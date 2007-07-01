|Account: 885874
|Name: micronotch
|Currency: USD
|2007 July 2, 18:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9558207
|2007.07.01 19:18
|balance
|Deposit
|3 000.00
|9560275
|2007.07.02 00:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0088
|1.9958
|0.0000
|2007.07.02 05:08
|2.0089
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9560276
|2007.07.02 00:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0088
|1.9958
|0.0000
|2007.07.02 05:08
|2.0089
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9560315
|2007.07.02 00:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0090
|1.9960
|0.0000
|2007.07.02 05:29
|2.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9560558
|2007.07.02 00:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0086
|1.9956
|0.0000
|2007.07.02 05:08
|2.0089
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9561639
|2007.07.02 02:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0084
|1.9954
|0.0000
|2007.07.02 02:36
|2.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9561706
|2007.07.02 02:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0082
|1.9952
|0.0000
|2007.07.02 02:36
|2.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9562946
|2007.07.02 02:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0083
|1.9953
|0.0000
|2007.07.02 04:14
|2.0086
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9563120
|2007.07.02 03:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0080
|1.9950
|0.0000
|2007.07.02 03:09
|2.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9565414
|2007.07.02 05:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0092
|1.9962
|0.0000
|2007.07.02 05:29
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9565635
|2007.07.02 05:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0094
|1.9964
|0.0000
|2007.07.02 05:29
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9565890
|2007.07.02 05:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0096
|1.9966
|0.0000
|2007.07.02 05:44
|2.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9565955
|2007.07.02 05:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0099
|1.9969
|0.0000
|2007.07.02 08:51
|2.0103
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9566002
|2007.07.02 05:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0101
|1.9971
|0.0000
|2007.07.02 08:51
|2.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9566429
|2007.07.02 05:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0096
|1.9966
|0.0000
|2007.07.02 08:49
|2.0099
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9566953
|2007.07.02 06:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0094
|1.9964
|0.0000
|2007.07.02 08:33
|2.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9567590
|2007.07.02 07:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0092
|1.9962
|0.0000
|2007.07.02 08:33
|2.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9567625
|2007.07.02 07:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0090
|1.9960
|0.0000
|2007.07.02 08:29
|2.0091
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9568058
|2007.07.02 07:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0087
|1.9957
|0.0000
|2007.07.02 08:29
|2.0091
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9568865
|2007.07.02 08:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0103
|1.9973
|0.0000
|2007.07.02 08:51
|2.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9568969
|2007.07.02 08:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9977
|0.0000
|2007.07.02 09:13
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9568971
|2007.07.02 08:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0107
|1.9977
|0.0000
|2007.07.02 09:13
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9569120
|2007.07.02 08:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9981
|0.0000
|2007.07.02 10:36
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9569591
|2007.07.02 09:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0114
|1.9984
|0.0000
|2007.07.02 10:36
|2.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9569663
|2007.07.02 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0109
|1.9979
|0.0000
|2007.07.02 09:20
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9569681
|2007.07.02 09:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9976
|0.0000
|2007.07.02 09:18
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9569954
|2007.07.02 09:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0108
|1.9978
|0.0000
|2007.07.02 10:28
|2.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9569989
|2007.07.02 09:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0099
|1.9969
|0.0000
|2007.07.02 10:25
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9570098
|2007.07.02 09:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0096
|1.9966
|0.0000
|2007.07.02 10:25
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9570500
|2007.07.02 09:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0094
|1.9964
|0.0000
|2007.07.02 10:21
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9570554
|2007.07.02 09:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0091
|1.9961
|0.0000
|2007.07.02 10:21
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9570609
|2007.07.02 09:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0089
|1.9959
|0.0000
|2007.07.02 10:21
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9570793
|2007.07.02 09:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0086
|1.9956
|0.0000
|2007.07.02 10:21
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9570968
|2007.07.02 09:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0081
|1.9951
|0.0000
|2007.07.02 10:21
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|9571026
|2007.07.02 09:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0076
|1.9946
|0.0000
|2007.07.02 10:21
|2.0092
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9572001
|2007.07.02 10:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0093
|1.9963
|0.0000
|2007.07.02 10:25
|2.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|9572669
|2007.07.02 10:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0120
|1.9990
|0.0000
|2007.07.02 10:38
|2.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9572671
|2007.07.02 10:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0120
|1.9990
|0.0000
|2007.07.02 10:38
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9572822
|2007.07.02 10:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0122
|1.9992
|0.0000
|2007.07.02 10:38
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9573047
|2007.07.02 10:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0129
|1.9999
|0.0000
|2007.07.02 11:25
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|9573048
|2007.07.02 10:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0129
|1.9999
|0.0000
|2007.07.02 12:45
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9573114
|2007.07.02 10:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0123
|1.9993
|0.0000
|2007.07.02 17:31
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9573178
|2007.07.02 10:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0121
|1.9991
|0.0000
|2007.07.02 17:31
|2.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9573308
|2007.07.02 10:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0115
|1.9985
|0.0000
|2007.07.02 12:55
|2.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9574097
|2007.07.02 11:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0112
|1.9982
|0.0000
|2007.07.02 12:52
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9574230
|2007.07.02 11:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0109
|1.9979
|0.0000
|2007.07.02 11:43
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9574321
|2007.07.02 11:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|1.9974
|0.0000
|2007.07.02 11:43
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9574433
|2007.07.02 11:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0097
|1.9967
|0.0000
|2007.07.02 11:25
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9574480
|2007.07.02 11:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0093
|1.9963
|0.0000
|2007.07.02 11:25
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9574560
|2007.07.02 11:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0091
|1.9961
|0.0000
|2007.07.02 11:25
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9574624
|2007.07.02 11:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0086
|1.9956
|0.0000
|2007.07.02 11:25
|2.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|9575382
|2007.07.02 11:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0102
|1.9972
|0.0000
|2007.07.02 11:43
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9575854
|2007.07.02 11:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0097
|1.9967
|0.0000
|2007.07.02 11:43
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|9576067
|2007.07.02 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0110
|1.9980
|0.0000
|2007.07.02 12:52
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9576099
|2007.07.02 11:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0108
|1.9978
|0.0000
|2007.07.02 12:45
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9576114
|2007.07.02 11:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|1.9976
|0.0000
|2007.07.02 12:45
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9576329
|2007.07.02 11:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0104
|1.9974
|0.0000
|2007.07.02 12:45
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9576589
|2007.07.02 12:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0101
|1.9971
|0.0000
|2007.07.02 12:45
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9576648
|2007.07.02 12:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0099
|1.9969
|0.0000
|2007.07.02 12:45
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9577818
|2007.07.02 12:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0119
|1.9989
|0.0000
|2007.07.02 17:29
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9577904
|2007.07.02 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0117
|1.9987
|0.0000
|2007.07.02 17:29
|2.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9578568
|2007.07.02 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0114
|1.9984
|0.0000
|2007.07.02 17:14
|2.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9578604
|2007.07.02 13:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0111
|1.9981
|0.0000
|2007.07.02 15:20
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9578753
|2007.07.02 13:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0108
|1.9978
|0.0000
|2007.07.02 14:53
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9578761
|2007.07.02 13:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0105
|1.9975
|0.0000
|2007.07.02 14:53
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|0.00
|229.00
|Closed P/L:
|229.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|229.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 229.00
|Equity:
|3 229.00
|Free Margin:
|3 229.00
|Details:
|Gross Profit:
|277.00
|Gross Loss:
|48.00
|Total Net Profit:
|229.00
|Profit Factor:
|5.77
|Expected Payoff:
|3.58
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|28.00 (0.88%)
|Relative Drawdown:
|0.88% (28.00)
|Total Trades:
|64
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|64 (96.88%)
|Profit Trades (% of total):
|62 (96.88%)
|Loss trades (% of total):
|2 (3.13%)
|Largest
|profit trade:
|16.00
|loss trade:
|-28.00
|Average
|profit trade:
|4.47
|loss trade:
|-24.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|39 (168.00)
|consecutive losses ($):
|1 (-28.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|168.00 (39)
|consecutive loss (count):
|-28.00 (1)
|Average
|consecutive wins:
|21
|consecutive losses:
|1