 21:00
|s/l
|825
|14.20
|1.2682
|1.2682
|1.2618
|1561.98
|284973.63
|3547
|2006.07.26 21:00
|sell
|826
|14.20
|1.2697
|1.2734
|1.2622
|3548
|2006.07.27 07:41
|s/l
|826
|14.20
|1.2734
|1.2734
|1.2622
|-5071.71
|279901.92
|3549
|2006.07.27 20:00
|buy
|827
|14.00
|1.2723
|1.2684
|1.2803
|3550
|2006.07.28 02:58
|s/l
|827
|14.00
|1.2684
|1.2684
|1.2803
|-5556.48
|274345.44
|3551
|2006.07.28 02:58
|buy
|828
|9.80
|1.2686
|1.2647
|1.2766
|3552
|2006.07.28 15:00
|modify
|828
|9.80
|1.2686
|1.2701
|1.2766
|3553
|2006.07.28 15:02
|s/l
|828
|9.80
|1.2701
|1.2701
|1.2766
|1470.00
|275815.44
|3554
|2006.07.28 15:02
|buy
|829
|13.80
|1.2671
|1.2632
|1.2751
|3555
|2006.07.28 15:02
|modify
|829
|13.80
|1.2671
|1.2706
|1.2751
|3556
|2006.07.28 15:03
|s/l
|829
|13.80
|1.2706
|1.2706
|1.2751
|4830.00
|280645.44
|3557
|2006.07.28 15:03
|buy
|830
|14.00
|1.2671
|1.2632
|1.2751
|3558
|2006.07.28 15:03
|modify
|830
|14.00
|1.2671
|1.2707
|1.2751
|3559
|2006.07.28 15:04
|s/l
|830
|14.00
|1.2707
|1.2707
|1.2751
|5040.00
|285685.44
|3560
|2006.07.28 15:04
|buy
|831
|14.30
|1.2671
|1.2632
|1.2751
|3561
|2006.07.28 15:04
|modify
|831
|14.30
|1.2671
|1.2712
|1.2751
|3562
|2006.07.28 15:05
|s/l
|831
|14.30
|1.2712
|1.2712
|1.2751
|5863.00
|291548.44
|3563
|2006.07.28 15:05
|buy
|832
|14.60
|1.2671
|1.2632
|1.2751
|3564
|2006.07.28 15:05
|modify
|832
|14.60
|1.2671
|1.2713
|1.2751
|3565
|2006.07.28 15:06
|s/l
|832
|14.60
|1.2713
|1.2713
|1.2751
|6132.00
|297680.44
|3566
|2006.07.28 15:06
|buy
|833
|14.90
|1.2671
|1.2632
|1.2751
|3567
|2006.07.28 15:06
|modify
|833
|14.90
|1.2671
|1.2720
|1.2751
|3568
|2006.07.28 15:07
|s/l
|833
|14.90
|1.2720
|1.2720
|1.2751
|7301.00
|304981.44
|3569
|2006.07.28 15:07
|buy
|834
|15.20
|1.2671
|1.2632
|1.2751
|3570
|2006.07.28 15:07
|modify
|834
|15.20
|1.2671
|1.2722
|1.2751
|3571
|2006.07.28 15:07
|s/l
|834
|15.20
|1.2722
|1.2722
|1.2751
|7752.00
|312733.44
|3572
|2006.07.28 15:07
|buy
|835
|15.60
|1.2671
|1.2632
|1.2751
|3573
|2006.07.28 15:30
|modify
|835
|15.60
|1.2671
|1.2724
|1.2751
|3574
|2006.07.28 15:34
|modify
|835
|15.60
|1.2671
|1.2725
|1.2751
|3575
|2006.07.28 15:40
|modify
|835
|15.60
|1.2671
|1.2726
|1.2751
|3576
|2006.07.28 15:47
|modify
|835
|15.60
|1.2671
|1.2727
|1.2751
|3577
|2006.07.28 15:59
|s/l
|835
|15.60
|1.2727
|1.2727
|1.2751
|8736.00
|321469.44
|3578
|2006.07.28 15:59
|buy
|836
|16.10
|1.2726
|1.2687
|1.2806
|3579
|2006.07.28 16:10
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2726
|1.2806
|3580
|2006.07.28 16:11
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2727
|1.2806
|3581
|2006.07.28 16:14
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2728
|1.2806
|3582
|2006.07.28 16:15
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2729
|1.2806
|3583
|2006.07.28 16:15
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2730
|1.2806
|3584
|2006.07.28 16:15
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2731
|1.2806
|3585
|2006.07.28 16:15
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2732
|1.2806
|3586
|2006.07.28 16:21
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2733
|1.2806
|3587
|2006.07.28 16:22
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2734
|1.2806
|3588
|2006.07.28 16:22
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2735
|1.2806
|3589
|2006.07.28 16:40
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2736
|1.2806
|3590
|2006.07.28 16:45
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2737
|1.2806
|3591
|2006.07.28 16:46
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2738
|1.2806
|3592
|2006.07.28 16:55
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2739
|1.2806
|3593
|2006.07.28 16:56
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2741
|1.2806
|3594
|2006.07.28 16:57
|modify
|836
|16.10
|1.2726
|1.2744
|1.2806
|3595
|2006.07.28 16:59
|s/l
|836
|16.10
|1.2744
|1.2744
|1.2806
|2898.00
|324367.44
|3596
|2006.08.02 00:00
|buy
|837
|16.20
|1.2829
|1.2790
|1.2909
|3597
|2006.08.02 18:06
|s/l
|837
|16.20
|1.2790
|1.2790
|1.2909
|-6318.00
|318049.44
|3598
|2006.08.02 18:06
|buy
|838
|15.90
|1.2791
|1.2752
|1.2871
|3599
|2006.08.03 05:51
|s/l
|838
|15.90
|1.2752
|1.2752
|1.2871
|-6529.77
|311519.67
|3600
|2006.08.03 05:51
|buy
|839
|11.10
|1.2754
|1.2715
|1.2834
|3601
|2006.08.03 13:30
|modify
|839
|11.10
|1.2754
|1.2754
|1.2834
|3602
|2006.08.03 13:37
|modify
|839
|11.10
|1.2754
|1.2755
|1.2834
|3603
|2006.08.03 13:42
|modify
|839
|11.10
|1.2754
|1.2759
|1.2834
|3604
|2006.08.03 13:44
|modify
|839
|11.10
|1.2754
|1.2760
|1.2834
|3605
|2006.08.03 13:59
|s/l
|839
|11.10
|1.2760
|1.2760
|1.2834
|666.00
|312185.67
|3606
|2006.08.03 13:59
|buy
|840
|15.60
|1.2756
|1.2717
|1.2836
|3607
|2006.08.03 14:00
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2758
|1.2836
|3608
|2006.08.03 14:00
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2760
|1.2836
|3609
|2006.08.03 14:00
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2761
|1.2836
|3610
|2006.08.03 14:00
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2762
|1.2836
|3611
|2006.08.03 14:01
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2763
|1.2836
|3612
|2006.08.03 14:01
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2765
|1.2836
|3613
|2006.08.03 14:02
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2766
|1.2836
|3614
|2006.08.03 14:30
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2767
|1.2836
|3615
|2006.08.03 14:30
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2768
|1.2836
|3616
|2006.08.03 14:31
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2776
|1.2836
|3617
|2006.08.03 14:36
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2786
|1.2836
|3618
|2006.08.03 14:37
|modify
|840
|15.60
|1.2756
|1.2790
|1.2836
|3619
|2006.08.03 14:38
|s/l
|840
|15.60
|1.2790
|1.2790
|1.2836
|5304.00
|317489.67
|3620
|2006.08.03 20:00
|buy
|841
|15.90
|1.2803
|1.2764
|1.2883
|3621
|2006.08.04 14:31
|modify
|841
|15.90
|1.2803
|1.2818
|1.2883
|3622
|2006.08.04 14:31
|s/l
|841
|15.90
|1.2818
|1.2818
|1.2883
|2275.42
|319765.10
|3623
|2006.08.04 14:31
|buy
|842
|16.00
|1.2801
|1.2762
|1.2881
|3624
|2006.08.04 15:00
|modify
|842
|16.00
|1.2801
|1.2857
|1.2881
|3625
|2006.08.04 15:01
|s/l
|842
|16.00
|1.2857
|1.2857
|1.2881
|8960.00
|328725.10
|3626
|2006.08.04 15:01
|buy
|843
|16.40
|1.2829
|1.2790
|1.2909
|3627
|2006.08.04 15:01
|modify
|843
|16.40
|1.2829
|1.2856
|1.2909
|3628
|2006.08.04 15:02
|s/l
|843
|16.40
|1.2856
|1.2856
|1.2909
|4428.00
|333153.10
|3629
|2006.08.04 15:02
|buy
|844
|16.70
|1.2829
|1.2790
|1.2909
|3630
|2006.08.04 15:02
|modify
|844
|16.70
|1.2829
|1.2853
|1.2909
|3631
|2006.08.04 15:03
|s/l
|844
|16.70
|1.2853
|1.2853
|1.2909
|4008.00
|337161.10
|3632
|2006.08.04 15:03
|buy
|845
|16.90
|1.2829
|1.2790
|1.2909
|3633
|2006.08.04 15:03
|modify
|845
|16.90
|1.2829
|1.2853
|1.2909
|3634
|2006.08.04 15:04
|s/l
|845
|16.90
|1.2853
|1.2853
|1.2909
|4056.00
|341217.10
|3635
|2006.08.04 15:04
|buy
|846
|17.10
|1.2829
|1.2790
|1.2909
|3636
|2006.08.04 15:04
|modify
|846
|17.10
|1.2829
|1.2849
|1.2909
|3637
|2006.08.04 15:05
|s/l
|846
|17.10
|1.2849
|1.2849
|1.2909
|3420.00
|344637.10
|3638
|2006.08.04 15:05
|buy
|847
|17.20
|1.2829
|1.2790
|1.2909
|3639
|2006.08.04 15:05
|modify
|847
|17.20
|1.2829
|1.2850
|1.2909
|3640
|2006.08.04 15:06
|s/l
|847
|17.20
|1.2850
|1.2850
|1.2909
|3612.00
|348249.10
|3641
|2006.08.04 15:06
|buy
|848
|17.40
|1.2829
|1.2790
|1.2909
|3642
|2006.08.04 15:06
|modify
|848
|17.40
|1.2829
|1.2850
|1.2909
|3643
|2006.08.04 15:07
|s/l
|848
|17.40
|1.2850
|1.2850
|1.2909
|3654.00
|351903.10
|3644
|2006.08.04 15:07
|buy
|849
|17.60
|1.2829
|1.2790
|1.2909
|3645
|2006.08.04 15:07
|modify
|849
|17.60
|1.2829
|1.2854
|1.2909
|3646
|2006.08.04 15:08
|s/l
|849
|17.60
|1.2854
|1.2854
|1.2909
|4400.00
|356303.10
|3647
|2006.08.04 15:08
|buy
|850
|17.80
|1.2829
|1.2790
|1.2909
|3648
|2006.08.04 15:08
|modify
|850
|17.80
|1.2829
|1.2854
|1.2909
|3649
|2006.08.04 15:08
|s/l
|850
|17.80
|1.2854
|1.2854
|1.2909
|4450.00
|360753.10
|3650
|2006.08.04 15:08
|buy
|851
|18.00
|1.2829
|1.2790
|1.2909
|3651
|2006.08.04 15:30
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2854
|1.2909
|3652
|2006.08.04 15:31
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2857
|1.2909
|3653
|2006.08.04 15:46
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2858
|1.2909
|3654
|2006.08.04 15:47
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2859
|1.2909
|3655
|2006.08.04 15:47
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2860
|1.2909
|3656
|2006.08.04 15:51
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2861
|1.2909
|3657
|2006.08.04 15:51
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2862
|1.2909
|3658
|2006.08.04 15:51
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2863
|1.2909
|3659
|2006.08.04 15:52
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2869
|1.2909
|3660
|2006.08.04 15:53
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2872
|1.2909
|3661
|2006.08.04 15:54
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2876
|1.2909
|3662
|2006.08.04 15:56
|modify
|851
|18.00
|1.2829
|1.2877
|1.2909
|3663
|2006.08.04 16:00
|s/l
|851
|18.00
|1.2877
|1.2877
|1.2909
|8640.00
|369393.10
|3664
|2006.08.04 16:00
|buy
|852
|18.50
|1.2879
|1.2840
|1.2959
|3665
|2006.08.04 16:00
|modify
|852
|18.50
|1.2879
|1.2880
|1.2959
|3666
|2006.08.04 16:01
|s/l
|852
|18.50
|1.2880
|1.2880
|1.2959
|185.00
|369578.10
|3667
|2006.08.04 16:01
|buy
|853
|18.50
|1.2882
|1.2843
|1.2962
|3668
|2006.08.04 16:01
|modify
|853
|18.50
|1.2882
|1.2883
|1.2962
|3669
|2006.08.04 16:02
|s/l
|853
|18.50
|1.2883
|1.2883
|1.2962
|185.00
|369763.10
|3670
|2006.08.04 16:02
|buy
|854
|18.50
|1.2882
|1.2843
|1.2962
|3671
|2006.08.04 16:05
|modify
|854
|18.50
|1.2882
|1.2883
|1.2962
|3672
|2006.08.04 16:06
|s/l
|854
|18.50
|1.2883
|1.2883
|1.2962
|185.00
|369948.10
|3673
|2006.08.04 16:06
|buy
|855
|18.50
|1.2882
|1.2843
|1.2962
|3674
|2006.08.04 16:06
|modify
|855
|18.50
|1.2882
|1.2884
|1.2962
|3675
|2006.08.04 16:06
|s/l
|855
|18.50
|1.2884
|1.2884
|1.2962
|370.00
|370318.10
|3676
|2006.08.04 16:06
|buy
|856
|18.50
|1.2882
|1.2843
|1.2962
|3677
|2006.08.04 16:33
|modify
|856
|18.50
|1.2882
|1.2882
|1.2962
|3678
|2006.08.04 16:33
|modify
|856
|18.50
|1.2882
|1.2883
|1.2962
|3679
|2006.08.04 16:55
|modify
|856
|18.50
|1.2882
|1.2884
|1.2962
|3680
|2006.08.04 16:55
|modify
|856
|18.50
|1.2882
|1.2885
|1.2962
|3681
|2006.08.04 16:55
|modify
|856
|18.50
|1.2882
|1.2886
|1.2962
|3682
|2006.08.04 16:55
|modify
|856
|18.50
|1.2882
|1.2887
|1.2962
|3683
|2006.08.04 18:29
|s/l
|856
|18.50
|1.2887
|1.2887
|1.2962
|925.00
|371243.10
|3684
|2006.08.04 18:29
|buy
|857
|18.60
|1.2885
|1.2846
|1.2965
|3685
|2006.08.07 20:09
|s/l
|857
|18.60
|1.2846
|1.2846
|1.2965
|-7382.18
|363860.91
|3686
|2006.08.07 20:09
|buy
|858
|18.20
|1.2839
|1.2800
|1.2919
|3687
|2006.08.08 21:01
|modify
|858
|18.20
|1.2839
|1.2839
|1.2919
|3688
|2006.08.08 21:01
|modify
|858
|18.20
|1.2839
|1.2840
|1.2919
|3689
|2006.08.08 21:01
|modify
|858
|18.20
|1.2839
|1.2841
|1.2919
|3690
|2006.08.08 21:01
|modify
|858
|18.20
|1.2839
|1.2842
|1.2919
|3691
|2006.08.08 21:01
|modify
|858
|18.20
|1.2839
|1.2843
|1.2919
|3692
|2006.08.08 21:02
|modify
|858
|18.20
|1.2839
|1.2844
|1.2919
|3693
|2006.08.08 21:19
|s/l
|858
|18.20
|1.2844
|1.2844
|1.2919
|784.57
|364645.49
|3694
|2006.08.08 21:19
|buy
|859
|18.20
|1.2845
|1.2806
|1.2925
|3695
|2006.08.09 01:30
|s/l
|859
|18.20
|1.2806
|1.2806
|1.2925
|-7223.43
|357422.06
|3696
|2006.08.09 01:30
|buy
|860
|17.90
|1.2785
|1.2746
|1.2865
|3697
|2006.08.09 08:00
|modify
|860
|17.90
|1.2785
|1.2790
|1.2865
|3698
|2006.08.09 08:01
|modify
|860
|17.90
|1.2785
|1.2791
|1.2865
|3699
|2006.08.09 08:02
|modify
|860
|17.90
|1.2785
|1.2792
|1.2865
|3700
|2006.08.09 08:07
|modify
|860
|17.90
|1.2785
|1.2793
|1.2865
|3701
|2006.08.09 08:08
|modify
|860
|17.90
|1.2785
|1.2795
|1.2865
|3702
|2006.08.09 08:14
|modify
|860
|17.90
|1.2785
|1.2799
|1.2865
|3703
|2006.08.09 08:29
|s/l
|860
|17.90
|1.2799
|1.2799
|1.2865
|2505.92
|359927.98
|3704
|2006.08.09 08:29
|buy
|861
|18.00
|1.2798
|1.2759
|1.2878
|3705
|2006.08.09 08:30
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2806
|1.2878
|3706
|2006.08.09 09:00
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2812
|1.2878
|3707
|2006.08.09 09:00
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2815
|1.2878
|3708
|2006.08.09 09:03
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2816
|1.2878
|3709
|2006.08.09 09:09
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2817
|1.2878
|3710
|2006.08.09 09:12
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2819
|1.2878
|3711
|2006.08.09 09:17
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2820
|1.2878
|3712
|2006.08.09 09:18
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2821
|1.2878
|3713
|2006.08.09 09:29
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2827
|1.2878
|3714
|2006.08.09 09:30
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2828
|1.2878
|3715
|2006.08.09 10:02
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2829
|1.2878
|3716
|2006.08.09 10:03
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2830
|1.2878
|3717
|2006.08.09 10:04
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2831
|1.2878
|3718
|2006.08.09 10:04
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2833
|1.2878
|3719
|2006.08.09 10:05
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2834
|1.2878
|3720
|2006.08.09 10:06
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2838
|1.2878
|3721
|2006.08.09 10:07
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2842
|1.2878
|3722
|2006.08.09 10:08
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2843
|1.2878
|3723
|2006.08.09 10:09
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2844
|1.2878
|3724
|2006.08.09 10:14
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2846
|1.2878
|3725
|2006.08.09 10:20
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2847
|1.2878
|3726
|2006.08.09 10:40
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2848
|1.2878
|3727
|2006.08.09 10:41
|modify
|861
|18.00
|1.2798
|1.2852
|1.2878
|3728
|2006.08.09 10:59
|s/l
|861
|18.00
|1.2852
|1.2852
|1.2878
|9720.00
|369647.98
|3729
|2006.08.09 10:59
|buy
|862
|18.50
|1.2846
|1.2807
|1.2926
|3730
|2006.08.09 11:29
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2849
|1.2926
|3731
|2006.08.09 11:39
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2850
|1.2926
|3732
|2006.08.09 11:40
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2851
|1.2926
|3733
|2006.08.09 11:57
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2852
|1.2926
|3734
|2006.08.09 11:57
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2853
|1.2926
|3735
|2006.08.09 11:58
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2854
|1.2926
|3736
|2006.08.09 11:58
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2855
|1.2926
|3737
|2006.08.09 11:58
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2856
|1.2926
|3738
|2006.08.09 11:58
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2857
|1.2926
|3739
|2006.08.09 12:33
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2858
|1.2926
|3740
|2006.08.09 12:33
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2859
|1.2926
|3741
|2006.08.09 12:33
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2860
|1.2926
|3742
|2006.08.09 12:34
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2862
|1.2926
|3743
|2006.08.09 12:35
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2865
|1.2926
|3744
|2006.08.09 12:43
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2866
|1.2926
|3745
|2006.08.09 12:44
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2871
|1.2926
|3746
|2006.08.09 12:45
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2875
|1.2926
|3747
|2006.08.09 12:46
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2876
|1.2926
|3748
|2006.08.09 13:59
|modify
|862
|18.50
|1.2846
|1.2880
|1.2926
|3749
|2006.08.09 14:35
|s/l
|862
|18.50
|1.2880
|1.2880
|1.2926
|6290.00
|375937.98
|3750
|2006.08.09 14:35
|buy
|863
|18.80
|1.2882
|1.2843
|1.2962
|3751
|2006.08.10 09:03
|modify
|863
|18.80
|1.2882
|1.2882
|1.2962
|3752
|2006.08.10 09:03
|modify
|863
|18.80
|1.2882
|1.2883
|1.2962
|3753
|2006.08.10 09:03
|modify
|863
|18.80
|1.2882
|1.2884
|1.2962
|3754
|2006.08.10 09:03
|modify
|863
|18.80
|1.2882
|1.2885
|1.2962
|3755
|2006.08.10 09:30
|s/l
|863
|18.80
|1.2885
|1.2885
|1.2962
|175.34
|376113.32
|3756
|2006.08.10 09:30
|sell
|864
|18.80
|1.2884
|1.2921
|1.2809
|3757
|2006.08.10 10:30
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2881
|1.2809
|3758
|2006.08.10 10:30
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2880
|1.2809
|3759
|2006.08.10 10:30
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2879
|1.2809
|3760
|2006.08.10 10:31
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2878
|1.2809
|3761
|2006.08.10 10:31
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2877
|1.2809
|3762
|2006.08.10 13:30
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2876
|1.2809
|3763
|2006.08.10 13:59
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2875
|1.2809
|3764
|2006.08.10 15:30
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2853
|1.2809
|3765
|2006.08.10 15:30
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2852
|1.2809
|3766
|2006.08.10 15:34
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2851
|1.2809
|3767
|2006.08.10 15:34
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2850
|1.2809
|3768
|2006.08.10 15:34
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2849
|1.2809
|3769
|2006.08.10 15:36
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2848
|1.2809
|3770
|2006.08.10 15:37
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2847
|1.2809
|3771
|2006.08.10 15:37
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2846
|1.2809
|3772
|2006.08.10 15:38
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2845
|1.2809
|3773
|2006.08.10 15:39
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2844
|1.2809
|3774
|2006.08.10 16:59
|modify
|864
|18.80
|1.2884
|1.2839
|1.2809
|3775
|2006.08.10 17:29
|t/p
|864
|18.80
|1.2809
|1.2839
|1.2809
|14100.00
|390213.32
|3776
|2006.08.10 17:29
|buy
|865
|19.50
|1.2782
|1.2743
|1.2862
|3777
|2006.08.11 15:30
|s/l
|865
|19.50
|1.2743
|1.2743
|1.2862
|-7739.39
|382473.93
|3778
|2006.08.11 20:00
|sell
|866
|19.10
|1.2732
|1.2769
|1.2657
|3779
|2006.08.15 15:01
|s/l
|866
|19.10
|1.2769
|1.2769
|1.2657
|-6903.60
|375570.33
|3780
|2006.08.15 15:01
|sell
|867
|13.40
|1.2770
|1.2807
|1.2695
|3781
|2006.08.15 15:01
|modify
|867
|13.40
|1.2770
|1.2749
|1.2695
|3782
|2006.08.15 15:29
|modify
|867
|13.40
|1.2770
|1.2744
|1.2695
|3783
|2006.08.15 15:30
|s/l
|867
|13.40
|1.2744
|1.2744
|1.2695
|3483.93
|379054.26
|3784
|2006.08.15 15:30
|sell
|868
|19.00
|1.2785
|1.2822
|1.2710
|3785
|2006.08.16 14:31
|s/l
|868
|19.00
|1.2822
|1.2822
|1.2710
|-6948.80
|372105.47
|3786
|2006.08.16 14:31
|sell
|869
|18.60
|1.2821
|1.2858
|1.2746
|3787
|2006.08.16 14:31
|modify
|869
|18.60
|1.2821
|1.2813
|1.2746
|3788
|2006.08.16 14:59
|modify
|869
|18.60
|1.2821
|1.2806
|1.2746
|3789
|2006.08.16 15:00
|s/l
|869
|18.60
|1.2806
|1.2806
|1.2746
|2789.93
|374895.40
|3790
|2006.08.16 15:00
|sell
|870
|18.70
|1.2841
|1.2878
|1.2766
|3791
|2006.08.16 15:01
|modify
|870
|18.70
|1.2841
|1.2822
|1.2766
|3792
|2006.08.16 15:01
|s/l
|870
|18.70
|1.2822
|1.2822
|1.2766
|3553.10
|378448.50
|3793
|2006.08.16 15:01
|sell
|871
|18.90
|1.2843
|1.2880
|1.2768
|3794
|2006.08.16 15:02
|modify
|871
|18.90
|1.2843
|1.2822
|1.2768
|3795
|2006.08.16 15:02
|s/l
|871
|18.90
|1.2822
|1.2822
|1.2768
|3968.94
|382417.44
|3796
|2006.08.16 15:02
|sell
|872
|19.10
|1.2843
|1.2880
|1.2768
|3797
|2006.08.16 15:04
|modify
|872
|19.10
|1.2843
|1.2822
|1.2768
|3798
|2006.08.16 15:04
|s/l
|872
|19.10
|1.2822
|1.2822
|1.2768
|4010.94
|386428.38
|3799
|2006.08.16 15:04
|sell
|873
|19.30
|1.2840
|1.2877
|1.2765
|3800
|2006.08.16 15:05
|modify
|873
|19.30
|1.2840
|1.2822
|1.2765
|3801
|2006.08.16 15:05
|s/l
|873
|19.30
|1.2822
|1.2822
|1.2765
|3474.08
|389902.46
|3802
|2006.08.16 15:05
|sell
|874
|19.50
|1.2842
|1.2879
|1.2767
|3803
|2006.08.16 15:06
|modify
|874
|19.50
|1.2842
|1.2822
|1.2767
|3804
|2006.08.16 15:06
|s/l
|874
|19.50
|1.2822
|1.2822
|1.2767
|3899.91
|393802.37
|3805
|2006.08.16 15:06
|sell
|875
|19.70
|1.2844
|1.2881
|1.2769
|3806
|2006.08.16 15:07
|modify
|875
|19.70
|1.2844
|1.2822
|1.2769
|3807
|2006.08.16 15:07
|s/l
|875
|19.70
|1.2822
|1.2822
|1.2769
|4333.97
|398136.34
|3808
|2006.08.16 15:07
|sell
|876
|19.90
|1.2847
|1.2884
|1.2772
|3809
|2006.08.16 15:08
|modify
|876
|19.90
|1.2847
|1.2822
|1.2772
|3810
|2006.08.16 15:08
|s/l
|876
|19.90
|1.2822
|1.2822
|1.2772
|4975.07
|403111.41
|3811
|2006.08.16 15:08
|sell
|877
|20.20
|1.2846
|1.2883
|1.2771
|3812
|2006.08.16 15:09
|modify
|877
|20.20
|1.2846
|1.2822
|1.2771
|3813
|2006.08.16 15:09
|s/l
|877
|20.20
|1.2822
|1.2822
|1.2771
|4848.04
|407959.45
|3814
|2006.08.16 15:09
|sell
|878
|20.40
|1.2844
|1.2881
|1.2769
|3815
|2006.08.16 15:10
|modify
|878
|20.40
|1.2844
|1.2822
|1.2769
|3816
|2006.08.16 15:10
|s/l
|878
|20.40
|1.2822
|1.2822
|1.2769
|4487.97
|412447.42
|3817
|2006.08.16 15:10
|sell
|879
|20.60
|1.2842
|1.2879
|1.2767
|3818
|2006.08.16 15:11
|modify
|879
|20.60
|1.2842
|1.2822
|1.2767
|3819
|2006.08.16 15:11
|s/l
|879
|20.60
|1.2822
|1.2822
|1.2767
|4119.90
|416567.32
|3820
|2006.08.16 15:11
|sell
|880
|20.80
|1.2843
|1.2880
|1.2768
|3821
|2006.08.16 15:14
|modify
|880
|20.80
|1.2843
|1.2822
|1.2768
|3822
|2006.08.16 15:14
|s/l
|880
|20.80
|1.2822
|1.2822
|1.2768
|4367.94
|420935.26
|3823
|2006.08.16 15:14
|sell
|881
|21.00
|1.2843
|1.2880
|1.2768
|3824
|2006.08.16 15:15
|modify
|881
|21.00
|1.2843
|1.2822
|1.2768
|3825
|2006.08.16 15:15
|s/l
|881
|21.00
|1.2822
|1.2822
|1.2768
|4409.94
|425345.20
|3826
|2006.08.16 15:15
|sell
|882
|21.30
|1.2843
|1.2880
|1.2768
|3827
|2006.08.16 15:15
|modify
|882
|21.30
|1.2843
|1.2822
|1.2768
|3828
|2006.08.16 15:29
|modify
|882
|21.30
|1.2843
|1.2816
|1.2768
|3829
|2006.08.16 15:30
|s/l
|882
|21.30
|1.2816
|1.2816
|1.2768
|5750.94
|431096.14
|3830
|2006.08.16 15:30
|sell
|883
|21.60
|1.2855
|1.2892
|1.2780
|3831
|2006.08.17 20:29
|modify
|883
|21.60
|1.2855
|1.2847
|1.2780
|3832
|2006.08.17 20:30
|modify
|883
|21.60
|1.2855
|1.2839
|1.2780
|3833
|2006.08.17 20:30
|modify
|883
|21.60
|1.2855
|1.2838
|1.2780
|3834
|2006.08.18 08:09
|s/l
|883
|21.60
|1.2838
|1.2838
|1.2780
|4041.69
|435137.82
|3835
|2006.08.21 20:00
|buy
|884
|21.80
|1.2909
|1.2870
|1.2989
|3836
|2006.08.22 01:00
|s/l
|884
|21.80
|1.2870
|1.2870
|1.2989
|-8652.24
|426485.59
|3837
|2006.08.22 01:00
|buy
|885
|21.30
|1.2872
|1.2833
|1.2952
|3838
|2006.08.22 13:49
|s/l
|885
|21.30
|1.2833
|1.2833
|1.2952
|-8306.87
|418178.72
|3839
|2006.08.22 13:49
|buy
|886
|14.90
|1.2835
|1.2796
|1.2915
|3840
|2006.08.22 20:29
|s/l
|886
|14.90
|1.2796
|1.2796
|1.2915
|-5811.00
|412367.72
|3841
|2006.08.22 20:29
|buy
|887
|11.80
|1.2794
|1.2755
|1.2874
|3842
|2006.08.23 09:30
|modify
|887
|11.80
|1.2794
|1.2803
|1.2874
|3843
|2006.08.23 09:32
|modify
|887
|11.80
|1.2794
|1.2804
|1.2874
|3844
|2006.08.23 09:33
|modify
|887
|11.80
|1.2794
|1.2807
|1.2874
|3845
|2006.08.23 10:01
|modify
|887
|11.80
|1.2794
|1.2808
|1.2874
|3846
|2006.08.23 10:59
|modify
|887
|11.80
|1.2794
|1.2809
|1.2874
|3847
|2006.08.23 16:00
|modify
|887
|11.80
|1.2794
|1.2811
|1.2874
|3848
|2006.08.23 16:01
|modify
|887
|11.80
|1.2794
|1.2825
|1.2874
|3849
|2006.08.23 16:29
|s/l
|887
|11.80
|1.2825
|1.2825
|1.2874
|3576.68
|415944.40
|3850
|2006.08.23 16:29
|sell
|888
|20.80
|1.2823
|1.2860
|1.2748
|3851
|2006.08.23 17:30
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2818
|1.2748
|3852
|2006.08.23 17:30
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2812
|1.2748
|3853
|2006.08.23 17:30
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2811
|1.2748
|3854
|2006.08.23 18:29
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2810
|1.2748
|3855
|2006.08.23 18:29
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2809
|1.2748
|3856
|2006.08.23 18:36
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2808
|1.2748
|3857
|2006.08.23 18:37
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2807
|1.2748
|3858
|2006.08.23 18:39
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2806
|1.2748
|3859
|2006.08.23 19:44
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2805
|1.2748
|3860
|2006.08.23 19:54
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2803
|1.2748
|3861
|2006.08.23 19:55
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2802
|1.2748
|3862
|2006.08.24 01:30
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2801
|1.2748
|3863
|2006.08.24 01:37
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2800
|1.2748
|3864
|2006.08.24 01:37
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2799
|1.2748
|3865
|2006.08.24 03:52
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2798
|1.2748
|3866
|2006.08.24 04:00
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2789
|1.2748
|3867
|2006.08.24 04:00
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2787
|1.2748
|3868
|2006.08.24 04:03
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2786
|1.2748
|3869
|2006.08.24 04:03
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2784
|1.2748
|3870
|2006.08.24 04:04
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2783
|1.2748
|3871
|2006.08.24 04:04
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2781
|1.2748
|3872
|2006.08.24 04:04
|modify
|888
|20.80
|1.2823
|1.2780
|1.2748
|3873
|2006.08.24 08:13
|s/l
|888
|20.80
|1.2780
|1.2780
|1.2748
|9210.92
|425155.31
|3874
|2006.08.24 08:13
|sell
|889
|21.30
|1.2778
|1.2815
|1.2703
|3875
|2006.08.24 10:31
|s/l
|889
|21.30
|1.2815
|1.2815
|1.2703
|-7881.00
|417274.31
|3876
|2006.08.24 10:31
|sell
|890
|20.90
|1.2814
|1.2851
|1.2739
|3877
|2006.08.24 10:32
|modify
|890
|20.90
|1.2814
|1.2799
|1.2739
|3878
|2006.08.24 10:32
|s/l
|890
|20.90
|1.2799
|1.2799
|1.2739
|3134.93
|420409.24
|3879
|2006.08.24 10:32
|sell
|891
|21.00
|1.2813
|1.2850
|1.2738
|3880
|2006.08.24 10:33
|modify
|891
|21.00
|1.2813
|1.2799
|1.2738
|3881
|2006.08.24 10:33
|s/l
|891
|21.00
|1.2799
|1.2799
|1.2738
|2939.89
|423349.13
|3882
|2006.08.24 10:33
|sell
|892
|21.20
|1.2814
|1.2851
|1.2739
|3883
|2006.08.24 10:34
|modify
|892
|21.20
|1.2814
|1.2799
|1.2739
|3884
|2006.08.24 10:34
|s/l
|892
|21.20
|1.2799
|1.2799
|1.2739
|3179.93
|426529.06
|3885
|2006.08.24 10:34
|sell
|893
|21.30
|1.2813
|1.2850
|1.2738
|3886
|2006.08.24 10:35
|modify
|893
|21.30
|1.2813
|1.2799
|1.2738
|3887
|2006.08.24 10:35
|s/l
|893
|21.30
|1.2799
|1.2799
|1.2738
|2981.89
|429510.95
|3888
|2006.08.24 10:35
|sell
|894
|21.50
|1.2812
|1.2849
|1.2737
|3889
|2006.08.24 10:36
|modify
|894
|21.50
|1.2812
|1.2799
|1.2737
|3890
|2006.08.24 10:36
|s/l
|894
|21.50
|1.2799
|1.2799
|1.2737
|2795.11
|432306.06
|3891
|2006.08.24 10:36
|sell
|895
|21.60
|1.2812
|1.2849
|1.2737
|3892
|2006.08.24 10:37
|modify
|895
|21.60
|1.2812
|1.2799
|1.2737
|3893
|2006.08.24 10:37
|s/l
|895
|21.60
|1.2799
|1.2799
|1.2737
|2808.11
|435114.17
|3894
|2006.08.24 10:37
|sell
|896
|21.80
|1.2812
|1.2849
|1.2737
|3895
|2006.08.24 10:38
|modify
|896
|21.80
|1.2812
|1.2799
|1.2737
|3896
|2006.08.24 10:38
|s/l
|896
|21.80
|1.2799
|1.2799
|1.2737
|2834.11
|437948.28
|3897
|2006.08.24 10:38
|sell
|897
|21.90
|1.2811
|1.2848
|1.2736
|3898
|2006.08.24 10:41
|modify
|897
|21.90
|1.2811
|1.2799
|1.2736
|3899
|2006.08.24 10:41
|s/l
|897
|21.90
|1.2799
|1.2799
|1.2736
|2628.08
|440576.36
|3900
|2006.08.24 10:41
|sell
|898
|22.00
|1.2815
|1.2852
|1.2740
|3901
|2006.08.24 10:42
|modify
|898
|22.00
|1.2815
|1.2799
|1.2740
|3902
|2006.08.24 10:42
|s/l
|898
|22.00
|1.2799
|1.2799
|1.2740
|3519.96
|444096.32
|3903
|2006.08.24 10:42
|sell
|899
|22.20
|1.2816
|1.2853
|1.2741
|3904
|2006.08.24 10:45
|modify
|899
|22.20
|1.2816
|1.2799
|1.2741
|3905
|2006.08.24 10:45
|s/l
|899
|22.20
|1.2799
|1.2799
|1.2741
|3774.00
|447870.32
|3906
|2006.08.24 10:45
|sell
|900
|22.40
|1.2816
|1.2853
|1.2741
|3907
|2006.08.24 10:46
|modify
|900
|22.40
|1.2816
|1.2799
|1.2741
|3908
|2006.08.24 10:46
|s/l
|900
|22.40
|1.2799
|1.2799
|1.2741
|3808.00
|451678.32
|3909
|2006.08.24 10:46
|sell
|901
|22.60
|1.2818
|1.2855
|1.2743
|3910
|2006.08.24 10:47
|modify
|901
|22.60
|1.2818
|1.2799
|1.2743
|3911
|2006.08.24 10:47
|s/l
|901
|22.60
|1.2799
|1.2799
|1.2743
|4294.07
|455972.39
|3912
|2006.08.24 10:47
|sell
|902
|22.80
|1.2820
|1.2857
|1.2745
|3913
|2006.08.24 10:48
|modify
|902
|22.80
|1.2820
|1.2799
|1.2745
|3914
|2006.08.24 10:48
|s/l
|902
|22.80
|1.2799
|1.2799
|1.2745
|4787.88
|460760.27
|3915
|2006.08.24 10:48
|sell
|903
|23.00
|1.2822
|1.2859
|1.2747
|3916
|2006.08.24 10:48
|modify
|903
|23.00
|1.2822
|1.2799
|1.2747
|3917
|2006.08.24 10:59
|modify
|903
|23.00
|1.2822
|1.2786
|1.2747
|3918
|2006.08.24 11:00
|s/l
|903
|23.00
|1.2786
|1.2786
|1.2747
|8279.95
|469040.22
|3919
|2006.08.24 11:00
|sell
|904
|23.50
|1.2829
|1.2866
|1.2754
|3920
|2006.08.24 17:29
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2827
|1.2754
|3921
|2006.08.24 17:59
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2812
|1.2754
|3922
|2006.08.24 18:29
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2801
|1.2754
|3923
|2006.08.24 18:30
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2790
|1.2754
|3924
|2006.08.24 18:33
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2789
|1.2754
|3925
|2006.08.24 18:37
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2788
|1.2754
|3926
|2006.08.24 18:42
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2787
|1.2754
|3927
|2006.08.24 18:43
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2786
|1.2754
|3928
|2006.08.24 18:44
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2785
|1.2754
|3929
|2006.08.24 18:48
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2784
|1.2754
|3930
|2006.08.24 18:59
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2782
|1.2754
|3931
|2006.08.24 22:21
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2780
|1.2754
|3932
|2006.08.24 23:29
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2779
|1.2754
|3933
|2006.08.25 01:29
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2778
|1.2754
|3934
|2006.08.25 01:30
|modify
|904
|23.50
|1.2829
|1.2777
|1.2754
|3935
|2006.08.25 04:54
|s/l
|904
|23.50
|1.2777
|1.2777
|1.2754
|12320.46
|481360.69
|3936
|2006.08.25 04:54
|sell
|905
|24.10
|1.2775
|1.2812
|1.2700
|3937
|2006.08.25 17:00
|modify
|905
|24.10
|1.2775
|1.2769
|1.2700
|3938
|2006.08.25 17:00
|modify
|905
|24.10
|1.2775
|1.2768
|1.2700
|3939
|2006.08.25 17:00
|modify
|905
|24.10
|1.2775
|1.2767
|1.2700
|3940
|2006.08.25 17:07
|s/l
|905
|24.10
|1.2767
|1.2767
|1.2700
|1928.08
|483288.77
|3941
|2006.08.25 17:07
|sell
|906
|24.20
|1.2765
|1.2802
|1.2690
|3942
|2006.08.25 17:29
|modify
|906
|24.20
|1.2765
|1.2760
|1.2690
|3943
|2006.08.25 17:31
|s/l
|906
|24.20
|1.2760
|1.2760
|1.2690
|1210.00
|484498.77
|3944
|2006.08.25 17:31
|sell
|907
|24.20
|1.2777
|1.2814
|1.2702
|3945
|2006.08.25 17:32
|modify
|907
|24.20
|1.2777
|1.2774
|1.2702
|3946
|2006.08.25 17:32
|s/l
|907
|24.20
|1.2774
|1.2774
|1.2702
|725.87
|485224.64
|3947
|2006.08.25 17:32
|sell
|908
|24.30
|1.2774
|1.2811
|1.2699
|3948
|2006.08.25 17:33
|modify
|908
|24.30
|1.2774
|1.2774
|1.2699
|3949
|2006.08.25 17:59
|modify
|908
|24.30
|1.2774
|1.2769
|1.2699
|3950
|2006.08.25 18:03
|s/l
|908
|24.30
|1.2769
|1.2769
|1.2699
|1215.04
|486439.68
|3951
|2006.08.25 18:03
|sell
|909
|24.30
|1.2767
|1.2804
|1.2692
|3952
|2006.08.28 09:26
|s/l
|909
|24.30
|1.2804
|1.2804
|1.2692
|-8887.06
|477552.62
|3953
|2006.08.28 09:26
|sell
|910
|23.90
|1.2808
|1.2845
|1.2733
|3954
|2006.08.28 18:00
|modify
|910
|23.90
|1.2808
|1.2807
|1.2733
|3955
|2006.08.28 18:00
|modify
|910
|23.90
|1.2808
|1.2805
|1.2733
|3956
|2006.08.28 23:30
|modify
|910
|23.90
|1.2808
|1.2801
|1.2733
|3957
|2006.08.28 23:35
|modify
|910
|23.90
|1.2808
|1.2799
|1.2733
|3958
|2006.08.29 02:39
|s/l
|910
|23.90
|1.2799
|1.2799
|1.2733
|2253.19
|479805.81
|3959
|2006.08.29 02:39
|sell
|911
|24.00
|1.2804
|1.2841
|1.2729
|3960
|2006.08.29 17:17
|modify
|911
|24.00
|1.2804
|1.2780
|1.2729
|3961
|2006.08.29 17:44
|modify
|911
|24.00
|1.2804
|1.2778
|1.2729
|3962
|2006.08.29 17:45
|modify
|911
|24.00
|1.2804
|1.2777
|1.2729
|3963
|2006.08.29 20:01
|s/l
|911
|24.00
|1.2777
|1.2777
|1.2729
|6480.09
|486285.90
|3964
|2006.09.01 00:00
|buy
|912
|24.30
|1.2809
|1.2770
|1.2889
|3965
|2006.09.01 15:30
|s/l
|912
|24.30
|1.2770
|1.2770
|1.2889
|-9476.92
|476808.98
|3966
|2006.09.01 15:30
|buy
|913
|23.80
|1.2770
|1.2731
|1.2850
|3967
|2006.09.01 16:40
|modify
|913
|23.80
|1.2770
|1.2771
|1.2850
|3968
|2006.09.01 16:48
|modify
|913
|23.80
|1.2770
|1.2777
|1.2850
|3969
|2006.09.01 16:58
|modify
|913
|23.80
|1.2770
|1.2783
|1.2850
|3970
|2006.09.01 16:59
|s/l
|913
|23.80
|1.2783
|1.2783
|1.2850
|3094.00
|479902.98
|3971
|2006.09.01 16:59
|buy
|914
|24.00
|1.2780
|1.2741
|1.2860
|3972
|2006.09.01 16:59
|modify
|914
|24.00
|1.2780
|1.2784
|1.2860
|3973
|2006.09.01 16:59
|s/l
|914
|24.00
|1.2784
|1.2784
|1.2860
|960.00
|480862.98
|3974
|2006.09.01 16:59
|buy
|915
|24.00
|1.2780
|1.2741
|1.2860
|3975
|2006.09.01 17:01
|modify
|915
|24.00
|1.2780
|1.2785
|1.2860
|3976
|2006.09.01 17:21
|modify
|915
|24.00
|1.2780
|1.2787
|1.2860
|3977
|2006.09.01 17:29
|s/l
|915
|24.00
|1.2787
|1.2787
|1.2860
|1680.00
|482542.98
|3978
|2006.09.01 17:29
|buy
|916
|24.10
|1.2781
|1.2742
|1.2861
|3979
|2006.09.01 17:30
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2784
|1.2861
|3980
|2006.09.01 17:31
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2785
|1.2861
|3981
|2006.09.01 17:32
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2786
|1.2861
|3982
|2006.09.01 17:32
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2787
|1.2861
|3983
|2006.09.01 17:36
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2788
|1.2861
|3984
|2006.09.01 17:36
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2790
|1.2861
|3985
|2006.09.01 17:36
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2791
|1.2861
|3986
|2006.09.01 17:37
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2792
|1.2861
|3987
|2006.09.01 17:39
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2794
|1.2861
|3988
|2006.09.01 17:52
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2797
|1.2861
|3989
|2006.09.01 17:56
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2806
|1.2861
|3990
|2006.09.01 17:57
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2808
|1.2861
|3991
|2006.09.01 17:59
|modify
|916
|24.10
|1.2781
|1.2812
|1.2861
|3992
|2006.09.01 17:59
|s/l
|916
|24.10
|1.2812
|1.2812
|1.2861
|7471.00
|490013.98
|3993
|2006.09.01 17:59
|buy
|917
|24.50
|1.2813
|1.2774
|1.2893
|3994
|2006.09.01 18:01
|modify
|917
|24.50
|1.2813
|1.2814
|1.2893
|3995
|2006.09.01 18:02
|s/l
|917
|24.50
|1.2814
|1.2814
|1.2893
|245.00
|490258.98
|3996
|2006.09.01 18:02
|buy
|918
|24.50
|1.2815
|1.2776
|1.2895
|3997
|2006.09.01 18:02
|modify
|918
|24.50
|1.2815
|1.2821
|1.2895
|3998
|2006.09.01 18:03
|s/l
|918
|24.50
|1.2821
|1.2821
|1.2895
|1470.00
|491728.98
|3999
|2006.09.01 18:03
|buy
|919
|24.60
|1.2815
|1.2776
|1.2895
|4000
|2006.09.01 18:03
|modify
|919
|24.60
|1.2815
|1.2823
|1.2895
|4001
|2006.09.01 18:04
|s/l
|919
|24.60
|1.2823
|1.2823
|1.2895
|1968.00
|493696.98
|4002
|2006.09.01 18:04
|buy
|920
|24.70
|1.2815
|1.2776
|1.2895
|4003
|2006.09.01 18:04
|modify
|920
|24.70
|1.2815
|1.2821
|1.2895
|4004
|2006.09.01 18:05
|s/l
|920
|24.70
|1.2821
|1.2821
|1.2895
|1482.00
|495178.98
|4005
|2006.09.01 18:05
|buy
|921
|24.80
|1.2815
|1.2776
|1.2895
|4006
|2006.09.01 18:05
|modify
|921
|24.80
|1.2815
|1.2816
|1.2895
|4007
|2006.09.01 18:06
|s/l
|921
|24.80
|1.2816
|1.2816
|1.2895
|248.00
|495426.98
|4008
|2006.09.01 18:06
|buy
|922
|24.80
|1.2815
|1.2776
|1.2895
|4009
|2006.09.01 18:06
|modify
|922
|24.80
|1.2815
|1.2817
|1.2895
|4010
|2006.09.01 18:19
|s/l
|922
|24.80
|1.2817
|1.2817
|1.2895
|496.00
|495922.98
|4011
|2006.09.01 18:19
|buy
|923
|24.80
|1.2815
|1.2776
|1.2895
|4012
|2006.09.01 18:19
|modify
|923
|24.80
|1.2815
|1.2819
|1.2895
|4013
|2006.09.01 18:20
|s/l
|923
|24.80
|1.2819
|1.2819
|1.2895
|992.00
|496914.98
|4014
|2006.09.01 18:20
|buy
|924
|24.80
|1.2815
|1.2776
|1.2895
|4015
|2006.09.01 18:20
|modify
|924
|24.80
|1.2815
|1.2820
|1.2895
|4016
|2006.09.01 18:22
|s/l
|924
|24.80
|1.2820
|1.2820
|1.2895
|1240.00
|498154.98
|4017
|2006.09.01 18:22
|buy
|925
|24.90
|1.2815
|1.2776
|1.2895
|4018
|2006.09.01 18:22
|modify
|925
|24.90
|1.2815
|1.2821
|1.2895
|4019
|2006.09.01 18:29
|s/l
|925
|24.90
|1.2821
|1.2821
|1.2895
|1494.00
|499648.98
|4020
|2006.09.01 18:29
|buy
|926
|25.00
|1.2815
|1.2776
|1.2895
|4021
|2006.09.01 18:30
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2816
|1.2895
|4022
|2006.09.01 19:00
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2817
|1.2895
|4023
|2006.09.01 19:59
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2818
|1.2895
|4024
|2006.09.01 22:11
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2819
|1.2895
|4025
|2006.09.01 22:12
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2820
|1.2895
|4026
|2006.09.01 22:32
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2821
|1.2895
|4027
|2006.09.04 00:00
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2823
|1.2895
|4028
|2006.09.04 00:01
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2824
|1.2895
|4029
|2006.09.04 00:03
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2825
|1.2895
|4030
|2006.09.04 00:08
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2826
|1.2895
|4031
|2006.09.04 00:12
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2827
|1.2895
|4032
|2006.09.04 01:00
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2828
|1.2895
|4033
|2006.09.04 01:01
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2829
|1.2895
|4034
|2006.09.04 01:03
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2832
|1.2895
|4035
|2006.09.04 01:05
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2833
|1.2895
|4036
|2006.09.04 01:34
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2834
|1.2895
|4037
|2006.09.04 02:42
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2835
|1.2895
|4038
|2006.09.04 02:43
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2836
|1.2895
|4039
|2006.09.04 03:05
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2837
|1.2895
|4040
|2006.09.04 03:13
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2838
|1.2895
|4041
|2006.09.04 03:16
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2840
|1.2895
|4042
|2006.09.04 03:17
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2841
|1.2895
|4043
|2006.09.04 03:18
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2843
|1.2895
|4044
|2006.09.04 05:55
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2844
|1.2895
|4045
|2006.09.04 06:47
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2845
|1.2895
|4046
|2006.09.04 06:50
|modify
|926
|25.00
|1.2815
|1.2846
|1.2895
|4047
|2006.09.04 11:59
|s/l
|926
|25.00
|1.2846
|1.2846
|1.2895
|7577.71
|507226.69
|4048
|2006.09.04 11:59
|sell
|927
|25.40
|1.2846
|1.2883
|1.2771
|4049
|2006.09.05 14:30
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2835
|1.2771
|4050
|2006.09.05 14:49
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2834
|1.2771
|4051
|2006.09.05 14:49
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2833
|1.2771
|4052
|2006.09.05 14:52
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2832
|1.2771
|4053
|2006.09.05 15:20
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2831
|1.2771
|4054
|2006.09.05 15:22
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2830
|1.2771
|4055
|2006.09.05 15:23
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2829
|1.2771
|4056
|2006.09.05 16:30
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2828
|1.2771
|4057
|2006.09.05 16:30
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2827
|1.2771
|4058
|2006.09.05 16:30
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2826
|1.2771
|4059
|2006.09.05 16:30
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2825
|1.2771
|4060
|2006.09.05 16:30
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2824
|1.2771
|4061
|2006.09.05 16:30
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2823
|1.2771
|4062
|2006.09.05 16:31
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2822
|1.2771
|4063
|2006.09.05 16:31
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2821
|1.2771
|4064
|2006.09.05 16:31
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2820
|1.2771
|4065
|2006.09.05 16:31
|modify
|927
|25.40
|1.2846
|1.2819
|1.2771
|4066
|2006.09.05 17:14
|s/l
|927
|25.40
|1.2819
|1.2819
|1.2771
|6966.65
|514193.34
|4067
|2006.09.06 15:00
|sell
|928
|25.70
|1.2787
|1.2824
|1.2712
|4068
|2006.09.07 02:24
|s/l
|928
|25.70
|1.2824
|1.2824
|1.2712
|-9179.22
|505014.12
|4069
|2006.09.07 02:24
|sell
|929
|25.30
|1.2822
|1.2859
|1.2747
|4070
|2006.09.07 10:30
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2821
|1.2747
|4071
|2006.09.07 10:43
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2819
|1.2747
|4072
|2006.09.07 10:44
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2818
|1.2747
|4073
|2006.09.07 10:44
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2817
|1.2747
|4074
|2006.09.07 11:30
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2809
|1.2747
|4075
|2006.09.07 11:30
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2808
|1.2747
|4076
|2006.09.07 11:30
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2807
|1.2747
|4077
|2006.09.07 11:34
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2806
|1.2747
|4078
|2006.09.07 11:34
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2804
|1.2747
|4079
|2006.09.07 11:34
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2802
|1.2747
|4080
|2006.09.07 11:59
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2798
|1.2747
|4081
|2006.09.07 12:00
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2797
|1.2747
|4082
|2006.09.07 13:59
|modify
|929
|25.30
|1.2822
|1.2775
|1.2747
|4083
|2006.09.07 14:00
|t/p
|929
|25.30
|1.2747
|1.2775
|1.2747
|18975.00
|523989.12
|4084
|2006.09.07 14:00
|sell
|930
|26.20
|1.2731
|1.2768
|1.2656
|4085
|2006.09.07 15:31
|modify
|930
|26.20
|1.2731
|1.2731
|1.2656
|4086
|2006.09.07 15:31
|modify
|930
|26.20
|1.2731
|1.2730
|1.2656
|4087
|2006.09.07 15:56
|s/l
|930
|26.20
|1.2730
|1.2730
|1.2656
|262.05
|524251.17
|4088
|2006.09.07 15:56
|sell
|931
|26.20
|1.2728
|1.2765
|1.2653
|4089
|2006.09.08 09:34
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2728
|1.2653
|4090
|2006.09.08 14:26
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2727
|1.2653
|4091
|2006.09.08 14:26
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2726
|1.2653
|4092
|2006.09.08 14:26
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2723
|1.2653
|4093
|2006.09.08 14:29
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2722
|1.2653
|4094
|2006.09.08 14:29
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2721
|1.2653
|4095
|2006.09.08 14:29
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2720
|1.2653
|4096
|2006.09.08 15:30
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2696
|1.2653
|4097
|2006.09.08 15:30
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2695
|1.2653
|4098
|2006.09.08 15:30
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2694
|1.2653
|4099
|2006.09.08 15:33
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2693
|1.2653
|4100
|2006.09.08 16:05
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2692
|1.2653
|4101
|2006.09.08 16:05
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2691
|1.2653
|4102
|2006.09.08 16:06
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2690
|1.2653
|4103
|2006.09.08 16:13
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2689
|1.2653
|4104
|2006.09.08 16:14
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2688
|1.2653
|4105
|2006.09.08 16:14
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2687
|1.2653
|4106
|2006.09.08 16:14
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2685
|1.2653
|4107
|2006.09.08 16:15
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2684
|1.2653
|4108
|2006.09.08 16:15
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2683
|1.2653
|4109
|2006.09.11 03:30
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2681
|1.2653
|4110
|2006.09.11 03:31
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2680
|1.2653
|4111
|2006.09.11 03:59
|modify
|931
|26.20
|1.2728
|1.2679
|1.2653
|4112
|2006.09.11 06:57
|s/l
|931
|26.20
|1.2679
|1.2679
|1.2653
|13062.14
|537313.31
|4113
|2006.09.11 06:57
|sell
|932
|26.90
|1.2677
|1.2714
|1.2602
|4114
|2006.09.11 10:21
|s/l
|932
|26.90
|1.2714
|1.2714
|1.2602
|-9953.00
|527360.31
|4115
|2006.09.11 10:21
|sell
|933
|26.40
|1.2713
|1.2750
|1.2638
|4116
|2006.09.11 10:29
|modify
|933
|26.40
|1.2713
|1.2705
|1.2638
|4117
|2006.09.11 10:32
|s/l
|933
|26.40
|1.2705
|1.2705
|1.2638
|2111.89
|529472.20
|4118
|2006.09.11 10:32
|sell
|934
|26.50
|1.2710
|1.2747
|1.2635
|4119
|2006.09.11 17:02
|modify
|934
|26.50
|1.2710
|1.2710
|1.2635
|4120
|2006.09.11 17:03
|modify
|934
|26.50
|1.2710
|1.2709
|1.2635
|4121
|2006.09.11 17:03
|modify
|934
|26.50
|1.2710
|1.2708
|1.2635
|4122
|2006.09.11 17:04
|modify
|934
|26.50
|1.2710
|1.2707
|1.2635
|4123
|2006.09.12 00:52
|s/l
|934
|26.50
|1.2707
|1.2707
|1.2635
|908.42
|530380.63
|4124
|2006.09.12 00:52
|sell
|935
|26.50
|1.2706
|1.2743
|1.2631
|4125
|2006.09.12 19:00
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2705
|1.2631
|4126
|2006.09.12 20:04
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2704
|1.2631
|4127
|2006.09.13 02:30
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2703
|1.2631
|4128
|2006.09.13 03:11
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2702
|1.2631
|4129
|2006.09.13 03:12
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2701
|1.2631
|4130
|2006.09.13 03:13
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2700
|1.2631
|4131
|2006.09.13 03:14
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2699
|1.2631
|4132
|2006.09.13 03:14
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2698
|1.2631
|4133
|2006.09.13 03:14
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2697
|1.2631
|4134
|2006.09.13 03:14
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2695
|1.2631
|4135
|2006.09.13 03:14
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2694
|1.2631
|4136
|2006.09.13 03:18
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2693
|1.2631
|4137
|2006.09.13 03:19
|modify
|935
|26.50
|1.2706
|1.2692
|1.2631
|4138
|2006.09.13 06:25
|s/l
|935
|26.50
|1.2692
|1.2692
|1.2631
|3823.25
|534203.88
|4139
|2006.09.13 06:25
|sell
|936
|26.70
|1.2690
|1.2727
|1.2615
|4140
|2006.09.14 13:32
|s/l
|936
|26.70
|1.2727
|1.2727
|1.2615
|-9536.23
|524667.65
|4141
|2006.09.14 13:32
|sell
|937
|26.20
|1.2725
|1.2762
|1.2650
|4142
|2006.09.15 11:38
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2725
|1.2650
|4143
|2006.09.15 12:30
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2713
|1.2650
|4144
|2006.09.15 12:32
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2712
|1.2650
|4145
|2006.09.15 12:35
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2711
|1.2650
|4146
|2006.09.15 12:35
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2710
|1.2650
|4147
|2006.09.15 12:36
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2709
|1.2650
|4148
|2006.09.15 12:38
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2708
|1.2650
|4149
|2006.09.15 12:46
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2707
|1.2650
|4150
|2006.09.15 13:00
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2706
|1.2650
|4151
|2006.09.15 13:00
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2705
|1.2650
|4152
|2006.09.15 14:01
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2696
|1.2650
|4153
|2006.09.15 14:30
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2695
|1.2650
|4154
|2006.09.15 14:30
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2693
|1.2650
|4155
|2006.09.15 14:30
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2692
|1.2650
|4156
|2006.09.15 14:30
|modify
|937
|26.20
|1.2725
|1.2691
|1.2650
|4157
|2006.09.15 14:36
|s/l
|937
|26.20
|1.2691
|1.2691
|1.2650
|9020.07
|533687.72
|4158
|2006.09.18 04:00
|sell
|938
|26.70
|1.2642
|1.2679
|1.2567
|4159
|2006.09.18 09:00
|s/l
|938
|26.70
|1.2679
|1.2679
|1.2567
|-9879.00
|523808.72
|4160
|2006.09.18 09:00
|sell
|939
|26.20
|1.2682
|1.2719
|1.2607
|4161
|2006.09.18 12:00
|modify
|939
|26.20
|1.2682
|1.2677
|1.2607
|4162
|2006.09.18 12:57
|modify
|939
|26.20
|1.2682
|1.2676
|1.2607
|4163
|2006.09.18 13:30
|modify
|939
|26.20
|1.2682
|1.2675
|1.2607
|4164
|2006.09.18 15:01
|s/l
|939
|26.20
|1.2675
|1.2675
|1.2607
|1834.10
|525642.82
|4165
|2006.09.18 15:01
|sell
|940
|26.30
|1.2677
|1.2714
|1.2602
|4166
|2006.09.19 03:00
|s/l
|940
|26.30
|1.2714
|1.2714
|1.2602
|-9618.61
|516024.21
|4167
|2006.09.19 03:00
|sell
|941
|25.80
|1.2713
|1.2750
|1.2638
|4168
|2006.09.19 10:29
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2712
|1.2638
|4169
|2006.09.19 10:59
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2699
|1.2638
|4170
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2697
|1.2638
|4171
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2696
|1.2638
|4172
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2695
|1.2638
|4173
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2694
|1.2638
|4174
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2693
|1.2638
|4175
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2692
|1.2638
|4176
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2691
|1.2638
|4177
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2690
|1.2638
|4178
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2689
|1.2638
|4179
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2688
|1.2638
|4180
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2687
|1.2638
|4181
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2686
|1.2638
|4182
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2685
|1.2638
|4183
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2684
|1.2638
|4184
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2683
|1.2638
|4185
|2006.09.19 11:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2682
|1.2638
|4186
|2006.09.19 12:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2676
|1.2638
|4187
|2006.09.19 12:00
|modify
|941
|25.80
|1.2713
|1.2675
|1.2638
|4188
|2006.09.19 14:31
|s/l
|941
|25.80
|1.2675
|1.2675
|1.2638
|9803.89
|525828.10
|4189
|2006.09.19 14:31
|sell
|942
|26.30
|1.2677
|1.2714
|1.2602
|4190
|2006.09.19 16:03
|s/l
|942
|26.30
|1.2714
|1.2714
|1.2602
|-9731.11
|516096.99
|4191
|2006.09.19 16:03
|sell
|943
|25.80
|1.2712
|1.2749
|1.2637
|4192
|2006.09.19 18:00
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2702
|1.2637
|4193
|2006.09.19 18:01
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2701
|1.2637
|4194
|2006.09.19 18:04
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2700
|1.2637
|4195
|2006.09.19 18:04
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2699
|1.2637
|4196
|2006.09.19 18:04
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2698
|1.2637
|4197
|2006.09.19 18:04
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2696
|1.2637
|4198
|2006.09.19 18:04
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2695
|1.2637
|4199
|2006.09.19 18:05
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2693
|1.2637
|4200
|2006.09.19 18:05
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2692
|1.2637
|4201
|2006.09.19 18:59
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2691
|1.2637
|4202
|2006.09.19 19:59
|modify
|943
|25.80
|1.2712
|1.2686
|1.2637
|4203
|2006.09.20 06:36
|s/l
|943
|25.80
|1.2686
|1.2686
|1.2637
|6818.36
|522915.35
|4204
|2006.09.20 06:36
|sell
|944
|26.10
|1.2685
|1.2722
|1.2610
|4205
|2006.09.21 03:52
|s/l
|944
|26.10
|1.2722
|1.2722
|1.2610
|-9322.15
|513593.20
|4206
|2006.09.21 18:35
|buy
|945
|25.70
|1.2787
|1.2748
|1.2867
|4207
|2006.09.21 18:51
|s/l
|945
|25.70
|1.2748
|1.2748
|1.2867
|-10022.90
|503570.30
|4208
|2006.09.21 18:51
|buy
|946
|18.00
|1.2733
|1.2694
|1.2813
|4209
|2006.09.21 18:51
|modify
|946
|18.00
|1.2733
|1.2755
|1.2813
|4210
|2006.09.21 18:59
|s/l
|946
|18.00
|1.2755
|1.2755
|1.2813
|3960.00
|507530.30
|4211
|2006.09.21 18:59
|buy
|947
|25.40
|1.2733
|1.2694
|1.2813
|4212
|2006.09.21 19:00
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2756
|1.2813
|4213
|2006.09.21 19:01
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2757
|1.2813
|4214
|2006.09.21 19:03
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2759
|1.2813
|4215
|2006.09.21 19:29
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2761
|1.2813
|4216
|2006.09.21 20:05
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2762
|1.2813
|4217
|2006.09.21 20:20
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2764
|1.2813
|4218
|2006.09.21 21:00
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2766
|1.2813
|4219
|2006.09.21 21:01
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2767
|1.2813
|4220
|2006.09.21 21:08
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2768
|1.2813
|4221
|2006.09.21 21:12
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2769
|1.2813
|4222
|2006.09.21 21:14
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2770
|1.2813
|4223
|2006.09.21 21:16
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2773
|1.2813
|4224
|2006.09.21 21:39
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2775
|1.2813
|4225
|2006.09.22 07:00
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2776
|1.2813
|4226
|2006.09.22 08:19
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2777
|1.2813
|4227
|2006.09.22 08:20
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2779
|1.2813
|4228
|2006.09.22 08:34
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2780
|1.2813
|4229
|2006.09.22 09:03
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2781
|1.2813
|4230
|2006.09.22 09:03
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2782
|1.2813
|4231
|2006.09.22 09:03
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2783
|1.2813
|4232
|2006.09.22 09:04
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2784
|1.2813
|4233
|2006.09.22 09:04
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2785
|1.2813
|4234
|2006.09.22 09:06
|modify
|947
|25.40
|1.2733
|1.2787
|1.2813
|4235
|2006.09.22 09:30
|t/p
|947
|25.40
|1.2813
|1.2787
|1.2813
|20144.95
|527675.25
|4236
|2006.09.22 09:30
|buy
|948
|26.40
|1.2821
|1.2782
|1.2901
|4237
|2006.09.25 03:59
|s/l
|948
|26.40
|1.2782
|1.2782
|1.2901
|-10478.07
|517197.19
|4238
|2006.09.25 03:59
|buy
|949
|25.90
|1.2784
|1.2745
|1.2864
|4239
|2006.09.25 05:30
|modify
|949
|25.90
|1.2784
|1.2784
|1.2864
|4240
|2006.09.25 05:31
|modify
|949
|25.90
|1.2784
|1.2785
|1.2864
|4241
|2006.09.25 05:33
|modify
|949
|25.90
|1.2784
|1.2786
|1.2864
|4242
|2006.09.25 06:00
|modify
|949
|25.90
|1.2784
|1.2788
|1.2864
|4243
|2006.09.25 06:14
|modify
|949
|25.90
|1.2784
|1.2791
|1.2864
|4244
|2006.09.25 06:35
|modify
|949
|25.90
|1.2784
|1.2796
|1.2864
|4245
|2006.09.25 07:29
|modify
|949
|25.90
|1.2784
|1.2797
|1.2864
|4246
|2006.09.25 10:17
|s/l
|949
|25.90
|1.2797
|1.2797
|1.2864
|3367.00
|520564.19
|4247
|2006.09.26 04:00
|buy
|950
|26.00
|1.2757
|1.2718
|1.2837
|4248
|2006.09.26 11:31
|s/l
|950
|26.00
|1.2718
|1.2718
|1.2837
|-10140.00
|510424.19
|4249
|2006.09.26 11:31
|buy
|951
|25.50
|1.2719
|1.2680
|1.2799
|4250
|2006.09.26 17:00
|s/l
|951
|25.50
|1.2680
|1.2680
|1.2799
|-9945.06
|500479.13
|4251
|2006.09.26 17:00
|sell
|952
|17.90
|1.2675
|1.2712
|1.2600
|4252
|2006.09.27 18:00
|s/l
|952
|17.90
|1.2712
|1.2712
|1.2600
|-6546.43
|493932.69
|4253
|2006.09.27 18:00
|sell
|953
|14.10
|1.2711
|1.2748
|1.2636
|4254
|2006.09.28 17:00
|modify
|953
|14.10
|1.2711
|1.2710
|1.2636
|4255
|2006.09.28 17:00
|modify
|953
|14.10
|1.2711
|1.2709
|1.2636
|4256
|2006.09.28 17:01
|modify
|953
|14.10
|1.2711
|1.2708
|1.2636
|4257
|2006.09.28 21:03
|s/l
|953
|14.10
|1.2708
|1.2708
|1.2636
|603.94
|494536.63
|4258
|2006.09.28 21:03
|sell
|954
|24.70
|1.2708
|1.2745
|1.2633
|4259
|2006.09.29 09:50
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2703
|1.2633
|4260
|2006.09.29 10:00
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2692
|1.2633
|4261
|2006.09.29 10:05
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2691
|1.2633
|4262
|2006.09.29 10:05
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2690
|1.2633
|4263
|2006.09.29 10:05
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2689
|1.2633
|4264
|2006.09.29 10:05
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2688
|1.2633
|4265
|2006.09.29 10:30
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2685
|1.2633
|4266
|2006.09.29 12:00
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2684
|1.2633
|4267
|2006.09.29 14:14
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2683
|1.2633
|4268
|2006.09.29 14:31
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2682
|1.2633
|4269
|2006.09.29 14:32
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2681
|1.2633
|4270
|2006.09.29 14:32
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2680
|1.2633
|4271
|2006.09.29 15:00
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2675
|1.2633
|4272
|2006.09.29 16:01
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2674
|1.2633
|4273
|2006.09.29 16:01
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2673
|1.2633
|4274
|2006.09.29 16:01
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2672
|1.2633
|4275
|2006.09.29 16:01
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2671
|1.2633
|4276
|2006.09.29 16:02
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2670
|1.2633
|4277
|2006.09.29 16:02
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2669
|1.2633
|4278
|2006.09.29 16:02
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2668
|1.2633
|4279
|2006.09.29 16:02
|modify
|954
|24.70
|1.2708
|1.2667
|1.2633
|4280
|2006.09.29 16:45
|s/l
|954
|24.70
|1.2667
|1.2667
|1.2633
|10232.64
|504769.28
|4281
|2006.09.29 16:45
|sell
|955
|25.20
|1.2667
|1.2704
|1.2592
|4282
|2006.09.29 18:29
|s/l
|955
|25.20
|1.2704
|1.2704
|1.2592
|-9324.00
|495445.28
|4283
|2006.09.29 18:29
|sell
|956
|24.80
|1.2703
|1.2740
|1.2628
|4284
|2006.09.29 20:30
|modify
|956
|24.80
|1.2703
|1.2702
|1.2628
|4285
|2006.09.29 21:30
|modify
|956
|24.80
|1.2703
|1.2701
|1.2628
|4286
|2006.09.29 22:13
|modify
|956
|24.80
|1.2703
|1.2700
|1.2628
|4287
|2006.10.02 03:00
|modify
|956
|24.80
|1.2703
|1.2695
|1.2628
|4288
|2006.10.02 03:59
|modify
|956
|24.80
|1.2703
|1.2694
|1.2628
|4289
|2006.10.02 04:00
|modify
|956
|24.80
|1.2703
|1.2688
|1.2628
|4290
|2006.10.02 11:32
|s/l
|956
|24.80
|1.2688
|1.2688
|1.2628
|3826.08
|499271.36
|4291
|2006.10.02 11:32
|sell
|957
|25.00
|1.2686
|1.2723
|1.2611
|4292
|2006.10.02 15:35
|s/l
|957
|25.00
|1.2723
|1.2723
|1.2611
|-9250.00
|490021.36
|4293
|2006.10.02 15:35
|sell
|958
|24.50
|1.2723
|1.2760
|1.2648
|4294
|2006.10.02 15:36
|modify
|958
|24.50
|1.2723
|1.2721
|1.2648
|4295
|2006.10.02 15:36
|s/l
|958
|24.50
|1.2721
|1.2721
|1.2648
|490.01
|490511.37
|4296
|2006.10.02 15:36
|sell
|959
|24.50
|1.2724
|1.2761
|1.2649
|4297
|2006.10.02 15:37
|modify
|959
|24.50
|1.2724
|1.2721
|1.2649
|4298
|2006.10.02 15:37
|s/l
|959
|24.50
|1.2721
|1.2721
|1.2649
|735.05
|491246.42
|4299
|2006.10.02 15:37
|sell
|960
|24.60
|1.2721
|1.2758
|1.2646
|4300
|2006.10.02 15:59
|modify
|960
|24.60
|1.2721
|1.2719
|1.2646
|4301
|2006.10.02 16:00
|s/l
|960
|24.60
|1.2719
|1.2719
|1.2646
|491.93
|491738.35
|4302
|2006.10.02 16:00
|sell
|961
|24.60
|1.2733
|1.2770
|1.2658
|4303
|2006.10.04 10:46
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2733
|1.2658
|4304
|2006.10.04 11:16
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2726
|1.2658
|4305
|2006.10.04 11:30
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2710
|1.2658
|4306
|2006.10.04 11:31
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2709
|1.2658
|4307
|2006.10.04 11:32
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2708
|1.2658
|4308
|2006.10.04 11:58
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2707
|1.2658
|4309
|2006.10.04 12:19
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2706
|1.2658
|4310
|2006.10.04 12:19
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2705
|1.2658
|4311
|2006.10.04 12:22
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2704
|1.2658
|4312
|2006.10.04 13:19
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2703
|1.2658
|4313
|2006.10.04 13:30
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2696
|1.2658
|4314
|2006.10.04 13:36
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2695
|1.2658
|4315
|2006.10.04 14:31
|modify
|961
|24.60
|1.2733
|1.2694
|1.2658
|4316
|2006.10.04 17:29
|s/l
|961
|24.60
|1.2694
|1.2694
|1.2658
|9804.58
|501542.93
|4317
|2006.10.05 20:00
|sell
|962
|25.10
|1.2691
|1.2728
|1.2616
|4318
|2006.10.06 14:30
|modify
|962
|25.10
|1.2691
|1.2691
|1.2616
|4319
|2006.10.06 14:30
|modify
|962
|25.10
|1.2691
|1.2686
|1.2616
|4320
|2006.10.06 14:30
|modify
|962
|25.10
|1.2691
|1.2685
|1.2616
|4321
|2006.10.06 14:32
|modify
|962
|25.10
|1.2691
|1.2684
|1.2616
|4322
|2006.10.06 15:25
|modify
|962
|25.10
|1.2691
|1.2682
|1.2616
|4323
|2006.10.06 15:30
|t/p
|962
|25.10
|1.2616
|1.2682
|1.2616
|18932.37
|520475.30
|4324
|2006.10.06 15:30
|sell
|963
|26.00
|1.2599
|1.2636
|1.2524
|4325
|2006.10.10 11:00
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2588
|1.2524
|4326
|2006.10.10 11:30
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2586
|1.2524
|4327
|2006.10.10 11:30
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2583
|1.2524
|4328
|2006.10.10 13:59
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2578
|1.2524
|4329
|2006.10.10 14:01
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2554
|1.2524
|4330
|2006.10.10 14:59
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2553
|1.2524
|4331
|2006.10.10 15:04
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2552
|1.2524
|4332
|2006.10.10 15:11
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2551
|1.2524
|4333
|2006.10.10 16:00
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2550
|1.2524
|4334
|2006.10.10 16:00
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2549
|1.2524
|4335
|2006.10.10 16:30
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2547
|1.2524
|4336
|2006.10.10 16:30
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2546
|1.2524
|4337
|2006.10.10 16:31
|modify
|963
|26.00
|1.2599
|1.2545
|1.2524
|4338
|2006.10.11 05:59
|s/l
|963
|26.00
|1.2545
|1.2545
|1.2524
|14373.65
|534848.95
|4339
|2006.10.11 05:59
|sell
|964
|26.70
|1.2544
|1.2581
|1.2469
|4340
|2006.10.11 21:00
|modify
|964
|26.70
|1.2544
|1.2540
|1.2469
|4341
|2006.10.11 21:00
|modify
|964
|26.70
|1.2544
|1.2539
|1.2469
|4342
|2006.10.11 21:00
|modify
|964
|26.70
|1.2544
|1.2538
|1.2469
|4343
|2006.10.11 21:00
|modify
|964
|26.70
|1.2544
|1.2537
|1.2469
|4344
|2006.10.11 21:01
|modify
|964
|26.70
|1.2544
|1.2536
|1.2469
|4345
|2006.10.11 21:29
|modify
|964
|26.70
|1.2544
|1.2533
|1.2469
|4346
|2006.10.11 21:30
|modify
|964
|26.70
|1.2544
|1.2532
|1.2469
|4347
|2006.10.12 04:31
|s/l
|964
|26.70
|1.2532
|1.2532
|1.2469
|3546.63
|538395.58
|4348
|2006.10.12 04:31
|sell
|965
|26.90
|1.2530
|1.2567
|1.2455
|4349
|2006.10.13 03:14
|s/l
|965
|26.90
|1.2567
|1.2567
|1.2455
|-9837.87
|528557.70
|4350
|2006.10.13 03:14
|sell
|966
|26.40
|1.2565
|1.2602
|1.2490
|4351
|2006.10.13 15:30
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2542
|1.2490
|4352
|2006.10.13 15:30
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2541
|1.2490
|4353
|2006.10.13 15:47
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2540
|1.2490
|4354
|2006.10.13 15:47
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2539
|1.2490
|4355
|2006.10.13 15:48
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2538
|1.2490
|4356
|2006.10.13 15:48
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2537
|1.2490
|4357
|2006.10.13 15:48
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2536
|1.2490
|4358
|2006.10.13 15:48
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2534
|1.2490
|4359
|2006.10.13 17:01
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2517
|1.2490
|4360
|2006.10.13 17:30
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2515
|1.2490
|4361
|2006.10.13 17:33
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2513
|1.2490
|4362
|2006.10.13 17:35
|modify
|966
|26.40
|1.2565
|1.2512
|1.2490
|4363
|2006.10.13 19:44
|s/l
|966
|26.40
|1.2512
|1.2512
|1.2490
|13992.02
|542549.72
|4364
|2006.10.13 19:44
|sell
|967
|27.10
|1.2510
|1.2547
|1.2435
|4365
|2006.10.17 10:59
|s/l
|967
|27.10
|1.2547
|1.2547
|1.2435
|-9795.03
|532754.69
|4366
|2006.10.17 10:59
|sell
|968
|26.60
|1.2545
|1.2582
|1.2470
|4367
|2006.10.17 12:42
|modify
|968
|26.60
|1.2545
|1.2544
|1.2470
|4368
|2006.10.17 12:47
|modify
|968
|26.60
|1.2545
|1.2543
|1.2470
|4369
|2006.10.17 12:48
|modify
|968
|26.60
|1.2545
|1.2542
|1.2470
|4370
|2006.10.17 15:21
|s/l
|968
|26.60
|1.2542
|1.2542
|1.2470
|798.00
|533552.69
|4371
|2006.10.17 15:21
|sell
|969
|26.70
|1.2541
|1.2578
|1.2466
|4372
|2006.10.18 15:57
|modify
|969
|26.70
|1.2541
|1.2538
|1.2466
|4373
|2006.10.18 16:00
|modify
|969
|26.70
|1.2541
|1.2537
|1.2466
|4374
|2006.10.18 16:02
|modify
|969
|26.70
|1.2541
|1.2536
|1.2466
|4375
|2006.10.18 16:02
|modify
|969
|26.70
|1.2541
|1.2534
|1.2466
|4376
|2006.10.18 16:02
|modify
|969
|26.70
|1.2541
|1.2533
|1.2466
|4377
|2006.10.18 16:07
|modify
|969
|26.70
|1.2541
|1.2532
|1.2466
|4378
|2006.10.18 16:15
|modify
|969
|26.70
|1.2541
|1.2531
|1.2466
|4379
|2006.10.18 16:21
|modify
|969
|26.70
|1.2541
|1.2530
|1.2466
|4380
|2006.10.18 16:27
|modify
|969
|26.70
|1.2541
|1.2529
|1.2466
|4381
|2006.10.18 16:28
|modify
|969
|26.70
|1.2541
|1.2528
|1.2466
|4382
|2006.10.18 20:55
|s/l
|969
|26.70
|1.2528
|1.2528
|1.2466
|3585.12
|537137.81
|4383
|2006.10.19 08:00
|sell
|970
|26.90
|1.2539
|1.2576
|1.2464
|4384
|2006.10.19 12:00
|s/l
|970
|26.90
|1.2576
|1.2576
|1.2464
|-9953.00
|527184.81
|4385
|2006.10.19 19:09
|buy
|971
|26.40
|1.2618
|1.2579
|1.2698
|4386
|2006.10.20 03:29
|modify
|971
|26.40
|1.2618
|1.2618
|1.2698
|4387
|2006.10.20 06:29
|modify
|971
|26.40
|1.2618
|1.2619
|1.2698
|4388
|2006.10.20 09:31
|s/l
|971
|26.40
|1.2619
|1.2619
|1.2698
|82.06
|527266.88
|4389
|2006.10.20 17:59
|buy
|972
|26.40
|1.2605
|1.2566
|1.2685
|4390
|2006.10.23 12:29
|s/l
|972
|26.40
|1.2566
|1.2566
|1.2685
|-10477.94
|516788.94
|4391
|2006.10.24 04:00
|buy
|973
|25.80
|1.2547
|1.2508
|1.2627
|4392
|2006.10.24 17:41
|modify
|973
|25.80
|1.2547
|1.2547
|1.2627
|4393
|2006.10.24 17:42
|modify
|973
|25.80
|1.2547
|1.2551
|1.2627
|4394
|2006.10.24 17:43
|s/l
|973
|25.80
|1.2551
|1.2551
|1.2627
|1032.00
|517820.94
|4395
|2006.10.24 17:43
|sell
|974
|25.90
|1.2549
|1.2586
|1.2474
|4396
|2006.10.25 12:39
|s/l
|974
|25.90
|1.2586
|1.2586
|1.2474
|-9472.21
|508348.73
|4397
|2006.10.25 12:39
|sell
|975
|25.40
|1.2585
|1.2622
|1.2510
|4398
|2006.10.25 21:04
|s/l
|975
|25.40
|1.2622
|1.2622
|1.2510
|-9398.05
|498950.68
|4399
|2006.10.25 21:04
|sell
|976
|17.80
|1.2621
|1.2658
|1.2546
|4400
|2006.10.25 21:29
|modify
|976
|17.80
|1.2621
|1.2614
|1.2546
|4401
|2006.10.25 21:30
|s/l
|976
|17.80
|1.2614
|1.2614
|1.2546
|1245.97
|500196.65
|4402
|2006.10.25 21:30
|sell
|977
|25.00
|1.2613
|1.2650
|1.2538
|4403
|2006.10.26 09:03
|s/l
|977
|25.00
|1.2650
|1.2650
|1.2538
|-8929.27
|491267.38
|4404
|2006.10.26 09:03
|buy
|978
|24.60
|1.2652
|1.2613
|1.2732
|4405
|2006.10.26 16:38
|modify
|978
|24.60
|1.2652
|1.2653
|1.2732
|4406
|2006.10.26 18:23
|modify
|978
|24.60
|1.2652
|1.2654
|1.2732
|4407
|2006.10.26 18:23
|modify
|978
|24.60
|1.2652
|1.2661
|1.2732
|4408
|2006.10.26 18:25
|modify
|978
|24.60
|1.2652
|1.2666
|1.2732
|4409
|2006.10.26 18:27
|modify
|978
|24.60
|1.2652
|1.2667
|1.2732
|4410
|2006.10.26 18:28
|modify
|978
|24.60
|1.2652
|1.2668
|1.2732
|4411
|2006.10.26 18:29
|modify
|978
|24.60
|1.2652
|1.2670
|1.2732
|4412
|2006.10.26 18:44
|modify
|978
|24.60
|1.2652
|1.2671
|1.2732
|4413
|2006.10.26 18:45
|modify
|978
|24.60
|1.2652
|1.2673
|1.2732
|4414
|2006.10.26 18:52
|modify
|978
|24.60
|1.2652
|1.2675
|1.2732
|4415
|2006.10.26 18:53
|s/l
|978
|24.60
|1.2675
|1.2675
|1.2732
|5658.04
|496925.42
|4416
|2006.10.26 18:53
|buy
|979
|24.80
|1.2677
|1.2638
|1.2757
|4417
|2006.10.26 19:31
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2677
|1.2757
|4418
|2006.10.26 19:45
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2678
|1.2757
|4419
|2006.10.26 19:45
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2679
|1.2757
|4420
|2006.10.26 19:49
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2680
|1.2757
|4421
|2006.10.27 02:46
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2681
|1.2757
|4422
|2006.10.27 03:02
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2682
|1.2757
|4423
|2006.10.27 03:05
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2684
|1.2757
|4424
|2006.10.27 03:06
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2685
|1.2757
|4425
|2006.10.27 03:07
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2686
|1.2757
|4426
|2006.10.27 03:21
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2687
|1.2757
|4427
|2006.10.27 03:27
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2689
|1.2757
|4428
|2006.10.27 03:29
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2690
|1.2757
|4429
|2006.10.27 03:30
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2691
|1.2757
|4430
|2006.10.27 04:29
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2692
|1.2757
|4431
|2006.10.27 04:30
|modify
|979
|24.80
|1.2677
|1.2693
|1.2757
|4432
|2006.10.27 09:29
|s/l
|979
|24.80
|1.2693
|1.2693
|1.2757
|3797.09
|500722.51
|4433
|2006.10.27 09:29
|buy
|980
|25.00
|1.2685
|1.2646
|1.2765
|4434
|2006.10.27 14:32
|modify
|980
|25.00
|1.2685
|1.2687
|1.2765
|4435
|2006.10.27 14:33
|modify
|980
|25.00
|1.2685
|1.2697
|1.2765
|4436
|2006.10.27 14:34
|s/l
|980
|25.00
|1.2697
|1.2697
|1.2765
|3000.00
|503722.51
|4437
|2006.10.27 14:34
|buy
|981
|25.20
|1.2690
|1.2651
|1.2770
|4438
|2006.10.27 14:34
|modify
|981
|25.20
|1.2690
|1.2695
|1.2770
|4439
|2006.10.27 14:35
|s/l
|981
|25.20
|1.2695
|1.2695
|1.2770
|1260.00
|504982.51
|4440
|2006.10.27 14:35
|buy
|982
|25.20
|1.2690
|1.2651
|1.2770
|4441
|2006.10.27 14:35
|modify
|982
|25.20
|1.2690
|1.2694
|1.2770
|4442
|2006.10.27 14:36
|s/l
|982
|25.20
|1.2694
|1.2694
|1.2770
|1008.00
|505990.51
|4443
|2006.10.27 14:36
|buy
|983
|25.30
|1.2690
|1.2651
|1.2770
|4444
|2006.10.27 14:36
|modify
|983
|25.30
|1.2690
|1.2693
|1.2770
|4445
|2006.10.27 14:37
|s/l
|983
|25.30
|1.2693
|1.2693
|1.2770
|759.00
|506749.51
|4446
|2006.10.27 14:37
|buy
|984
|25.30
|1.2690
|1.2651
|1.2770
|4447
|2006.10.27 15:00
|modify
|984
|25.30
|1.2690
|1.2691
|1.2770
|4448
|2006.10.27 15:02
|modify
|984
|25.30
|1.2690
|1.2694
|1.2770
|4449
|2006.10.27 15:03
|modify
|984
|25.30
|1.2690
|1.2696
|1.2770
|4450
|2006.10.27 15:04
|s/l
|984
|25.30
|1.2696
|1.2696
|1.2770
|1518.00
|508267.51
|4451
|2006.10.27 15:04
|buy
|985
|25.40
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4452
|2006.10.27 15:06
|modify
|985
|25.40
|1.2698
|1.2698
|1.2778
|4453
|2006.10.27 15:07
|s/l
|985
|25.40
|1.2698
|1.2698
|1.2778
|0.00
|508267.51
|4454
|2006.10.27 15:07
|buy
|986
|25.40
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4455
|2006.10.27 15:07
|modify
|986
|25.40
|1.2698
|1.2707
|1.2778
|4456
|2006.10.27 15:08
|s/l
|986
|25.40
|1.2707
|1.2707
|1.2778
|2286.00
|510553.51
|4457
|2006.10.27 15:08
|buy
|987
|25.50
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4458
|2006.10.27 15:08
|modify
|987
|25.50
|1.2698
|1.2714
|1.2778
|4459
|2006.10.27 15:09
|s/l
|987
|25.50
|1.2714
|1.2714
|1.2778
|4080.00
|514633.51
|4460
|2006.10.27 15:09
|buy
|988
|25.70
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4461
|2006.10.27 15:09
|modify
|988
|25.70
|1.2698
|1.2714
|1.2778
|4462
|2006.10.27 15:10
|s/l
|988
|25.70
|1.2714
|1.2714
|1.2778
|4112.00
|518745.51
|4463
|2006.10.27 15:10
|buy
|989
|25.90
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4464
|2006.10.27 15:10
|modify
|989
|25.90
|1.2698
|1.2717
|1.2778
|4465
|2006.10.27 15:11
|s/l
|989
|25.90
|1.2717
|1.2717
|1.2778
|4921.00
|523666.51
|4466
|2006.10.27 15:11
|buy
|990
|26.20
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4467
|2006.10.27 15:11
|modify
|990
|26.20
|1.2698
|1.2718
|1.2778
|4468
|2006.10.27 15:12
|s/l
|990
|26.20
|1.2718
|1.2718
|1.2778
|5240.00
|528906.51
|4469
|2006.10.27 15:12
|buy
|991
|26.40
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4470
|2006.10.27 15:12
|modify
|991
|26.40
|1.2698
|1.2720
|1.2778
|4471
|2006.10.27 15:13
|s/l
|991
|26.40
|1.2720
|1.2720
|1.2778
|5808.00
|534714.51
|4472
|2006.10.27 15:13
|buy
|992
|26.70
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4473
|2006.10.27 15:13
|modify
|992
|26.70
|1.2698
|1.2722
|1.2778
|4474
|2006.10.27 15:14
|s/l
|992
|26.70
|1.2722
|1.2722
|1.2778
|6408.00
|541122.51
|4475
|2006.10.27 15:14
|buy
|993
|27.10
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4476
|2006.10.27 15:14
|modify
|993
|27.10
|1.2698
|1.2723
|1.2778
|4477
|2006.10.27 15:15
|s/l
|993
|27.10
|1.2723
|1.2723
|1.2778
|6775.00
|547897.51
|4478
|2006.10.27 15:15
|buy
|994
|27.40
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4479
|2006.10.27 15:15
|modify
|994
|27.40
|1.2698
|1.2721
|1.2778
|4480
|2006.10.27 15:16
|s/l
|994
|27.40
|1.2721
|1.2721
|1.2778
|6302.00
|554199.51
|4481
|2006.10.27 15:16
|buy
|995
|27.70
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4482
|2006.10.27 15:16
|modify
|995
|27.70
|1.2698
|1.2719
|1.2778
|4483
|2006.10.27 15:17
|s/l
|995
|27.70
|1.2719
|1.2719
|1.2778
|5817.00
|560016.51
|4484
|2006.10.27 15:17
|buy
|996
|28.00
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4485
|2006.10.27 15:17
|modify
|996
|28.00
|1.2698
|1.2715
|1.2778
|4486
|2006.10.27 15:18
|s/l
|996
|28.00
|1.2715
|1.2715
|1.2778
|4760.00
|564776.51
|4487
|2006.10.27 15:18
|buy
|997
|28.20
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4488
|2006.10.27 15:18
|modify
|997
|28.20
|1.2698
|1.2715
|1.2778
|4489
|2006.10.27 15:19
|s/l
|997
|28.20
|1.2715
|1.2715
|1.2778
|4794.00
|569570.51
|4490
|2006.10.27 15:19
|buy
|998
|28.50
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4491
|2006.10.27 15:19
|modify
|998
|28.50
|1.2698
|1.2716
|1.2778
|4492
|2006.10.27 15:20
|s/l
|998
|28.50
|1.2716
|1.2716
|1.2778
|5130.00
|574700.51
|4493
|2006.10.27 15:20
|buy
|999
|28.70
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4494
|2006.10.27 15:20
|modify
|999
|28.70
|1.2698
|1.2717
|1.2778
|4495
|2006.10.27 15:20
|s/l
|999
|28.70
|1.2717
|1.2717
|1.2778
|5453.00
|580153.51
|4496
|2006.10.27 15:20
|buy
|1000
|29.00
|1.2698
|1.2659
|1.2778
|4497
|2006.10.27 15:30
|modify
|1000
|29.00
|1.2698
|1.2717
|1.2778
|4498
|2006.10.27 15:32
|modify
|1000
|29.00
|1.2698
|1.2724
|1.2778
|4499
|2006.10.27 15:33
|modify
|1000
|29.00
|1.2698
|1.2725
|1.2778
|4500
|2006.10.27 15:34
|modify
|1000
|29.00
|1.2698
|1.2726
|1.2778
|4501
|2006.10.27 15:59
|s/l
|1000
|29.00
|1.2726
|1.2726
|1.2778
|8120.00
|588273.51
|4502
|2006.10.27 15:59
|buy
|1001
|29.40
|1.2717
|1.2678
|1.2797
|4503
|2006.10.27 16:01
|modify
|1001
|29.40
|1.2717
|1.2718
|1.2797
|4504
|2006.10.27 16:29
|modify
|1001
|29.40
|1.2717
|1.2722
|1.2797
|4505
|2006.10.27 16:30
|modify
|1001
|29.40
|1.2717
|1.2723
|1.2797
|4506
|2006.10.27 17:30
|s/l
|1001
|29.40
|1.2723
|1.2723
|1.2797
|1764.00
|590037.51
|4507
|2006.10.27 17:30
|buy
|1002
|29.50
|1.2725
|1.2686
|1.2805
|4508
|2006.10.31 09:39
|s/l
|1002
|29.50
|1.2686
|1.2686
|1.2805
|-11911.60
|578125.91
|4509
|2006.10.31 17:54
|buy
|1003
|28.90
|1.2769
|1.2730
|1.2849
|4510
|2006.11.01 17:03
|modify
|1003
|28.90
|1.2769
|1.2770
|1.2849
|4511
|2006.11.01 17:03
|modify
|1003
|28.90
|1.2769
|1.2771
|1.2849
|4512
|2006.11.01 17:03
|modify
|1003
|28.90
|1.2769
|1.2772
|1.2849
|4513
|2006.11.01 17:04
|modify
|1003
|28.90
|1.2769
|1.2773
|1.2849
|4514
|2006.11.01 17:04
|modify
|1003
|28.90
|1.2769
|1.2774
|1.2849
|4515
|2006.11.01 17:04
|modify
|1003
|28.90
|1.2769
|1.2775
|1.2849
|4516
|2006.11.01 17:04
|modify
|1003
|28.90
|1.2769
|1.2776
|1.2849
|4517
|2006.11.01 17:04
|modify
|1003
|28.90
|1.2769
|1.2777
|1.2849
|4518
|2006.11.01 17:13
|s/l
|1003
|28.90
|1.2777
|1.2777
|1.2849
|2112.77
|580238.68
|4519
|2006.11.01 17:13
|buy
|1004
|29.00
|1.2779
|1.2740
|1.2859
|4520
|2006.11.02 03:18
|s/l
|1004
|29.00
|1.2740
|1.2740
|1.2859
|-11909.57
|568329.12
|4521
|2006.11.02 03:18
|buy
|1005
|28.40
|1.2741
|1.2702
|1.2821
|4522
|2006.11.02 08:09
|modify
|1005
|28.40
|1.2741
|1.2741
|1.2821
|4523
|2006.11.02 08:16
|modify
|1005
|28.40
|1.2741
|1.2742
|1.2821
|4524
|2006.11.02 09:28
|s/l
|1005
|28.40
|1.2742
|1.2742
|1.2821
|283.91
|568613.03
|4525
|2006.11.02 09:28
|buy
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2705
|1.2824
|4526
|2006.11.02 11:29
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2745
|1.2824
|4527
|2006.11.02 11:35
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2746
|1.2824
|4528
|2006.11.02 11:35
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2747
|1.2824
|4529
|2006.11.02 12:38
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2748
|1.2824
|4530
|2006.11.02 12:39
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2749
|1.2824
|4531
|2006.11.02 13:42
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2750
|1.2824
|4532
|2006.11.02 13:44
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2752
|1.2824
|4533
|2006.11.02 13:44
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2753
|1.2824
|4534
|2006.11.02 14:50
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2754
|1.2824
|4535
|2006.11.02 15:29
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2756
|1.2824
|4536
|2006.11.02 15:32
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2757
|1.2824
|4537
|2006.11.02 15:32
|modify
|1006
|28.40
|1.2744
|1.2759
|1.2824
|4538
|2006.11.02 15:44
|s/l
|1006
|28.40
|1.2759
|1.2759
|1.2824
|4260.00
|572873.03
|4539
|2006.11.02 15:44
|buy
|1007
|28.60
|1.2761
|1.2722
|1.2841
|4540
|2006.11.02 18:35
|modify
|1007
|28.60
|1.2761
|1.2761
|1.2841
|4541
|2006.11.02 18:35
|modify
|1007
|28.60
|1.2761
|1.2762
|1.2841
|4542
|2006.11.02 18:35
|modify
|1007
|28.60
|1.2761
|1.2763
|1.2841
|4543
|2006.11.03 15:29
|s/l
|1007
|28.60
|1.2763
|1.2763
|1.2841
|374.90
|573247.93
|4544
|2006.11.03 15:29
|buy
|1008
|28.70
|1.2757
|1.2718
|1.2837
|4545
|2006.11.03 15:30
|s/l
|1008
|28.70
|1.2718
|1.2718
|1.2837
|-11193.00
|562054.93
|4546
|2006.11.03 15:30
|buy
|1009
|28.10
|1.2701
|1.2662
|1.2781
|4547
|2006.11.06 01:02
|modify
|1009
|28.10
|1.2701
|1.2701
|1.2781
|4548
|2006.11.06 10:23
|s/l
|1009
|28.10
|1.2701
|1.2701
|1.2781
|-193.55
|561861.37
|4549
|2006.11.06 10:23
|sell
|1010
|28.10
|1.2701
|1.2738
|1.2626
|4550
|2006.11.07 03:00
|s/l
|1010
|28.10
|1.2738
|1.2738
|1.2626
|-10277.14
|551584.23
|4551
|2006.11.07 03:00
|sell
|1011
|27.60
|1.2737
|1.2774
|1.2662
|4552
|2006.11.07 14:41
|s/l
|1011
|27.60
|1.2774
|1.2774
|1.2662
|-10212.00
|541372.23
|4553
|2006.11.07 14:41
|sell
|1012
|19.40
|1.2774
|1.2811
|1.2699
|4554
|2006.11.07 15:51
|s/l
|1012
|19.40
|1.2811
|1.2811
|1.2699
|-7177.97
|534194.26
|4555
|2006.11.07 15:51
|buy
|1013
|15.30
|1.2813
|1.2774
|1.2893
|4556
|2006.11.07 21:30
|s/l
|1013
|15.30
|1.2774
|1.2774
|1.2893
|-5967.05
|528227.21
|4557
|2006.11.07 21:30
|buy
|1014
|11.30
|1.2770
|1.2731
|1.2850
|4558
|2006.11.08 10:06
|modify
|1014
|11.30
|1.2770
|1.2771
|1.2850
|4559
|2006.11.08 10:07
|modify
|1014
|11.30
|1.2770
|1.2772
|1.2850
|4560
|2006.11.08 10:15
|modify
|1014
|11.30
|1.2770
|1.2773
|1.2850
|4561
|2006.11.08 10:16
|modify
|1014
|11.30
|1.2770
|1.2774
|1.2850
|4562
|2006.11.08 10:18
|modify
|1014
|11.30
|1.2770
|1.2775
|1.2850
|4563
|2006.11.08 10:21
|modify
|1014
|11.30
|1.2770
|1.2777
|1.2850
|4564
|2006.11.08 10:26
|modify
|1014
|11.30
|1.2770
|1.2778
|1.2850
|4565
|2006.11.08 10:27
|modify
|1014
|11.30
|1.2770
|1.2780
|1.2850
|4566
|2006.11.08 10:28
|s/l
|1014
|11.30
|1.2780
|1.2780
|1.2850
|1052.09
|529279.30
|4567
|2006.11.08 10:28
|buy
|1015
|26.50
|1.2781
|1.2742
|1.2861
|4568
|2006.11.08 10:29
|modify
|1015
|26.50
|1.2781
|1.2782
|1.2861
|4569
|2006.11.08 10:29
|s/l
|1015
|26.50
|1.2782
|1.2782
|1.2861
|265.00
|529544.30
|4570
|2006.11.08 10:29
|buy
|1016
|26.50
|1.2781
|1.2742
|1.2861
|4571
|2006.11.08 10:33
|modify
|1016
|26.50
|1.2781
|1.2782
|1.2861
|4572
|2006.11.08 10:34
|modify
|1016
|26.50
|1.2781
|1.2783
|1.2861
|4573
|2006.11.08 11:29
|modify
|1016
|26.50
|1.2781
|1.2784
|1.2861
|4574
|2006.11.08 11:30
|modify
|1016
|26.50
|1.2781
|1.2785
|1.2861
|4575
|2006.11.08 14:17
|s/l
|1016
|26.50
|1.2785
|1.2785
|1.2861
|1060.00
|530604.30
|4576
|2006.11.08 14:17
|buy
|1017
|26.50
|1.2786
|1.2747
|1.2866
|4577
|2006.11.09 16:12
|modify
|1017
|26.50
|1.2786
|1.2788
|1.2866
|4578
|2006.11.09 16:13
|s/l
|1017
|26.50
|1.2788
|1.2788
|1.2866
|-17.88
|530586.42
|4579
|2006.11.09 17:36
|buy
|1018
|26.50
|1.2837
|1.2798
|1.2917
|4580
|2006.11.09 17:59
|s/l
|1018
|26.50
|1.2798
|1.2798
|1.2917
|-10334.88
|520251.54
|4581
|2006.11.09 17:59
|buy
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2757
|1.2876
|4582
|2006.11.09 18:00
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2812
|1.2876
|4583
|2006.11.09 18:34
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2813
|1.2876
|4584
|2006.11.09 18:34
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2814
|1.2876
|4585
|2006.11.09 18:36
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2815
|1.2876
|4586
|2006.11.09 18:37
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2817
|1.2876
|4587
|2006.11.09 19:10
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2818
|1.2876
|4588
|2006.11.10 00:16
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2819
|1.2876
|4589
|2006.11.10 02:30
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2820
|1.2876
|4590
|2006.11.10 02:49
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2821
|1.2876
|4591
|2006.11.10 03:00
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2823
|1.2876
|4592
|2006.11.10 03:01
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2826
|1.2876
|4593
|2006.11.10 03:02
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2834
|1.2876
|4594
|2006.11.10 03:03
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2835
|1.2876
|4595
|2006.11.10 03:05
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2837
|1.2876
|4596
|2006.11.10 03:08
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2840
|1.2876
|4597
|2006.11.10 03:09
|modify
|1019
|26.00
|1.2796
|1.2843
|1.2876
|4598
|2006.11.10 03:10
|s/l
|1019
|26.00
|1.2843
|1.2843
|1.2876
|12040.82
|532292.36
|4599
|2006.11.10 03:10
|buy
|1020
|26.60
|1.2844
|1.2805
|1.2924
|4600
|2006.11.10 04:03
|modify
|1020
|26.60
|1.2844
|1.2845
|1.2924
|4601
|2006.11.10 04:03
|modify
|1020
|26.60
|1.2844
|1.2846
|1.2924
|4602
|2006.11.10 08:38
|modify
|1020
|26.60
|1.2844
|1.2847
|1.2924
|4603
|2006.11.10 09:29
|modify
|1020
|26.60
|1.2844
|1.2849
|1.2924
|4604
|2006.11.10 09:30
|modify
|1020
|26.60
|1.2844
|1.2851
|1.2924
|4605
|2006.11.10 09:52
|modify
|1020
|26.60
|1.2844
|1.2853
|1.2924
|4606
|2006.11.10 09:53
|modify
|1020
|26.60
|1.2844
|1.2854
|1.2924
|4607
|2006.11.10 09:55
|modify
|1020
|26.60
|1.2844
|1.2859
|1.2924
|4608
|2006.11.10 09:58
|modify
|1020
|26.60
|1.2844
|1.2867
|1.2924
|4609
|2006.11.10 09:59
|s/l
|1020
|26.60
|1.2867
|1.2867
|1.2924
|6118.00
|538410.36
|4610
|2006.11.10 09:59
|buy
|1021
|26.90
|1.2860
|1.2821
|1.2940
|4611
|2006.11.10 10:01
|modify
|1021
|26.90
|1.2860
|1.2867
|1.2940
|4612
|2006.11.10 10:02
|modify
|1021
|26.90
|1.2860
|1.2868
|1.2940
|4613
|2006.11.10 10:04
|modify
|1021
|26.90
|1.2860
|1.2869
|1.2940
|4614
|2006.11.10 10:05
|modify
|1021
|26.90
|1.2860
|1.2871
|1.2940
|4615
|2006.11.10 10:47
|s/l
|1021
|26.90
|1.2871
|1.2871
|1.2940
|2959.00
|541369.36
|4616
|2006.11.10 10:47
|buy
|1022
|27.10
|1.2873
|1.2834
|1.2953
|4617
|2006.11.13 13:00
|s/l
|1022
|27.10
|1.2834
|1.2834
|1.2953
|-10755.76
|530613.60
|4618
|2006.11.13 13:00
|buy
|1023
|26.50
|1.2834
|1.2795
|1.2914
|4619
|2006.11.14 14:35
|modify
|1023
|26.50
|1.2834
|1.2837
|1.2914
|4620
|2006.11.14 14:36
|s/l
|1023
|26.50
|1.2837
|1.2837
|1.2914
|612.30
|531225.90
|4621
|2006.11.14 14:36
|buy
|1024
|26.60
|1.2832
|1.2793
|1.2912
|4622
|2006.11.14 14:36
|modify
|1024
|26.60
|1.2832
|1.2834
|1.2912
|4623
|2006.11.14 14:37
|s/l
|1024
|26.60
|1.2834
|1.2834
|1.2912
|532.00
|531757.90
|4624
|2006.11.14 14:37
|buy
|1025
|26.60
|1.2832
|1.2793
|1.2912
|4625
|2006.11.14 14:37
|modify
|1025
|26.60
|1.2832
|1.2836
|1.2912
|4626
|2006.11.14 14:37
|s/l
|1025
|26.60
|1.2836
|1.2836
|1.2912
|1064.00
|532821.90
|4627
|2006.11.14 14:37
|buy
|1026
|26.60
|1.2832
|1.2793
|1.2912
|4628
|2006.11.14 15:01
|modify
|1026
|26.60
|1.2832
|1.2840
|1.2912
|4629
|2006.11.14 15:02
|s/l
|1026
|26.60
|1.2840
|1.2840
|1.2912
|2128.00
|534949.90
|4630
|2006.11.14 15:02
|buy
|1027
|26.70
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4631
|2006.11.14 15:02
|modify
|1027
|26.70
|1.2838
|1.2843
|1.2918
|4632
|2006.11.14 15:03
|s/l
|1027
|26.70
|1.2843
|1.2843
|1.2918
|1335.00
|536284.90
|4633
|2006.11.14 15:03
|buy
|1028
|26.80
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4634
|2006.11.14 15:03
|modify
|1028
|26.80
|1.2838
|1.2842
|1.2918
|4635
|2006.11.14 15:05
|s/l
|1028
|26.80
|1.2842
|1.2842
|1.2918
|1072.00
|537356.90
|4636
|2006.11.14 15:05
|buy
|1029
|26.90
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4637
|2006.11.14 15:05
|modify
|1029
|26.90
|1.2838
|1.2843
|1.2918
|4638
|2006.11.14 15:06
|s/l
|1029
|26.90
|1.2843
|1.2843
|1.2918
|1345.00
|538701.90
|4639
|2006.11.14 15:06
|buy
|1030
|26.90
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4640
|2006.11.14 15:06
|modify
|1030
|26.90
|1.2838
|1.2846
|1.2918
|4641
|2006.11.14 15:07
|s/l
|1030
|26.90
|1.2846
|1.2846
|1.2918
|2152.00
|540853.90
|4642
|2006.11.14 15:07
|buy
|1031
|27.00
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4643
|2006.11.14 15:07
|modify
|1031
|27.00
|1.2838
|1.2847
|1.2918
|4644
|2006.11.14 15:08
|s/l
|1031
|27.00
|1.2847
|1.2847
|1.2918
|2430.00
|543283.90
|4645
|2006.11.14 15:08
|buy
|1032
|27.20
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4646
|2006.11.14 15:08
|modify
|1032
|27.20
|1.2838
|1.2847
|1.2918
|4647
|2006.11.14 15:09
|s/l
|1032
|27.20
|1.2847
|1.2847
|1.2918
|2448.00
|545731.90
|4648
|2006.11.14 15:09
|buy
|1033
|27.30
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4649
|2006.11.14 15:09
|modify
|1033
|27.30
|1.2838
|1.2846
|1.2918
|4650
|2006.11.14 15:10
|s/l
|1033
|27.30
|1.2846
|1.2846
|1.2918
|2184.00
|547915.90
|4651
|2006.11.14 15:10
|buy
|1034
|27.40
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4652
|2006.11.14 15:10
|modify
|1034
|27.40
|1.2838
|1.2845
|1.2918
|4653
|2006.11.14 15:11
|s/l
|1034
|27.40
|1.2845
|1.2845
|1.2918
|1918.00
|549833.90
|4654
|2006.11.14 15:11
|buy
|1035
|27.50
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4655
|2006.11.14 15:11
|modify
|1035
|27.50
|1.2838
|1.2845
|1.2918
|4656
|2006.11.14 15:12
|s/l
|1035
|27.50
|1.2845
|1.2845
|1.2918
|1925.00
|551758.90
|4657
|2006.11.14 15:12
|buy
|1036
|27.60
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4658
|2006.11.14 15:12
|modify
|1036
|27.60
|1.2838
|1.2846
|1.2918
|4659
|2006.11.14 15:13
|s/l
|1036
|27.60
|1.2846
|1.2846
|1.2918
|2208.00
|553966.90
|4660
|2006.11.14 15:13
|buy
|1037
|27.70
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4661
|2006.11.14 15:13
|modify
|1037
|27.70
|1.2838
|1.2845
|1.2918
|4662
|2006.11.14 15:14
|s/l
|1037
|27.70
|1.2845
|1.2845
|1.2918
|1939.00
|555905.90
|4663
|2006.11.14 15:14
|buy
|1038
|27.80
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4664
|2006.11.14 15:14
|modify
|1038
|27.80
|1.2838
|1.2842
|1.2918
|4665
|2006.11.14 15:14
|s/l
|1038
|27.80
|1.2842
|1.2842
|1.2918
|1112.00
|557017.90
|4666
|2006.11.14 15:14
|buy
|1039
|27.90
|1.2838
|1.2799
|1.2918
|4667
|2006.11.14 15:59
|modify
|1039
|27.90
|1.2838
|1.2839
|1.2918
|4668
|2006.11.14 16:00
|modify
|1039
|27.90
|1.2838
|1.2840
|1.2918
|4669
|2006.11.14 16:49
|s/l
|1039
|27.90
|1.2840
|1.2840
|1.2918
|558.00
|557575.90
|4670
|2006.11.14 16:49
|buy
|1040
|27.90
|1.2839
|1.2800
|1.2919
|4671
|2006.11.14 17:14
|s/l
|1040
|27.90
|1.2800
|1.2800
|1.2919
|-10881.00
|546694.90
|4672
|2006.11.14 17:14
|buy
|1041
|27.30
|1.2802
|1.2763
|1.2882
|4673
|2006.11.14 20:32
|modify
|1041
|27.30
|1.2802
|1.2806
|1.2882
|4674
|2006.11.14 21:11
|modify
|1041
|27.30
|1.2802
|1.2807
|1.2882
|4675
|2006.11.14 21:29
|modify
|1041
|27.30
|1.2802
|1.2810
|1.2882
|4676
|2006.11.14 23:00
|s/l
|1041
|27.30
|1.2810
|1.2810
|1.2882
|2184.00
|548878.90
|4677
|2006.11.14 23:00
|buy
|1042
|27.40
|1.2811
|1.2772
|1.2891
|4678
|2006.11.15 23:11
|modify
|1042
|27.40
|1.2811
|1.2811
|1.2891
|4679
|2006.11.16 00:29
|modify
|1042
|27.40
|1.2811
|1.2812
|1.2891
|4680
|2006.11.16 04:59
|modify
|1042
|27.40
|1.2811
|1.2813
|1.2891
|4681
|2006.11.16 10:00
|s/l
|1042
|27.40
|1.2813
|1.2813
|1.2891
|-207.31
|548671.59
|4682
|2006.11.16 10:00
|sell
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2848
|1.2736
|4683
|2006.11.16 19:01
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2811
|1.2736
|4684
|2006.11.16 19:01
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2809
|1.2736
|4685
|2006.11.16 19:01
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2808
|1.2736
|4686
|2006.11.17 03:38
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2807
|1.2736
|4687
|2006.11.17 03:59
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2806
|1.2736
|4688
|2006.11.17 05:52
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2803
|1.2736
|4689
|2006.11.17 06:00
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2796
|1.2736
|4690
|2006.11.17 06:00
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2795
|1.2736
|4691
|2006.11.17 06:35
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2794
|1.2736
|4692
|2006.11.17 07:30
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2789
|1.2736
|4693
|2006.11.17 07:59
|modify
|1043
|27.40
|1.2811
|1.2787
|1.2736
|4694
|2006.11.17 08:36
|s/l
|1043
|27.40
|1.2787
|1.2787
|1.2736
|6693.30
|555364.89
|4695
|2006.11.17 08:36
|sell
|1044
|27.80
|1.2786
|1.2823
|1.2711
|4696
|2006.11.17 16:07
|s/l
|1044
|27.80
|1.2823
|1.2823
|1.2711
|-10286.06
|545078.83
|4697
|2006.11.17 16:07
|sell
|1045
|27.30
|1.2827
|1.2864
|1.2752
|4698
|2006.11.17 16:08
|modify
|1045
|27.30
|1.2827
|1.2815
|1.2752
|4699
|2006.11.17 16:08
|s/l
|1045
|27.30
|1.2815
|1.2815
|1.2752
|3275.84
|548354.67
|4700
|2006.11.17 16:08
|sell
|1046
|27.40
|1.2824
|1.2861
|1.2749
|4701
|2006.11.17 16:09
|modify
|1046
|27.40
|1.2824
|1.2815
|1.2749
|4702
|2006.11.17 16:09
|s/l
|1046
|27.40
|1.2815
|1.2815
|1.2749
|2466.03
|550820.70
|4703
|2006.11.17 16:09
|sell
|1047
|27.50
|1.2822
|1.2859
|1.2747
|4704
|2006.11.17 16:10
|modify
|1047
|27.50
|1.2822
|1.2815
|1.2747
|4705
|2006.11.17 16:10
|s/l
|1047
|27.50
|1.2815
|1.2815
|1.2747
|1924.94
|552745.64
|4706
|2006.11.17 16:10
|sell
|1048
|27.60
|1.2824
|1.2861
|1.2749
|4707
|2006.11.17 16:11
|modify
|1048
|27.60
|1.2824
|1.2815
|1.2749
|4708
|2006.11.17 16:11
|s/l
|1048
|27.60
|1.2815
|1.2815
|1.2749
|2484.03
|555229.67
|4709
|2006.11.17 16:11
|sell
|1049
|27.80
|1.2821
|1.2858
|1.2746
|4710
|2006.11.17 16:12
|modify
|1049
|27.80
|1.2821
|1.2815
|1.2746
|4711
|2006.11.17 16:12
|s/l
|1049
|27.80
|1.2815
|1.2815
|1.2746
|1667.90
|556897.57
|4712
|2006.11.17 16:12
|sell
|1050
|27.80
|1.2819
|1.2856
|1.2744
|4713
|2006.11.17 16:13
|modify
|1050
|27.80
|1.2819
|1.2815
|1.2744
|4714
|2006.11.17 16:13
|s/l
|1050
|27.80
|1.2815
|1.2815
|1.2744
|1112.13
|558009.70
|4715
|2006.11.17 16:13
|sell
|1051
|27.90
|1.2820
|1.2857
|1.2745
|4716
|2006.11.17 16:14
|modify
|1051
|27.90
|1.2820
|1.2815
|1.2745
|4717
|2006.11.17 16:14
|s/l
|1051
|27.90
|1.2815
|1.2815
|1.2745
|1394.85
|559404.55
|4718
|2006.11.17 16:14
|sell
|1052
|28.00
|1.2821
|1.2858
|1.2746
|4719
|2006.11.17 16:16
|modify
|1052
|28.00
|1.2821
|1.2815
|1.2746
|4720
|2006.11.17 16:16
|s/l
|1052
|28.00
|1.2815
|1.2815
|1.2746
|1679.89
|561084.44
|4721
|2006.11.17 16:16
|sell
|1053
|28.10
|1.2822
|1.2859
|1.2747
|4722
|2006.11.17 16:17
|modify
|1053
|28.10
|1.2822
|1.2815
|1.2747
|4723
|2006.11.17 16:17
|s/l
|1053
|28.10
|1.2815
|1.2815
|1.2747
|1966.94
|563051.38
|4724
|2006.11.17 16:17
|sell
|1054
|28.20
|1.2828
|1.2865
|1.2753
|4725
|2006.11.17 16:18
|modify
|1054
|28.20
|1.2828
|1.2815
|1.2753
|4726
|2006.11.17 16:18
|s/l
|1054
|28.20
|1.2815
|1.2815
|1.2753
|3665.88
|566717.26
|4727
|2006.11.17 16:18
|sell
|1055
|28.30
|1.2831
|1.2868
|1.2756
|4728
|2006.11.17 16:19
|modify
|1055
|28.30
|1.2831
|1.2815
|1.2756
|4729
|2006.11.17 16:19
|s/l
|1055
|28.30
|1.2815
|1.2815
|1.2756
|4528.03
|571245.29
|4730
|2006.11.17 16:19
|sell
|1056
|28.60
|1.2838
|1.2875
|1.2763
|4731
|2006.11.17 16:19
|modify
|1056
|28.60
|1.2838
|1.2815
|1.2763
|4732
|2006.11.17 16:29
|modify
|1056
|28.60
|1.2838
|1.2811
|1.2763
|4733
|2006.11.17 16:30
|s/l
|1056
|28.60
|1.2811
|1.2811
|1.2763
|7722.02
|578967.31
|4734
|2006.11.17 16:30
|sell
|1057
|28.90
|1.2831
|1.2868
|1.2756
|4735
|2006.11.17 16:59
|modify
|1057
|28.90
|1.2831
|1.2829
|1.2756
|4736
|2006.11.17 17:03
|s/l
|1057
|28.90
|1.2829
|1.2829
|1.2756
|578.03
|579545.34
|4737
|2006.11.17 17:03
|sell
|1058
|29.00
|1.2828
|1.2865
|1.2753
|4738
|2006.11.22 05:01
|s/l
|1058
|29.00
|1.2865
|1.2865
|1.2753
|-10357.98
|569187.36
|4739
|2006.11.22 14:22
|buy
|1059
|28.50
|1.2897
|1.2858
|1.2977
|4740
|2006.11.22 14:34
|modify
|1059
|28.50
|1.2897
|1.2897
|1.2977
|4741
|2006.11.22 14:35
|s/l
|1059
|28.50
|1.2897
|1.2897
|1.2977
|0.00
|569187.36
|4742
|2006.11.22 14:35
|buy
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2859
|1.2978
|4743
|2006.11.22 15:00
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2899
|1.2978
|4744
|2006.11.22 15:01
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2900
|1.2978
|4745
|2006.11.22 15:42
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2901
|1.2978
|4746
|2006.11.22 15:45
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2902
|1.2978
|4747
|2006.11.22 15:45
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2903
|1.2978
|4748
|2006.11.22 15:52
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2904
|1.2978
|4749
|2006.11.22 15:52
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2905
|1.2978
|4750
|2006.11.22 15:52
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2906
|1.2978
|4751
|2006.11.22 15:52
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2907
|1.2978
|4752
|2006.11.22 16:04
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2908
|1.2978
|4753
|2006.11.22 16:05
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2910
|1.2978
|4754
|2006.11.22 16:07
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2913
|1.2978
|4755
|2006.11.22 16:09
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2916
|1.2978
|4756
|2006.11.22 16:10
|modify
|1060
|28.50
|1.2898
|1.2920
|1.2978
|4757
|2006.11.22 16:29
|s/l
|1060
|28.50
|1.2920
|1.2920
|1.2978
|6270.00
|575457.36
|4758
|2006.11.22 16:29
|buy
|1061
|28.80
|1.2915
|1.2876
|1.2995
|4759
|2006.11.22 16:30
|modify
|1061
|28.80
|1.2915
|1.2932
|1.2995
|4760
|2006.11.22 16:32
|s/l
|1061
|28.80
|1.2932
|1.2932
|1.2995
|4896.00
|580353.36
|4761
|2006.11.22 16:32
|buy
|1062
|29.00
|1.2931
|1.2892
|1.3011
|4762
|2006.11.22 17:29
|modify
|1062
|29.00
|1.2931
|1.2937
|1.3011
|4763
|2006.11.22 17:30
|s/l
|1062
|29.00
|1.2937
|1.2937
|1.3011
|1740.00
|582093.36
|4764
|2006.11.22 17:30
|buy
|1063
|29.10
|1.2936
|1.2897
|1.3016
|4765
|2006.11.23 10:09
|modify
|1063
|29.10
|1.2936
|1.2940
|1.3016
|4766
|2006.11.23 10:10
|modify
|1063
|29.10
|1.2936
|1.2945
|1.3016
|4767
|2006.11.23 10:11
|modify
|1063
|29.10
|1.2936
|1.2947
|1.3016
|4768
|2006.11.23 10:29
|s/l
|1063
|29.10
|1.2947
|1.2947
|1.3016
|2599.23
|584692.59
|4769
|2006.11.23 10:29
|buy
|1064
|29.20
|1.2948
|1.2909
|1.3028
|4770
|2006.11.23 10:33
|modify
|1064
|29.20
|1.2948
|1.2949
|1.3028
|4771
|2006.11.23 10:34
|s/l
|1064
|29.20
|1.2949
|1.2949
|1.3028
|292.00
|584984.59
|4772
|2006.11.23 10:34
|buy
|1065
|29.20
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4773
|2006.11.23 10:34
|modify
|1065
|29.20
|1.2949
|1.2950
|1.3029
|4774
|2006.11.23 10:38
|s/l
|1065
|29.20
|1.2950
|1.2950
|1.3029
|292.00
|585276.59
|4775
|2006.11.23 10:38
|buy
|1066
|29.30
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4776
|2006.11.23 10:38
|modify
|1066
|29.30
|1.2949
|1.2950
|1.3029
|4777
|2006.11.23 10:42
|s/l
|1066
|29.30
|1.2950
|1.2950
|1.3029
|293.00
|585569.59
|4778
|2006.11.23 10:42
|buy
|1067
|29.30
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4779
|2006.11.23 10:42
|modify
|1067
|29.30
|1.2949
|1.2950
|1.3029
|4780
|2006.11.23 10:44
|s/l
|1067
|29.30
|1.2950
|1.2950
|1.3029
|293.00
|585862.59
|4781
|2006.11.23 10:44
|buy
|1068
|29.30
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4782
|2006.11.23 10:44
|modify
|1068
|29.30
|1.2949
|1.2950
|1.3029
|4783
|2006.11.23 10:45
|s/l
|1068
|29.30
|1.2950
|1.2950
|1.3029
|293.00
|586155.59
|4784
|2006.11.23 10:45
|buy
|1069
|29.30
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4785
|2006.11.23 10:45
|modify
|1069
|29.30
|1.2949
|1.2950
|1.3029
|4786
|2006.11.23 10:46
|s/l
|1069
|29.30
|1.2950
|1.2950
|1.3029
|293.00
|586448.59
|4787
|2006.11.23 10:46
|buy
|1070
|29.30
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4788
|2006.11.23 10:46
|modify
|1070
|29.30
|1.2949
|1.2949
|1.3029
|4789
|2006.11.23 10:48
|s/l
|1070
|29.30
|1.2949
|1.2949
|1.3029
|0.00
|586448.59
|4790
|2006.11.23 10:48
|buy
|1071
|29.30
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4791
|2006.11.23 10:48
|modify
|1071
|29.30
|1.2949
|1.2949
|1.3029
|4792
|2006.11.23 10:49
|s/l
|1071
|29.30
|1.2949
|1.2949
|1.3029
|0.00
|586448.59
|4793
|2006.11.23 10:49
|buy
|1072
|29.30
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4794
|2006.11.23 10:50
|modify
|1072
|29.30
|1.2949
|1.2951
|1.3029
|4795
|2006.11.23 10:51
|s/l
|1072
|29.30
|1.2951
|1.2951
|1.3029
|586.00
|587034.59
|4796
|2006.11.23 10:51
|buy
|1073
|29.40
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4797
|2006.11.23 10:51
|modify
|1073
|29.40
|1.2949
|1.2951
|1.3029
|4798
|2006.11.23 10:53
|s/l
|1073
|29.40
|1.2951
|1.2951
|1.3029
|588.00
|587622.59
|4799
|2006.11.23 10:53
|buy
|1074
|29.40
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4800
|2006.11.23 10:53
|modify
|1074
|29.40
|1.2949
|1.2951
|1.3029
|4801
|2006.11.23 10:56
|s/l
|1074
|29.40
|1.2951
|1.2951
|1.3029
|588.00
|588210.59
|4802
|2006.11.23 10:56
|buy
|1075
|29.40
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4803
|2006.11.23 10:56
|modify
|1075
|29.40
|1.2949
|1.2950
|1.3029
|4804
|2006.11.23 10:57
|s/l
|1075
|29.40
|1.2950
|1.2950
|1.3029
|294.00
|588504.59
|4805
|2006.11.23 10:57
|buy
|1076
|29.40
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4806
|2006.11.23 10:59
|modify
|1076
|29.40
|1.2949
|1.2949
|1.3029
|4807
|2006.11.23 10:59
|s/l
|1076
|29.40
|1.2949
|1.2949
|1.3029
|0.00
|588504.59
|4808
|2006.11.23 10:59
|buy
|1077
|29.40
|1.2949
|1.2910
|1.3029
|4809
|2006.11.23 11:00
|modify
|1077
|29.40
|1.2949
|1.2950
|1.3029
|4810
|2006.11.23 11:59
|modify
|1077
|29.40
|1.2949
|1.2952
|1.3029
|4811
|2006.11.23 17:30
|s/l
|1077
|29.40
|1.2952
|1.2952
|1.3029
|882.00
|589386.59
|4812
|2006.11.23 17:30
|buy
|1078
|29.50
|1.2953
|1.2914
|1.3033
|4813
|2006.11.24 09:30
|modify
|1078
|29.50
|1.2953
|1.2971
|1.3033
|4814
|2006.11.24 09:31
|modify
|1078
|29.50
|1.2953
|1.2976
|1.3033
|4815
|2006.11.24 09:32
|s/l
|1078
|29.50
|1.2976
|1.2976
|1.3033
|6581.78
|595968.37
|4816
|2006.11.24 09:32
|buy
|1079
|29.80
|1.2977
|1.2938
|1.3057
|4817
|2006.11.24 09:32
|modify
|1079
|29.80
|1.2977
|1.2992
|1.3057
|4818
|2006.11.24 09:33
|s/l
|1079
|29.80
|1.2992
|1.2992
|1.3057
|4470.00
|600438.37
|4819
|2006.11.24 09:33
|buy
|1080
|30.00
|1.2977
|1.2938
|1.3057
|4820
|2006.11.24 09:33
|modify
|1080
|30.00
|1.2977
|1.3007
|1.3057
|4821
|2006.11.24 09:34
|s/l
|1080
|30.00
|1.3007
|1.3007
|1.3057
|9000.00
|609438.37
|4822
|2006.11.24 09:34
|buy
|1081
|30.50
|1.2977
|1.2938
|1.3057
|4823
|2006.11.24 09:34
|modify
|1081
|30.50
|1.2977
|1.3033
|1.3057
|4824
|2006.11.24 09:35
|s/l
|1081
|30.50
|1.3033
|1.3033
|1.3057
|17080.00
|626518.37
|4825
|2006.11.24 09:35
|buy
|1082
|31.30
|1.2977
|1.2938
|1.3057
|4826
|2006.11.24 09:35
|modify
|1082
|31.30
|1.2977
|1.3034
|1.3057
|4827
|2006.11.24 09:36
|s/l
|1082
|31.30
|1.3034
|1.3034
|1.3057
|17841.00
|644359.37
|4828
|2006.11.24 09:36
|buy
|1083
|32.20
|1.2977
|1.2938
|1.3057
|4829
|2006.11.24 09:36
|modify
|1083
|32.20
|1.2977
|1.3027
|1.3057
|4830
|2006.11.24 09:37
|s/l
|1083
|32.20
|1.3027
|1.3027
|1.3057
|16100.00
|660459.37
|4831
|2006.11.24 09:37
|buy
|1084
|33.00
|1.2977
|1.2938
|1.3057
|4832
|2006.11.24 09:37
|modify
|1084
|33.00
|1.2977
|1.3026
|1.3057
|4833
|2006.11.24 09:38
|s/l
|1084
|33.00
|1.3026
|1.3026
|1.3057
|16170.00
|676629.37
|4834
|2006.11.24 09:38
|buy
|1085
|33.80
|1.2977
|1.2938
|1.3057
|4835
|2006.11.24 09:38
|modify
|1085
|33.80
|1.2977
|1.3019
|1.3057
|4836
|2006.11.24 09:38
|s/l
|1085
|33.80
|1.3019
|1.3019
|1.3057
|14196.00
|690825.37
|4837
|2006.11.24 09:38
|buy
|1086
|34.50
|1.2977
|1.2938
|1.3057
|4838
|2006.11.24 10:00
|t/p
|1086
|34.50
|1.3057
|1.2938
|1.3057
|27600.00
|718425.37
|4839
|2006.11.24 10:00
|buy
|1087
|35.90
|1.3064
|1.3025
|1.3144
|4840
|2006.11.24 10:01
|s/l
|1087
|35.90
|1.3025
|1.3025
|1.3144
|-14001.10
|704424.27
|4841
|2006.11.24 10:01
|buy
|1088
|35.20
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4842
|2006.11.24 10:01
|modify
|1088
|35.20
|1.3001
|1.3043
|1.3081
|4843
|2006.11.24 10:02
|s/l
|1088
|35.20
|1.3043
|1.3043
|1.3081
|14784.00
|719208.27
|4844
|2006.11.24 10:02
|buy
|1089
|36.00
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4845
|2006.11.24 10:02
|modify
|1089
|36.00
|1.3001
|1.3039
|1.3081
|4846
|2006.11.24 10:03
|s/l
|1089
|36.00
|1.3039
|1.3039
|1.3081
|13680.00
|732888.27
|4847
|2006.11.24 10:03
|buy
|1090
|36.60
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4848
|2006.11.24 10:03
|modify
|1090
|36.60
|1.3001
|1.3040
|1.3081
|4849
|2006.11.24 10:04
|s/l
|1090
|36.60
|1.3040
|1.3040
|1.3081
|14274.00
|747162.27
|4850
|2006.11.24 10:04
|buy
|1091
|37.40
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4851
|2006.11.24 10:04
|modify
|1091
|37.40
|1.3001
|1.3038
|1.3081
|4852
|2006.11.24 10:05
|s/l
|1091
|37.40
|1.3038
|1.3038
|1.3081
|13838.00
|761000.27
|4853
|2006.11.24 10:05
|buy
|1092
|38.10
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4854
|2006.11.24 10:05
|modify
|1092
|38.10
|1.3001
|1.3040
|1.3081
|4855
|2006.11.24 10:06
|s/l
|1092
|38.10
|1.3040
|1.3040
|1.3081
|14859.00
|775859.27
|4856
|2006.11.24 10:06
|buy
|1093
|38.80
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4857
|2006.11.24 10:06
|modify
|1093
|38.80
|1.3001
|1.3038
|1.3081
|4858
|2006.11.24 10:07
|s/l
|1093
|38.80
|1.3038
|1.3038
|1.3081
|14356.00
|790215.27
|4859
|2006.11.24 10:07
|buy
|1094
|39.50
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4860
|2006.11.24 10:07
|modify
|1094
|39.50
|1.3001
|1.3037
|1.3081
|4861
|2006.11.24 10:08
|s/l
|1094
|39.50
|1.3037
|1.3037
|1.3081
|14220.00
|804435.27
|4862
|2006.11.24 10:08
|buy
|1095
|40.20
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4863
|2006.11.24 10:08
|modify
|1095
|40.20
|1.3001
|1.3039
|1.3081
|4864
|2006.11.24 10:09
|s/l
|1095
|40.20
|1.3039
|1.3039
|1.3081
|15276.00
|819711.27
|4865
|2006.11.24 10:09
|buy
|1096
|41.00
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4866
|2006.11.24 10:09
|modify
|1096
|41.00
|1.3001
|1.3039
|1.3081
|4867
|2006.11.24 10:10
|s/l
|1096
|41.00
|1.3039
|1.3039
|1.3081
|15580.00
|835291.27
|4868
|2006.11.24 10:10
|buy
|1097
|41.80
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4869
|2006.11.24 10:10
|modify
|1097
|41.80
|1.3001
|1.3041
|1.3081
|4870
|2006.11.24 10:11
|s/l
|1097
|41.80
|1.3041
|1.3041
|1.3081
|16720.00
|852011.27
|4871
|2006.11.24 10:11
|buy
|1098
|42.60
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4872
|2006.11.24 10:11
|modify
|1098
|42.60
|1.3001
|1.3041
|1.3081
|4873
|2006.11.24 10:12
|s/l
|1098
|42.60
|1.3041
|1.3041
|1.3081
|17040.00
|869051.27
|4874
|2006.11.24 10:12
|buy
|1099
|43.50
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4875
|2006.11.24 10:12
|modify
|1099
|43.50
|1.3001
|1.3038
|1.3081
|4876
|2006.11.24 10:13
|s/l
|1099
|43.50
|1.3038
|1.3038
|1.3081
|16095.00
|885146.27
|4877
|2006.11.24 10:13
|buy
|1100
|44.30
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4878
|2006.11.24 10:13
|modify
|1100
|44.30
|1.3001
|1.3038
|1.3081
|4879
|2006.11.24 10:14
|s/l
|1100
|44.30
|1.3038
|1.3038
|1.3081
|16391.00
|901537.27
|4880
|2006.11.24 10:14
|buy
|1101
|45.10
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4881
|2006.11.24 10:14
|modify
|1101
|45.10
|1.3001
|1.3041
|1.3081
|4882
|2006.11.24 10:15
|s/l
|1101
|45.10
|1.3041
|1.3041
|1.3081
|18040.00
|919577.27
|4883
|2006.11.24 10:15
|buy
|1102
|46.00
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4884
|2006.11.24 10:15
|modify
|1102
|46.00
|1.3001
|1.3041
|1.3081
|4885
|2006.11.24 10:16
|s/l
|1102
|46.00
|1.3041
|1.3041
|1.3081
|18400.00
|937977.27
|4886
|2006.11.24 10:16
|buy
|1103
|46.90
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4887
|2006.11.24 10:16
|modify
|1103
|46.90
|1.3001
|1.3046
|1.3081
|4888
|2006.11.24 10:18
|s/l
|1103
|46.90
|1.3046
|1.3046
|1.3081
|21105.00
|959082.27
|4889
|2006.11.24 10:18
|buy
|1104
|48.00
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4890
|2006.11.24 10:18
|modify
|1104
|48.00
|1.3001
|1.3046
|1.3081
|4891
|2006.11.24 10:20
|s/l
|1104
|48.00
|1.3046
|1.3046
|1.3081
|21600.00
|980682.27
|4892
|2006.11.24 10:20
|buy
|1105
|49.00
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4893
|2006.11.24 10:20
|modify
|1105
|49.00
|1.3001
|1.3045
|1.3081
|4894
|2006.11.24 10:21
|s/l
|1105
|49.00
|1.3045
|1.3045
|1.3081
|21560.00
|1002242.27
|4895
|2006.11.24 10:21
|buy
|1106
|50.10
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4896
|2006.11.24 10:21
|modify
|1106
|50.10
|1.3001
|1.3043
|1.3081
|4897
|2006.11.24 10:22
|s/l
|1106
|50.10
|1.3043
|1.3043
|1.3081
|21042.00
|1023284.27
|4898
|2006.11.24 10:22
|buy
|1107
|51.20
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4899
|2006.11.24 10:22
|modify
|1107
|51.20
|1.3001
|1.3043
|1.3081
|4900
|2006.11.24 10:23
|s/l
|1107
|51.20
|1.3043
|1.3043
|1.3081
|21504.00
|1044788.27
|4901
|2006.11.24 10:23
|buy
|1108
|52.20
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4902
|2006.11.24 10:23
|modify
|1108
|52.20
|1.3001
|1.3044
|1.3081
|4903
|2006.11.24 10:24
|s/l
|1108
|52.20
|1.3044
|1.3044
|1.3081
|22446.00
|1067234.27
|4904
|2006.11.24 10:24
|buy
|1109
|53.40
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4905
|2006.11.24 10:24
|modify
|1109
|53.40
|1.3001
|1.3043
|1.3081
|4906
|2006.11.24 10:25
|s/l
|1109
|53.40
|1.3043
|1.3043
|1.3081
|22428.00
|1089662.27
|4907
|2006.11.24 10:25
|buy
|1110
|54.50
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4908
|2006.11.24 10:25
|modify
|1110
|54.50
|1.3001
|1.3042
|1.3081
|4909
|2006.11.24 10:25
|s/l
|1110
|54.50
|1.3042
|1.3042
|1.3081
|22345.00
|1112007.27
|4910
|2006.11.24 10:25
|buy
|1111
|55.60
|1.3001
|1.2962
|1.3081
|4911
|2006.11.24 10:30
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3042
|1.3081
|4912
|2006.11.24 10:39
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3043
|1.3081
|4913
|2006.11.24 10:40
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3044
|1.3081
|4914
|2006.11.24 10:40
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3045
|1.3081
|4915
|2006.11.24 10:48
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3046
|1.3081
|4916
|2006.11.24 10:54
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3047
|1.3081
|4917
|2006.11.24 10:59
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3048
|1.3081
|4918
|2006.11.24 11:11
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3049
|1.3081
|4919
|2006.11.24 11:12
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3050
|1.3081
|4920
|2006.11.24 11:12
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3052
|1.3081
|4921
|2006.11.24 11:12
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3053
|1.3081
|4922
|2006.11.24 11:17
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3055
|1.3081
|4923
|2006.11.24 11:18
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3056
|1.3081
|4924
|2006.11.24 11:20
|modify
|1111
|55.60
|1.3001
|1.3058
|1.3081
|4925
|2006.11.24 11:21
|t/p
|1111
|55.60
|1.3081
|1.3058
|1.3081
|44480.00
|1156487.27
|4926
|2006.11.24 11:21
|buy
|1112
|57.80
|1.3089
|1.3050
|1.3169
|4927
|2006.11.27 00:00
|modify
|1112
|57.80
|1.3089
|1.3145
|1.3169
|4928
|2006.11.27 02:00
|s/l
|1112
|57.80
|1.3145
|1.3145
|1.3169
|31969.87
|1188457.14
|4929
|2006.11.27 02:00
|buy
|1113
|59.40
|1.3143
|1.3104
|1.3223
|4930
|2006.11.27 10:02
|s/l
|1113
|59.40
|1.3104
|1.3104
|1.3223
|-23166.00
|1165291.14
|4931
|2006.11.27 10:02
|buy
|1114
|58.30
|1.3104
|1.3065
|1.3184
|4932
|2006.11.27 10:34
|modify
|1114
|58.30
|1.3104
|1.3104
|1.3184
|4933
|2006.11.27 10:37
|modify
|1114
|58.30
|1.3104
|1.3105
|1.3184
|4934
|2006.11.27 10:39
|modify
|1114
|58.30
|1.3104
|1.3106
|1.3184
|4935
|2006.11.27 10:55
|modify
|1114
|58.30
|1.3104
|1.3108
|1.3184
|4936
|2006.11.27 10:59
|s/l
|1114
|58.30
|1.3108
|1.3108
|1.3184
|2332.00
|1167623.14
|4937
|2006.11.27 10:59
|buy
|1115
|58.40
|1.3100
|1.3061
|1.3180
|4938
|2006.11.27 11:09
|modify
|1115
|58.40
|1.3100
|1.3102
|1.3180
|4939
|2006.11.27 11:34
|modify
|1115
|58.40
|1.3100
|1.3103
|1.3180
|4940
|2006.11.27 11:36
|modify
|1115
|58.40
|1.3100
|1.3104
|1.3180
|4941
|2006.11.27 11:36
|modify
|1115
|58.40
|1.3100
|1.3105
|1.3180
|4942
|2006.11.27 11:37
|modify
|1115
|58.40
|1.3100
|1.3106
|1.3180
|4943
|2006.11.27 11:37
|modify
|1115
|58.40
|1.3100
|1.3107
|1.3180
|4944
|2006.11.27 11:42
|modify
|1115
|58.40
|1.3100
|1.3108
|1.3180
|4945
|2006.11.27 11:59
|modify
|1115
|58.40
|1.3100
|1.3109
|1.3180
|4946
|2006.11.27 12:03
|modify
|1115
|58.40
|1.3100
|1.3110
|1.3180
|4947
|2006.11.27 14:47
|s/l
|1115
|58.40
|1.3110
|1.3110
|1.3180
|5840.00
|1173463.14
|4948
|2006.11.27 14:47
|buy
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3071
|1.3190
|4949
|2006.11.27 20:13
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3114
|1.3190
|4950
|2006.11.27 20:14
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3115
|1.3190
|4951
|2006.11.27 20:41
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3116
|1.3190
|4952
|2006.11.28 01:45
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3118
|1.3190
|4953
|2006.11.28 02:37
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3119
|1.3190
|4954
|2006.11.28 02:37
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3121
|1.3190
|4955
|2006.11.28 02:41
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3122
|1.3190
|4956
|2006.11.28 02:42
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3123
|1.3190
|4957
|2006.11.28 04:30
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3124
|1.3190
|4958
|2006.11.28 04:31
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3125
|1.3190
|4959
|2006.11.28 04:47
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3126
|1.3190
|4960
|2006.11.28 04:48
|modify
|1116
|58.70
|1.3110
|1.3127
|1.3190
|4961
|2006.11.28 07:30
|s/l
|1116
|58.70
|1.3127
|1.3127
|1.3190
|9574.47
|1183037.60
|4962
|2006.11.28 07:30
|buy
|1117
|59.20
|1.3123
|1.3084
|1.3203
|4963
|2006.11.28 09:06
|modify
|1117
|59.20
|1.3123
|1.3126
|1.3203
|4964
|2006.11.28 09:07
|modify
|1117
|59.20
|1.3123
|1.3131
|1.3203
|4965
|2006.11.28 09:08
|modify
|1117
|59.20
|1.3123
|1.3133
|1.3203
|4966
|2006.11.28 09:11
|modify
|1117
|59.20
|1.3123
|1.3136
|1.3203
|4967
|2006.11.28 09:18
|modify
|1117
|59.20
|1.3123
|1.3137
|1.3203
|4968
|2006.11.28 09:29
|s/l
|1117
|59.20
|1.3137
|1.3137
|1.3203
|8288.00
|1191325.60
|4969
|2006.11.28 09:29
|buy
|1118
|59.60
|1.3133
|1.3094
|1.3213
|4970
|2006.11.28 11:03
|modify
|1118
|59.60
|1.3133
|1.3134
|1.3213
|4971
|2006.11.28 14:33
|modify
|1118
|59.60
|1.3133
|1.3136
|1.3213
|4972
|2006.11.28 14:34
|modify
|1118
|59.60
|1.3133
|1.3148
|1.3213
|4973
|2006.11.28 14:34
|s/l
|1118
|59.60
|1.3148
|1.3148
|1.3213
|8940.00
|1200265.60
|4974
|2006.11.28 20:00
|buy
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3120
|1.3239
|4975
|2006.11.28 20:06
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3159
|1.3239
|4976
|2006.11.28 20:24
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3160
|1.3239
|4977
|2006.11.28 20:24
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3161
|1.3239
|4978
|2006.11.28 20:28
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3162
|1.3239
|4979
|2006.11.28 20:29
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3163
|1.3239
|4980
|2006.11.28 20:29
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3164
|1.3239
|4981
|2006.11.28 20:29
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3165
|1.3239
|4982
|2006.11.28 20:30
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3166
|1.3239
|4983
|2006.11.28 20:30
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3167
|1.3239
|4984
|2006.11.28 20:30
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3169
|1.3239
|4985
|2006.11.28 20:30
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3170
|1.3239
|4986
|2006.11.28 20:42
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3171
|1.3239
|4987
|2006.11.28 20:46
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3172
|1.3239
|4988
|2006.11.28 20:46
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3173
|1.3239
|4989
|2006.11.28 20:46
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3174
|1.3239
|4990
|2006.11.28 20:57
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3175
|1.3239
|4991
|2006.11.28 20:57
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3176
|1.3239
|4992
|2006.11.28 21:41
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3177
|1.3239
|4993
|2006.11.28 21:41
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3178
|1.3239
|4994
|2006.11.28 21:45
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3180
|1.3239
|4995
|2006.11.28 22:03
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3183
|1.3239
|4996
|2006.11.28 22:04
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3185
|1.3239
|4997
|2006.11.29 01:30
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3188
|1.3239
|4998
|2006.11.29 01:31
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3189
|1.3239
|4999
|2006.11.29 02:29
|modify
|1119
|60.00
|1.3159
|1.3193
|1.3239
|5000
|2006.11.29 04:30
|s/l
|1119
|60.00
|1.3193
|1.3193
|1.3239
|19986.51
|1220252.11
|5001
|2006.11.29 04:30
|buy
|1120
|61.00
|1.3192
|1.3153
|1.3272
|5002
|2006.11.29 12:36
|s/l
|1120
|61.00
|1.3153
|1.3153
|1.3272
|-23790.03
|1196462.08
|5003
|2006.11.29 12:36
|buy
|1121
|59.80
|1.3155
|1.3116
|1.3235
|5004
|2006.11.29 16:00
|modify
|1121
|59.80
|1.3155
|1.3155
|1.3235
|5005
|2006.11.29 16:05
|s/l
|1121
|59.80
|1.3155
|1.3155
|1.3235
|0.00
|1196462.08
|5006
|2006.11.29 16:05
|buy
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3117
|1.3236
|5007
|2006.11.30 06:32
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3157
|1.3236
|5008
|2006.11.30 07:29
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3158
|1.3236
|5009
|2006.11.30 07:30
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3160
|1.3236
|5010
|2006.11.30 08:03
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3161
|1.3236
|5011
|2006.11.30 08:04
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3162
|1.3236
|5012
|2006.11.30 08:30
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3163
|1.3236
|5013
|2006.11.30 08:31
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3165
|1.3236
|5014
|2006.11.30 08:32
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3172
|1.3236
|5015
|2006.11.30 09:26
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3173
|1.3236
|5016
|2006.11.30 09:39
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3174
|1.3236
|5017
|2006.11.30 10:20
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3175
|1.3236
|5018
|2006.11.30 10:30
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3177
|1.3236
|5019
|2006.11.30 10:36
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3178
|1.3236
|5020
|2006.11.30 10:37
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3180
|1.3236
|5021
|2006.11.30 10:38
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3182
|1.3236
|5022
|2006.11.30 10:47
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3183
|1.3236
|5023
|2006.11.30 12:35
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3184
|1.3236
|5024
|2006.11.30 13:47
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3185
|1.3236
|5025
|2006.11.30 13:47
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3186
|1.3236
|5026
|2006.11.30 13:47
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3187
|1.3236
|5027
|2006.11.30 13:48
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3188
|1.3236
|5028
|2006.11.30 13:48
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3189
|1.3236
|5029
|2006.11.30 14:30
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3191
|1.3236
|5030
|2006.11.30 15:57
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3193
|1.3236
|5031
|2006.11.30 15:57
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3196
|1.3236
|5032
|2006.11.30 15:57
|modify
|1122
|59.80
|1.3156
|1.3198
|1.3236
|5033
|2006.11.30 15:59
|s/l
|1122
|59.80
|1.3198
|1.3198
|1.3236
|23878.91
|1220340.99
|5034
|2006.11.30 16:00
|buy
|1123
|61.00
|1.3198
|1.3159
|1.3278
|5035
|2006.11.30 16:05
|modify
|1123
|61.00
|1.3198
|1.3207
|1.3278
|5036
|2006.11.30 16:06
|s/l
|1123
|61.00
|1.3207
|1.3207
|1.3278
|5490.00
|1225830.99
|5037
|2006.11.30 16:06
|buy
|1124
|61.30
|1.3207
|1.3168
|1.3287
|5038
|2006.11.30 16:30
|modify
|1124
|61.30
|1.3207
|1.3218
|1.3287
|5039
|2006.11.30 16:31
|modify
|1124
|61.30
|1.3207
|1.3221
|1.3287
|5040
|2006.11.30 16:32
|modify
|1124
|61.30
|1.3207
|1.3225
|1.3287
|5041
|2006.11.30 16:33
|s/l
|1124
|61.30
|1.3225
|1.3225
|1.3287
|11034.00
|1236864.99
|5042
|2006.11.30 16:33
|buy
|1125
|61.80
|1.3226
|1.3187
|1.3306
|5043
|2006.11.30 16:59
|modify
|1125
|61.80
|1.3226
|1.3234
|1.3306
|5044
|2006.11.30 16:59
|s/l
|1125
|61.80
|1.3234
|1.3234
|1.3306
|4944.00
|1241808.99
|5045
|2006.11.30 16:59
|buy
|1126
|62.10
|1.3226
|1.3187
|1.3306
|5046
|2006.11.30 17:00
|modify
|1126
|62.10
|1.3226
|1.3230
|1.3306
|5047
|2006.11.30 17:03
|modify
|1126
|62.10
|1.3226
|1.3232
|1.3306
|5048
|2006.11.30 17:13
|modify
|1126
|62.10
|1.3226
|1.3236
|1.3306
|5049
|2006.11.30 17:17
|modify
|1126
|62.10
|1.3226
|1.3247
|1.3306
|5050
|2006.11.30 17:18
|s/l
|1126
|62.10
|1.3247
|1.3247
|1.3306
|13041.00
|1254849.99
|5051
|2006.11.30 17:18
|buy
|1127
|62.70
|1.3249
|1.3210
|1.3329
|5052
|2006.11.30 17:34
|modify
|1127
|62.70
|1.3249
|1.3250
|1.3329
|5053
|2006.11.30 21:00
|s/l
|1127
|62.70
|1.3250
|1.3250
|1.3329
|627.00
|1255476.99
|5054
|2006.11.30 21:00
|buy
|1128
|62.80
|1.3250
|1.3211
|1.3330
|5055
|2006.12.01 08:29
|modify
|1128
|62.80
|1.3250
|1.3252
|1.3330
|5056
|2006.12.01 08:46
|modify
|1128
|62.80
|1.3250
|1.3254
|1.3330
|5057
|2006.12.01 08:51
|modify
|1128
|62.80
|1.3250
|1.3255
|1.3330
|5058
|2006.12.01 10:06
|s/l
|1128
|62.80
|1.3255
|1.3255
|1.3330
|2707.21
|1258184.20
|5059
|2006.12.01 10:06
|buy
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3206
|1.3325
|5060
|2006.12.01 15:34
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3247
|1.3325
|5061
|2006.12.01 15:36
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3248
|1.3325
|5062
|2006.12.01 15:38
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3250
|1.3325
|5063
|2006.12.01 16:00
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3255
|1.3325
|5064
|2006.12.01 16:00
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3256
|1.3325
|5065
|2006.12.01 16:00
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3257
|1.3325
|5066
|2006.12.01 16:00
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3260
|1.3325
|5067
|2006.12.01 16:00
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3262
|1.3325
|5068
|2006.12.01 16:00
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3263
|1.3325
|5069
|2006.12.01 16:00
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3265
|1.3325
|5070
|2006.12.01 16:00
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3266
|1.3325
|5071
|2006.12.01 16:01
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3280
|1.3325
|5072
|2006.12.01 16:02
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3282
|1.3325
|5073
|2006.12.01 16:09
|modify
|1129
|62.90
|1.3245
|1.3287
|1.3325
|5074
|2006.12.01 16:10
|s/l
|1129
|62.90
|1.3287
|1.3287
|1.3325
|26418.00
|1284602.20
|5075
|2006.12.01 16:10
|buy
|1130
|64.20
|1.3288
|1.3249
|1.3368
|5076
|2006.12.01 16:10
|modify
|1130
|64.20
|1.3288
|1.3292
|1.3368
|5077
|2006.12.01 16:11
|s/l
|1130
|64.20
|1.3292
|1.3292
|1.3368
|2568.00
|1287170.20
|5078
|2006.12.01 16:11
|buy
|1131
|64.40
|1.3288
|1.3249
|1.3368
|5079
|2006.12.01 16:11
|modify
|1131
|64.40
|1.3288
|1.3293
|1.3368
|5080
|2006.12.01 16:12
|s/l
|1131
|64.40
|1.3293
|1.3293
|1.3368
|3220.00
|1290390.20
|5081
|2006.12.01 16:12
|buy
|1132
|64.50
|1.3288
|1.3249
|1.3368
|5082
|2006.12.01 16:12
|modify
|1132
|64.50
|1.3288
|1.3291
|1.3368
|5083
|2006.12.01 16:13
|s/l
|1132
|64.50
|1.3291
|1.3291
|1.3368
|1935.00
|1292325.20
|5084
|2006.12.01 16:13
|buy
|1133
|64.60
|1.3288
|1.3249
|1.3368
|5085
|2006.12.01 16:13
|modify
|1133
|64.60
|1.3288
|1.3288
|1.3368
|5086
|2006.12.01 16:13
|s/l
|1133
|64.60
|1.3288
|1.3288
|1.3368
|0.00
|1292325.20
|5087
|2006.12.01 16:13
|buy
|1134
|64.60
|1.3288
|1.3249
|1.3368
|5088
|2006.12.01 16:30
|modify
|1134
|64.60
|1.3288
|1.3306
|1.3368
|5089
|2006.12.01 16:31
|s/l
|1134
|64.60
|1.3306
|1.3306
|1.3368
|11628.00
|1303953.20
|5090
|2006.12.01 16:31
|buy
|1135
|65.20
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5091
|2006.12.01 16:31
|modify
|1135
|65.20
|1.3286
|1.3302
|1.3366
|5092
|2006.12.01 16:32
|s/l
|1135
|65.20
|1.3302
|1.3302
|1.3366
|10432.00
|1314385.20
|5093
|2006.12.01 16:32
|buy
|1136
|65.70
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5094
|2006.12.01 16:32
|modify
|1136
|65.70
|1.3286
|1.3301
|1.3366
|5095
|2006.12.01 16:33
|s/l
|1136
|65.70
|1.3301
|1.3301
|1.3366
|9855.00
|1324240.20
|5096
|2006.12.01 16:33
|buy
|1137
|66.20
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5097
|2006.12.01 16:33
|modify
|1137
|66.20
|1.3286
|1.3300
|1.3366
|5098
|2006.12.01 16:34
|s/l
|1137
|66.20
|1.3300
|1.3300
|1.3366
|9268.00
|1333508.20
|5099
|2006.12.01 16:34
|buy
|1138
|66.70
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5100
|2006.12.01 16:34
|modify
|1138
|66.70
|1.3286
|1.3299
|1.3366
|5101
|2006.12.01 16:35
|s/l
|1138
|66.70
|1.3299
|1.3299
|1.3366
|8671.00
|1342179.20
|5102
|2006.12.01 16:35
|buy
|1139
|67.10
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5103
|2006.12.01 16:35
|modify
|1139
|67.10
|1.3286
|1.3299
|1.3366
|5104
|2006.12.01 16:36
|s/l
|1139
|67.10
|1.3299
|1.3299
|1.3366
|8723.00
|1350902.20
|5105
|2006.12.01 16:36
|buy
|1140
|67.50
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5106
|2006.12.01 16:36
|modify
|1140
|67.50
|1.3286
|1.3305
|1.3366
|5107
|2006.12.01 16:37
|s/l
|1140
|67.50
|1.3305
|1.3305
|1.3366
|12825.00
|1363727.20
|5108
|2006.12.01 16:37
|buy
|1141
|68.20
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5109
|2006.12.01 16:37
|modify
|1141
|68.20
|1.3286
|1.3305
|1.3366
|5110
|2006.12.01 16:38
|s/l
|1141
|68.20
|1.3305
|1.3305
|1.3366
|12958.00
|1376685.20
|5111
|2006.12.01 16:38
|buy
|1142
|68.80
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5112
|2006.12.01 16:38
|modify
|1142
|68.80
|1.3286
|1.3313
|1.3366
|5113
|2006.12.01 16:39
|s/l
|1142
|68.80
|1.3313
|1.3313
|1.3366
|18576.00
|1395261.20
|5114
|2006.12.01 16:39
|buy
|1143
|69.80
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5115
|2006.12.01 16:39
|modify
|1143
|69.80
|1.3286
|1.3320
|1.3366
|5116
|2006.12.01 16:40
|s/l
|1143
|69.80
|1.3320
|1.3320
|1.3366
|23732.00
|1418993.20
|5117
|2006.12.01 16:40
|buy
|1144
|70.90
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5118
|2006.12.01 16:40
|modify
|1144
|70.90
|1.3286
|1.3318
|1.3366
|5119
|2006.12.01 16:41
|s/l
|1144
|70.90
|1.3318
|1.3318
|1.3366
|22688.00
|1441681.20
|5120
|2006.12.01 16:41
|buy
|1145
|72.10
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5121
|2006.12.01 16:41
|modify
|1145
|72.10
|1.3286
|1.3318
|1.3366
|5122
|2006.12.01 16:42
|s/l
|1145
|72.10
|1.3318
|1.3318
|1.3366
|23072.00
|1464753.20
|5123
|2006.12.01 16:42
|buy
|1146
|73.20
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5124
|2006.12.01 16:42
|modify
|1146
|73.20
|1.3286
|1.3316
|1.3366
|5125
|2006.12.01 16:43
|s/l
|1146
|73.20
|1.3316
|1.3316
|1.3366
|21960.00
|1486713.20
|5126
|2006.12.01 16:43
|buy
|1147
|74.30
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5127
|2006.12.01 16:43
|modify
|1147
|74.30
|1.3286
|1.3315
|1.3366
|5128
|2006.12.01 16:44
|s/l
|1147
|74.30
|1.3315
|1.3315
|1.3366
|21547.00
|1508260.20
|5129
|2006.12.01 16:44
|buy
|1148
|75.40
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5130
|2006.12.01 16:44
|modify
|1148
|75.40
|1.3286
|1.3317
|1.3366
|5131
|2006.12.01 16:44
|s/l
|1148
|75.40
|1.3317
|1.3317
|1.3366
|23374.00
|1531634.20
|5132
|2006.12.01 16:44
|buy
|1149
|76.60
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|5133
|2006.12.01 17:00
|modify
|1149
|76.60
|1.3286
|1.3314
|1.3366
|5134
|2006.12.01 17:01
|modify
|1149
|76.60
|1.3286
|1.3315
|1.3366
|5135
|2006.12.01 18:00
|modify
|1149
|76.60
|1.3286
|1.3316
|1.3366
|5136
|2006.12.01 18:07
|s/l
|1149
|76.60
|1.3316
|1.3316
|1.3366
|22980.00
|1554614.20
|5137
|2006.12.01 18:07
|buy
|1150
|77.70
|1.3318
|1.3279
|1.3398
|5138
|2006.12.04 00:01
|modify
|1150
|77.70
|1.3318
|1.3319
|1.3398
|5139
|2006.12.04 00:01
|modify
|1150
|77.70
|1.3318
|1.3338
|1.3398
|5140
|2006.12.04 00:29
|s/l
|1150
|77.70
|1.3338
|1.3338
|1.3398
|15004.53
|1569618.73
|5141
|2006.12.04 00:29
|buy
|1151
|78.50
|1.3338
|1.3299
|1.3418
|5142
|2006.12.04 00:53
|modify
|1151
|78.50
|1.3338
|1.3338
|1.3418
|5143
|2006.12.04 00:59
|modify
|1151
|78.50
|1.3338
|1.3347
|1.3418
|5144
|2006.12.04 02:00
|s/l
|1151
|78.50
|1.3347
|1.3347
|1.3418
|7065.00
|1576683.73
|5145
|2006.12.04 02:00
|buy
|1152
|78.80
|1.3345
|1.3306
|1.3425
|5146
|2006.12.04 09:43
|s/l
|1152
|78.80
|1.3306
|1.3306
|1.3425
|-30732.32
|1545951.41
|5147
|2006.12.04 09:43
|buy
|1153
|77.30
|1.3307
|1.3268
|1.3387
|5148
|2006.12.04 17:05
|modify
|1153
|77.30
|1.3307
|1.3307
|1.3387
|5149
|2006.12.04 17:17
|modify
|1153
|77.30
|1.3307
|1.3308
|1.3387
|5150
|2006.12.04 17:29
|s/l
|1153
|77.30
|1.3308
|1.3308
|1.3387
|773.00
|1546724.41
|5151
|2006.12.04 17:29
|buy
|1154
|77.30
|1.3305
|1.3266
|1.3385
|5152
|2006.12.04 17:30
|modify
|1154
|77.30
|1.3305
|1.3308
|1.3385
|5153
|2006.12.04 17:32
|modify
|1154
|77.30
|1.3305
|1.3311
|1.3385
|5154
|2006.12.04 17:33
|modify
|1154
|77.30
|1.3305
|1.3312
|1.3385
|5155
|2006.12.04 23:00
|modify
|1154
|77.30
|1.3305
|1.3318
|1.3385
|5156
|2006.12.04 23:05
|modify
|1154
|77.30
|1.3305
|1.3321
|1.3385
|5157
|2006.12.04 23:30
|modify
|1154
|77.30
|1.3305
|1.3322
|1.3385
|5158
|2006.12.04 23:32
|modify
|1154
|77.30
|1.3305
|1.3323
|1.3385
|5159
|2006.12.04 23:32
|modify
|1154
|77.30
|1.3305
|1.3324
|1.3385
|5160
|2006.12.05 03:37
|s/l
|1154
|77.30
|1.3324
|1.3324
|1.3385
|14154.28
|1560878.69
|5161
|2006.12.05 03:37
|buy
|1155
|78.00
|1.3326
|1.3287
|1.3406
|5162
|2006.12.05 14:31
|modify
|1155
|78.00
|1.3326
|1.3333
|1.3406
|5163
|2006.12.05 14:32
|s/l
|1155
|78.00
|1.3333
|1.3333
|1.3406
|5460.28
|1566338.97
|5164
|2006.12.05 14:32
|buy
|1156
|78.30
|1.3332
|1.3293
|1.3412
|5165
|2006.12.05 14:32
|modify
|1156
|78.30
|1.3332
|1.3336
|1.3412
|5166
|2006.12.05 14:33
|s/l
|1156
|78.30
|1.3336
|1.3336
|1.3412
|3132.00
|1569470.97
|5167
|2006.12.05 14:33
|buy
|1157
|78.50
|1.3332
|1.3293
|1.3412
|5168
|2006.12.06 10:42
|s/l
|1157
|78.50
|1.3293
|1.3293
|1.3412
|-31155.99
|1538314.98
|5169
|2006.12.06 10:42
|buy
|1158
|76.90
|1.3293
|1.3254
|1.3373
|5170
|2006.12.06 16:43
|modify
|1158
|76.90
|1.3293
|1.3293
|1.3373
|5171
|2006.12.06 16:44
|modify
|1158
|76.90
|1.3293
|1.3294
|1.3373
|5172
|2006.12.06 16:45
|modify
|1158
|76.90
|1.3293
|1.3297
|1.3373
|5173
|2006.12.06 16:46
|s/l
|1158
|76.90
|1.3297
|1.3297
|1.3373
|3076.00
|1541390.98
|5174
|2006.12.06 16:46
|buy
|1159
|77.10
|1.3298
|1.3259
|1.3378
|5175
|2006.12.07 08:34
|modify
|1159
|77.10
|1.3298
|1.3300
|1.3378
|5176
|2006.12.07 08:51
|modify
|1159
|77.10
|1.3298
|1.3301
|1.3378
|5177
|2006.12.07 11:12
|s/l
|1159
|77.10
|1.3301
|1.3301
|1.3378
|718.98
|1542109.97
|5178
|2006.12.07 11:12
|buy
|1160
|77.10
|1.3303
|1.3264
|1.3383
|5179
|2006.12.08 15:00
|modify
|1160
|77.10
|1.3303
|1.3312
|1.3383
|5180
|2006.12.08 15:01
|s/l
|1160
|77.10
|1.3312
|1.3312
|1.3383
|6407.66
|1548517.63
|5181
|2006.12.08 15:01
|sell
|1161
|77.40
|1.3280
|1.3317
|1.3205
|5182
|2006.12.08 15:01
|s/l
|1161
|77.40
|1.3317
|1.3317
|1.3205
|-28638.00
|1519879.63
|5183
|2006.12.08 15:01
|sell
|1162
|76.00
|1.3335
|1.3372
|1.3260
|5184
|2006.12.08 15:02
|modify
|1162
|76.00
|1.3335
|1.3302
|1.3260
|5185
|2006.12.08 15:02
|s/l
|1162
|76.00
|1.3302
|1.3302
|1.3260
|25080.21
|1544959.84
|5186
|2006.12.08 15:02
|sell
|1163
|77.20
|1.3339
|1.3376
|1.3264
|5187
|2006.12.08 15:03
|modify
|1163
|77.20
|1.3339
|1.3302
|1.3264
|5188
|2006.12.08 15:03
|s/l
|1163
|77.20
|1.3302
|1.3302
|1.3264
|28563.81
|1573523.65
|5189
|2006.12.08 15:03
|sell
|1164
|78.70
|1.3336
|1.3373
|1.3261
|5190
|2006.12.08 15:04
|modify
|1164
|78.70
|1.3336
|1.3302
|1.3261
|5191
|2006.12.08 15:04
|s/l
|1164
|78.70
|1.3302
|1.3302
|1.3261
|26758.35
|1600282.00
|5192
|2006.12.08 15:04
|sell
|1165
|80.00
|1.3332
|1.3369
|1.3257
|5193
|2006.12.08 15:05
|modify
|1165
|80.00
|1.3332
|1.3302
|1.3257
|5194
|2006.12.08 15:05
|s/l
|1165
|80.00
|1.3302
|1.3302
|1.3257
|23999.82
|1624281.82
|5195
|2006.12.08 15:05
|sell
|1166
|81.20
|1.3330
|1.3367
|1.3255
|5196
|2006.12.08 15:06
|modify
|1166
|81.20
|1.3330
|1.3302
|1.3255
|5197
|2006.12.08 15:06
|s/l
|1166
|81.20
|1.3302
|1.3302
|1.3255
|22735.55
|1647017.37
|5198
|2006.12.08 15:06
|sell
|1167
|82.40
|1.3331
|1.3368
|1.3256
|5199
|2006.12.08 15:07
|modify
|1167
|82.40
|1.3331
|1.3302
|1.3256
|5200
|2006.12.08 15:07
|s/l
|1167
|82.40
|1.3302
|1.3302
|1.3256
|23895.68
|1670913.05
|5201
|2006.12.08 15:07
|sell
|1168
|83.50
|1.3334
|1.3371
|1.3259
|5202
|2006.12.08 15:08
|modify
|1168
|83.50
|1.3334
|1.3302
|1.3259
|5203
|2006.12.08 15:08
|s/l
|1168
|83.50
|1.3302
|1.3302
|1.3259
|26720.09
|1697633.14
|5204
|2006.12.08 15:08
|sell
|1169
|84.90
|1.3333
|1.3370
|1.3258
|5205
|2006.12.08 15:09
|modify
|1169
|84.90
|1.3333
|1.3302
|1.3258
|5206
|2006.12.08 15:09
|s/l
|1169
|84.90
|1.3302
|1.3302
|1.3258
|26318.95
|1723952.09
|5207
|2006.12.08 15:09
|sell
|1170
|86.20
|1.3332
|1.3369
|1.3257
|5208
|2006.12.08 15:10
|modify
|1170
|86.20
|1.3332
|1.3302
|1.3257
|5209
|2006.12.08 15:10
|s/l
|1170
|86.20
|1.3302
|1.3302
|1.3257
|25859.81
|1749811.90
|5210
|2006.12.08 15:10
|sell
|1171
|87.50
|1.3331
|1.3368
|1.3256
|5211
|2006.12.08 15:11
|modify
|1171
|87.50
|1.3331
|1.3302
|1.3256
|5212
|2006.12.08 15:11
|s/l
|1171
|87.50
|1.3302
|1.3302
|1.3256
|25374.66
|1775186.56
|5213
|2006.12.08 15:11
|sell
|1172
|88.80
|1.3331
|1.3368
|1.3256
|5214
|2006.12.08 15:12
|modify
|1172
|88.80
|1.3331
|1.3302
|1.3256
|5215
|2006.12.08 15:12
|s/l
|1172
|88.80
|1.3302
|1.3302
|1.3256
|25751.66
|1800938.22
|5216
|2006.12.08 15:12
|sell
|1173
|90.00
|1.3335
|1.3372
|1.3260
|5217
|2006.12.08 15:13
|modify
|1173
|90.00
|1.3335
|1.3302
|1.3260
|5218
|2006.12.08 15:13
|s/l
|1173
|90.00
|1.3302
|1.3302
|1.3260
|29700.25
|1830638.47
|5219
|2006.12.08 15:13
|sell
|1174
|91.50
|1.3333
|1.3370
|1.3258
|5220
|2006.12.08 15:14
|modify
|1174
|91.50
|1.3333
|1.3302
|1.3258
|5221
|2006.12.08 15:14
|s/l
|1174
|91.50
|1.3302
|1.3302
|1.3258
|28364.95
|1859003.42
|5222
|2006.12.08 15:14
|sell
|1175
|93.00
|1.3336
|1.3373
|1.3261
|5223
|2006.12.08 15:15
|modify
|1175
|93.00
|1.3336
|1.3302
|1.3261
|5224
|2006.12.08 15:15
|s/l
|1175
|93.00
|1.3302
|1.3302
|1.3261
|31620.41
|1890623.83
|5225
|2006.12.08 15:15
|sell
|1176
|94.50
|1.3336
|1.3373
|1.3261
|5226
|2006.12.08 15:16
|modify
|1176
|94.50
|1.3336
|1.3302
|1.3261
|5227
|2006.12.08 15:16
|s/l
|1176
|94.50
|1.3302
|1.3302
|1.3261
|32130.42
|1922754.25
|5228
|2006.12.08 15:16
|sell
|1177
|96.10
|1.3343
|1.3380
|1.3268
|5229
|2006.12.08 15:17
|modify
|1177
|96.10
|1.3343
|1.3302
|1.3268
|5230
|2006.12.08 15:17
|s/l
|1177
|96.10
|1.3302
|1.3302
|1.3268
|39401.40
|1962155.65
|5231
|2006.12.08 15:17
|sell
|1178
|98.10
|1.3343
|1.3380
|1.3268
|5232
|2006.12.08 15:18
|modify
|1178
|98.10
|1.3343
|1.3302
|1.3268
|5233
|2006.12.08 15:18
|s/l
|1178
|98.10
|1.3302
|1.3302
|1.3268
|40221.40
|2002377.05
|5234
|2006.12.08 15:18
|sell
|1179
|100.00
|1.3340
|1.3377
|1.3265
|5235
|2006.12.08 15:18
|modify
|1179
|100.00
|1.3340
|1.3302
|1.3265
|5236
|2006.12.08 15:29
|modify
|1179
|100.00
|1.3340
|1.3292
|1.3265
|5237
|2006.12.08 15:30
|s/l
|1179
|100.00
|1.3292
|1.3292
|1.3265
|47999.91
|2050376.96
|5238
|2006.12.08 15:30
|sell
|1180
|100.00
|1.3342
|1.3379
|1.3267
|5239
|2006.12.08 17:00
|modify
|1180
|100.00
|1.3342
|1.3338
|1.3267
|5240
|2006.12.08 17:00
|modify
|1180
|100.00
|1.3342
|1.3337
|1.3267
|5241
|2006.12.08 17:34
|modify
|1180
|100.00
|1.3342
|1.3331
|1.3267
|5242
|2006.12.08 18:28
|modify
|1180
|100.00
|1.3342
|1.3325
|1.3267
|5243
|2006.12.08 18:30
|t/p
|1180
|100.00
|1.3267
|1.3325
|1.3267
|75000.25
|2125377.21
|5244
|2006.12.08 18:30
|sell
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3255
|1.3143
|5245
|2006.12.11 00:00
|modify
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3201
|1.3143
|5246
|2006.12.11 02:00
|modify
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3189
|1.3143
|5247
|2006.12.11 02:07
|modify
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3188
|1.3143
|5248
|2006.12.11 02:15
|modify
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3187
|1.3143
|5249
|2006.12.11 02:15
|modify
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3185
|1.3143
|5250
|2006.12.11 02:24
|modify
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3184
|1.3143
|5251
|2006.12.11 02:24
|modify
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3183
|1.3143
|5252
|2006.12.11 02:24
|modify
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3182
|1.3143
|5253
|2006.12.11 02:26
|modify
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3181
|1.3143
|5254
|2006.12.11 03:29
|modify
|1181
|100.00
|1.3218
|1.3175
|1.3143
|5255
|2006.12.11 03:43
|t/p
|1181
|100.00
|1.3143
|1.3175
|1.3143
|75427.75
|2200804.96
|5256
|2006.12.12 04:00
|sell
|1182
|100.00
|1.3248
|1.3285
|1.3173
|5257
|2006.12.12 15:59
|modify
|1182
|100.00
|1.3248
|1.3248
|1.3173
|5258
|2006.12.12 16:05
|s/l
|1182
|100.00
|1.3248
|1.3248
|1.3173
|0.00
|2200804.96
|5259
|2006.12.12 16:05
|sell
|1183
|100.00
|1.3247
|1.3284
|1.3172
|5260
|2006.12.12 21:10
|s/l
|1183
|100.00
|1.3284
|1.3284
|1.3172
|-37000.02
|2163804.94
|5261
|2006.12.12 21:10
|sell
|1184
|100.00
|1.3283
|1.3320
|1.3208
|5262
|2006.12.13 10:30
|modify
|1184
|100.00
|1.3283
|1.3283
|1.3208
|5263
|2006.12.13 10:31
|modify
|1184
|100.00
|1.3283
|1.3282
|1.3208
|5264
|2006.12.13 10:33
|modify
|1184
|100.00
|1.3283
|1.3281
|1.3208
|5265
|2006.12.13 15:30
|modify
|1184
|100.00
|1.3283
|1.3233
|1.3208
|5266
|2006.12.13 15:30
|modify
|1184
|100.00
|1.3283
|1.3232
|1.3208
|5267
|2006.12.13 15:31
|modify
|1184
|100.00
|1.3283
|1.3231
|1.3208
|5268
|2006.12.13 15:31
|modify
|1184
|100.00
|1.3283
|1.3228
|1.3208
|5269
|2006.12.13 15:35
|t/p
|1184
|100.00
|1.3208
|1.3228
|1.3208
|75427.74
|2239232.68
|5270
|2006.12.13 15:35
|sell
|1185
|100.00
|1.3203
|1.3240
|1.3128
|5271
|2006.12.14 09:02
|s/l
|1185
|100.00
|1.3240
|1.3240
|1.3128
|-35716.74
|2203515.94
|5272
|2006.12.14 09:02
|sell
|1186
|100.00
|1.3241
|1.3278
|1.3166
|5273
|2006.12.14 09:29
|modify
|1186
|100.00
|1.3241
|1.3241
|1.3166
|5274
|2006.12.14 09:40
|s/l
|1186
|100.00
|1.3241
|1.3241
|1.3166
|0.18
|2203516.12
|5275
|2006.12.14 09:40
|sell
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3278
|1.3166
|5276
|2006.12.14 12:06
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3241
|1.3166
|5277
|2006.12.14 12:37
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3240
|1.3166
|5278
|2006.12.14 13:18
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3225
|1.3166
|5279
|2006.12.14 13:30
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3214
|1.3166
|5280
|2006.12.14 13:30
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3212
|1.3166
|5281
|2006.12.14 13:30
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3211
|1.3166
|5282
|2006.12.14 13:30
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3210
|1.3166
|5283
|2006.12.14 13:31
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3209
|1.3166
|5284
|2006.12.14 13:33
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3208
|1.3166
|5285
|2006.12.14 13:33
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3207
|1.3166
|5286
|2006.12.14 13:55
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3206
|1.3166
|5287
|2006.12.14 15:44
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3205
|1.3166
|5288
|2006.12.14 15:45
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3204
|1.3166
|5289
|2006.12.14 15:45
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3203
|1.3166
|5290
|2006.12.14 15:46
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3202
|1.3166
|5291
|2006.12.14 15:46
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3201
|1.3166
|5292
|2006.12.14 15:46
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3200
|1.3166
|5293
|2006.12.14 15:51
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3199
|1.3166
|5294
|2006.12.14 15:52
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3198
|1.3166
|5295
|2006.12.14 15:52
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3196
|1.3166
|5296
|2006.12.14 15:55
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3195
|1.3166
|5297
|2006.12.14 17:00
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3192
|1.3166
|5298
|2006.12.14 17:00
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3191
|1.3166
|5299
|2006.12.14 17:00
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3190
|1.3166
|5300
|2006.12.14 17:01
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3189
|1.3166
|5301
|2006.12.14 17:05
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3188
|1.3166
|5302
|2006.12.14 17:05
|modify
|1187
|100.00
|1.3241
|1.3187
|1.3166
|5303
|2006.12.14 17:05
|t/p
|1187
|100.00
|1.3166
|1.3187
|1.3166
|75000.18
|2278516.30
|5304
|2006.12.14 17:05
|sell
|1188
|100.00
|1.3163
|1.3200
|1.3088
|5305
|2006.12.15 02:30
|modify
|1188
|100.00
|1.3163
|1.3163
|1.3088
|5306
|2006.12.15 07:33
|modify
|1188
|100.00
|1.3163
|1.3162
|1.3088
|5307
|2006.12.15 07:34
|modify
|1188
|100.00
|1.3163
|1.3161
|1.3088
|5308
|2006.12.15 08:46
|s/l
|1188
|100.00
|1.3161
|1.3161
|1.3088
|2428.10
|2280944.40
|5309
|2006.12.15 08:46
|sell
|1189
|100.00
|1.3163
|1.3200
|1.3088
|5310
|2006.12.15 11:06
|modify
|1189
|100.00
|1.3163
|1.3134
|1.3088
|5311
|2006.12.15 11:30
|modify
|1189
|100.00
|1.3163
|1.3132
|1.3088
|5312
|2006.12.15 11:31
|modify
|1189
|100.00
|1.3163
|1.3131
|1.3088
|5313
|2006.12.15 11:31
|modify
|1189
|100.00
|1.3163
|1.3130
|1.3088
|5314
|2006.12.15 11:33
|modify
|1189
|100.00
|1.3163
|1.3129
|1.3088
|5315
|2006.12.15 11:34
|modify
|1189
|100.00
|1.3163
|1.3128
|1.3088
|5316
|2006.12.15 11:34
|modify
|1189
|100.00
|1.3163
|1.3127
|1.3088
|5317
|2006.12.15 11:34
|modify
|1189
|100.00
|1.3163
|1.3126
|1.3088
|5318
|2006.12.15 11:59
|modify
|1189
|100.00
|1.3163
|1.3124
|1.3088
|5319
|2006.12.15 14:26
|s/l
|1189
|100.00
|1.3124
|1.3124
|1.3088
|39000.35
|2319944.75
|5320
|2006.12.15 14:26
|sell
|1190
|100.00
|1.3124
|1.3161
|1.3049
|5321
|2006.12.15 14:30
|s/l
|1190
|100.00
|1.3161
|1.3161
|1.3049
|-37000.17
|2282944.58
|5322
|2006.12.15 14:30
|sell
|1191
|100.00
|1.3170
|1.3207
|1.3095
|5323
|2006.12.15 14:31
|modify
|1191
|100.00
|1.3170
|1.3139
|1.3095
|5324
|2006.12.15 14:31
|s/l
|1191
|100.00
|1.3139
|1.3139
|1.3095
|31000.31
|2313944.89
|5325
|2006.12.15 14:31
|sell
|1192
|100.00
|1.3173
|1.3210
|1.3098
|5326
|2006.12.15 14:32
|modify
|1192
|100.00
|1.3173
|1.3139
|1.3098
|5327
|2006.12.15 14:32
|s/l
|1192
|100.00
|1.3139
|1.3139
|1.3098
|33999.62
|2347944.51
|5328
|2006.12.15 14:32
|sell
|1193
|100.00
|1.3168
|1.3205
|1.3093
|5329
|2006.12.15 14:33
|modify
|1193
|100.00
|1.3168
|1.3139
|1.3093
|5330
|2006.12.15 14:33
|s/l
|1193
|100.00
|1.3139
|1.3139
|1.3093
|28999.98
|2376944.49
|5331
|2006.12.15 14:33
|sell
|1194
|100.00
|1.3168
|1.3205
|1.3093
|5332
|2006.12.15 14:33
|modify
|1194
|100.00
|1.3168
|1.3139
|1.3093
|5333
|2006.12.15 14:59
|modify
|1194
|100.00
|1.3168
|1.3129
|1.3093
|5334
|2006.12.15 15:00
|modify
|1194
|100.00
|1.3168
|1.3128
|1.3093
|5335
|2006.12.15 15:00
|s/l
|1194
|100.00
|1.3128
|1.3128
|1.3093
|39999.98
|2416944.47
|5336
|2006.12.15 15:00
|sell
|1195
|100.00
|1.3173
|1.3210
|1.3098
|5337
|2006.12.15 15:01
|modify
|1195
|100.00
|1.3173
|1.3157
|1.3098
|5338
|2006.12.15 15:01
|s/l
|1195
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3098
|15999.62
|2432944.09
|5339
|2006.12.15 15:01
|sell
|1196
|100.00
|1.3173
|1.3210
|1.3098
|5340
|2006.12.15 15:02
|modify
|1196
|100.00
|1.3173
|1.3157
|1.3098
|5341
|2006.12.15 15:02
|s/l
|1196
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3098
|15999.62
|2448943.71
|5342
|2006.12.15 15:02
|sell
|1197
|100.00
|1.3170
|1.3207
|1.3095
|5343
|2006.12.15 15:03
|modify
|1197
|100.00
|1.3170
|1.3157
|1.3095
|5344
|2006.12.15 15:03
|s/l
|1197
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3095
|13000.31
|2461944.02
|5345
|2006.12.15 15:03
|sell
|1198
|100.00
|1.3171
|1.3208
|1.3096
|5346
|2006.12.15 15:04
|modify
|1198
|100.00
|1.3171
|1.3157
|1.3096
|5347
|2006.12.15 15:04
|s/l
|1198
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3096
|14000.48
|2475944.50
|5348
|2006.12.15 15:04
|sell
|1199
|100.00
|1.3167
|1.3204
|1.3092
|5349
|2006.12.15 15:05
|modify
|1199
|100.00
|1.3167
|1.3157
|1.3092
|5350
|2006.12.15 15:05
|s/l
|1199
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3092
|9999.82
|2485944.32
|5351
|2006.12.15 15:05
|sell
|1200
|100.00
|1.3172
|1.3209
|1.3097
|5352
|2006.12.15 15:06
|modify
|1200
|100.00
|1.3172
|1.3157
|1.3097
|5353
|2006.12.15 15:06
|s/l
|1200
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3097
|14999.45
|2500943.77
|5354
|2006.12.15 15:06
|sell
|1201
|100.00
|1.3170
|1.3207
|1.3095
|5355
|2006.12.15 15:07
|modify
|1201
|100.00
|1.3170
|1.3157
|1.3095
|5356
|2006.12.15 15:07
|s/l
|1201
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3095
|13000.31
|2513944.08
|5357
|2006.12.15 15:07
|sell
|1202
|100.00
|1.3169
|1.3206
|1.3094
|5358
|2006.12.15 15:08
|modify
|1202
|100.00
|1.3169
|1.3157
|1.3094
|5359
|2006.12.15 15:08
|s/l
|1202
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3094
|12000.15
|2525944.23
|5360
|2006.12.15 15:08
|sell
|1203
|100.00
|1.3172
|1.3209
|1.3097
|5361
|2006.12.15 15:09
|modify
|1203
|100.00
|1.3172
|1.3157
|1.3097
|5362
|2006.12.15 15:09
|s/l
|1203
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3097
|14999.45
|2540943.68
|5363
|2006.12.15 15:09
|sell
|1204
|100.00
|1.3173
|1.3210
|1.3098
|5364
|2006.12.15 15:10
|modify
|1204
|100.00
|1.3173
|1.3157
|1.3098
|5365
|2006.12.15 15:10
|s/l
|1204
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3098
|15999.62
|2556943.30
|5366
|2006.12.15 15:10
|sell
|1205
|100.00
|1.3172
|1.3209
|1.3097
|5367
|2006.12.15 15:11
|modify
|1205
|100.00
|1.3172
|1.3157
|1.3097
|5368
|2006.12.15 15:11
|s/l
|1205
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3097
|14999.45
|2571942.75
|5369
|2006.12.15 15:11
|sell
|1206
|100.00
|1.3169
|1.3206
|1.3094
|5370
|2006.12.15 15:12
|modify
|1206
|100.00
|1.3169
|1.3157
|1.3094
|5371
|2006.12.15 15:12
|s/l
|1206
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3094
|12000.15
|2583942.90
|5372
|2006.12.15 15:12
|sell
|1207
|100.00
|1.3169
|1.3206
|1.3094
|5373
|2006.12.15 15:13
|modify
|1207
|100.00
|1.3169
|1.3157
|1.3094
|5374
|2006.12.15 15:13
|s/l
|1207
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3094
|12000.15
|2595943.05
|5375
|2006.12.15 15:13
|sell
|1208
|100.00
|1.3169
|1.3206
|1.3094
|5376
|2006.12.15 15:14
|modify
|1208
|100.00
|1.3169
|1.3157
|1.3094
|5377
|2006.12.15 15:14
|s/l
|1208
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3094
|12000.15
|2607943.20
|5378
|2006.12.15 15:14
|sell
|1209
|100.00
|1.3163
|1.3200
|1.3088
|5379
|2006.12.15 15:15
|modify
|1209
|100.00
|1.3163
|1.3157
|1.3088
|5380
|2006.12.15 15:15
|s/l
|1209
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3088
|6000.35
|2613943.55
|5381
|2006.12.15 15:15
|sell
|1210
|100.00
|1.3166
|1.3203
|1.3091
|5382
|2006.12.15 15:16
|modify
|1210
|100.00
|1.3166
|1.3157
|1.3091
|5383
|2006.12.15 15:16
|s/l
|1210
|100.00
|1.3157
|1.3157
|1.3091
|8999.65
|2622943.20
|5384
|2006.12.15 15:16
|sell
|1211
|100.00
|1.3162
|1.3199
|1.3087
|5385
|2006.12.15 15:17
|modify
|1211
|100.00
|1.3162
|1.3157
|1.3087
|5386
|2006.12.15 15:29
|modify
|1211
|100.00
|1.3162
|1.3153
|1.3087
|5387
|2006.12.15 15:30
|s/l
|1211
|100.00
|1.3153
|1.3153
|1.3087
|9000.18
|2631943.38
|5388
|2006.12.15 15:30
|sell
|1212
|100.00
|1.3162
|1.3199
|1.3087
|5389
|2006.12.15 15:36
|modify
|1212
|100.00
|1.3162
|1.3162
|1.3087
|5390
|2006.12.15 15:36
|modify
|1212
|100.00
|1.3162
|1.3160
|1.3087
|5391
|2006.12.15 15:36
|modify
|1212
|100.00
|1.3162
|1.3158
|1.3087
|5392
|2006.12.15 15:36
|modify
|1212
|100.00
|1.3162
|1.3155
|1.3087
|5393
|2006.12.15 15:37
|modify
|1212
|100.00
|1.3162
|1.3154
|1.3087
|5394
|2006.12.15 15:37
|modify
|1212
|100.00
|1.3162
|1.3152
|1.3087
|5395
|2006.12.15 15:37
|modify
|1212
|100.00
|1.3162
|1.3151
|1.3087
|5396
|2006.12.15 15:37
|modify
|1212
|100.00
|1.3162
|1.3150
|1.3087
|5397
|2006.12.15 15:59
|s/l
|1212
|100.00
|1.3150
|1.3150
|1.3087
|12000.00
|2643943.38
|5398
|2006.12.15 15:59
|sell
|1213
|100.00
|1.3178
|1.3215
|1.3103
|5399
|2006.12.15 16:29
|modify
|1213
|100.00
|1.3178
|1.3169
|1.3103
|5400
|2006.12.15 16:59
|modify
|1213
|100.00
|1.3178
|1.3137
|1.3103
|5401
|2006.12.15 17:00
|t/p
|1213
|100.00
|1.3103
|1.3137
|1.3103
|75000.00
|2718943.38
|5402
|2006.12.15 17:00
|sell
|1214
|100.00
|1.3089
|1.3126
|1.3014
|5403
|2006.12.15 19:30
|modify
|1214
|100.00
|1.3089
|1.3088
|1.3014
|5404
|2006.12.18 00:29
|s/l
|1214
|100.00
|1.3088
|1.3088
|1.3014
|1427.75
|2720371.13
|5405
|2006.12.18 00:29
|sell
|1215
|100.00
|1.3086
|1.3123
|1.3011
|5406
|2006.12.18 17:00
|modify
|1215
|100.00
|1.3086
|1.3086
|1.3011
|5407
|2006.12.18 17:00
|modify
|1215
|100.00
|1.3086
|1.3084
|1.3011
|5408
|2006.12.18 17:07
|modify
|1215
|100.00
|1.3086
|1.3082
|1.3011
|5409
|2006.12.18 17:08
|modify
|1215
|100.00
|1.3086
|1.3081
|1.3011
|5410
|2006.12.18 17:08
|modify
|1215
|100.00
|1.3086
|1.3079
|1.3011
|5411
|2006.12.18 17:30
|modify
|1215
|100.00
|1.3086
|1.3078
|1.3011
|5412
|2006.12.18 19:15
|s/l
|1215
|100.00
|1.3078
|1.3078
|1.3011
|8000.00
|2728371.13
|5413
|2006.12.18 19:15
|sell
|1216
|100.00
|1.3077
|1.3114
|1.3002
|5414
|2006.12.19 09:00
|s/l
|1216
|100.00
|1.3114
|1.3114
|1.3002
|-36571.87
|2691799.26
|5415
|2006.12.19 09:00
|sell
|1217
|100.00
|1.3117
|1.3154
|1.3042
|5416
|2006.12.19 10:00
|s/l
|1217
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3042
|-37000.14
|2654799.12
|5417
|2006.12.19 10:00
|sell
|1218
|94.80
|1.3154
|1.3191
|1.3079
|5418
|2006.12.19 10:29
|modify
|1218
|94.80
|1.3154
|1.3151
|1.3079
|5419
|2006.12.19 10:31
|s/l
|1218
|94.80
|1.3151
|1.3151
|1.3079
|2844.04
|2657643.16
|5420
|2006.12.19 10:31
|sell
|1219
|100.00
|1.3166
|1.3203
|1.3091
|5421
|2006.12.19 15:30
|modify
|1219
|100.00
|1.3166
|1.3166
|1.3091
|5422
|2006.12.19 15:34
|s/l
|1219
|100.00
|1.3166
|1.3166
|1.3091
|-0.35
|2657642.81
|5423
|2006.12.19 15:34
|sell
|1220
|100.00
|1.3164
|1.3201
|1.3089
|5424
|2006.12.19 18:22
|s/l
|1220
|100.00
|1.3201
|1.3201
|1.3089
|-36999.49
|2620643.32
|5425
|2006.12.19 18:22
|sell
|1221
|93.60
|1.3199
|1.3236
|1.3124
|5426
|2006.12.19 18:23
|modify
|1221
|93.60
|1.3199
|1.3199
|1.3124
|5427
|2006.12.19 18:23
|s/l
|1221
|93.60
|1.3199
|1.3199
|1.3124
|0.34
|2620643.66
|5428
|2006.12.19 18:23
|sell
|1222
|100.00
|1.3198
|1.3235
|1.3123
|5429
|2006.12.19 18:29
|modify
|1222
|100.00
|1.3198
|1.3191
|1.3123
|5430
|2006.12.19 18:30
|modify
|1222
|100.00
|1.3198
|1.3190
|1.3123
|5431
|2006.12.19 18:30
|s/l
|1222
|100.00
|1.3190
|1.3190
|1.3123
|8000.19
|2628643.85
|5432
|2006.12.19 18:30
|sell
|1223
|100.00
|1.3189
|1.3226
|1.3114
|5433
|2006.12.20 02:40
|s/l
|1223
|100.00
|1.3226
|1.3226
|1.3114
|-36572.36
|2592071.50
|5434
|2006.12.20 02:40
|sell
|1224
|100.00
|1.3225
|1.3262
|1.3150
|5435
|2006.12.20 15:42
|modify
|1224
|100.00
|1.3225
|1.3225
|1.3150
|5436
|2006.12.20 15:59
|modify
|1224
|100.00
|1.3225
|1.3224
|1.3150
|5437
|2006.12.20 15:59
|modify
|1224
|100.00
|1.3225
|1.3223
|1.3150
|5438
|2006.12.20 17:14
|modify
|1224
|100.00
|1.3225
|1.3219
|1.3150
|5439
|2006.12.20 17:29
|s/l
|1224
|100.00
|1.3219
|1.3219
|1.3150
|5999.90
|2598071.40
|5440
|2006.12.26 12:00
|sell
|1225
|100.00
|1.3133
|1.3170
|1.3058
|5441
|2006.12.26 19:30
|modify
|1225
|100.00
|1.3133
|1.3115
|1.3058
|5442
|2006.12.26 19:59
|modify
|1225
|100.00
|1.3133
|1.3114
|1.3058
|5443
|2006.12.26 20:29
|modify
|1225
|100.00
|1.3133
|1.3112
|1.3058
|5444
|2006.12.27 01:58
|s/l
|1225
|100.00
|1.3112
|1.3112
|1.3058
|21427.75
|2619499.15
|5445
|2006.12.27 01:58
|sell
|1226
|100.00
|1.3112
|1.3149
|1.3037
|5446
|2006.12.27 07:37
|s/l
|1226
|100.00
|1.3149
|1.3149
|1.3037
|-36999.77
|2582499.38
|5447
|2006.12.27 07:37
|sell
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3186
|1.3074
|5448
|2006.12.27 17:00
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3148
|1.3074
|5449
|2006.12.27 17:30
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3147
|1.3074
|5450
|2006.12.27 17:30
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3144
|1.3074
|5451
|2006.12.27 22:02
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3143
|1.3074
|5452
|2006.12.27 22:17
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3141
|1.3074
|5453
|2006.12.27 23:30
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3140
|1.3074
|5454
|2006.12.27 23:59
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3135
|1.3074
|5455
|2006.12.28 02:31
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3133
|1.3074
|5456
|2006.12.28 02:38
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3131
|1.3074
|5457
|2006.12.28 03:59
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3130
|1.3074
|5458
|2006.12.28 04:00
|modify
|1227
|100.00
|1.3149
|1.3129
|1.3074
|5459
|2006.12.28 07:38
|s/l
|1227
|100.00
|1.3129
|1.3129
|1.3074
|21283.26
|2603782.63
|5460
|2006.12.28 07:38
|sell
|1228
|100.00
|1.3127
|1.3164
|1.3052
|5461
|2006.12.28 13:31
|s/l
|1228
|100.00
|1.3164
|1.3164
|1.3052
|-36999.67
|2566782.96
|5462
|2006.12.28 13:31
|sell
|1229
|100.00
|1.3162
|1.3199
|1.3087
|5463
|2006.12.28 17:01
|modify
|1229
|100.00
|1.3162
|1.3161
|1.3087
|5464
|2006.12.28 17:02
|modify
|1229
|100.00
|1.3162
|1.3159
|1.3087
|5465
|2006.12.28 17:02
|modify
|1229
|100.00
|1.3162
|1.3158
|1.3087
|5466
|2006.12.28 17:11
|modify
|1229
|100.00
|1.3162
|1.3155
|1.3087
|5467
|2006.12.28 17:46
|s/l
|1229
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3087
|7000.18
|2573783.14
|5468
|2006.12.28 17:46
|buy
|1230
|100.00
|1.3157
|1.3118
|1.3237
|5469
|2006.12.29 08:12
|modify
|1230
|100.00
|1.3157
|1.3160
|1.3237
|5470
|2006.12.29 10:00
|s/l
|1230
|100.00
|1.3160
|1.3160
|1.3237
|2310.63
|2576093.78
|5471
|2007.01.02 09:00
|buy
|1231
|100.00
|1.3263
|1.3224
|1.3343
|5472
|2007.01.02 11:02
|modify
|1231
|100.00
|1.3263
|1.3263
|1.3343
|5473
|2007.01.02 11:05
|modify
|1231
|100.00
|1.3263
|1.3265
|1.3343
|5474
|2007.01.02 11:06
|modify
|1231
|100.00
|1.3263
|1.3267
|1.3343
|5475
|2007.01.02 13:00
|s/l
|1231
|100.00
|1.3267
|1.3267
|1.3343
|4000.08
|2580093.86
|5476
|2007.01.02 13:00
|buy
|1232
|100.00
|1.3269
|1.3230
|1.3349
|5477
|2007.01.02 15:59
|modify
|1232
|100.00
|1.3269
|1.3270
|1.3349
|5478
|2007.01.03 11:22
|s/l
|1232
|100.00
|1.3270
|1.3270
|1.3349
|310.84
|2580404.70
|5479
|2007.01.03 16:58
|buy
|1233
|100.00
|1.3220
|1.3181
|1.3300
|5480
|2007.01.03 17:08
|s/l
|1233
|100.00
|1.3181
|1.3181
|1.3300
|-39000.00
|2541404.70
|5481
|2007.01.03 17:08
|buy
|1234
|100.00
|1.3183
|1.3144
|1.3263
|5482
|2007.01.04 10:29
|s/l
|1234
|100.00
|1.3144
|1.3144
|1.3263
|-41067.23
|2500337.47
|5483
|2007.01.04 10:29
|buy
|1235
|89.30
|1.3137
|1.3098
|1.3217
|5484
|2007.01.04 12:44
|s/l
|1235
|89.30
|1.3098
|1.3098
|1.3217
|-34827.00
|2465510.47
|5485
|2007.01.04 12:44
|sell
|1236
|70.50
|1.3097
|1.3134
|1.3022
|5486
|2007.01.05 04:35
|modify
|1236
|70.50
|1.3097
|1.3096
|1.3022
|5487
|2007.01.05 05:00
|modify
|1236
|70.50
|1.3097
|1.3092
|1.3022
|5488
|2007.01.05 05:08
|modify
|1236
|70.50
|1.3097
|1.3091
|1.3022
|5489
|2007.01.05 05:09
|modify
|1236
|70.50
|1.3097
|1.3090
|1.3022
|5490
|2007.01.05 05:13
|modify
|1236
|70.50
|1.3097
|1.3089
|1.3022
|5491
|2007.01.05 05:14
|modify
|1236
|70.50
|1.3097
|1.3088
|1.3022
|5492
|2007.01.05 05:20
|modify
|1236
|70.50
|1.3097
|1.3087
|1.3022
|5493
|2007.01.05 05:25
|modify
|1236
|70.50
|1.3097
|1.3086
|1.3022
|5494
|2007.01.05 07:45
|s/l
|1236
|70.50
|1.3086
|1.3086
|1.3022
|8056.66
|2473567.13
|5495
|2007.01.05 07:45
|sell
|1237
|100.00
|1.3084
|1.3121
|1.3009
|5496
|2007.01.05 15:30
|t/p
|1237
|100.00
|1.3009
|1.3121
|1.3009
|75000.35
|2548567.48
|5497
|2007.01.05 15:30
|sell
|1238
|100.00
|1.3003
|1.3040
|1.2928
|5498
|2007.01.08 15:59
|modify
|1238
|100.00
|1.3003
|1.2999
|1.2928
|5499
|2007.01.08 16:00
|s/l
|1238
|100.00
|1.2999
|1.2999
|1.2928
|4427.75
|2552995.23
|5500
|2007.01.08 16:00
|sell
|1239
|100.00
|1.3011
|1.3048
|1.2936
|5501
|2007.01.09 02:00
|s/l
|1239
|100.00
|1.3048
|1.3048
|1.2936
|-36572.09
|2516423.14
|5502
|2007.01.09 02:00
|sell
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3083
|1.2971
|5503
|2007.01.09 13:46
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3043
|1.2971
|5504
|2007.01.09 14:00
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3035
|1.2971
|5505
|2007.01.09 16:00
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3023
|1.2971
|5506
|2007.01.09 16:00
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3022
|1.2971
|5507
|2007.01.09 16:35
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3021
|1.2971
|5508
|2007.01.09 16:36
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3020
|1.2971
|5509
|2007.01.09 16:36
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3019
|1.2971
|5510
|2007.01.09 16:36
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3018
|1.2971
|5511
|2007.01.09 17:31
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3017
|1.2971
|5512
|2007.01.09 17:39
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3015
|1.2971
|5513
|2007.01.09 17:40
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3014
|1.2971
|5514
|2007.01.09 17:49
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3013
|1.2971
|5515
|2007.01.09 17:49
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3012
|1.2971
|5516
|2007.01.09 17:49
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3011
|1.2971
|5517
|2007.01.09 17:49
|modify
|1240
|100.00
|1.3046
|1.3010
|1.2971
|5518
|2007.01.09 18:54
|s/l
|1240
|100.00
|1.3010
|1.3010
|1.2971
|36000.00
|2552423.14
|5519
|2007.01.09 18:54
|sell
|1241
|100.00
|1.3009
|1.3046
|1.2934
|5520
|2007.01.10 02:00
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2990
|1.2934
|5521
|2007.01.10 02:00
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2989
|1.2934
|5522
|2007.01.10 02:01
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2988
|1.2934
|5523
|2007.01.10 02:01
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2987
|1.2934
|5524
|2007.01.10 02:01
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2986
|1.2934
|5525
|2007.01.10 02:01
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2984
|1.2934
|5526
|2007.01.10 02:02
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2983
|1.2934
|5527
|2007.01.10 02:02
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2982
|1.2934
|5528
|2007.01.10 03:12
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2981
|1.2934
|5529
|2007.01.10 03:13
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2980
|1.2934
|5530
|2007.01.10 03:14
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2979
|1.2934
|5531
|2007.01.10 03:14
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2977
|1.2934
|5532
|2007.01.10 03:14
|modify
|1241
|100.00
|1.3009
|1.2975
|1.2934
|5533
|2007.01.10 03:29
|s/l
|1241
|100.00
|1.2975
|1.2975
|1.2934
|34427.57
|2586850.71
|5534
|2007.01.10 03:29
|sell
|1242
|100.00
|1.2974
|1.3011
|1.2899
|5535
|2007.01.10 17:00
|modify
|1242
|100.00
|1.2974
|1.2964
|1.2899
|5536
|2007.01.10 17:29
|modify
|1242
|100.00
|1.2974
|1.2957
|1.2899
|5537
|2007.01.10 17:30
|modify
|1242
|100.00
|1.2974
|1.2956
|1.2899
|5538
|2007.01.10 19:36
|modify
|1242
|100.00
|1.2974
|1.2955
|1.2899
|5539
|2007.01.10 19:37
|modify
|1242
|100.00
|1.2974
|1.2954
|1.2899
|5540
|2007.01.11 02:32
|s/l
|1242
|100.00
|1.2954
|1.2954
|1.2899
|21283.26
|2608133.97
|5541
|2007.01.11 02:32
|sell
|1243
|100.00
|1.2953
|1.2990
|1.2878
|5542
|2007.01.11 14:00
|s/l
|1243
|100.00
|1.2990
|1.2990
|1.2878
|-36999.93
|2571134.04
|5543
|2007.01.11 14:00
|sell
|1244
|100.00
|1.2988
|1.3025
|1.2913
|5544
|2007.01.11 15:31
|modify
|1244
|100.00
|1.2988
|1.2945
|1.2913
|5545
|2007.01.11 16:00
|modify
|1244
|100.00
|1.2988
|1.2944
|1.2913
|5546
|2007.01.11 16:00
|modify
|1244
|100.00
|1.2988
|1.2943
|1.2913
|5547
|2007.01.11 16:00
|modify
|1244
|100.00
|1.2988
|1.2941
|1.2913
|5548
|2007.01.11 16:00
|modify
|1244
|100.00
|1.2988
|1.2939
|1.2913
|5549
|2007.01.11 16:03
|modify
|1244
|100.00
|1.2988
|1.2938
|1.2913
|5550
|2007.01.11 16:03
|modify
|1244
|100.00
|1.2988
|1.2937
|1.2913
|5551
|2007.01.11 16:03
|modify
|1244
|100.00
|1.2988
|1.2935
|1.2913
|5552
|2007.01.11 16:04
|modify
|1244
|100.00
|1.2988
|1.2934
|1.2913
|5553
|2007.01.11 16:04
|modify
|1244
|100.00
|1.2988
|1.2933
|1.2913
|5554
|2007.01.11 16:05
|t/p
|1244
|100.00
|1.2913
|1.2933
|1.2913
|75000.00
|2646134.04
|5555
|2007.01.11 16:05
|sell
|1245
|100.00
|1.2910
|1.2947
|1.2835
|5556
|2007.01.11 17:59
|modify
|1245
|100.00
|1.2910
|1.2909
|1.2835
|5557
|2007.01.11 18:52
|s/l
|1245
|100.00
|1.2909
|1.2909
|1.2835
|1000.09
|2647134.13
|5558
|2007.01.11 18:52
|sell
|1246
|100.00
|1.2908
|1.2945
|1.2833
|5559
|2007.01.11 21:09
|modify
|1246
|100.00
|1.2908
|1.2908
|1.2833
|5560
|2007.01.11 21:29
|modify
|1246
|100.00
|1.2908
|1.2907
|1.2833
|5561
|2007.01.11 21:30
|modify
|1246
|100.00
|1.2908
|1.2906
|1.2833
|5562
|2007.01.12 02:00
|modify
|1246
|100.00
|1.2908
|1.2905
|1.2833
|5563
|2007.01.12 02:01
|modify
|1246
|100.00
|1.2908
|1.2904
|1.2833
|5564
|2007.01.12 05:41
|s/l
|1246
|100.00
|1.2904
|1.2904
|1.2833
|4427.50
|2651561.63
|5565
|2007.01.12 05:41
|sell
|1247
|100.00
|1.2904
|1.2941
|1.2829
|5566
|2007.01.15 08:40
|s/l
|1247
|100.00
|1.2941
|1.2941
|1.2829
|-36571.97
|2614989.66
|5567
|2007.01.15 08:40
|sell
|1248
|100.00
|1.2939
|1.2976
|1.2864
|5568
|2007.01.16 11:30
|s/l
|1248
|100.00
|1.2976
|1.2976
|1.2864
|-36572.12
|2578417.55
|5569
|2007.01.18 04:00
|sell
|1249
|92.10
|1.2946
|1.2983
|1.2871
|5570
|2007.01.18 14:00
|modify
|1249
|92.10
|1.2946
|1.2943
|1.2871
|5571
|2007.01.18 14:00
|modify
|1249
|92.10
|1.2946
|1.2942
|1.2871
|5572
|2007.01.18 14:06
|modify
|1249
|92.10
|1.2946
|1.2941
|1.2871
|5573
|2007.01.18 14:07
|modify
|1249
|92.10
|1.2946
|1.2940
|1.2871
|5574
|2007.01.18 14:10
|modify
|1249
|92.10
|1.2946
|1.2939
|1.2871
|5575
|2007.01.18 14:30
|modify
|1249
|92.10
|1.2946
|1.2938
|1.2871
|5576
|2007.01.18 14:30
|modify
|1249
|92.10
|1.2946
|1.2937
|1.2871
|5577
|2007.01.18 15:30
|s/l
|1249
|92.10
|1.2937
|1.2937
|1.2871
|8289.00
|2586706.55
|5578
|2007.01.18 20:00
|sell
|1250
|100.00
|1.2950
|1.2987
|1.2875
|5579
|2007.01.19 04:45
|s/l
|1250
|100.00
|1.2987
|1.2987
|1.2875
|-36572.25
|2550134.30
|5580
|2007.01.19 04:45
|sell
|1251
|100.00
|1.2986
|1.3023
|1.2911
|5581
|2007.01.19 12:00
|modify
|1251
|100.00
|1.2986
|1.2980
|1.2911
|5582
|2007.01.19 12:08
|modify
|1251
|100.00
|1.2986
|1.2979
|1.2911
|5583
|2007.01.19 12:21
|modify
|1251
|100.00
|1.2986
|1.2978
|1.2911
|5584
|2007.01.19 12:58
|modify
|1251
|100.00
|1.2986
|1.2977
|1.2911
|5585
|2007.01.19 13:03
|modify
|1251
|100.00
|1.2986
|1.2976
|1.2911
|5586
|2007.01.19 15:59
|modify
|1251
|100.00
|1.2986
|1.2969
|1.2911
|5587
|2007.01.19 16:10
|modify
|1251
|100.00
|1.2986
|1.2958
|1.2911
|5588
|2007.01.19 16:43
|modify
|1251
|100.00
|1.2986
|1.2956
|1.2911
|5589
|2007.01.19 17:28
|s/l
|1251
|100.00
|1.2956
|1.2956
|1.2911
|29999.58
|2580133.88
|5590
|2007.01.22 20:00
|sell
|1252
|100.00
|1.2950
|1.2987
|1.2875
|5591
|2007.01.23 11:00
|s/l
|1252
|100.00
|1.2987
|1.2987
|1.2875
|-36572.25
|2543561.63
|5592
|2007.01.23 12:46
|buy
|1253
|100.00
|1.3017
|1.2978
|1.3097
|5593
|2007.01.23 14:06
|modify
|1253
|100.00
|1.3017
|1.3018
|1.3097
|5594
|2007.01.23 14:12
|modify
|1253
|100.00
|1.3017
|1.3019
|1.3097
|5595
|2007.01.23 19:30
|s/l
|1253
|100.00
|1.3019
|1.3019
|1.3097
|2000.00
|2545561.63
|5596
|2007.01.23 19:30
|buy
|1254
|100.00
|1.3015
|1.2976
|1.3095
|5597
|2007.01.24 06:59
|modify
|1254
|100.00
|1.3015
|1.3015
|1.3095
|5598
|2007.01.24 08:30
|s/l
|1254
|100.00
|1.3015
|1.3015
|1.3095
|-689.16
|2544872.47
|5599
|2007.01.24 20:00
|buy
|1255
|100.00
|1.2959
|1.2920
|1.3039
|5600
|2007.01.25 09:00
|modify
|1255
|100.00
|1.2959
|1.2963
|1.3039
|5601
|2007.01.25 09:01
|modify
|1255
|100.00
|1.2959
|1.2966
|1.3039
|5602
|2007.01.25 09:03
|modify
|1255
|100.00
|1.2959
|1.2968
|1.3039
|5603
|2007.01.25 09:04
|modify
|1255
|100.00
|1.2959
|1.2970
|1.3039
|5604
|2007.01.25 09:07
|modify
|1255
|100.00
|1.2959
|1.2973
|1.3039
|5605
|2007.01.25 09:08
|modify
|1255
|100.00
|1.2959
|1.2974
|1.3039
|5606
|2007.01.25 09:09
|s/l
|1255
|100.00
|1.2974
|1.2974
|1.3039
|12932.53
|2557805.01
|5607
|2007.01.25 09:09
|buy
|1256
|100.00
|1.2976
|1.2937
|1.3056
|5608
|2007.01.25 09:30
|modify
|1256
|100.00
|1.2976
|1.2976
|1.3056
|5609
|2007.01.25 10:29
|modify
|1256
|100.00
|1.2976
|1.2980
|1.3056
|5610
|2007.01.25 10:30
|modify
|1256
|100.00
|1.2976
|1.2981
|1.3056
|5611
|2007.01.25 11:01
|s/l
|1256
|100.00
|1.2981
|1.2981
|1.3056
|5000.00
|2562805.01
|5612
|2007.01.25 11:01
|buy
|1257
|100.00
|1.2973
|1.2934
|1.3053
|5613
|2007.01.25 21:30
|s/l
|1257
|100.00
|1.2934
|1.2934
|1.3053
|-39000.00
|2523805.01
|5614
|2007.01.25 21:30
|sell
|1258
|100.00
|1.2933
|1.2970
|1.2858
|5615
|2007.01.26 12:50
|modify
|1258
|100.00
|1.2933
|1.2927
|1.2858
|5616
|2007.01.26 13:06
|modify
|1258
|100.00
|1.2933
|1.2922
|1.2858
|5617
|2007.01.26 13:30
|modify
|1258
|100.00
|1.2933
|1.2920
|1.2858
|5618
|2007.01.26 13:31
|modify
|1258
|100.00
|1.2933
|1.2919
|1.2858
|5619
|2007.01.26 13:32
|modify
|1258
|100.00
|1.2933
|1.2918
|1.2858
|5620
|2007.01.26 13:36
|modify
|1258
|100.00
|1.2933
|1.2917
|1.2858
|5621
|2007.01.26 13:42
|modify
|1258
|100.00
|1.2933
|1.2913
|1.2858
|5622
|2007.01.26 15:00
|s/l
|1258
|100.00
|1.2913
|1.2913
|1.2858
|20428.08
|2544233.09
|5623
|2007.01.26 15:00
|sell
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2953
|1.2841
|5624
|2007.01.26 15:44
|modify
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2916
|1.2841
|5625
|2007.01.26 15:48
|modify
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2915
|1.2841
|5626
|2007.01.26 15:52
|modify
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2914
|1.2841
|5627
|2007.01.26 15:53
|modify
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2912
|1.2841
|5628
|2007.01.26 15:53
|modify
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2911
|1.2841
|5629
|2007.01.26 15:54
|modify
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2910
|1.2841
|5630
|2007.01.26 15:54
|modify
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2909
|1.2841
|5631
|2007.01.26 15:59
|modify
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2908
|1.2841
|5632
|2007.01.26 15:59
|modify
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2905
|1.2841
|5633
|2007.01.26 15:59
|modify
|1259
|100.00
|1.2916
|1.2901
|1.2841
|5634
|2007.01.26 15:59
|s/l
|1259
|100.00
|1.2901
|1.2901
|1.2841
|14999.89
|2559232.98
|5635
|2007.01.26 15:59
|sell
|1260
|100.00
|1.2920
|1.2957
|1.2845
|5636
|2007.01.26 16:59
|modify
|1260
|100.00
|1.2920
|1.2919
|1.2845
|5637
|2007.01.26 17:00
|modify
|1260
|100.00
|1.2920
|1.2918
|1.2845
|5638
|2007.01.26 18:16
|s/l
|1260
|100.00
|1.2918
|1.2918
|1.2845
|2000.00
|2561232.98
|5639
|2007.01.26 18:16
|sell
|1261
|100.00
|1.2916
|1.2953
|1.2841
|5640
|2007.01.29 18:01
|s/l
|1261
|100.00
|1.2953
|1.2953
|1.2841
|-36572.25
|2524660.73
|5641
|2007.01.29 18:01
|sell
|1262
|100.00
|1.2957
|1.2994
|1.2882
|5642
|2007.01.31 10:30
|modify
|1262
|100.00
|1.2957
|1.2954
|1.2882
|5643
|2007.01.31 12:00
|modify
|1262
|100.00
|1.2957
|1.2953
|1.2882
|5644
|2007.01.31 13:42
|s/l
|1262
|100.00
|1.2953
|1.2953
|1.2882
|4855.04
|2529515.77
|5645
|2007.02.02 17:01
|buy
|1263
|100.00
|1.2972
|1.2933
|1.3052
|5646
|2007.02.05 08:29
|s/l
|1263
|100.00
|1.2933
|1.2933
|1.3052
|-39689.67
|2489826.11
|5647
|2007.02.05 08:29
|buy
|1264
|100.00
|1.2934
|1.2895
|1.3014
|5648
|2007.02.05 09:00
|modify
|1264
|100.00
|1.2934
|1.2934
|1.3014
|5649
|2007.02.05 09:01
|modify
|1264
|100.00
|1.2934
|1.2936
|1.3014
|5650
|2007.02.05 09:10
|modify
|1264
|100.00
|1.2934
|1.2937
|1.3014
|5651
|2007.02.05 09:17
|modify
|1264
|100.00
|1.2934
|1.2938
|1.3014
|5652
|2007.02.05 09:30
|modify
|1264
|100.00
|1.2934
|1.2940
|1.3014
|5653
|2007.02.05 09:34
|modify
|1264
|100.00
|1.2934
|1.2941
|1.3014
|5654
|2007.02.05 10:29
|modify
|1264
|100.00
|1.2934
|1.2943
|1.3014
|5655
|2007.02.05 11:30
|s/l
|1264
|100.00
|1.2943
|1.2943
|1.3014
|9000.00
|2498826.11
|5656
|2007.02.05 11:30
|buy
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2902
|1.3021
|5657
|2007.02.06 17:32
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2941
|1.3021
|5658
|2007.02.06 17:45
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2942
|1.3021
|5659
|2007.02.06 18:00
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2946
|1.3021
|5660
|2007.02.06 18:05
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2947
|1.3021
|5661
|2007.02.06 18:59
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2949
|1.3021
|5662
|2007.02.06 19:12
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2950
|1.3021
|5663
|2007.02.06 19:18
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2951
|1.3021
|5664
|2007.02.06 19:20
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2954
|1.3021
|5665
|2007.02.06 19:30
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2962
|1.3021
|5666
|2007.02.06 19:31
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2963
|1.3021
|5667
|2007.02.06 20:29
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2968
|1.3021
|5668
|2007.02.07 08:45
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2969
|1.3021
|5669
|2007.02.07 11:22
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2972
|1.3021
|5670
|2007.02.07 11:30
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2975
|1.3021
|5671
|2007.02.07 12:29
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2977
|1.3021
|5672
|2007.02.07 12:30
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2978
|1.3021
|5673
|2007.02.07 15:34
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2979
|1.3021
|5674
|2007.02.07 15:34
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2980
|1.3021
|5675
|2007.02.07 15:34
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2981
|1.3021
|5676
|2007.02.07 15:49
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2982
|1.3021
|5677
|2007.02.07 16:03
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2983
|1.3021
|5678
|2007.02.07 16:30
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2988
|1.3021
|5679
|2007.02.07 16:31
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2989
|1.3021
|5680
|2007.02.07 16:36
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2991
|1.3021
|5681
|2007.02.07 16:59
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2993
|1.3021
|5682
|2007.02.07 17:00
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2995
|1.3021
|5683
|2007.02.07 17:03
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2996
|1.3021
|5684
|2007.02.07 17:08
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2998
|1.3021
|5685
|2007.02.07 17:24
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.2999
|1.3021
|5686
|2007.02.07 19:00
|modify
|1265
|100.00
|1.2941
|1.3000
|1.3021
|5687
|2007.02.08 02:00
|t/p
|1265
|100.00
|1.3021
|1.3000
|1.3021
|76554.09
|2575380.20
|5688
|2007.02.08 02:00
|sell
|1266
|100.00
|1.3021
|1.3058
|1.2946
|5689
|2007.02.08 10:28
|modify
|1266
|100.00
|1.3021
|1.3014
|1.2946
|5690
|2007.02.08 10:30
|modify
|1266
|100.00
|1.3021
|1.3006
|1.2946
|5691
|2007.02.08 10:41
|modify
|1266
|100.00
|1.3021
|1.3005
|1.2946
|5692
|2007.02.08 11:19
|modify
|1266
|100.00
|1.3021
|1.3004
|1.2946
|5693
|2007.02.08 11:19
|modify
|1266
|100.00
|1.3021
|1.3003
|1.2946
|5694
|2007.02.08 14:00
|modify
|1266
|100.00
|1.3021
|1.3002
|1.2946
|5695
|2007.02.08 14:36
|s/l
|1266
|100.00
|1.3002
|1.3002
|1.2946
|19000.00
|2594380.20
|5696
|2007.02.08 14:36
|buy
|1267
|100.00
|1.3009
|1.2970
|1.3089
|5697
|2007.02.08 16:46
|modify
|1267
|100.00
|1.3009
|1.3010
|1.3089
|5698
|2007.02.08 17:00
|modify
|1267
|100.00
|1.3009
|1.3016
|1.3089
|5699
|2007.02.08 17:23
|modify
|1267
|100.00
|1.3009
|1.3017
|1.3089
|5700
|2007.02.08 17:34
|modify
|1267
|100.00
|1.3009
|1.3018
|1.3089
|5701
|2007.02.08 21:44
|modify
|1267
|100.00
|1.3009
|1.3019
|1.3089
|5702
|2007.02.08 23:01
|modify
|1267
|100.00
|1.3009
|1.3020
|1.3089
|5703
|2007.02.09 00:00
|modify
|1267
|100.00
|1.3009
|1.3021
|1.3089
|5704
|2007.02.09 04:30
|modify
|1267
|100.00
|1.3009
|1.3022
|1.3089
|5705
|2007.02.09 08:29
|modify
|1267
|100.00
|1.3009
|1.3023
|1.3089
|5706
|2007.02.09 09:13
|s/l
|1267
|100.00
|1.3023
|1.3023
|1.3089
|13311.35
|2607691.55
|5707
|2007.02.12 20:00
|sell
|1268
|100.00
|1.2965
|1.3002
|1.2890
|5708
|2007.02.13 09:03
|s/l
|1268
|100.00
|1.3002
|1.3002
|1.2890
|-36572.25
|2571119.30
|5709
|2007.02.13 09:03
|sell
|1269
|100.00
|1.3001
|1.3038
|1.2926
|5710
|2007.02.13 22:59
|s/l
|1269
|100.00
|1.3038
|1.3038
|1.2926
|-37000.31
|2534118.99
|5711
|2007.02.13 22:59
|sell
|1270
|90.50
|1.3036
|1.3073
|1.2961
|5712
|2007.02.14 09:00
|s/l
|1270
|90.50
|1.3073
|1.3073
|1.2961
|-33097.88
|2501021.11
|5713
|2007.02.14 09:00
|buy
|1271
|71.50
|1.3073
|1.3034
|1.3153
|5714
|2007.02.14 10:00
|modify
|1271
|71.50
|1.3073
|1.3076
|1.3153
|5715
|2007.02.14 11:22
|modify
|1271
|71.50
|1.3073
|1.3077
|1.3153
|5716
|2007.02.14 11:35
|modify
|1271
|71.50
|1.3073
|1.3078
|1.3153
|5717
|2007.02.14 13:31
|s/l
|1271
|71.50
|1.3078
|1.3078
|1.3153
|3574.59
|2504595.70
|5718
|2007.02.14 13:31
|buy
|1272
|100.00
|1.3078
|1.3039
|1.3158
|5719
|2007.02.14 15:00
|modify
|1272
|100.00
|1.3078
|1.3078
|1.3158
|5720
|2007.02.14 15:59
|modify
|1272
|100.00
|1.3078
|1.3079
|1.3158
|5721
|2007.02.14 15:59
|modify
|1272
|100.00
|1.3078
|1.3081
|1.3158
|5722
|2007.02.14 16:00
|modify
|1272
|100.00
|1.3078
|1.3082
|1.3158
|5723
|2007.02.14 16:01
|modify
|1272
|100.00
|1.3078
|1.3092
|1.3158
|5724
|2007.02.14 16:02
|modify
|1272
|100.00
|1.3078
|1.3103
|1.3158
|5725
|2007.02.14 16:03
|s/l
|1272
|100.00
|1.3103
|1.3103
|1.3158
|25000.00
|2529595.70
|5726
|2007.02.14 16:03
|buy
|1273
|100.00
|1.3104
|1.3065
|1.3184
|5727
|2007.02.14 16:03
|modify
|1273
|100.00
|1.3104
|1.3107
|1.3184
|5728
|2007.02.14 16:04
|s/l
|1273
|100.00
|1.3107
|1.3107
|1.3184
|3000.00
|2532595.70
|5729
|2007.02.14 16:04
|buy
|1274
|100.00
|1.3104
|1.3065
|1.3184
|5730
|2007.02.14 16:04
|modify
|1274
|100.00
|1.3104
|1.3110
|1.3184
|5731
|2007.02.14 16:05
|s/l
|1274
|100.00
|1.3110
|1.3110
|1.3184
|6000.00
|2538595.70
|5732
|2007.02.14 16:05
|buy
|1275
|100.00
|1.3104
|1.3065
|1.3184
|5733
|2007.02.14 16:05
|modify
|1275
|100.00
|1.3104
|1.3109
|1.3184
|5734
|2007.02.14 16:06
|s/l
|1275
|100.00
|1.3109
|1.3109
|1.3184
|5000.00
|2543595.70
|5735
|2007.02.14 16:06
|buy
|1276
|100.00
|1.3104
|1.3065
|1.3184
|5736
|2007.02.14 16:06
|modify
|1276
|100.00
|1.3104
|1.3111
|1.3184
|5737
|2007.02.14 16:07
|s/l
|1276
|100.00
|1.3111
|1.3111
|1.3184
|7000.00
|2550595.70
|5738
|2007.02.14 16:07
|buy
|1277
|100.00
|1.3104
|1.3065
|1.3184
|5739
|2007.02.14 16:07
|modify
|1277
|100.00
|1.3104
|1.3115
|1.3184
|5740
|2007.02.14 16:07
|s/l
|1277
|100.00
|1.3115
|1.3115
|1.3184
|11000.00
|2561595.70
|5741
|2007.02.14 16:07
|buy
|1278
|100.00
|1.3104
|1.3065
|1.3184
|5742
|2007.02.14 16:30
|modify
|1278
|100.00
|1.3104
|1.3118
|1.3184
|5743
|2007.02.14 16:31
|s/l
|1278
|100.00
|1.3118
|1.3118
|1.3184
|14000.00
|2575595.70
|5744
|2007.02.14 16:31
|buy
|1279
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5745
|2007.02.14 16:31
|modify
|1279
|100.00
|1.3102
|1.3115
|1.3182
|5746
|2007.02.14 16:35
|s/l
|1279
|100.00
|1.3115
|1.3115
|1.3182
|13000.00
|2588595.70
|5747
|2007.02.14 16:35
|buy
|1280
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5748
|2007.02.14 16:35
|modify
|1280
|100.00
|1.3102
|1.3116
|1.3182
|5749
|2007.02.14 16:36
|s/l
|1280
|100.00
|1.3116
|1.3116
|1.3182
|14000.00
|2602595.70
|5750
|2007.02.14 16:36
|buy
|1281
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5751
|2007.02.14 16:36
|modify
|1281
|100.00
|1.3102
|1.3115
|1.3182
|5752
|2007.02.14 16:37
|s/l
|1281
|100.00
|1.3115
|1.3115
|1.3182
|13000.00
|2615595.70
|5753
|2007.02.14 16:37
|buy
|1282
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5754
|2007.02.14 16:37
|modify
|1282
|100.00
|1.3102
|1.3117
|1.3182
|5755
|2007.02.14 16:39
|s/l
|1282
|100.00
|1.3117
|1.3117
|1.3182
|15000.00
|2630595.70
|5756
|2007.02.14 16:39
|buy
|1283
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5757
|2007.02.14 16:39
|modify
|1283
|100.00
|1.3102
|1.3114
|1.3182
|5758
|2007.02.14 16:40
|s/l
|1283
|100.00
|1.3114
|1.3114
|1.3182
|12000.00
|2642595.70
|5759
|2007.02.14 16:40
|buy
|1284
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5760
|2007.02.14 16:40
|modify
|1284
|100.00
|1.3102
|1.3114
|1.3182
|5761
|2007.02.14 16:41
|s/l
|1284
|100.00
|1.3114
|1.3114
|1.3182
|12000.00
|2654595.70
|5762
|2007.02.14 16:41
|buy
|1285
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5763
|2007.02.14 16:41
|modify
|1285
|100.00
|1.3102
|1.3113
|1.3182
|5764
|2007.02.14 16:45
|s/l
|1285
|100.00
|1.3113
|1.3113
|1.3182
|11000.00
|2665595.70
|5765
|2007.02.14 16:45
|buy
|1286
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5766
|2007.02.14 16:45
|modify
|1286
|100.00
|1.3102
|1.3112
|1.3182
|5767
|2007.02.14 16:47
|s/l
|1286
|100.00
|1.3112
|1.3112
|1.3182
|10000.00
|2675595.70
|5768
|2007.02.14 16:47
|buy
|1287
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5769
|2007.02.14 16:47
|modify
|1287
|100.00
|1.3102
|1.3114
|1.3182
|5770
|2007.02.14 16:48
|s/l
|1287
|100.00
|1.3114
|1.3114
|1.3182
|12000.00
|2687595.70
|5771
|2007.02.14 16:48
|buy
|1288
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5772
|2007.02.14 16:48
|modify
|1288
|100.00
|1.3102
|1.3114
|1.3182
|5773
|2007.02.14 16:49
|s/l
|1288
|100.00
|1.3114
|1.3114
|1.3182
|12000.00
|2699595.70
|5774
|2007.02.14 16:49
|buy
|1289
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5775
|2007.02.14 16:49
|modify
|1289
|100.00
|1.3102
|1.3115
|1.3182
|5776
|2007.02.14 16:49
|s/l
|1289
|100.00
|1.3115
|1.3115
|1.3182
|13000.00
|2712595.70
|5777
|2007.02.14 16:49
|buy
|1290
|100.00
|1.3102
|1.3063
|1.3182
|5778
|2007.02.14 17:00
|modify
|1290
|100.00
|1.3102
|1.3104
|1.3182
|5779
|2007.02.14 17:00
|modify
|1290
|100.00
|1.3102
|1.3105
|1.3182
|5780
|2007.02.14 17:00
|modify
|1290
|100.00
|1.3102
|1.3106
|1.3182
|5781
|2007.02.14 17:00
|modify
|1290
|100.00
|1.3102
|1.3107
|1.3182
|5782
|2007.02.14 17:00
|modify
|1290
|100.00
|1.3102
|1.3108
|1.3182
|5783
|2007.02.14 17:00
|modify
|1290
|100.00
|1.3102
|1.3109
|1.3182
|5784
|2007.02.14 17:09
|modify
|1290
|100.00
|1.3102
|1.3110
|1.3182
|5785
|2007.02.14 17:29
|modify
|1290
|100.00
|1.3102
|1.3119
|1.3182
|5786
|2007.02.14 17:30
|modify
|1290
|100.00
|1.3102
|1.3120
|1.3182
|5787
|2007.02.14 20:14
|s/l
|1290
|100.00
|1.3120
|1.3120
|1.3182
|18000.00
|2730595.70
|5788
|2007.02.14 20:14
|buy
|1291
|100.00
|1.3122
|1.3083
|1.3202
|5789
|2007.02.15 07:36
|modify
|1291
|100.00
|1.3122
|1.3124
|1.3202
|5790
|2007.02.15 07:48
|modify
|1291
|100.00
|1.3122
|1.3128
|1.3202
|5791
|2007.02.15 07:49
|modify
|1291
|100.00
|1.3122
|1.3129
|1.3202
|5792
|2007.02.15 11:30
|s/l
|1291
|100.00
|1.3129
|1.3129
|1.3202
|4932.53
|2735528.23
|5793
|2007.02.15 11:30
|buy
|1292
|100.00
|1.3129
|1.3090
|1.3209
|5794
|2007.02.15 15:30
|modify
|1292
|100.00
|1.3129
|1.3133
|1.3209
|5795
|2007.02.15 15:50
|modify
|1292
|100.00
|1.3129
|1.3134
|1.3209
|5796
|2007.02.15 15:59
|s/l
|1292
|100.00
|1.3134
|1.3134
|1.3209
|4999.67
|2740527.90
|5797
|2007.02.15 15:59
|buy
|1293
|100.00
|1.3134
|1.3095
|1.3214
|5798
|2007.02.15 16:00
|modify
|1293
|100.00
|1.3134
|1.3135
|1.3214
|5799
|2007.02.15 16:29
|modify
|1293
|100.00
|1.3134
|1.3137
|1.3214
|5800
|2007.02.15 16:30
|modify
|1293
|100.00
|1.3134
|1.3138
|1.3214
|5801
|2007.02.15 17:30
|s/l
|1293
|100.00
|1.3138
|1.3138
|1.3214
|4000.00
|2744527.90
|5802
|2007.02.15 20:00
|buy
|1294
|100.00
|1.3134
|1.3095
|1.3214
|5803
|2007.02.19 00:00
|modify
|1294
|100.00
|1.3134
|1.3137
|1.3214
|5804
|2007.02.19 00:29
|modify
|1294
|100.00
|1.3134
|1.3141
|1.3214
|5805
|2007.02.19 00:30
|modify
|1294
|100.00
|1.3134
|1.3142
|1.3214
|5806
|2007.02.19 09:12
|s/l
|1294
|100.00
|1.3142
|1.3142
|1.3214
|6621.69
|2751149.59
|5807
|2007.02.20 16:00
|buy
|1295
|100.00
|1.3146
|1.3107
|1.3226
|5808
|2007.02.22 09:30
|s/l
|1295
|100.00
|1.3107
|1.3107
|1.3226
|-41756.62
|2709392.97
|5809
|2007.02.22 09:30
|sell
|1296
|100.00
|1.3093
|1.3130
|1.3018
|5810
|2007.02.22 17:23
|s/l
|1296
|100.00
|1.3130
|1.3130
|1.3018
|-37000.54
|2672392.43
|5811
|2007.02.22 17:23
|sell
|1297
|95.40
|1.3128
|1.3165
|1.3053
|5812
|2007.02.23 16:01
|s/l
|1297
|95.40
|1.3165
|1.3165
|1.3053
|-34889.45
|2637502.97
|5813
|2007.02.23 16:01
|sell
|1298
|75.40
|1.3163
|1.3200
|1.3088
|5814
|2007.02.27 09:30
|s/l
|1298
|75.40
|1.3200
|1.3200
|1.3088
|-27252.69
|2610250.28
|5815
|2007.02.27 09:31
|buy
|1299
|55.90
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5816
|2007.02.27 09:31
|modify
|1299
|55.90
|1.3174
|1.3197
|1.3254
|5817
|2007.02.27 09:32
|s/l
|1299
|55.90
|1.3197
|1.3197
|1.3254
|12857.00
|2623107.28
|5818
|2007.02.27 09:32
|buy
|1300
|100.00
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5819
|2007.02.27 09:32
|modify
|1300
|100.00
|1.3174
|1.3200
|1.3254
|5820
|2007.02.27 09:33
|s/l
|1300
|100.00
|1.3200
|1.3200
|1.3254
|26000.00
|2649107.28
|5821
|2007.02.27 09:33
|buy
|1301
|100.00
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5822
|2007.02.27 09:33
|modify
|1301
|100.00
|1.3174
|1.3205
|1.3254
|5823
|2007.02.27 09:34
|s/l
|1301
|100.00
|1.3205
|1.3205
|1.3254
|31000.00
|2680107.28
|5824
|2007.02.27 09:34
|buy
|1302
|100.00
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5825
|2007.02.27 09:34
|modify
|1302
|100.00
|1.3174
|1.3205
|1.3254
|5826
|2007.02.27 09:35
|s/l
|1302
|100.00
|1.3205
|1.3205
|1.3254
|31000.00
|2711107.28
|5827
|2007.02.27 09:35
|buy
|1303
|100.00
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5828
|2007.02.27 09:35
|modify
|1303
|100.00
|1.3174
|1.3201
|1.3254
|5829
|2007.02.27 09:38
|s/l
|1303
|100.00
|1.3201
|1.3201
|1.3254
|27000.00
|2738107.28
|5830
|2007.02.27 09:38
|buy
|1304
|100.00
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5831
|2007.02.27 09:38
|modify
|1304
|100.00
|1.3174
|1.3198
|1.3254
|5832
|2007.02.27 09:50
|s/l
|1304
|100.00
|1.3198
|1.3198
|1.3254
|24000.00
|2762107.28
|5833
|2007.02.27 09:50
|buy
|1305
|100.00
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5834
|2007.02.27 09:50
|modify
|1305
|100.00
|1.3174
|1.3194
|1.3254
|5835
|2007.02.27 09:51
|s/l
|1305
|100.00
|1.3194
|1.3194
|1.3254
|20000.00
|2782107.28
|5836
|2007.02.27 09:51
|buy
|1306
|100.00
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5837
|2007.02.27 09:51
|modify
|1306
|100.00
|1.3174
|1.3190
|1.3254
|5838
|2007.02.27 09:52
|s/l
|1306
|100.00
|1.3190
|1.3190
|1.3254
|16000.00
|2798107.28
|5839
|2007.02.27 09:52
|buy
|1307
|100.00
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5840
|2007.02.27 09:52
|modify
|1307
|100.00
|1.3174
|1.3190
|1.3254
|5841
|2007.02.27 09:53
|s/l
|1307
|100.00
|1.3190
|1.3190
|1.3254
|16000.00
|2814107.28
|5842
|2007.02.27 09:53
|buy
|1308
|100.00
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5843
|2007.02.27 09:53
|modify
|1308
|100.00
|1.3174
|1.3190
|1.3254
|5844
|2007.02.27 09:53
|s/l
|1308
|100.00
|1.3190
|1.3190
|1.3254
|16000.00
|2830107.28
|5845
|2007.02.27 09:53
|buy
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3135
|1.3254
|5846
|2007.02.27 10:00
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3193
|1.3254
|5847
|2007.02.27 10:00
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3194
|1.3254
|5848
|2007.02.27 10:00
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3195
|1.3254
|5849
|2007.02.27 10:02
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3196
|1.3254
|5850
|2007.02.27 10:29
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3197
|1.3254
|5851
|2007.02.27 10:30
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3198
|1.3254
|5852
|2007.02.27 13:58
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3201
|1.3254
|5853
|2007.02.27 14:01
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3203
|1.3254
|5854
|2007.02.27 14:03
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3204
|1.3254
|5855
|2007.02.27 14:11
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3206
|1.3254
|5856
|2007.02.27 14:13
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3210
|1.3254
|5857
|2007.02.27 14:30
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3214
|1.3254
|5858
|2007.02.27 14:31
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3215
|1.3254
|5859
|2007.02.27 14:34
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3217
|1.3254
|5860
|2007.02.27 15:36
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3218
|1.3254
|5861
|2007.02.27 15:43
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3219
|1.3254
|5862
|2007.02.27 15:43
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3220
|1.3254
|5863
|2007.02.27 15:43
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3221
|1.3254
|5864
|2007.02.27 15:43
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3222
|1.3254
|5865
|2007.02.27 15:44
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3223
|1.3254
|5866
|2007.02.27 15:45
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3224
|1.3254
|5867
|2007.02.27 15:45
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3225
|1.3254
|5868
|2007.02.27 18:10
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3228
|1.3254
|5869
|2007.02.27 18:11
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3231
|1.3254
|5870
|2007.02.27 18:12
|modify
|1309
|100.00
|1.3174
|1.3234
|1.3254
|5871
|2007.02.27 18:13
|t/p
|1309
|100.00
|1.3254
|1.3234
|1.3254
|80000.00
|2910107.28
|5872
|2007.02.27 18:13
|buy
|1310
|100.00
|1.3257
|1.3218
|1.3337
|5873
|2007.02.28 03:01
|s/l
|1310
|100.00
|1.3218
|1.3218
|1.3337
|-39689.27
|2870418.02
|5874
|2007.02.28 03:01
|buy
|1311
|100.00
|1.3218
|1.3179
|1.3298
|5875
|2007.03.01 04:30
|modify
|1311
|100.00
|1.3218
|1.3218
|1.3298
|5876
|2007.03.01 06:59
|s/l
|1311
|100.00
|1.3218
|1.3218
|1.3298
|-2067.07
|2868350.95
|5877
|2007.03.01 20:00
|buy
|1312
|100.00
|1.3175
|1.3136
|1.3255
|5878
|2007.03.01 22:00
|modify
|1312
|100.00
|1.3175
|1.3175
|1.3255
|5879
|2007.03.02 00:00
|s/l
|1312
|100.00
|1.3175
|1.3175
|1.3255
|-689.16
|2867661.79
|5880
|2007.03.02 00:00
|sell
|1313
|100.00
|1.3174
|1.3211
|1.3099
|5881
|2007.03.02 11:00
|modify
|1313
|100.00
|1.3174
|1.3173
|1.3099
|5882
|2007.03.02 15:00
|s/l
|1313
|100.00
|1.3173
|1.3173
|1.3099
|999.79
|2868661.58
|5883
|2007.03.02 15:00
|sell
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3213
|1.3101
|5884
|2007.03.05 03:23
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3176
|1.3101
|5885
|2007.03.05 03:30
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3159
|1.3101
|5886
|2007.03.05 03:32
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3158
|1.3101
|5887
|2007.03.05 03:33
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3157
|1.3101
|5888
|2007.03.05 03:34
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3156
|1.3101
|5889
|2007.03.05 03:34
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3154
|1.3101
|5890
|2007.03.05 03:38
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3153
|1.3101
|5891
|2007.03.05 03:45
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3152
|1.3101
|5892
|2007.03.05 03:45
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3150
|1.3101
|5893
|2007.03.05 03:59
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3148
|1.3101
|5894
|2007.03.05 04:00
|modify
|1314
|100.00
|1.3176
|1.3147
|1.3101
|5895
|2007.03.05 04:43
|s/l
|1314
|100.00
|1.3147
|1.3147
|1.3101
|29427.87
|2898089.45
|5896
|2007.03.05 04:43
|sell
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3183
|1.3071
|5897
|2007.03.05 12:03
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3139
|1.3071
|5898
|2007.03.05 13:29
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3126
|1.3071
|5899
|2007.03.05 13:30
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3120
|1.3071
|5900
|2007.03.05 13:34
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3111
|1.3071
|5901
|2007.03.05 13:45
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3110
|1.3071
|5902
|2007.03.05 13:46
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3108
|1.3071
|5903
|2007.03.05 13:46
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3107
|1.3071
|5904
|2007.03.05 14:35
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3105
|1.3071
|5905
|2007.03.05 14:40
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3103
|1.3071
|5906
|2007.03.05 15:17
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3102
|1.3071
|5907
|2007.03.05 15:19
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3101
|1.3071
|5908
|2007.03.05 15:21
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3100
|1.3071
|5909
|2007.03.05 15:21
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3099
|1.3071
|5910
|2007.03.05 15:21
|modify
|1315
|100.00
|1.3146
|1.3097
|1.3071
|5911
|2007.03.05 16:00
|s/l
|1315
|100.00
|1.3097
|1.3097
|1.3071
|48999.91
|2947089.36
|5912
|2007.03.05 16:00
|sell
|1316
|100.00
|1.3096
|1.3133
|1.3021
|5913
|2007.03.07 00:12
|s/l
|1316
|100.00
|1.3133
|1.3133
|1.3021
|-36144.54
|2910944.83
|5914
|2007.03.07 00:12
|sell
|1317
|100.00
|1.3135
|1.3172
|1.3060
|5915
|2007.03.07 20:32
|s/l
|1317
|100.00
|1.3172
|1.3172
|1.3060
|-36999.53
|2873945.30
|5916
|2007.03.07 20:32
|sell
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3210
|1.3098
|5917
|2007.03.08 10:30
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3171
|1.3098
|5918
|2007.03.08 10:30
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3169
|1.3098
|5919
|2007.03.08 10:38
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3168
|1.3098
|5920
|2007.03.08 10:42
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3167
|1.3098
|5921
|2007.03.08 14:57
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3166
|1.3098
|5922
|2007.03.08 14:57
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3165
|1.3098
|5923
|2007.03.08 14:57
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3164
|1.3098
|5924
|2007.03.08 15:59
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3157
|1.3098
|5925
|2007.03.08 16:00
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3146
|1.3098
|5926
|2007.03.08 16:23
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3145
|1.3098
|5927
|2007.03.08 16:24
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3144
|1.3098
|5928
|2007.03.08 16:34
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3142
|1.3098
|5929
|2007.03.08 16:44
|modify
|1318
|100.00
|1.3173
|1.3141
|1.3098
|5930
|2007.03.08 20:38
|s/l
|1318
|100.00
|1.3141
|1.3141
|1.3098
|33282.88
|2907228.17
|5931
|2007.03.09 20:00
|sell
|1319
|100.00
|1.3111
|1.3148
|1.3036
|5932
|2007.03.12 10:08
|s/l
|1319
|100.00
|1.3148
|1.3148
|1.3036
|-36572.25
|2870655.93
|5933
|2007.03.12 10:08
|sell
|1320
|100.00
|1.3147
|1.3184
|1.3072
|5934
|2007.03.12 10:29
|modify
|1320
|100.00
|1.3147
|1.3146
|1.3072
|5935
|2007.03.12 10:30
|s/l
|1320
|100.00
|1.3146
|1.3146
|1.3072
|1000.07
|2871656.00
|5936
|2007.03.12 10:30
|sell
|1321
|100.00
|1.3159
|1.3196
|1.3084
|5937
|2007.03.12 10:31
|modify
|1321
|100.00
|1.3159
|1.3154
|1.3084
|5938
|2007.03.12 10:31
|s/l
|1321
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3084
|4999.68
|2876655.68
|5939
|2007.03.12 10:31
|sell
|1322
|100.00
|1.3159
|1.3196
|1.3084
|5940
|2007.03.12 10:32
|modify
|1322
|100.00
|1.3159
|1.3154
|1.3084
|5941
|2007.03.12 10:32
|s/l
|1322
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3084
|4999.68
|2881655.36
|5942
|2007.03.12 10:32
|sell
|1323
|100.00
|1.3158
|1.3195
|1.3083
|5943
|2007.03.12 10:33
|modify
|1323
|100.00
|1.3158
|1.3154
|1.3083
|5944
|2007.03.12 10:33
|s/l
|1323
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3083
|3999.52
|2885654.88
|5945
|2007.03.12 10:33
|sell
|1324
|100.00
|1.3162
|1.3199
|1.3087
|5946
|2007.03.12 10:34
|modify
|1324
|100.00
|1.3162
|1.3154
|1.3087
|5947
|2007.03.12 10:34
|s/l
|1324
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3087
|8000.18
|2893655.06
|5948
|2007.03.12 10:34
|sell
|1325
|100.00
|1.3165
|1.3202
|1.3090
|5949
|2007.03.12 10:36
|modify
|1325
|100.00
|1.3165
|1.3154
|1.3090
|5950
|2007.03.12 10:36
|s/l
|1325
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3090
|10999.49
|2904654.55
|5951
|2007.03.12 10:36
|sell
|1326
|100.00
|1.3170
|1.3207
|1.3095
|5952
|2007.03.12 10:37
|modify
|1326
|100.00
|1.3170
|1.3154
|1.3095
|5953
|2007.03.12 10:37
|s/l
|1326
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3095
|16000.31
|2920654.86
|5954
|2007.03.12 10:37
|sell
|1327
|100.00
|1.3167
|1.3204
|1.3092
|5955
|2007.03.12 10:38
|modify
|1327
|100.00
|1.3167
|1.3154
|1.3092
|5956
|2007.03.12 10:38
|s/l
|1327
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3092
|12999.82
|2933654.68
|5957
|2007.03.12 10:38
|sell
|1328
|100.00
|1.3167
|1.3204
|1.3092
|5958
|2007.03.12 10:39
|modify
|1328
|100.00
|1.3167
|1.3154
|1.3092
|5959
|2007.03.12 10:39
|s/l
|1328
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3092
|12999.82
|2946654.50
|5960
|2007.03.12 10:39
|sell
|1329
|100.00
|1.3167
|1.3204
|1.3092
|5961
|2007.03.12 10:40
|modify
|1329
|100.00
|1.3167
|1.3154
|1.3092
|5962
|2007.03.12 10:40
|s/l
|1329
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3092
|12999.82
|2959654.32
|5963
|2007.03.12 10:40
|sell
|1330
|100.00
|1.3166
|1.3203
|1.3091
|5964
|2007.03.12 10:41
|modify
|1330
|100.00
|1.3166
|1.3154
|1.3091
|5965
|2007.03.12 10:41
|s/l
|1330
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3091
|11999.65
|2971653.97
|5966
|2007.03.12 10:41
|sell
|1331
|100.00
|1.3166
|1.3203
|1.3091
|5967
|2007.03.12 10:42
|modify
|1331
|100.00
|1.3166
|1.3154
|1.3091
|5968
|2007.03.12 10:42
|s/l
|1331
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3091
|11999.65
|2983653.62
|5969
|2007.03.12 10:42
|sell
|1332
|100.00
|1.3168
|1.3205
|1.3093
|5970
|2007.03.12 10:43
|modify
|1332
|100.00
|1.3168
|1.3154
|1.3093
|5971
|2007.03.12 10:43
|s/l
|1332
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3093
|13999.98
|2997653.60
|5972
|2007.03.12 10:43
|sell
|1333
|100.00
|1.3170
|1.3207
|1.3095
|5973
|2007.03.12 10:44
|modify
|1333
|100.00
|1.3170
|1.3154
|1.3095
|5974
|2007.03.12 10:44
|s/l
|1333
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3095
|16000.31
|3013653.91
|5975
|2007.03.12 10:44
|sell
|1334
|100.00
|1.3168
|1.3205
|1.3093
|5976
|2007.03.12 10:45
|modify
|1334
|100.00
|1.3168
|1.3154
|1.3093
|5977
|2007.03.12 10:45
|s/l
|1334
|100.00
|1.3154
|1.3154
|1.3093
|13999.98
|3027653.89
|5978
|2007.03.12 10:45
|sell
|1335
|100.00
|1.3168
|1.3205
|1.3093
|5979
|2007.03.12 10:45
|modify
|1335
|100.00
|1.3168
|1.3154
|1.3093
|5980
|2007.03.12 10:59
|modify
|1335
|100.00
|1.3168
|1.3149
|1.3093
|5981
|2007.03.12 11:00
|modify
|1335
|100.00
|1.3168
|1.3148
|1.3093
|5982
|2007.03.12 11:01
|s/l
|1335
|100.00
|1.3148
|1.3148
|1.3093
|19999.98
|3047653.87
|5983
|2007.03.12 11:01
|sell
|1336
|100.00
|1.3171
|1.3208
|1.3096
|5984
|2007.03.12 11:09
|modify
|1336
|100.00
|1.3171
|1.3155
|1.3096
|5985
|2007.03.12 11:09
|s/l
|1336
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3096
|16000.48
|3063654.35
|5986
|2007.03.12 11:09
|sell
|1337
|100.00
|1.3176
|1.3213
|1.3101
|5987
|2007.03.12 11:10
|modify
|1337
|100.00
|1.3176
|1.3155
|1.3101
|5988
|2007.03.12 11:10
|s/l
|1337
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3101
|21000.12
|3084654.47
|5989
|2007.03.12 11:10
|sell
|1338
|100.00
|1.3175
|1.3212
|1.3100
|5990
|2007.03.12 11:14
|modify
|1338
|100.00
|1.3175
|1.3155
|1.3100
|5991
|2007.03.12 11:14
|s/l
|1338
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3100
|19999.95
|3104654.42
|5992
|2007.03.12 11:14
|sell
|1339
|100.00
|1.3174
|1.3211
|1.3099
|5993
|2007.03.12 11:19
|modify
|1339
|100.00
|1.3174
|1.3155
|1.3099
|5994
|2007.03.12 11:19
|s/l
|1339
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3099
|18999.79
|3123654.21
|5995
|2007.03.12 11:19
|sell
|1340
|100.00
|1.3171
|1.3208
|1.3096
|5996
|2007.03.12 11:20
|modify
|1340
|100.00
|1.3171
|1.3155
|1.3096
|5997
|2007.03.12 11:20
|s/l
|1340
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3096
|16000.48
|3139654.69
|5998
|2007.03.12 11:20
|sell
|1341
|100.00
|1.3168
|1.3205
|1.3093
|5999
|2007.03.12 11:21
|modify
|1341
|100.00
|1.3168
|1.3155
|1.3093
|6000
|2007.03.12 11:21
|s/l
|1341
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3093
|12999.98
|3152654.67
|6001
|2007.03.12 11:21
|sell
|1342
|100.00
|1.3166
|1.3203
|1.3091
|6002
|2007.03.12 11:22
|modify
|1342
|100.00
|1.3166
|1.3155
|1.3091
|6003
|2007.03.12 11:22
|s/l
|1342
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3091
|10999.65
|3163654.32
|6004
|2007.03.12 11:22
|sell
|1343
|100.00
|1.3167
|1.3204
|1.3092
|6005
|2007.03.12 11:23
|modify
|1343
|100.00
|1.3167
|1.3155
|1.3092
|6006
|2007.03.12 11:23
|s/l
|1343
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3092
|11999.82
|3175654.14
|6007
|2007.03.12 11:23
|sell
|1344
|100.00
|1.3167
|1.3204
|1.3092
|6008
|2007.03.12 11:24
|modify
|1344
|100.00
|1.3167
|1.3155
|1.3092
|6009
|2007.03.12 11:24
|s/l
|1344
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3092
|11999.82
|3187653.96
|6010
|2007.03.12 11:24
|sell
|1345
|100.00
|1.3168
|1.3205
|1.3093
|6011
|2007.03.12 11:25
|modify
|1345
|100.00
|1.3168
|1.3155
|1.3093
|6012
|2007.03.12 11:25
|s/l
|1345
|100.00
|1.3155
|1.3155
|1.3093
|12999.98
|3200653.94
|6013
|2007.03.12 11:25
|sell
|1346
|100.00
|1.3170
|1.3207
|1.3095
|6014
|2007.03.12 11:26
|modify
|1346
|100.00
|1.3170
|1.3155
|1.3095
|6015
|2007.03.12 11:29
|modify
|1346
|100.00
|1.3170
|1.3149
|1.3095
|6016
|2007.03.12 11:30
|s/l
|1346
|100.00
|1.3149
|1.3149
|1.3095
|21000.31
|3221654.25
|6017
|2007.03.12 11:30
|sell
|1347
|100.00
|1.3170
|1.3207
|1.3095
|6018
|2007.03.12 11:36
|modify
|1347
|100.00
|1.3170
|1.3168
|1.3095
|6019
|2007.03.12 11:36
|s/l
|1347
|100.00
|1.3168
|1.3168
|1.3095
|2000.31
|3223654.56
|6020
|2007.03.12 11:36
|sell
|1348
|100.00
|1.3170
|1.3207
|1.3095
|6021
|2007.03.12 11:59
|modify
|1348
|100.00
|1.3170
|1.3168
|1.3095
|6022
|2007.03.12 11:59
|modify
|1348
|100.00
|1.3170
|1.3164
|1.3095
|6023
|2007.03.12 12:00
|s/l
|1348
|100.00
|1.3164
|1.3164
|1.3095
|6000.31
|3229654.87
|6024
|2007.03.12 12:00
|sell
|1349
|100.00
|1.3162
|1.3199
|1.3087
|6025
|2007.03.13 13:31
|s/l
|1349
|100.00
|1.3199
|1.3199
|1.3087
|-36572.25
|3193082.62
|6026
|2007.03.13 14:09
|buy
|1350
|100.00
|1.3191
|1.3152
|1.3271
|6027
|2007.03.13 14:09
|modify
|1350
|100.00
|1.3191
|1.3195
|1.3271
|6028
|2007.03.13 14:11
|s/l
|1350
|100.00
|1.3195
|1.3195
|1.3271
|4000.00
|3197082.62
|6029
|2007.03.13 14:11
|buy
|1351
|100.00
|1.3191
|1.3152
|1.3271
|6030
|2007.03.13 14:11
|modify
|1351
|100.00
|1.3191
|1.3197
|1.3271
|6031
|2007.03.13 14:12
|s/l
|1351
|100.00
|1.3197
|1.3197
|1.3271
|6000.00
|3203082.62
|6032
|2007.03.13 14:12
|buy
|1352
|100.00
|1.3191
|1.3152
|1.3271
|6033
|2007.03.13 14:12
|modify
|1352
|100.00
|1.3191
|1.3196
|1.3271
|6034
|2007.03.13 14:13
|s/l
|1352
|100.00
|1.3196
|1.3196
|1.3271
|5000.00
|3208082.62
|6035
|2007.03.13 14:13
|buy
|1353
|100.00
|1.3191
|1.3152
|1.3271
|6036
|2007.03.13 14:13
|modify
|1353
|100.00
|1.3191
|1.3194
|1.3271
|6037
|2007.03.13 14:13
|s/l
|1353
|100.00
|1.3194
|1.3194
|1.3271
|3000.00
|3211082.62
|6038
|2007.03.13 14:13
|buy
|1354
|100.00
|1.3191
|1.3152
|1.3271
|6039
|2007.03.13 14:30
|modify
|1354
|100.00
|1.3191
|1.3195
|1.3271
|6040
|2007.03.13 14:31
|s/l
|1354
|100.00
|1.3195
|1.3195
|1.3271
|4000.00
|3215082.62
|6041
|2007.03.13 14:31
|buy
|1355
|100.00
|1.3193
|1.3154
|1.3273
|6042
|2007.03.13 14:31
|modify
|1355
|100.00
|1.3193
|1.3196
|1.3273
|6043
|2007.03.13 14:32
|s/l
|1355
|100.00
|1.3196
|1.3196
|1.3273
|3000.00
|3218082.62
|6044
|2007.03.13 14:32
|buy
|1356
|100.00
|1.3193
|1.3154
|1.3273
|6045
|2007.03.13 14:32
|modify
|1356
|100.00
|1.3193
|1.3198
|1.3273
|6046
|2007.03.13 14:33
|s/l
|1356
|100.00
|1.3198
|1.3198
|1.3273
|5000.00
|3223082.62
|6047
|2007.03.13 14:33
|buy
|1357
|100.00
|1.3193
|1.3154
|1.3273
|6048
|2007.03.13 14:34
|modify
|1357
|100.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|6049
|2007.03.13 14:35
|s/l
|1357
|100.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|0.00
|3223082.62
|6050
|2007.03.13 14:35
|buy
|1358
|100.00
|1.3193
|1.3154
|1.3273
|6051
|2007.03.13 14:35
|modify
|1358
|100.00
|1.3193
|1.3196
|1.3273
|6052
|2007.03.13 14:41
|s/l
|1358
|100.00
|1.3196
|1.3196
|1.3273
|3000.00
|3226082.62
|6053
|2007.03.13 14:41
|buy
|1359
|100.00
|1.3193
|1.3154
|1.3273
|6054
|2007.03.13 14:41
|modify
|1359
|100.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|6055
|2007.03.13 14:42
|s/l
|1359
|100.00
|1.3193
|1.3193
|1.3273
|0.00
|3226082.62
|6056
|2007.03.13 14:42
|buy
|1360
|100.00
|1.3193
|1.3154
|1.3273
|6057
|2007.03.13 14:42
|modify
|1360
|100.00
|1.3193
|1.3194
|1.3273
|6058
|2007.03.13 14:43
|s/l
|1360
|100.00
|1.3194
|1.3194
|1.3273
|1000.00
|3227082.62
|6059
|2007.03.13 14:43
|buy
|1361
|100.00
|1.3193
|1.3154
|1.3273
|6060
|2007.03.13 14:43
|modify
|1361
|100.00
|1.3193
|1.3194
|1.3273
|6061
|2007.03.13 14:45
|s/l
|1361
|100.00
|1.3194
|1.3194
|1.3273
|1000.00
|3228082.62
|6062
|2007.03.13 14:45
|buy
|1362
|100.00
|1.3193
|1.3154
|1.3273
|6063
|2007.03.13 16:29
|modify
|1362
|100.00
|1.3193
|1.3196
|1.3273
|6064
|2007.03.13 16:30
|modify
|1362
|100.00
|1.3193
|1.3197
|1.3273
|6065
|2007.03.13 17:02
|s/l
|1362
|100.00
|1.3197
|1.3197
|1.3273
|4000.00
|3232082.62
|6066
|2007.03.16 00:36
|buy
|1363
|100.00
|1.3241
|1.3202
|1.3321
|6067
|2007.03.16 00:36
|modify
|1363
|100.00
|1.3241
|1.3256
|1.3321
|6068
|2007.03.16 00:36
|s/l
|1363
|100.00
|1.3256
|1.3256
|1.3321
|15000.00
|3247082.62
|6069
|2007.03.16 00:36
|buy
|1364
|100.00
|1.3241
|1.3202
|1.3321
|6070
|2007.03.16 01:03
|modify
|1364
|100.00
|1.3241
|1.3256
|1.3321
|6071
|2007.03.16 01:04
|s/l
|1364
|100.00
|1.3256
|1.3256
|1.3321
|15000.00
|3262082.62
|6072
|2007.03.16 01:04
|buy
|1365
|100.00
|1.3241
|1.3202
|1.3321
|6073
|2007.03.16 01:33
|modify
|1365
|100.00
|1.3241
|1.3253
|1.3321
|6074
|2007.03.16 01:35
|s/l
|1365
|100.00
|1.3253
|1.3253
|1.3321
|12000.00
|3274082.62
|6075
|2007.03.16 01:35
|buy
|1366
|100.00
|1.3242
|1.3203
|1.3322
|6076
|2007.03.16 01:35
|modify
|1366
|100.00
|1.3242
|1.3253
|1.3322
|6077
|2007.03.16 01:41
|s/l
|1366
|100.00
|1.3253
|1.3253
|1.3322
|11000.00
|3285082.62
|6078
|2007.03.16 01:41
|buy
|1367
|100.00
|1.3242
|1.3203
|1.3322
|6079
|2007.03.16 02:00
|modify
|1367
|100.00
|1.3242
|1.3266
|1.3322
|6080
|2007.03.16 02:04
|modify
|1367
|100.00
|1.3242
|1.3268
|1.3322
|6081
|2007.03.16 02:05
|modify
|1367
|100.00
|1.3242
|1.3270
|1.3322
|6082
|2007.03.16 02:12
|modify
|1367
|100.00
|1.3242
|1.3274
|1.3322
|6083
|2007.03.16 02:13
|modify
|1367
|100.00
|1.3242
|1.3276
|1.3322
|6084
|2007.03.16 02:14
|modify
|1367
|100.00
|1.3242
|1.3277
|1.3322
|6085
|2007.03.16 02:15
|s/l
|1367
|100.00
|1.3277
|1.3277
|1.3322
|35000.00
|3320082.62
|6086
|2007.03.16 02:15
|buy
|1368
|100.00
|1.3279
|1.3240
|1.3359
|6087
|2007.03.16 03:00
|modify
|1368
|100.00
|1.3279
|1.3280
|1.3359
|6088
|2007.03.16 03:02
|modify
|1368
|100.00
|1.3279
|1.3283
|1.3359
|6089
|2007.03.16 03:03
|s/l
|1368
|100.00
|1.3283
|1.3283
|1.3359
|4000.00
|3324082.62
|6090
|2007.03.16 03:03
|buy
|1369
|100.00
|1.3285
|1.3246
|1.3365
|6091
|2007.03.16 03:03
|modify
|1369
|100.00
|1.3285
|1.3288
|1.3365
|6092
|2007.03.16 03:05
|s/l
|1369
|100.00
|1.3288
|1.3288
|1.3365
|3000.00
|3327082.62
|6093
|2007.03.16 03:05
|buy
|1370
|100.00
|1.3285
|1.3246
|1.3365
|6094
|2007.03.16 03:05
|modify
|1370
|100.00
|1.3285
|1.3291
|1.3365
|6095
|2007.03.16 03:06
|s/l
|1370
|100.00
|1.3291
|1.3291
|1.3365
|6000.00
|3333082.62
|6096
|2007.03.16 03:06
|buy
|1371
|100.00
|1.3285
|1.3246
|1.3365
|6097
|2007.03.16 03:06
|modify
|1371
|100.00
|1.3285
|1.3287
|1.3365
|6098
|2007.03.16 03:08
|s/l
|1371
|100.00
|1.3287
|1.3287
|1.3365
|2000.00
|3335082.62
|6099
|2007.03.16 03:08
|buy
|1372
|100.00
|1.3285
|1.3246
|1.3365
|6100
|2007.03.16 03:08
|modify
|1372
|100.00
|1.3285
|1.3286
|1.3365
|6101
|2007.03.16 03:11
|s/l
|1372
|100.00
|1.3286
|1.3286
|1.3365
|1000.00
|3336082.62
|6102
|2007.03.16 03:11
|buy
|1373
|100.00
|1.3285
|1.3246
|1.3365
|6103
|2007.03.16 03:15
|modify
|1373
|100.00
|1.3285
|1.3287
|1.3365
|6104
|2007.03.16 03:17
|s/l
|1373
|100.00
|1.3287
|1.3287
|1.3365
|2000.00
|3338082.62
|6105
|2007.03.16 03:17
|buy
|1374
|100.00
|1.3285
|1.3246
|1.3365
|6106
|2007.03.16 03:17
|modify
|1374
|100.00
|1.3285
|1.3285
|1.3365
|6107
|2007.03.16 03:19
|s/l
|1374
|100.00
|1.3285
|1.3285
|1.3365
|0.00
|3338082.62
|6108
|2007.03.16 03:19
|buy
|1375
|100.00
|1.3285
|1.3246
|1.3365
|6109
|2007.03.16 09:00
|modify
|1375
|100.00
|1.3285
|1.3285
|1.3365
|6110
|2007.03.16 09:29
|s/l
|1375
|100.00
|1.3285
|1.3285
|1.3365
|0.00
|3338082.62
|6111
|2007.03.16 09:29
|buy
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3247
|1.3366
|6112
|2007.03.16 09:31
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3291
|1.3366
|6113
|2007.03.16 09:32
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3293
|1.3366
|6114
|2007.03.16 09:33
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3296
|1.3366
|6115
|2007.03.16 10:18
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3298
|1.3366
|6116
|2007.03.16 10:30
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3303
|1.3366
|6117
|2007.03.16 10:35
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3304
|1.3366
|6118
|2007.03.16 11:08
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3305
|1.3366
|6119
|2007.03.16 11:09
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3309
|1.3366
|6120
|2007.03.16 11:44
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3311
|1.3366
|6121
|2007.03.16 11:49
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3312
|1.3366
|6122
|2007.03.16 11:53
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3313
|1.3366
|6123
|2007.03.16 11:55
|modify
|1376
|100.00
|1.3286
|1.3316
|1.3366
|6124
|2007.03.16 11:59
|s/l
|1376
|100.00
|1.3316
|1.3316
|1.3366
|30000.00
|3368082.62
|6125
|2007.03.16 11:59
|buy
|1377
|100.00
|1.3314
|1.3275
|1.3394
|6126
|2007.03.16 12:00
|modify
|1377
|100.00
|1.3314
|1.3315
|1.3394
|6127
|2007.03.16 12:01
|modify
|1377
|100.00
|1.3314
|1.3317
|1.3394
|6128
|2007.03.16 12:59
|s/l
|1377
|100.00
|1.3317
|1.3317
|1.3394
|3000.00
|3371082.62
|6129
|2007.03.16 12:59
|buy
|1378
|100.00
|1.3318
|1.3279
|1.3398
|6130
|2007.03.20 12:45
|s/l
|1378
|100.00
|1.3279
|1.3279
|1.3398
|-40378.31
|3330704.31
|6131
|2007.03.20 12:45
|buy
|1379
|100.00
|1.3281
|1.3242
|1.3361
|6132
|2007.03.20 14:03
|modify
|1379
|100.00
|1.3281
|1.3285
|1.3361
|6133
|2007.03.20 14:59
|s/l
|1379
|100.00
|1.3285
|1.3285
|1.3361
|4000.00
|3334704.31
|6134
|2007.03.20 14:59
|buy
|1380
|100.00
|1.3287
|1.3248
|1.3367
|6135
|2007.03.20 18:41
|modify
|1380
|100.00
|1.3287
|1.3287
|1.3367
|6136
|2007.03.20 18:56
|modify
|1380
|100.00
|1.3287
|1.3293
|1.3367
|6137
|2007.03.20 18:59
|s/l
|1380
|100.00
|1.3293
|1.3293
|1.3367
|6000.00
|3340704.31
|6138
|2007.03.21 00:00
|buy
|1381
|100.00
|1.3319
|1.3280
|1.3399
|6139
|2007.03.21 19:30
|modify
|1381
|100.00
|1.3319
|1.3336
|1.3399
|6140
|2007.03.21 19:31
|s/l
|1381
|100.00
|1.3336
|1.3336
|1.3399
|17000.00
|3357704.31
|6141
|2007.03.21 19:31
|buy
|1382
|100.00
|1.3303
|1.3264
|1.3383
|6142
|2007.03.21 19:31
|modify
|1382
|100.00
|1.3303
|1.3342
|1.3383
|6143
|2007.03.21 19:31
|s/l
|1382
|100.00
|1.3342
|1.3342
|1.3383
|39000.00
|3396704.31
|6144
|2007.03.21 19:31
|buy
|1383
|100.00
|1.3303
|1.3264
|1.3383
|6145
|2007.03.21 20:00
|modify
|1383
|100.00
|1.3303
|1.3358
|1.3383
|6146
|2007.03.21 20:02
|s/l
|1383
|100.00
|1.3358
|1.3358
|1.3383
|55000.00
|3451704.31
|6147
|2007.03.21 20:02
|buy
|1384
|100.00
|1.3306
|1.3267
|1.3386
|6148
|2007.03.21 20:02
|modify
|1384
|100.00
|1.3306
|1.3354
|1.3386
|6149
|2007.03.21 20:03
|s/l
|1384
|100.00
|1.3354
|1.3354
|1.3386
|48000.00
|3499704.31
|6150
|2007.03.21 20:03
|buy
|1385
|100.00
|1.3306
|1.3267
|1.3386
|6151
|2007.03.21 20:03
|modify
|1385
|100.00
|1.3306
|1.3353
|1.3386
|6152
|2007.03.21 20:04
|s/l
|1385
|100.00
|1.3353
|1.3353
|1.3386
|47000.00
|3546704.31
|6153
|2007.03.21 20:04
|buy
|1386
|100.00
|1.3306
|1.3267
|1.3386
|6154
|2007.03.21 20:04
|modify
|1386
|100.00
|1.3306
|1.3352
|1.3386
|6155
|2007.03.21 20:04
|s/l
|1386
|100.00
|1.3352
|1.3352
|1.3386
|46000.00
|3592704.31
|6156
|2007.03.21 20:04
|buy
|1387
|100.00
|1.3306
|1.3267
|1.3386
|6157
|2007.03.21 20:31
|modify
|1387
|100.00
|1.3306
|1.3358
|1.3386
|6158
|2007.03.21 20:46
|s/l
|1387
|100.00
|1.3358
|1.3358
|1.3386
|52000.00
|3644704.31
|6159
|2007.03.21 20:46
|buy
|1388
|100.00
|1.3304
|1.3265
|1.3384
|6160
|2007.03.21 20:46
|modify
|1388
|100.00
|1.3304
|1.3358
|1.3384
|6161
|2007.03.21 20:47
|s/l
|1388
|100.00
|1.3358
|1.3358
|1.3384
|54000.00
|3698704.31
|6162
|2007.03.21 20:47
|buy
|1389
|100.00
|1.3304
|1.3265
|1.3384
|6163
|2007.03.21 20:47
|modify
|1389
|100.00
|1.3304
|1.3361
|1.3384
|6164
|2007.03.21 20:48
|s/l
|1389
|100.00
|1.3361
|1.3361
|1.3384
|57000.00
|3755704.31
|6165
|2007.03.21 20:48
|buy
|1390
|100.00
|1.3304
|1.3265
|1.3384
|6166
|2007.03.21 20:48
|modify
|1390
|100.00
|1.3304
|1.3362
|1.3384
|6167
|2007.03.21 20:49
|s/l
|1390
|100.00
|1.3362
|1.3362
|1.3384
|58000.00
|3813704.31
|6168
|2007.03.21 20:49
|buy
|1391
|100.00
|1.3304
|1.3265
|1.3384
|6169
|2007.03.21 20:49
|modify
|1391
|100.00
|1.3304
|1.3363
|1.3384
|6170
|2007.03.21 20:49
|s/l
|1391
|100.00
|1.3363
|1.3363
|1.3384
|59000.00
|3872704.31
|6171
|2007.03.21 20:49
|buy
|1392
|100.00
|1.3304
|1.3265
|1.3384
|6172
|2007.03.21 21:00
|t/p
|1392
|100.00
|1.3384
|1.3265
|1.3384
|80000.00
|3952704.31
|6173
|2007.03.21 21:00
|buy
|1393
|100.00
|1.3387
|1.3348
|1.3467
|6174
|2007.03.22 13:39
|s/l
|1393
|100.00
|1.3348
|1.3348
|1.3467
|-41067.70
|3911636.61
|6175
|2007.03.22 13:39
|buy
|1394
|100.00
|1.3349
|1.3310
|1.3429
|6176
|2007.03.23 12:11
|s/l
|1394
|100.00
|1.3310
|1.3310
|1.3429
|-39689.16
|3871947.45
|6177
|2007.03.23 12:11
|buy
|1395
|100.00
|1.3311
|1.3272
|1.3391
|6178
|2007.03.23 13:31
|modify
|1395
|100.00
|1.3311
|1.3311
|1.3391
|6179
|2007.03.23 13:32
|modify
|1395
|100.00
|1.3311
|1.3312
|1.3391
|6180
|2007.03.23 13:33
|modify
|1395
|100.00
|1.3311
|1.3318
|1.3391
|6181
|2007.03.23 13:35
|modify
|1395
|100.00
|1.3311
|1.3319
|1.3391
|6182
|2007.03.23 13:59
|s/l
|1395
|100.00
|1.3319
|1.3319
|1.3391
|8000.46
|3879947.91
|6183
|2007.03.23 13:59
|buy
|1396
|100.00
|1.3317
|1.3278
|1.3397
|6184
|2007.03.26 01:30
|s/l
|1396
|100.00
|1.3278
|1.3278
|1.3397
|-39689.16
|3840258.76
|6185
|2007.03.26 01:30
|sell
|1397
|100.00
|1.3275
|1.3312
|1.3200
|6186
|2007.03.26 16:01
|s/l
|1397
|100.00
|1.3312
|1.3312
|1.3200
|-37000.14
|3803258.62
|6187
|2007.03.26 16:01
|sell
|1398
|100.00
|1.3312
|1.3349
|1.3237
|6188
|2007.03.26 16:02
|modify
|1398
|100.00
|1.3312
|1.3300
|1.3237
|6189
|2007.03.26 16:02
|s/l
|1398
|100.00
|1.3300
|1.3300
|1.3237
|12000.04
|3815258.66
|6190
|2007.03.26 16:02
|sell
|1399
|100.00
|1.3317
|1.3354
|1.3242
|6191
|2007.03.26 16:03
|modify
|1399
|100.00
|1.3317
|1.3300
|1.3242
|6192
|2007.03.26 16:03
|s/l
|1399
|100.00
|1.3300
|1.3300
|1.3242
|16999.67
|3832258.33
|6193
|2007.03.26 16:03
|sell
|1400
|100.00
|1.3318
|1.3355
|1.3243
|6194
|2007.03.26 16:04
|modify
|1400
|100.00
|1.3318
|1.3300
|1.3243
|6195
|2007.03.26 16:04
|s/l
|1400
|100.00
|1.3300
|1.3300
|1.3243
|17999.84
|3850258.17
|6196
|2007.03.26 16:04
|sell
|1401
|100.00
|1.3316
|1.3353
|1.3241
|6197
|2007.03.26 16:05
|modify
|1401
|100.00
|1.3316
|1.3300
|1.3241
|6198
|2007.03.26 16:05
|s/l
|1401
|100.00
|1.3300
|1.3300
|1.3241
|15999.51
|3866257.68
|6199
|2007.03.26 16:05
|sell
|1402
|100.00
|1.3316
|1.3353
|1.3241
|6200
|2007.03.26 16:05
|modify
|1402
|100.00
|1.3316
|1.3300
|1.3241
|6201
|2007.03.26 16:29
|modify
|1402
|100.00
|1.3316
|1.3297
|1.3241
|6202
|2007.03.26 16:30
|s/l
|1402
|100.00
|1.3297
|1.3297
|1.3241
|18999.51
|3885257.19
|6203
|2007.03.26 16:30
|sell
|1403
|100.00
|1.3341
|1.3378
|1.3266
|6204
|2007.03.26 16:31
|modify
|1403
|100.00
|1.3341
|1.3315
|1.3266
|6205
|2007.03.26 16:31
|s/l
|1403
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3266
|26000.08
|3911257.27
|6206
|2007.03.26 16:31
|sell
|1404
|100.00
|1.3339
|1.3376
|1.3264
|6207
|2007.03.26 16:32
|modify
|1404
|100.00
|1.3339
|1.3315
|1.3264
|6208
|2007.03.26 16:32
|s/l
|1404
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3264
|23999.75
|3935257.02
|6209
|2007.03.26 16:32
|sell
|1405
|100.00
|1.3337
|1.3374
|1.3262
|6210
|2007.03.26 16:33
|modify
|1405
|100.00
|1.3337
|1.3315
|1.3262
|6211
|2007.03.26 16:33
|s/l
|1405
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3262
|21999.42
|3957256.44
|6212
|2007.03.26 16:33
|sell
|1406
|100.00
|1.3340
|1.3377
|1.3265
|6213
|2007.03.26 16:34
|modify
|1406
|100.00
|1.3340
|1.3315
|1.3265
|6214
|2007.03.26 16:34
|s/l
|1406
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3265
|24999.91
|3982256.35
|6215
|2007.03.26 16:34
|sell
|1407
|100.00
|1.3338
|1.3375
|1.3263
|6216
|2007.03.26 16:35
|modify
|1407
|100.00
|1.3338
|1.3315
|1.3263
|6217
|2007.03.26 16:35
|s/l
|1407
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3263
|22999.58
|4005255.93
|6218
|2007.03.26 16:35
|sell
|1408
|100.00
|1.3338
|1.3375
|1.3263
|6219
|2007.03.26 16:37
|modify
|1408
|100.00
|1.3338
|1.3315
|1.3263
|6220
|2007.03.26 16:37
|s/l
|1408
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3263
|22999.58
|4028255.51
|6221
|2007.03.26 16:37
|sell
|1409
|100.00
|1.3338
|1.3375
|1.3263
|6222
|2007.03.26 16:38
|modify
|1409
|100.00
|1.3338
|1.3315
|1.3263
|6223
|2007.03.26 16:38
|s/l
|1409
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3263
|22999.58
|4051255.09
|6224
|2007.03.26 16:38
|sell
|1410
|100.00
|1.3338
|1.3375
|1.3263
|6225
|2007.03.26 16:39
|modify
|1410
|100.00
|1.3338
|1.3315
|1.3263
|6226
|2007.03.26 16:39
|s/l
|1410
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3263
|22999.58
|4074254.67
|6227
|2007.03.26 16:39
|sell
|1411
|100.00
|1.3334
|1.3371
|1.3259
|6228
|2007.03.26 16:41
|modify
|1411
|100.00
|1.3334
|1.3315
|1.3259
|6229
|2007.03.26 16:41
|s/l
|1411
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3259
|19000.11
|4093254.78
|6230
|2007.03.26 16:41
|sell
|1412
|100.00
|1.3335
|1.3372
|1.3260
|6231
|2007.03.26 16:42
|modify
|1412
|100.00
|1.3335
|1.3315
|1.3260
|6232
|2007.03.26 16:42
|s/l
|1412
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3260
|20000.28
|4113255.06
|6233
|2007.03.26 16:42
|sell
|1413
|100.00
|1.3333
|1.3370
|1.3258
|6234
|2007.03.26 16:45
|modify
|1413
|100.00
|1.3333
|1.3315
|1.3258
|6235
|2007.03.26 16:45
|s/l
|1413
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3258
|17999.94
|4131255.00
|6236
|2007.03.26 16:45
|sell
|1414
|100.00
|1.3336
|1.3373
|1.3261
|6237
|2007.03.26 16:59
|modify
|1414
|100.00
|1.3336
|1.3315
|1.3261
|6238
|2007.03.26 17:02
|s/l
|1414
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3261
|21000.44
|4152255.44
|6239
|2007.03.26 17:02
|sell
|1415
|100.00
|1.3334
|1.3371
|1.3259
|6240
|2007.03.28 22:30
|modify
|1415
|100.00
|1.3334
|1.3334
|1.3259
|6241
|2007.03.28 22:36
|modify
|1415
|100.00
|1.3334
|1.3333
|1.3259
|6242
|2007.03.29 01:01
|modify
|1415
|100.00
|1.3334
|1.3332
|1.3259
|6243
|2007.03.29 01:06
|modify
|1415
|100.00
|1.3334
|1.3331
|1.3259
|6244
|2007.03.29 02:00
|modify
|1415
|100.00
|1.3334
|1.3329
|1.3259
|6245
|2007.03.29 02:30
|modify
|1415
|100.00
|1.3334
|1.3328
|1.3259
|6246
|2007.03.29 03:23
|modify
|1415
|100.00
|1.3334
|1.3327
|1.3259
|6247
|2007.03.29 03:25
|modify
|1415
|100.00
|1.3334
|1.3326
|1.3259
|6248
|2007.03.29 07:29
|s/l
|1415
|100.00
|1.3326
|1.3326
|1.3259
|10138.87
|4162394.31
|6249
|2007.03.30 17:31
|buy
|1416
|100.00
|1.3315
|1.3276
|1.3395
|6250
|2007.03.30 17:31
|modify
|1416
|100.00
|1.3315
|1.3362
|1.3395
|6251
|2007.03.30 17:32
|s/l
|1416
|100.00
|1.3362
|1.3362
|1.3395
|47000.00
|4209394.31
|6252
|2007.03.30 17:32
|buy
|1417
|100.00
|1.3315
|1.3276
|1.3395
|6253
|2007.03.30 17:32
|modify
|1417
|100.00
|1.3315
|1.3361
|1.3395
|6254
|2007.03.30 17:33
|s/l
|1417
|100.00
|1.3361
|1.3361
|1.3395
|46000.00
|4255394.31
|6255
|2007.03.30 17:33
|buy
|1418
|100.00
|1.3315
|1.3276
|1.3395
|6256
|2007.03.30 17:33
|modify
|1418
|100.00
|1.3315
|1.3357
|1.3395
|6257
|2007.03.30 17:34
|s/l
|1418
|100.00
|1.3357
|1.3357
|1.3395
|42000.00
|4297394.31
|6258
|2007.03.30 17:34
|buy
|1419
|100.00
|1.3315
|1.3276
|1.3395
|6259
|2007.03.30 17:34
|modify
|1419
|100.00
|1.3315
|1.3354
|1.3395
|6260
|2007.03.30 17:35
|s/l
|1419
|100.00
|1.3354
|1.3354
|1.3395
|39000.00
|4336394.31
|6261
|2007.03.30 17:35
|buy
|1420
|100.00
|1.3315
|1.3276
|1.3395
|6262
|2007.03.30 17:35
|modify
|1420
|100.00
|1.3315
|1.3353
|1.3395
|6263
|2007.03.30 17:35
|s/l
|1420
|100.00
|1.3353
|1.3353
|1.3395
|38000.00
|4374394.31
|6264
|2007.03.30 17:35
|buy
|1421
|100.00
|1.3315
|1.3276
|1.3395
|6265
|2007.03.30 18:00
|modify
|1421
|100.00
|1.3315
|1.3357
|1.3395
|6266
|2007.03.30 18:29
|modify
|1421
|100.00
|1.3315
|1.3368
|1.3395
|6267
|2007.03.30 18:30
|modify
|1421
|100.00
|1.3315
|1.3369
|1.3395
|6268
|2007.03.30 18:33
|s/l
|1421
|100.00
|1.3369
|1.3369
|1.3395
|54000.00
|4428394.31
|6269
|2007.03.30 20:00
|buy
|1422
|100.00
|1.3371
|1.3332
|1.3451
|6270
|2007.04.03 20:31
|s/l
|1422
|100.00
|1.3332
|1.3332
|1.3451
|-40378.31
|4388015.99
|6271
|2007.04.04 00:00
|buy
|1423
|100.00
|1.3332
|1.3293
|1.3412
|6272
|2007.04.04 09:37
|modify
|1423
|100.00
|1.3332
|1.3335
|1.3412
|6273
|2007.04.04 09:59
|s/l
|1423
|100.00
|1.3335
|1.3335
|1.3412
|3000.00
|4391015.99
|6274
|2007.04.04 09:59
|buy
|1424
|100.00
|1.3337
|1.3298
|1.3417
|6275
|2007.04.04 12:13
|modify
|1424
|100.00
|1.3337
|1.3338
|1.3417
|6276
|2007.04.04 12:14
|modify
|1424
|100.00
|1.3337
|1.3339
|1.3417
|6277
|2007.04.04 12:31
|modify
|1424
|100.00
|1.3337
|1.3349
|1.3417
|6278
|2007.04.04 12:37
|modify
|1424
|100.00
|1.3337
|1.3350
|1.3417
|6279
|2007.04.04 12:39
|modify
|1424
|100.00
|1.3337
|1.3352
|1.3417
|6280
|2007.04.04 13:53
|s/l
|1424
|100.00
|1.3352
|1.3352
|1.3417
|15000.00
|4406015.99
|6281
|2007.04.05 15:31
|buy
|1425
|100.00
|1.3429
|1.3390
|1.3509
|6282
|2007.04.05 15:32
|s/l
|1425
|100.00
|1.3390
|1.3390
|1.3509
|-39000.05
|4367015.94
|6283
|2007.04.05 15:32
|buy
|1426
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6284
|2007.04.05 15:32
|modify
|1426
|100.00
|1.3390
|1.3404
|1.3470
|6285
|2007.04.05 15:33
|s/l
|1426
|100.00
|1.3404
|1.3404
|1.3470
|14000.00
|4381015.94
|6286
|2007.04.05 15:33
|buy
|1427
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6287
|2007.04.05 15:33
|modify
|1427
|100.00
|1.3390
|1.3404
|1.3470
|6288
|2007.04.05 15:34
|s/l
|1427
|100.00
|1.3404
|1.3404
|1.3470
|14000.00
|4395015.94
|6289
|2007.04.05 15:34
|buy
|1428
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6290
|2007.04.05 15:34
|modify
|1428
|100.00
|1.3390
|1.3404
|1.3470
|6291
|2007.04.05 15:35
|s/l
|1428
|100.00
|1.3404
|1.3404
|1.3470
|14000.00
|4409015.94
|6292
|2007.04.05 15:35
|buy
|1429
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6293
|2007.04.05 15:35
|modify
|1429
|100.00
|1.3390
|1.3405
|1.3470
|6294
|2007.04.05 15:36
|s/l
|1429
|100.00
|1.3405
|1.3405
|1.3470
|15000.00
|4424015.94
|6295
|2007.04.05 15:36
|buy
|1430
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6296
|2007.04.05 15:36
|modify
|1430
|100.00
|1.3390
|1.3405
|1.3470
|6297
|2007.04.05 15:37
|s/l
|1430
|100.00
|1.3405
|1.3405
|1.3470
|15000.00
|4439015.94
|6298
|2007.04.05 15:37
|buy
|1431
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6299
|2007.04.05 15:37
|modify
|1431
|100.00
|1.3390
|1.3406
|1.3470
|6300
|2007.04.05 15:38
|s/l
|1431
|100.00
|1.3406
|1.3406
|1.3470
|16000.00
|4455015.94
|6301
|2007.04.05 15:38
|buy
|1432
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6302
|2007.04.05 15:38
|modify
|1432
|100.00
|1.3390
|1.3406
|1.3470
|6303
|2007.04.05 15:39
|s/l
|1432
|100.00
|1.3406
|1.3406
|1.3470
|16000.00
|4471015.94
|6304
|2007.04.05 15:39
|buy
|1433
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6305
|2007.04.05 15:39
|modify
|1433
|100.00
|1.3390
|1.3406
|1.3470
|6306
|2007.04.05 15:40
|s/l
|1433
|100.00
|1.3406
|1.3406
|1.3470
|16000.00
|4487015.94
|6307
|2007.04.05 15:40
|buy
|1434
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6308
|2007.04.05 15:40
|modify
|1434
|100.00
|1.3390
|1.3404
|1.3470
|6309
|2007.04.05 15:41
|s/l
|1434
|100.00
|1.3404
|1.3404
|1.3470
|14000.00
|4501015.94
|6310
|2007.04.05 15:41
|buy
|1435
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6311
|2007.04.05 15:41
|modify
|1435
|100.00
|1.3390
|1.3405
|1.3470
|6312
|2007.04.05 15:42
|s/l
|1435
|100.00
|1.3405
|1.3405
|1.3470
|15000.00
|4516015.94
|6313
|2007.04.05 15:42
|buy
|1436
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6314
|2007.04.05 15:42
|modify
|1436
|100.00
|1.3390
|1.3405
|1.3470
|6315
|2007.04.05 15:43
|s/l
|1436
|100.00
|1.3405
|1.3405
|1.3470
|15000.00
|4531015.94
|6316
|2007.04.05 15:43
|buy
|1437
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6317
|2007.04.05 15:43
|modify
|1437
|100.00
|1.3390
|1.3407
|1.3470
|6318
|2007.04.05 15:43
|s/l
|1437
|100.00
|1.3407
|1.3407
|1.3470
|17000.00
|4548015.94
|6319
|2007.04.05 15:43
|buy
|1438
|100.00
|1.3390
|1.3351
|1.3470
|6320
|2007.04.05 16:00
|modify
|1438
|100.00
|1.3390
|1.3413
|1.3470
|6321
|2007.04.05 16:01
|modify
|1438
|100.00
|1.3390
|1.3414
|1.3470
|6322
|2007.04.05 16:01
|modify
|1438
|100.00
|1.3390
|1.3415
|1.3470
|6323
|2007.04.05 16:58
|modify
|1438
|100.00
|1.3390
|1.3416
|1.3470
|6324
|2007.04.06 07:34
|s/l
|1438
|100.00
|1.3416
|1.3416
|1.3470
|25310.84
|4573326.79
|6325
|2007.04.06 07:34
|buy
|1439
|100.00
|1.3418
|1.3379
|1.3498
|6326
|2007.04.06 15:31
|s/l
|1439
|100.00
|1.3379
|1.3379
|1.3498
|-39000.00
|4534326.79
|6327
|2007.04.06 15:31
|buy
|1440
|100.00
|1.3381
|1.3342
|1.3461
|6328
|2007.04.09 19:53
|s/l
|1440
|100.00
|1.3342
|1.3342
|1.3461
|-39689.16
|4494637.63
|6329
|2007.04.09 19:53
|buy
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3305
|1.3424
|6330
|2007.04.10 03:35
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3344
|1.3424
|6331
|2007.04.10 03:36
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3345
|1.3424
|6332
|2007.04.10 03:46
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3347
|1.3424
|6333
|2007.04.10 03:51
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3348
|1.3424
|6334
|2007.04.10 03:51
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3349
|1.3424
|6335
|2007.04.10 03:55
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3350
|1.3424
|6336
|2007.04.10 03:56
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3351
|1.3424
|6337
|2007.04.10 03:57
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3352
|1.3424
|6338
|2007.04.10 03:57
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3353
|1.3424
|6339
|2007.04.10 03:58
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3354
|1.3424
|6340
|2007.04.10 03:58
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3356
|1.3424
|6341
|2007.04.10 03:58
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3357
|1.3424
|6342
|2007.04.10 03:58
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3358
|1.3424
|6343
|2007.04.10 03:58
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3359
|1.3424
|6344
|2007.04.10 03:58
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3360
|1.3424
|6345
|2007.04.10 03:59
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3361
|1.3424
|6346
|2007.04.10 04:10
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3362
|1.3424
|6347
|2007.04.10 04:10
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3363
|1.3424
|6348
|2007.04.10 04:40
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3364
|1.3424
|6349
|2007.04.10 04:44
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3365
|1.3424
|6350
|2007.04.10 04:45
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3366
|1.3424
|6351
|2007.04.10 04:47
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3367
|1.3424
|6352
|2007.04.10 04:47
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3368
|1.3424
|6353
|2007.04.10 04:52
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3369
|1.3424
|6354
|2007.04.10 04:52
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3370
|1.3424
|6355
|2007.04.10 04:52
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3373
|1.3424
|6356
|2007.04.10 04:52
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3374
|1.3424
|6357
|2007.04.10 04:52
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3376
|1.3424
|6358
|2007.04.10 04:52
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3377
|1.3424
|6359
|2007.04.10 04:52
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3379
|1.3424
|6360
|2007.04.10 05:00
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3380
|1.3424
|6361
|2007.04.10 05:02
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3381
|1.3424
|6362
|2007.04.10 05:03
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3382
|1.3424
|6363
|2007.04.10 05:03
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3383
|1.3424
|6364
|2007.04.10 05:03
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3384
|1.3424
|6365
|2007.04.10 05:03
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3385
|1.3424
|6366
|2007.04.10 05:24
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3387
|1.3424
|6367
|2007.04.10 05:25
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3388
|1.3424
|6368
|2007.04.10 05:25
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3390
|1.3424
|6369
|2007.04.10 05:32
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3391
|1.3424
|6370
|2007.04.10 05:32
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3394
|1.3424
|6371
|2007.04.10 05:32
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3396
|1.3424
|6372
|2007.04.10 05:32
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3397
|1.3424
|6373
|2007.04.10 05:32
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3398
|1.3424
|6374
|2007.04.10 05:32
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3399
|1.3424
|6375
|2007.04.10 05:32
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3401
|1.3424
|6376
|2007.04.10 05:33
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3402
|1.3424
|6377
|2007.04.10 05:33
|modify
|1441
|100.00
|1.3344
|1.3403
|1.3424
|6378
|2007.04.10 05:33
|t/p
|1441
|100.00
|1.3424
|1.3403
|1.3424
|79310.84
|4573948.48
|6379
|2007.04.10 05:33
|buy
|1442
|100.00
|1.3426
|1.3387
|1.3506
|6380
|2007.04.10 17:37
|modify
|1442
|100.00
|1.3426
|1.3426
|1.3506
|6381
|2007.04.10 18:03
|modify
|1442
|100.00
|1.3426
|1.3427
|1.3506
|6382
|2007.04.10 18:04
|modify
|1442
|100.00
|1.3426
|1.3428
|1.3506
|6383
|2007.04.10 18:05
|modify
|1442
|100.00
|1.3426
|1.3429
|1.3506
|6384
|2007.04.10 18:05
|modify
|1442
|100.00
|1.3426
|1.3430
|1.3506
|6385
|2007.04.10 18:05
|modify
|1442
|100.00
|1.3426
|1.3431
|1.3506
|6386
|2007.04.10 18:05
|modify
|1442
|100.00
|1.3426
|1.3432
|1.3506
|6387
|2007.04.10 18:06
|modify
|1442
|100.00
|1.3426
|1.3435
|1.3506
|6388
|2007.04.10 18:55
|s/l
|1442
|100.00
|1.3435
|1.3435
|1.3506
|9000.00
|4582948.48
|6389
|2007.04.10 18:55
|buy
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3398
|1.3517
|6390
|2007.04.12 04:41
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3438
|1.3517
|6391
|2007.04.12 04:42
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3439
|1.3517
|6392
|2007.04.12 04:42
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3440
|1.3517
|6393
|2007.04.12 04:42
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3441
|1.3517
|6394
|2007.04.12 04:42
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3443
|1.3517
|6395
|2007.04.12 04:42
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3444
|1.3517
|6396
|2007.04.12 04:42
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3445
|1.3517
|6397
|2007.04.12 04:42
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3446
|1.3517
|6398
|2007.04.12 04:42
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3448
|1.3517
|6399
|2007.04.12 09:48
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3451
|1.3517
|6400
|2007.04.12 10:12
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3452
|1.3517
|6401
|2007.04.12 10:14
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3453
|1.3517
|6402
|2007.04.12 10:16
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3454
|1.3517
|6403
|2007.04.12 10:16
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3455
|1.3517
|6404
|2007.04.12 10:16
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3456
|1.3517
|6405
|2007.04.12 10:16
|modify
|1443
|100.00
|1.3437
|1.3457
|1.3517
|6406
|2007.04.12 11:48
|s/l
|1443
|100.00
|1.3457
|1.3457
|1.3517
|17243.38
|4600191.85
|6407
|2007.04.12 11:48
|buy
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3418
|1.3537
|6408
|2007.04.12 16:46
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3458
|1.3537
|6409
|2007.04.12 16:46
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3460
|1.3537
|6410
|2007.04.12 16:46
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3462
|1.3537
|6411
|2007.04.12 17:17
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3463
|1.3537
|6412
|2007.04.12 17:17
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3464
|1.3537
|6413
|2007.04.12 17:17
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3465
|1.3537
|6414
|2007.04.12 17:17
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3467
|1.3537
|6415
|2007.04.12 17:18
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3468
|1.3537
|6416
|2007.04.12 17:20
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3470
|1.3537
|6417
|2007.04.12 17:22
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3471
|1.3537
|6418
|2007.04.12 17:22
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3472
|1.3537
|6419
|2007.04.12 17:39
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3473
|1.3537
|6420
|2007.04.12 17:39
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3474
|1.3537
|6421
|2007.04.12 17:39
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3477
|1.3537
|6422
|2007.04.12 17:39
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3478
|1.3537
|6423
|2007.04.12 17:39
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3480
|1.3537
|6424
|2007.04.12 17:39
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3482
|1.3537
|6425
|2007.04.12 17:39
|modify
|1444
|100.00
|1.3457
|1.3484
|1.3537
|6426
|2007.04.12 18:45
|s/l
|1444
|100.00
|1.3484
|1.3484
|1.3537
|27000.00
|4627191.85
|6427
|2007.04.12 18:45
|buy
|1445
|100.00
|1.3485
|1.3446
|1.3565
|6428
|2007.04.13 03:44
|modify
|1445
|100.00
|1.3485
|1.3485
|1.3565
|6429
|2007.04.13 03:44
|modify
|1445
|100.00
|1.3485
|1.3488
|1.3565
|6430
|2007.04.13 03:44
|modify
|1445
|100.00
|1.3485
|1.3490
|1.3565
|6431
|2007.04.13 03:44
|modify
|1445
|100.00
|1.3485
|1.3491
|1.3565
|6432
|2007.04.13 03:44
|modify
|1445
|100.00
|1.3485
|1.3492
|1.3565
|6433
|2007.04.13 03:44
|modify
|1445
|100.00
|1.3485
|1.3495
|1.3565
|6434
|2007.04.13 04:00
|s/l
|1445
|100.00
|1.3495
|1.3495
|1.3565
|9310.84
|4636502.70
|6435
|2007.04.13 04:00
|buy
|1446
|100.00
|1.3497
|1.3458
|1.3577
|6436
|2007.04.13 04:23
|modify
|1446
|100.00
|1.3497
|1.3497
|1.3577
|6437
|2007.04.13 04:23
|modify
|1446
|100.00
|1.3497
|1.3498
|1.3577
|6438
|2007.04.13 04:23
|modify
|1446
|100.00
|1.3497
|1.3499
|1.3577
|6439
|2007.04.13 04:23
|modify
|1446
|100.00
|1.3497
|1.3500
|1.3577
|6440
|2007.04.13 04:31
|modify
|1446
|100.00
|1.3497
|1.3501
|1.3577
|6441
|2007.04.13 04:31
|modify
|1446
|100.00
|1.3497
|1.3502
|1.3577
|6442
|2007.04.13 04:31
|modify
|1446
|100.00
|1.3497
|1.3503
|1.3577
|6443
|2007.04.13 08:12
|s/l
|1446
|100.00
|1.3503
|1.3503
|1.3577
|6000.00
|4642502.70
|6444
|2007.04.13 08:12
|buy
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3466
|1.3585
|6445
|2007.04.13 09:37
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3506
|1.3585
|6446
|2007.04.13 10:18
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3507
|1.3585
|6447
|2007.04.13 10:18
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3508
|1.3585
|6448
|2007.04.13 10:18
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3509
|1.3585
|6449
|2007.04.13 10:18
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3510
|1.3585
|6450
|2007.04.13 10:18
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3511
|1.3585
|6451
|2007.04.13 10:18
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3513
|1.3585
|6452
|2007.04.13 10:22
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3514
|1.3585
|6453
|2007.04.13 12:58
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3515
|1.3585
|6454
|2007.04.13 12:58
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3516
|1.3585
|6455
|2007.04.13 13:00
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3517
|1.3585
|6456
|2007.04.13 13:02
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3518
|1.3585
|6457
|2007.04.13 13:02
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3519
|1.3585
|6458
|2007.04.13 13:20
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3520
|1.3585
|6459
|2007.04.13 13:23
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3521
|1.3585
|6460
|2007.04.13 13:23
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3522
|1.3585
|6461
|2007.04.13 13:27
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3523
|1.3585
|6462
|2007.04.13 13:30
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3524
|1.3585
|6463
|2007.04.13 13:30
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3525
|1.3585
|6464
|2007.04.13 13:30
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3526
|1.3585
|6465
|2007.04.13 14:24
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3527
|1.3585
|6466
|2007.04.13 14:43
|modify
|1447
|100.00
|1.3505
|1.3528
|1.3585
|6467
|2007.04.13 15:30
|s/l
|1447
|100.00
|1.3528
|1.3528
|1.3585
|23000.00
|4665502.70
|6468
|2007.04.13 15:30
|buy
|1448
|100.00
|1.3529
|1.3490
|1.3609
|6469
|2007.04.13 17:00
|modify
|1448
|100.00
|1.3529
|1.3529
|1.3609
|6470
|2007.04.13 17:00
|modify
|1448
|100.00
|1.3529
|1.3530
|1.3609
|6471
|2007.04.13 17:00
|modify
|1448
|100.00
|1.3529
|1.3531
|1.3609
|6472
|2007.04.13 17:36
|s/l
|1448
|100.00
|1.3531
|1.3531
|1.3609
|2000.00
|4667502.70
|6473
|2007.04.13 17:36
|buy
|1449
|100.00
|1.3533
|1.3494
|1.3613
|6474
|2007.04.13 18:18
|s/l
|1449
|100.00
|1.3494
|1.3494
|1.3613
|-39000.00
|4628502.70
|6475
|2007.04.13 18:18
|buy
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3457
|1.3576
|6476
|2007.04.13 18:43
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3496
|1.3576
|6477
|2007.04.13 18:53
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3497
|1.3576
|6478
|2007.04.13 18:55
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3498
|1.3576
|6479
|2007.04.13 18:56
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3499
|1.3576
|6480
|2007.04.13 18:56
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3500
|1.3576
|6481
|2007.04.13 18:58
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3501
|1.3576
|6482
|2007.04.13 19:10
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3502
|1.3576
|6483
|2007.04.13 19:10
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3503
|1.3576
|6484
|2007.04.13 20:40
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3504
|1.3576
|6485
|2007.04.13 20:40
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3505
|1.3576
|6486
|2007.04.13 20:41
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3506
|1.3576
|6487
|2007.04.13 20:41
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3508
|1.3576
|6488
|2007.04.13 20:41
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3509
|1.3576
|6489
|2007.04.13 20:41
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3510
|1.3576
|6490
|2007.04.13 20:42
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3511
|1.3576
|6491
|2007.04.13 20:48
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3514
|1.3576
|6492
|2007.04.13 20:49
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3515
|1.3576
|6493
|2007.04.13 20:49
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3516
|1.3576
|6494
|2007.04.13 20:49
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3517
|1.3576
|6495
|2007.04.13 20:49
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3519
|1.3576
|6496
|2007.04.13 20:49
|modify
|1450
|100.00
|1.3496
|1.3520
|1.3576
|6497
|2007.04.13 22:59
|close at stop
|1450
|100.00
|1.3530
|1.3520
|1.3576
|34000.00
|4662502.70