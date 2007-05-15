|Account: 13995
|Name: Mahirudin Masri
|Currency: USD
|2007 June 1, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16576034
|2007.05.15 14:50
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3593
|1.3733
|1.3566
|2007.05.16 15:08
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.09
|4.32
|16561252
|2007.05.15 09:56
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3533
|1.3733
|1.3506
|2007.05.16 15:08
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.66
|16572222
|2007.05.15 14:32
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3573
|1.3733
|1.3546
|2007.05.16 15:08
|1.3566
|0.00
|0.00
|0.04
|0.56
|16565388
|2007.05.15 12:32
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3553
|1.3733
|1.3526
|2007.05.16 15:08
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.48
|16617041
|2007.05.16 15:08
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3563
|1.3763
|1.3536
|2007.05.16 15:13
|1.3536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|16620496
|2007.05.16 15:16
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3535
|1.3735
|1.3508
|2007.05.16 16:11
|1.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|16626138
|2007.05.16 16:11
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3510
|1.3410
|1.3537
|2007.05.17 06:46
|1.3537
|0.00
|0.00
|-1.16
|17.28
|16578302
|2007.05.15 15:04
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3610
|1.3410
|1.3637
|2007.05.17 06:46
|1.3536
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.48
|16607971
|2007.05.16 12:41
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3570
|1.3410
|1.3597
|2007.05.17 06:46
|1.3536
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.72
|16621858
|2007.05.16 15:30
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3530
|1.3410
|1.3557
|2007.05.17 06:46
|1.3536
|0.00
|0.00
|-0.58
|1.92
|16584693
|2007.05.15 19:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3590
|1.3410
|1.3617
|2007.05.17 06:46
|1.3537
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.12
|16618363
|2007.05.16 15:09
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3550
|1.3410
|1.3577
|2007.05.17 06:47
|1.3537
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.08
|16640368
|2007.05.17 06:46
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3536
|1.3737
|1.3510
|2007.05.17 11:16
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|16650762
|2007.05.17 12:06
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3526
|1.3706
|1.3499
|2007.05.17 12:32
|1.3499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|16648785
|2007.05.17 11:16
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3506
|1.3706
|1.3479
|2007.05.17 12:32
|1.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|16652510
|2007.05.17 12:32
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3496
|1.3696
|1.3469
|2007.05.18 10:47
|1.3469
|0.00
|0.00
|0.01
|0.54
|16703588
|2007.05.18 10:35
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3477
|1.3337
|1.3504
|2007.05.18 15:07
|1.3504
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|16640501
|2007.05.17 06:47
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3538
|1.3338
|1.3565
|2007.05.18 15:07
|1.3504
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.68
|16652651
|2007.05.17 12:33
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3497
|1.3337
|1.3524
|2007.05.18 15:07
|1.3504
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.56
|16647535
|2007.05.17 10:53
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3518
|1.3338
|1.3545
|2007.05.18 15:07
|1.3507
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.44
|16723891
|2007.05.18 15:07
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3506
|1.3666
|1.3479
|2007.05.21 10:21
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.04
|2.16
|16705054
|2007.05.18 10:47
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3466
|1.3666
|1.3439
|2007.05.21 10:21
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.26
|16710397
|2007.05.18 11:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3486
|1.3666
|1.3459
|2007.05.21 10:22
|1.3479
|0.00
|0.00
|0.02
|0.28
|16772828
|2007.05.21 10:22
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3478
|1.3878
|1.3451
|2007.05.21 10:37
|1.3451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|16777645
|2007.05.21 10:38
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3440
|1.3100
|1.3467
|2007.05.21 12:42
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16774923
|2007.05.21 10:34
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3460
|1.3100
|1.3487
|2007.05.21 17:05
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|16772829
|2007.05.21 10:22
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3480
|1.3100
|1.3507
|2007.05.21 17:05
|1.3467
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|16724036
|2007.05.18 15:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3510
|1.3310
|1.3537
|2007.05.21 17:05
|1.3468
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.84
|16797469
|2007.05.21 17:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3467
|1.3847
|1.3440
|2007.05.22 10:11
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.02
|1.08
|16776578
|2007.05.21 10:37
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3447
|1.3847
|1.3420
|2007.05.22 10:11
|1.3440
|0.00
|0.00
|0.01
|0.14
|16846550
|2007.05.22 09:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3450
|1.3070
|1.3477
|2007.05.22 14:53
|1.3463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|16864229
|2007.05.22 14:16
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3459
|1.3839
|1.3432
|2007.05.23 07:45
|1.3432
|0.00
|0.00
|0.02
|1.08
|16850260
|2007.05.22 10:11
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3439
|1.3839
|1.3412
|2007.05.23 07:46
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.01
|0.12
|16900464
|2007.05.23 07:46
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3430
|1.3068
|1.3455
|2007.05.23 09:27
|1.3435
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16797517
|2007.05.21 17:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3470
|1.3070
|1.3497
|2007.05.23 11:25
|1.3457
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.26
|16880393
|2007.05.22 20:24
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3450
|1.3070
|1.3477
|2007.05.23 11:25
|1.3458
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.32
|16917304
|2007.05.23 11:53
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3486
|1.3826
|1.3459
|2007.05.23 14:36
|1.3483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|16926650
|2007.05.23 14:47
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3486
|1.3826
|1.3459
|2007.05.23 17:55
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|16900290
|2007.05.23 07:46
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3427
|1.3830
|1.3403
|2007.05.23 17:55
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|16914048
|2007.05.23 11:38
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3466
|1.3826
|1.3439
|2007.05.23 17:55
|1.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|16909944
|2007.05.23 10:45
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3446
|1.3827
|1.3420
|2007.05.23 17:55
|1.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|16934795
|2007.05.23 17:55
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3456
|1.3856
|1.3429
|2007.05.24 08:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.03
|0.54
|16964408
|2007.05.24 12:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3447
|1.3828
|1.3421
|2007.05.24 14:13
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|16956835
|2007.05.24 08:06
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3428
|1.3828
|1.3401
|2007.05.24 14:14
|1.3421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16979544
|2007.05.24 17:20
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3440
|1.3820
|1.3413
|2007.05.25 01:05
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.02
|1.08
|16972690
|2007.05.24 14:14
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3420
|1.3820
|1.3393
|2007.05.25 01:05
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.01
|0.14
|16971493
|2007.05.24 14:06
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3424
|1.3083
|1.3450
|2007.05.25 12:21
|1.3450
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.16
|16951642
|2007.05.24 06:47
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3443
|1.3083
|1.3470
|2007.05.25 14:08
|1.3470
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.16
|16915251
|2007.05.23 11:46
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3483
|1.3080
|1.3507
|2007.05.25 15:38
|1.3451
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.64
|16933790
|2007.05.23 17:40
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3463
|1.3083
|1.3490
|2007.05.25 15:59
|1.3451
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.48
|17004372
|2007.05.25 14:07
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3461
|0.0000
|1.3434
|2007.05.29 01:35
|1.3434
|0.00
|0.00
|0.08
|2.16
|17014521
|2007.05.25 15:38
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3451
|1.3831
|1.3424
|2007.05.29 02:03
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.04
|1.08
|16990595
|2007.05.25 01:05
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3412
|1.3812
|1.3385
|2007.05.29 02:03
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.24
|17037635
|2007.05.29 01:35
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3433
|1.3052
|1.3459
|2007.05.29 08:10
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|17015516
|2007.05.25 15:59
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3452
|1.3052
|1.3479
|2007.05.29 08:10
|1.3458
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.12
|17050775
|2007.05.29 08:12
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3461
|1.3061
|1.3488
|2007.05.29 09:07
|1.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|17055836
|2007.05.29 09:07
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3489
|1.3089
|1.3516
|2007.05.29 12:22
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|17062469
|2007.05.29 12:06
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3503
|1.3823
|1.3476
|2007.05.29 16:17
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|17040021
|2007.05.29 02:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3423
|1.3823
|1.3396
|2007.05.29 16:18
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.06
|17045051
|2007.05.29 04:59
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3443
|1.3823
|1.3416
|2007.05.29 16:18
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|17051054
|2007.05.29 08:13
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3463
|1.3823
|1.3436
|2007.05.29 16:18
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17055011
|2007.05.29 09:01
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3483
|1.3823
|1.3456
|2007.05.29 16:18
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17012561
|2007.05.29 09:03
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3485
|0.0000
|1.3457
|2007.05.29 17:41
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|17076510
|2007.05.29 16:19
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3471
|1.3872
|1.3445
|2007.05.29 17:47
|1.3445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|17048128
|2007.05.29 08:18
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3465
|0.0000
|1.3438
|2007.05.30 06:43
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.04
|2.16
|17004351
|2007.05.25 12:10
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3444
|0.0000
|1.3417
|2007.05.30 10:07
|1.3426
|0.00
|0.00
|0.06
|0.72
|17084585
|2007.05.29 17:48
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3443
|1.3843
|1.3416
|2007.05.30 11:43
|1.3416
|0.00
|0.00
|0.01
|0.54
|17115356
|2007.05.30 11:44
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3418
|1.3117
|1.3444
|2007.05.31 06:24
|1.3444
|0.00
|0.00
|-1.16
|16.64
|17064865
|2007.05.29 12:24
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3517
|1.3117
|1.3544
|2007.05.31 06:25
|1.3444
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.46
|17104101
|2007.05.30 06:44
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3437
|1.3117
|1.3464
|2007.05.31 06:25
|1.3444
|0.00
|0.00
|-0.58
|2.24
|17075645
|2007.05.29 16:17
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3477
|1.3117
|1.3504
|2007.05.31 06:25
|1.3444
|0.00
|0.00
|-0.20
|-2.64
|17069265
|2007.05.29 14:02
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3497
|1.3117
|1.3524
|2007.05.31 06:43
|1.3445
|0.00
|0.00
|-0.09
|-2.08
|17082279
|2007.05.29 17:41
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3457
|1.3117
|1.3484
|2007.05.31 06:44
|1.3444
|0.00
|0.00
|-0.39
|-2.08
|17147931
|2007.05.31 06:44
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3445
|1.3045
|1.3472
|2007.05.31 12:30
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|17160612
|2007.05.31 12:43
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3466
|1.3848
|1.3441
|2007.05.31 14:20
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17123967
|2007.05.30 13:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3435
|1.3835
|1.3408
|2007.06.01 07:06
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.08
|17177143
|2007.05.31 18:11
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3455
|1.3835
|1.3428
|2007.06.01 07:07
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|17112652
|2007.05.31 12:21
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3463
|0.0000
|1.3436
|2007.06.01 07:27
|1.3436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|17196272
|2007.06.01 12:31
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3425
|1.3025
|1.3452
|2007.06.01 12:35
|1.3452
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|17199208
|2007.06.01 12:36
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3457
|1.3837
|1.3430
|2007.06.01 12:46
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|17188529
|2007.06.01 07:07
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3437
|1.3837
|1.3410
|2007.06.01 14:03
|1.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|17212690
|2007.06.01 14:10
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3405
|1.3024
|1.3431
|2007.06.01 15:04
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|17199349
|2007.06.01 12:36
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3457
|1.3057
|1.3484
|2007.06.01 15:04
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|17219649
|2007.06.01 15:04
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3436
|1.3056
|1.3463
|2007.06.01 15:04
|1.3431
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|17043362
|2007.06.01 14:03
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3410
|0.0000
|1.3437
|2007.06.01 15:05
|1.3437
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|0.00
|0.00
|-4.59
|79.94
|Closed P/L:
|75.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17212704
|2007.06.01 14:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3400
|1.3800
|1.3373
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.94
|17217683
|2007.06.01 14:54
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3420
|1.3800
|1.3393
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.08
|17219840
|2007.06.01 15:05
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3439
|1.3039
|1.3466
|1.3445
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.12
|17222303
|2007.06.01 15:24
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3440
|1.3800
|1.3413
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.56
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.46
|Floating P/L:
|-2.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|17098915
|2007.05.30 02:42
|sell limit
|0.04
|eurusdm
|1.3459
|0.0000
|1.3430
|1.3445
|17098919
|2007.05.30 02:44
|sell limit
|0.08
|eurusdm
|1.3486
|0.0000
|1.3459
|1.3445
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|75.35
|Floating P/L:
|-2.40
|Margin:
|7.00
|Balance:
|1 080.45
|Equity:
|1 078.05
|Free Margin:
|1 071.05
|Details:
|Gross Profit:
|104.03
|Gross Loss:
|28.68
|Total Net Profit:
|75.35
|Profit Factor:
|3.63
|Expected Payoff:
|0.89
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|8.98 (0.87%)
|Relative Drawdown:
|0.87% (8.98)
|Total Trades:
|85
|Short Positions (won %):
|47 (78.72%)
|Long Positions (won %):
|38 (55.26%)
|Profit Trades (% of total):
|58 (68.24%)
|Loss trades (% of total):
|27 (31.76%)
|Largest
|profit trade:
|16.12
|loss trade:
|-2.87
|Average
|profit trade:
|1.79
|loss trade:
|-1.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (25.61)
|consecutive losses ($):
|4 (-8.98)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|25.61 (7)
|consecutive loss (count):
|-8.98 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2