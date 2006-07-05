Strategy Tester Report
Multi_EA_2.0.5

SymboleUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen (1 lot =USD 100000))
Periode4 Heures (H4) 2006.07.03 00:00 - 2006.12.29 20:00 (2006.07.01 - 2006.12.31)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresAccountIsIBFXmini=false; Lots=0.1; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=300; MinLot=0.01; Slippage=3; TrailingStop=30; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18;
Bars en test5775Ticks modelés756093Qualité du modelage90.00%
Dépot initial4500.00
Profit total net88146.45Profit brut100202.75Perte brute-12056.30
Facteur de profit8.31Rémunération espérée256.99
Chute absolue81.51Chute maximal (%)2690.88 (4.33%)Relative drawdown7.28% (652.33)
Total des Trades343Positions SHORT (vente) gagnées %178 (75.84%)Positions LONG (achat) gagnées %165 (84.24%)
Profits des Trades (% du total) 274 (79.88%)Pertes des Trades (% du total) 69 (20.12%)
Le plus largegains par Trade3477.06pertes par Trade-1676.54
Average (moyenne)gains par Trade365.70pertes par Trade-174.73
Maximumgains consecutifs (profit en $)22 (21807.92)pertes consecutives (perte en $)3 (-553.31)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)21807.92 (22)Pertes consecutives (coups perdants)-1676.54 (1)
Average (moyenne)gains consecutifs5Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.07.03 00:00sell10.30114.340.000.00
22006.07.03 00:00close10.30114.350.000.00-2.624497.38
32006.07.03 00:00buy20.30114.390.000.00
42006.07.03 03:31modify20.30114.39114.410.00
52006.07.03 03:33modify20.30114.39114.420.00
62006.07.03 03:33modify20.30114.39114.430.00
72006.07.03 03:35modify20.30114.39114.450.00
82006.07.03 03:36modify20.30114.39114.460.00
92006.07.03 04:00close20.30114.68114.460.0075.864573.24
102006.07.03 04:01sell30.30114.660.000.00
112006.07.03 08:00close30.30114.650.000.002.624575.86
122006.07.03 08:00buy40.30114.670.000.00
132006.07.04 00:00close40.30114.760.000.0023.534599.39
142006.07.04 00:00sell50.30114.750.000.00
152006.07.04 03:57modify50.30114.75114.730.00
162006.07.04 03:58modify50.30114.75114.700.00
172006.07.04 04:00close50.30114.48114.700.0070.754670.14
182006.07.04 04:01buy60.30114.470.000.00
192006.07.04 22:24modify60.30114.47114.480.00
202006.07.04 22:25modify60.30114.47114.490.00
212006.07.04 22:26modify60.30114.47114.500.00
222006.07.04 22:26modify60.30114.47114.510.00
232006.07.04 22:27modify60.30114.47114.520.00
242006.07.04 22:34modify60.30114.47114.530.00
252006.07.04 23:08modify60.30114.47114.540.00
262006.07.04 23:19modify60.30114.47114.550.00
272006.07.04 23:30modify60.30114.47114.560.00
282006.07.04 23:35modify60.30114.47114.600.00
292006.07.04 23:48modify60.30114.47114.610.00
302006.07.04 23:49modify60.30114.47114.640.00
312006.07.04 23:59modify60.30114.47114.650.00
322006.07.05 00:00modify60.30114.47114.680.00
332006.07.05 00:04modify60.30114.47114.700.00
342006.07.05 00:06modify60.30114.47114.710.00
352006.07.05 00:07modify60.30114.47114.720.00
362006.07.05 00:08modify60.30114.47114.740.00
372006.07.05 00:08modify60.30114.47114.760.00
382006.07.05 00:12modify60.30114.47114.770.00
392006.07.05 00:12modify60.30114.47114.790.00
402006.07.05 00:13modify60.30114.47114.810.00
412006.07.05 00:17modify60.30114.47114.820.00
422006.07.05 00:18modify60.30114.47114.850.00
432006.07.05 00:18modify60.30114.47114.870.00
442006.07.05 00:19modify60.30114.47114.880.00
452006.07.05 00:50modify60.30114.47114.900.00
462006.07.05 01:15modify60.30114.47114.920.00
472006.07.05 01:15modify60.30114.47114.930.00
482006.07.05 01:16modify60.30114.47114.940.00
492006.07.05 01:16modify60.30114.47114.950.00
502006.07.05 03:01s/l60.30114.95114.950.00125.274795.41
512006.07.05 03:01buy70.30114.980.000.00
522006.07.05 04:00close70.30114.910.000.00-18.284777.13
532006.07.05 04:00sell80.30114.910.000.00
542006.07.05 07:39modify80.30114.91114.900.00
552006.07.05 08:00close80.30114.77114.900.0036.594813.72
562006.07.05 08:00buy90.30114.790.000.00
572006.07.05 09:56modify90.30114.79114.800.00
582006.07.05 10:03modify90.30114.79114.820.00
592006.07.05 10:03modify90.30114.79114.840.00
602006.07.05 10:59modify90.30114.79114.850.00
612006.07.05 11:00modify90.30114.79114.860.00
622006.07.05 11:01modify90.30114.79114.880.00
632006.07.05 11:01modify90.30114.79114.890.00
642006.07.05 11:04modify90.30114.79114.900.00
652006.07.05 11:06modify90.30114.79114.910.00
662006.07.05 11:07modify90.30114.79114.930.00
672006.07.05 11:07modify90.30114.79114.940.00
682006.07.05 11:59s/l90.30114.94114.940.0039.154852.87
692006.07.05 11:59buy100.30114.970.000.00
702006.07.05 15:16modify100.30114.97114.990.00
712006.07.05 15:16modify100.30114.97115.030.00
722006.07.05 15:19modify100.30114.97115.040.00
732006.07.05 15:22modify100.30114.97115.060.00
742006.07.05 15:23modify100.30114.97115.070.00
752006.07.05 15:23modify100.30114.97115.080.00
762006.07.05 15:24modify100.30114.97115.090.00
772006.07.05 15:24modify100.30114.97115.110.00
782006.07.05 15:26modify100.30114.97115.120.00
792006.07.05 15:43modify100.30114.97115.130.00
802006.07.05 15:45modify100.30114.97115.140.00
812006.07.05 15:45modify100.30114.97115.160.00
822006.07.05 15:46modify100.30114.97115.170.00
832006.07.05 15:46modify100.30114.97115.180.00
842006.07.05 15:48modify100.30114.97115.200.00
852006.07.05 15:49modify100.30114.97115.210.00
862006.07.05 16:10modify100.30114.97115.240.00
872006.07.05 16:10modify100.30114.97115.270.00
882006.07.05 16:11modify100.30114.97115.290.00
892006.07.05 16:12modify100.30114.97115.300.00
902006.07.05 16:12modify100.30114.97115.310.00
912006.07.05 16:15modify100.30114.97115.330.00
922006.07.05 16:16modify100.30114.97115.350.00
932006.07.05 16:16modify100.30114.97115.360.00
942006.07.05 16:30modify100.30114.97115.370.00
952006.07.05 16:31modify100.30114.97115.380.00
962006.07.05 16:36modify100.30114.97115.390.00
972006.07.05 16:37modify100.30114.97115.410.00
982006.07.05 16:39modify100.30114.97115.450.00
992006.07.05 17:03modify100.30114.97115.470.00
1002006.07.05 17:03modify100.30114.97115.490.00
1012006.07.05 21:19modify100.30114.97115.500.00
1022006.07.05 21:20modify100.30114.97115.510.00
1032006.07.06 00:00close100.30115.68115.510.00184.135037.00
1042006.07.06 00:00sell110.30115.700.000.00
1052006.07.06 12:58modify110.30115.70115.680.00
1062006.07.06 14:34modify110.30115.70115.670.00
1072006.07.06 14:34modify110.30115.70115.620.00
1082006.07.06 14:35modify110.30115.70115.590.00
1092006.07.06 14:58modify110.30115.70115.570.00
1102006.07.06 14:58modify110.30115.70115.540.00
1112006.07.06 15:22modify110.30115.70115.510.00
1122006.07.06 15:23modify110.30115.70115.460.00
1132006.07.06 15:23modify110.30115.70115.450.00
1142006.07.06 15:30modify110.30115.70115.420.00
1152006.07.06 16:09modify110.30115.70115.400.00
1162006.07.06 16:09modify110.30115.70115.370.00
1172006.07.06 16:11modify110.30115.70115.340.00
1182006.07.06 16:18modify110.30115.70115.330.00
1192006.07.06 16:19modify110.30115.70115.310.00
1202006.07.06 16:19modify110.30115.70115.280.00
1212006.07.06 16:21modify110.30115.70115.250.00
1222006.07.06 16:21modify110.30115.70115.210.00
1232006.07.06 17:56s/l110.30115.21115.210.00127.595164.59
1242006.07.06 20:00sell120.30115.210.000.00
1252006.07.07 00:00close120.30115.160.000.0013.035177.62
1262006.07.07 00:02buy130.30115.150.000.00
1272006.07.07 08:00close130.30115.150.000.000.005177.62
1282006.07.07 08:00sell140.30115.150.000.00
1292006.07.07 10:38modify140.30115.15115.110.00
1302006.07.07 10:39modify140.30115.15115.090.00
1312006.07.07 10:40modify140.30115.15115.070.00
1322006.07.07 11:55modify140.30115.15115.040.00
1332006.07.07 11:55modify140.30115.15115.010.00
1342006.07.07 12:09modify140.30115.15115.000.00
1352006.07.07 12:11modify140.30115.15114.990.00
1362006.07.07 12:11modify140.30115.15114.960.00
1372006.07.07 12:14modify140.30115.15114.920.00
1382006.07.07 12:15modify140.30115.15114.900.00
1392006.07.07 12:15modify140.30115.15114.890.00
1402006.07.07 12:35s/l140.30114.89114.890.0067.885245.50
1412006.07.07 12:35sell150.30114.870.000.00
1422006.07.07 14:30modify150.30114.87114.830.00
1432006.07.07 14:30modify150.30114.87114.800.00
1442006.07.07 14:30modify150.30114.87114.750.00
1452006.07.07 14:30modify150.30114.87114.690.00
1462006.07.07 14:31modify150.30114.87114.670.00
1472006.07.07 14:31modify150.30114.87114.620.00
1482006.07.07 14:31modify150.30114.87114.610.00
1492006.07.07 14:31modify150.30114.87114.550.00
1502006.07.07 14:31modify150.30114.87114.500.00
1512006.07.07 14:31modify150.30114.87114.440.00
1522006.07.07 14:33modify150.30114.87114.430.00
1532006.07.07 14:36modify150.30114.87114.410.00
1542006.07.07 14:36modify150.30114.87114.380.00
1552006.07.07 14:36modify150.30114.87114.340.00
1562006.07.07 14:36modify150.30114.87114.280.00
1572006.07.07 14:38modify150.30114.87114.270.00
1582006.07.07 14:39modify150.30114.87114.250.00
1592006.07.07 14:39modify150.30114.87114.240.00
1602006.07.07 14:44modify150.30114.87114.220.00
1612006.07.07 14:44modify150.30114.87114.180.00
1622006.07.07 14:45modify150.30114.87114.150.00
1632006.07.07 14:58s/l150.30114.15114.150.00189.225434.72
1642006.07.07 14:58sell160.30114.120.000.00
1652006.07.07 20:00close160.30113.940.000.0047.395482.11
1662006.07.07 20:00buy170.30113.960.000.00
1672006.07.10 15:40modify170.30113.96113.970.00
1682006.07.10 15:40modify170.30113.96113.980.00
1692006.07.10 16:00close170.30114.10113.980.0036.815518.92
1702006.07.10 16:00sell180.30114.140.000.00
1712006.07.11 04:00close180.30114.060.000.0021.045539.96
1722006.07.11 04:00buy190.30114.090.000.00
1732006.07.11 12:00close190.30114.370.000.0073.455613.41
1742006.07.11 12:00sell200.30114.390.000.00
1752006.07.12 08:00close200.30114.420.000.00-7.875605.54
1762006.07.12 08:00buy210.30114.390.000.00
1772006.07.12 10:24modify210.30114.39114.430.00
1782006.07.12 10:24modify210.30114.39114.480.00
1792006.07.12 10:35modify210.30114.39114.510.00
1802006.07.12 10:35modify210.30114.39114.520.00
1812006.07.12 11:59modify210.30114.39114.560.00
1822006.07.12 12:00modify210.30114.39114.580.00
1832006.07.12 12:00modify210.30114.39114.590.00
1842006.07.12 12:29modify210.30114.39114.600.00
1852006.07.12 12:33modify210.30114.39114.610.00
1862006.07.12 12:40modify210.30114.39114.630.00
1872006.07.12 12:41modify210.30114.39114.640.00
1882006.07.12 12:41modify210.30114.39114.650.00
1892006.07.12 13:02modify210.30114.39114.660.00
1902006.07.12 13:12modify210.30114.39114.670.00
1912006.07.12 13:14modify210.30114.39114.680.00
1922006.07.12 13:14modify210.30114.39114.700.00
1932006.07.12 13:15modify210.30114.39114.710.00
1942006.07.12 13:17modify210.30114.39114.730.00
1952006.07.12 13:17modify210.30114.39114.770.00
1962006.07.12 13:18modify210.30114.39114.800.00
1972006.07.12 13:18modify210.30114.39114.810.00
1982006.07.12 13:20modify210.30114.39114.830.00
1992006.07.12 13:27modify210.30114.39114.890.00
2002006.07.12 13:28modify210.30114.39114.900.00
2012006.07.12 13:28modify210.30114.39114.920.00
2022006.07.12 13:37modify210.30114.39114.930.00
2032006.07.12 13:38modify210.30114.39114.950.00
2042006.07.12 13:50modify210.30114.39114.970.00
2052006.07.12 13:50modify210.30114.39114.980.00
2062006.07.12 14:31modify210.30114.39115.000.00
2072006.07.12 14:31modify210.30114.39115.050.00
2082006.07.12 14:31modify210.30114.39115.080.00
2092006.07.12 14:31modify210.30114.39115.120.00
2102006.07.12 14:32modify210.30114.39115.130.00
2112006.07.12 14:32modify210.30114.39115.140.00
2122006.07.12 14:32modify210.30114.39115.170.00
2132006.07.12 14:32modify210.30114.39115.190.00
2142006.07.12 14:32modify210.30114.39115.220.00
2152006.07.12 14:38s/l210.30115.22115.220.00216.115821.65
2162006.07.12 14:38buy220.30115.250.000.00
2172006.07.12 15:52modify220.30115.25115.270.00
2182006.07.12 15:52modify220.30115.25115.290.00
2192006.07.12 16:06modify220.30115.25115.310.00
2202006.07.12 16:07modify220.30115.25115.340.00
2212006.07.12 16:08modify220.30115.25115.350.00
2222006.07.12 16:08modify220.30115.25115.380.00
2232006.07.12 16:08modify220.30115.25115.420.00
2242006.07.12 16:12modify220.30115.25115.430.00
2252006.07.12 16:13modify220.30115.25115.440.00
2262006.07.12 18:00s/l220.30115.44115.440.0049.385871.03
2272006.07.12 18:00buy230.40115.460.000.00
2282006.07.12 20:00close230.40115.580.000.0041.535912.56
2292006.07.12 20:00sell240.40115.570.000.00
2302006.07.13 04:00close240.40115.340.000.0079.765992.32
2312006.07.13 04:01buy250.40115.330.000.00
2322006.07.13 12:00close250.40115.260.000.00-24.295968.03
2332006.07.13 12:00sell260.40115.270.000.00
2342006.07.13 16:00close260.40115.210.000.0020.835988.86
2352006.07.13 16:00buy270.40115.200.000.00
2362006.07.13 17:47modify270.40115.20115.210.00
2372006.07.13 17:48modify270.40115.20115.220.00
2382006.07.13 17:48modify270.40115.20115.230.00
2392006.07.13 20:00close270.40115.30115.230.0034.696023.55
2402006.07.13 20:00sell280.40115.290.000.00
2412006.07.14 00:00close280.40115.430.000.00-48.515975.04
2422006.07.14 00:00buy290.40115.450.000.00
2432006.07.14 03:22modify290.40115.45115.460.00
2442006.07.14 03:22modify290.40115.45115.510.00
2452006.07.14 03:22modify290.40115.45115.550.00
2462006.07.14 03:23modify290.40115.45115.560.00
2472006.07.14 03:39modify290.40115.45115.590.00
2482006.07.14 03:40modify290.40115.45115.610.00
2492006.07.14 03:41modify290.40115.45115.620.00
2502006.07.14 04:00close290.40115.75115.620.00103.676078.71
2512006.07.14 04:01sell300.40115.760.000.00
2522006.07.14 08:00close300.40115.920.000.00-55.216023.50
2532006.07.14 08:00buy310.40115.940.000.00
2542006.07.14 15:51modify310.40115.94115.950.00
2552006.07.14 15:51modify310.40115.94115.990.00
2562006.07.14 15:52modify310.40115.94116.000.00
2572006.07.14 15:52modify310.40115.94116.010.00
2582006.07.14 15:53modify310.40115.94116.040.00
2592006.07.14 15:55modify310.40115.94116.060.00
2602006.07.14 15:56modify310.40115.94116.070.00
2612006.07.14 15:56modify310.40115.94116.090.00
2622006.07.14 16:00modify310.40115.94116.100.00
2632006.07.14 16:00modify310.40115.94116.110.00
2642006.07.14 16:00close310.40116.39116.110.00154.656178.15
2652006.07.14 16:00sell320.40116.370.000.00
2662006.07.17 00:02close320.40116.440.000.00-24.056154.10
2672006.07.17 00:02buy330.40116.450.000.00
2682006.07.17 10:38modify330.40116.45116.470.00
2692006.07.17 10:39modify330.40116.45116.480.00
2702006.07.17 10:39modify330.40116.45116.520.00
2712006.07.17 10:39modify330.40116.45116.560.00
2722006.07.17 10:41modify330.40116.45116.580.00
2732006.07.17 10:41modify330.40116.45116.600.00
2742006.07.17 11:00modify330.40116.45116.620.00
2752006.07.17 11:30modify330.40116.45116.630.00
2762006.07.17 11:30modify330.40116.45116.640.00
2772006.07.17 11:30modify330.40116.45116.660.00
2782006.07.17 11:47modify330.40116.45116.670.00
2792006.07.17 11:50modify330.40116.45116.680.00
2802006.07.17 11:51modify330.40116.45116.690.00
2812006.07.17 11:52modify330.40116.45116.700.00
2822006.07.17 12:02modify330.40116.45116.730.00
2832006.07.17 12:02modify330.40116.45116.770.00
2842006.07.17 12:02modify330.40116.45116.810.00
2852006.07.17 12:03modify330.40116.45116.840.00
2862006.07.17 12:03modify330.40116.45116.860.00
2872006.07.17 12:03modify330.40116.45116.890.00
2882006.07.17 12:04modify330.40116.45116.900.00
2892006.07.17 12:20s/l330.40116.90116.900.00153.986308.08
2902006.07.17 16:00buy340.40117.070.000.00
2912006.07.18 16:47modify340.40117.07117.080.00
2922006.07.18 16:47modify340.40117.07117.110.00
2932006.07.18 16:48modify340.40117.07117.120.00
2942006.07.18 16:49modify340.40117.07117.140.00
2952006.07.18 16:51modify340.40117.07117.160.00
2962006.07.18 17:57modify340.40117.07117.170.00
2972006.07.18 17:57modify340.40117.07117.190.00
2982006.07.18 17:59modify340.40117.07117.200.00
2992006.07.18 18:26modify340.40117.07117.210.00
3002006.07.18 18:33modify340.40117.07117.230.00
3012006.07.18 18:33modify340.40117.07117.250.00
3022006.07.18 18:35modify340.40117.07117.260.00
3032006.07.18 18:35modify340.40117.07117.270.00
3042006.07.18 18:36modify340.40117.07117.280.00
3052006.07.18 18:36modify340.40117.07117.290.00
3062006.07.18 18:38modify340.40117.07117.310.00
3072006.07.18 20:00close340.40117.49117.310.00142.996451.07
3082006.07.18 20:00sell350.40117.470.000.00
3092006.07.19 00:00close350.40117.320.000.0051.146502.21
3102006.07.19 00:00buy360.40117.300.000.00
3112006.07.19 04:00close360.40117.240.000.00-20.476481.74
3122006.07.19 04:00sell370.40117.280.000.00
3132006.07.19 12:00close370.40117.690.000.00-139.356342.39
3142006.07.19 12:00buy380.40117.700.000.00
3152006.07.19 16:00close380.40117.640.000.00-20.406321.99
3162006.07.19 16:00sell390.40117.650.000.00
3172006.07.19 16:02modify390.40117.65117.630.00
3182006.07.19 16:07modify390.40117.65117.580.00
3192006.07.19 16:08modify390.40117.65117.560.00
3202006.07.19 16:08modify390.40117.65117.550.00
3212006.07.19 16:09modify390.40117.65117.520.00
3222006.07.19 16:09modify390.40117.65117.470.00
3232006.07.19 16:09modify390.40117.65117.440.00
3242006.07.19 16:09modify390.40117.65117.380.00
3252006.07.19 16:10modify390.40117.65117.370.00
3262006.07.19 16:10modify390.40117.65117.330.00
3272006.07.19 16:10modify390.40117.65117.280.00
3282006.07.19 16:11modify390.40117.65117.260.00
3292006.07.19 16:11modify390.40117.65117.220.00
3302006.07.19 16:12modify390.40117.65117.210.00
3312006.07.19 16:13modify390.40117.65117.200.00
3322006.07.19 16:29modify390.40117.65117.170.00
3332006.07.19 16:29modify390.40117.65117.160.00
3342006.07.19 17:02s/l390.40117.16117.160.00167.296489.28
3352006.07.19 17:02sell400.40117.130.000.00
3362006.07.19 18:59modify400.40117.13117.110.00
3372006.07.19 18:59modify400.40117.13117.070.00
3382006.07.19 19:00modify400.40117.13117.060.00
3392006.07.19 19:00modify400.40117.13117.030.00
3402006.07.19 19:00modify400.40117.13117.010.00
3412006.07.19 19:00modify400.40117.13116.970.00
3422006.07.19 20:00close400.40116.71116.970.00143.956633.23
3432006.07.19 20:00buy410.40116.730.000.00
3442006.07.20 00:00close410.40116.870.000.0047.926681.15
3452006.07.20 00:02sell420.40116.870.000.00
3462006.07.20 04:00close420.40116.770.000.0034.266715.41
3472006.07.20 04:01buy430.40116.760.000.00
3482006.07.20 12:00close430.40116.830.000.0023.976739.38
3492006.07.20 12:00sell440.40116.860.000.00
3502006.07.20 16:00close440.40116.960.000.00-34.206705.18
3512006.07.20 16:00buy450.40116.940.000.00
3522006.07.21 08:00close450.40116.860.000.00-27.386677.80
3532006.07.21 08:00sell460.40116.870.000.00
3542006.07.21 09:22modify460.40116.87116.840.00
3552006.07.21 09:22modify460.40116.87116.800.00
3562006.07.21 09:37modify460.40116.87116.750.00
3572006.07.21 09:39modify460.40116.87116.720.00
3582006.07.21 09:39modify460.40116.87116.680.00
3592006.07.21 09:41modify460.40116.87116.670.00
3602006.07.21 09:41modify460.40116.87116.660.00
3612006.07.21 09:42modify460.40116.87116.650.00
3622006.07.21 09:42modify460.40116.87116.630.00
3632006.07.21 09:42modify460.40116.87116.590.00
3642006.07.21 09:45modify460.40116.87116.570.00
3652006.07.21 09:47modify460.40116.87116.560.00
3662006.07.21 09:47modify460.40116.87116.550.00
3672006.07.21 10:04modify460.40116.87116.510.00
3682006.07.21 10:05modify460.40116.87116.500.00
3692006.07.21 10:05modify460.40116.87116.470.00
3702006.07.21 10:08modify460.40116.87116.450.00
3712006.07.21 10:08modify460.40116.87116.420.00
3722006.07.21 10:09modify460.40116.87116.410.00
3732006.07.21 10:09modify460.40116.87116.400.00
3742006.07.21 10:12modify460.40116.87116.390.00
3752006.07.21 10:12modify460.40116.87116.380.00
3762006.07.21 10:12modify460.40116.87116.370.00
3772006.07.21 10:14modify460.40116.87116.340.00
3782006.07.21 10:35modify460.40116.87116.330.00
3792006.07.21 10:37modify460.40116.87116.320.00
3802006.07.21 10:51modify460.40116.87116.310.00
3812006.07.21 10:51modify460.40116.87116.300.00
3822006.07.21 10:57modify460.40116.87116.290.00
3832006.07.21 10:57modify460.40116.87116.240.00
3842006.07.21 11:48s/l460.40116.24116.240.00216.796894.59
3852006.07.21 11:48sell470.40116.210.000.00
3862006.07.21 14:13modify470.40116.21116.190.00
3872006.07.21 14:14modify470.40116.21116.180.00
3882006.07.21 14:14modify470.40116.21116.170.00
3892006.07.21 14:21modify470.40116.21116.160.00
3902006.07.21 14:31modify470.40116.21116.150.00
3912006.07.21 15:42s/l470.40116.15116.150.0020.666915.25
3922006.07.21 15:42sell480.40116.120.000.00
3932006.07.24 00:00close480.40116.200.000.00-27.546887.71
3942006.07.24 00:00buy490.40116.210.000.00
3952006.07.24 02:49modify490.40116.21116.220.00
3962006.07.24 02:50modify490.40116.21116.240.00
3972006.07.24 02:53modify490.40116.21116.260.00
3982006.07.24 02:54modify490.40116.21116.280.00
3992006.07.24 02:54modify490.40116.21116.290.00
4002006.07.24 03:03modify490.40116.21116.300.00
4012006.07.24 03:23modify490.40116.21116.310.00
4022006.07.24 03:23modify490.40116.21116.340.00
4032006.07.24 03:25modify490.40116.21116.350.00
4042006.07.24 03:25modify490.40116.21116.380.00
4052006.07.24 03:26modify490.40116.21116.390.00
4062006.07.24 03:26modify490.40116.21116.400.00
4072006.07.24 03:28modify490.40116.21116.410.00
4082006.07.24 03:29modify490.40116.21116.440.00
4092006.07.24 03:29modify490.40116.21116.450.00
4102006.07.24 08:00s/l490.40116.45116.450.0082.446970.15
4112006.07.24 12:00sell500.40116.710.000.00
4122006.07.24 16:00close500.40116.660.000.0017.146987.29
4132006.07.24 16:00buy510.40116.670.000.00
4142006.07.24 20:00close510.40116.820.000.0051.367038.65
4152006.07.24 20:00sell520.40116.780.000.00
4162006.07.25 00:00close520.40116.660.000.0041.157079.80
4172006.07.25 00:00buy530.40116.650.000.00
4182006.07.25 02:26modify530.40116.65116.660.00
4192006.07.25 02:27modify530.40116.65116.670.00
4202006.07.25 02:27modify530.40116.65116.690.00
4212006.07.25 04:00close530.40116.79116.690.0047.957127.75
4222006.07.25 04:00sell540.40116.790.000.00
4232006.07.25 08:00close540.40116.680.000.0037.717165.46
4242006.07.25 08:00buy550.40116.660.000.00
4252006.07.25 12:00close550.40116.750.000.0030.847196.30
4262006.07.25 12:00sell560.40116.740.000.00
4272006.07.25 16:00close560.40116.680.000.0020.577216.87
4282006.07.25 16:00buy570.40116.690.000.00
4292006.07.25 17:12modify570.40116.69116.720.00
4302006.07.25 17:12modify570.40116.69116.760.00
4312006.07.25 17:15modify570.40116.69116.780.00
4322006.07.25 17:15modify570.40116.69116.820.00
4332006.07.25 17:20modify570.40116.69116.830.00
4342006.07.25 17:22modify570.40116.69116.840.00
4352006.07.25 17:22modify570.40116.69116.870.00
4362006.07.25 17:25modify570.40116.69116.890.00
4372006.07.25 17:27modify570.40116.69116.910.00
4382006.07.25 17:28modify570.40116.69116.930.00
4392006.07.25 17:28modify570.40116.69116.950.00
4402006.07.25 17:33modify570.40116.69116.960.00
4412006.07.25 17:39modify570.40116.69116.970.00
4422006.07.25 17:39modify570.40116.69116.990.00
4432006.07.25 17:58modify570.40116.69117.000.00
4442006.07.25 18:00modify570.40116.69117.020.00
4452006.07.25 18:00modify570.40116.69117.040.00
4462006.07.25 18:01modify570.40116.69117.050.00
4472006.07.25 18:03modify570.40116.69117.070.00
4482006.07.25 18:03modify570.40116.69117.090.00
4492006.07.25 18:05modify570.40116.69117.100.00
4502006.07.25 18:16modify570.40116.69117.110.00
4512006.07.25 18:20modify570.40116.69117.120.00
4522006.07.25 20:00close570.40117.34117.120.00221.587438.45
4532006.07.25 20:00sell580.40117.320.000.00
4542006.07.26 06:38modify580.40117.32117.310.00
4552006.07.26 07:06modify580.40117.32117.300.00
4562006.07.26 08:41modify580.40117.32117.290.00
4572006.07.26 08:43modify580.40117.32117.270.00
4582006.07.26 08:43modify580.40117.32117.230.00
4592006.07.26 08:56modify580.40117.32117.220.00
4602006.07.26 09:11modify580.40117.32117.180.00
4612006.07.26 09:12modify580.40117.32117.170.00
4622006.07.26 09:13modify580.40117.32117.160.00
4632006.07.26 09:13modify580.40117.32117.150.00
4642006.07.26 10:02modify580.40117.32117.110.00
4652006.07.26 10:03modify580.40117.32117.090.00
4662006.07.26 10:03modify580.40117.32117.080.00
4672006.07.26 10:11modify580.40117.32117.060.00
4682006.07.26 10:11modify580.40117.32117.020.00
4692006.07.26 10:21modify580.40117.32117.010.00
4702006.07.26 10:22modify580.40117.32116.980.00
4712006.07.26 17:21s/l580.40116.98116.980.00116.257554.70
4722006.07.26 17:21sell590.50116.960.000.00
4732006.07.26 19:37modify590.50116.96116.950.00
4742006.07.26 19:38modify590.50116.96116.940.00
4752006.07.26 19:39modify590.50116.96116.920.00
4762006.07.26 19:40modify590.50116.96116.900.00
4772006.07.26 20:02modify590.50116.96116.870.00
4782006.07.26 20:08modify590.50116.96116.840.00
4792006.07.26 20:09modify590.50116.96116.820.00
4802006.07.26 20:09modify590.50116.96116.810.00
4812006.07.26 20:20modify590.50116.96116.800.00
4822006.07.26 20:20modify590.50116.96116.760.00
4832006.07.26 20:20modify590.50116.96116.700.00
4842006.07.26 20:21modify590.50116.96116.690.00
4852006.07.26 20:21modify590.50116.96116.660.00
4862006.07.26 20:23modify590.50116.96116.650.00
4872006.07.26 20:23modify590.50116.96116.610.00
4882006.07.26 20:24modify590.50116.96116.600.00
4892006.07.26 20:26modify590.50116.96116.540.00
4902006.07.26 20:26modify590.50116.96116.530.00
4912006.07.26 20:33modify590.50116.96116.520.00
4922006.07.26 20:36modify590.50116.96116.500.00
4932006.07.27 07:42modify590.50116.96116.470.00
4942006.07.27 07:45modify590.50116.96116.430.00
4952006.07.27 07:47modify590.50116.96116.400.00
4962006.07.27 07:57modify590.50116.96116.380.00
4972006.07.27 08:03modify590.50116.96116.370.00
4982006.07.27 08:07modify590.50116.96116.360.00
4992006.07.27 08:08modify590.50116.96116.350.00
5002006.07.27 08:08modify590.50116.96116.340.00
5012006.07.27 09:02modify590.50116.96116.330.00
5022006.07.27 09:05modify590.50116.96116.310.00
5032006.07.27 09:05modify590.50116.96116.300.00
5042006.07.27 09:06modify590.50116.96116.290.00
5052006.07.27 09:39modify590.50116.96116.260.00
5062006.07.27 09:40modify590.50116.96116.250.00
5072006.07.27 10:03modify590.50116.96116.240.00
5082006.07.27 10:07modify590.50116.96116.230.00
5092006.07.27 10:11modify590.50116.96116.220.00
5102006.07.27 10:29modify590.50116.96116.200.00
5112006.07.27 10:32modify590.50116.96116.170.00
5122006.07.27 10:33modify590.50116.96116.160.00
5132006.07.27 10:49modify590.50116.96116.140.00
5142006.07.27 10:50modify590.50116.96116.120.00
5152006.07.27 10:51modify590.50116.96116.100.00
5162006.07.27 10:51modify590.50116.96116.090.00
5172006.07.27 10:53modify590.50116.96116.080.00
5182006.07.27 10:53modify590.50116.96116.040.00
5192006.07.27 10:54modify590.50116.96116.020.00
5202006.07.27 11:02modify590.50116.96116.010.00
5212006.07.27 11:02modify590.50116.96116.000.00
5222006.07.27 11:09modify590.50116.96115.990.00
5232006.07.27 11:10modify590.50116.96115.970.00
5242006.07.27 11:11modify590.50116.96115.950.00
5252006.07.27 12:18modify590.50116.96115.930.00
5262006.07.27 12:19modify590.50116.96115.920.00
5272006.07.27 12:25modify590.50116.96115.910.00
5282006.07.27 12:25modify590.50116.96115.870.00
5292006.07.27 12:25modify590.50116.96115.830.00
5302006.07.27 12:30modify590.50116.96115.820.00
5312006.07.27 12:33modify590.50116.96115.810.00
5322006.07.27 12:37modify590.50116.96115.800.00
5332006.07.27 14:32s/l590.50115.80115.800.00500.868055.56
5342006.07.27 14:32sell600.50115.770.000.00
5352006.07.27 15:07modify600.50115.77115.740.00
5362006.07.27 15:08modify600.50115.77115.700.00
5372006.07.27 15:12modify600.50115.77115.690.00
5382006.07.27 15:16modify600.50115.77115.650.00
5392006.07.27 15:21modify600.50115.77115.640.00
5402006.07.27 15:37modify600.50115.77115.630.00
5412006.07.27 15:38modify600.50115.77115.620.00
5422006.07.27 16:00close600.50115.53115.620.00103.878159.43
5432006.07.27 16:00buy610.50115.520.000.00
5442006.07.27 20:16modify610.50115.52115.530.00
5452006.07.27 20:17modify610.50115.52115.550.00
5462006.07.27 20:20modify610.50115.52115.580.00
5472006.07.27 20:25modify610.50115.52115.620.00
5482006.07.27 20:25modify610.50115.52115.650.00
5492006.07.27 20:29modify610.50115.52115.660.00
5502006.07.27 20:29modify610.50115.52115.680.00
5512006.07.27 20:30modify610.50115.52115.690.00
5522006.07.28 01:37modify610.50115.52115.720.00
5532006.07.28 01:37modify610.50115.52115.740.00
5542006.07.28 04:00close610.50115.89115.740.00159.638319.06
5552006.07.28 04:00sell620.50115.880.000.00
5562006.07.28 05:52modify620.50115.88115.870.00
5572006.07.28 05:52modify620.50115.88115.860.00
5582006.07.28 06:41modify620.50115.88115.850.00
5592006.07.28 06:49modify620.50115.88115.840.00
5602006.07.28 06:50modify620.50115.88115.830.00
5612006.07.28 07:03modify620.50115.88115.800.00
5622006.07.28 07:06modify620.50115.88115.790.00
5632006.07.28 07:48modify620.50115.88115.760.00
5642006.07.28 07:59modify620.50115.88115.750.00
5652006.07.28 07:59modify620.50115.88115.740.00
5662006.07.28 08:01modify620.50115.88115.730.00
5672006.07.28 08:02modify620.50115.88115.700.00
5682006.07.28 08:03modify620.50115.88115.690.00
5692006.07.28 08:04modify620.50115.88115.680.00
5702006.07.28 08:04modify620.50115.88115.660.00
5712006.07.28 08:15modify620.50115.88115.650.00
5722006.07.28 09:33s/l620.50115.65115.650.0099.448418.50
5732006.07.28 12:00sell630.50115.460.000.00
5742006.07.28 14:36modify630.50115.46115.440.00
5752006.07.28 14:36modify630.50115.46115.400.00
5762006.07.28 14:37modify630.50115.46115.390.00
5772006.07.28 14:44modify630.50115.46115.370.00
5782006.07.28 14:44modify630.50115.46115.320.00
5792006.07.28 14:45modify630.50115.46115.300.00
5802006.07.28 14:45modify630.50115.46115.270.00
5812006.07.28 14:49modify630.50115.46115.260.00
5822006.07.28 14:49modify630.50115.46115.200.00
5832006.07.28 14:50modify630.50115.46115.160.00
5842006.07.28 14:50modify630.50115.46115.150.00
5852006.07.28 15:28modify630.50115.46115.120.00
5862006.07.28 15:28modify630.50115.46115.080.00
5872006.07.28 15:48modify630.50115.46115.070.00
5882006.07.28 15:49modify630.50115.46115.060.00
5892006.07.28 15:50modify630.50115.46115.050.00
5902006.07.28 16:46modify630.50115.46115.010.00
5912006.07.28 16:46modify630.50115.46114.960.00
5922006.07.28 16:49modify630.50115.46114.950.00
5932006.07.28 17:17modify630.50115.46114.940.00
5942006.07.31 00:00close630.50114.71114.940.00326.918745.41
5952006.07.31 00:00buy640.50114.720.000.00
5962006.07.31 04:00close640.50114.730.000.004.368749.77
5972006.07.31 04:00sell650.50114.740.000.00
5982006.07.31 05:35modify650.50114.74114.730.00
5992006.07.31 05:35modify650.50114.74114.690.00
6002006.07.31 05:57modify650.50114.74114.670.00
6012006.07.31 07:03modify650.50114.74114.650.00
6022006.07.31 07:04modify650.50114.74114.640.00
6032006.07.31 07:05modify650.50114.74114.630.00
6042006.07.31 07:11modify650.50114.74114.610.00
6052006.07.31 07:11modify650.50114.74114.600.00
6062006.07.31 08:05modify650.50114.74114.590.00
6072006.07.31 08:06modify650.50114.74114.580.00
6082006.07.31 08:11modify650.50114.74114.570.00
6092006.07.31 09:42s/l650.50114.57114.570.0074.188823.95
6102006.07.31 12:00sell660.50114.400.000.00
6112006.08.01 00:00close660.50114.670.000.00-117.738706.22
6122006.08.01 00:00buy670.50114.690.000.00
6132006.08.01 08:00close670.50114.600.000.00-39.278666.95
6142006.08.01 08:00sell680.50114.590.000.00
6152006.08.02 04:00close680.50114.480.000.0048.048714.99
6162006.08.02 04:00buy690.50114.490.000.00
6172006.08.02 14:13modify690.50114.49114.490.00
6182006.08.02 14:13modify690.50114.49114.500.00
6192006.08.02 14:28modify690.50114.49114.520.00
6202006.08.02 14:28modify690.50114.49114.530.00
6212006.08.02 14:29modify690.50114.49114.560.00
6222006.08.02 14:30modify690.50114.49114.590.00
6232006.08.02 14:30modify690.50114.49114.600.00
6242006.08.02 15:18s/l690.50114.60114.600.0047.998762.98
6252006.08.02 20:00buy700.50114.650.000.00
6262006.08.03 10:44modify700.50114.65114.660.00
6272006.08.03 10:45modify700.50114.65114.670.00
6282006.08.03 10:48modify700.50114.65114.680.00
6292006.08.03 10:49modify700.50114.65114.690.00
6302006.08.03 11:08modify700.50114.65114.700.00
6312006.08.03 11:08modify700.50114.65114.730.00
6322006.08.03 11:08modify700.50114.65114.750.00
6332006.08.03 11:09modify700.50114.65114.760.00
6342006.08.03 11:18modify700.50114.65114.780.00
6352006.08.03 11:19modify700.50114.65114.800.00
6362006.08.03 11:19modify700.50114.65114.810.00
6372006.08.03 11:32modify700.50114.65114.840.00
6382006.08.03 11:32modify700.50114.65114.860.00
6392006.08.03 11:33modify700.50114.65114.870.00
6402006.08.03 11:33modify700.50114.65114.880.00
6412006.08.03 11:56modify700.50114.65114.890.00
6422006.08.03 11:56modify700.50114.65114.910.00
6432006.08.03 12:00close700.50115.10114.910.00195.488958.46
6442006.08.03 12:00sell710.50115.090.000.00
6452006.08.03 14:32modify710.50115.09115.080.00
6462006.08.03 14:36modify710.50115.09115.070.00
6472006.08.03 14:36modify710.50115.09115.030.00
6482006.08.03 14:37modify710.50115.09115.010.00
6492006.08.03 14:37modify710.50115.09115.000.00
6502006.08.03 15:12s/l710.50115.00115.000.0039.138997.59
6512006.08.03 15:12sell720.50114.980.000.00
6522006.08.03 16:00close720.50114.900.000.0034.819032.40
6532006.08.03 16:00buy730.50114.880.000.00
6542006.08.03 17:10modify730.50114.88114.880.00
6552006.08.03 17:11modify730.50114.88114.890.00
6562006.08.03 17:11modify730.50114.88114.910.00
6572006.08.03 17:14modify730.50114.88114.920.00
6582006.08.03 17:14modify730.50114.88114.940.00
6592006.08.03 17:14modify730.50114.88114.970.00
6602006.08.03 17:15modify730.50114.88114.980.00
6612006.08.03 17:26modify730.50114.88114.990.00
6622006.08.03 17:27modify730.50114.88115.000.00
6632006.08.03 17:27modify730.50114.88115.010.00
6642006.08.03 18:02modify730.50114.88115.020.00
6652006.08.03 18:41s/l730.50115.02115.020.0060.879093.27
6662006.08.03 18:41buy740.50115.040.000.00
6672006.08.04 00:00close740.50114.960.000.00-34.799058.48
6682006.08.04 00:00sell750.50114.950.000.00
6692006.08.04 14:32modify750.50114.95114.910.00
6702006.08.04 14:38modify750.50114.95114.900.00
6712006.08.04 14:38modify750.50114.95114.840.00
6722006.08.04 14:56modify750.50114.95114.830.00
6732006.08.04 14:57modify750.50114.95114.800.00
6742006.08.04 14:57modify750.50114.95114.750.00
6752006.08.04 14:58modify750.50114.95114.730.00
6762006.08.04 14:58modify750.50114.95114.680.00
6772006.08.04 14:59modify750.50114.95114.670.00
6782006.08.04 15:00modify750.50114.95114.660.00
6792006.08.04 15:01modify750.50114.95114.650.00
6802006.08.04 15:01modify750.50114.95114.610.00
6812006.08.04 15:02modify750.50114.95114.600.00
6822006.08.04 15:02modify750.50114.95114.570.00
6832006.08.04 15:03modify750.50114.95114.460.00
6842006.08.04 15:03modify750.50114.95114.450.00
6852006.08.04 15:22s/l750.50114.45114.450.00218.449276.92
6862006.08.04 15:22sell760.60114.420.000.00
6872006.08.04 16:00close760.60114.250.000.0089.289366.20
6882006.08.04 16:00buy770.60114.230.000.00
6892006.08.07 00:00close770.60114.240.000.005.259371.45
6902006.08.07 00:00sell780.60114.200.000.00
6912006.08.07 04:00close780.60114.400.000.00-104.909266.55
6922006.08.07 04:00buy790.60114.370.000.00
6932006.08.07 08:58modify790.60114.37114.390.00
6942006.08.07 08:59modify790.60114.37114.420.00
6952006.08.07 08:59modify790.60114.37114.430.00
6962006.08.07 09:01modify790.60114.37114.440.00
6972006.08.07 09:03modify790.60114.37114.450.00
6982006.08.07 09:35modify790.60114.37114.460.00
6992006.08.07 09:36modify790.60114.37114.470.00
7002006.08.07 09:37modify790.60114.37114.480.00
7012006.08.07 09:38modify790.60114.37114.490.00
7022006.08.07 10:52modify790.60114.37114.500.00
7032006.08.07 11:27modify790.60114.37114.510.00
7042006.08.07 11:36modify790.60114.37114.540.00
7052006.08.07 11:37modify790.60114.37114.550.00
7062006.08.07 11:37modify790.60114.37114.560.00
7072006.08.07 11:39modify790.60114.37114.570.00
7082006.08.07 11:39modify790.60114.37114.590.00
7092006.08.07 11:39modify790.60114.37114.610.00
7102006.08.07 11:40modify790.60114.37114.630.00
7112006.08.07 11:42modify790.60114.37114.640.00
7122006.08.07 11:42modify790.60114.37114.660.00
7132006.08.07 11:44modify790.60114.37114.670.00
7142006.08.07 11:44modify790.60114.37114.690.00
7152006.08.07 11:46modify790.60114.37114.710.00
7162006.08.07 11:58modify790.60114.37114.720.00
7172006.08.07 11:59modify790.60114.37114.730.00
7182006.08.07 11:59modify790.60114.37114.750.00
7192006.08.07 12:00close790.60115.05114.750.00354.639621.18
7202006.08.07 12:00sell800.60115.060.000.00
7212006.08.07 16:00close800.60114.970.000.0046.979668.15
7222006.08.07 16:00buy810.60114.960.000.00
7232006.08.08 00:02close810.60115.180.000.00114.609782.75
7242006.08.08 00:02sell820.60115.150.000.00
7252006.08.08 20:00close820.60115.100.000.0026.069808.81
7262006.08.08 20:00buy830.60115.120.000.00
7272006.08.09 00:22modify830.60115.12115.130.00
7282006.08.09 00:22modify830.60115.12115.150.00
7292006.08.09 00:23modify830.60115.12115.160.00
7302006.08.09 00:23modify830.60115.12115.180.00
7312006.08.09 00:23modify830.60115.12115.200.00
7322006.08.09 00:26modify830.60115.12115.210.00
7332006.08.09 00:27modify830.60115.12115.220.00
7342006.08.09 00:30modify830.60115.12115.230.00
7352006.08.09 00:30modify830.60115.12115.250.00
7362006.08.09 00:30modify830.60115.12115.260.00
7372006.08.09 00:30modify830.60115.12115.270.00
7382006.08.09 00:31modify830.60115.12115.280.00
7392006.08.09 00:48modify830.60115.12115.290.00
7402006.08.09 00:49modify830.60115.12115.300.00
7412006.08.09 00:49modify830.60115.12115.360.00
7422006.08.09 00:49modify830.60115.12115.410.00
7432006.08.09 00:49modify830.60115.12115.460.00
7442006.08.09 04:00close830.60115.71115.460.00305.9410114.75
7452006.08.09 04:00sell840.60115.680.000.00
7462006.08.09 07:54modify840.60115.68115.680.00
7472006.08.09 07:59modify840.60115.68115.670.00
7482006.08.09 08:07modify840.60115.68115.660.00
7492006.08.09 08:07modify840.60115.68115.630.00
7502006.08.09 08:08modify840.60115.68115.620.00
7512006.08.09 08:09modify840.60115.68115.590.00
7522006.08.09 08:15modify840.60115.68115.570.00
7532006.08.09 08:15modify840.60115.68115.530.00
7542006.08.09 09:03modify840.60115.68115.510.00
7552006.08.09 09:03modify840.60115.68115.480.00
7562006.08.09 09:18modify840.60115.68115.470.00
7572006.08.09 10:19modify840.60115.68115.440.00
7582006.08.09 10:19modify840.60115.68115.390.00
7592006.08.09 10:20modify840.60115.68115.360.00
7602006.08.09 10:21modify840.60115.68115.340.00
7612006.08.09 12:36modify840.60115.68115.300.00
7622006.08.09 12:37modify840.60115.68115.290.00
7632006.08.09 12:42modify840.60115.68115.280.00
7642006.08.09 12:45modify840.60115.68115.270.00
7652006.08.09 12:45modify840.60115.68115.230.00
7662006.08.09 12:45modify840.60115.68115.190.00
7672006.08.09 12:46modify840.60115.68115.140.00
7682006.08.09 12:46modify840.60115.68115.130.00
7692006.08.09 13:05modify840.60115.68115.120.00
7702006.08.09 13:05modify840.60115.68115.110.00
7712006.08.09 14:13s/l840.60115.11115.110.00297.1110411.86
7722006.08.09 16:00buy850.60115.180.000.00
7732006.08.10 00:00close850.60115.360.000.0093.6210505.48
7742006.08.10 00:00sell860.60115.310.000.00
7752006.08.10 08:00close860.60115.210.000.0052.0810557.56
7762006.08.10 08:00buy870.60115.230.000.00
7772006.08.10 16:47modify870.60115.23115.260.00
7782006.08.10 16:48modify870.60115.23115.270.00
7792006.08.10 16:50modify870.60115.23115.280.00
7802006.08.10 17:18modify870.60115.23115.320.00
7812006.08.10 17:20modify870.60115.23115.330.00
7822006.08.10 17:23modify870.60115.23115.340.00
7832006.08.10 20:00close870.60115.49115.340.00135.0810692.64
7842006.08.10 20:01sell880.60115.470.000.00
7852006.08.11 00:00close880.60115.240.000.00119.7510812.39
7862006.08.11 00:02buy890.60115.280.000.00
7872006.08.11 04:00close890.60115.400.000.0062.3910874.78
7882006.08.11 04:00sell900.70115.370.000.00
7892006.08.11 12:00close900.70116.000.000.00-380.1710494.61
7902006.08.11 12:00buy910.60115.990.000.00
7912006.08.11 14:31modify910.60115.99116.020.00
7922006.08.11 14:32modify910.60115.99116.050.00
7932006.08.11 14:32modify910.60115.99116.080.00
7942006.08.11 14:34modify910.60115.99116.100.00
7952006.08.11 14:34modify910.60115.99116.140.00
7962006.08.11 14:35modify910.60115.99116.150.00
7972006.08.11 14:35modify910.60115.99116.160.00
7982006.08.11 14:59s/l910.60116.16116.160.0087.8210582.43
7992006.08.11 14:59buy920.60116.180.000.00
8002006.08.14 00:00close920.60116.370.000.0097.9610680.39
8012006.08.14 00:00sell930.60116.380.000.00
8022006.08.14 08:00close930.60116.430.000.00-25.7710654.62
8032006.08.14 08:00buy940.60116.440.000.00
8042006.08.14 20:00close940.60116.690.000.00128.5510783.17
8052006.08.14 20:00sell950.60116.660.000.00
8062006.08.15 00:02close950.60116.620.000.0020.5810803.75
8072006.08.15 00:02buy960.60116.660.000.00
8082006.08.15 04:00close960.60116.600.000.00-30.8710772.88
8092006.08.15 04:00sell970.60116.610.000.00
8102006.08.15 08:00close970.60116.520.000.0046.3410819.22
8112006.08.15 08:00buy980.60116.540.000.00
8122006.08.15 12:00close980.60116.590.000.0025.7310844.95
8132006.08.15 12:00sell990.70116.590.000.00
8142006.08.15 14:48modify990.70116.59116.560.00
8152006.08.15 14:51modify990.70116.59116.540.00
8162006.08.15 14:51modify990.70116.59116.500.00
8172006.08.15 14:51modify990.70116.59116.450.00
8182006.08.15 14:59modify990.70116.59116.410.00
8192006.08.15 15:02modify990.70116.59116.400.00
8202006.08.15 15:02modify990.70116.59116.350.00
8212006.08.15 15:02modify990.70116.59116.340.00
8222006.08.15 15:09modify990.70116.59116.280.00
8232006.08.15 15:44modify990.70116.59116.260.00
8242006.08.15 15:46modify990.70116.59116.240.00
8252006.08.15 15:47modify990.70116.59116.230.00
8262006.08.15 15:56modify990.70116.59116.220.00
8272006.08.15 15:57modify990.70116.59116.190.00
8282006.08.15 16:00close990.70115.89116.190.00422.8111267.76
8292006.08.15 16:00buy1000.70115.930.000.00
8302006.08.16 12:00close1000.70116.130.000.00120.5511388.31
8312006.08.16 12:00sell1010.70116.140.000.00
8322006.08.16 14:37modify1010.70116.14116.110.00
8332006.08.16 14:38modify1010.70116.14116.080.00
8342006.08.16 15:16modify1010.70116.14116.060.00
8352006.08.16 15:18modify1010.70116.14116.050.00
8362006.08.16 15:19modify1010.70116.14116.030.00
8372006.08.16 15:21modify1010.70116.14116.000.00
8382006.08.16 15:21modify1010.70116.14115.990.00
8392006.08.16 15:22modify1010.70116.14115.980.00
8402006.08.16 15:33modify1010.70116.14115.970.00
8412006.08.16 15:34modify1010.70116.14115.960.00
8422006.08.16 16:00close1010.70115.82115.960.00193.4011581.71
8432006.08.16 16:00buy1020.70115.800.000.00
8442006.08.17 00:00close1020.70115.850.000.0030.2111611.92
8452006.08.17 00:00sell1030.70115.870.000.00
8462006.08.17 04:01close1030.70115.640.000.00139.2311751.15
8472006.08.17 04:01buy1040.70115.630.000.00
8482006.08.17 19:21modify1040.70115.63115.640.00
8492006.08.17 19:22modify1040.70115.63115.650.00
8502006.08.17 19:22modify1040.70115.63115.670.00
8512006.08.17 19:23modify1040.70115.63115.690.00
8522006.08.17 19:23modify1040.70115.63115.700.00
8532006.08.17 19:26modify1040.70115.63115.710.00
8542006.08.17 19:26modify1040.70115.63115.750.00
8552006.08.17 19:57modify1040.70115.63115.760.00
8562006.08.17 19:58modify1040.70115.63115.770.00
8572006.08.17 19:58modify1040.70115.63115.780.00
8582006.08.17 19:58modify1040.70115.63115.810.00
8592006.08.17 19:58modify1040.70115.63115.830.00
8602006.08.17 19:59modify1040.70115.63115.850.00
8612006.08.17 19:59modify1040.70115.63115.880.00
8622006.08.17 20:00close1040.70116.10115.880.00283.3812034.53
8632006.08.17 20:00sell1050.70116.080.000.00
8642006.08.18 08:00close1050.70115.900.000.00108.7112143.24
8652006.08.18 08:00buy1060.70115.880.000.00
8662006.08.18 12:00close1060.70115.550.000.00-199.9111943.33
8672006.08.18 12:00sell1070.70115.530.000.00
8682006.08.18 16:00close1070.70115.640.000.00-66.5911876.74
8692006.08.18 16:00buy1080.70115.570.000.00
8702006.08.18 16:17modify1080.70115.57115.580.00
8712006.08.18 16:18modify1080.70115.57115.610.00
8722006.08.18 16:18modify1080.70115.57115.640.00
8732006.08.18 16:18modify1080.70115.57115.670.00
8742006.08.18 16:25modify1080.70115.57115.720.00
8752006.08.18 16:25modify1080.70115.57115.730.00
8762006.08.18 16:54s/l1080.70115.73115.730.0096.7911973.53
8772006.08.18 16:54buy1090.70115.750.000.00
8782006.08.18 20:00close1090.70115.960.000.00126.7712100.30
8792006.08.18 20:01sell1100.70115.950.000.00
8802006.08.21 04:26modify1100.70115.95115.940.00
8812006.08.21 05:47modify1100.70115.95115.920.00
8822006.08.21 05:47modify1100.70115.95115.890.00
8832006.08.21 05:51modify1100.70115.95115.880.00
8842006.08.21 05:54modify1100.70115.95115.870.00
8852006.08.21 05:55modify1100.70115.95115.860.00
8862006.08.21 05:55modify1100.70115.95115.850.00
8872006.08.21 08:46s/l1100.70115.85115.850.0060.4212160.72
8882006.08.21 08:46sell1110.70115.820.000.00
8892006.08.21 09:26modify1110.70115.82115.790.00
8902006.08.21 09:26modify1110.70115.82115.780.00
8912006.08.21 09:36modify1110.70115.82115.770.00
8922006.08.21 09:48modify1110.70115.82115.760.00
8932006.08.21 09:49modify1110.70115.82115.750.00
8942006.08.21 09:49modify1110.70115.82115.720.00
8952006.08.21 09:49modify1110.70115.82115.670.00
8962006.08.21 10:28s/l1110.70115.67115.670.0090.7712251.49
8972006.08.21 10:28sell1120.70115.650.000.00
8982006.08.21 16:00close1120.70115.710.000.00-36.3012215.19
8992006.08.21 16:00buy1130.70115.730.000.00
9002006.08.22 00:20modify1130.70115.73115.740.00
9012006.08.22 00:20modify1130.70115.73115.750.00
9022006.08.22 00:20modify1130.70115.73115.760.00
9032006.08.22 00:23modify1130.70115.73115.780.00
9042006.08.22 00:24modify1130.70115.73115.800.00
9052006.08.22 02:30modify1130.70115.73115.820.00
9062006.08.22 02:30modify1130.70115.73115.840.00
9072006.08.22 02:31modify1130.70115.73115.850.00
9082006.08.22 02:32modify1130.70115.73115.880.00
9092006.08.22 02:33modify1130.70115.73115.890.00
9102006.08.22 02:34modify1130.70115.73115.900.00
9112006.08.22 04:00close1130.70116.15115.900.00253.1212468.31
9122006.08.22 04:00sell1140.70116.130.000.00
9132006.08.22 08:00close1140.70116.140.000.00-6.0312462.28
9142006.08.22 08:00buy1150.70116.150.000.00
9152006.08.22 14:14modify1150.70116.15116.160.00
9162006.08.22 14:15modify1150.70116.15116.170.00
9172006.08.22 14:19modify1150.70116.15116.180.00
9182006.08.22 14:19modify1150.70116.15116.190.00
9192006.08.22 14:21modify1150.70116.15116.200.00
9202006.08.22 15:11modify1150.70116.15116.210.00
9212006.08.22 15:45modify1150.70116.15116.230.00
9222006.08.22 15:45modify1150.70116.15116.250.00
9232006.08.22 15:55modify1150.70116.15116.260.00
9242006.08.22 16:35modify1150.70116.15116.270.00
9252006.08.22 17:41modify1150.70116.15116.290.00
9262006.08.22 17:41modify1150.70116.15116.310.00
9272006.08.22 17:42modify1150.70116.15116.320.00
9282006.08.22 17:42modify1150.70116.15116.340.00
9292006.08.22 17:43modify1150.70116.15116.350.00
9302006.08.22 17:43modify1150.70116.15116.370.00
9312006.08.22 17:44modify1150.70116.15116.380.00
9322006.08.22 18:10modify1150.70116.15116.400.00
9332006.08.22 18:11modify1150.70116.15116.410.00
9342006.08.22 19:29modify1150.70116.15116.420.00
9352006.08.22 19:30modify1150.70116.15116.440.00
9362006.08.22 19:32modify1150.70116.15116.450.00
9372006.08.22 19:33modify1150.70116.15116.470.00
9382006.08.22 19:33modify1150.70116.15116.490.00
9392006.08.22 19:34modify1150.70116.15116.500.00
9402006.08.22 19:34modify1150.70116.15116.520.00
9412006.08.22 19:54modify1150.70116.15116.530.00
9422006.08.22 20:00close1150.70116.82116.530.00401.4712863.75
9432006.08.22 20:00sell1160.80116.810.000.00
9442006.08.22 22:06modify1160.80116.81116.790.00
9452006.08.23 00:00close1160.80116.56116.790.00171.5913035.34
9462006.08.23 00:01buy1170.80116.540.000.00
9472006.08.23 08:00close1170.80116.370.000.00-116.8712918.47
9482006.08.23 08:00sell1180.80116.350.000.00
9492006.08.23 16:00close1180.80116.350.000.000.0012918.47
9502006.08.23 16:00buy1190.80116.320.000.00
9512006.08.23 16:37modify1190.80116.32116.330.00
9522006.08.23 17:05modify1190.80116.32116.350.00
9532006.08.23 17:06modify1190.80116.32116.360.00
9542006.08.23 18:10s/l1190.80116.36116.360.0027.5012945.97
9552006.08.23 18:10buy1200.80116.390.000.00
9562006.08.23 20:00close1200.80116.430.000.0027.4812973.45
9572006.08.23 20:01sell1210.80116.440.000.00
9582006.08.24 00:00close1210.80116.420.000.0013.7412987.19
9592006.08.24 00:00buy1220.80116.420.000.00
9602006.08.24 04:00close1220.80116.430.000.006.8712994.06
9612006.08.24 04:00sell1230.80116.450.000.00
9622006.08.24 16:00close1230.80116.290.000.00110.0713104.13
9632006.08.24 16:00buy1240.80116.330.000.00
9642006.08.25 01:50modify1240.80116.33116.340.00
9652006.08.25 01:50modify1240.80116.33116.360.00
9662006.08.25 01:54modify1240.80116.33116.380.00
9672006.08.25 01:55modify1240.80116.33116.390.00
9682006.08.25 01:55modify1240.80116.33116.400.00
9692006.08.25 02:03modify1240.80116.33116.410.00
9702006.08.25 02:04modify1240.80116.33116.430.00
9712006.08.25 02:04modify1240.80116.33116.440.00
9722006.08.25 02:06modify1240.80116.33116.450.00
9732006.08.25 02:06modify1240.80116.33116.470.00
9742006.08.25 07:29modify1240.80116.33116.490.00
9752006.08.25 07:29modify1240.80116.33116.520.00
9762006.08.25 07:33modify1240.80116.33116.530.00
9772006.08.25 07:34modify1240.80116.33116.540.00
9782006.08.25 07:34modify1240.80116.33116.550.00
9792006.08.25 07:35modify1240.80116.33116.560.00
9802006.08.25 07:43modify1240.80116.33116.570.00
9812006.08.25 07:49modify1240.80116.33116.590.00
9822006.08.25 07:50modify1240.80116.33116.600.00
9832006.08.25 07:50modify1240.80116.33116.620.00
9842006.08.25 07:51modify1240.80116.33116.630.00
9852006.08.25 07:51modify1240.80116.33116.650.00
9862006.08.25 08:00close1240.80116.91116.650.00396.8913501.02
9872006.08.25 08:00sell1250.80116.870.000.00
9882006.08.25 12:00close1250.80117.320.000.00-306.8513194.17
9892006.08.25 12:00buy1260.80117.310.000.00
9902006.08.28 00:00close1260.80117.290.000.00-13.6413180.53
9912006.08.28 00:00sell1270.80117.290.000.00
9922006.08.28 09:27modify1270.80117.29117.290.00
9932006.08.28 09:27modify1270.80117.29117.280.00
9942006.08.28 10:09modify1270.80117.29117.270.00
9952006.08.28 10:10modify1270.80117.29117.260.00
9962006.08.28 10:54modify1270.80117.29117.250.00
9972006.08.28 12:48modify1270.80117.29117.220.00
9982006.08.28 12:50modify1270.80117.29117.210.00
9992006.08.28 12:50modify1270.80117.29117.200.00
10002006.08.28 12:55modify1270.80117.29117.190.00
10012006.08.28 15:07s/l1270.80117.19117.190.0068.2713248.80
10022006.08.28 16:00buy1280.80117.080.000.00
10032006.08.29 00:00close1280.80117.220.000.0095.5513344.35
10042006.08.29 00:00sell1290.80117.230.000.00
10052006.08.29 03:47modify1290.80117.23117.210.00
10062006.08.29 03:53modify1290.80117.23117.200.00
10072006.08.29 04:01modify1290.80117.23117.190.00
10082006.08.29 04:02modify1290.80117.23117.180.00
10092006.08.29 04:02modify1290.80117.23117.140.00
10102006.08.29 04:02modify1290.80117.23117.130.00
10112006.08.29 06:27modify1290.80117.23117.120.00
10122006.08.29 06:27modify1290.80117.23117.100.00
10132006.08.29 06:29modify1290.80117.23117.090.00
10142006.08.29 06:29modify1290.80117.23117.080.00
10152006.08.29 06:30modify1290.80117.23117.070.00
10162006.08.29 06:30modify1290.80117.23117.060.00
10172006.08.29 06:34modify1290.80117.23117.030.00
10182006.08.29 06:35modify1290.80117.23117.010.00
10192006.08.29 06:36modify1290.80117.23117.000.00
10202006.08.29 08:40s/l1290.80117.00117.000.00157.2613501.61
10212006.08.29 12:00buy1300.80116.730.000.00
10222006.08.29 20:00close1300.80116.940.000.00143.6613645.27
10232006.08.29 20:00sell1310.80116.930.000.00
10242006.08.29 20:52modify1310.80116.93116.910.00
10252006.08.29 20:56modify1310.80116.93116.890.00
10262006.08.29 20:58modify1310.80116.93116.880.00
10272006.08.29 20:58modify1310.80116.93116.850.00
10282006.08.29 20:59modify1310.80116.93116.840.00
10292006.08.30 02:02s/l1310.80116.84116.840.0061.6213706.89
10302006.08.30 04:00sell1320.80116.780.000.00
10312006.08.30 16:00close1320.80117.020.000.00-164.0713542.82
10322006.08.30 16:00buy1330.80117.060.000.00
10332006.08.31 05:16modify1330.80117.06117.070.00
10342006.08.31 05:27modify1330.80117.06117.090.00
10352006.08.31 05:27modify1330.80117.06117.110.00
10362006.08.31 05:42modify1330.80117.06117.130.00
10372006.08.31 05:44modify1330.80117.06117.150.00
10382006.08.31 06:01modify1330.80117.06117.160.00
10392006.08.31 07:07modify1330.80117.06117.170.00
10402006.08.31 07:08modify1330.80117.06117.180.00
10412006.08.31 07:09modify1330.80117.06117.190.00
10422006.08.31 07:11modify1330.80117.06117.200.00
10432006.08.31 08:00close1330.80117.32117.200.00177.2913720.11
10442006.08.31 08:00sell1340.80117.290.000.00
10452006.08.31 12:00close1340.80117.150.000.0095.6013815.71
10462006.08.31 12:00buy1350.80117.190.000.00
10472006.08.31 20:00close1350.80117.420.000.00156.7013972.41
10482006.08.31 20:00sell1360.80117.430.000.00
10492006.09.01 04:42modify1360.80117.43117.430.00
10502006.09.01 04:44modify1360.80117.43117.420.00
10512006.09.01 06:38s/l1360.80117.42117.420.006.8113979.22
10522006.09.01 06:38sell1370.80117.400.000.00
10532006.09.01 12:00close1370.80117.340.000.0040.9114020.13
10542006.09.01 12:00buy1380.80117.390.000.00
10552006.09.01 16:00close1380.80117.380.000.00-6.8214013.31
10562006.09.01 16:00sell1390.80117.390.000.00
10572006.09.01 18:25modify1390.80117.39117.380.00
10582006.09.01 23:04modify1390.80117.39117.360.00
10592006.09.01 23:04modify1390.80117.39117.270.00
10602006.09.04 00:00modify1390.80117.39117.250.00
10612006.09.04 01:01modify1390.80117.39117.240.00
10622006.09.04 01:03modify1390.80117.39117.230.00
10632006.09.04 01:40modify1390.80117.39117.220.00
10642006.09.04 01:56modify1390.80117.39117.190.00
10652006.09.04 02:01modify1390.80117.39117.180.00
10662006.09.04 02:01modify1390.80117.39117.150.00
10672006.09.04 03:05modify1390.80117.39117.140.00
10682006.09.04 03:06modify1390.80117.39117.110.00
10692006.09.04 03:12modify1390.80117.39117.100.00
10702006.09.04 03:12modify1390.80117.39117.090.00
10712006.09.04 03:19modify1390.80117.39117.070.00
10722006.09.04 03:20modify1390.80117.39117.050.00
10732006.09.04 03:35modify1390.80117.39117.040.00
10742006.09.04 03:43modify1390.80117.39117.020.00
10752006.09.04 03:46modify1390.80117.39117.010.00
10762006.09.04 03:58modify1390.80117.39117.000.00
10772006.09.04 04:03modify1390.80117.39116.990.00
10782006.09.04 04:59modify1390.80117.39116.980.00
10792006.09.04 05:01modify1390.80117.39116.970.00
10802006.09.04 05:46modify1390.80117.39116.950.00
10812006.09.04 05:59modify1390.80117.39116.940.00
10822006.09.04 06:22modify1390.80117.39116.920.00
10832006.09.04 06:25modify1390.80117.39116.910.00
10842006.09.04 06:26modify1390.80117.39116.900.00
10852006.09.04 06:27modify1390.80117.39116.890.00
10862006.09.04 06:27modify1390.80117.39116.880.00
10872006.09.04 06:39modify1390.80117.39116.850.00
10882006.09.04 06:42modify1390.80117.39116.840.00
10892006.09.04 06:43modify1390.80117.39116.830.00
10902006.09.04 06:43modify1390.80117.39116.810.00
10912006.09.04 06:43modify1390.80117.39116.770.00
10922006.09.04 06:44modify1390.80117.39116.760.00
10932006.09.04 06:47modify1390.80117.39116.750.00
10942006.09.04 06:47modify1390.80117.39116.740.00
10952006.09.04 06:48modify1390.80117.39116.730.00
10962006.09.04 06:48modify1390.80117.39116.700.00
10972006.09.04 06:51modify1390.80117.39116.680.00
10982006.09.04 09:46modify1390.80117.39116.670.00
10992006.09.04 09:46modify1390.80117.39116.640.00
11002006.09.04 09:48modify1390.80117.39116.620.00
11012006.09.04 09:48modify1390.80117.39116.590.00
11022006.09.04 09:49modify1390.80117.39116.580.00
11032006.09.04 09:50modify1390.80117.39116.550.00
11042006.09.04 09:59modify1390.80117.39116.540.00
11052006.09.04 10:01modify1390.80117.39116.530.00
11062006.09.04 10:04modify1390.80117.39116.500.00
11072006.09.04 10:04modify1390.80117.39116.490.00
11082006.09.04 10:05modify1390.80117.39116.470.00
11092006.09.04 10:18modify1390.80117.39116.450.00
11102006.09.04 11:46modify1390.80117.39116.440.00
11112006.09.04 12:10modify1390.80117.39116.430.00
11122006.09.04 12:19modify1390.80117.39116.410.00
11132006.09.04 12:21modify1390.80117.39116.400.00
11142006.09.04 12:21modify1390.80117.39116.380.00
11152006.09.04 12:22modify1390.80117.39116.370.00
11162006.09.04 12:23modify1390.80117.39116.360.00
11172006.09.04 12:37modify1390.80117.39116.350.00
11182006.09.04 13:57modify1390.80117.39116.310.00
11192006.09.04 14:05modify1390.80117.39116.300.00
11202006.09.04 14:55modify1390.80117.39116.290.00
11212006.09.04 15:06modify1390.80117.39116.280.00
11222006.09.04 15:11modify1390.80117.39116.260.00
11232006.09.04 15:14modify1390.80117.39116.250.00
11242006.09.04 15:17modify1390.80117.39116.240.00
11252006.09.04 15:22modify1390.80117.39116.230.00
11262006.09.04 15:24modify1390.80117.39116.210.00
11272006.09.05 00:00close1390.80116.17116.210.00840.1514853.46
11282006.09.05 00:00buy1400.90116.170.000.00
11292006.09.05 20:00close1400.90116.030.000.00-108.5914744.87
11302006.09.05 20:00sell1410.90116.040.000.00
11312006.09.06 04:00close1410.90116.310.000.00-208.9214535.95
11322006.09.06 04:00buy1420.90116.320.000.00
11332006.09.06 13:27modify1420.90116.32116.340.00
11342006.09.06 13:27modify1420.90116.32116.380.00
11352006.09.06 13:29modify1420.90116.32116.390.00
11362006.09.06 13:29modify1420.90116.32116.410.00
11372006.09.06 14:31modify1420.90116.32116.420.00
11382006.09.06 14:32modify1420.90116.32116.430.00
11392006.09.06 14:32modify1420.90116.32116.450.00
11402006.09.06 16:00close1420.90116.66116.450.00262.3014798.25
11412006.09.06 16:00sell1430.90116.640.000.00
11422006.09.07 04:00close1430.90116.790.000.00-115.5914682.66
11432006.09.07 04:00buy1440.90116.780.000.00
11442006.09.07 10:52modify1440.90116.78116.790.00
11452006.09.07 10:52s/l1440.90116.79116.790.007.7114690.37
11462006.09.07 10:52buy1450.90116.780.000.00
11472006.09.07 16:00close1450.90116.410.000.00-286.0614404.31
11482006.09.07 16:00sell1460.90116.420.000.00
11492006.09.07 20:00close1460.90116.410.000.007.7314412.04
11502006.09.07 20:00buy1470.90116.380.000.00
11512006.09.08 14:44modify1470.90116.38116.390.00
11522006.09.08 14:44modify1470.90116.38116.410.00
11532006.09.08 14:45modify1470.90116.38116.430.00
11542006.09.08 14:45modify1470.90116.38116.440.00
11552006.09.08 14:45modify1470.90116.38116.450.00
11562006.09.08 14:46modify1470.90116.38116.480.00
11572006.09.08 14:46modify1470.90116.38116.520.00
11582006.09.08 15:06modify1470.90116.38116.530.00
11592006.09.08 15:06modify1470.90116.38116.550.00
11602006.09.08 15:06modify1470.90116.38116.580.00
11612006.09.08 17:07modify1470.90116.38116.590.00
11622006.09.08 17:47modify1470.90116.38116.610.00
11632006.09.08 17:47modify1470.90116.38116.620.00
11642006.09.08 17:48modify1470.90116.38116.630.00
11652006.09.08 17:48modify1470.90116.38116.650.00
11662006.09.08 17:55modify1470.90116.38116.660.00
11672006.09.08 18:07modify1470.90116.38116.670.00
11682006.09.08 18:09modify1470.90116.38116.680.00
11692006.09.08 18:12modify1470.90116.38116.690.00
11702006.09.08 18:12modify1470.90116.38116.700.00
11712006.09.08 18:15modify1470.90116.38116.710.00
11722006.09.08 18:24modify1470.90116.38116.720.00
11732006.09.08 18:34modify1470.90116.38116.730.00
11742006.09.08 18:40modify1470.90116.38116.750.00
11752006.09.08 20:00close1470.90116.95116.750.00438.6514850.69
11762006.09.08 20:00sell1480.90116.910.000.00
11772006.09.11 00:00close1480.90116.980.000.00-53.8614796.83
11782006.09.11 00:00buy1490.90116.980.000.00
11792006.09.11 04:00close1490.90116.790.000.00-146.4214650.41
11802006.09.11 04:00sell1500.90116.810.000.00
11812006.09.11 12:00close1500.90117.270.000.00-353.0314297.38
11822006.09.11 12:00buy1510.90117.260.000.00
11832006.09.11 16:27modify1510.90117.26117.290.00
11842006.09.11 16:28modify1510.90117.26117.320.00
11852006.09.11 16:28modify1510.90117.26117.350.00
11862006.09.11 16:29modify1510.90117.26117.360.00
11872006.09.11 16:29modify1510.90117.26117.380.00
11882006.09.11 16:32modify1510.90117.26117.390.00
11892006.09.11 16:33modify1510.90117.26117.410.00
11902006.09.11 16:34modify1510.90117.26117.430.00
11912006.09.11 16:34modify1510.90117.26117.440.00
11922006.09.11 16:36modify1510.90117.26117.450.00
11932006.09.11 16:46modify1510.90117.26117.470.00
11942006.09.11 16:47modify1510.90117.26117.480.00
11952006.09.11 16:47modify1510.90117.26117.490.00
11962006.09.11 16:48modify1510.90117.26117.500.00
11972006.09.11 18:41s/l1510.90117.50117.500.00183.8314481.21
11982006.09.11 18:41buy1520.90117.530.000.00
11992006.09.11 20:00close1520.90117.620.000.0068.8714550.08
12002006.09.11 20:00sell1530.90117.580.000.00
12012006.09.12 16:00close1530.90117.720.000.00-107.0314443.05
12022006.09.12 16:00buy1540.90117.710.000.00
12032006.09.12 20:04modify1540.90117.71117.740.00
12042006.09.12 20:04modify1540.90117.71117.790.00
12052006.09.12 20:04modify1540.90117.71117.830.00
12062006.09.12 20:09modify1540.90117.71117.870.00
12072006.09.12 23:22s/l1540.90117.87117.870.00122.1814565.23
12082006.09.12 23:22buy1550.90117.890.000.00
12092006.09.13 04:00close1550.90117.970.000.0061.0314626.26
12102006.09.13 04:00sell1560.90117.980.000.00
12112006.09.13 09:16modify1560.90117.98117.970.00
12122006.09.13 09:17modify1560.90117.98117.940.00
12132006.09.13 09:17modify1560.90117.98117.930.00
12142006.09.13 09:20modify1560.90117.98117.890.00
12152006.09.13 09:21modify1560.90117.98117.880.00
12162006.09.13 10:24modify1560.90117.98117.870.00
12172006.09.13 14:44modify1560.90117.98117.860.00
12182006.09.13 14:45modify1560.90117.98117.850.00
12192006.09.13 15:05modify1560.90117.98117.840.00
12202006.09.13 15:05modify1560.90117.98117.830.00
12212006.09.13 15:16modify1560.90117.98117.800.00
12222006.09.13 15:26modify1560.90117.98117.790.00
12232006.09.13 15:27modify1560.90117.98117.780.00
12242006.09.13 15:56s/l1560.90117.78117.780.00152.8314779.09
12252006.09.13 16:00sell1570.90117.720.000.00
12262006.09.13 17:49modify1570.90117.72117.690.00
12272006.09.13 17:50modify1570.90117.72117.680.00
12282006.09.13 19:24s/l1570.90117.68117.680.0030.5914809.68
12292006.09.13 19:24sell1580.90117.650.000.00
12302006.09.14 04:00close1580.90117.480.000.00130.2314939.91
12312006.09.14 04:00buy1590.90117.490.000.00
12322006.09.14 08:00close1590.90117.560.000.0053.5914993.50
12332006.09.14 08:00sell1600.90117.570.000.00
12342006.09.14 20:00close1600.90117.490.000.0061.2815054.78
12352006.09.14 20:00buy1610.90117.490.000.00
12362006.09.15 04:00close1610.90117.690.000.00152.9415207.72
12372006.09.15 04:00sell1620.90117.710.000.00
12382006.09.15 06:45modify1620.90117.71117.700.00
12392006.09.15 08:00close1620.90117.54117.700.00130.1715337.89
12402006.09.15 08:00buy1630.90117.560.000.00
12412006.09.15 16:00close1630.90117.660.000.0076.4915414.38
12422006.09.15 16:00sell1640.90117.640.000.00
12432006.09.19 04:00close1640.90117.950.000.00-236.5415177.84
12442006.09.19 04:00buy1650.90117.970.000.00
12452006.09.19 12:00close1650.90117.530.000.00-336.9414840.90
12462006.09.19 12:00sell1660.90117.520.000.00
12472006.09.19 14:43modify1660.90117.52117.500.00
12482006.09.19 14:45modify1660.90117.52117.470.00
12492006.09.19 14:46modify1660.90117.52117.460.00
12502006.09.19 14:46modify1660.90117.52117.450.00
12512006.09.19 14:47modify1660.90117.52117.440.00
12522006.09.19 14:48modify1660.90117.52117.430.00
12532006.09.19 14:52modify1660.90117.52117.420.00
12542006.09.19 14:53modify1660.90117.52117.410.00
12552006.09.19 14:53modify1660.90117.52117.400.00
12562006.09.19 15:19s/l1660.90117.40117.400.0091.9914932.89
12572006.09.19 15:19sell1670.90117.380.000.00
12582006.09.19 16:00close1670.90117.280.000.0076.7415009.63
12592006.09.19 16:00buy1680.90117.240.000.00
12602006.09.19 17:43modify1680.90117.24117.270.00
12612006.09.19 17:43modify1680.90117.24117.310.00
12622006.09.19 17:43modify1680.90117.24117.360.00
12632006.09.19 18:10modify1680.90117.24117.370.00
12642006.09.19 18:11modify1680.90117.24117.410.00
12652006.09.19 18:11modify1680.90117.24117.440.00
12662006.09.19 18:13modify1680.90117.24117.450.00
12672006.09.19 19:01modify1680.90117.24117.460.00
12682006.09.19 19:12modify1680.90117.24117.480.00
12692006.09.19 19:12modify1680.90117.24117.500.00
12702006.09.19 19:15modify1680.90117.24117.510.00
12712006.09.20 00:00close1680.90117.69117.510.00344.1215353.75
12722006.09.20 00:01sell1690.90117.680.000.00
12732006.09.20 03:10modify1690.90117.68117.650.00
12742006.09.20 03:17modify1690.90117.68117.620.00
12752006.09.20 03:18modify1690.90117.68117.600.00
12762006.09.20 03:20modify1690.90117.68117.580.00
12772006.09.20 03:20modify1690.90117.68117.550.00
12782006.09.20 03:21modify1690.90117.68117.530.00
12792006.09.20 03:21modify1690.90117.68117.520.00
12802006.09.20 03:31modify1690.90117.68117.510.00
12812006.09.20 08:24modify1690.90117.68117.500.00
12822006.09.20 08:56modify1690.90117.68117.470.00
12832006.09.20 08:57modify1690.90117.68117.450.00
12842006.09.20 08:58modify1690.90117.68117.440.00
12852006.09.20 08:58modify1690.90117.68117.410.00
12862006.09.20 09:01modify1690.90117.68117.400.00
12872006.09.20 09:02modify1690.90117.68117.390.00
12882006.09.20 09:03modify1690.90117.68117.380.00
12892006.09.20 09:12modify1690.90117.68117.350.00
12902006.09.20 09:12modify1690.90117.68117.300.00
12912006.09.20 10:40s/l1690.90117.30117.300.00291.5315645.28
12922006.09.20 12:00sell1700.90117.420.000.00
12932006.09.20 20:00close1700.90117.330.000.0069.0415714.32
12942006.09.20 20:00buy1710.90117.350.000.00
12952006.09.21 00:00close1710.90117.360.000.007.6715721.99
12962006.09.21 00:00sell1720.90117.370.000.00
12972006.09.21 08:04modify1720.90117.37117.350.00
12982006.09.21 09:19modify1720.90117.37117.340.00
12992006.09.21 09:20modify1720.90117.37117.330.00
13002006.09.21 09:21modify1720.90117.37117.320.00
13012006.09.21 09:25modify1720.90117.37117.290.00
13022006.09.21 09:25modify1720.90117.37117.280.00
13032006.09.21 12:19modify1720.90117.37117.260.00
13042006.09.21 12:20modify1720.90117.37117.230.00
13052006.09.21 12:20modify1720.90117.37117.220.00
13062006.09.21 12:27modify1720.90117.37117.210.00
13072006.09.21 12:30modify1720.90117.37117.180.00
13082006.09.21 12:31modify1720.90117.37117.170.00
13092006.09.21 12:31modify1720.90117.37117.160.00
13102006.09.21 12:39modify1720.90117.37117.150.00
13112006.09.21 12:42modify1720.90117.37117.140.00
13122006.09.21 13:00modify1720.90117.37117.120.00
13132006.09.21 13:01modify1720.90117.37117.110.00
13142006.09.21 13:01modify1720.90117.37117.070.00
13152006.09.21 14:31modify1720.90117.37117.060.00
13162006.09.21 14:42modify1720.90117.37117.050.00
13172006.09.21 14:46modify1720.90117.37117.040.00
13182006.09.21 14:47modify1720.90117.37117.030.00
13192006.09.21 14:47modify1720.90117.37117.010.00
13202006.09.21 15:09modify1720.90117.37116.980.00
13212006.09.21 15:10modify1720.90117.37116.970.00
13222006.09.21 16:06s/l1720.90116.97116.970.00307.7716029.76
13232006.09.21 16:06sell1731.00116.940.000.00
13242006.09.21 18:06modify1731.00116.94116.930.00
13252006.09.21 18:16modify1731.00116.94116.900.00
13262006.09.21 18:17modify1731.00116.94116.890.00
13272006.09.21 18:17modify1731.00116.94116.880.00
13282006.09.21 18:33modify1731.00116.94116.850.00
13292006.09.21 18:34modify1731.00116.94116.840.00
13302006.09.21 18:34modify1731.00116.94116.810.00
13312006.09.21 18:35modify1731.00116.94116.800.00
13322006.09.21 18:35modify1731.00116.94116.770.00
13332006.09.21 20:03modify1731.00116.94116.750.00
13342006.09.21 20:04modify1731.00116.94116.730.00
13352006.09.21 20:04modify1731.00116.94116.690.00
13362006.09.21 20:12modify1731.00116.94116.680.00
13372006.09.21 20:13modify1731.00116.94116.670.00
13382006.09.21 20:14modify1731.00116.94116.650.00
13392006.09.21 21:12modify1731.00116.94116.640.00
13402006.09.21 21:12modify1731.00116.94116.630.00
13412006.09.21 21:13modify1731.00116.94116.600.00
13422006.09.21 21:15modify1731.00116.94116.590.00
13432006.09.21 21:17modify1731.00116.94116.580.00
13442006.09.21 21:21modify1731.00116.94116.560.00
13452006.09.21 21:22modify1731.00116.94116.550.00
13462006.09.22 02:17modify1731.00116.94116.530.00
13472006.09.22 02:39modify1731.00116.94116.520.00
13482006.09.22 08:33s/l1731.00116.52116.520.00360.4516390.21
13492006.09.22 08:33sell1741.00116.490.000.00
13502006.09.22 14:13modify1741.00116.49116.480.00
13512006.09.22 14:14modify1741.00116.49116.470.00
13522006.09.22 14:15modify1741.00116.49116.450.00
13532006.09.22 14:21modify1741.00116.49116.440.00
13542006.09.22 14:22modify1741.00116.49116.430.00
13552006.09.22 14:22modify1741.00116.49116.420.00
13562006.09.22 14:27modify1741.00116.49116.400.00
13572006.09.22 16:00s/l1741.00116.40116.400.0077.3116467.52
13582006.09.22 20:00buy1751.00116.510.000.00
13592006.09.25 00:00close1751.00116.460.000.00-42.9316424.59
13602006.09.25 00:00sell1761.00116.480.000.00
13612006.09.25 08:00close1761.00116.350.000.00111.7316536.32
13622006.09.25 08:00buy1771.00116.340.000.00
13632006.09.25 11:36modify1771.00116.34116.360.00
13642006.09.25 12:07modify1771.00116.34116.380.00
13652006.09.25 12:19modify1771.00116.34116.390.00
13662006.09.25 12:27modify1771.00116.34116.400.00
13672006.09.25 12:28modify1771.00116.34116.410.00
13682006.09.25 12:28modify1771.00116.34116.440.00
13692006.09.25 12:28modify1771.00116.34116.460.00
13702006.09.25 12:29modify1771.00116.34116.470.00
13712006.09.25 14:25s/l1771.00116.47116.470.00111.6316647.95
13722006.09.25 14:25buy1781.00116.490.000.00
13732006.09.26 00:01close1781.00116.550.000.0051.4816699.43
13742006.09.26 00:01sell1791.00116.540.000.00
13752006.09.26 08:00close1791.00116.510.000.0025.7516725.18
13762006.09.26 08:00buy1801.00116.520.000.00
13772006.09.26 16:12modify1801.00116.52116.530.00
13782006.09.26 16:12modify1801.00116.52116.540.00
13792006.09.26 16:15modify1801.00116.52116.550.00
13802006.09.26 16:15modify1801.00116.52116.560.00
13812006.09.26 16:15modify1801.00116.52116.570.00
13822006.09.26 16:22modify1801.00116.52116.580.00
13832006.09.26 16:24modify1801.00116.52116.590.00
13842006.09.26 16:24modify1801.00116.52116.600.00
13852006.09.26 16:25modify1801.00116.52116.610.00
13862006.09.26 16:25modify1801.00116.52116.620.00
13872006.09.26 16:25modify1801.00116.52116.630.00
13882006.09.26 16:28modify1801.00116.52116.640.00
13892006.09.26 16:31modify1801.00116.52116.650.00
13902006.09.26 16:32modify1801.00116.52116.660.00
13912006.09.26 16:32modify1801.00116.52116.680.00
13922006.09.26 16:35modify1801.00116.52116.700.00
13932006.09.26 16:35modify1801.00116.52116.720.00
13942006.09.26 16:36modify1801.00116.52116.730.00
13952006.09.26 16:36modify1801.00116.52116.760.00
13962006.09.26 16:45modify1801.00116.52116.770.00
13972006.09.26 16:45modify1801.00116.52116.780.00
13982006.09.26 16:45modify1801.00116.52116.790.00
13992006.09.26 16:45modify1801.00116.52116.810.00
14002006.09.26 16:45modify1801.00116.52116.830.00
14012006.09.26 16:45modify1801.00116.52116.840.00
14022006.09.26 16:45modify1801.00116.52116.850.00
14032006.09.26 16:45modify1801.00116.52116.860.00
14042006.09.26 16:45modify1801.00116.52116.870.00
14052006.09.26 16:46modify1801.00116.52116.880.00
14062006.09.26 18:29modify1801.00116.52116.890.00
14072006.09.26 18:29modify1801.00116.52116.900.00
14082006.09.26 18:29modify1801.00116.52116.910.00
14092006.09.26 18:29modify1801.00116.52116.920.00
14102006.09.26 18:30modify1801.00116.52116.940.00
14112006.09.27 00:00close1801.00117.10116.940.00495.3017220.48
14122006.09.27 00:00sell1811.00117.130.000.00
14132006.09.27 04:00close1811.00116.970.000.00136.7917357.27
14142006.09.27 04:00buy1821.00116.960.000.00
14152006.09.27 11:22modify1821.00116.96116.970.00
14162006.09.27 11:22modify1821.00116.96116.980.00
14172006.09.27 11:22modify1821.00116.96116.990.00
14182006.09.27 11:22modify1821.00116.96117.000.00
14192006.09.27 11:22modify1821.00116.96117.010.00
14202006.09.27 11:22modify1821.00116.96117.020.00
14212006.09.27 12:17modify1821.00116.96117.030.00
14222006.09.27 12:27modify1821.00116.96117.040.00
14232006.09.27 12:27modify1821.00116.96117.050.00
14242006.09.27 12:29modify1821.00116.96117.070.00
14252006.09.27 12:30modify1821.00116.96117.080.00
14262006.09.27 12:31modify1821.00116.96117.090.00
14272006.09.27 14:20modify1821.00116.96117.100.00
14282006.09.27 15:39modify1821.00116.96117.110.00
14292006.09.27 15:40modify1821.00116.96117.120.00
14302006.09.27 15:40modify1821.00116.96117.130.00
14312006.09.27 15:45modify1821.00116.96117.140.00
14322006.09.27 16:00modify1821.00116.96117.150.00
14332006.09.27 16:00modify1821.00116.96117.160.00
14342006.09.27 16:00modify1821.00116.96117.170.00
14352006.09.27 16:03modify1821.00116.96117.180.00
14362006.09.27 16:05modify1821.00116.96117.190.00
14372006.09.27 16:05modify1821.00116.96117.200.00
14382006.09.27 16:05modify1821.00116.96117.210.00
14392006.09.27 16:05modify1821.00116.96117.220.00
14402006.09.27 16:05modify1821.00116.96117.230.00
14412006.09.27 16:05modify1821.00116.96117.240.00
14422006.09.27 16:05modify1821.00116.96117.250.00
14432006.09.27 16:05modify1821.00116.96117.260.00
14442006.09.27 16:06modify1821.00116.96117.270.00
14452006.09.27 16:07modify1821.00116.96117.280.00
14462006.09.27 16:09modify1821.00116.96117.290.00
14472006.09.27 16:09modify1821.00116.96117.300.00
14482006.09.27 16:09modify1821.00116.96117.310.00
14492006.09.27 16:09modify1821.00116.96117.320.00
14502006.09.27 16:09modify1821.00116.96117.330.00
14512006.09.27 16:10modify1821.00116.96117.340.00
14522006.09.27 17:00s/l1821.00117.34117.340.00323.8517681.12
14532006.09.27 20:00sell1831.10117.520.000.00
14542006.09.28 08:00close1831.10117.590.000.00-65.4817615.64
14552006.09.28 08:00buy1841.10117.600.000.00
14562006.09.28 16:47modify1841.10117.60117.600.00
14572006.09.28 16:54modify1841.10117.60117.610.00
14582006.09.28 16:54modify1841.10117.60117.620.00
14592006.09.28 16:55modify1841.10117.60117.630.00
14602006.09.29 03:00s/l1841.10117.63117.630.0028.0517643.69
14612006.09.29 08:00buy1851.10117.880.000.00
14622006.09.29 16:00close1851.10118.070.000.00177.0117820.70
14632006.09.29 16:00sell1861.10118.080.000.00
14642006.10.02 00:00close1861.10118.140.000.00-55.8717764.83
14652006.10.02 00:01buy1871.10118.130.000.00
14662006.10.02 08:00close1871.10118.340.000.00195.2017960.03
14672006.10.02 08:00sell1881.10118.350.000.00
14682006.10.02 15:05modify1881.10118.35118.330.00
14692006.10.02 15:05modify1881.10118.35118.320.00
14702006.10.02 15:06modify1881.10118.35118.310.00
14712006.10.02 15:19modify1881.10118.35118.280.00
14722006.10.02 15:20modify1881.10118.35118.270.00
14732006.10.02 15:21modify1881.10118.35118.260.00
14742006.10.02 15:22modify1881.10118.35118.250.00
14752006.10.02 15:22modify1881.10118.35118.240.00
14762006.10.02 15:22modify1881.10118.35118.230.00
14772006.10.02 15:31modify1881.10118.35118.220.00
14782006.10.02 15:31modify1881.10118.35118.210.00
14792006.10.02 15:31modify1881.10118.35118.200.00
14802006.10.02 15:31modify1881.10118.35118.190.00
14812006.10.02 15:31modify1881.10118.35118.180.00
14822006.10.02 15:31modify1881.10118.35118.170.00
14832006.10.02 15:34modify1881.10118.35118.160.00
14842006.10.02 15:35modify1881.10118.35118.150.00
14852006.10.02 15:35modify1881.10118.35118.130.00
14862006.10.02 15:35modify1881.10118.35118.110.00
14872006.10.02 15:50modify1881.10118.35118.100.00
14882006.10.02 15:50modify1881.10118.35118.090.00
14892006.10.02 15:51modify1881.10118.35118.080.00
14902006.10.02 15:51modify1881.10118.35118.070.00
14912006.10.02 15:51modify1881.10118.35118.060.00
14922006.10.02 15:51modify1881.10118.35118.050.00
14932006.10.02 15:51modify1881.10118.35118.040.00
14942006.10.02 15:56modify1881.10118.35118.030.00
14952006.10.02 16:02modify1881.10118.35118.020.00
14962006.10.02 16:02modify1881.10118.35118.010.00
14972006.10.02 16:02modify1881.10118.35118.000.00
14982006.10.02 16:23modify1881.10118.35117.990.00
14992006.10.02 16:34modify1881.10118.35117.980.00
15002006.10.02 16:35modify1881.10118.35117.970.00
15012006.10.02 16:35modify1881.10118.35117.960.00
15022006.10.02 16:35modify1881.10118.35117.950.00
15032006.10.02 16:35modify1881.10118.35117.940.00
15042006.10.02 16:36modify1881.10118.35117.930.00
15052006.10.02 17:07modify1881.10118.35117.920.00
15062006.10.02 17:13modify1881.10118.35117.910.00
15072006.10.02 17:14modify1881.10118.35117.890.00
15082006.10.02 17:15modify1881.10118.35117.880.00
15092006.10.02 17:15modify1881.10118.35117.870.00
15102006.10.02 17:15modify1881.10118.35117.860.00
15112006.10.02 20:00close1881.10117.66117.860.00645.0818605.11
15122006.10.02 20:01buy1891.10117.670.000.00
15132006.10.03 04:00close1891.10117.700.000.0028.0418633.15
15142006.10.03 04:00sell1901.10117.710.000.00
15152006.10.03 16:00close1901.10117.800.000.00-84.0418549.11
15162006.10.03 16:00buy1911.10117.790.000.00
15172006.10.04 00:29modify1911.10117.79117.800.00
15182006.10.04 00:30modify1911.10117.79117.820.00
15192006.10.04 00:30modify1911.10117.79117.830.00
15202006.10.04 00:30modify1911.10117.79117.840.00
15212006.10.04 00:30modify1911.10117.79117.850.00
15222006.10.04 00:30modify1911.10117.79117.860.00
15232006.10.04 00:30modify1911.10117.79117.870.00
15242006.10.04 00:31modify1911.10117.79117.880.00
15252006.10.04 00:31modify1911.10117.79117.890.00
15262006.10.04 00:31modify1911.10117.79117.900.00
15272006.10.04 08:59s/l1911.10117.90117.900.00102.6318651.74
15282006.10.04 08:59buy1921.10117.930.000.00
15292006.10.04 13:27modify1921.10117.93117.940.00
15302006.10.04 13:28modify1921.10117.93117.950.00
15312006.10.04 13:28modify1921.10117.93117.960.00
15322006.10.04 13:28modify1921.10117.93117.970.00
15332006.10.04 13:29modify1921.10117.93117.980.00
15342006.10.04 16:00close1921.10118.04117.980.00102.5118754.25
15352006.10.04 16:00sell1931.10118.050.000.00
15362006.10.05 00:00close1931.10117.850.000.00186.6818940.93
15372006.10.05 00:00buy1941.10117.820.000.00
15382006.10.05 16:00close1941.10117.530.000.00-271.4218669.51
15392006.10.05 16:00sell1951.10117.520.000.00
15402006.10.06 00:00close1951.10117.760.000.00-224.1818445.33
15412006.10.06 00:00buy1961.10117.760.000.00
15422006.10.06 04:00close1961.10117.990.000.00214.4218659.75
15432006.10.06 04:00sell1971.10117.950.000.00
15442006.10.06 08:00close1971.10118.000.000.00-46.6118613.14
15452006.10.06 08:00buy1981.10118.000.000.00
15462006.10.06 14:52modify1981.10118.00118.020.00
15472006.10.06 14:52modify1981.10118.00118.030.00
15482006.10.06 14:52modify1981.10118.00118.040.00
15492006.10.06 14:53modify1981.10118.00118.050.00
15502006.10.06 14:53modify1981.10118.00118.060.00
15512006.10.06 14:55modify1981.10118.00118.070.00
15522006.10.06 14:55modify1981.10118.00118.080.00
15532006.10.06 14:55modify1981.10118.00118.100.00
15542006.10.06 14:55modify1981.10118.00118.120.00
15552006.10.06 14:56modify1981.10118.00118.230.00
15562006.10.06 14:56modify1981.10118.00118.240.00
15572006.10.06 14:56modify1981.10118.00118.250.00
15582006.10.06 14:56modify1981.10118.00118.260.00
15592006.10.06 14:57modify1981.10118.00118.270.00
15602006.10.06 14:57modify1981.10118.00118.280.00
15612006.10.06 14:58modify1981.10118.00118.300.00
15622006.10.06 14:58modify1981.10118.00118.310.00
15632006.10.06 14:58modify1981.10118.00118.320.00
15642006.10.06 14:58modify1981.10118.00118.340.00
15652006.10.06 15:00modify1981.10118.00118.350.00
15662006.10.06 15:07modify1981.10118.00118.360.00
15672006.10.06 15:07modify1981.10118.00118.390.00
15682006.10.06 15:10modify1981.10118.00118.420.00
15692006.10.06 15:10modify1981.10118.00118.440.00
15702006.10.06 15:52modify1981.10118.00118.470.00
15712006.10.06 15:52modify1981.10118.00118.490.00
15722006.10.06 15:52modify1981.10118.00118.500.00
15732006.10.06 15:55modify1981.10118.00118.520.00
15742006.10.06 15:55modify1981.10118.00118.530.00
15752006.10.06 15:56modify1981.10118.00118.560.00
15762006.10.06 15:58modify1981.10118.00118.570.00
15772006.10.06 15:58modify1981.10118.00118.590.00
15782006.10.06 16:05modify1981.10118.00118.600.00
15792006.10.06 16:08modify1981.10118.00118.620.00
15802006.10.06 16:10modify1981.10118.00118.630.00
15812006.10.06 16:22modify1981.10118.00118.640.00
15822006.10.06 16:22modify1981.10118.00118.650.00
15832006.10.06 16:22modify1981.10118.00118.660.00
15842006.10.06 16:38modify1981.10118.00118.680.00
15852006.10.06 16:38modify1981.10118.00118.710.00
15862006.10.06 16:38modify1981.10118.00118.740.00
15872006.10.06 16:39modify1981.10118.00118.760.00
15882006.10.06 16:44modify1981.10118.00118.770.00
15892006.10.06 16:44modify1981.10118.00118.780.00
15902006.10.09 04:46modify1981.10118.00118.810.00
15912006.10.09 04:47modify1981.10118.00118.820.00
15922006.10.09 04:50modify1981.10118.00118.830.00
15932006.10.09 04:51modify1981.10118.00118.840.00
15942006.10.09 05:52modify1981.10118.00118.860.00
15952006.10.09 06:04modify1981.10118.00118.870.00
15962006.10.09 06:35modify1981.10118.00118.880.00
15972006.10.09 06:50modify1981.10118.00118.900.00
15982006.10.09 06:59modify1981.10118.00118.910.00
15992006.10.09 07:08modify1981.10118.00118.930.00
16002006.10.09 07:15modify1981.10118.00118.950.00
16012006.10.09 07:19modify1981.10118.00118.960.00
16022006.10.09 07:27modify1981.10118.00118.980.00
16032006.10.09 13:01s/l1981.10118.98118.980.00906.0319519.17
16042006.10.09 13:01buy1991.20119.010.000.00
16052006.10.10 00:00close1991.20119.080.000.0070.5419589.71
16062006.10.10 00:00sell2001.20119.090.000.00
16072006.10.10 08:00close2001.20119.130.000.00-40.2919549.42
16082006.10.10 08:00buy2011.20119.130.000.00
16092006.10.10 10:33modify2011.20119.13119.140.00
16102006.10.10 10:34modify2011.20119.13119.160.00
16112006.10.10 10:35modify2011.20119.13119.170.00
16122006.10.10 10:35modify2011.20119.13119.190.00
16132006.10.10 10:35modify2011.20119.13119.200.00
16142006.10.10 10:38s/l2011.20119.20119.200.0070.4719619.89
16152006.10.10 10:38buy2021.20119.230.000.00
16162006.10.10 13:08modify2021.20119.23119.240.00
16172006.10.10 13:15modify2021.20119.23119.270.00
16182006.10.10 13:16modify2021.20119.23119.280.00
16192006.10.10 13:17modify2021.20119.23119.300.00
16202006.10.10 13:17modify2021.20119.23119.310.00
16212006.10.10 13:18modify2021.20119.23119.320.00
16222006.10.10 13:18modify2021.20119.23119.340.00
16232006.10.10 13:18modify2021.20119.23119.350.00
16242006.10.10 13:18modify2021.20119.23119.370.00
16252006.10.10 13:19modify2021.20119.23119.380.00
16262006.10.10 15:38modify2021.20119.23119.390.00
16272006.10.10 15:38modify2021.20119.23119.400.00
16282006.10.10 15:38modify2021.20119.23119.410.00
16292006.10.10 16:04modify2021.20119.23119.420.00
16302006.10.10 17:20modify2021.20119.23119.430.00
16312006.10.10 17:20modify2021.20119.23119.440.00
16322006.10.10 17:27modify2021.20119.23119.460.00
16332006.10.10 17:38modify2021.20119.23119.470.00
16342006.10.11 04:00close2021.20119.67119.470.00441.2120061.10
16352006.10.11 04:00sell2031.20119.660.000.00
16362006.10.11 12:01close2031.20119.520.000.00140.5620201.66
16372006.10.11 12:03buy2041.20119.540.000.00
16382006.10.11 16:00close2041.20119.620.000.0080.2520281.91
16392006.10.11 16:00sell2051.20119.630.000.00
16402006.10.11 20:00close2051.20119.570.000.0060.2220342.13
16412006.10.11 20:00buy2061.20119.580.000.00
16422006.10.12 00:01close2061.20119.670.000.0090.2520432.38
16432006.10.12 00:02sell2071.20119.680.000.00
16442006.10.12 09:06modify2071.20119.68119.680.00
16452006.10.12 09:09modify2071.20119.68119.670.00
16462006.10.12 09:09modify2071.20119.68119.650.00
16472006.10.12 09:09modify2071.20119.68119.630.00
16482006.10.12 09:09modify2071.20119.68119.590.00
16492006.10.12 09:11modify2071.20119.68119.580.00
16502006.10.12 10:20s/l2071.20119.58119.580.00100.3520532.73
16512006.10.12 10:20sell2081.20119.550.000.00
16522006.10.12 12:00close2081.20119.490.000.0060.2620592.99
16532006.10.12 12:00buy2091.20119.500.000.00
16542006.10.12 16:00close2091.20119.440.000.00-60.2820532.71
16552006.10.12 16:00sell2101.20119.440.000.00
16562006.10.13 08:00close2101.20119.360.000.0080.4320613.14
16572006.10.13 08:01buy2111.20119.370.000.00
16582006.10.13 15:47modify2111.20119.37119.380.00
16592006.10.13 16:00modify2111.20119.37119.400.00
16602006.10.13 16:01modify2111.20119.37119.410.00
16612006.10.13 16:02modify2111.20119.37119.430.00
16622006.10.13 16:03modify2111.20119.37119.440.00
16632006.10.13 16:03modify2111.20119.37119.450.00
16642006.10.13 16:05modify2111.20119.37119.460.00
16652006.10.13 16:17modify2111.20119.37119.480.00
16662006.10.13 16:18modify2111.20119.37119.490.00
16672006.10.13 16:29modify2111.20119.37119.500.00
16682006.10.13 16:29modify2111.20119.37119.510.00
16692006.10.13 16:30modify2111.20119.37119.520.00
16702006.10.13 16:37modify2111.20119.37119.530.00
16712006.10.13 16:40modify2111.20119.37119.540.00
16722006.10.13 16:40modify2111.20119.37119.550.00
16732006.10.13 16:41modify2111.20119.37119.560.00
16742006.10.13 16:58modify2111.20119.37119.570.00
16752006.10.16 04:00close2111.20119.76119.570.00390.7821003.92
16762006.10.16 04:00sell2121.30119.720.000.00
16772006.10.16 09:08modify2121.30119.72119.710.00
16782006.10.16 09:08modify2121.30119.72119.690.00
16792006.10.16 09:14modify2121.30119.72119.660.00
16802006.10.16 09:15modify2121.30119.72119.650.00
16812006.10.16 09:15modify2121.30119.72119.630.00
16822006.10.16 09:15modify2121.30119.72119.620.00
16832006.10.16 09:16modify2121.30119.72119.610.00
16842006.10.16 09:56modify2121.30119.72119.590.00
16852006.10.16 09:57modify2121.30119.72119.580.00
16862006.10.16 10:08modify2121.30119.72119.550.00
16872006.10.16 10:15modify2121.30119.72119.540.00
16882006.10.16 10:16modify2121.30119.72119.520.00
16892006.10.16 14:06modify2121.30119.72119.510.00
16902006.10.16 14:06modify2121.30119.72119.500.00
16912006.10.16 14:06modify2121.30119.72119.490.00
16922006.10.16 14:06modify2121.30119.72119.480.00
16932006.10.16 14:09modify2121.30119.72119.470.00
16942006.10.16 14:09modify2121.30119.72119.450.00
16952006.10.16 14:11modify2121.30119.72119.440.00
16962006.10.16 14:51modify2121.30119.72119.430.00
16972006.10.16 14:51modify2121.30119.72119.420.00
16982006.10.16 14:51modify2121.30119.72119.410.00
16992006.10.16 14:52modify2121.30119.72119.400.00
17002006.10.16 14:52modify2121.30119.72119.390.00
17012006.10.16 14:57modify2121.30119.72119.380.00
17022006.10.16 14:57modify2121.30119.72119.370.00
17032006.10.16 15:06modify2121.30119.72119.360.00
17042006.10.16 15:09modify2121.30119.72119.350.00
17052006.10.16 15:09modify2121.30119.72119.340.00
17062006.10.16 16:00close2121.30119.12119.340.00654.8021658.72
17072006.10.16 16:00buy2131.30119.120.000.00
17082006.10.16 20:00close2131.30119.010.000.00-120.1621538.56
17092006.10.16 20:00sell2141.30119.020.000.00
17102006.10.17 10:49modify2141.30119.02119.010.00
17112006.10.17 11:07modify2141.30119.02119.000.00
17122006.10.17 11:08modify2141.30119.02118.990.00
17132006.10.17 11:17modify2141.30119.02118.970.00
17142006.10.17 11:18modify2141.30119.02118.960.00
17152006.10.17 11:18modify2141.30119.02118.950.00
17162006.10.17 11:35modify2141.30119.02118.940.00
17172006.10.17 11:46modify2141.30119.02118.930.00
17182006.10.17 11:58modify2141.30119.02118.920.00
17192006.10.17 12:34modify2141.30119.02118.910.00
17202006.10.17 15:22modify2141.30119.02118.900.00
17212006.10.17 15:23modify2141.30119.02118.890.00
17222006.10.17 16:09modify2141.30119.02118.880.00
17232006.10.17 17:45modify2141.30119.02118.870.00
17242006.10.17 19:24s/l2141.30118.87118.870.00164.0421702.60
17252006.10.18 04:00sell2151.30118.690.000.00
17262006.10.18 08:00close2151.30118.520.000.00186.4721889.07
17272006.10.18 08:00buy2161.30118.530.000.00
17282006.10.18 14:36modify2161.30118.53118.550.00
17292006.10.18 14:36modify2161.30118.53118.570.00
17302006.10.18 14:36modify2161.30118.53118.590.00
17312006.10.18 14:37modify2161.30118.53118.600.00
17322006.10.18 14:38modify2161.30118.53118.620.00
17332006.10.18 14:38modify2161.30118.53118.630.00
17342006.10.18 14:40modify2161.30118.53118.640.00
17352006.10.18 14:40modify2161.30118.53118.650.00
17362006.10.18 14:40modify2161.30118.53118.660.00
17372006.10.18 14:41modify2161.30118.53118.680.00
17382006.10.18 14:41modify2161.30118.53118.720.00
17392006.10.18 14:51modify2161.30118.53118.730.00
17402006.10.18 14:54modify2161.30118.53118.740.00
17412006.10.18 14:54modify2161.30118.53118.750.00
17422006.10.18 14:55modify2161.30118.53118.760.00
17432006.10.18 14:55modify2161.30118.53118.770.00
17442006.10.18 14:55modify2161.30118.53118.780.00
17452006.10.18 15:11modify2161.30118.53118.810.00
17462006.10.18 15:13modify2161.30118.53118.820.00
17472006.10.18 15:13modify2161.30118.53118.830.00
17482006.10.18 15:13modify2161.30118.53118.840.00
17492006.10.18 15:13modify2161.30118.53118.850.00
17502006.10.18 16:43modify2161.30118.53118.860.00
17512006.10.18 20:00close2161.30119.02118.860.00535.2022424.27
17522006.10.18 20:01sell2171.30119.010.000.00
17532006.10.19 09:31modify2171.30119.01119.000.00
17542006.10.19 09:31modify2171.30119.01118.990.00
17552006.10.19 09:33modify2171.30119.01118.980.00
17562006.10.19 09:33modify2171.30119.01118.960.00
17572006.10.19 09:34modify2171.30119.01118.950.00
17582006.10.19 09:37modify2171.30119.01118.940.00
17592006.10.19 09:38modify2171.30119.01118.930.00
17602006.10.19 09:39modify2171.30119.01118.920.00
17612006.10.19 09:39modify2171.30119.01118.900.00
17622006.10.19 09:39modify2171.30119.01118.890.00
17632006.10.19 09:42modify2171.30119.01118.880.00
17642006.10.19 09:42modify2171.30119.01118.870.00
17652006.10.19 09:43modify2171.30119.01118.850.00
17662006.10.19 09:51modify2171.30119.01118.830.00
17672006.10.19 09:58modify2171.30119.01118.820.00
17682006.10.19 09:58modify2171.30119.01118.800.00
17692006.10.19 09:59modify2171.30119.01118.790.00
17702006.10.19 15:39modify2171.30119.01118.780.00
17712006.10.19 15:42modify2171.30119.01118.760.00
17722006.10.19 15:42modify2171.30119.01118.750.00
17732006.10.19 15:43modify2171.30119.01118.740.00
17742006.10.19 15:43modify2171.30119.01118.730.00
17752006.10.19 15:43modify2171.30119.01118.720.00
17762006.10.19 15:43modify2171.30119.01118.710.00
17772006.10.19 15:43modify2171.30119.01118.700.00
17782006.10.19 15:43modify2171.30119.01118.690.00
17792006.10.19 15:46modify2171.30119.01118.680.00
17802006.10.19 15:46modify2171.30119.01118.670.00
17812006.10.19 15:46modify2171.30119.01118.660.00
17822006.10.19 15:46modify2171.30119.01118.640.00
17832006.10.19 15:46modify2171.30119.01118.620.00
17842006.10.19 15:46modify2171.30119.01118.610.00
17852006.10.19 15:46modify2171.30119.01118.590.00
17862006.10.19 15:46modify2171.30119.01118.580.00
17872006.10.19 15:46modify2171.30119.01118.560.00
17882006.10.19 15:50modify2171.30119.01118.550.00
17892006.10.19 15:50modify2171.30119.01118.540.00
17902006.10.19 15:50modify2171.30119.01118.520.00
17912006.10.19 15:51modify2171.30119.01118.510.00
17922006.10.19 18:01modify2171.30119.01118.500.00
17932006.10.19 18:01modify2171.30119.01118.490.00
17942006.10.19 19:19modify2171.30119.01118.480.00
17952006.10.19 19:20modify2171.30119.01118.470.00
17962006.10.19 19:20modify2171.30119.01118.450.00
17972006.10.19 19:25modify2171.30119.01118.440.00
17982006.10.19 19:35modify2171.30119.01118.430.00
17992006.10.19 19:48modify2171.30119.01118.410.00
18002006.10.19 19:56modify2171.30119.01118.400.00
18012006.10.19 20:00close2171.30118.17118.400.00924.0923348.36
18022006.10.19 20:01buy2181.40118.160.000.00
18032006.10.20 00:02close2181.40118.220.000.0071.0523419.41
18042006.10.20 00:02sell2191.40118.210.000.00
18052006.10.20 04:00close2191.40118.400.000.00-224.6623194.75
18062006.10.20 04:00buy2201.40118.390.000.00
18072006.10.20 12:00close2201.40118.360.000.00-35.4823159.27
18082006.10.20 12:00sell2211.40118.360.000.00
18092006.10.20 16:00close2211.40118.390.000.00-35.4823123.79
18102006.10.20 16:00buy2221.40118.400.000.00
18112006.10.20 16:37modify2221.40118.40118.410.00
18122006.10.20 16:39modify2221.40118.40118.430.00
18132006.10.20 16:53modify2221.40118.40118.440.00
18142006.10.20 16:54modify2221.40118.40118.450.00
18152006.10.20 16:54modify2221.40118.40118.460.00
18162006.10.20 16:54modify2221.40118.40118.470.00
18172006.10.20 20:11modify2221.40118.40118.480.00
18182006.10.23 03:50modify2221.40118.40118.490.00
18192006.10.23 04:39modify2221.40118.40118.500.00
18202006.10.23 04:39modify2221.40118.40118.510.00
18212006.10.23 04:39modify2221.40118.40118.520.00
18222006.10.23 04:40modify2221.40118.40118.530.00
18232006.10.23 07:36modify2221.40118.40118.540.00
18242006.10.23 07:36modify2221.40118.40118.550.00
18252006.10.23 08:08modify2221.40118.40118.560.00
18262006.10.23 08:17modify2221.40118.40118.570.00
18272006.10.23 08:21modify2221.40118.40118.580.00
18282006.10.23 09:10modify2221.40118.40118.590.00
18292006.10.23 09:24modify2221.40118.40118.600.00
18302006.10.23 09:27modify2221.40118.40118.610.00
18312006.10.23 09:27modify2221.40118.40118.620.00
18322006.10.23 09:29modify2221.40118.40118.630.00
18332006.10.23 09:32modify2221.40118.40118.640.00
18342006.10.23 10:01modify2221.40118.40118.650.00
18352006.10.23 10:06modify2221.40118.40118.660.00
18362006.10.23 10:11modify2221.40118.40118.680.00
18372006.10.23 10:15modify2221.40118.40118.690.00
18382006.10.23 10:28modify2221.40118.40118.700.00
18392006.10.23 10:28modify2221.40118.40118.710.00
18402006.10.23 10:32modify2221.40118.40118.720.00
18412006.10.23 10:35modify2221.40118.40118.730.00
18422006.10.23 10:40modify2221.40118.40118.740.00
18432006.10.23 10:40modify2221.40118.40118.750.00
18442006.10.23 10:41modify2221.40118.40118.760.00
18452006.10.23 10:42modify2221.40118.40118.770.00
18462006.10.23 10:43modify2221.40118.40118.780.00
18472006.10.23 11:12modify2221.40118.40118.790.00
18482006.10.23 11:12modify2221.40118.40118.800.00
18492006.10.23 11:12modify2221.40118.40118.810.00
18502006.10.23 11:12modify2221.40118.40118.820.00
18512006.10.23 11:13modify2221.40118.40118.830.00
18522006.10.23 11:15modify2221.40118.40118.840.00
18532006.10.23 11:27modify2221.40118.40118.850.00
18542006.10.23 11:29modify2221.40118.40118.860.00
18552006.10.23 11:29modify2221.40118.40118.870.00
18562006.10.23 11:31modify2221.40118.40118.900.00
18572006.10.23 11:37modify2221.40118.40118.910.00
18582006.10.23 11:37modify2221.40118.40118.920.00
18592006.10.23 11:37modify2221.40118.40118.930.00
18602006.10.23 11:41modify2221.40118.40118.940.00
18612006.10.23 12:00modify2221.40118.40118.950.00
18622006.10.23 12:32modify2221.40118.40118.970.00
18632006.10.23 14:43modify2221.40118.40118.980.00
18642006.10.23 14:43modify2221.40118.40118.990.00
18652006.10.23 14:44modify2221.40118.40119.000.00
18662006.10.23 14:48modify2221.40118.40119.010.00
18672006.10.23 14:51modify2221.40118.40119.020.00
18682006.10.23 14:51modify2221.40118.40119.030.00
18692006.10.23 14:51modify2221.40118.40119.040.00
18702006.10.23 14:59modify2221.40118.40119.050.00
18712006.10.23 15:03modify2221.40118.40119.060.00
18722006.10.23 15:08modify2221.40118.40119.080.00
18732006.10.23 15:08modify2221.40118.40119.090.00
18742006.10.23 16:00close2221.40119.29119.090.001044.5124168.30
18752006.10.23 16:00sell2231.50119.300.000.00
18762006.10.24 00:00close2231.50119.380.000.00-100.5224067.78
18772006.10.24 01:00buy2241.40119.350.000.00
18782006.10.24 16:00close2241.40119.510.000.00187.4324255.21
18792006.10.24 16:00sell2251.50119.520.000.00
18802006.10.24 18:39modify2251.50119.52119.500.00
18812006.10.24 18:40modify2251.50119.52119.490.00
18822006.10.24 18:40modify2251.50119.52119.480.00
18832006.10.24 18:41modify2251.50119.52119.470.00
18842006.10.24 18:41modify2251.50119.52119.460.00
18852006.10.24 18:41modify2251.50119.52119.450.00
18862006.10.24 18:41modify2251.50119.52119.430.00
18872006.10.24 18:41modify2251.50119.52119.420.00
18882006.10.24 18:41modify2251.50119.52119.400.00
18892006.10.24 20:00close2251.50119.21119.400.00390.0724645.28
18902006.10.24 20:02buy2261.50119.220.000.00
18912006.10.25 00:00close2261.50119.350.000.00163.3924808.67
18922006.10.25 00:00sell2271.50119.340.000.00
18932006.10.25 11:03modify2271.50119.34119.320.00
18942006.10.25 11:03modify2271.50119.34119.310.00
18952006.10.25 21:13s/l2271.50119.31119.310.0037.7224846.39
18962006.10.25 21:13sell2281.50119.280.000.00
18972006.10.25 21:20modify2281.50119.28119.270.00
18982006.10.25 21:20modify2281.50119.28119.230.00
18992006.10.25 21:22modify2281.50119.28119.220.00
19002006.10.25 21:22modify2281.50119.28119.210.00
19012006.10.25 21:22modify2281.50119.28119.200.00
19022006.10.26 03:14modify2281.50119.28119.190.00
19032006.10.26 03:25modify2281.50119.28119.180.00
19042006.10.26 03:25modify2281.50119.28119.170.00
19052006.10.26 03:25modify2281.50119.28119.160.00
19062006.10.26 03:25modify2281.50119.28119.150.00
19072006.10.26 03:28modify2281.50119.28119.140.00
19082006.10.26 04:57modify2281.50119.28119.130.00
19092006.10.26 04:57modify2281.50119.28119.120.00
19102006.10.26 04:57modify2281.50119.28119.100.00
19112006.10.26 05:10modify2281.50119.28119.090.00
19122006.10.26 05:36modify2281.50119.28119.080.00
19132006.10.26 05:48modify2281.50119.28119.070.00
19142006.10.26 10:04modify2281.50119.28119.040.00
19152006.10.26 10:07modify2281.50119.28119.030.00
19162006.10.26 10:07modify2281.50119.28119.020.00
19172006.10.26 10:08modify2281.50119.28119.010.00
19182006.10.26 10:08modify2281.50119.28119.000.00
19192006.10.26 12:08modify2281.50119.28118.990.00
19202006.10.26 12:08modify2281.50119.28118.980.00
19212006.10.26 12:09modify2281.50119.28118.970.00
19222006.10.26 12:11modify2281.50119.28118.960.00
19232006.10.26 12:17modify2281.50119.28118.950.00
19242006.10.26 12:24modify2281.50119.28118.940.00
19252006.10.26 12:24modify2281.50119.28118.930.00
19262006.10.26 12:25modify2281.50119.28118.920.00
19272006.10.26 17:10modify2281.50119.28118.910.00
19282006.10.26 17:10modify2281.50119.28118.900.00
19292006.10.26 17:10modify2281.50119.28118.880.00
19302006.10.26 17:33modify2281.50119.28118.870.00
19312006.10.26 17:36modify2281.50119.28118.860.00
19322006.10.26 19:21modify2281.50119.28118.850.00
19332006.10.26 19:23modify2281.50119.28118.840.00
19342006.10.26 19:23modify2281.50119.28118.820.00
19352006.10.26 19:27modify2281.50119.28118.810.00
19362006.10.26 19:28modify2281.50119.28118.800.00
19372006.10.26 19:28modify2281.50119.28118.790.00
19382006.10.26 19:28modify2281.50119.28118.780.00
19392006.10.26 19:28modify2281.50119.28118.770.00
19402006.10.26 19:42modify2281.50119.28118.760.00
19412006.10.26 19:42modify2281.50119.28118.750.00
19422006.10.26 19:42modify2281.50119.28118.730.00
19432006.10.26 19:43modify2281.50119.28118.710.00
19442006.10.26 19:43modify2281.50119.28118.700.00
19452006.10.26 19:46modify2281.50119.28118.690.00
19462006.10.26 19:47modify2281.50119.28118.680.00
19472006.10.26 19:47modify2281.50119.28118.670.00
19482006.10.26 19:47modify2281.50119.28118.660.00
19492006.10.26 19:47modify2281.50119.28118.650.00
19502006.10.26 19:48modify2281.50119.28118.640.00
19512006.10.26 19:50modify2281.50119.28118.630.00
19522006.10.26 20:00close2281.50118.35118.630.001178.7126025.10
19532006.10.26 20:00buy2291.60118.360.000.00
19542006.10.27 03:18modify2291.60118.36118.370.00
19552006.10.27 03:18modify2291.60118.36118.380.00
19562006.10.27 03:18modify2291.60118.36118.390.00
19572006.10.27 03:18modify2291.60118.36118.400.00
19582006.10.27 03:19modify2291.60118.36118.410.00
19592006.10.27 04:00close2291.60118.58118.410.00296.8526321.95
19602006.10.27 08:00buy2301.60118.530.000.00
19612006.10.27 12:00close2301.60118.570.000.0053.9826375.93
19622006.10.27 12:00sell2311.60118.580.000.00
19632006.10.27 15:32modify2311.60118.58118.570.00
19642006.10.27 15:32modify2311.60118.58118.560.00
19652006.10.27 15:32modify2311.60118.58118.550.00
19662006.10.27 15:32modify2311.60118.58118.540.00
19672006.10.27 15:32modify2311.60118.58118.520.00
19682006.10.27 15:43modify2311.60118.58118.510.00
19692006.10.27 15:43modify2311.60118.58118.500.00
19702006.10.27 15:43modify2311.60118.58118.480.00
19712006.10.27 15:52modify2311.60118.58118.470.00
19722006.10.27 15:52modify2311.60118.58118.460.00
19732006.10.27 15:52modify2311.60118.58118.440.00
19742006.10.27 15:53modify2311.60118.58118.430.00
19752006.10.27 15:53modify2311.60118.58118.420.00
19762006.10.27 15:54modify2311.60118.58118.410.00
19772006.10.27 15:54modify2311.60118.58118.400.00
19782006.10.27 15:54modify2311.60118.58118.390.00
19792006.10.27 15:54modify2311.60118.58118.370.00
19802006.10.27 15:55modify2311.60118.58118.360.00
19812006.10.27 15:55modify2311.60118.58118.350.00
19822006.10.27 15:55modify2311.60118.58118.340.00
19832006.10.27 15:55modify2311.60118.58118.330.00
19842006.10.27 15:55modify2311.60118.58118.310.00
19852006.10.27 15:55modify2311.60118.58118.300.00
19862006.10.27 15:55modify2311.60118.58118.290.00
19872006.10.27 15:55modify2311.60118.58118.270.00
19882006.10.27 15:56modify2311.60118.58118.260.00
19892006.10.27 15:56modify2311.60118.58118.240.00
19902006.10.27 15:56modify2311.60118.58118.230.00
19912006.10.27 15:56modify2311.60118.58118.200.00
19922006.10.27 15:56modify2311.60118.58118.150.00
19932006.10.27 15:57modify2311.60118.58118.140.00
19942006.10.27 15:57modify2311.60118.58118.120.00
19952006.10.27 15:57modify2311.60118.58118.110.00
19962006.10.27 16:02modify2311.60118.58118.080.00
19972006.10.27 16:03modify2311.60118.58118.070.00
19982006.10.27 16:05modify2311.60118.58118.060.00
19992006.10.27 16:05modify2311.60118.58118.040.00
20002006.10.27 16:05modify2311.60118.58118.030.00
20012006.10.27 16:05modify2311.60118.58118.010.00
20022006.10.27 16:06modify2311.60118.58118.000.00
20032006.10.27 16:06modify2311.60118.58117.990.00
20042006.10.27 16:06modify2311.60118.58117.980.00
20052006.10.27 16:06modify2311.60118.58117.970.00
20062006.10.27 16:06modify2311.60118.58117.950.00
20072006.10.27 16:06modify2311.60118.58117.920.00
20082006.10.27 16:07modify2311.60118.58117.910.00
20092006.10.27 16:07modify2311.60118.58117.900.00
20102006.10.27 16:07modify2311.60118.58117.890.00
20112006.10.27 16:07modify2311.60118.58117.870.00
20122006.10.27 16:10modify2311.60118.58117.860.00
20132006.10.27 16:10modify2311.60118.58117.850.00
20142006.10.27 16:10modify2311.60118.58117.830.00
20152006.10.27 16:11modify2311.60118.58117.810.00
20162006.10.27 16:11modify2311.60118.58117.800.00
20172006.10.27 16:11modify2311.60118.58117.790.00
20182006.10.27 16:11modify2311.60118.58117.770.00
20192006.10.27 16:31modify2311.60118.58117.760.00
20202006.10.27 16:31modify2311.60118.58117.740.00
20212006.10.27 16:31modify2311.60118.58117.730.00
20222006.10.27 16:31modify2311.60118.58117.700.00
20232006.10.27 16:31modify2311.60118.58117.680.00
20242006.10.27 16:31modify2311.60118.58117.660.00
20252006.10.27 16:32modify2311.60118.58117.650.00
20262006.10.27 16:32modify2311.60118.58117.640.00
20272006.10.27 16:32modify2311.60118.58117.620.00
20282006.10.27 16:32modify2311.60118.58117.610.00
20292006.10.27 16:32modify2311.60118.58117.590.00
20302006.10.27 16:32modify2311.60118.58117.580.00
20312006.10.27 16:32modify2311.60118.58117.550.00
20322006.10.27 16:33modify2311.60118.58117.520.00
20332006.10.27 16:33modify2311.60118.58117.480.00
20342006.10.27 16:33modify2311.60118.58117.470.00
20352006.10.27 17:14s/l2311.60117.47117.470.001511.8827887.81
20362006.10.27 20:00sell2321.70117.610.000.00
20372006.10.30 00:00close2321.70117.570.000.0057.8427945.65
20382006.10.30 00:00buy2331.70117.560.000.00
20392006.10.30 16:00close2331.70117.350.000.00-304.2227641.43
20402006.10.31 00:00buy2341.70117.480.000.00
20412006.10.31 04:01close2341.70117.600.000.00173.4727814.90
20422006.10.31 04:02sell2351.70117.610.000.00
20432006.10.31 08:00close2351.70117.380.000.00333.1128148.01
20442006.10.31 08:00buy2361.70117.370.000.00
20452006.10.31 09:30modify2361.70117.37117.390.00
20462006.10.31 09:43modify2361.70117.37117.400.00
20472006.10.31 09:43modify2361.70117.37117.410.00
20482006.10.31 09:43modify2361.70117.37117.420.00
20492006.10.31 09:43modify2361.70117.37117.430.00
20502006.10.31 09:43modify2361.70117.37117.440.00
20512006.10.31 09:47modify2361.70117.37117.450.00
20522006.10.31 09:47modify2361.70117.37117.460.00
20532006.10.31 09:47modify2361.70117.37117.470.00
20542006.10.31 09:47modify2361.70117.37117.480.00
20552006.10.31 09:51modify2361.70117.37117.490.00
20562006.10.31 09:55modify2361.70117.37117.500.00
20572006.10.31 09:55modify2361.70117.37117.510.00
20582006.10.31 09:55modify2361.70117.37117.520.00
20592006.10.31 09:55modify2361.70117.37117.530.00
20602006.10.31 10:41s/l2361.70117.53117.530.00231.4528379.46
20612006.10.31 10:41buy2371.70117.550.000.00
20622006.10.31 12:32modify2371.70117.55117.560.00
20632006.10.31 12:33modify2371.70117.55117.570.00
20642006.10.31 12:38modify2371.70117.55117.580.00
20652006.10.31 12:40modify2371.70117.55117.590.00
20662006.10.31 12:40modify2371.70117.55117.600.00
20672006.10.31 12:40modify2371.70117.55117.610.00
20682006.10.31 12:41modify2371.70117.55117.620.00
20692006.10.31 12:41modify2371.70117.55117.630.00
20702006.10.31 12:47modify2371.70117.55117.640.00
20712006.10.31 12:47modify2371.70117.55117.650.00
20722006.10.31 12:48modify2371.70117.55117.660.00
20732006.10.31 12:49modify2371.70117.55117.670.00
20742006.10.31 12:56modify2371.70117.55117.680.00
20752006.10.31 12:56modify2371.70117.55117.690.00
20762006.10.31 12:56modify2371.70117.55117.700.00
20772006.10.31 12:56modify2371.70117.55117.710.00
20782006.10.31 12:56modify2371.70117.55117.720.00
20792006.10.31 12:56modify2371.70117.55117.730.00
20802006.10.31 15:21s/l2371.70117.73117.730.00259.9228639.38
20812006.10.31 16:00sell2381.70117.850.000.00
20822006.10.31 17:06modify2381.70117.85117.840.00
20832006.10.31 17:06modify2381.70117.85117.830.00
20842006.10.31 17:06modify2381.70117.85117.820.00
20852006.10.31 17:06modify2381.70117.85117.810.00
20862006.10.31 17:06modify2381.70117.85117.800.00
20872006.10.31 17:06modify2381.70117.85117.780.00
20882006.10.31 17:06modify2381.70117.85117.750.00
20892006.10.31 17:08modify2381.70117.85117.740.00
20902006.10.31 17:08modify2381.70117.85117.730.00
20912006.10.31 17:08modify2381.70117.85117.720.00
20922006.10.31 17:08modify2381.70117.85117.710.00
20932006.10.31 17:08modify2381.70117.85117.690.00
20942006.10.31 17:08modify2381.70117.85117.680.00
20952006.10.31 17:08modify2381.70117.85117.660.00
20962006.10.31 17:10modify2381.70117.85117.650.00
20972006.10.31 17:10modify2381.70117.85117.640.00
20982006.10.31 17:10modify2381.70117.85117.620.00
20992006.10.31 17:11modify2381.70117.85117.610.00
21002006.10.31 17:11modify2381.70117.85117.590.00
21012006.10.31 17:11modify2381.70117.85117.580.00
21022006.10.31 17:11modify2381.70117.85117.570.00
21032006.10.31 17:11modify2381.70117.85117.560.00
21042006.10.31 17:11modify2381.70117.85117.540.00
21052006.10.31 17:12modify2381.70117.85117.530.00
21062006.10.31 17:28modify2381.70117.85117.520.00
21072006.10.31 17:28modify2381.70117.85117.500.00
21082006.10.31 17:30modify2381.70117.85117.490.00
21092006.10.31 17:30modify2381.70117.85117.480.00
21102006.10.31 17:30modify2381.70117.85117.470.00
21112006.10.31 17:30modify2381.70117.85117.460.00
21122006.10.31 17:30modify2381.70117.85117.440.00
21132006.10.31 17:30modify2381.70117.85117.430.00
21142006.10.31 17:30modify2381.70117.85117.410.00
21152006.10.31 17:30modify2381.70117.85117.390.00
21162006.10.31 17:30modify2381.70117.85117.380.00
21172006.10.31 17:30modify2381.70117.85117.340.00
21182006.10.31 17:35modify2381.70117.85117.320.00
21192006.10.31 17:35modify2381.70117.85117.310.00
21202006.10.31 17:35modify2381.70117.85117.290.00
21212006.10.31 17:36modify2381.70117.85117.270.00
21222006.10.31 17:37modify2381.70117.85117.260.00
21232006.10.31 17:37modify2381.70117.85117.250.00
21242006.10.31 17:37modify2381.70117.85117.230.00
21252006.10.31 17:37modify2381.70117.85117.220.00
21262006.10.31 17:37modify2381.70117.85117.210.00
21272006.10.31 17:37modify2381.70117.85117.190.00
21282006.10.31 17:44modify2381.70117.85117.180.00
21292006.10.31 17:59s/l2381.70117.18117.180.00972.0129611.39
21302006.10.31 17:59sell2391.80117.150.000.00
21312006.10.31 18:35modify2391.80117.15117.150.00
21322006.10.31 18:36modify2391.80117.15117.140.00
21332006.10.31 18:42modify2391.80117.15117.130.00
21342006.10.31 18:43modify2391.80117.15117.110.00
21352006.10.31 18:43modify2391.80117.15117.100.00
21362006.10.31 18:43modify2391.80117.15117.070.00
21372006.10.31 18:44modify2391.80117.15117.060.00
21382006.10.31 18:44modify2391.80117.15117.050.00
21392006.10.31 18:44modify2391.80117.15117.040.00
21402006.10.31 18:45modify2391.80117.15117.030.00
21412006.10.31 19:36modify2391.80117.15117.010.00
21422006.10.31 19:42modify2391.80117.15117.000.00
21432006.10.31 19:49modify2391.80117.15116.990.00
21442006.10.31 19:51modify2391.80117.15116.980.00
21452006.10.31 19:51modify2391.80117.15116.970.00
21462006.10.31 19:51modify2391.80117.15116.960.00
21472006.10.31 19:51modify2391.80117.15116.950.00
21482006.10.31 19:51modify2391.80117.15116.940.00
21492006.10.31 20:01close2391.80116.74116.940.00632.1730243.56
21502006.10.31 20:01buy2401.80116.740.000.00
21512006.11.01 00:00close2401.80116.950.000.00323.2230566.78
21522006.11.01 00:00sell2411.80116.940.000.00
21532006.11.01 04:00close2411.80116.890.000.0077.0030643.78
21542006.11.01 04:00buy2421.80116.900.000.00
21552006.11.01 12:00close2421.80117.030.000.00199.9530843.73
21562006.11.01 12:00sell2431.90117.040.000.00
21572006.11.01 17:03modify2431.90117.04117.040.00
21582006.11.01 17:03modify2431.90117.04117.030.00
21592006.11.01 17:03modify2431.90117.04117.020.00
21602006.11.01 17:03modify2431.90117.04117.010.00
21612006.11.01 17:03modify2431.90117.04117.000.00
21622006.11.01 17:03modify2431.90117.04116.990.00
21632006.11.01 17:03modify2431.90117.04116.980.00
21642006.11.01 17:03modify2431.90117.04116.970.00
21652006.11.01 17:03modify2431.90117.04116.960.00
21662006.11.01 17:03modify2431.90117.04116.950.00
21672006.11.01 17:04modify2431.90117.04116.940.00
21682006.11.01 17:04modify2431.90117.04116.930.00
21692006.11.01 17:04modify2431.90117.04116.920.00
21702006.11.01 17:04modify2431.90117.04116.910.00
21712006.11.01 17:04modify2431.90117.04116.900.00
21722006.11.01 17:16s/l2431.90116.90116.900.00227.5431071.27
21732006.11.01 17:16sell2441.90116.870.000.00
21742006.11.01 20:00close2441.90117.060.000.00-308.3930762.88
21752006.11.01 20:00buy2451.80117.060.000.00
21762006.11.02 08:00close2451.80117.260.000.00307.0131069.89
21772006.11.02 08:00sell2461.90117.270.000.00
21782006.11.02 11:40modify2461.90117.27117.260.00
21792006.11.02 11:40modify2461.90117.27117.230.00
21802006.11.02 11:44modify2461.90117.27117.220.00
21812006.11.02 11:44modify2461.90117.27117.200.00
21822006.11.02 11:44modify2461.90117.27117.190.00
21832006.11.02 11:47modify2461.90117.27117.180.00
21842006.11.02 11:47modify2461.90117.27117.170.00
21852006.11.02 11:49modify2461.90117.27117.160.00
21862006.11.02 11:49modify2461.90117.27117.150.00
21872006.11.02 11:51modify2461.90117.27117.140.00
21882006.11.02 11:51modify2461.90117.27117.130.00
21892006.11.02 11:56modify2461.90117.27117.120.00
21902006.11.02 11:58modify2461.90117.27117.110.00
21912006.11.02 11:58modify2461.90117.27117.090.00
21922006.11.02 12:02modify2461.90117.27117.070.00
21932006.11.02 12:03modify2461.90117.27117.060.00
21942006.11.02 12:03modify2461.90117.27117.050.00
21952006.11.02 12:03modify2461.90117.27117.040.00
21962006.11.02 12:03modify2461.90117.27117.030.00
21972006.11.02 12:03modify2461.90117.27117.020.00
21982006.11.02 12:03modify2461.90117.27117.010.00
21992006.11.02 12:03modify2461.90117.27117.000.00
22002006.11.02 12:04modify2461.90117.27116.990.00
22012006.11.02 13:30s/l2461.90116.99116.990.00454.7431524.63
22022006.11.02 20:00sell2471.90117.180.000.00
22032006.11.03 00:01close2471.90117.170.000.0016.2231540.85
22042006.11.03 00:01buy2481.90117.150.000.00
22052006.11.03 04:00close2481.90117.140.000.00-16.2231524.63
22062006.11.03 04:02sell2491.90117.150.000.00
22072006.11.03 12:00close2491.90117.080.000.00113.6031638.23
22082006.11.03 12:01buy2501.90117.070.000.00
22092006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.220.00
22102006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.230.00
22112006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.250.00
22122006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.260.00
22132006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.270.00
22142006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.280.00
22152006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.290.00
22162006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.320.00
22172006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.360.00
22182006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.410.00
22192006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.450.00
22202006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.480.00
22212006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.520.00
22222006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.530.00
22232006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.580.00
22242006.11.03 15:31modify2501.90117.07117.630.00
22252006.11.03 15:44modify2501.90117.07117.640.00
22262006.11.03 15:44modify2501.90117.07117.650.00
22272006.11.03 15:45modify2501.90117.07117.660.00
22282006.11.03 15:45modify2501.90117.07117.670.00
22292006.11.03 15:45modify2501.90117.07117.680.00
22302006.11.03 15:46modify2501.90117.07117.690.00
22312006.11.03 15:46modify2501.90117.07117.720.00
22322006.11.03 15:46modify2501.90117.07117.730.00
22332006.11.03 15:57modify2501.90117.07117.740.00
22342006.11.03 15:57modify2501.90117.07117.750.00
22352006.11.03 15:57modify2501.90117.07117.770.00
22362006.11.03 15:58modify2501.90117.07117.780.00
22372006.11.03 15:58modify2501.90117.07117.790.00
22382006.11.03 15:58modify2501.90117.07117.800.00
22392006.11.03 15:58modify2501.90117.07117.810.00
22402006.11.03 15:58modify2501.90117.07117.820.00
22412006.11.03 15:59modify2501.90117.07117.830.00
22422006.11.03 15:59modify2501.90117.07117.840.00
22432006.11.03 15:59modify2501.90117.07117.850.00
22442006.11.03 16:00close2501.90118.13117.850.001704.9033343.13
22452006.11.03 16:00sell2512.00118.120.000.00
22462006.11.06 00:00close2512.00118.030.000.00152.5033495.63
22472006.11.06 00:00buy2522.00118.020.000.00
22482006.11.06 11:39modify2522.00118.02118.030.00
22492006.11.06 11:40modify2522.00118.02118.040.00
22502006.11.06 11:44modify2522.00118.02118.050.00
22512006.11.06 11:45modify2522.00118.02118.060.00
22522006.11.06 11:45modify2522.00118.02118.080.00
22532006.11.06 11:45modify2522.00118.02118.090.00
22542006.11.06 15:00modify2522.00118.02118.110.00
22552006.11.06 15:03modify2522.00118.02118.120.00
22562006.11.06 15:13modify2522.00118.02118.130.00
22572006.11.06 15:14modify2522.00118.02118.140.00
22582006.11.06 15:19modify2522.00118.02118.150.00
22592006.11.06 15:19modify2522.00118.02118.160.00
22602006.11.06 16:00close2522.00118.41118.160.00658.7334154.36
22612006.11.06 16:00sell2532.00118.410.000.00
22622006.11.07 03:27modify2532.00118.41118.400.00
22632006.11.07 03:28modify2532.00118.41118.390.00
22642006.11.07 03:28modify2532.00118.41118.380.00
22652006.11.07 03:29modify2532.00118.41118.370.00
22662006.11.07 04:05modify2532.00118.41118.360.00
22672006.11.07 04:06modify2532.00118.41118.350.00
22682006.11.07 04:06modify2532.00118.41118.340.00
22692006.11.07 06:03modify2532.00118.41118.330.00
22702006.11.07 06:04modify2532.00118.41118.320.00
22712006.11.07 06:04modify2532.00118.41118.290.00
22722006.11.07 06:07modify2532.00118.41118.280.00
22732006.11.07 06:07modify2532.00118.41118.270.00
22742006.11.07 06:09modify2532.00118.41118.260.00
22752006.11.07 06:09modify2532.00118.41118.250.00
22762006.11.07 06:15modify2532.00118.41118.240.00
22772006.11.07 06:15modify2532.00118.41118.230.00
22782006.11.07 06:26modify2532.00118.41118.220.00
22792006.11.07 06:31modify2532.00118.41118.210.00
22802006.11.07 06:31modify2532.00118.41118.190.00
22812006.11.07 06:32modify2532.00118.41118.180.00
22822006.11.07 06:32modify2532.00118.41118.170.00
22832006.11.07 06:39modify2532.00118.41118.160.00
22842006.11.07 06:40modify2532.00118.41118.140.00
22852006.11.07 06:41modify2532.00118.41118.130.00
22862006.11.07 06:41modify2532.00118.41118.120.00
22872006.11.07 06:41modify2532.00118.41118.100.00
22882006.11.07 06:43modify2532.00118.41118.090.00
22892006.11.07 06:44modify2532.00118.41118.080.00
22902006.11.07 06:45modify2532.00118.41118.070.00
22912006.11.07 06:45modify2532.00118.41118.040.00
22922006.11.07 06:46modify2532.00118.41118.030.00
22932006.11.07 06:50modify2532.00118.41118.020.00
22942006.11.07 06:50modify2532.00118.41118.010.00
22952006.11.07 07:02modify2532.00118.41118.000.00
22962006.11.07 07:02modify2532.00118.41117.980.00
22972006.11.07 12:46s/l2532.00117.98117.980.00728.9434883.30
22982006.11.07 12:46sell2542.10117.950.000.00
22992006.11.07 15:58modify2542.10117.95117.940.00
23002006.11.07 15:58modify2542.10117.95117.910.00
23012006.11.07 15:59modify2542.10117.95117.890.00
23022006.11.07 16:02modify2542.10117.95117.880.00
23032006.11.07 16:03modify2542.10117.95117.850.00
23042006.11.07 16:09modify2542.10117.95117.840.00
23052006.11.07 16:21modify2542.10117.95117.820.00
23062006.11.07 16:28modify2542.10117.95117.810.00
23072006.11.07 16:29modify2542.10117.95117.800.00
23082006.11.07 16:29modify2542.10117.95117.790.00
23092006.11.07 16:29modify2542.10117.95117.780.00
23102006.11.07 16:31modify2542.10117.95117.760.00
23112006.11.07 16:31modify2542.10117.95117.750.00
23122006.11.07 16:32modify2542.10117.95117.740.00
23132006.11.07 16:32modify2542.10117.95117.730.00
23142006.11.07 16:33modify2542.10117.95117.720.00
23152006.11.07 16:43modify2542.10117.95117.710.00
23162006.11.07 16:43modify2542.10117.95117.700.00
23172006.11.07 16:43modify2542.10117.95117.690.00
23182006.11.07 16:43modify2542.10117.95117.670.00
23192006.11.07 16:45modify2542.10117.95117.660.00
23202006.11.07 16:49modify2542.10117.95117.650.00
23212006.11.07 16:49modify2542.10117.95117.640.00
23222006.11.07 16:49modify2542.10117.95117.630.00
23232006.11.07 16:50modify2542.10117.95117.610.00
23242006.11.07 16:50modify2542.10117.95117.600.00
23252006.11.07 16:50modify2542.10117.95117.590.00
23262006.11.07 16:50modify2542.10117.95117.570.00
23272006.11.07 20:00close2542.10117.44117.570.00911.9635795.26
23282006.11.07 20:00buy2552.10117.450.000.00
23292006.11.08 04:00close2552.10117.620.000.00303.5236098.78
23302006.11.08 04:02sell2562.20117.610.000.00
23312006.11.08 12:00close2562.20117.550.000.00112.2936211.07
23322006.11.08 12:00buy2572.20117.560.000.00
23332006.11.08 16:11modify2572.20117.56117.570.00
23342006.11.08 16:13modify2572.20117.56117.580.00
23352006.11.08 16:13modify2572.20117.56117.590.00
23362006.11.08 16:13modify2572.20117.56117.600.00
23372006.11.08 16:13modify2572.20117.56117.610.00
23382006.11.08 16:15modify2572.20117.56117.630.00
23392006.11.08 16:15modify2572.20117.56117.640.00
23402006.11.08 16:15modify2572.20117.56117.660.00
23412006.11.08 16:15modify2572.20117.56117.690.00
23422006.11.08 20:22s/l2572.20117.69117.690.00243.0136454.08
23432006.11.08 20:22buy2582.20117.720.000.00
23442006.11.09 04:00close2582.20117.930.000.00391.7636845.84
23452006.11.09 04:00sell2592.20117.950.000.00
23462006.11.10 03:44modify2592.20117.95117.940.00
23472006.11.10 03:44modify2592.20117.95117.930.00
23482006.11.10 03:46modify2592.20117.95117.920.00
23492006.11.10 03:46modify2592.20117.95117.910.00
23502006.11.10 03:46modify2592.20117.95117.900.00
23512006.11.10 03:49modify2592.20117.95117.890.00
23522006.11.10 04:01modify2592.20117.95117.880.00
23532006.11.10 04:04modify2592.20117.95117.870.00
23542006.11.10 04:04modify2592.20117.95117.850.00
23552006.11.10 04:04modify2592.20117.95117.830.00
23562006.11.10 04:04modify2592.20117.95117.800.00
23572006.11.10 04:08modify2592.20117.95117.790.00
23582006.11.10 04:34modify2592.20117.95117.780.00
23592006.11.10 04:37modify2592.20117.95117.770.00
23602006.11.10 04:37modify2592.20117.95117.760.00
23612006.11.10 04:37modify2592.20117.95117.750.00
23622006.11.10 04:38modify2592.20117.95117.730.00
23632006.11.10 04:39modify2592.20117.95117.720.00
23642006.11.10 04:39modify2592.20117.95117.710.00
23652006.11.10 05:01modify2592.20117.95117.700.00
23662006.11.10 05:01modify2592.20117.95117.690.00
23672006.11.10 05:02modify2592.20117.95117.680.00
23682006.11.10 10:55modify2592.20117.95117.650.00
23692006.11.10 10:57modify2592.20117.95117.640.00
23702006.11.10 10:58modify2592.20117.95117.630.00
23712006.11.10 11:01modify2592.20117.95117.620.00
23722006.11.10 11:01modify2592.20117.95117.600.00
23732006.11.10 11:01modify2592.20117.95117.590.00
23742006.11.10 11:04modify2592.20117.95117.570.00
23752006.11.10 11:05modify2592.20117.95117.560.00
23762006.11.10 11:05modify2592.20117.95117.540.00
23772006.11.10 11:05modify2592.20117.95117.530.00
23782006.11.10 11:05modify2592.20117.95117.520.00
23792006.11.10 11:05modify2592.20117.95117.500.00
23802006.11.10 12:00close2592.20117.35117.500.001124.8437970.68
23812006.11.10 12:00buy2602.30117.360.000.00
23822006.11.10 22:13modify2602.30117.36117.370.00
23832006.11.13 00:00close2602.30117.48117.370.00234.9338205.61
23842006.11.13 01:00sell2612.30117.470.000.00
23852006.11.13 03:39modify2612.30117.47117.460.00
23862006.11.13 03:40modify2612.30117.47117.450.00
23872006.11.13 04:00close2612.30117.20117.450.00529.8638735.47
23882006.11.13 04:00buy2622.30117.190.000.00
23892006.11.13 11:22modify2622.30117.19117.200.00
23902006.11.13 11:22modify2622.30117.19117.210.00
23912006.11.13 11:25modify2622.30117.19117.230.00
23922006.11.13 11:25modify2622.30117.19117.240.00
23932006.11.13 11:26modify2622.30117.19117.250.00
23942006.11.13 11:27modify2622.30117.19117.260.00
23952006.11.13 11:30modify2622.30117.19117.270.00
23962006.11.13 11:30modify2622.30117.19117.290.00
23972006.11.13 11:30modify2622.30117.19117.300.00
23982006.11.13 11:31modify2622.30117.19117.310.00
23992006.11.13 11:34modify2622.30117.19117.320.00
24002006.11.13 11:34modify2622.30117.19117.330.00
24012006.11.13 11:34modify2622.30117.19117.340.00
24022006.11.13 11:38modify2622.30117.19117.350.00
24032006.11.13 11:44modify2622.30117.19117.360.00
24042006.11.13 11:45modify2622.30117.19117.370.00
24052006.11.13 11:45modify2622.30117.19117.380.00
24062006.11.13 11:45modify2622.30117.19117.390.00
24072006.11.13 11:45modify2622.30117.19117.400.00
24082006.11.13 11:46modify2622.30117.19117.410.00
24092006.11.13 11:46modify2622.30117.19117.420.00
24102006.11.13 11:46modify2622.30117.19117.430.00
24112006.11.13 11:47modify2622.30117.19117.440.00
24122006.11.13 11:47modify2622.30117.19117.450.00
24132006.11.13 11:54modify2622.30117.19117.470.00
24142006.11.13 11:54modify2622.30117.19117.480.00
24152006.11.13 11:54modify2622.30117.19117.500.00
24162006.11.13 11:56modify2622.30117.19117.510.00
24172006.11.13 11:57modify2622.30117.19117.520.00
24182006.11.13 11:59modify2622.30117.19117.530.00
24192006.11.13 11:59modify2622.30117.19117.540.00
24202006.11.13 12:00modify2622.30117.19117.550.00
24212006.11.13 14:04modify2622.30117.19117.570.00
24222006.11.13 14:05modify2622.30117.19117.580.00
24232006.11.13 14:05modify2622.30117.19117.590.00
24242006.11.13 14:06modify2622.30117.19117.600.00
24252006.11.13 14:07modify2622.30117.19117.620.00
24262006.11.13 14:08modify2622.30117.19117.630.00
24272006.11.13 16:19modify2622.30117.19117.640.00
24282006.11.13 16:19modify2622.30117.19117.650.00
24292006.11.13 16:38modify2622.30117.19117.660.00
24302006.11.13 16:47modify2622.30117.19117.670.00
24312006.11.13 16:47modify2622.30117.19117.680.00
24322006.11.13 16:47modify2622.30117.19117.690.00
24332006.11.13 16:49modify2622.30117.19117.700.00
24342006.11.13 16:49modify2622.30117.19117.710.00
24352006.11.13 16:50modify2622.30117.19117.720.00
24362006.11.13 16:50modify2622.30117.19117.730.00
24372006.11.13 16:50modify2622.30117.19117.750.00
24382006.11.13 16:50modify2622.30117.19117.760.00
24392006.11.13 16:50modify2622.30117.19117.770.00
24402006.11.13 16:50modify2622.30117.19117.800.00
24412006.11.13 17:04modify2622.30117.19117.810.00
24422006.11.13 17:04modify2622.30117.19117.820.00
24432006.11.13 17:05modify2622.30117.19117.830.00
24442006.11.13 17:05modify2622.30117.19117.840.00
24452006.11.13 17:05modify2622.30117.19117.850.00
24462006.11.13 17:05modify2622.30117.19117.860.00
24472006.11.13 17:05modify2622.30117.19117.870.00
24482006.11.13 17:06modify2622.30117.19117.880.00
24492006.11.13 17:06modify2622.30117.19117.890.00
24502006.11.13 17:06modify2622.30117.19117.900.00
24512006.11.13 17:06modify2622.30117.19117.910.00
24522006.11.13 19:44modify2622.30117.19117.920.00
24532006.11.13 19:47modify2622.30117.19117.930.00
24542006.11.13 19:47modify2622.30117.19117.950.00
24552006.11.13 19:49modify2622.30117.19117.960.00
24562006.11.13 19:49modify2622.30117.19117.970.00
24572006.11.13 19:49modify2622.30117.19117.980.00
24582006.11.13 20:00close2622.30118.20117.980.001965.3140700.78
24592006.11.13 20:01sell2632.40118.190.000.00
24602006.11.14 01:50modify2632.40118.19118.180.00
24612006.11.14 01:50modify2632.40118.19118.160.00
24622006.11.14 01:50modify2632.40118.19118.130.00
24632006.11.14 01:51modify2632.40118.19118.120.00
24642006.11.14 01:51modify2632.40118.19118.100.00
24652006.11.14 01:52modify2632.40118.19118.090.00
24662006.11.14 01:53modify2632.40118.19118.080.00
24672006.11.14 01:53modify2632.40118.19118.070.00
24682006.11.14 01:54modify2632.40118.19118.060.00
24692006.11.14 01:54modify2632.40118.19118.050.00
24702006.11.14 01:55modify2632.40118.19118.040.00
24712006.11.14 01:55modify2632.40118.19118.030.00
24722006.11.14 01:55modify2632.40118.19118.010.00
24732006.11.14 01:57modify2632.40118.19118.000.00
24742006.11.14 01:57modify2632.40118.19117.990.00
24752006.11.14 01:58modify2632.40118.19117.980.00
24762006.11.14 01:58modify2632.40118.19117.970.00
24772006.11.14 01:58modify2632.40118.19117.950.00
24782006.11.14 01:59modify2632.40118.19117.940.00
24792006.11.14 02:01modify2632.40118.19117.920.00
24802006.11.14 02:01modify2632.40118.19117.890.00
24812006.11.14 02:02modify2632.40118.19117.880.00
24822006.11.14 02:02modify2632.40118.19117.870.00
24832006.11.14 02:02modify2632.40118.19117.850.00
24842006.11.14 03:01s/l2632.40117.85117.850.00692.4141393.19
24852006.11.14 03:01sell2642.50117.820.000.00
24862006.11.14 09:03modify2642.50117.82117.810.00
24872006.11.14 09:03modify2642.50117.82117.800.00
24882006.11.14 09:14modify2642.50117.82117.790.00
24892006.11.14 09:15modify2642.50117.82117.780.00
24902006.11.14 09:15modify2642.50117.82117.770.00
24912006.11.14 09:16modify2642.50117.82117.760.00
24922006.11.14 09:16modify2642.50117.82117.750.00
24932006.11.14 09:16modify2642.50117.82117.740.00
24942006.11.14 09:17modify2642.50117.82117.720.00
24952006.11.14 10:57s/l2642.50117.72117.720.00212.3641605.55
24962006.11.14 12:00sell2652.50117.810.000.00
24972006.11.14 15:30modify2652.50117.81117.790.00
24982006.11.14 15:30modify2652.50117.81117.760.00
24992006.11.14 15:31modify2652.50117.81117.750.00
25002006.11.14 15:31modify2652.50117.81117.740.00
25012006.11.14 15:31modify2652.50117.81117.720.00
25022006.11.14 15:32modify2652.50117.81117.710.00
25032006.11.14 15:32modify2652.50117.81117.700.00
25042006.11.14 15:32modify2652.50117.81117.680.00
25052006.11.14 15:33modify2652.50117.81117.670.00
25062006.11.14 15:33modify2652.50117.81117.650.00
25072006.11.14 15:45modify2652.50117.81117.640.00
25082006.11.14 15:47modify2652.50117.81117.630.00
25092006.11.14 16:00close2652.50117.39117.630.00894.4542500.00
25102006.11.14 16:00buy2662.50117.380.000.00
25112006.11.14 17:11modify2662.50117.38117.380.00
25122006.11.14 17:12modify2662.50117.38117.400.00
25132006.11.14 17:12modify2662.50117.38117.410.00
25142006.11.14 17:12modify2662.50117.38117.430.00
25152006.11.14 17:12modify2662.50117.38117.440.00
25162006.11.14 17:12modify2662.50117.38117.460.00
25172006.11.14 17:12modify2662.50117.38117.480.00
25182006.11.14 17:12modify2662.50117.38117.490.00
25192006.11.14 18:13modify2662.50117.38117.500.00
25202006.11.14 18:13modify2662.50117.38117.510.00
25212006.11.14 21:26s/l2662.50117.51117.510.00276.6242776.62
25222006.11.15 00:00sell2672.60117.620.000.00
25232006.11.15 04:00close2672.60117.700.000.00-176.7242599.90
25242006.11.15 04:00buy2682.60117.700.000.00
25252006.11.15 12:15modify2682.60117.70117.710.00
25262006.11.15 12:15modify2682.60117.70117.720.00
25272006.11.15 12:18modify2682.60117.70117.740.00
25282006.11.15 12:19modify2682.60117.70117.750.00
25292006.11.15 12:20modify2682.60117.70117.760.00
25302006.11.15 12:20modify2682.60117.70117.770.00
25312006.11.15 12:35modify2682.60117.70117.780.00
25322006.11.15 12:36modify2682.60117.70117.790.00
25332006.11.15 12:36modify2682.60117.70117.800.00
25342006.11.15 12:37modify2682.60117.70117.810.00
25352006.11.15 12:38modify2682.60117.70117.820.00
25362006.11.15 12:38modify2682.60117.70117.830.00
25372006.11.15 12:38modify2682.60117.70117.840.00
25382006.11.15 12:54modify2682.60117.70117.860.00
25392006.11.15 15:37modify2682.60117.70117.870.00
25402006.11.15 16:00close2682.60118.14117.870.00968.3443568.24
25412006.11.15 16:00sell2692.60118.130.000.00
25422006.11.16 03:29modify2692.60118.13118.120.00
25432006.11.16 03:32modify2692.60118.13118.110.00
25442006.11.16 03:33modify2692.60118.13118.100.00
25452006.11.16 03:33modify2692.60118.13118.090.00
25462006.11.16 03:33modify2692.60118.13118.070.00
25472006.11.16 08:00close2692.60118.01118.070.00264.3843832.62
25482006.11.16 08:07buy2702.60118.000.000.00
25492006.11.16 12:00close2702.60118.080.000.00176.1544008.77
25502006.11.16 12:01sell2712.60118.070.000.00
25512006.11.16 16:00close2712.60117.970.000.00220.4044229.17
25522006.11.16 16:00buy2722.70117.980.000.00
25532006.11.16 19:14modify2722.70117.98118.000.00
25542006.11.16 19:14modify2722.70117.98118.010.00
25552006.11.16 19:14modify2722.70117.98118.030.00
25562006.11.17 06:08modify2722.70117.98118.040.00
25572006.11.17 06:11modify2722.70117.98118.050.00
25582006.11.17 06:12modify2722.70117.98118.060.00
25592006.11.17 06:19modify2722.70117.98118.070.00
25602006.11.17 06:36modify2722.70117.98118.080.00
25612006.11.17 06:40modify2722.70117.98118.090.00
25622006.11.17 06:47modify2722.70117.98118.100.00
25632006.11.17 06:49modify2722.70117.98118.110.00
25642006.11.17 06:53modify2722.70117.98118.120.00
25652006.11.17 07:48modify2722.70117.98118.130.00
25662006.11.17 08:08modify2722.70117.98118.150.00
25672006.11.17 10:34s/l2722.70118.15118.150.00388.5244617.69
25682006.11.17 12:01sell2732.70118.320.000.00
25692006.11.17 16:52modify2732.70118.32118.310.00
25702006.11.17 16:52modify2732.70118.32118.300.00
25712006.11.17 16:52modify2732.70118.32118.280.00
25722006.11.17 16:56modify2732.70118.32118.260.00
25732006.11.17 16:56modify2732.70118.32118.250.00
25742006.11.17 16:56modify2732.70118.32118.230.00
25752006.11.17 17:01modify2732.70118.32118.220.00
25762006.11.17 17:01modify2732.70118.32118.210.00
25772006.11.17 17:02modify2732.70118.32118.200.00
25782006.11.17 17:02modify2732.70118.32118.190.00
25792006.11.17 17:02modify2732.70118.32118.180.00
25802006.11.17 17:03modify2732.70118.32118.170.00
25812006.11.17 17:04modify2732.70118.32118.160.00
25822006.11.17 17:04modify2732.70118.32118.150.00
25832006.11.17 17:04modify2732.70118.32118.140.00
25842006.11.17 17:05modify2732.70118.32118.120.00
25852006.11.17 17:05modify2732.70118.32118.100.00
25862006.11.17 17:06modify2732.70118.32118.090.00
25872006.11.17 17:06modify2732.70118.32118.080.00
25882006.11.17 17:06modify2732.70118.32118.070.00
25892006.11.17 17:17modify2732.70118.32118.060.00
25902006.11.17 17:17modify2732.70118.32118.050.00
25912006.11.17 17:17modify2732.70118.32118.020.00
25922006.11.17 17:17modify2732.70118.32117.980.00
25932006.11.17 17:18modify2732.70118.32117.970.00
25942006.11.17 17:18modify2732.70118.32117.960.00
25952006.11.17 17:18modify2732.70118.32117.950.00
25962006.11.17 17:18modify2732.70118.32117.930.00
25972006.11.17 17:37modify2732.70118.32117.920.00
25982006.11.17 17:38modify2732.70118.32117.900.00
25992006.11.17 17:38modify2732.70118.32117.880.00
26002006.11.17 17:38modify2732.70118.32117.870.00
26012006.11.17 17:38modify2732.70118.32117.850.00
26022006.11.17 17:39modify2732.70118.32117.840.00
26032006.11.17 17:39modify2732.70118.32117.830.00
26042006.11.17 21:57s/l2732.70117.83117.830.001122.8045740.49
26052006.11.20 00:00sell2742.70117.840.000.00
26062006.11.20 16:00close2742.70118.080.000.00-548.7845191.71
26072006.11.20 16:01buy2752.70118.090.000.00
26082006.11.20 20:03close2752.70118.090.000.000.0045191.71
26092006.11.20 20:03sell2762.70118.100.000.00
26102006.11.21 04:00close2762.70118.030.000.00160.1345351.84
26112006.11.21 04:01buy2772.70118.040.000.00
26122006.11.21 08:01close2772.70118.070.000.0068.6045420.44
26132006.11.21 08:02sell2782.70118.060.000.00
26142006.11.21 12:00close2782.70117.980.000.00183.0845603.52
26152006.11.21 12:00buy2792.70118.000.000.00
26162006.11.21 20:00close2792.70118.020.000.0045.7545649.27
26172006.11.21 20:02sell2802.70118.010.000.00
26182006.11.22 03:55modify2802.70118.01118.000.00
26192006.11.22 03:56modify2802.70118.01117.990.00
26202006.11.22 04:20modify2802.70118.01117.970.00
26212006.11.22 04:22modify2802.70118.01117.960.00
26222006.11.22 04:26modify2802.70118.01117.950.00
26232006.11.22 04:27modify2802.70118.01117.940.00
26242006.11.22 04:27modify2802.70118.01117.920.00
26252006.11.22 04:29modify2802.70118.01117.910.00
26262006.11.22 05:51modify2802.70118.01117.900.00
26272006.11.22 05:52modify2802.70118.01117.890.00
26282006.11.22 06:01modify2802.70118.01117.880.00
26292006.11.22 06:08modify2802.70118.01117.870.00
26302006.11.22 06:37modify2802.70118.01117.860.00
26312006.11.22 06:37modify2802.70118.01117.850.00
26322006.11.22 06:37modify2802.70118.01117.830.00
26332006.11.22 06:44modify2802.70118.01117.820.00
26342006.11.22 06:44modify2802.70118.01117.810.00
26352006.11.22 06:44modify2802.70118.01117.800.00
26362006.11.22 06:44modify2802.70118.01117.790.00
26372006.11.22 09:35modify2802.70118.01117.780.00
26382006.11.22 09:36modify2802.70118.01117.770.00
26392006.11.22 09:40modify2802.70118.01117.760.00
26402006.11.22 09:40modify2802.70118.01117.750.00
26412006.11.22 09:40modify2802.70118.01117.730.00
26422006.11.22 09:41modify2802.70118.01117.720.00
26432006.11.22 09:41modify2802.70118.01117.710.00
26442006.11.22 09:41modify2802.70118.01117.700.00
26452006.11.22 12:35modify2802.70118.01117.680.00
26462006.11.22 12:35modify2802.70118.01117.670.00
26472006.11.22 12:35modify2802.70118.01117.660.00
26482006.11.22 12:35modify2802.70118.01117.640.00
26492006.11.22 12:46modify2802.70118.01117.630.00
26502006.11.22 12:49modify2802.70118.01117.610.00
26512006.11.22 12:53modify2802.70118.01117.600.00
26522006.11.22 13:08modify2802.70118.01117.590.00
26532006.11.22 13:09modify2802.70118.01117.580.00
26542006.11.22 13:09modify2802.70118.01117.570.00
26552006.11.22 13:11modify2802.70118.01117.560.00
26562006.11.22 13:12modify2802.70118.01117.550.00
26572006.11.22 13:13modify2802.70118.01117.540.00
26582006.11.22 13:19modify2802.70118.01117.530.00
26592006.11.22 13:20modify2802.70118.01117.520.00
26602006.11.22 13:21modify2802.70118.01117.510.00
26612006.11.22 14:08modify2802.70118.01117.500.00
26622006.11.22 14:10modify2802.70118.01117.490.00
26632006.11.22 14:10modify2802.70118.01117.480.00
26642006.11.22 14:11modify2802.70118.01117.460.00
26652006.11.22 14:13modify2802.70118.01117.450.00
26662006.11.22 14:17modify2802.70118.01117.440.00
26672006.11.22 14:17modify2802.70118.01117.430.00
26682006.11.22 14:17modify2802.70118.01117.420.00
26692006.11.22 14:17modify2802.70118.01117.410.00
26702006.11.22 14:17modify2802.70118.01117.400.00
26712006.11.22 14:17modify2802.70118.01117.390.00
26722006.11.22 14:19modify2802.70118.01117.380.00
26732006.11.22 14:20modify2802.70118.01117.370.00
26742006.11.22 14:20modify2802.70118.01117.360.00
26752006.11.22 14:20modify2802.70118.01117.340.00
26762006.11.22 14:21modify2802.70118.01117.310.00
26772006.11.22 14:23modify2802.70118.01117.290.00
26782006.11.22 14:24modify2802.70118.01117.270.00
26792006.11.22 15:15modify2802.70118.01117.260.00
26802006.11.22 15:15modify2802.70118.01117.250.00
26812006.11.22 15:15modify2802.70118.01117.240.00
26822006.11.22 15:19modify2802.70118.01117.210.00
26832006.11.22 15:19modify2802.70118.01117.200.00
26842006.11.22 15:19modify2802.70118.01117.190.00
26852006.11.22 15:19modify2802.70118.01117.180.00
26862006.11.22 15:20modify2802.70118.01117.170.00
26872006.11.22 15:20modify2802.70118.01117.160.00
26882006.11.22 15:26modify2802.70118.01117.150.00
26892006.11.22 15:26modify2802.70118.01117.140.00
26902006.11.22 15:26modify2802.70118.01117.120.00
26912006.11.22 15:26modify2802.70118.01117.110.00
26922006.11.22 15:26modify2802.70118.01117.090.00
26932006.11.22 15:27modify2802.70118.01117.080.00
26942006.11.22 15:28modify2802.70118.01117.070.00
26952006.11.22 15:29modify2802.70118.01117.050.00
26962006.11.22 15:29modify2802.70118.01117.040.00
26972006.11.22 15:32modify2802.70118.01117.020.00
26982006.11.22 17:05modify2802.70118.01117.010.00
26992006.11.22 17:06modify2802.70118.01116.990.00
27002006.11.22 17:07modify2802.70118.01116.980.00
27012006.11.22 17:07modify2802.70118.01116.970.00
27022006.11.22 17:07modify2802.70118.01116.950.00
27032006.11.22 17:07modify2802.70118.01116.930.00
27042006.11.22 17:07modify2802.70118.01116.910.00
27052006.11.22 17:07modify2802.70118.01116.900.00
27062006.11.22 17:07modify2802.70118.01116.870.00
27072006.11.22 17:08modify2802.70118.01116.860.00
27082006.11.22 17:08modify2802.70118.01116.840.00
27092006.11.22 17:21modify2802.70118.01116.830.00
27102006.11.22 17:22modify2802.70118.01116.820.00
27112006.11.22 17:23modify2802.70118.01116.810.00
27122006.11.22 17:23modify2802.70118.01116.780.00
27132006.11.22 17:24modify2802.70118.01116.770.00
27142006.11.22 17:24modify2802.70118.01116.760.00
27152006.11.22 17:24modify2802.70118.01116.750.00
27162006.11.22 17:24modify2802.70118.01116.740.00
27172006.11.22 17:24modify2802.70118.01116.720.00
27182006.11.22 17:25modify2802.70118.01116.690.00
27192006.11.22 17:26modify2802.70118.01116.680.00
27202006.11.22 19:33s/l2802.70116.68116.680.003077.6548726.92
27212006.11.22 19:33sell2812.90116.650.000.00
27222006.11.23 00:00close2812.90116.740.000.00-223.5748503.35
27232006.11.23 00:00buy2822.90116.730.000.00
27242006.11.23 08:00close2822.90116.580.000.00-373.1348130.22
27252006.11.23 08:00sell2832.90116.590.000.00
27262006.11.23 11:52modify2832.90116.59116.580.00
27272006.11.23 11:53modify2832.90116.59116.570.00
27282006.11.23 11:59modify2832.90116.59116.550.00
27292006.11.23 11:59modify2832.90116.59116.540.00
27302006.11.23 16:18modify2832.90116.59116.500.00
27312006.11.23 16:20modify2832.90116.59116.490.00
27322006.11.23 16:22modify2832.90116.59116.480.00
27332006.11.23 16:24modify2832.90116.59116.470.00
27342006.11.23 17:03modify2832.90116.59116.460.00
27352006.11.23 17:09modify2832.90116.59116.450.00
27362006.11.23 17:10modify2832.90116.59116.440.00
27372006.11.23 17:13modify2832.90116.59116.420.00
27382006.11.23 17:24modify2832.90116.59116.400.00
27392006.11.23 17:25modify2832.90116.59116.390.00
27402006.11.23 17:25modify2832.90116.59116.370.00
27412006.11.23 17:25modify2832.90116.59116.360.00
27422006.11.23 17:27modify2832.90116.59116.350.00
27432006.11.23 20:02close2832.90116.16116.350.001073.5249203.74
27442006.11.24 04:01sell2843.00116.410.000.00
27452006.11.24 10:23modify2843.00116.41116.390.00
27462006.11.24 10:24modify2843.00116.41116.370.00
27472006.11.24 10:25modify2843.00116.41116.360.00
27482006.11.24 10:25modify2843.00116.41116.350.00
27492006.11.24 10:25modify2843.00116.41116.330.00
27502006.11.24 10:25modify2843.00116.41116.320.00
27512006.11.24 10:25modify2843.00116.41116.310.00
27522006.11.24 10:25modify2843.00116.41116.290.00
27532006.11.24 10:30modify2843.00116.41116.280.00
27542006.11.24 10:30modify2843.00116.41116.250.00
27552006.11.24 10:31modify2843.00116.41116.240.00
27562006.11.24 10:32modify2843.00116.41116.220.00
27572006.11.24 10:32modify2843.00116.41116.200.00
27582006.11.24 10:32modify2843.00116.41116.180.00
27592006.11.24 10:32modify2843.00116.41116.170.00
27602006.11.24 10:32modify2843.00116.41116.150.00
27612006.11.24 10:33modify2843.00116.41116.130.00
27622006.11.24 10:33modify2843.00116.41116.120.00
27632006.11.24 10:33modify2843.00116.41116.090.00
27642006.11.24 10:34modify2843.00116.41116.080.00
27652006.11.24 10:47modify2843.00116.41116.070.00
27662006.11.24 10:47modify2843.00116.41116.060.00
27672006.11.24 10:47modify2843.00116.41116.030.00
27682006.11.24 10:47modify2843.00116.41116.010.00
27692006.11.24 10:47modify2843.00116.41115.980.00
27702006.11.24 10:48modify2843.00116.41115.970.00
27712006.11.24 11:30s/l2843.00115.97115.970.001138.0350341.77
27722006.11.24 11:30sell2853.00115.960.000.00
27732006.11.24 12:31modify2853.00115.96115.950.00
27742006.11.24 13:43modify2853.00115.96115.940.00
27752006.11.24 14:15modify2853.00115.96115.930.00
27762006.11.24 14:35modify2853.00115.96115.920.00
27772006.11.24 14:37modify2853.00115.96115.900.00
27782006.11.24 18:44s/l2853.00115.90115.900.00155.3150497.08
27792006.11.27 00:00sell2863.00115.430.000.00
27802006.11.27 04:01close2863.00115.710.000.00-725.9549771.13
27812006.11.27 04:01buy2873.00115.700.000.00
27822006.11.27 07:26modify2873.00115.70115.720.00
27832006.11.27 07:26modify2873.00115.70115.730.00
27842006.11.27 07:29modify2873.00115.70115.740.00
27852006.11.27 07:29modify2873.00115.70115.750.00
27862006.11.27 07:29modify2873.00115.70115.760.00
27872006.11.27 07:41modify2873.00115.70115.770.00
27882006.11.27 07:41modify2873.00115.70115.780.00
27892006.11.27 07:41modify2873.00115.70115.800.00
27902006.11.27 07:41modify2873.00115.70115.810.00
27912006.11.27 07:41modify2873.00115.70115.820.00
27922006.11.27 07:41modify2873.00115.70115.830.00
27932006.11.27 07:41modify2873.00115.70115.840.00
27942006.11.27 07:42modify2873.00115.70115.850.00
27952006.11.27 07:42modify2873.00115.70115.870.00
27962006.11.27 07:42modify2873.00115.70115.880.00
27972006.11.27 07:42modify2873.00115.70115.890.00
27982006.11.27 07:42modify2873.00115.70115.910.00
27992006.11.27 10:13s/l2873.00115.91115.910.00543.5350314.66
28002006.11.27 12:00buy2883.00116.040.000.00
28012006.11.27 16:00close2883.00116.220.000.00464.6450779.30
28022006.11.27 16:00sell2893.00116.210.000.00
28032006.11.28 04:00close2893.00116.030.000.00465.4051244.70
28042006.11.28 04:00buy2903.10116.030.000.00
28052006.11.28 08:00close2903.10116.110.000.00213.5951458.29
28062006.11.28 08:00sell2913.10116.110.000.00
28072006.11.29 02:23modify2913.10116.11116.100.00
28082006.11.29 02:23modify2913.10116.11116.070.00
28092006.11.29 02:24modify2913.10116.11116.060.00
28102006.11.29 02:24modify2913.10116.11116.030.00
28112006.11.29 03:15modify2913.10116.11116.010.00
28122006.11.29 03:15modify2913.10116.11116.000.00
28132006.11.29 03:16modify2913.10116.11115.990.00
28142006.11.29 03:16modify2913.10116.11115.980.00
28152006.11.29 03:16modify2913.10116.11115.970.00
28162006.11.29 03:17modify2913.10116.11115.960.00
28172006.11.29 03:17modify2913.10116.11115.950.00
28182006.11.29 03:31modify2913.10116.11115.940.00
28192006.11.29 03:31modify2913.10116.11115.930.00
28202006.11.29 03:32modify2913.10116.11115.920.00
28212006.11.29 03:33modify2913.10116.11115.910.00
28222006.11.29 08:00close2913.10115.77115.910.00910.4352368.72
28232006.11.29 08:00buy2923.10115.760.000.00
28242006.11.29 10:18modify2923.10115.76115.770.00
28252006.11.29 10:18modify2923.10115.76115.780.00
28262006.11.29 10:18modify2923.10115.76115.790.00
28272006.11.29 10:18modify2923.10115.76115.800.00
28282006.11.29 10:18modify2923.10115.76115.810.00
28292006.11.29 10:18modify2923.10115.76115.820.00
28302006.11.29 10:23modify2923.10115.76115.840.00
28312006.11.29 10:23modify2923.10115.76115.850.00
28322006.11.29 10:23modify2923.10115.76115.860.00
28332006.11.29 10:23modify2923.10115.76115.870.00
28342006.11.29 10:23modify2923.10115.76115.880.00
28352006.11.29 10:23modify2923.10115.76115.890.00
28362006.11.29 10:23modify2923.10115.76115.910.00
28372006.11.29 10:28modify2923.10115.76115.920.00
28382006.11.29 11:20modify2923.10115.76115.930.00
28392006.11.29 11:20modify2923.10115.76115.940.00
28402006.11.29 11:20modify2923.10115.76115.950.00
28412006.11.29 11:28modify2923.10115.76115.970.00
28422006.11.29 14:02modify2923.10115.76115.980.00
28432006.11.29 14:02modify2923.10115.76116.000.00
28442006.11.29 14:02modify2923.10115.76116.010.00
28452006.11.29 14:02modify2923.10115.76116.020.00
28462006.11.29 14:03modify2923.10115.76116.030.00
28472006.11.29 14:03modify2923.10115.76116.040.00
28482006.11.29 14:03modify2923.10115.76116.050.00
28492006.11.29 14:03modify2923.10115.76116.060.00
28502006.11.29 14:03modify2923.10115.76116.070.00
28512006.11.29 14:28modify2923.10115.76116.080.00
28522006.11.29 14:28modify2923.10115.76116.100.00
28532006.11.29 14:28modify2923.10115.76116.110.00
28542006.11.29 14:28modify2923.10115.76116.120.00
28552006.11.29 14:28modify2923.10115.76116.140.00
28562006.11.29 14:28modify2923.10115.76116.150.00
28572006.11.29 16:02s/l2923.10116.15116.150.001040.9053409.62
28582006.11.29 20:00buy2933.20116.260.000.00
28592006.11.30 04:00close2933.20116.460.000.00549.5453959.16
28602006.11.30 04:00sell2943.20116.450.000.00
28612006.11.30 07:01modify2943.20116.45116.440.00
28622006.11.30 07:28modify2943.20116.45116.430.00
28632006.11.30 07:28modify2943.20116.45116.420.00
28642006.11.30 07:30modify2943.20116.45116.400.00
28652006.11.30 07:31modify2943.20116.45116.390.00
28662006.11.30 07:31modify2943.20116.45116.380.00
28672006.11.30 07:32modify2943.20116.45116.370.00
28682006.11.30 07:32modify2943.20116.45116.360.00
28692006.11.30 09:17modify2943.20116.45116.350.00
28702006.11.30 09:17modify2943.20116.45116.340.00
28712006.11.30 09:17modify2943.20116.45116.330.00
28722006.11.30 09:23modify2943.20116.45116.320.00
28732006.11.30 09:23modify2943.20116.45116.300.00
28742006.11.30 12:20s/l2943.20116.30116.300.00412.7354371.89
28752006.11.30 16:00sell2953.30116.120.000.00
28762006.11.30 17:07modify2953.30116.12116.110.00
28772006.11.30 17:08modify2953.30116.12116.100.00
28782006.11.30 17:08modify2953.30116.12116.080.00
28792006.11.30 17:31modify2953.30116.12116.070.00
28802006.11.30 17:31modify2953.30116.12116.050.00
28812006.11.30 17:45modify2953.30116.12116.040.00
28822006.11.30 17:45modify2953.30116.12116.030.00
28832006.11.30 17:46modify2953.30116.12116.020.00
28842006.11.30 17:46modify2953.30116.12116.010.00
28852006.11.30 17:57modify2953.30116.12115.990.00
28862006.11.30 17:57modify2953.30116.12115.980.00
28872006.11.30 17:59modify2953.30116.12115.970.00
28882006.11.30 18:01modify2953.30116.12115.960.00
28892006.11.30 18:12modify2953.30116.12115.950.00
28902006.11.30 18:12modify2953.30116.12115.940.00
28912006.11.30 18:14modify2953.30116.12115.930.00
28922006.11.30 18:14modify2953.30116.12115.910.00
28932006.11.30 18:14modify2953.30116.12115.890.00
28942006.11.30 18:15modify2953.30116.12115.880.00
28952006.11.30 18:15modify2953.30116.12115.850.00
28962006.11.30 18:17modify2953.30116.12115.840.00
28972006.11.30 18:17modify2953.30116.12115.830.00
28982006.11.30 20:01close2953.30115.76115.830.001026.2655398.15
28992006.11.30 20:01buy2963.30115.760.000.00
29002006.12.01 00:00close2963.30115.800.000.00113.9955512.14
29012006.12.01 00:00sell2973.30115.790.000.00
29022006.12.01 08:00close2973.30115.870.000.00-227.8455284.30
29032006.12.01 08:00buy2983.30115.860.000.00
29042006.12.01 10:30modify2983.30115.86115.880.00
29052006.12.01 10:30modify2983.30115.86115.900.00
29062006.12.01 10:30modify2983.30115.86115.930.00
29072006.12.01 10:36modify2983.30115.86115.940.00
29082006.12.01 12:00close2983.30116.22115.940.001022.2056306.50
29092006.12.01 12:00sell2993.40116.230.000.00
29102006.12.01 16:21modify2993.40116.23116.220.00
29112006.12.01 16:21modify2993.40116.23116.210.00
29122006.12.01 16:21modify2993.40116.23116.200.00
29132006.12.01 16:57modify2993.40116.23116.190.00
29142006.12.01 16:58modify2993.40116.23116.180.00
29152006.12.01 16:59modify2993.40116.23116.170.00
29162006.12.01 17:00modify2993.40116.23116.160.00
29172006.12.01 17:00modify2993.40116.23116.140.00
29182006.12.01 17:00modify2993.40116.23116.120.00
29192006.12.01 17:00modify2993.40116.23116.090.00
29202006.12.01 17:00modify2993.40116.23116.080.00
29212006.12.01 17:00modify2993.40116.23116.040.00
29222006.12.01 17:01modify2993.40116.23116.020.00
29232006.12.01 17:02modify2993.40116.23116.010.00
29242006.12.01 17:02modify2993.40116.23116.000.00
29252006.12.01 17:02modify2993.40116.23115.990.00
29262006.12.01 17:02modify2993.40116.23115.980.00
29272006.12.01 17:11modify2993.40116.23115.970.00
29282006.12.01 17:21modify2993.40116.23115.960.00
29292006.12.01 17:21modify2993.40116.23115.940.00
29302006.12.01 17:22modify2993.40116.23115.930.00
29312006.12.01 17:26modify2993.40116.23115.920.00
29322006.12.01 17:27modify2993.40116.23115.910.00
29332006.12.01 17:27modify2993.40116.23115.890.00
29342006.12.01 17:27modify2993.40116.23115.880.00
29352006.12.01 17:27modify2993.40116.23115.850.00
29362006.12.01 17:28modify2993.40116.23115.840.00
29372006.12.01 17:28modify2993.40116.23115.830.00
29382006.12.01 17:29modify2993.40116.23115.820.00
29392006.12.01 17:29modify2993.40116.23115.810.00
29402006.12.01 17:29modify2993.40116.23115.780.00
29412006.12.01 17:29modify2993.40116.23115.770.00
29422006.12.01 17:29modify2993.40116.23115.750.00
29432006.12.01 17:29modify2993.40116.23115.730.00
29442006.12.01 17:29modify2993.40116.23115.720.00
29452006.12.01 17:29modify2993.40116.23115.700.00
29462006.12.01 17:29modify2993.40116.23115.670.00
29472006.12.01 17:35modify2993.40116.23115.660.00
29482006.12.01 17:35modify2993.40116.23115.650.00
29492006.12.01 17:35modify2993.40116.23115.640.00
29502006.12.01 17:35modify2993.40116.23115.620.00
29512006.12.01 17:35modify2993.40116.23115.600.00
29522006.12.01 17:35modify2993.40116.23115.570.00
29532006.12.01 17:35modify2993.40116.23115.550.00
29542006.12.01 17:35modify2993.40116.23115.530.00
29552006.12.01 17:35modify2993.40116.23115.500.00
29562006.12.01 17:35modify2993.40116.23115.480.00
29572006.12.01 17:37modify2993.40116.23115.470.00
29582006.12.01 17:37modify2993.40116.23115.450.00
29592006.12.01 17:37modify2993.40116.23115.430.00
29602006.12.01 17:37modify2993.40116.23115.420.00
29612006.12.01 17:37modify2993.40116.23115.400.00
29622006.12.01 17:37modify2993.40116.23115.370.00
29632006.12.01 17:38modify2993.40116.23115.360.00
29642006.12.01 17:38modify2993.40116.23115.350.00
29652006.12.01 17:38modify2993.40116.23115.340.00
29662006.12.01 17:38modify2993.40116.23115.330.00
29672006.12.01 17:38modify2993.40116.23115.320.00
29682006.12.01 17:38modify2993.40116.23115.310.00
29692006.12.01 17:39modify2993.40116.23115.300.00
29702006.12.01 17:39modify2993.40116.23115.290.00
29712006.12.01 18:33s/l2993.40115.29115.290.002772.1459078.64
29722006.12.01 18:33sell3003.50115.260.000.00
29732006.12.04 00:00close3003.50115.130.000.00395.2159473.85
29742006.12.04 00:00buy3013.60115.190.000.00
29752006.12.04 03:31modify3013.60115.19115.200.00
29762006.12.04 03:35modify3013.60115.19115.210.00
29772006.12.04 03:35modify3013.60115.19115.220.00
29782006.12.04 03:35modify3013.60115.19115.230.00
29792006.12.04 03:36modify3013.60115.19115.240.00
29802006.12.04 03:36modify3013.60115.19115.250.00
29812006.12.04 05:21modify3013.60115.19115.260.00
29822006.12.04 05:21modify3013.60115.19115.280.00
29832006.12.04 05:35modify3013.60115.19115.290.00
29842006.12.04 05:40modify3013.60115.19115.300.00
29852006.12.04 05:40modify3013.60115.19115.310.00
29862006.12.04 05:40modify3013.60115.19115.330.00
29872006.12.04 05:40modify3013.60115.19115.340.00
29882006.12.04 05:41modify3013.60115.19115.350.00
29892006.12.04 05:41modify3013.60115.19115.360.00
29902006.12.04 05:41modify3013.60115.19115.370.00
29912006.12.04 06:06modify3013.60115.19115.380.00
29922006.12.04 06:06modify3013.60115.19115.390.00
29932006.12.04 06:06modify3013.60115.19115.400.00
29942006.12.04 06:06modify3013.60115.19115.410.00
29952006.12.04 06:06modify3013.60115.19115.420.00
29962006.12.04 06:09modify3013.60115.19115.430.00
29972006.12.04 06:10modify3013.60115.19115.440.00
29982006.12.04 06:11modify3013.60115.19115.450.00
29992006.12.04 06:12modify3013.60115.19115.460.00
30002006.12.04 06:15modify3013.60115.19115.470.00
30012006.12.04 06:15modify3013.60115.19115.510.00
30022006.12.04 06:16modify3013.60115.19115.520.00
30032006.12.04 07:34s/l3013.60115.52115.520.001028.3960502.24
30042006.12.04 08:00buy3023.60115.560.000.00
30052006.12.04 16:00close3023.60115.620.000.00186.8260689.06
30062006.12.04 16:00sell3033.60115.630.000.00
30072006.12.04 18:33modify3033.60115.63115.620.00
30082006.12.04 22:36modify3033.60115.63115.600.00
30092006.12.04 23:48modify3033.60115.63115.590.00
30102006.12.04 23:48modify3033.60115.63115.570.00
30112006.12.05 00:00close3033.60115.30115.570.001030.3661719.42
30122006.12.05 00:00buy3043.70115.280.000.00
30132006.12.05 12:00close3043.70114.760.000.00-1676.5460042.88
30142006.12.05 12:00sell3053.60114.770.000.00
30152006.12.05 15:35modify3053.60114.77114.760.00
30162006.12.05 15:35modify3053.60114.77114.750.00
30172006.12.05 15:35modify3053.60114.77114.740.00
30182006.12.05 15:47s/l3053.60114.74114.740.0094.1260137.00
30192006.12.05 15:47sell3063.60114.720.000.00
30202006.12.05 16:00close3063.60114.750.000.00-94.1260042.88
30212006.12.05 16:00buy3073.60114.760.000.00
30222006.12.05 17:30modify3073.60114.76114.780.00
30232006.12.05 17:30modify3073.60114.76114.790.00
30242006.12.05 17:32modify3073.60114.76114.800.00
30252006.12.05 17:32modify3073.60114.76114.810.00
30262006.12.05 17:33modify3073.60114.76114.830.00
30272006.12.05 17:33modify3073.60114.76114.840.00
30282006.12.05 17:33modify3073.60114.76114.850.00
30292006.12.05 18:03modify3073.60114.76114.860.00
30302006.12.05 18:03modify3073.60114.76114.870.00
30312006.12.05 20:12s/l3073.60114.87114.870.00344.7460387.62
30322006.12.05 20:12buy3083.60114.900.000.00
30332006.12.06 00:00close3083.60114.870.000.00-94.0260293.60
30342006.12.06 00:02sell3093.60114.880.000.00
30352006.12.06 07:44modify3093.60114.88114.860.00
30362006.12.06 07:45modify3093.60114.88114.850.00
30372006.12.06 08:00close3093.60114.59114.850.00911.0761204.67
30382006.12.06 08:00buy3103.70114.600.000.00
30392006.12.06 11:18modify3103.70114.60114.610.00
30402006.12.06 11:18modify3103.70114.60114.620.00
30412006.12.06 11:18modify3103.70114.60114.640.00
30422006.12.06 11:39modify3103.70114.60114.650.00
30432006.12.06 11:40modify3103.70114.60114.660.00
30442006.12.06 11:40modify3103.70114.60114.670.00
30452006.12.06 11:43modify3103.70114.60114.680.00
30462006.12.06 11:47modify3103.70114.60114.690.00
30472006.12.06 11:49modify3103.70114.60114.700.00
30482006.12.06 11:49modify3103.70114.60114.710.00
30492006.12.06 11:51modify3103.70114.60114.720.00
30502006.12.06 11:51modify3103.70114.60114.730.00
30512006.12.06 13:06modify3103.70114.60114.740.00
30522006.12.06 13:06modify3103.70114.60114.750.00
30532006.12.06 13:11modify3103.70114.60114.760.00
30542006.12.06 13:12modify3103.70114.60114.770.00
30552006.12.06 13:12modify3103.70114.60114.780.00
30562006.12.06 13:12modify3103.70114.60114.790.00
30572006.12.06 13:14modify3103.70114.60114.820.00
30582006.12.06 13:15modify3103.70114.60114.830.00
30592006.12.06 15:17modify3103.70114.60114.840.00
30602006.12.06 15:18modify3103.70114.60114.850.00
30612006.12.06 15:18modify3103.70114.60114.860.00
30622006.12.06 15:31modify3103.70114.60114.880.00
30632006.12.06 15:40modify3103.70114.60114.910.00
30642006.12.06 15:40modify3103.70114.60114.920.00
30652006.12.06 16:00close3103.70115.16114.920.001799.2463003.91
30662006.12.06 16:00sell3113.80115.150.000.00
30672006.12.06 20:00close3113.80115.110.000.00132.0563135.96
30682006.12.06 20:02buy3123.80115.120.000.00
30692006.12.07 00:00close3123.80115.250.000.00428.6363564.59
30702006.12.07 00:01sell3133.80115.240.000.00
30712006.12.07 07:04modify3133.80115.24115.230.00
30722006.12.07 08:05modify3133.80115.24115.220.00
30732006.12.07 08:20modify3133.80115.24115.210.00
30742006.12.07 08:21modify3133.80115.24115.200.00
30752006.12.07 08:21modify3133.80115.24115.190.00
30762006.12.07 08:21modify3133.80115.24115.180.00
30772006.12.07 09:13modify3133.80115.24115.170.00
30782006.12.07 09:13modify3133.80115.24115.160.00
30792006.12.07 09:14modify3133.80115.24115.150.00
30802006.12.07 09:32modify3133.80115.24115.140.00
30812006.12.07 09:33modify3133.80115.24115.130.00
30822006.12.07 09:33modify3133.80115.24115.120.00
30832006.12.07 09:33modify3133.80115.24115.110.00
30842006.12.07 09:33modify3133.80115.24115.100.00
30852006.12.07 09:34modify3133.80115.24115.090.00
30862006.12.07 09:34modify3133.80115.24115.080.00
30872006.12.07 09:34modify3133.80115.24115.070.00
30882006.12.07 14:10s/l3133.80115.07115.070.00561.4064125.99
30892006.12.07 16:00buy3143.80115.160.000.00
30902006.12.08 11:51modify3143.80115.16115.200.00
30912006.12.08 11:52modify3143.80115.16115.260.00
30922006.12.08 11:52modify3143.80115.16115.270.00
30932006.12.08 12:00close3143.80115.49115.270.001085.8165211.80
30942006.12.08 12:00sell3153.90115.480.000.00
30952006.12.08 15:53modify3153.90115.48115.470.00
30962006.12.08 15:53modify3153.90115.48115.450.00
30972006.12.08 15:53modify3153.90115.48115.440.00
30982006.12.08 15:53modify3153.90115.48115.410.00
30992006.12.08 15:53modify3153.90115.48115.380.00
31002006.12.08 16:00close3153.90115.17115.380.001049.7566261.55
31012006.12.08 16:00buy3164.00115.180.000.00
31022006.12.08 17:34modify3164.00115.18115.190.00
31032006.12.08 17:37modify3164.00115.18115.200.00
31042006.12.08 17:37modify3164.00115.18115.210.00
31052006.12.08 18:25modify3164.00115.18115.250.00
31062006.12.08 18:25modify3164.00115.18115.260.00
31072006.12.08 18:25modify3164.00115.18115.280.00
31082006.12.08 18:25modify3164.00115.18115.320.00
31092006.12.08 18:26modify3164.00115.18115.330.00
31102006.12.08 18:40modify3164.00115.18115.340.00
31112006.12.08 18:40modify3164.00115.18115.350.00
31122006.12.08 18:40modify3164.00115.18115.360.00
31132006.12.08 18:40modify3164.00115.18115.370.00
31142006.12.08 18:41modify3164.00115.18115.390.00
31152006.12.08 18:41modify3164.00115.18115.400.00
31162006.12.08 18:41modify3164.00115.18115.410.00
31172006.12.08 18:41modify3164.00115.18115.420.00
31182006.12.08 18:41modify3164.00115.18115.430.00
31192006.12.08 18:42modify3164.00115.18115.440.00
31202006.12.08 18:42modify3164.00115.18115.450.00
31212006.12.08 18:42modify3164.00115.18115.460.00
31222006.12.08 18:42modify3164.00115.18115.470.00
31232006.12.08 18:43modify3164.00115.18115.490.00
31242006.12.08 18:43modify3164.00115.18115.510.00
31252006.12.08 18:43modify3164.00115.18115.530.00
31262006.12.08 18:47modify3164.00115.18115.540.00
31272006.12.08 18:47modify3164.00115.18115.550.00
31282006.12.08 18:48modify3164.00115.18115.560.00
31292006.12.08 18:48modify3164.00115.18115.580.00
31302006.12.08 18:48modify3164.00115.18115.600.00
31312006.12.08 18:49modify3164.00115.18115.610.00
31322006.12.08 18:49modify3164.00115.18115.620.00
31332006.12.08 18:49modify3164.00115.18115.630.00
31342006.12.08 18:49modify3164.00115.18115.640.00
31352006.12.08 18:49modify3164.00115.18115.660.00
31362006.12.08 18:49modify3164.00115.18115.670.00
31372006.12.08 18:49modify3164.00115.18115.680.00
31382006.12.08 18:49modify3164.00115.18115.700.00
31392006.12.08 18:49modify3164.00115.18115.710.00
31402006.12.08 18:50modify3164.00115.18115.720.00
31412006.12.08 18:50modify3164.00115.18115.730.00
31422006.12.08 18:50modify3164.00115.18115.740.00
31432006.12.08 18:50modify3164.00115.18115.750.00
31442006.12.08 18:50modify3164.00115.18115.760.00
31452006.12.08 18:50modify3164.00115.18115.770.00
31462006.12.08 18:50modify3164.00115.18115.780.00
31472006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.790.00
31482006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.800.00
31492006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.810.00
31502006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.820.00
31512006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.840.00
31522006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.850.00
31532006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.860.00
31542006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.880.00
31552006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.890.00
31562006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.900.00
31572006.12.08 18:51modify3164.00115.18115.920.00
31582006.12.08 18:52modify3164.00115.18115.940.00
31592006.12.08 18:53modify3164.00115.18115.970.00
31602006.12.08 18:53modify3164.00115.18115.990.00
31612006.12.08 18:53modify3164.00115.18116.000.00
31622006.12.08 18:54modify3164.00115.18116.020.00
31632006.12.08 18:54modify3164.00115.18116.030.00
31642006.12.08 18:54modify3164.00115.18116.040.00
31652006.12.08 18:54modify3164.00115.18116.060.00
31662006.12.08 18:55modify3164.00115.18116.070.00
31672006.12.08 18:55modify3164.00115.18116.080.00
31682006.12.08 18:55modify3164.00115.18116.090.00
31692006.12.08 18:55modify3164.00115.18116.110.00
31702006.12.08 18:55modify3164.00115.18116.130.00
31712006.12.08 18:55modify3164.00115.18116.150.00
31722006.12.08 18:55modify3164.00115.18116.170.00
31732006.12.08 18:55modify3164.00115.18116.180.00
31742006.12.08 18:55modify3164.00115.18116.190.00
31752006.12.08 19:00s/l3164.00116.19116.190.003477.0669738.61
31762006.12.08 19:00buy3174.20116.220.000.00
31772006.12.11 03:15modify3174.20116.22116.240.00
31782006.12.11 03:16modify3174.20116.22116.250.00
31792006.12.11 03:16modify3174.20116.22116.260.00
31802006.12.11 03:16modify3174.20116.22116.280.00
31812006.12.11 03:16modify3174.20116.22116.290.00
31822006.12.11 03:16modify3174.20116.22116.310.00
31832006.12.11 03:16modify3174.20116.22116.320.00
31842006.12.11 03:16modify3174.20116.22116.340.00
31852006.12.11 03:19modify3174.20116.22116.350.00
31862006.12.11 03:19modify3174.20116.22116.360.00
31872006.12.11 03:19modify3174.20116.22116.380.00
31882006.12.11 03:19modify3174.20116.22116.390.00
31892006.12.11 03:19modify3174.20116.22116.400.00
31902006.12.11 03:21modify3174.20116.22116.410.00
31912006.12.11 03:48modify3174.20116.22116.420.00
31922006.12.11 03:48modify3174.20116.22116.430.00
31932006.12.11 03:48modify3174.20116.22116.440.00
31942006.12.11 03:48modify3174.20116.22116.450.00
31952006.12.11 03:49modify3174.20116.22116.460.00
31962006.12.11 03:49modify3174.20116.22116.470.00
31972006.12.11 03:53modify3174.20116.22116.480.00
31982006.12.11 03:53modify3174.20116.22116.490.00
31992006.12.11 03:53modify3174.20116.22116.500.00
32002006.12.11 03:53modify3174.20116.22116.510.00
32012006.12.11 03:53modify3174.20116.22116.520.00
32022006.12.11 03:56modify3174.20116.22116.530.00
32032006.12.11 04:00close3174.20116.80116.530.002085.6271824.23
32042006.12.11 04:00sell3184.30116.780.000.00
32052006.12.12 12:00close3184.30116.760.000.0073.6671897.89
32062006.12.12 20:00sell3194.30117.070.000.00
32072006.12.12 22:21modify3194.30117.07117.060.00
32082006.12.12 22:21modify3194.30117.07117.050.00
32092006.12.12 22:21modify3194.30117.07117.030.00
32102006.12.12 22:21modify3194.30117.07117.020.00
32112006.12.12 22:21modify3194.30117.07117.010.00
32122006.12.12 22:21modify3194.30117.07116.990.00
32132006.12.13 01:07modify3194.30117.07116.980.00
32142006.12.13 01:08modify3194.30117.07116.970.00
32152006.12.13 03:44s/l3194.30116.97116.970.00367.6272265.51
32162006.12.13 12:00buy3204.30117.030.000.00
32172006.12.13 15:34modify3204.30117.03117.040.00
32182006.12.13 15:34modify3204.30117.03117.060.00
32192006.12.13 15:34modify3204.30117.03117.080.00
32202006.12.13 15:34modify3204.30117.03117.100.00
32212006.12.13 15:34modify3204.30117.03117.110.00
32222006.12.13 15:34modify3204.30117.03117.130.00
32232006.12.13 15:35modify3204.30117.03117.140.00
32242006.12.13 15:35modify3204.30117.03117.150.00
32252006.12.13 15:35modify3204.30117.03117.160.00
32262006.12.13 18:11s/l3204.30117.16117.160.00477.1772742.68
32272006.12.13 20:00sell3214.40117.490.000.00
32282006.12.14 12:00close3214.40117.380.000.00412.3473155.02
32292006.12.14 12:00buy3224.40117.390.000.00
32302006.12.14 15:35modify3224.40117.39117.400.00
32312006.12.14 15:37modify3224.40117.39117.410.00
32322006.12.14 16:52modify3224.40117.39117.420.00
32332006.12.14 16:56modify3224.40117.39117.430.00
32342006.12.14 17:04modify3224.40117.39117.440.00
32352006.12.14 17:05modify3224.40117.39117.450.00
32362006.12.14 17:26modify3224.40117.39117.470.00
32372006.12.14 17:26modify3224.40117.39117.480.00
32382006.12.14 17:26modify3224.40117.39117.490.00
32392006.12.14 17:26modify3224.40117.39117.510.00
32402006.12.14 17:27modify3224.40117.39117.520.00
32412006.12.14 17:28modify3224.40117.39117.530.00
32422006.12.14 17:30modify3224.40117.39117.540.00
32432006.12.14 17:30modify3224.40117.39117.550.00
32442006.12.14 17:31modify3224.40117.39117.560.00
32452006.12.14 17:41modify3224.40117.39117.570.00
32462006.12.14 18:02s/l3224.40117.57117.570.00673.6473828.66
32472006.12.14 18:02buy3234.40117.600.000.00
32482006.12.15 02:20modify3234.40117.60117.600.00
32492006.12.15 02:20modify3234.40117.60117.610.00
32502006.12.15 02:21modify3234.40117.60117.620.00
32512006.12.15 02:22modify3234.40117.60117.630.00
32522006.12.15 02:22modify3234.40117.60117.650.00
32532006.12.15 02:22modify3234.40117.60117.660.00
32542006.12.15 02:23modify3234.40117.60117.670.00
32552006.12.15 02:23modify3234.40117.60117.680.00
32562006.12.15 02:23modify3234.40117.60117.690.00
32572006.12.15 02:23modify3234.40117.60117.700.00
32582006.12.15 02:23modify3234.40117.60117.710.00
32592006.12.15 02:28modify3234.40117.60117.720.00
32602006.12.15 02:28modify3234.40117.60117.730.00
32612006.12.15 02:28modify3234.40117.60117.740.00
32622006.12.15 02:55modify3234.40117.60117.750.00
32632006.12.15 02:55modify3234.40117.60117.760.00
32642006.12.15 02:56modify3234.40117.60117.770.00
32652006.12.15 02:56modify3234.40117.60117.780.00
32662006.12.15 02:56modify3234.40117.60117.790.00
32672006.12.15 02:56modify3234.40117.60117.800.00
32682006.12.15 02:56modify3234.40117.60117.810.00
32692006.12.15 04:20s/l3234.40117.81117.810.00784.3174612.97
32702006.12.15 08:00buy3244.50117.860.000.00
32712006.12.15 11:29modify3244.50117.86117.870.00
32722006.12.15 11:30modify3244.50117.86117.880.00
32732006.12.15 11:30modify3244.50117.86117.890.00
32742006.12.15 11:30modify3244.50117.86117.900.00
32752006.12.15 11:30modify3244.50117.86117.910.00
32762006.12.15 11:30modify3244.50117.86117.920.00
32772006.12.15 11:31modify3244.50117.86117.930.00
32782006.12.15 11:49modify3244.50117.86117.940.00
32792006.12.15 12:00close3244.50118.22117.940.001370.3375983.30
32802006.12.15 12:00sell3254.60118.210.000.00
32812006.12.15 15:31modify3254.60118.21118.190.00
32822006.12.15 15:33modify3254.60118.21118.180.00
32832006.12.15 15:34modify3254.60118.21118.170.00
32842006.12.15 15:34modify3254.60118.21118.160.00
32852006.12.15 15:53modify3254.60118.21118.150.00
32862006.12.15 15:53modify3254.60118.21118.140.00
32872006.12.15 15:53modify3254.60118.21118.120.00
32882006.12.15 15:53modify3254.60118.21118.110.00
32892006.12.15 15:53modify3254.60118.21118.090.00
32902006.12.15 15:54modify3254.60118.21118.080.00
32912006.12.15 15:54modify3254.60118.21118.070.00
32922006.12.15 15:54modify3254.60118.21118.060.00
32932006.12.15 15:54modify3254.60118.21118.040.00
32942006.12.15 15:58modify3254.60118.21118.030.00
32952006.12.15 15:58modify3254.60118.21118.020.00
32962006.12.15 15:58modify3254.60118.21118.010.00
32972006.12.15 15:58modify3254.60118.21118.000.00
32982006.12.15 15:58modify3254.60118.21117.980.00
32992006.12.15 15:58modify3254.60118.21117.970.00
33002006.12.15 16:00close3254.60117.74117.970.001836.2577819.55
33012006.12.15 16:00buy3264.70117.760.000.00
33022006.12.15 19:29modify3264.70117.76117.770.00
33032006.12.15 19:30modify3264.70117.76117.780.00
33042006.12.15 19:30modify3264.70117.76117.790.00
33052006.12.15 19:30modify3264.70117.76117.800.00
33062006.12.15 19:30modify3264.70117.76117.810.00
33072006.12.15 19:31modify3264.70117.76117.820.00
33082006.12.15 19:31modify3264.70117.76117.830.00
33092006.12.15 19:32modify3264.70117.76117.840.00
33102006.12.15 19:32modify3264.70117.76117.850.00
33112006.12.15 19:32modify3264.70117.76117.860.00
33122006.12.15 19:32modify3264.70117.76117.870.00
33132006.12.15 19:32modify3264.70117.76117.880.00
33142006.12.15 20:00close3264.70118.07117.880.001234.0179053.56
33152006.12.15 20:01sell3274.70118.060.000.00
33162006.12.18 10:40modify3274.70118.06118.050.00
33172006.12.18 10:40modify3274.70118.06118.040.00
33182006.12.18 12:00close3274.70117.93118.040.00518.1079571.66
33192006.12.18 12:00buy3284.80117.930.000.00
33202006.12.18 17:08modify3284.80117.93117.940.00
33212006.12.18 17:08modify3284.80117.93117.950.00
33222006.12.18 17:15modify3284.80117.93117.970.00
33232006.12.18 20:00close3284.80118.18117.970.001015.4080587.06
33242006.12.18 20:00sell3294.80118.170.000.00
33252006.12.19 03:10modify3294.80118.17118.150.00
33262006.12.19 03:16modify3294.80118.17118.140.00
33272006.12.19 03:17modify3294.80118.17118.130.00
33282006.12.19 04:01close3294.80117.90118.130.001099.2481686.30
33292006.12.19 04:01buy3304.90117.910.000.00
33302006.12.19 08:00close3304.90118.010.000.00415.2282101.52
33312006.12.19 08:00sell3314.90118.010.000.00
33322006.12.20 08:00close3314.90118.190.000.00-746.2681355.26
33332006.12.20 08:00buy3324.90118.180.000.00
33342006.12.20 20:00close3324.90118.470.000.001199.4682554.72
33352006.12.20 20:00sell3335.00118.480.000.00
33362006.12.21 11:34modify3335.00118.48118.460.00
33372006.12.21 11:51modify3335.00118.48118.440.00
33382006.12.21 11:52modify3335.00118.48118.420.00
33392006.12.21 11:53modify3335.00118.48118.400.00
33402006.12.21 11:54modify3335.00118.48118.390.00
33412006.12.21 11:54modify3335.00118.48118.380.00
33422006.12.21 11:55modify3335.00118.48118.370.00
33432006.12.21 11:55modify3335.00118.48118.360.00
33442006.12.21 11:58modify3335.00118.48118.350.00
33452006.12.21 11:59modify3335.00118.48118.340.00
33462006.12.21 12:00close3335.00118.06118.340.001778.7684333.48
33472006.12.21 12:00buy3345.10118.070.000.00
33482006.12.21 15:27modify3345.10118.07118.080.00
33492006.12.21 15:36modify3345.10118.07118.090.00
33502006.12.21 15:36modify3345.10118.07118.100.00
33512006.12.21 15:36modify3345.10118.07118.110.00
33522006.12.21 15:36modify3345.10118.07118.120.00
33532006.12.21 15:37modify3345.10118.07118.130.00
33542006.12.21 17:08modify3345.10118.07118.140.00
33552006.12.21 17:22modify3345.10118.07118.160.00
33562006.12.21 17:25modify3345.10118.07118.170.00
33572006.12.21 18:14modify3345.10118.07118.180.00
33582006.12.21 18:14modify3345.10118.07118.190.00
33592006.12.21 18:14modify3345.10118.07118.200.00
33602006.12.21 19:00s/l3345.10118.20118.200.00560.9184894.39
33612006.12.21 20:00sell3355.10118.370.000.00
33622006.12.22 12:00close3355.10118.410.000.00-172.2884722.11
33632006.12.22 12:00buy3365.10118.390.000.00
33642006.12.22 17:01modify3365.10118.39118.400.00
33652006.12.22 17:01modify3365.10118.39118.410.00
33662006.12.22 17:01modify3365.10118.39118.420.00
33672006.12.22 17:02modify3365.10118.39118.430.00
33682006.12.22 17:02modify3365.10118.39118.440.00
33692006.12.22 17:02modify3365.10118.39118.450.00
33702006.12.22 17:02modify3365.10118.39118.460.00
33712006.12.22 17:14modify3365.10118.39118.470.00
33722006.12.22 17:19modify3365.10118.39118.480.00
33732006.12.22 17:20modify3365.10118.39118.490.00
33742006.12.22 17:20modify3365.10118.39118.510.00
33752006.12.22 17:20modify3365.10118.39118.520.00
33762006.12.22 17:24modify3365.10118.39118.530.00
33772006.12.22 17:26modify3365.10118.39118.560.00
33782006.12.22 18:48modify3365.10118.39118.570.00
33792006.12.22 18:54modify3365.10118.39118.580.00
33802006.12.22 18:54modify3365.10118.39118.590.00
33812006.12.22 18:55modify3365.10118.39118.600.00
33822006.12.22 18:56modify3365.10118.39118.610.00
33832006.12.22 19:00modify3365.10118.39118.620.00
33842006.12.22 19:01modify3365.10118.39118.630.00
33852006.12.22 19:02modify3365.10118.39118.640.00
33862006.12.22 19:02modify3365.10118.39118.650.00
33872006.12.22 20:00close3365.10118.91118.650.002230.2686952.37
33882006.12.22 20:00sell3375.20118.920.000.00
33892006.12.26 16:00close3375.20119.020.000.00-436.9086515.47
33902006.12.26 16:00buy3385.20119.020.000.00
33912006.12.27 00:00close3385.20119.110.000.00392.9186908.38
33922006.12.27 00:01sell3395.20119.130.000.00
33932006.12.27 04:30modify3395.20119.13119.100.00
33942006.12.27 04:31modify3395.20119.13119.090.00
33952006.12.27 04:31modify3395.20119.13119.080.00
33962006.12.27 04:32modify3395.20119.13119.070.00
33972006.12.27 04:33modify3395.20119.13119.060.00
33982006.12.27 04:33modify3395.20119.13119.040.00
33992006.12.27 04:34modify3395.20119.13119.030.00
34002006.12.27 04:34modify3395.20119.13119.010.00
34012006.12.27 04:34modify3395.20119.13119.000.00
34022006.12.27 04:34modify3395.20119.13118.970.00
34032006.12.27 08:34modify3395.20119.13118.960.00
34042006.12.27 08:36modify3395.20119.13118.950.00
34052006.12.27 08:37modify3395.20119.13118.930.00
34062006.12.27 08:38modify3395.20119.13118.920.00
34072006.12.27 09:15modify3395.20119.13118.900.00
34082006.12.27 13:44modify3395.20119.13118.890.00
34092006.12.27 14:54modify3395.20119.13118.880.00
34102006.12.27 14:56modify3395.20119.13118.860.00
34112006.12.27 15:02modify3395.20119.13118.850.00
34122006.12.27 15:02modify3395.20119.13118.840.00
34132006.12.27 15:38modify3395.20119.13118.820.00
34142006.12.27 15:42modify3395.20119.13118.810.00
34152006.12.27 15:44modify3395.20119.13118.790.00
34162006.12.27 16:00close3395.20118.56118.790.002500.0089408.38
34172006.12.27 16:00buy3405.40118.580.000.00
34182006.12.28 04:00close3405.40118.850.000.001226.7690635.14
34192006.12.28 04:00sell3415.40118.850.000.00
34202006.12.28 16:00close3415.40118.650.000.00910.2491545.38
34212006.12.28 16:00buy3425.50118.670.000.00
34222006.12.28 17:22modify3425.50118.67118.680.00
34232006.12.28 17:49modify3425.50118.67118.700.00
34242006.12.28 18:01modify3425.50118.67118.720.00
34252006.12.29 03:57modify3425.50118.67118.730.00
34262006.12.29 04:00close3425.50119.01118.730.001571.3093116.68
34272006.12.29 04:00sell3435.60118.990.000.00
34282006.12.29 23:59close at stop3435.60119.090.000.00-470.2392646.45