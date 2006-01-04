Strategy Tester Report
31VIP_EA

SimboloEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Periodo30 Minuti (M30) 2006.01.03 08:30 - 2007.04.16 00:00 (2006.01.01 - 2007.04.16)
ModelloOgni tick (sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi con interpolazione frattale di ogni tick)
ParametriMAGIC=10201; lStopLoss=37; sStopLoss=35; lTakeProfit=80; sTakeProfit=75; lTrailingStop=20; sTrailingStop=20; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Ichimoku"; Name_Expert2="Momentum"; Name_Expert3="Standard Deviation"; Slippage=4; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=7;
Barre sotto esame17709Ticks adoperati per il modello756875Qualita' del modello90.00%
Deposito iniziale10000.00
Profitto totale netto4652502.70Profitto lordo7004909.01Perdita lorda-2352406.31
Fattore di profitto (profit factor)2.98Ricompensa attesa3208.62
Drawdown assoluto185.00Drawdown massimo (%)294803.65 (10.73%)Relative drawdown15.42% (11894.38)
Operazioni totali1450Posizioni al ribasso (vincite %)566 (77.03%)Posizioni al rialzo (vincite %)884 (89.71%)
Operazioni con profitto (% del totale)1229 (84.76%)Operazioni in perdita (% del totale)221 (15.24%)
Il piu' grandeoperazione con profito80000.00operazione in perdita-41756.62
Mediaoperazione con profito5699.68operazione in perdita-10644.37
Massimovincite consecutive (profitto in denaro)62 (8945.28)perdite consecutive (perdita in denaro)6 (-45020.71)
Massimaleprofitto consecutivo (numero delle vincite)680925.33 (21)perdita consecutiva (numero delle perdite)-140899.31 (4)
Mediavincite consecutive8perdite consecutive1
Graph
#Data/OrarioTipoOrdineLottiPrezzoStop LossTake profitProfittoSaldo
12006.01.03 08:30sell10.501.18811.19181.1806
22006.01.03 15:41s/l10.501.19181.19181.1806-185.009815.00
32006.01.03 15:41sell20.501.19191.19561.1844
42006.01.03 15:42modify20.501.19191.19051.1844
52006.01.03 15:42s/l20.501.19051.19051.184470.009885.00
62006.01.03 15:42sell30.501.19211.19581.1846
72006.01.03 15:44modify30.501.19211.19051.1846
82006.01.03 15:44s/l30.501.19051.19051.184680.009965.00
92006.01.03 15:44sell40.501.19171.19541.1842
102006.01.03 15:45modify40.501.19171.19051.1842
112006.01.03 15:45s/l40.501.19051.19051.184260.0010025.00
122006.01.03 15:45sell50.501.19191.19561.1844
132006.01.03 15:46modify50.501.19191.19051.1844
142006.01.03 15:46s/l50.501.19051.19051.184470.0010095.00
152006.01.03 15:46sell60.501.19221.19591.1847
162006.01.03 15:47modify60.501.19221.19051.1847
172006.01.03 15:47s/l60.501.19051.19051.184785.0010180.00
182006.01.03 15:47sell70.501.19211.19581.1846
192006.01.03 15:47modify70.501.19211.19051.1846
202006.01.03 15:59modify70.501.19211.19031.1846
212006.01.03 16:00modify70.501.19211.19021.1846
222006.01.03 16:00s/l70.501.19021.19021.184695.0010275.00
232006.01.04 12:00buy80.501.20671.20281.2147
242006.01.04 13:36modify80.501.20671.20681.2147
252006.01.04 13:37s/l80.501.20681.20681.21475.0010280.00
262006.01.04 13:37buy90.501.20691.20301.2149
272006.01.04 13:37modify90.501.20691.20781.2149
282006.01.04 13:38s/l90.501.20781.20781.214945.0010325.00
292006.01.04 13:38buy100.501.20691.20301.2149
302006.01.04 13:38modify100.501.20691.20811.2149
312006.01.04 13:38s/l100.501.20811.20811.214960.0010385.00
322006.01.04 13:38buy110.501.20691.20301.2149
332006.01.04 14:37modify110.501.20691.20691.2149
342006.01.04 14:37modify110.501.20691.20701.2149
352006.01.04 14:37modify110.501.20691.20711.2149
362006.01.04 14:39modify110.501.20691.20721.2149
372006.01.04 14:39modify110.501.20691.20731.2149
382006.01.04 14:39modify110.501.20691.20741.2149
392006.01.04 14:39modify110.501.20691.20751.2149
402006.01.04 14:40modify110.501.20691.20771.2149
412006.01.04 14:40modify110.501.20691.20781.2149
422006.01.04 14:40modify110.501.20691.20801.2149
432006.01.04 14:41modify110.501.20691.20811.2149
442006.01.04 14:41modify110.501.20691.20821.2149
452006.01.04 14:41modify110.501.20691.20831.2149
462006.01.04 14:42modify110.501.20691.20851.2149
472006.01.04 15:02s/l110.501.20851.20851.214980.0010465.00
482006.01.04 15:02buy120.501.20861.20471.2166
492006.01.04 18:24modify120.501.20861.20911.2166
502006.01.04 18:27modify120.501.20861.20921.2166
512006.01.04 18:28modify120.501.20861.20931.2166
522006.01.04 18:29modify120.501.20861.20951.2166
532006.01.04 18:29s/l120.501.20951.20951.216645.0010510.00
542006.01.04 18:29buy130.501.20811.20421.2161
552006.01.04 18:30modify130.501.20811.21031.2161
562006.01.04 18:33s/l130.501.21031.21031.2161110.0010620.00
572006.01.04 18:33buy140.501.20941.20551.2174
582006.01.04 18:33modify140.501.20941.21011.2174
592006.01.04 18:34s/l140.501.21011.21011.217435.0010655.00
602006.01.04 18:34buy150.501.20941.20551.2174
612006.01.04 18:34modify150.501.20941.21001.2174
622006.01.04 18:35s/l150.501.21001.21001.217430.0010685.00
632006.01.04 18:35buy160.501.20941.20551.2174
642006.01.04 18:35modify160.501.20941.21011.2174
652006.01.04 18:36s/l160.501.21011.21011.217435.0010720.00
662006.01.04 18:36buy170.501.20941.20551.2174
672006.01.04 18:36modify170.501.20941.21031.2174
682006.01.04 18:37s/l170.501.21031.21031.217445.0010765.00
692006.01.04 18:37buy180.501.20941.20551.2174
702006.01.04 18:37modify180.501.20941.21031.2174
712006.01.04 18:38s/l180.501.21031.21031.217445.0010810.00
722006.01.04 18:38buy190.501.20941.20551.2174
732006.01.04 18:38modify190.501.20941.21041.2174
742006.01.04 18:39s/l190.501.21041.21041.217450.0010860.00
752006.01.04 18:39buy200.501.20941.20551.2174
762006.01.04 18:39modify200.501.20941.21061.2174
772006.01.04 18:40s/l200.501.21061.21061.217460.0010920.00
782006.01.04 18:40buy210.501.20941.20551.2174
792006.01.04 18:40modify210.501.20941.20981.2174
802006.01.04 18:41s/l210.501.20981.20981.217420.0010940.00
812006.01.04 18:41buy220.501.20941.20551.2174
822006.01.04 18:41modify220.501.20941.20991.2174
832006.01.04 18:42s/l220.501.20991.20991.217425.0010965.00
842006.01.04 18:42buy230.501.20941.20551.2174
852006.01.04 18:42modify230.501.20941.21011.2174
862006.01.04 18:44s/l230.501.21011.21011.217435.0011000.00
872006.01.04 18:44buy240.601.20941.20551.2174
882006.01.04 18:44modify240.601.20941.21001.2174
892006.01.04 18:45s/l240.601.21001.21001.217436.0011036.00
902006.01.04 18:45buy250.601.20941.20551.2174
912006.01.04 18:45modify250.601.20941.20971.2174
922006.01.04 18:46s/l250.601.20971.20971.217418.0011054.00
932006.01.04 18:46buy260.601.20941.20551.2174
942006.01.04 18:46modify260.601.20941.20951.2174
952006.01.04 18:47s/l260.601.20951.20951.21746.0011060.00
962006.01.04 18:47buy270.601.20941.20551.2174
972006.01.04 18:47modify270.601.20941.20981.2174
982006.01.04 18:48s/l270.601.20981.20981.217424.0011084.00
992006.01.04 18:48buy280.601.20941.20551.2174
1002006.01.04 18:48modify280.601.20941.20971.2174
1012006.01.04 18:49s/l280.601.20971.20971.217418.0011102.00
1022006.01.04 18:49buy290.601.20941.20551.2174
1032006.01.04 18:49modify290.601.20941.20991.2174
1042006.01.04 18:50s/l290.601.20991.20991.217430.0011132.00
1052006.01.04 18:50buy300.601.20941.20551.2174
1062006.01.04 18:50modify300.601.20941.20981.2174
1072006.01.04 18:51s/l300.601.20981.20981.217424.0011156.00
1082006.01.04 18:51buy310.601.20941.20551.2174
1092006.01.04 18:51modify310.601.20941.20981.2174
1102006.01.04 18:53s/l310.601.20981.20981.217424.0011180.00
1112006.01.04 18:53buy320.601.20941.20551.2174
1122006.01.04 18:53modify320.601.20941.21001.2174
1132006.01.04 18:54s/l320.601.21001.21001.217436.0011216.00
1142006.01.04 18:54buy330.601.20941.20551.2174
1152006.01.04 18:54modify330.601.20941.20991.2174
1162006.01.04 18:55s/l330.601.20991.20991.217430.0011246.00
1172006.01.04 18:55buy340.601.20941.20551.2174
1182006.01.04 19:00modify340.601.20941.21061.2174
1192006.01.04 19:01modify340.601.20941.21131.2174
1202006.01.04 19:03modify340.601.20941.21151.2174
1212006.01.04 19:04modify340.601.20941.21161.2174
1222006.01.05 00:26s/l340.601.21161.21161.2174119.6011365.60
1232006.01.05 00:26buy350.601.21131.20741.2193
1242006.01.06 15:00modify350.601.21131.21361.2193
1252006.01.06 15:01s/l350.601.21361.21361.2193133.8711499.46
1262006.01.10 00:00buy360.601.20871.20481.2167
1272006.01.10 08:37s/l360.601.20481.20481.2167-234.0011265.46
1282006.01.10 08:37sell370.601.20441.20811.1969
1292006.01.10 09:36s/l370.601.20811.20811.1969-222.0011043.46
1302006.01.10 09:36sell380.401.20791.21161.2004
1312006.01.10 10:00modify380.401.20791.20791.2004
1322006.01.10 10:29s/l380.401.20791.20791.20040.0011043.46
1332006.01.10 10:29sell390.401.20781.21151.2003
1342006.01.10 15:30modify390.401.20781.20691.2003
1352006.01.10 15:30modify390.401.20781.20681.2003
1362006.01.10 15:31modify390.401.20781.20671.2003
1372006.01.10 15:32modify390.401.20781.20651.2003
1382006.01.10 15:33modify390.401.20781.20641.2003
1392006.01.10 15:33modify390.401.20781.20631.2003
1402006.01.10 15:33modify390.401.20781.20621.2003
1412006.01.10 15:56s/l390.401.20621.20621.200364.0011107.46
1422006.01.10 15:56sell400.601.20611.20981.1986
1432006.01.11 15:26s/l400.601.20981.20981.1986-219.4310888.03
1442006.01.11 15:26sell410.501.21001.21371.2025
1452006.01.11 18:06s/l410.501.21371.21371.2025-185.0010703.03
1462006.01.11 18:06sell420.401.21351.21721.2060
1472006.01.11 18:29modify420.401.21351.21341.2060
1482006.01.11 18:47s/l420.401.21341.21341.20604.0010707.03
1492006.01.11 18:47sell430.501.21321.21691.2057
1502006.01.12 15:24modify430.501.21321.21301.2057
1512006.01.12 15:59modify430.501.21321.21021.2057
1522006.01.12 16:00t/p430.501.20571.21021.2057381.4211088.44
1532006.01.12 16:00sell440.601.20291.20661.1954
1542006.01.13 08:31s/l440.601.20661.20661.1954-219.4310869.01
1552006.01.13 20:00sell450.501.21341.21711.2059
1562006.01.16 00:53s/l450.501.21711.21711.2059-182.8610686.15
1572006.01.16 04:00buy460.401.21501.21111.2230
1582006.01.17 01:01s/l460.401.21111.21111.2230-158.7610527.39
1592006.01.17 02:38buy470.301.20851.20461.2165
1602006.01.17 04:04modify470.301.20851.20851.2165
1612006.01.17 04:11modify470.301.20851.20861.2165
1622006.01.17 04:11modify470.301.20851.20881.2165
1632006.01.17 04:17modify470.301.20851.20891.2165
1642006.01.17 04:31modify470.301.20851.20901.2165
1652006.01.17 04:36modify470.301.20851.20911.2165
1662006.01.17 04:37modify470.301.20851.20921.2165
1672006.01.17 06:37modify470.301.20851.20931.2165
1682006.01.17 06:44modify470.301.20851.20951.2165
1692006.01.17 06:44modify470.301.20851.20971.2165
1702006.01.17 07:30modify470.301.20851.21021.2165
1712006.01.17 07:48modify470.301.20851.21041.2165
1722006.01.17 07:52modify470.301.20851.21061.2165
1732006.01.17 07:53modify470.301.20851.21071.2165
1742006.01.17 08:30modify470.301.20851.21111.2165
1752006.01.17 08:33modify470.301.20851.21121.2165
1762006.01.17 09:00modify470.301.20851.21141.2165
1772006.01.17 09:01modify470.301.20851.21161.2165
1782006.01.17 09:01modify470.301.20851.21181.2165
1792006.01.17 11:23s/l470.301.21181.21181.216599.0010626.39
1802006.01.17 16:00buy480.501.20681.20291.2148
1812006.01.17 20:35modify480.501.20681.20701.2148
1822006.01.17 21:00modify480.501.20681.20751.2148
1832006.01.17 21:21modify480.501.20681.20771.2148
1842006.01.17 21:24modify480.501.20681.20791.2148
1852006.01.17 21:27modify480.501.20681.20821.2148
1862006.01.17 22:02modify480.501.20681.20831.2148
1872006.01.17 22:04modify480.501.20681.20851.2148
1882006.01.17 22:06modify480.501.20681.20861.2148
1892006.01.17 23:24modify480.501.20681.20921.2148
1902006.01.17 23:31modify480.501.20681.20941.2148
1912006.01.18 00:24modify480.501.20681.20951.2148
1922006.01.18 00:24modify480.501.20681.20961.2148
1932006.01.18 02:30s/l480.501.20961.20961.2148136.5510762.95
1942006.01.18 08:00buy490.501.20811.20421.2161
1952006.01.18 08:47modify490.501.20811.20831.2161
1962006.01.18 08:54modify490.501.20811.20851.2161
1972006.01.18 08:55modify490.501.20811.20881.2161
1982006.01.18 08:56s/l490.501.20881.20881.216135.0010797.95
1992006.01.18 08:59buy500.501.20841.20451.2164
2002006.01.18 09:01modify500.501.20841.21041.2164
2012006.01.18 09:02s/l500.501.21041.21041.2164100.0010897.95
2022006.01.19 00:00buy510.501.21131.20741.2193
2032006.01.19 10:59s/l510.501.20741.20741.2193-195.0010702.95
2042006.01.19 10:59buy520.501.20751.20361.2155
2052006.01.19 16:34modify520.501.20751.20771.2155
2062006.01.19 16:35modify520.501.20751.20861.2155
2072006.01.19 16:36s/l520.501.20861.20861.215555.0010757.95
2082006.01.19 16:36buy530.501.20831.20441.2163
2092006.01.19 16:40modify530.501.20831.20851.2163
2102006.01.19 16:41s/l530.501.20851.20851.216310.0010767.95
2112006.01.19 16:41buy540.501.20831.20441.2163
2122006.01.19 16:41modify540.501.20831.20871.2163
2132006.01.19 16:42s/l540.501.20871.20871.216320.0010787.95
2142006.01.19 16:42buy550.501.20831.20441.2163
2152006.01.19 16:42modify550.501.20831.20951.2163
2162006.01.19 16:43s/l550.501.20951.20951.216360.0010847.95
2172006.01.19 16:43buy560.501.20831.20441.2163
2182006.01.19 16:43modify560.501.20831.20941.2163
2192006.01.19 16:44s/l560.501.20941.20941.216355.0010902.95
2202006.01.19 16:44buy570.501.20831.20441.2163
2212006.01.19 16:44modify570.501.20831.20951.2163
2222006.01.19 16:47s/l570.501.20951.20951.216360.0010962.95
2232006.01.19 16:47buy580.501.20831.20441.2163
2242006.01.19 16:47modify580.501.20831.20911.2163
2252006.01.19 16:49s/l580.501.20911.20911.216340.0011002.95
2262006.01.19 16:49buy590.601.20831.20441.2163
2272006.01.19 16:49modify590.601.20831.20921.2163
2282006.01.19 16:50s/l590.601.20921.20921.216354.0011056.95
2292006.01.19 16:50buy600.601.20831.20441.2163
2302006.01.19 16:50modify600.601.20831.20921.2163
2312006.01.19 16:51s/l600.601.20921.20921.216354.0011110.95
2322006.01.19 16:51buy610.601.20831.20441.2163
2332006.01.19 16:51modify610.601.20831.20931.2163
2342006.01.19 16:53s/l610.601.20931.20931.216360.0011170.95
2352006.01.19 16:53buy620.601.20831.20441.2163
2362006.01.19 16:53modify620.601.20831.20921.2163
2372006.01.19 16:53s/l620.601.20921.20921.216354.0011224.95
2382006.01.19 16:53buy630.601.20831.20441.2163
2392006.01.19 17:00modify630.601.20831.20901.2163
2402006.01.19 17:18modify630.601.20831.20911.2163
2412006.01.19 17:59modify630.601.20831.20931.2163
2422006.01.19 18:00modify630.601.20831.20941.2163
2432006.01.19 18:00modify630.601.20831.20961.2163
2442006.01.19 18:50modify630.601.20831.20971.2163
2452006.01.19 20:31s/l630.601.20971.20971.216384.0011308.95
2462006.01.19 20:31sell640.601.20911.21281.2016
2472006.01.20 08:29modify640.601.20911.20911.2016
2482006.01.20 08:30modify640.601.20911.20901.2016
2492006.01.20 09:29s/l640.601.20901.20901.20168.5711317.51
2502006.01.20 09:29sell650.601.20881.21251.2013
2512006.01.20 11:00modify650.601.20881.20881.2013
2522006.01.20 15:00s/l650.601.20881.20881.20130.0011317.51
2532006.01.20 15:00sell660.601.20891.21261.2014
2542006.01.20 20:00s/l660.601.21261.21261.2014-222.0011095.51
2552006.01.20 20:00sell670.601.21271.21641.2052
2562006.01.23 01:03s/l670.601.21641.21641.2052-219.4310876.08
2572006.01.23 20:00buy680.401.22951.22561.2375
2582006.01.24 00:42modify680.401.22951.22951.2375
2592006.01.24 02:09s/l680.401.22951.22951.2375-2.7610873.32
2602006.01.24 02:09buy690.401.22961.22571.2376
2612006.01.25 10:55modify690.401.22961.22971.2376
2622006.01.25 10:56s/l690.401.22971.22971.23761.2410874.57
2632006.01.27 04:30buy700.501.22061.21671.2286
2642006.01.27 17:29s/l700.501.21671.21671.2286-195.0010679.57
2652006.01.27 17:29sell710.501.21611.21981.2086
2662006.01.27 17:30modify710.501.21611.21551.2086
2672006.01.27 17:33modify710.501.21611.21541.2086
2682006.01.27 17:33modify710.501.21611.21531.2086
2692006.01.27 17:38modify710.501.21611.21521.2086
2702006.01.27 17:40modify710.501.21611.21511.2086
2712006.01.27 17:41modify710.501.21611.21501.2086
2722006.01.27 17:50modify710.501.21611.21461.2086
2732006.01.27 17:50modify710.501.21611.21451.2086
2742006.01.27 18:20modify710.501.21611.21441.2086
2752006.01.27 18:20modify710.501.21611.21431.2086
2762006.01.27 18:21modify710.501.21611.21421.2086
2772006.01.27 18:24modify710.501.21611.21411.2086
2782006.01.27 18:26modify710.501.21611.21401.2086
2792006.01.27 18:26modify710.501.21611.21391.2086
2802006.01.27 18:26modify710.501.21611.21371.2086
2812006.01.27 19:17modify710.501.21611.21361.2086
2822006.01.27 19:17modify710.501.21611.21351.2086
2832006.01.27 20:00modify710.501.21611.21191.2086
2842006.01.27 20:00modify710.501.21611.21171.2086
2852006.01.27 20:01modify710.501.21611.21161.2086
2862006.01.27 20:01modify710.501.21611.21151.2086
2872006.01.27 20:30modify710.501.21611.21141.2086
2882006.01.30 02:52modify710.501.21611.21121.2086
2892006.01.30 03:20modify710.501.21611.21101.2086
2902006.01.30 04:10modify710.501.21611.21091.2086
2912006.01.30 04:10modify710.501.21611.21081.2086
2922006.01.30 04:12modify710.501.21611.21071.2086
2932006.01.30 05:12modify710.501.21611.21061.2086
2942006.01.30 07:36s/l710.501.21061.21061.2086277.1410956.70
2952006.01.30 07:36sell720.501.21051.21421.2030
2962006.01.30 10:30modify720.501.21051.21021.2030
2972006.01.30 10:30modify720.501.21051.21011.2030
2982006.01.30 11:29modify720.501.21051.21001.2030
2992006.01.30 14:34modify720.501.21051.20981.2030
3002006.01.30 15:04modify720.501.21051.20971.2030
3012006.01.30 15:05modify720.501.21051.20961.2030
3022006.01.30 15:29modify720.501.21051.20921.2030
3032006.01.30 15:32s/l720.501.20921.20921.203065.0011021.70
3042006.01.30 15:32sell730.601.20901.21271.2015
3052006.01.31 14:29s/l730.601.21271.21271.2015-219.4310802.27
3062006.01.31 14:29sell740.501.21291.21661.2054
3072006.01.31 18:15s/l740.501.21661.21661.2054-185.0010617.27
3082006.01.31 18:15sell750.401.21661.22031.2091
3092006.01.31 18:29modify750.401.21661.21611.2091
3102006.01.31 18:30s/l750.401.21611.21611.209120.0010637.27
3112006.01.31 18:30sell760.501.21671.22041.2092
3122006.01.31 21:29modify760.501.21671.21661.2092
3132006.01.31 21:29modify760.501.21671.21551.2092
3142006.01.31 21:30modify760.501.21671.21541.2092
3152006.01.31 22:15s/l760.501.21541.21541.209265.0010702.27
3162006.01.31 22:15sell770.501.21531.21901.2078
3172006.02.01 11:01modify770.501.21531.21461.2078
3182006.02.01 11:04modify770.501.21531.21451.2078
3192006.02.01 11:24modify770.501.21531.21441.2078
3202006.02.01 11:45modify770.501.21531.21431.2078
3212006.02.01 11:45modify770.501.21531.21411.2078
3222006.02.01 11:45modify770.501.21531.21391.2078
3232006.02.01 11:46modify770.501.21531.21381.2078
3242006.02.01 12:59modify770.501.21531.21241.2078
3252006.02.01 13:00modify770.501.21531.21201.2078
3262006.02.01 13:35modify770.501.21531.21191.2078
3272006.02.01 13:39modify770.501.21531.21181.2078
3282006.02.01 15:00modify770.501.21531.21111.2078
3292006.02.01 15:05modify770.501.21531.21101.2078
3302006.02.01 15:05modify770.501.21531.21091.2078
3312006.02.01 15:06modify770.501.21531.21081.2078
3322006.02.01 15:06modify770.501.21531.21071.2078
3332006.02.01 15:09modify770.501.21531.21051.2078
3342006.02.01 16:11s/l770.501.21051.21051.2078242.1410944.41
3352006.02.01 16:11sell780.501.21071.21441.2032
3362006.02.01 18:02modify780.501.21071.21071.2032
3372006.02.01 18:02modify780.501.21071.21061.2032
3382006.02.01 19:00modify780.501.21071.21021.2032
3392006.02.01 19:00modify780.501.21071.21011.2032
3402006.02.01 19:30modify780.501.21071.20951.2032
3412006.02.01 21:00modify780.501.21071.20811.2032
3422006.02.01 21:00modify780.501.21071.20781.2032
3432006.02.01 21:11modify780.501.21071.20771.2032
3442006.02.01 23:29modify780.501.21071.20761.2032
3452006.02.01 23:30modify780.501.21071.20751.2032
3462006.02.02 01:30s/l780.501.20751.20751.2032166.4211110.83
3472006.02.02 01:30sell790.601.20751.21121.2000
3482006.02.02 07:30modify790.601.20751.20661.2000
3492006.02.02 07:30modify790.601.20751.20631.2000
3502006.02.02 07:37modify790.601.20751.20621.2000
3512006.02.02 08:00modify790.601.20751.20611.2000
3522006.02.02 09:00s/l790.601.20611.20611.200084.0011194.83
3532006.02.02 09:00sell800.601.20641.21011.1989
3542006.02.02 17:23s/l800.601.21011.21011.1989-222.0010972.83
3552006.02.02 17:23sell810.501.20991.21361.2024
3562006.02.03 09:02modify810.501.20991.20991.2024
3572006.02.03 09:30modify810.501.20991.20961.2024
3582006.02.03 09:47modify810.501.20991.20951.2024
3592006.02.03 09:55modify810.501.20991.20931.2024
3602006.02.03 11:00modify810.501.20991.20921.2024
3612006.02.03 11:00modify810.501.20991.20911.2024
3622006.02.03 11:54modify810.501.20991.20901.2024
3632006.02.03 12:40modify810.501.20991.20871.2024
3642006.02.03 13:00modify810.501.20991.20861.2024
3652006.02.03 13:00modify810.501.20991.20851.2024
3662006.02.03 13:00modify810.501.20991.20841.2024
3672006.02.03 13:06modify810.501.20991.20831.2024
3682006.02.03 13:14modify810.501.20991.20811.2024
3692006.02.03 13:29modify810.501.20991.20801.2024
3702006.02.03 15:10modify810.501.20991.20741.2024
3712006.02.03 15:56t/p810.501.20241.20741.2024377.1411349.96
3722006.02.03 15:56sell820.601.19951.20321.1920
3732006.02.03 16:29modify820.601.19951.19941.1920
3742006.02.03 16:30s/l820.601.19941.19941.19206.0011355.96
3752006.02.03 16:30sell830.601.19921.20291.1917
3762006.02.06 00:00s/l830.601.20291.20291.1917-219.4311136.53
3772006.02.06 00:00sell840.601.20341.20711.1959
3782006.02.06 08:44modify840.601.20341.20331.1959
3792006.02.06 09:28modify840.601.20341.20241.1959
3802006.02.06 09:30modify840.601.20341.20181.1959
3812006.02.06 09:30modify840.601.20341.20171.1959
3822006.02.06 09:30modify840.601.20341.20161.1959
3832006.02.06 09:30modify840.601.20341.20141.1959
3842006.02.06 10:30modify840.601.20341.20121.1959
3852006.02.06 10:34modify840.601.20341.20111.1959
3862006.02.06 10:34modify840.601.20341.20101.1959
3872006.02.06 10:35modify840.601.20341.20091.1959
3882006.02.06 10:36modify840.601.20341.20081.1959
3892006.02.06 11:00modify840.601.20341.20061.1959
3902006.02.06 12:00modify840.601.20341.20051.1959
3912006.02.06 13:00modify840.601.20341.19951.1959
3922006.02.06 13:30modify840.601.20341.19941.1959
3932006.02.06 13:30modify840.601.20341.19931.1959
3942006.02.06 15:00modify840.601.20341.19901.1959
3952006.02.06 15:00modify840.601.20341.19891.1959
3962006.02.06 15:00modify840.601.20341.19881.1959
3972006.02.06 15:01modify840.601.20341.19871.1959
3982006.02.06 15:01modify840.601.20341.19861.1959
3992006.02.06 19:00modify840.601.20341.19811.1959
4002006.02.06 19:09modify840.601.20341.19801.1959
4012006.02.06 19:10modify840.601.20341.19791.1959
4022006.02.06 19:11t/p840.601.19591.19791.1959450.0011586.53
4032006.02.06 19:11sell850.601.19551.19921.1880
4042006.02.07 09:09s/l850.601.19921.19921.1880-219.4311367.10
4052006.02.07 09:09sell860.601.19931.20301.1918
4062006.02.07 14:00modify860.601.19931.19881.1918
4072006.02.07 14:37s/l860.601.19881.19881.191830.0011397.10
4082006.02.07 14:37sell870.601.19861.20231.1911
4092006.02.07 17:11modify870.601.19861.19811.1911
4102006.02.07 17:34modify870.601.19861.19801.1911
4112006.02.07 17:59modify870.601.19861.19731.1911
4122006.02.07 18:00modify870.601.19861.19721.1911
4132006.02.07 18:00s/l870.601.19721.19721.191184.0011481.10
4142006.02.07 18:00sell880.601.19711.20081.1896
4152006.02.08 14:08modify880.601.19711.19701.1896
4162006.02.08 17:00modify880.601.19711.19691.1896
4172006.02.08 17:01modify880.601.19711.19681.1896
4182006.02.08 17:53modify880.601.19711.19641.1896
4192006.02.08 18:00modify880.601.19711.19561.1896
4202006.02.08 18:00modify880.601.19711.19551.1896
4212006.02.08 18:02modify880.601.19711.19541.1896
4222006.02.08 18:06modify880.601.19711.19531.1896
4232006.02.08 18:09modify880.601.19711.19521.1896
4242006.02.08 18:10modify880.601.19711.19511.1896
4252006.02.08 18:11modify880.601.19711.19501.1896
4262006.02.08 18:11modify880.601.19711.19491.1896
4272006.02.08 18:11modify880.601.19711.19481.1896
4282006.02.08 18:52s/l880.601.19481.19481.1896140.5711621.66
4292006.02.08 18:52sell890.601.19471.19841.1872
4302006.02.09 02:00s/l890.601.19841.19841.1872-214.3011407.36
4312006.02.09 02:00sell900.601.19841.20211.1909
4322006.02.09 02:29modify900.601.19841.19831.1909
4332006.02.09 02:59s/l900.601.19831.19831.19096.0011413.36
4342006.02.09 02:59sell910.601.19861.20231.1911
4352006.02.09 04:59modify910.601.19861.19851.1911
4362006.02.09 06:08s/l910.601.19851.19851.19116.0011419.36
4372006.02.09 06:08sell920.601.19831.20201.1908
4382006.02.09 17:00modify920.601.19831.19711.1908
4392006.02.09 19:00s/l920.601.19711.19711.190872.0011491.36
4402006.02.09 19:00sell930.601.19711.20081.1896
4412006.02.10 15:00s/l930.601.20081.20081.1896-219.4311271.93
4422006.02.14 04:00sell940.601.18961.19331.1821
4432006.02.14 15:30modify940.601.18961.18931.1821
4442006.02.14 15:30modify940.601.18961.18911.1821
4452006.02.14 15:33modify940.601.18961.18901.1821
4462006.02.14 17:21s/l940.601.18901.18901.182136.0011307.93
4472006.02.14 17:21sell950.601.18911.19281.1816
4482006.02.15 02:42s/l950.601.19281.19281.1816-219.4311088.50
4492006.02.15 02:42sell960.601.19261.19631.1851
4502006.02.15 11:36modify960.601.19261.19261.1851
4512006.02.15 15:01s/l960.601.19261.19261.18510.0011088.50
4522006.02.15 15:01sell970.601.19261.19631.1851
4532006.02.15 17:30modify970.601.19261.19081.1851
4542006.02.15 17:30modify970.601.19261.19071.1851
4552006.02.15 17:30modify970.601.19261.19051.1851
4562006.02.15 17:30modify970.601.19261.19041.1851
4572006.02.15 17:31modify970.601.19261.19031.1851
4582006.02.15 17:31modify970.601.19261.19021.1851
4592006.02.15 18:33modify970.601.19261.19011.1851
4602006.02.15 18:33modify970.601.19261.19001.1851
4612006.02.15 18:33modify970.601.19261.18981.1851
4622006.02.15 18:39modify970.601.19261.18971.1851
4632006.02.15 18:55modify970.601.19261.18961.1851
4642006.02.15 20:11modify970.601.19261.18951.1851
4652006.02.16 00:01s/l970.601.18951.18951.1851193.7011282.20
4662006.02.16 00:01sell980.601.18931.19301.1818
4672006.02.16 10:30modify980.601.18931.18931.1818
4682006.02.16 11:00modify980.601.18931.18901.1818
4692006.02.16 11:00modify980.601.18931.18891.1818
4702006.02.16 12:01modify980.601.18931.18881.1818
4712006.02.16 12:01modify980.601.18931.18861.1818
4722006.02.16 12:01modify980.601.18931.18851.1818
4732006.02.16 13:00modify980.601.18931.18831.1818
4742006.02.16 13:00modify980.601.18931.18821.1818
4752006.02.16 13:29modify980.601.18931.18761.1818
4762006.02.16 15:35s/l980.601.18761.18761.1818102.0011384.20
4772006.02.16 15:35sell990.601.18751.19121.1800
4782006.02.17 16:18s/l990.601.19121.19121.1800-219.4311164.76
4792006.02.17 16:18sell1000.601.19151.19521.1840
4802006.02.17 16:19modify1000.601.19151.19031.1840
4812006.02.17 16:19s/l1000.601.19031.19031.184072.0011236.76
4822006.02.17 16:19sell1010.601.19201.19571.1845
4832006.02.17 16:20modify1010.601.19201.19031.1845
4842006.02.17 16:20s/l1010.601.19031.19031.1845102.0011338.76
4852006.02.17 16:20sell1020.601.19181.19551.1843
4862006.02.17 16:21modify1020.601.19181.19031.1843
4872006.02.17 16:21s/l1020.601.19031.19031.184390.0011428.76
4882006.02.17 16:21sell1030.601.19271.19641.1852
4892006.02.17 16:21modify1030.601.19271.19031.1852
4902006.02.17 16:29modify1030.601.19271.18981.1852
4912006.02.17 16:30s/l1030.601.18981.18981.1852174.0011602.76
4922006.02.17 16:30sell1040.601.19231.19601.1848
4932006.02.17 16:31modify1040.601.19231.19181.1848
4942006.02.17 16:31s/l1040.601.19181.19181.184830.0011632.76
4952006.02.17 16:31sell1050.601.19241.19611.1849
4962006.02.17 16:32modify1050.601.19241.19181.1849
4972006.02.17 16:32s/l1050.601.19181.19181.184936.0011668.76
4982006.02.17 16:32sell1060.601.19351.19721.1860
4992006.02.17 16:33modify1060.601.19351.19181.1860
5002006.02.17 16:33s/l1060.601.19181.19181.1860102.0011770.76
5012006.02.17 16:33sell1070.601.19341.19711.1859
5022006.02.17 16:34modify1070.601.19341.19181.1859
5032006.02.17 16:34s/l1070.601.19181.19181.185996.0011866.76
5042006.02.17 16:34sell1080.601.19341.19711.1859
5052006.02.17 16:35modify1080.601.19341.19181.1859
5062006.02.17 16:35s/l1080.601.19181.19181.185996.0011962.76
5072006.02.17 16:35sell1090.601.19331.19701.1858
5082006.02.17 16:36modify1090.601.19331.19181.1858
5092006.02.17 16:36s/l1090.601.19181.19181.185890.0012052.76
5102006.02.17 16:36sell1100.601.19341.19711.1859
5112006.02.17 16:36modify1100.601.19341.19181.1859
5122006.02.17 16:59modify1100.601.19341.19161.1859
5132006.02.17 17:00modify1100.601.19341.19151.1859
5142006.02.17 17:00s/l1100.601.19151.19151.1859114.0012166.76
5152006.02.17 17:00sell1110.601.19181.19551.1843
5162006.02.17 19:29modify1110.601.19181.19011.1843
5172006.02.17 19:30modify1110.601.19181.19001.1843
5182006.02.17 19:30s/l1110.601.19001.19001.1843108.0012274.76
5192006.02.17 19:30sell1120.601.19211.19581.1846
5202006.02.20 03:21s/l1120.601.19581.19581.1846-219.4312055.33
5212006.02.22 12:00sell1130.601.18761.19131.1801
5222006.02.22 18:23s/l1130.601.19131.19131.1801-222.0011833.33
5232006.02.22 18:23sell1140.401.19111.19481.1836
5242006.02.22 18:30modify1140.401.19111.19111.1836
5252006.02.22 18:38s/l1140.401.19111.19111.18360.0011833.33
5262006.02.22 18:38sell1150.401.19121.19491.1837
5272006.02.23 11:50s/l1150.401.19491.19491.1837-142.8711690.46
5282006.02.23 11:50sell1160.301.19471.19841.1872
5292006.02.23 16:30modify1160.301.19471.19301.1872
5302006.02.23 18:18s/l1160.301.19301.19301.187251.0011741.46
5312006.02.23 18:18sell1170.601.19281.19651.1853
5322006.02.24 10:00modify1170.601.19281.19201.1853
5332006.02.24 10:18modify1170.601.19281.19191.1853
5342006.02.24 10:18modify1170.601.19281.19181.1853
5352006.02.24 10:20modify1170.601.19281.19171.1853
5362006.02.24 10:20modify1170.601.19281.19161.1853
5372006.02.24 10:29modify1170.601.19281.19151.1853
5382006.02.24 12:30modify1170.601.19281.19131.1853
5392006.02.24 12:30modify1170.601.19281.19121.1853
5402006.02.24 12:31modify1170.601.19281.19111.1853
5412006.02.24 14:35s/l1170.601.19111.19111.1853104.5711846.03
5422006.02.24 14:40buy1180.601.18981.18591.1978
5432006.02.27 01:00s/l1180.601.18591.18591.1978-238.1311607.89
5442006.02.27 01:00sell1190.601.18351.18721.1760
5452006.02.27 06:59s/l1190.601.18721.18721.1760-222.0011385.89
5462006.02.27 06:59sell1200.401.18721.19091.1797
5472006.02.27 09:09modify1200.401.18721.18721.1797
5482006.02.27 09:10modify1200.401.18721.18711.1797
5492006.02.27 09:10modify1200.401.18721.18701.1797
5502006.02.27 09:10modify1200.401.18721.18681.1797
5512006.02.27 09:10modify1200.401.18721.18671.1797
5522006.02.27 10:08modify1200.401.18721.18661.1797
5532006.02.27 10:16modify1200.401.18721.18651.1797
5542006.02.27 10:17modify1200.401.18721.18641.1797
5552006.02.27 10:26modify1200.401.18721.18631.1797
5562006.02.27 10:27modify1200.401.18721.18621.1797
5572006.02.27 10:28modify1200.401.18721.18611.1797
5582006.02.27 17:37s/l1200.401.18611.18611.179744.0011429.89
5592006.02.27 17:37sell1210.601.18601.18971.1785
5602006.02.28 02:59modify1210.601.18601.18571.1785
5612006.02.28 04:20s/l1210.601.18571.18571.178520.5711450.46
5622006.02.28 04:20sell1220.601.18551.18921.1780
5632006.02.28 12:38s/l1220.601.18921.18921.1780-222.0011228.46
5642006.02.28 12:38sell1230.601.18901.19271.1815
5652006.02.28 16:30s/l1230.601.19271.19271.1815-222.0011006.46
5662006.02.28 16:30sell1240.401.19261.19631.1851
5672006.02.28 16:31modify1240.401.19261.19111.1851
5682006.02.28 16:31s/l1240.401.19111.19111.185160.0011066.46
5692006.02.28 16:31sell1250.601.19291.19661.1854
5702006.02.28 16:32modify1250.601.19291.19111.1854
5712006.02.28 16:32s/l1250.601.19111.19111.1854108.0011174.46
5722006.02.28 16:32sell1260.601.19281.19651.1853
5732006.02.28 16:33modify1260.601.19281.19111.1853
5742006.02.28 16:33s/l1260.601.19111.19111.1853102.0011276.46
5752006.02.28 16:33sell1270.601.19271.19641.1852
5762006.02.28 16:34modify1270.601.19271.19111.1852
5772006.02.28 16:34s/l1270.601.19111.19111.185296.0011372.46
5782006.02.28 16:34sell1280.601.19251.19621.1850
5792006.02.28 16:35modify1280.601.19251.19111.1850
5802006.02.28 16:35s/l1280.601.19111.19111.185084.0011456.46
5812006.02.28 16:35sell1290.601.19231.19601.1848
5822006.02.28 16:36modify1290.601.19231.19111.1848
5832006.02.28 16:36s/l1290.601.19111.19111.184872.0011528.46
5842006.02.28 16:36sell1300.601.19231.19601.1848
5852006.02.28 16:40modify1300.601.19231.19111.1848
5862006.02.28 16:40s/l1300.601.19111.19111.184872.0011600.46
5872006.02.28 16:40sell1310.601.19201.19571.1845
5882006.02.28 16:43modify1310.601.19201.19111.1845
5892006.02.28 16:43s/l1310.601.19111.19111.184554.0011654.46
5902006.02.28 16:43sell1320.601.19181.19551.1843
5912006.02.28 16:44modify1320.601.19181.19111.1843
5922006.02.28 16:44s/l1320.601.19111.19111.184342.0011696.46
5932006.02.28 16:44sell1330.601.19211.19581.1846
5942006.02.28 16:45modify1330.601.19211.19111.1846
5952006.02.28 16:45s/l1330.601.19111.19111.184660.0011756.46
5962006.02.28 16:45sell1340.601.19191.19561.1844
5972006.02.28 16:47modify1340.601.19191.19111.1844
5982006.02.28 16:47s/l1340.601.19111.19111.184448.0011804.46
5992006.02.28 16:47sell1350.601.19201.19571.1845
6002006.02.28 16:48modify1350.601.19201.19111.1845
6012006.02.28 16:48s/l1350.601.19111.19111.184554.0011858.46
6022006.02.28 16:48sell1360.601.19211.19581.1846
6032006.02.28 16:49modify1360.601.19211.19111.1846
6042006.02.28 16:49s/l1360.601.19111.19111.184660.0011918.46
6052006.02.28 16:49sell1370.601.19221.19591.1847
6062006.02.28 16:50modify1370.601.19221.19111.1847
6072006.02.28 16:50s/l1370.601.19111.19111.184766.0011984.46
6082006.02.28 16:50sell1380.601.19221.19591.1847
6092006.02.28 16:53modify1380.601.19221.19111.1847
6102006.02.28 16:53s/l1380.601.19111.19111.184766.0012050.46
6112006.02.28 16:53sell1390.601.19221.19591.1847
6122006.02.28 16:55modify1390.601.19221.19111.1847
6132006.02.28 16:55s/l1390.601.19111.19111.184766.0012116.46
6142006.02.28 16:55sell1400.601.19211.19581.1846
6152006.02.28 16:56modify1400.601.19211.19111.1846
6162006.02.28 16:56s/l1400.601.19111.19111.184660.0012176.46
6172006.02.28 16:56sell1410.601.19211.19581.1846
6182006.02.28 16:57modify1410.601.19211.19111.1846
6192006.02.28 16:57s/l1410.601.19111.19111.184660.0012236.46
6202006.02.28 16:57sell1420.601.19251.19621.1850
6212006.02.28 16:57modify1420.601.19251.19111.1850
6222006.02.28 16:59modify1420.601.19251.19091.1850
6232006.02.28 17:00s/l1420.601.19091.19091.185096.0012332.46
6242006.02.28 17:00sell1430.601.19221.19591.1847
6252006.03.01 14:33s/l1430.601.19591.19591.1847-219.4312113.03
6262006.03.02 17:24buy1440.601.20071.19681.2087
6272006.03.02 20:25modify1440.601.20071.20121.2087
6282006.03.02 20:35modify1440.601.20071.20131.2087
6292006.03.02 21:19modify1440.601.20071.20141.2087
6302006.03.02 21:19modify1440.601.20071.20151.2087
6312006.03.02 21:24modify1440.601.20071.20161.2087
6322006.03.02 21:24modify1440.601.20071.20171.2087
6332006.03.02 21:25modify1440.601.20071.20181.2087
6342006.03.02 21:44modify1440.601.20071.20211.2087
6352006.03.02 23:00modify1440.601.20071.20221.2087
6362006.03.03 02:32s/l1440.601.20221.20221.208785.8712198.89
6372006.03.03 02:32buy1450.601.20231.19841.2103
6382006.03.03 15:31modify1450.601.20231.20271.2103
6392006.03.03 15:32modify1450.601.20231.20281.2103
6402006.03.03 16:30modify1450.601.20231.20291.2103
6412006.03.03 17:00s/l1450.601.20291.20291.210336.0012234.89
6422006.03.06 00:59buy1460.601.20511.20121.2131
6432006.03.06 01:00modify1460.601.20511.20601.2131
6442006.03.06 01:00modify1460.601.20511.20611.2131
6452006.03.06 01:00modify1460.601.20511.20621.2131
6462006.03.06 01:00modify1460.601.20511.20631.2131
6472006.03.06 01:02modify1460.601.20511.20661.2131
6482006.03.06 01:03modify1460.601.20511.20671.2131
6492006.03.06 01:27s/l1460.601.20671.20671.213196.0012330.89
6502006.03.06 01:27buy1470.601.20691.20301.2149
6512006.03.06 13:04s/l1470.601.20301.20301.2149-234.0012096.89
6522006.03.06 16:00buy1480.601.20221.19831.2102
6532006.03.07 06:30s/l1480.601.19831.19831.2102-238.1311858.76
6542006.03.07 06:30buy1490.401.19631.19241.2043
6552006.03.07 11:00s/l1490.401.19241.19241.2043-156.0011702.76
6562006.03.07 11:00buy1500.301.19261.18871.2006
6572006.03.07 17:30s/l1500.301.18871.18871.2006-117.0011585.76
6582006.03.07 17:30sell1510.301.18861.19231.1811
6592006.03.08 10:51s/l1510.301.19231.19231.1811-109.7211476.04
6602006.03.08 10:51sell1520.201.19211.19581.1846
6612006.03.08 16:01modify1520.201.19211.19211.1846
6622006.03.08 16:10s/l1520.201.19211.19211.18460.0011476.04
6632006.03.08 16:10sell1530.201.19191.19561.1844
6642006.03.10 02:18modify1530.201.19191.19161.1844
6652006.03.10 02:59modify1530.201.19191.19151.1844
6662006.03.10 03:00modify1530.201.19191.19141.1844
6672006.03.10 08:30s/l1530.201.19141.19141.184413.4211489.46
6682006.03.10 08:30sell1540.601.19201.19571.1845
6692006.03.10 15:59modify1540.601.19201.19051.1845
6702006.03.10 15:59s/l1540.601.19051.19051.184590.0011579.46
6712006.03.10 15:59sell1550.601.19051.19421.1830
6722006.03.10 16:00modify1550.601.19051.18961.1830
6732006.03.10 16:00modify1550.601.19051.18951.1830
6742006.03.10 16:00modify1550.601.19051.18941.1830
6752006.03.10 16:28modify1550.601.19051.18931.1830
6762006.03.10 16:29modify1550.601.19051.18921.1830
6772006.03.10 16:29modify1550.601.19051.18911.1830
6782006.03.10 16:29modify1550.601.19051.18901.1830
6792006.03.10 16:29modify1550.601.19051.18891.1830
6802006.03.10 16:31modify1550.601.19051.18881.1830
6812006.03.10 16:31modify1550.601.19051.18861.1830
6822006.03.10 17:02s/l1550.601.18861.18861.1830114.0011693.46
6832006.03.10 17:02sell1560.601.18861.19231.1811
6842006.03.13 01:48s/l1560.601.19231.19231.1811-219.4311474.03
6852006.03.13 01:48sell1570.601.19261.19631.1851
6862006.03.13 08:38s/l1570.601.19631.19631.1851-222.0011252.03
6872006.03.13 08:38sell1580.401.19631.20001.1888
6882006.03.13 08:59modify1580.401.19631.19631.1888
6892006.03.13 09:29modify1580.401.19631.19601.1888
6902006.03.13 09:30modify1580.401.19631.19591.1888
6912006.03.13 09:59s/l1580.401.19591.19591.188816.0011268.03
6922006.03.13 09:59sell1590.601.19591.19961.1884
6932006.03.13 10:30modify1590.601.19591.19571.1884
6942006.03.13 10:30modify1590.601.19591.19541.1884
6952006.03.13 10:33modify1590.601.19591.19531.1884
6962006.03.13 10:48modify1590.601.19591.19521.1884
6972006.03.13 10:49modify1590.601.19591.19511.1884
6982006.03.13 11:30modify1590.601.19591.19501.1884
6992006.03.13 12:00modify1590.601.19591.19491.1884
7002006.03.13 12:01modify1590.601.19591.19481.1884
7012006.03.13 12:01modify1590.601.19591.19471.1884
7022006.03.13 14:00modify1590.601.19591.19461.1884
7032006.03.13 14:15modify1590.601.19591.19451.1884
7042006.03.13 14:30modify1590.601.19591.19441.1884
7052006.03.13 14:55modify1590.601.19591.19431.1884
7062006.03.13 14:56modify1590.601.19591.19421.1884
7072006.03.13 17:16s/l1590.601.19421.19421.1884102.0011370.03
7082006.03.16 15:01buy1600.601.21361.20971.2216
7092006.03.16 15:02s/l1600.601.20971.20971.2216-234.0011136.03
7102006.03.16 15:02buy1610.601.20871.20481.2167
7112006.03.16 15:02modify1610.601.20871.21161.2167
7122006.03.16 15:03s/l1610.601.21161.21161.2167174.0011310.03
7132006.03.16 15:03buy1620.601.20871.20481.2167
7142006.03.16 15:03modify1620.601.20871.21191.2167
7152006.03.16 15:04s/l1620.601.21191.21191.2167192.0011502.03
7162006.03.16 15:04buy1630.601.20871.20481.2167
7172006.03.16 15:04modify1630.601.20871.21131.2167
7182006.03.16 15:05s/l1630.601.21131.21131.2167156.0011658.03
7192006.03.16 15:05buy1640.601.20871.20481.2167
7202006.03.16 15:05modify1640.601.20871.21121.2167
7212006.03.16 15:06s/l1640.601.21121.21121.2167150.0011808.03
7222006.03.16 15:06buy1650.601.20871.20481.2167
7232006.03.16 15:06modify1650.601.20871.21081.2167
7242006.03.16 15:07s/l1650.601.21081.21081.2167126.0011934.03
7252006.03.16 15:07buy1660.601.20871.20481.2167
7262006.03.16 15:07modify1660.601.20871.21101.2167
7272006.03.16 15:08s/l1660.601.21101.21101.2167138.0012072.03
7282006.03.16 15:08buy1670.601.20871.20481.2167
7292006.03.16 15:08modify1670.601.20871.21101.2167
7302006.03.16 15:09s/l1670.601.21101.21101.2167138.0012210.03
7312006.03.16 15:09buy1680.601.20871.20481.2167
7322006.03.16 15:09modify1680.601.20871.21091.2167
7332006.03.16 15:10s/l1680.601.21091.21091.2167132.0012342.03
7342006.03.16 15:10buy1690.601.20871.20481.2167
7352006.03.16 15:10modify1690.601.20871.21101.2167
7362006.03.16 15:11s/l1690.601.21101.21101.2167138.0012480.03
7372006.03.16 15:11buy1700.601.20871.20481.2167
7382006.03.16 15:11modify1700.601.20871.21121.2167
7392006.03.16 15:11s/l1700.601.21121.21121.2167150.0012630.03
7402006.03.16 15:11buy1710.601.20871.20481.2167
7412006.03.16 15:30modify1710.601.20871.21061.2167
7422006.03.16 15:36modify1710.601.20871.21071.2167
7432006.03.16 15:40modify1710.601.20871.21081.2167
7442006.03.16 15:40modify1710.601.20871.21091.2167
7452006.03.16 15:40modify1710.601.20871.21101.2167
7462006.03.16 15:40modify1710.601.20871.21111.2167
7472006.03.16 15:40modify1710.601.20871.21121.2167
7482006.03.16 15:41modify1710.601.20871.21131.2167
7492006.03.16 15:49modify1710.601.20871.21141.2167
7502006.03.16 15:54modify1710.601.20871.21151.2167
7512006.03.16 15:54modify1710.601.20871.21161.2167
7522006.03.16 15:55modify1710.601.20871.21171.2167
7532006.03.16 15:56modify1710.601.20871.21181.2167
7542006.03.16 16:01modify1710.601.20871.21191.2167
7552006.03.16 16:02modify1710.601.20871.21201.2167
7562006.03.16 16:04modify1710.601.20871.21211.2167
7572006.03.16 16:04modify1710.601.20871.21221.2167
7582006.03.16 16:04modify1710.601.20871.21231.2167
7592006.03.16 16:05modify1710.601.20871.21241.2167
7602006.03.16 16:05modify1710.601.20871.21251.2167
7612006.03.16 16:06modify1710.601.20871.21301.2167
7622006.03.16 16:07modify1710.601.20871.21321.2167
7632006.03.16 16:08modify1710.601.20871.21361.2167
7642006.03.16 16:29s/l1710.601.21361.21361.2167294.0012924.03
7652006.03.16 16:29buy1720.601.21301.20911.2210
7662006.03.16 16:34modify1720.601.21301.21331.2210
7672006.03.16 17:04modify1720.601.21301.21341.2210
7682006.03.16 17:04modify1720.601.21301.21361.2210
7692006.03.16 17:05modify1720.601.21301.21371.2210
7702006.03.16 17:05modify1720.601.21301.21381.2210
7712006.03.16 17:06modify1720.601.21301.21391.2210
7722006.03.16 17:06modify1720.601.21301.21401.2210
7732006.03.16 18:02modify1720.601.21301.21421.2210
7742006.03.16 18:08modify1720.601.21301.21431.2210
7752006.03.16 18:08modify1720.601.21301.21441.2210
7762006.03.16 18:15modify1720.601.21301.21451.2210
7772006.03.16 18:16modify1720.601.21301.21471.2210
7782006.03.16 18:17modify1720.601.21301.21481.2210
7792006.03.16 18:18modify1720.601.21301.21511.2210
7802006.03.16 18:25modify1720.601.21301.21521.2210
7812006.03.16 18:26modify1720.601.21301.21531.2210
7822006.03.16 18:28modify1720.601.21301.21561.2210
7832006.03.16 18:29s/l1720.601.21561.21561.2210156.0013080.03
7842006.03.16 18:29buy1730.701.21551.21161.2235
7852006.03.16 18:30modify1730.701.21551.21561.2235
7862006.03.16 18:31modify1730.701.21551.21601.2235
7872006.03.16 18:32s/l1730.701.21601.21601.223535.0013115.03
7882006.03.16 18:32buy1740.701.21601.21211.2240
7892006.03.16 18:32modify1740.701.21601.21601.2240
7902006.03.16 18:33s/l1740.701.21601.21601.22400.0013115.03
7912006.03.16 18:33buy1750.701.21601.21211.2240
7922006.03.16 18:33modify1750.701.21601.21621.2240
7932006.03.16 18:34s/l1750.701.21621.21621.224014.0013129.03
7942006.03.16 18:34buy1760.701.21601.21211.2240
7952006.03.16 18:34modify1760.701.21601.21631.2240
7962006.03.16 18:36s/l1760.701.21631.21631.224021.0013150.03
7972006.03.16 18:36buy1770.701.21601.21211.2240
7982006.03.16 18:37modify1770.701.21601.21611.2240
7992006.03.16 18:38s/l1770.701.21611.21611.22407.0013157.03
8002006.03.16 18:38buy1780.701.21601.21211.2240
8012006.03.16 18:38modify1780.701.21601.21601.2240
8022006.03.16 18:44s/l1780.701.21601.21601.22400.0013157.03
8032006.03.16 18:44buy1790.701.21601.21211.2240
8042006.03.16 18:46modify1790.701.21601.21631.2240
8052006.03.16 18:48s/l1790.701.21631.21631.224021.0013178.03
8062006.03.16 18:48buy1800.701.21601.21211.2240
8072006.03.16 18:48modify1800.701.21601.21641.2240
8082006.03.16 18:52s/l1800.701.21641.21641.224028.0013206.03
8092006.03.16 18:52buy1810.701.21601.21211.2240
8102006.03.16 18:52modify1810.701.21601.21641.2240
8112006.03.16 18:56s/l1810.701.21641.21641.224028.0013234.03
8122006.03.16 18:56buy1820.701.21601.21211.2240
8132006.03.16 20:07modify1820.701.21601.21601.2240
8142006.03.16 22:20modify1820.701.21601.21611.2240
8152006.03.16 23:00modify1820.701.21601.21621.2240
8162006.03.16 23:59modify1820.701.21601.21631.2240
8172006.03.17 08:00s/l1820.701.21631.21631.224016.1813250.20
8182006.03.17 08:00buy1830.701.21641.21251.2244
8192006.03.17 10:50modify1830.701.21641.21651.2244
8202006.03.17 10:51modify1830.701.21641.21691.2244
8212006.03.17 10:59s/l1830.701.21691.21691.224435.0013285.20
8222006.03.17 10:59buy1840.701.21701.21311.2250
8232006.03.17 17:39modify1840.701.21701.21711.2250
8242006.03.17 17:51modify1840.701.21701.21731.2250
8252006.03.17 17:59modify1840.701.21701.21741.2250
8262006.03.17 17:59s/l1840.701.21741.21741.225028.0013313.20
8272006.03.17 17:59buy1850.701.21761.21371.2256
8282006.03.17 18:09modify1850.701.21761.21831.2256
8292006.03.20 00:00s/l1850.701.21831.21831.225644.1813357.38
8302006.03.21 00:00buy1860.701.21641.21251.2244
8312006.03.21 05:29s/l1860.701.21251.21251.2244-273.0013084.38
8322006.03.21 05:29buy1870.701.21261.20871.2206
8332006.03.21 11:05modify1870.701.21261.21301.2206
8342006.03.21 14:30modify1870.701.21261.21321.2206
8352006.03.21 14:31modify1870.701.21261.21331.2206
8362006.03.21 14:32modify1870.701.21261.21361.2206
8372006.03.21 14:33modify1870.701.21261.21371.2206
8382006.03.21 14:34modify1870.701.21261.21381.2206
8392006.03.21 15:59s/l1870.701.21381.21381.220684.0013168.38
8402006.03.21 15:59buy1880.701.21291.20901.2209
8412006.03.21 17:33s/l1880.701.20901.20901.2209-273.0012895.38
8422006.03.21 17:33buy1890.601.20921.20531.2172
8432006.03.23 03:00s/l1890.601.20531.20531.2172-250.5412644.84
8442006.03.23 03:00sell1900.401.20521.20891.1977
8452006.03.23 17:00modify1900.401.20521.20051.1977
8462006.03.23 17:00modify1900.401.20521.20041.1977
8472006.03.23 17:00modify1900.401.20521.20031.1977
8482006.03.23 17:00modify1900.401.20521.20021.1977
8492006.03.23 17:00modify1900.401.20521.20011.1977
8502006.03.23 17:01modify1900.401.20521.20001.1977
8512006.03.23 17:01modify1900.401.20521.19981.1977
8522006.03.23 17:01t/p1900.401.19771.19981.1977300.0012944.84
8532006.03.23 17:01sell1910.601.19751.20121.1900
8542006.03.24 16:31s/l1910.601.20121.20121.1900-219.4312725.41
8552006.03.24 16:31sell1920.601.20141.20511.1939
8562006.03.24 16:32modify1920.601.20141.20001.1939
8572006.03.24 16:32s/l1920.601.20001.20001.193984.0012809.41
8582006.03.24 16:32sell1930.601.20141.20511.1939
8592006.03.24 16:33modify1930.601.20141.20001.1939
8602006.03.24 16:33s/l1930.601.20001.20001.193984.0012893.41
8612006.03.24 16:33sell1940.601.20131.20501.1938
8622006.03.24 16:34modify1940.601.20131.20001.1938
8632006.03.24 16:34s/l1940.601.20001.20001.193878.0012971.41
8642006.03.24 16:34sell1950.601.20091.20461.1934
8652006.03.24 16:35modify1950.601.20091.20001.1934
8662006.03.24 16:35s/l1950.601.20001.20001.193454.0013025.41
8672006.03.24 16:35sell1960.701.20091.20461.1934
8682006.03.24 16:36modify1960.701.20091.20001.1934
8692006.03.24 16:36s/l1960.701.20001.20001.193463.0013088.41
8702006.03.24 16:36sell1970.701.20101.20471.1935
8712006.03.24 16:37modify1970.701.20101.20001.1935
8722006.03.24 16:37s/l1970.701.20001.20001.193570.0013158.41
8732006.03.24 16:37sell1980.701.20131.20501.1938
8742006.03.24 16:39modify1980.701.20131.20001.1938
8752006.03.24 16:39s/l1980.701.20001.20001.193891.0013249.41
8762006.03.24 16:39sell1990.701.20131.20501.1938
8772006.03.24 16:40modify1990.701.20131.20001.1938
8782006.03.24 16:40s/l1990.701.20001.20001.193891.0013340.41
8792006.03.24 16:40sell2000.701.20141.20511.1939
8802006.03.24 16:41modify2000.701.20141.20001.1939
8812006.03.24 16:41s/l2000.701.20001.20001.193998.0013438.41
8822006.03.24 16:41sell2010.701.20081.20451.1933
8832006.03.24 16:42modify2010.701.20081.20001.1933
8842006.03.24 16:42s/l2010.701.20001.20001.193356.0013494.41
8852006.03.24 16:42sell2020.701.20101.20471.1935
8862006.03.24 16:42modify2020.701.20101.20001.1935
8872006.03.24 16:59modify2020.701.20101.19931.1935
8882006.03.24 17:00s/l2020.701.19931.19931.1935119.0013613.41
8892006.03.24 17:00sell2030.701.20091.20461.1934
8902006.03.27 05:10s/l2030.701.20461.20461.1934-256.0113357.40
8912006.03.27 05:10sell2040.701.20451.20821.1970
8922006.03.27 12:00modify2040.701.20451.20451.1970
8932006.03.27 12:00modify2040.701.20451.20421.1970
8942006.03.27 15:14modify2040.701.20451.20411.1970
8952006.03.27 18:05modify2040.701.20451.20401.1970
8962006.03.27 18:05modify2040.701.20451.20381.1970
8972006.03.27 18:06modify2040.701.20451.20371.1970
8982006.03.27 18:06modify2040.701.20451.20361.1970
8992006.03.27 18:06modify2040.701.20451.20351.1970
9002006.03.27 18:06modify2040.701.20451.20331.1970
9012006.03.27 18:06modify2040.701.20451.20311.1970
9022006.03.27 18:22modify2040.701.20451.20301.1970
9032006.03.27 18:25modify2040.701.20451.20291.1970
9042006.03.27 18:26modify2040.701.20451.20271.1970
9052006.03.27 18:27modify2040.701.20451.20261.1970
9062006.03.27 18:29modify2040.701.20451.20251.1970
9072006.03.28 03:40modify2040.701.20451.20241.1970
9082006.03.28 03:43modify2040.701.20451.20231.1970
9092006.03.28 05:34modify2040.701.20451.20221.1970
9102006.03.28 05:34modify2040.701.20451.20211.1970
9112006.03.28 05:34modify2040.701.20451.20201.1970
9122006.03.28 05:50modify2040.701.20451.20191.1970
9132006.03.28 05:50modify2040.701.20451.20181.1970
9142006.03.28 05:50modify2040.701.20451.20171.1970
9152006.03.28 05:51modify2040.701.20451.20151.1970
9162006.03.28 08:31s/l2040.701.20151.20151.1970212.9913570.40
9172006.03.28 08:31sell2050.701.20131.20501.1938
9182006.03.28 10:02s/l2050.701.20501.20501.1938-259.0013311.40
9192006.03.28 10:02sell2060.701.20481.20851.1973
9202006.03.28 14:03s/l2060.701.20851.20851.1973-259.0013052.40
9212006.03.30 04:00sell2070.501.20481.20851.1973
9222006.03.30 13:22s/l2070.501.20851.20851.1973-185.0012867.40
9232006.03.30 16:38buy2080.301.21471.21081.2227
9242006.03.30 23:04modify2080.301.21471.21481.2227
9252006.03.30 23:19modify2080.301.21471.21491.2227
9262006.03.30 23:27modify2080.301.21471.21511.2227
9272006.03.31 00:29modify2080.301.21471.21521.2227
9282006.03.31 00:30modify2080.301.21471.21531.2227
9292006.03.31 03:26modify2080.301.21471.21541.2227
9302006.03.31 03:29modify2080.301.21471.21561.2227
9312006.03.31 03:30modify2080.301.21471.21571.2227
9322006.03.31 06:10s/l2080.301.21571.21571.222727.9312895.33
9332006.03.31 06:10buy2090.601.21581.21191.2238
9342006.03.31 10:42s/l2090.601.21191.21191.2238-234.0012661.33
9352006.03.31 10:42buy2100.601.21211.20821.2201
9362006.03.31 18:53modify2100.601.21211.21211.2201
9372006.03.31 18:53modify2100.601.21211.21221.2201
9382006.03.31 19:14s/l2100.601.21221.21221.22016.0012667.33
9392006.03.31 19:14buy2110.601.21231.20841.2203
9402006.04.03 05:30s/l2110.601.20841.20841.2203-238.1312429.19
9412006.04.03 05:30buy2120.601.20831.20441.2163
9422006.04.03 07:30s/l2120.601.20441.20441.2163-234.0012195.19
9432006.04.03 07:30buy2130.401.20461.20071.2126
9442006.04.03 13:11modify2130.401.20461.20461.2126
9452006.04.03 13:30modify2130.401.20461.20471.2126
9462006.04.03 13:32modify2130.401.20461.20481.2126
9472006.04.03 15:52modify2130.401.20461.20491.2126
9482006.04.03 15:54modify2130.401.20461.20501.2126
9492006.04.03 16:00modify2130.401.20461.20511.2126
9502006.04.03 16:03modify2130.401.20461.20561.2126
9512006.04.03 16:05modify2130.401.20461.20581.2126
9522006.04.03 16:20modify2130.401.20461.20611.2126
9532006.04.03 16:30modify2130.401.20461.20691.2126
9542006.04.03 16:39modify2130.401.20461.20701.2126
9552006.04.03 16:40modify2130.401.20461.20751.2126
9562006.04.03 16:41s/l2130.401.20751.20751.2126116.0012311.19
9572006.04.03 16:41buy2140.601.20771.20381.2157
9582006.04.03 16:41modify2140.601.20771.20791.2157
9592006.04.03 16:42s/l2140.601.20791.20791.215712.0012323.19
9602006.04.03 16:42buy2150.601.20771.20381.2157
9612006.04.03 16:42modify2150.601.20771.20831.2157
9622006.04.03 16:43s/l2150.601.20831.20831.215736.0012359.19
9632006.04.03 16:43buy2160.601.20771.20381.2157
9642006.04.03 16:43modify2160.601.20771.20821.2157
9652006.04.03 16:44s/l2160.601.20821.20821.215730.0012389.19
9662006.04.03 16:44buy2170.601.20771.20381.2157
9672006.04.03 16:44modify2170.601.20771.20861.2157
9682006.04.03 16:45s/l2170.601.20861.20861.215754.0012443.19
9692006.04.03 16:45buy2180.601.20771.20381.2157
9702006.04.03 16:45modify2180.601.20771.20861.2157
9712006.04.03 16:46s/l2180.601.20861.20861.215754.0012497.19
9722006.04.03 16:46buy2190.601.20771.20381.2157
9732006.04.03 16:46modify2190.601.20771.20881.2157
9742006.04.03 16:47s/l2190.601.20881.20881.215766.0012563.19
9752006.04.03 16:47buy2200.601.20771.20381.2157
9762006.04.03 16:47modify2200.601.20771.20851.2157
9772006.04.03 16:48s/l2200.601.20851.20851.215748.0012611.19
9782006.04.03 16:48buy2210.601.20771.20381.2157
9792006.04.03 16:48modify2210.601.20771.20841.2157
9802006.04.03 16:49s/l2210.601.20841.20841.215742.0012653.19
9812006.04.03 16:49buy2220.601.20771.20381.2157
9822006.04.03 16:49modify2220.601.20771.20841.2157
9832006.04.03 16:50s/l2220.601.20841.20841.215742.0012695.19
9842006.04.03 16:50buy2230.601.20771.20381.2157
9852006.04.03 16:50modify2230.601.20771.20821.2157
9862006.04.03 16:51s/l2230.601.20821.20821.215730.0012725.19
9872006.04.03 16:51buy2240.601.20771.20381.2157
9882006.04.03 16:51modify2240.601.20771.20851.2157
9892006.04.03 16:51s/l2240.601.20851.20851.215748.0012773.19
9902006.04.03 16:51buy2250.601.20771.20381.2157
9912006.04.03 17:00modify2250.601.20771.20921.2157
9922006.04.03 17:15modify2250.601.20771.20941.2157
9932006.04.03 17:16modify2250.601.20771.21071.2157
9942006.04.03 17:17s/l2250.601.21071.21071.2157180.0012953.19
9952006.04.03 17:17buy2260.601.20981.20591.2178
9962006.04.03 17:17modify2260.601.20981.21101.2178
9972006.04.03 17:18s/l2260.601.21101.21101.217872.0013025.19
9982006.04.03 17:18buy2270.701.20981.20591.2178
9992006.04.03 17:18modify2270.701.20981.21111.2178
10002006.04.03 17:19s/l2270.701.21111.21111.217891.0013116.19
10012006.04.03 17:19buy2280.701.20981.20591.2178
10022006.04.03 17:19modify2280.701.20981.21121.2178
10032006.04.03 17:20s/l2280.701.21121.21121.217898.0013214.19
10042006.04.03 17:20buy2290.701.20981.20591.2178
10052006.04.03 17:20modify2290.701.20981.21121.2178
10062006.04.03 17:21s/l2290.701.21121.21121.217898.0013312.19
10072006.04.03 17:21buy2300.701.20981.20591.2178
10082006.04.03 17:21modify2300.701.20981.21121.2178
10092006.04.03 17:22s/l2300.701.21121.21121.217898.0013410.19
10102006.04.03 17:22buy2310.701.20981.20591.2178
10112006.04.03 17:22modify2310.701.20981.21111.2178
10122006.04.03 17:25s/l2310.701.21111.21111.217891.0013501.19
10132006.04.03 17:25buy2320.701.20981.20591.2178
10142006.04.03 17:25modify2320.701.20981.21081.2178
10152006.04.03 17:26s/l2320.701.21081.21081.217870.0013571.19
10162006.04.03 17:26buy2330.701.20981.20591.2178
10172006.04.03 17:26modify2330.701.20981.21131.2178
10182006.04.03 17:27s/l2330.701.21131.21131.2178105.0013676.19
10192006.04.03 17:27buy2340.701.20981.20591.2178
10202006.04.03 17:27modify2340.701.20981.21131.2178
10212006.04.03 17:28s/l2340.701.21131.21131.2178105.0013781.19
10222006.04.03 17:28buy2350.701.20981.20591.2178
10232006.04.03 17:28modify2350.701.20981.21141.2178
10242006.04.03 17:29s/l2350.701.21141.21141.2178112.0013893.19
10252006.04.03 17:29buy2360.701.20981.20591.2178
10262006.04.03 17:29modify2360.701.20981.21121.2178
10272006.04.03 17:29s/l2360.701.21121.21121.217898.0013991.19
10282006.04.03 17:29buy2370.701.20981.20591.2178
10292006.04.03 17:30modify2370.701.20981.21091.2178
10302006.04.03 17:39modify2370.701.20981.21101.2178
10312006.04.03 18:12modify2370.701.20981.21121.2178
10322006.04.03 18:12modify2370.701.20981.21131.2178
10332006.04.03 18:29modify2370.701.20981.21141.2178
10342006.04.03 19:28modify2370.701.20981.21151.2178
10352006.04.03 19:29modify2370.701.20981.21161.2178
10362006.04.03 19:51modify2370.701.20981.21171.2178
10372006.04.03 20:11modify2370.701.20981.21181.2178
10382006.04.03 20:20modify2370.701.20981.21191.2178
10392006.04.03 20:21modify2370.701.20981.21201.2178
10402006.04.03 20:23modify2370.701.20981.21211.2178
10412006.04.03 20:35modify2370.701.20981.21221.2178
10422006.04.03 20:42modify2370.701.20981.21231.2178
10432006.04.03 20:45modify2370.701.20981.21241.2178
10442006.04.03 20:53modify2370.701.20981.21251.2178
10452006.04.04 01:45modify2370.701.20981.21261.2178
10462006.04.04 01:46modify2370.701.20981.21271.2178
10472006.04.04 04:59s/l2370.701.21271.21271.2178198.1814189.37
10482006.04.04 14:11buy2380.701.21731.21341.2253
10492006.04.04 14:30modify2380.701.21731.22231.2253
10502006.04.04 14:31s/l2380.701.22231.22231.2253350.0014539.37
10512006.04.04 14:31buy2390.701.21921.21531.2272
10522006.04.04 14:31modify2390.701.21921.22231.2272
10532006.04.04 14:32s/l2390.701.22231.22231.2272217.0014756.37
10542006.04.04 14:32buy2400.701.21921.21531.2272
10552006.04.04 14:32modify2400.701.21921.22201.2272
10562006.04.04 14:33s/l2400.701.22201.22201.2272196.0014952.37
10572006.04.04 14:33buy2410.701.21921.21531.2272
10582006.04.04 14:33modify2410.701.21921.22201.2272
10592006.04.04 14:34s/l2410.701.22201.22201.2272196.0015148.37
10602006.04.04 14:34buy2420.801.21921.21531.2272
10612006.04.04 14:34modify2420.801.21921.22231.2272
10622006.04.04 14:35s/l2420.801.22231.22231.2272248.0015396.37
10632006.04.04 14:35buy2430.801.21921.21531.2272
10642006.04.04 14:35modify2430.801.21921.22201.2272
10652006.04.04 14:36s/l2430.801.22201.22201.2272224.0015620.37
10662006.04.04 14:36buy2440.801.21921.21531.2272
10672006.04.04 14:36modify2440.801.21921.22181.2272
10682006.04.04 14:37s/l2440.801.22181.22181.2272208.0015828.37
10692006.04.04 14:37buy2450.801.21921.21531.2272
10702006.04.04 14:37modify2450.801.21921.22151.2272
10712006.04.04 14:38s/l2450.801.22151.22151.2272184.0016012.37
10722006.04.04 14:38buy2460.801.21921.21531.2272
10732006.04.04 14:38modify2460.801.21921.22141.2272
10742006.04.04 14:39s/l2460.801.22141.22141.2272176.0016188.37
10752006.04.04 14:39buy2470.801.21921.21531.2272
10762006.04.04 14:39modify2470.801.21921.22151.2272
10772006.04.04 14:40s/l2470.801.22151.22151.2272184.0016372.37
10782006.04.04 14:40buy2480.801.21921.21531.2272
10792006.04.04 14:40modify2480.801.21921.22141.2272
10802006.04.04 14:41s/l2480.801.22141.22141.2272176.0016548.37
10812006.04.04 14:41buy2490.801.21921.21531.2272
10822006.04.04 14:41modify2490.801.21921.22131.2272
10832006.04.04 14:42s/l2490.801.22131.22131.2272168.0016716.37
10842006.04.04 14:42buy2500.801.21921.21531.2272
10852006.04.04 14:42modify2500.801.21921.22141.2272
10862006.04.04 14:43s/l2500.801.22141.22141.2272176.0016892.37
10872006.04.04 14:43buy2510.801.21921.21531.2272
10882006.04.04 14:43modify2510.801.21921.22161.2272
10892006.04.04 14:44s/l2510.801.22161.22161.2272192.0017084.37
10902006.04.04 14:44buy2520.901.21921.21531.2272
10912006.04.04 14:44modify2520.901.21921.22191.2272
10922006.04.04 14:45s/l2520.901.22191.22191.2272243.0017327.37
10932006.04.04 14:45buy2530.901.21921.21531.2272
10942006.04.04 14:45modify2530.901.21921.22141.2272
10952006.04.04 14:46s/l2530.901.22141.22141.2272198.0017525.37
10962006.04.04 14:46buy2540.901.21921.21531.2272
10972006.04.04 14:46modify2540.901.21921.22121.2272
10982006.04.04 14:47s/l2540.901.22121.22121.2272180.0017705.37
10992006.04.04 14:47buy2550.901.21921.21531.2272
11002006.04.04 14:47modify2550.901.21921.22121.2272
11012006.04.04 14:48s/l2550.901.22121.22121.2272180.0017885.37
11022006.04.04 14:48buy2560.901.21921.21531.2272
11032006.04.04 14:48modify2560.901.21921.22161.2272
11042006.04.04 14:49s/l2560.901.22161.22161.2272216.0018101.37
11052006.04.04 14:49buy2570.901.21921.21531.2272
11062006.04.04 14:49modify2570.901.21921.22161.2272
11072006.04.04 14:50s/l2570.901.22161.22161.2272216.0018317.37
11082006.04.04 14:50buy2580.901.21921.21531.2272
11092006.04.04 14:50modify2580.901.21921.22161.2272
11102006.04.04 14:51s/l2580.901.22161.22161.2272216.0018533.37
11112006.04.04 14:51buy2590.901.21921.21531.2272
11122006.04.04 14:51modify2590.901.21921.22161.2272
11132006.04.04 14:52s/l2590.901.22161.22161.2272216.0018749.37
11142006.04.04 14:52buy2600.901.21921.21531.2272
11152006.04.04 14:52modify2600.901.21921.22141.2272
11162006.04.04 14:53s/l2600.901.22141.22141.2272198.0018947.37
11172006.04.04 14:53buy2610.901.21921.21531.2272
11182006.04.04 14:53modify2610.901.21921.22131.2272
11192006.04.04 14:54s/l2610.901.22131.22131.2272189.0019136.37
11202006.04.04 14:54buy2621.001.21921.21531.2272
11212006.04.04 14:54modify2621.001.21921.22131.2272
11222006.04.04 14:55s/l2621.001.22131.22131.2272210.0019346.37
11232006.04.04 14:55buy2631.001.21921.21531.2272
11242006.04.04 14:55modify2631.001.21921.22121.2272
11252006.04.04 14:56s/l2631.001.22121.22121.2272200.0019546.37
11262006.04.04 14:56buy2641.001.21921.21531.2272
11272006.04.04 14:56modify2641.001.21921.22111.2272
11282006.04.04 14:58s/l2641.001.22111.22111.2272190.0019736.37
11292006.04.04 14:58buy2651.001.21921.21531.2272
11302006.04.04 14:58modify2651.001.21921.22101.2272
11312006.04.04 14:59s/l2651.001.22101.22101.2272180.0019916.37
11322006.04.04 14:59buy2661.001.21921.21531.2272
11332006.04.04 14:59modify2661.001.21921.22101.2272
11342006.04.04 14:59s/l2661.001.22101.22101.2272180.0020096.37
11352006.04.04 14:59buy2671.001.21921.21531.2272
11362006.04.04 15:00modify2671.001.21921.22151.2272
11372006.04.04 15:06modify2671.001.21921.22161.2272
11382006.04.04 15:07modify2671.001.21921.22171.2272
11392006.04.04 15:07modify2671.001.21921.22181.2272
11402006.04.04 15:07modify2671.001.21921.22191.2272
11412006.04.04 15:14modify2671.001.21921.22201.2272
11422006.04.04 15:15modify2671.001.21921.22211.2272
11432006.04.04 15:17modify2671.001.21921.22221.2272
11442006.04.04 15:17modify2671.001.21921.22231.2272
11452006.04.04 15:17modify2671.001.21921.22241.2272
11462006.04.04 15:17modify2671.001.21921.22251.2272
11472006.04.04 15:17modify2671.001.21921.22261.2272
11482006.04.04 15:25modify2671.001.21921.22301.2272
11492006.04.04 15:25modify2671.001.21921.22311.2272
11502006.04.04 15:44modify2671.001.21921.22321.2272
11512006.04.04 15:44modify2671.001.21921.22331.2272
11522006.04.04 15:44modify2671.001.21921.22341.2272
11532006.04.04 15:45modify2671.001.21921.22361.2272
11542006.04.04 15:46modify2671.001.21921.22391.2272
11552006.04.04 15:47modify2671.001.21921.22421.2272
11562006.04.04 15:49modify2671.001.21921.22441.2272
11572006.04.04 15:50modify2671.001.21921.22481.2272
11582006.04.04 15:51modify2671.001.21921.22501.2272
11592006.04.04 15:59s/l2671.001.22501.22501.2272580.0020676.37
11602006.04.04 15:59buy2681.001.22361.21971.2316
11612006.04.04 16:00modify2681.001.22361.22441.2316
11622006.04.04 16:01modify2681.001.22361.22451.2316
11632006.04.04 16:02modify2681.001.22361.22461.2316
11642006.04.04 16:22modify2681.001.22361.22471.2316
11652006.04.04 16:29modify2681.001.22361.22481.2316
11662006.04.04 16:29s/l2681.001.22481.22481.2316120.0020796.37
11672006.04.04 16:29buy2691.001.22481.22091.2328
11682006.04.04 16:30modify2691.001.22481.22541.2328
11692006.04.04 16:30modify2691.001.22481.22551.2328
11702006.04.04 16:48s/l2691.001.22551.22551.232870.0020866.37
11712006.04.04 16:48buy2701.001.22571.22181.2337
11722006.04.05 06:50modify2701.001.22571.22571.2337
11732006.04.05 06:50modify2701.001.22571.22581.2337
11742006.04.05 06:51modify2701.001.22571.22591.2337
11752006.04.05 07:13modify2701.001.22571.22601.2337
11762006.04.05 07:31modify2701.001.22571.22611.2337
11772006.04.05 07:59modify2701.001.22571.22621.2337
11782006.04.05 08:29modify2701.001.22571.22641.2337
11792006.04.05 09:13s/l2701.001.22641.22641.233763.1120929.48
11802006.04.05 09:13buy2711.001.22661.22271.2346
11812006.04.05 14:36modify2711.001.22661.22691.2346
11822006.04.05 14:37s/l2711.001.22691.22691.234630.0020959.48
11832006.04.05 14:37buy2721.001.22701.22311.2350
11842006.04.05 14:37modify2721.001.22701.22741.2350
11852006.04.05 14:38s/l2721.001.22741.22741.235040.0020999.48
11862006.04.05 14:38buy2731.001.22701.22311.2350
11872006.04.05 14:38modify2731.001.22701.22721.2350
11882006.04.05 14:40s/l2731.001.22721.22721.235020.0021019.48
11892006.04.05 14:40buy2741.101.22701.22311.2350
11902006.04.05 15:35modify2741.101.22701.22701.2350
11912006.04.05 15:35modify2741.101.22701.22711.2350
11922006.04.05 15:36modify2741.101.22701.22721.2350
11932006.04.05 15:37modify2741.101.22701.22731.2350
11942006.04.05 15:37modify2741.101.22701.22741.2350
11952006.04.05 15:38modify2741.101.22701.22751.2350
11962006.04.05 15:39modify2741.101.22701.22761.2350
11972006.04.05 15:39modify2741.101.22701.22781.2350
11982006.04.05 15:39modify2741.101.22701.22801.2350
11992006.04.05 15:40modify2741.101.22701.22811.2350
12002006.04.05 16:05s/l2741.101.22811.22811.2350121.0021140.48
12012006.04.05 16:05buy2751.101.22831.22441.2363
12022006.04.05 21:29modify2751.101.22831.22841.2363
12032006.04.06 01:33s/l2751.101.22841.22841.2363-11.7421128.74
12042006.04.07 18:54buy2761.101.21061.20671.2186
12052006.04.10 10:20modify2761.101.21061.21061.2186
12062006.04.10 10:20modify2761.101.21061.21071.2186
12072006.04.10 13:30s/l2761.101.21071.21071.21863.4221132.16
12082006.04.10 13:30sell2771.101.21071.21441.2032
12092006.04.10 19:02modify2771.101.21071.21061.2032
12102006.04.10 19:30modify2771.101.21071.21051.2032
12112006.04.10 21:36s/l2771.101.21051.21051.203222.0021154.16
12122006.04.10 21:36sell2781.101.21031.21401.2028
12132006.04.11 09:27s/l2781.101.21401.21401.2028-402.2920751.86
12142006.04.11 09:27sell2791.001.21381.21751.2063
12152006.04.11 13:00modify2791.001.21381.21301.2063
12162006.04.11 13:29modify2791.001.21381.21281.2063
12172006.04.11 13:57modify2791.001.21381.21271.2063
12182006.04.11 13:59modify2791.001.21381.21261.2063
12192006.04.11 15:29modify2791.001.21381.21251.2063
12202006.04.11 15:45s/l2791.001.21251.21251.2063130.0020881.86
12212006.04.11 15:45sell2801.001.21241.21611.2049
12222006.04.12 02:16s/l2801.001.21611.21611.2049-365.7220516.14
12232006.04.12 02:16sell2811.001.21621.21991.2087
12242006.04.12 13:58modify2811.001.21621.21621.2087
12252006.04.12 13:59modify2811.001.21621.21611.2087
12262006.04.12 14:46modify2811.001.21621.21561.2087
12272006.04.12 15:29modify2811.001.21621.21421.2087
12282006.04.12 15:30modify2811.001.21621.21251.2087
12292006.04.12 15:32modify2811.001.21621.21241.2087
12302006.04.12 15:34modify2811.001.21621.21231.2087
12312006.04.12 15:35modify2811.001.21621.21221.2087
12322006.04.12 15:37modify2811.001.21621.21211.2087
12332006.04.12 15:56s/l2811.001.21211.21211.2087410.0020926.14
12342006.04.12 15:56sell2821.001.21211.21581.2046
12352006.04.12 15:59modify2821.001.21211.21081.2046
12362006.04.12 16:00modify2821.001.21211.21071.2046
12372006.04.12 16:00s/l2821.001.21071.21071.2046140.0021066.14
12382006.04.12 16:00sell2831.101.21111.21481.2036
12392006.04.13 15:00modify2831.101.21111.21111.2036
12402006.04.13 15:00modify2831.101.21111.21101.2036
12412006.04.13 15:30modify2831.101.21111.21081.2036
12422006.04.13 15:32modify2831.101.21111.21071.2036
12432006.04.13 15:40modify2831.101.21111.21061.2036
12442006.04.13 15:42modify2831.101.21111.21031.2036
12452006.04.13 15:42modify2831.101.21111.21021.2036
12462006.04.13 15:52modify2831.101.21111.21011.2036
12472006.04.13 15:52modify2831.101.21111.21001.2036
12482006.04.13 16:07s/l2831.101.21001.21001.2036135.1221201.25
12492006.04.13 16:07sell2841.101.20991.21361.2024
12502006.04.13 16:26modify2841.101.20991.20991.2024
12512006.04.13 16:26modify2841.101.20991.20981.2024
12522006.04.13 17:11s/l2841.101.20981.20981.202411.0021212.25
12532006.04.13 17:11sell2851.101.20971.21341.2022
12542006.04.17 01:26s/l2851.101.21341.21341.2022-397.5920814.66
12552006.04.17 01:26sell2861.001.21331.21701.2058
12562006.04.17 03:04s/l2861.001.21701.21701.2058-370.0020444.66
12572006.04.17 03:32buy2870.701.21721.21331.2252
12582006.04.17 03:32modify2870.701.21721.21721.2252
12592006.04.17 03:33s/l2870.701.21721.21721.22520.0020444.66
12602006.04.17 03:33buy2880.701.21721.21331.2252
12612006.04.17 03:33modify2880.701.21721.21731.2252
12622006.04.17 03:34s/l2880.701.21731.21731.22527.0020451.66
12632006.04.17 03:34buy2891.001.21721.21331.2252
12642006.04.17 03:34modify2891.001.21721.21731.2252
12652006.04.17 03:35s/l2891.001.21731.21731.225210.0020461.66
12662006.04.17 03:35buy2901.001.21721.21331.2252
12672006.04.17 03:35modify2901.001.21721.21741.2252
12682006.04.17 03:37s/l2901.001.21741.21741.225220.0020481.66
12692006.04.17 03:37buy2911.001.21721.21331.2252
12702006.04.17 03:37modify2911.001.21721.21751.2252
12712006.04.17 03:39s/l2911.001.21751.21751.225230.0020511.66
12722006.04.17 03:39buy2921.001.21721.21331.2252
12732006.04.17 03:39modify2921.001.21721.21731.2252
12742006.04.17 03:40s/l2921.001.21731.21731.225210.0020521.66
12752006.04.17 03:40buy2931.001.21721.21331.2252
12762006.04.17 04:18modify2931.001.21721.21721.2252
12772006.04.17 04:18modify2931.001.21721.21731.2252
12782006.04.17 04:29modify2931.001.21721.21751.2252
12792006.04.17 08:43s/l2931.001.21751.21751.225230.0020551.66
12802006.04.17 13:43buy2941.001.22221.21831.2302
12812006.04.17 14:30modify2941.001.22221.22221.2302
12822006.04.17 14:30modify2941.001.22221.22231.2302
12832006.04.17 14:30modify2941.001.22221.22241.2302
12842006.04.17 14:30modify2941.001.22221.22251.2302
12852006.04.17 14:31modify2941.001.22221.22281.2302
12862006.04.17 14:32modify2941.001.22221.22341.2302
12872006.04.17 14:33modify2941.001.22221.22381.2302
12882006.04.17 14:59s/l2941.001.22381.22381.2302160.0020711.66
12892006.04.17 14:59buy2951.001.22371.21981.2317
12902006.04.17 16:45modify2951.001.22371.22441.2317
12912006.04.17 16:46s/l2951.001.22441.22441.231770.0020781.66
12922006.04.17 16:46buy2961.001.22461.22071.2326
12932006.04.17 16:46modify2961.001.22461.22461.2326
12942006.04.17 16:47s/l2961.001.22461.22461.23260.0020781.66
12952006.04.17 16:47buy2971.001.22461.22071.2326
12962006.04.17 16:47modify2971.001.22461.22521.2326
12972006.04.17 16:48s/l2971.001.22521.22521.232660.0020841.66
12982006.04.17 16:48buy2981.001.22461.22071.2326
12992006.04.17 16:48modify2981.001.22461.22521.2326
13002006.04.17 16:49s/l2981.001.22521.22521.232660.0020901.66
13012006.04.17 16:49buy2991.001.22461.22071.2326
13022006.04.17 16:49modify2991.001.22461.22511.2326
13032006.04.17 16:50s/l2991.001.22511.22511.232650.0020951.66
13042006.04.17 16:50buy3001.001.22461.22071.2326
13052006.04.17 16:50modify3001.001.22461.22551.2326
13062006.04.17 16:51s/l3001.001.22551.22551.232690.0021041.66
13072006.04.17 16:51buy3011.101.22461.22071.2326
13082006.04.17 16:51modify3011.101.22461.22571.2326
13092006.04.17 16:52s/l3011.101.22571.22571.2326121.0021162.66
13102006.04.17 16:52buy3021.101.22461.22071.2326
13112006.04.17 16:52modify3021.101.22461.22641.2326
13122006.04.17 16:53s/l3021.101.22641.22641.2326198.0021360.66
13132006.04.17 16:53buy3031.101.22461.22071.2326
13142006.04.17 16:53modify3031.101.22461.22611.2326
13152006.04.17 16:54s/l3031.101.22611.22611.2326165.0021525.66
13162006.04.17 16:54buy3041.101.22461.22071.2326
13172006.04.17 16:54modify3041.101.22461.22621.2326
13182006.04.17 16:55s/l3041.101.22621.22621.2326176.0021701.66
13192006.04.17 16:55buy3051.101.22461.22071.2326
13202006.04.17 16:55modify3051.101.22461.22621.2326
13212006.04.17 16:56s/l3051.101.22621.22621.2326176.0021877.66
13222006.04.17 16:56buy3061.101.22461.22071.2326
13232006.04.17 16:56modify3061.101.22461.22601.2326
13242006.04.17 16:57s/l3061.101.22601.22601.2326154.0022031.66
13252006.04.17 16:57buy3071.101.22461.22071.2326
13262006.04.17 16:57modify3071.101.22461.22601.2326
13272006.04.17 16:57s/l3071.101.22601.22601.2326154.0022185.66
13282006.04.17 16:57buy3081.101.22461.22071.2326
13292006.04.17 17:00modify3081.101.22461.22571.2326
13302006.04.17 17:01s/l3081.101.22571.22571.2326121.0022306.66
13312006.04.17 17:01buy3091.101.22531.22141.2333
13322006.04.17 17:01modify3091.101.22531.22581.2333
13332006.04.17 17:04s/l3091.101.22581.22581.233355.0022361.66
13342006.04.17 17:04buy3101.101.22531.22141.2333
13352006.04.17 17:04modify3101.101.22531.22541.2333
13362006.04.17 17:06s/l3101.101.22541.22541.233311.0022372.66
13372006.04.17 17:06buy3111.101.22531.22141.2333
13382006.04.17 17:06modify3111.101.22531.22541.2333
13392006.04.17 17:07s/l3111.101.22541.22541.233311.0022383.66
13402006.04.17 17:07buy3121.101.22531.22141.2333
13412006.04.17 17:16modify3121.101.22531.22531.2333
13422006.04.17 17:20s/l3121.101.22531.22531.23330.0022383.66
13432006.04.17 17:20buy3131.101.22531.22141.2333
13442006.04.17 17:59modify3131.101.22531.22621.2333
13452006.04.17 19:30s/l3131.101.22621.22621.233399.0022482.66
13462006.04.17 19:30buy3141.101.22641.22251.2344
13472006.04.18 15:00modify3141.101.22641.22721.2344
13482006.04.18 15:01s/l3141.101.22721.22721.234480.4222563.08
13492006.04.18 15:01buy3151.101.22661.22271.2346
13502006.04.18 15:01modify3151.101.22661.22751.2346
13512006.04.18 15:02s/l3151.101.22751.22751.234699.0022662.08
13522006.04.18 15:02buy3161.101.22661.22271.2346
13532006.04.18 15:02modify3161.101.22661.22721.2346
13542006.04.18 15:04s/l3161.101.22721.22721.234666.0022728.08
13552006.04.18 15:04buy3171.101.22661.22271.2346
13562006.04.18 15:04modify3171.101.22661.22741.2346
13572006.04.18 15:05s/l3171.101.22741.22741.234688.0022816.08
13582006.04.18 15:05buy3181.101.22661.22271.2346
13592006.04.18 15:05modify3181.101.22661.22751.2346
13602006.04.18 15:06s/l3181.101.22751.22751.234699.0022915.08
13612006.04.18 15:06buy3191.101.22661.22271.2346
13622006.04.18 15:06modify3191.101.22661.22751.2346
13632006.04.18 15:07s/l3191.101.22751.22751.234699.0023014.08
13642006.04.18 15:07buy3201.201.22661.22271.2346
13652006.04.18 15:07modify3201.201.22661.22691.2346
13662006.04.18 15:08s/l3201.201.22691.22691.234636.0023050.08
13672006.04.18 15:08buy3211.201.22661.22271.2346
13682006.04.18 15:30modify3211.201.22661.22661.2346
13692006.04.18 15:30modify3211.201.22661.22671.2346
13702006.04.18 15:30modify3211.201.22661.22681.2346
13712006.04.18 15:31modify3211.201.22661.22711.2346
13722006.04.18 15:34modify3211.201.22661.22721.2346
13732006.04.18 15:38modify3211.201.22661.22731.2346
13742006.04.18 15:38modify3211.201.22661.22751.2346
13752006.04.18 15:59modify3211.201.22661.22761.2346
13762006.04.18 17:09s/l3211.201.22761.22761.2346120.0023170.08
13772006.04.18 17:09buy3221.201.22771.22381.2357
13782006.04.18 20:02modify3221.201.22771.22791.2357
13792006.04.18 20:03modify3221.201.22771.22891.2357
13802006.04.18 20:04modify3221.201.22771.22931.2357
13812006.04.18 20:05s/l3221.201.22931.22931.2357192.0023362.08
13822006.04.18 20:05buy3231.201.22931.22541.2373
13832006.04.18 21:29modify3231.201.22931.22961.2373
13842006.04.18 22:30modify3231.201.22931.23001.2373
13852006.04.18 22:40modify3231.201.22931.23011.2373
13862006.04.18 23:00modify3231.201.22931.23251.2373
13872006.04.18 23:01s/l3231.201.23251.23251.2373384.0023746.08
13882006.04.18 23:01buy3241.201.23251.22861.2405
13892006.04.18 23:01modify3241.201.23251.23261.2405
13902006.04.18 23:04s/l3241.201.23261.23261.240512.0023758.08
13912006.04.18 23:04buy3251.201.23251.22861.2405
13922006.04.18 23:04modify3251.201.23251.23261.2405
13932006.04.18 23:05s/l3251.201.23261.23261.240512.0023770.08
13942006.04.18 23:05buy3261.201.23251.22861.2405
13952006.04.18 23:06modify3261.201.23251.23271.2405
13962006.04.18 23:06s/l3261.201.23271.23271.240524.0023794.08
13972006.04.18 23:06buy3271.201.23251.22861.2405
13982006.04.18 23:30modify3271.201.23251.23371.2405
13992006.04.18 23:53modify3271.201.23251.23401.2405
14002006.04.18 23:54modify3271.201.23251.23411.2405
14012006.04.18 23:56modify3271.201.23251.23421.2405
14022006.04.18 23:58modify3271.201.23251.23441.2405
14032006.04.19 00:50modify3271.201.23251.23451.2405
14042006.04.19 00:51modify3271.201.23251.23461.2405
14052006.04.19 02:00modify3271.201.23251.23471.2405
14062006.04.19 04:31s/l3271.201.23471.23471.2405255.7324049.81
14072006.04.19 04:31buy3281.201.23491.23101.2429
14082006.04.19 15:46s/l3281.201.23101.23101.2429-468.0023581.81
14092006.04.21 08:00buy3291.201.23111.22721.2391
14102006.04.21 10:08modify3291.201.23111.23121.2391
14112006.04.21 10:09s/l3291.201.23121.23121.239112.0023593.81
14122006.04.21 10:09buy3301.201.22991.22601.2379
14132006.04.21 10:09modify3301.201.22991.23111.2379
14142006.04.21 10:10s/l3301.201.23111.23111.2379144.0023737.81
14152006.04.21 10:10buy3311.201.22991.22601.2379
14162006.04.21 10:10modify3311.201.22991.23091.2379
14172006.04.21 10:11s/l3311.201.23091.23091.2379120.0023857.81
14182006.04.21 10:11buy3321.201.22991.22601.2379
14192006.04.21 10:11modify3321.201.22991.23061.2379
14202006.04.21 10:11s/l3321.201.23061.23061.237984.0023941.81
14212006.04.21 10:11buy3331.201.22991.22601.2379
14222006.04.21 10:38modify3331.201.22991.23001.2379
14232006.04.21 10:39s/l3331.201.23001.23001.237912.0023953.81
14242006.04.21 10:39buy3341.201.23011.22621.2381
14252006.04.21 10:39modify3341.201.23011.23021.2381
14262006.04.21 10:41s/l3341.201.23021.23021.238112.0023965.81
14272006.04.21 10:41buy3351.201.23011.22621.2381
14282006.04.21 10:41modify3351.201.23011.23021.2381
14292006.04.21 10:42s/l3351.201.23021.23021.238112.0023977.81
14302006.04.21 10:42buy3361.201.23011.22621.2381
14312006.04.21 11:00modify3361.201.23011.23041.2381
14322006.04.21 11:01modify3361.201.23011.23051.2381
14332006.04.21 11:01modify3361.201.23011.23061.2381
14342006.04.21 11:09modify3361.201.23011.23071.2381
14352006.04.21 11:09modify3361.201.23011.23091.2381
14362006.04.21 11:09modify3361.201.23011.23101.2381
14372006.04.21 11:09modify3361.201.23011.23121.2381
14382006.04.21 11:10modify3361.201.23011.23131.2381
14392006.04.21 11:10modify3361.201.23011.23141.2381
14402006.04.21 11:19modify3361.201.23011.23151.2381
14412006.04.21 11:19modify3361.201.23011.23161.2381
14422006.04.21 11:21modify3361.201.23011.23171.2381
14432006.04.21 11:22modify3361.201.23011.23181.2381
14442006.04.21 11:25modify3361.201.23011.23191.2381
14452006.04.21 11:25modify3361.201.23011.23201.2381
14462006.04.21 11:29modify3361.201.23011.23211.2381
14472006.04.21 11:29s/l3361.201.23211.23211.2381240.0024217.81
14482006.04.21 11:29buy3371.201.23171.22781.2397
14492006.04.21 11:31modify3371.201.23171.23201.2397
14502006.04.21 12:29modify3371.201.23171.23221.2397
14512006.04.21 12:30modify3371.201.23171.23231.2397
14522006.04.21 13:45s/l3371.201.23231.23231.239772.0024289.81
14532006.04.21 13:45buy3381.201.23161.22771.2396
14542006.04.21 16:37modify3381.201.23161.23161.2396
14552006.04.21 16:38modify3381.201.23161.23191.2396
14562006.04.21 16:39modify3381.201.23161.23301.2396
14572006.04.21 16:40s/l3381.201.23301.23301.2396168.0024457.81
14582006.04.21 16:40buy3391.201.23281.22891.2408
14592006.04.21 17:30modify3391.201.23281.23311.2408
14602006.04.21 18:29modify3391.201.23281.23321.2408
14612006.04.24 00:00modify3391.201.23281.23471.2408
14622006.04.24 00:00modify3391.201.23281.23501.2408
14632006.04.24 00:01modify3391.201.23281.23511.2408
14642006.04.24 00:03modify3391.201.23281.23521.2408
14652006.04.24 00:03modify3391.201.23281.23531.2408
14662006.04.24 00:29modify3391.201.23281.23551.2408
14672006.04.24 00:30modify3391.201.23281.23571.2408
14682006.04.24 01:29modify3391.201.23281.23611.2408
14692006.04.24 03:00s/l3391.201.23611.23611.2408387.7324845.54
14702006.04.24 03:00buy3401.201.23601.23211.2440
14712006.04.24 09:00modify3401.201.23601.23631.2440
14722006.04.24 09:01modify3401.201.23601.23641.2440
14732006.04.24 09:29s/l3401.201.23641.23641.244048.0024893.54
14742006.04.24 09:29buy3411.201.23631.23241.2443
14752006.04.24 09:30modify3411.201.23631.23721.2443
14762006.04.24 09:31modify3411.201.23631.23731.2443
14772006.04.24 09:41modify3411.201.23631.23751.2443
14782006.04.24 09:42modify3411.201.23631.23781.2443
14792006.04.24 09:44modify3411.201.23631.23791.2443
14802006.04.24 10:01s/l3411.201.23791.23791.2443192.0025085.54
14812006.04.24 10:01buy3421.301.23811.23421.2461
14822006.04.24 19:57modify3421.301.23811.23821.2461
14832006.04.24 20:01modify3421.301.23811.23831.2461
14842006.04.24 20:31modify3421.301.23811.23841.2461
14852006.04.24 20:31modify3421.301.23811.23851.2461
14862006.04.24 21:00modify3421.301.23811.23871.2461
14872006.04.24 21:13modify3421.301.23811.23881.2461
14882006.04.24 21:30modify3421.301.23811.23901.2461
14892006.04.24 23:58s/l3421.301.23901.23901.2461117.0025202.54
14902006.04.24 23:58buy3431.301.23901.23511.2470
14912006.04.25 14:10modify3431.301.23901.24011.2470
14922006.04.25 14:29s/l3431.301.24011.24011.2470134.0425336.58
14932006.04.25 14:29buy3441.301.24001.23611.2480
14942006.04.25 14:30modify3441.301.24001.24021.2480
14952006.04.25 14:59s/l3441.301.24021.24021.248026.0025362.58
14962006.04.25 14:59buy3451.301.24011.23621.2481
14972006.04.25 15:00modify3451.301.24011.24011.2481
14982006.04.25 15:00modify3451.301.24011.24041.2481
14992006.04.25 15:12modify3451.301.24011.24051.2481
15002006.04.25 15:12modify3451.301.24011.24061.2481
15012006.04.25 15:13modify3451.301.24011.24071.2481
15022006.04.25 15:13modify3451.301.24011.24081.2481
15032006.04.25 15:24modify3451.301.24011.24091.2481
15042006.04.25 15:25modify3451.301.24011.24101.2481
15052006.04.25 15:25modify3451.301.24011.24111.2481
15062006.04.25 15:37modify3451.301.24011.24131.2481
15072006.04.25 15:45modify3451.301.24011.24141.2481
15082006.04.25 16:49s/l3451.301.24141.24141.2481169.0025531.58
15092006.04.25 16:49buy3461.301.24151.23761.2495
15102006.04.25 22:00modify3461.301.24151.24151.2495
15112006.04.26 06:40s/l3461.301.24151.24151.2495-8.9625522.63
15122006.04.26 06:40buy3471.301.24161.23771.2496
15132006.04.26 15:40modify3471.301.24161.24181.2496
15142006.04.26 15:51modify3471.301.24161.24191.2496
15152006.04.26 16:01s/l3471.301.24191.24191.249639.0025561.63
15162006.04.26 17:59buy3481.301.24441.24051.2524
15172006.04.26 18:17modify3481.301.24441.24471.2524
15182006.04.26 18:29s/l3481.301.24471.24471.252439.0025600.63
15192006.04.26 18:29buy3491.301.24431.24041.2523
15202006.04.26 18:44modify3491.301.24431.24431.2523
15212006.04.26 18:44modify3491.301.24431.24441.2523
15222006.04.26 18:44modify3491.301.24431.24451.2523
15232006.04.26 18:44modify3491.301.24431.24461.2523
15242006.04.26 20:06s/l3491.301.24461.24461.252339.0025639.63
15252006.04.26 20:06buy3501.301.24461.24071.2526
15262006.04.27 16:02modify3501.301.24461.24511.2526
15272006.04.27 16:03s/l3501.301.24511.24511.252638.1225677.75
15282006.04.27 16:03buy3511.301.24431.24041.2523
15292006.04.27 16:03modify3511.301.24431.24441.2523
15302006.04.27 16:04s/l3511.301.24441.24441.252313.0025690.75
15312006.04.27 16:04buy3521.301.24431.24041.2523
15322006.04.27 16:06modify3521.301.24431.24471.2523
15332006.04.27 16:07s/l3521.301.24471.24471.252352.0025742.75
15342006.04.27 16:07buy3531.301.24431.24041.2523
15352006.04.27 16:07modify3531.301.24431.24521.2523
15362006.04.27 16:08s/l3531.301.24521.24521.2523117.0025859.75
15372006.04.27 16:08buy3541.301.24431.24041.2523
15382006.04.27 16:08modify3541.301.24431.24561.2523
15392006.04.27 16:09s/l3541.301.24561.24561.2523169.0026028.75
15402006.04.27 16:09buy3551.301.24431.24041.2523
15412006.04.27 16:09modify3551.301.24431.24631.2523
15422006.04.27 16:10s/l3551.301.24631.24631.2523260.0026288.75
15432006.04.27 16:10buy3561.301.24431.24041.2523
15442006.04.27 16:10modify3561.301.24431.24661.2523
15452006.04.27 16:10s/l3561.301.24661.24661.2523299.0026587.75
15462006.04.27 16:10buy3571.301.24431.24041.2523
15472006.04.27 16:30modify3571.301.24431.24971.2523
15482006.04.27 16:31s/l3571.301.24971.24971.2523702.0027289.75
15492006.04.27 16:31buy3581.401.24461.24071.2526
15502006.04.27 16:31modify3581.401.24461.25031.2526
15512006.04.27 16:32s/l3581.401.25031.25031.2526798.0028087.75
15522006.04.27 16:32buy3591.401.24461.24071.2526
15532006.04.27 16:32modify3591.401.24461.24961.2526
15542006.04.27 16:33s/l3591.401.24961.24961.2526700.0028787.75
15552006.04.27 16:33buy3601.401.24461.24071.2526
15562006.04.27 16:33modify3601.401.24461.24931.2526
15572006.04.27 16:34s/l3601.401.24931.24931.2526658.0029445.75
15582006.04.27 16:34buy3611.501.24461.24071.2526
15592006.04.27 16:34modify3611.501.24461.25001.2526
15602006.04.27 16:35s/l3611.501.25001.25001.2526810.0030255.75
15612006.04.27 16:35buy3621.501.24461.24071.2526
15622006.04.27 16:35modify3621.501.24461.25001.2526
15632006.04.27 16:36s/l3621.501.25001.25001.2526810.0031065.75
15642006.04.27 16:36buy3631.601.24461.24071.2526
15652006.04.27 16:36modify3631.601.24461.25011.2526
15662006.04.27 16:37s/l3631.601.25011.25011.2526880.0031945.75
15672006.04.27 16:37buy3641.601.24461.24071.2526
15682006.04.27 16:37modify3641.601.24461.25011.2526
15692006.04.27 16:38s/l3641.601.25011.25011.2526880.0032825.75
15702006.04.27 16:38buy3651.601.24461.24071.2526
15712006.04.27 16:38modify3651.601.24461.24981.2526
15722006.04.27 16:39s/l3651.601.24981.24981.2526832.0033657.75
15732006.04.27 16:39buy3661.701.24461.24071.2526
15742006.04.27 16:39modify3661.701.24461.24951.2526
15752006.04.27 16:40s/l3661.701.24951.24951.2526833.0034490.75
15762006.04.27 16:40buy3671.701.24461.24071.2526
15772006.04.27 16:40modify3671.701.24461.24921.2526
15782006.04.27 16:41s/l3671.701.24921.24921.2526782.0035272.75
15792006.04.27 16:41buy3681.801.24461.24071.2526
15802006.04.27 16:41modify3681.801.24461.24931.2526
15812006.04.27 16:41s/l3681.801.24931.24931.2526846.0036118.75
15822006.04.27 16:41buy3691.801.24461.24071.2526
15832006.04.27 17:00t/p3691.801.25261.24071.25261440.0037558.75
15842006.04.27 17:00buy3701.901.25381.24991.2618
15852006.04.28 10:37modify3701.901.25381.25421.2618
15862006.04.28 11:31modify3701.901.25381.25431.2618
15872006.04.28 11:31modify3701.901.25381.25451.2618
15882006.04.28 11:32modify3701.901.25381.25461.2618
15892006.04.28 13:00s/l3701.901.25461.25461.2618138.9137697.65
15902006.04.28 13:00buy3711.901.25481.25091.2628
15912006.04.28 15:48modify3711.901.25481.25511.2628
15922006.04.28 15:52modify3711.901.25481.25531.2628
15932006.04.28 16:01modify3711.901.25481.25541.2628
15942006.04.28 16:18modify3711.901.25481.25561.2628
15952006.04.28 16:29s/l3711.901.25561.25561.2628152.0037849.65
15962006.04.28 16:29buy3721.901.25581.25191.2638
15972006.04.28 16:37modify3721.901.25581.25591.2638
15982006.04.28 16:39modify3721.901.25581.25601.2638
15992006.04.28 16:51modify3721.901.25581.25611.2638
16002006.04.28 16:54modify3721.901.25581.25641.2638
16012006.04.28 16:55modify3721.901.25581.25651.2638
16022006.04.28 16:56modify3721.901.25581.25661.2638
16032006.04.28 16:58modify3721.901.25581.25701.2638
16042006.04.28 16:59modify3721.901.25581.25721.2638
16052006.04.28 16:59s/l3721.901.25721.25721.2638266.0038115.65
16062006.04.28 16:59buy3731.901.25711.25321.2651
16072006.04.28 17:02modify3731.901.25711.25731.2651
16082006.04.28 17:03modify3731.901.25711.25741.2651
16092006.04.28 17:05modify3731.901.25711.25771.2651
16102006.04.28 17:06modify3731.901.25711.25871.2651
16112006.04.28 17:07s/l3731.901.25871.25871.2651304.0038419.65
16122006.04.28 17:07buy3741.901.25841.25451.2664
16132006.04.28 17:07modify3741.901.25841.25861.2664
16142006.04.28 17:08s/l3741.901.25861.25861.266438.0038457.65
16152006.04.28 17:08buy3751.901.25841.25451.2664
16162006.04.28 17:08modify3751.901.25841.25911.2664
16172006.04.28 17:09s/l3751.901.25911.25911.2664133.0038590.65
16182006.04.28 17:09buy3761.901.25841.25451.2664
16192006.04.28 17:09modify3761.901.25841.25991.2664
16202006.04.28 17:10s/l3761.901.25991.25991.2664285.0038875.65
16212006.04.28 17:10buy3771.901.25841.25451.2664
16222006.04.28 17:10modify3771.901.25841.26011.2664
16232006.04.28 17:11s/l3771.901.26011.26011.2664323.0039198.65
16242006.04.28 17:11buy3782.001.25841.25451.2664
16252006.04.28 17:11modify3782.001.25841.25961.2664
16262006.04.28 17:12s/l3782.001.25961.25961.2664240.0039438.65
16272006.04.28 17:12buy3792.001.25841.25451.2664
16282006.04.28 17:12modify3792.001.25841.25951.2664
16292006.04.28 17:13s/l3792.001.25951.25951.2664220.0039658.65
16302006.04.28 17:13buy3802.001.25841.25451.2664
16312006.04.28 17:13modify3802.001.25841.25971.2664
16322006.04.28 17:14s/l3802.001.25971.25971.2664260.0039918.65
16332006.04.28 17:14buy3812.001.25841.25451.2664
16342006.04.28 17:14modify3812.001.25841.25941.2664
16352006.04.28 17:15s/l3812.001.25941.25941.2664200.0040118.65
16362006.04.28 17:15buy3822.001.25841.25451.2664
16372006.04.28 17:15modify3822.001.25841.25981.2664
16382006.04.28 17:16s/l3822.001.25981.25981.2664280.0040398.65
16392006.04.28 17:16buy3832.001.25841.25451.2664
16402006.04.28 17:16modify3832.001.25841.25941.2664
16412006.04.28 17:17s/l3832.001.25941.25941.2664200.0040598.65
16422006.04.28 17:17buy3842.001.25841.25451.2664
16432006.04.28 17:17modify3842.001.25841.25911.2664
16442006.04.28 17:18s/l3842.001.25911.25911.2664140.0040738.65
16452006.04.28 17:18buy3852.001.25841.25451.2664
16462006.04.28 17:18modify3852.001.25841.25881.2664
16472006.04.28 17:19s/l3852.001.25881.25881.266480.0040818.65
16482006.04.28 17:19buy3862.001.25841.25451.2664
16492006.04.28 17:19modify3862.001.25841.25881.2664
16502006.04.28 17:20s/l3862.001.25881.25881.266480.0040898.65
16512006.04.28 17:20buy3872.001.25841.25451.2664
16522006.04.28 17:20modify3872.001.25841.25901.2664
16532006.04.28 17:21s/l3872.001.25901.25901.2664120.0041018.65
16542006.04.28 17:21buy3882.101.25841.25451.2664
16552006.04.28 17:21modify3882.101.25841.25921.2664
16562006.04.28 17:22s/l3882.101.25921.25921.2664168.0041186.65
16572006.04.28 17:22buy3892.101.25841.25451.2664
16582006.04.28 17:22modify3892.101.25841.25961.2664
16592006.04.28 17:23s/l3892.101.25961.25961.2664252.0041438.65
16602006.04.28 17:23buy3902.101.25841.25451.2664
16612006.04.28 17:23modify3902.101.25841.25951.2664
16622006.04.28 17:23s/l3902.101.25951.25951.2664231.0041669.65
16632006.04.28 17:23buy3912.101.25841.25451.2664
16642006.04.28 17:30modify3912.101.25841.25911.2664
16652006.04.28 17:31modify3912.101.25841.25941.2664
16662006.04.28 17:32modify3912.101.25841.25961.2664
16672006.04.28 17:34modify3912.101.25841.25971.2664
16682006.04.28 17:56modify3912.101.25841.25981.2664
16692006.04.28 17:57s/l3912.101.25981.25981.2664294.0041963.65
16702006.04.28 17:57buy3922.101.26001.25611.2680
16712006.04.28 17:57modify3922.101.26001.26011.2680
16722006.04.28 17:58s/l3922.101.26011.26011.268021.0041984.65
16732006.04.28 17:58buy3932.101.26001.25611.2680
16742006.04.28 17:58modify3932.101.26001.26021.2680
16752006.04.28 17:59s/l3932.101.26021.26021.268042.0042026.65
16762006.04.28 17:59buy3942.101.26001.25611.2680
16772006.04.28 17:59modify3942.101.26001.26011.2680
16782006.04.28 17:59s/l3942.101.26011.26011.268021.0042047.65
16792006.04.28 17:59buy3952.101.26001.25611.2680
16802006.04.28 18:00modify3952.101.26001.26021.2680
16812006.04.28 18:00modify3952.101.26001.26031.2680
16822006.04.28 18:00modify3952.101.26001.26051.2680
16832006.04.28 18:00modify3952.101.26001.26061.2680
16842006.04.28 18:01modify3952.101.26001.26071.2680
16852006.04.28 18:02modify3952.101.26001.26081.2680
16862006.04.28 18:02modify3952.101.26001.26091.2680
16872006.04.28 18:02modify3952.101.26001.26101.2680
16882006.04.28 18:09modify3952.101.26001.26111.2680
16892006.04.28 18:09modify3952.101.26001.26121.2680
16902006.04.28 18:13modify3952.101.26001.26131.2680
16912006.04.28 18:13modify3952.101.26001.26141.2680
16922006.04.28 18:30s/l3952.101.26141.26141.2680294.0042341.65
16932006.04.28 18:30buy3962.101.26161.25771.2696
16942006.05.01 07:29modify3962.101.26161.26191.2696
16952006.05.01 10:53s/l3962.101.26191.26191.269648.5342390.18
16962006.05.01 10:53buy3972.101.26191.25801.2699
16972006.05.01 15:00modify3972.101.26191.26441.2699
16982006.05.01 15:01modify3972.101.26191.26481.2699
16992006.05.01 15:02s/l3972.101.26481.26481.2699609.0042999.18
17002006.05.01 15:02buy3982.101.26501.26111.2730
17012006.05.01 15:08modify3982.101.26501.26551.2730
17022006.05.01 15:09s/l3982.101.26551.26551.2730105.0043104.18
17032006.05.01 15:09buy3992.201.26501.26111.2730
17042006.05.01 15:09modify3992.201.26501.26621.2730
17052006.05.01 15:10s/l3992.201.26621.26621.2730264.0043368.18
17062006.05.01 15:10buy4002.201.26501.26111.2730
17072006.05.01 15:10modify4002.201.26501.26641.2730
17082006.05.01 15:11s/l4002.201.26641.26641.2730308.0043676.18
17092006.05.01 15:11buy4012.201.26501.26111.2730
17102006.05.01 15:11modify4012.201.26501.26601.2730
17112006.05.01 15:12s/l4012.201.26601.26601.2730220.0043896.18
17122006.05.01 15:12buy4022.201.26501.26111.2730
17132006.05.01 15:12modify4022.201.26501.26621.2730
17142006.05.01 15:13s/l4022.201.26621.26621.2730264.0044160.18
17152006.05.01 15:13buy4032.201.26501.26111.2730
17162006.05.01 15:13modify4032.201.26501.26581.2730
17172006.05.01 15:14s/l4032.201.26581.26581.2730176.0044336.18
17182006.05.01 15:14buy4042.201.26501.26111.2730
17192006.05.01 15:14modify4042.201.26501.26541.2730
17202006.05.01 15:14s/l4042.201.26541.26541.273088.0044424.18
17212006.05.01 15:14buy4052.201.26501.26111.2730
17222006.05.01 15:30modify4052.201.26501.26541.2730
17232006.05.01 15:30modify4052.201.26501.26561.2730
17242006.05.01 15:35modify4052.201.26501.26571.2730
17252006.05.01 15:35modify4052.201.26501.26581.2730
17262006.05.01 15:35modify4052.201.26501.26591.2730
17272006.05.01 15:35modify4052.201.26501.26601.2730
17282006.05.01 15:35modify4052.201.26501.26611.2730
17292006.05.01 15:51s/l4052.201.26611.26611.2730242.0044666.18
17302006.05.01 15:51buy4062.201.26611.26221.2741
17312006.05.01 17:59s/l4062.201.26221.26221.2741-858.0043808.18
17322006.05.01 17:59buy4072.201.26161.25771.2696
17332006.05.02 00:21s/l4072.201.25771.25771.2696-873.1642935.02
17342006.05.02 00:21buy4081.501.25781.25391.2658
17352006.05.02 09:43modify4081.501.25781.25791.2658
17362006.05.02 09:45modify4081.501.25781.25831.2658
17372006.05.02 09:46s/l4081.501.25831.25831.265875.0043010.02
17382006.05.02 09:46buy4092.201.25841.25451.2664
17392006.05.02 09:46modify4092.201.25841.25841.2664
17402006.05.02 09:49s/l4092.201.25841.25841.26640.0043010.02
17412006.05.02 09:49buy4102.201.25841.25451.2664
17422006.05.02 10:31modify4102.201.25841.25841.2664
17432006.05.02 10:32modify4102.201.25841.25851.2664
17442006.05.02 10:36modify4102.201.25841.25861.2664
17452006.05.02 10:36modify4102.201.25841.25881.2664
17462006.05.02 10:36modify4102.201.25841.25891.2664
17472006.05.02 10:40modify4102.201.25841.25901.2664
17482006.05.02 10:40modify4102.201.25841.25911.2664
17492006.05.02 10:41modify4102.201.25841.25961.2664
17502006.05.02 10:42modify4102.201.25841.26001.2664
17512006.05.02 10:43modify4102.201.25841.26041.2664
17522006.05.02 10:44modify4102.201.25841.26051.2664
17532006.05.02 10:45modify4102.201.25841.26071.2664
17542006.05.02 10:46modify4102.201.25841.26081.2664
17552006.05.02 10:59s/l4102.201.26081.26081.2664528.0043538.02
17562006.05.02 10:59buy4112.201.25961.25571.2676
17572006.05.02 11:02modify4112.201.25961.25971.2676
17582006.05.02 11:03modify4112.201.25961.25991.2676
17592006.05.02 11:04modify4112.201.25961.26001.2676
17602006.05.02 11:05modify4112.201.25961.26011.2676
17612006.05.02 11:14modify4112.201.25961.26051.2676
17622006.05.02 11:16s/l4112.201.26051.26051.2676198.0043736.02
17632006.05.02 11:16buy4122.201.26061.25671.2686
17642006.05.02 11:18modify4122.201.26061.26071.2686
17652006.05.02 11:19s/l4122.201.26071.26071.268622.0043758.02
17662006.05.02 11:19buy4132.201.26061.25671.2686
17672006.05.02 11:19modify4132.201.26061.26071.2686
17682006.05.02 11:20s/l4132.201.26071.26071.268622.0043780.02
17692006.05.02 11:20buy4142.201.26061.25671.2686
17702006.05.02 11:20modify4142.201.26061.26091.2686
17712006.05.02 11:23s/l4142.201.26091.26091.268666.0043846.02
17722006.05.02 11:23buy4152.201.26061.25671.2686
17732006.05.02 11:23modify4152.201.26061.26081.2686
17742006.05.02 11:25s/l4152.201.26081.26081.268644.0043890.02
17752006.05.02 11:25buy4162.201.26061.25671.2686
17762006.05.02 11:25modify4162.201.26061.26071.2686
17772006.05.02 11:25s/l4162.201.26071.26071.268622.0043912.02
17782006.05.02 11:25buy4172.201.26061.25671.2686
17792006.05.02 11:30modify4172.201.26061.26091.2686
17802006.05.02 11:40modify4172.201.26061.26101.2686
17812006.05.02 11:40modify4172.201.26061.26111.2686
17822006.05.02 11:40modify4172.201.26061.26121.2686
17832006.05.02 11:40modify4172.201.26061.26131.2686
17842006.05.02 11:40modify4172.201.26061.26141.2686
17852006.05.02 11:46modify4172.201.26061.26151.2686
17862006.05.02 11:50modify4172.201.26061.26181.2686
17872006.05.02 11:51modify4172.201.26061.26201.2686
17882006.05.02 11:57modify4172.201.26061.26231.2686
17892006.05.02 11:59s/l4172.201.26231.26231.2686374.0044286.02
17902006.05.02 11:59buy4182.201.26221.25831.2702
17912006.05.02 12:01modify4182.201.26221.26241.2702
17922006.05.02 12:05modify4182.201.26221.26251.2702
17932006.05.02 12:06modify4182.201.26221.26271.2702
17942006.05.02 12:08modify4182.201.26221.26311.2702
17952006.05.02 12:12modify4182.201.26221.26321.2702
17962006.05.02 12:13modify4182.201.26221.26341.2702
17972006.05.02 12:14modify4182.201.26221.26421.2702
17982006.05.02 12:15s/l4182.201.26421.26421.2702440.0044726.02
17992006.05.02 12:15buy4192.201.26381.25991.2718
18002006.05.02 12:15modify4192.201.26381.26421.2718
18012006.05.02 12:16s/l4192.201.26421.26421.271888.0044814.02
18022006.05.02 12:16buy4202.201.26381.25991.2718
18032006.05.02 12:16modify4202.201.26381.26401.2718
18042006.05.02 12:17s/l4202.201.26401.26401.271844.0044858.02
18052006.05.02 12:17buy4212.201.26381.25991.2718
18062006.05.02 12:17modify4212.201.26381.26401.2718
18072006.05.02 12:21s/l4212.201.26401.26401.271844.0044902.02
18082006.05.02 12:21buy4222.201.26381.25991.2718
18092006.05.03 08:33modify4222.201.26381.26391.2718
18102006.05.03 08:37modify4222.201.26381.26401.2718
18112006.05.03 08:40modify4222.201.26381.26431.2718
18122006.05.03 08:44modify4222.201.26381.26451.2718
18132006.05.03 09:07s/l4222.201.26451.26451.2718138.8445040.86
18142006.05.04 00:00buy4232.301.26311.25921.2711
18152006.05.04 10:07s/l4232.301.25921.25921.2711-897.0044143.86
18162006.05.04 10:07buy4242.201.25941.25551.2674
18172006.05.04 14:34modify4242.201.25941.26011.2674
18182006.05.04 14:35modify4242.201.25941.26061.2674
18192006.05.04 14:36modify4242.201.25941.26101.2674
18202006.05.04 14:37s/l4242.201.26101.26101.2674352.0044495.86
18212006.05.04 14:37buy4252.201.26091.25701.2689
18222006.05.04 15:10modify4252.201.26091.26131.2689
18232006.05.04 15:11s/l4252.201.26131.26131.268988.0044583.86
18242006.05.04 15:11buy4262.201.26111.25721.2691
18252006.05.04 15:11modify4262.201.26111.26111.2691
18262006.05.04 15:12s/l4262.201.26111.26111.26910.0044583.86
18272006.05.04 15:12buy4272.201.26111.25721.2691
18282006.05.04 15:38modify4272.201.26111.26111.2691
18292006.05.04 15:40modify4272.201.26111.26121.2691
18302006.05.04 15:40modify4272.201.26111.26131.2691
18312006.05.04 15:40modify4272.201.26111.26141.2691
18322006.05.04 15:41modify4272.201.26111.26151.2691
18332006.05.04 15:43modify4272.201.26111.26161.2691
18342006.05.04 15:46modify4272.201.26111.26171.2691
18352006.05.04 15:48modify4272.201.26111.26181.2691
18362006.05.04 15:48modify4272.201.26111.26191.2691
18372006.05.04 15:48modify4272.201.26111.26211.2691
18382006.05.04 15:48modify4272.201.26111.26221.2691
18392006.05.04 15:59s/l4272.201.26221.26221.2691242.0044825.86
18402006.05.04 15:59buy4282.201.26121.25731.2692
18412006.05.04 16:00modify4282.201.26121.26181.2692
18422006.05.04 16:00modify4282.201.26121.26191.2692
18432006.05.04 16:00modify4282.201.26121.26201.2692
18442006.05.04 16:00modify4282.201.26121.26211.2692
18452006.05.04 16:01modify4282.201.26121.26231.2692
18462006.05.04 16:02modify4282.201.26121.26241.2692
18472006.05.04 16:03modify4282.201.26121.26251.2692
18482006.05.04 16:04modify4282.201.26121.26311.2692
18492006.05.04 16:05modify4282.201.26121.26401.2692
18502006.05.04 16:16modify4282.201.26121.26421.2692
18512006.05.04 16:18s/l4282.201.26421.26421.2692660.0045485.86
18522006.05.04 16:18buy4292.301.26431.26041.2723
18532006.05.04 16:19modify4292.301.26431.26521.2723
18542006.05.04 16:20s/l4292.301.26521.26521.2723207.0045692.86
18552006.05.04 16:20buy4302.301.26431.26041.2723
18562006.05.04 16:20modify4302.301.26431.26571.2723
18572006.05.04 16:21s/l4302.301.26571.26571.2723322.0046014.86
18582006.05.04 16:21buy4312.301.26431.26041.2723
18592006.05.04 16:21modify4312.301.26431.26601.2723
18602006.05.04 16:22s/l4312.301.26601.26601.2723391.0046405.86
18612006.05.04 16:22buy4322.301.26431.26041.2723
18622006.05.04 16:22modify4322.301.26431.26611.2723
18632006.05.04 16:23s/l4322.301.26611.26611.2723414.0046819.86
18642006.05.04 16:23buy4332.301.26431.26041.2723
18652006.05.04 16:23modify4332.301.26431.26641.2723
18662006.05.04 16:24s/l4332.301.26641.26641.2723483.0047302.86
18672006.05.04 16:24buy4342.401.26431.26041.2723
18682006.05.04 16:24modify4342.401.26431.26621.2723
18692006.05.04 16:25s/l4342.401.26621.26621.2723456.0047758.86
18702006.05.04 16:25buy4352.401.26431.26041.2723
18712006.05.04 16:25modify4352.401.26431.26611.2723
18722006.05.04 16:26s/l4352.401.26611.26611.2723432.0048190.86
18732006.05.04 16:26buy4362.401.26431.26041.2723
18742006.05.04 16:26modify4362.401.26431.26551.2723
18752006.05.04 16:27s/l4362.401.26551.26551.2723288.0048478.86
18762006.05.04 16:27buy4372.401.26431.26041.2723
18772006.05.04 16:27modify4372.401.26431.26541.2723
18782006.05.04 16:28s/l4372.401.26541.26541.2723264.0048742.86
18792006.05.04 16:28buy4382.401.26431.26041.2723
18802006.05.04 16:28modify4382.401.26431.26531.2723
18812006.05.04 16:29s/l4382.401.26531.26531.2723240.0048982.86
18822006.05.04 16:29buy4392.401.26431.26041.2723
18832006.05.04 16:29modify4392.401.26431.26561.2723
18842006.05.04 16:29s/l4392.401.26561.26561.2723312.0049294.86
18852006.05.04 16:29buy4402.501.26431.26041.2723
18862006.05.04 16:31modify4402.501.26431.26511.2723
18872006.05.04 16:32s/l4402.501.26511.26511.2723200.0049494.86
18882006.05.04 16:32buy4412.501.26501.26111.2730
18892006.05.04 16:32modify4412.501.26501.26521.2730
18902006.05.04 16:33s/l4412.501.26521.26521.273050.0049544.86
18912006.05.04 16:33buy4422.501.26501.26111.2730
18922006.05.04 16:33modify4422.501.26501.26521.2730
18932006.05.04 16:34s/l4422.501.26521.26521.273050.0049594.86
18942006.05.04 16:34buy4432.501.26501.26111.2730
18952006.05.04 16:34modify4432.501.26501.26531.2730
18962006.05.04 16:35s/l4432.501.26531.26531.273075.0049669.86
18972006.05.04 16:35buy4442.501.26501.26111.2730
18982006.05.04 16:35modify4442.501.26501.26521.2730
18992006.05.04 16:38s/l4442.501.26521.26521.273050.0049719.86
19002006.05.04 16:38buy4452.501.26501.26111.2730
19012006.05.04 16:40modify4452.501.26501.26521.2730
19022006.05.04 16:41s/l4452.501.26521.26521.273050.0049769.86
19032006.05.04 16:41buy4462.501.26501.26111.2730
19042006.05.04 16:41modify4462.501.26501.26591.2730
19052006.05.04 16:42s/l4462.501.26591.26591.2730225.0049994.86
19062006.05.04 16:42buy4472.501.26501.26111.2730
19072006.05.04 16:42modify4472.501.26501.26591.2730
19082006.05.04 16:43s/l4472.501.26591.26591.2730225.0050219.86
19092006.05.04 16:43buy4482.501.26501.26111.2730
19102006.05.04 16:43modify4482.501.26501.26571.2730
19112006.05.04 16:46s/l4482.501.26571.26571.2730175.0050394.86
19122006.05.04 16:46buy4492.501.26501.26111.2730
19132006.05.04 16:46modify4492.501.26501.26591.2730
19142006.05.04 16:47s/l4492.501.26591.26591.2730225.0050619.86
19152006.05.04 16:47buy4502.501.26501.26111.2730
19162006.05.04 16:47modify4502.501.26501.26601.2730
19172006.05.04 16:48s/l4502.501.26601.26601.2730250.0050869.86
19182006.05.04 16:48buy4512.501.26501.26111.2730
19192006.05.04 16:48modify4512.501.26501.26581.2730
19202006.05.04 16:49s/l4512.501.26581.26581.2730200.0051069.86
19212006.05.04 16:49buy4522.601.26501.26111.2730
19222006.05.04 16:49modify4522.601.26501.26601.2730
19232006.05.04 16:50s/l4522.601.26601.26601.2730260.0051329.86
19242006.05.04 16:50buy4532.601.26501.26111.2730
19252006.05.04 16:50modify4532.601.26501.26611.2730
19262006.05.04 16:51s/l4532.601.26611.26611.2730286.0051615.86
19272006.05.04 16:51buy4542.601.26501.26111.2730
19282006.05.04 16:51modify4542.601.26501.26621.2730
19292006.05.04 16:52s/l4542.601.26621.26621.2730312.0051927.86
19302006.05.04 16:52buy4552.601.26501.26111.2730
19312006.05.04 16:52modify4552.601.26501.26601.2730
19322006.05.04 16:53s/l4552.601.26601.26601.2730260.0052187.86
19332006.05.04 16:53buy4562.601.26501.26111.2730
19342006.05.04 16:53modify4562.601.26501.26581.2730
19352006.05.04 16:54s/l4562.601.26581.26581.2730208.0052395.86
19362006.05.04 16:54buy4572.601.26501.26111.2730
19372006.05.04 16:54modify4572.601.26501.26611.2730
19382006.05.04 16:55s/l4572.601.26611.26611.2730286.0052681.86
19392006.05.04 16:55buy4582.601.26501.26111.2730
19402006.05.04 16:55modify4582.601.26501.26611.2730
19412006.05.04 16:56s/l4582.601.26611.26611.2730286.0052967.86
19422006.05.04 16:56buy4592.601.26501.26111.2730
19432006.05.04 16:56modify4592.601.26501.26611.2730
19442006.05.04 16:57s/l4592.601.26611.26611.2730286.0053253.86
19452006.05.04 16:57buy4602.701.26501.26111.2730
19462006.05.04 16:57modify4602.701.26501.26631.2730
19472006.05.04 16:58s/l4602.701.26631.26631.2730351.0053604.86
19482006.05.04 16:58buy4612.701.26501.26111.2730
19492006.05.04 16:58modify4612.701.26501.26621.2730
19502006.05.04 16:59s/l4612.701.26621.26621.2730324.0053928.86
19512006.05.04 16:59buy4622.701.26501.26111.2730
19522006.05.04 16:59modify4622.701.26501.26631.2730
19532006.05.04 16:59s/l4622.701.26631.26631.2730351.0054279.86
19542006.05.04 16:59buy4632.701.26501.26111.2730
19552006.05.04 17:00modify4632.701.26501.26671.2730
19562006.05.04 17:02modify4632.701.26501.26681.2730
19572006.05.04 17:09modify4632.701.26501.26701.2730
19582006.05.04 17:09modify4632.701.26501.26711.2730
19592006.05.04 17:32modify4632.701.26501.26721.2730
19602006.05.04 17:34modify4632.701.26501.26731.2730
19612006.05.04 17:40modify4632.701.26501.26741.2730
19622006.05.04 17:40modify4632.701.26501.26751.2730
19632006.05.04 18:04s/l4632.701.26751.26751.2730675.0054954.86
19642006.05.04 18:04buy4642.701.26771.26381.2757
19652006.05.04 20:11modify4642.701.26771.26881.2757
19662006.05.04 20:30modify4642.701.26771.26931.2757
19672006.05.04 20:59s/l4642.701.26931.26931.2757432.0055386.86
19682006.05.04 20:59buy4652.801.26861.26471.2766
19692006.05.04 21:00modify4652.801.26861.26941.2766
19702006.05.04 21:11modify4652.801.26861.26951.2766
19712006.05.04 21:16modify4652.801.26861.26961.2766
19722006.05.04 21:17modify4652.801.26861.26971.2766
19732006.05.04 23:30s/l4652.801.26971.26971.2766308.0055694.86
19742006.05.04 23:30buy4662.801.26981.26591.2778
19752006.05.05 14:31modify4662.801.26981.27141.2778
19762006.05.05 14:31s/l4662.801.27141.27141.2778428.6956123.55
19772006.05.05 14:31buy4672.801.26971.26581.2777
19782006.05.05 15:00modify4672.801.26971.27181.2777
19792006.05.05 15:01s/l4672.801.27181.27181.2777588.0056711.55
19802006.05.05 15:01buy4682.801.27011.26621.2781
19812006.05.05 15:01modify4682.801.27011.27211.2781
19822006.05.05 15:02s/l4682.801.27211.27211.2781560.0057271.55
19832006.05.05 15:02buy4692.901.27011.26621.2781
19842006.05.05 15:02modify4692.901.27011.27211.2781
19852006.05.05 15:03s/l4692.901.27211.27211.2781580.0057851.55
19862006.05.05 15:03buy4702.901.27011.26621.2781
19872006.05.05 15:03modify4702.901.27011.27221.2781
19882006.05.05 15:04s/l4702.901.27221.27221.2781609.0058460.55
19892006.05.05 15:04buy4712.901.27011.26621.2781
19902006.05.05 15:04modify4712.901.27011.27241.2781
19912006.05.05 15:05s/l4712.901.27241.27241.2781667.0059127.55
19922006.05.05 15:05buy4723.001.27011.26621.2781
19932006.05.05 15:05modify4723.001.27011.27221.2781
19942006.05.05 15:06s/l4723.001.27221.27221.2781630.0059757.55
19952006.05.05 15:06buy4733.001.27011.26621.2781
19962006.05.05 15:06modify4733.001.27011.27231.2781
19972006.05.05 15:07s/l4733.001.27231.27231.2781660.0060417.55
19982006.05.05 15:07buy4743.001.27011.26621.2781
19992006.05.05 15:07modify4743.001.27011.27251.2781
20002006.05.05 15:08s/l4743.001.27251.27251.2781720.0061137.55
20012006.05.05 15:08buy4753.101.27011.26621.2781
20022006.05.05 15:08modify4753.101.27011.27281.2781
20032006.05.05 15:08s/l4753.101.27281.27281.2781837.0061974.55
20042006.05.05 15:08buy4763.101.27011.26621.2781
20052006.05.05 15:30modify4763.101.27011.27361.2781
20062006.05.05 15:30modify4763.101.27011.27371.2781
20072006.05.05 15:30modify4763.101.27011.27381.2781
20082006.05.05 15:30modify4763.101.27011.27391.2781
20092006.05.05 15:30modify4763.101.27011.27401.2781
20102006.05.05 15:30modify4763.101.27011.27411.2781
20112006.05.05 15:30modify4763.101.27011.27421.2781
20122006.05.05 15:40s/l4763.101.27421.27421.27811271.0063245.55
20132006.05.05 15:40buy4773.201.27441.27051.2824
20142006.05.08 10:27modify4773.201.27441.27461.2824
20152006.05.08 10:30modify4773.201.27441.27561.2824
20162006.05.08 10:31modify4773.201.27441.27591.2824
20172006.05.08 10:32s/l4773.201.27591.27591.2824457.9563703.50
20182006.05.08 10:32buy4783.201.27611.27221.2841
20192006.05.08 16:30s/l4783.201.27221.27221.2841-1248.0062455.50
20202006.05.08 16:30buy4793.101.27241.26851.2804
20212006.05.09 05:00s/l4793.101.26851.26851.2804-1230.3661225.14
20222006.05.09 05:00buy4802.201.26871.26481.2767
20232006.05.09 15:02modify4802.201.26871.26871.2767
20242006.05.09 15:05modify4802.201.26871.26951.2767
20252006.05.09 15:26modify4802.201.26871.26971.2767
20262006.05.09 15:27modify4802.201.26871.27061.2767
20272006.05.09 15:27s/l4802.201.27061.27061.2767418.0161643.15
20282006.05.09 15:27buy4813.101.27031.26641.2783
20292006.05.09 15:30modify4813.101.27031.27071.2783
20302006.05.09 16:00modify4813.101.27031.27211.2783
20312006.05.09 16:01modify4813.101.27031.27221.2783
20322006.05.09 16:02modify4813.101.27031.27241.2783
20332006.05.09 16:03modify4813.101.27031.27251.2783
20342006.05.09 16:06modify4813.101.27031.27271.2783
20352006.05.09 16:07modify4813.101.27031.27301.2783
20362006.05.09 16:08modify4813.101.27031.27321.2783
20372006.05.09 16:16modify4813.101.27031.27341.2783
20382006.05.09 16:17s/l4813.101.27341.27341.2783961.0062604.15
20392006.05.09 16:17buy4823.101.27351.26961.2815
20402006.05.09 16:17modify4823.101.27351.27401.2815
20412006.05.09 16:18s/l4823.101.27401.27401.2815155.0062759.15
20422006.05.09 16:18buy4833.101.27351.26961.2815
20432006.05.09 16:18modify4833.101.27351.27401.2815
20442006.05.09 16:19s/l4833.101.27401.27401.2815155.0062914.15
20452006.05.09 16:19buy4843.101.27351.26961.2815
20462006.05.09 16:19modify4843.101.27351.27461.2815
20472006.05.09 16:20s/l4843.101.27461.27461.2815341.0063255.15
20482006.05.09 16:20buy4853.201.27351.26961.2815
20492006.05.09 16:20modify4853.201.27351.27461.2815
20502006.05.09 16:21s/l4853.201.27461.27461.2815352.0063607.15
20512006.05.09 16:21buy4863.201.27351.26961.2815
20522006.05.09 16:21modify4863.201.27351.27451.2815
20532006.05.09 16:22s/l4863.201.27451.27451.2815320.0063927.15
20542006.05.09 16:22buy4873.201.27351.26961.2815
20552006.05.09 16:22modify4873.201.27351.27421.2815
20562006.05.09 16:23s/l4873.201.27421.27421.2815224.0064151.15
20572006.05.09 16:23buy4883.201.27351.26961.2815
20582006.05.09 16:23modify4883.201.27351.27411.2815
20592006.05.09 16:24s/l4883.201.27411.27411.2815192.0064343.15
20602006.05.09 16:24buy4893.201.27351.26961.2815
20612006.05.09 16:24modify4893.201.27351.27411.2815
20622006.05.09 16:24s/l4893.201.27411.27411.2815192.0064535.15
20632006.05.09 16:24buy4903.201.27351.26961.2815
20642006.05.09 16:30modify4903.201.27351.27431.2815
20652006.05.09 16:32modify4903.201.27351.27451.2815
20662006.05.09 16:33modify4903.201.27351.27461.2815
20672006.05.09 16:34s/l4903.201.27461.27461.2815352.0064887.15
20682006.05.09 16:34buy4913.201.27481.27091.2828
20692006.05.09 16:35modify4913.201.27481.27521.2828
20702006.05.09 16:36s/l4913.201.27521.27521.2828128.0065015.15
20712006.05.09 16:36buy4923.301.27481.27091.2828
20722006.05.09 16:36modify4923.301.27481.27551.2828
20732006.05.09 16:37s/l4923.301.27551.27551.2828231.0065246.15
20742006.05.09 16:37buy4933.301.27481.27091.2828
20752006.05.09 16:40modify4933.301.27481.27491.2828
20762006.05.09 16:41s/l4933.301.27491.27491.282833.0065279.15
20772006.05.09 16:41buy4943.301.27481.27091.2828
20782006.05.09 17:06modify4943.301.27481.27481.2828
20792006.05.09 17:06modify4943.301.27481.27501.2828
20802006.05.09 17:07modify4943.301.27481.27511.2828
20812006.05.09 17:07modify4943.301.27481.27521.2828
20822006.05.09 17:08modify4943.301.27481.27531.2828
20832006.05.09 17:08modify4943.301.27481.27541.2828
20842006.05.09 17:31s/l4943.301.27541.27541.2828198.0065477.15
20852006.05.09 17:31buy4953.301.27561.27171.2836
20862006.05.10 09:00modify4953.301.27561.27631.2836
20872006.05.10 09:01modify4953.301.27561.27641.2836
20882006.05.10 09:02modify4953.301.27561.27681.2836
20892006.05.10 09:29s/l4953.301.27681.27681.2836373.2665850.40
20902006.05.10 20:00buy4963.301.27871.27481.2867
20912006.05.10 21:00modify4963.301.27871.27911.2867
20922006.05.10 21:09modify4963.301.27871.27921.2867
20932006.05.10 21:29s/l4963.301.27921.27921.2867165.0066015.40
20942006.05.10 21:29buy4973.301.27731.27341.2853
20952006.05.10 21:30modify4973.301.27731.27931.2853
20962006.05.10 21:32modify4973.301.27731.27941.2853
20972006.05.10 21:32modify4973.301.27731.27951.2853
20982006.05.10 21:32modify4973.301.27731.27961.2853
20992006.05.10 23:00s/l4973.301.27961.27961.2853759.0066774.40
21002006.05.10 23:00buy4983.301.27861.27471.2866
21012006.05.11 04:00s/l4983.301.27471.27471.2866-1355.2165419.20
21022006.05.11 04:00buy4993.301.27211.26821.2801
21032006.05.11 08:30modify4993.301.27211.27221.2801
21042006.05.11 08:31modify4993.301.27211.27251.2801
21052006.05.11 09:06modify4993.301.27211.27261.2801
21062006.05.11 10:07s/l4993.301.27261.27261.2801165.0065584.20
21072006.05.11 10:07buy5003.301.27021.26631.2782
21082006.05.11 10:31modify5003.301.27021.27031.2782
21092006.05.11 10:59s/l5003.301.27031.27031.278233.0065617.20
21102006.05.11 10:59buy5013.301.26991.26601.2779
21112006.05.11 11:21modify5013.301.26991.26991.2779
21122006.05.11 11:21modify5013.301.26991.27001.2779
21132006.05.11 11:24modify5013.301.26991.27021.2779
21142006.05.11 11:25modify5013.301.26991.27031.2779
21152006.05.11 14:30modify5013.301.26991.27061.2779
21162006.05.11 14:31modify5013.301.26991.27211.2779
21172006.05.11 14:32s/l5013.301.27211.27211.2779726.0066343.20
21182006.05.11 14:32buy5023.301.27211.26821.2801
21192006.05.11 14:32modify5023.301.27211.27261.2801
21202006.05.11 14:32s/l5023.301.27261.27261.2801165.0066508.20
21212006.05.11 14:32buy5033.301.27211.26821.2801
21222006.05.11 15:30modify5033.301.27211.27351.2801
21232006.05.11 15:31modify5033.301.27211.27361.2801
21242006.05.11 15:31modify5033.301.27211.27371.2801
21252006.05.11 15:45modify5033.301.27211.27381.2801
21262006.05.11 15:46modify5033.301.27211.27391.2801
21272006.05.11 15:46modify5033.301.27211.27401.2801
21282006.05.11 15:46modify5033.301.27211.27411.2801
21292006.05.11 15:46modify5033.301.27211.27421.2801
21302006.05.11 15:46modify5033.301.27211.27431.2801
21312006.05.11 15:46modify5033.301.27211.27441.2801
21322006.05.11 15:46modify5033.301.27211.27451.2801
21332006.05.11 15:46modify5033.301.27211.27461.2801
21342006.05.11 15:49modify5033.301.27211.27471.2801
21352006.05.11 15:49modify5033.301.27211.27481.2801
21362006.05.11 15:49modify5033.301.27211.27491.2801
21372006.05.11 15:49modify5033.301.27211.27501.2801
21382006.05.11 15:49modify5033.301.27211.27511.2801
21392006.05.11 15:49modify5033.301.27211.27521.2801
21402006.05.11 15:50modify5033.301.27211.27531.2801
21412006.05.11 15:50modify5033.301.27211.27541.2801
21422006.05.11 15:59s/l5033.301.27541.27541.28011089.0067597.20
21432006.05.11 15:59buy5043.401.27421.27031.2822
21442006.05.11 16:00modify5043.401.27421.27571.2822
21452006.05.11 16:01s/l5043.401.27571.27571.2822510.0068107.20
21462006.05.11 16:01buy5053.401.27591.27201.2839
21472006.05.11 16:31modify5053.401.27591.27681.2839
21482006.05.11 16:31modify5053.401.27591.27721.2839
21492006.05.11 16:32modify5053.401.27591.27741.2839
21502006.05.11 16:33modify5053.401.27591.27761.2839
21512006.05.11 16:34modify5053.401.27591.27791.2839
21522006.05.11 16:35modify5053.401.27591.27861.2839
21532006.05.11 16:59s/l5053.401.27861.27861.2839918.0069025.20
21542006.05.11 16:59buy5063.501.27811.27421.2861
21552006.05.11 17:00modify5063.501.27811.27951.2861
21562006.05.11 17:01modify5063.501.27811.27991.2861
21572006.05.11 17:02modify5063.501.27811.28001.2861
21582006.05.11 17:12modify5063.501.27811.28051.2861
21592006.05.11 17:13s/l5063.501.28051.28051.2861840.0069865.20
21602006.05.11 17:13buy5073.501.28031.27641.2883
21612006.05.11 17:13modify5073.501.28031.28051.2883
21622006.05.11 17:15s/l5073.501.28051.28051.288370.0069935.20
21632006.05.11 17:15buy5083.501.28031.27641.2883
21642006.05.11 17:15modify5083.501.28031.28061.2883
21652006.05.11 17:17s/l5083.501.28061.28061.2883105.0070040.20
21662006.05.11 17:17buy5093.501.28031.27641.2883
21672006.05.11 17:17modify5093.501.28031.28091.2883
21682006.05.11 17:18s/l5093.501.28091.28091.2883210.0070250.20
21692006.05.11 17:18buy5103.501.28031.27641.2883
21702006.05.11 17:18modify5103.501.28031.28091.2883
21712006.05.11 17:19s/l5103.501.28091.28091.2883210.0070460.20
21722006.05.11 17:19buy5113.501.28031.27641.2883
21732006.05.11 17:19modify5113.501.28031.28081.2883
21742006.05.11 17:20s/l5113.501.28081.28081.2883175.0070635.20
21752006.05.11 17:20buy5123.501.28031.27641.2883
21762006.05.11 17:20modify5123.501.28031.28071.2883
21772006.05.11 17:21s/l5123.501.28071.28071.2883140.0070775.20
21782006.05.11 17:21buy5133.501.28031.27641.2883
21792006.05.11 17:21modify5133.501.28031.28071.2883
21802006.05.11 17:23s/l5133.501.28071.28071.2883140.0070915.20
21812006.05.11 17:23buy5143.501.28031.27641.2883
21822006.05.11 17:23modify5143.501.28031.28071.2883
21832006.05.11 17:23s/l5143.501.28071.28071.2883140.0071055.20
21842006.05.11 17:23buy5153.601.28031.27641.2883
21852006.05.11 17:30modify5153.601.28031.28041.2883
21862006.05.11 17:30modify5153.601.28031.28061.2883
21872006.05.11 17:32modify5153.601.28031.28071.2883
21882006.05.11 17:33modify5153.601.28031.28081.2883
21892006.05.11 17:34modify5153.601.28031.28091.2883
21902006.05.11 17:34modify5153.601.28031.28101.2883
21912006.05.11 17:34modify5153.601.28031.28111.2883
21922006.05.11 17:34modify5153.601.28031.28121.2883
21932006.05.11 17:35modify5153.601.28031.28131.2883
21942006.05.11 17:35modify5153.601.28031.28141.2883
21952006.05.11 17:35modify5153.601.28031.28151.2883
21962006.05.11 17:35modify5153.601.28031.28161.2883
21972006.05.11 17:35modify5153.601.28031.28171.2883
21982006.05.11 17:35modify5153.601.28031.28181.2883
21992006.05.11 17:38modify5153.601.28031.28241.2883
22002006.05.11 17:41modify5153.601.28031.28281.2883
22012006.05.11 17:58modify5153.601.28031.28331.2883
22022006.05.11 17:59s/l5153.601.28331.28331.28831080.0072135.20
22032006.05.11 17:59buy5163.601.28231.27841.2903
22042006.05.11 18:00modify5163.601.28231.28301.2903
22052006.05.11 18:04modify5163.601.28231.28361.2903
22062006.05.11 18:05s/l5163.601.28361.28361.2903468.0072603.20
22072006.05.11 18:05buy5173.601.28371.27981.2917
22082006.05.11 18:52modify5173.601.28371.28381.2917
22092006.05.11 18:52modify5173.601.28371.28411.2917
22102006.05.11 18:52modify5173.601.28371.28421.2917
22112006.05.11 18:52modify5173.601.28371.28431.2917
22122006.05.11 18:52modify5173.601.28371.28451.2917
22132006.05.11 18:52modify5173.601.28371.28461.2917
22142006.05.11 19:22s/l5173.601.28461.28461.2917324.0072927.20
22152006.05.11 19:22buy5183.601.28481.28091.2928
22162006.05.12 07:48modify5183.601.28481.28481.2928
22172006.05.12 07:49modify5183.601.28481.28501.2928
22182006.05.12 08:30modify5183.601.28481.28581.2928
22192006.05.12 09:08modify5183.601.28481.28591.2928
22202006.05.12 09:08modify5183.601.28481.28601.2928
22212006.05.12 09:08modify5183.601.28481.28611.2928
22222006.05.12 09:08modify5183.601.28481.28621.2928
22232006.05.12 09:30modify5183.601.28481.28731.2928
22242006.05.12 09:31modify5183.601.28481.28741.2928
22252006.05.12 09:34modify5183.601.28481.28791.2928
22262006.05.12 09:59s/l5183.601.28791.28791.29281091.1974018.39
22272006.05.12 09:59buy5193.701.28771.28381.2957
22282006.05.12 10:19modify5193.701.28771.28771.2957
22292006.05.12 10:19modify5193.701.28771.28791.2957
22302006.05.12 10:21modify5193.701.28771.28801.2957
22312006.05.12 11:00modify5193.701.28771.28821.2957
22322006.05.12 11:35modify5193.701.28771.28881.2957
22332006.05.12 11:36modify5193.701.28771.28901.2957
22342006.05.12 12:00modify5193.701.28771.28961.2957
22352006.05.12 12:01modify5193.701.28771.29001.2957
22362006.05.12 12:06modify5193.701.28771.29041.2957
22372006.05.12 12:07modify5193.701.28771.29081.2957
22382006.05.12 12:08s/l5193.701.29081.29081.29571147.0075165.39
22392006.05.12 12:08buy5203.801.29071.28681.2987
22402006.05.12 12:09modify5203.801.29071.29071.2987
22412006.05.12 12:10s/l5203.801.29071.29071.29870.0075165.39
22422006.05.12 12:10buy5213.801.29071.28681.2987
22432006.05.12 12:12modify5213.801.29071.29071.2987
22442006.05.12 12:13s/l5213.801.29071.29071.29870.0075165.39
22452006.05.12 12:13buy5223.801.29071.28681.2987
22462006.05.12 12:13modify5223.801.29071.29071.2987
22472006.05.12 12:15s/l5223.801.29071.29071.29870.0075165.39
22482006.05.12 12:15buy5233.801.29071.28681.2987
22492006.05.12 12:46modify5233.801.29071.29071.2987
22502006.05.12 14:30s/l5233.801.29071.29071.29870.0075165.39
22512006.05.12 14:30buy5243.801.29091.28701.2989
22522006.05.12 17:33s/l5243.801.28701.28701.2989-1482.0073683.39
22532006.05.12 17:33buy5253.701.28721.28331.2952
22542006.05.12 19:58modify5253.701.28721.28731.2952
22552006.05.12 19:59modify5253.701.28721.28741.2952
22562006.05.12 20:01modify5253.701.28721.28751.2952
22572006.05.12 20:03modify5253.701.28721.28761.2952
22582006.05.12 20:15modify5253.701.28721.28831.2952
22592006.05.12 20:16modify5253.701.28721.28871.2952
22602006.05.12 20:35modify5253.701.28721.28911.2952
22612006.05.12 20:40modify5253.701.28721.28931.2952
22622006.05.12 21:34modify5253.701.28721.28951.2952
22632006.05.12 21:41modify5253.701.28721.28961.2952
22642006.05.12 21:42modify5253.701.28721.28971.2952
22652006.05.12 21:44modify5253.701.28721.28981.2952
22662006.05.12 21:46modify5253.701.28721.28991.2952
22672006.05.12 21:46modify5253.701.28721.29001.2952
22682006.05.12 22:02modify5253.701.28721.29051.2952
22692006.05.12 22:59modify5253.701.28721.29081.2952
22702006.05.12 23:02modify5253.701.28721.29091.2952
22712006.05.15 00:00modify5253.701.28721.29211.2952
22722006.05.15 00:00modify5253.701.28721.29251.2952
22732006.05.15 00:00modify5253.701.28721.29261.2952
22742006.05.15 00:01modify5253.701.28721.29271.2952
22752006.05.15 00:04modify5253.701.28721.29291.2952
22762006.05.15 00:30modify5253.701.28721.29301.2952
22772006.05.15 00:37t/p5253.701.29521.29301.29522934.5076617.89
22782006.05.15 00:37buy5263.801.29591.29201.3039
22792006.05.15 05:34s/l5263.801.29201.29201.3039-1481.9875135.91
22802006.05.15 05:34buy5273.801.29221.28831.3002
22812006.05.15 10:08s/l5273.801.28831.28831.3002-1482.0073653.91
22822006.05.15 10:08buy5282.601.28791.28401.2959
22832006.05.15 11:00s/l5282.601.28401.28401.2959-1014.0072639.91
22842006.05.15 11:00buy5292.101.28381.27991.2918
22852006.05.15 19:30s/l5292.101.27991.27991.2918-819.0071820.91
22862006.05.15 19:30buy5301.501.27981.27591.2878
22872006.05.16 03:45modify5301.501.27981.27981.2878
22882006.05.16 04:38modify5301.501.27981.27991.2878
22892006.05.16 04:38modify5301.501.27981.28011.2878
22902006.05.16 05:13modify5301.501.27981.28021.2878
22912006.05.16 05:16modify5301.501.27981.28031.2878
22922006.05.16 05:19modify5301.501.27981.28041.2878
22932006.05.16 05:59modify5301.501.27981.28181.2878
22942006.05.16 06:00modify5301.501.27981.28191.2878
22952006.05.16 06:04modify5301.501.27981.28211.2878
22962006.05.16 06:45s/l5301.501.28211.28211.2878334.6672155.57
22972006.05.16 06:45buy5313.601.28231.27841.2903
22982006.05.16 11:02s/l5313.601.27841.27841.2903-1403.9970751.58
22992006.05.16 11:02buy5323.501.27861.27471.2866
23002006.05.16 11:49modify5323.501.27861.27861.2866
23012006.05.16 11:49modify5323.501.27861.27871.2866
23022006.05.16 11:50modify5323.501.27861.27881.2866
23032006.05.16 11:51modify5323.501.27861.27891.2866
23042006.05.16 11:51modify5323.501.27861.27901.2866
23052006.05.16 11:51modify5323.501.27861.27911.2866
23062006.05.16 11:51modify5323.501.27861.27921.2866
23072006.05.16 11:51modify5323.501.27861.27931.2866
23082006.05.16 11:51modify5323.501.27861.27951.2866
23092006.05.16 12:48modify5323.501.27861.27961.2866
23102006.05.16 12:51modify5323.501.27861.27971.2866
23112006.05.16 13:03modify5323.501.27861.27981.2866
23122006.05.16 13:03modify5323.501.27861.27991.2866
23132006.05.16 13:03modify5323.501.27861.28001.2866
23142006.05.16 13:03modify5323.501.27861.28011.2866
23152006.05.16 13:03modify5323.501.27861.28021.2866
23162006.05.16 13:04modify5323.501.27861.28031.2866
23172006.05.16 13:04modify5323.501.27861.28041.2866
23182006.05.16 14:29modify5323.501.27861.28051.2866
23192006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28061.2866
23202006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28071.2866
23212006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28081.2866
23222006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28091.2866
23232006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28101.2866
23242006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28111.2866
23252006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28121.2866
23262006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28131.2866
23272006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28141.2866
23282006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28151.2866
23292006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28161.2866
23302006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28171.2866
23312006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28181.2866
23322006.05.16 14:30modify5323.501.27861.28191.2866
23332006.05.16 14:32modify5323.501.27861.28201.2866
23342006.05.16 14:32modify5323.501.27861.28211.2866
23352006.05.16 14:32modify5323.501.27861.28221.2866
23362006.05.16 14:59modify5323.501.27861.28351.2866
23372006.05.16 15:07modify5323.501.27861.28361.2866
23382006.05.16 15:29modify5323.501.27861.28381.2866
23392006.05.16 15:33modify5323.501.27861.28391.2866
23402006.05.16 15:34modify5323.501.27861.28401.2866
23412006.05.16 15:42s/l5323.501.28401.28401.28661890.0072641.58
23422006.05.16 15:42buy5333.601.28421.28031.2922
23432006.05.16 20:33modify5333.601.28421.28431.2922
23442006.05.16 20:33modify5333.601.28421.28441.2922
23452006.05.17 00:59s/l5333.601.28441.28441.292247.1972688.77
23462006.05.17 00:59sell5343.601.28441.28811.2769
23472006.05.17 09:30s/l5343.601.28811.28811.2769-1332.0071356.77
23482006.05.17 09:30buy5353.601.28921.28531.2972
23492006.05.17 16:05s/l5353.601.28531.28531.2972-1404.0169952.76
23502006.05.17 16:05buy5362.501.28461.28071.2926
23512006.05.17 17:00s/l5362.501.28071.28071.2926-975.0068977.76
23522006.05.17 17:00buy5371.901.27881.27491.2868
23532006.05.17 18:29s/l5371.901.27491.27491.2868-741.0068236.76
23542006.05.17 18:29sell5381.501.27451.27821.2670
23552006.05.17 18:59modify5381.501.27451.27431.2670
23562006.05.17 19:04s/l5381.501.27431.27431.267030.0068266.76
23572006.05.17 19:04sell5393.401.27461.27831.2671
23582006.05.17 20:41modify5393.401.27461.27391.2671
23592006.05.17 21:00s/l5393.401.27391.27391.2671238.0068504.76
23602006.05.17 21:00sell5403.401.27431.27801.2668
23612006.05.17 21:29modify5403.401.27431.27291.2668
23622006.05.17 21:30s/l5403.401.27291.27291.2668475.9968980.75
23632006.05.17 21:30sell5413.401.27381.27751.2663
23642006.05.18 10:09s/l5413.401.27751.27751.2663-1214.3667766.39
23652006.05.18 10:09sell5423.401.27731.28101.2698
23662006.05.18 15:33s/l5423.401.28101.28101.2698-1258.0066508.39
23672006.05.18 15:33sell5432.401.28121.28491.2737
23682006.05.18 15:59modify5432.401.28121.27921.2737
23692006.05.18 16:00s/l5432.401.27921.27921.2737480.0166988.40
23702006.05.18 16:00sell5443.301.28171.28541.2742
23712006.05.18 16:39modify5443.301.28171.28151.2742
23722006.05.18 16:47s/l5443.301.28151.28151.274266.0067054.40
23732006.05.18 16:47sell5453.401.28131.28501.2738
23742006.05.18 17:29modify5453.401.28131.28131.2738
23752006.05.18 17:30s/l5453.401.28131.28131.27380.0067054.40
23762006.05.18 17:30sell5463.401.28171.28541.2742
23772006.05.18 17:52modify5463.401.28171.28171.2742
23782006.05.18 17:52modify5463.401.28171.28161.2742
23792006.05.18 17:52modify5463.401.28171.28151.2742
23802006.05.18 17:55modify5463.401.28171.28141.2742
23812006.05.18 17:55modify5463.401.28171.28131.2742
23822006.05.18 17:55modify5463.401.28171.28121.2742
23832006.05.18 17:55modify5463.401.28171.28111.2742
23842006.05.18 17:59s/l5463.401.28111.28111.2742204.0067258.40
23852006.05.18 17:59sell5473.401.28121.28491.2737
23862006.05.18 23:04s/l5473.401.28491.28491.2737-1258.0066000.40
23872006.05.18 23:04sell5483.301.28471.28841.2772
23882006.05.19 08:30modify5483.301.28471.28471.2772
23892006.05.19 09:13modify5483.301.28471.28421.2772
23902006.05.19 09:40modify5483.301.28471.28351.2772
23912006.05.19 10:25modify5483.301.28471.28071.2772
23922006.05.19 10:30modify5483.301.28471.27941.2772
23932006.05.19 10:30modify5483.301.28471.27931.2772
23942006.05.19 10:30t/p5483.301.27721.27931.27722489.1368489.53
23952006.05.19 10:30sell5493.401.27701.28071.2695
23962006.05.19 14:30modify5493.401.27701.27691.2695
23972006.05.19 15:17modify5493.401.27701.27661.2695
23982006.05.19 15:30modify5493.401.27701.27631.2695
23992006.05.19 15:31modify5493.401.27701.27611.2695
24002006.05.19 15:31modify5493.401.27701.27601.2695
24012006.05.19 15:49modify5493.401.27701.27591.2695
24022006.05.19 15:50modify5493.401.27701.27581.2695
24032006.05.19 15:50modify5493.401.27701.27571.2695
24042006.05.19 15:54modify5493.401.27701.27561.2695
24052006.05.19 15:54modify5493.401.27701.27551.2695
24062006.05.19 15:59modify5493.401.27701.27521.2695
24072006.05.19 16:07modify5493.401.27701.27511.2695
24082006.05.19 16:07modify5493.401.27701.27501.2695
24092006.05.19 16:07modify5493.401.27701.27481.2695
24102006.05.19 16:07modify5493.401.27701.27461.2695
24112006.05.19 16:07modify5493.401.27701.27441.2695
24122006.05.19 16:17modify5493.401.27701.27421.2695
24132006.05.19 16:23modify5493.401.27701.27411.2695
24142006.05.19 16:24modify5493.401.27701.27401.2695
24152006.05.19 16:24modify5493.401.27701.27391.2695
24162006.05.19 16:24modify5493.401.27701.27371.2695
24172006.05.19 16:24modify5493.401.27701.27361.2695
24182006.05.19 16:24modify5493.401.27701.27341.2695
24192006.05.19 16:26modify5493.401.27701.27321.2695
24202006.05.19 16:29s/l5493.401.27321.27321.26951291.9869781.51
24212006.05.19 16:29sell5503.501.27431.27801.2668
24222006.05.19 17:01modify5503.501.27431.27291.2668
24232006.05.19 17:36s/l5503.501.27291.27291.2668490.0070271.51
24242006.05.19 17:36sell5513.501.27271.27641.2652
24252006.05.19 19:24s/l5513.501.27641.27641.2652-1295.0068976.51
24262006.05.19 19:24sell5523.401.27621.27991.2687
24272006.05.19 19:29modify5523.401.27621.27621.2687
24282006.05.19 19:31s/l5523.401.27621.27621.26870.0268976.53
24292006.05.19 19:31sell5533.401.27621.27991.2687
24302006.05.22 04:00modify5533.401.27621.27601.2687
24312006.05.22 04:12modify5533.401.27621.27591.2687
24322006.05.22 04:30modify5533.401.27621.27551.2687
24332006.05.22 05:38s/l5533.401.27551.27551.2687252.5669229.09
24342006.05.22 05:38sell5543.501.27531.27901.2678
24352006.05.22 07:59modify5543.501.27531.27521.2678
24362006.05.22 08:30modify5543.501.27531.27461.2678
24372006.05.22 08:31modify5543.501.27531.27441.2678
24382006.05.22 08:42modify5543.501.27531.27431.2678
24392006.05.22 08:42modify5543.501.27531.27411.2678
24402006.05.22 08:42modify5543.501.27531.27401.2678
24412006.05.22 08:42modify5543.501.27531.27371.2678
24422006.05.22 09:55s/l5543.501.27371.27371.2678560.0169789.10
24432006.05.22 09:55sell5553.501.27411.27781.2666
24442006.05.22 09:59modify5553.501.27411.27241.2666
24452006.05.22 10:01s/l5553.501.27241.27241.2666594.9870384.08
24462006.05.22 10:01sell5563.501.27291.27661.2654
24472006.05.22 11:29s/l5563.501.27661.27661.2654-1295.0069089.08
24482006.05.22 11:29sell5573.501.27671.28041.2692
24492006.05.22 16:30s/l5573.501.28041.28041.2692-1295.0067794.08
24502006.05.22 16:30sell5582.401.28081.28451.2733
24512006.05.22 17:51s/l5582.401.28451.28451.2733-888.0066906.08
24522006.05.22 17:51sell5591.901.28461.28831.2771
24532006.05.22 17:54modify5591.901.28461.28421.2771
24542006.05.22 17:54s/l5591.901.28421.28421.277176.0066982.08
24552006.05.22 17:54sell5603.301.28461.28831.2771
24562006.05.22 17:58modify5603.301.28461.28421.2771
24572006.05.22 17:58s/l5603.301.28421.28421.2771132.0167114.09
24582006.05.22 17:58sell5613.401.28461.28831.2771
24592006.05.22 17:59modify5613.401.28461.28421.2771
24602006.05.22 17:59s/l5613.401.28421.28421.2771136.0167250.10
24612006.05.22 17:59sell5623.401.28441.28811.2769
24622006.05.22 17:59modify5623.401.28441.28421.2769
24632006.05.22 17:59modify5623.401.28441.28351.2769
24642006.05.22 18:00s/l5623.401.28351.28351.2769306.0067556.10
24652006.05.22 18:00sell5633.401.28441.28811.2769
24662006.05.23 16:16modify5633.401.28441.28431.2769
24672006.05.23 16:16modify5633.401.28441.28421.2769
24682006.05.23 16:17modify5633.401.28441.28411.2769
24692006.05.23 16:18modify5633.401.28441.28401.2769
24702006.05.23 16:29modify5633.401.28441.28391.2769
24712006.05.23 16:30s/l5633.401.28391.28391.2769184.5467740.65
24722006.05.23 16:30sell5643.401.28481.28851.2773
24732006.05.23 17:08modify5643.401.28481.28471.2773
24742006.05.23 17:08modify5643.401.28481.28421.2773
24752006.05.23 17:09modify5643.401.28481.28401.2773
24762006.05.23 17:09modify5643.401.28481.28391.2773
24772006.05.23 17:19s/l5643.401.28391.28391.2773306.0268046.67
24782006.05.23 17:19sell5653.401.28381.28751.2763
24792006.05.23 20:16s/l5653.401.28751.28751.2763-1258.0066788.67
24802006.05.26 04:00sell5663.301.27981.28351.2723
24812006.05.26 05:10modify5663.301.27981.27961.2723
24822006.05.26 05:14modify5663.301.27981.27941.2723
24832006.05.26 06:03modify5663.301.27981.27931.2723
24842006.05.26 06:03modify5663.301.27981.27921.2723
24852006.05.26 06:05modify5663.301.27981.27901.2723
24862006.05.26 06:19modify5663.301.27981.27881.2723
24872006.05.26 06:19modify5663.301.27981.27861.2723
24882006.05.26 08:40s/l5663.301.27861.27861.2723396.0067184.67
24892006.05.26 08:40sell5673.401.27851.28221.2710
24902006.05.26 10:09s/l5673.401.28221.28221.2710-1258.0165926.66
24912006.05.26 10:09sell5683.301.28271.28641.2752
24922006.05.26 10:10modify5683.301.28271.28261.2752
24932006.05.26 10:29modify5683.301.28271.28251.2752
24942006.05.26 10:30modify5683.301.28271.28241.2752
24952006.05.26 15:20modify5683.301.28271.28231.2752
24962006.05.26 15:21modify5683.301.28271.28211.2752
24972006.05.26 15:21modify5683.301.28271.28201.2752
24982006.05.26 15:21modify5683.301.28271.28161.2752
24992006.05.26 15:21modify5683.301.28271.28141.2752
25002006.05.26 15:21modify5683.301.28271.28091.2752
25012006.05.26 15:59s/l5683.301.28091.28091.2752593.9866520.64
25022006.05.26 15:59sell5693.301.28161.28531.2741
25032006.05.26 16:29modify5693.301.28161.27981.2741
25042006.05.26 16:59t/p5693.301.27411.27981.27412475.0068995.64
25052006.05.26 16:59sell5703.401.27281.27651.2653
25062006.05.29 12:04s/l5703.401.27651.27651.2653-1243.4667752.18
25072006.05.29 12:04sell5713.401.27641.28011.2689
25082006.05.29 18:30modify5713.401.27641.27631.2689
25092006.05.29 18:31modify5713.401.27641.27621.2689
25102006.05.29 18:44modify5713.401.27641.27601.2689
25112006.05.29 18:59modify5713.401.27641.27591.2689
25122006.05.29 21:59s/l5713.401.27591.27591.2689169.9967922.17
25132006.05.29 21:59sell5723.401.27571.27941.2682
25142006.05.30 04:48s/l5723.401.27941.27941.2682-1243.4666678.71
25152006.05.30 04:48sell5733.301.27931.28301.2718
25162006.05.30 04:59modify5733.301.27931.27921.2718
25172006.05.30 05:00modify5733.301.27931.27911.2718
25182006.05.30 05:03s/l5733.301.27911.27911.271865.9966744.70
25192006.05.30 05:03sell5743.301.28031.28401.2728
25202006.05.30 05:04modify5743.301.28031.28001.2728
25212006.05.30 05:04s/l5743.301.28001.28001.272899.0166843.71
25222006.05.30 05:04sell5753.301.28111.28481.2736
25232006.05.30 05:05modify5753.301.28111.28001.2736
25242006.05.30 05:05s/l5753.301.28001.28001.2736363.0167206.72
25252006.05.30 05:05sell5763.401.28101.28471.2735
25262006.05.30 05:06modify5763.401.28101.28001.2735
25272006.05.30 05:06s/l5763.401.28001.28001.2735340.0167546.73
25282006.05.30 05:06sell5773.401.28091.28461.2734
25292006.05.30 05:07modify5773.401.28091.28001.2734
25302006.05.30 05:07s/l5773.401.28001.28001.2734306.0067852.73
25312006.05.30 05:07sell5783.401.28091.28461.2734
25322006.05.30 05:08modify5783.401.28091.28001.2734
25332006.05.30 05:08s/l5783.401.28001.28001.2734306.0068158.73
25342006.05.30 05:08sell5793.401.28071.28441.2732
25352006.05.30 05:09modify5793.401.28071.28001.2732
25362006.05.30 05:09s/l5793.401.28001.28001.2732237.9968396.72
25372006.05.30 05:09sell5803.401.28071.28441.2732
25382006.05.30 05:11modify5803.401.28071.28001.2732
25392006.05.30 05:11s/l5803.401.28001.28001.2732237.9968634.71
25402006.05.30 05:11sell5813.401.28141.28511.2739
25412006.05.30 05:12modify5813.401.28141.28001.2739
25422006.05.30 05:12s/l5813.401.28001.28001.2739475.9969110.70
25432006.05.30 05:12sell5823.501.28131.28501.2738
25442006.05.30 05:14modify5823.501.28131.28001.2738
25452006.05.30 05:14s/l5823.501.28001.28001.2738454.9869565.68
25462006.05.30 05:14sell5833.501.28151.28521.2740
25472006.05.30 05:16modify5833.501.28151.28001.2740
25482006.05.30 05:16s/l5833.501.28001.28001.2740524.9970090.67
25492006.05.30 05:16sell5843.501.28121.28491.2737
25502006.05.30 05:18modify5843.501.28121.28001.2737
25512006.05.30 05:18s/l5843.501.28001.28001.2737420.0270510.69
25522006.05.30 05:18sell5853.501.28081.28451.2733
25532006.05.30 05:18modify5853.501.28081.28001.2733
25542006.05.30 05:29modify5853.501.28081.27941.2733
25552006.05.30 05:30s/l5853.501.27941.27941.2733489.9971000.68
25562006.05.30 05:30sell5863.601.28121.28491.2737
25572006.05.30 09:03s/l5863.601.28491.28491.2737-1332.0069668.68
25582006.05.30 09:03sell5873.501.28471.28841.2772
25592006.05.30 15:05modify5873.501.28471.28471.2772
25602006.05.30 15:05modify5873.501.28471.28461.2772
25612006.05.30 15:05modify5873.501.28471.28451.2772
25622006.05.30 15:05modify5873.501.28471.28441.2772
25632006.05.30 15:05modify5873.501.28471.28431.2772
25642006.05.30 15:05modify5873.501.28471.28421.2772
25652006.05.30 15:05modify5873.501.28471.28411.2772
25662006.05.30 15:05modify5873.501.28471.28401.2772
25672006.05.30 15:05modify5873.501.28471.28381.2772
25682006.05.30 15:06modify5873.501.28471.28371.2772
25692006.05.30 15:19s/l5873.501.28371.28371.2772350.0070018.68
25702006.05.30 15:19buy5883.501.28371.27981.2917
25712006.05.30 15:53modify5883.501.28371.28401.2917
25722006.05.30 15:54s/l5883.501.28401.28401.2917105.0070123.68
25732006.05.30 15:54buy5893.501.28361.27971.2916
25742006.05.30 15:54modify5893.501.28361.28451.2916
25752006.05.30 15:55s/l5893.501.28451.28451.2916315.0070438.68
25762006.05.30 15:55buy5903.501.28361.27971.2916
25772006.05.30 15:55modify5903.501.28361.28441.2916
25782006.05.30 15:56s/l5903.501.28441.28441.2916280.0070718.68
25792006.05.30 15:56buy5913.501.28361.27971.2916
25802006.05.30 15:56modify5913.501.28361.28461.2916
25812006.05.30 15:57s/l5913.501.28461.28461.2916350.0071068.68
25822006.05.30 15:57buy5923.601.28361.27971.2916
25832006.05.30 15:57modify5923.601.28361.28471.2916
25842006.05.30 15:58s/l5923.601.28471.28471.2916396.0071464.68
25852006.05.30 15:58buy5933.601.28361.27971.2916
25862006.05.30 15:58modify5933.601.28361.28501.2916
25872006.05.30 15:59s/l5933.601.28501.28501.2916504.0071968.68
25882006.05.30 15:59buy5943.601.28361.27971.2916
25892006.05.30 16:00modify5943.601.28361.28431.2916
25902006.05.30 16:02modify5943.601.28361.28471.2916
25912006.05.30 16:03modify5943.601.28361.28661.2916
25922006.05.30 16:04s/l5943.601.28661.28661.29161080.0073048.68
25932006.05.30 16:04buy5953.701.28601.28211.2940
25942006.05.30 16:04modify5953.701.28601.28711.2940
25952006.05.30 16:05s/l5953.701.28711.28711.2940407.0073455.68
25962006.05.30 16:05buy5963.701.28601.28211.2940
25972006.05.30 16:05modify5963.701.28601.28791.2940
25982006.05.30 16:05s/l5963.701.28791.28791.2940703.0074158.68
25992006.05.30 16:05buy5973.701.28601.28211.2940
26002006.05.30 16:30modify5973.701.28601.28811.2940
26012006.05.30 16:32s/l5973.701.28811.28811.2940777.0074935.68
26022006.05.30 16:32buy5983.701.28801.28411.2960
26032006.05.30 17:29modify5983.701.28801.28821.2960
26042006.05.30 18:00s/l5983.701.28821.28821.296074.0075009.68
26052006.05.30 18:00buy5993.801.28801.28411.2960
26062006.05.31 17:00s/l5993.801.28411.28411.2960-1508.1973501.50
26072006.06.01 09:30buy6003.701.27621.27231.2842
26082006.06.01 10:02modify6003.701.27621.27631.2842
26092006.06.01 10:29s/l6003.701.27631.27631.284237.0073538.50
26102006.06.01 12:18buy6013.701.27831.27441.2863
26112006.06.01 14:00s/l6013.701.27441.27441.2863-1443.0072095.50
26122006.06.01 14:00buy6023.601.27431.27041.2823
26132006.06.01 16:30modify6023.601.27431.27451.2823
26142006.06.01 16:31modify6023.601.27431.27481.2823
26152006.06.01 16:32s/l6023.601.27481.27481.2823180.0272275.52
26162006.06.01 16:32buy6033.601.27481.27091.2828
26172006.06.01 16:32modify6033.601.27481.27511.2828
26182006.06.01 16:33s/l6033.601.27511.27511.2828108.0072383.52
26192006.06.01 16:33buy6043.601.27481.27091.2828
26202006.06.01 16:33modify6043.601.27481.27531.2828
26212006.06.01 16:34s/l6043.601.27531.27531.2828180.0072563.52
26222006.06.01 16:34buy6053.601.27481.27091.2828
26232006.06.01 16:34modify6053.601.27481.27541.2828
26242006.06.01 16:35s/l6053.601.27541.27541.2828216.0072779.52
26252006.06.01 16:35buy6063.601.27481.27091.2828
26262006.06.01 16:35modify6063.601.27481.27581.2828
26272006.06.01 16:36s/l6063.601.27581.27581.2828360.0073139.52
26282006.06.01 16:36buy6073.701.27481.27091.2828
26292006.06.01 16:36modify6073.701.27481.27601.2828
26302006.06.01 16:37s/l6073.701.27601.27601.2828444.0073583.52
26312006.06.01 16:37buy6083.701.27481.27091.2828
26322006.06.01 16:37modify6083.701.27481.27631.2828
26332006.06.01 16:38s/l6083.701.27631.27631.2828555.0074138.52
26342006.06.01 16:38buy6093.701.27481.27091.2828
26352006.06.01 16:38modify6093.701.27481.27651.2828
26362006.06.01 16:39s/l6093.701.27651.27651.2828629.0074767.52
26372006.06.01 16:39buy6103.701.27481.27091.2828
26382006.06.01 16:39modify6103.701.27481.27681.2828
26392006.06.01 16:40s/l6103.701.27681.27681.2828740.0075507.52
26402006.06.01 16:40buy6113.801.27481.27091.2828
26412006.06.01 16:40modify6113.801.27481.27671.2828
26422006.06.01 16:40s/l6113.801.27671.27671.2828722.0076229.52
26432006.06.01 16:40buy6123.801.27481.27091.2828
26442006.06.01 17:00modify6123.801.27481.27961.2828
26452006.06.01 17:02s/l6123.801.27961.27961.28281824.0078053.52
26462006.06.01 17:02buy6133.901.27831.27441.2863
26472006.06.01 17:02modify6133.901.27831.27901.2863
26482006.06.01 17:03s/l6133.901.27901.27901.2863273.0078326.52
26492006.06.01 17:03buy6143.901.27831.27441.2863
26502006.06.01 17:03modify6143.901.27831.27861.2863
26512006.06.01 17:04s/l6143.901.27861.27861.2863117.0078443.52
26522006.06.01 17:04buy6153.901.27831.27441.2863
26532006.06.01 17:04modify6153.901.27831.27871.2863
26542006.06.01 17:05s/l6153.901.27871.27871.2863156.0078599.52
26552006.06.01 17:05buy6163.901.27831.27441.2863
26562006.06.01 17:05modify6163.901.27831.27881.2863
26572006.06.01 17:06s/l6163.901.27881.27881.2863195.0078794.52
26582006.06.01 17:06buy6173.901.27831.27441.2863
26592006.06.01 17:06modify6173.901.27831.27891.2863
26602006.06.01 17:11s/l6173.901.27891.27891.2863234.0079028.52
26612006.06.01 17:11buy6184.001.27831.27441.2863
26622006.06.01 17:11modify6184.001.27831.27861.2863
26632006.06.01 17:16s/l6184.001.27861.27861.2863120.0079148.52
26642006.06.01 17:16buy6194.001.27831.27441.2863
26652006.06.01 17:16modify6194.001.27831.27881.2863
26662006.06.01 17:17s/l6194.001.27881.27881.2863200.0079348.52
26672006.06.01 17:17buy6204.001.27831.27441.2863
26682006.06.01 17:17modify6204.001.27831.27861.2863
26692006.06.01 17:20s/l6204.001.27861.27861.2863120.0079468.52
26702006.06.01 17:20buy6214.001.27831.27441.2863
26712006.06.01 17:20modify6214.001.27831.27831.2863
26722006.06.01 17:26s/l6214.001.27831.27831.28630.0079468.52
26732006.06.01 17:26buy6224.001.27831.27441.2863
26742006.06.01 17:26modify6224.001.27831.27841.2863
26752006.06.01 17:27s/l6224.001.27841.27841.286340.0079508.52
26762006.06.01 17:27buy6234.001.27831.27441.2863
26772006.06.01 17:27modify6234.001.27831.27841.2863
26782006.06.01 17:28s/l6234.001.27841.27841.286340.0079548.52
26792006.06.01 17:28buy6244.001.27831.27441.2863
26802006.06.01 17:28modify6244.001.27831.27871.2863
26812006.06.01 17:29s/l6244.001.27871.27871.2863160.0079708.52
26822006.06.01 17:29buy6254.001.27831.27441.2863
26832006.06.01 17:29modify6254.001.27831.27871.2863
26842006.06.01 17:29s/l6254.001.27871.27871.2863160.0079868.52
26852006.06.01 17:29buy6264.001.27831.27441.2863
26862006.06.01 17:30modify6264.001.27831.27921.2863
26872006.06.01 17:31modify6264.001.27831.27931.2863
26882006.06.01 17:33modify6264.001.27831.27951.2863
26892006.06.01 17:52modify6264.001.27831.27961.2863
26902006.06.01 17:53modify6264.001.27831.27971.2863
26912006.06.01 17:54modify6264.001.27831.27981.2863
26922006.06.01 17:55modify6264.001.27831.28001.2863
26932006.06.01 17:55modify6264.001.27831.28021.2863
26942006.06.01 20:02s/l6264.001.28021.28021.2863760.0080628.52
26952006.06.01 20:02sell6274.001.28021.28391.2727
26962006.06.02 15:00s/l6274.001.28391.28391.2727-1462.8979165.63
26972006.06.05 00:00buy6284.001.29371.28981.3017
26982006.06.05 09:29modify6284.001.29371.29381.3017
26992006.06.05 09:30modify6284.001.29371.29451.3017
27002006.06.05 09:31modify6284.001.29371.29481.3017
27012006.06.05 09:32modify6284.001.29371.29511.3017
27022006.06.05 09:59s/l6284.001.29511.29511.3017560.0079725.63
27032006.06.05 09:59buy6294.001.29481.29091.3028
27042006.06.05 10:29modify6294.001.29481.29491.3028
27052006.06.05 10:40modify6294.001.29481.29501.3028
27062006.06.05 10:40modify6294.001.29481.29521.3028
27072006.06.05 10:53modify6294.001.29481.29531.3028
27082006.06.05 10:55modify6294.001.29481.29541.3028
27092006.06.05 14:00s/l6294.001.29541.29541.3028240.0079965.63
27102006.06.05 15:30buy6304.001.29441.29051.3024
27112006.06.05 19:00modify6304.001.29441.29441.3024
27122006.06.05 21:29s/l6304.001.29441.29441.30240.0279965.65
27132006.06.07 13:59buy6314.001.28021.27631.2882
27142006.06.08 10:00s/l6314.001.27631.27631.2882-1642.7078322.95
27152006.06.08 10:00sell6323.901.27551.27921.2680
27162006.06.08 14:44modify6323.901.27551.27501.2680
27172006.06.08 15:29modify6323.901.27551.27371.2680
27182006.06.08 15:30t/p6323.901.26801.27371.26802925.0281247.97
27192006.06.08 15:30sell6334.101.26591.26961.2584
27202006.06.08 16:54modify6334.101.26591.26591.2584
27212006.06.08 16:54modify6334.101.26591.26581.2584
27222006.06.08 16:54modify6334.101.26591.26571.2584
27232006.06.08 16:57modify6334.101.26591.26561.2584
27242006.06.08 17:30modify6334.101.26591.26551.2584
27252006.06.08 18:08s/l6334.101.26551.26551.2584164.0181411.98
27262006.06.08 18:08sell6344.101.26531.26901.2578
27272006.06.09 15:59modify6344.101.26531.26281.2578
27282006.06.09 16:00modify6344.101.26531.26271.2578
27292006.06.09 16:00s/l6344.101.26271.26271.25781083.5582495.52
27302006.06.09 16:00sell6354.101.26591.26961.2584
27312006.06.09 17:30modify6354.101.26591.26521.2584
27322006.06.12 00:00modify6354.101.26591.26411.2584
27332006.06.12 00:22modify6354.101.26591.26391.2584
27342006.06.12 00:31modify6354.101.26591.26361.2584
27352006.06.12 00:34modify6354.101.26591.26351.2584
27362006.06.12 00:35modify6354.101.26591.26341.2584
27372006.06.12 01:30modify6354.101.26591.26311.2584
27382006.06.12 02:00modify6354.101.26591.26301.2584
27392006.06.12 03:42s/l6354.101.26301.26301.25841206.5583702.07
27402006.06.12 03:42sell6364.201.26281.26651.2553
27412006.06.12 12:30modify6364.201.26281.26251.2553
27422006.06.12 12:30modify6364.201.26281.26231.2553
27432006.06.12 13:07modify6364.201.26281.26221.2553
27442006.06.12 13:07modify6364.201.26281.26211.2553
27452006.06.12 13:12modify6364.201.26281.26201.2553
27462006.06.12 13:23modify6364.201.26281.26191.2553
27472006.06.12 13:23modify6364.201.26281.26171.2553
27482006.06.12 14:02modify6364.201.26281.26061.2553
27492006.06.12 14:31modify6364.201.26281.26051.2553
27502006.06.12 14:32modify6364.201.26281.26041.2553
27512006.06.12 14:33modify6364.201.26281.26021.2553
27522006.06.12 14:33modify6364.201.26281.26011.2553
27532006.06.12 14:34modify6364.201.26281.26001.2553
27542006.06.12 14:34modify6364.201.26281.25991.2553
27552006.06.12 14:36modify6364.201.26281.25981.2553
27562006.06.12 14:37modify6364.201.26281.25971.2553
27572006.06.12 14:39modify6364.201.26281.25961.2553
27582006.06.12 15:28s/l6364.201.25961.25961.25531344.0085046.07
27592006.06.12 15:28sell6374.301.25961.26331.2521
27602006.06.13 07:00modify6374.301.25961.25961.2521
27612006.06.13 07:03modify6374.301.25961.25951.2521
27622006.06.13 08:04modify6374.301.25961.25931.2521
27632006.06.13 09:00modify6374.301.25961.25891.2521
27642006.06.13 09:00modify6374.301.25961.25871.2521
27652006.06.13 09:00modify6374.301.25961.25861.2521
27662006.06.13 09:02modify6374.301.25961.25851.2521
27672006.06.13 10:15s/l6374.301.25851.25851.2521491.4185537.49
27682006.06.13 10:15sell6384.301.25831.26201.2508
27692006.06.13 20:00modify6384.301.25831.25651.2508
27702006.06.13 20:02modify6384.301.25831.25641.2508
27712006.06.13 20:02modify6384.301.25831.25621.2508
27722006.06.13 20:09modify6384.301.25831.25611.2508
27732006.06.13 20:11modify6384.301.25831.25601.2508
27742006.06.13 20:29modify6384.301.25831.25531.2508
27752006.06.14 03:26s/l6384.301.25531.25531.25081308.3986845.88
27762006.06.14 03:26sell6394.301.25521.25891.2477
27772006.06.14 09:37s/l6394.301.25891.25891.2477-1591.0085254.88
27782006.06.14 09:37sell6404.301.25871.26241.2512
27792006.06.14 15:03modify6404.301.25871.25781.2512
27802006.06.14 15:09s/l6404.301.25781.25781.2512387.0085641.88
27812006.06.14 15:09sell6414.301.25761.26131.2501
27822006.06.14 15:30s/l6414.301.26131.26131.2501-1591.0084050.88
27832006.06.14 15:30sell6424.201.26411.26781.2566
27842006.06.14 15:31modify6424.201.26411.26061.2566
27852006.06.14 15:31s/l6424.201.26061.26061.25661469.9885520.86
27862006.06.14 15:31sell6434.301.26381.26751.2563
27872006.06.14 15:32modify6434.301.26381.26061.2563
27882006.06.14 15:32s/l6434.301.26061.26061.25631376.0186896.87
27892006.06.14 15:32sell6444.301.26341.26711.2559
27902006.06.14 15:33modify6444.301.26341.26061.2559
27912006.06.14 15:33s/l6444.301.26061.26061.25591203.9888100.85
27922006.06.14 15:33sell6454.401.26321.26691.2557
27932006.06.14 15:34modify6454.401.26321.26061.2557
27942006.06.14 15:34s/l6454.401.26061.26061.25571144.0289244.87
27952006.06.14 15:34sell6464.501.26311.26681.2556
27962006.06.14 15:36modify6464.501.26311.26061.2556
27972006.06.14 15:36s/l6464.501.26061.26061.25561125.0190369.88
27982006.06.14 15:36sell6474.501.26321.26691.2557
27992006.06.14 15:37modify6474.501.26321.26061.2557
28002006.06.14 15:37s/l6474.501.26061.26061.25571170.0291539.90
28012006.06.14 15:37sell6484.601.26341.26711.2559
28022006.06.14 15:38modify6484.601.26341.26061.2559
28032006.06.14 15:38s/l6484.601.26061.26061.25591287.9892827.88
28042006.06.14 15:38sell6494.601.26301.26671.2555
28052006.06.14 15:39modify6494.601.26301.26061.2555
28062006.06.14 15:39s/l6494.601.26061.26061.25551104.0193931.89
28072006.06.14 15:39sell6504.701.26281.26651.2553
28082006.06.14 15:40modify6504.701.26281.26061.2553
28092006.06.14 15:40s/l6504.701.26061.26061.25531033.9994965.88
28102006.06.14 15:40sell6514.701.26281.26651.2553
28112006.06.14 15:41modify6514.701.26281.26061.2553
28122006.06.14 15:41s/l6514.701.26061.26061.25531033.9995999.87
28132006.06.14 15:41sell6524.801.26321.26691.2557
28142006.06.14 15:42modify6524.801.26321.26061.2557
28152006.06.14 15:42s/l6524.801.26061.26061.25571248.0297247.89
28162006.06.14 15:42sell6534.901.26291.26661.2554
28172006.06.14 15:43modify6534.901.26291.26061.2554
28182006.06.14 15:43s/l6534.901.26061.26061.25541127.0098374.89
28192006.06.14 15:43sell6544.901.26311.26681.2556
28202006.06.14 15:44modify6544.901.26311.26061.2556
28212006.06.14 15:44s/l6544.901.26061.26061.25561225.0199599.90
28222006.06.14 15:44sell6555.001.26281.26651.2553
28232006.06.14 15:46modify6555.001.26281.26061.2553
28242006.06.14 15:46s/l6555.001.26061.26061.25531099.99100699.89
28252006.06.14 15:46sell6565.001.26311.26681.2556
28262006.06.14 15:47modify6565.001.26311.26061.2556
28272006.06.14 15:47s/l6565.001.26061.26061.25561250.01101949.90
28282006.06.14 15:47sell6575.101.26311.26681.2556
28292006.06.14 15:48modify6575.101.26311.26061.2556
28302006.06.14 15:48s/l6575.101.26061.26061.25561275.01103224.91
28312006.06.14 15:48sell6585.201.26301.26671.2555
28322006.06.14 15:49modify6585.201.26301.26061.2555
28332006.06.14 15:49s/l6585.201.26061.26061.25551248.01104472.92
28342006.06.14 15:49sell6595.201.26301.26671.2555
28352006.06.14 15:50modify6595.201.26301.26061.2555
28362006.06.14 15:50s/l6595.201.26061.26061.25551248.01105720.93
28372006.06.14 15:50sell6605.301.26311.26681.2556
28382006.06.14 15:51modify6605.301.26311.26061.2556
28392006.06.14 15:51s/l6605.301.26061.26061.25561325.01107045.94
28402006.06.14 15:51sell6615.401.26321.26691.2557
28412006.06.14 15:52modify6615.401.26321.26061.2557
28422006.06.14 15:52s/l6615.401.26061.26061.25571404.02108449.96
28432006.06.14 15:52sell6625.401.26291.26661.2554
28442006.06.14 15:53modify6625.401.26291.26061.2554
28452006.06.14 15:53s/l6625.401.26061.26061.25541242.00109691.96
28462006.06.14 15:53sell6635.501.26271.26641.2552
28472006.06.14 15:54modify6635.501.26271.26061.2552
28482006.06.14 15:54s/l6635.501.26061.26061.25521154.98110846.94
28492006.06.14 15:54sell6645.501.26291.26661.2554
28502006.06.14 15:56modify6645.501.26291.26061.2554
28512006.06.14 15:56s/l6645.501.26061.26061.25541265.00112111.94
28522006.06.14 15:56sell6655.601.26231.26601.2548
28532006.06.14 15:57modify6655.601.26231.26061.2548
28542006.06.14 15:57s/l6655.601.26061.26061.2548952.01113063.95
28552006.06.14 15:57sell6665.701.26231.26601.2548
28562006.06.14 15:58modify6665.701.26231.26061.2548
28572006.06.14 15:58s/l6665.701.26061.26061.2548969.01114032.96
28582006.06.14 15:58sell6675.701.26221.26591.2547
28592006.06.14 15:59modify6675.701.26221.26061.2547
28602006.06.14 15:59s/l6675.701.26061.26061.2547912.00114944.96
28612006.06.14 15:59sell6685.701.26231.26601.2548
28622006.06.14 15:59modify6685.701.26231.26061.2548
28632006.06.14 15:59t/p6685.701.25481.26061.25484275.01119219.97
28642006.06.14 15:59sell6696.001.25411.25781.2466
28652006.06.14 16:00s/l6696.001.25781.25781.2466-2220.00116999.97
28662006.06.14 16:00sell6705.801.26201.26571.2545
28672006.06.14 21:44modify6705.801.26201.26201.2545
28682006.06.14 21:44modify6705.801.26201.26191.2545
28692006.06.14 21:45modify6705.801.26201.26181.2545
28702006.06.14 21:45modify6705.801.26201.26171.2545
28712006.06.14 21:47modify6705.801.26201.26161.2545
28722006.06.14 21:50modify6705.801.26201.26151.2545
28732006.06.14 21:51modify6705.801.26201.26141.2545
28742006.06.14 21:51modify6705.801.26201.26131.2545
28752006.06.14 21:52modify6705.801.26201.26121.2545
28762006.06.14 21:52modify6705.801.26201.26111.2545
28772006.06.14 21:52modify6705.801.26201.26101.2545
28782006.06.14 22:34modify6705.801.26201.26091.2545
28792006.06.15 00:03s/l6705.801.26091.26091.2545712.43117712.40
28802006.06.15 00:03sell6715.901.26071.26441.2532
28812006.06.15 15:58s/l6715.901.26441.26441.2532-2183.00115529.40
28822006.06.15 15:58sell6725.801.26451.26821.2570
28832006.06.15 15:59modify6725.801.26451.26421.2570
28842006.06.15 16:00modify6725.801.26451.26401.2570
28852006.06.15 16:00s/l6725.801.26401.26401.2570290.01115819.41
28862006.06.15 16:00sell6735.801.26431.26801.2568
28872006.06.15 17:57modify6735.801.26431.26411.2568
28882006.06.15 18:00modify6735.801.26431.26381.2568
28892006.06.15 18:00modify6735.801.26431.26321.2568
28902006.06.15 18:00modify6735.801.26431.26311.2568
28912006.06.15 18:27modify6735.801.26431.26301.2568
28922006.06.15 22:43s/l6735.801.26301.26301.2568753.99116573.40
28932006.06.15 22:43sell6745.801.26341.26711.2559
28942006.06.16 11:59s/l6745.801.26711.26711.2559-2121.21114452.19
28952006.06.20 08:00sell6755.701.25731.26101.2498
28962006.06.20 19:29s/l6755.701.26101.26101.2498-2109.00112343.19
28972006.06.20 19:29sell6764.001.26091.26461.2534
28982006.06.20 19:59modify6764.001.26091.26091.2534
28992006.06.20 20:29s/l6764.001.26091.26091.25340.01112343.20
29002006.06.20 20:29sell6775.601.26151.26521.2540
29012006.06.20 21:29modify6775.601.26151.26111.2540
29022006.06.20 21:30modify6775.601.26151.26061.2540
29032006.06.20 22:12modify6775.601.26151.26051.2540
29042006.06.20 22:30modify6775.601.26151.26041.2540
29052006.06.20 23:05modify6775.601.26151.26021.2540
29062006.06.21 03:20s/l6775.601.26021.26021.2540751.95113095.15
29072006.06.21 03:20sell6785.701.26021.26391.2527
29082006.06.21 11:23s/l6785.701.26391.26391.2527-2108.99110986.16
29092006.06.21 11:23sell6795.501.26381.26751.2563
29102006.06.21 11:29modify6795.501.26381.26371.2563
29112006.06.21 11:36s/l6795.501.26371.26371.256355.01111041.17
29122006.06.21 11:36sell6805.601.26371.26741.2562
29132006.06.21 19:14s/l6805.601.26741.26741.2562-2072.00108969.17
29142006.06.21 19:14sell6815.401.26721.27091.2597
29152006.06.22 10:29modify6815.401.26721.26721.2597
29162006.06.22 10:30modify6815.401.26721.26671.2597
29172006.06.22 10:30modify6815.401.26721.26661.2597
29182006.06.22 10:31modify6815.401.26721.26651.2597
29192006.06.22 10:38modify6815.401.26721.26641.2597
29202006.06.22 10:39modify6815.401.26721.26631.2597
29212006.06.22 10:39modify6815.401.26721.26611.2597
29222006.06.22 10:39modify6815.401.26721.26601.2597
29232006.06.22 10:45modify6815.401.26721.26581.2597
29242006.06.22 10:45modify6815.401.26721.26571.2597
29252006.06.22 10:46modify6815.401.26721.26561.2597
29262006.06.22 10:49modify6815.401.26721.26551.2597
29272006.06.22 12:00modify6815.401.26721.26541.2597
29282006.06.22 12:00modify6815.401.26721.26531.2597
29292006.06.22 12:01modify6815.401.26721.26521.2597
29302006.06.22 12:01modify6815.401.26721.26511.2597
29312006.06.22 12:02modify6815.401.26721.26501.2597
29322006.06.22 12:04modify6815.401.26721.26491.2597
29332006.06.22 12:11modify6815.401.26721.26481.2597
29342006.06.22 13:29modify6815.401.26721.26281.2597
29352006.06.22 13:30t/p6815.401.25971.26281.25974119.30113088.47
29362006.06.23 10:00buy6825.701.25701.25311.2650
29372006.06.23 14:33s/l6825.701.25311.25311.2650-2223.03110865.44
29382006.06.23 20:00sell6835.501.25251.25621.2450
29392006.06.26 09:30s/l6835.501.25621.25621.2450-2011.47108853.96
29402006.06.26 09:30sell6843.901.25711.26081.2496
29412006.06.26 09:32modify6843.901.25711.25511.2496
29422006.06.26 09:32s/l6843.901.25511.25511.2496779.99109633.95
29432006.06.26 09:32sell6855.501.25691.26061.2494
29442006.06.26 09:37modify6855.501.25691.25511.2494
29452006.06.26 09:37s/l6855.501.25511.25511.2494989.97110623.92
29462006.06.26 09:37sell6865.501.25691.26061.2494
29472006.06.26 09:38modify6865.501.25691.25511.2494
29482006.06.26 09:38s/l6865.501.25511.25511.2494989.97111613.89
29492006.06.26 09:38sell6875.601.25741.26111.2499
29502006.06.26 09:39modify6875.601.25741.25511.2499
29512006.06.26 09:39s/l6875.601.25511.25511.24991288.02112901.91
29522006.06.26 09:39sell6885.601.25701.26071.2495
29532006.06.26 09:40modify6885.601.25701.25511.2495
29542006.06.26 09:40s/l6885.601.25511.25511.24951063.98113965.89
29552006.06.26 09:40sell6895.701.25691.26061.2494
29562006.06.26 09:42modify6895.701.25691.25511.2494
29572006.06.26 09:42s/l6895.701.25511.25511.24941025.97114991.86
29582006.06.26 09:42sell6905.701.25701.26071.2495
29592006.06.26 09:43modify6905.701.25701.25511.2495
29602006.06.26 09:43s/l6905.701.25511.25511.24951082.98116074.84
29612006.06.26 09:43sell6915.801.25781.26151.2503
29622006.06.26 09:44modify6915.801.25781.25511.2503
29632006.06.26 09:44s/l6915.801.25511.25511.25031565.99117640.83
29642006.06.26 09:44sell6925.901.25781.26151.2503
29652006.06.26 09:45modify6925.901.25781.25511.2503
29662006.06.26 09:45s/l6925.901.25511.25511.25031592.99119233.82
29672006.06.26 09:45sell6936.001.25771.26141.2502
29682006.06.26 09:46modify6936.001.25771.25511.2502
29692006.06.26 09:46s/l6936.001.25511.25511.25021559.98120793.80
29702006.06.26 09:46sell6946.001.25771.26141.2502
29712006.06.26 09:47modify6946.001.25771.25511.2502
29722006.06.26 09:47s/l6946.001.25511.25511.25021559.98122353.78
29732006.06.26 09:47sell6956.101.25741.26111.2499
29742006.06.26 09:48modify6956.101.25741.25511.2499
29752006.06.26 09:48s/l6956.101.25511.25511.24991403.02123756.80
29762006.06.26 09:48sell6966.201.25741.26111.2499
29772006.06.26 09:51modify6966.201.25741.25511.2499
29782006.06.26 09:51s/l6966.201.25511.25511.24991426.02125182.82
29792006.06.26 09:51sell6976.301.25741.26111.2499
29802006.06.26 09:52modify6976.301.25741.25511.2499
29812006.06.26 09:52s/l6976.301.25511.25511.24991449.02126631.84
29822006.06.26 09:52sell6986.301.25721.26091.2497
29832006.06.26 09:54modify6986.301.25721.25511.2497
29842006.06.26 09:54s/l6986.301.25511.25511.24971323.00127954.84
29852006.06.26 09:54sell6996.401.25731.26101.2498
29862006.06.26 09:55modify6996.401.25731.25511.2498
29872006.06.26 09:55s/l6996.401.25511.25511.24981408.01129362.85
29882006.06.26 09:55sell7006.501.25721.26091.2497
29892006.06.26 09:56modify7006.501.25721.25511.2497
29902006.06.26 09:56s/l7006.501.25511.25511.24971365.00130727.85
29912006.06.26 09:56sell7016.501.25691.26061.2494
29922006.06.26 09:58modify7016.501.25691.25511.2494
29932006.06.26 09:59modify7016.501.25691.25481.2494
29942006.06.26 10:00s/l7016.501.25481.25481.24941364.97132092.82
29952006.06.26 10:00sell7026.601.25681.26051.2493
29962006.06.26 12:59modify7026.601.25681.25681.2493
29972006.06.26 13:00s/l7026.601.25681.25681.24930.04132092.86
29982006.06.26 13:00sell7036.601.25661.26031.2491
29992006.06.26 17:04modify7036.601.25661.25661.2491
30002006.06.26 17:04modify7036.601.25661.25651.2491
30012006.06.26 17:04modify7036.601.25661.25641.2491
30022006.06.26 17:32modify7036.601.25661.25631.2491
30032006.06.26 19:00s/l7036.601.25631.25631.2491198.01132290.87
30042006.06.26 19:00sell7046.601.25651.26021.2490
30052006.06.27 02:00s/l7046.601.26021.26021.2490-2413.77129877.11
30062006.06.27 02:00sell7056.501.26051.26421.2530
30072006.06.27 10:35modify7056.501.26051.26051.2530
30082006.06.27 11:05modify7056.501.26051.26041.2530
30092006.06.27 11:05modify7056.501.26051.26031.2530
30102006.06.27 11:05modify7056.501.26051.26021.2530
30112006.06.27 11:06modify7056.501.26051.26011.2530
30122006.06.27 11:07modify7056.501.26051.26001.2530
30132006.06.27 11:07modify7056.501.26051.25991.2530
30142006.06.27 11:08modify7056.501.26051.25981.2530
30152006.06.27 11:08modify7056.501.26051.25971.2530
30162006.06.27 11:29s/l7056.501.25971.25971.2530519.97130397.08
30172006.06.27 11:29sell7066.501.25961.26331.2521
30182006.06.27 13:00modify7066.501.25961.25941.2521
30192006.06.27 13:00modify7066.501.25961.25931.2521
30202006.06.27 13:01modify7066.501.25961.25921.2521
30212006.06.27 13:14modify7066.501.25961.25911.2521
30222006.06.27 13:15modify7066.501.25961.25891.2521
30232006.06.27 13:16modify7066.501.25961.25881.2521
30242006.06.27 13:18modify7066.501.25961.25871.2521
30252006.06.27 14:47s/l7066.501.25871.25871.2521585.00130982.08
30262006.06.27 14:47sell7076.501.25891.26261.2514
30272006.06.27 14:59modify7076.501.25891.25891.2514
30282006.06.27 15:00s/l7076.501.25891.25891.25140.03130982.11
30292006.06.27 15:00sell7086.501.25911.26281.2516
30302006.06.28 01:46modify7086.501.25911.25911.2516
30312006.06.28 09:06modify7086.501.25911.25901.2516
30322006.06.28 09:06modify7086.501.25911.25891.2516
30332006.06.28 09:06modify7086.501.25911.25881.2516
30342006.06.28 09:07modify7086.501.25911.25861.2516
30352006.06.28 09:08modify7086.501.25911.25851.2516
30362006.06.28 09:08modify7086.501.25911.25841.2516
30372006.06.28 09:08modify7086.501.25911.25831.2516
30382006.06.28 10:30modify7086.501.25911.25821.2516
30392006.06.28 15:30modify7086.501.25911.25741.2516
30402006.06.28 15:30modify7086.501.25911.25731.2516
30412006.06.28 16:23modify7086.501.25911.25721.2516
30422006.06.28 16:23modify7086.501.25911.25711.2516
30432006.06.28 16:23modify7086.501.25911.25701.2516
30442006.06.28 16:23modify7086.501.25911.25691.2516
30452006.06.28 16:23modify7086.501.25911.25681.2516
30462006.06.28 17:04modify7086.501.25911.25521.2516
30472006.06.28 17:44modify7086.501.25911.25511.2516
30482006.06.28 17:45modify7086.501.25911.25501.2516
30492006.06.28 18:00modify7086.501.25911.25491.2516
30502006.06.28 18:01modify7086.501.25911.25481.2516
30512006.06.28 18:06modify7086.501.25911.25471.2516
30522006.06.28 20:50s/l7086.501.25471.25471.25162887.77133869.88
30532006.06.29 16:00sell7096.701.25491.25861.2474
30542006.06.29 20:30s/l7096.701.25861.25861.2474-2479.00131390.88
30552006.06.29 20:46buy7106.601.25511.25121.2631
30562006.06.29 20:46t/p7106.601.26311.25121.26315280.00136670.88
30572006.06.29 20:47buy7116.801.25511.25121.2631
30582006.06.29 20:47t/p7116.801.26311.25121.26315440.00142110.88
30592006.06.29 20:48buy7127.101.25511.25121.2631
30602006.06.29 20:48t/p7127.101.26311.25121.26315680.00147790.88
30612006.06.29 20:48buy7137.401.25511.25121.2631
30622006.06.29 21:01modify7137.401.25511.26071.2631
30632006.06.29 21:01t/p7137.401.26311.26071.26315920.00153710.88
30642006.06.29 21:02buy7147.701.26291.25901.2709
30652006.06.29 21:02modify7147.701.26291.26321.2709
30662006.06.29 21:03s/l7147.701.26321.26321.2709231.00153941.88
30672006.06.29 21:03buy7157.701.26291.25901.2709
30682006.06.29 21:03modify7157.701.26291.26341.2709
30692006.06.29 21:04s/l7157.701.26341.26341.2709385.00154326.88
30702006.06.29 21:04buy7167.701.26291.25901.2709
30712006.06.29 21:04modify7167.701.26291.26351.2709
30722006.06.29 21:05s/l7167.701.26351.26351.2709462.00154788.88
30732006.06.29 21:05buy7177.701.26291.25901.2709
30742006.06.29 21:05modify7177.701.26291.26351.2709
30752006.06.29 21:07s/l7177.701.26351.26351.2709462.00155250.88
30762006.06.29 21:07buy7187.801.26291.25901.2709
30772006.06.29 21:07modify7187.801.26291.26321.2709
30782006.06.29 21:09s/l7187.801.26321.26321.2709234.00155484.88
30792006.06.29 21:09buy7197.801.26291.25901.2709
30802006.06.29 21:09modify7197.801.26291.26301.2709
30812006.06.29 21:10s/l7197.801.26301.26301.270978.00155562.88
30822006.06.29 21:10buy7207.801.26291.25901.2709
30832006.06.29 21:26modify7207.801.26291.26311.2709
30842006.06.29 21:27s/l7207.801.26311.26311.2709156.00155718.88
30852006.06.29 21:27buy7217.801.26291.25901.2709
30862006.06.29 21:27modify7217.801.26291.26311.2709
30872006.06.29 21:28s/l7217.801.26311.26311.2709156.00155874.88
30882006.06.29 21:28buy7227.801.26291.25901.2709
30892006.06.29 21:28modify7227.801.26291.26331.2709
30902006.06.29 21:29s/l7227.801.26331.26331.2709312.00156186.88
30912006.06.29 21:29buy7237.801.26291.25901.2709
30922006.06.29 21:30modify7237.801.26291.26341.2709
30932006.06.29 21:30modify7237.801.26291.26351.2709
30942006.06.29 21:59modify7237.801.26291.26451.2709
30952006.06.29 22:07s/l7237.801.26451.26451.27091248.00157434.88
30962006.06.29 22:07buy7247.901.26461.26071.2726
30972006.06.29 23:40modify7247.901.26461.26471.2726
30982006.06.29 23:43modify7247.901.26461.26481.2726
30992006.06.30 01:29modify7247.901.26461.26491.2726
31002006.06.30 01:30modify7247.901.26461.26501.2726
31012006.06.30 02:49modify7247.901.26461.26511.2726
31022006.06.30 03:04modify7247.901.26461.26521.2726
31032006.06.30 03:05modify7247.901.26461.26531.2726
31042006.06.30 03:08modify7247.901.26461.26561.2726
31052006.06.30 03:09modify7247.901.26461.26631.2726
31062006.06.30 03:10modify7247.901.26461.26671.2726
31072006.06.30 03:29s/l7247.901.26671.26671.27261604.56159039.44
31082006.06.30 03:29buy7258.001.26641.26251.2744
31092006.06.30 03:30modify7258.001.26641.26711.2744
31102006.06.30 03:34modify7258.001.26641.26731.2744
31112006.06.30 03:35modify7258.001.26641.26761.2744
31122006.06.30 03:36modify7258.001.26641.26871.2744
31132006.06.30 03:37s/l7258.001.26871.26871.27441840.00160879.44
31142006.06.30 03:37buy7268.001.26791.26401.2759
31152006.06.30 03:37modify7268.001.26791.26871.2759
31162006.06.30 03:38s/l7268.001.26871.26871.2759640.00161519.44
31172006.06.30 03:38buy7278.101.26791.26401.2759
31182006.06.30 03:38modify7278.101.26791.26911.2759
31192006.06.30 03:39s/l7278.101.26911.26911.2759972.00162491.44
31202006.06.30 03:39buy7288.101.26791.26401.2759
31212006.06.30 03:39modify7288.101.26791.26881.2759
31222006.06.30 03:40s/l7288.101.26881.26881.2759729.00163220.44
31232006.06.30 03:40buy7298.201.26791.26401.2759
31242006.06.30 03:40modify7298.201.26791.26881.2759
31252006.06.30 03:41s/l7298.201.26881.26881.2759738.00163958.44
31262006.06.30 03:41buy7308.201.26791.26401.2759
31272006.06.30 03:41modify7308.201.26791.26871.2759
31282006.06.30 03:42s/l7308.201.26871.26871.2759656.00164614.44
31292006.06.30 03:42buy7318.201.26791.26401.2759
31302006.06.30 03:42modify7318.201.26791.26891.2759
31312006.06.30 03:43s/l7318.201.26891.26891.2759820.00165434.44
31322006.06.30 03:43buy7328.301.26791.26401.2759
31332006.06.30 03:43modify7328.301.26791.26881.2759
31342006.06.30 03:44s/l7328.301.26881.26881.2759747.00166181.44
31352006.06.30 03:44buy7338.301.26791.26401.2759
31362006.06.30 03:44modify7338.301.26791.26891.2759
31372006.06.30 03:46s/l7338.301.26891.26891.2759830.00167011.44
31382006.06.30 03:46buy7348.401.26791.26401.2759
31392006.06.30 03:46modify7348.401.26791.26901.2759
31402006.06.30 03:47s/l7348.401.26901.26901.2759924.00167935.44
31412006.06.30 03:47buy7358.401.26791.26401.2759
31422006.06.30 03:47modify7358.401.26791.26921.2759
31432006.06.30 03:49s/l7358.401.26921.26921.27591092.00169027.44
31442006.06.30 03:49buy7368.501.26791.26401.2759
31452006.06.30 03:49modify7368.501.26791.26951.2759
31462006.06.30 03:50s/l7368.501.26951.26951.27591360.00170387.44
31472006.06.30 03:50buy7378.501.26791.26401.2759
31482006.06.30 03:50modify7378.501.26791.26921.2759
31492006.06.30 03:53s/l7378.501.26921.26921.27591105.00171492.44
31502006.06.30 03:53buy7388.601.26791.26401.2759
31512006.06.30 04:28modify7388.601.26791.26881.2759
31522006.06.30 04:30modify7388.601.26791.26921.2759
31532006.06.30 04:33modify7388.601.26791.26931.2759
31542006.06.30 05:48modify7388.601.26791.26941.2759
31552006.06.30 06:30modify7388.601.26791.26951.2759
31562006.06.30 07:08modify7388.601.26791.26961.2759
31572006.06.30 07:30modify7388.601.26791.26971.2759
31582006.06.30 07:38modify7388.601.26791.27021.2759
31592006.06.30 07:39modify7388.601.26791.27031.2759
31602006.06.30 07:52modify7388.601.26791.27061.2759
31612006.06.30 07:53modify7388.601.26791.27071.2759
31622006.06.30 09:00s/l7388.601.27071.27071.27592408.00173900.44
31632006.06.30 09:00buy7398.701.27051.26661.2785
31642006.06.30 14:32modify7398.701.27051.27071.2785
31652006.06.30 14:33modify7398.701.27051.27151.2785
31662006.06.30 14:34s/l7398.701.27151.27151.2785870.00174770.44
31672006.06.30 14:34buy7408.701.27161.26771.2796
31682006.06.30 14:34modify7408.701.27161.27181.2796
31692006.06.30 14:34s/l7408.701.27181.27181.2796174.00174944.44
31702006.06.30 14:34buy7418.701.27161.26771.2796
31712006.06.30 15:00modify7418.701.27161.27251.2796
31722006.06.30 15:01s/l7418.701.27251.27251.2796783.00175727.44
31732006.06.30 15:01buy7428.801.27221.26831.2802
31742006.06.30 15:02modify7428.801.27221.27261.2802
31752006.06.30 15:03s/l7428.801.27261.27261.2802352.00176079.44
31762006.06.30 15:03buy7438.801.27221.26831.2802
31772006.06.30 15:03modify7438.801.27221.27281.2802
31782006.06.30 15:06s/l7438.801.27281.27281.2802528.00176607.44
31792006.06.30 15:06buy7448.801.27221.26831.2802
31802006.06.30 15:06modify7448.801.27221.27271.2802
31812006.06.30 15:07s/l7448.801.27271.27271.2802440.00177047.44
31822006.06.30 15:07buy7458.901.27221.26831.2802
31832006.06.30 15:07modify7458.901.27221.27301.2802
31842006.06.30 15:08s/l7458.901.27301.27301.2802712.00177759.44
31852006.06.30 15:08buy7468.901.27221.26831.2802
31862006.06.30 15:08modify7468.901.27221.27341.2802
31872006.06.30 15:09s/l7468.901.27341.27341.28021068.00178827.44
31882006.06.30 15:09buy7478.901.27221.26831.2802
31892006.06.30 15:09modify7478.901.27221.27341.2802
31902006.06.30 15:10s/l7478.901.27341.27341.28021068.00179895.44
31912006.06.30 15:10buy7489.001.27221.26831.2802
31922006.06.30 15:10modify7489.001.27221.27341.2802
31932006.06.30 15:11s/l7489.001.27341.27341.28021080.00180975.44
31942006.06.30 15:11buy7499.001.27221.26831.2802
31952006.06.30 15:11modify7499.001.27221.27351.2802
31962006.06.30 15:12s/l7499.001.27351.27351.28021170.00182145.44
31972006.06.30 15:12buy7509.101.27221.26831.2802
31982006.06.30 15:12modify7509.101.27221.27351.2802
31992006.06.30 15:15s/l7509.101.27351.27351.28021183.00183328.44
32002006.06.30 15:15buy7519.201.27221.26831.2802
32012006.06.30 15:15modify7519.201.27221.27351.2802
32022006.06.30 15:16s/l7519.201.27351.27351.28021196.00184524.44
32032006.06.30 15:16buy7529.201.27221.26831.2802
32042006.06.30 15:16modify7529.201.27221.27351.2802
32052006.06.30 15:17s/l7529.201.27351.27351.28021196.00185720.44
32062006.06.30 15:17buy7539.301.27221.26831.2802
32072006.06.30 15:17modify7539.301.27221.27381.2802
32082006.06.30 15:18s/l7539.301.27381.27381.28021488.00187208.44
32092006.06.30 15:18buy7549.401.27221.26831.2802
32102006.06.30 15:18modify7549.401.27221.27381.2802
32112006.06.30 15:19s/l7549.401.27381.27381.28021504.00188712.44
32122006.06.30 15:19buy7559.401.27221.26831.2802
32132006.06.30 15:19modify7559.401.27221.27371.2802
32142006.06.30 15:20s/l7559.401.27371.27371.28021410.00190122.44
32152006.06.30 15:20buy7569.501.27221.26831.2802
32162006.06.30 15:20modify7569.501.27221.27361.2802
32172006.06.30 15:25s/l7569.501.27361.27361.28021330.00191452.44
32182006.06.30 15:25buy7579.601.27221.26831.2802
32192006.06.30 15:25modify7579.601.27221.27331.2802
32202006.06.30 15:27s/l7579.601.27331.27331.28021056.00192508.44
32212006.06.30 15:27buy7589.601.27221.26831.2802
32222006.06.30 15:27modify7589.601.27221.27341.2802
32232006.06.30 15:29s/l7589.601.27341.27341.28021152.00193660.44
32242006.06.30 15:29buy7599.701.27221.26831.2802
32252006.06.30 15:30modify7599.701.27221.27341.2802
32262006.06.30 15:32modify7599.701.27221.27351.2802
32272006.06.30 15:33modify7599.701.27221.27361.2802
32282006.06.30 15:34modify7599.701.27221.27371.2802
32292006.06.30 15:44modify7599.701.27221.27381.2802
32302006.06.30 15:45modify7599.701.27221.27391.2802
32312006.06.30 15:47modify7599.701.27221.27411.2802
32322006.06.30 15:47modify7599.701.27221.27421.2802
32332006.06.30 15:49modify7599.701.27221.27431.2802
32342006.06.30 15:49modify7599.701.27221.27441.2802
32352006.06.30 15:49modify7599.701.27221.27461.2802
32362006.06.30 15:49modify7599.701.27221.27471.2802
32372006.06.30 15:49modify7599.701.27221.27481.2802
32382006.06.30 15:58modify7599.701.27221.27491.2802
32392006.06.30 15:59s/l7599.701.27491.27491.28022619.00196279.44
32402006.06.30 15:59buy7609.801.27501.27111.2830
32412006.06.30 16:36modify7609.801.27501.27511.2830
32422006.06.30 16:38modify7609.801.27501.27531.2830
32432006.06.30 16:46modify7609.801.27501.27541.2830
32442006.06.30 16:52modify7609.801.27501.27551.2830
32452006.06.30 16:53modify7609.801.27501.27561.2830
32462006.06.30 16:54modify7609.801.27501.27581.2830
32472006.06.30 16:55modify7609.801.27501.27611.2830
32482006.06.30 16:56modify7609.801.27501.27621.2830
32492006.06.30 16:57modify7609.801.27501.27651.2830
32502006.06.30 17:21modify7609.801.27501.27661.2830
32512006.06.30 17:29s/l7609.801.27661.27661.28301568.00197847.44
32522006.06.30 17:29buy7619.901.27641.27251.2844
32532006.06.30 17:59modify7619.901.27641.27671.2844
32542006.06.30 20:12modify7619.901.27641.27681.2844
32552006.06.30 21:05modify7619.901.27641.27691.2844
32562006.06.30 21:20modify7619.901.27641.27701.2844
32572006.06.30 22:00modify7619.901.27641.27711.2844
32582006.06.30 22:13modify7619.901.27641.27721.2844
32592006.07.03 03:29modify7619.901.27641.27741.2844
32602006.07.03 04:00s/l7619.901.27741.27741.2844921.77198769.21
32612006.07.03 04:00buy7629.901.27741.27351.2854
32622006.07.03 12:38modify7629.901.27741.27761.2854
32632006.07.03 12:59s/l7629.901.27761.27761.2854198.02198967.23
32642006.07.03 12:59buy7639.901.27731.27341.2853
32652006.07.03 13:01modify7639.901.27731.27741.2853
32662006.07.03 13:20modify7639.901.27731.27761.2853
32672006.07.03 13:21modify7639.901.27731.27821.2853
32682006.07.03 13:22s/l7639.901.27821.27821.2853891.00199858.23
32692006.07.03 13:22buy76410.001.27821.27431.2862
32702006.07.03 13:22modify76410.001.27821.27831.2862
32712006.07.03 13:26s/l76410.001.27831.27831.2862100.00199958.23
32722006.07.03 13:26buy76510.001.27821.27431.2862
32732006.07.03 13:56modify76510.001.27821.27821.2862
32742006.07.03 15:41s/l76510.001.27821.27821.28620.00199958.23
32752006.07.03 15:41buy76610.001.27831.27441.2863
32762006.07.03 16:30modify76610.001.27831.27941.2863
32772006.07.03 16:36s/l76610.001.27941.27941.28631099.99201058.22
32782006.07.03 16:40buy76710.101.27961.27571.2876
32792006.07.04 08:30modify76710.101.27961.27981.2876
32802006.07.04 08:31modify76710.101.27961.27991.2876
32812006.07.04 13:30s/l76710.101.27991.27991.2876233.40201291.61
32822006.07.06 04:00buy76810.101.27231.26841.2803
32832006.07.06 09:33modify76810.101.27231.27241.2803
32842006.07.06 14:32modify76810.101.27231.27251.2803
32852006.07.06 14:32modify76810.101.27231.27261.2803
32862006.07.06 14:32modify76810.101.27231.27271.2803
32872006.07.06 14:32modify76810.101.27231.27291.2803
32882006.07.06 14:34modify76810.101.27231.27501.2803
32892006.07.06 14:34s/l76810.101.27501.27501.28032727.00204018.61
32902006.07.06 14:34buy76910.201.27511.27121.2831
32912006.07.06 20:00modify76910.201.27511.27511.2831
32922006.07.06 20:00modify76910.201.27511.27521.2831
32932006.07.06 20:03modify76910.201.27511.27531.2831
32942006.07.06 20:38modify76910.201.27511.27541.2831
32952006.07.06 21:00modify76910.201.27511.27571.2831
32962006.07.06 21:59modify76910.201.27511.27591.2831
32972006.07.06 23:00modify76910.201.27511.27601.2831
32982006.07.06 23:10modify76910.201.27511.27611.2831
32992006.07.07 11:30modify76910.201.27511.27621.2831
33002006.07.07 11:38modify76910.201.27511.27661.2831
33012006.07.07 14:30modify76910.201.27511.27841.2831
33022006.07.07 14:31s/l76910.201.27841.27841.28313295.71207314.32
33032006.07.07 14:31sell77010.401.27841.28211.2709
33042006.07.07 14:31s/l77010.401.28211.28211.2709-3848.00203466.32
33052006.07.07 14:31buy77110.201.28371.27981.2917
33062006.07.07 14:31s/l77110.201.27981.27981.2917-3977.96199488.36
33072006.07.07 14:31buy7727.101.27861.27471.2866
33082006.07.07 15:00modify7727.101.27861.27961.2866
33092006.07.07 15:00modify7727.101.27861.28001.2866
33102006.07.07 15:01modify7727.101.27861.28011.2866
33112006.07.07 15:01modify7727.101.27861.28021.2866
33122006.07.07 15:30modify7727.101.27861.28031.2866
33132006.07.07 15:30modify7727.101.27861.28041.2866
33142006.07.07 15:30modify7727.101.27861.28051.2866
33152006.07.07 15:31modify7727.101.27861.28061.2866
33162006.07.07 15:31modify7727.101.27861.28071.2866
33172006.07.07 15:31modify7727.101.27861.28081.2866
33182006.07.07 15:32modify7727.101.27861.28101.2866
33192006.07.07 15:33modify7727.101.27861.28111.2866
33202006.07.07 22:19s/l7727.101.28111.28111.28661775.00201263.36
33212006.07.07 22:19buy77310.101.28121.27731.2892
33222006.07.10 12:48s/l77310.101.27731.27731.2892-4008.62197254.74
33232006.07.10 12:48buy7749.901.27751.27361.2855
33242006.07.10 15:30s/l7749.901.27361.27361.2855-3861.00193393.74
33252006.07.10 15:30buy7756.901.27371.26981.2817
33262006.07.10 18:04modify7756.901.27371.27371.2817
33272006.07.10 18:16s/l7756.901.27371.27371.28170.02193393.76
33282006.07.10 18:16buy7769.701.27391.27001.2819
33292006.07.11 19:25modify7769.701.27391.27411.2819
33302006.07.11 20:24modify7769.701.27391.27421.2819
33312006.07.11 20:25modify7769.701.27391.27431.2819
33322006.07.11 20:39modify7769.701.27391.27441.2819
33332006.07.11 20:40modify7769.701.27391.27451.2819
33342006.07.11 20:41modify7769.701.27391.27461.2819
33352006.07.11 20:41modify7769.701.27391.27471.2819
33362006.07.11 20:41modify7769.701.27391.27481.2819
33372006.07.11 20:42modify7769.701.27391.27511.2819
33382006.07.11 21:24modify7769.701.27391.27541.2819
33392006.07.11 22:17modify7769.701.27391.27551.2819
33402006.07.11 22:25modify7769.701.27391.27561.2819
33412006.07.11 22:29modify7769.701.27391.27591.2819
33422006.07.12 04:30s/l7769.701.27591.27591.28191806.30195200.06
33432006.07.12 04:30sell7779.801.27581.27951.2683
33442006.07.12 12:45modify7779.801.27581.27551.2683
33452006.07.12 13:00modify7779.801.27581.27531.2683
33462006.07.12 13:00modify7779.801.27581.27521.2683
33472006.07.12 13:17modify7779.801.27581.27511.2683
33482006.07.12 13:57modify7779.801.27581.27491.2683
33492006.07.12 14:00modify7779.801.27581.27401.2683
33502006.07.12 14:05modify7779.801.27581.27381.2683
33512006.07.12 14:30modify7779.801.27581.27371.2683
33522006.07.12 14:30modify7779.801.27581.27361.2683
33532006.07.12 14:30modify7779.801.27581.27351.2683
33542006.07.12 15:30modify7779.801.27581.27341.2683
33552006.07.12 15:30modify7779.801.27581.27311.2683
33562006.07.12 15:31modify7779.801.27581.27301.2683
33572006.07.12 15:31modify7779.801.27581.27291.2683
33582006.07.12 15:36modify7779.801.27581.27281.2683
33592006.07.12 15:41modify7779.801.27581.27271.2683
33602006.07.12 15:47modify7779.801.27581.27251.2683
33612006.07.12 15:48modify7779.801.27581.27231.2683
33622006.07.12 15:49modify7779.801.27581.27221.2683
33632006.07.12 15:50modify7779.801.27581.27211.2683
33642006.07.12 15:50modify7779.801.27581.27201.2683
33652006.07.12 15:50modify7779.801.27581.27191.2683
33662006.07.12 15:50modify7779.801.27581.27181.2683
33672006.07.12 15:51modify7779.801.27581.27171.2683
33682006.07.12 15:51modify7779.801.27581.27161.2683
33692006.07.12 15:51modify7779.801.27581.27141.2683
33702006.07.12 15:51modify7779.801.27581.27131.2683
33712006.07.12 15:59s/l7779.801.27131.27131.26834409.99199610.05
33722006.07.12 15:59sell77810.001.27141.27511.2639
33732006.07.12 16:30modify77810.001.27141.27121.2639
33742006.07.12 17:00modify77810.001.27141.27091.2639
33752006.07.13 01:00s/l77810.001.27091.27091.2639628.33200238.38
33762006.07.13 01:00sell77910.001.27101.27471.2635
33772006.07.13 13:30modify77910.001.27101.27071.2635
33782006.07.13 15:19s/l77910.001.27071.27071.2635300.03200538.41
33792006.07.13 15:19sell78010.001.27061.27431.2631
33802006.07.13 18:00modify78010.001.27061.26951.2631
33812006.07.13 18:00modify78010.001.27061.26941.2631
33822006.07.13 18:00modify78010.001.27061.26931.2631
33832006.07.13 18:00modify78010.001.27061.26921.2631
33842006.07.13 20:30s/l78010.001.26921.26921.26311399.96201938.37
33852006.07.13 20:30sell78110.101.26901.27271.2615
33862006.07.14 09:00modify78110.101.26901.26801.2615
33872006.07.14 09:02modify78110.101.26901.26791.2615
33882006.07.14 09:02modify78110.101.26901.26781.2615
33892006.07.14 09:03modify78110.101.26901.26771.2615
33902006.07.14 09:03modify78110.101.26901.26761.2615
33912006.07.14 09:03modify78110.101.26901.26751.2615
33922006.07.14 09:03modify78110.101.26901.26741.2615
33932006.07.14 09:03modify78110.101.26901.26731.2615
33942006.07.14 09:03modify78110.101.26901.26721.2615
33952006.07.14 10:02s/l78110.101.26721.26721.26151861.25203799.62
33962006.07.14 10:02sell78210.201.26711.27081.2596
33972006.07.14 16:16modify78210.201.26711.26651.2596
33982006.07.14 16:30modify78210.201.26711.26631.2596
33992006.07.14 16:30modify78210.201.26711.26621.2596
34002006.07.14 16:30modify78210.201.26711.26611.2596
34012006.07.14 16:30modify78210.201.26711.26601.2596
34022006.07.14 16:34modify78210.201.26711.26591.2596
34032006.07.14 16:35modify78210.201.26711.26581.2596
34042006.07.14 16:45modify78210.201.26711.26571.2596
34052006.07.14 16:46modify78210.201.26711.26561.2596
34062006.07.14 16:46modify78210.201.26711.26541.2596
34072006.07.14 16:59modify78210.201.26711.26531.2596
34082006.07.14 20:44s/l78210.201.26531.26531.25961835.98205635.60
34092006.07.14 20:44sell78310.301.26511.26881.2576
34102006.07.17 05:02modify78310.301.26511.26461.2576
34112006.07.17 05:03modify78310.301.26511.26451.2576
34122006.07.17 05:33modify78310.301.26511.26441.2576
34132006.07.17 05:38modify78310.301.26511.26431.2576
34142006.07.17 10:44modify78310.301.26511.26401.2576
34152006.07.17 11:29t/p78310.301.25761.26401.25767769.06213404.66
34162006.07.17 11:29sell78410.701.25731.26101.2498
34172006.07.17 11:59modify78410.701.25731.25731.2498
34182006.07.17 12:05modify78410.701.25731.25581.2498
34192006.07.17 12:30modify78410.701.25731.25571.2498
34202006.07.17 12:30modify78410.701.25731.25561.2498
34212006.07.17 12:30modify78410.701.25731.25551.2498
34222006.07.17 12:30modify78410.701.25731.25541.2498
34232006.07.17 12:30modify78410.701.25731.25531.2498
34242006.07.17 12:31modify78410.701.25731.25521.2498
34252006.07.17 15:30modify78410.701.25731.25421.2498
34262006.07.17 16:05s/l78410.701.25421.25421.24983317.00216721.66
34272006.07.17 16:05sell78510.801.25411.25781.2466
34282006.07.17 16:19modify78510.801.25411.25401.2466
34292006.07.17 16:19modify78510.801.25411.25391.2466
34302006.07.17 16:59s/l78510.801.25391.25391.2466215.96216937.62
34312006.07.17 16:59sell78610.801.25391.25761.2464
34322006.07.17 20:39modify78610.801.25391.25391.2464
34332006.07.18 00:03modify78610.801.25391.25381.2464
34342006.07.18 01:00modify78610.801.25391.25361.2464
34352006.07.18 01:09modify78610.801.25391.25351.2464
34362006.07.18 09:00s/l78610.801.25351.25351.2464478.20217415.81
34372006.07.18 09:00sell78710.901.25341.25711.2459
34382006.07.18 12:29modify78710.901.25341.25321.2459
34392006.07.18 12:30modify78710.901.25341.25311.2459
34402006.07.18 12:30s/l78710.901.25311.25311.2459327.00217742.81
34412006.07.18 12:30sell78810.901.25341.25711.2459
34422006.07.18 16:59modify78810.901.25341.25331.2459
34432006.07.18 17:08modify78810.901.25341.25131.2459
34442006.07.18 21:59s/l78810.901.25131.25131.24592288.97220031.78
34452006.07.18 21:59sell78911.001.25111.25481.2436
34462006.07.19 03:30modify78911.001.25111.25091.2436
34472006.07.19 03:30modify78911.001.25111.25071.2436
34482006.07.19 03:31modify78911.001.25111.25061.2436
34492006.07.19 03:31modify78911.001.25111.25051.2436
34502006.07.19 03:32modify78911.001.25111.25041.2436
34512006.07.19 03:32modify78911.001.25111.25031.2436
34522006.07.19 03:33modify78911.001.25111.25021.2436
34532006.07.19 05:20s/l78911.001.25021.25021.24361037.05221068.84
34542006.07.19 05:20sell79011.101.25001.25371.2425
34552006.07.19 15:02modify79011.101.25001.24961.2425
34562006.07.19 15:29s/l79011.101.24961.24961.2425444.00221512.84
34572006.07.19 15:29sell79111.101.24941.25311.2419
34582006.07.19 15:30modify79111.101.24941.24921.2419
34592006.07.19 16:01s/l79111.101.24921.24921.2419222.00221734.84
34602006.07.19 16:01sell79211.101.25121.25491.2437
34612006.07.19 16:01modify79211.101.25121.25031.2437
34622006.07.19 16:29modify79211.101.25121.24931.2437
34632006.07.19 16:30s/l79211.101.24931.24931.24372108.96223843.80
34642006.07.19 16:30sell79311.201.25711.26081.2496
34652006.07.19 16:31t/p79311.201.24961.26081.24968399.98232243.78
34662006.07.19 16:31sell79411.601.24921.25291.2417
34672006.07.19 16:31s/l79411.601.25291.25291.2417-4292.00227951.78
34682006.07.19 16:31sell79511.401.25721.26091.2497
34692006.07.19 16:32t/p79511.401.24971.26091.24978550.00236501.78
34702006.07.19 16:32sell79611.801.24921.25291.2417
34712006.07.19 16:32s/l79611.801.25291.25291.2417-4366.00232135.78
34722006.07.19 16:32sell79711.601.25731.26101.2498
34732006.07.19 16:33t/p79711.601.24981.26101.24988700.02240835.80
34742006.07.19 16:33sell79812.001.24921.25291.2417
34752006.07.19 16:33s/l79812.001.25291.25291.2417-4440.00236395.80
34762006.07.19 16:33sell79911.801.25751.26121.2500
34772006.07.19 16:34t/p79911.801.25001.26121.25008850.06245245.86
34782006.07.19 16:34sell80012.301.24921.25291.2417
34792006.07.19 16:34s/l80012.301.25291.25291.2417-4551.00240694.86
34802006.07.19 16:34sell80112.001.25721.26091.2497
34812006.07.19 16:35t/p80112.001.24971.26091.24979000.00249694.86
34822006.07.19 16:35sell80212.501.24921.25291.2417
34832006.07.19 16:35s/l80212.501.25291.25291.2417-4625.00245069.86
34842006.07.19 16:35sell80312.301.25671.26041.2492
34852006.07.19 16:36modify80312.301.25671.25141.2492
34862006.07.19 16:36s/l80312.301.25141.25141.24926519.05251588.91
34872006.07.19 16:36sell80412.601.25651.26021.2490
34882006.07.19 16:37modify80412.601.25651.25141.2490
34892006.07.19 16:37s/l80412.601.25141.25141.24906426.01258014.92
34902006.07.19 16:37sell80512.901.25631.26001.2488
34912006.07.19 16:38modify80512.901.25631.25141.2488
34922006.07.19 16:38s/l80512.901.25141.25141.24886320.96264335.88
34932006.07.19 16:38sell80613.201.25641.26011.2489
34942006.07.19 16:39modify80613.201.25641.25141.2489
34952006.07.19 16:39s/l80613.201.25141.25141.24896599.99270935.87
34962006.07.19 16:39sell80713.501.25671.26041.2492
34972006.07.19 16:40modify80713.501.25671.25141.2492
34982006.07.19 16:40s/l80713.501.25141.25141.24927155.05278090.92
34992006.07.19 16:40sell80813.901.25701.26071.2495
35002006.07.19 16:42t/p80813.901.24951.26071.249510424.96288515.88
35012006.07.19 16:42sell80914.401.24921.25291.2417
35022006.07.19 16:42s/l80914.401.25291.25291.2417-5328.00283187.88
35032006.07.19 16:42sell81014.201.25701.26071.2495
35042006.07.19 16:43t/p81014.201.24951.26071.249510649.96293837.84
35052006.07.19 16:43sell81114.701.24921.25291.2417
35062006.07.19 16:43s/l81114.701.25291.25291.2417-5439.00288398.84
35072006.07.19 16:43sell81214.401.25691.26061.2494
35082006.07.19 16:45t/p81214.401.24941.26061.249410799.93299198.77
35092006.07.19 16:45sell81315.001.24921.25291.2417
35102006.07.19 16:45s/l81315.001.25291.25291.2417-5550.00293648.77
35112006.07.19 16:45sell81414.701.25621.25991.2487
35122006.07.19 16:46modify81414.701.25621.25141.2487
35132006.07.19 16:46s/l81414.701.25141.25141.24877055.94300704.71
35142006.07.19 16:46sell81515.001.25621.25991.2487
35152006.07.19 16:46modify81515.001.25621.25141.2487
35162006.07.19 16:59modify81515.001.25621.25131.2487
35172006.07.19 17:00s/l81515.001.25131.25131.24877349.93308054.64
35182006.07.19 17:00sell81615.401.25661.26031.2491
35192006.07.19 17:04modify81615.401.25661.25661.2491
35202006.07.19 17:04modify81615.401.25661.25651.2491
35212006.07.19 17:29s/l81615.401.25651.25651.2491154.03308208.67
35222006.07.19 17:29sell81715.401.25741.26111.2499
35232006.07.20 03:08s/l81715.401.26111.26111.2499-5500.38302708.29
35242006.07.20 03:08sell81815.101.26101.26471.2535
35252006.07.20 14:13s/l81815.101.26471.26471.2535-5586.94297121.35
35262006.07.20 14:13sell81910.601.26451.26821.2570
35272006.07.20 19:29modify81910.601.26451.26451.2570
35282006.07.20 19:30modify81910.601.26451.26441.2570
35292006.07.21 04:25s/l81910.601.26441.26441.2570151.36297272.71
35302006.07.26 00:00sell82014.901.25811.26181.2506
35312006.07.26 16:33s/l82014.901.26181.26181.2506-5513.00291759.71
35322006.07.26 16:33sell82114.601.26181.26551.2543
35332006.07.26 19:14s/l82114.601.26551.26551.2543-5401.93286357.78
35342006.07.26 19:14sell82210.201.26551.26921.2580
35352006.07.26 20:35s/l82210.201.26921.26921.2580-3774.05282583.73
35362006.07.26 20:35sell8238.101.26931.27301.2618
35372006.07.26 20:46modify8238.101.26931.26881.2618
35382006.07.26 20:46s/l8238.101.26881.26881.2618404.99282988.72
35392006.07.26 20:46sell82414.101.26911.27281.2616
35402006.07.26 20:50modify82414.101.26911.26881.2616
35412006.07.26 20:50s/l82414.101.26881.26881.2616422.93283411.65
35422006.07.26 20:50sell82514.201.26931.27301.2618
35432006.07.26 20:58modify82514.201.26931.26881.2618
35442006.07.26 20:59modify82514.201.26931.26831.2618
35452006.07.26 21:00modify82514.201.26931.26821.2618
35462006.07.26 21:00s/l82514.201.26821.26821.26181561.98284973.63
35472006.07.26 21:00sell82614.201.26971.27341.2622
35482006.07.27 07:41s/l82614.201.27341.27341.2622-5071.71279901.92
35492006.07.27 20:00buy82714.001.27231.26841.2803
35502006.07.28 02:58s/l82714.001.26841.26841.2803-5556.48274345.44
35512006.07.28 02:58buy8289.801.26861.26471.2766
35522006.07.28 15:00modify8289.801.26861.27011.2766
35532006.07.28 15:02s/l8289.801.27011.27011.27661470.00275815.44
35542006.07.28 15:02buy82913.801.26711.26321.2751
35552006.07.28 15:02modify82913.801.26711.27061.2751
35562006.07.28 15:03s/l82913.801.27061.27061.27514830.00280645.44
35572006.07.28 15:03buy83014.001.26711.26321.2751
35582006.07.28 15:03modify83014.001.26711.27071.2751
35592006.07.28 15:04s/l83014.001.27071.27071.27515040.00285685.44
35602006.07.28 15:04buy83114.301.26711.26321.2751
35612006.07.28 15:04modify83114.301.26711.27121.2751
35622006.07.28 15:05s/l83114.301.27121.27121.27515863.00291548.44
35632006.07.28 15:05buy83214.601.26711.26321.2751
35642006.07.28 15:05modify83214.601.26711.27131.2751
35652006.07.28 15:06s/l83214.601.27131.27131.27516132.00297680.44
35662006.07.28 15:06buy83314.901.26711.26321.2751
35672006.07.28 15:06modify83314.901.26711.27201.2751
35682006.07.28 15:07s/l83314.901.27201.27201.27517301.00304981.44
35692006.07.28 15:07buy83415.201.26711.26321.2751
35702006.07.28 15:07modify83415.201.26711.27221.2751
35712006.07.28 15:07s/l83415.201.27221.27221.27517752.00312733.44
35722006.07.28 15:07buy83515.601.26711.26321.2751
35732006.07.28 15:30modify83515.601.26711.27241.2751
35742006.07.28 15:34modify83515.601.26711.27251.2751
35752006.07.28 15:40modify83515.601.26711.27261.2751
35762006.07.28 15:47modify83515.601.26711.27271.2751
35772006.07.28 15:59s/l83515.601.27271.27271.27518736.00321469.44
35782006.07.28 15:59buy83616.101.27261.26871.2806
35792006.07.28 16:10modify83616.101.27261.27261.2806
35802006.07.28 16:11modify83616.101.27261.27271.2806
35812006.07.28 16:14modify83616.101.27261.27281.2806
35822006.07.28 16:15modify83616.101.27261.27291.2806
35832006.07.28 16:15modify83616.101.27261.27301.2806
35842006.07.28 16:15modify83616.101.27261.27311.2806
35852006.07.28 16:15modify83616.101.27261.27321.2806
35862006.07.28 16:21modify83616.101.27261.27331.2806
35872006.07.28 16:22modify83616.101.27261.27341.2806
35882006.07.28 16:22modify83616.101.27261.27351.2806
35892006.07.28 16:40modify83616.101.27261.27361.2806
35902006.07.28 16:45modify83616.101.27261.27371.2806
35912006.07.28 16:46modify83616.101.27261.27381.2806
35922006.07.28 16:55modify83616.101.27261.27391.2806
35932006.07.28 16:56modify83616.101.27261.27411.2806
35942006.07.28 16:57modify83616.101.27261.27441.2806
35952006.07.28 16:59s/l83616.101.27441.27441.28062898.00324367.44
35962006.08.02 00:00buy83716.201.28291.27901.2909
35972006.08.02 18:06s/l83716.201.27901.27901.2909-6318.00318049.44
35982006.08.02 18:06buy83815.901.27911.27521.2871
35992006.08.03 05:51s/l83815.901.27521.27521.2871-6529.77311519.67
36002006.08.03 05:51buy83911.101.27541.27151.2834
36012006.08.03 13:30modify83911.101.27541.27541.2834
36022006.08.03 13:37modify83911.101.27541.27551.2834
36032006.08.03 13:42modify83911.101.27541.27591.2834
36042006.08.03 13:44modify83911.101.27541.27601.2834
36052006.08.03 13:59s/l83911.101.27601.27601.2834666.00312185.67
36062006.08.03 13:59buy84015.601.27561.27171.2836
36072006.08.03 14:00modify84015.601.27561.27581.2836
36082006.08.03 14:00modify84015.601.27561.27601.2836
36092006.08.03 14:00modify84015.601.27561.27611.2836
36102006.08.03 14:00modify84015.601.27561.27621.2836
36112006.08.03 14:01modify84015.601.27561.27631.2836
36122006.08.03 14:01modify84015.601.27561.27651.2836
36132006.08.03 14:02modify84015.601.27561.27661.2836
36142006.08.03 14:30modify84015.601.27561.27671.2836
36152006.08.03 14:30modify84015.601.27561.27681.2836
36162006.08.03 14:31modify84015.601.27561.27761.2836
36172006.08.03 14:36modify84015.601.27561.27861.2836
36182006.08.03 14:37modify84015.601.27561.27901.2836
36192006.08.03 14:38s/l84015.601.27901.27901.28365304.00317489.67
36202006.08.03 20:00buy84115.901.28031.27641.2883
36212006.08.04 14:31modify84115.901.28031.28181.2883
36222006.08.04 14:31s/l84115.901.28181.28181.28832275.42319765.10
36232006.08.04 14:31buy84216.001.28011.27621.2881
36242006.08.04 15:00modify84216.001.28011.28571.2881
36252006.08.04 15:01s/l84216.001.28571.28571.28818960.00328725.10
36262006.08.04 15:01buy84316.401.28291.27901.2909
36272006.08.04 15:01modify84316.401.28291.28561.2909
36282006.08.04 15:02s/l84316.401.28561.28561.29094428.00333153.10
36292006.08.04 15:02buy84416.701.28291.27901.2909
36302006.08.04 15:02modify84416.701.28291.28531.2909
36312006.08.04 15:03s/l84416.701.28531.28531.29094008.00337161.10
36322006.08.04 15:03buy84516.901.28291.27901.2909
36332006.08.04 15:03modify84516.901.28291.28531.2909
36342006.08.04 15:04s/l84516.901.28531.28531.29094056.00341217.10
36352006.08.04 15:04buy84617.101.28291.27901.2909
36362006.08.04 15:04modify84617.101.28291.28491.2909
36372006.08.04 15:05s/l84617.101.28491.28491.29093420.00344637.10
36382006.08.04 15:05buy84717.201.28291.27901.2909
36392006.08.04 15:05modify84717.201.28291.28501.2909
36402006.08.04 15:06s/l84717.201.28501.28501.29093612.00348249.10
36412006.08.04 15:06buy84817.401.28291.27901.2909
36422006.08.04 15:06modify84817.401.28291.28501.2909
36432006.08.04 15:07s/l84817.401.28501.28501.29093654.00351903.10
36442006.08.04 15:07buy84917.601.28291.27901.2909
36452006.08.04 15:07modify84917.601.28291.28541.2909
36462006.08.04 15:08s/l84917.601.28541.28541.29094400.00356303.10
36472006.08.04 15:08buy85017.801.28291.27901.2909
36482006.08.04 15:08modify85017.801.28291.28541.2909
36492006.08.04 15:08s/l85017.801.28541.28541.29094450.00360753.10
36502006.08.04 15:08buy85118.001.28291.27901.2909
36512006.08.04 15:30modify85118.001.28291.28541.2909
36522006.08.04 15:31modify85118.001.28291.28571.2909
36532006.08.04 15:46modify85118.001.28291.28581.2909
36542006.08.04 15:47modify85118.001.28291.28591.2909
36552006.08.04 15:47modify85118.001.28291.28601.2909
36562006.08.04 15:51modify85118.001.28291.28611.2909
36572006.08.04 15:51modify85118.001.28291.28621.2909
36582006.08.04 15:51modify85118.001.28291.28631.2909
36592006.08.04 15:52modify85118.001.28291.28691.2909
36602006.08.04 15:53modify85118.001.28291.28721.2909
36612006.08.04 15:54modify85118.001.28291.28761.2909
36622006.08.04 15:56modify85118.001.28291.28771.2909
36632006.08.04 16:00s/l85118.001.28771.28771.29098640.00369393.10
36642006.08.04 16:00buy85218.501.28791.28401.2959
36652006.08.04 16:00modify85218.501.28791.28801.2959
36662006.08.04 16:01s/l85218.501.28801.28801.2959185.00369578.10
36672006.08.04 16:01buy85318.501.28821.28431.2962
36682006.08.04 16:01modify85318.501.28821.28831.2962
36692006.08.04 16:02s/l85318.501.28831.28831.2962185.00369763.10
36702006.08.04 16:02buy85418.501.28821.28431.2962
36712006.08.04 16:05modify85418.501.28821.28831.2962
36722006.08.04 16:06s/l85418.501.28831.28831.2962185.00369948.10
36732006.08.04 16:06buy85518.501.28821.28431.2962
36742006.08.04 16:06modify85518.501.28821.28841.2962
36752006.08.04 16:06s/l85518.501.28841.28841.2962370.00370318.10
36762006.08.04 16:06buy85618.501.28821.28431.2962
36772006.08.04 16:33modify85618.501.28821.28821.2962
36782006.08.04 16:33modify85618.501.28821.28831.2962
36792006.08.04 16:55modify85618.501.28821.28841.2962
36802006.08.04 16:55modify85618.501.28821.28851.2962
36812006.08.04 16:55modify85618.501.28821.28861.2962
36822006.08.04 16:55modify85618.501.28821.28871.2962
36832006.08.04 18:29s/l85618.501.28871.28871.2962925.00371243.10
36842006.08.04 18:29buy85718.601.28851.28461.2965
36852006.08.07 20:09s/l85718.601.28461.28461.2965-7382.18363860.91
36862006.08.07 20:09buy85818.201.28391.28001.2919
36872006.08.08 21:01modify85818.201.28391.28391.2919
36882006.08.08 21:01modify85818.201.28391.28401.2919
36892006.08.08 21:01modify85818.201.28391.28411.2919
36902006.08.08 21:01modify85818.201.28391.28421.2919
36912006.08.08 21:01modify85818.201.28391.28431.2919
36922006.08.08 21:02modify85818.201.28391.28441.2919
36932006.08.08 21:19s/l85818.201.28441.28441.2919784.57364645.49
36942006.08.08 21:19buy85918.201.28451.28061.2925
36952006.08.09 01:30s/l85918.201.28061.28061.2925-7223.43357422.06
36962006.08.09 01:30buy86017.901.27851.27461.2865
36972006.08.09 08:00modify86017.901.27851.27901.2865
36982006.08.09 08:01modify86017.901.27851.27911.2865
36992006.08.09 08:02modify86017.901.27851.27921.2865
37002006.08.09 08:07modify86017.901.27851.27931.2865
37012006.08.09 08:08modify86017.901.27851.27951.2865
37022006.08.09 08:14modify86017.901.27851.27991.2865
37032006.08.09 08:29s/l86017.901.27991.27991.28652505.92359927.98
37042006.08.09 08:29buy86118.001.27981.27591.2878
37052006.08.09 08:30modify86118.001.27981.28061.2878
37062006.08.09 09:00modify86118.001.27981.28121.2878
37072006.08.09 09:00modify86118.001.27981.28151.2878
37082006.08.09 09:03modify86118.001.27981.28161.2878
37092006.08.09 09:09modify86118.001.27981.28171.2878
37102006.08.09 09:12modify86118.001.27981.28191.2878
37112006.08.09 09:17modify86118.001.27981.28201.2878
37122006.08.09 09:18modify86118.001.27981.28211.2878
37132006.08.09 09:29modify86118.001.27981.28271.2878
37142006.08.09 09:30modify86118.001.27981.28281.2878
37152006.08.09 10:02modify86118.001.27981.28291.2878
37162006.08.09 10:03modify86118.001.27981.28301.2878
37172006.08.09 10:04modify86118.001.27981.28311.2878
37182006.08.09 10:04modify86118.001.27981.28331.2878
37192006.08.09 10:05modify86118.001.27981.28341.2878
37202006.08.09 10:06modify86118.001.27981.28381.2878
37212006.08.09 10:07modify86118.001.27981.28421.2878
37222006.08.09 10:08modify86118.001.27981.28431.2878
37232006.08.09 10:09modify86118.001.27981.28441.2878
37242006.08.09 10:14modify86118.001.27981.28461.2878
37252006.08.09 10:20modify86118.001.27981.28471.2878
37262006.08.09 10:40modify86118.001.27981.28481.2878
37272006.08.09 10:41modify86118.001.27981.28521.2878
37282006.08.09 10:59s/l86118.001.28521.28521.28789720.00369647.98
37292006.08.09 10:59buy86218.501.28461.28071.2926
37302006.08.09 11:29modify86218.501.28461.28491.2926
37312006.08.09 11:39modify86218.501.28461.28501.2926
37322006.08.09 11:40modify86218.501.28461.28511.2926
37332006.08.09 11:57modify86218.501.28461.28521.2926
37342006.08.09 11:57modify86218.501.28461.28531.2926
37352006.08.09 11:58modify86218.501.28461.28541.2926
37362006.08.09 11:58modify86218.501.28461.28551.2926
37372006.08.09 11:58modify86218.501.28461.28561.2926
37382006.08.09 11:58modify86218.501.28461.28571.2926
37392006.08.09 12:33modify86218.501.28461.28581.2926
37402006.08.09 12:33modify86218.501.28461.28591.2926
37412006.08.09 12:33modify86218.501.28461.28601.2926
37422006.08.09 12:34modify86218.501.28461.28621.2926
37432006.08.09 12:35modify86218.501.28461.28651.2926
37442006.08.09 12:43modify86218.501.28461.28661.2926
37452006.08.09 12:44modify86218.501.28461.28711.2926
37462006.08.09 12:45modify86218.501.28461.28751.2926
37472006.08.09 12:46modify86218.501.28461.28761.2926
37482006.08.09 13:59modify86218.501.28461.28801.2926
37492006.08.09 14:35s/l86218.501.28801.28801.29266290.00375937.98
37502006.08.09 14:35buy86318.801.28821.28431.2962
37512006.08.10 09:03modify86318.801.28821.28821.2962
37522006.08.10 09:03modify86318.801.28821.28831.2962
37532006.08.10 09:03modify86318.801.28821.28841.2962
37542006.08.10 09:03modify86318.801.28821.28851.2962
37552006.08.10 09:30s/l86318.801.28851.28851.2962175.34376113.32
37562006.08.10 09:30sell86418.801.28841.29211.2809
37572006.08.10 10:30modify86418.801.28841.28811.2809
37582006.08.10 10:30modify86418.801.28841.28801.2809
37592006.08.10 10:30modify86418.801.28841.28791.2809
37602006.08.10 10:31modify86418.801.28841.28781.2809
37612006.08.10 10:31modify86418.801.28841.28771.2809
37622006.08.10 13:30modify86418.801.28841.28761.2809
37632006.08.10 13:59modify86418.801.28841.28751.2809
37642006.08.10 15:30modify86418.801.28841.28531.2809
37652006.08.10 15:30modify86418.801.28841.28521.2809
37662006.08.10 15:34modify86418.801.28841.28511.2809
37672006.08.10 15:34modify86418.801.28841.28501.2809
37682006.08.10 15:34modify86418.801.28841.28491.2809
37692006.08.10 15:36modify86418.801.28841.28481.2809
37702006.08.10 15:37modify86418.801.28841.28471.2809
37712006.08.10 15:37modify86418.801.28841.28461.2809
37722006.08.10 15:38modify86418.801.28841.28451.2809
37732006.08.10 15:39modify86418.801.28841.28441.2809
37742006.08.10 16:59modify86418.801.28841.28391.2809
37752006.08.10 17:29t/p86418.801.28091.28391.280914100.00390213.32
37762006.08.10 17:29buy86519.501.27821.27431.2862
37772006.08.11 15:30s/l86519.501.27431.27431.2862-7739.39382473.93
37782006.08.11 20:00sell86619.101.27321.27691.2657
37792006.08.15 15:01s/l86619.101.27691.27691.2657-6903.60375570.33
37802006.08.15 15:01sell86713.401.27701.28071.2695
37812006.08.15 15:01modify86713.401.27701.27491.2695
37822006.08.15 15:29modify86713.401.27701.27441.2695
37832006.08.15 15:30s/l86713.401.27441.27441.26953483.93379054.26
37842006.08.15 15:30sell86819.001.27851.28221.2710
37852006.08.16 14:31s/l86819.001.28221.28221.2710-6948.80372105.47
37862006.08.16 14:31sell86918.601.28211.28581.2746
37872006.08.16 14:31modify86918.601.28211.28131.2746
37882006.08.16 14:59modify86918.601.28211.28061.2746
37892006.08.16 15:00s/l86918.601.28061.28061.27462789.93374895.40
37902006.08.16 15:00sell87018.701.28411.28781.2766
37912006.08.16 15:01modify87018.701.28411.28221.2766
37922006.08.16 15:01s/l87018.701.28221.28221.27663553.10378448.50
37932006.08.16 15:01sell87118.901.28431.28801.2768
37942006.08.16 15:02modify87118.901.28431.28221.2768
37952006.08.16 15:02s/l87118.901.28221.28221.27683968.94382417.44
37962006.08.16 15:02sell87219.101.28431.28801.2768
37972006.08.16 15:04modify87219.101.28431.28221.2768
37982006.08.16 15:04s/l87219.101.28221.28221.27684010.94386428.38
37992006.08.16 15:04sell87319.301.28401.28771.2765
38002006.08.16 15:05modify87319.301.28401.28221.2765
38012006.08.16 15:05s/l87319.301.28221.28221.27653474.08389902.46
38022006.08.16 15:05sell87419.501.28421.28791.2767
38032006.08.16 15:06modify87419.501.28421.28221.2767
38042006.08.16 15:06s/l87419.501.28221.28221.27673899.91393802.37
38052006.08.16 15:06sell87519.701.28441.28811.2769
38062006.08.16 15:07modify87519.701.28441.28221.2769
38072006.08.16 15:07s/l87519.701.28221.28221.27694333.97398136.34
38082006.08.16 15:07sell87619.901.28471.28841.2772
38092006.08.16 15:08modify87619.901.28471.28221.2772
38102006.08.16 15:08s/l87619.901.28221.28221.27724975.07403111.41
38112006.08.16 15:08sell87720.201.28461.28831.2771
38122006.08.16 15:09modify87720.201.28461.28221.2771
38132006.08.16 15:09s/l87720.201.28221.28221.27714848.04407959.45
38142006.08.16 15:09sell87820.401.28441.28811.2769
38152006.08.16 15:10modify87820.401.28441.28221.2769
38162006.08.16 15:10s/l87820.401.28221.28221.27694487.97412447.42
38172006.08.16 15:10sell87920.601.28421.28791.2767
38182006.08.16 15:11modify87920.601.28421.28221.2767
38192006.08.16 15:11s/l87920.601.28221.28221.27674119.90416567.32
38202006.08.16 15:11sell88020.801.28431.28801.2768
38212006.08.16 15:14modify88020.801.28431.28221.2768
38222006.08.16 15:14s/l88020.801.28221.28221.27684367.94420935.26
38232006.08.16 15:14sell88121.001.28431.28801.2768
38242006.08.16 15:15modify88121.001.28431.28221.2768
38252006.08.16 15:15s/l88121.001.28221.28221.27684409.94425345.20
38262006.08.16 15:15sell88221.301.28431.28801.2768
38272006.08.16 15:15modify88221.301.28431.28221.2768
38282006.08.16 15:29modify88221.301.28431.28161.2768
38292006.08.16 15:30s/l88221.301.28161.28161.27685750.94431096.14
38302006.08.16 15:30sell88321.601.28551.28921.2780
38312006.08.17 20:29modify88321.601.28551.28471.2780
38322006.08.17 20:30modify88321.601.28551.28391.2780
38332006.08.17 20:30modify88321.601.28551.28381.2780
38342006.08.18 08:09s/l88321.601.28381.28381.27804041.69435137.82
38352006.08.21 20:00buy88421.801.29091.28701.2989
38362006.08.22 01:00s/l88421.801.28701.28701.2989-8652.24426485.59
38372006.08.22 01:00buy88521.301.28721.28331.2952
38382006.08.22 13:49s/l88521.301.28331.28331.2952-8306.87418178.72
38392006.08.22 13:49buy88614.901.28351.27961.2915
38402006.08.22 20:29s/l88614.901.27961.27961.2915-5811.00412367.72
38412006.08.22 20:29buy88711.801.27941.27551.2874
38422006.08.23 09:30modify88711.801.27941.28031.2874
38432006.08.23 09:32modify88711.801.27941.28041.2874
38442006.08.23 09:33modify88711.801.27941.28071.2874
38452006.08.23 10:01modify88711.801.27941.28081.2874
38462006.08.23 10:59modify88711.801.27941.28091.2874
38472006.08.23 16:00modify88711.801.27941.28111.2874
38482006.08.23 16:01modify88711.801.27941.28251.2874
38492006.08.23 16:29s/l88711.801.28251.28251.28743576.68415944.40
38502006.08.23 16:29sell88820.801.28231.28601.2748
38512006.08.23 17:30modify88820.801.28231.28181.2748
38522006.08.23 17:30modify88820.801.28231.28121.2748
38532006.08.23 17:30modify88820.801.28231.28111.2748
38542006.08.23 18:29modify88820.801.28231.28101.2748
38552006.08.23 18:29modify88820.801.28231.28091.2748
38562006.08.23 18:36modify88820.801.28231.28081.2748
38572006.08.23 18:37modify88820.801.28231.28071.2748
38582006.08.23 18:39modify88820.801.28231.28061.2748
38592006.08.23 19:44modify88820.801.28231.28051.2748
38602006.08.23 19:54modify88820.801.28231.28031.2748
38612006.08.23 19:55modify88820.801.28231.28021.2748
38622006.08.24 01:30modify88820.801.28231.28011.2748
38632006.08.24 01:37modify88820.801.28231.28001.2748
38642006.08.24 01:37modify88820.801.28231.27991.2748
38652006.08.24 03:52modify88820.801.28231.27981.2748
38662006.08.24 04:00modify88820.801.28231.27891.2748
38672006.08.24 04:00modify88820.801.28231.27871.2748
38682006.08.24 04:03modify88820.801.28231.27861.2748
38692006.08.24 04:03modify88820.801.28231.27841.2748
38702006.08.24 04:04modify88820.801.28231.27831.2748
38712006.08.24 04:04modify88820.801.28231.27811.2748
38722006.08.24 04:04modify88820.801.28231.27801.2748
38732006.08.24 08:13s/l88820.801.27801.27801.27489210.92425155.31
38742006.08.24 08:13sell88921.301.27781.28151.2703
38752006.08.24 10:31s/l88921.301.28151.28151.2703-7881.00417274.31
38762006.08.24 10:31sell89020.901.28141.28511.2739
38772006.08.24 10:32modify89020.901.28141.27991.2739
38782006.08.24 10:32s/l89020.901.27991.27991.27393134.93420409.24
38792006.08.24 10:32sell89121.001.28131.28501.2738
38802006.08.24 10:33modify89121.001.28131.27991.2738
38812006.08.24 10:33s/l89121.001.27991.27991.27382939.89423349.13
38822006.08.24 10:33sell89221.201.28141.28511.2739
38832006.08.24 10:34modify89221.201.28141.27991.2739
38842006.08.24 10:34s/l89221.201.27991.27991.27393179.93426529.06
38852006.08.24 10:34sell89321.301.28131.28501.2738
38862006.08.24 10:35modify89321.301.28131.27991.2738
38872006.08.24 10:35s/l89321.301.27991.27991.27382981.89429510.95
38882006.08.24 10:35sell89421.501.28121.28491.2737
38892006.08.24 10:36modify89421.501.28121.27991.2737
38902006.08.24 10:36s/l89421.501.27991.27991.27372795.11432306.06
38912006.08.24 10:36sell89521.601.28121.28491.2737
38922006.08.24 10:37modify89521.601.28121.27991.2737
38932006.08.24 10:37s/l89521.601.27991.27991.27372808.11435114.17
38942006.08.24 10:37sell89621.801.28121.28491.2737
38952006.08.24 10:38modify89621.801.28121.27991.2737
38962006.08.24 10:38s/l89621.801.27991.27991.27372834.11437948.28
38972006.08.24 10:38sell89721.901.28111.28481.2736
38982006.08.24 10:41modify89721.901.28111.27991.2736
38992006.08.24 10:41s/l89721.901.27991.27991.27362628.08440576.36
39002006.08.24 10:41sell89822.001.28151.28521.2740
39012006.08.24 10:42modify89822.001.28151.27991.2740
39022006.08.24 10:42s/l89822.001.27991.27991.27403519.96444096.32
39032006.08.24 10:42sell89922.201.28161.28531.2741
39042006.08.24 10:45modify89922.201.28161.27991.2741
39052006.08.24 10:45s/l89922.201.27991.27991.27413774.00447870.32
39062006.08.24 10:45sell90022.401.28161.28531.2741
39072006.08.24 10:46modify90022.401.28161.27991.2741
39082006.08.24 10:46s/l90022.401.27991.27991.27413808.00451678.32
39092006.08.24 10:46sell90122.601.28181.28551.2743
39102006.08.24 10:47modify90122.601.28181.27991.2743
39112006.08.24 10:47s/l90122.601.27991.27991.27434294.07455972.39
39122006.08.24 10:47sell90222.801.28201.28571.2745
39132006.08.24 10:48modify90222.801.28201.27991.2745
39142006.08.24 10:48s/l90222.801.27991.27991.27454787.88460760.27
39152006.08.24 10:48sell90323.001.28221.28591.2747
39162006.08.24 10:48modify90323.001.28221.27991.2747
39172006.08.24 10:59modify90323.001.28221.27861.2747
39182006.08.24 11:00s/l90323.001.27861.27861.27478279.95469040.22
39192006.08.24 11:00sell90423.501.28291.28661.2754
39202006.08.24 17:29modify90423.501.28291.28271.2754
39212006.08.24 17:59modify90423.501.28291.28121.2754
39222006.08.24 18:29modify90423.501.28291.28011.2754
39232006.08.24 18:30modify90423.501.28291.27901.2754
39242006.08.24 18:33modify90423.501.28291.27891.2754
39252006.08.24 18:37modify90423.501.28291.27881.2754
39262006.08.24 18:42modify90423.501.28291.27871.2754
39272006.08.24 18:43modify90423.501.28291.27861.2754
39282006.08.24 18:44modify90423.501.28291.27851.2754
39292006.08.24 18:48modify90423.501.28291.27841.2754
39302006.08.24 18:59modify90423.501.28291.27821.2754
39312006.08.24 22:21modify90423.501.28291.27801.2754
39322006.08.24 23:29modify90423.501.28291.27791.2754
39332006.08.25 01:29modify90423.501.28291.27781.2754
39342006.08.25 01:30modify90423.501.28291.27771.2754
39352006.08.25 04:54s/l90423.501.27771.27771.275412320.46481360.69
39362006.08.25 04:54sell90524.101.27751.28121.2700
39372006.08.25 17:00modify90524.101.27751.27691.2700
39382006.08.25 17:00modify90524.101.27751.27681.2700
39392006.08.25 17:00modify90524.101.27751.27671.2700
39402006.08.25 17:07s/l90524.101.27671.27671.27001928.08483288.77
39412006.08.25 17:07sell90624.201.27651.28021.2690
39422006.08.25 17:29modify90624.201.27651.27601.2690
39432006.08.25 17:31s/l90624.201.27601.27601.26901210.00484498.77
39442006.08.25 17:31sell90724.201.27771.28141.2702
39452006.08.25 17:32modify90724.201.27771.27741.2702
39462006.08.25 17:32s/l90724.201.27741.27741.2702725.87485224.64
39472006.08.25 17:32sell90824.301.27741.28111.2699
39482006.08.25 17:33modify90824.301.27741.27741.2699
39492006.08.25 17:59modify90824.301.27741.27691.2699
39502006.08.25 18:03s/l90824.301.27691.27691.26991215.04486439.68
39512006.08.25 18:03sell90924.301.27671.28041.2692
39522006.08.28 09:26s/l90924.301.28041.28041.2692-8887.06477552.62
39532006.08.28 09:26sell91023.901.28081.28451.2733
39542006.08.28 18:00modify91023.901.28081.28071.2733
39552006.08.28 18:00modify91023.901.28081.28051.2733
39562006.08.28 23:30modify91023.901.28081.28011.2733
39572006.08.28 23:35modify91023.901.28081.27991.2733
39582006.08.29 02:39s/l91023.901.27991.27991.27332253.19479805.81
39592006.08.29 02:39sell91124.001.28041.28411.2729
39602006.08.29 17:17modify91124.001.28041.27801.2729
39612006.08.29 17:44modify91124.001.28041.27781.2729
39622006.08.29 17:45modify91124.001.28041.27771.2729
39632006.08.29 20:01s/l91124.001.27771.27771.27296480.09486285.90
39642006.09.01 00:00buy91224.301.28091.27701.2889
39652006.09.01 15:30s/l91224.301.27701.27701.2889-9476.92476808.98
39662006.09.01 15:30buy91323.801.27701.27311.2850
39672006.09.01 16:40modify91323.801.27701.27711.2850
39682006.09.01 16:48modify91323.801.27701.27771.2850
39692006.09.01 16:58modify91323.801.27701.27831.2850
39702006.09.01 16:59s/l91323.801.27831.27831.28503094.00479902.98
39712006.09.01 16:59buy91424.001.27801.27411.2860
39722006.09.01 16:59modify91424.001.27801.27841.2860
39732006.09.01 16:59s/l91424.001.27841.27841.2860960.00480862.98
39742006.09.01 16:59buy91524.001.27801.27411.2860
39752006.09.01 17:01modify91524.001.27801.27851.2860
39762006.09.01 17:21modify91524.001.27801.27871.2860
39772006.09.01 17:29s/l91524.001.27871.27871.28601680.00482542.98
39782006.09.01 17:29buy91624.101.27811.27421.2861
39792006.09.01 17:30modify91624.101.27811.27841.2861
39802006.09.01 17:31modify91624.101.27811.27851.2861
39812006.09.01 17:32modify91624.101.27811.27861.2861
39822006.09.01 17:32modify91624.101.27811.27871.2861
39832006.09.01 17:36modify91624.101.27811.27881.2861
39842006.09.01 17:36modify91624.101.27811.27901.2861
39852006.09.01 17:36modify91624.101.27811.27911.2861
39862006.09.01 17:37modify91624.101.27811.27921.2861
39872006.09.01 17:39modify91624.101.27811.27941.2861
39882006.09.01 17:52modify91624.101.27811.27971.2861
39892006.09.01 17:56modify91624.101.27811.28061.2861
39902006.09.01 17:57modify91624.101.27811.28081.2861
39912006.09.01 17:59modify91624.101.27811.28121.2861
39922006.09.01 17:59s/l91624.101.28121.28121.28617471.00490013.98
39932006.09.01 17:59buy91724.501.28131.27741.2893
39942006.09.01 18:01modify91724.501.28131.28141.2893
39952006.09.01 18:02s/l91724.501.28141.28141.2893245.00490258.98
39962006.09.01 18:02buy91824.501.28151.27761.2895
39972006.09.01 18:02modify91824.501.28151.28211.2895
39982006.09.01 18:03s/l91824.501.28211.28211.28951470.00491728.98
39992006.09.01 18:03buy91924.601.28151.27761.2895
40002006.09.01 18:03modify91924.601.28151.28231.2895
40012006.09.01 18:04s/l91924.601.28231.28231.28951968.00493696.98
40022006.09.01 18:04buy92024.701.28151.27761.2895
40032006.09.01 18:04modify92024.701.28151.28211.2895
40042006.09.01 18:05s/l92024.701.28211.28211.28951482.00495178.98
40052006.09.01 18:05buy92124.801.28151.27761.2895
40062006.09.01 18:05modify92124.801.28151.28161.2895
40072006.09.01 18:06s/l92124.801.28161.28161.2895248.00495426.98
40082006.09.01 18:06buy92224.801.28151.27761.2895
40092006.09.01 18:06modify92224.801.28151.28171.2895
40102006.09.01 18:19s/l92224.801.28171.28171.2895496.00495922.98
40112006.09.01 18:19buy92324.801.28151.27761.2895
40122006.09.01 18:19modify92324.801.28151.28191.2895
40132006.09.01 18:20s/l92324.801.28191.28191.2895992.00496914.98
40142006.09.01 18:20buy92424.801.28151.27761.2895
40152006.09.01 18:20modify92424.801.28151.28201.2895
40162006.09.01 18:22s/l92424.801.28201.28201.28951240.00498154.98
40172006.09.01 18:22buy92524.901.28151.27761.2895
40182006.09.01 18:22modify92524.901.28151.28211.2895
40192006.09.01 18:29s/l92524.901.28211.28211.28951494.00499648.98
40202006.09.01 18:29buy92625.001.28151.27761.2895
40212006.09.01 18:30modify92625.001.28151.28161.2895
40222006.09.01 19:00modify92625.001.28151.28171.2895
40232006.09.01 19:59modify92625.001.28151.28181.2895
40242006.09.01 22:11modify92625.001.28151.28191.2895
40252006.09.01 22:12modify92625.001.28151.28201.2895
40262006.09.01 22:32modify92625.001.28151.28211.2895
40272006.09.04 00:00modify92625.001.28151.28231.2895
40282006.09.04 00:01modify92625.001.28151.28241.2895
40292006.09.04 00:03modify92625.001.28151.28251.2895
40302006.09.04 00:08modify92625.001.28151.28261.2895
40312006.09.04 00:12modify92625.001.28151.28271.2895
40322006.09.04 01:00modify92625.001.28151.28281.2895
40332006.09.04 01:01modify92625.001.28151.28291.2895
40342006.09.04 01:03modify92625.001.28151.28321.2895
40352006.09.04 01:05modify92625.001.28151.28331.2895
40362006.09.04 01:34modify92625.001.28151.28341.2895
40372006.09.04 02:42modify92625.001.28151.28351.2895
40382006.09.04 02:43modify92625.001.28151.28361.2895
40392006.09.04 03:05modify92625.001.28151.28371.2895
40402006.09.04 03:13modify92625.001.28151.28381.2895
40412006.09.04 03:16modify92625.001.28151.28401.2895
40422006.09.04 03:17modify92625.001.28151.28411.2895
40432006.09.04 03:18modify92625.001.28151.28431.2895
40442006.09.04 05:55modify92625.001.28151.28441.2895
40452006.09.04 06:47modify92625.001.28151.28451.2895
40462006.09.04 06:50modify92625.001.28151.28461.2895
40472006.09.04 11:59s/l92625.001.28461.28461.28957577.71507226.69
40482006.09.04 11:59sell92725.401.28461.28831.2771
40492006.09.05 14:30modify92725.401.28461.28351.2771
40502006.09.05 14:49modify92725.401.28461.28341.2771
40512006.09.05 14:49modify92725.401.28461.28331.2771
40522006.09.05 14:52modify92725.401.28461.28321.2771
40532006.09.05 15:20modify92725.401.28461.28311.2771
40542006.09.05 15:22modify92725.401.28461.28301.2771
40552006.09.05 15:23modify92725.401.28461.28291.2771
40562006.09.05 16:30modify92725.401.28461.28281.2771
40572006.09.05 16:30modify92725.401.28461.28271.2771
40582006.09.05 16:30modify92725.401.28461.28261.2771
40592006.09.05 16:30modify92725.401.28461.28251.2771
40602006.09.05 16:30modify92725.401.28461.28241.2771
40612006.09.05 16:30modify92725.401.28461.28231.2771
40622006.09.05 16:31modify92725.401.28461.28221.2771
40632006.09.05 16:31modify92725.401.28461.28211.2771
40642006.09.05 16:31modify92725.401.28461.28201.2771
40652006.09.05 16:31modify92725.401.28461.28191.2771
40662006.09.05 17:14s/l92725.401.28191.28191.27716966.65514193.34
40672006.09.06 15:00sell92825.701.27871.28241.2712
40682006.09.07 02:24s/l92825.701.28241.28241.2712-9179.22505014.12
40692006.09.07 02:24sell92925.301.28221.28591.2747
40702006.09.07 10:30modify92925.301.28221.28211.2747
40712006.09.07 10:43modify92925.301.28221.28191.2747
40722006.09.07 10:44modify92925.301.28221.28181.2747
40732006.09.07 10:44modify92925.301.28221.28171.2747
40742006.09.07 11:30modify92925.301.28221.28091.2747
40752006.09.07 11:30modify92925.301.28221.28081.2747
40762006.09.07 11:30modify92925.301.28221.28071.2747
40772006.09.07 11:34modify92925.301.28221.28061.2747
40782006.09.07 11:34modify92925.301.28221.28041.2747
40792006.09.07 11:34modify92925.301.28221.28021.2747
40802006.09.07 11:59modify92925.301.28221.27981.2747
40812006.09.07 12:00modify92925.301.28221.27971.2747
40822006.09.07 13:59modify92925.301.28221.27751.2747
40832006.09.07 14:00t/p92925.301.27471.27751.274718975.00523989.12
40842006.09.07 14:00sell93026.201.27311.27681.2656
40852006.09.07 15:31modify93026.201.27311.27311.2656
40862006.09.07 15:31modify93026.201.27311.27301.2656
40872006.09.07 15:56s/l93026.201.27301.27301.2656262.05524251.17
40882006.09.07 15:56sell93126.201.27281.27651.2653
40892006.09.08 09:34modify93126.201.27281.27281.2653
40902006.09.08 14:26modify93126.201.27281.27271.2653
40912006.09.08 14:26modify93126.201.27281.27261.2653
40922006.09.08 14:26modify93126.201.27281.27231.2653
40932006.09.08 14:29modify93126.201.27281.27221.2653
40942006.09.08 14:29modify93126.201.27281.27211.2653
40952006.09.08 14:29modify93126.201.27281.27201.2653
40962006.09.08 15:30modify93126.201.27281.26961.2653
40972006.09.08 15:30modify93126.201.27281.26951.2653
40982006.09.08 15:30modify93126.201.27281.26941.2653
40992006.09.08 15:33modify93126.201.27281.26931.2653
41002006.09.08 16:05modify93126.201.27281.26921.2653
41012006.09.08 16:05modify93126.201.27281.26911.2653
41022006.09.08 16:06modify93126.201.27281.26901.2653
41032006.09.08 16:13modify93126.201.27281.26891.2653
41042006.09.08 16:14modify93126.201.27281.26881.2653
41052006.09.08 16:14modify93126.201.27281.26871.2653
41062006.09.08 16:14modify93126.201.27281.26851.2653
41072006.09.08 16:15modify93126.201.27281.26841.2653
41082006.09.08 16:15modify93126.201.27281.26831.2653
41092006.09.11 03:30modify93126.201.27281.26811.2653
41102006.09.11 03:31modify93126.201.27281.26801.2653
41112006.09.11 03:59modify93126.201.27281.26791.2653
41122006.09.11 06:57s/l93126.201.26791.26791.265313062.14537313.31
41132006.09.11 06:57sell93226.901.26771.27141.2602
41142006.09.11 10:21s/l93226.901.27141.27141.2602-9953.00527360.31
41152006.09.11 10:21sell93326.401.27131.27501.2638
41162006.09.11 10:29modify93326.401.27131.27051.2638
41172006.09.11 10:32s/l93326.401.27051.27051.26382111.89529472.20
41182006.09.11 10:32sell93426.501.27101.27471.2635
41192006.09.11 17:02modify93426.501.27101.27101.2635
41202006.09.11 17:03modify93426.501.27101.27091.2635
41212006.09.11 17:03modify93426.501.27101.27081.2635
41222006.09.11 17:04modify93426.501.27101.27071.2635
41232006.09.12 00:52s/l93426.501.27071.27071.2635908.42530380.63
41242006.09.12 00:52sell93526.501.27061.27431.2631
41252006.09.12 19:00modify93526.501.27061.27051.2631
41262006.09.12 20:04modify93526.501.27061.27041.2631
41272006.09.13 02:30modify93526.501.27061.27031.2631
41282006.09.13 03:11modify93526.501.27061.27021.2631
41292006.09.13 03:12modify93526.501.27061.27011.2631
41302006.09.13 03:13modify93526.501.27061.27001.2631
41312006.09.13 03:14modify93526.501.27061.26991.2631
41322006.09.13 03:14modify93526.501.27061.26981.2631
41332006.09.13 03:14modify93526.501.27061.26971.2631
41342006.09.13 03:14modify93526.501.27061.26951.2631
41352006.09.13 03:14modify93526.501.27061.26941.2631
41362006.09.13 03:18modify93526.501.27061.26931.2631
41372006.09.13 03:19modify93526.501.27061.26921.2631
41382006.09.13 06:25s/l93526.501.26921.26921.26313823.25534203.88
41392006.09.13 06:25sell93626.701.26901.27271.2615
41402006.09.14 13:32s/l93626.701.27271.27271.2615-9536.23524667.65
41412006.09.14 13:32sell93726.201.27251.27621.2650
41422006.09.15 11:38modify93726.201.27251.27251.2650
41432006.09.15 12:30modify93726.201.27251.27131.2650
41442006.09.15 12:32modify93726.201.27251.27121.2650
41452006.09.15 12:35modify93726.201.27251.27111.2650
41462006.09.15 12:35modify93726.201.27251.27101.2650
41472006.09.15 12:36modify93726.201.27251.27091.2650
41482006.09.15 12:38modify93726.201.27251.27081.2650
41492006.09.15 12:46modify93726.201.27251.27071.2650
41502006.09.15 13:00modify93726.201.27251.27061.2650
41512006.09.15 13:00modify93726.201.27251.27051.2650
41522006.09.15 14:01modify93726.201.27251.26961.2650
41532006.09.15 14:30modify93726.201.27251.26951.2650
41542006.09.15 14:30modify93726.201.27251.26931.2650
41552006.09.15 14:30modify93726.201.27251.26921.2650
41562006.09.15 14:30modify93726.201.27251.26911.2650
41572006.09.15 14:36s/l93726.201.26911.26911.26509020.07533687.72
41582006.09.18 04:00sell93826.701.26421.26791.2567
41592006.09.18 09:00s/l93826.701.26791.26791.2567-9879.00523808.72
41602006.09.18 09:00sell93926.201.26821.27191.2607
41612006.09.18 12:00modify93926.201.26821.26771.2607
41622006.09.18 12:57modify93926.201.26821.26761.2607
41632006.09.18 13:30modify93926.201.26821.26751.2607
41642006.09.18 15:01s/l93926.201.26751.26751.26071834.10525642.82
41652006.09.18 15:01sell94026.301.26771.27141.2602
41662006.09.19 03:00s/l94026.301.27141.27141.2602-9618.61516024.21
41672006.09.19 03:00sell94125.801.27131.27501.2638
41682006.09.19 10:29modify94125.801.27131.27121.2638
41692006.09.19 10:59modify94125.801.27131.26991.2638
41702006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26971.2638
41712006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26961.2638
41722006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26951.2638
41732006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26941.2638
41742006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26931.2638
41752006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26921.2638
41762006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26911.2638
41772006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26901.2638
41782006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26891.2638
41792006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26881.2638
41802006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26871.2638
41812006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26861.2638
41822006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26851.2638
41832006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26841.2638
41842006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26831.2638
41852006.09.19 11:00modify94125.801.27131.26821.2638
41862006.09.19 12:00modify94125.801.27131.26761.2638
41872006.09.19 12:00modify94125.801.27131.26751.2638
41882006.09.19 14:31s/l94125.801.26751.26751.26389803.89525828.10
41892006.09.19 14:31sell94226.301.26771.27141.2602
41902006.09.19 16:03s/l94226.301.27141.27141.2602-9731.11516096.99
41912006.09.19 16:03sell94325.801.27121.27491.2637
41922006.09.19 18:00modify94325.801.27121.27021.2637
41932006.09.19 18:01modify94325.801.27121.27011.2637
41942006.09.19 18:04modify94325.801.27121.27001.2637
41952006.09.19 18:04modify94325.801.27121.26991.2637
41962006.09.19 18:04modify94325.801.27121.26981.2637
41972006.09.19 18:04modify94325.801.27121.26961.2637
41982006.09.19 18:04modify94325.801.27121.26951.2637
41992006.09.19 18:05modify94325.801.27121.26931.2637
42002006.09.19 18:05modify94325.801.27121.26921.2637
42012006.09.19 18:59modify94325.801.27121.26911.2637
42022006.09.19 19:59modify94325.801.27121.26861.2637
42032006.09.20 06:36s/l94325.801.26861.26861.26376818.36522915.35
42042006.09.20 06:36sell94426.101.26851.27221.2610
42052006.09.21 03:52s/l94426.101.27221.27221.2610-9322.15513593.20
42062006.09.21 18:35buy94525.701.27871.27481.2867
42072006.09.21 18:51s/l94525.701.27481.27481.2867-10022.90503570.30
42082006.09.21 18:51buy94618.001.27331.26941.2813
42092006.09.21 18:51modify94618.001.27331.27551.2813
42102006.09.21 18:59s/l94618.001.27551.27551.28133960.00507530.30
42112006.09.21 18:59buy94725.401.27331.26941.2813
42122006.09.21 19:00modify94725.401.27331.27561.2813
42132006.09.21 19:01modify94725.401.27331.27571.2813
42142006.09.21 19:03modify94725.401.27331.27591.2813
42152006.09.21 19:29modify94725.401.27331.27611.2813
42162006.09.21 20:05modify94725.401.27331.27621.2813
42172006.09.21 20:20modify94725.401.27331.27641.2813
42182006.09.21 21:00modify94725.401.27331.27661.2813
42192006.09.21 21:01modify94725.401.27331.27671.2813
42202006.09.21 21:08modify94725.401.27331.27681.2813
42212006.09.21 21:12modify94725.401.27331.27691.2813
42222006.09.21 21:14modify94725.401.27331.27701.2813
42232006.09.21 21:16modify94725.401.27331.27731.2813
42242006.09.21 21:39modify94725.401.27331.27751.2813
42252006.09.22 07:00modify94725.401.27331.27761.2813
42262006.09.22 08:19modify94725.401.27331.27771.2813
42272006.09.22 08:20modify94725.401.27331.27791.2813
42282006.09.22 08:34modify94725.401.27331.27801.2813
42292006.09.22 09:03modify94725.401.27331.27811.2813
42302006.09.22 09:03modify94725.401.27331.27821.2813
42312006.09.22 09:03modify94725.401.27331.27831.2813
42322006.09.22 09:04modify94725.401.27331.27841.2813
42332006.09.22 09:04modify94725.401.27331.27851.2813
42342006.09.22 09:06modify94725.401.27331.27871.2813
42352006.09.22 09:30t/p94725.401.28131.27871.281320144.95527675.25
42362006.09.22 09:30buy94826.401.28211.27821.2901
42372006.09.25 03:59s/l94826.401.27821.27821.2901-10478.07517197.19
42382006.09.25 03:59buy94925.901.27841.27451.2864
42392006.09.25 05:30modify94925.901.27841.27841.2864
42402006.09.25 05:31modify94925.901.27841.27851.2864
42412006.09.25 05:33modify94925.901.27841.27861.2864
42422006.09.25 06:00modify94925.901.27841.27881.2864
42432006.09.25 06:14modify94925.901.27841.27911.2864
42442006.09.25 06:35modify94925.901.27841.27961.2864
42452006.09.25 07:29modify94925.901.27841.27971.2864
42462006.09.25 10:17s/l94925.901.27971.27971.28643367.00520564.19
42472006.09.26 04:00buy95026.001.27571.27181.2837
42482006.09.26 11:31s/l95026.001.27181.27181.2837-10140.00510424.19
42492006.09.26 11:31buy95125.501.27191.26801.2799
42502006.09.26 17:00s/l95125.501.26801.26801.2799-9945.06500479.13
42512006.09.26 17:00sell95217.901.26751.27121.2600
42522006.09.27 18:00s/l95217.901.27121.27121.2600-6546.43493932.69
42532006.09.27 18:00sell95314.101.27111.27481.2636
42542006.09.28 17:00modify95314.101.27111.27101.2636
42552006.09.28 17:00modify95314.101.27111.27091.2636
42562006.09.28 17:01modify95314.101.27111.27081.2636
42572006.09.28 21:03s/l95314.101.27081.27081.2636603.94494536.63
42582006.09.28 21:03sell95424.701.27081.27451.2633
42592006.09.29 09:50modify95424.701.27081.27031.2633
42602006.09.29 10:00modify95424.701.27081.26921.2633
42612006.09.29 10:05modify95424.701.27081.26911.2633
42622006.09.29 10:05modify95424.701.27081.26901.2633
42632006.09.29 10:05modify95424.701.27081.26891.2633
42642006.09.29 10:05modify95424.701.27081.26881.2633
42652006.09.29 10:30modify95424.701.27081.26851.2633
42662006.09.29 12:00modify95424.701.27081.26841.2633
42672006.09.29 14:14modify95424.701.27081.26831.2633
42682006.09.29 14:31modify95424.701.27081.26821.2633
42692006.09.29 14:32modify95424.701.27081.26811.2633
42702006.09.29 14:32modify95424.701.27081.26801.2633
42712006.09.29 15:00modify95424.701.27081.26751.2633
42722006.09.29 16:01modify95424.701.27081.26741.2633
42732006.09.29 16:01modify95424.701.27081.26731.2633
42742006.09.29 16:01modify95424.701.27081.26721.2633
42752006.09.29 16:01modify95424.701.27081.26711.2633
42762006.09.29 16:02modify95424.701.27081.26701.2633
42772006.09.29 16:02modify95424.701.27081.26691.2633
42782006.09.29 16:02modify95424.701.27081.26681.2633
42792006.09.29 16:02modify95424.701.27081.26671.2633
42802006.09.29 16:45s/l95424.701.26671.26671.263310232.64504769.28
42812006.09.29 16:45sell95525.201.26671.27041.2592
42822006.09.29 18:29s/l95525.201.27041.27041.2592-9324.00495445.28
42832006.09.29 18:29sell95624.801.27031.27401.2628
42842006.09.29 20:30modify95624.801.27031.27021.2628
42852006.09.29 21:30modify95624.801.27031.27011.2628
42862006.09.29 22:13modify95624.801.27031.27001.2628
42872006.10.02 03:00modify95624.801.27031.26951.2628
42882006.10.02 03:59modify95624.801.27031.26941.2628
42892006.10.02 04:00modify95624.801.27031.26881.2628
42902006.10.02 11:32s/l95624.801.26881.26881.26283826.08499271.36
42912006.10.02 11:32sell95725.001.26861.27231.2611
42922006.10.02 15:35s/l95725.001.27231.27231.2611-9250.00490021.36
42932006.10.02 15:35sell95824.501.27231.27601.2648
42942006.10.02 15:36modify95824.501.27231.27211.2648
42952006.10.02 15:36s/l95824.501.27211.27211.2648490.01490511.37
42962006.10.02 15:36sell95924.501.27241.27611.2649
42972006.10.02 15:37modify95924.501.27241.27211.2649
42982006.10.02 15:37s/l95924.501.27211.27211.2649735.05491246.42
42992006.10.02 15:37sell96024.601.27211.27581.2646
43002006.10.02 15:59modify96024.601.27211.27191.2646
43012006.10.02 16:00s/l96024.601.27191.27191.2646491.93491738.35
43022006.10.02 16:00sell96124.601.27331.27701.2658
43032006.10.04 10:46modify96124.601.27331.27331.2658
43042006.10.04 11:16modify96124.601.27331.27261.2658
43052006.10.04 11:30modify96124.601.27331.27101.2658
43062006.10.04 11:31modify96124.601.27331.27091.2658
43072006.10.04 11:32modify96124.601.27331.27081.2658
43082006.10.04 11:58modify96124.601.27331.27071.2658
43092006.10.04 12:19modify96124.601.27331.27061.2658
43102006.10.04 12:19modify96124.601.27331.27051.2658
43112006.10.04 12:22modify96124.601.27331.27041.2658
43122006.10.04 13:19modify96124.601.27331.27031.2658
43132006.10.04 13:30modify96124.601.27331.26961.2658
43142006.10.04 13:36modify96124.601.27331.26951.2658
43152006.10.04 14:31modify96124.601.27331.26941.2658
43162006.10.04 17:29s/l96124.601.26941.26941.26589804.58501542.93
43172006.10.05 20:00sell96225.101.26911.27281.2616
43182006.10.06 14:30modify96225.101.26911.26911.2616
43192006.10.06 14:30modify96225.101.26911.26861.2616
43202006.10.06 14:30modify96225.101.26911.26851.2616
43212006.10.06 14:32modify96225.101.26911.26841.2616
43222006.10.06 15:25modify96225.101.26911.26821.2616
43232006.10.06 15:30t/p96225.101.26161.26821.261618932.37520475.30
43242006.10.06 15:30sell96326.001.25991.26361.2524
43252006.10.10 11:00modify96326.001.25991.25881.2524
43262006.10.10 11:30modify96326.001.25991.25861.2524
43272006.10.10 11:30modify96326.001.25991.25831.2524
43282006.10.10 13:59modify96326.001.25991.25781.2524
43292006.10.10 14:01modify96326.001.25991.25541.2524
43302006.10.10 14:59modify96326.001.25991.25531.2524
43312006.10.10 15:04modify96326.001.25991.25521.2524
43322006.10.10 15:11modify96326.001.25991.25511.2524
43332006.10.10 16:00modify96326.001.25991.25501.2524
43342006.10.10 16:00modify96326.001.25991.25491.2524
43352006.10.10 16:30modify96326.001.25991.25471.2524
43362006.10.10 16:30modify96326.001.25991.25461.2524
43372006.10.10 16:31modify96326.001.25991.25451.2524
43382006.10.11 05:59s/l96326.001.25451.25451.252414373.65534848.95
43392006.10.11 05:59sell96426.701.25441.25811.2469
43402006.10.11 21:00modify96426.701.25441.25401.2469
43412006.10.11 21:00modify96426.701.25441.25391.2469
43422006.10.11 21:00modify96426.701.25441.25381.2469
43432006.10.11 21:00modify96426.701.25441.25371.2469
43442006.10.11 21:01modify96426.701.25441.25361.2469
43452006.10.11 21:29modify96426.701.25441.25331.2469
43462006.10.11 21:30modify96426.701.25441.25321.2469
43472006.10.12 04:31s/l96426.701.25321.25321.24693546.63538395.58
43482006.10.12 04:31sell96526.901.25301.25671.2455
43492006.10.13 03:14s/l96526.901.25671.25671.2455-9837.87528557.70
43502006.10.13 03:14sell96626.401.25651.26021.2490
43512006.10.13 15:30modify96626.401.25651.25421.2490
43522006.10.13 15:30modify96626.401.25651.25411.2490
43532006.10.13 15:47modify96626.401.25651.25401.2490
43542006.10.13 15:47modify96626.401.25651.25391.2490
43552006.10.13 15:48modify96626.401.25651.25381.2490
43562006.10.13 15:48modify96626.401.25651.25371.2490
43572006.10.13 15:48modify96626.401.25651.25361.2490
43582006.10.13 15:48modify96626.401.25651.25341.2490
43592006.10.13 17:01modify96626.401.25651.25171.2490
43602006.10.13 17:30modify96626.401.25651.25151.2490
43612006.10.13 17:33modify96626.401.25651.25131.2490
43622006.10.13 17:35modify96626.401.25651.25121.2490
43632006.10.13 19:44s/l96626.401.25121.25121.249013992.02542549.72
43642006.10.13 19:44sell96727.101.25101.25471.2435
43652006.10.17 10:59s/l96727.101.25471.25471.2435-9795.03532754.69
43662006.10.17 10:59sell96826.601.25451.25821.2470
43672006.10.17 12:42modify96826.601.25451.25441.2470
43682006.10.17 12:47modify96826.601.25451.25431.2470
43692006.10.17 12:48modify96826.601.25451.25421.2470
43702006.10.17 15:21s/l96826.601.25421.25421.2470798.00533552.69
43712006.10.17 15:21sell96926.701.25411.25781.2466
43722006.10.18 15:57modify96926.701.25411.25381.2466
43732006.10.18 16:00modify96926.701.25411.25371.2466
43742006.10.18 16:02modify96926.701.25411.25361.2466
43752006.10.18 16:02modify96926.701.25411.25341.2466
43762006.10.18 16:02modify96926.701.25411.25331.2466
43772006.10.18 16:07modify96926.701.25411.25321.2466
43782006.10.18 16:15modify96926.701.25411.25311.2466
43792006.10.18 16:21modify96926.701.25411.25301.2466
43802006.10.18 16:27modify96926.701.25411.25291.2466
43812006.10.18 16:28modify96926.701.25411.25281.2466
43822006.10.18 20:55s/l96926.701.25281.25281.24663585.12537137.81
43832006.10.19 08:00sell97026.901.25391.25761.2464
43842006.10.19 12:00s/l97026.901.25761.25761.2464-9953.00527184.81
43852006.10.19 19:09buy97126.401.26181.25791.2698
43862006.10.20 03:29modify97126.401.26181.26181.2698
43872006.10.20 06:29modify97126.401.26181.26191.2698
43882006.10.20 09:31s/l97126.401.26191.26191.269882.06527266.88
43892006.10.20 17:59buy97226.401.26051.25661.2685
43902006.10.23 12:29s/l97226.401.25661.25661.2685-10477.94516788.94
43912006.10.24 04:00buy97325.801.25471.25081.2627
43922006.10.24 17:41modify97325.801.25471.25471.2627
43932006.10.24 17:42modify97325.801.25471.25511.2627
43942006.10.24 17:43s/l97325.801.25511.25511.26271032.00517820.94
43952006.10.24 17:43sell97425.901.25491.25861.2474
43962006.10.25 12:39s/l97425.901.25861.25861.2474-9472.21508348.73
43972006.10.25 12:39sell97525.401.25851.26221.2510
43982006.10.25 21:04s/l97525.401.26221.26221.2510-9398.05498950.68
43992006.10.25 21:04sell97617.801.26211.26581.2546
44002006.10.25 21:29modify97617.801.26211.26141.2546
44012006.10.25 21:30s/l97617.801.26141.26141.25461245.97500196.65
44022006.10.25 21:30sell97725.001.26131.26501.2538
44032006.10.26 09:03s/l97725.001.26501.26501.2538-8929.27491267.38
44042006.10.26 09:03buy97824.601.26521.26131.2732
44052006.10.26 16:38modify97824.601.26521.26531.2732
44062006.10.26 18:23modify97824.601.26521.26541.2732
44072006.10.26 18:23modify97824.601.26521.26611.2732
44082006.10.26 18:25modify97824.601.26521.26661.2732
44092006.10.26 18:27modify97824.601.26521.26671.2732
44102006.10.26 18:28modify97824.601.26521.26681.2732
44112006.10.26 18:29modify97824.601.26521.26701.2732
44122006.10.26 18:44modify97824.601.26521.26711.2732
44132006.10.26 18:45modify97824.601.26521.26731.2732
44142006.10.26 18:52modify97824.601.26521.26751.2732
44152006.10.26 18:53s/l97824.601.26751.26751.27325658.04496925.42
44162006.10.26 18:53buy97924.801.26771.26381.2757
44172006.10.26 19:31modify97924.801.26771.26771.2757
44182006.10.26 19:45modify97924.801.26771.26781.2757
44192006.10.26 19:45modify97924.801.26771.26791.2757
44202006.10.26 19:49modify97924.801.26771.26801.2757
44212006.10.27 02:46modify97924.801.26771.26811.2757
44222006.10.27 03:02modify97924.801.26771.26821.2757
44232006.10.27 03:05modify97924.801.26771.26841.2757
44242006.10.27 03:06modify97924.801.26771.26851.2757
44252006.10.27 03:07modify97924.801.26771.26861.2757
44262006.10.27 03:21modify97924.801.26771.26871.2757
44272006.10.27 03:27modify97924.801.26771.26891.2757
44282006.10.27 03:29modify97924.801.26771.26901.2757
44292006.10.27 03:30modify97924.801.26771.26911.2757
44302006.10.27 04:29modify97924.801.26771.26921.2757
44312006.10.27 04:30modify97924.801.26771.26931.2757
44322006.10.27 09:29s/l97924.801.26931.26931.27573797.09500722.51
44332006.10.27 09:29buy98025.001.26851.26461.2765
44342006.10.27 14:32modify98025.001.26851.26871.2765
44352006.10.27 14:33modify98025.001.26851.26971.2765
44362006.10.27 14:34s/l98025.001.26971.26971.27653000.00503722.51
44372006.10.27 14:34buy98125.201.26901.26511.2770
44382006.10.27 14:34modify98125.201.26901.26951.2770
44392006.10.27 14:35s/l98125.201.26951.26951.27701260.00504982.51
44402006.10.27 14:35buy98225.201.26901.26511.2770
44412006.10.27 14:35modify98225.201.26901.26941.2770
44422006.10.27 14:36s/l98225.201.26941.26941.27701008.00505990.51
44432006.10.27 14:36buy98325.301.26901.26511.2770
44442006.10.27 14:36modify98325.301.26901.26931.2770
44452006.10.27 14:37s/l98325.301.26931.26931.2770759.00506749.51
44462006.10.27 14:37buy98425.301.26901.26511.2770
44472006.10.27 15:00modify98425.301.26901.26911.2770
44482006.10.27 15:02modify98425.301.26901.26941.2770
44492006.10.27 15:03modify98425.301.26901.26961.2770
44502006.10.27 15:04s/l98425.301.26961.26961.27701518.00508267.51
44512006.10.27 15:04buy98525.401.26981.26591.2778
44522006.10.27 15:06modify98525.401.26981.26981.2778
44532006.10.27 15:07s/l98525.401.26981.26981.27780.00508267.51
44542006.10.27 15:07buy98625.401.26981.26591.2778
44552006.10.27 15:07modify98625.401.26981.27071.2778
44562006.10.27 15:08s/l98625.401.27071.27071.27782286.00510553.51
44572006.10.27 15:08buy98725.501.26981.26591.2778
44582006.10.27 15:08modify98725.501.26981.27141.2778
44592006.10.27 15:09s/l98725.501.27141.27141.27784080.00514633.51
44602006.10.27 15:09buy98825.701.26981.26591.2778
44612006.10.27 15:09modify98825.701.26981.27141.2778
44622006.10.27 15:10s/l98825.701.27141.27141.27784112.00518745.51
44632006.10.27 15:10buy98925.901.26981.26591.2778
44642006.10.27 15:10modify98925.901.26981.27171.2778
44652006.10.27 15:11s/l98925.901.27171.27171.27784921.00523666.51
44662006.10.27 15:11buy99026.201.26981.26591.2778
44672006.10.27 15:11modify99026.201.26981.27181.2778
44682006.10.27 15:12s/l99026.201.27181.27181.27785240.00528906.51
44692006.10.27 15:12buy99126.401.26981.26591.2778
44702006.10.27 15:12modify99126.401.26981.27201.2778
44712006.10.27 15:13s/l99126.401.27201.27201.27785808.00534714.51
44722006.10.27 15:13buy99226.701.26981.26591.2778
44732006.10.27 15:13modify99226.701.26981.27221.2778
44742006.10.27 15:14s/l99226.701.27221.27221.27786408.00541122.51
44752006.10.27 15:14buy99327.101.26981.26591.2778
44762006.10.27 15:14modify99327.101.26981.27231.2778
44772006.10.27 15:15s/l99327.101.27231.27231.27786775.00547897.51
44782006.10.27 15:15buy99427.401.26981.26591.2778
44792006.10.27 15:15modify99427.401.26981.27211.2778
44802006.10.27 15:16s/l99427.401.27211.27211.27786302.00554199.51
44812006.10.27 15:16buy99527.701.26981.26591.2778
44822006.10.27 15:16modify99527.701.26981.27191.2778
44832006.10.27 15:17s/l99527.701.27191.27191.27785817.00560016.51
44842006.10.27 15:17buy99628.001.26981.26591.2778
44852006.10.27 15:17modify99628.001.26981.27151.2778
44862006.10.27 15:18s/l99628.001.27151.27151.27784760.00564776.51
44872006.10.27 15:18buy99728.201.26981.26591.2778
44882006.10.27 15:18modify99728.201.26981.27151.2778
44892006.10.27 15:19s/l99728.201.27151.27151.27784794.00569570.51
44902006.10.27 15:19buy99828.501.26981.26591.2778
44912006.10.27 15:19modify99828.501.26981.27161.2778
44922006.10.27 15:20s/l99828.501.27161.27161.27785130.00574700.51
44932006.10.27 15:20buy99928.701.26981.26591.2778
44942006.10.27 15:20modify99928.701.26981.27171.2778
44952006.10.27 15:20s/l99928.701.27171.27171.27785453.00580153.51
44962006.10.27 15:20buy100029.001.26981.26591.2778
44972006.10.27 15:30modify100029.001.26981.27171.2778
44982006.10.27 15:32modify100029.001.26981.27241.2778
44992006.10.27 15:33modify100029.001.26981.27251.2778
45002006.10.27 15:34modify100029.001.26981.27261.2778
45012006.10.27 15:59s/l100029.001.27261.27261.27788120.00588273.51
45022006.10.27 15:59buy100129.401.27171.26781.2797
45032006.10.27 16:01modify100129.401.27171.27181.2797
45042006.10.27 16:29modify100129.401.27171.27221.2797
45052006.10.27 16:30modify100129.401.27171.27231.2797
45062006.10.27 17:30s/l100129.401.27231.27231.27971764.00590037.51
45072006.10.27 17:30buy100229.501.27251.26861.2805
45082006.10.31 09:39s/l100229.501.26861.26861.2805-11911.60578125.91
45092006.10.31 17:54buy100328.901.27691.27301.2849
45102006.11.01 17:03modify100328.901.27691.27701.2849
45112006.11.01 17:03modify100328.901.27691.27711.2849
45122006.11.01 17:03modify100328.901.27691.27721.2849
45132006.11.01 17:04modify100328.901.27691.27731.2849
45142006.11.01 17:04modify100328.901.27691.27741.2849
45152006.11.01 17:04modify100328.901.27691.27751.2849
45162006.11.01 17:04modify100328.901.27691.27761.2849
45172006.11.01 17:04modify100328.901.27691.27771.2849
45182006.11.01 17:13s/l100328.901.27771.27771.28492112.77580238.68
45192006.11.01 17:13buy100429.001.27791.27401.2859
45202006.11.02 03:18s/l100429.001.27401.27401.2859-11909.57568329.12
45212006.11.02 03:18buy100528.401.27411.27021.2821
45222006.11.02 08:09modify100528.401.27411.27411.2821
45232006.11.02 08:16modify100528.401.27411.27421.2821
45242006.11.02 09:28s/l100528.401.27421.27421.2821283.91568613.03
45252006.11.02 09:28buy100628.401.27441.27051.2824
45262006.11.02 11:29modify100628.401.27441.27451.2824
45272006.11.02 11:35modify100628.401.27441.27461.2824
45282006.11.02 11:35modify100628.401.27441.27471.2824
45292006.11.02 12:38modify100628.401.27441.27481.2824
45302006.11.02 12:39modify100628.401.27441.27491.2824
45312006.11.02 13:42modify100628.401.27441.27501.2824
45322006.11.02 13:44modify100628.401.27441.27521.2824
45332006.11.02 13:44modify100628.401.27441.27531.2824
45342006.11.02 14:50modify100628.401.27441.27541.2824
45352006.11.02 15:29modify100628.401.27441.27561.2824
45362006.11.02 15:32modify100628.401.27441.27571.2824
45372006.11.02 15:32modify100628.401.27441.27591.2824
45382006.11.02 15:44s/l100628.401.27591.27591.28244260.00572873.03
45392006.11.02 15:44buy100728.601.27611.27221.2841
45402006.11.02 18:35modify100728.601.27611.27611.2841
45412006.11.02 18:35modify100728.601.27611.27621.2841
45422006.11.02 18:35modify100728.601.27611.27631.2841
45432006.11.03 15:29s/l100728.601.27631.27631.2841374.90573247.93
45442006.11.03 15:29buy100828.701.27571.27181.2837
45452006.11.03 15:30s/l100828.701.27181.27181.2837-11193.00562054.93
45462006.11.03 15:30buy100928.101.27011.26621.2781
45472006.11.06 01:02modify100928.101.27011.27011.2781
45482006.11.06 10:23s/l100928.101.27011.27011.2781-193.55561861.37
45492006.11.06 10:23sell101028.101.27011.27381.2626
45502006.11.07 03:00s/l101028.101.27381.27381.2626-10277.14551584.23
45512006.11.07 03:00sell101127.601.27371.27741.2662
45522006.11.07 14:41s/l101127.601.27741.27741.2662-10212.00541372.23
45532006.11.07 14:41sell101219.401.27741.28111.2699
45542006.11.07 15:51s/l101219.401.28111.28111.2699-7177.97534194.26
45552006.11.07 15:51buy101315.301.28131.27741.2893
45562006.11.07 21:30s/l101315.301.27741.27741.2893-5967.05528227.21
45572006.11.07 21:30buy101411.301.27701.27311.2850
45582006.11.08 10:06modify101411.301.27701.27711.2850
45592006.11.08 10:07modify101411.301.27701.27721.2850
45602006.11.08 10:15modify101411.301.27701.27731.2850
45612006.11.08 10:16modify101411.301.27701.27741.2850
45622006.11.08 10:18modify101411.301.27701.27751.2850
45632006.11.08 10:21modify101411.301.27701.27771.2850
45642006.11.08 10:26modify101411.301.27701.27781.2850
45652006.11.08 10:27modify101411.301.27701.27801.2850
45662006.11.08 10:28s/l101411.301.27801.27801.28501052.09529279.30
45672006.11.08 10:28buy101526.501.27811.27421.2861
45682006.11.08 10:29modify101526.501.27811.27821.2861
45692006.11.08 10:29s/l101526.501.27821.27821.2861265.00529544.30
45702006.11.08 10:29buy101626.501.27811.27421.2861
45712006.11.08 10:33modify101626.501.27811.27821.2861
45722006.11.08 10:34modify101626.501.27811.27831.2861
45732006.11.08 11:29modify101626.501.27811.27841.2861
45742006.11.08 11:30modify101626.501.27811.27851.2861
45752006.11.08 14:17s/l101626.501.27851.27851.28611060.00530604.30
45762006.11.08 14:17buy101726.501.27861.27471.2866
45772006.11.09 16:12modify101726.501.27861.27881.2866
45782006.11.09 16:13s/l101726.501.27881.27881.2866-17.88530586.42
45792006.11.09 17:36buy101826.501.28371.27981.2917
45802006.11.09 17:59s/l101826.501.27981.27981.2917-10334.88520251.54
45812006.11.09 17:59buy101926.001.27961.27571.2876
45822006.11.09 18:00modify101926.001.27961.28121.2876
45832006.11.09 18:34modify101926.001.27961.28131.2876
45842006.11.09 18:34modify101926.001.27961.28141.2876
45852006.11.09 18:36modify101926.001.27961.28151.2876
45862006.11.09 18:37modify101926.001.27961.28171.2876
45872006.11.09 19:10modify101926.001.27961.28181.2876
45882006.11.10 00:16modify101926.001.27961.28191.2876
45892006.11.10 02:30modify101926.001.27961.28201.2876
45902006.11.10 02:49modify101926.001.27961.28211.2876
45912006.11.10 03:00modify101926.001.27961.28231.2876
45922006.11.10 03:01modify101926.001.27961.28261.2876
45932006.11.10 03:02modify101926.001.27961.28341.2876
45942006.11.10 03:03modify101926.001.27961.28351.2876
45952006.11.10 03:05modify101926.001.27961.28371.2876
45962006.11.10 03:08modify101926.001.27961.28401.2876
45972006.11.10 03:09modify101926.001.27961.28431.2876
45982006.11.10 03:10s/l101926.001.28431.28431.287612040.82532292.36
45992006.11.10 03:10buy102026.601.28441.28051.2924
46002006.11.10 04:03modify102026.601.28441.28451.2924
46012006.11.10 04:03modify102026.601.28441.28461.2924
46022006.11.10 08:38modify102026.601.28441.28471.2924
46032006.11.10 09:29modify102026.601.28441.28491.2924
46042006.11.10 09:30modify102026.601.28441.28511.2924
46052006.11.10 09:52modify102026.601.28441.28531.2924
46062006.11.10 09:53modify102026.601.28441.28541.2924
46072006.11.10 09:55modify102026.601.28441.28591.2924
46082006.11.10 09:58modify102026.601.28441.28671.2924
46092006.11.10 09:59s/l102026.601.28671.28671.29246118.00538410.36
46102006.11.10 09:59buy102126.901.28601.28211.2940
46112006.11.10 10:01modify102126.901.28601.28671.2940
46122006.11.10 10:02modify102126.901.28601.28681.2940
46132006.11.10 10:04modify102126.901.28601.28691.2940
46142006.11.10 10:05modify102126.901.28601.28711.2940
46152006.11.10 10:47s/l102126.901.28711.28711.29402959.00541369.36
46162006.11.10 10:47buy102227.101.28731.28341.2953
46172006.11.13 13:00s/l102227.101.28341.28341.2953-10755.76530613.60
46182006.11.13 13:00buy102326.501.28341.27951.2914
46192006.11.14 14:35modify102326.501.28341.28371.2914
46202006.11.14 14:36s/l102326.501.28371.28371.2914612.30531225.90
46212006.11.14 14:36buy102426.601.28321.27931.2912
46222006.11.14 14:36modify102426.601.28321.28341.2912
46232006.11.14 14:37s/l102426.601.28341.28341.2912532.00531757.90
46242006.11.14 14:37buy102526.601.28321.27931.2912
46252006.11.14 14:37modify102526.601.28321.28361.2912
46262006.11.14 14:37s/l102526.601.28361.28361.29121064.00532821.90
46272006.11.14 14:37buy102626.601.28321.27931.2912
46282006.11.14 15:01modify102626.601.28321.28401.2912
46292006.11.14 15:02s/l102626.601.28401.28401.29122128.00534949.90
46302006.11.14 15:02buy102726.701.28381.27991.2918
46312006.11.14 15:02modify102726.701.28381.28431.2918
46322006.11.14 15:03s/l102726.701.28431.28431.29181335.00536284.90
46332006.11.14 15:03buy102826.801.28381.27991.2918
46342006.11.14 15:03modify102826.801.28381.28421.2918
46352006.11.14 15:05s/l102826.801.28421.28421.29181072.00537356.90
46362006.11.14 15:05buy102926.901.28381.27991.2918
46372006.11.14 15:05modify102926.901.28381.28431.2918
46382006.11.14 15:06s/l102926.901.28431.28431.29181345.00538701.90
46392006.11.14 15:06buy103026.901.28381.27991.2918
46402006.11.14 15:06modify103026.901.28381.28461.2918
46412006.11.14 15:07s/l103026.901.28461.28461.29182152.00540853.90
46422006.11.14 15:07buy103127.001.28381.27991.2918
46432006.11.14 15:07modify103127.001.28381.28471.2918
46442006.11.14 15:08s/l103127.001.28471.28471.29182430.00543283.90
46452006.11.14 15:08buy103227.201.28381.27991.2918
46462006.11.14 15:08modify103227.201.28381.28471.2918
46472006.11.14 15:09s/l103227.201.28471.28471.29182448.00545731.90
46482006.11.14 15:09buy103327.301.28381.27991.2918
46492006.11.14 15:09modify103327.301.28381.28461.2918
46502006.11.14 15:10s/l103327.301.28461.28461.29182184.00547915.90
46512006.11.14 15:10buy103427.401.28381.27991.2918
46522006.11.14 15:10modify103427.401.28381.28451.2918
46532006.11.14 15:11s/l103427.401.28451.28451.29181918.00549833.90
46542006.11.14 15:11buy103527.501.28381.27991.2918
46552006.11.14 15:11modify103527.501.28381.28451.2918
46562006.11.14 15:12s/l103527.501.28451.28451.29181925.00551758.90
46572006.11.14 15:12buy103627.601.28381.27991.2918
46582006.11.14 15:12modify103627.601.28381.28461.2918
46592006.11.14 15:13s/l103627.601.28461.28461.29182208.00553966.90
46602006.11.14 15:13buy103727.701.28381.27991.2918
46612006.11.14 15:13modify103727.701.28381.28451.2918
46622006.11.14 15:14s/l103727.701.28451.28451.29181939.00555905.90
46632006.11.14 15:14buy103827.801.28381.27991.2918
46642006.11.14 15:14modify103827.801.28381.28421.2918
46652006.11.14 15:14s/l103827.801.28421.28421.29181112.00557017.90
46662006.11.14 15:14buy103927.901.28381.27991.2918
46672006.11.14 15:59modify103927.901.28381.28391.2918
46682006.11.14 16:00modify103927.901.28381.28401.2918
46692006.11.14 16:49s/l103927.901.28401.28401.2918558.00557575.90
46702006.11.14 16:49buy104027.901.28391.28001.2919
46712006.11.14 17:14s/l104027.901.28001.28001.2919-10881.00546694.90
46722006.11.14 17:14buy104127.301.28021.27631.2882
46732006.11.14 20:32modify104127.301.28021.28061.2882
46742006.11.14 21:11modify104127.301.28021.28071.2882
46752006.11.14 21:29modify104127.301.28021.28101.2882
46762006.11.14 23:00s/l104127.301.28101.28101.28822184.00548878.90
46772006.11.14 23:00buy104227.401.28111.27721.2891
46782006.11.15 23:11modify104227.401.28111.28111.2891
46792006.11.16 00:29modify104227.401.28111.28121.2891
46802006.11.16 04:59modify104227.401.28111.28131.2891
46812006.11.16 10:00s/l104227.401.28131.28131.2891-207.31548671.59
46822006.11.16 10:00sell104327.401.28111.28481.2736
46832006.11.16 19:01modify104327.401.28111.28111.2736
46842006.11.16 19:01modify104327.401.28111.28091.2736
46852006.11.16 19:01modify104327.401.28111.28081.2736
46862006.11.17 03:38modify104327.401.28111.28071.2736
46872006.11.17 03:59modify104327.401.28111.28061.2736
46882006.11.17 05:52modify104327.401.28111.28031.2736
46892006.11.17 06:00modify104327.401.28111.27961.2736
46902006.11.17 06:00modify104327.401.28111.27951.2736
46912006.11.17 06:35modify104327.401.28111.27941.2736
46922006.11.17 07:30modify104327.401.28111.27891.2736
46932006.11.17 07:59modify104327.401.28111.27871.2736
46942006.11.17 08:36s/l104327.401.27871.27871.27366693.30555364.89
46952006.11.17 08:36sell104427.801.27861.28231.2711
46962006.11.17 16:07s/l104427.801.28231.28231.2711-10286.06545078.83
46972006.11.17 16:07sell104527.301.28271.28641.2752
46982006.11.17 16:08modify104527.301.28271.28151.2752
46992006.11.17 16:08s/l104527.301.28151.28151.27523275.84548354.67
47002006.11.17 16:08sell104627.401.28241.28611.2749
47012006.11.17 16:09modify104627.401.28241.28151.2749
47022006.11.17 16:09s/l104627.401.28151.28151.27492466.03550820.70
47032006.11.17 16:09sell104727.501.28221.28591.2747
47042006.11.17 16:10modify104727.501.28221.28151.2747
47052006.11.17 16:10s/l104727.501.28151.28151.27471924.94552745.64
47062006.11.17 16:10sell104827.601.28241.28611.2749
47072006.11.17 16:11modify104827.601.28241.28151.2749
47082006.11.17 16:11s/l104827.601.28151.28151.27492484.03555229.67
47092006.11.17 16:11sell104927.801.28211.28581.2746
47102006.11.17 16:12modify104927.801.28211.28151.2746
47112006.11.17 16:12s/l104927.801.28151.28151.27461667.90556897.57
47122006.11.17 16:12sell105027.801.28191.28561.2744
47132006.11.17 16:13modify105027.801.28191.28151.2744
47142006.11.17 16:13s/l105027.801.28151.28151.27441112.13558009.70
47152006.11.17 16:13sell105127.901.28201.28571.2745
47162006.11.17 16:14modify105127.901.28201.28151.2745
47172006.11.17 16:14s/l105127.901.28151.28151.27451394.85559404.55
47182006.11.17 16:14sell105228.001.28211.28581.2746
47192006.11.17 16:16modify105228.001.28211.28151.2746
47202006.11.17 16:16s/l105228.001.28151.28151.27461679.89561084.44
47212006.11.17 16:16sell105328.101.28221.28591.2747
47222006.11.17 16:17modify105328.101.28221.28151.2747
47232006.11.17 16:17s/l105328.101.28151.28151.27471966.94563051.38
47242006.11.17 16:17sell105428.201.28281.28651.2753
47252006.11.17 16:18modify105428.201.28281.28151.2753
47262006.11.17 16:18s/l105428.201.28151.28151.27533665.88566717.26
47272006.11.17 16:18sell105528.301.28311.28681.2756
47282006.11.17 16:19modify105528.301.28311.28151.2756
47292006.11.17 16:19s/l105528.301.28151.28151.27564528.03571245.29
47302006.11.17 16:19sell105628.601.28381.28751.2763
47312006.11.17 16:19modify105628.601.28381.28151.2763
47322006.11.17 16:29modify105628.601.28381.28111.2763
47332006.11.17 16:30s/l105628.601.28111.28111.27637722.02578967.31
47342006.11.17 16:30sell105728.901.28311.28681.2756
47352006.11.17 16:59modify105728.901.28311.28291.2756
47362006.11.17 17:03s/l105728.901.28291.28291.2756578.03579545.34
47372006.11.17 17:03sell105829.001.28281.28651.2753
47382006.11.22 05:01s/l105829.001.28651.28651.2753-10357.98569187.36
47392006.11.22 14:22buy105928.501.28971.28581.2977
47402006.11.22 14:34modify105928.501.28971.28971.2977
47412006.11.22 14:35s/l105928.501.28971.28971.29770.00569187.36
47422006.11.22 14:35buy106028.501.28981.28591.2978
47432006.11.22 15:00modify106028.501.28981.28991.2978
47442006.11.22 15:01modify106028.501.28981.29001.2978
47452006.11.22 15:42modify106028.501.28981.29011.2978
47462006.11.22 15:45modify106028.501.28981.29021.2978
47472006.11.22 15:45modify106028.501.28981.29031.2978
47482006.11.22 15:52modify106028.501.28981.29041.2978
47492006.11.22 15:52modify106028.501.28981.29051.2978
47502006.11.22 15:52modify106028.501.28981.29061.2978
47512006.11.22 15:52modify106028.501.28981.29071.2978
47522006.11.22 16:04modify106028.501.28981.29081.2978
47532006.11.22 16:05modify106028.501.28981.29101.2978
47542006.11.22 16:07modify106028.501.28981.29131.2978
47552006.11.22 16:09modify106028.501.28981.29161.2978
47562006.11.22 16:10modify106028.501.28981.29201.2978
47572006.11.22 16:29s/l106028.501.29201.29201.29786270.00575457.36
47582006.11.22 16:29buy106128.801.29151.28761.2995
47592006.11.22 16:30modify106128.801.29151.29321.2995
47602006.11.22 16:32s/l106128.801.29321.29321.29954896.00580353.36
47612006.11.22 16:32buy106229.001.29311.28921.3011
47622006.11.22 17:29modify106229.001.29311.29371.3011
47632006.11.22 17:30s/l106229.001.29371.29371.30111740.00582093.36
47642006.11.22 17:30buy106329.101.29361.28971.3016
47652006.11.23 10:09modify106329.101.29361.29401.3016
47662006.11.23 10:10modify106329.101.29361.29451.3016
47672006.11.23 10:11modify106329.101.29361.29471.3016
47682006.11.23 10:29s/l106329.101.29471.29471.30162599.23584692.59
47692006.11.23 10:29buy106429.201.29481.29091.3028
47702006.11.23 10:33modify106429.201.29481.29491.3028
47712006.11.23 10:34s/l106429.201.29491.29491.3028292.00584984.59
47722006.11.23 10:34buy106529.201.29491.29101.3029
47732006.11.23 10:34modify106529.201.29491.29501.3029
47742006.11.23 10:38s/l106529.201.29501.29501.3029292.00585276.59
47752006.11.23 10:38buy106629.301.29491.29101.3029
47762006.11.23 10:38modify106629.301.29491.29501.3029
47772006.11.23 10:42s/l106629.301.29501.29501.3029293.00585569.59
47782006.11.23 10:42buy106729.301.29491.29101.3029
47792006.11.23 10:42modify106729.301.29491.29501.3029
47802006.11.23 10:44s/l106729.301.29501.29501.3029293.00585862.59
47812006.11.23 10:44buy106829.301.29491.29101.3029
47822006.11.23 10:44modify106829.301.29491.29501.3029
47832006.11.23 10:45s/l106829.301.29501.29501.3029293.00586155.59
47842006.11.23 10:45buy106929.301.29491.29101.3029
47852006.11.23 10:45modify106929.301.29491.29501.3029
47862006.11.23 10:46s/l106929.301.29501.29501.3029293.00586448.59
47872006.11.23 10:46buy107029.301.29491.29101.3029
47882006.11.23 10:46modify107029.301.29491.29491.3029
47892006.11.23 10:48s/l107029.301.29491.29491.30290.00586448.59
47902006.11.23 10:48buy107129.301.29491.29101.3029
47912006.11.23 10:48modify107129.301.29491.29491.3029
47922006.11.23 10:49s/l107129.301.29491.29491.30290.00586448.59
47932006.11.23 10:49buy107229.301.29491.29101.3029
47942006.11.23 10:50modify107229.301.29491.29511.3029
47952006.11.23 10:51s/l107229.301.29511.29511.3029586.00587034.59
47962006.11.23 10:51buy107329.401.29491.29101.3029
47972006.11.23 10:51modify107329.401.29491.29511.3029
47982006.11.23 10:53s/l107329.401.29511.29511.3029588.00587622.59
47992006.11.23 10:53buy107429.401.29491.29101.3029
48002006.11.23 10:53modify107429.401.29491.29511.3029
48012006.11.23 10:56s/l107429.401.29511.29511.3029588.00588210.59
48022006.11.23 10:56buy107529.401.29491.29101.3029
48032006.11.23 10:56modify107529.401.29491.29501.3029
48042006.11.23 10:57s/l107529.401.29501.29501.3029294.00588504.59
48052006.11.23 10:57buy107629.401.29491.29101.3029
48062006.11.23 10:59modify107629.401.29491.29491.3029
48072006.11.23 10:59s/l107629.401.29491.29491.30290.00588504.59
48082006.11.23 10:59buy107729.401.29491.29101.3029
48092006.11.23 11:00modify107729.401.29491.29501.3029
48102006.11.23 11:59modify107729.401.29491.29521.3029
48112006.11.23 17:30s/l107729.401.29521.29521.3029882.00589386.59
48122006.11.23 17:30buy107829.501.29531.29141.3033
48132006.11.24 09:30modify107829.501.29531.29711.3033
48142006.11.24 09:31modify107829.501.29531.29761.3033
48152006.11.24 09:32s/l107829.501.29761.29761.30336581.78595968.37
48162006.11.24 09:32buy107929.801.29771.29381.3057
48172006.11.24 09:32modify107929.801.29771.29921.3057
48182006.11.24 09:33s/l107929.801.29921.29921.30574470.00600438.37
48192006.11.24 09:33buy108030.001.29771.29381.3057
48202006.11.24 09:33modify108030.001.29771.30071.3057
48212006.11.24 09:34s/l108030.001.30071.30071.30579000.00609438.37
48222006.11.24 09:34buy108130.501.29771.29381.3057
48232006.11.24 09:34modify108130.501.29771.30331.3057
48242006.11.24 09:35s/l108130.501.30331.30331.305717080.00626518.37
48252006.11.24 09:35buy108231.301.29771.29381.3057
48262006.11.24 09:35modify108231.301.29771.30341.3057
48272006.11.24 09:36s/l108231.301.30341.30341.305717841.00644359.37
48282006.11.24 09:36buy108332.201.29771.29381.3057
48292006.11.24 09:36modify108332.201.29771.30271.3057
48302006.11.24 09:37s/l108332.201.30271.30271.305716100.00660459.37
48312006.11.24 09:37buy108433.001.29771.29381.3057
48322006.11.24 09:37modify108433.001.29771.30261.3057
48332006.11.24 09:38s/l108433.001.30261.30261.305716170.00676629.37
48342006.11.24 09:38buy108533.801.29771.29381.3057
48352006.11.24 09:38modify108533.801.29771.30191.3057
48362006.11.24 09:38s/l108533.801.30191.30191.305714196.00690825.37
48372006.11.24 09:38buy108634.501.29771.29381.3057
48382006.11.24 10:00t/p108634.501.30571.29381.305727600.00718425.37
48392006.11.24 10:00buy108735.901.30641.30251.3144
48402006.11.24 10:01s/l108735.901.30251.30251.3144-14001.10704424.27
48412006.11.24 10:01buy108835.201.30011.29621.3081
48422006.11.24 10:01modify108835.201.30011.30431.3081
48432006.11.24 10:02s/l108835.201.30431.30431.308114784.00719208.27
48442006.11.24 10:02buy108936.001.30011.29621.3081
48452006.11.24 10:02modify108936.001.30011.30391.3081
48462006.11.24 10:03s/l108936.001.30391.30391.308113680.00732888.27
48472006.11.24 10:03buy109036.601.30011.29621.3081
48482006.11.24 10:03modify109036.601.30011.30401.3081
48492006.11.24 10:04s/l109036.601.30401.30401.308114274.00747162.27
48502006.11.24 10:04buy109137.401.30011.29621.3081
48512006.11.24 10:04modify109137.401.30011.30381.3081
48522006.11.24 10:05s/l109137.401.30381.30381.308113838.00761000.27
48532006.11.24 10:05buy109238.101.30011.29621.3081
48542006.11.24 10:05modify109238.101.30011.30401.3081
48552006.11.24 10:06s/l109238.101.30401.30401.308114859.00775859.27
48562006.11.24 10:06buy109338.801.30011.29621.3081
48572006.11.24 10:06modify109338.801.30011.30381.3081
48582006.11.24 10:07s/l109338.801.30381.30381.308114356.00790215.27
48592006.11.24 10:07buy109439.501.30011.29621.3081
48602006.11.24 10:07modify109439.501.30011.30371.3081
48612006.11.24 10:08s/l109439.501.30371.30371.308114220.00804435.27
48622006.11.24 10:08buy109540.201.30011.29621.3081
48632006.11.24 10:08modify109540.201.30011.30391.3081
48642006.11.24 10:09s/l109540.201.30391.30391.308115276.00819711.27
48652006.11.24 10:09buy109641.001.30011.29621.3081
48662006.11.24 10:09modify109641.001.30011.30391.3081
48672006.11.24 10:10s/l109641.001.30391.30391.308115580.00835291.27
48682006.11.24 10:10buy109741.801.30011.29621.3081
48692006.11.24 10:10modify109741.801.30011.30411.3081
48702006.11.24 10:11s/l109741.801.30411.30411.308116720.00852011.27
48712006.11.24 10:11buy109842.601.30011.29621.3081
48722006.11.24 10:11modify109842.601.30011.30411.3081
48732006.11.24 10:12s/l109842.601.30411.30411.308117040.00869051.27
48742006.11.24 10:12buy109943.501.30011.29621.3081
48752006.11.24 10:12modify109943.501.30011.30381.3081
48762006.11.24 10:13s/l109943.501.30381.30381.308116095.00885146.27
48772006.11.24 10:13buy110044.301.30011.29621.3081
48782006.11.24 10:13modify110044.301.30011.30381.3081
48792006.11.24 10:14s/l110044.301.30381.30381.308116391.00901537.27
48802006.11.24 10:14buy110145.101.30011.29621.3081
48812006.11.24 10:14modify110145.101.30011.30411.3081
48822006.11.24 10:15s/l110145.101.30411.30411.308118040.00919577.27
48832006.11.24 10:15buy110246.001.30011.29621.3081
48842006.11.24 10:15modify110246.001.30011.30411.3081
48852006.11.24 10:16s/l110246.001.30411.30411.308118400.00937977.27
48862006.11.24 10:16buy110346.901.30011.29621.3081
48872006.11.24 10:16modify110346.901.30011.30461.3081
48882006.11.24 10:18s/l110346.901.30461.30461.308121105.00959082.27
48892006.11.24 10:18buy110448.001.30011.29621.3081
48902006.11.24 10:18modify110448.001.30011.30461.3081
48912006.11.24 10:20s/l110448.001.30461.30461.308121600.00980682.27
48922006.11.24 10:20buy110549.001.30011.29621.3081
48932006.11.24 10:20modify110549.001.30011.30451.3081
48942006.11.24 10:21s/l110549.001.30451.30451.308121560.001002242.27
48952006.11.24 10:21buy110650.101.30011.29621.3081
48962006.11.24 10:21modify110650.101.30011.30431.3081
48972006.11.24 10:22s/l110650.101.30431.30431.308121042.001023284.27
48982006.11.24 10:22buy110751.201.30011.29621.3081
48992006.11.24 10:22modify110751.201.30011.30431.3081
49002006.11.24 10:23s/l110751.201.30431.30431.308121504.001044788.27
49012006.11.24 10:23buy110852.201.30011.29621.3081
49022006.11.24 10:23modify110852.201.30011.30441.3081
49032006.11.24 10:24s/l110852.201.30441.30441.308122446.001067234.27
49042006.11.24 10:24buy110953.401.30011.29621.3081
49052006.11.24 10:24modify110953.401.30011.30431.3081
49062006.11.24 10:25s/l110953.401.30431.30431.308122428.001089662.27
49072006.11.24 10:25buy111054.501.30011.29621.3081
49082006.11.24 10:25modify111054.501.30011.30421.3081
49092006.11.24 10:25s/l111054.501.30421.30421.308122345.001112007.27
49102006.11.24 10:25buy111155.601.30011.29621.3081
49112006.11.24 10:30modify111155.601.30011.30421.3081
49122006.11.24 10:39modify111155.601.30011.30431.3081
49132006.11.24 10:40modify111155.601.30011.30441.3081
49142006.11.24 10:40modify111155.601.30011.30451.3081
49152006.11.24 10:48modify111155.601.30011.30461.3081
49162006.11.24 10:54modify111155.601.30011.30471.3081
49172006.11.24 10:59modify111155.601.30011.30481.3081
49182006.11.24 11:11modify111155.601.30011.30491.3081
49192006.11.24 11:12modify111155.601.30011.30501.3081
49202006.11.24 11:12modify111155.601.30011.30521.3081
49212006.11.24 11:12modify111155.601.30011.30531.3081
49222006.11.24 11:17modify111155.601.30011.30551.3081
49232006.11.24 11:18modify111155.601.30011.30561.3081
49242006.11.24 11:20modify111155.601.30011.30581.3081
49252006.11.24 11:21t/p111155.601.30811.30581.308144480.001156487.27
49262006.11.24 11:21buy111257.801.30891.30501.3169
49272006.11.27 00:00modify111257.801.30891.31451.3169
49282006.11.27 02:00s/l111257.801.31451.31451.316931969.871188457.14
49292006.11.27 02:00buy111359.401.31431.31041.3223
49302006.11.27 10:02s/l111359.401.31041.31041.3223-23166.001165291.14
49312006.11.27 10:02buy111458.301.31041.30651.3184
49322006.11.27 10:34modify111458.301.31041.31041.3184
49332006.11.27 10:37modify111458.301.31041.31051.3184
49342006.11.27 10:39modify111458.301.31041.31061.3184
49352006.11.27 10:55modify111458.301.31041.31081.3184
49362006.11.27 10:59s/l111458.301.31081.31081.31842332.001167623.14
49372006.11.27 10:59buy111558.401.31001.30611.3180
49382006.11.27 11:09modify111558.401.31001.31021.3180
49392006.11.27 11:34modify111558.401.31001.31031.3180
49402006.11.27 11:36modify111558.401.31001.31041.3180
49412006.11.27 11:36modify111558.401.31001.31051.3180
49422006.11.27 11:37modify111558.401.31001.31061.3180
49432006.11.27 11:37modify111558.401.31001.31071.3180
49442006.11.27 11:42modify111558.401.31001.31081.3180
49452006.11.27 11:59modify111558.401.31001.31091.3180
49462006.11.27 12:03modify111558.401.31001.31101.3180
49472006.11.27 14:47s/l111558.401.31101.31101.31805840.001173463.14
49482006.11.27 14:47buy111658.701.31101.30711.3190
49492006.11.27 20:13modify111658.701.31101.31141.3190
49502006.11.27 20:14modify111658.701.31101.31151.3190
49512006.11.27 20:41modify111658.701.31101.31161.3190
49522006.11.28 01:45modify111658.701.31101.31181.3190
49532006.11.28 02:37modify111658.701.31101.31191.3190
49542006.11.28 02:37modify111658.701.31101.31211.3190
49552006.11.28 02:41modify111658.701.31101.31221.3190
49562006.11.28 02:42modify111658.701.31101.31231.3190
49572006.11.28 04:30modify111658.701.31101.31241.3190
49582006.11.28 04:31modify111658.701.31101.31251.3190
49592006.11.28 04:47modify111658.701.31101.31261.3190
49602006.11.28 04:48modify111658.701.31101.31271.3190
49612006.11.28 07:30s/l111658.701.31271.31271.31909574.471183037.60
49622006.11.28 07:30buy111759.201.31231.30841.3203
49632006.11.28 09:06modify111759.201.31231.31261.3203
49642006.11.28 09:07modify111759.201.31231.31311.3203
49652006.11.28 09:08modify111759.201.31231.31331.3203
49662006.11.28 09:11modify111759.201.31231.31361.3203
49672006.11.28 09:18modify111759.201.31231.31371.3203
49682006.11.28 09:29s/l111759.201.31371.31371.32038288.001191325.60
49692006.11.28 09:29buy111859.601.31331.30941.3213
49702006.11.28 11:03modify111859.601.31331.31341.3213
49712006.11.28 14:33modify111859.601.31331.31361.3213
49722006.11.28 14:34modify111859.601.31331.31481.3213
49732006.11.28 14:34s/l111859.601.31481.31481.32138940.001200265.60
49742006.11.28 20:00buy111960.001.31591.31201.3239
49752006.11.28 20:06modify111960.001.31591.31591.3239
49762006.11.28 20:24modify111960.001.31591.31601.3239
49772006.11.28 20:24modify111960.001.31591.31611.3239
49782006.11.28 20:28modify111960.001.31591.31621.3239
49792006.11.28 20:29modify111960.001.31591.31631.3239
49802006.11.28 20:29modify111960.001.31591.31641.3239
49812006.11.28 20:29modify111960.001.31591.31651.3239
49822006.11.28 20:30modify111960.001.31591.31661.3239
49832006.11.28 20:30modify111960.001.31591.31671.3239
49842006.11.28 20:30modify111960.001.31591.31691.3239
49852006.11.28 20:30modify111960.001.31591.31701.3239
49862006.11.28 20:42modify111960.001.31591.31711.3239
49872006.11.28 20:46modify111960.001.31591.31721.3239
49882006.11.28 20:46modify111960.001.31591.31731.3239
49892006.11.28 20:46modify111960.001.31591.31741.3239
49902006.11.28 20:57modify111960.001.31591.31751.3239
49912006.11.28 20:57modify111960.001.31591.31761.3239
49922006.11.28 21:41modify111960.001.31591.31771.3239
49932006.11.28 21:41modify111960.001.31591.31781.3239
49942006.11.28 21:45modify111960.001.31591.31801.3239
49952006.11.28 22:03modify111960.001.31591.31831.3239
49962006.11.28 22:04modify111960.001.31591.31851.3239
49972006.11.29 01:30modify111960.001.31591.31881.3239
49982006.11.29 01:31modify111960.001.31591.31891.3239
49992006.11.29 02:29modify111960.001.31591.31931.3239
50002006.11.29 04:30s/l111960.001.31931.31931.323919986.511220252.11
50012006.11.29 04:30buy112061.001.31921.31531.3272
50022006.11.29 12:36s/l112061.001.31531.31531.3272-23790.031196462.08
50032006.11.29 12:36buy112159.801.31551.31161.3235
50042006.11.29 16:00modify112159.801.31551.31551.3235
50052006.11.29 16:05s/l112159.801.31551.31551.32350.001196462.08
50062006.11.29 16:05buy112259.801.31561.31171.3236
50072006.11.30 06:32modify112259.801.31561.31571.3236
50082006.11.30 07:29modify112259.801.31561.31581.3236
50092006.11.30 07:30modify112259.801.31561.31601.3236
50102006.11.30 08:03modify112259.801.31561.31611.3236
50112006.11.30 08:04modify112259.801.31561.31621.3236
50122006.11.30 08:30modify112259.801.31561.31631.3236
50132006.11.30 08:31modify112259.801.31561.31651.3236
50142006.11.30 08:32modify112259.801.31561.31721.3236
50152006.11.30 09:26modify112259.801.31561.31731.3236
50162006.11.30 09:39modify112259.801.31561.31741.3236
50172006.11.30 10:20modify112259.801.31561.31751.3236
50182006.11.30 10:30modify112259.801.31561.31771.3236
50192006.11.30 10:36modify112259.801.31561.31781.3236
50202006.11.30 10:37modify112259.801.31561.31801.3236
50212006.11.30 10:38modify112259.801.31561.31821.3236
50222006.11.30 10:47modify112259.801.31561.31831.3236
50232006.11.30 12:35modify112259.801.31561.31841.3236
50242006.11.30 13:47modify112259.801.31561.31851.3236
50252006.11.30 13:47modify112259.801.31561.31861.3236
50262006.11.30 13:47modify112259.801.31561.31871.3236
50272006.11.30 13:48modify112259.801.31561.31881.3236
50282006.11.30 13:48modify112259.801.31561.31891.3236
50292006.11.30 14:30modify112259.801.31561.31911.3236
50302006.11.30 15:57modify112259.801.31561.31931.3236
50312006.11.30 15:57modify112259.801.31561.31961.3236
50322006.11.30 15:57modify112259.801.31561.31981.3236
50332006.11.30 15:59s/l112259.801.31981.31981.323623878.911220340.99
50342006.11.30 16:00buy112361.001.31981.31591.3278
50352006.11.30 16:05modify112361.001.31981.32071.3278
50362006.11.30 16:06s/l112361.001.32071.32071.32785490.001225830.99
50372006.11.30 16:06buy112461.301.32071.31681.3287
50382006.11.30 16:30modify112461.301.32071.32181.3287
50392006.11.30 16:31modify112461.301.32071.32211.3287
50402006.11.30 16:32modify112461.301.32071.32251.3287
50412006.11.30 16:33s/l112461.301.32251.32251.328711034.001236864.99
50422006.11.30 16:33buy112561.801.32261.31871.3306
50432006.11.30 16:59modify112561.801.32261.32341.3306
50442006.11.30 16:59s/l112561.801.32341.32341.33064944.001241808.99
50452006.11.30 16:59buy112662.101.32261.31871.3306
50462006.11.30 17:00modify112662.101.32261.32301.3306
50472006.11.30 17:03modify112662.101.32261.32321.3306
50482006.11.30 17:13modify112662.101.32261.32361.3306
50492006.11.30 17:17modify112662.101.32261.32471.3306
50502006.11.30 17:18s/l112662.101.32471.32471.330613041.001254849.99
50512006.11.30 17:18buy112762.701.32491.32101.3329
50522006.11.30 17:34modify112762.701.32491.32501.3329
50532006.11.30 21:00s/l112762.701.32501.32501.3329627.001255476.99
50542006.11.30 21:00buy112862.801.32501.32111.3330
50552006.12.01 08:29modify112862.801.32501.32521.3330
50562006.12.01 08:46modify112862.801.32501.32541.3330
50572006.12.01 08:51modify112862.801.32501.32551.3330
50582006.12.01 10:06s/l112862.801.32551.32551.33302707.211258184.20
50592006.12.01 10:06buy112962.901.32451.32061.3325
50602006.12.01 15:34modify112962.901.32451.32471.3325
50612006.12.01 15:36modify112962.901.32451.32481.3325
50622006.12.01 15:38modify112962.901.32451.32501.3325
50632006.12.01 16:00modify112962.901.32451.32551.3325
50642006.12.01 16:00modify112962.901.32451.32561.3325
50652006.12.01 16:00modify112962.901.32451.32571.3325
50662006.12.01 16:00modify112962.901.32451.32601.3325
50672006.12.01 16:00modify112962.901.32451.32621.3325
50682006.12.01 16:00modify112962.901.32451.32631.3325
50692006.12.01 16:00modify112962.901.32451.32651.3325
50702006.12.01 16:00modify112962.901.32451.32661.3325
50712006.12.01 16:01modify112962.901.32451.32801.3325
50722006.12.01 16:02modify112962.901.32451.32821.3325
50732006.12.01 16:09modify112962.901.32451.32871.3325
50742006.12.01 16:10s/l112962.901.32871.32871.332526418.001284602.20
50752006.12.01 16:10buy113064.201.32881.32491.3368
50762006.12.01 16:10modify113064.201.32881.32921.3368
50772006.12.01 16:11s/l113064.201.32921.32921.33682568.001287170.20
50782006.12.01 16:11buy113164.401.32881.32491.3368
50792006.12.01 16:11modify113164.401.32881.32931.3368
50802006.12.01 16:12s/l113164.401.32931.32931.33683220.001290390.20
50812006.12.01 16:12buy113264.501.32881.32491.3368
50822006.12.01 16:12modify113264.501.32881.32911.3368
50832006.12.01 16:13s/l113264.501.32911.32911.33681935.001292325.20
50842006.12.01 16:13buy113364.601.32881.32491.3368
50852006.12.01 16:13modify113364.601.32881.32881.3368
50862006.12.01 16:13s/l113364.601.32881.32881.33680.001292325.20
50872006.12.01 16:13buy113464.601.32881.32491.3368
50882006.12.01 16:30modify113464.601.32881.33061.3368
50892006.12.01 16:31s/l113464.601.33061.33061.336811628.001303953.20
50902006.12.01 16:31buy113565.201.32861.32471.3366
50912006.12.01 16:31modify113565.201.32861.33021.3366
50922006.12.01 16:32s/l113565.201.33021.33021.336610432.001314385.20
50932006.12.01 16:32buy113665.701.32861.32471.3366
50942006.12.01 16:32modify113665.701.32861.33011.3366
50952006.12.01 16:33s/l113665.701.33011.33011.33669855.001324240.20
50962006.12.01 16:33buy113766.201.32861.32471.3366
50972006.12.01 16:33modify113766.201.32861.33001.3366
50982006.12.01 16:34s/l113766.201.33001.33001.33669268.001333508.20
50992006.12.01 16:34buy113866.701.32861.32471.3366
51002006.12.01 16:34modify113866.701.32861.32991.3366
51012006.12.01 16:35s/l113866.701.32991.32991.33668671.001342179.20
51022006.12.01 16:35buy113967.101.32861.32471.3366
51032006.12.01 16:35modify113967.101.32861.32991.3366
51042006.12.01 16:36s/l113967.101.32991.32991.33668723.001350902.20
51052006.12.01 16:36buy114067.501.32861.32471.3366
51062006.12.01 16:36modify114067.501.32861.33051.3366
51072006.12.01 16:37s/l114067.501.33051.33051.336612825.001363727.20
51082006.12.01 16:37buy114168.201.32861.32471.3366
51092006.12.01 16:37modify114168.201.32861.33051.3366
51102006.12.01 16:38s/l114168.201.33051.33051.336612958.001376685.20
51112006.12.01 16:38buy114268.801.32861.32471.3366
51122006.12.01 16:38modify114268.801.32861.33131.3366
51132006.12.01 16:39s/l114268.801.33131.33131.336618576.001395261.20
51142006.12.01 16:39buy114369.801.32861.32471.3366
51152006.12.01 16:39modify114369.801.32861.33201.3366
51162006.12.01 16:40s/l114369.801.33201.33201.336623732.001418993.20
51172006.12.01 16:40buy114470.901.32861.32471.3366
51182006.12.01 16:40modify114470.901.32861.33181.3366
51192006.12.01 16:41s/l114470.901.33181.33181.336622688.001441681.20
51202006.12.01 16:41buy114572.101.32861.32471.3366
51212006.12.01 16:41modify114572.101.32861.33181.3366
51222006.12.01 16:42s/l114572.101.33181.33181.336623072.001464753.20
51232006.12.01 16:42buy114673.201.32861.32471.3366
51242006.12.01 16:42modify114673.201.32861.33161.3366
51252006.12.01 16:43s/l114673.201.33161.33161.336621960.001486713.20
51262006.12.01 16:43buy114774.301.32861.32471.3366
51272006.12.01 16:43modify114774.301.32861.33151.3366
51282006.12.01 16:44s/l114774.301.33151.33151.336621547.001508260.20
51292006.12.01 16:44buy114875.401.32861.32471.3366
51302006.12.01 16:44modify114875.401.32861.33171.3366
51312006.12.01 16:44s/l114875.401.33171.33171.336623374.001531634.20
51322006.12.01 16:44buy114976.601.32861.32471.3366
51332006.12.01 17:00modify114976.601.32861.33141.3366
51342006.12.01 17:01modify114976.601.32861.33151.3366
51352006.12.01 18:00modify114976.601.32861.33161.3366
51362006.12.01 18:07s/l114976.601.33161.33161.336622980.001554614.20
51372006.12.01 18:07buy115077.701.33181.32791.3398
51382006.12.04 00:01modify115077.701.33181.33191.3398
51392006.12.04 00:01modify115077.701.33181.33381.3398
51402006.12.04 00:29s/l115077.701.33381.33381.339815004.531569618.73
51412006.12.04 00:29buy115178.501.33381.32991.3418
51422006.12.04 00:53modify115178.501.33381.33381.3418
51432006.12.04 00:59modify115178.501.33381.33471.3418
51442006.12.04 02:00s/l115178.501.33471.33471.34187065.001576683.73
51452006.12.04 02:00buy115278.801.33451.33061.3425
51462006.12.04 09:43s/l115278.801.33061.33061.3425-30732.321545951.41
51472006.12.04 09:43buy115377.301.33071.32681.3387
51482006.12.04 17:05modify115377.301.33071.33071.3387
51492006.12.04 17:17modify115377.301.33071.33081.3387
51502006.12.04 17:29s/l115377.301.33081.33081.3387773.001546724.41
51512006.12.04 17:29buy115477.301.33051.32661.3385
51522006.12.04 17:30modify115477.301.33051.33081.3385
51532006.12.04 17:32modify115477.301.33051.33111.3385
51542006.12.04 17:33modify115477.301.33051.33121.3385
51552006.12.04 23:00modify115477.301.33051.33181.3385
51562006.12.04 23:05modify115477.301.33051.33211.3385
51572006.12.04 23:30modify115477.301.33051.33221.3385
51582006.12.04 23:32modify115477.301.33051.33231.3385
51592006.12.04 23:32modify115477.301.33051.33241.3385
51602006.12.05 03:37s/l115477.301.33241.33241.338514154.281560878.69
51612006.12.05 03:37buy115578.001.33261.32871.3406
51622006.12.05 14:31modify115578.001.33261.33331.3406
51632006.12.05 14:32s/l115578.001.33331.33331.34065460.281566338.97
51642006.12.05 14:32buy115678.301.33321.32931.3412
51652006.12.05 14:32modify115678.301.33321.33361.3412
51662006.12.05 14:33s/l115678.301.33361.33361.34123132.001569470.97
51672006.12.05 14:33buy115778.501.33321.32931.3412
51682006.12.06 10:42s/l115778.501.32931.32931.3412-31155.991538314.98
51692006.12.06 10:42buy115876.901.32931.32541.3373
51702006.12.06 16:43modify115876.901.32931.32931.3373
51712006.12.06 16:44modify115876.901.32931.32941.3373
51722006.12.06 16:45modify115876.901.32931.32971.3373
51732006.12.06 16:46s/l115876.901.32971.32971.33733076.001541390.98
51742006.12.06 16:46buy115977.101.32981.32591.3378
51752006.12.07 08:34modify115977.101.32981.33001.3378
51762006.12.07 08:51modify115977.101.32981.33011.3378
51772006.12.07 11:12s/l115977.101.33011.33011.3378718.981542109.97
51782006.12.07 11:12buy116077.101.33031.32641.3383
51792006.12.08 15:00modify116077.101.33031.33121.3383
51802006.12.08 15:01s/l116077.101.33121.33121.33836407.661548517.63
51812006.12.08 15:01sell116177.401.32801.33171.3205
51822006.12.08 15:01s/l116177.401.33171.33171.3205-28638.001519879.63
51832006.12.08 15:01sell116276.001.33351.33721.3260
51842006.12.08 15:02modify116276.001.33351.33021.3260
51852006.12.08 15:02s/l116276.001.33021.33021.326025080.211544959.84
51862006.12.08 15:02sell116377.201.33391.33761.3264
51872006.12.08 15:03modify116377.201.33391.33021.3264
51882006.12.08 15:03s/l116377.201.33021.33021.326428563.811573523.65
51892006.12.08 15:03sell116478.701.33361.33731.3261
51902006.12.08 15:04modify116478.701.33361.33021.3261
51912006.12.08 15:04s/l116478.701.33021.33021.326126758.351600282.00
51922006.12.08 15:04sell116580.001.33321.33691.3257
51932006.12.08 15:05modify116580.001.33321.33021.3257
51942006.12.08 15:05s/l116580.001.33021.33021.325723999.821624281.82
51952006.12.08 15:05sell116681.201.33301.33671.3255
51962006.12.08 15:06modify116681.201.33301.33021.3255
51972006.12.08 15:06s/l116681.201.33021.33021.325522735.551647017.37
51982006.12.08 15:06sell116782.401.33311.33681.3256
51992006.12.08 15:07modify116782.401.33311.33021.3256
52002006.12.08 15:07s/l116782.401.33021.33021.325623895.681670913.05
52012006.12.08 15:07sell116883.501.33341.33711.3259
52022006.12.08 15:08modify116883.501.33341.33021.3259
52032006.12.08 15:08s/l116883.501.33021.33021.325926720.091697633.14
52042006.12.08 15:08sell116984.901.33331.33701.3258
52052006.12.08 15:09modify116984.901.33331.33021.3258
52062006.12.08 15:09s/l116984.901.33021.33021.325826318.951723952.09
52072006.12.08 15:09sell117086.201.33321.33691.3257
52082006.12.08 15:10modify117086.201.33321.33021.3257
52092006.12.08 15:10s/l117086.201.33021.33021.325725859.811749811.90
52102006.12.08 15:10sell117187.501.33311.33681.3256
52112006.12.08 15:11modify117187.501.33311.33021.3256
52122006.12.08 15:11s/l117187.501.33021.33021.325625374.661775186.56
52132006.12.08 15:11sell117288.801.33311.33681.3256
52142006.12.08 15:12modify117288.801.33311.33021.3256
52152006.12.08 15:12s/l117288.801.33021.33021.325625751.661800938.22
52162006.12.08 15:12sell117390.001.33351.33721.3260
52172006.12.08 15:13modify117390.001.33351.33021.3260
52182006.12.08 15:13s/l117390.001.33021.33021.326029700.251830638.47
52192006.12.08 15:13sell117491.501.33331.33701.3258
52202006.12.08 15:14modify117491.501.33331.33021.3258
52212006.12.08 15:14s/l117491.501.33021.33021.325828364.951859003.42
52222006.12.08 15:14sell117593.001.33361.33731.3261
52232006.12.08 15:15modify117593.001.33361.33021.3261
52242006.12.08 15:15s/l117593.001.33021.33021.326131620.411890623.83
52252006.12.08 15:15sell117694.501.33361.33731.3261
52262006.12.08 15:16modify117694.501.33361.33021.3261
52272006.12.08 15:16s/l117694.501.33021.33021.326132130.421922754.25
52282006.12.08 15:16sell117796.101.33431.33801.3268
52292006.12.08 15:17modify117796.101.33431.33021.3268
52302006.12.08 15:17s/l117796.101.33021.33021.326839401.401962155.65
52312006.12.08 15:17sell117898.101.33431.33801.3268
52322006.12.08 15:18modify117898.101.33431.33021.3268
52332006.12.08 15:18s/l117898.101.33021.33021.326840221.402002377.05
52342006.12.08 15:18sell1179100.001.33401.33771.3265
52352006.12.08 15:18modify1179100.001.33401.33021.3265
52362006.12.08 15:29modify1179100.001.33401.32921.3265
52372006.12.08 15:30s/l1179100.001.32921.32921.326547999.912050376.96
52382006.12.08 15:30sell1180100.001.33421.33791.3267
52392006.12.08 17:00modify1180100.001.33421.33381.3267
52402006.12.08 17:00modify1180100.001.33421.33371.3267
52412006.12.08 17:34modify1180100.001.33421.33311.3267
52422006.12.08 18:28modify1180100.001.33421.33251.3267
52432006.12.08 18:30t/p1180100.001.32671.33251.326775000.252125377.21
52442006.12.08 18:30sell1181100.001.32181.32551.3143
52452006.12.11 00:00modify1181100.001.32181.32011.3143
52462006.12.11 02:00modify1181100.001.32181.31891.3143
52472006.12.11 02:07modify1181100.001.32181.31881.3143
52482006.12.11 02:15modify1181100.001.32181.31871.3143
52492006.12.11 02:15modify1181100.001.32181.31851.3143
52502006.12.11 02:24modify1181100.001.32181.31841.3143
52512006.12.11 02:24modify1181100.001.32181.31831.3143
52522006.12.11 02:24modify1181100.001.32181.31821.3143
52532006.12.11 02:26modify1181100.001.32181.31811.3143
52542006.12.11 03:29modify1181100.001.32181.31751.3143
52552006.12.11 03:43t/p1181100.001.31431.31751.314375427.752200804.96
52562006.12.12 04:00sell1182100.001.32481.32851.3173
52572006.12.12 15:59modify1182100.001.32481.32481.3173
52582006.12.12 16:05s/l1182100.001.32481.32481.31730.002200804.96
52592006.12.12 16:05sell1183100.001.32471.32841.3172
52602006.12.12 21:10s/l1183100.001.32841.32841.3172-37000.022163804.94
52612006.12.12 21:10sell1184100.001.32831.33201.3208
52622006.12.13 10:30modify1184100.001.32831.32831.3208
52632006.12.13 10:31modify1184100.001.32831.32821.3208
52642006.12.13 10:33modify1184100.001.32831.32811.3208
52652006.12.13 15:30modify1184100.001.32831.32331.3208
52662006.12.13 15:30modify1184100.001.32831.32321.3208
52672006.12.13 15:31modify1184100.001.32831.32311.3208
52682006.12.13 15:31modify1184100.001.32831.32281.3208
52692006.12.13 15:35t/p1184100.001.32081.32281.320875427.742239232.68
52702006.12.13 15:35sell1185100.001.32031.32401.3128
52712006.12.14 09:02s/l1185100.001.32401.32401.3128-35716.742203515.94
52722006.12.14 09:02sell1186100.001.32411.32781.3166
52732006.12.14 09:29modify1186100.001.32411.32411.3166
52742006.12.14 09:40s/l1186100.001.32411.32411.31660.182203516.12
52752006.12.14 09:40sell1187100.001.32411.32781.3166
52762006.12.14 12:06modify1187100.001.32411.32411.3166
52772006.12.14 12:37modify1187100.001.32411.32401.3166
52782006.12.14 13:18modify1187100.001.32411.32251.3166
52792006.12.14 13:30modify1187100.001.32411.32141.3166
52802006.12.14 13:30modify1187100.001.32411.32121.3166
52812006.12.14 13:30modify1187100.001.32411.32111.3166
52822006.12.14 13:30modify1187100.001.32411.32101.3166
52832006.12.14 13:31modify1187100.001.32411.32091.3166
52842006.12.14 13:33modify1187100.001.32411.32081.3166
52852006.12.14 13:33modify1187100.001.32411.32071.3166
52862006.12.14 13:55modify1187100.001.32411.32061.3166
52872006.12.14 15:44modify1187100.001.32411.32051.3166
52882006.12.14 15:45modify1187100.001.32411.32041.3166
52892006.12.14 15:45modify1187100.001.32411.32031.3166
52902006.12.14 15:46modify1187100.001.32411.32021.3166
52912006.12.14 15:46modify1187100.001.32411.32011.3166
52922006.12.14 15:46modify1187100.001.32411.32001.3166
52932006.12.14 15:51modify1187100.001.32411.31991.3166
52942006.12.14 15:52modify1187100.001.32411.31981.3166
52952006.12.14 15:52modify1187100.001.32411.31961.3166
52962006.12.14 15:55modify1187100.001.32411.31951.3166
52972006.12.14 17:00modify1187100.001.32411.31921.3166
52982006.12.14 17:00modify1187100.001.32411.31911.3166
52992006.12.14 17:00modify1187100.001.32411.31901.3166
53002006.12.14 17:01modify1187100.001.32411.31891.3166
53012006.12.14 17:05modify1187100.001.32411.31881.3166
53022006.12.14 17:05modify1187100.001.32411.31871.3166
53032006.12.14 17:05t/p1187100.001.31661.31871.316675000.182278516.30
53042006.12.14 17:05sell1188100.001.31631.32001.3088
53052006.12.15 02:30modify1188100.001.31631.31631.3088
53062006.12.15 07:33modify1188100.001.31631.31621.3088
53072006.12.15 07:34modify1188100.001.31631.31611.3088
53082006.12.15 08:46s/l1188100.001.31611.31611.30882428.102280944.40
53092006.12.15 08:46sell1189100.001.31631.32001.3088
53102006.12.15 11:06modify1189100.001.31631.31341.3088
53112006.12.15 11:30modify1189100.001.31631.31321.3088
53122006.12.15 11:31modify1189100.001.31631.31311.3088
53132006.12.15 11:31modify1189100.001.31631.31301.3088
53142006.12.15 11:33modify1189100.001.31631.31291.3088
53152006.12.15 11:34modify1189100.001.31631.31281.3088
53162006.12.15 11:34modify1189100.001.31631.31271.3088
53172006.12.15 11:34modify1189100.001.31631.31261.3088
53182006.12.15 11:59modify1189100.001.31631.31241.3088
53192006.12.15 14:26s/l1189100.001.31241.31241.308839000.352319944.75
53202006.12.15 14:26sell1190100.001.31241.31611.3049
53212006.12.15 14:30s/l1190100.001.31611.31611.3049-37000.172282944.58
53222006.12.15 14:30sell1191100.001.31701.32071.3095
53232006.12.15 14:31modify1191100.001.31701.31391.3095
53242006.12.15 14:31s/l1191100.001.31391.31391.309531000.312313944.89
53252006.12.15 14:31sell1192100.001.31731.32101.3098
53262006.12.15 14:32modify1192100.001.31731.31391.3098
53272006.12.15 14:32s/l1192100.001.31391.31391.309833999.622347944.51
53282006.12.15 14:32sell1193100.001.31681.32051.3093
53292006.12.15 14:33modify1193100.001.31681.31391.3093
53302006.12.15 14:33s/l1193100.001.31391.31391.309328999.982376944.49
53312006.12.15 14:33sell1194100.001.31681.32051.3093
53322006.12.15 14:33modify1194100.001.31681.31391.3093
53332006.12.15 14:59modify1194100.001.31681.31291.3093
53342006.12.15 15:00modify1194100.001.31681.31281.3093
53352006.12.15 15:00s/l1194100.001.31281.31281.309339999.982416944.47
53362006.12.15 15:00sell1195100.001.31731.32101.3098
53372006.12.15 15:01modify1195100.001.31731.31571.3098
53382006.12.15 15:01s/l1195100.001.31571.31571.309815999.622432944.09
53392006.12.15 15:01sell1196100.001.31731.32101.3098
53402006.12.15 15:02modify1196100.001.31731.31571.3098
53412006.12.15 15:02s/l1196100.001.31571.31571.309815999.622448943.71
53422006.12.15 15:02sell1197100.001.31701.32071.3095
53432006.12.15 15:03modify1197100.001.31701.31571.3095
53442006.12.15 15:03s/l1197100.001.31571.31571.309513000.312461944.02
53452006.12.15 15:03sell1198100.001.31711.32081.3096
53462006.12.15 15:04modify1198100.001.31711.31571.3096
53472006.12.15 15:04s/l1198100.001.31571.31571.309614000.482475944.50
53482006.12.15 15:04sell1199100.001.31671.32041.3092
53492006.12.15 15:05modify1199100.001.31671.31571.3092
53502006.12.15 15:05s/l1199100.001.31571.31571.30929999.822485944.32
53512006.12.15 15:05sell1200100.001.31721.32091.3097
53522006.12.15 15:06modify1200100.001.31721.31571.3097
53532006.12.15 15:06s/l1200100.001.31571.31571.309714999.452500943.77
53542006.12.15 15:06sell1201100.001.31701.32071.3095
53552006.12.15 15:07modify1201100.001.31701.31571.3095
53562006.12.15 15:07s/l1201100.001.31571.31571.309513000.312513944.08
53572006.12.15 15:07sell1202100.001.31691.32061.3094
53582006.12.15 15:08modify1202100.001.31691.31571.3094
53592006.12.15 15:08s/l1202100.001.31571.31571.309412000.152525944.23
53602006.12.15 15:08sell1203100.001.31721.32091.3097
53612006.12.15 15:09modify1203100.001.31721.31571.3097
53622006.12.15 15:09s/l1203100.001.31571.31571.309714999.452540943.68
53632006.12.15 15:09sell1204100.001.31731.32101.3098
53642006.12.15 15:10modify1204100.001.31731.31571.3098
53652006.12.15 15:10s/l1204100.001.31571.31571.309815999.622556943.30
53662006.12.15 15:10sell1205100.001.31721.32091.3097
53672006.12.15 15:11modify1205100.001.31721.31571.3097
53682006.12.15 15:11s/l1205100.001.31571.31571.309714999.452571942.75
53692006.12.15 15:11sell1206100.001.31691.32061.3094
53702006.12.15 15:12modify1206100.001.31691.31571.3094
53712006.12.15 15:12s/l1206100.001.31571.31571.309412000.152583942.90
53722006.12.15 15:12sell1207100.001.31691.32061.3094
53732006.12.15 15:13modify1207100.001.31691.31571.3094
53742006.12.15 15:13s/l1207100.001.31571.31571.309412000.152595943.05
53752006.12.15 15:13sell1208100.001.31691.32061.3094
53762006.12.15 15:14modify1208100.001.31691.31571.3094
53772006.12.15 15:14s/l1208100.001.31571.31571.309412000.152607943.20
53782006.12.15 15:14sell1209100.001.31631.32001.3088
53792006.12.15 15:15modify1209100.001.31631.31571.3088
53802006.12.15 15:15s/l1209100.001.31571.31571.30886000.352613943.55
53812006.12.15 15:15sell1210100.001.31661.32031.3091
53822006.12.15 15:16modify1210100.001.31661.31571.3091
53832006.12.15 15:16s/l1210100.001.31571.31571.30918999.652622943.20
53842006.12.15 15:16sell1211100.001.31621.31991.3087
53852006.12.15 15:17modify1211100.001.31621.31571.3087
53862006.12.15 15:29modify1211100.001.31621.31531.3087
53872006.12.15 15:30s/l1211100.001.31531.31531.30879000.182631943.38
53882006.12.15 15:30sell1212100.001.31621.31991.3087
53892006.12.15 15:36modify1212100.001.31621.31621.3087
53902006.12.15 15:36modify1212100.001.31621.31601.3087
53912006.12.15 15:36modify1212100.001.31621.31581.3087
53922006.12.15 15:36modify1212100.001.31621.31551.3087
53932006.12.15 15:37modify1212100.001.31621.31541.3087
53942006.12.15 15:37modify1212100.001.31621.31521.3087
53952006.12.15 15:37modify1212100.001.31621.31511.3087
53962006.12.15 15:37modify1212100.001.31621.31501.3087
53972006.12.15 15:59s/l1212100.001.31501.31501.308712000.002643943.38
53982006.12.15 15:59sell1213100.001.31781.32151.3103
53992006.12.15 16:29modify1213100.001.31781.31691.3103
54002006.12.15 16:59modify1213100.001.31781.31371.3103
54012006.12.15 17:00t/p1213100.001.31031.31371.310375000.002718943.38
54022006.12.15 17:00sell1214100.001.30891.31261.3014
54032006.12.15 19:30modify1214100.001.30891.30881.3014
54042006.12.18 00:29s/l1214100.001.30881.30881.30141427.752720371.13
54052006.12.18 00:29sell1215100.001.30861.31231.3011
54062006.12.18 17:00modify1215100.001.30861.30861.3011
54072006.12.18 17:00modify1215100.001.30861.30841.3011
54082006.12.18 17:07modify1215100.001.30861.30821.3011
54092006.12.18 17:08modify1215100.001.30861.30811.3011
54102006.12.18 17:08modify1215100.001.30861.30791.3011
54112006.12.18 17:30modify1215100.001.30861.30781.3011
54122006.12.18 19:15s/l1215100.001.30781.30781.30118000.002728371.13
54132006.12.18 19:15sell1216100.001.30771.31141.3002
54142006.12.19 09:00s/l1216100.001.31141.31141.3002-36571.872691799.26
54152006.12.19 09:00sell1217100.001.31171.31541.3042
54162006.12.19 10:00s/l1217100.001.31541.31541.3042-37000.142654799.12
54172006.12.19 10:00sell121894.801.31541.31911.3079
54182006.12.19 10:29modify121894.801.31541.31511.3079
54192006.12.19 10:31s/l121894.801.31511.31511.30792844.042657643.16
54202006.12.19 10:31sell1219100.001.31661.32031.3091
54212006.12.19 15:30modify1219100.001.31661.31661.3091
54222006.12.19 15:34s/l1219100.001.31661.31661.3091-0.352657642.81
54232006.12.19 15:34sell1220100.001.31641.32011.3089
54242006.12.19 18:22s/l1220100.001.32011.32011.3089-36999.492620643.32
54252006.12.19 18:22sell122193.601.31991.32361.3124
54262006.12.19 18:23modify122193.601.31991.31991.3124
54272006.12.19 18:23s/l122193.601.31991.31991.31240.342620643.66
54282006.12.19 18:23sell1222100.001.31981.32351.3123
54292006.12.19 18:29modify1222100.001.31981.31911.3123
54302006.12.19 18:30modify1222100.001.31981.31901.3123
54312006.12.19 18:30s/l1222100.001.31901.31901.31238000.192628643.85
54322006.12.19 18:30sell1223100.001.31891.32261.3114
54332006.12.20 02:40s/l1223100.001.32261.32261.3114-36572.362592071.50
54342006.12.20 02:40sell1224100.001.32251.32621.3150
54352006.12.20 15:42modify1224100.001.32251.32251.3150
54362006.12.20 15:59modify1224100.001.32251.32241.3150
54372006.12.20 15:59modify1224100.001.32251.32231.3150
54382006.12.20 17:14modify1224100.001.32251.32191.3150
54392006.12.20 17:29s/l1224100.001.32191.32191.31505999.902598071.40
54402006.12.26 12:00sell1225100.001.31331.31701.3058
54412006.12.26 19:30modify1225100.001.31331.31151.3058
54422006.12.26 19:59modify1225100.001.31331.31141.3058
54432006.12.26 20:29modify1225100.001.31331.31121.3058
54442006.12.27 01:58s/l1225100.001.31121.31121.305821427.752619499.15
54452006.12.27 01:58sell1226100.001.31121.31491.3037
54462006.12.27 07:37s/l1226100.001.31491.31491.3037-36999.772582499.38
54472006.12.27 07:37sell1227100.001.31491.31861.3074
54482006.12.27 17:00modify1227100.001.31491.31481.3074
54492006.12.27 17:30modify1227100.001.31491.31471.3074
54502006.12.27 17:30modify1227100.001.31491.31441.3074
54512006.12.27 22:02modify1227100.001.31491.31431.3074
54522006.12.27 22:17modify1227100.001.31491.31411.3074
54532006.12.27 23:30modify1227100.001.31491.31401.3074
54542006.12.27 23:59modify1227100.001.31491.31351.3074
54552006.12.28 02:31modify1227100.001.31491.31331.3074
54562006.12.28 02:38modify1227100.001.31491.31311.3074
54572006.12.28 03:59modify1227100.001.31491.31301.3074
54582006.12.28 04:00modify1227100.001.31491.31291.3074
54592006.12.28 07:38s/l1227100.001.31291.31291.307421283.262603782.63
54602006.12.28 07:38sell1228100.001.31271.31641.3052
54612006.12.28 13:31s/l1228100.001.31641.31641.3052-36999.672566782.96
54622006.12.28 13:31sell1229100.001.31621.31991.3087
54632006.12.28 17:01modify1229100.001.31621.31611.3087
54642006.12.28 17:02modify1229100.001.31621.31591.3087
54652006.12.28 17:02modify1229100.001.31621.31581.3087
54662006.12.28 17:11modify1229100.001.31621.31551.3087
54672006.12.28 17:46s/l1229100.001.31551.31551.30877000.182573783.14
54682006.12.28 17:46buy1230100.001.31571.31181.3237
54692006.12.29 08:12modify1230100.001.31571.31601.3237
54702006.12.29 10:00s/l1230100.001.31601.31601.32372310.632576093.78
54712007.01.02 09:00buy1231100.001.32631.32241.3343
54722007.01.02 11:02modify1231100.001.32631.32631.3343
54732007.01.02 11:05modify1231100.001.32631.32651.3343
54742007.01.02 11:06modify1231100.001.32631.32671.3343
54752007.01.02 13:00s/l1231100.001.32671.32671.33434000.082580093.86
54762007.01.02 13:00buy1232100.001.32691.32301.3349
54772007.01.02 15:59modify1232100.001.32691.32701.3349
54782007.01.03 11:22s/l1232100.001.32701.32701.3349310.842580404.70
54792007.01.03 16:58buy1233100.001.32201.31811.3300
54802007.01.03 17:08s/l1233100.001.31811.31811.3300-39000.002541404.70
54812007.01.03 17:08buy1234100.001.31831.31441.3263
54822007.01.04 10:29s/l1234100.001.31441.31441.3263-41067.232500337.47
54832007.01.04 10:29buy123589.301.31371.30981.3217
54842007.01.04 12:44s/l123589.301.30981.30981.3217-34827.002465510.47
54852007.01.04 12:44sell123670.501.30971.31341.3022
54862007.01.05 04:35modify123670.501.30971.30961.3022
54872007.01.05 05:00modify123670.501.30971.30921.3022
54882007.01.05 05:08modify123670.501.30971.30911.3022
54892007.01.05 05:09modify123670.501.30971.30901.3022
54902007.01.05 05:13modify123670.501.30971.30891.3022
54912007.01.05 05:14modify123670.501.30971.30881.3022
54922007.01.05 05:20modify123670.501.30971.30871.3022
54932007.01.05 05:25modify123670.501.30971.30861.3022
54942007.01.05 07:45s/l123670.501.30861.30861.30228056.662473567.13
54952007.01.05 07:45sell1237100.001.30841.31211.3009
54962007.01.05 15:30t/p1237100.001.30091.31211.300975000.352548567.48
54972007.01.05 15:30sell1238100.001.30031.30401.2928
54982007.01.08 15:59modify1238100.001.30031.29991.2928
54992007.01.08 16:00s/l1238100.001.29991.29991.29284427.752552995.23
55002007.01.08 16:00sell1239100.001.30111.30481.2936
55012007.01.09 02:00s/l1239100.001.30481.30481.2936-36572.092516423.14
55022007.01.09 02:00sell1240100.001.30461.30831.2971
55032007.01.09 13:46modify1240100.001.30461.30431.2971
55042007.01.09 14:00modify1240100.001.30461.30351.2971
55052007.01.09 16:00modify1240100.001.30461.30231.2971
55062007.01.09 16:00modify1240100.001.30461.30221.2971
55072007.01.09 16:35modify1240100.001.30461.30211.2971
55082007.01.09 16:36modify1240100.001.30461.30201.2971
55092007.01.09 16:36modify1240100.001.30461.30191.2971
55102007.01.09 16:36modify1240100.001.30461.30181.2971
55112007.01.09 17:31modify1240100.001.30461.30171.2971
55122007.01.09 17:39modify1240100.001.30461.30151.2971
55132007.01.09 17:40modify1240100.001.30461.30141.2971
55142007.01.09 17:49modify1240100.001.30461.30131.2971
55152007.01.09 17:49modify1240100.001.30461.30121.2971
55162007.01.09 17:49modify1240100.001.30461.30111.2971
55172007.01.09 17:49modify1240100.001.30461.30101.2971
55182007.01.09 18:54s/l1240100.001.30101.30101.297136000.002552423.14
55192007.01.09 18:54sell1241100.001.30091.30461.2934
55202007.01.10 02:00modify1241100.001.30091.29901.2934
55212007.01.10 02:00modify1241100.001.30091.29891.2934
55222007.01.10 02:01modify1241100.001.30091.29881.2934
55232007.01.10 02:01modify1241100.001.30091.29871.2934
55242007.01.10 02:01modify1241100.001.30091.29861.2934
55252007.01.10 02:01modify1241100.001.30091.29841.2934
55262007.01.10 02:02modify1241100.001.30091.29831.2934
55272007.01.10 02:02modify1241100.001.30091.29821.2934
55282007.01.10 03:12modify1241100.001.30091.29811.2934
55292007.01.10 03:13modify1241100.001.30091.29801.2934
55302007.01.10 03:14modify1241100.001.30091.29791.2934
55312007.01.10 03:14modify1241100.001.30091.29771.2934
55322007.01.10 03:14modify1241100.001.30091.29751.2934
55332007.01.10 03:29s/l1241100.001.29751.29751.293434427.572586850.71
55342007.01.10 03:29sell1242100.001.29741.30111.2899
55352007.01.10 17:00modify1242100.001.29741.29641.2899
55362007.01.10 17:29modify1242100.001.29741.29571.2899
55372007.01.10 17:30modify1242100.001.29741.29561.2899
55382007.01.10 19:36modify1242100.001.29741.29551.2899
55392007.01.10 19:37modify1242100.001.29741.29541.2899
55402007.01.11 02:32s/l1242100.001.29541.29541.289921283.262608133.97
55412007.01.11 02:32sell1243100.001.29531.29901.2878
55422007.01.11 14:00s/l1243100.001.29901.29901.2878-36999.932571134.04
55432007.01.11 14:00sell1244100.001.29881.30251.2913
55442007.01.11 15:31modify1244100.001.29881.29451.2913
55452007.01.11 16:00modify1244100.001.29881.29441.2913
55462007.01.11 16:00modify1244100.001.29881.29431.2913
55472007.01.11 16:00modify1244100.001.29881.29411.2913
55482007.01.11 16:00modify1244100.001.29881.29391.2913
55492007.01.11 16:03modify1244100.001.29881.29381.2913
55502007.01.11 16:03modify1244100.001.29881.29371.2913
55512007.01.11 16:03modify1244100.001.29881.29351.2913
55522007.01.11 16:04modify1244100.001.29881.29341.2913
55532007.01.11 16:04modify1244100.001.29881.29331.2913
55542007.01.11 16:05t/p1244100.001.29131.29331.291375000.002646134.04
55552007.01.11 16:05sell1245100.001.29101.29471.2835
55562007.01.11 17:59modify1245100.001.29101.29091.2835
55572007.01.11 18:52s/l1245100.001.29091.29091.28351000.092647134.13
55582007.01.11 18:52sell1246100.001.29081.29451.2833
55592007.01.11 21:09modify1246100.001.29081.29081.2833
55602007.01.11 21:29modify1246100.001.29081.29071.2833
55612007.01.11 21:30modify1246100.001.29081.29061.2833
55622007.01.12 02:00modify1246100.001.29081.29051.2833
55632007.01.12 02:01modify1246100.001.29081.29041.2833
55642007.01.12 05:41s/l1246100.001.29041.29041.28334427.502651561.63
55652007.01.12 05:41sell1247100.001.29041.29411.2829
55662007.01.15 08:40s/l1247100.001.29411.29411.2829-36571.972614989.66
55672007.01.15 08:40sell1248100.001.29391.29761.2864
55682007.01.16 11:30s/l1248100.001.29761.29761.2864-36572.122578417.55
55692007.01.18 04:00sell124992.101.29461.29831.2871
55702007.01.18 14:00modify124992.101.29461.29431.2871
55712007.01.18 14:00modify124992.101.29461.29421.2871
55722007.01.18 14:06modify124992.101.29461.29411.2871
55732007.01.18 14:07modify124992.101.29461.29401.2871
55742007.01.18 14:10modify124992.101.29461.29391.2871
55752007.01.18 14:30modify124992.101.29461.29381.2871
55762007.01.18 14:30modify124992.101.29461.29371.2871
55772007.01.18 15:30s/l124992.101.29371.29371.28718289.002586706.55
55782007.01.18 20:00sell1250100.001.29501.29871.2875
55792007.01.19 04:45s/l1250100.001.29871.29871.2875-36572.252550134.30
55802007.01.19 04:45sell1251100.001.29861.30231.2911
55812007.01.19 12:00modify1251100.001.29861.29801.2911
55822007.01.19 12:08modify1251100.001.29861.29791.2911
55832007.01.19 12:21modify1251100.001.29861.29781.2911
55842007.01.19 12:58modify1251100.001.29861.29771.2911
55852007.01.19 13:03modify1251100.001.29861.29761.2911
55862007.01.19 15:59modify1251100.001.29861.29691.2911
55872007.01.19 16:10modify1251100.001.29861.29581.2911
55882007.01.19 16:43modify1251100.001.29861.29561.2911
55892007.01.19 17:28s/l1251100.001.29561.29561.291129999.582580133.88
55902007.01.22 20:00sell1252100.001.29501.29871.2875
55912007.01.23 11:00s/l1252100.001.29871.29871.2875-36572.252543561.63
55922007.01.23 12:46buy1253100.001.30171.29781.3097
55932007.01.23 14:06modify1253100.001.30171.30181.3097
55942007.01.23 14:12modify1253100.001.30171.30191.3097
55952007.01.23 19:30s/l1253100.001.30191.30191.30972000.002545561.63
55962007.01.23 19:30buy1254100.001.30151.29761.3095
55972007.01.24 06:59modify1254100.001.30151.30151.3095
55982007.01.24 08:30s/l1254100.001.30151.30151.3095-689.162544872.47
55992007.01.24 20:00buy1255100.001.29591.29201.3039
56002007.01.25 09:00modify1255100.001.29591.29631.3039
56012007.01.25 09:01modify1255100.001.29591.29661.3039
56022007.01.25 09:03modify1255100.001.29591.29681.3039
56032007.01.25 09:04modify1255100.001.29591.29701.3039
56042007.01.25 09:07modify1255100.001.29591.29731.3039
56052007.01.25 09:08modify1255100.001.29591.29741.3039
56062007.01.25 09:09s/l1255100.001.29741.29741.303912932.532557805.01
56072007.01.25 09:09buy1256100.001.29761.29371.3056
56082007.01.25 09:30modify1256100.001.29761.29761.3056
56092007.01.25 10:29modify1256100.001.29761.29801.3056
56102007.01.25 10:30modify1256100.001.29761.29811.3056
56112007.01.25 11:01s/l1256100.001.29811.29811.30565000.002562805.01
56122007.01.25 11:01buy1257100.001.29731.29341.3053
56132007.01.25 21:30s/l1257100.001.29341.29341.3053-39000.002523805.01
56142007.01.25 21:30sell1258100.001.29331.29701.2858
56152007.01.26 12:50modify1258100.001.29331.29271.2858
56162007.01.26 13:06modify1258100.001.29331.29221.2858
56172007.01.26 13:30modify1258100.001.29331.29201.2858
56182007.01.26 13:31modify1258100.001.29331.29191.2858
56192007.01.26 13:32modify1258100.001.29331.29181.2858
56202007.01.26 13:36modify1258100.001.29331.29171.2858
56212007.01.26 13:42modify1258100.001.29331.29131.2858
56222007.01.26 15:00s/l1258100.001.29131.29131.285820428.082544233.09
56232007.01.26 15:00sell1259100.001.29161.29531.2841
56242007.01.26 15:44modify1259100.001.29161.29161.2841
56252007.01.26 15:48modify1259100.001.29161.29151.2841
56262007.01.26 15:52modify1259100.001.29161.29141.2841
56272007.01.26 15:53modify1259100.001.29161.29121.2841
56282007.01.26 15:53modify1259100.001.29161.29111.2841
56292007.01.26 15:54modify1259100.001.29161.29101.2841
56302007.01.26 15:54modify1259100.001.29161.29091.2841
56312007.01.26 15:59modify1259100.001.29161.29081.2841
56322007.01.26 15:59modify1259100.001.29161.29051.2841
56332007.01.26 15:59modify1259100.001.29161.29011.2841
56342007.01.26 15:59s/l1259100.001.29011.29011.284114999.892559232.98
56352007.01.26 15:59sell1260100.001.29201.29571.2845
56362007.01.26 16:59modify1260100.001.29201.29191.2845
56372007.01.26 17:00modify1260100.001.29201.29181.2845
56382007.01.26 18:16s/l1260100.001.29181.29181.28452000.002561232.98
56392007.01.26 18:16sell1261100.001.29161.29531.2841
56402007.01.29 18:01s/l1261100.001.29531.29531.2841-36572.252524660.73
56412007.01.29 18:01sell1262100.001.29571.29941.2882
56422007.01.31 10:30modify1262100.001.29571.29541.2882
56432007.01.31 12:00modify1262100.001.29571.29531.2882
56442007.01.31 13:42s/l1262100.001.29531.29531.28824855.042529515.77
56452007.02.02 17:01buy1263100.001.29721.29331.3052
56462007.02.05 08:29s/l1263100.001.29331.29331.3052-39689.672489826.11
56472007.02.05 08:29buy1264100.001.29341.28951.3014
56482007.02.05 09:00modify1264100.001.29341.29341.3014
56492007.02.05 09:01modify1264100.001.29341.29361.3014
56502007.02.05 09:10modify1264100.001.29341.29371.3014
56512007.02.05 09:17modify1264100.001.29341.29381.3014
56522007.02.05 09:30modify1264100.001.29341.29401.3014
56532007.02.05 09:34modify1264100.001.29341.29411.3014
56542007.02.05 10:29modify1264100.001.29341.29431.3014
56552007.02.05 11:30s/l1264100.001.29431.29431.30149000.002498826.11
56562007.02.05 11:30buy1265100.001.29411.29021.3021
56572007.02.06 17:32modify1265100.001.29411.29411.3021
56582007.02.06 17:45modify1265100.001.29411.29421.3021
56592007.02.06 18:00modify1265100.001.29411.29461.3021
56602007.02.06 18:05modify1265100.001.29411.29471.3021
56612007.02.06 18:59modify1265100.001.29411.29491.3021
56622007.02.06 19:12modify1265100.001.29411.29501.3021
56632007.02.06 19:18modify1265100.001.29411.29511.3021
56642007.02.06 19:20modify1265100.001.29411.29541.3021
56652007.02.06 19:30modify1265100.001.29411.29621.3021
56662007.02.06 19:31modify1265100.001.29411.29631.3021
56672007.02.06 20:29modify1265100.001.29411.29681.3021
56682007.02.07 08:45modify1265100.001.29411.29691.3021
56692007.02.07 11:22modify1265100.001.29411.29721.3021
56702007.02.07 11:30modify1265100.001.29411.29751.3021
56712007.02.07 12:29modify1265100.001.29411.29771.3021
56722007.02.07 12:30modify1265100.001.29411.29781.3021
56732007.02.07 15:34modify1265100.001.29411.29791.3021
56742007.02.07 15:34modify1265100.001.29411.29801.3021
56752007.02.07 15:34modify1265100.001.29411.29811.3021
56762007.02.07 15:49modify1265100.001.29411.29821.3021
56772007.02.07 16:03modify1265100.001.29411.29831.3021
56782007.02.07 16:30modify1265100.001.29411.29881.3021
56792007.02.07 16:31modify1265100.001.29411.29891.3021
56802007.02.07 16:36modify1265100.001.29411.29911.3021
56812007.02.07 16:59modify1265100.001.29411.29931.3021
56822007.02.07 17:00modify1265100.001.29411.29951.3021
56832007.02.07 17:03modify1265100.001.29411.29961.3021
56842007.02.07 17:08modify1265100.001.29411.29981.3021
56852007.02.07 17:24modify1265100.001.29411.29991.3021
56862007.02.07 19:00modify1265100.001.29411.30001.3021
56872007.02.08 02:00t/p1265100.001.30211.30001.302176554.092575380.20
56882007.02.08 02:00sell1266100.001.30211.30581.2946
56892007.02.08 10:28modify1266100.001.30211.30141.2946
56902007.02.08 10:30modify1266100.001.30211.30061.2946
56912007.02.08 10:41modify1266100.001.30211.30051.2946
56922007.02.08 11:19modify1266100.001.30211.30041.2946
56932007.02.08 11:19modify1266100.001.30211.30031.2946
56942007.02.08 14:00modify1266100.001.30211.30021.2946
56952007.02.08 14:36s/l1266100.001.30021.30021.294619000.002594380.20
56962007.02.08 14:36buy1267100.001.30091.29701.3089
56972007.02.08 16:46modify1267100.001.30091.30101.3089
56982007.02.08 17:00modify1267100.001.30091.30161.3089
56992007.02.08 17:23modify1267100.001.30091.30171.3089
57002007.02.08 17:34modify1267100.001.30091.30181.3089
57012007.02.08 21:44modify1267100.001.30091.30191.3089
57022007.02.08 23:01modify1267100.001.30091.30201.3089
57032007.02.09 00:00modify1267100.001.30091.30211.3089
57042007.02.09 04:30modify1267100.001.30091.30221.3089
57052007.02.09 08:29modify1267100.001.30091.30231.3089
57062007.02.09 09:13s/l1267100.001.30231.30231.308913311.352607691.55
57072007.02.12 20:00sell1268100.001.29651.30021.2890
57082007.02.13 09:03s/l1268100.001.30021.30021.2890-36572.252571119.30
57092007.02.13 09:03sell1269100.001.30011.30381.2926
57102007.02.13 22:59s/l1269100.001.30381.30381.2926-37000.312534118.99
57112007.02.13 22:59sell127090.501.30361.30731.2961
57122007.02.14 09:00s/l127090.501.30731.30731.2961-33097.882501021.11
57132007.02.14 09:00buy127171.501.30731.30341.3153
57142007.02.14 10:00modify127171.501.30731.30761.3153
57152007.02.14 11:22modify127171.501.30731.30771.3153
57162007.02.14 11:35modify127171.501.30731.30781.3153
57172007.02.14 13:31s/l127171.501.30781.30781.31533574.592504595.70
57182007.02.14 13:31buy1272100.001.30781.30391.3158
57192007.02.14 15:00modify1272100.001.30781.30781.3158
57202007.02.14 15:59modify1272100.001.30781.30791.3158
57212007.02.14 15:59modify1272100.001.30781.30811.3158
57222007.02.14 16:00modify1272100.001.30781.30821.3158
57232007.02.14 16:01modify1272100.001.30781.30921.3158
57242007.02.14 16:02modify1272100.001.30781.31031.3158
57252007.02.14 16:03s/l1272100.001.31031.31031.315825000.002529595.70
57262007.02.14 16:03buy1273100.001.31041.30651.3184
57272007.02.14 16:03modify1273100.001.31041.31071.3184
57282007.02.14 16:04s/l1273100.001.31071.31071.31843000.002532595.70
57292007.02.14 16:04buy1274100.001.31041.30651.3184
57302007.02.14 16:04modify1274100.001.31041.31101.3184
57312007.02.14 16:05s/l1274100.001.31101.31101.31846000.002538595.70
57322007.02.14 16:05buy1275100.001.31041.30651.3184
57332007.02.14 16:05modify1275100.001.31041.31091.3184
57342007.02.14 16:06s/l1275100.001.31091.31091.31845000.002543595.70
57352007.02.14 16:06buy1276100.001.31041.30651.3184
57362007.02.14 16:06modify1276100.001.31041.31111.3184
57372007.02.14 16:07s/l1276100.001.31111.31111.31847000.002550595.70
57382007.02.14 16:07buy1277100.001.31041.30651.3184
57392007.02.14 16:07modify1277100.001.31041.31151.3184
57402007.02.14 16:07s/l1277100.001.31151.31151.318411000.002561595.70
57412007.02.14 16:07buy1278100.001.31041.30651.3184
57422007.02.14 16:30modify1278100.001.31041.31181.3184
57432007.02.14 16:31s/l1278100.001.31181.31181.318414000.002575595.70
57442007.02.14 16:31buy1279100.001.31021.30631.3182
57452007.02.14 16:31modify1279100.001.31021.31151.3182
57462007.02.14 16:35s/l1279100.001.31151.31151.318213000.002588595.70
57472007.02.14 16:35buy1280100.001.31021.30631.3182
57482007.02.14 16:35modify1280100.001.31021.31161.3182
57492007.02.14 16:36s/l1280100.001.31161.31161.318214000.002602595.70
57502007.02.14 16:36buy1281100.001.31021.30631.3182
57512007.02.14 16:36modify1281100.001.31021.31151.3182
57522007.02.14 16:37s/l1281100.001.31151.31151.318213000.002615595.70
57532007.02.14 16:37buy1282100.001.31021.30631.3182
57542007.02.14 16:37modify1282100.001.31021.31171.3182
57552007.02.14 16:39s/l1282100.001.31171.31171.318215000.002630595.70
57562007.02.14 16:39buy1283100.001.31021.30631.3182
57572007.02.14 16:39modify1283100.001.31021.31141.3182
57582007.02.14 16:40s/l1283100.001.31141.31141.318212000.002642595.70
57592007.02.14 16:40buy1284100.001.31021.30631.3182
57602007.02.14 16:40modify1284100.001.31021.31141.3182
57612007.02.14 16:41s/l1284100.001.31141.31141.318212000.002654595.70
57622007.02.14 16:41buy1285100.001.31021.30631.3182
57632007.02.14 16:41modify1285100.001.31021.31131.3182
57642007.02.14 16:45s/l1285100.001.31131.31131.318211000.002665595.70
57652007.02.14 16:45buy1286100.001.31021.30631.3182
57662007.02.14 16:45modify1286100.001.31021.31121.3182
57672007.02.14 16:47s/l1286100.001.31121.31121.318210000.002675595.70
57682007.02.14 16:47buy1287100.001.31021.30631.3182
57692007.02.14 16:47modify1287100.001.31021.31141.3182
57702007.02.14 16:48s/l1287100.001.31141.31141.318212000.002687595.70
57712007.02.14 16:48buy1288100.001.31021.30631.3182
57722007.02.14 16:48modify1288100.001.31021.31141.3182
57732007.02.14 16:49s/l1288100.001.31141.31141.318212000.002699595.70
57742007.02.14 16:49buy1289100.001.31021.30631.3182
57752007.02.14 16:49modify1289100.001.31021.31151.3182
57762007.02.14 16:49s/l1289100.001.31151.31151.318213000.002712595.70
57772007.02.14 16:49buy1290100.001.31021.30631.3182
57782007.02.14 17:00modify1290100.001.31021.31041.3182
57792007.02.14 17:00modify1290100.001.31021.31051.3182
57802007.02.14 17:00modify1290100.001.31021.31061.3182
57812007.02.14 17:00modify1290100.001.31021.31071.3182
57822007.02.14 17:00modify1290100.001.31021.31081.3182
57832007.02.14 17:00modify1290100.001.31021.31091.3182
57842007.02.14 17:09modify1290100.001.31021.31101.3182
57852007.02.14 17:29modify1290100.001.31021.31191.3182
57862007.02.14 17:30modify1290100.001.31021.31201.3182
57872007.02.14 20:14s/l1290100.001.31201.31201.318218000.002730595.70
57882007.02.14 20:14buy1291100.001.31221.30831.3202
57892007.02.15 07:36modify1291100.001.31221.31241.3202
57902007.02.15 07:48modify1291100.001.31221.31281.3202
57912007.02.15 07:49modify1291100.001.31221.31291.3202
57922007.02.15 11:30s/l1291100.001.31291.31291.32024932.532735528.23
57932007.02.15 11:30buy1292100.001.31291.30901.3209
57942007.02.15 15:30modify1292100.001.31291.31331.3209
57952007.02.15 15:50modify1292100.001.31291.31341.3209
57962007.02.15 15:59s/l1292100.001.31341.31341.32094999.672740527.90
57972007.02.15 15:59buy1293100.001.31341.30951.3214
57982007.02.15 16:00modify1293100.001.31341.31351.3214
57992007.02.15 16:29modify1293100.001.31341.31371.3214
58002007.02.15 16:30modify1293100.001.31341.31381.3214
58012007.02.15 17:30s/l1293100.001.31381.31381.32144000.002744527.90
58022007.02.15 20:00buy1294100.001.31341.30951.3214
58032007.02.19 00:00modify1294100.001.31341.31371.3214
58042007.02.19 00:29modify1294100.001.31341.31411.3214
58052007.02.19 00:30modify1294100.001.31341.31421.3214
58062007.02.19 09:12s/l1294100.001.31421.31421.32146621.692751149.59
58072007.02.20 16:00buy1295100.001.31461.31071.3226
58082007.02.22 09:30s/l1295100.001.31071.31071.3226-41756.622709392.97
58092007.02.22 09:30sell1296100.001.30931.31301.3018
58102007.02.22 17:23s/l1296100.001.31301.31301.3018-37000.542672392.43
58112007.02.22 17:23sell129795.401.31281.31651.3053
58122007.02.23 16:01s/l129795.401.31651.31651.3053-34889.452637502.97
58132007.02.23 16:01sell129875.401.31631.32001.3088
58142007.02.27 09:30s/l129875.401.32001.32001.3088-27252.692610250.28
58152007.02.27 09:31buy129955.901.31741.31351.3254
58162007.02.27 09:31modify129955.901.31741.31971.3254
58172007.02.27 09:32s/l129955.901.31971.31971.325412857.002623107.28
58182007.02.27 09:32buy1300100.001.31741.31351.3254
58192007.02.27 09:32modify1300100.001.31741.32001.3254
58202007.02.27 09:33s/l1300100.001.32001.32001.325426000.002649107.28
58212007.02.27 09:33buy1301100.001.31741.31351.3254
58222007.02.27 09:33modify1301100.001.31741.32051.3254
58232007.02.27 09:34s/l1301100.001.32051.32051.325431000.002680107.28
58242007.02.27 09:34buy1302100.001.31741.31351.3254
58252007.02.27 09:34modify1302100.001.31741.32051.3254
58262007.02.27 09:35s/l1302100.001.32051.32051.325431000.002711107.28
58272007.02.27 09:35buy1303100.001.31741.31351.3254
58282007.02.27 09:35modify1303100.001.31741.32011.3254
58292007.02.27 09:38s/l1303100.001.32011.32011.325427000.002738107.28
58302007.02.27 09:38buy1304100.001.31741.31351.3254
58312007.02.27 09:38modify1304100.001.31741.31981.3254
58322007.02.27 09:50s/l1304100.001.31981.31981.325424000.002762107.28
58332007.02.27 09:50buy1305100.001.31741.31351.3254
58342007.02.27 09:50modify1305100.001.31741.31941.3254
58352007.02.27 09:51s/l1305100.001.31941.31941.325420000.002782107.28
58362007.02.27 09:51buy1306100.001.31741.31351.3254
58372007.02.27 09:51modify1306100.001.31741.31901.3254
58382007.02.27 09:52s/l1306100.001.31901.31901.325416000.002798107.28
58392007.02.27 09:52buy1307100.001.31741.31351.3254
58402007.02.27 09:52modify1307100.001.31741.31901.3254
58412007.02.27 09:53s/l1307100.001.31901.31901.325416000.002814107.28
58422007.02.27 09:53buy1308100.001.31741.31351.3254
58432007.02.27 09:53modify1308100.001.31741.31901.3254
58442007.02.27 09:53s/l1308100.001.31901.31901.325416000.002830107.28
58452007.02.27 09:53buy1309100.001.31741.31351.3254
58462007.02.27 10:00modify1309100.001.31741.31931.3254
58472007.02.27 10:00modify1309100.001.31741.31941.3254
58482007.02.27 10:00modify1309100.001.31741.31951.3254
58492007.02.27 10:02modify1309100.001.31741.31961.3254
58502007.02.27 10:29modify1309100.001.31741.31971.3254
58512007.02.27 10:30modify1309100.001.31741.31981.3254
58522007.02.27 13:58modify1309100.001.31741.32011.3254
58532007.02.27 14:01modify1309100.001.31741.32031.3254
58542007.02.27 14:03modify1309100.001.31741.32041.3254
58552007.02.27 14:11modify1309100.001.31741.32061.3254
58562007.02.27 14:13modify1309100.001.31741.32101.3254
58572007.02.27 14:30modify1309100.001.31741.32141.3254
58582007.02.27 14:31modify1309100.001.31741.32151.3254
58592007.02.27 14:34modify1309100.001.31741.32171.3254
58602007.02.27 15:36modify1309100.001.31741.32181.3254
58612007.02.27 15:43modify1309100.001.31741.32191.3254
58622007.02.27 15:43modify1309100.001.31741.32201.3254
58632007.02.27 15:43modify1309100.001.31741.32211.3254
58642007.02.27 15:43modify1309100.001.31741.32221.3254
58652007.02.27 15:44modify1309100.001.31741.32231.3254
58662007.02.27 15:45modify1309100.001.31741.32241.3254
58672007.02.27 15:45modify1309100.001.31741.32251.3254
58682007.02.27 18:10modify1309100.001.31741.32281.3254
58692007.02.27 18:11modify1309100.001.31741.32311.3254
58702007.02.27 18:12modify1309100.001.31741.32341.3254
58712007.02.27 18:13t/p1309100.001.32541.32341.325480000.002910107.28
58722007.02.27 18:13buy1310100.001.32571.32181.3337
58732007.02.28 03:01s/l1310100.001.32181.32181.3337-39689.272870418.02
58742007.02.28 03:01buy1311100.001.32181.31791.3298
58752007.03.01 04:30modify1311100.001.32181.32181.3298
58762007.03.01 06:59s/l1311100.001.32181.32181.3298-2067.072868350.95
58772007.03.01 20:00buy1312100.001.31751.31361.3255
58782007.03.01 22:00modify1312100.001.31751.31751.3255
58792007.03.02 00:00s/l1312100.001.31751.31751.3255-689.162867661.79
58802007.03.02 00:00sell1313100.001.31741.32111.3099
58812007.03.02 11:00modify1313100.001.31741.31731.3099
58822007.03.02 15:00s/l1313100.001.31731.31731.3099999.792868661.58
58832007.03.02 15:00sell1314100.001.31761.32131.3101
58842007.03.05 03:23modify1314100.001.31761.31761.3101
58852007.03.05 03:30modify1314100.001.31761.31591.3101
58862007.03.05 03:32modify1314100.001.31761.31581.3101
58872007.03.05 03:33modify1314100.001.31761.31571.3101
58882007.03.05 03:34modify1314100.001.31761.31561.3101
58892007.03.05 03:34modify1314100.001.31761.31541.3101
58902007.03.05 03:38modify1314100.001.31761.31531.3101
58912007.03.05 03:45modify1314100.001.31761.31521.3101
58922007.03.05 03:45modify1314100.001.31761.31501.3101
58932007.03.05 03:59modify1314100.001.31761.31481.3101
58942007.03.05 04:00modify1314100.001.31761.31471.3101
58952007.03.05 04:43s/l1314100.001.31471.31471.310129427.872898089.45
58962007.03.05 04:43sell1315100.001.31461.31831.3071
58972007.03.05 12:03modify1315100.001.31461.31391.3071
58982007.03.05 13:29modify1315100.001.31461.31261.3071
58992007.03.05 13:30modify1315100.001.31461.31201.3071
59002007.03.05 13:34modify1315100.001.31461.31111.3071
59012007.03.05 13:45modify1315100.001.31461.31101.3071
59022007.03.05 13:46modify1315100.001.31461.31081.3071
59032007.03.05 13:46modify1315100.001.31461.31071.3071
59042007.03.05 14:35modify1315100.001.31461.31051.3071
59052007.03.05 14:40modify1315100.001.31461.31031.3071
59062007.03.05 15:17modify1315100.001.31461.31021.3071
59072007.03.05 15:19modify1315100.001.31461.31011.3071
59082007.03.05 15:21modify1315100.001.31461.31001.3071
59092007.03.05 15:21modify1315100.001.31461.30991.3071
59102007.03.05 15:21modify1315100.001.31461.30971.3071
59112007.03.05 16:00s/l1315100.001.30971.30971.307148999.912947089.36
59122007.03.05 16:00sell1316100.001.30961.31331.3021
59132007.03.07 00:12s/l1316100.001.31331.31331.3021-36144.542910944.83
59142007.03.07 00:12sell1317100.001.31351.31721.3060
59152007.03.07 20:32s/l1317100.001.31721.31721.3060-36999.532873945.30
59162007.03.07 20:32sell1318100.001.31731.32101.3098
59172007.03.08 10:30modify1318100.001.31731.31711.3098
59182007.03.08 10:30modify1318100.001.31731.31691.3098
59192007.03.08 10:38modify1318100.001.31731.31681.3098
59202007.03.08 10:42modify1318100.001.31731.31671.3098
59212007.03.08 14:57modify1318100.001.31731.31661.3098
59222007.03.08 14:57modify1318100.001.31731.31651.3098
59232007.03.08 14:57modify1318100.001.31731.31641.3098
59242007.03.08 15:59modify1318100.001.31731.31571.3098
59252007.03.08 16:00modify1318100.001.31731.31461.3098
59262007.03.08 16:23modify1318100.001.31731.31451.3098
59272007.03.08 16:24modify1318100.001.31731.31441.3098
59282007.03.08 16:34modify1318100.001.31731.31421.3098
59292007.03.08 16:44modify1318100.001.31731.31411.3098
59302007.03.08 20:38s/l1318100.001.31411.31411.309833282.882907228.17
59312007.03.09 20:00sell1319100.001.31111.31481.3036
59322007.03.12 10:08s/l1319100.001.31481.31481.3036-36572.252870655.93
59332007.03.12 10:08sell1320100.001.31471.31841.3072
59342007.03.12 10:29modify1320100.001.31471.31461.3072
59352007.03.12 10:30s/l1320100.001.31461.31461.30721000.072871656.00
59362007.03.12 10:30sell1321100.001.31591.31961.3084
59372007.03.12 10:31modify1321100.001.31591.31541.3084
59382007.03.12 10:31s/l1321100.001.31541.31541.30844999.682876655.68
59392007.03.12 10:31sell1322100.001.31591.31961.3084
59402007.03.12 10:32modify1322100.001.31591.31541.3084
59412007.03.12 10:32s/l1322100.001.31541.31541.30844999.682881655.36
59422007.03.12 10:32sell1323100.001.31581.31951.3083
59432007.03.12 10:33modify1323100.001.31581.31541.3083
59442007.03.12 10:33s/l1323100.001.31541.31541.30833999.522885654.88
59452007.03.12 10:33sell1324100.001.31621.31991.3087
59462007.03.12 10:34modify1324100.001.31621.31541.3087
59472007.03.12 10:34s/l1324100.001.31541.31541.30878000.182893655.06
59482007.03.12 10:34sell1325100.001.31651.32021.3090
59492007.03.12 10:36modify1325100.001.31651.31541.3090
59502007.03.12 10:36s/l1325100.001.31541.31541.309010999.492904654.55
59512007.03.12 10:36sell1326100.001.31701.32071.3095
59522007.03.12 10:37modify1326100.001.31701.31541.3095
59532007.03.12 10:37s/l1326100.001.31541.31541.309516000.312920654.86
59542007.03.12 10:37sell1327100.001.31671.32041.3092
59552007.03.12 10:38modify1327100.001.31671.31541.3092
59562007.03.12 10:38s/l1327100.001.31541.31541.309212999.822933654.68
59572007.03.12 10:38sell1328100.001.31671.32041.3092
59582007.03.12 10:39modify1328100.001.31671.31541.3092
59592007.03.12 10:39s/l1328100.001.31541.31541.309212999.822946654.50
59602007.03.12 10:39sell1329100.001.31671.32041.3092
59612007.03.12 10:40modify1329100.001.31671.31541.3092
59622007.03.12 10:40s/l1329100.001.31541.31541.309212999.822959654.32
59632007.03.12 10:40sell1330100.001.31661.32031.3091
59642007.03.12 10:41modify1330100.001.31661.31541.3091
59652007.03.12 10:41s/l1330100.001.31541.31541.309111999.652971653.97
59662007.03.12 10:41sell1331100.001.31661.32031.3091
59672007.03.12 10:42modify1331100.001.31661.31541.3091
59682007.03.12 10:42s/l1331100.001.31541.31541.309111999.652983653.62
59692007.03.12 10:42sell1332100.001.31681.32051.3093
59702007.03.12 10:43modify1332100.001.31681.31541.3093
59712007.03.12 10:43s/l1332100.001.31541.31541.309313999.982997653.60
59722007.03.12 10:43sell1333100.001.31701.32071.3095
59732007.03.12 10:44modify1333100.001.31701.31541.3095
59742007.03.12 10:44s/l1333100.001.31541.31541.309516000.313013653.91
59752007.03.12 10:44sell1334100.001.31681.32051.3093
59762007.03.12 10:45modify1334100.001.31681.31541.3093
59772007.03.12 10:45s/l1334100.001.31541.31541.309313999.983027653.89
59782007.03.12 10:45sell1335100.001.31681.32051.3093
59792007.03.12 10:45modify1335100.001.31681.31541.3093
59802007.03.12 10:59modify1335100.001.31681.31491.3093
59812007.03.12 11:00modify1335100.001.31681.31481.3093
59822007.03.12 11:01s/l1335100.001.31481.31481.309319999.983047653.87
59832007.03.12 11:01sell1336100.001.31711.32081.3096
59842007.03.12 11:09modify1336100.001.31711.31551.3096
59852007.03.12 11:09s/l1336100.001.31551.31551.309616000.483063654.35
59862007.03.12 11:09sell1337100.001.31761.32131.3101
59872007.03.12 11:10modify1337100.001.31761.31551.3101
59882007.03.12 11:10s/l1337100.001.31551.31551.310121000.123084654.47
59892007.03.12 11:10sell1338100.001.31751.32121.3100
59902007.03.12 11:14modify1338100.001.31751.31551.3100
59912007.03.12 11:14s/l1338100.001.31551.31551.310019999.953104654.42
59922007.03.12 11:14sell1339100.001.31741.32111.3099
59932007.03.12 11:19modify1339100.001.31741.31551.3099
59942007.03.12 11:19s/l1339100.001.31551.31551.309918999.793123654.21
59952007.03.12 11:19sell1340100.001.31711.32081.3096
59962007.03.12 11:20modify1340100.001.31711.31551.3096
59972007.03.12 11:20s/l1340100.001.31551.31551.309616000.483139654.69
59982007.03.12 11:20sell1341100.001.31681.32051.3093
59992007.03.12 11:21modify1341100.001.31681.31551.3093
60002007.03.12 11:21s/l1341100.001.31551.31551.309312999.983152654.67
60012007.03.12 11:21sell1342100.001.31661.32031.3091
60022007.03.12 11:22modify1342100.001.31661.31551.3091
60032007.03.12 11:22s/l1342100.001.31551.31551.309110999.653163654.32
60042007.03.12 11:22sell1343100.001.31671.32041.3092
60052007.03.12 11:23modify1343100.001.31671.31551.3092
60062007.03.12 11:23s/l1343100.001.31551.31551.309211999.823175654.14
60072007.03.12 11:23sell1344100.001.31671.32041.3092
60082007.03.12 11:24modify1344100.001.31671.31551.3092
60092007.03.12 11:24s/l1344100.001.31551.31551.309211999.823187653.96
60102007.03.12 11:24sell1345100.001.31681.32051.3093
60112007.03.12 11:25modify1345100.001.31681.31551.3093
60122007.03.12 11:25s/l1345100.001.31551.31551.309312999.983200653.94
60132007.03.12 11:25sell1346100.001.31701.32071.3095
60142007.03.12 11:26modify1346100.001.31701.31551.3095
60152007.03.12 11:29modify1346100.001.31701.31491.3095
60162007.03.12 11:30s/l1346100.001.31491.31491.309521000.313221654.25
60172007.03.12 11:30sell1347100.001.31701.32071.3095
60182007.03.12 11:36modify1347100.001.31701.31681.3095
60192007.03.12 11:36s/l1347100.001.31681.31681.30952000.313223654.56
60202007.03.12 11:36sell1348100.001.31701.32071.3095
60212007.03.12 11:59modify1348100.001.31701.31681.3095
60222007.03.12 11:59modify1348100.001.31701.31641.3095
60232007.03.12 12:00s/l1348100.001.31641.31641.30956000.313229654.87
60242007.03.12 12:00sell1349100.001.31621.31991.3087
60252007.03.13 13:31s/l1349100.001.31991.31991.3087-36572.253193082.62
60262007.03.13 14:09buy1350100.001.31911.31521.3271
60272007.03.13 14:09modify1350100.001.31911.31951.3271
60282007.03.13 14:11s/l1350100.001.31951.31951.32714000.003197082.62
60292007.03.13 14:11buy1351100.001.31911.31521.3271
60302007.03.13 14:11modify1351100.001.31911.31971.3271
60312007.03.13 14:12s/l1351100.001.31971.31971.32716000.003203082.62
60322007.03.13 14:12buy1352100.001.31911.31521.3271
60332007.03.13 14:12modify1352100.001.31911.31961.3271
60342007.03.13 14:13s/l1352100.001.31961.31961.32715000.003208082.62
60352007.03.13 14:13buy1353100.001.31911.31521.3271
60362007.03.13 14:13modify1353100.001.31911.31941.3271
60372007.03.13 14:13s/l1353100.001.31941.31941.32713000.003211082.62
60382007.03.13 14:13buy1354100.001.31911.31521.3271
60392007.03.13 14:30modify1354100.001.31911.31951.3271
60402007.03.13 14:31s/l1354100.001.31951.31951.32714000.003215082.62
60412007.03.13 14:31buy1355100.001.31931.31541.3273
60422007.03.13 14:31modify1355100.001.31931.31961.3273
60432007.03.13 14:32s/l1355100.001.31961.31961.32733000.003218082.62
60442007.03.13 14:32buy1356100.001.31931.31541.3273
60452007.03.13 14:32modify1356100.001.31931.31981.3273
60462007.03.13 14:33s/l1356100.001.31981.31981.32735000.003223082.62
60472007.03.13 14:33buy1357100.001.31931.31541.3273
60482007.03.13 14:34modify1357100.001.31931.31931.3273
60492007.03.13 14:35s/l1357100.001.31931.31931.32730.003223082.62
60502007.03.13 14:35buy1358100.001.31931.31541.3273
60512007.03.13 14:35modify1358100.001.31931.31961.3273
60522007.03.13 14:41s/l1358100.001.31961.31961.32733000.003226082.62
60532007.03.13 14:41buy1359100.001.31931.31541.3273
60542007.03.13 14:41modify1359100.001.31931.31931.3273
60552007.03.13 14:42s/l1359100.001.31931.31931.32730.003226082.62
60562007.03.13 14:42buy1360100.001.31931.31541.3273
60572007.03.13 14:42modify1360100.001.31931.31941.3273
60582007.03.13 14:43s/l1360100.001.31941.31941.32731000.003227082.62
60592007.03.13 14:43buy1361100.001.31931.31541.3273
60602007.03.13 14:43modify1361100.001.31931.31941.3273
60612007.03.13 14:45s/l1361100.001.31941.31941.32731000.003228082.62
60622007.03.13 14:45buy1362100.001.31931.31541.3273
60632007.03.13 16:29modify1362100.001.31931.31961.3273
60642007.03.13 16:30modify1362100.001.31931.31971.3273
60652007.03.13 17:02s/l1362100.001.31971.31971.32734000.003232082.62
60662007.03.16 00:36buy1363100.001.32411.32021.3321
60672007.03.16 00:36modify1363100.001.32411.32561.3321
60682007.03.16 00:36s/l1363100.001.32561.32561.332115000.003247082.62
60692007.03.16 00:36buy1364100.001.32411.32021.3321
60702007.03.16 01:03modify1364100.001.32411.32561.3321
60712007.03.16 01:04s/l1364100.001.32561.32561.332115000.003262082.62
60722007.03.16 01:04buy1365100.001.32411.32021.3321
60732007.03.16 01:33modify1365100.001.32411.32531.3321
60742007.03.16 01:35s/l1365100.001.32531.32531.332112000.003274082.62
60752007.03.16 01:35buy1366100.001.32421.32031.3322
60762007.03.16 01:35modify1366100.001.32421.32531.3322
60772007.03.16 01:41s/l1366100.001.32531.32531.332211000.003285082.62
60782007.03.16 01:41buy1367100.001.32421.32031.3322
60792007.03.16 02:00modify1367100.001.32421.32661.3322
60802007.03.16 02:04modify1367100.001.32421.32681.3322
60812007.03.16 02:05modify1367100.001.32421.32701.3322
60822007.03.16 02:12modify1367100.001.32421.32741.3322
60832007.03.16 02:13modify1367100.001.32421.32761.3322
60842007.03.16 02:14modify1367100.001.32421.32771.3322
60852007.03.16 02:15s/l1367100.001.32771.32771.332235000.003320082.62
60862007.03.16 02:15buy1368100.001.32791.32401.3359
60872007.03.16 03:00modify1368100.001.32791.32801.3359
60882007.03.16 03:02modify1368100.001.32791.32831.3359
60892007.03.16 03:03s/l1368100.001.32831.32831.33594000.003324082.62
60902007.03.16 03:03buy1369100.001.32851.32461.3365
60912007.03.16 03:03modify1369100.001.32851.32881.3365
60922007.03.16 03:05s/l1369100.001.32881.32881.33653000.003327082.62
60932007.03.16 03:05buy1370100.001.32851.32461.3365
60942007.03.16 03:05modify1370100.001.32851.32911.3365
60952007.03.16 03:06s/l1370100.001.32911.32911.33656000.003333082.62
60962007.03.16 03:06buy1371100.001.32851.32461.3365
60972007.03.16 03:06modify1371100.001.32851.32871.3365
60982007.03.16 03:08s/l1371100.001.32871.32871.33652000.003335082.62
60992007.03.16 03:08buy1372100.001.32851.32461.3365
61002007.03.16 03:08modify1372100.001.32851.32861.3365
61012007.03.16 03:11s/l1372100.001.32861.32861.33651000.003336082.62
61022007.03.16 03:11buy1373100.001.32851.32461.3365
61032007.03.16 03:15modify1373100.001.32851.32871.3365
61042007.03.16 03:17s/l1373100.001.32871.32871.33652000.003338082.62
61052007.03.16 03:17buy1374100.001.32851.32461.3365
61062007.03.16 03:17modify1374100.001.32851.32851.3365
61072007.03.16 03:19s/l1374100.001.32851.32851.33650.003338082.62
61082007.03.16 03:19buy1375100.001.32851.32461.3365
61092007.03.16 09:00modify1375100.001.32851.32851.3365
61102007.03.16 09:29s/l1375100.001.32851.32851.33650.003338082.62
61112007.03.16 09:29buy1376100.001.32861.32471.3366
61122007.03.16 09:31modify1376100.001.32861.32911.3366
61132007.03.16 09:32modify1376100.001.32861.32931.3366
61142007.03.16 09:33modify1376100.001.32861.32961.3366
61152007.03.16 10:18modify1376100.001.32861.32981.3366
61162007.03.16 10:30modify1376100.001.32861.33031.3366
61172007.03.16 10:35modify1376100.001.32861.33041.3366
61182007.03.16 11:08modify1376100.001.32861.33051.3366
61192007.03.16 11:09modify1376100.001.32861.33091.3366
61202007.03.16 11:44modify1376100.001.32861.33111.3366
61212007.03.16 11:49modify1376100.001.32861.33121.3366
61222007.03.16 11:53modify1376100.001.32861.33131.3366
61232007.03.16 11:55modify1376100.001.32861.33161.3366
61242007.03.16 11:59s/l1376100.001.33161.33161.336630000.003368082.62
61252007.03.16 11:59buy1377100.001.33141.32751.3394
61262007.03.16 12:00modify1377100.001.33141.33151.3394
61272007.03.16 12:01modify1377100.001.33141.33171.3394
61282007.03.16 12:59s/l1377100.001.33171.33171.33943000.003371082.62
61292007.03.16 12:59buy1378100.001.33181.32791.3398
61302007.03.20 12:45s/l1378100.001.32791.32791.3398-40378.313330704.31
61312007.03.20 12:45buy1379100.001.32811.32421.3361
61322007.03.20 14:03modify1379100.001.32811.32851.3361
61332007.03.20 14:59s/l1379100.001.32851.32851.33614000.003334704.31
61342007.03.20 14:59buy1380100.001.32871.32481.3367
61352007.03.20 18:41modify1380100.001.32871.32871.3367
61362007.03.20 18:56modify1380100.001.32871.32931.3367
61372007.03.20 18:59s/l1380100.001.32931.32931.33676000.003340704.31
61382007.03.21 00:00buy1381100.001.33191.32801.3399
61392007.03.21 19:30modify1381100.001.33191.33361.3399
61402007.03.21 19:31s/l1381100.001.33361.33361.339917000.003357704.31
61412007.03.21 19:31buy1382100.001.33031.32641.3383
61422007.03.21 19:31modify1382100.001.33031.33421.3383
61432007.03.21 19:31s/l1382100.001.33421.33421.338339000.003396704.31
61442007.03.21 19:31buy1383100.001.33031.32641.3383
61452007.03.21 20:00modify1383100.001.33031.33581.3383
61462007.03.21 20:02s/l1383100.001.33581.33581.338355000.003451704.31
61472007.03.21 20:02buy1384100.001.33061.32671.3386
61482007.03.21 20:02modify1384100.001.33061.33541.3386
61492007.03.21 20:03s/l1384100.001.33541.33541.338648000.003499704.31
61502007.03.21 20:03buy1385100.001.33061.32671.3386
61512007.03.21 20:03modify1385100.001.33061.33531.3386
61522007.03.21 20:04s/l1385100.001.33531.33531.338647000.003546704.31
61532007.03.21 20:04buy1386100.001.33061.32671.3386
61542007.03.21 20:04modify1386100.001.33061.33521.3386
61552007.03.21 20:04s/l1386100.001.33521.33521.338646000.003592704.31
61562007.03.21 20:04buy1387100.001.33061.32671.3386
61572007.03.21 20:31modify1387100.001.33061.33581.3386
61582007.03.21 20:46s/l1387100.001.33581.33581.338652000.003644704.31
61592007.03.21 20:46buy1388100.001.33041.32651.3384
61602007.03.21 20:46modify1388100.001.33041.33581.3384
61612007.03.21 20:47s/l1388100.001.33581.33581.338454000.003698704.31
61622007.03.21 20:47buy1389100.001.33041.32651.3384
61632007.03.21 20:47modify1389100.001.33041.33611.3384
61642007.03.21 20:48s/l1389100.001.33611.33611.338457000.003755704.31
61652007.03.21 20:48buy1390100.001.33041.32651.3384
61662007.03.21 20:48modify1390100.001.33041.33621.3384
61672007.03.21 20:49s/l1390100.001.33621.33621.338458000.003813704.31
61682007.03.21 20:49buy1391100.001.33041.32651.3384
61692007.03.21 20:49modify1391100.001.33041.33631.3384
61702007.03.21 20:49s/l1391100.001.33631.33631.338459000.003872704.31
61712007.03.21 20:49buy1392100.001.33041.32651.3384
61722007.03.21 21:00t/p1392100.001.33841.32651.338480000.003952704.31
61732007.03.21 21:00buy1393100.001.33871.33481.3467
61742007.03.22 13:39s/l1393100.001.33481.33481.3467-41067.703911636.61
61752007.03.22 13:39buy1394100.001.33491.33101.3429
61762007.03.23 12:11s/l1394100.001.33101.33101.3429-39689.163871947.45
61772007.03.23 12:11buy1395100.001.33111.32721.3391
61782007.03.23 13:31modify1395100.001.33111.33111.3391
61792007.03.23 13:32modify1395100.001.33111.33121.3391
61802007.03.23 13:33modify1395100.001.33111.33181.3391
61812007.03.23 13:35modify1395100.001.33111.33191.3391
61822007.03.23 13:59s/l1395100.001.33191.33191.33918000.463879947.91
61832007.03.23 13:59buy1396100.001.33171.32781.3397
61842007.03.26 01:30s/l1396100.001.32781.32781.3397-39689.163840258.76
61852007.03.26 01:30sell1397100.001.32751.33121.3200
61862007.03.26 16:01s/l1397100.001.33121.33121.3200-37000.143803258.62
61872007.03.26 16:01sell1398100.001.33121.33491.3237
61882007.03.26 16:02modify1398100.001.33121.33001.3237
61892007.03.26 16:02s/l1398100.001.33001.33001.323712000.043815258.66
61902007.03.26 16:02sell1399100.001.33171.33541.3242
61912007.03.26 16:03modify1399100.001.33171.33001.3242
61922007.03.26 16:03s/l1399100.001.33001.33001.324216999.673832258.33
61932007.03.26 16:03sell1400100.001.33181.33551.3243
61942007.03.26 16:04modify1400100.001.33181.33001.3243
61952007.03.26 16:04s/l1400100.001.33001.33001.324317999.843850258.17
61962007.03.26 16:04sell1401100.001.33161.33531.3241
61972007.03.26 16:05modify1401100.001.33161.33001.3241
61982007.03.26 16:05s/l1401100.001.33001.33001.324115999.513866257.68
61992007.03.26 16:05sell1402100.001.33161.33531.3241
62002007.03.26 16:05modify1402100.001.33161.33001.3241
62012007.03.26 16:29modify1402100.001.33161.32971.3241
62022007.03.26 16:30s/l1402100.001.32971.32971.324118999.513885257.19
62032007.03.26 16:30sell1403100.001.33411.33781.3266
62042007.03.26 16:31modify1403100.001.33411.33151.3266
62052007.03.26 16:31s/l1403100.001.33151.33151.326626000.083911257.27
62062007.03.26 16:31sell1404100.001.33391.33761.3264
62072007.03.26 16:32modify1404100.001.33391.33151.3264
62082007.03.26 16:32s/l1404100.001.33151.33151.326423999.753935257.02
62092007.03.26 16:32sell1405100.001.33371.33741.3262
62102007.03.26 16:33modify1405100.001.33371.33151.3262
62112007.03.26 16:33s/l1405100.001.33151.33151.326221999.423957256.44
62122007.03.26 16:33sell1406100.001.33401.33771.3265
62132007.03.26 16:34modify1406100.001.33401.33151.3265
62142007.03.26 16:34s/l1406100.001.33151.33151.326524999.913982256.35
62152007.03.26 16:34sell1407100.001.33381.33751.3263
62162007.03.26 16:35modify1407100.001.33381.33151.3263
62172007.03.26 16:35s/l1407100.001.33151.33151.326322999.584005255.93
62182007.03.26 16:35sell1408100.001.33381.33751.3263
62192007.03.26 16:37modify1408100.001.33381.33151.3263
62202007.03.26 16:37s/l1408100.001.33151.33151.326322999.584028255.51
62212007.03.26 16:37sell1409100.001.33381.33751.3263
62222007.03.26 16:38modify1409100.001.33381.33151.3263
62232007.03.26 16:38s/l1409100.001.33151.33151.326322999.584051255.09
62242007.03.26 16:38sell1410100.001.33381.33751.3263
62252007.03.26 16:39modify1410100.001.33381.33151.3263
62262007.03.26 16:39s/l1410100.001.33151.33151.326322999.584074254.67
62272007.03.26 16:39sell1411100.001.33341.33711.3259
62282007.03.26 16:41modify1411100.001.33341.33151.3259
62292007.03.26 16:41s/l1411100.001.33151.33151.325919000.114093254.78
62302007.03.26 16:41sell1412100.001.33351.33721.3260
62312007.03.26 16:42modify1412100.001.33351.33151.3260
62322007.03.26 16:42s/l1412100.001.33151.33151.326020000.284113255.06
62332007.03.26 16:42sell1413100.001.33331.33701.3258
62342007.03.26 16:45modify1413100.001.33331.33151.3258
62352007.03.26 16:45s/l1413100.001.33151.33151.325817999.944131255.00
62362007.03.26 16:45sell1414100.001.33361.33731.3261
62372007.03.26 16:59modify1414100.001.33361.33151.3261
62382007.03.26 17:02s/l1414100.001.33151.33151.326121000.444152255.44
62392007.03.26 17:02sell1415100.001.33341.33711.3259
62402007.03.28 22:30modify1415100.001.33341.33341.3259
62412007.03.28 22:36modify1415100.001.33341.33331.3259
62422007.03.29 01:01modify1415100.001.33341.33321.3259
62432007.03.29 01:06modify1415100.001.33341.33311.3259
62442007.03.29 02:00modify1415100.001.33341.33291.3259
62452007.03.29 02:30modify1415100.001.33341.33281.3259
62462007.03.29 03:23modify1415100.001.33341.33271.3259
62472007.03.29 03:25modify1415100.001.33341.33261.3259
62482007.03.29 07:29s/l1415100.001.33261.33261.325910138.874162394.31
62492007.03.30 17:31buy1416100.001.33151.32761.3395
62502007.03.30 17:31modify1416100.001.33151.33621.3395
62512007.03.30 17:32s/l1416100.001.33621.33621.339547000.004209394.31
62522007.03.30 17:32buy1417100.001.33151.32761.3395
62532007.03.30 17:32modify1417100.001.33151.33611.3395
62542007.03.30 17:33s/l1417100.001.33611.33611.339546000.004255394.31
62552007.03.30 17:33buy1418100.001.33151.32761.3395
62562007.03.30 17:33modify1418100.001.33151.33571.3395
62572007.03.30 17:34s/l1418100.001.33571.33571.339542000.004297394.31
62582007.03.30 17:34buy1419100.001.33151.32761.3395
62592007.03.30 17:34modify1419100.001.33151.33541.3395
62602007.03.30 17:35s/l1419100.001.33541.33541.339539000.004336394.31
62612007.03.30 17:35buy1420100.001.33151.32761.3395
62622007.03.30 17:35modify1420100.001.33151.33531.3395
62632007.03.30 17:35s/l1420100.001.33531.33531.339538000.004374394.31
62642007.03.30 17:35buy1421100.001.33151.32761.3395
62652007.03.30 18:00modify1421100.001.33151.33571.3395
62662007.03.30 18:29modify1421100.001.33151.33681.3395
62672007.03.30 18:30modify1421100.001.33151.33691.3395
62682007.03.30 18:33s/l1421100.001.33691.33691.339554000.004428394.31
62692007.03.30 20:00buy1422100.001.33711.33321.3451
62702007.04.03 20:31s/l1422100.001.33321.33321.3451-40378.314388015.99
62712007.04.04 00:00buy1423100.001.33321.32931.3412
62722007.04.04 09:37modify1423100.001.33321.33351.3412
62732007.04.04 09:59s/l1423100.001.33351.33351.34123000.004391015.99
62742007.04.04 09:59buy1424100.001.33371.32981.3417
62752007.04.04 12:13modify1424100.001.33371.33381.3417
62762007.04.04 12:14modify1424100.001.33371.33391.3417
62772007.04.04 12:31modify1424100.001.33371.33491.3417
62782007.04.04 12:37modify1424100.001.33371.33501.3417
62792007.04.04 12:39modify1424100.001.33371.33521.3417
62802007.04.04 13:53s/l1424100.001.33521.33521.341715000.004406015.99
62812007.04.05 15:31buy1425100.001.34291.33901.3509
62822007.04.05 15:32s/l1425100.001.33901.33901.3509-39000.054367015.94
62832007.04.05 15:32buy1426100.001.33901.33511.3470
62842007.04.05 15:32modify1426100.001.33901.34041.3470
62852007.04.05 15:33s/l1426100.001.34041.34041.347014000.004381015.94
62862007.04.05 15:33buy1427100.001.33901.33511.3470
62872007.04.05 15:33modify1427100.001.33901.34041.3470
62882007.04.05 15:34s/l1427100.001.34041.34041.347014000.004395015.94
62892007.04.05 15:34buy1428100.001.33901.33511.3470
62902007.04.05 15:34modify1428100.001.33901.34041.3470
62912007.04.05 15:35s/l1428100.001.34041.34041.347014000.004409015.94
62922007.04.05 15:35buy1429100.001.33901.33511.3470
62932007.04.05 15:35modify1429100.001.33901.34051.3470
62942007.04.05 15:36s/l1429100.001.34051.34051.347015000.004424015.94
62952007.04.05 15:36buy1430100.001.33901.33511.3470
62962007.04.05 15:36modify1430100.001.33901.34051.3470
62972007.04.05 15:37s/l1430100.001.34051.34051.347015000.004439015.94
62982007.04.05 15:37buy1431100.001.33901.33511.3470
62992007.04.05 15:37modify1431100.001.33901.34061.3470
63002007.04.05 15:38s/l1431100.001.34061.34061.347016000.004455015.94
63012007.04.05 15:38buy1432100.001.33901.33511.3470
63022007.04.05 15:38modify1432100.001.33901.34061.3470
63032007.04.05 15:39s/l1432100.001.34061.34061.347016000.004471015.94
63042007.04.05 15:39buy1433100.001.33901.33511.3470
63052007.04.05 15:39modify1433100.001.33901.34061.3470
63062007.04.05 15:40s/l1433100.001.34061.34061.347016000.004487015.94
63072007.04.05 15:40buy1434100.001.33901.33511.3470
63082007.04.05 15:40modify1434100.001.33901.34041.3470
63092007.04.05 15:41s/l1434100.001.34041.34041.347014000.004501015.94
63102007.04.05 15:41buy1435100.001.33901.33511.3470
63112007.04.05 15:41modify1435100.001.33901.34051.3470
63122007.04.05 15:42s/l1435100.001.34051.34051.347015000.004516015.94
63132007.04.05 15:42buy1436100.001.33901.33511.3470
63142007.04.05 15:42modify1436100.001.33901.34051.3470
63152007.04.05 15:43s/l1436100.001.34051.34051.347015000.004531015.94
63162007.04.05 15:43buy1437100.001.33901.33511.3470
63172007.04.05 15:43modify1437100.001.33901.34071.3470
63182007.04.05 15:43s/l1437100.001.34071.34071.347017000.004548015.94
63192007.04.05 15:43buy1438100.001.33901.33511.3470
63202007.04.05 16:00modify1438100.001.33901.34131.3470
63212007.04.05 16:01modify1438100.001.33901.34141.3470
63222007.04.05 16:01modify1438100.001.33901.34151.3470
63232007.04.05 16:58modify1438100.001.33901.34161.3470
63242007.04.06 07:34s/l1438100.001.34161.34161.347025310.844573326.79
63252007.04.06 07:34buy1439100.001.34181.33791.3498
63262007.04.06 15:31s/l1439100.001.33791.33791.3498-39000.004534326.79
63272007.04.06 15:31buy1440100.001.33811.33421.3461
63282007.04.09 19:53s/l1440100.001.33421.33421.3461-39689.164494637.63
63292007.04.09 19:53buy1441100.001.33441.33051.3424
63302007.04.10 03:35modify1441100.001.33441.33441.3424
63312007.04.10 03:36modify1441100.001.33441.33451.3424
63322007.04.10 03:46modify1441100.001.33441.33471.3424
63332007.04.10 03:51modify1441100.001.33441.33481.3424
63342007.04.10 03:51modify1441100.001.33441.33491.3424
63352007.04.10 03:55modify1441100.001.33441.33501.3424
63362007.04.10 03:56modify1441100.001.33441.33511.3424
63372007.04.10 03:57modify1441100.001.33441.33521.3424
63382007.04.10 03:57modify1441100.001.33441.33531.3424
63392007.04.10 03:58modify1441100.001.33441.33541.3424
63402007.04.10 03:58modify1441100.001.33441.33561.3424
63412007.04.10 03:58modify1441100.001.33441.33571.3424
63422007.04.10 03:58modify1441100.001.33441.33581.3424
63432007.04.10 03:58modify1441100.001.33441.33591.3424
63442007.04.10 03:58modify1441100.001.33441.33601.3424
63452007.04.10 03:59modify1441100.001.33441.33611.3424
63462007.04.10 04:10modify1441100.001.33441.33621.3424
63472007.04.10 04:10modify1441100.001.33441.33631.3424
63482007.04.10 04:40modify1441100.001.33441.33641.3424
63492007.04.10 04:44modify1441100.001.33441.33651.3424
63502007.04.10 04:45modify1441100.001.33441.33661.3424
63512007.04.10 04:47modify1441100.001.33441.33671.3424
63522007.04.10 04:47modify1441100.001.33441.33681.3424
63532007.04.10 04:52modify1441100.001.33441.33691.3424
63542007.04.10 04:52modify1441100.001.33441.33701.3424
63552007.04.10 04:52modify1441100.001.33441.33731.3424
63562007.04.10 04:52modify1441100.001.33441.33741.3424
63572007.04.10 04:52modify1441100.001.33441.33761.3424
63582007.04.10 04:52modify1441100.001.33441.33771.3424
63592007.04.10 04:52modify1441100.001.33441.33791.3424
63602007.04.10 05:00modify1441100.001.33441.33801.3424
63612007.04.10 05:02modify1441100.001.33441.33811.3424
63622007.04.10 05:03modify1441100.001.33441.33821.3424
63632007.04.10 05:03modify1441100.001.33441.33831.3424
63642007.04.10 05:03modify1441100.001.33441.33841.3424
63652007.04.10 05:03modify1441100.001.33441.33851.3424
63662007.04.10 05:24modify1441100.001.33441.33871.3424
63672007.04.10 05:25modify1441100.001.33441.33881.3424
63682007.04.10 05:25modify1441100.001.33441.33901.3424
63692007.04.10 05:32modify1441100.001.33441.33911.3424
63702007.04.10 05:32modify1441100.001.33441.33941.3424
63712007.04.10 05:32modify1441100.001.33441.33961.3424
63722007.04.10 05:32modify1441100.001.33441.33971.3424
63732007.04.10 05:32modify1441100.001.33441.33981.3424
63742007.04.10 05:32modify1441100.001.33441.33991.3424
63752007.04.10 05:32modify1441100.001.33441.34011.3424
63762007.04.10 05:33modify1441100.001.33441.34021.3424
63772007.04.10 05:33modify1441100.001.33441.34031.3424
63782007.04.10 05:33t/p1441100.001.34241.34031.342479310.844573948.48
63792007.04.10 05:33buy1442100.001.34261.33871.3506
63802007.04.10 17:37modify1442100.001.34261.34261.3506
63812007.04.10 18:03modify1442100.001.34261.34271.3506
63822007.04.10 18:04modify1442100.001.34261.34281.3506
63832007.04.10 18:05modify1442100.001.34261.34291.3506
63842007.04.10 18:05modify1442100.001.34261.34301.3506
63852007.04.10 18:05modify1442100.001.34261.34311.3506
63862007.04.10 18:05modify1442100.001.34261.34321.3506
63872007.04.10 18:06modify1442100.001.34261.34351.3506
63882007.04.10 18:55s/l1442100.001.34351.34351.35069000.004582948.48
63892007.04.10 18:55buy1443100.001.34371.33981.3517
63902007.04.12 04:41modify1443100.001.34371.34381.3517
63912007.04.12 04:42modify1443100.001.34371.34391.3517
63922007.04.12 04:42modify1443100.001.34371.34401.3517
63932007.04.12 04:42modify1443100.001.34371.34411.3517
63942007.04.12 04:42modify1443100.001.34371.34431.3517
63952007.04.12 04:42modify1443100.001.34371.34441.3517
63962007.04.12 04:42modify1443100.001.34371.34451.3517
63972007.04.12 04:42modify1443100.001.34371.34461.3517
63982007.04.12 04:42modify1443100.001.34371.34481.3517
63992007.04.12 09:48modify1443100.001.34371.34511.3517
64002007.04.12 10:12modify1443100.001.34371.34521.3517
64012007.04.12 10:14modify1443100.001.34371.34531.3517
64022007.04.12 10:16modify1443100.001.34371.34541.3517
64032007.04.12 10:16modify1443100.001.34371.34551.3517
64042007.04.12 10:16modify1443100.001.34371.34561.3517
64052007.04.12 10:16modify1443100.001.34371.34571.3517
64062007.04.12 11:48s/l1443100.001.34571.34571.351717243.384600191.85
64072007.04.12 11:48buy1444100.001.34571.34181.3537
64082007.04.12 16:46modify1444100.001.34571.34581.3537
64092007.04.12 16:46modify1444100.001.34571.34601.3537
64102007.04.12 16:46modify1444100.001.34571.34621.3537
64112007.04.12 17:17modify1444100.001.34571.34631.3537
64122007.04.12 17:17modify1444100.001.34571.34641.3537
64132007.04.12 17:17modify1444100.001.34571.34651.3537
64142007.04.12 17:17modify1444100.001.34571.34671.3537
64152007.04.12 17:18modify1444100.001.34571.34681.3537
64162007.04.12 17:20modify1444100.001.34571.34701.3537
64172007.04.12 17:22modify1444100.001.34571.34711.3537
64182007.04.12 17:22modify1444100.001.34571.34721.3537
64192007.04.12 17:39modify1444100.001.34571.34731.3537
64202007.04.12 17:39modify1444100.001.34571.34741.3537
64212007.04.12 17:39modify1444100.001.34571.34771.3537
64222007.04.12 17:39modify1444100.001.34571.34781.3537
64232007.04.12 17:39modify1444100.001.34571.34801.3537
64242007.04.12 17:39modify1444100.001.34571.34821.3537
64252007.04.12 17:39modify1444100.001.34571.34841.3537
64262007.04.12 18:45s/l1444100.001.34841.34841.353727000.004627191.85
64272007.04.12 18:45buy1445100.001.34851.34461.3565
64282007.04.13 03:44modify1445100.001.34851.34851.3565
64292007.04.13 03:44modify1445100.001.34851.34881.3565
64302007.04.13 03:44modify1445100.001.34851.34901.3565
64312007.04.13 03:44modify1445100.001.34851.34911.3565
64322007.04.13 03:44modify1445100.001.34851.34921.3565
64332007.04.13 03:44modify1445100.001.34851.34951.3565
64342007.04.13 04:00s/l1445100.001.34951.34951.35659310.844636502.70
64352007.04.13 04:00buy1446100.001.34971.34581.3577
64362007.04.13 04:23modify1446100.001.34971.34971.3577
64372007.04.13 04:23modify1446100.001.34971.34981.3577
64382007.04.13 04:23modify1446100.001.34971.34991.3577
64392007.04.13 04:23modify1446100.001.34971.35001.3577
64402007.04.13 04:31modify1446100.001.34971.35011.3577
64412007.04.13 04:31modify1446100.001.34971.35021.3577
64422007.04.13 04:31modify1446100.001.34971.35031.3577
64432007.04.13 08:12s/l1446100.001.35031.35031.35776000.004642502.70
64442007.04.13 08:12buy1447100.001.35051.34661.3585
64452007.04.13 09:37modify1447100.001.35051.35061.3585
64462007.04.13 10:18modify1447100.001.35051.35071.3585
64472007.04.13 10:18modify1447100.001.35051.35081.3585
64482007.04.13 10:18modify1447100.001.35051.35091.3585
64492007.04.13 10:18modify1447100.001.35051.35101.3585
64502007.04.13 10:18modify1447100.001.35051.35111.3585
64512007.04.13 10:18modify1447100.001.35051.35131.3585
64522007.04.13 10:22modify1447100.001.35051.35141.3585
64532007.04.13 12:58modify1447100.001.35051.35151.3585
64542007.04.13 12:58modify1447100.001.35051.35161.3585
64552007.04.13 13:00modify1447100.001.35051.35171.3585
64562007.04.13 13:02modify1447100.001.35051.35181.3585
64572007.04.13 13:02modify1447100.001.35051.35191.3585
64582007.04.13 13:20modify1447100.001.35051.35201.3585
64592007.04.13 13:23modify1447100.001.35051.35211.3585
64602007.04.13 13:23modify1447100.001.35051.35221.3585
64612007.04.13 13:27modify1447100.001.35051.35231.3585
64622007.04.13 13:30modify1447100.001.35051.35241.3585
64632007.04.13 13:30modify1447100.001.35051.35251.3585
64642007.04.13 13:30modify1447100.001.35051.35261.3585
64652007.04.13 14:24modify1447100.001.35051.35271.3585
64662007.04.13 14:43modify1447100.001.35051.35281.3585
64672007.04.13 15:30s/l1447100.001.35281.35281.358523000.004665502.70
64682007.04.13 15:30buy1448100.001.35291.34901.3609
64692007.04.13 17:00modify1448100.001.35291.35291.3609
64702007.04.13 17:00modify1448100.001.35291.35301.3609
64712007.04.13 17:00modify1448100.001.35291.35311.3609
64722007.04.13 17:36s/l1448100.001.35311.35311.36092000.004667502.70
64732007.04.13 17:36buy1449100.001.35331.34941.3613
64742007.04.13 18:18s/l1449100.001.34941.34941.3613-39000.004628502.70
64752007.04.13 18:18buy1450100.001.34961.34571.3576
64762007.04.13 18:43modify1450100.001.34961.34961.3576
64772007.04.13 18:53modify1450100.001.34961.34971.3576
64782007.04.13 18:55modify1450100.001.34961.34981.3576
64792007.04.13 18:56modify1450100.001.34961.34991.3576
64802007.04.13 18:56modify1450100.001.34961.35001.3576
64812007.04.13 18:58modify1450100.001.34961.35011.3576
64822007.04.13 19:10modify1450100.001.34961.35021.3576
64832007.04.13 19:10modify1450100.001.34961.35031.3576
64842007.04.13 20:40modify1450100.001.34961.35041.3576
64852007.04.13 20:40modify1450100.001.34961.35051.3576
64862007.04.13 20:41modify1450100.001.34961.35061.3576
64872007.04.13 20:41modify1450100.001.34961.35081.3576
64882007.04.13 20:41modify1450100.001.34961.35091.3576
64892007.04.13 20:41modify1450100.001.34961.35101.3576
64902007.04.13 20:42modify1450100.001.34961.35111.3576
64912007.04.13 20:48modify1450100.001.34961.35141.3576
64922007.04.13 20:49modify1450100.001.34961.35151.3576
64932007.04.13 20:49modify1450100.001.34961.35161.3576
64942007.04.13 20:49modify1450100.001.34961.35171.3576
64952007.04.13 20:49modify1450100.001.34961.35191.3576
64962007.04.13 20:49modify1450100.001.34961.35201.3576
64972007.04.13 22:59close at stop1450100.001.35301.35201.357634000.004662502.70