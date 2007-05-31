Interbank FX, LLC

Account: 1462235 Name: v1+v2 new 5% Currency: USD 2007 June 6, 18:52

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

36385694 sell 0.04 eurusd 1.3460 1.4460 1.3432 1.3432 0.00 0.00 0.22 11.20

36362725 sell 0.02 eurusd 1.3439 1.4439 1.3412 1.3432 0.00 0.00 0.11 1.40

36554496 buy 0.08 eurusd 1.3395 0.0000 1.3424 1.3424 0.00 0.00 0.00 23.20

36545834 buy 0.04 eurusd 1.3417 0.0000 1.3445 1.3424 0.00 0.00 0.00 2.80

36488360 buy 0.02 eurusd 1.3438 0.0000 1.3465 1.3424 0.00 0.00 0.00 -2.80

36566641 buy 0.02 eurusd 1.3428 0.0000 1.3455 1.3455 0.00 0.00 -0.12 5.40

36639938 buy 0.11 eurusd 1.3454 1.3254 1.3481 1.3481 0.00 0.00 0.00 29.70

36663805 buy 0.11 eurusd 1.3482 1.3282 1.3509 1.3509 0.00 0.00 -0.67 29.70

36747266 buy 0.11 eurusd 1.3512 1.3312 1.3539 1.3539 0.00 0.00 0.00 29.70

36774302 sell 1.76 eurusd 1.3532 1.3652 1.3505 1.3505 0.00 0.00 9.50 475.20

36639939 sell 0.11 eurusd 1.3452 1.3652 1.3425 1.3504 0.00 0.00 1.18 -57.20

36676296 sell 0.44 eurusd 1.3492 1.3652 1.3465 1.3504 0.00 0.00 4.76 -52.80

36659134 sell 0.22 eurusd 1.3472 1.3652 1.3445 1.3502 0.00 0.00 2.38 -66.00

36747477 sell 0.88 eurusd 1.3512 1.3652 1.3485 1.3501 0.00 0.00 4.75 96.80

0.00 0.00 22.11 526.30

Closed P/L: 548.41

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

36778249 buy 0.11 eurusd 1.3544 1.3344 1.3571 1.3502 0.00 0.00 -0.67 -46.20

36804479 buy 0.22 eurusd 1.3522 1.3342 1.3549 1.3502 0.00 0.00 -1.33 -44.00

36926970 buy 0.48 eurusd 1.3502 1.3342 1.3529 1.3502 0.00 0.00 0.00 0.00

36927616 sell 0.12 eurusd 1.3499 1.3699 1.3472 1.3504 0.00 0.00 0.00 -6.00

0.00 0.00 -2.00 -96.20

Floating P/L: -98.20

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 548.41 Floating P/L: -98.20 Margin: 405.00

Balance: 6 806.16 Equity: 6 707.96 Free Margin: 6 302.96

Details:

Gross Profit: 718.89 Gross Loss: 170.48 Total Net Profit: 548.41

Profit Factor: 4.22 Expected Payoff: 39.17

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 167.68 (2.44%) Relative Drawdown: 2.44% (167.68)

Total Trades: 14 Short Positions (won %): 7 (57.14%) Long Positions (won %): 7 (85.71%)

Profit Trades (% of total): 10 (71.43%) Loss trades (% of total): 4 (28.57%)

Largest profit trade: 484.70 loss trade: -63.62

Average profit trade: 71.89 loss trade: -42.62

Maximum consecutive wins ($): 5 (578.41) consecutive losses ($): 3 (-167.68)

Maximal consecutive profit (count): 578.41 (5) consecutive loss (count): -167.68 (3)