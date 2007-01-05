|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.05 12:00 - 2007.03.28 00:00 (2007.01.03 - 2007.03.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UsePct=0; MaxLots=100; Slippage=2; Lots=5; MaximumRisk=0.15; DecreaseFactor=100; MinLot=0.1; TrailingStop=15; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18;
|Bars in test
|1470
|Ticks modelled
|244566
|Modelling quality
|50.44%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|27256.17
|Gross profit
|84556.48
|Gross loss
|-57300.31
|Profit factor
|1.48
|Expected payoff
|76.78
|Absolute drawdown
|144.00
|Maximal drawdown
|7267.34 (31.40%)
|Relative drawdown
|31.45% (1605.00)
|Total trades
|355
|Short positions (won %)
|171 (54.39%)
|Long positions (won %)
|184 (57.61%)
|Profit trades (% of total)
|199 (56.06%)
|Loss trades (% of total)
|156 (43.94%)
|Largest
|profit trade
|4582.00
|loss trade
|-3348.00
|Average
|profit trade
|424.91
|loss trade
|-367.31
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (400.71)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1616.15)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5189.08 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-4288.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.05 12:00
|buy
|1
|0.90
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.01.05 14:00
|close
|1
|0.90
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|-99.00
|2901.00
|3
|2007.01.05 14:00
|sell
|2
|0.90
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3087
|0.0000
|5
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3086
|0.0000
|6
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3085
|0.0000
|7
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3084
|0.0000
|8
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3083
|0.0000
|9
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3082
|0.0000
|10
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3081
|0.0000
|11
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3080
|0.0000
|12
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3079
|0.0000
|13
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3078
|0.0000
|14
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3077
|0.0000
|15
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3076
|0.0000
|16
|2007.01.05 15:30
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3075
|0.0000
|17
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3074
|0.0000
|18
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3073
|0.0000
|19
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3072
|0.0000
|20
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3071
|0.0000
|21
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3070
|0.0000
|22
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3068
|0.0000
|23
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3067
|0.0000
|24
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3066
|0.0000
|25
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3065
|0.0000
|26
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3064
|0.0000
|27
|2007.01.05 15:31
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3063
|0.0000
|28
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3062
|0.0000
|29
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3061
|0.0000
|30
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3060
|0.0000
|31
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3058
|0.0000
|32
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3057
|0.0000
|33
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3056
|0.0000
|34
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3055
|0.0000
|35
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3054
|0.0000
|36
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3052
|0.0000
|37
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3051
|0.0000
|38
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3050
|0.0000
|39
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3049
|0.0000
|40
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3048
|0.0000
|41
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3047
|0.0000
|42
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3045
|0.0000
|43
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3044
|0.0000
|44
|2007.01.05 15:32
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3043
|0.0000
|45
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3042
|0.0000
|46
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3040
|0.0000
|47
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3039
|0.0000
|48
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3037
|0.0000
|49
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3036
|0.0000
|50
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3035
|0.0000
|51
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3033
|0.0000
|52
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3032
|0.0000
|53
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3031
|0.0000
|54
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3029
|0.0000
|55
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3028
|0.0000
|56
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3026
|0.0000
|57
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3025
|0.0000
|58
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3024
|0.0000
|59
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3022
|0.0000
|60
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3021
|0.0000
|61
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3019
|0.0000
|62
|2007.01.05 15:33
|modify
|2
|0.90
|1.3087
|1.3018
|0.0000
|63
|2007.01.05 15:34
|s/l
|2
|0.90
|1.3018
|1.3018
|0.0000
|621.00
|3522.00
|64
|2007.01.05 15:34
|sell
|3
|1.10
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.01.05 15:48
|modify
|3
|1.10
|1.3015
|1.3015
|0.0000
|66
|2007.01.05 15:48
|modify
|3
|1.10
|1.3015
|1.3014
|0.0000
|67
|2007.01.05 15:48
|modify
|3
|1.10
|1.3015
|1.3013
|0.0000
|68
|2007.01.05 15:50
|modify
|3
|1.10
|1.3015
|1.3012
|0.0000
|69
|2007.01.05 15:50
|modify
|3
|1.10
|1.3015
|1.3011
|0.0000
|70
|2007.01.05 15:51
|modify
|3
|1.10
|1.3015
|1.3010
|0.0000
|71
|2007.01.05 15:53
|s/l
|3
|1.10
|1.3010
|1.3010
|0.0000
|55.00
|3577.00
|72
|2007.01.05 15:53
|sell
|4
|1.10
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|73
|2007.01.05 18:02
|modify
|4
|1.10
|1.3007
|1.3007
|0.0000
|74
|2007.01.05 18:02
|modify
|4
|1.10
|1.3007
|1.3006
|0.0000
|75
|2007.01.05 18:02
|modify
|4
|1.10
|1.3007
|1.3005
|0.0000
|76
|2007.01.05 18:03
|modify
|4
|1.10
|1.3007
|1.3004
|0.0000
|77
|2007.01.05 18:03
|modify
|4
|1.10
|1.3007
|1.3002
|0.0000
|78
|2007.01.05 18:03
|modify
|4
|1.10
|1.3007
|1.3001
|0.0000
|79
|2007.01.05 18:05
|modify
|4
|1.10
|1.3007
|1.3000
|0.0000
|80
|2007.01.05 18:06
|modify
|4
|1.10
|1.3007
|1.2999
|0.0000
|81
|2007.01.05 18:13
|s/l
|4
|1.10
|1.2999
|1.2999
|0.0000
|88.00
|3665.00
|82
|2007.01.05 18:13
|sell
|5
|1.10
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|83
|2007.01.05 21:00
|close
|5
|1.10
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|-121.00
|3544.00
|84
|2007.01.05 21:00
|buy
|6
|1.10
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|85
|2007.01.08 02:00
|close
|6
|1.10
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|4.08
|3548.08
|86
|2007.01.08 02:00
|sell
|7
|1.10
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|87
|2007.01.08 02:47
|modify
|7
|1.10
|1.3006
|1.3006
|0.0000
|88
|2007.01.08 02:48
|modify
|7
|1.10
|1.3006
|1.3005
|0.0000
|89
|2007.01.08 03:05
|s/l
|7
|1.10
|1.3005
|1.3005
|0.0000
|11.00
|3559.08
|90
|2007.01.08 03:05
|sell
|8
|1.10
|1.3002
|0.0000
|0.0000
|91
|2007.01.08 06:00
|close
|8
|1.10
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|3548.08
|92
|2007.01.08 06:05
|buy
|9
|1.10
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.01.08 09:20
|modify
|9
|1.10
|1.3004
|1.3005
|0.0000
|94
|2007.01.08 09:20
|modify
|9
|1.10
|1.3004
|1.3006
|0.0000
|95
|2007.01.08 09:20
|modify
|9
|1.10
|1.3004
|1.3007
|0.0000
|96
|2007.01.08 09:21
|modify
|9
|1.10
|1.3004
|1.3008
|0.0000
|97
|2007.01.08 09:33
|s/l
|9
|1.10
|1.3008
|1.3008
|0.0000
|44.00
|3592.08
|98
|2007.01.08 09:33
|buy
|10
|1.10
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|99
|2007.01.08 10:53
|modify
|10
|1.10
|1.3011
|1.3011
|0.0000
|100
|2007.01.08 10:55
|modify
|10
|1.10
|1.3011
|1.3012
|0.0000
|101
|2007.01.08 11:51
|s/l
|10
|1.10
|1.3012
|1.3012
|0.0000
|11.00
|3603.08
|102
|2007.01.08 11:51
|buy
|11
|1.10
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.01.08 12:00
|close
|11
|1.10
|1.3008
|0.0000
|0.0000
|-77.00
|3526.08
|104
|2007.01.08 12:04
|sell
|12
|1.10
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|105
|2007.01.08 15:38
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.3009
|0.0000
|106
|2007.01.08 15:38
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.3008
|0.0000
|107
|2007.01.08 15:56
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.3006
|0.0000
|108
|2007.01.08 15:56
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.3005
|0.0000
|109
|2007.01.08 15:57
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.3004
|0.0000
|110
|2007.01.08 15:57
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.3003
|0.0000
|111
|2007.01.08 15:57
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.3002
|0.0000
|112
|2007.01.08 15:57
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.3000
|0.0000
|113
|2007.01.08 15:57
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.2999
|0.0000
|114
|2007.01.08 15:58
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.2997
|0.0000
|115
|2007.01.08 15:58
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.2996
|0.0000
|116
|2007.01.08 15:58
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.2994
|0.0000
|117
|2007.01.08 15:58
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.2992
|0.0000
|118
|2007.01.08 16:01
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.2991
|0.0000
|119
|2007.01.08 16:01
|modify
|12
|1.10
|1.3009
|1.2990
|0.0000
|120
|2007.01.08 16:03
|s/l
|12
|1.10
|1.2990
|1.2990
|0.0000
|209.00
|3735.08
|121
|2007.01.08 16:03
|sell
|13
|1.10
|1.2988
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.01.08 17:00
|close
|13
|1.10
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|-297.00
|3438.08
|123
|2007.01.08 17:00
|buy
|14
|1.00
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|124
|2007.01.08 18:48
|modify
|14
|1.00
|1.3016
|1.3016
|0.0000
|125
|2007.01.08 18:48
|modify
|14
|1.00
|1.3016
|1.3017
|0.0000
|126
|2007.01.08 18:50
|s/l
|14
|1.00
|1.3017
|1.3017
|0.0000
|10.00
|3448.08
|127
|2007.01.08 18:50
|buy
|15
|1.00
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.01.08 19:03
|modify
|15
|1.00
|1.3020
|1.3020
|0.0000
|129
|2007.01.08 19:03
|modify
|15
|1.00
|1.3020
|1.3021
|0.0000
|130
|2007.01.08 19:13
|s/l
|15
|1.00
|1.3021
|1.3021
|0.0000
|10.00
|3458.08
|131
|2007.01.08 19:13
|buy
|16
|1.00
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|132
|2007.01.09 01:52
|modify
|16
|1.00
|1.3023
|1.3023
|0.0000
|133
|2007.01.09 01:53
|modify
|16
|1.00
|1.3023
|1.3024
|0.0000
|134
|2007.01.09 01:53
|modify
|16
|1.00
|1.3023
|1.3025
|0.0000
|135
|2007.01.09 02:12
|modify
|16
|1.00
|1.3023
|1.3027
|0.0000
|136
|2007.01.09 02:13
|modify
|16
|1.00
|1.3023
|1.3028
|0.0000
|137
|2007.01.09 02:16
|modify
|16
|1.00
|1.3023
|1.3029
|0.0000
|138
|2007.01.09 02:17
|modify
|16
|1.00
|1.3023
|1.3030
|0.0000
|139
|2007.01.09 02:18
|modify
|16
|1.00
|1.3023
|1.3031
|0.0000
|140
|2007.01.09 02:18
|modify
|16
|1.00
|1.3023
|1.3032
|0.0000
|141
|2007.01.09 03:58
|s/l
|16
|1.00
|1.3032
|1.3032
|0.0000
|83.71
|3541.80
|142
|2007.01.09 03:58
|buy
|17
|1.10
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.01.09 09:47
|modify
|17
|1.10
|1.3035
|1.3035
|0.0000
|144
|2007.01.09 09:47
|modify
|17
|1.10
|1.3035
|1.3036
|0.0000
|145
|2007.01.09 09:48
|modify
|17
|1.10
|1.3035
|1.3037
|0.0000
|146
|2007.01.09 09:48
|modify
|17
|1.10
|1.3035
|1.3038
|0.0000
|147
|2007.01.09 10:03
|s/l
|17
|1.10
|1.3038
|1.3038
|0.0000
|33.00
|3574.80
|148
|2007.01.09 10:05
|sell
|18
|1.10
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.01.09 14:03
|modify
|18
|1.10
|1.3036
|1.3035
|0.0000
|150
|2007.01.09 14:03
|modify
|18
|1.10
|1.3036
|1.3034
|0.0000
|151
|2007.01.09 14:08
|modify
|18
|1.10
|1.3036
|1.3033
|0.0000
|152
|2007.01.09 14:28
|modify
|18
|1.10
|1.3036
|1.3032
|0.0000
|153
|2007.01.09 14:28
|modify
|18
|1.10
|1.3036
|1.3031
|0.0000
|154
|2007.01.09 14:32
|modify
|18
|1.10
|1.3036
|1.3030
|0.0000
|155
|2007.01.09 14:33
|modify
|18
|1.10
|1.3036
|1.3029
|0.0000
|156
|2007.01.09 14:37
|modify
|18
|1.10
|1.3036
|1.3028
|0.0000
|157
|2007.01.09 14:38
|modify
|18
|1.10
|1.3036
|1.3027
|0.0000
|158
|2007.01.09 14:38
|modify
|18
|1.10
|1.3036
|1.3026
|0.0000
|159
|2007.01.09 15:20
|s/l
|18
|1.10
|1.3026
|1.3026
|0.0000
|110.00
|3684.80
|160
|2007.01.09 15:20
|sell
|19
|1.10
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.01.09 16:05
|modify
|19
|1.10
|1.3023
|1.3023
|0.0000
|162
|2007.01.09 16:05
|modify
|19
|1.10
|1.3023
|1.3022
|0.0000
|163
|2007.01.09 16:05
|modify
|19
|1.10
|1.3023
|1.3021
|0.0000
|164
|2007.01.09 16:06
|modify
|19
|1.10
|1.3023
|1.3020
|0.0000
|165
|2007.01.09 16:23
|modify
|19
|1.10
|1.3023
|1.3019
|0.0000
|166
|2007.01.09 16:23
|modify
|19
|1.10
|1.3023
|1.3018
|0.0000
|167
|2007.01.09 16:40
|s/l
|19
|1.10
|1.3018
|1.3018
|0.0000
|55.00
|3739.80
|168
|2007.01.09 16:40
|sell
|20
|1.10
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|169
|2007.01.09 16:48
|modify
|20
|1.10
|1.3015
|1.3014
|0.0000
|170
|2007.01.09 17:38
|modify
|20
|1.10
|1.3015
|1.3013
|0.0000
|171
|2007.01.09 17:38
|modify
|20
|1.10
|1.3015
|1.3012
|0.0000
|172
|2007.01.09 17:38
|modify
|20
|1.10
|1.3015
|1.3011
|0.0000
|173
|2007.01.09 17:38
|modify
|20
|1.10
|1.3015
|1.3010
|0.0000
|174
|2007.01.09 17:42
|modify
|20
|1.10
|1.3015
|1.3009
|0.0000
|175
|2007.01.09 17:43
|modify
|20
|1.10
|1.3015
|1.3007
|0.0000
|176
|2007.01.09 17:43
|modify
|20
|1.10
|1.3015
|1.3006
|0.0000
|177
|2007.01.09 18:05
|s/l
|20
|1.10
|1.3006
|1.3006
|0.0000
|99.00
|3838.80
|178
|2007.01.09 18:05
|sell
|21
|1.20
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.01.09 18:50
|modify
|21
|1.20
|1.3003
|1.3003
|0.0000
|180
|2007.01.09 19:06
|s/l
|21
|1.20
|1.3003
|1.3003
|0.0000
|0.00
|3838.80
|181
|2007.01.09 21:00
|buy
|22
|1.20
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|182
|2007.01.09 22:00
|close
|22
|1.20
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|-120.00
|3718.80
|183
|2007.01.09 22:04
|sell
|23
|1.10
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.01.10 02:11
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.3000
|0.0000
|185
|2007.01.10 02:12
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2998
|0.0000
|186
|2007.01.10 02:12
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2997
|0.0000
|187
|2007.01.10 02:13
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2996
|0.0000
|188
|2007.01.10 02:13
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2994
|0.0000
|189
|2007.01.10 02:13
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2993
|0.0000
|190
|2007.01.10 02:16
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2992
|0.0000
|191
|2007.01.10 02:16
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2991
|0.0000
|192
|2007.01.10 02:16
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2990
|0.0000
|193
|2007.01.10 02:17
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2989
|0.0000
|194
|2007.01.10 02:17
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2988
|0.0000
|195
|2007.01.10 02:17
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2987
|0.0000
|196
|2007.01.10 02:17
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2986
|0.0000
|197
|2007.01.10 02:17
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2985
|0.0000
|198
|2007.01.10 02:18
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2984
|0.0000
|199
|2007.01.10 02:18
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2983
|0.0000
|200
|2007.01.10 02:18
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2982
|0.0000
|201
|2007.01.10 02:18
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2980
|0.0000
|202
|2007.01.10 02:18
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2979
|0.0000
|203
|2007.01.10 02:28
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2978
|0.0000
|204
|2007.01.10 03:02
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2977
|0.0000
|205
|2007.01.10 03:03
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2976
|0.0000
|206
|2007.01.10 03:03
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2975
|0.0000
|207
|2007.01.10 03:03
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2974
|0.0000
|208
|2007.01.10 03:03
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2973
|0.0000
|209
|2007.01.10 03:03
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2972
|0.0000
|210
|2007.01.10 03:03
|modify
|23
|1.10
|1.3000
|1.2971
|0.0000
|211
|2007.01.10 03:18
|s/l
|23
|1.10
|1.2971
|1.2971
|0.0000
|323.71
|4042.51
|212
|2007.01.10 03:18
|sell
|24
|1.20
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|213
|2007.01.10 06:00
|close
|24
|1.20
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|-84.00
|3958.51
|214
|2007.01.10 06:00
|buy
|25
|1.20
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|215
|2007.01.10 07:53
|modify
|25
|1.20
|1.2974
|1.2974
|0.0000
|216
|2007.01.10 08:43
|s/l
|25
|1.20
|1.2974
|1.2974
|0.0000
|0.00
|3958.51
|217
|2007.01.10 08:43
|buy
|26
|1.20
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.01.10 09:30
|modify
|26
|1.20
|1.2977
|1.2978
|0.0000
|219
|2007.01.10 09:30
|modify
|26
|1.20
|1.2977
|1.2979
|0.0000
|220
|2007.01.10 09:45
|modify
|26
|1.20
|1.2977
|1.2980
|0.0000
|221
|2007.01.10 09:45
|modify
|26
|1.20
|1.2977
|1.2981
|0.0000
|222
|2007.01.10 09:45
|modify
|26
|1.20
|1.2977
|1.2982
|0.0000
|223
|2007.01.10 09:45
|modify
|26
|1.20
|1.2977
|1.2983
|0.0000
|224
|2007.01.10 10:46
|s/l
|26
|1.20
|1.2983
|1.2983
|0.0000
|72.00
|4030.51
|225
|2007.01.10 11:00
|sell
|27
|1.20
|1.2980
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.01.10 16:48
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2980
|0.0000
|227
|2007.01.10 16:48
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2979
|0.0000
|228
|2007.01.10 16:48
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2978
|0.0000
|229
|2007.01.10 16:52
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2977
|0.0000
|230
|2007.01.10 16:52
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2976
|0.0000
|231
|2007.01.10 16:53
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2975
|0.0000
|232
|2007.01.10 16:53
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2974
|0.0000
|233
|2007.01.10 17:07
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2973
|0.0000
|234
|2007.01.10 17:07
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2972
|0.0000
|235
|2007.01.10 17:07
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2971
|0.0000
|236
|2007.01.10 17:08
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2969
|0.0000
|237
|2007.01.10 17:08
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2968
|0.0000
|238
|2007.01.10 17:08
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2967
|0.0000
|239
|2007.01.10 17:08
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2966
|0.0000
|240
|2007.01.10 17:08
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2964
|0.0000
|241
|2007.01.10 17:08
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2963
|0.0000
|242
|2007.01.10 17:12
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2962
|0.0000
|243
|2007.01.10 17:13
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2961
|0.0000
|244
|2007.01.10 17:13
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2960
|0.0000
|245
|2007.01.10 17:13
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2959
|0.0000
|246
|2007.01.10 17:13
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2958
|0.0000
|247
|2007.01.10 17:13
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2957
|0.0000
|248
|2007.01.10 17:15
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2956
|0.0000
|249
|2007.01.10 17:15
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2955
|0.0000
|250
|2007.01.10 17:15
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2954
|0.0000
|251
|2007.01.10 17:15
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2953
|0.0000
|252
|2007.01.10 17:27
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2952
|0.0000
|253
|2007.01.10 17:28
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2951
|0.0000
|254
|2007.01.10 17:28
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2950
|0.0000
|255
|2007.01.10 17:28
|modify
|27
|1.20
|1.2980
|1.2949
|0.0000
|256
|2007.01.10 17:38
|s/l
|27
|1.20
|1.2949
|1.2949
|0.0000
|372.00
|4402.51
|257
|2007.01.10 17:38
|sell
|28
|1.30
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.01.11 02:02
|close
|28
|1.30
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|68.71
|4471.21
|259
|2007.01.11 02:03
|buy
|29
|1.30
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|260
|2007.01.11 05:08
|modify
|29
|1.30
|1.2943
|1.2943
|0.0000
|261
|2007.01.11 05:10
|modify
|29
|1.30
|1.2943
|1.2944
|0.0000
|262
|2007.01.11 05:11
|modify
|29
|1.30
|1.2943
|1.2945
|0.0000
|263
|2007.01.11 06:02
|modify
|29
|1.30
|1.2943
|1.2948
|0.0000
|264
|2007.01.11 06:06
|modify
|29
|1.30
|1.2943
|1.2949
|0.0000
|265
|2007.01.11 06:13
|modify
|29
|1.30
|1.2943
|1.2950
|0.0000
|266
|2007.01.11 07:00
|close
|29
|1.30
|1.2955
|1.2950
|0.0000
|156.00
|4627.21
|267
|2007.01.11 07:01
|sell
|30
|1.40
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.01.11 08:22
|close
|30
|1.40
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|4501.21
|269
|2007.01.11 08:22
|buy
|31
|1.40
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.01.11 11:40
|modify
|31
|1.40
|1.2962
|1.2962
|0.0000
|271
|2007.01.11 11:40
|modify
|31
|1.40
|1.2962
|1.2963
|0.0000
|272
|2007.01.11 12:00
|s/l
|31
|1.40
|1.2963
|1.2963
|0.0000
|14.00
|4515.21
|273
|2007.01.11 14:01
|buy
|32
|1.40
|1.2973
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.01.11 14:07
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2973
|0.0000
|275
|2007.01.11 14:07
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2974
|0.0000
|276
|2007.01.11 14:07
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2975
|0.0000
|277
|2007.01.11 14:08
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2976
|0.0000
|278
|2007.01.11 14:08
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2977
|0.0000
|279
|2007.01.11 14:08
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2978
|0.0000
|280
|2007.01.11 14:08
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2979
|0.0000
|281
|2007.01.11 14:08
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2980
|0.0000
|282
|2007.01.11 14:11
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2982
|0.0000
|283
|2007.01.11 14:11
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2983
|0.0000
|284
|2007.01.11 14:11
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2984
|0.0000
|285
|2007.01.11 14:12
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2985
|0.0000
|286
|2007.01.11 14:12
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2986
|0.0000
|287
|2007.01.11 14:12
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2987
|0.0000
|288
|2007.01.11 14:12
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2988
|0.0000
|289
|2007.01.11 14:12
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2989
|0.0000
|290
|2007.01.11 14:12
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2990
|0.0000
|291
|2007.01.11 14:12
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2991
|0.0000
|292
|2007.01.11 14:12
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2992
|0.0000
|293
|2007.01.11 14:13
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2993
|0.0000
|294
|2007.01.11 14:13
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2994
|0.0000
|295
|2007.01.11 14:13
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2995
|0.0000
|296
|2007.01.11 14:13
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2996
|0.0000
|297
|2007.01.11 14:13
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2997
|0.0000
|298
|2007.01.11 14:13
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2998
|0.0000
|299
|2007.01.11 14:13
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.2999
|0.0000
|300
|2007.01.11 14:13
|modify
|32
|1.40
|1.2973
|1.3000
|0.0000
|301
|2007.01.11 14:17
|s/l
|32
|1.40
|1.3000
|1.3000
|0.0000
|378.00
|4893.21
|302
|2007.01.11 14:17
|buy
|33
|1.50
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.01.11 17:00
|close
|33
|1.50
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|-1185.00
|3708.21
|304
|2007.01.11 17:00
|sell
|34
|1.10
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.01.11 17:07
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2923
|0.0000
|306
|2007.01.11 17:08
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2922
|0.0000
|307
|2007.01.11 17:08
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2921
|0.0000
|308
|2007.01.11 17:08
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2920
|0.0000
|309
|2007.01.11 17:08
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2919
|0.0000
|310
|2007.01.11 17:12
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2918
|0.0000
|311
|2007.01.11 17:12
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2917
|0.0000
|312
|2007.01.11 17:12
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2916
|0.0000
|313
|2007.01.11 17:13
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2915
|0.0000
|314
|2007.01.11 17:13
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2914
|0.0000
|315
|2007.01.11 17:13
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2913
|0.0000
|316
|2007.01.11 17:15
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2912
|0.0000
|317
|2007.01.11 17:15
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2911
|0.0000
|318
|2007.01.11 17:16
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2910
|0.0000
|319
|2007.01.11 17:32
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2909
|0.0000
|320
|2007.01.11 17:32
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2908
|0.0000
|321
|2007.01.11 17:32
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2907
|0.0000
|322
|2007.01.11 17:33
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2906
|0.0000
|323
|2007.01.11 17:33
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2905
|0.0000
|324
|2007.01.11 17:33
|modify
|34
|1.10
|1.2923
|1.2904
|0.0000
|325
|2007.01.11 18:05
|s/l
|34
|1.10
|1.2904
|1.2904
|0.0000
|209.00
|3917.21
|326
|2007.01.11 18:05
|sell
|35
|1.20
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|327
|2007.01.11 21:25
|modify
|35
|1.20
|1.2901
|1.2900
|0.0000
|328
|2007.01.12 00:25
|s/l
|35
|1.20
|1.2900
|1.2900
|0.0000
|17.14
|3934.35
|329
|2007.01.12 01:12
|sell
|36
|1.20
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.01.12 04:00
|close
|36
|1.20
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|-96.00
|3838.35
|331
|2007.01.12 04:00
|buy
|37
|1.20
|1.2898
|0.0000
|0.0000
|332
|2007.01.12 09:05
|modify
|37
|1.20
|1.2898
|1.2899
|0.0000
|333
|2007.01.12 09:05
|modify
|37
|1.20
|1.2898
|1.2900
|0.0000
|334
|2007.01.12 09:05
|modify
|37
|1.20
|1.2898
|1.2901
|0.0000
|335
|2007.01.12 09:50
|modify
|37
|1.20
|1.2898
|1.2902
|0.0000
|336
|2007.01.12 10:22
|s/l
|37
|1.20
|1.2902
|1.2902
|0.0000
|48.00
|3886.35
|337
|2007.01.12 16:00
|buy
|38
|1.20
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.01.12 16:37
|modify
|38
|1.20
|1.2915
|1.2915
|0.0000
|339
|2007.01.12 16:37
|modify
|38
|1.20
|1.2915
|1.2916
|0.0000
|340
|2007.01.12 16:38
|modify
|38
|1.20
|1.2915
|1.2917
|0.0000
|341
|2007.01.12 16:38
|modify
|38
|1.20
|1.2915
|1.2918
|0.0000
|342
|2007.01.12 16:38
|modify
|38
|1.20
|1.2915
|1.2919
|0.0000
|343
|2007.01.12 16:53
|s/l
|38
|1.20
|1.2919
|1.2919
|0.0000
|48.00
|3934.35
|344
|2007.01.12 16:53
|buy
|39
|1.20
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|345
|2007.01.12 17:02
|modify
|39
|1.20
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|346
|2007.01.12 17:02
|modify
|39
|1.20
|1.2922
|1.2923
|0.0000
|347
|2007.01.12 17:02
|modify
|39
|1.20
|1.2922
|1.2924
|0.0000
|348
|2007.01.12 17:02
|modify
|39
|1.20
|1.2922
|1.2925
|0.0000
|349
|2007.01.12 17:02
|modify
|39
|1.20
|1.2922
|1.2926
|0.0000
|350
|2007.01.12 17:03
|modify
|39
|1.20
|1.2922
|1.2927
|0.0000
|351
|2007.01.12 17:03
|modify
|39
|1.20
|1.2922
|1.2928
|0.0000
|352
|2007.01.12 17:03
|modify
|39
|1.20
|1.2922
|1.2929
|0.0000
|353
|2007.01.12 17:04
|s/l
|39
|1.20
|1.2929
|1.2929
|0.0000
|84.00
|4018.35
|354
|2007.01.12 17:04
|buy
|40
|1.20
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|355
|2007.01.12 20:00
|close
|40
|1.20
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|-132.00
|3886.35
|356
|2007.01.12 20:04
|sell
|41
|1.20
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|357
|2007.01.15 00:00
|close
|41
|1.20
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|-66.86
|3819.49
|358
|2007.01.15 00:01
|buy
|42
|1.10
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.01.15 09:41
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2928
|0.0000
|360
|2007.01.15 09:41
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2929
|0.0000
|361
|2007.01.15 09:41
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2930
|0.0000
|362
|2007.01.15 09:42
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2931
|0.0000
|363
|2007.01.15 09:42
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2932
|0.0000
|364
|2007.01.15 09:42
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2933
|0.0000
|365
|2007.01.15 09:42
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2934
|0.0000
|366
|2007.01.15 09:43
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2935
|0.0000
|367
|2007.01.15 09:43
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2936
|0.0000
|368
|2007.01.15 09:43
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2937
|0.0000
|369
|2007.01.15 09:52
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2938
|0.0000
|370
|2007.01.15 09:53
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2939
|0.0000
|371
|2007.01.15 09:53
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2940
|0.0000
|372
|2007.01.15 09:53
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2941
|0.0000
|373
|2007.01.15 09:53
|modify
|42
|1.10
|1.2928
|1.2942
|0.0000
|374
|2007.01.15 10:02
|s/l
|42
|1.10
|1.2942
|1.2942
|0.0000
|154.00
|3973.49
|375
|2007.01.15 10:02
|buy
|43
|1.20
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.01.15 16:00
|close
|43
|1.20
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|3961.49
|377
|2007.01.15 16:00
|sell
|44
|1.20
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.01.15 23:00
|close
|44
|1.20
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|60.00
|4021.49
|379
|2007.01.15 23:01
|buy
|45
|1.20
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.01.16 02:00
|close
|45
|1.20
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|-79.55
|3941.95
|381
|2007.01.16 02:00
|sell
|46
|1.20
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.01.16 05:00
|close
|46
|1.20
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|3905.95
|383
|2007.01.16 05:02
|buy
|47
|1.20
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.01.16 07:51
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2938
|0.0000
|385
|2007.01.16 08:51
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2939
|0.0000
|386
|2007.01.16 09:06
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2940
|0.0000
|387
|2007.01.16 09:06
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2942
|0.0000
|388
|2007.01.16 09:06
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2943
|0.0000
|389
|2007.01.16 09:07
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2944
|0.0000
|390
|2007.01.16 09:07
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2946
|0.0000
|391
|2007.01.16 09:07
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2947
|0.0000
|392
|2007.01.16 09:07
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2948
|0.0000
|393
|2007.01.16 09:08
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2950
|0.0000
|394
|2007.01.16 09:08
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2951
|0.0000
|395
|2007.01.16 09:08
|modify
|47
|1.20
|1.2937
|1.2952
|0.0000
|396
|2007.01.16 09:18
|s/l
|47
|1.20
|1.2952
|1.2952
|0.0000
|180.00
|4085.95
|397
|2007.01.16 09:18
|buy
|48
|1.20
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|398
|2007.01.16 09:38
|modify
|48
|1.20
|1.2955
|1.2955
|0.0000
|399
|2007.01.16 09:38
|modify
|48
|1.20
|1.2955
|1.2956
|0.0000
|400
|2007.01.16 09:38
|modify
|48
|1.20
|1.2955
|1.2957
|0.0000
|401
|2007.01.16 09:40
|modify
|48
|1.20
|1.2955
|1.2958
|0.0000
|402
|2007.01.16 10:18
|s/l
|48
|1.20
|1.2958
|1.2958
|0.0000
|36.00
|4121.95
|403
|2007.01.16 10:18
|buy
|49
|1.20
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|404
|2007.01.16 12:03
|modify
|49
|1.20
|1.2961
|1.2961
|0.0000
|405
|2007.01.16 12:03
|modify
|49
|1.20
|1.2961
|1.2962
|0.0000
|406
|2007.01.16 12:05
|s/l
|49
|1.20
|1.2962
|1.2962
|0.0000
|12.00
|4133.95
|407
|2007.01.16 13:00
|buy
|50
|1.20
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|408
|2007.01.16 15:00
|close
|50
|1.20
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|3977.95
|409
|2007.01.16 15:00
|sell
|51
|1.20
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.01.16 15:22
|modify
|51
|1.20
|1.2963
|1.2963
|0.0000
|411
|2007.01.16 15:23
|modify
|51
|1.20
|1.2963
|1.2962
|0.0000
|412
|2007.01.16 15:23
|modify
|51
|1.20
|1.2963
|1.2960
|0.0000
|413
|2007.01.16 15:23
|modify
|51
|1.20
|1.2963
|1.2959
|0.0000
|414
|2007.01.16 15:28
|modify
|51
|1.20
|1.2963
|1.2958
|0.0000
|415
|2007.01.16 15:28
|modify
|51
|1.20
|1.2963
|1.2957
|0.0000
|416
|2007.01.16 15:33
|s/l
|51
|1.20
|1.2957
|1.2957
|0.0000
|72.00
|4049.95
|417
|2007.01.16 15:33
|sell
|52
|1.20
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.01.16 16:28
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2954
|0.0000
|419
|2007.01.16 16:28
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2953
|0.0000
|420
|2007.01.16 16:28
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2952
|0.0000
|421
|2007.01.16 16:28
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2951
|0.0000
|422
|2007.01.16 16:52
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2950
|0.0000
|423
|2007.01.16 16:53
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2949
|0.0000
|424
|2007.01.16 16:53
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2948
|0.0000
|425
|2007.01.16 16:53
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2947
|0.0000
|426
|2007.01.16 16:53
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2946
|0.0000
|427
|2007.01.16 16:53
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2945
|0.0000
|428
|2007.01.16 17:36
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2944
|0.0000
|429
|2007.01.16 17:37
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2943
|0.0000
|430
|2007.01.16 17:37
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2942
|0.0000
|431
|2007.01.16 17:37
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2941
|0.0000
|432
|2007.01.16 17:38
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2940
|0.0000
|433
|2007.01.16 17:38
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2939
|0.0000
|434
|2007.01.16 17:38
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2938
|0.0000
|435
|2007.01.16 17:38
|modify
|52
|1.20
|1.2954
|1.2937
|0.0000
|436
|2007.01.16 17:45
|s/l
|52
|1.20
|1.2937
|1.2937
|0.0000
|204.00
|4253.95
|437
|2007.01.16 17:45
|sell
|53
|1.30
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.01.16 18:50
|modify
|53
|1.30
|1.2934
|1.2934
|0.0000
|439
|2007.01.16 18:50
|modify
|53
|1.30
|1.2934
|1.2933
|0.0000
|440
|2007.01.16 18:50
|modify
|53
|1.30
|1.2934
|1.2931
|0.0000
|441
|2007.01.16 18:50
|modify
|53
|1.30
|1.2934
|1.2930
|0.0000
|442
|2007.01.16 19:03
|modify
|53
|1.30
|1.2934
|1.2929
|0.0000
|443
|2007.01.16 19:03
|modify
|53
|1.30
|1.2934
|1.2928
|0.0000
|444
|2007.01.16 19:05
|modify
|53
|1.30
|1.2934
|1.2926
|0.0000
|445
|2007.01.16 21:30
|s/l
|53
|1.30
|1.2926
|1.2926
|0.0000
|104.00
|4357.95
|446
|2007.01.16 23:00
|sell
|54
|1.30
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.01.17 02:21
|close
|54
|1.30
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|-111.43
|4246.52
|448
|2007.01.17 02:21
|buy
|55
|1.30
|1.2922
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.01.17 08:21
|modify
|55
|1.30
|1.2922
|1.2922
|0.0000
|450
|2007.01.17 08:43
|modify
|55
|1.30
|1.2922
|1.2923
|0.0000
|451
|2007.01.17 08:51
|modify
|55
|1.30
|1.2922
|1.2924
|0.0000
|452
|2007.01.17 09:03
|s/l
|55
|1.30
|1.2924
|1.2924
|0.0000
|26.00
|4272.52
|453
|2007.01.17 16:01
|buy
|56
|1.30
|1.2923
|0.0000
|0.0000
|454
|2007.01.17 16:52
|modify
|56
|1.30
|1.2923
|1.2923
|0.0000
|455
|2007.01.17 16:53
|modify
|56
|1.30
|1.2923
|1.2924
|0.0000
|456
|2007.01.17 16:53
|modify
|56
|1.30
|1.2923
|1.2925
|0.0000
|457
|2007.01.17 16:53
|modify
|56
|1.30
|1.2923
|1.2926
|0.0000
|458
|2007.01.17 17:07
|s/l
|56
|1.30
|1.2926
|1.2926
|0.0000
|39.00
|4311.52
|459
|2007.01.17 17:07
|buy
|57
|1.30
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|460
|2007.01.17 17:32
|modify
|57
|1.30
|1.2929
|1.2929
|0.0000
|461
|2007.01.17 17:32
|modify
|57
|1.30
|1.2929
|1.2930
|0.0000
|462
|2007.01.17 17:33
|modify
|57
|1.30
|1.2929
|1.2931
|0.0000
|463
|2007.01.17 17:33
|modify
|57
|1.30
|1.2929
|1.2932
|0.0000
|464
|2007.01.17 17:33
|modify
|57
|1.30
|1.2929
|1.2933
|0.0000
|465
|2007.01.17 17:33
|modify
|57
|1.30
|1.2929
|1.2934
|0.0000
|466
|2007.01.17 17:38
|s/l
|57
|1.30
|1.2934
|1.2934
|0.0000
|65.00
|4376.52
|467
|2007.01.17 17:38
|buy
|58
|1.30
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.01.17 21:00
|close
|58
|1.30
|1.2939
|0.0000
|0.0000
|26.00
|4402.52
|469
|2007.01.17 21:00
|sell
|59
|1.30
|1.2940
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.01.18 00:00
|close
|59
|1.30
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|3.71
|4406.22
|471
|2007.01.18 00:00
|buy
|60
|1.30
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.01.18 02:00
|close
|60
|1.30
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|4328.22
|473
|2007.01.18 02:01
|sell
|61
|1.30
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|474
|2007.01.18 03:10
|close
|61
|1.30
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|4250.22
|475
|2007.01.18 03:11
|buy
|62
|1.30
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|476
|2007.01.18 04:48
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2945
|0.0000
|477
|2007.01.18 05:02
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2946
|0.0000
|478
|2007.01.18 05:03
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2947
|0.0000
|479
|2007.01.18 05:03
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2948
|0.0000
|480
|2007.01.18 05:05
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2950
|0.0000
|481
|2007.01.18 05:26
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2951
|0.0000
|482
|2007.01.18 05:26
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2952
|0.0000
|483
|2007.01.18 05:27
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2953
|0.0000
|484
|2007.01.18 05:27
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2954
|0.0000
|485
|2007.01.18 05:28
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2955
|0.0000
|486
|2007.01.18 05:28
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2956
|0.0000
|487
|2007.01.18 05:30
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2957
|0.0000
|488
|2007.01.18 05:57
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2958
|0.0000
|489
|2007.01.18 05:57
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2959
|0.0000
|490
|2007.01.18 06:01
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2960
|0.0000
|491
|2007.01.18 06:02
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2961
|0.0000
|492
|2007.01.18 06:03
|modify
|62
|1.30
|1.2944
|1.2962
|0.0000
|493
|2007.01.18 06:08
|s/l
|62
|1.30
|1.2962
|1.2962
|0.0000
|234.00
|4484.22
|494
|2007.01.18 06:08
|buy
|63
|1.30
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.01.18 08:00
|close
|63
|1.30
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|4445.22
|496
|2007.01.18 08:00
|sell
|64
|1.30
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|497
|2007.01.18 11:20
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2961
|0.0000
|498
|2007.01.18 12:12
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2960
|0.0000
|499
|2007.01.18 12:12
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2959
|0.0000
|500
|2007.01.18 12:13
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2958
|0.0000
|501
|2007.01.18 12:13
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2957
|0.0000
|502
|2007.01.18 12:13
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2956
|0.0000
|503
|2007.01.18 12:25
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2955
|0.0000
|504
|2007.01.18 12:25
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2953
|0.0000
|505
|2007.01.18 12:30
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2952
|0.0000
|506
|2007.01.18 14:02
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2951
|0.0000
|507
|2007.01.18 14:02
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2950
|0.0000
|508
|2007.01.18 14:03
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2949
|0.0000
|509
|2007.01.18 14:03
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2947
|0.0000
|510
|2007.01.18 14:03
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2946
|0.0000
|511
|2007.01.18 14:07
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2945
|0.0000
|512
|2007.01.18 14:07
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2944
|0.0000
|513
|2007.01.18 14:08
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2943
|0.0000
|514
|2007.01.18 14:08
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2942
|0.0000
|515
|2007.01.18 14:08
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2941
|0.0000
|516
|2007.01.18 14:12
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2940
|0.0000
|517
|2007.01.18 14:13
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2939
|0.0000
|518
|2007.01.18 14:13
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2938
|0.0000
|519
|2007.01.18 14:15
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2936
|0.0000
|520
|2007.01.18 14:16
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2935
|0.0000
|521
|2007.01.18 14:30
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2934
|0.0000
|522
|2007.01.18 14:30
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2933
|0.0000
|523
|2007.01.18 15:32
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2932
|0.0000
|524
|2007.01.18 15:32
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2931
|0.0000
|525
|2007.01.18 15:32
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2930
|0.0000
|526
|2007.01.18 15:32
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2929
|0.0000
|527
|2007.01.18 15:32
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2928
|0.0000
|528
|2007.01.18 15:33
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2927
|0.0000
|529
|2007.01.18 15:33
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2926
|0.0000
|530
|2007.01.18 15:33
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2925
|0.0000
|531
|2007.01.18 15:33
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2924
|0.0000
|532
|2007.01.18 15:33
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2923
|0.0000
|533
|2007.01.18 15:33
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2922
|0.0000
|534
|2007.01.18 15:33
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2921
|0.0000
|535
|2007.01.18 15:33
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2920
|0.0000
|536
|2007.01.18 15:33
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2919
|0.0000
|537
|2007.01.18 15:35
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2918
|0.0000
|538
|2007.01.18 15:35
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2917
|0.0000
|539
|2007.01.18 15:35
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2916
|0.0000
|540
|2007.01.18 15:35
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2915
|0.0000
|541
|2007.01.18 15:35
|modify
|64
|1.30
|1.2961
|1.2914
|0.0000
|542
|2007.01.18 15:43
|s/l
|64
|1.30
|1.2914
|1.2914
|0.0000
|611.00
|5056.22
|543
|2007.01.18 15:43
|sell
|65
|1.50
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.01.18 17:00
|close
|65
|1.50
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|-465.00
|4591.22
|545
|2007.01.18 17:00
|buy
|66
|1.40
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.01.18 17:18
|modify
|66
|1.40
|1.2944
|1.2944
|0.0000
|547
|2007.01.18 17:18
|modify
|66
|1.40
|1.2944
|1.2945
|0.0000
|548
|2007.01.18 17:18
|modify
|66
|1.40
|1.2944
|1.2946
|0.0000
|549
|2007.01.18 17:18
|modify
|66
|1.40
|1.2944
|1.2947
|0.0000
|550
|2007.01.18 17:32
|s/l
|66
|1.40
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|42.00
|4633.22
|551
|2007.01.18 17:32
|buy
|67
|1.40
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|552
|2007.01.18 22:18
|modify
|67
|1.40
|1.2950
|1.2950
|0.0000
|553
|2007.01.18 22:21
|modify
|67
|1.40
|1.2950
|1.2951
|0.0000
|554
|2007.01.18 22:22
|modify
|67
|1.40
|1.2950
|1.2952
|0.0000
|555
|2007.01.18 22:22
|modify
|67
|1.40
|1.2950
|1.2953
|0.0000
|556
|2007.01.19 02:00
|close
|67
|1.40
|1.2960
|1.2953
|0.0000
|131.20
|4764.42
|557
|2007.01.19 02:01
|sell
|68
|1.40
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|558
|2007.01.19 03:00
|close
|68
|1.40
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|-140.00
|4624.42
|559
|2007.01.19 03:02
|buy
|69
|1.40
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|560
|2007.01.19 04:08
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2969
|0.0000
|561
|2007.01.19 04:10
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2970
|0.0000
|562
|2007.01.19 04:10
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2971
|0.0000
|563
|2007.01.19 04:55
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2972
|0.0000
|564
|2007.01.19 05:45
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2973
|0.0000
|565
|2007.01.19 05:46
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2974
|0.0000
|566
|2007.01.19 05:47
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2975
|0.0000
|567
|2007.01.19 05:48
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2976
|0.0000
|568
|2007.01.19 05:55
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2977
|0.0000
|569
|2007.01.19 05:56
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2978
|0.0000
|570
|2007.01.19 05:56
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2979
|0.0000
|571
|2007.01.19 05:57
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2980
|0.0000
|572
|2007.01.19 05:58
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2981
|0.0000
|573
|2007.01.19 06:01
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2982
|0.0000
|574
|2007.01.19 06:02
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2983
|0.0000
|575
|2007.01.19 06:02
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2984
|0.0000
|576
|2007.01.19 06:03
|modify
|69
|1.40
|1.2969
|1.2985
|0.0000
|577
|2007.01.19 08:13
|close
|69
|1.40
|1.2987
|1.2985
|0.0000
|252.00
|4876.42
|578
|2007.01.19 08:14
|sell
|70
|1.50
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|579
|2007.01.19 11:40
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2987
|0.0000
|580
|2007.01.19 11:40
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2986
|0.0000
|581
|2007.01.19 11:58
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2985
|0.0000
|582
|2007.01.19 11:58
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2984
|0.0000
|583
|2007.01.19 12:16
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2982
|0.0000
|584
|2007.01.19 12:17
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2981
|0.0000
|585
|2007.01.19 12:17
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2979
|0.0000
|586
|2007.01.19 12:18
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2978
|0.0000
|587
|2007.01.19 12:18
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2976
|0.0000
|588
|2007.01.19 12:18
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2974
|0.0000
|589
|2007.01.19 12:48
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2973
|0.0000
|590
|2007.01.19 12:50
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2972
|0.0000
|591
|2007.01.19 15:42
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2971
|0.0000
|592
|2007.01.19 15:43
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2969
|0.0000
|593
|2007.01.19 15:43
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2968
|0.0000
|594
|2007.01.19 15:45
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2967
|0.0000
|595
|2007.01.19 15:58
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2966
|0.0000
|596
|2007.01.19 15:58
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2965
|0.0000
|597
|2007.01.19 16:00
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2964
|0.0000
|598
|2007.01.19 16:06
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2963
|0.0000
|599
|2007.01.19 16:07
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2962
|0.0000
|600
|2007.01.19 16:07
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2961
|0.0000
|601
|2007.01.19 16:07
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2960
|0.0000
|602
|2007.01.19 16:07
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2959
|0.0000
|603
|2007.01.19 16:08
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2958
|0.0000
|604
|2007.01.19 16:08
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2956
|0.0000
|605
|2007.01.19 16:08
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2955
|0.0000
|606
|2007.01.19 16:08
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2954
|0.0000
|607
|2007.01.19 16:58
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2953
|0.0000
|608
|2007.01.19 16:58
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2952
|0.0000
|609
|2007.01.19 17:00
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2951
|0.0000
|610
|2007.01.19 17:01
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2950
|0.0000
|611
|2007.01.19 17:01
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2949
|0.0000
|612
|2007.01.19 17:02
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2948
|0.0000
|613
|2007.01.19 17:02
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2947
|0.0000
|614
|2007.01.19 17:02
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2946
|0.0000
|615
|2007.01.19 17:02
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2945
|0.0000
|616
|2007.01.19 17:02
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2944
|0.0000
|617
|2007.01.19 17:03
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2943
|0.0000
|618
|2007.01.19 17:03
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2942
|0.0000
|619
|2007.01.19 17:03
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2941
|0.0000
|620
|2007.01.19 17:03
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2940
|0.0000
|621
|2007.01.19 17:23
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2939
|0.0000
|622
|2007.01.19 17:23
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2938
|0.0000
|623
|2007.01.19 17:27
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2937
|0.0000
|624
|2007.01.19 17:28
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2936
|0.0000
|625
|2007.01.19 17:28
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2935
|0.0000
|626
|2007.01.19 17:28
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2934
|0.0000
|627
|2007.01.19 17:30
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2933
|0.0000
|628
|2007.01.19 17:30
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2932
|0.0000
|629
|2007.01.19 17:30
|modify
|70
|1.50
|1.2987
|1.2931
|0.0000
|630
|2007.01.19 17:42
|s/l
|70
|1.50
|1.2931
|1.2931
|0.0000
|840.00
|5716.42
|631
|2007.01.19 17:42
|sell
|71
|1.70
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|632
|2007.01.19 18:26
|close
|71
|1.70
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|-476.00
|5240.42
|633
|2007.01.19 18:26
|buy
|72
|1.60
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|634
|2007.01.19 19:00
|modify
|72
|1.60
|1.2955
|1.2956
|0.0000
|635
|2007.01.22 00:00
|close
|72
|1.60
|1.2963
|1.2956
|0.0000
|117.94
|5358.36
|636
|2007.01.22 00:01
|sell
|73
|1.60
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|637
|2007.01.22 02:00
|close
|73
|1.60
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|5326.36
|638
|2007.01.22 02:00
|buy
|74
|1.60
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|639
|2007.01.22 07:01
|close
|74
|1.60
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|96.00
|5422.36
|640
|2007.01.22 07:02
|sell
|75
|1.60
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|641
|2007.01.22 11:58
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2971
|0.0000
|642
|2007.01.22 12:47
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2970
|0.0000
|643
|2007.01.22 12:47
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2969
|0.0000
|644
|2007.01.22 12:48
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2968
|0.0000
|645
|2007.01.22 12:48
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2967
|0.0000
|646
|2007.01.22 12:50
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2965
|0.0000
|647
|2007.01.22 12:50
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2964
|0.0000
|648
|2007.01.22 12:50
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2963
|0.0000
|649
|2007.01.22 12:57
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2962
|0.0000
|650
|2007.01.22 12:57
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2961
|0.0000
|651
|2007.01.22 12:57
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2960
|0.0000
|652
|2007.01.22 12:58
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2959
|0.0000
|653
|2007.01.22 12:58
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2957
|0.0000
|654
|2007.01.22 12:58
|modify
|75
|1.60
|1.2972
|1.2956
|0.0000
|655
|2007.01.22 13:18
|s/l
|75
|1.60
|1.2956
|1.2956
|0.0000
|256.00
|5678.36
|656
|2007.01.22 16:48
|buy
|76
|1.70
|1.2949
|0.0000
|0.0000
|657
|2007.01.22 18:03
|modify
|76
|1.70
|1.2949
|1.2949
|0.0000
|658
|2007.01.22 18:05
|modify
|76
|1.70
|1.2949
|1.2950
|0.0000
|659
|2007.01.22 18:05
|modify
|76
|1.70
|1.2949
|1.2951
|0.0000
|660
|2007.01.22 18:06
|modify
|76
|1.70
|1.2949
|1.2952
|0.0000
|661
|2007.01.22 18:53
|s/l
|76
|1.70
|1.2952
|1.2952
|0.0000
|51.00
|5729.36
|662
|2007.01.22 18:53
|buy
|77
|1.70
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.01.22 20:00
|close
|77
|1.70
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|-68.00
|5661.36
|664
|2007.01.22 20:00
|sell
|78
|1.70
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|665
|2007.01.23 06:00
|close
|78
|1.70
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|24.28
|5685.64
|666
|2007.01.23 06:01
|buy
|79
|1.70
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|667
|2007.01.23 09:31
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2946
|0.0000
|668
|2007.01.23 09:31
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2947
|0.0000
|669
|2007.01.23 09:32
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2948
|0.0000
|670
|2007.01.23 09:32
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2949
|0.0000
|671
|2007.01.23 09:32
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2950
|0.0000
|672
|2007.01.23 09:32
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2951
|0.0000
|673
|2007.01.23 09:33
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2952
|0.0000
|674
|2007.01.23 09:33
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2953
|0.0000
|675
|2007.01.23 09:33
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2954
|0.0000
|676
|2007.01.23 09:33
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2955
|0.0000
|677
|2007.01.23 09:35
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2956
|0.0000
|678
|2007.01.23 09:41
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2957
|0.0000
|679
|2007.01.23 09:42
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2958
|0.0000
|680
|2007.01.23 09:42
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2959
|0.0000
|681
|2007.01.23 09:43
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2960
|0.0000
|682
|2007.01.23 10:08
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2961
|0.0000
|683
|2007.01.23 10:08
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2962
|0.0000
|684
|2007.01.23 10:11
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2963
|0.0000
|685
|2007.01.23 10:11
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2964
|0.0000
|686
|2007.01.23 10:11
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2965
|0.0000
|687
|2007.01.23 10:12
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2966
|0.0000
|688
|2007.01.23 10:12
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2967
|0.0000
|689
|2007.01.23 10:12
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2968
|0.0000
|690
|2007.01.23 10:13
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2969
|0.0000
|691
|2007.01.23 10:13
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2970
|0.0000
|692
|2007.01.23 10:13
|modify
|79
|1.70
|1.2946
|1.2971
|0.0000
|693
|2007.01.23 10:58
|s/l
|79
|1.70
|1.2971
|1.2971
|0.0000
|425.00
|6110.64
|694
|2007.01.23 10:58
|buy
|80
|1.80
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|695
|2007.01.23 12:01
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2974
|0.0000
|696
|2007.01.23 12:01
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2975
|0.0000
|697
|2007.01.23 12:02
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2976
|0.0000
|698
|2007.01.23 12:02
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2977
|0.0000
|699
|2007.01.23 12:02
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2978
|0.0000
|700
|2007.01.23 12:03
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2979
|0.0000
|701
|2007.01.23 12:03
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2980
|0.0000
|702
|2007.01.23 12:03
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2981
|0.0000
|703
|2007.01.23 12:03
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2982
|0.0000
|704
|2007.01.23 12:05
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2983
|0.0000
|705
|2007.01.23 12:05
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2984
|0.0000
|706
|2007.01.23 12:05
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2985
|0.0000
|707
|2007.01.23 12:06
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2986
|0.0000
|708
|2007.01.23 12:06
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2987
|0.0000
|709
|2007.01.23 12:06
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2988
|0.0000
|710
|2007.01.23 12:06
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2989
|0.0000
|711
|2007.01.23 12:06
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2990
|0.0000
|712
|2007.01.23 12:07
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2991
|0.0000
|713
|2007.01.23 12:07
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2992
|0.0000
|714
|2007.01.23 12:07
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2993
|0.0000
|715
|2007.01.23 12:07
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2994
|0.0000
|716
|2007.01.23 12:07
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2995
|0.0000
|717
|2007.01.23 12:08
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2996
|0.0000
|718
|2007.01.23 12:08
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2997
|0.0000
|719
|2007.01.23 12:08
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2998
|0.0000
|720
|2007.01.23 12:08
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.2999
|0.0000
|721
|2007.01.23 12:08
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.3000
|0.0000
|722
|2007.01.23 12:18
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.3001
|0.0000
|723
|2007.01.23 12:18
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.3002
|0.0000
|724
|2007.01.23 12:18
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.3003
|0.0000
|725
|2007.01.23 12:18
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.3004
|0.0000
|726
|2007.01.23 12:20
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.3005
|0.0000
|727
|2007.01.23 12:20
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.3006
|0.0000
|728
|2007.01.23 12:21
|modify
|80
|1.80
|1.2974
|1.3007
|0.0000
|729
|2007.01.23 12:58
|s/l
|80
|1.80
|1.3007
|1.3007
|0.0000
|594.00
|6704.64
|730
|2007.01.23 12:58
|buy
|81
|2.00
|1.3010
|0.0000
|0.0000
|731
|2007.01.23 13:48
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3010
|0.0000
|732
|2007.01.23 13:57
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3011
|0.0000
|733
|2007.01.23 13:57
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3012
|0.0000
|734
|2007.01.23 13:58
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3013
|0.0000
|735
|2007.01.23 13:58
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3014
|0.0000
|736
|2007.01.23 14:00
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3015
|0.0000
|737
|2007.01.23 14:00
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3016
|0.0000
|738
|2007.01.23 14:01
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3017
|0.0000
|739
|2007.01.23 14:48
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3018
|0.0000
|740
|2007.01.23 14:48
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3019
|0.0000
|741
|2007.01.23 14:51
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3020
|0.0000
|742
|2007.01.23 14:51
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3021
|0.0000
|743
|2007.01.23 14:52
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3022
|0.0000
|744
|2007.01.23 14:53
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3023
|0.0000
|745
|2007.01.23 14:53
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3024
|0.0000
|746
|2007.01.23 14:55
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3025
|0.0000
|747
|2007.01.23 15:08
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3026
|0.0000
|748
|2007.01.23 15:08
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3027
|0.0000
|749
|2007.01.23 15:10
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3028
|0.0000
|750
|2007.01.23 15:10
|modify
|81
|2.00
|1.3010
|1.3029
|0.0000
|751
|2007.01.23 15:28
|s/l
|81
|2.00
|1.3029
|1.3029
|0.0000
|380.00
|7084.64
|752
|2007.01.23 15:28
|buy
|82
|2.10
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|753
|2007.01.23 18:10
|close
|82
|2.10
|1.3027
|0.0000
|0.0000
|-105.00
|6979.64
|754
|2007.01.23 18:10
|sell
|83
|2.10
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|755
|2007.01.23 20:38
|modify
|83
|2.10
|1.3028
|1.3028
|0.0000
|756
|2007.01.23 20:38
|modify
|83
|2.10
|1.3028
|1.3027
|0.0000
|757
|2007.01.23 20:43
|modify
|83
|2.10
|1.3028
|1.3026
|0.0000
|758
|2007.01.23 20:45
|modify
|83
|2.10
|1.3028
|1.3025
|0.0000
|759
|2007.01.23 20:45
|modify
|83
|2.10
|1.3028
|1.3024
|0.0000
|760
|2007.01.23 20:45
|modify
|83
|2.10
|1.3028
|1.3023
|0.0000
|761
|2007.01.23 21:02
|s/l
|83
|2.10
|1.3023
|1.3023
|0.0000
|105.00
|7084.64
|762
|2007.01.23 21:02
|sell
|84
|2.10
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|763
|2007.01.24 02:15
|close
|84
|2.10
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|-159.00
|6925.64
|764
|2007.01.24 02:16
|buy
|85
|2.10
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|765
|2007.01.24 03:08
|close
|85
|2.10
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|-147.00
|6778.64
|766
|2007.01.24 03:08
|sell
|86
|2.00
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|767
|2007.01.24 10:03
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3022
|0.0000
|768
|2007.01.24 10:03
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3021
|0.0000
|769
|2007.01.24 10:03
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3019
|0.0000
|770
|2007.01.24 10:03
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3017
|0.0000
|771
|2007.01.24 10:08
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3016
|0.0000
|772
|2007.01.24 10:13
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3015
|0.0000
|773
|2007.01.24 10:15
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3014
|0.0000
|774
|2007.01.24 10:15
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3013
|0.0000
|775
|2007.01.24 10:16
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3012
|0.0000
|776
|2007.01.24 10:16
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3011
|0.0000
|777
|2007.01.24 10:16
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3010
|0.0000
|778
|2007.01.24 10:17
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3009
|0.0000
|779
|2007.01.24 10:17
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3008
|0.0000
|780
|2007.01.24 10:17
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3007
|0.0000
|781
|2007.01.24 10:18
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3006
|0.0000
|782
|2007.01.24 10:18
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3004
|0.0000
|783
|2007.01.24 10:18
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3003
|0.0000
|784
|2007.01.24 10:18
|modify
|86
|2.00
|1.3022
|1.3002
|0.0000
|785
|2007.01.24 10:35
|s/l
|86
|2.00
|1.3002
|1.3002
|0.0000
|400.00
|7178.64
|786
|2007.01.24 10:35
|sell
|87
|2.20
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|787
|2007.01.24 10:52
|modify
|87
|2.20
|1.2999
|1.2999
|0.0000
|788
|2007.01.24 10:52
|modify
|87
|2.20
|1.2999
|1.2998
|0.0000
|789
|2007.01.24 10:52
|modify
|87
|2.20
|1.2999
|1.2997
|0.0000
|790
|2007.01.24 10:53
|modify
|87
|2.20
|1.2999
|1.2996
|0.0000
|791
|2007.01.24 10:53
|modify
|87
|2.20
|1.2999
|1.2994
|0.0000
|792
|2007.01.24 10:53
|modify
|87
|2.20
|1.2999
|1.2993
|0.0000
|793
|2007.01.24 10:53
|modify
|87
|2.20
|1.2999
|1.2992
|0.0000
|794
|2007.01.24 11:03
|s/l
|87
|2.20
|1.2992
|1.2992
|0.0000
|154.00
|7332.64
|795
|2007.01.24 11:03
|sell
|88
|2.20
|1.2989
|0.0000
|0.0000
|796
|2007.01.24 17:17
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2989
|0.0000
|797
|2007.01.24 17:17
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2988
|0.0000
|798
|2007.01.24 17:17
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2987
|0.0000
|799
|2007.01.24 17:17
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2985
|0.0000
|800
|2007.01.24 17:17
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2984
|0.0000
|801
|2007.01.24 17:18
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2983
|0.0000
|802
|2007.01.24 17:18
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2982
|0.0000
|803
|2007.01.24 17:18
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2980
|0.0000
|804
|2007.01.24 17:18
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2979
|0.0000
|805
|2007.01.24 17:18
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2977
|0.0000
|806
|2007.01.24 17:18
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2976
|0.0000
|807
|2007.01.24 17:25
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2974
|0.0000
|808
|2007.01.24 17:25
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2973
|0.0000
|809
|2007.01.24 17:25
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2972
|0.0000
|810
|2007.01.24 17:26
|modify
|88
|2.20
|1.2989
|1.2971
|0.0000
|811
|2007.01.24 17:38
|s/l
|88
|2.20
|1.2971
|1.2971
|0.0000
|396.00
|7728.64
|812
|2007.01.24 17:38
|sell
|89
|2.30
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|813
|2007.01.24 18:08
|modify
|89
|2.30
|1.2968
|1.2968
|0.0000
|814
|2007.01.24 18:08
|modify
|89
|2.30
|1.2968
|1.2967
|0.0000
|815
|2007.01.24 18:08
|modify
|89
|2.30
|1.2968
|1.2966
|0.0000
|816
|2007.01.24 18:31
|s/l
|89
|2.30
|1.2966
|1.2966
|0.0000
|46.00
|7774.64
|817
|2007.01.24 18:31
|sell
|90
|2.30
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|818
|2007.01.24 22:00
|close
|90
|2.30
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|0.00
|7774.64
|819
|2007.01.24 22:00
|buy
|91
|2.30
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|820
|2007.01.25 01:16
|close
|91
|2.30
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|-112.38
|7662.25
|821
|2007.01.25 01:17
|sell
|92
|2.30
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|822
|2007.01.25 09:00
|close
|92
|2.30
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|-207.00
|7455.25
|823
|2007.01.25 09:00
|buy
|93
|2.20
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|824
|2007.01.25 09:45
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2969
|0.0000
|825
|2007.01.25 09:45
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2970
|0.0000
|826
|2007.01.25 09:46
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2971
|0.0000
|827
|2007.01.25 09:46
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2972
|0.0000
|828
|2007.01.25 09:47
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2973
|0.0000
|829
|2007.01.25 09:47
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2974
|0.0000
|830
|2007.01.25 09:48
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2975
|0.0000
|831
|2007.01.25 09:48
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2976
|0.0000
|832
|2007.01.25 10:02
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2977
|0.0000
|833
|2007.01.25 10:03
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2978
|0.0000
|834
|2007.01.25 10:03
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2979
|0.0000
|835
|2007.01.25 10:03
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2980
|0.0000
|836
|2007.01.25 10:07
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2981
|0.0000
|837
|2007.01.25 10:08
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2982
|0.0000
|838
|2007.01.25 10:08
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2983
|0.0000
|839
|2007.01.25 10:10
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2984
|0.0000
|840
|2007.01.25 10:28
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2985
|0.0000
|841
|2007.01.25 10:28
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2986
|0.0000
|842
|2007.01.25 10:28
|modify
|93
|2.20
|1.2969
|1.2987
|0.0000
|843
|2007.01.25 11:02
|s/l
|93
|2.20
|1.2987
|1.2987
|0.0000
|396.00
|7851.25
|844
|2007.01.25 11:02
|buy
|94
|2.40
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|845
|2007.01.25 14:52
|close
|94
|2.40
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|-288.00
|7563.25
|846
|2007.01.25 14:53
|sell
|95
|2.30
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|847
|2007.01.25 15:35
|close
|95
|2.30
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|-322.00
|7241.25
|848
|2007.01.25 15:35
|buy
|96
|2.20
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|849
|2007.01.25 18:00
|close
|96
|2.20
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|-396.00
|6845.25
|850
|2007.01.25 18:00
|sell
|97
|2.00
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|851
|2007.01.25 18:38
|modify
|97
|2.00
|1.2976
|1.2976
|0.0000
|852
|2007.01.25 18:56
|s/l
|97
|2.00
|1.2976
|1.2976
|0.0000
|0.00
|6845.25
|853
|2007.01.25 18:56
|sell
|98
|2.00
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|854
|2007.01.25 21:01
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2973
|0.0000
|855
|2007.01.25 21:01
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2972
|0.0000
|856
|2007.01.25 21:02
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2971
|0.0000
|857
|2007.01.25 21:02
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2970
|0.0000
|858
|2007.01.25 21:02
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2968
|0.0000
|859
|2007.01.25 21:02
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2967
|0.0000
|860
|2007.01.25 21:03
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2965
|0.0000
|861
|2007.01.25 21:03
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2964
|0.0000
|862
|2007.01.25 21:03
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2962
|0.0000
|863
|2007.01.25 21:03
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2960
|0.0000
|864
|2007.01.25 21:13
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2958
|0.0000
|865
|2007.01.25 21:13
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2957
|0.0000
|866
|2007.01.25 21:13
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2955
|0.0000
|867
|2007.01.25 21:13
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2954
|0.0000
|868
|2007.01.25 21:15
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2953
|0.0000
|869
|2007.01.25 21:31
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2952
|0.0000
|870
|2007.01.25 21:32
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2951
|0.0000
|871
|2007.01.25 21:32
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2950
|0.0000
|872
|2007.01.25 21:32
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2949
|0.0000
|873
|2007.01.25 21:33
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2947
|0.0000
|874
|2007.01.25 21:33
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2946
|0.0000
|875
|2007.01.25 21:33
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2945
|0.0000
|876
|2007.01.25 21:37
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2944
|0.0000
|877
|2007.01.25 21:37
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2943
|0.0000
|878
|2007.01.25 21:38
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2942
|0.0000
|879
|2007.01.25 21:38
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2941
|0.0000
|880
|2007.01.25 21:38
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2940
|0.0000
|881
|2007.01.25 21:42
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2939
|0.0000
|882
|2007.01.25 21:42
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2938
|0.0000
|883
|2007.01.25 21:43
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2937
|0.0000
|884
|2007.01.25 21:43
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2936
|0.0000
|885
|2007.01.25 21:45
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2935
|0.0000
|886
|2007.01.25 21:45
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2934
|0.0000
|887
|2007.01.25 21:45
|modify
|98
|2.00
|1.2974
|1.2933
|0.0000
|888
|2007.01.25 22:00
|s/l
|98
|2.00
|1.2933
|1.2933
|0.0000
|820.00
|7665.25
|889
|2007.01.25 22:00
|sell
|99
|2.30
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|890
|2007.01.26 02:00
|close
|99
|2.30
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|-128.15
|7537.10
|891
|2007.01.26 02:00
|buy
|100
|2.30
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|892
|2007.01.26 07:00
|close
|100
|2.30
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|-345.00
|7192.10
|893
|2007.01.26 07:00
|sell
|101
|2.20
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|894
|2007.01.26 13:23
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2919
|0.0000
|895
|2007.01.26 13:28
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2918
|0.0000
|896
|2007.01.26 13:30
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2917
|0.0000
|897
|2007.01.26 13:30
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2916
|0.0000
|898
|2007.01.26 13:37
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2915
|0.0000
|899
|2007.01.26 13:37
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2914
|0.0000
|900
|2007.01.26 13:38
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2913
|0.0000
|901
|2007.01.26 13:38
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2912
|0.0000
|902
|2007.01.26 13:38
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2911
|0.0000
|903
|2007.01.26 13:38
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2910
|0.0000
|904
|2007.01.26 13:40
|modify
|101
|2.20
|1.2919
|1.2909
|0.0000
|905
|2007.01.26 14:12
|s/l
|101
|2.20
|1.2909
|1.2909
|0.0000
|220.00
|7412.10
|906
|2007.01.26 14:12
|sell
|102
|2.20
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|907
|2007.01.26 15:32
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2906
|0.0000
|908
|2007.01.26 15:32
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2905
|0.0000
|909
|2007.01.26 15:33
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2904
|0.0000
|910
|2007.01.26 15:33
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2903
|0.0000
|911
|2007.01.26 15:33
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2902
|0.0000
|912
|2007.01.26 15:33
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2901
|0.0000
|913
|2007.01.26 15:33
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2900
|0.0000
|914
|2007.01.26 15:33
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2899
|0.0000
|915
|2007.01.26 15:33
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2898
|0.0000
|916
|2007.01.26 15:33
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2897
|0.0000
|917
|2007.01.26 15:33
|modify
|102
|2.20
|1.2906
|1.2896
|0.0000
|918
|2007.01.26 15:35
|s/l
|102
|2.20
|1.2896
|1.2896
|0.0000
|220.00
|7632.10
|919
|2007.01.26 15:35
|sell
|103
|2.30
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|920
|2007.01.26 17:01
|modify
|103
|2.30
|1.2894
|1.2894
|0.0000
|921
|2007.01.26 17:02
|s/l
|103
|2.30
|1.2894
|1.2894
|0.0000
|0.00
|7632.10
|922
|2007.01.26 19:00
|buy
|104
|2.30
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|923
|2007.01.26 19:23
|modify
|104
|2.30
|1.2912
|1.2912
|0.0000
|924
|2007.01.26 19:23
|modify
|104
|2.30
|1.2912
|1.2913
|0.0000
|925
|2007.01.26 19:33
|s/l
|104
|2.30
|1.2913
|1.2913
|0.0000
|23.00
|7655.10
|926
|2007.01.26 19:33
|buy
|105
|2.30
|1.2916
|0.0000
|0.0000
|927
|2007.01.26 21:00
|close
|105
|2.30
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|-138.00
|7517.10
|928
|2007.01.26 21:00
|sell
|106
|2.30
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|929
|2007.01.29 00:00
|close
|106
|2.30
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|-266.15
|7250.96
|930
|2007.01.29 00:01
|buy
|107
|2.20
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|931
|2007.01.29 02:07
|close
|107
|2.20
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|-132.00
|7118.96
|932
|2007.01.29 02:07
|sell
|108
|2.00
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|933
|2007.01.29 04:33
|modify
|108
|2.00
|1.2914
|1.2914
|0.0000
|934
|2007.01.29 06:06
|close
|108
|2.00
|1.2909
|1.2914
|0.0000
|100.00
|7218.96
|935
|2007.01.29 06:07
|buy
|109
|2.20
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|936
|2007.01.29 07:05
|close
|109
|2.20
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|-176.00
|7042.96
|937
|2007.01.29 07:06
|sell
|110
|2.10
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|938
|2007.01.29 16:23
|close
|110
|2.10
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|-462.00
|6580.96
|939
|2007.01.29 16:24
|buy
|111
|2.00
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|940
|2007.01.29 18:08
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2925
|0.0000
|941
|2007.01.29 18:08
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2926
|0.0000
|942
|2007.01.29 18:55
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2927
|0.0000
|943
|2007.01.29 18:56
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2928
|0.0000
|944
|2007.01.29 18:56
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2929
|0.0000
|945
|2007.01.29 18:57
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2930
|0.0000
|946
|2007.01.29 18:58
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2931
|0.0000
|947
|2007.01.29 18:58
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2932
|0.0000
|948
|2007.01.29 19:00
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2933
|0.0000
|949
|2007.01.29 19:00
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2934
|0.0000
|950
|2007.01.29 19:00
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2935
|0.0000
|951
|2007.01.29 19:01
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2937
|0.0000
|952
|2007.01.29 19:01
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2938
|0.0000
|953
|2007.01.29 19:01
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2939
|0.0000
|954
|2007.01.29 19:01
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2940
|0.0000
|955
|2007.01.29 19:01
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2941
|0.0000
|956
|2007.01.29 19:02
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2942
|0.0000
|957
|2007.01.29 19:02
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2943
|0.0000
|958
|2007.01.29 19:02
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2944
|0.0000
|959
|2007.01.29 19:02
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2945
|0.0000
|960
|2007.01.29 19:02
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2946
|0.0000
|961
|2007.01.29 19:03
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2947
|0.0000
|962
|2007.01.29 19:03
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2948
|0.0000
|963
|2007.01.29 19:03
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2949
|0.0000
|964
|2007.01.29 19:03
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2950
|0.0000
|965
|2007.01.29 19:03
|modify
|111
|2.00
|1.2925
|1.2951
|0.0000
|966
|2007.01.29 19:30
|s/l
|111
|2.00
|1.2951
|1.2951
|0.0000
|520.00
|7100.96
|967
|2007.01.29 19:30
|buy
|112
|2.10
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|968
|2007.01.30 02:10
|modify
|112
|2.10
|1.2953
|1.2954
|0.0000
|969
|2007.01.30 02:37
|s/l
|112
|2.10
|1.2954
|1.2954
|0.0000
|7.80
|7108.75
|970
|2007.01.30 02:37
|buy
|113
|2.10
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|971
|2007.01.30 07:15
|close
|113
|2.10
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|105.00
|7213.75
|972
|2007.01.30 07:17
|sell
|114
|2.20
|1.2961
|0.0000
|0.0000
|973
|2007.01.30 18:18
|modify
|114
|2.20
|1.2961
|1.2961
|0.0000
|974
|2007.01.30 19:11
|s/l
|114
|2.20
|1.2961
|1.2961
|0.0000
|0.00
|7213.75
|975
|2007.01.30 19:11
|sell
|115
|2.20
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|976
|2007.01.30 20:00
|close
|115
|2.20
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|-88.00
|7125.75
|977
|2007.01.30 20:00
|buy
|116
|2.10
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|978
|2007.01.31 02:00
|close
|116
|2.10
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|-34.20
|7091.55
|979
|2007.01.31 02:00
|sell
|117
|2.10
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|980
|2007.01.31 10:03
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2963
|0.0000
|981
|2007.01.31 10:03
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2962
|0.0000
|982
|2007.01.31 10:03
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2961
|0.0000
|983
|2007.01.31 10:03
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2960
|0.0000
|984
|2007.01.31 10:23
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2959
|0.0000
|985
|2007.01.31 10:23
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2958
|0.0000
|986
|2007.01.31 10:23
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2957
|0.0000
|987
|2007.01.31 10:37
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2956
|0.0000
|988
|2007.01.31 10:37
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2954
|0.0000
|989
|2007.01.31 10:38
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2953
|0.0000
|990
|2007.01.31 10:38
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2951
|0.0000
|991
|2007.01.31 10:38
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2950
|0.0000
|992
|2007.01.31 11:32
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2949
|0.0000
|993
|2007.01.31 11:33
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2948
|0.0000
|994
|2007.01.31 11:33
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2947
|0.0000
|995
|2007.01.31 11:33
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2946
|0.0000
|996
|2007.01.31 11:35
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2945
|0.0000
|997
|2007.01.31 11:35
|modify
|117
|2.10
|1.2963
|1.2943
|0.0000
|998
|2007.01.31 12:35
|s/l
|117
|2.10
|1.2943
|1.2943
|0.0000
|420.00
|7511.55
|999
|2007.01.31 17:00
|buy
|118
|2.30
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|1000
|2007.01.31 17:08
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2964
|0.0000
|1001
|2007.01.31 17:08
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2965
|0.0000
|1002
|2007.01.31 17:08
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2966
|0.0000
|1003
|2007.01.31 17:17
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2967
|0.0000
|1004
|2007.01.31 17:17
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2968
|0.0000
|1005
|2007.01.31 17:17
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2969
|0.0000
|1006
|2007.01.31 17:17
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2970
|0.0000
|1007
|2007.01.31 17:18
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2971
|0.0000
|1008
|2007.01.31 17:18
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2972
|0.0000
|1009
|2007.01.31 17:18
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2973
|0.0000
|1010
|2007.01.31 17:18
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2974
|0.0000
|1011
|2007.01.31 17:21
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2975
|0.0000
|1012
|2007.01.31 17:21
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2976
|0.0000
|1013
|2007.01.31 17:22
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2977
|0.0000
|1014
|2007.01.31 17:23
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2978
|0.0000
|1015
|2007.01.31 17:23
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2979
|0.0000
|1016
|2007.01.31 17:27
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2980
|0.0000
|1017
|2007.01.31 17:27
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2981
|0.0000
|1018
|2007.01.31 17:28
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2982
|0.0000
|1019
|2007.01.31 17:28
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2983
|0.0000
|1020
|2007.01.31 17:41
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2985
|0.0000
|1021
|2007.01.31 17:41
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2986
|0.0000
|1022
|2007.01.31 17:41
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2987
|0.0000
|1023
|2007.01.31 17:42
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2988
|0.0000
|1024
|2007.01.31 17:42
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2990
|0.0000
|1025
|2007.01.31 17:42
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2991
|0.0000
|1026
|2007.01.31 17:42
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2992
|0.0000
|1027
|2007.01.31 17:42
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2993
|0.0000
|1028
|2007.01.31 17:42
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2994
|0.0000
|1029
|2007.01.31 17:43
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2995
|0.0000
|1030
|2007.01.31 17:43
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2996
|0.0000
|1031
|2007.01.31 17:43
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2997
|0.0000
|1032
|2007.01.31 17:43
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2998
|0.0000
|1033
|2007.01.31 17:43
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.2999
|0.0000
|1034
|2007.01.31 17:43
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.3000
|0.0000
|1035
|2007.01.31 17:45
|modify
|118
|2.30
|1.2964
|1.3001
|0.0000
|1036
|2007.01.31 17:53
|s/l
|118
|2.30
|1.3001
|1.3001
|0.0000
|851.00
|8362.55
|1037
|2007.01.31 17:53
|buy
|119
|2.50
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|1038
|2007.01.31 18:15
|modify
|119
|2.50
|1.3004
|1.3004
|0.0000
|1039
|2007.01.31 18:16
|modify
|119
|2.50
|1.3004
|1.3005
|0.0000
|1040
|2007.01.31 18:18
|s/l
|119
|2.50
|1.3005
|1.3005
|0.0000
|25.00
|8387.55
|1041
|2007.01.31 18:18
|buy
|120
|2.50
|1.3007
|0.0000
|0.0000
|1042
|2007.01.31 21:17
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3007
|0.0000
|1043
|2007.01.31 21:17
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3008
|0.0000
|1044
|2007.01.31 21:17
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3009
|0.0000
|1045
|2007.01.31 21:17
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3010
|0.0000
|1046
|2007.01.31 21:18
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3011
|0.0000
|1047
|2007.01.31 21:18
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3012
|0.0000
|1048
|2007.01.31 21:18
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3013
|0.0000
|1049
|2007.01.31 21:18
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3014
|0.0000
|1050
|2007.01.31 21:18
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3015
|0.0000
|1051
|2007.01.31 21:18
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3016
|0.0000
|1052
|2007.01.31 21:18
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3017
|0.0000
|1053
|2007.01.31 21:18
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3018
|0.0000
|1054
|2007.01.31 21:18
|modify
|120
|2.50
|1.3007
|1.3019
|0.0000
|1055
|2007.01.31 21:23
|s/l
|120
|2.50
|1.3019
|1.3019
|0.0000
|300.00
|8687.55
|1056
|2007.01.31 21:23
|buy
|121
|2.60
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|1057
|2007.02.01 01:00
|close
|121
|2.60
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|-23.04
|8664.51
|1058
|2007.02.01 01:02
|sell
|122
|2.60
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|1059
|2007.02.01 03:00
|close
|122
|2.60
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|-182.00
|8482.51
|1060
|2007.02.01 03:00
|buy
|123
|2.50
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|1061
|2007.02.01 07:14
|close
|123
|2.50
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|0.00
|8482.51
|1062
|2007.02.01 07:18
|sell
|124
|2.50
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|1063
|2007.02.01 11:33
|modify
|124
|2.50
|1.3030
|1.3029
|0.0000
|1064
|2007.02.01 11:33
|modify
|124
|2.50
|1.3030
|1.3028
|0.0000
|1065
|2007.02.01 11:42
|modify
|124
|2.50
|1.3030
|1.3027
|0.0000
|1066
|2007.02.01 11:43
|modify
|124
|2.50
|1.3030
|1.3026
|0.0000
|1067
|2007.02.01 11:45
|modify
|124
|2.50
|1.3030
|1.3025
|0.0000
|1068
|2007.02.01 12:03
|modify
|124
|2.50
|1.3030
|1.3024
|0.0000
|1069
|2007.02.01 12:25
|modify
|124
|2.50
|1.3030
|1.3022
|0.0000
|1070
|2007.02.01 12:25
|modify
|124
|2.50
|1.3030
|1.3020
|0.0000
|1071
|2007.02.01 13:05
|s/l
|124
|2.50
|1.3020
|1.3020
|0.0000
|250.00
|8732.51
|1072
|2007.02.01 13:43
|buy
|125
|2.60
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|1073
|2007.02.01 17:00
|modify
|125
|2.60
|1.3026
|1.3026
|0.0000
|1074
|2007.02.01 17:00
|modify
|125
|2.60
|1.3026
|1.3028
|0.0000
|1075
|2007.02.01 17:00
|modify
|125
|2.60
|1.3026
|1.3029
|0.0000
|1076
|2007.02.01 17:00
|modify
|125
|2.60
|1.3026
|1.3030
|0.0000
|1077
|2007.02.01 17:00
|modify
|125
|2.60
|1.3026
|1.3031
|0.0000
|1078
|2007.02.01 17:00
|modify
|125
|2.60
|1.3026
|1.3033
|0.0000
|1079
|2007.02.01 17:00
|modify
|125
|2.60
|1.3026
|1.3034
|0.0000
|1080
|2007.02.01 17:01
|modify
|125
|2.60
|1.3026
|1.3035
|0.0000
|1081
|2007.02.01 17:01
|modify
|125
|2.60
|1.3026
|1.3036
|0.0000
|1082
|2007.02.01 17:02
|s/l
|125
|2.60
|1.3036
|1.3036
|0.0000
|260.00
|8992.51
|1083
|2007.02.01 17:02
|buy
|126
|2.70
|1.3039
|0.0000
|0.0000
|1084
|2007.02.01 19:00
|close
|126
|2.70
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|-486.00
|8506.51
|1085
|2007.02.01 19:00
|sell
|127
|2.60
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|1086
|2007.02.02 08:00
|close
|127
|2.60
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|-92.86
|8413.64
|1087
|2007.02.02 08:00
|buy
|128
|2.50
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|1088
|2007.02.02 15:28
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3023
|0.0000
|1089
|2007.02.02 15:28
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3025
|0.0000
|1090
|2007.02.02 15:28
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3026
|0.0000
|1091
|2007.02.02 15:28
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3027
|0.0000
|1092
|2007.02.02 15:28
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3028
|0.0000
|1093
|2007.02.02 15:28
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3029
|0.0000
|1094
|2007.02.02 15:28
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3030
|0.0000
|1095
|2007.02.02 15:31
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3031
|0.0000
|1096
|2007.02.02 15:32
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3032
|0.0000
|1097
|2007.02.02 15:32
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3033
|0.0000
|1098
|2007.02.02 15:32
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3034
|0.0000
|1099
|2007.02.02 15:32
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3035
|0.0000
|1100
|2007.02.02 15:32
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3036
|0.0000
|1101
|2007.02.02 15:32
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3037
|0.0000
|1102
|2007.02.02 15:32
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3038
|0.0000
|1103
|2007.02.02 15:32
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3039
|0.0000
|1104
|2007.02.02 15:33
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3040
|0.0000
|1105
|2007.02.02 15:33
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3041
|0.0000
|1106
|2007.02.02 15:33
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3042
|0.0000
|1107
|2007.02.02 15:33
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3043
|0.0000
|1108
|2007.02.02 15:33
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3044
|0.0000
|1109
|2007.02.02 15:33
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3045
|0.0000
|1110
|2007.02.02 15:33
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3046
|0.0000
|1111
|2007.02.02 15:33
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3047
|0.0000
|1112
|2007.02.02 15:33
|modify
|128
|2.50
|1.3023
|1.3048
|0.0000
|1113
|2007.02.02 15:34
|s/l
|128
|2.50
|1.3048
|1.3048
|0.0000
|625.00
|9038.64
|1114
|2007.02.02 15:34
|buy
|129
|2.70
|1.3050
|0.0000
|0.0000
|1115
|2007.02.02 16:02
|close
|129
|2.70
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|-972.00
|8066.64
|1116
|2007.02.02 16:02
|sell
|130
|2.40
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|1117
|2007.02.02 16:12
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3015
|0.0000
|1118
|2007.02.02 16:13
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3014
|0.0000
|1119
|2007.02.02 16:13
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3013
|0.0000
|1120
|2007.02.02 16:13
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3012
|0.0000
|1121
|2007.02.02 16:13
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3011
|0.0000
|1122
|2007.02.02 16:13
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3010
|0.0000
|1123
|2007.02.02 16:17
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3009
|0.0000
|1124
|2007.02.02 16:18
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3008
|0.0000
|1125
|2007.02.02 16:18
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3007
|0.0000
|1126
|2007.02.02 16:18
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3006
|0.0000
|1127
|2007.02.02 16:18
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3005
|0.0000
|1128
|2007.02.02 16:18
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3004
|0.0000
|1129
|2007.02.02 16:22
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3003
|0.0000
|1130
|2007.02.02 16:22
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3002
|0.0000
|1131
|2007.02.02 16:22
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3001
|0.0000
|1132
|2007.02.02 16:23
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.3000
|0.0000
|1133
|2007.02.02 16:23
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.2999
|0.0000
|1134
|2007.02.02 16:23
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.2998
|0.0000
|1135
|2007.02.02 16:23
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.2997
|0.0000
|1136
|2007.02.02 16:23
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.2996
|0.0000
|1137
|2007.02.02 16:23
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.2995
|0.0000
|1138
|2007.02.02 16:23
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.2994
|0.0000
|1139
|2007.02.02 16:23
|modify
|130
|2.40
|1.3015
|1.2993
|0.0000
|1140
|2007.02.02 16:28
|s/l
|130
|2.40
|1.2993
|1.2993
|0.0000
|528.00
|8594.64
|1141
|2007.02.02 16:28
|sell
|131
|2.60
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|1142
|2007.02.02 17:02
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2990
|0.0000
|1143
|2007.02.02 17:02
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2989
|0.0000
|1144
|2007.02.02 17:02
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2988
|0.0000
|1145
|2007.02.02 17:03
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2987
|0.0000
|1146
|2007.02.02 17:03
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2986
|0.0000
|1147
|2007.02.02 17:03
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2985
|0.0000
|1148
|2007.02.02 17:03
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2984
|0.0000
|1149
|2007.02.02 17:03
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2983
|0.0000
|1150
|2007.02.02 17:03
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2982
|0.0000
|1151
|2007.02.02 17:03
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2981
|0.0000
|1152
|2007.02.02 17:03
|modify
|131
|2.60
|1.2990
|1.2980
|0.0000
|1153
|2007.02.02 17:30
|s/l
|131
|2.60
|1.2980
|1.2980
|0.0000
|260.00
|8854.64
|1154
|2007.02.02 17:30
|sell
|132
|2.70
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|1155
|2007.02.02 18:58
|modify
|132
|2.70
|1.2977
|1.2977
|0.0000
|1156
|2007.02.02 18:58
|modify
|132
|2.70
|1.2977
|1.2976
|0.0000
|1157
|2007.02.02 19:53
|modify
|132
|2.70
|1.2977
|1.2975
|0.0000
|1158
|2007.02.02 19:56
|modify
|132
|2.70
|1.2977
|1.2974
|0.0000
|1159
|2007.02.02 19:57
|modify
|132
|2.70
|1.2977
|1.2973
|0.0000
|1160
|2007.02.02 19:57
|modify
|132
|2.70
|1.2977
|1.2972
|0.0000
|1161
|2007.02.02 19:58
|modify
|132
|2.70
|1.2977
|1.2970
|0.0000
|1162
|2007.02.02 21:55
|s/l
|132
|2.70
|1.2970
|1.2970
|0.0000
|189.00
|9043.64
|1163
|2007.02.02 22:00
|buy
|133
|2.70
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|1164
|2007.02.05 00:05
|close
|133
|2.70
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|-313.98
|8729.67
|1165
|2007.02.05 00:06
|sell
|134
|2.60
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|1166
|2007.02.05 04:33
|modify
|134
|2.60
|1.2959
|1.2959
|0.0000
|1167
|2007.02.05 04:48
|modify
|134
|2.60
|1.2959
|1.2958
|0.0000
|1168
|2007.02.05 05:17
|modify
|134
|2.60
|1.2959
|1.2957
|0.0000
|1169
|2007.02.05 05:17
|modify
|134
|2.60
|1.2959
|1.2956
|0.0000
|1170
|2007.02.05 05:18
|modify
|134
|2.60
|1.2959
|1.2954
|0.0000
|1171
|2007.02.05 07:57
|modify
|134
|2.60
|1.2959
|1.2953
|0.0000
|1172
|2007.02.05 08:02
|modify
|134
|2.60
|1.2959
|1.2952
|0.0000
|1173
|2007.02.05 08:03
|modify
|134
|2.60
|1.2959
|1.2951
|0.0000
|1174
|2007.02.05 08:28
|modify
|134
|2.60
|1.2959
|1.2949
|0.0000
|1175
|2007.02.05 09:00
|close
|134
|2.60
|1.2945
|1.2949
|0.0000
|364.00
|9093.67
|1176
|2007.02.05 09:00
|buy
|135
|2.70
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|1177
|2007.02.05 09:52
|modify
|135
|2.70
|1.2944
|1.2944
|0.0000
|1178
|2007.02.05 10:03
|modify
|135
|2.70
|1.2944
|1.2945
|0.0000
|1179
|2007.02.05 10:03
|modify
|135
|2.70
|1.2944
|1.2946
|0.0000
|1180
|2007.02.05 10:03
|modify
|135
|2.70
|1.2944
|1.2947
|0.0000
|1181
|2007.02.05 10:28
|modify
|135
|2.70
|1.2944
|1.2948
|0.0000
|1182
|2007.02.05 10:28
|modify
|135
|2.70
|1.2944
|1.2949
|0.0000
|1183
|2007.02.05 10:32
|modify
|135
|2.70
|1.2944
|1.2950
|0.0000
|1184
|2007.02.05 10:32
|modify
|135
|2.70
|1.2944
|1.2951
|0.0000
|1185
|2007.02.05 11:08
|s/l
|135
|2.70
|1.2951
|1.2951
|0.0000
|189.00
|9282.67
|1186
|2007.02.05 11:53
|sell
|136
|2.80
|1.2938
|0.0000
|0.0000
|1187
|2007.02.05 14:30
|modify
|136
|2.80
|1.2938
|1.2938
|0.0000
|1188
|2007.02.05 16:00
|s/l
|136
|2.80
|1.2938
|1.2938
|0.0000
|0.00
|9282.67
|1189
|2007.02.05 18:30
|buy
|137
|2.80
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|1190
|2007.02.05 21:04
|close
|137
|2.80
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|9114.67
|1191
|2007.02.05 21:07
|sell
|138
|2.70
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|1192
|2007.02.06 00:08
|close
|138
|2.70
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|-69.43
|9045.23
|1193
|2007.02.06 00:08
|buy
|139
|2.60
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|1194
|2007.02.06 06:00
|close
|139
|2.60
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|-182.00
|8863.23
|1195
|2007.02.06 06:01
|sell
|140
|2.60
|1.2925
|0.0000
|0.0000
|1196
|2007.02.06 09:10
|close
|140
|2.60
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|8759.23
|1197
|2007.02.06 09:10
|buy
|141
|2.50
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|1198
|2007.02.06 11:47
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2929
|0.0000
|1199
|2007.02.06 11:48
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2931
|0.0000
|1200
|2007.02.06 11:50
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2932
|0.0000
|1201
|2007.02.06 13:15
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2933
|0.0000
|1202
|2007.02.06 14:02
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2934
|0.0000
|1203
|2007.02.06 14:02
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2935
|0.0000
|1204
|2007.02.06 14:03
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2936
|0.0000
|1205
|2007.02.06 14:05
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2937
|0.0000
|1206
|2007.02.06 14:06
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2938
|0.0000
|1207
|2007.02.06 14:06
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2939
|0.0000
|1208
|2007.02.06 14:07
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2941
|0.0000
|1209
|2007.02.06 14:07
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2942
|0.0000
|1210
|2007.02.06 14:08
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2943
|0.0000
|1211
|2007.02.06 14:08
|modify
|141
|2.50
|1.2929
|1.2944
|0.0000
|1212
|2007.02.06 15:00
|s/l
|141
|2.50
|1.2944
|1.2944
|0.0000
|375.00
|9134.23
|1213
|2007.02.06 15:00
|buy
|142
|2.70
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|1214
|2007.02.06 18:27
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|1215
|2007.02.06 18:27
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2948
|0.0000
|1216
|2007.02.06 18:28
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2949
|0.0000
|1217
|2007.02.06 18:32
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2950
|0.0000
|1218
|2007.02.06 18:56
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2951
|0.0000
|1219
|2007.02.06 18:57
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2952
|0.0000
|1220
|2007.02.06 18:58
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2953
|0.0000
|1221
|2007.02.06 18:58
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2954
|0.0000
|1222
|2007.02.06 19:02
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2955
|0.0000
|1223
|2007.02.06 19:08
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2956
|0.0000
|1224
|2007.02.06 20:10
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2957
|0.0000
|1225
|2007.02.06 20:17
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2958
|0.0000
|1226
|2007.02.06 20:18
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2959
|0.0000
|1227
|2007.02.06 20:20
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2960
|0.0000
|1228
|2007.02.06 20:20
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2961
|0.0000
|1229
|2007.02.06 20:20
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2962
|0.0000
|1230
|2007.02.06 20:21
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2963
|0.0000
|1231
|2007.02.06 20:21
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2964
|0.0000
|1232
|2007.02.06 20:21
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2965
|0.0000
|1233
|2007.02.06 20:22
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2966
|0.0000
|1234
|2007.02.06 20:22
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2967
|0.0000
|1235
|2007.02.06 20:22
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2968
|0.0000
|1236
|2007.02.06 20:23
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2969
|0.0000
|1237
|2007.02.06 20:23
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2970
|0.0000
|1238
|2007.02.06 20:23
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2971
|0.0000
|1239
|2007.02.06 20:26
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2972
|0.0000
|1240
|2007.02.06 20:27
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2973
|0.0000
|1241
|2007.02.06 20:27
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2974
|0.0000
|1242
|2007.02.06 20:28
|modify
|142
|2.70
|1.2947
|1.2975
|0.0000
|1243
|2007.02.07 02:00
|close
|142
|2.70
|1.2982
|1.2975
|0.0000
|928.02
|10062.25
|1244
|2007.02.07 02:01
|sell
|143
|3.00
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|1245
|2007.02.07 05:00
|close
|143
|3.00
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|10002.25
|1246
|2007.02.07 05:00
|buy
|144
|3.00
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|1247
|2007.02.07 08:13
|close
|144
|3.00
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|9942.25
|1248
|2007.02.07 08:13
|sell
|145
|2.90
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|1249
|2007.02.07 12:00
|close
|145
|2.90
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|-145.00
|9797.25
|1250
|2007.02.07 12:02
|buy
|146
|2.80
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|1251
|2007.02.07 15:35
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2985
|0.0000
|1252
|2007.02.07 15:36
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2986
|0.0000
|1253
|2007.02.07 16:28
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2987
|0.0000
|1254
|2007.02.07 16:33
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2988
|0.0000
|1255
|2007.02.07 16:33
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2989
|0.0000
|1256
|2007.02.07 16:35
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2990
|0.0000
|1257
|2007.02.07 16:35
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2991
|0.0000
|1258
|2007.02.07 16:48
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2992
|0.0000
|1259
|2007.02.07 16:48
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2993
|0.0000
|1260
|2007.02.07 17:21
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2994
|0.0000
|1261
|2007.02.07 17:22
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2996
|0.0000
|1262
|2007.02.07 17:22
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2997
|0.0000
|1263
|2007.02.07 17:22
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2998
|0.0000
|1264
|2007.02.07 17:23
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.2999
|0.0000
|1265
|2007.02.07 17:23
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.3000
|0.0000
|1266
|2007.02.07 17:23
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.3001
|0.0000
|1267
|2007.02.07 17:58
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.3002
|0.0000
|1268
|2007.02.07 18:01
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.3003
|0.0000
|1269
|2007.02.07 18:02
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.3004
|0.0000
|1270
|2007.02.07 18:03
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.3005
|0.0000
|1271
|2007.02.07 18:03
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.3006
|0.0000
|1272
|2007.02.07 18:05
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.3008
|0.0000
|1273
|2007.02.07 18:25
|modify
|146
|2.80
|1.2985
|1.3009
|0.0000
|1274
|2007.02.07 20:34
|s/l
|146
|2.80
|1.3009
|1.3009
|0.0000
|672.00
|10469.25
|1275
|2007.02.07 21:10
|sell
|147
|3.10
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|1276
|2007.02.08 00:00
|close
|147
|3.10
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|-53.16
|10416.09
|1277
|2007.02.08 00:01
|buy
|148
|3.10
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|1278
|2007.02.08 03:08
|close
|148
|3.10
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|-31.00
|10385.09
|1279
|2007.02.08 03:08
|sell
|149
|3.00
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|1280
|2007.02.08 10:13
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3012
|0.0000
|1281
|2007.02.08 10:15
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3010
|0.0000
|1282
|2007.02.08 10:37
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3009
|0.0000
|1283
|2007.02.08 10:38
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3008
|0.0000
|1284
|2007.02.08 10:38
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3007
|0.0000
|1285
|2007.02.08 10:42
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3006
|0.0000
|1286
|2007.02.08 10:43
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3005
|0.0000
|1287
|2007.02.08 10:43
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3004
|0.0000
|1288
|2007.02.08 10:43
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3003
|0.0000
|1289
|2007.02.08 10:47
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3002
|0.0000
|1290
|2007.02.08 10:47
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3001
|0.0000
|1291
|2007.02.08 10:48
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.3000
|0.0000
|1292
|2007.02.08 10:48
|modify
|149
|3.00
|1.3013
|1.2999
|0.0000
|1293
|2007.02.08 13:48
|s/l
|149
|3.00
|1.2999
|1.2999
|0.0000
|420.00
|10805.09
|1294
|2007.02.08 14:08
|sell
|150
|3.20
|1.2987
|0.0000
|0.0000
|1295
|2007.02.08 21:00
|close
|150
|3.20
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|-1536.00
|9269.09
|1296
|2007.02.08 21:05
|buy
|151
|2.80
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|1297
|2007.02.09 02:00
|close
|151
|2.80
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|-17.61
|9251.48
|1298
|2007.02.09 02:04
|sell
|152
|2.80
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|1299
|2007.02.09 09:31
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3036
|0.0000
|1300
|2007.02.09 09:32
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3035
|0.0000
|1301
|2007.02.09 09:32
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3034
|0.0000
|1302
|2007.02.09 09:33
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3032
|0.0000
|1303
|2007.02.09 09:43
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3031
|0.0000
|1304
|2007.02.09 09:43
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3030
|0.0000
|1305
|2007.02.09 09:43
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3029
|0.0000
|1306
|2007.02.09 09:45
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3028
|0.0000
|1307
|2007.02.09 09:45
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3026
|0.0000
|1308
|2007.02.09 09:45
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3024
|0.0000
|1309
|2007.02.09 09:45
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3022
|0.0000
|1310
|2007.02.09 09:45
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3021
|0.0000
|1311
|2007.02.09 09:58
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3020
|0.0000
|1312
|2007.02.09 10:03
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3019
|0.0000
|1313
|2007.02.09 10:03
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3018
|0.0000
|1314
|2007.02.09 10:03
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3017
|0.0000
|1315
|2007.02.09 10:05
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3016
|0.0000
|1316
|2007.02.09 10:06
|modify
|152
|2.80
|1.3036
|1.3015
|0.0000
|1317
|2007.02.09 10:52
|s/l
|152
|2.80
|1.3015
|1.3015
|0.0000
|588.00
|9839.48
|1318
|2007.02.09 10:52
|sell
|153
|3.00
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|1319
|2007.02.09 12:03
|modify
|153
|3.00
|1.3013
|1.3012
|0.0000
|1320
|2007.02.09 12:08
|modify
|153
|3.00
|1.3013
|1.3011
|0.0000
|1321
|2007.02.09 12:08
|modify
|153
|3.00
|1.3013
|1.3010
|0.0000
|1322
|2007.02.09 12:10
|modify
|153
|3.00
|1.3013
|1.3009
|0.0000
|1323
|2007.02.09 12:17
|modify
|153
|3.00
|1.3013
|1.3008
|0.0000
|1324
|2007.02.09 12:17
|modify
|153
|3.00
|1.3013
|1.3007
|0.0000
|1325
|2007.02.09 12:18
|modify
|153
|3.00
|1.3013
|1.3006
|0.0000
|1326
|2007.02.09 13:01
|s/l
|153
|3.00
|1.3006
|1.3006
|0.0000
|210.00
|10049.48
|1327
|2007.02.09 13:01
|sell
|154
|3.00
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|1328
|2007.02.09 16:48
|modify
|154
|3.00
|1.3003
|1.3002
|0.0000
|1329
|2007.02.09 17:17
|s/l
|154
|3.00
|1.3002
|1.3002
|0.0000
|30.00
|10079.48
|1330
|2007.02.09 18:00
|buy
|155
|3.00
|1.3001
|0.0000
|0.0000
|1331
|2007.02.12 00:31
|modify
|155
|3.00
|1.3001
|1.3001
|0.0000
|1332
|2007.02.12 00:31
|modify
|155
|3.00
|1.3001
|1.3002
|0.0000
|1333
|2007.02.12 00:32
|modify
|155
|3.00
|1.3001
|1.3003
|0.0000
|1334
|2007.02.12 00:32
|modify
|155
|3.00
|1.3001
|1.3004
|0.0000
|1335
|2007.02.12 00:32
|modify
|155
|3.00
|1.3001
|1.3005
|0.0000
|1336
|2007.02.12 00:33
|modify
|155
|3.00
|1.3001
|1.3006
|0.0000
|1337
|2007.02.12 00:33
|modify
|155
|3.00
|1.3001
|1.3007
|0.0000
|1338
|2007.02.12 00:33
|modify
|155
|3.00
|1.3001
|1.3008
|0.0000
|1339
|2007.02.12 00:43
|s/l
|155
|3.00
|1.3008
|1.3008
|0.0000
|191.14
|10270.62
|1340
|2007.02.12 00:43
|buy
|156
|3.10
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|1341
|2007.02.12 04:00
|close
|156
|3.10
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|93.00
|10363.62
|1342
|2007.02.12 04:01
|sell
|157
|3.10
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|1343
|2007.02.12 07:00
|close
|157
|3.10
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|-248.00
|10115.62
|1344
|2007.02.12 07:04
|buy
|158
|3.00
|1.3021
|0.0000
|0.0000
|1345
|2007.02.12 09:43
|modify
|158
|3.00
|1.3021
|1.3021
|0.0000
|1346
|2007.02.12 09:53
|s/l
|158
|3.00
|1.3021
|1.3021
|0.0000
|0.00
|10115.62
|1347
|2007.02.12 09:53
|buy
|159
|3.00
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|1348
|2007.02.12 10:13
|close
|159
|3.00
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|-300.00
|9815.62
|1349
|2007.02.12 10:13
|sell
|160
|2.80
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|1350
|2007.02.12 11:23
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.3011
|0.0000
|1351
|2007.02.12 11:23
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.3010
|0.0000
|1352
|2007.02.12 11:46
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.3009
|0.0000
|1353
|2007.02.12 11:46
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.3008
|0.0000
|1354
|2007.02.12 11:47
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.3006
|0.0000
|1355
|2007.02.12 11:47
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.3005
|0.0000
|1356
|2007.02.12 11:47
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.3004
|0.0000
|1357
|2007.02.12 11:48
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.3002
|0.0000
|1358
|2007.02.12 11:48
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.3001
|0.0000
|1359
|2007.02.12 11:48
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.3000
|0.0000
|1360
|2007.02.12 11:50
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2999
|0.0000
|1361
|2007.02.12 11:50
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2998
|0.0000
|1362
|2007.02.12 11:50
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2997
|0.0000
|1363
|2007.02.12 11:50
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2996
|0.0000
|1364
|2007.02.12 12:15
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2995
|0.0000
|1365
|2007.02.12 12:16
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2994
|0.0000
|1366
|2007.02.12 12:16
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2992
|0.0000
|1367
|2007.02.12 12:16
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2991
|0.0000
|1368
|2007.02.12 12:17
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2990
|0.0000
|1369
|2007.02.12 12:17
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2988
|0.0000
|1370
|2007.02.12 12:17
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2987
|0.0000
|1371
|2007.02.12 12:17
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2986
|0.0000
|1372
|2007.02.12 12:17
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2985
|0.0000
|1373
|2007.02.12 12:18
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2984
|0.0000
|1374
|2007.02.12 12:18
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2982
|0.0000
|1375
|2007.02.12 12:18
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2980
|0.0000
|1376
|2007.02.12 12:18
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2979
|0.0000
|1377
|2007.02.12 12:18
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2977
|0.0000
|1378
|2007.02.12 12:22
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2976
|0.0000
|1379
|2007.02.12 12:22
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2975
|0.0000
|1380
|2007.02.12 12:22
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2974
|0.0000
|1381
|2007.02.12 12:23
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2973
|0.0000
|1382
|2007.02.12 12:23
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2972
|0.0000
|1383
|2007.02.12 12:23
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2971
|0.0000
|1384
|2007.02.12 12:25
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2970
|0.0000
|1385
|2007.02.12 14:02
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2969
|0.0000
|1386
|2007.02.12 14:03
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2968
|0.0000
|1387
|2007.02.12 14:11
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2967
|0.0000
|1388
|2007.02.12 14:11
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2966
|0.0000
|1389
|2007.02.12 14:12
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2965
|0.0000
|1390
|2007.02.12 14:12
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2964
|0.0000
|1391
|2007.02.12 14:13
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2962
|0.0000
|1392
|2007.02.12 14:13
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2961
|0.0000
|1393
|2007.02.12 14:13
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2960
|0.0000
|1394
|2007.02.12 14:18
|modify
|160
|2.80
|1.3013
|1.2959
|0.0000
|1395
|2007.02.12 14:56
|s/l
|160
|2.80
|1.2959
|1.2959
|0.0000
|1512.00
|11327.62
|1396
|2007.02.12 14:56
|sell
|161
|3.40
|1.2956
|0.0000
|0.0000
|1397
|2007.02.12 16:18
|close
|161
|3.40
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|-272.00
|11055.62
|1398
|2007.02.12 16:18
|buy
|162
|3.30
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|1399
|2007.02.12 20:57
|close
|162
|3.30
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|-231.00
|10824.62
|1400
|2007.02.12 20:58
|sell
|163
|3.10
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|1401
|2007.02.13 05:00
|close
|163
|3.10
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|-234.72
|10589.90
|1402
|2007.02.13 05:00
|buy
|164
|3.10
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|1403
|2007.02.13 09:12
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2966
|0.0000
|1404
|2007.02.13 09:12
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2968
|0.0000
|1405
|2007.02.13 09:12
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2969
|0.0000
|1406
|2007.02.13 09:12
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2971
|0.0000
|1407
|2007.02.13 09:12
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2972
|0.0000
|1408
|2007.02.13 09:13
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2973
|0.0000
|1409
|2007.02.13 09:13
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2974
|0.0000
|1410
|2007.02.13 09:13
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2975
|0.0000
|1411
|2007.02.13 09:13
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2977
|0.0000
|1412
|2007.02.13 09:13
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2978
|0.0000
|1413
|2007.02.13 09:13
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2979
|0.0000
|1414
|2007.02.13 09:23
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2980
|0.0000
|1415
|2007.02.13 09:23
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2981
|0.0000
|1416
|2007.02.13 09:57
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2982
|0.0000
|1417
|2007.02.13 09:58
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2983
|0.0000
|1418
|2007.02.13 09:58
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2984
|0.0000
|1419
|2007.02.13 09:58
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2985
|0.0000
|1420
|2007.02.13 10:01
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2986
|0.0000
|1421
|2007.02.13 10:02
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2987
|0.0000
|1422
|2007.02.13 10:02
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2988
|0.0000
|1423
|2007.02.13 10:03
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2989
|0.0000
|1424
|2007.02.13 10:03
|modify
|164
|3.10
|1.2966
|1.2990
|0.0000
|1425
|2007.02.13 10:25
|s/l
|164
|3.10
|1.2990
|1.2990
|0.0000
|744.00
|11333.90
|1426
|2007.02.13 10:25
|buy
|165
|3.40
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|1427
|2007.02.13 12:17
|modify
|165
|3.40
|1.2993
|1.2993
|0.0000
|1428
|2007.02.13 12:18
|modify
|165
|3.40
|1.2993
|1.2994
|0.0000
|1429
|2007.02.13 12:18
|modify
|165
|3.40
|1.2993
|1.2995
|0.0000
|1430
|2007.02.13 13:12
|s/l
|165
|3.40
|1.2995
|1.2995
|0.0000
|68.00
|11401.90
|1431
|2007.02.13 15:00
|buy
|166
|3.40
|1.3018
|0.0000
|0.0000
|1432
|2007.02.13 15:37
|modify
|166
|3.40
|1.3018
|1.3019
|0.0000
|1433
|2007.02.13 15:38
|modify
|166
|3.40
|1.3018
|1.3020
|0.0000
|1434
|2007.02.13 15:38
|modify
|166
|3.40
|1.3018
|1.3021
|0.0000
|1435
|2007.02.13 15:38
|modify
|166
|3.40
|1.3018
|1.3022
|0.0000
|1436
|2007.02.13 15:38
|modify
|166
|3.40
|1.3018
|1.3023
|0.0000
|1437
|2007.02.13 15:38
|modify
|166
|3.40
|1.3018
|1.3024
|0.0000
|1438
|2007.02.13 15:40
|modify
|166
|3.40
|1.3018
|1.3025
|0.0000
|1439
|2007.02.13 15:40
|modify
|166
|3.40
|1.3018
|1.3026
|0.0000
|1440
|2007.02.13 15:40
|modify
|166
|3.40
|1.3018
|1.3027
|0.0000
|1441
|2007.02.13 15:41
|modify
|166
|3.40
|1.3018
|1.3028
|0.0000
|1442
|2007.02.13 15:58
|s/l
|166
|3.40
|1.3028
|1.3028
|0.0000
|340.00
|11741.90
|1443
|2007.02.13 15:58
|buy
|167
|3.50
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|1444
|2007.02.13 17:05
|close
|167
|3.50
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|-560.00
|11181.90
|1445
|2007.02.13 17:06
|sell
|168
|3.40
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|1446
|2007.02.13 20:00
|close
|168
|3.40
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|-544.00
|10637.90
|1447
|2007.02.13 20:03
|buy
|169
|3.10
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|1448
|2007.02.14 06:36
|modify
|169
|3.10
|1.3030
|1.3031
|0.0000
|1449
|2007.02.14 06:36
|modify
|169
|3.10
|1.3030
|1.3032
|0.0000
|1450
|2007.02.14 06:36
|modify
|169
|3.10
|1.3030
|1.3033
|0.0000
|1451
|2007.02.14 06:37
|modify
|169
|3.10
|1.3030
|1.3034
|0.0000
|1452
|2007.02.14 06:37
|modify
|169
|3.10
|1.3030
|1.3035
|0.0000
|1453
|2007.02.14 06:37
|modify
|169
|3.10
|1.3030
|1.3036
|0.0000
|1454
|2007.02.14 06:38
|modify
|169
|3.10
|1.3030
|1.3038
|0.0000
|1455
|2007.02.14 06:38
|modify
|169
|3.10
|1.3030
|1.3039
|0.0000
|1456
|2007.02.14 06:38
|modify
|169
|3.10
|1.3030
|1.3040
|0.0000
|1457
|2007.02.14 06:42
|s/l
|169
|3.10
|1.3040
|1.3040
|0.0000
|290.51
|10928.41
|1458
|2007.02.14 06:42
|buy
|170
|3.30
|1.3043
|0.0000
|0.0000
|1459
|2007.02.14 07:00
|close
|170
|3.30
|1.3033
|0.0000
|0.0000
|-330.00
|10598.41
|1460
|2007.02.14 07:00
|sell
|171
|3.20
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|1461
|2007.02.14 09:01
|close
|171
|3.20
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|-160.00
|10438.41
|1462
|2007.02.14 09:02
|buy
|172
|3.00
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|1463
|2007.02.14 09:08
|modify
|172
|3.00
|1.3037
|1.3037
|0.0000
|1464
|2007.02.14 09:08
|modify
|172
|3.00
|1.3037
|1.3038
|0.0000
|1465
|2007.02.14 09:08
|modify
|172
|3.00
|1.3037
|1.3040
|0.0000
|1466
|2007.02.14 09:08
|modify
|172
|3.00
|1.3037
|1.3041
|0.0000
|1467
|2007.02.14 09:10
|modify
|172
|3.00
|1.3037
|1.3042
|0.0000
|1468
|2007.02.14 09:10
|modify
|172
|3.00
|1.3037
|1.3043
|0.0000
|1469
|2007.02.14 09:10
|modify
|172
|3.00
|1.3037
|1.3044
|0.0000
|1470
|2007.02.14 09:10
|modify
|172
|3.00
|1.3037
|1.3045
|0.0000
|1471
|2007.02.14 09:10
|modify
|172
|3.00
|1.3037
|1.3046
|0.0000
|1472
|2007.02.14 09:11
|modify
|172
|3.00
|1.3037
|1.3047
|0.0000
|1473
|2007.02.14 09:13
|s/l
|172
|3.00
|1.3047
|1.3047
|0.0000
|300.00
|10738.41
|1474
|2007.02.14 09:13
|buy
|173
|3.20
|1.3050
|0.0000
|0.0000
|1475
|2007.02.14 09:38
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3050
|0.0000
|1476
|2007.02.14 09:38
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3051
|0.0000
|1477
|2007.02.14 09:38
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3052
|0.0000
|1478
|2007.02.14 09:40
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3053
|0.0000
|1479
|2007.02.14 09:41
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3055
|0.0000
|1480
|2007.02.14 09:41
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3056
|0.0000
|1481
|2007.02.14 09:41
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3057
|0.0000
|1482
|2007.02.14 09:41
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3058
|0.0000
|1483
|2007.02.14 09:41
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3059
|0.0000
|1484
|2007.02.14 09:42
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3060
|0.0000
|1485
|2007.02.14 09:42
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3061
|0.0000
|1486
|2007.02.14 09:42
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3062
|0.0000
|1487
|2007.02.14 09:42
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3063
|0.0000
|1488
|2007.02.14 09:42
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3064
|0.0000
|1489
|2007.02.14 09:43
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3065
|0.0000
|1490
|2007.02.14 09:43
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3066
|0.0000
|1491
|2007.02.14 09:43
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3067
|0.0000
|1492
|2007.02.14 09:43
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3068
|0.0000
|1493
|2007.02.14 09:43
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3069
|0.0000
|1494
|2007.02.14 10:11
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3070
|0.0000
|1495
|2007.02.14 10:11
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3072
|0.0000
|1496
|2007.02.14 10:11
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3073
|0.0000
|1497
|2007.02.14 10:12
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3074
|0.0000
|1498
|2007.02.14 10:12
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3075
|0.0000
|1499
|2007.02.14 10:12
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3076
|0.0000
|1500
|2007.02.14 10:12
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3077
|0.0000
|1501
|2007.02.14 10:13
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3078
|0.0000
|1502
|2007.02.14 10:13
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3079
|0.0000
|1503
|2007.02.14 10:13
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3080
|0.0000
|1504
|2007.02.14 10:13
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3081
|0.0000
|1505
|2007.02.14 11:00
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3082
|0.0000
|1506
|2007.02.14 11:00
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3083
|0.0000
|1507
|2007.02.14 11:53
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3084
|0.0000
|1508
|2007.02.14 11:53
|modify
|173
|3.20
|1.3050
|1.3085
|0.0000
|1509
|2007.02.14 12:47
|s/l
|173
|3.20
|1.3085
|1.3085
|0.0000
|1120.00
|11858.41
|1510
|2007.02.14 12:47
|buy
|174
|3.60
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|1511
|2007.02.14 15:53
|modify
|174
|3.60
|1.3088
|1.3088
|0.0000
|1512
|2007.02.14 15:55
|modify
|174
|3.60
|1.3088
|1.3089
|0.0000
|1513
|2007.02.14 15:55
|modify
|174
|3.60
|1.3088
|1.3090
|0.0000
|1514
|2007.02.14 15:55
|modify
|174
|3.60
|1.3088
|1.3091
|0.0000
|1515
|2007.02.14 15:55
|modify
|174
|3.60
|1.3088
|1.3092
|0.0000
|1516
|2007.02.14 15:56
|modify
|174
|3.60
|1.3088
|1.3093
|0.0000
|1517
|2007.02.14 16:18
|s/l
|174
|3.60
|1.3093
|1.3093
|0.0000
|180.00
|12038.41
|1518
|2007.02.14 16:18
|buy
|175
|3.60
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|1519
|2007.02.14 17:01
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3096
|0.0000
|1520
|2007.02.14 17:01
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3097
|0.0000
|1521
|2007.02.14 17:01
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3098
|0.0000
|1522
|2007.02.14 17:01
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3099
|0.0000
|1523
|2007.02.14 17:01
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3100
|0.0000
|1524
|2007.02.14 17:02
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3101
|0.0000
|1525
|2007.02.14 17:02
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3102
|0.0000
|1526
|2007.02.14 17:02
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3103
|0.0000
|1527
|2007.02.14 17:02
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3104
|0.0000
|1528
|2007.02.14 17:02
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3105
|0.0000
|1529
|2007.02.14 17:02
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3106
|0.0000
|1530
|2007.02.14 17:02
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3107
|0.0000
|1531
|2007.02.14 17:02
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3108
|0.0000
|1532
|2007.02.14 17:02
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3109
|0.0000
|1533
|2007.02.14 17:02
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3110
|0.0000
|1534
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3111
|0.0000
|1535
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3112
|0.0000
|1536
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3113
|0.0000
|1537
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3114
|0.0000
|1538
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3115
|0.0000
|1539
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3116
|0.0000
|1540
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3117
|0.0000
|1541
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3118
|0.0000
|1542
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3119
|0.0000
|1543
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3120
|0.0000
|1544
|2007.02.14 17:03
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3121
|0.0000
|1545
|2007.02.14 17:05
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3122
|0.0000
|1546
|2007.02.14 17:05
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3123
|0.0000
|1547
|2007.02.14 17:05
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3124
|0.0000
|1548
|2007.02.14 17:05
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3125
|0.0000
|1549
|2007.02.14 17:05
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3126
|0.0000
|1550
|2007.02.14 17:05
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3127
|0.0000
|1551
|2007.02.14 17:05
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3128
|0.0000
|1552
|2007.02.14 17:17
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3129
|0.0000
|1553
|2007.02.14 17:18
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3130
|0.0000
|1554
|2007.02.14 17:18
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3131
|0.0000
|1555
|2007.02.14 17:18
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3132
|0.0000
|1556
|2007.02.14 17:20
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3133
|0.0000
|1557
|2007.02.14 17:20
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3134
|0.0000
|1558
|2007.02.14 17:21
|modify
|175
|3.60
|1.3096
|1.3135
|0.0000
|1559
|2007.02.14 17:42
|s/l
|175
|3.60
|1.3135
|1.3135
|0.0000
|1404.00
|13442.41
|1560
|2007.02.14 17:42
|buy
|176
|4.00
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|1561
|2007.02.15 06:00
|close
|176
|4.00
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|-275.45
|13166.96
|1562
|2007.02.15 06:01
|sell
|177
|4.00
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|1563
|2007.02.15 07:03
|close
|177
|4.00
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|-160.00
|13006.96
|1564
|2007.02.15 07:04
|buy
|178
|3.80
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|1565
|2007.02.15 11:00
|close
|178
|3.80
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|12968.96
|1566
|2007.02.15 11:00
|sell
|179
|3.80
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|1567
|2007.02.15 16:00
|close
|179
|3.80
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|0.00
|12968.96
|1568
|2007.02.15 16:00
|buy
|180
|3.80
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|1569
|2007.02.15 16:03
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3137
|0.0000
|1570
|2007.02.15 16:03
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3138
|0.0000
|1571
|2007.02.15 16:03
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3139
|0.0000
|1572
|2007.02.15 16:03
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3140
|0.0000
|1573
|2007.02.15 16:03
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3141
|0.0000
|1574
|2007.02.15 16:03
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3142
|0.0000
|1575
|2007.02.15 16:03
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3143
|0.0000
|1576
|2007.02.15 16:07
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3144
|0.0000
|1577
|2007.02.15 16:07
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3145
|0.0000
|1578
|2007.02.15 16:08
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3146
|0.0000
|1579
|2007.02.15 16:08
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3147
|0.0000
|1580
|2007.02.15 16:08
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3148
|0.0000
|1581
|2007.02.15 16:08
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3149
|0.0000
|1582
|2007.02.15 16:08
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3150
|0.0000
|1583
|2007.02.15 16:18
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3151
|0.0000
|1584
|2007.02.15 16:18
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3152
|0.0000
|1585
|2007.02.15 16:18
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3153
|0.0000
|1586
|2007.02.15 16:18
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3154
|0.0000
|1587
|2007.02.15 16:20
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3155
|0.0000
|1588
|2007.02.15 16:20
|modify
|180
|3.80
|1.3137
|1.3156
|0.0000
|1589
|2007.02.15 16:28
|s/l
|180
|3.80
|1.3156
|1.3156
|0.0000
|722.00
|13690.96
|1590
|2007.02.15 16:28
|buy
|181
|4.10
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|1591
|2007.02.16 00:00
|close
|181
|4.10
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-804.78
|12886.18
|1592
|2007.02.16 00:01
|sell
|182
|3.90
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|1593
|2007.02.16 04:38
|close
|182
|3.90
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|-39.00
|12847.18
|1594
|2007.02.16 04:39
|buy
|183
|3.80
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|1595
|2007.02.16 09:00
|close
|183
|3.80
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|-380.00
|12467.18
|1596
|2007.02.16 09:00
|sell
|184
|3.60
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|1597
|2007.02.16 13:03
|modify
|184
|3.60
|1.3131
|1.3131
|0.0000
|1598
|2007.02.16 13:03
|modify
|184
|3.60
|1.3131
|1.3130
|0.0000
|1599
|2007.02.16 13:03
|modify
|184
|3.60
|1.3131
|1.3129
|0.0000
|1600
|2007.02.16 13:05
|modify
|184
|3.60
|1.3131
|1.3128
|0.0000
|1601
|2007.02.16 13:28
|modify
|184
|3.60
|1.3131
|1.3127
|0.0000
|1602
|2007.02.16 13:28
|modify
|184
|3.60
|1.3131
|1.3126
|0.0000
|1603
|2007.02.16 13:52
|s/l
|184
|3.60
|1.3126
|1.3126
|0.0000
|180.00
|12647.18
|1604
|2007.02.16 13:52
|sell
|185
|3.80
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|1605
|2007.02.16 15:47
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3123
|0.0000
|1606
|2007.02.16 15:47
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3122
|0.0000
|1607
|2007.02.16 15:47
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3121
|0.0000
|1608
|2007.02.16 15:48
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3120
|0.0000
|1609
|2007.02.16 15:48
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3119
|0.0000
|1610
|2007.02.16 15:48
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3118
|0.0000
|1611
|2007.02.16 15:48
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3117
|0.0000
|1612
|2007.02.16 15:48
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3116
|0.0000
|1613
|2007.02.16 16:10
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3115
|0.0000
|1614
|2007.02.16 16:10
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3112
|0.0000
|1615
|2007.02.16 16:11
|modify
|185
|3.80
|1.3123
|1.3111
|0.0000
|1616
|2007.02.16 16:17
|s/l
|185
|3.80
|1.3111
|1.3111
|0.0000
|456.00
|13103.18
|1617
|2007.02.16 16:17
|sell
|186
|3.90
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|1618
|2007.02.16 18:00
|close
|186
|3.90
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|-663.00
|12440.18
|1619
|2007.02.16 18:00
|buy
|187
|3.70
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|1620
|2007.02.16 18:38
|modify
|187
|3.70
|1.3124
|1.3124
|0.0000
|1621
|2007.02.16 19:40
|modify
|187
|3.70
|1.3124
|1.3125
|0.0000
|1622
|2007.02.16 21:20
|modify
|187
|3.70
|1.3124
|1.3127
|0.0000
|1623
|2007.02.16 21:20
|modify
|187
|3.70
|1.3124
|1.3128
|0.0000
|1624
|2007.02.19 00:00
|modify
|187
|3.70
|1.3124
|1.3142
|0.0000
|1625
|2007.02.19 00:01
|modify
|187
|3.70
|1.3124
|1.3143
|0.0000
|1626
|2007.02.19 00:05
|modify
|187
|3.70
|1.3124
|1.3144
|0.0000
|1627
|2007.02.19 00:05
|modify
|187
|3.70
|1.3124
|1.3145
|0.0000
|1628
|2007.02.19 00:27
|modify
|187
|3.70
|1.3124
|1.3147
|0.0000
|1629
|2007.02.19 00:40
|modify
|187
|3.70
|1.3124
|1.3148
|0.0000
|1630
|2007.02.19 01:40
|s/l
|187
|3.70
|1.3148
|1.3148
|0.0000
|864.74
|13304.92
|1631
|2007.02.19 01:40
|buy
|188
|4.00
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|1632
|2007.02.19 03:07
|close
|188
|4.00
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|-120.00
|13184.92
|1633
|2007.02.19 03:07
|sell
|189
|4.00
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|1634
|2007.02.19 12:27
|modify
|189
|4.00
|1.3149
|1.3149
|0.0000
|1635
|2007.02.19 12:27
|modify
|189
|4.00
|1.3149
|1.3148
|0.0000
|1636
|2007.02.19 12:28
|modify
|189
|4.00
|1.3149
|1.3146
|0.0000
|1637
|2007.02.19 12:28
|modify
|189
|4.00
|1.3149
|1.3145
|0.0000
|1638
|2007.02.19 12:52
|modify
|189
|4.00
|1.3149
|1.3144
|0.0000
|1639
|2007.02.19 12:53
|modify
|189
|4.00
|1.3149
|1.3143
|0.0000
|1640
|2007.02.19 12:53
|modify
|189
|4.00
|1.3149
|1.3141
|0.0000
|1641
|2007.02.19 12:53
|modify
|189
|4.00
|1.3149
|1.3140
|0.0000
|1642
|2007.02.19 13:26
|s/l
|189
|4.00
|1.3140
|1.3140
|0.0000
|360.00
|13544.92
|1643
|2007.02.19 13:26
|sell
|190
|4.10
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|1644
|2007.02.19 17:00
|close
|190
|4.10
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|13503.92
|1645
|2007.02.19 17:02
|buy
|191
|4.10
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|1646
|2007.02.19 20:00
|modify
|191
|4.10
|1.3139
|1.3140
|0.0000
|1647
|2007.02.19 20:01
|modify
|191
|4.10
|1.3139
|1.3141
|0.0000
|1648
|2007.02.19 20:02
|modify
|191
|4.10
|1.3139
|1.3142
|0.0000
|1649
|2007.02.19 21:51
|modify
|191
|4.10
|1.3139
|1.3143
|0.0000
|1650
|2007.02.19 22:00
|modify
|191
|4.10
|1.3139
|1.3144
|0.0000
|1651
|2007.02.19 23:26
|close
|191
|4.10
|1.3153
|1.3144
|0.0000
|574.00
|14077.92
|1652
|2007.02.19 23:30
|sell
|192
|4.20
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|1653
|2007.02.20 04:00
|close
|192
|4.20
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|-696.01
|13381.91
|1654
|2007.02.20 04:00
|buy
|193
|4.00
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|1655
|2007.02.20 04:30
|modify
|193
|4.00
|1.3171
|1.3171
|0.0000
|1656
|2007.02.20 04:50
|modify
|193
|4.00
|1.3171
|1.3173
|0.0000
|1657
|2007.02.20 04:50
|modify
|193
|4.00
|1.3171
|1.3174
|0.0000
|1658
|2007.02.20 06:40
|s/l
|193
|4.00
|1.3174
|1.3174
|0.0000
|120.00
|13501.91
|1659
|2007.02.20 06:40
|buy
|194
|4.10
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|1660
|2007.02.20 09:00
|close
|194
|4.10
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|-123.00
|13378.91
|1661
|2007.02.20 09:00
|sell
|195
|4.00
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|1662
|2007.02.20 10:02
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3173
|0.0000
|1663
|2007.02.20 10:03
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3172
|0.0000
|1664
|2007.02.20 10:03
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3170
|0.0000
|1665
|2007.02.20 10:10
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3169
|0.0000
|1666
|2007.02.20 10:10
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3167
|0.0000
|1667
|2007.02.20 10:10
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3166
|0.0000
|1668
|2007.02.20 10:10
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3164
|0.0000
|1669
|2007.02.20 10:10
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3162
|0.0000
|1670
|2007.02.20 10:11
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3161
|0.0000
|1671
|2007.02.20 10:18
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3160
|0.0000
|1672
|2007.02.20 10:18
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3159
|0.0000
|1673
|2007.02.20 10:32
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3158
|0.0000
|1674
|2007.02.20 10:32
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3157
|0.0000
|1675
|2007.02.20 10:33
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3156
|0.0000
|1676
|2007.02.20 10:33
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3154
|0.0000
|1677
|2007.02.20 10:33
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3153
|0.0000
|1678
|2007.02.20 10:38
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3152
|0.0000
|1679
|2007.02.20 10:38
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3151
|0.0000
|1680
|2007.02.20 10:38
|modify
|195
|4.00
|1.3173
|1.3150
|0.0000
|1681
|2007.02.20 10:55
|s/l
|195
|4.00
|1.3150
|1.3150
|0.0000
|920.00
|14298.91
|1682
|2007.02.20 10:55
|sell
|196
|4.30
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|1683
|2007.02.20 15:20
|close
|196
|4.30
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-86.00
|14212.91
|1684
|2007.02.20 15:20
|buy
|197
|4.30
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|1685
|2007.02.20 21:00
|close
|197
|4.30
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|-516.00
|13696.91
|1686
|2007.02.20 21:00
|sell
|198
|4.00
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|1687
|2007.02.20 23:00
|close
|198
|4.00
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|-160.00
|13536.91
|1688
|2007.02.20 23:00
|buy
|199
|4.00
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|1689
|2007.02.21 04:55
|close
|199
|4.00
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|-25.15
|13511.76
|1690
|2007.02.21 04:56
|sell
|200
|4.00
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|1691
|2007.02.21 09:00
|close
|200
|4.00
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|-280.00
|13231.76
|1692
|2007.02.21 09:00
|buy
|201
|3.80
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|1693
|2007.02.21 09:28
|modify
|201
|3.80
|1.3148
|1.3148
|0.0000
|1694
|2007.02.21 09:28
|modify
|201
|3.80
|1.3148
|1.3149
|0.0000
|1695
|2007.02.21 09:30
|modify
|201
|3.80
|1.3148
|1.3150
|0.0000
|1696
|2007.02.21 09:30
|modify
|201
|3.80
|1.3148
|1.3151
|0.0000
|1697
|2007.02.21 09:52
|s/l
|201
|3.80
|1.3151
|1.3151
|0.0000
|114.00
|13345.76
|1698
|2007.02.21 09:52
|buy
|202
|4.00
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|1699
|2007.02.21 11:31
|close
|202
|4.00
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|-360.00
|12985.76
|1700
|2007.02.21 11:31
|sell
|203
|3.90
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|1701
|2007.02.21 13:18
|modify
|203
|3.90
|1.3146
|1.3146
|0.0000
|1702
|2007.02.21 13:18
|modify
|203
|3.90
|1.3146
|1.3145
|0.0000
|1703
|2007.02.21 13:33
|modify
|203
|3.90
|1.3146
|1.3144
|0.0000
|1704
|2007.02.21 13:33
|modify
|203
|3.90
|1.3146
|1.3142
|0.0000
|1705
|2007.02.21 13:37
|modify
|203
|3.90
|1.3146
|1.3141
|0.0000
|1706
|2007.02.21 13:37
|modify
|203
|3.90
|1.3146
|1.3140
|0.0000
|1707
|2007.02.21 13:38
|modify
|203
|3.90
|1.3146
|1.3139
|0.0000
|1708
|2007.02.21 13:38
|modify
|203
|3.90
|1.3146
|1.3138
|0.0000
|1709
|2007.02.21 14:12
|s/l
|203
|3.90
|1.3138
|1.3138
|0.0000
|312.00
|13297.76
|1710
|2007.02.21 16:00
|sell
|204
|4.00
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|1711
|2007.02.21 18:00
|close
|204
|4.00
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|-600.00
|12697.76
|1712
|2007.02.21 18:00
|buy
|205
|3.80
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|1713
|2007.02.22 01:23
|close
|205
|3.80
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|4.32
|12702.08
|1714
|2007.02.22 01:24
|sell
|206
|3.80
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|1715
|2007.02.22 09:32
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3136
|0.0000
|1716
|2007.02.22 09:32
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3135
|0.0000
|1717
|2007.02.22 09:32
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3134
|0.0000
|1718
|2007.02.22 09:32
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3133
|0.0000
|1719
|2007.02.22 09:33
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3131
|0.0000
|1720
|2007.02.22 09:33
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3130
|0.0000
|1721
|2007.02.22 09:33
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3128
|0.0000
|1722
|2007.02.22 09:35
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3127
|0.0000
|1723
|2007.02.22 09:36
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3126
|0.0000
|1724
|2007.02.22 09:36
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3125
|0.0000
|1725
|2007.02.22 09:37
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3124
|0.0000
|1726
|2007.02.22 09:37
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3123
|0.0000
|1727
|2007.02.22 09:37
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3122
|0.0000
|1728
|2007.02.22 09:37
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3121
|0.0000
|1729
|2007.02.22 09:38
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3120
|0.0000
|1730
|2007.02.22 09:38
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3119
|0.0000
|1731
|2007.02.22 09:38
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3118
|0.0000
|1732
|2007.02.22 09:38
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3117
|0.0000
|1733
|2007.02.22 09:42
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3116
|0.0000
|1734
|2007.02.22 09:42
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3115
|0.0000
|1735
|2007.02.22 09:42
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3114
|0.0000
|1736
|2007.02.22 09:43
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3113
|0.0000
|1737
|2007.02.22 09:43
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3112
|0.0000
|1738
|2007.02.22 09:43
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3111
|0.0000
|1739
|2007.02.22 09:43
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3110
|0.0000
|1740
|2007.02.22 09:57
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3109
|0.0000
|1741
|2007.02.22 09:57
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3108
|0.0000
|1742
|2007.02.22 09:58
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3107
|0.0000
|1743
|2007.02.22 09:58
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3106
|0.0000
|1744
|2007.02.22 09:58
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3105
|0.0000
|1745
|2007.02.22 09:58
|modify
|206
|3.80
|1.3136
|1.3104
|0.0000
|1746
|2007.02.22 11:02
|s/l
|206
|3.80
|1.3104
|1.3104
|0.0000
|1216.00
|13918.08
|1747
|2007.02.22 11:02
|sell
|207
|4.20
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|1748
|2007.02.22 11:58
|modify
|207
|4.20
|1.3101
|1.3101
|0.0000
|1749
|2007.02.22 11:58
|modify
|207
|4.20
|1.3101
|1.3100
|0.0000
|1750
|2007.02.22 11:58
|modify
|207
|4.20
|1.3101
|1.3099
|0.0000
|1751
|2007.02.22 13:03
|s/l
|207
|4.20
|1.3099
|1.3099
|0.0000
|84.00
|14002.08
|1752
|2007.02.22 15:00
|buy
|208
|4.20
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|1753
|2007.02.22 18:17
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3106
|0.0000
|1754
|2007.02.22 18:18
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3107
|0.0000
|1755
|2007.02.22 18:18
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3108
|0.0000
|1756
|2007.02.22 18:18
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3109
|0.0000
|1757
|2007.02.22 18:21
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3110
|0.0000
|1758
|2007.02.22 18:21
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3111
|0.0000
|1759
|2007.02.22 18:22
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3112
|0.0000
|1760
|2007.02.22 18:22
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3113
|0.0000
|1761
|2007.02.22 18:22
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3114
|0.0000
|1762
|2007.02.22 18:22
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3115
|0.0000
|1763
|2007.02.22 18:23
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3116
|0.0000
|1764
|2007.02.22 18:23
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3117
|0.0000
|1765
|2007.02.22 18:23
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3118
|0.0000
|1766
|2007.02.22 18:26
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3119
|0.0000
|1767
|2007.02.22 18:26
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3120
|0.0000
|1768
|2007.02.22 18:27
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3121
|0.0000
|1769
|2007.02.22 18:27
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3122
|0.0000
|1770
|2007.02.22 18:27
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3123
|0.0000
|1771
|2007.02.22 18:28
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3124
|0.0000
|1772
|2007.02.22 18:28
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3125
|0.0000
|1773
|2007.02.22 18:28
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3126
|0.0000
|1774
|2007.02.22 18:28
|modify
|208
|4.20
|1.3106
|1.3127
|0.0000
|1775
|2007.02.22 19:05
|s/l
|208
|4.20
|1.3127
|1.3127
|0.0000
|882.00
|14884.08
|1776
|2007.02.22 19:05
|buy
|209
|4.50
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|1777
|2007.02.22 23:00
|close
|209
|4.50
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|-315.00
|14569.08
|1778
|2007.02.22 23:00
|sell
|210
|4.40
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|1779
|2007.02.23 07:00
|close
|210
|4.40
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|-201.15
|14367.93
|1780
|2007.02.23 07:01
|buy
|211
|4.20
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|1781
|2007.02.23 08:35
|close
|211
|4.20
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|-378.00
|13989.93
|1782
|2007.02.23 08:35
|sell
|212
|4.10
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|1783
|2007.02.23 09:08
|close
|212
|4.10
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|-410.00
|13579.93
|1784
|2007.02.23 09:08
|buy
|213
|3.90
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|1785
|2007.02.23 11:01
|close
|213
|3.90
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|-312.00
|13267.93
|1786
|2007.02.23 11:01
|sell
|214
|3.80
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|1787
|2007.02.23 11:35
|modify
|214
|3.80
|1.3121
|1.3121
|0.0000
|1788
|2007.02.23 11:36
|modify
|214
|3.80
|1.3121
|1.3120
|0.0000
|1789
|2007.02.23 12:16
|s/l
|214
|3.80
|1.3120
|1.3120
|0.0000
|38.00
|13305.93
|1790
|2007.02.23 12:16
|sell
|215
|4.00
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|1791
|2007.02.23 14:52
|close
|215
|4.00
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|-240.00
|13065.93
|1792
|2007.02.23 14:52
|buy
|216
|3.90
|1.3124
|0.0000
|0.0000
|1793
|2007.02.23 16:07
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3124
|0.0000
|1794
|2007.02.23 16:07
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3125
|0.0000
|1795
|2007.02.23 16:07
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3126
|0.0000
|1796
|2007.02.23 16:08
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3127
|0.0000
|1797
|2007.02.23 16:08
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3128
|0.0000
|1798
|2007.02.23 16:17
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3129
|0.0000
|1799
|2007.02.23 16:17
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3130
|0.0000
|1800
|2007.02.23 16:18
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3131
|0.0000
|1801
|2007.02.23 16:18
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3132
|0.0000
|1802
|2007.02.23 16:21
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3133
|0.0000
|1803
|2007.02.23 16:21
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3134
|0.0000
|1804
|2007.02.23 16:22
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3135
|0.0000
|1805
|2007.02.23 16:22
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3136
|0.0000
|1806
|2007.02.23 16:22
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3137
|0.0000
|1807
|2007.02.23 16:23
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3138
|0.0000
|1808
|2007.02.23 16:23
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3139
|0.0000
|1809
|2007.02.23 16:27
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3140
|0.0000
|1810
|2007.02.23 16:27
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3141
|0.0000
|1811
|2007.02.23 16:28
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3142
|0.0000
|1812
|2007.02.23 16:37
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3143
|0.0000
|1813
|2007.02.23 16:38
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3145
|0.0000
|1814
|2007.02.23 16:38
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3146
|0.0000
|1815
|2007.02.23 16:47
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3147
|0.0000
|1816
|2007.02.23 16:48
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3148
|0.0000
|1817
|2007.02.23 16:48
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3149
|0.0000
|1818
|2007.02.23 16:50
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3150
|0.0000
|1819
|2007.02.23 16:50
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3151
|0.0000
|1820
|2007.02.23 16:51
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3152
|0.0000
|1821
|2007.02.23 16:52
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3153
|0.0000
|1822
|2007.02.23 16:53
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3154
|0.0000
|1823
|2007.02.23 16:53
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3155
|0.0000
|1824
|2007.02.23 16:55
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3156
|0.0000
|1825
|2007.02.23 16:56
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3157
|0.0000
|1826
|2007.02.23 17:13
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3158
|0.0000
|1827
|2007.02.23 17:16
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3159
|0.0000
|1828
|2007.02.23 17:16
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3160
|0.0000
|1829
|2007.02.23 17:17
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3161
|0.0000
|1830
|2007.02.23 17:17
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3162
|0.0000
|1831
|2007.02.23 17:18
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3163
|0.0000
|1832
|2007.02.23 17:18
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3164
|0.0000
|1833
|2007.02.23 17:21
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3165
|0.0000
|1834
|2007.02.23 17:21
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3166
|0.0000
|1835
|2007.02.23 17:21
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3167
|0.0000
|1836
|2007.02.23 17:22
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3168
|0.0000
|1837
|2007.02.23 17:22
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3169
|0.0000
|1838
|2007.02.23 17:23
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3170
|0.0000
|1839
|2007.02.23 17:23
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3171
|0.0000
|1840
|2007.02.23 17:23
|modify
|216
|3.90
|1.3124
|1.3172
|0.0000
|1841
|2007.02.23 17:56
|s/l
|216
|3.90
|1.3172
|1.3172
|0.0000
|1872.00
|14937.93
|1842
|2007.02.23 17:56
|buy
|217
|4.50
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|1843
|2007.02.23 21:43
|close
|217
|4.50
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|-585.00
|14352.93
|1844
|2007.02.23 21:43
|sell
|218
|4.30
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|1845
|2007.02.26 00:05
|close
|218
|4.30
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|-497.58
|13855.34
|1846
|2007.02.26 00:06
|buy
|219
|4.10
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|1847
|2007.02.26 02:22
|modify
|219
|4.10
|1.3174
|1.3174
|0.0000
|1848
|2007.02.26 02:23
|modify
|219
|4.10
|1.3174
|1.3175
|0.0000
|1849
|2007.02.26 03:29
|modify
|219
|4.10
|1.3174
|1.3176
|0.0000
|1850
|2007.02.26 04:06
|modify
|219
|4.10
|1.3174
|1.3177
|0.0000
|1851
|2007.02.26 05:06
|modify
|219
|4.10
|1.3174
|1.3178
|0.0000
|1852
|2007.02.26 05:20
|modify
|219
|4.10
|1.3174
|1.3179
|0.0000
|1853
|2007.02.26 05:21
|modify
|219
|4.10
|1.3174
|1.3180
|0.0000
|1854
|2007.02.26 05:33
|modify
|219
|4.10
|1.3174
|1.3181
|0.0000
|1855
|2007.02.26 05:33
|modify
|219
|4.10
|1.3174
|1.3182
|0.0000
|1856
|2007.02.26 05:35
|modify
|219
|4.10
|1.3174
|1.3183
|0.0000
|1857
|2007.02.26 06:05
|close
|219
|4.10
|1.3186
|1.3183
|0.0000
|492.00
|14347.34
|1858
|2007.02.26 06:05
|sell
|220
|4.30
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|1859
|2007.02.26 09:03
|modify
|220
|4.30
|1.3187
|1.3187
|0.0000
|1860
|2007.02.26 09:42
|s/l
|220
|4.30
|1.3187
|1.3187
|0.0000
|0.00
|14347.34
|1861
|2007.02.26 13:00
|sell
|221
|4.30
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|1862
|2007.02.26 21:00
|close
|221
|4.30
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|-215.00
|14132.34
|1863
|2007.02.26 21:01
|buy
|222
|4.20
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|1864
|2007.02.26 21:53
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3171
|0.0000
|1865
|2007.02.26 22:21
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3173
|0.0000
|1866
|2007.02.27 00:31
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3174
|0.0000
|1867
|2007.02.27 00:50
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3175
|0.0000
|1868
|2007.02.27 00:50
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3177
|0.0000
|1869
|2007.02.27 00:50
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3179
|0.0000
|1870
|2007.02.27 02:07
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3180
|0.0000
|1871
|2007.02.27 02:11
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3181
|0.0000
|1872
|2007.02.27 02:16
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3182
|0.0000
|1873
|2007.02.27 02:33
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3183
|0.0000
|1874
|2007.02.27 02:35
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3188
|0.0000
|1875
|2007.02.27 02:36
|modify
|222
|4.20
|1.3171
|1.3189
|0.0000
|1876
|2007.02.27 02:42
|s/l
|222
|4.20
|1.3189
|1.3189
|0.0000
|729.59
|14861.94
|1877
|2007.02.27 02:42
|buy
|223
|4.50
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|1878
|2007.02.27 03:00
|close
|223
|4.50
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-540.00
|14321.94
|1879
|2007.02.27 03:00
|sell
|224
|4.30
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|1880
|2007.02.27 05:00
|close
|224
|4.30
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|-387.00
|13934.94
|1881
|2007.02.27 05:05
|buy
|225
|4.10
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|1882
|2007.02.27 08:00
|close
|225
|4.10
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-328.00
|13606.94
|1883
|2007.02.27 08:00
|sell
|226
|4.00
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|1884
|2007.02.27 09:08
|modify
|226
|4.00
|1.3181
|1.3181
|0.0000
|1885
|2007.02.27 09:08
|modify
|226
|4.00
|1.3181
|1.3180
|0.0000
|1886
|2007.02.27 09:08
|modify
|226
|4.00
|1.3181
|1.3179
|0.0000
|1887
|2007.02.27 09:23
|s/l
|226
|4.00
|1.3179
|1.3179
|0.0000
|80.00
|13686.94
|1888
|2007.02.27 10:07
|buy
|227
|4.10
|1.3186
|0.0000
|0.0000
|1889
|2007.02.27 10:16
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3187
|0.0000
|1890
|2007.02.27 10:16
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3188
|0.0000
|1891
|2007.02.27 10:17
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3189
|0.0000
|1892
|2007.02.27 10:17
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3191
|0.0000
|1893
|2007.02.27 10:17
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3192
|0.0000
|1894
|2007.02.27 10:17
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3193
|0.0000
|1895
|2007.02.27 10:17
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3194
|0.0000
|1896
|2007.02.27 10:17
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3195
|0.0000
|1897
|2007.02.27 10:18
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3196
|0.0000
|1898
|2007.02.27 10:18
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3197
|0.0000
|1899
|2007.02.27 10:18
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3198
|0.0000
|1900
|2007.02.27 10:18
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3199
|0.0000
|1901
|2007.02.27 10:18
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3200
|0.0000
|1902
|2007.02.27 10:18
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3201
|0.0000
|1903
|2007.02.27 10:18
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3202
|0.0000
|1904
|2007.02.27 10:23
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3203
|0.0000
|1905
|2007.02.27 10:23
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3204
|0.0000
|1906
|2007.02.27 10:23
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3205
|0.0000
|1907
|2007.02.27 10:23
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3206
|0.0000
|1908
|2007.02.27 10:31
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3207
|0.0000
|1909
|2007.02.27 10:31
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3208
|0.0000
|1910
|2007.02.27 10:32
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3209
|0.0000
|1911
|2007.02.27 10:32
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3210
|0.0000
|1912
|2007.02.27 10:32
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3211
|0.0000
|1913
|2007.02.27 10:33
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3212
|0.0000
|1914
|2007.02.27 10:33
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3213
|0.0000
|1915
|2007.02.27 10:33
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3214
|0.0000
|1916
|2007.02.27 10:33
|modify
|227
|4.10
|1.3186
|1.3215
|0.0000
|1917
|2007.02.27 10:43
|s/l
|227
|4.10
|1.3215
|1.3215
|0.0000
|1189.00
|14875.94
|1918
|2007.02.27 10:43
|buy
|228
|4.50
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|1919
|2007.02.27 15:10
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3218
|0.0000
|1920
|2007.02.27 15:31
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3219
|0.0000
|1921
|2007.02.27 15:31
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3220
|0.0000
|1922
|2007.02.27 15:31
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3221
|0.0000
|1923
|2007.02.27 15:32
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3222
|0.0000
|1924
|2007.02.27 15:32
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3223
|0.0000
|1925
|2007.02.27 15:32
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3224
|0.0000
|1926
|2007.02.27 15:32
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3225
|0.0000
|1927
|2007.02.27 15:33
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3226
|0.0000
|1928
|2007.02.27 15:33
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3227
|0.0000
|1929
|2007.02.27 15:33
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3228
|0.0000
|1930
|2007.02.27 15:33
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3229
|0.0000
|1931
|2007.02.27 15:33
|modify
|228
|4.50
|1.3218
|1.3230
|0.0000
|1932
|2007.02.27 15:53
|s/l
|228
|4.50
|1.3230
|1.3230
|0.0000
|540.00
|15415.94
|1933
|2007.02.27 15:53
|buy
|229
|4.60
|1.3233
|0.0000
|0.0000
|1934
|2007.02.27 16:48
|modify
|229
|4.60
|1.3233
|1.3233
|0.0000
|1935
|2007.02.27 16:48
|modify
|229
|4.60
|1.3233
|1.3234
|0.0000
|1936
|2007.02.27 17:02
|s/l
|229
|4.60
|1.3234
|1.3234
|0.0000
|46.00
|15461.94
|1937
|2007.02.27 18:00
|buy
|230
|4.60
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|1938
|2007.02.28 03:00
|close
|230
|4.60
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|-1040.92
|14421.01
|1939
|2007.02.28 03:00
|sell
|231
|4.30
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|1940
|2007.02.28 09:08
|modify
|231
|4.30
|1.3225
|1.3225
|0.0000
|1941
|2007.02.28 09:08
|modify
|231
|4.30
|1.3225
|1.3224
|0.0000
|1942
|2007.02.28 09:08
|modify
|231
|4.30
|1.3225
|1.3223
|0.0000
|1943
|2007.02.28 09:10
|modify
|231
|4.30
|1.3225
|1.3222
|0.0000
|1944
|2007.02.28 09:10
|modify
|231
|4.30
|1.3225
|1.3220
|0.0000
|1945
|2007.02.28 09:10
|modify
|231
|4.30
|1.3225
|1.3218
|0.0000
|1946
|2007.02.28 09:10
|modify
|231
|4.30
|1.3225
|1.3217
|0.0000
|1947
|2007.02.28 09:10
|modify
|231
|4.30
|1.3225
|1.3215
|0.0000
|1948
|2007.02.28 09:11
|modify
|231
|4.30
|1.3225
|1.3214
|0.0000
|1949
|2007.02.28 09:21
|s/l
|231
|4.30
|1.3214
|1.3214
|0.0000
|473.00
|14894.01
|1950
|2007.02.28 09:21
|sell
|232
|4.50
|1.3211
|0.0000
|0.0000
|1951
|2007.02.28 10:23
|modify
|232
|4.50
|1.3211
|1.3211
|0.0000
|1952
|2007.02.28 10:23
|modify
|232
|4.50
|1.3211
|1.3209
|0.0000
|1953
|2007.02.28 10:28
|modify
|232
|4.50
|1.3211
|1.3208
|0.0000
|1954
|2007.02.28 10:28
|modify
|232
|4.50
|1.3211
|1.3207
|0.0000
|1955
|2007.02.28 10:28
|modify
|232
|4.50
|1.3211
|1.3206
|0.0000
|1956
|2007.02.28 10:30
|modify
|232
|4.50
|1.3211
|1.3205
|0.0000
|1957
|2007.02.28 10:38
|modify
|232
|4.50
|1.3211
|1.3204
|0.0000
|1958
|2007.02.28 10:38
|modify
|232
|4.50
|1.3211
|1.3203
|0.0000
|1959
|2007.02.28 10:58
|s/l
|232
|4.50
|1.3203
|1.3203
|0.0000
|360.00
|15254.01
|1960
|2007.02.28 10:58
|sell
|233
|4.60
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|1961
|2007.02.28 12:03
|modify
|233
|4.60
|1.3200
|1.3200
|0.0000
|1962
|2007.02.28 12:03
|modify
|233
|4.60
|1.3200
|1.3199
|0.0000
|1963
|2007.02.28 13:03
|s/l
|233
|4.60
|1.3199
|1.3199
|0.0000
|46.00
|15300.01
|1964
|2007.02.28 14:08
|buy
|234
|4.60
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|1965
|2007.02.28 15:06
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3197
|0.0000
|1966
|2007.02.28 15:07
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3198
|0.0000
|1967
|2007.02.28 15:07
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3199
|0.0000
|1968
|2007.02.28 15:07
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3200
|0.0000
|1969
|2007.02.28 15:08
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3201
|0.0000
|1970
|2007.02.28 15:08
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3202
|0.0000
|1971
|2007.02.28 15:27
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3203
|0.0000
|1972
|2007.02.28 15:28
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3204
|0.0000
|1973
|2007.02.28 15:28
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3205
|0.0000
|1974
|2007.02.28 15:30
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3206
|0.0000
|1975
|2007.02.28 15:31
|modify
|234
|4.60
|1.3197
|1.3207
|0.0000
|1976
|2007.02.28 15:33
|s/l
|234
|4.60
|1.3207
|1.3207
|0.0000
|460.00
|15760.01
|1977
|2007.02.28 15:33
|buy
|235
|4.70
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|1978
|2007.02.28 15:38
|modify
|235
|4.70
|1.3210
|1.3210
|0.0000
|1979
|2007.02.28 15:38
|modify
|235
|4.70
|1.3210
|1.3211
|0.0000
|1980
|2007.02.28 15:38
|modify
|235
|4.70
|1.3210
|1.3212
|0.0000
|1981
|2007.02.28 15:38
|modify
|235
|4.70
|1.3210
|1.3213
|0.0000
|1982
|2007.02.28 15:55
|s/l
|235
|4.70
|1.3213
|1.3213
|0.0000
|141.00
|15901.01
|1983
|2007.02.28 15:55
|buy
|236
|4.80
|1.3216
|0.0000
|0.0000
|1984
|2007.02.28 18:50
|modify
|236
|4.80
|1.3216
|1.3216
|0.0000
|1985
|2007.02.28 18:50
|modify
|236
|4.80
|1.3216
|1.3217
|0.0000
|1986
|2007.02.28 18:55
|modify
|236
|4.80
|1.3216
|1.3218
|0.0000
|1987
|2007.02.28 18:55
|modify
|236
|4.80
|1.3216
|1.3219
|0.0000
|1988
|2007.02.28 19:10
|s/l
|236
|4.80
|1.3219
|1.3219
|0.0000
|144.00
|16045.01
|1989
|2007.02.28 19:10
|buy
|237
|4.80
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|1990
|2007.03.01 00:00
|close
|237
|4.80
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|197.46
|16242.47
|1991
|2007.03.01 00:01
|sell
|238
|4.90
|1.3229
|0.0000
|0.0000
|1992
|2007.03.01 02:02
|close
|238
|4.90
|1.3234
|0.0000
|0.0000
|-245.00
|15997.47
|1993
|2007.03.01 02:02
|buy
|239
|4.80
|1.3235
|0.0000
|0.0000
|1994
|2007.03.01 06:00
|close
|239
|4.80
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|-672.00
|15325.47
|1995
|2007.03.01 06:00
|sell
|240
|4.50
|1.3220
|0.0000
|0.0000
|1996
|2007.03.01 14:20
|close
|240
|4.50
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|-360.00
|14965.47
|1997
|2007.03.01 14:21
|buy
|241
|4.40
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|1998
|2007.03.01 17:00
|close
|241
|4.40
|1.3214
|0.0000
|0.0000
|-616.00
|14349.47
|1999
|2007.03.01 17:00
|sell
|242
|4.10
|1.3213
|0.0000
|0.0000
|2000
|2007.03.01 17:03
|modify
|242
|4.10
|1.3213
|1.3213
|0.0000
|2001
|2007.03.01 17:03
|modify
|242
|4.10
|1.3213
|1.3212
|0.0000
|2002
|2007.03.01 17:03
|modify
|242
|4.10
|1.3213
|1.3211
|0.0000
|2003
|2007.03.01 17:03
|modify
|242
|4.10
|1.3213
|1.3210
|0.0000
|2004
|2007.03.01 17:03
|modify
|242
|4.10
|1.3213
|1.3209
|0.0000
|2005
|2007.03.01 17:03
|modify
|242
|4.10
|1.3213
|1.3207
|0.0000
|2006
|2007.03.01 17:03
|modify
|242
|4.10
|1.3213
|1.3206
|0.0000
|2007
|2007.03.01 17:03
|modify
|242
|4.10
|1.3213
|1.3205
|0.0000
|2008
|2007.03.01 17:08
|s/l
|242
|4.10
|1.3205
|1.3205
|0.0000
|328.00
|14677.47
|2009
|2007.03.01 17:08
|sell
|243
|4.40
|1.3202
|0.0000
|0.0000
|2010
|2007.03.01 17:16
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3202
|0.0000
|2011
|2007.03.01 17:16
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3201
|0.0000
|2012
|2007.03.01 17:17
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3200
|0.0000
|2013
|2007.03.01 17:17
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3199
|0.0000
|2014
|2007.03.01 17:17
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3198
|0.0000
|2015
|2007.03.01 17:17
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3197
|0.0000
|2016
|2007.03.01 17:17
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3196
|0.0000
|2017
|2007.03.01 17:17
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3195
|0.0000
|2018
|2007.03.01 17:18
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3194
|0.0000
|2019
|2007.03.01 17:18
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3193
|0.0000
|2020
|2007.03.01 17:18
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3192
|0.0000
|2021
|2007.03.01 17:18
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3191
|0.0000
|2022
|2007.03.01 17:18
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3190
|0.0000
|2023
|2007.03.01 17:18
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3189
|0.0000
|2024
|2007.03.01 17:18
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3188
|0.0000
|2025
|2007.03.01 17:18
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3187
|0.0000
|2026
|2007.03.01 17:18
|modify
|243
|4.40
|1.3202
|1.3186
|0.0000
|2027
|2007.03.01 17:22
|s/l
|243
|4.40
|1.3186
|1.3186
|0.0000
|704.00
|15381.47
|2028
|2007.03.01 17:22
|sell
|244
|4.60
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|2029
|2007.03.01 17:42
|modify
|244
|4.60
|1.3183
|1.3183
|0.0000
|2030
|2007.03.01 17:43
|modify
|244
|4.60
|1.3183
|1.3182
|0.0000
|2031
|2007.03.01 17:43
|modify
|244
|4.60
|1.3183
|1.3181
|0.0000
|2032
|2007.03.01 17:58
|modify
|244
|4.60
|1.3183
|1.3180
|0.0000
|2033
|2007.03.01 17:58
|modify
|244
|4.60
|1.3183
|1.3179
|0.0000
|2034
|2007.03.01 18:02
|modify
|244
|4.60
|1.3183
|1.3178
|0.0000
|2035
|2007.03.01 18:03
|modify
|244
|4.60
|1.3183
|1.3176
|0.0000
|2036
|2007.03.01 18:03
|modify
|244
|4.60
|1.3183
|1.3175
|0.0000
|2037
|2007.03.01 18:03
|modify
|244
|4.60
|1.3183
|1.3173
|0.0000
|2038
|2007.03.01 18:27
|s/l
|244
|4.60
|1.3173
|1.3173
|0.0000
|460.00
|15841.47
|2039
|2007.03.01 18:27
|sell
|245
|4.80
|1.3170
|0.0000
|0.0000
|2040
|2007.03.01 21:00
|close
|245
|4.80
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|-672.00
|15169.47
|2041
|2007.03.01 21:01
|buy
|246
|4.60
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|2042
|2007.03.01 23:33
|close
|246
|4.60
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|-138.00
|15031.47
|2043
|2007.03.01 23:34
|sell
|247
|4.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|2044
|2007.03.02 10:38
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3180
|0.0000
|2045
|2007.03.02 10:43
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3179
|0.0000
|2046
|2007.03.02 10:43
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3178
|0.0000
|2047
|2007.03.02 10:45
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3177
|0.0000
|2048
|2007.03.02 11:05
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3175
|0.0000
|2049
|2007.03.02 11:05
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3174
|0.0000
|2050
|2007.03.02 11:18
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3173
|0.0000
|2051
|2007.03.02 11:18
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3172
|0.0000
|2052
|2007.03.02 11:23
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3170
|0.0000
|2053
|2007.03.02 11:23
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3169
|0.0000
|2054
|2007.03.02 11:37
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3168
|0.0000
|2055
|2007.03.02 11:37
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3167
|0.0000
|2056
|2007.03.02 11:38
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3166
|0.0000
|2057
|2007.03.02 11:38
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3165
|0.0000
|2058
|2007.03.02 11:38
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3164
|0.0000
|2059
|2007.03.02 11:43
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3163
|0.0000
|2060
|2007.03.02 11:43
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3161
|0.0000
|2061
|2007.03.02 11:45
|modify
|247
|4.40
|1.3180
|1.3160
|0.0000
|2062
|2007.03.02 12:25
|s/l
|247
|4.40
|1.3160
|1.3160
|0.0000
|898.85
|15930.32
|2063
|2007.03.02 12:25
|sell
|248
|4.80
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2064
|2007.03.02 18:00
|close
|248
|4.80
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|-816.00
|15114.32
|2065
|2007.03.02 18:00
|buy
|249
|4.50
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|2066
|2007.03.02 19:20
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3176
|0.0000
|2067
|2007.03.02 19:20
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3178
|0.0000
|2068
|2007.03.02 19:20
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3179
|0.0000
|2069
|2007.03.02 19:50
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3182
|0.0000
|2070
|2007.03.02 19:50
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3184
|0.0000
|2071
|2007.03.02 19:50
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3185
|0.0000
|2072
|2007.03.02 20:48
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3186
|0.0000
|2073
|2007.03.05 00:05
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3190
|0.0000
|2074
|2007.03.05 00:06
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3191
|0.0000
|2075
|2007.03.05 00:55
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3193
|0.0000
|2076
|2007.03.05 00:55
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3194
|0.0000
|2077
|2007.03.05 00:55
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3196
|0.0000
|2078
|2007.03.05 00:55
|modify
|249
|4.50
|1.3175
|1.3197
|0.0000
|2079
|2007.03.05 01:27
|s/l
|249
|4.50
|1.3197
|1.3197
|0.0000
|961.71
|16076.03
|2080
|2007.03.05 03:00
|sell
|250
|4.80
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|2081
|2007.03.05 03:28
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3173
|0.0000
|2082
|2007.03.05 03:28
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3172
|0.0000
|2083
|2007.03.05 03:33
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3171
|0.0000
|2084
|2007.03.05 03:33
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3170
|0.0000
|2085
|2007.03.05 03:40
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3169
|0.0000
|2086
|2007.03.05 03:40
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3168
|0.0000
|2087
|2007.03.05 03:41
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3167
|0.0000
|2088
|2007.03.05 03:41
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3166
|0.0000
|2089
|2007.03.05 03:41
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3164
|0.0000
|2090
|2007.03.05 03:41
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3163
|0.0000
|2091
|2007.03.05 03:42
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3162
|0.0000
|2092
|2007.03.05 03:42
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3160
|0.0000
|2093
|2007.03.05 03:42
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3159
|0.0000
|2094
|2007.03.05 03:42
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3158
|0.0000
|2095
|2007.03.05 03:42
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3157
|0.0000
|2096
|2007.03.05 03:43
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3156
|0.0000
|2097
|2007.03.05 03:43
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3154
|0.0000
|2098
|2007.03.05 03:43
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3153
|0.0000
|2099
|2007.03.05 03:43
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3151
|0.0000
|2100
|2007.03.05 03:43
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3150
|0.0000
|2101
|2007.03.05 03:43
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3148
|0.0000
|2102
|2007.03.05 03:51
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3147
|0.0000
|2103
|2007.03.05 03:52
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3146
|0.0000
|2104
|2007.03.05 03:52
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3145
|0.0000
|2105
|2007.03.05 03:52
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3144
|0.0000
|2106
|2007.03.05 03:52
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3143
|0.0000
|2107
|2007.03.05 03:53
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3142
|0.0000
|2108
|2007.03.05 03:53
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3141
|0.0000
|2109
|2007.03.05 03:53
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3140
|0.0000
|2110
|2007.03.05 03:53
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3139
|0.0000
|2111
|2007.03.05 04:13
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3138
|0.0000
|2112
|2007.03.05 04:16
|modify
|250
|4.80
|1.3173
|1.3137
|0.0000
|2113
|2007.03.05 04:21
|s/l
|250
|4.80
|1.3137
|1.3137
|0.0000
|1728.00
|17804.03
|2114
|2007.03.05 04:21
|sell
|251
|5.30
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|2115
|2007.03.05 06:10
|close
|251
|5.30
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|-954.00
|16850.03
|2116
|2007.03.05 06:10
|buy
|252
|5.10
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|2117
|2007.03.05 07:30
|modify
|252
|5.10
|1.3153
|1.3153
|0.0000
|2118
|2007.03.05 07:31
|modify
|252
|5.10
|1.3153
|1.3154
|0.0000
|2119
|2007.03.05 07:31
|modify
|252
|5.10
|1.3153
|1.3155
|0.0000
|2120
|2007.03.05 07:32
|modify
|252
|5.10
|1.3153
|1.3156
|0.0000
|2121
|2007.03.05 07:33
|modify
|252
|5.10
|1.3153
|1.3158
|0.0000
|2122
|2007.03.05 07:37
|modify
|252
|5.10
|1.3153
|1.3159
|0.0000
|2123
|2007.03.05 07:38
|modify
|252
|5.10
|1.3153
|1.3160
|0.0000
|2124
|2007.03.05 07:58
|s/l
|252
|5.10
|1.3160
|1.3160
|0.0000
|357.00
|17207.03
|2125
|2007.03.05 07:58
|buy
|253
|5.20
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|2126
|2007.03.05 10:00
|close
|253
|5.20
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|-988.00
|16219.03
|2127
|2007.03.05 10:00
|sell
|254
|4.90
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|2128
|2007.03.05 10:33
|modify
|254
|4.90
|1.3143
|1.3143
|0.0000
|2129
|2007.03.05 11:53
|s/l
|254
|4.90
|1.3143
|1.3143
|0.0000
|0.00
|16219.03
|2130
|2007.03.05 11:53
|sell
|255
|4.90
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|2131
|2007.03.05 12:05
|modify
|255
|4.90
|1.3140
|1.3140
|0.0000
|2132
|2007.03.05 12:05
|modify
|255
|4.90
|1.3140
|1.3139
|0.0000
|2133
|2007.03.05 12:05
|modify
|255
|4.90
|1.3140
|1.3138
|0.0000
|2134
|2007.03.05 12:05
|modify
|255
|4.90
|1.3140
|1.3137
|0.0000
|2135
|2007.03.05 12:05
|modify
|255
|4.90
|1.3140
|1.3136
|0.0000
|2136
|2007.03.05 12:05
|modify
|255
|4.90
|1.3140
|1.3135
|0.0000
|2137
|2007.03.05 12:28
|s/l
|255
|4.90
|1.3135
|1.3135
|0.0000
|245.00
|16464.03
|2138
|2007.03.05 12:28
|sell
|256
|4.90
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|2139
|2007.03.05 13:07
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3132
|0.0000
|2140
|2007.03.05 13:08
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3131
|0.0000
|2141
|2007.03.05 13:08
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3129
|0.0000
|2142
|2007.03.05 13:08
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3128
|0.0000
|2143
|2007.03.05 13:22
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3127
|0.0000
|2144
|2007.03.05 13:23
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3126
|0.0000
|2145
|2007.03.05 13:23
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3125
|0.0000
|2146
|2007.03.05 13:23
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3124
|0.0000
|2147
|2007.03.05 13:25
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3123
|0.0000
|2148
|2007.03.05 13:25
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3122
|0.0000
|2149
|2007.03.05 13:33
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3121
|0.0000
|2150
|2007.03.05 13:33
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3120
|0.0000
|2151
|2007.03.05 13:35
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3119
|0.0000
|2152
|2007.03.05 13:37
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3118
|0.0000
|2153
|2007.03.05 13:37
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3117
|0.0000
|2154
|2007.03.05 13:38
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3116
|0.0000
|2155
|2007.03.05 13:40
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3115
|0.0000
|2156
|2007.03.05 13:41
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3114
|0.0000
|2157
|2007.03.05 13:41
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3113
|0.0000
|2158
|2007.03.05 13:42
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3112
|0.0000
|2159
|2007.03.05 13:42
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3111
|0.0000
|2160
|2007.03.05 13:42
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3110
|0.0000
|2161
|2007.03.05 13:42
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3109
|0.0000
|2162
|2007.03.05 13:43
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3108
|0.0000
|2163
|2007.03.05 13:43
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3107
|0.0000
|2164
|2007.03.05 13:43
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3106
|0.0000
|2165
|2007.03.05 13:43
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3105
|0.0000
|2166
|2007.03.05 13:45
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3104
|0.0000
|2167
|2007.03.05 13:45
|modify
|256
|4.90
|1.3132
|1.3103
|0.0000
|2168
|2007.03.05 14:02
|s/l
|256
|4.90
|1.3103
|1.3103
|0.0000
|1421.00
|17885.03
|2169
|2007.03.05 14:02
|sell
|257
|5.40
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|2170
|2007.03.05 14:48
|modify
|257
|5.40
|1.3100
|1.3100
|0.0000
|2171
|2007.03.05 14:48
|modify
|257
|5.40
|1.3100
|1.3099
|0.0000
|2172
|2007.03.05 15:05
|s/l
|257
|5.40
|1.3099
|1.3099
|0.0000
|54.00
|17939.03
|2173
|2007.03.05 15:05
|sell
|258
|5.40
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|2174
|2007.03.05 15:13
|modify
|258
|5.40
|1.3096
|1.3096
|0.0000
|2175
|2007.03.05 15:13
|modify
|258
|5.40
|1.3096
|1.3094
|0.0000
|2176
|2007.03.05 15:13
|modify
|258
|5.40
|1.3096
|1.3093
|0.0000
|2177
|2007.03.05 15:28
|s/l
|258
|5.40
|1.3093
|1.3093
|0.0000
|162.00
|18101.03
|2178
|2007.03.05 15:28
|sell
|259
|5.40
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|2179
|2007.03.06 02:07
|close
|259
|5.40
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|-354.87
|17746.16
|2180
|2007.03.06 02:07
|buy
|260
|5.30
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|2181
|2007.03.06 06:03
|modify
|260
|5.30
|1.3098
|1.3099
|0.0000
|2182
|2007.03.06 06:03
|modify
|260
|5.30
|1.3098
|1.3100
|0.0000
|2183
|2007.03.06 06:57
|s/l
|260
|5.30
|1.3100
|1.3100
|0.0000
|106.00
|17852.16
|2184
|2007.03.06 07:00
|sell
|261
|5.40
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|2185
|2007.03.06 09:08
|close
|261
|5.40
|1.3112
|0.0000
|0.0000
|-594.00
|17258.16
|2186
|2007.03.06 09:08
|buy
|262
|5.20
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|2187
|2007.03.06 09:43
|modify
|262
|5.20
|1.3113
|1.3114
|0.0000
|2188
|2007.03.06 09:53
|s/l
|262
|5.20
|1.3114
|1.3114
|0.0000
|52.00
|17310.16
|2189
|2007.03.06 09:53
|buy
|263
|5.20
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|2190
|2007.03.06 12:00
|close
|263
|5.20
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|17206.16
|2191
|2007.03.06 12:00
|sell
|264
|5.20
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|2192
|2007.03.06 15:33
|modify
|264
|5.20
|1.3114
|1.3113
|0.0000
|2193
|2007.03.06 15:33
|modify
|264
|5.20
|1.3114
|1.3112
|0.0000
|2194
|2007.03.06 15:33
|modify
|264
|5.20
|1.3114
|1.3111
|0.0000
|2195
|2007.03.06 15:53
|modify
|264
|5.20
|1.3114
|1.3109
|0.0000
|2196
|2007.03.06 15:53
|modify
|264
|5.20
|1.3114
|1.3108
|0.0000
|2197
|2007.03.06 15:55
|modify
|264
|5.20
|1.3114
|1.3107
|0.0000
|2198
|2007.03.06 16:00
|modify
|264
|5.20
|1.3114
|1.3106
|0.0000
|2199
|2007.03.06 16:00
|modify
|264
|5.20
|1.3114
|1.3105
|0.0000
|2200
|2007.03.06 17:01
|s/l
|264
|5.20
|1.3105
|1.3105
|0.0000
|468.00
|17674.16
|2201
|2007.03.06 18:00
|buy
|265
|5.30
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|2202
|2007.03.06 22:12
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3108
|0.0000
|2203
|2007.03.06 22:15
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3109
|0.0000
|2204
|2007.03.06 22:19
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3110
|0.0000
|2205
|2007.03.06 22:20
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3111
|0.0000
|2206
|2007.03.06 22:21
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3112
|0.0000
|2207
|2007.03.07 00:04
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3113
|0.0000
|2208
|2007.03.07 00:43
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3114
|0.0000
|2209
|2007.03.07 01:00
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3115
|0.0000
|2210
|2007.03.07 01:08
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3116
|0.0000
|2211
|2007.03.07 01:11
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3118
|0.0000
|2212
|2007.03.07 01:11
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3119
|0.0000
|2213
|2007.03.07 01:12
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3120
|0.0000
|2214
|2007.03.07 01:12
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3121
|0.0000
|2215
|2007.03.07 01:12
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3122
|0.0000
|2216
|2007.03.07 01:13
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3123
|0.0000
|2217
|2007.03.07 01:13
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3124
|0.0000
|2218
|2007.03.07 01:13
|modify
|265
|5.30
|1.3108
|1.3125
|0.0000
|2219
|2007.03.07 03:03
|close
|265
|5.30
|1.3127
|1.3125
|0.0000
|973.68
|18647.83
|2220
|2007.03.07 03:03
|sell
|266
|5.60
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|2221
|2007.03.07 09:13
|modify
|266
|5.60
|1.3128
|1.3128
|0.0000
|2222
|2007.03.07 09:33
|s/l
|266
|5.60
|1.3128
|1.3128
|0.0000
|0.00
|18647.83
|2223
|2007.03.07 10:00
|sell
|267
|5.60
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|2224
|2007.03.07 12:00
|close
|267
|5.60
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|18479.83
|2225
|2007.03.07 12:01
|buy
|268
|5.50
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|2226
|2007.03.07 15:00
|modify
|268
|5.50
|1.3125
|1.3127
|0.0000
|2227
|2007.03.07 15:18
|modify
|268
|5.50
|1.3125
|1.3128
|0.0000
|2228
|2007.03.07 15:23
|s/l
|268
|5.50
|1.3128
|1.3128
|0.0000
|165.00
|18644.83
|2229
|2007.03.07 15:23
|buy
|269
|5.60
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|2230
|2007.03.07 17:17
|modify
|269
|5.60
|1.3131
|1.3131
|0.0000
|2231
|2007.03.07 17:17
|modify
|269
|5.60
|1.3131
|1.3133
|0.0000
|2232
|2007.03.07 17:18
|modify
|269
|5.60
|1.3131
|1.3135
|0.0000
|2233
|2007.03.07 17:22
|modify
|269
|5.60
|1.3131
|1.3136
|0.0000
|2234
|2007.03.07 17:23
|modify
|269
|5.60
|1.3131
|1.3137
|0.0000
|2235
|2007.03.07 17:37
|modify
|269
|5.60
|1.3131
|1.3138
|0.0000
|2236
|2007.03.07 18:17
|s/l
|269
|5.60
|1.3138
|1.3138
|0.0000
|392.00
|19036.83
|2237
|2007.03.07 18:17
|buy
|270
|5.70
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|2238
|2007.03.07 19:38
|modify
|270
|5.70
|1.3141
|1.3141
|0.0000
|2239
|2007.03.07 20:03
|s/l
|270
|5.70
|1.3141
|1.3141
|0.0000
|0.00
|19036.83
|2240
|2007.03.07 20:04
|buy
|271
|5.70
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|2241
|2007.03.07 21:03
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3146
|0.0000
|2242
|2007.03.07 21:05
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3147
|0.0000
|2243
|2007.03.07 21:05
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3148
|0.0000
|2244
|2007.03.07 21:11
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3149
|0.0000
|2245
|2007.03.07 21:11
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3150
|0.0000
|2246
|2007.03.07 21:12
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3151
|0.0000
|2247
|2007.03.07 21:13
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3152
|0.0000
|2248
|2007.03.07 21:21
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3153
|0.0000
|2249
|2007.03.07 21:22
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3154
|0.0000
|2250
|2007.03.07 21:22
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3155
|0.0000
|2251
|2007.03.07 21:23
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3156
|0.0000
|2252
|2007.03.07 21:25
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3157
|0.0000
|2253
|2007.03.07 21:26
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3158
|0.0000
|2254
|2007.03.07 21:26
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3159
|0.0000
|2255
|2007.03.07 21:27
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3160
|0.0000
|2256
|2007.03.07 21:28
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3161
|0.0000
|2257
|2007.03.07 21:30
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3162
|0.0000
|2258
|2007.03.07 21:41
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3164
|0.0000
|2259
|2007.03.07 21:42
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3165
|0.0000
|2260
|2007.03.07 21:42
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3167
|0.0000
|2261
|2007.03.07 21:43
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3168
|0.0000
|2262
|2007.03.07 21:43
|modify
|271
|5.70
|1.3146
|1.3170
|0.0000
|2263
|2007.03.08 01:23
|s/l
|271
|5.70
|1.3170
|1.3170
|0.0000
|1260.48
|20297.32
|2264
|2007.03.08 03:00
|sell
|272
|6.10
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|2265
|2007.03.08 10:46
|modify
|272
|6.10
|1.3168
|1.3168
|0.0000
|2266
|2007.03.08 10:47
|modify
|272
|6.10
|1.3168
|1.3167
|0.0000
|2267
|2007.03.08 10:47
|modify
|272
|6.10
|1.3168
|1.3166
|0.0000
|2268
|2007.03.08 10:48
|modify
|272
|6.10
|1.3168
|1.3165
|0.0000
|2269
|2007.03.08 10:48
|modify
|272
|6.10
|1.3168
|1.3164
|0.0000
|2270
|2007.03.08 10:48
|modify
|272
|6.10
|1.3168
|1.3163
|0.0000
|2271
|2007.03.08 11:40
|modify
|272
|6.10
|1.3168
|1.3161
|0.0000
|2272
|2007.03.08 13:40
|modify
|272
|6.10
|1.3168
|1.3160
|0.0000
|2273
|2007.03.08 14:27
|s/l
|272
|6.10
|1.3160
|1.3160
|0.0000
|488.00
|20785.32
|2274
|2007.03.08 14:27
|sell
|273
|6.20
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|2275
|2007.03.08 15:58
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3157
|0.0000
|2276
|2007.03.08 15:58
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3156
|0.0000
|2277
|2007.03.08 15:58
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3155
|0.0000
|2278
|2007.03.08 15:58
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3154
|0.0000
|2279
|2007.03.08 15:58
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3153
|0.0000
|2280
|2007.03.08 16:07
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3152
|0.0000
|2281
|2007.03.08 16:07
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3151
|0.0000
|2282
|2007.03.08 16:08
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3150
|0.0000
|2283
|2007.03.08 16:08
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3149
|0.0000
|2284
|2007.03.08 16:08
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3148
|0.0000
|2285
|2007.03.08 16:08
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3147
|0.0000
|2286
|2007.03.08 16:08
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3146
|0.0000
|2287
|2007.03.08 16:12
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3145
|0.0000
|2288
|2007.03.08 16:13
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3144
|0.0000
|2289
|2007.03.08 16:13
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3143
|0.0000
|2290
|2007.03.08 16:13
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3142
|0.0000
|2291
|2007.03.08 16:13
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3141
|0.0000
|2292
|2007.03.08 16:15
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3140
|0.0000
|2293
|2007.03.08 16:15
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3139
|0.0000
|2294
|2007.03.08 16:15
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3138
|0.0000
|2295
|2007.03.08 16:20
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3136
|0.0000
|2296
|2007.03.08 16:20
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3135
|0.0000
|2297
|2007.03.08 16:21
|modify
|273
|6.20
|1.3157
|1.3134
|0.0000
|2298
|2007.03.08 16:38
|s/l
|273
|6.20
|1.3134
|1.3134
|0.0000
|1426.00
|22211.32
|2299
|2007.03.08 16:38
|sell
|274
|6.70
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|2300
|2007.03.08 21:04
|close
|274
|6.70
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|-67.00
|22144.32
|2301
|2007.03.08 21:06
|buy
|275
|6.60
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|2302
|2007.03.08 23:16
|close
|275
|6.60
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|-264.00
|21880.32
|2303
|2007.03.08 23:17
|sell
|276
|6.50
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|2304
|2007.03.09 04:00
|close
|276
|6.50
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-1142.16
|20738.16
|2305
|2007.03.09 04:01
|buy
|277
|6.00
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|2306
|2007.03.09 09:00
|close
|277
|6.00
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|60.00
|20798.16
|2307
|2007.03.09 09:01
|sell
|278
|6.20
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|2308
|2007.03.09 12:00
|close
|278
|6.20
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|-124.00
|20674.16
|2309
|2007.03.09 12:00
|buy
|279
|6.20
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|2310
|2007.03.09 16:00
|close
|279
|6.20
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|-3348.00
|17326.16
|2311
|2007.03.09 16:00
|sell
|280
|5.10
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|2312
|2007.03.09 21:01
|close
|280
|5.10
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|-816.00
|16510.16
|2313
|2007.03.09 21:02
|buy
|281
|4.80
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|2314
|2007.03.12 00:00
|modify
|281
|4.80
|1.3114
|1.3123
|0.0000
|2315
|2007.03.12 00:08
|s/l
|281
|4.80
|1.3123
|1.3123
|0.0000
|401.82
|16911.98
|2316
|2007.03.12 00:08
|buy
|282
|5.10
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|2317
|2007.03.12 04:06
|close
|282
|5.10
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|-459.00
|16452.98
|2318
|2007.03.12 04:09
|sell
|283
|4.90
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|2319
|2007.03.12 08:50
|close
|283
|4.90
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|-147.00
|16305.98
|2320
|2007.03.12 08:50
|buy
|284
|4.80
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|2321
|2007.03.12 11:50
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3121
|0.0000
|2322
|2007.03.12 11:50
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3122
|0.0000
|2323
|2007.03.12 11:51
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3123
|0.0000
|2324
|2007.03.12 11:51
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3124
|0.0000
|2325
|2007.03.12 11:51
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3125
|0.0000
|2326
|2007.03.12 11:52
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3126
|0.0000
|2327
|2007.03.12 11:52
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3127
|0.0000
|2328
|2007.03.12 11:52
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3128
|0.0000
|2329
|2007.03.12 11:53
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3129
|0.0000
|2330
|2007.03.12 11:53
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3130
|0.0000
|2331
|2007.03.12 11:53
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3131
|0.0000
|2332
|2007.03.12 12:02
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3132
|0.0000
|2333
|2007.03.12 12:03
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3133
|0.0000
|2334
|2007.03.12 12:03
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3134
|0.0000
|2335
|2007.03.12 12:07
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3135
|0.0000
|2336
|2007.03.12 12:07
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3136
|0.0000
|2337
|2007.03.12 12:08
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3137
|0.0000
|2338
|2007.03.12 12:08
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3138
|0.0000
|2339
|2007.03.12 12:16
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3139
|0.0000
|2340
|2007.03.12 12:17
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3140
|0.0000
|2341
|2007.03.12 12:17
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3141
|0.0000
|2342
|2007.03.12 12:17
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3142
|0.0000
|2343
|2007.03.12 12:17
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3143
|0.0000
|2344
|2007.03.12 12:18
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3144
|0.0000
|2345
|2007.03.12 12:18
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3145
|0.0000
|2346
|2007.03.12 12:18
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3146
|0.0000
|2347
|2007.03.12 12:18
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3147
|0.0000
|2348
|2007.03.12 12:31
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3148
|0.0000
|2349
|2007.03.12 12:32
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3149
|0.0000
|2350
|2007.03.12 12:32
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3150
|0.0000
|2351
|2007.03.12 12:32
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3151
|0.0000
|2352
|2007.03.12 12:32
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3152
|0.0000
|2353
|2007.03.12 12:33
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3153
|0.0000
|2354
|2007.03.12 12:33
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3154
|0.0000
|2355
|2007.03.12 12:33
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3155
|0.0000
|2356
|2007.03.12 12:33
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3156
|0.0000
|2357
|2007.03.12 12:35
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3157
|0.0000
|2358
|2007.03.12 12:35
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3158
|0.0000
|2359
|2007.03.12 12:35
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3159
|0.0000
|2360
|2007.03.12 12:50
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3160
|0.0000
|2361
|2007.03.12 13:07
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3162
|0.0000
|2362
|2007.03.12 13:07
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3163
|0.0000
|2363
|2007.03.12 13:08
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3164
|0.0000
|2364
|2007.03.12 13:08
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3165
|0.0000
|2365
|2007.03.12 14:43
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3166
|0.0000
|2366
|2007.03.12 14:43
|modify
|284
|4.80
|1.3120
|1.3167
|0.0000
|2367
|2007.03.12 15:27
|s/l
|284
|4.80
|1.3167
|1.3167
|0.0000
|2256.00
|18561.98
|2368
|2007.03.12 20:00
|buy
|285
|5.60
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|2369
|2007.03.12 21:55
|modify
|285
|5.60
|1.3181
|1.3181
|0.0000
|2370
|2007.03.12 21:55
|modify
|285
|5.60
|1.3181
|1.3182
|0.0000
|2371
|2007.03.12 21:55
|modify
|285
|5.60
|1.3181
|1.3183
|0.0000
|2372
|2007.03.12 21:55
|modify
|285
|5.60
|1.3181
|1.3184
|0.0000
|2373
|2007.03.12 21:56
|modify
|285
|5.60
|1.3181
|1.3185
|0.0000
|2374
|2007.03.13 00:41
|s/l
|285
|5.60
|1.3185
|1.3185
|0.0000
|188.79
|18750.77
|2375
|2007.03.13 00:51
|buy
|286
|5.60
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|2376
|2007.03.13 02:01
|close
|286
|5.60
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|-112.00
|18638.77
|2377
|2007.03.13 02:02
|sell
|287
|5.60
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|2378
|2007.03.13 06:00
|close
|287
|5.60
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|18470.77
|2379
|2007.03.13 06:01
|buy
|288
|5.40
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|2380
|2007.03.13 08:16
|close
|288
|5.40
|1.3185
|0.0000
|0.0000
|-324.00
|18146.77
|2381
|2007.03.13 08:20
|sell
|289
|5.20
|1.3185
|0.0000
|0.0000
|2382
|2007.03.13 10:02
|modify
|289
|5.20
|1.3185
|1.3185
|0.0000
|2383
|2007.03.13 10:02
|modify
|289
|5.20
|1.3185
|1.3184
|0.0000
|2384
|2007.03.13 10:03
|modify
|289
|5.20
|1.3185
|1.3183
|0.0000
|2385
|2007.03.13 10:03
|modify
|289
|5.20
|1.3185
|1.3181
|0.0000
|2386
|2007.03.13 10:05
|modify
|289
|5.20
|1.3185
|1.3180
|0.0000
|2387
|2007.03.13 11:20
|modify
|289
|5.20
|1.3185
|1.3179
|0.0000
|2388
|2007.03.13 11:42
|modify
|289
|5.20
|1.3185
|1.3177
|0.0000
|2389
|2007.03.13 11:42
|modify
|289
|5.20
|1.3185
|1.3176
|0.0000
|2390
|2007.03.13 11:43
|modify
|289
|5.20
|1.3185
|1.3174
|0.0000
|2391
|2007.03.13 11:43
|modify
|289
|5.20
|1.3185
|1.3173
|0.0000
|2392
|2007.03.13 13:02
|s/l
|289
|5.20
|1.3173
|1.3173
|0.0000
|624.00
|18770.77
|2393
|2007.03.13 13:02
|buy
|290
|5.60
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|2394
|2007.03.13 14:18
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3173
|0.0000
|2395
|2007.03.13 14:18
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3174
|0.0000
|2396
|2007.03.13 14:43
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3175
|0.0000
|2397
|2007.03.13 14:52
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3176
|0.0000
|2398
|2007.03.13 15:31
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3177
|0.0000
|2399
|2007.03.13 15:31
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3178
|0.0000
|2400
|2007.03.13 15:32
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3179
|0.0000
|2401
|2007.03.13 15:32
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3180
|0.0000
|2402
|2007.03.13 15:32
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3181
|0.0000
|2403
|2007.03.13 15:32
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3182
|0.0000
|2404
|2007.03.13 15:32
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3183
|0.0000
|2405
|2007.03.13 15:32
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3184
|0.0000
|2406
|2007.03.13 15:32
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3185
|0.0000
|2407
|2007.03.13 15:33
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3186
|0.0000
|2408
|2007.03.13 15:33
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3187
|0.0000
|2409
|2007.03.13 15:33
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3188
|0.0000
|2410
|2007.03.13 15:33
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3189
|0.0000
|2411
|2007.03.13 15:33
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3190
|0.0000
|2412
|2007.03.13 15:33
|modify
|290
|5.60
|1.3173
|1.3191
|0.0000
|2413
|2007.03.13 15:37
|s/l
|290
|5.60
|1.3191
|1.3191
|0.0000
|1008.00
|19778.77
|2414
|2007.03.13 15:37
|buy
|291
|5.90
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|2415
|2007.03.13 15:55
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3194
|0.0000
|2416
|2007.03.13 15:55
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3195
|0.0000
|2417
|2007.03.13 15:55
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3196
|0.0000
|2418
|2007.03.13 16:02
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3198
|0.0000
|2419
|2007.03.13 16:02
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3199
|0.0000
|2420
|2007.03.13 16:03
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3200
|0.0000
|2421
|2007.03.13 16:03
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3201
|0.0000
|2422
|2007.03.13 16:03
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3202
|0.0000
|2423
|2007.03.13 16:03
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3203
|0.0000
|2424
|2007.03.13 16:05
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3204
|0.0000
|2425
|2007.03.13 16:10
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3205
|0.0000
|2426
|2007.03.13 16:10
|modify
|291
|5.90
|1.3194
|1.3206
|0.0000
|2427
|2007.03.13 16:58
|s/l
|291
|5.90
|1.3206
|1.3206
|0.0000
|708.00
|20486.77
|2428
|2007.03.13 16:58
|buy
|292
|6.10
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|2429
|2007.03.13 19:00
|close
|292
|6.10
|1.3198
|0.0000
|0.0000
|-671.00
|19815.77
|2430
|2007.03.13 19:00
|sell
|293
|5.90
|1.3199
|0.0000
|0.0000
|2431
|2007.03.14 04:11
|close
|293
|5.90
|1.3198
|0.0000
|0.0000
|84.27
|19900.04
|2432
|2007.03.14 04:14
|buy
|294
|6.00
|1.3199
|0.0000
|0.0000
|2433
|2007.03.14 11:01
|close
|294
|6.00
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|-180.00
|19720.04
|2434
|2007.03.14 11:01
|sell
|295
|5.90
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|2435
|2007.03.14 14:18
|modify
|295
|5.90
|1.3197
|1.3196
|0.0000
|2436
|2007.03.14 14:18
|modify
|295
|5.90
|1.3197
|1.3195
|0.0000
|2437
|2007.03.14 14:57
|s/l
|295
|5.90
|1.3195
|1.3195
|0.0000
|118.00
|19838.04
|2438
|2007.03.14 15:00
|sell
|296
|6.00
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|2439
|2007.03.14 17:00
|close
|296
|6.00
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|-300.00
|19538.04
|2440
|2007.03.14 17:00
|buy
|297
|5.90
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|2441
|2007.03.14 17:20
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3197
|0.0000
|2442
|2007.03.14 17:21
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3198
|0.0000
|2443
|2007.03.14 17:22
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3199
|0.0000
|2444
|2007.03.14 17:22
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3200
|0.0000
|2445
|2007.03.14 17:23
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3201
|0.0000
|2446
|2007.03.14 17:35
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3202
|0.0000
|2447
|2007.03.14 17:36
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3204
|0.0000
|2448
|2007.03.14 17:36
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3205
|0.0000
|2449
|2007.03.14 17:37
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3206
|0.0000
|2450
|2007.03.14 17:37
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3207
|0.0000
|2451
|2007.03.14 17:37
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3208
|0.0000
|2452
|2007.03.14 17:37
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3209
|0.0000
|2453
|2007.03.14 17:38
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3211
|0.0000
|2454
|2007.03.14 17:38
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3212
|0.0000
|2455
|2007.03.14 17:38
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3213
|0.0000
|2456
|2007.03.14 17:41
|modify
|297
|5.90
|1.3197
|1.3214
|0.0000
|2457
|2007.03.14 17:53
|s/l
|297
|5.90
|1.3214
|1.3214
|0.0000
|1003.00
|20541.04
|2458
|2007.03.14 17:53
|buy
|298
|6.20
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|2459
|2007.03.14 19:03
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3217
|0.0000
|2460
|2007.03.14 19:03
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3218
|0.0000
|2461
|2007.03.14 19:03
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3219
|0.0000
|2462
|2007.03.14 19:08
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3220
|0.0000
|2463
|2007.03.14 19:08
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3221
|0.0000
|2464
|2007.03.14 19:10
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3222
|0.0000
|2465
|2007.03.14 19:10
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3223
|0.0000
|2466
|2007.03.14 19:11
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3224
|0.0000
|2467
|2007.03.14 19:11
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3225
|0.0000
|2468
|2007.03.14 19:12
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3227
|0.0000
|2469
|2007.03.14 19:12
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3228
|0.0000
|2470
|2007.03.14 19:13
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3229
|0.0000
|2471
|2007.03.14 19:13
|modify
|298
|6.20
|1.3217
|1.3230
|0.0000
|2472
|2007.03.14 19:40
|s/l
|298
|6.20
|1.3230
|1.3230
|0.0000
|806.00
|21347.04
|2473
|2007.03.14 19:40
|buy
|299
|6.40
|1.3233
|0.0000
|0.0000
|2474
|2007.03.15 00:00
|close
|299
|6.40
|1.3223
|0.0000
|0.0000
|-760.72
|20586.32
|2475
|2007.03.15 00:00
|sell
|300
|6.20
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|2476
|2007.03.15 03:00
|close
|300
|6.20
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|-868.00
|19718.32
|2477
|2007.03.15 03:00
|buy
|301
|5.80
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|2478
|2007.03.15 08:08
|close
|301
|5.80
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|-696.00
|19022.32
|2479
|2007.03.15 08:09
|sell
|302
|5.50
|1.3225
|0.0000
|0.0000
|2480
|2007.03.15 11:12
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3225
|0.0000
|2481
|2007.03.15 11:13
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3223
|0.0000
|2482
|2007.03.15 11:13
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3222
|0.0000
|2483
|2007.03.15 11:13
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3221
|0.0000
|2484
|2007.03.15 12:06
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3220
|0.0000
|2485
|2007.03.15 12:07
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3219
|0.0000
|2486
|2007.03.15 12:07
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3218
|0.0000
|2487
|2007.03.15 12:08
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3217
|0.0000
|2488
|2007.03.15 12:08
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3216
|0.0000
|2489
|2007.03.15 12:17
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3215
|0.0000
|2490
|2007.03.15 12:17
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3214
|0.0000
|2491
|2007.03.15 12:18
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3212
|0.0000
|2492
|2007.03.15 12:18
|modify
|302
|5.50
|1.3225
|1.3211
|0.0000
|2493
|2007.03.15 12:30
|s/l
|302
|5.50
|1.3211
|1.3211
|0.0000
|770.00
|19792.32
|2494
|2007.03.15 15:00
|buy
|303
|5.90
|1.3221
|0.0000
|0.0000
|2495
|2007.03.15 16:22
|modify
|303
|5.90
|1.3221
|1.3221
|0.0000
|2496
|2007.03.15 16:23
|modify
|303
|5.90
|1.3221
|1.3222
|0.0000
|2497
|2007.03.15 16:23
|modify
|303
|5.90
|1.3221
|1.3223
|0.0000
|2498
|2007.03.15 16:23
|modify
|303
|5.90
|1.3221
|1.3224
|0.0000
|2499
|2007.03.15 16:23
|modify
|303
|5.90
|1.3221
|1.3225
|0.0000
|2500
|2007.03.15 16:28
|s/l
|303
|5.90
|1.3225
|1.3225
|0.0000
|236.00
|20028.32
|2501
|2007.03.15 16:28
|buy
|304
|6.00
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|2502
|2007.03.15 17:53
|modify
|304
|6.00
|1.3228
|1.3228
|0.0000
|2503
|2007.03.15 18:17
|modify
|304
|6.00
|1.3228
|1.3229
|0.0000
|2504
|2007.03.15 18:18
|modify
|304
|6.00
|1.3228
|1.3230
|0.0000
|2505
|2007.03.15 18:18
|modify
|304
|6.00
|1.3228
|1.3231
|0.0000
|2506
|2007.03.15 18:18
|modify
|304
|6.00
|1.3228
|1.3232
|0.0000
|2507
|2007.03.15 18:18
|modify
|304
|6.00
|1.3228
|1.3233
|0.0000
|2508
|2007.03.15 18:37
|modify
|304
|6.00
|1.3228
|1.3234
|0.0000
|2509
|2007.03.15 19:03
|s/l
|304
|6.00
|1.3234
|1.3234
|0.0000
|360.00
|20388.32
|2510
|2007.03.15 20:00
|sell
|305
|6.10
|1.3227
|0.0000
|0.0000
|2511
|2007.03.16 00:00
|close
|305
|6.10
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|-766.87
|19621.45
|2512
|2007.03.16 00:01
|buy
|306
|5.90
|1.3241
|0.0000
|0.0000
|2513
|2007.03.16 02:21
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3242
|0.0000
|2514
|2007.03.16 02:21
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3244
|0.0000
|2515
|2007.03.16 02:21
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3245
|0.0000
|2516
|2007.03.16 02:21
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3246
|0.0000
|2517
|2007.03.16 02:22
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3247
|0.0000
|2518
|2007.03.16 02:22
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3248
|0.0000
|2519
|2007.03.16 02:22
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3249
|0.0000
|2520
|2007.03.16 02:22
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3250
|0.0000
|2521
|2007.03.16 02:22
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3251
|0.0000
|2522
|2007.03.16 02:22
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3252
|0.0000
|2523
|2007.03.16 02:23
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3253
|0.0000
|2524
|2007.03.16 02:23
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3254
|0.0000
|2525
|2007.03.16 02:23
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3255
|0.0000
|2526
|2007.03.16 02:23
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3256
|0.0000
|2527
|2007.03.16 02:23
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3257
|0.0000
|2528
|2007.03.16 02:23
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3258
|0.0000
|2529
|2007.03.16 02:23
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3259
|0.0000
|2530
|2007.03.16 02:25
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3260
|0.0000
|2531
|2007.03.16 02:25
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3261
|0.0000
|2532
|2007.03.16 02:25
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3262
|0.0000
|2533
|2007.03.16 02:33
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3263
|0.0000
|2534
|2007.03.16 02:35
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3264
|0.0000
|2535
|2007.03.16 02:35
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3265
|0.0000
|2536
|2007.03.16 02:36
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3266
|0.0000
|2537
|2007.03.16 03:00
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3267
|0.0000
|2538
|2007.03.16 03:01
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3268
|0.0000
|2539
|2007.03.16 03:51
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3269
|0.0000
|2540
|2007.03.16 03:51
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3271
|0.0000
|2541
|2007.03.16 03:52
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3273
|0.0000
|2542
|2007.03.16 03:52
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3274
|0.0000
|2543
|2007.03.16 03:53
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3276
|0.0000
|2544
|2007.03.16 03:53
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3277
|0.0000
|2545
|2007.03.16 03:53
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3278
|0.0000
|2546
|2007.03.16 03:55
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3279
|0.0000
|2547
|2007.03.16 04:12
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3280
|0.0000
|2548
|2007.03.16 04:12
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3281
|0.0000
|2549
|2007.03.16 04:13
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3282
|0.0000
|2550
|2007.03.16 04:13
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3283
|0.0000
|2551
|2007.03.16 04:56
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3284
|0.0000
|2552
|2007.03.16 04:57
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3285
|0.0000
|2553
|2007.03.16 04:57
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3286
|0.0000
|2554
|2007.03.16 04:57
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3287
|0.0000
|2555
|2007.03.16 04:58
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3288
|0.0000
|2556
|2007.03.16 04:58
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3289
|0.0000
|2557
|2007.03.16 05:01
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3290
|0.0000
|2558
|2007.03.16 05:02
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3291
|0.0000
|2559
|2007.03.16 05:02
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3292
|0.0000
|2560
|2007.03.16 05:02
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3293
|0.0000
|2561
|2007.03.16 05:03
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3294
|0.0000
|2562
|2007.03.16 05:03
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3295
|0.0000
|2563
|2007.03.16 05:03
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3296
|0.0000
|2564
|2007.03.16 05:03
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3297
|0.0000
|2565
|2007.03.16 05:05
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3298
|0.0000
|2566
|2007.03.16 05:05
|modify
|306
|5.90
|1.3241
|1.3299
|0.0000
|2567
|2007.03.16 05:23
|s/l
|306
|5.90
|1.3299
|1.3299
|0.0000
|3422.00
|23043.45
|2568
|2007.03.16 05:23
|buy
|307
|6.90
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2569
|2007.03.16 07:00
|close
|307
|6.90
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|-483.00
|22560.45
|2570
|2007.03.16 07:00
|sell
|308
|6.80
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|2571
|2007.03.16 09:58
|close
|308
|6.80
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|-816.00
|21744.45
|2572
|2007.03.16 09:58
|buy
|309
|6.40
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|2573
|2007.03.16 11:33
|modify
|309
|6.40
|1.3306
|1.3307
|0.0000
|2574
|2007.03.16 11:33
|modify
|309
|6.40
|1.3306
|1.3308
|0.0000
|2575
|2007.03.16 11:38
|s/l
|309
|6.40
|1.3308
|1.3308
|0.0000
|128.00
|21872.45
|2576
|2007.03.16 11:38
|buy
|310
|6.60
|1.3311
|0.0000
|0.0000
|2577
|2007.03.16 12:20
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3311
|0.0000
|2578
|2007.03.16 12:21
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3312
|0.0000
|2579
|2007.03.16 12:25
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3314
|0.0000
|2580
|2007.03.16 12:25
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3315
|0.0000
|2581
|2007.03.16 13:08
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3317
|0.0000
|2582
|2007.03.16 13:08
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3318
|0.0000
|2583
|2007.03.16 13:43
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3319
|0.0000
|2584
|2007.03.16 13:50
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3320
|0.0000
|2585
|2007.03.16 13:55
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3322
|0.0000
|2586
|2007.03.16 13:55
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3323
|0.0000
|2587
|2007.03.16 14:05
|modify
|310
|6.60
|1.3311
|1.3324
|0.0000
|2588
|2007.03.16 15:00
|s/l
|310
|6.60
|1.3324
|1.3324
|0.0000
|858.00
|22730.45
|2589
|2007.03.16 15:00
|buy
|311
|6.80
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|2590
|2007.03.16 16:03
|close
|311
|6.80
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|-136.00
|22594.45
|2591
|2007.03.16 16:04
|sell
|312
|6.80
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|2592
|2007.03.16 18:47
|modify
|312
|6.80
|1.3326
|1.3326
|0.0000
|2593
|2007.03.16 18:47
|modify
|312
|6.80
|1.3326
|1.3325
|0.0000
|2594
|2007.03.16 18:48
|modify
|312
|6.80
|1.3326
|1.3324
|0.0000
|2595
|2007.03.16 18:48
|modify
|312
|6.80
|1.3326
|1.3323
|0.0000
|2596
|2007.03.16 18:48
|modify
|312
|6.80
|1.3326
|1.3322
|0.0000
|2597
|2007.03.16 19:10
|modify
|312
|6.80
|1.3326
|1.3321
|0.0000
|2598
|2007.03.16 19:42
|s/l
|312
|6.80
|1.3321
|1.3321
|0.0000
|340.00
|22934.45
|2599
|2007.03.16 19:42
|sell
|313
|6.90
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|2600
|2007.03.19 02:00
|close
|313
|6.90
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|29.56
|22964.00
|2601
|2007.03.19 02:01
|buy
|314
|6.90
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|2602
|2007.03.19 09:00
|close
|314
|6.90
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|-1311.00
|21653.00
|2603
|2007.03.19 09:00
|sell
|315
|6.50
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2604
|2007.03.19 13:08
|modify
|315
|6.50
|1.3301
|1.3300
|0.0000
|2605
|2007.03.19 13:08
|modify
|315
|6.50
|1.3301
|1.3299
|0.0000
|2606
|2007.03.19 13:20
|modify
|315
|6.50
|1.3301
|1.3298
|0.0000
|2607
|2007.03.19 13:57
|s/l
|315
|6.50
|1.3298
|1.3298
|0.0000
|195.00
|21848.00
|2608
|2007.03.19 13:57
|sell
|316
|6.60
|1.3296
|0.0000
|0.0000
|2609
|2007.03.19 16:00
|close
|316
|6.60
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|-264.00
|21584.00
|2610
|2007.03.19 16:00
|buy
|317
|6.50
|1.3301
|0.0000
|0.0000
|2611
|2007.03.19 19:00
|close
|317
|6.50
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|-260.00
|21324.00
|2612
|2007.03.19 19:00
|sell
|318
|6.30
|1.3296
|0.0000
|0.0000
|2613
|2007.03.20 00:00
|close
|318
|6.30
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|-540.01
|20783.99
|2614
|2007.03.20 00:01
|buy
|319
|6.00
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|2615
|2007.03.20 05:00
|close
|319
|6.00
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|-540.00
|20243.99
|2616
|2007.03.20 05:00
|sell
|320
|5.90
|1.3298
|0.0000
|0.0000
|2617
|2007.03.20 05:46
|modify
|320
|5.90
|1.3298
|1.3297
|0.0000
|2618
|2007.03.20 05:46
|modify
|320
|5.90
|1.3298
|1.3296
|0.0000
|2619
|2007.03.20 05:46
|modify
|320
|5.90
|1.3298
|1.3294
|0.0000
|2620
|2007.03.20 06:17
|s/l
|320
|5.90
|1.3294
|1.3294
|0.0000
|236.00
|20479.99
|2621
|2007.03.20 06:17
|sell
|321
|6.10
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|2622
|2007.03.20 08:43
|close
|321
|6.10
|1.3297
|0.0000
|0.0000
|-244.00
|20235.99
|2623
|2007.03.20 08:43
|buy
|322
|6.10
|1.3296
|0.0000
|0.0000
|2624
|2007.03.20 20:51
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3296
|0.0000
|2625
|2007.03.20 20:51
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3297
|0.0000
|2626
|2007.03.20 20:55
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3298
|0.0000
|2627
|2007.03.20 20:56
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3299
|0.0000
|2628
|2007.03.20 20:56
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3301
|0.0000
|2629
|2007.03.20 21:02
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3302
|0.0000
|2630
|2007.03.20 22:17
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3303
|0.0000
|2631
|2007.03.20 22:37
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3304
|0.0000
|2632
|2007.03.20 23:03
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3305
|0.0000
|2633
|2007.03.20 23:34
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3306
|0.0000
|2634
|2007.03.20 23:35
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3307
|0.0000
|2635
|2007.03.21 01:00
|modify
|322
|6.10
|1.3296
|1.3308
|0.0000
|2636
|2007.03.21 01:20
|close
|322
|6.10
|1.3311
|1.3308
|0.0000
|876.65
|21112.64
|2637
|2007.03.21 02:00
|sell
|323
|6.30
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|2638
|2007.03.21 05:02
|close
|323
|6.30
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|-189.00
|20923.64
|2639
|2007.03.21 05:04
|buy
|324
|6.30
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|2640
|2007.03.21 12:00
|close
|324
|6.30
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|-819.00
|20104.64
|2641
|2007.03.21 12:00
|sell
|325
|5.90
|1.3306
|0.0000
|0.0000
|2642
|2007.03.21 21:03
|close
|325
|5.90
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|59.00
|20163.64
|2643
|2007.03.21 21:04
|buy
|326
|6.00
|1.3305
|0.0000
|0.0000
|2644
|2007.03.21 21:15
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3306
|0.0000
|2645
|2007.03.21 21:15
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3307
|0.0000
|2646
|2007.03.21 21:15
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3311
|0.0000
|2647
|2007.03.21 21:15
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3315
|0.0000
|2648
|2007.03.21 21:16
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3316
|0.0000
|2649
|2007.03.21 21:16
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3318
|0.0000
|2650
|2007.03.21 21:16
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3319
|0.0000
|2651
|2007.03.21 21:16
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3321
|0.0000
|2652
|2007.03.21 21:16
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3322
|0.0000
|2653
|2007.03.21 21:16
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3324
|0.0000
|2654
|2007.03.21 21:16
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3325
|0.0000
|2655
|2007.03.21 21:16
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3326
|0.0000
|2656
|2007.03.21 21:16
|modify
|326
|6.00
|1.3305
|1.3327
|0.0000
|2657
|2007.03.21 21:16
|s/l
|326
|6.00
|1.3327
|1.3327
|0.0000
|1320.00
|21483.64
|2658
|2007.03.21 21:16
|buy
|327
|6.40
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|2659
|2007.03.21 21:21
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3330
|0.0000
|2660
|2007.03.21 21:21
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3331
|0.0000
|2661
|2007.03.21 21:21
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3332
|0.0000
|2662
|2007.03.21 21:21
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3333
|0.0000
|2663
|2007.03.21 21:21
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3335
|0.0000
|2664
|2007.03.21 21:21
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3336
|0.0000
|2665
|2007.03.21 21:21
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3337
|0.0000
|2666
|2007.03.21 21:22
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3338
|0.0000
|2667
|2007.03.21 21:22
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3339
|0.0000
|2668
|2007.03.21 21:22
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3341
|0.0000
|2669
|2007.03.21 21:22
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3342
|0.0000
|2670
|2007.03.21 21:22
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3343
|0.0000
|2671
|2007.03.21 21:24
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3344
|0.0000
|2672
|2007.03.21 21:24
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3345
|0.0000
|2673
|2007.03.21 21:24
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3346
|0.0000
|2674
|2007.03.21 21:24
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3347
|0.0000
|2675
|2007.03.21 21:24
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3348
|0.0000
|2676
|2007.03.21 21:24
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3350
|0.0000
|2677
|2007.03.21 21:24
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3351
|0.0000
|2678
|2007.03.21 21:24
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3352
|0.0000
|2679
|2007.03.21 21:25
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3353
|0.0000
|2680
|2007.03.21 21:25
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3354
|0.0000
|2681
|2007.03.21 21:25
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3355
|0.0000
|2682
|2007.03.21 21:25
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3356
|0.0000
|2683
|2007.03.21 21:25
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3357
|0.0000
|2684
|2007.03.21 21:26
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3359
|0.0000
|2685
|2007.03.21 21:26
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3361
|0.0000
|2686
|2007.03.21 21:26
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3362
|0.0000
|2687
|2007.03.21 21:26
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3364
|0.0000
|2688
|2007.03.21 21:26
|modify
|327
|6.40
|1.3330
|1.3365
|0.0000
|2689
|2007.03.21 21:26
|s/l
|327
|6.40
|1.3365
|1.3365
|0.0000
|2240.00
|23723.64
|2690
|2007.03.21 21:26
|buy
|328
|7.10
|1.3368
|0.0000
|0.0000
|2691
|2007.03.21 21:54
|modify
|328
|7.10
|1.3368
|1.3368
|0.0000
|2692
|2007.03.21 21:54
|modify
|328
|7.10
|1.3368
|1.3369
|0.0000
|2693
|2007.03.21 22:06
|s/l
|328
|7.10
|1.3369
|1.3369
|0.0000
|71.00
|23794.64
|2694
|2007.03.21 22:06
|buy
|329
|7.10
|1.3372
|0.0000
|0.0000
|2695
|2007.03.21 22:50
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3372
|0.0000
|2696
|2007.03.21 22:55
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3373
|0.0000
|2697
|2007.03.22 01:03
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3374
|0.0000
|2698
|2007.03.22 01:13
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3375
|0.0000
|2699
|2007.03.22 01:27
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3376
|0.0000
|2700
|2007.03.22 02:01
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3377
|0.0000
|2701
|2007.03.22 02:01
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3378
|0.0000
|2702
|2007.03.22 02:13
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3379
|0.0000
|2703
|2007.03.22 02:14
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3380
|0.0000
|2704
|2007.03.22 02:37
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3381
|0.0000
|2705
|2007.03.22 02:42
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3382
|0.0000
|2706
|2007.03.22 02:42
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3383
|0.0000
|2707
|2007.03.22 02:50
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3384
|0.0000
|2708
|2007.03.22 02:51
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3385
|0.0000
|2709
|2007.03.22 02:51
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3386
|0.0000
|2710
|2007.03.22 02:51
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3387
|0.0000
|2711
|2007.03.22 02:51
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3389
|0.0000
|2712
|2007.03.22 02:51
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3391
|0.0000
|2713
|2007.03.22 02:51
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3392
|0.0000
|2714
|2007.03.22 02:51
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3394
|0.0000
|2715
|2007.03.22 02:51
|modify
|329
|7.10
|1.3372
|1.3395
|0.0000
|2716
|2007.03.22 02:57
|s/l
|329
|7.10
|1.3395
|1.3395
|0.0000
|1499.08
|25293.71
|2717
|2007.03.22 02:57
|buy
|330
|7.60
|1.3398
|0.0000
|0.0000
|2718
|2007.03.22 05:00
|close
|330
|7.60
|1.3390
|0.0000
|0.0000
|-608.00
|24685.71
|2719
|2007.03.22 05:00
|sell
|331
|7.40
|1.3391
|0.0000
|0.0000
|2720
|2007.03.22 10:09
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3391
|0.0000
|2721
|2007.03.22 10:10
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3390
|0.0000
|2722
|2007.03.22 10:12
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3389
|0.0000
|2723
|2007.03.22 10:13
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3388
|0.0000
|2724
|2007.03.22 10:14
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3387
|0.0000
|2725
|2007.03.22 10:21
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3386
|0.0000
|2726
|2007.03.22 10:21
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3384
|0.0000
|2727
|2007.03.22 11:24
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3383
|0.0000
|2728
|2007.03.22 11:25
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3382
|0.0000
|2729
|2007.03.22 11:47
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3380
|0.0000
|2730
|2007.03.22 12:35
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3379
|0.0000
|2731
|2007.03.22 12:40
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3378
|0.0000
|2732
|2007.03.22 12:41
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3377
|0.0000
|2733
|2007.03.22 12:43
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3376
|0.0000
|2734
|2007.03.22 12:49
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3375
|0.0000
|2735
|2007.03.22 12:49
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3373
|0.0000
|2736
|2007.03.22 12:50
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3372
|0.0000
|2737
|2007.03.22 12:52
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3371
|0.0000
|2738
|2007.03.22 12:52
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3369
|0.0000
|2739
|2007.03.22 13:55
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3368
|0.0000
|2740
|2007.03.22 13:55
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3367
|0.0000
|2741
|2007.03.22 13:55
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3366
|0.0000
|2742
|2007.03.22 13:55
|modify
|331
|7.40
|1.3391
|1.3365
|0.0000
|2743
|2007.03.22 14:20
|s/l
|331
|7.40
|1.3365
|1.3365
|0.0000
|1924.00
|26609.71
|2744
|2007.03.22 15:03
|sell
|332
|8.00
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|2745
|2007.03.22 15:41
|modify
|332
|8.00
|1.3360
|1.3360
|0.0000
|2746
|2007.03.22 15:46
|s/l
|332
|8.00
|1.3360
|1.3360
|0.0000
|0.00
|26609.71
|2747
|2007.03.22 15:46
|sell
|333
|8.00
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2748
|2007.03.22 17:00
|close
|333
|8.00
|1.3361
|0.0000
|0.0000
|-320.00
|26289.71
|2749
|2007.03.22 17:00
|buy
|334
|7.90
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|2750
|2007.03.22 19:00
|close
|334
|7.90
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|-237.00
|26052.71
|2751
|2007.03.22 19:00
|sell
|335
|7.60
|1.3357
|0.0000
|0.0000
|2752
|2007.03.22 19:31
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3357
|0.0000
|2753
|2007.03.22 19:31
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3354
|0.0000
|2754
|2007.03.22 19:32
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3353
|0.0000
|2755
|2007.03.22 19:32
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3352
|0.0000
|2756
|2007.03.22 19:42
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3351
|0.0000
|2757
|2007.03.22 19:42
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3350
|0.0000
|2758
|2007.03.22 19:43
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3349
|0.0000
|2759
|2007.03.22 19:43
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3348
|0.0000
|2760
|2007.03.22 19:43
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3347
|0.0000
|2761
|2007.03.22 19:43
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3346
|0.0000
|2762
|2007.03.22 19:43
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3345
|0.0000
|2763
|2007.03.22 19:43
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3344
|0.0000
|2764
|2007.03.22 19:43
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3343
|0.0000
|2765
|2007.03.22 19:43
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3341
|0.0000
|2766
|2007.03.22 20:15
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3339
|0.0000
|2767
|2007.03.22 20:15
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3337
|0.0000
|2768
|2007.03.22 20:15
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3334
|0.0000
|2769
|2007.03.22 20:16
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3333
|0.0000
|2770
|2007.03.22 20:16
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3332
|0.0000
|2771
|2007.03.22 20:16
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3331
|0.0000
|2772
|2007.03.22 20:16
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3330
|0.0000
|2773
|2007.03.22 20:16
|modify
|335
|7.60
|1.3357
|1.3329
|0.0000
|2774
|2007.03.22 21:04
|s/l
|335
|7.60
|1.3329
|1.3329
|0.0000
|2128.00
|28180.71
|2775
|2007.03.22 21:04
|sell
|336
|8.50
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|2776
|2007.03.22 23:00
|close
|336
|8.50
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|-1105.00
|27075.71
|2777
|2007.03.22 23:01
|buy
|337
|8.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|2778
|2007.03.23 01:00
|close
|337
|8.10
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|-698.93
|26376.78
|2779
|2007.03.23 01:04
|sell
|338
|7.70
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|2780
|2007.03.23 09:00
|close
|338
|7.70
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|231.00
|26607.78
|2781
|2007.03.23 09:00
|buy
|339
|8.00
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|2782
|2007.03.23 14:00
|close
|339
|8.00
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|-960.00
|25647.78
|2783
|2007.03.23 14:00
|sell
|340
|7.70
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|2784
|2007.03.23 15:08
|close
|340
|7.70
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|-539.00
|25108.78
|2785
|2007.03.23 15:08
|buy
|341
|7.30
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|2786
|2007.03.23 15:33
|modify
|341
|7.30
|1.3325
|1.3326
|0.0000
|2787
|2007.03.23 15:35
|modify
|341
|7.30
|1.3325
|1.3327
|0.0000
|2788
|2007.03.23 16:14
|s/l
|341
|7.30
|1.3327
|1.3327
|0.0000
|146.00
|25254.78
|2789
|2007.03.23 16:14
|buy
|342
|7.60
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|2790
|2007.03.23 17:00
|close
|342
|7.60
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|-760.00
|24494.78
|2791
|2007.03.23 17:00
|sell
|343
|7.30
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|2792
|2007.03.23 17:17
|modify
|343
|7.30
|1.3319
|1.3319
|0.0000
|2793
|2007.03.23 17:17
|modify
|343
|7.30
|1.3319
|1.3318
|0.0000
|2794
|2007.03.23 17:17
|modify
|343
|7.30
|1.3319
|1.3316
|0.0000
|2795
|2007.03.23 17:17
|modify
|343
|7.30
|1.3319
|1.3315
|0.0000
|2796
|2007.03.23 17:21
|modify
|343
|7.30
|1.3319
|1.3313
|0.0000
|2797
|2007.03.23 17:22
|modify
|343
|7.30
|1.3319
|1.3310
|0.0000
|2798
|2007.03.23 17:32
|s/l
|343
|7.30
|1.3310
|1.3310
|0.0000
|657.00
|25151.78
|2799
|2007.03.23 17:32
|sell
|344
|7.50
|1.3307
|0.0000
|0.0000
|2800
|2007.03.23 17:44
|modify
|344
|7.50
|1.3307
|1.3307
|0.0000
|2801
|2007.03.23 17:44
|modify
|344
|7.50
|1.3307
|1.3306
|0.0000
|2802
|2007.03.23 17:44
|modify
|344
|7.50
|1.3307
|1.3304
|0.0000
|2803
|2007.03.23 17:44
|modify
|344
|7.50
|1.3307
|1.3303
|0.0000
|2804
|2007.03.23 17:52
|s/l
|344
|7.50
|1.3303
|1.3303
|0.0000
|300.00
|25451.78
|2805
|2007.03.23 17:52
|sell
|345
|7.60
|1.3300
|0.0000
|0.0000
|2806
|2007.03.26 01:03
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3300
|0.0000
|2807
|2007.03.26 01:04
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3299
|0.0000
|2808
|2007.03.26 01:10
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3298
|0.0000
|2809
|2007.03.26 01:14
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3297
|0.0000
|2810
|2007.03.26 01:47
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3296
|0.0000
|2811
|2007.03.26 01:47
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3295
|0.0000
|2812
|2007.03.26 01:47
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3294
|0.0000
|2813
|2007.03.26 01:47
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3292
|0.0000
|2814
|2007.03.26 01:47
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3290
|0.0000
|2815
|2007.03.26 01:47
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3288
|0.0000
|2816
|2007.03.26 01:47
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3287
|0.0000
|2817
|2007.03.26 01:47
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3284
|0.0000
|2818
|2007.03.26 01:47
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3282
|0.0000
|2819
|2007.03.26 01:48
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3281
|0.0000
|2820
|2007.03.26 01:48
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3279
|0.0000
|2821
|2007.03.26 01:48
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3278
|0.0000
|2822
|2007.03.26 01:48
|modify
|345
|7.60
|1.3300
|1.3276
|0.0000
|2823
|2007.03.26 02:08
|s/l
|345
|7.60
|1.3276
|1.3276
|0.0000
|1856.55
|27308.34
|2824
|2007.03.26 02:08
|sell
|346
|8.20
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|2825
|2007.03.26 07:13
|close
|346
|8.20
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|246.00
|27554.34
|2826
|2007.03.26 07:27
|buy
|347
|8.30
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|2827
|2007.03.26 10:00
|close
|347
|8.30
|1.3268
|0.0000
|0.0000
|-249.00
|27305.34
|2828
|2007.03.26 10:01
|sell
|348
|8.20
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|2829
|2007.03.26 16:00
|close
|348
|8.20
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|-328.00
|26977.34
|2830
|2007.03.26 16:00
|buy
|349
|7.90
|1.3274
|0.0000
|0.0000
|2831
|2007.03.26 16:51
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3274
|0.0000
|2832
|2007.03.26 16:52
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3276
|0.0000
|2833
|2007.03.26 16:56
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3277
|0.0000
|2834
|2007.03.26 16:56
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3278
|0.0000
|2835
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3279
|0.0000
|2836
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3280
|0.0000
|2837
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3281
|0.0000
|2838
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3283
|0.0000
|2839
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3284
|0.0000
|2840
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3286
|0.0000
|2841
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3287
|0.0000
|2842
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3288
|0.0000
|2843
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3289
|0.0000
|2844
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3290
|0.0000
|2845
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3291
|0.0000
|2846
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3292
|0.0000
|2847
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3293
|0.0000
|2848
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3295
|0.0000
|2849
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3296
|0.0000
|2850
|2007.03.26 17:00
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3297
|0.0000
|2851
|2007.03.26 17:01
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3298
|0.0000
|2852
|2007.03.26 17:01
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3299
|0.0000
|2853
|2007.03.26 17:01
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3300
|0.0000
|2854
|2007.03.26 17:01
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3301
|0.0000
|2855
|2007.03.26 17:01
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3302
|0.0000
|2856
|2007.03.26 17:02
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3303
|0.0000
|2857
|2007.03.26 17:02
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3304
|0.0000
|2858
|2007.03.26 17:04
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3305
|0.0000
|2859
|2007.03.26 17:04
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3306
|0.0000
|2860
|2007.03.26 17:07
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3307
|0.0000
|2861
|2007.03.26 17:07
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3308
|0.0000
|2862
|2007.03.26 17:07
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3309
|0.0000
|2863
|2007.03.26 17:07
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3310
|0.0000
|2864
|2007.03.26 17:08
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3311
|0.0000
|2865
|2007.03.26 17:08
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3312
|0.0000
|2866
|2007.03.26 17:08
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3313
|0.0000
|2867
|2007.03.26 17:09
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3314
|0.0000
|2868
|2007.03.26 17:16
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3315
|0.0000
|2869
|2007.03.26 17:16
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3317
|0.0000
|2870
|2007.03.26 17:16
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3318
|0.0000
|2871
|2007.03.26 17:16
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3319
|0.0000
|2872
|2007.03.26 17:16
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3320
|0.0000
|2873
|2007.03.26 17:18
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3321
|0.0000
|2874
|2007.03.26 17:20
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3322
|0.0000
|2875
|2007.03.26 17:20
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3323
|0.0000
|2876
|2007.03.26 17:21
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3325
|0.0000
|2877
|2007.03.26 17:25
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3327
|0.0000
|2878
|2007.03.26 17:26
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3328
|0.0000
|2879
|2007.03.26 17:26
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3330
|0.0000
|2880
|2007.03.26 17:26
|modify
|349
|7.90
|1.3274
|1.3332
|0.0000
|2881
|2007.03.26 17:42
|s/l
|349
|7.90
|1.3332
|1.3332
|0.0000
|4582.00
|31559.34
|2882
|2007.03.26 17:42
|buy
|350
|9.50
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|2883
|2007.03.26 23:00
|close
|350
|9.50
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|-665.00
|30894.34
|2884
|2007.03.26 23:00
|sell
|351
|9.30
|1.3329
|0.0000
|0.0000
|2885
|2007.03.27 07:01
|close
|351
|9.30
|1.3331
|0.0000
|0.0000
|-146.16
|30748.17
|2886
|2007.03.27 07:01
|buy
|352
|9.00
|1.3330
|0.0000
|0.0000
|2887
|2007.03.27 11:06
|modify
|352
|9.00
|1.3330
|1.3330
|0.0000
|2888
|2007.03.27 11:07
|modify
|352
|9.00
|1.3330
|1.3331
|0.0000
|2889
|2007.03.27 11:07
|modify
|352
|9.00
|1.3330
|1.3334
|0.0000
|2890
|2007.03.27 11:18
|modify
|352
|9.00
|1.3330
|1.3335
|0.0000
|2891
|2007.03.27 11:18
|modify
|352
|9.00
|1.3330
|1.3337
|0.0000
|2892
|2007.03.27 11:18
|modify
|352
|9.00
|1.3330
|1.3339
|0.0000
|2893
|2007.03.27 13:55
|s/l
|352
|9.00
|1.3339
|1.3339
|0.0000
|810.00
|31558.17
|2894
|2007.03.27 14:00
|sell
|353
|9.50
|1.3341
|0.0000
|0.0000
|2895
|2007.03.27 17:00
|close
|353
|9.50
|1.3349
|0.0000
|0.0000
|-760.00
|30798.17
|2896
|2007.03.27 17:00
|buy
|354
|9.20
|1.3349
|0.0000
|0.0000
|2897
|2007.03.27 21:00
|close
|354
|9.20
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|-92.00
|30706.17
|2898
|2007.03.27 21:01
|sell
|355
|9.00
|1.3347
|0.0000
|0.0000
|2899
|2007.03.27 23:59
|close at stop
|355
|9.00
|1.3352
|0.0000
|0.0000
|-450.00
|30256.17