Interbank FX, LLC

Account: 1486225 Name: v1+V2+RSI Currency: USD 2007 June 5, 15:46

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

36438318 sell 0.09 eurusd 1.3448 1.3628 1.3421 1.3421 0.00 0.00 0.49 24.30

36438296 buy 0.09 eurusd 1.3450 1.3270 1.3477 1.3435 0.00 0.00 -0.54 -13.50

36508714 buy 0.18 eurusd 1.3426 1.3266 1.3453 1.3435 0.00 0.00 0.00 16.20

36513668 buy 0.09 eurusd 1.3449 1.3269 1.3476 1.3433 0.00 0.00 0.00 -14.40

36513691 sell 0.09 eurusd 1.3436 1.3616 1.3409 1.3435 0.00 0.00 0.00 0.90

36518438 sell 0.18 eurusd 1.3457 1.3617 1.3430 1.3435 0.00 0.00 0.00 39.60

36527647 sell 0.09 eurusd 1.3435 1.3615 1.3408 1.3408 0.00 0.00 0.00 24.30

36527640 buy 0.09 eurusd 1.3437 1.3257 1.3464 1.3412 0.00 0.00 0.00 -22.50

36545835 buy 0.18 eurusd 1.3417 1.3257 1.3444 1.3412 0.00 0.00 0.00 -9.00

36550718 sell 0.09 eurusd 1.3396 1.3576 1.3369 1.3414 0.00 0.00 0.00 -16.20

36551163 buy 0.36 eurusd 1.3397 1.3257 1.3424 1.3412 0.00 0.00 0.00 54.00

36560236 buy 0.09 eurusd 1.3415 1.3235 1.3442 1.3442 0.00 0.00 0.00 24.30

36581734 buy 0.09 eurusd 1.3445 1.3265 1.3472 1.3441 0.00 0.00 -0.54 -3.60

36630525 buy 0.09 eurusd 1.3443 1.3263 1.3470 1.3440 0.00 0.00 0.00 -2.70

36630837 buy 0.09 eurusd 1.3443 1.3263 1.3470 1.3470 0.00 0.00 0.00 24.30

36658701 buy 0.09 eurusd 1.3473 1.3293 1.3500 1.3500 0.00 0.00 -0.54 24.30

36730808 buy 0.09 eurusd 1.3502 1.3322 1.3529 1.3529 0.00 0.00 0.00 24.30

0.00 0.00 -1.13 174.60

Closed P/L: 173.47

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

36560276 sell 0.09 eurusd 1.3413 1.3593 1.3386 1.3523 0.00 0.00 0.98 -99.00

36567745 sell 0.18 eurusd 1.3433 1.3593 1.3406 1.3523 0.00 0.00 1.94 -162.00

36637426 sell 0.36 eurusd 1.3453 1.3593 1.3426 1.3523 0.00 0.00 1.94 -252.00

36659444 sell 0.72 eurusd 1.3473 1.3593 1.3446 1.3523 0.00 0.00 3.89 -360.00

36676228 sell 1.28 eurusd 1.3493 1.3593 1.3466 1.3523 0.00 0.00 6.91 -384.00

36749635 sell 1.28 eurusd 1.3513 1.3593 1.3486 1.3523 0.00 0.00 0.00 -128.00

36773394 buy 0.09 eurusd 1.3532 1.3352 1.3559 1.3521 0.00 0.00 0.00 -9.90

36774266 sell 1.28 eurusd 1.3533 1.3593 1.3506 1.3523 0.00 0.00 0.00 128.00

36813343 buy 0.18 eurusd 1.3512 1.3352 1.3539 1.3521 0.00 0.00 0.00 16.20

0.00 0.00 15.66 -1 250.70

Floating P/L: -1 235.04

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 173.47 Floating P/L: -1 235.04 Margin: 2 595.00

Balance: 5 231.07 Equity: 3 996.03 Free Margin: 1 401.03

Details:

Gross Profit: 256.45 Gross Loss: 82.98 Total Net Profit: 173.47

Profit Factor: 3.09 Expected Payoff: 10.20

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 47.70 (0.93%) Relative Drawdown: 0.93% (47.70)

Total Trades: 17 Short Positions (won %): 5 (80.00%) Long Positions (won %): 12 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 10 (58.82%) Loss trades (% of total): 7 (41.18%)

Largest profit trade: 54.00 loss trade: -22.50

Average profit trade: 25.65 loss trade: -11.85

Maximum consecutive wins ($): 3 (64.80) consecutive losses ($): 3 (-47.70)

Maximal consecutive profit (count): 78.30 (2) consecutive loss (count): -47.70 (3)