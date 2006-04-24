|A/C No: 42295
|Name: 111_fibo_111111
|2007.05.31 05:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|986096
|5040400
|2006.04.24 00:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2712
|1.2704
|1.2632
|2006.04.24 09:55
|1.2704
|0.00
|0.00
|8.00
|2
|1017021
|5040400
|2006.04.27 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2596
|1.2539
|1.2516
|2006.04.28 11:30
|1.2516
|0.00
|0.00
|80.00
|3
|1041043
|5040400
|2006.05.03 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2341
|1.2320
|1.2261
|2006.05.03 09:05
|1.2320
|0.00
|0.00
|21.00
|4
|1055586
|5040400
|2006.05.04 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2303
|1.2271
|1.2223
|2006.05.04 20:22
|1.2271
|0.00
|0.00
|32.00
|5
|1079850
|5040400
|2006.05.09 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2207
|1.2178
|1.2127
|2006.05.10 10:15
|1.2178
|0.00
|0.00
|29.00
|6
|1103060
|5040400
|2006.05.11 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2110
|1.2094
|1.2030
|2006.05.12 08:35
|1.2094
|0.00
|0.00
|16.00
|7
|1141558
|5040400
|2006.05.17 20:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2172
|1.2046
|1.2252
|2006.05.18 23:07
|1.2046
|0.00
|0.00
|-126.00
|8
|1152477
|5040400
|2006.05.19 00:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2040
|1.2142
|1.1960
|2006.05.19 09:23
|1.2142
|0.00
|0.00
|-102.00
|9
|1156329
|5040400
|2006.05.19 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2213
|1.2219
|1.2293
|2006.05.19 15:14
|1.2219
|0.00
|0.00
|6.00
|10
|1253835
|5040400
|2006.06.02 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2087
|1.2077
|1.2006
|2006.06.02 17:15
|1.2077
|0.00
|0.00
|10.00
|11
|1316480
|5040400
|2006.06.14 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2289
|1.2281
|1.2209
|2006.06.15 15:13
|1.2281
|0.00
|0.00
|8.00
|12
|1407285
|5040400
|2006.06.30 00:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2361
|1.2327
|1.2281
|2006.06.30 08:13
|1.2327
|0.00
|0.00
|34.00
|13
|1461712
|5040400
|2006.07.10 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2317
|1.2327
|1.2397
|2006.07.12 14:33
|1.2327
|0.00
|0.00
|10.00
|14
|1478753
|5040400
|2006.07.12 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2344
|1.2350
|1.2424
|2006.07.12 17:08
|1.2350
|0.00
|0.00
|6.00
|15
|1504587
|5040400
|2006.07.14 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2374
|1.2429
|1.2454
|2006.07.17 11:28
|1.2454
|0.00
|0.00
|80.00
|16
|1569378
|5040400
|2006.07.24 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2474
|1.2521
|1.2554
|2006.07.25 20:56
|1.2521
|0.00
|0.00
|47.00
|17
|1688088
|5040400
|2006.08.10 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2303
|1.2356
|1.2383
|2006.08.10 16:59
|1.2356
|0.00
|0.00
|53.00
|18
|1852446
|5040400
|2006.09.04 04:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2282
|1.2365
|1.2202
|2006.09.05 15:40
|1.2365
|0.00
|0.00
|-83.00
|19
|1884052
|5040400
|2006.09.07 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2446
|1.2486
|1.2526
|2006.09.08 16:41
|1.2486
|0.00
|0.00
|40.00
|20
|2089711
|5040400
|2006.10.13 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2738
|1.2748
|1.2818
|2006.10.13 17:58
|1.2748
|0.00
|0.00
|10.00
|21
|2445338
|5040400
|2006.12.22 20:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2208
|1.2217
|1.2288
|2006.12.27 01:48
|1.2217
|0.00
|0.00
|9.00
|22
|2558359
|5040400
|2007.01.18 08:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2457
|1.2498
|1.2377
|2007.01.18 10:15
|1.2498
|0.00
|0.00
|-41.00
|23
|2740003
|5040400
|2007.02.12 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2526
|1.2529
|1.2606
|2007.02.12 14:00
|1.2529
|0.00
|0.00
|3.00
|24
|2749843
|5040400
|2007.02.13 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2481
|1.2475
|1.2400
|2007.02.14 05:50
|1.2475
|0.00
|0.00
|6.00
|25
|2812886
|5040400
|2007.02.23 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2333
|1.2319
|1.2255
|2007.02.23 16:35
|1.2319
|0.00
|0.00
|14.00
|26
|2903494
|5040400
|2007.03.08 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2289
|1.2333
|1.2369
|2007.03.09 16:02
|1.2333
|0.00
|0.00
|44.00
|27
|2955261
|5040400
|2007.03.16 04:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2096
|1.2053
|1.2015
|2007.03.16 13:01
|1.2053
|0.00
|0.00
|43.00
|28
|3007802
|5040400
|2007.03.26 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2145
|1.2145
|1.2065
|2007.03.27 16:41
|1.2145
|0.00
|0.00
|0.00
|29
|3217217
|5040400
|2007.05.03 12:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2103
|1.2168
|1.2023
|2007.05.03 20:31
|1.2168
|0.00
|0.00
|-65.00
|30
|3325106
|5040400
|2007.05.29 12:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2234
|1.2224
|1.2154
|2007.05.29 16:01
|1.2224
|0.00
|0.00
|10.00
|0.00
|0.00
|202.00
|Summary P/L:
|202.00
|Winning trades:
|(24) 619.00
|Losing trades:
|(5) -417.00
|Max summary P/L:
|257.00
|Largest winning trade:
|80.00
|Largest losing trade:
|-126.00
|Max consecutive winners:
|9 (254.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-228.00)
|Max consecutive profit:
|254.00 (9)
|Max consecutive loss:
|-228.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|228.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.48
|Avg. profit factor:
|0.31
|Risk factor:
|0.89