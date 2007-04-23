North Finance Co Ltd

Account: 460651 Name: terminator1234 Currency: USD 2007 June 1, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
91651142007.04.20 16:18balanceDeposit50 000.00
91651442007.04.20 16:19buy0.10audusd0.83570.00000.83952007.04.23 04:470.83550.000.000.06-2.00
91652402007.04.20 16:21buy0.10eurjpy161.600.00161.982007.04.20 16:34161.670.000.000.005.89
91652652007.04.20 16:21buy0.20eurjpy161.570.00161.952007.04.20 16:34161.680.000.000.0018.50
91653882007.04.20 16:24buy0.30eurjpy161.540.00161.922007.04.20 16:26161.610.000.000.0017.66
91658512007.04.20 16:34buy0.10eurjpy161.700.00162.082007.04.23 03:08161.770.000.000.355.88
91659292007.04.20 16:35buy0.20eurjpy161.670.00162.052007.04.23 03:08161.720.000.000.698.40
91661402007.04.20 16:39buy0.30eurjpy161.640.00162.022007.04.23 03:08161.710.000.001.0417.67
91665092007.04.20 16:53buy0.10usdjpy118.880.00119.262007.04.23 03:08118.930.000.000.534.20
91676232007.04.20 17:28buy0.20usdjpy118.850.00119.232007.04.23 03:07118.890.000.001.066.73
91677762007.04.20 17:32buy0.10eurchf1.64310.00001.64692007.04.23 15:291.64300.000.000.28-0.83
91683722007.04.20 17:58buy0.30usdjpy118.820.00119.202007.04.23 03:07118.880.000.001.5915.14
91713442007.04.20 19:38buy0.20eurchf1.64270.00001.64652007.04.23 15:291.64290.000.000.563.30
91721462007.04.20 20:28buy0.30eurchf1.64230.00001.64612007.04.23 15:291.64300.000.000.8417.32
91742742007.04.20 23:26sell0.10eurusd1.35910.00001.35532007.04.23 03:391.35950.000.000.15-4.00
91743552007.04.20 23:31buy0.10usdchf1.20870.00001.21252007.04.23 11:281.20870.000.000.220.00
91744972007.04.20 23:45buy0.20usdchf1.20840.00001.21222007.04.23 11:281.20860.000.000.453.31
91754492007.04.22 23:05sell0.20eurusd1.35990.00001.35612007.04.23 03:391.35960.000.000.006.00
91755092007.04.22 23:10buy0.30usdchf1.20800.00001.21182007.04.23 11:281.20870.000.000.0017.37
91761762007.04.23 00:09sell0.30eurusd1.36030.00001.35652007.04.23 03:391.35960.000.000.0021.00
91792522007.04.23 03:54sell0.10eurusd1.35920.00001.35542007.04.23 06:401.35880.000.000.004.00
91795402007.04.23 04:15sell0.20eurusd1.35960.00001.35582007.04.23 06:401.35870.000.000.0018.00
91797382007.04.23 04:30buy0.20audusd0.83520.00000.83902007.04.23 04:470.83560.000.000.008.00
91797702007.04.23 04:31buy0.30audusd0.83490.00000.83872007.04.23 04:460.83550.000.000.0018.00
91811022007.04.23 06:24sell0.10eurgbp0.67820.00000.67442007.04.23 10:570.67850.000.000.00-6.01
91864912007.04.23 09:24sell0.20eurgbp0.67860.00000.67482007.04.23 10:570.67860.000.000.000.00
91873652007.04.23 09:44sell0.30eurgbp0.67900.00000.67522007.04.23 10:570.67850.000.000.0030.02
91929812007.04.23 11:27sell0.10eurgbp0.67820.00000.67442007.04.24 13:000.67860.000.000.22-8.00
91952662007.04.23 12:14buy0.10usdcad1.12420.00001.12802007.04.23 16:331.12420.000.000.000.00
91953612007.04.23 12:17buy0.20usdcad1.12390.00001.12772007.04.23 16:331.12430.000.000.007.12
91963012007.04.23 12:46buy0.30usdcad1.12350.00001.12732007.04.23 16:321.12420.000.000.0018.68
91993652007.04.23 14:02buy0.10usdjpy118.610.00118.992007.04.23 14:11118.680.000.000.005.90
91995002007.04.23 14:06buy0.20usdjpy118.580.00118.962007.04.23 14:11118.670.000.000.0015.17
91996852007.04.23 14:11buy0.10usdjpy118.720.00119.102007.04.23 15:22118.720.000.000.000.00
92005442007.04.23 14:29buy0.20usdjpy118.690.00119.072007.04.23 15:22118.710.000.000.003.37
92017482007.04.23 14:55buy0.30usdjpy118.660.00119.042007.04.23 15:21118.720.000.000.0015.16
92034892007.04.23 16:05buy0.10eurjpy161.080.00161.462007.04.23 16:37161.130.000.000.004.21
92043712007.04.23 16:32buy0.20eurjpy161.050.00161.432007.04.23 16:37161.140.000.000.0015.13
92044532007.04.23 16:33buy0.10usdcad1.12470.00001.12852007.04.24 05:301.12450.000.000.15-1.78
92045802007.04.23 16:36buy0.20usdcad1.12430.00001.12812007.04.24 05:301.12460.000.000.305.34
92046492007.04.23 16:37buy0.10eurjpy161.190.00161.572007.04.23 17:19161.190.000.000.000.00
92049032007.04.23 16:43buy0.30usdcad1.12390.00001.12772007.04.24 05:301.12460.000.000.4518.67
92062692007.04.23 17:10buy0.20eurjpy161.160.00161.542007.04.23 17:19161.180.000.000.003.36
92064372007.04.23 17:13buy0.30eurjpy161.130.00161.512007.04.23 17:19161.190.000.000.0015.14
92161312007.04.23 22:00sell0.10eurusd1.35700.00001.35322007.04.24 04:241.35710.000.000.15-1.00
92170062007.04.23 22:55sell0.20eurusd1.35740.00001.35362007.04.24 04:211.35720.000.000.304.00
92171472007.04.23 23:00buy0.10eurchf1.64240.00001.64622007.04.25 11:171.64240.000.000.560.00
92172332007.04.23 23:04buy0.10usdchf1.21010.00001.21392007.04.24 09:091.20990.000.000.22-1.65
92175352007.04.23 23:20sell0.20eurgbp0.67860.00000.67482007.04.24 13:000.67850.000.000.444.00
92175412007.04.23 23:20buy0.20eurchf1.64210.00001.64592007.04.25 11:161.64230.000.001.133.32
92175622007.04.23 23:21buy0.20usdchf1.20970.00001.21352007.04.24 09:091.20980.000.000.451.65
92183732007.04.24 00:01buy0.10eurjpy161.120.00161.502007.04.24 00:32160.980.000.000.00-11.82
92183782007.04.24 00:01buy0.10usdjpy118.680.00119.062007.04.24 12:46118.680.000.000.000.00
92184032007.04.24 00:02buy0.20eurjpy161.090.00161.472007.04.24 00:32160.970.000.000.00-20.25
92184392007.04.24 00:03buy0.20usdjpy118.650.00119.032007.04.24 12:46118.670.000.000.003.37
92184612007.04.24 00:04buy0.30eurjpy161.050.00161.432007.04.24 00:32161.140.000.000.0022.76
92185092007.04.24 00:06buy0.30usdjpy118.620.00119.002007.04.24 12:46118.680.000.000.0015.17
92187212007.04.24 00:14sell0.30eurusd1.35780.00001.35402007.04.24 04:201.35710.000.000.0021.00
92204162007.04.24 01:58buy0.30usdchf1.20930.00001.21312007.04.24 09:091.21000.000.000.0017.36
92206002007.04.24 02:03buy0.10audusd0.83340.00000.83722007.04.24 03:080.83370.000.000.003.00
92206932007.04.24 02:07buy0.20audusd0.83310.00000.83692007.04.24 03:080.83390.000.000.0016.00
92215682007.04.24 02:57buy0.30eurchf1.64170.00001.64552007.04.25 11:161.64240.000.000.8517.45
92222442007.04.24 03:21buy0.10audusd0.83350.00000.83732007.04.25 10:250.83340.000.000.06-1.00
92225022007.04.24 03:30buy0.20audusd0.83310.00000.83692007.04.25 10:250.83350.000.000.128.00
92227002007.04.24 03:37buy0.30audusd0.83270.00000.83652007.04.25 10:250.83340.000.000.1821.00
92240802007.04.24 04:24sell0.10eurusd1.35700.00001.35322007.04.24 05:441.35500.000.000.0020.00
92324732007.04.24 08:04sell0.30eurgbp0.67900.00000.67522007.04.24 13:000.67850.000.000.0029.99
92362942007.04.24 09:27buy0.10usdchf1.20990.00001.21372007.04.27 18:171.21000.000.001.110.83
92365042007.04.24 09:30buy0.20usdchf1.20950.00001.21332007.04.27 18:171.21020.000.002.2411.57
92368132007.04.24 09:36buy0.30usdchf1.20910.00001.21292007.04.27 18:171.21050.000.003.3634.70
92398502007.04.24 10:36buy0.10eurjpy160.880.00161.262007.04.24 12:19160.890.000.000.000.84
92400872007.04.24 10:41buy0.20eurjpy160.850.00161.232007.04.24 12:18160.910.000.000.0010.12
92413702007.04.24 11:12buy0.30eurjpy160.820.00161.202007.04.24 12:18160.900.000.000.0020.23
92457412007.04.24 13:00sell0.10eurgbp0.67830.00000.67452007.05.09 16:340.67850.000.003.30-3.99
92499652007.04.24 14:17sell0.20eurgbp0.67870.00000.67492007.05.09 16:340.67860.000.006.594.00
92508482007.04.24 14:38sell0.30eurgbp0.67900.00000.67522007.05.09 16:340.67850.000.009.8930.00
92541942007.04.24 16:01buy0.10usdcad1.12280.00001.12662007.04.24 16:261.12310.000.000.002.67
92542112007.04.24 16:01buy0.20usdcad1.12240.00001.12622007.04.24 16:251.12330.000.000.0016.02
92652902007.04.24 21:09buy0.10usdjpy118.630.00119.012007.04.25 12:48118.620.000.000.53-0.84
92664182007.04.24 22:34buy0.20usdjpy118.600.00118.982007.04.25 12:48118.610.000.001.061.69
92664512007.04.24 22:37buy0.30usdjpy118.570.00118.952007.04.25 12:48118.630.000.001.5915.17
92735282007.04.25 09:05buy0.10eurjpy161.560.00161.942007.04.25 09:42161.560.000.000.000.00
92735732007.04.25 09:06buy0.20eurjpy161.530.00161.912007.04.25 09:42161.550.000.000.003.38
92737592007.04.25 09:11buy0.30eurjpy161.500.00161.882007.04.25 09:42161.560.000.000.0015.21
92747872007.04.25 09:42buy0.10eurjpy161.600.00161.982007.04.25 10:11161.660.000.000.005.06
92748422007.04.25 09:44buy0.20eurjpy161.570.00161.952007.04.25 10:11161.660.000.000.0015.20
92765142007.04.25 10:48buy0.10eurjpy161.770.00162.152007.04.25 12:15161.750.000.000.00-1.69
92765162007.04.25 10:48buy0.20eurjpy161.710.00162.092007.04.25 12:14161.740.000.000.005.06
92767472007.04.25 10:57buy0.30eurjpy161.680.00162.062007.04.25 12:14161.750.000.000.0017.72
92832392007.04.25 15:39sell0.10eurusd1.36280.00001.35902007.04.26 12:311.36260.000.000.452.00
92837132007.04.25 15:45sell0.20eurusd1.36320.00001.35942007.04.26 12:311.36270.000.000.9010.00
92839462007.04.25 15:51sell0.30eurusd1.36360.00001.35982007.04.26 12:311.36280.000.001.3524.00
92904882007.04.25 20:04buy0.10audusd0.83310.00000.83692007.04.26 00:140.83510.000.000.1820.00
92939912007.04.26 00:40buy0.10audusd0.83400.00000.83782007.04.26 05:390.83450.000.000.005.00
92951512007.04.26 02:14buy0.20audusd0.83360.00000.83742007.04.26 05:390.83440.000.000.0016.00
92967282007.04.26 05:13buy0.10eurjpy161.910.00162.292007.04.26 07:26161.910.000.000.000.00
92968812007.04.26 05:27buy0.20eurjpy161.880.00162.262007.04.26 07:24161.900.000.000.003.37
92969202007.04.26 05:34buy0.30eurjpy161.850.00162.232007.04.26 07:23161.910.000.000.0015.18
92971482007.04.26 06:04buy0.10audusd0.83490.00000.83872007.05.14 02:180.83500.000.000.961.00
92971652007.04.26 06:05buy0.20audusd0.83450.00000.83832007.05.14 02:180.83490.000.001.928.00
92973992007.04.26 06:35buy0.30audusd0.83410.00000.83792007.05.14 02:180.83470.000.002.8818.00
92978082007.04.26 07:26buy0.10eurjpy161.980.00162.362007.04.26 08:41161.980.000.000.000.00
92978222007.04.26 07:27buy0.20eurjpy161.950.00162.332007.04.26 08:41161.990.000.000.006.74
92978292007.04.26 07:27buy0.10usdjpy118.670.00119.052007.04.26 09:08118.730.000.000.005.05
92980802007.04.26 07:50buy0.20usdjpy118.640.00119.022007.04.26 09:08118.740.000.000.0016.84
92980882007.04.26 07:51buy0.30eurjpy161.920.00162.302007.04.26 08:41161.980.000.000.0015.17
92992722007.04.26 09:08buy0.10usdjpy118.770.00119.152007.04.26 10:47119.020.000.000.0021.00
93037332007.04.26 12:30buy0.10eurchf1.64400.00001.64782007.04.26 15:201.64380.000.000.00-1.65
93042882007.04.26 12:35buy0.20eurchf1.64360.00001.64742007.04.26 15:201.64390.000.000.004.97
93057712007.04.26 13:05buy0.30eurchf1.64310.00001.64692007.04.26 15:201.64400.000.000.0022.33
93166822007.04.26 18:48buy0.10eurchf1.64390.00001.64772007.04.26 23:111.64380.000.000.00-0.83
93167412007.04.26 18:50buy0.20eurchf1.64350.00001.64732007.04.26 23:111.64370.000.000.003.31
93172002007.04.26 19:05buy0.30eurchf1.64310.00001.64692007.04.26 23:081.64380.000.000.0017.37
93215132007.04.27 00:28sell0.10eurusd1.35890.00001.35512007.04.27 09:141.35880.000.000.001.00
93218962007.04.27 01:01sell0.20eurusd1.35930.00001.35552007.04.27 09:131.35890.000.000.008.00
93240382007.04.27 03:42sell0.30eurusd1.35970.00001.35592007.04.27 09:131.35900.000.000.0021.00
93248052007.04.27 04:46buy0.10eurchf1.64430.00001.64812007.04.27 12:481.64440.000.000.000.83
93250762007.04.27 05:09buy0.20eurchf1.64400.00001.64782007.04.27 12:471.64430.000.000.004.97
93251352007.04.27 05:14buy0.10eurjpy162.740.00163.122007.04.27 12:56162.740.000.000.000.00
93251822007.04.27 05:18buy0.20eurjpy162.710.00163.092007.04.27 12:56162.750.000.000.006.69
93253522007.04.27 05:37buy0.30eurjpy162.680.00163.062007.04.27 12:56162.740.000.000.0015.06
93254982007.04.27 05:58buy0.30eurchf1.64360.00001.64742007.04.27 12:471.64430.000.000.0017.40
93276142007.04.27 09:03buy0.10usdjpy119.600.00119.982007.04.27 09:44119.650.000.000.004.18
93277472007.04.27 09:05buy0.20usdjpy119.570.00119.952007.04.27 09:44119.660.000.000.0015.04
93282232007.04.27 09:14sell0.10eurusd1.35870.00001.35492007.05.02 06:151.35870.000.000.450.00
93284422007.04.27 09:19sell0.20eurusd1.35910.00001.35532007.05.02 06:141.35880.000.000.906.00
93285972007.04.27 09:24sell0.30eurusd1.35950.00001.35572007.05.02 06:141.35870.000.001.3524.00
93289912007.04.27 09:44buy0.10usdjpy119.690.00120.072007.04.27 18:05119.720.000.000.002.51
93290082007.04.27 09:45buy0.20usdjpy119.660.00120.042007.04.27 18:05119.690.000.000.005.01
93290192007.04.27 09:45buy0.30usdjpy119.630.00120.012007.04.27 18:05119.710.000.000.0020.05
93336632007.04.27 12:48buy0.10eurchf1.64460.00001.64842007.04.27 17:581.64460.000.000.000.00
93337092007.04.27 12:50buy0.20eurchf1.64420.00001.64802007.04.27 17:581.64450.000.000.004.98
93337602007.04.27 12:53buy0.30eurchf1.64390.00001.64772007.04.27 17:581.64460.000.000.0017.45
93338122007.04.27 12:56buy0.10eurjpy162.800.00163.182007.04.27 13:39162.800.000.000.000.00
93338592007.04.27 12:59buy0.20eurjpy162.770.00163.152007.04.27 13:38162.790.000.000.003.35
93349332007.04.27 13:17buy0.30eurjpy162.740.00163.122007.04.27 13:38162.800.000.000.0015.07
93359362007.04.27 13:39buy0.10eurjpy162.860.00163.242007.04.27 17:08162.850.000.000.00-0.84
93359592007.04.27 13:40buy0.20eurjpy162.830.00163.212007.04.27 17:08162.850.000.000.003.35
93367082007.04.27 13:59buy0.30eurjpy162.800.00163.182007.04.27 17:08162.860.000.000.0015.10
93465432007.04.27 18:05buy0.10usdjpy119.710.00120.092007.04.27 18:12119.670.000.000.00-3.34
93466312007.04.27 18:06buy0.20usdjpy119.660.00120.042007.04.27 18:12119.690.000.000.005.01
93468092007.04.27 18:08buy0.30usdjpy119.630.00120.012007.04.27 18:12119.700.000.000.0017.54
93470582007.04.27 18:12buy0.10usdjpy119.710.00120.092007.04.27 19:33119.690.000.000.00-1.67
93475362007.04.27 18:17buy0.10usdchf1.21020.00001.21402007.04.30 12:031.20990.000.000.22-2.48
93475612007.04.27 18:17buy0.20usdchf1.20980.00001.21362007.04.30 12:031.21000.000.000.453.31
93477162007.04.27 18:19buy0.30usdchf1.20930.00001.21312007.04.30 12:031.21010.000.000.6719.83
93478882007.04.27 18:23buy0.20usdjpy119.660.00120.042007.04.27 19:32119.700.000.000.006.68
93483932007.04.27 18:36buy0.30usdjpy119.620.00120.002007.04.27 19:32119.690.000.000.0017.55
93495662007.04.27 19:33buy0.10usdjpy119.730.00120.112007.04.30 12:03119.720.000.000.53-0.84
93497482007.04.27 19:43buy0.20usdjpy119.700.00120.082007.04.30 12:03119.730.000.001.055.01
93507242007.04.27 20:51buy0.30usdjpy119.670.00120.052007.04.30 12:03119.740.000.001.5817.54
93576832007.04.30 04:01buy0.10eurjpy162.910.00163.292007.04.30 05:12162.920.000.000.000.84
93577602007.04.30 04:08buy0.20eurjpy162.880.00163.262007.04.30 05:12162.920.000.000.006.69
93578982007.04.30 04:25buy0.30eurjpy162.850.00163.232007.04.30 05:12162.910.000.000.0015.06
93584142007.04.30 05:16buy0.10eurjpy162.990.00163.372007.04.30 18:15162.970.000.000.00-1.67
93584532007.04.30 05:19buy0.20eurjpy162.960.00163.342007.04.30 18:15162.980.000.000.003.35
93601642007.04.30 07:58buy0.30eurjpy162.930.00163.312007.04.30 18:15162.990.000.000.0015.08
93668792007.04.30 11:52buy0.10eurchf1.64450.00001.64832007.04.30 18:061.64700.000.000.0020.72
93690672007.04.30 13:12buy0.10usdjpy119.650.00120.032007.04.30 14:42119.630.000.000.00-1.67
93691342007.04.30 13:14buy0.20usdjpy119.620.00120.002007.04.30 14:42119.640.000.000.003.34
93692752007.04.30 13:19buy0.30usdjpy119.590.00119.972007.04.30 14:42119.650.000.000.0015.04
93707242007.04.30 14:45buy0.10usdjpy119.710.00120.092007.05.01 17:41119.720.000.000.530.84
93707642007.04.30 14:48buy0.20usdjpy119.670.00120.052007.05.01 17:41119.730.000.001.0510.02
93714092007.04.30 15:22buy0.30usdjpy119.640.00120.022007.05.01 17:41119.720.000.001.5820.05
93819672007.04.30 21:47buy0.10usdchf1.20790.00001.21172007.05.01 09:271.20790.000.000.220.00
93822832007.04.30 22:07buy0.20usdchf1.20750.00001.21132007.05.01 09:261.20780.000.000.454.97
93829962007.04.30 23:33buy0.30usdchf1.20710.00001.21092007.05.01 09:261.20780.000.000.6717.39
93847212007.05.01 03:10buy0.10eurjpy163.170.00163.552007.05.01 05:34163.150.000.000.00-1.67
93847702007.05.01 03:17buy0.20eurjpy163.140.00163.522007.05.01 05:34163.160.000.000.003.35
93850482007.05.01 03:54buy0.30eurjpy163.100.00163.482007.05.01 05:34163.170.000.000.0017.57
93859372007.05.01 05:15buy0.10eurchf1.64800.00001.65182007.05.01 13:561.64790.000.000.00-0.83
93920842007.05.01 12:26buy0.20eurchf1.64760.00001.65142007.05.01 13:561.64780.000.000.003.31
93923062007.05.01 12:41buy0.30eurchf1.64720.00001.65102007.05.01 13:561.64790.000.000.0017.39
93946522007.05.01 15:00buy0.10eurjpy163.270.00163.652007.05.02 16:54163.320.000.000.344.17
93947212007.05.01 15:02buy0.10eurchf1.64960.00001.65342007.05.01 17:471.65090.000.000.0010.71
93947882007.05.01 15:08buy0.20eurjpy163.240.00163.622007.05.02 16:54163.300.000.000.689.99
93948472007.05.01 15:12buy0.30eurjpy163.210.00163.592007.05.02 16:54163.280.000.001.0317.49
93959172007.05.01 16:04buy0.20eurchf1.64920.00001.65302007.05.01 17:471.65080.000.000.0026.38
93966192007.05.01 16:16buy0.30eurchf1.64880.00001.65262007.05.01 17:461.64970.000.000.0022.27
93981922007.05.01 17:01buy0.10usdchf1.20850.00001.21232007.05.01 17:081.20820.000.000.00-2.48
93983062007.05.01 17:01buy0.20usdchf1.20810.00001.21192007.05.01 17:081.20830.000.000.003.31
93983122007.05.01 17:01buy0.30usdchf1.20770.00001.21152007.05.01 17:081.20840.000.000.0017.38
93988162007.05.01 17:08buy0.10usdchf1.20870.00001.21252007.05.01 17:181.20950.000.000.006.61
93989982007.05.01 17:09buy0.20usdchf1.20840.00001.21222007.05.01 17:181.20940.000.000.0016.54
93993572007.05.01 17:18buy0.10usdchf1.21010.00001.21392007.05.01 17:271.21040.000.000.002.48
93994292007.05.01 17:19buy0.20usdchf1.20970.00001.21352007.05.01 17:271.21070.000.000.0016.52
94002142007.05.01 17:27buy0.10usdchf1.21070.00001.21452007.05.01 17:411.21140.000.000.005.78
94002602007.05.01 17:28buy0.20usdchf1.21040.00001.21422007.05.01 17:411.21140.000.000.0016.51
94011772007.05.01 17:41buy0.10usdchf1.21170.00001.21552007.05.01 17:581.21440.000.000.0022.23
94012042007.05.01 17:41buy0.10usdjpy119.740.00120.122007.05.01 17:58119.740.000.000.000.00
94012212007.05.01 17:41buy0.20usdjpy119.700.00120.082007.05.01 17:58119.750.000.000.008.35
94019362007.05.01 17:52buy0.30usdjpy119.670.00120.052007.05.01 17:58119.760.000.000.0022.55
94020092007.05.01 17:53buy0.10eurchf1.65090.00001.65472007.05.02 09:441.65080.000.000.28-0.82
94022702007.05.01 17:58buy0.10usdchf1.21490.00001.21872007.05.01 18:441.21570.000.000.006.58
94023232007.05.01 17:58buy0.10usdjpy119.760.00120.142007.05.01 18:17119.750.000.000.00-0.84
94023822007.05.01 17:59buy0.20usdchf1.21450.00001.21832007.05.01 18:431.21480.000.000.004.94
94024302007.05.01 18:00buy0.30usdchf1.21410.00001.21792007.05.01 18:421.21490.000.000.0019.75
94024382007.05.01 18:00buy0.20usdjpy119.730.00120.112007.05.01 18:17119.760.000.000.005.01
94029802007.05.01 18:06buy0.30usdjpy119.700.00120.082007.05.01 18:17119.760.000.000.0015.03
94035902007.05.01 18:22buy0.10usdjpy119.790.00120.172007.05.01 23:15119.790.000.000.000.00
94036442007.05.01 18:23buy0.20usdjpy119.760.00120.142007.05.01 23:15119.800.000.000.006.68
94045612007.05.01 18:48buy0.10usdchf1.21520.00001.21902007.05.02 05:461.21510.000.000.22-0.82
94045952007.05.01 18:48buy0.20usdchf1.21480.00001.21862007.05.02 05:461.21520.000.000.446.58
94069512007.05.01 21:18buy0.30usdjpy119.730.00120.112007.05.01 23:14119.790.000.000.0015.03
94071902007.05.01 21:34buy0.30usdchf1.21450.00001.21832007.05.02 05:461.21520.000.000.6717.28
94122232007.05.02 05:47buy0.10usdchf1.21560.00001.21942007.05.02 09:431.21550.000.000.00-0.82
94150022007.05.02 08:42buy0.20usdchf1.21520.00001.21902007.05.02 09:431.21540.000.000.003.29
94151902007.05.02 08:47buy0.30usdchf1.21480.00001.21862007.05.02 09:431.21550.000.000.0017.28
94156192007.05.02 08:57buy0.20eurchf1.65050.00001.65432007.05.02 09:431.65090.000.000.006.58
94159692007.05.02 09:04buy0.30eurchf1.65020.00001.65402007.05.02 09:431.65090.000.000.0017.27
94188542007.05.02 11:00buy0.10eurchf1.65170.00001.65552007.05.02 12:241.65220.000.000.004.11
94191702007.05.02 11:11buy0.20eurchf1.65130.00001.65512007.05.02 12:231.65230.000.000.0016.44
94203562007.05.02 11:57buy0.10usdjpy120.090.00120.472007.05.02 12:53120.110.000.000.001.67
94207922007.05.02 12:05buy0.20usdjpy120.060.00120.442007.05.02 12:53120.100.000.000.006.66
94211152007.05.02 12:19buy0.30usdjpy120.030.00120.412007.05.02 12:52120.110.000.000.0019.98
94212052007.05.02 12:24buy0.10eurchf1.65270.00001.65652007.05.02 13:531.65270.000.000.000.00
94213832007.05.02 12:31buy0.20eurchf1.65230.00001.65612007.05.02 13:531.65280.000.000.008.21
94220002007.05.02 12:53buy0.10usdchf1.21730.00001.22112007.05.02 13:541.21840.000.000.009.03
94226092007.05.02 13:09buy0.20usdchf1.21690.00001.22072007.05.02 13:531.21830.000.000.0022.98
94227672007.05.02 13:15buy0.30eurchf1.65200.00001.65582007.05.02 13:531.65270.000.000.0017.23
94428332007.05.02 23:19buy0.10usdjpy120.130.00120.512007.05.03 10:00120.150.000.001.571.66
94437942007.05.03 00:27sell0.10eurusd1.35870.00001.35492007.05.03 16:021.35890.000.000.00-2.00
94442862007.05.03 01:00buy0.10usdchf1.21500.00001.21882007.05.03 17:021.21530.000.000.002.47
94443822007.05.03 01:05buy0.20usdchf1.21470.00001.21852007.05.03 17:021.21510.000.000.006.58
94444932007.05.03 01:11buy0.30usdchf1.21430.00001.21812007.05.03 17:021.21500.000.000.0017.28
94453102007.05.03 02:28sell0.20eurusd1.35910.00001.35532007.05.03 16:021.35880.000.000.006.00
94455082007.05.03 02:38sell0.30eurusd1.35950.00001.35572007.05.03 16:021.35880.000.000.0021.00
94459132007.05.03 03:07buy0.10eurjpy163.440.00163.822007.05.03 04:05163.440.000.000.000.00
94459342007.05.03 03:09buy0.20eurjpy163.410.00163.792007.05.03 04:05163.430.000.000.003.33
94461072007.05.03 03:22buy0.30eurjpy163.380.00163.762007.05.03 04:05163.450.000.000.0017.47
94517702007.05.03 09:12buy0.20usdjpy120.100.00120.482007.05.03 10:00120.140.000.000.006.66
94520372007.05.03 09:18buy0.30usdjpy120.070.00120.452007.05.03 10:00120.140.000.000.0017.48
94679272007.05.03 15:57buy0.10usdjpy120.220.00120.602007.05.03 17:01120.300.000.000.006.65
94686812007.05.03 16:08buy0.20usdjpy120.190.00120.572007.05.03 17:01120.300.000.000.0018.29
94723542007.05.03 17:02buy0.10usdchf1.21560.00001.21942007.05.03 18:201.21540.000.000.00-1.65
94731992007.05.03 17:09buy0.20usdchf1.21520.00001.21902007.05.03 18:201.21550.000.000.004.94
94759202007.05.03 17:50buy0.30usdchf1.21480.00001.21862007.05.03 18:201.21550.000.000.0017.28
94817642007.05.03 21:26buy0.10eurchf1.64890.00001.65272007.05.04 15:351.64860.000.000.28-2.47
94822572007.05.03 21:38buy0.20eurchf1.64850.00001.65232007.05.04 15:351.64870.000.000.563.29
94838722007.05.03 23:50buy0.30eurchf1.64810.00001.65192007.05.04 15:351.64880.000.000.8417.28
94904702007.05.04 09:05buy0.10eurjpy163.190.00163.572007.05.04 10:05163.210.000.000.001.66
94906202007.05.04 09:12buy0.20eurjpy163.160.00163.542007.05.04 10:04163.230.000.000.0011.65
94908272007.05.04 09:24buy0.30eurjpy163.130.00163.512007.05.04 10:04163.200.000.000.0017.47
94918562007.05.04 10:06buy0.10eurjpy163.260.00163.642007.05.04 15:32163.280.000.000.001.66
94919462007.05.04 10:07buy0.20eurjpy163.220.00163.602007.05.04 15:32163.290.000.000.0011.64
94921552007.05.04 10:16buy0.30eurjpy163.190.00163.572007.05.04 15:32163.260.000.000.0017.46
94934012007.05.04 11:03buy0.10usdjpy120.390.00120.772007.05.10 12:18120.410.000.003.131.66
94934622007.05.04 11:05buy0.20usdjpy120.360.00120.742007.05.10 12:18120.420.000.006.309.97
94935302007.05.04 11:10buy0.30usdjpy120.330.00120.712007.05.10 12:17120.410.000.009.4319.93
94958142007.05.04 13:01buy0.10usdchf1.21560.00001.21942007.05.04 15:331.21490.000.000.00-5.76
94959062007.05.04 13:05buy0.20usdchf1.21520.00001.21902007.05.04 15:331.21520.000.000.000.00
94996792007.05.04 15:32buy0.30usdchf1.21380.00001.21762007.05.04 15:331.21510.000.000.0032.10
95097282007.05.04 19:24buy0.10eurjpy163.350.00163.732007.05.07 03:23163.340.000.000.34-0.83
95098282007.05.04 19:30buy0.20eurjpy163.320.00163.702007.05.07 03:23163.350.000.000.685.00
95150512007.05.07 01:20buy0.30eurjpy163.290.00163.672007.05.07 03:23163.360.000.000.0017.49
95164662007.05.07 03:44buy0.10eurjpy163.450.00163.832007.05.15 17:41163.460.000.002.720.83
95165002007.05.07 03:46buy0.20eurjpy163.420.00163.802007.05.15 17:40163.450.000.005.454.99
95165272007.05.07 03:48buy0.30eurjpy163.390.00163.772007.05.15 17:40163.460.000.008.1917.45
95177732007.05.07 05:31buy0.10eurchf1.64680.00001.65062007.05.07 13:241.64680.000.000.000.00
95180782007.05.07 06:00buy0.20eurchf1.64640.00001.65022007.05.07 13:241.64690.000.000.008.27
95189572007.05.07 07:06buy0.30eurchf1.64610.00001.64992007.05.07 13:241.64680.000.000.0017.36
95247212007.05.07 13:28buy0.10usdchf1.21070.00001.21452007.05.07 21:481.21100.000.000.002.48
95247362007.05.07 13:29buy0.20usdchf1.21040.00001.21422007.05.07 21:471.21080.000.000.006.61
95262852007.05.07 15:13buy0.30usdchf1.21000.00001.21382007.05.07 21:461.21070.000.000.0017.35
95321022007.05.07 20:29sell0.10eurusd1.36060.00001.35682007.05.07 22:091.36010.000.000.005.00
95328532007.05.07 21:30sell0.20eurusd1.36100.00001.35722007.05.07 22:091.36010.000.000.0018.00
95331302007.05.07 21:50buy0.10usdchf1.21120.00001.21502007.05.08 09:451.21180.000.000.224.95
95346622007.05.08 01:20buy0.10eurchf1.64850.00001.65232007.05.08 03:431.64860.000.000.000.83
95347142007.05.08 01:30buy0.20eurchf1.64810.00001.65192007.05.08 03:421.64850.000.000.006.60
95347322007.05.08 01:33buy0.30eurchf1.64770.00001.65152007.05.08 03:421.64840.000.000.0017.33
95357102007.05.08 03:56buy0.10eurchf1.64870.00001.65252007.05.08 17:181.64800.000.000.00-5.74
95397302007.05.08 09:11buy0.20usdchf1.21080.00001.21462007.05.08 09:441.21190.000.000.0018.15
95406962007.05.08 10:00buy0.10usdchf1.21240.00001.21622007.05.08 11:181.21490.000.000.0020.58
95407222007.05.08 10:00sell0.10eurusd1.36050.00001.35672007.05.08 11:151.35840.000.000.0021.00
95423942007.05.08 11:16sell0.10eurusd1.35830.00001.35452007.05.08 13:081.35630.000.000.0020.00
95425822007.05.08 11:18buy0.10usdchf1.21530.00001.21912007.05.08 13:081.21600.000.000.005.76
95426312007.05.08 11:20buy0.20usdchf1.21490.00001.21872007.05.08 13:081.21590.000.000.0016.45
95476872007.05.08 14:20buy0.20eurchf1.64830.00001.65212007.05.08 17:181.64820.000.000.00-1.64
95526232007.05.08 17:14buy0.30eurchf1.64800.00001.65182007.05.08 17:181.64880.000.000.0019.69
95591402007.05.08 21:00buy0.10eurchf1.64950.00001.65332007.05.08 23:061.65020.000.000.005.75
95595112007.05.08 21:19buy0.20eurchf1.64910.00001.65292007.05.08 23:061.65010.000.000.0016.42
95650892007.05.09 04:17sell0.10eurusd1.35390.00001.35012007.05.09 07:561.35420.000.000.00-3.00
95651912007.05.09 04:24sell0.20eurusd1.35430.00001.35052007.05.09 07:521.35410.000.000.004.00
95659162007.05.09 05:42sell0.30eurusd1.35470.00001.35092007.05.09 07:501.35400.000.000.0021.00
95662042007.05.09 06:04buy0.10eurchf1.65000.00001.65382007.05.10 09:461.64990.000.000.84-0.82
95667822007.05.09 07:21buy0.20eurchf1.64960.00001.65342007.05.10 09:461.65010.000.001.678.22
95670662007.05.09 07:59sell0.10eurusd1.35390.00001.35012007.05.09 09:471.35410.000.000.00-2.00
95673722007.05.09 08:32sell0.20eurusd1.35430.00001.35052007.05.09 09:471.35420.000.000.002.00
95676842007.05.09 09:00sell0.30eurusd1.35470.00001.35092007.05.09 09:471.35400.000.000.0021.00
95681622007.05.09 09:24buy0.30eurchf1.64920.00001.65302007.05.10 09:451.64990.000.002.5117.26
95690842007.05.09 10:16sell0.10eurusd1.35390.00001.35012007.05.09 10:411.35370.000.000.002.00
95694322007.05.09 10:33sell0.20eurusd1.35430.00001.35052007.05.09 10:401.35350.000.000.0016.00
95696242007.05.09 10:42sell0.10eurusd1.35360.00001.34982007.05.09 11:091.35380.000.000.00-2.00
95696452007.05.09 10:43sell0.20eurusd1.35390.00001.35012007.05.09 11:091.35390.000.000.000.00
95697082007.05.09 10:49sell0.30eurusd1.35430.00001.35052007.05.09 11:091.35370.000.000.0018.00
95705482007.05.09 11:27buy0.10usdchf1.21860.00001.22242007.05.09 13:461.21830.000.000.00-2.46
95706662007.05.09 11:33buy0.20usdchf1.21820.00001.22202007.05.09 13:461.21840.000.000.003.28
95709172007.05.09 11:51buy0.30usdchf1.21780.00001.22162007.05.09 13:461.21850.000.000.0017.23
95730162007.05.09 13:46buy0.10usdchf1.21880.00001.22262007.05.09 21:191.21880.000.000.000.00
95732042007.05.09 13:55buy0.20usdchf1.21850.00001.22232007.05.09 21:191.21870.000.000.003.28
95737082007.05.09 14:26buy0.30usdchf1.21810.00001.22192007.05.09 21:191.21880.000.000.0017.23
95831752007.05.09 21:18sell0.10eurusd1.35360.00001.34982007.05.10 11:301.35390.000.000.45-3.00
95834752007.05.09 21:19buy0.10usdchf1.21920.00001.22302007.05.09 21:461.21910.000.000.00-0.82
95835092007.05.09 21:20buy0.20usdchf1.21880.00001.22262007.05.09 21:461.21900.000.000.003.28
95835332007.05.09 21:20buy0.30usdchf1.21840.00001.22222007.05.09 21:461.21920.000.000.0019.69
95843612007.05.09 21:46buy0.10usdchf1.21960.00001.22342007.05.10 15:521.21960.000.000.670.00
95844002007.05.09 21:47buy0.20usdchf1.21920.00001.22302007.05.10 15:521.21950.000.001.334.92
95844982007.05.09 21:50buy0.30usdchf1.21880.00001.22262007.05.10 15:521.21950.000.002.0017.22
95898492007.05.10 06:16sell0.10eurgbp0.67840.00000.67462007.05.23 17:240.67870.000.002.77-5.96
95914822007.05.10 08:45sell0.20eurusd1.35400.00001.35022007.05.10 11:301.35390.000.000.002.00
95915122007.05.10 08:45sell0.20eurgbp0.67880.00000.67502007.05.23 17:240.67880.000.005.500.00
95915172007.05.10 08:45sell0.30eurusd1.35440.00001.35062007.05.10 11:301.35380.000.000.0018.00
95922382007.05.10 09:10sell0.30eurgbp0.67910.00000.67532007.05.23 17:240.67870.000.008.2523.85
95974232007.05.10 12:08sell0.10eurusd1.35350.00001.34972007.05.10 15:371.35380.000.000.00-3.00
96046372007.05.10 15:31sell0.20eurusd1.35390.00001.35012007.05.10 15:371.35380.000.000.002.00
96048162007.05.10 15:34sell0.30eurusd1.35450.00001.35072007.05.10 15:361.35380.000.000.0021.00
96058212007.05.10 15:52buy0.10usdchf1.22010.00001.22392007.05.10 16:151.21990.000.000.00-1.64
96067232007.05.10 16:03buy0.20usdchf1.21970.00001.22352007.05.10 16:151.22010.000.000.006.56
96068132007.05.10 16:04buy0.30usdchf1.21930.00001.22312007.05.10 16:141.22000.000.000.0017.21
96098282007.05.10 17:25buy0.10eurchf1.64910.00001.65292007.05.14 04:381.64900.000.000.56-0.82
96100612007.05.10 17:37buy0.20eurchf1.64870.00001.65252007.05.14 04:381.64910.000.001.126.57
96114202007.05.10 18:42buy0.30eurchf1.64830.00001.65212007.05.14 04:381.64900.000.001.6817.24
96210672007.05.11 04:02buy0.10usdchf1.22150.00001.22532007.05.16 18:131.22140.000.000.66-0.82
96211292007.05.11 04:04buy0.20usdchf1.22110.00001.22492007.05.16 18:121.22180.000.001.3211.46
96212282007.05.11 04:16buy0.30usdchf1.22060.00001.22442007.05.16 18:121.22140.000.001.9919.65
96271082007.05.11 10:28sell0.10eurusd1.34690.00001.34312007.05.18 13:461.34720.000.001.05-3.00
96275492007.05.11 10:40sell0.20eurusd1.34730.00001.34352007.05.18 13:461.34730.000.002.100.00
96276422007.05.11 10:44sell0.30eurusd1.34780.00001.34402007.05.18 13:461.34710.000.003.1521.00
96372672007.05.11 17:00buy0.10usdjpy119.910.00120.292007.05.11 17:32119.930.000.000.001.67
96373542007.05.11 17:03buy0.20usdjpy119.880.00120.262007.05.11 17:32119.920.000.000.006.67
96374432007.05.11 17:07buy0.30usdjpy119.850.00120.232007.05.11 17:32119.910.000.000.0015.01
96382372007.05.11 17:32buy0.10usdjpy119.950.00120.332007.05.11 17:52120.030.000.000.006.67
96382662007.05.11 17:33buy0.20usdjpy119.920.00120.302007.05.11 17:52120.020.000.000.0016.66
96389332007.05.11 17:52buy0.10usdjpy120.070.00120.452007.05.11 17:56120.120.000.000.004.16
96389742007.05.11 17:53buy0.20usdjpy120.030.00120.412007.05.11 17:56120.130.000.000.0016.65
96390972007.05.11 17:56buy0.10usdjpy120.140.00120.522007.05.11 18:09120.210.000.000.005.82
96393212007.05.11 18:00buy0.20usdjpy120.110.00120.492007.05.11 18:09120.210.000.000.0016.64
96467252007.05.14 02:24buy0.10audusd0.83390.00000.83772007.05.14 05:050.83360.000.000.00-3.00
96469512007.05.14 02:50buy0.20audusd0.83350.00000.83732007.05.14 05:050.83350.000.000.000.00
96473542007.05.14 03:37buy0.30audusd0.83310.00000.83692007.05.14 05:030.83370.000.000.0018.00
96487782007.05.14 06:02buy0.10usdjpy120.210.00120.592007.05.15 02:51120.460.000.000.5220.75
96517732007.05.14 09:47buy0.10eurchf1.64980.00001.65362007.05.15 11:141.64960.000.000.28-1.65
96531582007.05.14 10:38buy0.10audusd0.83440.00000.83822007.05.14 14:160.83420.000.000.00-2.00
96551672007.05.14 11:50buy0.20audusd0.83410.00000.83792007.05.14 14:160.83430.000.000.004.00
96560432007.05.14 12:29buy0.30audusd0.83370.00000.83752007.05.14 14:150.83430.000.000.0018.00
96607842007.05.14 16:17buy0.10audusd0.83380.00000.83762007.05.15 17:470.83370.000.000.06-1.00
96609612007.05.14 16:28buy0.20audusd0.83330.00000.83712007.05.15 17:470.83380.000.000.1210.00
96618802007.05.14 17:22buy0.30audusd0.83300.00000.83682007.05.15 17:460.83360.000.000.1818.00
96676392007.05.15 02:51buy0.10usdjpy120.510.00120.892007.05.15 03:04120.510.000.000.000.00
96676902007.05.15 02:52buy0.20usdjpy120.480.00120.862007.05.15 03:04120.520.000.000.006.64
96677152007.05.15 02:53buy0.30usdjpy120.450.00120.832007.05.15 03:04120.520.000.000.0017.42
96731182007.05.15 10:15buy0.20eurchf1.64930.00001.65312007.05.15 11:141.64950.000.000.003.29
96732212007.05.15 10:19buy0.30eurchf1.64890.00001.65272007.05.15 11:121.64960.000.000.0017.24
96775612007.05.15 12:31buy0.10usdjpy120.540.00120.922007.05.15 17:14120.550.000.000.000.83
96776022007.05.15 12:31buy0.20usdjpy120.510.00120.892007.05.15 17:14120.560.000.000.008.29
96776692007.05.15 12:33buy0.30usdjpy120.480.00120.862007.05.15 17:14120.550.000.000.0017.42
96782072007.05.15 12:50buy0.10eurchf1.65140.00001.65522007.05.15 15:311.65120.000.000.00-1.64
96782222007.05.15 12:51buy0.20eurchf1.65100.00001.65482007.05.15 15:311.65130.000.000.004.92
96784022007.05.15 12:59buy0.30eurchf1.65060.00001.65442007.05.15 15:311.65130.000.000.0017.22
96889342007.05.15 17:48buy0.10audusd0.83420.00000.83802007.05.15 18:420.83460.000.000.004.00
96898072007.05.15 18:00buy0.20audusd0.83390.00000.83772007.05.15 18:420.83470.000.000.0016.00
96941462007.05.15 21:08buy0.10eurchf1.65250.00001.65632007.05.16 09:131.65250.000.000.280.00
96942442007.05.15 21:18buy0.20eurchf1.65210.00001.65592007.05.16 09:131.65250.000.000.566.58
96946022007.05.15 21:48buy0.30eurchf1.65170.00001.65552007.05.16 09:121.65240.000.000.8417.29
96985262007.05.16 06:54buy0.10eurjpy163.510.00163.892007.05.16 10:28163.770.000.000.0021.60
96986002007.05.16 07:02buy0.10usdjpy120.310.00120.692007.05.16 10:01120.310.000.000.000.00
96996532007.05.16 08:39buy0.20usdjpy120.280.00120.662007.05.16 10:00120.300.000.000.003.33
97002682007.05.16 09:13buy0.10eurchf1.65300.00001.65682007.05.16 12:511.65300.000.000.000.00
97004072007.05.16 09:21buy0.30usdjpy120.240.00120.622007.05.16 10:00120.310.000.000.0017.45
97011192007.05.16 09:59buy0.20eurchf1.65260.00001.65642007.05.16 12:511.65300.000.000.006.58
97030812007.05.16 11:44buy0.30eurchf1.65210.00001.65592007.05.16 12:501.65310.000.000.0024.67
97189322007.05.16 22:00buy0.10eurchf1.65400.00001.65782007.05.17 04:091.65370.000.000.83-2.45
97189362007.05.16 22:00buy0.20eurchf1.65350.00001.65732007.05.17 04:081.65360.000.001.671.64
97206492007.05.17 00:53buy0.30eurchf1.65310.00001.65692007.05.17 04:081.65380.000.000.0017.18
97219272007.05.17 03:33buy0.10eurjpy163.530.00163.912007.05.17 09:18163.540.000.000.000.83
97219652007.05.17 03:37buy0.20eurjpy163.500.00163.882007.05.17 09:14163.520.000.000.003.31
97221012007.05.17 03:51buy0.30eurjpy163.470.00163.852007.05.17 09:14163.540.000.000.0017.37
97228332007.05.17 04:49buy0.10eurchf1.65400.00001.65782007.05.17 11:341.65370.000.000.00-2.46
97234812007.05.17 06:20buy0.10usdjpy120.830.00121.212007.05.17 09:08120.890.000.000.004.96
97243092007.05.17 08:05buy0.20usdjpy120.800.00121.182007.05.17 09:08120.900.000.000.0016.54
97248182007.05.17 08:52buy0.10usdchf1.22350.00001.22732007.05.17 12:531.22310.000.000.00-3.27
97248392007.05.17 08:53buy0.20usdchf1.22310.00001.22692007.05.17 12:521.22330.000.000.003.27
97254242007.05.17 09:29buy0.30usdchf1.22270.00001.22652007.05.17 12:521.22340.000.000.0017.17
97254642007.05.17 09:31buy0.20eurchf1.65360.00001.65742007.05.17 11:341.65380.000.000.003.28
97254702007.05.17 09:32buy0.30eurchf1.65320.00001.65702007.05.17 11:281.65400.000.000.0019.64
97293362007.05.17 12:37buy0.10eurchf1.65500.00001.65882007.05.17 13:201.65550.000.000.004.08
97293462007.05.17 12:38buy0.20eurchf1.65460.00001.65842007.05.17 13:201.65560.000.000.0016.34
97296092007.05.17 12:53buy0.10usdchf1.22370.00001.22752007.05.17 13:201.22420.000.000.004.08
97300522007.05.17 13:07buy0.20usdchf1.22320.00001.22702007.05.17 13:201.22440.000.000.0019.60
97305212007.05.17 13:31buy0.10usdchf1.22420.00001.22802007.05.17 15:151.22470.000.000.004.08
97340192007.05.17 15:02buy0.20usdchf1.22380.00001.22762007.05.17 15:151.22480.000.000.0016.33
97428062007.05.17 19:36buy0.10eurchf1.65630.00001.66012007.05.17 21:281.65630.000.000.000.00
97428462007.05.17 19:38buy0.20eurchf1.65600.00001.65982007.05.17 21:281.65640.000.000.006.51
97436502007.05.17 20:38buy0.30eurchf1.65560.00001.65942007.05.17 21:281.65630.000.000.0017.11
97438292007.05.17 20:54buy0.10eurjpy163.710.00164.092007.05.18 10:49163.720.000.000.340.82
97455322007.05.18 00:06buy0.20eurjpy163.680.00164.062007.05.18 10:49163.740.000.000.009.89
97469462007.05.18 03:53buy0.10usdjpy121.360.00121.742007.05.18 11:49121.330.000.000.00-2.47
97470332007.05.18 04:01buy0.20usdjpy121.330.00121.712007.05.18 11:49121.340.000.000.001.65
97472692007.05.18 04:38buy0.10usdchf1.22800.00001.23182007.05.18 13:361.22780.000.000.00-1.63
97474912007.05.18 05:14buy0.20usdchf1.22750.00001.23132007.05.18 13:341.22770.000.000.003.26
97476042007.05.18 05:27buy0.30eurjpy163.650.00164.032007.05.18 10:49163.720.000.000.0017.31
97477392007.05.18 05:41buy0.30usdjpy121.290.00121.672007.05.18 11:49121.360.000.000.0017.30
97495472007.05.18 09:09buy0.30usdchf1.22710.00001.23092007.05.18 13:341.22780.000.000.0017.10
97522622007.05.18 10:49buy0.10eurjpy163.790.00164.172007.05.18 11:12163.800.000.000.000.82
97522792007.05.18 10:50buy0.20eurjpy163.760.00164.142007.05.18 11:12163.770.000.000.001.65
97528502007.05.18 11:11buy0.30eurjpy163.720.00164.102007.05.18 11:11163.790.000.000.0017.32
97529882007.05.18 11:12buy0.10eurjpy163.870.00164.252007.05.21 03:12163.860.000.000.54-0.82
97532062007.05.18 11:16buy0.20eurjpy163.840.00164.222007.05.21 03:12163.870.000.001.094.95
97532472007.05.18 11:18buy0.30eurjpy163.810.00164.192007.05.21 03:11163.880.000.001.6317.32
97546012007.05.18 11:49buy0.10usdjpy121.360.00121.742007.05.21 12:48121.370.000.000.620.82
97553082007.05.18 12:11buy0.20usdjpy121.330.00121.712007.05.21 12:48121.360.000.001.244.94
97554772007.05.18 12:15buy0.30usdjpy121.300.00121.682007.05.21 12:48121.370.000.001.8617.30
97576162007.05.18 13:36buy0.10usdchf1.22800.00001.23182007.05.18 13:471.22770.000.000.00-2.44
97577032007.05.18 13:37buy0.20usdchf1.22750.00001.23132007.05.18 13:471.22760.000.000.001.63
97577742007.05.18 13:40buy0.30usdchf1.22700.00001.23082007.05.18 13:471.22780.000.000.0019.55
97580102007.05.18 13:46sell0.10eurusd1.34710.00001.34332007.05.18 14:491.34720.000.000.00-1.00
97581332007.05.18 13:47buy0.10usdchf1.22800.00001.23182007.05.21 00:091.22830.000.000.202.44
97582902007.05.18 13:49buy0.20usdchf1.22760.00001.23142007.05.21 00:091.22810.000.000.418.14
97583092007.05.18 13:49sell0.20eurusd1.34750.00001.34372007.05.18 14:481.34730.000.000.004.00
97584852007.05.18 13:53buy0.30usdchf1.22720.00001.23102007.05.21 00:091.22800.000.000.6119.54
97598672007.05.18 14:19sell0.30eurusd1.34780.00001.34402007.05.18 14:481.34720.000.000.0018.00
97640462007.05.18 17:01buy0.10eurchf1.65520.00001.65902007.05.18 18:001.65570.000.000.004.08
97641092007.05.18 17:01buy0.20eurchf1.65480.00001.65862007.05.18 18:001.65590.000.000.0017.93
97664462007.05.18 18:00buy0.10eurchf1.65630.00001.66012007.05.18 18:331.65630.000.000.000.00
97665782007.05.18 18:02buy0.20eurchf1.65600.00001.65982007.05.18 18:331.65620.000.000.003.27
97671902007.05.18 18:09buy0.30eurchf1.65560.00001.65942007.05.18 18:331.65630.000.000.0017.14
97680482007.05.18 18:33buy0.10eurchf1.65660.00001.66042007.05.21 00:041.65920.000.000.2621.19
97732692007.05.21 00:09buy0.10usdchf1.22850.00001.23232007.05.21 02:041.22850.000.000.000.00
97733542007.05.21 00:12buy0.20usdchf1.22810.00001.23192007.05.21 02:031.22830.000.000.003.26
97734332007.05.21 00:13buy0.30usdchf1.22770.00001.23152007.05.21 02:031.22850.000.000.0019.54
97796122007.05.21 09:53buy0.10usdchf1.22850.00001.23232007.05.21 12:431.22840.000.000.00-0.81
97803522007.05.21 10:13buy0.20usdchf1.22810.00001.23192007.05.21 12:421.22850.000.000.006.51
97809532007.05.21 10:36buy0.30usdchf1.22760.00001.23142007.05.21 12:411.22840.000.000.0019.54
97836472007.05.21 12:43buy0.10usdchf1.22890.00001.23272007.05.21 13:351.23160.000.000.0021.92
97855472007.05.21 13:35buy0.10usdchf1.23180.00001.23562007.05.22 12:491.23170.000.000.20-0.81
97913212007.05.21 15:30buy0.20usdchf1.23140.00001.23522007.05.22 12:491.23190.000.000.418.12
97915512007.05.21 15:37buy0.30usdchf1.23100.00001.23482007.05.22 12:491.23170.000.000.6117.05
97949222007.05.21 18:00buy0.10eurjpy163.680.00164.062007.05.21 19:55163.660.000.000.00-1.64
97950082007.05.21 18:00buy0.20eurjpy163.650.00164.032007.05.21 19:55163.670.000.000.003.29
97950462007.05.21 18:02buy0.30eurjpy163.620.00164.002007.05.21 19:54163.690.000.000.0017.28
97972492007.05.21 19:55buy0.10eurjpy163.690.00164.072007.05.23 02:59163.700.000.001.080.82
97980472007.05.21 20:44buy0.20eurjpy163.660.00164.042007.05.23 02:59163.710.000.002.188.21
97981212007.05.21 20:50buy0.30eurjpy163.630.00164.012007.05.23 02:59163.700.000.003.2617.26
98012762007.05.22 01:10buy0.10usdjpy121.540.00121.922007.05.22 06:04121.550.000.000.000.82
98013042007.05.22 01:12buy0.20usdjpy121.510.00121.892007.05.22 06:04121.540.000.000.004.94
98013862007.05.22 01:21buy0.30usdjpy121.480.00121.862007.05.22 06:04121.550.000.000.0017.28
98019132007.05.22 02:42sell0.10eurusd1.34620.00001.34242007.05.22 10:271.34610.000.000.001.00
98034972007.05.22 06:05buy0.10usdjpy121.580.00121.962007.05.22 20:07121.570.000.000.00-0.82
98035782007.05.22 06:18buy0.20usdjpy121.550.00121.932007.05.22 20:07121.580.000.000.004.94
98037032007.05.22 06:36buy0.30usdjpy121.520.00121.902007.05.22 20:06121.590.000.000.0017.27
98048192007.05.22 08:41sell0.20eurusd1.34660.00001.34282007.05.22 10:271.34620.000.000.008.00
98053232007.05.22 09:05sell0.30eurusd1.34700.00001.34322007.05.22 10:261.34630.000.000.0021.00
98093312007.05.22 12:22sell0.10eurusd1.34580.00001.34202007.05.22 18:251.34560.000.000.002.00
98101222007.05.22 12:49buy0.10usdchf1.23230.00001.23612007.05.22 13:301.23200.000.000.00-2.44
98102392007.05.22 12:52buy0.20usdchf1.23180.00001.23562007.05.22 13:301.23190.000.000.001.62
98103692007.05.22 13:00buy0.30usdchf1.23140.00001.23522007.05.22 13:251.23210.000.000.0017.04
98112072007.05.22 13:30buy0.10usdchf1.23230.00001.23612007.06.01 17:121.23160.000.002.42-5.68
98124402007.05.22 15:02buy0.20usdchf1.23180.00001.23562007.06.01 17:121.23190.000.004.901.62
98125672007.05.22 15:09buy0.30usdchf1.23140.00001.23522007.06.01 17:121.23210.000.007.3317.04
98153432007.05.22 17:16sell0.20eurusd1.34620.00001.34242007.05.22 18:251.34580.000.000.008.00
98155712007.05.22 17:21sell0.30eurusd1.34660.00001.34282007.05.22 18:241.34590.000.000.0021.00
98194572007.05.22 20:07buy0.10usdjpy121.610.00121.992007.05.23 01:45121.590.000.000.62-1.64
98196572007.05.22 20:19buy0.20usdjpy121.580.00121.962007.05.23 01:44121.610.000.001.234.93
98205772007.05.22 22:00sell0.10eurusd1.34530.00001.34152007.05.23 09:111.34550.000.000.22-2.00
98219632007.05.23 00:17buy0.30usdjpy121.540.00121.922007.05.23 01:43121.610.000.000.0017.27
98230192007.05.23 02:59buy0.10eurjpy163.730.00164.112007.05.23 05:41163.730.000.000.000.00
98232932007.05.23 03:30buy0.20eurjpy163.700.00164.082007.05.23 05:41163.720.000.000.003.29
98233972007.05.23 03:43buy0.30eurjpy163.670.00164.052007.05.23 05:41163.740.000.000.0017.26
98244272007.05.23 05:47sell0.20eurusd1.34570.00001.34192007.05.23 09:111.34550.000.000.004.00
98259902007.05.23 08:26sell0.30eurusd1.34600.00001.34222007.05.23 09:101.34540.000.000.0018.00
98279242007.05.23 10:00sell0.10eurusd1.34500.00001.34122007.05.23 10:101.34500.000.000.000.00
98280462007.05.23 10:04sell0.20eurusd1.34540.00001.34162007.05.23 10:101.34510.000.000.006.00
98280772007.05.23 10:05sell0.30eurusd1.34580.00001.34202007.05.23 10:091.34520.000.000.0018.00
98282162007.05.23 10:10sell0.10eurusd1.34470.00001.34092007.05.23 10:511.34270.000.000.0020.00
98295822007.05.23 10:51sell0.10eurusd1.34220.00001.33842007.05.24 17:061.34230.000.000.66-1.00
98299652007.05.23 10:58sell0.20eurusd1.34260.00001.33882007.05.24 17:061.34240.000.001.324.00
98325952007.05.23 11:55sell0.30eurusd1.34300.00001.33922007.05.24 17:061.34230.000.001.9821.00
98372492007.05.23 14:00buy0.10eurjpy163.770.00164.152007.05.23 14:46163.820.000.000.004.11
98372822007.05.23 14:00buy0.20eurjpy163.740.00164.122007.05.23 14:46163.820.000.000.0013.17
98374392007.05.23 14:05buy0.30eurjpy163.710.00164.092007.05.23 14:46163.800.000.000.0022.21
98392292007.05.23 14:47buy0.10eurjpy163.850.00164.232007.05.23 14:54163.830.000.000.00-1.65
98393672007.05.23 14:49buy0.20eurjpy163.820.00164.202007.05.23 14:54163.850.000.000.004.94
98393892007.05.23 14:49buy0.30eurjpy163.790.00164.172007.05.23 14:53163.860.000.000.0017.29
98399242007.05.23 14:56buy0.10eurjpy163.900.00164.282007.05.23 20:17163.910.000.000.000.82
98406352007.05.23 15:08buy0.20eurjpy163.870.00164.252007.05.23 20:17163.920.000.000.008.22
98415922007.05.23 15:29buy0.30eurjpy163.840.00164.222007.05.23 20:17163.910.000.000.0017.25
98494532007.05.23 19:53buy0.10usdjpy121.670.00122.052007.05.23 20:20121.720.000.000.004.11
98495062007.05.23 19:55buy0.20usdjpy121.640.00122.022007.05.23 20:20121.740.000.000.0016.43
98501222007.05.23 20:20buy0.10usdjpy121.760.00122.142007.05.23 21:16121.790.000.000.002.46
98502282007.05.23 20:24buy0.20usdjpy121.730.00122.112007.05.23 21:16121.780.000.000.008.21
98510382007.05.23 20:51buy0.30usdjpy121.700.00122.082007.05.23 21:16121.770.000.000.0017.25
98586192007.05.24 08:00buy0.10usdjpy121.610.00121.992007.05.24 17:04121.590.000.000.00-1.64
98595262007.05.24 09:02buy0.20usdjpy121.580.00121.962007.05.24 17:04121.610.000.000.004.93
98598462007.05.24 09:16buy0.30usdjpy121.550.00121.932007.05.24 17:04121.620.000.000.0017.27
98740642007.05.24 17:04buy0.10usdjpy121.620.00122.002007.05.25 13:58121.630.000.000.620.82
98746112007.05.24 17:11buy0.20usdjpy121.590.00121.972007.05.25 13:58121.640.000.001.248.22
98760432007.05.24 17:44buy0.30usdjpy121.560.00121.942007.05.25 13:58121.630.000.001.8517.27
98769662007.05.24 18:06sell0.10eurusd1.34310.00001.33932007.05.24 22:111.34320.000.000.00-1.00
98785392007.05.24 19:06sell0.20eurusd1.34350.00001.33972007.05.24 22:111.34330.000.000.004.00
98788832007.05.24 19:22sell0.30eurusd1.34380.00001.34002007.05.24 22:111.34320.000.000.0018.00
98819802007.05.24 22:10sell0.10eurgbp0.67630.00000.67252007.05.25 06:480.67610.000.000.343.98
98832962007.05.24 23:27sell0.20eurgbp0.67670.00000.67292007.05.25 06:470.67620.000.000.6719.86
98936552007.05.25 09:21buy0.10eurjpy162.930.00163.312007.05.25 10:02163.190.000.000.0021.41
98974892007.05.25 10:41buy0.10eurjpy163.150.00163.532007.05.25 11:47163.130.000.000.00-1.65
98975202007.05.25 10:42buy0.20eurjpy163.120.00163.502007.05.25 11:47163.140.000.000.003.30
98975762007.05.25 10:44buy0.30eurjpy163.090.00163.472007.05.25 11:47163.160.000.000.0017.29
99311942007.05.28 11:00buy0.10usdjpy121.710.00122.092007.05.29 02:20121.760.000.000.624.11
99320502007.05.28 11:51buy0.10eurjpy163.790.00164.172007.05.29 02:10163.800.000.000.540.82
99321732007.05.28 12:00buy0.20eurjpy163.760.00164.142007.05.29 02:10163.790.000.001.084.92
99326762007.05.28 12:35buy0.30eurjpy163.720.00164.102007.05.29 02:10163.790.000.001.6317.25
99326822007.05.28 12:35sell0.10eurusd1.34500.00001.34122007.05.29 03:541.34450.000.000.225.00
99330662007.05.28 13:01sell0.20eurusd1.34540.00001.34162007.05.29 03:541.34450.000.000.4418.00
99340812007.05.28 14:36buy0.20usdjpy121.670.00122.052007.05.29 02:20121.770.000.001.2316.42
99410262007.05.29 02:10buy0.10eurjpy163.840.00164.222007.05.29 13:14163.820.000.000.00-1.65
99411472007.05.29 02:21buy0.10usdjpy121.750.00122.132007.05.29 18:06121.770.000.000.001.64
99411852007.05.29 02:22buy0.20eurjpy163.800.00164.182007.05.29 13:14163.830.000.000.004.94
99412732007.05.29 02:30buy0.20usdjpy121.720.00122.102007.05.29 18:06121.760.000.000.006.57
99412742007.05.29 02:30buy0.30eurjpy163.760.00164.142007.05.29 13:13163.830.000.000.0017.29
99412782007.05.29 02:30buy0.30usdjpy121.690.00122.072007.05.29 18:06121.760.000.000.0017.25
99431052007.05.29 04:33sell0.10eurgbp0.67780.00000.67402007.06.01 17:090.67780.000.001.690.00
99647282007.05.29 12:10sell0.20eurgbp0.67810.00000.67432007.06.01 17:090.67790.000.003.357.91
99662642007.05.29 12:35sell0.30eurgbp0.67850.00000.67472007.06.01 17:090.67800.000.005.0429.67
99958242007.05.30 01:17buy0.10usdjpy121.700.00122.082007.05.30 02:50121.710.000.000.000.82
99960562007.05.30 01:33buy0.20usdjpy121.670.00122.052007.05.30 02:50121.720.000.000.008.22
99962052007.05.30 01:41buy0.30usdjpy121.630.00122.012007.05.30 02:50121.700.000.000.0017.26
99973082007.05.30 02:50buy0.10usdjpy121.720.00122.102007.05.30 12:59121.730.000.000.000.82
99973462007.05.30 02:50buy0.20usdjpy121.690.00122.072007.05.30 12:59121.740.000.000.008.21
99973912007.05.30 02:53buy0.30usdjpy121.660.00122.042007.05.30 12:58121.730.000.000.0017.25
100046022007.05.30 08:39sell0.10eurusd1.34390.00001.34012007.05.30 09:421.34400.000.000.00-1.00
100047162007.05.30 08:46sell0.20eurusd1.34430.00001.34052007.05.30 09:421.34390.000.000.008.00
100054692007.05.30 09:15sell0.30eurusd1.34470.00001.34092007.05.30 09:421.34400.000.000.0021.00
100108782007.05.30 11:42buy0.10eurjpy163.680.00164.062007.05.31 15:22163.700.000.001.631.64
100109002007.05.30 11:43buy0.20eurjpy163.650.00164.032007.05.31 15:22163.690.000.003.266.58
100110732007.05.30 11:48buy0.30eurjpy163.620.00164.002007.05.31 15:22163.690.000.004.8817.27
100286112007.05.30 22:00buy0.10usdjpy121.590.00121.972007.05.31 03:53121.600.000.001.850.82
100323542007.05.31 02:46buy0.20usdjpy121.560.00121.942007.05.31 03:53121.590.000.000.004.93
100326732007.05.31 03:09buy0.30usdjpy121.530.00121.912007.05.31 03:53121.600.000.000.0017.27
100340862007.05.31 04:56sell0.10eurusd1.34250.00001.33872007.06.01 15:311.34260.000.000.22-1.00
100343942007.05.31 05:09sell0.20eurusd1.34290.00001.33912007.06.01 15:311.34250.000.000.448.00
100352802007.05.31 06:30sell0.30eurusd1.34330.00001.33952007.06.01 15:311.34240.000.000.6627.00
100373972007.05.31 09:08buy0.10usdjpy121.610.00121.992007.05.31 10:04121.670.000.000.004.93
100374962007.05.31 09:10buy0.20usdjpy121.580.00121.962007.05.31 10:04121.680.000.000.0016.44
100396722007.05.31 10:04buy0.10usdjpy121.690.00122.072007.05.31 12:58121.690.000.000.000.00
100401712007.05.31 10:19buy0.20usdjpy121.660.00122.042007.05.31 12:58121.690.000.000.004.93
100402322007.05.31 10:22buy0.30usdjpy121.630.00122.012007.05.31 12:58121.700.000.000.0017.26
100542982007.05.31 17:21buy0.10usdjpy121.980.00122.362007.06.01 15:43122.010.000.000.622.46
100543832007.05.31 17:23buy0.20usdjpy121.950.00122.332007.06.01 15:43122.000.000.001.238.20
100544972007.05.31 17:25buy0.30usdjpy121.920.00122.302007.06.01 15:43121.990.000.001.8517.21
100656192007.06.01 03:33buy0.10eurjpy163.850.00164.232007.06.01 04:35163.830.000.000.00-1.64
100656642007.06.01 03:37buy0.20eurjpy163.820.00164.202007.06.01 04:35163.850.000.000.004.93
100656872007.06.01 03:40buy0.30eurjpy163.790.00164.172007.06.01 04:31163.860.000.000.0017.25
100791742007.06.01 15:33buy0.10eurjpy164.010.00164.392007.06.01 18:41163.990.000.000.00-1.64
100792032007.06.01 15:33buy0.20eurjpy163.980.00164.362007.06.01 18:41164.000.000.000.003.28
100803112007.06.01 15:39buy0.30eurjpy163.940.00164.322007.06.01 18:40164.020.000.000.0019.67
  0.00 0.00 226.16 4 716.69
Closed P/L: 4 942.85
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
96970322007.05.16 03:35buy0.10audusd0.83410.00000.8379 0.83290.000.001.59-12.00
96972632007.05.16 04:06buy0.20audusd0.83370.00000.8375 0.83290.000.003.18-16.00
96973952007.05.16 04:30buy0.30audusd0.83310.00000.8369 0.83290.000.004.77-6.00
97792152007.05.21 09:29buy0.10eurchf1.66920.00001.6730 1.65370.000.003.64-126.06
97792242007.05.21 09:29buy0.20eurchf1.66740.00001.6712 1.65370.000.007.29-222.83
97792332007.05.21 09:29buy0.30eurchf1.66700.00001.6708 1.65370.000.0010.93-324.49
100901202007.06.01 18:42buy0.10eurjpy164.050.00164.43 164.120.000.000.545.74
92556662007.04.24 16:26buy0.10usdcad1.12370.00001.1275 1.06060.000.006.32-594.95
92573572007.04.24 17:00buy0.20usdcad1.12330.00001.1271 1.06060.000.0012.69-1 182.35
92580862007.04.24 17:06buy0.30usdcad1.12290.00001.1267 1.06060.000.0019.02-1 762.21
100944612007.06.01 23:17buy0.10usdchf1.23040.00001.2342 1.22960.000.000.20-6.51
100945402007.06.01 23:44buy0.20usdchf1.23000.00001.2338 1.22960.000.000.41-6.51
  0.00 0.00 70.58 -4 254.17
 Floating P/L: -4 183.59
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 942.85 Floating P/L: -4 183.59 Margin: 469.07
Balance: 54 942.85 Equity: 50 759.26 Free Margin: 50 290.19
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 116.60 Gross Loss: 173.75 Total Net Profit: 4 942.85
Profit Factor: 29.45 Expected Payoff: 8.94  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 32.07 (0.06%) Relative Drawdown: 0.06% (32.07)
 
Total Trades: 553 Short Positions (won %): 92 (79.35%) Long Positions (won %): 461 (86.77%)
Profit Trades (% of total): 473 (85.53%) Loss trades (% of total): 80 (14.47%)
Largest profit trade: 39.89 loss trade: -20.25
Average profit trade: 10.82 loss trade: -2.17
Maximum consecutive wins ($): 21 (215.18) consecutive losses ($): 2 (-32.07)
Maximal consecutive profit (count): 231.04 (18) consecutive loss (count): -32.07 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1