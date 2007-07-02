|Account: 885225
|Name: MetaTrader
|Currency: USD
|2007 July 6, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9566460
|2007.07.02 06:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|123.08
|0.00
|123.36
|2007.07.02 23:10
|122.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.73
|9566484
|2007.07.02 06:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|123.02
|0.00
|122.74
|2007.07.02 09:51
|122.74
|0.00
|0.00
|0.00
|22.81
|9577622
|2007.07.02 12:53
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.60
|0.00
|122.88
|2007.07.02 23:10
|122.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.77
|9585262
|2007.07.02 17:25
|buy
|0.40
|usdjpy
|122.41
|0.00
|122.69
|2007.07.02 23:10
|122.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|9590002
|2007.07.02 19:37
|buy
|0.80
|usdjpy
|122.21
|0.00
|122.49
|2007.07.02 23:10
|122.41
|0.00
|0.00
|0.00
|130.71
|9601774
|2007.07.03 09:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2128
|0.0000
|1.2100
|2007.07.03 16:35
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.64
|9601824
|2007.07.03 09:01
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2130
|0.0000
|1.2158
|2007.07.03 10:05
|1.2122
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.60
|9601921
|2007.07.03 09:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.52
|0.00
|122.24
|2007.07.03 16:33
|122.24
|0.00
|0.00
|0.00
|22.91
|9601927
|2007.07.03 09:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.56
|0.00
|122.84
|2007.07.03 18:13
|122.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.44
|9603200
|2007.07.03 09:48
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2115
|0.0000
|1.2143
|2007.07.03 10:04
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|79.19
|9604142
|2007.07.03 10:16
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2144
|0.0000
|1.2172
|2007.07.03 13:39
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|138.02
|9604218
|2007.07.03 10:17
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2147
|0.0000
|1.2119
|2007.07.03 16:35
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|9604969
|2007.07.03 10:40
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.41
|0.00
|122.69
|2007.07.03 18:13
|122.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9605841
|2007.07.03 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|1.3631
|2007.07.04 09:31
|1.3631
|0.00
|0.00
|-0.59
|28.00
|9605849
|2007.07.03 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3572
|2007.07.04 11:25
|1.3616
|0.00
|0.00
|0.36
|-16.00
|9609021
|2007.07.03 13:11
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2165
|0.0000
|1.2137
|2007.07.03 16:35
|1.2147
|0.00
|0.00
|0.00
|59.27
|9609541
|2007.07.03 13:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0142
|0.0000
|2.0170
|2007.07.03 15:21
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|9609546
|2007.07.03 13:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0138
|0.0000
|2.0110
|2007.07.04 10:23
|2.0184
|0.00
|0.00
|-0.37
|-46.00
|9611104
|2007.07.03 14:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0153
|0.0000
|2.0125
|2007.07.04 10:23
|2.0183
|0.00
|0.00
|-0.74
|-60.00
|9612179
|2007.07.03 15:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0168
|0.0000
|2.0140
|2007.07.04 10:23
|2.0184
|0.00
|0.00
|-1.48
|-64.00
|9612837
|2007.07.03 15:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3616
|0.0000
|1.3588
|2007.07.04 11:25
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.72
|2.00
|9614101
|2007.07.03 16:33
|buy
|0.40
|usdjpy
|122.25
|0.00
|122.53
|2007.07.03 18:13
|122.42
|0.00
|0.00
|0.00
|55.55
|9616410
|2007.07.03 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.32
|0.00
|122.04
|2007.07.04 05:43
|122.27
|0.00
|0.00
|-1.41
|4.09
|9617137
|2007.07.03 18:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.39
|0.00
|122.67
|2007.07.04 11:22
|122.46
|0.00
|0.00
|1.23
|5.72
|9617398
|2007.07.03 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0170
|0.0000
|2.0198
|2007.07.04 09:07
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.09
|28.00
|9617428
|2007.07.03 19:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2151
|0.0000
|1.2123
|2007.07.05 10:36
|1.2147
|0.00
|0.00
|-3.51
|3.29
|9617430
|2007.07.03 19:01
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2154
|0.0000
|1.2182
|2007.07.05 14:18
|1.2133
|0.00
|0.00
|16.44
|-103.85
|9622277
|2007.07.04 01:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|122.50
|0.00
|122.22
|2007.07.04 05:43
|122.26
|0.00
|0.00
|0.00
|39.26
|9624767
|2007.07.04 05:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.24
|0.00
|122.52
|2007.07.04 11:22
|122.47
|0.00
|0.00
|0.00
|37.56
|9625330
|2007.07.04 06:33
|sell
|0.80
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|2.0155
|2007.07.04 10:23
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9627538
|2007.07.04 09:07
|sell
|1.60
|gbpusd
|2.0199
|0.0000
|2.0171
|2007.07.04 10:23
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|9628255
|2007.07.04 09:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3631
|0.0000
|1.3603
|2007.07.04 11:25
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|9628258
|2007.07.04 09:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3629
|0.0000
|1.3601
|2007.07.05 16:07
|1.3622
|0.00
|0.00
|1.08
|7.00
|9632348
|2007.07.04 14:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.54
|0.00
|122.82
|2007.07.05 09:44
|122.82
|0.00
|0.00
|3.68
|22.80
|9633180
|2007.07.04 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3622
|0.0000
|1.3650
|2007.07.05 10:49
|1.3628
|0.00
|0.00
|-1.77
|6.00
|9635261
|2007.07.04 17:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0163
|0.0000
|2.0191
|2007.07.05 11:20
|2.0167
|0.00
|0.00
|0.27
|4.00
|9635270
|2007.07.04 17:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0159
|0.0000
|2.0131
|2007.07.05 14:00
|2.0131
|0.00
|0.00
|-1.11
|28.00
|9639996
|2007.07.05 00:04
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2169
|0.0000
|1.2141
|2007.07.05 10:36
|1.2146
|0.00
|0.00
|0.00
|37.87
|9647459
|2007.07.05 09:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3607
|0.0000
|1.3635
|2007.07.05 10:49
|1.3629
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|9647531
|2007.07.05 09:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0145
|0.0000
|2.0173
|2007.07.05 11:20
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|9648463
|2007.07.05 10:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2146
|0.0000
|1.2174
|2007.07.05 14:00
|1.2124
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.15
|9648791
|2007.07.05 10:48
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2139
|0.0000
|1.2167
|2007.07.05 14:18
|1.2133
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.34
|9648868
|2007.07.05 10:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3636
|0.0000
|1.3664
|2007.07.05 18:08
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|9649214
|2007.07.05 10:53
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2127
|0.0000
|1.2155
|2007.07.05 14:00
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|9649656
|2007.07.05 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.58
|0.00
|122.30
|2007.07.05 19:32
|122.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.41
|9649665
|2007.07.05 11:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.62
|0.00
|122.90
|2007.07.05 16:05
|122.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.71
|9650042
|2007.07.05 11:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3647
|0.0000
|1.3619
|2007.07.05 16:07
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|9650047
|2007.07.05 11:14
|buy
|2.40
|usdchf
|1.2124
|0.0000
|1.2152
|2007.07.05 14:18
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|197.79
|9651590
|2007.07.05 12:34
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2108
|0.0000
|1.2136
|2007.07.05 14:00
|1.2127
|0.00
|0.00
|0.00
|62.67
|9651879
|2007.07.05 12:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|122.44
|0.00
|122.72
|2007.07.05 16:05
|122.68
|0.00
|0.00
|0.00
|39.13
|9653225
|2007.07.05 13:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|2.0174
|2007.07.05 14:02
|2.0153
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9653823
|2007.07.05 14:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|2.0155
|2007.07.05 14:02
|2.0152
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|9653889
|2007.07.05 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|2.0107
|2007.07.05 14:47
|2.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|9654014
|2007.07.05 14:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0150
|0.0000
|2.0122
|2007.07.05 14:47
|2.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|9654112
|2007.07.05 14:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|2.0139
|2007.07.05 14:47
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|9654299
|2007.07.05 14:04
|sell
|0.80
|gbpusd
|2.0183
|0.0000
|2.0155
|2007.07.05 14:47
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9655479
|2007.07.05 14:26
|sell
|1.60
|gbpusd
|2.0198
|0.0000
|2.0170
|2007.07.05 14:47
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|9658384
|2007.07.05 16:07
|sell
|0.20
|usdjpy
|122.73
|0.00
|122.45
|2007.07.05 19:32
|122.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9658404
|2007.07.05 16:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3620
|0.0000
|1.3648
|2007.07.05 18:08
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|9659715
|2007.07.05 16:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3605
|0.0000
|1.3633
|2007.07.05 18:08
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9660319
|2007.07.05 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3609
|0.0000
|1.3637
|2007.07.06 15:59
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.59
|-16.00
|9660330
|2007.07.05 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.77
|0.00
|122.49
|2007.07.05 19:33
|122.72
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|9660341
|2007.07.05 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2174
|0.0000
|1.2146
|2007.07.05 19:40
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|9660355
|2007.07.05 17:00
|buy
|0.60
|usdchf
|1.2176
|0.0000
|1.2204
|2007.07.06 13:04
|1.2204
|0.00
|0.00
|4.11
|137.66
|9660369
|2007.07.05 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|2.0174
|2007.07.05 21:12
|2.0126
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9660372
|2007.07.05 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0144
|0.0000
|2.0116
|2007.07.05 17:20
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|9661284
|2007.07.05 17:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3591
|0.0000
|1.3619
|2007.07.06 15:59
|1.3592
|0.00
|0.00
|-1.18
|2.00
|9661287
|2007.07.05 17:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0128
|0.0000
|2.0156
|2007.07.05 21:11
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9661440
|2007.07.05 17:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3590
|0.0000
|1.3618
|2007.07.05 18:08
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|9661447
|2007.07.05 17:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0109
|0.0000
|2.0081
|2007.07.06 07:15
|2.0103
|0.00
|0.00
|-0.37
|6.00
|9661971
|2007.07.05 17:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0109
|0.0000
|2.0137
|2007.07.05 21:11
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|9662013
|2007.07.05 17:31
|sell
|0.40
|usdjpy
|122.89
|0.00
|122.61
|2007.07.05 19:32
|122.72
|0.00
|0.00
|0.00
|55.41
|9662083
|2007.07.05 17:32
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2192
|0.0000
|1.2164
|2007.07.05 19:39
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|37.80
|9662163
|2007.07.05 17:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|122.95
|0.00
|122.67
|2007.07.05 19:33
|122.71
|0.00
|0.00
|0.00
|39.12
|9663891
|2007.07.05 18:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3599
|0.0000
|1.3571
|2007.07.06 15:34
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.36
|28.00
|9665399
|2007.07.05 19:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|2.0096
|2007.07.06 07:15
|2.0102
|0.00
|0.00
|-0.74
|44.00
|9666052
|2007.07.05 20:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|122.72
|0.00
|122.44
|2007.07.06 17:13
|123.19
|0.00
|0.00
|-1.41
|-38.15
|9666538
|2007.07.05 22:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2169
|0.0000
|1.2141
|2007.07.06 15:59
|1.2205
|0.00
|0.00
|-0.88
|-29.50
|9666580
|2007.07.05 22:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|122.87
|0.00
|122.59
|2007.07.06 17:13
|123.19
|0.00
|0.00
|-2.83
|-51.95
|9672619
|2007.07.06 06:57
|sell
|0.40
|usdjpy
|123.03
|0.00
|122.75
|2007.07.06 17:13
|123.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.95
|9673351
|2007.07.06 07:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2188
|0.0000
|1.2160
|2007.07.06 15:59
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.49
|9674553
|2007.07.06 08:50
|sell
|0.80
|usdjpy
|123.18
|0.00
|122.90
|2007.07.06 17:13
|123.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.99
|9679657
|2007.07.06 13:04
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2207
|0.0000
|1.2179
|2007.07.06 15:59
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|9682861
|2007.07.06 15:30
|sell
|1.60
|usdjpy
|123.34
|0.00
|123.06
|2007.07.06 17:13
|123.19
|0.00
|0.00
|0.00
|194.82
|9683577
|2007.07.06 15:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3573
|0.0000
|1.3601
|2007.07.06 15:59
|1.3591
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|9683689
|2007.07.06 15:34
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2225
|0.0000
|1.2197
|2007.07.06 15:59
|1.2208
|0.00
|0.00
|0.00
|111.40
|9684050
|2007.07.06 15:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3579
|0.0000
|1.3551
|2007.07.06 18:46
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|9685150
|2007.07.06 15:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3595
|0.0000
|1.3567
|2007.07.06 18:46
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|9685918
|2007.07.06 16:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3610
|0.0000
|1.3582
|2007.07.06 18:46
|1.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|9688431
|2007.07.06 17:12
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3625
|0.0000
|1.3597
|2007.07.06 18:46
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9689222
|2007.07.06 17:25
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3640
|0.0000
|1.3612
|2007.07.06 18:46
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|9689503
|2007.07.06 17:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0135
|0.0000
|2.0107
|2007.07.06 21:40
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|0.00
|0.00
|9.36
|1 862.00
|Closed P/L:
|1 871.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9685345
|2007.07.06 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3600
|0.0000
|1.3572
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.36
|-26.00
|9688223
|2007.07.06 17:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3619
|0.0000
|1.3591
|1.3626
|0.00
|0.00
|0.72
|-14.00
|9689123
|2007.07.06 17:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3638
|0.0000
|1.3610
|1.3626
|0.00
|0.00
|1.44
|48.00
|9689413
|2007.07.06 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|2.0167
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.09
|-29.00
|9690899
|2007.07.06 18:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0124
|0.0000
|2.0152
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.18
|-28.00
|9692544
|2007.07.06 21:17
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0109
|0.0000
|2.0137
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.36
|4.00
|0.00
|0.00
|3.15
|-45.00
|Floating P/L:
|-41.85
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 871.36
|Floating P/L:
|-41.85
|Margin:
|2 362.13
|Balance:
|11 871.36
|Equity:
|11 829.51
|Free Margin:
|9 467.38
|Details:
|Gross Profit:
|3 060.27
|Gross Loss:
|1 188.91
|Total Net Profit:
|1 871.36
|Profit Factor:
|2.57
|Expected Payoff:
|20.34
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|182.00 (1.62%)
|Relative Drawdown:
|1.62% (182.00)
|Total Trades:
|92
|Short Positions (won %):
|51 (56.86%)
|Long Positions (won %):
|41 (65.85%)
|Profit Trades (% of total):
|56 (60.87%)
|Loss trades (% of total):
|36 (39.13%)
|Largest
|profit trade:
|240.00
|loss trade:
|-87.41
|Average
|profit trade:
|54.65
|loss trade:
|-33.03
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (337.44)
|consecutive losses ($):
|4 (-182.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|337.44 (7)
|consecutive loss (count):
|-182.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2