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|Floating P/L:
|-1 235.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|173.47
|Floating P/L:
|-1 235.04
|Margin:
|2 595.00
|Balance:
|5 231.07
|Equity:
|3 996.03
|Free Margin:
|1 401.03
|Details:
|Gross Profit:
|256.45
|Gross Loss:
|82.98
|Total Net Profit:
|173.47
|Profit Factor:
|3.09
|Expected Payoff:
|10.20
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|47.70 (0.93%)
|Relative Drawdown:
|0.93% (47.70)
|Total Trades:
|17
|Short Positions (won %):
|5 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|12 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|10 (58.82%)
|Loss trades (% of total):
|7 (41.18%)
|Largest
|profit trade:
|54.00
|loss trade:
|-22.50
|Average
|profit trade:
|25.65
|loss trade:
|-11.85
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (64.80)
|consecutive losses ($):
|3 (-47.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|78.30 (2)
|consecutive loss (count):
|-47.70 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2