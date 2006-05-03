|A/C No: 42295
|Name: 111_fibo_111111
|2007.05.31 05:00 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|1040595
|5026000
|2006.05.03 05:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8445
|1.8454
|1.8520
|2006.05.03 08:55
|1.8454
|0.00
|0.00
|9.00
|2
|1061184
|5026000
|2006.05.05 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8577
|1.8602
|1.8657
|2006.05.05 15:38
|1.8602
|0.00
|0.00
|25.00
|3
|1113479
|5026000
|2006.05.15 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8965
|1.8972
|1.9045
|2006.05.15 02:06
|1.8972
|0.00
|0.00
|7.00
|4
|1129207
|5026000
|2006.05.16 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8864
|1.8872
|1.8945
|2006.05.16 21:16
|1.8872
|0.00
|0.00
|8.00
|5
|1177791
|5026000
|2006.05.23 07:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8874
|1.8833
|1.8954
|2006.05.23 08:18
|1.8833
|0.00
|0.00
|-41.00
|6
|1276730
|5026000
|2006.06.07 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8546
|1.8531
|1.8466
|2006.06.08 08:49
|1.8531
|0.00
|0.00
|15.00
|7
|1316472
|5026000
|2006.06.14 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8476
|1.8478
|1.8556
|2006.06.14 18:17
|1.8478
|0.00
|0.00
|2.00
|8
|1406328
|5026000
|2006.06.29 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8299
|1.8324
|1.8379
|2006.06.30 04:14
|1.8324
|0.00
|0.00
|25.00
|9
|1458678
|5026000
|2006.07.10 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8434
|1.8393
|1.8354
|2006.07.10 16:07
|1.8393
|0.00
|0.00
|41.00
|10
|1504585
|5026000
|2006.07.14 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8348
|1.8297
|1.8268
|2006.07.17 10:16
|1.8268
|0.00
|0.00
|80.00
|11
|1609577
|5026000
|2006.07.28 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8643
|1.8645
|1.8723
|2006.07.28 15:20
|1.8645
|0.00
|0.00
|2.00
|12
|1648802
|5026000
|2006.08.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8850
|1.8890
|1.8930
|2006.08.03 15:11
|1.8890
|0.00
|0.00
|40.00
|13
|1727948
|5026000
|2006.08.16 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8987
|1.9003
|1.9067
|2006.08.16 16:06
|1.9003
|0.00
|0.00
|16.00
|14
|1807941
|5026000
|2006.08.25 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8849
|1.8881
|1.8769
|2006.08.25 10:39
|1.8881
|0.00
|0.00
|-32.00
|15
|1941822
|5026000
|2006.09.19 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8870
|1.8883
|1.8950
|2006.09.20 18:27
|1.8883
|0.00
|0.00
|13.00
|16
|1951718
|5026000
|2006.09.21 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8927
|1.8976
|1.9007
|2006.09.21 15:39
|1.8976
|0.00
|0.00
|49.00
|17
|2191843
|5026000
|2006.11.03 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8980
|1.8971
|1.8900
|2006.11.06 11:02
|1.8971
|0.00
|0.00
|9.00
|18
|2242428
|5026000
|2006.11.14 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8941
|1.8941
|1.8861
|2006.11.15 08:06
|1.8941
|0.00
|0.00
|0.00
|19
|2293868
|5026000
|2006.11.26 23:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9464
|1.9342
|1.9544
|2006.11.27 06:46
|1.9342
|0.00
|0.00
|-122.00
|20
|2303285
|5026000
|2006.11.28 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9427
|1.9431
|1.9507
|2006.11.28 09:26
|1.9431
|0.00
|0.00
|4.00
|21
|2368544
|5026000
|2006.12.08 18:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9561
|1.9561
|1.9481
|2006.12.08 18:03
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|22
|2390351
|5026000
|2006.12.13 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9629
|1.9574
|2006.12.13 15:52
|1.9629
|0.00
|0.00
|25.00
|23
|2404362
|5026000
|2006.12.15 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9665
|1.9579
|1.9745
|2006.12.15 15:59
|1.9579
|0.00
|0.00
|-86.00
|24
|2446698
|5026000
|2006.12.26 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|1.9576
|1.9511
|2006.12.26 15:19
|1.9576
|0.00
|0.00
|15.00
|25
|2464921
|5026000
|2007.01.02 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9688
|1.9708
|1.9768
|2007.01.02 10:19
|1.9708
|0.00
|0.00
|20.00
|26
|2488163
|5026000
|2007.01.05 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9296
|1.9287
|1.9216
|2007.01.05 17:20
|1.9287
|0.00
|0.00
|9.00
|27
|2700924
|5026000
|2007.02.05 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9594
|1.9585
|1.9513
|2007.02.05 12:17
|1.9585
|0.00
|0.00
|9.00
|28
|2730225
|5026000
|2007.02.09 09:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9501
|1.9480
|1.9421
|2007.02.09 11:37
|1.9480
|0.00
|0.00
|21.00
|29
|2754151
|5026000
|2007.02.14 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9514
|1.9516
|1.9594
|2007.02.14 09:21
|1.9516
|0.00
|0.00
|2.00
|30
|2855361
|5026000
|2007.03.01 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9574
|1.9559
|1.9494
|2007.03.02 08:33
|1.9559
|0.00
|0.00
|15.00
|31
|2981081
|5026000
|2007.03.21 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9596
|1.9593
|1.9516
|2007.03.21 14:36
|1.9593
|0.00
|0.00
|3.00
|32
|3033160
|5026000
|2007.03.30 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9558
|1.9634
|1.9478
|2007.03.30 17:08
|1.9634
|0.00
|0.00
|-76.00
|33
|3038042
|5026000
|2007.03.30 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9687
|1.9717
|1.9767
|2007.04.02 09:55
|1.9717
|0.00
|0.00
|30.00
|34
|3139999
|5026000
|2007.04.19 05:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0039
|2.0008
|1.9959
|2007.04.19 08:58
|2.0008
|0.00
|0.00
|31.00
|35
|3179902
|5026000
|2007.04.26 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9974
|1.9941
|1.9894
|2007.04.26 14:07
|1.9941
|0.00
|0.00
|33.00
|0.00
|0.00
|201.00
|Summary P/L:
|201.00
|Winning trades:
|(28) 558.00
|Losing trades:
|(5) -357.00
|Max summary P/L:
|268.00
|Largest winning trade:
|80.00
|Largest losing trade:
|-122.00
|Max consecutive winners:
|8 (221.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-122.00)
|Max consecutive profit:
|221.00 (8)
|Max consecutive loss:
|-122.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|179.00 (0.00%)
|Profit factor:
|1.56
|Avg. profit factor:
|0.28
|Risk factor:
|1.12