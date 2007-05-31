Interbank FX, LLC

Account: 1462235 Name: v1+v2 new 5% Currency: USD 2007 June 6, 18:52
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Closed P/L: 548.41
Open Trades:
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  0.00 0.00 -2.00 -96.20
 Floating P/L: -98.20
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 548.41 Floating P/L: -98.20 Margin: 405.00
Balance: 6 806.16 Equity: 6 707.96 Free Margin: 6 302.96
 
Details:
Graph
Gross Profit: 718.89 Gross Loss: 170.48 Total Net Profit: 548.41
Profit Factor: 4.22 Expected Payoff: 39.17  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 167.68 (2.44%) Relative Drawdown: 2.44% (167.68)
 
Total Trades: 14 Short Positions (won %): 7 (57.14%) Long Positions (won %): 7 (85.71%)
Profit Trades (% of total): 10 (71.43%) Loss trades (% of total): 4 (28.57%)
Largest profit trade: 484.70 loss trade: -63.62
Average profit trade: 71.89 loss trade: -42.62
Maximum consecutive wins ($): 5 (578.41) consecutive losses ($): 3 (-167.68)
Maximal consecutive profit (count): 578.41 (5) consecutive loss (count): -167.68 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2