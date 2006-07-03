|Symbole
|EURUSD (Euro vs US Dollar (1 lot=125000euro))
|Periode
|Intervalle Jour (D1) 2006.07.03 00:00 - 2007.05.30 00:00 (2006.07.01 - 2007.05.30)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|MaxTrades_set="=== Unreasonable Maximum trades set can kill yourself ==="; MaxTrades=2; Pips_set="=== Distance from previous opened orders ==="; Pips=10; Force_to_Normalacc_set="=== Force to Normal acc to forbided Mini trade ==="; Force_to_Normalacc=true; Miniacc_set="=== Account supported 0.01 lots like IBFX mini ==="; Miniacc=false; Risk_and_defaullots__set="=== Trade lots autosets by margin balance ==="; MaximumRisk=0.05; NormalLots=0.1; MiniLots=0.01; Profit_and_Stop="=== TakeProfit, Stop and TranilingStop ==="; TakeProfit=30; InitialStop=90; TrailingStop=10;
|Bars en test
|771
|Ticks modelés
|704882
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|4500.00
|Profit total net
|-2426.25
|Profit brut
|9688.75
|Perte brute
|-12115.00
|Facteur de profit
|0.80
|Rémunération espérée
|-9.86
|Chute absolue
|3006.25
|Chute maximal (%)
|4130.00 (73.44%)
|Relative drawdown
|73.44% (4130.00)
|Total des Trades
|246
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|129 (65.12%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|117 (66.67%)
|Profits des Trades (% du total)
|162 (65.85%)
|Pertes des Trades (% du total)
|84 (34.15%)
|Le plus large
|gains par Trade
|150.00
|pertes par Trade
|-450.00
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|59.81
|pertes par Trade
|-144.23
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|15 (697.50)
|pertes consecutives (perte en $)
|7 (-1195.00)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|1043.75 (10)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-1195.00 (7)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|5
|Pertes consecutives
|3
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.03 00:00
|buy
|1
|0.20
|1.2784
|1.2694
|1.2814
|2
|2006.07.03 03:25
|buy
|2
|0.40
|1.2772
|1.2682
|1.2802
|3
|2006.07.03 12:52
|t/p
|2
|0.40
|1.2802
|1.2682
|1.2802
|150.00
|4650.00
|4
|2006.07.03 12:52
|close
|1
|0.20
|1.2802
|1.2694
|1.2814
|45.00
|4695.00
|5
|2006.07.03 12:53
|buy
|3
|0.20
|1.2804
|1.2714
|1.2834
|6
|2006.07.03 13:07
|buy
|4
|0.40
|1.2794
|1.2704
|1.2824
|7
|2006.07.05 07:34
|t/p
|4
|0.40
|1.2824
|1.2704
|1.2824
|150.00
|4845.00
|8
|2006.07.05 07:34
|close
|3
|0.20
|1.2825
|1.2714
|1.2834
|52.50
|4897.50
|9
|2006.07.07 02:04
|buy
|5
|0.20
|1.2774
|1.2684
|1.2804
|10
|2006.07.07 23:59
|t/p
|5
|0.20
|1.2804
|1.2684
|1.2804
|75.00
|4972.50
|11
|2006.07.07 23:59
|buy
|6
|0.20
|1.2811
|1.2721
|1.2841
|12
|2006.07.10 16:24
|s/l
|6
|0.20
|1.2721
|1.2721
|1.2841
|-225.00
|4747.50
|13
|2006.07.11 00:00
|sell
|7
|0.20
|1.2737
|1.2827
|1.2707
|14
|2006.07.12 02:13
|close
|7
|0.20
|1.2765
|1.2827
|1.2707
|-70.00
|4677.50
|15
|2006.07.12 02:13
|buy
|8
|0.20
|1.2765
|1.2675
|1.2795
|16
|2006.07.12 23:59
|close
|8
|0.20
|1.2702
|1.2675
|1.2795
|-157.50
|4520.00
|17
|2006.07.13 00:00
|sell
|9
|0.20
|1.2701
|1.2791
|1.2671
|18
|2006.07.13 00:59
|sell
|10
|0.40
|1.2711
|1.2801
|1.2681
|19
|2006.07.14 02:53
|t/p
|10
|0.40
|1.2681
|1.2801
|1.2681
|150.00
|4670.00
|20
|2006.07.14 02:53
|close
|9
|0.20
|1.2681
|1.2791
|1.2671
|50.00
|4720.00
|21
|2006.07.14 05:56
|sell
|11
|0.20
|1.2683
|1.2773
|1.2653
|22
|2006.07.14 08:24
|t/p
|11
|0.20
|1.2653
|1.2773
|1.2653
|75.00
|4795.00
|23
|2006.07.14 10:07
|sell
|12
|0.20
|1.2676
|1.2766
|1.2646
|24
|2006.07.14 11:23
|sell
|13
|0.40
|1.2687
|1.2777
|1.2657
|25
|2006.07.14 23:59
|t/p
|13
|0.40
|1.2657
|1.2777
|1.2657
|150.00
|4945.00
|26
|2006.07.14 23:59
|close
|12
|0.20
|1.2652
|1.2766
|1.2646
|60.00
|5005.00
|27
|2006.07.17 00:00
|sell
|14
|0.30
|1.2652
|1.2742
|1.2622
|28
|2006.07.17 09:58
|t/p
|14
|0.30
|1.2622
|1.2742
|1.2622
|112.50
|5117.50
|29
|2006.07.17 23:59
|sell
|15
|0.30
|1.2516
|1.2606
|1.2486
|30
|2006.07.18 04:56
|sell
|16
|0.40
|1.2527
|1.2617
|1.2497
|31
|2006.07.19 02:02
|t/p
|16
|0.40
|1.2497
|1.2617
|1.2497
|150.00
|5267.50
|32
|2006.07.19 02:02
|close
|15
|0.30
|1.2497
|1.2606
|1.2486
|71.25
|5338.75
|33
|2006.07.20 15:00
|buy
|17
|0.30
|1.2631
|1.2541
|1.2661
|34
|2006.07.21 09:15
|t/p
|17
|0.30
|1.2661
|1.2541
|1.2661
|112.50
|5451.25
|35
|2006.07.21 12:01
|buy
|18
|0.30
|1.2662
|1.2572
|1.2692
|36
|2006.07.21 20:02
|t/p
|18
|0.30
|1.2692
|1.2572
|1.2692
|112.50
|5563.75
|37
|2006.07.21 20:14
|buy
|19
|0.30
|1.2690
|1.2600
|1.2720
|38
|2006.07.24 02:03
|buy
|20
|0.60
|1.2680
|1.2590
|1.2710
|39
|2006.07.24 15:00
|close
|19
|0.30
|1.2634
|1.2600
|1.2720
|-210.00
|5353.75
|40
|2006.07.24 15:00
|close
|20
|0.60
|1.2635
|1.2590
|1.2710
|-337.50
|5016.25
|41
|2006.07.24 15:01
|sell
|21
|0.30
|1.2634
|1.2724
|1.2604
|42
|2006.07.25 23:59
|t/p
|21
|0.30
|1.2604
|1.2724
|1.2604
|112.50
|5128.75
|43
|2006.07.26 01:40
|sell
|22
|0.30
|1.2585
|1.2675
|1.2555
|44
|2006.07.26 12:18
|sell
|23
|0.40
|1.2595
|1.2685
|1.2565
|45
|2006.07.26 23:59
|s/l
|22
|0.30
|1.2675
|1.2675
|1.2555
|-337.50
|4791.25
|46
|2006.07.26 23:59
|s/l
|23
|0.40
|1.2685
|1.2685
|1.2565
|-450.00
|4341.25
|47
|2006.07.27 06:00
|buy
|24
|0.20
|1.2720
|1.2630
|1.2750
|48
|2006.07.27 14:31
|buy
|25
|0.40
|1.2710
|1.2620
|1.2740
|49
|2006.07.27 15:03
|t/p
|25
|0.40
|1.2740
|1.2620
|1.2740
|150.00
|4491.25
|50
|2006.07.27 15:03
|close
|24
|0.20
|1.2740
|1.2630
|1.2750
|50.00
|4541.25
|51
|2006.07.27 15:03
|buy
|26
|0.20
|1.2742
|1.2652
|1.2772
|52
|2006.07.27 16:18
|buy
|27
|0.40
|1.2732
|1.2642
|1.2762
|53
|2006.07.31 00:00
|t/p
|27
|0.40
|1.2762
|1.2642
|1.2762
|150.00
|4691.25
|54
|2006.07.31 00:00
|close
|26
|0.20
|1.2765
|1.2652
|1.2772
|57.50
|4748.75
|55
|2006.07.31 02:37
|buy
|28
|0.20
|1.2760
|1.2670
|1.2790
|56
|2006.08.01 23:59
|t/p
|28
|0.20
|1.2790
|1.2670
|1.2790
|75.00
|4823.75
|57
|2006.08.02 03:12
|buy
|29
|0.20
|1.2821
|1.2731
|1.2851
|58
|2006.08.04 14:30
|t/p
|29
|0.20
|1.2851
|1.2731
|1.2851
|75.00
|4898.75
|59
|2006.08.04 23:59
|buy
|30
|0.20
|1.2880
|1.2790
|1.2910
|60
|2006.08.09 00:48
|s/l
|30
|0.20
|1.2790
|1.2790
|1.2910
|-225.00
|4673.75
|61
|2006.08.09 06:10
|sell
|31
|0.20
|1.2796
|1.2886
|1.2766
|62
|2006.08.09 07:47
|sell
|32
|0.40
|1.2807
|1.2897
|1.2777
|63
|2006.08.10 00:00
|close
|31
|0.20
|1.2875
|1.2886
|1.2766
|-197.50
|4476.25
|64
|2006.08.10 00:00
|close
|32
|0.40
|1.2867
|1.2897
|1.2777
|-300.00
|4176.25
|65
|2006.08.10 00:01
|buy
|33
|0.20
|1.2866
|1.2776
|1.2896
|66
|2006.08.10 08:15
|t/p
|33
|0.20
|1.2896
|1.2776
|1.2896
|75.00
|4251.25
|67
|2006.08.10 09:25
|buy
|34
|0.20
|1.2884
|1.2794
|1.2914
|68
|2006.08.10 09:42
|buy
|35
|0.40
|1.2874
|1.2784
|1.2904
|69
|2006.08.10 23:59
|s/l
|34
|0.20
|1.2794
|1.2794
|1.2914
|-225.00
|4026.25
|70
|2006.08.10 23:59
|close
|35
|0.40
|1.2792
|1.2784
|1.2904
|-410.00
|3616.25
|71
|2006.08.11 00:00
|sell
|36
|0.20
|1.2793
|1.2883
|1.2763
|72
|2006.08.11 08:23
|t/p
|36
|0.20
|1.2763
|1.2883
|1.2763
|75.00
|3691.25
|73
|2006.08.11 08:58
|sell
|37
|0.20
|1.2769
|1.2859
|1.2739
|74
|2006.08.11 09:08
|sell
|38
|0.40
|1.2779
|1.2869
|1.2749
|75
|2006.08.11 23:59
|t/p
|37
|0.20
|1.2739
|1.2859
|1.2739
|75.00
|3766.25
|76
|2006.08.11 23:59
|t/p
|38
|0.40
|1.2749
|1.2869
|1.2749
|150.00
|3916.25
|77
|2006.08.14 01:00
|sell
|39
|0.20
|1.2731
|1.2821
|1.2701
|78
|2006.08.14 01:07
|sell
|40
|0.40
|1.2743
|1.2833
|1.2713
|79
|2006.08.14 14:21
|t/p
|40
|0.40
|1.2713
|1.2833
|1.2713
|150.00
|4066.25
|80
|2006.08.14 14:21
|close
|39
|0.20
|1.2711
|1.2821
|1.2701
|50.00
|4116.25
|81
|2006.08.14 14:59
|sell
|41
|0.20
|1.2732
|1.2822
|1.2702
|82
|2006.08.15 03:50
|t/p
|41
|0.20
|1.2702
|1.2822
|1.2702
|75.00
|4191.25
|83
|2006.08.15 03:59
|sell
|42
|0.20
|1.2718
|1.2808
|1.2688
|84
|2006.08.16 23:59
|s/l
|42
|0.20
|1.2808
|1.2808
|1.2688
|-225.00
|3966.25
|85
|2006.08.16 23:59
|buy
|43
|0.20
|1.2841
|1.2751
|1.2871
|86
|2006.08.17 09:32
|t/p
|43
|0.20
|1.2871
|1.2751
|1.2871
|75.00
|4041.25
|87
|2006.08.17 10:06
|buy
|44
|0.20
|1.2866
|1.2776
|1.2896
|88
|2006.08.21 09:24
|t/p
|44
|0.20
|1.2896
|1.2776
|1.2896
|75.00
|4116.25
|89
|2006.08.21 13:23
|buy
|45
|0.20
|1.2889
|1.2799
|1.2919
|90
|2006.08.21 14:13
|t/p
|45
|0.20
|1.2919
|1.2799
|1.2919
|75.00
|4191.25
|91
|2006.08.22 23:59
|sell
|46
|0.20
|1.2801
|1.2891
|1.2771
|92
|2006.08.23 00:43
|sell
|47
|0.40
|1.2811
|1.2901
|1.2781
|93
|2006.08.24 00:09
|t/p
|47
|0.40
|1.2781
|1.2901
|1.2781
|150.00
|4341.25
|94
|2006.08.24 00:09
|close
|46
|0.20
|1.2781
|1.2891
|1.2771
|50.00
|4391.25
|95
|2006.08.24 07:01
|sell
|48
|0.20
|1.2770
|1.2860
|1.2740
|96
|2006.08.24 07:23
|sell
|49
|0.40
|1.2780
|1.2870
|1.2750
|97
|2006.08.29 10:49
|close
|48
|0.20
|1.2822
|1.2860
|1.2740
|-130.00
|4261.25
|98
|2006.08.29 10:49
|close
|49
|0.40
|1.2823
|1.2870
|1.2750
|-215.00
|4046.25
|99
|2006.08.29 10:49
|buy
|50
|0.20
|1.2822
|1.2732
|1.2852
|100
|2006.08.29 11:24
|buy
|51
|0.40
|1.2812
|1.2722
|1.2842
|101
|2006.08.30 02:27
|t/p
|51
|0.40
|1.2842
|1.2722
|1.2842
|150.00
|4196.25
|102
|2006.08.30 02:27
|close
|50
|0.20
|1.2842
|1.2732
|1.2852
|50.00
|4246.25
|103
|2006.08.30 04:29
|buy
|52
|0.20
|1.2826
|1.2736
|1.2856
|104
|2006.08.31 09:24
|t/p
|52
|0.20
|1.2856
|1.2736
|1.2856
|75.00
|4321.25
|105
|2006.09.01 01:33
|sell
|53
|0.20
|1.2811
|1.2901
|1.2781
|106
|2006.09.01 14:32
|t/p
|53
|0.20
|1.2781
|1.2901
|1.2781
|75.00
|4396.25
|107
|2006.09.04 08:00
|buy
|54
|0.20
|1.2860
|1.2770
|1.2890
|108
|2006.09.04 08:05
|buy
|55
|0.40
|1.2848
|1.2758
|1.2878
|109
|2006.09.05 23:59
|close
|54
|0.20
|1.2813
|1.2770
|1.2890
|-117.50
|4278.75
|110
|2006.09.06 00:00
|close
|55
|0.40
|1.2814
|1.2758
|1.2878
|-170.00
|4108.75
|111
|2006.09.06 00:00
|sell
|56
|0.20
|1.2818
|1.2908
|1.2788
|112
|2006.09.06 14:30
|t/p
|56
|0.20
|1.2788
|1.2908
|1.2788
|75.00
|4183.75
|113
|2006.09.06 23:59
|sell
|57
|0.20
|1.2802
|1.2892
|1.2772
|114
|2006.09.07 12:33
|t/p
|57
|0.20
|1.2772
|1.2892
|1.2772
|75.00
|4258.75
|115
|2006.09.07 23:59
|sell
|58
|0.20
|1.2729
|1.2819
|1.2699
|116
|2006.09.08 13:13
|t/p
|58
|0.20
|1.2699
|1.2819
|1.2699
|75.00
|4333.75
|117
|2006.09.08 13:22
|sell
|59
|0.20
|1.2710
|1.2800
|1.2680
|118
|2006.09.08 14:37
|t/p
|59
|0.20
|1.2680
|1.2800
|1.2680
|75.00
|4408.75
|119
|2006.09.08 23:59
|sell
|60
|0.20
|1.2675
|1.2765
|1.2645
|120
|2006.09.18 00:00
|t/p
|60
|0.20
|1.2645
|1.2765
|1.2645
|75.00
|4483.75
|121
|2006.09.18 00:00
|sell
|61
|0.20
|1.2640
|1.2730
|1.2610
|122
|2006.09.18 02:17
|sell
|62
|0.40
|1.2651
|1.2741
|1.2621
|123
|2006.09.19 06:06
|close
|61
|0.20
|1.2715
|1.2730
|1.2610
|-187.50
|4296.25
|124
|2006.09.19 06:06
|close
|62
|0.40
|1.2716
|1.2741
|1.2621
|-325.00
|3971.25
|125
|2006.09.19 06:08
|buy
|63
|0.20
|1.2715
|1.2625
|1.2745
|126
|2006.09.20 03:00
|close
|63
|0.20
|1.2676
|1.2625
|1.2745
|-97.50
|3873.75
|127
|2006.09.20 03:01
|sell
|64
|0.20
|1.2676
|1.2766
|1.2646
|128
|2006.09.21 08:13
|close
|64
|0.20
|1.2715
|1.2766
|1.2646
|-97.50
|3776.25
|129
|2006.09.21 08:13
|buy
|65
|0.20
|1.2713
|1.2623
|1.2743
|130
|2006.09.21 08:23
|buy
|66
|0.40
|1.2703
|1.2613
|1.2733
|131
|2006.09.21 09:43
|t/p
|66
|0.40
|1.2733
|1.2613
|1.2733
|150.00
|3926.25
|132
|2006.09.21 09:43
|close
|65
|0.20
|1.2733
|1.2623
|1.2743
|50.00
|3976.25
|133
|2006.09.21 11:19
|buy
|67
|0.20
|1.2720
|1.2630
|1.2750
|134
|2006.09.21 23:59
|t/p
|67
|0.20
|1.2750
|1.2630
|1.2750
|75.00
|4051.25
|135
|2006.09.22 01:00
|buy
|68
|0.20
|1.2781
|1.2691
|1.2811
|136
|2006.09.22 09:06
|t/p
|68
|0.20
|1.2811
|1.2691
|1.2811
|75.00
|4126.25
|137
|2006.09.22 11:43
|buy
|69
|0.20
|1.2810
|1.2720
|1.2840
|138
|2006.09.25 00:11
|buy
|70
|0.40
|1.2796
|1.2706
|1.2826
|139
|2006.09.26 10:50
|s/l
|69
|0.20
|1.2720
|1.2720
|1.2840
|-225.00
|3901.25
|140
|2006.09.26 10:50
|close
|70
|0.40
|1.2720
|1.2706
|1.2826
|-380.00
|3521.25
|141
|2006.09.26 23:59
|sell
|71
|0.20
|1.2686
|1.2776
|1.2656
|142
|2006.09.27 01:47
|sell
|72
|0.40
|1.2696
|1.2786
|1.2666
|143
|2006.09.28 08:07
|close
|71
|0.20
|1.2719
|1.2776
|1.2656
|-82.50
|3438.75
|144
|2006.09.28 08:07
|close
|72
|0.40
|1.2720
|1.2786
|1.2666
|-120.00
|3318.75
|145
|2006.09.28 08:07
|buy
|73
|0.20
|1.2718
|1.2628
|1.2748
|146
|2006.09.29 23:59
|close
|73
|0.20
|1.2674
|1.2628
|1.2748
|-110.00
|3208.75
|147
|2006.10.02 00:57
|sell
|74
|0.20
|1.2675
|1.2765
|1.2645
|148
|2006.10.02 23:59
|close
|74
|0.20
|1.2739
|1.2765
|1.2645
|-160.00
|3048.75
|149
|2006.10.03 00:00
|buy
|75
|0.20
|1.2738
|1.2648
|1.2768
|150
|2006.10.04 16:01
|close
|75
|0.20
|1.2691
|1.2648
|1.2768
|-117.50
|2931.25
|151
|2006.10.04 16:01
|sell
|76
|0.10
|1.2692
|1.2782
|1.2662
|152
|2006.10.05 02:28
|sell
|77
|0.20
|1.2705
|1.2795
|1.2675
|153
|2006.10.06 09:04
|t/p
|77
|0.20
|1.2675
|1.2795
|1.2675
|75.00
|3006.25
|154
|2006.10.06 09:04
|close
|76
|0.10
|1.2675
|1.2782
|1.2662
|21.25
|3027.50
|155
|2006.10.06 09:59
|sell
|78
|0.20
|1.2686
|1.2776
|1.2656
|156
|2006.10.06 14:34
|t/p
|78
|0.20
|1.2656
|1.2776
|1.2656
|75.00
|3102.50
|157
|2006.10.06 23:59
|sell
|79
|0.20
|1.2595
|1.2685
|1.2565
|158
|2006.10.09 11:21
|sell
|80
|0.20
|1.2606
|1.2696
|1.2576
|159
|2006.10.10 10:22
|t/p
|80
|0.20
|1.2576
|1.2696
|1.2576
|75.00
|3177.50
|160
|2006.10.10 10:22
|close
|79
|0.20
|1.2576
|1.2685
|1.2565
|47.50
|3225.00
|161
|2006.10.10 20:18
|sell
|81
|0.20
|1.2537
|1.2627
|1.2507
|162
|2006.10.13 16:04
|t/p
|81
|0.20
|1.2507
|1.2627
|1.2507
|75.00
|3300.00
|163
|2006.10.13 23:59
|sell
|82
|0.20
|1.2514
|1.2604
|1.2484
|164
|2006.10.18 00:00
|close
|82
|0.20
|1.2546
|1.2604
|1.2484
|-80.00
|3220.00
|165
|2006.10.18 00:02
|buy
|83
|0.20
|1.2544
|1.2454
|1.2574
|166
|2006.10.19 11:54
|t/p
|83
|0.20
|1.2574
|1.2454
|1.2574
|75.00
|3295.00
|167
|2006.10.19 14:36
|buy
|84
|0.20
|1.2557
|1.2467
|1.2587
|168
|2006.10.19 15:46
|t/p
|84
|0.20
|1.2587
|1.2467
|1.2587
|75.00
|3370.00
|169
|2006.10.20 04:25
|buy
|85
|0.20
|1.2635
|1.2545
|1.2665
|170
|2006.10.20 08:26
|buy
|86
|0.40
|1.2625
|1.2535
|1.2655
|171
|2006.10.23 12:24
|s/l
|85
|0.20
|1.2545
|1.2545
|1.2665
|-225.00
|3145.00
|172
|2006.10.23 12:24
|close
|86
|0.40
|1.2545
|1.2535
|1.2655
|-400.00
|2745.00
|173
|2006.10.23 23:59
|sell
|87
|0.10
|1.2549
|1.2639
|1.2519
|174
|2006.10.25 08:00
|close
|87
|0.10
|1.2566
|1.2639
|1.2519
|-21.25
|2723.75
|175
|2006.10.25 08:00
|buy
|88
|0.10
|1.2566
|1.2476
|1.2596
|176
|2006.10.25 17:21
|t/p
|88
|0.10
|1.2596
|1.2476
|1.2596
|37.50
|2761.25
|177
|2006.10.26 08:00
|buy
|89
|0.10
|1.2629
|1.2539
|1.2659
|178
|2006.10.26 09:26
|t/p
|89
|0.10
|1.2659
|1.2539
|1.2659
|37.50
|2798.75
|179
|2006.10.26 13:01
|buy
|90
|0.10
|1.2651
|1.2561
|1.2681
|180
|2006.10.26 23:59
|t/p
|90
|0.10
|1.2681
|1.2561
|1.2681
|37.50
|2836.25
|181
|2006.10.27 00:00
|buy
|91
|0.10
|1.2694
|1.2604
|1.2724
|182
|2006.10.27 08:32
|buy
|92
|0.20
|1.2683
|1.2593
|1.2713
|183
|2006.10.27 14:32
|t/p
|92
|0.20
|1.2713
|1.2593
|1.2713
|75.00
|2911.25
|184
|2006.10.27 14:32
|close
|91
|0.10
|1.2713
|1.2604
|1.2724
|23.75
|2935.00
|185
|2006.10.30 02:00
|buy
|93
|0.10
|1.2731
|1.2641
|1.2761
|186
|2006.10.31 17:13
|t/p
|93
|0.10
|1.2761
|1.2641
|1.2761
|37.50
|2972.50
|187
|2006.11.01 03:19
|buy
|94
|0.10
|1.2764
|1.2674
|1.2794
|188
|2006.11.06 09:09
|close
|94
|0.10
|1.2702
|1.2674
|1.2794
|-77.50
|2895.00
|189
|2006.11.06 09:10
|sell
|95
|0.10
|1.2702
|1.2792
|1.2672
|190
|2006.11.07 12:48
|close
|95
|0.10
|1.2756
|1.2792
|1.2672
|-67.50
|2827.50
|191
|2006.11.07 12:48
|buy
|96
|0.10
|1.2756
|1.2666
|1.2786
|192
|2006.11.07 15:02
|t/p
|96
|0.10
|1.2786
|1.2666
|1.2786
|37.50
|2865.00
|193
|2006.11.07 23:59
|buy
|97
|0.10
|1.2777
|1.2687
|1.2807
|194
|2006.11.09 16:03
|t/p
|97
|0.10
|1.2807
|1.2687
|1.2807
|37.50
|2902.50
|195
|2006.11.10 07:22
|buy
|98
|0.10
|1.2854
|1.2764
|1.2884
|196
|2006.11.10 09:55
|t/p
|98
|0.10
|1.2884
|1.2764
|1.2884
|37.50
|2940.00
|197
|2006.11.10 12:26
|buy
|99
|0.10
|1.2873
|1.2783
|1.2903
|198
|2006.11.13 01:21
|buy
|100
|0.20
|1.2859
|1.2769
|1.2889
|199
|2006.11.15 12:00
|s/l
|99
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2903
|-112.50
|2827.50
|200
|2006.11.15 12:00
|close
|100
|0.20
|1.2783
|1.2769
|1.2889
|-190.00
|2637.50
|201
|2006.11.17 08:16
|sell
|101
|0.10
|1.2783
|1.2873
|1.2753
|202
|2006.11.17 09:16
|sell
|102
|0.20
|1.2794
|1.2884
|1.2764
|203
|2006.11.20 08:14
|close
|101
|0.10
|1.2838
|1.2873
|1.2753
|-68.75
|2568.75
|204
|2006.11.20 08:17
|close
|102
|0.20
|1.2837
|1.2884
|1.2764
|-107.50
|2461.25
|205
|2006.11.20 08:17
|buy
|103
|0.10
|1.2838
|1.2748
|1.2868
|206
|2006.11.21 01:13
|close
|103
|0.10
|1.2820
|1.2748
|1.2868
|-22.50
|2438.75
|207
|2006.11.21 01:13
|sell
|104
|0.10
|1.2821
|1.2911
|1.2791
|208
|2006.11.22 08:06
|close
|104
|0.10
|1.2858
|1.2911
|1.2791
|-46.25
|2392.50
|209
|2006.11.22 08:06
|buy
|105
|0.10
|1.2858
|1.2768
|1.2888
|210
|2006.11.22 13:24
|t/p
|105
|0.10
|1.2888
|1.2768
|1.2888
|37.50
|2430.00
|211
|2006.11.23 01:00
|buy
|106
|0.10
|1.2939
|1.2849
|1.2969
|212
|2006.11.23 10:10
|t/p
|106
|0.10
|1.2969
|1.2849
|1.2969
|37.50
|2467.50
|213
|2006.11.23 13:00
|buy
|107
|0.10
|1.2959
|1.2869
|1.2989
|214
|2006.11.24 09:27
|t/p
|107
|0.10
|1.2989
|1.2869
|1.2989
|37.50
|2505.00
|215
|2006.11.24 23:59
|buy
|108
|0.10
|1.3087
|1.2997
|1.3117
|216
|2006.11.27 00:00
|t/p
|108
|0.10
|1.3117
|1.2997
|1.3117
|37.50
|2542.50
|217
|2006.11.27 04:20
|buy
|109
|0.10
|1.3134
|1.3044
|1.3164
|218
|2006.11.27 06:24
|buy
|110
|0.20
|1.3122
|1.3032
|1.3152
|219
|2006.11.28 09:06
|t/p
|110
|0.20
|1.3152
|1.3032
|1.3152
|75.00
|2617.50
|220
|2006.11.28 09:06
|close
|109
|0.10
|1.3153
|1.3044
|1.3164
|23.75
|2641.25
|221
|2006.11.30 23:59
|buy
|111
|0.10
|1.3243
|1.3153
|1.3273
|222
|2006.12.01 08:46
|t/p
|111
|0.10
|1.3273
|1.3153
|1.3273
|37.50
|2678.75
|223
|2006.12.01 09:02
|buy
|112
|0.10
|1.3266
|1.3176
|1.3296
|224
|2006.12.01 16:00
|t/p
|112
|0.10
|1.3296
|1.3176
|1.3296
|37.50
|2716.25
|225
|2006.12.04 02:17
|buy
|113
|0.10
|1.3331
|1.3241
|1.3361
|226
|2006.12.04 02:31
|buy
|114
|0.20
|1.3321
|1.3231
|1.3351
|227
|2006.12.05 14:30
|t/p
|114
|0.20
|1.3351
|1.3231
|1.3351
|75.00
|2791.25
|228
|2006.12.05 14:30
|close
|113
|0.10
|1.3351
|1.3241
|1.3361
|25.00
|2816.25
|229
|2006.12.07 00:00
|sell
|115
|0.10
|1.3286
|1.3376
|1.3256
|230
|2006.12.08 14:30
|t/p
|115
|0.10
|1.3256
|1.3376
|1.3256
|37.50
|2853.75
|231
|2006.12.08 14:45
|sell
|116
|0.10
|1.3282
|1.3372
|1.3252
|232
|2006.12.08 14:45
|sell
|117
|0.20
|1.3293
|1.3383
|1.3263
|233
|2006.12.08 23:59
|t/p
|116
|0.10
|1.3252
|1.3372
|1.3252
|37.50
|2891.25
|234
|2006.12.08 23:59
|t/p
|117
|0.20
|1.3263
|1.3383
|1.3263
|75.00
|2966.25
|235
|2006.12.11 07:07
|sell
|118
|0.10
|1.3163
|1.3253
|1.3133
|236
|2006.12.11 07:16
|sell
|119
|0.20
|1.3174
|1.3264
|1.3144
|237
|2006.12.12 00:09
|s/l
|118
|0.10
|1.3253
|1.3253
|1.3133
|-112.50
|2853.75
|238
|2006.12.12 00:09
|close
|119
|0.20
|1.3253
|1.3264
|1.3144
|-197.50
|2656.25
|239
|2006.12.14 00:32
|sell
|120
|0.10
|1.3214
|1.3304
|1.3184
|240
|2006.12.14 12:58
|t/p
|120
|0.10
|1.3184
|1.3304
|1.3184
|37.50
|2693.75
|241
|2006.12.15 00:30
|sell
|121
|0.10
|1.3155
|1.3245
|1.3125
|242
|2006.12.15 10:28
|t/p
|121
|0.10
|1.3125
|1.3245
|1.3125
|37.50
|2731.25
|243
|2006.12.15 14:25
|sell
|122
|0.10
|1.3125
|1.3215
|1.3095
|244
|2006.12.15 14:28
|sell
|123
|0.20
|1.3135
|1.3225
|1.3105
|245
|2006.12.15 23:59
|t/p
|122
|0.10
|1.3095
|1.3215
|1.3095
|37.50
|2768.75
|246
|2006.12.15 23:59
|t/p
|123
|0.20
|1.3105
|1.3225
|1.3105
|75.00
|2843.75
|247
|2006.12.15 23:59
|sell
|124
|0.10
|1.3082
|1.3172
|1.3052
|248
|2006.12.18 01:54
|sell
|125
|0.20
|1.3092
|1.3182
|1.3062
|249
|2006.12.18 16:07
|t/p
|125
|0.20
|1.3062
|1.3182
|1.3062
|75.00
|2918.75
|250
|2006.12.18 16:07
|close
|124
|0.10
|1.3062
|1.3172
|1.3052
|25.00
|2943.75
|251
|2006.12.21 23:59
|sell
|126
|0.10
|1.3175
|1.3265
|1.3145
|252
|2006.12.22 17:37
|t/p
|126
|0.10
|1.3145
|1.3265
|1.3145
|37.50
|2981.25
|253
|2006.12.26 12:01
|sell
|127
|0.10
|1.3137
|1.3227
|1.3107
|254
|2006.12.26 18:53
|t/p
|127
|0.10
|1.3107
|1.3227
|1.3107
|37.50
|3018.75
|255
|2006.12.27 00:04
|sell
|128
|0.20
|1.3105
|1.3195
|1.3075
|256
|2006.12.27 02:03
|sell
|129
|0.20
|1.3116
|1.3206
|1.3086
|257
|2006.12.28 14:36
|s/l
|128
|0.20
|1.3195
|1.3195
|1.3075
|-225.00
|2793.75
|258
|2006.12.28 14:36
|close
|129
|0.20
|1.3195
|1.3206
|1.3086
|-197.50
|2596.25
|259
|2007.01.02 14:07
|buy
|130
|0.10
|1.3271
|1.3181
|1.3301
|260
|2007.01.03 23:59
|s/l
|130
|0.10
|1.3181
|1.3181
|1.3301
|-112.50
|2483.75
|261
|2007.01.04 01:00
|sell
|131
|0.10
|1.3170
|1.3260
|1.3140
|262
|2007.01.04 09:23
|t/p
|131
|0.10
|1.3140
|1.3260
|1.3140
|37.50
|2521.25
|263
|2007.01.04 23:59
|sell
|132
|0.10
|1.3082
|1.3172
|1.3052
|264
|2007.01.05 00:45
|sell
|133
|0.20
|1.3092
|1.3182
|1.3062
|265
|2007.01.05 14:29
|t/p
|133
|0.20
|1.3062
|1.3182
|1.3062
|75.00
|2596.25
|266
|2007.01.05 14:29
|close
|132
|0.10
|1.3058
|1.3172
|1.3052
|30.00
|2626.25
|267
|2007.01.05 23:59
|sell
|134
|0.10
|1.3007
|1.3097
|1.2977
|268
|2007.01.08 08:20
|sell
|135
|0.20
|1.3017
|1.3107
|1.2987
|269
|2007.01.08 14:58
|t/p
|135
|0.20
|1.2987
|1.3107
|1.2987
|75.00
|2701.25
|270
|2007.01.08 14:58
|close
|134
|0.10
|1.2987
|1.3097
|1.2977
|25.00
|2726.25
|271
|2007.01.08 15:13
|sell
|136
|0.10
|1.2994
|1.3084
|1.2964
|272
|2007.01.08 15:25
|sell
|137
|0.20
|1.3005
|1.3095
|1.2975
|273
|2007.01.10 01:19
|t/p
|137
|0.20
|1.2975
|1.3095
|1.2975
|75.00
|2801.25
|274
|2007.01.10 01:19
|close
|136
|0.10
|1.2975
|1.3084
|1.2964
|23.75
|2825.00
|275
|2007.01.10 07:36
|sell
|138
|0.10
|1.2977
|1.3067
|1.2947
|276
|2007.01.10 23:59
|t/p
|138
|0.10
|1.2947
|1.3067
|1.2947
|37.50
|2862.50
|277
|2007.01.11 01:01
|sell
|139
|0.10
|1.2937
|1.3027
|1.2907
|278
|2007.01.11 23:59
|t/p
|139
|0.10
|1.2907
|1.3027
|1.2907
|37.50
|2900.00
|279
|2007.01.12 02:52
|sell
|140
|0.10
|1.2893
|1.2983
|1.2863
|280
|2007.01.12 03:21
|sell
|141
|0.20
|1.2903
|1.2993
|1.2873
|281
|2007.01.12 14:30
|t/p
|141
|0.20
|1.2873
|1.2993
|1.2873
|75.00
|2975.00
|282
|2007.01.12 14:30
|close
|140
|0.10
|1.2872
|1.2983
|1.2863
|26.25
|3001.25
|283
|2007.01.18 10:00
|buy
|142
|0.20
|1.2959
|1.2869
|1.2989
|284
|2007.01.19 04:49
|t/p
|142
|0.20
|1.2989
|1.2869
|1.2989
|75.00
|3076.25
|285
|2007.01.19 08:19
|buy
|143
|0.20
|1.2982
|1.2892
|1.3012
|286
|2007.01.19 10:39
|buy
|144
|0.20
|1.2971
|1.2881
|1.3001
|287
|2007.01.23 06:06
|close
|143
|0.20
|1.2940
|1.2892
|1.3012
|-105.00
|2971.25
|288
|2007.01.23 06:07
|close
|144
|0.20
|1.2939
|1.2881
|1.3001
|-80.00
|2891.25
|289
|2007.01.23 06:14
|sell
|145
|0.10
|1.2939
|1.3029
|1.2909
|290
|2007.01.23 12:57
|s/l
|145
|0.10
|1.3029
|1.3029
|1.2909
|-112.50
|2778.75
|291
|2007.01.23 23:59
|buy
|146
|0.10
|1.3026
|1.2936
|1.3056
|292
|2007.01.24 07:42
|buy
|147
|0.20
|1.3015
|1.2925
|1.3045
|293
|2007.01.25 23:59
|s/l
|146
|0.10
|1.2936
|1.2936
|1.3056
|-112.50
|2666.25
|294
|2007.01.25 23:59
|close
|147
|0.20
|1.2928
|1.2925
|1.3045
|-217.50
|2448.75
|295
|2007.01.26 07:49
|sell
|148
|0.10
|1.2925
|1.3015
|1.2895
|296
|2007.01.26 12:38
|t/p
|148
|0.10
|1.2895
|1.3015
|1.2895
|37.50
|2486.25
|297
|2007.01.26 14:59
|sell
|149
|0.10
|1.2913
|1.3003
|1.2883
|298
|2007.01.30 01:42
|close
|149
|0.10
|1.2948
|1.3003
|1.2883
|-43.75
|2442.50
|299
|2007.01.30 01:42
|buy
|150
|0.10
|1.2947
|1.2857
|1.2977
|300
|2007.01.30 13:54
|t/p
|150
|0.10
|1.2977
|1.2857
|1.2977
|37.50
|2480.00
|301
|2007.01.30 14:27
|buy
|151
|0.10
|1.2965
|1.2875
|1.2995
|302
|2007.01.31 08:07
|buy
|152
|0.20
|1.2955
|1.2865
|1.2985
|303
|2007.01.31 16:17
|t/p
|152
|0.20
|1.2985
|1.2865
|1.2985
|75.00
|2555.00
|304
|2007.01.31 16:17
|close
|151
|0.10
|1.2986
|1.2875
|1.2995
|26.25
|2581.25
|305
|2007.02.01 05:05
|buy
|153
|0.10
|1.3030
|1.2940
|1.3060
|306
|2007.02.01 08:15
|buy
|154
|0.20
|1.3019
|1.2929
|1.3049
|307
|2007.02.02 14:30
|t/p
|154
|0.20
|1.3049
|1.2929
|1.3049
|75.00
|2656.25
|308
|2007.02.02 14:30
|close
|153
|0.10
|1.3056
|1.2940
|1.3060
|32.50
|2688.75
|309
|2007.02.05 08:00
|sell
|155
|0.10
|1.2940
|1.3030
|1.2910
|310
|2007.02.05 08:28
|sell
|156
|0.20
|1.2951
|1.3041
|1.2921
|311
|2007.02.05 15:13
|t/p
|156
|0.20
|1.2921
|1.3041
|1.2921
|75.00
|2763.75
|312
|2007.02.05 15:13
|close
|155
|0.10
|1.2920
|1.3030
|1.2910
|25.00
|2788.75
|313
|2007.02.05 23:59
|sell
|157
|0.10
|1.2927
|1.3017
|1.2897
|314
|2007.02.07 02:09
|close
|157
|0.10
|1.2974
|1.3017
|1.2897
|-58.75
|2730.00
|315
|2007.02.07 02:20
|buy
|158
|0.10
|1.2975
|1.2885
|1.3005
|316
|2007.02.07 15:45
|t/p
|158
|0.10
|1.3005
|1.2885
|1.3005
|37.50
|2767.50
|317
|2007.02.07 23:59
|buy
|159
|0.10
|1.3011
|1.2921
|1.3041
|318
|2007.02.09 03:33
|t/p
|159
|0.10
|1.3041
|1.2921
|1.3041
|37.50
|2805.00
|319
|2007.02.09 03:59
|buy
|160
|0.10
|1.3039
|1.2949
|1.3069
|320
|2007.02.12 13:04
|s/l
|160
|0.10
|1.2949
|1.2949
|1.3069
|-112.50
|2692.50
|321
|2007.02.12 23:59
|sell
|161
|0.10
|1.2965
|1.3055
|1.2935
|322
|2007.02.14 01:00
|close
|161
|0.10
|1.3031
|1.3055
|1.2935
|-82.50
|2610.00
|323
|2007.02.14 01:00
|buy
|162
|0.10
|1.3033
|1.2943
|1.3063
|324
|2007.02.14 08:38
|t/p
|162
|0.10
|1.3063
|1.2943
|1.3063
|37.50
|2647.50
|325
|2007.02.14 23:59
|buy
|163
|0.10
|1.3131
|1.3041
|1.3161
|326
|2007.02.15 11:06
|buy
|164
|0.20
|1.3120
|1.3030
|1.3150
|327
|2007.02.15 14:59
|t/p
|164
|0.20
|1.3150
|1.3030
|1.3150
|75.00
|2722.50
|328
|2007.02.15 14:59
|close
|163
|0.10
|1.3152
|1.3041
|1.3161
|26.25
|2748.75
|329
|2007.02.15 15:00
|buy
|165
|0.10
|1.3147
|1.3057
|1.3177
|330
|2007.02.20 01:36
|t/p
|165
|0.10
|1.3177
|1.3057
|1.3177
|37.50
|2786.25
|331
|2007.02.22 13:00
|sell
|166
|0.10
|1.3106
|1.3196
|1.3076
|332
|2007.02.23 00:34
|sell
|167
|0.20
|1.3117
|1.3207
|1.3087
|333
|2007.02.26 15:38
|s/l
|166
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.3076
|-112.50
|2673.75
|334
|2007.02.26 15:38
|close
|167
|0.20
|1.3197
|1.3207
|1.3087
|-200.00
|2473.75
|335
|2007.03.01 01:43
|buy
|168
|0.10
|1.3226
|1.3136
|1.3256
|336
|2007.03.01 09:51
|buy
|169
|0.20
|1.3215
|1.3125
|1.3245
|337
|2007.03.02 00:05
|close
|168
|0.10
|1.3187
|1.3136
|1.3256
|-48.75
|2425.00
|338
|2007.03.02 00:05
|close
|169
|0.20
|1.3183
|1.3125
|1.3245
|-80.00
|2345.00
|339
|2007.03.02 00:08
|sell
|170
|0.10
|1.3187
|1.3277
|1.3157
|340
|2007.03.02 12:05
|t/p
|170
|0.10
|1.3157
|1.3277
|1.3157
|37.50
|2382.50
|341
|2007.03.02 13:30
|sell
|171
|0.10
|1.3160
|1.3250
|1.3130
|342
|2007.03.02 16:09
|sell
|172
|0.20
|1.3172
|1.3262
|1.3142
|343
|2007.03.05 04:42
|t/p
|172
|0.20
|1.3142
|1.3262
|1.3142
|75.00
|2457.50
|344
|2007.03.05 04:42
|close
|171
|0.10
|1.3141
|1.3250
|1.3130
|23.75
|2481.25
|345
|2007.03.05 08:10
|sell
|173
|0.10
|1.3153
|1.3243
|1.3123
|346
|2007.03.05 08:21
|sell
|174
|0.20
|1.3165
|1.3255
|1.3135
|347
|2007.03.05 10:01
|t/p
|174
|0.20
|1.3135
|1.3255
|1.3135
|75.00
|2556.25
|348
|2007.03.05 10:01
|close
|173
|0.10
|1.3135
|1.3243
|1.3123
|22.50
|2578.75
|349
|2007.03.05 10:31
|sell
|175
|0.10
|1.3149
|1.3239
|1.3119
|350
|2007.03.05 13:05
|t/p
|175
|0.10
|1.3119
|1.3239
|1.3119
|37.50
|2616.25
|351
|2007.03.05 23:59
|sell
|176
|0.10
|1.3086
|1.3176
|1.3056
|352
|2007.03.06 01:28
|sell
|177
|0.20
|1.3096
|1.3186
|1.3066
|353
|2007.03.07 23:59
|s/l
|176
|0.10
|1.3176
|1.3176
|1.3056
|-112.50
|2503.75
|354
|2007.03.07 23:59
|close
|177
|0.20
|1.3178
|1.3186
|1.3066
|-205.00
|2298.75
|355
|2007.03.09 00:07
|sell
|178
|0.10
|1.3135
|1.3225
|1.3105
|356
|2007.03.09 09:11
|sell
|179
|0.20
|1.3146
|1.3236
|1.3116
|357
|2007.03.09 16:38
|t/p
|179
|0.20
|1.3116
|1.3236
|1.3116
|75.00
|2373.75
|358
|2007.03.09 16:38
|close
|178
|0.10
|1.3115
|1.3225
|1.3105
|25.00
|2398.75
|359
|2007.03.12 02:00
|sell
|180
|0.10
|1.3116
|1.3206
|1.3086
|360
|2007.03.12 02:58
|sell
|181
|0.20
|1.3127
|1.3217
|1.3097
|361
|2007.03.13 00:00
|close
|180
|0.10
|1.3190
|1.3206
|1.3086
|-92.50
|2306.25
|362
|2007.03.13 00:01
|close
|181
|0.20
|1.3191
|1.3217
|1.3097
|-160.00
|2146.25
|363
|2007.03.13 00:02
|buy
|182
|0.10
|1.3190
|1.3100
|1.3220
|364
|2007.03.13 08:48
|buy
|183
|0.20
|1.3178
|1.3088
|1.3208
|365
|2007.03.13 15:56
|t/p
|183
|0.20
|1.3208
|1.3088
|1.3208
|75.00
|2221.25
|366
|2007.03.13 15:56
|close
|182
|0.10
|1.3209
|1.3100
|1.3220
|23.75
|2245.00
|367
|2007.03.13 23:59
|buy
|184
|0.10
|1.3197
|1.3107
|1.3227
|368
|2007.03.14 17:40
|t/p
|184
|0.10
|1.3227
|1.3107
|1.3227
|37.50
|2282.50
|369
|2007.03.14 23:59
|buy
|185
|0.10
|1.3219
|1.3129
|1.3249
|370
|2007.03.16 02:19
|t/p
|185
|0.10
|1.3249
|1.3129
|1.3249
|37.50
|2320.00
|371
|2007.03.16 09:00
|buy
|186
|0.10
|1.3292
|1.3202
|1.3322
|372
|2007.03.16 12:18
|t/p
|186
|0.10
|1.3322
|1.3202
|1.3322
|37.50
|2357.50
|373
|2007.03.16 15:30
|buy
|187
|0.10
|1.3326
|1.3236
|1.3356
|374
|2007.03.16 16:16
|buy
|188
|0.20
|1.3315
|1.3225
|1.3345
|375
|2007.03.21 21:16
|t/p
|188
|0.20
|1.3345
|1.3225
|1.3345
|75.00
|2432.50
|376
|2007.03.21 21:16
|close
|187
|0.10
|1.3345
|1.3236
|1.3356
|23.75
|2456.25
|377
|2007.03.22 05:24
|buy
|189
|0.10
|1.3389
|1.3299
|1.3419
|378
|2007.03.22 09:37
|buy
|190
|0.20
|1.3379
|1.3289
|1.3409
|379
|2007.03.23 08:00
|close
|189
|0.10
|1.3323
|1.3299
|1.3419
|-82.50
|2373.75
|380
|2007.03.23 08:00
|close
|190
|0.20
|1.3324
|1.3289
|1.3409
|-137.50
|2236.25
|381
|2007.03.23 08:00
|sell
|191
|0.10
|1.3323
|1.3413
|1.3293
|382
|2007.03.23 17:44
|t/p
|191
|0.10
|1.3293
|1.3413
|1.3293
|37.50
|2273.75
|383
|2007.03.23 19:08
|sell
|192
|0.10
|1.3309
|1.3399
|1.3279
|384
|2007.03.26 02:47
|t/p
|192
|0.10
|1.3279
|1.3399
|1.3279
|37.50
|2311.25
|385
|2007.03.26 03:31
|sell
|193
|0.10
|1.3280
|1.3370
|1.3250
|386
|2007.03.27 14:07
|close
|193
|0.10
|1.3344
|1.3370
|1.3250
|-80.00
|2231.25
|387
|2007.03.27 14:09
|buy
|194
|0.10
|1.3344
|1.3254
|1.3374
|388
|2007.03.29 06:00
|close
|194
|0.10
|1.3314
|1.3254
|1.3374
|-37.50
|2193.75
|389
|2007.03.29 07:04
|sell
|195
|0.10
|1.3313
|1.3403
|1.3283
|390
|2007.03.29 08:03
|sell
|196
|0.20
|1.3324
|1.3414
|1.3294
|391
|2007.03.30 16:39
|t/p
|196
|0.20
|1.3294
|1.3414
|1.3294
|75.00
|2268.75
|392
|2007.03.30 16:39
|close
|195
|0.10
|1.3294
|1.3403
|1.3283
|23.75
|2292.50
|393
|2007.03.30 17:03
|sell
|197
|0.10
|1.3320
|1.3410
|1.3290
|394
|2007.03.30 18:07
|t/p
|197
|0.10
|1.3290
|1.3410
|1.3290
|37.50
|2330.00
|395
|2007.03.30 19:08
|sell
|198
|0.10
|1.3317
|1.3407
|1.3287
|396
|2007.03.30 19:14
|sell
|199
|0.20
|1.3328
|1.3418
|1.3298
|397
|2007.04.02 17:33
|close
|198
|0.10
|1.3367
|1.3407
|1.3287
|-62.50
|2267.50
|398
|2007.04.02 17:33
|close
|199
|0.20
|1.3368
|1.3418
|1.3298
|-100.00
|2167.50
|399
|2007.04.02 17:33
|buy
|200
|0.10
|1.3366
|1.3276
|1.3396
|400
|2007.04.03 14:07
|close
|200
|0.10
|1.3364
|1.3276
|1.3396
|-2.50
|2165.00
|401
|2007.04.03 14:07
|sell
|201
|0.10
|1.3365
|1.3455
|1.3335
|402
|2007.04.03 20:57
|t/p
|201
|0.10
|1.3335
|1.3455
|1.3335
|37.50
|2202.50
|403
|2007.04.04 03:34
|sell
|202
|0.10
|1.3331
|1.3421
|1.3301
|404
|2007.04.04 07:15
|sell
|203
|0.20
|1.3341
|1.3431
|1.3311
|405
|2007.04.05 16:22
|s/l
|202
|0.10
|1.3421
|1.3421
|1.3301
|-112.50
|2090.00
|406
|2007.04.05 16:22
|close
|203
|0.20
|1.3421
|1.3431
|1.3311
|-200.00
|1890.00
|407
|2007.04.05 23:00
|buy
|204
|0.10
|1.3425
|1.3335
|1.3455
|408
|2007.04.06 09:18
|buy
|205
|0.20
|1.3415
|1.3325
|1.3445
|409
|2007.04.09 07:01
|close
|204
|0.10
|1.3362
|1.3335
|1.3455
|-78.75
|1811.25
|410
|2007.04.09 07:01
|close
|205
|0.20
|1.3360
|1.3325
|1.3445
|-137.50
|1673.75
|411
|2007.04.09 08:20
|sell
|206
|0.10
|1.3361
|1.3451
|1.3331
|412
|2007.04.09 11:25
|sell
|207
|0.20
|1.3372
|1.3462
|1.3342
|413
|2007.04.09 19:57
|t/p
|207
|0.20
|1.3342
|1.3462
|1.3342
|75.00
|1748.75
|414
|2007.04.09 19:57
|close
|206
|0.10
|1.3342
|1.3451
|1.3331
|23.75
|1772.50
|415
|2007.04.09 21:08
|sell
|208
|0.10
|1.3356
|1.3446
|1.3326
|416
|2007.04.10 03:38
|sell
|209
|0.20
|1.3366
|1.3456
|1.3336
|417
|2007.04.10 11:00
|close
|208
|0.10
|1.3409
|1.3446
|1.3326
|-66.25
|1706.25
|418
|2007.04.10 11:00
|close
|209
|0.20
|1.3411
|1.3456
|1.3336
|-112.50
|1593.75
|419
|2007.04.10 11:01
|buy
|210
|0.10
|1.3409
|1.3319
|1.3439
|420
|2007.04.10 15:47
|t/p
|210
|0.10
|1.3439
|1.3319
|1.3439
|37.50
|1631.25
|421
|2007.04.10 19:00
|buy
|211
|0.10
|1.3437
|1.3347
|1.3467
|422
|2007.04.10 21:59
|buy
|212
|0.20
|1.3426
|1.3336
|1.3456
|423
|2007.04.12 04:41
|t/p
|212
|0.20
|1.3456
|1.3336
|1.3456
|75.00
|1706.25
|424
|2007.04.12 04:41
|close
|211
|0.10
|1.3457
|1.3347
|1.3467
|25.00
|1731.25
|425
|2007.04.12 10:50
|buy
|213
|0.10
|1.3462
|1.3372
|1.3492
|426
|2007.04.12 11:49
|buy
|214
|0.20
|1.3452
|1.3362
|1.3482
|427
|2007.04.12 16:46
|t/p
|214
|0.20
|1.3482
|1.3362
|1.3482
|75.00
|1806.25
|428
|2007.04.12 16:46
|close
|213
|0.10
|1.3482
|1.3372
|1.3492
|25.00
|1831.25
|429
|2007.04.12 19:01
|buy
|215
|0.10
|1.3477
|1.3387
|1.3507
|430
|2007.04.13 03:44
|t/p
|215
|0.10
|1.3507
|1.3387
|1.3507
|37.50
|1868.75
|431
|2007.04.13 07:49
|buy
|216
|0.10
|1.3511
|1.3421
|1.3541
|432
|2007.04.13 13:23
|t/p
|216
|0.10
|1.3541
|1.3421
|1.3541
|37.50
|1906.25
|433
|2007.04.13 15:01
|buy
|217
|0.10
|1.3538
|1.3448
|1.3568
|434
|2007.04.13 17:39
|buy
|218
|0.20
|1.3527
|1.3437
|1.3557
|435
|2007.04.16 00:00
|t/p
|218
|0.20
|1.3557
|1.3437
|1.3557
|75.00
|1981.25
|436
|2007.04.16 00:00
|close
|217
|0.10
|1.3567
|1.3448
|1.3568
|36.25
|2017.50
|437
|2007.04.16 04:03
|buy
|219
|0.10
|1.3558
|1.3468
|1.3588
|438
|2007.04.16 08:41
|buy
|220
|0.20
|1.3547
|1.3457
|1.3577
|439
|2007.04.17 15:45
|t/p
|220
|0.20
|1.3577
|1.3457
|1.3577
|75.00
|2092.50
|440
|2007.04.17 15:45
|close
|219
|0.10
|1.3577
|1.3468
|1.3588
|23.75
|2116.25
|441
|2007.04.18 06:06
|buy
|221
|0.10
|1.3584
|1.3494
|1.3614
|442
|2007.04.18 11:59
|t/p
|221
|0.10
|1.3614
|1.3494
|1.3614
|37.50
|2153.75
|443
|2007.04.18 13:40
|buy
|222
|0.10
|1.3603
|1.3513
|1.3633
|444
|2007.04.20 09:11
|t/p
|222
|0.10
|1.3633
|1.3513
|1.3633
|37.50
|2191.25
|445
|2007.04.23 13:19
|sell
|223
|0.10
|1.3573
|1.3663
|1.3543
|446
|2007.04.23 18:42
|sell
|224
|0.20
|1.3583
|1.3673
|1.3553
|447
|2007.04.24 05:26
|t/p
|224
|0.20
|1.3553
|1.3673
|1.3553
|75.00
|2266.25
|448
|2007.04.24 05:26
|close
|223
|0.10
|1.3553
|1.3663
|1.3543
|25.00
|2291.25
|449
|2007.04.24 06:18
|sell
|225
|0.10
|1.3565
|1.3655
|1.3535
|450
|2007.04.24 13:35
|sell
|226
|0.20
|1.3576
|1.3666
|1.3546
|451
|2007.04.25 03:00
|close
|225
|0.10
|1.3636
|1.3655
|1.3535
|-88.75
|2202.50
|452
|2007.04.25 03:00
|close
|226
|0.20
|1.3634
|1.3666
|1.3546
|-145.00
|2057.50
|453
|2007.04.25 03:03
|buy
|227
|0.10
|1.3633
|1.3543
|1.3663
|454
|2007.04.25 17:14
|t/p
|227
|0.10
|1.3663
|1.3543
|1.3663
|37.50
|2095.00
|455
|2007.04.25 17:20
|buy
|228
|0.10
|1.3652
|1.3562
|1.3682
|456
|2007.04.25 19:55
|buy
|229
|0.20
|1.3642
|1.3552
|1.3672
|457
|2007.04.26 20:16
|close
|228
|0.10
|1.3606
|1.3562
|1.3682
|-57.50
|2037.50
|458
|2007.04.26 20:18
|close
|229
|0.20
|1.3604
|1.3552
|1.3672
|-95.00
|1942.50
|459
|2007.04.26 20:22
|sell
|230
|0.10
|1.3606
|1.3696
|1.3576
|460
|2007.04.27 11:28
|sell
|231
|0.20
|1.3617
|1.3707
|1.3587
|461
|2007.05.02 06:18
|t/p
|231
|0.20
|1.3587
|1.3707
|1.3587
|75.00
|2017.50
|462
|2007.05.02 06:18
|close
|230
|0.10
|1.3587
|1.3696
|1.3576
|23.75
|2041.25
|463
|2007.05.02 08:41
|sell
|232
|0.10
|1.3582
|1.3672
|1.3552
|464
|2007.05.02 08:52
|sell
|233
|0.20
|1.3593
|1.3683
|1.3563
|465
|2007.05.03 17:01
|t/p
|233
|0.20
|1.3563
|1.3683
|1.3563
|75.00
|2116.25
|466
|2007.05.03 17:01
|close
|232
|0.10
|1.3563
|1.3672
|1.3552
|23.75
|2140.00
|467
|2007.05.04 02:20
|sell
|234
|0.10
|1.3556
|1.3646
|1.3526
|468
|2007.05.08 17:17
|t/p
|234
|0.10
|1.3526
|1.3646
|1.3526
|37.50
|2177.50
|469
|2007.05.08 21:06
|sell
|235
|0.10
|1.3543
|1.3633
|1.3513
|470
|2007.05.10 15:51
|t/p
|235
|0.10
|1.3513
|1.3633
|1.3513
|37.50
|2215.00
|471
|2007.05.11 02:00
|sell
|236
|0.10
|1.3481
|1.3571
|1.3451
|472
|2007.05.15 17:32
|s/l
|236
|0.10
|1.3571
|1.3571
|1.3451
|-112.50
|2102.50
|473
|2007.05.16 01:05
|buy
|237
|0.10
|1.3594
|1.3504
|1.3624
|474
|2007.05.16 19:11
|s/l
|237
|0.10
|1.3504
|1.3504
|1.3624
|-112.50
|1990.00
|475
|2007.05.17 02:02
|sell
|238
|0.10
|1.3522
|1.3612
|1.3492
|476
|2007.05.17 07:18
|sell
|239
|0.20
|1.3533
|1.3623
|1.3503
|477
|2007.05.17 15:31
|t/p
|239
|0.20
|1.3503
|1.3623
|1.3503
|75.00
|2065.00
|478
|2007.05.17 15:31
|close
|238
|0.10
|1.3503
|1.3612
|1.3492
|23.75
|2088.75
|479
|2007.05.17 19:10
|sell
|240
|0.10
|1.3497
|1.3587
|1.3467
|480
|2007.05.21 13:34
|t/p
|240
|0.10
|1.3467
|1.3587
|1.3467
|37.50
|2126.25
|481
|2007.05.21 19:06
|sell
|241
|0.10
|1.3461
|1.3551
|1.3431
|482
|2007.05.21 21:52
|sell
|242
|0.20
|1.3472
|1.3562
|1.3442
|483
|2007.05.22 13:11
|t/p
|242
|0.20
|1.3442
|1.3562
|1.3442
|75.00
|2201.25
|484
|2007.05.22 13:11
|close
|241
|0.10
|1.3442
|1.3551
|1.3431
|23.75
|2225.00
|485
|2007.05.22 15:09
|sell
|243
|0.10
|1.3452
|1.3542
|1.3422
|486
|2007.05.23 10:52
|t/p
|243
|0.10
|1.3422
|1.3542
|1.3422
|37.50
|2262.50
|487
|2007.05.24 15:01
|sell
|244
|0.10
|1.3442
|1.3532
|1.3412
|488
|2007.05.29 17:27
|close
|244
|0.10
|1.3490
|1.3532
|1.3412
|-60.00
|2202.50
|489
|2007.05.29 17:27
|buy
|245
|0.10
|1.3490
|1.3400
|1.3520
|490
|2007.05.29 19:17
|buy
|246
|0.20
|1.3480
|1.3390
|1.3510
|491
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|246
|0.20
|1.3449
|1.3390
|1.3510
|-77.50
|2125.00
|492
|2007.05.29 23:59
|close at stop
|245
|0.10
|1.3449
|1.3400
|1.3520
|-51.25
|2073.75