FXDD

Account: 885225 Name: MetaTrader Currency: USD 2007 July 6, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
95664602007.07.02 06:00buy0.10usdjpy123.080.00123.362007.07.02 23:10122.410.000.000.00-54.73
95664842007.07.02 06:00sell0.10usdjpy123.020.00122.742007.07.02 09:51122.740.000.000.0022.81
95776222007.07.02 12:53buy0.20usdjpy122.600.00122.882007.07.02 23:10122.430.000.000.00-27.77
95852622007.07.02 17:25buy0.40usdjpy122.410.00122.692007.07.02 23:10122.420.000.000.003.27
95900022007.07.02 19:37buy0.80usdjpy122.210.00122.492007.07.02 23:10122.410.000.000.00130.71
96017742007.07.03 09:00sell0.10usdchf1.21280.00001.21002007.07.03 16:351.21470.000.000.00-15.64
96018242007.07.03 09:01buy0.60usdchf1.21300.00001.21582007.07.03 10:051.21220.000.000.00-39.60
96019212007.07.03 09:05sell0.10usdjpy122.520.00122.242007.07.03 16:33122.240.000.000.0022.91
96019272007.07.03 09:05buy0.10usdjpy122.560.00122.842007.07.03 18:13122.420.000.000.00-11.44
96032002007.07.03 09:48buy1.20usdchf1.21150.00001.21432007.07.03 10:041.21230.000.000.0079.19
96041422007.07.03 10:16buy0.60usdchf1.21440.00001.21722007.07.03 13:391.21720.000.000.00138.02
96042182007.07.03 10:17sell0.20usdchf1.21470.00001.21192007.07.03 16:351.21480.000.000.00-1.65
96049692007.07.03 10:40buy0.20usdjpy122.410.00122.692007.07.03 18:13122.410.000.000.000.00
96058412007.07.03 11:00buy0.10eurusd1.36030.00001.36312007.07.04 09:311.36310.000.00-0.5928.00
96058492007.07.03 11:00sell0.10eurusd1.36000.00001.35722007.07.04 11:251.36160.000.000.36-16.00
96090212007.07.03 13:11sell0.40usdchf1.21650.00001.21372007.07.03 16:351.21470.000.000.0059.27
96095412007.07.03 13:35buy0.10gbpusd2.01420.00002.01702007.07.03 15:212.01700.000.000.0028.00
96095462007.07.03 13:35sell0.10gbpusd2.01380.00002.01102007.07.04 10:232.01840.000.00-0.37-46.00
96111042007.07.03 14:28sell0.20gbpusd2.01530.00002.01252007.07.04 10:232.01830.000.00-0.74-60.00
96121792007.07.03 15:21sell0.40gbpusd2.01680.00002.01402007.07.04 10:232.01840.000.00-1.48-64.00
96128372007.07.03 15:36sell0.20eurusd1.36160.00001.35882007.07.04 11:251.36150.000.000.722.00
96141012007.07.03 16:33buy0.40usdjpy122.250.00122.532007.07.03 18:13122.420.000.000.0055.55
96164102007.07.03 18:00sell0.10usdjpy122.320.00122.042007.07.04 05:43122.270.000.00-1.414.09
96171372007.07.03 18:39buy0.10usdjpy122.390.00122.672007.07.04 11:22122.460.000.001.235.72
96173982007.07.03 19:00buy0.10gbpusd2.01700.00002.01982007.07.04 09:072.01980.000.000.0928.00
96174282007.07.03 19:01sell0.10usdchf1.21510.00001.21232007.07.05 10:361.21470.000.00-3.513.29
96174302007.07.03 19:01buy0.60usdchf1.21540.00001.21822007.07.05 14:181.21330.000.0016.44-103.85
96222772007.07.04 01:30sell0.20usdjpy122.500.00122.222007.07.04 05:43122.260.000.000.0039.26
96247672007.07.04 05:48buy0.20usdjpy122.240.00122.522007.07.04 11:22122.470.000.000.0037.56
96253302007.07.04 06:33sell0.80gbpusd2.01830.00002.01552007.07.04 10:232.01830.000.000.000.00
96275382007.07.04 09:07sell1.60gbpusd2.01990.00002.01712007.07.04 10:232.01840.000.000.00240.00
96282552007.07.04 09:31sell0.40eurusd1.36310.00001.36032007.07.04 11:251.36150.000.000.0064.00
96282582007.07.04 09:31sell0.10eurusd1.36290.00001.36012007.07.05 16:071.36220.000.001.087.00
96323482007.07.04 14:00buy0.10usdjpy122.540.00122.822007.07.05 09:44122.820.000.003.6822.80
96331802007.07.04 15:00buy0.10eurusd1.36220.00001.36502007.07.05 10:491.36280.000.00-1.776.00
96352612007.07.04 17:11buy0.10gbpusd2.01630.00002.01912007.07.05 11:202.01670.000.000.274.00
96352702007.07.04 17:11sell0.10gbpusd2.01590.00002.01312007.07.05 14:002.01310.000.00-1.1128.00
96399962007.07.05 00:04sell0.20usdchf1.21690.00001.21412007.07.05 10:361.21460.000.000.0037.87
96474592007.07.05 09:53buy0.20eurusd1.36070.00001.36352007.07.05 10:491.36290.000.000.0044.00
96475312007.07.05 09:55buy0.20gbpusd2.01450.00002.01732007.07.05 11:202.01680.000.000.0046.00
96484632007.07.05 10:37buy0.10usdchf1.21460.00001.21742007.07.05 14:001.21240.000.000.00-18.15
96487912007.07.05 10:48buy1.20usdchf1.21390.00001.21672007.07.05 14:181.21330.000.000.00-59.34
96488682007.07.05 10:49buy0.10eurusd1.36360.00001.36642007.07.05 18:081.36040.000.000.00-32.00
96492142007.07.05 10:53buy0.20usdchf1.21270.00001.21552007.07.05 14:001.21250.000.000.00-3.30
96496562007.07.05 11:00sell0.10usdjpy122.580.00122.302007.07.05 19:32122.720.000.000.00-11.41
96496652007.07.05 11:00buy0.10usdjpy122.620.00122.902007.07.05 16:05122.690.000.000.005.71
96500422007.07.05 11:14sell0.20eurusd1.36470.00001.36192007.07.05 16:071.36240.000.000.0046.00
96500472007.07.05 11:14buy2.40usdchf1.21240.00001.21522007.07.05 14:181.21340.000.000.00197.79
96515902007.07.05 12:34buy0.40usdchf1.21080.00001.21362007.07.05 14:001.21270.000.000.0062.67
96518792007.07.05 12:48buy0.20usdjpy122.440.00122.722007.07.05 16:05122.680.000.000.0039.13
96532252007.07.05 13:41buy0.10gbpusd2.01460.00002.01742007.07.05 14:022.01530.000.000.007.00
96538232007.07.05 14:00buy0.20gbpusd2.01270.00002.01552007.07.05 14:022.01520.000.000.0050.00
96538892007.07.05 14:00sell0.10gbpusd2.01350.00002.01072007.07.05 14:472.01810.000.000.00-46.00
96540142007.07.05 14:02sell0.20gbpusd2.01500.00002.01222007.07.05 14:472.01820.000.000.00-64.00
96541122007.07.05 14:03sell0.40gbpusd2.01670.00002.01392007.07.05 14:472.01830.000.000.00-64.00
96542992007.07.05 14:04sell0.80gbpusd2.01830.00002.01552007.07.05 14:472.01840.000.000.00-8.00
96554792007.07.05 14:26sell1.60gbpusd2.01980.00002.01702007.07.05 14:472.01830.000.000.00240.00
96583842007.07.05 16:07sell0.20usdjpy122.730.00122.452007.07.05 19:32122.730.000.000.000.00
96584042007.07.05 16:07buy0.20eurusd1.36200.00001.36482007.07.05 18:081.36050.000.000.00-30.00
96597152007.07.05 16:42buy0.40eurusd1.36050.00001.36332007.07.05 18:081.36040.000.000.00-4.00
96603192007.07.05 17:00buy0.10eurusd1.36090.00001.36372007.07.06 15:591.35930.000.00-0.59-16.00
96603302007.07.05 17:00sell0.10usdjpy122.770.00122.492007.07.05 19:33122.720.000.000.004.07
96603412007.07.05 17:00sell0.10usdchf1.21740.00001.21462007.07.05 19:401.21700.000.000.003.29
96603552007.07.05 17:00buy0.60usdchf1.21760.00001.22042007.07.06 13:041.22040.000.004.11137.66
96603692007.07.05 17:00buy0.10gbpusd2.01460.00002.01742007.07.05 21:122.01260.000.000.00-20.00
96603722007.07.05 17:00sell0.10gbpusd2.01440.00002.01162007.07.05 17:202.01160.000.000.0028.00
96612842007.07.05 17:19buy0.20eurusd1.35910.00001.36192007.07.06 15:591.35920.000.00-1.182.00
96612872007.07.05 17:19buy0.20gbpusd2.01280.00002.01562007.07.05 21:112.01270.000.000.00-2.00
96614402007.07.05 17:20buy0.80eurusd1.35900.00001.36182007.07.05 18:081.36050.000.000.00120.00
96614472007.07.05 17:20sell0.10gbpusd2.01090.00002.00812007.07.06 07:152.01030.000.00-0.376.00
96619712007.07.05 17:31buy0.40gbpusd2.01090.00002.01372007.07.05 21:112.01270.000.000.0072.00
96620132007.07.05 17:31sell0.40usdjpy122.890.00122.612007.07.05 19:32122.720.000.000.0055.41
96620832007.07.05 17:32sell0.20usdchf1.21920.00001.21642007.07.05 19:391.21690.000.000.0037.80
96621632007.07.05 17:32sell0.20usdjpy122.950.00122.672007.07.05 19:33122.710.000.000.0039.12
96638912007.07.05 18:13sell0.10eurusd1.35990.00001.35712007.07.06 15:341.35710.000.000.3628.00
96653992007.07.05 19:45sell0.20gbpusd2.01240.00002.00962007.07.06 07:152.01020.000.00-0.7444.00
96660522007.07.05 20:52sell0.10usdjpy122.720.00122.442007.07.06 17:13123.190.000.00-1.41-38.15
96665382007.07.05 22:00sell0.10usdchf1.21690.00001.21412007.07.06 15:591.22050.000.00-0.88-29.50
96665802007.07.05 22:00sell0.20usdjpy122.870.00122.592007.07.06 17:13123.190.000.00-2.83-51.95
96726192007.07.06 06:57sell0.40usdjpy123.030.00122.752007.07.06 17:13123.190.000.000.00-51.95
96733512007.07.06 07:35sell0.20usdchf1.21880.00001.21602007.07.06 15:591.22060.000.000.00-29.49
96745532007.07.06 08:50sell0.80usdjpy123.180.00122.902007.07.06 17:13123.200.000.000.00-12.99
96796572007.07.06 13:04sell0.40usdchf1.22070.00001.21792007.07.06 15:591.22080.000.000.00-3.28
96828612007.07.06 15:30sell1.60usdjpy123.340.00123.062007.07.06 17:13123.190.000.000.00194.82
96835772007.07.06 15:34buy0.40eurusd1.35730.00001.36012007.07.06 15:591.35910.000.000.0072.00
96836892007.07.06 15:34sell0.80usdchf1.22250.00001.21972007.07.06 15:591.22080.000.000.00111.40
96840502007.07.06 15:37sell0.10eurusd1.35790.00001.35512007.07.06 18:461.36240.000.000.00-45.00
96851502007.07.06 15:59sell0.20eurusd1.35950.00001.35672007.07.06 18:461.36250.000.000.00-60.00
96859182007.07.06 16:07sell0.40eurusd1.36100.00001.35822007.07.06 18:461.36240.000.000.00-56.00
96884312007.07.06 17:12sell0.80eurusd1.36250.00001.35972007.07.06 18:461.36250.000.000.000.00
96892222007.07.06 17:25sell1.60eurusd1.36400.00001.36122007.07.06 18:461.36250.000.000.00240.00
96895032007.07.06 17:33sell0.10gbpusd2.01350.00002.01072007.07.06 21:402.01070.000.000.0028.00
  0.00 0.00 9.36 1 862.00
Closed P/L: 1 871.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
96853452007.07.06 16:00sell0.10eurusd1.36000.00001.3572 1.36260.000.000.36-26.00
96882232007.07.06 17:09sell0.20eurusd1.36190.00001.3591 1.36260.000.000.72-14.00
96891232007.07.06 17:24sell0.40eurusd1.36380.00001.3610 1.36260.000.001.4448.00
96894132007.07.06 17:30buy0.10gbpusd2.01390.00002.0167 2.01100.000.000.09-29.00
96908992007.07.06 18:44buy0.20gbpusd2.01240.00002.0152 2.01100.000.000.18-28.00
96925442007.07.06 21:17buy0.40gbpusd2.01090.00002.0137 2.01100.000.000.364.00
  0.00 0.00 3.15 -45.00
 Floating P/L: -41.85
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 871.36 Floating P/L: -41.85 Margin: 2 362.13
Balance: 11 871.36 Equity: 11 829.51 Free Margin: 9 467.38
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 060.27 Gross Loss: 1 188.91 Total Net Profit: 1 871.36
Profit Factor: 2.57 Expected Payoff: 20.34  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 182.00 (1.62%) Relative Drawdown: 1.62% (182.00)
 
Total Trades: 92 Short Positions (won %): 51 (56.86%) Long Positions (won %): 41 (65.85%)
Profit Trades (% of total): 56 (60.87%) Loss trades (% of total): 36 (39.13%)
Largest profit trade: 240.00 loss trade: -87.41
Average profit trade: 54.65 loss trade: -33.03
Maximum consecutive wins ($): 7 (337.44) consecutive losses ($): 4 (-182.00)
Maximal consecutive profit (count): 337.44 (7) consecutive loss (count): -182.00 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2