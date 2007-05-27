Interbank FX, LLC

Account: 1481395 Name: V1+V2 1 Min 600$ 4 Majors Currency: USD 2007 June 1, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
358163532007.05.27 14:06balanceDeposit600.00
358166482007.05.27 22:00buy0.01usdchfm1.22831.20831.23102007.05.29 05:261.22800.000.000.01-0.02
  V1+V2
358168142007.05.27 22:00sell0.01usdchfm1.22721.24721.22452007.05.29 07:001.22770.000.00-0.01-0.04
  V1+V2
358172042007.05.27 22:00buy0.01usdjpym121.77119.77122.042007.05.29 05:25121.410.000.000.01-0.30
  V1+V2
358172362007.05.27 22:00sell0.01usdjpym121.67123.67121.402007.05.29 03:55121.400.000.00-0.010.22
  V1+V2[tp]
358179932007.05.27 22:02buy0.01gbpusdm1.98421.96421.98692007.05.29 05:261.98340.000.000.00-0.08
  V1+V2
358180332007.05.27 22:02sell0.01gbpusdm1.98332.00331.98062007.05.29 10:021.98660.000.000.00-0.33
  V1+V2
358184352007.05.27 22:04buy0.01eurusdm1.34501.32501.34772007.05.29 05:261.34420.000.00-0.01-0.08
  V1+V2
358184672007.05.27 22:04sell0.01eurusdm1.34441.36441.34172007.05.29 15:001.34840.000.000.01-0.40
  V1+V2
359057982007.05.29 01:33buy0.02usdjpym121.57119.77121.842007.05.29 05:25121.400.000.000.00-0.28
  V1+V2
359064062007.05.29 01:36buy0.02gbpusdm1.98221.96421.98492007.05.29 05:261.98340.000.000.000.24
  V1+V2
359066432007.05.29 01:40sell0.02usdchfm1.23041.24841.22772007.05.29 07:001.22770.000.000.000.44
  V1+V2[tp]
359108522007.05.29 01:59buy0.02eurusdm1.34301.32501.34572007.05.29 05:261.34420.000.000.000.24
  V1+V2
359262862007.05.29 03:55sell0.01usdjpym121.38123.38121.112007.05.29 17:25121.510.000.000.00-0.11
  V1+V2
359396632007.05.29 05:25buy0.01usdjpym121.44119.44121.712007.05.29 10:19121.510.000.000.000.06
  V1+V2
359397242007.05.29 05:26buy0.01usdchfm1.22831.20831.23102007.05.29 14:561.22300.000.000.00-0.43
  V1+V2
359397382007.05.29 05:26buy0.01gbpusdm1.98371.96371.98642007.05.29 07:551.98640.000.000.000.27
  V1+V2[tp]
359398522007.05.29 05:27buy0.01eurusdm1.34431.32431.34702007.05.29 08:211.34700.000.000.000.27
  V1+V2[tp]
359457292007.05.29 06:04sell0.02gbpusdm1.98532.00331.98262007.05.29 10:021.98660.000.000.00-0.26
  V1+V2
359550232007.05.29 07:00sell0.01usdchfm1.22721.24721.22452007.05.29 09:011.22450.000.000.000.22
  V1+V2[tp]
359661102007.05.29 07:55buy0.01gbpusdm1.98701.96701.98972007.05.29 09:101.98970.000.000.000.27
  V1+V2[tp]
359694662007.05.29 08:03buy0.02usdjpym121.24119.44121.512007.05.29 10:19121.510.000.000.000.44
  V1+V2[tp]
359709902007.05.29 08:10buy0.02usdchfm1.22631.20831.22902007.05.29 14:571.22320.000.000.00-0.51
  V1+V2
359718152007.05.29 08:13sell0.04gbpusdm1.98732.00331.98462007.05.29 10:021.98660.000.000.000.28
  V1+V2
359729092007.05.29 08:14sell0.02eurusdm1.34641.36441.34372007.05.29 15:001.34840.000.000.00-0.40
  V1+V2
359760802007.05.29 08:21buy0.01eurusdm1.34721.32721.34992007.05.29 11:541.34990.000.000.000.27
  V1+V2[tp]
359773692007.05.29 08:25sell0.08gbpusdm1.98932.00331.98662007.05.29 10:021.98660.000.000.002.16
  V1+V2[tp]
359845102007.05.29 09:01sell0.01usdchfm1.22421.24421.22152007.05.29 12:071.22150.000.000.000.22
  V1+V2[tp]
359849682007.05.29 09:01buy0.04usdchfm1.22431.20831.22702007.05.29 14:561.22300.000.000.00-0.43
  V1+V2
359854552007.05.29 09:01sell0.04eurusdm1.34841.36441.34572007.05.29 15:001.34840.000.000.000.00
  V1+V2
359888192007.05.29 09:10buy0.01gbpusdm1.99011.97011.99282007.05.30 03:001.98280.000.000.00-0.73
  V1+V2
359940032007.05.29 09:36buy0.08usdchfm1.22231.20831.22502007.05.29 14:561.22300.000.000.000.46
  V1+V2
359950902007.05.29 09:46buy0.02gbpusdm1.98811.97011.99082007.05.30 03:001.98290.000.000.00-1.04
  V1+V2
359973632007.05.29 10:02sell0.01gbpusdm1.98612.00611.98342007.05.29 14:021.98340.000.000.000.27
  V1+V2[tp]
359994162007.05.29 10:19buy0.01usdjpym121.52119.52121.792007.05.29 15:48121.790.000.000.000.22
  V1+V2[tp]
360046392007.05.29 11:21buy0.04gbpusdm1.98611.97011.98882007.05.30 03:001.98280.000.000.00-1.32
  V1+V2
360086222007.05.29 11:50sell0.02usdjpym121.58123.38121.312007.05.29 17:25121.510.000.000.000.12
  V1+V2
360106592007.05.29 11:54buy0.01eurusdm1.35001.33001.35272007.05.31 06:221.34430.000.00-0.03-0.57
  V1+V2
360152522007.05.29 12:08sell0.01usdchfm1.22091.24091.21822007.05.31 12:021.22440.000.00-0.04-0.29
  V1+V2
360156142007.05.29 12:09sell0.08eurusdm1.35111.36511.34842007.05.29 15:001.34840.000.000.002.16
  V1+V2[tp]
360259932007.05.29 12:41buy0.16usdchfm1.22031.20831.22302007.05.29 14:561.22300.000.000.003.53
  V1+V2[tp]
360384092007.05.29 14:00buy0.08gbpusdm1.98411.97011.98682007.05.30 03:001.98280.000.000.00-1.04
  V1+V2
360407962007.05.29 14:02sell0.01gbpusdm1.98302.00301.98032007.05.29 17:471.98030.000.000.000.27
  V1+V2[tp]
360492972007.05.29 14:56sell0.02usdchfm1.22291.24091.22022007.05.31 12:021.22450.000.00-0.08-0.26
  V1+V2
360493672007.05.29 14:56buy0.02usdchfm1.22351.20551.22622007.05.29 14:571.22320.000.000.00-0.05
  V1+V2
360497012007.05.29 14:57buy0.01usdchfm1.22351.20351.22622007.05.30 09:541.22620.000.000.010.22
  V1+V2[tp]
360504812007.05.29 14:59buy0.16gbpusdm1.98211.97011.98482007.05.30 03:001.98280.000.00-0.011.12
  V1+V2
360514002007.05.29 15:00sell0.01eurusdm1.34831.36831.34562007.05.29 17:411.34560.000.000.000.27
  V1+V2[tp]
360588132007.05.29 15:48sell0.04usdjpym121.78123.38121.512007.05.29 17:25121.510.000.000.000.89
  V1+V2[tp]
360588462007.05.29 15:48buy0.01usdjpym121.81119.81122.082007.05.30 08:29121.680.000.000.01-0.11
  V1+V2
360601392007.05.29 16:01buy0.02eurusdm1.34801.33001.35072007.05.31 06:241.34430.000.00-0.05-0.74
  V1+V2
360690182007.05.29 17:19buy0.02usdjpym121.61119.81121.882007.05.30 08:58121.680.000.000.030.12
  V1+V2
360700242007.05.29 17:25sell0.01usdjpym121.48123.48121.212007.05.30 01:26121.410.000.00-0.010.06
  V1+V2
360753682007.05.29 17:39buy0.04eurusdm1.34601.33001.34872007.05.31 06:221.34430.000.00-0.09-0.68
  V1+V2
360761612007.05.29 17:41sell0.01eurusdm1.34541.36541.34272007.05.30 09:591.34270.000.000.010.27
  V1+V2[tp]
360801042007.05.29 17:48sell0.04usdchfm1.22521.24121.22252007.05.31 12:021.22440.000.00-0.150.26
  V1+V2
360803532007.05.29 17:48sell0.01gbpusdm1.97971.99971.97702007.05.30 06:431.97900.000.000.000.07
  V1+V2
360804452007.05.29 17:48buy0.32gbpusdm1.98011.97011.98282007.05.30 03:001.98280.000.00-0.018.64
  V1+V2[tp]
361016752007.05.29 21:48sell0.02usdjpym121.68123.48121.412007.05.30 01:25121.410.000.000.000.44
  V1+V2[tp]
361257312007.05.30 01:19buy0.08eurusdm1.34401.33001.34672007.05.31 06:241.34430.000.00-0.150.24
  V1+V2
361270992007.05.30 01:26buy0.04usdjpym121.41119.81121.682007.05.30 08:29121.680.000.000.000.89
  V1+V2[tp]
361303852007.05.30 01:34sell0.02gbpusdm1.98171.99971.97902007.05.30 06:421.97900.000.000.000.54
  V1+V2[tp]
361451842007.05.30 03:00buy0.01gbpusdm1.98311.96311.98582007.05.31 10:561.97780.000.000.00-0.53
  V1+V2
361632992007.05.30 05:59buy0.02gbpusdm1.98111.96311.98382007.05.31 10:561.97780.000.000.00-0.66
  V1+V2
361702182007.05.30 06:42buy0.04gbpusdm1.97911.96311.98182007.05.31 10:561.97780.000.000.00-0.52
  V1+V2
361705132007.05.30 06:43sell0.01gbpusdm1.97871.99871.97602007.05.30 09:571.97600.000.000.000.27
  V1+V2[tp]
361782452007.05.30 07:03buy0.08gbpusdm1.97711.96311.97982007.05.31 10:571.97780.000.00-0.010.56
  V1+V2
361985762007.05.30 08:58buy0.01usdjpym121.70119.70121.972007.05.31 14:01121.770.000.000.040.06
  V1+V2
362076482007.05.30 09:54buy0.01usdchfm1.22651.20651.22922007.06.01 07:031.22720.000.000.040.06
  V1+V2
362088892007.05.30 09:57sell0.01gbpusdm1.97571.99571.97302007.06.01 07:071.97810.000.000.00-0.24
  V1+V2
362097832007.05.30 09:59sell0.01eurusdm1.34241.36241.33972007.06.01 07:111.34370.000.000.03-0.13
  V1+V2
362188272007.05.30 10:35buy0.16gbpusdm1.97511.96311.97782007.05.31 10:521.97780.000.00-0.024.32
  V1+V2[tp]
362215572007.05.30 10:48sell0.08usdchfm1.22721.24121.22452007.05.31 12:021.22450.000.00-0.231.76
  V1+V2[tp]
362344362007.05.30 11:43buy0.16eurusdm1.34161.32961.34432007.05.31 06:211.34430.000.00-0.294.32
  V1+V2[tp]
362794152007.05.30 15:11buy0.02usdjpym121.50119.70121.772007.05.31 14:01121.770.000.000.080.44
  V1+V2[tp]
363430912007.05.31 06:24buy0.01eurusdm1.34461.32461.34732007.06.01 12:341.34530.000.00-0.010.07
  V1+V2
363431192007.05.31 06:24sell0.02eurusdm1.34441.36241.34172007.06.01 07:111.34370.000.000.010.14
  V1+V2
363732272007.05.31 10:52sell0.02gbpusdm1.97771.99571.97502007.06.01 07:071.97810.000.000.00-0.08
  V1+V2
363742832007.05.31 10:57buy0.01gbpusdm1.97811.95811.98082007.05.31 15:021.97880.000.000.000.07
  V1+V2
363823532007.05.31 12:02buy0.02usdchfm1.22451.20651.22722007.06.01 07:031.22720.000.000.020.44
  V1+V2[tp]
363826582007.05.31 12:02sell0.01usdchfm1.22421.24421.22152007.06.01 12:351.22740.000.00-0.01-0.26
  V1+V2
363872792007.05.31 12:22sell0.04eurusdm1.34641.36241.34372007.06.01 07:111.34370.000.000.021.08
  V1+V2[tp]
364034832007.05.31 13:49buy0.02gbpusdm1.97611.95811.97882007.05.31 15:021.97880.000.000.000.54
  V1+V2[tp]
364085802007.05.31 14:01buy0.01usdjpym121.79119.79122.062007.06.01 12:49122.060.000.000.010.22
  V1+V2[tp]
364127132007.05.31 14:15sell0.02usdchfm1.22621.24421.22352007.06.01 12:351.22700.000.00-0.02-0.13
  V1+V2
364232082007.05.31 15:02buy0.01gbpusdm1.97921.95921.98192007.06.01 15:051.97990.000.000.000.07
  V1+V2
364253692007.05.31 15:10sell0.04gbpusdm1.98081.99681.97812007.06.01 07:061.97810.000.000.001.08
  V1+V2[tp]
364792452007.06.01 07:03buy0.01usdchfm1.22761.20761.23032007.06.01 10:221.23030.000.000.000.22
  V1+V2[tp]
364803382007.06.01 07:07sell0.01gbpusdm1.97781.99781.97512007.06.01 14:151.97710.000.000.000.07
  V1+V2
364810912007.06.01 07:12sell0.01eurusdm1.34361.36361.34092007.06.01 12:451.34300.000.000.000.06
  V1+V2
364838982007.06.01 07:45sell0.02gbpusdm1.97981.99781.97712007.06.01 14:151.97710.000.000.000.54
  V1+V2[tp]
364864192007.06.01 08:20sell0.04usdchfm1.22821.24421.22552007.06.01 12:351.22700.000.000.000.39
  V1+V2
364930252007.06.01 10:22sell0.08usdchfm1.23021.24421.22752007.06.01 12:351.22750.000.000.001.75
  V1+V2[tp]
364932002007.06.01 10:22buy0.01usdchfm1.23051.21051.23322007.06.01 12:501.23120.000.000.000.06
  V1+V2
365030442007.06.01 12:10buy0.02usdchfm1.22851.21051.23122007.06.01 12:301.23120.000.000.000.43
  V1+V2[tp]
365086562007.06.01 12:30buy0.02eurusdm1.34261.32461.34532007.06.01 12:341.34530.000.000.000.54
  V1+V2[tp]
365169692007.06.01 12:34buy0.02usdchfm1.22851.21051.23122007.06.01 12:501.23120.000.000.000.44
  V1+V2[tp]
365179722007.06.01 12:34buy0.01eurusdm1.34561.32561.34832007.06.01 15:031.34230.000.000.00-0.33
  V1+V2
365183892007.06.01 12:34sell0.02eurusdm1.34571.36371.34302007.06.01 12:451.34300.000.000.000.54
  V1+V2[tp]
365198592007.06.01 12:35sell0.01usdchfm1.22671.24671.22402007.06.01 15:031.23000.000.000.00-0.27
  V1+V2
365220482007.06.01 12:37sell0.02usdchfm1.22871.24671.22602007.06.01 15:031.22990.000.000.00-0.20
  V1+V2
365265682007.06.01 12:42buy0.02eurusdm1.34361.32561.34632007.06.01 15:031.34230.000.000.00-0.26
  V1+V2
365294522007.06.01 12:46sell0.01eurusdm1.34311.36311.34042007.06.01 14:091.34040.000.000.000.27
  V1+V2[tp]
365308532007.06.01 12:48sell0.04usdchfm1.23071.24671.22802007.06.01 15:031.23000.000.000.000.23
  V1+V2
365329632007.06.01 12:50buy0.01usdchfm1.23181.21181.23452007.06.01 14:241.23250.000.000.000.06
  V1+V2
365376682007.06.01 13:03buy0.02usdchfm1.22981.21181.23252007.06.01 14:231.23250.000.000.000.44
  V1+V2[tp]
365459392007.06.01 14:02buy0.04eurusdm1.34161.32561.34432007.06.01 15:031.34230.000.000.000.28
  V1+V2
365536262007.06.01 14:13buy0.08eurusdm1.33961.32561.34232007.06.01 15:031.34230.000.000.002.16
  V1+V2[tp]
365545812007.06.01 14:15buy0.02gbpusdm1.97721.95921.97992007.06.01 15:051.97990.000.000.000.54
  V1+V2[tp]
365573372007.06.01 14:26sell0.08usdchfm1.23271.24671.23002007.06.01 15:031.23000.000.000.001.76
  V1+V2[tp]
365697692007.06.01 15:05buy0.01gbpusdm1.98101.96101.98372007.06.01 16:411.98170.000.000.000.07
  V1+V2
365725992007.06.01 15:16buy0.02gbpusdm1.97901.96101.98172007.06.01 16:411.98170.000.000.000.54
  V1+V2[tp]
  0.00 0.00 -0.90 39.44
Closed P/L: 38.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
365510882007.06.01 14:11sell0.01eurusdm1.33951.35951.3368 1.34470.000.000.01-0.52
  V1+V2
365620342007.06.01 14:52sell0.02eurusdm1.34151.35951.3388 1.34470.000.000.01-0.64
  V1+V2
365662902007.06.01 15:03buy0.01eurusdm1.34241.32241.3451 1.34450.000.00-0.010.21
  V1+V2
365683762007.06.01 15:04sell0.04eurusdm1.34351.35951.3408 1.34470.000.000.02-0.48
  V1+V2
365548212007.06.01 14:15sell0.01gbpusdm1.97671.99671.9740 1.98250.000.000.00-0.58
  V1+V2
365591782007.06.01 14:36sell0.02gbpusdm1.97871.99671.9760 1.98250.000.000.00-0.76
  V1+V2
365776592007.06.01 15:57sell0.04gbpusdm1.98071.99671.9780 1.98250.000.000.00-0.72
  V1+V2
365811822007.06.01 16:41buy0.01gbpusdm1.98231.96231.9850 1.98210.000.000.00-0.02
  V1+V2
365570432007.06.01 14:24buy0.01usdchfm1.23271.21271.2354 1.22960.000.000.01-0.25
  V1+V2
365630812007.06.01 14:54buy0.02usdchfm1.23071.21271.2334 1.22960.000.000.02-0.18
  V1+V2
365673162007.06.01 15:04sell0.01usdchfm1.22941.24941.2267 1.23000.000.00-0.01-0.05
  V1+V2
361271782007.05.30 01:26sell0.01usdjpym121.39123.39121.12 122.050.000.00-0.06-0.54
  V1+V2
361323442007.05.30 01:38sell0.02usdjpym121.59123.39121.32 122.050.000.00-0.15-0.75
  V1+V2
364109732007.05.31 14:10sell0.04usdjpym121.79123.39121.52 122.050.000.00-0.12-0.85
  V1+V2
365273732007.06.01 12:43sell0.08usdjpym122.00123.40121.73 122.050.000.00-0.11-0.33
  V1+V2
365320042007.06.01 12:49buy0.01usdjpym122.09120.09122.36 122.020.000.000.01-0.06
  V1+V2
  0.00 0.00 -0.38 -6.52
 Floating P/L: -6.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 600.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 38.54 Floating P/L: -6.90 Margin: 32.00
Balance: 638.54 Equity: 631.64 Free Margin: 599.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 52.92 Gross Loss: 14.38 Total Net Profit: 38.54
Profit Factor: 3.68 Expected Payoff: 0.35  
Absolute Drawdown: 0.45 Maximal Drawdown: 3.40 (0.55%) Relative Drawdown: 0.55% (3.40)
 
Total Trades: 111 Short Positions (won %): 48 (68.75%) Long Positions (won %): 63 (65.08%)
Profit Trades (% of total): 74 (66.67%) Loss trades (% of total): 37 (33.33%)
Largest profit trade: 8.63 loss trade: -1.32
Average profit trade: 0.72 loss trade: -0.39
Maximum consecutive wins ($): 11 (4.87) consecutive losses ($): 4 (-0.66)
Maximal consecutive profit (count): 9.78 (6) consecutive loss (count): -3.40 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2