Alpari Ltd

Account: 306846 Name: portfolio #1 Currency: USD 2007 July 6, 17:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
118956092007.04.02 17:00sell stop1.00usdjpy117.15117.65116.752007.04.03 17:00118.76cancelled
119014842007.04.02 22:00sell stop1.00audusd0.80790.81790.80392007.04.03 22:050.8126cancelled
119389452007.04.03 17:00sell stop1.00usdjpy118.28118.78117.882007.04.04 17:00118.60cancelled
119511832007.04.04 01:30sell1.00audusd0.81090.82090.80692007.04.04 01:300.80690.000.000.00800.00
119983532007.04.04 17:00sell stop1.00usdjpy118.07118.57117.672007.04.05 17:00118.54cancelled
120499782007.04.06 14:30sell1.00eurusd1.33941.34641.33542007.04.09 18:411.33540.000.002.90400.00
120539492007.04.05 17:00sell stop1.00usdjpy118.10118.60117.702007.04.06 17:01119.33cancelled
120643842007.04.06 16:04sell1.00audusd0.81540.82540.81142007.04.10 16:020.82540.000.00-13.60-2 000.00
120960152007.04.06 17:01sell stop1.00usdjpy119.16119.66118.762007.04.09 17:00119.27cancelled
121067202007.04.09 04:00sell stop1.00usdchf1.21741.22741.21342007.04.10 04:001.2221cancelled
121188712007.04.10 04:25buy1.00gbpusd1.96881.95881.97282007.04.10 12:581.97280.000.000.00280.00
121279612007.04.10 02:37sell1.00usdjpy119.16119.66118.762007.04.13 07:34118.760.000.00-73.40336.81
121453562007.04.10 04:00buy stop1.00usdchf1.22371.21371.22772007.04.11 04:001.2178cancelled
121770052007.04.10 16:00sell stop1.00eurusd1.33811.34511.33412007.04.11 16:001.3426cancelled
121894112007.04.10 22:00sell stop1.00audusd0.82090.83090.81692007.04.11 22:020.8246cancelled
122134802007.04.11 12:00sell stop1.00gbpusd1.96781.97781.96382007.04.12 12:001.9757cancelled
122338432007.04.11 22:02sell stop1.00audusd0.81930.82930.81532007.04.12 22:000.8292cancelled
122374942007.04.12 14:36sell1.00usdchf1.21741.22741.21342007.04.13 08:271.21340.000.00-10.28329.65
122579032007.04.12 16:00sell stop1.00eurusd1.34591.35291.34192007.04.13 16:001.3546cancelled
122687942007.04.12 22:00sell stop1.00audusd0.82800.83800.82402007.04.13 22:010.8331cancelled
122883722007.04.13 17:16sell1.00gbpusd1.98181.99181.97782007.04.16 10:581.99180.000.00-2.38-700.00
122969072007.04.13 16:41sell1.00eurusd1.35121.35821.34722007.04.17 14:451.35820.000.005.70-700.00
123356662007.04.16 12:00sell stop1.00gbpusd1.98181.99181.97782007.04.17 12:001.9983cancelled
123452862007.04.17 08:25sell1.00usdjpy119.28119.78118.882007.04.17 17:48118.880.000.000.00336.47
123510772007.04.16 22:00sell stop1.00audusd0.82780.83780.82382007.04.17 22:020.8366cancelled
123656632007.04.17 12:00sell stop1.00gbpusd1.99142.00141.98742007.04.18 12:002.0110cancelled
123764322007.04.17 16:00sell stop1.00eurusd1.35541.36241.35142007.04.18 16:001.3578cancelled
123875962007.04.18 02:00sell1.00audusd0.83580.84580.83182007.04.18 14:350.83180.000.000.00800.00
123908342007.04.18 04:00buy stop1.00usdchf1.21211.20211.21612007.04.19 04:051.2045cancelled
124026992007.04.18 12:39sell1.00gbpusd2.01032.02032.00632007.04.18 13:542.00630.000.000.00280.00
124135802007.04.18 17:00buy stop1.00usdjpy119.00118.50119.402007.04.19 17:00118.30cancelled
124192092007.04.19 02:47sell1.00audusd0.83480.84480.83082007.04.19 08:380.83080.000.000.00800.00
124358752007.04.20 08:14buy1.00gbpusd2.00611.99612.01012007.04.24 04:231.99610.000.00-3.78-700.00
124449242007.04.19 17:00buy stop1.00usdjpy119.44118.94119.842007.04.20 17:00118.91cancelled
124925162007.04.24 15:52buy1.00eurusd1.35931.35231.36332007.04.24 16:321.36330.000.000.00400.00
124992052007.04.23 22:00buy stop1.00audusd0.83640.82640.84042007.04.24 22:000.8268cancelled
125251372007.04.25 12:38buy1.00audusd0.83500.82500.83902007.04.26 17:380.82500.000.004.20-2 000.00
125630592007.04.26 12:37buy1.00gbpusd1.99931.98932.00332007.04.26 16:141.98930.000.000.00-700.00
125705512007.04.27 10:26buy1.00eurusd1.36181.35481.36582007.04.27 14:301.36580.000.000.00400.00
125726132007.04.26 17:00sell stop1.00usdjpy118.81119.31118.412007.04.27 17:00119.46cancelled
126028372007.04.27 17:05sell1.00eurusd1.36161.36861.35762007.05.02 05:181.35760.000.008.70400.00
126046912007.04.27 17:00sell stop1.00usdjpy118.78119.28118.382007.04.30 17:00119.49cancelled
126164272007.04.30 08:03buy1.00usdchf1.20641.19641.21042007.05.01 16:211.21040.000.006.62330.44
126254002007.04.30 12:50buy1.00gbpusd1.99501.98501.99902007.04.30 16:481.99900.000.000.00280.00
126333782007.04.30 17:00sell stop1.00usdjpy118.78119.28118.382007.05.01 17:00119.74cancelled
126412762007.05.01 03:13sell1.00audusd0.82880.83880.82482007.05.02 03:140.82480.000.00-6.20800.00
126947562007.05.02 12:00buy stop1.00gbpusd1.99601.98602.00002007.05.03 12:001.9932cancelled
127030502007.05.02 17:00sell stop1.00usdjpy119.85120.35119.452007.05.03 17:00120.32cancelled
127071352007.05.02 22:00buy stop1.00audusd0.82710.81710.83112007.05.03 22:000.8245cancelled
127171262007.05.03 14:34sell1.00gbpusd1.99102.00101.98702007.05.03 16:241.98700.000.000.00280.00
127247672007.05.03 17:00sell stop1.00usdjpy119.66120.16119.262007.05.04 17:00120.20cancelled
127297232007.05.03 22:00buy stop1.00audusd0.82500.81500.82902007.05.04 22:030.8215cancelled
127500312007.05.04 16:00sell stop1.00eurusd1.35761.36461.35362007.05.07 16:001.3620cancelled
127531412007.05.07 02:56sell1.00usdjpy119.99120.49119.592007.05.08 14:28119.590.000.00-14.24334.48
127617692007.05.08 02:45buy1.00usdchf1.21331.20331.21732007.05.08 16:141.21730.000.000.00328.60
127693132007.05.07 17:23sell1.00gbpusd1.99462.00461.99062007.05.08 16:201.99060.000.00-2.17280.00
127739512007.05.08 10:18sell1.00eurusd1.35761.36461.35362007.05.08 16:141.35360.000.000.00400.00
128064172007.05.08 17:00buy stop1.00usdjpy120.16119.66120.562007.05.09 17:00119.73cancelled
128173792007.05.09 01:52sell1.00audusd0.82670.83670.82272007.05.17 13:160.82270.000.00-66.40800.00
128263372007.05.09 12:31sell1.00gbpusd1.99142.00141.98742007.05.10 11:181.98740.000.00-6.93280.00
128327642007.05.09 20:02buy1.00usdjpy119.92119.42120.322007.05.10 10:30120.320.000.0033.74332.45
128537962007.05.10 13:04buy1.00gbpusd1.99081.98081.99482007.05.10 15:241.98080.000.000.00-700.00
128638482007.05.10 17:57sell1.00usdjpy120.34120.84119.942007.05.10 19:15119.940.000.000.00333.50
128935532007.05.11 16:00sell stop1.00eurusd1.35011.35711.34612007.05.14 16:001.3549cancelled
129118342007.05.14 13:40sell1.00gbpusd1.98031.99031.97632007.05.15 11:061.97630.000.00-3.15280.00
129162722007.05.14 16:00sell stop1.00eurusd1.35011.35711.34612007.05.15 16:001.3545cancelled
129173882007.05.14 20:18sell1.00usdjpy120.26120.76119.862007.05.16 16:09120.760.000.00-28.92-414.04
129310812007.05.15 14:30buy1.00gbpusd1.97871.96871.98272007.05.15 16:401.98270.000.000.00280.00
129478752007.05.16 11:50buy1.00usdchf1.21641.20641.22042007.05.16 17:091.22040.000.000.00327.76
129555812007.05.16 13:37sell1.00gbpusd1.98151.99151.97752007.05.16 17:561.97750.000.000.00280.00
129611842007.05.16 17:08sell1.00eurusd1.35661.36361.35262007.05.16 17:301.35260.000.000.00400.00
129721722007.05.17 04:02sell stop1.00usdchf1.21721.22721.21322007.05.18 04:001.2274cancelled
129799532007.05.17 12:00buy stop1.00gbpusd1.98331.97331.98732007.05.18 12:001.9725cancelled
129874882007.05.17 16:00buy stop1.00eurusd1.35671.34971.36072007.05.18 16:001.3479cancelled
129889492007.05.17 17:00sell stop1.00usdjpy120.01120.51119.612007.05.18 17:00121.18cancelled
129932742007.05.17 22:04buy stop1.00audusd0.83120.82120.83522007.05.18 22:020.8241cancelled
129950842007.05.18 08:58sell1.00usdchf1.22561.23561.22162007.05.29 14:061.22160.000.00-89.91327.44
130031082007.05.18 17:00buy1.00gbpusd1.97461.96461.97862007.05.23 11:281.97860.000.00-3.15280.00
130091402007.05.18 16:12buy1.00eurusd1.34891.34191.35292007.05.23 09:521.34190.000.00-22.40-700.00
130107922007.05.18 17:00sell stop1.00usdjpy120.64121.14120.242007.05.21 17:00121.59cancelled
130309832007.05.21 17:00sell stop1.00usdjpy120.46120.96120.062007.05.22 17:00121.41cancelled
130522042007.05.23 00:42buy1.00audusd0.82020.81020.82422007.05.23 11:280.82420.000.000.00800.00
130625162007.05.23 12:00sell stop1.00gbpusd1.97721.98721.97322007.05.24 12:001.9856cancelled
130704602007.05.23 18:45sell1.00eurusd1.34741.35441.34342007.05.24 09:451.34340.000.008.70400.00
131355952007.05.29 10:12buy1.00audusd0.82030.81030.82432007.05.31 06:590.82430.000.006.40800.00
131498132007.05.29 13:21sell1.00gbpusd1.98521.99521.98122007.05.29 17:101.98120.000.000.00280.00
131567312007.05.29 18:18sell1.00eurusd1.34721.35421.34322007.05.30 09:031.34320.000.003.10400.00
131767072007.05.30 12:00buy stop1.00gbpusd1.97871.96871.98272007.05.31 12:001.9757cancelled
132112452007.05.31 22:00sell stop1.00audusd0.82060.83060.81662007.06.01 22:050.8325cancelled
132268302007.06.04 04:16sell1.00usdjpy121.92122.42121.522007.06.05 14:06121.520.000.00-14.39329.16
132334922007.06.04 10:12sell1.00usdchf1.22751.23751.22352007.06.04 14:551.22350.000.000.00326.93
132416672007.06.04 12:00sell stop1.00gbpusd1.98281.99281.97882007.06.05 12:001.9942cancelled
132478452007.06.04 19:36sell1.00eurusd1.34761.35461.34362007.06.05 14:191.35460.000.003.30-700.00
132534972007.06.04 22:00sell stop1.00audusd0.82560.83560.82162007.06.05 22:000.8374cancelled
132554602007.06.05 04:03buy stop1.00usdchf1.22711.21711.23112007.06.06 04:001.2185cancelled
132636042007.06.05 12:00sell stop1.00gbpusd1.98481.99481.98082007.06.06 12:021.9915cancelled
132706592007.06.05 16:01sell1.00eurusd1.35181.35881.34782007.06.07 12:191.34780.000.0012.90400.00
132776042007.06.05 22:01sell stop1.00audusd0.83550.84550.83152007.06.06 22:000.8402cancelled
132973032007.06.06 17:01buy stop1.00usdjpy121.82121.32122.222007.06.07 17:01121.44cancelled
133014512007.06.06 22:00sell stop1.00audusd0.83710.84710.83312007.06.07 22:000.8416cancelled
133305582007.06.07 23:19sell1.00audusd0.83950.84950.83552007.06.14 13:580.83550.000.00-47.20800.00
133468692007.06.08 12:01buy stop1.00gbpusd1.97451.96451.97852007.06.11 12:011.9673cancelled
133548012007.06.08 16:01buy stop1.00eurusd1.34011.33311.34412007.06.11 16:001.3342cancelled
133626552007.06.11 04:00sell stop1.00usdchf1.22681.23681.22282007.06.12 04:011.2377cancelled
133695222007.06.12 08:11buy1.00gbpusd1.97451.96451.97852007.06.18 07:541.97850.000.00-5.60280.00
133726392007.06.11 16:00buy stop1.00eurusd1.34011.33311.34412007.06.12 16:001.3319cancelled
133735282007.06.12 04:46sell1.00usdjpy121.59122.09121.192007.06.13 06:07122.090.000.00-14.39-409.53
133920972007.06.12 19:57buy1.00eurusd1.33321.32621.33722007.06.13 11:081.32620.000.00-7.50-700.00
134186412007.06.13 17:00sell stop1.00usdjpy121.96122.46121.562007.06.14 17:01122.91cancelled
134398282007.06.14 17:01sell stop1.00usdjpy121.92122.42121.522007.06.15 17:00123.51cancelled
134436532007.06.15 04:11buy1.00audusd0.83760.82760.84162007.06.15 20:190.84160.000.000.00800.00
134607542007.06.15 17:00sell stop1.00usdjpy121.90122.40121.502007.06.18 17:00123.65cancelled
134677302007.06.18 04:01buy stop1.00usdchf1.24371.23371.24772007.06.19 04:001.2417cancelled
134770382007.06.18 12:00sell stop1.00gbpusd1.97171.98171.96772007.06.19 12:021.9837cancelled
134821602007.06.18 16:00sell stop1.00eurusd1.33331.34031.32932007.06.19 16:001.3405cancelled
134834212007.06.18 17:00sell stop1.00usdjpy121.90122.40121.502007.06.19 17:00123.37cancelled
134878662007.06.19 11:35sell1.00audusd0.84210.85210.83812007.06.27 11:280.83810.000.00-54.20800.00
135060122007.06.20 08:17sell1.00usdjpy123.21123.71122.812007.06.21 06:11123.710.000.00-43.25-404.17
135227422007.06.20 23:33sell1.00gbpusd1.99042.00041.98642007.06.25 10:222.00040.000.00-16.66-700.00
135798102007.06.22 16:00sell stop1.00eurusd1.34111.34811.33712007.06.25 16:001.3462cancelled
135818872007.06.25 10:06sell1.00usdjpy123.63124.13123.232007.06.26 08:26123.230.000.00-14.40324.60
136001842007.06.25 12:00sell stop1.00gbpusd1.99462.00461.99062007.06.26 12:001.9974cancelled
136071362007.06.25 16:00sell stop1.00eurusd1.34111.34811.33712007.06.26 16:001.3467cancelled
136329742007.06.26 04:01buy stop1.00usdchf1.23911.22911.24312007.06.27 04:031.2290cancelled
136559662007.06.26 17:57buy1.00usdjpy123.48122.98123.882007.06.27 01:10122.980.000.0011.19-406.61
136736502007.06.27 12:47buy1.00gbpusd1.99571.98571.99972007.06.27 23:151.99970.000.000.00280.00
136905182007.06.27 17:00buy stop1.00usdjpy123.63123.13124.032007.06.28 17:00122.98cancelled
136945522007.06.28 08:57buy1.00audusd0.84470.83470.84872007.06.29 07:030.84870.000.001.20800.00
137176842007.06.29 05:59buy1.00usdjpy123.40122.90123.802007.07.02 08:14122.900.000.0010.96-406.83
137551742007.06.29 16:00sell stop1.00eurusd1.34711.35411.34312007.07.02 16:001.3598cancelled
137642952007.07.02 04:03buy stop1.00usdchf1.22841.21841.23242007.07.03 04:001.2104cancelled
137745302007.07.02 12:00sell stop1.00gbpusd2.00482.01482.00082007.07.03 12:002.0160cancelled
137802112007.07.02 16:00sell stop1.00eurusd1.34711.35411.34312007.07.03 16:001.3614cancelled
137821462007.07.02 17:00buy stop1.00usdjpy122.95122.45123.352007.07.03 17:00122.34cancelled
137880422007.07.02 22:00sell stop1.00audusd0.84090.85090.83692007.07.03 22:000.8544cancelled
138065572007.07.03 17:00buy stop1.00usdjpy122.93122.43123.332007.07.04 17:00122.63cancelled
138099442007.07.03 22:00sell stop1.00audusd0.85170.86170.84772007.07.04 22:000.8575cancelled
138231312007.07.05 16:31buy1.00usdjpy122.91122.41123.312007.07.06 13:29123.310.000.009.76324.39
  0.00 0.00 -435.13 8 321.50
Closed P/L: 7 886.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
138589432007.07.06 12:00sell stop1.00gbpusd2.00482.01482.0008 2.0129sell
138649272007.07.06 16:00sell stop1.00eurusd1.34711.35411.3431 1.3632sell
138669742007.07.06 17:02sell stop1.00usdjpy122.69123.19122.29 123.18sell
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 886.37 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 29 990.68 Equity: 29 990.68 Free Margin: 29 990.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 20 345.08 Gross Loss: 12 458.71 Total Net Profit: 7 886.37
Profit Factor: 1.63 Expected Payoff: 125.18  
Absolute Drawdown: 2 127.71 Maximal Drawdown: 3 610.61 (15.31%) Relative Drawdown: 15.31% (3 610.61)
 
Total Trades: 63 Short Positions (won %): 38 (78.95%) Long Positions (won %): 25 (68.00%)
Profit Trades (% of total): 47 (74.60%) Loss trades (% of total): 16 (25.40%)
Largest profit trade: 806.40 loss trade: -2 013.60
Average profit trade: 432.87 loss trade: -778.67
Maximum consecutive wins ($): 12 (4 465.49) consecutive losses ($): 2 (-2 695.80)
Maximal consecutive profit (count): 4 465.49 (12) consecutive loss (count): -2 695.80 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1