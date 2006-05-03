FIBO Group, Ltd.
A/C No: 42295Name: 111_fibo_1111112007.05.31 05:00 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
1104059550260002006.05.03 05:01buy0.10gbpusd1.84451.84541.85202006.05.03 08:551.84540.000.009.00
2106118450260002006.05.05 15:00buy0.10gbpusd1.85771.86021.86572006.05.05 15:381.86020.000.0025.00
3111347950260002006.05.15 00:00buy0.10gbpusd1.89651.89721.90452006.05.15 02:061.89720.000.007.00
4112920750260002006.05.16 15:00buy0.10gbpusd1.88641.88721.89452006.05.16 21:161.88720.000.008.00
5117779150260002006.05.23 07:00buy0.10gbpusd1.88741.88331.89542006.05.23 08:181.88330.000.00-41.00
6127673050260002006.06.07 16:00sell0.10gbpusd1.85461.85311.84662006.06.08 08:491.85310.000.0015.00
7131647250260002006.06.14 16:00buy0.10gbpusd1.84761.84781.85562006.06.14 18:171.84780.000.002.00
8140632850260002006.06.29 21:00buy0.10gbpusd1.82991.83241.83792006.06.30 04:141.83240.000.0025.00
9145867850260002006.07.10 12:00sell0.10gbpusd1.84341.83931.83542006.07.10 16:071.83930.000.0041.00
10150458550260002006.07.14 16:00sell0.10gbpusd1.83481.82971.82682006.07.17 10:161.82680.000.0080.00
11160957750260002006.07.28 15:00buy0.10gbpusd1.86431.86451.87232006.07.28 15:201.86450.000.002.00
12164880250260002006.08.03 14:00buy0.10gbpusd1.88501.88901.89302006.08.03 15:111.88900.000.0040.00
13172794850260002006.08.16 15:00buy0.10gbpusd1.89871.90031.90672006.08.16 16:061.90030.000.0016.00
14180794150260002006.08.25 09:00sell0.10gbpusd1.88491.88811.87692006.08.25 10:391.88810.000.00-32.00
15194182250260002006.09.19 15:00buy0.10gbpusd1.88701.88831.89502006.09.20 18:271.88830.000.0013.00
16195171850260002006.09.21 04:00buy0.10gbpusd1.89271.89761.90072006.09.21 15:391.89760.000.0049.00
17219184350260002006.11.03 15:00sell0.10gbpusd1.89801.89711.89002006.11.06 11:021.89710.000.009.00
18224242850260002006.11.14 17:00sell0.10gbpusd1.89411.89411.88612006.11.15 08:061.89410.000.000.00
19229386850260002006.11.26 23:00buy0.10gbpusd1.94641.93421.95442006.11.27 06:461.93420.000.00-122.00
20230328550260002006.11.28 09:00buy0.10gbpusd1.94271.94311.95072006.11.28 09:261.94310.000.004.00
21236854450260002006.12.08 18:00sell0.10gbpusd1.95611.95611.94812006.12.08 18:031.95610.000.000.00
22239035150260002006.12.13 15:00sell0.10gbpusd1.96541.96291.95742006.12.13 15:521.96290.000.0025.00
23240436250260002006.12.15 15:00buy0.10gbpusd1.96651.95791.97452006.12.15 15:591.95790.000.00-86.00
24244669850260002006.12.26 11:00sell0.10gbpusd1.95911.95761.95112006.12.26 15:191.95760.000.0015.00
25246492150260002007.01.02 09:00buy0.10gbpusd1.96881.97081.97682007.01.02 10:191.97080.000.0020.00
26248816350260002007.01.05 15:00sell0.10gbpusd1.92961.92871.92162007.01.05 17:201.92870.000.009.00
27270092450260002007.02.05 11:00sell0.10gbpusd1.95941.95851.95132007.02.05 12:171.95850.000.009.00
28273022550260002007.02.09 09:00sell0.10gbpusd1.95011.94801.94212007.02.09 11:371.94800.000.0021.00
29275415150260002007.02.14 09:00buy0.10gbpusd1.95141.95161.95942007.02.14 09:211.95160.000.002.00
30285536150260002007.03.01 17:00sell0.10gbpusd1.95741.95591.94942007.03.02 08:331.95590.000.0015.00
31298108150260002007.03.21 11:00sell0.10gbpusd1.95961.95931.95162007.03.21 14:361.95930.000.003.00
32303316050260002007.03.30 10:00sell0.10gbpusd1.95581.96341.94782007.03.30 17:081.96340.000.00-76.00
33303804250260002007.03.30 18:00buy0.10gbpusd1.96871.97171.97672007.04.02 09:551.97170.000.0030.00
34313999950260002007.04.19 05:00sell0.10gbpusd2.00392.00081.99592007.04.19 08:582.00080.000.0031.00
35317990250260002007.04.26 12:00sell0.10gbpusd1.99741.99411.98942007.04.26 14:071.99410.000.0033.00
0.000.00201.00
 
Summary P/L:201.00
 
Winning trades:(28) 558.00
Losing trades:(5) -357.00
Max summary P/L:268.00
Largest winning trade:80.00
Largest losing trade:-122.00
Max consecutive winners:8 (221.00)
Max consecutive losers:1 (-122.00)
Max consecutive profit:221.00 (8)
Max consecutive loss:-122.00 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:179.00 (0.00%)
Profit factor:1.56
Avg. profit factor:0.28
Risk factor:1.12
 
* * *