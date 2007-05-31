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|Details:
|Gross Profit:
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|Gross Loss:
|145.68
|Total Net Profit:
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|Profit Factor:
|1.48
|Expected Payoff:
|3.02
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|102.27 (1.86%)
|Relative Drawdown:
|1.86% (102.27)
|Total Trades:
|23
|Short Positions (won %):
|13 (38.46%)
|Long Positions (won %):
|10 (70.00%)
|Profit Trades (% of total):
|12 (52.17%)
|Loss trades (% of total):
|11 (47.83%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-37.97
|Average
|profit trade:
|17.93
|loss trade:
|-13.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (23.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-102.27)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|160.00 (1)
|consecutive loss (count):
|-102.27 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2