|Account: 1481395
|Name: V1+V2 1 Min 600$ 4 Majors
|Currency: USD
|2007 June 1, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|35816353
|2007.05.27 14:06
|balance
|Deposit
|600.00
|35816648
|2007.05.27 22:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2283
|1.2083
|1.2310
|2007.05.29 05:26
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|
|
|V1+V2
|35816814
|2007.05.27 22:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2272
|1.2472
|1.2245
|2007.05.29 07:00
|1.2277
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|
|
|V1+V2
|35817204
|2007.05.27 22:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.77
|119.77
|122.04
|2007.05.29 05:25
|121.41
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|
|
|V1+V2
|35817236
|2007.05.27 22:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.67
|123.67
|121.40
|2007.05.29 03:55
|121.40
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.22
|
|
|V1+V2[tp]
|35817993
|2007.05.27 22:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9842
|1.9642
|1.9869
|2007.05.29 05:26
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|
|V1+V2
|35818033
|2007.05.27 22:02
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9833
|2.0033
|1.9806
|2007.05.29 10:02
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|
|V1+V2
|35818435
|2007.05.27 22:04
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3450
|1.3250
|1.3477
|2007.05.29 05:26
|1.3442
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|
|
|V1+V2
|35818467
|2007.05.27 22:04
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3444
|1.3644
|1.3417
|2007.05.29 15:00
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.40
|
|
|V1+V2
|35905798
|2007.05.29 01:33
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.57
|119.77
|121.84
|2007.05.29 05:25
|121.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|
|
|V1+V2
|35906406
|2007.05.29 01:36
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9822
|1.9642
|1.9849
|2007.05.29 05:26
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|
|V1+V2
|35906643
|2007.05.29 01:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2304
|1.2484
|1.2277
|2007.05.29 07:00
|1.2277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|
|V1+V2[tp]
|35910852
|2007.05.29 01:59
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3430
|1.3250
|1.3457
|2007.05.29 05:26
|1.3442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|
|
|V1+V2
|35926286
|2007.05.29 03:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.38
|123.38
|121.11
|2007.05.29 17:25
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|
|
|V1+V2
|35939663
|2007.05.29 05:25
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.44
|119.44
|121.71
|2007.05.29 10:19
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|
|V1+V2
|35939724
|2007.05.29 05:26
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2283
|1.2083
|1.2310
|2007.05.29 14:56
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|
|
|V1+V2
|35939738
|2007.05.29 05:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9837
|1.9637
|1.9864
|2007.05.29 07:55
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|
|V1+V2[tp]
|35939852
|2007.05.29 05:27
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3443
|1.3243
|1.3470
|2007.05.29 08:21
|1.3470
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|
|V1+V2[tp]
|35945729
|2007.05.29 06:04
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9853
|2.0033
|1.9826
|2007.05.29 10:02
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|
|
|V1+V2
|35955023
|2007.05.29 07:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2272
|1.2472
|1.2245
|2007.05.29 09:01
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|
|
|V1+V2[tp]
|35966110
|2007.05.29 07:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9870
|1.9670
|1.9897
|2007.05.29 09:10
|1.9897
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|
|V1+V2[tp]
|35969466
|2007.05.29 08:03
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.24
|119.44
|121.51
|2007.05.29 10:19
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|
|V1+V2[tp]
|35970990
|2007.05.29 08:10
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2263
|1.2083
|1.2290
|2007.05.29 14:57
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|
|
|V1+V2
|35971815
|2007.05.29 08:13
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9873
|2.0033
|1.9846
|2007.05.29 10:02
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|
|
|V1+V2
|35972909
|2007.05.29 08:14
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3464
|1.3644
|1.3437
|2007.05.29 15:00
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|
|
|V1+V2
|35976080
|2007.05.29 08:21
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3472
|1.3272
|1.3499
|2007.05.29 11:54
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|
|V1+V2[tp]
|35977369
|2007.05.29 08:25
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9893
|2.0033
|1.9866
|2007.05.29 10:02
|1.9866
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|
|
|V1+V2[tp]
|35984510
|2007.05.29 09:01
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2215
|2007.05.29 12:07
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|
|
|V1+V2[tp]
|35984968
|2007.05.29 09:01
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2243
|1.2083
|1.2270
|2007.05.29 14:56
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|
|
|V1+V2
|35985455
|2007.05.29 09:01
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3484
|1.3644
|1.3457
|2007.05.29 15:00
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|
|V1+V2
|35988819
|2007.05.29 09:10
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9901
|1.9701
|1.9928
|2007.05.30 03:00
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|
|
|V1+V2
|35994003
|2007.05.29 09:36
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2223
|1.2083
|1.2250
|2007.05.29 14:56
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|
|
|V1+V2
|35995090
|2007.05.29 09:46
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9881
|1.9701
|1.9908
|2007.05.30 03:00
|1.9829
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|
|
|V1+V2
|35997363
|2007.05.29 10:02
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9861
|2.0061
|1.9834
|2007.05.29 14:02
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|
|V1+V2[tp]
|35999416
|2007.05.29 10:19
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.52
|119.52
|121.79
|2007.05.29 15:48
|121.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|
|
|V1+V2[tp]
|36004639
|2007.05.29 11:21
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9861
|1.9701
|1.9888
|2007.05.30 03:00
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|
|
|V1+V2
|36008622
|2007.05.29 11:50
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.58
|123.38
|121.31
|2007.05.29 17:25
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|
|
|V1+V2
|36010659
|2007.05.29 11:54
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3500
|1.3300
|1.3527
|2007.05.31 06:22
|1.3443
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.57
|
|
|V1+V2
|36015252
|2007.05.29 12:08
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2209
|1.2409
|1.2182
|2007.05.31 12:02
|1.2244
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.29
|
|
|V1+V2
|36015614
|2007.05.29 12:09
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3511
|1.3651
|1.3484
|2007.05.29 15:00
|1.3484
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|
|
|V1+V2[tp]
|36025993
|2007.05.29 12:41
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2203
|1.2083
|1.2230
|2007.05.29 14:56
|1.2230
|0.00
|0.00
|0.00
|3.53
|
|
|V1+V2[tp]
|36038409
|2007.05.29 14:00
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9841
|1.9701
|1.9868
|2007.05.30 03:00
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|
|
|V1+V2
|36040796
|2007.05.29 14:02
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9830
|2.0030
|1.9803
|2007.05.29 17:47
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|
|V1+V2[tp]
|36049297
|2007.05.29 14:56
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2229
|1.2409
|1.2202
|2007.05.31 12:02
|1.2245
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.26
|
|
|V1+V2
|36049367
|2007.05.29 14:56
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2235
|1.2055
|1.2262
|2007.05.29 14:57
|1.2232
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|
|
|V1+V2
|36049701
|2007.05.29 14:57
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2035
|1.2262
|2007.05.30 09:54
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.01
|0.22
|
|
|V1+V2[tp]
|36050481
|2007.05.29 14:59
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9821
|1.9701
|1.9848
|2007.05.30 03:00
|1.9828
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.12
|
|
|V1+V2
|36051400
|2007.05.29 15:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3483
|1.3683
|1.3456
|2007.05.29 17:41
|1.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|
|V1+V2[tp]
|36058813
|2007.05.29 15:48
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.78
|123.38
|121.51
|2007.05.29 17:25
|121.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|
|
|V1+V2[tp]
|36058846
|2007.05.29 15:48
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.81
|119.81
|122.08
|2007.05.30 08:29
|121.68
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.11
|
|
|V1+V2
|36060139
|2007.05.29 16:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3480
|1.3300
|1.3507
|2007.05.31 06:24
|1.3443
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.74
|
|
|V1+V2
|36069018
|2007.05.29 17:19
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.61
|119.81
|121.88
|2007.05.30 08:58
|121.68
|0.00
|0.00
|0.03
|0.12
|
|
|V1+V2
|36070024
|2007.05.29 17:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.48
|123.48
|121.21
|2007.05.30 01:26
|121.41
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.06
|
|
|V1+V2
|36075368
|2007.05.29 17:39
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3460
|1.3300
|1.3487
|2007.05.31 06:22
|1.3443
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.68
|
|
|V1+V2
|36076161
|2007.05.29 17:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3454
|1.3654
|1.3427
|2007.05.30 09:59
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.01
|0.27
|
|
|V1+V2[tp]
|36080104
|2007.05.29 17:48
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2252
|1.2412
|1.2225
|2007.05.31 12:02
|1.2244
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.26
|
|
|V1+V2
|36080353
|2007.05.29 17:48
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9797
|1.9997
|1.9770
|2007.05.30 06:43
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|
|V1+V2
|36080445
|2007.05.29 17:48
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9801
|1.9701
|1.9828
|2007.05.30 03:00
|1.9828
|0.00
|0.00
|-0.01
|8.64
|
|
|V1+V2[tp]
|36101675
|2007.05.29 21:48
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.68
|123.48
|121.41
|2007.05.30 01:25
|121.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|
|V1+V2[tp]
|36125731
|2007.05.30 01:19
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3440
|1.3300
|1.3467
|2007.05.31 06:24
|1.3443
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.24
|
|
|V1+V2
|36127099
|2007.05.30 01:26
|buy
|0.04
|usdjpym
|121.41
|119.81
|121.68
|2007.05.30 08:29
|121.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|
|
|V1+V2[tp]
|36130385
|2007.05.30 01:34
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9817
|1.9997
|1.9790
|2007.05.30 06:42
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|
|
|V1+V2[tp]
|36145184
|2007.05.30 03:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9831
|1.9631
|1.9858
|2007.05.31 10:56
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.53
|
|
|V1+V2
|36163299
|2007.05.30 05:59
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9811
|1.9631
|1.9838
|2007.05.31 10:56
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|
|
|V1+V2
|36170218
|2007.05.30 06:42
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9791
|1.9631
|1.9818
|2007.05.31 10:56
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|
|
|V1+V2
|36170513
|2007.05.30 06:43
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9787
|1.9987
|1.9760
|2007.05.30 09:57
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|
|V1+V2[tp]
|36178245
|2007.05.30 07:03
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9771
|1.9631
|1.9798
|2007.05.31 10:57
|1.9778
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.56
|
|
|V1+V2
|36198576
|2007.05.30 08:58
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.70
|119.70
|121.97
|2007.05.31 14:01
|121.77
|0.00
|0.00
|0.04
|0.06
|
|
|V1+V2
|36207648
|2007.05.30 09:54
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2265
|1.2065
|1.2292
|2007.06.01 07:03
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.04
|0.06
|
|
|V1+V2
|36208889
|2007.05.30 09:57
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9757
|1.9957
|1.9730
|2007.06.01 07:07
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|
|
|V1+V2
|36209783
|2007.05.30 09:59
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3424
|1.3624
|1.3397
|2007.06.01 07:11
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.13
|
|
|V1+V2
|36218827
|2007.05.30 10:35
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9751
|1.9631
|1.9778
|2007.05.31 10:52
|1.9778
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.32
|
|
|V1+V2[tp]
|36221557
|2007.05.30 10:48
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2272
|1.2412
|1.2245
|2007.05.31 12:02
|1.2245
|0.00
|0.00
|-0.23
|1.76
|
|
|V1+V2[tp]
|36234436
|2007.05.30 11:43
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3416
|1.3296
|1.3443
|2007.05.31 06:21
|1.3443
|0.00
|0.00
|-0.29
|4.32
|
|
|V1+V2[tp]
|36279415
|2007.05.30 15:11
|buy
|0.02
|usdjpym
|121.50
|119.70
|121.77
|2007.05.31 14:01
|121.77
|0.00
|0.00
|0.08
|0.44
|
|
|V1+V2[tp]
|36343091
|2007.05.31 06:24
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3446
|1.3246
|1.3473
|2007.06.01 12:34
|1.3453
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.07
|
|
|V1+V2
|36343119
|2007.05.31 06:24
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3444
|1.3624
|1.3417
|2007.06.01 07:11
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.01
|0.14
|
|
|V1+V2
|36373227
|2007.05.31 10:52
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9777
|1.9957
|1.9750
|2007.06.01 07:07
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|
|
|V1+V2
|36374283
|2007.05.31 10:57
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9781
|1.9581
|1.9808
|2007.05.31 15:02
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|
|V1+V2
|36382353
|2007.05.31 12:02
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2245
|1.2065
|1.2272
|2007.06.01 07:03
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.02
|0.44
|
|
|V1+V2[tp]
|36382658
|2007.05.31 12:02
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2242
|1.2442
|1.2215
|2007.06.01 12:35
|1.2274
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|
|
|V1+V2
|36387279
|2007.05.31 12:22
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3464
|1.3624
|1.3437
|2007.06.01 07:11
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.02
|1.08
|
|
|V1+V2[tp]
|36403483
|2007.05.31 13:49
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9761
|1.9581
|1.9788
|2007.05.31 15:02
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|
|
|V1+V2[tp]
|36408580
|2007.05.31 14:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|121.79
|119.79
|122.06
|2007.06.01 12:49
|122.06
|0.00
|0.00
|0.01
|0.22
|
|
|V1+V2[tp]
|36412713
|2007.05.31 14:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2262
|1.2442
|1.2235
|2007.06.01 12:35
|1.2270
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.13
|
|
|V1+V2
|36423208
|2007.05.31 15:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9792
|1.9592
|1.9819
|2007.06.01 15:05
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|
|V1+V2
|36425369
|2007.05.31 15:10
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9808
|1.9968
|1.9781
|2007.06.01 07:06
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|
|
|V1+V2[tp]
|36479245
|2007.06.01 07:03
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2276
|1.2076
|1.2303
|2007.06.01 10:22
|1.2303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|
|
|V1+V2[tp]
|36480338
|2007.06.01 07:07
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9778
|1.9978
|1.9751
|2007.06.01 14:15
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|
|V1+V2
|36481091
|2007.06.01 07:12
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3436
|1.3636
|1.3409
|2007.06.01 12:45
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|
|V1+V2
|36483898
|2007.06.01 07:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9798
|1.9978
|1.9771
|2007.06.01 14:15
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|
|
|V1+V2[tp]
|36486419
|2007.06.01 08:20
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2282
|1.2442
|1.2255
|2007.06.01 12:35
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|
|V1+V2
|36493025
|2007.06.01 10:22
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2302
|1.2442
|1.2275
|2007.06.01 12:35
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|
|
|V1+V2[tp]
|36493200
|2007.06.01 10:22
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2305
|1.2105
|1.2332
|2007.06.01 12:50
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|
|V1+V2
|36503044
|2007.06.01 12:10
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2285
|1.2105
|1.2312
|2007.06.01 12:30
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|
|
|V1+V2[tp]
|36508656
|2007.06.01 12:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3426
|1.3246
|1.3453
|2007.06.01 12:34
|1.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|
|
|V1+V2[tp]
|36516969
|2007.06.01 12:34
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2285
|1.2105
|1.2312
|2007.06.01 12:50
|1.2312
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|
|V1+V2[tp]
|36517972
|2007.06.01 12:34
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3456
|1.3256
|1.3483
|2007.06.01 15:03
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|
|
|V1+V2
|36518389
|2007.06.01 12:34
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3457
|1.3637
|1.3430
|2007.06.01 12:45
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|
|
|V1+V2[tp]
|36519859
|2007.06.01 12:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2267
|1.2467
|1.2240
|2007.06.01 15:03
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|
|
|V1+V2
|36522048
|2007.06.01 12:37
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2287
|1.2467
|1.2260
|2007.06.01 15:03
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|
|V1+V2
|36526568
|2007.06.01 12:42
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3436
|1.3256
|1.3463
|2007.06.01 15:03
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|
|
|V1+V2
|36529452
|2007.06.01 12:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3431
|1.3631
|1.3404
|2007.06.01 14:09
|1.3404
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|
|
|V1+V2[tp]
|36530853
|2007.06.01 12:48
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2307
|1.2467
|1.2280
|2007.06.01 15:03
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|
|
|V1+V2
|36532963
|2007.06.01 12:50
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2318
|1.2118
|1.2345
|2007.06.01 14:24
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|
|
|V1+V2
|36537668
|2007.06.01 13:03
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2298
|1.2118
|1.2325
|2007.06.01 14:23
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|
|
|V1+V2[tp]
|36545939
|2007.06.01 14:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3416
|1.3256
|1.3443
|2007.06.01 15:03
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|
|
|V1+V2
|36553626
|2007.06.01 14:13
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3396
|1.3256
|1.3423
|2007.06.01 15:03
|1.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|
|
|V1+V2[tp]
|36554581
|2007.06.01 14:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9772
|1.9592
|1.9799
|2007.06.01 15:05
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|
|
|V1+V2[tp]
|36557337
|2007.06.01 14:26
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2327
|1.2467
|1.2300
|2007.06.01 15:03
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|
|
|V1+V2[tp]
|36569769
|2007.06.01 15:05
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9810
|1.9610
|1.9837
|2007.06.01 16:41
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|
|
|V1+V2
|36572599
|2007.06.01 15:16
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9790
|1.9610
|1.9817
|2007.06.01 16:41
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|
|
|V1+V2[tp]
|
|0.00
|0.00
|-0.90
|39.44
|Closed P/L:
|38.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36551088
|2007.06.01 14:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3395
|1.3595
|1.3368
|
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.52
|
|
|V1+V2
|36562034
|2007.06.01 14:52
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3415
|1.3595
|1.3388
|
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.64
|
|
|V1+V2
|36566290
|2007.06.01 15:03
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3424
|1.3224
|1.3451
|
|1.3445
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.21
|
|
|V1+V2
|36568376
|2007.06.01 15:04
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3435
|1.3595
|1.3408
|
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.48
|
|
|V1+V2
|36554821
|2007.06.01 14:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9767
|1.9967
|1.9740
|
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|
|
|V1+V2
|36559178
|2007.06.01 14:36
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9787
|1.9967
|1.9760
|
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|
|
|V1+V2
|36577659
|2007.06.01 15:57
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9807
|1.9967
|1.9780
|
|1.9825
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|
|
|V1+V2
|36581182
|2007.06.01 16:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9823
|1.9623
|1.9850
|
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|
|
|V1+V2
|36557043
|2007.06.01 14:24
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2327
|1.2127
|1.2354
|
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.25
|
|
|V1+V2
|36563081
|2007.06.01 14:54
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2307
|1.2127
|1.2334
|
|1.2296
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.18
|
|
|V1+V2
|36567316
|2007.06.01 15:04
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2294
|1.2494
|1.2267
|
|1.2300
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.05
|
|
|V1+V2
|36127178
|2007.05.30 01:26
|sell
|0.01
|usdjpym
|121.39
|123.39
|121.12
|
|122.05
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.54
|
|
|V1+V2
|36132344
|2007.05.30 01:38
|sell
|0.02
|usdjpym
|121.59
|123.39
|121.32
|
|122.05
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.75
|
|
|V1+V2
|36410973
|2007.05.31 14:10
|sell
|0.04
|usdjpym
|121.79
|123.39
|121.52
|
|122.05
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.85
|
|
|V1+V2
|36527373
|2007.06.01 12:43
|sell
|0.08
|usdjpym
|122.00
|123.40
|121.73
|
|122.05
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.33
|
|
|V1+V2
|36532004
|2007.06.01 12:49
|buy
|0.01
|usdjpym
|122.09
|120.09
|122.36
|
|122.02
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.06
|
|
|V1+V2
|
|0.00
|0.00
|-0.38
|-6.52
|
|Floating P/L:
|-6.90
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|600.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|38.54
|Floating P/L:
|-6.90
|Margin:
|32.00
|Balance:
|638.54
|Equity:
|631.64
|Free Margin:
|599.64
|
|Details:
|Gross Profit:
|52.92
|Gross Loss:
|14.38
|Total Net Profit:
|38.54
|Profit Factor:
|3.68
|Expected Payoff:
|0.35
|
|Absolute Drawdown:
|0.45
|Maximal Drawdown:
|3.40 (0.55%)
|Relative Drawdown:
|0.55% (3.40)
|
|Total Trades:
|111
|Short Positions (won %):
|48 (68.75%)
|Long Positions (won %):
|63 (65.08%)
|Profit Trades (% of total):
|74 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|37 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|8.63
|loss trade:
|-1.32
|Average
|profit trade:
|0.72
|loss trade:
|-0.39
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (4.87)
|consecutive losses ($):
|4 (-0.66)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|9.78 (6)
|consecutive loss (count):
|-3.40 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2