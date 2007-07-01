FXDD

Account: 885874 Name: micronotch Currency: USD 2007 July 2, 18:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
95582072007.07.01 19:18balanceDeposit3 000.00
95602752007.07.02 00:32buy0.10gbpusd2.00881.99580.00002007.07.02 05:082.00890.000.000.001.00
95602762007.07.02 00:32buy0.10gbpusd2.00881.99580.00002007.07.02 05:082.00890.000.000.001.00
95603152007.07.02 00:33buy0.10gbpusd2.00901.99600.00002007.07.02 05:292.00930.000.000.003.00
95605582007.07.02 00:49buy0.10gbpusd2.00861.99560.00002007.07.02 05:082.00890.000.000.003.00
95616392007.07.02 02:02buy0.10gbpusd2.00841.99540.00002007.07.02 02:362.00850.000.000.001.00
95617062007.07.02 02:04buy0.10gbpusd2.00821.99520.00002007.07.02 02:362.00850.000.000.003.00
95629462007.07.02 02:58buy0.10gbpusd2.00831.99530.00002007.07.02 04:142.00860.000.000.003.00
95631202007.07.02 03:02buy0.10gbpusd2.00801.99500.00002007.07.02 03:092.00830.000.000.003.00
95654142007.07.02 05:03buy0.10gbpusd2.00921.99620.00002007.07.02 05:292.00960.000.000.004.00
95656352007.07.02 05:14buy0.10gbpusd2.00941.99640.00002007.07.02 05:292.00960.000.000.002.00
95658902007.07.02 05:27buy0.10gbpusd2.00961.99660.00002007.07.02 05:442.00990.000.000.003.00
95659552007.07.02 05:30buy0.10gbpusd2.00991.99690.00002007.07.02 08:512.01030.000.000.004.00
95660022007.07.02 05:31buy0.10gbpusd2.01011.99710.00002007.07.02 08:512.01040.000.000.003.00
95664292007.07.02 05:58buy0.10gbpusd2.00961.99660.00002007.07.02 08:492.00990.000.000.003.00
95669532007.07.02 06:35buy0.10gbpusd2.00941.99640.00002007.07.02 08:332.00950.000.000.001.00
95675902007.07.02 07:19buy0.10gbpusd2.00921.99620.00002007.07.02 08:332.00950.000.000.003.00
95676252007.07.02 07:21buy0.10gbpusd2.00901.99600.00002007.07.02 08:292.00910.000.000.001.00
95680582007.07.02 07:55buy0.10gbpusd2.00871.99570.00002007.07.02 08:292.00910.000.000.004.00
95688652007.07.02 08:49buy0.10gbpusd2.01031.99730.00002007.07.02 08:512.01040.000.000.001.00
95689692007.07.02 08:52buy0.10gbpusd2.01071.99770.00002007.07.02 09:132.01100.000.000.003.00
95689712007.07.02 08:52buy0.10gbpusd2.01071.99770.00002007.07.02 09:132.01100.000.000.003.00
95691202007.07.02 08:56buy0.10gbpusd2.01111.99810.00002007.07.02 10:362.01150.000.000.004.00
95695912007.07.02 09:13buy0.10gbpusd2.01141.99840.00002007.07.02 10:362.01150.000.000.001.00
95696632007.07.02 09:15buy0.10gbpusd2.01091.99790.00002007.07.02 09:202.01110.000.000.002.00
95696812007.07.02 09:16buy0.10gbpusd2.01061.99760.00002007.07.02 09:182.01090.000.000.003.00
95699542007.07.02 09:27buy0.10gbpusd2.01081.99780.00002007.07.02 10:282.01120.000.000.004.00
95699892007.07.02 09:28buy0.10gbpusd2.00991.99690.00002007.07.02 10:252.01010.000.000.002.00
95700982007.07.02 09:30buy0.10gbpusd2.00961.99660.00002007.07.02 10:252.01010.000.000.005.00
95705002007.07.02 09:44buy0.10gbpusd2.00941.99640.00002007.07.02 10:212.00960.000.000.002.00
95705542007.07.02 09:45buy0.10gbpusd2.00911.99610.00002007.07.02 10:212.00960.000.000.005.00
95706092007.07.02 09:46buy0.10gbpusd2.00891.99590.00002007.07.02 10:212.00960.000.000.007.00
95707932007.07.02 09:50buy0.10gbpusd2.00861.99560.00002007.07.02 10:212.00960.000.000.0010.00
95709682007.07.02 09:53buy0.10gbpusd2.00811.99510.00002007.07.02 10:212.00960.000.000.0015.00
95710262007.07.02 09:54buy0.10gbpusd2.00761.99460.00002007.07.02 10:212.00920.000.000.0016.00
95720012007.07.02 10:24buy0.10gbpusd2.00931.99630.00002007.07.02 10:252.01020.000.000.009.00
95726692007.07.02 10:37buy0.10gbpusd2.01201.99900.00002007.07.02 10:382.01270.000.000.007.00
95726712007.07.02 10:37buy0.10gbpusd2.01201.99900.00002007.07.02 10:382.01250.000.000.005.00
95728222007.07.02 10:38buy0.10gbpusd2.01221.99920.00002007.07.02 10:382.01250.000.000.003.00
95730472007.07.02 10:39buy0.10gbpusd2.01291.99990.00002007.07.02 11:252.01010.000.000.00-28.00
95730482007.07.02 10:39buy0.10gbpusd2.01291.99990.00002007.07.02 12:452.01090.000.000.00-20.00
95731142007.07.02 10:40buy0.10gbpusd2.01231.99930.00002007.07.02 17:312.01250.000.000.002.00
95731782007.07.02 10:41buy0.10gbpusd2.01211.99910.00002007.07.02 17:312.01250.000.000.004.00
95733082007.07.02 10:44buy0.10gbpusd2.01151.99850.00002007.07.02 12:552.01180.000.000.003.00
95740972007.07.02 11:03buy0.10gbpusd2.01121.99820.00002007.07.02 12:522.01130.000.000.001.00
95742302007.07.02 11:06buy0.10gbpusd2.01091.99790.00002007.07.02 11:432.01100.000.000.001.00
95743212007.07.02 11:09buy0.10gbpusd2.01041.99740.00002007.07.02 11:432.01100.000.000.006.00
95744332007.07.02 11:10buy0.10gbpusd2.00971.99670.00002007.07.02 11:252.01010.000.000.004.00
95744802007.07.02 11:11buy0.10gbpusd2.00931.99630.00002007.07.02 11:252.01010.000.000.008.00
95745602007.07.02 11:12buy0.10gbpusd2.00911.99610.00002007.07.02 11:252.01010.000.000.0010.00
95746242007.07.02 11:13buy0.10gbpusd2.00861.99560.00002007.07.02 11:252.01010.000.000.0015.00
95753822007.07.02 11:28buy0.10gbpusd2.01021.99720.00002007.07.02 11:432.01100.000.000.008.00
95758542007.07.02 11:41buy0.10gbpusd2.00971.99670.00002007.07.02 11:432.01100.000.000.0013.00
95760672007.07.02 11:47buy0.10gbpusd2.01101.99800.00002007.07.02 12:522.01130.000.000.003.00
95760992007.07.02 11:48buy0.10gbpusd2.01081.99780.00002007.07.02 12:452.01090.000.000.001.00
95761142007.07.02 11:49buy0.10gbpusd2.01061.99760.00002007.07.02 12:452.01090.000.000.003.00
95763292007.07.02 11:56buy0.10gbpusd2.01041.99740.00002007.07.02 12:452.01090.000.000.005.00
95765892007.07.02 12:04buy0.10gbpusd2.01011.99710.00002007.07.02 12:452.01090.000.000.008.00
95766482007.07.02 12:06buy0.10gbpusd2.00991.99690.00002007.07.02 12:452.01090.000.000.0010.00
95778182007.07.02 12:58buy0.10gbpusd2.01191.99890.00002007.07.02 17:292.01200.000.000.001.00
95779042007.07.02 13:00buy0.10gbpusd2.01171.99870.00002007.07.02 17:292.01200.000.000.003.00
95785682007.07.02 13:36buy0.10gbpusd2.01141.99840.00002007.07.02 17:142.01170.000.000.003.00
95786042007.07.02 13:37buy0.10gbpusd2.01111.99810.00002007.07.02 15:202.01140.000.000.003.00
95787532007.07.02 13:42buy0.10gbpusd2.01081.99780.00002007.07.02 14:532.01110.000.000.003.00
95787612007.07.02 13:43buy0.10gbpusd2.01051.99750.00002007.07.02 14:532.01110.000.000.006.00
  0.00 0.00 0.00 229.00
Closed P/L: 229.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 229.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 229.00 Equity: 3 229.00 Free Margin: 3 229.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 277.00 Gross Loss: 48.00 Total Net Profit: 229.00
Profit Factor: 5.77 Expected Payoff: 3.58  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 28.00 (0.88%) Relative Drawdown: 0.88% (28.00)
 
Total Trades: 64 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 64 (96.88%)
Profit Trades (% of total): 62 (96.88%) Loss trades (% of total): 2 (3.13%)
Largest profit trade: 16.00 loss trade: -28.00
Average profit trade: 4.47 loss trade: -24.00
Maximum consecutive wins ($): 39 (168.00) consecutive losses ($): 1 (-28.00)
Maximal consecutive profit (count): 168.00 (39) consecutive loss (count): -28.00 (1)
Average consecutive wins: 21 consecutive losses: 1