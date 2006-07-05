|Symbole
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen (1 lot =USD 100000))
|Periode
|4 Heures (H4) 2006.07.03 00:00 - 2006.12.29 20:00 (2006.07.01 - 2006.12.31)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|AccountIsIBFXmini=false; Lots=0.1; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=300; MinLot=0.01; Slippage=3; TrailingStop=30; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18;
|Bars en test
|5775
|Ticks modelés
|756093
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|4500.00
|Profit total net
|88146.45
|Profit brut
|100202.75
|Perte brute
|-12056.30
|Facteur de profit
|8.31
|Rémunération espérée
|256.99
|Chute absolue
|81.51
|Chute maximal (%)
|2690.88 (4.33%)
|Relative drawdown
|7.28% (652.33)
|Total des Trades
|343
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|178 (75.84%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|165 (84.24%)
|Profits des Trades (% du total)
|274 (79.88%)
|Pertes des Trades (% du total)
|69 (20.12%)
|Le plus large
|gains par Trade
|3477.06
|pertes par Trade
|-1676.54
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|365.70
|pertes par Trade
|-174.73
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|22 (21807.92)
|pertes consecutives (perte en $)
|3 (-553.31)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|21807.92 (22)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-1676.54 (1)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|5
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.03 00:00
|sell
|1
|0.30
|114.34
|0.00
|0.00
|2
|2006.07.03 00:00
|close
|1
|0.30
|114.35
|0.00
|0.00
|-2.62
|4497.38
|3
|2006.07.03 00:00
|buy
|2
|0.30
|114.39
|0.00
|0.00
|4
|2006.07.03 03:31
|modify
|2
|0.30
|114.39
|114.41
|0.00
|5
|2006.07.03 03:33
|modify
|2
|0.30
|114.39
|114.42
|0.00
|6
|2006.07.03 03:33
|modify
|2
|0.30
|114.39
|114.43
|0.00
|7
|2006.07.03 03:35
|modify
|2
|0.30
|114.39
|114.45
|0.00
|8
|2006.07.03 03:36
|modify
|2
|0.30
|114.39
|114.46
|0.00
|9
|2006.07.03 04:00
|close
|2
|0.30
|114.68
|114.46
|0.00
|75.86
|4573.24
|10
|2006.07.03 04:01
|sell
|3
|0.30
|114.66
|0.00
|0.00
|11
|2006.07.03 08:00
|close
|3
|0.30
|114.65
|0.00
|0.00
|2.62
|4575.86
|12
|2006.07.03 08:00
|buy
|4
|0.30
|114.67
|0.00
|0.00
|13
|2006.07.04 00:00
|close
|4
|0.30
|114.76
|0.00
|0.00
|23.53
|4599.39
|14
|2006.07.04 00:00
|sell
|5
|0.30
|114.75
|0.00
|0.00
|15
|2006.07.04 03:57
|modify
|5
|0.30
|114.75
|114.73
|0.00
|16
|2006.07.04 03:58
|modify
|5
|0.30
|114.75
|114.70
|0.00
|17
|2006.07.04 04:00
|close
|5
|0.30
|114.48
|114.70
|0.00
|70.75
|4670.14
|18
|2006.07.04 04:01
|buy
|6
|0.30
|114.47
|0.00
|0.00
|19
|2006.07.04 22:24
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.48
|0.00
|20
|2006.07.04 22:25
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.49
|0.00
|21
|2006.07.04 22:26
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.50
|0.00
|22
|2006.07.04 22:26
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.51
|0.00
|23
|2006.07.04 22:27
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.52
|0.00
|24
|2006.07.04 22:34
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.53
|0.00
|25
|2006.07.04 23:08
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.54
|0.00
|26
|2006.07.04 23:19
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.55
|0.00
|27
|2006.07.04 23:30
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.56
|0.00
|28
|2006.07.04 23:35
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.60
|0.00
|29
|2006.07.04 23:48
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.61
|0.00
|30
|2006.07.04 23:49
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.64
|0.00
|31
|2006.07.04 23:59
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.65
|0.00
|32
|2006.07.05 00:00
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.68
|0.00
|33
|2006.07.05 00:04
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.70
|0.00
|34
|2006.07.05 00:06
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.71
|0.00
|35
|2006.07.05 00:07
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.72
|0.00
|36
|2006.07.05 00:08
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.74
|0.00
|37
|2006.07.05 00:08
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.76
|0.00
|38
|2006.07.05 00:12
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.77
|0.00
|39
|2006.07.05 00:12
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.79
|0.00
|40
|2006.07.05 00:13
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.81
|0.00
|41
|2006.07.05 00:17
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.82
|0.00
|42
|2006.07.05 00:18
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.85
|0.00
|43
|2006.07.05 00:18
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.87
|0.00
|44
|2006.07.05 00:19
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.88
|0.00
|45
|2006.07.05 00:50
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.90
|0.00
|46
|2006.07.05 01:15
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.92
|0.00
|47
|2006.07.05 01:15
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.93
|0.00
|48
|2006.07.05 01:16
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.94
|0.00
|49
|2006.07.05 01:16
|modify
|6
|0.30
|114.47
|114.95
|0.00
|50
|2006.07.05 03:01
|s/l
|6
|0.30
|114.95
|114.95
|0.00
|125.27
|4795.41
|51
|2006.07.05 03:01
|buy
|7
|0.30
|114.98
|0.00
|0.00
|52
|2006.07.05 04:00
|close
|7
|0.30
|114.91
|0.00
|0.00
|-18.28
|4777.13
|53
|2006.07.05 04:00
|sell
|8
|0.30
|114.91
|0.00
|0.00
|54
|2006.07.05 07:39
|modify
|8
|0.30
|114.91
|114.90
|0.00
|55
|2006.07.05 08:00
|close
|8
|0.30
|114.77
|114.90
|0.00
|36.59
|4813.72
|56
|2006.07.05 08:00
|buy
|9
|0.30
|114.79
|0.00
|0.00
|57
|2006.07.05 09:56
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.80
|0.00
|58
|2006.07.05 10:03
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.82
|0.00
|59
|2006.07.05 10:03
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.84
|0.00
|60
|2006.07.05 10:59
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.85
|0.00
|61
|2006.07.05 11:00
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.86
|0.00
|62
|2006.07.05 11:01
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.88
|0.00
|63
|2006.07.05 11:01
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.89
|0.00
|64
|2006.07.05 11:04
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.90
|0.00
|65
|2006.07.05 11:06
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.91
|0.00
|66
|2006.07.05 11:07
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.93
|0.00
|67
|2006.07.05 11:07
|modify
|9
|0.30
|114.79
|114.94
|0.00
|68
|2006.07.05 11:59
|s/l
|9
|0.30
|114.94
|114.94
|0.00
|39.15
|4852.87
|69
|2006.07.05 11:59
|buy
|10
|0.30
|114.97
|0.00
|0.00
|70
|2006.07.05 15:16
|modify
|10
|0.30
|114.97
|114.99
|0.00
|71
|2006.07.05 15:16
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.03
|0.00
|72
|2006.07.05 15:19
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.04
|0.00
|73
|2006.07.05 15:22
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.06
|0.00
|74
|2006.07.05 15:23
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.07
|0.00
|75
|2006.07.05 15:23
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.08
|0.00
|76
|2006.07.05 15:24
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.09
|0.00
|77
|2006.07.05 15:24
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.11
|0.00
|78
|2006.07.05 15:26
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.12
|0.00
|79
|2006.07.05 15:43
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.13
|0.00
|80
|2006.07.05 15:45
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.14
|0.00
|81
|2006.07.05 15:45
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.16
|0.00
|82
|2006.07.05 15:46
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.17
|0.00
|83
|2006.07.05 15:46
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.18
|0.00
|84
|2006.07.05 15:48
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.20
|0.00
|85
|2006.07.05 15:49
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.21
|0.00
|86
|2006.07.05 16:10
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.24
|0.00
|87
|2006.07.05 16:10
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.27
|0.00
|88
|2006.07.05 16:11
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.29
|0.00
|89
|2006.07.05 16:12
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.30
|0.00
|90
|2006.07.05 16:12
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.31
|0.00
|91
|2006.07.05 16:15
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.33
|0.00
|92
|2006.07.05 16:16
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.35
|0.00
|93
|2006.07.05 16:16
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.36
|0.00
|94
|2006.07.05 16:30
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.37
|0.00
|95
|2006.07.05 16:31
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.38
|0.00
|96
|2006.07.05 16:36
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.39
|0.00
|97
|2006.07.05 16:37
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.41
|0.00
|98
|2006.07.05 16:39
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.45
|0.00
|99
|2006.07.05 17:03
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.47
|0.00
|100
|2006.07.05 17:03
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.49
|0.00
|101
|2006.07.05 21:19
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.50
|0.00
|102
|2006.07.05 21:20
|modify
|10
|0.30
|114.97
|115.51
|0.00
|103
|2006.07.06 00:00
|close
|10
|0.30
|115.68
|115.51
|0.00
|184.13
|5037.00
|104
|2006.07.06 00:00
|sell
|11
|0.30
|115.70
|0.00
|0.00
|105
|2006.07.06 12:58
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.68
|0.00
|106
|2006.07.06 14:34
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.67
|0.00
|107
|2006.07.06 14:34
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.62
|0.00
|108
|2006.07.06 14:35
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.59
|0.00
|109
|2006.07.06 14:58
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.57
|0.00
|110
|2006.07.06 14:58
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.54
|0.00
|111
|2006.07.06 15:22
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.51
|0.00
|112
|2006.07.06 15:23
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.46
|0.00
|113
|2006.07.06 15:23
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.45
|0.00
|114
|2006.07.06 15:30
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.42
|0.00
|115
|2006.07.06 16:09
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.40
|0.00
|116
|2006.07.06 16:09
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.37
|0.00
|117
|2006.07.06 16:11
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.34
|0.00
|118
|2006.07.06 16:18
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.33
|0.00
|119
|2006.07.06 16:19
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.31
|0.00
|120
|2006.07.06 16:19
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.28
|0.00
|121
|2006.07.06 16:21
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.25
|0.00
|122
|2006.07.06 16:21
|modify
|11
|0.30
|115.70
|115.21
|0.00
|123
|2006.07.06 17:56
|s/l
|11
|0.30
|115.21
|115.21
|0.00
|127.59
|5164.59
|124
|2006.07.06 20:00
|sell
|12
|0.30
|115.21
|0.00
|0.00
|125
|2006.07.07 00:00
|close
|12
|0.30
|115.16
|0.00
|0.00
|13.03
|5177.62
|126
|2006.07.07 00:02
|buy
|13
|0.30
|115.15
|0.00
|0.00
|127
|2006.07.07 08:00
|close
|13
|0.30
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|5177.62
|128
|2006.07.07 08:00
|sell
|14
|0.30
|115.15
|0.00
|0.00
|129
|2006.07.07 10:38
|modify
|14
|0.30
|115.15
|115.11
|0.00
|130
|2006.07.07 10:39
|modify
|14
|0.30
|115.15
|115.09
|0.00
|131
|2006.07.07 10:40
|modify
|14
|0.30
|115.15
|115.07
|0.00
|132
|2006.07.07 11:55
|modify
|14
|0.30
|115.15
|115.04
|0.00
|133
|2006.07.07 11:55
|modify
|14
|0.30
|115.15
|115.01
|0.00
|134
|2006.07.07 12:09
|modify
|14
|0.30
|115.15
|115.00
|0.00
|135
|2006.07.07 12:11
|modify
|14
|0.30
|115.15
|114.99
|0.00
|136
|2006.07.07 12:11
|modify
|14
|0.30
|115.15
|114.96
|0.00
|137
|2006.07.07 12:14
|modify
|14
|0.30
|115.15
|114.92
|0.00
|138
|2006.07.07 12:15
|modify
|14
|0.30
|115.15
|114.90
|0.00
|139
|2006.07.07 12:15
|modify
|14
|0.30
|115.15
|114.89
|0.00
|140
|2006.07.07 12:35
|s/l
|14
|0.30
|114.89
|114.89
|0.00
|67.88
|5245.50
|141
|2006.07.07 12:35
|sell
|15
|0.30
|114.87
|0.00
|0.00
|142
|2006.07.07 14:30
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.83
|0.00
|143
|2006.07.07 14:30
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.80
|0.00
|144
|2006.07.07 14:30
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.75
|0.00
|145
|2006.07.07 14:30
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.69
|0.00
|146
|2006.07.07 14:31
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.67
|0.00
|147
|2006.07.07 14:31
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.62
|0.00
|148
|2006.07.07 14:31
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.61
|0.00
|149
|2006.07.07 14:31
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.55
|0.00
|150
|2006.07.07 14:31
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.50
|0.00
|151
|2006.07.07 14:31
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.44
|0.00
|152
|2006.07.07 14:33
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.43
|0.00
|153
|2006.07.07 14:36
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.41
|0.00
|154
|2006.07.07 14:36
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.38
|0.00
|155
|2006.07.07 14:36
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.34
|0.00
|156
|2006.07.07 14:36
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.28
|0.00
|157
|2006.07.07 14:38
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.27
|0.00
|158
|2006.07.07 14:39
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.25
|0.00
|159
|2006.07.07 14:39
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.24
|0.00
|160
|2006.07.07 14:44
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.22
|0.00
|161
|2006.07.07 14:44
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.18
|0.00
|162
|2006.07.07 14:45
|modify
|15
|0.30
|114.87
|114.15
|0.00
|163
|2006.07.07 14:58
|s/l
|15
|0.30
|114.15
|114.15
|0.00
|189.22
|5434.72
|164
|2006.07.07 14:58
|sell
|16
|0.30
|114.12
|0.00
|0.00
|165
|2006.07.07 20:00
|close
|16
|0.30
|113.94
|0.00
|0.00
|47.39
|5482.11
|166
|2006.07.07 20:00
|buy
|17
|0.30
|113.96
|0.00
|0.00
|167
|2006.07.10 15:40
|modify
|17
|0.30
|113.96
|113.97
|0.00
|168
|2006.07.10 15:40
|modify
|17
|0.30
|113.96
|113.98
|0.00
|169
|2006.07.10 16:00
|close
|17
|0.30
|114.10
|113.98
|0.00
|36.81
|5518.92
|170
|2006.07.10 16:00
|sell
|18
|0.30
|114.14
|0.00
|0.00
|171
|2006.07.11 04:00
|close
|18
|0.30
|114.06
|0.00
|0.00
|21.04
|5539.96
|172
|2006.07.11 04:00
|buy
|19
|0.30
|114.09
|0.00
|0.00
|173
|2006.07.11 12:00
|close
|19
|0.30
|114.37
|0.00
|0.00
|73.45
|5613.41
|174
|2006.07.11 12:00
|sell
|20
|0.30
|114.39
|0.00
|0.00
|175
|2006.07.12 08:00
|close
|20
|0.30
|114.42
|0.00
|0.00
|-7.87
|5605.54
|176
|2006.07.12 08:00
|buy
|21
|0.30
|114.39
|0.00
|0.00
|177
|2006.07.12 10:24
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.43
|0.00
|178
|2006.07.12 10:24
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.48
|0.00
|179
|2006.07.12 10:35
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.51
|0.00
|180
|2006.07.12 10:35
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.52
|0.00
|181
|2006.07.12 11:59
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.56
|0.00
|182
|2006.07.12 12:00
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.58
|0.00
|183
|2006.07.12 12:00
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.59
|0.00
|184
|2006.07.12 12:29
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.60
|0.00
|185
|2006.07.12 12:33
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.61
|0.00
|186
|2006.07.12 12:40
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.63
|0.00
|187
|2006.07.12 12:41
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.64
|0.00
|188
|2006.07.12 12:41
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.65
|0.00
|189
|2006.07.12 13:02
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.66
|0.00
|190
|2006.07.12 13:12
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.67
|0.00
|191
|2006.07.12 13:14
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.68
|0.00
|192
|2006.07.12 13:14
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.70
|0.00
|193
|2006.07.12 13:15
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.71
|0.00
|194
|2006.07.12 13:17
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.73
|0.00
|195
|2006.07.12 13:17
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.77
|0.00
|196
|2006.07.12 13:18
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.80
|0.00
|197
|2006.07.12 13:18
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.81
|0.00
|198
|2006.07.12 13:20
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.83
|0.00
|199
|2006.07.12 13:27
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.89
|0.00
|200
|2006.07.12 13:28
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.90
|0.00
|201
|2006.07.12 13:28
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.92
|0.00
|202
|2006.07.12 13:37
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.93
|0.00
|203
|2006.07.12 13:38
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.95
|0.00
|204
|2006.07.12 13:50
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.97
|0.00
|205
|2006.07.12 13:50
|modify
|21
|0.30
|114.39
|114.98
|0.00
|206
|2006.07.12 14:31
|modify
|21
|0.30
|114.39
|115.00
|0.00
|207
|2006.07.12 14:31
|modify
|21
|0.30
|114.39
|115.05
|0.00
|208
|2006.07.12 14:31
|modify
|21
|0.30
|114.39
|115.08
|0.00
|209
|2006.07.12 14:31
|modify
|21
|0.30
|114.39
|115.12
|0.00
|210
|2006.07.12 14:32
|modify
|21
|0.30
|114.39
|115.13
|0.00
|211
|2006.07.12 14:32
|modify
|21
|0.30
|114.39
|115.14
|0.00
|212
|2006.07.12 14:32
|modify
|21
|0.30
|114.39
|115.17
|0.00
|213
|2006.07.12 14:32
|modify
|21
|0.30
|114.39
|115.19
|0.00
|214
|2006.07.12 14:32
|modify
|21
|0.30
|114.39
|115.22
|0.00
|215
|2006.07.12 14:38
|s/l
|21
|0.30
|115.22
|115.22
|0.00
|216.11
|5821.65
|216
|2006.07.12 14:38
|buy
|22
|0.30
|115.25
|0.00
|0.00
|217
|2006.07.12 15:52
|modify
|22
|0.30
|115.25
|115.27
|0.00
|218
|2006.07.12 15:52
|modify
|22
|0.30
|115.25
|115.29
|0.00
|219
|2006.07.12 16:06
|modify
|22
|0.30
|115.25
|115.31
|0.00
|220
|2006.07.12 16:07
|modify
|22
|0.30
|115.25
|115.34
|0.00
|221
|2006.07.12 16:08
|modify
|22
|0.30
|115.25
|115.35
|0.00
|222
|2006.07.12 16:08
|modify
|22
|0.30
|115.25
|115.38
|0.00
|223
|2006.07.12 16:08
|modify
|22
|0.30
|115.25
|115.42
|0.00
|224
|2006.07.12 16:12
|modify
|22
|0.30
|115.25
|115.43
|0.00
|225
|2006.07.12 16:13
|modify
|22
|0.30
|115.25
|115.44
|0.00
|226
|2006.07.12 18:00
|s/l
|22
|0.30
|115.44
|115.44
|0.00
|49.38
|5871.03
|227
|2006.07.12 18:00
|buy
|23
|0.40
|115.46
|0.00
|0.00
|228
|2006.07.12 20:00
|close
|23
|0.40
|115.58
|0.00
|0.00
|41.53
|5912.56
|229
|2006.07.12 20:00
|sell
|24
|0.40
|115.57
|0.00
|0.00
|230
|2006.07.13 04:00
|close
|24
|0.40
|115.34
|0.00
|0.00
|79.76
|5992.32
|231
|2006.07.13 04:01
|buy
|25
|0.40
|115.33
|0.00
|0.00
|232
|2006.07.13 12:00
|close
|25
|0.40
|115.26
|0.00
|0.00
|-24.29
|5968.03
|233
|2006.07.13 12:00
|sell
|26
|0.40
|115.27
|0.00
|0.00
|234
|2006.07.13 16:00
|close
|26
|0.40
|115.21
|0.00
|0.00
|20.83
|5988.86
|235
|2006.07.13 16:00
|buy
|27
|0.40
|115.20
|0.00
|0.00
|236
|2006.07.13 17:47
|modify
|27
|0.40
|115.20
|115.21
|0.00
|237
|2006.07.13 17:48
|modify
|27
|0.40
|115.20
|115.22
|0.00
|238
|2006.07.13 17:48
|modify
|27
|0.40
|115.20
|115.23
|0.00
|239
|2006.07.13 20:00
|close
|27
|0.40
|115.30
|115.23
|0.00
|34.69
|6023.55
|240
|2006.07.13 20:00
|sell
|28
|0.40
|115.29
|0.00
|0.00
|241
|2006.07.14 00:00
|close
|28
|0.40
|115.43
|0.00
|0.00
|-48.51
|5975.04
|242
|2006.07.14 00:00
|buy
|29
|0.40
|115.45
|0.00
|0.00
|243
|2006.07.14 03:22
|modify
|29
|0.40
|115.45
|115.46
|0.00
|244
|2006.07.14 03:22
|modify
|29
|0.40
|115.45
|115.51
|0.00
|245
|2006.07.14 03:22
|modify
|29
|0.40
|115.45
|115.55
|0.00
|246
|2006.07.14 03:23
|modify
|29
|0.40
|115.45
|115.56
|0.00
|247
|2006.07.14 03:39
|modify
|29
|0.40
|115.45
|115.59
|0.00
|248
|2006.07.14 03:40
|modify
|29
|0.40
|115.45
|115.61
|0.00
|249
|2006.07.14 03:41
|modify
|29
|0.40
|115.45
|115.62
|0.00
|250
|2006.07.14 04:00
|close
|29
|0.40
|115.75
|115.62
|0.00
|103.67
|6078.71
|251
|2006.07.14 04:01
|sell
|30
|0.40
|115.76
|0.00
|0.00
|252
|2006.07.14 08:00
|close
|30
|0.40
|115.92
|0.00
|0.00
|-55.21
|6023.50
|253
|2006.07.14 08:00
|buy
|31
|0.40
|115.94
|0.00
|0.00
|254
|2006.07.14 15:51
|modify
|31
|0.40
|115.94
|115.95
|0.00
|255
|2006.07.14 15:51
|modify
|31
|0.40
|115.94
|115.99
|0.00
|256
|2006.07.14 15:52
|modify
|31
|0.40
|115.94
|116.00
|0.00
|257
|2006.07.14 15:52
|modify
|31
|0.40
|115.94
|116.01
|0.00
|258
|2006.07.14 15:53
|modify
|31
|0.40
|115.94
|116.04
|0.00
|259
|2006.07.14 15:55
|modify
|31
|0.40
|115.94
|116.06
|0.00
|260
|2006.07.14 15:56
|modify
|31
|0.40
|115.94
|116.07
|0.00
|261
|2006.07.14 15:56
|modify
|31
|0.40
|115.94
|116.09
|0.00
|262
|2006.07.14 16:00
|modify
|31
|0.40
|115.94
|116.10
|0.00
|263
|2006.07.14 16:00
|modify
|31
|0.40
|115.94
|116.11
|0.00
|264
|2006.07.14 16:00
|close
|31
|0.40
|116.39
|116.11
|0.00
|154.65
|6178.15
|265
|2006.07.14 16:00
|sell
|32
|0.40
|116.37
|0.00
|0.00
|266
|2006.07.17 00:02
|close
|32
|0.40
|116.44
|0.00
|0.00
|-24.05
|6154.10
|267
|2006.07.17 00:02
|buy
|33
|0.40
|116.45
|0.00
|0.00
|268
|2006.07.17 10:38
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.47
|0.00
|269
|2006.07.17 10:39
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.48
|0.00
|270
|2006.07.17 10:39
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.52
|0.00
|271
|2006.07.17 10:39
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.56
|0.00
|272
|2006.07.17 10:41
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.58
|0.00
|273
|2006.07.17 10:41
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.60
|0.00
|274
|2006.07.17 11:00
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.62
|0.00
|275
|2006.07.17 11:30
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.63
|0.00
|276
|2006.07.17 11:30
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.64
|0.00
|277
|2006.07.17 11:30
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.66
|0.00
|278
|2006.07.17 11:47
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.67
|0.00
|279
|2006.07.17 11:50
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.68
|0.00
|280
|2006.07.17 11:51
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.69
|0.00
|281
|2006.07.17 11:52
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.70
|0.00
|282
|2006.07.17 12:02
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.73
|0.00
|283
|2006.07.17 12:02
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.77
|0.00
|284
|2006.07.17 12:02
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.81
|0.00
|285
|2006.07.17 12:03
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.84
|0.00
|286
|2006.07.17 12:03
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.86
|0.00
|287
|2006.07.17 12:03
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.89
|0.00
|288
|2006.07.17 12:04
|modify
|33
|0.40
|116.45
|116.90
|0.00
|289
|2006.07.17 12:20
|s/l
|33
|0.40
|116.90
|116.90
|0.00
|153.98
|6308.08
|290
|2006.07.17 16:00
|buy
|34
|0.40
|117.07
|0.00
|0.00
|291
|2006.07.18 16:47
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.08
|0.00
|292
|2006.07.18 16:47
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.11
|0.00
|293
|2006.07.18 16:48
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.12
|0.00
|294
|2006.07.18 16:49
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.14
|0.00
|295
|2006.07.18 16:51
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.16
|0.00
|296
|2006.07.18 17:57
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.17
|0.00
|297
|2006.07.18 17:57
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.19
|0.00
|298
|2006.07.18 17:59
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.20
|0.00
|299
|2006.07.18 18:26
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.21
|0.00
|300
|2006.07.18 18:33
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.23
|0.00
|301
|2006.07.18 18:33
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.25
|0.00
|302
|2006.07.18 18:35
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.26
|0.00
|303
|2006.07.18 18:35
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.27
|0.00
|304
|2006.07.18 18:36
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.28
|0.00
|305
|2006.07.18 18:36
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.29
|0.00
|306
|2006.07.18 18:38
|modify
|34
|0.40
|117.07
|117.31
|0.00
|307
|2006.07.18 20:00
|close
|34
|0.40
|117.49
|117.31
|0.00
|142.99
|6451.07
|308
|2006.07.18 20:00
|sell
|35
|0.40
|117.47
|0.00
|0.00
|309
|2006.07.19 00:00
|close
|35
|0.40
|117.32
|0.00
|0.00
|51.14
|6502.21
|310
|2006.07.19 00:00
|buy
|36
|0.40
|117.30
|0.00
|0.00
|311
|2006.07.19 04:00
|close
|36
|0.40
|117.24
|0.00
|0.00
|-20.47
|6481.74
|312
|2006.07.19 04:00
|sell
|37
|0.40
|117.28
|0.00
|0.00
|313
|2006.07.19 12:00
|close
|37
|0.40
|117.69
|0.00
|0.00
|-139.35
|6342.39
|314
|2006.07.19 12:00
|buy
|38
|0.40
|117.70
|0.00
|0.00
|315
|2006.07.19 16:00
|close
|38
|0.40
|117.64
|0.00
|0.00
|-20.40
|6321.99
|316
|2006.07.19 16:00
|sell
|39
|0.40
|117.65
|0.00
|0.00
|317
|2006.07.19 16:02
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.63
|0.00
|318
|2006.07.19 16:07
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.58
|0.00
|319
|2006.07.19 16:08
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.56
|0.00
|320
|2006.07.19 16:08
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.55
|0.00
|321
|2006.07.19 16:09
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.52
|0.00
|322
|2006.07.19 16:09
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.47
|0.00
|323
|2006.07.19 16:09
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.44
|0.00
|324
|2006.07.19 16:09
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.38
|0.00
|325
|2006.07.19 16:10
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.37
|0.00
|326
|2006.07.19 16:10
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.33
|0.00
|327
|2006.07.19 16:10
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.28
|0.00
|328
|2006.07.19 16:11
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.26
|0.00
|329
|2006.07.19 16:11
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.22
|0.00
|330
|2006.07.19 16:12
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.21
|0.00
|331
|2006.07.19 16:13
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.20
|0.00
|332
|2006.07.19 16:29
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.17
|0.00
|333
|2006.07.19 16:29
|modify
|39
|0.40
|117.65
|117.16
|0.00
|334
|2006.07.19 17:02
|s/l
|39
|0.40
|117.16
|117.16
|0.00
|167.29
|6489.28
|335
|2006.07.19 17:02
|sell
|40
|0.40
|117.13
|0.00
|0.00
|336
|2006.07.19 18:59
|modify
|40
|0.40
|117.13
|117.11
|0.00
|337
|2006.07.19 18:59
|modify
|40
|0.40
|117.13
|117.07
|0.00
|338
|2006.07.19 19:00
|modify
|40
|0.40
|117.13
|117.06
|0.00
|339
|2006.07.19 19:00
|modify
|40
|0.40
|117.13
|117.03
|0.00
|340
|2006.07.19 19:00
|modify
|40
|0.40
|117.13
|117.01
|0.00
|341
|2006.07.19 19:00
|modify
|40
|0.40
|117.13
|116.97
|0.00
|342
|2006.07.19 20:00
|close
|40
|0.40
|116.71
|116.97
|0.00
|143.95
|6633.23
|343
|2006.07.19 20:00
|buy
|41
|0.40
|116.73
|0.00
|0.00
|344
|2006.07.20 00:00
|close
|41
|0.40
|116.87
|0.00
|0.00
|47.92
|6681.15
|345
|2006.07.20 00:02
|sell
|42
|0.40
|116.87
|0.00
|0.00
|346
|2006.07.20 04:00
|close
|42
|0.40
|116.77
|0.00
|0.00
|34.26
|6715.41
|347
|2006.07.20 04:01
|buy
|43
|0.40
|116.76
|0.00
|0.00
|348
|2006.07.20 12:00
|close
|43
|0.40
|116.83
|0.00
|0.00
|23.97
|6739.38
|349
|2006.07.20 12:00
|sell
|44
|0.40
|116.86
|0.00
|0.00
|350
|2006.07.20 16:00
|close
|44
|0.40
|116.96
|0.00
|0.00
|-34.20
|6705.18
|351
|2006.07.20 16:00
|buy
|45
|0.40
|116.94
|0.00
|0.00
|352
|2006.07.21 08:00
|close
|45
|0.40
|116.86
|0.00
|0.00
|-27.38
|6677.80
|353
|2006.07.21 08:00
|sell
|46
|0.40
|116.87
|0.00
|0.00
|354
|2006.07.21 09:22
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.84
|0.00
|355
|2006.07.21 09:22
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.80
|0.00
|356
|2006.07.21 09:37
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.75
|0.00
|357
|2006.07.21 09:39
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.72
|0.00
|358
|2006.07.21 09:39
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.68
|0.00
|359
|2006.07.21 09:41
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.67
|0.00
|360
|2006.07.21 09:41
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.66
|0.00
|361
|2006.07.21 09:42
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.65
|0.00
|362
|2006.07.21 09:42
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.63
|0.00
|363
|2006.07.21 09:42
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.59
|0.00
|364
|2006.07.21 09:45
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.57
|0.00
|365
|2006.07.21 09:47
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.56
|0.00
|366
|2006.07.21 09:47
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.55
|0.00
|367
|2006.07.21 10:04
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.51
|0.00
|368
|2006.07.21 10:05
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.50
|0.00
|369
|2006.07.21 10:05
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.47
|0.00
|370
|2006.07.21 10:08
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.45
|0.00
|371
|2006.07.21 10:08
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.42
|0.00
|372
|2006.07.21 10:09
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.41
|0.00
|373
|2006.07.21 10:09
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.40
|0.00
|374
|2006.07.21 10:12
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.39
|0.00
|375
|2006.07.21 10:12
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.38
|0.00
|376
|2006.07.21 10:12
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.37
|0.00
|377
|2006.07.21 10:14
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.34
|0.00
|378
|2006.07.21 10:35
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.33
|0.00
|379
|2006.07.21 10:37
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.32
|0.00
|380
|2006.07.21 10:51
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.31
|0.00
|381
|2006.07.21 10:51
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.30
|0.00
|382
|2006.07.21 10:57
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.29
|0.00
|383
|2006.07.21 10:57
|modify
|46
|0.40
|116.87
|116.24
|0.00
|384
|2006.07.21 11:48
|s/l
|46
|0.40
|116.24
|116.24
|0.00
|216.79
|6894.59
|385
|2006.07.21 11:48
|sell
|47
|0.40
|116.21
|0.00
|0.00
|386
|2006.07.21 14:13
|modify
|47
|0.40
|116.21
|116.19
|0.00
|387
|2006.07.21 14:14
|modify
|47
|0.40
|116.21
|116.18
|0.00
|388
|2006.07.21 14:14
|modify
|47
|0.40
|116.21
|116.17
|0.00
|389
|2006.07.21 14:21
|modify
|47
|0.40
|116.21
|116.16
|0.00
|390
|2006.07.21 14:31
|modify
|47
|0.40
|116.21
|116.15
|0.00
|391
|2006.07.21 15:42
|s/l
|47
|0.40
|116.15
|116.15
|0.00
|20.66
|6915.25
|392
|2006.07.21 15:42
|sell
|48
|0.40
|116.12
|0.00
|0.00
|393
|2006.07.24 00:00
|close
|48
|0.40
|116.20
|0.00
|0.00
|-27.54
|6887.71
|394
|2006.07.24 00:00
|buy
|49
|0.40
|116.21
|0.00
|0.00
|395
|2006.07.24 02:49
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.22
|0.00
|396
|2006.07.24 02:50
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.24
|0.00
|397
|2006.07.24 02:53
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.26
|0.00
|398
|2006.07.24 02:54
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.28
|0.00
|399
|2006.07.24 02:54
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.29
|0.00
|400
|2006.07.24 03:03
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.30
|0.00
|401
|2006.07.24 03:23
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.31
|0.00
|402
|2006.07.24 03:23
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.34
|0.00
|403
|2006.07.24 03:25
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.35
|0.00
|404
|2006.07.24 03:25
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.38
|0.00
|405
|2006.07.24 03:26
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.39
|0.00
|406
|2006.07.24 03:26
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.40
|0.00
|407
|2006.07.24 03:28
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.41
|0.00
|408
|2006.07.24 03:29
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.44
|0.00
|409
|2006.07.24 03:29
|modify
|49
|0.40
|116.21
|116.45
|0.00
|410
|2006.07.24 08:00
|s/l
|49
|0.40
|116.45
|116.45
|0.00
|82.44
|6970.15
|411
|2006.07.24 12:00
|sell
|50
|0.40
|116.71
|0.00
|0.00
|412
|2006.07.24 16:00
|close
|50
|0.40
|116.66
|0.00
|0.00
|17.14
|6987.29
|413
|2006.07.24 16:00
|buy
|51
|0.40
|116.67
|0.00
|0.00
|414
|2006.07.24 20:00
|close
|51
|0.40
|116.82
|0.00
|0.00
|51.36
|7038.65
|415
|2006.07.24 20:00
|sell
|52
|0.40
|116.78
|0.00
|0.00
|416
|2006.07.25 00:00
|close
|52
|0.40
|116.66
|0.00
|0.00
|41.15
|7079.80
|417
|2006.07.25 00:00
|buy
|53
|0.40
|116.65
|0.00
|0.00
|418
|2006.07.25 02:26
|modify
|53
|0.40
|116.65
|116.66
|0.00
|419
|2006.07.25 02:27
|modify
|53
|0.40
|116.65
|116.67
|0.00
|420
|2006.07.25 02:27
|modify
|53
|0.40
|116.65
|116.69
|0.00
|421
|2006.07.25 04:00
|close
|53
|0.40
|116.79
|116.69
|0.00
|47.95
|7127.75
|422
|2006.07.25 04:00
|sell
|54
|0.40
|116.79
|0.00
|0.00
|423
|2006.07.25 08:00
|close
|54
|0.40
|116.68
|0.00
|0.00
|37.71
|7165.46
|424
|2006.07.25 08:00
|buy
|55
|0.40
|116.66
|0.00
|0.00
|425
|2006.07.25 12:00
|close
|55
|0.40
|116.75
|0.00
|0.00
|30.84
|7196.30
|426
|2006.07.25 12:00
|sell
|56
|0.40
|116.74
|0.00
|0.00
|427
|2006.07.25 16:00
|close
|56
|0.40
|116.68
|0.00
|0.00
|20.57
|7216.87
|428
|2006.07.25 16:00
|buy
|57
|0.40
|116.69
|0.00
|0.00
|429
|2006.07.25 17:12
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.72
|0.00
|430
|2006.07.25 17:12
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.76
|0.00
|431
|2006.07.25 17:15
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.78
|0.00
|432
|2006.07.25 17:15
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.82
|0.00
|433
|2006.07.25 17:20
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.83
|0.00
|434
|2006.07.25 17:22
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.84
|0.00
|435
|2006.07.25 17:22
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.87
|0.00
|436
|2006.07.25 17:25
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.89
|0.00
|437
|2006.07.25 17:27
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.91
|0.00
|438
|2006.07.25 17:28
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.93
|0.00
|439
|2006.07.25 17:28
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.95
|0.00
|440
|2006.07.25 17:33
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.96
|0.00
|441
|2006.07.25 17:39
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.97
|0.00
|442
|2006.07.25 17:39
|modify
|57
|0.40
|116.69
|116.99
|0.00
|443
|2006.07.25 17:58
|modify
|57
|0.40
|116.69
|117.00
|0.00
|444
|2006.07.25 18:00
|modify
|57
|0.40
|116.69
|117.02
|0.00
|445
|2006.07.25 18:00
|modify
|57
|0.40
|116.69
|117.04
|0.00
|446
|2006.07.25 18:01
|modify
|57
|0.40
|116.69
|117.05
|0.00
|447
|2006.07.25 18:03
|modify
|57
|0.40
|116.69
|117.07
|0.00
|448
|2006.07.25 18:03
|modify
|57
|0.40
|116.69
|117.09
|0.00
|449
|2006.07.25 18:05
|modify
|57
|0.40
|116.69
|117.10
|0.00
|450
|2006.07.25 18:16
|modify
|57
|0.40
|116.69
|117.11
|0.00
|451
|2006.07.25 18:20
|modify
|57
|0.40
|116.69
|117.12
|0.00
|452
|2006.07.25 20:00
|close
|57
|0.40
|117.34
|117.12
|0.00
|221.58
|7438.45
|453
|2006.07.25 20:00
|sell
|58
|0.40
|117.32
|0.00
|0.00
|454
|2006.07.26 06:38
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.31
|0.00
|455
|2006.07.26 07:06
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.30
|0.00
|456
|2006.07.26 08:41
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.29
|0.00
|457
|2006.07.26 08:43
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.27
|0.00
|458
|2006.07.26 08:43
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.23
|0.00
|459
|2006.07.26 08:56
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.22
|0.00
|460
|2006.07.26 09:11
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.18
|0.00
|461
|2006.07.26 09:12
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.17
|0.00
|462
|2006.07.26 09:13
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.16
|0.00
|463
|2006.07.26 09:13
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.15
|0.00
|464
|2006.07.26 10:02
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.11
|0.00
|465
|2006.07.26 10:03
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.09
|0.00
|466
|2006.07.26 10:03
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.08
|0.00
|467
|2006.07.26 10:11
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.06
|0.00
|468
|2006.07.26 10:11
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.02
|0.00
|469
|2006.07.26 10:21
|modify
|58
|0.40
|117.32
|117.01
|0.00
|470
|2006.07.26 10:22
|modify
|58
|0.40
|117.32
|116.98
|0.00
|471
|2006.07.26 17:21
|s/l
|58
|0.40
|116.98
|116.98
|0.00
|116.25
|7554.70
|472
|2006.07.26 17:21
|sell
|59
|0.50
|116.96
|0.00
|0.00
|473
|2006.07.26 19:37
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.95
|0.00
|474
|2006.07.26 19:38
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.94
|0.00
|475
|2006.07.26 19:39
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.92
|0.00
|476
|2006.07.26 19:40
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.90
|0.00
|477
|2006.07.26 20:02
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.87
|0.00
|478
|2006.07.26 20:08
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.84
|0.00
|479
|2006.07.26 20:09
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.82
|0.00
|480
|2006.07.26 20:09
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.81
|0.00
|481
|2006.07.26 20:20
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.80
|0.00
|482
|2006.07.26 20:20
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.76
|0.00
|483
|2006.07.26 20:20
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.70
|0.00
|484
|2006.07.26 20:21
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.69
|0.00
|485
|2006.07.26 20:21
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.66
|0.00
|486
|2006.07.26 20:23
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.65
|0.00
|487
|2006.07.26 20:23
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.61
|0.00
|488
|2006.07.26 20:24
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.60
|0.00
|489
|2006.07.26 20:26
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.54
|0.00
|490
|2006.07.26 20:26
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.53
|0.00
|491
|2006.07.26 20:33
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.52
|0.00
|492
|2006.07.26 20:36
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.50
|0.00
|493
|2006.07.27 07:42
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.47
|0.00
|494
|2006.07.27 07:45
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.43
|0.00
|495
|2006.07.27 07:47
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.40
|0.00
|496
|2006.07.27 07:57
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.38
|0.00
|497
|2006.07.27 08:03
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.37
|0.00
|498
|2006.07.27 08:07
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.36
|0.00
|499
|2006.07.27 08:08
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.35
|0.00
|500
|2006.07.27 08:08
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.34
|0.00
|501
|2006.07.27 09:02
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.33
|0.00
|502
|2006.07.27 09:05
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.31
|0.00
|503
|2006.07.27 09:05
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.30
|0.00
|504
|2006.07.27 09:06
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.29
|0.00
|505
|2006.07.27 09:39
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.26
|0.00
|506
|2006.07.27 09:40
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.25
|0.00
|507
|2006.07.27 10:03
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.24
|0.00
|508
|2006.07.27 10:07
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.23
|0.00
|509
|2006.07.27 10:11
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.22
|0.00
|510
|2006.07.27 10:29
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.20
|0.00
|511
|2006.07.27 10:32
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.17
|0.00
|512
|2006.07.27 10:33
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.16
|0.00
|513
|2006.07.27 10:49
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.14
|0.00
|514
|2006.07.27 10:50
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.12
|0.00
|515
|2006.07.27 10:51
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.10
|0.00
|516
|2006.07.27 10:51
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.09
|0.00
|517
|2006.07.27 10:53
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.08
|0.00
|518
|2006.07.27 10:53
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.04
|0.00
|519
|2006.07.27 10:54
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.02
|0.00
|520
|2006.07.27 11:02
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.01
|0.00
|521
|2006.07.27 11:02
|modify
|59
|0.50
|116.96
|116.00
|0.00
|522
|2006.07.27 11:09
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.99
|0.00
|523
|2006.07.27 11:10
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.97
|0.00
|524
|2006.07.27 11:11
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.95
|0.00
|525
|2006.07.27 12:18
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.93
|0.00
|526
|2006.07.27 12:19
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.92
|0.00
|527
|2006.07.27 12:25
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.91
|0.00
|528
|2006.07.27 12:25
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.87
|0.00
|529
|2006.07.27 12:25
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.83
|0.00
|530
|2006.07.27 12:30
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.82
|0.00
|531
|2006.07.27 12:33
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.81
|0.00
|532
|2006.07.27 12:37
|modify
|59
|0.50
|116.96
|115.80
|0.00
|533
|2006.07.27 14:32
|s/l
|59
|0.50
|115.80
|115.80
|0.00
|500.86
|8055.56
|534
|2006.07.27 14:32
|sell
|60
|0.50
|115.77
|0.00
|0.00
|535
|2006.07.27 15:07
|modify
|60
|0.50
|115.77
|115.74
|0.00
|536
|2006.07.27 15:08
|modify
|60
|0.50
|115.77
|115.70
|0.00
|537
|2006.07.27 15:12
|modify
|60
|0.50
|115.77
|115.69
|0.00
|538
|2006.07.27 15:16
|modify
|60
|0.50
|115.77
|115.65
|0.00
|539
|2006.07.27 15:21
|modify
|60
|0.50
|115.77
|115.64
|0.00
|540
|2006.07.27 15:37
|modify
|60
|0.50
|115.77
|115.63
|0.00
|541
|2006.07.27 15:38
|modify
|60
|0.50
|115.77
|115.62
|0.00
|542
|2006.07.27 16:00
|close
|60
|0.50
|115.53
|115.62
|0.00
|103.87
|8159.43
|543
|2006.07.27 16:00
|buy
|61
|0.50
|115.52
|0.00
|0.00
|544
|2006.07.27 20:16
|modify
|61
|0.50
|115.52
|115.53
|0.00
|545
|2006.07.27 20:17
|modify
|61
|0.50
|115.52
|115.55
|0.00
|546
|2006.07.27 20:20
|modify
|61
|0.50
|115.52
|115.58
|0.00
|547
|2006.07.27 20:25
|modify
|61
|0.50
|115.52
|115.62
|0.00
|548
|2006.07.27 20:25
|modify
|61
|0.50
|115.52
|115.65
|0.00
|549
|2006.07.27 20:29
|modify
|61
|0.50
|115.52
|115.66
|0.00
|550
|2006.07.27 20:29
|modify
|61
|0.50
|115.52
|115.68
|0.00
|551
|2006.07.27 20:30
|modify
|61
|0.50
|115.52
|115.69
|0.00
|552
|2006.07.28 01:37
|modify
|61
|0.50
|115.52
|115.72
|0.00
|553
|2006.07.28 01:37
|modify
|61
|0.50
|115.52
|115.74
|0.00
|554
|2006.07.28 04:00
|close
|61
|0.50
|115.89
|115.74
|0.00
|159.63
|8319.06
|555
|2006.07.28 04:00
|sell
|62
|0.50
|115.88
|0.00
|0.00
|556
|2006.07.28 05:52
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.87
|0.00
|557
|2006.07.28 05:52
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.86
|0.00
|558
|2006.07.28 06:41
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.85
|0.00
|559
|2006.07.28 06:49
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.84
|0.00
|560
|2006.07.28 06:50
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.83
|0.00
|561
|2006.07.28 07:03
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.80
|0.00
|562
|2006.07.28 07:06
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.79
|0.00
|563
|2006.07.28 07:48
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.76
|0.00
|564
|2006.07.28 07:59
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.75
|0.00
|565
|2006.07.28 07:59
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.74
|0.00
|566
|2006.07.28 08:01
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.73
|0.00
|567
|2006.07.28 08:02
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.70
|0.00
|568
|2006.07.28 08:03
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.69
|0.00
|569
|2006.07.28 08:04
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.68
|0.00
|570
|2006.07.28 08:04
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.66
|0.00
|571
|2006.07.28 08:15
|modify
|62
|0.50
|115.88
|115.65
|0.00
|572
|2006.07.28 09:33
|s/l
|62
|0.50
|115.65
|115.65
|0.00
|99.44
|8418.50
|573
|2006.07.28 12:00
|sell
|63
|0.50
|115.46
|0.00
|0.00
|574
|2006.07.28 14:36
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.44
|0.00
|575
|2006.07.28 14:36
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.40
|0.00
|576
|2006.07.28 14:37
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.39
|0.00
|577
|2006.07.28 14:44
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.37
|0.00
|578
|2006.07.28 14:44
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.32
|0.00
|579
|2006.07.28 14:45
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.30
|0.00
|580
|2006.07.28 14:45
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.27
|0.00
|581
|2006.07.28 14:49
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.26
|0.00
|582
|2006.07.28 14:49
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.20
|0.00
|583
|2006.07.28 14:50
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.16
|0.00
|584
|2006.07.28 14:50
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.15
|0.00
|585
|2006.07.28 15:28
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.12
|0.00
|586
|2006.07.28 15:28
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.08
|0.00
|587
|2006.07.28 15:48
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.07
|0.00
|588
|2006.07.28 15:49
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.06
|0.00
|589
|2006.07.28 15:50
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.05
|0.00
|590
|2006.07.28 16:46
|modify
|63
|0.50
|115.46
|115.01
|0.00
|591
|2006.07.28 16:46
|modify
|63
|0.50
|115.46
|114.96
|0.00
|592
|2006.07.28 16:49
|modify
|63
|0.50
|115.46
|114.95
|0.00
|593
|2006.07.28 17:17
|modify
|63
|0.50
|115.46
|114.94
|0.00
|594
|2006.07.31 00:00
|close
|63
|0.50
|114.71
|114.94
|0.00
|326.91
|8745.41
|595
|2006.07.31 00:00
|buy
|64
|0.50
|114.72
|0.00
|0.00
|596
|2006.07.31 04:00
|close
|64
|0.50
|114.73
|0.00
|0.00
|4.36
|8749.77
|597
|2006.07.31 04:00
|sell
|65
|0.50
|114.74
|0.00
|0.00
|598
|2006.07.31 05:35
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.73
|0.00
|599
|2006.07.31 05:35
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.69
|0.00
|600
|2006.07.31 05:57
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.67
|0.00
|601
|2006.07.31 07:03
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.65
|0.00
|602
|2006.07.31 07:04
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.64
|0.00
|603
|2006.07.31 07:05
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.63
|0.00
|604
|2006.07.31 07:11
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.61
|0.00
|605
|2006.07.31 07:11
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.60
|0.00
|606
|2006.07.31 08:05
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.59
|0.00
|607
|2006.07.31 08:06
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.58
|0.00
|608
|2006.07.31 08:11
|modify
|65
|0.50
|114.74
|114.57
|0.00
|609
|2006.07.31 09:42
|s/l
|65
|0.50
|114.57
|114.57
|0.00
|74.18
|8823.95
|610
|2006.07.31 12:00
|sell
|66
|0.50
|114.40
|0.00
|0.00
|611
|2006.08.01 00:00
|close
|66
|0.50
|114.67
|0.00
|0.00
|-117.73
|8706.22
|612
|2006.08.01 00:00
|buy
|67
|0.50
|114.69
|0.00
|0.00
|613
|2006.08.01 08:00
|close
|67
|0.50
|114.60
|0.00
|0.00
|-39.27
|8666.95
|614
|2006.08.01 08:00
|sell
|68
|0.50
|114.59
|0.00
|0.00
|615
|2006.08.02 04:00
|close
|68
|0.50
|114.48
|0.00
|0.00
|48.04
|8714.99
|616
|2006.08.02 04:00
|buy
|69
|0.50
|114.49
|0.00
|0.00
|617
|2006.08.02 14:13
|modify
|69
|0.50
|114.49
|114.49
|0.00
|618
|2006.08.02 14:13
|modify
|69
|0.50
|114.49
|114.50
|0.00
|619
|2006.08.02 14:28
|modify
|69
|0.50
|114.49
|114.52
|0.00
|620
|2006.08.02 14:28
|modify
|69
|0.50
|114.49
|114.53
|0.00
|621
|2006.08.02 14:29
|modify
|69
|0.50
|114.49
|114.56
|0.00
|622
|2006.08.02 14:30
|modify
|69
|0.50
|114.49
|114.59
|0.00
|623
|2006.08.02 14:30
|modify
|69
|0.50
|114.49
|114.60
|0.00
|624
|2006.08.02 15:18
|s/l
|69
|0.50
|114.60
|114.60
|0.00
|47.99
|8762.98
|625
|2006.08.02 20:00
|buy
|70
|0.50
|114.65
|0.00
|0.00
|626
|2006.08.03 10:44
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.66
|0.00
|627
|2006.08.03 10:45
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.67
|0.00
|628
|2006.08.03 10:48
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.68
|0.00
|629
|2006.08.03 10:49
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.69
|0.00
|630
|2006.08.03 11:08
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.70
|0.00
|631
|2006.08.03 11:08
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.73
|0.00
|632
|2006.08.03 11:08
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.75
|0.00
|633
|2006.08.03 11:09
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.76
|0.00
|634
|2006.08.03 11:18
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.78
|0.00
|635
|2006.08.03 11:19
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.80
|0.00
|636
|2006.08.03 11:19
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.81
|0.00
|637
|2006.08.03 11:32
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.84
|0.00
|638
|2006.08.03 11:32
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.86
|0.00
|639
|2006.08.03 11:33
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.87
|0.00
|640
|2006.08.03 11:33
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.88
|0.00
|641
|2006.08.03 11:56
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.89
|0.00
|642
|2006.08.03 11:56
|modify
|70
|0.50
|114.65
|114.91
|0.00
|643
|2006.08.03 12:00
|close
|70
|0.50
|115.10
|114.91
|0.00
|195.48
|8958.46
|644
|2006.08.03 12:00
|sell
|71
|0.50
|115.09
|0.00
|0.00
|645
|2006.08.03 14:32
|modify
|71
|0.50
|115.09
|115.08
|0.00
|646
|2006.08.03 14:36
|modify
|71
|0.50
|115.09
|115.07
|0.00
|647
|2006.08.03 14:36
|modify
|71
|0.50
|115.09
|115.03
|0.00
|648
|2006.08.03 14:37
|modify
|71
|0.50
|115.09
|115.01
|0.00
|649
|2006.08.03 14:37
|modify
|71
|0.50
|115.09
|115.00
|0.00
|650
|2006.08.03 15:12
|s/l
|71
|0.50
|115.00
|115.00
|0.00
|39.13
|8997.59
|651
|2006.08.03 15:12
|sell
|72
|0.50
|114.98
|0.00
|0.00
|652
|2006.08.03 16:00
|close
|72
|0.50
|114.90
|0.00
|0.00
|34.81
|9032.40
|653
|2006.08.03 16:00
|buy
|73
|0.50
|114.88
|0.00
|0.00
|654
|2006.08.03 17:10
|modify
|73
|0.50
|114.88
|114.88
|0.00
|655
|2006.08.03 17:11
|modify
|73
|0.50
|114.88
|114.89
|0.00
|656
|2006.08.03 17:11
|modify
|73
|0.50
|114.88
|114.91
|0.00
|657
|2006.08.03 17:14
|modify
|73
|0.50
|114.88
|114.92
|0.00
|658
|2006.08.03 17:14
|modify
|73
|0.50
|114.88
|114.94
|0.00
|659
|2006.08.03 17:14
|modify
|73
|0.50
|114.88
|114.97
|0.00
|660
|2006.08.03 17:15
|modify
|73
|0.50
|114.88
|114.98
|0.00
|661
|2006.08.03 17:26
|modify
|73
|0.50
|114.88
|114.99
|0.00
|662
|2006.08.03 17:27
|modify
|73
|0.50
|114.88
|115.00
|0.00
|663
|2006.08.03 17:27
|modify
|73
|0.50
|114.88
|115.01
|0.00
|664
|2006.08.03 18:02
|modify
|73
|0.50
|114.88
|115.02
|0.00
|665
|2006.08.03 18:41
|s/l
|73
|0.50
|115.02
|115.02
|0.00
|60.87
|9093.27
|666
|2006.08.03 18:41
|buy
|74
|0.50
|115.04
|0.00
|0.00
|667
|2006.08.04 00:00
|close
|74
|0.50
|114.96
|0.00
|0.00
|-34.79
|9058.48
|668
|2006.08.04 00:00
|sell
|75
|0.50
|114.95
|0.00
|0.00
|669
|2006.08.04 14:32
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.91
|0.00
|670
|2006.08.04 14:38
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.90
|0.00
|671
|2006.08.04 14:38
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.84
|0.00
|672
|2006.08.04 14:56
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.83
|0.00
|673
|2006.08.04 14:57
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.80
|0.00
|674
|2006.08.04 14:57
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.75
|0.00
|675
|2006.08.04 14:58
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.73
|0.00
|676
|2006.08.04 14:58
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.68
|0.00
|677
|2006.08.04 14:59
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.67
|0.00
|678
|2006.08.04 15:00
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.66
|0.00
|679
|2006.08.04 15:01
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.65
|0.00
|680
|2006.08.04 15:01
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.61
|0.00
|681
|2006.08.04 15:02
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.60
|0.00
|682
|2006.08.04 15:02
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.57
|0.00
|683
|2006.08.04 15:03
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.46
|0.00
|684
|2006.08.04 15:03
|modify
|75
|0.50
|114.95
|114.45
|0.00
|685
|2006.08.04 15:22
|s/l
|75
|0.50
|114.45
|114.45
|0.00
|218.44
|9276.92
|686
|2006.08.04 15:22
|sell
|76
|0.60
|114.42
|0.00
|0.00
|687
|2006.08.04 16:00
|close
|76
|0.60
|114.25
|0.00
|0.00
|89.28
|9366.20
|688
|2006.08.04 16:00
|buy
|77
|0.60
|114.23
|0.00
|0.00
|689
|2006.08.07 00:00
|close
|77
|0.60
|114.24
|0.00
|0.00
|5.25
|9371.45
|690
|2006.08.07 00:00
|sell
|78
|0.60
|114.20
|0.00
|0.00
|691
|2006.08.07 04:00
|close
|78
|0.60
|114.40
|0.00
|0.00
|-104.90
|9266.55
|692
|2006.08.07 04:00
|buy
|79
|0.60
|114.37
|0.00
|0.00
|693
|2006.08.07 08:58
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.39
|0.00
|694
|2006.08.07 08:59
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.42
|0.00
|695
|2006.08.07 08:59
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.43
|0.00
|696
|2006.08.07 09:01
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.44
|0.00
|697
|2006.08.07 09:03
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.45
|0.00
|698
|2006.08.07 09:35
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.46
|0.00
|699
|2006.08.07 09:36
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.47
|0.00
|700
|2006.08.07 09:37
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.48
|0.00
|701
|2006.08.07 09:38
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.49
|0.00
|702
|2006.08.07 10:52
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.50
|0.00
|703
|2006.08.07 11:27
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.51
|0.00
|704
|2006.08.07 11:36
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.54
|0.00
|705
|2006.08.07 11:37
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.55
|0.00
|706
|2006.08.07 11:37
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.56
|0.00
|707
|2006.08.07 11:39
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.57
|0.00
|708
|2006.08.07 11:39
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.59
|0.00
|709
|2006.08.07 11:39
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.61
|0.00
|710
|2006.08.07 11:40
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.63
|0.00
|711
|2006.08.07 11:42
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.64
|0.00
|712
|2006.08.07 11:42
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.66
|0.00
|713
|2006.08.07 11:44
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.67
|0.00
|714
|2006.08.07 11:44
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.69
|0.00
|715
|2006.08.07 11:46
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.71
|0.00
|716
|2006.08.07 11:58
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.72
|0.00
|717
|2006.08.07 11:59
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.73
|0.00
|718
|2006.08.07 11:59
|modify
|79
|0.60
|114.37
|114.75
|0.00
|719
|2006.08.07 12:00
|close
|79
|0.60
|115.05
|114.75
|0.00
|354.63
|9621.18
|720
|2006.08.07 12:00
|sell
|80
|0.60
|115.06
|0.00
|0.00
|721
|2006.08.07 16:00
|close
|80
|0.60
|114.97
|0.00
|0.00
|46.97
|9668.15
|722
|2006.08.07 16:00
|buy
|81
|0.60
|114.96
|0.00
|0.00
|723
|2006.08.08 00:02
|close
|81
|0.60
|115.18
|0.00
|0.00
|114.60
|9782.75
|724
|2006.08.08 00:02
|sell
|82
|0.60
|115.15
|0.00
|0.00
|725
|2006.08.08 20:00
|close
|82
|0.60
|115.10
|0.00
|0.00
|26.06
|9808.81
|726
|2006.08.08 20:00
|buy
|83
|0.60
|115.12
|0.00
|0.00
|727
|2006.08.09 00:22
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.13
|0.00
|728
|2006.08.09 00:22
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.15
|0.00
|729
|2006.08.09 00:23
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.16
|0.00
|730
|2006.08.09 00:23
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.18
|0.00
|731
|2006.08.09 00:23
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.20
|0.00
|732
|2006.08.09 00:26
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.21
|0.00
|733
|2006.08.09 00:27
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.22
|0.00
|734
|2006.08.09 00:30
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.23
|0.00
|735
|2006.08.09 00:30
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.25
|0.00
|736
|2006.08.09 00:30
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.26
|0.00
|737
|2006.08.09 00:30
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.27
|0.00
|738
|2006.08.09 00:31
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.28
|0.00
|739
|2006.08.09 00:48
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.29
|0.00
|740
|2006.08.09 00:49
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.30
|0.00
|741
|2006.08.09 00:49
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.36
|0.00
|742
|2006.08.09 00:49
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.41
|0.00
|743
|2006.08.09 00:49
|modify
|83
|0.60
|115.12
|115.46
|0.00
|744
|2006.08.09 04:00
|close
|83
|0.60
|115.71
|115.46
|0.00
|305.94
|10114.75
|745
|2006.08.09 04:00
|sell
|84
|0.60
|115.68
|0.00
|0.00
|746
|2006.08.09 07:54
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.68
|0.00
|747
|2006.08.09 07:59
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.67
|0.00
|748
|2006.08.09 08:07
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.66
|0.00
|749
|2006.08.09 08:07
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.63
|0.00
|750
|2006.08.09 08:08
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.62
|0.00
|751
|2006.08.09 08:09
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.59
|0.00
|752
|2006.08.09 08:15
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.57
|0.00
|753
|2006.08.09 08:15
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.53
|0.00
|754
|2006.08.09 09:03
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.51
|0.00
|755
|2006.08.09 09:03
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.48
|0.00
|756
|2006.08.09 09:18
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.47
|0.00
|757
|2006.08.09 10:19
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.44
|0.00
|758
|2006.08.09 10:19
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.39
|0.00
|759
|2006.08.09 10:20
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.36
|0.00
|760
|2006.08.09 10:21
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.34
|0.00
|761
|2006.08.09 12:36
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.30
|0.00
|762
|2006.08.09 12:37
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.29
|0.00
|763
|2006.08.09 12:42
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.28
|0.00
|764
|2006.08.09 12:45
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.27
|0.00
|765
|2006.08.09 12:45
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.23
|0.00
|766
|2006.08.09 12:45
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.19
|0.00
|767
|2006.08.09 12:46
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.14
|0.00
|768
|2006.08.09 12:46
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.13
|0.00
|769
|2006.08.09 13:05
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.12
|0.00
|770
|2006.08.09 13:05
|modify
|84
|0.60
|115.68
|115.11
|0.00
|771
|2006.08.09 14:13
|s/l
|84
|0.60
|115.11
|115.11
|0.00
|297.11
|10411.86
|772
|2006.08.09 16:00
|buy
|85
|0.60
|115.18
|0.00
|0.00
|773
|2006.08.10 00:00
|close
|85
|0.60
|115.36
|0.00
|0.00
|93.62
|10505.48
|774
|2006.08.10 00:00
|sell
|86
|0.60
|115.31
|0.00
|0.00
|775
|2006.08.10 08:00
|close
|86
|0.60
|115.21
|0.00
|0.00
|52.08
|10557.56
|776
|2006.08.10 08:00
|buy
|87
|0.60
|115.23
|0.00
|0.00
|777
|2006.08.10 16:47
|modify
|87
|0.60
|115.23
|115.26
|0.00
|778
|2006.08.10 16:48
|modify
|87
|0.60
|115.23
|115.27
|0.00
|779
|2006.08.10 16:50
|modify
|87
|0.60
|115.23
|115.28
|0.00
|780
|2006.08.10 17:18
|modify
|87
|0.60
|115.23
|115.32
|0.00
|781
|2006.08.10 17:20
|modify
|87
|0.60
|115.23
|115.33
|0.00
|782
|2006.08.10 17:23
|modify
|87
|0.60
|115.23
|115.34
|0.00
|783
|2006.08.10 20:00
|close
|87
|0.60
|115.49
|115.34
|0.00
|135.08
|10692.64
|784
|2006.08.10 20:01
|sell
|88
|0.60
|115.47
|0.00
|0.00
|785
|2006.08.11 00:00
|close
|88
|0.60
|115.24
|0.00
|0.00
|119.75
|10812.39
|786
|2006.08.11 00:02
|buy
|89
|0.60
|115.28
|0.00
|0.00
|787
|2006.08.11 04:00
|close
|89
|0.60
|115.40
|0.00
|0.00
|62.39
|10874.78
|788
|2006.08.11 04:00
|sell
|90
|0.70
|115.37
|0.00
|0.00
|789
|2006.08.11 12:00
|close
|90
|0.70
|116.00
|0.00
|0.00
|-380.17
|10494.61
|790
|2006.08.11 12:00
|buy
|91
|0.60
|115.99
|0.00
|0.00
|791
|2006.08.11 14:31
|modify
|91
|0.60
|115.99
|116.02
|0.00
|792
|2006.08.11 14:32
|modify
|91
|0.60
|115.99
|116.05
|0.00
|793
|2006.08.11 14:32
|modify
|91
|0.60
|115.99
|116.08
|0.00
|794
|2006.08.11 14:34
|modify
|91
|0.60
|115.99
|116.10
|0.00
|795
|2006.08.11 14:34
|modify
|91
|0.60
|115.99
|116.14
|0.00
|796
|2006.08.11 14:35
|modify
|91
|0.60
|115.99
|116.15
|0.00
|797
|2006.08.11 14:35
|modify
|91
|0.60
|115.99
|116.16
|0.00
|798
|2006.08.11 14:59
|s/l
|91
|0.60
|116.16
|116.16
|0.00
|87.82
|10582.43
|799
|2006.08.11 14:59
|buy
|92
|0.60
|116.18
|0.00
|0.00
|800
|2006.08.14 00:00
|close
|92
|0.60
|116.37
|0.00
|0.00
|97.96
|10680.39
|801
|2006.08.14 00:00
|sell
|93
|0.60
|116.38
|0.00
|0.00
|802
|2006.08.14 08:00
|close
|93
|0.60
|116.43
|0.00
|0.00
|-25.77
|10654.62
|803
|2006.08.14 08:00
|buy
|94
|0.60
|116.44
|0.00
|0.00
|804
|2006.08.14 20:00
|close
|94
|0.60
|116.69
|0.00
|0.00
|128.55
|10783.17
|805
|2006.08.14 20:00
|sell
|95
|0.60
|116.66
|0.00
|0.00
|806
|2006.08.15 00:02
|close
|95
|0.60
|116.62
|0.00
|0.00
|20.58
|10803.75
|807
|2006.08.15 00:02
|buy
|96
|0.60
|116.66
|0.00
|0.00
|808
|2006.08.15 04:00
|close
|96
|0.60
|116.60
|0.00
|0.00
|-30.87
|10772.88
|809
|2006.08.15 04:00
|sell
|97
|0.60
|116.61
|0.00
|0.00
|810
|2006.08.15 08:00
|close
|97
|0.60
|116.52
|0.00
|0.00
|46.34
|10819.22
|811
|2006.08.15 08:00
|buy
|98
|0.60
|116.54
|0.00
|0.00
|812
|2006.08.15 12:00
|close
|98
|0.60
|116.59
|0.00
|0.00
|25.73
|10844.95
|813
|2006.08.15 12:00
|sell
|99
|0.70
|116.59
|0.00
|0.00
|814
|2006.08.15 14:48
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.56
|0.00
|815
|2006.08.15 14:51
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.54
|0.00
|816
|2006.08.15 14:51
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.50
|0.00
|817
|2006.08.15 14:51
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.45
|0.00
|818
|2006.08.15 14:59
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.41
|0.00
|819
|2006.08.15 15:02
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.40
|0.00
|820
|2006.08.15 15:02
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.35
|0.00
|821
|2006.08.15 15:02
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.34
|0.00
|822
|2006.08.15 15:09
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.28
|0.00
|823
|2006.08.15 15:44
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.26
|0.00
|824
|2006.08.15 15:46
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.24
|0.00
|825
|2006.08.15 15:47
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.23
|0.00
|826
|2006.08.15 15:56
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.22
|0.00
|827
|2006.08.15 15:57
|modify
|99
|0.70
|116.59
|116.19
|0.00
|828
|2006.08.15 16:00
|close
|99
|0.70
|115.89
|116.19
|0.00
|422.81
|11267.76
|829
|2006.08.15 16:00
|buy
|100
|0.70
|115.93
|0.00
|0.00
|830
|2006.08.16 12:00
|close
|100
|0.70
|116.13
|0.00
|0.00
|120.55
|11388.31
|831
|2006.08.16 12:00
|sell
|101
|0.70
|116.14
|0.00
|0.00
|832
|2006.08.16 14:37
|modify
|101
|0.70
|116.14
|116.11
|0.00
|833
|2006.08.16 14:38
|modify
|101
|0.70
|116.14
|116.08
|0.00
|834
|2006.08.16 15:16
|modify
|101
|0.70
|116.14
|116.06
|0.00
|835
|2006.08.16 15:18
|modify
|101
|0.70
|116.14
|116.05
|0.00
|836
|2006.08.16 15:19
|modify
|101
|0.70
|116.14
|116.03
|0.00
|837
|2006.08.16 15:21
|modify
|101
|0.70
|116.14
|116.00
|0.00
|838
|2006.08.16 15:21
|modify
|101
|0.70
|116.14
|115.99
|0.00
|839
|2006.08.16 15:22
|modify
|101
|0.70
|116.14
|115.98
|0.00
|840
|2006.08.16 15:33
|modify
|101
|0.70
|116.14
|115.97
|0.00
|841
|2006.08.16 15:34
|modify
|101
|0.70
|116.14
|115.96
|0.00
|842
|2006.08.16 16:00
|close
|101
|0.70
|115.82
|115.96
|0.00
|193.40
|11581.71
|843
|2006.08.16 16:00
|buy
|102
|0.70
|115.80
|0.00
|0.00
|844
|2006.08.17 00:00
|close
|102
|0.70
|115.85
|0.00
|0.00
|30.21
|11611.92
|845
|2006.08.17 00:00
|sell
|103
|0.70
|115.87
|0.00
|0.00
|846
|2006.08.17 04:01
|close
|103
|0.70
|115.64
|0.00
|0.00
|139.23
|11751.15
|847
|2006.08.17 04:01
|buy
|104
|0.70
|115.63
|0.00
|0.00
|848
|2006.08.17 19:21
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.64
|0.00
|849
|2006.08.17 19:22
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.65
|0.00
|850
|2006.08.17 19:22
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.67
|0.00
|851
|2006.08.17 19:23
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.69
|0.00
|852
|2006.08.17 19:23
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.70
|0.00
|853
|2006.08.17 19:26
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.71
|0.00
|854
|2006.08.17 19:26
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.75
|0.00
|855
|2006.08.17 19:57
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.76
|0.00
|856
|2006.08.17 19:58
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.77
|0.00
|857
|2006.08.17 19:58
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.78
|0.00
|858
|2006.08.17 19:58
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.81
|0.00
|859
|2006.08.17 19:58
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.83
|0.00
|860
|2006.08.17 19:59
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.85
|0.00
|861
|2006.08.17 19:59
|modify
|104
|0.70
|115.63
|115.88
|0.00
|862
|2006.08.17 20:00
|close
|104
|0.70
|116.10
|115.88
|0.00
|283.38
|12034.53
|863
|2006.08.17 20:00
|sell
|105
|0.70
|116.08
|0.00
|0.00
|864
|2006.08.18 08:00
|close
|105
|0.70
|115.90
|0.00
|0.00
|108.71
|12143.24
|865
|2006.08.18 08:00
|buy
|106
|0.70
|115.88
|0.00
|0.00
|866
|2006.08.18 12:00
|close
|106
|0.70
|115.55
|0.00
|0.00
|-199.91
|11943.33
|867
|2006.08.18 12:00
|sell
|107
|0.70
|115.53
|0.00
|0.00
|868
|2006.08.18 16:00
|close
|107
|0.70
|115.64
|0.00
|0.00
|-66.59
|11876.74
|869
|2006.08.18 16:00
|buy
|108
|0.70
|115.57
|0.00
|0.00
|870
|2006.08.18 16:17
|modify
|108
|0.70
|115.57
|115.58
|0.00
|871
|2006.08.18 16:18
|modify
|108
|0.70
|115.57
|115.61
|0.00
|872
|2006.08.18 16:18
|modify
|108
|0.70
|115.57
|115.64
|0.00
|873
|2006.08.18 16:18
|modify
|108
|0.70
|115.57
|115.67
|0.00
|874
|2006.08.18 16:25
|modify
|108
|0.70
|115.57
|115.72
|0.00
|875
|2006.08.18 16:25
|modify
|108
|0.70
|115.57
|115.73
|0.00
|876
|2006.08.18 16:54
|s/l
|108
|0.70
|115.73
|115.73
|0.00
|96.79
|11973.53
|877
|2006.08.18 16:54
|buy
|109
|0.70
|115.75
|0.00
|0.00
|878
|2006.08.18 20:00
|close
|109
|0.70
|115.96
|0.00
|0.00
|126.77
|12100.30
|879
|2006.08.18 20:01
|sell
|110
|0.70
|115.95
|0.00
|0.00
|880
|2006.08.21 04:26
|modify
|110
|0.70
|115.95
|115.94
|0.00
|881
|2006.08.21 05:47
|modify
|110
|0.70
|115.95
|115.92
|0.00
|882
|2006.08.21 05:47
|modify
|110
|0.70
|115.95
|115.89
|0.00
|883
|2006.08.21 05:51
|modify
|110
|0.70
|115.95
|115.88
|0.00
|884
|2006.08.21 05:54
|modify
|110
|0.70
|115.95
|115.87
|0.00
|885
|2006.08.21 05:55
|modify
|110
|0.70
|115.95
|115.86
|0.00
|886
|2006.08.21 05:55
|modify
|110
|0.70
|115.95
|115.85
|0.00
|887
|2006.08.21 08:46
|s/l
|110
|0.70
|115.85
|115.85
|0.00
|60.42
|12160.72
|888
|2006.08.21 08:46
|sell
|111
|0.70
|115.82
|0.00
|0.00
|889
|2006.08.21 09:26
|modify
|111
|0.70
|115.82
|115.79
|0.00
|890
|2006.08.21 09:26
|modify
|111
|0.70
|115.82
|115.78
|0.00
|891
|2006.08.21 09:36
|modify
|111
|0.70
|115.82
|115.77
|0.00
|892
|2006.08.21 09:48
|modify
|111
|0.70
|115.82
|115.76
|0.00
|893
|2006.08.21 09:49
|modify
|111
|0.70
|115.82
|115.75
|0.00
|894
|2006.08.21 09:49
|modify
|111
|0.70
|115.82
|115.72
|0.00
|895
|2006.08.21 09:49
|modify
|111
|0.70
|115.82
|115.67
|0.00
|896
|2006.08.21 10:28
|s/l
|111
|0.70
|115.67
|115.67
|0.00
|90.77
|12251.49
|897
|2006.08.21 10:28
|sell
|112
|0.70
|115.65
|0.00
|0.00
|898
|2006.08.21 16:00
|close
|112
|0.70
|115.71
|0.00
|0.00
|-36.30
|12215.19
|899
|2006.08.21 16:00
|buy
|113
|0.70
|115.73
|0.00
|0.00
|900
|2006.08.22 00:20
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.74
|0.00
|901
|2006.08.22 00:20
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.75
|0.00
|902
|2006.08.22 00:20
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.76
|0.00
|903
|2006.08.22 00:23
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.78
|0.00
|904
|2006.08.22 00:24
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.80
|0.00
|905
|2006.08.22 02:30
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.82
|0.00
|906
|2006.08.22 02:30
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.84
|0.00
|907
|2006.08.22 02:31
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.85
|0.00
|908
|2006.08.22 02:32
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.88
|0.00
|909
|2006.08.22 02:33
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.89
|0.00
|910
|2006.08.22 02:34
|modify
|113
|0.70
|115.73
|115.90
|0.00
|911
|2006.08.22 04:00
|close
|113
|0.70
|116.15
|115.90
|0.00
|253.12
|12468.31
|912
|2006.08.22 04:00
|sell
|114
|0.70
|116.13
|0.00
|0.00
|913
|2006.08.22 08:00
|close
|114
|0.70
|116.14
|0.00
|0.00
|-6.03
|12462.28
|914
|2006.08.22 08:00
|buy
|115
|0.70
|116.15
|0.00
|0.00
|915
|2006.08.22 14:14
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.16
|0.00
|916
|2006.08.22 14:15
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.17
|0.00
|917
|2006.08.22 14:19
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.18
|0.00
|918
|2006.08.22 14:19
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.19
|0.00
|919
|2006.08.22 14:21
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.20
|0.00
|920
|2006.08.22 15:11
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.21
|0.00
|921
|2006.08.22 15:45
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.23
|0.00
|922
|2006.08.22 15:45
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.25
|0.00
|923
|2006.08.22 15:55
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.26
|0.00
|924
|2006.08.22 16:35
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.27
|0.00
|925
|2006.08.22 17:41
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.29
|0.00
|926
|2006.08.22 17:41
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.31
|0.00
|927
|2006.08.22 17:42
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.32
|0.00
|928
|2006.08.22 17:42
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.34
|0.00
|929
|2006.08.22 17:43
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.35
|0.00
|930
|2006.08.22 17:43
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.37
|0.00
|931
|2006.08.22 17:44
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.38
|0.00
|932
|2006.08.22 18:10
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.40
|0.00
|933
|2006.08.22 18:11
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.41
|0.00
|934
|2006.08.22 19:29
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.42
|0.00
|935
|2006.08.22 19:30
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.44
|0.00
|936
|2006.08.22 19:32
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.45
|0.00
|937
|2006.08.22 19:33
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.47
|0.00
|938
|2006.08.22 19:33
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.49
|0.00
|939
|2006.08.22 19:34
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.50
|0.00
|940
|2006.08.22 19:34
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.52
|0.00
|941
|2006.08.22 19:54
|modify
|115
|0.70
|116.15
|116.53
|0.00
|942
|2006.08.22 20:00
|close
|115
|0.70
|116.82
|116.53
|0.00
|401.47
|12863.75
|943
|2006.08.22 20:00
|sell
|116
|0.80
|116.81
|0.00
|0.00
|944
|2006.08.22 22:06
|modify
|116
|0.80
|116.81
|116.79
|0.00
|945
|2006.08.23 00:00
|close
|116
|0.80
|116.56
|116.79
|0.00
|171.59
|13035.34
|946
|2006.08.23 00:01
|buy
|117
|0.80
|116.54
|0.00
|0.00
|947
|2006.08.23 08:00
|close
|117
|0.80
|116.37
|0.00
|0.00
|-116.87
|12918.47
|948
|2006.08.23 08:00
|sell
|118
|0.80
|116.35
|0.00
|0.00
|949
|2006.08.23 16:00
|close
|118
|0.80
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|12918.47
|950
|2006.08.23 16:00
|buy
|119
|0.80
|116.32
|0.00
|0.00
|951
|2006.08.23 16:37
|modify
|119
|0.80
|116.32
|116.33
|0.00
|952
|2006.08.23 17:05
|modify
|119
|0.80
|116.32
|116.35
|0.00
|953
|2006.08.23 17:06
|modify
|119
|0.80
|116.32
|116.36
|0.00
|954
|2006.08.23 18:10
|s/l
|119
|0.80
|116.36
|116.36
|0.00
|27.50
|12945.97
|955
|2006.08.23 18:10
|buy
|120
|0.80
|116.39
|0.00
|0.00
|956
|2006.08.23 20:00
|close
|120
|0.80
|116.43
|0.00
|0.00
|27.48
|12973.45
|957
|2006.08.23 20:01
|sell
|121
|0.80
|116.44
|0.00
|0.00
|958
|2006.08.24 00:00
|close
|121
|0.80
|116.42
|0.00
|0.00
|13.74
|12987.19
|959
|2006.08.24 00:00
|buy
|122
|0.80
|116.42
|0.00
|0.00
|960
|2006.08.24 04:00
|close
|122
|0.80
|116.43
|0.00
|0.00
|6.87
|12994.06
|961
|2006.08.24 04:00
|sell
|123
|0.80
|116.45
|0.00
|0.00
|962
|2006.08.24 16:00
|close
|123
|0.80
|116.29
|0.00
|0.00
|110.07
|13104.13
|963
|2006.08.24 16:00
|buy
|124
|0.80
|116.33
|0.00
|0.00
|964
|2006.08.25 01:50
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.34
|0.00
|965
|2006.08.25 01:50
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.36
|0.00
|966
|2006.08.25 01:54
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.38
|0.00
|967
|2006.08.25 01:55
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.39
|0.00
|968
|2006.08.25 01:55
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.40
|0.00
|969
|2006.08.25 02:03
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.41
|0.00
|970
|2006.08.25 02:04
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.43
|0.00
|971
|2006.08.25 02:04
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.44
|0.00
|972
|2006.08.25 02:06
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.45
|0.00
|973
|2006.08.25 02:06
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.47
|0.00
|974
|2006.08.25 07:29
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.49
|0.00
|975
|2006.08.25 07:29
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.52
|0.00
|976
|2006.08.25 07:33
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.53
|0.00
|977
|2006.08.25 07:34
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.54
|0.00
|978
|2006.08.25 07:34
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.55
|0.00
|979
|2006.08.25 07:35
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.56
|0.00
|980
|2006.08.25 07:43
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.57
|0.00
|981
|2006.08.25 07:49
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.59
|0.00
|982
|2006.08.25 07:50
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.60
|0.00
|983
|2006.08.25 07:50
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.62
|0.00
|984
|2006.08.25 07:51
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.63
|0.00
|985
|2006.08.25 07:51
|modify
|124
|0.80
|116.33
|116.65
|0.00
|986
|2006.08.25 08:00
|close
|124
|0.80
|116.91
|116.65
|0.00
|396.89
|13501.02
|987
|2006.08.25 08:00
|sell
|125
|0.80
|116.87
|0.00
|0.00
|988
|2006.08.25 12:00
|close
|125
|0.80
|117.32
|0.00
|0.00
|-306.85
|13194.17
|989
|2006.08.25 12:00
|buy
|126
|0.80
|117.31
|0.00
|0.00
|990
|2006.08.28 00:00
|close
|126
|0.80
|117.29
|0.00
|0.00
|-13.64
|13180.53
|991
|2006.08.28 00:00
|sell
|127
|0.80
|117.29
|0.00
|0.00
|992
|2006.08.28 09:27
|modify
|127
|0.80
|117.29
|117.29
|0.00
|993
|2006.08.28 09:27
|modify
|127
|0.80
|117.29
|117.28
|0.00
|994
|2006.08.28 10:09
|modify
|127
|0.80
|117.29
|117.27
|0.00
|995
|2006.08.28 10:10
|modify
|127
|0.80
|117.29
|117.26
|0.00
|996
|2006.08.28 10:54
|modify
|127
|0.80
|117.29
|117.25
|0.00
|997
|2006.08.28 12:48
|modify
|127
|0.80
|117.29
|117.22
|0.00
|998
|2006.08.28 12:50
|modify
|127
|0.80
|117.29
|117.21
|0.00
|999
|2006.08.28 12:50
|modify
|127
|0.80
|117.29
|117.20
|0.00
|1000
|2006.08.28 12:55
|modify
|127
|0.80
|117.29
|117.19
|0.00
|1001
|2006.08.28 15:07
|s/l
|127
|0.80
|117.19
|117.19
|0.00
|68.27
|13248.80
|1002
|2006.08.28 16:00
|buy
|128
|0.80
|117.08
|0.00
|0.00
|1003
|2006.08.29 00:00
|close
|128
|0.80
|117.22
|0.00
|0.00
|95.55
|13344.35
|1004
|2006.08.29 00:00
|sell
|129
|0.80
|117.23
|0.00
|0.00
|1005
|2006.08.29 03:47
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.21
|0.00
|1006
|2006.08.29 03:53
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.20
|0.00
|1007
|2006.08.29 04:01
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.19
|0.00
|1008
|2006.08.29 04:02
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.18
|0.00
|1009
|2006.08.29 04:02
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.14
|0.00
|1010
|2006.08.29 04:02
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.13
|0.00
|1011
|2006.08.29 06:27
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.12
|0.00
|1012
|2006.08.29 06:27
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.10
|0.00
|1013
|2006.08.29 06:29
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.09
|0.00
|1014
|2006.08.29 06:29
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.08
|0.00
|1015
|2006.08.29 06:30
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.07
|0.00
|1016
|2006.08.29 06:30
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.06
|0.00
|1017
|2006.08.29 06:34
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.03
|0.00
|1018
|2006.08.29 06:35
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.01
|0.00
|1019
|2006.08.29 06:36
|modify
|129
|0.80
|117.23
|117.00
|0.00
|1020
|2006.08.29 08:40
|s/l
|129
|0.80
|117.00
|117.00
|0.00
|157.26
|13501.61
|1021
|2006.08.29 12:00
|buy
|130
|0.80
|116.73
|0.00
|0.00
|1022
|2006.08.29 20:00
|close
|130
|0.80
|116.94
|0.00
|0.00
|143.66
|13645.27
|1023
|2006.08.29 20:00
|sell
|131
|0.80
|116.93
|0.00
|0.00
|1024
|2006.08.29 20:52
|modify
|131
|0.80
|116.93
|116.91
|0.00
|1025
|2006.08.29 20:56
|modify
|131
|0.80
|116.93
|116.89
|0.00
|1026
|2006.08.29 20:58
|modify
|131
|0.80
|116.93
|116.88
|0.00
|1027
|2006.08.29 20:58
|modify
|131
|0.80
|116.93
|116.85
|0.00
|1028
|2006.08.29 20:59
|modify
|131
|0.80
|116.93
|116.84
|0.00
|1029
|2006.08.30 02:02
|s/l
|131
|0.80
|116.84
|116.84
|0.00
|61.62
|13706.89
|1030
|2006.08.30 04:00
|sell
|132
|0.80
|116.78
|0.00
|0.00
|1031
|2006.08.30 16:00
|close
|132
|0.80
|117.02
|0.00
|0.00
|-164.07
|13542.82
|1032
|2006.08.30 16:00
|buy
|133
|0.80
|117.06
|0.00
|0.00
|1033
|2006.08.31 05:16
|modify
|133
|0.80
|117.06
|117.07
|0.00
|1034
|2006.08.31 05:27
|modify
|133
|0.80
|117.06
|117.09
|0.00
|1035
|2006.08.31 05:27
|modify
|133
|0.80
|117.06
|117.11
|0.00
|1036
|2006.08.31 05:42
|modify
|133
|0.80
|117.06
|117.13
|0.00
|1037
|2006.08.31 05:44
|modify
|133
|0.80
|117.06
|117.15
|0.00
|1038
|2006.08.31 06:01
|modify
|133
|0.80
|117.06
|117.16
|0.00
|1039
|2006.08.31 07:07
|modify
|133
|0.80
|117.06
|117.17
|0.00
|1040
|2006.08.31 07:08
|modify
|133
|0.80
|117.06
|117.18
|0.00
|1041
|2006.08.31 07:09
|modify
|133
|0.80
|117.06
|117.19
|0.00
|1042
|2006.08.31 07:11
|modify
|133
|0.80
|117.06
|117.20
|0.00
|1043
|2006.08.31 08:00
|close
|133
|0.80
|117.32
|117.20
|0.00
|177.29
|13720.11
|1044
|2006.08.31 08:00
|sell
|134
|0.80
|117.29
|0.00
|0.00
|1045
|2006.08.31 12:00
|close
|134
|0.80
|117.15
|0.00
|0.00
|95.60
|13815.71
|1046
|2006.08.31 12:00
|buy
|135
|0.80
|117.19
|0.00
|0.00
|1047
|2006.08.31 20:00
|close
|135
|0.80
|117.42
|0.00
|0.00
|156.70
|13972.41
|1048
|2006.08.31 20:00
|sell
|136
|0.80
|117.43
|0.00
|0.00
|1049
|2006.09.01 04:42
|modify
|136
|0.80
|117.43
|117.43
|0.00
|1050
|2006.09.01 04:44
|modify
|136
|0.80
|117.43
|117.42
|0.00
|1051
|2006.09.01 06:38
|s/l
|136
|0.80
|117.42
|117.42
|0.00
|6.81
|13979.22
|1052
|2006.09.01 06:38
|sell
|137
|0.80
|117.40
|0.00
|0.00
|1053
|2006.09.01 12:00
|close
|137
|0.80
|117.34
|0.00
|0.00
|40.91
|14020.13
|1054
|2006.09.01 12:00
|buy
|138
|0.80
|117.39
|0.00
|0.00
|1055
|2006.09.01 16:00
|close
|138
|0.80
|117.38
|0.00
|0.00
|-6.82
|14013.31
|1056
|2006.09.01 16:00
|sell
|139
|0.80
|117.39
|0.00
|0.00
|1057
|2006.09.01 18:25
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.38
|0.00
|1058
|2006.09.01 23:04
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.36
|0.00
|1059
|2006.09.01 23:04
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.27
|0.00
|1060
|2006.09.04 00:00
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.25
|0.00
|1061
|2006.09.04 01:01
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.24
|0.00
|1062
|2006.09.04 01:03
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.23
|0.00
|1063
|2006.09.04 01:40
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.22
|0.00
|1064
|2006.09.04 01:56
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.19
|0.00
|1065
|2006.09.04 02:01
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.18
|0.00
|1066
|2006.09.04 02:01
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.15
|0.00
|1067
|2006.09.04 03:05
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.14
|0.00
|1068
|2006.09.04 03:06
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.11
|0.00
|1069
|2006.09.04 03:12
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.10
|0.00
|1070
|2006.09.04 03:12
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.09
|0.00
|1071
|2006.09.04 03:19
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.07
|0.00
|1072
|2006.09.04 03:20
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.05
|0.00
|1073
|2006.09.04 03:35
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.04
|0.00
|1074
|2006.09.04 03:43
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.02
|0.00
|1075
|2006.09.04 03:46
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.01
|0.00
|1076
|2006.09.04 03:58
|modify
|139
|0.80
|117.39
|117.00
|0.00
|1077
|2006.09.04 04:03
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.99
|0.00
|1078
|2006.09.04 04:59
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.98
|0.00
|1079
|2006.09.04 05:01
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.97
|0.00
|1080
|2006.09.04 05:46
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.95
|0.00
|1081
|2006.09.04 05:59
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.94
|0.00
|1082
|2006.09.04 06:22
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.92
|0.00
|1083
|2006.09.04 06:25
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.91
|0.00
|1084
|2006.09.04 06:26
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.90
|0.00
|1085
|2006.09.04 06:27
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.89
|0.00
|1086
|2006.09.04 06:27
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.88
|0.00
|1087
|2006.09.04 06:39
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.85
|0.00
|1088
|2006.09.04 06:42
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.84
|0.00
|1089
|2006.09.04 06:43
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.83
|0.00
|1090
|2006.09.04 06:43
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.81
|0.00
|1091
|2006.09.04 06:43
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.77
|0.00
|1092
|2006.09.04 06:44
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.76
|0.00
|1093
|2006.09.04 06:47
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.75
|0.00
|1094
|2006.09.04 06:47
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.74
|0.00
|1095
|2006.09.04 06:48
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.73
|0.00
|1096
|2006.09.04 06:48
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.70
|0.00
|1097
|2006.09.04 06:51
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.68
|0.00
|1098
|2006.09.04 09:46
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.67
|0.00
|1099
|2006.09.04 09:46
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.64
|0.00
|1100
|2006.09.04 09:48
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.62
|0.00
|1101
|2006.09.04 09:48
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.59
|0.00
|1102
|2006.09.04 09:49
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.58
|0.00
|1103
|2006.09.04 09:50
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.55
|0.00
|1104
|2006.09.04 09:59
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.54
|0.00
|1105
|2006.09.04 10:01
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.53
|0.00
|1106
|2006.09.04 10:04
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.50
|0.00
|1107
|2006.09.04 10:04
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.49
|0.00
|1108
|2006.09.04 10:05
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.47
|0.00
|1109
|2006.09.04 10:18
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.45
|0.00
|1110
|2006.09.04 11:46
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.44
|0.00
|1111
|2006.09.04 12:10
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.43
|0.00
|1112
|2006.09.04 12:19
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.41
|0.00
|1113
|2006.09.04 12:21
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.40
|0.00
|1114
|2006.09.04 12:21
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.38
|0.00
|1115
|2006.09.04 12:22
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.37
|0.00
|1116
|2006.09.04 12:23
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.36
|0.00
|1117
|2006.09.04 12:37
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.35
|0.00
|1118
|2006.09.04 13:57
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.31
|0.00
|1119
|2006.09.04 14:05
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.30
|0.00
|1120
|2006.09.04 14:55
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.29
|0.00
|1121
|2006.09.04 15:06
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.28
|0.00
|1122
|2006.09.04 15:11
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.26
|0.00
|1123
|2006.09.04 15:14
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.25
|0.00
|1124
|2006.09.04 15:17
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.24
|0.00
|1125
|2006.09.04 15:22
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.23
|0.00
|1126
|2006.09.04 15:24
|modify
|139
|0.80
|117.39
|116.21
|0.00
|1127
|2006.09.05 00:00
|close
|139
|0.80
|116.17
|116.21
|0.00
|840.15
|14853.46
|1128
|2006.09.05 00:00
|buy
|140
|0.90
|116.17
|0.00
|0.00
|1129
|2006.09.05 20:00
|close
|140
|0.90
|116.03
|0.00
|0.00
|-108.59
|14744.87
|1130
|2006.09.05 20:00
|sell
|141
|0.90
|116.04
|0.00
|0.00
|1131
|2006.09.06 04:00
|close
|141
|0.90
|116.31
|0.00
|0.00
|-208.92
|14535.95
|1132
|2006.09.06 04:00
|buy
|142
|0.90
|116.32
|0.00
|0.00
|1133
|2006.09.06 13:27
|modify
|142
|0.90
|116.32
|116.34
|0.00
|1134
|2006.09.06 13:27
|modify
|142
|0.90
|116.32
|116.38
|0.00
|1135
|2006.09.06 13:29
|modify
|142
|0.90
|116.32
|116.39
|0.00
|1136
|2006.09.06 13:29
|modify
|142
|0.90
|116.32
|116.41
|0.00
|1137
|2006.09.06 14:31
|modify
|142
|0.90
|116.32
|116.42
|0.00
|1138
|2006.09.06 14:32
|modify
|142
|0.90
|116.32
|116.43
|0.00
|1139
|2006.09.06 14:32
|modify
|142
|0.90
|116.32
|116.45
|0.00
|1140
|2006.09.06 16:00
|close
|142
|0.90
|116.66
|116.45
|0.00
|262.30
|14798.25
|1141
|2006.09.06 16:00
|sell
|143
|0.90
|116.64
|0.00
|0.00
|1142
|2006.09.07 04:00
|close
|143
|0.90
|116.79
|0.00
|0.00
|-115.59
|14682.66
|1143
|2006.09.07 04:00
|buy
|144
|0.90
|116.78
|0.00
|0.00
|1144
|2006.09.07 10:52
|modify
|144
|0.90
|116.78
|116.79
|0.00
|1145
|2006.09.07 10:52
|s/l
|144
|0.90
|116.79
|116.79
|0.00
|7.71
|14690.37
|1146
|2006.09.07 10:52
|buy
|145
|0.90
|116.78
|0.00
|0.00
|1147
|2006.09.07 16:00
|close
|145
|0.90
|116.41
|0.00
|0.00
|-286.06
|14404.31
|1148
|2006.09.07 16:00
|sell
|146
|0.90
|116.42
|0.00
|0.00
|1149
|2006.09.07 20:00
|close
|146
|0.90
|116.41
|0.00
|0.00
|7.73
|14412.04
|1150
|2006.09.07 20:00
|buy
|147
|0.90
|116.38
|0.00
|0.00
|1151
|2006.09.08 14:44
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.39
|0.00
|1152
|2006.09.08 14:44
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.41
|0.00
|1153
|2006.09.08 14:45
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.43
|0.00
|1154
|2006.09.08 14:45
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.44
|0.00
|1155
|2006.09.08 14:45
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.45
|0.00
|1156
|2006.09.08 14:46
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.48
|0.00
|1157
|2006.09.08 14:46
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.52
|0.00
|1158
|2006.09.08 15:06
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.53
|0.00
|1159
|2006.09.08 15:06
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.55
|0.00
|1160
|2006.09.08 15:06
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.58
|0.00
|1161
|2006.09.08 17:07
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.59
|0.00
|1162
|2006.09.08 17:47
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.61
|0.00
|1163
|2006.09.08 17:47
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.62
|0.00
|1164
|2006.09.08 17:48
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.63
|0.00
|1165
|2006.09.08 17:48
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.65
|0.00
|1166
|2006.09.08 17:55
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.66
|0.00
|1167
|2006.09.08 18:07
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.67
|0.00
|1168
|2006.09.08 18:09
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.68
|0.00
|1169
|2006.09.08 18:12
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.69
|0.00
|1170
|2006.09.08 18:12
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.70
|0.00
|1171
|2006.09.08 18:15
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.71
|0.00
|1172
|2006.09.08 18:24
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.72
|0.00
|1173
|2006.09.08 18:34
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.73
|0.00
|1174
|2006.09.08 18:40
|modify
|147
|0.90
|116.38
|116.75
|0.00
|1175
|2006.09.08 20:00
|close
|147
|0.90
|116.95
|116.75
|0.00
|438.65
|14850.69
|1176
|2006.09.08 20:00
|sell
|148
|0.90
|116.91
|0.00
|0.00
|1177
|2006.09.11 00:00
|close
|148
|0.90
|116.98
|0.00
|0.00
|-53.86
|14796.83
|1178
|2006.09.11 00:00
|buy
|149
|0.90
|116.98
|0.00
|0.00
|1179
|2006.09.11 04:00
|close
|149
|0.90
|116.79
|0.00
|0.00
|-146.42
|14650.41
|1180
|2006.09.11 04:00
|sell
|150
|0.90
|116.81
|0.00
|0.00
|1181
|2006.09.11 12:00
|close
|150
|0.90
|117.27
|0.00
|0.00
|-353.03
|14297.38
|1182
|2006.09.11 12:00
|buy
|151
|0.90
|117.26
|0.00
|0.00
|1183
|2006.09.11 16:27
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.29
|0.00
|1184
|2006.09.11 16:28
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.32
|0.00
|1185
|2006.09.11 16:28
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.35
|0.00
|1186
|2006.09.11 16:29
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.36
|0.00
|1187
|2006.09.11 16:29
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.38
|0.00
|1188
|2006.09.11 16:32
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.39
|0.00
|1189
|2006.09.11 16:33
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.41
|0.00
|1190
|2006.09.11 16:34
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.43
|0.00
|1191
|2006.09.11 16:34
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.44
|0.00
|1192
|2006.09.11 16:36
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.45
|0.00
|1193
|2006.09.11 16:46
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.47
|0.00
|1194
|2006.09.11 16:47
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.48
|0.00
|1195
|2006.09.11 16:47
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.49
|0.00
|1196
|2006.09.11 16:48
|modify
|151
|0.90
|117.26
|117.50
|0.00
|1197
|2006.09.11 18:41
|s/l
|151
|0.90
|117.50
|117.50
|0.00
|183.83
|14481.21
|1198
|2006.09.11 18:41
|buy
|152
|0.90
|117.53
|0.00
|0.00
|1199
|2006.09.11 20:00
|close
|152
|0.90
|117.62
|0.00
|0.00
|68.87
|14550.08
|1200
|2006.09.11 20:00
|sell
|153
|0.90
|117.58
|0.00
|0.00
|1201
|2006.09.12 16:00
|close
|153
|0.90
|117.72
|0.00
|0.00
|-107.03
|14443.05
|1202
|2006.09.12 16:00
|buy
|154
|0.90
|117.71
|0.00
|0.00
|1203
|2006.09.12 20:04
|modify
|154
|0.90
|117.71
|117.74
|0.00
|1204
|2006.09.12 20:04
|modify
|154
|0.90
|117.71
|117.79
|0.00
|1205
|2006.09.12 20:04
|modify
|154
|0.90
|117.71
|117.83
|0.00
|1206
|2006.09.12 20:09
|modify
|154
|0.90
|117.71
|117.87
|0.00
|1207
|2006.09.12 23:22
|s/l
|154
|0.90
|117.87
|117.87
|0.00
|122.18
|14565.23
|1208
|2006.09.12 23:22
|buy
|155
|0.90
|117.89
|0.00
|0.00
|1209
|2006.09.13 04:00
|close
|155
|0.90
|117.97
|0.00
|0.00
|61.03
|14626.26
|1210
|2006.09.13 04:00
|sell
|156
|0.90
|117.98
|0.00
|0.00
|1211
|2006.09.13 09:16
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.97
|0.00
|1212
|2006.09.13 09:17
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.94
|0.00
|1213
|2006.09.13 09:17
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.93
|0.00
|1214
|2006.09.13 09:20
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.89
|0.00
|1215
|2006.09.13 09:21
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.88
|0.00
|1216
|2006.09.13 10:24
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.87
|0.00
|1217
|2006.09.13 14:44
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.86
|0.00
|1218
|2006.09.13 14:45
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.85
|0.00
|1219
|2006.09.13 15:05
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.84
|0.00
|1220
|2006.09.13 15:05
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.83
|0.00
|1221
|2006.09.13 15:16
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.80
|0.00
|1222
|2006.09.13 15:26
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.79
|0.00
|1223
|2006.09.13 15:27
|modify
|156
|0.90
|117.98
|117.78
|0.00
|1224
|2006.09.13 15:56
|s/l
|156
|0.90
|117.78
|117.78
|0.00
|152.83
|14779.09
|1225
|2006.09.13 16:00
|sell
|157
|0.90
|117.72
|0.00
|0.00
|1226
|2006.09.13 17:49
|modify
|157
|0.90
|117.72
|117.69
|0.00
|1227
|2006.09.13 17:50
|modify
|157
|0.90
|117.72
|117.68
|0.00
|1228
|2006.09.13 19:24
|s/l
|157
|0.90
|117.68
|117.68
|0.00
|30.59
|14809.68
|1229
|2006.09.13 19:24
|sell
|158
|0.90
|117.65
|0.00
|0.00
|1230
|2006.09.14 04:00
|close
|158
|0.90
|117.48
|0.00
|0.00
|130.23
|14939.91
|1231
|2006.09.14 04:00
|buy
|159
|0.90
|117.49
|0.00
|0.00
|1232
|2006.09.14 08:00
|close
|159
|0.90
|117.56
|0.00
|0.00
|53.59
|14993.50
|1233
|2006.09.14 08:00
|sell
|160
|0.90
|117.57
|0.00
|0.00
|1234
|2006.09.14 20:00
|close
|160
|0.90
|117.49
|0.00
|0.00
|61.28
|15054.78
|1235
|2006.09.14 20:00
|buy
|161
|0.90
|117.49
|0.00
|0.00
|1236
|2006.09.15 04:00
|close
|161
|0.90
|117.69
|0.00
|0.00
|152.94
|15207.72
|1237
|2006.09.15 04:00
|sell
|162
|0.90
|117.71
|0.00
|0.00
|1238
|2006.09.15 06:45
|modify
|162
|0.90
|117.71
|117.70
|0.00
|1239
|2006.09.15 08:00
|close
|162
|0.90
|117.54
|117.70
|0.00
|130.17
|15337.89
|1240
|2006.09.15 08:00
|buy
|163
|0.90
|117.56
|0.00
|0.00
|1241
|2006.09.15 16:00
|close
|163
|0.90
|117.66
|0.00
|0.00
|76.49
|15414.38
|1242
|2006.09.15 16:00
|sell
|164
|0.90
|117.64
|0.00
|0.00
|1243
|2006.09.19 04:00
|close
|164
|0.90
|117.95
|0.00
|0.00
|-236.54
|15177.84
|1244
|2006.09.19 04:00
|buy
|165
|0.90
|117.97
|0.00
|0.00
|1245
|2006.09.19 12:00
|close
|165
|0.90
|117.53
|0.00
|0.00
|-336.94
|14840.90
|1246
|2006.09.19 12:00
|sell
|166
|0.90
|117.52
|0.00
|0.00
|1247
|2006.09.19 14:43
|modify
|166
|0.90
|117.52
|117.50
|0.00
|1248
|2006.09.19 14:45
|modify
|166
|0.90
|117.52
|117.47
|0.00
|1249
|2006.09.19 14:46
|modify
|166
|0.90
|117.52
|117.46
|0.00
|1250
|2006.09.19 14:46
|modify
|166
|0.90
|117.52
|117.45
|0.00
|1251
|2006.09.19 14:47
|modify
|166
|0.90
|117.52
|117.44
|0.00
|1252
|2006.09.19 14:48
|modify
|166
|0.90
|117.52
|117.43
|0.00
|1253
|2006.09.19 14:52
|modify
|166
|0.90
|117.52
|117.42
|0.00
|1254
|2006.09.19 14:53
|modify
|166
|0.90
|117.52
|117.41
|0.00
|1255
|2006.09.19 14:53
|modify
|166
|0.90
|117.52
|117.40
|0.00
|1256
|2006.09.19 15:19
|s/l
|166
|0.90
|117.40
|117.40
|0.00
|91.99
|14932.89
|1257
|2006.09.19 15:19
|sell
|167
|0.90
|117.38
|0.00
|0.00
|1258
|2006.09.19 16:00
|close
|167
|0.90
|117.28
|0.00
|0.00
|76.74
|15009.63
|1259
|2006.09.19 16:00
|buy
|168
|0.90
|117.24
|0.00
|0.00
|1260
|2006.09.19 17:43
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.27
|0.00
|1261
|2006.09.19 17:43
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.31
|0.00
|1262
|2006.09.19 17:43
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.36
|0.00
|1263
|2006.09.19 18:10
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.37
|0.00
|1264
|2006.09.19 18:11
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.41
|0.00
|1265
|2006.09.19 18:11
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.44
|0.00
|1266
|2006.09.19 18:13
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.45
|0.00
|1267
|2006.09.19 19:01
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.46
|0.00
|1268
|2006.09.19 19:12
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.48
|0.00
|1269
|2006.09.19 19:12
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.50
|0.00
|1270
|2006.09.19 19:15
|modify
|168
|0.90
|117.24
|117.51
|0.00
|1271
|2006.09.20 00:00
|close
|168
|0.90
|117.69
|117.51
|0.00
|344.12
|15353.75
|1272
|2006.09.20 00:01
|sell
|169
|0.90
|117.68
|0.00
|0.00
|1273
|2006.09.20 03:10
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.65
|0.00
|1274
|2006.09.20 03:17
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.62
|0.00
|1275
|2006.09.20 03:18
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.60
|0.00
|1276
|2006.09.20 03:20
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.58
|0.00
|1277
|2006.09.20 03:20
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.55
|0.00
|1278
|2006.09.20 03:21
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.53
|0.00
|1279
|2006.09.20 03:21
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.52
|0.00
|1280
|2006.09.20 03:31
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.51
|0.00
|1281
|2006.09.20 08:24
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.50
|0.00
|1282
|2006.09.20 08:56
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.47
|0.00
|1283
|2006.09.20 08:57
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.45
|0.00
|1284
|2006.09.20 08:58
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.44
|0.00
|1285
|2006.09.20 08:58
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.41
|0.00
|1286
|2006.09.20 09:01
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.40
|0.00
|1287
|2006.09.20 09:02
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.39
|0.00
|1288
|2006.09.20 09:03
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.38
|0.00
|1289
|2006.09.20 09:12
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.35
|0.00
|1290
|2006.09.20 09:12
|modify
|169
|0.90
|117.68
|117.30
|0.00
|1291
|2006.09.20 10:40
|s/l
|169
|0.90
|117.30
|117.30
|0.00
|291.53
|15645.28
|1292
|2006.09.20 12:00
|sell
|170
|0.90
|117.42
|0.00
|0.00
|1293
|2006.09.20 20:00
|close
|170
|0.90
|117.33
|0.00
|0.00
|69.04
|15714.32
|1294
|2006.09.20 20:00
|buy
|171
|0.90
|117.35
|0.00
|0.00
|1295
|2006.09.21 00:00
|close
|171
|0.90
|117.36
|0.00
|0.00
|7.67
|15721.99
|1296
|2006.09.21 00:00
|sell
|172
|0.90
|117.37
|0.00
|0.00
|1297
|2006.09.21 08:04
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.35
|0.00
|1298
|2006.09.21 09:19
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.34
|0.00
|1299
|2006.09.21 09:20
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.33
|0.00
|1300
|2006.09.21 09:21
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.32
|0.00
|1301
|2006.09.21 09:25
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.29
|0.00
|1302
|2006.09.21 09:25
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.28
|0.00
|1303
|2006.09.21 12:19
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.26
|0.00
|1304
|2006.09.21 12:20
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.23
|0.00
|1305
|2006.09.21 12:20
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.22
|0.00
|1306
|2006.09.21 12:27
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.21
|0.00
|1307
|2006.09.21 12:30
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.18
|0.00
|1308
|2006.09.21 12:31
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.17
|0.00
|1309
|2006.09.21 12:31
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.16
|0.00
|1310
|2006.09.21 12:39
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.15
|0.00
|1311
|2006.09.21 12:42
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.14
|0.00
|1312
|2006.09.21 13:00
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.12
|0.00
|1313
|2006.09.21 13:01
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.11
|0.00
|1314
|2006.09.21 13:01
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.07
|0.00
|1315
|2006.09.21 14:31
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.06
|0.00
|1316
|2006.09.21 14:42
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.05
|0.00
|1317
|2006.09.21 14:46
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.04
|0.00
|1318
|2006.09.21 14:47
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.03
|0.00
|1319
|2006.09.21 14:47
|modify
|172
|0.90
|117.37
|117.01
|0.00
|1320
|2006.09.21 15:09
|modify
|172
|0.90
|117.37
|116.98
|0.00
|1321
|2006.09.21 15:10
|modify
|172
|0.90
|117.37
|116.97
|0.00
|1322
|2006.09.21 16:06
|s/l
|172
|0.90
|116.97
|116.97
|0.00
|307.77
|16029.76
|1323
|2006.09.21 16:06
|sell
|173
|1.00
|116.94
|0.00
|0.00
|1324
|2006.09.21 18:06
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.93
|0.00
|1325
|2006.09.21 18:16
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.90
|0.00
|1326
|2006.09.21 18:17
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.89
|0.00
|1327
|2006.09.21 18:17
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.88
|0.00
|1328
|2006.09.21 18:33
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.85
|0.00
|1329
|2006.09.21 18:34
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.84
|0.00
|1330
|2006.09.21 18:34
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.81
|0.00
|1331
|2006.09.21 18:35
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.80
|0.00
|1332
|2006.09.21 18:35
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.77
|0.00
|1333
|2006.09.21 20:03
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.75
|0.00
|1334
|2006.09.21 20:04
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.73
|0.00
|1335
|2006.09.21 20:04
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.69
|0.00
|1336
|2006.09.21 20:12
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.68
|0.00
|1337
|2006.09.21 20:13
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.67
|0.00
|1338
|2006.09.21 20:14
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.65
|0.00
|1339
|2006.09.21 21:12
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.64
|0.00
|1340
|2006.09.21 21:12
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.63
|0.00
|1341
|2006.09.21 21:13
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.60
|0.00
|1342
|2006.09.21 21:15
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.59
|0.00
|1343
|2006.09.21 21:17
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.58
|0.00
|1344
|2006.09.21 21:21
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.56
|0.00
|1345
|2006.09.21 21:22
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.55
|0.00
|1346
|2006.09.22 02:17
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.53
|0.00
|1347
|2006.09.22 02:39
|modify
|173
|1.00
|116.94
|116.52
|0.00
|1348
|2006.09.22 08:33
|s/l
|173
|1.00
|116.52
|116.52
|0.00
|360.45
|16390.21
|1349
|2006.09.22 08:33
|sell
|174
|1.00
|116.49
|0.00
|0.00
|1350
|2006.09.22 14:13
|modify
|174
|1.00
|116.49
|116.48
|0.00
|1351
|2006.09.22 14:14
|modify
|174
|1.00
|116.49
|116.47
|0.00
|1352
|2006.09.22 14:15
|modify
|174
|1.00
|116.49
|116.45
|0.00
|1353
|2006.09.22 14:21
|modify
|174
|1.00
|116.49
|116.44
|0.00
|1354
|2006.09.22 14:22
|modify
|174
|1.00
|116.49
|116.43
|0.00
|1355
|2006.09.22 14:22
|modify
|174
|1.00
|116.49
|116.42
|0.00
|1356
|2006.09.22 14:27
|modify
|174
|1.00
|116.49
|116.40
|0.00
|1357
|2006.09.22 16:00
|s/l
|174
|1.00
|116.40
|116.40
|0.00
|77.31
|16467.52
|1358
|2006.09.22 20:00
|buy
|175
|1.00
|116.51
|0.00
|0.00
|1359
|2006.09.25 00:00
|close
|175
|1.00
|116.46
|0.00
|0.00
|-42.93
|16424.59
|1360
|2006.09.25 00:00
|sell
|176
|1.00
|116.48
|0.00
|0.00
|1361
|2006.09.25 08:00
|close
|176
|1.00
|116.35
|0.00
|0.00
|111.73
|16536.32
|1362
|2006.09.25 08:00
|buy
|177
|1.00
|116.34
|0.00
|0.00
|1363
|2006.09.25 11:36
|modify
|177
|1.00
|116.34
|116.36
|0.00
|1364
|2006.09.25 12:07
|modify
|177
|1.00
|116.34
|116.38
|0.00
|1365
|2006.09.25 12:19
|modify
|177
|1.00
|116.34
|116.39
|0.00
|1366
|2006.09.25 12:27
|modify
|177
|1.00
|116.34
|116.40
|0.00
|1367
|2006.09.25 12:28
|modify
|177
|1.00
|116.34
|116.41
|0.00
|1368
|2006.09.25 12:28
|modify
|177
|1.00
|116.34
|116.44
|0.00
|1369
|2006.09.25 12:28
|modify
|177
|1.00
|116.34
|116.46
|0.00
|1370
|2006.09.25 12:29
|modify
|177
|1.00
|116.34
|116.47
|0.00
|1371
|2006.09.25 14:25
|s/l
|177
|1.00
|116.47
|116.47
|0.00
|111.63
|16647.95
|1372
|2006.09.25 14:25
|buy
|178
|1.00
|116.49
|0.00
|0.00
|1373
|2006.09.26 00:01
|close
|178
|1.00
|116.55
|0.00
|0.00
|51.48
|16699.43
|1374
|2006.09.26 00:01
|sell
|179
|1.00
|116.54
|0.00
|0.00
|1375
|2006.09.26 08:00
|close
|179
|1.00
|116.51
|0.00
|0.00
|25.75
|16725.18
|1376
|2006.09.26 08:00
|buy
|180
|1.00
|116.52
|0.00
|0.00
|1377
|2006.09.26 16:12
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.53
|0.00
|1378
|2006.09.26 16:12
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.54
|0.00
|1379
|2006.09.26 16:15
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.55
|0.00
|1380
|2006.09.26 16:15
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.56
|0.00
|1381
|2006.09.26 16:15
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.57
|0.00
|1382
|2006.09.26 16:22
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.58
|0.00
|1383
|2006.09.26 16:24
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.59
|0.00
|1384
|2006.09.26 16:24
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.60
|0.00
|1385
|2006.09.26 16:25
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.61
|0.00
|1386
|2006.09.26 16:25
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.62
|0.00
|1387
|2006.09.26 16:25
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.63
|0.00
|1388
|2006.09.26 16:28
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.64
|0.00
|1389
|2006.09.26 16:31
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.65
|0.00
|1390
|2006.09.26 16:32
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.66
|0.00
|1391
|2006.09.26 16:32
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.68
|0.00
|1392
|2006.09.26 16:35
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.70
|0.00
|1393
|2006.09.26 16:35
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.72
|0.00
|1394
|2006.09.26 16:36
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.73
|0.00
|1395
|2006.09.26 16:36
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.76
|0.00
|1396
|2006.09.26 16:45
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.77
|0.00
|1397
|2006.09.26 16:45
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.78
|0.00
|1398
|2006.09.26 16:45
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.79
|0.00
|1399
|2006.09.26 16:45
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.81
|0.00
|1400
|2006.09.26 16:45
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.83
|0.00
|1401
|2006.09.26 16:45
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.84
|0.00
|1402
|2006.09.26 16:45
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.85
|0.00
|1403
|2006.09.26 16:45
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.86
|0.00
|1404
|2006.09.26 16:45
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.87
|0.00
|1405
|2006.09.26 16:46
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.88
|0.00
|1406
|2006.09.26 18:29
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.89
|0.00
|1407
|2006.09.26 18:29
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.90
|0.00
|1408
|2006.09.26 18:29
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.91
|0.00
|1409
|2006.09.26 18:29
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.92
|0.00
|1410
|2006.09.26 18:30
|modify
|180
|1.00
|116.52
|116.94
|0.00
|1411
|2006.09.27 00:00
|close
|180
|1.00
|117.10
|116.94
|0.00
|495.30
|17220.48
|1412
|2006.09.27 00:00
|sell
|181
|1.00
|117.13
|0.00
|0.00
|1413
|2006.09.27 04:00
|close
|181
|1.00
|116.97
|0.00
|0.00
|136.79
|17357.27
|1414
|2006.09.27 04:00
|buy
|182
|1.00
|116.96
|0.00
|0.00
|1415
|2006.09.27 11:22
|modify
|182
|1.00
|116.96
|116.97
|0.00
|1416
|2006.09.27 11:22
|modify
|182
|1.00
|116.96
|116.98
|0.00
|1417
|2006.09.27 11:22
|modify
|182
|1.00
|116.96
|116.99
|0.00
|1418
|2006.09.27 11:22
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.00
|0.00
|1419
|2006.09.27 11:22
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.01
|0.00
|1420
|2006.09.27 11:22
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.02
|0.00
|1421
|2006.09.27 12:17
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.03
|0.00
|1422
|2006.09.27 12:27
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.04
|0.00
|1423
|2006.09.27 12:27
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.05
|0.00
|1424
|2006.09.27 12:29
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.07
|0.00
|1425
|2006.09.27 12:30
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.08
|0.00
|1426
|2006.09.27 12:31
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.09
|0.00
|1427
|2006.09.27 14:20
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.10
|0.00
|1428
|2006.09.27 15:39
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.11
|0.00
|1429
|2006.09.27 15:40
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.12
|0.00
|1430
|2006.09.27 15:40
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.13
|0.00
|1431
|2006.09.27 15:45
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.14
|0.00
|1432
|2006.09.27 16:00
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.15
|0.00
|1433
|2006.09.27 16:00
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.16
|0.00
|1434
|2006.09.27 16:00
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.17
|0.00
|1435
|2006.09.27 16:03
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.18
|0.00
|1436
|2006.09.27 16:05
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.19
|0.00
|1437
|2006.09.27 16:05
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.20
|0.00
|1438
|2006.09.27 16:05
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.21
|0.00
|1439
|2006.09.27 16:05
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.22
|0.00
|1440
|2006.09.27 16:05
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.23
|0.00
|1441
|2006.09.27 16:05
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.24
|0.00
|1442
|2006.09.27 16:05
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.25
|0.00
|1443
|2006.09.27 16:05
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.26
|0.00
|1444
|2006.09.27 16:06
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.27
|0.00
|1445
|2006.09.27 16:07
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.28
|0.00
|1446
|2006.09.27 16:09
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.29
|0.00
|1447
|2006.09.27 16:09
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.30
|0.00
|1448
|2006.09.27 16:09
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.31
|0.00
|1449
|2006.09.27 16:09
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.32
|0.00
|1450
|2006.09.27 16:09
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.33
|0.00
|1451
|2006.09.27 16:10
|modify
|182
|1.00
|116.96
|117.34
|0.00
|1452
|2006.09.27 17:00
|s/l
|182
|1.00
|117.34
|117.34
|0.00
|323.85
|17681.12
|1453
|2006.09.27 20:00
|sell
|183
|1.10
|117.52
|0.00
|0.00
|1454
|2006.09.28 08:00
|close
|183
|1.10
|117.59
|0.00
|0.00
|-65.48
|17615.64
|1455
|2006.09.28 08:00
|buy
|184
|1.10
|117.60
|0.00
|0.00
|1456
|2006.09.28 16:47
|modify
|184
|1.10
|117.60
|117.60
|0.00
|1457
|2006.09.28 16:54
|modify
|184
|1.10
|117.60
|117.61
|0.00
|1458
|2006.09.28 16:54
|modify
|184
|1.10
|117.60
|117.62
|0.00
|1459
|2006.09.28 16:55
|modify
|184
|1.10
|117.60
|117.63
|0.00
|1460
|2006.09.29 03:00
|s/l
|184
|1.10
|117.63
|117.63
|0.00
|28.05
|17643.69
|1461
|2006.09.29 08:00
|buy
|185
|1.10
|117.88
|0.00
|0.00
|1462
|2006.09.29 16:00
|close
|185
|1.10
|118.07
|0.00
|0.00
|177.01
|17820.70
|1463
|2006.09.29 16:00
|sell
|186
|1.10
|118.08
|0.00
|0.00
|1464
|2006.10.02 00:00
|close
|186
|1.10
|118.14
|0.00
|0.00
|-55.87
|17764.83
|1465
|2006.10.02 00:01
|buy
|187
|1.10
|118.13
|0.00
|0.00
|1466
|2006.10.02 08:00
|close
|187
|1.10
|118.34
|0.00
|0.00
|195.20
|17960.03
|1467
|2006.10.02 08:00
|sell
|188
|1.10
|118.35
|0.00
|0.00
|1468
|2006.10.02 15:05
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.33
|0.00
|1469
|2006.10.02 15:05
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.32
|0.00
|1470
|2006.10.02 15:06
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.31
|0.00
|1471
|2006.10.02 15:19
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.28
|0.00
|1472
|2006.10.02 15:20
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.27
|0.00
|1473
|2006.10.02 15:21
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.26
|0.00
|1474
|2006.10.02 15:22
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.25
|0.00
|1475
|2006.10.02 15:22
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.24
|0.00
|1476
|2006.10.02 15:22
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.23
|0.00
|1477
|2006.10.02 15:31
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.22
|0.00
|1478
|2006.10.02 15:31
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.21
|0.00
|1479
|2006.10.02 15:31
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.20
|0.00
|1480
|2006.10.02 15:31
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.19
|0.00
|1481
|2006.10.02 15:31
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.18
|0.00
|1482
|2006.10.02 15:31
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.17
|0.00
|1483
|2006.10.02 15:34
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.16
|0.00
|1484
|2006.10.02 15:35
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.15
|0.00
|1485
|2006.10.02 15:35
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.13
|0.00
|1486
|2006.10.02 15:35
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.11
|0.00
|1487
|2006.10.02 15:50
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.10
|0.00
|1488
|2006.10.02 15:50
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.09
|0.00
|1489
|2006.10.02 15:51
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.08
|0.00
|1490
|2006.10.02 15:51
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.07
|0.00
|1491
|2006.10.02 15:51
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.06
|0.00
|1492
|2006.10.02 15:51
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.05
|0.00
|1493
|2006.10.02 15:51
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.04
|0.00
|1494
|2006.10.02 15:56
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.03
|0.00
|1495
|2006.10.02 16:02
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.02
|0.00
|1496
|2006.10.02 16:02
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.01
|0.00
|1497
|2006.10.02 16:02
|modify
|188
|1.10
|118.35
|118.00
|0.00
|1498
|2006.10.02 16:23
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.99
|0.00
|1499
|2006.10.02 16:34
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.98
|0.00
|1500
|2006.10.02 16:35
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.97
|0.00
|1501
|2006.10.02 16:35
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.96
|0.00
|1502
|2006.10.02 16:35
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.95
|0.00
|1503
|2006.10.02 16:35
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.94
|0.00
|1504
|2006.10.02 16:36
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.93
|0.00
|1505
|2006.10.02 17:07
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.92
|0.00
|1506
|2006.10.02 17:13
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.91
|0.00
|1507
|2006.10.02 17:14
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.89
|0.00
|1508
|2006.10.02 17:15
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.88
|0.00
|1509
|2006.10.02 17:15
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.87
|0.00
|1510
|2006.10.02 17:15
|modify
|188
|1.10
|118.35
|117.86
|0.00
|1511
|2006.10.02 20:00
|close
|188
|1.10
|117.66
|117.86
|0.00
|645.08
|18605.11
|1512
|2006.10.02 20:01
|buy
|189
|1.10
|117.67
|0.00
|0.00
|1513
|2006.10.03 04:00
|close
|189
|1.10
|117.70
|0.00
|0.00
|28.04
|18633.15
|1514
|2006.10.03 04:00
|sell
|190
|1.10
|117.71
|0.00
|0.00
|1515
|2006.10.03 16:00
|close
|190
|1.10
|117.80
|0.00
|0.00
|-84.04
|18549.11
|1516
|2006.10.03 16:00
|buy
|191
|1.10
|117.79
|0.00
|0.00
|1517
|2006.10.04 00:29
|modify
|191
|1.10
|117.79
|117.80
|0.00
|1518
|2006.10.04 00:30
|modify
|191
|1.10
|117.79
|117.82
|0.00
|1519
|2006.10.04 00:30
|modify
|191
|1.10
|117.79
|117.83
|0.00
|1520
|2006.10.04 00:30
|modify
|191
|1.10
|117.79
|117.84
|0.00
|1521
|2006.10.04 00:30
|modify
|191
|1.10
|117.79
|117.85
|0.00
|1522
|2006.10.04 00:30
|modify
|191
|1.10
|117.79
|117.86
|0.00
|1523
|2006.10.04 00:30
|modify
|191
|1.10
|117.79
|117.87
|0.00
|1524
|2006.10.04 00:31
|modify
|191
|1.10
|117.79
|117.88
|0.00
|1525
|2006.10.04 00:31
|modify
|191
|1.10
|117.79
|117.89
|0.00
|1526
|2006.10.04 00:31
|modify
|191
|1.10
|117.79
|117.90
|0.00
|1527
|2006.10.04 08:59
|s/l
|191
|1.10
|117.90
|117.90
|0.00
|102.63
|18651.74
|1528
|2006.10.04 08:59
|buy
|192
|1.10
|117.93
|0.00
|0.00
|1529
|2006.10.04 13:27
|modify
|192
|1.10
|117.93
|117.94
|0.00
|1530
|2006.10.04 13:28
|modify
|192
|1.10
|117.93
|117.95
|0.00
|1531
|2006.10.04 13:28
|modify
|192
|1.10
|117.93
|117.96
|0.00
|1532
|2006.10.04 13:28
|modify
|192
|1.10
|117.93
|117.97
|0.00
|1533
|2006.10.04 13:29
|modify
|192
|1.10
|117.93
|117.98
|0.00
|1534
|2006.10.04 16:00
|close
|192
|1.10
|118.04
|117.98
|0.00
|102.51
|18754.25
|1535
|2006.10.04 16:00
|sell
|193
|1.10
|118.05
|0.00
|0.00
|1536
|2006.10.05 00:00
|close
|193
|1.10
|117.85
|0.00
|0.00
|186.68
|18940.93
|1537
|2006.10.05 00:00
|buy
|194
|1.10
|117.82
|0.00
|0.00
|1538
|2006.10.05 16:00
|close
|194
|1.10
|117.53
|0.00
|0.00
|-271.42
|18669.51
|1539
|2006.10.05 16:00
|sell
|195
|1.10
|117.52
|0.00
|0.00
|1540
|2006.10.06 00:00
|close
|195
|1.10
|117.76
|0.00
|0.00
|-224.18
|18445.33
|1541
|2006.10.06 00:00
|buy
|196
|1.10
|117.76
|0.00
|0.00
|1542
|2006.10.06 04:00
|close
|196
|1.10
|117.99
|0.00
|0.00
|214.42
|18659.75
|1543
|2006.10.06 04:00
|sell
|197
|1.10
|117.95
|0.00
|0.00
|1544
|2006.10.06 08:00
|close
|197
|1.10
|118.00
|0.00
|0.00
|-46.61
|18613.14
|1545
|2006.10.06 08:00
|buy
|198
|1.10
|118.00
|0.00
|0.00
|1546
|2006.10.06 14:52
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.02
|0.00
|1547
|2006.10.06 14:52
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.03
|0.00
|1548
|2006.10.06 14:52
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.04
|0.00
|1549
|2006.10.06 14:53
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.05
|0.00
|1550
|2006.10.06 14:53
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.06
|0.00
|1551
|2006.10.06 14:55
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.07
|0.00
|1552
|2006.10.06 14:55
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.08
|0.00
|1553
|2006.10.06 14:55
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.10
|0.00
|1554
|2006.10.06 14:55
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.12
|0.00
|1555
|2006.10.06 14:56
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.23
|0.00
|1556
|2006.10.06 14:56
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.24
|0.00
|1557
|2006.10.06 14:56
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.25
|0.00
|1558
|2006.10.06 14:56
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.26
|0.00
|1559
|2006.10.06 14:57
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.27
|0.00
|1560
|2006.10.06 14:57
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.28
|0.00
|1561
|2006.10.06 14:58
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.30
|0.00
|1562
|2006.10.06 14:58
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.31
|0.00
|1563
|2006.10.06 14:58
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.32
|0.00
|1564
|2006.10.06 14:58
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.34
|0.00
|1565
|2006.10.06 15:00
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.35
|0.00
|1566
|2006.10.06 15:07
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.36
|0.00
|1567
|2006.10.06 15:07
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.39
|0.00
|1568
|2006.10.06 15:10
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.42
|0.00
|1569
|2006.10.06 15:10
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.44
|0.00
|1570
|2006.10.06 15:52
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.47
|0.00
|1571
|2006.10.06 15:52
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.49
|0.00
|1572
|2006.10.06 15:52
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.50
|0.00
|1573
|2006.10.06 15:55
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.52
|0.00
|1574
|2006.10.06 15:55
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.53
|0.00
|1575
|2006.10.06 15:56
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.56
|0.00
|1576
|2006.10.06 15:58
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.57
|0.00
|1577
|2006.10.06 15:58
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.59
|0.00
|1578
|2006.10.06 16:05
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.60
|0.00
|1579
|2006.10.06 16:08
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.62
|0.00
|1580
|2006.10.06 16:10
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.63
|0.00
|1581
|2006.10.06 16:22
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.64
|0.00
|1582
|2006.10.06 16:22
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.65
|0.00
|1583
|2006.10.06 16:22
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.66
|0.00
|1584
|2006.10.06 16:38
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.68
|0.00
|1585
|2006.10.06 16:38
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.71
|0.00
|1586
|2006.10.06 16:38
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.74
|0.00
|1587
|2006.10.06 16:39
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.76
|0.00
|1588
|2006.10.06 16:44
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.77
|0.00
|1589
|2006.10.06 16:44
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.78
|0.00
|1590
|2006.10.09 04:46
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.81
|0.00
|1591
|2006.10.09 04:47
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.82
|0.00
|1592
|2006.10.09 04:50
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.83
|0.00
|1593
|2006.10.09 04:51
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.84
|0.00
|1594
|2006.10.09 05:52
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.86
|0.00
|1595
|2006.10.09 06:04
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.87
|0.00
|1596
|2006.10.09 06:35
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.88
|0.00
|1597
|2006.10.09 06:50
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.90
|0.00
|1598
|2006.10.09 06:59
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.91
|0.00
|1599
|2006.10.09 07:08
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.93
|0.00
|1600
|2006.10.09 07:15
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.95
|0.00
|1601
|2006.10.09 07:19
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.96
|0.00
|1602
|2006.10.09 07:27
|modify
|198
|1.10
|118.00
|118.98
|0.00
|1603
|2006.10.09 13:01
|s/l
|198
|1.10
|118.98
|118.98
|0.00
|906.03
|19519.17
|1604
|2006.10.09 13:01
|buy
|199
|1.20
|119.01
|0.00
|0.00
|1605
|2006.10.10 00:00
|close
|199
|1.20
|119.08
|0.00
|0.00
|70.54
|19589.71
|1606
|2006.10.10 00:00
|sell
|200
|1.20
|119.09
|0.00
|0.00
|1607
|2006.10.10 08:00
|close
|200
|1.20
|119.13
|0.00
|0.00
|-40.29
|19549.42
|1608
|2006.10.10 08:00
|buy
|201
|1.20
|119.13
|0.00
|0.00
|1609
|2006.10.10 10:33
|modify
|201
|1.20
|119.13
|119.14
|0.00
|1610
|2006.10.10 10:34
|modify
|201
|1.20
|119.13
|119.16
|0.00
|1611
|2006.10.10 10:35
|modify
|201
|1.20
|119.13
|119.17
|0.00
|1612
|2006.10.10 10:35
|modify
|201
|1.20
|119.13
|119.19
|0.00
|1613
|2006.10.10 10:35
|modify
|201
|1.20
|119.13
|119.20
|0.00
|1614
|2006.10.10 10:38
|s/l
|201
|1.20
|119.20
|119.20
|0.00
|70.47
|19619.89
|1615
|2006.10.10 10:38
|buy
|202
|1.20
|119.23
|0.00
|0.00
|1616
|2006.10.10 13:08
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.24
|0.00
|1617
|2006.10.10 13:15
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.27
|0.00
|1618
|2006.10.10 13:16
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.28
|0.00
|1619
|2006.10.10 13:17
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.30
|0.00
|1620
|2006.10.10 13:17
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.31
|0.00
|1621
|2006.10.10 13:18
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.32
|0.00
|1622
|2006.10.10 13:18
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.34
|0.00
|1623
|2006.10.10 13:18
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.35
|0.00
|1624
|2006.10.10 13:18
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.37
|0.00
|1625
|2006.10.10 13:19
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.38
|0.00
|1626
|2006.10.10 15:38
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.39
|0.00
|1627
|2006.10.10 15:38
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.40
|0.00
|1628
|2006.10.10 15:38
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.41
|0.00
|1629
|2006.10.10 16:04
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.42
|0.00
|1630
|2006.10.10 17:20
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.43
|0.00
|1631
|2006.10.10 17:20
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.44
|0.00
|1632
|2006.10.10 17:27
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.46
|0.00
|1633
|2006.10.10 17:38
|modify
|202
|1.20
|119.23
|119.47
|0.00
|1634
|2006.10.11 04:00
|close
|202
|1.20
|119.67
|119.47
|0.00
|441.21
|20061.10
|1635
|2006.10.11 04:00
|sell
|203
|1.20
|119.66
|0.00
|0.00
|1636
|2006.10.11 12:01
|close
|203
|1.20
|119.52
|0.00
|0.00
|140.56
|20201.66
|1637
|2006.10.11 12:03
|buy
|204
|1.20
|119.54
|0.00
|0.00
|1638
|2006.10.11 16:00
|close
|204
|1.20
|119.62
|0.00
|0.00
|80.25
|20281.91
|1639
|2006.10.11 16:00
|sell
|205
|1.20
|119.63
|0.00
|0.00
|1640
|2006.10.11 20:00
|close
|205
|1.20
|119.57
|0.00
|0.00
|60.22
|20342.13
|1641
|2006.10.11 20:00
|buy
|206
|1.20
|119.58
|0.00
|0.00
|1642
|2006.10.12 00:01
|close
|206
|1.20
|119.67
|0.00
|0.00
|90.25
|20432.38
|1643
|2006.10.12 00:02
|sell
|207
|1.20
|119.68
|0.00
|0.00
|1644
|2006.10.12 09:06
|modify
|207
|1.20
|119.68
|119.68
|0.00
|1645
|2006.10.12 09:09
|modify
|207
|1.20
|119.68
|119.67
|0.00
|1646
|2006.10.12 09:09
|modify
|207
|1.20
|119.68
|119.65
|0.00
|1647
|2006.10.12 09:09
|modify
|207
|1.20
|119.68
|119.63
|0.00
|1648
|2006.10.12 09:09
|modify
|207
|1.20
|119.68
|119.59
|0.00
|1649
|2006.10.12 09:11
|modify
|207
|1.20
|119.68
|119.58
|0.00
|1650
|2006.10.12 10:20
|s/l
|207
|1.20
|119.58
|119.58
|0.00
|100.35
|20532.73
|1651
|2006.10.12 10:20
|sell
|208
|1.20
|119.55
|0.00
|0.00
|1652
|2006.10.12 12:00
|close
|208
|1.20
|119.49
|0.00
|0.00
|60.26
|20592.99
|1653
|2006.10.12 12:00
|buy
|209
|1.20
|119.50
|0.00
|0.00
|1654
|2006.10.12 16:00
|close
|209
|1.20
|119.44
|0.00
|0.00
|-60.28
|20532.71
|1655
|2006.10.12 16:00
|sell
|210
|1.20
|119.44
|0.00
|0.00
|1656
|2006.10.13 08:00
|close
|210
|1.20
|119.36
|0.00
|0.00
|80.43
|20613.14
|1657
|2006.10.13 08:01
|buy
|211
|1.20
|119.37
|0.00
|0.00
|1658
|2006.10.13 15:47
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.38
|0.00
|1659
|2006.10.13 16:00
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.40
|0.00
|1660
|2006.10.13 16:01
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.41
|0.00
|1661
|2006.10.13 16:02
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.43
|0.00
|1662
|2006.10.13 16:03
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.44
|0.00
|1663
|2006.10.13 16:03
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.45
|0.00
|1664
|2006.10.13 16:05
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.46
|0.00
|1665
|2006.10.13 16:17
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.48
|0.00
|1666
|2006.10.13 16:18
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.49
|0.00
|1667
|2006.10.13 16:29
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.50
|0.00
|1668
|2006.10.13 16:29
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.51
|0.00
|1669
|2006.10.13 16:30
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.52
|0.00
|1670
|2006.10.13 16:37
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.53
|0.00
|1671
|2006.10.13 16:40
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.54
|0.00
|1672
|2006.10.13 16:40
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.55
|0.00
|1673
|2006.10.13 16:41
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.56
|0.00
|1674
|2006.10.13 16:58
|modify
|211
|1.20
|119.37
|119.57
|0.00
|1675
|2006.10.16 04:00
|close
|211
|1.20
|119.76
|119.57
|0.00
|390.78
|21003.92
|1676
|2006.10.16 04:00
|sell
|212
|1.30
|119.72
|0.00
|0.00
|1677
|2006.10.16 09:08
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.71
|0.00
|1678
|2006.10.16 09:08
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.69
|0.00
|1679
|2006.10.16 09:14
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.66
|0.00
|1680
|2006.10.16 09:15
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.65
|0.00
|1681
|2006.10.16 09:15
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.63
|0.00
|1682
|2006.10.16 09:15
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.62
|0.00
|1683
|2006.10.16 09:16
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.61
|0.00
|1684
|2006.10.16 09:56
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.59
|0.00
|1685
|2006.10.16 09:57
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.58
|0.00
|1686
|2006.10.16 10:08
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.55
|0.00
|1687
|2006.10.16 10:15
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.54
|0.00
|1688
|2006.10.16 10:16
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.52
|0.00
|1689
|2006.10.16 14:06
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.51
|0.00
|1690
|2006.10.16 14:06
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.50
|0.00
|1691
|2006.10.16 14:06
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.49
|0.00
|1692
|2006.10.16 14:06
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.48
|0.00
|1693
|2006.10.16 14:09
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.47
|0.00
|1694
|2006.10.16 14:09
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.45
|0.00
|1695
|2006.10.16 14:11
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.44
|0.00
|1696
|2006.10.16 14:51
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.43
|0.00
|1697
|2006.10.16 14:51
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.42
|0.00
|1698
|2006.10.16 14:51
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.41
|0.00
|1699
|2006.10.16 14:52
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.40
|0.00
|1700
|2006.10.16 14:52
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.39
|0.00
|1701
|2006.10.16 14:57
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.38
|0.00
|1702
|2006.10.16 14:57
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.37
|0.00
|1703
|2006.10.16 15:06
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.36
|0.00
|1704
|2006.10.16 15:09
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.35
|0.00
|1705
|2006.10.16 15:09
|modify
|212
|1.30
|119.72
|119.34
|0.00
|1706
|2006.10.16 16:00
|close
|212
|1.30
|119.12
|119.34
|0.00
|654.80
|21658.72
|1707
|2006.10.16 16:00
|buy
|213
|1.30
|119.12
|0.00
|0.00
|1708
|2006.10.16 20:00
|close
|213
|1.30
|119.01
|0.00
|0.00
|-120.16
|21538.56
|1709
|2006.10.16 20:00
|sell
|214
|1.30
|119.02
|0.00
|0.00
|1710
|2006.10.17 10:49
|modify
|214
|1.30
|119.02
|119.01
|0.00
|1711
|2006.10.17 11:07
|modify
|214
|1.30
|119.02
|119.00
|0.00
|1712
|2006.10.17 11:08
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.99
|0.00
|1713
|2006.10.17 11:17
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.97
|0.00
|1714
|2006.10.17 11:18
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.96
|0.00
|1715
|2006.10.17 11:18
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.95
|0.00
|1716
|2006.10.17 11:35
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.94
|0.00
|1717
|2006.10.17 11:46
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.93
|0.00
|1718
|2006.10.17 11:58
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.92
|0.00
|1719
|2006.10.17 12:34
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.91
|0.00
|1720
|2006.10.17 15:22
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.90
|0.00
|1721
|2006.10.17 15:23
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.89
|0.00
|1722
|2006.10.17 16:09
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.88
|0.00
|1723
|2006.10.17 17:45
|modify
|214
|1.30
|119.02
|118.87
|0.00
|1724
|2006.10.17 19:24
|s/l
|214
|1.30
|118.87
|118.87
|0.00
|164.04
|21702.60
|1725
|2006.10.18 04:00
|sell
|215
|1.30
|118.69
|0.00
|0.00
|1726
|2006.10.18 08:00
|close
|215
|1.30
|118.52
|0.00
|0.00
|186.47
|21889.07
|1727
|2006.10.18 08:00
|buy
|216
|1.30
|118.53
|0.00
|0.00
|1728
|2006.10.18 14:36
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.55
|0.00
|1729
|2006.10.18 14:36
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.57
|0.00
|1730
|2006.10.18 14:36
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.59
|0.00
|1731
|2006.10.18 14:37
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.60
|0.00
|1732
|2006.10.18 14:38
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.62
|0.00
|1733
|2006.10.18 14:38
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.63
|0.00
|1734
|2006.10.18 14:40
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.64
|0.00
|1735
|2006.10.18 14:40
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.65
|0.00
|1736
|2006.10.18 14:40
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.66
|0.00
|1737
|2006.10.18 14:41
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.68
|0.00
|1738
|2006.10.18 14:41
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.72
|0.00
|1739
|2006.10.18 14:51
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.73
|0.00
|1740
|2006.10.18 14:54
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.74
|0.00
|1741
|2006.10.18 14:54
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.75
|0.00
|1742
|2006.10.18 14:55
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.76
|0.00
|1743
|2006.10.18 14:55
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.77
|0.00
|1744
|2006.10.18 14:55
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.78
|0.00
|1745
|2006.10.18 15:11
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.81
|0.00
|1746
|2006.10.18 15:13
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.82
|0.00
|1747
|2006.10.18 15:13
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.83
|0.00
|1748
|2006.10.18 15:13
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.84
|0.00
|1749
|2006.10.18 15:13
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.85
|0.00
|1750
|2006.10.18 16:43
|modify
|216
|1.30
|118.53
|118.86
|0.00
|1751
|2006.10.18 20:00
|close
|216
|1.30
|119.02
|118.86
|0.00
|535.20
|22424.27
|1752
|2006.10.18 20:01
|sell
|217
|1.30
|119.01
|0.00
|0.00
|1753
|2006.10.19 09:31
|modify
|217
|1.30
|119.01
|119.00
|0.00
|1754
|2006.10.19 09:31
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.99
|0.00
|1755
|2006.10.19 09:33
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.98
|0.00
|1756
|2006.10.19 09:33
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.96
|0.00
|1757
|2006.10.19 09:34
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.95
|0.00
|1758
|2006.10.19 09:37
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.94
|0.00
|1759
|2006.10.19 09:38
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.93
|0.00
|1760
|2006.10.19 09:39
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.92
|0.00
|1761
|2006.10.19 09:39
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.90
|0.00
|1762
|2006.10.19 09:39
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.89
|0.00
|1763
|2006.10.19 09:42
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.88
|0.00
|1764
|2006.10.19 09:42
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.87
|0.00
|1765
|2006.10.19 09:43
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.85
|0.00
|1766
|2006.10.19 09:51
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.83
|0.00
|1767
|2006.10.19 09:58
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.82
|0.00
|1768
|2006.10.19 09:58
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.80
|0.00
|1769
|2006.10.19 09:59
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.79
|0.00
|1770
|2006.10.19 15:39
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.78
|0.00
|1771
|2006.10.19 15:42
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.76
|0.00
|1772
|2006.10.19 15:42
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.75
|0.00
|1773
|2006.10.19 15:43
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.74
|0.00
|1774
|2006.10.19 15:43
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.73
|0.00
|1775
|2006.10.19 15:43
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.72
|0.00
|1776
|2006.10.19 15:43
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.71
|0.00
|1777
|2006.10.19 15:43
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.70
|0.00
|1778
|2006.10.19 15:43
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.69
|0.00
|1779
|2006.10.19 15:46
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.68
|0.00
|1780
|2006.10.19 15:46
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.67
|0.00
|1781
|2006.10.19 15:46
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.66
|0.00
|1782
|2006.10.19 15:46
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.64
|0.00
|1783
|2006.10.19 15:46
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.62
|0.00
|1784
|2006.10.19 15:46
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.61
|0.00
|1785
|2006.10.19 15:46
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.59
|0.00
|1786
|2006.10.19 15:46
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.58
|0.00
|1787
|2006.10.19 15:46
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.56
|0.00
|1788
|2006.10.19 15:50
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.55
|0.00
|1789
|2006.10.19 15:50
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.54
|0.00
|1790
|2006.10.19 15:50
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.52
|0.00
|1791
|2006.10.19 15:51
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.51
|0.00
|1792
|2006.10.19 18:01
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.50
|0.00
|1793
|2006.10.19 18:01
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.49
|0.00
|1794
|2006.10.19 19:19
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.48
|0.00
|1795
|2006.10.19 19:20
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.47
|0.00
|1796
|2006.10.19 19:20
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.45
|0.00
|1797
|2006.10.19 19:25
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.44
|0.00
|1798
|2006.10.19 19:35
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.43
|0.00
|1799
|2006.10.19 19:48
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.41
|0.00
|1800
|2006.10.19 19:56
|modify
|217
|1.30
|119.01
|118.40
|0.00
|1801
|2006.10.19 20:00
|close
|217
|1.30
|118.17
|118.40
|0.00
|924.09
|23348.36
|1802
|2006.10.19 20:01
|buy
|218
|1.40
|118.16
|0.00
|0.00
|1803
|2006.10.20 00:02
|close
|218
|1.40
|118.22
|0.00
|0.00
|71.05
|23419.41
|1804
|2006.10.20 00:02
|sell
|219
|1.40
|118.21
|0.00
|0.00
|1805
|2006.10.20 04:00
|close
|219
|1.40
|118.40
|0.00
|0.00
|-224.66
|23194.75
|1806
|2006.10.20 04:00
|buy
|220
|1.40
|118.39
|0.00
|0.00
|1807
|2006.10.20 12:00
|close
|220
|1.40
|118.36
|0.00
|0.00
|-35.48
|23159.27
|1808
|2006.10.20 12:00
|sell
|221
|1.40
|118.36
|0.00
|0.00
|1809
|2006.10.20 16:00
|close
|221
|1.40
|118.39
|0.00
|0.00
|-35.48
|23123.79
|1810
|2006.10.20 16:00
|buy
|222
|1.40
|118.40
|0.00
|0.00
|1811
|2006.10.20 16:37
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.41
|0.00
|1812
|2006.10.20 16:39
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.43
|0.00
|1813
|2006.10.20 16:53
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.44
|0.00
|1814
|2006.10.20 16:54
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.45
|0.00
|1815
|2006.10.20 16:54
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.46
|0.00
|1816
|2006.10.20 16:54
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.47
|0.00
|1817
|2006.10.20 20:11
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.48
|0.00
|1818
|2006.10.23 03:50
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.49
|0.00
|1819
|2006.10.23 04:39
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.50
|0.00
|1820
|2006.10.23 04:39
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.51
|0.00
|1821
|2006.10.23 04:39
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.52
|0.00
|1822
|2006.10.23 04:40
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.53
|0.00
|1823
|2006.10.23 07:36
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.54
|0.00
|1824
|2006.10.23 07:36
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.55
|0.00
|1825
|2006.10.23 08:08
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.56
|0.00
|1826
|2006.10.23 08:17
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.57
|0.00
|1827
|2006.10.23 08:21
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.58
|0.00
|1828
|2006.10.23 09:10
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.59
|0.00
|1829
|2006.10.23 09:24
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.60
|0.00
|1830
|2006.10.23 09:27
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.61
|0.00
|1831
|2006.10.23 09:27
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.62
|0.00
|1832
|2006.10.23 09:29
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.63
|0.00
|1833
|2006.10.23 09:32
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.64
|0.00
|1834
|2006.10.23 10:01
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.65
|0.00
|1835
|2006.10.23 10:06
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.66
|0.00
|1836
|2006.10.23 10:11
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.68
|0.00
|1837
|2006.10.23 10:15
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.69
|0.00
|1838
|2006.10.23 10:28
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.70
|0.00
|1839
|2006.10.23 10:28
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.71
|0.00
|1840
|2006.10.23 10:32
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.72
|0.00
|1841
|2006.10.23 10:35
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.73
|0.00
|1842
|2006.10.23 10:40
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.74
|0.00
|1843
|2006.10.23 10:40
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.75
|0.00
|1844
|2006.10.23 10:41
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.76
|0.00
|1845
|2006.10.23 10:42
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.77
|0.00
|1846
|2006.10.23 10:43
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.78
|0.00
|1847
|2006.10.23 11:12
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.79
|0.00
|1848
|2006.10.23 11:12
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.80
|0.00
|1849
|2006.10.23 11:12
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.81
|0.00
|1850
|2006.10.23 11:12
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.82
|0.00
|1851
|2006.10.23 11:13
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.83
|0.00
|1852
|2006.10.23 11:15
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.84
|0.00
|1853
|2006.10.23 11:27
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.85
|0.00
|1854
|2006.10.23 11:29
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.86
|0.00
|1855
|2006.10.23 11:29
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.87
|0.00
|1856
|2006.10.23 11:31
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.90
|0.00
|1857
|2006.10.23 11:37
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.91
|0.00
|1858
|2006.10.23 11:37
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.92
|0.00
|1859
|2006.10.23 11:37
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.93
|0.00
|1860
|2006.10.23 11:41
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.94
|0.00
|1861
|2006.10.23 12:00
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.95
|0.00
|1862
|2006.10.23 12:32
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.97
|0.00
|1863
|2006.10.23 14:43
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.98
|0.00
|1864
|2006.10.23 14:43
|modify
|222
|1.40
|118.40
|118.99
|0.00
|1865
|2006.10.23 14:44
|modify
|222
|1.40
|118.40
|119.00
|0.00
|1866
|2006.10.23 14:48
|modify
|222
|1.40
|118.40
|119.01
|0.00
|1867
|2006.10.23 14:51
|modify
|222
|1.40
|118.40
|119.02
|0.00
|1868
|2006.10.23 14:51
|modify
|222
|1.40
|118.40
|119.03
|0.00
|1869
|2006.10.23 14:51
|modify
|222
|1.40
|118.40
|119.04
|0.00
|1870
|2006.10.23 14:59
|modify
|222
|1.40
|118.40
|119.05
|0.00
|1871
|2006.10.23 15:03
|modify
|222
|1.40
|118.40
|119.06
|0.00
|1872
|2006.10.23 15:08
|modify
|222
|1.40
|118.40
|119.08
|0.00
|1873
|2006.10.23 15:08
|modify
|222
|1.40
|118.40
|119.09
|0.00
|1874
|2006.10.23 16:00
|close
|222
|1.40
|119.29
|119.09
|0.00
|1044.51
|24168.30
|1875
|2006.10.23 16:00
|sell
|223
|1.50
|119.30
|0.00
|0.00
|1876
|2006.10.24 00:00
|close
|223
|1.50
|119.38
|0.00
|0.00
|-100.52
|24067.78
|1877
|2006.10.24 01:00
|buy
|224
|1.40
|119.35
|0.00
|0.00
|1878
|2006.10.24 16:00
|close
|224
|1.40
|119.51
|0.00
|0.00
|187.43
|24255.21
|1879
|2006.10.24 16:00
|sell
|225
|1.50
|119.52
|0.00
|0.00
|1880
|2006.10.24 18:39
|modify
|225
|1.50
|119.52
|119.50
|0.00
|1881
|2006.10.24 18:40
|modify
|225
|1.50
|119.52
|119.49
|0.00
|1882
|2006.10.24 18:40
|modify
|225
|1.50
|119.52
|119.48
|0.00
|1883
|2006.10.24 18:41
|modify
|225
|1.50
|119.52
|119.47
|0.00
|1884
|2006.10.24 18:41
|modify
|225
|1.50
|119.52
|119.46
|0.00
|1885
|2006.10.24 18:41
|modify
|225
|1.50
|119.52
|119.45
|0.00
|1886
|2006.10.24 18:41
|modify
|225
|1.50
|119.52
|119.43
|0.00
|1887
|2006.10.24 18:41
|modify
|225
|1.50
|119.52
|119.42
|0.00
|1888
|2006.10.24 18:41
|modify
|225
|1.50
|119.52
|119.40
|0.00
|1889
|2006.10.24 20:00
|close
|225
|1.50
|119.21
|119.40
|0.00
|390.07
|24645.28
|1890
|2006.10.24 20:02
|buy
|226
|1.50
|119.22
|0.00
|0.00
|1891
|2006.10.25 00:00
|close
|226
|1.50
|119.35
|0.00
|0.00
|163.39
|24808.67
|1892
|2006.10.25 00:00
|sell
|227
|1.50
|119.34
|0.00
|0.00
|1893
|2006.10.25 11:03
|modify
|227
|1.50
|119.34
|119.32
|0.00
|1894
|2006.10.25 11:03
|modify
|227
|1.50
|119.34
|119.31
|0.00
|1895
|2006.10.25 21:13
|s/l
|227
|1.50
|119.31
|119.31
|0.00
|37.72
|24846.39
|1896
|2006.10.25 21:13
|sell
|228
|1.50
|119.28
|0.00
|0.00
|1897
|2006.10.25 21:20
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.27
|0.00
|1898
|2006.10.25 21:20
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.23
|0.00
|1899
|2006.10.25 21:22
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.22
|0.00
|1900
|2006.10.25 21:22
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.21
|0.00
|1901
|2006.10.25 21:22
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.20
|0.00
|1902
|2006.10.26 03:14
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.19
|0.00
|1903
|2006.10.26 03:25
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.18
|0.00
|1904
|2006.10.26 03:25
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.17
|0.00
|1905
|2006.10.26 03:25
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.16
|0.00
|1906
|2006.10.26 03:25
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.15
|0.00
|1907
|2006.10.26 03:28
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.14
|0.00
|1908
|2006.10.26 04:57
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.13
|0.00
|1909
|2006.10.26 04:57
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.12
|0.00
|1910
|2006.10.26 04:57
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.10
|0.00
|1911
|2006.10.26 05:10
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.09
|0.00
|1912
|2006.10.26 05:36
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.08
|0.00
|1913
|2006.10.26 05:48
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.07
|0.00
|1914
|2006.10.26 10:04
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.04
|0.00
|1915
|2006.10.26 10:07
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.03
|0.00
|1916
|2006.10.26 10:07
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.02
|0.00
|1917
|2006.10.26 10:08
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.01
|0.00
|1918
|2006.10.26 10:08
|modify
|228
|1.50
|119.28
|119.00
|0.00
|1919
|2006.10.26 12:08
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.99
|0.00
|1920
|2006.10.26 12:08
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.98
|0.00
|1921
|2006.10.26 12:09
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.97
|0.00
|1922
|2006.10.26 12:11
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.96
|0.00
|1923
|2006.10.26 12:17
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.95
|0.00
|1924
|2006.10.26 12:24
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.94
|0.00
|1925
|2006.10.26 12:24
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.93
|0.00
|1926
|2006.10.26 12:25
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.92
|0.00
|1927
|2006.10.26 17:10
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.91
|0.00
|1928
|2006.10.26 17:10
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.90
|0.00
|1929
|2006.10.26 17:10
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.88
|0.00
|1930
|2006.10.26 17:33
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.87
|0.00
|1931
|2006.10.26 17:36
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.86
|0.00
|1932
|2006.10.26 19:21
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.85
|0.00
|1933
|2006.10.26 19:23
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.84
|0.00
|1934
|2006.10.26 19:23
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.82
|0.00
|1935
|2006.10.26 19:27
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.81
|0.00
|1936
|2006.10.26 19:28
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.80
|0.00
|1937
|2006.10.26 19:28
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.79
|0.00
|1938
|2006.10.26 19:28
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.78
|0.00
|1939
|2006.10.26 19:28
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.77
|0.00
|1940
|2006.10.26 19:42
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.76
|0.00
|1941
|2006.10.26 19:42
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.75
|0.00
|1942
|2006.10.26 19:42
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.73
|0.00
|1943
|2006.10.26 19:43
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.71
|0.00
|1944
|2006.10.26 19:43
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.70
|0.00
|1945
|2006.10.26 19:46
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.69
|0.00
|1946
|2006.10.26 19:47
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.68
|0.00
|1947
|2006.10.26 19:47
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.67
|0.00
|1948
|2006.10.26 19:47
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.66
|0.00
|1949
|2006.10.26 19:47
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.65
|0.00
|1950
|2006.10.26 19:48
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.64
|0.00
|1951
|2006.10.26 19:50
|modify
|228
|1.50
|119.28
|118.63
|0.00
|1952
|2006.10.26 20:00
|close
|228
|1.50
|118.35
|118.63
|0.00
|1178.71
|26025.10
|1953
|2006.10.26 20:00
|buy
|229
|1.60
|118.36
|0.00
|0.00
|1954
|2006.10.27 03:18
|modify
|229
|1.60
|118.36
|118.37
|0.00
|1955
|2006.10.27 03:18
|modify
|229
|1.60
|118.36
|118.38
|0.00
|1956
|2006.10.27 03:18
|modify
|229
|1.60
|118.36
|118.39
|0.00
|1957
|2006.10.27 03:18
|modify
|229
|1.60
|118.36
|118.40
|0.00
|1958
|2006.10.27 03:19
|modify
|229
|1.60
|118.36
|118.41
|0.00
|1959
|2006.10.27 04:00
|close
|229
|1.60
|118.58
|118.41
|0.00
|296.85
|26321.95
|1960
|2006.10.27 08:00
|buy
|230
|1.60
|118.53
|0.00
|0.00
|1961
|2006.10.27 12:00
|close
|230
|1.60
|118.57
|0.00
|0.00
|53.98
|26375.93
|1962
|2006.10.27 12:00
|sell
|231
|1.60
|118.58
|0.00
|0.00
|1963
|2006.10.27 15:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.57
|0.00
|1964
|2006.10.27 15:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.56
|0.00
|1965
|2006.10.27 15:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.55
|0.00
|1966
|2006.10.27 15:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.54
|0.00
|1967
|2006.10.27 15:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.52
|0.00
|1968
|2006.10.27 15:43
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.51
|0.00
|1969
|2006.10.27 15:43
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.50
|0.00
|1970
|2006.10.27 15:43
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.48
|0.00
|1971
|2006.10.27 15:52
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.47
|0.00
|1972
|2006.10.27 15:52
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.46
|0.00
|1973
|2006.10.27 15:52
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.44
|0.00
|1974
|2006.10.27 15:53
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.43
|0.00
|1975
|2006.10.27 15:53
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.42
|0.00
|1976
|2006.10.27 15:54
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.41
|0.00
|1977
|2006.10.27 15:54
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.40
|0.00
|1978
|2006.10.27 15:54
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.39
|0.00
|1979
|2006.10.27 15:54
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.37
|0.00
|1980
|2006.10.27 15:55
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.36
|0.00
|1981
|2006.10.27 15:55
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.35
|0.00
|1982
|2006.10.27 15:55
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.34
|0.00
|1983
|2006.10.27 15:55
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.33
|0.00
|1984
|2006.10.27 15:55
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.31
|0.00
|1985
|2006.10.27 15:55
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.30
|0.00
|1986
|2006.10.27 15:55
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.29
|0.00
|1987
|2006.10.27 15:55
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.27
|0.00
|1988
|2006.10.27 15:56
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.26
|0.00
|1989
|2006.10.27 15:56
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.24
|0.00
|1990
|2006.10.27 15:56
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.23
|0.00
|1991
|2006.10.27 15:56
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.20
|0.00
|1992
|2006.10.27 15:56
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.15
|0.00
|1993
|2006.10.27 15:57
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.14
|0.00
|1994
|2006.10.27 15:57
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.12
|0.00
|1995
|2006.10.27 15:57
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.11
|0.00
|1996
|2006.10.27 16:02
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.08
|0.00
|1997
|2006.10.27 16:03
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.07
|0.00
|1998
|2006.10.27 16:05
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.06
|0.00
|1999
|2006.10.27 16:05
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.04
|0.00
|2000
|2006.10.27 16:05
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.03
|0.00
|2001
|2006.10.27 16:05
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.01
|0.00
|2002
|2006.10.27 16:06
|modify
|231
|1.60
|118.58
|118.00
|0.00
|2003
|2006.10.27 16:06
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.99
|0.00
|2004
|2006.10.27 16:06
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.98
|0.00
|2005
|2006.10.27 16:06
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.97
|0.00
|2006
|2006.10.27 16:06
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.95
|0.00
|2007
|2006.10.27 16:06
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.92
|0.00
|2008
|2006.10.27 16:07
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.91
|0.00
|2009
|2006.10.27 16:07
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.90
|0.00
|2010
|2006.10.27 16:07
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.89
|0.00
|2011
|2006.10.27 16:07
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.87
|0.00
|2012
|2006.10.27 16:10
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.86
|0.00
|2013
|2006.10.27 16:10
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.85
|0.00
|2014
|2006.10.27 16:10
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.83
|0.00
|2015
|2006.10.27 16:11
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.81
|0.00
|2016
|2006.10.27 16:11
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.80
|0.00
|2017
|2006.10.27 16:11
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.79
|0.00
|2018
|2006.10.27 16:11
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.77
|0.00
|2019
|2006.10.27 16:31
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.76
|0.00
|2020
|2006.10.27 16:31
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.74
|0.00
|2021
|2006.10.27 16:31
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.73
|0.00
|2022
|2006.10.27 16:31
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.70
|0.00
|2023
|2006.10.27 16:31
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.68
|0.00
|2024
|2006.10.27 16:31
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.66
|0.00
|2025
|2006.10.27 16:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.65
|0.00
|2026
|2006.10.27 16:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.64
|0.00
|2027
|2006.10.27 16:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.62
|0.00
|2028
|2006.10.27 16:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.61
|0.00
|2029
|2006.10.27 16:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.59
|0.00
|2030
|2006.10.27 16:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.58
|0.00
|2031
|2006.10.27 16:32
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.55
|0.00
|2032
|2006.10.27 16:33
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.52
|0.00
|2033
|2006.10.27 16:33
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.48
|0.00
|2034
|2006.10.27 16:33
|modify
|231
|1.60
|118.58
|117.47
|0.00
|2035
|2006.10.27 17:14
|s/l
|231
|1.60
|117.47
|117.47
|0.00
|1511.88
|27887.81
|2036
|2006.10.27 20:00
|sell
|232
|1.70
|117.61
|0.00
|0.00
|2037
|2006.10.30 00:00
|close
|232
|1.70
|117.57
|0.00
|0.00
|57.84
|27945.65
|2038
|2006.10.30 00:00
|buy
|233
|1.70
|117.56
|0.00
|0.00
|2039
|2006.10.30 16:00
|close
|233
|1.70
|117.35
|0.00
|0.00
|-304.22
|27641.43
|2040
|2006.10.31 00:00
|buy
|234
|1.70
|117.48
|0.00
|0.00
|2041
|2006.10.31 04:01
|close
|234
|1.70
|117.60
|0.00
|0.00
|173.47
|27814.90
|2042
|2006.10.31 04:02
|sell
|235
|1.70
|117.61
|0.00
|0.00
|2043
|2006.10.31 08:00
|close
|235
|1.70
|117.38
|0.00
|0.00
|333.11
|28148.01
|2044
|2006.10.31 08:00
|buy
|236
|1.70
|117.37
|0.00
|0.00
|2045
|2006.10.31 09:30
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.39
|0.00
|2046
|2006.10.31 09:43
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.40
|0.00
|2047
|2006.10.31 09:43
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.41
|0.00
|2048
|2006.10.31 09:43
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.42
|0.00
|2049
|2006.10.31 09:43
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.43
|0.00
|2050
|2006.10.31 09:43
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.44
|0.00
|2051
|2006.10.31 09:47
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.45
|0.00
|2052
|2006.10.31 09:47
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.46
|0.00
|2053
|2006.10.31 09:47
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.47
|0.00
|2054
|2006.10.31 09:47
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.48
|0.00
|2055
|2006.10.31 09:51
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.49
|0.00
|2056
|2006.10.31 09:55
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.50
|0.00
|2057
|2006.10.31 09:55
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.51
|0.00
|2058
|2006.10.31 09:55
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.52
|0.00
|2059
|2006.10.31 09:55
|modify
|236
|1.70
|117.37
|117.53
|0.00
|2060
|2006.10.31 10:41
|s/l
|236
|1.70
|117.53
|117.53
|0.00
|231.45
|28379.46
|2061
|2006.10.31 10:41
|buy
|237
|1.70
|117.55
|0.00
|0.00
|2062
|2006.10.31 12:32
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.56
|0.00
|2063
|2006.10.31 12:33
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.57
|0.00
|2064
|2006.10.31 12:38
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.58
|0.00
|2065
|2006.10.31 12:40
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.59
|0.00
|2066
|2006.10.31 12:40
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.60
|0.00
|2067
|2006.10.31 12:40
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.61
|0.00
|2068
|2006.10.31 12:41
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.62
|0.00
|2069
|2006.10.31 12:41
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.63
|0.00
|2070
|2006.10.31 12:47
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.64
|0.00
|2071
|2006.10.31 12:47
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.65
|0.00
|2072
|2006.10.31 12:48
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.66
|0.00
|2073
|2006.10.31 12:49
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.67
|0.00
|2074
|2006.10.31 12:56
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.68
|0.00
|2075
|2006.10.31 12:56
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.69
|0.00
|2076
|2006.10.31 12:56
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.70
|0.00
|2077
|2006.10.31 12:56
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.71
|0.00
|2078
|2006.10.31 12:56
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.72
|0.00
|2079
|2006.10.31 12:56
|modify
|237
|1.70
|117.55
|117.73
|0.00
|2080
|2006.10.31 15:21
|s/l
|237
|1.70
|117.73
|117.73
|0.00
|259.92
|28639.38
|2081
|2006.10.31 16:00
|sell
|238
|1.70
|117.85
|0.00
|0.00
|2082
|2006.10.31 17:06
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.84
|0.00
|2083
|2006.10.31 17:06
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.83
|0.00
|2084
|2006.10.31 17:06
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.82
|0.00
|2085
|2006.10.31 17:06
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.81
|0.00
|2086
|2006.10.31 17:06
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.80
|0.00
|2087
|2006.10.31 17:06
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.78
|0.00
|2088
|2006.10.31 17:06
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.75
|0.00
|2089
|2006.10.31 17:08
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.74
|0.00
|2090
|2006.10.31 17:08
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.73
|0.00
|2091
|2006.10.31 17:08
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.72
|0.00
|2092
|2006.10.31 17:08
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.71
|0.00
|2093
|2006.10.31 17:08
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.69
|0.00
|2094
|2006.10.31 17:08
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.68
|0.00
|2095
|2006.10.31 17:08
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.66
|0.00
|2096
|2006.10.31 17:10
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.65
|0.00
|2097
|2006.10.31 17:10
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.64
|0.00
|2098
|2006.10.31 17:10
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.62
|0.00
|2099
|2006.10.31 17:11
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.61
|0.00
|2100
|2006.10.31 17:11
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.59
|0.00
|2101
|2006.10.31 17:11
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.58
|0.00
|2102
|2006.10.31 17:11
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.57
|0.00
|2103
|2006.10.31 17:11
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.56
|0.00
|2104
|2006.10.31 17:11
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.54
|0.00
|2105
|2006.10.31 17:12
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.53
|0.00
|2106
|2006.10.31 17:28
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.52
|0.00
|2107
|2006.10.31 17:28
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.50
|0.00
|2108
|2006.10.31 17:30
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.49
|0.00
|2109
|2006.10.31 17:30
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.48
|0.00
|2110
|2006.10.31 17:30
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.47
|0.00
|2111
|2006.10.31 17:30
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.46
|0.00
|2112
|2006.10.31 17:30
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.44
|0.00
|2113
|2006.10.31 17:30
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.43
|0.00
|2114
|2006.10.31 17:30
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.41
|0.00
|2115
|2006.10.31 17:30
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.39
|0.00
|2116
|2006.10.31 17:30
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.38
|0.00
|2117
|2006.10.31 17:30
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.34
|0.00
|2118
|2006.10.31 17:35
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.32
|0.00
|2119
|2006.10.31 17:35
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.31
|0.00
|2120
|2006.10.31 17:35
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.29
|0.00
|2121
|2006.10.31 17:36
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.27
|0.00
|2122
|2006.10.31 17:37
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.26
|0.00
|2123
|2006.10.31 17:37
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.25
|0.00
|2124
|2006.10.31 17:37
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.23
|0.00
|2125
|2006.10.31 17:37
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.22
|0.00
|2126
|2006.10.31 17:37
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.21
|0.00
|2127
|2006.10.31 17:37
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.19
|0.00
|2128
|2006.10.31 17:44
|modify
|238
|1.70
|117.85
|117.18
|0.00
|2129
|2006.10.31 17:59
|s/l
|238
|1.70
|117.18
|117.18
|0.00
|972.01
|29611.39
|2130
|2006.10.31 17:59
|sell
|239
|1.80
|117.15
|0.00
|0.00
|2131
|2006.10.31 18:35
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.15
|0.00
|2132
|2006.10.31 18:36
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.14
|0.00
|2133
|2006.10.31 18:42
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.13
|0.00
|2134
|2006.10.31 18:43
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.11
|0.00
|2135
|2006.10.31 18:43
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.10
|0.00
|2136
|2006.10.31 18:43
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.07
|0.00
|2137
|2006.10.31 18:44
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.06
|0.00
|2138
|2006.10.31 18:44
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.05
|0.00
|2139
|2006.10.31 18:44
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.04
|0.00
|2140
|2006.10.31 18:45
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.03
|0.00
|2141
|2006.10.31 19:36
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.01
|0.00
|2142
|2006.10.31 19:42
|modify
|239
|1.80
|117.15
|117.00
|0.00
|2143
|2006.10.31 19:49
|modify
|239
|1.80
|117.15
|116.99
|0.00
|2144
|2006.10.31 19:51
|modify
|239
|1.80
|117.15
|116.98
|0.00
|2145
|2006.10.31 19:51
|modify
|239
|1.80
|117.15
|116.97
|0.00
|2146
|2006.10.31 19:51
|modify
|239
|1.80
|117.15
|116.96
|0.00
|2147
|2006.10.31 19:51
|modify
|239
|1.80
|117.15
|116.95
|0.00
|2148
|2006.10.31 19:51
|modify
|239
|1.80
|117.15
|116.94
|0.00
|2149
|2006.10.31 20:01
|close
|239
|1.80
|116.74
|116.94
|0.00
|632.17
|30243.56
|2150
|2006.10.31 20:01
|buy
|240
|1.80
|116.74
|0.00
|0.00
|2151
|2006.11.01 00:00
|close
|240
|1.80
|116.95
|0.00
|0.00
|323.22
|30566.78
|2152
|2006.11.01 00:00
|sell
|241
|1.80
|116.94
|0.00
|0.00
|2153
|2006.11.01 04:00
|close
|241
|1.80
|116.89
|0.00
|0.00
|77.00
|30643.78
|2154
|2006.11.01 04:00
|buy
|242
|1.80
|116.90
|0.00
|0.00
|2155
|2006.11.01 12:00
|close
|242
|1.80
|117.03
|0.00
|0.00
|199.95
|30843.73
|2156
|2006.11.01 12:00
|sell
|243
|1.90
|117.04
|0.00
|0.00
|2157
|2006.11.01 17:03
|modify
|243
|1.90
|117.04
|117.04
|0.00
|2158
|2006.11.01 17:03
|modify
|243
|1.90
|117.04
|117.03
|0.00
|2159
|2006.11.01 17:03
|modify
|243
|1.90
|117.04
|117.02
|0.00
|2160
|2006.11.01 17:03
|modify
|243
|1.90
|117.04
|117.01
|0.00
|2161
|2006.11.01 17:03
|modify
|243
|1.90
|117.04
|117.00
|0.00
|2162
|2006.11.01 17:03
|modify
|243
|1.90
|117.04
|116.99
|0.00
|2163
|2006.11.01 17:03
|modify
|243
|1.90
|117.04
|116.98
|0.00
|2164
|2006.11.01 17:03
|modify
|243
|1.90
|117.04
|116.97
|0.00
|2165
|2006.11.01 17:03
|modify
|243
|1.90
|117.04
|116.96
|0.00
|2166
|2006.11.01 17:03
|modify
|243
|1.90
|117.04
|116.95
|0.00
|2167
|2006.11.01 17:04
|modify
|243
|1.90
|117.04
|116.94
|0.00
|2168
|2006.11.01 17:04
|modify
|243
|1.90
|117.04
|116.93
|0.00
|2169
|2006.11.01 17:04
|modify
|243
|1.90
|117.04
|116.92
|0.00
|2170
|2006.11.01 17:04
|modify
|243
|1.90
|117.04
|116.91
|0.00
|2171
|2006.11.01 17:04
|modify
|243
|1.90
|117.04
|116.90
|0.00
|2172
|2006.11.01 17:16
|s/l
|243
|1.90
|116.90
|116.90
|0.00
|227.54
|31071.27
|2173
|2006.11.01 17:16
|sell
|244
|1.90
|116.87
|0.00
|0.00
|2174
|2006.11.01 20:00
|close
|244
|1.90
|117.06
|0.00
|0.00
|-308.39
|30762.88
|2175
|2006.11.01 20:00
|buy
|245
|1.80
|117.06
|0.00
|0.00
|2176
|2006.11.02 08:00
|close
|245
|1.80
|117.26
|0.00
|0.00
|307.01
|31069.89
|2177
|2006.11.02 08:00
|sell
|246
|1.90
|117.27
|0.00
|0.00
|2178
|2006.11.02 11:40
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.26
|0.00
|2179
|2006.11.02 11:40
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.23
|0.00
|2180
|2006.11.02 11:44
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.22
|0.00
|2181
|2006.11.02 11:44
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.20
|0.00
|2182
|2006.11.02 11:44
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.19
|0.00
|2183
|2006.11.02 11:47
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.18
|0.00
|2184
|2006.11.02 11:47
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.17
|0.00
|2185
|2006.11.02 11:49
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.16
|0.00
|2186
|2006.11.02 11:49
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.15
|0.00
|2187
|2006.11.02 11:51
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.14
|0.00
|2188
|2006.11.02 11:51
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.13
|0.00
|2189
|2006.11.02 11:56
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.12
|0.00
|2190
|2006.11.02 11:58
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.11
|0.00
|2191
|2006.11.02 11:58
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.09
|0.00
|2192
|2006.11.02 12:02
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.07
|0.00
|2193
|2006.11.02 12:03
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.06
|0.00
|2194
|2006.11.02 12:03
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.05
|0.00
|2195
|2006.11.02 12:03
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.04
|0.00
|2196
|2006.11.02 12:03
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.03
|0.00
|2197
|2006.11.02 12:03
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.02
|0.00
|2198
|2006.11.02 12:03
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.01
|0.00
|2199
|2006.11.02 12:03
|modify
|246
|1.90
|117.27
|117.00
|0.00
|2200
|2006.11.02 12:04
|modify
|246
|1.90
|117.27
|116.99
|0.00
|2201
|2006.11.02 13:30
|s/l
|246
|1.90
|116.99
|116.99
|0.00
|454.74
|31524.63
|2202
|2006.11.02 20:00
|sell
|247
|1.90
|117.18
|0.00
|0.00
|2203
|2006.11.03 00:01
|close
|247
|1.90
|117.17
|0.00
|0.00
|16.22
|31540.85
|2204
|2006.11.03 00:01
|buy
|248
|1.90
|117.15
|0.00
|0.00
|2205
|2006.11.03 04:00
|close
|248
|1.90
|117.14
|0.00
|0.00
|-16.22
|31524.63
|2206
|2006.11.03 04:02
|sell
|249
|1.90
|117.15
|0.00
|0.00
|2207
|2006.11.03 12:00
|close
|249
|1.90
|117.08
|0.00
|0.00
|113.60
|31638.23
|2208
|2006.11.03 12:01
|buy
|250
|1.90
|117.07
|0.00
|0.00
|2209
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.22
|0.00
|2210
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.23
|0.00
|2211
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.25
|0.00
|2212
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.26
|0.00
|2213
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.27
|0.00
|2214
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.28
|0.00
|2215
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.29
|0.00
|2216
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.32
|0.00
|2217
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.36
|0.00
|2218
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.41
|0.00
|2219
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.45
|0.00
|2220
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.48
|0.00
|2221
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.52
|0.00
|2222
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.53
|0.00
|2223
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.58
|0.00
|2224
|2006.11.03 15:31
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.63
|0.00
|2225
|2006.11.03 15:44
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.64
|0.00
|2226
|2006.11.03 15:44
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.65
|0.00
|2227
|2006.11.03 15:45
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.66
|0.00
|2228
|2006.11.03 15:45
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.67
|0.00
|2229
|2006.11.03 15:45
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.68
|0.00
|2230
|2006.11.03 15:46
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.69
|0.00
|2231
|2006.11.03 15:46
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.72
|0.00
|2232
|2006.11.03 15:46
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.73
|0.00
|2233
|2006.11.03 15:57
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.74
|0.00
|2234
|2006.11.03 15:57
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.75
|0.00
|2235
|2006.11.03 15:57
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.77
|0.00
|2236
|2006.11.03 15:58
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.78
|0.00
|2237
|2006.11.03 15:58
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.79
|0.00
|2238
|2006.11.03 15:58
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.80
|0.00
|2239
|2006.11.03 15:58
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.81
|0.00
|2240
|2006.11.03 15:58
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.82
|0.00
|2241
|2006.11.03 15:59
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.83
|0.00
|2242
|2006.11.03 15:59
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.84
|0.00
|2243
|2006.11.03 15:59
|modify
|250
|1.90
|117.07
|117.85
|0.00
|2244
|2006.11.03 16:00
|close
|250
|1.90
|118.13
|117.85
|0.00
|1704.90
|33343.13
|2245
|2006.11.03 16:00
|sell
|251
|2.00
|118.12
|0.00
|0.00
|2246
|2006.11.06 00:00
|close
|251
|2.00
|118.03
|0.00
|0.00
|152.50
|33495.63
|2247
|2006.11.06 00:00
|buy
|252
|2.00
|118.02
|0.00
|0.00
|2248
|2006.11.06 11:39
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.03
|0.00
|2249
|2006.11.06 11:40
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.04
|0.00
|2250
|2006.11.06 11:44
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.05
|0.00
|2251
|2006.11.06 11:45
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.06
|0.00
|2252
|2006.11.06 11:45
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.08
|0.00
|2253
|2006.11.06 11:45
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.09
|0.00
|2254
|2006.11.06 15:00
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.11
|0.00
|2255
|2006.11.06 15:03
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.12
|0.00
|2256
|2006.11.06 15:13
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.13
|0.00
|2257
|2006.11.06 15:14
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.14
|0.00
|2258
|2006.11.06 15:19
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.15
|0.00
|2259
|2006.11.06 15:19
|modify
|252
|2.00
|118.02
|118.16
|0.00
|2260
|2006.11.06 16:00
|close
|252
|2.00
|118.41
|118.16
|0.00
|658.73
|34154.36
|2261
|2006.11.06 16:00
|sell
|253
|2.00
|118.41
|0.00
|0.00
|2262
|2006.11.07 03:27
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.40
|0.00
|2263
|2006.11.07 03:28
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.39
|0.00
|2264
|2006.11.07 03:28
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.38
|0.00
|2265
|2006.11.07 03:29
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.37
|0.00
|2266
|2006.11.07 04:05
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.36
|0.00
|2267
|2006.11.07 04:06
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.35
|0.00
|2268
|2006.11.07 04:06
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.34
|0.00
|2269
|2006.11.07 06:03
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.33
|0.00
|2270
|2006.11.07 06:04
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.32
|0.00
|2271
|2006.11.07 06:04
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.29
|0.00
|2272
|2006.11.07 06:07
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.28
|0.00
|2273
|2006.11.07 06:07
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.27
|0.00
|2274
|2006.11.07 06:09
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.26
|0.00
|2275
|2006.11.07 06:09
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.25
|0.00
|2276
|2006.11.07 06:15
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.24
|0.00
|2277
|2006.11.07 06:15
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.23
|0.00
|2278
|2006.11.07 06:26
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.22
|0.00
|2279
|2006.11.07 06:31
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.21
|0.00
|2280
|2006.11.07 06:31
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.19
|0.00
|2281
|2006.11.07 06:32
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.18
|0.00
|2282
|2006.11.07 06:32
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.17
|0.00
|2283
|2006.11.07 06:39
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.16
|0.00
|2284
|2006.11.07 06:40
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.14
|0.00
|2285
|2006.11.07 06:41
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.13
|0.00
|2286
|2006.11.07 06:41
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.12
|0.00
|2287
|2006.11.07 06:41
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.10
|0.00
|2288
|2006.11.07 06:43
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.09
|0.00
|2289
|2006.11.07 06:44
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.08
|0.00
|2290
|2006.11.07 06:45
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.07
|0.00
|2291
|2006.11.07 06:45
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.04
|0.00
|2292
|2006.11.07 06:46
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.03
|0.00
|2293
|2006.11.07 06:50
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.02
|0.00
|2294
|2006.11.07 06:50
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.01
|0.00
|2295
|2006.11.07 07:02
|modify
|253
|2.00
|118.41
|118.00
|0.00
|2296
|2006.11.07 07:02
|modify
|253
|2.00
|118.41
|117.98
|0.00
|2297
|2006.11.07 12:46
|s/l
|253
|2.00
|117.98
|117.98
|0.00
|728.94
|34883.30
|2298
|2006.11.07 12:46
|sell
|254
|2.10
|117.95
|0.00
|0.00
|2299
|2006.11.07 15:58
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.94
|0.00
|2300
|2006.11.07 15:58
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.91
|0.00
|2301
|2006.11.07 15:59
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.89
|0.00
|2302
|2006.11.07 16:02
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.88
|0.00
|2303
|2006.11.07 16:03
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.85
|0.00
|2304
|2006.11.07 16:09
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.84
|0.00
|2305
|2006.11.07 16:21
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.82
|0.00
|2306
|2006.11.07 16:28
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.81
|0.00
|2307
|2006.11.07 16:29
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.80
|0.00
|2308
|2006.11.07 16:29
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.79
|0.00
|2309
|2006.11.07 16:29
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.78
|0.00
|2310
|2006.11.07 16:31
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.76
|0.00
|2311
|2006.11.07 16:31
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.75
|0.00
|2312
|2006.11.07 16:32
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.74
|0.00
|2313
|2006.11.07 16:32
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.73
|0.00
|2314
|2006.11.07 16:33
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.72
|0.00
|2315
|2006.11.07 16:43
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.71
|0.00
|2316
|2006.11.07 16:43
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.70
|0.00
|2317
|2006.11.07 16:43
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.69
|0.00
|2318
|2006.11.07 16:43
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.67
|0.00
|2319
|2006.11.07 16:45
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.66
|0.00
|2320
|2006.11.07 16:49
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.65
|0.00
|2321
|2006.11.07 16:49
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.64
|0.00
|2322
|2006.11.07 16:49
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.63
|0.00
|2323
|2006.11.07 16:50
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.61
|0.00
|2324
|2006.11.07 16:50
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.60
|0.00
|2325
|2006.11.07 16:50
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.59
|0.00
|2326
|2006.11.07 16:50
|modify
|254
|2.10
|117.95
|117.57
|0.00
|2327
|2006.11.07 20:00
|close
|254
|2.10
|117.44
|117.57
|0.00
|911.96
|35795.26
|2328
|2006.11.07 20:00
|buy
|255
|2.10
|117.45
|0.00
|0.00
|2329
|2006.11.08 04:00
|close
|255
|2.10
|117.62
|0.00
|0.00
|303.52
|36098.78
|2330
|2006.11.08 04:02
|sell
|256
|2.20
|117.61
|0.00
|0.00
|2331
|2006.11.08 12:00
|close
|256
|2.20
|117.55
|0.00
|0.00
|112.29
|36211.07
|2332
|2006.11.08 12:00
|buy
|257
|2.20
|117.56
|0.00
|0.00
|2333
|2006.11.08 16:11
|modify
|257
|2.20
|117.56
|117.57
|0.00
|2334
|2006.11.08 16:13
|modify
|257
|2.20
|117.56
|117.58
|0.00
|2335
|2006.11.08 16:13
|modify
|257
|2.20
|117.56
|117.59
|0.00
|2336
|2006.11.08 16:13
|modify
|257
|2.20
|117.56
|117.60
|0.00
|2337
|2006.11.08 16:13
|modify
|257
|2.20
|117.56
|117.61
|0.00
|2338
|2006.11.08 16:15
|modify
|257
|2.20
|117.56
|117.63
|0.00
|2339
|2006.11.08 16:15
|modify
|257
|2.20
|117.56
|117.64
|0.00
|2340
|2006.11.08 16:15
|modify
|257
|2.20
|117.56
|117.66
|0.00
|2341
|2006.11.08 16:15
|modify
|257
|2.20
|117.56
|117.69
|0.00
|2342
|2006.11.08 20:22
|s/l
|257
|2.20
|117.69
|117.69
|0.00
|243.01
|36454.08
|2343
|2006.11.08 20:22
|buy
|258
|2.20
|117.72
|0.00
|0.00
|2344
|2006.11.09 04:00
|close
|258
|2.20
|117.93
|0.00
|0.00
|391.76
|36845.84
|2345
|2006.11.09 04:00
|sell
|259
|2.20
|117.95
|0.00
|0.00
|2346
|2006.11.10 03:44
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.94
|0.00
|2347
|2006.11.10 03:44
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.93
|0.00
|2348
|2006.11.10 03:46
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.92
|0.00
|2349
|2006.11.10 03:46
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.91
|0.00
|2350
|2006.11.10 03:46
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.90
|0.00
|2351
|2006.11.10 03:49
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.89
|0.00
|2352
|2006.11.10 04:01
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.88
|0.00
|2353
|2006.11.10 04:04
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.87
|0.00
|2354
|2006.11.10 04:04
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.85
|0.00
|2355
|2006.11.10 04:04
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.83
|0.00
|2356
|2006.11.10 04:04
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.80
|0.00
|2357
|2006.11.10 04:08
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.79
|0.00
|2358
|2006.11.10 04:34
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.78
|0.00
|2359
|2006.11.10 04:37
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.77
|0.00
|2360
|2006.11.10 04:37
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.76
|0.00
|2361
|2006.11.10 04:37
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.75
|0.00
|2362
|2006.11.10 04:38
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.73
|0.00
|2363
|2006.11.10 04:39
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.72
|0.00
|2364
|2006.11.10 04:39
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.71
|0.00
|2365
|2006.11.10 05:01
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.70
|0.00
|2366
|2006.11.10 05:01
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.69
|0.00
|2367
|2006.11.10 05:02
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.68
|0.00
|2368
|2006.11.10 10:55
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.65
|0.00
|2369
|2006.11.10 10:57
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.64
|0.00
|2370
|2006.11.10 10:58
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.63
|0.00
|2371
|2006.11.10 11:01
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.62
|0.00
|2372
|2006.11.10 11:01
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.60
|0.00
|2373
|2006.11.10 11:01
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.59
|0.00
|2374
|2006.11.10 11:04
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.57
|0.00
|2375
|2006.11.10 11:05
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.56
|0.00
|2376
|2006.11.10 11:05
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.54
|0.00
|2377
|2006.11.10 11:05
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.53
|0.00
|2378
|2006.11.10 11:05
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.52
|0.00
|2379
|2006.11.10 11:05
|modify
|259
|2.20
|117.95
|117.50
|0.00
|2380
|2006.11.10 12:00
|close
|259
|2.20
|117.35
|117.50
|0.00
|1124.84
|37970.68
|2381
|2006.11.10 12:00
|buy
|260
|2.30
|117.36
|0.00
|0.00
|2382
|2006.11.10 22:13
|modify
|260
|2.30
|117.36
|117.37
|0.00
|2383
|2006.11.13 00:00
|close
|260
|2.30
|117.48
|117.37
|0.00
|234.93
|38205.61
|2384
|2006.11.13 01:00
|sell
|261
|2.30
|117.47
|0.00
|0.00
|2385
|2006.11.13 03:39
|modify
|261
|2.30
|117.47
|117.46
|0.00
|2386
|2006.11.13 03:40
|modify
|261
|2.30
|117.47
|117.45
|0.00
|2387
|2006.11.13 04:00
|close
|261
|2.30
|117.20
|117.45
|0.00
|529.86
|38735.47
|2388
|2006.11.13 04:00
|buy
|262
|2.30
|117.19
|0.00
|0.00
|2389
|2006.11.13 11:22
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.20
|0.00
|2390
|2006.11.13 11:22
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.21
|0.00
|2391
|2006.11.13 11:25
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.23
|0.00
|2392
|2006.11.13 11:25
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.24
|0.00
|2393
|2006.11.13 11:26
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.25
|0.00
|2394
|2006.11.13 11:27
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.26
|0.00
|2395
|2006.11.13 11:30
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.27
|0.00
|2396
|2006.11.13 11:30
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.29
|0.00
|2397
|2006.11.13 11:30
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.30
|0.00
|2398
|2006.11.13 11:31
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.31
|0.00
|2399
|2006.11.13 11:34
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.32
|0.00
|2400
|2006.11.13 11:34
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.33
|0.00
|2401
|2006.11.13 11:34
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.34
|0.00
|2402
|2006.11.13 11:38
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.35
|0.00
|2403
|2006.11.13 11:44
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.36
|0.00
|2404
|2006.11.13 11:45
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.37
|0.00
|2405
|2006.11.13 11:45
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.38
|0.00
|2406
|2006.11.13 11:45
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.39
|0.00
|2407
|2006.11.13 11:45
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.40
|0.00
|2408
|2006.11.13 11:46
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.41
|0.00
|2409
|2006.11.13 11:46
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.42
|0.00
|2410
|2006.11.13 11:46
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.43
|0.00
|2411
|2006.11.13 11:47
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.44
|0.00
|2412
|2006.11.13 11:47
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.45
|0.00
|2413
|2006.11.13 11:54
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.47
|0.00
|2414
|2006.11.13 11:54
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.48
|0.00
|2415
|2006.11.13 11:54
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.50
|0.00
|2416
|2006.11.13 11:56
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.51
|0.00
|2417
|2006.11.13 11:57
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.52
|0.00
|2418
|2006.11.13 11:59
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.53
|0.00
|2419
|2006.11.13 11:59
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.54
|0.00
|2420
|2006.11.13 12:00
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.55
|0.00
|2421
|2006.11.13 14:04
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.57
|0.00
|2422
|2006.11.13 14:05
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.58
|0.00
|2423
|2006.11.13 14:05
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.59
|0.00
|2424
|2006.11.13 14:06
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.60
|0.00
|2425
|2006.11.13 14:07
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.62
|0.00
|2426
|2006.11.13 14:08
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.63
|0.00
|2427
|2006.11.13 16:19
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.64
|0.00
|2428
|2006.11.13 16:19
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.65
|0.00
|2429
|2006.11.13 16:38
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.66
|0.00
|2430
|2006.11.13 16:47
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.67
|0.00
|2431
|2006.11.13 16:47
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.68
|0.00
|2432
|2006.11.13 16:47
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.69
|0.00
|2433
|2006.11.13 16:49
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.70
|0.00
|2434
|2006.11.13 16:49
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.71
|0.00
|2435
|2006.11.13 16:50
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.72
|0.00
|2436
|2006.11.13 16:50
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.73
|0.00
|2437
|2006.11.13 16:50
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.75
|0.00
|2438
|2006.11.13 16:50
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.76
|0.00
|2439
|2006.11.13 16:50
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.77
|0.00
|2440
|2006.11.13 16:50
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.80
|0.00
|2441
|2006.11.13 17:04
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.81
|0.00
|2442
|2006.11.13 17:04
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.82
|0.00
|2443
|2006.11.13 17:05
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.83
|0.00
|2444
|2006.11.13 17:05
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.84
|0.00
|2445
|2006.11.13 17:05
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.85
|0.00
|2446
|2006.11.13 17:05
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.86
|0.00
|2447
|2006.11.13 17:05
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.87
|0.00
|2448
|2006.11.13 17:06
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.88
|0.00
|2449
|2006.11.13 17:06
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.89
|0.00
|2450
|2006.11.13 17:06
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.90
|0.00
|2451
|2006.11.13 17:06
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.91
|0.00
|2452
|2006.11.13 19:44
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.92
|0.00
|2453
|2006.11.13 19:47
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.93
|0.00
|2454
|2006.11.13 19:47
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.95
|0.00
|2455
|2006.11.13 19:49
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.96
|0.00
|2456
|2006.11.13 19:49
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.97
|0.00
|2457
|2006.11.13 19:49
|modify
|262
|2.30
|117.19
|117.98
|0.00
|2458
|2006.11.13 20:00
|close
|262
|2.30
|118.20
|117.98
|0.00
|1965.31
|40700.78
|2459
|2006.11.13 20:01
|sell
|263
|2.40
|118.19
|0.00
|0.00
|2460
|2006.11.14 01:50
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.18
|0.00
|2461
|2006.11.14 01:50
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.16
|0.00
|2462
|2006.11.14 01:50
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.13
|0.00
|2463
|2006.11.14 01:51
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.12
|0.00
|2464
|2006.11.14 01:51
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.10
|0.00
|2465
|2006.11.14 01:52
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.09
|0.00
|2466
|2006.11.14 01:53
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.08
|0.00
|2467
|2006.11.14 01:53
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.07
|0.00
|2468
|2006.11.14 01:54
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.06
|0.00
|2469
|2006.11.14 01:54
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.05
|0.00
|2470
|2006.11.14 01:55
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.04
|0.00
|2471
|2006.11.14 01:55
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.03
|0.00
|2472
|2006.11.14 01:55
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.01
|0.00
|2473
|2006.11.14 01:57
|modify
|263
|2.40
|118.19
|118.00
|0.00
|2474
|2006.11.14 01:57
|modify
|263
|2.40
|118.19
|117.99
|0.00
|2475
|2006.11.14 01:58
|modify
|263
|2.40
|118.19
|117.98
|0.00
|2476
|2006.11.14 01:58
|modify
|263
|2.40
|118.19
|117.97
|0.00
|2477
|2006.11.14 01:58
|modify
|263
|2.40
|118.19
|117.95
|0.00
|2478
|2006.11.14 01:59
|modify
|263
|2.40
|118.19
|117.94
|0.00
|2479
|2006.11.14 02:01
|modify
|263
|2.40
|118.19
|117.92
|0.00
|2480
|2006.11.14 02:01
|modify
|263
|2.40
|118.19
|117.89
|0.00
|2481
|2006.11.14 02:02
|modify
|263
|2.40
|118.19
|117.88
|0.00
|2482
|2006.11.14 02:02
|modify
|263
|2.40
|118.19
|117.87
|0.00
|2483
|2006.11.14 02:02
|modify
|263
|2.40
|118.19
|117.85
|0.00
|2484
|2006.11.14 03:01
|s/l
|263
|2.40
|117.85
|117.85
|0.00
|692.41
|41393.19
|2485
|2006.11.14 03:01
|sell
|264
|2.50
|117.82
|0.00
|0.00
|2486
|2006.11.14 09:03
|modify
|264
|2.50
|117.82
|117.81
|0.00
|2487
|2006.11.14 09:03
|modify
|264
|2.50
|117.82
|117.80
|0.00
|2488
|2006.11.14 09:14
|modify
|264
|2.50
|117.82
|117.79
|0.00
|2489
|2006.11.14 09:15
|modify
|264
|2.50
|117.82
|117.78
|0.00
|2490
|2006.11.14 09:15
|modify
|264
|2.50
|117.82
|117.77
|0.00
|2491
|2006.11.14 09:16
|modify
|264
|2.50
|117.82
|117.76
|0.00
|2492
|2006.11.14 09:16
|modify
|264
|2.50
|117.82
|117.75
|0.00
|2493
|2006.11.14 09:16
|modify
|264
|2.50
|117.82
|117.74
|0.00
|2494
|2006.11.14 09:17
|modify
|264
|2.50
|117.82
|117.72
|0.00
|2495
|2006.11.14 10:57
|s/l
|264
|2.50
|117.72
|117.72
|0.00
|212.36
|41605.55
|2496
|2006.11.14 12:00
|sell
|265
|2.50
|117.81
|0.00
|0.00
|2497
|2006.11.14 15:30
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.79
|0.00
|2498
|2006.11.14 15:30
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.76
|0.00
|2499
|2006.11.14 15:31
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.75
|0.00
|2500
|2006.11.14 15:31
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.74
|0.00
|2501
|2006.11.14 15:31
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.72
|0.00
|2502
|2006.11.14 15:32
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.71
|0.00
|2503
|2006.11.14 15:32
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.70
|0.00
|2504
|2006.11.14 15:32
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.68
|0.00
|2505
|2006.11.14 15:33
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.67
|0.00
|2506
|2006.11.14 15:33
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.65
|0.00
|2507
|2006.11.14 15:45
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.64
|0.00
|2508
|2006.11.14 15:47
|modify
|265
|2.50
|117.81
|117.63
|0.00
|2509
|2006.11.14 16:00
|close
|265
|2.50
|117.39
|117.63
|0.00
|894.45
|42500.00
|2510
|2006.11.14 16:00
|buy
|266
|2.50
|117.38
|0.00
|0.00
|2511
|2006.11.14 17:11
|modify
|266
|2.50
|117.38
|117.38
|0.00
|2512
|2006.11.14 17:12
|modify
|266
|2.50
|117.38
|117.40
|0.00
|2513
|2006.11.14 17:12
|modify
|266
|2.50
|117.38
|117.41
|0.00
|2514
|2006.11.14 17:12
|modify
|266
|2.50
|117.38
|117.43
|0.00
|2515
|2006.11.14 17:12
|modify
|266
|2.50
|117.38
|117.44
|0.00
|2516
|2006.11.14 17:12
|modify
|266
|2.50
|117.38
|117.46
|0.00
|2517
|2006.11.14 17:12
|modify
|266
|2.50
|117.38
|117.48
|0.00
|2518
|2006.11.14 17:12
|modify
|266
|2.50
|117.38
|117.49
|0.00
|2519
|2006.11.14 18:13
|modify
|266
|2.50
|117.38
|117.50
|0.00
|2520
|2006.11.14 18:13
|modify
|266
|2.50
|117.38
|117.51
|0.00
|2521
|2006.11.14 21:26
|s/l
|266
|2.50
|117.51
|117.51
|0.00
|276.62
|42776.62
|2522
|2006.11.15 00:00
|sell
|267
|2.60
|117.62
|0.00
|0.00
|2523
|2006.11.15 04:00
|close
|267
|2.60
|117.70
|0.00
|0.00
|-176.72
|42599.90
|2524
|2006.11.15 04:00
|buy
|268
|2.60
|117.70
|0.00
|0.00
|2525
|2006.11.15 12:15
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.71
|0.00
|2526
|2006.11.15 12:15
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.72
|0.00
|2527
|2006.11.15 12:18
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.74
|0.00
|2528
|2006.11.15 12:19
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.75
|0.00
|2529
|2006.11.15 12:20
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.76
|0.00
|2530
|2006.11.15 12:20
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.77
|0.00
|2531
|2006.11.15 12:35
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.78
|0.00
|2532
|2006.11.15 12:36
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.79
|0.00
|2533
|2006.11.15 12:36
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.80
|0.00
|2534
|2006.11.15 12:37
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.81
|0.00
|2535
|2006.11.15 12:38
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.82
|0.00
|2536
|2006.11.15 12:38
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.83
|0.00
|2537
|2006.11.15 12:38
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.84
|0.00
|2538
|2006.11.15 12:54
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.86
|0.00
|2539
|2006.11.15 15:37
|modify
|268
|2.60
|117.70
|117.87
|0.00
|2540
|2006.11.15 16:00
|close
|268
|2.60
|118.14
|117.87
|0.00
|968.34
|43568.24
|2541
|2006.11.15 16:00
|sell
|269
|2.60
|118.13
|0.00
|0.00
|2542
|2006.11.16 03:29
|modify
|269
|2.60
|118.13
|118.12
|0.00
|2543
|2006.11.16 03:32
|modify
|269
|2.60
|118.13
|118.11
|0.00
|2544
|2006.11.16 03:33
|modify
|269
|2.60
|118.13
|118.10
|0.00
|2545
|2006.11.16 03:33
|modify
|269
|2.60
|118.13
|118.09
|0.00
|2546
|2006.11.16 03:33
|modify
|269
|2.60
|118.13
|118.07
|0.00
|2547
|2006.11.16 08:00
|close
|269
|2.60
|118.01
|118.07
|0.00
|264.38
|43832.62
|2548
|2006.11.16 08:07
|buy
|270
|2.60
|118.00
|0.00
|0.00
|2549
|2006.11.16 12:00
|close
|270
|2.60
|118.08
|0.00
|0.00
|176.15
|44008.77
|2550
|2006.11.16 12:01
|sell
|271
|2.60
|118.07
|0.00
|0.00
|2551
|2006.11.16 16:00
|close
|271
|2.60
|117.97
|0.00
|0.00
|220.40
|44229.17
|2552
|2006.11.16 16:00
|buy
|272
|2.70
|117.98
|0.00
|0.00
|2553
|2006.11.16 19:14
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.00
|0.00
|2554
|2006.11.16 19:14
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.01
|0.00
|2555
|2006.11.16 19:14
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.03
|0.00
|2556
|2006.11.17 06:08
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.04
|0.00
|2557
|2006.11.17 06:11
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.05
|0.00
|2558
|2006.11.17 06:12
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.06
|0.00
|2559
|2006.11.17 06:19
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.07
|0.00
|2560
|2006.11.17 06:36
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.08
|0.00
|2561
|2006.11.17 06:40
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.09
|0.00
|2562
|2006.11.17 06:47
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.10
|0.00
|2563
|2006.11.17 06:49
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.11
|0.00
|2564
|2006.11.17 06:53
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.12
|0.00
|2565
|2006.11.17 07:48
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.13
|0.00
|2566
|2006.11.17 08:08
|modify
|272
|2.70
|117.98
|118.15
|0.00
|2567
|2006.11.17 10:34
|s/l
|272
|2.70
|118.15
|118.15
|0.00
|388.52
|44617.69
|2568
|2006.11.17 12:01
|sell
|273
|2.70
|118.32
|0.00
|0.00
|2569
|2006.11.17 16:52
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.31
|0.00
|2570
|2006.11.17 16:52
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.30
|0.00
|2571
|2006.11.17 16:52
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.28
|0.00
|2572
|2006.11.17 16:56
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.26
|0.00
|2573
|2006.11.17 16:56
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.25
|0.00
|2574
|2006.11.17 16:56
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.23
|0.00
|2575
|2006.11.17 17:01
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.22
|0.00
|2576
|2006.11.17 17:01
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.21
|0.00
|2577
|2006.11.17 17:02
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.20
|0.00
|2578
|2006.11.17 17:02
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.19
|0.00
|2579
|2006.11.17 17:02
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.18
|0.00
|2580
|2006.11.17 17:03
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.17
|0.00
|2581
|2006.11.17 17:04
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.16
|0.00
|2582
|2006.11.17 17:04
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.15
|0.00
|2583
|2006.11.17 17:04
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.14
|0.00
|2584
|2006.11.17 17:05
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.12
|0.00
|2585
|2006.11.17 17:05
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.10
|0.00
|2586
|2006.11.17 17:06
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.09
|0.00
|2587
|2006.11.17 17:06
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.08
|0.00
|2588
|2006.11.17 17:06
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.07
|0.00
|2589
|2006.11.17 17:17
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.06
|0.00
|2590
|2006.11.17 17:17
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.05
|0.00
|2591
|2006.11.17 17:17
|modify
|273
|2.70
|118.32
|118.02
|0.00
|2592
|2006.11.17 17:17
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.98
|0.00
|2593
|2006.11.17 17:18
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.97
|0.00
|2594
|2006.11.17 17:18
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.96
|0.00
|2595
|2006.11.17 17:18
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.95
|0.00
|2596
|2006.11.17 17:18
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.93
|0.00
|2597
|2006.11.17 17:37
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.92
|0.00
|2598
|2006.11.17 17:38
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.90
|0.00
|2599
|2006.11.17 17:38
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.88
|0.00
|2600
|2006.11.17 17:38
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.87
|0.00
|2601
|2006.11.17 17:38
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.85
|0.00
|2602
|2006.11.17 17:39
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.84
|0.00
|2603
|2006.11.17 17:39
|modify
|273
|2.70
|118.32
|117.83
|0.00
|2604
|2006.11.17 21:57
|s/l
|273
|2.70
|117.83
|117.83
|0.00
|1122.80
|45740.49
|2605
|2006.11.20 00:00
|sell
|274
|2.70
|117.84
|0.00
|0.00
|2606
|2006.11.20 16:00
|close
|274
|2.70
|118.08
|0.00
|0.00
|-548.78
|45191.71
|2607
|2006.11.20 16:01
|buy
|275
|2.70
|118.09
|0.00
|0.00
|2608
|2006.11.20 20:03
|close
|275
|2.70
|118.09
|0.00
|0.00
|0.00
|45191.71
|2609
|2006.11.20 20:03
|sell
|276
|2.70
|118.10
|0.00
|0.00
|2610
|2006.11.21 04:00
|close
|276
|2.70
|118.03
|0.00
|0.00
|160.13
|45351.84
|2611
|2006.11.21 04:01
|buy
|277
|2.70
|118.04
|0.00
|0.00
|2612
|2006.11.21 08:01
|close
|277
|2.70
|118.07
|0.00
|0.00
|68.60
|45420.44
|2613
|2006.11.21 08:02
|sell
|278
|2.70
|118.06
|0.00
|0.00
|2614
|2006.11.21 12:00
|close
|278
|2.70
|117.98
|0.00
|0.00
|183.08
|45603.52
|2615
|2006.11.21 12:00
|buy
|279
|2.70
|118.00
|0.00
|0.00
|2616
|2006.11.21 20:00
|close
|279
|2.70
|118.02
|0.00
|0.00
|45.75
|45649.27
|2617
|2006.11.21 20:02
|sell
|280
|2.70
|118.01
|0.00
|0.00
|2618
|2006.11.22 03:55
|modify
|280
|2.70
|118.01
|118.00
|0.00
|2619
|2006.11.22 03:56
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.99
|0.00
|2620
|2006.11.22 04:20
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.97
|0.00
|2621
|2006.11.22 04:22
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.96
|0.00
|2622
|2006.11.22 04:26
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.95
|0.00
|2623
|2006.11.22 04:27
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.94
|0.00
|2624
|2006.11.22 04:27
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.92
|0.00
|2625
|2006.11.22 04:29
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.91
|0.00
|2626
|2006.11.22 05:51
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.90
|0.00
|2627
|2006.11.22 05:52
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.89
|0.00
|2628
|2006.11.22 06:01
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.88
|0.00
|2629
|2006.11.22 06:08
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.87
|0.00
|2630
|2006.11.22 06:37
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.86
|0.00
|2631
|2006.11.22 06:37
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.85
|0.00
|2632
|2006.11.22 06:37
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.83
|0.00
|2633
|2006.11.22 06:44
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.82
|0.00
|2634
|2006.11.22 06:44
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.81
|0.00
|2635
|2006.11.22 06:44
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.80
|0.00
|2636
|2006.11.22 06:44
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.79
|0.00
|2637
|2006.11.22 09:35
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.78
|0.00
|2638
|2006.11.22 09:36
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.77
|0.00
|2639
|2006.11.22 09:40
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.76
|0.00
|2640
|2006.11.22 09:40
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.75
|0.00
|2641
|2006.11.22 09:40
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.73
|0.00
|2642
|2006.11.22 09:41
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.72
|0.00
|2643
|2006.11.22 09:41
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.71
|0.00
|2644
|2006.11.22 09:41
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.70
|0.00
|2645
|2006.11.22 12:35
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.68
|0.00
|2646
|2006.11.22 12:35
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.67
|0.00
|2647
|2006.11.22 12:35
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.66
|0.00
|2648
|2006.11.22 12:35
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.64
|0.00
|2649
|2006.11.22 12:46
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.63
|0.00
|2650
|2006.11.22 12:49
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.61
|0.00
|2651
|2006.11.22 12:53
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.60
|0.00
|2652
|2006.11.22 13:08
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.59
|0.00
|2653
|2006.11.22 13:09
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.58
|0.00
|2654
|2006.11.22 13:09
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.57
|0.00
|2655
|2006.11.22 13:11
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.56
|0.00
|2656
|2006.11.22 13:12
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.55
|0.00
|2657
|2006.11.22 13:13
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.54
|0.00
|2658
|2006.11.22 13:19
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.53
|0.00
|2659
|2006.11.22 13:20
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.52
|0.00
|2660
|2006.11.22 13:21
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.51
|0.00
|2661
|2006.11.22 14:08
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.50
|0.00
|2662
|2006.11.22 14:10
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.49
|0.00
|2663
|2006.11.22 14:10
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.48
|0.00
|2664
|2006.11.22 14:11
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.46
|0.00
|2665
|2006.11.22 14:13
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.45
|0.00
|2666
|2006.11.22 14:17
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.44
|0.00
|2667
|2006.11.22 14:17
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.43
|0.00
|2668
|2006.11.22 14:17
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.42
|0.00
|2669
|2006.11.22 14:17
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.41
|0.00
|2670
|2006.11.22 14:17
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.40
|0.00
|2671
|2006.11.22 14:17
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.39
|0.00
|2672
|2006.11.22 14:19
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.38
|0.00
|2673
|2006.11.22 14:20
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.37
|0.00
|2674
|2006.11.22 14:20
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.36
|0.00
|2675
|2006.11.22 14:20
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.34
|0.00
|2676
|2006.11.22 14:21
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.31
|0.00
|2677
|2006.11.22 14:23
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.29
|0.00
|2678
|2006.11.22 14:24
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.27
|0.00
|2679
|2006.11.22 15:15
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.26
|0.00
|2680
|2006.11.22 15:15
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.25
|0.00
|2681
|2006.11.22 15:15
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.24
|0.00
|2682
|2006.11.22 15:19
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.21
|0.00
|2683
|2006.11.22 15:19
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.20
|0.00
|2684
|2006.11.22 15:19
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.19
|0.00
|2685
|2006.11.22 15:19
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.18
|0.00
|2686
|2006.11.22 15:20
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.17
|0.00
|2687
|2006.11.22 15:20
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.16
|0.00
|2688
|2006.11.22 15:26
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.15
|0.00
|2689
|2006.11.22 15:26
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.14
|0.00
|2690
|2006.11.22 15:26
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.12
|0.00
|2691
|2006.11.22 15:26
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.11
|0.00
|2692
|2006.11.22 15:26
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.09
|0.00
|2693
|2006.11.22 15:27
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.08
|0.00
|2694
|2006.11.22 15:28
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.07
|0.00
|2695
|2006.11.22 15:29
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.05
|0.00
|2696
|2006.11.22 15:29
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.04
|0.00
|2697
|2006.11.22 15:32
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.02
|0.00
|2698
|2006.11.22 17:05
|modify
|280
|2.70
|118.01
|117.01
|0.00
|2699
|2006.11.22 17:06
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.99
|0.00
|2700
|2006.11.22 17:07
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.98
|0.00
|2701
|2006.11.22 17:07
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.97
|0.00
|2702
|2006.11.22 17:07
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.95
|0.00
|2703
|2006.11.22 17:07
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.93
|0.00
|2704
|2006.11.22 17:07
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.91
|0.00
|2705
|2006.11.22 17:07
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.90
|0.00
|2706
|2006.11.22 17:07
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.87
|0.00
|2707
|2006.11.22 17:08
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.86
|0.00
|2708
|2006.11.22 17:08
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.84
|0.00
|2709
|2006.11.22 17:21
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.83
|0.00
|2710
|2006.11.22 17:22
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.82
|0.00
|2711
|2006.11.22 17:23
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.81
|0.00
|2712
|2006.11.22 17:23
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.78
|0.00
|2713
|2006.11.22 17:24
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.77
|0.00
|2714
|2006.11.22 17:24
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.76
|0.00
|2715
|2006.11.22 17:24
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.75
|0.00
|2716
|2006.11.22 17:24
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.74
|0.00
|2717
|2006.11.22 17:24
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.72
|0.00
|2718
|2006.11.22 17:25
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.69
|0.00
|2719
|2006.11.22 17:26
|modify
|280
|2.70
|118.01
|116.68
|0.00
|2720
|2006.11.22 19:33
|s/l
|280
|2.70
|116.68
|116.68
|0.00
|3077.65
|48726.92
|2721
|2006.11.22 19:33
|sell
|281
|2.90
|116.65
|0.00
|0.00
|2722
|2006.11.23 00:00
|close
|281
|2.90
|116.74
|0.00
|0.00
|-223.57
|48503.35
|2723
|2006.11.23 00:00
|buy
|282
|2.90
|116.73
|0.00
|0.00
|2724
|2006.11.23 08:00
|close
|282
|2.90
|116.58
|0.00
|0.00
|-373.13
|48130.22
|2725
|2006.11.23 08:00
|sell
|283
|2.90
|116.59
|0.00
|0.00
|2726
|2006.11.23 11:52
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.58
|0.00
|2727
|2006.11.23 11:53
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.57
|0.00
|2728
|2006.11.23 11:59
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.55
|0.00
|2729
|2006.11.23 11:59
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.54
|0.00
|2730
|2006.11.23 16:18
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.50
|0.00
|2731
|2006.11.23 16:20
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.49
|0.00
|2732
|2006.11.23 16:22
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.48
|0.00
|2733
|2006.11.23 16:24
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.47
|0.00
|2734
|2006.11.23 17:03
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.46
|0.00
|2735
|2006.11.23 17:09
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.45
|0.00
|2736
|2006.11.23 17:10
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.44
|0.00
|2737
|2006.11.23 17:13
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.42
|0.00
|2738
|2006.11.23 17:24
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.40
|0.00
|2739
|2006.11.23 17:25
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.39
|0.00
|2740
|2006.11.23 17:25
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.37
|0.00
|2741
|2006.11.23 17:25
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.36
|0.00
|2742
|2006.11.23 17:27
|modify
|283
|2.90
|116.59
|116.35
|0.00
|2743
|2006.11.23 20:02
|close
|283
|2.90
|116.16
|116.35
|0.00
|1073.52
|49203.74
|2744
|2006.11.24 04:01
|sell
|284
|3.00
|116.41
|0.00
|0.00
|2745
|2006.11.24 10:23
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.39
|0.00
|2746
|2006.11.24 10:24
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.37
|0.00
|2747
|2006.11.24 10:25
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.36
|0.00
|2748
|2006.11.24 10:25
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.35
|0.00
|2749
|2006.11.24 10:25
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.33
|0.00
|2750
|2006.11.24 10:25
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.32
|0.00
|2751
|2006.11.24 10:25
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.31
|0.00
|2752
|2006.11.24 10:25
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.29
|0.00
|2753
|2006.11.24 10:30
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.28
|0.00
|2754
|2006.11.24 10:30
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.25
|0.00
|2755
|2006.11.24 10:31
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.24
|0.00
|2756
|2006.11.24 10:32
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.22
|0.00
|2757
|2006.11.24 10:32
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.20
|0.00
|2758
|2006.11.24 10:32
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.18
|0.00
|2759
|2006.11.24 10:32
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.17
|0.00
|2760
|2006.11.24 10:32
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.15
|0.00
|2761
|2006.11.24 10:33
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.13
|0.00
|2762
|2006.11.24 10:33
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.12
|0.00
|2763
|2006.11.24 10:33
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.09
|0.00
|2764
|2006.11.24 10:34
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.08
|0.00
|2765
|2006.11.24 10:47
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.07
|0.00
|2766
|2006.11.24 10:47
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.06
|0.00
|2767
|2006.11.24 10:47
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.03
|0.00
|2768
|2006.11.24 10:47
|modify
|284
|3.00
|116.41
|116.01
|0.00
|2769
|2006.11.24 10:47
|modify
|284
|3.00
|116.41
|115.98
|0.00
|2770
|2006.11.24 10:48
|modify
|284
|3.00
|116.41
|115.97
|0.00
|2771
|2006.11.24 11:30
|s/l
|284
|3.00
|115.97
|115.97
|0.00
|1138.03
|50341.77
|2772
|2006.11.24 11:30
|sell
|285
|3.00
|115.96
|0.00
|0.00
|2773
|2006.11.24 12:31
|modify
|285
|3.00
|115.96
|115.95
|0.00
|2774
|2006.11.24 13:43
|modify
|285
|3.00
|115.96
|115.94
|0.00
|2775
|2006.11.24 14:15
|modify
|285
|3.00
|115.96
|115.93
|0.00
|2776
|2006.11.24 14:35
|modify
|285
|3.00
|115.96
|115.92
|0.00
|2777
|2006.11.24 14:37
|modify
|285
|3.00
|115.96
|115.90
|0.00
|2778
|2006.11.24 18:44
|s/l
|285
|3.00
|115.90
|115.90
|0.00
|155.31
|50497.08
|2779
|2006.11.27 00:00
|sell
|286
|3.00
|115.43
|0.00
|0.00
|2780
|2006.11.27 04:01
|close
|286
|3.00
|115.71
|0.00
|0.00
|-725.95
|49771.13
|2781
|2006.11.27 04:01
|buy
|287
|3.00
|115.70
|0.00
|0.00
|2782
|2006.11.27 07:26
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.72
|0.00
|2783
|2006.11.27 07:26
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.73
|0.00
|2784
|2006.11.27 07:29
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.74
|0.00
|2785
|2006.11.27 07:29
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.75
|0.00
|2786
|2006.11.27 07:29
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.76
|0.00
|2787
|2006.11.27 07:41
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.77
|0.00
|2788
|2006.11.27 07:41
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.78
|0.00
|2789
|2006.11.27 07:41
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.80
|0.00
|2790
|2006.11.27 07:41
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.81
|0.00
|2791
|2006.11.27 07:41
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.82
|0.00
|2792
|2006.11.27 07:41
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.83
|0.00
|2793
|2006.11.27 07:41
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.84
|0.00
|2794
|2006.11.27 07:42
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.85
|0.00
|2795
|2006.11.27 07:42
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.87
|0.00
|2796
|2006.11.27 07:42
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.88
|0.00
|2797
|2006.11.27 07:42
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.89
|0.00
|2798
|2006.11.27 07:42
|modify
|287
|3.00
|115.70
|115.91
|0.00
|2799
|2006.11.27 10:13
|s/l
|287
|3.00
|115.91
|115.91
|0.00
|543.53
|50314.66
|2800
|2006.11.27 12:00
|buy
|288
|3.00
|116.04
|0.00
|0.00
|2801
|2006.11.27 16:00
|close
|288
|3.00
|116.22
|0.00
|0.00
|464.64
|50779.30
|2802
|2006.11.27 16:00
|sell
|289
|3.00
|116.21
|0.00
|0.00
|2803
|2006.11.28 04:00
|close
|289
|3.00
|116.03
|0.00
|0.00
|465.40
|51244.70
|2804
|2006.11.28 04:00
|buy
|290
|3.10
|116.03
|0.00
|0.00
|2805
|2006.11.28 08:00
|close
|290
|3.10
|116.11
|0.00
|0.00
|213.59
|51458.29
|2806
|2006.11.28 08:00
|sell
|291
|3.10
|116.11
|0.00
|0.00
|2807
|2006.11.29 02:23
|modify
|291
|3.10
|116.11
|116.10
|0.00
|2808
|2006.11.29 02:23
|modify
|291
|3.10
|116.11
|116.07
|0.00
|2809
|2006.11.29 02:24
|modify
|291
|3.10
|116.11
|116.06
|0.00
|2810
|2006.11.29 02:24
|modify
|291
|3.10
|116.11
|116.03
|0.00
|2811
|2006.11.29 03:15
|modify
|291
|3.10
|116.11
|116.01
|0.00
|2812
|2006.11.29 03:15
|modify
|291
|3.10
|116.11
|116.00
|0.00
|2813
|2006.11.29 03:16
|modify
|291
|3.10
|116.11
|115.99
|0.00
|2814
|2006.11.29 03:16
|modify
|291
|3.10
|116.11
|115.98
|0.00
|2815
|2006.11.29 03:16
|modify
|291
|3.10
|116.11
|115.97
|0.00
|2816
|2006.11.29 03:17
|modify
|291
|3.10
|116.11
|115.96
|0.00
|2817
|2006.11.29 03:17
|modify
|291
|3.10
|116.11
|115.95
|0.00
|2818
|2006.11.29 03:31
|modify
|291
|3.10
|116.11
|115.94
|0.00
|2819
|2006.11.29 03:31
|modify
|291
|3.10
|116.11
|115.93
|0.00
|2820
|2006.11.29 03:32
|modify
|291
|3.10
|116.11
|115.92
|0.00
|2821
|2006.11.29 03:33
|modify
|291
|3.10
|116.11
|115.91
|0.00
|2822
|2006.11.29 08:00
|close
|291
|3.10
|115.77
|115.91
|0.00
|910.43
|52368.72
|2823
|2006.11.29 08:00
|buy
|292
|3.10
|115.76
|0.00
|0.00
|2824
|2006.11.29 10:18
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.77
|0.00
|2825
|2006.11.29 10:18
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.78
|0.00
|2826
|2006.11.29 10:18
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.79
|0.00
|2827
|2006.11.29 10:18
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.80
|0.00
|2828
|2006.11.29 10:18
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.81
|0.00
|2829
|2006.11.29 10:18
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.82
|0.00
|2830
|2006.11.29 10:23
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.84
|0.00
|2831
|2006.11.29 10:23
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.85
|0.00
|2832
|2006.11.29 10:23
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.86
|0.00
|2833
|2006.11.29 10:23
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.87
|0.00
|2834
|2006.11.29 10:23
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.88
|0.00
|2835
|2006.11.29 10:23
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.89
|0.00
|2836
|2006.11.29 10:23
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.91
|0.00
|2837
|2006.11.29 10:28
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.92
|0.00
|2838
|2006.11.29 11:20
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.93
|0.00
|2839
|2006.11.29 11:20
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.94
|0.00
|2840
|2006.11.29 11:20
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.95
|0.00
|2841
|2006.11.29 11:28
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.97
|0.00
|2842
|2006.11.29 14:02
|modify
|292
|3.10
|115.76
|115.98
|0.00
|2843
|2006.11.29 14:02
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.00
|0.00
|2844
|2006.11.29 14:02
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.01
|0.00
|2845
|2006.11.29 14:02
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.02
|0.00
|2846
|2006.11.29 14:03
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.03
|0.00
|2847
|2006.11.29 14:03
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.04
|0.00
|2848
|2006.11.29 14:03
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.05
|0.00
|2849
|2006.11.29 14:03
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.06
|0.00
|2850
|2006.11.29 14:03
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.07
|0.00
|2851
|2006.11.29 14:28
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.08
|0.00
|2852
|2006.11.29 14:28
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.10
|0.00
|2853
|2006.11.29 14:28
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.11
|0.00
|2854
|2006.11.29 14:28
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.12
|0.00
|2855
|2006.11.29 14:28
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.14
|0.00
|2856
|2006.11.29 14:28
|modify
|292
|3.10
|115.76
|116.15
|0.00
|2857
|2006.11.29 16:02
|s/l
|292
|3.10
|116.15
|116.15
|0.00
|1040.90
|53409.62
|2858
|2006.11.29 20:00
|buy
|293
|3.20
|116.26
|0.00
|0.00
|2859
|2006.11.30 04:00
|close
|293
|3.20
|116.46
|0.00
|0.00
|549.54
|53959.16
|2860
|2006.11.30 04:00
|sell
|294
|3.20
|116.45
|0.00
|0.00
|2861
|2006.11.30 07:01
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.44
|0.00
|2862
|2006.11.30 07:28
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.43
|0.00
|2863
|2006.11.30 07:28
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.42
|0.00
|2864
|2006.11.30 07:30
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.40
|0.00
|2865
|2006.11.30 07:31
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.39
|0.00
|2866
|2006.11.30 07:31
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.38
|0.00
|2867
|2006.11.30 07:32
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.37
|0.00
|2868
|2006.11.30 07:32
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.36
|0.00
|2869
|2006.11.30 09:17
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.35
|0.00
|2870
|2006.11.30 09:17
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.34
|0.00
|2871
|2006.11.30 09:17
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.33
|0.00
|2872
|2006.11.30 09:23
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.32
|0.00
|2873
|2006.11.30 09:23
|modify
|294
|3.20
|116.45
|116.30
|0.00
|2874
|2006.11.30 12:20
|s/l
|294
|3.20
|116.30
|116.30
|0.00
|412.73
|54371.89
|2875
|2006.11.30 16:00
|sell
|295
|3.30
|116.12
|0.00
|0.00
|2876
|2006.11.30 17:07
|modify
|295
|3.30
|116.12
|116.11
|0.00
|2877
|2006.11.30 17:08
|modify
|295
|3.30
|116.12
|116.10
|0.00
|2878
|2006.11.30 17:08
|modify
|295
|3.30
|116.12
|116.08
|0.00
|2879
|2006.11.30 17:31
|modify
|295
|3.30
|116.12
|116.07
|0.00
|2880
|2006.11.30 17:31
|modify
|295
|3.30
|116.12
|116.05
|0.00
|2881
|2006.11.30 17:45
|modify
|295
|3.30
|116.12
|116.04
|0.00
|2882
|2006.11.30 17:45
|modify
|295
|3.30
|116.12
|116.03
|0.00
|2883
|2006.11.30 17:46
|modify
|295
|3.30
|116.12
|116.02
|0.00
|2884
|2006.11.30 17:46
|modify
|295
|3.30
|116.12
|116.01
|0.00
|2885
|2006.11.30 17:57
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.99
|0.00
|2886
|2006.11.30 17:57
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.98
|0.00
|2887
|2006.11.30 17:59
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.97
|0.00
|2888
|2006.11.30 18:01
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.96
|0.00
|2889
|2006.11.30 18:12
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.95
|0.00
|2890
|2006.11.30 18:12
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.94
|0.00
|2891
|2006.11.30 18:14
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.93
|0.00
|2892
|2006.11.30 18:14
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.91
|0.00
|2893
|2006.11.30 18:14
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.89
|0.00
|2894
|2006.11.30 18:15
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.88
|0.00
|2895
|2006.11.30 18:15
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.85
|0.00
|2896
|2006.11.30 18:17
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.84
|0.00
|2897
|2006.11.30 18:17
|modify
|295
|3.30
|116.12
|115.83
|0.00
|2898
|2006.11.30 20:01
|close
|295
|3.30
|115.76
|115.83
|0.00
|1026.26
|55398.15
|2899
|2006.11.30 20:01
|buy
|296
|3.30
|115.76
|0.00
|0.00
|2900
|2006.12.01 00:00
|close
|296
|3.30
|115.80
|0.00
|0.00
|113.99
|55512.14
|2901
|2006.12.01 00:00
|sell
|297
|3.30
|115.79
|0.00
|0.00
|2902
|2006.12.01 08:00
|close
|297
|3.30
|115.87
|0.00
|0.00
|-227.84
|55284.30
|2903
|2006.12.01 08:00
|buy
|298
|3.30
|115.86
|0.00
|0.00
|2904
|2006.12.01 10:30
|modify
|298
|3.30
|115.86
|115.88
|0.00
|2905
|2006.12.01 10:30
|modify
|298
|3.30
|115.86
|115.90
|0.00
|2906
|2006.12.01 10:30
|modify
|298
|3.30
|115.86
|115.93
|0.00
|2907
|2006.12.01 10:36
|modify
|298
|3.30
|115.86
|115.94
|0.00
|2908
|2006.12.01 12:00
|close
|298
|3.30
|116.22
|115.94
|0.00
|1022.20
|56306.50
|2909
|2006.12.01 12:00
|sell
|299
|3.40
|116.23
|0.00
|0.00
|2910
|2006.12.01 16:21
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.22
|0.00
|2911
|2006.12.01 16:21
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.21
|0.00
|2912
|2006.12.01 16:21
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.20
|0.00
|2913
|2006.12.01 16:57
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.19
|0.00
|2914
|2006.12.01 16:58
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.18
|0.00
|2915
|2006.12.01 16:59
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.17
|0.00
|2916
|2006.12.01 17:00
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.16
|0.00
|2917
|2006.12.01 17:00
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.14
|0.00
|2918
|2006.12.01 17:00
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.12
|0.00
|2919
|2006.12.01 17:00
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.09
|0.00
|2920
|2006.12.01 17:00
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.08
|0.00
|2921
|2006.12.01 17:00
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.04
|0.00
|2922
|2006.12.01 17:01
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.02
|0.00
|2923
|2006.12.01 17:02
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.01
|0.00
|2924
|2006.12.01 17:02
|modify
|299
|3.40
|116.23
|116.00
|0.00
|2925
|2006.12.01 17:02
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.99
|0.00
|2926
|2006.12.01 17:02
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.98
|0.00
|2927
|2006.12.01 17:11
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.97
|0.00
|2928
|2006.12.01 17:21
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.96
|0.00
|2929
|2006.12.01 17:21
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.94
|0.00
|2930
|2006.12.01 17:22
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.93
|0.00
|2931
|2006.12.01 17:26
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.92
|0.00
|2932
|2006.12.01 17:27
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.91
|0.00
|2933
|2006.12.01 17:27
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.89
|0.00
|2934
|2006.12.01 17:27
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.88
|0.00
|2935
|2006.12.01 17:27
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.85
|0.00
|2936
|2006.12.01 17:28
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.84
|0.00
|2937
|2006.12.01 17:28
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.83
|0.00
|2938
|2006.12.01 17:29
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.82
|0.00
|2939
|2006.12.01 17:29
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.81
|0.00
|2940
|2006.12.01 17:29
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.78
|0.00
|2941
|2006.12.01 17:29
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.77
|0.00
|2942
|2006.12.01 17:29
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.75
|0.00
|2943
|2006.12.01 17:29
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.73
|0.00
|2944
|2006.12.01 17:29
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.72
|0.00
|2945
|2006.12.01 17:29
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.70
|0.00
|2946
|2006.12.01 17:29
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.67
|0.00
|2947
|2006.12.01 17:35
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.66
|0.00
|2948
|2006.12.01 17:35
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.65
|0.00
|2949
|2006.12.01 17:35
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.64
|0.00
|2950
|2006.12.01 17:35
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.62
|0.00
|2951
|2006.12.01 17:35
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.60
|0.00
|2952
|2006.12.01 17:35
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.57
|0.00
|2953
|2006.12.01 17:35
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.55
|0.00
|2954
|2006.12.01 17:35
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.53
|0.00
|2955
|2006.12.01 17:35
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.50
|0.00
|2956
|2006.12.01 17:35
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.48
|0.00
|2957
|2006.12.01 17:37
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.47
|0.00
|2958
|2006.12.01 17:37
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.45
|0.00
|2959
|2006.12.01 17:37
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.43
|0.00
|2960
|2006.12.01 17:37
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.42
|0.00
|2961
|2006.12.01 17:37
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.40
|0.00
|2962
|2006.12.01 17:37
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.37
|0.00
|2963
|2006.12.01 17:38
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.36
|0.00
|2964
|2006.12.01 17:38
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.35
|0.00
|2965
|2006.12.01 17:38
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.34
|0.00
|2966
|2006.12.01 17:38
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.33
|0.00
|2967
|2006.12.01 17:38
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.32
|0.00
|2968
|2006.12.01 17:38
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.31
|0.00
|2969
|2006.12.01 17:39
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.30
|0.00
|2970
|2006.12.01 17:39
|modify
|299
|3.40
|116.23
|115.29
|0.00
|2971
|2006.12.01 18:33
|s/l
|299
|3.40
|115.29
|115.29
|0.00
|2772.14
|59078.64
|2972
|2006.12.01 18:33
|sell
|300
|3.50
|115.26
|0.00
|0.00
|2973
|2006.12.04 00:00
|close
|300
|3.50
|115.13
|0.00
|0.00
|395.21
|59473.85
|2974
|2006.12.04 00:00
|buy
|301
|3.60
|115.19
|0.00
|0.00
|2975
|2006.12.04 03:31
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.20
|0.00
|2976
|2006.12.04 03:35
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.21
|0.00
|2977
|2006.12.04 03:35
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.22
|0.00
|2978
|2006.12.04 03:35
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.23
|0.00
|2979
|2006.12.04 03:36
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.24
|0.00
|2980
|2006.12.04 03:36
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.25
|0.00
|2981
|2006.12.04 05:21
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.26
|0.00
|2982
|2006.12.04 05:21
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.28
|0.00
|2983
|2006.12.04 05:35
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.29
|0.00
|2984
|2006.12.04 05:40
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.30
|0.00
|2985
|2006.12.04 05:40
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.31
|0.00
|2986
|2006.12.04 05:40
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.33
|0.00
|2987
|2006.12.04 05:40
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.34
|0.00
|2988
|2006.12.04 05:41
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.35
|0.00
|2989
|2006.12.04 05:41
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.36
|0.00
|2990
|2006.12.04 05:41
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.37
|0.00
|2991
|2006.12.04 06:06
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.38
|0.00
|2992
|2006.12.04 06:06
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.39
|0.00
|2993
|2006.12.04 06:06
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.40
|0.00
|2994
|2006.12.04 06:06
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.41
|0.00
|2995
|2006.12.04 06:06
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.42
|0.00
|2996
|2006.12.04 06:09
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.43
|0.00
|2997
|2006.12.04 06:10
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.44
|0.00
|2998
|2006.12.04 06:11
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.45
|0.00
|2999
|2006.12.04 06:12
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.46
|0.00
|3000
|2006.12.04 06:15
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.47
|0.00
|3001
|2006.12.04 06:15
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.51
|0.00
|3002
|2006.12.04 06:16
|modify
|301
|3.60
|115.19
|115.52
|0.00
|3003
|2006.12.04 07:34
|s/l
|301
|3.60
|115.52
|115.52
|0.00
|1028.39
|60502.24
|3004
|2006.12.04 08:00
|buy
|302
|3.60
|115.56
|0.00
|0.00
|3005
|2006.12.04 16:00
|close
|302
|3.60
|115.62
|0.00
|0.00
|186.82
|60689.06
|3006
|2006.12.04 16:00
|sell
|303
|3.60
|115.63
|0.00
|0.00
|3007
|2006.12.04 18:33
|modify
|303
|3.60
|115.63
|115.62
|0.00
|3008
|2006.12.04 22:36
|modify
|303
|3.60
|115.63
|115.60
|0.00
|3009
|2006.12.04 23:48
|modify
|303
|3.60
|115.63
|115.59
|0.00
|3010
|2006.12.04 23:48
|modify
|303
|3.60
|115.63
|115.57
|0.00
|3011
|2006.12.05 00:00
|close
|303
|3.60
|115.30
|115.57
|0.00
|1030.36
|61719.42
|3012
|2006.12.05 00:00
|buy
|304
|3.70
|115.28
|0.00
|0.00
|3013
|2006.12.05 12:00
|close
|304
|3.70
|114.76
|0.00
|0.00
|-1676.54
|60042.88
|3014
|2006.12.05 12:00
|sell
|305
|3.60
|114.77
|0.00
|0.00
|3015
|2006.12.05 15:35
|modify
|305
|3.60
|114.77
|114.76
|0.00
|3016
|2006.12.05 15:35
|modify
|305
|3.60
|114.77
|114.75
|0.00
|3017
|2006.12.05 15:35
|modify
|305
|3.60
|114.77
|114.74
|0.00
|3018
|2006.12.05 15:47
|s/l
|305
|3.60
|114.74
|114.74
|0.00
|94.12
|60137.00
|3019
|2006.12.05 15:47
|sell
|306
|3.60
|114.72
|0.00
|0.00
|3020
|2006.12.05 16:00
|close
|306
|3.60
|114.75
|0.00
|0.00
|-94.12
|60042.88
|3021
|2006.12.05 16:00
|buy
|307
|3.60
|114.76
|0.00
|0.00
|3022
|2006.12.05 17:30
|modify
|307
|3.60
|114.76
|114.78
|0.00
|3023
|2006.12.05 17:30
|modify
|307
|3.60
|114.76
|114.79
|0.00
|3024
|2006.12.05 17:32
|modify
|307
|3.60
|114.76
|114.80
|0.00
|3025
|2006.12.05 17:32
|modify
|307
|3.60
|114.76
|114.81
|0.00
|3026
|2006.12.05 17:33
|modify
|307
|3.60
|114.76
|114.83
|0.00
|3027
|2006.12.05 17:33
|modify
|307
|3.60
|114.76
|114.84
|0.00
|3028
|2006.12.05 17:33
|modify
|307
|3.60
|114.76
|114.85
|0.00
|3029
|2006.12.05 18:03
|modify
|307
|3.60
|114.76
|114.86
|0.00
|3030
|2006.12.05 18:03
|modify
|307
|3.60
|114.76
|114.87
|0.00
|3031
|2006.12.05 20:12
|s/l
|307
|3.60
|114.87
|114.87
|0.00
|344.74
|60387.62
|3032
|2006.12.05 20:12
|buy
|308
|3.60
|114.90
|0.00
|0.00
|3033
|2006.12.06 00:00
|close
|308
|3.60
|114.87
|0.00
|0.00
|-94.02
|60293.60
|3034
|2006.12.06 00:02
|sell
|309
|3.60
|114.88
|0.00
|0.00
|3035
|2006.12.06 07:44
|modify
|309
|3.60
|114.88
|114.86
|0.00
|3036
|2006.12.06 07:45
|modify
|309
|3.60
|114.88
|114.85
|0.00
|3037
|2006.12.06 08:00
|close
|309
|3.60
|114.59
|114.85
|0.00
|911.07
|61204.67
|3038
|2006.12.06 08:00
|buy
|310
|3.70
|114.60
|0.00
|0.00
|3039
|2006.12.06 11:18
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.61
|0.00
|3040
|2006.12.06 11:18
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.62
|0.00
|3041
|2006.12.06 11:18
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.64
|0.00
|3042
|2006.12.06 11:39
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.65
|0.00
|3043
|2006.12.06 11:40
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.66
|0.00
|3044
|2006.12.06 11:40
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.67
|0.00
|3045
|2006.12.06 11:43
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.68
|0.00
|3046
|2006.12.06 11:47
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.69
|0.00
|3047
|2006.12.06 11:49
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.70
|0.00
|3048
|2006.12.06 11:49
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.71
|0.00
|3049
|2006.12.06 11:51
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.72
|0.00
|3050
|2006.12.06 11:51
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.73
|0.00
|3051
|2006.12.06 13:06
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.74
|0.00
|3052
|2006.12.06 13:06
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.75
|0.00
|3053
|2006.12.06 13:11
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.76
|0.00
|3054
|2006.12.06 13:12
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.77
|0.00
|3055
|2006.12.06 13:12
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.78
|0.00
|3056
|2006.12.06 13:12
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.79
|0.00
|3057
|2006.12.06 13:14
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.82
|0.00
|3058
|2006.12.06 13:15
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.83
|0.00
|3059
|2006.12.06 15:17
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.84
|0.00
|3060
|2006.12.06 15:18
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.85
|0.00
|3061
|2006.12.06 15:18
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.86
|0.00
|3062
|2006.12.06 15:31
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.88
|0.00
|3063
|2006.12.06 15:40
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.91
|0.00
|3064
|2006.12.06 15:40
|modify
|310
|3.70
|114.60
|114.92
|0.00
|3065
|2006.12.06 16:00
|close
|310
|3.70
|115.16
|114.92
|0.00
|1799.24
|63003.91
|3066
|2006.12.06 16:00
|sell
|311
|3.80
|115.15
|0.00
|0.00
|3067
|2006.12.06 20:00
|close
|311
|3.80
|115.11
|0.00
|0.00
|132.05
|63135.96
|3068
|2006.12.06 20:02
|buy
|312
|3.80
|115.12
|0.00
|0.00
|3069
|2006.12.07 00:00
|close
|312
|3.80
|115.25
|0.00
|0.00
|428.63
|63564.59
|3070
|2006.12.07 00:01
|sell
|313
|3.80
|115.24
|0.00
|0.00
|3071
|2006.12.07 07:04
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.23
|0.00
|3072
|2006.12.07 08:05
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.22
|0.00
|3073
|2006.12.07 08:20
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.21
|0.00
|3074
|2006.12.07 08:21
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.20
|0.00
|3075
|2006.12.07 08:21
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.19
|0.00
|3076
|2006.12.07 08:21
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.18
|0.00
|3077
|2006.12.07 09:13
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.17
|0.00
|3078
|2006.12.07 09:13
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.16
|0.00
|3079
|2006.12.07 09:14
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.15
|0.00
|3080
|2006.12.07 09:32
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.14
|0.00
|3081
|2006.12.07 09:33
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.13
|0.00
|3082
|2006.12.07 09:33
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.12
|0.00
|3083
|2006.12.07 09:33
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.11
|0.00
|3084
|2006.12.07 09:33
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.10
|0.00
|3085
|2006.12.07 09:34
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.09
|0.00
|3086
|2006.12.07 09:34
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.08
|0.00
|3087
|2006.12.07 09:34
|modify
|313
|3.80
|115.24
|115.07
|0.00
|3088
|2006.12.07 14:10
|s/l
|313
|3.80
|115.07
|115.07
|0.00
|561.40
|64125.99
|3089
|2006.12.07 16:00
|buy
|314
|3.80
|115.16
|0.00
|0.00
|3090
|2006.12.08 11:51
|modify
|314
|3.80
|115.16
|115.20
|0.00
|3091
|2006.12.08 11:52
|modify
|314
|3.80
|115.16
|115.26
|0.00
|3092
|2006.12.08 11:52
|modify
|314
|3.80
|115.16
|115.27
|0.00
|3093
|2006.12.08 12:00
|close
|314
|3.80
|115.49
|115.27
|0.00
|1085.81
|65211.80
|3094
|2006.12.08 12:00
|sell
|315
|3.90
|115.48
|0.00
|0.00
|3095
|2006.12.08 15:53
|modify
|315
|3.90
|115.48
|115.47
|0.00
|3096
|2006.12.08 15:53
|modify
|315
|3.90
|115.48
|115.45
|0.00
|3097
|2006.12.08 15:53
|modify
|315
|3.90
|115.48
|115.44
|0.00
|3098
|2006.12.08 15:53
|modify
|315
|3.90
|115.48
|115.41
|0.00
|3099
|2006.12.08 15:53
|modify
|315
|3.90
|115.48
|115.38
|0.00
|3100
|2006.12.08 16:00
|close
|315
|3.90
|115.17
|115.38
|0.00
|1049.75
|66261.55
|3101
|2006.12.08 16:00
|buy
|316
|4.00
|115.18
|0.00
|0.00
|3102
|2006.12.08 17:34
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.19
|0.00
|3103
|2006.12.08 17:37
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.20
|0.00
|3104
|2006.12.08 17:37
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.21
|0.00
|3105
|2006.12.08 18:25
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.25
|0.00
|3106
|2006.12.08 18:25
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.26
|0.00
|3107
|2006.12.08 18:25
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.28
|0.00
|3108
|2006.12.08 18:25
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.32
|0.00
|3109
|2006.12.08 18:26
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.33
|0.00
|3110
|2006.12.08 18:40
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.34
|0.00
|3111
|2006.12.08 18:40
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.35
|0.00
|3112
|2006.12.08 18:40
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.36
|0.00
|3113
|2006.12.08 18:40
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.37
|0.00
|3114
|2006.12.08 18:41
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.39
|0.00
|3115
|2006.12.08 18:41
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.40
|0.00
|3116
|2006.12.08 18:41
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.41
|0.00
|3117
|2006.12.08 18:41
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.42
|0.00
|3118
|2006.12.08 18:41
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.43
|0.00
|3119
|2006.12.08 18:42
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.44
|0.00
|3120
|2006.12.08 18:42
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.45
|0.00
|3121
|2006.12.08 18:42
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.46
|0.00
|3122
|2006.12.08 18:42
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.47
|0.00
|3123
|2006.12.08 18:43
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.49
|0.00
|3124
|2006.12.08 18:43
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.51
|0.00
|3125
|2006.12.08 18:43
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.53
|0.00
|3126
|2006.12.08 18:47
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.54
|0.00
|3127
|2006.12.08 18:47
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.55
|0.00
|3128
|2006.12.08 18:48
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.56
|0.00
|3129
|2006.12.08 18:48
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.58
|0.00
|3130
|2006.12.08 18:48
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.60
|0.00
|3131
|2006.12.08 18:49
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.61
|0.00
|3132
|2006.12.08 18:49
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.62
|0.00
|3133
|2006.12.08 18:49
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.63
|0.00
|3134
|2006.12.08 18:49
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.64
|0.00
|3135
|2006.12.08 18:49
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.66
|0.00
|3136
|2006.12.08 18:49
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.67
|0.00
|3137
|2006.12.08 18:49
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.68
|0.00
|3138
|2006.12.08 18:49
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.70
|0.00
|3139
|2006.12.08 18:49
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.71
|0.00
|3140
|2006.12.08 18:50
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.72
|0.00
|3141
|2006.12.08 18:50
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.73
|0.00
|3142
|2006.12.08 18:50
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.74
|0.00
|3143
|2006.12.08 18:50
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.75
|0.00
|3144
|2006.12.08 18:50
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.76
|0.00
|3145
|2006.12.08 18:50
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.77
|0.00
|3146
|2006.12.08 18:50
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.78
|0.00
|3147
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.79
|0.00
|3148
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.80
|0.00
|3149
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.81
|0.00
|3150
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.82
|0.00
|3151
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.84
|0.00
|3152
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.85
|0.00
|3153
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.86
|0.00
|3154
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.88
|0.00
|3155
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.89
|0.00
|3156
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.90
|0.00
|3157
|2006.12.08 18:51
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.92
|0.00
|3158
|2006.12.08 18:52
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.94
|0.00
|3159
|2006.12.08 18:53
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.97
|0.00
|3160
|2006.12.08 18:53
|modify
|316
|4.00
|115.18
|115.99
|0.00
|3161
|2006.12.08 18:53
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.00
|0.00
|3162
|2006.12.08 18:54
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.02
|0.00
|3163
|2006.12.08 18:54
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.03
|0.00
|3164
|2006.12.08 18:54
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.04
|0.00
|3165
|2006.12.08 18:54
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.06
|0.00
|3166
|2006.12.08 18:55
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.07
|0.00
|3167
|2006.12.08 18:55
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.08
|0.00
|3168
|2006.12.08 18:55
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.09
|0.00
|3169
|2006.12.08 18:55
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.11
|0.00
|3170
|2006.12.08 18:55
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.13
|0.00
|3171
|2006.12.08 18:55
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.15
|0.00
|3172
|2006.12.08 18:55
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.17
|0.00
|3173
|2006.12.08 18:55
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.18
|0.00
|3174
|2006.12.08 18:55
|modify
|316
|4.00
|115.18
|116.19
|0.00
|3175
|2006.12.08 19:00
|s/l
|316
|4.00
|116.19
|116.19
|0.00
|3477.06
|69738.61
|3176
|2006.12.08 19:00
|buy
|317
|4.20
|116.22
|0.00
|0.00
|3177
|2006.12.11 03:15
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.24
|0.00
|3178
|2006.12.11 03:16
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.25
|0.00
|3179
|2006.12.11 03:16
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.26
|0.00
|3180
|2006.12.11 03:16
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.28
|0.00
|3181
|2006.12.11 03:16
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.29
|0.00
|3182
|2006.12.11 03:16
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.31
|0.00
|3183
|2006.12.11 03:16
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.32
|0.00
|3184
|2006.12.11 03:16
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.34
|0.00
|3185
|2006.12.11 03:19
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.35
|0.00
|3186
|2006.12.11 03:19
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.36
|0.00
|3187
|2006.12.11 03:19
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.38
|0.00
|3188
|2006.12.11 03:19
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.39
|0.00
|3189
|2006.12.11 03:19
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.40
|0.00
|3190
|2006.12.11 03:21
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.41
|0.00
|3191
|2006.12.11 03:48
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.42
|0.00
|3192
|2006.12.11 03:48
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.43
|0.00
|3193
|2006.12.11 03:48
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.44
|0.00
|3194
|2006.12.11 03:48
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.45
|0.00
|3195
|2006.12.11 03:49
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.46
|0.00
|3196
|2006.12.11 03:49
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.47
|0.00
|3197
|2006.12.11 03:53
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.48
|0.00
|3198
|2006.12.11 03:53
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.49
|0.00
|3199
|2006.12.11 03:53
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.50
|0.00
|3200
|2006.12.11 03:53
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.51
|0.00
|3201
|2006.12.11 03:53
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.52
|0.00
|3202
|2006.12.11 03:56
|modify
|317
|4.20
|116.22
|116.53
|0.00
|3203
|2006.12.11 04:00
|close
|317
|4.20
|116.80
|116.53
|0.00
|2085.62
|71824.23
|3204
|2006.12.11 04:00
|sell
|318
|4.30
|116.78
|0.00
|0.00
|3205
|2006.12.12 12:00
|close
|318
|4.30
|116.76
|0.00
|0.00
|73.66
|71897.89
|3206
|2006.12.12 20:00
|sell
|319
|4.30
|117.07
|0.00
|0.00
|3207
|2006.12.12 22:21
|modify
|319
|4.30
|117.07
|117.06
|0.00
|3208
|2006.12.12 22:21
|modify
|319
|4.30
|117.07
|117.05
|0.00
|3209
|2006.12.12 22:21
|modify
|319
|4.30
|117.07
|117.03
|0.00
|3210
|2006.12.12 22:21
|modify
|319
|4.30
|117.07
|117.02
|0.00
|3211
|2006.12.12 22:21
|modify
|319
|4.30
|117.07
|117.01
|0.00
|3212
|2006.12.12 22:21
|modify
|319
|4.30
|117.07
|116.99
|0.00
|3213
|2006.12.13 01:07
|modify
|319
|4.30
|117.07
|116.98
|0.00
|3214
|2006.12.13 01:08
|modify
|319
|4.30
|117.07
|116.97
|0.00
|3215
|2006.12.13 03:44
|s/l
|319
|4.30
|116.97
|116.97
|0.00
|367.62
|72265.51
|3216
|2006.12.13 12:00
|buy
|320
|4.30
|117.03
|0.00
|0.00
|3217
|2006.12.13 15:34
|modify
|320
|4.30
|117.03
|117.04
|0.00
|3218
|2006.12.13 15:34
|modify
|320
|4.30
|117.03
|117.06
|0.00
|3219
|2006.12.13 15:34
|modify
|320
|4.30
|117.03
|117.08
|0.00
|3220
|2006.12.13 15:34
|modify
|320
|4.30
|117.03
|117.10
|0.00
|3221
|2006.12.13 15:34
|modify
|320
|4.30
|117.03
|117.11
|0.00
|3222
|2006.12.13 15:34
|modify
|320
|4.30
|117.03
|117.13
|0.00
|3223
|2006.12.13 15:35
|modify
|320
|4.30
|117.03
|117.14
|0.00
|3224
|2006.12.13 15:35
|modify
|320
|4.30
|117.03
|117.15
|0.00
|3225
|2006.12.13 15:35
|modify
|320
|4.30
|117.03
|117.16
|0.00
|3226
|2006.12.13 18:11
|s/l
|320
|4.30
|117.16
|117.16
|0.00
|477.17
|72742.68
|3227
|2006.12.13 20:00
|sell
|321
|4.40
|117.49
|0.00
|0.00
|3228
|2006.12.14 12:00
|close
|321
|4.40
|117.38
|0.00
|0.00
|412.34
|73155.02
|3229
|2006.12.14 12:00
|buy
|322
|4.40
|117.39
|0.00
|0.00
|3230
|2006.12.14 15:35
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.40
|0.00
|3231
|2006.12.14 15:37
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.41
|0.00
|3232
|2006.12.14 16:52
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.42
|0.00
|3233
|2006.12.14 16:56
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.43
|0.00
|3234
|2006.12.14 17:04
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.44
|0.00
|3235
|2006.12.14 17:05
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.45
|0.00
|3236
|2006.12.14 17:26
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.47
|0.00
|3237
|2006.12.14 17:26
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.48
|0.00
|3238
|2006.12.14 17:26
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.49
|0.00
|3239
|2006.12.14 17:26
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.51
|0.00
|3240
|2006.12.14 17:27
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.52
|0.00
|3241
|2006.12.14 17:28
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.53
|0.00
|3242
|2006.12.14 17:30
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.54
|0.00
|3243
|2006.12.14 17:30
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.55
|0.00
|3244
|2006.12.14 17:31
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.56
|0.00
|3245
|2006.12.14 17:41
|modify
|322
|4.40
|117.39
|117.57
|0.00
|3246
|2006.12.14 18:02
|s/l
|322
|4.40
|117.57
|117.57
|0.00
|673.64
|73828.66
|3247
|2006.12.14 18:02
|buy
|323
|4.40
|117.60
|0.00
|0.00
|3248
|2006.12.15 02:20
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.60
|0.00
|3249
|2006.12.15 02:20
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.61
|0.00
|3250
|2006.12.15 02:21
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.62
|0.00
|3251
|2006.12.15 02:22
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.63
|0.00
|3252
|2006.12.15 02:22
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.65
|0.00
|3253
|2006.12.15 02:22
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.66
|0.00
|3254
|2006.12.15 02:23
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.67
|0.00
|3255
|2006.12.15 02:23
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.68
|0.00
|3256
|2006.12.15 02:23
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.69
|0.00
|3257
|2006.12.15 02:23
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.70
|0.00
|3258
|2006.12.15 02:23
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.71
|0.00
|3259
|2006.12.15 02:28
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.72
|0.00
|3260
|2006.12.15 02:28
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.73
|0.00
|3261
|2006.12.15 02:28
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.74
|0.00
|3262
|2006.12.15 02:55
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.75
|0.00
|3263
|2006.12.15 02:55
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.76
|0.00
|3264
|2006.12.15 02:56
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.77
|0.00
|3265
|2006.12.15 02:56
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.78
|0.00
|3266
|2006.12.15 02:56
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.79
|0.00
|3267
|2006.12.15 02:56
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.80
|0.00
|3268
|2006.12.15 02:56
|modify
|323
|4.40
|117.60
|117.81
|0.00
|3269
|2006.12.15 04:20
|s/l
|323
|4.40
|117.81
|117.81
|0.00
|784.31
|74612.97
|3270
|2006.12.15 08:00
|buy
|324
|4.50
|117.86
|0.00
|0.00
|3271
|2006.12.15 11:29
|modify
|324
|4.50
|117.86
|117.87
|0.00
|3272
|2006.12.15 11:30
|modify
|324
|4.50
|117.86
|117.88
|0.00
|3273
|2006.12.15 11:30
|modify
|324
|4.50
|117.86
|117.89
|0.00
|3274
|2006.12.15 11:30
|modify
|324
|4.50
|117.86
|117.90
|0.00
|3275
|2006.12.15 11:30
|modify
|324
|4.50
|117.86
|117.91
|0.00
|3276
|2006.12.15 11:30
|modify
|324
|4.50
|117.86
|117.92
|0.00
|3277
|2006.12.15 11:31
|modify
|324
|4.50
|117.86
|117.93
|0.00
|3278
|2006.12.15 11:49
|modify
|324
|4.50
|117.86
|117.94
|0.00
|3279
|2006.12.15 12:00
|close
|324
|4.50
|118.22
|117.94
|0.00
|1370.33
|75983.30
|3280
|2006.12.15 12:00
|sell
|325
|4.60
|118.21
|0.00
|0.00
|3281
|2006.12.15 15:31
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.19
|0.00
|3282
|2006.12.15 15:33
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.18
|0.00
|3283
|2006.12.15 15:34
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.17
|0.00
|3284
|2006.12.15 15:34
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.16
|0.00
|3285
|2006.12.15 15:53
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.15
|0.00
|3286
|2006.12.15 15:53
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.14
|0.00
|3287
|2006.12.15 15:53
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.12
|0.00
|3288
|2006.12.15 15:53
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.11
|0.00
|3289
|2006.12.15 15:53
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.09
|0.00
|3290
|2006.12.15 15:54
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.08
|0.00
|3291
|2006.12.15 15:54
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.07
|0.00
|3292
|2006.12.15 15:54
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.06
|0.00
|3293
|2006.12.15 15:54
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.04
|0.00
|3294
|2006.12.15 15:58
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.03
|0.00
|3295
|2006.12.15 15:58
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.02
|0.00
|3296
|2006.12.15 15:58
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.01
|0.00
|3297
|2006.12.15 15:58
|modify
|325
|4.60
|118.21
|118.00
|0.00
|3298
|2006.12.15 15:58
|modify
|325
|4.60
|118.21
|117.98
|0.00
|3299
|2006.12.15 15:58
|modify
|325
|4.60
|118.21
|117.97
|0.00
|3300
|2006.12.15 16:00
|close
|325
|4.60
|117.74
|117.97
|0.00
|1836.25
|77819.55
|3301
|2006.12.15 16:00
|buy
|326
|4.70
|117.76
|0.00
|0.00
|3302
|2006.12.15 19:29
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.77
|0.00
|3303
|2006.12.15 19:30
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.78
|0.00
|3304
|2006.12.15 19:30
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.79
|0.00
|3305
|2006.12.15 19:30
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.80
|0.00
|3306
|2006.12.15 19:30
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.81
|0.00
|3307
|2006.12.15 19:31
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.82
|0.00
|3308
|2006.12.15 19:31
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.83
|0.00
|3309
|2006.12.15 19:32
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.84
|0.00
|3310
|2006.12.15 19:32
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.85
|0.00
|3311
|2006.12.15 19:32
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.86
|0.00
|3312
|2006.12.15 19:32
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.87
|0.00
|3313
|2006.12.15 19:32
|modify
|326
|4.70
|117.76
|117.88
|0.00
|3314
|2006.12.15 20:00
|close
|326
|4.70
|118.07
|117.88
|0.00
|1234.01
|79053.56
|3315
|2006.12.15 20:01
|sell
|327
|4.70
|118.06
|0.00
|0.00
|3316
|2006.12.18 10:40
|modify
|327
|4.70
|118.06
|118.05
|0.00
|3317
|2006.12.18 10:40
|modify
|327
|4.70
|118.06
|118.04
|0.00
|3318
|2006.12.18 12:00
|close
|327
|4.70
|117.93
|118.04
|0.00
|518.10
|79571.66
|3319
|2006.12.18 12:00
|buy
|328
|4.80
|117.93
|0.00
|0.00
|3320
|2006.12.18 17:08
|modify
|328
|4.80
|117.93
|117.94
|0.00
|3321
|2006.12.18 17:08
|modify
|328
|4.80
|117.93
|117.95
|0.00
|3322
|2006.12.18 17:15
|modify
|328
|4.80
|117.93
|117.97
|0.00
|3323
|2006.12.18 20:00
|close
|328
|4.80
|118.18
|117.97
|0.00
|1015.40
|80587.06
|3324
|2006.12.18 20:00
|sell
|329
|4.80
|118.17
|0.00
|0.00
|3325
|2006.12.19 03:10
|modify
|329
|4.80
|118.17
|118.15
|0.00
|3326
|2006.12.19 03:16
|modify
|329
|4.80
|118.17
|118.14
|0.00
|3327
|2006.12.19 03:17
|modify
|329
|4.80
|118.17
|118.13
|0.00
|3328
|2006.12.19 04:01
|close
|329
|4.80
|117.90
|118.13
|0.00
|1099.24
|81686.30
|3329
|2006.12.19 04:01
|buy
|330
|4.90
|117.91
|0.00
|0.00
|3330
|2006.12.19 08:00
|close
|330
|4.90
|118.01
|0.00
|0.00
|415.22
|82101.52
|3331
|2006.12.19 08:00
|sell
|331
|4.90
|118.01
|0.00
|0.00
|3332
|2006.12.20 08:00
|close
|331
|4.90
|118.19
|0.00
|0.00
|-746.26
|81355.26
|3333
|2006.12.20 08:00
|buy
|332
|4.90
|118.18
|0.00
|0.00
|3334
|2006.12.20 20:00
|close
|332
|4.90
|118.47
|0.00
|0.00
|1199.46
|82554.72
|3335
|2006.12.20 20:00
|sell
|333
|5.00
|118.48
|0.00
|0.00
|3336
|2006.12.21 11:34
|modify
|333
|5.00
|118.48
|118.46
|0.00
|3337
|2006.12.21 11:51
|modify
|333
|5.00
|118.48
|118.44
|0.00
|3338
|2006.12.21 11:52
|modify
|333
|5.00
|118.48
|118.42
|0.00
|3339
|2006.12.21 11:53
|modify
|333
|5.00
|118.48
|118.40
|0.00
|3340
|2006.12.21 11:54
|modify
|333
|5.00
|118.48
|118.39
|0.00
|3341
|2006.12.21 11:54
|modify
|333
|5.00
|118.48
|118.38
|0.00
|3342
|2006.12.21 11:55
|modify
|333
|5.00
|118.48
|118.37
|0.00
|3343
|2006.12.21 11:55
|modify
|333
|5.00
|118.48
|118.36
|0.00
|3344
|2006.12.21 11:58
|modify
|333
|5.00
|118.48
|118.35
|0.00
|3345
|2006.12.21 11:59
|modify
|333
|5.00
|118.48
|118.34
|0.00
|3346
|2006.12.21 12:00
|close
|333
|5.00
|118.06
|118.34
|0.00
|1778.76
|84333.48
|3347
|2006.12.21 12:00
|buy
|334
|5.10
|118.07
|0.00
|0.00
|3348
|2006.12.21 15:27
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.08
|0.00
|3349
|2006.12.21 15:36
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.09
|0.00
|3350
|2006.12.21 15:36
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.10
|0.00
|3351
|2006.12.21 15:36
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.11
|0.00
|3352
|2006.12.21 15:36
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.12
|0.00
|3353
|2006.12.21 15:37
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.13
|0.00
|3354
|2006.12.21 17:08
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.14
|0.00
|3355
|2006.12.21 17:22
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.16
|0.00
|3356
|2006.12.21 17:25
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.17
|0.00
|3357
|2006.12.21 18:14
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.18
|0.00
|3358
|2006.12.21 18:14
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.19
|0.00
|3359
|2006.12.21 18:14
|modify
|334
|5.10
|118.07
|118.20
|0.00
|3360
|2006.12.21 19:00
|s/l
|334
|5.10
|118.20
|118.20
|0.00
|560.91
|84894.39
|3361
|2006.12.21 20:00
|sell
|335
|5.10
|118.37
|0.00
|0.00
|3362
|2006.12.22 12:00
|close
|335
|5.10
|118.41
|0.00
|0.00
|-172.28
|84722.11
|3363
|2006.12.22 12:00
|buy
|336
|5.10
|118.39
|0.00
|0.00
|3364
|2006.12.22 17:01
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.40
|0.00
|3365
|2006.12.22 17:01
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.41
|0.00
|3366
|2006.12.22 17:01
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.42
|0.00
|3367
|2006.12.22 17:02
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.43
|0.00
|3368
|2006.12.22 17:02
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.44
|0.00
|3369
|2006.12.22 17:02
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.45
|0.00
|3370
|2006.12.22 17:02
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.46
|0.00
|3371
|2006.12.22 17:14
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.47
|0.00
|3372
|2006.12.22 17:19
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.48
|0.00
|3373
|2006.12.22 17:20
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.49
|0.00
|3374
|2006.12.22 17:20
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.51
|0.00
|3375
|2006.12.22 17:20
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.52
|0.00
|3376
|2006.12.22 17:24
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.53
|0.00
|3377
|2006.12.22 17:26
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.56
|0.00
|3378
|2006.12.22 18:48
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.57
|0.00
|3379
|2006.12.22 18:54
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.58
|0.00
|3380
|2006.12.22 18:54
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.59
|0.00
|3381
|2006.12.22 18:55
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.60
|0.00
|3382
|2006.12.22 18:56
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.61
|0.00
|3383
|2006.12.22 19:00
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.62
|0.00
|3384
|2006.12.22 19:01
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.63
|0.00
|3385
|2006.12.22 19:02
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.64
|0.00
|3386
|2006.12.22 19:02
|modify
|336
|5.10
|118.39
|118.65
|0.00
|3387
|2006.12.22 20:00
|close
|336
|5.10
|118.91
|118.65
|0.00
|2230.26
|86952.37
|3388
|2006.12.22 20:00
|sell
|337
|5.20
|118.92
|0.00
|0.00
|3389
|2006.12.26 16:00
|close
|337
|5.20
|119.02
|0.00
|0.00
|-436.90
|86515.47
|3390
|2006.12.26 16:00
|buy
|338
|5.20
|119.02
|0.00
|0.00
|3391
|2006.12.27 00:00
|close
|338
|5.20
|119.11
|0.00
|0.00
|392.91
|86908.38
|3392
|2006.12.27 00:01
|sell
|339
|5.20
|119.13
|0.00
|0.00
|3393
|2006.12.27 04:30
|modify
|339
|5.20
|119.13
|119.10
|0.00
|3394
|2006.12.27 04:31
|modify
|339
|5.20
|119.13
|119.09
|0.00
|3395
|2006.12.27 04:31
|modify
|339
|5.20
|119.13
|119.08
|0.00
|3396
|2006.12.27 04:32
|modify
|339
|5.20
|119.13
|119.07
|0.00
|3397
|2006.12.27 04:33
|modify
|339
|5.20
|119.13
|119.06
|0.00
|3398
|2006.12.27 04:33
|modify
|339
|5.20
|119.13
|119.04
|0.00
|3399
|2006.12.27 04:34
|modify
|339
|5.20
|119.13
|119.03
|0.00
|3400
|2006.12.27 04:34
|modify
|339
|5.20
|119.13
|119.01
|0.00
|3401
|2006.12.27 04:34
|modify
|339
|5.20
|119.13
|119.00
|0.00
|3402
|2006.12.27 04:34
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.97
|0.00
|3403
|2006.12.27 08:34
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.96
|0.00
|3404
|2006.12.27 08:36
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.95
|0.00
|3405
|2006.12.27 08:37
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.93
|0.00
|3406
|2006.12.27 08:38
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.92
|0.00
|3407
|2006.12.27 09:15
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.90
|0.00
|3408
|2006.12.27 13:44
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.89
|0.00
|3409
|2006.12.27 14:54
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.88
|0.00
|3410
|2006.12.27 14:56
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.86
|0.00
|3411
|2006.12.27 15:02
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.85
|0.00
|3412
|2006.12.27 15:02
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.84
|0.00
|3413
|2006.12.27 15:38
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.82
|0.00
|3414
|2006.12.27 15:42
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.81
|0.00
|3415
|2006.12.27 15:44
|modify
|339
|5.20
|119.13
|118.79
|0.00
|3416
|2006.12.27 16:00
|close
|339
|5.20
|118.56
|118.79
|0.00
|2500.00
|89408.38
|3417
|2006.12.27 16:00
|buy
|340
|5.40
|118.58
|0.00
|0.00
|3418
|2006.12.28 04:00
|close
|340
|5.40
|118.85
|0.00
|0.00
|1226.76
|90635.14
|3419
|2006.12.28 04:00
|sell
|341
|5.40
|118.85
|0.00
|0.00
|3420
|2006.12.28 16:00
|close
|341
|5.40
|118.65
|0.00
|0.00
|910.24
|91545.38
|3421
|2006.12.28 16:00
|buy
|342
|5.50
|118.67
|0.00
|0.00
|3422
|2006.12.28 17:22
|modify
|342
|5.50
|118.67
|118.68
|0.00
|3423
|2006.12.28 17:49
|modify
|342
|5.50
|118.67
|118.70
|0.00
|3424
|2006.12.28 18:01
|modify
|342
|5.50
|118.67
|118.72
|0.00
|3425
|2006.12.29 03:57
|modify
|342
|5.50
|118.67
|118.73
|0.00
|3426
|2006.12.29 04:00
|close
|342
|5.50
|119.01
|118.73
|0.00
|1571.30
|93116.68
|3427
|2006.12.29 04:00
|sell
|343
|5.60
|118.99
|0.00
|0.00
|3428
|2006.12.29 23:59
|close at stop
|343
|5.60
|119.09
|0.00
|0.00
|-470.23
|92646.45