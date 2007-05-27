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|2007.06.01 12:49
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|
|V1+V2
|
|0.00
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|-0.17
|-7.11
|
|Floating P/L:
|-7.28
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|600.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|65.89
|Floating P/L:
|-7.28
|Margin:
|42.00
|Balance:
|665.89
|Equity:
|658.61
|Free Margin:
|616.61
|
|Details:
|Gross Profit:
|95.83
|Gross Loss:
|29.94
|Total Net Profit:
|65.89
|Profit Factor:
|3.20
|Expected Payoff:
|0.43
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|6.03 (0.96%)
|Relative Drawdown:
|0.96% (6.03)
|
|Total Trades:
|154
|Short Positions (won %):
|65 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|89 (66.29%)
|Profit Trades (% of total):
|98 (63.64%)
|Loss trades (% of total):
|56 (36.36%)
|Largest
|profit trade:
|14.20
|loss trade:
|-2.10
|Average
|profit trade:
|0.98
|loss trade:
|-0.53
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (4.42)
|consecutive losses ($):
|6 (-4.65)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|14.42 (2)
|consecutive loss (count):
|-5.43 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2