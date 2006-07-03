Strategy Tester Report
YCJEUR_Ver100

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar (1 lot=125000euro))
PeriodeIntervalle Jour (D1) 2006.07.03 00:00 - 2007.05.30 00:00 (2006.07.01 - 2007.05.30)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresMaxTrades_set="=== Unreasonable Maximum trades set can kill yourself ==="; MaxTrades=2; Pips_set="=== Distance from previous opened orders ==="; Pips=10; Force_to_Normalacc_set="=== Force to Normal acc to forbided Mini trade ==="; Force_to_Normalacc=true; Miniacc_set="=== Account supported 0.01 lots like IBFX mini ==="; Miniacc=false; Risk_and_defaullots__set="=== Trade lots autosets by margin balance ==="; MaximumRisk=0.05; NormalLots=0.1; MiniLots=0.01; Profit_and_Stop="=== TakeProfit, Stop and TranilingStop ==="; TakeProfit=30; InitialStop=90; TrailingStop=10;
Bars en test771Ticks modelés704882Qualité du modelage90.00%
Dépot initial4500.00
Profit total net-2426.25Profit brut9688.75Perte brute-12115.00
Facteur de profit0.80Rémunération espérée-9.86
Chute absolue3006.25Chute maximal (%)4130.00 (73.44%)Relative drawdown73.44% (4130.00)
Total des Trades246Positions SHORT (vente) gagnées %129 (65.12%)Positions LONG (achat) gagnées %117 (66.67%)
Profits des Trades (% du total) 162 (65.85%)Pertes des Trades (% du total) 84 (34.15%)
Le plus largegains par Trade150.00pertes par Trade-450.00
Average (moyenne)gains par Trade59.81pertes par Trade-144.23
Maximumgains consecutifs (profit en $)15 (697.50)pertes consecutives (perte en $)7 (-1195.00)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)1043.75 (10)Pertes consecutives (coups perdants)-1195.00 (7)
Average (moyenne)gains consecutifs5Pertes consecutives3
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.07.03 00:00buy10.201.27841.26941.2814
22006.07.03 03:25buy20.401.27721.26821.2802
32006.07.03 12:52t/p20.401.28021.26821.2802150.004650.00
42006.07.03 12:52close10.201.28021.26941.281445.004695.00
52006.07.03 12:53buy30.201.28041.27141.2834
62006.07.03 13:07buy40.401.27941.27041.2824
72006.07.05 07:34t/p40.401.28241.27041.2824150.004845.00
82006.07.05 07:34close30.201.28251.27141.283452.504897.50
92006.07.07 02:04buy50.201.27741.26841.2804
102006.07.07 23:59t/p50.201.28041.26841.280475.004972.50
112006.07.07 23:59buy60.201.28111.27211.2841
122006.07.10 16:24s/l60.201.27211.27211.2841-225.004747.50
132006.07.11 00:00sell70.201.27371.28271.2707
142006.07.12 02:13close70.201.27651.28271.2707-70.004677.50
152006.07.12 02:13buy80.201.27651.26751.2795
162006.07.12 23:59close80.201.27021.26751.2795-157.504520.00
172006.07.13 00:00sell90.201.27011.27911.2671
182006.07.13 00:59sell100.401.27111.28011.2681
192006.07.14 02:53t/p100.401.26811.28011.2681150.004670.00
202006.07.14 02:53close90.201.26811.27911.267150.004720.00
212006.07.14 05:56sell110.201.26831.27731.2653
222006.07.14 08:24t/p110.201.26531.27731.265375.004795.00
232006.07.14 10:07sell120.201.26761.27661.2646
242006.07.14 11:23sell130.401.26871.27771.2657
252006.07.14 23:59t/p130.401.26571.27771.2657150.004945.00
262006.07.14 23:59close120.201.26521.27661.264660.005005.00
272006.07.17 00:00sell140.301.26521.27421.2622
282006.07.17 09:58t/p140.301.26221.27421.2622112.505117.50
292006.07.17 23:59sell150.301.25161.26061.2486
302006.07.18 04:56sell160.401.25271.26171.2497
312006.07.19 02:02t/p160.401.24971.26171.2497150.005267.50
322006.07.19 02:02close150.301.24971.26061.248671.255338.75
332006.07.20 15:00buy170.301.26311.25411.2661
342006.07.21 09:15t/p170.301.26611.25411.2661112.505451.25
352006.07.21 12:01buy180.301.26621.25721.2692
362006.07.21 20:02t/p180.301.26921.25721.2692112.505563.75
372006.07.21 20:14buy190.301.26901.26001.2720
382006.07.24 02:03buy200.601.26801.25901.2710
392006.07.24 15:00close190.301.26341.26001.2720-210.005353.75
402006.07.24 15:00close200.601.26351.25901.2710-337.505016.25
412006.07.24 15:01sell210.301.26341.27241.2604
422006.07.25 23:59t/p210.301.26041.27241.2604112.505128.75
432006.07.26 01:40sell220.301.25851.26751.2555
442006.07.26 12:18sell230.401.25951.26851.2565
452006.07.26 23:59s/l220.301.26751.26751.2555-337.504791.25
462006.07.26 23:59s/l230.401.26851.26851.2565-450.004341.25
472006.07.27 06:00buy240.201.27201.26301.2750
482006.07.27 14:31buy250.401.27101.26201.2740
492006.07.27 15:03t/p250.401.27401.26201.2740150.004491.25
502006.07.27 15:03close240.201.27401.26301.275050.004541.25
512006.07.27 15:03buy260.201.27421.26521.2772
522006.07.27 16:18buy270.401.27321.26421.2762
532006.07.31 00:00t/p270.401.27621.26421.2762150.004691.25
542006.07.31 00:00close260.201.27651.26521.277257.504748.75
552006.07.31 02:37buy280.201.27601.26701.2790
562006.08.01 23:59t/p280.201.27901.26701.279075.004823.75
572006.08.02 03:12buy290.201.28211.27311.2851
582006.08.04 14:30t/p290.201.28511.27311.285175.004898.75
592006.08.04 23:59buy300.201.28801.27901.2910
602006.08.09 00:48s/l300.201.27901.27901.2910-225.004673.75
612006.08.09 06:10sell310.201.27961.28861.2766
622006.08.09 07:47sell320.401.28071.28971.2777
632006.08.10 00:00close310.201.28751.28861.2766-197.504476.25
642006.08.10 00:00close320.401.28671.28971.2777-300.004176.25
652006.08.10 00:01buy330.201.28661.27761.2896
662006.08.10 08:15t/p330.201.28961.27761.289675.004251.25
672006.08.10 09:25buy340.201.28841.27941.2914
682006.08.10 09:42buy350.401.28741.27841.2904
692006.08.10 23:59s/l340.201.27941.27941.2914-225.004026.25
702006.08.10 23:59close350.401.27921.27841.2904-410.003616.25
712006.08.11 00:00sell360.201.27931.28831.2763
722006.08.11 08:23t/p360.201.27631.28831.276375.003691.25
732006.08.11 08:58sell370.201.27691.28591.2739
742006.08.11 09:08sell380.401.27791.28691.2749
752006.08.11 23:59t/p370.201.27391.28591.273975.003766.25
762006.08.11 23:59t/p380.401.27491.28691.2749150.003916.25
772006.08.14 01:00sell390.201.27311.28211.2701
782006.08.14 01:07sell400.401.27431.28331.2713
792006.08.14 14:21t/p400.401.27131.28331.2713150.004066.25
802006.08.14 14:21close390.201.27111.28211.270150.004116.25
812006.08.14 14:59sell410.201.27321.28221.2702
822006.08.15 03:50t/p410.201.27021.28221.270275.004191.25
832006.08.15 03:59sell420.201.27181.28081.2688
842006.08.16 23:59s/l420.201.28081.28081.2688-225.003966.25
852006.08.16 23:59buy430.201.28411.27511.2871
862006.08.17 09:32t/p430.201.28711.27511.287175.004041.25
872006.08.17 10:06buy440.201.28661.27761.2896
882006.08.21 09:24t/p440.201.28961.27761.289675.004116.25
892006.08.21 13:23buy450.201.28891.27991.2919
902006.08.21 14:13t/p450.201.29191.27991.291975.004191.25
912006.08.22 23:59sell460.201.28011.28911.2771
922006.08.23 00:43sell470.401.28111.29011.2781
932006.08.24 00:09t/p470.401.27811.29011.2781150.004341.25
942006.08.24 00:09close460.201.27811.28911.277150.004391.25
952006.08.24 07:01sell480.201.27701.28601.2740
962006.08.24 07:23sell490.401.27801.28701.2750
972006.08.29 10:49close480.201.28221.28601.2740-130.004261.25
982006.08.29 10:49close490.401.28231.28701.2750-215.004046.25
992006.08.29 10:49buy500.201.28221.27321.2852
1002006.08.29 11:24buy510.401.28121.27221.2842
1012006.08.30 02:27t/p510.401.28421.27221.2842150.004196.25
1022006.08.30 02:27close500.201.28421.27321.285250.004246.25
1032006.08.30 04:29buy520.201.28261.27361.2856
1042006.08.31 09:24t/p520.201.28561.27361.285675.004321.25
1052006.09.01 01:33sell530.201.28111.29011.2781
1062006.09.01 14:32t/p530.201.27811.29011.278175.004396.25
1072006.09.04 08:00buy540.201.28601.27701.2890
1082006.09.04 08:05buy550.401.28481.27581.2878
1092006.09.05 23:59close540.201.28131.27701.2890-117.504278.75
1102006.09.06 00:00close550.401.28141.27581.2878-170.004108.75
1112006.09.06 00:00sell560.201.28181.29081.2788
1122006.09.06 14:30t/p560.201.27881.29081.278875.004183.75
1132006.09.06 23:59sell570.201.28021.28921.2772
1142006.09.07 12:33t/p570.201.27721.28921.277275.004258.75
1152006.09.07 23:59sell580.201.27291.28191.2699
1162006.09.08 13:13t/p580.201.26991.28191.269975.004333.75
1172006.09.08 13:22sell590.201.27101.28001.2680
1182006.09.08 14:37t/p590.201.26801.28001.268075.004408.75
1192006.09.08 23:59sell600.201.26751.27651.2645
1202006.09.18 00:00t/p600.201.26451.27651.264575.004483.75
1212006.09.18 00:00sell610.201.26401.27301.2610
1222006.09.18 02:17sell620.401.26511.27411.2621
1232006.09.19 06:06close610.201.27151.27301.2610-187.504296.25
1242006.09.19 06:06close620.401.27161.27411.2621-325.003971.25
1252006.09.19 06:08buy630.201.27151.26251.2745
1262006.09.20 03:00close630.201.26761.26251.2745-97.503873.75
1272006.09.20 03:01sell640.201.26761.27661.2646
1282006.09.21 08:13close640.201.27151.27661.2646-97.503776.25
1292006.09.21 08:13buy650.201.27131.26231.2743
1302006.09.21 08:23buy660.401.27031.26131.2733
1312006.09.21 09:43t/p660.401.27331.26131.2733150.003926.25
1322006.09.21 09:43close650.201.27331.26231.274350.003976.25
1332006.09.21 11:19buy670.201.27201.26301.2750
1342006.09.21 23:59t/p670.201.27501.26301.275075.004051.25
1352006.09.22 01:00buy680.201.27811.26911.2811
1362006.09.22 09:06t/p680.201.28111.26911.281175.004126.25
1372006.09.22 11:43buy690.201.28101.27201.2840
1382006.09.25 00:11buy700.401.27961.27061.2826
1392006.09.26 10:50s/l690.201.27201.27201.2840-225.003901.25
1402006.09.26 10:50close700.401.27201.27061.2826-380.003521.25
1412006.09.26 23:59sell710.201.26861.27761.2656
1422006.09.27 01:47sell720.401.26961.27861.2666
1432006.09.28 08:07close710.201.27191.27761.2656-82.503438.75
1442006.09.28 08:07close720.401.27201.27861.2666-120.003318.75
1452006.09.28 08:07buy730.201.27181.26281.2748
1462006.09.29 23:59close730.201.26741.26281.2748-110.003208.75
1472006.10.02 00:57sell740.201.26751.27651.2645
1482006.10.02 23:59close740.201.27391.27651.2645-160.003048.75
1492006.10.03 00:00buy750.201.27381.26481.2768
1502006.10.04 16:01close750.201.26911.26481.2768-117.502931.25
1512006.10.04 16:01sell760.101.26921.27821.2662
1522006.10.05 02:28sell770.201.27051.27951.2675
1532006.10.06 09:04t/p770.201.26751.27951.267575.003006.25
1542006.10.06 09:04close760.101.26751.27821.266221.253027.50
1552006.10.06 09:59sell780.201.26861.27761.2656
1562006.10.06 14:34t/p780.201.26561.27761.265675.003102.50
1572006.10.06 23:59sell790.201.25951.26851.2565
1582006.10.09 11:21sell800.201.26061.26961.2576
1592006.10.10 10:22t/p800.201.25761.26961.257675.003177.50
1602006.10.10 10:22close790.201.25761.26851.256547.503225.00
1612006.10.10 20:18sell810.201.25371.26271.2507
1622006.10.13 16:04t/p810.201.25071.26271.250775.003300.00
1632006.10.13 23:59sell820.201.25141.26041.2484
1642006.10.18 00:00close820.201.25461.26041.2484-80.003220.00
1652006.10.18 00:02buy830.201.25441.24541.2574
1662006.10.19 11:54t/p830.201.25741.24541.257475.003295.00
1672006.10.19 14:36buy840.201.25571.24671.2587
1682006.10.19 15:46t/p840.201.25871.24671.258775.003370.00
1692006.10.20 04:25buy850.201.26351.25451.2665
1702006.10.20 08:26buy860.401.26251.25351.2655
1712006.10.23 12:24s/l850.201.25451.25451.2665-225.003145.00
1722006.10.23 12:24close860.401.25451.25351.2655-400.002745.00
1732006.10.23 23:59sell870.101.25491.26391.2519
1742006.10.25 08:00close870.101.25661.26391.2519-21.252723.75
1752006.10.25 08:00buy880.101.25661.24761.2596
1762006.10.25 17:21t/p880.101.25961.24761.259637.502761.25
1772006.10.26 08:00buy890.101.26291.25391.2659
1782006.10.26 09:26t/p890.101.26591.25391.265937.502798.75
1792006.10.26 13:01buy900.101.26511.25611.2681
1802006.10.26 23:59t/p900.101.26811.25611.268137.502836.25
1812006.10.27 00:00buy910.101.26941.26041.2724
1822006.10.27 08:32buy920.201.26831.25931.2713
1832006.10.27 14:32t/p920.201.27131.25931.271375.002911.25
1842006.10.27 14:32close910.101.27131.26041.272423.752935.00
1852006.10.30 02:00buy930.101.27311.26411.2761
1862006.10.31 17:13t/p930.101.27611.26411.276137.502972.50
1872006.11.01 03:19buy940.101.27641.26741.2794
1882006.11.06 09:09close940.101.27021.26741.2794-77.502895.00
1892006.11.06 09:10sell950.101.27021.27921.2672
1902006.11.07 12:48close950.101.27561.27921.2672-67.502827.50
1912006.11.07 12:48buy960.101.27561.26661.2786
1922006.11.07 15:02t/p960.101.27861.26661.278637.502865.00
1932006.11.07 23:59buy970.101.27771.26871.2807
1942006.11.09 16:03t/p970.101.28071.26871.280737.502902.50
1952006.11.10 07:22buy980.101.28541.27641.2884
1962006.11.10 09:55t/p980.101.28841.27641.288437.502940.00
1972006.11.10 12:26buy990.101.28731.27831.2903
1982006.11.13 01:21buy1000.201.28591.27691.2889
1992006.11.15 12:00s/l990.101.27831.27831.2903-112.502827.50
2002006.11.15 12:00close1000.201.27831.27691.2889-190.002637.50
2012006.11.17 08:16sell1010.101.27831.28731.2753
2022006.11.17 09:16sell1020.201.27941.28841.2764
2032006.11.20 08:14close1010.101.28381.28731.2753-68.752568.75
2042006.11.20 08:17close1020.201.28371.28841.2764-107.502461.25
2052006.11.20 08:17buy1030.101.28381.27481.2868
2062006.11.21 01:13close1030.101.28201.27481.2868-22.502438.75
2072006.11.21 01:13sell1040.101.28211.29111.2791
2082006.11.22 08:06close1040.101.28581.29111.2791-46.252392.50
2092006.11.22 08:06buy1050.101.28581.27681.2888
2102006.11.22 13:24t/p1050.101.28881.27681.288837.502430.00
2112006.11.23 01:00buy1060.101.29391.28491.2969
2122006.11.23 10:10t/p1060.101.29691.28491.296937.502467.50
2132006.11.23 13:00buy1070.101.29591.28691.2989
2142006.11.24 09:27t/p1070.101.29891.28691.298937.502505.00
2152006.11.24 23:59buy1080.101.30871.29971.3117
2162006.11.27 00:00t/p1080.101.31171.29971.311737.502542.50
2172006.11.27 04:20buy1090.101.31341.30441.3164
2182006.11.27 06:24buy1100.201.31221.30321.3152
2192006.11.28 09:06t/p1100.201.31521.30321.315275.002617.50
2202006.11.28 09:06close1090.101.31531.30441.316423.752641.25
2212006.11.30 23:59buy1110.101.32431.31531.3273
2222006.12.01 08:46t/p1110.101.32731.31531.327337.502678.75
2232006.12.01 09:02buy1120.101.32661.31761.3296
2242006.12.01 16:00t/p1120.101.32961.31761.329637.502716.25
2252006.12.04 02:17buy1130.101.33311.32411.3361
2262006.12.04 02:31buy1140.201.33211.32311.3351
2272006.12.05 14:30t/p1140.201.33511.32311.335175.002791.25
2282006.12.05 14:30close1130.101.33511.32411.336125.002816.25
2292006.12.07 00:00sell1150.101.32861.33761.3256
2302006.12.08 14:30t/p1150.101.32561.33761.325637.502853.75
2312006.12.08 14:45sell1160.101.32821.33721.3252
2322006.12.08 14:45sell1170.201.32931.33831.3263
2332006.12.08 23:59t/p1160.101.32521.33721.325237.502891.25
2342006.12.08 23:59t/p1170.201.32631.33831.326375.002966.25
2352006.12.11 07:07sell1180.101.31631.32531.3133
2362006.12.11 07:16sell1190.201.31741.32641.3144
2372006.12.12 00:09s/l1180.101.32531.32531.3133-112.502853.75
2382006.12.12 00:09close1190.201.32531.32641.3144-197.502656.25
2392006.12.14 00:32sell1200.101.32141.33041.3184
2402006.12.14 12:58t/p1200.101.31841.33041.318437.502693.75
2412006.12.15 00:30sell1210.101.31551.32451.3125
2422006.12.15 10:28t/p1210.101.31251.32451.312537.502731.25
2432006.12.15 14:25sell1220.101.31251.32151.3095
2442006.12.15 14:28sell1230.201.31351.32251.3105
2452006.12.15 23:59t/p1220.101.30951.32151.309537.502768.75
2462006.12.15 23:59t/p1230.201.31051.32251.310575.002843.75
2472006.12.15 23:59sell1240.101.30821.31721.3052
2482006.12.18 01:54sell1250.201.30921.31821.3062
2492006.12.18 16:07t/p1250.201.30621.31821.306275.002918.75
2502006.12.18 16:07close1240.101.30621.31721.305225.002943.75
2512006.12.21 23:59sell1260.101.31751.32651.3145
2522006.12.22 17:37t/p1260.101.31451.32651.314537.502981.25
2532006.12.26 12:01sell1270.101.31371.32271.3107
2542006.12.26 18:53t/p1270.101.31071.32271.310737.503018.75
2552006.12.27 00:04sell1280.201.31051.31951.3075
2562006.12.27 02:03sell1290.201.31161.32061.3086
2572006.12.28 14:36s/l1280.201.31951.31951.3075-225.002793.75
2582006.12.28 14:36close1290.201.31951.32061.3086-197.502596.25
2592007.01.02 14:07buy1300.101.32711.31811.3301
2602007.01.03 23:59s/l1300.101.31811.31811.3301-112.502483.75
2612007.01.04 01:00sell1310.101.31701.32601.3140
2622007.01.04 09:23t/p1310.101.31401.32601.314037.502521.25
2632007.01.04 23:59sell1320.101.30821.31721.3052
2642007.01.05 00:45sell1330.201.30921.31821.3062
2652007.01.05 14:29t/p1330.201.30621.31821.306275.002596.25
2662007.01.05 14:29close1320.101.30581.31721.305230.002626.25
2672007.01.05 23:59sell1340.101.30071.30971.2977
2682007.01.08 08:20sell1350.201.30171.31071.2987
2692007.01.08 14:58t/p1350.201.29871.31071.298775.002701.25
2702007.01.08 14:58close1340.101.29871.30971.297725.002726.25
2712007.01.08 15:13sell1360.101.29941.30841.2964
2722007.01.08 15:25sell1370.201.30051.30951.2975
2732007.01.10 01:19t/p1370.201.29751.30951.297575.002801.25
2742007.01.10 01:19close1360.101.29751.30841.296423.752825.00
2752007.01.10 07:36sell1380.101.29771.30671.2947
2762007.01.10 23:59t/p1380.101.29471.30671.294737.502862.50
2772007.01.11 01:01sell1390.101.29371.30271.2907
2782007.01.11 23:59t/p1390.101.29071.30271.290737.502900.00
2792007.01.12 02:52sell1400.101.28931.29831.2863
2802007.01.12 03:21sell1410.201.29031.29931.2873
2812007.01.12 14:30t/p1410.201.28731.29931.287375.002975.00
2822007.01.12 14:30close1400.101.28721.29831.286326.253001.25
2832007.01.18 10:00buy1420.201.29591.28691.2989
2842007.01.19 04:49t/p1420.201.29891.28691.298975.003076.25
2852007.01.19 08:19buy1430.201.29821.28921.3012
2862007.01.19 10:39buy1440.201.29711.28811.3001
2872007.01.23 06:06close1430.201.29401.28921.3012-105.002971.25
2882007.01.23 06:07close1440.201.29391.28811.3001-80.002891.25
2892007.01.23 06:14sell1450.101.29391.30291.2909
2902007.01.23 12:57s/l1450.101.30291.30291.2909-112.502778.75
2912007.01.23 23:59buy1460.101.30261.29361.3056
2922007.01.24 07:42buy1470.201.30151.29251.3045
2932007.01.25 23:59s/l1460.101.29361.29361.3056-112.502666.25
2942007.01.25 23:59close1470.201.29281.29251.3045-217.502448.75
2952007.01.26 07:49sell1480.101.29251.30151.2895
2962007.01.26 12:38t/p1480.101.28951.30151.289537.502486.25
2972007.01.26 14:59sell1490.101.29131.30031.2883
2982007.01.30 01:42close1490.101.29481.30031.2883-43.752442.50
2992007.01.30 01:42buy1500.101.29471.28571.2977
3002007.01.30 13:54t/p1500.101.29771.28571.297737.502480.00
3012007.01.30 14:27buy1510.101.29651.28751.2995
3022007.01.31 08:07buy1520.201.29551.28651.2985
3032007.01.31 16:17t/p1520.201.29851.28651.298575.002555.00
3042007.01.31 16:17close1510.101.29861.28751.299526.252581.25
3052007.02.01 05:05buy1530.101.30301.29401.3060
3062007.02.01 08:15buy1540.201.30191.29291.3049
3072007.02.02 14:30t/p1540.201.30491.29291.304975.002656.25
3082007.02.02 14:30close1530.101.30561.29401.306032.502688.75
3092007.02.05 08:00sell1550.101.29401.30301.2910
3102007.02.05 08:28sell1560.201.29511.30411.2921
3112007.02.05 15:13t/p1560.201.29211.30411.292175.002763.75
3122007.02.05 15:13close1550.101.29201.30301.291025.002788.75
3132007.02.05 23:59sell1570.101.29271.30171.2897
3142007.02.07 02:09close1570.101.29741.30171.2897-58.752730.00
3152007.02.07 02:20buy1580.101.29751.28851.3005
3162007.02.07 15:45t/p1580.101.30051.28851.300537.502767.50
3172007.02.07 23:59buy1590.101.30111.29211.3041
3182007.02.09 03:33t/p1590.101.30411.29211.304137.502805.00
3192007.02.09 03:59buy1600.101.30391.29491.3069
3202007.02.12 13:04s/l1600.101.29491.29491.3069-112.502692.50
3212007.02.12 23:59sell1610.101.29651.30551.2935
3222007.02.14 01:00close1610.101.30311.30551.2935-82.502610.00
3232007.02.14 01:00buy1620.101.30331.29431.3063
3242007.02.14 08:38t/p1620.101.30631.29431.306337.502647.50
3252007.02.14 23:59buy1630.101.31311.30411.3161
3262007.02.15 11:06buy1640.201.31201.30301.3150
3272007.02.15 14:59t/p1640.201.31501.30301.315075.002722.50
3282007.02.15 14:59close1630.101.31521.30411.316126.252748.75
3292007.02.15 15:00buy1650.101.31471.30571.3177
3302007.02.20 01:36t/p1650.101.31771.30571.317737.502786.25
3312007.02.22 13:00sell1660.101.31061.31961.3076
3322007.02.23 00:34sell1670.201.31171.32071.3087
3332007.02.26 15:38s/l1660.101.31961.31961.3076-112.502673.75
3342007.02.26 15:38close1670.201.31971.32071.3087-200.002473.75
3352007.03.01 01:43buy1680.101.32261.31361.3256
3362007.03.01 09:51buy1690.201.32151.31251.3245
3372007.03.02 00:05close1680.101.31871.31361.3256-48.752425.00
3382007.03.02 00:05close1690.201.31831.31251.3245-80.002345.00
3392007.03.02 00:08sell1700.101.31871.32771.3157
3402007.03.02 12:05t/p1700.101.31571.32771.315737.502382.50
3412007.03.02 13:30sell1710.101.31601.32501.3130
3422007.03.02 16:09sell1720.201.31721.32621.3142
3432007.03.05 04:42t/p1720.201.31421.32621.314275.002457.50
3442007.03.05 04:42close1710.101.31411.32501.313023.752481.25
3452007.03.05 08:10sell1730.101.31531.32431.3123
3462007.03.05 08:21sell1740.201.31651.32551.3135
3472007.03.05 10:01t/p1740.201.31351.32551.313575.002556.25
3482007.03.05 10:01close1730.101.31351.32431.312322.502578.75
3492007.03.05 10:31sell1750.101.31491.32391.3119
3502007.03.05 13:05t/p1750.101.31191.32391.311937.502616.25
3512007.03.05 23:59sell1760.101.30861.31761.3056
3522007.03.06 01:28sell1770.201.30961.31861.3066
3532007.03.07 23:59s/l1760.101.31761.31761.3056-112.502503.75
3542007.03.07 23:59close1770.201.31781.31861.3066-205.002298.75
3552007.03.09 00:07sell1780.101.31351.32251.3105
3562007.03.09 09:11sell1790.201.31461.32361.3116
3572007.03.09 16:38t/p1790.201.31161.32361.311675.002373.75
3582007.03.09 16:38close1780.101.31151.32251.310525.002398.75
3592007.03.12 02:00sell1800.101.31161.32061.3086
3602007.03.12 02:58sell1810.201.31271.32171.3097
3612007.03.13 00:00close1800.101.31901.32061.3086-92.502306.25
3622007.03.13 00:01close1810.201.31911.32171.3097-160.002146.25
3632007.03.13 00:02buy1820.101.31901.31001.3220
3642007.03.13 08:48buy1830.201.31781.30881.3208
3652007.03.13 15:56t/p1830.201.32081.30881.320875.002221.25
3662007.03.13 15:56close1820.101.32091.31001.322023.752245.00
3672007.03.13 23:59buy1840.101.31971.31071.3227
3682007.03.14 17:40t/p1840.101.32271.31071.322737.502282.50
3692007.03.14 23:59buy1850.101.32191.31291.3249
3702007.03.16 02:19t/p1850.101.32491.31291.324937.502320.00
3712007.03.16 09:00buy1860.101.32921.32021.3322
3722007.03.16 12:18t/p1860.101.33221.32021.332237.502357.50
3732007.03.16 15:30buy1870.101.33261.32361.3356
3742007.03.16 16:16buy1880.201.33151.32251.3345
3752007.03.21 21:16t/p1880.201.33451.32251.334575.002432.50
3762007.03.21 21:16close1870.101.33451.32361.335623.752456.25
3772007.03.22 05:24buy1890.101.33891.32991.3419
3782007.03.22 09:37buy1900.201.33791.32891.3409
3792007.03.23 08:00close1890.101.33231.32991.3419-82.502373.75
3802007.03.23 08:00close1900.201.33241.32891.3409-137.502236.25
3812007.03.23 08:00sell1910.101.33231.34131.3293
3822007.03.23 17:44t/p1910.101.32931.34131.329337.502273.75
3832007.03.23 19:08sell1920.101.33091.33991.3279
3842007.03.26 02:47t/p1920.101.32791.33991.327937.502311.25
3852007.03.26 03:31sell1930.101.32801.33701.3250
3862007.03.27 14:07close1930.101.33441.33701.3250-80.002231.25
3872007.03.27 14:09buy1940.101.33441.32541.3374
3882007.03.29 06:00close1940.101.33141.32541.3374-37.502193.75
3892007.03.29 07:04sell1950.101.33131.34031.3283
3902007.03.29 08:03sell1960.201.33241.34141.3294
3912007.03.30 16:39t/p1960.201.32941.34141.329475.002268.75
3922007.03.30 16:39close1950.101.32941.34031.328323.752292.50
3932007.03.30 17:03sell1970.101.33201.34101.3290
3942007.03.30 18:07t/p1970.101.32901.34101.329037.502330.00
3952007.03.30 19:08sell1980.101.33171.34071.3287
3962007.03.30 19:14sell1990.201.33281.34181.3298
3972007.04.02 17:33close1980.101.33671.34071.3287-62.502267.50
3982007.04.02 17:33close1990.201.33681.34181.3298-100.002167.50
3992007.04.02 17:33buy2000.101.33661.32761.3396
4002007.04.03 14:07close2000.101.33641.32761.3396-2.502165.00
4012007.04.03 14:07sell2010.101.33651.34551.3335
4022007.04.03 20:57t/p2010.101.33351.34551.333537.502202.50
4032007.04.04 03:34sell2020.101.33311.34211.3301
4042007.04.04 07:15sell2030.201.33411.34311.3311
4052007.04.05 16:22s/l2020.101.34211.34211.3301-112.502090.00
4062007.04.05 16:22close2030.201.34211.34311.3311-200.001890.00
4072007.04.05 23:00buy2040.101.34251.33351.3455
4082007.04.06 09:18buy2050.201.34151.33251.3445
4092007.04.09 07:01close2040.101.33621.33351.3455-78.751811.25
4102007.04.09 07:01close2050.201.33601.33251.3445-137.501673.75
4112007.04.09 08:20sell2060.101.33611.34511.3331
4122007.04.09 11:25sell2070.201.33721.34621.3342
4132007.04.09 19:57t/p2070.201.33421.34621.334275.001748.75
4142007.04.09 19:57close2060.101.33421.34511.333123.751772.50
4152007.04.09 21:08sell2080.101.33561.34461.3326
4162007.04.10 03:38sell2090.201.33661.34561.3336
4172007.04.10 11:00close2080.101.34091.34461.3326-66.251706.25
4182007.04.10 11:00close2090.201.34111.34561.3336-112.501593.75
4192007.04.10 11:01buy2100.101.34091.33191.3439
4202007.04.10 15:47t/p2100.101.34391.33191.343937.501631.25
4212007.04.10 19:00buy2110.101.34371.33471.3467
4222007.04.10 21:59buy2120.201.34261.33361.3456
4232007.04.12 04:41t/p2120.201.34561.33361.345675.001706.25
4242007.04.12 04:41close2110.101.34571.33471.346725.001731.25
4252007.04.12 10:50buy2130.101.34621.33721.3492
4262007.04.12 11:49buy2140.201.34521.33621.3482
4272007.04.12 16:46t/p2140.201.34821.33621.348275.001806.25
4282007.04.12 16:46close2130.101.34821.33721.349225.001831.25
4292007.04.12 19:01buy2150.101.34771.33871.3507
4302007.04.13 03:44t/p2150.101.35071.33871.350737.501868.75
4312007.04.13 07:49buy2160.101.35111.34211.3541
4322007.04.13 13:23t/p2160.101.35411.34211.354137.501906.25
4332007.04.13 15:01buy2170.101.35381.34481.3568
4342007.04.13 17:39buy2180.201.35271.34371.3557
4352007.04.16 00:00t/p2180.201.35571.34371.355775.001981.25
4362007.04.16 00:00close2170.101.35671.34481.356836.252017.50
4372007.04.16 04:03buy2190.101.35581.34681.3588
4382007.04.16 08:41buy2200.201.35471.34571.3577
4392007.04.17 15:45t/p2200.201.35771.34571.357775.002092.50
4402007.04.17 15:45close2190.101.35771.34681.358823.752116.25
4412007.04.18 06:06buy2210.101.35841.34941.3614
4422007.04.18 11:59t/p2210.101.36141.34941.361437.502153.75
4432007.04.18 13:40buy2220.101.36031.35131.3633
4442007.04.20 09:11t/p2220.101.36331.35131.363337.502191.25
4452007.04.23 13:19sell2230.101.35731.36631.3543
4462007.04.23 18:42sell2240.201.35831.36731.3553
4472007.04.24 05:26t/p2240.201.35531.36731.355375.002266.25
4482007.04.24 05:26close2230.101.35531.36631.354325.002291.25
4492007.04.24 06:18sell2250.101.35651.36551.3535
4502007.04.24 13:35sell2260.201.35761.36661.3546
4512007.04.25 03:00close2250.101.36361.36551.3535-88.752202.50
4522007.04.25 03:00close2260.201.36341.36661.3546-145.002057.50
4532007.04.25 03:03buy2270.101.36331.35431.3663
4542007.04.25 17:14t/p2270.101.36631.35431.366337.502095.00
4552007.04.25 17:20buy2280.101.36521.35621.3682
4562007.04.25 19:55buy2290.201.36421.35521.3672
4572007.04.26 20:16close2280.101.36061.35621.3682-57.502037.50
4582007.04.26 20:18close2290.201.36041.35521.3672-95.001942.50
4592007.04.26 20:22sell2300.101.36061.36961.3576
4602007.04.27 11:28sell2310.201.36171.37071.3587
4612007.05.02 06:18t/p2310.201.35871.37071.358775.002017.50
4622007.05.02 06:18close2300.101.35871.36961.357623.752041.25
4632007.05.02 08:41sell2320.101.35821.36721.3552
4642007.05.02 08:52sell2330.201.35931.36831.3563
4652007.05.03 17:01t/p2330.201.35631.36831.356375.002116.25
4662007.05.03 17:01close2320.101.35631.36721.355223.752140.00
4672007.05.04 02:20sell2340.101.35561.36461.3526
4682007.05.08 17:17t/p2340.101.35261.36461.352637.502177.50
4692007.05.08 21:06sell2350.101.35431.36331.3513
4702007.05.10 15:51t/p2350.101.35131.36331.351337.502215.00
4712007.05.11 02:00sell2360.101.34811.35711.3451
4722007.05.15 17:32s/l2360.101.35711.35711.3451-112.502102.50
4732007.05.16 01:05buy2370.101.35941.35041.3624
4742007.05.16 19:11s/l2370.101.35041.35041.3624-112.501990.00
4752007.05.17 02:02sell2380.101.35221.36121.3492
4762007.05.17 07:18sell2390.201.35331.36231.3503
4772007.05.17 15:31t/p2390.201.35031.36231.350375.002065.00
4782007.05.17 15:31close2380.101.35031.36121.349223.752088.75
4792007.05.17 19:10sell2400.101.34971.35871.3467
4802007.05.21 13:34t/p2400.101.34671.35871.346737.502126.25
4812007.05.21 19:06sell2410.101.34611.35511.3431
4822007.05.21 21:52sell2420.201.34721.35621.3442
4832007.05.22 13:11t/p2420.201.34421.35621.344275.002201.25
4842007.05.22 13:11close2410.101.34421.35511.343123.752225.00
4852007.05.22 15:09sell2430.101.34521.35421.3422
4862007.05.23 10:52t/p2430.101.34221.35421.342237.502262.50
4872007.05.24 15:01sell2440.101.34421.35321.3412
4882007.05.29 17:27close2440.101.34901.35321.3412-60.002202.50
4892007.05.29 17:27buy2450.101.34901.34001.3520
4902007.05.29 19:17buy2460.201.34801.33901.3510
4912007.05.29 23:59close at stop2460.201.34491.33901.3510-77.502125.00
4922007.05.29 23:59close at stop2450.101.34491.34001.3520-51.252073.75