Interbank FX, LLC

Account: 1458045 Name: V1 e V2 Currency: USD 2007 June 5, 15:47

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

36425083 sell 0.02 eurusd 1.3467 1.3883 1.3441 1.3441 0.00 0.00 0.11 5.20

36414718 sell 0.01 eurusd 1.3438 1.3876 1.3412 1.3441 0.00 0.00 0.05 -0.30

36508089 buy 0.08 eurusd 1.3421 1.3076 1.3443 1.3443 0.00 0.00 0.00 17.60

36390868 buy 0.01 eurusd 1.3479 1.3079 1.3506 1.3448 0.00 0.00 -0.06 -3.10

36402530 buy 0.02 eurusd 1.3458 1.3078 1.3485 1.3449 0.00 0.00 -0.12 -1.80

36480937 buy 0.04 eurusd 1.3437 1.3077 1.3464 1.3448 0.00 0.00 0.00 4.40

36479800 sell 0.01 eurusd 1.3438 1.3876 1.3412 1.3436 0.00 0.00 0.00 0.20

36519331 sell 0.02 eurusd 1.3461 1.3877 1.3435 1.3436 0.00 0.00 0.00 5.00

36526772 sell 0.01 eurusd 1.3435 1.3873 1.3409 1.3409 0.00 0.00 0.00 2.60

36547366 buy 0.04 eurusd 1.3410 1.3050 1.3437 1.3437 0.00 0.00 0.00 10.80

36516766 buy 0.01 eurusd 1.3452 1.3052 1.3479 1.3437 0.00 0.00 0.00 -1.50

36529301 buy 0.02 eurusd 1.3431 1.3051 1.3458 1.3438 0.00 0.00 0.00 1.40

36569844 buy 0.01 eurusd 1.3445 1.3045 1.3472 1.3472 0.00 0.00 -0.06 2.70

36658958 buy 0.01 eurusd 1.3474 1.3074 1.3501 1.3500 0.00 0.00 -0.06 2.60

36730807 buy 0.01 eurusd 1.3502 1.3102 1.3529 1.3529 0.00 0.00 0.00 2.70

36549959 sell 0.01 eurusd 1.3401 1.3845 1.3381 1.3518 0.00 0.00 0.10 -11.70

36566487 sell 0.02 eurusd 1.3424 1.3840 1.3398 1.3518 0.00 0.00 0.22 -18.80

36762416 sell 0.32 eurusd 1.3516 1.3844 1.3490 1.3518 0.00 0.00 0.00 -6.40

36778260 sell 0.64 eurusd 1.3543 1.3849 1.3517 1.3518 0.00 0.00 0.00 160.00

36658597 sell 0.08 eurusd 1.3470 1.3842 1.3444 1.3518 0.00 0.00 0.43 -38.40

36806864 sell 0.04 eurusd 1.3517 1.3911 1.3491 1.3518 0.00 0.00 0.00 -0.40

36581990 sell 0.04 eurusd 1.3447 1.3841 1.3421 1.3518 0.00 0.00 0.44 -28.40

36676229 sell 0.16 eurusd 1.3493 1.3843 1.3467 1.3516 0.00 0.00 0.86 -36.80

0.00 0.00 1.91 67.60

Closed P/L: 69.51

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

36773460 buy 0.01 eurusd 1.3531 1.3131 1.3558 1.3520 0.00 0.00 0.00 -1.10

36807371 sell 0.01 eurusd 1.3513 1.3951 1.3487 1.3522 0.00 0.00 0.00 -0.90

36815750 buy 0.02 eurusd 1.3510 1.3130 1.3537 1.3520 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 69.51 Floating P/L: 0.00 Margin: 15.00

Balance: 5 397.84 Equity: 5 397.84 Free Margin: 5 382.84

Details:

Gross Profit: 215.19 Gross Loss: 145.68 Total Net Profit: 69.51

Profit Factor: 1.48 Expected Payoff: 3.02

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 102.27 (1.86%) Relative Drawdown: 1.86% (102.27)

Total Trades: 23 Short Positions (won %): 13 (38.46%) Long Positions (won %): 10 (70.00%)

Profit Trades (% of total): 12 (52.17%) Loss trades (% of total): 11 (47.83%)

Largest profit trade: 160.00 loss trade: -37.97

Average profit trade: 17.93 loss trade: -13.24

Maximum consecutive wins ($): 5 (23.00) consecutive losses ($): 4 (-102.27)

Maximal consecutive profit (count): 160.00 (1) consecutive loss (count): -102.27 (4)