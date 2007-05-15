Interbank FX, LLC

Account: 13995 Name: Mahirudin Masri Currency: USD 2007 June 1, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
165760342007.05.15 14:50sell0.16eurusdm1.35931.37331.35662007.05.16 15:081.35660.000.000.094.32
165612522007.05.15 09:56sell0.02eurusdm1.35331.37331.35062007.05.16 15:081.35660.000.000.01-0.66
165722222007.05.15 14:32sell0.08eurusdm1.35731.37331.35462007.05.16 15:081.35660.000.000.040.56
165653882007.05.15 12:32sell0.04eurusdm1.35531.37331.35262007.05.16 15:081.35650.000.000.02-0.48
166170412007.05.16 15:08sell0.02eurusdm1.35631.37631.35362007.05.16 15:131.35360.000.000.000.54
166204962007.05.16 15:16sell0.02eurusdm1.35351.37351.35082007.05.16 16:111.35080.000.000.000.54
166261382007.05.16 16:11buy0.64eurusdm1.35101.34101.35372007.05.17 06:461.35370.000.00-1.1617.28
165783022007.05.15 15:04buy0.02eurusdm1.36101.34101.36372007.05.17 06:461.35360.000.00-0.05-1.48
166079712007.05.16 12:41buy0.08eurusdm1.35701.34101.35972007.05.17 06:461.35360.000.00-0.15-2.72
166218582007.05.16 15:30buy0.32eurusdm1.35301.34101.35572007.05.17 06:461.35360.000.00-0.581.92
165846932007.05.15 19:00buy0.04eurusdm1.35901.34101.36172007.05.17 06:461.35370.000.00-0.09-2.12
166183632007.05.16 15:09buy0.16eurusdm1.35501.34101.35772007.05.17 06:471.35370.000.00-0.29-2.08
166403682007.05.17 06:46sell0.02eurusdm1.35361.37371.35102007.05.17 11:161.35100.000.000.000.52
166507622007.05.17 12:06sell0.04eurusdm1.35261.37061.34992007.05.17 12:321.34990.000.000.001.08
166487852007.05.17 11:16sell0.02eurusdm1.35061.37061.34792007.05.17 12:321.35020.000.000.000.08
166525102007.05.17 12:32sell0.02eurusdm1.34961.36961.34692007.05.18 10:471.34690.000.000.010.54
167035882007.05.18 10:35buy0.16eurusdm1.34771.33371.35042007.05.18 15:071.35040.000.000.004.32
166405012007.05.17 06:47buy0.02eurusdm1.35381.33381.35652007.05.18 15:071.35040.000.00-0.01-0.68
166526512007.05.17 12:33buy0.08eurusdm1.34971.33371.35242007.05.18 15:071.35040.000.00-0.050.56
166475352007.05.17 10:53buy0.04eurusdm1.35181.33381.35452007.05.18 15:071.35070.000.00-0.02-0.44
167238912007.05.18 15:07sell0.08eurusdm1.35061.36661.34792007.05.21 10:211.34790.000.000.042.16
167050542007.05.18 10:47sell0.02eurusdm1.34661.36661.34392007.05.21 10:211.34790.000.000.01-0.26
167103972007.05.18 11:30sell0.04eurusdm1.34861.36661.34592007.05.21 10:221.34790.000.000.020.28
167728282007.05.21 10:22sell0.02eurusdm1.34781.38781.34512007.05.21 10:371.34510.000.000.000.54
167776452007.05.21 10:38buy0.16eurusdm1.34401.31001.34672007.05.21 12:421.34500.000.000.001.60
167749232007.05.21 10:34buy0.08eurusdm1.34601.31001.34872007.05.21 17:051.34670.000.000.000.56
167728292007.05.21 10:22buy0.04eurusdm1.34801.31001.35072007.05.21 17:051.34670.000.000.00-0.52
167240362007.05.18 15:07buy0.02eurusdm1.35101.33101.35372007.05.21 17:051.34680.000.00-0.01-0.84
167974692007.05.21 17:05sell0.04eurusdm1.34671.38471.34402007.05.22 10:111.34400.000.000.021.08
167765782007.05.21 10:37sell0.02eurusdm1.34471.38471.34202007.05.22 10:111.34400.000.000.010.14
168465502007.05.22 09:35buy0.04eurusdm1.34501.30701.34772007.05.22 14:531.34630.000.000.000.52
168642292007.05.22 14:16sell0.04eurusdm1.34591.38391.34322007.05.23 07:451.34320.000.000.021.08
168502602007.05.22 10:11sell0.02eurusdm1.34391.38391.34122007.05.23 07:461.34330.000.000.010.12
169004642007.05.23 07:46buy0.08eurusdm1.34301.30681.34552007.05.23 09:271.34350.000.000.000.40
167975172007.05.21 17:05buy0.02eurusdm1.34701.30701.34972007.05.23 11:251.34570.000.00-0.02-0.26
168803932007.05.22 20:24buy0.04eurusdm1.34501.30701.34772007.05.23 11:251.34580.000.00-0.020.32
169173042007.05.23 11:53sell0.16eurusdm1.34861.38261.34592007.05.23 14:361.34830.000.000.000.48
169266502007.05.23 14:47sell0.16eurusdm1.34861.38261.34592007.05.23 17:551.34590.000.000.004.32
169002902007.05.23 07:46sell0.02eurusdm1.34271.38301.34032007.05.23 17:551.34590.000.000.00-0.64
169140482007.05.23 11:38sell0.08eurusdm1.34661.38261.34392007.05.23 17:551.34600.000.000.000.48
169099442007.05.23 10:45sell0.04eurusdm1.34461.38271.34202007.05.23 17:551.34590.000.000.00-0.52
169347952007.05.23 17:55sell0.02eurusdm1.34561.38561.34292007.05.24 08:061.34290.000.000.030.54
169644082007.05.24 12:15sell0.04eurusdm1.34471.38281.34212007.05.24 14:131.34210.000.000.001.04
169568352007.05.24 08:06sell0.02eurusdm1.34281.38281.34012007.05.24 14:141.34210.000.000.000.14
169795442007.05.24 17:20sell0.04eurusdm1.34401.38201.34132007.05.25 01:051.34130.000.000.021.08
169726902007.05.24 14:14sell0.02eurusdm1.34201.38201.33932007.05.25 01:051.34130.000.000.010.14
169714932007.05.24 14:06buy0.16eurusdm1.34241.30831.34502007.05.25 12:211.34500.000.00-0.104.16
169516422007.05.24 06:47buy0.08eurusdm1.34431.30831.34702007.05.25 14:081.34700.000.00-0.052.16
169152512007.05.23 11:46buy0.02eurusdm1.34831.30801.35072007.05.25 15:381.34510.000.00-0.05-0.64
169337902007.05.23 17:40buy0.04eurusdm1.34631.30831.34902007.05.25 15:591.34510.000.00-0.09-0.48
170043722007.05.25 14:07sell0.08eurusdm1.34610.00001.34342007.05.29 01:351.34340.000.000.082.16
170145212007.05.25 15:38sell0.04eurusdm1.34511.38311.34242007.05.29 02:031.34240.000.000.041.08
169905952007.05.25 01:05sell0.02eurusdm1.34121.38121.33852007.05.29 02:031.34240.000.000.02-0.24
170376352007.05.29 01:35buy0.04eurusdm1.34331.30521.34592007.05.29 08:101.34570.000.000.000.96
170155162007.05.25 15:59buy0.02eurusdm1.34521.30521.34792007.05.29 08:101.34580.000.00-0.020.12
170507752007.05.29 08:12buy0.02eurusdm1.34611.30611.34882007.05.29 09:071.34880.000.000.000.54
170558362007.05.29 09:07buy0.02eurusdm1.34891.30891.35162007.05.29 12:221.35160.000.000.000.54
170624692007.05.29 12:06sell0.32eurusdm1.35031.38231.34762007.05.29 16:171.34760.000.000.008.64
170400212007.05.29 02:03sell0.02eurusdm1.34231.38231.33962007.05.29 16:181.34760.000.000.00-1.06
170450512007.05.29 04:59sell0.04eurusdm1.34431.38231.34162007.05.29 16:181.34760.000.000.00-1.32
170510542007.05.29 08:13sell0.08eurusdm1.34631.38231.34362007.05.29 16:181.34730.000.000.00-0.80
170550112007.05.29 09:01sell0.16eurusdm1.34831.38231.34562007.05.29 16:181.34730.000.000.001.60
170125612007.05.29 09:03sell0.16eurusdm1.34850.00001.34572007.05.29 17:411.34570.000.000.004.48
170765102007.05.29 16:19sell0.02eurusdm1.34711.38721.34452007.05.29 17:471.34450.000.000.000.52
170481282007.05.29 08:18sell0.08eurusdm1.34650.00001.34382007.05.30 06:431.34380.000.000.042.16
170043512007.05.25 12:10sell0.04eurusdm1.34440.00001.34172007.05.30 10:071.34260.000.000.060.72
170845852007.05.29 17:48sell0.02eurusdm1.34431.38431.34162007.05.30 11:431.34160.000.000.010.54
171153562007.05.30 11:44buy0.64eurusdm1.34181.31171.34442007.05.31 06:241.34440.000.00-1.1616.64
170648652007.05.29 12:24buy0.02eurusdm1.35171.31171.35442007.05.31 06:251.34440.000.00-0.05-1.46
171041012007.05.30 06:44buy0.32eurusdm1.34371.31171.34642007.05.31 06:251.34440.000.00-0.582.24
170756452007.05.29 16:17buy0.08eurusdm1.34771.31171.35042007.05.31 06:251.34440.000.00-0.20-2.64
170692652007.05.29 14:02buy0.04eurusdm1.34971.31171.35242007.05.31 06:431.34450.000.00-0.09-2.08
170822792007.05.29 17:41buy0.16eurusdm1.34571.31171.34842007.05.31 06:441.34440.000.00-0.39-2.08
171479312007.05.31 06:44buy0.02eurusdm1.34451.30451.34722007.05.31 12:301.34720.000.000.000.54
171606122007.05.31 12:43sell0.04eurusdm1.34661.38481.34412007.05.31 14:201.34410.000.000.001.00
171239672007.05.30 13:50sell0.02eurusdm1.34351.38351.34082007.06.01 07:061.34390.000.000.03-0.08
171771432007.05.31 18:11sell0.04eurusdm1.34551.38351.34282007.06.01 07:071.34380.000.000.000.68
171126522007.05.31 12:21sell0.04eurusdm1.34630.00001.34362007.06.01 07:271.34360.000.000.001.08
171962722007.06.01 12:31buy0.02eurusdm1.34251.30251.34522007.06.01 12:351.34520.000.000.000.54
171992082007.06.01 12:36sell0.04eurusdm1.34571.38371.34302007.06.01 12:461.34300.000.000.001.08
171885292007.06.01 07:07sell0.02eurusdm1.34371.38371.34102007.06.01 14:031.34100.000.000.000.54
172126902007.06.01 14:10buy0.04eurusdm1.34051.30241.34312007.06.01 15:041.34310.000.000.001.04
171993492007.06.01 12:36buy0.02eurusdm1.34571.30571.34842007.06.01 15:041.34330.000.000.00-0.48
172196492007.06.01 15:04buy0.04eurusdm1.34361.30561.34632007.06.01 15:041.34310.000.000.00-0.20
170433622007.06.01 14:03buy0.08eurusdm1.34100.00001.34372007.06.01 15:051.34370.000.000.002.16
  0.00 0.00 -4.59 79.94
Closed P/L: 75.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
172127042007.06.01 14:10sell0.02eurusdm1.34001.38001.3373 1.34470.000.000.01-0.94
172176832007.06.01 14:54sell0.04eurusdm1.34201.38001.3393 1.34470.000.000.02-1.08
172198402007.06.01 15:05buy0.02eurusdm1.34391.30391.3466 1.34450.000.00-0.010.12
172223032007.06.01 15:24sell0.08eurusdm1.34401.38001.3413 1.34470.000.000.04-0.56
  0.00 0.00 0.06 -2.46
 Floating P/L: -2.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
170989152007.05.30 02:42sell limit0.04eurusdm1.34590.00001.3430 1.3445
170989192007.05.30 02:44sell limit0.08eurusdm1.34860.00001.3459 1.3445
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 75.35 Floating P/L: -2.40 Margin: 7.00
Balance: 1 080.45 Equity: 1 078.05 Free Margin: 1 071.05
 
Details:
Graph
Gross Profit: 104.03 Gross Loss: 28.68 Total Net Profit: 75.35
Profit Factor: 3.63 Expected Payoff: 0.89  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 8.98 (0.87%) Relative Drawdown: 0.87% (8.98)
 
Total Trades: 85 Short Positions (won %): 47 (78.72%) Long Positions (won %): 38 (55.26%)
Profit Trades (% of total): 58 (68.24%) Loss trades (% of total): 27 (31.76%)
Largest profit trade: 16.12 loss trade: -2.87
Average profit trade: 1.79 loss trade: -1.06
Maximum consecutive wins ($): 7 (25.61) consecutive losses ($): 4 (-8.98)
Maximal consecutive profit (count): 25.61 (7) consecutive loss (count): -8.98 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2