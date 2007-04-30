|Account: 1449903
|Name: V1+V2 1M
|Currency: USD
|2007 May 25, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33207620
|2007.04.29 19:28
|balance
|Deposit
|5 000.00
|33207899
|2007.04.29 22:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.56
|160.56
|162.83
|2007.04.29 22:16
|162.83
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|V1+V2[tp]
|33208050
|2007.04.29 22:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.47
|164.47
|162.20
|2007.04.30 06:23
|162.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|V1+V2
|33208436
|2007.04.29 22:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.29
|117.29
|119.56
|2007.04.30 00:25
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|V1+V2[tp]
|33208536
|2007.04.29 22:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.24
|121.24
|118.97
|2007.04.30 15:09
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|V1+V2
|33208656
|2007.04.29 22:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9969
|1.9769
|1.9996
|2007.04.30 06:47
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|V1+V2
|33208701
|2007.04.29 22:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9959
|2.0159
|1.9932
|2007.04.30 06:10
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33208804
|2007.04.29 22:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2049
|1.1849
|1.2076
|2007.04.30 06:41
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|V1+V2[tp]
|33208849
|2007.04.29 22:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2040
|1.2240
|1.2013
|2007.04.30 13:24
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.90
|V1+V2
|33209028
|2007.04.29 22:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3636
|1.3436
|1.3663
|2007.04.30 12:17
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|V1+V2
|33209086
|2007.04.29 22:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3634
|1.3834
|1.3607
|2007.04.30 06:40
|1.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33211132
|2007.04.29 22:05
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.67
|164.47
|162.40
|2007.04.30 06:23
|162.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|V1+V2
|33213700
|2007.04.29 22:16
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.88
|160.88
|163.15
|2007.04.30 02:23
|162.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|V1+V2
|33218836
|2007.04.29 22:54
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.68
|160.88
|162.95
|2007.04.30 02:23
|162.95
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|V1+V2[tp]
|33221259
|2007.04.29 23:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9949
|1.9769
|1.9976
|2007.04.30 06:47
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|V1+V2
|33222113
|2007.04.30 00:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2062
|1.2242
|1.2035
|2007.04.30 13:25
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|V1+V2
|33224916
|2007.04.30 00:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.44
|121.24
|119.17
|2007.04.30 15:10
|119.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|V1+V2
|33225456
|2007.04.30 00:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.59
|117.59
|119.86
|2007.04.30 12:17
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|V1+V2
|33227780
|2007.04.30 01:01
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.87
|164.47
|162.60
|2007.04.30 06:23
|162.60
|0.00
|0.00
|0.00
|9.04
|V1+V2[tp]
|33233926
|2007.04.30 02:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.01
|161.01
|163.28
|2007.04.30 11:56
|162.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|V1+V2
|33251644
|2007.04.30 06:04
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.81
|161.01
|163.08
|2007.04.30 11:56
|162.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|V1+V2
|33253314
|2007.04.30 06:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3616
|1.3436
|1.3643
|2007.04.30 12:17
|1.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|V1+V2
|33253777
|2007.04.30 06:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9928
|2.0128
|1.9901
|2007.04.30 07:26
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|V1+V2
|33255463
|2007.04.30 06:18
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.61
|161.01
|162.88
|2007.04.30 11:55
|162.88
|0.00
|0.00
|0.00
|9.02
|V1+V2[tp]
|33256302
|2007.04.30 06:23
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.55
|164.55
|162.28
|2007.05.01 13:17
|162.89
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.85
|V1+V2
|33256775
|2007.04.30 06:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9929
|1.9769
|1.9956
|2007.04.30 06:47
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|33260223
|2007.04.30 06:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3606
|1.3806
|1.3579
|2007.05.01 01:16
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.05
|-3.40
|V1+V2
|33260323
|2007.04.30 06:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2080
|1.1880
|1.2107
|2007.04.30 12:18
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|V1+V2
|33261794
|2007.04.30 06:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9951
|2.0131
|1.9924
|2007.04.30 07:25
|1.9924
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|33262122
|2007.04.30 06:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9964
|1.9764
|1.9991
|2007.04.30 09:59
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|V1+V2
|33264981
|2007.04.30 06:57
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2082
|1.2242
|1.2055
|2007.04.30 13:24
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|V1+V2
|33268099
|2007.04.30 07:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9944
|1.9764
|1.9971
|2007.04.30 09:59
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|V1+V2
|33270584
|2007.04.30 07:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9924
|1.9764
|1.9951
|2007.04.30 09:59
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|V1+V2
|33270725
|2007.04.30 07:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9920
|2.0120
|1.9893
|2007.04.30 09:00
|1.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33270790
|2007.04.30 07:26
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3596
|1.3436
|1.3623
|2007.04.30 12:17
|1.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|V1+V2
|33278932
|2007.04.30 08:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.64
|121.24
|119.37
|2007.04.30 15:09
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|9.05
|V1+V2[tp]
|33287242
|2007.04.30 08:47
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9904
|1.9764
|1.9931
|2007.04.30 09:59
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|33290540
|2007.04.30 09:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9889
|2.0089
|1.9862
|2007.05.01 07:31
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.70
|V1+V2
|33291644
|2007.04.30 09:02
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2102
|1.2242
|1.2075
|2007.04.30 13:24
|1.2075
|0.00
|0.00
|0.00
|17.89
|V1+V2[tp]
|33294589
|2007.04.30 09:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9909
|2.0089
|1.9882
|2007.05.01 07:31
|2.0004
|0.00
|0.00
|0.01
|-19.00
|V1+V2
|33298154
|2007.04.30 09:44
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.75
|164.55
|162.48
|2007.05.01 13:17
|162.89
|0.00
|0.00
|-0.22
|-2.35
|V1+V2
|33300236
|2007.04.30 09:59
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9929
|2.0089
|1.9902
|2007.05.01 07:31
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.01
|-30.80
|V1+V2
|33300497
|2007.04.30 09:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9937
|1.9737
|1.9964
|2007.04.30 12:18
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|V1+V2
|33312655
|2007.04.30 11:56
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.92
|160.92
|163.19
|2007.04.30 12:17
|162.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|V1+V2
|33314916
|2007.04.30 12:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.80
|160.80
|163.07
|2007.04.30 15:20
|163.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|V1+V2[tp]
|33314921
|2007.04.30 12:17
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.71
|117.71
|119.98
|2007.05.01 14:01
|119.37
|0.00
|0.00
|0.14
|-2.85
|V1+V2
|33314936
|2007.04.30 12:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3606
|1.3406
|1.3633
|2007.04.30 13:26
|1.3633
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33314964
|2007.04.30 12:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2098
|1.1898
|1.2125
|2007.05.01 06:30
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.09
|-1.24
|V1+V2
|33314992
|2007.04.30 12:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9932
|1.9732
|1.9959
|2007.04.30 12:49
|1.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33322849
|2007.04.30 12:48
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3627
|1.3807
|1.3600
|2007.05.01 01:16
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.60
|V1+V2
|33322903
|2007.04.30 12:48
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2077
|1.1897
|1.2104
|2007.05.01 06:34
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.18
|0.99
|V1+V2
|33322953
|2007.04.30 12:48
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9951
|2.0091
|1.9924
|2007.05.01 07:31
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.02
|-44.00
|V1+V2
|33323440
|2007.04.30 12:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9963
|1.9763
|1.9990
|2007.04.30 14:49
|1.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33328621
|2007.04.30 13:25
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2069
|1.2269
|1.2042
|2007.05.01 13:16
|1.2064
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.41
|V1+V2
|33328997
|2007.04.30 13:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3635
|1.3435
|1.3662
|2007.04.30 15:10
|1.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33332681
|2007.04.30 13:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.50
|117.70
|119.77
|2007.05.01 14:01
|119.38
|0.00
|0.00
|0.27
|-2.01
|V1+V2
|33335167
|2007.04.30 13:54
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.96
|164.56
|162.69
|2007.05.01 13:17
|162.89
|0.00
|0.00
|-0.45
|2.35
|V1+V2
|33341710
|2007.04.30 14:35
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9971
|2.0091
|1.9944
|2007.05.01 07:31
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.05
|-56.00
|V1+V2
|33344206
|2007.04.30 14:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9994
|1.9794
|2.0021
|2007.04.30 15:19
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33344243
|2007.04.30 14:49
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9991
|2.0091
|1.9964
|2007.05.01 07:31
|2.0004
|0.00
|0.00
|0.10
|-41.60
|V1+V2
|33344820
|2007.04.30 14:50
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3647
|1.3807
|1.3620
|2007.05.01 01:16
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.22
|2.80
|V1+V2
|33350191
|2007.04.30 15:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.34
|121.34
|119.07
|2007.05.01 13:13
|119.26
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.67
|V1+V2
|33350463
|2007.04.30 15:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3664
|1.3464
|1.3691
|2007.05.01 13:17
|1.3671
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.70
|V1+V2
|33351723
|2007.04.30 15:14
|sell
|0.64
|gbpusd
|2.0011
|2.0091
|1.9984
|2007.05.01 07:31
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.19
|32.00
|V1+V2
|33354490
|2007.04.30 15:17
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3667
|1.3807
|1.3640
|2007.05.01 01:15
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.43
|21.60
|V1+V2[tp]
|33354714
|2007.04.30 15:18
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2056
|1.1896
|1.2083
|2007.05.01 06:30
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.36
|8.94
|V1+V2[tp]
|33355448
|2007.04.30 15:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0025
|1.9825
|2.0052
|2007.05.01 07:22
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|V1+V2
|33356176
|2007.04.30 15:20
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.11
|161.11
|163.38
|2007.05.01 02:34
|163.18
|0.00
|0.00
|0.09
|0.59
|V1+V2
|33361335
|2007.04.30 15:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0005
|1.9825
|2.0032
|2007.05.01 07:21
|2.0032
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.40
|V1+V2[tp]
|33381986
|2007.04.30 18:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.54
|121.34
|119.27
|2007.05.01 13:12
|119.27
|0.00
|0.00
|-0.29
|4.53
|V1+V2[tp]
|33392803
|2007.04.30 21:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3644
|1.3464
|1.3671
|2007.05.01 13:16
|1.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|33397064
|2007.04.30 22:08
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.91
|161.11
|163.18
|2007.05.01 02:34
|163.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|V1+V2[tp]
|33404846
|2007.05.01 00:12
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.16
|164.56
|162.89
|2007.05.01 13:17
|162.89
|0.00
|0.00
|0.00
|18.12
|V1+V2[tp]
|33409093
|2007.05.01 01:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3637
|1.3837
|1.3610
|2007.05.01 07:31
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|V1+V2
|33413779
|2007.05.01 02:34
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.21
|161.21
|163.48
|2007.05.02 08:07
|162.89
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.67
|V1+V2
|33435218
|2007.05.01 06:34
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2086
|1.1886
|1.2113
|2007.05.01 14:18
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|V1+V2
|33437650
|2007.05.01 06:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3657
|1.3837
|1.3630
|2007.05.01 07:31
|1.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|33442721
|2007.05.01 07:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0033
|2.0093
|2.0006
|2007.05.01 07:31
|2.0006
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|V1+V2[tp]
|33442835
|2007.05.01 07:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0035
|1.9835
|2.0062
|2007.05.01 08:22
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|V1+V2
|33446195
|2007.05.01 07:30
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.01
|161.21
|163.28
|2007.05.02 08:07
|162.89
|0.00
|0.00
|0.17
|-2.01
|V1+V2
|33446299
|2007.05.01 07:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0015
|1.9835
|2.0042
|2007.05.01 08:22
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|V1+V2
|33446425
|2007.05.01 07:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2091
|1.2271
|1.2064
|2007.05.01 13:16
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|V1+V2[tp]
|33447214
|2007.05.01 07:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9997
|2.0197
|1.9970
|2007.05.01 14:10
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|V1+V2
|33447367
|2007.05.01 07:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3627
|1.3827
|1.3600
|2007.05.01 14:09
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|V1+V2
|33447567
|2007.05.01 07:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9994
|1.9834
|2.0021
|2007.05.01 08:22
|2.0021
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|33452823
|2007.05.01 07:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0017
|2.0197
|1.9990
|2007.05.01 14:10
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|V1+V2
|33457014
|2007.05.01 08:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0023
|1.9823
|2.0050
|2007.05.01 11:58
|2.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33471753
|2007.05.01 10:24
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0037
|2.0197
|2.0010
|2007.05.01 14:10
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|V1+V2
|33477717
|2007.05.01 11:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3647
|1.3827
|1.3620
|2007.05.01 14:09
|1.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|V1+V2
|33483496
|2007.05.01 11:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0054
|1.9854
|2.0081
|2007.05.02 08:44
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|V1+V2
|33488202
|2007.05.01 12:31
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0057
|2.0197
|2.0030
|2007.05.01 14:08
|2.0030
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|33495520
|2007.05.01 13:12
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.30
|117.70
|119.57
|2007.05.01 14:01
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|V1+V2
|33495847
|2007.05.01 13:13
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3667
|1.3827
|1.3640
|2007.05.01 14:08
|1.3640
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|33495963
|2007.05.01 13:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.22
|121.22
|118.95
|2007.05.02 05:52
|119.76
|0.00
|0.00
|-0.14
|-4.51
|V1+V2
|33496593
|2007.05.01 13:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2066
|1.1886
|1.2093
|2007.05.01 14:18
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|V1+V2[tp]
|33497178
|2007.05.01 13:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2058
|1.2258
|1.2031
|2007.05.02 06:05
|1.2135
|0.00
|0.00
|-0.09
|-6.35
|V1+V2
|33497378
|2007.05.01 13:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3674
|1.3474
|1.3701
|2007.05.01 18:56
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|V1+V2
|33497812
|2007.05.01 13:18
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.84
|164.84
|162.57
|2007.05.02 05:53
|162.76
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.67
|V1+V2
|33497865
|2007.05.01 13:18
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.10
|117.70
|119.37
|2007.05.01 14:01
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|18.09
|V1+V2[tp]
|33506139
|2007.05.01 14:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3653
|1.3473
|1.3680
|2007.05.01 18:57
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|V1+V2
|33507250
|2007.05.01 14:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2079
|1.2259
|1.2052
|2007.05.02 12:25
|1.2155
|0.00
|0.00
|-0.19
|-12.51
|V1+V2
|33507728
|2007.05.01 14:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.45
|117.45
|119.72
|2007.05.01 14:41
|119.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|V1+V2[tp]
|33510362
|2007.05.01 14:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.42
|121.22
|119.15
|2007.05.02 05:53
|119.76
|0.00
|0.00
|-0.29
|-5.68
|V1+V2
|33510523
|2007.05.01 14:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0034
|1.9854
|2.0061
|2007.05.02 08:44
|1.9957
|0.00
|0.00
|-0.01
|-15.40
|V1+V2
|33511264
|2007.05.01 14:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3639
|1.3839
|1.3612
|2007.05.01 14:40
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33511712
|2007.05.01 14:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0028
|2.0228
|2.0001
|2007.05.01 14:37
|2.0001
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33513655
|2007.05.01 14:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2101
|1.1901
|1.2128
|2007.05.01 14:46
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|V1+V2[tp]
|33514215
|2007.05.01 14:20
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3633
|1.3473
|1.3660
|2007.05.01 18:56
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|V1+V2
|33514957
|2007.05.01 14:21
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2100
|1.2260
|1.2073
|2007.05.02 06:05
|1.2135
|0.00
|0.00
|-0.38
|-11.54
|V1+V2
|33516084
|2007.05.01 14:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0014
|1.9854
|2.0041
|2007.05.02 08:44
|1.9956
|0.00
|0.00
|-0.02
|-23.20
|V1+V2
|33518198
|2007.05.01 14:32
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.62
|121.22
|119.35
|2007.05.02 05:52
|119.76
|0.00
|0.00
|-0.57
|-4.68
|V1+V2
|33519400
|2007.05.01 14:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9998
|2.0198
|1.9971
|2007.05.02 00:37
|1.9971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33520214
|2007.05.01 14:40
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3613
|1.3473
|1.3640
|2007.05.01 18:58
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|V1+V2
|33520478
|2007.05.01 14:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3610
|1.3810
|1.3583
|2007.05.02 03:18
|1.3583
|0.00
|0.00
|0.05
|2.70
|V1+V2[tp]
|33520857
|2007.05.01 14:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.75
|117.75
|120.02
|2007.05.02 03:32
|120.02
|0.00
|0.00
|0.14
|2.25
|V1+V2[tp]
|33521063
|2007.05.01 14:41
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9992
|1.9852
|2.0019
|2007.05.02 08:44
|1.9957
|0.00
|0.00
|-0.03
|-28.00
|V1+V2
|33522336
|2007.05.01 14:46
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2120
|1.2260
|1.2093
|2007.05.02 12:26
|1.2155
|0.00
|0.00
|-0.75
|-23.04
|V1+V2
|33522713
|2007.05.01 14:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2132
|1.1932
|1.2159
|2007.05.01 15:44
|1.2159
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|V1+V2[tp]
|33526024
|2007.05.01 14:58
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2140
|1.2260
|1.2113
|2007.05.02 06:05
|1.2135
|0.00
|0.00
|-1.50
|6.59
|V1+V2
|33533321
|2007.05.01 15:21
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.04
|164.84
|162.77
|2007.05.02 05:53
|162.77
|0.00
|0.00
|-0.22
|4.51
|V1+V2[tp]
|33537528
|2007.05.01 15:44
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.83
|121.23
|119.56
|2007.05.02 05:54
|119.74
|0.00
|0.00
|-1.14
|6.01
|V1+V2
|33537692
|2007.05.01 15:44
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3593
|1.3473
|1.3620
|2007.05.01 18:56
|1.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|V1+V2[tp]
|33537869
|2007.05.01 15:44
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2163
|1.1963
|1.2190
|2007.05.02 03:43
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.09
|0.58
|V1+V2
|33537970
|2007.05.01 15:44
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2162
|1.2262
|1.2135
|2007.05.02 06:04
|1.2135
|0.00
|0.00
|-3.01
|71.20
|V1+V2[tp]
|33551867
|2007.05.01 18:34
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2143
|1.1963
|1.2170
|2007.05.02 03:43
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.18
|4.44
|V1+V2[tp]
|33553731
|2007.05.01 18:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3623
|1.3423
|1.3650
|2007.05.02 14:26
|1.3607
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.60
|V1+V2
|33561072
|2007.05.01 21:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3603
|1.3423
|1.3630
|2007.05.02 14:27
|1.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|V1+V2
|33570721
|2007.05.02 00:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9965
|2.0165
|1.9938
|2007.05.02 02:17
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|V1+V2
|33570759
|2007.05.02 00:38
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9969
|1.9849
|1.9996
|2007.05.02 08:44
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|V1+V2
|33575033
|2007.05.02 01:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9985
|2.0165
|1.9958
|2007.05.02 02:17
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|33578271
|2007.05.02 02:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9954
|2.0154
|1.9927
|2007.05.02 07:10
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33582256
|2007.05.02 03:19
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9949
|1.9849
|1.9976
|2007.05.02 08:44
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|V1+V2
|33582510
|2007.05.02 03:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3572
|1.3772
|1.3545
|2007.05.02 10:53
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|V1+V2
|33582683
|2007.05.02 03:19
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3572
|1.3412
|1.3599
|2007.05.02 13:17
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|33583936
|2007.05.02 03:21
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.81
|161.21
|163.08
|2007.05.02 08:07
|162.89
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|V1+V2
|33586021
|2007.05.02 03:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.05
|118.05
|120.32
|2007.05.02 07:04
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|V1+V2
|33587246
|2007.05.02 03:42
|sell
|0.16
|usdjpy
|120.03
|121.23
|119.76
|2007.05.02 05:52
|119.76
|0.00
|0.00
|0.00
|36.07
|V1+V2[tp]
|33587758
|2007.05.02 03:43
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2175
|1.1975
|1.2202
|2007.05.02 07:10
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|V1+V2
|33597748
|2007.05.02 05:41
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2155
|1.1975
|1.2182
|2007.05.02 07:10
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|V1+V2
|33599148
|2007.05.02 05:47
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.85
|118.05
|120.12
|2007.05.02 07:04
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|V1+V2
|33600564
|2007.05.02 05:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3592
|1.3772
|1.3565
|2007.05.02 10:53
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|33600926
|2007.05.02 05:53
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.70
|164.70
|162.43
|2007.05.03 13:46
|163.23
|0.00
|0.00
|-0.34
|-4.41
|V1+V2
|33601022
|2007.05.02 05:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.72
|121.72
|119.45
|2007.05.04 12:48
|120.05
|0.00
|0.00
|-0.57
|-2.75
|V1+V2
|33602367
|2007.05.02 05:59
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.64
|118.04
|119.91
|2007.05.02 07:03
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|V1+V2[tp]
|33602603
|2007.05.02 05:59
|buy
|0.08
|eurjpy
|162.61
|161.21
|162.88
|2007.05.02 07:05
|162.88
|0.00
|0.00
|0.00
|18.01
|V1+V2[tp]
|33604598
|2007.05.02 06:05
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2135
|1.1975
|1.2162
|2007.05.02 07:10
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|V1+V2[tp]
|33605427
|2007.05.02 06:09
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2140
|1.2300
|1.2113
|2007.05.02 12:25
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.94
|V1+V2
|33613231
|2007.05.02 07:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|119.93
|117.93
|120.20
|2007.05.02 10:59
|120.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|33613381
|2007.05.02 07:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.92
|121.72
|119.65
|2007.05.04 12:48
|120.04
|0.00
|0.00
|-1.15
|-2.00
|V1+V2
|33614380
|2007.05.02 07:10
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9929
|1.9849
|1.9956
|2007.05.02 08:44
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|V1+V2[tp]
|33614581
|2007.05.02 07:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9922
|2.0122
|1.9895
|2007.05.02 10:46
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|V1+V2
|33614773
|2007.05.02 07:10
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2162
|1.2302
|1.2135
|2007.05.02 12:25
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|V1+V2
|33614888
|2007.05.02 07:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2167
|1.1967
|1.2194
|2007.05.03 13:04
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.27
|-2.88
|V1+V2
|33620028
|2007.05.02 08:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|162.94
|160.94
|163.21
|2007.05.02 11:52
|163.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|V1+V2[tp]
|33620029
|2007.05.02 08:07
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.90
|164.70
|162.63
|2007.05.03 13:46
|163.23
|0.00
|0.00
|-0.67
|-5.48
|V1+V2
|33620156
|2007.05.02 08:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9943
|2.0123
|1.9916
|2007.05.02 10:46
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|33622984
|2007.05.02 08:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9962
|1.9782
|1.9989
|2007.05.02 08:44
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|V1+V2
|33623015
|2007.05.02 08:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9962
|1.9762
|1.9989
|2007.05.02 14:26
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|V1+V2
|33624766
|2007.05.02 08:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9942
|1.9762
|1.9969
|2007.05.02 14:26
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|V1+V2
|33626468
|2007.05.02 09:26
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.10
|164.70
|162.83
|2007.05.03 13:46
|163.23
|0.00
|0.00
|-1.34
|-4.32
|V1+V2
|33627952
|2007.05.02 09:53
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.12
|121.72
|119.85
|2007.05.04 12:48
|120.05
|0.00
|0.00
|-2.29
|2.33
|V1+V2
|33631442
|2007.05.02 10:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9922
|1.9762
|1.9949
|2007.05.02 14:26
|1.9909
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|V1+V2
|33631976
|2007.05.02 10:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9911
|2.0111
|1.9884
|2007.05.02 14:06
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33632749
|2007.05.02 10:53
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2182
|1.2302
|1.2155
|2007.05.02 12:25
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|35.54
|V1+V2[tp]
|33633013
|2007.05.02 10:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3564
|1.3764
|1.3537
|2007.05.03 13:28
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.16
|-1.70
|V1+V2
|33633517
|2007.05.02 10:56
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9902
|1.9762
|1.9929
|2007.05.02 14:27
|1.9908
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|V1+V2
|33634296
|2007.05.02 10:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.23
|118.23
|120.50
|2007.05.03 14:01
|120.30
|0.00
|0.00
|0.41
|0.58
|V1+V2
|33639397
|2007.05.02 11:52
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.26
|161.26
|163.53
|2007.05.03 04:51
|163.53
|0.00
|0.00
|0.26
|2.25
|V1+V2[tp]
|33644504
|2007.05.02 12:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3584
|1.3764
|1.3557
|2007.05.03 13:43
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.32
|0.60
|V1+V2
|33647631
|2007.05.02 12:25
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2152
|1.2332
|1.2125
|2007.05.02 12:26
|1.2155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|V1+V2
|33647806
|2007.05.02 12:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2152
|1.2352
|1.2125
|2007.05.02 14:25
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|V1+V2[tp]
|33648849
|2007.05.02 12:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.03
|118.23
|120.30
|2007.05.03 14:01
|120.30
|0.00
|0.00
|0.81
|4.49
|V1+V2[tp]
|33655088
|2007.05.02 13:27
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2147
|1.1967
|1.2174
|2007.05.03 13:04
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.53
|-2.47
|V1+V2
|33658168
|2007.05.02 13:54
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.30
|164.70
|163.03
|2007.05.03 13:50
|163.23
|0.00
|0.00
|-2.69
|4.66
|V1+V2
|33660518
|2007.05.02 14:02
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3583
|1.3423
|1.3610
|2007.05.02 14:26
|1.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|33661918
|2007.05.02 14:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9875
|2.0075
|1.9848
|2007.05.02 21:29
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.30
|V1+V2
|33661958
|2007.05.02 14:08
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9879
|1.9759
|1.9906
|2007.05.02 14:26
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|V1+V2[tp]
|33665539
|2007.05.02 14:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9895
|2.0075
|1.9868
|2007.05.02 21:36
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.02
|1.40
|V1+V2
|33666166
|2007.05.02 14:25
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2122
|1.2322
|1.2095
|2007.05.03 05:56
|1.2115
|0.00
|0.00
|-0.28
|0.58
|V1+V2
|33666246
|2007.05.02 14:26
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2126
|1.1966
|1.2153
|2007.05.03 13:04
|1.2132
|0.00
|0.00
|1.07
|1.98
|V1+V2
|33666641
|2007.05.02 14:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3608
|1.3768
|1.3581
|2007.05.03 13:28
|1.3581
|0.00
|0.00
|0.65
|10.80
|V1+V2[tp]
|33667193
|2007.05.02 14:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9913
|1.9713
|1.9940
|2007.05.03 06:03
|1.9920
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.70
|V1+V2
|33667375
|2007.05.02 14:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3608
|1.3408
|1.3635
|2007.05.03 06:02
|1.3615
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.70
|V1+V2
|33668862
|2007.05.02 14:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9915
|2.0075
|1.9888
|2007.05.02 21:29
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.04
|10.80
|V1+V2[tp]
|33678303
|2007.05.02 16:07
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2142
|1.2322
|1.2115
|2007.05.03 05:56
|1.2115
|0.00
|0.00
|-0.56
|4.46
|V1+V2[tp]
|33688947
|2007.05.02 19:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9893
|1.9713
|1.9920
|2007.05.03 06:03
|1.9920
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.40
|V1+V2[tp]
|33695131
|2007.05.02 21:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3588
|1.3408
|1.3615
|2007.05.03 06:02
|1.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|33695596
|2007.05.02 21:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9885
|2.0085
|1.9858
|2007.05.03 12:33
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|V1+V2
|33713356
|2007.05.03 04:50
|sell
|0.16
|eurjpy
|163.50
|164.70
|163.23
|2007.05.03 13:46
|163.23
|0.00
|0.00
|0.00
|35.93
|V1+V2[tp]
|33713483
|2007.05.03 04:51
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.59
|161.59
|163.86
|2007.05.04 12:31
|163.28
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.58
|V1+V2
|33714427
|2007.05.03 05:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9905
|2.0085
|1.9878
|2007.05.03 12:33
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|V1+V2
|33717253
|2007.05.03 05:56
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2110
|1.2310
|1.2083
|2007.05.04 12:58
|1.2123
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.07
|V1+V2
|33719063
|2007.05.03 06:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3616
|1.3416
|1.3643
|2007.05.04 12:31
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.20
|V1+V2
|33719365
|2007.05.03 06:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9923
|1.9723
|1.9950
|2007.05.03 17:30
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|V1+V2
|33720663
|2007.05.03 06:13
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2105
|1.1965
|1.2132
|2007.05.03 13:04
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|17.80
|V1+V2[tp]
|33726598
|2007.05.03 07:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9925
|2.0085
|1.9898
|2007.05.03 12:33
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|V1+V2
|33734097
|2007.05.03 10:19
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.39
|161.59
|163.66
|2007.05.04 12:31
|163.27
|0.00
|0.00
|0.17
|-2.00
|V1+V2
|33744056
|2007.05.03 12:29
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9945
|2.0085
|1.9918
|2007.05.03 12:33
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|33747539
|2007.05.03 12:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9911
|2.0111
|1.9884
|2007.05.03 14:00
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33750506
|2007.05.03 12:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3596
|1.3416
|1.3623
|2007.05.04 12:31
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.40
|V1+V2
|33752653
|2007.05.03 13:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9903
|1.9723
|1.9930
|2007.05.03 17:30
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|V1+V2
|33752820
|2007.05.03 13:02
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2130
|1.2310
|1.2103
|2007.05.04 12:58
|1.2122
|0.00
|0.00
|-0.19
|1.32
|V1+V2
|33753247
|2007.05.03 13:04
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2135
|1.1935
|1.2162
|2007.05.03 18:28
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|V1+V2[tp]
|33757498
|2007.05.03 13:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3578
|1.3778
|1.3551
|2007.05.03 14:24
|1.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33758293
|2007.05.03 13:46
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3576
|1.3416
|1.3603
|2007.05.04 12:31
|1.3584
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.20
|V1+V2
|33758930
|2007.05.03 13:50
|sell
|0.01
|eurjpy
|163.20
|165.20
|162.93
|2007.05.04 02:45
|162.93
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.25
|V1+V2[tp]
|33760662
|2007.05.03 14:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9876
|2.0076
|1.9849
|2007.05.04 07:52
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33760687
|2007.05.03 14:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9883
|1.9723
|1.9910
|2007.05.03 17:30
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|V1+V2
|33761856
|2007.05.03 14:01
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.19
|161.59
|163.46
|2007.05.04 12:31
|163.28
|0.00
|0.00
|0.34
|3.00
|V1+V2
|33762394
|2007.05.03 14:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.34
|118.34
|120.61
|2007.05.06 22:01
|120.12
|0.00
|0.00
|0.28
|-1.83
|V1+V2
|33762972
|2007.05.03 14:02
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2150
|1.2310
|1.2123
|2007.05.04 12:57
|1.2123
|0.00
|0.00
|-0.38
|8.91
|V1+V2[tp]
|33763212
|2007.05.03 14:02
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.33
|121.73
|120.06
|2007.05.04 12:48
|120.06
|0.00
|0.00
|-1.14
|17.99
|V1+V2[tp]
|33766912
|2007.05.03 14:25
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9862
|1.9722
|1.9889
|2007.05.03 17:30
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|33767039
|2007.05.03 14:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3552
|1.3752
|1.3525
|2007.05.04 01:36
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.05
|0.70
|V1+V2
|33767076
|2007.05.03 14:25
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3556
|1.3416
|1.3583
|2007.05.04 12:31
|1.3583
|0.00
|0.00
|-0.48
|21.60
|V1+V2[tp]
|33780670
|2007.05.03 16:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3572
|1.3752
|1.3545
|2007.05.04 01:36
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.11
|5.40
|V1+V2[tp]
|33784208
|2007.05.03 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9895
|1.9695
|1.9922
|2007.05.04 07:04
|1.9882
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|V1+V2
|33786011
|2007.05.03 18:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9875
|1.9695
|1.9902
|2007.05.04 07:04
|1.9883
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.60
|V1+V2
|33787656
|2007.05.03 18:28
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2166
|1.1966
|1.2193
|2007.05.06 22:05
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.18
|-5.04
|V1+V2
|33813126
|2007.05.04 01:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3541
|1.3741
|1.3514
|2007.05.04 12:35
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|V1+V2
|33813287
|2007.05.04 01:36
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9855
|1.9695
|1.9882
|2007.05.04 07:04
|1.9882
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|33819156
|2007.05.04 02:34
|buy
|0.08
|eurjpy
|162.99
|161.59
|163.26
|2007.05.04 12:31
|163.26
|0.00
|0.00
|0.00
|17.96
|V1+V2[tp]
|33820062
|2007.05.04 02:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.87
|164.87
|162.60
|2007.05.07 04:33
|163.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.08
|V1+V2
|33830474
|2007.05.04 05:49
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.07
|164.87
|162.80
|2007.05.07 04:33
|163.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|1.16
|V1+V2
|33832256
|2007.05.04 06:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3561
|1.3741
|1.3534
|2007.05.08 00:10
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.22
|-7.20
|V1+V2
|33833385
|2007.05.04 06:23
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2146
|1.1966
|1.2173
|2007.05.06 22:05
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.18
|-6.77
|V1+V2
|33837534
|2007.05.04 07:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9888
|1.9688
|1.9915
|2007.05.04 12:02
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|V1+V2
|33839058
|2007.05.04 07:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9868
|1.9688
|1.9895
|2007.05.04 12:02
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|V1+V2
|33842395
|2007.05.04 07:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9846
|2.0046
|1.9819
|2007.05.07 17:41
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|V1+V2
|33842471
|2007.05.04 07:52
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9846
|1.9686
|1.9873
|2007.05.04 12:02
|1.9873
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|33845434
|2007.05.04 08:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9866
|2.0046
|1.9839
|2007.05.07 17:42
|1.9939
|0.00
|0.00
|0.01
|-14.60
|V1+V2
|33865864
|2007.05.04 12:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9877
|1.9677
|1.9904
|2007.05.04 12:45
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33872286
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9887
|2.0047
|1.9860
|2007.05.07 17:41
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.01
|-21.20
|V1+V2
|33873333
|2007.05.04 12:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.13
|118.33
|120.40
|2007.05.06 22:05
|120.14
|0.00
|0.00
|0.27
|0.17
|V1+V2
|33874217
|2007.05.04 12:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3581
|1.3741
|1.3554
|2007.05.04 12:35
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|33874700
|2007.05.04 12:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3592
|1.3392
|1.3619
|2007.05.04 13:36
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|V1+V2
|33875143
|2007.05.04 12:31
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.27
|164.87
|163.00
|2007.05.07 04:33
|163.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|9.01
|V1+V2[tp]
|33875255
|2007.05.04 12:31
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.37
|161.37
|163.64
|2007.05.06 22:00
|163.30
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.58
|V1+V2
|33876627
|2007.05.04 12:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3572
|1.3392
|1.3599
|2007.05.04 13:36
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|33878180
|2007.05.04 12:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.17
|161.37
|163.44
|2007.05.06 22:01
|163.31
|0.00
|0.00
|0.17
|2.33
|V1+V2
|33882002
|2007.05.04 12:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3581
|1.3761
|1.3554
|2007.05.08 00:10
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.22
|-3.20
|V1+V2
|33882535
|2007.05.04 12:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9908
|1.9708
|1.9935
|2007.05.04 16:46
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33882657
|2007.05.04 12:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9907
|2.0047
|1.9880
|2007.05.07 17:50
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.02
|-24.00
|V1+V2
|33884150
|2007.05.04 12:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.02
|122.02
|119.75
|2007.05.07 01:01
|119.95
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.58
|V1+V2
|33885860
|2007.05.04 12:56
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2126
|1.1966
|1.2153
|2007.05.06 22:05
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.36
|-6.94
|V1+V2
|33886482
|2007.05.04 12:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2117
|1.2317
|1.2090
|2007.05.07 05:32
|1.2090
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.23
|V1+V2[tp]
|33892380
|2007.05.04 13:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3602
|1.3402
|1.3629
|2007.05.06 22:00
|1.3593
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.90
|V1+V2
|33892768
|2007.05.04 13:37
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3604
|1.3764
|1.3577
|2007.05.08 00:10
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.44
|2.80
|V1+V2
|33892850
|2007.05.04 13:37
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2106
|1.1966
|1.2133
|2007.05.06 22:05
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.71
|-0.66
|V1+V2
|33893082
|2007.05.04 13:38
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9927
|2.0047
|1.9900
|2007.05.07 17:41
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.05
|-20.80
|V1+V2
|33901113
|2007.05.04 14:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.22
|122.02
|119.95
|2007.05.07 01:01
|119.95
|0.00
|0.00
|-0.29
|4.50
|V1+V2[tp]
|33911078
|2007.05.04 16:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9939
|1.9739
|1.9966
|2007.05.06 22:01
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|V1+V2
|33921460
|2007.05.06 22:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.39
|161.39
|163.66
|2007.05.07 09:56
|163.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|V1+V2
|33921497
|2007.05.06 22:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9944
|1.9744
|1.9971
|2007.05.07 06:48
|1.9971
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33921592
|2007.05.06 22:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3598
|1.3398
|1.3625
|2007.05.07 12:38
|1.3625
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|V1+V2[tp]
|33922295
|2007.05.06 22:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|120.20
|118.20
|120.47
|2007.05.08 14:27
|119.86
|0.00
|0.00
|0.14
|-2.84
|V1+V2
|33922341
|2007.05.06 22:05
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2108
|1.1928
|1.2135
|2007.05.06 22:05
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|V1+V2
|33922518
|2007.05.06 22:08
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2108
|1.1908
|1.2135
|2007.05.07 18:55
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|V1+V2
|33926021
|2007.05.06 23:10
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.19
|161.39
|163.46
|2007.05.07 10:01
|163.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|V1+V2
|33932348
|2007.05.07 00:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.00
|118.20
|120.27
|2007.05.08 14:27
|119.87
|0.00
|0.00
|0.27
|-2.17
|V1+V2
|33932655
|2007.05.07 01:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.93
|121.93
|119.66
|2007.05.08 11:32
|119.66
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.26
|V1+V2[tp]
|33933465
|2007.05.07 01:12
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9947
|2.0047
|1.9920
|2007.05.07 17:42
|1.9939
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|V1+V2
|33946837
|2007.05.07 04:33
|sell
|0.01
|eurjpy
|162.97
|164.97
|162.70
|2007.05.08 01:33
|163.10
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.08
|V1+V2
|33947039
|2007.05.07 04:37
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.99
|161.39
|163.26
|2007.05.07 06:06
|163.26
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|V1+V2[tp]
|33950277
|2007.05.07 05:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2086
|1.2286
|1.2059
|2007.05.09 13:24
|1.2146
|0.00
|0.00
|-0.18
|-4.94
|V1+V2
|33950344
|2007.05.07 05:32
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2088
|1.1908
|1.2115
|2007.05.07 18:55
|1.2115
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|V1+V2[tp]
|33951350
|2007.05.07 05:48
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9967
|2.0047
|1.9940
|2007.05.07 17:41
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|V1+V2[tp]
|33952088
|2007.05.07 05:54
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.17
|164.97
|162.90
|2007.05.08 01:33
|163.10
|0.00
|0.00
|-0.22
|1.16
|V1+V2
|33955429
|2007.05.07 06:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9975
|1.9775
|2.0002
|2007.05.08 03:30
|1.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|V1+V2
|33962758
|2007.05.07 10:02
|buy
|0.01
|eurjpy
|163.30
|161.30
|163.57
|2007.05.08 15:28
|162.30
|0.00
|0.00
|0.09
|-8.34
|V1+V2
|33966600
|2007.05.07 10:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2107
|1.2287
|1.2080
|2007.05.09 13:24
|1.2146
|0.00
|0.00
|-0.38
|-6.42
|V1+V2
|33972741
|2007.05.07 12:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9955
|1.9775
|1.9982
|2007.05.09 06:11
|1.9916
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.80
|V1+V2
|33975804
|2007.05.07 12:35
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3624
|1.3764
|1.3597
|2007.05.08 00:10
|1.3597
|0.00
|0.00
|0.43
|21.60
|V1+V2[tp]
|33976258
|2007.05.07 12:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3628
|1.3428
|1.3655
|2007.05.08 17:35
|1.3544
|0.00
|0.00
|-0.06
|-8.40
|V1+V2
|33984925
|2007.05.07 15:38
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.37
|164.97
|163.10
|2007.05.08 01:25
|163.10
|0.00
|0.00
|-0.45
|9.00
|V1+V2[tp]
|33988328
|2007.05.07 17:31
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3608
|1.3428
|1.3635
|2007.05.08 18:12
|1.3544
|0.00
|0.00
|-0.12
|-12.80
|V1+V2
|33989958
|2007.05.07 17:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9934
|2.0114
|1.9907
|2007.05.07 17:50
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|V1+V2
|33990062
|2007.05.07 17:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9932
|2.0132
|1.9905
|2007.05.08 08:12
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.01
|1.40
|V1+V2
|33990144
|2007.05.07 17:55
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9935
|1.9775
|1.9962
|2007.05.08 03:30
|1.9962
|0.00
|0.00
|-0.03
|21.60
|V1+V2[tp]
|33992825
|2007.05.07 18:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2117
|1.1917
|1.2144
|2007.05.08 08:13
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.18
|4.45
|V1+V2[tp]
|34008908
|2007.05.08 00:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3595
|1.3795
|1.3568
|2007.05.08 08:16
|1.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|V1+V2
|34011536
|2007.05.08 00:45
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2132
|1.2292
|1.2105
|2007.05.09 13:24
|1.2146
|0.00
|0.00
|-0.75
|-9.22
|V1+V2
|34015928
|2007.05.08 01:25
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.10
|161.30
|163.37
|2007.05.08 15:29
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.69
|V1+V2
|34017514
|2007.05.08 01:34
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.05
|165.05
|162.78
|2007.05.08 08:14
|162.92
|0.00
|0.00
|0.00
|2.17
|V1+V2
|34020812
|2007.05.08 02:04
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9952
|2.0132
|1.9925
|2007.05.08 08:12
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34026084
|2007.05.08 03:20
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.76
|118.16
|120.03
|2007.05.08 14:27
|119.86
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|V1+V2
|34030110
|2007.05.08 04:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3615
|1.3795
|1.3588
|2007.05.08 08:15
|1.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34034827
|2007.05.08 06:19
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.25
|165.05
|162.98
|2007.05.08 08:13
|162.98
|0.00
|0.00
|0.00
|9.01
|V1+V2[tp]
|34040802
|2007.05.08 07:27
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9935
|1.9755
|1.9962
|2007.05.09 06:11
|1.9916
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.60
|V1+V2
|34046119
|2007.05.08 08:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9922
|2.0122
|1.9895
|2007.05.08 16:50
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34046456
|2007.05.08 08:13
|buy
|0.08
|eurjpy
|162.89
|161.29
|163.16
|2007.05.08 15:28
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.37
|V1+V2
|34046570
|2007.05.08 08:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2147
|1.1947
|1.2174
|2007.05.08 14:17
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|V1+V2[tp]
|34046992
|2007.05.08 08:15
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3587
|1.3427
|1.3614
|2007.05.08 17:35
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.40
|V1+V2
|34047217
|2007.05.08 08:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.77
|164.77
|162.50
|2007.05.08 10:49
|162.50
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|V1+V2[tp]
|34047832
|2007.05.08 08:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3581
|1.3781
|1.3554
|2007.05.08 10:49
|1.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34050528
|2007.05.08 08:37
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2152
|1.2292
|1.2125
|2007.05.09 13:24
|1.2145
|0.00
|0.00
|-1.50
|9.22
|V1+V2
|34050980
|2007.05.08 08:38
|buy
|0.16
|eurjpy
|162.66
|161.26
|162.93
|2007.05.08 15:29
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.04
|V1+V2
|34055906
|2007.05.08 10:07
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3567
|1.3427
|1.3594
|2007.05.08 17:35
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.80
|V1+V2
|34059874
|2007.05.08 10:49
|buy
|0.32
|eurjpy
|162.44
|161.24
|162.71
|2007.05.08 15:28
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.36
|V1+V2
|34060350
|2007.05.08 10:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3550
|1.3750
|1.3523
|2007.05.08 14:18
|1.3523
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34060584
|2007.05.08 10:50
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.43
|164.43
|162.16
|2007.05.08 12:28
|162.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|V1+V2[tp]
|34063541
|2007.05.08 11:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.63
|121.63
|119.36
|2007.05.09 12:53
|119.77
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.34
|V1+V2
|34067010
|2007.05.08 12:25
|buy
|0.64
|eurjpy
|162.24
|161.24
|162.51
|2007.05.08 15:28
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|32.02
|V1+V2
|34067332
|2007.05.08 12:28
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.13
|164.13
|161.86
|2007.05.09 00:34
|162.26
|0.00
|0.00
|-0.22
|-2.17
|V1+V2
|34067906
|2007.05.08 12:32
|buy
|0.16
|usdjpy
|119.56
|118.16
|119.83
|2007.05.08 14:27
|119.83
|0.00
|0.00
|0.00
|36.04
|V1+V2[tp]
|34074551
|2007.05.08 14:13
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3546
|1.3426
|1.3573
|2007.05.08 17:35
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|V1+V2
|34075715
|2007.05.08 14:15
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2173
|1.2293
|1.2146
|2007.05.09 13:24
|1.2146
|0.00
|0.00
|-3.01
|71.13
|V1+V2[tp]
|34076778
|2007.05.08 14:17
|buy
|1.28
|eurjpy
|162.02
|161.22
|162.29
|2007.05.08 15:28
|162.29
|0.00
|0.00
|0.00
|288.26
|V1+V2[tp]
|34077074
|2007.05.08 14:17
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2181
|1.1981
|1.2208
|2007.05.09 18:44
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.18
|1.15
|V1+V2
|34078337
|2007.05.08 14:19
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9909
|1.9749
|1.9936
|2007.05.09 06:11
|1.9916
|0.00
|0.00
|-0.03
|5.60
|V1+V2
|34078961
|2007.05.08 14:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3515
|1.3715
|1.3488
|2007.05.09 18:19
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.11
|-2.60
|V1+V2
|34079178
|2007.05.08 14:21
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3517
|1.3417
|1.3544
|2007.05.08 17:35
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|V1+V2[tp]
|34081419
|2007.05.08 14:27
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.84
|121.64
|119.57
|2007.05.09 12:53
|119.77
|0.00
|0.00
|-0.57
|2.34
|V1+V2
|34081577
|2007.05.08 14:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.89
|117.89
|120.16
|2007.05.09 08:16
|119.96
|0.00
|0.00
|0.27
|1.17
|V1+V2
|34087408
|2007.05.08 15:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3535
|1.3715
|1.3508
|2007.05.09 18:27
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.22
|2.80
|V1+V2
|34087988
|2007.05.08 15:28
|buy
|0.08
|eurjpy
|162.35
|160.75
|162.62
|2007.05.08 15:29
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|V1+V2
|34088047
|2007.05.08 15:29
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.35
|160.55
|162.62
|2007.05.08 15:29
|162.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|V1+V2
|34088093
|2007.05.08 15:29
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.33
|160.33
|162.60
|2007.05.09 08:50
|162.40
|0.00
|0.00
|0.17
|1.17
|V1+V2
|34092714
|2007.05.08 16:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9891
|2.0091
|1.9864
|2007.05.09 15:01
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.01
|-14.60
|V1+V2
|34094494
|2007.05.08 17:19
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.33
|164.13
|162.06
|2007.05.09 00:34
|162.26
|0.00
|0.00
|-0.45
|2.34
|V1+V2
|34095865
|2007.05.08 17:36
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3545
|1.3365
|1.3572
|2007.05.08 18:12
|1.3544
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|V1+V2
|34096353
|2007.05.08 17:46
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9889
|1.9749
|1.9916
|2007.05.09 06:11
|1.9916
|0.00
|0.00
|-0.06
|43.20
|V1+V2[tp]
|34097573
|2007.05.08 18:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3545
|1.3345
|1.3572
|2007.05.10 04:56
|1.3535
|0.00
|0.00
|-0.48
|-2.00
|V1+V2
|34098662
|2007.05.08 18:35
|sell
|0.08
|eurjpy
|162.53
|164.13
|162.26
|2007.05.09 00:34
|162.26
|0.00
|0.00
|-0.90
|18.02
|V1+V2[tp]
|34111572
|2007.05.09 00:34
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.21
|164.21
|161.94
|2007.05.10 16:03
|162.53
|0.00
|0.00
|-0.67
|-5.32
|V1+V2
|34114331
|2007.05.09 01:19
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.13
|160.33
|162.40
|2007.05.09 08:50
|162.40
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|V1+V2[tp]
|34114665
|2007.05.09 01:23
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.69
|117.89
|119.96
|2007.05.09 08:16
|119.96
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|V1+V2[tp]
|34126714
|2007.05.09 06:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9911
|2.0091
|1.9884
|2007.05.09 15:01
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.20
|V1+V2
|34127079
|2007.05.09 06:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9919
|1.9719
|1.9946
|2007.05.09 09:57
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|34130392
|2007.05.09 06:47
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9899
|1.9719
|1.9926
|2007.05.09 09:57
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34136547
|2007.05.09 08:16
|buy
|0.02
|usdjpy
|119.98
|117.98
|120.25
|2007.05.09 18:39
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|V1+V2
|34137801
|2007.05.09 08:50
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.45
|160.45
|162.72
|2007.05.09 23:14
|162.52
|0.00
|0.00
|0.51
|1.17
|V1+V2
|34137803
|2007.05.09 08:50
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.41
|164.21
|162.14
|2007.05.10 16:03
|162.52
|0.00
|0.00
|-1.34
|-3.66
|V1+V2
|34141600
|2007.05.09 09:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9929
|1.9729
|1.9956
|2007.05.09 13:15
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34141857
|2007.05.09 09:59
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9931
|2.0091
|1.9904
|2007.05.09 15:01
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|V1+V2
|34144677
|2007.05.09 10:46
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.04
|121.64
|119.77
|2007.05.09 12:53
|119.77
|0.00
|0.00
|0.00
|18.03
|V1+V2[tp]
|34149830
|2007.05.09 12:27
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.25
|160.45
|162.52
|2007.05.09 23:14
|162.52
|0.00
|0.00
|1.02
|8.99
|V1+V2[tp]
|34150950
|2007.05.09 12:41
|buy
|0.04
|usdjpy
|119.78
|117.98
|120.05
|2007.05.09 18:39
|120.05
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|V1+V2[tp]
|34152630
|2007.05.09 12:53
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.73
|121.73
|119.46
|2007.05.10 16:57
|120.09
|0.00
|0.00
|-0.86
|-6.00
|V1+V2
|34153193
|2007.05.09 12:54
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9951
|2.0091
|1.9924
|2007.05.09 15:01
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|V1+V2
|34154730
|2007.05.09 13:04
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2161
|1.1981
|1.2188
|2007.05.09 18:43
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|8.86
|V1+V2[tp]
|34156981
|2007.05.09 13:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9960
|1.9760
|1.9987
|2007.05.09 13:32
|1.9987
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34157538
|2007.05.09 13:15
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3555
|1.3715
|1.3528
|2007.05.09 18:19
|1.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|34159820
|2007.05.09 13:24
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9971
|2.0091
|1.9944
|2007.05.09 15:01
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|V1+V2
|34160665
|2007.05.09 13:24
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2140
|1.2340
|1.2113
|2007.05.11 08:02
|1.2193
|0.00
|0.00
|-0.75
|-8.69
|V1+V2
|34162684
|2007.05.09 13:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9990
|1.9790
|2.0017
|2007.05.10 04:55
|1.9940
|0.00
|0.00
|-0.02
|-10.00
|V1+V2
|34163355
|2007.05.09 13:33
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9991
|2.0091
|1.9964
|2007.05.09 15:01
|1.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|V1+V2[tp]
|34166418
|2007.05.09 13:53
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2160
|1.2340
|1.2133
|2007.05.11 08:02
|1.2193
|0.00
|0.00
|-1.51
|-10.83
|V1+V2
|34170087
|2007.05.09 14:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9970
|1.9790
|1.9997
|2007.05.10 04:56
|1.9940
|0.00
|0.00
|-0.05
|-12.00
|V1+V2
|34171548
|2007.05.09 15:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9959
|2.0159
|1.9932
|2007.05.09 18:41
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34183199
|2007.05.09 18:16
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.93
|121.73
|119.66
|2007.05.10 16:57
|120.09
|0.00
|0.00
|-1.72
|-5.33
|V1+V2
|34183952
|2007.05.09 18:18
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2180
|1.2340
|1.2153
|2007.05.11 08:02
|1.2193
|0.00
|0.00
|-3.01
|-8.53
|V1+V2
|34184181
|2007.05.09 18:19
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9950
|1.9790
|1.9977
|2007.05.10 04:55
|1.9940
|0.00
|0.00
|-0.10
|-8.00
|V1+V2
|34186910
|2007.05.09 18:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3525
|1.3725
|1.3498
|2007.05.10 12:51
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.32
|1.60
|V1+V2
|34188035
|2007.05.09 18:32
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3525
|1.3345
|1.3552
|2007.05.10 04:56
|1.3535
|0.00
|0.00
|-0.73
|4.00
|V1+V2
|34188995
|2007.05.09 18:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.07
|118.07
|120.34
|2007.05.10 04:55
|120.04
|0.00
|0.00
|0.81
|-0.50
|V1+V2
|34189215
|2007.05.09 18:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9928
|2.0128
|1.9901
|2007.05.10 08:14
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.02
|1.60
|V1+V2
|34189481
|2007.05.09 18:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2193
|1.1993
|1.2220
|2007.05.10 04:56
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.53
|-1.81
|V1+V2
|34199860
|2007.05.09 22:55
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.14
|121.74
|119.87
|2007.05.10 16:57
|120.09
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|V1+V2
|34200591
|2007.05.09 23:14
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.55
|160.55
|162.82
|2007.05.10 04:55
|162.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|V1+V2
|34200845
|2007.05.09 23:21
|sell
|0.08
|eurjpy
|162.62
|164.22
|162.35
|2007.05.10 16:03
|162.53
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|V1+V2
|34214841
|2007.05.10 04:55
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.53
|160.53
|162.80
|2007.05.10 06:46
|162.80
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|V1+V2[tp]
|34214845
|2007.05.10 04:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9943
|1.9763
|1.9970
|2007.05.10 04:56
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|V1+V2
|34214860
|2007.05.10 04:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3536
|1.3336
|1.3563
|2007.05.10 06:33
|1.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34214867
|2007.05.10 04:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9943
|1.9743
|1.9970
|2007.05.10 10:57
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|V1+V2
|34214877
|2007.05.10 04:58
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2185
|1.1985
|1.2212
|2007.05.10 12:52
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|V1+V2
|34215046
|2007.05.10 05:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.06
|118.06
|120.33
|2007.05.10 09:14
|120.33
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|V1+V2[tp]
|34216636
|2007.05.10 05:45
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3545
|1.3725
|1.3518
|2007.05.10 12:50
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34217535
|2007.05.10 05:59
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9948
|2.0128
|1.9921
|2007.05.10 08:14
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34221132
|2007.05.10 06:20
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2165
|1.1985
|1.2192
|2007.05.10 12:50
|1.2192
|0.00
|0.00
|0.00
|8.86
|V1+V2[tp]
|34222424
|2007.05.10 06:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3565
|1.3365
|1.3592
|2007.05.11 13:37
|1.3512
|0.00
|0.00
|-0.12
|-10.60
|V1+V2
|34223749
|2007.05.10 06:46
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.83
|160.83
|163.10
|2007.05.11 13:34
|161.71
|0.00
|0.00
|0.17
|-18.71
|V1+V2
|34226124
|2007.05.10 07:14
|sell
|0.16
|eurjpy
|162.82
|164.22
|162.55
|2007.05.10 16:03
|162.55
|0.00
|0.00
|0.00
|35.90
|V1+V2[tp]
|34231539
|2007.05.10 08:13
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3545
|1.3365
|1.3572
|2007.05.11 13:39
|1.3512
|0.00
|0.00
|-0.24
|-13.20
|V1+V2
|34231752
|2007.05.10 08:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9922
|1.9742
|1.9949
|2007.05.10 10:57
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|V1+V2
|34232210
|2007.05.10 08:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9914
|2.0114
|1.9887
|2007.05.10 09:16
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34234878
|2007.05.10 08:30
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9900
|1.9740
|1.9927
|2007.05.10 10:57
|1.9889
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|V1+V2
|34239115
|2007.05.10 09:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.36
|118.36
|120.63
|2007.05.11 14:52
|120.02
|0.00
|0.00
|0.27
|-5.67
|V1+V2
|34239213
|2007.05.10 09:14
|sell
|0.16
|usdjpy
|120.36
|121.76
|120.09
|2007.05.10 16:57
|120.09
|0.00
|0.00
|0.00
|35.97
|V1+V2[tp]
|34240167
|2007.05.10 09:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9883
|2.0083
|1.9856
|2007.05.10 10:15
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34240532
|2007.05.10 09:17
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9880
|1.9740
|1.9907
|2007.05.10 10:57
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|V1+V2
|34241982
|2007.05.10 09:23
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3525
|1.3365
|1.3552
|2007.05.11 13:39
|1.3513
|0.00
|0.00
|-0.48
|-9.60
|V1+V2
|34247010
|2007.05.10 10:15
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9858
|1.9738
|1.9885
|2007.05.10 10:57
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|V1+V2[tp]
|34247194
|2007.05.10 10:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9852
|2.0052
|1.9825
|2007.05.10 12:51
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|V1+V2
|34249749
|2007.05.10 10:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9872
|2.0052
|1.9845
|2007.05.10 12:51
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|V1+V2
|34251737
|2007.05.10 10:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9892
|1.9692
|1.9919
|2007.05.10 11:02
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|34252712
|2007.05.10 11:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9872
|1.9692
|1.9899
|2007.05.10 11:02
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34253572
|2007.05.10 11:02
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9892
|2.0052
|1.9865
|2007.05.10 12:50
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|34253844
|2007.05.10 11:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9908
|1.9708
|1.9935
|2007.05.11 01:56
|1.9806
|0.00
|0.00
|-0.01
|-20.40
|V1+V2
|34254854
|2007.05.10 11:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9887
|1.9707
|1.9914
|2007.05.11 01:56
|1.9807
|0.00
|0.00
|-0.02
|-32.00
|V1+V2
|34268498
|2007.05.10 12:50
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9867
|1.9707
|1.9894
|2007.05.11 01:56
|1.9806
|0.00
|0.00
|-0.03
|-48.80
|V1+V2
|34269320
|2007.05.10 12:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3513
|1.3713
|1.3486
|2007.05.10 16:55
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34269614
|2007.05.10 12:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9850
|2.0050
|1.9823
|2007.05.10 13:18
|1.9823
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34270043
|2007.05.10 12:52
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9842
|1.9702
|1.9869
|2007.05.11 01:57
|1.9805
|0.00
|0.00
|-0.06
|-59.20
|V1+V2
|34270403
|2007.05.10 12:52
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2203
|1.2003
|1.2230
|2007.05.13 22:00
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.36
|-4.60
|V1+V2
|34270665
|2007.05.10 12:53
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2200
|1.2340
|1.2173
|2007.05.11 08:02
|1.2193
|0.00
|0.00
|-1.50
|9.19
|V1+V2
|34272613
|2007.05.10 12:55
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3505
|1.3365
|1.3532
|2007.05.11 13:39
|1.3512
|0.00
|0.00
|-0.97
|11.20
|V1+V2
|34278658
|2007.05.10 13:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9816
|2.0016
|1.9789
|2007.05.10 16:40
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|34278901
|2007.05.10 13:19
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9819
|1.9699
|1.9846
|2007.05.11 01:56
|1.9806
|0.00
|0.00
|-0.13
|-41.60
|V1+V2
|34290724
|2007.05.10 15:07
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9836
|2.0016
|1.9809
|2007.05.10 16:40
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34292316
|2007.05.10 15:26
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.63
|160.83
|162.90
|2007.05.11 13:34
|161.72
|0.00
|0.00
|0.34
|-30.40
|V1+V2
|34295510
|2007.05.10 16:03
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.47
|164.47
|162.20
|2007.05.10 16:38
|162.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|V1+V2[tp]
|34297823
|2007.05.10 16:26
|buy
|0.08
|eurjpy
|162.43
|160.83
|162.70
|2007.05.11 13:34
|161.71
|0.00
|0.00
|0.68
|-48.12
|V1+V2
|34298039
|2007.05.10 16:26
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.16
|118.36
|120.43
|2007.05.11 14:52
|120.03
|0.00
|0.00
|0.54
|-4.33
|V1+V2
|34299975
|2007.05.10 16:38
|buy
|0.16
|eurjpy
|162.23
|160.83
|162.50
|2007.05.11 13:35
|161.72
|0.00
|0.00
|1.36
|-68.17
|V1+V2
|34300060
|2007.05.10 16:38
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.15
|164.15
|161.88
|2007.05.10 16:57
|161.88
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|V1+V2[tp]
|34301431
|2007.05.10 16:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9806
|2.0006
|1.9779
|2007.05.10 17:04
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34304951
|2007.05.10 16:54
|buy
|0.32
|eurjpy
|162.03
|160.83
|162.30
|2007.05.11 13:34
|161.71
|0.00
|0.00
|2.72
|-85.55
|V1+V2
|34305554
|2007.05.10 16:55
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9799
|1.9699
|1.9826
|2007.05.11 01:56
|1.9807
|0.00
|0.00
|-0.26
|51.20
|V1+V2
|34305966
|2007.05.10 16:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3484
|1.3684
|1.3457
|2007.05.16 12:00
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.44
|-19.00
|V1+V2
|34306886
|2007.05.10 16:56
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3485
|1.3365
|1.3512
|2007.05.11 13:36
|1.3512
|0.00
|0.00
|-1.94
|86.40
|V1+V2[tp]
|34307797
|2007.05.10 16:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.05
|122.05
|119.78
|2007.05.10 22:04
|119.78
|0.00
|0.00
|-0.29
|4.51
|V1+V2[tp]
|34307885
|2007.05.10 16:57
|sell
|0.02
|eurjpy
|161.84
|163.84
|161.57
|2007.05.10 21:03
|161.57
|0.00
|0.00
|-0.22
|4.51
|V1+V2[tp]
|34310637
|2007.05.10 17:04
|buy
|0.64
|eurjpy
|161.83
|160.83
|162.10
|2007.05.11 13:34
|161.72
|0.00
|0.00
|5.44
|-58.81
|V1+V2
|34310690
|2007.05.10 17:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9774
|1.9974
|1.9747
|2007.05.11 07:27
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.01
|1.40
|V1+V2
|34310702
|2007.05.10 17:04
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9778
|1.9698
|1.9805
|2007.05.11 01:55
|1.9805
|0.00
|0.00
|-0.51
|345.60
|V1+V2[tp]
|34311746
|2007.05.10 17:04
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2220
|1.2340
|1.2193
|2007.05.11 08:01
|1.2193
|0.00
|0.00
|-3.01
|70.86
|V1+V2[tp]
|34314844
|2007.05.10 17:14
|buy
|0.08
|usdjpy
|119.96
|118.36
|120.23
|2007.05.11 14:52
|120.02
|0.00
|0.00
|1.08
|4.00
|V1+V2
|34320196
|2007.05.10 18:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9794
|1.9974
|1.9767
|2007.05.11 07:27
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.01
|10.80
|V1+V2[tp]
|34331180
|2007.05.10 21:17
|buy
|1.28
|eurjpy
|161.63
|160.83
|161.90
|2007.05.11 13:34
|161.71
|0.00
|0.00
|0.00
|85.54
|V1+V2
|34355978
|2007.05.11 01:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.90
|121.90
|119.63
|2007.05.11 09:24
|119.63
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|V1+V2[tp]
|34355987
|2007.05.11 01:56
|sell
|0.02
|eurjpy
|161.62
|163.62
|161.35
|2007.05.11 09:19
|161.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|V1+V2[tp]
|34356087
|2007.05.11 01:57
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9810
|1.9630
|1.9837
|2007.05.11 01:57
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|V1+V2
|34356154
|2007.05.11 01:57
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9810
|1.9610
|1.9837
|2007.05.11 08:35
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|V1+V2
|34370904
|2007.05.11 06:18
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9790
|1.9610
|1.9817
|2007.05.11 08:35
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|V1+V2
|34377022
|2007.05.11 07:27
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9770
|1.9610
|1.9797
|2007.05.11 08:35
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|34377186
|2007.05.11 07:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9762
|1.9962
|1.9735
|2007.05.11 16:08
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|V1+V2
|34378208
|2007.05.11 07:31
|buy
|1.80
|eurjpy
|161.43
|160.83
|161.70
|2007.05.11 13:34
|161.70
|0.00
|0.00
|0.00
|406.05
|V1+V2[tp]
|34382820
|2007.05.11 08:02
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2190
|1.2370
|1.2163
|2007.05.11 08:02
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|V1+V2
|34382907
|2007.05.11 08:02
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2190
|1.2390
|1.2163
|2007.05.15 14:40
|1.2163
|0.00
|0.00
|-0.38
|4.44
|V1+V2[tp]
|34385464
|2007.05.11 08:27
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9782
|1.9962
|1.9755
|2007.05.11 16:08
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|V1+V2
|34387275
|2007.05.11 08:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9803
|1.9603
|1.9830
|2007.05.11 12:30
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|V1+V2
|34387581
|2007.05.11 08:36
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9802
|1.9962
|1.9775
|2007.05.11 16:08
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|V1+V2
|34390467
|2007.05.11 08:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9783
|1.9603
|1.9810
|2007.05.11 12:30
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34391509
|2007.05.11 09:02
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2183
|1.2003
|1.2210
|2007.05.13 22:00
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.36
|-2.63
|V1+V2
|34392668
|2007.05.11 09:13
|buy
|0.16
|usdjpy
|119.75
|118.35
|120.02
|2007.05.11 14:52
|120.02
|0.00
|0.00
|0.00
|35.99
|V1+V2[tp]
|34396317
|2007.05.11 09:37
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.65
|121.65
|119.38
|2007.05.11 12:30
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|V1+V2
|34402904
|2007.05.11 11:10
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.86
|121.66
|119.59
|2007.05.11 12:30
|119.59
|0.00
|0.00
|0.00
|9.03
|V1+V2[tp]
|34411725
|2007.05.11 12:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9819
|1.9619
|1.9846
|2007.05.11 13:00
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|V1+V2
|34411927
|2007.05.11 12:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|119.51
|121.51
|119.24
|2007.05.15 14:58
|120.26
|0.00
|0.00
|-0.58
|-12.47
|V1+V2
|34413377
|2007.05.11 12:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9799
|1.9619
|1.9826
|2007.05.11 13:00
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|V1+V2
|34413763
|2007.05.11 12:32
|sell
|0.04
|usdjpy
|119.72
|121.52
|119.45
|2007.05.15 14:58
|120.25
|0.00
|0.00
|-1.14
|-17.63
|V1+V2
|34416479
|2007.05.11 12:41
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9779
|1.9619
|1.9806
|2007.05.11 13:00
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|34419744
|2007.05.11 13:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9809
|1.9609
|1.9836
|2007.05.11 14:42
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34422600
|2007.05.11 13:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3504
|1.3684
|1.3477
|2007.05.16 12:01
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.66
|-30.00
|V1+V2
|34424375
|2007.05.11 13:34
|sell
|0.02
|eurjpy
|161.67
|163.67
|161.40
|2007.05.15 07:22
|162.79
|0.00
|0.00
|-0.44
|-18.64
|V1+V2
|34424692
|2007.05.11 13:34
|buy
|0.04
|eurjpy
|161.77
|159.97
|162.04
|2007.05.11 13:35
|161.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|V1+V2
|34424753
|2007.05.11 13:35
|buy
|0.02
|eurjpy
|161.77
|159.77
|162.04
|2007.05.11 14:30
|162.04
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|V1+V2[tp]
|34425397
|2007.05.11 13:36
|sell
|0.04
|eurjpy
|161.87
|163.67
|161.60
|2007.05.15 07:22
|162.77
|0.00
|0.00
|-0.90
|-29.95
|V1+V2
|34426347
|2007.05.11 13:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3515
|1.3315
|1.3542
|2007.05.13 22:03
|1.3528
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.60
|V1+V2
|34426705
|2007.05.11 13:40
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9822
|1.9962
|1.9795
|2007.05.11 16:09
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|V1+V2
|34434238
|2007.05.11 14:30
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.09
|160.09
|162.36
|2007.05.11 14:52
|162.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|V1+V2[tp]
|34434391
|2007.05.11 14:30
|sell
|0.08
|eurjpy
|162.07
|163.67
|161.80
|2007.05.15 07:22
|162.79
|0.00
|0.00
|-1.80
|-47.92
|V1+V2
|34435084
|2007.05.11 14:31
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3524
|1.3684
|1.3497
|2007.05.16 12:00
|1.3579
|0.00
|0.00
|1.29
|-44.00
|V1+V2
|34435675
|2007.05.11 14:34
|sell
|0.08
|usdjpy
|119.92
|121.52
|119.65
|2007.05.15 14:58
|120.26
|0.00
|0.00
|-2.28
|-22.62
|V1+V2
|34435977
|2007.05.11 14:34
|sell
|0.16
|eurjpy
|162.27
|163.67
|162.00
|2007.05.15 07:22
|162.75
|0.00
|0.00
|-3.58
|-63.91
|V1+V2
|34437305
|2007.05.11 14:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9840
|1.9640
|1.9867
|2007.05.13 22:00
|1.9814
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.20
|V1+V2
|34437616
|2007.05.11 14:43
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9842
|1.9962
|1.9815
|2007.05.11 16:08
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|V1+V2[tp]
|34439432
|2007.05.11 14:52
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.39
|160.39
|162.66
|2007.05.13 22:02
|162.63
|0.00
|0.00
|0.17
|4.00
|V1+V2
|34439435
|2007.05.11 14:52
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.05
|118.05
|120.32
|2007.05.13 22:03
|120.20
|0.00
|0.00
|0.27
|2.50
|V1+V2
|34440348
|2007.05.11 14:55
|sell
|0.16
|usdjpy
|120.12
|121.52
|119.85
|2007.05.15 14:58
|120.24
|0.00
|0.00
|-4.58
|-15.97
|V1+V2
|34441744
|2007.05.11 15:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9820
|1.9640
|1.9847
|2007.05.13 22:00
|1.9814
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.40
|V1+V2
|34442903
|2007.05.11 15:09
|sell
|0.32
|eurjpy
|162.47
|163.67
|162.20
|2007.05.15 07:22
|162.79
|0.00
|0.00
|-7.16
|-85.20
|V1+V2
|34449293
|2007.05.11 16:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9812
|2.0012
|1.9785
|2007.05.14 08:41
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.01
|0.80
|V1+V2
|34461063
|2007.05.13 22:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9824
|1.9624
|1.9851
|2007.05.15 06:14
|1.9811
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.60
|V1+V2
|34461227
|2007.05.13 22:02
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.73
|160.73
|163.00
|2007.05.14 10:32
|163.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|V1+V2[tp]
|34461282
|2007.05.13 22:03
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.27
|118.27
|120.54
|2007.05.14 11:04
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|V1+V2
|34461291
|2007.05.13 22:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2186
|1.1986
|1.2213
|2007.05.16 11:39
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.36
|-2.96
|V1+V2
|34461551
|2007.05.13 22:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3532
|1.3332
|1.3559
|2007.05.15 06:35
|1.3559
|0.00
|0.00
|-0.12
|5.40
|V1+V2[tp]
|34461654
|2007.05.13 22:04
|sell
|0.64
|eurjpy
|162.67
|163.67
|162.40
|2007.05.15 07:22
|162.77
|0.00
|0.00
|-7.17
|-53.26
|V1+V2
|34467089
|2007.05.13 23:37
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9835
|2.0015
|1.9808
|2007.05.14 08:41
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34468530
|2007.05.13 23:50
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3544
|1.3684
|1.3517
|2007.05.16 12:01
|1.3579
|0.00
|0.00
|1.72
|-56.00
|V1+V2
|34468778
|2007.05.13 23:52
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.07
|118.27
|120.34
|2007.05.14 11:04
|120.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|V1+V2[tp]
|34479871
|2007.05.14 03:45
|sell
|1.28
|eurjpy
|162.87
|163.67
|162.60
|2007.05.15 07:22
|162.79
|0.00
|0.00
|-14.34
|85.20
|V1+V2
|34490885
|2007.05.14 07:09
|sell
|0.32
|usdjpy
|120.33
|121.53
|120.06
|2007.05.15 14:58
|120.26
|0.00
|0.00
|-4.58
|18.63
|V1+V2
|34498577
|2007.05.14 08:41
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9803
|2.0003
|1.9776
|2007.05.14 12:18
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|34498702
|2007.05.14 08:41
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9804
|1.9624
|1.9831
|2007.05.15 06:16
|1.9811
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.80
|V1+V2
|34501066
|2007.05.14 09:19
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9823
|2.0003
|1.9796
|2007.05.14 12:18
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34505363
|2007.05.14 10:32
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.05
|161.05
|163.32
|2007.05.14 17:10
|163.12
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|V1+V2
|34506455
|2007.05.14 11:00
|sell
|1.92
|eurjpy
|163.07
|163.67
|162.80
|2007.05.15 07:22
|162.80
|0.00
|0.00
|-21.50
|431.24
|V1+V2[tp]
|34506697
|2007.05.14 11:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.37
|118.37
|120.64
|2007.05.15 09:28
|120.44
|0.00
|0.00
|0.27
|1.16
|V1+V2
|34510718
|2007.05.14 12:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9791
|1.9991
|1.9764
|2007.05.14 18:59
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|V1+V2
|34518815
|2007.05.14 14:34
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.85
|161.05
|163.12
|2007.05.14 17:10
|163.12
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|V1+V2[tp]
|34521509
|2007.05.14 15:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9812
|1.9992
|1.9785
|2007.05.14 18:59
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34525470
|2007.05.14 17:11
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.15
|161.15
|163.42
|2007.05.15 00:02
|163.22
|0.00
|0.00
|0.17
|1.17
|V1+V2
|34527698
|2007.05.14 18:18
|buy
|0.04
|eurjpy
|162.95
|161.15
|163.22
|2007.05.15 00:02
|163.22
|0.00
|0.00
|0.34
|8.96
|V1+V2[tp]
|34529213
|2007.05.14 18:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9780
|1.9980
|1.9753
|2007.05.15 07:30
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.80
|V1+V2
|34529223
|2007.05.14 18:59
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9784
|1.9624
|1.9811
|2007.05.15 06:14
|1.9811
|0.00
|0.00
|-0.03
|21.60
|V1+V2[tp]
|34538911
|2007.05.15 00:03
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.26
|161.26
|163.53
|2007.05.15 09:30
|163.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.99
|V1+V2
|34542207
|2007.05.15 01:11
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.06
|161.26
|163.33
|2007.05.15 09:30
|163.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|V1+V2
|34546583
|2007.05.15 03:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9800
|1.9980
|1.9773
|2007.05.15 07:30
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|V1+V2
|34552024
|2007.05.15 06:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9816
|1.9616
|1.9843
|2007.05.15 12:32
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|V1+V2
|34553859
|2007.05.15 06:35
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9821
|1.9981
|1.9794
|2007.05.15 07:30
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|34554032
|2007.05.15 06:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3562
|1.3362
|1.3589
|2007.05.15 14:32
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|34556645
|2007.05.15 07:00
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.17
|118.37
|120.44
|2007.05.15 09:28
|120.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|V1+V2[tp]
|34556712
|2007.05.15 07:00
|buy
|0.08
|eurjpy
|162.86
|161.26
|163.13
|2007.05.15 09:30
|163.13
|0.00
|0.00
|0.00
|17.93
|V1+V2[tp]
|34558505
|2007.05.15 07:22
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.72
|164.52
|162.45
|2007.05.15 07:22
|162.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|V1+V2
|34558602
|2007.05.15 07:22
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.72
|164.72
|162.45
|2007.05.16 15:13
|163.45
|0.00
|0.00
|-0.22
|-12.09
|V1+V2
|34559121
|2007.05.15 07:24
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3542
|1.3362
|1.3569
|2007.05.15 14:32
|1.3569
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34559790
|2007.05.15 07:28
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9796
|1.9616
|1.9823
|2007.05.15 12:32
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|V1+V2
|34560533
|2007.05.15 07:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9791
|1.9991
|1.9764
|2007.05.15 08:32
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|34561835
|2007.05.15 07:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9811
|1.9991
|1.9784
|2007.05.15 08:32
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34564901
|2007.05.15 08:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9778
|1.9978
|1.9751
|2007.05.15 10:25
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34565164
|2007.05.15 08:32
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9776
|1.9616
|1.9803
|2007.05.15 12:32
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|V1+V2
|34566687
|2007.05.15 08:49
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.92
|164.72
|162.65
|2007.05.16 15:14
|163.45
|0.00
|0.00
|-0.45
|-17.55
|V1+V2
|34569020
|2007.05.15 09:08
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9756
|1.9616
|1.9783
|2007.05.15 12:32
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|V1+V2[tp]
|34570325
|2007.05.15 09:29
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.47
|118.47
|120.74
|2007.05.16 12:02
|120.54
|0.00
|0.00
|0.27
|1.16
|V1+V2
|34570664
|2007.05.15 09:30
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.12
|164.72
|162.85
|2007.05.16 15:13
|163.45
|0.00
|0.00
|-0.90
|-21.86
|V1+V2
|34570768
|2007.05.15 09:30
|sell
|0.64
|usdjpy
|120.53
|121.53
|120.26
|2007.05.15 14:58
|120.26
|0.00
|0.00
|0.00
|143.69
|V1+V2[tp]
|34570784
|2007.05.15 09:30
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.23
|161.23
|163.50
|2007.05.15 12:33
|163.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|V1+V2
|34572193
|2007.05.15 09:47
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.03
|161.23
|163.30
|2007.05.15 12:33
|163.30
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|V1+V2[tp]
|34575155
|2007.05.15 10:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9748
|1.9948
|1.9721
|2007.05.15 13:28
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|V1+V2
|34579548
|2007.05.15 12:08
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9769
|1.9949
|1.9742
|2007.05.15 13:28
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|V1+V2
|34584278
|2007.05.15 12:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9786
|1.9586
|1.9813
|2007.05.15 14:22
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|34585185
|2007.05.15 12:33
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.37
|161.37
|163.64
|2007.05.15 14:33
|163.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|V1+V2
|34585195
|2007.05.15 12:33
|sell
|0.16
|eurjpy
|163.32
|164.72
|163.05
|2007.05.16 15:15
|163.45
|0.00
|0.00
|-1.79
|-17.23
|V1+V2
|34585779
|2007.05.15 12:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9789
|1.9949
|1.9762
|2007.05.15 13:28
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|34593241
|2007.05.15 13:08
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9766
|1.9586
|1.9793
|2007.05.15 14:22
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34595338
|2007.05.15 13:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9756
|1.9956
|1.9729
|2007.05.16 09:37
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.01
|-15.00
|V1+V2
|34596017
|2007.05.15 13:30
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.17
|161.37
|163.44
|2007.05.15 14:33
|163.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.97
|V1+V2[tp]
|34597151
|2007.05.15 13:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9776
|1.9956
|1.9749
|2007.05.16 09:50
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.01
|-21.60
|V1+V2
|34600842
|2007.05.15 14:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9798
|1.9598
|1.9825
|2007.05.15 14:40
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34601538
|2007.05.15 14:30
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9796
|1.9956
|1.9769
|2007.05.16 09:50
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.02
|-27.20
|V1+V2
|34602525
|2007.05.15 14:32
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3565
|1.3685
|1.3538
|2007.05.16 12:00
|1.3579
|0.00
|0.00
|1.73
|-44.80
|V1+V2
|34603024
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3573
|1.3373
|1.3600
|2007.05.15 14:51
|1.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34603375
|2007.05.15 14:32
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9817
|1.9957
|1.9790
|2007.05.16 09:50
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.05
|-20.80
|V1+V2
|34605848
|2007.05.15 14:33
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.48
|161.48
|163.75
|2007.05.16 07:27
|163.75
|0.00
|0.00
|0.17
|4.49
|V1+V2[tp]
|34608049
|2007.05.15 14:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2154
|1.2354
|1.2127
|2007.05.17 06:47
|1.2207
|0.00
|0.00
|-0.75
|-8.68
|V1+V2
|34608130
|2007.05.15 14:40
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2161
|1.1981
|1.2188
|2007.05.16 11:39
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.36
|2.30
|V1+V2
|34608299
|2007.05.15 14:40
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3586
|1.3686
|1.3559
|2007.05.16 12:01
|1.3579
|0.00
|0.00
|3.46
|44.80
|V1+V2
|34608361
|2007.05.15 14:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9831
|1.9631
|1.9858
|2007.05.15 15:41
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34611195
|2007.05.15 14:50
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9837
|1.9957
|1.9810
|2007.05.16 09:50
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.10
|25.60
|V1+V2
|34611720
|2007.05.15 14:51
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2141
|1.1981
|1.2168
|2007.05.16 11:39
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.71
|17.75
|V1+V2[tp]
|34611993
|2007.05.15 14:51
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.27
|118.47
|120.54
|2007.05.16 12:02
|120.54
|0.00
|0.00
|0.54
|8.96
|V1+V2[tp]
|34612221
|2007.05.15 14:51
|sell
|0.32
|eurjpy
|163.52
|164.72
|163.25
|2007.05.16 15:13
|163.45
|0.00
|0.00
|-3.58
|18.55
|V1+V2
|34614207
|2007.05.15 14:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.20
|122.20
|119.93
|2007.05.18 10:50
|120.95
|0.00
|0.00
|-1.44
|-12.40
|V1+V2
|34615247
|2007.05.15 15:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3603
|1.3403
|1.3630
|2007.05.17 07:31
|1.3544
|0.00
|0.00
|-0.48
|-11.80
|V1+V2
|34616331
|2007.05.15 15:02
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3606
|1.3686
|1.3579
|2007.05.16 12:00
|1.3579
|0.00
|0.00
|6.91
|345.60
|V1+V2[tp]
|34620868
|2007.05.15 15:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9862
|1.9662
|1.9889
|2007.05.18 07:32
|1.9763
|0.00
|0.00
|-0.04
|-19.80
|V1+V2
|34620878
|2007.05.15 15:41
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9858
|1.9958
|1.9831
|2007.05.16 09:37
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.19
|172.80
|V1+V2[tp]
|34656828
|2007.05.16 05:59
|sell
|0.64
|eurjpy
|163.72
|164.72
|163.45
|2007.05.16 15:12
|163.45
|0.00
|0.00
|0.00
|143.14
|V1+V2[tp]
|34664961
|2007.05.16 07:28
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.80
|161.80
|164.07
|2007.05.17 06:38
|163.61
|0.00
|0.00
|0.51
|-3.14
|V1+V2
|34671441
|2007.05.16 09:22
|sell
|0.04
|usdjpy
|120.40
|122.20
|120.13
|2007.05.18 10:50
|120.95
|0.00
|0.00
|-2.29
|-18.19
|V1+V2
|34673296
|2007.05.16 09:32
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9841
|1.9661
|1.9868
|2007.05.18 07:33
|1.9764
|0.00
|0.00
|-0.07
|-30.80
|V1+V2
|34675091
|2007.05.16 09:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9826
|2.0026
|1.9799
|2007.05.16 15:12
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34681108
|2007.05.16 11:38
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9819
|1.9659
|1.9846
|2007.05.18 07:32
|1.9763
|0.00
|0.00
|-0.13
|-44.80
|V1+V2
|34682118
|2007.05.16 11:39
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2173
|1.1973
|1.2200
|2007.05.16 15:09
|1.2200
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|V1+V2[tp]
|34682412
|2007.05.16 11:41
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2174
|1.2354
|1.2147
|2007.05.17 06:48
|1.2204
|0.00
|0.00
|-1.13
|-9.83
|V1+V2
|34684984
|2007.05.16 11:49
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3583
|1.3403
|1.3610
|2007.05.18 15:09
|1.3512
|0.00
|0.00
|-0.97
|-28.40
|V1+V2
|34687446
|2007.05.16 12:01
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3577
|1.3757
|1.3550
|2007.05.16 12:01
|1.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|V1+V2
|34687501
|2007.05.16 12:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3576
|1.3776
|1.3549
|2007.05.16 15:11
|1.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34688175
|2007.05.16 12:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.56
|118.56
|120.83
|2007.05.17 00:28
|120.83
|0.00
|0.00
|0.81
|4.47
|V1+V2[tp]
|34688938
|2007.05.16 12:03
|sell
|0.08
|usdjpy
|120.61
|122.21
|120.34
|2007.05.18 10:50
|120.95
|0.00
|0.00
|-4.57
|-22.49
|V1+V2
|34695554
|2007.05.16 12:42
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2194
|1.2354
|1.2167
|2007.05.17 06:48
|1.2205
|0.00
|0.00
|-2.26
|-7.21
|V1+V2
|34712733
|2007.05.16 15:08
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3563
|1.3403
|1.3590
|2007.05.17 07:31
|1.3544
|0.00
|0.00
|-1.45
|-15.20
|V1+V2
|34713314
|2007.05.16 15:09
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2204
|1.2004
|1.2231
|2007.05.16 16:03
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|4.42
|V1+V2[tp]
|34714193
|2007.05.16 15:11
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.53
|161.73
|163.80
|2007.05.17 06:38
|163.63
|0.00
|0.00
|1.02
|3.31
|V1+V2
|34716660
|2007.05.16 15:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9792
|1.9992
|1.9765
|2007.05.16 17:24
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34716740
|2007.05.16 15:13
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9796
|1.9656
|1.9823
|2007.05.18 07:33
|1.9764
|0.00
|0.00
|-0.25
|-51.20
|V1+V2
|34717007
|2007.05.16 15:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3535
|1.3735
|1.3508
|2007.05.16 16:11
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34717055
|2007.05.16 15:13
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3537
|1.3397
|1.3564
|2007.05.18 15:09
|1.3514
|0.00
|0.00
|-3.87
|-36.80
|V1+V2
|34717210
|2007.05.16 15:14
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2215
|1.2355
|1.2188
|2007.05.17 06:48
|1.2206
|0.00
|0.00
|-4.51
|11.80
|V1+V2
|34718312
|2007.05.16 15:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.39
|165.39
|163.12
|2007.05.17 12:50
|163.51
|0.00
|0.00
|-0.67
|-1.98
|V1+V2
|34719085
|2007.05.16 15:17
|buy
|0.08
|eurjpy
|163.33
|161.73
|163.60
|2007.05.17 06:36
|163.60
|0.00
|0.00
|2.04
|17.86
|V1+V2[tp]
|34726722
|2007.05.16 15:56
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9776
|1.9656
|1.9803
|2007.05.18 07:32
|1.9763
|0.00
|0.00
|-0.51
|-41.60
|V1+V2
|34728462
|2007.05.16 16:03
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3517
|1.3397
|1.3544
|2007.05.17 07:31
|1.3544
|0.00
|0.00
|-5.81
|86.40
|V1+V2[tp]
|34728539
|2007.05.16 16:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2235
|1.2035
|1.2262
|2007.05.17 10:20
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.53
|1.14
|V1+V2
|34729891
|2007.05.16 16:05
|sell
|0.16
|usdjpy
|120.81
|122.21
|120.54
|2007.05.18 10:52
|120.95
|0.00
|0.00
|-9.15
|-18.52
|V1+V2
|34730438
|2007.05.16 16:07
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2235
|1.2355
|1.2208
|2007.05.17 06:47
|1.2208
|0.00
|0.00
|-9.02
|70.78
|V1+V2[tp]
|34731488
|2007.05.16 16:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3505
|1.3705
|1.3478
|2007.05.17 12:33
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.32
|1.40
|V1+V2
|34738136
|2007.05.16 17:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9761
|1.9961
|1.9734
|2007.05.17 11:17
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.02
|3.00
|V1+V2
|34742373
|2007.05.16 18:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9781
|1.9961
|1.9754
|2007.05.17 11:16
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.04
|10.80
|V1+V2[tp]
|34761177
|2007.05.17 00:27
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3525
|1.3705
|1.3498
|2007.05.17 12:33
|1.3498
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34761582
|2007.05.17 00:28
|buy
|0.02
|usdjpy
|120.86
|118.86
|121.13
|2007.05.17 10:41
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|V1+V2[tp]
|34780645
|2007.05.17 06:36
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.59
|165.39
|163.32
|2007.05.17 12:50
|163.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|V1+V2
|34780889
|2007.05.17 06:39
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.66
|161.66
|163.93
|2007.05.17 19:19
|163.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|V1+V2
|34781340
|2007.05.17 06:40
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2215
|1.2035
|1.2242
|2007.05.17 10:20
|1.2242
|0.00
|0.00
|0.00
|8.82
|V1+V2[tp]
|34783902
|2007.05.17 06:48
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2201
|1.2401
|1.2174
|2007.05.21 17:05
|1.2299
|0.00
|0.00
|-0.38
|-15.94
|V1+V2
|34794786
|2007.05.17 09:03
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2221
|1.2401
|1.2194
|2007.05.21 18:49
|1.2299
|0.00
|0.00
|-0.76
|-25.37
|V1+V2
|34795965
|2007.05.17 09:11
|sell
|0.32
|usdjpy
|121.02
|122.22
|120.75
|2007.05.18 10:50
|120.95
|0.00
|0.00
|-4.58
|18.52
|V1+V2
|34800164
|2007.05.17 10:20
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2241
|1.2401
|1.2214
|2007.05.21 17:05
|1.2299
|0.00
|0.00
|-1.50
|-37.73
|V1+V2
|34800321
|2007.05.17 10:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2247
|1.2047
|1.2274
|2007.05.17 12:48
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|V1+V2[tp]
|34802265
|2007.05.17 10:41
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.16
|119.16
|121.43
|2007.05.18 10:28
|121.23
|0.00
|0.00
|0.27
|1.15
|V1+V2
|34802420
|2007.05.17 10:41
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.79
|165.39
|163.52
|2007.05.17 12:48
|163.52
|0.00
|0.00
|0.00
|17.81
|V1+V2[tp]
|34803941
|2007.05.17 10:54
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3517
|1.3357
|1.3544
|2007.05.18 15:09
|1.3512
|0.00
|0.00
|-0.48
|-4.00
|V1+V2
|34807306
|2007.05.17 11:16
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9756
|1.9656
|1.9783
|2007.05.18 07:33
|1.9764
|0.00
|0.00
|-0.26
|51.20
|V1+V2
|34807915
|2007.05.17 11:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9744
|1.9944
|1.9717
|2007.05.17 13:13
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|34810791
|2007.05.17 11:37
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9764
|1.9944
|1.9737
|2007.05.17 13:13
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|34818424
|2007.05.17 12:31
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2261
|1.2401
|1.2234
|2007.05.21 18:50
|1.2299
|0.00
|0.00
|-3.00
|-49.43
|V1+V2
|34820661
|2007.05.17 12:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3496
|1.3696
|1.3469
|2007.05.18 10:47
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.11
|5.40
|V1+V2[tp]
|34820765
|2007.05.17 12:33
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3497
|1.3357
|1.3524
|2007.05.18 15:09
|1.3515
|0.00
|0.00
|-0.97
|28.80
|V1+V2
|34823370
|2007.05.17 12:38
|sell
|0.64
|usdjpy
|121.22
|122.22
|120.95
|2007.05.18 10:50
|120.95
|0.00
|0.00
|-9.15
|142.87
|V1+V2[tp]
|34826678
|2007.05.17 12:48
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2280
|1.2080
|1.2307
|2007.05.20 22:00
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.36
|-0.98
|V1+V2
|34827577
|2007.05.17 12:50
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.48
|165.48
|163.21
|2007.05.18 10:26
|163.21
|0.00
|0.00
|-0.22
|4.47
|V1+V2[tp]
|34830240
|2007.05.17 13:11
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.46
|161.66
|163.73
|2007.05.17 19:18
|163.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|V1+V2[tp]
|34830774
|2007.05.17 13:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9733
|1.9933
|1.9706
|2007.05.18 08:30
|1.9742
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.80
|V1+V2
|34838310
|2007.05.17 14:02
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9736
|1.9656
|1.9763
|2007.05.18 07:32
|1.9763
|0.00
|0.00
|-0.51
|345.60
|V1+V2[tp]
|34848235
|2007.05.17 15:34
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.68
|165.48
|163.41
|2007.05.18 10:26
|163.41
|0.00
|0.00
|-0.45
|8.91
|V1+V2[tp]
|34851987
|2007.05.17 16:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9753
|1.9933
|1.9726
|2007.05.18 08:30
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.01
|6.40
|V1+V2
|34863443
|2007.05.17 19:19
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.77
|161.77
|164.04
|2007.05.18 08:13
|163.84
|0.00
|0.00
|0.17
|1.15
|V1+V2
|34880435
|2007.05.18 02:40
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.57
|161.77
|163.84
|2007.05.18 08:13
|163.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|V1+V2[tp]
|34893026
|2007.05.18 06:58
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2260
|1.2080
|1.2287
|2007.05.20 22:00
|1.2273
|0.00
|0.00
|0.36
|4.24
|V1+V2
|34896509
|2007.05.18 07:33
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9769
|1.9589
|1.9796
|2007.05.18 07:33
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|V1+V2
|34896558
|2007.05.18 07:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9769
|1.9569
|1.9796
|2007.05.18 15:01
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|V1+V2
|34900422
|2007.05.18 08:12
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9773
|1.9933
|1.9746
|2007.05.18 08:30
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|34901385
|2007.05.18 08:13
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.88
|161.88
|164.15
|2007.05.18 10:28
|163.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.94
|V1+V2
|34904413
|2007.05.18 08:30
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9737
|1.9557
|1.9764
|2007.05.18 15:01
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|V1+V2
|34904693
|2007.05.18 08:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9730
|1.9930
|1.9703
|2007.05.21 00:57
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.80
|V1+V2
|34907504
|2007.05.18 08:35
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9717
|1.9557
|1.9744
|2007.05.18 15:01
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|34912232
|2007.05.18 09:12
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.68
|161.88
|163.95
|2007.05.18 10:28
|163.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|V1+V2
|34917555
|2007.05.18 10:26
|buy
|0.08
|eurjpy
|163.46
|161.86
|163.73
|2007.05.18 11:11
|162.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.08
|V1+V2
|34917924
|2007.05.18 10:26
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.21
|165.21
|162.94
|2007.05.18 10:35
|163.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|V1+V2
|34917949
|2007.05.18 10:26
|buy
|0.16
|eurjpy
|163.25
|161.85
|163.52
|2007.05.18 10:28
|163.52
|0.00
|0.00
|0.00
|35.63
|V1+V2[tp]
|34918296
|2007.05.18 10:26
|buy
|0.04
|usdjpy
|120.96
|119.16
|121.23
|2007.05.18 10:28
|121.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|V1+V2[tp]
|34919224
|2007.05.18 10:27
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.41
|165.21
|163.14
|2007.05.18 10:35
|163.14
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|V1+V2[tp]
|34919504
|2007.05.18 10:28
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.27
|119.27
|121.54
|2007.05.18 14:02
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|V1+V2
|34920174
|2007.05.18 10:29
|buy
|0.04
|usdjpy
|121.07
|119.27
|121.34
|2007.05.18 14:02
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.98
|V1+V2
|34921469
|2007.05.18 10:33
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.26
|161.46
|163.53
|2007.05.18 11:11
|162.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.92
|V1+V2
|34921895
|2007.05.18 10:35
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3477
|1.3357
|1.3504
|2007.05.18 15:07
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|V1+V2[tp]
|34922046
|2007.05.18 10:35
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.09
|165.09
|162.82
|2007.05.18 10:47
|163.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|V1+V2
|34923147
|2007.05.18 10:38
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.29
|165.09
|163.02
|2007.05.18 10:47
|163.02
|0.00
|0.00
|0.00
|8.93
|V1+V2[tp]
|34925337
|2007.05.18 10:47
|buy
|0.08
|eurjpy
|163.05
|161.45
|163.32
|2007.05.18 11:11
|162.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.94
|V1+V2
|34925593
|2007.05.18 10:47
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.97
|164.97
|162.70
|2007.05.18 10:59
|162.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|V1+V2[tp]
|34925747
|2007.05.18 10:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3467
|1.3667
|1.3440
|2007.05.21 09:48
|1.3485
|0.00
|0.00
|0.11
|-3.60
|V1+V2
|34927889
|2007.05.18 10:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|120.91
|122.91
|120.64
|2007.05.22 06:16
|121.30
|0.00
|0.00
|-0.58
|-6.43
|V1+V2
|34929153
|2007.05.18 10:57
|buy
|0.16
|eurjpy
|162.84
|161.44
|163.11
|2007.05.18 11:11
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|9.26
|V1+V2
|34929387
|2007.05.18 10:58
|buy
|0.08
|usdjpy
|120.86
|119.26
|121.13
|2007.05.18 14:02
|121.13
|0.00
|0.00
|0.00
|17.83
|V1+V2[tp]
|34930085
|2007.05.18 10:59
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.67
|164.67
|162.40
|2007.05.21 10:11
|163.60
|0.00
|0.00
|-0.22
|-15.32
|V1+V2
|34930865
|2007.05.18 11:00
|buy
|0.32
|eurjpy
|162.64
|161.44
|162.91
|2007.05.18 11:11
|162.91
|0.00
|0.00
|0.00
|71.47
|V1+V2[tp]
|34932172
|2007.05.18 11:05
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.87
|164.67
|162.60
|2007.05.21 10:11
|163.60
|0.00
|0.00
|-0.45
|-24.07
|V1+V2
|34933093
|2007.05.18 11:11
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.96
|160.96
|163.23
|2007.05.18 14:01
|163.23
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|V1+V2[tp]
|34933662
|2007.05.18 11:14
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.07
|164.67
|162.80
|2007.05.21 10:11
|163.60
|0.00
|0.00
|-0.90
|-34.94
|V1+V2
|34953923
|2007.05.18 14:00
|sell
|0.04
|usdjpy
|121.11
|122.91
|120.84
|2007.05.22 06:26
|121.30
|0.00
|0.00
|-1.14
|-6.27
|V1+V2
|34954013
|2007.05.18 14:01
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.30
|161.30
|163.57
|2007.05.18 14:37
|163.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.46
|V1+V2[tp]
|34954468
|2007.05.18 14:02
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.15
|119.15
|121.42
|2007.05.20 22:00
|121.09
|0.00
|0.00
|0.27
|-0.99
|V1+V2
|34954576
|2007.05.18 14:03
|sell
|0.16
|eurjpy
|163.27
|164.67
|163.00
|2007.05.21 10:34
|163.60
|0.00
|0.00
|-1.79
|-43.47
|V1+V2
|34956145
|2007.05.18 14:11
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3487
|1.3667
|1.3460
|2007.05.21 09:49
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.22
|1.20
|V1+V2
|34962000
|2007.05.18 14:33
|sell
|0.32
|eurjpy
|163.47
|164.67
|163.20
|2007.05.21 10:11
|163.60
|0.00
|0.00
|-3.58
|-34.28
|V1+V2
|34963119
|2007.05.18 14:37
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.61
|161.61
|163.88
|2007.05.20 22:00
|163.71
|0.00
|0.00
|0.17
|1.66
|V1+V2
|34966742
|2007.05.18 15:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|1.9549
|1.9776
|2007.05.18 15:09
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|34967079
|2007.05.18 15:01
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9751
|1.9931
|1.9724
|2007.05.21 00:57
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.01
|2.80
|V1+V2
|34969910
|2007.05.18 15:08
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3513
|1.3673
|1.3486
|2007.05.21 09:47
|1.3486
|0.00
|0.00
|0.43
|21.60
|V1+V2[tp]
|34970192
|2007.05.18 15:08
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9771
|1.9931
|1.9744
|2007.05.21 00:57
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.02
|21.60
|V1+V2[tp]
|34970725
|2007.05.18 15:09
|sell
|0.64
|eurjpy
|163.67
|164.67
|163.40
|2007.05.21 10:11
|163.60
|0.00
|0.00
|-7.17
|36.92
|V1+V2
|34971157
|2007.05.18 15:09
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3516
|1.3316
|1.3543
|2007.05.20 22:00
|1.3515
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.20
|V1+V2
|34992716
|2007.05.20 22:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9751
|1.9551
|1.9778
|2007.05.22 06:03
|1.9718
|0.00
|0.00
|-0.01
|-6.60
|V1+V2
|34994035
|2007.05.20 22:00
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.81
|161.81
|164.08
|2007.05.22 23:45
|163.68
|0.00
|0.00
|0.34
|-2.14
|V1+V2
|34994047
|2007.05.20 22:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.18
|119.18
|121.45
|2007.05.21 10:34
|121.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|V1+V2[tp]
|34994459
|2007.05.20 22:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3521
|1.3321
|1.3548
|2007.05.21 17:05
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.60
|V1+V2
|34995355
|2007.05.20 22:01
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2281
|1.2081
|1.2308
|2007.05.21 10:34
|1.2308
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|V1+V2[tp]
|34997726
|2007.05.20 22:18
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2281
|1.2401
|1.2254
|2007.05.21 17:05
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.83
|V1+V2
|35011600
|2007.05.21 00:11
|sell
|1.28
|eurjpy
|163.87
|164.67
|163.60
|2007.05.21 10:11
|163.60
|0.00
|0.00
|0.00
|284.79
|V1+V2[tp]
|35018060
|2007.05.21 00:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9741
|1.9941
|1.9714
|2007.05.21 09:22
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|35050676
|2007.05.21 06:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9731
|1.9551
|1.9758
|2007.05.22 06:03
|1.9718
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.20
|V1+V2
|35060845
|2007.05.21 07:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3501
|1.3321
|1.3528
|2007.05.21 17:05
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|V1+V2
|35070162
|2007.05.21 08:30
|sell
|0.08
|usdjpy
|121.31
|122.91
|121.04
|2007.05.22 06:16
|121.30
|0.00
|0.00
|-1.14
|0.66
|V1+V2
|35081959
|2007.05.21 09:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9710
|1.9910
|1.9683
|2007.05.21 10:37
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|35082174
|2007.05.21 09:22
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9711
|1.9551
|1.9738
|2007.05.22 06:03
|1.9718
|0.00
|0.00
|-0.03
|5.60
|V1+V2
|35090058
|2007.05.21 09:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3481
|1.3681
|1.3454
|2007.05.21 10:37
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|35094423
|2007.05.21 10:11
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.61
|161.81
|163.88
|2007.05.22 23:45
|163.69
|0.00
|0.00
|0.68
|2.63
|V1+V2
|35094574
|2007.05.21 10:12
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.57
|165.37
|163.30
|2007.05.21 10:34
|163.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|V1+V2
|35096018
|2007.05.21 10:17
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3481
|1.3321
|1.3508
|2007.05.21 17:05
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|V1+V2
|35098395
|2007.05.21 10:24
|sell
|0.64
|usdchf
|1.2301
|1.2401
|1.2274
|2007.05.21 17:05
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|V1+V2
|35101455
|2007.05.21 10:34
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.54
|165.54
|163.27
|2007.05.21 12:20
|163.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|V1+V2[tp]
|35101559
|2007.05.21 10:34
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2313
|1.2113
|1.2340
|2007.05.22 10:11
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.18
|1.14
|V1+V2
|35103200
|2007.05.21 10:34
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3461
|1.3321
|1.3488
|2007.05.21 17:05
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|V1+V2
|35103621
|2007.05.21 10:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.49
|119.49
|121.76
|2007.05.22 16:59
|121.55
|0.00
|0.00
|0.27
|0.99
|V1+V2
|35103889
|2007.05.21 10:34
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9691
|1.9551
|1.9718
|2007.05.22 06:03
|1.9718
|0.00
|0.00
|-0.06
|43.20
|V1+V2[tp]
|35107314
|2007.05.21 10:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3437
|1.3637
|1.3410
|2007.05.23 07:46
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.22
|1.60
|V1+V2
|35107836
|2007.05.21 10:40
|sell
|1.28
|usdchf
|1.2326
|1.2406
|1.2299
|2007.05.21 17:05
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|281.00
|V1+V2[tp]
|35108165
|2007.05.21 10:40
|sell
|0.16
|usdjpy
|121.57
|122.97
|121.30
|2007.05.22 06:16
|121.30
|0.00
|0.00
|-2.29
|35.61
|V1+V2[tp]
|35108597
|2007.05.21 10:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9683
|1.9883
|1.9656
|2007.05.23 07:51
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.02
|-10.80
|V1+V2
|35122475
|2007.05.21 11:31
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3441
|1.3321
|1.3468
|2007.05.21 17:05
|1.3468
|0.00
|0.00
|0.00
|86.40
|V1+V2[tp]
|35122885
|2007.05.21 11:31
|buy
|0.08
|eurjpy
|163.41
|161.81
|163.68
|2007.05.22 23:45
|163.68
|0.00
|0.00
|1.36
|17.75
|V1+V2[tp]
|35132784
|2007.05.21 12:20
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.22
|165.22
|162.95
|2007.05.22 06:41
|163.35
|0.00
|0.00
|-0.22
|-2.14
|V1+V2
|35139448
|2007.05.21 12:50
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.42
|165.22
|163.15
|2007.05.22 06:47
|163.35
|0.00
|0.00
|-0.45
|2.31
|V1+V2
|35158044
|2007.05.21 14:59
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3457
|1.3637
|1.3430
|2007.05.23 07:46
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.44
|10.80
|V1+V2[tp]
|35158125
|2007.05.21 14:59
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.62
|165.22
|163.35
|2007.05.22 06:41
|163.35
|0.00
|0.00
|-0.90
|17.81
|V1+V2[tp]
|35167766
|2007.05.21 16:09
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9703
|1.9883
|1.9676
|2007.05.23 07:51
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.02
|-12.80
|V1+V2
|35175765
|2007.05.21 17:05
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2295
|1.2455
|1.2268
|2007.05.21 18:49
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|V1+V2
|35175870
|2007.05.21 17:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3469
|1.3269
|1.3496
|2007.05.23 10:57
|1.3456
|0.00
|0.00
|-0.24
|-2.60
|V1+V2
|35184510
|2007.05.21 18:49
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2296
|1.2476
|1.2269
|2007.05.21 18:50
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|V1+V2
|35184538
|2007.05.21 18:50
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2296
|1.2496
|1.2269
|2007.05.22 16:00
|1.2289
|0.00
|0.00
|-0.19
|1.14
|V1+V2
|35239363
|2007.05.22 06:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9723
|1.9523
|1.9750
|2007.05.22 14:28
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|35241995
|2007.05.22 06:17
|sell
|0.04
|usdjpy
|121.31
|123.11
|121.04
|2007.05.22 06:26
|121.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|V1+V2
|35243171
|2007.05.22 06:26
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9724
|1.9884
|1.9697
|2007.05.23 07:51
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.02
|-10.40
|V1+V2
|35243283
|2007.05.22 06:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|121.28
|123.28
|121.01
|2007.05.23 12:08
|121.41
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.14
|V1+V2
|35245281
|2007.05.22 06:38
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2293
|1.2113
|1.2320
|2007.05.22 10:11
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|V1+V2[tp]
|35245881
|2007.05.22 06:41
|buy
|0.04
|usdjpy
|121.28
|119.48
|121.55
|2007.05.22 16:59
|121.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|V1+V2[tp]
|35247390
|2007.05.22 06:47
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.31
|165.31
|163.04
|2007.05.23 07:52
|163.43
|0.00
|0.00
|-0.22
|-1.97
|V1+V2
|35259684
|2007.05.22 08:07
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.51
|165.31
|163.24
|2007.05.23 07:52
|163.41
|0.00
|0.00
|-0.45
|3.28
|V1+V2
|35260602
|2007.05.22 08:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|121.48
|123.28
|121.21
|2007.05.23 12:08
|121.38
|0.00
|0.00
|-0.57
|3.30
|V1+V2
|35272317
|2007.05.22 09:45
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3449
|1.3269
|1.3476
|2007.05.23 10:57
|1.3456
|0.00
|0.00
|-0.24
|2.80
|V1+V2
|35273373
|2007.05.22 09:49
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2316
|1.2496
|1.2289
|2007.05.22 16:00
|1.2289
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|V1+V2[tp]
|35277509
|2007.05.22 10:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2323
|1.2123
|1.2350
|2007.05.23 08:27
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.11
|V1+V2
|35293457
|2007.05.22 12:26
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9744
|1.9884
|1.9717
|2007.05.23 07:51
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.05
|11.20
|V1+V2
|35306819
|2007.05.22 14:17
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2303
|1.2123
|1.2330
|2007.05.23 08:28
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.36
|2.27
|V1+V2
|35310120
|2007.05.22 14:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9754
|1.9554
|1.9781
|2007.05.23 09:08
|1.9761
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.40
|V1+V2
|35325896
|2007.05.22 15:58
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9764
|1.9884
|1.9737
|2007.05.23 07:50
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.10
|86.40
|V1+V2[tp]
|35326931
|2007.05.22 16:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2284
|1.2484
|1.2257
|2007.05.23 11:38
|1.2277
|0.00
|0.00
|-0.19
|1.14
|V1+V2
|35333891
|2007.05.22 16:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.58
|119.58
|121.85
|2007.05.23 08:09
|121.85
|0.00
|0.00
|0.27
|4.43
|V1+V2[tp]
|35355491
|2007.05.22 23:08
|sell
|0.08
|usdjpy
|121.68
|123.28
|121.41
|2007.05.23 12:08
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|17.79
|V1+V2[tp]
|35357787
|2007.05.22 23:45
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.72
|161.72
|163.99
|2007.05.23 11:40
|163.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|V1+V2
|35358335
|2007.05.22 23:59
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.71
|165.31
|163.44
|2007.05.23 07:51
|163.44
|0.00
|0.00
|0.00
|17.74
|V1+V2[tp]
|35387883
|2007.05.23 06:27
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2283
|1.2123
|1.2310
|2007.05.23 08:27
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|17.55
|V1+V2[tp]
|35400203
|2007.05.23 07:46
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3429
|1.3269
|1.3456
|2007.05.23 10:57
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|35401012
|2007.05.23 07:47
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3429
|1.3629
|1.3402
|2007.05.23 17:33
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|V1+V2
|35401265
|2007.05.23 07:47
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.50
|161.70
|163.77
|2007.05.23 11:39
|163.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|V1+V2[tp]
|35403370
|2007.05.23 07:51
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9731
|1.9911
|1.9704
|2007.05.23 07:51
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|V1+V2
|35403516
|2007.05.23 07:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9734
|1.9554
|1.9761
|2007.05.23 09:08
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|35404296
|2007.05.23 07:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9727
|1.9927
|1.9700
|2007.05.24 08:01
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.02
|-24.40
|V1+V2
|35404767
|2007.05.23 07:52
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2304
|1.2484
|1.2277
|2007.05.23 11:38
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|V1+V2[tp]
|35404976
|2007.05.23 07:52
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.39
|165.39
|163.12
|2007.05.23 18:23
|163.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.59
|V1+V2
|35410674
|2007.05.23 08:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.88
|119.88
|122.15
|2007.05.23 17:38
|121.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|V1+V2
|35414066
|2007.05.23 08:28
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2313
|1.2113
|1.2340
|2007.05.23 17:33
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.37
|V1+V2
|35415953
|2007.05.23 08:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9747
|1.9927
|1.9720
|2007.05.24 08:02
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.04
|-40.80
|V1+V2
|35422732
|2007.05.23 09:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9767
|1.9567
|1.9794
|2007.05.23 10:31
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|35423612
|2007.05.23 09:11
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9767
|1.9927
|1.9740
|2007.05.24 08:01
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.07
|-65.60
|V1+V2
|35427091
|2007.05.23 09:28
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2293
|1.2113
|1.2320
|2007.05.23 17:33
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.23
|V1+V2
|35428547
|2007.05.23 09:28
|buy
|0.04
|usdjpy
|121.67
|119.87
|121.94
|2007.05.23 17:38
|121.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|V1+V2
|35430122
|2007.05.23 09:31
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.59
|165.39
|163.32
|2007.05.23 18:23
|163.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|V1+V2
|35436500
|2007.05.23 10:12
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9787
|1.9927
|1.9760
|2007.05.24 08:02
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.14
|-99.20
|V1+V2
|35438819
|2007.05.23 10:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9798
|1.9598
|1.9825
|2007.05.23 11:25
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|35441264
|2007.05.23 10:42
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9807
|1.9927
|1.9780
|2007.05.24 08:01
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.29
|-134.40
|V1+V2
|35442832
|2007.05.23 10:46
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3449
|1.3629
|1.3422
|2007.05.23 17:33
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|V1+V2
|35445707
|2007.05.23 10:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3457
|1.3257
|1.3484
|2007.05.23 11:49
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|35450955
|2007.05.23 11:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9830
|1.9630
|1.9857
|2007.05.23 11:46
|1.9857
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|35451340
|2007.05.23 11:26
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9827
|1.9927
|1.9800
|2007.05.24 08:02
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.58
|-140.80
|V1+V2
|35455261
|2007.05.23 11:38
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2272
|1.2472
|1.2245
|2007.05.23 12:29
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|V1+V2[tp]
|35455638
|2007.05.23 11:39
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3469
|1.3629
|1.3442
|2007.05.23 17:33
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|V1+V2
|35456394
|2007.05.23 11:40
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.82
|161.82
|164.09
|2007.05.24 04:24
|163.49
|0.00
|0.00
|0.51
|-5.43
|V1+V2
|35457823
|2007.05.23 11:45
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2273
|1.2113
|1.2300
|2007.05.23 17:33
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|V1+V2
|35458657
|2007.05.23 11:47
|sell
|0.08
|eurjpy
|163.80
|165.40
|163.53
|2007.05.23 18:23
|163.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|V1+V2
|35458938
|2007.05.23 11:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9860
|1.9660
|1.9887
|2007.05.23 14:47
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|35459104
|2007.05.23 11:47
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9856
|1.9936
|1.9829
|2007.05.24 08:01
|1.9849
|0.00
|0.00
|1.15
|89.60
|V1+V2
|35460520
|2007.05.23 11:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3486
|1.3286
|1.3513
|2007.05.24 04:24
|1.3452
|0.00
|0.00
|-0.36
|-6.80
|V1+V2
|35460777
|2007.05.23 11:49
|buy
|0.08
|usdjpy
|121.47
|119.87
|121.74
|2007.05.23 17:38
|121.74
|0.00
|0.00
|0.00
|17.74
|V1+V2[tp]
|35463670
|2007.05.23 11:54
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3491
|1.3631
|1.3464
|2007.05.23 17:33
|1.3464
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|V1+V2[tp]
|35468359
|2007.05.23 12:05
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2253
|1.2113
|1.2280
|2007.05.23 17:33
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|35.18
|V1+V2[tp]
|35470149
|2007.05.23 12:08
|sell
|0.02
|usdjpy
|121.34
|123.34
|121.07
|2007.05.24 00:22
|121.48
|0.00
|0.00
|-0.86
|-2.30
|V1+V2
|35475621
|2007.05.23 12:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2241
|1.2441
|1.2214
|2007.05.24 17:40
|1.2274
|0.00
|0.00
|-0.56
|-5.38
|V1+V2
|35485653
|2007.05.23 13:19
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2261
|1.2441
|1.2234
|2007.05.24 17:40
|1.2273
|0.00
|0.00
|-1.13
|-3.91
|V1+V2
|35498424
|2007.05.23 14:26
|sell
|2.53
|gbpusd
|1.9876
|1.9936
|1.9849
|2007.05.24 08:01
|1.9849
|0.00
|0.00
|2.28
|683.10
|V1+V2[tp]
|35504038
|2007.05.23 14:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9891
|1.9691
|1.9918
|2007.05.24 04:24
|1.9861
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.00
|V1+V2
|35515217
|2007.05.23 16:06
|sell
|0.04
|usdjpy
|121.54
|123.34
|121.27
|2007.05.24 00:22
|121.48
|0.00
|0.00
|-1.72
|1.98
|V1+V2
|35522567
|2007.05.23 16:56
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9868
|1.9688
|1.9895
|2007.05.24 04:26
|1.9862
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.40
|V1+V2
|35526853
|2007.05.23 17:28
|sell
|0.16
|eurjpy
|164.00
|165.40
|163.73
|2007.05.23 18:23
|163.73
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|V1+V2[tp]
|35529238
|2007.05.23 17:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2285
|1.2085
|1.2312
|2007.05.24 04:23
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.53
|-1.63
|V1+V2
|35529249
|2007.05.23 17:33
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2281
|1.2441
|1.2254
|2007.05.24 17:40
|1.2274
|0.00
|0.00
|-2.26
|4.56
|V1+V2
|35529270
|2007.05.23 17:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3466
|1.3286
|1.3493
|2007.05.24 04:24
|1.3453
|0.00
|0.00
|-0.73
|-5.20
|V1+V2
|35529526
|2007.05.23 17:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3463
|1.3663
|1.3436
|2007.05.24 07:45
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.32
|5.40
|V1+V2[tp]
|35530313
|2007.05.23 17:38
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.78
|119.78
|122.05
|2007.05.24 04:23
|121.52
|0.00
|0.00
|0.81
|-4.28
|V1+V2
|35530321
|2007.05.23 17:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|121.75
|123.35
|121.48
|2007.05.24 00:22
|121.48
|0.00
|0.00
|-3.43
|17.78
|V1+V2[tp]
|35540034
|2007.05.23 18:23
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.69
|165.69
|163.42
|2007.05.24 06:32
|163.42
|0.00
|0.00
|-0.67
|4.45
|V1+V2[tp]
|35555982
|2007.05.23 21:47
|buy
|0.04
|usdjpy
|121.58
|119.78
|121.85
|2007.05.24 04:23
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|V1+V2
|35557081
|2007.05.23 22:02
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.62
|161.82
|163.89
|2007.05.24 04:24
|163.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|V1+V2
|35567844
|2007.05.24 00:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|121.46
|123.46
|121.19
|2007.05.24 15:27
|121.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|V1+V2
|35585954
|2007.05.24 04:23
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2279
|1.2079
|1.2306
|2007.05.24 14:02
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|V1+V2[tp]
|35585956
|2007.05.24 04:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.55
|119.55
|121.82
|2007.05.24 14:04
|121.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|V1+V2
|35586012
|2007.05.24 04:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3454
|1.3254
|1.3481
|2007.05.25 10:55
|1.3441
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.60
|V1+V2
|35586159
|2007.05.24 04:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9867
|1.9667
|1.9894
|2007.05.24 11:49
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|V1+V2
|35600002
|2007.05.24 06:32
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.41
|161.41
|163.68
|2007.05.24 12:29
|163.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|V1+V2
|35600009
|2007.05.24 06:32
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.37
|165.37
|163.10
|2007.05.24 07:52
|163.10
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|V1+V2[tp]
|35600012
|2007.05.24 06:32
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.41
|161.41
|163.68
|2007.05.24 12:29
|163.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|V1+V2
|35615382
|2007.05.24 07:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3433
|1.3633
|1.3406
|2007.05.24 14:02
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|V1+V2
|35615759
|2007.05.24 07:46
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3434
|1.3254
|1.3461
|2007.05.25 10:55
|1.3442
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.20
|V1+V2
|35615992
|2007.05.24 07:46
|buy
|0.08
|eurjpy
|163.20
|161.60
|163.47
|2007.05.24 12:29
|163.27
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|V1+V2
|35618841
|2007.05.24 07:52
|sell
|0.02
|eurjpy
|163.06
|165.06
|162.79
|2007.05.24 15:29
|162.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|V1+V2
|35622728
|2007.05.24 08:02
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9844
|2.0024
|1.9817
|2007.05.24 08:02
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|V1+V2
|35622778
|2007.05.24 08:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9844
|2.0044
|1.9817
|2007.05.24 14:01
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|V1+V2
|35622916
|2007.05.24 08:02
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9847
|1.9667
|1.9874
|2007.05.24 11:49
|1.9874
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|35630672
|2007.05.24 08:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9864
|2.0044
|1.9837
|2007.05.24 14:01
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|V1+V2
|35633094
|2007.05.24 09:08
|buy
|0.16
|eurjpy
|163.00
|161.60
|163.27
|2007.05.24 12:29
|163.27
|0.00
|0.00
|0.00
|35.59
|V1+V2[tp]
|35633168
|2007.05.24 09:08
|buy
|0.04
|usdjpy
|121.35
|119.55
|121.62
|2007.05.24 14:04
|121.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|V1+V2[tp]
|35649038
|2007.05.24 11:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9877
|1.9677
|1.9904
|2007.05.24 13:21
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|V1+V2
|35652833
|2007.05.24 12:23
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.26
|165.06
|162.99
|2007.05.24 15:28
|162.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|V1+V2[tp]
|35655053
|2007.05.24 12:29
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.32
|161.32
|163.59
|2007.05.25 03:05
|162.58
|0.00
|0.00
|0.17
|-12.22
|V1+V2
|35657467
|2007.05.24 12:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9856
|1.9676
|1.9883
|2007.05.24 13:20
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|35663278
|2007.05.24 13:21
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9886
|2.0046
|1.9859
|2007.05.24 14:01
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|35663406
|2007.05.24 13:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9888
|1.9688
|1.9915
|2007.05.25 06:39
|1.9868
|0.00
|0.00
|-0.01
|-4.00
|V1+V2
|35663668
|2007.05.24 13:23
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3454
|1.3634
|1.3427
|2007.05.24 14:02
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|35666822
|2007.05.24 13:46
|buy
|0.04
|eurjpy
|163.12
|161.32
|163.39
|2007.05.25 03:06
|162.59
|0.00
|0.00
|0.34
|-17.50
|V1+V2
|35668703
|2007.05.24 14:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9861
|1.9681
|1.9888
|2007.05.25 06:40
|1.9868
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.80
|V1+V2
|35670832
|2007.05.24 14:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9845
|2.0045
|1.9818
|2007.05.25 01:13
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.01
|1.40
|V1+V2
|35671617
|2007.05.24 14:02
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2301
|1.2441
|1.2274
|2007.05.24 17:40
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.00
|35.20
|V1+V2[tp]
|35672073
|2007.05.24 14:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3422
|1.3622
|1.3395
|2007.05.25 01:05
|1.3415
|0.00
|0.00
|0.11
|1.40
|V1+V2
|35673333
|2007.05.24 14:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.64
|119.64
|121.91
|2007.05.25 05:20
|121.26
|0.00
|0.00
|0.27
|-6.27
|V1+V2
|35677366
|2007.05.24 14:20
|sell
|0.04
|usdjpy
|121.66
|123.46
|121.39
|2007.05.24 15:27
|121.39
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|V1+V2[tp]
|35679076
|2007.05.24 14:32
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9841
|1.9681
|1.9868
|2007.05.25 06:39
|1.9868
|0.00
|0.00
|-0.03
|21.60
|V1+V2[tp]
|35682855
|2007.05.24 14:55
|buy
|0.04
|usdjpy
|121.44
|119.64
|121.71
|2007.05.25 05:22
|121.25
|0.00
|0.00
|0.54
|-6.27
|V1+V2
|35687902
|2007.05.24 15:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|121.34
|123.34
|121.07
|2007.05.25 01:04
|121.07
|0.00
|0.00
|-0.29
|4.46
|V1+V2[tp]
|35688110
|2007.05.24 15:29
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.95
|164.95
|162.68
|2007.05.24 23:40
|162.68
|0.00
|0.00
|-0.22
|4.46
|V1+V2[tp]
|35691448
|2007.05.24 16:03
|sell
|0.04
|eurjpy
|163.15
|164.95
|162.88
|2007.05.24 19:56
|162.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.90
|V1+V2[tp]
|35700323
|2007.05.24 17:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3442
|1.3622
|1.3415
|2007.05.25 01:05
|1.3415
|0.00
|0.00
|0.22
|10.80
|V1+V2[tp]
|35701539
|2007.05.24 17:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2270
|1.2470
|1.2243
|2007.05.25 14:21
|1.2263
|0.00
|0.00
|-0.19
|1.14
|V1+V2
|35703832
|2007.05.24 18:13
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9865
|2.0045
|1.9838
|2007.05.25 01:12
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.01
|10.80
|V1+V2[tp]
|35731016
|2007.05.24 23:13
|buy
|0.08
|eurjpy
|162.92
|161.32
|163.19
|2007.05.25 03:05
|162.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.46
|V1+V2
|35732578
|2007.05.24 23:40
|buy
|0.16
|eurjpy
|162.70
|161.30
|162.97
|2007.05.25 03:06
|162.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.85
|V1+V2
|35732718
|2007.05.24 23:40
|buy
|0.08
|usdjpy
|121.18
|119.58
|121.45
|2007.05.25 05:20
|121.26
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|V1+V2
|35736219
|2007.05.25 00:34
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.62
|164.62
|162.35
|2007.05.25 01:05
|162.35
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|V1+V2[tp]
|35739563
|2007.05.25 01:02
|buy
|0.32
|eurjpy
|162.50
|161.30
|162.77
|2007.05.25 03:05
|162.58
|0.00
|0.00
|0.00
|21.14
|V1+V2
|35740671
|2007.05.25 01:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3412
|1.3612
|1.3385
|2007.05.25 19:17
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|V1+V2
|35740752
|2007.05.25 01:05
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3414
|1.3254
|1.3441
|2007.05.25 10:55
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|35742111
|2007.05.25 01:05
|buy
|0.64
|eurjpy
|162.30
|161.30
|162.57
|2007.05.25 02:23
|162.57
|0.00
|0.00
|0.00
|142.71
|V1+V2[tp]
|35742628
|2007.05.25 01:08
|buy
|0.16
|usdjpy
|120.98
|119.58
|121.25
|2007.05.25 05:20
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|35.63
|V1+V2[tp]
|35743357
|2007.05.25 01:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9836
|2.0036
|1.9809
|2007.05.25 08:12
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|V1+V2
|35750380
|2007.05.25 03:06
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.63
|160.63
|162.90
|2007.05.25 06:25
|162.90
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|V1+V2[tp]
|35750531
|2007.05.25 03:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9856
|2.0036
|1.9829
|2007.05.25 08:12
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|V1+V2
|35756101
|2007.05.25 05:22
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.27
|119.27
|121.54
|2007.05.25 10:54
|121.54
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|V1+V2[tp]
|35759471
|2007.05.25 06:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2290
|1.2470
|1.2263
|2007.05.25 14:07
|1.2263
|0.00
|0.00
|0.00
|8.81
|V1+V2[tp]
|35760475
|2007.05.25 06:25
|buy
|0.02
|eurjpy
|162.93
|160.93
|163.20
|2007.05.25 09:32
|163.20
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|V1+V2[tp]
|35760669
|2007.05.25 06:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3432
|1.3612
|1.3405
|2007.05.25 19:18
|1.3444
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|V1+V2
|35764613
|2007.05.25 07:00
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9876
|2.0036
|1.9849
|2007.05.25 08:12
|1.9849
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|V1+V2[tp]
|35772266
|2007.05.25 08:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9846
|2.0046
|1.9819
|2007.05.25 19:18
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|V1+V2
|35778415
|2007.05.25 10:34
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.26
|161.26
|163.53
|2007.05.25 10:58
|163.53
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|V1+V2[tp]
|35780145
|2007.05.25 10:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3445
|1.3245
|1.3472
|2007.05.25 14:08
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|5.40
|V1+V2[tp]
|35787469
|2007.05.25 12:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3452
|1.3612
|1.3425
|2007.05.25 19:17
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|V1+V2
|35796791
|2007.05.25 14:09
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3472
|1.3612
|1.3445
|2007.05.25 19:17
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|V1+V2[tp]
|35800414
|2007.05.25 14:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9867
|2.0047
|1.9840
|2007.05.25 19:18
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|V1+V2[tp]
|0.00
|0.00
|-169.24
|6 163.46
|Closed P/L:
|5 994.22
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35741859
|2007.05.25 01:05
|sell
|0.02
|eurjpy
|162.29
|164.29
|162.02
|163.72
|0.00
|0.00
|-0.22
|-23.50
|V1+V2
|35745830
|2007.05.25 01:41
|sell
|0.04
|eurjpy
|162.49
|164.29
|162.22
|163.72
|0.00
|0.00
|-0.45
|-40.41
|V1+V2
|35755616
|2007.05.25 05:20
|sell
|0.08
|eurjpy
|162.69
|164.29
|162.42
|163.72
|0.00
|0.00
|-0.90
|-67.68
|V1+V2
|35760301
|2007.05.25 06:22
|sell
|0.16
|eurjpy
|162.89
|164.29
|162.62
|163.72
|0.00
|0.00
|-1.79
|-109.07
|V1+V2
|35762247
|2007.05.25 06:31
|sell
|0.32
|eurjpy
|163.09
|164.29
|162.82
|163.72
|0.00
|0.00
|-3.58
|-165.59
|V1+V2
|35778938
|2007.05.25 10:52
|sell
|0.64
|eurjpy
|163.29
|164.29
|163.02
|163.72
|0.00
|0.00
|-7.17
|-226.04
|V1+V2
|35780915
|2007.05.25 10:58
|sell
|1.28
|eurjpy
|163.49
|164.29
|163.22
|163.72
|0.00
|0.00
|-14.34
|-241.81
|V1+V2
|35781031
|2007.05.25 10:58
|buy
|0.02
|eurjpy
|163.59
|161.59
|163.86
|163.68
|0.00
|0.00
|0.17
|1.48
|V1+V2
|35796972
|2007.05.25 14:09
|sell
|2.56
|eurjpy
|163.70
|164.30
|163.43
|163.72
|0.00
|0.00
|-28.67
|-42.05
|V1+V2
|35796514
|2007.05.25 14:08
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3474
|1.3274
|1.3501
|1.3446
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.60
|V1+V2
|35804066
|2007.05.25 15:04
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3454
|1.3274
|1.3481
|1.3446
|0.00
|0.00
|-0.24
|-3.20
|V1+V2
|35813770
|2007.05.25 19:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3442
|1.3642
|1.3415
|1.3448
|0.00
|0.00
|0.11
|-1.20
|V1+V2
|35763007
|2007.05.25 06:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9873
|1.9673
|1.9900
|1.9843
|0.00
|0.00
|-0.01
|-6.00
|V1+V2
|35767170
|2007.05.25 07:28
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9853
|1.9673
|1.9880
|1.9843
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.00
|V1+V2
|35813996
|2007.05.25 19:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9837
|2.0037
|1.9810
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.00
|V1+V2
|35672167
|2007.05.24 14:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2314
|1.2114
|1.2341
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.36
|-6.52
|V1+V2
|35682919
|2007.05.24 14:55
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2294
|1.2114
|1.2321
|1.2274
|0.00
|0.00
|0.72
|-6.52
|V1+V2
|35701458
|2007.05.24 17:40
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2274
|1.2114
|1.2301
|1.2274
|0.00
|0.00
|1.42
|0.00
|V1+V2
|35800952
|2007.05.25 14:21
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2260
|1.2460
|1.2233
|1.2278
|0.00
|0.00
|-0.19
|-2.93
|V1+V2
|35806673
|2007.05.25 15:38
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2281
|1.2461
|1.2254
|1.2278
|0.00
|0.00
|-0.38
|0.98
|V1+V2
|35740285
|2007.05.25 01:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|121.05
|123.05
|120.78
|121.75
|0.00
|0.00
|-0.29
|-11.50
|V1+V2
|35755681
|2007.05.25 05:20
|sell
|0.04
|usdjpy
|121.25
|123.05
|120.98
|121.75
|0.00
|0.00
|-0.57
|-16.43
|V1+V2
|35764911
|2007.05.25 07:03
|sell
|0.08
|usdjpy
|121.45
|123.05
|121.18
|121.75
|0.00
|0.00
|-1.14
|-19.71
|V1+V2
|35779142
|2007.05.25 10:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|121.57
|119.57
|121.84
|121.72
|0.00
|0.00
|0.27
|2.46
|V1+V2
|35780935
|2007.05.25 10:58
|sell
|0.16
|usdjpy
|121.65
|123.05
|121.38
|121.75
|0.00
|0.00
|-2.29
|-13.14
|V1+V2
|0.00
|0.00
|-59.31
|-1 009.98
|Floating P/L:
|-1 069.29
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|5 994.22
|Floating P/L:
|-1 069.29
|Margin:
|5 660.00
|Balance:
|10 994.22
|Equity:
|9 924.93
|Free Margin:
|4 264.93
|Details:
|Gross Profit:
|10 202.22
|Gross Loss:
|4 208.00
|Total Net Profit:
|5 994.22
|Profit Factor:
|2.42
|Expected Payoff:
|7.33
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|415.31 (3.80%)
|Relative Drawdown:
|3.80% (415.31)
|Total Trades:
|818
|Short Positions (won %):
|398 (62.81%)
|Long Positions (won %):
|420 (62.62%)
|Profit Trades (% of total):
|513 (62.71%)
|Loss trades (% of total):
|305 (37.29%)
|Largest
|profit trade:
|685.38
|loss trade:
|-140.22
|Average
|profit trade:
|19.89
|loss trade:
|-13.80
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (102.19)
|consecutive losses ($):
|9 (-37.63)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|699.33 (4)
|consecutive loss (count):
|-282.04 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2