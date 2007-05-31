|Account: 1486225
|Name: v1+V2+RSI
|Currency: USD
|2007 June 6, 18:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36438318
|2007.05.31 16:06
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3448
|1.3628
|1.3421
|2007.06.01 12:30
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.49
|24.30
|36438296
|2007.05.31 16:06
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3450
|1.3270
|1.3477
|2007.06.01 12:32
|1.3435
|0.00
|0.00
|-0.54
|-13.50
|36508714
|2007.06.01 12:30
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3426
|1.3266
|1.3453
|2007.06.01 12:32
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|16.20
|36513668
|2007.06.01 12:32
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3449
|1.3269
|1.3476
|2007.06.01 12:43
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|36513691
|2007.06.01 12:32
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3436
|1.3616
|1.3409
|2007.06.01 12:43
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|36518438
|2007.06.01 12:34
|sell
|0.18
|eurusd
|1.3457
|1.3617
|1.3430
|2007.06.01 12:43
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|39.60
|36527647
|2007.06.01 12:43
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3435
|1.3615
|1.3408
|2007.06.01 14:08
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|36527640
|2007.06.01 12:43
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3437
|1.3257
|1.3464
|2007.06.01 14:43
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.50
|36545835
|2007.06.01 14:02
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3417
|1.3257
|1.3444
|2007.06.01 14:43
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|36550718
|2007.06.01 14:11
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3396
|1.3576
|1.3369
|2007.06.01 14:43
|1.3414
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|36551163
|2007.06.01 14:11
|buy
|0.36
|eurusd
|1.3397
|1.3257
|1.3424
|2007.06.01 14:43
|1.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|36560236
|2007.06.01 14:43
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3415
|1.3235
|1.3442
|2007.06.01 16:48
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|36581734
|2007.06.01 16:49
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3445
|1.3265
|1.3472
|2007.06.04 07:13
|1.3441
|0.00
|0.00
|-0.54
|-3.60
|36630525
|2007.06.04 07:13
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3443
|1.3263
|1.3470
|2007.06.04 07:15
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|36630837
|2007.06.04 07:16
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3443
|1.3263
|1.3470
|2007.06.04 11:53
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|36658701
|2007.06.04 11:54
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3473
|1.3293
|1.3500
|2007.06.05 03:50
|1.3500
|0.00
|0.00
|-0.54
|24.30
|36730808
|2007.06.05 03:51
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3502
|1.3322
|1.3529
|2007.06.05 12:07
|1.3529
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|36774266
|2007.06.05 12:09
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3533
|1.3593
|1.3506
|2007.06.06 12:40
|1.3506
|0.00
|0.00
|6.91
|345.60
|36560276
|2007.06.01 14:43
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3413
|1.3593
|1.3386
|2007.06.06 12:41
|1.3504
|0.00
|0.00
|1.47
|-81.90
|36637426
|2007.06.04 08:14
|sell
|0.36
|eurusd
|1.3453
|1.3593
|1.3426
|2007.06.06 12:42
|1.3504
|0.00
|0.00
|3.88
|-183.60
|36676228
|2007.06.04 13:20
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3493
|1.3593
|1.3466
|2007.06.06 12:42
|1.3504
|0.00
|0.00
|13.82
|-140.80
|36567745
|2007.06.01 15:04
|sell
|0.18
|eurusd
|1.3433
|1.3593
|1.3406
|2007.06.06 12:42
|1.3502
|0.00
|0.00
|2.91
|-124.20
|36749635
|2007.06.05 07:41
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3513
|1.3593
|1.3486
|2007.06.06 12:42
|1.3502
|0.00
|0.00
|6.91
|140.80
|36659444
|2007.06.04 11:54
|sell
|0.72
|eurusd
|1.3473
|1.3593
|1.3446
|2007.06.06 12:42
|1.3503
|0.00
|0.00
|7.78
|-216.00
|36927433
|2007.06.06 12:42
|sell
|0.18
|eurusd
|1.3499
|1.3659
|1.3472
|2007.06.06 12:42
|1.3503
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|0.00
|0.00
|42.55
|-92.70
|Closed P/L:
|-50.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36773394
|2007.06.05 12:07
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3532
|1.3352
|1.3559
|1.3504
|0.00
|0.00
|-0.54
|-25.20
|36813343
|2007.06.05 14:26
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3512
|1.3352
|1.3539
|1.3504
|0.00
|0.00
|-1.09
|-14.40
|36927780
|2007.06.06 12:42
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3502
|1.3682
|1.3475
|1.3506
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|36956417
|2007.06.06 15:49
|buy
|0.36
|eurusd
|1.3488
|1.3348
|1.3515
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|0.00
|0.00
|-1.63
|14.40
|Floating P/L:
|12.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-50.15
|Floating P/L:
|12.77
|Margin:
|315.00
|Balance:
|5 007.45
|Equity:
|5 020.22
|Free Margin:
|4 705.22
|Details:
|Gross Profit:
|756.67
|Gross Loss:
|806.82
|Total Net Profit:
|-50.15
|Profit Factor:
|0.94
|Expected Payoff:
|-2.01
|Absolute Drawdown:
|50.15
|Maximal Drawdown:
|576.13 (10.32%)
|Relative Drawdown:
|10.32% (576.13)
|Total Trades:
|25
|Short Positions (won %):
|13 (46.15%)
|Long Positions (won %):
|12 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|12 (48.00%)
|Loss trades (% of total):
|13 (52.00%)
|Largest
|profit trade:
|352.51
|loss trade:
|-208.22
|Average
|profit trade:
|63.06
|loss trade:
|-62.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (424.87)
|consecutive losses ($):
|4 (-508.42)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|424.87 (4)
|consecutive loss (count):
|-508.42 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2