Strategy Tester Report
Multi_EA_1.5.1

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.05 12:00 - 2007.03.28 00:00 (2007.01.03 - 2007.03.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUsePct=0; MaxLots=100; Slippage=2; Lots=5; MaximumRisk=0.15; DecreaseFactor=100; MinLot=0.1; TrailingStop=15; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18;
Bars in test1470Ticks modelled244566Modelling quality50.44%
Initial deposit3000.00
Total net profit27256.17Gross profit84556.48Gross loss-57300.31
Profit factor1.48Expected payoff76.78
Absolute drawdown144.00Maximal drawdown7267.34 (31.40%)Relative drawdown31.45% (1605.00)
Total trades355Short positions (won %)171 (54.39%)Long positions (won %)184 (57.61%)
Profit trades (% of total)199 (56.06%)Loss trades (% of total)156 (43.94%)
Largestprofit trade4582.00loss trade-3348.00
Averageprofit trade424.91loss trade-367.31
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (400.71)consecutive losses (loss in money)5 (-1616.15)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5189.08 (5)consecutive loss (count of losses)-4288.00 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.05 12:00buy10.901.31000.00000.0000
22007.01.05 14:00close10.901.30890.00000.0000-99.002901.00
32007.01.05 14:00sell20.901.30870.00000.0000
42007.01.05 15:30modify20.901.30871.30870.0000
52007.01.05 15:30modify20.901.30871.30860.0000
62007.01.05 15:30modify20.901.30871.30850.0000
72007.01.05 15:30modify20.901.30871.30840.0000
82007.01.05 15:30modify20.901.30871.30830.0000
92007.01.05 15:30modify20.901.30871.30820.0000
102007.01.05 15:30modify20.901.30871.30810.0000
112007.01.05 15:30modify20.901.30871.30800.0000
122007.01.05 15:30modify20.901.30871.30790.0000
132007.01.05 15:30modify20.901.30871.30780.0000
142007.01.05 15:30modify20.901.30871.30770.0000
152007.01.05 15:30modify20.901.30871.30760.0000
162007.01.05 15:30modify20.901.30871.30750.0000
172007.01.05 15:31modify20.901.30871.30740.0000
182007.01.05 15:31modify20.901.30871.30730.0000
192007.01.05 15:31modify20.901.30871.30720.0000
202007.01.05 15:31modify20.901.30871.30710.0000
212007.01.05 15:31modify20.901.30871.30700.0000
222007.01.05 15:31modify20.901.30871.30680.0000
232007.01.05 15:31modify20.901.30871.30670.0000
242007.01.05 15:31modify20.901.30871.30660.0000
252007.01.05 15:31modify20.901.30871.30650.0000
262007.01.05 15:31modify20.901.30871.30640.0000
272007.01.05 15:31modify20.901.30871.30630.0000
282007.01.05 15:32modify20.901.30871.30620.0000
292007.01.05 15:32modify20.901.30871.30610.0000
302007.01.05 15:32modify20.901.30871.30600.0000
312007.01.05 15:32modify20.901.30871.30580.0000
322007.01.05 15:32modify20.901.30871.30570.0000
332007.01.05 15:32modify20.901.30871.30560.0000
342007.01.05 15:32modify20.901.30871.30550.0000
352007.01.05 15:32modify20.901.30871.30540.0000
362007.01.05 15:32modify20.901.30871.30520.0000
372007.01.05 15:32modify20.901.30871.30510.0000
382007.01.05 15:32modify20.901.30871.30500.0000
392007.01.05 15:32modify20.901.30871.30490.0000
402007.01.05 15:32modify20.901.30871.30480.0000
412007.01.05 15:32modify20.901.30871.30470.0000
422007.01.05 15:32modify20.901.30871.30450.0000
432007.01.05 15:32modify20.901.30871.30440.0000
442007.01.05 15:32modify20.901.30871.30430.0000
452007.01.05 15:33modify20.901.30871.30420.0000
462007.01.05 15:33modify20.901.30871.30400.0000
472007.01.05 15:33modify20.901.30871.30390.0000
482007.01.05 15:33modify20.901.30871.30370.0000
492007.01.05 15:33modify20.901.30871.30360.0000
502007.01.05 15:33modify20.901.30871.30350.0000
512007.01.05 15:33modify20.901.30871.30330.0000
522007.01.05 15:33modify20.901.30871.30320.0000
532007.01.05 15:33modify20.901.30871.30310.0000
542007.01.05 15:33modify20.901.30871.30290.0000
552007.01.05 15:33modify20.901.30871.30280.0000
562007.01.05 15:33modify20.901.30871.30260.0000
572007.01.05 15:33modify20.901.30871.30250.0000
582007.01.05 15:33modify20.901.30871.30240.0000
592007.01.05 15:33modify20.901.30871.30220.0000
602007.01.05 15:33modify20.901.30871.30210.0000
612007.01.05 15:33modify20.901.30871.30190.0000
622007.01.05 15:33modify20.901.30871.30180.0000
632007.01.05 15:34s/l20.901.30181.30180.0000621.003522.00
642007.01.05 15:34sell31.101.30150.00000.0000
652007.01.05 15:48modify31.101.30151.30150.0000
662007.01.05 15:48modify31.101.30151.30140.0000
672007.01.05 15:48modify31.101.30151.30130.0000
682007.01.05 15:50modify31.101.30151.30120.0000
692007.01.05 15:50modify31.101.30151.30110.0000
702007.01.05 15:51modify31.101.30151.30100.0000
712007.01.05 15:53s/l31.101.30101.30100.000055.003577.00
722007.01.05 15:53sell41.101.30070.00000.0000
732007.01.05 18:02modify41.101.30071.30070.0000
742007.01.05 18:02modify41.101.30071.30060.0000
752007.01.05 18:02modify41.101.30071.30050.0000
762007.01.05 18:03modify41.101.30071.30040.0000
772007.01.05 18:03modify41.101.30071.30020.0000
782007.01.05 18:03modify41.101.30071.30010.0000
792007.01.05 18:05modify41.101.30071.30000.0000
802007.01.05 18:06modify41.101.30071.29990.0000
812007.01.05 18:13s/l41.101.29991.29990.000088.003665.00
822007.01.05 18:13sell51.101.29960.00000.0000
832007.01.05 21:00close51.101.30070.00000.0000-121.003544.00
842007.01.05 21:00buy61.101.30060.00000.0000
852007.01.08 02:00close61.101.30070.00000.00004.083548.08
862007.01.08 02:00sell71.101.30060.00000.0000
872007.01.08 02:47modify71.101.30061.30060.0000
882007.01.08 02:48modify71.101.30061.30050.0000
892007.01.08 03:05s/l71.101.30051.30050.000011.003559.08
902007.01.08 03:05sell81.101.30020.00000.0000
912007.01.08 06:00close81.101.30030.00000.0000-11.003548.08
922007.01.08 06:05buy91.101.30040.00000.0000
932007.01.08 09:20modify91.101.30041.30050.0000
942007.01.08 09:20modify91.101.30041.30060.0000
952007.01.08 09:20modify91.101.30041.30070.0000
962007.01.08 09:21modify91.101.30041.30080.0000
972007.01.08 09:33s/l91.101.30081.30080.000044.003592.08
982007.01.08 09:33buy101.101.30110.00000.0000
992007.01.08 10:53modify101.101.30111.30110.0000
1002007.01.08 10:55modify101.101.30111.30120.0000
1012007.01.08 11:51s/l101.101.30121.30120.000011.003603.08
1022007.01.08 11:51buy111.101.30150.00000.0000
1032007.01.08 12:00close111.101.30080.00000.0000-77.003526.08
1042007.01.08 12:04sell121.101.30090.00000.0000
1052007.01.08 15:38modify121.101.30091.30090.0000
1062007.01.08 15:38modify121.101.30091.30080.0000
1072007.01.08 15:56modify121.101.30091.30060.0000
1082007.01.08 15:56modify121.101.30091.30050.0000
1092007.01.08 15:57modify121.101.30091.30040.0000
1102007.01.08 15:57modify121.101.30091.30030.0000
1112007.01.08 15:57modify121.101.30091.30020.0000
1122007.01.08 15:57modify121.101.30091.30000.0000
1132007.01.08 15:57modify121.101.30091.29990.0000
1142007.01.08 15:58modify121.101.30091.29970.0000
1152007.01.08 15:58modify121.101.30091.29960.0000
1162007.01.08 15:58modify121.101.30091.29940.0000
1172007.01.08 15:58modify121.101.30091.29920.0000
1182007.01.08 16:01modify121.101.30091.29910.0000
1192007.01.08 16:01modify121.101.30091.29900.0000
1202007.01.08 16:03s/l121.101.29901.29900.0000209.003735.08
1212007.01.08 16:03sell131.101.29880.00000.0000
1222007.01.08 17:00close131.101.30150.00000.0000-297.003438.08
1232007.01.08 17:00buy141.001.30160.00000.0000
1242007.01.08 18:48modify141.001.30161.30160.0000
1252007.01.08 18:48modify141.001.30161.30170.0000
1262007.01.08 18:50s/l141.001.30171.30170.000010.003448.08
1272007.01.08 18:50buy151.001.30200.00000.0000
1282007.01.08 19:03modify151.001.30201.30200.0000
1292007.01.08 19:03modify151.001.30201.30210.0000
1302007.01.08 19:13s/l151.001.30211.30210.000010.003458.08
1312007.01.08 19:13buy161.001.30230.00000.0000
1322007.01.09 01:52modify161.001.30231.30230.0000
1332007.01.09 01:53modify161.001.30231.30240.0000
1342007.01.09 01:53modify161.001.30231.30250.0000
1352007.01.09 02:12modify161.001.30231.30270.0000
1362007.01.09 02:13modify161.001.30231.30280.0000
1372007.01.09 02:16modify161.001.30231.30290.0000
1382007.01.09 02:17modify161.001.30231.30300.0000
1392007.01.09 02:18modify161.001.30231.30310.0000
1402007.01.09 02:18modify161.001.30231.30320.0000
1412007.01.09 03:58s/l161.001.30321.30320.000083.713541.80
1422007.01.09 03:58buy171.101.30350.00000.0000
1432007.01.09 09:47modify171.101.30351.30350.0000
1442007.01.09 09:47modify171.101.30351.30360.0000
1452007.01.09 09:48modify171.101.30351.30370.0000
1462007.01.09 09:48modify171.101.30351.30380.0000
1472007.01.09 10:03s/l171.101.30381.30380.000033.003574.80
1482007.01.09 10:05sell181.101.30360.00000.0000
1492007.01.09 14:03modify181.101.30361.30350.0000
1502007.01.09 14:03modify181.101.30361.30340.0000
1512007.01.09 14:08modify181.101.30361.30330.0000
1522007.01.09 14:28modify181.101.30361.30320.0000
1532007.01.09 14:28modify181.101.30361.30310.0000
1542007.01.09 14:32modify181.101.30361.30300.0000
1552007.01.09 14:33modify181.101.30361.30290.0000
1562007.01.09 14:37modify181.101.30361.30280.0000
1572007.01.09 14:38modify181.101.30361.30270.0000
1582007.01.09 14:38modify181.101.30361.30260.0000
1592007.01.09 15:20s/l181.101.30261.30260.0000110.003684.80
1602007.01.09 15:20sell191.101.30230.00000.0000
1612007.01.09 16:05modify191.101.30231.30230.0000
1622007.01.09 16:05modify191.101.30231.30220.0000
1632007.01.09 16:05modify191.101.30231.30210.0000
1642007.01.09 16:06modify191.101.30231.30200.0000
1652007.01.09 16:23modify191.101.30231.30190.0000
1662007.01.09 16:23modify191.101.30231.30180.0000
1672007.01.09 16:40s/l191.101.30181.30180.000055.003739.80
1682007.01.09 16:40sell201.101.30150.00000.0000
1692007.01.09 16:48modify201.101.30151.30140.0000
1702007.01.09 17:38modify201.101.30151.30130.0000
1712007.01.09 17:38modify201.101.30151.30120.0000
1722007.01.09 17:38modify201.101.30151.30110.0000
1732007.01.09 17:38modify201.101.30151.30100.0000
1742007.01.09 17:42modify201.101.30151.30090.0000
1752007.01.09 17:43modify201.101.30151.30070.0000
1762007.01.09 17:43modify201.101.30151.30060.0000
1772007.01.09 18:05s/l201.101.30061.30060.000099.003838.80
1782007.01.09 18:05sell211.201.30030.00000.0000
1792007.01.09 18:50modify211.201.30031.30030.0000
1802007.01.09 19:06s/l211.201.30031.30030.00000.003838.80
1812007.01.09 21:00buy221.201.30090.00000.0000
1822007.01.09 22:00close221.201.29990.00000.0000-120.003718.80
1832007.01.09 22:04sell231.101.30000.00000.0000
1842007.01.10 02:11modify231.101.30001.30000.0000
1852007.01.10 02:12modify231.101.30001.29980.0000
1862007.01.10 02:12modify231.101.30001.29970.0000
1872007.01.10 02:13modify231.101.30001.29960.0000
1882007.01.10 02:13modify231.101.30001.29940.0000
1892007.01.10 02:13modify231.101.30001.29930.0000
1902007.01.10 02:16modify231.101.30001.29920.0000
1912007.01.10 02:16modify231.101.30001.29910.0000
1922007.01.10 02:16modify231.101.30001.29900.0000
1932007.01.10 02:17modify231.101.30001.29890.0000
1942007.01.10 02:17modify231.101.30001.29880.0000
1952007.01.10 02:17modify231.101.30001.29870.0000
1962007.01.10 02:17modify231.101.30001.29860.0000
1972007.01.10 02:17modify231.101.30001.29850.0000
1982007.01.10 02:18modify231.101.30001.29840.0000
1992007.01.10 02:18modify231.101.30001.29830.0000
2002007.01.10 02:18modify231.101.30001.29820.0000
2012007.01.10 02:18modify231.101.30001.29800.0000
2022007.01.10 02:18modify231.101.30001.29790.0000
2032007.01.10 02:28modify231.101.30001.29780.0000
2042007.01.10 03:02modify231.101.30001.29770.0000
2052007.01.10 03:03modify231.101.30001.29760.0000
2062007.01.10 03:03modify231.101.30001.29750.0000
2072007.01.10 03:03modify231.101.30001.29740.0000
2082007.01.10 03:03modify231.101.30001.29730.0000
2092007.01.10 03:03modify231.101.30001.29720.0000
2102007.01.10 03:03modify231.101.30001.29710.0000
2112007.01.10 03:18s/l231.101.29711.29710.0000323.714042.51
2122007.01.10 03:18sell241.201.29680.00000.0000
2132007.01.10 06:00close241.201.29750.00000.0000-84.003958.51
2142007.01.10 06:00buy251.201.29740.00000.0000
2152007.01.10 07:53modify251.201.29741.29740.0000
2162007.01.10 08:43s/l251.201.29741.29740.00000.003958.51
2172007.01.10 08:43buy261.201.29770.00000.0000
2182007.01.10 09:30modify261.201.29771.29780.0000
2192007.01.10 09:30modify261.201.29771.29790.0000
2202007.01.10 09:45modify261.201.29771.29800.0000
2212007.01.10 09:45modify261.201.29771.29810.0000
2222007.01.10 09:45modify261.201.29771.29820.0000
2232007.01.10 09:45modify261.201.29771.29830.0000
2242007.01.10 10:46s/l261.201.29831.29830.000072.004030.51
2252007.01.10 11:00sell271.201.29800.00000.0000
2262007.01.10 16:48modify271.201.29801.29800.0000
2272007.01.10 16:48modify271.201.29801.29790.0000
2282007.01.10 16:48modify271.201.29801.29780.0000
2292007.01.10 16:52modify271.201.29801.29770.0000
2302007.01.10 16:52modify271.201.29801.29760.0000
2312007.01.10 16:53modify271.201.29801.29750.0000
2322007.01.10 16:53modify271.201.29801.29740.0000
2332007.01.10 17:07modify271.201.29801.29730.0000
2342007.01.10 17:07modify271.201.29801.29720.0000
2352007.01.10 17:07modify271.201.29801.29710.0000
2362007.01.10 17:08modify271.201.29801.29690.0000
2372007.01.10 17:08modify271.201.29801.29680.0000
2382007.01.10 17:08modify271.201.29801.29670.0000
2392007.01.10 17:08modify271.201.29801.29660.0000
2402007.01.10 17:08modify271.201.29801.29640.0000
2412007.01.10 17:08modify271.201.29801.29630.0000
2422007.01.10 17:12modify271.201.29801.29620.0000
2432007.01.10 17:13modify271.201.29801.29610.0000
2442007.01.10 17:13modify271.201.29801.29600.0000
2452007.01.10 17:13modify271.201.29801.29590.0000
2462007.01.10 17:13modify271.201.29801.29580.0000
2472007.01.10 17:13modify271.201.29801.29570.0000
2482007.01.10 17:15modify271.201.29801.29560.0000
2492007.01.10 17:15modify271.201.29801.29550.0000
2502007.01.10 17:15modify271.201.29801.29540.0000
2512007.01.10 17:15modify271.201.29801.29530.0000
2522007.01.10 17:27modify271.201.29801.29520.0000
2532007.01.10 17:28modify271.201.29801.29510.0000
2542007.01.10 17:28modify271.201.29801.29500.0000
2552007.01.10 17:28modify271.201.29801.29490.0000
2562007.01.10 17:38s/l271.201.29491.29490.0000372.004402.51
2572007.01.10 17:38sell281.301.29460.00000.0000
2582007.01.11 02:02close281.301.29420.00000.000068.714471.21
2592007.01.11 02:03buy291.301.29430.00000.0000
2602007.01.11 05:08modify291.301.29431.29430.0000
2612007.01.11 05:10modify291.301.29431.29440.0000
2622007.01.11 05:11modify291.301.29431.29450.0000
2632007.01.11 06:02modify291.301.29431.29480.0000
2642007.01.11 06:06modify291.301.29431.29490.0000
2652007.01.11 06:13modify291.301.29431.29500.0000
2662007.01.11 07:00close291.301.29551.29500.0000156.004627.21
2672007.01.11 07:01sell301.401.29540.00000.0000
2682007.01.11 08:22close301.401.29630.00000.0000-126.004501.21
2692007.01.11 08:22buy311.401.29620.00000.0000
2702007.01.11 11:40modify311.401.29621.29620.0000
2712007.01.11 11:40modify311.401.29621.29630.0000
2722007.01.11 12:00s/l311.401.29631.29630.000014.004515.21
2732007.01.11 14:01buy321.401.29730.00000.0000
2742007.01.11 14:07modify321.401.29731.29730.0000
2752007.01.11 14:07modify321.401.29731.29740.0000
2762007.01.11 14:07modify321.401.29731.29750.0000
2772007.01.11 14:08modify321.401.29731.29760.0000
2782007.01.11 14:08modify321.401.29731.29770.0000
2792007.01.11 14:08modify321.401.29731.29780.0000
2802007.01.11 14:08modify321.401.29731.29790.0000
2812007.01.11 14:08modify321.401.29731.29800.0000
2822007.01.11 14:11modify321.401.29731.29820.0000
2832007.01.11 14:11modify321.401.29731.29830.0000
2842007.01.11 14:11modify321.401.29731.29840.0000
2852007.01.11 14:12modify321.401.29731.29850.0000
2862007.01.11 14:12modify321.401.29731.29860.0000
2872007.01.11 14:12modify321.401.29731.29870.0000
2882007.01.11 14:12modify321.401.29731.29880.0000
2892007.01.11 14:12modify321.401.29731.29890.0000
2902007.01.11 14:12modify321.401.29731.29900.0000
2912007.01.11 14:12modify321.401.29731.29910.0000
2922007.01.11 14:12modify321.401.29731.29920.0000
2932007.01.11 14:13modify321.401.29731.29930.0000
2942007.01.11 14:13modify321.401.29731.29940.0000
2952007.01.11 14:13modify321.401.29731.29950.0000
2962007.01.11 14:13modify321.401.29731.29960.0000
2972007.01.11 14:13modify321.401.29731.29970.0000
2982007.01.11 14:13modify321.401.29731.29980.0000
2992007.01.11 14:13modify321.401.29731.29990.0000
3002007.01.11 14:13modify321.401.29731.30000.0000
3012007.01.11 14:17s/l321.401.30001.30000.0000378.004893.21
3022007.01.11 14:17buy331.501.30030.00000.0000
3032007.01.11 17:00close331.501.29240.00000.0000-1185.003708.21
3042007.01.11 17:00sell341.101.29230.00000.0000
3052007.01.11 17:07modify341.101.29231.29230.0000
3062007.01.11 17:08modify341.101.29231.29220.0000
3072007.01.11 17:08modify341.101.29231.29210.0000
3082007.01.11 17:08modify341.101.29231.29200.0000
3092007.01.11 17:08modify341.101.29231.29190.0000
3102007.01.11 17:12modify341.101.29231.29180.0000
3112007.01.11 17:12modify341.101.29231.29170.0000
3122007.01.11 17:12modify341.101.29231.29160.0000
3132007.01.11 17:13modify341.101.29231.29150.0000
3142007.01.11 17:13modify341.101.29231.29140.0000
3152007.01.11 17:13modify341.101.29231.29130.0000
3162007.01.11 17:15modify341.101.29231.29120.0000
3172007.01.11 17:15modify341.101.29231.29110.0000
3182007.01.11 17:16modify341.101.29231.29100.0000
3192007.01.11 17:32modify341.101.29231.29090.0000
3202007.01.11 17:32modify341.101.29231.29080.0000
3212007.01.11 17:32modify341.101.29231.29070.0000
3222007.01.11 17:33modify341.101.29231.29060.0000
3232007.01.11 17:33modify341.101.29231.29050.0000
3242007.01.11 17:33modify341.101.29231.29040.0000
3252007.01.11 18:05s/l341.101.29041.29040.0000209.003917.21
3262007.01.11 18:05sell351.201.29010.00000.0000
3272007.01.11 21:25modify351.201.29011.29000.0000
3282007.01.12 00:25s/l351.201.29001.29000.000017.143934.35
3292007.01.12 01:12sell361.201.28890.00000.0000
3302007.01.12 04:00close361.201.28970.00000.0000-96.003838.35
3312007.01.12 04:00buy371.201.28980.00000.0000
3322007.01.12 09:05modify371.201.28981.28990.0000
3332007.01.12 09:05modify371.201.28981.29000.0000
3342007.01.12 09:05modify371.201.28981.29010.0000
3352007.01.12 09:50modify371.201.28981.29020.0000
3362007.01.12 10:22s/l371.201.29021.29020.000048.003886.35
3372007.01.12 16:00buy381.201.29150.00000.0000
3382007.01.12 16:37modify381.201.29151.29150.0000
3392007.01.12 16:37modify381.201.29151.29160.0000
3402007.01.12 16:38modify381.201.29151.29170.0000
3412007.01.12 16:38modify381.201.29151.29180.0000
3422007.01.12 16:38modify381.201.29151.29190.0000
3432007.01.12 16:53s/l381.201.29191.29190.000048.003934.35
3442007.01.12 16:53buy391.201.29220.00000.0000
3452007.01.12 17:02modify391.201.29221.29220.0000
3462007.01.12 17:02modify391.201.29221.29230.0000
3472007.01.12 17:02modify391.201.29221.29240.0000
3482007.01.12 17:02modify391.201.29221.29250.0000
3492007.01.12 17:02modify391.201.29221.29260.0000
3502007.01.12 17:03modify391.201.29221.29270.0000
3512007.01.12 17:03modify391.201.29221.29280.0000
3522007.01.12 17:03modify391.201.29221.29290.0000
3532007.01.12 17:04s/l391.201.29291.29290.000084.004018.35
3542007.01.12 17:04buy401.201.29320.00000.0000
3552007.01.12 20:00close401.201.29210.00000.0000-132.003886.35
3562007.01.12 20:04sell411.201.29210.00000.0000
3572007.01.15 00:00close411.201.29270.00000.0000-66.863819.49
3582007.01.15 00:01buy421.101.29280.00000.0000
3592007.01.15 09:41modify421.101.29281.29280.0000
3602007.01.15 09:41modify421.101.29281.29290.0000
3612007.01.15 09:41modify421.101.29281.29300.0000
3622007.01.15 09:42modify421.101.29281.29310.0000
3632007.01.15 09:42modify421.101.29281.29320.0000
3642007.01.15 09:42modify421.101.29281.29330.0000
3652007.01.15 09:42modify421.101.29281.29340.0000
3662007.01.15 09:43modify421.101.29281.29350.0000
3672007.01.15 09:43modify421.101.29281.29360.0000
3682007.01.15 09:43modify421.101.29281.29370.0000
3692007.01.15 09:52modify421.101.29281.29380.0000
3702007.01.15 09:53modify421.101.29281.29390.0000
3712007.01.15 09:53modify421.101.29281.29400.0000
3722007.01.15 09:53modify421.101.29281.29410.0000
3732007.01.15 09:53modify421.101.29281.29420.0000
3742007.01.15 10:02s/l421.101.29421.29420.0000154.003973.49
3752007.01.15 10:02buy431.201.29450.00000.0000
3762007.01.15 16:00close431.201.29440.00000.0000-12.003961.49
3772007.01.15 16:00sell441.201.29450.00000.0000
3782007.01.15 23:00close441.201.29400.00000.000060.004021.49
3792007.01.15 23:01buy451.201.29400.00000.0000
3802007.01.16 02:00close451.201.29340.00000.0000-79.553941.95
3812007.01.16 02:00sell461.201.29330.00000.0000
3822007.01.16 05:00close461.201.29360.00000.0000-36.003905.95
3832007.01.16 05:02buy471.201.29370.00000.0000
3842007.01.16 07:51modify471.201.29371.29380.0000
3852007.01.16 08:51modify471.201.29371.29390.0000
3862007.01.16 09:06modify471.201.29371.29400.0000
3872007.01.16 09:06modify471.201.29371.29420.0000
3882007.01.16 09:06modify471.201.29371.29430.0000
3892007.01.16 09:07modify471.201.29371.29440.0000
3902007.01.16 09:07modify471.201.29371.29460.0000
3912007.01.16 09:07modify471.201.29371.29470.0000
3922007.01.16 09:07modify471.201.29371.29480.0000
3932007.01.16 09:08modify471.201.29371.29500.0000
3942007.01.16 09:08modify471.201.29371.29510.0000
3952007.01.16 09:08modify471.201.29371.29520.0000
3962007.01.16 09:18s/l471.201.29521.29520.0000180.004085.95
3972007.01.16 09:18buy481.201.29550.00000.0000
3982007.01.16 09:38modify481.201.29551.29550.0000
3992007.01.16 09:38modify481.201.29551.29560.0000
4002007.01.16 09:38modify481.201.29551.29570.0000
4012007.01.16 09:40modify481.201.29551.29580.0000
4022007.01.16 10:18s/l481.201.29581.29580.000036.004121.95
4032007.01.16 10:18buy491.201.29610.00000.0000
4042007.01.16 12:03modify491.201.29611.29610.0000
4052007.01.16 12:03modify491.201.29611.29620.0000
4062007.01.16 12:05s/l491.201.29621.29620.000012.004133.95
4072007.01.16 13:00buy501.201.29750.00000.0000
4082007.01.16 15:00close501.201.29620.00000.0000-156.003977.95
4092007.01.16 15:00sell511.201.29630.00000.0000
4102007.01.16 15:22modify511.201.29631.29630.0000
4112007.01.16 15:23modify511.201.29631.29620.0000
4122007.01.16 15:23modify511.201.29631.29600.0000
4132007.01.16 15:23modify511.201.29631.29590.0000
4142007.01.16 15:28modify511.201.29631.29580.0000
4152007.01.16 15:28modify511.201.29631.29570.0000
4162007.01.16 15:33s/l511.201.29571.29570.000072.004049.95
4172007.01.16 15:33sell521.201.29540.00000.0000
4182007.01.16 16:28modify521.201.29541.29540.0000
4192007.01.16 16:28modify521.201.29541.29530.0000
4202007.01.16 16:28modify521.201.29541.29520.0000
4212007.01.16 16:28modify521.201.29541.29510.0000
4222007.01.16 16:52modify521.201.29541.29500.0000
4232007.01.16 16:53modify521.201.29541.29490.0000
4242007.01.16 16:53modify521.201.29541.29480.0000
4252007.01.16 16:53modify521.201.29541.29470.0000
4262007.01.16 16:53modify521.201.29541.29460.0000
4272007.01.16 16:53modify521.201.29541.29450.0000
4282007.01.16 17:36modify521.201.29541.29440.0000
4292007.01.16 17:37modify521.201.29541.29430.0000
4302007.01.16 17:37modify521.201.29541.29420.0000
4312007.01.16 17:37modify521.201.29541.29410.0000
4322007.01.16 17:38modify521.201.29541.29400.0000
4332007.01.16 17:38modify521.201.29541.29390.0000
4342007.01.16 17:38modify521.201.29541.29380.0000
4352007.01.16 17:38modify521.201.29541.29370.0000
4362007.01.16 17:45s/l521.201.29371.29370.0000204.004253.95
4372007.01.16 17:45sell531.301.29340.00000.0000
4382007.01.16 18:50modify531.301.29341.29340.0000
4392007.01.16 18:50modify531.301.29341.29330.0000
4402007.01.16 18:50modify531.301.29341.29310.0000
4412007.01.16 18:50modify531.301.29341.29300.0000
4422007.01.16 19:03modify531.301.29341.29290.0000
4432007.01.16 19:03modify531.301.29341.29280.0000
4442007.01.16 19:05modify531.301.29341.29260.0000
4452007.01.16 21:30s/l531.301.29261.29260.0000104.004357.95
4462007.01.16 23:00sell541.301.29140.00000.0000
4472007.01.17 02:21close541.301.29230.00000.0000-111.434246.52
4482007.01.17 02:21buy551.301.29220.00000.0000
4492007.01.17 08:21modify551.301.29221.29220.0000
4502007.01.17 08:43modify551.301.29221.29230.0000
4512007.01.17 08:51modify551.301.29221.29240.0000
4522007.01.17 09:03s/l551.301.29241.29240.000026.004272.52
4532007.01.17 16:01buy561.301.29230.00000.0000
4542007.01.17 16:52modify561.301.29231.29230.0000
4552007.01.17 16:53modify561.301.29231.29240.0000
4562007.01.17 16:53modify561.301.29231.29250.0000
4572007.01.17 16:53modify561.301.29231.29260.0000
4582007.01.17 17:07s/l561.301.29261.29260.000039.004311.52
4592007.01.17 17:07buy571.301.29290.00000.0000
4602007.01.17 17:32modify571.301.29291.29290.0000
4612007.01.17 17:32modify571.301.29291.29300.0000
4622007.01.17 17:33modify571.301.29291.29310.0000
4632007.01.17 17:33modify571.301.29291.29320.0000
4642007.01.17 17:33modify571.301.29291.29330.0000
4652007.01.17 17:33modify571.301.29291.29340.0000
4662007.01.17 17:38s/l571.301.29341.29340.000065.004376.52
4672007.01.17 17:38buy581.301.29370.00000.0000
4682007.01.17 21:00close581.301.29390.00000.000026.004402.52
4692007.01.17 21:00sell591.301.29400.00000.0000
4702007.01.18 00:00close591.301.29410.00000.00003.714406.22
4712007.01.18 00:00buy601.301.29420.00000.0000
4722007.01.18 02:00close601.301.29360.00000.0000-78.004328.22
4732007.01.18 02:01sell611.301.29370.00000.0000
4742007.01.18 03:10close611.301.29430.00000.0000-78.004250.22
4752007.01.18 03:11buy621.301.29440.00000.0000
4762007.01.18 04:48modify621.301.29441.29450.0000
4772007.01.18 05:02modify621.301.29441.29460.0000
4782007.01.18 05:03modify621.301.29441.29470.0000
4792007.01.18 05:03modify621.301.29441.29480.0000
4802007.01.18 05:05modify621.301.29441.29500.0000
4812007.01.18 05:26modify621.301.29441.29510.0000
4822007.01.18 05:26modify621.301.29441.29520.0000
4832007.01.18 05:27modify621.301.29441.29530.0000
4842007.01.18 05:27modify621.301.29441.29540.0000
4852007.01.18 05:28modify621.301.29441.29550.0000
4862007.01.18 05:28modify621.301.29441.29560.0000
4872007.01.18 05:30modify621.301.29441.29570.0000
4882007.01.18 05:57modify621.301.29441.29580.0000
4892007.01.18 05:57modify621.301.29441.29590.0000
4902007.01.18 06:01modify621.301.29441.29600.0000
4912007.01.18 06:02modify621.301.29441.29610.0000
4922007.01.18 06:03modify621.301.29441.29620.0000
4932007.01.18 06:08s/l621.301.29621.29620.0000234.004484.22
4942007.01.18 06:08buy631.301.29650.00000.0000
4952007.01.18 08:00close631.301.29620.00000.0000-39.004445.22
4962007.01.18 08:00sell641.301.29610.00000.0000
4972007.01.18 11:20modify641.301.29611.29610.0000
4982007.01.18 12:12modify641.301.29611.29600.0000
4992007.01.18 12:12modify641.301.29611.29590.0000
5002007.01.18 12:13modify641.301.29611.29580.0000
5012007.01.18 12:13modify641.301.29611.29570.0000
5022007.01.18 12:13modify641.301.29611.29560.0000
5032007.01.18 12:25modify641.301.29611.29550.0000
5042007.01.18 12:25modify641.301.29611.29530.0000
5052007.01.18 12:30modify641.301.29611.29520.0000
5062007.01.18 14:02modify641.301.29611.29510.0000
5072007.01.18 14:02modify641.301.29611.29500.0000
5082007.01.18 14:03modify641.301.29611.29490.0000
5092007.01.18 14:03modify641.301.29611.29470.0000
5102007.01.18 14:03modify641.301.29611.29460.0000
5112007.01.18 14:07modify641.301.29611.29450.0000
5122007.01.18 14:07modify641.301.29611.29440.0000
5132007.01.18 14:08modify641.301.29611.29430.0000
5142007.01.18 14:08modify641.301.29611.29420.0000
5152007.01.18 14:08modify641.301.29611.29410.0000
5162007.01.18 14:12modify641.301.29611.29400.0000
5172007.01.18 14:13modify641.301.29611.29390.0000
5182007.01.18 14:13modify641.301.29611.29380.0000
5192007.01.18 14:15modify641.301.29611.29360.0000
5202007.01.18 14:16modify641.301.29611.29350.0000
5212007.01.18 14:30modify641.301.29611.29340.0000
5222007.01.18 14:30modify641.301.29611.29330.0000
5232007.01.18 15:32modify641.301.29611.29320.0000
5242007.01.18 15:32modify641.301.29611.29310.0000
5252007.01.18 15:32modify641.301.29611.29300.0000
5262007.01.18 15:32modify641.301.29611.29290.0000
5272007.01.18 15:32modify641.301.29611.29280.0000
5282007.01.18 15:33modify641.301.29611.29270.0000
5292007.01.18 15:33modify641.301.29611.29260.0000
5302007.01.18 15:33modify641.301.29611.29250.0000
5312007.01.18 15:33modify641.301.29611.29240.0000
5322007.01.18 15:33modify641.301.29611.29230.0000
5332007.01.18 15:33modify641.301.29611.29220.0000
5342007.01.18 15:33modify641.301.29611.29210.0000
5352007.01.18 15:33modify641.301.29611.29200.0000
5362007.01.18 15:33modify641.301.29611.29190.0000
5372007.01.18 15:35modify641.301.29611.29180.0000
5382007.01.18 15:35modify641.301.29611.29170.0000
5392007.01.18 15:35modify641.301.29611.29160.0000
5402007.01.18 15:35modify641.301.29611.29150.0000
5412007.01.18 15:35modify641.301.29611.29140.0000
5422007.01.18 15:43s/l641.301.29141.29140.0000611.005056.22
5432007.01.18 15:43sell651.501.29120.00000.0000
5442007.01.18 17:00close651.501.29430.00000.0000-465.004591.22
5452007.01.18 17:00buy661.401.29440.00000.0000
5462007.01.18 17:18modify661.401.29441.29440.0000
5472007.01.18 17:18modify661.401.29441.29450.0000
5482007.01.18 17:18modify661.401.29441.29460.0000
5492007.01.18 17:18modify661.401.29441.29470.0000
5502007.01.18 17:32s/l661.401.29471.29470.000042.004633.22
5512007.01.18 17:32buy671.401.29500.00000.0000
5522007.01.18 22:18modify671.401.29501.29500.0000
5532007.01.18 22:21modify671.401.29501.29510.0000
5542007.01.18 22:22modify671.401.29501.29520.0000
5552007.01.18 22:22modify671.401.29501.29530.0000
5562007.01.19 02:00close671.401.29601.29530.0000131.204764.42
5572007.01.19 02:01sell681.401.29580.00000.0000
5582007.01.19 03:00close681.401.29680.00000.0000-140.004624.42
5592007.01.19 03:02buy691.401.29690.00000.0000
5602007.01.19 04:08modify691.401.29691.29690.0000
5612007.01.19 04:10modify691.401.29691.29700.0000
5622007.01.19 04:10modify691.401.29691.29710.0000
5632007.01.19 04:55modify691.401.29691.29720.0000
5642007.01.19 05:45modify691.401.29691.29730.0000
5652007.01.19 05:46modify691.401.29691.29740.0000
5662007.01.19 05:47modify691.401.29691.29750.0000
5672007.01.19 05:48modify691.401.29691.29760.0000
5682007.01.19 05:55modify691.401.29691.29770.0000
5692007.01.19 05:56modify691.401.29691.29780.0000
5702007.01.19 05:56modify691.401.29691.29790.0000
5712007.01.19 05:57modify691.401.29691.29800.0000
5722007.01.19 05:58modify691.401.29691.29810.0000
5732007.01.19 06:01modify691.401.29691.29820.0000
5742007.01.19 06:02modify691.401.29691.29830.0000
5752007.01.19 06:02modify691.401.29691.29840.0000
5762007.01.19 06:03modify691.401.29691.29850.0000
5772007.01.19 08:13close691.401.29871.29850.0000252.004876.42
5782007.01.19 08:14sell701.501.29870.00000.0000
5792007.01.19 11:40modify701.501.29871.29870.0000
5802007.01.19 11:40modify701.501.29871.29860.0000
5812007.01.19 11:58modify701.501.29871.29850.0000
5822007.01.19 11:58modify701.501.29871.29840.0000
5832007.01.19 12:16modify701.501.29871.29820.0000
5842007.01.19 12:17modify701.501.29871.29810.0000
5852007.01.19 12:17modify701.501.29871.29790.0000
5862007.01.19 12:18modify701.501.29871.29780.0000
5872007.01.19 12:18modify701.501.29871.29760.0000
5882007.01.19 12:18modify701.501.29871.29740.0000
5892007.01.19 12:48modify701.501.29871.29730.0000
5902007.01.19 12:50modify701.501.29871.29720.0000
5912007.01.19 15:42modify701.501.29871.29710.0000
5922007.01.19 15:43modify701.501.29871.29690.0000
5932007.01.19 15:43modify701.501.29871.29680.0000
5942007.01.19 15:45modify701.501.29871.29670.0000
5952007.01.19 15:58modify701.501.29871.29660.0000
5962007.01.19 15:58modify701.501.29871.29650.0000
5972007.01.19 16:00modify701.501.29871.29640.0000
5982007.01.19 16:06modify701.501.29871.29630.0000
5992007.01.19 16:07modify701.501.29871.29620.0000
6002007.01.19 16:07modify701.501.29871.29610.0000
6012007.01.19 16:07modify701.501.29871.29600.0000
6022007.01.19 16:07modify701.501.29871.29590.0000
6032007.01.19 16:08modify701.501.29871.29580.0000
6042007.01.19 16:08modify701.501.29871.29560.0000
6052007.01.19 16:08modify701.501.29871.29550.0000
6062007.01.19 16:08modify701.501.29871.29540.0000
6072007.01.19 16:58modify701.501.29871.29530.0000
6082007.01.19 16:58modify701.501.29871.29520.0000
6092007.01.19 17:00modify701.501.29871.29510.0000
6102007.01.19 17:01modify701.501.29871.29500.0000
6112007.01.19 17:01modify701.501.29871.29490.0000
6122007.01.19 17:02modify701.501.29871.29480.0000
6132007.01.19 17:02modify701.501.29871.29470.0000
6142007.01.19 17:02modify701.501.29871.29460.0000
6152007.01.19 17:02modify701.501.29871.29450.0000
6162007.01.19 17:02modify701.501.29871.29440.0000
6172007.01.19 17:03modify701.501.29871.29430.0000
6182007.01.19 17:03modify701.501.29871.29420.0000
6192007.01.19 17:03modify701.501.29871.29410.0000
6202007.01.19 17:03modify701.501.29871.29400.0000
6212007.01.19 17:23modify701.501.29871.29390.0000
6222007.01.19 17:23modify701.501.29871.29380.0000
6232007.01.19 17:27modify701.501.29871.29370.0000
6242007.01.19 17:28modify701.501.29871.29360.0000
6252007.01.19 17:28modify701.501.29871.29350.0000
6262007.01.19 17:28modify701.501.29871.29340.0000
6272007.01.19 17:30modify701.501.29871.29330.0000
6282007.01.19 17:30modify701.501.29871.29320.0000
6292007.01.19 17:30modify701.501.29871.29310.0000
6302007.01.19 17:42s/l701.501.29311.29310.0000840.005716.42
6312007.01.19 17:42sell711.701.29280.00000.0000
6322007.01.19 18:26close711.701.29560.00000.0000-476.005240.42
6332007.01.19 18:26buy721.601.29550.00000.0000
6342007.01.19 19:00modify721.601.29551.29560.0000
6352007.01.22 00:00close721.601.29631.29560.0000117.945358.36
6362007.01.22 00:01sell731.601.29640.00000.0000
6372007.01.22 02:00close731.601.29660.00000.0000-32.005326.36
6382007.01.22 02:00buy741.601.29650.00000.0000
6392007.01.22 07:01close741.601.29710.00000.000096.005422.36
6402007.01.22 07:02sell751.601.29720.00000.0000
6412007.01.22 11:58modify751.601.29721.29710.0000
6422007.01.22 12:47modify751.601.29721.29700.0000
6432007.01.22 12:47modify751.601.29721.29690.0000
6442007.01.22 12:48modify751.601.29721.29680.0000
6452007.01.22 12:48modify751.601.29721.29670.0000
6462007.01.22 12:50modify751.601.29721.29650.0000
6472007.01.22 12:50modify751.601.29721.29640.0000
6482007.01.22 12:50modify751.601.29721.29630.0000
6492007.01.22 12:57modify751.601.29721.29620.0000
6502007.01.22 12:57modify751.601.29721.29610.0000
6512007.01.22 12:57modify751.601.29721.29600.0000
6522007.01.22 12:58modify751.601.29721.29590.0000
6532007.01.22 12:58modify751.601.29721.29570.0000
6542007.01.22 12:58modify751.601.29721.29560.0000
6552007.01.22 13:18s/l751.601.29561.29560.0000256.005678.36
6562007.01.22 16:48buy761.701.29490.00000.0000
6572007.01.22 18:03modify761.701.29491.29490.0000
6582007.01.22 18:05modify761.701.29491.29500.0000
6592007.01.22 18:05modify761.701.29491.29510.0000
6602007.01.22 18:06modify761.701.29491.29520.0000
6612007.01.22 18:53s/l761.701.29521.29520.000051.005729.36
6622007.01.22 18:53buy771.701.29540.00000.0000
6632007.01.22 20:00close771.701.29500.00000.0000-68.005661.36
6642007.01.22 20:00sell781.701.29470.00000.0000
6652007.01.23 06:00close781.701.29460.00000.000024.285685.64
6662007.01.23 06:01buy791.701.29460.00000.0000
6672007.01.23 09:31modify791.701.29461.29460.0000
6682007.01.23 09:31modify791.701.29461.29470.0000
6692007.01.23 09:32modify791.701.29461.29480.0000
6702007.01.23 09:32modify791.701.29461.29490.0000
6712007.01.23 09:32modify791.701.29461.29500.0000
6722007.01.23 09:32modify791.701.29461.29510.0000
6732007.01.23 09:33modify791.701.29461.29520.0000
6742007.01.23 09:33modify791.701.29461.29530.0000
6752007.01.23 09:33modify791.701.29461.29540.0000
6762007.01.23 09:33modify791.701.29461.29550.0000
6772007.01.23 09:35modify791.701.29461.29560.0000
6782007.01.23 09:41modify791.701.29461.29570.0000
6792007.01.23 09:42modify791.701.29461.29580.0000
6802007.01.23 09:42modify791.701.29461.29590.0000
6812007.01.23 09:43modify791.701.29461.29600.0000
6822007.01.23 10:08modify791.701.29461.29610.0000
6832007.01.23 10:08modify791.701.29461.29620.0000
6842007.01.23 10:11modify791.701.29461.29630.0000
6852007.01.23 10:11modify791.701.29461.29640.0000
6862007.01.23 10:11modify791.701.29461.29650.0000
6872007.01.23 10:12modify791.701.29461.29660.0000
6882007.01.23 10:12modify791.701.29461.29670.0000
6892007.01.23 10:12modify791.701.29461.29680.0000
6902007.01.23 10:13modify791.701.29461.29690.0000
6912007.01.23 10:13modify791.701.29461.29700.0000
6922007.01.23 10:13modify791.701.29461.29710.0000
6932007.01.23 10:58s/l791.701.29711.29710.0000425.006110.64
6942007.01.23 10:58buy801.801.29740.00000.0000
6952007.01.23 12:01modify801.801.29741.29740.0000
6962007.01.23 12:01modify801.801.29741.29750.0000
6972007.01.23 12:02modify801.801.29741.29760.0000
6982007.01.23 12:02modify801.801.29741.29770.0000
6992007.01.23 12:02modify801.801.29741.29780.0000
7002007.01.23 12:03modify801.801.29741.29790.0000
7012007.01.23 12:03modify801.801.29741.29800.0000
7022007.01.23 12:03modify801.801.29741.29810.0000
7032007.01.23 12:03modify801.801.29741.29820.0000
7042007.01.23 12:05modify801.801.29741.29830.0000
7052007.01.23 12:05modify801.801.29741.29840.0000
7062007.01.23 12:05modify801.801.29741.29850.0000
7072007.01.23 12:06modify801.801.29741.29860.0000
7082007.01.23 12:06modify801.801.29741.29870.0000
7092007.01.23 12:06modify801.801.29741.29880.0000
7102007.01.23 12:06modify801.801.29741.29890.0000
7112007.01.23 12:06modify801.801.29741.29900.0000
7122007.01.23 12:07modify801.801.29741.29910.0000
7132007.01.23 12:07modify801.801.29741.29920.0000
7142007.01.23 12:07modify801.801.29741.29930.0000
7152007.01.23 12:07modify801.801.29741.29940.0000
7162007.01.23 12:07modify801.801.29741.29950.0000
7172007.01.23 12:08modify801.801.29741.29960.0000
7182007.01.23 12:08modify801.801.29741.29970.0000
7192007.01.23 12:08modify801.801.29741.29980.0000
7202007.01.23 12:08modify801.801.29741.29990.0000
7212007.01.23 12:08modify801.801.29741.30000.0000
7222007.01.23 12:18modify801.801.29741.30010.0000
7232007.01.23 12:18modify801.801.29741.30020.0000
7242007.01.23 12:18modify801.801.29741.30030.0000
7252007.01.23 12:18modify801.801.29741.30040.0000
7262007.01.23 12:20modify801.801.29741.30050.0000
7272007.01.23 12:20modify801.801.29741.30060.0000
7282007.01.23 12:21modify801.801.29741.30070.0000
7292007.01.23 12:58s/l801.801.30071.30070.0000594.006704.64
7302007.01.23 12:58buy812.001.30100.00000.0000
7312007.01.23 13:48modify812.001.30101.30100.0000
7322007.01.23 13:57modify812.001.30101.30110.0000
7332007.01.23 13:57modify812.001.30101.30120.0000
7342007.01.23 13:58modify812.001.30101.30130.0000
7352007.01.23 13:58modify812.001.30101.30140.0000
7362007.01.23 14:00modify812.001.30101.30150.0000
7372007.01.23 14:00modify812.001.30101.30160.0000
7382007.01.23 14:01modify812.001.30101.30170.0000
7392007.01.23 14:48modify812.001.30101.30180.0000
7402007.01.23 14:48modify812.001.30101.30190.0000
7412007.01.23 14:51modify812.001.30101.30200.0000
7422007.01.23 14:51modify812.001.30101.30210.0000
7432007.01.23 14:52modify812.001.30101.30220.0000
7442007.01.23 14:53modify812.001.30101.30230.0000
7452007.01.23 14:53modify812.001.30101.30240.0000
7462007.01.23 14:55modify812.001.30101.30250.0000
7472007.01.23 15:08modify812.001.30101.30260.0000
7482007.01.23 15:08modify812.001.30101.30270.0000
7492007.01.23 15:10modify812.001.30101.30280.0000
7502007.01.23 15:10modify812.001.30101.30290.0000
7512007.01.23 15:28s/l812.001.30291.30290.0000380.007084.64
7522007.01.23 15:28buy822.101.30320.00000.0000
7532007.01.23 18:10close822.101.30270.00000.0000-105.006979.64
7542007.01.23 18:10sell832.101.30280.00000.0000
7552007.01.23 20:38modify832.101.30281.30280.0000
7562007.01.23 20:38modify832.101.30281.30270.0000
7572007.01.23 20:43modify832.101.30281.30260.0000
7582007.01.23 20:45modify832.101.30281.30250.0000
7592007.01.23 20:45modify832.101.30281.30240.0000
7602007.01.23 20:45modify832.101.30281.30230.0000
7612007.01.23 21:02s/l832.101.30231.30230.0000105.007084.64
7622007.01.23 21:02sell842.101.30200.00000.0000
7632007.01.24 02:15close842.101.30280.00000.0000-159.006925.64
7642007.01.24 02:16buy852.101.30280.00000.0000
7652007.01.24 03:08close852.101.30210.00000.0000-147.006778.64
7662007.01.24 03:08sell862.001.30220.00000.0000
7672007.01.24 10:03modify862.001.30221.30220.0000
7682007.01.24 10:03modify862.001.30221.30210.0000
7692007.01.24 10:03modify862.001.30221.30190.0000
7702007.01.24 10:03modify862.001.30221.30170.0000
7712007.01.24 10:08modify862.001.30221.30160.0000
7722007.01.24 10:13modify862.001.30221.30150.0000
7732007.01.24 10:15modify862.001.30221.30140.0000
7742007.01.24 10:15modify862.001.30221.30130.0000
7752007.01.24 10:16modify862.001.30221.30120.0000
7762007.01.24 10:16modify862.001.30221.30110.0000
7772007.01.24 10:16modify862.001.30221.30100.0000
7782007.01.24 10:17modify862.001.30221.30090.0000
7792007.01.24 10:17modify862.001.30221.30080.0000
7802007.01.24 10:17modify862.001.30221.30070.0000
7812007.01.24 10:18modify862.001.30221.30060.0000
7822007.01.24 10:18modify862.001.30221.30040.0000
7832007.01.24 10:18modify862.001.30221.30030.0000
7842007.01.24 10:18modify862.001.30221.30020.0000
7852007.01.24 10:35s/l862.001.30021.30020.0000400.007178.64
7862007.01.24 10:35sell872.201.29990.00000.0000
7872007.01.24 10:52modify872.201.29991.29990.0000
7882007.01.24 10:52modify872.201.29991.29980.0000
7892007.01.24 10:52modify872.201.29991.29970.0000
7902007.01.24 10:53modify872.201.29991.29960.0000
7912007.01.24 10:53modify872.201.29991.29940.0000
7922007.01.24 10:53modify872.201.29991.29930.0000
7932007.01.24 10:53modify872.201.29991.29920.0000
7942007.01.24 11:03s/l872.201.29921.29920.0000154.007332.64
7952007.01.24 11:03sell882.201.29890.00000.0000
7962007.01.24 17:17modify882.201.29891.29890.0000
7972007.01.24 17:17modify882.201.29891.29880.0000
7982007.01.24 17:17modify882.201.29891.29870.0000
7992007.01.24 17:17modify882.201.29891.29850.0000
8002007.01.24 17:17modify882.201.29891.29840.0000
8012007.01.24 17:18modify882.201.29891.29830.0000
8022007.01.24 17:18modify882.201.29891.29820.0000
8032007.01.24 17:18modify882.201.29891.29800.0000
8042007.01.24 17:18modify882.201.29891.29790.0000
8052007.01.24 17:18modify882.201.29891.29770.0000
8062007.01.24 17:18modify882.201.29891.29760.0000
8072007.01.24 17:25modify882.201.29891.29740.0000
8082007.01.24 17:25modify882.201.29891.29730.0000
8092007.01.24 17:25modify882.201.29891.29720.0000
8102007.01.24 17:26modify882.201.29891.29710.0000
8112007.01.24 17:38s/l882.201.29711.29710.0000396.007728.64
8122007.01.24 17:38sell892.301.29680.00000.0000
8132007.01.24 18:08modify892.301.29681.29680.0000
8142007.01.24 18:08modify892.301.29681.29670.0000
8152007.01.24 18:08modify892.301.29681.29660.0000
8162007.01.24 18:31s/l892.301.29661.29660.000046.007774.64
8172007.01.24 18:31sell902.301.29630.00000.0000
8182007.01.24 22:00close902.301.29630.00000.00000.007774.64
8192007.01.24 22:00buy912.301.29620.00000.0000
8202007.01.25 01:16close912.301.29590.00000.0000-112.387662.25
8212007.01.25 01:17sell922.301.29590.00000.0000
8222007.01.25 09:00close922.301.29680.00000.0000-207.007455.25
8232007.01.25 09:00buy932.201.29690.00000.0000
8242007.01.25 09:45modify932.201.29691.29690.0000
8252007.01.25 09:45modify932.201.29691.29700.0000
8262007.01.25 09:46modify932.201.29691.29710.0000
8272007.01.25 09:46modify932.201.29691.29720.0000
8282007.01.25 09:47modify932.201.29691.29730.0000
8292007.01.25 09:47modify932.201.29691.29740.0000
8302007.01.25 09:48modify932.201.29691.29750.0000
8312007.01.25 09:48modify932.201.29691.29760.0000
8322007.01.25 10:02modify932.201.29691.29770.0000
8332007.01.25 10:03modify932.201.29691.29780.0000
8342007.01.25 10:03modify932.201.29691.29790.0000
8352007.01.25 10:03modify932.201.29691.29800.0000
8362007.01.25 10:07modify932.201.29691.29810.0000
8372007.01.25 10:08modify932.201.29691.29820.0000
8382007.01.25 10:08modify932.201.29691.29830.0000
8392007.01.25 10:10modify932.201.29691.29840.0000
8402007.01.25 10:28modify932.201.29691.29850.0000
8412007.01.25 10:28modify932.201.29691.29860.0000
8422007.01.25 10:28modify932.201.29691.29870.0000
8432007.01.25 11:02s/l932.201.29871.29870.0000396.007851.25
8442007.01.25 11:02buy942.401.29900.00000.0000
8452007.01.25 14:52close942.401.29780.00000.0000-288.007563.25
8462007.01.25 14:53sell952.301.29780.00000.0000
8472007.01.25 15:35close952.301.29920.00000.0000-322.007241.25
8482007.01.25 15:35buy962.201.29930.00000.0000
8492007.01.25 18:00close962.201.29750.00000.0000-396.006845.25
8502007.01.25 18:00sell972.001.29760.00000.0000
8512007.01.25 18:38modify972.001.29761.29760.0000
8522007.01.25 18:56s/l972.001.29761.29760.00000.006845.25
8532007.01.25 18:56sell982.001.29740.00000.0000
8542007.01.25 21:01modify982.001.29741.29730.0000
8552007.01.25 21:01modify982.001.29741.29720.0000
8562007.01.25 21:02modify982.001.29741.29710.0000
8572007.01.25 21:02modify982.001.29741.29700.0000
8582007.01.25 21:02modify982.001.29741.29680.0000
8592007.01.25 21:02modify982.001.29741.29670.0000
8602007.01.25 21:03modify982.001.29741.29650.0000
8612007.01.25 21:03modify982.001.29741.29640.0000
8622007.01.25 21:03modify982.001.29741.29620.0000
8632007.01.25 21:03modify982.001.29741.29600.0000
8642007.01.25 21:13modify982.001.29741.29580.0000
8652007.01.25 21:13modify982.001.29741.29570.0000
8662007.01.25 21:13modify982.001.29741.29550.0000
8672007.01.25 21:13modify982.001.29741.29540.0000
8682007.01.25 21:15modify982.001.29741.29530.0000
8692007.01.25 21:31modify982.001.29741.29520.0000
8702007.01.25 21:32modify982.001.29741.29510.0000
8712007.01.25 21:32modify982.001.29741.29500.0000
8722007.01.25 21:32modify982.001.29741.29490.0000
8732007.01.25 21:33modify982.001.29741.29470.0000
8742007.01.25 21:33modify982.001.29741.29460.0000
8752007.01.25 21:33modify982.001.29741.29450.0000
8762007.01.25 21:37modify982.001.29741.29440.0000
8772007.01.25 21:37modify982.001.29741.29430.0000
8782007.01.25 21:38modify982.001.29741.29420.0000
8792007.01.25 21:38modify982.001.29741.29410.0000
8802007.01.25 21:38modify982.001.29741.29400.0000
8812007.01.25 21:42modify982.001.29741.29390.0000
8822007.01.25 21:42modify982.001.29741.29380.0000
8832007.01.25 21:43modify982.001.29741.29370.0000
8842007.01.25 21:43modify982.001.29741.29360.0000
8852007.01.25 21:45modify982.001.29741.29350.0000
8862007.01.25 21:45modify982.001.29741.29340.0000
8872007.01.25 21:45modify982.001.29741.29330.0000
8882007.01.25 22:00s/l982.001.29331.29330.0000820.007665.25
8892007.01.25 22:00sell992.301.29300.00000.0000
8902007.01.26 02:00close992.301.29360.00000.0000-128.157537.10
8912007.01.26 02:00buy1002.301.29350.00000.0000
8922007.01.26 07:00close1002.301.29200.00000.0000-345.007192.10
8932007.01.26 07:00sell1012.201.29190.00000.0000
8942007.01.26 13:23modify1012.201.29191.29190.0000
8952007.01.26 13:28modify1012.201.29191.29180.0000
8962007.01.26 13:30modify1012.201.29191.29170.0000
8972007.01.26 13:30modify1012.201.29191.29160.0000
8982007.01.26 13:37modify1012.201.29191.29150.0000
8992007.01.26 13:37modify1012.201.29191.29140.0000
9002007.01.26 13:38modify1012.201.29191.29130.0000
9012007.01.26 13:38modify1012.201.29191.29120.0000
9022007.01.26 13:38modify1012.201.29191.29110.0000
9032007.01.26 13:38modify1012.201.29191.29100.0000
9042007.01.26 13:40modify1012.201.29191.29090.0000
9052007.01.26 14:12s/l1012.201.29091.29090.0000220.007412.10
9062007.01.26 14:12sell1022.201.29060.00000.0000
9072007.01.26 15:32modify1022.201.29061.29060.0000
9082007.01.26 15:32modify1022.201.29061.29050.0000
9092007.01.26 15:33modify1022.201.29061.29040.0000
9102007.01.26 15:33modify1022.201.29061.29030.0000
9112007.01.26 15:33modify1022.201.29061.29020.0000
9122007.01.26 15:33modify1022.201.29061.29010.0000
9132007.01.26 15:33modify1022.201.29061.29000.0000
9142007.01.26 15:33modify1022.201.29061.28990.0000
9152007.01.26 15:33modify1022.201.29061.28980.0000
9162007.01.26 15:33modify1022.201.29061.28970.0000
9172007.01.26 15:33modify1022.201.29061.28960.0000
9182007.01.26 15:35s/l1022.201.28961.28960.0000220.007632.10
9192007.01.26 15:35sell1032.301.28940.00000.0000
9202007.01.26 17:01modify1032.301.28941.28940.0000
9212007.01.26 17:02s/l1032.301.28941.28940.00000.007632.10
9222007.01.26 19:00buy1042.301.29120.00000.0000
9232007.01.26 19:23modify1042.301.29121.29120.0000
9242007.01.26 19:23modify1042.301.29121.29130.0000
9252007.01.26 19:33s/l1042.301.29131.29130.000023.007655.10
9262007.01.26 19:33buy1052.301.29160.00000.0000
9272007.01.26 21:00close1052.301.29100.00000.0000-138.007517.10
9282007.01.26 21:00sell1062.301.29090.00000.0000
9292007.01.29 00:00close1062.301.29210.00000.0000-266.157250.96
9302007.01.29 00:01buy1072.201.29210.00000.0000
9312007.01.29 02:07close1072.201.29150.00000.0000-132.007118.96
9322007.01.29 02:07sell1082.001.29140.00000.0000
9332007.01.29 04:33modify1082.001.29141.29140.0000
9342007.01.29 06:06close1082.001.29091.29140.0000100.007218.96
9352007.01.29 06:07buy1092.201.29100.00000.0000
9362007.01.29 07:05close1092.201.29020.00000.0000-176.007042.96
9372007.01.29 07:06sell1102.101.29030.00000.0000
9382007.01.29 16:23close1102.101.29250.00000.0000-462.006580.96
9392007.01.29 16:24buy1112.001.29250.00000.0000
9402007.01.29 18:08modify1112.001.29251.29250.0000
9412007.01.29 18:08modify1112.001.29251.29260.0000
9422007.01.29 18:55modify1112.001.29251.29270.0000
9432007.01.29 18:56modify1112.001.29251.29280.0000
9442007.01.29 18:56modify1112.001.29251.29290.0000
9452007.01.29 18:57modify1112.001.29251.29300.0000
9462007.01.29 18:58modify1112.001.29251.29310.0000
9472007.01.29 18:58modify1112.001.29251.29320.0000
9482007.01.29 19:00modify1112.001.29251.29330.0000
9492007.01.29 19:00modify1112.001.29251.29340.0000
9502007.01.29 19:00modify1112.001.29251.29350.0000
9512007.01.29 19:01modify1112.001.29251.29370.0000
9522007.01.29 19:01modify1112.001.29251.29380.0000
9532007.01.29 19:01modify1112.001.29251.29390.0000
9542007.01.29 19:01modify1112.001.29251.29400.0000
9552007.01.29 19:01modify1112.001.29251.29410.0000
9562007.01.29 19:02modify1112.001.29251.29420.0000
9572007.01.29 19:02modify1112.001.29251.29430.0000
9582007.01.29 19:02modify1112.001.29251.29440.0000
9592007.01.29 19:02modify1112.001.29251.29450.0000
9602007.01.29 19:02modify1112.001.29251.29460.0000
9612007.01.29 19:03modify1112.001.29251.29470.0000
9622007.01.29 19:03modify1112.001.29251.29480.0000
9632007.01.29 19:03modify1112.001.29251.29490.0000
9642007.01.29 19:03modify1112.001.29251.29500.0000
9652007.01.29 19:03modify1112.001.29251.29510.0000
9662007.01.29 19:30s/l1112.001.29511.29510.0000520.007100.96
9672007.01.29 19:30buy1122.101.29530.00000.0000
9682007.01.30 02:10modify1122.101.29531.29540.0000
9692007.01.30 02:37s/l1122.101.29541.29540.00007.807108.75
9702007.01.30 02:37buy1132.101.29570.00000.0000
9712007.01.30 07:15close1132.101.29620.00000.0000105.007213.75
9722007.01.30 07:17sell1142.201.29610.00000.0000
9732007.01.30 18:18modify1142.201.29611.29610.0000
9742007.01.30 19:11s/l1142.201.29611.29610.00000.007213.75
9752007.01.30 19:11sell1152.201.29580.00000.0000
9762007.01.30 20:00close1152.201.29620.00000.0000-88.007125.75
9772007.01.30 20:00buy1162.101.29630.00000.0000
9782007.01.31 02:00close1162.101.29620.00000.0000-34.207091.55
9792007.01.31 02:00sell1172.101.29630.00000.0000
9802007.01.31 10:03modify1172.101.29631.29630.0000
9812007.01.31 10:03modify1172.101.29631.29620.0000
9822007.01.31 10:03modify1172.101.29631.29610.0000
9832007.01.31 10:03modify1172.101.29631.29600.0000
9842007.01.31 10:23modify1172.101.29631.29590.0000
9852007.01.31 10:23modify1172.101.29631.29580.0000
9862007.01.31 10:23modify1172.101.29631.29570.0000
9872007.01.31 10:37modify1172.101.29631.29560.0000
9882007.01.31 10:37modify1172.101.29631.29540.0000
9892007.01.31 10:38modify1172.101.29631.29530.0000
9902007.01.31 10:38modify1172.101.29631.29510.0000
9912007.01.31 10:38modify1172.101.29631.29500.0000
9922007.01.31 11:32modify1172.101.29631.29490.0000
9932007.01.31 11:33modify1172.101.29631.29480.0000
9942007.01.31 11:33modify1172.101.29631.29470.0000
9952007.01.31 11:33modify1172.101.29631.29460.0000
9962007.01.31 11:35modify1172.101.29631.29450.0000
9972007.01.31 11:35modify1172.101.29631.29430.0000
9982007.01.31 12:35s/l1172.101.29431.29430.0000420.007511.55
9992007.01.31 17:00buy1182.301.29640.00000.0000
10002007.01.31 17:08modify1182.301.29641.29640.0000
10012007.01.31 17:08modify1182.301.29641.29650.0000
10022007.01.31 17:08modify1182.301.29641.29660.0000
10032007.01.31 17:17modify1182.301.29641.29670.0000
10042007.01.31 17:17modify1182.301.29641.29680.0000
10052007.01.31 17:17modify1182.301.29641.29690.0000
10062007.01.31 17:17modify1182.301.29641.29700.0000
10072007.01.31 17:18modify1182.301.29641.29710.0000
10082007.01.31 17:18modify1182.301.29641.29720.0000
10092007.01.31 17:18modify1182.301.29641.29730.0000
10102007.01.31 17:18modify1182.301.29641.29740.0000
10112007.01.31 17:21modify1182.301.29641.29750.0000
10122007.01.31 17:21modify1182.301.29641.29760.0000
10132007.01.31 17:22modify1182.301.29641.29770.0000
10142007.01.31 17:23modify1182.301.29641.29780.0000
10152007.01.31 17:23modify1182.301.29641.29790.0000
10162007.01.31 17:27modify1182.301.29641.29800.0000
10172007.01.31 17:27modify1182.301.29641.29810.0000
10182007.01.31 17:28modify1182.301.29641.29820.0000
10192007.01.31 17:28modify1182.301.29641.29830.0000
10202007.01.31 17:41modify1182.301.29641.29850.0000
10212007.01.31 17:41modify1182.301.29641.29860.0000
10222007.01.31 17:41modify1182.301.29641.29870.0000
10232007.01.31 17:42modify1182.301.29641.29880.0000
10242007.01.31 17:42modify1182.301.29641.29900.0000
10252007.01.31 17:42modify1182.301.29641.29910.0000
10262007.01.31 17:42modify1182.301.29641.29920.0000
10272007.01.31 17:42modify1182.301.29641.29930.0000
10282007.01.31 17:42modify1182.301.29641.29940.0000
10292007.01.31 17:43modify1182.301.29641.29950.0000
10302007.01.31 17:43modify1182.301.29641.29960.0000
10312007.01.31 17:43modify1182.301.29641.29970.0000
10322007.01.31 17:43modify1182.301.29641.29980.0000
10332007.01.31 17:43modify1182.301.29641.29990.0000
10342007.01.31 17:43modify1182.301.29641.30000.0000
10352007.01.31 17:45modify1182.301.29641.30010.0000
10362007.01.31 17:53s/l1182.301.30011.30010.0000851.008362.55
10372007.01.31 17:53buy1192.501.30040.00000.0000
10382007.01.31 18:15modify1192.501.30041.30040.0000
10392007.01.31 18:16modify1192.501.30041.30050.0000
10402007.01.31 18:18s/l1192.501.30051.30050.000025.008387.55
10412007.01.31 18:18buy1202.501.30070.00000.0000
10422007.01.31 21:17modify1202.501.30071.30070.0000
10432007.01.31 21:17modify1202.501.30071.30080.0000
10442007.01.31 21:17modify1202.501.30071.30090.0000
10452007.01.31 21:17modify1202.501.30071.30100.0000
10462007.01.31 21:18modify1202.501.30071.30110.0000
10472007.01.31 21:18modify1202.501.30071.30120.0000
10482007.01.31 21:18modify1202.501.30071.30130.0000
10492007.01.31 21:18modify1202.501.30071.30140.0000
10502007.01.31 21:18modify1202.501.30071.30150.0000
10512007.01.31 21:18modify1202.501.30071.30160.0000
10522007.01.31 21:18modify1202.501.30071.30170.0000
10532007.01.31 21:18modify1202.501.30071.30180.0000
10542007.01.31 21:18modify1202.501.30071.30190.0000
10552007.01.31 21:23s/l1202.501.30191.30190.0000300.008687.55
10562007.01.31 21:23buy1212.601.30220.00000.0000
10572007.02.01 01:00close1212.601.30230.00000.0000-23.048664.51
10582007.02.01 01:02sell1222.601.30240.00000.0000
10592007.02.01 03:00close1222.601.30310.00000.0000-182.008482.51
10602007.02.01 03:00buy1232.501.30300.00000.0000
10612007.02.01 07:14close1232.501.30300.00000.00000.008482.51
10622007.02.01 07:18sell1242.501.30300.00000.0000
10632007.02.01 11:33modify1242.501.30301.30290.0000
10642007.02.01 11:33modify1242.501.30301.30280.0000
10652007.02.01 11:42modify1242.501.30301.30270.0000
10662007.02.01 11:43modify1242.501.30301.30260.0000
10672007.02.01 11:45modify1242.501.30301.30250.0000
10682007.02.01 12:03modify1242.501.30301.30240.0000
10692007.02.01 12:25modify1242.501.30301.30220.0000
10702007.02.01 12:25modify1242.501.30301.30200.0000
10712007.02.01 13:05s/l1242.501.30201.30200.0000250.008732.51
10722007.02.01 13:43buy1252.601.30260.00000.0000
10732007.02.01 17:00modify1252.601.30261.30260.0000
10742007.02.01 17:00modify1252.601.30261.30280.0000
10752007.02.01 17:00modify1252.601.30261.30290.0000
10762007.02.01 17:00modify1252.601.30261.30300.0000
10772007.02.01 17:00modify1252.601.30261.30310.0000
10782007.02.01 17:00modify1252.601.30261.30330.0000
10792007.02.01 17:00modify1252.601.30261.30340.0000
10802007.02.01 17:01modify1252.601.30261.30350.0000
10812007.02.01 17:01modify1252.601.30261.30360.0000
10822007.02.01 17:02s/l1252.601.30361.30360.0000260.008992.51
10832007.02.01 17:02buy1262.701.30390.00000.0000
10842007.02.01 19:00close1262.701.30210.00000.0000-486.008506.51
10852007.02.01 19:00sell1272.601.30200.00000.0000
10862007.02.02 08:00close1272.601.30240.00000.0000-92.868413.64
10872007.02.02 08:00buy1282.501.30230.00000.0000
10882007.02.02 15:28modify1282.501.30231.30230.0000
10892007.02.02 15:28modify1282.501.30231.30250.0000
10902007.02.02 15:28modify1282.501.30231.30260.0000
10912007.02.02 15:28modify1282.501.30231.30270.0000
10922007.02.02 15:28modify1282.501.30231.30280.0000
10932007.02.02 15:28modify1282.501.30231.30290.0000
10942007.02.02 15:28modify1282.501.30231.30300.0000
10952007.02.02 15:31modify1282.501.30231.30310.0000
10962007.02.02 15:32modify1282.501.30231.30320.0000
10972007.02.02 15:32modify1282.501.30231.30330.0000
10982007.02.02 15:32modify1282.501.30231.30340.0000
10992007.02.02 15:32modify1282.501.30231.30350.0000
11002007.02.02 15:32modify1282.501.30231.30360.0000
11012007.02.02 15:32modify1282.501.30231.30370.0000
11022007.02.02 15:32modify1282.501.30231.30380.0000
11032007.02.02 15:32modify1282.501.30231.30390.0000
11042007.02.02 15:33modify1282.501.30231.30400.0000
11052007.02.02 15:33modify1282.501.30231.30410.0000
11062007.02.02 15:33modify1282.501.30231.30420.0000
11072007.02.02 15:33modify1282.501.30231.30430.0000
11082007.02.02 15:33modify1282.501.30231.30440.0000
11092007.02.02 15:33modify1282.501.30231.30450.0000
11102007.02.02 15:33modify1282.501.30231.30460.0000
11112007.02.02 15:33modify1282.501.30231.30470.0000
11122007.02.02 15:33modify1282.501.30231.30480.0000
11132007.02.02 15:34s/l1282.501.30481.30480.0000625.009038.64
11142007.02.02 15:34buy1292.701.30500.00000.0000
11152007.02.02 16:02close1292.701.30140.00000.0000-972.008066.64
11162007.02.02 16:02sell1302.401.30150.00000.0000
11172007.02.02 16:12modify1302.401.30151.30150.0000
11182007.02.02 16:13modify1302.401.30151.30140.0000
11192007.02.02 16:13modify1302.401.30151.30130.0000
11202007.02.02 16:13modify1302.401.30151.30120.0000
11212007.02.02 16:13modify1302.401.30151.30110.0000
11222007.02.02 16:13modify1302.401.30151.30100.0000
11232007.02.02 16:17modify1302.401.30151.30090.0000
11242007.02.02 16:18modify1302.401.30151.30080.0000
11252007.02.02 16:18modify1302.401.30151.30070.0000
11262007.02.02 16:18modify1302.401.30151.30060.0000
11272007.02.02 16:18modify1302.401.30151.30050.0000
11282007.02.02 16:18modify1302.401.30151.30040.0000
11292007.02.02 16:22modify1302.401.30151.30030.0000
11302007.02.02 16:22modify1302.401.30151.30020.0000
11312007.02.02 16:22modify1302.401.30151.30010.0000
11322007.02.02 16:23modify1302.401.30151.30000.0000
11332007.02.02 16:23modify1302.401.30151.29990.0000
11342007.02.02 16:23modify1302.401.30151.29980.0000
11352007.02.02 16:23modify1302.401.30151.29970.0000
11362007.02.02 16:23modify1302.401.30151.29960.0000
11372007.02.02 16:23modify1302.401.30151.29950.0000
11382007.02.02 16:23modify1302.401.30151.29940.0000
11392007.02.02 16:23modify1302.401.30151.29930.0000
11402007.02.02 16:28s/l1302.401.29931.29930.0000528.008594.64
11412007.02.02 16:28sell1312.601.29900.00000.0000
11422007.02.02 17:02modify1312.601.29901.29900.0000
11432007.02.02 17:02modify1312.601.29901.29890.0000
11442007.02.02 17:02modify1312.601.29901.29880.0000
11452007.02.02 17:03modify1312.601.29901.29870.0000
11462007.02.02 17:03modify1312.601.29901.29860.0000
11472007.02.02 17:03modify1312.601.29901.29850.0000
11482007.02.02 17:03modify1312.601.29901.29840.0000
11492007.02.02 17:03modify1312.601.29901.29830.0000
11502007.02.02 17:03modify1312.601.29901.29820.0000
11512007.02.02 17:03modify1312.601.29901.29810.0000
11522007.02.02 17:03modify1312.601.29901.29800.0000
11532007.02.02 17:30s/l1312.601.29801.29800.0000260.008854.64
11542007.02.02 17:30sell1322.701.29770.00000.0000
11552007.02.02 18:58modify1322.701.29771.29770.0000
11562007.02.02 18:58modify1322.701.29771.29760.0000
11572007.02.02 19:53modify1322.701.29771.29750.0000
11582007.02.02 19:56modify1322.701.29771.29740.0000
11592007.02.02 19:57modify1322.701.29771.29730.0000
11602007.02.02 19:57modify1322.701.29771.29720.0000
11612007.02.02 19:58modify1322.701.29771.29700.0000
11622007.02.02 21:55s/l1322.701.29701.29700.0000189.009043.64
11632007.02.02 22:00buy1332.701.29690.00000.0000
11642007.02.05 00:05close1332.701.29580.00000.0000-313.988729.67
11652007.02.05 00:06sell1342.601.29590.00000.0000
11662007.02.05 04:33modify1342.601.29591.29590.0000
11672007.02.05 04:48modify1342.601.29591.29580.0000
11682007.02.05 05:17modify1342.601.29591.29570.0000
11692007.02.05 05:17modify1342.601.29591.29560.0000
11702007.02.05 05:18modify1342.601.29591.29540.0000
11712007.02.05 07:57modify1342.601.29591.29530.0000
11722007.02.05 08:02modify1342.601.29591.29520.0000
11732007.02.05 08:03modify1342.601.29591.29510.0000
11742007.02.05 08:28modify1342.601.29591.29490.0000
11752007.02.05 09:00close1342.601.29451.29490.0000364.009093.67
11762007.02.05 09:00buy1352.701.29440.00000.0000
11772007.02.05 09:52modify1352.701.29441.29440.0000
11782007.02.05 10:03modify1352.701.29441.29450.0000
11792007.02.05 10:03modify1352.701.29441.29460.0000
11802007.02.05 10:03modify1352.701.29441.29470.0000
11812007.02.05 10:28modify1352.701.29441.29480.0000
11822007.02.05 10:28modify1352.701.29441.29490.0000
11832007.02.05 10:32modify1352.701.29441.29500.0000
11842007.02.05 10:32modify1352.701.29441.29510.0000
11852007.02.05 11:08s/l1352.701.29511.29510.0000189.009282.67
11862007.02.05 11:53sell1362.801.29380.00000.0000
11872007.02.05 14:30modify1362.801.29381.29380.0000
11882007.02.05 16:00s/l1362.801.29381.29380.00000.009282.67
11892007.02.05 18:30buy1372.801.29350.00000.0000
11902007.02.05 21:04close1372.801.29290.00000.0000-168.009114.67
11912007.02.05 21:07sell1382.701.29290.00000.0000
11922007.02.06 00:08close1382.701.29320.00000.0000-69.439045.23
11932007.02.06 00:08buy1392.601.29330.00000.0000
11942007.02.06 06:00close1392.601.29260.00000.0000-182.008863.23
11952007.02.06 06:01sell1402.601.29250.00000.0000
11962007.02.06 09:10close1402.601.29290.00000.0000-104.008759.23
11972007.02.06 09:10buy1412.501.29290.00000.0000
11982007.02.06 11:47modify1412.501.29291.29290.0000
11992007.02.06 11:48modify1412.501.29291.29310.0000
12002007.02.06 11:50modify1412.501.29291.29320.0000
12012007.02.06 13:15modify1412.501.29291.29330.0000
12022007.02.06 14:02modify1412.501.29291.29340.0000
12032007.02.06 14:02modify1412.501.29291.29350.0000
12042007.02.06 14:03modify1412.501.29291.29360.0000
12052007.02.06 14:05modify1412.501.29291.29370.0000
12062007.02.06 14:06modify1412.501.29291.29380.0000
12072007.02.06 14:06modify1412.501.29291.29390.0000
12082007.02.06 14:07modify1412.501.29291.29410.0000
12092007.02.06 14:07modify1412.501.29291.29420.0000
12102007.02.06 14:08modify1412.501.29291.29430.0000
12112007.02.06 14:08modify1412.501.29291.29440.0000
12122007.02.06 15:00s/l1412.501.29441.29440.0000375.009134.23
12132007.02.06 15:00buy1422.701.29470.00000.0000
12142007.02.06 18:27modify1422.701.29471.29470.0000
12152007.02.06 18:27modify1422.701.29471.29480.0000
12162007.02.06 18:28modify1422.701.29471.29490.0000
12172007.02.06 18:32modify1422.701.29471.29500.0000
12182007.02.06 18:56modify1422.701.29471.29510.0000
12192007.02.06 18:57modify1422.701.29471.29520.0000
12202007.02.06 18:58modify1422.701.29471.29530.0000
12212007.02.06 18:58modify1422.701.29471.29540.0000
12222007.02.06 19:02modify1422.701.29471.29550.0000
12232007.02.06 19:08modify1422.701.29471.29560.0000
12242007.02.06 20:10modify1422.701.29471.29570.0000
12252007.02.06 20:17modify1422.701.29471.29580.0000
12262007.02.06 20:18modify1422.701.29471.29590.0000
12272007.02.06 20:20modify1422.701.29471.29600.0000
12282007.02.06 20:20modify1422.701.29471.29610.0000
12292007.02.06 20:20modify1422.701.29471.29620.0000
12302007.02.06 20:21modify1422.701.29471.29630.0000
12312007.02.06 20:21modify1422.701.29471.29640.0000
12322007.02.06 20:21modify1422.701.29471.29650.0000
12332007.02.06 20:22modify1422.701.29471.29660.0000
12342007.02.06 20:22modify1422.701.29471.29670.0000
12352007.02.06 20:22modify1422.701.29471.29680.0000
12362007.02.06 20:23modify1422.701.29471.29690.0000
12372007.02.06 20:23modify1422.701.29471.29700.0000
12382007.02.06 20:23modify1422.701.29471.29710.0000
12392007.02.06 20:26modify1422.701.29471.29720.0000
12402007.02.06 20:27modify1422.701.29471.29730.0000
12412007.02.06 20:27modify1422.701.29471.29740.0000
12422007.02.06 20:28modify1422.701.29471.29750.0000
12432007.02.07 02:00close1422.701.29821.29750.0000928.0210062.25
12442007.02.07 02:01sell1433.001.29830.00000.0000
12452007.02.07 05:00close1433.001.29850.00000.0000-60.0010002.25
12462007.02.07 05:00buy1443.001.29840.00000.0000
12472007.02.07 08:13close1443.001.29820.00000.0000-60.009942.25
12482007.02.07 08:13sell1452.901.29810.00000.0000
12492007.02.07 12:00close1452.901.29860.00000.0000-145.009797.25
12502007.02.07 12:02buy1462.801.29850.00000.0000
12512007.02.07 15:35modify1462.801.29851.29850.0000
12522007.02.07 15:36modify1462.801.29851.29860.0000
12532007.02.07 16:28modify1462.801.29851.29870.0000
12542007.02.07 16:33modify1462.801.29851.29880.0000
12552007.02.07 16:33modify1462.801.29851.29890.0000
12562007.02.07 16:35modify1462.801.29851.29900.0000
12572007.02.07 16:35modify1462.801.29851.29910.0000
12582007.02.07 16:48modify1462.801.29851.29920.0000
12592007.02.07 16:48modify1462.801.29851.29930.0000
12602007.02.07 17:21modify1462.801.29851.29940.0000
12612007.02.07 17:22modify1462.801.29851.29960.0000
12622007.02.07 17:22modify1462.801.29851.29970.0000
12632007.02.07 17:22modify1462.801.29851.29980.0000
12642007.02.07 17:23modify1462.801.29851.29990.0000
12652007.02.07 17:23modify1462.801.29851.30000.0000
12662007.02.07 17:23modify1462.801.29851.30010.0000
12672007.02.07 17:58modify1462.801.29851.30020.0000
12682007.02.07 18:01modify1462.801.29851.30030.0000
12692007.02.07 18:02modify1462.801.29851.30040.0000
12702007.02.07 18:03modify1462.801.29851.30050.0000
12712007.02.07 18:03modify1462.801.29851.30060.0000
12722007.02.07 18:05modify1462.801.29851.30080.0000
12732007.02.07 18:25modify1462.801.29851.30090.0000
12742007.02.07 20:34s/l1462.801.30091.30090.0000672.0010469.25
12752007.02.07 21:10sell1473.101.30130.00000.0000
12762007.02.08 00:00close1473.101.30160.00000.0000-53.1610416.09
12772007.02.08 00:01buy1483.101.30150.00000.0000
12782007.02.08 03:08close1483.101.30140.00000.0000-31.0010385.09
12792007.02.08 03:08sell1493.001.30130.00000.0000
12802007.02.08 10:13modify1493.001.30131.30120.0000
12812007.02.08 10:15modify1493.001.30131.30100.0000
12822007.02.08 10:37modify1493.001.30131.30090.0000
12832007.02.08 10:38modify1493.001.30131.30080.0000
12842007.02.08 10:38modify1493.001.30131.30070.0000
12852007.02.08 10:42modify1493.001.30131.30060.0000
12862007.02.08 10:43modify1493.001.30131.30050.0000
12872007.02.08 10:43modify1493.001.30131.30040.0000
12882007.02.08 10:43modify1493.001.30131.30030.0000
12892007.02.08 10:47modify1493.001.30131.30020.0000
12902007.02.08 10:47modify1493.001.30131.30010.0000
12912007.02.08 10:48modify1493.001.30131.30000.0000
12922007.02.08 10:48modify1493.001.30131.29990.0000
12932007.02.08 13:48s/l1493.001.29991.29990.0000420.0010805.09
12942007.02.08 14:08sell1503.201.29870.00000.0000
12952007.02.08 21:00close1503.201.30350.00000.0000-1536.009269.09
12962007.02.08 21:05buy1512.801.30350.00000.0000
12972007.02.09 02:00close1512.801.30350.00000.0000-17.619251.48
12982007.02.09 02:04sell1522.801.30360.00000.0000
12992007.02.09 09:31modify1522.801.30361.30360.0000
13002007.02.09 09:32modify1522.801.30361.30350.0000
13012007.02.09 09:32modify1522.801.30361.30340.0000
13022007.02.09 09:33modify1522.801.30361.30320.0000
13032007.02.09 09:43modify1522.801.30361.30310.0000
13042007.02.09 09:43modify1522.801.30361.30300.0000
13052007.02.09 09:43modify1522.801.30361.30290.0000
13062007.02.09 09:45modify1522.801.30361.30280.0000
13072007.02.09 09:45modify1522.801.30361.30260.0000
13082007.02.09 09:45modify1522.801.30361.30240.0000
13092007.02.09 09:45modify1522.801.30361.30220.0000
13102007.02.09 09:45modify1522.801.30361.30210.0000
13112007.02.09 09:58modify1522.801.30361.30200.0000
13122007.02.09 10:03modify1522.801.30361.30190.0000
13132007.02.09 10:03modify1522.801.30361.30180.0000
13142007.02.09 10:03modify1522.801.30361.30170.0000
13152007.02.09 10:05modify1522.801.30361.30160.0000
13162007.02.09 10:06modify1522.801.30361.30150.0000
13172007.02.09 10:52s/l1522.801.30151.30150.0000588.009839.48
13182007.02.09 10:52sell1533.001.30130.00000.0000
13192007.02.09 12:03modify1533.001.30131.30120.0000
13202007.02.09 12:08modify1533.001.30131.30110.0000
13212007.02.09 12:08modify1533.001.30131.30100.0000
13222007.02.09 12:10modify1533.001.30131.30090.0000
13232007.02.09 12:17modify1533.001.30131.30080.0000
13242007.02.09 12:17modify1533.001.30131.30070.0000
13252007.02.09 12:18modify1533.001.30131.30060.0000
13262007.02.09 13:01s/l1533.001.30061.30060.0000210.0010049.48
13272007.02.09 13:01sell1543.001.30030.00000.0000
13282007.02.09 16:48modify1543.001.30031.30020.0000
13292007.02.09 17:17s/l1543.001.30021.30020.000030.0010079.48
13302007.02.09 18:00buy1553.001.30010.00000.0000
13312007.02.12 00:31modify1553.001.30011.30010.0000
13322007.02.12 00:31modify1553.001.30011.30020.0000
13332007.02.12 00:32modify1553.001.30011.30030.0000
13342007.02.12 00:32modify1553.001.30011.30040.0000
13352007.02.12 00:32modify1553.001.30011.30050.0000
13362007.02.12 00:33modify1553.001.30011.30060.0000
13372007.02.12 00:33modify1553.001.30011.30070.0000
13382007.02.12 00:33modify1553.001.30011.30080.0000
13392007.02.12 00:43s/l1553.001.30081.30080.0000191.1410270.62
13402007.02.12 00:43buy1563.101.30110.00000.0000
13412007.02.12 04:00close1563.101.30140.00000.000093.0010363.62
13422007.02.12 04:01sell1573.101.30130.00000.0000
13432007.02.12 07:00close1573.101.30210.00000.0000-248.0010115.62
13442007.02.12 07:04buy1583.001.30210.00000.0000
13452007.02.12 09:43modify1583.001.30211.30210.0000
13462007.02.12 09:53s/l1583.001.30211.30210.00000.0010115.62
13472007.02.12 09:53buy1593.001.30240.00000.0000
13482007.02.12 10:13close1593.001.30140.00000.0000-300.009815.62
13492007.02.12 10:13sell1602.801.30130.00000.0000
13502007.02.12 11:23modify1602.801.30131.30110.0000
13512007.02.12 11:23modify1602.801.30131.30100.0000
13522007.02.12 11:46modify1602.801.30131.30090.0000
13532007.02.12 11:46modify1602.801.30131.30080.0000
13542007.02.12 11:47modify1602.801.30131.30060.0000
13552007.02.12 11:47modify1602.801.30131.30050.0000
13562007.02.12 11:47modify1602.801.30131.30040.0000
13572007.02.12 11:48modify1602.801.30131.30020.0000
13582007.02.12 11:48modify1602.801.30131.30010.0000
13592007.02.12 11:48modify1602.801.30131.30000.0000
13602007.02.12 11:50modify1602.801.30131.29990.0000
13612007.02.12 11:50modify1602.801.30131.29980.0000
13622007.02.12 11:50modify1602.801.30131.29970.0000
13632007.02.12 11:50modify1602.801.30131.29960.0000
13642007.02.12 12:15modify1602.801.30131.29950.0000
13652007.02.12 12:16modify1602.801.30131.29940.0000
13662007.02.12 12:16modify1602.801.30131.29920.0000
13672007.02.12 12:16modify1602.801.30131.29910.0000
13682007.02.12 12:17modify1602.801.30131.29900.0000
13692007.02.12 12:17modify1602.801.30131.29880.0000
13702007.02.12 12:17modify1602.801.30131.29870.0000
13712007.02.12 12:17modify1602.801.30131.29860.0000
13722007.02.12 12:17modify1602.801.30131.29850.0000
13732007.02.12 12:18modify1602.801.30131.29840.0000
13742007.02.12 12:18modify1602.801.30131.29820.0000
13752007.02.12 12:18modify1602.801.30131.29800.0000
13762007.02.12 12:18modify1602.801.30131.29790.0000
13772007.02.12 12:18modify1602.801.30131.29770.0000
13782007.02.12 12:22modify1602.801.30131.29760.0000
13792007.02.12 12:22modify1602.801.30131.29750.0000
13802007.02.12 12:22modify1602.801.30131.29740.0000
13812007.02.12 12:23modify1602.801.30131.29730.0000
13822007.02.12 12:23modify1602.801.30131.29720.0000
13832007.02.12 12:23modify1602.801.30131.29710.0000
13842007.02.12 12:25modify1602.801.30131.29700.0000
13852007.02.12 14:02modify1602.801.30131.29690.0000
13862007.02.12 14:03modify1602.801.30131.29680.0000
13872007.02.12 14:11modify1602.801.30131.29670.0000
13882007.02.12 14:11modify1602.801.30131.29660.0000
13892007.02.12 14:12modify1602.801.30131.29650.0000
13902007.02.12 14:12modify1602.801.30131.29640.0000
13912007.02.12 14:13modify1602.801.30131.29620.0000
13922007.02.12 14:13modify1602.801.30131.29610.0000
13932007.02.12 14:13modify1602.801.30131.29600.0000
13942007.02.12 14:18modify1602.801.30131.29590.0000
13952007.02.12 14:56s/l1602.801.29591.29590.00001512.0011327.62
13962007.02.12 14:56sell1613.401.29560.00000.0000
13972007.02.12 16:18close1613.401.29640.00000.0000-272.0011055.62
13982007.02.12 16:18buy1623.301.29650.00000.0000
13992007.02.12 20:57close1623.301.29580.00000.0000-231.0010824.62
14002007.02.12 20:58sell1633.101.29570.00000.0000
14012007.02.13 05:00close1633.101.29650.00000.0000-234.7210589.90
14022007.02.13 05:00buy1643.101.29660.00000.0000
14032007.02.13 09:12modify1643.101.29661.29660.0000
14042007.02.13 09:12modify1643.101.29661.29680.0000
14052007.02.13 09:12modify1643.101.29661.29690.0000
14062007.02.13 09:12modify1643.101.29661.29710.0000
14072007.02.13 09:12modify1643.101.29661.29720.0000
14082007.02.13 09:13modify1643.101.29661.29730.0000
14092007.02.13 09:13modify1643.101.29661.29740.0000
14102007.02.13 09:13modify1643.101.29661.29750.0000
14112007.02.13 09:13modify1643.101.29661.29770.0000
14122007.02.13 09:13modify1643.101.29661.29780.0000
14132007.02.13 09:13modify1643.101.29661.29790.0000
14142007.02.13 09:23modify1643.101.29661.29800.0000
14152007.02.13 09:23modify1643.101.29661.29810.0000
14162007.02.13 09:57modify1643.101.29661.29820.0000
14172007.02.13 09:58modify1643.101.29661.29830.0000
14182007.02.13 09:58modify1643.101.29661.29840.0000
14192007.02.13 09:58modify1643.101.29661.29850.0000
14202007.02.13 10:01modify1643.101.29661.29860.0000
14212007.02.13 10:02modify1643.101.29661.29870.0000
14222007.02.13 10:02modify1643.101.29661.29880.0000
14232007.02.13 10:03modify1643.101.29661.29890.0000
14242007.02.13 10:03modify1643.101.29661.29900.0000
14252007.02.13 10:25s/l1643.101.29901.29900.0000744.0011333.90
14262007.02.13 10:25buy1653.401.29930.00000.0000
14272007.02.13 12:17modify1653.401.29931.29930.0000
14282007.02.13 12:18modify1653.401.29931.29940.0000
14292007.02.13 12:18modify1653.401.29931.29950.0000
14302007.02.13 13:12s/l1653.401.29951.29950.000068.0011401.90
14312007.02.13 15:00buy1663.401.30180.00000.0000
14322007.02.13 15:37modify1663.401.30181.30190.0000
14332007.02.13 15:38modify1663.401.30181.30200.0000
14342007.02.13 15:38modify1663.401.30181.30210.0000
14352007.02.13 15:38modify1663.401.30181.30220.0000
14362007.02.13 15:38modify1663.401.30181.30230.0000
14372007.02.13 15:38modify1663.401.30181.30240.0000
14382007.02.13 15:40modify1663.401.30181.30250.0000
14392007.02.13 15:40modify1663.401.30181.30260.0000
14402007.02.13 15:40modify1663.401.30181.30270.0000
14412007.02.13 15:41modify1663.401.30181.30280.0000
14422007.02.13 15:58s/l1663.401.30281.30280.0000340.0011741.90
14432007.02.13 15:58buy1673.501.30310.00000.0000
14442007.02.13 17:05close1673.501.30150.00000.0000-560.0011181.90
14452007.02.13 17:06sell1683.401.30150.00000.0000
14462007.02.13 20:00close1683.401.30310.00000.0000-544.0010637.90
14472007.02.13 20:03buy1693.101.30300.00000.0000
14482007.02.14 06:36modify1693.101.30301.30310.0000
14492007.02.14 06:36modify1693.101.30301.30320.0000
14502007.02.14 06:36modify1693.101.30301.30330.0000
14512007.02.14 06:37modify1693.101.30301.30340.0000
14522007.02.14 06:37modify1693.101.30301.30350.0000
14532007.02.14 06:37modify1693.101.30301.30360.0000
14542007.02.14 06:38modify1693.101.30301.30380.0000
14552007.02.14 06:38modify1693.101.30301.30390.0000
14562007.02.14 06:38modify1693.101.30301.30400.0000
14572007.02.14 06:42s/l1693.101.30401.30400.0000290.5110928.41
14582007.02.14 06:42buy1703.301.30430.00000.0000
14592007.02.14 07:00close1703.301.30330.00000.0000-330.0010598.41
14602007.02.14 07:00sell1713.201.30320.00000.0000
14612007.02.14 09:01close1713.201.30370.00000.0000-160.0010438.41
14622007.02.14 09:02buy1723.001.30370.00000.0000
14632007.02.14 09:08modify1723.001.30371.30370.0000
14642007.02.14 09:08modify1723.001.30371.30380.0000
14652007.02.14 09:08modify1723.001.30371.30400.0000
14662007.02.14 09:08modify1723.001.30371.30410.0000
14672007.02.14 09:10modify1723.001.30371.30420.0000
14682007.02.14 09:10modify1723.001.30371.30430.0000
14692007.02.14 09:10modify1723.001.30371.30440.0000
14702007.02.14 09:10modify1723.001.30371.30450.0000
14712007.02.14 09:10modify1723.001.30371.30460.0000
14722007.02.14 09:11modify1723.001.30371.30470.0000
14732007.02.14 09:13s/l1723.001.30471.30470.0000300.0010738.41
14742007.02.14 09:13buy1733.201.30500.00000.0000
14752007.02.14 09:38modify1733.201.30501.30500.0000
14762007.02.14 09:38modify1733.201.30501.30510.0000
14772007.02.14 09:38modify1733.201.30501.30520.0000
14782007.02.14 09:40modify1733.201.30501.30530.0000
14792007.02.14 09:41modify1733.201.30501.30550.0000
14802007.02.14 09:41modify1733.201.30501.30560.0000
14812007.02.14 09:41modify1733.201.30501.30570.0000
14822007.02.14 09:41modify1733.201.30501.30580.0000
14832007.02.14 09:41modify1733.201.30501.30590.0000
14842007.02.14 09:42modify1733.201.30501.30600.0000
14852007.02.14 09:42modify1733.201.30501.30610.0000
14862007.02.14 09:42modify1733.201.30501.30620.0000
14872007.02.14 09:42modify1733.201.30501.30630.0000
14882007.02.14 09:42modify1733.201.30501.30640.0000
14892007.02.14 09:43modify1733.201.30501.30650.0000
14902007.02.14 09:43modify1733.201.30501.30660.0000
14912007.02.14 09:43modify1733.201.30501.30670.0000
14922007.02.14 09:43modify1733.201.30501.30680.0000
14932007.02.14 09:43modify1733.201.30501.30690.0000
14942007.02.14 10:11modify1733.201.30501.30700.0000
14952007.02.14 10:11modify1733.201.30501.30720.0000
14962007.02.14 10:11modify1733.201.30501.30730.0000
14972007.02.14 10:12modify1733.201.30501.30740.0000
14982007.02.14 10:12modify1733.201.30501.30750.0000
14992007.02.14 10:12modify1733.201.30501.30760.0000
15002007.02.14 10:12modify1733.201.30501.30770.0000
15012007.02.14 10:13modify1733.201.30501.30780.0000
15022007.02.14 10:13modify1733.201.30501.30790.0000
15032007.02.14 10:13modify1733.201.30501.30800.0000
15042007.02.14 10:13modify1733.201.30501.30810.0000
15052007.02.14 11:00modify1733.201.30501.30820.0000
15062007.02.14 11:00modify1733.201.30501.30830.0000
15072007.02.14 11:53modify1733.201.30501.30840.0000
15082007.02.14 11:53modify1733.201.30501.30850.0000
15092007.02.14 12:47s/l1733.201.30851.30850.00001120.0011858.41
15102007.02.14 12:47buy1743.601.30880.00000.0000
15112007.02.14 15:53modify1743.601.30881.30880.0000
15122007.02.14 15:55modify1743.601.30881.30890.0000
15132007.02.14 15:55modify1743.601.30881.30900.0000
15142007.02.14 15:55modify1743.601.30881.30910.0000
15152007.02.14 15:55modify1743.601.30881.30920.0000
15162007.02.14 15:56modify1743.601.30881.30930.0000
15172007.02.14 16:18s/l1743.601.30931.30930.0000180.0012038.41
15182007.02.14 16:18buy1753.601.30960.00000.0000
15192007.02.14 17:01modify1753.601.30961.30960.0000
15202007.02.14 17:01modify1753.601.30961.30970.0000
15212007.02.14 17:01modify1753.601.30961.30980.0000
15222007.02.14 17:01modify1753.601.30961.30990.0000
15232007.02.14 17:01modify1753.601.30961.31000.0000
15242007.02.14 17:02modify1753.601.30961.31010.0000
15252007.02.14 17:02modify1753.601.30961.31020.0000
15262007.02.14 17:02modify1753.601.30961.31030.0000
15272007.02.14 17:02modify1753.601.30961.31040.0000
15282007.02.14 17:02modify1753.601.30961.31050.0000
15292007.02.14 17:02modify1753.601.30961.31060.0000
15302007.02.14 17:02modify1753.601.30961.31070.0000
15312007.02.14 17:02modify1753.601.30961.31080.0000
15322007.02.14 17:02modify1753.601.30961.31090.0000
15332007.02.14 17:02modify1753.601.30961.31100.0000
15342007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31110.0000
15352007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31120.0000
15362007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31130.0000
15372007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31140.0000
15382007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31150.0000
15392007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31160.0000
15402007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31170.0000
15412007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31180.0000
15422007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31190.0000
15432007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31200.0000
15442007.02.14 17:03modify1753.601.30961.31210.0000
15452007.02.14 17:05modify1753.601.30961.31220.0000
15462007.02.14 17:05modify1753.601.30961.31230.0000
15472007.02.14 17:05modify1753.601.30961.31240.0000
15482007.02.14 17:05modify1753.601.30961.31250.0000
15492007.02.14 17:05modify1753.601.30961.31260.0000
15502007.02.14 17:05modify1753.601.30961.31270.0000
15512007.02.14 17:05modify1753.601.30961.31280.0000
15522007.02.14 17:17modify1753.601.30961.31290.0000
15532007.02.14 17:18modify1753.601.30961.31300.0000
15542007.02.14 17:18modify1753.601.30961.31310.0000
15552007.02.14 17:18modify1753.601.30961.31320.0000
15562007.02.14 17:20modify1753.601.30961.31330.0000
15572007.02.14 17:20modify1753.601.30961.31340.0000
15582007.02.14 17:21modify1753.601.30961.31350.0000
15592007.02.14 17:42s/l1753.601.31351.31350.00001404.0013442.41
15602007.02.14 17:42buy1764.001.31380.00000.0000
15612007.02.15 06:00close1764.001.31330.00000.0000-275.4513166.96
15622007.02.15 06:01sell1774.001.31340.00000.0000
15632007.02.15 07:03close1774.001.31380.00000.0000-160.0013006.96
15642007.02.15 07:04buy1783.801.31380.00000.0000
15652007.02.15 11:00close1783.801.31370.00000.0000-38.0012968.96
15662007.02.15 11:00sell1793.801.31360.00000.0000
15672007.02.15 16:00close1793.801.31360.00000.00000.0012968.96
15682007.02.15 16:00buy1803.801.31370.00000.0000
15692007.02.15 16:03modify1803.801.31371.31370.0000
15702007.02.15 16:03modify1803.801.31371.31380.0000
15712007.02.15 16:03modify1803.801.31371.31390.0000
15722007.02.15 16:03modify1803.801.31371.31400.0000
15732007.02.15 16:03modify1803.801.31371.31410.0000
15742007.02.15 16:03modify1803.801.31371.31420.0000
15752007.02.15 16:03modify1803.801.31371.31430.0000
15762007.02.15 16:07modify1803.801.31371.31440.0000
15772007.02.15 16:07modify1803.801.31371.31450.0000
15782007.02.15 16:08modify1803.801.31371.31460.0000
15792007.02.15 16:08modify1803.801.31371.31470.0000
15802007.02.15 16:08modify1803.801.31371.31480.0000
15812007.02.15 16:08modify1803.801.31371.31490.0000
15822007.02.15 16:08modify1803.801.31371.31500.0000
15832007.02.15 16:18modify1803.801.31371.31510.0000
15842007.02.15 16:18modify1803.801.31371.31520.0000
15852007.02.15 16:18modify1803.801.31371.31530.0000
15862007.02.15 16:18modify1803.801.31371.31540.0000
15872007.02.15 16:20modify1803.801.31371.31550.0000
15882007.02.15 16:20modify1803.801.31371.31560.0000
15892007.02.15 16:28s/l1803.801.31561.31560.0000722.0013690.96
15902007.02.15 16:28buy1814.101.31590.00000.0000
15912007.02.16 00:00close1814.101.31400.00000.0000-804.7812886.18
15922007.02.16 00:01sell1823.901.31400.00000.0000
15932007.02.16 04:38close1823.901.31410.00000.0000-39.0012847.18
15942007.02.16 04:39buy1833.801.31400.00000.0000
15952007.02.16 09:00close1833.801.31300.00000.0000-380.0012467.18
15962007.02.16 09:00sell1843.601.31310.00000.0000
15972007.02.16 13:03modify1843.601.31311.31310.0000
15982007.02.16 13:03modify1843.601.31311.31300.0000
15992007.02.16 13:03modify1843.601.31311.31290.0000
16002007.02.16 13:05modify1843.601.31311.31280.0000
16012007.02.16 13:28modify1843.601.31311.31270.0000
16022007.02.16 13:28modify1843.601.31311.31260.0000
16032007.02.16 13:52s/l1843.601.31261.31260.0000180.0012647.18
16042007.02.16 13:52sell1853.801.31230.00000.0000
16052007.02.16 15:47modify1853.801.31231.31230.0000
16062007.02.16 15:47modify1853.801.31231.31220.0000
16072007.02.16 15:47modify1853.801.31231.31210.0000
16082007.02.16 15:48modify1853.801.31231.31200.0000
16092007.02.16 15:48modify1853.801.31231.31190.0000
16102007.02.16 15:48modify1853.801.31231.31180.0000
16112007.02.16 15:48modify1853.801.31231.31170.0000
16122007.02.16 15:48modify1853.801.31231.31160.0000
16132007.02.16 16:10modify1853.801.31231.31150.0000
16142007.02.16 16:10modify1853.801.31231.31120.0000
16152007.02.16 16:11modify1853.801.31231.31110.0000
16162007.02.16 16:17s/l1853.801.31111.31110.0000456.0013103.18
16172007.02.16 16:17sell1863.901.31080.00000.0000
16182007.02.16 18:00close1863.901.31250.00000.0000-663.0012440.18
16192007.02.16 18:00buy1873.701.31240.00000.0000
16202007.02.16 18:38modify1873.701.31241.31240.0000
16212007.02.16 19:40modify1873.701.31241.31250.0000
16222007.02.16 21:20modify1873.701.31241.31270.0000
16232007.02.16 21:20modify1873.701.31241.31280.0000
16242007.02.19 00:00modify1873.701.31241.31420.0000
16252007.02.19 00:01modify1873.701.31241.31430.0000
16262007.02.19 00:05modify1873.701.31241.31440.0000
16272007.02.19 00:05modify1873.701.31241.31450.0000
16282007.02.19 00:27modify1873.701.31241.31470.0000
16292007.02.19 00:40modify1873.701.31241.31480.0000
16302007.02.19 01:40s/l1873.701.31481.31480.0000864.7413304.92
16312007.02.19 01:40buy1884.001.31510.00000.0000
16322007.02.19 03:07close1884.001.31480.00000.0000-120.0013184.92
16332007.02.19 03:07sell1894.001.31490.00000.0000
16342007.02.19 12:27modify1894.001.31491.31490.0000
16352007.02.19 12:27modify1894.001.31491.31480.0000
16362007.02.19 12:28modify1894.001.31491.31460.0000
16372007.02.19 12:28modify1894.001.31491.31450.0000
16382007.02.19 12:52modify1894.001.31491.31440.0000
16392007.02.19 12:53modify1894.001.31491.31430.0000
16402007.02.19 12:53modify1894.001.31491.31410.0000
16412007.02.19 12:53modify1894.001.31491.31400.0000
16422007.02.19 13:26s/l1894.001.31401.31400.0000360.0013544.92
16432007.02.19 13:26sell1904.101.31370.00000.0000
16442007.02.19 17:00close1904.101.31380.00000.0000-41.0013503.92
16452007.02.19 17:02buy1914.101.31390.00000.0000
16462007.02.19 20:00modify1914.101.31391.31400.0000
16472007.02.19 20:01modify1914.101.31391.31410.0000
16482007.02.19 20:02modify1914.101.31391.31420.0000
16492007.02.19 21:51modify1914.101.31391.31430.0000
16502007.02.19 22:00modify1914.101.31391.31440.0000
16512007.02.19 23:26close1914.101.31531.31440.0000574.0014077.92
16522007.02.19 23:30sell1924.201.31530.00000.0000
16532007.02.20 04:00close1924.201.31700.00000.0000-696.0113381.91
16542007.02.20 04:00buy1934.001.31710.00000.0000
16552007.02.20 04:30modify1934.001.31711.31710.0000
16562007.02.20 04:50modify1934.001.31711.31730.0000
16572007.02.20 04:50modify1934.001.31711.31740.0000
16582007.02.20 06:40s/l1934.001.31741.31740.0000120.0013501.91
16592007.02.20 06:40buy1944.101.31770.00000.0000
16602007.02.20 09:00close1944.101.31740.00000.0000-123.0013378.91
16612007.02.20 09:00sell1954.001.31730.00000.0000
16622007.02.20 10:02modify1954.001.31731.31730.0000
16632007.02.20 10:03modify1954.001.31731.31720.0000
16642007.02.20 10:03modify1954.001.31731.31700.0000
16652007.02.20 10:10modify1954.001.31731.31690.0000
16662007.02.20 10:10modify1954.001.31731.31670.0000
16672007.02.20 10:10modify1954.001.31731.31660.0000
16682007.02.20 10:10modify1954.001.31731.31640.0000
16692007.02.20 10:10modify1954.001.31731.31620.0000
16702007.02.20 10:11modify1954.001.31731.31610.0000
16712007.02.20 10:18modify1954.001.31731.31600.0000
16722007.02.20 10:18modify1954.001.31731.31590.0000
16732007.02.20 10:32modify1954.001.31731.31580.0000
16742007.02.20 10:32modify1954.001.31731.31570.0000
16752007.02.20 10:33modify1954.001.31731.31560.0000
16762007.02.20 10:33modify1954.001.31731.31540.0000
16772007.02.20 10:33modify1954.001.31731.31530.0000
16782007.02.20 10:38modify1954.001.31731.31520.0000
16792007.02.20 10:38modify1954.001.31731.31510.0000
16802007.02.20 10:38modify1954.001.31731.31500.0000
16812007.02.20 10:55s/l1954.001.31501.31500.0000920.0014298.91
16822007.02.20 10:55sell1964.301.31470.00000.0000
16832007.02.20 15:20close1964.301.31490.00000.0000-86.0014212.91
16842007.02.20 15:20buy1974.301.31500.00000.0000
16852007.02.20 21:00close1974.301.31380.00000.0000-516.0013696.91
16862007.02.20 21:00sell1984.001.31370.00000.0000
16872007.02.20 23:00close1984.001.31410.00000.0000-160.0013536.91
16882007.02.20 23:00buy1994.001.31420.00000.0000
16892007.02.21 04:55close1994.001.31420.00000.0000-25.1513511.76
16902007.02.21 04:56sell2004.001.31420.00000.0000
16912007.02.21 09:00close2004.001.31490.00000.0000-280.0013231.76
16922007.02.21 09:00buy2013.801.31480.00000.0000
16932007.02.21 09:28modify2013.801.31481.31480.0000
16942007.02.21 09:28modify2013.801.31481.31490.0000
16952007.02.21 09:30modify2013.801.31481.31500.0000
16962007.02.21 09:30modify2013.801.31481.31510.0000
16972007.02.21 09:52s/l2013.801.31511.31510.0000114.0013345.76
16982007.02.21 09:52buy2024.001.31540.00000.0000
16992007.02.21 11:31close2024.001.31450.00000.0000-360.0012985.76
17002007.02.21 11:31sell2033.901.31460.00000.0000
17012007.02.21 13:18modify2033.901.31461.31460.0000
17022007.02.21 13:18modify2033.901.31461.31450.0000
17032007.02.21 13:33modify2033.901.31461.31440.0000
17042007.02.21 13:33modify2033.901.31461.31420.0000
17052007.02.21 13:37modify2033.901.31461.31410.0000
17062007.02.21 13:37modify2033.901.31461.31400.0000
17072007.02.21 13:38modify2033.901.31461.31390.0000
17082007.02.21 13:38modify2033.901.31461.31380.0000
17092007.02.21 14:12s/l2033.901.31381.31380.0000312.0013297.76
17102007.02.21 16:00sell2044.001.31180.00000.0000
17112007.02.21 18:00close2044.001.31330.00000.0000-600.0012697.76
17122007.02.21 18:00buy2053.801.31340.00000.0000
17132007.02.22 01:23close2053.801.31360.00000.00004.3212702.08
17142007.02.22 01:24sell2063.801.31360.00000.0000
17152007.02.22 09:32modify2063.801.31361.31360.0000
17162007.02.22 09:32modify2063.801.31361.31350.0000
17172007.02.22 09:32modify2063.801.31361.31340.0000
17182007.02.22 09:32modify2063.801.31361.31330.0000
17192007.02.22 09:33modify2063.801.31361.31310.0000
17202007.02.22 09:33modify2063.801.31361.31300.0000
17212007.02.22 09:33modify2063.801.31361.31280.0000
17222007.02.22 09:35modify2063.801.31361.31270.0000
17232007.02.22 09:36modify2063.801.31361.31260.0000
17242007.02.22 09:36modify2063.801.31361.31250.0000
17252007.02.22 09:37modify2063.801.31361.31240.0000
17262007.02.22 09:37modify2063.801.31361.31230.0000
17272007.02.22 09:37modify2063.801.31361.31220.0000
17282007.02.22 09:37modify2063.801.31361.31210.0000
17292007.02.22 09:38modify2063.801.31361.31200.0000
17302007.02.22 09:38modify2063.801.31361.31190.0000
17312007.02.22 09:38modify2063.801.31361.31180.0000
17322007.02.22 09:38modify2063.801.31361.31170.0000
17332007.02.22 09:42modify2063.801.31361.31160.0000
17342007.02.22 09:42modify2063.801.31361.31150.0000
17352007.02.22 09:42modify2063.801.31361.31140.0000
17362007.02.22 09:43modify2063.801.31361.31130.0000
17372007.02.22 09:43modify2063.801.31361.31120.0000
17382007.02.22 09:43modify2063.801.31361.31110.0000
17392007.02.22 09:43modify2063.801.31361.31100.0000
17402007.02.22 09:57modify2063.801.31361.31090.0000
17412007.02.22 09:57modify2063.801.31361.31080.0000
17422007.02.22 09:58modify2063.801.31361.31070.0000
17432007.02.22 09:58modify2063.801.31361.31060.0000
17442007.02.22 09:58modify2063.801.31361.31050.0000
17452007.02.22 09:58modify2063.801.31361.31040.0000
17462007.02.22 11:02s/l2063.801.31041.31040.00001216.0013918.08
17472007.02.22 11:02sell2074.201.31010.00000.0000
17482007.02.22 11:58modify2074.201.31011.31010.0000
17492007.02.22 11:58modify2074.201.31011.31000.0000
17502007.02.22 11:58modify2074.201.31011.30990.0000
17512007.02.22 13:03s/l2074.201.30991.30990.000084.0014002.08
17522007.02.22 15:00buy2084.201.31060.00000.0000
17532007.02.22 18:17modify2084.201.31061.31060.0000
17542007.02.22 18:18modify2084.201.31061.31070.0000
17552007.02.22 18:18modify2084.201.31061.31080.0000
17562007.02.22 18:18modify2084.201.31061.31090.0000
17572007.02.22 18:21modify2084.201.31061.31100.0000
17582007.02.22 18:21modify2084.201.31061.31110.0000
17592007.02.22 18:22modify2084.201.31061.31120.0000
17602007.02.22 18:22modify2084.201.31061.31130.0000
17612007.02.22 18:22modify2084.201.31061.31140.0000
17622007.02.22 18:22modify2084.201.31061.31150.0000
17632007.02.22 18:23modify2084.201.31061.31160.0000
17642007.02.22 18:23modify2084.201.31061.31170.0000
17652007.02.22 18:23modify2084.201.31061.31180.0000
17662007.02.22 18:26modify2084.201.31061.31190.0000
17672007.02.22 18:26modify2084.201.31061.31200.0000
17682007.02.22 18:27modify2084.201.31061.31210.0000
17692007.02.22 18:27modify2084.201.31061.31220.0000
17702007.02.22 18:27modify2084.201.31061.31230.0000
17712007.02.22 18:28modify2084.201.31061.31240.0000
17722007.02.22 18:28modify2084.201.31061.31250.0000
17732007.02.22 18:28modify2084.201.31061.31260.0000
17742007.02.22 18:28modify2084.201.31061.31270.0000
17752007.02.22 19:05s/l2084.201.31271.31270.0000882.0014884.08
17762007.02.22 19:05buy2094.501.31300.00000.0000
17772007.02.22 23:00close2094.501.31230.00000.0000-315.0014569.08
17782007.02.22 23:00sell2104.401.31220.00000.0000
17792007.02.23 07:00close2104.401.31270.00000.0000-201.1514367.93
17802007.02.23 07:01buy2114.201.31260.00000.0000
17812007.02.23 08:35close2114.201.31170.00000.0000-378.0013989.93
17822007.02.23 08:35sell2124.101.31180.00000.0000
17832007.02.23 09:08close2124.101.31280.00000.0000-410.0013579.93
17842007.02.23 09:08buy2133.901.31280.00000.0000
17852007.02.23 11:01close2133.901.31200.00000.0000-312.0013267.93
17862007.02.23 11:01sell2143.801.31210.00000.0000
17872007.02.23 11:35modify2143.801.31211.31210.0000
17882007.02.23 11:36modify2143.801.31211.31200.0000
17892007.02.23 12:16s/l2143.801.31201.31200.000038.0013305.93
17902007.02.23 12:16sell2154.001.31170.00000.0000
17912007.02.23 14:52close2154.001.31230.00000.0000-240.0013065.93
17922007.02.23 14:52buy2163.901.31240.00000.0000
17932007.02.23 16:07modify2163.901.31241.31240.0000
17942007.02.23 16:07modify2163.901.31241.31250.0000
17952007.02.23 16:07modify2163.901.31241.31260.0000
17962007.02.23 16:08modify2163.901.31241.31270.0000
17972007.02.23 16:08modify2163.901.31241.31280.0000
17982007.02.23 16:17modify2163.901.31241.31290.0000
17992007.02.23 16:17modify2163.901.31241.31300.0000
18002007.02.23 16:18modify2163.901.31241.31310.0000
18012007.02.23 16:18modify2163.901.31241.31320.0000
18022007.02.23 16:21modify2163.901.31241.31330.0000
18032007.02.23 16:21modify2163.901.31241.31340.0000
18042007.02.23 16:22modify2163.901.31241.31350.0000
18052007.02.23 16:22modify2163.901.31241.31360.0000
18062007.02.23 16:22modify2163.901.31241.31370.0000
18072007.02.23 16:23modify2163.901.31241.31380.0000
18082007.02.23 16:23modify2163.901.31241.31390.0000
18092007.02.23 16:27modify2163.901.31241.31400.0000
18102007.02.23 16:27modify2163.901.31241.31410.0000
18112007.02.23 16:28modify2163.901.31241.31420.0000
18122007.02.23 16:37modify2163.901.31241.31430.0000
18132007.02.23 16:38modify2163.901.31241.31450.0000
18142007.02.23 16:38modify2163.901.31241.31460.0000
18152007.02.23 16:47modify2163.901.31241.31470.0000
18162007.02.23 16:48modify2163.901.31241.31480.0000
18172007.02.23 16:48modify2163.901.31241.31490.0000
18182007.02.23 16:50modify2163.901.31241.31500.0000
18192007.02.23 16:50modify2163.901.31241.31510.0000
18202007.02.23 16:51modify2163.901.31241.31520.0000
18212007.02.23 16:52modify2163.901.31241.31530.0000
18222007.02.23 16:53modify2163.901.31241.31540.0000
18232007.02.23 16:53modify2163.901.31241.31550.0000
18242007.02.23 16:55modify2163.901.31241.31560.0000
18252007.02.23 16:56modify2163.901.31241.31570.0000
18262007.02.23 17:13modify2163.901.31241.31580.0000
18272007.02.23 17:16modify2163.901.31241.31590.0000
18282007.02.23 17:16modify2163.901.31241.31600.0000
18292007.02.23 17:17modify2163.901.31241.31610.0000
18302007.02.23 17:17modify2163.901.31241.31620.0000
18312007.02.23 17:18modify2163.901.31241.31630.0000
18322007.02.23 17:18modify2163.901.31241.31640.0000
18332007.02.23 17:21modify2163.901.31241.31650.0000
18342007.02.23 17:21modify2163.901.31241.31660.0000
18352007.02.23 17:21modify2163.901.31241.31670.0000
18362007.02.23 17:22modify2163.901.31241.31680.0000
18372007.02.23 17:22modify2163.901.31241.31690.0000
18382007.02.23 17:23modify2163.901.31241.31700.0000
18392007.02.23 17:23modify2163.901.31241.31710.0000
18402007.02.23 17:23modify2163.901.31241.31720.0000
18412007.02.23 17:56s/l2163.901.31721.31720.00001872.0014937.93
18422007.02.23 17:56buy2174.501.31750.00000.0000
18432007.02.23 21:43close2174.501.31620.00000.0000-585.0014352.93
18442007.02.23 21:43sell2184.301.31610.00000.0000
18452007.02.26 00:05close2184.301.31730.00000.0000-497.5813855.34
18462007.02.26 00:06buy2194.101.31740.00000.0000
18472007.02.26 02:22modify2194.101.31741.31740.0000
18482007.02.26 02:23modify2194.101.31741.31750.0000
18492007.02.26 03:29modify2194.101.31741.31760.0000
18502007.02.26 04:06modify2194.101.31741.31770.0000
18512007.02.26 05:06modify2194.101.31741.31780.0000
18522007.02.26 05:20modify2194.101.31741.31790.0000
18532007.02.26 05:21modify2194.101.31741.31800.0000
18542007.02.26 05:33modify2194.101.31741.31810.0000
18552007.02.26 05:33modify2194.101.31741.31820.0000
18562007.02.26 05:35modify2194.101.31741.31830.0000
18572007.02.26 06:05close2194.101.31861.31830.0000492.0014347.34
18582007.02.26 06:05sell2204.301.31870.00000.0000
18592007.02.26 09:03modify2204.301.31871.31870.0000
18602007.02.26 09:42s/l2204.301.31871.31870.00000.0014347.34
18612007.02.26 13:00sell2214.301.31670.00000.0000
18622007.02.26 21:00close2214.301.31720.00000.0000-215.0014132.34
18632007.02.26 21:01buy2224.201.31710.00000.0000
18642007.02.26 21:53modify2224.201.31711.31710.0000
18652007.02.26 22:21modify2224.201.31711.31730.0000
18662007.02.27 00:31modify2224.201.31711.31740.0000
18672007.02.27 00:50modify2224.201.31711.31750.0000
18682007.02.27 00:50modify2224.201.31711.31770.0000
18692007.02.27 00:50modify2224.201.31711.31790.0000
18702007.02.27 02:07modify2224.201.31711.31800.0000
18712007.02.27 02:11modify2224.201.31711.31810.0000
18722007.02.27 02:16modify2224.201.31711.31820.0000
18732007.02.27 02:33modify2224.201.31711.31830.0000
18742007.02.27 02:35modify2224.201.31711.31880.0000
18752007.02.27 02:36modify2224.201.31711.31890.0000
18762007.02.27 02:42s/l2224.201.31891.31890.0000729.5914861.94
18772007.02.27 02:42buy2234.501.31920.00000.0000
18782007.02.27 03:00close2234.501.31800.00000.0000-540.0014321.94
18792007.02.27 03:00sell2244.301.31790.00000.0000
18802007.02.27 05:00close2244.301.31880.00000.0000-387.0013934.94
18812007.02.27 05:05buy2254.101.31880.00000.0000
18822007.02.27 08:00close2254.101.31800.00000.0000-328.0013606.94
18832007.02.27 08:00sell2264.001.31810.00000.0000
18842007.02.27 09:08modify2264.001.31811.31810.0000
18852007.02.27 09:08modify2264.001.31811.31800.0000
18862007.02.27 09:08modify2264.001.31811.31790.0000
18872007.02.27 09:23s/l2264.001.31791.31790.000080.0013686.94
18882007.02.27 10:07buy2274.101.31860.00000.0000
18892007.02.27 10:16modify2274.101.31861.31870.0000
18902007.02.27 10:16modify2274.101.31861.31880.0000
18912007.02.27 10:17modify2274.101.31861.31890.0000
18922007.02.27 10:17modify2274.101.31861.31910.0000
18932007.02.27 10:17modify2274.101.31861.31920.0000
18942007.02.27 10:17modify2274.101.31861.31930.0000
18952007.02.27 10:17modify2274.101.31861.31940.0000
18962007.02.27 10:17modify2274.101.31861.31950.0000
18972007.02.27 10:18modify2274.101.31861.31960.0000
18982007.02.27 10:18modify2274.101.31861.31970.0000
18992007.02.27 10:18modify2274.101.31861.31980.0000
19002007.02.27 10:18modify2274.101.31861.31990.0000
19012007.02.27 10:18modify2274.101.31861.32000.0000
19022007.02.27 10:18modify2274.101.31861.32010.0000
19032007.02.27 10:18modify2274.101.31861.32020.0000
19042007.02.27 10:23modify2274.101.31861.32030.0000
19052007.02.27 10:23modify2274.101.31861.32040.0000
19062007.02.27 10:23modify2274.101.31861.32050.0000
19072007.02.27 10:23modify2274.101.31861.32060.0000
19082007.02.27 10:31modify2274.101.31861.32070.0000
19092007.02.27 10:31modify2274.101.31861.32080.0000
19102007.02.27 10:32modify2274.101.31861.32090.0000
19112007.02.27 10:32modify2274.101.31861.32100.0000
19122007.02.27 10:32modify2274.101.31861.32110.0000
19132007.02.27 10:33modify2274.101.31861.32120.0000
19142007.02.27 10:33modify2274.101.31861.32130.0000
19152007.02.27 10:33modify2274.101.31861.32140.0000
19162007.02.27 10:33modify2274.101.31861.32150.0000
19172007.02.27 10:43s/l2274.101.32151.32150.00001189.0014875.94
19182007.02.27 10:43buy2284.501.32180.00000.0000
19192007.02.27 15:10modify2284.501.32181.32180.0000
19202007.02.27 15:31modify2284.501.32181.32190.0000
19212007.02.27 15:31modify2284.501.32181.32200.0000
19222007.02.27 15:31modify2284.501.32181.32210.0000
19232007.02.27 15:32modify2284.501.32181.32220.0000
19242007.02.27 15:32modify2284.501.32181.32230.0000
19252007.02.27 15:32modify2284.501.32181.32240.0000
19262007.02.27 15:32modify2284.501.32181.32250.0000
19272007.02.27 15:33modify2284.501.32181.32260.0000
19282007.02.27 15:33modify2284.501.32181.32270.0000
19292007.02.27 15:33modify2284.501.32181.32280.0000
19302007.02.27 15:33modify2284.501.32181.32290.0000
19312007.02.27 15:33modify2284.501.32181.32300.0000
19322007.02.27 15:53s/l2284.501.32301.32300.0000540.0015415.94
19332007.02.27 15:53buy2294.601.32330.00000.0000
19342007.02.27 16:48modify2294.601.32331.32330.0000
19352007.02.27 16:48modify2294.601.32331.32340.0000
19362007.02.27 17:02s/l2294.601.32341.32340.000046.0015461.94
19372007.02.27 18:00buy2304.601.32460.00000.0000
19382007.02.28 03:00close2304.601.32240.00000.0000-1040.9214421.01
19392007.02.28 03:00sell2314.301.32250.00000.0000
19402007.02.28 09:08modify2314.301.32251.32250.0000
19412007.02.28 09:08modify2314.301.32251.32240.0000
19422007.02.28 09:08modify2314.301.32251.32230.0000
19432007.02.28 09:10modify2314.301.32251.32220.0000
19442007.02.28 09:10modify2314.301.32251.32200.0000
19452007.02.28 09:10modify2314.301.32251.32180.0000
19462007.02.28 09:10modify2314.301.32251.32170.0000
19472007.02.28 09:10modify2314.301.32251.32150.0000
19482007.02.28 09:11modify2314.301.32251.32140.0000
19492007.02.28 09:21s/l2314.301.32141.32140.0000473.0014894.01
19502007.02.28 09:21sell2324.501.32110.00000.0000
19512007.02.28 10:23modify2324.501.32111.32110.0000
19522007.02.28 10:23modify2324.501.32111.32090.0000
19532007.02.28 10:28modify2324.501.32111.32080.0000
19542007.02.28 10:28modify2324.501.32111.32070.0000
19552007.02.28 10:28modify2324.501.32111.32060.0000
19562007.02.28 10:30modify2324.501.32111.32050.0000
19572007.02.28 10:38modify2324.501.32111.32040.0000
19582007.02.28 10:38modify2324.501.32111.32030.0000
19592007.02.28 10:58s/l2324.501.32031.32030.0000360.0015254.01
19602007.02.28 10:58sell2334.601.32000.00000.0000
19612007.02.28 12:03modify2334.601.32001.32000.0000
19622007.02.28 12:03modify2334.601.32001.31990.0000
19632007.02.28 13:03s/l2334.601.31991.31990.000046.0015300.01
19642007.02.28 14:08buy2344.601.31970.00000.0000
19652007.02.28 15:06modify2344.601.31971.31970.0000
19662007.02.28 15:07modify2344.601.31971.31980.0000
19672007.02.28 15:07modify2344.601.31971.31990.0000
19682007.02.28 15:07modify2344.601.31971.32000.0000
19692007.02.28 15:08modify2344.601.31971.32010.0000
19702007.02.28 15:08modify2344.601.31971.32020.0000
19712007.02.28 15:27modify2344.601.31971.32030.0000
19722007.02.28 15:28modify2344.601.31971.32040.0000
19732007.02.28 15:28modify2344.601.31971.32050.0000
19742007.02.28 15:30modify2344.601.31971.32060.0000
19752007.02.28 15:31modify2344.601.31971.32070.0000
19762007.02.28 15:33s/l2344.601.32071.32070.0000460.0015760.01
19772007.02.28 15:33buy2354.701.32100.00000.0000
19782007.02.28 15:38modify2354.701.32101.32100.0000
19792007.02.28 15:38modify2354.701.32101.32110.0000
19802007.02.28 15:38modify2354.701.32101.32120.0000
19812007.02.28 15:38modify2354.701.32101.32130.0000
19822007.02.28 15:55s/l2354.701.32131.32130.0000141.0015901.01
19832007.02.28 15:55buy2364.801.32160.00000.0000
19842007.02.28 18:50modify2364.801.32161.32160.0000
19852007.02.28 18:50modify2364.801.32161.32170.0000
19862007.02.28 18:55modify2364.801.32161.32180.0000
19872007.02.28 18:55modify2364.801.32161.32190.0000
19882007.02.28 19:10s/l2364.801.32191.32190.0000144.0016045.01
19892007.02.28 19:10buy2374.801.32220.00000.0000
19902007.03.01 00:00close2374.801.32280.00000.0000197.4616242.47
19912007.03.01 00:01sell2384.901.32290.00000.0000
19922007.03.01 02:02close2384.901.32340.00000.0000-245.0015997.47
19932007.03.01 02:02buy2394.801.32350.00000.0000
19942007.03.01 06:00close2394.801.32210.00000.0000-672.0015325.47
19952007.03.01 06:00sell2404.501.32200.00000.0000
19962007.03.01 14:20close2404.501.32280.00000.0000-360.0014965.47
19972007.03.01 14:21buy2414.401.32280.00000.0000
19982007.03.01 17:00close2414.401.32140.00000.0000-616.0014349.47
19992007.03.01 17:00sell2424.101.32130.00000.0000
20002007.03.01 17:03modify2424.101.32131.32130.0000
20012007.03.01 17:03modify2424.101.32131.32120.0000
20022007.03.01 17:03modify2424.101.32131.32110.0000
20032007.03.01 17:03modify2424.101.32131.32100.0000
20042007.03.01 17:03modify2424.101.32131.32090.0000
20052007.03.01 17:03modify2424.101.32131.32070.0000
20062007.03.01 17:03modify2424.101.32131.32060.0000
20072007.03.01 17:03modify2424.101.32131.32050.0000
20082007.03.01 17:08s/l2424.101.32051.32050.0000328.0014677.47
20092007.03.01 17:08sell2434.401.32020.00000.0000
20102007.03.01 17:16modify2434.401.32021.32020.0000
20112007.03.01 17:16modify2434.401.32021.32010.0000
20122007.03.01 17:17modify2434.401.32021.32000.0000
20132007.03.01 17:17modify2434.401.32021.31990.0000
20142007.03.01 17:17modify2434.401.32021.31980.0000
20152007.03.01 17:17modify2434.401.32021.31970.0000
20162007.03.01 17:17modify2434.401.32021.31960.0000
20172007.03.01 17:17modify2434.401.32021.31950.0000
20182007.03.01 17:18modify2434.401.32021.31940.0000
20192007.03.01 17:18modify2434.401.32021.31930.0000
20202007.03.01 17:18modify2434.401.32021.31920.0000
20212007.03.01 17:18modify2434.401.32021.31910.0000
20222007.03.01 17:18modify2434.401.32021.31900.0000
20232007.03.01 17:18modify2434.401.32021.31890.0000
20242007.03.01 17:18modify2434.401.32021.31880.0000
20252007.03.01 17:18modify2434.401.32021.31870.0000
20262007.03.01 17:18modify2434.401.32021.31860.0000
20272007.03.01 17:22s/l2434.401.31861.31860.0000704.0015381.47
20282007.03.01 17:22sell2444.601.31830.00000.0000
20292007.03.01 17:42modify2444.601.31831.31830.0000
20302007.03.01 17:43modify2444.601.31831.31820.0000
20312007.03.01 17:43modify2444.601.31831.31810.0000
20322007.03.01 17:58modify2444.601.31831.31800.0000
20332007.03.01 17:58modify2444.601.31831.31790.0000
20342007.03.01 18:02modify2444.601.31831.31780.0000
20352007.03.01 18:03modify2444.601.31831.31760.0000
20362007.03.01 18:03modify2444.601.31831.31750.0000
20372007.03.01 18:03modify2444.601.31831.31730.0000
20382007.03.01 18:27s/l2444.601.31731.31730.0000460.0015841.47
20392007.03.01 18:27sell2454.801.31700.00000.0000
20402007.03.01 21:00close2454.801.31840.00000.0000-672.0015169.47
20412007.03.01 21:01buy2464.601.31820.00000.0000
20422007.03.01 23:33close2464.601.31790.00000.0000-138.0015031.47
20432007.03.01 23:34sell2474.401.31800.00000.0000
20442007.03.02 10:38modify2474.401.31801.31800.0000
20452007.03.02 10:43modify2474.401.31801.31790.0000
20462007.03.02 10:43modify2474.401.31801.31780.0000
20472007.03.02 10:45modify2474.401.31801.31770.0000
20482007.03.02 11:05modify2474.401.31801.31750.0000
20492007.03.02 11:05modify2474.401.31801.31740.0000
20502007.03.02 11:18modify2474.401.31801.31730.0000
20512007.03.02 11:18modify2474.401.31801.31720.0000
20522007.03.02 11:23modify2474.401.31801.31700.0000
20532007.03.02 11:23modify2474.401.31801.31690.0000
20542007.03.02 11:37modify2474.401.31801.31680.0000
20552007.03.02 11:37modify2474.401.31801.31670.0000
20562007.03.02 11:38modify2474.401.31801.31660.0000
20572007.03.02 11:38modify2474.401.31801.31650.0000
20582007.03.02 11:38modify2474.401.31801.31640.0000
20592007.03.02 11:43modify2474.401.31801.31630.0000
20602007.03.02 11:43modify2474.401.31801.31610.0000
20612007.03.02 11:45modify2474.401.31801.31600.0000
20622007.03.02 12:25s/l2474.401.31601.31600.0000898.8515930.32
20632007.03.02 12:25sell2484.801.31570.00000.0000
20642007.03.02 18:00close2484.801.31740.00000.0000-816.0015114.32
20652007.03.02 18:00buy2494.501.31750.00000.0000
20662007.03.02 19:20modify2494.501.31751.31760.0000
20672007.03.02 19:20modify2494.501.31751.31780.0000
20682007.03.02 19:20modify2494.501.31751.31790.0000
20692007.03.02 19:50modify2494.501.31751.31820.0000
20702007.03.02 19:50modify2494.501.31751.31840.0000
20712007.03.02 19:50modify2494.501.31751.31850.0000
20722007.03.02 20:48modify2494.501.31751.31860.0000
20732007.03.05 00:05modify2494.501.31751.31900.0000
20742007.03.05 00:06modify2494.501.31751.31910.0000
20752007.03.05 00:55modify2494.501.31751.31930.0000
20762007.03.05 00:55modify2494.501.31751.31940.0000
20772007.03.05 00:55modify2494.501.31751.31960.0000
20782007.03.05 00:55modify2494.501.31751.31970.0000
20792007.03.05 01:27s/l2494.501.31971.31970.0000961.7116076.03
20802007.03.05 03:00sell2504.801.31730.00000.0000
20812007.03.05 03:28modify2504.801.31731.31730.0000
20822007.03.05 03:28modify2504.801.31731.31720.0000
20832007.03.05 03:33modify2504.801.31731.31710.0000
20842007.03.05 03:33modify2504.801.31731.31700.0000
20852007.03.05 03:40modify2504.801.31731.31690.0000
20862007.03.05 03:40modify2504.801.31731.31680.0000
20872007.03.05 03:41modify2504.801.31731.31670.0000
20882007.03.05 03:41modify2504.801.31731.31660.0000
20892007.03.05 03:41modify2504.801.31731.31640.0000
20902007.03.05 03:41modify2504.801.31731.31630.0000
20912007.03.05 03:42modify2504.801.31731.31620.0000
20922007.03.05 03:42modify2504.801.31731.31600.0000
20932007.03.05 03:42modify2504.801.31731.31590.0000
20942007.03.05 03:42modify2504.801.31731.31580.0000
20952007.03.05 03:42modify2504.801.31731.31570.0000
20962007.03.05 03:43modify2504.801.31731.31560.0000
20972007.03.05 03:43modify2504.801.31731.31540.0000
20982007.03.05 03:43modify2504.801.31731.31530.0000
20992007.03.05 03:43modify2504.801.31731.31510.0000
21002007.03.05 03:43modify2504.801.31731.31500.0000
21012007.03.05 03:43modify2504.801.31731.31480.0000
21022007.03.05 03:51modify2504.801.31731.31470.0000
21032007.03.05 03:52modify2504.801.31731.31460.0000
21042007.03.05 03:52modify2504.801.31731.31450.0000
21052007.03.05 03:52modify2504.801.31731.31440.0000
21062007.03.05 03:52modify2504.801.31731.31430.0000
21072007.03.05 03:53modify2504.801.31731.31420.0000
21082007.03.05 03:53modify2504.801.31731.31410.0000
21092007.03.05 03:53modify2504.801.31731.31400.0000
21102007.03.05 03:53modify2504.801.31731.31390.0000
21112007.03.05 04:13modify2504.801.31731.31380.0000
21122007.03.05 04:16modify2504.801.31731.31370.0000
21132007.03.05 04:21s/l2504.801.31371.31370.00001728.0017804.03
21142007.03.05 04:21sell2515.301.31350.00000.0000
21152007.03.05 06:10close2515.301.31530.00000.0000-954.0016850.03
21162007.03.05 06:10buy2525.101.31530.00000.0000
21172007.03.05 07:30modify2525.101.31531.31530.0000
21182007.03.05 07:31modify2525.101.31531.31540.0000
21192007.03.05 07:31modify2525.101.31531.31550.0000
21202007.03.05 07:32modify2525.101.31531.31560.0000
21212007.03.05 07:33modify2525.101.31531.31580.0000
21222007.03.05 07:37modify2525.101.31531.31590.0000
21232007.03.05 07:38modify2525.101.31531.31600.0000
21242007.03.05 07:58s/l2525.101.31601.31600.0000357.0017207.03
21252007.03.05 07:58buy2535.201.31630.00000.0000
21262007.03.05 10:00close2535.201.31440.00000.0000-988.0016219.03
21272007.03.05 10:00sell2544.901.31430.00000.0000
21282007.03.05 10:33modify2544.901.31431.31430.0000
21292007.03.05 11:53s/l2544.901.31431.31430.00000.0016219.03
21302007.03.05 11:53sell2554.901.31400.00000.0000
21312007.03.05 12:05modify2554.901.31401.31400.0000
21322007.03.05 12:05modify2554.901.31401.31390.0000
21332007.03.05 12:05modify2554.901.31401.31380.0000
21342007.03.05 12:05modify2554.901.31401.31370.0000
21352007.03.05 12:05modify2554.901.31401.31360.0000
21362007.03.05 12:05modify2554.901.31401.31350.0000
21372007.03.05 12:28s/l2554.901.31351.31350.0000245.0016464.03
21382007.03.05 12:28sell2564.901.31320.00000.0000
21392007.03.05 13:07modify2564.901.31321.31320.0000
21402007.03.05 13:08modify2564.901.31321.31310.0000
21412007.03.05 13:08modify2564.901.31321.31290.0000
21422007.03.05 13:08modify2564.901.31321.31280.0000
21432007.03.05 13:22modify2564.901.31321.31270.0000
21442007.03.05 13:23modify2564.901.31321.31260.0000
21452007.03.05 13:23modify2564.901.31321.31250.0000
21462007.03.05 13:23modify2564.901.31321.31240.0000
21472007.03.05 13:25modify2564.901.31321.31230.0000
21482007.03.05 13:25modify2564.901.31321.31220.0000
21492007.03.05 13:33modify2564.901.31321.31210.0000
21502007.03.05 13:33modify2564.901.31321.31200.0000
21512007.03.05 13:35modify2564.901.31321.31190.0000
21522007.03.05 13:37modify2564.901.31321.31180.0000
21532007.03.05 13:37modify2564.901.31321.31170.0000
21542007.03.05 13:38modify2564.901.31321.31160.0000
21552007.03.05 13:40modify2564.901.31321.31150.0000
21562007.03.05 13:41modify2564.901.31321.31140.0000
21572007.03.05 13:41modify2564.901.31321.31130.0000
21582007.03.05 13:42modify2564.901.31321.31120.0000
21592007.03.05 13:42modify2564.901.31321.31110.0000
21602007.03.05 13:42modify2564.901.31321.31100.0000
21612007.03.05 13:42modify2564.901.31321.31090.0000
21622007.03.05 13:43modify2564.901.31321.31080.0000
21632007.03.05 13:43modify2564.901.31321.31070.0000
21642007.03.05 13:43modify2564.901.31321.31060.0000
21652007.03.05 13:43modify2564.901.31321.31050.0000
21662007.03.05 13:45modify2564.901.31321.31040.0000
21672007.03.05 13:45modify2564.901.31321.31030.0000
21682007.03.05 14:02s/l2564.901.31031.31030.00001421.0017885.03
21692007.03.05 14:02sell2575.401.31000.00000.0000
21702007.03.05 14:48modify2575.401.31001.31000.0000
21712007.03.05 14:48modify2575.401.31001.30990.0000
21722007.03.05 15:05s/l2575.401.30991.30990.000054.0017939.03
21732007.03.05 15:05sell2585.401.30960.00000.0000
21742007.03.05 15:13modify2585.401.30961.30960.0000
21752007.03.05 15:13modify2585.401.30961.30940.0000
21762007.03.05 15:13modify2585.401.30961.30930.0000
21772007.03.05 15:28s/l2585.401.30931.30930.0000162.0018101.03
21782007.03.05 15:28sell2595.401.30900.00000.0000
21792007.03.06 02:07close2595.401.30970.00000.0000-354.8717746.16
21802007.03.06 02:07buy2605.301.30980.00000.0000
21812007.03.06 06:03modify2605.301.30981.30990.0000
21822007.03.06 06:03modify2605.301.30981.31000.0000
21832007.03.06 06:57s/l2605.301.31001.31000.0000106.0017852.16
21842007.03.06 07:00sell2615.401.31010.00000.0000
21852007.03.06 09:08close2615.401.31120.00000.0000-594.0017258.16
21862007.03.06 09:08buy2625.201.31130.00000.0000
21872007.03.06 09:43modify2625.201.31131.31140.0000
21882007.03.06 09:53s/l2625.201.31141.31140.000052.0017310.16
21892007.03.06 09:53buy2635.201.31170.00000.0000
21902007.03.06 12:00close2635.201.31150.00000.0000-104.0017206.16
21912007.03.06 12:00sell2645.201.31140.00000.0000
21922007.03.06 15:33modify2645.201.31141.31130.0000
21932007.03.06 15:33modify2645.201.31141.31120.0000
21942007.03.06 15:33modify2645.201.31141.31110.0000
21952007.03.06 15:53modify2645.201.31141.31090.0000
21962007.03.06 15:53modify2645.201.31141.31080.0000
21972007.03.06 15:55modify2645.201.31141.31070.0000
21982007.03.06 16:00modify2645.201.31141.31060.0000
21992007.03.06 16:00modify2645.201.31141.31050.0000
22002007.03.06 17:01s/l2645.201.31051.31050.0000468.0017674.16
22012007.03.06 18:00buy2655.301.31080.00000.0000
22022007.03.06 22:12modify2655.301.31081.31080.0000
22032007.03.06 22:15modify2655.301.31081.31090.0000
22042007.03.06 22:19modify2655.301.31081.31100.0000
22052007.03.06 22:20modify2655.301.31081.31110.0000
22062007.03.06 22:21modify2655.301.31081.31120.0000
22072007.03.07 00:04modify2655.301.31081.31130.0000
22082007.03.07 00:43modify2655.301.31081.31140.0000
22092007.03.07 01:00modify2655.301.31081.31150.0000
22102007.03.07 01:08modify2655.301.31081.31160.0000
22112007.03.07 01:11modify2655.301.31081.31180.0000
22122007.03.07 01:11modify2655.301.31081.31190.0000
22132007.03.07 01:12modify2655.301.31081.31200.0000
22142007.03.07 01:12modify2655.301.31081.31210.0000
22152007.03.07 01:12modify2655.301.31081.31220.0000
22162007.03.07 01:13modify2655.301.31081.31230.0000
22172007.03.07 01:13modify2655.301.31081.31240.0000
22182007.03.07 01:13modify2655.301.31081.31250.0000
22192007.03.07 03:03close2655.301.31271.31250.0000973.6818647.83
22202007.03.07 03:03sell2665.601.31280.00000.0000
22212007.03.07 09:13modify2665.601.31281.31280.0000
22222007.03.07 09:33s/l2665.601.31281.31280.00000.0018647.83
22232007.03.07 10:00sell2675.601.31220.00000.0000
22242007.03.07 12:00close2675.601.31250.00000.0000-168.0018479.83
22252007.03.07 12:01buy2685.501.31250.00000.0000
22262007.03.07 15:00modify2685.501.31251.31270.0000
22272007.03.07 15:18modify2685.501.31251.31280.0000
22282007.03.07 15:23s/l2685.501.31281.31280.0000165.0018644.83
22292007.03.07 15:23buy2695.601.31310.00000.0000
22302007.03.07 17:17modify2695.601.31311.31310.0000
22312007.03.07 17:17modify2695.601.31311.31330.0000
22322007.03.07 17:18modify2695.601.31311.31350.0000
22332007.03.07 17:22modify2695.601.31311.31360.0000
22342007.03.07 17:23modify2695.601.31311.31370.0000
22352007.03.07 17:37modify2695.601.31311.31380.0000
22362007.03.07 18:17s/l2695.601.31381.31380.0000392.0019036.83
22372007.03.07 18:17buy2705.701.31410.00000.0000
22382007.03.07 19:38modify2705.701.31411.31410.0000
22392007.03.07 20:03s/l2705.701.31411.31410.00000.0019036.83
22402007.03.07 20:04buy2715.701.31460.00000.0000
22412007.03.07 21:03modify2715.701.31461.31460.0000
22422007.03.07 21:05modify2715.701.31461.31470.0000
22432007.03.07 21:05modify2715.701.31461.31480.0000
22442007.03.07 21:11modify2715.701.31461.31490.0000
22452007.03.07 21:11modify2715.701.31461.31500.0000
22462007.03.07 21:12modify2715.701.31461.31510.0000
22472007.03.07 21:13modify2715.701.31461.31520.0000
22482007.03.07 21:21modify2715.701.31461.31530.0000
22492007.03.07 21:22modify2715.701.31461.31540.0000
22502007.03.07 21:22modify2715.701.31461.31550.0000
22512007.03.07 21:23modify2715.701.31461.31560.0000
22522007.03.07 21:25modify2715.701.31461.31570.0000
22532007.03.07 21:26modify2715.701.31461.31580.0000
22542007.03.07 21:26modify2715.701.31461.31590.0000
22552007.03.07 21:27modify2715.701.31461.31600.0000
22562007.03.07 21:28modify2715.701.31461.31610.0000
22572007.03.07 21:30modify2715.701.31461.31620.0000
22582007.03.07 21:41modify2715.701.31461.31640.0000
22592007.03.07 21:42modify2715.701.31461.31650.0000
22602007.03.07 21:42modify2715.701.31461.31670.0000
22612007.03.07 21:43modify2715.701.31461.31680.0000
22622007.03.07 21:43modify2715.701.31461.31700.0000
22632007.03.08 01:23s/l2715.701.31701.31700.00001260.4820297.32
22642007.03.08 03:00sell2726.101.31680.00000.0000
22652007.03.08 10:46modify2726.101.31681.31680.0000
22662007.03.08 10:47modify2726.101.31681.31670.0000
22672007.03.08 10:47modify2726.101.31681.31660.0000
22682007.03.08 10:48modify2726.101.31681.31650.0000
22692007.03.08 10:48modify2726.101.31681.31640.0000
22702007.03.08 10:48modify2726.101.31681.31630.0000
22712007.03.08 11:40modify2726.101.31681.31610.0000
22722007.03.08 13:40modify2726.101.31681.31600.0000
22732007.03.08 14:27s/l2726.101.31601.31600.0000488.0020785.32
22742007.03.08 14:27sell2736.201.31570.00000.0000
22752007.03.08 15:58modify2736.201.31571.31570.0000
22762007.03.08 15:58modify2736.201.31571.31560.0000
22772007.03.08 15:58modify2736.201.31571.31550.0000
22782007.03.08 15:58modify2736.201.31571.31540.0000
22792007.03.08 15:58modify2736.201.31571.31530.0000
22802007.03.08 16:07modify2736.201.31571.31520.0000
22812007.03.08 16:07modify2736.201.31571.31510.0000
22822007.03.08 16:08modify2736.201.31571.31500.0000
22832007.03.08 16:08modify2736.201.31571.31490.0000
22842007.03.08 16:08modify2736.201.31571.31480.0000
22852007.03.08 16:08modify2736.201.31571.31470.0000
22862007.03.08 16:08modify2736.201.31571.31460.0000
22872007.03.08 16:12modify2736.201.31571.31450.0000
22882007.03.08 16:13modify2736.201.31571.31440.0000
22892007.03.08 16:13modify2736.201.31571.31430.0000
22902007.03.08 16:13modify2736.201.31571.31420.0000
22912007.03.08 16:13modify2736.201.31571.31410.0000
22922007.03.08 16:15modify2736.201.31571.31400.0000
22932007.03.08 16:15modify2736.201.31571.31390.0000
22942007.03.08 16:15modify2736.201.31571.31380.0000
22952007.03.08 16:20modify2736.201.31571.31360.0000
22962007.03.08 16:20modify2736.201.31571.31350.0000
22972007.03.08 16:21modify2736.201.31571.31340.0000
22982007.03.08 16:38s/l2736.201.31341.31340.00001426.0022211.32
22992007.03.08 16:38sell2746.701.31310.00000.0000
23002007.03.08 21:04close2746.701.31320.00000.0000-67.0022144.32
23012007.03.08 21:06buy2756.601.31330.00000.0000
23022007.03.08 23:16close2756.601.31290.00000.0000-264.0021880.32
23032007.03.08 23:17sell2766.501.31290.00000.0000
23042007.03.09 04:00close2766.501.31470.00000.0000-1142.1620738.16
23052007.03.09 04:01buy2776.001.31490.00000.0000
23062007.03.09 09:00close2776.001.31500.00000.000060.0020798.16
23072007.03.09 09:01sell2786.201.31490.00000.0000
23082007.03.09 12:00close2786.201.31510.00000.0000-124.0020674.16
23092007.03.09 12:00buy2796.201.31520.00000.0000
23102007.03.09 16:00close2796.201.30980.00000.0000-3348.0017326.16
23112007.03.09 16:00sell2805.101.30990.00000.0000
23122007.03.09 21:01close2805.101.31150.00000.0000-816.0016510.16
23132007.03.09 21:02buy2814.801.31140.00000.0000
23142007.03.12 00:00modify2814.801.31141.31230.0000
23152007.03.12 00:08s/l2814.801.31231.31230.0000401.8216911.98
23162007.03.12 00:08buy2825.101.31260.00000.0000
23172007.03.12 04:06close2825.101.31170.00000.0000-459.0016452.98
23182007.03.12 04:09sell2834.901.31170.00000.0000
23192007.03.12 08:50close2834.901.31200.00000.0000-147.0016305.98
23202007.03.12 08:50buy2844.801.31200.00000.0000
23212007.03.12 11:50modify2844.801.31201.31210.0000
23222007.03.12 11:50modify2844.801.31201.31220.0000
23232007.03.12 11:51modify2844.801.31201.31230.0000
23242007.03.12 11:51modify2844.801.31201.31240.0000
23252007.03.12 11:51modify2844.801.31201.31250.0000
23262007.03.12 11:52modify2844.801.31201.31260.0000
23272007.03.12 11:52modify2844.801.31201.31270.0000
23282007.03.12 11:52modify2844.801.31201.31280.0000
23292007.03.12 11:53modify2844.801.31201.31290.0000
23302007.03.12 11:53modify2844.801.31201.31300.0000
23312007.03.12 11:53modify2844.801.31201.31310.0000
23322007.03.12 12:02modify2844.801.31201.31320.0000
23332007.03.12 12:03modify2844.801.31201.31330.0000
23342007.03.12 12:03modify2844.801.31201.31340.0000
23352007.03.12 12:07modify2844.801.31201.31350.0000
23362007.03.12 12:07modify2844.801.31201.31360.0000
23372007.03.12 12:08modify2844.801.31201.31370.0000
23382007.03.12 12:08modify2844.801.31201.31380.0000
23392007.03.12 12:16modify2844.801.31201.31390.0000
23402007.03.12 12:17modify2844.801.31201.31400.0000
23412007.03.12 12:17modify2844.801.31201.31410.0000
23422007.03.12 12:17modify2844.801.31201.31420.0000
23432007.03.12 12:17modify2844.801.31201.31430.0000
23442007.03.12 12:18modify2844.801.31201.31440.0000
23452007.03.12 12:18modify2844.801.31201.31450.0000
23462007.03.12 12:18modify2844.801.31201.31460.0000
23472007.03.12 12:18modify2844.801.31201.31470.0000
23482007.03.12 12:31modify2844.801.31201.31480.0000
23492007.03.12 12:32modify2844.801.31201.31490.0000
23502007.03.12 12:32modify2844.801.31201.31500.0000
23512007.03.12 12:32modify2844.801.31201.31510.0000
23522007.03.12 12:32modify2844.801.31201.31520.0000
23532007.03.12 12:33modify2844.801.31201.31530.0000
23542007.03.12 12:33modify2844.801.31201.31540.0000
23552007.03.12 12:33modify2844.801.31201.31550.0000
23562007.03.12 12:33modify2844.801.31201.31560.0000
23572007.03.12 12:35modify2844.801.31201.31570.0000
23582007.03.12 12:35modify2844.801.31201.31580.0000
23592007.03.12 12:35modify2844.801.31201.31590.0000
23602007.03.12 12:50modify2844.801.31201.31600.0000
23612007.03.12 13:07modify2844.801.31201.31620.0000
23622007.03.12 13:07modify2844.801.31201.31630.0000
23632007.03.12 13:08modify2844.801.31201.31640.0000
23642007.03.12 13:08modify2844.801.31201.31650.0000
23652007.03.12 14:43modify2844.801.31201.31660.0000
23662007.03.12 14:43modify2844.801.31201.31670.0000
23672007.03.12 15:27s/l2844.801.31671.31670.00002256.0018561.98
23682007.03.12 20:00buy2855.601.31810.00000.0000
23692007.03.12 21:55modify2855.601.31811.31810.0000
23702007.03.12 21:55modify2855.601.31811.31820.0000
23712007.03.12 21:55modify2855.601.31811.31830.0000
23722007.03.12 21:55modify2855.601.31811.31840.0000
23732007.03.12 21:56modify2855.601.31811.31850.0000
23742007.03.13 00:41s/l2855.601.31851.31850.0000188.7918750.77
23752007.03.13 00:51buy2865.601.31920.00000.0000
23762007.03.13 02:01close2865.601.31900.00000.0000-112.0018638.77
23772007.03.13 02:02sell2875.601.31880.00000.0000
23782007.03.13 06:00close2875.601.31910.00000.0000-168.0018470.77
23792007.03.13 06:01buy2885.401.31910.00000.0000
23802007.03.13 08:16close2885.401.31850.00000.0000-324.0018146.77
23812007.03.13 08:20sell2895.201.31850.00000.0000
23822007.03.13 10:02modify2895.201.31851.31850.0000
23832007.03.13 10:02modify2895.201.31851.31840.0000
23842007.03.13 10:03modify2895.201.31851.31830.0000
23852007.03.13 10:03modify2895.201.31851.31810.0000
23862007.03.13 10:05modify2895.201.31851.31800.0000
23872007.03.13 11:20modify2895.201.31851.31790.0000
23882007.03.13 11:42modify2895.201.31851.31770.0000
23892007.03.13 11:42modify2895.201.31851.31760.0000
23902007.03.13 11:43modify2895.201.31851.31740.0000
23912007.03.13 11:43modify2895.201.31851.31730.0000
23922007.03.13 13:02s/l2895.201.31731.31730.0000624.0018770.77
23932007.03.13 13:02buy2905.601.31730.00000.0000
23942007.03.13 14:18modify2905.601.31731.31730.0000
23952007.03.13 14:18modify2905.601.31731.31740.0000
23962007.03.13 14:43modify2905.601.31731.31750.0000
23972007.03.13 14:52modify2905.601.31731.31760.0000
23982007.03.13 15:31modify2905.601.31731.31770.0000
23992007.03.13 15:31modify2905.601.31731.31780.0000
24002007.03.13 15:32modify2905.601.31731.31790.0000
24012007.03.13 15:32modify2905.601.31731.31800.0000
24022007.03.13 15:32modify2905.601.31731.31810.0000
24032007.03.13 15:32modify2905.601.31731.31820.0000
24042007.03.13 15:32modify2905.601.31731.31830.0000
24052007.03.13 15:32modify2905.601.31731.31840.0000
24062007.03.13 15:32modify2905.601.31731.31850.0000
24072007.03.13 15:33modify2905.601.31731.31860.0000
24082007.03.13 15:33modify2905.601.31731.31870.0000
24092007.03.13 15:33modify2905.601.31731.31880.0000
24102007.03.13 15:33modify2905.601.31731.31890.0000
24112007.03.13 15:33modify2905.601.31731.31900.0000
24122007.03.13 15:33modify2905.601.31731.31910.0000
24132007.03.13 15:37s/l2905.601.31911.31910.00001008.0019778.77
24142007.03.13 15:37buy2915.901.31940.00000.0000
24152007.03.13 15:55modify2915.901.31941.31940.0000
24162007.03.13 15:55modify2915.901.31941.31950.0000
24172007.03.13 15:55modify2915.901.31941.31960.0000
24182007.03.13 16:02modify2915.901.31941.31980.0000
24192007.03.13 16:02modify2915.901.31941.31990.0000
24202007.03.13 16:03modify2915.901.31941.32000.0000
24212007.03.13 16:03modify2915.901.31941.32010.0000
24222007.03.13 16:03modify2915.901.31941.32020.0000
24232007.03.13 16:03modify2915.901.31941.32030.0000
24242007.03.13 16:05modify2915.901.31941.32040.0000
24252007.03.13 16:10modify2915.901.31941.32050.0000
24262007.03.13 16:10modify2915.901.31941.32060.0000
24272007.03.13 16:58s/l2915.901.32061.32060.0000708.0020486.77
24282007.03.13 16:58buy2926.101.32090.00000.0000
24292007.03.13 19:00close2926.101.31980.00000.0000-671.0019815.77
24302007.03.13 19:00sell2935.901.31990.00000.0000
24312007.03.14 04:11close2935.901.31980.00000.000084.2719900.04
24322007.03.14 04:14buy2946.001.31990.00000.0000
24332007.03.14 11:01close2946.001.31960.00000.0000-180.0019720.04
24342007.03.14 11:01sell2955.901.31970.00000.0000
24352007.03.14 14:18modify2955.901.31971.31960.0000
24362007.03.14 14:18modify2955.901.31971.31950.0000
24372007.03.14 14:57s/l2955.901.31951.31950.0000118.0019838.04
24382007.03.14 15:00sell2966.001.31910.00000.0000
24392007.03.14 17:00close2966.001.31960.00000.0000-300.0019538.04
24402007.03.14 17:00buy2975.901.31970.00000.0000
24412007.03.14 17:20modify2975.901.31971.31970.0000
24422007.03.14 17:21modify2975.901.31971.31980.0000
24432007.03.14 17:22modify2975.901.31971.31990.0000
24442007.03.14 17:22modify2975.901.31971.32000.0000
24452007.03.14 17:23modify2975.901.31971.32010.0000
24462007.03.14 17:35modify2975.901.31971.32020.0000
24472007.03.14 17:36modify2975.901.31971.32040.0000
24482007.03.14 17:36modify2975.901.31971.32050.0000
24492007.03.14 17:37modify2975.901.31971.32060.0000
24502007.03.14 17:37modify2975.901.31971.32070.0000
24512007.03.14 17:37modify2975.901.31971.32080.0000
24522007.03.14 17:37modify2975.901.31971.32090.0000
24532007.03.14 17:38modify2975.901.31971.32110.0000
24542007.03.14 17:38modify2975.901.31971.32120.0000
24552007.03.14 17:38modify2975.901.31971.32130.0000
24562007.03.14 17:41modify2975.901.31971.32140.0000
24572007.03.14 17:53s/l2975.901.32141.32140.00001003.0020541.04
24582007.03.14 17:53buy2986.201.32170.00000.0000
24592007.03.14 19:03modify2986.201.32171.32170.0000
24602007.03.14 19:03modify2986.201.32171.32180.0000
24612007.03.14 19:03modify2986.201.32171.32190.0000
24622007.03.14 19:08modify2986.201.32171.32200.0000
24632007.03.14 19:08modify2986.201.32171.32210.0000
24642007.03.14 19:10modify2986.201.32171.32220.0000
24652007.03.14 19:10modify2986.201.32171.32230.0000
24662007.03.14 19:11modify2986.201.32171.32240.0000
24672007.03.14 19:11modify2986.201.32171.32250.0000
24682007.03.14 19:12modify2986.201.32171.32270.0000
24692007.03.14 19:12modify2986.201.32171.32280.0000
24702007.03.14 19:13modify2986.201.32171.32290.0000
24712007.03.14 19:13modify2986.201.32171.32300.0000
24722007.03.14 19:40s/l2986.201.32301.32300.0000806.0021347.04
24732007.03.14 19:40buy2996.401.32330.00000.0000
24742007.03.15 00:00close2996.401.32230.00000.0000-760.7220586.32
24752007.03.15 00:00sell3006.201.32220.00000.0000
24762007.03.15 03:00close3006.201.32360.00000.0000-868.0019718.32
24772007.03.15 03:00buy3015.801.32370.00000.0000
24782007.03.15 08:08close3015.801.32250.00000.0000-696.0019022.32
24792007.03.15 08:09sell3025.501.32250.00000.0000
24802007.03.15 11:12modify3025.501.32251.32250.0000
24812007.03.15 11:13modify3025.501.32251.32230.0000
24822007.03.15 11:13modify3025.501.32251.32220.0000
24832007.03.15 11:13modify3025.501.32251.32210.0000
24842007.03.15 12:06modify3025.501.32251.32200.0000
24852007.03.15 12:07modify3025.501.32251.32190.0000
24862007.03.15 12:07modify3025.501.32251.32180.0000
24872007.03.15 12:08modify3025.501.32251.32170.0000
24882007.03.15 12:08modify3025.501.32251.32160.0000
24892007.03.15 12:17modify3025.501.32251.32150.0000
24902007.03.15 12:17modify3025.501.32251.32140.0000
24912007.03.15 12:18modify3025.501.32251.32120.0000
24922007.03.15 12:18modify3025.501.32251.32110.0000
24932007.03.15 12:30s/l3025.501.32111.32110.0000770.0019792.32
24942007.03.15 15:00buy3035.901.32210.00000.0000
24952007.03.15 16:22modify3035.901.32211.32210.0000
24962007.03.15 16:23modify3035.901.32211.32220.0000
24972007.03.15 16:23modify3035.901.32211.32230.0000
24982007.03.15 16:23modify3035.901.32211.32240.0000
24992007.03.15 16:23modify3035.901.32211.32250.0000
25002007.03.15 16:28s/l3035.901.32251.32250.0000236.0020028.32
25012007.03.15 16:28buy3046.001.32280.00000.0000
25022007.03.15 17:53modify3046.001.32281.32280.0000
25032007.03.15 18:17modify3046.001.32281.32290.0000
25042007.03.15 18:18modify3046.001.32281.32300.0000
25052007.03.15 18:18modify3046.001.32281.32310.0000
25062007.03.15 18:18modify3046.001.32281.32320.0000
25072007.03.15 18:18modify3046.001.32281.32330.0000
25082007.03.15 18:37modify3046.001.32281.32340.0000
25092007.03.15 19:03s/l3046.001.32341.32340.0000360.0020388.32
25102007.03.15 20:00sell3056.101.32270.00000.0000
25112007.03.16 00:00close3056.101.32400.00000.0000-766.8719621.45
25122007.03.16 00:01buy3065.901.32410.00000.0000
25132007.03.16 02:21modify3065.901.32411.32420.0000
25142007.03.16 02:21modify3065.901.32411.32440.0000
25152007.03.16 02:21modify3065.901.32411.32450.0000
25162007.03.16 02:21modify3065.901.32411.32460.0000
25172007.03.16 02:22modify3065.901.32411.32470.0000
25182007.03.16 02:22modify3065.901.32411.32480.0000
25192007.03.16 02:22modify3065.901.32411.32490.0000
25202007.03.16 02:22modify3065.901.32411.32500.0000
25212007.03.16 02:22modify3065.901.32411.32510.0000
25222007.03.16 02:22modify3065.901.32411.32520.0000
25232007.03.16 02:23modify3065.901.32411.32530.0000
25242007.03.16 02:23modify3065.901.32411.32540.0000
25252007.03.16 02:23modify3065.901.32411.32550.0000
25262007.03.16 02:23modify3065.901.32411.32560.0000
25272007.03.16 02:23modify3065.901.32411.32570.0000
25282007.03.16 02:23modify3065.901.32411.32580.0000
25292007.03.16 02:23modify3065.901.32411.32590.0000
25302007.03.16 02:25modify3065.901.32411.32600.0000
25312007.03.16 02:25modify3065.901.32411.32610.0000
25322007.03.16 02:25modify3065.901.32411.32620.0000
25332007.03.16 02:33modify3065.901.32411.32630.0000
25342007.03.16 02:35modify3065.901.32411.32640.0000
25352007.03.16 02:35modify3065.901.32411.32650.0000
25362007.03.16 02:36modify3065.901.32411.32660.0000
25372007.03.16 03:00modify3065.901.32411.32670.0000
25382007.03.16 03:01modify3065.901.32411.32680.0000
25392007.03.16 03:51modify3065.901.32411.32690.0000
25402007.03.16 03:51modify3065.901.32411.32710.0000
25412007.03.16 03:52modify3065.901.32411.32730.0000
25422007.03.16 03:52modify3065.901.32411.32740.0000
25432007.03.16 03:53modify3065.901.32411.32760.0000
25442007.03.16 03:53modify3065.901.32411.32770.0000
25452007.03.16 03:53modify3065.901.32411.32780.0000
25462007.03.16 03:55modify3065.901.32411.32790.0000
25472007.03.16 04:12modify3065.901.32411.32800.0000
25482007.03.16 04:12modify3065.901.32411.32810.0000
25492007.03.16 04:13modify3065.901.32411.32820.0000
25502007.03.16 04:13modify3065.901.32411.32830.0000
25512007.03.16 04:56modify3065.901.32411.32840.0000
25522007.03.16 04:57modify3065.901.32411.32850.0000
25532007.03.16 04:57modify3065.901.32411.32860.0000
25542007.03.16 04:57modify3065.901.32411.32870.0000
25552007.03.16 04:58modify3065.901.32411.32880.0000
25562007.03.16 04:58modify3065.901.32411.32890.0000
25572007.03.16 05:01modify3065.901.32411.32900.0000
25582007.03.16 05:02modify3065.901.32411.32910.0000
25592007.03.16 05:02modify3065.901.32411.32920.0000
25602007.03.16 05:02modify3065.901.32411.32930.0000
25612007.03.16 05:03modify3065.901.32411.32940.0000
25622007.03.16 05:03modify3065.901.32411.32950.0000
25632007.03.16 05:03modify3065.901.32411.32960.0000
25642007.03.16 05:03modify3065.901.32411.32970.0000
25652007.03.16 05:05modify3065.901.32411.32980.0000
25662007.03.16 05:05modify3065.901.32411.32990.0000
25672007.03.16 05:23s/l3065.901.32991.32990.00003422.0023043.45
25682007.03.16 05:23buy3076.901.33010.00000.0000
25692007.03.16 07:00close3076.901.32940.00000.0000-483.0022560.45
25702007.03.16 07:00sell3086.801.32930.00000.0000
25712007.03.16 09:58close3086.801.33050.00000.0000-816.0021744.45
25722007.03.16 09:58buy3096.401.33060.00000.0000
25732007.03.16 11:33modify3096.401.33061.33070.0000
25742007.03.16 11:33modify3096.401.33061.33080.0000
25752007.03.16 11:38s/l3096.401.33081.33080.0000128.0021872.45
25762007.03.16 11:38buy3106.601.33110.00000.0000
25772007.03.16 12:20modify3106.601.33111.33110.0000
25782007.03.16 12:21modify3106.601.33111.33120.0000
25792007.03.16 12:25modify3106.601.33111.33140.0000
25802007.03.16 12:25modify3106.601.33111.33150.0000
25812007.03.16 13:08modify3106.601.33111.33170.0000
25822007.03.16 13:08modify3106.601.33111.33180.0000
25832007.03.16 13:43modify3106.601.33111.33190.0000
25842007.03.16 13:50modify3106.601.33111.33200.0000
25852007.03.16 13:55modify3106.601.33111.33220.0000
25862007.03.16 13:55modify3106.601.33111.33230.0000
25872007.03.16 14:05modify3106.601.33111.33240.0000
25882007.03.16 15:00s/l3106.601.33241.33240.0000858.0022730.45
25892007.03.16 15:00buy3116.801.33270.00000.0000
25902007.03.16 16:03close3116.801.33250.00000.0000-136.0022594.45
25912007.03.16 16:04sell3126.801.33260.00000.0000
25922007.03.16 18:47modify3126.801.33261.33260.0000
25932007.03.16 18:47modify3126.801.33261.33250.0000
25942007.03.16 18:48modify3126.801.33261.33240.0000
25952007.03.16 18:48modify3126.801.33261.33230.0000
25962007.03.16 18:48modify3126.801.33261.33220.0000
25972007.03.16 19:10modify3126.801.33261.33210.0000
25982007.03.16 19:42s/l3126.801.33211.33210.0000340.0022934.45
25992007.03.16 19:42sell3136.901.33180.00000.0000
26002007.03.19 02:00close3136.901.33180.00000.000029.5622964.00
26012007.03.19 02:01buy3146.901.33190.00000.0000
26022007.03.19 09:00close3146.901.33000.00000.0000-1311.0021653.00
26032007.03.19 09:00sell3156.501.33010.00000.0000
26042007.03.19 13:08modify3156.501.33011.33000.0000
26052007.03.19 13:08modify3156.501.33011.32990.0000
26062007.03.19 13:20modify3156.501.33011.32980.0000
26072007.03.19 13:57s/l3156.501.32981.32980.0000195.0021848.00
26082007.03.19 13:57sell3166.601.32960.00000.0000
26092007.03.19 16:00close3166.601.33000.00000.0000-264.0021584.00
26102007.03.19 16:00buy3176.501.33010.00000.0000
26112007.03.19 19:00close3176.501.32970.00000.0000-260.0021324.00
26122007.03.19 19:00sell3186.301.32960.00000.0000
26132007.03.20 00:00close3186.301.33050.00000.0000-540.0120783.99
26142007.03.20 00:01buy3196.001.33060.00000.0000
26152007.03.20 05:00close3196.001.32970.00000.0000-540.0020243.99
26162007.03.20 05:00sell3205.901.32980.00000.0000
26172007.03.20 05:46modify3205.901.32981.32970.0000
26182007.03.20 05:46modify3205.901.32981.32960.0000
26192007.03.20 05:46modify3205.901.32981.32940.0000
26202007.03.20 06:17s/l3205.901.32941.32940.0000236.0020479.99
26212007.03.20 06:17sell3216.101.32930.00000.0000
26222007.03.20 08:43close3216.101.32970.00000.0000-244.0020235.99
26232007.03.20 08:43buy3226.101.32960.00000.0000
26242007.03.20 20:51modify3226.101.32961.32960.0000
26252007.03.20 20:51modify3226.101.32961.32970.0000
26262007.03.20 20:55modify3226.101.32961.32980.0000
26272007.03.20 20:56modify3226.101.32961.32990.0000
26282007.03.20 20:56modify3226.101.32961.33010.0000
26292007.03.20 21:02modify3226.101.32961.33020.0000
26302007.03.20 22:17modify3226.101.32961.33030.0000
26312007.03.20 22:37modify3226.101.32961.33040.0000
26322007.03.20 23:03modify3226.101.32961.33050.0000
26332007.03.20 23:34modify3226.101.32961.33060.0000
26342007.03.20 23:35modify3226.101.32961.33070.0000
26352007.03.21 01:00modify3226.101.32961.33080.0000
26362007.03.21 01:20close3226.101.33111.33080.0000876.6521112.64
26372007.03.21 02:00sell3236.301.33160.00000.0000
26382007.03.21 05:02close3236.301.33190.00000.0000-189.0020923.64
26392007.03.21 05:04buy3246.301.33190.00000.0000
26402007.03.21 12:00close3246.301.33060.00000.0000-819.0020104.64
26412007.03.21 12:00sell3255.901.33060.00000.0000
26422007.03.21 21:03close3255.901.33050.00000.000059.0020163.64
26432007.03.21 21:04buy3266.001.33050.00000.0000
26442007.03.21 21:15modify3266.001.33051.33060.0000
26452007.03.21 21:15modify3266.001.33051.33070.0000
26462007.03.21 21:15modify3266.001.33051.33110.0000
26472007.03.21 21:15modify3266.001.33051.33150.0000
26482007.03.21 21:16modify3266.001.33051.33160.0000
26492007.03.21 21:16modify3266.001.33051.33180.0000
26502007.03.21 21:16modify3266.001.33051.33190.0000
26512007.03.21 21:16modify3266.001.33051.33210.0000
26522007.03.21 21:16modify3266.001.33051.33220.0000
26532007.03.21 21:16modify3266.001.33051.33240.0000
26542007.03.21 21:16modify3266.001.33051.33250.0000
26552007.03.21 21:16modify3266.001.33051.33260.0000
26562007.03.21 21:16modify3266.001.33051.33270.0000
26572007.03.21 21:16s/l3266.001.33271.33270.00001320.0021483.64
26582007.03.21 21:16buy3276.401.33300.00000.0000
26592007.03.21 21:21modify3276.401.33301.33300.0000
26602007.03.21 21:21modify3276.401.33301.33310.0000
26612007.03.21 21:21modify3276.401.33301.33320.0000
26622007.03.21 21:21modify3276.401.33301.33330.0000
26632007.03.21 21:21modify3276.401.33301.33350.0000
26642007.03.21 21:21modify3276.401.33301.33360.0000
26652007.03.21 21:21modify3276.401.33301.33370.0000
26662007.03.21 21:22modify3276.401.33301.33380.0000
26672007.03.21 21:22modify3276.401.33301.33390.0000
26682007.03.21 21:22modify3276.401.33301.33410.0000
26692007.03.21 21:22modify3276.401.33301.33420.0000
26702007.03.21 21:22modify3276.401.33301.33430.0000
26712007.03.21 21:24modify3276.401.33301.33440.0000
26722007.03.21 21:24modify3276.401.33301.33450.0000
26732007.03.21 21:24modify3276.401.33301.33460.0000
26742007.03.21 21:24modify3276.401.33301.33470.0000
26752007.03.21 21:24modify3276.401.33301.33480.0000
26762007.03.21 21:24modify3276.401.33301.33500.0000
26772007.03.21 21:24modify3276.401.33301.33510.0000
26782007.03.21 21:24modify3276.401.33301.33520.0000
26792007.03.21 21:25modify3276.401.33301.33530.0000
26802007.03.21 21:25modify3276.401.33301.33540.0000
26812007.03.21 21:25modify3276.401.33301.33550.0000
26822007.03.21 21:25modify3276.401.33301.33560.0000
26832007.03.21 21:25modify3276.401.33301.33570.0000
26842007.03.21 21:26modify3276.401.33301.33590.0000
26852007.03.21 21:26modify3276.401.33301.33610.0000
26862007.03.21 21:26modify3276.401.33301.33620.0000
26872007.03.21 21:26modify3276.401.33301.33640.0000
26882007.03.21 21:26modify3276.401.33301.33650.0000
26892007.03.21 21:26s/l3276.401.33651.33650.00002240.0023723.64
26902007.03.21 21:26buy3287.101.33680.00000.0000
26912007.03.21 21:54modify3287.101.33681.33680.0000
26922007.03.21 21:54modify3287.101.33681.33690.0000
26932007.03.21 22:06s/l3287.101.33691.33690.000071.0023794.64
26942007.03.21 22:06buy3297.101.33720.00000.0000
26952007.03.21 22:50modify3297.101.33721.33720.0000
26962007.03.21 22:55modify3297.101.33721.33730.0000
26972007.03.22 01:03modify3297.101.33721.33740.0000
26982007.03.22 01:13modify3297.101.33721.33750.0000
26992007.03.22 01:27modify3297.101.33721.33760.0000
27002007.03.22 02:01modify3297.101.33721.33770.0000
27012007.03.22 02:01modify3297.101.33721.33780.0000
27022007.03.22 02:13modify3297.101.33721.33790.0000
27032007.03.22 02:14modify3297.101.33721.33800.0000
27042007.03.22 02:37modify3297.101.33721.33810.0000
27052007.03.22 02:42modify3297.101.33721.33820.0000
27062007.03.22 02:42modify3297.101.33721.33830.0000
27072007.03.22 02:50modify3297.101.33721.33840.0000
27082007.03.22 02:51modify3297.101.33721.33850.0000
27092007.03.22 02:51modify3297.101.33721.33860.0000
27102007.03.22 02:51modify3297.101.33721.33870.0000
27112007.03.22 02:51modify3297.101.33721.33890.0000
27122007.03.22 02:51modify3297.101.33721.33910.0000
27132007.03.22 02:51modify3297.101.33721.33920.0000
27142007.03.22 02:51modify3297.101.33721.33940.0000
27152007.03.22 02:51modify3297.101.33721.33950.0000
27162007.03.22 02:57s/l3297.101.33951.33950.00001499.0825293.71
27172007.03.22 02:57buy3307.601.33980.00000.0000
27182007.03.22 05:00close3307.601.33900.00000.0000-608.0024685.71
27192007.03.22 05:00sell3317.401.33910.00000.0000
27202007.03.22 10:09modify3317.401.33911.33910.0000
27212007.03.22 10:10modify3317.401.33911.33900.0000
27222007.03.22 10:12modify3317.401.33911.33890.0000
27232007.03.22 10:13modify3317.401.33911.33880.0000
27242007.03.22 10:14modify3317.401.33911.33870.0000
27252007.03.22 10:21modify3317.401.33911.33860.0000
27262007.03.22 10:21modify3317.401.33911.33840.0000
27272007.03.22 11:24modify3317.401.33911.33830.0000
27282007.03.22 11:25modify3317.401.33911.33820.0000
27292007.03.22 11:47modify3317.401.33911.33800.0000
27302007.03.22 12:35modify3317.401.33911.33790.0000
27312007.03.22 12:40modify3317.401.33911.33780.0000
27322007.03.22 12:41modify3317.401.33911.33770.0000
27332007.03.22 12:43modify3317.401.33911.33760.0000
27342007.03.22 12:49modify3317.401.33911.33750.0000
27352007.03.22 12:49modify3317.401.33911.33730.0000
27362007.03.22 12:50modify3317.401.33911.33720.0000
27372007.03.22 12:52modify3317.401.33911.33710.0000
27382007.03.22 12:52modify3317.401.33911.33690.0000
27392007.03.22 13:55modify3317.401.33911.33680.0000
27402007.03.22 13:55modify3317.401.33911.33670.0000
27412007.03.22 13:55modify3317.401.33911.33660.0000
27422007.03.22 13:55modify3317.401.33911.33650.0000
27432007.03.22 14:20s/l3317.401.33651.33650.00001924.0026609.71
27442007.03.22 15:03sell3328.001.33600.00000.0000
27452007.03.22 15:41modify3328.001.33601.33600.0000
27462007.03.22 15:46s/l3328.001.33601.33600.00000.0026609.71
27472007.03.22 15:46sell3338.001.33570.00000.0000
27482007.03.22 17:00close3338.001.33610.00000.0000-320.0026289.71
27492007.03.22 17:00buy3347.901.33600.00000.0000
27502007.03.22 19:00close3347.901.33570.00000.0000-237.0026052.71
27512007.03.22 19:00sell3357.601.33570.00000.0000
27522007.03.22 19:31modify3357.601.33571.33570.0000
27532007.03.22 19:31modify3357.601.33571.33540.0000
27542007.03.22 19:32modify3357.601.33571.33530.0000
27552007.03.22 19:32modify3357.601.33571.33520.0000
27562007.03.22 19:42modify3357.601.33571.33510.0000
27572007.03.22 19:42modify3357.601.33571.33500.0000
27582007.03.22 19:43modify3357.601.33571.33490.0000
27592007.03.22 19:43modify3357.601.33571.33480.0000
27602007.03.22 19:43modify3357.601.33571.33470.0000
27612007.03.22 19:43modify3357.601.33571.33460.0000
27622007.03.22 19:43modify3357.601.33571.33450.0000
27632007.03.22 19:43modify3357.601.33571.33440.0000
27642007.03.22 19:43modify3357.601.33571.33430.0000
27652007.03.22 19:43modify3357.601.33571.33410.0000
27662007.03.22 20:15modify3357.601.33571.33390.0000
27672007.03.22 20:15modify3357.601.33571.33370.0000
27682007.03.22 20:15modify3357.601.33571.33340.0000
27692007.03.22 20:16modify3357.601.33571.33330.0000
27702007.03.22 20:16modify3357.601.33571.33320.0000
27712007.03.22 20:16modify3357.601.33571.33310.0000
27722007.03.22 20:16modify3357.601.33571.33300.0000
27732007.03.22 20:16modify3357.601.33571.33290.0000
27742007.03.22 21:04s/l3357.601.33291.33290.00002128.0028180.71
27752007.03.22 21:04sell3368.501.33260.00000.0000
27762007.03.22 23:00close3368.501.33390.00000.0000-1105.0027075.71
27772007.03.22 23:01buy3378.101.33380.00000.0000
27782007.03.23 01:00close3378.101.33300.00000.0000-698.9326376.78
27792007.03.23 01:04sell3387.701.33310.00000.0000
27802007.03.23 09:00close3387.701.33280.00000.0000231.0026607.78
27812007.03.23 09:00buy3398.001.33260.00000.0000
27822007.03.23 14:00close3398.001.33140.00000.0000-960.0025647.78
27832007.03.23 14:00sell3407.701.33150.00000.0000
27842007.03.23 15:08close3407.701.33220.00000.0000-539.0025108.78
27852007.03.23 15:08buy3417.301.33250.00000.0000
27862007.03.23 15:33modify3417.301.33251.33260.0000
27872007.03.23 15:35modify3417.301.33251.33270.0000
27882007.03.23 16:14s/l3417.301.33271.33270.0000146.0025254.78
27892007.03.23 16:14buy3427.601.33300.00000.0000
27902007.03.23 17:00close3427.601.33200.00000.0000-760.0024494.78
27912007.03.23 17:00sell3437.301.33190.00000.0000
27922007.03.23 17:17modify3437.301.33191.33190.0000
27932007.03.23 17:17modify3437.301.33191.33180.0000
27942007.03.23 17:17modify3437.301.33191.33160.0000
27952007.03.23 17:17modify3437.301.33191.33150.0000
27962007.03.23 17:21modify3437.301.33191.33130.0000
27972007.03.23 17:22modify3437.301.33191.33100.0000
27982007.03.23 17:32s/l3437.301.33101.33100.0000657.0025151.78
27992007.03.23 17:32sell3447.501.33070.00000.0000
28002007.03.23 17:44modify3447.501.33071.33070.0000
28012007.03.23 17:44modify3447.501.33071.33060.0000
28022007.03.23 17:44modify3447.501.33071.33040.0000
28032007.03.23 17:44modify3447.501.33071.33030.0000
28042007.03.23 17:52s/l3447.501.33031.33030.0000300.0025451.78
28052007.03.23 17:52sell3457.601.33000.00000.0000
28062007.03.26 01:03modify3457.601.33001.33000.0000
28072007.03.26 01:04modify3457.601.33001.32990.0000
28082007.03.26 01:10modify3457.601.33001.32980.0000
28092007.03.26 01:14modify3457.601.33001.32970.0000
28102007.03.26 01:47modify3457.601.33001.32960.0000
28112007.03.26 01:47modify3457.601.33001.32950.0000
28122007.03.26 01:47modify3457.601.33001.32940.0000
28132007.03.26 01:47modify3457.601.33001.32920.0000
28142007.03.26 01:47modify3457.601.33001.32900.0000
28152007.03.26 01:47modify3457.601.33001.32880.0000
28162007.03.26 01:47modify3457.601.33001.32870.0000
28172007.03.26 01:47modify3457.601.33001.32840.0000
28182007.03.26 01:47modify3457.601.33001.32820.0000
28192007.03.26 01:48modify3457.601.33001.32810.0000
28202007.03.26 01:48modify3457.601.33001.32790.0000
28212007.03.26 01:48modify3457.601.33001.32780.0000
28222007.03.26 01:48modify3457.601.33001.32760.0000
28232007.03.26 02:08s/l3457.601.32761.32760.00001856.5527308.34
28242007.03.26 02:08sell3468.201.32740.00000.0000
28252007.03.26 07:13close3468.201.32710.00000.0000246.0027554.34
28262007.03.26 07:27buy3478.301.32710.00000.0000
28272007.03.26 10:00close3478.301.32680.00000.0000-249.0027305.34
28282007.03.26 10:01sell3488.201.32690.00000.0000
28292007.03.26 16:00close3488.201.32730.00000.0000-328.0026977.34
28302007.03.26 16:00buy3497.901.32740.00000.0000
28312007.03.26 16:51modify3497.901.32741.32740.0000
28322007.03.26 16:52modify3497.901.32741.32760.0000
28332007.03.26 16:56modify3497.901.32741.32770.0000
28342007.03.26 16:56modify3497.901.32741.32780.0000
28352007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32790.0000
28362007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32800.0000
28372007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32810.0000
28382007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32830.0000
28392007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32840.0000
28402007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32860.0000
28412007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32870.0000
28422007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32880.0000
28432007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32890.0000
28442007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32900.0000
28452007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32910.0000
28462007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32920.0000
28472007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32930.0000
28482007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32950.0000
28492007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32960.0000
28502007.03.26 17:00modify3497.901.32741.32970.0000
28512007.03.26 17:01modify3497.901.32741.32980.0000
28522007.03.26 17:01modify3497.901.32741.32990.0000
28532007.03.26 17:01modify3497.901.32741.33000.0000
28542007.03.26 17:01modify3497.901.32741.33010.0000
28552007.03.26 17:01modify3497.901.32741.33020.0000
28562007.03.26 17:02modify3497.901.32741.33030.0000
28572007.03.26 17:02modify3497.901.32741.33040.0000
28582007.03.26 17:04modify3497.901.32741.33050.0000
28592007.03.26 17:04modify3497.901.32741.33060.0000
28602007.03.26 17:07modify3497.901.32741.33070.0000
28612007.03.26 17:07modify3497.901.32741.33080.0000
28622007.03.26 17:07modify3497.901.32741.33090.0000
28632007.03.26 17:07modify3497.901.32741.33100.0000
28642007.03.26 17:08modify3497.901.32741.33110.0000
28652007.03.26 17:08modify3497.901.32741.33120.0000
28662007.03.26 17:08modify3497.901.32741.33130.0000
28672007.03.26 17:09modify3497.901.32741.33140.0000
28682007.03.26 17:16modify3497.901.32741.33150.0000
28692007.03.26 17:16modify3497.901.32741.33170.0000
28702007.03.26 17:16modify3497.901.32741.33180.0000
28712007.03.26 17:16modify3497.901.32741.33190.0000
28722007.03.26 17:16modify3497.901.32741.33200.0000
28732007.03.26 17:18modify3497.901.32741.33210.0000
28742007.03.26 17:20modify3497.901.32741.33220.0000
28752007.03.26 17:20modify3497.901.32741.33230.0000
28762007.03.26 17:21modify3497.901.32741.33250.0000
28772007.03.26 17:25modify3497.901.32741.33270.0000
28782007.03.26 17:26modify3497.901.32741.33280.0000
28792007.03.26 17:26modify3497.901.32741.33300.0000
28802007.03.26 17:26modify3497.901.32741.33320.0000
28812007.03.26 17:42s/l3497.901.33321.33320.00004582.0031559.34
28822007.03.26 17:42buy3509.501.33350.00000.0000
28832007.03.26 23:00close3509.501.33280.00000.0000-665.0030894.34
28842007.03.26 23:00sell3519.301.33290.00000.0000
28852007.03.27 07:01close3519.301.33310.00000.0000-146.1630748.17
28862007.03.27 07:01buy3529.001.33300.00000.0000
28872007.03.27 11:06modify3529.001.33301.33300.0000
28882007.03.27 11:07modify3529.001.33301.33310.0000
28892007.03.27 11:07modify3529.001.33301.33340.0000
28902007.03.27 11:18modify3529.001.33301.33350.0000
28912007.03.27 11:18modify3529.001.33301.33370.0000
28922007.03.27 11:18modify3529.001.33301.33390.0000
28932007.03.27 13:55s/l3529.001.33391.33390.0000810.0031558.17
28942007.03.27 14:00sell3539.501.33410.00000.0000
28952007.03.27 17:00close3539.501.33490.00000.0000-760.0030798.17
28962007.03.27 17:00buy3549.201.33490.00000.0000
28972007.03.27 21:00close3549.201.33480.00000.0000-92.0030706.17
28982007.03.27 21:01sell3559.001.33470.00000.0000
28992007.03.27 23:59close at stop3559.001.33520.00000.0000-450.0030256.17