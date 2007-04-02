Alpari Ltd

Account: 306846 Name: portfolio #1 Currency: USD 2007 July 6, 17:37

Closed Transactions:

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13823131 buy 1.00 usdjpy 122.91 122.41 123.31 123.31 0.00 0.00 9.76 324.39

0.00 0.00 -435.13 8 321.50

Closed P/L: 7 886.37

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

13858943 sell stop 1.00 gbpusd 2.0048 2.0148 2.0008 2.0129 sell

13864927 sell stop 1.00 eurusd 1.3471 1.3541 1.3431 1.3632 sell

13866974 sell stop 1.00 usdjpy 122.69 123.19 122.29 123.18 sell

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 7 886.37 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 29 990.68 Equity: 29 990.68 Free Margin: 29 990.68

Details:

Gross Profit: 20 345.08 Gross Loss: 12 458.71 Total Net Profit: 7 886.37

Profit Factor: 1.63 Expected Payoff: 125.18

Absolute Drawdown: 2 127.71 Maximal Drawdown: 3 610.61 (15.31%) Relative Drawdown: 15.31% (3 610.61)

Total Trades: 63 Short Positions (won %): 38 (78.95%) Long Positions (won %): 25 (68.00%)

Profit Trades (% of total): 47 (74.60%) Loss trades (% of total): 16 (25.40%)

Largest profit trade: 806.40 loss trade: -2 013.60

Average profit trade: 432.87 loss trade: -778.67

Maximum consecutive wins ($): 12 (4 465.49) consecutive losses ($): 2 (-2 695.80)

Maximal consecutive profit (count): 4 465.49 (12) consecutive loss (count): -2 695.80 (2)