FIBO Group, Ltd.
A/C No: 42295Name: 111_fibo_1111112007.05.31 05:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1101582950460002006.04.27 17:00sell0.10usdchf1.25971.25381.25172006.04.28 11:301.25170.000.0080.00
2102631350460002006.05.01 08:02sell0.10usdchf1.23801.23771.23002006.05.01 14:301.23770.000.003.00
3103531350460002006.05.02 11:00sell0.10usdchf1.23811.23481.23012006.05.02 12:281.23480.000.0033.00
4106119250460002006.05.05 15:00sell0.10usdchf1.22491.22031.21692006.05.08 11:031.22030.000.0046.00
5107155250460002006.05.08 16:00buy0.10usdchf1.22831.22891.23632006.05.09 08:471.22890.000.006.00
6109823650460002006.05.11 15:00sell0.10usdchf1.22311.22061.21512006.05.11 16:021.22060.000.0025.00
7112919950460002006.05.16 15:00sell0.10usdchf1.20701.20651.19902006.05.17 08:341.20650.000.005.00
8118558150460002006.05.24 00:00buy0.10usdchf1.21251.20651.22052006.05.24 09:471.20650.000.00-60.00
9118860150460002006.05.24 10:00sell0.10usdchf1.20821.20731.20022006.05.24 10:161.20730.000.009.00
10119375350460002006.05.24 17:00buy0.10usdchf1.21771.21831.22572006.05.24 17:361.21830.000.006.00
11121050550460002006.05.26 16:00buy0.10usdchf1.22611.22751.23412006.05.26 16:461.22750.000.0014.00
12125244550460002006.06.02 15:00sell0.10usdchf1.20911.20761.20112006.06.02 17:151.20760.000.0015.00
13128061750460002006.06.08 10:00buy0.10usdchf1.22491.23001.23292006.06.08 14:331.23290.000.0080.00
14128776550460002006.06.09 04:02buy0.10usdchf1.23331.23101.24132006.06.09 09:021.23100.000.00-23.00
15136873150460002006.06.23 11:00buy0.10usdchf1.24661.25051.25462006.06.23 14:331.25050.000.0039.00
16140633750460002006.06.29 21:00sell0.10usdchf1.23581.23251.22782006.06.30 08:101.23250.000.0033.00
17141315950460002006.06.30 15:00sell0.10usdchf1.22851.22491.22052006.07.02 23:001.22490.000.0036.00
18142128650460002006.07.03 17:00sell0.10usdchf1.22371.22671.21572006.07.03 17:151.22670.000.00-30.00
19144196550460002006.07.06 15:00sell0.10usdchf1.22951.23181.22152006.07.06 15:061.23180.000.00-23.00
20154172350460002006.07.19 17:00sell0.10usdchf1.24851.24731.24052006.07.19 20:511.24730.000.0012.00
21165875150460002006.08.04 15:00sell0.10usdchf1.22421.22151.21622006.08.04 16:191.22150.000.0027.00
22169161450460002006.08.11 05:00buy0.10usdchf1.23631.23661.24432006.08.11 08:351.23660.000.003.00
23177491650460002006.08.22 12:00buy0.10usdchf1.22881.23341.23682006.08.22 16:381.23340.000.0046.00
24180250550460002006.08.24 18:00buy0.10usdchf1.23841.23841.24642006.08.25 02:331.23840.000.000.00
25192308450460002006.09.15 10:00buy0.10usdchf1.25601.25741.26412006.09.15 14:171.25740.000.0014.00
26194240050460002006.09.19 16:00sell0.10usdchf1.24931.24861.24142006.09.20 20:261.24860.000.007.00
27195172050460002006.09.21 04:00sell0.10usdchf1.24711.25131.23912006.09.21 16:171.25130.000.00-42.00
28206712150460002006.10.10 11:00buy0.10usdchf1.26551.26961.27352006.10.11 07:561.26960.000.0041.00
29214111850460002006.10.24 18:00sell0.10usdchf1.26571.26511.25772006.10.25 20:261.26510.000.006.00
30215987050460002006.10.27 15:00sell0.10usdchf1.25041.24911.24242006.10.27 15:591.24910.000.0013.00
31230857250460002006.11.28 20:00sell0.10usdchf1.20431.20371.19632006.11.29 01:551.20370.000.006.00
32233087350460002006.12.01 17:00sell0.10usdchf1.19181.19841.18382006.12.04 10:561.19840.000.00-66.00
33236855650460002006.12.08 18:00buy0.10usdchf1.20431.20501.21232006.12.11 00:411.20500.000.007.00
34240257750460002006.12.15 11:00buy0.10usdchf1.21961.21391.22762006.12.15 14:301.21390.000.00-57.00
35240527050460002006.12.15 16:00buy0.10usdchf1.21851.22081.22682006.12.15 16:221.22080.000.0023.00
36247763950460002007.01.04 10:00buy0.10usdchf1.23071.23151.23872007.01.05 02:161.23150.000.008.00
37248816950460002007.01.05 15:00buy0.10usdchf1.23781.23911.24582007.01.08 15:041.23910.000.0013.00
38263566850460002007.01.24 10:00buy0.10usdchf1.24631.24661.25432007.01.24 16:131.24660.000.003.00
39276672950460002007.02.15 16:00sell0.10usdchf1.23581.23551.22782007.02.16 00:581.23550.000.003.00
40280572450460002007.02.22 18:00sell0.10usdchf1.23821.23241.23022007.02.23 16:231.23020.000.0080.00
41285536750460002007.03.01 17:00buy0.10usdchf1.22301.22391.23102007.03.02 11:401.22390.000.009.00
42291035450460002007.03.09 15:00buy0.10usdchf1.23491.22741.24292007.03.12 10:351.22740.000.00-75.00
43292941050460002007.03.13 13:00sell0.10usdchf1.22171.22171.21372007.03.13 13:361.22170.000.000.00
44299823850460002007.03.23 16:00buy0.10usdchf1.21831.21961.22632007.03.26 01:111.21960.000.0013.00
45300673150460002007.03.26 17:00sell0.10usdchf1.21381.21231.20582007.03.28 08:311.21230.000.0015.00
46303803750460002007.03.30 18:00sell0.10usdchf1.21251.22021.20452007.04.03 19:331.22020.000.00-77.00
47319696350460002007.04.30 18:00sell0.10usdchf1.20621.20941.19822007.05.01 09:301.20940.000.00-32.00
48320337350460002007.05.01 17:00buy0.10usdchf1.21451.21511.22252007.05.02 07:411.21510.000.006.00
49326957550460002007.05.15 17:00sell0.10usdchf1.21461.21931.20682007.05.16 14:131.21930.000.00-47.00
50330571150460002007.05.23 14:00sell0.10usdchf1.22621.23031.21822007.05.24 16:011.23030.000.00-41.00
0.000.00212.00
 
Summary P/L:212.00
 
Winning trades:(36) 785.00
Losing trades:(12) -573.00
Max summary P/L:450.00
Largest winning trade:80.00
Largest losing trade:-77.00
Max consecutive winners:7 (198.00)
Max consecutive losers:2 (-109.00)
Max consecutive profit:198.00 (7)
Max consecutive loss:-109.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:238.00 (0.00%)
Profit factor:1.37
Avg. profit factor:0.46
Risk factor:0.89
 
* * *