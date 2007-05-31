Interbank FX, LLC

Account: 1462235 Name: v1+v2 new 5% Currency: USD 2007 June 8, 12:23
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Closed P/L: -6 082.31
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 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -6 082.31 Floating P/L: 0.00 Margin: 5.00
Balance: 175.44 Equity: 175.44 Free Margin: 170.44
 
Details:
Graph
Gross Profit: 785.63 Gross Loss: 6 867.94 Total Net Profit: -6 082.31
Profit Factor: 0.11 Expected Payoff: -276.47  
Absolute Drawdown: 6 082.31 Maximal Drawdown: 6 697.46 (97.45%) Relative Drawdown: 97.45% (6 697.46)
 
Total Trades: 22 Short Positions (won %): 9 (66.67%) Long Positions (won %): 13 (46.15%)
Profit Trades (% of total): 12 (54.55%) Loss trades (% of total): 10 (45.45%)
Largest profit trade: 484.70 loss trade: -2 250.43
Average profit trade: 65.47 loss trade: -686.79
Maximum consecutive wins ($): 5 (578.41) consecutive losses ($): 6 (-6 697.46)
Maximal consecutive profit (count): 578.41 (5) consecutive loss (count): -6 697.46 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3