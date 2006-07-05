Strategy Tester Report
Multi_EA_2.0.5

SymboleUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc (1 lot = USD 100000))
Periode4 Heures (H4) 2006.07.03 00:00 - 2006.12.29 20:00 (2006.07.01 - 2006.12.31)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresAccountIsIBFXmini=false; Lots=0.1; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=300; MinLot=0.01; Slippage=3; TrailingStop=30; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18;
Bars en test5775Ticks modelés682940Qualité du modelage90.00%
Dépot initial4500.00
Profit total net217689.95Profit brut237910.69Perte brute-20220.74
Facteur de profit11.77Rémunération espérée517.08
Chute absolue73.54Chute maximal (%)6004.48 (2.86%)Relative drawdown4.91% (1577.50)
Total des Trades421Positions SHORT (vente) gagnées %211 (76.30%)Positions LONG (achat) gagnées %210 (78.57%)
Profits des Trades (% du total) 326 (77.43%)Pertes des Trades (% du total) 95 (22.57%)
Le plus largegains par Trade8594.11pertes par Trade-2086.56
Average (moyenne)gains par Trade729.79pertes par Trade-212.85
Maximumgains consecutifs (profit en $)17 (47504.30)pertes consecutives (perte en $)5 (-608.65)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)47504.30 (17)Pertes consecutives (coups perdants)-2497.49 (2)
Average (moyenne)gains consecutifs5Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.07.03 00:00sell10.301.22350.00000.0000
22006.07.03 00:12close10.301.22380.00000.0000-7.354492.65
32006.07.03 00:13buy20.301.22390.00000.0000
42006.07.03 04:01close20.301.22540.00000.000036.724529.37
52006.07.03 04:02sell30.301.22530.00000.0000
62006.07.03 08:00close30.301.22540.00000.0000-2.454526.92
72006.07.03 08:00buy40.301.22530.00000.0000
82006.07.04 00:00close40.301.22460.00000.0000-17.154509.77
92006.07.04 00:00sell50.301.22470.00000.0000
102006.07.04 04:00close50.301.22440.00000.00007.354517.12
112006.07.04 04:01buy60.301.22420.00000.0000
122006.07.04 08:01close60.301.22400.00000.0000-4.904512.22
132006.07.04 08:01sell70.301.22390.00000.0000
142006.07.04 20:00close70.301.22540.00000.0000-36.724475.50
152006.07.04 20:00buy80.301.22560.00000.0000
162006.07.05 04:00close80.301.22540.00000.0000-4.904470.60
172006.07.05 04:00sell90.301.22550.00000.0000
182006.07.05 07:20modify90.301.22551.22550.0000
192006.07.05 07:33modify90.301.22551.22520.0000
202006.07.05 07:34modify90.301.22551.22490.0000
212006.07.05 07:35modify90.301.22551.22470.0000
222006.07.05 07:35modify90.301.22551.22430.0000
232006.07.05 07:39modify90.301.22551.22400.0000
242006.07.05 07:39modify90.301.22551.22390.0000
252006.07.05 08:00close90.301.22231.22390.000078.544549.14
262006.07.05 08:01buy100.301.22190.00000.0000
272006.07.05 08:43modify100.301.22191.22210.0000
282006.07.05 08:44modify100.301.22191.22220.0000
292006.07.05 08:44modify100.301.22191.22240.0000
302006.07.05 08:54modify100.301.22191.22250.0000
312006.07.05 08:56modify100.301.22191.22260.0000
322006.07.05 08:56modify100.301.22191.22290.0000
332006.07.05 08:58modify100.301.22191.22310.0000
342006.07.05 08:58modify100.301.22191.22340.0000
352006.07.05 08:58modify100.301.22191.22370.0000
362006.07.05 08:59modify100.301.22191.22380.0000
372006.07.05 09:15modify100.301.22191.22400.0000
382006.07.05 09:16modify100.301.22191.22420.0000
392006.07.05 09:16modify100.301.22191.22450.0000
402006.07.05 09:17modify100.301.22191.22460.0000
412006.07.05 09:17modify100.301.22191.22490.0000
422006.07.05 09:21modify100.301.22191.22500.0000
432006.07.05 09:22modify100.301.22191.22510.0000
442006.07.05 09:22modify100.301.22191.22530.0000
452006.07.05 09:26modify100.301.22191.22550.0000
462006.07.05 09:46modify100.301.22191.22560.0000
472006.07.05 09:46modify100.301.22191.22580.0000
482006.07.05 09:47modify100.301.22191.22590.0000
492006.07.05 09:48modify100.301.22191.22600.0000
502006.07.05 09:48modify100.301.22191.22620.0000
512006.07.05 09:53modify100.301.22191.22640.0000
522006.07.05 09:53modify100.301.22191.22650.0000
532006.07.05 09:54modify100.301.22191.22660.0000
542006.07.05 09:54modify100.301.22191.22690.0000
552006.07.05 09:54modify100.301.22191.22710.0000
562006.07.05 10:44s/l100.301.22711.22710.0000127.134676.27
572006.07.05 10:44buy110.301.22750.00000.0000
582006.07.05 14:32modify110.301.22751.22770.0000
592006.07.05 14:32modify110.301.22751.22810.0000
602006.07.05 14:32modify110.301.22751.22840.0000
612006.07.05 15:16modify110.301.22751.22870.0000
622006.07.05 15:19modify110.301.22751.22880.0000
632006.07.05 15:22modify110.301.22751.22910.0000
642006.07.05 15:22modify110.301.22751.22930.0000
652006.07.05 15:23modify110.301.22751.22960.0000
662006.07.05 15:27modify110.301.22751.22990.0000
672006.07.05 15:43modify110.301.22751.23010.0000
682006.07.05 15:43modify110.301.22751.23030.0000
692006.07.05 15:46modify110.301.22751.23040.0000
702006.07.05 15:47modify110.301.22751.23050.0000
712006.07.05 15:48modify110.301.22751.23080.0000
722006.07.05 15:49modify110.301.22751.23090.0000
732006.07.05 15:50modify110.301.22751.23100.0000
742006.07.05 15:50modify110.301.22751.23120.0000
752006.07.05 15:51modify110.301.22751.23130.0000
762006.07.05 15:52modify110.301.22751.23140.0000
772006.07.05 15:52modify110.301.22751.23150.0000
782006.07.05 15:55modify110.301.22751.23160.0000
792006.07.05 16:12modify110.301.22751.23190.0000
802006.07.05 16:16modify110.301.22751.23200.0000
812006.07.05 16:16modify110.301.22751.23230.0000
822006.07.05 16:16modify110.301.22751.23250.0000
832006.07.05 16:37modify110.301.22751.23260.0000
842006.07.05 16:37modify110.301.22751.23280.0000
852006.07.05 16:37modify110.301.22751.23310.0000
862006.07.05 17:07s/l110.301.23311.23310.0000136.244812.51
872006.07.05 17:07buy120.301.23410.00000.0000
882006.07.06 00:00close120.301.23210.00000.0000-48.704763.81
892006.07.06 00:00sell130.301.23200.00000.0000
902006.07.06 14:34modify130.301.23201.23200.0000
912006.07.06 14:34modify130.301.23201.23180.0000
922006.07.06 14:34modify130.301.23201.23130.0000
932006.07.06 14:34modify130.301.23201.23080.0000
942006.07.06 14:35modify130.301.23201.23070.0000
952006.07.06 14:35modify130.301.23201.23040.0000
962006.07.06 14:35modify130.301.23201.22990.0000
972006.07.06 15:00s/l130.301.22991.22990.000051.224815.03
982006.07.06 15:00sell140.301.22950.00000.0000
992006.07.07 00:01close140.301.22920.00000.00007.324822.35
1002006.07.07 00:02buy150.301.22910.00000.0000
1012006.07.07 08:01close150.301.22930.00000.00004.884827.23
1022006.07.07 08:01sell160.301.22940.00000.0000
1032006.07.07 14:30modify160.301.22941.22920.0000
1042006.07.07 14:30modify160.301.22941.22880.0000
1052006.07.07 14:30modify160.301.22941.22840.0000
1062006.07.07 14:30modify160.301.22941.22830.0000
1072006.07.07 14:30modify160.301.22941.22780.0000
1082006.07.07 14:30modify160.301.22941.22720.0000
1092006.07.07 14:30modify160.301.22941.22670.0000
1102006.07.07 14:31modify160.301.22941.22620.0000
1112006.07.07 14:31modify160.301.22941.22570.0000
1122006.07.07 14:31modify160.301.22941.22510.0000
1132006.07.07 14:31modify160.301.22941.22460.0000
1142006.07.07 14:31modify160.301.22941.22410.0000
1152006.07.07 14:31modify160.301.22941.22400.0000
1162006.07.07 14:31modify160.301.22941.22330.0000
1172006.07.07 14:31modify160.301.22941.22270.0000
1182006.07.07 14:31modify160.301.22941.22200.0000
1192006.07.07 14:32s/l160.301.22201.22200.0000181.625008.85
1202006.07.07 14:32sell170.301.22180.00000.0000
1212006.07.07 20:00close170.301.22190.00000.0000-2.465006.39
1222006.07.07 20:00buy180.301.22200.00000.0000
1232006.07.10 08:01modify180.301.22201.22210.0000
1242006.07.10 11:29modify180.301.22201.22250.0000
1252006.07.10 11:29modify180.301.22201.22280.0000
1262006.07.10 11:30modify180.301.22201.22310.0000
1272006.07.10 11:30modify180.301.22201.22340.0000
1282006.07.10 11:35modify180.301.22201.22350.0000
1292006.07.10 11:35modify180.301.22201.22370.0000
1302006.07.10 11:36modify180.301.22201.22380.0000
1312006.07.10 11:37modify180.301.22201.22390.0000
1322006.07.10 12:49modify180.301.22201.22400.0000
1332006.07.10 12:52modify180.301.22201.22410.0000
1342006.07.10 12:52modify180.301.22201.22430.0000
1352006.07.10 13:04modify180.301.22201.22440.0000
1362006.07.10 13:04modify180.301.22201.22470.0000
1372006.07.10 13:04modify180.301.22201.22490.0000
1382006.07.10 13:05modify180.301.22201.22520.0000
1392006.07.10 13:05modify180.301.22201.22530.0000
1402006.07.10 13:07modify180.301.22201.22550.0000
1412006.07.10 13:07modify180.301.22201.22590.0000
1422006.07.10 13:10modify180.301.22201.22610.0000
1432006.07.10 14:02modify180.301.22201.22620.0000
1442006.07.10 14:06modify180.301.22201.22630.0000
1452006.07.10 14:06modify180.301.22201.22640.0000
1462006.07.10 14:24modify180.301.22201.22650.0000
1472006.07.10 14:27modify180.301.22201.22660.0000
1482006.07.10 14:28modify180.301.22201.22680.0000
1492006.07.10 14:29modify180.301.22201.22710.0000
1502006.07.10 14:29modify180.301.22201.22750.0000
1512006.07.10 14:30modify180.301.22201.22780.0000
1522006.07.10 14:30modify180.301.22201.22790.0000
1532006.07.10 14:42modify180.301.22201.22800.0000
1542006.07.10 14:44modify180.301.22201.22830.0000
1552006.07.10 14:44modify180.301.22201.22850.0000
1562006.07.10 14:53modify180.301.22201.22860.0000
1572006.07.10 14:54modify180.301.22201.22870.0000
1582006.07.10 14:54modify180.301.22201.22880.0000
1592006.07.10 15:39modify180.301.22201.22910.0000
1602006.07.10 15:39modify180.301.22201.22940.0000
1612006.07.10 15:40modify180.301.22201.22950.0000
1622006.07.10 15:43modify180.301.22201.22960.0000
1632006.07.10 15:44modify180.301.22201.22970.0000
1642006.07.10 16:00close180.301.23161.22970.0000233.845240.23
1652006.07.10 16:00sell190.301.23140.00000.0000
1662006.07.11 04:01close190.301.22970.00000.000041.475281.70
1672006.07.11 04:01buy200.301.22950.00000.0000
1682006.07.11 08:55modify200.301.22951.22980.0000
1692006.07.11 08:55modify200.301.22951.23010.0000
1702006.07.11 08:59modify200.301.22951.23030.0000
1712006.07.11 09:00modify200.301.22951.23040.0000
1722006.07.11 09:21s/l200.301.23041.23040.000021.945303.64
1732006.07.11 12:00sell210.301.23030.00000.0000
1742006.07.11 19:25modify210.301.23031.23010.0000
1752006.07.11 19:26modify210.301.23031.23000.0000
1762006.07.11 20:41modify210.301.23031.22970.0000
1772006.07.11 20:42modify210.301.23031.22960.0000
1782006.07.11 20:42modify210.301.23031.22930.0000
1792006.07.11 21:23modify210.301.23031.22900.0000
1802006.07.11 22:28modify210.301.23031.22890.0000
1812006.07.11 22:43modify210.301.23031.22880.0000
1822006.07.12 08:00close210.301.22761.22880.000065.985369.62
1832006.07.12 08:01buy220.301.22770.00000.0000
1842006.07.12 13:20modify220.301.22771.22780.0000
1852006.07.12 13:26modify220.301.22771.22800.0000
1862006.07.12 13:26modify220.301.22771.22810.0000
1872006.07.12 13:27modify220.301.22771.22820.0000
1882006.07.12 13:27modify220.301.22771.22840.0000
1892006.07.12 13:28modify220.301.22771.22850.0000
1902006.07.12 13:28modify220.301.22771.22870.0000
1912006.07.12 13:28modify220.301.22771.22890.0000
1922006.07.12 14:31modify220.301.22771.22920.0000
1932006.07.12 14:31modify220.301.22771.22950.0000
1942006.07.12 14:31modify220.301.22771.23000.0000
1952006.07.12 14:32modify220.301.22771.23070.0000
1962006.07.12 14:32modify220.301.22771.23080.0000
1972006.07.12 14:32modify220.301.22771.23110.0000
1982006.07.12 14:32modify220.301.22771.23150.0000
1992006.07.12 14:32modify220.301.22771.23160.0000
2002006.07.12 14:32modify220.301.22771.23190.0000
2012006.07.12 14:32modify220.301.22771.23230.0000
2022006.07.12 14:34s/l220.301.23231.23230.0000112.005481.62
2032006.07.12 14:34buy230.301.23260.00000.0000
2042006.07.12 15:52modify230.301.23261.23260.0000
2052006.07.12 16:04modify230.301.23261.23280.0000
2062006.07.12 16:04modify230.301.23261.23320.0000
2072006.07.12 16:05modify230.301.23261.23330.0000
2082006.07.12 16:05modify230.301.23261.23350.0000
2092006.07.12 16:05modify230.301.23261.23380.0000
2102006.07.12 16:06modify230.301.23261.23390.0000
2112006.07.12 16:08modify230.301.23261.23410.0000
2122006.07.12 16:08modify230.301.23261.23450.0000
2132006.07.12 17:38s/l230.301.23451.23450.000046.185527.80
2142006.07.12 17:39buy240.301.23530.00000.0000
2152006.07.12 20:01close240.301.23490.00000.0000-9.725518.08
2162006.07.12 20:01sell250.301.23420.00000.0000
2172006.07.13 04:00close250.301.23330.00000.000021.895539.97
2182006.07.13 04:01buy260.301.23310.00000.0000
2192006.07.13 12:00close260.301.23010.00000.0000-73.165466.81
2202006.07.13 12:00sell270.301.23020.00000.0000
2212006.07.13 16:00close270.301.22990.00000.00007.325474.13
2222006.07.13 16:00buy280.301.23010.00000.0000
2232006.07.13 17:19modify280.301.23011.23030.0000
2242006.07.13 17:20modify280.301.23011.23070.0000
2252006.07.13 17:20modify280.301.23011.23080.0000
2262006.07.13 19:27s/l280.301.23081.23080.000017.065491.19
2272006.07.13 19:27buy290.301.23090.00000.0000
2282006.07.13 20:01close290.301.23150.00000.000014.625505.81
2292006.07.13 20:01sell300.301.23140.00000.0000
2302006.07.14 00:02close300.301.23010.00000.000031.705537.51
2312006.07.14 00:02buy310.301.23020.00000.0000
2322006.07.14 04:00close310.301.23080.00000.000014.625552.13
2332006.07.14 04:01sell320.301.23070.00000.0000
2342006.07.14 08:00close320.301.23080.00000.0000-2.445549.69
2352006.07.14 08:01buy330.301.23070.00000.0000
2362006.07.14 08:24modify330.301.23071.23090.0000
2372006.07.14 08:25modify330.301.23071.23140.0000
2382006.07.14 08:25modify330.301.23071.23150.0000
2392006.07.14 09:04modify330.301.23071.23160.0000
2402006.07.14 09:04modify330.301.23071.23190.0000
2412006.07.14 10:08s/l330.301.23191.23190.000029.235578.92
2422006.07.14 10:08buy340.301.23230.00000.0000
2432006.07.14 15:04modify340.301.23231.23230.0000
2442006.07.14 15:04modify340.301.23231.23240.0000
2452006.07.14 15:04modify340.301.23231.23270.0000
2462006.07.14 15:51modify340.301.23231.23280.0000
2472006.07.14 15:51modify340.301.23231.23290.0000
2482006.07.14 15:51modify340.301.23231.23330.0000
2492006.07.14 15:53modify340.301.23231.23340.0000
2502006.07.14 15:53modify340.301.23231.23370.0000
2512006.07.14 15:53modify340.301.23231.23390.0000
2522006.07.14 15:53modify340.301.23231.23410.0000
2532006.07.14 15:54modify340.301.23231.23420.0000
2542006.07.14 15:54modify340.301.23231.23430.0000
2552006.07.14 15:56modify340.301.23231.23470.0000
2562006.07.14 15:56modify340.301.23231.23500.0000
2572006.07.14 16:00close340.301.23721.23500.0000118.825697.74
2582006.07.14 16:00sell350.301.23700.00000.0000
2592006.07.14 20:46modify350.301.23701.23700.0000
2602006.07.14 20:46modify350.301.23701.23690.0000
2612006.07.17 00:01close350.301.23541.23690.000038.855736.59
2622006.07.17 00:02buy360.301.23520.00000.0000
2632006.07.17 10:02modify360.301.23521.23530.0000
2642006.07.17 10:03modify360.301.23521.23550.0000
2652006.07.17 10:03modify360.301.23521.23570.0000
2662006.07.17 10:04modify360.301.23521.23580.0000
2672006.07.17 10:05modify360.301.23521.23590.0000
2682006.07.17 10:06modify360.301.23521.23610.0000
2692006.07.17 10:06modify360.301.23521.23640.0000
2702006.07.17 10:06modify360.301.23521.23680.0000
2712006.07.17 10:07modify360.301.23521.23690.0000
2722006.07.17 10:07modify360.301.23521.23720.0000
2732006.07.17 10:13modify360.301.23521.23740.0000
2742006.07.17 10:13modify360.301.23521.23750.0000
2752006.07.17 10:16modify360.301.23521.23790.0000
2762006.07.17 10:16modify360.301.23521.23810.0000
2772006.07.17 10:16modify360.301.23521.23850.0000
2782006.07.17 10:16modify360.301.23521.23870.0000
2792006.07.17 10:16modify360.301.23521.23900.0000
2802006.07.17 10:31modify360.301.23521.23910.0000
2812006.07.17 10:37modify360.301.23521.23930.0000
2822006.07.17 10:37modify360.301.23521.23940.0000
2832006.07.17 10:38modify360.301.23521.23960.0000
2842006.07.17 10:38modify360.301.23521.23990.0000
2852006.07.17 10:39modify360.301.23521.24000.0000
2862006.07.17 10:39modify360.301.23521.24010.0000
2872006.07.17 10:39modify360.301.23521.24040.0000
2882006.07.17 10:39modify360.301.23521.24080.0000
2892006.07.17 10:41modify360.301.23521.24110.0000
2902006.07.17 10:41modify360.301.23521.24130.0000
2912006.07.17 11:00modify360.301.23521.24160.0000
2922006.07.17 11:01modify360.301.23521.24190.0000
2932006.07.17 11:01modify360.301.23521.24210.0000
2942006.07.17 11:26modify360.301.23521.24220.0000
2952006.07.17 11:26modify360.301.23521.24230.0000
2962006.07.17 11:27modify360.301.23521.24250.0000
2972006.07.17 11:29modify360.301.23521.24270.0000
2982006.07.17 11:29modify360.301.23521.24300.0000
2992006.07.17 11:30modify360.301.23521.24340.0000
3002006.07.17 11:30modify360.301.23521.24370.0000
3012006.07.17 11:31modify360.301.23521.24380.0000
3022006.07.17 11:34modify360.301.23521.24410.0000
3032006.07.17 11:34modify360.301.23521.24420.0000
3042006.07.17 11:36modify360.301.23521.24430.0000
3052006.07.17 12:00close360.301.24641.24430.0000269.586006.17
3062006.07.17 12:01sell370.401.24630.00000.0000
3072006.07.17 16:00close370.401.24740.00000.0000-35.275970.90
3082006.07.17 16:00buy380.401.24750.00000.0000
3092006.07.18 00:00close380.401.24800.00000.000016.035986.93
3102006.07.18 00:00sell390.401.24780.00000.0000
3112006.07.18 16:00close390.401.25120.00000.0000-108.705878.23
3122006.07.18 16:00buy400.401.25120.00000.0000
3132006.07.18 16:38modify400.401.25121.25130.0000
3142006.07.18 16:39modify400.401.25121.25160.0000
3152006.07.18 16:39modify400.401.25121.25170.0000
3162006.07.18 16:45modify400.401.25121.25180.0000
3172006.07.18 16:46modify400.401.25121.25190.0000
3182006.07.18 16:46modify400.401.25121.25210.0000
3192006.07.18 16:47modify400.401.25121.25270.0000
3202006.07.18 16:47modify400.401.25121.25280.0000
3212006.07.18 17:31s/l400.401.25281.25280.000051.095929.32
3222006.07.18 17:31buy410.401.25330.00000.0000
3232006.07.18 20:00close410.401.25230.00000.0000-31.945897.38
3242006.07.18 20:00sell420.401.25240.00000.0000
3252006.07.19 00:00close420.401.25320.00000.0000-25.535871.85
3262006.07.19 00:02buy430.401.25320.00000.0000
3272006.07.19 04:01close430.401.25470.00000.000047.825919.67
3282006.07.19 04:02sell440.401.25450.00000.0000
3292006.07.19 12:00close440.401.25540.00000.0000-28.685890.99
3302006.07.19 12:00buy450.401.25580.00000.0000
3312006.07.19 14:31modify450.401.25581.25590.0000
3322006.07.19 14:31modify450.401.25581.25630.0000
3332006.07.19 14:31modify450.401.25581.25670.0000
3342006.07.19 14:43s/l450.401.25671.25670.000028.665919.65
3352006.07.19 14:43buy460.401.25680.00000.0000
3362006.07.19 16:00close460.401.25700.00000.00006.365926.01
3372006.07.19 16:00sell470.401.25670.00000.0000
3382006.07.19 16:02modify470.401.25671.25640.0000
3392006.07.19 16:02modify470.401.25671.25630.0000
3402006.07.19 16:02modify470.401.25671.25600.0000
3412006.07.19 16:02modify470.401.25671.25560.0000
3422006.07.19 16:02modify470.401.25671.25540.0000
3432006.07.19 16:02modify470.401.25671.25500.0000
3442006.07.19 16:02modify470.401.25671.25450.0000
3452006.07.19 16:05s/l470.401.25451.25450.000070.135996.14
3462006.07.19 16:05sell480.401.25430.00000.0000
3472006.07.19 16:08modify480.401.25431.25410.0000
3482006.07.19 16:08modify480.401.25431.25370.0000
3492006.07.19 16:09modify480.401.25431.25340.0000
3502006.07.19 16:09modify480.401.25431.25320.0000
3512006.07.19 16:09modify480.401.25431.25280.0000
3522006.07.19 16:09modify480.401.25431.25250.0000
3532006.07.19 16:09modify480.401.25431.25190.0000
3542006.07.19 16:10modify480.401.25431.25160.0000
3552006.07.19 16:31modify480.401.25431.25120.0000
3562006.07.19 17:05s/l480.401.25121.25120.000099.096095.23
3572006.07.19 17:05sell490.401.25090.00000.0000
3582006.07.19 18:55modify490.401.25091.25070.0000
3592006.07.19 18:56modify490.401.25091.25060.0000
3602006.07.19 18:57modify490.401.25091.25050.0000
3612006.07.19 18:58modify490.401.25091.25030.0000
3622006.07.19 18:59modify490.401.25091.25020.0000
3632006.07.19 18:59modify490.401.25091.24990.0000
3642006.07.19 19:00modify490.401.25091.24960.0000
3652006.07.19 19:00modify490.401.25091.24950.0000
3662006.07.19 19:29modify490.401.25091.24930.0000
3672006.07.19 19:29modify490.401.25091.24890.0000
3682006.07.19 19:48modify490.401.25091.24870.0000
3692006.07.19 19:58modify490.401.25091.24860.0000
3702006.07.19 20:00close490.401.24621.24860.0000150.866246.09
3712006.07.19 20:00buy500.401.24600.00000.0000
3722006.07.19 23:01modify500.401.24601.24600.0000
3732006.07.19 23:01modify500.401.24601.24620.0000
3742006.07.20 00:02close500.401.24801.24620.000064.106310.19
3752006.07.20 00:03sell510.401.24810.00000.0000
3762006.07.20 04:01close510.401.24690.00000.000038.506348.69
3772006.07.20 04:01buy520.401.24720.00000.0000
3782006.07.20 12:00close520.401.24650.00000.0000-22.466326.23
3792006.07.20 12:00sell530.401.24630.00000.0000
3802006.07.20 13:11modify530.401.24631.24630.0000
3812006.07.20 13:11modify530.401.24631.24590.0000
3822006.07.20 13:17modify530.401.24631.24580.0000
3832006.07.20 13:41modify530.401.24631.24560.0000
3842006.07.20 14:15modify530.401.24631.24550.0000
3852006.07.20 14:18modify530.401.24631.24540.0000
3862006.07.20 14:19modify530.401.24631.24530.0000
3872006.07.20 15:37s/l530.401.24531.24530.000032.126358.35
3882006.07.20 15:37sell540.401.24490.00000.0000
3892006.07.20 16:00close540.401.24500.00000.0000-3.216355.14
3902006.07.20 16:01buy550.401.24480.00000.0000
3912006.07.21 08:00close550.401.24280.00000.0000-64.376290.77
3922006.07.21 08:00sell560.401.24300.00000.0000
3932006.07.21 09:16modify560.401.24301.24290.0000
3942006.07.21 09:19modify560.401.24301.24280.0000
3952006.07.21 09:20modify560.401.24301.24250.0000
3962006.07.21 09:20modify560.401.24301.24240.0000
3972006.07.21 10:34modify560.401.24301.24210.0000
3982006.07.21 10:34modify560.401.24301.24170.0000
3992006.07.21 12:25modify560.401.24301.24160.0000
4002006.07.21 12:25modify560.401.24301.24150.0000
4012006.07.21 12:36modify560.401.24301.24140.0000
4022006.07.21 14:43modify560.401.24301.24130.0000
4032006.07.21 14:43modify560.401.24301.24120.0000
4042006.07.21 15:06modify560.401.24301.24090.0000
4052006.07.21 15:07modify560.401.24301.24080.0000
4062006.07.21 15:07modify560.401.24301.24040.0000
4072006.07.21 15:09modify560.401.24301.24030.0000
4082006.07.21 15:41s/l560.401.24031.24030.000087.086377.85
4092006.07.21 15:41sell570.401.23950.00000.0000
4102006.07.21 20:03modify570.401.23951.23920.0000
4112006.07.21 23:30modify570.401.23951.23910.0000
4122006.07.21 23:34modify570.401.23951.23900.0000
4132006.07.21 23:35modify570.401.23951.23880.0000
4142006.07.21 23:35modify570.401.23951.23870.0000
4152006.07.21 23:36modify570.401.23951.23860.0000
4162006.07.21 23:36modify570.401.23951.23850.0000
4172006.07.24 00:00close570.401.23661.23850.000093.816471.66
4182006.07.24 00:01buy580.401.23650.00000.0000
4192006.07.24 02:50modify580.401.23651.23650.0000
4202006.07.24 02:50modify580.401.23651.23690.0000
4212006.07.24 02:50modify580.401.23651.23740.0000
4222006.07.24 02:50modify580.401.23651.23780.0000
4232006.07.24 02:51modify580.401.23651.23790.0000
4242006.07.24 03:23modify580.401.23651.23800.0000
4252006.07.24 03:23modify580.401.23651.23820.0000
4262006.07.24 03:24modify580.401.23651.23830.0000
4272006.07.24 03:24modify580.401.23651.23840.0000
4282006.07.24 03:28modify580.401.23651.23860.0000
4292006.07.24 03:28modify580.401.23651.23890.0000
4302006.07.24 03:28modify580.401.23651.23910.0000
4312006.07.24 03:29modify580.401.23651.23930.0000
4322006.07.24 03:29modify580.401.23651.23940.0000
4332006.07.24 07:34modify580.401.23651.23970.0000
4342006.07.24 07:35modify580.401.23651.23990.0000
4352006.07.24 07:35modify580.401.23651.24010.0000
4362006.07.24 07:35modify580.401.23651.24040.0000
4372006.07.24 07:37modify580.401.23651.24050.0000
4382006.07.24 07:48modify580.401.23651.24060.0000
4392006.07.24 08:04modify580.401.23651.24070.0000
4402006.07.24 08:37modify580.401.23651.24080.0000
4412006.07.24 08:42modify580.401.23651.24090.0000
4422006.07.24 08:42modify580.401.23651.24100.0000
4432006.07.24 09:00modify580.401.23651.24120.0000
4442006.07.24 09:16modify580.401.23651.24130.0000
4452006.07.24 09:17modify580.401.23651.24160.0000
4462006.07.24 09:17modify580.401.23651.24170.0000
4472006.07.24 09:24modify580.401.23651.24200.0000
4482006.07.24 09:25modify580.401.23651.24210.0000
4492006.07.24 09:25modify580.401.23651.24250.0000
4502006.07.24 09:26modify580.401.23651.24280.0000
4512006.07.24 09:26modify580.401.23651.24300.0000
4522006.07.24 09:59modify580.401.23651.24310.0000
4532006.07.24 10:01modify580.401.23651.24320.0000
4542006.07.24 10:01modify580.401.23651.24340.0000
4552006.07.24 10:01modify580.401.23651.24370.0000
4562006.07.24 10:06modify580.401.23651.24390.0000
4572006.07.24 10:08modify580.401.23651.24410.0000
4582006.07.24 10:28modify580.401.23651.24440.0000
4592006.07.24 10:29modify580.401.23651.24470.0000
4602006.07.24 10:29modify580.401.23651.24480.0000
4612006.07.24 10:36modify580.401.23651.24520.0000
4622006.07.24 10:36modify580.401.23651.24530.0000
4632006.07.24 10:48modify580.401.23651.24550.0000
4642006.07.24 10:49modify580.401.23651.24570.0000
4652006.07.24 12:01close580.401.24691.24570.0000333.636805.29
4662006.07.24 12:02sell590.401.24710.00000.0000
4672006.07.24 16:00close590.401.24670.00000.000012.836818.12
4682006.07.24 16:00buy600.401.24680.00000.0000
4692006.07.24 20:00close600.401.24670.00000.0000-3.216814.91
4702006.07.24 20:00sell610.401.24650.00000.0000
4712006.07.25 00:00close610.401.24680.00000.0000-9.626805.29
4722006.07.25 00:02buy620.401.24670.00000.0000
4732006.07.25 04:01close620.401.24720.00000.000016.046821.33
4742006.07.25 04:02sell630.401.24730.00000.0000
4752006.07.25 07:58modify630.401.24731.24720.0000
4762006.07.25 08:00close630.401.24461.24720.000086.776908.10
4772006.07.25 08:00buy640.401.24440.00000.0000
4782006.07.25 12:00close640.401.24490.00000.000016.076924.17
4792006.07.25 12:01sell650.401.24490.00000.0000
4802006.07.25 16:00close650.401.24390.00000.000032.166956.33
4812006.07.25 16:00buy660.401.24410.00000.0000
4822006.07.25 16:12modify660.401.24411.24420.0000
4832006.07.25 16:12modify660.401.24411.24460.0000
4842006.07.25 16:12modify660.401.24411.24500.0000
4852006.07.25 16:15modify660.401.24411.24510.0000
4862006.07.25 16:16modify660.401.24411.24530.0000
4872006.07.25 16:16modify660.401.24411.24560.0000
4882006.07.25 16:21modify660.401.24411.24570.0000
4892006.07.25 16:23modify660.401.24411.24600.0000
4902006.07.25 16:23modify660.401.24411.24630.0000
4912006.07.25 16:27modify660.401.24411.24640.0000
4922006.07.25 17:10modify660.401.24411.24660.0000
4932006.07.25 17:10modify660.401.24411.24690.0000
4942006.07.25 17:11modify660.401.24411.24710.0000
4952006.07.25 17:11modify660.401.24411.24720.0000
4962006.07.25 17:12modify660.401.24411.24740.0000
4972006.07.25 17:12modify660.401.24411.24760.0000
4982006.07.25 17:12modify660.401.24411.24790.0000
4992006.07.25 17:15modify660.401.24411.24810.0000
5002006.07.25 17:16modify660.401.24411.24820.0000
5012006.07.25 17:19modify660.401.24411.24830.0000
5022006.07.25 17:19modify660.401.24411.24870.0000
5032006.07.25 17:20modify660.401.24411.24910.0000
5042006.07.25 17:20modify660.401.24411.24920.0000
5052006.07.25 17:22modify660.401.24411.24950.0000
5062006.07.25 17:27modify660.401.24411.24980.0000
5072006.07.25 17:27modify660.401.24411.25010.0000
5082006.07.25 17:28modify660.401.24411.25040.0000
5092006.07.25 17:28modify660.401.24411.25050.0000
5102006.07.25 17:33modify660.401.24411.25080.0000
5112006.07.25 17:34modify660.401.24411.25090.0000
5122006.07.25 18:00modify660.401.24411.25110.0000
5132006.07.25 18:03modify660.401.24411.25140.0000
5142006.07.25 18:03modify660.401.24411.25150.0000
5152006.07.25 18:06modify660.401.24411.25160.0000
5162006.07.25 18:20modify660.401.24411.25170.0000
5172006.07.25 18:21modify660.401.24411.25180.0000
5182006.07.25 20:00close660.401.25391.25180.0000312.627268.95
5192006.07.25 20:01sell670.401.25370.00000.0000
5202006.07.26 15:20modify670.401.25371.25360.0000
5212006.07.26 15:21modify670.401.25371.25350.0000
5222006.07.26 15:24modify670.401.25371.25340.0000
5232006.07.26 16:01modify670.401.25371.25330.0000
5242006.07.26 16:09modify670.401.25371.25320.0000
5252006.07.26 16:10modify670.401.25371.25310.0000
5262006.07.26 16:10modify670.401.25371.25300.0000
5272006.07.26 16:11modify670.401.25371.25280.0000
5282006.07.26 16:12modify670.401.25371.25270.0000
5292006.07.26 16:16modify670.401.25371.25260.0000
5302006.07.26 16:17modify670.401.25371.25230.0000
5312006.07.26 16:29modify670.401.25371.25220.0000
5322006.07.26 16:29modify670.401.25371.25210.0000
5332006.07.26 16:33modify670.401.25371.25190.0000
5342006.07.26 16:33modify670.401.25371.25170.0000
5352006.07.26 16:33modify670.401.25371.25160.0000
5362006.07.26 18:06modify670.401.25371.25110.0000
5372006.07.26 18:06modify670.401.25371.25100.0000
5382006.07.26 18:29modify670.401.25371.25090.0000
5392006.07.26 18:30modify670.401.25371.25080.0000
5402006.07.26 18:30modify670.401.25371.25050.0000
5412006.07.26 18:31modify670.401.25371.25010.0000
5422006.07.26 18:31modify670.401.25371.25000.0000
5432006.07.26 18:33modify670.401.25371.24980.0000
5442006.07.26 18:34modify670.401.25371.24960.0000
5452006.07.26 18:40modify670.401.25371.24950.0000
5462006.07.26 18:41modify670.401.25371.24920.0000
5472006.07.26 18:41modify670.401.25371.24910.0000
5482006.07.26 18:51modify670.401.25371.24880.0000
5492006.07.26 18:52modify670.401.25371.24870.0000
5502006.07.26 19:40modify670.401.25371.24840.0000
5512006.07.26 20:02modify670.401.25371.24810.0000
5522006.07.26 20:02modify670.401.25371.24770.0000
5532006.07.26 20:08modify670.401.25371.24760.0000
5542006.07.26 20:09modify670.401.25371.24750.0000
5552006.07.26 20:09modify670.401.25371.24720.0000
5562006.07.26 20:09modify670.401.25371.24710.0000
5572006.07.26 20:10modify670.401.25371.24700.0000
5582006.07.26 20:14modify670.401.25371.24690.0000
5592006.07.26 20:15modify670.401.25371.24680.0000
5602006.07.26 20:20modify670.401.25371.24670.0000
5612006.07.26 20:20modify670.401.25371.24630.0000
5622006.07.26 20:21modify670.401.25371.24620.0000
5632006.07.26 20:21modify670.401.25371.24610.0000
5642006.07.26 20:23modify670.401.25371.24590.0000
5652006.07.26 20:23modify670.401.25371.24550.0000
5662006.07.26 20:25modify670.401.25371.24530.0000
5672006.07.26 20:26modify670.401.25371.24510.0000
5682006.07.26 20:26modify670.401.25371.24470.0000
5692006.07.26 22:22modify670.401.25371.24450.0000
5702006.07.26 22:51modify670.401.25371.24440.0000
5712006.07.26 22:52modify670.401.25371.24430.0000
5722006.07.26 22:52modify670.401.25371.24400.0000
5732006.07.26 22:59modify670.401.25371.24390.0000
5742006.07.26 23:00modify670.401.25371.24380.0000
5752006.07.26 23:01modify670.401.25371.24360.0000
5762006.07.26 23:01modify670.401.25371.24330.0000
5772006.07.27 06:47modify670.401.25371.24320.0000
5782006.07.27 07:37modify670.401.25371.24310.0000
5792006.07.27 07:41modify670.401.25371.24290.0000
5802006.07.27 07:41modify670.401.25371.24280.0000
5812006.07.27 07:42modify670.401.25371.24260.0000
5822006.07.27 07:42modify670.401.25371.24250.0000
5832006.07.27 07:46modify670.401.25371.24230.0000
5842006.07.27 07:47modify670.401.25371.24220.0000
5852006.07.27 07:48modify670.401.25371.24210.0000
5862006.07.27 08:08modify670.401.25371.24200.0000
5872006.07.27 08:24modify670.401.25371.24170.0000
5882006.07.27 08:52modify670.401.25371.24160.0000
5892006.07.27 08:56modify670.401.25371.24150.0000
5902006.07.27 08:56modify670.401.25371.24140.0000
5912006.07.27 09:01modify670.401.25371.24120.0000
5922006.07.27 09:02modify670.401.25371.24110.0000
5932006.07.27 09:04modify670.401.25371.24080.0000
5942006.07.27 09:11modify670.401.25371.24050.0000
5952006.07.27 09:11modify670.401.25371.24010.0000
5962006.07.27 09:12modify670.401.25371.24000.0000
5972006.07.27 09:12modify670.401.25371.23950.0000
5982006.07.27 09:42modify670.401.25371.23930.0000
5992006.07.27 12:18modify670.401.25371.23910.0000
6002006.07.27 12:19modify670.401.25371.23880.0000
6012006.07.27 12:25modify670.401.25371.23840.0000
6022006.07.27 12:26modify670.401.25371.23830.0000
6032006.07.27 12:26modify670.401.25371.23820.0000
6042006.07.27 12:33modify670.401.25371.23810.0000
6052006.07.27 12:33modify670.401.25371.23800.0000
6062006.07.27 12:34modify670.401.25371.23790.0000
6072006.07.27 12:52modify670.401.25371.23780.0000
6082006.07.27 14:31s/l670.401.23781.23780.0000513.777782.72
6092006.07.27 14:55sell680.501.23690.00000.0000
6102006.07.27 15:08modify680.501.23691.23690.0000
6112006.07.27 15:08modify680.501.23691.23660.0000
6122006.07.27 15:12modify680.501.23691.23620.0000
6132006.07.27 15:12modify680.501.23691.23570.0000
6142006.07.27 15:13modify680.501.23691.23560.0000
6152006.07.27 15:13modify680.501.23691.23550.0000
6162006.07.27 15:16modify680.501.23691.23530.0000
6172006.07.27 15:28modify680.501.23691.23510.0000
6182006.07.27 15:30modify680.501.23691.23490.0000
6192006.07.27 15:31modify680.501.23691.23480.0000
6202006.07.27 15:34modify680.501.23691.23470.0000
6212006.07.27 15:35modify680.501.23691.23450.0000
6222006.07.27 15:36modify680.501.23691.23440.0000
6232006.07.27 15:38modify680.501.23691.23430.0000
6242006.07.27 15:38modify680.501.23691.23420.0000
6252006.07.27 15:56s/l680.501.23421.23420.0000109.387892.10
6262006.07.27 15:56sell690.501.23370.00000.0000
6272006.07.27 16:00close690.501.23400.00000.0000-12.167879.94
6282006.07.27 16:00buy700.501.23420.00000.0000
6292006.07.27 17:08modify700.501.23421.23430.0000
6302006.07.27 17:24modify700.501.23421.23440.0000
6312006.07.27 17:24modify700.501.23421.23470.0000
6322006.07.27 17:24modify700.501.23421.23510.0000
6332006.07.27 17:36s/l700.501.23511.23510.000036.447916.38
6342006.07.27 17:36buy710.501.23550.00000.0000
6352006.07.27 20:14modify710.501.23551.23580.0000
6362006.07.27 20:14modify710.501.23551.23590.0000
6372006.07.27 20:16modify710.501.23551.23600.0000
6382006.07.27 20:16modify710.501.23551.23610.0000
6392006.07.27 20:18modify710.501.23551.23630.0000
6402006.07.27 20:18modify710.501.23551.23640.0000
6412006.07.27 20:20modify710.501.23551.23650.0000
6422006.07.27 20:21modify710.501.23551.23660.0000
6432006.07.27 20:29modify710.501.23551.23680.0000
6442006.07.27 20:29modify710.501.23551.23710.0000
6452006.07.27 20:30modify710.501.23551.23720.0000
6462006.07.27 20:32modify710.501.23551.23740.0000
6472006.07.27 20:33modify710.501.23551.23760.0000
6482006.07.28 04:00close710.501.23941.23760.0000157.338073.71
6492006.07.28 04:01sell720.501.23970.00000.0000
6502006.07.28 14:32modify720.501.23971.23970.0000
6512006.07.28 14:33modify720.501.23971.23930.0000
6522006.07.28 14:34modify720.501.23971.23910.0000
6532006.07.28 14:34modify720.501.23971.23870.0000
6542006.07.28 14:35modify720.501.23971.23850.0000
6552006.07.28 14:36modify720.501.23971.23840.0000
6562006.07.28 14:36modify720.501.23971.23800.0000
6572006.07.28 14:36modify720.501.23971.23750.0000
6582006.07.28 14:37modify720.501.23971.23740.0000
6592006.07.28 14:37modify720.501.23971.23730.0000
6602006.07.28 15:05modify720.501.23971.23720.0000
6612006.07.28 15:06modify720.501.23971.23670.0000
6622006.07.28 15:07modify720.501.23971.23660.0000
6632006.07.28 15:07modify720.501.23971.23650.0000
6642006.07.28 15:08modify720.501.23971.23630.0000
6652006.07.28 15:09modify720.501.23971.23620.0000
6662006.07.28 15:16modify720.501.23971.23600.0000
6672006.07.28 15:17modify720.501.23971.23590.0000
6682006.07.28 15:17modify720.501.23971.23550.0000
6692006.07.28 15:18modify720.501.23971.23520.0000
6702006.07.28 15:18modify720.501.23971.23510.0000
6712006.07.28 16:46modify720.501.23971.23480.0000
6722006.07.28 17:05modify720.501.23971.23470.0000
6732006.07.28 17:06modify720.501.23971.23460.0000
6742006.07.28 18:30s/l720.501.23461.23460.0000206.548280.25
6752006.07.28 18:31sell730.501.23380.00000.0000
6762006.07.31 00:09close730.501.23280.00000.000040.568320.81
6772006.07.31 00:10buy740.501.23300.00000.0000
6782006.07.31 04:00close740.501.23320.00000.00008.118328.92
6792006.07.31 04:01sell750.501.23320.00000.0000
6802006.07.31 13:55modify750.501.23321.23300.0000
6812006.07.31 13:55modify750.501.23321.23290.0000
6822006.07.31 13:56modify750.501.23321.23280.0000
6832006.07.31 13:56modify750.501.23321.23270.0000
6842006.07.31 14:52modify750.501.23321.23260.0000
6852006.07.31 15:00modify750.501.23321.23250.0000
6862006.07.31 15:00modify750.501.23321.23200.0000
6872006.07.31 15:00modify750.501.23321.23140.0000
6882006.07.31 16:00s/l750.501.23141.23140.000073.088402.00
6892006.07.31 16:00sell760.501.23060.00000.0000
6902006.08.01 00:00close760.501.23140.00000.0000-32.488369.52
6912006.08.01 00:00buy770.501.23150.00000.0000
6922006.08.01 06:56modify770.501.23151.23170.0000
6932006.08.01 06:57modify770.501.23151.23180.0000
6942006.08.01 06:59modify770.501.23151.23190.0000
6952006.08.01 07:00modify770.501.23151.23200.0000
6962006.08.01 07:04modify770.501.23151.23230.0000
6972006.08.01 07:07modify770.501.23151.23240.0000
6982006.08.01 07:07modify770.501.23151.23260.0000
6992006.08.01 07:07modify770.501.23151.23280.0000
7002006.08.01 07:43modify770.501.23151.23300.0000
7012006.08.01 07:44modify770.501.23151.23320.0000
7022006.08.01 07:44modify770.501.23151.23340.0000
7032006.08.01 07:44modify770.501.23151.23370.0000
7042006.08.01 07:45modify770.501.23151.23380.0000
7052006.08.01 08:01close770.501.23501.23380.0000141.708511.22
7062006.08.01 08:02sell780.501.23500.00000.0000
7072006.08.01 12:55modify780.501.23501.23490.0000
7082006.08.01 12:55modify780.501.23501.23450.0000
7092006.08.01 12:58modify780.501.23501.23440.0000
7102006.08.01 14:29modify780.501.23501.23430.0000
7112006.08.01 14:30modify780.501.23501.23410.0000
7122006.08.01 14:31modify780.501.23501.23380.0000
7132006.08.01 14:31modify780.501.23501.23350.0000
7142006.08.01 14:31modify780.501.23501.23300.0000
7152006.08.01 14:32modify780.501.23501.23290.0000
7162006.08.01 14:35s/l780.501.23291.23290.000085.158596.37
7172006.08.01 14:35sell790.501.23260.00000.0000
7182006.08.01 18:10modify790.501.23261.23250.0000
7192006.08.01 18:13modify790.501.23261.23200.0000
7202006.08.01 18:14modify790.501.23261.23180.0000
7212006.08.01 18:15modify790.501.23261.23170.0000
7222006.08.01 18:15modify790.501.23261.23160.0000
7232006.08.01 18:16modify790.501.23261.23110.0000
7242006.08.01 18:18modify790.501.23261.23050.0000
7252006.08.01 18:18modify790.501.23261.23040.0000
7262006.08.01 18:57modify790.501.23261.23030.0000
7272006.08.01 18:58modify790.501.23261.23010.0000
7282006.08.01 18:58modify790.501.23261.22980.0000
7292006.08.01 19:11modify790.501.23261.22960.0000
7302006.08.01 21:47modify790.501.23261.22950.0000
7312006.08.01 22:09modify790.501.23261.22940.0000
7322006.08.01 22:11modify790.501.23261.22930.0000
7332006.08.01 22:13modify790.501.23261.22920.0000
7342006.08.01 22:29modify790.501.23261.22900.0000
7352006.08.02 04:00close790.501.22691.22900.0000232.298828.66
7362006.08.02 04:01buy800.501.22690.00000.0000
7372006.08.02 14:30modify800.501.22691.22700.0000
7382006.08.02 14:30modify800.501.22691.22710.0000
7392006.08.02 15:20s/l800.501.22711.22710.00008.158836.81
7402006.08.02 20:00buy810.501.23060.00000.0000
7412006.08.03 02:38modify810.501.23061.23080.0000
7422006.08.03 02:39modify810.501.23061.23100.0000
7432006.08.03 02:39modify810.501.23061.23110.0000
7442006.08.03 02:58modify810.501.23061.23120.0000
7452006.08.03 02:59modify810.501.23061.23140.0000
7462006.08.03 03:11modify810.501.23061.23150.0000
7472006.08.03 03:12modify810.501.23061.23180.0000
7482006.08.03 03:12modify810.501.23061.23200.0000
7492006.08.03 03:15modify810.501.23061.23210.0000
7502006.08.03 03:15modify810.501.23061.23220.0000
7512006.08.03 03:16modify810.501.23061.23240.0000
7522006.08.03 03:16modify810.501.23061.23270.0000
7532006.08.03 03:19modify810.501.23061.23280.0000
7542006.08.03 06:13s/l810.501.23281.23280.000089.268926.07
7552006.08.03 08:00buy820.501.23470.00000.0000
7562006.08.03 12:01close820.501.23420.00000.0000-20.268905.81
7572006.08.03 12:01sell830.501.23390.00000.0000
7582006.08.03 14:31modify830.501.23391.23390.0000
7592006.08.03 14:32modify830.501.23391.23380.0000
7602006.08.03 14:32modify830.501.23391.23370.0000
7612006.08.03 14:36modify830.501.23391.23330.0000
7622006.08.03 14:36modify830.501.23391.23260.0000
7632006.08.03 14:37modify830.501.23391.23230.0000
7642006.08.03 14:37modify830.501.23391.23220.0000
7652006.08.03 14:38modify830.501.23391.23200.0000
7662006.08.03 14:40modify830.501.23391.23190.0000
7672006.08.03 14:41modify830.501.23391.23180.0000
7682006.08.03 14:41modify830.501.23391.23140.0000
7692006.08.03 14:41modify830.501.23391.23080.0000
7702006.08.03 14:42modify830.501.23391.23060.0000
7712006.08.03 14:42modify830.501.23391.23010.0000
7722006.08.03 15:28s/l830.501.23011.23010.0000154.449060.25
7732006.08.03 15:28sell840.501.22970.00000.0000
7742006.08.03 16:00close840.501.22960.00000.00004.079064.32
7752006.08.03 16:00buy850.501.22950.00000.0000
7762006.08.03 16:58modify850.501.22951.22970.0000
7772006.08.03 16:59modify850.501.22951.22980.0000
7782006.08.03 17:03modify850.501.22951.22990.0000
7792006.08.03 17:06modify850.501.22951.23000.0000
7802006.08.03 17:10modify850.501.22951.23030.0000
7812006.08.03 17:10modify850.501.22951.23070.0000
7822006.08.03 17:11modify850.501.22951.23080.0000
7832006.08.03 17:12modify850.501.22951.23090.0000
7842006.08.03 17:14modify850.501.22951.23100.0000
7852006.08.03 17:14modify850.501.22951.23140.0000
7862006.08.03 17:14modify850.501.22951.23180.0000
7872006.08.03 17:15modify850.501.22951.23190.0000
7882006.08.03 18:32s/l850.501.23191.23190.000097.419161.73
7892006.08.03 18:32buy860.501.23240.00000.0000
7902006.08.04 00:01close860.501.23090.00000.0000-60.939100.80
7912006.08.04 00:02sell870.501.23100.00000.0000
7922006.08.04 04:00close870.501.23140.00000.0000-16.249084.56
7932006.08.04 04:00buy880.501.23130.00000.0000
7942006.08.04 10:40modify880.501.23131.23140.0000
7952006.08.04 10:42modify880.501.23131.23150.0000
7962006.08.04 10:42modify880.501.23131.23160.0000
7972006.08.04 10:43modify880.501.23131.23180.0000
7982006.08.04 10:43modify880.501.23131.23200.0000
7992006.08.04 10:44modify880.501.23131.23210.0000
8002006.08.04 12:01close880.501.23391.23210.0000105.369189.92
8012006.08.04 12:02sell890.601.23390.00000.0000
8022006.08.04 14:31modify890.601.23391.23350.0000
8032006.08.04 14:31modify890.601.23391.23290.0000
8042006.08.04 14:31modify890.601.23391.23240.0000
8052006.08.04 14:31modify890.601.23391.23230.0000
8062006.08.04 14:31modify890.601.23391.23170.0000
8072006.08.04 14:31modify890.601.23391.23100.0000
8082006.08.04 14:31modify890.601.23391.23040.0000
8092006.08.04 14:32modify890.601.23391.23030.0000
8102006.08.04 14:32modify890.601.23391.23020.0000
8112006.08.04 14:32modify890.601.23391.22990.0000
8122006.08.04 14:32modify890.601.23391.22950.0000
8132006.08.04 14:32modify890.601.23391.22910.0000
8142006.08.04 14:32modify890.601.23391.22840.0000
8152006.08.04 14:35s/l890.601.22841.22840.0000268.629458.54
8162006.08.04 14:35sell900.601.22800.00000.0000
8172006.08.04 14:38modify900.601.22801.22750.0000
8182006.08.04 14:40modify900.601.22801.22740.0000
8192006.08.04 14:40modify900.601.22801.22710.0000
8202006.08.04 14:40modify900.601.22801.22690.0000
8212006.08.04 14:40modify900.601.22801.22650.0000
8222006.08.04 15:48modify900.601.22801.22640.0000
8232006.08.04 15:48modify900.601.22801.22600.0000
8242006.08.04 15:48modify900.601.22801.22570.0000
8252006.08.04 15:48modify900.601.22801.22530.0000
8262006.08.04 15:52modify900.601.22801.22510.0000
8272006.08.04 15:52modify900.601.22801.22450.0000
8282006.08.04 15:54modify900.601.22801.22430.0000
8292006.08.04 15:54modify900.601.22801.22410.0000
8302006.08.04 15:55modify900.601.22801.22390.0000
8312006.08.04 15:57modify900.601.22801.22380.0000
8322006.08.04 15:57modify900.601.22801.22350.0000
8332006.08.04 15:57modify900.601.22801.22300.0000
8342006.08.04 15:58modify900.601.22801.22280.0000
8352006.08.04 15:58modify900.601.22801.22270.0000
8362006.08.04 16:00close900.601.22031.22270.0000378.609837.14
8372006.08.04 16:00buy910.601.22010.00000.0000
8382006.08.04 22:13modify910.601.22011.22020.0000
8392006.08.04 22:13modify910.601.22011.22030.0000
8402006.08.04 22:41modify910.601.22011.22040.0000
8412006.08.04 22:58modify910.601.22011.22060.0000
8422006.08.04 23:13modify910.601.22011.22090.0000
8432006.08.04 23:34modify910.601.22011.22100.0000
8442006.08.04 23:36modify910.601.22011.22120.0000
8452006.08.07 00:00close910.601.22131.22120.000058.959896.09
8462006.08.07 00:01sell920.601.22160.00000.0000
8472006.08.07 04:00close920.601.22160.00000.00000.009896.09
8482006.08.07 04:01buy930.601.22150.00000.0000
8492006.08.07 12:00close930.601.22360.00000.0000102.979999.06
8502006.08.07 12:00sell940.601.22350.00000.0000
8512006.08.07 16:00close940.601.22270.00000.000039.2610038.32
8522006.08.07 16:00buy950.601.22260.00000.0000
8532006.08.07 19:24modify950.601.22261.22260.0000
8542006.08.07 19:24modify950.601.22261.22280.0000
8552006.08.07 19:25modify950.601.22261.22290.0000
8562006.08.07 19:25modify950.601.22261.22300.0000
8572006.08.07 19:54modify950.601.22261.22320.0000
8582006.08.07 19:54modify950.601.22261.22340.0000
8592006.08.07 19:58modify950.601.22261.22350.0000
8602006.08.07 20:01modify950.601.22261.22360.0000
8612006.08.07 20:01modify950.601.22261.22380.0000
8622006.08.07 20:01modify950.601.22261.22410.0000
8632006.08.07 20:03modify950.601.22261.22420.0000
8642006.08.07 20:03modify950.601.22261.22430.0000
8652006.08.07 23:59modify950.601.22261.22440.0000
8662006.08.07 23:59modify950.601.22261.22450.0000
8672006.08.08 00:01close950.601.22701.22450.0000215.1610253.48
8682006.08.08 00:02sell960.601.22690.00000.0000
8692006.08.08 20:00close960.601.22700.00000.0000-4.8910248.59
8702006.08.08 20:00buy970.601.22720.00000.0000
8712006.08.09 00:49modify970.601.22721.22730.0000
8722006.08.09 00:50modify970.601.22721.22770.0000
8732006.08.09 00:50modify970.601.22721.22790.0000
8742006.08.09 00:50modify970.601.22721.22820.0000
8752006.08.09 00:50modify970.601.22721.22840.0000
8762006.08.09 00:50modify970.601.22721.22880.0000
8772006.08.09 00:51modify970.601.22721.22900.0000
8782006.08.09 00:51modify970.601.22721.22910.0000
8792006.08.09 00:58modify970.601.22721.22940.0000
8802006.08.09 00:59modify970.601.22721.22960.0000
8812006.08.09 00:59modify970.601.22721.23000.0000
8822006.08.09 01:00modify970.601.22721.23030.0000
8832006.08.09 01:00modify970.601.22721.23060.0000
8842006.08.09 01:34s/l970.601.23061.23060.0000165.8110414.40
8852006.08.09 01:34buy980.601.23080.00000.0000
8862006.08.09 04:00close980.601.23170.00000.000043.8410458.24
8872006.08.09 04:01sell990.601.23160.00000.0000
8882006.08.09 07:54modify990.601.23161.23160.0000
8892006.08.09 08:02modify990.601.23161.23150.0000
8902006.08.09 08:02modify990.601.23161.23110.0000
8912006.08.09 08:15modify990.601.23161.23090.0000
8922006.08.09 08:15modify990.601.23161.23030.0000
8932006.08.09 08:24modify990.601.23161.23020.0000
8942006.08.09 08:24modify990.601.23161.22990.0000
8952006.08.09 08:27modify990.601.23161.22980.0000
8962006.08.09 09:01modify990.601.23161.22960.0000
8972006.08.09 09:02modify990.601.23161.22930.0000
8982006.08.09 09:03modify990.601.23161.22890.0000
8992006.08.09 09:11modify990.601.23161.22880.0000
9002006.08.09 09:12modify990.601.23161.22860.0000
9012006.08.09 09:12modify990.601.23161.22830.0000
9022006.08.09 09:29modify990.601.23161.22800.0000
9032006.08.09 09:30modify990.601.23161.22770.0000
9042006.08.09 10:05modify990.601.23161.22760.0000
9052006.08.09 10:05modify990.601.23161.22730.0000
9062006.08.09 10:06modify990.601.23161.22720.0000
9072006.08.09 10:06modify990.601.23161.22680.0000
9082006.08.09 10:07modify990.601.23161.22650.0000
9092006.08.09 10:08modify990.601.23161.22630.0000
9102006.08.09 10:08modify990.601.23161.22610.0000
9112006.08.09 10:09modify990.601.23161.22600.0000
9122006.08.09 10:16modify990.601.23161.22590.0000
9132006.08.09 10:19modify990.601.23161.22570.0000
9142006.08.09 12:43modify990.601.23161.22560.0000
9152006.08.09 12:44modify990.601.23161.22530.0000
9162006.08.09 12:45modify990.601.23161.22520.0000
9172006.08.09 12:46modify990.601.23161.22500.0000
9182006.08.09 12:46modify990.601.23161.22470.0000
9192006.08.09 12:47modify990.601.23161.22450.0000
9202006.08.09 12:47modify990.601.23161.22440.0000
9212006.08.09 12:56modify990.601.23161.22420.0000
9222006.08.09 12:56modify990.601.23161.22410.0000
9232006.08.09 14:10s/l990.601.22411.22410.0000367.5910825.83
9242006.08.09 16:01buy1000.601.22370.00000.0000
9252006.08.09 20:30modify1000.601.22371.22380.0000
9262006.08.09 20:58modify1000.601.22371.22400.0000
9272006.08.09 20:59modify1000.601.22371.22420.0000
9282006.08.10 00:01close1000.601.22591.22420.0000107.6810933.51
9292006.08.10 00:02sell1010.701.22600.00000.0000
9302006.08.10 04:00close1010.701.22560.00000.000022.8510956.36
9312006.08.10 04:01buy1020.701.22550.00000.0000
9322006.08.10 14:37modify1020.701.22551.22560.0000
9332006.08.10 14:38modify1020.701.22551.22580.0000
9342006.08.10 14:38modify1020.701.22551.22620.0000
9352006.08.10 14:39modify1020.701.22551.22640.0000
9362006.08.10 14:39modify1020.701.22551.22650.0000
9372006.08.10 14:40modify1020.701.22551.22670.0000
9382006.08.10 14:40modify1020.701.22551.22690.0000
9392006.08.10 14:42modify1020.701.22551.22720.0000
9402006.08.10 14:42modify1020.701.22551.22730.0000
9412006.08.10 15:39modify1020.701.22551.22740.0000
9422006.08.10 15:39modify1020.701.22551.22760.0000
9432006.08.10 15:39modify1020.701.22551.22790.0000
9442006.08.10 15:51modify1020.701.22551.22800.0000
9452006.08.10 16:03modify1020.701.22551.22810.0000
9462006.08.10 16:03modify1020.701.22551.22840.0000
9472006.08.10 16:04modify1020.701.22551.22860.0000
9482006.08.10 16:04modify1020.701.22551.22870.0000
9492006.08.10 16:06modify1020.701.22551.22880.0000
9502006.08.10 16:07modify1020.701.22551.22890.0000
9512006.08.10 16:07modify1020.701.22551.22910.0000
9522006.08.10 16:07modify1020.701.22551.22940.0000
9532006.08.10 16:10modify1020.701.22551.22950.0000
9542006.08.10 16:21modify1020.701.22551.22990.0000
9552006.08.10 16:21modify1020.701.22551.23020.0000
9562006.08.10 16:23modify1020.701.22551.23030.0000
9572006.08.10 16:23modify1020.701.22551.23040.0000
9582006.08.10 16:24modify1020.701.22551.23050.0000
9592006.08.10 16:24modify1020.701.22551.23060.0000
9602006.08.10 16:25modify1020.701.22551.23070.0000
9612006.08.10 16:25modify1020.701.22551.23110.0000
9622006.08.10 16:25modify1020.701.22551.23150.0000
9632006.08.10 16:26modify1020.701.22551.23160.0000
9642006.08.10 16:34modify1020.701.22551.23170.0000
9652006.08.10 16:34modify1020.701.22551.23210.0000
9662006.08.10 16:34modify1020.701.22551.23250.0000
9672006.08.10 16:35modify1020.701.22551.23280.0000
9682006.08.10 16:35modify1020.701.22551.23310.0000
9692006.08.10 16:36modify1020.701.22551.23350.0000
9702006.08.10 16:36modify1020.701.22551.23380.0000
9712006.08.10 16:37modify1020.701.22551.23400.0000
9722006.08.10 16:37modify1020.701.22551.23420.0000
9732006.08.10 16:38modify1020.701.22551.23440.0000
9742006.08.10 16:38modify1020.701.22551.23480.0000
9752006.08.10 16:38modify1020.701.22551.23520.0000
9762006.08.10 17:19modify1020.701.22551.23560.0000
9772006.08.10 17:20modify1020.701.22551.23580.0000
9782006.08.10 17:28s/l1020.701.23581.23580.0000583.4311539.79
9792006.08.10 17:28buy1030.701.23630.00000.0000
9802006.08.10 20:00close1030.701.23580.00000.0000-28.3211511.47
9812006.08.10 20:01sell1040.701.23590.00000.0000
9822006.08.11 00:02close1040.701.23480.00000.000062.3611573.83
9832006.08.11 00:03buy1050.701.23480.00000.0000
9842006.08.11 04:01close1050.701.23600.00000.000067.9611641.79
9852006.08.11 04:01sell1060.701.23610.00000.0000
9862006.08.11 12:00close1060.701.23610.00000.00000.0011641.79
9872006.08.11 12:00buy1070.701.23620.00000.0000
9882006.08.11 14:31modify1070.701.23621.23670.0000
9892006.08.11 14:31modify1070.701.23621.23680.0000
9902006.08.11 14:31modify1070.701.23621.23740.0000
9912006.08.11 14:31modify1070.701.23621.23790.0000
9922006.08.11 14:32modify1070.701.23621.23800.0000
9932006.08.11 14:32modify1070.701.23621.23830.0000
9942006.08.11 14:32modify1070.701.23621.23850.0000
9952006.08.11 14:32modify1070.701.23621.23880.0000
9962006.08.11 14:33modify1070.701.23621.23890.0000
9972006.08.11 14:34modify1070.701.23621.23920.0000
9982006.08.11 14:34modify1070.701.23621.23970.0000
9992006.08.11 15:36s/l1070.701.23971.23970.0000197.6311839.42
10002006.08.11 15:36buy1080.701.24020.00000.0000
10012006.08.11 20:16modify1080.701.24021.24030.0000
10022006.08.11 20:23modify1080.701.24021.24040.0000
10032006.08.11 20:23modify1080.701.24021.24060.0000
10042006.08.11 20:23modify1080.701.24021.24090.0000
10052006.08.11 23:33modify1080.701.24021.24160.0000
10062006.08.14 00:00close1080.701.24231.24160.0000118.3311957.75
10072006.08.14 00:00sell1090.701.24240.00000.0000
10082006.08.14 01:08modify1090.701.24241.24240.0000
10092006.08.14 01:09modify1090.701.24241.24230.0000
10102006.08.14 03:12modify1090.701.24241.24220.0000
10112006.08.14 03:18modify1090.701.24241.24210.0000
10122006.08.14 03:19modify1090.701.24241.24200.0000
10132006.08.14 04:01close1090.701.23951.24200.0000163.7812121.53
10142006.08.14 04:01buy1100.701.23950.00000.0000
10152006.08.14 09:28modify1100.701.23951.23980.0000
10162006.08.14 10:00s/l1100.701.23981.23980.000016.9412138.47
10172006.08.14 10:00buy1110.701.24030.00000.0000
10182006.08.14 13:07modify1110.701.24031.24030.0000
10192006.08.14 13:07modify1110.701.24031.24060.0000
10202006.08.14 13:08modify1110.701.24031.24080.0000
10212006.08.14 13:08modify1110.701.24031.24090.0000
10222006.08.14 14:22modify1110.701.24031.24100.0000
10232006.08.14 15:00s/l1110.701.24101.24100.000039.4812177.95
10242006.08.14 16:00buy1120.701.24190.00000.0000
10252006.08.14 20:00close1120.701.24160.00000.0000-16.9112161.04
10262006.08.14 20:00sell1130.701.24180.00000.0000
10272006.08.15 00:02close1130.701.24220.00000.0000-22.5412138.50
10282006.08.15 00:04buy1140.701.24220.00000.0000
10292006.08.15 04:00close1140.701.24200.00000.0000-11.2712127.23
10302006.08.15 04:00sell1150.701.24180.00000.0000
10312006.08.15 07:39modify1150.701.24181.24180.0000
10322006.08.15 08:01close1150.701.23981.24180.0000112.9212240.15
10332006.08.15 08:01buy1160.701.23980.00000.0000
10342006.08.15 08:54modify1160.701.23981.23990.0000
10352006.08.15 08:55modify1160.701.23981.24010.0000
10362006.08.15 09:00modify1160.701.23981.24020.0000
10372006.08.15 09:01modify1160.701.23981.24030.0000
10382006.08.15 09:01modify1160.701.23981.24040.0000
10392006.08.15 11:03modify1160.701.23981.24050.0000
10402006.08.15 11:04modify1160.701.23981.24090.0000
10412006.08.15 11:04modify1160.701.23981.24100.0000
10422006.08.15 11:05modify1160.701.23981.24110.0000
10432006.08.15 11:05modify1160.701.23981.24150.0000
10442006.08.15 12:01close1160.701.24361.24150.0000213.9012454.05
10452006.08.15 12:02sell1170.701.24380.00000.0000
10462006.08.15 14:31modify1170.701.24381.24380.0000
10472006.08.15 14:31modify1170.701.24381.24330.0000
10482006.08.15 14:31modify1170.701.24381.24280.0000
10492006.08.15 14:31modify1170.701.24381.24230.0000
10502006.08.15 14:32modify1170.701.24381.24180.0000
10512006.08.15 14:32modify1170.701.24381.24170.0000
10522006.08.15 14:51modify1170.701.24381.24130.0000
10532006.08.15 14:51modify1170.701.24381.24070.0000
10542006.08.15 14:59modify1170.701.24381.24060.0000
10552006.08.15 15:00modify1170.701.24381.24050.0000
10562006.08.15 15:02modify1170.701.24381.24040.0000
10572006.08.15 15:02modify1170.701.24381.24000.0000
10582006.08.15 15:06modify1170.701.24381.23980.0000
10592006.08.15 15:07modify1170.701.24381.23970.0000
10602006.08.15 15:07modify1170.701.24381.23930.0000
10612006.08.15 15:08modify1170.701.24381.23900.0000
10622006.08.15 15:09modify1170.701.24381.23890.0000
10632006.08.15 15:09modify1170.701.24381.23880.0000
10642006.08.15 15:38modify1170.701.24381.23870.0000
10652006.08.15 15:39modify1170.701.24381.23840.0000
10662006.08.15 15:44modify1170.701.24381.23830.0000
10672006.08.15 15:44modify1170.701.24381.23810.0000
10682006.08.15 15:44modify1170.701.24381.23770.0000
10692006.08.15 15:47modify1170.701.24381.23760.0000
10702006.08.15 15:47modify1170.701.24381.23750.0000
10712006.08.15 16:00close1170.701.23531.23750.0000481.6612935.71
10722006.08.15 16:00buy1180.801.23520.00000.0000
10732006.08.15 17:47modify1180.801.23521.23520.0000
10742006.08.15 18:16modify1180.801.23521.23530.0000
10752006.08.15 18:16modify1180.801.23521.23550.0000
10762006.08.15 19:08s/l1180.801.23551.23550.000019.4312955.14
10772006.08.15 19:08buy1190.801.23600.00000.0000
10782006.08.16 04:01close1190.801.23710.00000.000071.1313026.27
10792006.08.16 04:01sell1200.801.23690.00000.0000
10802006.08.16 08:00close1200.801.23780.00000.0000-58.1712968.10
10812006.08.16 08:00buy1210.801.23770.00000.0000
10822006.08.16 12:00close1210.801.23520.00000.0000-161.9212806.18
10832006.08.16 12:00sell1220.801.23520.00000.0000
10842006.08.16 14:31modify1220.801.23521.23490.0000
10852006.08.16 14:31modify1220.801.23521.23480.0000
10862006.08.16 14:31modify1220.801.23521.23430.0000
10872006.08.16 14:31modify1220.801.23521.23370.0000
10882006.08.16 14:31modify1220.801.23521.23320.0000
10892006.08.16 14:32modify1220.801.23521.23310.0000
10902006.08.16 14:32modify1220.801.23521.23280.0000
10912006.08.16 14:32modify1220.801.23521.23230.0000
10922006.08.16 14:37modify1220.801.23521.23190.0000
10932006.08.16 14:38modify1220.801.23521.23180.0000
10942006.08.16 14:51modify1220.801.23521.23130.0000
10952006.08.16 15:07modify1220.801.23521.23090.0000
10962006.08.16 15:16modify1220.801.23521.23040.0000
10972006.08.16 15:17modify1220.801.23521.23020.0000
10982006.08.16 15:18modify1220.801.23521.23000.0000
10992006.08.16 15:18modify1220.801.23521.22960.0000
11002006.08.16 15:19modify1220.801.23521.22950.0000
11012006.08.16 16:01close1220.801.22781.22950.0000482.1613288.34
11022006.08.16 16:01buy1230.801.22790.00000.0000
11032006.08.17 00:00close1230.801.22940.00000.000097.6113385.95
11042006.08.17 00:02sell1240.801.22920.00000.0000
11052006.08.17 04:00close1240.801.22850.00000.000045.5813431.53
11062006.08.17 04:01buy1250.801.22860.00000.0000
11072006.08.17 19:01modify1250.801.22861.22860.0000
11082006.08.17 19:04modify1250.801.22861.22880.0000
11092006.08.17 19:04modify1250.801.22861.22890.0000
11102006.08.17 19:05modify1250.801.22861.22900.0000
11112006.08.17 19:07modify1250.801.22861.22910.0000
11122006.08.17 19:07modify1250.801.22861.22930.0000
11132006.08.17 19:19modify1250.801.22861.22960.0000
11142006.08.17 19:21modify1250.801.22861.22990.0000
11152006.08.17 19:21modify1250.801.22861.23010.0000
11162006.08.17 19:22modify1250.801.22861.23020.0000
11172006.08.17 19:23modify1250.801.22861.23030.0000
11182006.08.17 19:47modify1250.801.22861.23050.0000
11192006.08.17 19:48modify1250.801.22861.23060.0000
11202006.08.17 19:59modify1250.801.22861.23100.0000
11212006.08.17 19:59modify1250.801.22861.23130.0000
11222006.08.17 20:01close1250.801.23401.23130.0000350.0813781.61
11232006.08.17 20:01sell1260.801.23390.00000.0000
11242006.08.18 00:00close1260.801.23380.00000.00006.4813788.09
11252006.08.18 00:00buy1270.801.23400.00000.0000
11262006.08.18 04:00close1270.801.23270.00000.0000-84.3713703.72
11272006.08.18 04:00sell1280.801.23250.00000.0000
11282006.08.18 08:01close1280.801.23220.00000.000019.4813723.20
11292006.08.18 08:01buy1290.801.23200.00000.0000
11302006.08.18 12:00close1290.801.23300.00000.000064.8813788.08
11312006.08.18 12:00sell1300.801.23290.00000.0000
11322006.08.18 16:00close1300.801.23190.00000.000064.9413853.02
11332006.08.18 16:00buy1310.801.23210.00000.0000
11342006.08.18 16:23modify1310.801.23211.23220.0000
11352006.08.18 16:24modify1310.801.23211.23230.0000
11362006.08.18 16:25modify1310.801.23211.23250.0000
11372006.08.18 16:25modify1310.801.23211.23290.0000
11382006.08.18 16:25modify1310.801.23211.23320.0000
11392006.08.18 16:54s/l1310.801.23321.23320.000071.3613924.38
11402006.08.18 16:54buy1320.801.23370.00000.0000
11412006.08.18 20:00close1320.801.23420.00000.000032.4113956.79
11422006.08.18 20:01sell1330.801.23410.00000.0000
11432006.08.21 02:59modify1330.801.23411.23380.0000
11442006.08.21 03:02modify1330.801.23411.23370.0000
11452006.08.21 03:03modify1330.801.23411.23350.0000
11462006.08.21 03:07modify1330.801.23411.23340.0000
11472006.08.21 03:15modify1330.801.23411.23330.0000
11482006.08.21 03:17modify1330.801.23411.23320.0000
11492006.08.21 03:17modify1330.801.23411.23290.0000
11502006.08.21 03:17modify1330.801.23411.23250.0000
11512006.08.21 03:18modify1330.801.23411.23240.0000
11522006.08.21 03:23modify1330.801.23411.23200.0000
11532006.08.21 03:47modify1330.801.23411.23190.0000
11542006.08.21 03:48modify1330.801.23411.23180.0000
11552006.08.21 03:52modify1330.801.23411.23170.0000
11562006.08.21 03:52modify1330.801.23411.23160.0000
11572006.08.21 03:57modify1330.801.23411.23150.0000
11582006.08.21 04:01close1330.801.22901.23150.0000331.9814288.77
11592006.08.21 04:02buy1340.901.22890.00000.0000
11602006.08.21 08:00close1340.901.22770.00000.0000-87.9714200.80
11612006.08.21 08:00sell1350.901.22760.00000.0000
11622006.08.21 09:23modify1350.901.22761.22760.0000
11632006.08.21 09:23modify1350.901.22761.22720.0000
11642006.08.21 09:23modify1350.901.22761.22670.0000
11652006.08.21 09:24modify1350.901.22761.22660.0000
11662006.08.21 09:24modify1350.901.22761.22650.0000
11672006.08.21 09:27modify1350.901.22761.22630.0000
11682006.08.21 09:51modify1350.901.22761.22610.0000
11692006.08.21 10:09modify1350.901.22761.22590.0000
11702006.08.21 10:09modify1350.901.22761.22580.0000
11712006.08.21 13:23s/l1350.901.22581.22580.0000132.1614332.96
11722006.08.21 14:02sell1360.901.22470.00000.0000
11732006.08.21 15:59modify1360.901.22471.22450.0000
11742006.08.21 16:00close1360.901.22201.22450.0000198.8514531.81
11752006.08.21 16:00buy1370.901.22190.00000.0000
11762006.08.21 22:01modify1370.901.22191.22190.0000
11772006.08.21 23:53modify1370.901.22191.22200.0000
11782006.08.21 23:53modify1370.901.22191.22220.0000
11792006.08.22 00:03modify1370.901.22191.22230.0000
11802006.08.22 00:08modify1370.901.22191.22240.0000
11812006.08.22 00:09modify1370.901.22191.22250.0000
11822006.08.22 00:09modify1370.901.22191.22280.0000
11832006.08.22 00:09modify1370.901.22191.22310.0000
11842006.08.22 00:23modify1370.901.22191.22330.0000
11852006.08.22 00:24modify1370.901.22191.22370.0000
11862006.08.22 00:24modify1370.901.22191.22410.0000
11872006.08.22 00:24modify1370.901.22191.22450.0000
11882006.08.22 00:37modify1370.901.22191.22500.0000
11892006.08.22 00:37modify1370.901.22191.22510.0000
11902006.08.22 04:00close1370.901.22671.22510.0000352.1614883.97
11912006.08.22 04:01sell1380.901.22680.00000.0000
11922006.08.22 08:00close1380.901.22730.00000.0000-36.6714847.30
11932006.08.22 08:01buy1390.901.22740.00000.0000
11942006.08.22 13:56modify1390.901.22741.22770.0000
11952006.08.22 13:56modify1390.901.22741.22800.0000
11962006.08.22 13:57modify1390.901.22741.22810.0000
11972006.08.22 13:57modify1390.901.22741.22840.0000
11982006.08.22 13:57modify1390.901.22741.22860.0000
11992006.08.22 14:01modify1390.901.22741.22900.0000
12002006.08.22 14:03modify1390.901.22741.22920.0000
12012006.08.22 15:07modify1390.901.22741.22930.0000
12022006.08.22 15:07modify1390.901.22741.22950.0000
12032006.08.22 15:10modify1390.901.22741.22970.0000
12042006.08.22 15:10modify1390.901.22741.22990.0000
12052006.08.22 15:12modify1390.901.22741.23000.0000
12062006.08.22 15:34modify1390.901.22741.23010.0000
12072006.08.22 15:34modify1390.901.22741.23030.0000
12082006.08.22 15:35modify1390.901.22741.23040.0000
12092006.08.22 15:35modify1390.901.22741.23050.0000
12102006.08.22 15:36modify1390.901.22741.23060.0000
12112006.08.22 15:59modify1390.901.22741.23070.0000
12122006.08.22 15:59modify1390.901.22741.23100.0000
12132006.08.22 16:23modify1390.901.22741.23130.0000
12142006.08.22 16:23modify1390.901.22741.23160.0000
12152006.08.22 16:24modify1390.901.22741.23170.0000
12162006.08.22 16:24modify1390.901.22741.23190.0000
12172006.08.22 16:25modify1390.901.22741.23220.0000
12182006.08.22 16:25modify1390.901.22741.23250.0000
12192006.08.22 16:25modify1390.901.22741.23290.0000
12202006.08.22 16:57s/l1390.901.23291.23290.0000401.5215248.82
12212006.08.22 16:58buy1400.901.23380.00000.0000
12222006.08.22 20:00close1400.901.23630.00000.0000181.9915430.81
12232006.08.22 20:00sell1410.901.23610.00000.0000
12242006.08.23 00:02close1410.901.23460.00000.0000109.3515540.16
12252006.08.23 00:02buy1420.901.23470.00000.0000
12262006.08.23 08:00close1420.901.23580.00000.000080.1115620.27
12272006.08.23 08:01sell1430.901.23580.00000.0000
12282006.08.23 09:33modify1430.901.23581.23580.0000
12292006.08.23 09:34modify1430.901.23581.23570.0000
12302006.08.23 09:34modify1430.901.23581.23560.0000
12312006.08.23 09:37modify1430.901.23581.23540.0000
12322006.08.23 09:37modify1430.901.23581.23510.0000
12332006.08.23 09:43modify1430.901.23581.23490.0000
12342006.08.23 09:43modify1430.901.23581.23480.0000
12352006.08.23 15:01modify1430.901.23581.23470.0000
12362006.08.23 15:51modify1430.901.23581.23460.0000
12372006.08.23 15:51modify1430.901.23581.23420.0000
12382006.08.23 16:00close1430.901.23221.23420.0000262.9415883.21
12392006.08.23 16:00buy1441.001.23190.00000.0000
12402006.08.23 16:37modify1441.001.23191.23190.0000
12412006.08.23 16:37modify1441.001.23191.23220.0000
12422006.08.23 16:37modify1441.001.23191.23230.0000
12432006.08.23 16:37modify1441.001.23191.23260.0000
12442006.08.23 16:38modify1441.001.23191.23270.0000
12452006.08.23 16:38modify1441.001.23191.23280.0000
12462006.08.23 16:50s/l1441.001.23281.23280.000073.0015956.21
12472006.08.23 16:50buy1451.001.23330.00000.0000
12482006.08.23 17:05modify1451.001.23331.23340.0000
12492006.08.23 17:15modify1451.001.23331.23350.0000
12502006.08.23 17:18modify1451.001.23331.23360.0000
12512006.08.23 18:38modify1451.001.23331.23380.0000
12522006.08.23 18:38modify1451.001.23331.23390.0000
12532006.08.23 18:39modify1451.001.23331.23400.0000
12542006.08.23 18:39modify1451.001.23331.23430.0000
12552006.08.23 20:01close1451.001.23581.23430.0000202.3016158.51
12562006.08.23 20:01sell1461.001.23570.00000.0000
12572006.08.24 00:01close1461.001.23630.00000.0000-48.5316109.98
12582006.08.24 00:02buy1471.001.23640.00000.0000
12592006.08.24 04:00close1471.001.23720.00000.000064.6616174.64
12602006.08.24 04:00sell1481.001.23720.00000.0000
12612006.08.24 10:03modify1481.001.23721.23710.0000
12622006.08.24 10:04modify1481.001.23721.23700.0000
12632006.08.24 10:15modify1481.001.23721.23670.0000
12642006.08.24 10:16modify1481.001.23721.23660.0000
12652006.08.24 10:16modify1481.001.23721.23620.0000
12662006.08.24 10:49modify1481.001.23721.23590.0000
12672006.08.24 10:49modify1481.001.23721.23540.0000
12682006.08.24 10:50modify1481.001.23721.23530.0000
12692006.08.24 10:54modify1481.001.23721.23520.0000
12702006.08.24 10:54modify1481.001.23721.23510.0000
12712006.08.24 10:54modify1481.001.23721.23500.0000
12722006.08.24 10:55modify1481.001.23721.23470.0000
12732006.08.24 13:57modify1481.001.23721.23450.0000
12742006.08.24 14:02modify1481.001.23721.23440.0000
12752006.08.24 14:31modify1481.001.23721.23420.0000
12762006.08.24 14:42s/l1481.001.23421.23420.0000243.0316417.67
12772006.08.24 16:00buy1491.001.23280.00000.0000
12782006.08.24 17:06modify1491.001.23281.23280.0000
12792006.08.24 17:08modify1491.001.23281.23300.0000
12802006.08.24 17:15modify1491.001.23281.23310.0000
12812006.08.24 17:16modify1491.001.23281.23320.0000
12822006.08.24 17:16modify1491.001.23281.23340.0000
12832006.08.24 17:19modify1491.001.23281.23360.0000
12842006.08.24 17:25modify1491.001.23281.23370.0000
12852006.08.24 17:46modify1491.001.23281.23380.0000
12862006.08.24 17:46modify1491.001.23281.23410.0000
12872006.08.24 17:46modify1491.001.23281.23440.0000
12882006.08.24 17:47modify1491.001.23281.23480.0000
12892006.08.24 17:55modify1491.001.23281.23490.0000
12902006.08.24 17:55modify1491.001.23281.23510.0000
12912006.08.24 17:59modify1491.001.23281.23530.0000
12922006.08.24 18:00modify1491.001.23281.23550.0000
12932006.08.24 18:03modify1491.001.23281.23590.0000
12942006.08.24 18:03modify1491.001.23281.23600.0000
12952006.08.24 19:13modify1491.001.23281.23610.0000
12962006.08.24 19:13modify1491.001.23281.23630.0000
12972006.08.24 21:02modify1491.001.23281.23650.0000
12982006.08.24 21:08modify1491.001.23281.23670.0000
12992006.08.24 21:09modify1491.001.23281.23700.0000
13002006.08.24 21:09modify1491.001.23281.23710.0000
13012006.08.24 22:13modify1491.001.23281.23720.0000
13022006.08.25 00:02close1491.001.23861.23720.0000468.2716885.94
13032006.08.25 00:03sell1501.001.23860.00000.0000
13042006.08.25 12:00close1501.001.23840.00000.000016.1516902.09
13052006.08.25 12:00buy1511.001.23830.00000.0000
13062006.08.25 16:08modify1511.001.23831.23850.0000
13072006.08.25 16:09modify1511.001.23831.23860.0000
13082006.08.25 16:09modify1511.001.23831.23890.0000
13092006.08.25 16:09modify1511.001.23831.23910.0000
13102006.08.25 16:15modify1511.001.23831.23920.0000
13112006.08.25 16:15modify1511.001.23831.23950.0000
13122006.08.25 16:16modify1511.001.23831.23960.0000
13132006.08.25 17:07s/l1511.001.23961.23960.0000104.8817006.97
13142006.08.25 17:07buy1521.001.24000.00000.0000
13152006.08.28 00:00close1521.001.23920.00000.0000-64.5616942.41
13162006.08.28 00:01sell1531.001.23930.00000.0000
13172006.08.28 05:32modify1531.001.23931.23930.0000
13182006.08.28 05:34modify1531.001.23931.23900.0000
13192006.08.28 05:34modify1531.001.23931.23860.0000
13202006.08.28 05:35modify1531.001.23931.23840.0000
13212006.08.28 05:35modify1531.001.23931.23830.0000
13222006.08.28 09:26modify1531.001.23931.23810.0000
13232006.08.28 09:26modify1531.001.23931.23770.0000
13242006.08.28 09:27modify1531.001.23931.23750.0000
13252006.08.28 09:27modify1531.001.23931.23740.0000
13262006.08.28 09:29modify1531.001.23931.23720.0000
13272006.08.28 09:30modify1531.001.23931.23710.0000
13282006.08.28 09:30modify1531.001.23931.23700.0000
13292006.08.28 11:30modify1531.001.23931.23690.0000
13302006.08.28 11:32modify1531.001.23931.23680.0000
13312006.08.28 12:01modify1531.001.23931.23640.0000
13322006.08.28 12:38modify1531.001.23931.23620.0000
13332006.08.28 12:40modify1531.001.23931.23610.0000
13342006.08.28 12:47modify1531.001.23931.23600.0000
13352006.08.28 12:54modify1531.001.23931.23590.0000
13362006.08.28 12:55modify1531.001.23931.23580.0000
13372006.08.28 16:00close1531.001.23331.23580.0000486.5017428.91
13382006.08.28 16:00buy1541.001.23340.00000.0000
13392006.08.28 22:30modify1541.001.23341.23350.0000
13402006.08.28 22:30modify1541.001.23341.23380.0000
13412006.08.28 22:31modify1541.001.23341.23390.0000
13422006.08.28 22:31modify1541.001.23341.23400.0000
13432006.08.28 22:31modify1541.001.23341.23410.0000
13442006.08.28 22:52modify1541.001.23341.23420.0000
13452006.08.28 22:53modify1541.001.23341.23430.0000
13462006.08.28 22:59modify1541.001.23341.23440.0000
13472006.08.28 23:10modify1541.001.23341.23450.0000
13482006.08.28 23:15modify1541.001.23341.23460.0000
13492006.08.28 23:15modify1541.001.23341.23470.0000
13502006.08.29 00:02close1541.001.23641.23470.0000242.6417671.55
13512006.08.29 00:03sell1551.101.23650.00000.0000
13522006.08.29 03:58modify1551.101.23651.23640.0000
13532006.08.29 04:00modify1551.101.23651.23630.0000
13542006.08.29 04:02modify1551.101.23651.23620.0000
13552006.08.29 04:03modify1551.101.23651.23600.0000
13562006.08.29 04:06modify1551.101.23651.23590.0000
13572006.08.29 04:11modify1551.101.23651.23560.0000
13582006.08.29 04:11modify1551.101.23651.23530.0000
13592006.08.29 06:18modify1551.101.23651.23520.0000
13602006.08.29 06:21modify1551.101.23651.23510.0000
13612006.08.29 06:27modify1551.101.23651.23500.0000
13622006.08.29 06:32modify1551.101.23651.23480.0000
13632006.08.29 06:32modify1551.101.23651.23470.0000
13642006.08.29 06:34modify1551.101.23651.23460.0000
13652006.08.29 06:36modify1551.101.23651.23440.0000
13662006.08.29 08:51modify1551.101.23651.23430.0000
13672006.08.29 08:52modify1551.101.23651.23390.0000
13682006.08.29 08:52modify1551.101.23651.23380.0000
13692006.08.29 09:01modify1551.101.23651.23360.0000
13702006.08.29 09:02modify1551.101.23651.23350.0000
13712006.08.29 09:15modify1551.101.23651.23340.0000
13722006.08.29 09:15modify1551.101.23651.23330.0000
13732006.08.29 09:20modify1551.101.23651.23310.0000
13742006.08.29 09:21modify1551.101.23651.23290.0000
13752006.08.29 09:21modify1551.101.23651.23280.0000
13762006.08.29 11:43s/l1551.101.23281.23280.0000330.1418001.69
13772006.08.29 12:00buy1561.101.23210.00000.0000
13782006.08.29 16:22modify1561.101.23211.23220.0000
13792006.08.29 16:22modify1561.101.23211.23260.0000
13802006.08.29 16:23modify1561.101.23211.23290.0000
13812006.08.29 16:23modify1561.101.23211.23330.0000
13822006.08.29 16:24modify1561.101.23211.23350.0000
13832006.08.29 16:24modify1561.101.23211.23370.0000
13842006.08.29 16:26modify1561.101.23211.23400.0000
13852006.08.29 16:27modify1561.101.23211.23410.0000
13862006.08.29 16:31modify1561.101.23211.23420.0000
13872006.08.29 16:50modify1561.101.23211.23430.0000
13882006.08.29 16:51modify1561.101.23211.23440.0000
13892006.08.29 16:51modify1561.101.23211.23470.0000
13902006.08.29 16:52modify1561.101.23211.23490.0000
13912006.08.29 16:53modify1561.101.23211.23500.0000
13922006.08.29 16:53modify1561.101.23211.23520.0000
13932006.08.29 19:16s/l1561.101.23521.23520.0000276.1118277.80
13942006.08.29 19:16buy1571.101.23550.00000.0000
13952006.08.29 20:01close1571.101.23540.00000.0000-8.9018268.90
13962006.08.29 20:01sell1581.101.23590.00000.0000
13972006.08.29 20:08modify1581.101.23591.23580.0000
13982006.08.29 20:09modify1581.101.23591.23560.0000
13992006.08.29 20:10modify1581.101.23591.23550.0000
14002006.08.29 20:10modify1581.101.23591.23510.0000
14012006.08.29 20:11modify1581.101.23591.23500.0000
14022006.08.29 20:16modify1581.101.23591.23490.0000
14032006.08.29 20:17modify1581.101.23591.23470.0000
14042006.08.29 20:17modify1581.101.23591.23460.0000
14052006.08.29 20:19modify1581.101.23591.23430.0000
14062006.08.29 20:28modify1581.101.23591.23420.0000
14072006.08.29 20:29modify1581.101.23591.23380.0000
14082006.08.29 20:31modify1581.101.23591.23370.0000
14092006.08.29 20:31modify1581.101.23591.23320.0000
14102006.08.29 20:31modify1581.101.23591.23270.0000
14112006.08.29 20:32modify1581.101.23591.23260.0000
14122006.08.29 20:32modify1581.101.23591.23240.0000
14132006.08.29 20:33modify1581.101.23591.23220.0000
14142006.08.29 20:37modify1581.101.23591.23200.0000
14152006.08.29 20:37modify1581.101.23591.23140.0000
14162006.08.29 20:38modify1581.101.23591.23130.0000
14172006.08.29 20:38modify1581.101.23591.23120.0000
14182006.08.29 20:38modify1581.101.23591.23090.0000
14192006.08.29 20:38modify1581.101.23591.23040.0000
14202006.08.29 23:31s/l1581.101.23041.23040.0000491.7118760.61
14212006.08.29 23:31sell1591.101.22990.00000.0000
14222006.08.30 16:00close1591.101.22910.00000.000071.6018832.21
14232006.08.30 16:00buy1601.101.22930.00000.0000
14242006.08.31 08:00close1601.101.22820.00000.0000-98.5218733.69
14252006.08.31 08:01sell1611.101.22820.00000.0000
14262006.08.31 12:00close1611.101.22620.00000.0000179.4218913.11
14272006.08.31 12:00buy1621.101.22610.00000.0000
14282006.08.31 16:01modify1621.101.22611.22620.0000
14292006.08.31 16:02modify1621.101.22611.22640.0000
14302006.08.31 16:02modify1621.101.22611.22680.0000
14312006.08.31 16:02modify1621.101.22611.22720.0000
14322006.08.31 16:04modify1621.101.22611.22730.0000
14332006.08.31 16:04modify1621.101.22611.22760.0000
14342006.08.31 16:05modify1621.101.22611.22770.0000
14352006.08.31 16:06modify1621.101.22611.22790.0000
14362006.08.31 16:27modify1621.101.22611.22800.0000
14372006.08.31 16:28modify1621.101.22611.22830.0000
14382006.08.31 16:28modify1621.101.22611.22850.0000
14392006.08.31 16:28modify1621.101.22611.22890.0000
14402006.08.31 16:28modify1621.101.22611.22910.0000
14412006.08.31 16:28modify1621.101.22611.22940.0000
14422006.08.31 16:30modify1621.101.22611.22950.0000
14432006.08.31 16:30modify1621.101.22611.22990.0000
14442006.08.31 16:30modify1621.101.22611.23030.0000
14452006.08.31 16:31modify1621.101.22611.23050.0000
14462006.08.31 16:31modify1621.101.22611.23090.0000
14472006.08.31 17:47modify1621.101.22611.23100.0000
14482006.08.31 17:53modify1621.101.22611.23130.0000
14492006.08.31 17:53modify1621.101.22611.23150.0000
14502006.08.31 17:54modify1621.101.22611.23160.0000
14512006.08.31 20:00close1621.101.23321.23160.0000633.3119546.42
14522006.08.31 20:00sell1631.201.23290.00000.0000
14532006.09.01 00:01close1631.201.23230.00000.000058.4319604.85
14542006.09.01 00:03buy1641.201.23190.00000.0000
14552006.09.01 04:00close1641.201.23150.00000.0000-38.9819565.87
14562006.09.01 04:00sell1651.201.23150.00000.0000
14572006.09.01 12:00close1651.201.23140.00000.00009.7519575.62
14582006.09.01 12:00buy1661.201.23160.00000.0000
14592006.09.01 14:31modify1661.201.23161.23170.0000
14602006.09.01 14:31modify1661.201.23161.23180.0000
14612006.09.01 14:31modify1661.201.23161.23220.0000
14622006.09.01 14:31modify1661.201.23161.23260.0000
14632006.09.01 14:32modify1661.201.23161.23280.0000
14642006.09.01 14:33modify1661.201.23161.23290.0000
14652006.09.01 14:33modify1661.201.23161.23320.0000
14662006.09.01 14:33modify1661.201.23161.23350.0000
14672006.09.01 14:33modify1661.201.23161.23370.0000
14682006.09.01 14:36s/l1661.201.23371.23370.0000204.3019779.92
14692006.09.01 14:36buy1671.201.23400.00000.0000
14702006.09.01 14:52modify1671.201.23401.23420.0000
14712006.09.01 14:52modify1671.201.23401.23460.0000
14722006.09.01 14:53modify1671.201.23401.23490.0000
14732006.09.01 14:53modify1671.201.23401.23530.0000
14742006.09.01 14:53modify1671.201.23401.23580.0000
14752006.09.01 15:10modify1671.201.23401.23590.0000
14762006.09.01 15:21modify1671.201.23401.23610.0000
14772006.09.01 15:49s/l1671.201.23611.23610.0000203.8719983.79
14782006.09.01 15:49buy1681.201.23660.00000.0000
14792006.09.01 16:00close1681.201.23710.00000.000048.5020032.29
14802006.09.01 16:00sell1691.201.23700.00000.0000
14812006.09.01 16:59modify1691.201.23701.23680.0000
14822006.09.01 17:37modify1691.201.23701.23670.0000
14832006.09.01 17:37modify1691.201.23701.23630.0000
14842006.09.01 17:38modify1691.201.23701.23590.0000
14852006.09.01 17:40modify1691.201.23701.23560.0000
14862006.09.01 17:43modify1691.201.23701.23550.0000
14872006.09.01 17:43modify1691.201.23701.23540.0000
14882006.09.01 17:55modify1691.201.23701.23530.0000
14892006.09.01 17:56modify1691.201.23701.23520.0000
14902006.09.01 17:57modify1691.201.23701.23500.0000
14912006.09.01 17:57modify1691.201.23701.23490.0000
14922006.09.01 17:58modify1691.201.23701.23450.0000
14932006.09.01 17:59modify1691.201.23701.23440.0000
14942006.09.01 17:59modify1691.201.23701.23430.0000
14952006.09.01 18:00modify1691.201.23701.23420.0000
14962006.09.01 18:01modify1691.201.23701.23410.0000
14972006.09.01 18:01modify1691.201.23701.23370.0000
14982006.09.01 18:02modify1691.201.23701.23360.0000
14992006.09.01 18:02modify1691.201.23701.23340.0000
15002006.09.01 18:02modify1691.201.23701.23300.0000
15012006.09.01 18:02modify1691.201.23701.23270.0000
15022006.09.01 18:02modify1691.201.23701.23220.0000
15032006.09.01 18:21modify1691.201.23701.23190.0000
15042006.09.01 18:21modify1691.201.23701.23180.0000
15052006.09.01 19:11s/l1691.201.23181.23180.0000506.5820538.87
15062006.09.01 19:11sell1701.201.23130.00000.0000
15072006.09.04 03:19modify1701.201.23131.23130.0000
15082006.09.04 06:53modify1701.201.23131.23120.0000
15092006.09.04 10:52s/l1701.201.23121.23120.00009.7420548.61
15102006.09.04 12:00sell1711.201.22950.00000.0000
15112006.09.05 00:00close1711.201.22920.00000.000029.2920577.90
15122006.09.05 00:05buy1721.201.22910.00000.0000
15132006.09.05 02:39modify1721.201.22911.22910.0000
15142006.09.05 02:42modify1721.201.22911.22920.0000
15152006.09.05 02:46modify1721.201.22911.22930.0000
15162006.09.05 02:52modify1721.201.22911.22940.0000
15172006.09.05 05:27modify1721.201.22911.22950.0000
15182006.09.05 07:07modify1721.201.22911.22960.0000
15192006.09.05 07:55modify1721.201.22911.22970.0000
15202006.09.05 07:57modify1721.201.22911.22990.0000
15212006.09.05 08:51modify1721.201.22911.23000.0000
15222006.09.05 08:52modify1721.201.22911.23010.0000
15232006.09.05 09:26modify1721.201.22911.23020.0000
15242006.09.05 09:28modify1721.201.22911.23040.0000
15252006.09.05 09:29modify1721.201.22911.23050.0000
15262006.09.05 09:30modify1721.201.22911.23060.0000
15272006.09.05 09:31modify1721.201.22911.23070.0000
15282006.09.05 09:35modify1721.201.22911.23100.0000
15292006.09.05 09:35modify1721.201.22911.23140.0000
15302006.09.05 11:09s/l1721.201.23141.23140.0000224.1720802.07
15312006.09.05 12:01buy1731.201.23200.00000.0000
15322006.09.05 14:01modify1731.201.23201.23200.0000
15332006.09.05 14:03modify1731.201.23201.23220.0000
15342006.09.05 15:40modify1731.201.23201.23240.0000
15352006.09.05 15:40modify1731.201.23201.23280.0000
15362006.09.05 15:41modify1731.201.23201.23300.0000
15372006.09.05 15:41modify1731.201.23201.23320.0000
15382006.09.05 15:41modify1731.201.23201.23350.0000
15392006.09.05 15:41modify1731.201.23201.23390.0000
15402006.09.05 16:13s/l1731.201.23391.23390.0000184.7820986.85
15412006.09.05 16:13buy1741.301.23510.00000.0000
15422006.09.05 20:00close1741.301.23480.00000.0000-31.5820955.27
15432006.09.05 20:00sell1751.301.23450.00000.0000
15442006.09.06 04:00close1751.301.23400.00000.000052.6721007.94
15452006.09.06 04:00buy1761.301.23390.00000.0000
15462006.09.06 13:16modify1761.301.23391.23410.0000
15472006.09.06 13:16modify1761.301.23391.23430.0000
15482006.09.06 13:17modify1761.301.23391.23450.0000
15492006.09.06 13:17modify1761.301.23391.23460.0000
15502006.09.06 13:22modify1761.301.23391.23470.0000
15512006.09.06 13:24modify1761.301.23391.23480.0000
15522006.09.06 13:25modify1761.301.23391.23490.0000
15532006.09.06 13:25modify1761.301.23391.23510.0000
15542006.09.06 13:27modify1761.301.23391.23520.0000
15552006.09.06 13:27modify1761.301.23391.23540.0000
15562006.09.06 13:28modify1761.301.23391.23550.0000
15572006.09.06 13:28modify1761.301.23391.23570.0000
15582006.09.06 13:29modify1761.301.23391.23600.0000
15592006.09.06 13:29modify1761.301.23391.23630.0000
15602006.09.06 14:04modify1761.301.23391.23640.0000
15612006.09.06 14:05modify1761.301.23391.23650.0000
15622006.09.06 14:31modify1761.301.23391.23660.0000
15632006.09.06 14:31modify1761.301.23391.23700.0000
15642006.09.06 15:45modify1761.301.23391.23710.0000
15652006.09.06 15:50modify1761.301.23391.23720.0000
15662006.09.06 15:51modify1761.301.23391.23730.0000
15672006.09.06 15:51modify1761.301.23391.23740.0000
15682006.09.06 16:00close1761.301.23911.23740.0000545.5621553.50
15692006.09.06 16:00sell1771.301.23890.00000.0000
15702006.09.06 20:13modify1771.301.23891.23870.0000
15712006.09.06 20:14modify1771.301.23891.23840.0000
15722006.09.06 20:15modify1771.301.23891.23820.0000
15732006.09.06 20:17modify1771.301.23891.23810.0000
15742006.09.06 20:17modify1771.301.23891.23800.0000
15752006.09.06 20:43modify1771.301.23891.23760.0000
15762006.09.06 20:44modify1771.301.23891.23750.0000
15772006.09.06 20:44modify1771.301.23891.23740.0000
15782006.09.07 01:10modify1771.301.23891.23730.0000
15792006.09.07 02:15modify1771.301.23891.23710.0000
15802006.09.07 02:24modify1771.301.23891.23700.0000
15812006.09.07 02:31modify1771.301.23891.23690.0000
15822006.09.07 02:31modify1771.301.23891.23680.0000
15832006.09.07 03:40modify1771.301.23891.23670.0000
15842006.09.07 03:50modify1771.301.23891.23660.0000
15852006.09.07 03:50modify1771.301.23891.23620.0000
15862006.09.07 04:00close1771.301.23401.23620.0000516.2122069.71
15872006.09.07 04:01buy1781.301.23390.00000.0000
15882006.09.07 10:56modify1781.301.23391.23400.0000
15892006.09.07 10:56modify1781.301.23391.23430.0000
15902006.09.07 10:56modify1781.301.23391.23450.0000
15912006.09.07 10:59modify1781.301.23391.23470.0000
15922006.09.07 11:00modify1781.301.23391.23490.0000
15932006.09.07 11:01modify1781.301.23391.23500.0000
15942006.09.07 11:01modify1781.301.23391.23510.0000
15952006.09.07 11:01modify1781.301.23391.23520.0000
15962006.09.07 12:37modify1781.301.23391.23530.0000
15972006.09.07 12:37modify1781.301.23391.23570.0000
15982006.09.07 12:37modify1781.301.23391.23600.0000
15992006.09.07 12:38modify1781.301.23391.23620.0000
16002006.09.07 12:38modify1781.301.23391.23650.0000
16012006.09.07 12:38modify1781.301.23391.23670.0000
16022006.09.07 12:39modify1781.301.23391.23680.0000
16032006.09.07 12:40modify1781.301.23391.23690.0000
16042006.09.07 12:41modify1781.301.23391.23700.0000
16052006.09.07 13:07modify1781.301.23391.23740.0000
16062006.09.07 13:07modify1781.301.23391.23780.0000
16072006.09.07 13:08modify1781.301.23391.23790.0000
16082006.09.07 13:08modify1781.301.23391.23810.0000
16092006.09.07 13:08modify1781.301.23391.23830.0000
16102006.09.07 13:08modify1781.301.23391.23850.0000
16112006.09.07 13:08modify1781.301.23391.23870.0000
16122006.09.07 13:11modify1781.301.23391.23900.0000
16132006.09.07 13:11modify1781.301.23391.23930.0000
16142006.09.07 13:13modify1781.301.23391.23950.0000
16152006.09.07 13:14modify1781.301.23391.23980.0000
16162006.09.07 13:14modify1781.301.23391.24020.0000
16172006.09.07 13:14modify1781.301.23391.24060.0000
16182006.09.07 13:15modify1781.301.23391.24080.0000
16192006.09.07 13:15modify1781.301.23391.24110.0000
16202006.09.07 13:15modify1781.301.23391.24150.0000
16212006.09.07 14:44modify1781.301.23391.24180.0000
16222006.09.07 14:45modify1781.301.23391.24200.0000
16232006.09.07 14:45modify1781.301.23391.24230.0000
16242006.09.07 14:46modify1781.301.23391.24240.0000
16252006.09.07 14:46modify1781.301.23391.24260.0000
16262006.09.07 14:46modify1781.301.23391.24290.0000
16272006.09.07 14:50modify1781.301.23391.24320.0000
16282006.09.07 15:01modify1781.301.23391.24330.0000
16292006.09.07 15:02modify1781.301.23391.24340.0000
16302006.09.07 15:03modify1781.301.23391.24350.0000
16312006.09.07 15:03modify1781.301.23391.24360.0000
16322006.09.07 15:19s/l1781.301.24361.24360.00001013.9923083.70
16332006.09.07 15:19buy1791.401.24410.00000.0000
16342006.09.07 16:00close1791.401.24450.00000.000045.0023128.70
16352006.09.07 16:00sell1801.401.24430.00000.0000
16362006.09.07 18:00modify1801.401.24431.24400.0000
16372006.09.07 20:01close1801.401.24211.24400.0000247.9723376.67
16382006.09.07 20:02buy1811.401.24200.00000.0000
16392006.09.08 08:30modify1811.401.24201.24200.0000
16402006.09.08 08:31modify1811.401.24201.24210.0000
16412006.09.08 09:37modify1811.401.24201.24220.0000
16422006.09.08 09:37modify1811.401.24201.24250.0000
16432006.09.08 09:37modify1811.401.24201.24280.0000
16442006.09.08 13:14modify1811.401.24201.24290.0000
16452006.09.08 14:34modify1811.401.24201.24300.0000
16462006.09.08 14:37modify1811.401.24201.24330.0000
16472006.09.08 14:37modify1811.401.24201.24390.0000
16482006.09.08 14:37modify1811.401.24201.24440.0000
16492006.09.08 14:38modify1811.401.24201.24460.0000
16502006.09.08 14:38modify1811.401.24201.24490.0000
16512006.09.08 14:38modify1811.401.24201.24530.0000
16522006.09.08 14:45modify1811.401.24201.24550.0000
16532006.09.08 14:45modify1811.401.24201.24580.0000
16542006.09.08 15:03modify1811.401.24201.24590.0000
16552006.09.08 15:05modify1811.401.24201.24600.0000
16562006.09.08 15:06modify1811.401.24201.24620.0000
16572006.09.08 16:16modify1811.401.24201.24650.0000
16582006.09.08 16:16modify1811.401.24201.24660.0000
16592006.09.08 16:24modify1811.401.24201.24680.0000
16602006.09.08 16:26modify1811.401.24201.24690.0000
16612006.09.08 16:26modify1811.401.24201.24730.0000
16622006.09.08 16:27modify1811.401.24201.24750.0000
16632006.09.08 16:27modify1811.401.24201.24770.0000
16642006.09.08 16:27modify1811.401.24201.24800.0000
16652006.09.08 17:40s/l1811.401.24801.24800.0000673.1324049.80
16662006.09.08 17:40buy1821.401.24870.00000.0000
16672006.09.08 20:00close1821.401.24780.00000.0000-100.9823948.82
16682006.09.08 20:00sell1831.401.24770.00000.0000
16692006.09.11 00:00close1831.401.24840.00000.0000-78.5023870.32
16702006.09.11 00:00buy1841.401.24860.00000.0000
16712006.09.11 04:00close1841.401.24840.00000.0000-22.4323847.89
16722006.09.11 04:01sell1851.401.24850.00000.0000
16732006.09.11 10:03modify1851.401.24851.24840.0000
16742006.09.11 10:04modify1851.401.24851.24820.0000
16752006.09.11 10:05modify1851.401.24851.24800.0000
16762006.09.11 10:05modify1851.401.24851.24790.0000
16772006.09.11 10:09modify1851.401.24851.24780.0000
16782006.09.11 10:10modify1851.401.24851.24760.0000
16792006.09.11 10:10modify1851.401.24851.24740.0000
16802006.09.11 10:10modify1851.401.24851.24700.0000
16812006.09.11 10:12modify1851.401.24851.24670.0000
16822006.09.11 10:12modify1851.401.24851.24630.0000
16832006.09.11 10:37modify1851.401.24851.24620.0000
16842006.09.11 11:41modify1851.401.24851.24610.0000
16852006.09.11 11:41modify1851.401.24851.24580.0000
16862006.09.11 11:45modify1851.401.24851.24570.0000
16872006.09.11 11:46modify1851.401.24851.24540.0000
16882006.09.11 11:46modify1851.401.24851.24500.0000
16892006.09.11 11:47modify1851.401.24851.24480.0000
16902006.09.11 11:47modify1851.401.24851.24470.0000
16912006.09.11 11:49modify1851.401.24851.24460.0000
16922006.09.11 11:50modify1851.401.24851.24410.0000
16932006.09.11 11:50modify1851.401.24851.24400.0000
16942006.09.11 11:50modify1851.401.24851.24360.0000
16952006.09.11 11:52modify1851.401.24851.24350.0000
16962006.09.11 11:53modify1851.401.24851.24340.0000
16972006.09.11 11:53modify1851.401.24851.24300.0000
16982006.09.11 11:53modify1851.401.24851.24290.0000
16992006.09.11 12:00close1851.401.24141.24290.0000800.7124648.60
17002006.09.11 12:01buy1861.501.24120.00000.0000
17012006.09.11 16:03modify1861.501.24121.24130.0000
17022006.09.11 16:03modify1861.501.24121.24150.0000
17032006.09.11 16:04modify1861.501.24121.24160.0000
17042006.09.11 16:04modify1861.501.24121.24180.0000
17052006.09.11 16:08modify1861.501.24121.24200.0000
17062006.09.11 16:08modify1861.501.24121.24220.0000
17072006.09.11 16:09modify1861.501.24121.24240.0000
17082006.09.11 16:09modify1861.501.24121.24270.0000
17092006.09.11 16:10modify1861.501.24121.24280.0000
17102006.09.11 16:10modify1861.501.24121.24300.0000
17112006.09.11 16:16modify1861.501.24121.24320.0000
17122006.09.11 16:16modify1861.501.24121.24340.0000
17132006.09.11 19:49modify1861.501.24121.24350.0000
17142006.09.11 20:00close1861.501.24571.24350.0000541.8625190.46
17152006.09.11 20:01sell1871.501.24580.00000.0000
17162006.09.12 07:13modify1871.501.24581.24570.0000
17172006.09.12 07:19modify1871.501.24581.24560.0000
17182006.09.12 09:27modify1871.501.24581.24540.0000
17192006.09.12 09:29modify1871.501.24581.24530.0000
17202006.09.12 09:33modify1871.501.24581.24520.0000
17212006.09.12 09:35modify1871.501.24581.24500.0000
17222006.09.12 09:35modify1871.501.24581.24490.0000
17232006.09.12 09:36modify1871.501.24581.24460.0000
17242006.09.12 09:36modify1871.501.24581.24420.0000
17252006.09.12 09:38modify1871.501.24581.24410.0000
17262006.09.12 09:38modify1871.501.24581.24400.0000
17272006.09.12 09:44modify1871.501.24581.24380.0000
17282006.09.12 10:04s/l1871.501.24381.24380.0000241.2025431.66
17292006.09.12 16:00buy1881.501.24620.00000.0000
17302006.09.12 16:14modify1881.501.24621.24620.0000
17312006.09.12 16:14modify1881.501.24621.24660.0000
17322006.09.12 16:17modify1881.501.24621.24670.0000
17332006.09.12 16:17modify1881.501.24621.24700.0000
17342006.09.12 17:32s/l1881.501.24701.24700.000096.2325527.89
17352006.09.12 17:32buy1891.501.24750.00000.0000
17362006.09.12 19:56modify1891.501.24751.24770.0000
17372006.09.12 19:56modify1891.501.24751.24800.0000
17382006.09.12 19:59modify1891.501.24751.24810.0000
17392006.09.12 19:59modify1891.501.24751.24840.0000
17402006.09.12 19:59modify1891.501.24751.24860.0000
17412006.09.12 20:04modify1891.501.24751.24890.0000
17422006.09.12 20:04modify1891.501.24751.24920.0000
17432006.09.13 02:14modify1891.501.24751.24930.0000
17442006.09.13 02:14modify1891.501.24751.24960.0000
17452006.09.13 02:14modify1891.501.24751.25000.0000
17462006.09.13 02:14modify1891.501.24751.25040.0000
17472006.09.13 02:15modify1891.501.24751.25070.0000
17482006.09.13 02:15modify1891.501.24751.25110.0000
17492006.09.13 02:16modify1891.501.24751.25130.0000
17502006.09.13 02:18modify1891.501.24751.25150.0000
17512006.09.13 02:18modify1891.501.24751.25170.0000
17522006.09.13 02:19modify1891.501.24751.25210.0000
17532006.09.13 02:19modify1891.501.24751.25220.0000
17542006.09.13 04:01close1891.501.25421.25220.0000801.3126329.20
17552006.09.13 04:01sell1901.601.25410.00000.0000
17562006.09.13 08:50modify1901.601.25411.25400.0000
17572006.09.13 08:53modify1901.601.25411.25390.0000
17582006.09.13 09:25modify1901.601.25411.25380.0000
17592006.09.13 14:05s/l1901.601.25381.25380.000038.2826367.48
17602006.09.13 16:00sell1911.601.25270.00000.0000
17612006.09.13 17:47modify1911.601.25271.25250.0000
17622006.09.13 17:49modify1911.601.25271.25240.0000
17632006.09.13 17:49modify1911.601.25271.25220.0000
17642006.09.13 17:49modify1911.601.25271.25200.0000
17652006.09.13 17:49modify1911.601.25271.25190.0000
17662006.09.13 17:50modify1911.601.25271.25170.0000
17672006.09.13 17:51modify1911.601.25271.25160.0000
17682006.09.13 17:51modify1911.601.25271.25150.0000
17692006.09.13 18:02modify1911.601.25271.25140.0000
17702006.09.13 19:26s/l1911.601.25141.25140.0000166.2026533.68
17712006.09.13 19:26sell1921.601.25100.00000.0000
17722006.09.14 00:01close1921.601.25040.00000.000076.7826610.46
17732006.09.14 00:02buy1931.601.25030.00000.0000
17742006.09.14 08:01close1931.601.25040.00000.000012.8026623.26
17752006.09.14 08:01sell1941.601.25020.00000.0000
17762006.09.14 12:16modify1941.601.25021.25020.0000
17772006.09.14 12:17modify1941.601.25021.25000.0000
17782006.09.14 12:17modify1941.601.25021.24990.0000
17792006.09.14 12:38modify1941.601.25021.24960.0000
17802006.09.14 12:39modify1941.601.25021.24940.0000
17812006.09.14 12:40modify1941.601.25021.24920.0000
17822006.09.14 12:43modify1941.601.25021.24910.0000
17832006.09.14 12:47modify1941.601.25021.24900.0000
17842006.09.14 12:48modify1941.601.25021.24890.0000
17852006.09.14 12:50modify1941.601.25021.24860.0000
17862006.09.14 12:50modify1941.601.25021.24850.0000
17872006.09.14 13:09modify1941.601.25021.24840.0000
17882006.09.14 13:10modify1941.601.25021.24830.0000
17892006.09.14 13:11modify1941.601.25021.24820.0000
17902006.09.14 13:31modify1941.601.25021.24810.0000
17912006.09.14 13:32modify1941.601.25021.24780.0000
17922006.09.14 13:33modify1941.601.25021.24770.0000
17932006.09.14 13:35modify1941.601.25021.24750.0000
17942006.09.14 13:36modify1941.601.25021.24740.0000
17952006.09.14 14:02modify1941.601.25021.24690.0000
17962006.09.14 14:05s/l1941.601.24691.24690.0000423.3827046.64
17972006.09.14 14:05sell1951.601.24660.00000.0000
17982006.09.14 20:00close1951.601.25060.00000.0000-511.7526534.89
17992006.09.14 20:00buy1961.601.25070.00000.0000
18002006.09.15 04:00close1961.601.25280.00000.0000268.2026803.09
18012006.09.15 04:00sell1971.601.25290.00000.0000
18022006.09.15 08:00close1971.601.25280.00000.000012.7726815.86
18032006.09.15 08:00buy1981.601.25250.00000.0000
18042006.09.15 09:43modify1981.601.25251.25260.0000
18052006.09.15 09:46modify1981.601.25251.25280.0000
18062006.09.15 09:55modify1981.601.25251.25290.0000
18072006.09.15 09:56modify1981.601.25251.25300.0000
18082006.09.15 09:56modify1981.601.25251.25320.0000
18092006.09.15 10:06modify1981.601.25251.25340.0000
18102006.09.15 10:48modify1981.601.25251.25350.0000
18112006.09.15 10:53modify1981.601.25251.25360.0000
18122006.09.15 11:58modify1981.601.25251.25380.0000
18132006.09.15 11:59modify1981.601.25251.25390.0000
18142006.09.15 12:04modify1981.601.25251.25410.0000
18152006.09.15 12:04modify1981.601.25251.25440.0000
18162006.09.15 12:05modify1981.601.25251.25450.0000
18172006.09.15 12:05modify1981.601.25251.25460.0000
18182006.09.15 12:08modify1981.601.25251.25480.0000
18192006.09.15 12:08modify1981.601.25251.25500.0000
18202006.09.15 12:14modify1981.601.25251.25510.0000
18212006.09.15 12:14modify1981.601.25251.25520.0000
18222006.09.15 13:00modify1981.601.25251.25530.0000
18232006.09.15 13:04modify1981.601.25251.25540.0000
18242006.09.15 13:19modify1981.601.25251.25560.0000
18252006.09.15 13:20modify1981.601.25251.25570.0000
18262006.09.15 13:51modify1981.601.25251.25590.0000
18272006.09.15 13:51modify1981.601.25251.25630.0000
18282006.09.15 13:52modify1981.601.25251.25650.0000
18292006.09.15 13:52modify1981.601.25251.25670.0000
18302006.09.15 13:55modify1981.601.25251.25690.0000
18312006.09.15 14:33s/l1981.601.25691.25690.0000560.3327376.19
18322006.09.15 14:33buy1991.601.25720.00000.0000
18332006.09.15 14:45modify1991.601.25721.25730.0000
18342006.09.15 14:46modify1991.601.25721.25760.0000
18352006.09.15 14:46modify1991.601.25721.25770.0000
18362006.09.15 15:01s/l1991.601.25771.25770.000063.6127439.80
18372006.09.15 15:01buy2001.601.25820.00000.0000
18382006.09.15 15:34modify2001.601.25821.25850.0000
18392006.09.15 15:36modify2001.601.25821.25860.0000
18402006.09.15 15:37modify2001.601.25821.25880.0000
18412006.09.15 15:37modify2001.601.25821.25890.0000
18422006.09.15 15:38modify2001.601.25821.25900.0000
18432006.09.15 15:45modify2001.601.25821.25910.0000
18442006.09.15 15:51modify2001.601.25821.25920.0000
18452006.09.15 15:51modify2001.601.25821.25960.0000
18462006.09.15 16:00close2001.601.26081.25960.0000329.9527769.75
18472006.09.15 16:00sell2011.701.26060.00000.0000
18482006.09.15 18:11modify2011.701.26061.26040.0000
18492006.09.15 18:11modify2011.701.26061.26000.0000
18502006.09.15 18:12modify2011.701.26061.25990.0000
18512006.09.15 18:45modify2011.701.26061.25970.0000
18522006.09.15 18:48modify2011.701.26061.25940.0000
18532006.09.15 20:28modify2011.701.26061.25930.0000
18542006.09.15 20:30modify2011.701.26061.25910.0000
18552006.09.15 21:27modify2011.701.26061.25880.0000
18562006.09.15 21:41modify2011.701.26061.25870.0000
18572006.09.15 22:53modify2011.701.26061.25860.0000
18582006.09.15 22:58modify2011.701.26061.25840.0000
18592006.09.15 22:59modify2011.701.26061.25810.0000
18602006.09.18 00:00s/l2011.701.25811.25810.0000337.7328107.48
18612006.09.18 04:01sell2021.701.25700.00000.0000
18622006.09.18 08:55modify2021.701.25701.25690.0000
18632006.09.18 08:56modify2021.701.25701.25680.0000
18642006.09.18 08:57modify2021.701.25701.25660.0000
18652006.09.18 08:57modify2021.701.25701.25630.0000
18662006.09.18 08:58modify2021.701.25701.25620.0000
18672006.09.18 08:59modify2021.701.25701.25610.0000
18682006.09.18 08:59modify2021.701.25701.25590.0000
18692006.09.18 09:00modify2021.701.25701.25580.0000
18702006.09.18 09:00modify2021.701.25701.25550.0000
18712006.09.18 09:01modify2021.701.25701.25540.0000
18722006.09.18 09:01modify2021.701.25701.25530.0000
18732006.09.18 09:02modify2021.701.25701.25520.0000
18742006.09.18 11:16s/l2021.701.25521.25520.0000243.7628351.24
18752006.09.18 12:00sell2031.701.25490.00000.0000
18762006.09.18 15:01modify2031.701.25491.25480.0000
18772006.09.18 15:16s/l2031.701.25481.25480.000013.5528364.79
18782006.09.18 15:16sell2041.701.25440.00000.0000
18792006.09.18 20:14modify2041.701.25441.25430.0000
18802006.09.18 20:40modify2041.701.25441.25410.0000
18812006.09.18 20:49modify2041.701.25441.25390.0000
18822006.09.18 20:50modify2041.701.25441.25380.0000
18832006.09.18 21:22modify2041.701.25441.25370.0000
18842006.09.18 21:23modify2041.701.25441.25360.0000
18852006.09.18 21:30modify2041.701.25441.25350.0000
18862006.09.19 01:05modify2041.701.25441.25340.0000
18872006.09.19 01:22modify2041.701.25441.25330.0000
18882006.09.19 02:30modify2041.701.25441.25320.0000
18892006.09.19 02:31modify2041.701.25441.25310.0000
18902006.09.19 02:47modify2041.701.25441.25300.0000
18912006.09.19 03:29modify2041.701.25441.25290.0000
18922006.09.19 03:30modify2041.701.25441.25280.0000
18932006.09.19 03:35modify2041.701.25441.25270.0000
18942006.09.19 03:37modify2041.701.25441.25260.0000
18952006.09.19 03:57modify2041.701.25441.25250.0000
18962006.09.19 04:00close2041.701.25001.25250.0000598.4028963.19
18972006.09.19 04:01buy2051.701.24980.00000.0000
18982006.09.19 09:24modify2051.701.24981.25000.0000
18992006.09.19 09:24modify2051.701.24981.25040.0000
19002006.09.19 09:42modify2051.701.24981.25060.0000
19012006.09.19 09:46modify2051.701.24981.25070.0000
19022006.09.19 09:47modify2051.701.24981.25100.0000
19032006.09.19 09:47modify2051.701.24981.25120.0000
19042006.09.19 09:47modify2051.701.24981.25140.0000
19052006.09.19 09:48modify2051.701.24981.25160.0000
19062006.09.19 09:49modify2051.701.24981.25170.0000
19072006.09.19 10:03modify2051.701.24981.25180.0000
19082006.09.19 10:04modify2051.701.24981.25200.0000
19092006.09.19 10:04modify2051.701.24981.25240.0000
19102006.09.19 10:04modify2051.701.24981.25270.0000
19112006.09.19 10:05modify2051.701.24981.25280.0000
19122006.09.19 10:08modify2051.701.24981.25290.0000
19132006.09.19 10:18modify2051.701.24981.25310.0000
19142006.09.19 10:18modify2051.701.24981.25320.0000
19152006.09.19 10:19modify2051.701.24981.25330.0000
19162006.09.19 10:20modify2051.701.24981.25340.0000
19172006.09.19 11:01modify2051.701.24981.25370.0000
19182006.09.19 11:01modify2051.701.24981.25390.0000
19192006.09.19 11:01modify2051.701.24981.25420.0000
19202006.09.19 12:00close2051.701.25611.25420.0000852.6429815.83
19212006.09.19 12:00sell2061.801.25640.00000.0000
19222006.09.19 14:33modify2061.801.25641.25640.0000
19232006.09.19 14:43modify2061.801.25641.25630.0000
19242006.09.19 14:45modify2061.801.25641.25620.0000
19252006.09.19 14:46modify2061.801.25641.25610.0000
19262006.09.19 14:51modify2061.801.25641.25590.0000
19272006.09.19 14:52modify2061.801.25641.25560.0000
19282006.09.19 14:53modify2061.801.25641.25540.0000
19292006.09.19 14:53modify2061.801.25641.25510.0000
19302006.09.19 14:54modify2061.801.25641.25490.0000
19312006.09.19 14:55modify2061.801.25641.25470.0000
19322006.09.19 14:55modify2061.801.25641.25460.0000
19332006.09.19 14:56modify2061.801.25641.25450.0000
19342006.09.19 14:58modify2061.801.25641.25440.0000
19352006.09.19 15:11modify2061.801.25641.25430.0000
19362006.09.19 15:11modify2061.801.25641.25390.0000
19372006.09.19 15:12modify2061.801.25641.25380.0000
19382006.09.19 15:12modify2061.801.25641.25350.0000
19392006.09.19 15:13modify2061.801.25641.25330.0000
19402006.09.19 15:14modify2061.801.25641.25320.0000
19412006.09.19 15:53modify2061.801.25641.25310.0000
19422006.09.19 15:54modify2061.801.25641.25300.0000
19432006.09.19 16:00close2061.801.25071.25300.0000820.3430636.17
19442006.09.19 16:01buy2071.801.25040.00000.0000
19452006.09.20 00:02close2071.801.25210.00000.0000244.3930880.56
19462006.09.20 00:03sell2081.901.25220.00000.0000
19472006.09.20 17:31modify2081.901.25221.25220.0000
19482006.09.20 17:31modify2081.901.25221.25170.0000
19492006.09.20 20:00close2081.901.24941.25170.0000425.8031306.36
19502006.09.20 20:00buy2091.901.24960.00000.0000
19512006.09.20 22:05modify2091.901.24961.24970.0000
19522006.09.21 00:02close2091.901.25131.24970.0000258.1331564.49
19532006.09.21 00:03sell2101.901.25110.00000.0000
19542006.09.21 03:51modify2101.901.25111.25100.0000
19552006.09.21 03:51modify2101.901.25111.25090.0000
19562006.09.21 03:53modify2101.901.25111.25080.0000
19572006.09.21 03:53modify2101.901.25111.25050.0000
19582006.09.21 07:44modify2101.901.25111.25030.0000
19592006.09.21 07:45modify2101.901.25111.25020.0000
19602006.09.21 08:26s/l2101.901.25021.25020.0000136.7731701.26
19612006.09.21 09:19sell2111.901.24780.00000.0000
19622006.09.21 18:36modify2111.901.24781.24740.0000
19632006.09.21 18:36modify2111.901.24781.24730.0000
19642006.09.21 20:14modify2111.901.24781.24720.0000
19652006.09.21 20:14modify2111.901.24781.24680.0000
19662006.09.21 20:15modify2111.901.24781.24660.0000
19672006.09.21 20:15modify2111.901.24781.24650.0000
19682006.09.21 20:17modify2111.901.24781.24630.0000
19692006.09.21 21:13modify2111.901.24781.24610.0000
19702006.09.21 21:15modify2111.901.24781.24600.0000
19712006.09.21 21:19modify2111.901.24781.24590.0000
19722006.09.21 21:20modify2111.901.24781.24560.0000
19732006.09.21 21:33modify2111.901.24781.24540.0000
19742006.09.21 21:35modify2111.901.24781.24510.0000
19752006.09.21 21:36modify2111.901.24781.24500.0000
19762006.09.21 21:39modify2111.901.24781.24490.0000
19772006.09.21 21:40modify2111.901.24781.24480.0000
19782006.09.22 02:12modify2111.901.24781.24470.0000
19792006.09.22 02:12modify2111.901.24781.24460.0000
19802006.09.22 02:13modify2111.901.24781.24450.0000
19812006.09.22 02:14modify2111.901.24781.24440.0000
19822006.09.22 02:15modify2111.901.24781.24420.0000
19832006.09.22 09:06modify2111.901.24781.24400.0000
19842006.09.22 09:21modify2111.901.24781.24380.0000
19852006.09.22 09:22modify2111.901.24781.24360.0000
19862006.09.22 09:22modify2111.901.24781.24310.0000
19872006.09.22 09:22modify2111.901.24781.24250.0000
19882006.09.22 09:23modify2111.901.24781.24220.0000
19892006.09.22 09:23modify2111.901.24781.24210.0000
19902006.09.22 09:31modify2111.901.24781.24190.0000
19912006.09.22 10:20modify2111.901.24781.24150.0000
19922006.09.22 10:21modify2111.901.24781.24130.0000
19932006.09.22 10:21modify2111.901.24781.24110.0000
19942006.09.22 10:21modify2111.901.24781.24070.0000
19952006.09.22 10:28modify2111.901.24781.24060.0000
19962006.09.22 10:28modify2111.901.24781.24030.0000
19972006.09.22 10:29modify2111.901.24781.24010.0000
19982006.09.22 10:29modify2111.901.24781.23980.0000
19992006.09.22 10:31modify2111.901.24781.23970.0000
20002006.09.22 10:32modify2111.901.24781.23960.0000
20012006.09.22 10:33modify2111.901.24781.23950.0000
20022006.09.22 10:33modify2111.901.24781.23940.0000
20032006.09.22 10:34modify2111.901.24781.23930.0000
20042006.09.22 10:34modify2111.901.24781.23900.0000
20052006.09.22 10:35modify2111.901.24781.23890.0000
20062006.09.22 10:35modify2111.901.24781.23850.0000
20072006.09.22 10:43modify2111.901.24781.23840.0000
20082006.09.22 10:44modify2111.901.24781.23790.0000
20092006.09.22 10:44modify2111.901.24781.23780.0000
20102006.09.22 10:51modify2111.901.24781.23760.0000
20112006.09.22 10:56modify2111.901.24781.23750.0000
20122006.09.22 10:57modify2111.901.24781.23740.0000
20132006.09.22 11:23s/l2111.901.23741.23740.00001596.9033298.16
20142006.09.22 11:23sell2122.001.23690.00000.0000
20152006.09.22 12:00close2122.001.23790.00000.0000-161.5633136.60
20162006.09.22 12:01buy2132.001.23820.00000.0000
20172006.09.25 00:00close2132.001.23540.00000.0000-453.2932683.31
20182006.09.25 00:01sell2142.001.23550.00000.0000
20192006.09.25 06:12modify2142.001.23551.23550.0000
20202006.09.25 06:21modify2142.001.23551.23540.0000
20212006.09.25 06:26modify2142.001.23551.23530.0000
20222006.09.25 06:30modify2142.001.23551.23520.0000
20232006.09.25 06:34modify2142.001.23551.23500.0000
20242006.09.25 06:35modify2142.001.23551.23490.0000
20252006.09.25 06:35modify2142.001.23551.23480.0000
20262006.09.25 06:35modify2142.001.23551.23430.0000
20272006.09.25 06:35modify2142.001.23551.23410.0000
20282006.09.25 06:35modify2142.001.23551.23370.0000
20292006.09.25 06:35modify2142.001.23551.23330.0000
20302006.09.25 06:35modify2142.001.23551.23280.0000
20312006.09.25 06:38modify2142.001.23551.23260.0000
20322006.09.25 06:38modify2142.001.23551.23250.0000
20332006.09.25 07:39s/l2142.001.23251.23250.0000486.8233170.13
20342006.09.25 07:39sell2152.001.23200.00000.0000
20352006.09.25 08:01close2152.001.23210.00000.0000-16.2333153.90
20362006.09.25 08:01buy2162.001.23230.00000.0000
20372006.09.25 10:10modify2162.001.23231.23230.0000
20382006.09.25 10:44modify2162.001.23231.23240.0000
20392006.09.25 10:44modify2162.001.23231.23260.0000
20402006.09.25 11:01modify2162.001.23231.23290.0000
20412006.09.25 11:02modify2162.001.23231.23300.0000
20422006.09.25 11:02modify2162.001.23231.23330.0000
20432006.09.25 11:02modify2162.001.23231.23360.0000
20442006.09.25 11:03modify2162.001.23231.23370.0000
20452006.09.25 11:03modify2162.001.23231.23380.0000
20462006.09.25 11:22modify2162.001.23231.23400.0000
20472006.09.25 12:44modify2162.001.23231.23410.0000
20482006.09.25 12:46modify2162.001.23231.23430.0000
20492006.09.25 12:55modify2162.001.23231.23450.0000
20502006.09.25 12:56modify2162.001.23231.23460.0000
20512006.09.25 12:56modify2162.001.23231.23470.0000
20522006.09.25 13:43modify2162.001.23231.23480.0000
20532006.09.25 13:58modify2162.001.23231.23490.0000
20542006.09.25 13:59modify2162.001.23231.23500.0000
20552006.09.25 13:59modify2162.001.23231.23510.0000
20562006.09.25 16:01modify2162.001.23231.23560.0000
20572006.09.25 16:02modify2162.001.23231.23570.0000
20582006.09.25 16:12s/l2162.001.23571.23570.0000550.3033704.20
20592006.09.25 16:13buy2172.001.23660.00000.0000
20602006.09.25 17:48modify2172.001.23661.23670.0000
20612006.09.26 00:02close2172.001.23881.23670.0000355.1834059.38
20622006.09.26 00:02sell2182.001.23870.00000.0000
20632006.09.26 08:00close2182.001.23790.00000.0000129.2534188.63
20642006.09.26 08:00buy2192.101.23800.00000.0000
20652006.09.26 10:48modify2192.101.23801.23820.0000
20662006.09.26 10:48modify2192.101.23801.23840.0000
20672006.09.26 10:50modify2192.101.23801.23850.0000
20682006.09.26 10:50modify2192.101.23801.23860.0000
20692006.09.26 10:53modify2192.101.23801.23870.0000
20702006.09.26 10:59modify2192.101.23801.23880.0000
20712006.09.26 11:01modify2192.101.23801.23890.0000
20722006.09.26 11:01modify2192.101.23801.23900.0000
20732006.09.26 11:04modify2192.101.23801.23910.0000
20742006.09.26 11:49modify2192.101.23801.23920.0000
20752006.09.26 11:51modify2192.101.23801.23940.0000
20762006.09.26 11:55modify2192.101.23801.23960.0000
20772006.09.26 11:55modify2192.101.23801.23990.0000
20782006.09.26 11:56modify2192.101.23801.24000.0000
20792006.09.26 11:56modify2192.101.23801.24010.0000
20802006.09.26 12:00modify2192.101.23801.24020.0000
20812006.09.26 12:01modify2192.101.23801.24040.0000
20822006.09.26 12:01modify2192.101.23801.24060.0000
20832006.09.26 12:05modify2192.101.23801.24070.0000
20842006.09.26 14:44modify2192.101.23801.24080.0000
20852006.09.26 14:44modify2192.101.23801.24090.0000
20862006.09.26 14:51modify2192.101.23801.24110.0000
20872006.09.26 14:51modify2192.101.23801.24130.0000
20882006.09.26 14:52modify2192.101.23801.24140.0000
20892006.09.26 14:52modify2192.101.23801.24160.0000
20902006.09.26 14:52modify2192.101.23801.24180.0000
20912006.09.26 16:06modify2192.101.23801.24190.0000
20922006.09.26 16:06modify2192.101.23801.24220.0000
20932006.09.26 16:07modify2192.101.23801.24240.0000
20942006.09.26 16:07modify2192.101.23801.24270.0000
20952006.09.26 16:07modify2192.101.23801.24310.0000
20962006.09.26 16:46modify2192.101.23801.24350.0000
20972006.09.26 16:46modify2192.101.23801.24380.0000
20982006.09.26 17:08s/l2192.101.24381.24380.0000979.4135168.04
20992006.09.26 17:08buy2202.101.24410.00000.0000
21002006.09.27 00:01close2202.101.24380.00000.0000-50.6535117.39
21012006.09.27 00:02sell2212.101.24380.00000.0000
21022006.09.27 04:00close2212.101.24400.00000.0000-33.7635083.63
21032006.09.27 04:00buy2222.101.24380.00000.0000
21042006.09.27 16:05modify2222.101.24381.24410.0000
21052006.09.27 16:06modify2222.101.24381.24450.0000
21062006.09.27 16:06modify2222.101.24381.24460.0000
21072006.09.27 16:45s/l2222.101.24461.24460.0000134.9835218.61
21082006.09.27 20:00sell2232.101.24470.00000.0000
21092006.09.28 08:00close2232.101.24360.00000.0000185.7535404.36
21102006.09.28 08:00buy2242.101.24380.00000.0000
21112006.09.28 14:23modify2242.101.24381.24410.0000
21122006.09.28 14:23modify2242.101.24381.24430.0000
21132006.09.28 14:30modify2242.101.24381.24450.0000
21142006.09.28 14:35modify2242.101.24381.24480.0000
21152006.09.28 14:35modify2242.101.24381.24530.0000
21162006.09.28 14:36modify2242.101.24381.24540.0000
21172006.09.28 14:37modify2242.101.24381.24560.0000
21182006.09.28 14:37modify2242.101.24381.24580.0000
21192006.09.28 14:38modify2242.101.24381.24590.0000
21202006.09.28 14:38modify2242.101.24381.24610.0000
21212006.09.28 15:13s/l2242.101.24611.24610.0000387.6735792.03
21222006.09.28 15:13buy2252.101.24650.00000.0000
21232006.09.29 08:25modify2252.101.24651.24650.0000
21242006.09.29 08:35modify2252.101.24651.24670.0000
21252006.09.29 08:36modify2252.101.24651.24680.0000
21262006.09.29 08:36modify2252.101.24651.24700.0000
21272006.09.29 08:52modify2252.101.24651.24720.0000
21282006.09.29 08:53modify2252.101.24651.24740.0000
21292006.09.29 08:53modify2252.101.24651.24770.0000
21302006.09.29 09:15modify2252.101.24651.24780.0000
21312006.09.29 09:16modify2252.101.24651.24790.0000
21322006.09.29 09:19modify2252.101.24651.24810.0000
21332006.09.29 09:19modify2252.101.24651.24820.0000
21342006.09.29 09:23modify2252.101.24651.24830.0000
21352006.09.29 09:23modify2252.101.24651.24860.0000
21362006.09.29 09:24modify2252.101.24651.24870.0000
21372006.09.29 09:24modify2252.101.24651.24900.0000
21382006.09.29 09:26modify2252.101.24651.24910.0000
21392006.09.29 09:26modify2252.101.24651.24950.0000
21402006.09.29 09:51modify2252.101.24651.24970.0000
21412006.09.29 09:52modify2252.101.24651.24980.0000
21422006.09.29 09:55modify2252.101.24651.24990.0000
21432006.09.29 10:05modify2252.101.24651.25000.0000
21442006.09.29 10:06modify2252.101.24651.25010.0000
21452006.09.29 10:07modify2252.101.24651.25020.0000
21462006.09.29 10:07modify2252.101.24651.25040.0000
21472006.09.29 10:12modify2252.101.24651.25050.0000
21482006.09.29 10:13modify2252.101.24651.25060.0000
21492006.09.29 10:13modify2252.101.24651.25070.0000
21502006.09.29 11:06modify2252.101.24651.25090.0000
21512006.09.29 11:10modify2252.101.24651.25100.0000
21522006.09.29 11:29modify2252.101.24651.25120.0000
21532006.09.29 11:31modify2252.101.24651.25130.0000
21542006.09.29 11:32modify2252.101.24651.25140.0000
21552006.09.29 11:40modify2252.101.24651.25150.0000
21562006.09.29 11:41modify2252.101.24651.25160.0000
21572006.09.29 11:43modify2252.101.24651.25180.0000
21582006.09.29 11:44modify2252.101.24651.25190.0000
21592006.09.29 11:44modify2252.101.24651.25200.0000
21602006.09.29 11:56modify2252.101.24651.25210.0000
21612006.09.29 14:21modify2252.101.24651.25220.0000
21622006.09.29 14:31modify2252.101.24651.25230.0000
21632006.09.29 14:39modify2252.101.24651.25250.0000
21642006.09.29 14:39modify2252.101.24651.25260.0000
21652006.09.29 14:39modify2252.101.24651.25270.0000
21662006.09.29 14:39modify2252.101.24651.25280.0000
21672006.09.29 14:39modify2252.101.24651.25290.0000
21682006.09.29 14:39modify2252.101.24651.25300.0000
21692006.09.29 14:39modify2252.101.24651.25310.0000
21702006.09.29 14:39modify2252.101.24651.25320.0000
21712006.09.29 14:39modify2252.101.24651.25330.0000
21722006.09.29 14:40modify2252.101.24651.25340.0000
21732006.09.29 14:40modify2252.101.24651.25350.0000
21742006.09.29 14:45modify2252.101.24651.25360.0000
21752006.09.29 15:51s/l2252.101.25361.25360.00001189.3736981.40
21762006.09.29 15:57buy2262.201.25480.00000.0000
21772006.09.29 16:00close2262.201.25430.00000.0000-87.7036893.70
21782006.09.29 16:00sell2272.201.25420.00000.0000
21792006.09.29 17:21modify2272.201.25421.25420.0000
21802006.09.29 17:22modify2272.201.25421.25410.0000
21812006.09.29 17:23modify2272.201.25421.25400.0000
21822006.09.29 17:23modify2272.201.25421.25390.0000
21832006.09.29 17:23modify2272.201.25421.25370.0000
21842006.09.29 17:26modify2272.201.25421.25350.0000
21852006.09.29 17:26modify2272.201.25421.25340.0000
21862006.09.29 17:26modify2272.201.25421.25330.0000
21872006.09.29 17:26modify2272.201.25421.25310.0000
21882006.09.29 17:29modify2272.201.25421.25300.0000
21892006.09.29 17:29modify2272.201.25421.25290.0000
21902006.09.29 17:29modify2272.201.25421.25280.0000
21912006.09.29 17:29modify2272.201.25421.25270.0000
21922006.09.29 17:30modify2272.201.25421.25260.0000
21932006.09.29 17:30modify2272.201.25421.25250.0000
21942006.09.29 17:30modify2272.201.25421.25240.0000
21952006.09.29 17:30modify2272.201.25421.25230.0000
21962006.09.29 17:30modify2272.201.25421.25210.0000
21972006.09.29 17:30modify2272.201.25421.25180.0000
21982006.10.02 00:00close2272.201.25061.25180.0000633.3037527.00
21992006.10.02 00:19buy2282.301.25070.00000.0000
22002006.10.02 04:02close2282.301.25070.00000.00000.0037527.00
22012006.10.02 04:03sell2292.301.25050.00000.0000
22022006.10.02 15:14modify2292.301.25051.25040.0000
22032006.10.02 15:15modify2292.301.25051.25030.0000
22042006.10.02 15:16modify2292.301.25051.25020.0000
22052006.10.02 15:16modify2292.301.25051.25010.0000
22062006.10.02 15:17modify2292.301.25051.25000.0000
22072006.10.02 15:18modify2292.301.25051.24990.0000
22082006.10.02 15:19modify2292.301.25051.24980.0000
22092006.10.02 15:19modify2292.301.25051.24960.0000
22102006.10.02 15:20modify2292.301.25051.24950.0000
22112006.10.02 15:21modify2292.301.25051.24940.0000
22122006.10.02 15:21modify2292.301.25051.24920.0000
22132006.10.02 15:22modify2292.301.25051.24910.0000
22142006.10.02 15:22modify2292.301.25051.24890.0000
22152006.10.02 15:22modify2292.301.25051.24880.0000
22162006.10.02 15:22modify2292.301.25051.24870.0000
22172006.10.02 15:31modify2292.301.25051.24860.0000
22182006.10.02 15:31modify2292.301.25051.24850.0000
22192006.10.02 15:31modify2292.301.25051.24840.0000
22202006.10.02 15:31modify2292.301.25051.24830.0000
22212006.10.02 15:31modify2292.301.25051.24820.0000
22222006.10.02 15:31modify2292.301.25051.24810.0000
22232006.10.02 15:31modify2292.301.25051.24800.0000
22242006.10.02 15:34modify2292.301.25051.24790.0000
22252006.10.02 15:35modify2292.301.25051.24780.0000
22262006.10.02 15:35modify2292.301.25051.24770.0000
22272006.10.02 15:35modify2292.301.25051.24760.0000
22282006.10.02 15:35modify2292.301.25051.24750.0000
22292006.10.02 15:35modify2292.301.25051.24740.0000
22302006.10.02 15:35modify2292.301.25051.24730.0000
22312006.10.02 15:35modify2292.301.25051.24720.0000
22322006.10.02 15:45modify2292.301.25051.24710.0000
22332006.10.02 15:46modify2292.301.25051.24700.0000
22342006.10.02 15:46modify2292.301.25051.24690.0000
22352006.10.02 15:46modify2292.301.25051.24680.0000
22362006.10.02 15:46modify2292.301.25051.24670.0000
22372006.10.02 15:46modify2292.301.25051.24660.0000
22382006.10.02 15:46modify2292.301.25051.24650.0000
22392006.10.02 15:49modify2292.301.25051.24640.0000
22402006.10.02 15:49modify2292.301.25051.24630.0000
22412006.10.02 15:49modify2292.301.25051.24610.0000
22422006.10.02 15:50modify2292.301.25051.24600.0000
22432006.10.02 15:50modify2292.301.25051.24590.0000
22442006.10.02 15:50modify2292.301.25051.24580.0000
22452006.10.02 15:53modify2292.301.25051.24570.0000
22462006.10.02 15:53modify2292.301.25051.24550.0000
22472006.10.02 15:53modify2292.301.25051.24530.0000
22482006.10.02 15:53modify2292.301.25051.24510.0000
22492006.10.02 15:53modify2292.301.25051.24500.0000
22502006.10.02 15:53modify2292.301.25051.24490.0000
22512006.10.02 15:53modify2292.301.25051.24470.0000
22522006.10.02 16:22modify2292.301.25051.24460.0000
22532006.10.02 16:23modify2292.301.25051.24450.0000
22542006.10.02 16:23modify2292.301.25051.24440.0000
22552006.10.02 16:23modify2292.301.25051.24430.0000
22562006.10.02 16:23modify2292.301.25051.24420.0000
22572006.10.02 16:23modify2292.301.25051.24410.0000
22582006.10.02 16:23modify2292.301.25051.24400.0000
22592006.10.02 16:23modify2292.301.25051.24390.0000
22602006.10.02 20:03close2292.301.24231.24390.00001518.1539045.15
22612006.10.02 20:04buy2302.301.24250.00000.0000
22622006.10.03 04:00close2302.301.24300.00000.000092.5239137.67
22632006.10.03 04:00sell2312.301.24280.00000.0000
22642006.10.03 16:00close2312.301.24490.00000.0000-387.9838749.69
22652006.10.03 16:00buy2322.301.24490.00000.0000
22662006.10.03 20:01close2322.301.24530.00000.000073.8838823.57
22672006.10.03 20:05sell2332.301.24540.00000.0000
22682006.10.04 00:00close2332.301.24600.00000.0000-110.7538712.82
22692006.10.04 00:02buy2342.301.24590.00000.0000
22702006.10.04 10:42modify2342.301.24591.24600.0000
22712006.10.04 10:45modify2342.301.24591.24620.0000
22722006.10.04 10:45modify2342.301.24591.24630.0000
22732006.10.04 10:45modify2342.301.24591.24640.0000
22742006.10.04 10:46modify2342.301.24591.24650.0000
22752006.10.04 10:46modify2342.301.24591.24660.0000
22762006.10.04 10:46modify2342.301.24591.24670.0000
22772006.10.04 10:46modify2342.301.24591.24680.0000
22782006.10.04 10:51modify2342.301.24591.24690.0000
22792006.10.04 10:51modify2342.301.24591.24700.0000
22802006.10.04 10:51modify2342.301.24591.24710.0000
22812006.10.04 10:51modify2342.301.24591.24720.0000
22822006.10.04 10:51modify2342.301.24591.24740.0000
22832006.10.04 10:51modify2342.301.24591.24750.0000
22842006.10.04 10:51modify2342.301.24591.24760.0000
22852006.10.04 10:51modify2342.301.24591.24770.0000
22862006.10.04 10:59modify2342.301.24591.24780.0000
22872006.10.04 10:59modify2342.301.24591.24790.0000
22882006.10.04 11:17modify2342.301.24591.24800.0000
22892006.10.04 11:17modify2342.301.24591.24810.0000
22902006.10.04 11:17modify2342.301.24591.24830.0000
22912006.10.04 11:18modify2342.301.24591.24840.0000
22922006.10.04 11:18modify2342.301.24591.24860.0000
22932006.10.04 11:57modify2342.301.24591.24870.0000
22942006.10.04 11:57modify2342.301.24591.24880.0000
22952006.10.04 11:57modify2342.301.24591.24890.0000
22962006.10.04 11:58modify2342.301.24591.24910.0000
22972006.10.04 11:59modify2342.301.24591.24920.0000
22982006.10.04 12:21modify2342.301.24591.24930.0000
22992006.10.04 12:22modify2342.301.24591.24940.0000
23002006.10.04 12:31modify2342.301.24591.24950.0000
23012006.10.04 12:32modify2342.301.24591.24960.0000
23022006.10.04 12:32modify2342.301.24591.24970.0000
23032006.10.04 12:38modify2342.301.24591.24980.0000
23042006.10.04 12:38modify2342.301.24591.25000.0000
23052006.10.04 12:39modify2342.301.24591.25010.0000
23062006.10.04 12:40modify2342.301.24591.25020.0000
23072006.10.04 12:40modify2342.301.24591.25030.0000
23082006.10.04 12:41modify2342.301.24591.25040.0000
23092006.10.04 12:43modify2342.301.24591.25050.0000
23102006.10.04 12:43modify2342.301.24591.25060.0000
23112006.10.04 12:50modify2342.301.24591.25070.0000
23122006.10.04 12:50modify2342.301.24591.25080.0000
23132006.10.04 12:51modify2342.301.24591.25090.0000
23142006.10.04 13:01modify2342.301.24591.25100.0000
23152006.10.04 13:04modify2342.301.24591.25110.0000
23162006.10.04 13:06modify2342.301.24591.25120.0000
23172006.10.04 13:11modify2342.301.24591.25130.0000
23182006.10.04 16:00close2342.301.25151.25130.00001029.1739741.99
23192006.10.04 16:00sell2352.401.25140.00000.0000
23202006.10.05 00:01close2352.401.24900.00000.0000461.1740203.16
23212006.10.05 00:01buy2362.401.24890.00000.0000
23222006.10.05 04:01close2362.401.24950.00000.0000115.2540318.41
23232006.10.05 04:01sell2372.401.24950.00000.0000
23242006.10.05 12:00close2372.401.25080.00000.0000-249.4440068.97
23252006.10.05 12:00buy2382.401.25100.00000.0000
23262006.10.05 15:50modify2382.401.25101.25100.0000
23272006.10.05 15:50modify2382.401.25101.25110.0000
23282006.10.05 15:51modify2382.401.25101.25120.0000
23292006.10.05 15:51modify2382.401.25101.25130.0000
23302006.10.05 15:51modify2382.401.25101.25140.0000
23312006.10.05 16:00close2382.401.25401.25140.0000574.1640643.13
23322006.10.05 16:01sell2392.401.25390.00000.0000
23332006.10.06 00:00close2392.401.25300.00000.0000172.3940815.52
23342006.10.06 00:02buy2402.401.25280.00000.0000
23352006.10.06 04:00close2402.401.25270.00000.0000-19.1640796.36
23362006.10.06 04:01sell2412.401.25280.00000.0000
23372006.10.06 08:00close2412.401.25320.00000.0000-76.6040719.76
23382006.10.06 08:01buy2422.401.25320.00000.0000
23392006.10.06 14:33modify2422.401.25321.25340.0000
23402006.10.06 14:33modify2422.401.25321.25370.0000
23412006.10.06 14:34modify2422.401.25321.25390.0000
23422006.10.06 14:34modify2422.401.25321.25420.0000
23432006.10.06 14:34modify2422.401.25321.25450.0000
23442006.10.06 14:34modify2422.401.25321.25480.0000
23452006.10.06 14:34modify2422.401.25321.25500.0000
23462006.10.06 14:34modify2422.401.25321.25530.0000
23472006.10.06 14:35modify2422.401.25321.25540.0000
23482006.10.06 14:35modify2422.401.25321.25550.0000
23492006.10.06 14:52modify2422.401.25321.25560.0000
23502006.10.06 14:52modify2422.401.25321.25570.0000
23512006.10.06 14:52modify2422.401.25321.25600.0000
23522006.10.06 14:52modify2422.401.25321.25640.0000
23532006.10.06 14:53modify2422.401.25321.25660.0000
23542006.10.06 14:53modify2422.401.25321.25680.0000
23552006.10.06 14:53modify2422.401.25321.25700.0000
23562006.10.06 14:53modify2422.401.25321.25710.0000
23572006.10.06 14:56modify2422.401.25321.25720.0000
23582006.10.06 14:56modify2422.401.25321.25770.0000
23592006.10.06 14:56modify2422.401.25321.25780.0000
23602006.10.06 14:58modify2422.401.25321.25790.0000
23612006.10.06 15:07modify2422.401.25321.25800.0000
23622006.10.06 15:07modify2422.401.25321.25830.0000
23632006.10.06 15:07modify2422.401.25321.25850.0000
23642006.10.06 15:07modify2422.401.25321.25860.0000
23652006.10.06 15:07modify2422.401.25321.25870.0000
23662006.10.06 15:58modify2422.401.25321.25880.0000
23672006.10.06 15:58modify2422.401.25321.25890.0000
23682006.10.06 15:58modify2422.401.25321.25900.0000
23692006.10.06 16:01modify2422.401.25321.25920.0000
23702006.10.06 16:21modify2422.401.25321.25930.0000
23712006.10.06 16:21modify2422.401.25321.25950.0000
23722006.10.06 16:36modify2422.401.25321.25980.0000
23732006.10.06 16:36modify2422.401.25321.25990.0000
23742006.10.06 16:43modify2422.401.25321.26000.0000
23752006.10.06 16:44modify2422.401.25321.26010.0000
23762006.10.06 16:48modify2422.401.25321.26020.0000
23772006.10.06 17:40s/l2422.401.26021.26020.00001333.1242052.88
23782006.10.09 12:00buy2432.501.26030.00000.0000
23792006.10.09 16:00close2432.501.26030.00000.00000.0042052.88
23802006.10.09 16:02sell2442.501.26050.00000.0000
23812006.10.09 20:00close2442.501.26130.00000.0000-158.5741894.31
23822006.10.09 20:01buy2452.501.26140.00000.0000
23832006.10.10 00:03close2452.501.26150.00000.000019.8241914.13
23842006.10.10 00:03sell2462.501.26160.00000.0000
23852006.10.10 08:00close2462.501.26200.00000.0000-79.2441834.89
23862006.10.10 08:00buy2472.501.26190.00000.0000
23872006.10.10 10:22modify2472.501.26191.26210.0000
23882006.10.10 10:30modify2472.501.26191.26220.0000
23892006.10.10 10:30modify2472.501.26191.26230.0000
23902006.10.10 10:30modify2472.501.26191.26240.0000
23912006.10.10 10:30modify2472.501.26191.26250.0000
23922006.10.10 10:31modify2472.501.26191.26280.0000
23932006.10.10 10:31modify2472.501.26191.26300.0000
23942006.10.10 10:33modify2472.501.26191.26310.0000
23952006.10.10 10:33modify2472.501.26191.26320.0000
23962006.10.10 10:33modify2472.501.26191.26330.0000
23972006.10.10 10:33modify2472.501.26191.26350.0000
23982006.10.10 10:33modify2472.501.26191.26360.0000
23992006.10.10 10:33modify2472.501.26191.26370.0000
24002006.10.10 10:38s/l2472.501.26371.26370.0000356.1242191.01
24012006.10.10 10:38buy2482.501.26410.00000.0000
24022006.10.10 13:01modify2482.501.26411.26420.0000
24032006.10.10 13:02modify2482.501.26411.26430.0000
24042006.10.10 13:03modify2482.501.26411.26440.0000
24052006.10.10 13:08modify2482.501.26411.26450.0000
24062006.10.10 13:08modify2482.501.26411.26470.0000
24072006.10.10 13:15modify2482.501.26411.26490.0000
24082006.10.10 13:16modify2482.501.26411.26510.0000
24092006.10.10 13:16modify2482.501.26411.26520.0000
24102006.10.10 13:17modify2482.501.26411.26530.0000
24112006.10.10 13:17modify2482.501.26411.26540.0000
24122006.10.10 13:17modify2482.501.26411.26550.0000
24132006.10.10 13:17modify2482.501.26411.26570.0000
24142006.10.10 13:18modify2482.501.26411.26580.0000
24152006.10.10 13:18modify2482.501.26411.26600.0000
24162006.10.10 13:19modify2482.501.26411.26620.0000
24172006.10.10 13:47modify2482.501.26411.26630.0000
24182006.10.10 13:47modify2482.501.26411.26640.0000
24192006.10.10 13:48modify2482.501.26411.26650.0000
24202006.10.10 13:50modify2482.501.26411.26660.0000
24212006.10.10 13:56modify2482.501.26411.26670.0000
24222006.10.10 15:45modify2482.501.26411.26680.0000
24232006.10.10 16:04close2482.501.26891.26680.0000945.7043136.71
24242006.10.10 16:04sell2492.601.26850.00000.0000
24252006.10.11 12:01close2492.601.27020.00000.0000-347.9842788.73
24262006.10.11 12:02buy2502.601.27010.00000.0000
24272006.10.11 16:00close2502.601.27110.00000.0000204.5542993.28
24282006.10.11 16:01sell2512.601.27100.00000.0000
24292006.10.11 20:00close2512.601.27060.00000.000081.8543075.13
24302006.10.11 20:00buy2522.601.27070.00000.0000
24312006.10.11 20:24modify2522.601.27071.27070.0000
24322006.10.11 20:24modify2522.601.27071.27080.0000
24332006.10.11 20:31modify2522.601.27071.27090.0000
24342006.10.11 20:32modify2522.601.27071.27100.0000
24352006.10.11 20:32modify2522.601.27071.27110.0000
24362006.10.11 20:33modify2522.601.27071.27130.0000
24372006.10.11 20:51s/l2522.601.27131.27130.0000122.7443197.87
24382006.10.11 20:51buy2532.601.27150.00000.0000
24392006.10.12 00:02close2532.601.27170.00000.000040.8943238.76
24402006.10.12 00:03sell2542.601.27160.00000.0000
24412006.10.12 09:09modify2542.601.27161.27160.0000
24422006.10.12 09:11modify2542.601.27161.27150.0000
24432006.10.12 09:11modify2542.601.27161.27140.0000
24442006.10.12 09:11modify2542.601.27161.27120.0000
24452006.10.12 09:37modify2542.601.27161.27100.0000
24462006.10.12 12:00close2542.601.27041.27100.0000245.5943484.35
24472006.10.12 12:00buy2552.601.27060.00000.0000
24482006.10.12 16:00close2552.601.27010.00000.0000-102.3543382.00
24492006.10.12 16:00sell2562.601.27020.00000.0000
24502006.10.13 04:55modify2562.601.27021.27020.0000
24512006.10.13 05:01modify2562.601.27021.27010.0000
24522006.10.13 05:01modify2562.601.27021.27000.0000
24532006.10.13 07:25modify2562.601.27021.26990.0000
24542006.10.13 08:00close2562.601.26781.26990.0000492.1943874.19
24552006.10.13 08:01buy2572.601.26790.00000.0000
24562006.10.13 14:32modify2572.601.26791.26810.0000
24572006.10.13 14:33modify2572.601.26791.26840.0000
24582006.10.13 14:33modify2572.601.26791.26850.0000
24592006.10.13 14:33modify2572.601.26791.26860.0000
24602006.10.13 14:33modify2572.601.26791.26870.0000
24612006.10.13 14:33modify2572.601.26791.26880.0000
24622006.10.13 14:34modify2572.601.26791.26890.0000
24632006.10.13 14:34modify2572.601.26791.26900.0000
24642006.10.13 14:37modify2572.601.26791.26920.0000
24652006.10.13 14:37modify2572.601.26791.26960.0000
24662006.10.13 14:37modify2572.601.26791.27010.0000
24672006.10.13 14:37modify2572.601.26791.27050.0000
24682006.10.13 14:38modify2572.601.26791.27070.0000
24692006.10.13 14:38modify2572.601.26791.27100.0000
24702006.10.13 15:00modify2572.601.26791.27180.0000
24712006.10.13 16:01modify2572.601.26791.27190.0000
24722006.10.13 16:01modify2572.601.26791.27200.0000
24732006.10.13 16:01modify2572.601.26791.27220.0000
24742006.10.13 16:01modify2572.601.26791.27250.0000
24752006.10.13 16:02modify2572.601.26791.27270.0000
24762006.10.13 16:02modify2572.601.26791.27280.0000
24772006.10.13 16:03modify2572.601.26791.27290.0000
24782006.10.13 16:03modify2572.601.26791.27300.0000
24792006.10.13 16:04modify2572.601.26791.27310.0000
24802006.10.13 16:04modify2572.601.26791.27330.0000
24812006.10.13 16:04modify2572.601.26791.27350.0000
24822006.10.13 16:05modify2572.601.26791.27370.0000
24832006.10.13 16:40modify2572.601.26791.27380.0000
24842006.10.13 19:21s/l2572.601.27381.27380.00001204.2745078.46
24852006.10.13 20:00buy2582.701.27410.00000.0000
24862006.10.16 04:00close2582.701.27440.00000.000063.5645142.02
24872006.10.16 04:00sell2592.701.27440.00000.0000
24882006.10.16 10:08modify2592.701.27441.27440.0000
24892006.10.16 10:08modify2592.701.27441.27420.0000
24902006.10.16 10:08modify2592.701.27441.27410.0000
24912006.10.16 10:17modify2592.701.27441.27400.0000
24922006.10.16 10:17modify2592.701.27441.27390.0000
24932006.10.16 10:25modify2592.701.27441.27380.0000
24942006.10.16 10:25modify2592.701.27441.27370.0000
24952006.10.16 14:42modify2592.701.27441.27330.0000
24962006.10.16 15:44modify2592.701.27441.27320.0000
24972006.10.16 15:48modify2592.701.27441.27290.0000
24982006.10.16 15:51modify2592.701.27441.27280.0000
24992006.10.16 15:51modify2592.701.27441.27270.0000
25002006.10.16 16:00close2592.701.27051.27270.0000828.8145970.83
25012006.10.16 16:01buy2602.801.27060.00000.0000
25022006.10.16 20:04close2602.801.27200.00000.0000308.1846279.01
25032006.10.16 20:04sell2612.801.27190.00000.0000
25042006.10.17 09:52modify2612.801.27191.27170.0000
25052006.10.17 09:55modify2612.801.27191.27160.0000
25062006.10.17 09:55modify2612.801.27191.27140.0000
25072006.10.17 09:56modify2612.801.27191.27130.0000
25082006.10.17 09:57modify2612.801.27191.27100.0000
25092006.10.17 09:59modify2612.801.27191.27080.0000
25102006.10.17 10:01modify2612.801.27191.27070.0000
25112006.10.17 15:00s/l2612.801.27071.27070.0000264.4046543.41
25122006.10.17 15:00sell2622.801.26910.00000.0000
25132006.10.17 16:10modify2622.801.26911.26900.0000
25142006.10.17 17:39modify2622.801.26911.26890.0000
25152006.10.17 17:39modify2622.801.26911.26880.0000
25162006.10.17 17:40modify2622.801.26911.26860.0000
25172006.10.17 17:41modify2622.801.26911.26850.0000
25182006.10.17 17:41modify2622.801.26911.26840.0000
25192006.10.17 17:41modify2622.801.26911.26830.0000
25202006.10.17 17:41modify2622.801.26911.26820.0000
25212006.10.17 17:41modify2622.801.26911.26800.0000
25222006.10.17 17:42modify2622.801.26911.26790.0000
25232006.10.17 17:47modify2622.801.26911.26780.0000
25242006.10.17 17:47modify2622.801.26911.26770.0000
25252006.10.17 17:47modify2622.801.26911.26760.0000
25262006.10.17 18:01modify2622.801.26911.26750.0000
25272006.10.17 18:01modify2622.801.26911.26740.0000
25282006.10.17 18:02modify2622.801.26911.26730.0000
25292006.10.17 20:01s/l2622.801.26731.26730.0000397.6646941.07
25302006.10.18 00:00buy2632.801.26920.00000.0000
25312006.10.18 04:00close2632.801.26750.00000.0000-375.5446565.53
25322006.10.18 04:00sell2642.801.26750.00000.0000
25332006.10.18 08:03close2642.801.26750.00000.00000.0046565.53
25342006.10.18 08:03buy2652.801.26760.00000.0000
25352006.10.18 14:55modify2652.801.26761.26760.0000
25362006.10.18 14:58modify2652.801.26761.26770.0000
25372006.10.18 14:59modify2652.801.26761.26780.0000
25382006.10.18 15:02modify2652.801.26761.26790.0000
25392006.10.18 15:02modify2652.801.26761.26810.0000
25402006.10.18 15:07modify2652.801.26761.26820.0000
25412006.10.18 15:09modify2652.801.26761.26830.0000
25422006.10.18 15:09modify2652.801.26761.26850.0000
25432006.10.18 15:09modify2652.801.26761.26860.0000
25442006.10.18 15:09modify2652.801.26761.26880.0000
25452006.10.18 15:09modify2652.801.26761.26890.0000
25462006.10.18 15:09modify2652.801.26761.26910.0000
25472006.10.18 15:11modify2652.801.26761.26990.0000
25482006.10.18 15:12modify2652.801.26761.27000.0000
25492006.10.18 15:18modify2652.801.26761.27020.0000
25502006.10.18 15:18modify2652.801.26761.27060.0000
25512006.10.18 15:18modify2652.801.26761.27070.0000
25522006.10.18 15:21modify2652.801.26761.27080.0000
25532006.10.18 15:21modify2652.801.26761.27090.0000
25542006.10.18 19:14s/l2652.801.27091.27090.0000727.0447292.57
25552006.10.18 20:00sell2662.801.27190.00000.0000
25562006.10.19 08:26modify2662.801.27191.27170.0000
25572006.10.19 09:19modify2662.801.27191.27160.0000
25582006.10.19 09:29modify2662.801.27191.27130.0000
25592006.10.19 09:30modify2662.801.27191.27120.0000
25602006.10.19 09:30modify2662.801.27191.27110.0000
25612006.10.19 09:30modify2662.801.27191.27090.0000
25622006.10.19 09:30modify2662.801.27191.27050.0000
25632006.10.19 09:30modify2662.801.27191.27030.0000
25642006.10.19 09:30modify2662.801.27191.27010.0000
25652006.10.19 09:37modify2662.801.27191.27000.0000
25662006.10.19 09:38modify2662.801.27191.26980.0000
25672006.10.19 09:38modify2662.801.27191.26970.0000
25682006.10.19 09:38modify2662.801.27191.26940.0000
25692006.10.19 09:42modify2662.801.27191.26930.0000
25702006.10.19 09:43modify2662.801.27191.26910.0000
25712006.10.19 09:43modify2662.801.27191.26870.0000
25722006.10.19 10:58modify2662.801.27191.26860.0000
25732006.10.19 11:00modify2662.801.27191.26850.0000
25742006.10.19 11:00modify2662.801.27191.26830.0000
25752006.10.19 11:00modify2662.801.27191.26820.0000
25762006.10.19 11:00modify2662.801.27191.26810.0000
25772006.10.19 11:01modify2662.801.27191.26740.0000
25782006.10.19 14:44s/l2662.801.26741.26740.0000994.0848286.65
25792006.10.19 14:53sell2672.901.26480.00000.0000
25802006.10.19 15:51modify2672.901.26481.26470.0000
25812006.10.19 15:51modify2672.901.26481.26460.0000
25822006.10.19 16:36modify2672.901.26481.26450.0000
25832006.10.19 16:36modify2672.901.26481.26440.0000
25842006.10.19 16:36modify2672.901.26481.26430.0000
25852006.10.19 16:36modify2672.901.26481.26410.0000
25862006.10.19 16:36modify2672.901.26481.26390.0000
25872006.10.19 16:43modify2672.901.26481.26380.0000
25882006.10.19 16:43modify2672.901.26481.26370.0000
25892006.10.19 18:00modify2672.901.26481.26360.0000
25902006.10.19 18:01modify2672.901.26481.26350.0000
25912006.10.19 18:01modify2672.901.26481.26340.0000
25922006.10.19 18:01modify2672.901.26481.26330.0000
25932006.10.19 18:01modify2672.901.26481.26320.0000
25942006.10.19 18:01modify2672.901.26481.26310.0000
25952006.10.19 18:01modify2672.901.26481.26300.0000
25962006.10.19 18:01modify2672.901.26481.26290.0000
25972006.10.19 18:01modify2672.901.26481.26280.0000
25982006.10.19 18:01modify2672.901.26481.26270.0000
25992006.10.19 19:09modify2672.901.26481.26260.0000
26002006.10.19 19:09modify2672.901.26481.26240.0000
26012006.10.19 19:09modify2672.901.26481.26230.0000
26022006.10.19 19:09modify2672.901.26481.26220.0000
26032006.10.19 19:09modify2672.901.26481.26190.0000
26042006.10.19 19:19modify2672.901.26481.26170.0000
26052006.10.19 19:42modify2672.901.26481.26160.0000
26062006.10.19 19:43modify2672.901.26481.26150.0000
26072006.10.19 19:45modify2672.901.26481.26140.0000
26082006.10.19 19:46modify2672.901.26481.26120.0000
26092006.10.19 19:46modify2672.901.26481.26110.0000
26102006.10.19 19:46modify2672.901.26481.26100.0000
26112006.10.19 19:46modify2672.901.26481.26090.0000
26122006.10.19 19:46modify2672.901.26481.26070.0000
26132006.10.19 19:46modify2672.901.26481.26060.0000
26142006.10.19 19:46modify2672.901.26481.26030.0000
26152006.10.19 19:46modify2672.901.26481.26020.0000
26162006.10.19 19:46modify2672.901.26481.26000.0000
26172006.10.19 19:46modify2672.901.26481.25980.0000
26182006.10.19 19:47modify2672.901.26481.25960.0000
26192006.10.19 19:47modify2672.901.26481.25950.0000
26202006.10.19 20:01close2672.901.25751.25950.00001683.5049970.15
26212006.10.19 20:02buy2683.001.25740.00000.0000
26222006.10.20 00:07close2683.001.25740.00000.00000.0049970.15
26232006.10.20 00:10sell2693.001.25750.00000.0000
26242006.10.20 04:00close2693.001.25700.00000.0000119.3350089.48
26252006.10.20 04:03buy2703.001.25670.00000.0000
26262006.10.20 12:00close2703.001.25900.00000.0000548.0550637.53
26272006.10.20 12:00sell2713.001.25900.00000.0000
26282006.10.20 16:00close2713.001.25760.00000.0000333.9750971.50
26292006.10.20 16:00buy2723.101.25780.00000.0000
26302006.10.23 07:59modify2723.101.25781.25800.0000
26312006.10.23 08:17modify2723.101.25781.25810.0000
26322006.10.23 08:21modify2723.101.25781.25820.0000
26332006.10.23 08:21modify2723.101.25781.25830.0000
26342006.10.23 08:21modify2723.101.25781.25850.0000
26352006.10.23 08:21modify2723.101.25781.25860.0000
26362006.10.23 08:21modify2723.101.25781.25870.0000
26372006.10.23 08:32modify2723.101.25781.25880.0000
26382006.10.23 08:36modify2723.101.25781.25890.0000
26392006.10.23 08:36modify2723.101.25781.25900.0000
26402006.10.23 08:37modify2723.101.25781.25920.0000
26412006.10.23 08:40modify2723.101.25781.25940.0000
26422006.10.23 08:52modify2723.101.25781.25960.0000
26432006.10.23 08:55modify2723.101.25781.25970.0000
26442006.10.23 08:55modify2723.101.25781.25980.0000
26452006.10.23 09:03modify2723.101.25781.25990.0000
26462006.10.23 09:03modify2723.101.25781.26000.0000
26472006.10.23 09:04modify2723.101.25781.26010.0000
26482006.10.23 09:07modify2723.101.25781.26030.0000
26492006.10.23 09:07modify2723.101.25781.26040.0000
26502006.10.23 09:09modify2723.101.25781.26050.0000
26512006.10.23 09:18modify2723.101.25781.26060.0000
26522006.10.23 09:20modify2723.101.25781.26070.0000
26532006.10.23 10:59modify2723.101.25781.26090.0000
26542006.10.23 11:09modify2723.101.25781.26130.0000
26552006.10.23 11:11modify2723.101.25781.26150.0000
26562006.10.23 11:13modify2723.101.25781.26170.0000
26572006.10.23 11:15modify2723.101.25781.26200.0000
26582006.10.23 11:15modify2723.101.25781.26210.0000
26592006.10.23 11:17modify2723.101.25781.26230.0000
26602006.10.23 11:18modify2723.101.25781.26240.0000
26612006.10.23 11:27modify2723.101.25781.26250.0000
26622006.10.23 11:27modify2723.101.25781.26260.0000
26632006.10.23 11:28modify2723.101.25781.26270.0000
26642006.10.23 11:29modify2723.101.25781.26280.0000
26652006.10.23 11:29modify2723.101.25781.26300.0000
26662006.10.23 11:30modify2723.101.25781.26320.0000
26672006.10.23 11:59modify2723.101.25781.26340.0000
26682006.10.23 12:00modify2723.101.25781.26360.0000
26692006.10.23 12:18modify2723.101.25781.26370.0000
26702006.10.23 12:18modify2723.101.25781.26380.0000
26712006.10.23 12:18modify2723.101.25781.26390.0000
26722006.10.23 12:18modify2723.101.25781.26400.0000
26732006.10.23 12:22modify2723.101.25781.26410.0000
26742006.10.23 12:22modify2723.101.25781.26420.0000
26752006.10.23 12:23modify2723.101.25781.26440.0000
26762006.10.23 12:23modify2723.101.25781.26450.0000
26772006.10.23 12:23modify2723.101.25781.26460.0000
26782006.10.23 12:23modify2723.101.25781.26470.0000
26792006.10.23 14:46modify2723.101.25781.26490.0000
26802006.10.23 14:47modify2723.101.25781.26510.0000
26812006.10.23 14:47modify2723.101.25781.26530.0000
26822006.10.23 14:48modify2723.101.25781.26540.0000
26832006.10.23 14:48modify2723.101.25781.26550.0000
26842006.10.23 15:27modify2723.101.25781.26560.0000
26852006.10.23 15:27modify2723.101.25781.26570.0000
26862006.10.23 16:01close2723.101.26771.26570.00002420.9253392.42
26872006.10.23 16:01sell2733.201.26770.00000.0000
26882006.10.24 01:01close2733.201.26730.00000.0000101.0053493.42
26892006.10.24 01:01buy2743.201.26720.00000.0000
26902006.10.24 10:34modify2743.201.26721.26720.0000
26912006.10.24 10:38modify2743.201.26721.26740.0000
26922006.10.24 16:01close2743.201.26871.26740.0000378.3453871.76
26932006.10.24 16:02sell2753.201.26870.00000.0000
26942006.10.24 18:39modify2753.201.26871.26840.0000
26952006.10.24 18:41modify2753.201.26871.26820.0000
26962006.10.24 18:41modify2753.201.26871.26800.0000
26972006.10.24 18:41modify2753.201.26871.26760.0000
26982006.10.24 20:02close2753.201.26591.26760.0000707.8054579.56
26992006.10.24 20:02buy2763.301.26580.00000.0000
27002006.10.25 00:01close2763.301.26650.00000.0000182.3954761.95
27012006.10.25 00:06sell2773.301.26640.00000.0000
27022006.10.25 21:20modify2773.301.26641.26630.0000
27032006.10.25 21:29s/l2773.301.26631.26630.000026.0654788.01
27042006.10.25 21:29sell2783.301.26570.00000.0000
27052006.10.25 21:48modify2783.301.26571.26570.0000
27062006.10.25 23:58s/l2783.301.26571.26570.00000.0054788.01
27072006.10.25 23:58sell2793.301.26520.00000.0000
27082006.10.26 04:58modify2793.301.26521.26520.0000
27092006.10.26 05:07modify2793.301.26521.26510.0000
27102006.10.26 05:08modify2793.301.26521.26500.0000
27112006.10.26 05:08modify2793.301.26521.26480.0000
27122006.10.26 05:09modify2793.301.26521.26430.0000
27132006.10.26 05:11modify2793.301.26521.26420.0000
27142006.10.26 05:11modify2793.301.26521.26410.0000
27152006.10.26 06:04modify2793.301.26521.26400.0000
27162006.10.26 06:09modify2793.301.26521.26390.0000
27172006.10.26 09:18modify2793.301.26521.26380.0000
27182006.10.26 09:33modify2793.301.26521.26360.0000
27192006.10.26 09:33modify2793.301.26521.26340.0000
27202006.10.26 09:48modify2793.301.26521.26320.0000
27212006.10.26 09:51modify2793.301.26521.26310.0000
27222006.10.26 09:51modify2793.301.26521.26300.0000
27232006.10.26 09:52modify2793.301.26521.26250.0000
27242006.10.26 09:53modify2793.301.26521.26230.0000
27252006.10.26 09:53modify2793.301.26521.26190.0000
27262006.10.26 10:01modify2793.301.26521.26170.0000
27272006.10.26 10:07modify2793.301.26521.26160.0000
27282006.10.26 10:07modify2793.301.26521.26150.0000
27292006.10.26 10:08modify2793.301.26521.26130.0000
27302006.10.26 10:25modify2793.301.26521.26090.0000
27312006.10.26 10:26modify2793.301.26521.26070.0000
27322006.10.26 11:20modify2793.301.26521.26060.0000
27332006.10.26 11:20modify2793.301.26521.26050.0000
27342006.10.26 11:21modify2793.301.26521.26040.0000
27352006.10.26 11:21modify2793.301.26521.26030.0000
27362006.10.26 11:21modify2793.301.26521.26020.0000
27372006.10.26 11:21modify2793.301.26521.25990.0000
27382006.10.26 11:21modify2793.301.26521.25960.0000
27392006.10.26 17:36modify2793.301.26521.25920.0000
27402006.10.26 19:21modify2793.301.26521.25910.0000
27412006.10.26 19:21modify2793.301.26521.25890.0000
27422006.10.26 19:21modify2793.301.26521.25880.0000
27432006.10.26 19:21modify2793.301.26521.25870.0000
27442006.10.26 19:21modify2793.301.26521.25850.0000
27452006.10.26 19:22modify2793.301.26521.25830.0000
27462006.10.26 19:22modify2793.301.26521.25810.0000
27472006.10.26 19:23modify2793.301.26521.25790.0000
27482006.10.26 19:23modify2793.301.26521.25780.0000
27492006.10.26 19:23modify2793.301.26521.25760.0000
27502006.10.26 19:23modify2793.301.26521.25750.0000
27512006.10.26 19:23modify2793.301.26521.25740.0000
27522006.10.26 19:23modify2793.301.26521.25710.0000
27532006.10.26 19:25modify2793.301.26521.25700.0000
27542006.10.26 19:26modify2793.301.26521.25690.0000
27552006.10.26 19:26modify2793.301.26521.25680.0000
27562006.10.26 19:26modify2793.301.26521.25670.0000
27572006.10.26 19:27modify2793.301.26521.25660.0000
27582006.10.26 19:27modify2793.301.26521.25650.0000
27592006.10.26 19:43modify2793.301.26521.25640.0000
27602006.10.26 19:44modify2793.301.26521.25630.0000
27612006.10.26 19:49modify2793.301.26521.25620.0000
27622006.10.26 19:50modify2793.301.26521.25600.0000
27632006.10.26 19:50modify2793.301.26521.25580.0000
27642006.10.26 20:01close2793.301.25321.25580.00003159.9157947.92
27652006.10.26 20:01buy2803.501.25340.00000.0000
27662006.10.27 04:00close2803.501.25300.00000.0000-111.7357836.19
27672006.10.27 08:00buy2813.501.25360.00000.0000
27682006.10.27 12:10close2813.501.25480.00000.0000334.7158170.90
27692006.10.27 13:46sell2823.501.25480.00000.0000
27702006.10.27 15:31modify2823.501.25481.25470.0000
27712006.10.27 15:32modify2823.501.25481.25460.0000
27722006.10.27 15:32modify2823.501.25481.25430.0000
27732006.10.27 15:32modify2823.501.25481.25400.0000
27742006.10.27 15:32modify2823.501.25481.25350.0000
27752006.10.27 15:56modify2823.501.25481.25330.0000
27762006.10.27 15:57modify2823.501.25481.25320.0000
27772006.10.27 15:57modify2823.501.25481.25310.0000
27782006.10.27 16:06modify2823.501.25481.25300.0000
27792006.10.27 16:06modify2823.501.25481.25290.0000
27802006.10.27 16:06modify2823.501.25481.25270.0000
27812006.10.27 16:06modify2823.501.25481.25260.0000
27822006.10.27 16:06modify2823.501.25481.25240.0000
27832006.10.27 16:06modify2823.501.25481.25200.0000
27842006.10.27 16:07modify2823.501.25481.25180.0000
27852006.10.27 16:07modify2823.501.25481.25170.0000
27862006.10.27 16:07modify2823.501.25481.25150.0000
27872006.10.27 16:07modify2823.501.25481.25140.0000
27882006.10.27 16:08modify2823.501.25481.25120.0000
27892006.10.27 16:10modify2823.501.25481.25080.0000
27902006.10.27 16:11modify2823.501.25481.25070.0000
27912006.10.27 16:11modify2823.501.25481.25060.0000
27922006.10.27 16:12modify2823.501.25481.25050.0000
27932006.10.27 16:12modify2823.501.25481.25040.0000
27942006.10.27 16:13modify2823.501.25481.25030.0000
27952006.10.27 16:13modify2823.501.25481.25020.0000
27962006.10.27 17:59s/l2823.501.25021.25020.00001287.6959458.59
27972006.10.27 20:00sell2833.601.24860.00000.0000
27982006.10.30 00:00close2833.601.24950.00000.0000-259.3059199.29
27992006.10.30 01:01buy2843.601.24940.00000.0000
28002006.10.30 08:00close2843.601.24930.00000.0000-28.8259170.47
28012006.10.30 08:00sell2853.601.24940.00000.0000
28022006.10.31 00:00close2853.601.24870.00000.0000201.8159372.28
28032006.10.31 00:00buy2863.601.24890.00000.0000
28042006.10.31 04:01close2863.601.24950.00000.0000172.8759545.15
28052006.10.31 04:02sell2873.601.24950.00000.0000
28062006.10.31 08:01close2873.601.24980.00000.0000-86.4159458.74
28072006.10.31 08:03buy2883.601.24970.00000.0000
28082006.10.31 09:43modify2883.601.24971.24980.0000
28092006.10.31 15:27s/l2883.601.24981.24980.000028.8059487.54
28102006.10.31 16:00sell2893.601.25080.00000.0000
28112006.10.31 17:06modify2893.601.25081.25070.0000
28122006.10.31 17:06modify2893.601.25081.25060.0000
28132006.10.31 17:06modify2893.601.25081.25050.0000
28142006.10.31 17:06modify2893.601.25081.25030.0000
28152006.10.31 17:06modify2893.601.25081.25010.0000
28162006.10.31 17:06modify2893.601.25081.24970.0000
28172006.10.31 17:07modify2893.601.25081.24950.0000
28182006.10.31 17:07modify2893.601.25081.24940.0000
28192006.10.31 17:07modify2893.601.25081.24920.0000
28202006.10.31 17:07modify2893.601.25081.24910.0000
28212006.10.31 17:07modify2893.601.25081.24900.0000
28222006.10.31 17:08modify2893.601.25081.24870.0000
28232006.10.31 17:08modify2893.601.25081.24840.0000
28242006.10.31 17:10modify2893.601.25081.24830.0000
28252006.10.31 17:10modify2893.601.25081.24820.0000
28262006.10.31 17:10modify2893.601.25081.24800.0000
28272006.10.31 17:11modify2893.601.25081.24780.0000
28282006.10.31 17:11modify2893.601.25081.24760.0000
28292006.10.31 17:12modify2893.601.25081.24750.0000
28302006.10.31 17:12modify2893.601.25081.24740.0000
28312006.10.31 17:23modify2893.601.25081.24720.0000
28322006.10.31 17:26modify2893.601.25081.24650.0000
28332006.10.31 17:28modify2893.601.25081.24640.0000
28342006.10.31 17:28modify2893.601.25081.24630.0000
28352006.10.31 17:28modify2893.601.25081.24610.0000
28362006.10.31 17:30modify2893.601.25081.24600.0000
28372006.10.31 17:30modify2893.601.25081.24590.0000
28382006.10.31 17:30modify2893.601.25081.24570.0000
28392006.10.31 17:30modify2893.601.25081.24550.0000
28402006.10.31 17:30modify2893.601.25081.24510.0000
28412006.10.31 17:37modify2893.601.25081.24490.0000
28422006.10.31 18:47modify2893.601.25081.24480.0000
28432006.10.31 20:00close2893.601.24251.24480.00002404.8361892.37
28442006.10.31 20:01buy2903.701.24270.00000.0000
28452006.11.01 00:01close2903.701.24370.00000.0000297.5062189.87
28462006.11.01 00:01sell2913.701.24380.00000.0000
28472006.11.01 04:04close2913.701.24410.00000.0000-89.2262100.65
28482006.11.01 04:06buy2923.701.24410.00000.0000
28492006.11.01 12:01close2923.701.24530.00000.0000356.5462457.19
28502006.11.01 12:03sell2933.701.24510.00000.0000
28512006.11.01 17:02modify2933.701.24511.24510.0000
28522006.11.01 17:03modify2933.701.24511.24500.0000
28532006.11.01 17:03modify2933.701.24511.24490.0000
28542006.11.01 17:03modify2933.701.24511.24480.0000
28552006.11.01 17:03modify2933.701.24511.24470.0000
28562006.11.01 17:03modify2933.701.24511.24460.0000
28572006.11.01 17:03modify2933.701.24511.24450.0000
28582006.11.01 17:03modify2933.701.24511.24440.0000
28592006.11.01 17:03modify2933.701.24511.24430.0000
28602006.11.01 17:03modify2933.701.24511.24420.0000
28612006.11.01 17:04modify2933.701.24511.24410.0000
28622006.11.01 17:04modify2933.701.24511.24400.0000
28632006.11.01 17:52s/l2933.701.24401.24400.0000327.1762784.36
28642006.11.01 17:52sell2943.801.24350.00000.0000
28652006.11.01 20:02close2943.801.24430.00000.0000-244.3162540.05
28662006.11.01 20:03buy2953.801.24430.00000.0000
28672006.11.02 08:01close2953.801.24560.00000.0000396.6062936.65
28682006.11.02 08:01sell2963.801.24550.00000.0000
28692006.11.02 12:00close2963.801.24590.00000.0000-122.0062814.65
28702006.11.02 12:00buy2973.801.24600.00000.0000
28712006.11.02 20:00close2973.801.24520.00000.0000-244.1462570.51
28722006.11.02 20:00sell2983.801.24530.00000.0000
28732006.11.03 00:00close2983.801.24550.00000.0000-61.0262509.49
28742006.11.03 00:00buy2993.801.24560.00000.0000
28752006.11.03 04:00close2993.801.24520.00000.0000-122.0762387.42
28762006.11.03 04:01sell3003.701.24520.00000.0000
28772006.11.03 12:00close3003.701.24540.00000.0000-59.4262328.00
28782006.11.03 12:00buy3013.601.24550.00000.0000
28792006.11.03 15:13modify3013.601.24551.24560.0000
28802006.11.03 15:13modify3013.601.24551.24580.0000
28812006.11.03 15:30modify3013.601.24551.24610.0000
28822006.11.03 15:30modify3013.601.24551.24650.0000
28832006.11.03 15:30modify3013.601.24551.24730.0000
28842006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24740.0000
28852006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24750.0000
28862006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24760.0000
28872006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24770.0000
28882006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24780.0000
28892006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24790.0000
28902006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24810.0000
28912006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24850.0000
28922006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24860.0000
28932006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24890.0000
28942006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24920.0000
28952006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24930.0000
28962006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24960.0000
28972006.11.03 15:31modify3013.601.24551.24990.0000
28982006.11.03 15:32modify3013.601.24551.25030.0000
28992006.11.03 15:35modify3013.601.24551.25040.0000
29002006.11.03 15:36modify3013.601.24551.25060.0000
29012006.11.03 15:38modify3013.601.24551.25090.0000
29022006.11.03 15:38modify3013.601.24551.25100.0000
29032006.11.03 15:38modify3013.601.24551.25120.0000
29042006.11.03 15:38modify3013.601.24551.25140.0000
29052006.11.03 15:43modify3013.601.24551.25150.0000
29062006.11.03 15:43modify3013.601.24551.25160.0000
29072006.11.03 15:43modify3013.601.24551.25170.0000
29082006.11.03 15:43modify3013.601.24551.25200.0000
29092006.11.03 15:44modify3013.601.24551.25220.0000
29102006.11.03 15:44modify3013.601.24551.25230.0000
29112006.11.03 15:44modify3013.601.24551.25240.0000
29122006.11.03 15:44modify3013.601.24551.25250.0000
29132006.11.03 15:44modify3013.601.24551.25260.0000
29142006.11.03 15:53modify3013.601.24551.25280.0000
29152006.11.03 15:53modify3013.601.24551.25290.0000
29162006.11.03 15:58modify3013.601.24551.25300.0000
29172006.11.03 15:58modify3013.601.24551.25310.0000
29182006.11.03 15:58modify3013.601.24551.25330.0000
29192006.11.03 15:59modify3013.601.24551.25350.0000
29202006.11.03 15:59modify3013.601.24551.25370.0000
29212006.11.03 16:00modify3013.601.24551.25390.0000
29222006.11.03 16:00close3013.601.25641.25390.00003123.2165451.21
29232006.11.03 16:00sell3023.901.25610.00000.0000
29242006.11.06 01:01close3023.901.25400.00000.0000653.1166104.32
29252006.11.06 01:01buy3034.001.25410.00000.0000
29262006.11.06 11:44modify3034.001.25411.25410.0000
29272006.11.06 11:45modify3034.001.25411.25420.0000
29282006.11.06 11:45modify3034.001.25411.25430.0000
29292006.11.06 11:45modify3034.001.25411.25440.0000
29302006.11.06 13:23modify3034.001.25411.25450.0000
29312006.11.06 13:23modify3034.001.25411.25470.0000
29322006.11.06 13:23modify3034.001.25411.25480.0000
29332006.11.06 16:00close3034.001.25671.25480.0000827.5666931.88
29342006.11.06 16:01sell3044.001.25650.00000.0000
29352006.11.07 04:06modify3044.001.25651.25650.0000
29362006.11.07 04:09modify3044.001.25651.25640.0000
29372006.11.07 06:15modify3044.001.25651.25630.0000
29382006.11.07 06:16modify3044.001.25651.25620.0000
29392006.11.07 06:16modify3044.001.25651.25610.0000
29402006.11.07 06:23modify3044.001.25651.25600.0000
29412006.11.07 06:24modify3044.001.25651.25590.0000
29422006.11.07 06:25modify3044.001.25651.25560.0000
29432006.11.07 06:25modify3044.001.25651.25550.0000
29442006.11.07 06:25modify3044.001.25651.25530.0000
29452006.11.07 06:25modify3044.001.25651.25520.0000
29462006.11.07 06:25modify3044.001.25651.25510.0000
29472006.11.07 06:25modify3044.001.25651.25490.0000
29482006.11.07 06:33modify3044.001.25651.25480.0000
29492006.11.07 06:34modify3044.001.25651.25450.0000
29502006.11.07 06:34modify3044.001.25651.25420.0000
29512006.11.07 06:34modify3044.001.25651.25410.0000
29522006.11.07 06:41modify3044.001.25651.25400.0000
29532006.11.07 06:41modify3044.001.25651.25380.0000
29542006.11.07 06:41modify3044.001.25651.25360.0000
29552006.11.07 07:01modify3044.001.25651.25350.0000
29562006.11.07 07:02modify3044.001.25651.25340.0000
29572006.11.07 07:04modify3044.001.25651.25330.0000
29582006.11.07 10:10s/l3044.001.25331.25330.00001021.2267953.10
29592006.11.07 12:00sell3054.101.25120.00000.0000
29602006.11.07 15:58modify3054.101.25121.25120.0000
29612006.11.07 15:58modify3054.101.25121.25090.0000
29622006.11.07 15:58modify3054.101.25121.25060.0000
29632006.11.07 15:59modify3054.101.25121.25050.0000
29642006.11.07 16:00modify3054.101.25121.25040.0000
29652006.11.07 16:01modify3054.101.25121.25030.0000
29662006.11.07 16:01modify3054.101.25121.25020.0000
29672006.11.07 16:03modify3054.101.25121.25010.0000
29682006.11.07 16:10modify3054.101.25121.24990.0000
29692006.11.07 16:10modify3054.101.25121.24980.0000
29702006.11.07 16:10modify3054.101.25121.24950.0000
29712006.11.07 16:18modify3054.101.25121.24940.0000
29722006.11.07 16:18modify3054.101.25121.24930.0000
29732006.11.07 16:18modify3054.101.25121.24910.0000
29742006.11.07 16:18modify3054.101.25121.24880.0000
29752006.11.07 16:32modify3054.101.25121.24870.0000
29762006.11.07 16:32modify3054.101.25121.24850.0000
29772006.11.07 16:43modify3054.101.25121.24840.0000
29782006.11.07 16:43modify3054.101.25121.24830.0000
29792006.11.07 16:43modify3054.101.25121.24810.0000
29802006.11.07 16:43modify3054.101.25121.24780.0000
29812006.11.07 16:51modify3054.101.25121.24760.0000
29822006.11.07 16:51modify3054.101.25121.24750.0000
29832006.11.07 16:51modify3054.101.25121.24730.0000
29842006.11.07 16:51modify3054.101.25121.24720.0000
29852006.11.07 17:57s/l3054.101.24721.24720.00001314.8469267.94
29862006.11.07 20:01buy3064.201.24590.00000.0000
29872006.11.07 21:54modify3064.201.24591.24620.0000
29882006.11.07 21:55modify3064.201.24591.24630.0000
29892006.11.07 21:55modify3064.201.24591.24650.0000
29902006.11.07 21:57modify3064.201.24591.24660.0000
29912006.11.07 21:58modify3064.201.24591.24680.0000
29922006.11.07 21:58modify3064.201.24591.24720.0000
29932006.11.08 04:09close3064.201.24871.24720.0000941.7870209.72
29942006.11.08 04:10sell3074.201.24860.00000.0000
29952006.11.08 11:41modify3074.201.24861.24850.0000
29962006.11.08 12:00close3074.201.24671.24850.0000640.0970849.81
29972006.11.08 12:01buy3084.301.24650.00000.0000
29982006.11.08 15:40modify3084.301.24651.24650.0000
29992006.11.08 15:40modify3084.301.24651.24670.0000
30002006.11.08 15:40modify3084.301.24651.24680.0000
30012006.11.08 16:02close3084.301.24931.24680.0000963.7471813.55
30022006.11.08 16:02sell3094.301.24930.00000.0000
30032006.11.08 20:02close3094.301.25070.00000.0000-481.3371332.22
30042006.11.08 21:16buy3104.301.25050.00000.0000
30052006.11.09 04:00close3104.301.25100.00000.0000171.8671504.08
30062006.11.09 04:01sell3114.301.25100.00000.0000
30072006.11.09 13:02modify3114.301.25101.25080.0000
30082006.11.09 13:02modify3114.301.25101.25070.0000
30092006.11.09 15:05modify3114.301.25101.25060.0000
30102006.11.09 15:38s/l3114.301.25061.25060.0000137.5271641.60
30112006.11.09 16:01sell3124.301.25060.00000.0000
30122006.11.09 17:01modify3124.301.25061.25050.0000
30132006.11.09 17:01modify3124.301.25061.25030.0000
30142006.11.09 17:01modify3124.301.25061.25020.0000
30152006.11.09 17:02modify3124.301.25061.25010.0000
30162006.11.09 17:02modify3124.301.25061.24980.0000
30172006.11.09 17:02modify3124.301.25061.24960.0000
30182006.11.09 17:02modify3124.301.25061.24950.0000
30192006.11.09 17:03modify3124.301.25061.24940.0000
30202006.11.09 17:03modify3124.301.25061.24930.0000
30212006.11.09 17:10modify3124.301.25061.24920.0000
30222006.11.09 17:10modify3124.301.25061.24910.0000
30232006.11.09 17:11modify3124.301.25061.24870.0000
30242006.11.09 17:11modify3124.301.25061.24860.0000
30252006.11.09 17:11modify3124.301.25061.24850.0000
30262006.11.09 18:21modify3124.301.25061.24840.0000
30272006.11.09 18:24modify3124.301.25061.24830.0000
30282006.11.09 18:26modify3124.301.25061.24740.0000
30292006.11.09 18:26modify3124.301.25061.24730.0000
30302006.11.09 18:26modify3124.301.25061.24710.0000
30312006.11.09 18:26modify3124.301.25061.24690.0000
30322006.11.09 18:26modify3124.301.25061.24660.0000
30332006.11.09 18:26modify3124.301.25061.24610.0000
30342006.11.09 18:34modify3124.301.25061.24590.0000
30352006.11.09 18:34modify3124.301.25061.24550.0000
30362006.11.09 18:35modify3124.301.25061.24540.0000
30372006.11.09 18:35modify3124.301.25061.24530.0000
30382006.11.09 18:35modify3124.301.25061.24500.0000
30392006.11.09 18:36modify3124.301.25061.24490.0000
30402006.11.09 18:36modify3124.301.25061.24480.0000
30412006.11.09 18:36modify3124.301.25061.24460.0000
30422006.11.09 18:36modify3124.301.25061.24450.0000
30432006.11.09 18:36modify3124.301.25061.24420.0000
30442006.11.09 18:36modify3124.301.25061.24400.0000
30452006.11.09 18:36modify3124.301.25061.24380.0000
30462006.11.09 18:37modify3124.301.25061.24360.0000
30472006.11.09 21:45s/l3124.301.24361.24360.00002420.3974061.99
30482006.11.10 00:00sell3134.401.24280.00000.0000
30492006.11.10 04:00modify3134.401.24281.24270.0000
30502006.11.10 04:01modify3134.401.24281.24250.0000
30512006.11.10 04:01modify3134.401.24281.24230.0000
30522006.11.10 04:01modify3134.401.24281.24210.0000
30532006.11.10 04:01modify3134.401.24281.24190.0000
30542006.11.10 04:02modify3134.401.24281.24170.0000
30552006.11.10 04:06modify3134.401.24281.24160.0000
30562006.11.10 04:08modify3134.401.24281.24140.0000
30572006.11.10 04:08modify3134.401.24281.24130.0000
30582006.11.10 04:34modify3134.401.24281.24120.0000
30592006.11.10 04:37modify3134.401.24281.24110.0000
30602006.11.10 04:39modify3134.401.24281.24090.0000
30612006.11.10 05:02modify3134.401.24281.24080.0000
30622006.11.10 05:02modify3134.401.24281.24060.0000
30632006.11.10 05:02modify3134.401.24281.24050.0000
30642006.11.10 09:32modify3134.401.24281.24040.0000
30652006.11.10 09:37modify3134.401.24281.24030.0000
30662006.11.10 09:38modify3134.401.24281.24020.0000
30672006.11.10 10:55modify3134.401.24281.23960.0000
30682006.11.10 10:57modify3134.401.24281.23940.0000
30692006.11.10 10:57modify3134.401.24281.23930.0000
30702006.11.10 10:57modify3134.401.24281.23920.0000
30712006.11.10 10:57modify3134.401.24281.23900.0000
30722006.11.10 10:57modify3134.401.24281.23880.0000
30732006.11.10 10:58modify3134.401.24281.23870.0000
30742006.11.10 10:58modify3134.401.24281.23860.0000
30752006.11.10 11:03modify3134.401.24281.23850.0000
30762006.11.10 11:05modify3134.401.24281.23840.0000
30772006.11.10 11:05modify3134.401.24281.23800.0000
30782006.11.10 11:05modify3134.401.24281.23790.0000
30792006.11.10 11:46s/l3134.401.23791.23790.00001741.5275803.51
30802006.11.10 11:46sell3144.501.23750.00000.0000
30812006.11.10 12:03close3144.501.23670.00000.0000291.1076094.61
30822006.11.10 12:03buy3154.601.23680.00000.0000
30832006.11.10 21:23modify3154.601.23681.23710.0000
30842006.11.10 21:23modify3154.601.23681.23750.0000
30852006.11.10 21:56modify3154.601.23681.23760.0000
30862006.11.10 21:56modify3154.601.23681.23770.0000
30872006.11.10 21:57modify3154.601.23681.23780.0000
30882006.11.10 21:58modify3154.601.23681.23790.0000
30892006.11.10 22:58modify3154.601.23681.23800.0000
30902006.11.10 23:03modify3154.601.23681.23820.0000
30912006.11.10 23:03modify3154.601.23681.23830.0000
30922006.11.10 23:27modify3154.601.23681.23850.0000
30932006.11.10 23:28modify3154.601.23681.23860.0000
30942006.11.13 00:00s/l3154.601.23861.23860.0000668.5576763.16
30952006.11.13 00:00sell3164.601.23850.00000.0000
30962006.11.13 04:01close3164.601.23710.00000.0000520.5777283.73
30972006.11.13 04:02buy3174.601.23710.00000.0000
30982006.11.13 11:53modify3174.601.23711.23710.0000
30992006.11.13 11:53modify3174.601.23711.23730.0000
31002006.11.13 11:54modify3174.601.23711.23750.0000
31012006.11.13 11:54modify3174.601.23711.23780.0000
31022006.11.13 11:59modify3174.601.23711.23790.0000
31032006.11.13 12:00modify3174.601.23711.23800.0000
31042006.11.13 12:01modify3174.601.23711.23810.0000
31052006.11.13 12:37modify3174.601.23711.23820.0000
31062006.11.13 12:52modify3174.601.23711.23830.0000
31072006.11.13 12:57modify3174.601.23711.23840.0000
31082006.11.13 13:14modify3174.601.23711.23860.0000
31092006.11.13 13:15modify3174.601.23711.23880.0000
31102006.11.13 14:04modify3174.601.23711.23890.0000
31112006.11.13 14:04modify3174.601.23711.23910.0000
31122006.11.13 14:04modify3174.601.23711.23920.0000
31132006.11.13 14:05modify3174.601.23711.23940.0000
31142006.11.13 14:05modify3174.601.23711.23960.0000
31152006.11.13 16:50modify3174.601.23711.23980.0000
31162006.11.13 16:50modify3174.601.23711.23990.0000
31172006.11.13 16:51modify3174.601.23711.24000.0000
31182006.11.13 16:51modify3174.601.23711.24010.0000
31192006.11.13 16:51modify3174.601.23711.24020.0000
31202006.11.13 17:05modify3174.601.23711.24030.0000
31212006.11.13 17:05modify3174.601.23711.24050.0000
31222006.11.13 17:05modify3174.601.23711.24070.0000
31232006.11.13 17:06modify3174.601.23711.24080.0000
31242006.11.13 17:06modify3174.601.23711.24090.0000
31252006.11.13 17:07modify3174.601.23711.24110.0000
31262006.11.13 17:07modify3174.601.23711.24130.0000
31272006.11.13 17:27modify3174.601.23711.24150.0000
31282006.11.13 17:28modify3174.601.23711.24170.0000
31292006.11.13 17:28modify3174.601.23711.24180.0000
31302006.11.13 17:31modify3174.601.23711.24190.0000
31312006.11.13 17:31modify3174.601.23711.24200.0000
31322006.11.13 17:31modify3174.601.23711.24210.0000
31332006.11.13 17:31modify3174.601.23711.24220.0000
31342006.11.13 19:47modify3174.601.23711.24230.0000
31352006.11.13 19:48modify3174.601.23711.24250.0000
31362006.11.13 19:49modify3174.601.23711.24260.0000
31372006.11.13 20:00close3174.601.24511.24260.00002955.5980239.32
31382006.11.13 20:00sell3184.801.24510.00000.0000
31392006.11.14 08:01close3184.801.24310.00000.0000772.2681011.58
31402006.11.14 08:01buy3194.901.24320.00000.0000
31412006.11.14 12:00close3194.901.24240.00000.0000-315.5280696.06
31422006.11.14 12:15sell3204.801.24240.00000.0000
31432006.11.14 16:00close3204.801.24020.00000.0000851.4881547.54
31442006.11.14 16:15buy3214.901.24020.00000.0000
31452006.11.14 17:04modify3214.901.24021.24030.0000
31462006.11.14 17:05modify3214.901.24021.24040.0000
31472006.11.14 17:05modify3214.901.24021.24050.0000
31482006.11.14 17:05modify3214.901.24021.24060.0000
31492006.11.14 17:05modify3214.901.24021.24070.0000
31502006.11.14 17:05modify3214.901.24021.24080.0000
31512006.11.14 17:05modify3214.901.24021.24090.0000
31522006.11.14 17:10modify3214.901.24021.24100.0000
31532006.11.14 17:10modify3214.901.24021.24110.0000
31542006.11.14 17:10modify3214.901.24021.24140.0000
31552006.11.14 17:10modify3214.901.24021.24160.0000
31562006.11.14 17:10modify3214.901.24021.24170.0000
31572006.11.14 17:10modify3214.901.24021.24190.0000
31582006.11.14 17:11modify3214.901.24021.24200.0000
31592006.11.14 17:11modify3214.901.24021.24230.0000
31602006.11.14 17:11modify3214.901.24021.24240.0000
31612006.11.14 17:11modify3214.901.24021.24250.0000
31622006.11.14 17:11modify3214.901.24021.24280.0000
31632006.11.14 17:12modify3214.901.24021.24300.0000
31642006.11.14 17:12modify3214.901.24021.24330.0000
31652006.11.14 17:12modify3214.901.24021.24370.0000
31662006.11.14 17:12modify3214.901.24021.24380.0000
31672006.11.14 17:12modify3214.901.24021.24400.0000
31682006.11.14 18:07s/l3214.901.24401.24400.00001496.9083044.44
31692006.11.14 18:07buy3225.001.24440.00000.0000
31702006.11.15 00:01close3225.001.24350.00000.0000-361.8882682.56
31712006.11.15 00:01sell3235.001.24350.00000.0000
31722006.11.15 04:00close3235.001.24390.00000.0000-160.7882521.78
31732006.11.15 04:01buy3245.001.24400.00000.0000
31742006.11.15 10:37modify3245.001.24401.24400.0000
31752006.11.15 10:40modify3245.001.24401.24420.0000
31762006.11.15 10:40modify3245.001.24401.24430.0000
31772006.11.15 11:36modify3245.001.24401.24440.0000
31782006.11.15 11:36modify3245.001.24401.24450.0000
31792006.11.15 11:37modify3245.001.24401.24460.0000
31802006.11.15 11:37modify3245.001.24401.24490.0000
31812006.11.15 12:15modify3245.001.24401.24510.0000
31822006.11.15 12:19modify3245.001.24401.24550.0000
31832006.11.15 12:21modify3245.001.24401.24560.0000
31842006.11.15 12:21modify3245.001.24401.24570.0000
31852006.11.15 12:21modify3245.001.24401.24590.0000
31862006.11.15 12:25modify3245.001.24401.24600.0000
31872006.11.15 12:26modify3245.001.24401.24610.0000
31882006.11.15 12:30modify3245.001.24401.24620.0000
31892006.11.15 12:31modify3245.001.24401.24630.0000
31902006.11.15 12:31modify3245.001.24401.24650.0000
31912006.11.15 12:31modify3245.001.24401.24660.0000
31922006.11.15 12:32modify3245.001.24401.24670.0000
31932006.11.15 12:32modify3245.001.24401.24680.0000
31942006.11.15 12:38modify3245.001.24401.24690.0000
31952006.11.15 12:38modify3245.001.24401.24720.0000
31962006.11.15 12:38modify3245.001.24401.24740.0000
31972006.11.15 12:38modify3245.001.24401.24760.0000
31982006.11.15 12:53modify3245.001.24401.24780.0000
31992006.11.15 12:59modify3245.001.24401.24810.0000
32002006.11.15 13:00modify3245.001.24401.24820.0000
32012006.11.15 13:00modify3245.001.24401.24830.0000
32022006.11.15 13:06modify3245.001.24401.24850.0000
32032006.11.15 15:36modify3245.001.24401.24860.0000
32042006.11.15 15:36modify3245.001.24401.24870.0000
32052006.11.15 15:36modify3245.001.24401.24880.0000
32062006.11.15 15:36modify3245.001.24401.24890.0000
32072006.11.15 15:36modify3245.001.24401.24900.0000
32082006.11.15 15:36modify3245.001.24401.24910.0000
32092006.11.15 16:02close3245.001.24981.24910.00002320.3784842.15
32102006.11.15 16:05sell3255.101.24980.00000.0000
32112006.11.15 19:43modify3255.101.24981.24970.0000
32122006.11.15 21:07modify3255.101.24981.24950.0000
32132006.11.15 21:07modify3255.101.24981.24910.0000
32142006.11.15 21:08modify3255.101.24981.24890.0000
32152006.11.15 21:12modify3255.101.24981.24880.0000
32162006.11.15 21:12modify3255.101.24981.24860.0000
32172006.11.16 00:15modify3255.101.24981.24850.0000
32182006.11.16 00:16modify3255.101.24981.24840.0000
32192006.11.16 08:00close3255.101.24651.24840.00001350.1886192.33
32202006.11.16 08:07buy3265.201.24660.00000.0000
32212006.11.16 12:07close3265.201.24770.00000.0000458.4486650.77
32222006.11.16 12:07sell3275.201.24760.00000.0000
32232006.11.16 15:30modify3275.201.24761.24760.0000
32242006.11.16 15:46s/l3275.201.24761.24760.00000.0086650.77
32252006.11.16 15:46sell3285.201.24710.00000.0000
32262006.11.16 16:00close3285.201.24700.00000.000041.7086692.47
32272006.11.16 16:00buy3295.201.24740.00000.0000
32282006.11.16 20:07close3295.201.24770.00000.0000125.0386817.50
32292006.11.16 20:08sell3305.201.24770.00000.0000
32302006.11.17 00:02close3305.201.24830.00000.0000-249.9486567.56
32312006.11.17 00:03buy3315.201.24830.00000.0000
32322006.11.17 11:52modify3315.201.24831.24830.0000
32332006.11.17 11:53modify3315.201.24831.24840.0000
32342006.11.17 11:54modify3315.201.24831.24870.0000
32352006.11.17 11:57modify3315.201.24831.24890.0000
32362006.11.17 12:00close3315.201.25151.24890.00001329.6087897.16
32372006.11.17 12:01sell3325.301.25150.00000.0000
32382006.11.17 16:50modify3325.301.25151.25120.0000
32392006.11.17 16:50modify3325.301.25151.25110.0000
32402006.11.17 16:51modify3325.301.25151.25100.0000
32412006.11.17 16:51modify3325.301.25151.25090.0000
32422006.11.17 16:51modify3325.301.25151.25080.0000
32432006.11.17 16:51modify3325.301.25151.25070.0000
32442006.11.17 16:52modify3325.301.25151.25060.0000
32452006.11.17 16:53modify3325.301.25151.25050.0000
32462006.11.17 16:56modify3325.301.25151.25030.0000
32472006.11.17 17:01modify3325.301.25151.25020.0000
32482006.11.17 17:01modify3325.301.25151.25010.0000
32492006.11.17 17:01modify3325.301.25151.25000.0000
32502006.11.17 17:01modify3325.301.25151.24990.0000
32512006.11.17 17:02modify3325.301.25151.24970.0000
32522006.11.17 17:03modify3325.301.25151.24930.0000
32532006.11.17 17:04modify3325.301.25151.24910.0000
32542006.11.17 17:05modify3325.301.25151.24900.0000
32552006.11.17 17:05modify3325.301.25151.24890.0000
32562006.11.17 17:05modify3325.301.25151.24880.0000
32572006.11.17 17:05modify3325.301.25151.24860.0000
32582006.11.17 17:06modify3325.301.25151.24850.0000
32592006.11.17 17:06modify3325.301.25151.24840.0000
32602006.11.17 17:06modify3325.301.25151.24830.0000
32612006.11.17 17:16modify3325.301.25151.24820.0000
32622006.11.17 17:16modify3325.301.25151.24790.0000
32632006.11.17 17:16modify3325.301.25151.24760.0000
32642006.11.17 17:17modify3325.301.25151.24740.0000
32652006.11.17 17:17modify3325.301.25151.24700.0000
32662006.11.17 17:33modify3325.301.25151.24680.0000
32672006.11.17 17:33modify3325.301.25151.24660.0000
32682006.11.17 17:34modify3325.301.25151.24650.0000
32692006.11.17 17:38modify3325.301.25151.24640.0000
32702006.11.17 17:38modify3325.301.25151.24630.0000
32712006.11.17 17:38modify3325.301.25151.24610.0000
32722006.11.17 17:39modify3325.301.25151.24590.0000
32732006.11.17 17:39modify3325.301.25151.24580.0000
32742006.11.17 17:39modify3325.301.25151.24570.0000
32752006.11.17 17:39modify3325.301.25151.24550.0000
32762006.11.17 20:03close3325.301.24421.24550.00003109.6391006.79
32772006.11.17 20:07buy3335.501.24420.00000.0000
32782006.11.20 00:00close3335.501.24350.00000.0000-309.6190697.18
32792006.11.20 01:00sell3345.401.24360.00000.0000
32802006.11.20 12:01close3345.401.24190.00000.0000739.1991436.37
32812006.11.20 12:01buy3355.501.24180.00000.0000
32822006.11.20 20:02close3355.501.24360.00000.0000796.0892232.45
32832006.11.20 20:03sell3365.501.24370.00000.0000
32842006.11.21 04:00close3365.501.24390.00000.0000-88.4392144.02
32852006.11.21 04:00buy3375.501.24380.00000.0000
32862006.11.21 08:08close3375.501.24400.00000.000088.4292232.44
32872006.11.21 08:20sell3385.501.24420.00000.0000
32882006.11.21 12:03close3385.501.24310.00000.0000486.6992719.13
32892006.11.21 12:03buy3395.601.24300.00000.0000
32902006.11.21 20:00close3395.601.24240.00000.0000-270.4492448.69
32912006.11.21 20:00sell3405.501.24220.00000.0000
32922006.11.22 04:19modify3405.501.24221.24220.0000
32932006.11.22 04:20modify3405.501.24221.24210.0000
32942006.11.22 04:20modify3405.501.24221.24190.0000
32952006.11.22 06:00modify3405.501.24221.24180.0000
32962006.11.22 06:00modify3405.501.24221.24150.0000
32972006.11.22 06:01modify3405.501.24221.24140.0000
32982006.11.22 06:07modify3405.501.24221.24130.0000
32992006.11.22 06:44modify3405.501.24221.24110.0000
33002006.11.22 06:45modify3405.501.24221.24100.0000
33012006.11.22 09:33modify3405.501.24221.24090.0000
33022006.11.22 09:35modify3405.501.24221.24070.0000
33032006.11.22 09:36modify3405.501.24221.24060.0000
33042006.11.22 09:41modify3405.501.24221.24040.0000
33052006.11.22 09:41modify3405.501.24221.24020.0000
33062006.11.22 10:34modify3405.501.24221.23990.0000
33072006.11.22 10:34modify3405.501.24221.23960.0000
33082006.11.22 10:40modify3405.501.24221.23940.0000
33092006.11.22 10:46modify3405.501.24221.23920.0000
33102006.11.22 13:47modify3405.501.24221.23910.0000
33112006.11.22 13:47modify3405.501.24221.23890.0000
33122006.11.22 13:47modify3405.501.24221.23870.0000
33132006.11.22 13:48modify3405.501.24221.23860.0000
33142006.11.22 14:02modify3405.501.24221.23850.0000
33152006.11.22 14:05modify3405.501.24221.23830.0000
33162006.11.22 14:09modify3405.501.24221.23820.0000
33172006.11.22 14:09modify3405.501.24221.23810.0000
33182006.11.22 14:09modify3405.501.24221.23790.0000
33192006.11.22 14:10modify3405.501.24221.23770.0000
33202006.11.22 14:10modify3405.501.24221.23730.0000
33212006.11.22 14:11modify3405.501.24221.23710.0000
33222006.11.22 14:11modify3405.501.24221.23690.0000
33232006.11.22 14:11modify3405.501.24221.23670.0000
33242006.11.22 14:11modify3405.501.24221.23630.0000
33252006.11.22 14:23modify3405.501.24221.23610.0000
33262006.11.22 14:23modify3405.501.24221.23590.0000
33272006.11.22 14:23modify3405.501.24221.23560.0000
33282006.11.22 15:18modify3405.501.24221.23540.0000
33292006.11.22 15:19modify3405.501.24221.23530.0000
33302006.11.22 15:19modify3405.501.24221.23520.0000
33312006.11.22 15:19modify3405.501.24221.23510.0000
33322006.11.22 15:20modify3405.501.24221.23490.0000
33332006.11.22 15:20modify3405.501.24221.23480.0000
33342006.11.22 15:20modify3405.501.24221.23470.0000
33352006.11.22 15:20modify3405.501.24221.23450.0000
33362006.11.22 15:20modify3405.501.24221.23440.0000
33372006.11.22 15:20modify3405.501.24221.23430.0000
33382006.11.22 15:21modify3405.501.24221.23410.0000
33392006.11.22 15:21modify3405.501.24221.23400.0000
33402006.11.22 15:28modify3405.501.24221.23390.0000
33412006.11.22 15:28modify3405.501.24221.23370.0000
33422006.11.22 15:29modify3405.501.24221.23350.0000
33432006.11.22 15:29modify3405.501.24221.23310.0000
33442006.11.22 15:31modify3405.501.24221.23300.0000
33452006.11.22 15:31modify3405.501.24221.23280.0000
33462006.11.22 15:32modify3405.501.24221.23270.0000
33472006.11.22 15:32modify3405.501.24221.23260.0000
33482006.11.22 15:33modify3405.501.24221.23250.0000
33492006.11.22 15:33modify3405.501.24221.23190.0000
33502006.11.22 15:33modify3405.501.24221.23180.0000
33512006.11.22 16:45modify3405.501.24221.23160.0000
33522006.11.22 17:03modify3405.501.24221.23150.0000
33532006.11.22 17:03modify3405.501.24221.23130.0000
33542006.11.22 17:04modify3405.501.24221.23120.0000
33552006.11.22 17:05modify3405.501.24221.23100.0000
33562006.11.22 17:06modify3405.501.24221.23090.0000
33572006.11.22 17:06modify3405.501.24221.23080.0000
33582006.11.22 17:07modify3405.501.24221.23050.0000
33592006.11.22 17:08modify3405.501.24221.23040.0000
33602006.11.22 17:09modify3405.501.24221.23020.0000
33612006.11.22 17:24modify3405.501.24221.23010.0000
33622006.11.22 17:24modify3405.501.24221.22990.0000
33632006.11.22 17:24modify3405.501.24221.22980.0000
33642006.11.22 17:24modify3405.501.24221.22970.0000
33652006.11.22 17:25modify3405.501.24221.22950.0000
33662006.11.22 17:26modify3405.501.24221.22930.0000
33672006.11.22 17:28modify3405.501.24221.22910.0000
33682006.11.22 17:29modify3405.501.24221.22890.0000
33692006.11.23 00:01close3405.501.22691.22890.00006858.7599307.44
33702006.11.23 00:02buy3416.001.22670.00000.0000
33712006.11.23 04:04close3416.001.22670.00000.00000.0099307.44
33722006.11.23 05:47sell3426.001.22680.00000.0000
33732006.11.23 11:10modify3426.001.22681.22670.0000
33742006.11.23 11:10modify3426.001.22681.22660.0000
33752006.11.23 11:33modify3426.001.22681.22650.0000
33762006.11.23 11:39modify3426.001.22681.22640.0000
33772006.11.23 11:40modify3426.001.22681.22630.0000
33782006.11.23 11:58modify3426.001.22681.22620.0000
33792006.11.23 12:01close3426.001.22341.22620.00001667.48100974.92
33802006.11.23 12:01buy3436.101.22350.00000.0000
33812006.11.24 04:00close3436.101.22360.00000.000049.85101024.77
33822006.11.24 04:00sell3446.101.22350.00000.0000
33832006.11.24 10:25modify3446.101.22351.22340.0000
33842006.11.24 10:25modify3446.101.22351.22300.0000
33852006.11.24 10:25modify3446.101.22351.22290.0000
33862006.11.24 10:25modify3446.101.22351.22260.0000
33872006.11.24 10:26modify3446.101.22351.22250.0000
33882006.11.24 10:26modify3446.101.22351.22230.0000
33892006.11.24 10:26modify3446.101.22351.22220.0000
33902006.11.24 10:26modify3446.101.22351.22190.0000
33912006.11.24 10:26modify3446.101.22351.22170.0000
33922006.11.24 10:26modify3446.101.22351.22150.0000
33932006.11.24 10:27modify3446.101.22351.22130.0000
33942006.11.24 10:27modify3446.101.22351.22110.0000
33952006.11.24 10:30modify3446.101.22351.22090.0000
33962006.11.24 10:30modify3446.101.22351.22060.0000
33972006.11.24 10:30modify3446.101.22351.22010.0000
33982006.11.24 10:30modify3446.101.22351.21940.0000
33992006.11.24 10:31modify3446.101.22351.21910.0000
34002006.11.24 10:31modify3446.101.22351.21880.0000
34012006.11.24 10:31modify3446.101.22351.21860.0000
34022006.11.24 10:31modify3446.101.22351.21830.0000
34032006.11.24 10:32modify3446.101.22351.21820.0000
34042006.11.24 10:32modify3446.101.22351.21810.0000
34052006.11.24 10:32modify3446.101.22351.21790.0000
34062006.11.24 10:32modify3446.101.22351.21770.0000
34072006.11.24 10:32modify3446.101.22351.21720.0000
34082006.11.24 10:32modify3446.101.22351.21670.0000
34092006.11.24 10:33modify3446.101.22351.21610.0000
34102006.11.24 10:33modify3446.101.22351.21600.0000
34112006.11.24 10:33modify3446.101.22351.21590.0000
34122006.11.24 10:33modify3446.101.22351.21570.0000
34132006.11.24 10:33modify3446.101.22351.21560.0000
34142006.11.24 10:33modify3446.101.22351.21540.0000
34152006.11.24 10:34modify3446.101.22351.21530.0000
34162006.11.24 10:34modify3446.101.22351.21520.0000
34172006.11.24 10:45modify3446.101.22351.21500.0000
34182006.11.24 10:45modify3446.101.22351.21480.0000
34192006.11.24 10:46modify3446.101.22351.21470.0000
34202006.11.24 10:47modify3446.101.22351.21460.0000
34212006.11.24 10:47modify3446.101.22351.21440.0000
34222006.11.24 10:47modify3446.101.22351.21390.0000
34232006.11.24 10:48modify3446.101.22351.21380.0000
34242006.11.24 10:48modify3446.101.22351.21350.0000
34252006.11.24 10:48modify3446.101.22351.21310.0000
34262006.11.24 10:54s/l3446.101.21311.21310.00005229.15106253.92
34272006.11.24 10:54sell3456.401.21270.00000.0000
34282006.11.24 12:21modify3456.401.21271.21260.0000
34292006.11.24 12:21modify3456.401.21271.21240.0000
34302006.11.24 12:22modify3456.401.21271.21210.0000
34312006.11.24 12:31modify3456.401.21271.21200.0000
34322006.11.24 12:31modify3456.401.21271.21190.0000
34332006.11.24 12:31modify3456.401.21271.21180.0000
34342006.11.24 12:31modify3456.401.21271.21150.0000
34352006.11.24 12:31modify3456.401.21271.21140.0000
34362006.11.24 12:31modify3456.401.21271.21120.0000
34372006.11.24 12:31modify3456.401.21271.21070.0000
34382006.11.24 12:57s/l3456.401.21071.21070.00001057.07107310.99
34392006.11.24 12:57sell3466.401.21040.00000.0000
34402006.11.27 00:00modify3466.401.21041.20670.0000
34412006.11.27 01:05modify3466.401.21041.20640.0000
34422006.11.27 02:38s/l3466.401.20641.20640.00002121.66109432.65
34432006.11.27 02:38sell3476.601.20610.00000.0000
34442006.11.27 04:02close3476.601.20530.00000.0000438.07109870.72
34452006.11.27 04:03buy3486.601.20540.00000.0000
34462006.11.27 08:41modify3486.601.20541.20560.0000
34472006.11.27 08:41modify3486.601.20541.20580.0000
34482006.11.27 09:07s/l3486.601.20581.20580.0000218.94110089.66
34492006.11.27 12:02buy3496.601.20770.00000.0000
34502006.11.27 16:02close3496.601.20930.00000.0000873.23110962.89
34512006.11.27 16:04sell3506.701.20920.00000.0000
34522006.11.27 21:12modify3506.701.20921.20910.0000
34532006.11.27 21:13modify3506.701.20921.20880.0000
34542006.11.27 21:13modify3506.701.20921.20870.0000
34552006.11.27 21:19modify3506.701.20921.20860.0000
34562006.11.27 21:19modify3506.701.20921.20850.0000
34572006.11.28 04:11close3506.701.20631.20850.00001610.71112573.60
34582006.11.28 04:14buy3516.801.20630.00000.0000
34592006.11.28 08:00close3516.801.20720.00000.0000506.96113080.56
34602006.11.28 08:01sell3526.801.20720.00000.0000
34612006.11.28 10:07modify3526.801.20721.20720.0000
34622006.11.28 10:07modify3526.801.20721.20660.0000
34632006.11.28 10:48s/l3526.801.20661.20660.0000338.08113418.64
34642006.11.28 10:48sell3536.801.20630.00000.0000
34652006.11.28 20:37modify3536.801.20631.20620.0000
34662006.11.28 20:37modify3536.801.20631.20600.0000
34672006.11.28 20:51s/l3536.801.20601.20600.0000169.13113587.77
34682006.11.28 20:51sell3546.801.20580.00000.0000
34692006.11.28 22:41modify3546.801.20581.20580.0000
34702006.11.28 22:41modify3546.801.20581.20570.0000
34712006.11.28 22:41modify3546.801.20581.20550.0000
34722006.11.28 22:43modify3546.801.20581.20530.0000
34732006.11.28 23:03modify3546.801.20581.20510.0000
34742006.11.28 23:04modify3546.801.20581.20490.0000
34752006.11.29 01:52modify3546.801.20581.20480.0000
34762006.11.29 01:53modify3546.801.20581.20470.0000
34772006.11.29 07:34s/l3546.801.20471.20470.0000620.74114208.51
34782006.11.29 08:00buy3556.901.20400.00000.0000
34792006.11.29 10:23modify3556.901.20401.20400.0000
34802006.11.29 10:24modify3556.901.20401.20420.0000
34812006.11.29 10:28modify3556.901.20401.20430.0000
34822006.11.29 12:02close3556.901.20681.20430.00001600.93115809.44
34832006.11.29 12:03sell3566.901.20670.00000.0000
34842006.11.29 20:00close3566.901.21010.00000.0000-1938.68113870.76
34852006.11.29 20:01buy3576.801.21030.00000.0000
34862006.11.30 04:00close3576.801.21010.00000.0000-112.39113758.37
34872006.11.30 04:00sell3586.801.21000.00000.0000
34882006.11.30 09:03modify3586.801.21001.21000.0000
34892006.11.30 09:04modify3586.801.21001.20970.0000
34902006.11.30 09:11modify3586.801.21001.20950.0000
34912006.11.30 09:22modify3586.801.21001.20890.0000
34922006.11.30 09:23modify3586.801.21001.20880.0000
34932006.11.30 09:24modify3586.801.21001.20870.0000
34942006.11.30 09:24modify3586.801.21001.20860.0000
34952006.11.30 11:24modify3586.801.21001.20850.0000
34962006.11.30 15:09modify3586.801.21001.20840.0000
34972006.11.30 15:30modify3586.801.21001.20820.0000
34982006.11.30 15:30modify3586.801.21001.20780.0000
34992006.11.30 16:27modify3586.801.21001.20760.0000
35002006.11.30 16:27modify3586.801.21001.20740.0000
35012006.11.30 16:48modify3586.801.21001.20720.0000
35022006.11.30 16:50modify3586.801.21001.20700.0000
35032006.11.30 16:56modify3586.801.21001.20680.0000
35042006.11.30 16:57modify3586.801.21001.20670.0000
35052006.11.30 16:57modify3586.801.21001.20660.0000
35062006.11.30 16:57modify3586.801.21001.20650.0000
35072006.11.30 16:57modify3586.801.21001.20640.0000
35082006.11.30 16:57modify3586.801.21001.20610.0000
35092006.11.30 16:57modify3586.801.21001.20600.0000
35102006.11.30 16:57modify3586.801.21001.20570.0000
35112006.11.30 16:57modify3586.801.21001.20550.0000
35122006.11.30 16:57modify3586.801.21001.20510.0000
35132006.11.30 17:03modify3586.801.21001.20490.0000
35142006.11.30 17:03modify3586.801.21001.20480.0000
35152006.11.30 17:03modify3586.801.21001.20470.0000
35162006.11.30 17:04modify3586.801.21001.20450.0000
35172006.11.30 17:04modify3586.801.21001.20380.0000
35182006.11.30 17:07modify3586.801.21001.20360.0000
35192006.11.30 17:08modify3586.801.21001.20300.0000
35202006.11.30 17:08modify3586.801.21001.20280.0000
35212006.11.30 17:13modify3586.801.21001.20270.0000
35222006.11.30 17:13modify3586.801.21001.20250.0000
35232006.11.30 17:13modify3586.801.21001.20210.0000
35242006.11.30 17:15modify3586.801.21001.20200.0000
35252006.11.30 17:15modify3586.801.21001.20190.0000
35262006.11.30 17:15modify3586.801.21001.20180.0000
35272006.11.30 17:31modify3586.801.21001.20160.0000
35282006.11.30 17:31modify3586.801.21001.20130.0000
35292006.11.30 17:46modify3586.801.21001.20120.0000
35302006.11.30 17:47modify3586.801.21001.20110.0000
35312006.11.30 17:57modify3586.801.21001.20100.0000
35322006.11.30 17:59modify3586.801.21001.20090.0000
35332006.11.30 17:59modify3586.801.21001.20080.0000
35342006.11.30 18:12modify3586.801.21001.20070.0000
35352006.11.30 18:14modify3586.801.21001.20060.0000
35362006.11.30 18:14modify3586.801.21001.20050.0000
35372006.11.30 18:14modify3586.801.21001.20040.0000
35382006.11.30 18:14modify3586.801.21001.20030.0000
35392006.11.30 18:15modify3586.801.21001.20010.0000
35402006.11.30 18:15modify3586.801.21001.20000.0000
35412006.11.30 18:15modify3586.801.21001.19980.0000
35422006.11.30 18:15modify3586.801.21001.19970.0000
35432006.11.30 18:17modify3586.801.21001.19940.0000
35442006.11.30 20:01close3586.801.19791.19940.00006868.69120627.06
35452006.11.30 20:01buy3597.201.19790.00000.0000
35462006.12.01 00:01close3597.201.19770.00000.0000-120.23120506.83
35472006.12.01 00:02sell3607.201.19760.00000.0000
35482006.12.01 08:00close3607.201.19760.00000.00000.00120506.83
35492006.12.01 08:03buy3617.201.19760.00000.0000
35502006.12.01 12:02close3617.201.19950.00000.00001140.48121647.31
35512006.12.01 12:02sell3627.301.19950.00000.0000
35522006.12.01 16:21modify3627.301.19951.19940.0000
35532006.12.01 17:00modify3627.301.19951.19910.0000
35542006.12.01 17:00modify3627.301.19951.19880.0000
35552006.12.01 17:00modify3627.301.19951.19830.0000
35562006.12.01 17:01modify3627.301.19951.19820.0000
35572006.12.01 17:01modify3627.301.19951.19810.0000
35582006.12.01 17:01modify3627.301.19951.19800.0000
35592006.12.01 17:01modify3627.301.19951.19780.0000
35602006.12.01 17:01modify3627.301.19951.19760.0000
35612006.12.01 17:02modify3627.301.19951.19750.0000
35622006.12.01 17:02modify3627.301.19951.19730.0000
35632006.12.01 17:02modify3627.301.19951.19710.0000
35642006.12.01 17:02modify3627.301.19951.19700.0000
35652006.12.01 17:08modify3627.301.19951.19690.0000
35662006.12.01 17:09modify3627.301.19951.19670.0000
35672006.12.01 17:09modify3627.301.19951.19660.0000
35682006.12.01 17:09modify3627.301.19951.19650.0000
35692006.12.01 17:09modify3627.301.19951.19640.0000
35702006.12.01 17:09modify3627.301.19951.19620.0000
35712006.12.01 17:11modify3627.301.19951.19610.0000
35722006.12.01 17:11modify3627.301.19951.19570.0000
35732006.12.01 17:11modify3627.301.19951.19560.0000
35742006.12.01 17:28modify3627.301.19951.19550.0000
35752006.12.01 17:28modify3627.301.19951.19540.0000
35762006.12.01 17:29modify3627.301.19951.19520.0000
35772006.12.01 17:29modify3627.301.19951.19510.0000
35782006.12.01 17:29modify3627.301.19951.19500.0000
35792006.12.01 17:29modify3627.301.19951.19470.0000
35802006.12.01 17:29modify3627.301.19951.19460.0000
35812006.12.01 17:29modify3627.301.19951.19440.0000
35822006.12.01 17:29modify3627.301.19951.19420.0000
35832006.12.01 17:29modify3627.301.19951.19390.0000
35842006.12.01 17:38modify3627.301.19951.19350.0000
35852006.12.01 17:39modify3627.301.19951.19330.0000
35862006.12.01 18:11s/l3627.301.19331.19330.00003792.84125440.15
35872006.12.01 18:11sell3637.501.19280.00000.0000
35882006.12.04 03:14close3637.501.19350.00000.0000-439.88125000.27
35892006.12.04 03:14buy3647.501.19350.00000.0000
35902006.12.04 10:07modify3647.501.19351.19360.0000
35912006.12.04 10:07modify3647.501.19351.19370.0000
35922006.12.04 10:08modify3647.501.19351.19380.0000
35932006.12.04 10:08modify3647.501.19351.19390.0000
35942006.12.04 10:08modify3647.501.19351.19400.0000
35952006.12.04 10:09modify3647.501.19351.19410.0000
35962006.12.04 10:09modify3647.501.19351.19420.0000
35972006.12.04 10:09modify3647.501.19351.19430.0000
35982006.12.04 10:09modify3647.501.19351.19450.0000
35992006.12.04 10:09modify3647.501.19351.19460.0000
36002006.12.04 10:10modify3647.501.19351.19480.0000
36012006.12.04 10:28modify3647.501.19351.19490.0000
36022006.12.04 10:28modify3647.501.19351.19500.0000
36032006.12.04 11:00s/l3647.501.19501.19500.0000941.42125941.69
36042006.12.04 11:00buy3657.601.19550.00000.0000
36052006.12.04 11:58modify3657.601.19551.19570.0000
36062006.12.04 12:50s/l3657.601.19571.19570.0000127.12126068.81
36072006.12.04 15:33buy3667.601.19890.00000.0000
36082006.12.04 16:00close3667.601.19740.00000.0000-952.06125116.75
36092006.12.04 16:00sell3677.501.19730.00000.0000
36102006.12.04 18:32modify3677.501.19731.19730.0000
36112006.12.04 18:33modify3677.501.19731.19710.0000
36122006.12.04 23:47modify3677.501.19731.19690.0000
36132006.12.04 23:48modify3677.501.19731.19670.0000
36142006.12.04 23:50modify3677.501.19731.19650.0000
36152006.12.04 23:51modify3677.501.19731.19630.0000
36162006.12.05 00:01close3677.501.19351.19630.00002387.93127504.68
36172006.12.05 00:02buy3687.701.19350.00000.0000
36182006.12.05 12:00close3687.701.19600.00000.00001609.53129114.21
36192006.12.05 12:00sell3697.701.19590.00000.0000
36202006.12.05 13:23modify3697.701.19591.19580.0000
36212006.12.05 14:05modify3697.701.19591.19560.0000
36222006.12.05 15:08modify3697.701.19591.19540.0000
36232006.12.05 15:09modify3697.701.19591.19520.0000
36242006.12.05 15:09modify3697.701.19591.19500.0000
36252006.12.05 15:09modify3697.701.19591.19490.0000
36262006.12.05 15:09modify3697.701.19591.19480.0000
36272006.12.05 15:09modify3697.701.19591.19470.0000
36282006.12.05 15:10modify3697.701.19591.19460.0000
36292006.12.05 15:10modify3697.701.19591.19450.0000
36302006.12.05 15:10modify3697.701.19591.19440.0000
36312006.12.05 15:22modify3697.701.19591.19430.0000
36322006.12.05 15:23modify3697.701.19591.19420.0000
36332006.12.05 15:26modify3697.701.19591.19410.0000
36342006.12.05 15:26modify3697.701.19591.19400.0000
36352006.12.05 15:27modify3697.701.19591.19390.0000
36362006.12.05 15:28modify3697.701.19591.19380.0000
36372006.12.05 15:28modify3697.701.19591.19370.0000
36382006.12.05 15:28modify3697.701.19591.19350.0000
36392006.12.05 15:28modify3697.701.19591.19330.0000
36402006.12.05 15:30modify3697.701.19591.19310.0000
36412006.12.05 15:30modify3697.701.19591.19300.0000
36422006.12.05 15:30modify3697.701.19591.19290.0000
36432006.12.05 15:30modify3697.701.19591.19260.0000
36442006.12.05 15:30modify3697.701.19591.19230.0000
36452006.12.05 15:30modify3697.701.19591.19210.0000
36462006.12.05 15:30modify3697.701.19591.19180.0000
36472006.12.05 15:31modify3697.701.19591.19160.0000
36482006.12.05 15:32modify3697.701.19591.19150.0000
36492006.12.05 15:32modify3697.701.19591.19140.0000
36502006.12.05 15:47s/l3697.701.19141.19140.00002908.34132022.55
36512006.12.05 15:47sell3707.901.19090.00000.0000
36522006.12.05 16:00close3707.901.19140.00000.0000-331.54131691.01
36532006.12.05 16:00buy3717.901.19150.00000.0000
36542006.12.05 17:23modify3717.901.19151.19160.0000
36552006.12.05 17:27modify3717.901.19151.19170.0000
36562006.12.05 17:27modify3717.901.19151.19180.0000
36572006.12.05 17:27modify3717.901.19151.19190.0000
36582006.12.05 17:27modify3717.901.19151.19200.0000
36592006.12.05 17:28modify3717.901.19151.19210.0000
36602006.12.05 17:28modify3717.901.19151.19220.0000
36612006.12.05 17:30modify3717.901.19151.19230.0000
36622006.12.05 17:54s/l3717.901.19231.19230.0000530.07132221.08
36632006.12.05 17:54buy3727.901.19280.00000.0000
36642006.12.06 00:00close3727.901.19190.00000.0000-596.53131624.55
36652006.12.06 00:00sell3737.901.19200.00000.0000
36662006.12.06 08:02close3737.901.19230.00000.0000-198.78131425.77
36672006.12.06 08:03buy3747.801.19230.00000.0000
36682006.12.06 11:16modify3747.801.19231.19230.0000
36692006.12.06 11:18modify3747.801.19231.19290.0000
36702006.12.06 11:36modify3747.801.19231.19310.0000
36712006.12.06 11:37modify3747.801.19231.19330.0000
36722006.12.06 11:37modify3747.801.19231.19340.0000
36732006.12.06 11:37modify3747.801.19231.19350.0000
36742006.12.06 11:38modify3747.801.19231.19360.0000
36752006.12.06 11:38modify3747.801.19231.19370.0000
36762006.12.06 11:38modify3747.801.19231.19380.0000
36772006.12.06 11:39modify3747.801.19231.19410.0000
36782006.12.06 11:39modify3747.801.19231.19430.0000
36792006.12.06 11:39modify3747.801.19231.19460.0000
36802006.12.06 11:39modify3747.801.19231.19480.0000
36812006.12.06 11:40modify3747.801.19231.19500.0000
36822006.12.06 11:40modify3747.801.19231.19540.0000
36832006.12.06 11:40modify3747.801.19231.19550.0000
36842006.12.06 12:55s/l3747.801.19551.19550.00002087.83133513.60
36852006.12.06 16:01sell3758.001.19740.00000.0000
36862006.12.06 17:04modify3758.001.19741.19740.0000
36872006.12.06 17:04modify3758.001.19741.19710.0000
36882006.12.06 17:05modify3758.001.19741.19690.0000
36892006.12.06 17:20modify3758.001.19741.19670.0000
36902006.12.06 17:21modify3758.001.19741.19660.0000
36912006.12.06 17:21modify3758.001.19741.19650.0000
36922006.12.06 17:22modify3758.001.19741.19640.0000
36932006.12.06 17:35modify3758.001.19741.19630.0000
36942006.12.06 17:35modify3758.001.19741.19610.0000
36952006.12.06 17:38modify3758.001.19741.19600.0000
36962006.12.06 17:38modify3758.001.19741.19590.0000
36972006.12.06 17:38modify3758.001.19741.19560.0000
36982006.12.06 17:39modify3758.001.19741.19540.0000
36992006.12.06 17:44modify3758.001.19741.19520.0000
37002006.12.06 17:58modify3758.001.19741.19510.0000
37012006.12.06 17:58modify3758.001.19741.19500.0000
37022006.12.06 20:03close3758.001.19451.19500.00001942.24135455.84
37032006.12.06 20:04buy3768.101.19470.00000.0000
37042006.12.07 00:02close3768.101.19590.00000.0000812.78136268.62
37052006.12.07 00:03sell3778.201.19580.00000.0000
37062006.12.07 09:33modify3778.201.19581.19580.0000
37072006.12.07 09:44modify3778.201.19581.19560.0000
37082006.12.07 09:50modify3778.201.19581.19540.0000
37092006.12.07 12:15s/l3778.201.19541.19540.0000274.39136543.01
37102006.12.07 16:00buy3788.201.19530.00000.0000
37112006.12.08 12:00close3788.201.19540.00000.000068.60136611.61
37122006.12.08 12:00sell3798.201.19540.00000.0000
37132006.12.08 15:53modify3798.201.19541.19540.0000
37142006.12.08 15:53modify3798.201.19541.19530.0000
37152006.12.08 15:53modify3798.201.19541.19520.0000
37162006.12.08 15:53modify3798.201.19541.19500.0000
37172006.12.08 15:53modify3798.201.19541.19490.0000
37182006.12.08 15:53modify3798.201.19541.19480.0000
37192006.12.08 15:53modify3798.201.19541.19470.0000
37202006.12.08 15:53modify3798.201.19541.19440.0000
37212006.12.08 16:00close3798.201.19261.19440.00001925.21138536.82
37222006.12.08 16:03buy3808.301.19220.00000.0000
37232006.12.08 18:42modify3808.301.19221.19220.0000
37242006.12.08 18:42modify3808.301.19221.19240.0000
37252006.12.08 18:42modify3808.301.19221.19250.0000
37262006.12.08 18:43modify3808.301.19221.19270.0000
37272006.12.08 18:43modify3808.301.19221.19280.0000
37282006.12.08 18:43modify3808.301.19221.19290.0000
37292006.12.08 18:43modify3808.301.19221.19320.0000
37302006.12.08 18:43modify3808.301.19221.19350.0000
37312006.12.08 18:43modify3808.301.19221.19380.0000
37322006.12.08 18:48modify3808.301.19221.19390.0000
37332006.12.08 18:48modify3808.301.19221.19420.0000
37342006.12.08 18:49modify3808.301.19221.19440.0000
37352006.12.08 18:49modify3808.301.19221.19450.0000
37362006.12.08 18:49modify3808.301.19221.19460.0000
37372006.12.08 18:49modify3808.301.19221.19470.0000
37382006.12.08 18:49modify3808.301.19221.19500.0000
37392006.12.08 18:49modify3808.301.19221.19520.0000
37402006.12.08 18:49modify3808.301.19221.19540.0000
37412006.12.08 18:49modify3808.301.19221.19560.0000
37422006.12.08 18:49modify3808.301.19221.19580.0000
37432006.12.08 18:51modify3808.301.19221.19610.0000
37442006.12.08 18:51modify3808.301.19221.19640.0000
37452006.12.08 18:51modify3808.301.19221.19650.0000
37462006.12.08 18:51modify3808.301.19221.19670.0000
37472006.12.08 18:52modify3808.301.19221.19680.0000
37482006.12.08 18:52modify3808.301.19221.19740.0000
37492006.12.08 18:52modify3808.301.19221.19760.0000
37502006.12.08 18:52modify3808.301.19221.19790.0000
37512006.12.08 18:52modify3808.301.19221.19810.0000
37522006.12.08 18:52modify3808.301.19221.19840.0000
37532006.12.08 18:53modify3808.301.19221.19860.0000
37542006.12.08 18:53modify3808.301.19221.19880.0000
37552006.12.08 18:53modify3808.301.19221.19900.0000
37562006.12.08 18:54modify3808.301.19221.19920.0000
37572006.12.08 18:54modify3808.301.19221.19930.0000
37582006.12.08 18:54modify3808.301.19221.19940.0000
37592006.12.08 18:54modify3808.301.19221.19990.0000
37602006.12.08 18:54modify3808.301.19221.20020.0000
37612006.12.08 18:54modify3808.301.19221.20060.0000
37622006.12.08 18:54modify3808.301.19221.20090.0000
37632006.12.08 18:54modify3808.301.19221.20130.0000
37642006.12.08 18:55modify3808.301.19221.20150.0000
37652006.12.08 18:55modify3808.301.19221.20220.0000
37662006.12.08 18:55modify3808.301.19221.20280.0000
37672006.12.08 19:06s/l3808.301.20281.20280.00007314.60145851.42
37682006.12.08 19:06buy3818.801.20330.00000.0000
37692006.12.11 02:12modify3818.801.20331.20340.0000
37702006.12.11 02:12modify3818.801.20331.20350.0000
37712006.12.11 02:12modify3818.801.20331.20360.0000
37722006.12.11 02:12modify3818.801.20331.20370.0000
37732006.12.11 02:13modify3818.801.20331.20380.0000
37742006.12.11 02:13modify3818.801.20331.20390.0000
37752006.12.11 02:15modify3818.801.20331.20400.0000
37762006.12.11 02:19modify3818.801.20331.20410.0000
37772006.12.11 02:19modify3818.801.20331.20420.0000
37782006.12.11 02:20modify3818.801.20331.20440.0000
37792006.12.11 02:27modify3818.801.20331.20460.0000
37802006.12.11 02:27modify3818.801.20331.20470.0000
37812006.12.11 03:26modify3818.801.20331.20480.0000
37822006.12.11 03:28modify3818.801.20331.20500.0000
37832006.12.11 03:29modify3818.801.20331.20510.0000
37842006.12.11 03:33modify3818.801.20331.20520.0000
37852006.12.11 03:52modify3818.801.20331.20550.0000
37862006.12.11 03:53modify3818.801.20331.20560.0000
37872006.12.11 03:54modify3818.801.20331.20580.0000
37882006.12.11 03:54modify3818.801.20331.20590.0000
37892006.12.11 03:54modify3818.801.20331.20600.0000
37902006.12.11 03:57modify3818.801.20331.20610.0000
37912006.12.11 04:02close3818.801.20901.20610.00004148.88150000.30
37922006.12.11 04:03sell3829.001.20890.00000.0000
37932006.12.11 09:42modify3829.001.20891.20890.0000
37942006.12.11 09:45modify3829.001.20891.20880.0000
37952006.12.11 09:45modify3829.001.20891.20870.0000
37962006.12.11 09:46modify3829.001.20891.20860.0000
37972006.12.11 09:47modify3829.001.20891.20850.0000
37982006.12.11 09:47modify3829.001.20891.20820.0000
37992006.12.11 09:48modify3829.001.20891.20800.0000
38002006.12.11 09:48modify3829.001.20891.20790.0000
38012006.12.11 09:48modify3829.001.20891.20760.0000
38022006.12.11 09:50modify3829.001.20891.20700.0000
38032006.12.11 09:51modify3829.001.20891.20690.0000
38042006.12.11 09:51modify3829.001.20891.20680.0000
38052006.12.11 09:52modify3829.001.20891.20660.0000
38062006.12.11 09:52modify3829.001.20891.20620.0000
38072006.12.11 10:13modify3829.001.20891.20610.0000
38082006.12.11 10:13modify3829.001.20891.20570.0000
38092006.12.11 11:37s/l3829.001.20571.20570.00002388.26152388.56
38102006.12.11 11:37sell3839.101.20540.00000.0000
38112006.12.11 19:03modify3839.101.20541.20530.0000
38122006.12.11 19:03modify3839.101.20541.20440.0000
38132006.12.11 19:03modify3839.101.20541.20430.0000
38142006.12.11 19:16modify3839.101.20541.20410.0000
38152006.12.11 19:31modify3839.101.20541.20400.0000
38162006.12.11 19:31modify3839.101.20541.20390.0000
38172006.12.11 19:31modify3839.101.20541.20380.0000
38182006.12.11 19:31modify3839.101.20541.20370.0000
38192006.12.11 19:31modify3839.101.20541.20360.0000
38202006.12.11 19:31modify3839.101.20541.20350.0000
38212006.12.11 19:31modify3839.101.20541.20340.0000
38222006.12.11 19:38modify3839.101.20541.20330.0000
38232006.12.11 23:15s/l3839.101.20331.20330.00001588.13153976.69
38242006.12.12 00:00sell3849.201.20260.00000.0000
38252006.12.12 12:00close3849.201.20230.00000.0000229.56154206.25
38262006.12.12 20:00sell3859.301.20240.00000.0000
38272006.12.12 21:33modify3859.301.20241.20230.0000
38282006.12.12 21:34modify3859.301.20241.20220.0000
38292006.12.12 21:35modify3859.301.20241.20200.0000
38302006.12.12 21:36modify3859.301.20241.20190.0000
38312006.12.12 21:36modify3859.301.20241.20180.0000
38322006.12.13 10:03s/l3859.301.20181.20180.0000464.27154670.52
38332006.12.13 12:00buy3869.301.20160.00000.0000
38342006.12.13 15:30modify3869.301.20161.20170.0000
38352006.12.13 15:30modify3869.301.20161.20180.0000
38362006.12.13 15:30modify3869.301.20161.20190.0000
38372006.12.13 15:34modify3869.301.20161.20200.0000
38382006.12.13 15:34modify3869.301.20161.20210.0000
38392006.12.13 15:34modify3869.301.20161.20220.0000
38402006.12.13 15:34modify3869.301.20161.20240.0000
38412006.12.13 15:34modify3869.301.20161.20290.0000
38422006.12.13 15:34modify3869.301.20161.20310.0000
38432006.12.13 15:34modify3869.301.20161.20350.0000
38442006.12.13 15:34modify3869.301.20161.20380.0000
38452006.12.13 15:34modify3869.301.20161.20420.0000
38462006.12.13 15:35modify3869.301.20161.20440.0000
38472006.12.13 15:35modify3869.301.20161.20450.0000
38482006.12.13 15:35modify3869.301.20161.20470.0000
38492006.12.13 15:35modify3869.301.20161.20490.0000
38502006.12.13 18:07s/l3869.301.20491.20490.00002547.10157217.62
38512006.12.13 20:00sell3879.401.20690.00000.0000
38522006.12.14 10:02modify3879.401.20691.20680.0000
38532006.12.14 10:02modify3879.401.20691.20650.0000
38542006.12.14 10:03modify3879.401.20691.20620.0000
38552006.12.14 10:06modify3879.401.20691.20610.0000
38562006.12.14 10:36s/l3879.401.20611.20610.0000623.50157841.12
38572006.12.14 10:36sell3889.501.20560.00000.0000
38582006.12.14 12:00close3889.501.20790.00000.0000-1808.92156032.20
38592006.12.14 12:00buy3899.401.20780.00000.0000
38602006.12.14 13:32modify3899.401.20781.20800.0000
38612006.12.14 13:33modify3899.401.20781.20820.0000
38622006.12.14 13:33modify3899.401.20781.20830.0000
38632006.12.14 13:33modify3899.401.20781.20850.0000
38642006.12.14 13:35modify3899.401.20781.20870.0000
38652006.12.14 13:35modify3899.401.20781.20890.0000
38662006.12.14 13:48modify3899.401.20781.20910.0000
38672006.12.14 13:48modify3899.401.20781.20950.0000
38682006.12.14 13:48modify3899.401.20781.20980.0000
38692006.12.14 13:49modify3899.401.20781.20990.0000
38702006.12.14 13:58modify3899.401.20781.21000.0000
38712006.12.14 15:28modify3899.401.20781.21010.0000
38722006.12.14 15:30modify3899.401.20781.21030.0000
38732006.12.14 15:30modify3899.401.20781.21050.0000
38742006.12.14 15:30modify3899.401.20781.21060.0000
38752006.12.14 15:30modify3899.401.20781.21080.0000
38762006.12.14 15:31modify3899.401.20781.21090.0000
38772006.12.14 15:31modify3899.401.20781.21120.0000
38782006.12.14 15:31modify3899.401.20781.21140.0000
38792006.12.14 16:04s/l3899.401.21141.21140.00002793.69158825.89
38802006.12.14 16:06buy3909.501.21260.00000.0000
38812006.12.14 17:32modify3909.501.21261.21270.0000
38822006.12.14 17:33modify3909.501.21261.21290.0000
38832006.12.14 18:03s/l3909.501.21291.21290.0000234.99159060.88
38842006.12.14 18:03buy3919.501.21330.00000.0000
38852006.12.15 00:01close3919.501.21440.00000.0000860.51159921.39
38862006.12.15 00:02sell3929.601.21420.00000.0000
38872006.12.15 08:04close3929.601.21500.00000.0000-632.10159289.29
38882006.12.15 08:04buy3939.601.21510.00000.0000
38892006.12.15 11:30modify3939.601.21511.21510.0000
38902006.12.15 11:30modify3939.601.21511.21530.0000
38912006.12.15 11:30modify3939.601.21511.21550.0000
38922006.12.15 11:31modify3939.601.21511.21560.0000
38932006.12.15 11:49modify3939.601.21511.21570.0000
38942006.12.15 11:49modify3939.601.21511.21610.0000
38952006.12.15 11:51modify3939.601.21511.21620.0000
38962006.12.15 11:53modify3939.601.21511.21650.0000
38972006.12.15 12:00close3939.601.21921.21650.00003228.35162517.64
38982006.12.15 12:00sell3949.801.21910.00000.0000
38992006.12.15 15:30modify3949.801.21911.21880.0000
39002006.12.15 15:30modify3949.801.21911.21860.0000
39012006.12.15 15:30modify3949.801.21911.21810.0000
39022006.12.15 15:30modify3949.801.21911.21750.0000
39032006.12.15 15:30modify3949.801.21911.21720.0000
39042006.12.15 15:30modify3949.801.21911.21660.0000
39052006.12.15 15:30modify3949.801.21911.21590.0000
39062006.12.15 15:31modify3949.801.21911.21580.0000
39072006.12.15 15:31modify3949.801.21911.21570.0000
39082006.12.15 15:31modify3949.801.21911.21560.0000
39092006.12.15 15:31modify3949.801.21911.21540.0000
39102006.12.15 15:31modify3949.801.21911.21530.0000
39112006.12.15 15:31modify3949.801.21911.21520.0000
39122006.12.15 16:00close3949.801.21251.21520.00005334.43167852.07
39132006.12.15 16:00buy39510.101.21260.00000.0000
39142006.12.15 16:35modify39510.101.21261.21270.0000
39152006.12.15 16:36modify39510.101.21261.21280.0000
39162006.12.15 16:36modify39510.101.21261.21300.0000
39172006.12.15 16:36modify39510.101.21261.21330.0000
39182006.12.15 16:37modify39510.101.21261.21350.0000
39192006.12.15 16:37modify39510.101.21261.21360.0000
39202006.12.15 16:37modify39510.101.21261.21370.0000
39212006.12.15 16:37modify39510.101.21261.21390.0000
39222006.12.15 16:37modify39510.101.21261.21400.0000
39232006.12.15 16:37modify39510.101.21261.21410.0000
39242006.12.15 16:37modify39510.101.21261.21420.0000
39252006.12.15 16:37modify39510.101.21261.21430.0000
39262006.12.15 16:52modify39510.101.21261.21440.0000
39272006.12.15 16:52modify39510.101.21261.21470.0000
39282006.12.15 16:52modify39510.101.21261.21500.0000
39292006.12.15 16:53modify39510.101.21261.21540.0000
39302006.12.15 16:53modify39510.101.21261.21550.0000
39312006.12.15 16:59modify39510.101.21261.21560.0000
39322006.12.15 17:01modify39510.101.21261.21570.0000
39332006.12.15 17:01modify39510.101.21261.21590.0000
39342006.12.15 17:01modify39510.101.21261.21610.0000
39352006.12.15 17:01modify39510.101.21261.21630.0000
39362006.12.15 17:01modify39510.101.21261.21640.0000
39372006.12.15 17:02modify39510.101.21261.21650.0000
39382006.12.15 17:02modify39510.101.21261.21670.0000
39392006.12.15 17:02modify39510.101.21261.21690.0000
39402006.12.15 17:04modify39510.101.21261.21710.0000
39412006.12.15 17:04modify39510.101.21261.21730.0000
39422006.12.15 17:04modify39510.101.21261.21750.0000
39432006.12.15 17:05modify39510.101.21261.21770.0000
39442006.12.15 17:05modify39510.101.21261.21790.0000
39452006.12.15 17:05modify39510.101.21261.21800.0000
39462006.12.15 17:05modify39510.101.21261.21810.0000
39472006.12.15 17:05modify39510.101.21261.21820.0000
39482006.12.15 17:05modify39510.101.21261.21840.0000
39492006.12.15 17:06modify39510.101.21261.21860.0000
39502006.12.15 17:06modify39510.101.21261.21890.0000
39512006.12.15 17:06modify39510.101.21261.21900.0000
39522006.12.15 17:07modify39510.101.21261.21910.0000
39532006.12.15 17:07modify39510.101.21261.21920.0000
39542006.12.15 17:08modify39510.101.21261.21930.0000
39552006.12.15 17:08modify39510.101.21261.21950.0000
39562006.12.15 17:08modify39510.101.21261.21960.0000
39572006.12.15 17:08modify39510.101.21261.21970.0000
39582006.12.15 17:17modify39510.101.21261.21980.0000
39592006.12.15 17:43s/l39510.101.21981.21980.00005962.12173814.19
39602006.12.15 17:43buy39610.401.22020.00000.0000
39612006.12.15 20:01close39610.401.22140.00000.00001021.78174835.97
39622006.12.15 20:02sell39710.501.22160.00000.0000
39632006.12.18 12:00close39710.501.22140.00000.0000171.93175007.90
39642006.12.18 12:01buy39810.501.22130.00000.0000
39652006.12.18 17:06modify39810.501.22131.22150.0000
39662006.12.18 17:06modify39810.501.22131.22160.0000
39672006.12.18 17:06modify39810.501.22131.22170.0000
39682006.12.18 17:06modify39810.501.22131.22180.0000
39692006.12.18 17:06modify39810.501.22131.22190.0000
39702006.12.18 17:06modify39810.501.22131.22200.0000
39712006.12.18 17:06modify39810.501.22131.22210.0000
39722006.12.18 17:07modify39810.501.22131.22230.0000
39732006.12.18 17:07modify39810.501.22131.22250.0000
39742006.12.18 17:07modify39810.501.22131.22260.0000
39752006.12.18 17:08modify39810.501.22131.22280.0000
39762006.12.18 17:08modify39810.501.22131.22290.0000
39772006.12.18 17:08modify39810.501.22131.22300.0000
39782006.12.18 17:16modify39810.501.22131.22320.0000
39792006.12.18 17:28modify39810.501.22131.22330.0000
39802006.12.18 17:28modify39810.501.22131.22350.0000
39812006.12.18 17:28modify39810.501.22131.22360.0000
39822006.12.18 17:28modify39810.501.22131.22380.0000
39832006.12.18 18:47s/l39810.501.22381.22380.00002145.14177153.04
39842006.12.18 20:00sell39910.601.22430.00000.0000
39852006.12.19 04:06close39910.601.22200.00000.00001995.09179148.13
39862006.12.19 04:07buy40010.701.22190.00000.0000
39872006.12.19 08:01close40010.701.22260.00000.0000612.63179760.76
39882006.12.19 08:01sell40110.801.22260.00000.0000
39892006.12.19 11:01modify40110.801.22261.22180.0000
39902006.12.19 11:01modify40110.801.22261.22170.0000
39912006.12.19 11:01modify40110.801.22261.22140.0000
39922006.12.19 11:02modify40110.801.22261.22130.0000
39932006.12.19 11:02modify40110.801.22261.22120.0000
39942006.12.19 11:02modify40110.801.22261.22110.0000
39952006.12.19 11:12modify40110.801.22261.22090.0000
39962006.12.19 11:12modify40110.801.22261.22060.0000
39972006.12.19 11:14modify40110.801.22261.22050.0000
39982006.12.19 11:14modify40110.801.22261.22030.0000
39992006.12.19 11:14modify40110.801.22261.22010.0000
40002006.12.19 11:14modify40110.801.22261.21980.0000
40012006.12.19 12:26modify40110.801.22261.21960.0000
40022006.12.19 12:27modify40110.801.22261.21940.0000
40032006.12.19 15:30s/l40110.801.21941.21940.00002834.18182594.94
40042006.12.19 16:03sell40211.001.21820.00000.0000
40052006.12.19 18:51modify40211.001.21821.21820.0000
40062006.12.19 18:51modify40211.001.21821.21790.0000
40072006.12.19 18:52modify40211.001.21821.21770.0000
40082006.12.19 18:52modify40211.001.21821.21730.0000
40092006.12.19 18:56modify40211.001.21821.21710.0000
40102006.12.19 19:21modify40211.001.21821.21700.0000
40112006.12.19 19:21modify40211.001.21821.21690.0000
40122006.12.19 19:21modify40211.001.21821.21670.0000
40132006.12.19 19:21modify40211.001.21821.21650.0000
40142006.12.19 19:23modify40211.001.21821.21640.0000
40152006.12.19 20:31modify40211.001.21821.21580.0000
40162006.12.19 20:33modify40211.001.21821.21560.0000
40172006.12.19 20:33modify40211.001.21821.21540.0000
40182006.12.19 20:44modify40211.001.21821.21520.0000
40192006.12.19 20:54modify40211.001.21821.21500.0000
40202006.12.19 22:00s/l40211.001.21501.21500.00002896.88185491.82
40212006.12.20 00:00sell40311.101.21380.00000.0000
40222006.12.20 08:00close40311.101.21320.00000.0000548.96186040.78
40232006.12.20 08:01buy40411.201.21330.00000.0000
40242006.12.20 17:38modify40411.201.21331.21350.0000
40252006.12.20 17:53modify40411.201.21331.21370.0000
40262006.12.20 17:59modify40411.201.21331.21380.0000
40272006.12.20 17:59modify40411.201.21331.21390.0000
40282006.12.20 17:59modify40411.201.21331.21400.0000
40292006.12.20 17:59modify40411.201.21331.21410.0000
40302006.12.20 18:50modify40411.201.21331.21430.0000
40312006.12.20 18:51modify40411.201.21331.21440.0000
40322006.12.20 19:28modify40411.201.21331.21460.0000
40332006.12.20 19:29modify40411.201.21331.21480.0000
40342006.12.20 19:29modify40411.201.21331.21490.0000
40352006.12.20 19:29modify40411.201.21331.21520.0000
40362006.12.20 19:29modify40411.201.21331.21540.0000
40372006.12.20 19:29modify40411.201.21331.21550.0000
40382006.12.20 19:30modify40411.201.21331.21560.0000
40392006.12.20 19:35modify40411.201.21331.21570.0000
40402006.12.20 19:36modify40411.201.21331.21580.0000
40412006.12.20 19:36modify40411.201.21331.21600.0000
40422006.12.20 19:37modify40411.201.21331.21610.0000
40432006.12.20 19:54modify40411.201.21331.21620.0000
40442006.12.20 20:00close40411.201.21891.21620.00005145.62191186.40
40452006.12.20 20:01sell40511.501.21880.00000.0000
40462006.12.21 04:00close40511.501.21710.00000.00001606.28192792.68
40472006.12.21 04:02buy40611.601.21700.00000.0000
40482006.12.21 16:38modify40611.601.21701.21710.0000
40492006.12.21 16:38modify40611.601.21701.21730.0000
40502006.12.21 17:55s/l40611.601.21731.21730.0000285.88193078.56
40512006.12.21 20:00sell40711.601.21760.00000.0000
40522006.12.22 08:52modify40711.601.21761.21760.0000
40532006.12.22 08:54modify40711.601.21761.21750.0000
40542006.12.22 09:15modify40711.601.21761.21730.0000
40552006.12.22 09:17modify40711.601.21761.21710.0000
40562006.12.22 09:18modify40711.601.21761.21690.0000
40572006.12.22 09:26modify40711.601.21761.21680.0000
40582006.12.22 09:28modify40711.601.21761.21670.0000
40592006.12.22 09:29modify40711.601.21761.21660.0000
40602006.12.22 09:32modify40711.601.21761.21650.0000
40612006.12.22 09:35modify40711.601.21761.21640.0000
40622006.12.22 11:43modify40711.601.21761.21630.0000
40632006.12.22 11:44modify40711.601.21761.21610.0000
40642006.12.22 11:59modify40711.601.21761.21580.0000
40652006.12.22 12:00close40711.601.21321.21580.00004207.06197285.62
40662006.12.22 12:00buy40811.801.21310.00000.0000
40672006.12.22 16:20modify40811.801.21311.21330.0000
40682006.12.22 16:21modify40811.801.21311.21350.0000
40692006.12.22 16:25modify40811.801.21311.21370.0000
40702006.12.22 16:58modify40811.801.21311.21380.0000
40712006.12.22 16:58modify40811.801.21311.21420.0000
40722006.12.22 17:00modify40811.801.21311.21430.0000
40732006.12.22 17:01modify40811.801.21311.21440.0000
40742006.12.22 17:01modify40811.801.21311.21450.0000
40752006.12.22 17:01modify40811.801.21311.21460.0000
40762006.12.22 17:03modify40811.801.21311.21490.0000
40772006.12.22 17:03modify40811.801.21311.21500.0000
40782006.12.22 17:25modify40811.801.21311.21520.0000
40792006.12.22 17:26modify40811.801.21311.21540.0000
40802006.12.22 17:26modify40811.801.21311.21590.0000
40812006.12.22 17:55modify40811.801.21311.21600.0000
40822006.12.22 17:55modify40811.801.21311.21610.0000
40832006.12.22 18:35modify40811.801.21311.21620.0000
40842006.12.22 18:37modify40811.801.21311.21630.0000
40852006.12.22 18:37modify40811.801.21311.21650.0000
40862006.12.22 18:39modify40811.801.21311.21670.0000
40872006.12.22 18:39modify40811.801.21311.21690.0000
40882006.12.22 18:40modify40811.801.21311.21700.0000
40892006.12.22 18:40modify40811.801.21311.21710.0000
40902006.12.22 18:40modify40811.801.21311.21720.0000
40912006.12.22 18:40modify40811.801.21311.21730.0000
40922006.12.22 18:48modify40811.801.21311.21740.0000
40932006.12.22 18:48modify40811.801.21311.21760.0000
40942006.12.22 18:50modify40811.801.21311.21770.0000
40952006.12.22 19:00modify40811.801.21311.21780.0000
40962006.12.22 19:00modify40811.801.21311.21800.0000
40972006.12.22 19:01modify40811.801.21311.21830.0000
40982006.12.22 19:01modify40811.801.21311.21860.0000
40992006.12.22 19:01modify40811.801.21311.21900.0000
41002006.12.22 19:02modify40811.801.21311.21910.0000
41012006.12.22 19:02modify40811.801.21311.21940.0000
41022006.12.22 20:01close40811.801.22201.21940.00008594.11205879.73
41032006.12.22 20:09sell40912.401.22200.00000.0000
41042006.12.22 21:54modify40912.401.22201.22200.0000
41052006.12.22 21:55modify40912.401.22201.22190.0000
41062006.12.22 21:56modify40912.401.22201.22170.0000
41072006.12.22 21:56modify40912.401.22201.22150.0000
41082006.12.22 21:58modify40912.401.22201.22130.0000
41092006.12.22 22:01modify40912.401.22201.22120.0000
41102006.12.22 22:01modify40912.401.22201.22110.0000
41112006.12.26 08:33s/l40912.401.22111.22110.0000913.86206793.59
41122006.12.26 08:33sell41012.401.22020.00000.0000
41132006.12.26 16:00close41012.401.22110.00000.0000-913.93205879.66
41142006.12.26 16:00buy41112.401.22110.00000.0000
41152006.12.27 00:00close41112.401.22260.00000.00001521.35207401.01
41162006.12.27 00:05sell41212.401.22300.00000.0000
41172006.12.27 04:38modify41212.401.22301.22300.0000
41182006.12.27 04:41modify41212.401.22301.22290.0000
41192006.12.27 04:42modify41212.401.22301.22280.0000
41202006.12.27 04:42modify41212.401.22301.22270.0000
41212006.12.27 07:49modify41212.401.22301.22250.0000
41222006.12.27 07:49modify41212.401.22301.22230.0000
41232006.12.27 07:49modify41212.401.22301.22190.0000
41242006.12.27 07:50modify41212.401.22301.22180.0000
41252006.12.27 08:11modify41212.401.22301.22170.0000
41262006.12.27 08:11modify41212.401.22301.22160.0000
41272006.12.27 08:12modify41212.401.22301.22150.0000
41282006.12.27 08:14modify41212.401.22301.22140.0000
41292006.12.27 08:22modify41212.401.22301.22130.0000
41302006.12.27 08:22modify41212.401.22301.22120.0000
41312006.12.27 08:22modify41212.401.22301.22110.0000
41322006.12.27 08:24modify41212.401.22301.22090.0000
41332006.12.27 08:27modify41212.401.22301.22080.0000
41342006.12.27 08:30modify41212.401.22301.22070.0000
41352006.12.27 08:32modify41212.401.22301.22050.0000
41362006.12.27 08:32modify41212.401.22301.22040.0000
41372006.12.27 08:34modify41212.401.22301.22020.0000
41382006.12.27 08:35modify41212.401.22301.22010.0000
41392006.12.27 08:37modify41212.401.22301.21980.0000
41402006.12.27 08:37modify41212.401.22301.21960.0000
41412006.12.27 10:08s/l41212.401.21961.21960.00003456.87210857.88
41422006.12.27 16:00buy41312.701.22310.00000.0000
41432006.12.27 20:00close41312.701.22490.00000.00001866.27212724.15
41442006.12.27 20:03sell41412.801.22490.00000.0000
41452006.12.28 00:00close41412.801.22690.00000.0000-2086.56210637.59
41462006.12.28 00:00buy41512.601.22690.00000.0000
41472006.12.28 04:00close41512.601.22650.00000.0000-410.93210226.66
41482006.12.28 04:00sell41612.501.22640.00000.0000
41492006.12.28 11:29modify41612.501.22641.22630.0000
41502006.12.28 12:56modify41612.501.22641.22620.0000
41512006.12.28 12:56modify41612.501.22641.22610.0000
41522006.12.28 12:57modify41612.501.22641.22600.0000
41532006.12.28 12:57modify41612.501.22641.22590.0000
41542006.12.28 12:57modify41612.501.22641.22580.0000
41552006.12.28 13:00modify41612.501.22641.22570.0000
41562006.12.28 13:05modify41612.501.22641.22560.0000
41572006.12.28 13:05modify41612.501.22641.22550.0000
41582006.12.28 13:12modify41612.501.22641.22540.0000
41592006.12.28 13:12modify41612.501.22641.22530.0000
41602006.12.28 13:12modify41612.501.22641.22510.0000
41612006.12.28 13:12modify41612.501.22641.22490.0000
41622006.12.28 13:12modify41612.501.22641.22450.0000
41632006.12.28 13:16modify41612.501.22641.22440.0000
41642006.12.28 13:16modify41612.501.22641.22430.0000
41652006.12.28 13:17modify41612.501.22641.22400.0000
41662006.12.28 14:19modify41612.501.22641.22370.0000
41672006.12.28 14:19modify41612.501.22641.22360.0000
41682006.12.28 14:20modify41612.501.22641.22340.0000
41692006.12.28 14:20modify41612.501.22641.22320.0000
41702006.12.28 14:31modify41612.501.22641.22310.0000
41712006.12.28 14:31modify41612.501.22641.22290.0000
41722006.12.28 14:31modify41612.501.22641.22270.0000
41732006.12.28 14:32modify41612.501.22641.22260.0000
41742006.12.28 14:32modify41612.501.22641.22250.0000
41752006.12.28 14:35modify41612.501.22641.22240.0000
41762006.12.28 14:35modify41612.501.22641.22230.0000
41772006.12.28 14:54modify41612.501.22641.22220.0000
41782006.12.28 15:12modify41612.501.22641.22190.0000
41792006.12.28 15:26modify41612.501.22641.22170.0000
41802006.12.28 15:26modify41612.501.22641.22140.0000
41812006.12.28 15:27modify41612.501.22641.22130.0000
41822006.12.28 15:27modify41612.501.22641.22120.0000
41832006.12.28 15:27modify41612.501.22641.22110.0000
41842006.12.28 15:27modify41612.501.22641.22100.0000
41852006.12.28 15:27modify41612.501.22641.22090.0000
41862006.12.28 15:27modify41612.501.22641.22080.0000
41872006.12.28 15:36modify41612.501.22641.22060.0000
41882006.12.28 15:36modify41612.501.22641.22020.0000
41892006.12.28 16:00close41612.501.21811.22020.00008517.36218744.02
41902006.12.28 16:01buy41713.101.21810.00000.0000
41912006.12.28 17:01modify41713.101.21811.21810.0000
41922006.12.28 17:01modify41713.101.21811.21830.0000
41932006.12.28 17:01modify41713.101.21811.21850.0000
41942006.12.28 17:01modify41713.101.21811.21870.0000
41952006.12.28 17:01modify41713.101.21811.21880.0000
41962006.12.28 17:01modify41713.101.21811.21900.0000
41972006.12.28 17:03modify41713.101.21811.21920.0000
41982006.12.28 17:03modify41713.101.21811.21930.0000
41992006.12.28 17:03modify41713.101.21811.21940.0000
42002006.12.28 17:03modify41713.101.21811.21960.0000
42012006.12.28 17:21modify41713.101.21811.21980.0000
42022006.12.28 17:21modify41713.101.21811.21990.0000
42032006.12.28 17:21modify41713.101.21811.22000.0000
42042006.12.28 17:22modify41713.101.21811.22010.0000
42052006.12.28 18:49s/l41713.101.22011.22010.00002147.36220891.38
42062006.12.28 18:49buy41813.301.22060.00000.0000
42072006.12.29 04:00close41813.301.22160.00000.00001088.74221980.12
42082006.12.29 04:00sell41913.301.22170.00000.0000
42092006.12.29 08:02close41913.301.22120.00000.0000544.55222524.67
42102006.12.29 08:02buy42013.401.22110.00000.0000
42112006.12.29 12:00close42013.401.22010.00000.0000-1098.27221426.40
42122006.12.29 12:00sell42113.301.22000.00000.0000
42132006.12.29 23:59close at stop42113.301.21930.00000.0000763.55222189.95