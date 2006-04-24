FIBO Group, Ltd.
A/C No: 42295Name: 111_fibo_1111112007.05.31 05:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
198609650404002006.04.24 00:00sell0.10usdchf1.27121.27041.26322006.04.24 09:551.27040.000.008.00
2101702150404002006.04.27 20:00sell0.10usdchf1.25961.25391.25162006.04.28 11:301.25160.000.0080.00
3104104350404002006.05.03 08:00sell0.10usdchf1.23411.23201.22612006.05.03 09:051.23200.000.0021.00
4105558650404002006.05.04 20:00sell0.10usdchf1.23031.22711.22232006.05.04 20:221.22710.000.0032.00
5107985050404002006.05.09 20:00sell0.10usdchf1.22071.21781.21272006.05.10 10:151.21780.000.0029.00
6110306050404002006.05.11 20:00sell0.10usdchf1.21101.20941.20302006.05.12 08:351.20940.000.0016.00
7114155850404002006.05.17 20:00buy0.10usdchf1.21721.20461.22522006.05.18 23:071.20460.000.00-126.00
8115247750404002006.05.19 00:00sell0.10usdchf1.20401.21421.19602006.05.19 09:231.21420.000.00-102.00
9115632950404002006.05.19 12:00buy0.10usdchf1.22131.22191.22932006.05.19 15:141.22190.000.006.00
10125383550404002006.06.02 16:00sell0.10usdchf1.20871.20771.20062006.06.02 17:151.20770.000.0010.00
11131648050404002006.06.14 16:00sell0.10usdchf1.22891.22811.22092006.06.15 15:131.22810.000.008.00
12140728550404002006.06.30 00:00sell0.10usdchf1.23611.23271.22812006.06.30 08:131.23270.000.0034.00
13146171250404002006.07.10 16:00buy0.10usdchf1.23171.23271.23972006.07.12 14:331.23270.000.0010.00
14147875350404002006.07.12 16:00buy0.10usdchf1.23441.23501.24242006.07.12 17:081.23500.000.006.00
15150458750404002006.07.14 16:00buy0.10usdchf1.23741.24291.24542006.07.17 11:281.24540.000.0080.00
16156937850404002006.07.24 12:00buy0.10usdchf1.24741.25211.25542006.07.25 20:561.25210.000.0047.00
17168808850404002006.08.10 16:00buy0.10usdchf1.23031.23561.23832006.08.10 16:591.23560.000.0053.00
18185244650404002006.09.04 04:01sell0.10usdchf1.22821.23651.22022006.09.05 15:401.23650.000.00-83.00
19188405250404002006.09.07 16:00buy0.10usdchf1.24461.24861.25262006.09.08 16:411.24860.000.0040.00
20208971150404002006.10.13 16:00buy0.10usdchf1.27381.27481.28182006.10.13 17:581.27480.000.0010.00
21244533850404002006.12.22 20:00buy0.10usdchf1.22081.22171.22882006.12.27 01:481.22170.000.009.00
22255835950404002007.01.18 08:00sell0.10usdchf1.24571.24981.23772007.01.18 10:151.24980.000.00-41.00
23274000350404002007.02.12 12:00buy0.10usdchf1.25261.25291.26062007.02.12 14:001.25290.000.003.00
24274984350404002007.02.13 16:00sell0.10usdchf1.24811.24751.24002007.02.14 05:501.24750.000.006.00
25281288650404002007.02.23 16:00sell0.10usdchf1.23331.23191.22552007.02.23 16:351.23190.000.0014.00
26290349450404002007.03.08 16:00buy0.10usdchf1.22891.23331.23692007.03.09 16:021.23330.000.0044.00
27295526150404002007.03.16 04:00sell0.10usdchf1.20961.20531.20152007.03.16 13:011.20530.000.0043.00
28300780250404002007.03.26 20:00sell0.10usdchf1.21451.21451.20652007.03.27 16:411.21450.000.000.00
29321721750404002007.05.03 12:01sell0.10usdchf1.21031.21681.20232007.05.03 20:311.21680.000.00-65.00
30332510650404002007.05.29 12:01sell0.10usdchf1.22341.22241.21542007.05.29 16:011.22240.000.0010.00
0.000.00202.00
 
Summary P/L:202.00
 
Winning trades:(24) 619.00
Losing trades:(5) -417.00
Max summary P/L:257.00
Largest winning trade:80.00
Largest losing trade:-126.00
Max consecutive winners:9 (254.00)
Max consecutive losers:2 (-228.00)
Max consecutive profit:254.00 (9)
Max consecutive loss:-228.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:228.00 (0.00%)
Profit factor:1.48
Avg. profit factor:0.31
Risk factor:0.89
 
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