Interbank FX, LLC

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 Floating P/L: -7.28
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 600.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 65.89 Floating P/L: -7.28 Margin: 42.00
Balance: 665.89 Equity: 658.61 Free Margin: 616.61
 
Details:
Graph
Gross Profit: 95.83 Gross Loss: 29.94 Total Net Profit: 65.89
Profit Factor: 3.20 Expected Payoff: 0.43  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 6.03 (0.96%) Relative Drawdown: 0.96% (6.03)
 
Total Trades: 154 Short Positions (won %): 65 (60.00%) Long Positions (won %): 89 (66.29%)
Profit Trades (% of total): 98 (63.64%) Loss trades (% of total): 56 (36.36%)
Largest profit trade: 14.20 loss trade: -2.10
Average profit trade: 0.98 loss trade: -0.53
Maximum consecutive wins ($): 9 (4.42) consecutive losses ($): 6 (-4.65)
Maximal consecutive profit (count): 14.42 (2) consecutive loss (count): -5.43 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2