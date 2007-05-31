Interbank FX, LLC

Account: 1486225 Name: v1+V2+RSI Currency: USD 2007 June 6, 18:57
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Closed P/L: -50.15
Open Trades:
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 Floating P/L: 12.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -50.15 Floating P/L: 12.77 Margin: 315.00
Balance: 5 007.45 Equity: 5 020.22 Free Margin: 4 705.22
 
Details:
Graph
Gross Profit: 756.67 Gross Loss: 806.82 Total Net Profit: -50.15
Profit Factor: 0.94 Expected Payoff: -2.01  
Absolute Drawdown: 50.15 Maximal Drawdown: 576.13 (10.32%) Relative Drawdown: 10.32% (576.13)
 
Total Trades: 25 Short Positions (won %): 13 (46.15%) Long Positions (won %): 12 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 12 (48.00%) Loss trades (% of total): 13 (52.00%)
Largest profit trade: 352.51 loss trade: -208.22
Average profit trade: 63.06 loss trade: -62.06
Maximum consecutive wins ($): 4 (424.87) consecutive losses ($): 4 (-508.42)
Maximal consecutive profit (count): 424.87 (4) consecutive loss (count): -508.42 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2