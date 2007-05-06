|Account: 1457900
|Name: V1mini solo V2mini solo 15M
|Currency: USD
|2007 June 1, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33920444
|2007.05.06 18:29
|balance
|Deposit
|5 000.00
|33945891
|2007.05.07 04:20
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3602
|1.4040
|1.3576
|2007.05.07 19:13
|1.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|
|V2
|33945927
|2007.05.07 04:20
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3605
|1.3205
|1.3632
|2007.05.09 13:24
|1.3562
|0.00
|0.00
|-1.08
|-38.70
|
|
|V1
|33976072
|2007.05.07 12:38
|sell
|0.18
|eurusd
|1.3625
|1.4041
|1.3599
|2007.05.07 19:13
|1.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|46.80
|
|
|V2[tp]
|33995011
|2007.05.07 19:14
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3597
|1.4035
|1.3571
|2007.05.08 08:11
|1.3595
|0.00
|0.00
|0.49
|1.80
|
|
|V2
|34033164
|2007.05.08 05:46
|sell
|0.18
|eurusd
|1.3620
|1.4036
|1.3594
|2007.05.08 08:12
|1.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|46.80
|
|
|V2[tp]
|34046060
|2007.05.08 08:12
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3591
|1.4029
|1.3565
|2007.05.08 10:07
|1.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|
|
|V2[tp]
|34047920
|2007.05.08 08:17
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3583
|1.3203
|1.3610
|2007.05.09 13:24
|1.3562
|0.00
|0.00
|-1.09
|-37.80
|
|
|V1
|34056280
|2007.05.08 10:08
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3563
|1.4001
|1.3537
|2007.05.08 14:14
|1.3537
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|
|
|V2[tp]
|34056888
|2007.05.08 10:11
|buy
|0.36
|eurusd
|1.3562
|1.3202
|1.3589
|2007.05.09 13:24
|1.3562
|0.00
|0.00
|-2.18
|0.00
|
|
|V1
|34075488
|2007.05.08 14:15
|buy
|0.72
|eurusd
|1.3536
|1.3196
|1.3563
|2007.05.09 13:24
|1.3562
|0.00
|0.00
|-4.36
|187.20
|
|
|V1
|34075836
|2007.05.08 14:15
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3534
|1.3972
|1.3508
|2007.05.09 18:19
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.49
|2.70
|
|
|V2
|34157264
|2007.05.09 13:15
|sell
|0.18
|eurusd
|1.3557
|1.3973
|1.3531
|2007.05.09 18:18
|1.3531
|0.00
|0.00
|0.00
|46.80
|
|
|V2[tp]
|34160943
|2007.05.09 13:25
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3563
|1.3163
|1.3590
|2007.05.10 06:11
|1.3558
|0.00
|0.00
|-1.63
|-4.50
|
|
|V1
|34184247
|2007.05.09 18:19
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3531
|1.3151
|1.3558
|2007.05.10 06:11
|1.3558
|0.00
|0.00
|-3.27
|48.60
|
|
|V1[tp]
|34184891
|2007.05.09 18:19
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3524
|1.3962
|1.3498
|2007.05.10 12:51
|1.3516
|0.00
|0.00
|1.46
|7.20
|
|
|V2
|34217880
|2007.05.10 06:00
|sell
|0.18
|eurusd
|1.3547
|1.3963
|1.3521
|2007.05.10 12:50
|1.3521
|0.00
|0.00
|0.00
|46.80
|
|
|V2[tp]
|34219974
|2007.05.10 06:11
|buy
|0.09
|eurusd
|1.3561
|1.3161
|1.3588
|2007.05.11 13:26
|1.3503
|0.00
|0.00
|-0.54
|-52.20
|
|
|V1
|34231800
|2007.05.10 08:14
|buy
|0.18
|eurusd
|1.3540
|1.3160
|1.3567
|2007.05.11 13:26
|1.3504
|0.00
|0.00
|-1.09
|-64.80
|
|
|V1
|34268730
|2007.05.10 12:51
|buy
|0.36
|eurusd
|1.3519
|1.3159
|1.3546
|2007.05.11 13:26
|1.3503
|0.00
|0.00
|-2.18
|-57.60
|
|
|V1
|34269323
|2007.05.10 12:51
|sell
|0.09
|eurusd
|1.3513
|1.3951
|1.3487
|2007.05.10 16:55
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|
|
|V2[tp]
|34280011
|2007.05.10 13:21
|buy
|0.72
|eurusd
|1.3498
|1.3158
|1.3525
|2007.05.11 13:26
|1.3504
|0.00
|0.00
|-4.36
|43.20
|
|
|V1
|34306057
|2007.05.10 16:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3485
|1.3923
|1.3459
|2007.05.15 10:25
|1.3528
|0.00
|0.00
|1.62
|-43.00
|
|
|V2
|34310566
|2007.05.10 17:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3477
|1.3157
|1.3504
|2007.05.11 13:26
|1.3503
|0.00
|0.00
|-6.05
|260.00
|
|
|V1
|34422692
|2007.05.11 13:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3507
|1.3107
|1.3534
|2007.05.13 22:48
|1.3534
|0.00
|0.00
|-0.61
|27.00
|
|
|V1[tp]
|34424096
|2007.05.11 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3508
|1.3924
|1.3482
|2007.05.15 10:26
|1.3528
|0.00
|0.00
|2.16
|-40.00
|
|
|V2
|34461971
|2007.05.13 22:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3531
|1.3925
|1.3505
|2007.05.15 10:26
|1.3528
|0.00
|0.00
|2.16
|12.00
|
|
|V2
|34464717
|2007.05.13 22:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3536
|1.3136
|1.3563
|2007.05.15 12:34
|1.3562
|0.00
|0.00
|-0.61
|26.00
|
|
|V1
|34505242
|2007.05.14 10:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3554
|1.3926
|1.3528
|2007.05.15 10:25
|1.3528
|0.00
|0.00
|4.32
|208.00
|
|
|V2[tp]
|34575682
|2007.05.15 10:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3527
|1.3965
|1.3501
|2007.05.16 12:03
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.54
|-44.00
|
|
|V2
|34584141
|2007.05.15 12:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3551
|1.3967
|1.3525
|2007.05.16 12:41
|1.3571
|0.00
|0.00
|1.08
|-40.00
|
|
|V2
|34585915
|2007.05.15 12:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3567
|1.3167
|1.3594
|2007.05.15 14:32
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|
|V1
|34592976
|2007.05.15 13:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3546
|1.3166
|1.3573
|2007.05.15 14:32
|1.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|
|
|V1[tp]
|34603668
|2007.05.15 14:32
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3574
|1.3968
|1.3548
|2007.05.16 12:03
|1.3571
|0.00
|0.00
|2.16
|12.00
|
|
|V2
|34604007
|2007.05.15 14:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3575
|1.3175
|1.3602
|2007.05.15 15:02
|1.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|
|
|V1[tp]
|34611505
|2007.05.15 14:51
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3597
|1.3969
|1.3571
|2007.05.16 12:03
|1.3571
|0.00
|0.00
|4.32
|208.00
|
|
|V2[tp]
|34615583
|2007.05.15 15:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3605
|1.3205
|1.3632
|2007.05.17 07:31
|1.3542
|0.00
|0.00
|-2.42
|-63.00
|
|
|V1
|34682758
|2007.05.16 11:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3584
|1.3204
|1.3611
|2007.05.17 07:31
|1.3544
|0.00
|0.00
|-3.63
|-80.00
|
|
|V1
|34689746
|2007.05.16 12:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3574
|1.3990
|1.3548
|2007.05.16 12:41
|1.3571
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|
|V2
|34694716
|2007.05.16 12:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3568
|1.4006
|1.3542
|2007.05.16 15:12
|1.3542
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|
|
|V2[tp]
|34712712
|2007.05.16 15:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3563
|1.3203
|1.3590
|2007.05.17 07:31
|1.3542
|0.00
|0.00
|-7.26
|-84.00
|
|
|V1
|34716182
|2007.05.16 15:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3536
|1.3974
|1.3510
|2007.05.16 16:11
|1.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|
|
|V2[tp]
|34716492
|2007.05.16 15:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3537
|1.3197
|1.3564
|2007.05.17 07:31
|1.3543
|0.00
|0.00
|-14.52
|48.00
|
|
|V1
|34728693
|2007.05.16 16:03
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3516
|1.3196
|1.3543
|2007.05.17 07:31
|1.3543
|0.00
|0.00
|-29.04
|432.00
|
|
|V1[tp]
|34731167
|2007.05.16 16:11
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3508
|1.3946
|1.3482
|2007.05.17 12:30
|1.3505
|0.00
|0.00
|1.78
|3.30
|
|
|V2
|34773461
|2007.05.17 04:16
|sell
|0.22
|eurusd
|1.3531
|1.3947
|1.3505
|2007.05.17 12:30
|1.3505
|0.00
|0.00
|0.00
|57.20
|
|
|V2[tp]
|34789194
|2007.05.17 07:31
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3544
|1.3144
|1.3571
|2007.05.18 08:12
|1.3508
|0.00
|0.00
|-0.67
|-39.60
|
|
|V1
|34800247
|2007.05.17 10:20
|buy
|0.22
|eurusd
|1.3523
|1.3143
|1.3550
|2007.05.18 08:13
|1.3508
|0.00
|0.00
|-1.33
|-33.00
|
|
|V1
|34818353
|2007.05.17 12:31
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3502
|1.3940
|1.3476
|2007.05.18 10:35
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.59
|27.50
|
|
|V2
|34818687
|2007.05.17 12:31
|buy
|0.44
|eurusd
|1.3502
|1.3142
|1.3529
|2007.05.18 08:12
|1.3508
|0.00
|0.00
|-2.66
|26.40
|
|
|V1
|34830506
|2007.05.17 13:13
|buy
|0.88
|eurusd
|1.3481
|1.3141
|1.3508
|2007.05.18 08:12
|1.3508
|0.00
|0.00
|-5.32
|237.60
|
|
|V1[tp]
|34901399
|2007.05.18 08:13
|buy
|0.11
|eurusd
|1.3511
|1.3111
|1.3538
|2007.05.18 14:28
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|
|
|V1
|34913344
|2007.05.18 09:18
|buy
|0.22
|eurusd
|1.3490
|1.3110
|1.3517
|2007.05.18 14:28
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|13.20
|
|
|V1
|34922335
|2007.05.18 10:35
|sell
|0.11
|eurusd
|1.3474
|1.3912
|1.3448
|2007.05.21 09:43
|1.3494
|0.00
|0.00
|0.59
|-22.00
|
|
|V2
|34925436
|2007.05.18 10:47
|buy
|0.44
|eurusd
|1.3469
|1.3109
|1.3496
|2007.05.18 14:28
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|118.80
|
|
|V1[tp]
|34960856
|2007.05.18 14:28
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3498
|1.3098
|1.3525
|2007.05.20 21:13
|1.3525
|0.00
|0.00
|-0.73
|32.40
|
|
|V1[tp]
|34961481
|2007.05.18 14:30
|sell
|0.24
|eurusd
|1.3497
|1.3913
|1.3471
|2007.05.21 09:45
|1.3493
|0.00
|0.00
|1.30
|9.60
|
|
|V2
|34974307
|2007.05.18 15:32
|sell
|0.48
|eurusd
|1.3519
|1.3913
|1.3493
|2007.05.21 09:43
|1.3494
|0.00
|0.00
|2.59
|120.00
|
|
|V2
|34992572
|2007.05.20 22:00
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3521
|1.3121
|1.3548
|2007.05.23 11:25
|1.3458
|0.00
|0.00
|-1.46
|-75.60
|
|
|V1
|35084491
|2007.05.21 09:34
|buy
|0.24
|eurusd
|1.3500
|1.3120
|1.3527
|2007.05.23 11:25
|1.3459
|0.00
|0.00
|-2.90
|-98.40
|
|
|V1
|35087473
|2007.05.21 09:45
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3492
|1.3930
|1.3466
|2007.05.21 10:34
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|
|
|V2[tp]
|35097199
|2007.05.21 10:21
|buy
|0.48
|eurusd
|1.3479
|1.3119
|1.3506
|2007.05.23 11:25
|1.3458
|0.00
|0.00
|-5.80
|-100.80
|
|
|V1
|35101959
|2007.05.21 10:34
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3464
|1.3902
|1.3438
|2007.05.21 10:39
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|31.20
|
|
|V2[tp]
|35103846
|2007.05.21 10:34
|buy
|0.96
|eurusd
|1.3457
|1.3117
|1.3484
|2007.05.23 11:25
|1.3460
|0.00
|0.00
|-11.62
|28.80
|
|
|V1
|35107394
|2007.05.21 10:39
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3439
|1.3877
|1.3413
|2007.05.23 07:46
|1.3429
|0.00
|0.00
|1.30
|12.00
|
|
|V2
|35169178
|2007.05.21 16:19
|sell
|0.24
|eurusd
|1.3462
|1.3878
|1.3436
|2007.05.23 07:45
|1.3436
|0.00
|0.00
|2.60
|62.40
|
|
|V2[tp]
|35400899
|2007.05.23 07:47
|sell
|0.12
|eurusd
|1.3429
|1.3867
|1.3403
|2007.05.23 16:46
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.80
|
|
|V2
|35401160
|2007.05.23 07:47
|buy
|1.92
|eurusd
|1.3432
|1.3112
|1.3459
|2007.05.23 11:25
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|499.20
|
|
|V1
|35443421
|2007.05.23 10:47
|sell
|0.24
|eurusd
|1.3452
|1.3868
|1.3426
|2007.05.23 16:47
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.40
|
|
|V2
|35451281
|2007.05.23 11:26
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3463
|1.3063
|1.3490
|2007.05.23 11:53
|1.3490
|0.00
|0.00
|0.00
|32.40
|
|
|V1[tp]
|35457891
|2007.05.23 11:46
|sell
|0.48
|eurusd
|1.3475
|1.3869
|1.3449
|2007.05.23 16:46
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|
|
|V2
|35463168
|2007.05.23 11:54
|buy
|0.12
|eurusd
|1.3493
|1.3093
|1.3520
|2007.05.24 13:29
|1.3457
|0.00
|0.00
|-2.18
|-43.20
|
|
|V1
|35469946
|2007.05.23 12:08
|sell
|0.96
|eurusd
|1.3498
|1.3870
|1.3472
|2007.05.23 16:46
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|
|
|V2
|35520011
|2007.05.23 16:47
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3472
|1.3910
|1.3446
|2007.05.24 06:38
|1.3446
|0.00
|0.00
|2.11
|33.80
|
|
|V2[tp]
|35520623
|2007.05.23 16:51
|buy
|0.26
|eurusd
|1.3472
|1.3092
|1.3499
|2007.05.24 13:29
|1.3457
|0.00
|0.00
|-4.72
|-39.00
|
|
|V1
|35538484
|2007.05.23 18:16
|buy
|0.52
|eurusd
|1.3451
|1.3091
|1.3478
|2007.05.24 13:29
|1.3457
|0.00
|0.00
|-9.44
|31.20
|
|
|V1
|35601699
|2007.05.24 06:38
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3444
|1.3882
|1.3418
|2007.05.24 14:37
|1.3418
|0.00
|0.00
|0.00
|33.80
|
|
|V2[tp]
|35624421
|2007.05.24 08:05
|buy
|1.04
|eurusd
|1.3430
|1.3090
|1.3457
|2007.05.24 13:29
|1.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|280.80
|
|
|V1[tp]
|35665103
|2007.05.24 13:29
|buy
|0.13
|eurusd
|1.3460
|1.3060
|1.3487
|2007.05.25 10:55
|1.3441
|0.00
|0.00
|-0.79
|-24.70
|
|
|V1
|35668622
|2007.05.24 14:00
|buy
|0.26
|eurusd
|1.3436
|1.3056
|1.3463
|2007.05.25 10:55
|1.3443
|0.00
|0.00
|-1.57
|18.20
|
|
|V1
|35679678
|2007.05.24 14:37
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3416
|1.3854
|1.3390
|2007.05.25 01:05
|1.3413
|0.00
|0.00
|0.70
|3.90
|
|
|V2
|35683399
|2007.05.24 14:56
|sell
|0.26
|eurusd
|1.3438
|1.3854
|1.3412
|2007.05.25 01:05
|1.3413
|0.00
|0.00
|1.40
|65.00
|
|
|V2
|35740600
|2007.05.25 01:05
|buy
|0.52
|eurusd
|1.3415
|1.3055
|1.3442
|2007.05.25 10:55
|1.3441
|0.00
|0.00
|0.00
|135.20
|
|
|V1
|35741484
|2007.05.25 01:05
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3412
|1.3850
|1.3386
|2007.05.29 01:40
|1.3433
|0.00
|0.00
|1.40
|-27.30
|
|
|V2
|35761302
|2007.05.25 06:28
|sell
|0.26
|eurusd
|1.3435
|1.3851
|1.3409
|2007.05.29 01:41
|1.3432
|0.00
|0.00
|2.80
|7.80
|
|
|V2
|35780246
|2007.05.25 10:55
|buy
|0.13
|eurusd
|1.3444
|1.3044
|1.3471
|2007.05.25 14:08
|1.3471
|0.00
|0.00
|0.00
|35.10
|
|
|V1[tp]
|35794186
|2007.05.25 14:00
|sell
|0.52
|eurusd
|1.3458
|1.3852
|1.3432
|2007.05.29 01:36
|1.3432
|0.00
|0.00
|5.62
|135.20
|
|
|V2[tp]
|35796173
|2007.05.25 14:08
|buy
|0.14
|eurusd
|1.3473
|1.3073
|1.3500
|2007.05.29 08:08
|1.3458
|0.00
|0.00
|-1.70
|-21.00
|
|
|V1
|35806520
|2007.05.25 15:38
|buy
|0.28
|eurusd
|1.3452
|1.3072
|1.3479
|2007.05.29 08:09
|1.3458
|0.00
|0.00
|-3.38
|16.80
|
|
|V1
|35907452
|2007.05.29 01:41
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3429
|1.3867
|1.3403
|2007.05.29 16:20
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.60
|
|
|V2
|35907657
|2007.05.29 01:42
|buy
|0.56
|eurusd
|1.3431
|1.3071
|1.3458
|2007.05.29 08:08
|1.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|151.20
|
|
|V1[tp]
|35966370
|2007.05.29 07:55
|sell
|0.28
|eurusd
|1.3452
|1.3868
|1.3426
|2007.05.29 16:20
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.80
|
|
|V2
|35970789
|2007.05.29 08:09
|buy
|0.14
|eurusd
|1.3460
|1.3060
|1.3487
|2007.05.29 09:07
|1.3487
|0.00
|0.00
|0.00
|37.80
|
|
|V1[tp]
|35982150
|2007.05.29 08:57
|sell
|0.56
|eurusd
|1.3475
|1.3869
|1.3449
|2007.05.29 16:20
|1.3473
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|
|
|V2
|35987123
|2007.05.29 09:07
|buy
|0.14
|eurusd
|1.3489
|1.3089
|1.3516
|2007.05.29 12:22
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.00
|37.80
|
|
|V1[tp]
|36010474
|2007.05.29 11:54
|sell
|1.12
|eurusd
|1.3498
|1.3870
|1.3472
|2007.05.29 16:18
|1.3472
|0.00
|0.00
|0.00
|291.20
|
|
|V2[tp]
|36021065
|2007.05.29 12:22
|buy
|0.14
|eurusd
|1.3517
|1.3117
|1.3544
|2007.05.31 12:18
|1.3458
|0.00
|0.00
|-3.39
|-82.60
|
|
|V1
|36040665
|2007.05.29 14:02
|buy
|0.28
|eurusd
|1.3496
|1.3116
|1.3523
|2007.05.31 12:19
|1.3459
|0.00
|0.00
|-6.77
|-103.60
|
|
|V1
|36063283
|2007.05.29 16:19
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3474
|1.3114
|1.3501
|2007.05.31 12:18
|1.3458
|0.00
|0.00
|-14.52
|-96.00
|
|
|V1
|36064441
|2007.05.29 16:20
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3472
|1.3910
|1.3446
|2007.05.29 17:47
|1.3446
|0.00
|0.00
|0.00
|36.40
|
|
|V2[tp]
|36077566
|2007.05.29 17:44
|buy
|1.12
|eurusd
|1.3453
|1.3113
|1.3480
|2007.05.31 12:19
|1.3459
|0.00
|0.00
|-27.11
|67.20
|
|
|V1
|36080071
|2007.05.29 17:48
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3443
|1.3881
|1.3417
|2007.05.30 11:42
|1.3417
|0.00
|0.00
|0.76
|36.40
|
|
|V2[tp]
|36177485
|2007.05.30 07:02
|buy
|2.24
|eurusd
|1.3432
|1.3112
|1.3459
|2007.05.31 12:18
|1.3459
|0.00
|0.00
|-40.66
|604.80
|
|
|V1[tp]
|36233969
|2007.05.30 11:42
|sell
|0.15
|eurusd
|1.3415
|1.3853
|1.3389
|2007.06.01 07:27
|1.3436
|0.00
|0.00
|3.24
|-31.50
|
|
|V2
|36265258
|2007.05.30 13:51
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3438
|1.3854
|1.3412
|2007.06.01 07:27
|1.3436
|0.00
|0.00
|6.48
|6.00
|
|
|V2
|36385458
|2007.05.31 12:19
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3460
|1.3060
|1.3487
|2007.05.31 15:10
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|
|V1
|36386178
|2007.05.31 12:21
|sell
|0.60
|eurusd
|1.3461
|1.3855
|1.3435
|2007.06.01 07:27
|1.3436
|0.00
|0.00
|3.24
|150.00
|
|
|V2
|36415140
|2007.05.31 14:21
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3439
|1.3059
|1.3466
|2007.05.31 15:09
|1.3466
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|
|
|V1[tp]
|36426023
|2007.05.31 15:10
|buy
|0.15
|eurusd
|1.3466
|1.3066
|1.3493
|2007.06.01 12:34
|1.3449
|0.00
|0.00
|-0.91
|-25.50
|
|
|V1
|36444426
|2007.05.31 17:14
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3445
|1.3065
|1.3472
|2007.06.01 12:34
|1.3451
|0.00
|0.00
|-1.82
|18.00
|
|
|V1
|36482019
|2007.06.01 07:27
|sell
|0.15
|eurusd
|1.3435
|1.3873
|1.3409
|2007.06.01 12:44
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|V2
|36508000
|2007.06.01 12:30
|buy
|0.60
|eurusd
|1.3422
|1.3062
|1.3449
|2007.06.01 12:34
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|
|
|V1[tp]
|36517213
|2007.06.01 12:34
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3454
|1.3054
|1.3481
|2007.06.01 15:05
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|
|
|V1
|36518670
|2007.06.01 12:34
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3458
|1.3874
|1.3432
|2007.06.01 12:44
|1.3433
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|V2
|36528562
|2007.06.01 12:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3434
|1.3872
|1.3408
|2007.06.01 14:08
|1.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|
|
|V2[tp]
|36529082
|2007.06.01 12:45
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3433
|1.3053
|1.3460
|2007.06.01 15:05
|1.3439
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|
|
|V1
|36547039
|2007.06.01 14:03
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3412
|1.3052
|1.3439
|2007.06.01 15:05
|1.3438
|0.00
|0.00
|0.00
|166.40
|
|
|V1
|
|0.00
|0.00
|-178.07
|4 550.40
|Closed P/L:
|4 372.33
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|36549976
|2007.06.01 14:10
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3398
|1.3845
|1.3381
|
|1.3447
|0.00
|0.00
|0.86
|-78.40
|
|
|V2
|36563189
|2007.06.01 14:54
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3421
|1.3837
|1.3395
|
|1.3447
|0.00
|0.00
|1.73
|-83.20
|
|
|V2
|36570161
|2007.06.01 15:05
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3443
|1.3043
|1.3470
|
|1.3445
|0.00
|0.00
|-0.97
|3.20
|
|
|V1
|36581851
|2007.06.01 16:49
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3444
|1.3838
|1.3418
|
|1.3447
|0.00
|0.00
|3.46
|-19.20
|
|
|V2
|
|0.00
|0.00
|5.08
|-177.60
|
|Floating P/L:
|-172.52
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 372.33
|Floating P/L:
|-172.52
|Margin:
|1 120.00
|Balance:
|9 372.33
|Equity:
|9 199.81
|Free Margin:
|8 079.81
|
|Details:
|Gross Profit:
|6 211.04
|Gross Loss:
|1 838.71
|Total Net Profit:
|4 372.33
|Profit Factor:
|3.38
|Expected Payoff:
|37.69
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|306.88 (3.42%)
|Relative Drawdown:
|3.74% (240.31)
|
|Total Trades:
|116
|Short Positions (won %):
|55 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|61 (59.02%)
|Profit Trades (% of total):
|80 (68.97%)
|Loss trades (% of total):
|36 (31.03%)
|Largest
|profit trade:
|564.14
|loss trade:
|-110.52
|Average
|profit trade:
|77.64
|loss trade:
|-51.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (338.87)
|consecutive losses ($):
|3 (-306.88)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|637.70 (3)
|consecutive loss (count):
|-306.88 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1