|A/C No: 42295
|Name: 111_fibo_111111
|2007.05.31 05:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|1015829
|5046000
|2006.04.27 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2597
|1.2538
|1.2517
|2006.04.28 11:30
|1.2517
|0.00
|0.00
|80.00
|2
|1026313
|5046000
|2006.05.01 08:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2380
|1.2377
|1.2300
|2006.05.01 14:30
|1.2377
|0.00
|0.00
|3.00
|3
|1035313
|5046000
|2006.05.02 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2381
|1.2348
|1.2301
|2006.05.02 12:28
|1.2348
|0.00
|0.00
|33.00
|4
|1061192
|5046000
|2006.05.05 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2249
|1.2203
|1.2169
|2006.05.08 11:03
|1.2203
|0.00
|0.00
|46.00
|5
|1071552
|5046000
|2006.05.08 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2283
|1.2289
|1.2363
|2006.05.09 08:47
|1.2289
|0.00
|0.00
|6.00
|6
|1098236
|5046000
|2006.05.11 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2231
|1.2206
|1.2151
|2006.05.11 16:02
|1.2206
|0.00
|0.00
|25.00
|7
|1129199
|5046000
|2006.05.16 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2070
|1.2065
|1.1990
|2006.05.17 08:34
|1.2065
|0.00
|0.00
|5.00
|8
|1185581
|5046000
|2006.05.24 00:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2125
|1.2065
|1.2205
|2006.05.24 09:47
|1.2065
|0.00
|0.00
|-60.00
|9
|1188601
|5046000
|2006.05.24 10:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2082
|1.2073
|1.2002
|2006.05.24 10:16
|1.2073
|0.00
|0.00
|9.00
|10
|1193753
|5046000
|2006.05.24 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2177
|1.2183
|1.2257
|2006.05.24 17:36
|1.2183
|0.00
|0.00
|6.00
|11
|1210505
|5046000
|2006.05.26 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2261
|1.2275
|1.2341
|2006.05.26 16:46
|1.2275
|0.00
|0.00
|14.00
|12
|1252445
|5046000
|2006.06.02 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2091
|1.2076
|1.2011
|2006.06.02 17:15
|1.2076
|0.00
|0.00
|15.00
|13
|1280617
|5046000
|2006.06.08 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2249
|1.2300
|1.2329
|2006.06.08 14:33
|1.2329
|0.00
|0.00
|80.00
|14
|1287765
|5046000
|2006.06.09 04:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2333
|1.2310
|1.2413
|2006.06.09 09:02
|1.2310
|0.00
|0.00
|-23.00
|15
|1368731
|5046000
|2006.06.23 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2466
|1.2505
|1.2546
|2006.06.23 14:33
|1.2505
|0.00
|0.00
|39.00
|16
|1406337
|5046000
|2006.06.29 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2358
|1.2325
|1.2278
|2006.06.30 08:10
|1.2325
|0.00
|0.00
|33.00
|17
|1413159
|5046000
|2006.06.30 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2285
|1.2249
|1.2205
|2006.07.02 23:00
|1.2249
|0.00
|0.00
|36.00
|18
|1421286
|5046000
|2006.07.03 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2237
|1.2267
|1.2157
|2006.07.03 17:15
|1.2267
|0.00
|0.00
|-30.00
|19
|1441965
|5046000
|2006.07.06 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2295
|1.2318
|1.2215
|2006.07.06 15:06
|1.2318
|0.00
|0.00
|-23.00
|20
|1541723
|5046000
|2006.07.19 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2485
|1.2473
|1.2405
|2006.07.19 20:51
|1.2473
|0.00
|0.00
|12.00
|21
|1658751
|5046000
|2006.08.04 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2242
|1.2215
|1.2162
|2006.08.04 16:19
|1.2215
|0.00
|0.00
|27.00
|22
|1691614
|5046000
|2006.08.11 05:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2363
|1.2366
|1.2443
|2006.08.11 08:35
|1.2366
|0.00
|0.00
|3.00
|23
|1774916
|5046000
|2006.08.22 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2288
|1.2334
|1.2368
|2006.08.22 16:38
|1.2334
|0.00
|0.00
|46.00
|24
|1802505
|5046000
|2006.08.24 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2384
|1.2384
|1.2464
|2006.08.25 02:33
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|25
|1923084
|5046000
|2006.09.15 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2560
|1.2574
|1.2641
|2006.09.15 14:17
|1.2574
|0.00
|0.00
|14.00
|26
|1942400
|5046000
|2006.09.19 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2493
|1.2486
|1.2414
|2006.09.20 20:26
|1.2486
|0.00
|0.00
|7.00
|27
|1951720
|5046000
|2006.09.21 04:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2471
|1.2513
|1.2391
|2006.09.21 16:17
|1.2513
|0.00
|0.00
|-42.00
|28
|2067121
|5046000
|2006.10.10 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2655
|1.2696
|1.2735
|2006.10.11 07:56
|1.2696
|0.00
|0.00
|41.00
|29
|2141118
|5046000
|2006.10.24 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2657
|1.2651
|1.2577
|2006.10.25 20:26
|1.2651
|0.00
|0.00
|6.00
|30
|2159870
|5046000
|2006.10.27 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2504
|1.2491
|1.2424
|2006.10.27 15:59
|1.2491
|0.00
|0.00
|13.00
|31
|2308572
|5046000
|2006.11.28 20:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2043
|1.2037
|1.1963
|2006.11.29 01:55
|1.2037
|0.00
|0.00
|6.00
|32
|2330873
|5046000
|2006.12.01 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1918
|1.1984
|1.1838
|2006.12.04 10:56
|1.1984
|0.00
|0.00
|-66.00
|33
|2368556
|5046000
|2006.12.08 18:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2043
|1.2050
|1.2123
|2006.12.11 00:41
|1.2050
|0.00
|0.00
|7.00
|34
|2402577
|5046000
|2006.12.15 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2196
|1.2139
|1.2276
|2006.12.15 14:30
|1.2139
|0.00
|0.00
|-57.00
|35
|2405270
|5046000
|2006.12.15 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2185
|1.2208
|1.2268
|2006.12.15 16:22
|1.2208
|0.00
|0.00
|23.00
|36
|2477639
|5046000
|2007.01.04 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2307
|1.2315
|1.2387
|2007.01.05 02:16
|1.2315
|0.00
|0.00
|8.00
|37
|2488169
|5046000
|2007.01.05 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2378
|1.2391
|1.2458
|2007.01.08 15:04
|1.2391
|0.00
|0.00
|13.00
|38
|2635668
|5046000
|2007.01.24 10:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2463
|1.2466
|1.2543
|2007.01.24 16:13
|1.2466
|0.00
|0.00
|3.00
|39
|2766729
|5046000
|2007.02.15 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2358
|1.2355
|1.2278
|2007.02.16 00:58
|1.2355
|0.00
|0.00
|3.00
|40
|2805724
|5046000
|2007.02.22 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2382
|1.2324
|1.2302
|2007.02.23 16:23
|1.2302
|0.00
|0.00
|80.00
|41
|2855367
|5046000
|2007.03.01 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2230
|1.2239
|1.2310
|2007.03.02 11:40
|1.2239
|0.00
|0.00
|9.00
|42
|2910354
|5046000
|2007.03.09 15:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2349
|1.2274
|1.2429
|2007.03.12 10:35
|1.2274
|0.00
|0.00
|-75.00
|43
|2929410
|5046000
|2007.03.13 13:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2217
|1.2217
|1.2137
|2007.03.13 13:36
|1.2217
|0.00
|0.00
|0.00
|44
|2998238
|5046000
|2007.03.23 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2183
|1.2196
|1.2263
|2007.03.26 01:11
|1.2196
|0.00
|0.00
|13.00
|45
|3006731
|5046000
|2007.03.26 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2138
|1.2123
|1.2058
|2007.03.28 08:31
|1.2123
|0.00
|0.00
|15.00
|46
|3038037
|5046000
|2007.03.30 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2125
|1.2202
|1.2045
|2007.04.03 19:33
|1.2202
|0.00
|0.00
|-77.00
|47
|3196963
|5046000
|2007.04.30 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2062
|1.2094
|1.1982
|2007.05.01 09:30
|1.2094
|0.00
|0.00
|-32.00
|48
|3203373
|5046000
|2007.05.01 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2145
|1.2151
|1.2225
|2007.05.02 07:41
|1.2151
|0.00
|0.00
|6.00
|49
|3269575
|5046000
|2007.05.15 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2146
|1.2193
|1.2068
|2007.05.16 14:13
|1.2193
|0.00
|0.00
|-47.00
|50
|3305711
|5046000
|2007.05.23 14:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2262
|1.2303
|1.2182
|2007.05.24 16:01
|1.2303
|0.00
|0.00
|-41.00
|0.00
|0.00
|212.00
|Summary P/L:
|212.00
|Winning trades:
|(36) 785.00
|Losing trades:
|(12) -573.00
|Max summary P/L:
|450.00
|Largest winning trade:
|80.00
|Largest losing trade:
|-77.00
|Max consecutive winners:
|7 (198.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-109.00)
|Max consecutive profit:
|198.00 (7)
|Max consecutive loss:
|-109.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|238.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.37
|Avg. profit factor:
|0.46
|Risk factor:
|0.89