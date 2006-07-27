|Symbole
|GBPUSD (British Pound vs US Dollar (1 lot = GBP100000))
|Periode
|4 Heures (H4) 2006.07.03 00:00 - 2006.12.29 20:00 (2006.07.01 - 2006.12.31)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|AccountIsIBFXmini=false; Lots=0.1; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=300; MinLot=0.01; Slippage=3; TrailingStop=30; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18;
|Bars en test
|5775
|Ticks modelés
|921838
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|4500.00
|Profit total net
|851642.00
|Profit brut
|957274.00
|Perte brute
|-105632.00
|Facteur de profit
|9.06
|Rémunération espérée
|1800.51
|Chute absolue
|99.00
|Chute maximal (%)
|44577.00 (5.37%)
|Relative drawdown
|10.62% (24071.00)
|Total des Trades
|473
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|230 (75.65%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|243 (79.42%)
|Profits des Trades (% du total)
|367 (77.59%)
|Pertes des Trades (% du total)
|106 (22.41%)
|Le plus large
|gains par Trade
|59092.00
|pertes par Trade
|-12528.00
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|2608.38
|pertes par Trade
|-996.53
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|26 (270307.00)
|pertes consecutives (perte en $)
|3 (-15118.00)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|270307.00 (26)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-18912.00 (2)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|5
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.03 00:00
|buy
|1
|0.30
|1.8479
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.07.03 00:00
|close
|1
|0.30
|1.8477
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|4494.00
|3
|2006.07.03 00:00
|sell
|2
|0.30
|1.8474
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.07.03 04:00
|close
|2
|0.30
|1.8454
|0.0000
|0.0000
|60.00
|4554.00
|5
|2006.07.03 04:01
|buy
|3
|0.30
|1.8455
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.07.03 08:01
|close
|3
|0.30
|1.8456
|0.0000
|0.0000
|3.00
|4557.00
|7
|2006.07.03 08:02
|sell
|4
|0.30
|1.8457
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.07.03 12:00
|close
|4
|0.30
|1.8445
|0.0000
|0.0000
|36.00
|4593.00
|9
|2006.07.03 12:00
|buy
|5
|0.30
|1.8448
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.07.03 20:00
|close
|5
|0.30
|1.8422
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|4515.00
|11
|2006.07.03 20:00
|sell
|6
|0.30
|1.8423
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.07.04 00:00
|close
|6
|0.30
|1.8424
|0.0000
|0.0000
|-3.00
|4512.00
|13
|2006.07.04 00:00
|buy
|7
|0.30
|1.8426
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.07.04 04:00
|close
|7
|0.30
|1.8447
|0.0000
|0.0000
|63.00
|4575.00
|15
|2006.07.04 04:00
|sell
|8
|0.30
|1.8448
|0.0000
|0.0000
|16
|2006.07.05 04:02
|close
|8
|0.30
|1.8433
|0.0000
|0.0000
|45.00
|4620.00
|17
|2006.07.05 04:04
|buy
|9
|0.30
|1.8433
|0.0000
|0.0000
|18
|2006.07.05 06:57
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8433
|0.0000
|19
|2006.07.05 06:57
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8435
|0.0000
|20
|2006.07.05 07:05
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8436
|0.0000
|21
|2006.07.05 07:06
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8437
|0.0000
|22
|2006.07.05 07:07
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8438
|0.0000
|23
|2006.07.05 07:07
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8440
|0.0000
|24
|2006.07.05 07:17
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8441
|0.0000
|25
|2006.07.05 07:19
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8442
|0.0000
|26
|2006.07.05 07:20
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8443
|0.0000
|27
|2006.07.05 07:20
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8445
|0.0000
|28
|2006.07.05 07:20
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8447
|0.0000
|29
|2006.07.05 07:34
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8448
|0.0000
|30
|2006.07.05 07:34
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8449
|0.0000
|31
|2006.07.05 07:35
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8451
|0.0000
|32
|2006.07.05 07:35
|modify
|9
|0.30
|1.8433
|1.8455
|0.0000
|33
|2006.07.05 08:01
|close
|9
|0.30
|1.8474
|1.8455
|0.0000
|123.00
|4743.00
|34
|2006.07.05 08:01
|sell
|10
|0.30
|1.8473
|0.0000
|0.0000
|35
|2006.07.05 08:58
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8471
|0.0000
|36
|2006.07.05 09:00
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8470
|0.0000
|37
|2006.07.05 09:01
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8468
|0.0000
|38
|2006.07.05 09:03
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8467
|0.0000
|39
|2006.07.05 09:04
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8466
|0.0000
|40
|2006.07.05 09:15
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8462
|0.0000
|41
|2006.07.05 09:16
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8461
|0.0000
|42
|2006.07.05 09:16
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8459
|0.0000
|43
|2006.07.05 09:16
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8456
|0.0000
|44
|2006.07.05 09:17
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8454
|0.0000
|45
|2006.07.05 09:17
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8450
|0.0000
|46
|2006.07.05 09:46
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8448
|0.0000
|47
|2006.07.05 09:46
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8443
|0.0000
|48
|2006.07.05 09:47
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8442
|0.0000
|49
|2006.07.05 09:54
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8441
|0.0000
|50
|2006.07.05 09:54
|modify
|10
|0.30
|1.8473
|1.8437
|0.0000
|51
|2006.07.05 10:26
|s/l
|10
|0.30
|1.8437
|1.8437
|0.0000
|108.00
|4851.00
|52
|2006.07.05 10:26
|sell
|11
|0.30
|1.8434
|0.0000
|0.0000
|53
|2006.07.05 14:28
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8433
|0.0000
|54
|2006.07.05 14:28
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8428
|0.0000
|55
|2006.07.05 14:31
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8426
|0.0000
|56
|2006.07.05 14:32
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8424
|0.0000
|57
|2006.07.05 14:32
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8423
|0.0000
|58
|2006.07.05 14:32
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8419
|0.0000
|59
|2006.07.05 14:32
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8416
|0.0000
|60
|2006.07.05 14:32
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8411
|0.0000
|61
|2006.07.05 15:16
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8408
|0.0000
|62
|2006.07.05 15:16
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8406
|0.0000
|63
|2006.07.05 15:16
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8402
|0.0000
|64
|2006.07.05 15:22
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8399
|0.0000
|65
|2006.07.05 15:22
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8396
|0.0000
|66
|2006.07.05 15:22
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8392
|0.0000
|67
|2006.07.05 15:43
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8389
|0.0000
|68
|2006.07.05 15:43
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8388
|0.0000
|69
|2006.07.05 15:48
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8385
|0.0000
|70
|2006.07.05 15:49
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8384
|0.0000
|71
|2006.07.05 15:49
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8383
|0.0000
|72
|2006.07.05 15:51
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8382
|0.0000
|73
|2006.07.05 15:53
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8380
|0.0000
|74
|2006.07.05 15:53
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8379
|0.0000
|75
|2006.07.05 15:54
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8378
|0.0000
|76
|2006.07.05 16:10
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8377
|0.0000
|77
|2006.07.05 16:12
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8376
|0.0000
|78
|2006.07.05 16:13
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8372
|0.0000
|79
|2006.07.05 16:14
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8371
|0.0000
|80
|2006.07.05 16:14
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8370
|0.0000
|81
|2006.07.05 16:15
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8369
|0.0000
|82
|2006.07.05 16:16
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8368
|0.0000
|83
|2006.07.05 16:17
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8367
|0.0000
|84
|2006.07.05 16:21
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8365
|0.0000
|85
|2006.07.05 16:21
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8361
|0.0000
|86
|2006.07.05 16:37
|modify
|11
|0.30
|1.8434
|1.8360
|0.0000
|87
|2006.07.05 19:36
|s/l
|11
|0.30
|1.8360
|1.8360
|0.0000
|222.00
|5073.00
|88
|2006.07.05 20:00
|buy
|12
|0.30
|1.8354
|0.0000
|0.0000
|89
|2006.07.06 14:34
|modify
|12
|0.30
|1.8354
|1.8354
|0.0000
|90
|2006.07.06 14:34
|modify
|12
|0.30
|1.8354
|1.8359
|0.0000
|91
|2006.07.06 14:35
|modify
|12
|0.30
|1.8354
|1.8360
|0.0000
|92
|2006.07.06 14:35
|modify
|12
|0.30
|1.8354
|1.8364
|0.0000
|93
|2006.07.06 14:35
|modify
|12
|0.30
|1.8354
|1.8368
|0.0000
|94
|2006.07.06 14:37
|modify
|12
|0.30
|1.8354
|1.8370
|0.0000
|95
|2006.07.06 14:37
|modify
|12
|0.30
|1.8354
|1.8371
|0.0000
|96
|2006.07.06 15:01
|s/l
|12
|0.30
|1.8371
|1.8371
|0.0000
|51.00
|5124.00
|97
|2006.07.06 15:01
|buy
|13
|0.30
|1.8375
|0.0000
|0.0000
|98
|2006.07.06 16:10
|modify
|13
|0.30
|1.8375
|1.8375
|0.0000
|99
|2006.07.06 16:11
|modify
|13
|0.30
|1.8375
|1.8376
|0.0000
|100
|2006.07.06 16:11
|modify
|13
|0.30
|1.8375
|1.8379
|0.0000
|101
|2006.07.06 16:11
|modify
|13
|0.30
|1.8375
|1.8381
|0.0000
|102
|2006.07.06 16:32
|s/l
|13
|0.30
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|18.00
|5142.00
|103
|2006.07.06 16:32
|buy
|14
|0.30
|1.8386
|0.0000
|0.0000
|104
|2006.07.07 00:01
|close
|14
|0.30
|1.8375
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|5109.00
|105
|2006.07.07 00:02
|sell
|15
|0.30
|1.8374
|0.0000
|0.0000
|106
|2006.07.07 08:01
|close
|15
|0.30
|1.8364
|0.0000
|0.0000
|30.00
|5139.00
|107
|2006.07.07 08:02
|buy
|16
|0.30
|1.8363
|0.0000
|0.0000
|108
|2006.07.07 10:48
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8364
|0.0000
|109
|2006.07.07 11:13
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8365
|0.0000
|110
|2006.07.07 11:16
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8366
|0.0000
|111
|2006.07.07 11:16
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8367
|0.0000
|112
|2006.07.07 11:19
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8368
|0.0000
|113
|2006.07.07 11:19
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8369
|0.0000
|114
|2006.07.07 11:20
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8370
|0.0000
|115
|2006.07.07 11:22
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8371
|0.0000
|116
|2006.07.07 11:22
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8372
|0.0000
|117
|2006.07.07 11:23
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8373
|0.0000
|118
|2006.07.07 11:27
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8374
|0.0000
|119
|2006.07.07 11:30
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8378
|0.0000
|120
|2006.07.07 11:30
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8381
|0.0000
|121
|2006.07.07 11:38
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8384
|0.0000
|122
|2006.07.07 11:39
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8390
|0.0000
|123
|2006.07.07 11:39
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8391
|0.0000
|124
|2006.07.07 12:53
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8392
|0.0000
|125
|2006.07.07 12:53
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8395
|0.0000
|126
|2006.07.07 12:54
|modify
|16
|0.30
|1.8363
|1.8396
|0.0000
|127
|2006.07.07 13:49
|s/l
|16
|0.30
|1.8396
|1.8396
|0.0000
|99.00
|5238.00
|128
|2006.07.07 13:53
|buy
|17
|0.30
|1.8412
|0.0000
|0.0000
|129
|2006.07.07 14:30
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8415
|0.0000
|130
|2006.07.07 14:30
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8419
|0.0000
|131
|2006.07.07 14:30
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8423
|0.0000
|132
|2006.07.07 14:31
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8428
|0.0000
|133
|2006.07.07 14:31
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8436
|0.0000
|134
|2006.07.07 14:31
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8440
|0.0000
|135
|2006.07.07 14:31
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8445
|0.0000
|136
|2006.07.07 14:31
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8449
|0.0000
|137
|2006.07.07 14:31
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8450
|0.0000
|138
|2006.07.07 14:31
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8454
|0.0000
|139
|2006.07.07 14:31
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8459
|0.0000
|140
|2006.07.07 14:31
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8463
|0.0000
|141
|2006.07.07 14:34
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8466
|0.0000
|142
|2006.07.07 14:34
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8469
|0.0000
|143
|2006.07.07 14:34
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8473
|0.0000
|144
|2006.07.07 14:35
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8476
|0.0000
|145
|2006.07.07 14:35
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8480
|0.0000
|146
|2006.07.07 14:36
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8484
|0.0000
|147
|2006.07.07 14:36
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8485
|0.0000
|148
|2006.07.07 14:36
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8488
|0.0000
|149
|2006.07.07 14:36
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8490
|0.0000
|150
|2006.07.07 14:36
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8493
|0.0000
|151
|2006.07.07 14:38
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8497
|0.0000
|152
|2006.07.07 14:39
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8499
|0.0000
|153
|2006.07.07 14:42
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8500
|0.0000
|154
|2006.07.07 14:43
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8501
|0.0000
|155
|2006.07.07 14:44
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8503
|0.0000
|156
|2006.07.07 14:44
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8504
|0.0000
|157
|2006.07.07 14:44
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8507
|0.0000
|158
|2006.07.07 14:44
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8509
|0.0000
|159
|2006.07.07 14:44
|modify
|17
|0.30
|1.8412
|1.8512
|0.0000
|160
|2006.07.07 14:58
|s/l
|17
|0.30
|1.8512
|1.8512
|0.0000
|300.00
|5538.00
|161
|2006.07.07 14:58
|buy
|18
|0.30
|1.8516
|0.0000
|0.0000
|162
|2006.07.07 20:01
|close
|18
|0.30
|1.8526
|0.0000
|0.0000
|30.00
|5568.00
|163
|2006.07.07 20:01
|sell
|19
|0.30
|1.8527
|0.0000
|0.0000
|164
|2006.07.10 02:13
|modify
|19
|0.30
|1.8527
|1.8525
|0.0000
|165
|2006.07.10 02:13
|modify
|19
|0.30
|1.8527
|1.8521
|0.0000
|166
|2006.07.10 02:17
|modify
|19
|0.30
|1.8527
|1.8520
|0.0000
|167
|2006.07.10 02:19
|modify
|19
|0.30
|1.8527
|1.8519
|0.0000
|168
|2006.07.10 02:19
|modify
|19
|0.30
|1.8527
|1.8518
|0.0000
|169
|2006.07.10 02:20
|modify
|19
|0.30
|1.8527
|1.8516
|0.0000
|170
|2006.07.10 02:20
|modify
|19
|0.30
|1.8527
|1.8513
|0.0000
|171
|2006.07.10 02:20
|modify
|19
|0.30
|1.8527
|1.8509
|0.0000
|172
|2006.07.10 02:23
|modify
|19
|0.30
|1.8527
|1.8508
|0.0000
|173
|2006.07.10 02:25
|modify
|19
|0.30
|1.8527
|1.8507
|0.0000
|174
|2006.07.10 03:34
|s/l
|19
|0.30
|1.8507
|1.8507
|0.0000
|60.00
|5628.00
|175
|2006.07.10 04:00
|sell
|20
|0.30
|1.8507
|0.0000
|0.0000
|176
|2006.07.10 11:23
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8506
|0.0000
|177
|2006.07.10 11:23
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8502
|0.0000
|178
|2006.07.10 11:25
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8500
|0.0000
|179
|2006.07.10 11:25
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8495
|0.0000
|180
|2006.07.10 11:26
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8493
|0.0000
|181
|2006.07.10 11:26
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8490
|0.0000
|182
|2006.07.10 11:26
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8485
|0.0000
|183
|2006.07.10 11:29
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8484
|0.0000
|184
|2006.07.10 11:29
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8479
|0.0000
|185
|2006.07.10 11:30
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8476
|0.0000
|186
|2006.07.10 11:30
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8472
|0.0000
|187
|2006.07.10 11:35
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8469
|0.0000
|188
|2006.07.10 11:36
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8468
|0.0000
|189
|2006.07.10 11:36
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8467
|0.0000
|190
|2006.07.10 11:53
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8466
|0.0000
|191
|2006.07.10 11:53
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8465
|0.0000
|192
|2006.07.10 11:54
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8464
|0.0000
|193
|2006.07.10 11:54
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8463
|0.0000
|194
|2006.07.10 11:55
|modify
|20
|0.30
|1.8507
|1.8462
|0.0000
|195
|2006.07.10 12:33
|s/l
|20
|0.30
|1.8462
|1.8462
|0.0000
|135.00
|5763.00
|196
|2006.07.10 12:49
|sell
|21
|0.30
|1.8441
|0.0000
|0.0000
|197
|2006.07.10 14:44
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8440
|0.0000
|198
|2006.07.10 14:45
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8439
|0.0000
|199
|2006.07.10 14:53
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8438
|0.0000
|200
|2006.07.10 14:53
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8436
|0.0000
|201
|2006.07.10 14:53
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8432
|0.0000
|202
|2006.07.10 14:53
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8430
|0.0000
|203
|2006.07.10 14:53
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8425
|0.0000
|204
|2006.07.10 14:54
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8424
|0.0000
|205
|2006.07.10 15:32
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8423
|0.0000
|206
|2006.07.10 15:35
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8422
|0.0000
|207
|2006.07.10 15:35
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8421
|0.0000
|208
|2006.07.10 15:36
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8418
|0.0000
|209
|2006.07.10 15:36
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8414
|0.0000
|210
|2006.07.10 15:38
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8411
|0.0000
|211
|2006.07.10 15:38
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8407
|0.0000
|212
|2006.07.10 15:39
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8405
|0.0000
|213
|2006.07.10 15:39
|modify
|21
|0.30
|1.8441
|1.8401
|0.0000
|214
|2006.07.10 16:01
|close
|21
|0.30
|1.8379
|1.8401
|0.0000
|186.00
|5949.00
|215
|2006.07.10 16:01
|buy
|22
|0.40
|1.8381
|0.0000
|0.0000
|216
|2006.07.10 17:00
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8381
|0.0000
|217
|2006.07.10 17:01
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8382
|0.0000
|218
|2006.07.10 17:10
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8384
|0.0000
|219
|2006.07.10 17:12
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8385
|0.0000
|220
|2006.07.10 17:55
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8388
|0.0000
|221
|2006.07.10 17:56
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8390
|0.0000
|222
|2006.07.10 17:56
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8392
|0.0000
|223
|2006.07.10 17:56
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8395
|0.0000
|224
|2006.07.10 17:57
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8396
|0.0000
|225
|2006.07.10 17:57
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8397
|0.0000
|226
|2006.07.10 18:03
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8398
|0.0000
|227
|2006.07.10 18:04
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8401
|0.0000
|228
|2006.07.10 18:04
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8403
|0.0000
|229
|2006.07.10 18:05
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8404
|0.0000
|230
|2006.07.10 18:06
|modify
|22
|0.40
|1.8381
|1.8405
|0.0000
|231
|2006.07.10 19:54
|s/l
|22
|0.40
|1.8405
|1.8405
|0.0000
|96.00
|6045.00
|232
|2006.07.10 19:54
|buy
|23
|0.40
|1.8409
|0.0000
|0.0000
|233
|2006.07.11 02:21
|modify
|23
|0.40
|1.8409
|1.8411
|0.0000
|234
|2006.07.11 03:43
|modify
|23
|0.40
|1.8409
|1.8412
|0.0000
|235
|2006.07.11 03:43
|modify
|23
|0.40
|1.8409
|1.8413
|0.0000
|236
|2006.07.11 03:58
|modify
|23
|0.40
|1.8409
|1.8415
|0.0000
|237
|2006.07.11 03:59
|modify
|23
|0.40
|1.8409
|1.8416
|0.0000
|238
|2006.07.11 04:01
|close
|23
|0.40
|1.8442
|1.8416
|0.0000
|132.00
|6177.00
|239
|2006.07.11 04:02
|sell
|24
|0.40
|1.8443
|0.0000
|0.0000
|240
|2006.07.11 08:34
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8442
|0.0000
|241
|2006.07.11 08:35
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8441
|0.0000
|242
|2006.07.11 08:37
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8439
|0.0000
|243
|2006.07.11 08:39
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8438
|0.0000
|244
|2006.07.11 08:52
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8437
|0.0000
|245
|2006.07.11 08:53
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8435
|0.0000
|246
|2006.07.11 08:54
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8434
|0.0000
|247
|2006.07.11 08:54
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8433
|0.0000
|248
|2006.07.11 08:54
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8429
|0.0000
|249
|2006.07.11 08:55
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8427
|0.0000
|250
|2006.07.11 08:55
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8425
|0.0000
|251
|2006.07.11 08:55
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8424
|0.0000
|252
|2006.07.11 08:58
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8421
|0.0000
|253
|2006.07.11 09:00
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8420
|0.0000
|254
|2006.07.11 09:00
|modify
|24
|0.40
|1.8443
|1.8418
|0.0000
|255
|2006.07.11 09:20
|s/l
|24
|0.40
|1.8418
|1.8418
|0.0000
|100.00
|6277.00
|256
|2006.07.11 12:00
|buy
|25
|0.40
|1.8385
|0.0000
|0.0000
|257
|2006.07.11 14:23
|modify
|25
|0.40
|1.8385
|1.8386
|0.0000
|258
|2006.07.11 14:24
|modify
|25
|0.40
|1.8385
|1.8388
|0.0000
|259
|2006.07.11 14:24
|modify
|25
|0.40
|1.8385
|1.8389
|0.0000
|260
|2006.07.11 15:03
|s/l
|25
|0.40
|1.8389
|1.8389
|0.0000
|16.00
|6293.00
|261
|2006.07.11 15:03
|buy
|26
|0.40
|1.8390
|0.0000
|0.0000
|262
|2006.07.11 15:26
|modify
|26
|0.40
|1.8390
|1.8390
|0.0000
|263
|2006.07.11 15:26
|modify
|26
|0.40
|1.8390
|1.8394
|0.0000
|264
|2006.07.11 15:27
|modify
|26
|0.40
|1.8390
|1.8398
|0.0000
|265
|2006.07.11 15:27
|modify
|26
|0.40
|1.8390
|1.8400
|0.0000
|266
|2006.07.11 15:27
|modify
|26
|0.40
|1.8390
|1.8404
|0.0000
|267
|2006.07.11 15:27
|modify
|26
|0.40
|1.8390
|1.8406
|0.0000
|268
|2006.07.11 15:27
|modify
|26
|0.40
|1.8390
|1.8409
|0.0000
|269
|2006.07.11 15:28
|modify
|26
|0.40
|1.8390
|1.8410
|0.0000
|270
|2006.07.11 15:43
|s/l
|26
|0.40
|1.8410
|1.8410
|0.0000
|80.00
|6373.00
|271
|2006.07.11 15:43
|buy
|27
|0.40
|1.8414
|0.0000
|0.0000
|272
|2006.07.11 19:25
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8416
|0.0000
|273
|2006.07.11 19:25
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8419
|0.0000
|274
|2006.07.11 20:25
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8422
|0.0000
|275
|2006.07.11 20:27
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8424
|0.0000
|276
|2006.07.11 20:28
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8425
|0.0000
|277
|2006.07.11 20:29
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8426
|0.0000
|278
|2006.07.11 20:41
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8427
|0.0000
|279
|2006.07.11 20:41
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8429
|0.0000
|280
|2006.07.11 20:42
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8431
|0.0000
|281
|2006.07.11 20:42
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8435
|0.0000
|282
|2006.07.11 20:42
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8438
|0.0000
|283
|2006.07.11 20:44
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8440
|0.0000
|284
|2006.07.11 20:48
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8442
|0.0000
|285
|2006.07.11 21:32
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8443
|0.0000
|286
|2006.07.11 22:23
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8444
|0.0000
|287
|2006.07.11 22:23
|modify
|27
|0.40
|1.8414
|1.8445
|0.0000
|288
|2006.07.11 23:31
|s/l
|27
|0.40
|1.8445
|1.8445
|0.0000
|124.00
|6497.00
|289
|2006.07.11 23:32
|buy
|28
|0.40
|1.8450
|0.0000
|0.0000
|290
|2006.07.12 00:01
|close
|28
|0.40
|1.8445
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|6477.00
|291
|2006.07.12 00:02
|sell
|29
|0.40
|1.8444
|0.0000
|0.0000
|292
|2006.07.12 04:00
|close
|29
|0.40
|1.8452
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|6445.00
|293
|2006.07.12 04:00
|buy
|30
|0.40
|1.8452
|0.0000
|0.0000
|294
|2006.07.12 08:01
|close
|30
|0.40
|1.8451
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|6441.00
|295
|2006.07.12 08:01
|sell
|31
|0.40
|1.8449
|0.0000
|0.0000
|296
|2006.07.12 13:18
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8449
|0.0000
|297
|2006.07.12 13:18
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8446
|0.0000
|298
|2006.07.12 13:18
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8443
|0.0000
|299
|2006.07.12 13:19
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8438
|0.0000
|300
|2006.07.12 13:20
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8436
|0.0000
|301
|2006.07.12 13:20
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8435
|0.0000
|302
|2006.07.12 13:27
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8430
|0.0000
|303
|2006.07.12 13:27
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8425
|0.0000
|304
|2006.07.12 13:28
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8422
|0.0000
|305
|2006.07.12 13:28
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8421
|0.0000
|306
|2006.07.12 13:38
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8419
|0.0000
|307
|2006.07.12 13:39
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8418
|0.0000
|308
|2006.07.12 14:31
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8415
|0.0000
|309
|2006.07.12 14:31
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8414
|0.0000
|310
|2006.07.12 14:31
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8409
|0.0000
|311
|2006.07.12 14:31
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8404
|0.0000
|312
|2006.07.12 14:31
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8399
|0.0000
|313
|2006.07.12 14:32
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8395
|0.0000
|314
|2006.07.12 14:32
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8390
|0.0000
|315
|2006.07.12 14:32
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8386
|0.0000
|316
|2006.07.12 14:32
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8382
|0.0000
|317
|2006.07.12 14:32
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8377
|0.0000
|318
|2006.07.12 14:32
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8375
|0.0000
|319
|2006.07.12 14:32
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8370
|0.0000
|320
|2006.07.12 14:32
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8364
|0.0000
|321
|2006.07.12 14:32
|modify
|31
|0.40
|1.8449
|1.8358
|0.0000
|322
|2006.07.12 14:34
|s/l
|31
|0.40
|1.8358
|1.8358
|0.0000
|364.00
|6805.00
|323
|2006.07.12 14:34
|sell
|32
|0.40
|1.8358
|0.0000
|0.0000
|324
|2006.07.12 16:05
|modify
|32
|0.40
|1.8358
|1.8354
|0.0000
|325
|2006.07.12 16:08
|modify
|32
|0.40
|1.8358
|1.8350
|0.0000
|326
|2006.07.12 16:08
|modify
|32
|0.40
|1.8358
|1.8348
|0.0000
|327
|2006.07.12 16:08
|modify
|32
|0.40
|1.8358
|1.8343
|0.0000
|328
|2006.07.12 17:37
|s/l
|32
|0.40
|1.8343
|1.8343
|0.0000
|60.00
|6865.00
|329
|2006.07.12 17:37
|sell
|33
|0.40
|1.8339
|0.0000
|0.0000
|330
|2006.07.12 20:00
|close
|33
|0.40
|1.8339
|0.0000
|0.0000
|0.00
|6865.00
|331
|2006.07.12 20:01
|buy
|34
|0.40
|1.8337
|0.0000
|0.0000
|332
|2006.07.13 04:00
|modify
|34
|0.40
|1.8337
|1.8337
|0.0000
|333
|2006.07.13 04:01
|close
|34
|0.40
|1.8362
|1.8337
|0.0000
|100.00
|6965.00
|334
|2006.07.13 04:01
|sell
|35
|0.40
|1.8360
|0.0000
|0.0000
|335
|2006.07.13 12:00
|close
|35
|0.40
|1.8403
|0.0000
|0.0000
|-172.00
|6793.00
|336
|2006.07.13 12:00
|buy
|36
|0.40
|1.8404
|0.0000
|0.0000
|337
|2006.07.13 14:47
|modify
|36
|0.40
|1.8404
|1.8407
|0.0000
|338
|2006.07.13 14:48
|modify
|36
|0.40
|1.8404
|1.8408
|0.0000
|339
|2006.07.13 14:48
|modify
|36
|0.40
|1.8404
|1.8411
|0.0000
|340
|2006.07.13 14:48
|modify
|36
|0.40
|1.8404
|1.8413
|0.0000
|341
|2006.07.13 15:22
|modify
|36
|0.40
|1.8404
|1.8415
|0.0000
|342
|2006.07.13 15:22
|modify
|36
|0.40
|1.8404
|1.8417
|0.0000
|343
|2006.07.13 15:22
|modify
|36
|0.40
|1.8404
|1.8420
|0.0000
|344
|2006.07.13 15:40
|modify
|36
|0.40
|1.8404
|1.8421
|0.0000
|345
|2006.07.13 16:00
|close
|36
|0.40
|1.8436
|1.8421
|0.0000
|128.00
|6921.00
|346
|2006.07.13 16:00
|sell
|37
|0.40
|1.8434
|0.0000
|0.0000
|347
|2006.07.13 17:19
|modify
|37
|0.40
|1.8434
|1.8429
|0.0000
|348
|2006.07.13 17:20
|modify
|37
|0.40
|1.8434
|1.8425
|0.0000
|349
|2006.07.13 17:20
|modify
|37
|0.40
|1.8434
|1.8423
|0.0000
|350
|2006.07.13 17:20
|modify
|37
|0.40
|1.8434
|1.8418
|0.0000
|351
|2006.07.13 18:13
|s/l
|37
|0.40
|1.8418
|1.8418
|0.0000
|64.00
|6985.00
|352
|2006.07.13 18:13
|sell
|38
|0.40
|1.8415
|0.0000
|0.0000
|353
|2006.07.13 20:01
|close
|38
|0.40
|1.8420
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|6965.00
|354
|2006.07.13 20:01
|buy
|39
|0.40
|1.8422
|0.0000
|0.0000
|355
|2006.07.14 00:00
|close
|39
|0.40
|1.8434
|0.0000
|0.0000
|48.00
|7013.00
|356
|2006.07.14 00:01
|sell
|40
|0.40
|1.8435
|0.0000
|0.0000
|357
|2006.07.14 03:35
|modify
|40
|0.40
|1.8435
|1.8432
|0.0000
|358
|2006.07.14 03:36
|modify
|40
|0.40
|1.8435
|1.8429
|0.0000
|359
|2006.07.14 03:39
|modify
|40
|0.40
|1.8435
|1.8422
|0.0000
|360
|2006.07.14 03:39
|modify
|40
|0.40
|1.8435
|1.8421
|0.0000
|361
|2006.07.14 04:00
|close
|40
|0.40
|1.8415
|1.8421
|0.0000
|80.00
|7093.00
|362
|2006.07.14 04:00
|buy
|41
|0.40
|1.8415
|0.0000
|0.0000
|363
|2006.07.14 08:00
|close
|41
|0.40
|1.8411
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|7077.00
|364
|2006.07.14 08:00
|sell
|42
|0.40
|1.8411
|0.0000
|0.0000
|365
|2006.07.14 08:24
|modify
|42
|0.40
|1.8411
|1.8410
|0.0000
|366
|2006.07.14 08:24
|modify
|42
|0.40
|1.8411
|1.8406
|0.0000
|367
|2006.07.14 08:24
|modify
|42
|0.40
|1.8411
|1.8404
|0.0000
|368
|2006.07.14 08:24
|modify
|42
|0.40
|1.8411
|1.8399
|0.0000
|369
|2006.07.14 08:25
|modify
|42
|0.40
|1.8411
|1.8397
|0.0000
|370
|2006.07.14 08:25
|modify
|42
|0.40
|1.8411
|1.8393
|0.0000
|371
|2006.07.14 08:27
|modify
|42
|0.40
|1.8411
|1.8391
|0.0000
|372
|2006.07.14 08:32
|modify
|42
|0.40
|1.8411
|1.8389
|0.0000
|373
|2006.07.14 08:53
|s/l
|42
|0.40
|1.8389
|1.8389
|0.0000
|88.00
|7165.00
|374
|2006.07.14 08:53
|sell
|43
|0.40
|1.8385
|0.0000
|0.0000
|375
|2006.07.14 15:56
|modify
|43
|0.40
|1.8385
|1.8382
|0.0000
|376
|2006.07.14 16:00
|modify
|43
|0.40
|1.8385
|1.8381
|0.0000
|377
|2006.07.14 16:00
|close
|43
|0.40
|1.8356
|1.8381
|0.0000
|116.00
|7281.00
|378
|2006.07.14 16:00
|buy
|44
|0.40
|1.8355
|0.0000
|0.0000
|379
|2006.07.14 20:44
|modify
|44
|0.40
|1.8355
|1.8356
|0.0000
|380
|2006.07.14 20:44
|modify
|44
|0.40
|1.8355
|1.8357
|0.0000
|381
|2006.07.14 20:45
|modify
|44
|0.40
|1.8355
|1.8358
|0.0000
|382
|2006.07.14 20:45
|modify
|44
|0.40
|1.8355
|1.8361
|0.0000
|383
|2006.07.14 23:05
|modify
|44
|0.40
|1.8355
|1.8363
|0.0000
|384
|2006.07.14 23:09
|modify
|44
|0.40
|1.8355
|1.8364
|0.0000
|385
|2006.07.14 23:25
|modify
|44
|0.40
|1.8355
|1.8365
|0.0000
|386
|2006.07.17 00:02
|close
|44
|0.40
|1.8378
|1.8365
|0.0000
|92.00
|7373.00
|387
|2006.07.17 00:02
|sell
|45
|0.40
|1.8377
|0.0000
|0.0000
|388
|2006.07.17 09:57
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8374
|0.0000
|389
|2006.07.17 09:58
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8372
|0.0000
|390
|2006.07.17 09:59
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8371
|0.0000
|391
|2006.07.17 09:59
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8368
|0.0000
|392
|2006.07.17 10:01
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8366
|0.0000
|393
|2006.07.17 10:01
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8365
|0.0000
|394
|2006.07.17 10:01
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8362
|0.0000
|395
|2006.07.17 10:01
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8359
|0.0000
|396
|2006.07.17 10:01
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8355
|0.0000
|397
|2006.07.17 10:02
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8354
|0.0000
|398
|2006.07.17 10:02
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8351
|0.0000
|399
|2006.07.17 10:03
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8348
|0.0000
|400
|2006.07.17 10:03
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8346
|0.0000
|401
|2006.07.17 10:03
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8342
|0.0000
|402
|2006.07.17 10:03
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8339
|0.0000
|403
|2006.07.17 10:03
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8333
|0.0000
|404
|2006.07.17 10:06
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8330
|0.0000
|405
|2006.07.17 10:06
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8327
|0.0000
|406
|2006.07.17 10:06
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8323
|0.0000
|407
|2006.07.17 10:07
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8321
|0.0000
|408
|2006.07.17 10:12
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8318
|0.0000
|409
|2006.07.17 10:13
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8317
|0.0000
|410
|2006.07.17 10:13
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8313
|0.0000
|411
|2006.07.17 10:16
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8308
|0.0000
|412
|2006.07.17 10:16
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8305
|0.0000
|413
|2006.07.17 10:16
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8299
|0.0000
|414
|2006.07.17 10:22
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8296
|0.0000
|415
|2006.07.17 10:23
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8294
|0.0000
|416
|2006.07.17 10:32
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8292
|0.0000
|417
|2006.07.17 10:38
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8289
|0.0000
|418
|2006.07.17 10:39
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8288
|0.0000
|419
|2006.07.17 10:39
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8284
|0.0000
|420
|2006.07.17 10:39
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8280
|0.0000
|421
|2006.07.17 10:41
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8279
|0.0000
|422
|2006.07.17 10:41
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8278
|0.0000
|423
|2006.07.17 10:41
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8274
|0.0000
|424
|2006.07.17 10:41
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8272
|0.0000
|425
|2006.07.17 10:41
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8267
|0.0000
|426
|2006.07.17 11:00
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8262
|0.0000
|427
|2006.07.17 11:01
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8261
|0.0000
|428
|2006.07.17 11:01
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8258
|0.0000
|429
|2006.07.17 11:02
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8257
|0.0000
|430
|2006.07.17 11:02
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8256
|0.0000
|431
|2006.07.17 11:25
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8255
|0.0000
|432
|2006.07.17 11:25
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8253
|0.0000
|433
|2006.07.17 11:25
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8248
|0.0000
|434
|2006.07.17 11:26
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8246
|0.0000
|435
|2006.07.17 11:26
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8242
|0.0000
|436
|2006.07.17 11:30
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8239
|0.0000
|437
|2006.07.17 11:31
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8236
|0.0000
|438
|2006.07.17 11:34
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8235
|0.0000
|439
|2006.07.17 11:39
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8234
|0.0000
|440
|2006.07.17 11:40
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8233
|0.0000
|441
|2006.07.17 12:30
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8232
|0.0000
|442
|2006.07.17 12:30
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8227
|0.0000
|443
|2006.07.17 13:16
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8226
|0.0000
|444
|2006.07.17 13:16
|modify
|45
|0.40
|1.8377
|1.8223
|0.0000
|445
|2006.07.17 14:06
|s/l
|45
|0.40
|1.8223
|1.8223
|0.0000
|616.00
|7989.00
|446
|2006.07.17 16:00
|sell
|46
|0.50
|1.8209
|0.0000
|0.0000
|447
|2006.07.18 20:01
|close
|46
|0.50
|1.8258
|0.0000
|0.0000
|-245.00
|7744.00
|448
|2006.07.18 20:01
|buy
|47
|0.50
|1.8260
|0.0000
|0.0000
|449
|2006.07.19 00:02
|close
|47
|0.50
|1.8265
|0.0000
|0.0000
|25.00
|7769.00
|450
|2006.07.19 00:02
|sell
|48
|0.50
|1.8265
|0.0000
|0.0000
|451
|2006.07.19 04:00
|close
|48
|0.50
|1.8259
|0.0000
|0.0000
|30.00
|7799.00
|452
|2006.07.19 04:01
|buy
|49
|0.50
|1.8259
|0.0000
|0.0000
|453
|2006.07.19 10:26
|modify
|49
|0.50
|1.8259
|1.8260
|0.0000
|454
|2006.07.19 10:29
|modify
|49
|0.50
|1.8259
|1.8264
|0.0000
|455
|2006.07.19 10:31
|modify
|49
|0.50
|1.8259
|1.8266
|0.0000
|456
|2006.07.19 10:32
|s/l
|49
|0.50
|1.8266
|1.8266
|0.0000
|35.00
|7834.00
|457
|2006.07.19 12:01
|sell
|50
|0.50
|1.8287
|0.0000
|0.0000
|458
|2006.07.19 14:17
|modify
|50
|0.50
|1.8287
|1.8287
|0.0000
|459
|2006.07.19 14:17
|modify
|50
|0.50
|1.8287
|1.8286
|0.0000
|460
|2006.07.19 14:24
|s/l
|50
|0.50
|1.8286
|1.8286
|0.0000
|5.00
|7839.00
|461
|2006.07.19 14:24
|sell
|51
|0.50
|1.8282
|0.0000
|0.0000
|462
|2006.07.19 14:31
|modify
|51
|0.50
|1.8282
|1.8282
|0.0000
|463
|2006.07.19 14:31
|modify
|51
|0.50
|1.8282
|1.8276
|0.0000
|464
|2006.07.19 14:31
|modify
|51
|0.50
|1.8282
|1.8269
|0.0000
|465
|2006.07.19 14:55
|modify
|51
|0.50
|1.8282
|1.8268
|0.0000
|466
|2006.07.19 14:55
|modify
|51
|0.50
|1.8282
|1.8263
|0.0000
|467
|2006.07.19 15:33
|s/l
|51
|0.50
|1.8263
|1.8263
|0.0000
|95.00
|7934.00
|468
|2006.07.19 15:33
|sell
|52
|0.50
|1.8259
|0.0000
|0.0000
|469
|2006.07.19 16:00
|close
|52
|0.50
|1.8286
|0.0000
|0.0000
|-135.00
|7799.00
|470
|2006.07.19 16:00
|buy
|53
|0.50
|1.8285
|0.0000
|0.0000
|471
|2006.07.19 16:01
|modify
|53
|0.50
|1.8285
|1.8287
|0.0000
|472
|2006.07.19 16:01
|modify
|53
|0.50
|1.8285
|1.8291
|0.0000
|473
|2006.07.19 16:01
|modify
|53
|0.50
|1.8285
|1.8295
|0.0000
|474
|2006.07.19 16:02
|modify
|53
|0.50
|1.8285
|1.8298
|0.0000
|475
|2006.07.19 16:02
|modify
|53
|0.50
|1.8285
|1.8301
|0.0000
|476
|2006.07.19 16:02
|modify
|53
|0.50
|1.8285
|1.8305
|0.0000
|477
|2006.07.19 16:02
|modify
|53
|0.50
|1.8285
|1.8308
|0.0000
|478
|2006.07.19 16:05
|s/l
|53
|0.50
|1.8308
|1.8308
|0.0000
|115.00
|7914.00
|479
|2006.07.19 16:05
|buy
|54
|0.50
|1.8311
|0.0000
|0.0000
|480
|2006.07.19 16:07
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8313
|0.0000
|481
|2006.07.19 16:08
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8316
|0.0000
|482
|2006.07.19 16:08
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8318
|0.0000
|483
|2006.07.19 16:08
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8322
|0.0000
|484
|2006.07.19 16:08
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8324
|0.0000
|485
|2006.07.19 16:08
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8327
|0.0000
|486
|2006.07.19 16:09
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8332
|0.0000
|487
|2006.07.19 16:09
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8333
|0.0000
|488
|2006.07.19 16:09
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8336
|0.0000
|489
|2006.07.19 16:09
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8340
|0.0000
|490
|2006.07.19 16:09
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8341
|0.0000
|491
|2006.07.19 16:09
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8344
|0.0000
|492
|2006.07.19 16:09
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8348
|0.0000
|493
|2006.07.19 16:10
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8350
|0.0000
|494
|2006.07.19 16:10
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8351
|0.0000
|495
|2006.07.19 16:11
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8352
|0.0000
|496
|2006.07.19 16:12
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8354
|0.0000
|497
|2006.07.19 16:12
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8355
|0.0000
|498
|2006.07.19 16:28
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8356
|0.0000
|499
|2006.07.19 16:29
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8357
|0.0000
|500
|2006.07.19 16:29
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8359
|0.0000
|501
|2006.07.19 16:29
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8362
|0.0000
|502
|2006.07.19 16:31
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8364
|0.0000
|503
|2006.07.19 16:31
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8368
|0.0000
|504
|2006.07.19 16:32
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8369
|0.0000
|505
|2006.07.19 16:33
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8370
|0.0000
|506
|2006.07.19 16:34
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8371
|0.0000
|507
|2006.07.19 16:34
|modify
|54
|0.50
|1.8311
|1.8372
|0.0000
|508
|2006.07.19 17:05
|s/l
|54
|0.50
|1.8372
|1.8372
|0.0000
|305.00
|8219.00
|509
|2006.07.19 17:05
|buy
|55
|0.50
|1.8376
|0.0000
|0.0000
|510
|2006.07.19 18:55
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8376
|0.0000
|511
|2006.07.19 18:55
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8379
|0.0000
|512
|2006.07.19 18:56
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8382
|0.0000
|513
|2006.07.19 18:56
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8384
|0.0000
|514
|2006.07.19 18:59
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8389
|0.0000
|515
|2006.07.19 18:59
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8393
|0.0000
|516
|2006.07.19 19:00
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8394
|0.0000
|517
|2006.07.19 19:00
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8397
|0.0000
|518
|2006.07.19 19:00
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8401
|0.0000
|519
|2006.07.19 19:29
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8403
|0.0000
|520
|2006.07.19 19:31
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8404
|0.0000
|521
|2006.07.19 19:31
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8406
|0.0000
|522
|2006.07.19 19:45
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8409
|0.0000
|523
|2006.07.19 19:48
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8410
|0.0000
|524
|2006.07.19 19:48
|modify
|55
|0.50
|1.8376
|1.8411
|0.0000
|525
|2006.07.19 20:00
|close
|55
|0.50
|1.8436
|1.8411
|0.0000
|300.00
|8519.00
|526
|2006.07.19 20:01
|sell
|56
|0.50
|1.8435
|0.0000
|0.0000
|527
|2006.07.20 00:00
|close
|56
|0.50
|1.8430
|0.0000
|0.0000
|25.00
|8544.00
|528
|2006.07.20 00:00
|buy
|57
|0.50
|1.8431
|0.0000
|0.0000
|529
|2006.07.20 03:20
|modify
|57
|0.50
|1.8431
|1.8431
|0.0000
|530
|2006.07.20 03:20
|modify
|57
|0.50
|1.8431
|1.8433
|0.0000
|531
|2006.07.20 03:20
|modify
|57
|0.50
|1.8431
|1.8436
|0.0000
|532
|2006.07.20 03:21
|modify
|57
|0.50
|1.8431
|1.8437
|0.0000
|533
|2006.07.20 03:22
|modify
|57
|0.50
|1.8431
|1.8441
|0.0000
|534
|2006.07.20 03:22
|modify
|57
|0.50
|1.8431
|1.8442
|0.0000
|535
|2006.07.20 03:25
|modify
|57
|0.50
|1.8431
|1.8443
|0.0000
|536
|2006.07.20 03:25
|modify
|57
|0.50
|1.8431
|1.8444
|0.0000
|537
|2006.07.20 04:00
|close
|57
|0.50
|1.8457
|1.8444
|0.0000
|130.00
|8674.00
|538
|2006.07.20 04:00
|sell
|58
|0.50
|1.8458
|0.0000
|0.0000
|539
|2006.07.20 12:00
|close
|58
|0.50
|1.8462
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8654.00
|540
|2006.07.20 12:00
|buy
|59
|0.50
|1.8464
|0.0000
|0.0000
|541
|2006.07.20 12:58
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8465
|0.0000
|542
|2006.07.20 13:04
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8466
|0.0000
|543
|2006.07.20 13:10
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8467
|0.0000
|544
|2006.07.20 13:10
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8469
|0.0000
|545
|2006.07.20 13:11
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8471
|0.0000
|546
|2006.07.20 13:11
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8472
|0.0000
|547
|2006.07.20 13:17
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8473
|0.0000
|548
|2006.07.20 13:19
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8474
|0.0000
|549
|2006.07.20 13:37
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8475
|0.0000
|550
|2006.07.20 13:37
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8476
|0.0000
|551
|2006.07.20 13:40
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8477
|0.0000
|552
|2006.07.20 13:40
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8479
|0.0000
|553
|2006.07.20 13:41
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8480
|0.0000
|554
|2006.07.20 13:41
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8482
|0.0000
|555
|2006.07.20 13:42
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8483
|0.0000
|556
|2006.07.20 13:49
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8484
|0.0000
|557
|2006.07.20 13:53
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8485
|0.0000
|558
|2006.07.20 13:53
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8487
|0.0000
|559
|2006.07.20 13:53
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8490
|0.0000
|560
|2006.07.20 13:59
|modify
|59
|0.50
|1.8464
|1.8491
|0.0000
|561
|2006.07.20 14:46
|s/l
|59
|0.50
|1.8491
|1.8491
|0.0000
|135.00
|8789.00
|562
|2006.07.20 14:46
|buy
|60
|0.50
|1.8495
|0.0000
|0.0000
|563
|2006.07.20 16:01
|close
|60
|0.50
|1.8491
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|8769.00
|564
|2006.07.20 16:01
|sell
|61
|0.50
|1.8490
|0.0000
|0.0000
|565
|2006.07.21 00:00
|close
|61
|0.50
|1.8490
|0.0000
|0.0000
|0.00
|8769.00
|566
|2006.07.21 00:02
|buy
|62
|0.50
|1.8491
|0.0000
|0.0000
|567
|2006.07.21 04:01
|close
|62
|0.50
|1.8481
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|8719.00
|568
|2006.07.21 04:06
|sell
|63
|0.50
|1.8483
|0.0000
|0.0000
|569
|2006.07.21 08:00
|close
|63
|0.50
|1.8482
|0.0000
|0.0000
|5.00
|8724.00
|570
|2006.07.21 08:00
|buy
|64
|0.50
|1.8484
|0.0000
|0.0000
|571
|2006.07.21 08:44
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8486
|0.0000
|572
|2006.07.21 09:07
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8487
|0.0000
|573
|2006.07.21 09:11
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8488
|0.0000
|574
|2006.07.21 09:12
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8490
|0.0000
|575
|2006.07.21 09:12
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8491
|0.0000
|576
|2006.07.21 09:14
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8494
|0.0000
|577
|2006.07.21 09:14
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8497
|0.0000
|578
|2006.07.21 09:15
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8498
|0.0000
|579
|2006.07.21 09:15
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8502
|0.0000
|580
|2006.07.21 09:15
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8506
|0.0000
|581
|2006.07.21 09:16
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8510
|0.0000
|582
|2006.07.21 09:16
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8512
|0.0000
|583
|2006.07.21 09:16
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8515
|0.0000
|584
|2006.07.21 09:16
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8517
|0.0000
|585
|2006.07.21 09:16
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8521
|0.0000
|586
|2006.07.21 09:19
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8524
|0.0000
|587
|2006.07.21 09:21
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8525
|0.0000
|588
|2006.07.21 09:22
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8526
|0.0000
|589
|2006.07.21 10:31
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8528
|0.0000
|590
|2006.07.21 10:36
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8529
|0.0000
|591
|2006.07.21 10:36
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8530
|0.0000
|592
|2006.07.21 10:36
|modify
|64
|0.50
|1.8484
|1.8531
|0.0000
|593
|2006.07.21 10:44
|s/l
|64
|0.50
|1.8531
|1.8531
|0.0000
|235.00
|8959.00
|594
|2006.07.21 10:44
|buy
|65
|0.50
|1.8535
|0.0000
|0.0000
|595
|2006.07.21 12:23
|modify
|65
|0.50
|1.8535
|1.8539
|0.0000
|596
|2006.07.21 12:23
|modify
|65
|0.50
|1.8535
|1.8545
|0.0000
|597
|2006.07.21 12:24
|modify
|65
|0.50
|1.8535
|1.8547
|0.0000
|598
|2006.07.21 12:24
|modify
|65
|0.50
|1.8535
|1.8551
|0.0000
|599
|2006.07.21 12:25
|modify
|65
|0.50
|1.8535
|1.8553
|0.0000
|600
|2006.07.21 12:25
|modify
|65
|0.50
|1.8535
|1.8554
|0.0000
|601
|2006.07.21 13:22
|modify
|65
|0.50
|1.8535
|1.8555
|0.0000
|602
|2006.07.21 13:23
|modify
|65
|0.50
|1.8535
|1.8556
|0.0000
|603
|2006.07.21 13:23
|modify
|65
|0.50
|1.8535
|1.8558
|0.0000
|604
|2006.07.21 13:41
|s/l
|65
|0.50
|1.8558
|1.8558
|0.0000
|115.00
|9074.00
|605
|2006.07.21 13:41
|buy
|66
|0.50
|1.8561
|0.0000
|0.0000
|606
|2006.07.21 15:07
|modify
|66
|0.50
|1.8561
|1.8563
|0.0000
|607
|2006.07.21 15:07
|modify
|66
|0.50
|1.8561
|1.8566
|0.0000
|608
|2006.07.21 15:40
|s/l
|66
|0.50
|1.8566
|1.8566
|0.0000
|25.00
|9099.00
|609
|2006.07.21 15:40
|buy
|67
|0.50
|1.8570
|0.0000
|0.0000
|610
|2006.07.21 16:55
|modify
|67
|0.50
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|611
|2006.07.21 16:55
|modify
|67
|0.50
|1.8570
|1.8571
|0.0000
|612
|2006.07.21 17:45
|s/l
|67
|0.50
|1.8571
|1.8571
|0.0000
|5.00
|9104.00
|613
|2006.07.21 17:45
|buy
|68
|0.50
|1.8581
|0.0000
|0.0000
|614
|2006.07.24 01:37
|close
|68
|0.50
|1.8589
|0.0000
|0.0000
|40.00
|9144.00
|615
|2006.07.24 01:38
|sell
|69
|0.50
|1.8588
|0.0000
|0.0000
|616
|2006.07.24 02:55
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8588
|0.0000
|617
|2006.07.24 02:56
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8587
|0.0000
|618
|2006.07.24 02:56
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8583
|0.0000
|619
|2006.07.24 02:57
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8581
|0.0000
|620
|2006.07.24 02:57
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8579
|0.0000
|621
|2006.07.24 03:23
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8577
|0.0000
|622
|2006.07.24 03:24
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8576
|0.0000
|623
|2006.07.24 03:26
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8575
|0.0000
|624
|2006.07.24 03:28
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8571
|0.0000
|625
|2006.07.24 03:28
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8565
|0.0000
|626
|2006.07.24 03:29
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8561
|0.0000
|627
|2006.07.24 03:29
|modify
|69
|0.50
|1.8588
|1.8560
|0.0000
|628
|2006.07.24 06:19
|s/l
|69
|0.50
|1.8560
|1.8560
|0.0000
|140.00
|9284.00
|629
|2006.07.24 06:19
|sell
|70
|0.60
|1.8542
|0.0000
|0.0000
|630
|2006.07.24 07:37
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8541
|0.0000
|631
|2006.07.24 07:47
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8540
|0.0000
|632
|2006.07.24 07:48
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8539
|0.0000
|633
|2006.07.24 07:53
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8538
|0.0000
|634
|2006.07.24 09:24
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8537
|0.0000
|635
|2006.07.24 09:24
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8533
|0.0000
|636
|2006.07.24 09:24
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8528
|0.0000
|637
|2006.07.24 09:25
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8526
|0.0000
|638
|2006.07.24 09:25
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8521
|0.0000
|639
|2006.07.24 09:26
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8520
|0.0000
|640
|2006.07.24 09:26
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8516
|0.0000
|641
|2006.07.24 09:43
|modify
|70
|0.60
|1.8542
|1.8515
|0.0000
|642
|2006.07.24 10:34
|s/l
|70
|0.60
|1.8515
|1.8515
|0.0000
|162.00
|9446.00
|643
|2006.07.24 10:34
|sell
|71
|0.60
|1.8511
|0.0000
|0.0000
|644
|2006.07.24 12:00
|close
|71
|0.60
|1.8534
|0.0000
|0.0000
|-138.00
|9308.00
|645
|2006.07.24 12:00
|buy
|72
|0.60
|1.8531
|0.0000
|0.0000
|646
|2006.07.24 16:00
|close
|72
|0.60
|1.8528
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9290.00
|647
|2006.07.24 16:00
|sell
|73
|0.60
|1.8528
|0.0000
|0.0000
|648
|2006.07.24 16:57
|modify
|73
|0.60
|1.8528
|1.8528
|0.0000
|649
|2006.07.24 16:58
|modify
|73
|0.60
|1.8528
|1.8527
|0.0000
|650
|2006.07.24 17:04
|modify
|73
|0.60
|1.8528
|1.8526
|0.0000
|651
|2006.07.24 17:05
|modify
|73
|0.60
|1.8528
|1.8525
|0.0000
|652
|2006.07.24 17:06
|modify
|73
|0.60
|1.8528
|1.8524
|0.0000
|653
|2006.07.24 17:07
|modify
|73
|0.60
|1.8528
|1.8523
|0.0000
|654
|2006.07.24 17:07
|modify
|73
|0.60
|1.8528
|1.8520
|0.0000
|655
|2006.07.24 17:08
|modify
|73
|0.60
|1.8528
|1.8519
|0.0000
|656
|2006.07.24 18:03
|modify
|73
|0.60
|1.8528
|1.8518
|0.0000
|657
|2006.07.24 20:00
|close
|73
|0.60
|1.8500
|1.8518
|0.0000
|168.00
|9458.00
|658
|2006.07.24 20:01
|buy
|74
|0.60
|1.8501
|0.0000
|0.0000
|659
|2006.07.25 00:00
|close
|74
|0.60
|1.8510
|0.0000
|0.0000
|54.00
|9512.00
|660
|2006.07.25 00:02
|sell
|75
|0.60
|1.8513
|0.0000
|0.0000
|661
|2006.07.25 02:23
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8512
|0.0000
|662
|2006.07.25 02:23
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8507
|0.0000
|663
|2006.07.25 02:25
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8506
|0.0000
|664
|2006.07.25 02:26
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8502
|0.0000
|665
|2006.07.25 02:26
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8501
|0.0000
|666
|2006.07.25 02:26
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8497
|0.0000
|667
|2006.07.25 02:26
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8494
|0.0000
|668
|2006.07.25 02:26
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8489
|0.0000
|669
|2006.07.25 02:27
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8487
|0.0000
|670
|2006.07.25 02:28
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8486
|0.0000
|671
|2006.07.25 02:36
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8485
|0.0000
|672
|2006.07.25 02:37
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8483
|0.0000
|673
|2006.07.25 02:37
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8480
|0.0000
|674
|2006.07.25 03:26
|modify
|75
|0.60
|1.8513
|1.8479
|0.0000
|675
|2006.07.25 04:00
|close
|75
|0.60
|1.8468
|1.8479
|0.0000
|270.00
|9782.00
|676
|2006.07.25 04:01
|buy
|76
|0.60
|1.8466
|0.0000
|0.0000
|677
|2006.07.25 07:20
|modify
|76
|0.60
|1.8466
|1.8467
|0.0000
|678
|2006.07.25 07:20
|modify
|76
|0.60
|1.8466
|1.8470
|0.0000
|679
|2006.07.25 07:27
|modify
|76
|0.60
|1.8466
|1.8473
|0.0000
|680
|2006.07.25 07:28
|modify
|76
|0.60
|1.8466
|1.8476
|0.0000
|681
|2006.07.25 07:28
|modify
|76
|0.60
|1.8466
|1.8477
|0.0000
|682
|2006.07.25 07:30
|modify
|76
|0.60
|1.8466
|1.8479
|0.0000
|683
|2006.07.25 07:33
|modify
|76
|0.60
|1.8466
|1.8480
|0.0000
|684
|2006.07.25 07:35
|modify
|76
|0.60
|1.8466
|1.8482
|0.0000
|685
|2006.07.25 07:35
|modify
|76
|0.60
|1.8466
|1.8485
|0.0000
|686
|2006.07.25 07:35
|modify
|76
|0.60
|1.8466
|1.8489
|0.0000
|687
|2006.07.25 08:00
|close
|76
|0.60
|1.8507
|1.8489
|0.0000
|246.00
|10028.00
|688
|2006.07.25 08:01
|sell
|77
|0.60
|1.8513
|0.0000
|0.0000
|689
|2006.07.25 12:00
|close
|77
|0.60
|1.8517
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|10004.00
|690
|2006.07.25 12:00
|buy
|78
|0.60
|1.8518
|0.0000
|0.0000
|691
|2006.07.25 16:00
|close
|78
|0.60
|1.8522
|0.0000
|0.0000
|24.00
|10028.00
|692
|2006.07.25 16:00
|sell
|79
|0.60
|1.8523
|0.0000
|0.0000
|693
|2006.07.25 16:07
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8520
|0.0000
|694
|2006.07.25 16:10
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8514
|0.0000
|695
|2006.07.25 16:11
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8513
|0.0000
|696
|2006.07.25 16:11
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8509
|0.0000
|697
|2006.07.25 16:12
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8508
|0.0000
|698
|2006.07.25 16:12
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8505
|0.0000
|699
|2006.07.25 16:12
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8502
|0.0000
|700
|2006.07.25 16:12
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8498
|0.0000
|701
|2006.07.25 16:21
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8496
|0.0000
|702
|2006.07.25 16:21
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8495
|0.0000
|703
|2006.07.25 16:23
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8494
|0.0000
|704
|2006.07.25 16:23
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8491
|0.0000
|705
|2006.07.25 16:25
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8490
|0.0000
|706
|2006.07.25 16:27
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8489
|0.0000
|707
|2006.07.25 16:37
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8488
|0.0000
|708
|2006.07.25 16:37
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8487
|0.0000
|709
|2006.07.25 17:10
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8483
|0.0000
|710
|2006.07.25 17:10
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8478
|0.0000
|711
|2006.07.25 17:11
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8472
|0.0000
|712
|2006.07.25 17:11
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8471
|0.0000
|713
|2006.07.25 17:12
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8469
|0.0000
|714
|2006.07.25 17:12
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8467
|0.0000
|715
|2006.07.25 17:12
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8464
|0.0000
|716
|2006.07.25 17:15
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8462
|0.0000
|717
|2006.07.25 17:15
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8460
|0.0000
|718
|2006.07.25 17:15
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8455
|0.0000
|719
|2006.07.25 17:20
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8454
|0.0000
|720
|2006.07.25 17:20
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8453
|0.0000
|721
|2006.07.25 17:27
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8449
|0.0000
|722
|2006.07.25 17:27
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8442
|0.0000
|723
|2006.07.25 17:28
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8440
|0.0000
|724
|2006.07.25 17:28
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8434
|0.0000
|725
|2006.07.25 18:03
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8431
|0.0000
|726
|2006.07.25 18:03
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8427
|0.0000
|727
|2006.07.25 18:20
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8426
|0.0000
|728
|2006.07.25 18:20
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8423
|0.0000
|729
|2006.07.25 18:20
|modify
|79
|0.60
|1.8523
|1.8418
|0.0000
|730
|2006.07.25 20:00
|close
|79
|0.60
|1.8394
|1.8418
|0.0000
|774.00
|10802.00
|731
|2006.07.25 20:00
|buy
|80
|0.60
|1.8397
|0.0000
|0.0000
|732
|2006.07.26 04:01
|close
|80
|0.60
|1.8411
|0.0000
|0.0000
|84.00
|10886.00
|733
|2006.07.26 04:02
|sell
|81
|0.70
|1.8413
|0.0000
|0.0000
|734
|2006.07.26 08:00
|close
|81
|0.70
|1.8418
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|10851.00
|735
|2006.07.26 08:00
|buy
|82
|0.70
|1.8418
|0.0000
|0.0000
|736
|2006.07.26 16:08
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8421
|0.0000
|737
|2006.07.26 16:10
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8423
|0.0000
|738
|2006.07.26 16:10
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8425
|0.0000
|739
|2006.07.26 16:11
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8426
|0.0000
|740
|2006.07.26 16:11
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8428
|0.0000
|741
|2006.07.26 16:12
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8429
|0.0000
|742
|2006.07.26 16:16
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8430
|0.0000
|743
|2006.07.26 16:16
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8434
|0.0000
|744
|2006.07.26 16:16
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8437
|0.0000
|745
|2006.07.26 16:17
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8439
|0.0000
|746
|2006.07.26 16:17
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8441
|0.0000
|747
|2006.07.26 16:32
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8442
|0.0000
|748
|2006.07.26 16:33
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8443
|0.0000
|749
|2006.07.26 16:33
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8445
|0.0000
|750
|2006.07.26 16:34
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8446
|0.0000
|751
|2006.07.26 16:37
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8447
|0.0000
|752
|2006.07.26 18:02
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8448
|0.0000
|753
|2006.07.26 18:02
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8450
|0.0000
|754
|2006.07.26 18:05
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8453
|0.0000
|755
|2006.07.26 18:06
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8457
|0.0000
|756
|2006.07.26 18:06
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8458
|0.0000
|757
|2006.07.26 18:31
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8460
|0.0000
|758
|2006.07.26 18:32
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8461
|0.0000
|759
|2006.07.26 18:34
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8463
|0.0000
|760
|2006.07.26 18:41
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8464
|0.0000
|761
|2006.07.26 18:51
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8466
|0.0000
|762
|2006.07.26 18:51
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8469
|0.0000
|763
|2006.07.26 18:51
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8472
|0.0000
|764
|2006.07.26 18:52
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8473
|0.0000
|765
|2006.07.26 18:52
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8475
|0.0000
|766
|2006.07.26 18:54
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8477
|0.0000
|767
|2006.07.26 18:54
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8480
|0.0000
|768
|2006.07.26 19:40
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8481
|0.0000
|769
|2006.07.26 19:41
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8482
|0.0000
|770
|2006.07.26 19:52
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8483
|0.0000
|771
|2006.07.26 20:02
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8485
|0.0000
|772
|2006.07.26 20:02
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8488
|0.0000
|773
|2006.07.26 20:02
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8491
|0.0000
|774
|2006.07.26 20:09
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8493
|0.0000
|775
|2006.07.26 20:10
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8494
|0.0000
|776
|2006.07.26 20:21
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8495
|0.0000
|777
|2006.07.26 20:21
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8497
|0.0000
|778
|2006.07.26 20:22
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8499
|0.0000
|779
|2006.07.26 20:22
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8500
|0.0000
|780
|2006.07.26 20:23
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8501
|0.0000
|781
|2006.07.26 20:23
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8506
|0.0000
|782
|2006.07.26 20:23
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8510
|0.0000
|783
|2006.07.26 20:24
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8512
|0.0000
|784
|2006.07.26 20:24
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8514
|0.0000
|785
|2006.07.26 20:26
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8515
|0.0000
|786
|2006.07.26 20:26
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8519
|0.0000
|787
|2006.07.26 20:26
|modify
|82
|0.70
|1.8418
|1.8523
|0.0000
|788
|2006.07.26 21:04
|s/l
|82
|0.70
|1.8523
|1.8523
|0.0000
|735.00
|11586.00
|789
|2006.07.26 21:04
|buy
|83
|0.70
|1.8527
|0.0000
|0.0000
|790
|2006.07.27 07:41
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8529
|0.0000
|791
|2006.07.27 07:41
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8534
|0.0000
|792
|2006.07.27 07:41
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8538
|0.0000
|793
|2006.07.27 07:45
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8539
|0.0000
|794
|2006.07.27 07:57
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8543
|0.0000
|795
|2006.07.27 07:58
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8544
|0.0000
|796
|2006.07.27 07:58
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8545
|0.0000
|797
|2006.07.27 07:59
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8547
|0.0000
|798
|2006.07.27 07:59
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8548
|0.0000
|799
|2006.07.27 08:01
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8549
|0.0000
|800
|2006.07.27 08:08
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8550
|0.0000
|801
|2006.07.27 09:01
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8552
|0.0000
|802
|2006.07.27 09:10
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8554
|0.0000
|803
|2006.07.27 09:10
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8556
|0.0000
|804
|2006.07.27 09:11
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8557
|0.0000
|805
|2006.07.27 09:11
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8560
|0.0000
|806
|2006.07.27 09:11
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8563
|0.0000
|807
|2006.07.27 09:12
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8564
|0.0000
|808
|2006.07.27 09:12
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8565
|0.0000
|809
|2006.07.27 10:21
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8566
|0.0000
|810
|2006.07.27 10:25
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8568
|0.0000
|811
|2006.07.27 10:27
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8569
|0.0000
|812
|2006.07.27 10:30
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8570
|0.0000
|813
|2006.07.27 10:32
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8571
|0.0000
|814
|2006.07.27 10:32
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8575
|0.0000
|815
|2006.07.27 10:32
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8580
|0.0000
|816
|2006.07.27 10:33
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8582
|0.0000
|817
|2006.07.27 11:16
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8584
|0.0000
|818
|2006.07.27 11:16
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8588
|0.0000
|819
|2006.07.27 11:21
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8589
|0.0000
|820
|2006.07.27 11:21
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8590
|0.0000
|821
|2006.07.27 11:22
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8591
|0.0000
|822
|2006.07.27 11:22
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8593
|0.0000
|823
|2006.07.27 11:22
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8596
|0.0000
|824
|2006.07.27 12:25
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8599
|0.0000
|825
|2006.07.27 12:40
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8600
|0.0000
|826
|2006.07.27 12:45
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8601
|0.0000
|827
|2006.07.27 12:45
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8602
|0.0000
|828
|2006.07.27 12:50
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8606
|0.0000
|829
|2006.07.27 12:50
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8607
|0.0000
|830
|2006.07.27 12:51
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8609
|0.0000
|831
|2006.07.27 12:52
|modify
|83
|0.70
|1.8527
|1.8610
|0.0000
|832
|2006.07.27 14:09
|s/l
|83
|0.70
|1.8610
|1.8610
|0.0000
|581.00
|12167.00
|833
|2006.07.27 14:10
|buy
|84
|0.70
|1.8615
|0.0000
|0.0000
|834
|2006.07.27 15:08
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8616
|0.0000
|835
|2006.07.27 15:09
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8617
|0.0000
|836
|2006.07.27 15:09
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8618
|0.0000
|837
|2006.07.27 15:11
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8619
|0.0000
|838
|2006.07.27 15:12
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8620
|0.0000
|839
|2006.07.27 15:12
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8621
|0.0000
|840
|2006.07.27 15:12
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8624
|0.0000
|841
|2006.07.27 15:12
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8626
|0.0000
|842
|2006.07.27 15:12
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8629
|0.0000
|843
|2006.07.27 15:13
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8630
|0.0000
|844
|2006.07.27 15:13
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8632
|0.0000
|845
|2006.07.27 15:14
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8635
|0.0000
|846
|2006.07.27 15:14
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8638
|0.0000
|847
|2006.07.27 15:19
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8639
|0.0000
|848
|2006.07.27 15:19
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8642
|0.0000
|849
|2006.07.27 15:19
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8644
|0.0000
|850
|2006.07.27 15:19
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8647
|0.0000
|851
|2006.07.27 15:20
|modify
|84
|0.70
|1.8615
|1.8648
|0.0000
|852
|2006.07.27 16:00
|close
|84
|0.70
|1.8651
|1.8648
|0.0000
|252.00
|12419.00
|853
|2006.07.27 16:00
|sell
|85
|0.70
|1.8652
|0.0000
|0.0000
|854
|2006.07.27 17:24
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8651
|0.0000
|855
|2006.07.27 17:25
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8649
|0.0000
|856
|2006.07.27 17:25
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8648
|0.0000
|857
|2006.07.27 19:05
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8646
|0.0000
|858
|2006.07.27 19:06
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8645
|0.0000
|859
|2006.07.27 19:07
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8644
|0.0000
|860
|2006.07.27 19:07
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8643
|0.0000
|861
|2006.07.27 19:09
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8641
|0.0000
|862
|2006.07.27 19:10
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8640
|0.0000
|863
|2006.07.27 19:10
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8638
|0.0000
|864
|2006.07.27 19:11
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8636
|0.0000
|865
|2006.07.27 19:11
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8635
|0.0000
|866
|2006.07.27 19:13
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8632
|0.0000
|867
|2006.07.27 20:00
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8631
|0.0000
|868
|2006.07.27 20:01
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8627
|0.0000
|869
|2006.07.27 20:02
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8626
|0.0000
|870
|2006.07.27 20:03
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8624
|0.0000
|871
|2006.07.27 20:03
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8623
|0.0000
|872
|2006.07.27 20:12
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8622
|0.0000
|873
|2006.07.27 20:13
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8621
|0.0000
|874
|2006.07.27 20:14
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8620
|0.0000
|875
|2006.07.27 20:14
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8617
|0.0000
|876
|2006.07.27 20:14
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8613
|0.0000
|877
|2006.07.27 20:15
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8611
|0.0000
|878
|2006.07.27 20:16
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8610
|0.0000
|879
|2006.07.27 20:18
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8608
|0.0000
|880
|2006.07.27 20:19
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8606
|0.0000
|881
|2006.07.27 20:19
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8602
|0.0000
|882
|2006.07.27 20:20
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8600
|0.0000
|883
|2006.07.27 20:20
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8597
|0.0000
|884
|2006.07.27 20:20
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8592
|0.0000
|885
|2006.07.27 20:26
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8590
|0.0000
|886
|2006.07.27 20:31
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8589
|0.0000
|887
|2006.07.27 20:32
|modify
|85
|0.70
|1.8652
|1.8586
|0.0000
|888
|2006.07.27 21:32
|s/l
|85
|0.70
|1.8586
|1.8586
|0.0000
|462.00
|12881.00
|889
|2006.07.27 21:32
|sell
|86
|0.80
|1.8582
|0.0000
|0.0000
|890
|2006.07.28 03:19
|modify
|86
|0.80
|1.8582
|1.8578
|0.0000
|891
|2006.07.28 03:25
|modify
|86
|0.80
|1.8582
|1.8577
|0.0000
|892
|2006.07.28 04:00
|close
|86
|0.80
|1.8562
|1.8577
|0.0000
|160.00
|13041.00
|893
|2006.07.28 04:02
|buy
|87
|0.80
|1.8564
|0.0000
|0.0000
|894
|2006.07.28 08:05
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8565
|0.0000
|895
|2006.07.28 08:25
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8566
|0.0000
|896
|2006.07.28 08:54
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8567
|0.0000
|897
|2006.07.28 08:55
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8568
|0.0000
|898
|2006.07.28 08:55
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8569
|0.0000
|899
|2006.07.28 08:56
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8570
|0.0000
|900
|2006.07.28 09:09
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8571
|0.0000
|901
|2006.07.28 09:09
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8573
|0.0000
|902
|2006.07.28 09:11
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8575
|0.0000
|903
|2006.07.28 09:12
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8576
|0.0000
|904
|2006.07.28 09:12
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8577
|0.0000
|905
|2006.07.28 09:12
|modify
|87
|0.80
|1.8564
|1.8578
|0.0000
|906
|2006.07.28 10:13
|s/l
|87
|0.80
|1.8578
|1.8578
|0.0000
|112.00
|13153.00
|907
|2006.07.28 12:00
|buy
|88
|0.80
|1.8619
|0.0000
|0.0000
|908
|2006.07.28 14:36
|modify
|88
|0.80
|1.8619
|1.8619
|0.0000
|909
|2006.07.28 14:36
|modify
|88
|0.80
|1.8619
|1.8624
|0.0000
|910
|2006.07.28 14:37
|modify
|88
|0.80
|1.8619
|1.8626
|0.0000
|911
|2006.07.28 14:37
|modify
|88
|0.80
|1.8619
|1.8627
|0.0000
|912
|2006.07.28 14:37
|modify
|88
|0.80
|1.8619
|1.8628
|0.0000
|913
|2006.07.28 14:41
|s/l
|88
|0.80
|1.8628
|1.8628
|0.0000
|72.00
|13225.00
|914
|2006.07.28 14:41
|buy
|89
|0.80
|1.8632
|0.0000
|0.0000
|915
|2006.07.28 15:08
|modify
|89
|0.80
|1.8632
|1.8633
|0.0000
|916
|2006.07.28 15:10
|modify
|89
|0.80
|1.8632
|1.8636
|0.0000
|917
|2006.07.28 15:18
|modify
|89
|0.80
|1.8632
|1.8637
|0.0000
|918
|2006.07.28 15:18
|modify
|89
|0.80
|1.8632
|1.8638
|0.0000
|919
|2006.07.28 15:25
|s/l
|89
|0.80
|1.8638
|1.8638
|0.0000
|48.00
|13273.00
|920
|2006.07.28 15:25
|buy
|90
|0.80
|1.8640
|0.0000
|0.0000
|921
|2006.07.31 00:00
|close
|90
|0.80
|1.8627
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|13169.00
|922
|2006.07.31 00:00
|sell
|91
|0.80
|1.8630
|0.0000
|0.0000
|923
|2006.07.31 04:00
|close
|91
|0.80
|1.8626
|0.0000
|0.0000
|32.00
|13201.00
|924
|2006.07.31 04:01
|buy
|92
|0.80
|1.8625
|0.0000
|0.0000
|925
|2006.07.31 05:35
|modify
|92
|0.80
|1.8625
|1.8626
|0.0000
|926
|2006.07.31 05:35
|modify
|92
|0.80
|1.8625
|1.8629
|0.0000
|927
|2006.07.31 05:35
|modify
|92
|0.80
|1.8625
|1.8631
|0.0000
|928
|2006.07.31 08:00
|close
|92
|0.80
|1.8641
|1.8631
|0.0000
|128.00
|13329.00
|929
|2006.07.31 08:01
|sell
|93
|0.80
|1.8641
|0.0000
|0.0000
|930
|2006.07.31 12:00
|close
|93
|0.80
|1.8658
|0.0000
|0.0000
|-136.00
|13193.00
|931
|2006.07.31 12:00
|buy
|94
|0.80
|1.8659
|0.0000
|0.0000
|932
|2006.07.31 15:19
|modify
|94
|0.80
|1.8659
|1.8659
|0.0000
|933
|2006.07.31 16:00
|s/l
|94
|0.80
|1.8659
|1.8659
|0.0000
|0.00
|13193.00
|934
|2006.07.31 20:01
|sell
|95
|0.80
|1.8679
|0.0000
|0.0000
|935
|2006.08.01 04:00
|modify
|95
|0.80
|1.8679
|1.8677
|0.0000
|936
|2006.08.01 04:00
|modify
|95
|0.80
|1.8679
|1.8672
|0.0000
|937
|2006.08.01 04:34
|s/l
|95
|0.80
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|56.00
|13249.00
|938
|2006.08.01 04:35
|sell
|96
|0.80
|1.8653
|0.0000
|0.0000
|939
|2006.08.01 08:00
|close
|96
|0.80
|1.8647
|0.0000
|0.0000
|48.00
|13297.00
|940
|2006.08.01 08:00
|buy
|97
|0.80
|1.8646
|0.0000
|0.0000
|941
|2006.08.01 10:36
|modify
|97
|0.80
|1.8646
|1.8649
|0.0000
|942
|2006.08.01 10:38
|modify
|97
|0.80
|1.8646
|1.8651
|0.0000
|943
|2006.08.01 10:38
|modify
|97
|0.80
|1.8646
|1.8652
|0.0000
|944
|2006.08.01 10:39
|modify
|97
|0.80
|1.8646
|1.8654
|0.0000
|945
|2006.08.01 10:39
|modify
|97
|0.80
|1.8646
|1.8655
|0.0000
|946
|2006.08.01 11:22
|s/l
|97
|0.80
|1.8655
|1.8655
|0.0000
|72.00
|13369.00
|947
|2006.08.01 11:22
|buy
|98
|0.80
|1.8658
|0.0000
|0.0000
|948
|2006.08.01 14:32
|modify
|98
|0.80
|1.8658
|1.8658
|0.0000
|949
|2006.08.01 14:32
|modify
|98
|0.80
|1.8658
|1.8659
|0.0000
|950
|2006.08.01 14:35
|s/l
|98
|0.80
|1.8659
|1.8659
|0.0000
|8.00
|13377.00
|951
|2006.08.01 14:35
|buy
|99
|0.80
|1.8665
|0.0000
|0.0000
|952
|2006.08.01 17:23
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8668
|0.0000
|953
|2006.08.01 17:23
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8669
|0.0000
|954
|2006.08.01 17:26
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8671
|0.0000
|955
|2006.08.01 17:26
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8673
|0.0000
|956
|2006.08.01 17:50
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8674
|0.0000
|957
|2006.08.01 17:54
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8677
|0.0000
|958
|2006.08.01 17:54
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8680
|0.0000
|959
|2006.08.01 17:56
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8681
|0.0000
|960
|2006.08.01 17:57
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8682
|0.0000
|961
|2006.08.01 17:57
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8684
|0.0000
|962
|2006.08.01 18:05
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8686
|0.0000
|963
|2006.08.01 18:07
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8690
|0.0000
|964
|2006.08.01 18:07
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8694
|0.0000
|965
|2006.08.01 18:08
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8696
|0.0000
|966
|2006.08.01 18:08
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8700
|0.0000
|967
|2006.08.01 18:09
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8701
|0.0000
|968
|2006.08.01 18:10
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8703
|0.0000
|969
|2006.08.01 18:10
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8706
|0.0000
|970
|2006.08.01 18:13
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8708
|0.0000
|971
|2006.08.01 18:13
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8711
|0.0000
|972
|2006.08.01 18:15
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8715
|0.0000
|973
|2006.08.01 18:15
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8716
|0.0000
|974
|2006.08.01 18:16
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8719
|0.0000
|975
|2006.08.01 18:17
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8721
|0.0000
|976
|2006.08.01 18:17
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8724
|0.0000
|977
|2006.08.01 18:58
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8726
|0.0000
|978
|2006.08.01 18:58
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8729
|0.0000
|979
|2006.08.01 19:04
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8730
|0.0000
|980
|2006.08.01 19:11
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8731
|0.0000
|981
|2006.08.01 19:13
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8732
|0.0000
|982
|2006.08.01 20:29
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8733
|0.0000
|983
|2006.08.01 20:29
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8735
|0.0000
|984
|2006.08.01 20:30
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8736
|0.0000
|985
|2006.08.01 21:19
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8737
|0.0000
|986
|2006.08.01 23:25
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8738
|0.0000
|987
|2006.08.02 01:54
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8740
|0.0000
|988
|2006.08.02 01:55
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8741
|0.0000
|989
|2006.08.02 01:55
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8742
|0.0000
|990
|2006.08.02 02:22
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8743
|0.0000
|991
|2006.08.02 02:22
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8744
|0.0000
|992
|2006.08.02 02:29
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8745
|0.0000
|993
|2006.08.02 02:31
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8746
|0.0000
|994
|2006.08.02 02:31
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8747
|0.0000
|995
|2006.08.02 02:32
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8748
|0.0000
|996
|2006.08.02 02:33
|modify
|99
|0.80
|1.8665
|1.8749
|0.0000
|997
|2006.08.02 04:00
|close
|99
|0.80
|1.8773
|1.8749
|0.0000
|864.00
|14241.00
|998
|2006.08.02 04:00
|sell
|100
|0.90
|1.8772
|0.0000
|0.0000
|999
|2006.08.02 11:21
|modify
|100
|0.90
|1.8772
|1.8772
|0.0000
|1000
|2006.08.02 11:22
|modify
|100
|0.90
|1.8772
|1.8769
|0.0000
|1001
|2006.08.02 11:22
|modify
|100
|0.90
|1.8772
|1.8765
|0.0000
|1002
|2006.08.02 12:42
|s/l
|100
|0.90
|1.8765
|1.8765
|0.0000
|63.00
|14304.00
|1003
|2006.08.02 12:47
|sell
|101
|0.90
|1.8751
|0.0000
|0.0000
|1004
|2006.08.03 10:45
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8750
|0.0000
|1005
|2006.08.03 11:31
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8749
|0.0000
|1006
|2006.08.03 11:43
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8748
|0.0000
|1007
|2006.08.03 11:43
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8747
|0.0000
|1008
|2006.08.03 11:45
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8746
|0.0000
|1009
|2006.08.03 11:46
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8744
|0.0000
|1010
|2006.08.03 11:46
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8743
|0.0000
|1011
|2006.08.03 11:53
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8742
|0.0000
|1012
|2006.08.03 11:53
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8739
|0.0000
|1013
|2006.08.03 11:54
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8738
|0.0000
|1014
|2006.08.03 11:56
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8732
|0.0000
|1015
|2006.08.03 11:56
|modify
|101
|0.90
|1.8751
|1.8731
|0.0000
|1016
|2006.08.03 12:00
|close
|101
|0.90
|1.8709
|1.8731
|0.0000
|378.00
|14682.00
|1017
|2006.08.03 12:01
|buy
|102
|0.90
|1.8710
|0.0000
|0.0000
|1018
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8710
|0.0000
|1019
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8711
|0.0000
|1020
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8712
|0.0000
|1021
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8713
|0.0000
|1022
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8715
|0.0000
|1023
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8716
|0.0000
|1024
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8717
|0.0000
|1025
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8718
|0.0000
|1026
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8720
|0.0000
|1027
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8721
|0.0000
|1028
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8722
|0.0000
|1029
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8728
|0.0000
|1030
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8734
|0.0000
|1031
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8741
|0.0000
|1032
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8747
|0.0000
|1033
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8748
|0.0000
|1034
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8753
|0.0000
|1035
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8759
|0.0000
|1036
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8764
|0.0000
|1037
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8769
|0.0000
|1038
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8774
|0.0000
|1039
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8775
|0.0000
|1040
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8780
|0.0000
|1041
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8785
|0.0000
|1042
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8790
|0.0000
|1043
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8795
|0.0000
|1044
|2006.08.03 13:01
|modify
|102
|0.90
|1.8710
|1.8800
|0.0000
|1045
|2006.08.03 13:01
|s/l
|102
|0.90
|1.8800
|1.8800
|0.0000
|810.00
|15492.00
|1046
|2006.08.03 13:01
|buy
|103
|0.90
|1.8803
|0.0000
|0.0000
|1047
|2006.08.03 13:02
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8803
|0.0000
|1048
|2006.08.03 13:05
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8804
|0.0000
|1049
|2006.08.03 13:06
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8805
|0.0000
|1050
|2006.08.03 13:06
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8807
|0.0000
|1051
|2006.08.03 13:06
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8810
|0.0000
|1052
|2006.08.03 13:06
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8813
|0.0000
|1053
|2006.08.03 13:06
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8817
|0.0000
|1054
|2006.08.03 13:07
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8819
|0.0000
|1055
|2006.08.03 13:07
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8820
|0.0000
|1056
|2006.08.03 13:07
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8823
|0.0000
|1057
|2006.08.03 13:07
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8827
|0.0000
|1058
|2006.08.03 13:07
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8828
|0.0000
|1059
|2006.08.03 13:07
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8831
|0.0000
|1060
|2006.08.03 13:07
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8835
|0.0000
|1061
|2006.08.03 13:08
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8836
|0.0000
|1062
|2006.08.03 13:09
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8839
|0.0000
|1063
|2006.08.03 13:20
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8840
|0.0000
|1064
|2006.08.03 13:20
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8841
|0.0000
|1065
|2006.08.03 14:28
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8842
|0.0000
|1066
|2006.08.03 14:29
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8843
|0.0000
|1067
|2006.08.03 14:29
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8846
|0.0000
|1068
|2006.08.03 14:31
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8849
|0.0000
|1069
|2006.08.03 14:31
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8852
|0.0000
|1070
|2006.08.03 14:31
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8856
|0.0000
|1071
|2006.08.03 14:31
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8858
|0.0000
|1072
|2006.08.03 14:31
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8862
|0.0000
|1073
|2006.08.03 14:32
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8863
|0.0000
|1074
|2006.08.03 14:32
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8864
|0.0000
|1075
|2006.08.03 14:36
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8866
|0.0000
|1076
|2006.08.03 14:36
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8870
|0.0000
|1077
|2006.08.03 14:37
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8871
|0.0000
|1078
|2006.08.03 14:37
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8872
|0.0000
|1079
|2006.08.03 14:38
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8874
|0.0000
|1080
|2006.08.03 14:38
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8877
|0.0000
|1081
|2006.08.03 14:42
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8878
|0.0000
|1082
|2006.08.03 14:42
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8880
|0.0000
|1083
|2006.08.03 14:42
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8883
|0.0000
|1084
|2006.08.03 14:43
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8884
|0.0000
|1085
|2006.08.03 14:43
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8885
|0.0000
|1086
|2006.08.03 14:45
|modify
|103
|0.90
|1.8803
|1.8887
|0.0000
|1087
|2006.08.03 15:12
|s/l
|103
|0.90
|1.8887
|1.8887
|0.0000
|756.00
|16248.00
|1088
|2006.08.03 15:12
|buy
|104
|1.00
|1.8888
|0.0000
|0.0000
|1089
|2006.08.03 16:00
|close
|104
|1.00
|1.8881
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|16178.00
|1090
|2006.08.03 16:00
|sell
|105
|1.00
|1.8879
|0.0000
|0.0000
|1091
|2006.08.03 17:59
|modify
|105
|1.00
|1.8879
|1.8875
|0.0000
|1092
|2006.08.03 18:00
|modify
|105
|1.00
|1.8879
|1.8874
|0.0000
|1093
|2006.08.03 18:00
|modify
|105
|1.00
|1.8879
|1.8873
|0.0000
|1094
|2006.08.03 18:29
|s/l
|105
|1.00
|1.8873
|1.8873
|0.0000
|60.00
|16238.00
|1095
|2006.08.03 18:29
|sell
|106
|1.00
|1.8869
|0.0000
|0.0000
|1096
|2006.08.04 00:00
|close
|106
|1.00
|1.8884
|0.0000
|0.0000
|-150.00
|16088.00
|1097
|2006.08.04 00:00
|buy
|107
|1.00
|1.8885
|0.0000
|0.0000
|1098
|2006.08.04 08:00
|close
|107
|1.00
|1.8874
|0.0000
|0.0000
|-110.00
|15978.00
|1099
|2006.08.04 08:00
|sell
|108
|1.00
|1.8873
|0.0000
|0.0000
|1100
|2006.08.04 12:00
|close
|108
|1.00
|1.8919
|0.0000
|0.0000
|-460.00
|15518.00
|1101
|2006.08.04 12:00
|buy
|109
|0.90
|1.8922
|0.0000
|0.0000
|1102
|2006.08.04 14:31
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8927
|0.0000
|1103
|2006.08.04 14:31
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8933
|0.0000
|1104
|2006.08.04 14:31
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8938
|0.0000
|1105
|2006.08.04 14:31
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8942
|0.0000
|1106
|2006.08.04 14:31
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8947
|0.0000
|1107
|2006.08.04 14:31
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8952
|0.0000
|1108
|2006.08.04 14:31
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8957
|0.0000
|1109
|2006.08.04 14:31
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8962
|0.0000
|1110
|2006.08.04 14:32
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8963
|0.0000
|1111
|2006.08.04 14:32
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8967
|0.0000
|1112
|2006.08.04 14:32
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8972
|0.0000
|1113
|2006.08.04 14:32
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8973
|0.0000
|1114
|2006.08.04 14:32
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8977
|0.0000
|1115
|2006.08.04 14:32
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8982
|0.0000
|1116
|2006.08.04 14:33
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8984
|0.0000
|1117
|2006.08.04 14:38
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8988
|0.0000
|1118
|2006.08.04 14:38
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8991
|0.0000
|1119
|2006.08.04 14:38
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8995
|0.0000
|1120
|2006.08.04 14:39
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8997
|0.0000
|1121
|2006.08.04 14:39
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.8999
|0.0000
|1122
|2006.08.04 14:39
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9002
|0.0000
|1123
|2006.08.04 14:40
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9005
|0.0000
|1124
|2006.08.04 14:40
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9006
|0.0000
|1125
|2006.08.04 14:40
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9011
|0.0000
|1126
|2006.08.04 14:40
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9015
|0.0000
|1127
|2006.08.04 14:40
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9016
|0.0000
|1128
|2006.08.04 14:40
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9021
|0.0000
|1129
|2006.08.04 14:40
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9025
|0.0000
|1130
|2006.08.04 14:54
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9028
|0.0000
|1131
|2006.08.04 14:54
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9032
|0.0000
|1132
|2006.08.04 14:58
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9035
|0.0000
|1133
|2006.08.04 14:58
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9038
|0.0000
|1134
|2006.08.04 14:58
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9042
|0.0000
|1135
|2006.08.04 14:59
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9043
|0.0000
|1136
|2006.08.04 14:59
|modify
|109
|0.90
|1.8922
|1.9046
|0.0000
|1137
|2006.08.04 15:34
|s/l
|109
|0.90
|1.9046
|1.9046
|0.0000
|1116.00
|16634.00
|1138
|2006.08.04 15:34
|buy
|110
|1.00
|1.9050
|0.0000
|0.0000
|1139
|2006.08.04 15:54
|modify
|110
|1.00
|1.9050
|1.9054
|0.0000
|1140
|2006.08.04 15:54
|modify
|110
|1.00
|1.9050
|1.9058
|0.0000
|1141
|2006.08.04 15:55
|modify
|110
|1.00
|1.9050
|1.9059
|0.0000
|1142
|2006.08.04 15:55
|modify
|110
|1.00
|1.9050
|1.9060
|0.0000
|1143
|2006.08.04 15:57
|modify
|110
|1.00
|1.9050
|1.9061
|0.0000
|1144
|2006.08.04 15:57
|modify
|110
|1.00
|1.9050
|1.9064
|0.0000
|1145
|2006.08.04 15:58
|modify
|110
|1.00
|1.9050
|1.9072
|0.0000
|1146
|2006.08.04 15:58
|modify
|110
|1.00
|1.9050
|1.9073
|0.0000
|1147
|2006.08.04 15:58
|modify
|110
|1.00
|1.9050
|1.9074
|0.0000
|1148
|2006.08.04 16:00
|close
|110
|1.00
|1.9097
|1.9074
|0.0000
|470.00
|17104.00
|1149
|2006.08.04 16:00
|sell
|111
|1.00
|1.9095
|0.0000
|0.0000
|1150
|2006.08.07 00:02
|close
|111
|1.00
|1.9080
|0.0000
|0.0000
|150.00
|17254.00
|1151
|2006.08.07 00:02
|buy
|112
|1.00
|1.9081
|0.0000
|0.0000
|1152
|2006.08.07 04:00
|close
|112
|1.00
|1.9078
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|17224.00
|1153
|2006.08.07 04:01
|sell
|113
|1.00
|1.9079
|0.0000
|0.0000
|1154
|2006.08.07 09:01
|modify
|113
|1.00
|1.9079
|1.9078
|0.0000
|1155
|2006.08.07 09:39
|s/l
|113
|1.00
|1.9078
|1.9078
|0.0000
|10.00
|17234.00
|1156
|2006.08.07 09:40
|sell
|114
|1.00
|1.9068
|0.0000
|0.0000
|1157
|2006.08.07 12:00
|close
|114
|1.00
|1.9065
|0.0000
|0.0000
|30.00
|17264.00
|1158
|2006.08.07 12:00
|buy
|115
|1.00
|1.9067
|0.0000
|0.0000
|1159
|2006.08.07 12:45
|modify
|115
|1.00
|1.9067
|1.9068
|0.0000
|1160
|2006.08.07 12:46
|modify
|115
|1.00
|1.9067
|1.9070
|0.0000
|1161
|2006.08.07 12:47
|modify
|115
|1.00
|1.9067
|1.9072
|0.0000
|1162
|2006.08.07 12:51
|modify
|115
|1.00
|1.9067
|1.9073
|0.0000
|1163
|2006.08.07 12:51
|modify
|115
|1.00
|1.9067
|1.9074
|0.0000
|1164
|2006.08.07 13:37
|s/l
|115
|1.00
|1.9074
|1.9074
|0.0000
|70.00
|17334.00
|1165
|2006.08.07 13:37
|buy
|116
|1.00
|1.9076
|0.0000
|0.0000
|1166
|2006.08.07 14:59
|modify
|116
|1.00
|1.9076
|1.9076
|0.0000
|1167
|2006.08.07 14:59
|modify
|116
|1.00
|1.9076
|1.9078
|0.0000
|1168
|2006.08.07 15:01
|modify
|116
|1.00
|1.9076
|1.9079
|0.0000
|1169
|2006.08.07 15:02
|modify
|116
|1.00
|1.9076
|1.9080
|0.0000
|1170
|2006.08.07 15:49
|modify
|116
|1.00
|1.9076
|1.9081
|0.0000
|1171
|2006.08.07 16:00
|close
|116
|1.00
|1.9103
|1.9081
|0.0000
|270.00
|17604.00
|1172
|2006.08.07 16:00
|sell
|117
|1.10
|1.9101
|0.0000
|0.0000
|1173
|2006.08.07 19:31
|modify
|117
|1.10
|1.9101
|1.9099
|0.0000
|1174
|2006.08.07 19:51
|modify
|117
|1.10
|1.9101
|1.9095
|0.0000
|1175
|2006.08.07 19:51
|modify
|117
|1.10
|1.9101
|1.9091
|0.0000
|1176
|2006.08.07 19:53
|modify
|117
|1.10
|1.9101
|1.9089
|0.0000
|1177
|2006.08.07 19:54
|modify
|117
|1.10
|1.9101
|1.9088
|0.0000
|1178
|2006.08.07 20:01
|modify
|117
|1.10
|1.9101
|1.9086
|0.0000
|1179
|2006.08.07 20:01
|modify
|117
|1.10
|1.9101
|1.9082
|0.0000
|1180
|2006.08.07 23:59
|modify
|117
|1.10
|1.9101
|1.9077
|0.0000
|1181
|2006.08.07 23:59
|modify
|117
|1.10
|1.9101
|1.9071
|0.0000
|1182
|2006.08.08 00:01
|close
|117
|1.10
|1.9046
|1.9071
|0.0000
|605.00
|18209.00
|1183
|2006.08.08 00:02
|buy
|118
|1.10
|1.9047
|0.0000
|0.0000
|1184
|2006.08.08 16:00
|modify
|118
|1.10
|1.9047
|1.9048
|0.0000
|1185
|2006.08.08 16:00
|close
|118
|1.10
|1.9074
|1.9048
|0.0000
|297.00
|18506.00
|1186
|2006.08.08 16:00
|sell
|119
|1.10
|1.9071
|0.0000
|0.0000
|1187
|2006.08.09 00:43
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9071
|0.0000
|1188
|2006.08.09 00:44
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9070
|0.0000
|1189
|2006.08.09 00:45
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9069
|0.0000
|1190
|2006.08.09 00:46
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9068
|0.0000
|1191
|2006.08.09 00:47
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9067
|0.0000
|1192
|2006.08.09 00:47
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9064
|0.0000
|1193
|2006.08.09 00:48
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9063
|0.0000
|1194
|2006.08.09 00:48
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9060
|0.0000
|1195
|2006.08.09 00:48
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9057
|0.0000
|1196
|2006.08.09 00:49
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9053
|0.0000
|1197
|2006.08.09 00:49
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9047
|0.0000
|1198
|2006.08.09 00:50
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9046
|0.0000
|1199
|2006.08.09 00:50
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9040
|0.0000
|1200
|2006.08.09 00:50
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9038
|0.0000
|1201
|2006.08.09 00:50
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9033
|0.0000
|1202
|2006.08.09 00:50
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9029
|0.0000
|1203
|2006.08.09 00:50
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9022
|0.0000
|1204
|2006.08.09 00:51
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9020
|0.0000
|1205
|2006.08.09 00:54
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9019
|0.0000
|1206
|2006.08.09 00:58
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9016
|0.0000
|1207
|2006.08.09 00:58
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9015
|0.0000
|1208
|2006.08.09 01:00
|modify
|119
|1.10
|1.9071
|1.9011
|0.0000
|1209
|2006.08.09 01:34
|s/l
|119
|1.10
|1.9011
|1.9011
|0.0000
|660.00
|19166.00
|1210
|2006.08.09 01:34
|sell
|120
|1.10
|1.9007
|0.0000
|0.0000
|1211
|2006.08.09 02:30
|modify
|120
|1.10
|1.9007
|1.9007
|0.0000
|1212
|2006.08.09 02:30
|modify
|120
|1.10
|1.9007
|1.9006
|0.0000
|1213
|2006.08.09 04:00
|close
|120
|1.10
|1.8996
|1.9006
|0.0000
|121.00
|19287.00
|1214
|2006.08.09 04:01
|buy
|121
|1.20
|1.8997
|0.0000
|0.0000
|1215
|2006.08.09 08:02
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.8999
|0.0000
|1216
|2006.08.09 08:07
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9000
|0.0000
|1217
|2006.08.09 08:09
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9003
|0.0000
|1218
|2006.08.09 08:09
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9004
|0.0000
|1219
|2006.08.09 08:14
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9006
|0.0000
|1220
|2006.08.09 08:14
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9009
|0.0000
|1221
|2006.08.09 08:14
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9012
|0.0000
|1222
|2006.08.09 08:15
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9014
|0.0000
|1223
|2006.08.09 08:15
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9016
|0.0000
|1224
|2006.08.09 08:15
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9019
|0.0000
|1225
|2006.08.09 08:17
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9020
|0.0000
|1226
|2006.08.09 08:24
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9022
|0.0000
|1227
|2006.08.09 08:41
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9024
|0.0000
|1228
|2006.08.09 08:41
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9026
|0.0000
|1229
|2006.08.09 08:55
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9030
|0.0000
|1230
|2006.08.09 08:55
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9032
|0.0000
|1231
|2006.08.09 08:55
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9036
|0.0000
|1232
|2006.08.09 08:55
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9039
|0.0000
|1233
|2006.08.09 08:55
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9043
|0.0000
|1234
|2006.08.09 08:56
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9044
|0.0000
|1235
|2006.08.09 08:56
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9045
|0.0000
|1236
|2006.08.09 09:01
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9049
|0.0000
|1237
|2006.08.09 09:01
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9050
|0.0000
|1238
|2006.08.09 09:03
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9051
|0.0000
|1239
|2006.08.09 09:52
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9052
|0.0000
|1240
|2006.08.09 09:52
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9054
|0.0000
|1241
|2006.08.09 09:52
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9057
|0.0000
|1242
|2006.08.09 10:03
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9058
|0.0000
|1243
|2006.08.09 10:04
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9060
|0.0000
|1244
|2006.08.09 10:05
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9061
|0.0000
|1245
|2006.08.09 10:07
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9064
|0.0000
|1246
|2006.08.09 10:08
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9066
|0.0000
|1247
|2006.08.09 10:08
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9069
|0.0000
|1248
|2006.08.09 10:20
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9072
|0.0000
|1249
|2006.08.09 10:20
|modify
|121
|1.20
|1.8997
|1.9076
|0.0000
|1250
|2006.08.09 11:30
|s/l
|121
|1.20
|1.9076
|1.9076
|0.0000
|948.00
|20235.00
|1251
|2006.08.09 11:30
|buy
|122
|1.20
|1.9080
|0.0000
|0.0000
|1252
|2006.08.09 12:56
|modify
|122
|1.20
|1.9080
|1.9081
|0.0000
|1253
|2006.08.09 12:56
|modify
|122
|1.20
|1.9080
|1.9083
|0.0000
|1254
|2006.08.09 13:08
|s/l
|122
|1.20
|1.9083
|1.9083
|0.0000
|36.00
|20271.00
|1255
|2006.08.09 16:01
|sell
|123
|1.20
|1.9090
|0.0000
|0.0000
|1256
|2006.08.09 20:03
|modify
|123
|1.20
|1.9090
|1.9090
|0.0000
|1257
|2006.08.09 20:03
|modify
|123
|1.20
|1.9090
|1.9089
|0.0000
|1258
|2006.08.09 20:23
|modify
|123
|1.20
|1.9090
|1.9087
|0.0000
|1259
|2006.08.09 20:25
|modify
|123
|1.20
|1.9090
|1.9086
|0.0000
|1260
|2006.08.09 20:30
|modify
|123
|1.20
|1.9090
|1.9085
|0.0000
|1261
|2006.08.09 20:31
|modify
|123
|1.20
|1.9090
|1.9084
|0.0000
|1262
|2006.08.09 20:32
|modify
|123
|1.20
|1.9090
|1.9083
|0.0000
|1263
|2006.08.09 20:32
|modify
|123
|1.20
|1.9090
|1.9080
|0.0000
|1264
|2006.08.09 20:32
|modify
|123
|1.20
|1.9090
|1.9076
|0.0000
|1265
|2006.08.09 21:01
|modify
|123
|1.20
|1.9090
|1.9075
|0.0000
|1266
|2006.08.10 00:02
|close
|123
|1.20
|1.9055
|1.9075
|0.0000
|420.00
|20691.00
|1267
|2006.08.10 00:02
|buy
|124
|1.20
|1.9056
|0.0000
|0.0000
|1268
|2006.08.10 08:00
|close
|124
|1.20
|1.9032
|0.0000
|0.0000
|-288.00
|20403.00
|1269
|2006.08.10 08:00
|sell
|125
|1.20
|1.9029
|0.0000
|0.0000
|1270
|2006.08.10 10:10
|modify
|125
|1.20
|1.9029
|1.9026
|0.0000
|1271
|2006.08.10 10:12
|modify
|125
|1.20
|1.9029
|1.9024
|0.0000
|1272
|2006.08.10 10:12
|modify
|125
|1.20
|1.9029
|1.9019
|0.0000
|1273
|2006.08.10 10:13
|modify
|125
|1.20
|1.9029
|1.9015
|0.0000
|1274
|2006.08.10 10:28
|s/l
|125
|1.20
|1.9015
|1.9015
|0.0000
|168.00
|20571.00
|1275
|2006.08.10 10:28
|sell
|126
|1.20
|1.9011
|0.0000
|0.0000
|1276
|2006.08.10 16:16
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.9010
|0.0000
|1277
|2006.08.10 16:17
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.9009
|0.0000
|1278
|2006.08.10 16:17
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.9008
|0.0000
|1279
|2006.08.10 16:17
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.9005
|0.0000
|1280
|2006.08.10 16:17
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.9002
|0.0000
|1281
|2006.08.10 16:17
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8999
|0.0000
|1282
|2006.08.10 16:17
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8993
|0.0000
|1283
|2006.08.10 16:25
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8989
|0.0000
|1284
|2006.08.10 16:25
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8988
|0.0000
|1285
|2006.08.10 16:25
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8983
|0.0000
|1286
|2006.08.10 16:25
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8978
|0.0000
|1287
|2006.08.10 16:25
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8976
|0.0000
|1288
|2006.08.10 16:25
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8969
|0.0000
|1289
|2006.08.10 16:25
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8963
|0.0000
|1290
|2006.08.10 16:35
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8962
|0.0000
|1291
|2006.08.10 16:36
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8959
|0.0000
|1292
|2006.08.10 16:36
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8954
|0.0000
|1293
|2006.08.10 16:37
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8950
|0.0000
|1294
|2006.08.10 16:38
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8948
|0.0000
|1295
|2006.08.10 16:38
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8945
|0.0000
|1296
|2006.08.10 16:38
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8941
|0.0000
|1297
|2006.08.10 16:50
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8940
|0.0000
|1298
|2006.08.10 16:51
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8936
|0.0000
|1299
|2006.08.10 17:15
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8935
|0.0000
|1300
|2006.08.10 17:16
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8932
|0.0000
|1301
|2006.08.10 17:16
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8929
|0.0000
|1302
|2006.08.10 17:17
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8923
|0.0000
|1303
|2006.08.10 17:17
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8921
|0.0000
|1304
|2006.08.10 17:18
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8918
|0.0000
|1305
|2006.08.10 17:18
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8917
|0.0000
|1306
|2006.08.10 17:18
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8913
|0.0000
|1307
|2006.08.10 17:18
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8910
|0.0000
|1308
|2006.08.10 17:18
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8905
|0.0000
|1309
|2006.08.10 17:19
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8903
|0.0000
|1310
|2006.08.10 17:20
|modify
|126
|1.20
|1.9011
|1.8901
|0.0000
|1311
|2006.08.10 17:26
|s/l
|126
|1.20
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|1320.00
|21891.00
|1312
|2006.08.10 17:26
|sell
|127
|1.30
|1.8898
|0.0000
|0.0000
|1313
|2006.08.10 20:00
|close
|127
|1.30
|1.8923
|0.0000
|0.0000
|-325.00
|21566.00
|1314
|2006.08.10 20:00
|buy
|128
|1.30
|1.8922
|0.0000
|0.0000
|1315
|2006.08.11 00:01
|close
|128
|1.30
|1.8938
|0.0000
|0.0000
|208.00
|21774.00
|1316
|2006.08.11 00:03
|sell
|129
|1.30
|1.8941
|0.0000
|0.0000
|1317
|2006.08.11 04:01
|close
|129
|1.30
|1.8938
|0.0000
|0.0000
|39.00
|21813.00
|1318
|2006.08.11 04:01
|buy
|130
|1.30
|1.8939
|0.0000
|0.0000
|1319
|2006.08.11 10:12
|modify
|130
|1.30
|1.8939
|1.8941
|0.0000
|1320
|2006.08.11 10:13
|modify
|130
|1.30
|1.8939
|1.8943
|0.0000
|1321
|2006.08.11 10:13
|modify
|130
|1.30
|1.8939
|1.8945
|0.0000
|1322
|2006.08.11 10:23
|modify
|130
|1.30
|1.8939
|1.8948
|0.0000
|1323
|2006.08.11 10:23
|modify
|130
|1.30
|1.8939
|1.8951
|0.0000
|1324
|2006.08.11 10:23
|modify
|130
|1.30
|1.8939
|1.8955
|0.0000
|1325
|2006.08.11 11:06
|modify
|130
|1.30
|1.8939
|1.8958
|0.0000
|1326
|2006.08.11 11:06
|modify
|130
|1.30
|1.8939
|1.8962
|0.0000
|1327
|2006.08.11 11:23
|s/l
|130
|1.30
|1.8962
|1.8962
|0.0000
|299.00
|22112.00
|1328
|2006.08.11 12:00
|sell
|131
|1.30
|1.8965
|0.0000
|0.0000
|1329
|2006.08.11 14:31
|modify
|131
|1.30
|1.8965
|1.8961
|0.0000
|1330
|2006.08.11 14:31
|modify
|131
|1.30
|1.8965
|1.8956
|0.0000
|1331
|2006.08.11 14:31
|modify
|131
|1.30
|1.8965
|1.8955
|0.0000
|1332
|2006.08.11 14:31
|modify
|131
|1.30
|1.8965
|1.8948
|0.0000
|1333
|2006.08.11 14:31
|modify
|131
|1.30
|1.8965
|1.8942
|0.0000
|1334
|2006.08.11 14:31
|modify
|131
|1.30
|1.8965
|1.8935
|0.0000
|1335
|2006.08.11 14:32
|modify
|131
|1.30
|1.8965
|1.8929
|0.0000
|1336
|2006.08.11 14:34
|modify
|131
|1.30
|1.8965
|1.8926
|0.0000
|1337
|2006.08.11 14:34
|modify
|131
|1.30
|1.8965
|1.8920
|0.0000
|1338
|2006.08.11 14:41
|s/l
|131
|1.30
|1.8920
|1.8920
|0.0000
|585.00
|22697.00
|1339
|2006.08.11 14:41
|sell
|132
|1.40
|1.8916
|0.0000
|0.0000
|1340
|2006.08.14 00:03
|close
|132
|1.40
|1.8904
|0.0000
|0.0000
|168.00
|22865.00
|1341
|2006.08.14 00:03
|buy
|133
|1.40
|1.8906
|0.0000
|0.0000
|1342
|2006.08.14 02:47
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8907
|0.0000
|1343
|2006.08.14 03:01
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8909
|0.0000
|1344
|2006.08.14 03:20
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8910
|0.0000
|1345
|2006.08.14 03:34
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8912
|0.0000
|1346
|2006.08.14 03:34
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8914
|0.0000
|1347
|2006.08.14 03:35
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8915
|0.0000
|1348
|2006.08.14 03:36
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8917
|0.0000
|1349
|2006.08.14 04:44
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8918
|0.0000
|1350
|2006.08.14 04:57
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8919
|0.0000
|1351
|2006.08.14 04:59
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8920
|0.0000
|1352
|2006.08.14 05:00
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8921
|0.0000
|1353
|2006.08.14 05:02
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8923
|0.0000
|1354
|2006.08.14 05:17
|modify
|133
|1.40
|1.8906
|1.8924
|0.0000
|1355
|2006.08.14 06:12
|s/l
|133
|1.40
|1.8924
|1.8924
|0.0000
|252.00
|23117.00
|1356
|2006.08.14 08:00
|sell
|134
|1.40
|1.8935
|0.0000
|0.0000
|1357
|2006.08.14 09:28
|modify
|134
|1.40
|1.8935
|1.8934
|0.0000
|1358
|2006.08.14 09:28
|modify
|134
|1.40
|1.8935
|1.8931
|0.0000
|1359
|2006.08.14 09:28
|modify
|134
|1.40
|1.8935
|1.8929
|0.0000
|1360
|2006.08.14 09:28
|modify
|134
|1.40
|1.8935
|1.8925
|0.0000
|1361
|2006.08.14 10:05
|s/l
|134
|1.40
|1.8925
|1.8925
|0.0000
|140.00
|23257.00
|1362
|2006.08.14 10:05
|sell
|135
|1.40
|1.8922
|0.0000
|0.0000
|1363
|2006.08.14 10:29
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8919
|0.0000
|1364
|2006.08.14 10:32
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8916
|0.0000
|1365
|2006.08.14 10:42
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8914
|0.0000
|1366
|2006.08.14 10:43
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8913
|0.0000
|1367
|2006.08.14 10:44
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8911
|0.0000
|1368
|2006.08.14 10:44
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8908
|0.0000
|1369
|2006.08.14 10:45
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8907
|0.0000
|1370
|2006.08.14 10:45
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8906
|0.0000
|1371
|2006.08.14 10:46
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8904
|0.0000
|1372
|2006.08.14 10:51
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8902
|0.0000
|1373
|2006.08.14 10:52
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8900
|0.0000
|1374
|2006.08.14 10:52
|modify
|135
|1.40
|1.8922
|1.8896
|0.0000
|1375
|2006.08.14 11:11
|s/l
|135
|1.40
|1.8896
|1.8896
|0.0000
|364.00
|23621.00
|1376
|2006.08.14 11:11
|sell
|136
|1.40
|1.8893
|0.0000
|0.0000
|1377
|2006.08.14 13:07
|modify
|136
|1.40
|1.8893
|1.8892
|0.0000
|1378
|2006.08.14 14:05
|modify
|136
|1.40
|1.8893
|1.8891
|0.0000
|1379
|2006.08.14 14:06
|modify
|136
|1.40
|1.8893
|1.8890
|0.0000
|1380
|2006.08.14 14:06
|modify
|136
|1.40
|1.8893
|1.8889
|0.0000
|1381
|2006.08.14 14:07
|modify
|136
|1.40
|1.8893
|1.8888
|0.0000
|1382
|2006.08.14 14:07
|modify
|136
|1.40
|1.8893
|1.8883
|0.0000
|1383
|2006.08.14 14:07
|modify
|136
|1.40
|1.8893
|1.8882
|0.0000
|1384
|2006.08.14 14:21
|modify
|136
|1.40
|1.8893
|1.8879
|0.0000
|1385
|2006.08.14 14:21
|modify
|136
|1.40
|1.8893
|1.8875
|0.0000
|1386
|2006.08.14 14:50
|s/l
|136
|1.40
|1.8875
|1.8875
|0.0000
|252.00
|23873.00
|1387
|2006.08.14 14:50
|sell
|137
|1.40
|1.8871
|0.0000
|0.0000
|1388
|2006.08.14 20:00
|close
|137
|1.40
|1.8884
|0.0000
|0.0000
|-182.00
|23691.00
|1389
|2006.08.14 20:00
|buy
|138
|1.40
|1.8885
|0.0000
|0.0000
|1390
|2006.08.15 00:02
|close
|138
|1.40
|1.8887
|0.0000
|0.0000
|28.00
|23719.00
|1391
|2006.08.15 00:03
|sell
|139
|1.40
|1.8888
|0.0000
|0.0000
|1392
|2006.08.15 04:00
|close
|139
|1.40
|1.8890
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|23691.00
|1393
|2006.08.15 04:00
|buy
|140
|1.40
|1.8892
|0.0000
|0.0000
|1394
|2006.08.15 07:25
|modify
|140
|1.40
|1.8892
|1.8893
|0.0000
|1395
|2006.08.15 07:26
|modify
|140
|1.40
|1.8892
|1.8895
|0.0000
|1396
|2006.08.15 07:26
|modify
|140
|1.40
|1.8892
|1.8897
|0.0000
|1397
|2006.08.15 07:27
|modify
|140
|1.40
|1.8892
|1.8899
|0.0000
|1398
|2006.08.15 07:28
|modify
|140
|1.40
|1.8892
|1.8900
|0.0000
|1399
|2006.08.15 07:33
|modify
|140
|1.40
|1.8892
|1.8901
|0.0000
|1400
|2006.08.15 07:35
|modify
|140
|1.40
|1.8892
|1.8902
|0.0000
|1401
|2006.08.15 07:35
|modify
|140
|1.40
|1.8892
|1.8903
|0.0000
|1402
|2006.08.15 07:39
|modify
|140
|1.40
|1.8892
|1.8904
|0.0000
|1403
|2006.08.15 08:01
|close
|140
|1.40
|1.8918
|1.8904
|0.0000
|364.00
|24055.00
|1404
|2006.08.15 08:01
|sell
|141
|1.40
|1.8920
|0.0000
|0.0000
|1405
|2006.08.15 08:28
|modify
|141
|1.40
|1.8920
|1.8919
|0.0000
|1406
|2006.08.15 08:54
|modify
|141
|1.40
|1.8920
|1.8917
|0.0000
|1407
|2006.08.15 08:54
|modify
|141
|1.40
|1.8920
|1.8913
|0.0000
|1408
|2006.08.15 08:55
|modify
|141
|1.40
|1.8920
|1.8910
|0.0000
|1409
|2006.08.15 09:10
|s/l
|141
|1.40
|1.8910
|1.8910
|0.0000
|140.00
|24195.00
|1410
|2006.08.15 09:10
|sell
|142
|1.50
|1.8906
|0.0000
|0.0000
|1411
|2006.08.15 10:31
|modify
|142
|1.50
|1.8906
|1.8902
|0.0000
|1412
|2006.08.15 10:31
|modify
|142
|1.50
|1.8906
|1.8895
|0.0000
|1413
|2006.08.15 11:04
|modify
|142
|1.50
|1.8906
|1.8892
|0.0000
|1414
|2006.08.15 11:05
|modify
|142
|1.50
|1.8906
|1.8888
|0.0000
|1415
|2006.08.15 11:20
|s/l
|142
|1.50
|1.8888
|1.8888
|0.0000
|270.00
|24465.00
|1416
|2006.08.15 11:20
|sell
|143
|1.50
|1.8884
|0.0000
|0.0000
|1417
|2006.08.15 12:01
|close
|143
|1.50
|1.8887
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|24420.00
|1418
|2006.08.15 12:01
|buy
|144
|1.50
|1.8888
|0.0000
|0.0000
|1419
|2006.08.15 14:31
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8891
|0.0000
|1420
|2006.08.15 14:31
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8895
|0.0000
|1421
|2006.08.15 14:31
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8899
|0.0000
|1422
|2006.08.15 14:31
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8903
|0.0000
|1423
|2006.08.15 14:31
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8907
|0.0000
|1424
|2006.08.15 14:31
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8912
|0.0000
|1425
|2006.08.15 14:31
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8917
|0.0000
|1426
|2006.08.15 14:31
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8922
|0.0000
|1427
|2006.08.15 14:32
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8923
|0.0000
|1428
|2006.08.15 14:32
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8927
|0.0000
|1429
|2006.08.15 14:32
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8929
|0.0000
|1430
|2006.08.15 14:32
|modify
|144
|1.50
|1.8888
|1.8933
|0.0000
|1431
|2006.08.15 14:38
|s/l
|144
|1.50
|1.8933
|1.8933
|0.0000
|675.00
|25095.00
|1432
|2006.08.15 14:38
|buy
|145
|1.50
|1.8932
|0.0000
|0.0000
|1433
|2006.08.15 15:06
|modify
|145
|1.50
|1.8932
|1.8936
|0.0000
|1434
|2006.08.15 15:07
|modify
|145
|1.50
|1.8932
|1.8937
|0.0000
|1435
|2006.08.15 15:07
|modify
|145
|1.50
|1.8932
|1.8940
|0.0000
|1436
|2006.08.15 15:09
|modify
|145
|1.50
|1.8932
|1.8943
|0.0000
|1437
|2006.08.15 15:09
|modify
|145
|1.50
|1.8932
|1.8947
|0.0000
|1438
|2006.08.15 15:10
|modify
|145
|1.50
|1.8932
|1.8948
|0.0000
|1439
|2006.08.15 15:53
|modify
|145
|1.50
|1.8932
|1.8950
|0.0000
|1440
|2006.08.15 15:54
|modify
|145
|1.50
|1.8932
|1.8951
|0.0000
|1441
|2006.08.15 16:00
|close
|145
|1.50
|1.8972
|1.8951
|0.0000
|600.00
|25695.00
|1442
|2006.08.15 16:00
|sell
|146
|1.50
|1.8969
|0.0000
|0.0000
|1443
|2006.08.15 19:40
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8969
|0.0000
|1444
|2006.08.15 19:41
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8968
|0.0000
|1445
|2006.08.15 20:47
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8966
|0.0000
|1446
|2006.08.15 21:00
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8965
|0.0000
|1447
|2006.08.15 21:01
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8964
|0.0000
|1448
|2006.08.15 21:55
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8963
|0.0000
|1449
|2006.08.15 21:56
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8962
|0.0000
|1450
|2006.08.15 22:11
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8961
|0.0000
|1451
|2006.08.16 01:53
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8958
|0.0000
|1452
|2006.08.16 01:55
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8957
|0.0000
|1453
|2006.08.16 08:48
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8955
|0.0000
|1454
|2006.08.16 08:49
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8953
|0.0000
|1455
|2006.08.16 08:49
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8952
|0.0000
|1456
|2006.08.16 10:17
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8951
|0.0000
|1457
|2006.08.16 10:17
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8946
|0.0000
|1458
|2006.08.16 10:18
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8941
|0.0000
|1459
|2006.08.16 10:19
|modify
|146
|1.50
|1.8969
|1.8938
|0.0000
|1460
|2006.08.16 10:31
|s/l
|146
|1.50
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|465.00
|26160.00
|1461
|2006.08.16 12:01
|buy
|147
|1.60
|1.8915
|0.0000
|0.0000
|1462
|2006.08.16 14:31
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8916
|0.0000
|1463
|2006.08.16 14:31
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8922
|0.0000
|1464
|2006.08.16 14:31
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8927
|0.0000
|1465
|2006.08.16 14:31
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8933
|0.0000
|1466
|2006.08.16 14:31
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8936
|0.0000
|1467
|2006.08.16 14:31
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8941
|0.0000
|1468
|2006.08.16 14:31
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8945
|0.0000
|1469
|2006.08.16 14:31
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8950
|0.0000
|1470
|2006.08.16 14:32
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8952
|0.0000
|1471
|2006.08.16 14:32
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8955
|0.0000
|1472
|2006.08.16 14:32
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8957
|0.0000
|1473
|2006.08.16 14:37
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8958
|0.0000
|1474
|2006.08.16 14:38
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8959
|0.0000
|1475
|2006.08.16 14:39
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8960
|0.0000
|1476
|2006.08.16 14:43
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8963
|0.0000
|1477
|2006.08.16 14:45
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8966
|0.0000
|1478
|2006.08.16 15:07
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8968
|0.0000
|1479
|2006.08.16 15:07
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8971
|0.0000
|1480
|2006.08.16 15:16
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8974
|0.0000
|1481
|2006.08.16 15:16
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8977
|0.0000
|1482
|2006.08.16 15:16
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8981
|0.0000
|1483
|2006.08.16 15:16
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8983
|0.0000
|1484
|2006.08.16 15:16
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8987
|0.0000
|1485
|2006.08.16 15:17
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8991
|0.0000
|1486
|2006.08.16 15:20
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8992
|0.0000
|1487
|2006.08.16 15:20
|modify
|147
|1.60
|1.8915
|1.8996
|0.0000
|1488
|2006.08.16 16:00
|close
|147
|1.60
|1.9012
|1.8996
|0.0000
|1552.00
|27712.00
|1489
|2006.08.16 16:00
|sell
|148
|1.70
|1.9010
|0.0000
|0.0000
|1490
|2006.08.16 19:38
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.9009
|0.0000
|1491
|2006.08.16 19:38
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.9005
|0.0000
|1492
|2006.08.16 19:39
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.9004
|0.0000
|1493
|2006.08.16 19:45
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.9003
|0.0000
|1494
|2006.08.16 19:47
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.9001
|0.0000
|1495
|2006.08.16 19:47
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8998
|0.0000
|1496
|2006.08.16 19:48
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8996
|0.0000
|1497
|2006.08.16 19:48
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8995
|0.0000
|1498
|2006.08.16 20:41
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8994
|0.0000
|1499
|2006.08.16 20:41
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8993
|0.0000
|1500
|2006.08.16 20:51
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8992
|0.0000
|1501
|2006.08.16 20:52
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8991
|0.0000
|1502
|2006.08.16 21:01
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8990
|0.0000
|1503
|2006.08.16 21:02
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8987
|0.0000
|1504
|2006.08.16 21:03
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8985
|0.0000
|1505
|2006.08.16 21:03
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8984
|0.0000
|1506
|2006.08.16 21:12
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8983
|0.0000
|1507
|2006.08.16 21:15
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8982
|0.0000
|1508
|2006.08.16 21:28
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8980
|0.0000
|1509
|2006.08.16 21:29
|modify
|148
|1.70
|1.9010
|1.8978
|0.0000
|1510
|2006.08.17 00:00
|close
|148
|1.70
|1.8971
|1.8978
|0.0000
|663.00
|28375.00
|1511
|2006.08.17 00:02
|buy
|149
|1.70
|1.8970
|0.0000
|0.0000
|1512
|2006.08.17 04:00
|close
|149
|1.70
|1.8976
|0.0000
|0.0000
|102.00
|28477.00
|1513
|2006.08.17 04:03
|sell
|150
|1.70
|1.8977
|0.0000
|0.0000
|1514
|2006.08.17 08:00
|close
|150
|1.70
|1.8979
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|28443.00
|1515
|2006.08.17 08:00
|buy
|151
|1.70
|1.8980
|0.0000
|0.0000
|1516
|2006.08.17 10:30
|modify
|151
|1.70
|1.8980
|1.8981
|0.0000
|1517
|2006.08.17 10:31
|s/l
|151
|1.70
|1.8981
|1.8981
|0.0000
|17.00
|28460.00
|1518
|2006.08.17 10:31
|buy
|152
|1.70
|1.8981
|0.0000
|0.0000
|1519
|2006.08.17 12:00
|close
|152
|1.70
|1.8966
|0.0000
|0.0000
|-255.00
|28205.00
|1520
|2006.08.17 12:00
|sell
|153
|1.70
|1.8964
|0.0000
|0.0000
|1521
|2006.08.17 16:06
|modify
|153
|1.70
|1.8964
|1.8964
|0.0000
|1522
|2006.08.17 16:06
|modify
|153
|1.70
|1.8964
|1.8959
|0.0000
|1523
|2006.08.17 16:51
|modify
|153
|1.70
|1.8964
|1.8956
|0.0000
|1524
|2006.08.17 16:52
|modify
|153
|1.70
|1.8964
|1.8953
|0.0000
|1525
|2006.08.17 16:52
|modify
|153
|1.70
|1.8964
|1.8949
|0.0000
|1526
|2006.08.17 17:06
|s/l
|153
|1.70
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|255.00
|28460.00
|1527
|2006.08.17 17:06
|sell
|154
|1.70
|1.8945
|0.0000
|0.0000
|1528
|2006.08.17 18:36
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8943
|0.0000
|1529
|2006.08.17 18:37
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8942
|0.0000
|1530
|2006.08.17 18:37
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8941
|0.0000
|1531
|2006.08.17 18:52
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8939
|0.0000
|1532
|2006.08.17 18:58
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8936
|0.0000
|1533
|2006.08.17 18:59
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8935
|0.0000
|1534
|2006.08.17 19:00
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8931
|0.0000
|1535
|2006.08.17 19:00
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8927
|0.0000
|1536
|2006.08.17 19:01
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8925
|0.0000
|1537
|2006.08.17 19:01
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8924
|0.0000
|1538
|2006.08.17 19:04
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8923
|0.0000
|1539
|2006.08.17 19:17
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8921
|0.0000
|1540
|2006.08.17 19:19
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8918
|0.0000
|1541
|2006.08.17 19:20
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8917
|0.0000
|1542
|2006.08.17 19:20
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8915
|0.0000
|1543
|2006.08.17 19:20
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8912
|0.0000
|1544
|2006.08.17 19:21
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8911
|0.0000
|1545
|2006.08.17 19:21
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8908
|0.0000
|1546
|2006.08.17 19:21
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8904
|0.0000
|1547
|2006.08.17 19:22
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8903
|0.0000
|1548
|2006.08.17 19:22
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8899
|0.0000
|1549
|2006.08.17 19:23
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8898
|0.0000
|1550
|2006.08.17 19:38
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8896
|0.0000
|1551
|2006.08.17 19:39
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8895
|0.0000
|1552
|2006.08.17 19:57
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8893
|0.0000
|1553
|2006.08.17 19:58
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8890
|0.0000
|1554
|2006.08.17 19:59
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8887
|0.0000
|1555
|2006.08.17 19:59
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8885
|0.0000
|1556
|2006.08.17 19:59
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8881
|0.0000
|1557
|2006.08.17 19:59
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8876
|0.0000
|1558
|2006.08.17 19:59
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8874
|0.0000
|1559
|2006.08.17 19:59
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8869
|0.0000
|1560
|2006.08.17 19:59
|modify
|154
|1.70
|1.8945
|1.8863
|0.0000
|1561
|2006.08.17 20:00
|close
|154
|1.70
|1.8840
|1.8863
|0.0000
|1785.00
|30245.00
|1562
|2006.08.17 20:01
|buy
|155
|1.80
|1.8841
|0.0000
|0.0000
|1563
|2006.08.18 08:00
|close
|155
|1.80
|1.8865
|0.0000
|0.0000
|432.00
|30677.00
|1564
|2006.08.18 08:00
|sell
|156
|1.80
|1.8864
|0.0000
|0.0000
|1565
|2006.08.18 09:24
|modify
|156
|1.80
|1.8864
|1.8864
|0.0000
|1566
|2006.08.18 09:58
|modify
|156
|1.80
|1.8864
|1.8862
|0.0000
|1567
|2006.08.18 09:59
|modify
|156
|1.80
|1.8864
|1.8861
|0.0000
|1568
|2006.08.18 09:59
|modify
|156
|1.80
|1.8864
|1.8860
|0.0000
|1569
|2006.08.18 10:01
|modify
|156
|1.80
|1.8864
|1.8859
|0.0000
|1570
|2006.08.18 10:02
|modify
|156
|1.80
|1.8864
|1.8858
|0.0000
|1571
|2006.08.18 10:02
|modify
|156
|1.80
|1.8864
|1.8857
|0.0000
|1572
|2006.08.18 11:22
|s/l
|156
|1.80
|1.8857
|1.8857
|0.0000
|126.00
|30803.00
|1573
|2006.08.18 11:22
|sell
|157
|1.80
|1.8853
|0.0000
|0.0000
|1574
|2006.08.18 12:01
|close
|157
|1.80
|1.8849
|0.0000
|0.0000
|72.00
|30875.00
|1575
|2006.08.18 12:01
|buy
|158
|1.90
|1.8850
|0.0000
|0.0000
|1576
|2006.08.18 16:00
|close
|158
|1.90
|1.8845
|0.0000
|0.0000
|-95.00
|30780.00
|1577
|2006.08.18 16:00
|sell
|159
|1.80
|1.8847
|0.0000
|0.0000
|1578
|2006.08.18 16:12
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8845
|0.0000
|1579
|2006.08.18 16:13
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8841
|0.0000
|1580
|2006.08.18 16:13
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8836
|0.0000
|1581
|2006.08.18 16:14
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8835
|0.0000
|1582
|2006.08.18 16:14
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|1583
|2006.08.18 16:18
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8831
|0.0000
|1584
|2006.08.18 16:18
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8827
|0.0000
|1585
|2006.08.18 16:23
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8825
|0.0000
|1586
|2006.08.18 16:23
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8821
|0.0000
|1587
|2006.08.18 16:24
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8819
|0.0000
|1588
|2006.08.18 16:25
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8818
|0.0000
|1589
|2006.08.18 16:25
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8815
|0.0000
|1590
|2006.08.18 16:25
|modify
|159
|1.80
|1.8847
|1.8809
|0.0000
|1591
|2006.08.18 17:01
|s/l
|159
|1.80
|1.8809
|1.8809
|0.0000
|684.00
|31464.00
|1592
|2006.08.18 17:01
|sell
|160
|1.90
|1.8805
|0.0000
|0.0000
|1593
|2006.08.18 20:00
|close
|160
|1.90
|1.8807
|0.0000
|0.0000
|-38.00
|31426.00
|1594
|2006.08.18 20:00
|buy
|161
|1.90
|1.8809
|0.0000
|0.0000
|1595
|2006.08.21 02:59
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8812
|0.0000
|1596
|2006.08.21 03:04
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8815
|0.0000
|1597
|2006.08.21 03:04
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8818
|0.0000
|1598
|2006.08.21 03:18
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8821
|0.0000
|1599
|2006.08.21 03:23
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8822
|0.0000
|1600
|2006.08.21 03:23
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8823
|0.0000
|1601
|2006.08.21 03:47
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8827
|0.0000
|1602
|2006.08.21 03:47
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8830
|0.0000
|1603
|2006.08.21 03:52
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8832
|0.0000
|1604
|2006.08.21 03:53
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8833
|0.0000
|1605
|2006.08.21 03:56
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8834
|0.0000
|1606
|2006.08.21 03:57
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8835
|0.0000
|1607
|2006.08.21 04:02
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8836
|0.0000
|1608
|2006.08.21 04:03
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8838
|0.0000
|1609
|2006.08.21 04:03
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8840
|0.0000
|1610
|2006.08.21 04:05
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8841
|0.0000
|1611
|2006.08.21 04:07
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8843
|0.0000
|1612
|2006.08.21 04:07
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8846
|0.0000
|1613
|2006.08.21 04:09
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8847
|0.0000
|1614
|2006.08.21 04:12
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8848
|0.0000
|1615
|2006.08.21 04:13
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8849
|0.0000
|1616
|2006.08.21 04:15
|modify
|161
|1.90
|1.8809
|1.8850
|0.0000
|1617
|2006.08.21 07:32
|s/l
|161
|1.90
|1.8850
|1.8850
|0.0000
|779.00
|32205.00
|1618
|2006.08.21 08:00
|buy
|162
|1.90
|1.8864
|0.0000
|0.0000
|1619
|2006.08.21 09:15
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8865
|0.0000
|1620
|2006.08.21 09:16
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8868
|0.0000
|1621
|2006.08.21 09:16
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8870
|0.0000
|1622
|2006.08.21 09:23
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8874
|0.0000
|1623
|2006.08.21 09:23
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8877
|0.0000
|1624
|2006.08.21 09:25
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8878
|0.0000
|1625
|2006.08.21 09:26
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8879
|0.0000
|1626
|2006.08.21 09:26
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8882
|0.0000
|1627
|2006.08.21 09:27
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8885
|0.0000
|1628
|2006.08.21 09:27
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8887
|0.0000
|1629
|2006.08.21 09:43
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8890
|0.0000
|1630
|2006.08.21 09:43
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8893
|0.0000
|1631
|2006.08.21 09:43
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8898
|0.0000
|1632
|2006.08.21 09:43
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8900
|0.0000
|1633
|2006.08.21 09:43
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8905
|0.0000
|1634
|2006.08.21 09:46
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8907
|0.0000
|1635
|2006.08.21 09:49
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8909
|0.0000
|1636
|2006.08.21 09:50
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8912
|0.0000
|1637
|2006.08.21 09:51
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8916
|0.0000
|1638
|2006.08.21 09:51
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8918
|0.0000
|1639
|2006.08.21 09:51
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8922
|0.0000
|1640
|2006.08.21 10:49
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8926
|0.0000
|1641
|2006.08.21 10:49
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8929
|0.0000
|1642
|2006.08.21 10:50
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8930
|0.0000
|1643
|2006.08.21 10:50
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8931
|0.0000
|1644
|2006.08.21 10:50
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8933
|0.0000
|1645
|2006.08.21 10:50
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8937
|0.0000
|1646
|2006.08.21 11:05
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8938
|0.0000
|1647
|2006.08.21 11:09
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8939
|0.0000
|1648
|2006.08.21 11:10
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8941
|0.0000
|1649
|2006.08.21 11:10
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8942
|0.0000
|1650
|2006.08.21 11:11
|modify
|162
|1.90
|1.8864
|1.8943
|0.0000
|1651
|2006.08.21 13:27
|s/l
|162
|1.90
|1.8943
|1.8943
|0.0000
|1501.00
|33706.00
|1652
|2006.08.21 13:40
|buy
|163
|2.00
|1.8953
|0.0000
|0.0000
|1653
|2006.08.21 14:14
|modify
|163
|2.00
|1.8953
|1.8953
|0.0000
|1654
|2006.08.21 14:14
|modify
|163
|2.00
|1.8953
|1.8956
|0.0000
|1655
|2006.08.21 14:32
|s/l
|163
|2.00
|1.8956
|1.8956
|0.0000
|60.00
|33766.00
|1656
|2006.08.21 14:32
|buy
|164
|2.00
|1.8960
|0.0000
|0.0000
|1657
|2006.08.21 16:00
|close
|164
|2.00
|1.8969
|0.0000
|0.0000
|180.00
|33946.00
|1658
|2006.08.21 16:00
|sell
|165
|2.00
|1.8965
|0.0000
|0.0000
|1659
|2006.08.21 21:18
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8965
|0.0000
|1660
|2006.08.21 23:31
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8964
|0.0000
|1661
|2006.08.21 23:32
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8963
|0.0000
|1662
|2006.08.21 23:32
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8960
|0.0000
|1663
|2006.08.21 23:53
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8959
|0.0000
|1664
|2006.08.21 23:53
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8956
|0.0000
|1665
|2006.08.22 00:02
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8955
|0.0000
|1666
|2006.08.22 00:08
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8954
|0.0000
|1667
|2006.08.22 00:08
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8950
|0.0000
|1668
|2006.08.22 00:09
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8948
|0.0000
|1669
|2006.08.22 00:10
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8946
|0.0000
|1670
|2006.08.22 00:11
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8944
|0.0000
|1671
|2006.08.22 00:11
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8941
|0.0000
|1672
|2006.08.22 00:24
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8940
|0.0000
|1673
|2006.08.22 00:37
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8938
|0.0000
|1674
|2006.08.22 00:37
|modify
|165
|2.00
|1.8965
|1.8935
|0.0000
|1675
|2006.08.22 04:00
|close
|165
|2.00
|1.8919
|1.8935
|0.0000
|920.00
|34866.00
|1676
|2006.08.22 04:01
|buy
|166
|2.10
|1.8918
|0.0000
|0.0000
|1677
|2006.08.22 08:00
|close
|166
|2.10
|1.8921
|0.0000
|0.0000
|63.00
|34929.00
|1678
|2006.08.22 08:01
|sell
|167
|2.10
|1.8921
|0.0000
|0.0000
|1679
|2006.08.22 13:57
|modify
|167
|2.10
|1.8921
|1.8919
|0.0000
|1680
|2006.08.22 13:59
|modify
|167
|2.10
|1.8921
|1.8918
|0.0000
|1681
|2006.08.22 13:59
|modify
|167
|2.10
|1.8921
|1.8917
|0.0000
|1682
|2006.08.22 14:01
|modify
|167
|2.10
|1.8921
|1.8916
|0.0000
|1683
|2006.08.22 14:01
|modify
|167
|2.10
|1.8921
|1.8914
|0.0000
|1684
|2006.08.22 14:01
|modify
|167
|2.10
|1.8921
|1.8911
|0.0000
|1685
|2006.08.22 14:01
|modify
|167
|2.10
|1.8921
|1.8906
|0.0000
|1686
|2006.08.22 14:33
|s/l
|167
|2.10
|1.8906
|1.8906
|0.0000
|315.00
|35244.00
|1687
|2006.08.22 14:33
|sell
|168
|2.10
|1.8903
|0.0000
|0.0000
|1688
|2006.08.22 18:10
|modify
|168
|2.10
|1.8903
|1.8901
|0.0000
|1689
|2006.08.22 18:10
|modify
|168
|2.10
|1.8903
|1.8900
|0.0000
|1690
|2006.08.22 19:34
|modify
|168
|2.10
|1.8903
|1.8899
|0.0000
|1691
|2006.08.22 19:35
|modify
|168
|2.10
|1.8903
|1.8898
|0.0000
|1692
|2006.08.22 19:35
|modify
|168
|2.10
|1.8903
|1.8895
|0.0000
|1693
|2006.08.22 19:53
|modify
|168
|2.10
|1.8903
|1.8892
|0.0000
|1694
|2006.08.22 19:54
|modify
|168
|2.10
|1.8903
|1.8891
|0.0000
|1695
|2006.08.22 20:00
|close
|168
|2.10
|1.8865
|1.8891
|0.0000
|798.00
|36042.00
|1696
|2006.08.22 20:01
|buy
|169
|2.20
|1.8863
|0.0000
|0.0000
|1697
|2006.08.22 23:11
|modify
|169
|2.20
|1.8863
|1.8864
|0.0000
|1698
|2006.08.23 00:00
|close
|169
|2.20
|1.8879
|1.8864
|0.0000
|352.00
|36394.00
|1699
|2006.08.23 00:00
|sell
|170
|2.20
|1.8877
|0.0000
|0.0000
|1700
|2006.08.23 08:00
|close
|170
|2.20
|1.8883
|0.0000
|0.0000
|-132.00
|36262.00
|1701
|2006.08.23 08:00
|buy
|171
|2.20
|1.8884
|0.0000
|0.0000
|1702
|2006.08.23 09:28
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8885
|0.0000
|1703
|2006.08.23 09:29
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8887
|0.0000
|1704
|2006.08.23 09:29
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8888
|0.0000
|1705
|2006.08.23 09:33
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8890
|0.0000
|1706
|2006.08.23 09:33
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8893
|0.0000
|1707
|2006.08.23 09:34
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8895
|0.0000
|1708
|2006.08.23 09:34
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8897
|0.0000
|1709
|2006.08.23 09:37
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8901
|0.0000
|1710
|2006.08.23 09:37
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8904
|0.0000
|1711
|2006.08.23 09:43
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8905
|0.0000
|1712
|2006.08.23 09:45
|modify
|171
|2.20
|1.8884
|1.8906
|0.0000
|1713
|2006.08.23 11:15
|s/l
|171
|2.20
|1.8906
|1.8906
|0.0000
|484.00
|36746.00
|1714
|2006.08.23 11:15
|buy
|172
|2.20
|1.8910
|0.0000
|0.0000
|1715
|2006.08.23 14:44
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8911
|0.0000
|1716
|2006.08.23 14:45
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8912
|0.0000
|1717
|2006.08.23 14:46
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8914
|0.0000
|1718
|2006.08.23 14:52
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8916
|0.0000
|1719
|2006.08.23 14:54
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8918
|0.0000
|1720
|2006.08.23 14:56
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8921
|0.0000
|1721
|2006.08.23 14:56
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8924
|0.0000
|1722
|2006.08.23 14:57
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8926
|0.0000
|1723
|2006.08.23 14:57
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8927
|0.0000
|1724
|2006.08.23 15:01
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8929
|0.0000
|1725
|2006.08.23 15:26
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8931
|0.0000
|1726
|2006.08.23 15:28
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8932
|0.0000
|1727
|2006.08.23 15:29
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8933
|0.0000
|1728
|2006.08.23 15:30
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8935
|0.0000
|1729
|2006.08.23 15:41
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8936
|0.0000
|1730
|2006.08.23 15:42
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8938
|0.0000
|1731
|2006.08.23 15:48
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8939
|0.0000
|1732
|2006.08.23 15:49
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8940
|0.0000
|1733
|2006.08.23 15:51
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8943
|0.0000
|1734
|2006.08.23 15:51
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8946
|0.0000
|1735
|2006.08.23 15:52
|modify
|172
|2.20
|1.8910
|1.8947
|0.0000
|1736
|2006.08.23 16:00
|close
|172
|2.20
|1.8967
|1.8947
|0.0000
|1254.00
|38000.00
|1737
|2006.08.23 16:00
|sell
|173
|2.30
|1.8970
|0.0000
|0.0000
|1738
|2006.08.23 16:35
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8968
|0.0000
|1739
|2006.08.23 16:37
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8966
|0.0000
|1740
|2006.08.23 16:37
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8962
|0.0000
|1741
|2006.08.23 16:37
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8959
|0.0000
|1742
|2006.08.23 16:37
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8954
|0.0000
|1743
|2006.08.23 17:03
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8949
|0.0000
|1744
|2006.08.23 17:05
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8946
|0.0000
|1745
|2006.08.23 17:05
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8943
|0.0000
|1746
|2006.08.23 17:05
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8938
|0.0000
|1747
|2006.08.23 17:06
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8935
|0.0000
|1748
|2006.08.23 17:07
|modify
|173
|2.30
|1.8970
|1.8934
|0.0000
|1749
|2006.08.23 17:31
|s/l
|173
|2.30
|1.8934
|1.8934
|0.0000
|828.00
|38828.00
|1750
|2006.08.23 17:31
|sell
|174
|2.30
|1.8930
|0.0000
|0.0000
|1751
|2006.08.23 20:00
|close
|174
|2.30
|1.8926
|0.0000
|0.0000
|92.00
|38920.00
|1752
|2006.08.23 20:01
|buy
|175
|2.30
|1.8927
|0.0000
|0.0000
|1753
|2006.08.24 00:02
|close
|175
|2.30
|1.8929
|0.0000
|0.0000
|46.00
|38966.00
|1754
|2006.08.24 00:02
|sell
|176
|2.30
|1.8927
|0.0000
|0.0000
|1755
|2006.08.24 04:00
|close
|176
|2.30
|1.8910
|0.0000
|0.0000
|391.00
|39357.00
|1756
|2006.08.24 04:01
|buy
|177
|2.40
|1.8912
|0.0000
|0.0000
|1757
|2006.08.24 10:55
|modify
|177
|2.40
|1.8912
|1.8915
|0.0000
|1758
|2006.08.24 11:33
|s/l
|177
|2.40
|1.8915
|1.8915
|0.0000
|72.00
|39429.00
|1759
|2006.08.24 11:33
|buy
|178
|2.40
|1.8920
|0.0000
|0.0000
|1760
|2006.08.24 12:00
|close
|178
|2.40
|1.8926
|0.0000
|0.0000
|144.00
|39573.00
|1761
|2006.08.24 12:00
|sell
|179
|2.40
|1.8923
|0.0000
|0.0000
|1762
|2006.08.24 17:55
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8923
|0.0000
|1763
|2006.08.24 17:59
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8922
|0.0000
|1764
|2006.08.24 18:00
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8920
|0.0000
|1765
|2006.08.24 18:00
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8917
|0.0000
|1766
|2006.08.24 18:01
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8916
|0.0000
|1767
|2006.08.24 18:01
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8915
|0.0000
|1768
|2006.08.24 18:15
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8912
|0.0000
|1769
|2006.08.24 18:16
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8911
|0.0000
|1770
|2006.08.24 18:16
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8910
|0.0000
|1771
|2006.08.24 21:09
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8909
|0.0000
|1772
|2006.08.24 21:22
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8908
|0.0000
|1773
|2006.08.24 21:24
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8907
|0.0000
|1774
|2006.08.24 21:33
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8905
|0.0000
|1775
|2006.08.24 21:33
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8904
|0.0000
|1776
|2006.08.24 21:36
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8903
|0.0000
|1777
|2006.08.24 21:50
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8902
|0.0000
|1778
|2006.08.24 21:59
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8901
|0.0000
|1779
|2006.08.24 22:03
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8899
|0.0000
|1780
|2006.08.24 22:24
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8898
|0.0000
|1781
|2006.08.24 22:24
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8897
|0.0000
|1782
|2006.08.24 22:27
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8896
|0.0000
|1783
|2006.08.24 22:28
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8895
|0.0000
|1784
|2006.08.24 22:28
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8892
|0.0000
|1785
|2006.08.25 02:04
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8889
|0.0000
|1786
|2006.08.25 02:06
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8888
|0.0000
|1787
|2006.08.25 02:06
|modify
|179
|2.40
|1.8923
|1.8887
|0.0000
|1788
|2006.08.25 03:29
|s/l
|179
|2.40
|1.8887
|1.8887
|0.0000
|864.00
|40437.00
|1789
|2006.08.25 04:00
|buy
|180
|2.40
|1.8882
|0.0000
|0.0000
|1790
|2006.08.25 12:00
|close
|180
|2.40
|1.8878
|0.0000
|0.0000
|-96.00
|40341.00
|1791
|2006.08.25 12:01
|sell
|181
|2.40
|1.8880
|0.0000
|0.0000
|1792
|2006.08.25 16:23
|modify
|181
|2.40
|1.8880
|1.8877
|0.0000
|1793
|2006.08.25 16:24
|modify
|181
|2.40
|1.8880
|1.8876
|0.0000
|1794
|2006.08.25 16:24
|modify
|181
|2.40
|1.8880
|1.8875
|0.0000
|1795
|2006.08.25 17:05
|s/l
|181
|2.40
|1.8875
|1.8875
|0.0000
|120.00
|40461.00
|1796
|2006.08.25 17:05
|sell
|182
|2.40
|1.8871
|0.0000
|0.0000
|1797
|2006.08.28 00:00
|close
|182
|2.40
|1.8878
|0.0000
|0.0000
|-168.00
|40293.00
|1798
|2006.08.28 00:00
|buy
|183
|2.40
|1.8876
|0.0000
|0.0000
|1799
|2006.08.28 05:28
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8877
|0.0000
|1800
|2006.08.28 05:28
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8882
|0.0000
|1801
|2006.08.28 05:30
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8884
|0.0000
|1802
|2006.08.28 05:30
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8886
|0.0000
|1803
|2006.08.28 05:32
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8887
|0.0000
|1804
|2006.08.28 05:33
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8888
|0.0000
|1805
|2006.08.28 05:34
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8889
|0.0000
|1806
|2006.08.28 05:34
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8890
|0.0000
|1807
|2006.08.28 08:59
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8891
|0.0000
|1808
|2006.08.28 08:59
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8892
|0.0000
|1809
|2006.08.28 09:01
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8893
|0.0000
|1810
|2006.08.28 09:01
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8896
|0.0000
|1811
|2006.08.28 09:19
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8897
|0.0000
|1812
|2006.08.28 09:19
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8900
|0.0000
|1813
|2006.08.28 09:20
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8903
|0.0000
|1814
|2006.08.28 09:20
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8904
|0.0000
|1815
|2006.08.28 09:22
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8905
|0.0000
|1816
|2006.08.28 09:26
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8908
|0.0000
|1817
|2006.08.28 09:26
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8913
|0.0000
|1818
|2006.08.28 09:26
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8918
|0.0000
|1819
|2006.08.28 09:27
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8921
|0.0000
|1820
|2006.08.28 09:27
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8925
|0.0000
|1821
|2006.08.28 09:27
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8929
|0.0000
|1822
|2006.08.28 09:30
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8930
|0.0000
|1823
|2006.08.28 09:30
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8933
|0.0000
|1824
|2006.08.28 09:31
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8934
|0.0000
|1825
|2006.08.28 15:48
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8937
|0.0000
|1826
|2006.08.28 15:48
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8940
|0.0000
|1827
|2006.08.28 15:48
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8943
|0.0000
|1828
|2006.08.28 15:49
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8944
|0.0000
|1829
|2006.08.28 15:49
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8946
|0.0000
|1830
|2006.08.28 15:50
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8947
|0.0000
|1831
|2006.08.28 15:50
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8950
|0.0000
|1832
|2006.08.28 15:50
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8952
|0.0000
|1833
|2006.08.28 15:51
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8955
|0.0000
|1834
|2006.08.28 15:51
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8959
|0.0000
|1835
|2006.08.28 15:51
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8963
|0.0000
|1836
|2006.08.28 15:52
|modify
|183
|2.40
|1.8876
|1.8964
|0.0000
|1837
|2006.08.28 16:00
|close
|183
|2.40
|1.8984
|1.8964
|0.0000
|2592.00
|42885.00
|1838
|2006.08.28 16:01
|sell
|184
|2.60
|1.8984
|0.0000
|0.0000
|1839
|2006.08.28 21:00
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8983
|0.0000
|1840
|2006.08.28 21:00
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8980
|0.0000
|1841
|2006.08.28 21:01
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8979
|0.0000
|1842
|2006.08.28 21:01
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8976
|0.0000
|1843
|2006.08.28 22:22
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8975
|0.0000
|1844
|2006.08.28 22:27
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8974
|0.0000
|1845
|2006.08.28 22:28
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8972
|0.0000
|1846
|2006.08.28 22:29
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8971
|0.0000
|1847
|2006.08.28 22:30
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8970
|0.0000
|1848
|2006.08.28 22:30
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8968
|0.0000
|1849
|2006.08.28 22:31
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8967
|0.0000
|1850
|2006.08.28 22:31
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8965
|0.0000
|1851
|2006.08.28 22:31
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8961
|0.0000
|1852
|2006.08.28 22:59
|modify
|184
|2.60
|1.8984
|1.8959
|0.0000
|1853
|2006.08.29 00:01
|close
|184
|2.60
|1.8943
|1.8959
|0.0000
|1066.00
|43951.00
|1854
|2006.08.29 00:02
|buy
|185
|2.60
|1.8942
|0.0000
|0.0000
|1855
|2006.08.29 02:49
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8942
|0.0000
|1856
|2006.08.29 02:49
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8943
|0.0000
|1857
|2006.08.29 02:50
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8944
|0.0000
|1858
|2006.08.29 02:50
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8946
|0.0000
|1859
|2006.08.29 04:02
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8947
|0.0000
|1860
|2006.08.29 04:05
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8948
|0.0000
|1861
|2006.08.29 04:14
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8949
|0.0000
|1862
|2006.08.29 04:35
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8950
|0.0000
|1863
|2006.08.29 04:37
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8951
|0.0000
|1864
|2006.08.29 05:10
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8953
|0.0000
|1865
|2006.08.29 05:10
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8954
|0.0000
|1866
|2006.08.29 05:17
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8956
|0.0000
|1867
|2006.08.29 06:09
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8958
|0.0000
|1868
|2006.08.29 06:20
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8959
|0.0000
|1869
|2006.08.29 06:36
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8960
|0.0000
|1870
|2006.08.29 06:51
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8961
|0.0000
|1871
|2006.08.29 07:10
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8962
|0.0000
|1872
|2006.08.29 07:10
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8964
|0.0000
|1873
|2006.08.29 07:27
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8966
|0.0000
|1874
|2006.08.29 09:15
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8967
|0.0000
|1875
|2006.08.29 09:15
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8968
|0.0000
|1876
|2006.08.29 09:20
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8970
|0.0000
|1877
|2006.08.29 09:20
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8974
|0.0000
|1878
|2006.08.29 09:20
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8978
|0.0000
|1879
|2006.08.29 09:21
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8980
|0.0000
|1880
|2006.08.29 09:30
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8981
|0.0000
|1881
|2006.08.29 09:58
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8982
|0.0000
|1882
|2006.08.29 10:08
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8983
|0.0000
|1883
|2006.08.29 10:08
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8984
|0.0000
|1884
|2006.08.29 10:14
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8986
|0.0000
|1885
|2006.08.29 10:14
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8990
|0.0000
|1886
|2006.08.29 10:15
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8992
|0.0000
|1887
|2006.08.29 10:16
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8993
|0.0000
|1888
|2006.08.29 10:26
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8995
|0.0000
|1889
|2006.08.29 10:27
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8997
|0.0000
|1890
|2006.08.29 10:27
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8998
|0.0000
|1891
|2006.08.29 10:29
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.8999
|0.0000
|1892
|2006.08.29 10:31
|modify
|185
|2.60
|1.8942
|1.9001
|0.0000
|1893
|2006.08.29 10:58
|s/l
|185
|2.60
|1.9001
|1.9001
|0.0000
|1534.00
|45485.00
|1894
|2006.08.29 12:00
|sell
|186
|2.70
|1.8992
|0.0000
|0.0000
|1895
|2006.08.29 16:22
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8990
|0.0000
|1896
|2006.08.29 16:23
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8986
|0.0000
|1897
|2006.08.29 16:23
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8983
|0.0000
|1898
|2006.08.29 16:23
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8978
|0.0000
|1899
|2006.08.29 16:24
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8976
|0.0000
|1900
|2006.08.29 16:24
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8974
|0.0000
|1901
|2006.08.29 16:24
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8970
|0.0000
|1902
|2006.08.29 16:49
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8969
|0.0000
|1903
|2006.08.29 16:49
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8966
|0.0000
|1904
|2006.08.29 16:50
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8965
|0.0000
|1905
|2006.08.29 16:51
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8963
|0.0000
|1906
|2006.08.29 16:51
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8958
|0.0000
|1907
|2006.08.29 16:53
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8957
|0.0000
|1908
|2006.08.29 16:53
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8956
|0.0000
|1909
|2006.08.29 16:53
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8953
|0.0000
|1910
|2006.08.29 16:53
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8950
|0.0000
|1911
|2006.08.29 16:53
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8946
|0.0000
|1912
|2006.08.29 17:45
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8945
|0.0000
|1913
|2006.08.29 17:45
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8941
|0.0000
|1914
|2006.08.29 17:45
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8938
|0.0000
|1915
|2006.08.29 17:45
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8933
|0.0000
|1916
|2006.08.29 17:46
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8932
|0.0000
|1917
|2006.08.29 17:46
|modify
|186
|2.70
|1.8992
|1.8931
|0.0000
|1918
|2006.08.29 19:32
|s/l
|186
|2.70
|1.8931
|1.8931
|0.0000
|1647.00
|47132.00
|1919
|2006.08.29 19:32
|sell
|187
|2.80
|1.8930
|0.0000
|0.0000
|1920
|2006.08.29 20:00
|close
|187
|2.80
|1.8931
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|47104.00
|1921
|2006.08.29 20:00
|buy
|188
|2.80
|1.8929
|0.0000
|0.0000
|1922
|2006.08.29 20:08
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8930
|0.0000
|1923
|2006.08.29 20:09
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8931
|0.0000
|1924
|2006.08.29 20:10
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8933
|0.0000
|1925
|2006.08.29 20:10
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8935
|0.0000
|1926
|2006.08.29 20:11
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8937
|0.0000
|1927
|2006.08.29 20:16
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8938
|0.0000
|1928
|2006.08.29 20:17
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8939
|0.0000
|1929
|2006.08.29 20:18
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8941
|0.0000
|1930
|2006.08.29 20:18
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8943
|0.0000
|1931
|2006.08.29 20:19
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8944
|0.0000
|1932
|2006.08.29 20:19
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8946
|0.0000
|1933
|2006.08.29 20:31
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8947
|0.0000
|1934
|2006.08.29 20:31
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8949
|0.0000
|1935
|2006.08.29 20:31
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8952
|0.0000
|1936
|2006.08.29 20:32
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8954
|0.0000
|1937
|2006.08.29 20:32
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8957
|0.0000
|1938
|2006.08.29 20:33
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8958
|0.0000
|1939
|2006.08.29 20:37
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8962
|0.0000
|1940
|2006.08.29 20:38
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8964
|0.0000
|1941
|2006.08.29 20:38
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8968
|0.0000
|1942
|2006.08.29 20:38
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8972
|0.0000
|1943
|2006.08.29 20:39
|modify
|188
|2.80
|1.8929
|1.8974
|0.0000
|1944
|2006.08.29 23:53
|s/l
|188
|2.80
|1.8974
|1.8974
|0.0000
|1260.00
|48364.00
|1945
|2006.08.29 23:53
|buy
|189
|2.90
|1.8976
|0.0000
|0.0000
|1946
|2006.08.30 03:24
|modify
|189
|2.90
|1.8976
|1.8976
|0.0000
|1947
|2006.08.30 03:26
|modify
|189
|2.90
|1.8976
|1.8977
|0.0000
|1948
|2006.08.30 03:35
|modify
|189
|2.90
|1.8976
|1.8979
|0.0000
|1949
|2006.08.30 03:35
|modify
|189
|2.90
|1.8976
|1.8980
|0.0000
|1950
|2006.08.30 03:41
|s/l
|189
|2.90
|1.8980
|1.8980
|0.0000
|116.00
|48480.00
|1951
|2006.08.30 03:57
|buy
|190
|2.90
|1.8994
|0.0000
|0.0000
|1952
|2006.08.30 08:01
|close
|190
|2.90
|1.9000
|0.0000
|0.0000
|174.00
|48654.00
|1953
|2006.08.30 08:01
|sell
|191
|2.90
|1.8999
|0.0000
|0.0000
|1954
|2006.08.30 12:00
|close
|191
|2.90
|1.9018
|0.0000
|0.0000
|-551.00
|48103.00
|1955
|2006.08.30 12:00
|buy
|192
|2.90
|1.9019
|0.0000
|0.0000
|1956
|2006.08.30 15:14
|modify
|192
|2.90
|1.9019
|1.9020
|0.0000
|1957
|2006.08.30 15:14
|modify
|192
|2.90
|1.9019
|1.9025
|0.0000
|1958
|2006.08.30 15:14
|modify
|192
|2.90
|1.9019
|1.9029
|0.0000
|1959
|2006.08.30 15:16
|modify
|192
|2.90
|1.9019
|1.9030
|0.0000
|1960
|2006.08.30 15:17
|modify
|192
|2.90
|1.9019
|1.9031
|0.0000
|1961
|2006.08.30 15:18
|modify
|192
|2.90
|1.9019
|1.9033
|0.0000
|1962
|2006.08.30 15:41
|s/l
|192
|2.90
|1.9033
|1.9033
|0.0000
|406.00
|48509.00
|1963
|2006.08.30 15:41
|buy
|193
|2.90
|1.9036
|0.0000
|0.0000
|1964
|2006.08.30 16:00
|close
|193
|2.90
|1.9047
|0.0000
|0.0000
|319.00
|48828.00
|1965
|2006.08.30 16:00
|sell
|194
|2.90
|1.9045
|0.0000
|0.0000
|1966
|2006.08.30 20:00
|close
|194
|2.90
|1.9045
|0.0000
|0.0000
|0.00
|48828.00
|1967
|2006.08.30 20:00
|buy
|195
|2.90
|1.9044
|0.0000
|0.0000
|1968
|2006.08.31 00:11
|close
|195
|2.90
|1.9037
|0.0000
|0.0000
|-203.00
|48625.00
|1969
|2006.08.31 00:11
|sell
|196
|2.90
|1.9038
|0.0000
|0.0000
|1970
|2006.08.31 08:00
|close
|196
|2.90
|1.9051
|0.0000
|0.0000
|-377.00
|48248.00
|1971
|2006.08.31 08:01
|buy
|197
|2.90
|1.9050
|0.0000
|0.0000
|1972
|2006.08.31 08:48
|modify
|197
|2.90
|1.9050
|1.9051
|0.0000
|1973
|2006.08.31 09:25
|modify
|197
|2.90
|1.9050
|1.9054
|0.0000
|1974
|2006.08.31 09:25
|modify
|197
|2.90
|1.9050
|1.9055
|0.0000
|1975
|2006.08.31 09:25
|modify
|197
|2.90
|1.9050
|1.9058
|0.0000
|1976
|2006.08.31 09:30
|modify
|197
|2.90
|1.9050
|1.9059
|0.0000
|1977
|2006.08.31 11:31
|s/l
|197
|2.90
|1.9059
|1.9059
|0.0000
|261.00
|48509.00
|1978
|2006.08.31 11:31
|buy
|198
|2.90
|1.9061
|0.0000
|0.0000
|1979
|2006.08.31 12:00
|close
|198
|2.90
|1.9073
|0.0000
|0.0000
|348.00
|48857.00
|1980
|2006.08.31 12:00
|sell
|199
|2.90
|1.9072
|0.0000
|0.0000
|1981
|2006.08.31 15:44
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9067
|0.0000
|1982
|2006.08.31 16:01
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9066
|0.0000
|1983
|2006.08.31 16:02
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9065
|0.0000
|1984
|2006.08.31 16:02
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9063
|0.0000
|1985
|2006.08.31 16:02
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9058
|0.0000
|1986
|2006.08.31 16:04
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9055
|0.0000
|1987
|2006.08.31 16:04
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9050
|0.0000
|1988
|2006.08.31 16:05
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9049
|0.0000
|1989
|2006.08.31 16:06
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9048
|0.0000
|1990
|2006.08.31 16:28
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9046
|0.0000
|1991
|2006.08.31 16:28
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9042
|0.0000
|1992
|2006.08.31 16:29
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9040
|0.0000
|1993
|2006.08.31 16:29
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9036
|0.0000
|1994
|2006.08.31 16:30
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9035
|0.0000
|1995
|2006.08.31 16:31
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9034
|0.0000
|1996
|2006.08.31 16:31
|modify
|199
|2.90
|1.9072
|1.9028
|0.0000
|1997
|2006.08.31 16:50
|s/l
|199
|2.90
|1.9028
|1.9028
|0.0000
|1276.00
|50133.00
|1998
|2006.08.31 16:50
|sell
|200
|3.00
|1.9025
|0.0000
|0.0000
|1999
|2006.08.31 20:00
|close
|200
|3.00
|1.9032
|0.0000
|0.0000
|-210.00
|49923.00
|2000
|2006.08.31 20:00
|buy
|201
|3.00
|1.9034
|0.0000
|0.0000
|2001
|2006.09.01 12:00
|close
|201
|3.00
|1.9033
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|49893.00
|2002
|2006.09.01 12:00
|sell
|202
|3.00
|1.9030
|0.0000
|0.0000
|2003
|2006.09.01 14:31
|modify
|202
|3.00
|1.9030
|1.9029
|0.0000
|2004
|2006.09.01 14:32
|modify
|202
|3.00
|1.9030
|1.9025
|0.0000
|2005
|2006.09.01 14:32
|modify
|202
|3.00
|1.9030
|1.9022
|0.0000
|2006
|2006.09.01 14:32
|modify
|202
|3.00
|1.9030
|1.9015
|0.0000
|2007
|2006.09.01 14:33
|modify
|202
|3.00
|1.9030
|1.9014
|0.0000
|2008
|2006.09.01 14:33
|modify
|202
|3.00
|1.9030
|1.9010
|0.0000
|2009
|2006.09.01 14:33
|modify
|202
|3.00
|1.9030
|1.9005
|0.0000
|2010
|2006.09.01 14:35
|s/l
|202
|3.00
|1.9005
|1.9005
|0.0000
|750.00
|50643.00
|2011
|2006.09.01 14:35
|sell
|203
|3.00
|1.9003
|0.0000
|0.0000
|2012
|2006.09.01 14:53
|modify
|203
|3.00
|1.9003
|1.9001
|0.0000
|2013
|2006.09.01 14:53
|modify
|203
|3.00
|1.9003
|1.8994
|0.0000
|2014
|2006.09.01 14:54
|modify
|203
|3.00
|1.9003
|1.8991
|0.0000
|2015
|2006.09.01 14:54
|modify
|203
|3.00
|1.9003
|1.8990
|0.0000
|2016
|2006.09.01 15:05
|s/l
|203
|3.00
|1.8990
|1.8990
|0.0000
|390.00
|51033.00
|2017
|2006.09.01 15:05
|sell
|204
|3.10
|1.8986
|0.0000
|0.0000
|2018
|2006.09.01 16:00
|close
|204
|3.10
|1.8980
|0.0000
|0.0000
|186.00
|51219.00
|2019
|2006.09.01 16:00
|buy
|205
|3.10
|1.8982
|0.0000
|0.0000
|2020
|2006.09.01 16:02
|modify
|205
|3.10
|1.8982
|1.8982
|0.0000
|2021
|2006.09.01 16:02
|modify
|205
|3.10
|1.8982
|1.8986
|0.0000
|2022
|2006.09.01 16:02
|modify
|205
|3.10
|1.8982
|1.8989
|0.0000
|2023
|2006.09.01 16:14
|s/l
|205
|3.10
|1.8989
|1.8989
|0.0000
|217.00
|51436.00
|2024
|2006.09.01 16:14
|buy
|206
|3.10
|1.8993
|0.0000
|0.0000
|2025
|2006.09.01 16:45
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.8993
|0.0000
|2026
|2006.09.01 16:48
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.8995
|0.0000
|2027
|2006.09.01 16:48
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.8996
|0.0000
|2028
|2006.09.01 16:58
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.8997
|0.0000
|2029
|2006.09.01 16:58
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.8999
|0.0000
|2030
|2006.09.01 16:58
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.9000
|0.0000
|2031
|2006.09.01 16:59
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.9002
|0.0000
|2032
|2006.09.01 16:59
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.9005
|0.0000
|2033
|2006.09.01 16:59
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.9008
|0.0000
|2034
|2006.09.01 17:00
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.9009
|0.0000
|2035
|2006.09.01 17:00
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.9010
|0.0000
|2036
|2006.09.01 17:02
|modify
|206
|3.10
|1.8993
|1.9011
|0.0000
|2037
|2006.09.01 17:37
|s/l
|206
|3.10
|1.9011
|1.9011
|0.0000
|558.00
|51994.00
|2038
|2006.09.01 17:37
|buy
|207
|3.10
|1.9015
|0.0000
|0.0000
|2039
|2006.09.01 17:52
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9016
|0.0000
|2040
|2006.09.01 17:55
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9017
|0.0000
|2041
|2006.09.01 17:56
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9019
|0.0000
|2042
|2006.09.01 17:57
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9023
|0.0000
|2043
|2006.09.01 17:58
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9024
|0.0000
|2044
|2006.09.01 17:58
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9027
|0.0000
|2045
|2006.09.01 18:02
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9031
|0.0000
|2046
|2006.09.01 18:02
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9033
|0.0000
|2047
|2006.09.01 18:02
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9036
|0.0000
|2048
|2006.09.01 18:02
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9038
|0.0000
|2049
|2006.09.01 18:02
|modify
|207
|3.10
|1.9015
|1.9041
|0.0000
|2050
|2006.09.01 19:10
|s/l
|207
|3.10
|1.9041
|1.9041
|0.0000
|806.00
|52800.00
|2051
|2006.09.01 19:10
|buy
|208
|3.20
|1.9044
|0.0000
|0.0000
|2052
|2006.09.04 01:04
|modify
|208
|3.20
|1.9044
|1.9045
|0.0000
|2053
|2006.09.04 01:05
|modify
|208
|3.20
|1.9044
|1.9046
|0.0000
|2054
|2006.09.04 03:30
|modify
|208
|3.20
|1.9044
|1.9048
|0.0000
|2055
|2006.09.04 06:51
|modify
|208
|3.20
|1.9044
|1.9049
|0.0000
|2056
|2006.09.04 07:39
|modify
|208
|3.20
|1.9044
|1.9050
|0.0000
|2057
|2006.09.04 07:41
|modify
|208
|3.20
|1.9044
|1.9053
|0.0000
|2058
|2006.09.04 07:41
|modify
|208
|3.20
|1.9044
|1.9054
|0.0000
|2059
|2006.09.04 09:01
|s/l
|208
|3.20
|1.9054
|1.9054
|0.0000
|320.00
|53120.00
|2060
|2006.09.04 12:00
|buy
|209
|3.20
|1.9050
|0.0000
|0.0000
|2061
|2006.09.04 20:00
|close
|209
|3.20
|1.9057
|0.0000
|0.0000
|224.00
|53344.00
|2062
|2006.09.04 20:00
|sell
|210
|3.20
|1.9056
|0.0000
|0.0000
|2063
|2006.09.05 07:05
|modify
|210
|3.20
|1.9056
|1.9056
|0.0000
|2064
|2006.09.05 08:00
|close
|210
|3.20
|1.9039
|1.9056
|0.0000
|544.00
|53888.00
|2065
|2006.09.05 08:00
|buy
|211
|3.20
|1.9041
|0.0000
|0.0000
|2066
|2006.09.05 12:00
|close
|211
|3.20
|1.9002
|0.0000
|0.0000
|-1248.00
|52640.00
|2067
|2006.09.05 12:00
|sell
|212
|3.20
|1.9006
|0.0000
|0.0000
|2068
|2006.09.05 15:18
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.9004
|0.0000
|2069
|2006.09.05 15:21
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.9003
|0.0000
|2070
|2006.09.05 15:21
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.9000
|0.0000
|2071
|2006.09.05 15:21
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8996
|0.0000
|2072
|2006.09.05 15:22
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8994
|0.0000
|2073
|2006.09.05 15:23
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8993
|0.0000
|2074
|2006.09.05 15:38
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8990
|0.0000
|2075
|2006.09.05 15:38
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8984
|0.0000
|2076
|2006.09.05 15:41
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8983
|0.0000
|2077
|2006.09.05 15:41
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8980
|0.0000
|2078
|2006.09.05 15:46
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8979
|0.0000
|2079
|2006.09.05 16:22
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8977
|0.0000
|2080
|2006.09.05 16:22
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8972
|0.0000
|2081
|2006.09.05 16:23
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8970
|0.0000
|2082
|2006.09.05 16:24
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8968
|0.0000
|2083
|2006.09.05 16:24
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8964
|0.0000
|2084
|2006.09.05 16:28
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8962
|0.0000
|2085
|2006.09.05 16:31
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8959
|0.0000
|2086
|2006.09.05 16:32
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8957
|0.0000
|2087
|2006.09.05 16:32
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8954
|0.0000
|2088
|2006.09.05 16:56
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8950
|0.0000
|2089
|2006.09.05 16:56
|modify
|212
|3.20
|1.9006
|1.8946
|0.0000
|2090
|2006.09.05 17:19
|s/l
|212
|3.20
|1.8946
|1.8946
|0.0000
|1920.00
|54560.00
|2091
|2006.09.05 17:19
|sell
|213
|3.30
|1.8943
|0.0000
|0.0000
|2092
|2006.09.05 20:01
|close
|213
|3.30
|1.8937
|0.0000
|0.0000
|198.00
|54758.00
|2093
|2006.09.05 20:01
|buy
|214
|3.30
|1.8938
|0.0000
|0.0000
|2094
|2006.09.06 04:01
|close
|214
|3.30
|1.8951
|0.0000
|0.0000
|429.00
|55187.00
|2095
|2006.09.06 04:01
|sell
|215
|3.30
|1.8948
|0.0000
|0.0000
|2096
|2006.09.06 08:00
|close
|215
|3.30
|1.8949
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|55154.00
|2097
|2006.09.06 08:01
|buy
|216
|3.30
|1.8948
|0.0000
|0.0000
|2098
|2006.09.06 12:00
|close
|216
|3.30
|1.8888
|0.0000
|0.0000
|-1980.00
|53174.00
|2099
|2006.09.06 12:00
|sell
|217
|3.20
|1.8890
|0.0000
|0.0000
|2100
|2006.09.06 13:16
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|2101
|2006.09.06 13:16
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8886
|0.0000
|2102
|2006.09.06 13:17
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8883
|0.0000
|2103
|2006.09.06 13:17
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8879
|0.0000
|2104
|2006.09.06 13:28
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8878
|0.0000
|2105
|2006.09.06 13:28
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8875
|0.0000
|2106
|2006.09.06 13:29
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8874
|0.0000
|2107
|2006.09.06 13:29
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8870
|0.0000
|2108
|2006.09.06 13:29
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8866
|0.0000
|2109
|2006.09.06 14:23
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8865
|0.0000
|2110
|2006.09.06 14:23
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8861
|0.0000
|2111
|2006.09.06 14:23
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8856
|0.0000
|2112
|2006.09.06 14:31
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8854
|0.0000
|2113
|2006.09.06 14:31
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8849
|0.0000
|2114
|2006.09.06 14:32
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8847
|0.0000
|2115
|2006.09.06 14:33
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8846
|0.0000
|2116
|2006.09.06 14:33
|modify
|217
|3.20
|1.8890
|1.8842
|0.0000
|2117
|2006.09.06 14:43
|s/l
|217
|3.20
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|1536.00
|54710.00
|2118
|2006.09.06 14:43
|sell
|218
|3.30
|1.8839
|0.0000
|0.0000
|2119
|2006.09.06 15:50
|modify
|218
|3.30
|1.8839
|1.8838
|0.0000
|2120
|2006.09.06 15:50
|modify
|218
|3.30
|1.8839
|1.8835
|0.0000
|2121
|2006.09.06 15:51
|modify
|218
|3.30
|1.8839
|1.8834
|0.0000
|2122
|2006.09.06 16:00
|modify
|218
|3.30
|1.8839
|1.8833
|0.0000
|2123
|2006.09.06 16:00
|close
|218
|3.30
|1.8810
|1.8833
|0.0000
|957.00
|55667.00
|2124
|2006.09.06 16:00
|buy
|219
|3.30
|1.8809
|0.0000
|0.0000
|2125
|2006.09.06 20:06
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8810
|0.0000
|2126
|2006.09.06 20:10
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8814
|0.0000
|2127
|2006.09.06 20:10
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8815
|0.0000
|2128
|2006.09.06 20:14
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8816
|0.0000
|2129
|2006.09.06 20:14
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8819
|0.0000
|2130
|2006.09.06 20:15
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8820
|0.0000
|2131
|2006.09.06 20:15
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8821
|0.0000
|2132
|2006.09.06 20:15
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8822
|0.0000
|2133
|2006.09.06 22:37
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8823
|0.0000
|2134
|2006.09.06 22:38
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8825
|0.0000
|2135
|2006.09.06 22:38
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8826
|0.0000
|2136
|2006.09.06 23:49
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8828
|0.0000
|2137
|2006.09.06 23:53
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8829
|0.0000
|2138
|2006.09.06 23:54
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8830
|0.0000
|2139
|2006.09.07 00:10
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8831
|0.0000
|2140
|2006.09.07 00:10
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8833
|0.0000
|2141
|2006.09.07 00:10
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8835
|0.0000
|2142
|2006.09.07 01:04
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8837
|0.0000
|2143
|2006.09.07 01:04
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8839
|0.0000
|2144
|2006.09.07 03:24
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8840
|0.0000
|2145
|2006.09.07 03:25
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8841
|0.0000
|2146
|2006.09.07 03:25
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8842
|0.0000
|2147
|2006.09.07 03:54
|modify
|219
|3.30
|1.8809
|1.8843
|0.0000
|2148
|2006.09.07 04:00
|close
|219
|3.30
|1.8865
|1.8843
|0.0000
|1848.00
|57515.00
|2149
|2006.09.07 04:00
|sell
|220
|3.50
|1.8863
|0.0000
|0.0000
|2150
|2006.09.07 08:02
|modify
|220
|3.50
|1.8863
|1.8863
|0.0000
|2151
|2006.09.07 08:07
|modify
|220
|3.50
|1.8863
|1.8860
|0.0000
|2152
|2006.09.07 08:08
|modify
|220
|3.50
|1.8863
|1.8859
|0.0000
|2153
|2006.09.07 08:12
|modify
|220
|3.50
|1.8863
|1.8858
|0.0000
|2154
|2006.09.07 08:21
|modify
|220
|3.50
|1.8863
|1.8855
|0.0000
|2155
|2006.09.07 09:01
|s/l
|220
|3.50
|1.8855
|1.8855
|0.0000
|280.00
|57795.00
|2156
|2006.09.07 09:03
|sell
|221
|3.50
|1.8837
|0.0000
|0.0000
|2157
|2006.09.07 12:36
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8834
|0.0000
|2158
|2006.09.07 12:37
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8831
|0.0000
|2159
|2006.09.07 12:38
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8829
|0.0000
|2160
|2006.09.07 12:38
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8824
|0.0000
|2161
|2006.09.07 12:41
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8821
|0.0000
|2162
|2006.09.07 12:41
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8820
|0.0000
|2163
|2006.09.07 12:47
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8818
|0.0000
|2164
|2006.09.07 12:47
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8814
|0.0000
|2165
|2006.09.07 13:06
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8810
|0.0000
|2166
|2006.09.07 13:06
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8807
|0.0000
|2167
|2006.09.07 13:06
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8800
|0.0000
|2168
|2006.09.07 13:07
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8799
|0.0000
|2169
|2006.09.07 13:07
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8795
|0.0000
|2170
|2006.09.07 13:08
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8794
|0.0000
|2171
|2006.09.07 13:08
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8789
|0.0000
|2172
|2006.09.07 13:08
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8787
|0.0000
|2173
|2006.09.07 13:12
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8786
|0.0000
|2174
|2006.09.07 13:15
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8784
|0.0000
|2175
|2006.09.07 13:15
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8780
|0.0000
|2176
|2006.09.07 13:16
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8778
|0.0000
|2177
|2006.09.07 13:17
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8777
|0.0000
|2178
|2006.09.07 13:18
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8776
|0.0000
|2179
|2006.09.07 13:58
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8773
|0.0000
|2180
|2006.09.07 13:58
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8767
|0.0000
|2181
|2006.09.07 14:44
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8764
|0.0000
|2182
|2006.09.07 14:45
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8760
|0.0000
|2183
|2006.09.07 14:46
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8758
|0.0000
|2184
|2006.09.07 14:46
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8754
|0.0000
|2185
|2006.09.07 14:47
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8751
|0.0000
|2186
|2006.09.07 14:47
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8750
|0.0000
|2187
|2006.09.07 14:48
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8749
|0.0000
|2188
|2006.09.07 14:50
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8745
|0.0000
|2189
|2006.09.07 14:51
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8744
|0.0000
|2190
|2006.09.07 15:02
|modify
|221
|3.50
|1.8837
|1.8741
|0.0000
|2191
|2006.09.07 15:57
|s/l
|221
|3.50
|1.8741
|1.8741
|0.0000
|3360.00
|61155.00
|2192
|2006.09.07 15:57
|sell
|222
|3.70
|1.8740
|0.0000
|0.0000
|2193
|2006.09.07 16:00
|close
|222
|3.70
|1.8744
|0.0000
|0.0000
|-148.00
|61007.00
|2194
|2006.09.07 16:00
|buy
|223
|3.70
|1.8741
|0.0000
|0.0000
|2195
|2006.09.07 18:08
|modify
|223
|3.70
|1.8741
|1.8743
|0.0000
|2196
|2006.09.07 18:09
|modify
|223
|3.70
|1.8741
|1.8744
|0.0000
|2197
|2006.09.07 18:57
|modify
|223
|3.70
|1.8741
|1.8745
|0.0000
|2198
|2006.09.07 19:20
|modify
|223
|3.70
|1.8741
|1.8747
|0.0000
|2199
|2006.09.07 19:31
|modify
|223
|3.70
|1.8741
|1.8748
|0.0000
|2200
|2006.09.07 19:32
|modify
|223
|3.70
|1.8741
|1.8750
|0.0000
|2201
|2006.09.07 19:32
|modify
|223
|3.70
|1.8741
|1.8751
|0.0000
|2202
|2006.09.07 19:34
|modify
|223
|3.70
|1.8741
|1.8752
|0.0000
|2203
|2006.09.07 19:37
|modify
|223
|3.70
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|2204
|2006.09.07 19:38
|modify
|223
|3.70
|1.8741
|1.8755
|0.0000
|2205
|2006.09.07 20:00
|close
|223
|3.70
|1.8773
|1.8755
|0.0000
|1184.00
|62191.00
|2206
|2006.09.07 20:00
|sell
|224
|3.70
|1.8774
|0.0000
|0.0000
|2207
|2006.09.07 22:20
|modify
|224
|3.70
|1.8774
|1.8772
|0.0000
|2208
|2006.09.07 23:41
|s/l
|224
|3.70
|1.8772
|1.8772
|0.0000
|74.00
|62265.00
|2209
|2006.09.07 23:41
|sell
|225
|3.70
|1.8768
|0.0000
|0.0000
|2210
|2006.09.08 02:21
|modify
|225
|3.70
|1.8768
|1.8768
|0.0000
|2211
|2006.09.08 02:55
|modify
|225
|3.70
|1.8768
|1.8763
|0.0000
|2212
|2006.09.08 02:58
|modify
|225
|3.70
|1.8768
|1.8762
|0.0000
|2213
|2006.09.08 02:58
|modify
|225
|3.70
|1.8768
|1.8761
|0.0000
|2214
|2006.09.08 03:08
|modify
|225
|3.70
|1.8768
|1.8760
|0.0000
|2215
|2006.09.08 03:08
|modify
|225
|3.70
|1.8768
|1.8759
|0.0000
|2216
|2006.09.08 07:17
|s/l
|225
|3.70
|1.8759
|1.8759
|0.0000
|333.00
|62598.00
|2217
|2006.09.08 07:37
|sell
|226
|3.80
|1.8740
|0.0000
|0.0000
|2218
|2006.09.08 11:32
|modify
|226
|3.80
|1.8740
|1.8740
|0.0000
|2219
|2006.09.08 11:55
|modify
|226
|3.80
|1.8740
|1.8738
|0.0000
|2220
|2006.09.08 11:55
|modify
|226
|3.80
|1.8740
|1.8734
|0.0000
|2221
|2006.09.08 12:20
|modify
|226
|3.80
|1.8740
|1.8731
|0.0000
|2222
|2006.09.08 12:21
|modify
|226
|3.80
|1.8740
|1.8730
|0.0000
|2223
|2006.09.08 13:09
|modify
|226
|3.80
|1.8740
|1.8728
|0.0000
|2224
|2006.09.08 13:10
|modify
|226
|3.80
|1.8740
|1.8727
|0.0000
|2225
|2006.09.08 13:10
|modify
|226
|3.80
|1.8740
|1.8723
|0.0000
|2226
|2006.09.08 13:10
|modify
|226
|3.80
|1.8740
|1.8719
|0.0000
|2227
|2006.09.08 13:14
|modify
|226
|3.80
|1.8740
|1.8718
|0.0000
|2228
|2006.09.08 14:05
|s/l
|226
|3.80
|1.8718
|1.8718
|0.0000
|836.00
|63434.00
|2229
|2006.09.08 14:18
|sell
|227
|3.80
|1.8709
|0.0000
|0.0000
|2230
|2006.09.08 14:37
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8708
|0.0000
|2231
|2006.09.08 14:37
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8703
|0.0000
|2232
|2006.09.08 14:38
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8702
|0.0000
|2233
|2006.09.08 14:38
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8701
|0.0000
|2234
|2006.09.08 14:45
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8698
|0.0000
|2235
|2006.09.08 14:45
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8695
|0.0000
|2236
|2006.09.08 14:45
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8691
|0.0000
|2237
|2006.09.08 14:46
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8689
|0.0000
|2238
|2006.09.08 14:51
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8688
|0.0000
|2239
|2006.09.08 14:58
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8687
|0.0000
|2240
|2006.09.08 14:58
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8686
|0.0000
|2241
|2006.09.08 15:01
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8685
|0.0000
|2242
|2006.09.08 15:03
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8682
|0.0000
|2243
|2006.09.08 15:03
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8678
|0.0000
|2244
|2006.09.08 15:05
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8676
|0.0000
|2245
|2006.09.08 15:06
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8672
|0.0000
|2246
|2006.09.08 15:06
|modify
|227
|3.80
|1.8709
|1.8671
|0.0000
|2247
|2006.09.08 15:32
|s/l
|227
|3.80
|1.8671
|1.8671
|0.0000
|1444.00
|64878.00
|2248
|2006.09.08 15:32
|sell
|228
|3.90
|1.8667
|0.0000
|0.0000
|2249
|2006.09.08 16:24
|modify
|228
|3.90
|1.8667
|1.8664
|0.0000
|2250
|2006.09.08 16:26
|modify
|228
|3.90
|1.8667
|1.8662
|0.0000
|2251
|2006.09.08 17:18
|s/l
|228
|3.90
|1.8662
|1.8662
|0.0000
|195.00
|65073.00
|2252
|2006.09.08 20:00
|buy
|229
|3.90
|1.8659
|0.0000
|0.0000
|2253
|2006.09.11 00:04
|close
|229
|3.90
|1.8653
|0.0000
|0.0000
|-234.00
|64839.00
|2254
|2006.09.11 00:05
|sell
|230
|3.90
|1.8652
|0.0000
|0.0000
|2255
|2006.09.11 04:01
|close
|230
|3.90
|1.8654
|0.0000
|0.0000
|-78.00
|64761.00
|2256
|2006.09.11 04:01
|buy
|231
|3.90
|1.8656
|0.0000
|0.0000
|2257
|2006.09.11 10:09
|modify
|231
|3.90
|1.8656
|1.8657
|0.0000
|2258
|2006.09.11 10:09
|modify
|231
|3.90
|1.8656
|1.8660
|0.0000
|2259
|2006.09.11 10:10
|modify
|231
|3.90
|1.8656
|1.8661
|0.0000
|2260
|2006.09.11 10:10
|modify
|231
|3.90
|1.8656
|1.8664
|0.0000
|2261
|2006.09.11 10:10
|modify
|231
|3.90
|1.8656
|1.8666
|0.0000
|2262
|2006.09.11 10:12
|modify
|231
|3.90
|1.8656
|1.8670
|0.0000
|2263
|2006.09.11 10:12
|modify
|231
|3.90
|1.8656
|1.8674
|0.0000
|2264
|2006.09.11 10:12
|modify
|231
|3.90
|1.8656
|1.8678
|0.0000
|2265
|2006.09.11 10:15
|modify
|231
|3.90
|1.8656
|1.8679
|0.0000
|2266
|2006.09.11 10:31
|s/l
|231
|3.90
|1.8679
|1.8679
|0.0000
|897.00
|65658.00
|2267
|2006.09.11 10:31
|buy
|232
|3.90
|1.8682
|0.0000
|0.0000
|2268
|2006.09.11 12:01
|close
|232
|3.90
|1.8679
|0.0000
|0.0000
|-117.00
|65541.00
|2269
|2006.09.11 12:01
|sell
|233
|3.90
|1.8675
|0.0000
|0.0000
|2270
|2006.09.11 16:01
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8674
|0.0000
|2271
|2006.09.11 16:01
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8671
|0.0000
|2272
|2006.09.11 16:02
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8670
|0.0000
|2273
|2006.09.11 16:03
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8666
|0.0000
|2274
|2006.09.11 16:03
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8661
|0.0000
|2275
|2006.09.11 16:04
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8658
|0.0000
|2276
|2006.09.11 16:08
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8657
|0.0000
|2277
|2006.09.11 16:08
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8654
|0.0000
|2278
|2006.09.11 16:09
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8651
|0.0000
|2279
|2006.09.11 16:09
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8646
|0.0000
|2280
|2006.09.11 16:10
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8644
|0.0000
|2281
|2006.09.11 16:10
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8640
|0.0000
|2282
|2006.09.11 16:13
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8639
|0.0000
|2283
|2006.09.11 16:16
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8637
|0.0000
|2284
|2006.09.11 16:16
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8636
|0.0000
|2285
|2006.09.11 16:17
|modify
|233
|3.90
|1.8675
|1.8635
|0.0000
|2286
|2006.09.11 17:21
|s/l
|233
|3.90
|1.8635
|1.8635
|0.0000
|1560.00
|67101.00
|2287
|2006.09.11 17:21
|sell
|234
|4.00
|1.8631
|0.0000
|0.0000
|2288
|2006.09.11 20:01
|close
|234
|4.00
|1.8642
|0.0000
|0.0000
|-440.00
|66661.00
|2289
|2006.09.11 20:01
|buy
|235
|4.00
|1.8646
|0.0000
|0.0000
|2290
|2006.09.12 02:15
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8647
|0.0000
|2291
|2006.09.12 02:16
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8650
|0.0000
|2292
|2006.09.12 02:16
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8652
|0.0000
|2293
|2006.09.12 02:17
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8655
|0.0000
|2294
|2006.09.12 02:17
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8656
|0.0000
|2295
|2006.09.12 02:45
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8658
|0.0000
|2296
|2006.09.12 02:46
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8659
|0.0000
|2297
|2006.09.12 06:07
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8660
|0.0000
|2298
|2006.09.12 06:20
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8661
|0.0000
|2299
|2006.09.12 06:20
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8664
|0.0000
|2300
|2006.09.12 06:20
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8665
|0.0000
|2301
|2006.09.12 07:28
|modify
|235
|4.00
|1.8646
|1.8666
|0.0000
|2302
|2006.09.12 10:04
|s/l
|235
|4.00
|1.8666
|1.8666
|0.0000
|800.00
|67461.00
|2303
|2006.09.12 12:01
|sell
|236
|4.00
|1.8729
|0.0000
|0.0000
|2304
|2006.09.13 04:00
|close
|236
|4.00
|1.8731
|0.0000
|0.0000
|-80.00
|67381.00
|2305
|2006.09.13 04:00
|buy
|237
|4.00
|1.8729
|0.0000
|0.0000
|2306
|2006.09.13 09:10
|modify
|237
|4.00
|1.8729
|1.8731
|0.0000
|2307
|2006.09.13 09:25
|modify
|237
|4.00
|1.8729
|1.8732
|0.0000
|2308
|2006.09.13 09:29
|modify
|237
|4.00
|1.8729
|1.8733
|0.0000
|2309
|2006.09.13 11:07
|s/l
|237
|4.00
|1.8733
|1.8733
|0.0000
|160.00
|67541.00
|2310
|2006.09.13 12:00
|sell
|238
|4.10
|1.8741
|0.0000
|0.0000
|2311
|2006.09.13 16:00
|close
|238
|4.10
|1.8754
|0.0000
|0.0000
|-533.00
|67008.00
|2312
|2006.09.13 16:00
|buy
|239
|4.00
|1.8754
|0.0000
|0.0000
|2313
|2006.09.14 04:00
|close
|239
|4.00
|1.8769
|0.0000
|0.0000
|600.00
|67608.00
|2314
|2006.09.14 04:00
|sell
|240
|4.10
|1.8769
|0.0000
|0.0000
|2315
|2006.09.14 08:00
|close
|240
|4.10
|1.8763
|0.0000
|0.0000
|246.00
|67854.00
|2316
|2006.09.14 08:00
|buy
|241
|4.10
|1.8765
|0.0000
|0.0000
|2317
|2006.09.14 09:34
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8766
|0.0000
|2318
|2006.09.14 09:34
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8770
|0.0000
|2319
|2006.09.14 09:35
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8772
|0.0000
|2320
|2006.09.14 09:35
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8773
|0.0000
|2321
|2006.09.14 10:13
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8774
|0.0000
|2322
|2006.09.14 10:31
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8776
|0.0000
|2323
|2006.09.14 10:31
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8777
|0.0000
|2324
|2006.09.14 10:31
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8781
|0.0000
|2325
|2006.09.14 10:31
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8786
|0.0000
|2326
|2006.09.14 10:39
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8788
|0.0000
|2327
|2006.09.14 10:39
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8790
|0.0000
|2328
|2006.09.14 10:48
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8792
|0.0000
|2329
|2006.09.14 10:48
|modify
|241
|4.10
|1.8765
|1.8795
|0.0000
|2330
|2006.09.14 10:54
|s/l
|241
|4.10
|1.8795
|1.8795
|0.0000
|1230.00
|69084.00
|2331
|2006.09.14 10:54
|buy
|242
|4.10
|1.8799
|0.0000
|0.0000
|2332
|2006.09.14 12:14
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8802
|0.0000
|2333
|2006.09.14 12:16
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8803
|0.0000
|2334
|2006.09.14 12:16
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8806
|0.0000
|2335
|2006.09.14 12:41
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8810
|0.0000
|2336
|2006.09.14 12:41
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8814
|0.0000
|2337
|2006.09.14 12:41
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8818
|0.0000
|2338
|2006.09.14 12:47
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8820
|0.0000
|2339
|2006.09.14 12:47
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8823
|0.0000
|2340
|2006.09.14 12:47
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8827
|0.0000
|2341
|2006.09.14 12:50
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8829
|0.0000
|2342
|2006.09.14 13:12
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8830
|0.0000
|2343
|2006.09.14 13:14
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8831
|0.0000
|2344
|2006.09.14 13:15
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8833
|0.0000
|2345
|2006.09.14 13:16
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8835
|0.0000
|2346
|2006.09.14 13:16
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8837
|0.0000
|2347
|2006.09.14 13:32
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8838
|0.0000
|2348
|2006.09.14 13:32
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8841
|0.0000
|2349
|2006.09.14 13:35
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8843
|0.0000
|2350
|2006.09.14 13:35
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8846
|0.0000
|2351
|2006.09.14 13:36
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8847
|0.0000
|2352
|2006.09.14 13:36
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8848
|0.0000
|2353
|2006.09.14 13:42
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8850
|0.0000
|2354
|2006.09.14 14:30
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8851
|0.0000
|2355
|2006.09.14 14:31
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8852
|0.0000
|2356
|2006.09.14 14:31
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8855
|0.0000
|2357
|2006.09.14 14:31
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8856
|0.0000
|2358
|2006.09.14 14:31
|modify
|242
|4.10
|1.8799
|1.8858
|0.0000
|2359
|2006.09.14 14:32
|s/l
|242
|4.10
|1.8858
|1.8858
|0.0000
|2419.00
|71503.00
|2360
|2006.09.14 20:00
|sell
|243
|4.30
|1.8885
|0.0000
|0.0000
|2361
|2006.09.14 22:49
|modify
|243
|4.30
|1.8885
|1.8881
|0.0000
|2362
|2006.09.14 22:50
|modify
|243
|4.30
|1.8885
|1.8880
|0.0000
|2363
|2006.09.14 22:50
|modify
|243
|4.30
|1.8885
|1.8876
|0.0000
|2364
|2006.09.14 22:58
|s/l
|243
|4.30
|1.8876
|1.8876
|0.0000
|387.00
|71890.00
|2365
|2006.09.14 22:58
|sell
|244
|4.30
|1.8872
|0.0000
|0.0000
|2366
|2006.09.15 04:01
|close
|244
|4.30
|1.8868
|0.0000
|0.0000
|172.00
|72062.00
|2367
|2006.09.15 04:02
|buy
|245
|4.30
|1.8868
|0.0000
|0.0000
|2368
|2006.09.15 08:00
|close
|245
|4.30
|1.8872
|0.0000
|0.0000
|172.00
|72234.00
|2369
|2006.09.15 08:01
|sell
|246
|4.30
|1.8875
|0.0000
|0.0000
|2370
|2006.09.15 10:07
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8874
|0.0000
|2371
|2006.09.15 10:21
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8873
|0.0000
|2372
|2006.09.15 10:32
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8872
|0.0000
|2373
|2006.09.15 10:36
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8870
|0.0000
|2374
|2006.09.15 11:36
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8868
|0.0000
|2375
|2006.09.15 11:36
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8867
|0.0000
|2376
|2006.09.15 11:39
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8864
|0.0000
|2377
|2006.09.15 11:44
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8863
|0.0000
|2378
|2006.09.15 11:46
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8861
|0.0000
|2379
|2006.09.15 11:47
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8859
|0.0000
|2380
|2006.09.15 11:50
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8858
|0.0000
|2381
|2006.09.15 11:50
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8857
|0.0000
|2382
|2006.09.15 11:51
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8856
|0.0000
|2383
|2006.09.15 11:57
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8855
|0.0000
|2384
|2006.09.15 11:58
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8853
|0.0000
|2385
|2006.09.15 11:59
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8849
|0.0000
|2386
|2006.09.15 12:04
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8846
|0.0000
|2387
|2006.09.15 12:57
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8843
|0.0000
|2388
|2006.09.15 12:58
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8839
|0.0000
|2389
|2006.09.15 13:18
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8838
|0.0000
|2390
|2006.09.15 13:51
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8836
|0.0000
|2391
|2006.09.15 13:52
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8834
|0.0000
|2392
|2006.09.15 13:59
|modify
|246
|4.30
|1.8875
|1.8833
|0.0000
|2393
|2006.09.15 14:33
|s/l
|246
|4.30
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|1806.00
|74040.00
|2394
|2006.09.15 14:34
|sell
|247
|4.40
|1.8819
|0.0000
|0.0000
|2395
|2006.09.15 15:34
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8818
|0.0000
|2396
|2006.09.15 15:34
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8813
|0.0000
|2397
|2006.09.15 15:36
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8809
|0.0000
|2398
|2006.09.15 15:37
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8808
|0.0000
|2399
|2006.09.15 15:38
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8807
|0.0000
|2400
|2006.09.15 15:38
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8803
|0.0000
|2401
|2006.09.15 15:39
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8798
|0.0000
|2402
|2006.09.15 15:43
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8797
|0.0000
|2403
|2006.09.15 15:43
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8796
|0.0000
|2404
|2006.09.15 15:44
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8795
|0.0000
|2405
|2006.09.15 15:51
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8791
|0.0000
|2406
|2006.09.15 15:51
|modify
|247
|4.40
|1.8819
|1.8790
|0.0000
|2407
|2006.09.15 16:00
|close
|247
|4.40
|1.8773
|1.8790
|0.0000
|2024.00
|76064.00
|2408
|2006.09.15 16:00
|buy
|248
|4.60
|1.8774
|0.0000
|0.0000
|2409
|2006.09.15 21:27
|modify
|248
|4.60
|1.8774
|1.8775
|0.0000
|2410
|2006.09.15 21:28
|modify
|248
|4.60
|1.8774
|1.8777
|0.0000
|2411
|2006.09.15 21:28
|modify
|248
|4.60
|1.8774
|1.8779
|0.0000
|2412
|2006.09.15 21:29
|modify
|248
|4.60
|1.8774
|1.8783
|0.0000
|2413
|2006.09.15 21:29
|modify
|248
|4.60
|1.8774
|1.8786
|0.0000
|2414
|2006.09.15 21:39
|modify
|248
|4.60
|1.8774
|1.8787
|0.0000
|2415
|2006.09.15 21:42
|modify
|248
|4.60
|1.8774
|1.8789
|0.0000
|2416
|2006.09.15 21:44
|modify
|248
|4.60
|1.8774
|1.8791
|0.0000
|2417
|2006.09.15 21:44
|modify
|248
|4.60
|1.8774
|1.8792
|0.0000
|2418
|2006.09.15 21:56
|s/l
|248
|4.60
|1.8792
|1.8792
|0.0000
|828.00
|76892.00
|2419
|2006.09.15 21:56
|buy
|249
|4.60
|1.8796
|0.0000
|0.0000
|2420
|2006.09.18 00:00
|close
|249
|4.60
|1.8780
|0.0000
|0.0000
|-736.00
|76156.00
|2421
|2006.09.18 00:00
|sell
|250
|4.60
|1.8783
|0.0000
|0.0000
|2422
|2006.09.18 04:00
|close
|250
|4.60
|1.8796
|0.0000
|0.0000
|-598.00
|75558.00
|2423
|2006.09.18 04:01
|buy
|251
|4.50
|1.8795
|0.0000
|0.0000
|2424
|2006.09.18 08:12
|modify
|251
|4.50
|1.8795
|1.8795
|0.0000
|2425
|2006.09.18 08:19
|modify
|251
|4.50
|1.8795
|1.8799
|0.0000
|2426
|2006.09.18 08:20
|modify
|251
|4.50
|1.8795
|1.8801
|0.0000
|2427
|2006.09.18 08:20
|modify
|251
|4.50
|1.8795
|1.8802
|0.0000
|2428
|2006.09.18 08:35
|modify
|251
|4.50
|1.8795
|1.8803
|0.0000
|2429
|2006.09.18 08:36
|modify
|251
|4.50
|1.8795
|1.8805
|0.0000
|2430
|2006.09.18 08:36
|modify
|251
|4.50
|1.8795
|1.8807
|0.0000
|2431
|2006.09.18 08:36
|modify
|251
|4.50
|1.8795
|1.8811
|0.0000
|2432
|2006.09.18 09:03
|modify
|251
|4.50
|1.8795
|1.8812
|0.0000
|2433
|2006.09.18 09:05
|modify
|251
|4.50
|1.8795
|1.8813
|0.0000
|2434
|2006.09.18 10:49
|s/l
|251
|4.50
|1.8813
|1.8813
|0.0000
|810.00
|76368.00
|2435
|2006.09.18 10:49
|buy
|252
|4.60
|1.8817
|0.0000
|0.0000
|2436
|2006.09.19 04:00
|close
|252
|4.60
|1.8810
|0.0000
|0.0000
|-322.00
|76046.00
|2437
|2006.09.19 04:02
|sell
|253
|4.60
|1.8810
|0.0000
|0.0000
|2438
|2006.09.19 10:15
|modify
|253
|4.60
|1.8810
|1.8810
|0.0000
|2439
|2006.09.19 10:17
|modify
|253
|4.60
|1.8810
|1.8809
|0.0000
|2440
|2006.09.19 10:18
|modify
|253
|4.60
|1.8810
|1.8808
|0.0000
|2441
|2006.09.19 10:19
|modify
|253
|4.60
|1.8810
|1.8806
|0.0000
|2442
|2006.09.19 11:07
|s/l
|253
|4.60
|1.8806
|1.8806
|0.0000
|184.00
|76230.00
|2443
|2006.09.19 11:07
|sell
|254
|4.60
|1.8802
|0.0000
|0.0000
|2444
|2006.09.19 12:00
|close
|254
|4.60
|1.8796
|0.0000
|0.0000
|276.00
|76506.00
|2445
|2006.09.19 12:00
|buy
|255
|4.60
|1.8797
|0.0000
|0.0000
|2446
|2006.09.19 14:30
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8797
|0.0000
|2447
|2006.09.19 14:30
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8799
|0.0000
|2448
|2006.09.19 14:30
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8801
|0.0000
|2449
|2006.09.19 14:30
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8803
|0.0000
|2450
|2006.09.19 14:30
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8804
|0.0000
|2451
|2006.09.19 14:30
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8806
|0.0000
|2452
|2006.09.19 14:30
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8807
|0.0000
|2453
|2006.09.19 14:30
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8809
|0.0000
|2454
|2006.09.19 14:30
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8811
|0.0000
|2455
|2006.09.19 14:30
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8813
|0.0000
|2456
|2006.09.19 14:40
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8814
|0.0000
|2457
|2006.09.19 14:40
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8816
|0.0000
|2458
|2006.09.19 14:40
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8817
|0.0000
|2459
|2006.09.19 14:40
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8818
|0.0000
|2460
|2006.09.19 14:40
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8820
|0.0000
|2461
|2006.09.19 14:40
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8821
|0.0000
|2462
|2006.09.19 14:40
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8822
|0.0000
|2463
|2006.09.19 14:41
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8823
|0.0000
|2464
|2006.09.19 14:41
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8824
|0.0000
|2465
|2006.09.19 14:41
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8825
|0.0000
|2466
|2006.09.19 14:41
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8826
|0.0000
|2467
|2006.09.19 14:41
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8827
|0.0000
|2468
|2006.09.19 14:41
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8828
|0.0000
|2469
|2006.09.19 14:41
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8829
|0.0000
|2470
|2006.09.19 14:42
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8830
|0.0000
|2471
|2006.09.19 14:42
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8831
|0.0000
|2472
|2006.09.19 14:44
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8832
|0.0000
|2473
|2006.09.19 14:45
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8833
|0.0000
|2474
|2006.09.19 14:45
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8834
|0.0000
|2475
|2006.09.19 14:50
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8835
|0.0000
|2476
|2006.09.19 14:50
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8836
|0.0000
|2477
|2006.09.19 14:50
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8837
|0.0000
|2478
|2006.09.19 14:51
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8838
|0.0000
|2479
|2006.09.19 14:51
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8839
|0.0000
|2480
|2006.09.19 14:51
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8840
|0.0000
|2481
|2006.09.19 14:51
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8841
|0.0000
|2482
|2006.09.19 14:51
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8842
|0.0000
|2483
|2006.09.19 14:52
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8843
|0.0000
|2484
|2006.09.19 14:52
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8845
|0.0000
|2485
|2006.09.19 14:52
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8846
|0.0000
|2486
|2006.09.19 14:54
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8847
|0.0000
|2487
|2006.09.19 14:54
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8848
|0.0000
|2488
|2006.09.19 14:56
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8849
|0.0000
|2489
|2006.09.19 14:56
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8850
|0.0000
|2490
|2006.09.19 15:12
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8851
|0.0000
|2491
|2006.09.19 15:14
|modify
|255
|4.60
|1.8797
|1.8852
|0.0000
|2492
|2006.09.19 16:00
|close
|255
|4.60
|1.8872
|1.8852
|0.0000
|3450.00
|79956.00
|2493
|2006.09.19 16:05
|sell
|256
|4.80
|1.8875
|0.0000
|0.0000
|2494
|2006.09.19 17:17
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8874
|0.0000
|2495
|2006.09.19 17:17
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8873
|0.0000
|2496
|2006.09.19 17:17
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8872
|0.0000
|2497
|2006.09.19 17:17
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8871
|0.0000
|2498
|2006.09.19 17:18
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8870
|0.0000
|2499
|2006.09.19 17:20
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8868
|0.0000
|2500
|2006.09.19 17:20
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8867
|0.0000
|2501
|2006.09.19 17:21
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8864
|0.0000
|2502
|2006.09.19 17:22
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8863
|0.0000
|2503
|2006.09.19 17:22
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8861
|0.0000
|2504
|2006.09.19 17:22
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8858
|0.0000
|2505
|2006.09.19 17:22
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8857
|0.0000
|2506
|2006.09.19 17:42
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8855
|0.0000
|2507
|2006.09.19 17:42
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8854
|0.0000
|2508
|2006.09.19 17:42
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8851
|0.0000
|2509
|2006.09.19 17:53
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8850
|0.0000
|2510
|2006.09.19 17:53
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8849
|0.0000
|2511
|2006.09.19 18:05
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8848
|0.0000
|2512
|2006.09.19 18:05
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8847
|0.0000
|2513
|2006.09.19 18:11
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8846
|0.0000
|2514
|2006.09.19 18:21
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8845
|0.0000
|2515
|2006.09.19 18:51
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8842
|0.0000
|2516
|2006.09.19 18:52
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8841
|0.0000
|2517
|2006.09.19 18:58
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8840
|0.0000
|2518
|2006.09.19 18:59
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8838
|0.0000
|2519
|2006.09.19 18:59
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8836
|0.0000
|2520
|2006.09.19 19:00
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8834
|0.0000
|2521
|2006.09.19 19:05
|modify
|256
|4.80
|1.8875
|1.8833
|0.0000
|2522
|2006.09.19 22:53
|s/l
|256
|4.80
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|2016.00
|81972.00
|2523
|2006.09.19 22:58
|sell
|257
|4.90
|1.8819
|0.0000
|0.0000
|2524
|2006.09.20 00:00
|close
|257
|4.90
|1.8818
|0.0000
|0.0000
|49.00
|82021.00
|2525
|2006.09.20 00:00
|buy
|258
|4.90
|1.8818
|0.0000
|0.0000
|2526
|2006.09.20 04:00
|close
|258
|4.90
|1.8828
|0.0000
|0.0000
|490.00
|82511.00
|2527
|2006.09.20 04:00
|sell
|259
|5.00
|1.8827
|0.0000
|0.0000
|2528
|2006.09.20 12:00
|close
|259
|5.00
|1.8831
|0.0000
|0.0000
|-200.00
|82311.00
|2529
|2006.09.20 12:00
|buy
|260
|4.90
|1.8830
|0.0000
|0.0000
|2530
|2006.09.20 15:03
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8832
|0.0000
|2531
|2006.09.20 15:03
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8833
|0.0000
|2532
|2006.09.20 15:08
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8834
|0.0000
|2533
|2006.09.20 15:08
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8835
|0.0000
|2534
|2006.09.20 15:08
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8836
|0.0000
|2535
|2006.09.20 15:08
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8837
|0.0000
|2536
|2006.09.20 15:08
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8838
|0.0000
|2537
|2006.09.20 15:08
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8839
|0.0000
|2538
|2006.09.20 15:08
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8840
|0.0000
|2539
|2006.09.20 15:08
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8841
|0.0000
|2540
|2006.09.20 15:13
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8842
|0.0000
|2541
|2006.09.20 15:13
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8844
|0.0000
|2542
|2006.09.20 15:13
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8845
|0.0000
|2543
|2006.09.20 15:15
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8846
|0.0000
|2544
|2006.09.20 15:15
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8847
|0.0000
|2545
|2006.09.20 15:17
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8848
|0.0000
|2546
|2006.09.20 15:17
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8849
|0.0000
|2547
|2006.09.20 15:27
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8850
|0.0000
|2548
|2006.09.20 15:27
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8852
|0.0000
|2549
|2006.09.20 16:06
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8854
|0.0000
|2550
|2006.09.20 16:06
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8855
|0.0000
|2551
|2006.09.20 16:40
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8856
|0.0000
|2552
|2006.09.20 16:54
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8857
|0.0000
|2553
|2006.09.20 16:58
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8858
|0.0000
|2554
|2006.09.20 16:58
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8859
|0.0000
|2555
|2006.09.20 16:58
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8860
|0.0000
|2556
|2006.09.20 16:58
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8861
|0.0000
|2557
|2006.09.20 16:58
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8862
|0.0000
|2558
|2006.09.20 16:59
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8863
|0.0000
|2559
|2006.09.20 17:20
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8864
|0.0000
|2560
|2006.09.20 17:46
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8865
|0.0000
|2561
|2006.09.20 17:49
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8866
|0.0000
|2562
|2006.09.20 17:50
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8867
|0.0000
|2563
|2006.09.20 17:50
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8868
|0.0000
|2564
|2006.09.20 17:50
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8869
|0.0000
|2565
|2006.09.20 17:50
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8870
|0.0000
|2566
|2006.09.20 17:50
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8871
|0.0000
|2567
|2006.09.20 17:50
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8872
|0.0000
|2568
|2006.09.20 17:50
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8873
|0.0000
|2569
|2006.09.20 17:50
|modify
|260
|4.90
|1.8830
|1.8874
|0.0000
|2570
|2006.09.20 20:00
|close
|260
|4.90
|1.8892
|1.8874
|0.0000
|3038.00
|85349.00
|2571
|2006.09.20 20:00
|sell
|261
|5.10
|1.8893
|0.0000
|0.0000
|2572
|2006.09.21 00:01
|close
|261
|5.10
|1.8872
|0.0000
|0.0000
|1071.00
|86420.00
|2573
|2006.09.21 00:03
|buy
|262
|5.20
|1.8875
|0.0000
|0.0000
|2574
|2006.09.21 02:48
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8882
|0.0000
|2575
|2006.09.21 03:07
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8883
|0.0000
|2576
|2006.09.21 03:07
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8884
|0.0000
|2577
|2006.09.21 03:08
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8885
|0.0000
|2578
|2006.09.21 03:20
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8886
|0.0000
|2579
|2006.09.21 03:50
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8888
|0.0000
|2580
|2006.09.21 03:50
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8890
|0.0000
|2581
|2006.09.21 03:50
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8891
|0.0000
|2582
|2006.09.21 03:53
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8892
|0.0000
|2583
|2006.09.21 07:42
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8894
|0.0000
|2584
|2006.09.21 07:42
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8895
|0.0000
|2585
|2006.09.21 07:43
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8896
|0.0000
|2586
|2006.09.21 07:43
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8897
|0.0000
|2587
|2006.09.21 07:43
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8899
|0.0000
|2588
|2006.09.21 07:43
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8900
|0.0000
|2589
|2006.09.21 07:43
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8902
|0.0000
|2590
|2006.09.21 07:43
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8903
|0.0000
|2591
|2006.09.21 07:43
|modify
|262
|5.20
|1.8875
|1.8904
|0.0000
|2592
|2006.09.21 08:23
|s/l
|262
|5.20
|1.8904
|1.8904
|0.0000
|1508.00
|87928.00
|2593
|2006.09.21 08:30
|buy
|263
|5.30
|1.8924
|0.0000
|0.0000
|2594
|2006.09.21 11:53
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8924
|0.0000
|2595
|2006.09.21 11:53
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8925
|0.0000
|2596
|2006.09.21 11:53
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8926
|0.0000
|2597
|2006.09.21 11:56
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8927
|0.0000
|2598
|2006.09.21 11:59
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8930
|0.0000
|2599
|2006.09.21 12:00
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8931
|0.0000
|2600
|2006.09.21 12:00
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8932
|0.0000
|2601
|2006.09.21 12:19
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8934
|0.0000
|2602
|2006.09.21 12:25
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8935
|0.0000
|2603
|2006.09.21 12:27
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8936
|0.0000
|2604
|2006.09.21 12:27
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8938
|0.0000
|2605
|2006.09.21 12:33
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8939
|0.0000
|2606
|2006.09.21 12:33
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8940
|0.0000
|2607
|2006.09.21 12:33
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8941
|0.0000
|2608
|2006.09.21 12:33
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8942
|0.0000
|2609
|2006.09.21 12:33
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8943
|0.0000
|2610
|2006.09.21 12:33
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8944
|0.0000
|2611
|2006.09.21 12:33
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8945
|0.0000
|2612
|2006.09.21 12:35
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8946
|0.0000
|2613
|2006.09.21 12:35
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8947
|0.0000
|2614
|2006.09.21 12:35
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8948
|0.0000
|2615
|2006.09.21 12:35
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8949
|0.0000
|2616
|2006.09.21 12:35
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8950
|0.0000
|2617
|2006.09.21 12:35
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8951
|0.0000
|2618
|2006.09.21 12:35
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8952
|0.0000
|2619
|2006.09.21 12:35
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8953
|0.0000
|2620
|2006.09.21 12:35
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8954
|0.0000
|2621
|2006.09.21 12:35
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8955
|0.0000
|2622
|2006.09.21 14:15
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8957
|0.0000
|2623
|2006.09.21 14:21
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8958
|0.0000
|2624
|2006.09.21 14:21
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8959
|0.0000
|2625
|2006.09.21 14:21
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8960
|0.0000
|2626
|2006.09.21 14:22
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8962
|0.0000
|2627
|2006.09.21 14:22
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8963
|0.0000
|2628
|2006.09.21 14:23
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8964
|0.0000
|2629
|2006.09.21 14:44
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8965
|0.0000
|2630
|2006.09.21 14:47
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8966
|0.0000
|2631
|2006.09.21 14:48
|modify
|263
|5.30
|1.8924
|1.8967
|0.0000
|2632
|2006.09.21 16:05
|s/l
|263
|5.30
|1.8967
|1.8967
|0.0000
|2279.00
|90207.00
|2633
|2006.09.21 16:07
|buy
|264
|5.40
|1.8980
|0.0000
|0.0000
|2634
|2006.09.21 18:14
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8980
|0.0000
|2635
|2006.09.21 18:14
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8982
|0.0000
|2636
|2006.09.21 18:15
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8983
|0.0000
|2637
|2006.09.21 18:15
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8984
|0.0000
|2638
|2006.09.21 18:15
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8985
|0.0000
|2639
|2006.09.21 18:15
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8986
|0.0000
|2640
|2006.09.21 18:15
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8987
|0.0000
|2641
|2006.09.21 18:15
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8988
|0.0000
|2642
|2006.09.21 18:15
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8989
|0.0000
|2643
|2006.09.21 18:16
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8990
|0.0000
|2644
|2006.09.21 18:16
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8991
|0.0000
|2645
|2006.09.21 18:16
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8992
|0.0000
|2646
|2006.09.21 18:16
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8993
|0.0000
|2647
|2006.09.21 18:16
|modify
|264
|5.40
|1.8980
|1.8994
|0.0000
|2648
|2006.09.21 19:27
|s/l
|264
|5.40
|1.8994
|1.8994
|0.0000
|756.00
|90963.00
|2649
|2006.09.21 19:27
|buy
|265
|5.50
|1.8998
|0.0000
|0.0000
|2650
|2006.09.21 21:19
|modify
|265
|5.50
|1.8998
|1.8998
|0.0000
|2651
|2006.09.21 21:19
|modify
|265
|5.50
|1.8998
|1.8999
|0.0000
|2652
|2006.09.21 21:39
|modify
|265
|5.50
|1.8998
|1.9000
|0.0000
|2653
|2006.09.21 21:40
|modify
|265
|5.50
|1.8998
|1.9001
|0.0000
|2654
|2006.09.22 02:10
|modify
|265
|5.50
|1.8998
|1.9003
|0.0000
|2655
|2006.09.22 02:10
|modify
|265
|5.50
|1.8998
|1.9004
|0.0000
|2656
|2006.09.22 02:10
|modify
|265
|5.50
|1.8998
|1.9006
|0.0000
|2657
|2006.09.22 02:10
|modify
|265
|5.50
|1.8998
|1.9007
|0.0000
|2658
|2006.09.22 02:14
|modify
|265
|5.50
|1.8998
|1.9008
|0.0000
|2659
|2006.09.22 05:24
|s/l
|265
|5.50
|1.9008
|1.9008
|0.0000
|550.00
|91513.00
|2660
|2006.09.22 08:00
|buy
|266
|5.50
|1.9027
|0.0000
|0.0000
|2661
|2006.09.22 09:22
|modify
|266
|5.50
|1.9027
|1.9028
|0.0000
|2662
|2006.09.22 09:29
|modify
|266
|5.50
|1.9027
|1.9029
|0.0000
|2663
|2006.09.22 09:30
|modify
|266
|5.50
|1.9027
|1.9030
|0.0000
|2664
|2006.09.22 09:30
|modify
|266
|5.50
|1.9027
|1.9031
|0.0000
|2665
|2006.09.22 09:31
|modify
|266
|5.50
|1.9027
|1.9032
|0.0000
|2666
|2006.09.22 11:42
|s/l
|266
|5.50
|1.9032
|1.9032
|0.0000
|275.00
|91788.00
|2667
|2006.09.22 11:42
|buy
|267
|5.50
|1.9035
|0.0000
|0.0000
|2668
|2006.09.22 20:00
|close
|267
|5.50
|1.9018
|0.0000
|0.0000
|-935.00
|90853.00
|2669
|2006.09.22 20:00
|sell
|268
|5.50
|1.9018
|0.0000
|0.0000
|2670
|2006.09.25 00:00
|close
|268
|5.50
|1.9013
|0.0000
|0.0000
|275.00
|91128.00
|2671
|2006.09.25 00:00
|buy
|269
|5.50
|1.9010
|0.0000
|0.0000
|2672
|2006.09.25 06:12
|modify
|269
|5.50
|1.9010
|1.9011
|0.0000
|2673
|2006.09.25 06:12
|modify
|269
|5.50
|1.9010
|1.9013
|0.0000
|2674
|2006.09.25 06:26
|modify
|269
|5.50
|1.9010
|1.9014
|0.0000
|2675
|2006.09.25 06:26
|modify
|269
|5.50
|1.9010
|1.9015
|0.0000
|2676
|2006.09.25 06:34
|modify
|269
|5.50
|1.9010
|1.9016
|0.0000
|2677
|2006.09.25 06:35
|modify
|269
|5.50
|1.9010
|1.9017
|0.0000
|2678
|2006.09.25 06:48
|modify
|269
|5.50
|1.9010
|1.9018
|0.0000
|2679
|2006.09.25 08:00
|close
|269
|5.50
|1.9041
|1.9018
|0.0000
|1705.00
|92833.00
|2680
|2006.09.25 08:00
|sell
|270
|5.60
|1.9040
|0.0000
|0.0000
|2681
|2006.09.25 11:14
|modify
|270
|5.60
|1.9040
|1.9039
|0.0000
|2682
|2006.09.25 11:15
|modify
|270
|5.60
|1.9040
|1.9038
|0.0000
|2683
|2006.09.25 11:48
|s/l
|270
|5.60
|1.9038
|1.9038
|0.0000
|112.00
|92945.00
|2684
|2006.09.25 11:48
|sell
|271
|5.60
|1.9034
|0.0000
|0.0000
|2685
|2006.09.25 16:00
|modify
|271
|5.60
|1.9034
|1.9034
|0.0000
|2686
|2006.09.25 16:00
|modify
|271
|5.60
|1.9034
|1.9032
|0.0000
|2687
|2006.09.25 16:01
|modify
|271
|5.60
|1.9034
|1.9031
|0.0000
|2688
|2006.09.25 16:02
|modify
|271
|5.60
|1.9034
|1.9030
|0.0000
|2689
|2006.09.25 16:02
|modify
|271
|5.60
|1.9034
|1.9029
|0.0000
|2690
|2006.09.25 16:09
|s/l
|271
|5.60
|1.9029
|1.9029
|0.0000
|280.00
|93225.00
|2691
|2006.09.25 16:09
|sell
|272
|5.60
|1.9024
|0.0000
|0.0000
|2692
|2006.09.25 16:32
|modify
|272
|5.60
|1.9024
|1.9023
|0.0000
|2693
|2006.09.25 16:33
|modify
|272
|5.60
|1.9024
|1.9022
|0.0000
|2694
|2006.09.25 16:37
|modify
|272
|5.60
|1.9024
|1.9018
|0.0000
|2695
|2006.09.25 16:51
|modify
|272
|5.60
|1.9024
|1.9015
|0.0000
|2696
|2006.09.25 17:10
|s/l
|272
|5.60
|1.9015
|1.9015
|0.0000
|504.00
|93729.00
|2697
|2006.09.25 17:10
|sell
|273
|5.60
|1.9012
|0.0000
|0.0000
|2698
|2006.09.26 00:01
|close
|273
|5.60
|1.9006
|0.0000
|0.0000
|336.00
|94065.00
|2699
|2006.09.26 00:01
|buy
|274
|5.60
|1.9005
|0.0000
|0.0000
|2700
|2006.09.26 08:00
|close
|274
|5.60
|1.9015
|0.0000
|0.0000
|560.00
|94625.00
|2701
|2006.09.26 08:00
|sell
|275
|5.70
|1.9014
|0.0000
|0.0000
|2702
|2006.09.26 09:12
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.9014
|0.0000
|2703
|2006.09.26 09:12
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.9013
|0.0000
|2704
|2006.09.26 09:12
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.9012
|0.0000
|2705
|2006.09.26 10:14
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.9011
|0.0000
|2706
|2006.09.26 10:14
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.9010
|0.0000
|2707
|2006.09.26 10:14
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.9009
|0.0000
|2708
|2006.09.26 10:14
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.9007
|0.0000
|2709
|2006.09.26 10:14
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.9006
|0.0000
|2710
|2006.09.26 10:14
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.9003
|0.0000
|2711
|2006.09.26 10:14
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.9001
|0.0000
|2712
|2006.09.26 10:15
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8999
|0.0000
|2713
|2006.09.26 10:15
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8998
|0.0000
|2714
|2006.09.26 10:15
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8997
|0.0000
|2715
|2006.09.26 10:17
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8996
|0.0000
|2716
|2006.09.26 10:17
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8995
|0.0000
|2717
|2006.09.26 10:17
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8993
|0.0000
|2718
|2006.09.26 10:17
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8992
|0.0000
|2719
|2006.09.26 10:18
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8991
|0.0000
|2720
|2006.09.26 10:18
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8990
|0.0000
|2721
|2006.09.26 10:46
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8988
|0.0000
|2722
|2006.09.26 10:47
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8987
|0.0000
|2723
|2006.09.26 10:47
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8985
|0.0000
|2724
|2006.09.26 10:49
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8983
|0.0000
|2725
|2006.09.26 10:49
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8982
|0.0000
|2726
|2006.09.26 10:51
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8981
|0.0000
|2727
|2006.09.26 10:52
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8980
|0.0000
|2728
|2006.09.26 10:58
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8978
|0.0000
|2729
|2006.09.26 10:59
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8976
|0.0000
|2730
|2006.09.26 10:59
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8973
|0.0000
|2731
|2006.09.26 11:00
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8972
|0.0000
|2732
|2006.09.26 12:04
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8971
|0.0000
|2733
|2006.09.26 12:04
|modify
|275
|5.70
|1.9014
|1.8970
|0.0000
|2734
|2006.09.26 12:54
|s/l
|275
|5.70
|1.8970
|1.8970
|0.0000
|2508.00
|97133.00
|2735
|2006.09.26 16:00
|sell
|276
|5.80
|1.8966
|0.0000
|0.0000
|2736
|2006.09.26 16:06
|modify
|276
|5.80
|1.8966
|1.8966
|0.0000
|2737
|2006.09.26 16:06
|modify
|276
|5.80
|1.8966
|1.8965
|0.0000
|2738
|2006.09.26 16:06
|modify
|276
|5.80
|1.8966
|1.8964
|0.0000
|2739
|2006.09.26 17:07
|s/l
|276
|5.80
|1.8964
|1.8964
|0.0000
|116.00
|97249.00
|2740
|2006.09.26 17:07
|sell
|277
|5.80
|1.8961
|0.0000
|0.0000
|2741
|2006.09.27 00:00
|close
|277
|5.80
|1.8948
|0.0000
|0.0000
|754.00
|98003.00
|2742
|2006.09.27 00:00
|buy
|278
|5.90
|1.8947
|0.0000
|0.0000
|2743
|2006.09.27 04:05
|close
|278
|5.90
|1.8949
|0.0000
|0.0000
|118.00
|98121.00
|2744
|2006.09.27 04:09
|sell
|279
|5.90
|1.8950
|0.0000
|0.0000
|2745
|2006.09.27 09:45
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8949
|0.0000
|2746
|2006.09.27 09:57
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8948
|0.0000
|2747
|2006.09.27 09:57
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8947
|0.0000
|2748
|2006.09.27 09:57
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8946
|0.0000
|2749
|2006.09.27 09:57
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8945
|0.0000
|2750
|2006.09.27 09:57
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8944
|0.0000
|2751
|2006.09.27 09:58
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8943
|0.0000
|2752
|2006.09.27 09:59
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8942
|0.0000
|2753
|2006.09.27 09:59
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8941
|0.0000
|2754
|2006.09.27 09:59
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8940
|0.0000
|2755
|2006.09.27 09:59
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8939
|0.0000
|2756
|2006.09.27 09:59
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8938
|0.0000
|2757
|2006.09.27 09:59
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8936
|0.0000
|2758
|2006.09.27 10:02
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8935
|0.0000
|2759
|2006.09.27 10:02
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8934
|0.0000
|2760
|2006.09.27 10:02
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8933
|0.0000
|2761
|2006.09.27 10:03
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8927
|0.0000
|2762
|2006.09.27 10:03
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8926
|0.0000
|2763
|2006.09.27 10:03
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8925
|0.0000
|2764
|2006.09.27 10:03
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8924
|0.0000
|2765
|2006.09.27 10:15
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8922
|0.0000
|2766
|2006.09.27 10:16
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8921
|0.0000
|2767
|2006.09.27 10:16
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8920
|0.0000
|2768
|2006.09.27 10:16
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8919
|0.0000
|2769
|2006.09.27 10:16
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8918
|0.0000
|2770
|2006.09.27 10:16
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8917
|0.0000
|2771
|2006.09.27 10:17
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8916
|0.0000
|2772
|2006.09.27 10:17
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8915
|0.0000
|2773
|2006.09.27 10:17
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8913
|0.0000
|2774
|2006.09.27 10:17
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8912
|0.0000
|2775
|2006.09.27 10:19
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8911
|0.0000
|2776
|2006.09.27 10:19
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8910
|0.0000
|2777
|2006.09.27 10:32
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8909
|0.0000
|2778
|2006.09.27 10:32
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8908
|0.0000
|2779
|2006.09.27 10:32
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8907
|0.0000
|2780
|2006.09.27 10:32
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8905
|0.0000
|2781
|2006.09.27 10:33
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8904
|0.0000
|2782
|2006.09.27 10:33
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8903
|0.0000
|2783
|2006.09.27 10:33
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8902
|0.0000
|2784
|2006.09.27 10:33
|modify
|279
|5.90
|1.8950
|1.8901
|0.0000
|2785
|2006.09.27 10:59
|s/l
|279
|5.90
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|2891.00
|101012.00
|2786
|2006.09.27 12:00
|buy
|280
|6.10
|1.8900
|0.0000
|0.0000
|2787
|2006.09.27 14:32
|modify
|280
|6.10
|1.8900
|1.8900
|0.0000
|2788
|2006.09.27 14:32
|modify
|280
|6.10
|1.8900
|1.8901
|0.0000
|2789
|2006.09.27 14:32
|modify
|280
|6.10
|1.8900
|1.8902
|0.0000
|2790
|2006.09.27 14:32
|modify
|280
|6.10
|1.8900
|1.8903
|0.0000
|2791
|2006.09.27 14:32
|modify
|280
|6.10
|1.8900
|1.8904
|0.0000
|2792
|2006.09.27 14:32
|modify
|280
|6.10
|1.8900
|1.8905
|0.0000
|2793
|2006.09.27 14:36
|s/l
|280
|6.10
|1.8905
|1.8905
|0.0000
|305.00
|101317.00
|2794
|2006.09.27 14:36
|buy
|281
|6.10
|1.8908
|0.0000
|0.0000
|2795
|2006.09.28 08:00
|close
|281
|6.10
|1.8871
|0.0000
|0.0000
|-2257.00
|99060.00
|2796
|2006.09.28 08:00
|sell
|282
|5.90
|1.8870
|0.0000
|0.0000
|2797
|2006.09.28 08:31
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8870
|0.0000
|2798
|2006.09.28 08:32
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8869
|0.0000
|2799
|2006.09.28 08:44
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8868
|0.0000
|2800
|2006.09.28 08:44
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8867
|0.0000
|2801
|2006.09.28 08:44
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8866
|0.0000
|2802
|2006.09.28 08:44
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8865
|0.0000
|2803
|2006.09.28 08:44
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8863
|0.0000
|2804
|2006.09.28 08:45
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8862
|0.0000
|2805
|2006.09.28 08:45
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8861
|0.0000
|2806
|2006.09.28 08:45
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8860
|0.0000
|2807
|2006.09.28 08:46
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8859
|0.0000
|2808
|2006.09.28 08:47
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8858
|0.0000
|2809
|2006.09.28 08:48
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8856
|0.0000
|2810
|2006.09.28 09:11
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8854
|0.0000
|2811
|2006.09.28 09:11
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8852
|0.0000
|2812
|2006.09.28 09:11
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8851
|0.0000
|2813
|2006.09.28 09:11
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8849
|0.0000
|2814
|2006.09.28 09:12
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8848
|0.0000
|2815
|2006.09.28 09:12
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8847
|0.0000
|2816
|2006.09.28 09:12
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8846
|0.0000
|2817
|2006.09.28 09:12
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8845
|0.0000
|2818
|2006.09.28 09:13
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8844
|0.0000
|2819
|2006.09.28 09:43
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8843
|0.0000
|2820
|2006.09.28 09:43
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8841
|0.0000
|2821
|2006.09.28 09:43
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8838
|0.0000
|2822
|2006.09.28 10:00
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8834
|0.0000
|2823
|2006.09.28 10:02
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8833
|0.0000
|2824
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8832
|0.0000
|2825
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8831
|0.0000
|2826
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8830
|0.0000
|2827
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8829
|0.0000
|2828
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8828
|0.0000
|2829
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8827
|0.0000
|2830
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8826
|0.0000
|2831
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8825
|0.0000
|2832
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8824
|0.0000
|2833
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8823
|0.0000
|2834
|2006.09.28 10:25
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8822
|0.0000
|2835
|2006.09.28 10:30
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8821
|0.0000
|2836
|2006.09.28 10:30
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8820
|0.0000
|2837
|2006.09.28 10:30
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8818
|0.0000
|2838
|2006.09.28 10:30
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8817
|0.0000
|2839
|2006.09.28 11:49
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8813
|0.0000
|2840
|2006.09.28 11:52
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8812
|0.0000
|2841
|2006.09.28 11:54
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8811
|0.0000
|2842
|2006.09.28 11:55
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8810
|0.0000
|2843
|2006.09.28 11:55
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8809
|0.0000
|2844
|2006.09.28 11:55
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8808
|0.0000
|2845
|2006.09.28 11:55
|modify
|282
|5.90
|1.8870
|1.8807
|0.0000
|2846
|2006.09.28 12:48
|s/l
|282
|5.90
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|3717.00
|102777.00
|2847
|2006.09.28 13:13
|sell
|283
|6.20
|1.8786
|0.0000
|0.0000
|2848
|2006.09.28 14:36
|modify
|283
|6.20
|1.8786
|1.8786
|0.0000
|2849
|2006.09.28 14:36
|modify
|283
|6.20
|1.8786
|1.8784
|0.0000
|2850
|2006.09.28 14:37
|modify
|283
|6.20
|1.8786
|1.8783
|0.0000
|2851
|2006.09.28 14:37
|modify
|283
|6.20
|1.8786
|1.8782
|0.0000
|2852
|2006.09.28 14:37
|modify
|283
|6.20
|1.8786
|1.8781
|0.0000
|2853
|2006.09.28 14:37
|modify
|283
|6.20
|1.8786
|1.8780
|0.0000
|2854
|2006.09.28 16:00
|close
|283
|6.20
|1.8764
|1.8780
|0.0000
|1364.00
|104141.00
|2855
|2006.09.28 16:00
|buy
|284
|6.20
|1.8763
|0.0000
|0.0000
|2856
|2006.09.28 20:01
|close
|284
|6.20
|1.8757
|0.0000
|0.0000
|-372.00
|103769.00
|2857
|2006.09.28 20:01
|sell
|285
|6.20
|1.8756
|0.0000
|0.0000
|2858
|2006.09.29 00:00
|close
|285
|6.20
|1.8760
|0.0000
|0.0000
|-248.00
|103521.00
|2859
|2006.09.29 00:01
|buy
|286
|6.20
|1.8762
|0.0000
|0.0000
|2860
|2006.09.29 08:00
|close
|286
|6.20
|1.8740
|0.0000
|0.0000
|-1364.00
|102157.00
|2861
|2006.09.29 08:00
|sell
|287
|6.00
|1.8739
|0.0000
|0.0000
|2862
|2006.09.29 09:05
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8738
|0.0000
|2863
|2006.09.29 09:14
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8737
|0.0000
|2864
|2006.09.29 09:14
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8736
|0.0000
|2865
|2006.09.29 09:14
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8735
|0.0000
|2866
|2006.09.29 09:14
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8734
|0.0000
|2867
|2006.09.29 09:14
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8733
|0.0000
|2868
|2006.09.29 09:16
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8732
|0.0000
|2869
|2006.09.29 09:16
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8731
|0.0000
|2870
|2006.09.29 09:16
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8730
|0.0000
|2871
|2006.09.29 09:16
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8729
|0.0000
|2872
|2006.09.29 09:17
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8728
|0.0000
|2873
|2006.09.29 09:17
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8727
|0.0000
|2874
|2006.09.29 09:18
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8726
|0.0000
|2875
|2006.09.29 09:23
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8724
|0.0000
|2876
|2006.09.29 09:23
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8723
|0.0000
|2877
|2006.09.29 09:23
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8722
|0.0000
|2878
|2006.09.29 09:23
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8721
|0.0000
|2879
|2006.09.29 09:24
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8719
|0.0000
|2880
|2006.09.29 09:30
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8717
|0.0000
|2881
|2006.09.29 09:31
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8716
|0.0000
|2882
|2006.09.29 09:31
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8715
|0.0000
|2883
|2006.09.29 09:31
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8714
|0.0000
|2884
|2006.09.29 09:31
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8712
|0.0000
|2885
|2006.09.29 09:31
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8711
|0.0000
|2886
|2006.09.29 09:31
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8710
|0.0000
|2887
|2006.09.29 09:31
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8709
|0.0000
|2888
|2006.09.29 09:31
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8707
|0.0000
|2889
|2006.09.29 09:31
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8705
|0.0000
|2890
|2006.09.29 09:33
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8704
|0.0000
|2891
|2006.09.29 09:34
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8703
|0.0000
|2892
|2006.09.29 09:34
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8702
|0.0000
|2893
|2006.09.29 09:34
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8701
|0.0000
|2894
|2006.09.29 09:34
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8700
|0.0000
|2895
|2006.09.29 09:34
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8699
|0.0000
|2896
|2006.09.29 10:12
|modify
|287
|6.00
|1.8739
|1.8698
|0.0000
|2897
|2006.09.29 10:36
|s/l
|287
|6.00
|1.8698
|1.8698
|0.0000
|2460.00
|104617.00
|2898
|2006.09.29 10:36
|sell
|288
|6.30
|1.8694
|0.0000
|0.0000
|2899
|2006.09.29 14:31
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8693
|0.0000
|2900
|2006.09.29 14:31
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8692
|0.0000
|2901
|2006.09.29 14:31
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8691
|0.0000
|2902
|2006.09.29 14:31
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8690
|0.0000
|2903
|2006.09.29 14:38
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8689
|0.0000
|2904
|2006.09.29 14:38
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8686
|0.0000
|2905
|2006.09.29 14:38
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8684
|0.0000
|2906
|2006.09.29 14:38
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8681
|0.0000
|2907
|2006.09.29 14:39
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8680
|0.0000
|2908
|2006.09.29 14:39
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8679
|0.0000
|2909
|2006.09.29 14:39
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8678
|0.0000
|2910
|2006.09.29 14:39
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8677
|0.0000
|2911
|2006.09.29 14:39
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8675
|0.0000
|2912
|2006.09.29 14:39
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8674
|0.0000
|2913
|2006.09.29 14:40
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8673
|0.0000
|2914
|2006.09.29 14:45
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8672
|0.0000
|2915
|2006.09.29 14:45
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8670
|0.0000
|2916
|2006.09.29 14:45
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8669
|0.0000
|2917
|2006.09.29 14:45
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8668
|0.0000
|2918
|2006.09.29 14:45
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8666
|0.0000
|2919
|2006.09.29 14:45
|modify
|288
|6.30
|1.8694
|1.8665
|0.0000
|2920
|2006.09.29 15:23
|s/l
|288
|6.30
|1.8665
|1.8665
|0.0000
|1827.00
|106444.00
|2921
|2006.09.29 16:00
|buy
|289
|6.40
|1.8660
|0.0000
|0.0000
|2922
|2006.09.29 17:21
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8661
|0.0000
|2923
|2006.09.29 17:21
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8662
|0.0000
|2924
|2006.09.29 17:21
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8663
|0.0000
|2925
|2006.09.29 17:21
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8665
|0.0000
|2926
|2006.09.29 17:21
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8667
|0.0000
|2927
|2006.09.29 17:23
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8668
|0.0000
|2928
|2006.09.29 17:23
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8669
|0.0000
|2929
|2006.09.29 17:23
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8670
|0.0000
|2930
|2006.09.29 17:23
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8671
|0.0000
|2931
|2006.09.29 17:23
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8672
|0.0000
|2932
|2006.09.29 17:23
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8673
|0.0000
|2933
|2006.09.29 17:23
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8674
|0.0000
|2934
|2006.09.29 17:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8675
|0.0000
|2935
|2006.09.29 17:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8676
|0.0000
|2936
|2006.09.29 17:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8677
|0.0000
|2937
|2006.09.29 17:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8679
|0.0000
|2938
|2006.09.29 17:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8680
|0.0000
|2939
|2006.09.29 17:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8682
|0.0000
|2940
|2006.09.29 17:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8683
|0.0000
|2941
|2006.09.29 17:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8685
|0.0000
|2942
|2006.09.29 17:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8686
|0.0000
|2943
|2006.09.29 17:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8687
|0.0000
|2944
|2006.09.29 17:30
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8688
|0.0000
|2945
|2006.09.29 17:30
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8689
|0.0000
|2946
|2006.09.29 17:30
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8690
|0.0000
|2947
|2006.09.29 18:26
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8691
|0.0000
|2948
|2006.09.29 18:33
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8692
|0.0000
|2949
|2006.09.29 18:37
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8693
|0.0000
|2950
|2006.09.29 18:37
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8694
|0.0000
|2951
|2006.09.29 18:38
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8698
|0.0000
|2952
|2006.09.29 18:39
|modify
|289
|6.40
|1.8660
|1.8699
|0.0000
|2953
|2006.09.29 20:00
|close
|289
|6.40
|1.8714
|1.8699
|0.0000
|3456.00
|109900.00
|2954
|2006.09.29 20:01
|sell
|290
|6.60
|1.8714
|0.0000
|0.0000
|2955
|2006.10.02 08:00
|close
|290
|6.60
|1.8707
|0.0000
|0.0000
|462.00
|110362.00
|2956
|2006.10.02 08:00
|buy
|291
|6.60
|1.8706
|0.0000
|0.0000
|2957
|2006.10.02 10:35
|modify
|291
|6.60
|1.8706
|1.8707
|0.0000
|2958
|2006.10.02 10:35
|modify
|291
|6.60
|1.8706
|1.8708
|0.0000
|2959
|2006.10.02 10:35
|modify
|291
|6.60
|1.8706
|1.8709
|0.0000
|2960
|2006.10.02 10:35
|modify
|291
|6.60
|1.8706
|1.8710
|0.0000
|2961
|2006.10.02 10:36
|modify
|291
|6.60
|1.8706
|1.8712
|0.0000
|2962
|2006.10.02 10:37
|modify
|291
|6.60
|1.8706
|1.8713
|0.0000
|2963
|2006.10.02 10:39
|modify
|291
|6.60
|1.8706
|1.8715
|0.0000
|2964
|2006.10.02 10:39
|modify
|291
|6.60
|1.8706
|1.8716
|0.0000
|2965
|2006.10.02 11:05
|modify
|291
|6.60
|1.8706
|1.8717
|0.0000
|2966
|2006.10.02 11:08
|modify
|291
|6.60
|1.8706
|1.8720
|0.0000
|2967
|2006.10.02 14:05
|s/l
|291
|6.60
|1.8720
|1.8720
|0.0000
|924.00
|111286.00
|2968
|2006.10.02 14:57
|buy
|292
|6.70
|1.8731
|0.0000
|0.0000
|2969
|2006.10.02 15:25
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8732
|0.0000
|2970
|2006.10.02 15:26
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8733
|0.0000
|2971
|2006.10.02 15:26
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8734
|0.0000
|2972
|2006.10.02 15:28
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8735
|0.0000
|2973
|2006.10.02 15:28
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8737
|0.0000
|2974
|2006.10.02 15:30
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8738
|0.0000
|2975
|2006.10.02 15:31
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8739
|0.0000
|2976
|2006.10.02 15:31
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8741
|0.0000
|2977
|2006.10.02 15:31
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8742
|0.0000
|2978
|2006.10.02 15:31
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8744
|0.0000
|2979
|2006.10.02 15:32
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8746
|0.0000
|2980
|2006.10.02 15:34
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8748
|0.0000
|2981
|2006.10.02 15:34
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8749
|0.0000
|2982
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8750
|0.0000
|2983
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8751
|0.0000
|2984
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8752
|0.0000
|2985
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8753
|0.0000
|2986
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8755
|0.0000
|2987
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8756
|0.0000
|2988
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8758
|0.0000
|2989
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8759
|0.0000
|2990
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8761
|0.0000
|2991
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8762
|0.0000
|2992
|2006.10.02 15:35
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8763
|0.0000
|2993
|2006.10.02 15:44
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8764
|0.0000
|2994
|2006.10.02 15:45
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8765
|0.0000
|2995
|2006.10.02 15:45
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8766
|0.0000
|2996
|2006.10.02 15:45
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8767
|0.0000
|2997
|2006.10.02 15:45
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8768
|0.0000
|2998
|2006.10.02 15:45
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8769
|0.0000
|2999
|2006.10.02 15:45
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8770
|0.0000
|3000
|2006.10.02 15:45
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8771
|0.0000
|3001
|2006.10.02 15:46
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8772
|0.0000
|3002
|2006.10.02 15:46
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8773
|0.0000
|3003
|2006.10.02 15:46
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8775
|0.0000
|3004
|2006.10.02 15:46
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8777
|0.0000
|3005
|2006.10.02 15:46
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8778
|0.0000
|3006
|2006.10.02 15:46
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8780
|0.0000
|3007
|2006.10.02 15:46
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8781
|0.0000
|3008
|2006.10.02 15:47
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8782
|0.0000
|3009
|2006.10.02 15:48
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8783
|0.0000
|3010
|2006.10.02 15:49
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8784
|0.0000
|3011
|2006.10.02 15:49
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8785
|0.0000
|3012
|2006.10.02 15:49
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8787
|0.0000
|3013
|2006.10.02 15:49
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8789
|0.0000
|3014
|2006.10.02 15:49
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8791
|0.0000
|3015
|2006.10.02 15:51
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8792
|0.0000
|3016
|2006.10.02 15:52
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8793
|0.0000
|3017
|2006.10.02 15:52
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8794
|0.0000
|3018
|2006.10.02 15:52
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8796
|0.0000
|3019
|2006.10.02 15:52
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8797
|0.0000
|3020
|2006.10.02 15:52
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8798
|0.0000
|3021
|2006.10.02 15:52
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8800
|0.0000
|3022
|2006.10.02 15:52
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8801
|0.0000
|3023
|2006.10.02 15:53
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8802
|0.0000
|3024
|2006.10.02 15:53
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8805
|0.0000
|3025
|2006.10.02 15:53
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8807
|0.0000
|3026
|2006.10.02 15:53
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8809
|0.0000
|3027
|2006.10.02 15:53
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8811
|0.0000
|3028
|2006.10.02 15:53
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8814
|0.0000
|3029
|2006.10.02 16:21
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8815
|0.0000
|3030
|2006.10.02 16:22
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8816
|0.0000
|3031
|2006.10.02 16:22
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8817
|0.0000
|3032
|2006.10.02 16:22
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8820
|0.0000
|3033
|2006.10.02 16:22
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8821
|0.0000
|3034
|2006.10.02 16:22
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8822
|0.0000
|3035
|2006.10.02 16:22
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8824
|0.0000
|3036
|2006.10.02 16:22
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8826
|0.0000
|3037
|2006.10.02 16:22
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8828
|0.0000
|3038
|2006.10.02 16:23
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8829
|0.0000
|3039
|2006.10.02 16:23
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8830
|0.0000
|3040
|2006.10.02 16:23
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8831
|0.0000
|3041
|2006.10.02 16:23
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8832
|0.0000
|3042
|2006.10.02 16:23
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8833
|0.0000
|3043
|2006.10.02 17:15
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8834
|0.0000
|3044
|2006.10.02 17:15
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8835
|0.0000
|3045
|2006.10.02 17:15
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8836
|0.0000
|3046
|2006.10.02 17:15
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8837
|0.0000
|3047
|2006.10.02 17:15
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8838
|0.0000
|3048
|2006.10.02 17:15
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8839
|0.0000
|3049
|2006.10.02 17:15
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8840
|0.0000
|3050
|2006.10.02 17:15
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8841
|0.0000
|3051
|2006.10.02 17:32
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8843
|0.0000
|3052
|2006.10.02 17:36
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8844
|0.0000
|3053
|2006.10.02 18:29
|modify
|292
|6.70
|1.8731
|1.8845
|0.0000
|3054
|2006.10.02 20:04
|close
|292
|6.70
|1.8868
|1.8845
|0.0000
|9179.00
|120465.00
|3055
|2006.10.02 20:06
|sell
|293
|7.20
|1.8868
|0.0000
|0.0000
|3056
|2006.10.03 00:00
|close
|293
|7.20
|1.8871
|0.0000
|0.0000
|-216.00
|120249.00
|3057
|2006.10.03 00:00
|buy
|294
|7.20
|1.8872
|0.0000
|0.0000
|3058
|2006.10.03 08:01
|close
|294
|7.20
|1.8874
|0.0000
|0.0000
|144.00
|120393.00
|3059
|2006.10.03 08:02
|sell
|295
|7.20
|1.8874
|0.0000
|0.0000
|3060
|2006.10.04 03:46
|modify
|295
|7.20
|1.8874
|1.8874
|0.0000
|3061
|2006.10.04 03:47
|modify
|295
|7.20
|1.8874
|1.8872
|0.0000
|3062
|2006.10.04 03:54
|modify
|295
|7.20
|1.8874
|1.8871
|0.0000
|3063
|2006.10.04 04:00
|close
|295
|7.20
|1.8849
|1.8871
|0.0000
|1800.00
|122193.00
|3064
|2006.10.04 04:00
|buy
|296
|7.30
|1.8850
|0.0000
|0.0000
|3065
|2006.10.04 08:00
|close
|296
|7.30
|1.8837
|0.0000
|0.0000
|-949.00
|121244.00
|3066
|2006.10.04 08:00
|sell
|297
|7.30
|1.8838
|0.0000
|0.0000
|3067
|2006.10.04 12:31
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8837
|0.0000
|3068
|2006.10.04 12:31
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8836
|0.0000
|3069
|2006.10.04 12:31
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8834
|0.0000
|3070
|2006.10.04 12:33
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8833
|0.0000
|3071
|2006.10.04 12:33
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8832
|0.0000
|3072
|2006.10.04 12:33
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8831
|0.0000
|3073
|2006.10.04 12:33
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8830
|0.0000
|3074
|2006.10.04 12:33
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8829
|0.0000
|3075
|2006.10.04 12:33
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8828
|0.0000
|3076
|2006.10.04 12:33
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8827
|0.0000
|3077
|2006.10.04 12:33
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8826
|0.0000
|3078
|2006.10.04 12:33
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8825
|0.0000
|3079
|2006.10.04 12:44
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8823
|0.0000
|3080
|2006.10.04 12:50
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8821
|0.0000
|3081
|2006.10.04 13:11
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8819
|0.0000
|3082
|2006.10.04 13:18
|modify
|297
|7.30
|1.8838
|1.8818
|0.0000
|3083
|2006.10.04 14:53
|s/l
|297
|7.30
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|1460.00
|122704.00
|3084
|2006.10.04 16:00
|buy
|298
|7.40
|1.8829
|0.0000
|0.0000
|3085
|2006.10.04 21:09
|modify
|298
|7.40
|1.8829
|1.8830
|0.0000
|3086
|2006.10.04 21:15
|modify
|298
|7.40
|1.8829
|1.8831
|0.0000
|3087
|2006.10.04 21:15
|modify
|298
|7.40
|1.8829
|1.8832
|0.0000
|3088
|2006.10.04 21:18
|modify
|298
|7.40
|1.8829
|1.8833
|0.0000
|3089
|2006.10.04 21:19
|modify
|298
|7.40
|1.8829
|1.8834
|0.0000
|3090
|2006.10.04 21:31
|modify
|298
|7.40
|1.8829
|1.8835
|0.0000
|3091
|2006.10.04 21:33
|modify
|298
|7.40
|1.8829
|1.8836
|0.0000
|3092
|2006.10.04 21:44
|modify
|298
|7.40
|1.8829
|1.8838
|0.0000
|3093
|2006.10.05 00:01
|close
|298
|7.40
|1.8865
|1.8838
|0.0000
|2664.00
|125368.00
|3094
|2006.10.05 00:01
|sell
|299
|7.50
|1.8864
|0.0000
|0.0000
|3095
|2006.10.05 13:01
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8864
|0.0000
|3096
|2006.10.05 13:01
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8863
|0.0000
|3097
|2006.10.05 13:01
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8862
|0.0000
|3098
|2006.10.05 13:02
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8861
|0.0000
|3099
|2006.10.05 13:02
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8860
|0.0000
|3100
|2006.10.05 13:02
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8858
|0.0000
|3101
|2006.10.05 13:02
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8857
|0.0000
|3102
|2006.10.05 13:13
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8855
|0.0000
|3103
|2006.10.05 13:14
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8854
|0.0000
|3104
|2006.10.05 13:14
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8853
|0.0000
|3105
|2006.10.05 13:14
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8852
|0.0000
|3106
|2006.10.05 13:14
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8851
|0.0000
|3107
|2006.10.05 13:14
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8850
|0.0000
|3108
|2006.10.05 13:14
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8849
|0.0000
|3109
|2006.10.05 13:15
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8848
|0.0000
|3110
|2006.10.05 14:15
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8847
|0.0000
|3111
|2006.10.05 14:18
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8846
|0.0000
|3112
|2006.10.05 14:18
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8844
|0.0000
|3113
|2006.10.05 14:18
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8842
|0.0000
|3114
|2006.10.05 14:19
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8841
|0.0000
|3115
|2006.10.05 14:21
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8839
|0.0000
|3116
|2006.10.05 14:25
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8838
|0.0000
|3117
|2006.10.05 14:25
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8837
|0.0000
|3118
|2006.10.05 14:30
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8834
|0.0000
|3119
|2006.10.05 14:31
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8832
|0.0000
|3120
|2006.10.05 14:31
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8831
|0.0000
|3121
|2006.10.05 14:31
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8828
|0.0000
|3122
|2006.10.05 14:32
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8827
|0.0000
|3123
|2006.10.05 14:32
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8825
|0.0000
|3124
|2006.10.05 14:34
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8824
|0.0000
|3125
|2006.10.05 14:40
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8823
|0.0000
|3126
|2006.10.05 14:41
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8822
|0.0000
|3127
|2006.10.05 14:41
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8821
|0.0000
|3128
|2006.10.05 14:56
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8820
|0.0000
|3129
|2006.10.05 14:59
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8819
|0.0000
|3130
|2006.10.05 14:59
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8816
|0.0000
|3131
|2006.10.05 15:36
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8815
|0.0000
|3132
|2006.10.05 15:36
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8812
|0.0000
|3133
|2006.10.05 15:36
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8808
|0.0000
|3134
|2006.10.05 15:37
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8807
|0.0000
|3135
|2006.10.05 15:37
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8806
|0.0000
|3136
|2006.10.05 15:41
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8805
|0.0000
|3137
|2006.10.05 15:48
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8803
|0.0000
|3138
|2006.10.05 15:48
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8801
|0.0000
|3139
|2006.10.05 15:48
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8798
|0.0000
|3140
|2006.10.05 15:49
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8797
|0.0000
|3141
|2006.10.05 15:49
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8796
|0.0000
|3142
|2006.10.05 15:49
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8793
|0.0000
|3143
|2006.10.05 15:51
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8792
|0.0000
|3144
|2006.10.05 15:51
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8791
|0.0000
|3145
|2006.10.05 15:51
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8790
|0.0000
|3146
|2006.10.05 15:52
|modify
|299
|7.50
|1.8864
|1.8788
|0.0000
|3147
|2006.10.05 16:00
|close
|299
|7.50
|1.8762
|1.8788
|0.0000
|7650.00
|133018.00
|3148
|2006.10.05 16:00
|buy
|300
|8.00
|1.8762
|0.0000
|0.0000
|3149
|2006.10.05 18:23
|modify
|300
|8.00
|1.8762
|1.8763
|0.0000
|3150
|2006.10.05 18:23
|modify
|300
|8.00
|1.8762
|1.8765
|0.0000
|3151
|2006.10.05 20:01
|close
|300
|8.00
|1.8783
|1.8765
|0.0000
|1680.00
|134698.00
|3152
|2006.10.05 20:02
|sell
|301
|8.10
|1.8782
|0.0000
|0.0000
|3153
|2006.10.06 04:01
|close
|301
|8.10
|1.8773
|0.0000
|0.0000
|729.00
|135427.00
|3154
|2006.10.06 04:01
|buy
|302
|8.10
|1.8773
|0.0000
|0.0000
|3155
|2006.10.06 08:00
|close
|302
|8.10
|1.8774
|0.0000
|0.0000
|81.00
|135508.00
|3156
|2006.10.06 08:00
|sell
|303
|8.10
|1.8774
|0.0000
|0.0000
|3157
|2006.10.06 08:59
|modify
|303
|8.10
|1.8774
|1.8773
|0.0000
|3158
|2006.10.06 08:59
|modify
|303
|8.10
|1.8774
|1.8771
|0.0000
|3159
|2006.10.06 08:59
|modify
|303
|8.10
|1.8774
|1.8768
|0.0000
|3160
|2006.10.06 09:00
|modify
|303
|8.10
|1.8774
|1.8767
|0.0000
|3161
|2006.10.06 09:07
|modify
|303
|8.10
|1.8774
|1.8764
|0.0000
|3162
|2006.10.06 11:07
|s/l
|303
|8.10
|1.8764
|1.8764
|0.0000
|810.00
|136318.00
|3163
|2006.10.06 11:07
|sell
|304
|8.20
|1.8761
|0.0000
|0.0000
|3164
|2006.10.06 15:10
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8761
|0.0000
|3165
|2006.10.06 15:53
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8760
|0.0000
|3166
|2006.10.06 15:54
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8759
|0.0000
|3167
|2006.10.06 15:56
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8758
|0.0000
|3168
|2006.10.06 15:56
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8756
|0.0000
|3169
|2006.10.06 15:56
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8754
|0.0000
|3170
|2006.10.06 15:57
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8753
|0.0000
|3171
|2006.10.06 15:57
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8752
|0.0000
|3172
|2006.10.06 15:57
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8751
|0.0000
|3173
|2006.10.06 15:58
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8750
|0.0000
|3174
|2006.10.06 15:59
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8749
|0.0000
|3175
|2006.10.06 15:59
|modify
|304
|8.20
|1.8761
|1.8747
|0.0000
|3176
|2006.10.06 16:00
|close
|304
|8.20
|1.8719
|1.8747
|0.0000
|3444.00
|139762.00
|3177
|2006.10.06 16:00
|buy
|305
|8.40
|1.8718
|0.0000
|0.0000
|3178
|2006.10.09 00:00
|close
|305
|8.40
|1.8688
|0.0000
|0.0000
|-2520.00
|137242.00
|3179
|2006.10.09 00:00
|sell
|306
|8.20
|1.8689
|0.0000
|0.0000
|3180
|2006.10.09 04:00
|close
|306
|8.20
|1.8710
|0.0000
|0.0000
|-1722.00
|135520.00
|3181
|2006.10.09 04:00
|buy
|307
|8.00
|1.8713
|0.0000
|0.0000
|3182
|2006.10.09 12:00
|close
|307
|8.00
|1.8673
|0.0000
|0.0000
|-3200.00
|132320.00
|3183
|2006.10.09 12:00
|sell
|308
|7.80
|1.8673
|0.0000
|0.0000
|3184
|2006.10.09 14:57
|modify
|308
|7.80
|1.8673
|1.8673
|0.0000
|3185
|2006.10.09 15:55
|modify
|308
|7.80
|1.8673
|1.8672
|0.0000
|3186
|2006.10.09 15:55
|modify
|308
|7.80
|1.8673
|1.8670
|0.0000
|3187
|2006.10.09 15:55
|modify
|308
|7.80
|1.8673
|1.8668
|0.0000
|3188
|2006.10.09 17:26
|s/l
|308
|7.80
|1.8668
|1.8668
|0.0000
|390.00
|132710.00
|3189
|2006.10.09 20:00
|sell
|309
|8.00
|1.8668
|0.0000
|0.0000
|3190
|2006.10.10 00:02
|close
|309
|8.00
|1.8673
|0.0000
|0.0000
|-400.00
|132310.00
|3191
|2006.10.10 00:02
|buy
|310
|7.90
|1.8672
|0.0000
|0.0000
|3192
|2006.10.10 08:00
|close
|310
|7.90
|1.8659
|0.0000
|0.0000
|-1027.00
|131283.00
|3193
|2006.10.10 08:00
|sell
|311
|7.80
|1.8658
|0.0000
|0.0000
|3194
|2006.10.10 10:21
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8655
|0.0000
|3195
|2006.10.10 10:22
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8654
|0.0000
|3196
|2006.10.10 10:22
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8653
|0.0000
|3197
|2006.10.10 10:22
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8652
|0.0000
|3198
|2006.10.10 10:23
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8651
|0.0000
|3199
|2006.10.10 10:30
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8650
|0.0000
|3200
|2006.10.10 10:30
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8647
|0.0000
|3201
|2006.10.10 10:30
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8645
|0.0000
|3202
|2006.10.10 10:30
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8643
|0.0000
|3203
|2006.10.10 10:30
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8641
|0.0000
|3204
|2006.10.10 10:30
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8639
|0.0000
|3205
|2006.10.10 10:30
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8637
|0.0000
|3206
|2006.10.10 10:31
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8636
|0.0000
|3207
|2006.10.10 10:31
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8635
|0.0000
|3208
|2006.10.10 10:31
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8634
|0.0000
|3209
|2006.10.10 10:31
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8633
|0.0000
|3210
|2006.10.10 10:31
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8631
|0.0000
|3211
|2006.10.10 10:31
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8630
|0.0000
|3212
|2006.10.10 10:31
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8629
|0.0000
|3213
|2006.10.10 10:31
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8627
|0.0000
|3214
|2006.10.10 10:31
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8626
|0.0000
|3215
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8625
|0.0000
|3216
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8624
|0.0000
|3217
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8623
|0.0000
|3218
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8622
|0.0000
|3219
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8621
|0.0000
|3220
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8620
|0.0000
|3221
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8619
|0.0000
|3222
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8618
|0.0000
|3223
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8617
|0.0000
|3224
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8616
|0.0000
|3225
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8615
|0.0000
|3226
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8613
|0.0000
|3227
|2006.10.10 10:33
|modify
|311
|7.80
|1.8658
|1.8612
|0.0000
|3228
|2006.10.10 10:38
|s/l
|311
|7.80
|1.8612
|1.8612
|0.0000
|3588.00
|134871.00
|3229
|2006.10.10 10:38
|sell
|312
|8.10
|1.8608
|0.0000
|0.0000
|3230
|2006.10.10 13:12
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8607
|0.0000
|3231
|2006.10.10 13:13
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8606
|0.0000
|3232
|2006.10.10 13:15
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8605
|0.0000
|3233
|2006.10.10 13:15
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8603
|0.0000
|3234
|2006.10.10 13:15
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8600
|0.0000
|3235
|2006.10.10 13:15
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8599
|0.0000
|3236
|2006.10.10 13:15
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8596
|0.0000
|3237
|2006.10.10 13:16
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8595
|0.0000
|3238
|2006.10.10 13:17
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8594
|0.0000
|3239
|2006.10.10 13:17
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8591
|0.0000
|3240
|2006.10.10 13:17
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8590
|0.0000
|3241
|2006.10.10 13:17
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8588
|0.0000
|3242
|2006.10.10 13:18
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8587
|0.0000
|3243
|2006.10.10 13:48
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8586
|0.0000
|3244
|2006.10.10 13:48
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8584
|0.0000
|3245
|2006.10.10 15:04
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8583
|0.0000
|3246
|2006.10.10 15:04
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8582
|0.0000
|3247
|2006.10.10 15:04
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8581
|0.0000
|3248
|2006.10.10 15:04
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8580
|0.0000
|3249
|2006.10.10 15:04
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8579
|0.0000
|3250
|2006.10.10 15:04
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8577
|0.0000
|3251
|2006.10.10 15:11
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8576
|0.0000
|3252
|2006.10.10 15:36
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8575
|0.0000
|3253
|2006.10.10 15:37
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8574
|0.0000
|3254
|2006.10.10 15:37
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8572
|0.0000
|3255
|2006.10.10 15:37
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8571
|0.0000
|3256
|2006.10.10 15:37
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8570
|0.0000
|3257
|2006.10.10 15:38
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8569
|0.0000
|3258
|2006.10.10 15:38
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8564
|0.0000
|3259
|2006.10.10 15:38
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8563
|0.0000
|3260
|2006.10.10 15:51
|modify
|312
|8.10
|1.8608
|1.8561
|0.0000
|3261
|2006.10.10 18:44
|s/l
|312
|8.10
|1.8561
|1.8561
|0.0000
|3807.00
|138678.00
|3262
|2006.10.11 04:00
|buy
|313
|8.30
|1.8548
|0.0000
|0.0000
|3263
|2006.10.11 12:01
|close
|313
|8.30
|1.8568
|0.0000
|0.0000
|1660.00
|140338.00
|3264
|2006.10.11 12:02
|sell
|314
|8.40
|1.8567
|0.0000
|0.0000
|3265
|2006.10.11 15:26
|modify
|314
|8.40
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|3266
|2006.10.11 15:30
|modify
|314
|8.40
|1.8567
|1.8566
|0.0000
|3267
|2006.10.11 15:39
|modify
|314
|8.40
|1.8567
|1.8565
|0.0000
|3268
|2006.10.11 16:01
|close
|314
|8.40
|1.8553
|1.8565
|0.0000
|1176.00
|141514.00
|3269
|2006.10.11 16:01
|buy
|315
|8.50
|1.8554
|0.0000
|0.0000
|3270
|2006.10.11 20:00
|close
|315
|8.50
|1.8568
|0.0000
|0.0000
|1190.00
|142704.00
|3271
|2006.10.11 20:00
|sell
|316
|8.60
|1.8568
|0.0000
|0.0000
|3272
|2006.10.11 20:18
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|3273
|2006.10.11 20:18
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8567
|0.0000
|3274
|2006.10.11 20:18
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8565
|0.0000
|3275
|2006.10.11 20:19
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8564
|0.0000
|3276
|2006.10.11 20:20
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8563
|0.0000
|3277
|2006.10.11 20:20
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8561
|0.0000
|3278
|2006.10.11 20:23
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8560
|0.0000
|3279
|2006.10.11 20:23
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8558
|0.0000
|3280
|2006.10.11 20:23
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8556
|0.0000
|3281
|2006.10.11 20:23
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8555
|0.0000
|3282
|2006.10.11 20:24
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8554
|0.0000
|3283
|2006.10.11 20:26
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8553
|0.0000
|3284
|2006.10.11 20:31
|modify
|316
|8.60
|1.8568
|1.8552
|0.0000
|3285
|2006.10.11 20:51
|s/l
|316
|8.60
|1.8552
|1.8552
|0.0000
|1376.00
|144080.00
|3286
|2006.10.11 20:51
|sell
|317
|8.60
|1.8550
|0.0000
|0.0000
|3287
|2006.10.12 00:00
|close
|317
|8.60
|1.8547
|0.0000
|0.0000
|258.00
|144338.00
|3288
|2006.10.12 00:00
|buy
|318
|8.70
|1.8547
|0.0000
|0.0000
|3289
|2006.10.12 08:30
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8549
|0.0000
|3290
|2006.10.12 08:30
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8551
|0.0000
|3291
|2006.10.12 08:30
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8553
|0.0000
|3292
|2006.10.12 08:31
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8554
|0.0000
|3293
|2006.10.12 08:38
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8555
|0.0000
|3294
|2006.10.12 09:05
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8556
|0.0000
|3295
|2006.10.12 09:05
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8558
|0.0000
|3296
|2006.10.12 09:05
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8559
|0.0000
|3297
|2006.10.12 09:05
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8562
|0.0000
|3298
|2006.10.12 09:05
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8566
|0.0000
|3299
|2006.10.12 09:05
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8568
|0.0000
|3300
|2006.10.12 09:05
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8570
|0.0000
|3301
|2006.10.12 09:07
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8571
|0.0000
|3302
|2006.10.12 09:08
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8572
|0.0000
|3303
|2006.10.12 09:09
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8577
|0.0000
|3304
|2006.10.12 09:09
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8578
|0.0000
|3305
|2006.10.12 09:11
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8579
|0.0000
|3306
|2006.10.12 09:37
|modify
|318
|8.70
|1.8547
|1.8582
|0.0000
|3307
|2006.10.12 10:23
|s/l
|318
|8.70
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|3045.00
|147383.00
|3308
|2006.10.12 10:23
|buy
|319
|8.80
|1.8583
|0.0000
|0.0000
|3309
|2006.10.12 12:00
|close
|319
|8.80
|1.8580
|0.0000
|0.0000
|-264.00
|147119.00
|3310
|2006.10.12 12:00
|sell
|320
|8.80
|1.8578
|0.0000
|0.0000
|3311
|2006.10.12 13:35
|modify
|320
|8.80
|1.8578
|1.8577
|0.0000
|3312
|2006.10.12 13:35
|modify
|320
|8.80
|1.8578
|1.8575
|0.0000
|3313
|2006.10.12 13:35
|modify
|320
|8.80
|1.8578
|1.8571
|0.0000
|3314
|2006.10.12 13:38
|modify
|320
|8.80
|1.8578
|1.8570
|0.0000
|3315
|2006.10.12 14:30
|s/l
|320
|8.80
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|704.00
|147823.00
|3316
|2006.10.12 14:30
|sell
|321
|8.90
|1.8567
|0.0000
|0.0000
|3317
|2006.10.12 16:00
|close
|321
|8.90
|1.8566
|0.0000
|0.0000
|89.00
|147912.00
|3318
|2006.10.12 16:00
|buy
|322
|8.90
|1.8567
|0.0000
|0.0000
|3319
|2006.10.13 01:43
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8568
|0.0000
|3320
|2006.10.13 03:14
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8570
|0.0000
|3321
|2006.10.13 03:15
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8571
|0.0000
|3322
|2006.10.13 03:15
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8572
|0.0000
|3323
|2006.10.13 03:15
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8574
|0.0000
|3324
|2006.10.13 03:15
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8576
|0.0000
|3325
|2006.10.13 03:16
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8577
|0.0000
|3326
|2006.10.13 03:16
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8580
|0.0000
|3327
|2006.10.13 03:16
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8582
|0.0000
|3328
|2006.10.13 03:16
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8584
|0.0000
|3329
|2006.10.13 03:16
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8585
|0.0000
|3330
|2006.10.13 03:16
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8587
|0.0000
|3331
|2006.10.13 03:17
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8590
|0.0000
|3332
|2006.10.13 03:17
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8591
|0.0000
|3333
|2006.10.13 03:17
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8592
|0.0000
|3334
|2006.10.13 03:19
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8593
|0.0000
|3335
|2006.10.13 04:59
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8594
|0.0000
|3336
|2006.10.13 05:11
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8595
|0.0000
|3337
|2006.10.13 05:24
|modify
|322
|8.90
|1.8567
|1.8597
|0.0000
|3338
|2006.10.13 08:01
|close
|322
|8.90
|1.8608
|1.8597
|0.0000
|3649.00
|151561.00
|3339
|2006.10.13 08:01
|sell
|323
|9.10
|1.8609
|0.0000
|0.0000
|3340
|2006.10.13 14:37
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8606
|0.0000
|3341
|2006.10.13 14:38
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8603
|0.0000
|3342
|2006.10.13 14:38
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8602
|0.0000
|3343
|2006.10.13 14:38
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8601
|0.0000
|3344
|2006.10.13 14:38
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8600
|0.0000
|3345
|2006.10.13 14:38
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8598
|0.0000
|3346
|2006.10.13 14:42
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8597
|0.0000
|3347
|2006.10.13 14:42
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8596
|0.0000
|3348
|2006.10.13 14:42
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8594
|0.0000
|3349
|2006.10.13 15:22
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8593
|0.0000
|3350
|2006.10.13 15:22
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8591
|0.0000
|3351
|2006.10.13 15:47
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8590
|0.0000
|3352
|2006.10.13 15:47
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8587
|0.0000
|3353
|2006.10.13 15:49
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8586
|0.0000
|3354
|2006.10.13 15:49
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8585
|0.0000
|3355
|2006.10.13 16:02
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8583
|0.0000
|3356
|2006.10.13 16:03
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8581
|0.0000
|3357
|2006.10.13 16:03
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8580
|0.0000
|3358
|2006.10.13 16:03
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8578
|0.0000
|3359
|2006.10.13 16:03
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8577
|0.0000
|3360
|2006.10.13 16:04
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8575
|0.0000
|3361
|2006.10.13 16:04
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8572
|0.0000
|3362
|2006.10.13 16:05
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8571
|0.0000
|3363
|2006.10.13 16:05
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8570
|0.0000
|3364
|2006.10.13 16:05
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8569
|0.0000
|3365
|2006.10.13 16:05
|modify
|323
|9.10
|1.8609
|1.8567
|0.0000
|3366
|2006.10.13 18:08
|s/l
|323
|9.10
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|3822.00
|155383.00
|3367
|2006.10.13 18:08
|sell
|324
|9.30
|1.8563
|0.0000
|0.0000
|3368
|2006.10.16 04:00
|close
|324
|9.30
|1.8543
|0.0000
|0.0000
|1860.00
|157243.00
|3369
|2006.10.16 04:00
|buy
|325
|9.40
|1.8542
|0.0000
|0.0000
|3370
|2006.10.16 09:09
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8542
|0.0000
|3371
|2006.10.16 09:10
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8544
|0.0000
|3372
|2006.10.16 09:10
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8545
|0.0000
|3373
|2006.10.16 09:11
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8546
|0.0000
|3374
|2006.10.16 09:15
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8548
|0.0000
|3375
|2006.10.16 09:56
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8549
|0.0000
|3376
|2006.10.16 09:56
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8551
|0.0000
|3377
|2006.10.16 09:56
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8552
|0.0000
|3378
|2006.10.16 09:56
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8554
|0.0000
|3379
|2006.10.16 09:56
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8556
|0.0000
|3380
|2006.10.16 09:56
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8557
|0.0000
|3381
|2006.10.16 09:57
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8558
|0.0000
|3382
|2006.10.16 09:57
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8560
|0.0000
|3383
|2006.10.16 09:57
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8562
|0.0000
|3384
|2006.10.16 09:57
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8565
|0.0000
|3385
|2006.10.16 09:58
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8566
|0.0000
|3386
|2006.10.16 09:58
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8567
|0.0000
|3387
|2006.10.16 10:06
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8569
|0.0000
|3388
|2006.10.16 10:06
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8571
|0.0000
|3389
|2006.10.16 10:07
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8572
|0.0000
|3390
|2006.10.16 10:07
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8573
|0.0000
|3391
|2006.10.16 10:07
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8574
|0.0000
|3392
|2006.10.16 10:07
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8576
|0.0000
|3393
|2006.10.16 10:08
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8577
|0.0000
|3394
|2006.10.16 10:08
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8578
|0.0000
|3395
|2006.10.16 10:08
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8580
|0.0000
|3396
|2006.10.16 10:08
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8581
|0.0000
|3397
|2006.10.16 10:08
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8582
|0.0000
|3398
|2006.10.16 10:08
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8584
|0.0000
|3399
|2006.10.16 10:09
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8585
|0.0000
|3400
|2006.10.16 10:35
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8586
|0.0000
|3401
|2006.10.16 10:35
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8588
|0.0000
|3402
|2006.10.16 10:35
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8589
|0.0000
|3403
|2006.10.16 10:35
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8590
|0.0000
|3404
|2006.10.16 10:35
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8591
|0.0000
|3405
|2006.10.16 10:35
|modify
|325
|9.40
|1.8542
|1.8592
|0.0000
|3406
|2006.10.16 12:57
|s/l
|325
|9.40
|1.8592
|1.8592
|0.0000
|4700.00
|161943.00
|3407
|2006.10.16 14:09
|buy
|326
|9.70
|1.8613
|0.0000
|0.0000
|3408
|2006.10.16 14:42
|modify
|326
|9.70
|1.8613
|1.8614
|0.0000
|3409
|2006.10.16 15:31
|modify
|326
|9.70
|1.8613
|1.8615
|0.0000
|3410
|2006.10.16 15:31
|modify
|326
|9.70
|1.8613
|1.8616
|0.0000
|3411
|2006.10.16 16:00
|close
|326
|9.70
|1.8633
|1.8616
|0.0000
|1940.00
|163883.00
|3412
|2006.10.16 16:00
|sell
|327
|9.80
|1.8632
|0.0000
|0.0000
|3413
|2006.10.16 18:28
|modify
|327
|9.80
|1.8632
|1.8632
|0.0000
|3414
|2006.10.16 18:28
|modify
|327
|9.80
|1.8632
|1.8631
|0.0000
|3415
|2006.10.16 18:28
|modify
|327
|9.80
|1.8632
|1.8629
|0.0000
|3416
|2006.10.16 18:30
|modify
|327
|9.80
|1.8632
|1.8628
|0.0000
|3417
|2006.10.16 18:30
|modify
|327
|9.80
|1.8632
|1.8626
|0.0000
|3418
|2006.10.16 20:01
|close
|327
|9.80
|1.8606
|1.8626
|0.0000
|2548.00
|166431.00
|3419
|2006.10.16 20:04
|buy
|328
|10.00
|1.8604
|0.0000
|0.0000
|3420
|2006.10.17 02:39
|modify
|328
|10.00
|1.8604
|1.8605
|0.0000
|3421
|2006.10.17 02:44
|modify
|328
|10.00
|1.8604
|1.8606
|0.0000
|3422
|2006.10.17 02:48
|modify
|328
|10.00
|1.8604
|1.8608
|0.0000
|3423
|2006.10.17 02:48
|modify
|328
|10.00
|1.8604
|1.8609
|0.0000
|3424
|2006.10.17 02:48
|modify
|328
|10.00
|1.8604
|1.8611
|0.0000
|3425
|2006.10.17 08:15
|s/l
|328
|10.00
|1.8611
|1.8611
|0.0000
|700.00
|167131.00
|3426
|2006.10.17 12:00
|buy
|329
|10.00
|1.8669
|0.0000
|0.0000
|3427
|2006.10.17 15:19
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8670
|0.0000
|3428
|2006.10.17 15:19
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8671
|0.0000
|3429
|2006.10.17 15:19
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8674
|0.0000
|3430
|2006.10.17 15:20
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8675
|0.0000
|3431
|2006.10.17 15:20
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8679
|0.0000
|3432
|2006.10.17 15:20
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8680
|0.0000
|3433
|2006.10.17 15:22
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8681
|0.0000
|3434
|2006.10.17 15:23
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8682
|0.0000
|3435
|2006.10.17 16:07
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8683
|0.0000
|3436
|2006.10.17 16:07
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8685
|0.0000
|3437
|2006.10.17 16:07
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8688
|0.0000
|3438
|2006.10.17 16:07
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8690
|0.0000
|3439
|2006.10.17 16:09
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8691
|0.0000
|3440
|2006.10.17 16:09
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8692
|0.0000
|3441
|2006.10.17 16:09
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8694
|0.0000
|3442
|2006.10.17 16:09
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8695
|0.0000
|3443
|2006.10.17 16:09
|modify
|329
|10.00
|1.8669
|1.8697
|0.0000
|3444
|2006.10.17 16:57
|s/l
|329
|10.00
|1.8697
|1.8697
|0.0000
|2800.00
|169931.00
|3445
|2006.10.17 20:02
|sell
|330
|10.20
|1.8711
|0.0000
|0.0000
|3446
|2006.10.18 00:00
|close
|330
|10.20
|1.8720
|0.0000
|0.0000
|-918.00
|169013.00
|3447
|2006.10.18 00:00
|buy
|331
|10.10
|1.8721
|0.0000
|0.0000
|3448
|2006.10.18 08:00
|close
|331
|10.10
|1.8718
|0.0000
|0.0000
|-303.00
|168710.00
|3449
|2006.10.18 08:03
|sell
|332
|10.00
|1.8718
|0.0000
|0.0000
|3450
|2006.10.18 14:41
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8717
|0.0000
|3451
|2006.10.18 14:41
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8716
|0.0000
|3452
|2006.10.18 14:41
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8715
|0.0000
|3453
|2006.10.18 14:41
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8714
|0.0000
|3454
|2006.10.18 14:49
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8712
|0.0000
|3455
|2006.10.18 14:49
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8709
|0.0000
|3456
|2006.10.18 14:49
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8707
|0.0000
|3457
|2006.10.18 14:50
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8706
|0.0000
|3458
|2006.10.18 14:50
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8705
|0.0000
|3459
|2006.10.18 15:11
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8704
|0.0000
|3460
|2006.10.18 15:11
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8703
|0.0000
|3461
|2006.10.18 15:11
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8702
|0.0000
|3462
|2006.10.18 15:11
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8701
|0.0000
|3463
|2006.10.18 15:11
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8699
|0.0000
|3464
|2006.10.18 15:21
|modify
|332
|10.00
|1.8718
|1.8698
|0.0000
|3465
|2006.10.18 16:00
|close
|332
|10.00
|1.8688
|1.8698
|0.0000
|3000.00
|171710.00
|3466
|2006.10.18 16:01
|buy
|333
|10.30
|1.8685
|0.0000
|0.0000
|3467
|2006.10.19 04:00
|close
|333
|10.30
|1.8677
|0.0000
|0.0000
|-824.00
|170886.00
|3468
|2006.10.19 04:00
|sell
|334
|10.30
|1.8675
|0.0000
|0.0000
|3469
|2006.10.19 08:00
|close
|334
|10.30
|1.8684
|0.0000
|0.0000
|-927.00
|169959.00
|3470
|2006.10.19 08:00
|buy
|335
|10.10
|1.8685
|0.0000
|0.0000
|3471
|2006.10.19 09:33
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8686
|0.0000
|3472
|2006.10.19 09:33
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8687
|0.0000
|3473
|2006.10.19 09:34
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8688
|0.0000
|3474
|2006.10.19 09:34
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8689
|0.0000
|3475
|2006.10.19 09:34
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8690
|0.0000
|3476
|2006.10.19 09:34
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8692
|0.0000
|3477
|2006.10.19 09:40
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8693
|0.0000
|3478
|2006.10.19 09:42
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8694
|0.0000
|3479
|2006.10.19 09:43
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8695
|0.0000
|3480
|2006.10.19 09:43
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8698
|0.0000
|3481
|2006.10.19 09:59
|modify
|335
|10.10
|1.8685
|1.8699
|0.0000
|3482
|2006.10.19 10:30
|s/l
|335
|10.10
|1.8699
|1.8699
|0.0000
|1414.00
|171373.00
|3483
|2006.10.19 10:30
|buy
|336
|10.30
|1.8703
|0.0000
|0.0000
|3484
|2006.10.19 16:34
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8703
|0.0000
|3485
|2006.10.19 16:34
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8705
|0.0000
|3486
|2006.10.19 16:34
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8706
|0.0000
|3487
|2006.10.19 16:34
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8707
|0.0000
|3488
|2006.10.19 16:34
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8709
|0.0000
|3489
|2006.10.19 16:34
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8710
|0.0000
|3490
|2006.10.19 16:34
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8711
|0.0000
|3491
|2006.10.19 16:34
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8712
|0.0000
|3492
|2006.10.19 16:35
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8713
|0.0000
|3493
|2006.10.19 16:35
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8714
|0.0000
|3494
|2006.10.19 16:35
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8715
|0.0000
|3495
|2006.10.19 16:35
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8716
|0.0000
|3496
|2006.10.19 16:35
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8717
|0.0000
|3497
|2006.10.19 16:35
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8718
|0.0000
|3498
|2006.10.19 16:35
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8719
|0.0000
|3499
|2006.10.19 16:35
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8720
|0.0000
|3500
|2006.10.19 16:35
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8721
|0.0000
|3501
|2006.10.19 16:36
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8722
|0.0000
|3502
|2006.10.19 16:36
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8723
|0.0000
|3503
|2006.10.19 16:36
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8724
|0.0000
|3504
|2006.10.19 16:36
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8725
|0.0000
|3505
|2006.10.19 16:36
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8726
|0.0000
|3506
|2006.10.19 16:36
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8727
|0.0000
|3507
|2006.10.19 16:36
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8728
|0.0000
|3508
|2006.10.19 16:36
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8729
|0.0000
|3509
|2006.10.19 16:36
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8730
|0.0000
|3510
|2006.10.19 16:37
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8731
|0.0000
|3511
|2006.10.19 16:37
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8732
|0.0000
|3512
|2006.10.19 16:43
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8734
|0.0000
|3513
|2006.10.19 16:44
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8737
|0.0000
|3514
|2006.10.19 16:44
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8738
|0.0000
|3515
|2006.10.19 16:44
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8739
|0.0000
|3516
|2006.10.19 18:00
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8740
|0.0000
|3517
|2006.10.19 18:00
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8742
|0.0000
|3518
|2006.10.19 18:00
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8743
|0.0000
|3519
|2006.10.19 18:00
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8744
|0.0000
|3520
|2006.10.19 18:00
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8746
|0.0000
|3521
|2006.10.19 18:00
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8747
|0.0000
|3522
|2006.10.19 18:00
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8749
|0.0000
|3523
|2006.10.19 18:00
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8750
|0.0000
|3524
|2006.10.19 19:09
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8751
|0.0000
|3525
|2006.10.19 19:09
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8756
|0.0000
|3526
|2006.10.19 19:09
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8757
|0.0000
|3527
|2006.10.19 19:19
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8758
|0.0000
|3528
|2006.10.19 19:19
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8759
|0.0000
|3529
|2006.10.19 19:20
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8760
|0.0000
|3530
|2006.10.19 19:36
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8761
|0.0000
|3531
|2006.10.19 19:37
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8762
|0.0000
|3532
|2006.10.19 19:47
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8763
|0.0000
|3533
|2006.10.19 19:48
|modify
|336
|10.30
|1.8703
|1.8764
|0.0000
|3534
|2006.10.19 20:01
|close
|336
|10.30
|1.8786
|1.8764
|0.0000
|8549.00
|179922.00
|3535
|2006.10.19 20:03
|sell
|337
|10.80
|1.8789
|0.0000
|0.0000
|3536
|2006.10.20 00:03
|close
|337
|10.80
|1.8776
|0.0000
|0.0000
|1404.00
|181326.00
|3537
|2006.10.20 00:04
|buy
|338
|10.90
|1.8776
|0.0000
|0.0000
|3538
|2006.10.20 04:02
|close
|338
|10.90
|1.8777
|0.0000
|0.0000
|109.00
|181435.00
|3539
|2006.10.20 04:03
|sell
|339
|10.90
|1.8776
|0.0000
|0.0000
|3540
|2006.10.20 12:00
|close
|339
|10.90
|1.8809
|0.0000
|0.0000
|-3597.00
|177838.00
|3541
|2006.10.20 12:00
|buy
|340
|10.70
|1.8808
|0.0000
|0.0000
|3542
|2006.10.20 13:23
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8809
|0.0000
|3543
|2006.10.20 13:23
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8811
|0.0000
|3544
|2006.10.20 13:24
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8813
|0.0000
|3545
|2006.10.20 13:26
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8814
|0.0000
|3546
|2006.10.20 13:27
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8815
|0.0000
|3547
|2006.10.20 13:28
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8816
|0.0000
|3548
|2006.10.20 13:28
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8817
|0.0000
|3549
|2006.10.20 13:33
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8818
|0.0000
|3550
|2006.10.20 13:33
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8819
|0.0000
|3551
|2006.10.20 13:33
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8820
|0.0000
|3552
|2006.10.20 13:35
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8821
|0.0000
|3553
|2006.10.20 13:35
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8822
|0.0000
|3554
|2006.10.20 13:35
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8823
|0.0000
|3555
|2006.10.20 13:42
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8824
|0.0000
|3556
|2006.10.20 15:29
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8827
|0.0000
|3557
|2006.10.20 15:30
|modify
|340
|10.70
|1.8808
|1.8830
|0.0000
|3558
|2006.10.20 15:48
|s/l
|340
|10.70
|1.8830
|1.8830
|0.0000
|2354.00
|180192.00
|3559
|2006.10.20 15:48
|buy
|341
|10.80
|1.8834
|0.0000
|0.0000
|3560
|2006.10.20 16:00
|close
|341
|10.80
|1.8833
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|180084.00
|3561
|2006.10.20 16:00
|sell
|342
|10.80
|1.8831
|0.0000
|0.0000
|3562
|2006.10.20 16:56
|modify
|342
|10.80
|1.8831
|1.8830
|0.0000
|3563
|2006.10.20 17:29
|s/l
|342
|10.80
|1.8830
|1.8830
|0.0000
|108.00
|180192.00
|3564
|2006.10.20 17:29
|sell
|343
|10.80
|1.8826
|0.0000
|0.0000
|3565
|2006.10.23 02:13
|close
|343
|10.80
|1.8836
|0.0000
|0.0000
|-1080.00
|179112.00
|3566
|2006.10.23 02:30
|buy
|344
|10.70
|1.8833
|0.0000
|0.0000
|3567
|2006.10.23 04:00
|close
|344
|10.70
|1.8817
|0.0000
|0.0000
|-1712.00
|177400.00
|3568
|2006.10.23 04:01
|sell
|345
|10.50
|1.8816
|0.0000
|0.0000
|3569
|2006.10.23 09:13
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8815
|0.0000
|3570
|2006.10.23 09:13
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8812
|0.0000
|3571
|2006.10.23 09:15
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8811
|0.0000
|3572
|2006.10.23 09:15
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8810
|0.0000
|3573
|2006.10.23 09:15
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8807
|0.0000
|3574
|2006.10.23 09:31
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8806
|0.0000
|3575
|2006.10.23 09:43
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8805
|0.0000
|3576
|2006.10.23 09:46
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8804
|0.0000
|3577
|2006.10.23 10:14
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8803
|0.0000
|3578
|2006.10.23 10:27
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8802
|0.0000
|3579
|2006.10.23 10:27
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8801
|0.0000
|3580
|2006.10.23 10:27
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8799
|0.0000
|3581
|2006.10.23 10:28
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8798
|0.0000
|3582
|2006.10.23 10:31
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8797
|0.0000
|3583
|2006.10.23 10:34
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8796
|0.0000
|3584
|2006.10.23 10:34
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8795
|0.0000
|3585
|2006.10.23 10:36
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8794
|0.0000
|3586
|2006.10.23 10:41
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8793
|0.0000
|3587
|2006.10.23 10:41
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8792
|0.0000
|3588
|2006.10.23 10:44
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8790
|0.0000
|3589
|2006.10.23 10:44
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8788
|0.0000
|3590
|2006.10.23 10:47
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8784
|0.0000
|3591
|2006.10.23 10:49
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8783
|0.0000
|3592
|2006.10.23 10:49
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8782
|0.0000
|3593
|2006.10.23 10:49
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8781
|0.0000
|3594
|2006.10.23 11:10
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8780
|0.0000
|3595
|2006.10.23 11:10
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8778
|0.0000
|3596
|2006.10.23 11:11
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8777
|0.0000
|3597
|2006.10.23 11:11
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8774
|0.0000
|3598
|2006.10.23 11:12
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8772
|0.0000
|3599
|2006.10.23 11:13
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8771
|0.0000
|3600
|2006.10.23 11:13
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8770
|0.0000
|3601
|2006.10.23 11:13
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8769
|0.0000
|3602
|2006.10.23 11:13
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8768
|0.0000
|3603
|2006.10.23 11:17
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8767
|0.0000
|3604
|2006.10.23 11:17
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8766
|0.0000
|3605
|2006.10.23 11:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8765
|0.0000
|3606
|2006.10.23 11:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8764
|0.0000
|3607
|2006.10.23 11:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8762
|0.0000
|3608
|2006.10.23 11:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8761
|0.0000
|3609
|2006.10.23 11:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8760
|0.0000
|3610
|2006.10.23 11:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8758
|0.0000
|3611
|2006.10.23 12:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8757
|0.0000
|3612
|2006.10.23 12:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8756
|0.0000
|3613
|2006.10.23 12:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8754
|0.0000
|3614
|2006.10.23 12:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8753
|0.0000
|3615
|2006.10.23 12:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8752
|0.0000
|3616
|2006.10.23 12:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8750
|0.0000
|3617
|2006.10.23 12:18
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8748
|0.0000
|3618
|2006.10.23 12:23
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8747
|0.0000
|3619
|2006.10.23 12:23
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8746
|0.0000
|3620
|2006.10.23 12:23
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8744
|0.0000
|3621
|2006.10.23 14:44
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8741
|0.0000
|3622
|2006.10.23 14:44
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8740
|0.0000
|3623
|2006.10.23 14:47
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8738
|0.0000
|3624
|2006.10.23 14:48
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8735
|0.0000
|3625
|2006.10.23 14:49
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8734
|0.0000
|3626
|2006.10.23 14:49
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8733
|0.0000
|3627
|2006.10.23 15:24
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8729
|0.0000
|3628
|2006.10.23 15:25
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8728
|0.0000
|3629
|2006.10.23 15:25
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8724
|0.0000
|3630
|2006.10.23 15:27
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8723
|0.0000
|3631
|2006.10.23 15:29
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8721
|0.0000
|3632
|2006.10.23 15:29
|modify
|345
|10.50
|1.8816
|1.8719
|0.0000
|3633
|2006.10.23 16:01
|close
|345
|10.50
|1.8699
|1.8719
|0.0000
|12285.00
|189685.00
|3634
|2006.10.23 16:02
|buy
|346
|11.40
|1.8700
|0.0000
|0.0000
|3635
|2006.10.23 18:31
|modify
|346
|11.40
|1.8700
|1.8700
|0.0000
|3636
|2006.10.23 20:40
|modify
|346
|11.40
|1.8700
|1.8701
|0.0000
|3637
|2006.10.23 20:40
|modify
|346
|11.40
|1.8700
|1.8704
|0.0000
|3638
|2006.10.23 20:42
|modify
|346
|11.40
|1.8700
|1.8705
|0.0000
|3639
|2006.10.23 21:00
|modify
|346
|11.40
|1.8700
|1.8707
|0.0000
|3640
|2006.10.23 21:00
|modify
|346
|11.40
|1.8700
|1.8710
|0.0000
|3641
|2006.10.24 00:00
|close
|346
|11.40
|1.8727
|1.8710
|0.0000
|3078.00
|192763.00
|3642
|2006.10.24 01:03
|sell
|347
|11.60
|1.8727
|0.0000
|0.0000
|3643
|2006.10.24 08:59
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8727
|0.0000
|3644
|2006.10.24 08:59
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8725
|0.0000
|3645
|2006.10.24 09:21
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8724
|0.0000
|3646
|2006.10.24 09:22
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8723
|0.0000
|3647
|2006.10.24 10:27
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8722
|0.0000
|3648
|2006.10.24 10:27
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8719
|0.0000
|3649
|2006.10.24 10:28
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8718
|0.0000
|3650
|2006.10.24 10:28
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8716
|0.0000
|3651
|2006.10.24 10:28
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8714
|0.0000
|3652
|2006.10.24 10:28
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8713
|0.0000
|3653
|2006.10.24 10:28
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8710
|0.0000
|3654
|2006.10.24 10:34
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8709
|0.0000
|3655
|2006.10.24 10:34
|modify
|347
|11.60
|1.8727
|1.8708
|0.0000
|3656
|2006.10.24 12:04
|s/l
|347
|11.60
|1.8708
|1.8708
|0.0000
|2204.00
|194967.00
|3657
|2006.10.24 12:09
|sell
|348
|11.70
|1.8702
|0.0000
|0.0000
|3658
|2006.10.24 16:00
|close
|348
|11.70
|1.8713
|0.0000
|0.0000
|-1287.00
|193680.00
|3659
|2006.10.24 16:00
|buy
|349
|11.60
|1.8712
|0.0000
|0.0000
|3660
|2006.10.24 18:40
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8712
|0.0000
|3661
|2006.10.24 18:40
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8714
|0.0000
|3662
|2006.10.24 18:40
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8715
|0.0000
|3663
|2006.10.24 18:41
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8716
|0.0000
|3664
|2006.10.24 18:41
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8717
|0.0000
|3665
|2006.10.24 18:41
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8718
|0.0000
|3666
|2006.10.24 18:41
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8719
|0.0000
|3667
|2006.10.24 18:41
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8721
|0.0000
|3668
|2006.10.24 18:41
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8722
|0.0000
|3669
|2006.10.24 18:41
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8723
|0.0000
|3670
|2006.10.24 18:41
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8724
|0.0000
|3671
|2006.10.24 18:41
|modify
|349
|11.60
|1.8712
|1.8726
|0.0000
|3672
|2006.10.24 20:00
|close
|349
|11.60
|1.8742
|1.8726
|0.0000
|3480.00
|197160.00
|3673
|2006.10.24 20:00
|sell
|350
|11.80
|1.8743
|0.0000
|0.0000
|3674
|2006.10.25 00:00
|close
|350
|11.80
|1.8729
|0.0000
|0.0000
|1652.00
|198812.00
|3675
|2006.10.25 00:01
|buy
|351
|11.90
|1.8729
|0.0000
|0.0000
|3676
|2006.10.25 04:02
|close
|351
|11.90
|1.8737
|0.0000
|0.0000
|952.00
|199764.00
|3677
|2006.10.25 04:41
|sell
|352
|12.00
|1.8738
|0.0000
|0.0000
|3678
|2006.10.25 08:00
|close
|352
|12.00
|1.8743
|0.0000
|0.0000
|-600.00
|199164.00
|3679
|2006.10.25 08:00
|buy
|353
|11.90
|1.8743
|0.0000
|0.0000
|3680
|2006.10.25 10:49
|modify
|353
|11.90
|1.8743
|1.8743
|0.0000
|3681
|2006.10.25 13:33
|modify
|353
|11.90
|1.8743
|1.8745
|0.0000
|3682
|2006.10.25 13:33
|modify
|353
|11.90
|1.8743
|1.8746
|0.0000
|3683
|2006.10.25 13:41
|modify
|353
|11.90
|1.8743
|1.8749
|0.0000
|3684
|2006.10.25 13:42
|modify
|353
|11.90
|1.8743
|1.8752
|0.0000
|3685
|2006.10.25 13:42
|modify
|353
|11.90
|1.8743
|1.8754
|0.0000
|3686
|2006.10.25 14:07
|modify
|353
|11.90
|1.8743
|1.8755
|0.0000
|3687
|2006.10.25 14:09
|modify
|353
|11.90
|1.8743
|1.8757
|0.0000
|3688
|2006.10.25 16:20
|s/l
|353
|11.90
|1.8757
|1.8757
|0.0000
|1666.00
|200830.00
|3689
|2006.10.25 20:00
|buy
|354
|12.00
|1.8772
|0.0000
|0.0000
|3690
|2006.10.26 04:51
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8772
|0.0000
|3691
|2006.10.26 04:51
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8774
|0.0000
|3692
|2006.10.26 04:51
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8776
|0.0000
|3693
|2006.10.26 04:51
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8777
|0.0000
|3694
|2006.10.26 05:05
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8778
|0.0000
|3695
|2006.10.26 05:08
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8779
|0.0000
|3696
|2006.10.26 05:08
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8780
|0.0000
|3697
|2006.10.26 05:09
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8781
|0.0000
|3698
|2006.10.26 05:09
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8782
|0.0000
|3699
|2006.10.26 05:09
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8783
|0.0000
|3700
|2006.10.26 05:11
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8784
|0.0000
|3701
|2006.10.26 05:12
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8786
|0.0000
|3702
|2006.10.26 09:17
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8787
|0.0000
|3703
|2006.10.26 10:00
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8788
|0.0000
|3704
|2006.10.26 10:00
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8789
|0.0000
|3705
|2006.10.26 10:00
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8790
|0.0000
|3706
|2006.10.26 10:00
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8792
|0.0000
|3707
|2006.10.26 10:00
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8793
|0.0000
|3708
|2006.10.26 10:00
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8794
|0.0000
|3709
|2006.10.26 10:00
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8795
|0.0000
|3710
|2006.10.26 10:00
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8796
|0.0000
|3711
|2006.10.26 10:01
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8801
|0.0000
|3712
|2006.10.26 10:01
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8802
|0.0000
|3713
|2006.10.26 10:08
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8804
|0.0000
|3714
|2006.10.26 10:08
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8806
|0.0000
|3715
|2006.10.26 10:08
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8808
|0.0000
|3716
|2006.10.26 10:26
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8809
|0.0000
|3717
|2006.10.26 10:38
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8810
|0.0000
|3718
|2006.10.26 10:38
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8812
|0.0000
|3719
|2006.10.26 11:19
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8813
|0.0000
|3720
|2006.10.26 11:19
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8814
|0.0000
|3721
|2006.10.26 11:20
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8815
|0.0000
|3722
|2006.10.26 11:21
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8816
|0.0000
|3723
|2006.10.26 11:21
|modify
|354
|12.00
|1.8772
|1.8817
|0.0000
|3724
|2006.10.26 12:02
|close
|354
|12.00
|1.8836
|1.8817
|0.0000
|7680.00
|208510.00
|3725
|2006.10.26 12:02
|sell
|355
|12.50
|1.8836
|0.0000
|0.0000
|3726
|2006.10.26 16:00
|close
|355
|12.50
|1.8865
|0.0000
|0.0000
|-3625.00
|204885.00
|3727
|2006.10.26 16:00
|buy
|356
|12.30
|1.8868
|0.0000
|0.0000
|3728
|2006.10.26 19:43
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8869
|0.0000
|3729
|2006.10.26 19:43
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8873
|0.0000
|3730
|2006.10.26 19:44
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8875
|0.0000
|3731
|2006.10.26 19:44
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8876
|0.0000
|3732
|2006.10.26 19:44
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8877
|0.0000
|3733
|2006.10.26 19:44
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8879
|0.0000
|3734
|2006.10.26 19:48
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8880
|0.0000
|3735
|2006.10.26 19:48
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8881
|0.0000
|3736
|2006.10.26 19:48
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8883
|0.0000
|3737
|2006.10.26 19:49
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8884
|0.0000
|3738
|2006.10.26 19:49
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8885
|0.0000
|3739
|2006.10.26 19:49
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8886
|0.0000
|3740
|2006.10.26 19:50
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8888
|0.0000
|3741
|2006.10.26 19:50
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8889
|0.0000
|3742
|2006.10.26 19:50
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8891
|0.0000
|3743
|2006.10.26 19:50
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8892
|0.0000
|3744
|2006.10.26 19:50
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8893
|0.0000
|3745
|2006.10.26 19:51
|modify
|356
|12.30
|1.8868
|1.8894
|0.0000
|3746
|2006.10.26 20:00
|close
|356
|12.30
|1.8911
|1.8894
|0.0000
|5289.00
|210174.00
|3747
|2006.10.26 20:00
|sell
|357
|12.60
|1.8910
|0.0000
|0.0000
|3748
|2006.10.27 00:01
|close
|357
|12.60
|1.8909
|0.0000
|0.0000
|126.00
|210300.00
|3749
|2006.10.27 00:02
|buy
|358
|12.60
|1.8909
|0.0000
|0.0000
|3750
|2006.10.27 08:01
|close
|358
|12.60
|1.8904
|0.0000
|0.0000
|-630.00
|209670.00
|3751
|2006.10.27 08:01
|sell
|359
|12.60
|1.8901
|0.0000
|0.0000
|3752
|2006.10.27 12:00
|close
|359
|12.60
|1.8885
|0.0000
|0.0000
|2016.00
|211686.00
|3753
|2006.10.27 12:01
|buy
|360
|12.70
|1.8884
|0.0000
|0.0000
|3754
|2006.10.27 13:58
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8884
|0.0000
|3755
|2006.10.27 14:05
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8885
|0.0000
|3756
|2006.10.27 14:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8886
|0.0000
|3757
|2006.10.27 14:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8888
|0.0000
|3758
|2006.10.27 14:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8891
|0.0000
|3759
|2006.10.27 14:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8892
|0.0000
|3760
|2006.10.27 14:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8893
|0.0000
|3761
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8894
|0.0000
|3762
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8895
|0.0000
|3763
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8897
|0.0000
|3764
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8899
|0.0000
|3765
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8900
|0.0000
|3766
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8901
|0.0000
|3767
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8903
|0.0000
|3768
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8904
|0.0000
|3769
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8906
|0.0000
|3770
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8907
|0.0000
|3771
|2006.10.27 15:30
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8909
|0.0000
|3772
|2006.10.27 15:31
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8910
|0.0000
|3773
|2006.10.27 15:31
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8911
|0.0000
|3774
|2006.10.27 15:31
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8912
|0.0000
|3775
|2006.10.27 15:31
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8913
|0.0000
|3776
|2006.10.27 15:31
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8915
|0.0000
|3777
|2006.10.27 15:32
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8916
|0.0000
|3778
|2006.10.27 15:32
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8917
|0.0000
|3779
|2006.10.27 15:32
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8919
|0.0000
|3780
|2006.10.27 15:32
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8922
|0.0000
|3781
|2006.10.27 15:32
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8924
|0.0000
|3782
|2006.10.27 15:32
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8927
|0.0000
|3783
|2006.10.27 15:32
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8930
|0.0000
|3784
|2006.10.27 15:32
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8932
|0.0000
|3785
|2006.10.27 15:35
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8933
|0.0000
|3786
|2006.10.27 15:56
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8934
|0.0000
|3787
|2006.10.27 15:56
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8935
|0.0000
|3788
|2006.10.27 15:56
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8937
|0.0000
|3789
|2006.10.27 15:57
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8938
|0.0000
|3790
|2006.10.27 16:02
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8940
|0.0000
|3791
|2006.10.27 16:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8941
|0.0000
|3792
|2006.10.27 16:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8943
|0.0000
|3793
|2006.10.27 16:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8945
|0.0000
|3794
|2006.10.27 16:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8947
|0.0000
|3795
|2006.10.27 16:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8950
|0.0000
|3796
|2006.10.27 16:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8952
|0.0000
|3797
|2006.10.27 16:06
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8954
|0.0000
|3798
|2006.10.27 16:07
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8956
|0.0000
|3799
|2006.10.27 16:10
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8957
|0.0000
|3800
|2006.10.27 16:10
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8958
|0.0000
|3801
|2006.10.27 16:11
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8959
|0.0000
|3802
|2006.10.27 16:11
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8961
|0.0000
|3803
|2006.10.27 16:12
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8962
|0.0000
|3804
|2006.10.27 16:12
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8963
|0.0000
|3805
|2006.10.27 16:13
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8964
|0.0000
|3806
|2006.10.27 16:31
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8965
|0.0000
|3807
|2006.10.27 16:32
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8966
|0.0000
|3808
|2006.10.27 16:33
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8968
|0.0000
|3809
|2006.10.27 16:33
|modify
|360
|12.70
|1.8884
|1.8972
|0.0000
|3810
|2006.10.27 17:59
|s/l
|360
|12.70
|1.8972
|1.8972
|0.0000
|11176.00
|222862.00
|3811
|2006.10.27 20:00
|buy
|361
|13.40
|1.8974
|0.0000
|0.0000
|3812
|2006.10.30 00:00
|close
|361
|13.40
|1.8962
|0.0000
|0.0000
|-1608.00
|221254.00
|3813
|2006.10.30 00:00
|sell
|362
|13.30
|1.8963
|0.0000
|0.0000
|3814
|2006.10.30 16:00
|close
|362
|13.30
|1.9039
|0.0000
|0.0000
|-10108.00
|211146.00
|3815
|2006.10.30 16:00
|buy
|363
|12.60
|1.9038
|0.0000
|0.0000
|3816
|2006.10.31 00:00
|close
|363
|12.60
|1.9011
|0.0000
|0.0000
|-3402.00
|207744.00
|3817
|2006.10.31 00:00
|sell
|364
|12.40
|1.9011
|0.0000
|0.0000
|3818
|2006.10.31 04:00
|close
|364
|12.40
|1.9000
|0.0000
|0.0000
|1364.00
|209108.00
|3819
|2006.10.31 04:00
|buy
|365
|12.50
|1.9001
|0.0000
|0.0000
|3820
|2006.10.31 08:06
|close
|365
|12.50
|1.9005
|0.0000
|0.0000
|500.00
|209608.00
|3821
|2006.10.31 08:07
|sell
|366
|12.60
|1.9003
|0.0000
|0.0000
|3822
|2006.10.31 09:26
|modify
|366
|12.60
|1.9003
|1.9003
|0.0000
|3823
|2006.10.31 09:27
|modify
|366
|12.60
|1.9003
|1.9002
|0.0000
|3824
|2006.10.31 09:28
|modify
|366
|12.60
|1.9003
|1.9001
|0.0000
|3825
|2006.10.31 09:29
|modify
|366
|12.60
|1.9003
|1.9000
|0.0000
|3826
|2006.10.31 09:29
|modify
|366
|12.60
|1.9003
|1.8999
|0.0000
|3827
|2006.10.31 09:30
|modify
|366
|12.60
|1.9003
|1.8998
|0.0000
|3828
|2006.10.31 09:30
|modify
|366
|12.60
|1.9003
|1.8997
|0.0000
|3829
|2006.10.31 09:30
|modify
|366
|12.60
|1.9003
|1.8995
|0.0000
|3830
|2006.10.31 10:27
|s/l
|366
|12.60
|1.8995
|1.8995
|0.0000
|1008.00
|210616.00
|3831
|2006.10.31 10:27
|sell
|367
|12.60
|1.8991
|0.0000
|0.0000
|3832
|2006.10.31 12:00
|close
|367
|12.60
|1.9006
|0.0000
|0.0000
|-1890.00
|208726.00
|3833
|2006.10.31 12:00
|buy
|368
|12.50
|1.9005
|0.0000
|0.0000
|3834
|2006.10.31 17:08
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9007
|0.0000
|3835
|2006.10.31 17:08
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9012
|0.0000
|3836
|2006.10.31 17:09
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9013
|0.0000
|3837
|2006.10.31 17:09
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9015
|0.0000
|3838
|2006.10.31 17:10
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9017
|0.0000
|3839
|2006.10.31 17:10
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9018
|0.0000
|3840
|2006.10.31 17:10
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9019
|0.0000
|3841
|2006.10.31 17:10
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9020
|0.0000
|3842
|2006.10.31 17:10
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9021
|0.0000
|3843
|2006.10.31 17:11
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9022
|0.0000
|3844
|2006.10.31 17:11
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9023
|0.0000
|3845
|2006.10.31 17:11
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9024
|0.0000
|3846
|2006.10.31 17:11
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9025
|0.0000
|3847
|2006.10.31 17:11
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9026
|0.0000
|3848
|2006.10.31 17:12
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9031
|0.0000
|3849
|2006.10.31 17:12
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9032
|0.0000
|3850
|2006.10.31 17:26
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9035
|0.0000
|3851
|2006.10.31 17:28
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9036
|0.0000
|3852
|2006.10.31 17:28
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9038
|0.0000
|3853
|2006.10.31 17:28
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9039
|0.0000
|3854
|2006.10.31 17:28
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9040
|0.0000
|3855
|2006.10.31 17:28
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9041
|0.0000
|3856
|2006.10.31 17:28
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9043
|0.0000
|3857
|2006.10.31 17:30
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9044
|0.0000
|3858
|2006.10.31 17:31
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9045
|0.0000
|3859
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9048
|0.0000
|3860
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9052
|0.0000
|3861
|2006.10.31 17:32
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9055
|0.0000
|3862
|2006.10.31 17:33
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9056
|0.0000
|3863
|2006.10.31 17:33
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9057
|0.0000
|3864
|2006.10.31 17:33
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9058
|0.0000
|3865
|2006.10.31 17:33
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9059
|0.0000
|3866
|2006.10.31 17:33
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9060
|0.0000
|3867
|2006.10.31 17:35
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9061
|0.0000
|3868
|2006.10.31 17:35
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9062
|0.0000
|3869
|2006.10.31 17:36
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9064
|0.0000
|3870
|2006.10.31 17:37
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9066
|0.0000
|3871
|2006.10.31 17:37
|modify
|368
|12.50
|1.9005
|1.9067
|0.0000
|3872
|2006.10.31 20:06
|close
|368
|12.50
|1.9080
|1.9067
|0.0000
|9375.00
|218101.00
|3873
|2006.10.31 20:12
|sell
|369
|13.10
|1.9079
|0.0000
|0.0000
|3874
|2006.11.01 00:00
|close
|369
|13.10
|1.9078
|0.0000
|0.0000
|131.00
|218232.00
|3875
|2006.11.01 00:00
|buy
|370
|13.10
|1.9077
|0.0000
|0.0000
|3876
|2006.11.01 04:00
|close
|370
|13.10
|1.9074
|0.0000
|0.0000
|-393.00
|217839.00
|3877
|2006.11.01 04:01
|sell
|371
|13.10
|1.9074
|0.0000
|0.0000
|3878
|2006.11.01 12:00
|close
|371
|13.10
|1.9083
|0.0000
|0.0000
|-1179.00
|216660.00
|3879
|2006.11.01 12:00
|buy
|372
|12.90
|1.9082
|0.0000
|0.0000
|3880
|2006.11.01 17:01
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9082
|0.0000
|3881
|2006.11.01 17:01
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9083
|0.0000
|3882
|2006.11.01 17:01
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9085
|0.0000
|3883
|2006.11.01 17:01
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9086
|0.0000
|3884
|2006.11.01 17:02
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9088
|0.0000
|3885
|2006.11.01 17:03
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9089
|0.0000
|3886
|2006.11.01 17:03
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9090
|0.0000
|3887
|2006.11.01 17:03
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9091
|0.0000
|3888
|2006.11.01 17:03
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9092
|0.0000
|3889
|2006.11.01 17:03
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9093
|0.0000
|3890
|2006.11.01 17:03
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9094
|0.0000
|3891
|2006.11.01 17:03
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9095
|0.0000
|3892
|2006.11.01 17:03
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9096
|0.0000
|3893
|2006.11.01 17:03
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9097
|0.0000
|3894
|2006.11.01 17:04
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9098
|0.0000
|3895
|2006.11.01 17:04
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9099
|0.0000
|3896
|2006.11.01 17:04
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9100
|0.0000
|3897
|2006.11.01 17:04
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9101
|0.0000
|3898
|2006.11.01 17:04
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9102
|0.0000
|3899
|2006.11.01 17:04
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9103
|0.0000
|3900
|2006.11.01 17:04
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9104
|0.0000
|3901
|2006.11.01 17:04
|modify
|372
|12.90
|1.9082
|1.9105
|0.0000
|3902
|2006.11.01 17:11
|s/l
|372
|12.90
|1.9105
|1.9105
|0.0000
|2967.00
|219627.00
|3903
|2006.11.01 17:11
|buy
|373
|13.20
|1.9109
|0.0000
|0.0000
|3904
|2006.11.01 20:00
|close
|373
|13.20
|1.9092
|0.0000
|0.0000
|-2244.00
|217383.00
|3905
|2006.11.01 20:00
|sell
|374
|13.00
|1.9093
|0.0000
|0.0000
|3906
|2006.11.02 03:04
|modify
|374
|13.00
|1.9093
|1.9093
|0.0000
|3907
|2006.11.02 03:06
|modify
|374
|13.00
|1.9093
|1.9092
|0.0000
|3908
|2006.11.02 03:06
|modify
|374
|13.00
|1.9093
|1.9091
|0.0000
|3909
|2006.11.02 08:00
|close
|374
|13.00
|1.9071
|1.9091
|0.0000
|2860.00
|220243.00
|3910
|2006.11.02 08:01
|buy
|375
|13.20
|1.9073
|0.0000
|0.0000
|3911
|2006.11.02 17:00
|modify
|375
|13.20
|1.9073
|1.9073
|0.0000
|3912
|2006.11.02 17:00
|modify
|375
|13.20
|1.9073
|1.9075
|0.0000
|3913
|2006.11.02 17:00
|modify
|375
|13.20
|1.9073
|1.9076
|0.0000
|3914
|2006.11.02 17:28
|s/l
|375
|13.20
|1.9076
|1.9076
|0.0000
|396.00
|220639.00
|3915
|2006.11.02 20:00
|buy
|376
|13.20
|1.9081
|0.0000
|0.0000
|3916
|2006.11.03 00:01
|close
|376
|13.20
|1.9083
|0.0000
|0.0000
|264.00
|220903.00
|3917
|2006.11.03 00:01
|sell
|377
|13.30
|1.9082
|0.0000
|0.0000
|3918
|2006.11.03 04:03
|close
|377
|13.30
|1.9080
|0.0000
|0.0000
|266.00
|221169.00
|3919
|2006.11.03 04:04
|buy
|378
|13.30
|1.9080
|0.0000
|0.0000
|3920
|2006.11.03 08:05
|close
|378
|13.30
|1.9080
|0.0000
|0.0000
|0.00
|221169.00
|3921
|2006.11.03 08:09
|sell
|379
|13.30
|1.9079
|0.0000
|0.0000
|3922
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9078
|0.0000
|3923
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9077
|0.0000
|3924
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9076
|0.0000
|3925
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9075
|0.0000
|3926
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9074
|0.0000
|3927
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9072
|0.0000
|3928
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9068
|0.0000
|3929
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9066
|0.0000
|3930
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9064
|0.0000
|3931
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9061
|0.0000
|3932
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9059
|0.0000
|3933
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9054
|0.0000
|3934
|2006.11.03 15:31
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9050
|0.0000
|3935
|2006.11.03 15:35
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9047
|0.0000
|3936
|2006.11.03 15:36
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9046
|0.0000
|3937
|2006.11.03 15:36
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9045
|0.0000
|3938
|2006.11.03 15:36
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9044
|0.0000
|3939
|2006.11.03 15:36
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9043
|0.0000
|3940
|2006.11.03 15:38
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9042
|0.0000
|3941
|2006.11.03 15:38
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9039
|0.0000
|3942
|2006.11.03 15:38
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9037
|0.0000
|3943
|2006.11.03 15:38
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9035
|0.0000
|3944
|2006.11.03 15:38
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9030
|0.0000
|3945
|2006.11.03 15:39
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9029
|0.0000
|3946
|2006.11.03 15:39
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9027
|0.0000
|3947
|2006.11.03 15:40
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9025
|0.0000
|3948
|2006.11.03 15:40
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9024
|0.0000
|3949
|2006.11.03 15:44
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9023
|0.0000
|3950
|2006.11.03 15:44
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9022
|0.0000
|3951
|2006.11.03 15:44
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9020
|0.0000
|3952
|2006.11.03 15:45
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9018
|0.0000
|3953
|2006.11.03 15:53
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9017
|0.0000
|3954
|2006.11.03 15:54
|modify
|379
|13.30
|1.9079
|1.9015
|0.0000
|3955
|2006.11.03 16:00
|close
|379
|13.30
|1.8987
|1.9015
|0.0000
|12236.00
|233405.00
|3956
|2006.11.03 16:00
|buy
|380
|14.00
|1.8988
|0.0000
|0.0000
|3957
|2006.11.06 01:01
|close
|380
|14.00
|1.9013
|0.0000
|0.0000
|3500.00
|236905.00
|3958
|2006.11.06 01:01
|sell
|381
|14.20
|1.9012
|0.0000
|0.0000
|3959
|2006.11.06 10:22
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.9011
|0.0000
|3960
|2006.11.06 10:23
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.9009
|0.0000
|3961
|2006.11.06 10:56
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.9007
|0.0000
|3962
|2006.11.06 10:57
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.9006
|0.0000
|3963
|2006.11.06 10:57
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.9005
|0.0000
|3964
|2006.11.06 10:57
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.9003
|0.0000
|3965
|2006.11.06 11:10
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.9002
|0.0000
|3966
|2006.11.06 11:30
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.9001
|0.0000
|3967
|2006.11.06 11:30
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.9000
|0.0000
|3968
|2006.11.06 11:30
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8999
|0.0000
|3969
|2006.11.06 11:30
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8997
|0.0000
|3970
|2006.11.06 11:30
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8996
|0.0000
|3971
|2006.11.06 11:30
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8995
|0.0000
|3972
|2006.11.06 11:30
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8994
|0.0000
|3973
|2006.11.06 11:30
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8992
|0.0000
|3974
|2006.11.06 11:39
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8990
|0.0000
|3975
|2006.11.06 11:40
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8988
|0.0000
|3976
|2006.11.06 11:40
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8985
|0.0000
|3977
|2006.11.06 11:45
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8984
|0.0000
|3978
|2006.11.06 11:45
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8983
|0.0000
|3979
|2006.11.06 11:45
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8982
|0.0000
|3980
|2006.11.06 11:45
|modify
|381
|14.20
|1.9012
|1.8981
|0.0000
|3981
|2006.11.06 12:14
|s/l
|381
|14.20
|1.8981
|1.8981
|0.0000
|4402.00
|241307.00
|3982
|2006.11.06 16:00
|buy
|382
|14.50
|1.8969
|0.0000
|0.0000
|3983
|2006.11.07 03:24
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8970
|0.0000
|3984
|2006.11.07 03:24
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8972
|0.0000
|3985
|2006.11.07 03:26
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8973
|0.0000
|3986
|2006.11.07 03:26
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8976
|0.0000
|3987
|2006.11.07 03:26
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8978
|0.0000
|3988
|2006.11.07 03:26
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8981
|0.0000
|3989
|2006.11.07 03:26
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8982
|0.0000
|3990
|2006.11.07 03:26
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8985
|0.0000
|3991
|2006.11.07 04:05
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8986
|0.0000
|3992
|2006.11.07 04:05
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8987
|0.0000
|3993
|2006.11.07 06:13
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8988
|0.0000
|3994
|2006.11.07 06:15
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8989
|0.0000
|3995
|2006.11.07 06:15
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8990
|0.0000
|3996
|2006.11.07 06:15
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8992
|0.0000
|3997
|2006.11.07 06:16
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8993
|0.0000
|3998
|2006.11.07 06:24
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8994
|0.0000
|3999
|2006.11.07 06:25
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8995
|0.0000
|4000
|2006.11.07 06:25
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8996
|0.0000
|4001
|2006.11.07 06:25
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8997
|0.0000
|4002
|2006.11.07 06:33
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.8999
|0.0000
|4003
|2006.11.07 06:33
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9003
|0.0000
|4004
|2006.11.07 06:33
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9004
|0.0000
|4005
|2006.11.07 06:33
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9007
|0.0000
|4006
|2006.11.07 06:33
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9011
|0.0000
|4007
|2006.11.07 06:34
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9012
|0.0000
|4008
|2006.11.07 06:34
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9013
|0.0000
|4009
|2006.11.07 06:39
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9014
|0.0000
|4010
|2006.11.07 06:40
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9016
|0.0000
|4011
|2006.11.07 06:40
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9017
|0.0000
|4012
|2006.11.07 06:40
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9018
|0.0000
|4013
|2006.11.07 06:40
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9020
|0.0000
|4014
|2006.11.07 06:41
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9021
|0.0000
|4015
|2006.11.07 06:41
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9022
|0.0000
|4016
|2006.11.07 06:41
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9023
|0.0000
|4017
|2006.11.07 06:47
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9024
|0.0000
|4018
|2006.11.07 06:47
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9025
|0.0000
|4019
|2006.11.07 07:03
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9026
|0.0000
|4020
|2006.11.07 07:03
|modify
|382
|14.50
|1.8969
|1.9027
|0.0000
|4021
|2006.11.07 08:01
|close
|382
|14.50
|1.9049
|1.9027
|0.0000
|11600.00
|252907.00
|4022
|2006.11.07 08:02
|sell
|383
|15.20
|1.9049
|0.0000
|0.0000
|4023
|2006.11.07 12:00
|close
|383
|15.20
|1.9058
|0.0000
|0.0000
|-1368.00
|251539.00
|4024
|2006.11.07 12:01
|buy
|384
|15.10
|1.9059
|0.0000
|0.0000
|4025
|2006.11.07 16:29
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9061
|0.0000
|4026
|2006.11.07 16:30
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9062
|0.0000
|4027
|2006.11.07 16:32
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9063
|0.0000
|4028
|2006.11.07 16:32
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9064
|0.0000
|4029
|2006.11.07 16:32
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9065
|0.0000
|4030
|2006.11.07 16:32
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9067
|0.0000
|4031
|2006.11.07 16:32
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9068
|0.0000
|4032
|2006.11.07 16:32
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9069
|0.0000
|4033
|2006.11.07 16:33
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9070
|0.0000
|4034
|2006.11.07 16:33
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9071
|0.0000
|4035
|2006.11.07 16:33
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9072
|0.0000
|4036
|2006.11.07 16:43
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9073
|0.0000
|4037
|2006.11.07 16:43
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9074
|0.0000
|4038
|2006.11.07 16:43
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9075
|0.0000
|4039
|2006.11.07 16:43
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9076
|0.0000
|4040
|2006.11.07 16:43
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9077
|0.0000
|4041
|2006.11.07 16:43
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9078
|0.0000
|4042
|2006.11.07 16:50
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9079
|0.0000
|4043
|2006.11.07 16:51
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9080
|0.0000
|4044
|2006.11.07 16:51
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9081
|0.0000
|4045
|2006.11.07 16:51
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9082
|0.0000
|4046
|2006.11.07 16:51
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9083
|0.0000
|4047
|2006.11.07 17:16
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9084
|0.0000
|4048
|2006.11.07 17:16
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9085
|0.0000
|4049
|2006.11.07 17:16
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9086
|0.0000
|4050
|2006.11.07 17:17
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9087
|0.0000
|4051
|2006.11.07 17:19
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9089
|0.0000
|4052
|2006.11.07 17:19
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9090
|0.0000
|4053
|2006.11.07 17:19
|modify
|384
|15.10
|1.9059
|1.9091
|0.0000
|4054
|2006.11.07 17:52
|s/l
|384
|15.10
|1.9091
|1.9091
|0.0000
|4832.00
|256371.00
|4055
|2006.11.07 20:00
|sell
|385
|15.40
|1.9086
|0.0000
|0.0000
|4056
|2006.11.07 21:55
|modify
|385
|15.40
|1.9086
|1.9084
|0.0000
|4057
|2006.11.07 21:58
|modify
|385
|15.40
|1.9086
|1.9083
|0.0000
|4058
|2006.11.07 22:11
|modify
|385
|15.40
|1.9086
|1.9081
|0.0000
|4059
|2006.11.07 22:11
|modify
|385
|15.40
|1.9086
|1.9079
|0.0000
|4060
|2006.11.07 22:11
|modify
|385
|15.40
|1.9086
|1.9076
|0.0000
|4061
|2006.11.08 00:55
|s/l
|385
|15.40
|1.9076
|1.9076
|0.0000
|1540.00
|257911.00
|4062
|2006.11.08 04:03
|buy
|386
|15.50
|1.9062
|0.0000
|0.0000
|4063
|2006.11.08 11:21
|modify
|386
|15.50
|1.9062
|1.9062
|0.0000
|4064
|2006.11.08 11:32
|modify
|386
|15.50
|1.9062
|1.9064
|0.0000
|4065
|2006.11.08 11:32
|modify
|386
|15.50
|1.9062
|1.9066
|0.0000
|4066
|2006.11.08 12:00
|s/l
|386
|15.50
|1.9066
|1.9066
|0.0000
|620.00
|258531.00
|4067
|2006.11.08 12:00
|sell
|387
|15.50
|1.9066
|0.0000
|0.0000
|4068
|2006.11.08 16:11
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9066
|0.0000
|4069
|2006.11.08 16:12
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9064
|0.0000
|4070
|2006.11.08 16:12
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9063
|0.0000
|4071
|2006.11.08 16:12
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9062
|0.0000
|4072
|2006.11.08 16:12
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9060
|0.0000
|4073
|2006.11.08 16:13
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9059
|0.0000
|4074
|2006.11.08 16:13
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9057
|0.0000
|4075
|2006.11.08 16:13
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9056
|0.0000
|4076
|2006.11.08 16:13
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9054
|0.0000
|4077
|2006.11.08 16:15
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9053
|0.0000
|4078
|2006.11.08 16:15
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9052
|0.0000
|4079
|2006.11.08 16:15
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9049
|0.0000
|4080
|2006.11.08 16:37
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9048
|0.0000
|4081
|2006.11.08 16:37
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9047
|0.0000
|4082
|2006.11.08 16:37
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9044
|0.0000
|4083
|2006.11.08 16:37
|modify
|387
|15.50
|1.9066
|1.9039
|0.0000
|4084
|2006.11.08 17:31
|s/l
|387
|15.50
|1.9039
|1.9039
|0.0000
|4185.00
|262716.00
|4085
|2006.11.08 20:00
|sell
|388
|15.80
|1.9053
|0.0000
|0.0000
|4086
|2006.11.09 04:01
|close
|388
|15.80
|1.9040
|0.0000
|0.0000
|2054.00
|264770.00
|4087
|2006.11.09 04:03
|buy
|389
|15.90
|1.9039
|0.0000
|0.0000
|4088
|2006.11.09 09:58
|modify
|389
|15.90
|1.9039
|1.9039
|0.0000
|4089
|2006.11.09 09:58
|modify
|389
|15.90
|1.9039
|1.9040
|0.0000
|4090
|2006.11.09 09:58
|modify
|389
|15.90
|1.9039
|1.9041
|0.0000
|4091
|2006.11.09 10:00
|modify
|389
|15.90
|1.9039
|1.9043
|0.0000
|4092
|2006.11.09 10:00
|modify
|389
|15.90
|1.9039
|1.9044
|0.0000
|4093
|2006.11.09 10:00
|modify
|389
|15.90
|1.9039
|1.9046
|0.0000
|4094
|2006.11.09 14:01
|s/l
|389
|15.90
|1.9046
|1.9046
|0.0000
|1113.00
|265883.00
|4095
|2006.11.09 16:00
|buy
|390
|16.00
|1.8988
|0.0000
|0.0000
|4096
|2006.11.09 17:03
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.8989
|0.0000
|4097
|2006.11.09 17:03
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.8992
|0.0000
|4098
|2006.11.09 17:03
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.8993
|0.0000
|4099
|2006.11.09 17:06
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.8994
|0.0000
|4100
|2006.11.09 17:06
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.8995
|0.0000
|4101
|2006.11.09 17:06
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.8996
|0.0000
|4102
|2006.11.09 17:07
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.8997
|0.0000
|4103
|2006.11.09 17:07
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.8999
|0.0000
|4104
|2006.11.09 17:07
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.9000
|0.0000
|4105
|2006.11.09 17:07
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.9001
|0.0000
|4106
|2006.11.09 17:11
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.9002
|0.0000
|4107
|2006.11.09 17:11
|modify
|390
|16.00
|1.8988
|1.9003
|0.0000
|4108
|2006.11.09 17:50
|s/l
|390
|16.00
|1.9003
|1.9003
|0.0000
|2400.00
|268283.00
|4109
|2006.11.09 17:50
|buy
|391
|16.10
|1.9007
|0.0000
|0.0000
|4110
|2006.11.09 18:25
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9008
|0.0000
|4111
|2006.11.09 18:25
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9009
|0.0000
|4112
|2006.11.09 18:25
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9010
|0.0000
|4113
|2006.11.09 18:26
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9011
|0.0000
|4114
|2006.11.09 18:26
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9014
|0.0000
|4115
|2006.11.09 18:26
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9017
|0.0000
|4116
|2006.11.09 18:26
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9019
|0.0000
|4117
|2006.11.09 18:26
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9021
|0.0000
|4118
|2006.11.09 18:32
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9022
|0.0000
|4119
|2006.11.09 18:34
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9024
|0.0000
|4120
|2006.11.09 18:34
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9027
|0.0000
|4121
|2006.11.09 18:34
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9031
|0.0000
|4122
|2006.11.09 18:35
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9032
|0.0000
|4123
|2006.11.09 18:35
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9035
|0.0000
|4124
|2006.11.09 18:35
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9036
|0.0000
|4125
|2006.11.09 18:35
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9038
|0.0000
|4126
|2006.11.09 18:35
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9040
|0.0000
|4127
|2006.11.09 18:35
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9042
|0.0000
|4128
|2006.11.09 18:36
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9043
|0.0000
|4129
|2006.11.09 18:36
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9044
|0.0000
|4130
|2006.11.09 18:36
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9045
|0.0000
|4131
|2006.11.09 18:36
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9046
|0.0000
|4132
|2006.11.09 18:36
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9048
|0.0000
|4133
|2006.11.09 18:36
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9049
|0.0000
|4134
|2006.11.09 18:36
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9050
|0.0000
|4135
|2006.11.09 18:36
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9051
|0.0000
|4136
|2006.11.09 18:37
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9052
|0.0000
|4137
|2006.11.09 18:37
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9053
|0.0000
|4138
|2006.11.09 18:37
|modify
|391
|16.10
|1.9007
|1.9054
|0.0000
|4139
|2006.11.09 21:45
|s/l
|391
|16.10
|1.9054
|1.9054
|0.0000
|7567.00
|275850.00
|4140
|2006.11.10 00:00
|buy
|392
|16.60
|1.9054
|0.0000
|0.0000
|4141
|2006.11.10 04:00
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9054
|0.0000
|4142
|2006.11.10 04:00
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9056
|0.0000
|4143
|2006.11.10 04:00
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9057
|0.0000
|4144
|2006.11.10 04:01
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9058
|0.0000
|4145
|2006.11.10 04:01
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9059
|0.0000
|4146
|2006.11.10 04:01
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9061
|0.0000
|4147
|2006.11.10 04:01
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9062
|0.0000
|4148
|2006.11.10 04:01
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9064
|0.0000
|4149
|2006.11.10 04:06
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9066
|0.0000
|4150
|2006.11.10 04:06
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9067
|0.0000
|4151
|2006.11.10 04:06
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9069
|0.0000
|4152
|2006.11.10 04:07
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9070
|0.0000
|4153
|2006.11.10 04:07
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9071
|0.0000
|4154
|2006.11.10 04:07
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9072
|0.0000
|4155
|2006.11.10 04:07
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9074
|0.0000
|4156
|2006.11.10 04:08
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9075
|0.0000
|4157
|2006.11.10 04:08
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9076
|0.0000
|4158
|2006.11.10 04:36
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9077
|0.0000
|4159
|2006.11.10 05:03
|modify
|392
|16.60
|1.9054
|1.9078
|0.0000
|4160
|2006.11.10 08:27
|s/l
|392
|16.60
|1.9078
|1.9078
|0.0000
|3984.00
|279834.00
|4161
|2006.11.10 09:11
|buy
|393
|16.80
|1.9093
|0.0000
|0.0000
|4162
|2006.11.10 10:34
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9094
|0.0000
|4163
|2006.11.10 10:34
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9096
|0.0000
|4164
|2006.11.10 10:34
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9098
|0.0000
|4165
|2006.11.10 10:34
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9101
|0.0000
|4166
|2006.11.10 10:57
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9102
|0.0000
|4167
|2006.11.10 10:57
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9103
|0.0000
|4168
|2006.11.10 10:57
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9108
|0.0000
|4169
|2006.11.10 10:57
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9110
|0.0000
|4170
|2006.11.10 10:57
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9114
|0.0000
|4171
|2006.11.10 10:57
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9120
|0.0000
|4172
|2006.11.10 10:58
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9124
|0.0000
|4173
|2006.11.10 11:03
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9125
|0.0000
|4174
|2006.11.10 11:03
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9126
|0.0000
|4175
|2006.11.10 11:04
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9127
|0.0000
|4176
|2006.11.10 11:05
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9128
|0.0000
|4177
|2006.11.10 11:05
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9129
|0.0000
|4178
|2006.11.10 11:05
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9133
|0.0000
|4179
|2006.11.10 11:05
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9135
|0.0000
|4180
|2006.11.10 11:05
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9137
|0.0000
|4181
|2006.11.10 11:05
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9139
|0.0000
|4182
|2006.11.10 11:05
|modify
|393
|16.80
|1.9093
|1.9142
|0.0000
|4183
|2006.11.10 11:13
|s/l
|393
|16.80
|1.9142
|1.9142
|0.0000
|8232.00
|288066.00
|4184
|2006.11.10 11:13
|buy
|394
|17.30
|1.9146
|0.0000
|0.0000
|4185
|2006.11.10 12:00
|close
|394
|17.30
|1.9154
|0.0000
|0.0000
|1384.00
|289450.00
|4186
|2006.11.10 12:00
|sell
|395
|17.40
|1.9153
|0.0000
|0.0000
|4187
|2006.11.10 17:52
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9152
|0.0000
|4188
|2006.11.10 17:52
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9148
|0.0000
|4189
|2006.11.10 21:58
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9147
|0.0000
|4190
|2006.11.10 21:58
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9145
|0.0000
|4191
|2006.11.10 21:58
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9144
|0.0000
|4192
|2006.11.10 21:59
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9142
|0.0000
|4193
|2006.11.10 22:03
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9140
|0.0000
|4194
|2006.11.10 22:05
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9139
|0.0000
|4195
|2006.11.10 22:06
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9138
|0.0000
|4196
|2006.11.10 23:41
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9136
|0.0000
|4197
|2006.11.10 23:46
|modify
|395
|17.40
|1.9153
|1.9135
|0.0000
|4198
|2006.11.13 00:00
|close
|395
|17.40
|1.9123
|1.9135
|0.0000
|5220.00
|294670.00
|4199
|2006.11.13 00:00
|buy
|396
|17.70
|1.9123
|0.0000
|0.0000
|4200
|2006.11.13 03:40
|modify
|396
|17.70
|1.9123
|1.9123
|0.0000
|4201
|2006.11.13 04:00
|close
|396
|17.70
|1.9143
|1.9123
|0.0000
|3540.00
|298210.00
|4202
|2006.11.13 04:00
|sell
|397
|17.90
|1.9142
|0.0000
|0.0000
|4203
|2006.11.13 10:06
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9140
|0.0000
|4204
|2006.11.13 11:02
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9139
|0.0000
|4205
|2006.11.13 11:27
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9138
|0.0000
|4206
|2006.11.13 11:27
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9137
|0.0000
|4207
|2006.11.13 11:30
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9136
|0.0000
|4208
|2006.11.13 11:30
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9134
|0.0000
|4209
|2006.11.13 11:36
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9133
|0.0000
|4210
|2006.11.13 11:36
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9132
|0.0000
|4211
|2006.11.13 11:36
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9131
|0.0000
|4212
|2006.11.13 11:36
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9130
|0.0000
|4213
|2006.11.13 11:36
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9128
|0.0000
|4214
|2006.11.13 11:38
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9127
|0.0000
|4215
|2006.11.13 11:38
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9125
|0.0000
|4216
|2006.11.13 11:38
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9123
|0.0000
|4217
|2006.11.13 11:38
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9122
|0.0000
|4218
|2006.11.13 11:38
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9119
|0.0000
|4219
|2006.11.13 11:39
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9118
|0.0000
|4220
|2006.11.13 11:39
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9116
|0.0000
|4221
|2006.11.13 11:39
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9115
|0.0000
|4222
|2006.11.13 11:39
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9112
|0.0000
|4223
|2006.11.13 11:50
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9111
|0.0000
|4224
|2006.11.13 11:52
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9110
|0.0000
|4225
|2006.11.13 11:52
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9109
|0.0000
|4226
|2006.11.13 11:54
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9108
|0.0000
|4227
|2006.11.13 11:54
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9106
|0.0000
|4228
|2006.11.13 11:54
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9104
|0.0000
|4229
|2006.11.13 11:54
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9103
|0.0000
|4230
|2006.11.13 11:54
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9101
|0.0000
|4231
|2006.11.13 11:55
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9100
|0.0000
|4232
|2006.11.13 12:01
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9099
|0.0000
|4233
|2006.11.13 12:01
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9096
|0.0000
|4234
|2006.11.13 13:05
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9095
|0.0000
|4235
|2006.11.13 13:07
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9094
|0.0000
|4236
|2006.11.13 13:07
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9093
|0.0000
|4237
|2006.11.13 13:07
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9092
|0.0000
|4238
|2006.11.13 13:08
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9091
|0.0000
|4239
|2006.11.13 13:08
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9090
|0.0000
|4240
|2006.11.13 13:11
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9089
|0.0000
|4241
|2006.11.13 13:22
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9088
|0.0000
|4242
|2006.11.13 13:22
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9087
|0.0000
|4243
|2006.11.13 13:22
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9086
|0.0000
|4244
|2006.11.13 13:36
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9085
|0.0000
|4245
|2006.11.13 13:36
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9082
|0.0000
|4246
|2006.11.13 13:37
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9081
|0.0000
|4247
|2006.11.13 13:37
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9080
|0.0000
|4248
|2006.11.13 13:47
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9079
|0.0000
|4249
|2006.11.13 13:47
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9078
|0.0000
|4250
|2006.11.13 14:04
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9077
|0.0000
|4251
|2006.11.13 14:04
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9075
|0.0000
|4252
|2006.11.13 14:05
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9074
|0.0000
|4253
|2006.11.13 14:05
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9073
|0.0000
|4254
|2006.11.13 14:05
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9072
|0.0000
|4255
|2006.11.13 14:05
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9071
|0.0000
|4256
|2006.11.13 14:19
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9070
|0.0000
|4257
|2006.11.13 15:42
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9068
|0.0000
|4258
|2006.11.13 15:45
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9065
|0.0000
|4259
|2006.11.13 16:04
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9064
|0.0000
|4260
|2006.11.13 16:04
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9062
|0.0000
|4261
|2006.11.13 16:06
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9061
|0.0000
|4262
|2006.11.13 16:06
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9060
|0.0000
|4263
|2006.11.13 16:06
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9059
|0.0000
|4264
|2006.11.13 16:06
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9057
|0.0000
|4265
|2006.11.13 16:07
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9056
|0.0000
|4266
|2006.11.13 16:07
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9055
|0.0000
|4267
|2006.11.13 16:07
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9054
|0.0000
|4268
|2006.11.13 16:07
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9053
|0.0000
|4269
|2006.11.13 16:07
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9051
|0.0000
|4270
|2006.11.13 16:19
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9049
|0.0000
|4271
|2006.11.13 16:19
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9048
|0.0000
|4272
|2006.11.13 16:19
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9046
|0.0000
|4273
|2006.11.13 16:51
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9045
|0.0000
|4274
|2006.11.13 16:51
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9044
|0.0000
|4275
|2006.11.13 16:51
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9043
|0.0000
|4276
|2006.11.13 17:05
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9042
|0.0000
|4277
|2006.11.13 17:06
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9041
|0.0000
|4278
|2006.11.13 17:06
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9040
|0.0000
|4279
|2006.11.13 17:06
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9039
|0.0000
|4280
|2006.11.13 17:06
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9038
|0.0000
|4281
|2006.11.13 17:07
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9036
|0.0000
|4282
|2006.11.13 17:07
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9035
|0.0000
|4283
|2006.11.13 17:08
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9034
|0.0000
|4284
|2006.11.13 17:08
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9032
|0.0000
|4285
|2006.11.13 17:12
|modify
|397
|17.90
|1.9142
|1.9030
|0.0000
|4286
|2006.11.13 17:58
|s/l
|397
|17.90
|1.9030
|1.9030
|0.0000
|20048.00
|318258.00
|4287
|2006.11.13 17:58
|sell
|398
|19.10
|1.9027
|0.0000
|0.0000
|4288
|2006.11.13 20:00
|close
|398
|19.10
|1.9010
|0.0000
|0.0000
|3247.00
|321505.00
|4289
|2006.11.13 20:01
|buy
|399
|19.30
|1.9011
|0.0000
|0.0000
|4290
|2006.11.14 01:55
|modify
|399
|19.30
|1.9011
|1.9012
|0.0000
|4291
|2006.11.14 01:57
|modify
|399
|19.30
|1.9011
|1.9013
|0.0000
|4292
|2006.11.14 01:58
|modify
|399
|19.30
|1.9011
|1.9014
|0.0000
|4293
|2006.11.14 01:59
|modify
|399
|19.30
|1.9011
|1.9016
|0.0000
|4294
|2006.11.14 01:59
|modify
|399
|19.30
|1.9011
|1.9019
|0.0000
|4295
|2006.11.14 03:02
|s/l
|399
|19.30
|1.9019
|1.9019
|0.0000
|1544.00
|323049.00
|4296
|2006.11.14 03:02
|buy
|400
|19.40
|1.9023
|0.0000
|0.0000
|4297
|2006.11.14 16:00
|close
|400
|19.40
|1.9022
|0.0000
|0.0000
|-194.00
|322855.00
|4298
|2006.11.14 16:01
|sell
|401
|19.40
|1.9023
|0.0000
|0.0000
|4299
|2006.11.14 16:40
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9023
|0.0000
|4300
|2006.11.14 16:40
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9022
|0.0000
|4301
|2006.11.14 16:41
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9021
|0.0000
|4302
|2006.11.14 16:41
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9020
|0.0000
|4303
|2006.11.14 16:41
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9019
|0.0000
|4304
|2006.11.14 16:41
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9018
|0.0000
|4305
|2006.11.14 16:41
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9017
|0.0000
|4306
|2006.11.14 17:01
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9015
|0.0000
|4307
|2006.11.14 17:01
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9014
|0.0000
|4308
|2006.11.14 17:04
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9013
|0.0000
|4309
|2006.11.14 17:04
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9012
|0.0000
|4310
|2006.11.14 17:04
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9009
|0.0000
|4311
|2006.11.14 17:04
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9006
|0.0000
|4312
|2006.11.14 17:04
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.9003
|0.0000
|4313
|2006.11.14 17:04
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8998
|0.0000
|4314
|2006.11.14 17:05
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8997
|0.0000
|4315
|2006.11.14 17:05
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8996
|0.0000
|4316
|2006.11.14 17:05
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8994
|0.0000
|4317
|2006.11.14 17:05
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8992
|0.0000
|4318
|2006.11.14 17:05
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8990
|0.0000
|4319
|2006.11.14 17:10
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8989
|0.0000
|4320
|2006.11.14 17:10
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8988
|0.0000
|4321
|2006.11.14 17:10
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8985
|0.0000
|4322
|2006.11.14 17:11
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8984
|0.0000
|4323
|2006.11.14 17:11
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8983
|0.0000
|4324
|2006.11.14 17:11
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8981
|0.0000
|4325
|2006.11.14 17:11
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8979
|0.0000
|4326
|2006.11.14 17:11
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8976
|0.0000
|4327
|2006.11.14 17:11
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8975
|0.0000
|4328
|2006.11.14 17:11
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8971
|0.0000
|4329
|2006.11.14 17:12
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8970
|0.0000
|4330
|2006.11.14 17:12
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8968
|0.0000
|4331
|2006.11.14 17:12
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8966
|0.0000
|4332
|2006.11.14 17:12
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8963
|0.0000
|4333
|2006.11.14 17:42
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8962
|0.0000
|4334
|2006.11.14 17:42
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8960
|0.0000
|4335
|2006.11.14 17:42
|modify
|401
|19.40
|1.9023
|1.8956
|0.0000
|4336
|2006.11.14 18:29
|s/l
|401
|19.40
|1.8956
|1.8956
|0.0000
|12998.00
|335853.00
|4337
|2006.11.14 18:29
|sell
|402
|20.20
|1.8952
|0.0000
|0.0000
|4338
|2006.11.15 00:02
|close
|402
|20.20
|1.8956
|0.0000
|0.0000
|-808.00
|335045.00
|4339
|2006.11.15 00:02
|buy
|403
|20.10
|1.8957
|0.0000
|0.0000
|4340
|2006.11.15 04:03
|close
|403
|20.10
|1.8960
|0.0000
|0.0000
|603.00
|335648.00
|4341
|2006.11.15 04:05
|sell
|404
|20.10
|1.8959
|0.0000
|0.0000
|4342
|2006.11.15 08:19
|modify
|404
|20.10
|1.8959
|1.8958
|0.0000
|4343
|2006.11.15 08:19
|modify
|404
|20.10
|1.8959
|1.8956
|0.0000
|4344
|2006.11.15 08:19
|modify
|404
|20.10
|1.8959
|1.8955
|0.0000
|4345
|2006.11.15 08:19
|modify
|404
|20.10
|1.8959
|1.8954
|0.0000
|4346
|2006.11.15 08:19
|modify
|404
|20.10
|1.8959
|1.8952
|0.0000
|4347
|2006.11.15 09:10
|s/l
|404
|20.10
|1.8952
|1.8952
|0.0000
|1407.00
|337055.00
|4348
|2006.11.15 09:10
|sell
|405
|20.20
|1.8946
|0.0000
|0.0000
|4349
|2006.11.15 11:36
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8946
|0.0000
|4350
|2006.11.15 11:36
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8945
|0.0000
|4351
|2006.11.15 11:36
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8943
|0.0000
|4352
|2006.11.15 11:37
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8942
|0.0000
|4353
|2006.11.15 11:37
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8940
|0.0000
|4354
|2006.11.15 11:37
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8939
|0.0000
|4355
|2006.11.15 11:37
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8937
|0.0000
|4356
|2006.11.15 11:37
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8936
|0.0000
|4357
|2006.11.15 11:37
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8933
|0.0000
|4358
|2006.11.15 12:15
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8930
|0.0000
|4359
|2006.11.15 12:15
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8929
|0.0000
|4360
|2006.11.15 12:21
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8928
|0.0000
|4361
|2006.11.15 12:23
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8927
|0.0000
|4362
|2006.11.15 12:23
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8926
|0.0000
|4363
|2006.11.15 12:23
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8923
|0.0000
|4364
|2006.11.15 12:24
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8921
|0.0000
|4365
|2006.11.15 12:25
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8920
|0.0000
|4366
|2006.11.15 12:25
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8918
|0.0000
|4367
|2006.11.15 12:25
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8915
|0.0000
|4368
|2006.11.15 12:26
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8914
|0.0000
|4369
|2006.11.15 12:26
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8913
|0.0000
|4370
|2006.11.15 12:31
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8911
|0.0000
|4371
|2006.11.15 12:31
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8909
|0.0000
|4372
|2006.11.15 12:31
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8906
|0.0000
|4373
|2006.11.15 12:31
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8905
|0.0000
|4374
|2006.11.15 12:31
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8901
|0.0000
|4375
|2006.11.15 12:31
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8897
|0.0000
|4376
|2006.11.15 12:32
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8894
|0.0000
|4377
|2006.11.15 12:33
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8893
|0.0000
|4378
|2006.11.15 12:47
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8891
|0.0000
|4379
|2006.11.15 12:53
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8890
|0.0000
|4380
|2006.11.15 12:53
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8887
|0.0000
|4381
|2006.11.15 12:58
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8886
|0.0000
|4382
|2006.11.15 12:58
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8885
|0.0000
|4383
|2006.11.15 12:59
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8883
|0.0000
|4384
|2006.11.15 13:06
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8881
|0.0000
|4385
|2006.11.15 13:07
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8880
|0.0000
|4386
|2006.11.15 15:08
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8879
|0.0000
|4387
|2006.11.15 15:33
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8874
|0.0000
|4388
|2006.11.15 15:35
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8873
|0.0000
|4389
|2006.11.15 15:35
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8872
|0.0000
|4390
|2006.11.15 15:35
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8871
|0.0000
|4391
|2006.11.15 15:35
|modify
|405
|20.20
|1.8946
|1.8870
|0.0000
|4392
|2006.11.15 16:00
|close
|405
|20.20
|1.8863
|1.8870
|0.0000
|16766.00
|353821.00
|4393
|2006.11.15 16:01
|buy
|406
|21.20
|1.8862
|0.0000
|0.0000
|4394
|2006.11.15 19:51
|modify
|406
|21.20
|1.8862
|1.8863
|0.0000
|4395
|2006.11.15 19:51
|modify
|406
|21.20
|1.8862
|1.8864
|0.0000
|4396
|2006.11.15 19:52
|modify
|406
|21.20
|1.8862
|1.8865
|0.0000
|4397
|2006.11.15 19:52
|modify
|406
|21.20
|1.8862
|1.8866
|0.0000
|4398
|2006.11.15 21:07
|modify
|406
|21.20
|1.8862
|1.8868
|0.0000
|4399
|2006.11.15 21:07
|modify
|406
|21.20
|1.8862
|1.8870
|0.0000
|4400
|2006.11.15 21:07
|modify
|406
|21.20
|1.8862
|1.8872
|0.0000
|4401
|2006.11.15 21:08
|modify
|406
|21.20
|1.8862
|1.8873
|0.0000
|4402
|2006.11.15 21:08
|modify
|406
|21.20
|1.8862
|1.8876
|0.0000
|4403
|2006.11.16 08:00
|close
|406
|21.20
|1.8884
|1.8876
|0.0000
|4664.00
|358485.00
|4404
|2006.11.16 08:07
|sell
|407
|21.50
|1.8885
|0.0000
|0.0000
|4405
|2006.11.16 10:39
|modify
|407
|21.50
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|4406
|2006.11.16 11:30
|s/l
|407
|21.50
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|0.00
|358485.00
|4407
|2006.11.16 11:30
|sell
|408
|21.50
|1.8885
|0.0000
|0.0000
|4408
|2006.11.16 12:17
|close
|408
|21.50
|1.8887
|0.0000
|0.0000
|-430.00
|358055.00
|4409
|2006.11.16 12:38
|buy
|409
|21.50
|1.8889
|0.0000
|0.0000
|4410
|2006.11.16 15:30
|modify
|409
|21.50
|1.8889
|1.8893
|0.0000
|4411
|2006.11.16 15:30
|modify
|409
|21.50
|1.8889
|1.8897
|0.0000
|4412
|2006.11.16 15:30
|modify
|409
|21.50
|1.8889
|1.8901
|0.0000
|4413
|2006.11.16 15:31
|modify
|409
|21.50
|1.8889
|1.8902
|0.0000
|4414
|2006.11.16 15:52
|s/l
|409
|21.50
|1.8902
|1.8902
|0.0000
|2795.00
|360850.00
|4415
|2006.11.16 15:52
|buy
|410
|21.70
|1.8906
|0.0000
|0.0000
|4416
|2006.11.16 16:00
|close
|410
|21.70
|1.8895
|0.0000
|0.0000
|-2387.00
|358463.00
|4417
|2006.11.16 16:00
|sell
|411
|21.50
|1.8894
|0.0000
|0.0000
|4418
|2006.11.17 06:19
|modify
|411
|21.50
|1.8894
|1.8894
|0.0000
|4419
|2006.11.17 06:41
|modify
|411
|21.50
|1.8894
|1.8893
|0.0000
|4420
|2006.11.17 07:43
|modify
|411
|21.50
|1.8894
|1.8892
|0.0000
|4421
|2006.11.17 07:43
|modify
|411
|21.50
|1.8894
|1.8890
|0.0000
|4422
|2006.11.17 07:47
|modify
|411
|21.50
|1.8894
|1.8889
|0.0000
|4423
|2006.11.17 07:47
|modify
|411
|21.50
|1.8894
|1.8888
|0.0000
|4424
|2006.11.17 07:50
|modify
|411
|21.50
|1.8894
|1.8887
|0.0000
|4425
|2006.11.17 07:54
|modify
|411
|21.50
|1.8894
|1.8886
|0.0000
|4426
|2006.11.17 08:05
|modify
|411
|21.50
|1.8894
|1.8885
|0.0000
|4427
|2006.11.17 09:09
|s/l
|411
|21.50
|1.8885
|1.8885
|0.0000
|1935.00
|360398.00
|4428
|2006.11.17 12:00
|buy
|412
|21.60
|1.8854
|0.0000
|0.0000
|4429
|2006.11.17 16:37
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8854
|0.0000
|4430
|2006.11.17 16:37
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8855
|0.0000
|4431
|2006.11.17 16:38
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8857
|0.0000
|4432
|2006.11.17 16:39
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8859
|0.0000
|4433
|2006.11.17 16:45
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8861
|0.0000
|4434
|2006.11.17 16:47
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8862
|0.0000
|4435
|2006.11.17 16:49
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8863
|0.0000
|4436
|2006.11.17 16:49
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8864
|0.0000
|4437
|2006.11.17 16:50
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8865
|0.0000
|4438
|2006.11.17 16:50
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8867
|0.0000
|4439
|2006.11.17 16:50
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8868
|0.0000
|4440
|2006.11.17 16:50
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8870
|0.0000
|4441
|2006.11.17 16:51
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8871
|0.0000
|4442
|2006.11.17 16:51
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8872
|0.0000
|4443
|2006.11.17 16:51
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8873
|0.0000
|4444
|2006.11.17 16:51
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8875
|0.0000
|4445
|2006.11.17 16:52
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8876
|0.0000
|4446
|2006.11.17 16:52
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8877
|0.0000
|4447
|2006.11.17 16:52
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8879
|0.0000
|4448
|2006.11.17 16:53
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8880
|0.0000
|4449
|2006.11.17 16:53
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8881
|0.0000
|4450
|2006.11.17 16:53
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8882
|0.0000
|4451
|2006.11.17 16:54
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8883
|0.0000
|4452
|2006.11.17 16:56
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8884
|0.0000
|4453
|2006.11.17 16:56
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8886
|0.0000
|4454
|2006.11.17 17:01
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8887
|0.0000
|4455
|2006.11.17 17:01
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8888
|0.0000
|4456
|2006.11.17 17:01
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8889
|0.0000
|4457
|2006.11.17 17:01
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8890
|0.0000
|4458
|2006.11.17 17:01
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8891
|0.0000
|4459
|2006.11.17 17:01
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8892
|0.0000
|4460
|2006.11.17 17:02
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8893
|0.0000
|4461
|2006.11.17 17:02
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8894
|0.0000
|4462
|2006.11.17 17:02
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8895
|0.0000
|4463
|2006.11.17 17:02
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8897
|0.0000
|4464
|2006.11.17 17:02
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8898
|0.0000
|4465
|2006.11.17 17:02
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8899
|0.0000
|4466
|2006.11.17 17:02
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8900
|0.0000
|4467
|2006.11.17 17:02
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8901
|0.0000
|4468
|2006.11.17 17:03
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8902
|0.0000
|4469
|2006.11.17 17:04
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8904
|0.0000
|4470
|2006.11.17 17:04
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8907
|0.0000
|4471
|2006.11.17 17:04
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8909
|0.0000
|4472
|2006.11.17 17:05
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8910
|0.0000
|4473
|2006.11.17 17:05
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8911
|0.0000
|4474
|2006.11.17 17:05
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8912
|0.0000
|4475
|2006.11.17 17:06
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8913
|0.0000
|4476
|2006.11.17 17:06
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8919
|0.0000
|4477
|2006.11.17 17:06
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8920
|0.0000
|4478
|2006.11.17 17:17
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8922
|0.0000
|4479
|2006.11.17 17:17
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8923
|0.0000
|4480
|2006.11.17 17:17
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8926
|0.0000
|4481
|2006.11.17 17:17
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8928
|0.0000
|4482
|2006.11.17 17:17
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8930
|0.0000
|4483
|2006.11.17 17:18
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8931
|0.0000
|4484
|2006.11.17 17:18
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8932
|0.0000
|4485
|2006.11.17 17:18
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8933
|0.0000
|4486
|2006.11.17 17:18
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8934
|0.0000
|4487
|2006.11.17 17:38
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8935
|0.0000
|4488
|2006.11.17 17:39
|modify
|412
|21.60
|1.8854
|1.8936
|0.0000
|4489
|2006.11.17 18:05
|s/l
|412
|21.60
|1.8936
|1.8936
|0.0000
|17712.00
|378110.00
|4490
|2006.11.17 18:05
|buy
|413
|22.70
|1.8940
|0.0000
|0.0000
|4491
|2006.11.20 11:54
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8940
|0.0000
|4492
|2006.11.20 11:54
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8942
|0.0000
|4493
|2006.11.20 11:55
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8943
|0.0000
|4494
|2006.11.20 11:56
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8944
|0.0000
|4495
|2006.11.20 11:56
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8946
|0.0000
|4496
|2006.11.20 11:56
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8947
|0.0000
|4497
|2006.11.20 11:56
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8949
|0.0000
|4498
|2006.11.20 11:56
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8950
|0.0000
|4499
|2006.11.20 11:56
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8952
|0.0000
|4500
|2006.11.20 12:07
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8953
|0.0000
|4501
|2006.11.20 12:07
|modify
|413
|22.70
|1.8940
|1.8954
|0.0000
|4502
|2006.11.20 12:48
|s/l
|413
|22.70
|1.8954
|1.8954
|0.0000
|3178.00
|381288.00
|4503
|2006.11.20 16:00
|sell
|414
|22.90
|1.8971
|0.0000
|0.0000
|4504
|2006.11.20 20:01
|close
|414
|22.90
|1.8973
|0.0000
|0.0000
|-458.00
|380830.00
|4505
|2006.11.20 20:06
|buy
|415
|22.80
|1.8972
|0.0000
|0.0000
|4506
|2006.11.21 04:01
|close
|415
|22.80
|1.8975
|0.0000
|0.0000
|684.00
|381514.00
|4507
|2006.11.21 04:02
|sell
|416
|22.90
|1.8976
|0.0000
|0.0000
|4508
|2006.11.21 08:01
|close
|416
|22.90
|1.8981
|0.0000
|0.0000
|-1145.00
|380369.00
|4509
|2006.11.21 08:01
|buy
|417
|22.80
|1.8981
|0.0000
|0.0000
|4510
|2006.11.21 12:00
|close
|417
|22.80
|1.8991
|0.0000
|0.0000
|2280.00
|382649.00
|4511
|2006.11.21 12:00
|sell
|418
|23.00
|1.8990
|0.0000
|0.0000
|4512
|2006.11.21 16:00
|close
|418
|23.00
|1.8991
|0.0000
|0.0000
|-230.00
|382419.00
|4513
|2006.11.21 16:16
|buy
|419
|22.90
|1.8987
|0.0000
|0.0000
|4514
|2006.11.22 04:20
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.8989
|0.0000
|4515
|2006.11.22 04:20
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.8990
|0.0000
|4516
|2006.11.22 04:20
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.8991
|0.0000
|4517
|2006.11.22 04:30
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.8992
|0.0000
|4518
|2006.11.22 05:53
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.8994
|0.0000
|4519
|2006.11.22 05:54
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.8995
|0.0000
|4520
|2006.11.22 05:54
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.8996
|0.0000
|4521
|2006.11.22 05:59
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.8997
|0.0000
|4522
|2006.11.22 06:09
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.8998
|0.0000
|4523
|2006.11.22 06:10
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9000
|0.0000
|4524
|2006.11.22 06:10
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9001
|0.0000
|4525
|2006.11.22 06:10
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9002
|0.0000
|4526
|2006.11.22 09:35
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9004
|0.0000
|4527
|2006.11.22 09:36
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9005
|0.0000
|4528
|2006.11.22 09:38
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9006
|0.0000
|4529
|2006.11.22 09:40
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9007
|0.0000
|4530
|2006.11.22 09:41
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9008
|0.0000
|4531
|2006.11.22 09:41
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9009
|0.0000
|4532
|2006.11.22 09:41
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9011
|0.0000
|4533
|2006.11.22 09:41
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9012
|0.0000
|4534
|2006.11.22 09:41
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9014
|0.0000
|4535
|2006.11.22 09:41
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9016
|0.0000
|4536
|2006.11.22 10:34
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9017
|0.0000
|4537
|2006.11.22 10:34
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9018
|0.0000
|4538
|2006.11.22 10:34
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9019
|0.0000
|4539
|2006.11.22 10:34
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9021
|0.0000
|4540
|2006.11.22 10:34
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9023
|0.0000
|4541
|2006.11.22 10:34
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9024
|0.0000
|4542
|2006.11.22 10:34
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9026
|0.0000
|4543
|2006.11.22 10:34
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9028
|0.0000
|4544
|2006.11.22 10:34
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9030
|0.0000
|4545
|2006.11.22 10:34
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9032
|0.0000
|4546
|2006.11.22 10:35
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9033
|0.0000
|4547
|2006.11.22 10:35
|modify
|419
|22.90
|1.8987
|1.9034
|0.0000
|4548
|2006.11.22 11:30
|s/l
|419
|22.90
|1.9034
|1.9034
|0.0000
|10763.00
|393182.00
|4549
|2006.11.22 11:30
|buy
|420
|23.60
|1.9038
|0.0000
|0.0000
|4550
|2006.11.22 13:09
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9038
|0.0000
|4551
|2006.11.22 13:09
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9040
|0.0000
|4552
|2006.11.22 13:09
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9041
|0.0000
|4553
|2006.11.22 13:09
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9042
|0.0000
|4554
|2006.11.22 13:09
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9043
|0.0000
|4555
|2006.11.22 13:09
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9045
|0.0000
|4556
|2006.11.22 13:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9046
|0.0000
|4557
|2006.11.22 13:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9047
|0.0000
|4558
|2006.11.22 13:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9048
|0.0000
|4559
|2006.11.22 13:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9049
|0.0000
|4560
|2006.11.22 13:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9050
|0.0000
|4561
|2006.11.22 13:48
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9051
|0.0000
|4562
|2006.11.22 13:48
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9052
|0.0000
|4563
|2006.11.22 14:09
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9054
|0.0000
|4564
|2006.11.22 14:10
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9055
|0.0000
|4565
|2006.11.22 14:10
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9056
|0.0000
|4566
|2006.11.22 14:18
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9059
|0.0000
|4567
|2006.11.22 14:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9060
|0.0000
|4568
|2006.11.22 14:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9061
|0.0000
|4569
|2006.11.22 14:22
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9062
|0.0000
|4570
|2006.11.22 14:22
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9063
|0.0000
|4571
|2006.11.22 14:22
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9064
|0.0000
|4572
|2006.11.22 14:23
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9065
|0.0000
|4573
|2006.11.22 14:23
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9067
|0.0000
|4574
|2006.11.22 14:42
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9069
|0.0000
|4575
|2006.11.22 15:19
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9072
|0.0000
|4576
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9073
|0.0000
|4577
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9074
|0.0000
|4578
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9075
|0.0000
|4579
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9077
|0.0000
|4580
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9078
|0.0000
|4581
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9080
|0.0000
|4582
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9081
|0.0000
|4583
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9082
|0.0000
|4584
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9083
|0.0000
|4585
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9084
|0.0000
|4586
|2006.11.22 15:20
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9086
|0.0000
|4587
|2006.11.22 15:21
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9087
|0.0000
|4588
|2006.11.22 15:21
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9088
|0.0000
|4589
|2006.11.22 15:21
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9089
|0.0000
|4590
|2006.11.22 15:27
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9090
|0.0000
|4591
|2006.11.22 15:27
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9093
|0.0000
|4592
|2006.11.22 15:28
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9094
|0.0000
|4593
|2006.11.22 15:28
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9095
|0.0000
|4594
|2006.11.22 15:29
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9097
|0.0000
|4595
|2006.11.22 15:29
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9101
|0.0000
|4596
|2006.11.22 15:29
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9105
|0.0000
|4597
|2006.11.22 15:29
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9106
|0.0000
|4598
|2006.11.22 15:33
|modify
|420
|23.60
|1.9038
|1.9107
|0.0000
|4599
|2006.11.22 15:38
|s/l
|420
|23.60
|1.9107
|1.9107
|0.0000
|16284.00
|409466.00
|4600
|2006.11.22 15:38
|buy
|421
|24.60
|1.9110
|0.0000
|0.0000
|4601
|2006.11.22 17:10
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9112
|0.0000
|4602
|2006.11.22 17:10
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9114
|0.0000
|4603
|2006.11.22 17:21
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9115
|0.0000
|4604
|2006.11.22 17:22
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9116
|0.0000
|4605
|2006.11.22 17:22
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9117
|0.0000
|4606
|2006.11.22 17:22
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9118
|0.0000
|4607
|2006.11.22 17:22
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9119
|0.0000
|4608
|2006.11.22 17:22
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9120
|0.0000
|4609
|2006.11.22 17:22
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9121
|0.0000
|4610
|2006.11.22 17:23
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9122
|0.0000
|4611
|2006.11.22 17:23
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9123
|0.0000
|4612
|2006.11.22 17:24
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9124
|0.0000
|4613
|2006.11.22 17:24
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9125
|0.0000
|4614
|2006.11.22 17:24
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9126
|0.0000
|4615
|2006.11.22 17:24
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9127
|0.0000
|4616
|2006.11.22 17:24
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9128
|0.0000
|4617
|2006.11.22 17:24
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9129
|0.0000
|4618
|2006.11.22 17:24
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9130
|0.0000
|4619
|2006.11.22 17:25
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9131
|0.0000
|4620
|2006.11.22 17:25
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9132
|0.0000
|4621
|2006.11.22 17:25
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9133
|0.0000
|4622
|2006.11.22 17:25
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9134
|0.0000
|4623
|2006.11.22 17:25
|modify
|421
|24.60
|1.9110
|1.9135
|0.0000
|4624
|2006.11.22 17:59
|s/l
|421
|24.60
|1.9135
|1.9135
|0.0000
|6150.00
|415616.00
|4625
|2006.11.22 17:59
|buy
|422
|24.90
|1.9139
|0.0000
|0.0000
|4626
|2006.11.23 00:01
|close
|422
|24.90
|1.9144
|0.0000
|0.0000
|1245.00
|416861.00
|4627
|2006.11.23 00:02
|sell
|423
|25.00
|1.9144
|0.0000
|0.0000
|4628
|2006.11.23 08:00
|close
|423
|25.00
|1.9147
|0.0000
|0.0000
|-750.00
|416111.00
|4629
|2006.11.23 08:02
|buy
|424
|25.00
|1.9155
|0.0000
|0.0000
|4630
|2006.11.23 16:00
|close
|424
|25.00
|1.9150
|0.0000
|0.0000
|-1250.00
|414861.00
|4631
|2006.11.23 16:00
|sell
|425
|24.70
|1.9149
|0.0000
|0.0000
|4632
|2006.11.24 00:02
|close
|425
|24.70
|1.9160
|0.0000
|0.0000
|-2717.00
|412144.00
|4633
|2006.11.24 00:02
|buy
|426
|24.50
|1.9160
|0.0000
|0.0000
|4634
|2006.11.24 10:23
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9160
|0.0000
|4635
|2006.11.24 10:23
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9162
|0.0000
|4636
|2006.11.24 10:24
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9163
|0.0000
|4637
|2006.11.24 10:24
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9164
|0.0000
|4638
|2006.11.24 10:24
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9165
|0.0000
|4639
|2006.11.24 10:24
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9166
|0.0000
|4640
|2006.11.24 10:24
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9170
|0.0000
|4641
|2006.11.24 10:24
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9171
|0.0000
|4642
|2006.11.24 10:24
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9173
|0.0000
|4643
|2006.11.24 10:24
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9175
|0.0000
|4644
|2006.11.24 10:24
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9177
|0.0000
|4645
|2006.11.24 10:24
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9180
|0.0000
|4646
|2006.11.24 10:25
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9184
|0.0000
|4647
|2006.11.24 10:25
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9185
|0.0000
|4648
|2006.11.24 10:25
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9187
|0.0000
|4649
|2006.11.24 10:26
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9189
|0.0000
|4650
|2006.11.24 10:26
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9191
|0.0000
|4651
|2006.11.24 10:26
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9192
|0.0000
|4652
|2006.11.24 10:26
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9194
|0.0000
|4653
|2006.11.24 10:26
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9195
|0.0000
|4654
|2006.11.24 10:26
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9196
|0.0000
|4655
|2006.11.24 10:26
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9198
|0.0000
|4656
|2006.11.24 10:28
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9199
|0.0000
|4657
|2006.11.24 10:30
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9200
|0.0000
|4658
|2006.11.24 10:30
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9201
|0.0000
|4659
|2006.11.24 10:30
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9205
|0.0000
|4660
|2006.11.24 10:30
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9209
|0.0000
|4661
|2006.11.24 10:30
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9211
|0.0000
|4662
|2006.11.24 10:30
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9214
|0.0000
|4663
|2006.11.24 10:31
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9215
|0.0000
|4664
|2006.11.24 10:32
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9237
|0.0000
|4665
|2006.11.24 10:33
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9238
|0.0000
|4666
|2006.11.24 10:33
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9239
|0.0000
|4667
|2006.11.24 10:33
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9241
|0.0000
|4668
|2006.11.24 10:33
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9247
|0.0000
|4669
|2006.11.24 10:33
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9251
|0.0000
|4670
|2006.11.24 10:33
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9254
|0.0000
|4671
|2006.11.24 10:33
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9255
|0.0000
|4672
|2006.11.24 10:33
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9259
|0.0000
|4673
|2006.11.24 10:33
|modify
|426
|24.50
|1.9160
|1.9262
|0.0000
|4674
|2006.11.24 10:37
|s/l
|426
|24.50
|1.9262
|1.9262
|0.0000
|24990.00
|437134.00
|4675
|2006.11.24 10:37
|buy
|427
|26.20
|1.9266
|0.0000
|0.0000
|4676
|2006.11.24 10:45
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9266
|0.0000
|4677
|2006.11.24 10:46
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9267
|0.0000
|4678
|2006.11.24 10:46
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9268
|0.0000
|4679
|2006.11.24 10:47
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9269
|0.0000
|4680
|2006.11.24 10:47
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9275
|0.0000
|4681
|2006.11.24 10:47
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9276
|0.0000
|4682
|2006.11.24 10:47
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9280
|0.0000
|4683
|2006.11.24 10:47
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9283
|0.0000
|4684
|2006.11.24 10:47
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9285
|0.0000
|4685
|2006.11.24 10:47
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9290
|0.0000
|4686
|2006.11.24 10:48
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9295
|0.0000
|4687
|2006.11.24 10:48
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9296
|0.0000
|4688
|2006.11.24 10:48
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9299
|0.0000
|4689
|2006.11.24 10:48
|modify
|427
|26.20
|1.9266
|1.9304
|0.0000
|4690
|2006.11.24 10:51
|s/l
|427
|26.20
|1.9304
|1.9304
|0.0000
|9956.00
|447090.00
|4691
|2006.11.24 10:51
|buy
|428
|26.80
|1.9307
|0.0000
|0.0000
|4692
|2006.11.24 12:29
|modify
|428
|26.80
|1.9307
|1.9307
|0.0000
|4693
|2006.11.24 12:29
|modify
|428
|26.80
|1.9307
|1.9309
|0.0000
|4694
|2006.11.24 12:30
|modify
|428
|26.80
|1.9307
|1.9310
|0.0000
|4695
|2006.11.24 12:30
|modify
|428
|26.80
|1.9307
|1.9311
|0.0000
|4696
|2006.11.24 12:30
|modify
|428
|26.80
|1.9307
|1.9313
|0.0000
|4697
|2006.11.24 12:30
|modify
|428
|26.80
|1.9307
|1.9315
|0.0000
|4698
|2006.11.24 12:31
|modify
|428
|26.80
|1.9307
|1.9316
|0.0000
|4699
|2006.11.24 12:31
|modify
|428
|26.80
|1.9307
|1.9317
|0.0000
|4700
|2006.11.24 12:32
|modify
|428
|26.80
|1.9307
|1.9318
|0.0000
|4701
|2006.11.24 13:07
|s/l
|428
|26.80
|1.9318
|1.9318
|0.0000
|2948.00
|450038.00
|4702
|2006.11.24 13:07
|buy
|429
|27.00
|1.9322
|0.0000
|0.0000
|4703
|2006.11.27 00:00
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9360
|0.0000
|4704
|2006.11.27 00:00
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9361
|0.0000
|4705
|2006.11.27 00:00
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9363
|0.0000
|4706
|2006.11.27 00:00
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9365
|0.0000
|4707
|2006.11.27 00:00
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9366
|0.0000
|4708
|2006.11.27 00:00
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9367
|0.0000
|4709
|2006.11.27 00:00
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9368
|0.0000
|4710
|2006.11.27 01:12
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9369
|0.0000
|4711
|2006.11.27 01:13
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9370
|0.0000
|4712
|2006.11.27 01:22
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9371
|0.0000
|4713
|2006.11.27 01:23
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9372
|0.0000
|4714
|2006.11.27 01:23
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9373
|0.0000
|4715
|2006.11.27 01:23
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9375
|0.0000
|4716
|2006.11.27 01:23
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9376
|0.0000
|4717
|2006.11.27 01:23
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9377
|0.0000
|4718
|2006.11.27 01:29
|modify
|429
|27.00
|1.9322
|1.9379
|0.0000
|4719
|2006.11.27 03:05
|s/l
|429
|27.00
|1.9379
|1.9379
|0.0000
|15390.00
|465428.00
|4720
|2006.11.27 03:05
|buy
|430
|27.90
|1.9383
|0.0000
|0.0000
|4721
|2006.11.27 04:01
|close
|430
|27.90
|1.9396
|0.0000
|0.0000
|3627.00
|469055.00
|4722
|2006.11.27 04:01
|sell
|431
|28.10
|1.9397
|0.0000
|0.0000
|4723
|2006.11.27 07:24
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9397
|0.0000
|4724
|2006.11.27 07:24
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9394
|0.0000
|4725
|2006.11.27 07:25
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9393
|0.0000
|4726
|2006.11.27 07:25
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9390
|0.0000
|4727
|2006.11.27 07:26
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9389
|0.0000
|4728
|2006.11.27 07:26
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9388
|0.0000
|4729
|2006.11.27 07:26
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9387
|0.0000
|4730
|2006.11.27 07:26
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9386
|0.0000
|4731
|2006.11.27 07:27
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9385
|0.0000
|4732
|2006.11.27 07:27
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9384
|0.0000
|4733
|2006.11.27 07:43
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9383
|0.0000
|4734
|2006.11.27 07:44
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9382
|0.0000
|4735
|2006.11.27 07:46
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9381
|0.0000
|4736
|2006.11.27 07:46
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9376
|0.0000
|4737
|2006.11.27 07:46
|modify
|431
|28.10
|1.9397
|1.9375
|0.0000
|4738
|2006.11.27 08:27
|s/l
|431
|28.10
|1.9375
|1.9375
|0.0000
|6182.00
|475237.00
|4739
|2006.11.27 12:00
|sell
|432
|28.50
|1.9387
|0.0000
|0.0000
|4740
|2006.11.27 14:27
|modify
|432
|28.50
|1.9387
|1.9387
|0.0000
|4741
|2006.11.27 14:53
|modify
|432
|28.50
|1.9387
|1.9386
|0.0000
|4742
|2006.11.27 14:53
|modify
|432
|28.50
|1.9387
|1.9381
|0.0000
|4743
|2006.11.27 14:58
|modify
|432
|28.50
|1.9387
|1.9380
|0.0000
|4744
|2006.11.27 14:58
|modify
|432
|28.50
|1.9387
|1.9379
|0.0000
|4745
|2006.11.27 14:59
|modify
|432
|28.50
|1.9387
|1.9378
|0.0000
|4746
|2006.11.27 14:59
|modify
|432
|28.50
|1.9387
|1.9376
|0.0000
|4747
|2006.11.27 15:00
|modify
|432
|28.50
|1.9387
|1.9375
|0.0000
|4748
|2006.11.27 15:00
|modify
|432
|28.50
|1.9387
|1.9373
|0.0000
|4749
|2006.11.27 15:41
|modify
|432
|28.50
|1.9387
|1.9372
|0.0000
|4750
|2006.11.27 16:01
|close
|432
|28.50
|1.9349
|1.9372
|0.0000
|10830.00
|486067.00
|4751
|2006.11.27 16:01
|buy
|433
|29.20
|1.9350
|0.0000
|0.0000
|4752
|2006.11.27 17:23
|modify
|433
|29.20
|1.9350
|1.9352
|0.0000
|4753
|2006.11.27 17:23
|modify
|433
|29.20
|1.9350
|1.9353
|0.0000
|4754
|2006.11.27 17:23
|modify
|433
|29.20
|1.9350
|1.9355
|0.0000
|4755
|2006.11.27 17:24
|modify
|433
|29.20
|1.9350
|1.9357
|0.0000
|4756
|2006.11.27 17:24
|modify
|433
|29.20
|1.9350
|1.9359
|0.0000
|4757
|2006.11.27 17:24
|modify
|433
|29.20
|1.9350
|1.9360
|0.0000
|4758
|2006.11.27 17:44
|s/l
|433
|29.20
|1.9360
|1.9360
|0.0000
|2920.00
|488987.00
|4759
|2006.11.27 17:44
|buy
|434
|29.30
|1.9364
|0.0000
|0.0000
|4760
|2006.11.28 03:38
|modify
|434
|29.30
|1.9364
|1.9364
|0.0000
|4761
|2006.11.28 03:38
|modify
|434
|29.30
|1.9364
|1.9365
|0.0000
|4762
|2006.11.28 03:39
|modify
|434
|29.30
|1.9364
|1.9366
|0.0000
|4763
|2006.11.28 03:42
|modify
|434
|29.30
|1.9364
|1.9368
|0.0000
|4764
|2006.11.28 03:43
|modify
|434
|29.30
|1.9364
|1.9372
|0.0000
|4765
|2006.11.28 04:12
|close
|434
|29.30
|1.9386
|1.9372
|0.0000
|6446.00
|495433.00
|4766
|2006.11.28 04:14
|sell
|435
|29.70
|1.9386
|0.0000
|0.0000
|4767
|2006.11.28 08:00
|close
|435
|29.70
|1.9378
|0.0000
|0.0000
|2376.00
|497809.00
|4768
|2006.11.28 08:00
|buy
|436
|29.90
|1.9373
|0.0000
|0.0000
|4769
|2006.11.28 09:53
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9376
|0.0000
|4770
|2006.11.28 09:53
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9378
|0.0000
|4771
|2006.11.28 09:53
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9381
|0.0000
|4772
|2006.11.28 09:53
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9382
|0.0000
|4773
|2006.11.28 09:53
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9385
|0.0000
|4774
|2006.11.28 09:54
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9387
|0.0000
|4775
|2006.11.28 09:54
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9388
|0.0000
|4776
|2006.11.28 09:54
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9389
|0.0000
|4777
|2006.11.28 09:54
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9390
|0.0000
|4778
|2006.11.28 09:54
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9391
|0.0000
|4779
|2006.11.28 09:55
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9393
|0.0000
|4780
|2006.11.28 09:55
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9396
|0.0000
|4781
|2006.11.28 09:55
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9397
|0.0000
|4782
|2006.11.28 10:01
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9398
|0.0000
|4783
|2006.11.28 10:01
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9399
|0.0000
|4784
|2006.11.28 10:05
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9400
|0.0000
|4785
|2006.11.28 10:05
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9401
|0.0000
|4786
|2006.11.28 10:05
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9402
|0.0000
|4787
|2006.11.28 10:05
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9403
|0.0000
|4788
|2006.11.28 10:06
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9404
|0.0000
|4789
|2006.11.28 10:06
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9405
|0.0000
|4790
|2006.11.28 10:06
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9407
|0.0000
|4791
|2006.11.28 10:06
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9410
|0.0000
|4792
|2006.11.28 10:06
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9411
|0.0000
|4793
|2006.11.28 10:06
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9413
|0.0000
|4794
|2006.11.28 10:07
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9414
|0.0000
|4795
|2006.11.28 10:07
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9415
|0.0000
|4796
|2006.11.28 10:07
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9417
|0.0000
|4797
|2006.11.28 10:07
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9418
|0.0000
|4798
|2006.11.28 10:07
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9420
|0.0000
|4799
|2006.11.28 10:07
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9421
|0.0000
|4800
|2006.11.28 10:07
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9423
|0.0000
|4801
|2006.11.28 10:08
|modify
|436
|29.90
|1.9373
|1.9424
|0.0000
|4802
|2006.11.28 10:27
|s/l
|436
|29.90
|1.9424
|1.9424
|0.0000
|15249.00
|513058.00
|4803
|2006.11.28 10:27
|buy
|437
|30.80
|1.9428
|0.0000
|0.0000
|4804
|2006.11.28 10:40
|modify
|437
|30.80
|1.9428
|1.9428
|0.0000
|4805
|2006.11.28 10:40
|modify
|437
|30.80
|1.9428
|1.9430
|0.0000
|4806
|2006.11.28 10:41
|modify
|437
|30.80
|1.9428
|1.9431
|0.0000
|4807
|2006.11.28 10:48
|s/l
|437
|30.80
|1.9431
|1.9431
|0.0000
|924.00
|513982.00
|4808
|2006.11.28 10:48
|buy
|438
|30.80
|1.9434
|0.0000
|0.0000
|4809
|2006.11.28 15:30
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9436
|0.0000
|4810
|2006.11.28 15:30
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9437
|0.0000
|4811
|2006.11.28 15:30
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9439
|0.0000
|4812
|2006.11.28 15:30
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9442
|0.0000
|4813
|2006.11.28 15:30
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9444
|0.0000
|4814
|2006.11.28 15:32
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9445
|0.0000
|4815
|2006.11.28 15:33
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9446
|0.0000
|4816
|2006.11.28 15:34
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9447
|0.0000
|4817
|2006.11.28 15:34
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9448
|0.0000
|4818
|2006.11.28 15:34
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9450
|0.0000
|4819
|2006.11.28 15:34
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9451
|0.0000
|4820
|2006.11.28 15:34
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9452
|0.0000
|4821
|2006.11.28 15:34
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9454
|0.0000
|4822
|2006.11.28 15:34
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9456
|0.0000
|4823
|2006.11.28 15:34
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9457
|0.0000
|4824
|2006.11.28 15:35
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9458
|0.0000
|4825
|2006.11.28 15:35
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9459
|0.0000
|4826
|2006.11.28 16:36
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9461
|0.0000
|4827
|2006.11.28 16:36
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9462
|0.0000
|4828
|2006.11.28 16:36
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9463
|0.0000
|4829
|2006.11.28 16:51
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9464
|0.0000
|4830
|2006.11.28 16:51
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9465
|0.0000
|4831
|2006.11.28 16:51
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9466
|0.0000
|4832
|2006.11.28 16:51
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9467
|0.0000
|4833
|2006.11.28 16:52
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9469
|0.0000
|4834
|2006.11.28 16:52
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9470
|0.0000
|4835
|2006.11.28 16:52
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9471
|0.0000
|4836
|2006.11.28 16:52
|modify
|438
|30.80
|1.9434
|1.9474
|0.0000
|4837
|2006.11.28 17:01
|s/l
|438
|30.80
|1.9474
|1.9474
|0.0000
|12320.00
|526302.00
|4838
|2006.11.28 20:00
|buy
|439
|31.60
|1.9476
|0.0000
|0.0000
|4839
|2006.11.28 20:16
|modify
|439
|31.60
|1.9476
|1.9479
|0.0000
|4840
|2006.11.28 20:16
|modify
|439
|31.60
|1.9476
|1.9481
|0.0000
|4841
|2006.11.28 20:16
|modify
|439
|31.60
|1.9476
|1.9484
|0.0000
|4842
|2006.11.28 20:17
|modify
|439
|31.60
|1.9476
|1.9487
|0.0000
|4843
|2006.11.28 20:17
|modify
|439
|31.60
|1.9476
|1.9488
|0.0000
|4844
|2006.11.28 20:17
|modify
|439
|31.60
|1.9476
|1.9489
|0.0000
|4845
|2006.11.28 20:17
|modify
|439
|31.60
|1.9476
|1.9490
|0.0000
|4846
|2006.11.28 20:21
|s/l
|439
|31.60
|1.9490
|1.9490
|0.0000
|4424.00
|530726.00
|4847
|2006.11.28 20:21
|buy
|440
|31.80
|1.9494
|0.0000
|0.0000
|4848
|2006.11.28 20:37
|modify
|440
|31.80
|1.9494
|1.9495
|0.0000
|4849
|2006.11.28 20:39
|s/l
|440
|31.80
|1.9495
|1.9495
|0.0000
|318.00
|531044.00
|4850
|2006.11.28 20:39
|buy
|441
|31.90
|1.9496
|0.0000
|0.0000
|4851
|2006.11.28 23:02
|modify
|441
|31.90
|1.9496
|1.9497
|0.0000
|4852
|2006.11.28 23:02
|modify
|441
|31.90
|1.9496
|1.9499
|0.0000
|4853
|2006.11.28 23:03
|modify
|441
|31.90
|1.9496
|1.9501
|0.0000
|4854
|2006.11.28 23:04
|modify
|441
|31.90
|1.9496
|1.9504
|0.0000
|4855
|2006.11.28 23:04
|modify
|441
|31.90
|1.9496
|1.9505
|0.0000
|4856
|2006.11.29 00:00
|close
|441
|31.90
|1.9515
|1.9505
|0.0000
|6061.00
|537105.00
|4857
|2006.11.29 00:01
|sell
|442
|32.20
|1.9514
|0.0000
|0.0000
|4858
|2006.11.29 10:05
|modify
|442
|32.20
|1.9514
|1.9514
|0.0000
|4859
|2006.11.29 10:05
|modify
|442
|32.20
|1.9514
|1.9512
|0.0000
|4860
|2006.11.29 10:06
|modify
|442
|32.20
|1.9514
|1.9511
|0.0000
|4861
|2006.11.29 10:06
|modify
|442
|32.20
|1.9514
|1.9510
|0.0000
|4862
|2006.11.29 10:06
|modify
|442
|32.20
|1.9514
|1.9509
|0.0000
|4863
|2006.11.29 10:06
|modify
|442
|32.20
|1.9514
|1.9508
|0.0000
|4864
|2006.11.29 10:07
|modify
|442
|32.20
|1.9514
|1.9507
|0.0000
|4865
|2006.11.29 10:07
|modify
|442
|32.20
|1.9514
|1.9506
|0.0000
|4866
|2006.11.29 10:07
|modify
|442
|32.20
|1.9514
|1.9505
|0.0000
|4867
|2006.11.29 10:07
|modify
|442
|32.20
|1.9514
|1.9503
|0.0000
|4868
|2006.11.29 10:16
|s/l
|442
|32.20
|1.9503
|1.9503
|0.0000
|3542.00
|540647.00
|4869
|2006.11.29 10:16
|sell
|443
|32.40
|1.9499
|0.0000
|0.0000
|4870
|2006.11.29 20:23
|modify
|443
|32.40
|1.9499
|1.9499
|0.0000
|4871
|2006.11.29 20:23
|modify
|443
|32.40
|1.9499
|1.9496
|0.0000
|4872
|2006.11.29 20:23
|modify
|443
|32.40
|1.9499
|1.9494
|0.0000
|4873
|2006.11.29 20:23
|modify
|443
|32.40
|1.9499
|1.9491
|0.0000
|4874
|2006.11.29 20:23
|modify
|443
|32.40
|1.9499
|1.9485
|0.0000
|4875
|2006.11.29 20:24
|modify
|443
|32.40
|1.9499
|1.9482
|0.0000
|4876
|2006.11.29 20:24
|modify
|443
|32.40
|1.9499
|1.9479
|0.0000
|4877
|2006.11.29 20:24
|modify
|443
|32.40
|1.9499
|1.9477
|0.0000
|4878
|2006.11.29 20:24
|modify
|443
|32.40
|1.9499
|1.9474
|0.0000
|4879
|2006.11.29 20:27
|modify
|443
|32.40
|1.9499
|1.9472
|0.0000
|4880
|2006.11.29 21:01
|s/l
|443
|32.40
|1.9472
|1.9472
|0.0000
|8748.00
|549395.00
|4881
|2006.11.30 04:00
|buy
|444
|33.00
|1.9459
|0.0000
|0.0000
|4882
|2006.11.30 07:01
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9459
|0.0000
|4883
|2006.11.30 07:04
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9460
|0.0000
|4884
|2006.11.30 07:30
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9461
|0.0000
|4885
|2006.11.30 07:31
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9463
|0.0000
|4886
|2006.11.30 08:41
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9464
|0.0000
|4887
|2006.11.30 08:42
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9465
|0.0000
|4888
|2006.11.30 08:42
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9466
|0.0000
|4889
|2006.11.30 08:42
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9467
|0.0000
|4890
|2006.11.30 08:42
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9468
|0.0000
|4891
|2006.11.30 08:42
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9469
|0.0000
|4892
|2006.11.30 08:43
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9470
|0.0000
|4893
|2006.11.30 08:43
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9471
|0.0000
|4894
|2006.11.30 08:43
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9473
|0.0000
|4895
|2006.11.30 08:43
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9475
|0.0000
|4896
|2006.11.30 08:43
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9476
|0.0000
|4897
|2006.11.30 08:43
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9477
|0.0000
|4898
|2006.11.30 08:44
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9480
|0.0000
|4899
|2006.11.30 09:00
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9481
|0.0000
|4900
|2006.11.30 09:00
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9483
|0.0000
|4901
|2006.11.30 09:00
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9484
|0.0000
|4902
|2006.11.30 09:00
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9486
|0.0000
|4903
|2006.11.30 09:01
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9488
|0.0000
|4904
|2006.11.30 09:02
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9489
|0.0000
|4905
|2006.11.30 09:02
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9491
|0.0000
|4906
|2006.11.30 09:02
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9492
|0.0000
|4907
|2006.11.30 09:03
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9495
|0.0000
|4908
|2006.11.30 09:04
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9496
|0.0000
|4909
|2006.11.30 09:04
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9497
|0.0000
|4910
|2006.11.30 09:10
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9498
|0.0000
|4911
|2006.11.30 09:11
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9499
|0.0000
|4912
|2006.11.30 09:11
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9500
|0.0000
|4913
|2006.11.30 09:15
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9501
|0.0000
|4914
|2006.11.30 09:21
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9502
|0.0000
|4915
|2006.11.30 09:22
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9503
|0.0000
|4916
|2006.11.30 09:22
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9504
|0.0000
|4917
|2006.11.30 09:22
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9509
|0.0000
|4918
|2006.11.30 09:22
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9510
|0.0000
|4919
|2006.11.30 09:22
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9513
|0.0000
|4920
|2006.11.30 09:22
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9518
|0.0000
|4921
|2006.11.30 09:23
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9526
|0.0000
|4922
|2006.11.30 09:23
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9527
|0.0000
|4923
|2006.11.30 09:23
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9528
|0.0000
|4924
|2006.11.30 09:23
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9529
|0.0000
|4925
|2006.11.30 09:23
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9530
|0.0000
|4926
|2006.11.30 09:23
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9531
|0.0000
|4927
|2006.11.30 09:23
|modify
|444
|33.00
|1.9459
|1.9532
|0.0000
|4928
|2006.11.30 09:27
|s/l
|444
|33.00
|1.9532
|1.9532
|0.0000
|24090.00
|573485.00
|4929
|2006.11.30 09:27
|buy
|445
|34.40
|1.9536
|0.0000
|0.0000
|4930
|2006.11.30 11:24
|modify
|445
|34.40
|1.9536
|1.9537
|0.0000
|4931
|2006.11.30 11:24
|modify
|445
|34.40
|1.9536
|1.9539
|0.0000
|4932
|2006.11.30 11:25
|modify
|445
|34.40
|1.9536
|1.9541
|0.0000
|4933
|2006.11.30 11:25
|modify
|445
|34.40
|1.9536
|1.9544
|0.0000
|4934
|2006.11.30 11:25
|modify
|445
|34.40
|1.9536
|1.9546
|0.0000
|4935
|2006.11.30 11:25
|modify
|445
|34.40
|1.9536
|1.9547
|0.0000
|4936
|2006.11.30 11:25
|modify
|445
|34.40
|1.9536
|1.9548
|0.0000
|4937
|2006.11.30 11:31
|s/l
|445
|34.40
|1.9548
|1.9548
|0.0000
|4128.00
|577613.00
|4938
|2006.11.30 11:31
|buy
|446
|34.70
|1.9552
|0.0000
|0.0000
|4939
|2006.11.30 15:10
|modify
|446
|34.70
|1.9552
|1.9554
|0.0000
|4940
|2006.11.30 15:30
|modify
|446
|34.70
|1.9552
|1.9556
|0.0000
|4941
|2006.11.30 15:31
|modify
|446
|34.70
|1.9552
|1.9557
|0.0000
|4942
|2006.11.30 15:35
|s/l
|446
|34.70
|1.9557
|1.9557
|0.0000
|1735.00
|579348.00
|4943
|2006.11.30 16:00
|buy
|447
|34.80
|1.9570
|0.0000
|0.0000
|4944
|2006.11.30 16:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9571
|0.0000
|4945
|2006.11.30 16:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9573
|0.0000
|4946
|2006.11.30 16:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9575
|0.0000
|4947
|2006.11.30 17:04
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9577
|0.0000
|4948
|2006.11.30 17:04
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9579
|0.0000
|4949
|2006.11.30 17:04
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9582
|0.0000
|4950
|2006.11.30 17:05
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9583
|0.0000
|4951
|2006.11.30 17:05
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9584
|0.0000
|4952
|2006.11.30 17:07
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9586
|0.0000
|4953
|2006.11.30 17:07
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9588
|0.0000
|4954
|2006.11.30 17:07
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9589
|0.0000
|4955
|2006.11.30 17:07
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9591
|0.0000
|4956
|2006.11.30 17:08
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9593
|0.0000
|4957
|2006.11.30 17:08
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9596
|0.0000
|4958
|2006.11.30 17:12
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9597
|0.0000
|4959
|2006.11.30 17:12
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9598
|0.0000
|4960
|2006.11.30 17:14
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9599
|0.0000
|4961
|2006.11.30 17:14
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9600
|0.0000
|4962
|2006.11.30 17:31
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9601
|0.0000
|4963
|2006.11.30 17:31
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9602
|0.0000
|4964
|2006.11.30 17:31
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9603
|0.0000
|4965
|2006.11.30 17:32
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9605
|0.0000
|4966
|2006.11.30 17:32
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9606
|0.0000
|4967
|2006.11.30 17:32
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9607
|0.0000
|4968
|2006.11.30 17:32
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9608
|0.0000
|4969
|2006.11.30 17:45
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9610
|0.0000
|4970
|2006.11.30 17:45
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9612
|0.0000
|4971
|2006.11.30 17:46
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9613
|0.0000
|4972
|2006.11.30 17:56
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9614
|0.0000
|4973
|2006.11.30 17:56
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9615
|0.0000
|4974
|2006.11.30 17:56
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9616
|0.0000
|4975
|2006.11.30 17:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9624
|0.0000
|4976
|2006.11.30 17:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9625
|0.0000
|4977
|2006.11.30 17:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9626
|0.0000
|4978
|2006.11.30 17:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9627
|0.0000
|4979
|2006.11.30 17:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9628
|0.0000
|4980
|2006.11.30 17:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9629
|0.0000
|4981
|2006.11.30 17:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9630
|0.0000
|4982
|2006.11.30 17:57
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9631
|0.0000
|4983
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9632
|0.0000
|4984
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9633
|0.0000
|4985
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9634
|0.0000
|4986
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9635
|0.0000
|4987
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9636
|0.0000
|4988
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9637
|0.0000
|4989
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9638
|0.0000
|4990
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9639
|0.0000
|4991
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9640
|0.0000
|4992
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9641
|0.0000
|4993
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9642
|0.0000
|4994
|2006.11.30 17:59
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9643
|0.0000
|4995
|2006.11.30 18:12
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9645
|0.0000
|4996
|2006.11.30 18:12
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9648
|0.0000
|4997
|2006.11.30 18:13
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9649
|0.0000
|4998
|2006.11.30 18:13
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9650
|0.0000
|4999
|2006.11.30 18:14
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9651
|0.0000
|5000
|2006.11.30 18:14
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9652
|0.0000
|5001
|2006.11.30 18:14
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9653
|0.0000
|5002
|2006.11.30 18:14
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9654
|0.0000
|5003
|2006.11.30 18:15
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9655
|0.0000
|5004
|2006.11.30 18:15
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9656
|0.0000
|5005
|2006.11.30 18:15
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9657
|0.0000
|5006
|2006.11.30 18:15
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9658
|0.0000
|5007
|2006.11.30 18:15
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9659
|0.0000
|5008
|2006.11.30 18:15
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9660
|0.0000
|5009
|2006.11.30 18:15
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9661
|0.0000
|5010
|2006.11.30 18:15
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9662
|0.0000
|5011
|2006.11.30 19:00
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9664
|0.0000
|5012
|2006.11.30 19:02
|modify
|447
|34.80
|1.9570
|1.9667
|0.0000
|5013
|2006.11.30 20:01
|close
|447
|34.80
|1.9672
|1.9667
|0.0000
|35496.00
|614844.00
|5014
|2006.11.30 20:01
|sell
|448
|36.90
|1.9672
|0.0000
|0.0000
|5015
|2006.12.01 00:00
|close
|448
|36.90
|1.9665
|0.0000
|0.0000
|2583.00
|617427.00
|5016
|2006.12.01 00:01
|buy
|449
|37.00
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|5017
|2006.12.01 08:00
|close
|449
|37.00
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|1480.00
|618907.00
|5018
|2006.12.01 08:04
|sell
|450
|37.10
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|5019
|2006.12.01 12:00
|close
|450
|37.10
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|4452.00
|623359.00
|5020
|2006.12.01 12:00
|buy
|451
|37.40
|1.9658
|0.0000
|0.0000
|5021
|2006.12.01 13:41
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9658
|0.0000
|5022
|2006.12.01 15:02
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9660
|0.0000
|5023
|2006.12.01 15:02
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9661
|0.0000
|5024
|2006.12.01 15:02
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9662
|0.0000
|5025
|2006.12.01 15:02
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9664
|0.0000
|5026
|2006.12.01 15:02
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9665
|0.0000
|5027
|2006.12.01 16:14
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9667
|0.0000
|5028
|2006.12.01 16:14
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9668
|0.0000
|5029
|2006.12.01 16:14
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9669
|0.0000
|5030
|2006.12.01 16:14
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9671
|0.0000
|5031
|2006.12.01 16:14
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9672
|0.0000
|5032
|2006.12.01 16:15
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9674
|0.0000
|5033
|2006.12.01 16:15
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9675
|0.0000
|5034
|2006.12.01 16:19
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9676
|0.0000
|5035
|2006.12.01 16:19
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9678
|0.0000
|5036
|2006.12.01 16:19
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9680
|0.0000
|5037
|2006.12.01 16:19
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9682
|0.0000
|5038
|2006.12.01 16:19
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9683
|0.0000
|5039
|2006.12.01 16:19
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9685
|0.0000
|5040
|2006.12.01 16:20
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9686
|0.0000
|5041
|2006.12.01 16:20
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9688
|0.0000
|5042
|2006.12.01 16:20
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9689
|0.0000
|5043
|2006.12.01 16:20
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9691
|0.0000
|5044
|2006.12.01 16:20
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9692
|0.0000
|5045
|2006.12.01 16:20
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9694
|0.0000
|5046
|2006.12.01 16:21
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9695
|0.0000
|5047
|2006.12.01 16:21
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9696
|0.0000
|5048
|2006.12.01 16:21
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9698
|0.0000
|5049
|2006.12.01 16:21
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9700
|0.0000
|5050
|2006.12.01 16:21
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9701
|0.0000
|5051
|2006.12.01 17:00
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9703
|0.0000
|5052
|2006.12.01 17:00
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9707
|0.0000
|5053
|2006.12.01 17:00
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9710
|0.0000
|5054
|2006.12.01 17:00
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9714
|0.0000
|5055
|2006.12.01 17:01
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9715
|0.0000
|5056
|2006.12.01 17:01
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9717
|0.0000
|5057
|2006.12.01 17:01
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9718
|0.0000
|5058
|2006.12.01 17:01
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9719
|0.0000
|5059
|2006.12.01 17:02
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9725
|0.0000
|5060
|2006.12.01 17:02
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9727
|0.0000
|5061
|2006.12.01 17:02
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9728
|0.0000
|5062
|2006.12.01 17:02
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9730
|0.0000
|5063
|2006.12.01 17:02
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9731
|0.0000
|5064
|2006.12.01 17:09
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9732
|0.0000
|5065
|2006.12.01 17:09
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9733
|0.0000
|5066
|2006.12.01 17:09
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9734
|0.0000
|5067
|2006.12.01 17:09
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9735
|0.0000
|5068
|2006.12.01 17:09
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9738
|0.0000
|5069
|2006.12.01 17:09
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9740
|0.0000
|5070
|2006.12.01 17:09
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9742
|0.0000
|5071
|2006.12.01 17:09
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9743
|0.0000
|5072
|2006.12.01 17:09
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9744
|0.0000
|5073
|2006.12.01 17:09
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9746
|0.0000
|5074
|2006.12.01 17:11
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9748
|0.0000
|5075
|2006.12.01 17:11
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9749
|0.0000
|5076
|2006.12.01 17:11
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9750
|0.0000
|5077
|2006.12.01 17:11
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9752
|0.0000
|5078
|2006.12.01 17:11
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9753
|0.0000
|5079
|2006.12.01 17:11
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9755
|0.0000
|5080
|2006.12.01 17:11
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9757
|0.0000
|5081
|2006.12.01 17:27
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9759
|0.0000
|5082
|2006.12.01 17:28
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9761
|0.0000
|5083
|2006.12.01 17:28
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9762
|0.0000
|5084
|2006.12.01 17:28
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9763
|0.0000
|5085
|2006.12.01 17:28
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9764
|0.0000
|5086
|2006.12.01 17:28
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9765
|0.0000
|5087
|2006.12.01 17:28
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9766
|0.0000
|5088
|2006.12.01 17:29
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9767
|0.0000
|5089
|2006.12.01 17:29
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9769
|0.0000
|5090
|2006.12.01 17:29
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9771
|0.0000
|5091
|2006.12.01 17:29
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9772
|0.0000
|5092
|2006.12.01 17:29
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9774
|0.0000
|5093
|2006.12.01 17:29
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9776
|0.0000
|5094
|2006.12.01 17:29
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9777
|0.0000
|5095
|2006.12.01 17:29
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9780
|0.0000
|5096
|2006.12.01 17:35
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9784
|0.0000
|5097
|2006.12.01 17:35
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9787
|0.0000
|5098
|2006.12.01 17:35
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9788
|0.0000
|5099
|2006.12.01 17:35
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9792
|0.0000
|5100
|2006.12.01 17:35
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9795
|0.0000
|5101
|2006.12.01 17:36
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9797
|0.0000
|5102
|2006.12.01 17:36
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9799
|0.0000
|5103
|2006.12.01 17:36
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9800
|0.0000
|5104
|2006.12.01 17:37
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9801
|0.0000
|5105
|2006.12.01 17:37
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9804
|0.0000
|5106
|2006.12.01 17:37
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9806
|0.0000
|5107
|2006.12.01 17:37
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9809
|0.0000
|5108
|2006.12.01 17:37
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9811
|0.0000
|5109
|2006.12.01 17:37
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9814
|0.0000
|5110
|2006.12.01 17:38
|modify
|451
|37.40
|1.9658
|1.9816
|0.0000
|5111
|2006.12.01 17:43
|s/l
|451
|37.40
|1.9816
|1.9816
|0.0000
|59092.00
|682451.00
|5112
|2006.12.01 17:43
|buy
|452
|40.90
|1.9820
|0.0000
|0.0000
|5113
|2006.12.04 01:37
|close
|452
|40.90
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|-2863.00
|679588.00
|5114
|2006.12.04 02:00
|sell
|453
|40.80
|1.9814
|0.0000
|0.0000
|5115
|2006.12.04 05:00
|modify
|453
|40.80
|1.9814
|1.9814
|0.0000
|5116
|2006.12.04 05:00
|modify
|453
|40.80
|1.9814
|1.9810
|0.0000
|5117
|2006.12.04 05:54
|modify
|453
|40.80
|1.9814
|1.9807
|0.0000
|5118
|2006.12.04 06:06
|modify
|453
|40.80
|1.9814
|1.9805
|0.0000
|5119
|2006.12.04 06:08
|modify
|453
|40.80
|1.9814
|1.9804
|0.0000
|5120
|2006.12.04 06:08
|modify
|453
|40.80
|1.9814
|1.9802
|0.0000
|5121
|2006.12.04 06:08
|modify
|453
|40.80
|1.9814
|1.9801
|0.0000
|5122
|2006.12.04 06:08
|modify
|453
|40.80
|1.9814
|1.9800
|0.0000
|5123
|2006.12.04 06:09
|modify
|453
|40.80
|1.9814
|1.9798
|0.0000
|5124
|2006.12.04 06:17
|modify
|453
|40.80
|1.9814
|1.9797
|0.0000
|5125
|2006.12.04 07:31
|s/l
|453
|40.80
|1.9797
|1.9797
|0.0000
|6936.00
|686524.00
|5126
|2006.12.04 07:31
|sell
|454
|41.20
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|5127
|2006.12.04 10:07
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9793
|0.0000
|5128
|2006.12.04 10:08
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9792
|0.0000
|5129
|2006.12.04 10:08
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9791
|0.0000
|5130
|2006.12.04 10:08
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9790
|0.0000
|5131
|2006.12.04 10:08
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9789
|0.0000
|5132
|2006.12.04 10:08
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9787
|0.0000
|5133
|2006.12.04 10:08
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9785
|0.0000
|5134
|2006.12.04 10:08
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9782
|0.0000
|5135
|2006.12.04 10:08
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9781
|0.0000
|5136
|2006.12.04 10:08
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9777
|0.0000
|5137
|2006.12.04 10:09
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9776
|0.0000
|5138
|2006.12.04 10:09
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9774
|0.0000
|5139
|2006.12.04 10:09
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9772
|0.0000
|5140
|2006.12.04 10:09
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9771
|0.0000
|5141
|2006.12.04 10:22
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9767
|0.0000
|5142
|2006.12.04 10:23
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9766
|0.0000
|5143
|2006.12.04 10:23
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9765
|0.0000
|5144
|2006.12.04 10:23
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9764
|0.0000
|5145
|2006.12.04 10:23
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9763
|0.0000
|5146
|2006.12.04 10:23
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9761
|0.0000
|5147
|2006.12.04 10:24
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9760
|0.0000
|5148
|2006.12.04 10:27
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9759
|0.0000
|5149
|2006.12.04 10:27
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9758
|0.0000
|5150
|2006.12.04 10:28
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9757
|0.0000
|5151
|2006.12.04 10:28
|modify
|454
|41.20
|1.9793
|1.9756
|0.0000
|5152
|2006.12.04 10:40
|s/l
|454
|41.20
|1.9756
|1.9756
|0.0000
|15244.00
|701768.00
|5153
|2006.12.04 10:40
|sell
|455
|42.10
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|5154
|2006.12.04 16:01
|close
|455
|42.10
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|0.00
|701768.00
|5155
|2006.12.04 16:01
|buy
|456
|42.10
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|5156
|2006.12.04 17:44
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9753
|0.0000
|5157
|2006.12.04 17:46
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9754
|0.0000
|5158
|2006.12.04 17:46
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9756
|0.0000
|5159
|2006.12.04 17:46
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9758
|0.0000
|5160
|2006.12.04 17:46
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9759
|0.0000
|5161
|2006.12.04 17:46
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9760
|0.0000
|5162
|2006.12.04 18:02
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9761
|0.0000
|5163
|2006.12.04 18:02
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9762
|0.0000
|5164
|2006.12.04 18:04
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9763
|0.0000
|5165
|2006.12.04 18:04
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9764
|0.0000
|5166
|2006.12.04 18:05
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9765
|0.0000
|5167
|2006.12.04 18:05
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9771
|0.0000
|5168
|2006.12.04 18:05
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9772
|0.0000
|5169
|2006.12.04 23:47
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9773
|0.0000
|5170
|2006.12.04 23:47
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9775
|0.0000
|5171
|2006.12.04 23:47
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9777
|0.0000
|5172
|2006.12.04 23:48
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9782
|0.0000
|5173
|2006.12.04 23:48
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9783
|0.0000
|5174
|2006.12.04 23:57
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9784
|0.0000
|5175
|2006.12.04 23:57
|modify
|456
|42.10
|1.9752
|1.9785
|0.0000
|5176
|2006.12.05 00:01
|close
|456
|42.10
|1.9812
|1.9785
|0.0000
|25260.00
|727028.00
|5177
|2006.12.05 00:01
|sell
|457
|43.60
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|5178
|2006.12.05 03:06
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9811
|0.0000
|5179
|2006.12.05 03:13
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9810
|0.0000
|5180
|2006.12.05 03:14
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9809
|0.0000
|5181
|2006.12.05 03:14
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9808
|0.0000
|5182
|2006.12.05 03:17
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9807
|0.0000
|5183
|2006.12.05 03:18
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9806
|0.0000
|5184
|2006.12.05 04:56
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9805
|0.0000
|5185
|2006.12.05 04:56
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9804
|0.0000
|5186
|2006.12.05 05:05
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9803
|0.0000
|5187
|2006.12.05 05:09
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9802
|0.0000
|5188
|2006.12.05 05:12
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9801
|0.0000
|5189
|2006.12.05 05:13
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9800
|0.0000
|5190
|2006.12.05 05:13
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9798
|0.0000
|5191
|2006.12.05 05:16
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9796
|0.0000
|5192
|2006.12.05 05:17
|modify
|457
|43.60
|1.9811
|1.9794
|0.0000
|5193
|2006.12.05 09:22
|s/l
|457
|43.60
|1.9794
|1.9794
|0.0000
|7412.00
|734440.00
|5194
|2006.12.05 09:35
|sell
|458
|44.10
|1.9767
|0.0000
|0.0000
|5195
|2006.12.05 10:20
|modify
|458
|44.10
|1.9767
|1.9766
|0.0000
|5196
|2006.12.05 10:31
|s/l
|458
|44.10
|1.9766
|1.9766
|0.0000
|441.00
|734881.00
|5197
|2006.12.05 10:31
|sell
|459
|44.10
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|5198
|2006.12.05 12:00
|close
|459
|44.10
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|7938.00
|742819.00
|5199
|2006.12.05 12:00
|buy
|460
|44.60
|1.9741
|0.0000
|0.0000
|5200
|2006.12.05 12:18
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9741
|0.0000
|5201
|2006.12.05 12:18
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9743
|0.0000
|5202
|2006.12.05 12:19
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9744
|0.0000
|5203
|2006.12.05 12:19
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9745
|0.0000
|5204
|2006.12.05 12:19
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9746
|0.0000
|5205
|2006.12.05 12:33
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9748
|0.0000
|5206
|2006.12.05 12:33
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9749
|0.0000
|5207
|2006.12.05 12:33
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9750
|0.0000
|5208
|2006.12.05 12:33
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9751
|0.0000
|5209
|2006.12.05 12:33
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9753
|0.0000
|5210
|2006.12.05 12:34
|modify
|460
|44.60
|1.9741
|1.9756
|0.0000
|5211
|2006.12.05 13:07
|s/l
|460
|44.60
|1.9756
|1.9756
|0.0000
|6690.00
|749509.00
|5212
|2006.12.05 13:07
|buy
|461
|45.00
|1.9760
|0.0000
|0.0000
|5213
|2006.12.05 15:31
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9760
|0.0000
|5214
|2006.12.05 15:31
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9761
|0.0000
|5215
|2006.12.05 15:31
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9763
|0.0000
|5216
|2006.12.05 15:31
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9764
|0.0000
|5217
|2006.12.05 15:31
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9765
|0.0000
|5218
|2006.12.05 15:31
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9767
|0.0000
|5219
|2006.12.05 15:31
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9768
|0.0000
|5220
|2006.12.05 15:32
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9769
|0.0000
|5221
|2006.12.05 15:32
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9770
|0.0000
|5222
|2006.12.05 15:32
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9771
|0.0000
|5223
|2006.12.05 15:32
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9772
|0.0000
|5224
|2006.12.05 15:32
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9774
|0.0000
|5225
|2006.12.05 15:35
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9775
|0.0000
|5226
|2006.12.05 15:35
|modify
|461
|45.00
|1.9760
|1.9776
|0.0000
|5227
|2006.12.05 15:47
|s/l
|461
|45.00
|1.9776
|1.9776
|0.0000
|7200.00
|756709.00
|5228
|2006.12.05 15:47
|buy
|462
|45.40
|1.9780
|0.0000
|0.0000
|5229
|2006.12.05 16:00
|close
|462
|45.40
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|-6810.00
|749899.00
|5230
|2006.12.05 16:00
|sell
|463
|45.00
|1.9765
|0.0000
|0.0000
|5231
|2006.12.05 17:00
|modify
|463
|45.00
|1.9765
|1.9764
|0.0000
|5232
|2006.12.05 17:01
|modify
|463
|45.00
|1.9765
|1.9763
|0.0000
|5233
|2006.12.05 17:01
|modify
|463
|45.00
|1.9765
|1.9762
|0.0000
|5234
|2006.12.05 17:01
|modify
|463
|45.00
|1.9765
|1.9761
|0.0000
|5235
|2006.12.05 17:01
|modify
|463
|45.00
|1.9765
|1.9760
|0.0000
|5236
|2006.12.05 17:01
|modify
|463
|45.00
|1.9765
|1.9759
|0.0000
|5237
|2006.12.05 17:01
|modify
|463
|45.00
|1.9765
|1.9758
|0.0000
|5238
|2006.12.05 17:01
|modify
|463
|45.00
|1.9765
|1.9757
|0.0000
|5239
|2006.12.05 17:01
|modify
|463
|45.00
|1.9765
|1.9756
|0.0000
|5240
|2006.12.05 17:01
|modify
|463
|45.00
|1.9765
|1.9754
|0.0000
|5241
|2006.12.05 17:04
|s/l
|463
|45.00
|1.9754
|1.9754
|0.0000
|4950.00
|754849.00
|5242
|2006.12.05 17:04
|sell
|464
|45.30
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|5243
|2006.12.05 17:11
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9750
|0.0000
|5244
|2006.12.05 17:11
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9749
|0.0000
|5245
|2006.12.05 17:11
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9748
|0.0000
|5246
|2006.12.05 17:11
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9745
|0.0000
|5247
|2006.12.05 17:12
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9741
|0.0000
|5248
|2006.12.05 17:12
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9739
|0.0000
|5249
|2006.12.05 17:12
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9737
|0.0000
|5250
|2006.12.05 17:12
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9734
|0.0000
|5251
|2006.12.05 17:12
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9730
|0.0000
|5252
|2006.12.05 17:13
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9729
|0.0000
|5253
|2006.12.05 17:13
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9728
|0.0000
|5254
|2006.12.05 17:13
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9727
|0.0000
|5255
|2006.12.05 17:13
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9726
|0.0000
|5256
|2006.12.05 17:22
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9725
|0.0000
|5257
|2006.12.05 17:22
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9724
|0.0000
|5258
|2006.12.05 17:22
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9721
|0.0000
|5259
|2006.12.05 17:23
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9720
|0.0000
|5260
|2006.12.05 17:23
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9719
|0.0000
|5261
|2006.12.05 17:27
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9717
|0.0000
|5262
|2006.12.05 17:27
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9713
|0.0000
|5263
|2006.12.05 17:28
|modify
|464
|45.30
|1.9750
|1.9711
|0.0000
|5264
|2006.12.05 17:54
|s/l
|464
|45.30
|1.9711
|1.9711
|0.0000
|17667.00
|772516.00
|5265
|2006.12.05 17:54
|sell
|465
|46.40
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|5266
|2006.12.06 00:00
|close
|465
|46.40
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|-12528.00
|759988.00
|5267
|2006.12.06 00:01
|buy
|466
|45.60
|1.9735
|0.0000
|0.0000
|5268
|2006.12.06 08:00
|close
|466
|45.60
|1.9721
|0.0000
|0.0000
|-6384.00
|753604.00
|5269
|2006.12.06 08:00
|sell
|467
|44.90
|1.9722
|0.0000
|0.0000
|5270
|2006.12.06 11:17
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9721
|0.0000
|5271
|2006.12.06 11:18
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9720
|0.0000
|5272
|2006.12.06 11:18
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9719
|0.0000
|5273
|2006.12.06 11:18
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9718
|0.0000
|5274
|2006.12.06 11:18
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9716
|0.0000
|5275
|2006.12.06 11:18
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9714
|0.0000
|5276
|2006.12.06 11:18
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9713
|0.0000
|5277
|2006.12.06 11:18
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9710
|0.0000
|5278
|2006.12.06 11:30
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9707
|0.0000
|5279
|2006.12.06 11:30
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9703
|0.0000
|5280
|2006.12.06 11:30
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9701
|0.0000
|5281
|2006.12.06 11:30
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9697
|0.0000
|5282
|2006.12.06 11:30
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9692
|0.0000
|5283
|2006.12.06 11:31
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9690
|0.0000
|5284
|2006.12.06 11:31
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9689
|0.0000
|5285
|2006.12.06 11:39
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9688
|0.0000
|5286
|2006.12.06 11:39
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9687
|0.0000
|5287
|2006.12.06 11:39
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9684
|0.0000
|5288
|2006.12.06 11:39
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9683
|0.0000
|5289
|2006.12.06 11:39
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9681
|0.0000
|5290
|2006.12.06 11:39
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9679
|0.0000
|5291
|2006.12.06 11:39
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9676
|0.0000
|5292
|2006.12.06 11:40
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9675
|0.0000
|5293
|2006.12.06 11:40
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9674
|0.0000
|5294
|2006.12.06 11:40
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9672
|0.0000
|5295
|2006.12.06 11:40
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9671
|0.0000
|5296
|2006.12.06 11:40
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9668
|0.0000
|5297
|2006.12.06 11:40
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9667
|0.0000
|5298
|2006.12.06 11:40
|modify
|467
|44.90
|1.9722
|1.9664
|0.0000
|5299
|2006.12.06 13:10
|s/l
|467
|44.90
|1.9664
|1.9664
|0.0000
|26042.00
|779646.00
|5300
|2006.12.06 16:04
|buy
|468
|46.80
|1.9638
|0.0000
|0.0000
|5301
|2006.12.06 17:04
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9638
|0.0000
|5302
|2006.12.06 17:04
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9640
|0.0000
|5303
|2006.12.06 17:04
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9642
|0.0000
|5304
|2006.12.06 17:04
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9644
|0.0000
|5305
|2006.12.06 17:04
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9646
|0.0000
|5306
|2006.12.06 17:04
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9647
|0.0000
|5307
|2006.12.06 17:05
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9648
|0.0000
|5308
|2006.12.06 17:05
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9649
|0.0000
|5309
|2006.12.06 17:05
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9650
|0.0000
|5310
|2006.12.06 17:05
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9651
|0.0000
|5311
|2006.12.06 17:05
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9652
|0.0000
|5312
|2006.12.06 17:20
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9654
|0.0000
|5313
|2006.12.06 17:21
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9655
|0.0000
|5314
|2006.12.06 17:21
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9656
|0.0000
|5315
|2006.12.06 17:22
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9657
|0.0000
|5316
|2006.12.06 17:22
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9658
|0.0000
|5317
|2006.12.06 17:33
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9659
|0.0000
|5318
|2006.12.06 17:35
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9660
|0.0000
|5319
|2006.12.06 17:38
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9661
|0.0000
|5320
|2006.12.06 17:38
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9662
|0.0000
|5321
|2006.12.06 17:38
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9663
|0.0000
|5322
|2006.12.06 17:38
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9664
|0.0000
|5323
|2006.12.06 17:40
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9666
|0.0000
|5324
|2006.12.06 17:40
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9667
|0.0000
|5325
|2006.12.06 17:41
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9669
|0.0000
|5326
|2006.12.06 17:43
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9670
|0.0000
|5327
|2006.12.06 17:43
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9671
|0.0000
|5328
|2006.12.06 17:43
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9672
|0.0000
|5329
|2006.12.06 17:43
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9673
|0.0000
|5330
|2006.12.06 17:44
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9675
|0.0000
|5331
|2006.12.06 17:44
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9676
|0.0000
|5332
|2006.12.06 17:44
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9677
|0.0000
|5333
|2006.12.06 17:44
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9678
|0.0000
|5334
|2006.12.06 17:44
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9679
|0.0000
|5335
|2006.12.06 17:44
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9680
|0.0000
|5336
|2006.12.06 17:44
|modify
|468
|46.80
|1.9638
|1.9681
|0.0000
|5337
|2006.12.06 18:25
|s/l
|468
|46.80
|1.9681
|1.9681
|0.0000
|20124.00
|799770.00
|5338
|2006.12.06 18:25
|buy
|469
|48.00
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|5339
|2006.12.06 20:01
|close
|469
|48.00
|1.9682
|0.0000
|0.0000
|-1440.00
|798330.00
|5340
|2006.12.06 20:02
|sell
|470
|47.90
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|5341
|2006.12.07 00:01
|close
|470
|47.90
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|7185.00
|805515.00
|5342
|2006.12.07 00:06
|buy
|471
|48.30
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|5343
|2006.12.07 09:09
|modify
|471
|48.30
|1.9666
|1.9666
|0.0000
|5344
|2006.12.07 09:09
|modify
|471
|48.30
|1.9666
|1.9667
|0.0000
|5345
|2006.12.07 09:12
|modify
|471
|48.30
|1.9666
|1.9669
|0.0000
|5346
|2006.12.07 09:12
|modify
|471
|48.30
|1.9666
|1.9671
|0.0000
|5347
|2006.12.07 09:12
|modify
|471
|48.30
|1.9666
|1.9672
|0.0000
|5348
|2006.12.07 09:13
|modify
|471
|48.30
|1.9666
|1.9673
|0.0000
|5349
|2006.12.07 09:13
|modify
|471
|48.30
|1.9666
|1.9674
|0.0000
|5350
|2006.12.07 09:13
|modify
|471
|48.30
|1.9666
|1.9676
|0.0000
|5351
|2006.12.07 09:13
|modify
|471
|48.30
|1.9666
|1.9677
|0.0000
|5352
|2006.12.07 10:02
|modify
|471
|48.30
|1.9666
|1.9680
|0.0000
|5353
|2006.12.07 12:15
|s/l
|471
|48.30
|1.9680
|1.9680
|0.0000
|6762.00
|812277.00
|5354
|2006.12.07 16:00
|sell
|472
|48.70
|1.9641
|0.0000
|0.0000
|5355
|2006.12.08 09:33
|modify
|472
|48.70
|1.9641
|1.9640
|0.0000
|5356
|2006.12.08 09:33
|modify
|472
|48.70
|1.9641
|1.9639
|0.0000
|5357
|2006.12.08 09:33
|modify
|472
|48.70
|1.9641
|1.9638
|0.0000
|5358
|2006.12.08 09:36
|modify
|472
|48.70
|1.9641
|1.9636
|0.0000
|5359
|2006.12.08 09:37
|modify
|472
|48.70
|1.9641
|1.9635
|0.0000
|5360
|2006.12.08 09:39
|modify
|472
|48.70
|1.9641
|1.9634
|0.0000
|5361
|2006.12.08 09:39
|modify
|472
|48.70
|1.9641
|1.9633
|0.0000
|5362
|2006.12.08 12:00
|close
|472
|48.70
|1.9610
|1.9633
|0.0000
|15097.00
|827374.00
|5363
|2006.12.08 12:00
|buy
|473
|49.60
|1.9611
|0.0000
|0.0000
|5364
|2006.12.08 15:52
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9612
|0.0000
|5365
|2006.12.08 15:52
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9614
|0.0000
|5366
|2006.12.08 15:52
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9618
|0.0000
|5367
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9624
|0.0000
|5368
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9625
|0.0000
|5369
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9626
|0.0000
|5370
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9627
|0.0000
|5371
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9628
|0.0000
|5372
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9629
|0.0000
|5373
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9630
|0.0000
|5374
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9632
|0.0000
|5375
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9635
|0.0000
|5376
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9638
|0.0000
|5377
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9640
|0.0000
|5378
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9642
|0.0000
|5379
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9645
|0.0000
|5380
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9647
|0.0000
|5381
|2006.12.08 15:53
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9649
|0.0000
|5382
|2006.12.08 15:54
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9650
|0.0000
|5383
|2006.12.08 15:54
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9651
|0.0000
|5384
|2006.12.08 15:54
|modify
|473
|49.60
|1.9611
|1.9652
|0.0000
|5385
|2006.12.08 16:00
|close
|473
|49.60
|1.9669
|1.9652
|0.0000
|28768.00
|856142.00