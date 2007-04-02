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|7 886.37
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|Ticket
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|Lots
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|S / L
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|Commission
|Taxes
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|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|13858943
|2007.07.06 12:00
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|2007.07.06 16:00
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|13866974
|2007.07.06 17:02
|sell stop
|1.00
|usdjpy
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|sell
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7 886.37
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|29 990.68
|Equity:
|29 990.68
|Free Margin:
|29 990.68
|Details:
|Gross Profit:
|20 345.08
|Gross Loss:
|12 458.71
|Total Net Profit:
|7 886.37
|Profit Factor:
|1.63
|Expected Payoff:
|125.18
|Absolute Drawdown:
|2 127.71
|Maximal Drawdown:
|3 610.61 (15.31%)
|Relative Drawdown:
|15.31% (3 610.61)
|Total Trades:
|63
|Short Positions (won %):
|38 (78.95%)
|Long Positions (won %):
|25 (68.00%)
|Profit Trades (% of total):
|47 (74.60%)
|Loss trades (% of total):
|16 (25.40%)
|Largest
|profit trade:
|806.40
|loss trade:
|-2 013.60
|Average
|profit trade:
|432.87
|loss trade:
|-778.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (4 465.49)
|consecutive losses ($):
|2 (-2 695.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 465.49 (12)
|consecutive loss (count):
|-2 695.80 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1