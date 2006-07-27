Strategy Tester Report
Multi_EA_2.0.5

SymboleGBPUSD (British Pound vs US Dollar (1 lot = GBP100000))
Periode4 Heures (H4) 2006.07.03 00:00 - 2006.12.29 20:00 (2006.07.01 - 2006.12.31)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresAccountIsIBFXmini=false; Lots=0.1; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=300; MinLot=0.01; Slippage=3; TrailingStop=30; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18;
Bars en test5775Ticks modelés921838Qualité du modelage90.00%
Dépot initial4500.00
Profit total net851642.00Profit brut957274.00Perte brute-105632.00
Facteur de profit9.06Rémunération espérée1800.51
Chute absolue99.00Chute maximal (%)44577.00 (5.37%)Relative drawdown10.62% (24071.00)
Total des Trades473Positions SHORT (vente) gagnées %230 (75.65%)Positions LONG (achat) gagnées %243 (79.42%)
Profits des Trades (% du total) 367 (77.59%)Pertes des Trades (% du total) 106 (22.41%)
Le plus largegains par Trade59092.00pertes par Trade-12528.00
Average (moyenne)gains par Trade2608.38pertes par Trade-996.53
Maximumgains consecutifs (profit en $)26 (270307.00)pertes consecutives (perte en $)3 (-15118.00)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)270307.00 (26)Pertes consecutives (coups perdants)-18912.00 (2)
Average (moyenne)gains consecutifs5Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.07.03 00:00buy10.301.84790.00000.0000
22006.07.03 00:00close10.301.84770.00000.0000-6.004494.00
32006.07.03 00:00sell20.301.84740.00000.0000
42006.07.03 04:00close20.301.84540.00000.000060.004554.00
52006.07.03 04:01buy30.301.84550.00000.0000
62006.07.03 08:01close30.301.84560.00000.00003.004557.00
72006.07.03 08:02sell40.301.84570.00000.0000
82006.07.03 12:00close40.301.84450.00000.000036.004593.00
92006.07.03 12:00buy50.301.84480.00000.0000
102006.07.03 20:00close50.301.84220.00000.0000-78.004515.00
112006.07.03 20:00sell60.301.84230.00000.0000
122006.07.04 00:00close60.301.84240.00000.0000-3.004512.00
132006.07.04 00:00buy70.301.84260.00000.0000
142006.07.04 04:00close70.301.84470.00000.000063.004575.00
152006.07.04 04:00sell80.301.84480.00000.0000
162006.07.05 04:02close80.301.84330.00000.000045.004620.00
172006.07.05 04:04buy90.301.84330.00000.0000
182006.07.05 06:57modify90.301.84331.84330.0000
192006.07.05 06:57modify90.301.84331.84350.0000
202006.07.05 07:05modify90.301.84331.84360.0000
212006.07.05 07:06modify90.301.84331.84370.0000
222006.07.05 07:07modify90.301.84331.84380.0000
232006.07.05 07:07modify90.301.84331.84400.0000
242006.07.05 07:17modify90.301.84331.84410.0000
252006.07.05 07:19modify90.301.84331.84420.0000
262006.07.05 07:20modify90.301.84331.84430.0000
272006.07.05 07:20modify90.301.84331.84450.0000
282006.07.05 07:20modify90.301.84331.84470.0000
292006.07.05 07:34modify90.301.84331.84480.0000
302006.07.05 07:34modify90.301.84331.84490.0000
312006.07.05 07:35modify90.301.84331.84510.0000
322006.07.05 07:35modify90.301.84331.84550.0000
332006.07.05 08:01close90.301.84741.84550.0000123.004743.00
342006.07.05 08:01sell100.301.84730.00000.0000
352006.07.05 08:58modify100.301.84731.84710.0000
362006.07.05 09:00modify100.301.84731.84700.0000
372006.07.05 09:01modify100.301.84731.84680.0000
382006.07.05 09:03modify100.301.84731.84670.0000
392006.07.05 09:04modify100.301.84731.84660.0000
402006.07.05 09:15modify100.301.84731.84620.0000
412006.07.05 09:16modify100.301.84731.84610.0000
422006.07.05 09:16modify100.301.84731.84590.0000
432006.07.05 09:16modify100.301.84731.84560.0000
442006.07.05 09:17modify100.301.84731.84540.0000
452006.07.05 09:17modify100.301.84731.84500.0000
462006.07.05 09:46modify100.301.84731.84480.0000
472006.07.05 09:46modify100.301.84731.84430.0000
482006.07.05 09:47modify100.301.84731.84420.0000
492006.07.05 09:54modify100.301.84731.84410.0000
502006.07.05 09:54modify100.301.84731.84370.0000
512006.07.05 10:26s/l100.301.84371.84370.0000108.004851.00
522006.07.05 10:26sell110.301.84340.00000.0000
532006.07.05 14:28modify110.301.84341.84330.0000
542006.07.05 14:28modify110.301.84341.84280.0000
552006.07.05 14:31modify110.301.84341.84260.0000
562006.07.05 14:32modify110.301.84341.84240.0000
572006.07.05 14:32modify110.301.84341.84230.0000
582006.07.05 14:32modify110.301.84341.84190.0000
592006.07.05 14:32modify110.301.84341.84160.0000
602006.07.05 14:32modify110.301.84341.84110.0000
612006.07.05 15:16modify110.301.84341.84080.0000
622006.07.05 15:16modify110.301.84341.84060.0000
632006.07.05 15:16modify110.301.84341.84020.0000
642006.07.05 15:22modify110.301.84341.83990.0000
652006.07.05 15:22modify110.301.84341.83960.0000
662006.07.05 15:22modify110.301.84341.83920.0000
672006.07.05 15:43modify110.301.84341.83890.0000
682006.07.05 15:43modify110.301.84341.83880.0000
692006.07.05 15:48modify110.301.84341.83850.0000
702006.07.05 15:49modify110.301.84341.83840.0000
712006.07.05 15:49modify110.301.84341.83830.0000
722006.07.05 15:51modify110.301.84341.83820.0000
732006.07.05 15:53modify110.301.84341.83800.0000
742006.07.05 15:53modify110.301.84341.83790.0000
752006.07.05 15:54modify110.301.84341.83780.0000
762006.07.05 16:10modify110.301.84341.83770.0000
772006.07.05 16:12modify110.301.84341.83760.0000
782006.07.05 16:13modify110.301.84341.83720.0000
792006.07.05 16:14modify110.301.84341.83710.0000
802006.07.05 16:14modify110.301.84341.83700.0000
812006.07.05 16:15modify110.301.84341.83690.0000
822006.07.05 16:16modify110.301.84341.83680.0000
832006.07.05 16:17modify110.301.84341.83670.0000
842006.07.05 16:21modify110.301.84341.83650.0000
852006.07.05 16:21modify110.301.84341.83610.0000
862006.07.05 16:37modify110.301.84341.83600.0000
872006.07.05 19:36s/l110.301.83601.83600.0000222.005073.00
882006.07.05 20:00buy120.301.83540.00000.0000
892006.07.06 14:34modify120.301.83541.83540.0000
902006.07.06 14:34modify120.301.83541.83590.0000
912006.07.06 14:35modify120.301.83541.83600.0000
922006.07.06 14:35modify120.301.83541.83640.0000
932006.07.06 14:35modify120.301.83541.83680.0000
942006.07.06 14:37modify120.301.83541.83700.0000
952006.07.06 14:37modify120.301.83541.83710.0000
962006.07.06 15:01s/l120.301.83711.83710.000051.005124.00
972006.07.06 15:01buy130.301.83750.00000.0000
982006.07.06 16:10modify130.301.83751.83750.0000
992006.07.06 16:11modify130.301.83751.83760.0000
1002006.07.06 16:11modify130.301.83751.83790.0000
1012006.07.06 16:11modify130.301.83751.83810.0000
1022006.07.06 16:32s/l130.301.83811.83810.000018.005142.00
1032006.07.06 16:32buy140.301.83860.00000.0000
1042006.07.07 00:01close140.301.83750.00000.0000-33.005109.00
1052006.07.07 00:02sell150.301.83740.00000.0000
1062006.07.07 08:01close150.301.83640.00000.000030.005139.00
1072006.07.07 08:02buy160.301.83630.00000.0000
1082006.07.07 10:48modify160.301.83631.83640.0000
1092006.07.07 11:13modify160.301.83631.83650.0000
1102006.07.07 11:16modify160.301.83631.83660.0000
1112006.07.07 11:16modify160.301.83631.83670.0000
1122006.07.07 11:19modify160.301.83631.83680.0000
1132006.07.07 11:19modify160.301.83631.83690.0000
1142006.07.07 11:20modify160.301.83631.83700.0000
1152006.07.07 11:22modify160.301.83631.83710.0000
1162006.07.07 11:22modify160.301.83631.83720.0000
1172006.07.07 11:23modify160.301.83631.83730.0000
1182006.07.07 11:27modify160.301.83631.83740.0000
1192006.07.07 11:30modify160.301.83631.83780.0000
1202006.07.07 11:30modify160.301.83631.83810.0000
1212006.07.07 11:38modify160.301.83631.83840.0000
1222006.07.07 11:39modify160.301.83631.83900.0000
1232006.07.07 11:39modify160.301.83631.83910.0000
1242006.07.07 12:53modify160.301.83631.83920.0000
1252006.07.07 12:53modify160.301.83631.83950.0000
1262006.07.07 12:54modify160.301.83631.83960.0000
1272006.07.07 13:49s/l160.301.83961.83960.000099.005238.00
1282006.07.07 13:53buy170.301.84120.00000.0000
1292006.07.07 14:30modify170.301.84121.84150.0000
1302006.07.07 14:30modify170.301.84121.84190.0000
1312006.07.07 14:30modify170.301.84121.84230.0000
1322006.07.07 14:31modify170.301.84121.84280.0000
1332006.07.07 14:31modify170.301.84121.84360.0000
1342006.07.07 14:31modify170.301.84121.84400.0000
1352006.07.07 14:31modify170.301.84121.84450.0000
1362006.07.07 14:31modify170.301.84121.84490.0000
1372006.07.07 14:31modify170.301.84121.84500.0000
1382006.07.07 14:31modify170.301.84121.84540.0000
1392006.07.07 14:31modify170.301.84121.84590.0000
1402006.07.07 14:31modify170.301.84121.84630.0000
1412006.07.07 14:34modify170.301.84121.84660.0000
1422006.07.07 14:34modify170.301.84121.84690.0000
1432006.07.07 14:34modify170.301.84121.84730.0000
1442006.07.07 14:35modify170.301.84121.84760.0000
1452006.07.07 14:35modify170.301.84121.84800.0000
1462006.07.07 14:36modify170.301.84121.84840.0000
1472006.07.07 14:36modify170.301.84121.84850.0000
1482006.07.07 14:36modify170.301.84121.84880.0000
1492006.07.07 14:36modify170.301.84121.84900.0000
1502006.07.07 14:36modify170.301.84121.84930.0000
1512006.07.07 14:38modify170.301.84121.84970.0000
1522006.07.07 14:39modify170.301.84121.84990.0000
1532006.07.07 14:42modify170.301.84121.85000.0000
1542006.07.07 14:43modify170.301.84121.85010.0000
1552006.07.07 14:44modify170.301.84121.85030.0000
1562006.07.07 14:44modify170.301.84121.85040.0000
1572006.07.07 14:44modify170.301.84121.85070.0000
1582006.07.07 14:44modify170.301.84121.85090.0000
1592006.07.07 14:44modify170.301.84121.85120.0000
1602006.07.07 14:58s/l170.301.85121.85120.0000300.005538.00
1612006.07.07 14:58buy180.301.85160.00000.0000
1622006.07.07 20:01close180.301.85260.00000.000030.005568.00
1632006.07.07 20:01sell190.301.85270.00000.0000
1642006.07.10 02:13modify190.301.85271.85250.0000
1652006.07.10 02:13modify190.301.85271.85210.0000
1662006.07.10 02:17modify190.301.85271.85200.0000
1672006.07.10 02:19modify190.301.85271.85190.0000
1682006.07.10 02:19modify190.301.85271.85180.0000
1692006.07.10 02:20modify190.301.85271.85160.0000
1702006.07.10 02:20modify190.301.85271.85130.0000
1712006.07.10 02:20modify190.301.85271.85090.0000
1722006.07.10 02:23modify190.301.85271.85080.0000
1732006.07.10 02:25modify190.301.85271.85070.0000
1742006.07.10 03:34s/l190.301.85071.85070.000060.005628.00
1752006.07.10 04:00sell200.301.85070.00000.0000
1762006.07.10 11:23modify200.301.85071.85060.0000
1772006.07.10 11:23modify200.301.85071.85020.0000
1782006.07.10 11:25modify200.301.85071.85000.0000
1792006.07.10 11:25modify200.301.85071.84950.0000
1802006.07.10 11:26modify200.301.85071.84930.0000
1812006.07.10 11:26modify200.301.85071.84900.0000
1822006.07.10 11:26modify200.301.85071.84850.0000
1832006.07.10 11:29modify200.301.85071.84840.0000
1842006.07.10 11:29modify200.301.85071.84790.0000
1852006.07.10 11:30modify200.301.85071.84760.0000
1862006.07.10 11:30modify200.301.85071.84720.0000
1872006.07.10 11:35modify200.301.85071.84690.0000
1882006.07.10 11:36modify200.301.85071.84680.0000
1892006.07.10 11:36modify200.301.85071.84670.0000
1902006.07.10 11:53modify200.301.85071.84660.0000
1912006.07.10 11:53modify200.301.85071.84650.0000
1922006.07.10 11:54modify200.301.85071.84640.0000
1932006.07.10 11:54modify200.301.85071.84630.0000
1942006.07.10 11:55modify200.301.85071.84620.0000
1952006.07.10 12:33s/l200.301.84621.84620.0000135.005763.00
1962006.07.10 12:49sell210.301.84410.00000.0000
1972006.07.10 14:44modify210.301.84411.84400.0000
1982006.07.10 14:45modify210.301.84411.84390.0000
1992006.07.10 14:53modify210.301.84411.84380.0000
2002006.07.10 14:53modify210.301.84411.84360.0000
2012006.07.10 14:53modify210.301.84411.84320.0000
2022006.07.10 14:53modify210.301.84411.84300.0000
2032006.07.10 14:53modify210.301.84411.84250.0000
2042006.07.10 14:54modify210.301.84411.84240.0000
2052006.07.10 15:32modify210.301.84411.84230.0000
2062006.07.10 15:35modify210.301.84411.84220.0000
2072006.07.10 15:35modify210.301.84411.84210.0000
2082006.07.10 15:36modify210.301.84411.84180.0000
2092006.07.10 15:36modify210.301.84411.84140.0000
2102006.07.10 15:38modify210.301.84411.84110.0000
2112006.07.10 15:38modify210.301.84411.84070.0000
2122006.07.10 15:39modify210.301.84411.84050.0000
2132006.07.10 15:39modify210.301.84411.84010.0000
2142006.07.10 16:01close210.301.83791.84010.0000186.005949.00
2152006.07.10 16:01buy220.401.83810.00000.0000
2162006.07.10 17:00modify220.401.83811.83810.0000
2172006.07.10 17:01modify220.401.83811.83820.0000
2182006.07.10 17:10modify220.401.83811.83840.0000
2192006.07.10 17:12modify220.401.83811.83850.0000
2202006.07.10 17:55modify220.401.83811.83880.0000
2212006.07.10 17:56modify220.401.83811.83900.0000
2222006.07.10 17:56modify220.401.83811.83920.0000
2232006.07.10 17:56modify220.401.83811.83950.0000
2242006.07.10 17:57modify220.401.83811.83960.0000
2252006.07.10 17:57modify220.401.83811.83970.0000
2262006.07.10 18:03modify220.401.83811.83980.0000
2272006.07.10 18:04modify220.401.83811.84010.0000
2282006.07.10 18:04modify220.401.83811.84030.0000
2292006.07.10 18:05modify220.401.83811.84040.0000
2302006.07.10 18:06modify220.401.83811.84050.0000
2312006.07.10 19:54s/l220.401.84051.84050.000096.006045.00
2322006.07.10 19:54buy230.401.84090.00000.0000
2332006.07.11 02:21modify230.401.84091.84110.0000
2342006.07.11 03:43modify230.401.84091.84120.0000
2352006.07.11 03:43modify230.401.84091.84130.0000
2362006.07.11 03:58modify230.401.84091.84150.0000
2372006.07.11 03:59modify230.401.84091.84160.0000
2382006.07.11 04:01close230.401.84421.84160.0000132.006177.00
2392006.07.11 04:02sell240.401.84430.00000.0000
2402006.07.11 08:34modify240.401.84431.84420.0000
2412006.07.11 08:35modify240.401.84431.84410.0000
2422006.07.11 08:37modify240.401.84431.84390.0000
2432006.07.11 08:39modify240.401.84431.84380.0000
2442006.07.11 08:52modify240.401.84431.84370.0000
2452006.07.11 08:53modify240.401.84431.84350.0000
2462006.07.11 08:54modify240.401.84431.84340.0000
2472006.07.11 08:54modify240.401.84431.84330.0000
2482006.07.11 08:54modify240.401.84431.84290.0000
2492006.07.11 08:55modify240.401.84431.84270.0000
2502006.07.11 08:55modify240.401.84431.84250.0000
2512006.07.11 08:55modify240.401.84431.84240.0000
2522006.07.11 08:58modify240.401.84431.84210.0000
2532006.07.11 09:00modify240.401.84431.84200.0000
2542006.07.11 09:00modify240.401.84431.84180.0000
2552006.07.11 09:20s/l240.401.84181.84180.0000100.006277.00
2562006.07.11 12:00buy250.401.83850.00000.0000
2572006.07.11 14:23modify250.401.83851.83860.0000
2582006.07.11 14:24modify250.401.83851.83880.0000
2592006.07.11 14:24modify250.401.83851.83890.0000
2602006.07.11 15:03s/l250.401.83891.83890.000016.006293.00
2612006.07.11 15:03buy260.401.83900.00000.0000
2622006.07.11 15:26modify260.401.83901.83900.0000
2632006.07.11 15:26modify260.401.83901.83940.0000
2642006.07.11 15:27modify260.401.83901.83980.0000
2652006.07.11 15:27modify260.401.83901.84000.0000
2662006.07.11 15:27modify260.401.83901.84040.0000
2672006.07.11 15:27modify260.401.83901.84060.0000
2682006.07.11 15:27modify260.401.83901.84090.0000
2692006.07.11 15:28modify260.401.83901.84100.0000
2702006.07.11 15:43s/l260.401.84101.84100.000080.006373.00
2712006.07.11 15:43buy270.401.84140.00000.0000
2722006.07.11 19:25modify270.401.84141.84160.0000
2732006.07.11 19:25modify270.401.84141.84190.0000
2742006.07.11 20:25modify270.401.84141.84220.0000
2752006.07.11 20:27modify270.401.84141.84240.0000
2762006.07.11 20:28modify270.401.84141.84250.0000
2772006.07.11 20:29modify270.401.84141.84260.0000
2782006.07.11 20:41modify270.401.84141.84270.0000
2792006.07.11 20:41modify270.401.84141.84290.0000
2802006.07.11 20:42modify270.401.84141.84310.0000
2812006.07.11 20:42modify270.401.84141.84350.0000
2822006.07.11 20:42modify270.401.84141.84380.0000
2832006.07.11 20:44modify270.401.84141.84400.0000
2842006.07.11 20:48modify270.401.84141.84420.0000
2852006.07.11 21:32modify270.401.84141.84430.0000
2862006.07.11 22:23modify270.401.84141.84440.0000
2872006.07.11 22:23modify270.401.84141.84450.0000
2882006.07.11 23:31s/l270.401.84451.84450.0000124.006497.00
2892006.07.11 23:32buy280.401.84500.00000.0000
2902006.07.12 00:01close280.401.84450.00000.0000-20.006477.00
2912006.07.12 00:02sell290.401.84440.00000.0000
2922006.07.12 04:00close290.401.84520.00000.0000-32.006445.00
2932006.07.12 04:00buy300.401.84520.00000.0000
2942006.07.12 08:01close300.401.84510.00000.0000-4.006441.00
2952006.07.12 08:01sell310.401.84490.00000.0000
2962006.07.12 13:18modify310.401.84491.84490.0000
2972006.07.12 13:18modify310.401.84491.84460.0000
2982006.07.12 13:18modify310.401.84491.84430.0000
2992006.07.12 13:19modify310.401.84491.84380.0000
3002006.07.12 13:20modify310.401.84491.84360.0000
3012006.07.12 13:20modify310.401.84491.84350.0000
3022006.07.12 13:27modify310.401.84491.84300.0000
3032006.07.12 13:27modify310.401.84491.84250.0000
3042006.07.12 13:28modify310.401.84491.84220.0000
3052006.07.12 13:28modify310.401.84491.84210.0000
3062006.07.12 13:38modify310.401.84491.84190.0000
3072006.07.12 13:39modify310.401.84491.84180.0000
3082006.07.12 14:31modify310.401.84491.84150.0000
3092006.07.12 14:31modify310.401.84491.84140.0000
3102006.07.12 14:31modify310.401.84491.84090.0000
3112006.07.12 14:31modify310.401.84491.84040.0000
3122006.07.12 14:31modify310.401.84491.83990.0000
3132006.07.12 14:32modify310.401.84491.83950.0000
3142006.07.12 14:32modify310.401.84491.83900.0000
3152006.07.12 14:32modify310.401.84491.83860.0000
3162006.07.12 14:32modify310.401.84491.83820.0000
3172006.07.12 14:32modify310.401.84491.83770.0000
3182006.07.12 14:32modify310.401.84491.83750.0000
3192006.07.12 14:32modify310.401.84491.83700.0000
3202006.07.12 14:32modify310.401.84491.83640.0000
3212006.07.12 14:32modify310.401.84491.83580.0000
3222006.07.12 14:34s/l310.401.83581.83580.0000364.006805.00
3232006.07.12 14:34sell320.401.83580.00000.0000
3242006.07.12 16:05modify320.401.83581.83540.0000
3252006.07.12 16:08modify320.401.83581.83500.0000
3262006.07.12 16:08modify320.401.83581.83480.0000
3272006.07.12 16:08modify320.401.83581.83430.0000
3282006.07.12 17:37s/l320.401.83431.83430.000060.006865.00
3292006.07.12 17:37sell330.401.83390.00000.0000
3302006.07.12 20:00close330.401.83390.00000.00000.006865.00
3312006.07.12 20:01buy340.401.83370.00000.0000
3322006.07.13 04:00modify340.401.83371.83370.0000
3332006.07.13 04:01close340.401.83621.83370.0000100.006965.00
3342006.07.13 04:01sell350.401.83600.00000.0000
3352006.07.13 12:00close350.401.84030.00000.0000-172.006793.00
3362006.07.13 12:00buy360.401.84040.00000.0000
3372006.07.13 14:47modify360.401.84041.84070.0000
3382006.07.13 14:48modify360.401.84041.84080.0000
3392006.07.13 14:48modify360.401.84041.84110.0000
3402006.07.13 14:48modify360.401.84041.84130.0000
3412006.07.13 15:22modify360.401.84041.84150.0000
3422006.07.13 15:22modify360.401.84041.84170.0000
3432006.07.13 15:22modify360.401.84041.84200.0000
3442006.07.13 15:40modify360.401.84041.84210.0000
3452006.07.13 16:00close360.401.84361.84210.0000128.006921.00
3462006.07.13 16:00sell370.401.84340.00000.0000
3472006.07.13 17:19modify370.401.84341.84290.0000
3482006.07.13 17:20modify370.401.84341.84250.0000
3492006.07.13 17:20modify370.401.84341.84230.0000
3502006.07.13 17:20modify370.401.84341.84180.0000
3512006.07.13 18:13s/l370.401.84181.84180.000064.006985.00
3522006.07.13 18:13sell380.401.84150.00000.0000
3532006.07.13 20:01close380.401.84200.00000.0000-20.006965.00
3542006.07.13 20:01buy390.401.84220.00000.0000
3552006.07.14 00:00close390.401.84340.00000.000048.007013.00
3562006.07.14 00:01sell400.401.84350.00000.0000
3572006.07.14 03:35modify400.401.84351.84320.0000
3582006.07.14 03:36modify400.401.84351.84290.0000
3592006.07.14 03:39modify400.401.84351.84220.0000
3602006.07.14 03:39modify400.401.84351.84210.0000
3612006.07.14 04:00close400.401.84151.84210.000080.007093.00
3622006.07.14 04:00buy410.401.84150.00000.0000
3632006.07.14 08:00close410.401.84110.00000.0000-16.007077.00
3642006.07.14 08:00sell420.401.84110.00000.0000
3652006.07.14 08:24modify420.401.84111.84100.0000
3662006.07.14 08:24modify420.401.84111.84060.0000
3672006.07.14 08:24modify420.401.84111.84040.0000
3682006.07.14 08:24modify420.401.84111.83990.0000
3692006.07.14 08:25modify420.401.84111.83970.0000
3702006.07.14 08:25modify420.401.84111.83930.0000
3712006.07.14 08:27modify420.401.84111.83910.0000
3722006.07.14 08:32modify420.401.84111.83890.0000
3732006.07.14 08:53s/l420.401.83891.83890.000088.007165.00
3742006.07.14 08:53sell430.401.83850.00000.0000
3752006.07.14 15:56modify430.401.83851.83820.0000
3762006.07.14 16:00modify430.401.83851.83810.0000
3772006.07.14 16:00close430.401.83561.83810.0000116.007281.00
3782006.07.14 16:00buy440.401.83550.00000.0000
3792006.07.14 20:44modify440.401.83551.83560.0000
3802006.07.14 20:44modify440.401.83551.83570.0000
3812006.07.14 20:45modify440.401.83551.83580.0000
3822006.07.14 20:45modify440.401.83551.83610.0000
3832006.07.14 23:05modify440.401.83551.83630.0000
3842006.07.14 23:09modify440.401.83551.83640.0000
3852006.07.14 23:25modify440.401.83551.83650.0000
3862006.07.17 00:02close440.401.83781.83650.000092.007373.00
3872006.07.17 00:02sell450.401.83770.00000.0000
3882006.07.17 09:57modify450.401.83771.83740.0000
3892006.07.17 09:58modify450.401.83771.83720.0000
3902006.07.17 09:59modify450.401.83771.83710.0000
3912006.07.17 09:59modify450.401.83771.83680.0000
3922006.07.17 10:01modify450.401.83771.83660.0000
3932006.07.17 10:01modify450.401.83771.83650.0000
3942006.07.17 10:01modify450.401.83771.83620.0000
3952006.07.17 10:01modify450.401.83771.83590.0000
3962006.07.17 10:01modify450.401.83771.83550.0000
3972006.07.17 10:02modify450.401.83771.83540.0000
3982006.07.17 10:02modify450.401.83771.83510.0000
3992006.07.17 10:03modify450.401.83771.83480.0000
4002006.07.17 10:03modify450.401.83771.83460.0000
4012006.07.17 10:03modify450.401.83771.83420.0000
4022006.07.17 10:03modify450.401.83771.83390.0000
4032006.07.17 10:03modify450.401.83771.83330.0000
4042006.07.17 10:06modify450.401.83771.83300.0000
4052006.07.17 10:06modify450.401.83771.83270.0000
4062006.07.17 10:06modify450.401.83771.83230.0000
4072006.07.17 10:07modify450.401.83771.83210.0000
4082006.07.17 10:12modify450.401.83771.83180.0000
4092006.07.17 10:13modify450.401.83771.83170.0000
4102006.07.17 10:13modify450.401.83771.83130.0000
4112006.07.17 10:16modify450.401.83771.83080.0000
4122006.07.17 10:16modify450.401.83771.83050.0000
4132006.07.17 10:16modify450.401.83771.82990.0000
4142006.07.17 10:22modify450.401.83771.82960.0000
4152006.07.17 10:23modify450.401.83771.82940.0000
4162006.07.17 10:32modify450.401.83771.82920.0000
4172006.07.17 10:38modify450.401.83771.82890.0000
4182006.07.17 10:39modify450.401.83771.82880.0000
4192006.07.17 10:39modify450.401.83771.82840.0000
4202006.07.17 10:39modify450.401.83771.82800.0000
4212006.07.17 10:41modify450.401.83771.82790.0000
4222006.07.17 10:41modify450.401.83771.82780.0000
4232006.07.17 10:41modify450.401.83771.82740.0000
4242006.07.17 10:41modify450.401.83771.82720.0000
4252006.07.17 10:41modify450.401.83771.82670.0000
4262006.07.17 11:00modify450.401.83771.82620.0000
4272006.07.17 11:01modify450.401.83771.82610.0000
4282006.07.17 11:01modify450.401.83771.82580.0000
4292006.07.17 11:02modify450.401.83771.82570.0000
4302006.07.17 11:02modify450.401.83771.82560.0000
4312006.07.17 11:25modify450.401.83771.82550.0000
4322006.07.17 11:25modify450.401.83771.82530.0000
4332006.07.17 11:25modify450.401.83771.82480.0000
4342006.07.17 11:26modify450.401.83771.82460.0000
4352006.07.17 11:26modify450.401.83771.82420.0000
4362006.07.17 11:30modify450.401.83771.82390.0000
4372006.07.17 11:31modify450.401.83771.82360.0000
4382006.07.17 11:34modify450.401.83771.82350.0000
4392006.07.17 11:39modify450.401.83771.82340.0000
4402006.07.17 11:40modify450.401.83771.82330.0000
4412006.07.17 12:30modify450.401.83771.82320.0000
4422006.07.17 12:30modify450.401.83771.82270.0000
4432006.07.17 13:16modify450.401.83771.82260.0000
4442006.07.17 13:16modify450.401.83771.82230.0000
4452006.07.17 14:06s/l450.401.82231.82230.0000616.007989.00
4462006.07.17 16:00sell460.501.82090.00000.0000
4472006.07.18 20:01close460.501.82580.00000.0000-245.007744.00
4482006.07.18 20:01buy470.501.82600.00000.0000
4492006.07.19 00:02close470.501.82650.00000.000025.007769.00
4502006.07.19 00:02sell480.501.82650.00000.0000
4512006.07.19 04:00close480.501.82590.00000.000030.007799.00
4522006.07.19 04:01buy490.501.82590.00000.0000
4532006.07.19 10:26modify490.501.82591.82600.0000
4542006.07.19 10:29modify490.501.82591.82640.0000
4552006.07.19 10:31modify490.501.82591.82660.0000
4562006.07.19 10:32s/l490.501.82661.82660.000035.007834.00
4572006.07.19 12:01sell500.501.82870.00000.0000
4582006.07.19 14:17modify500.501.82871.82870.0000
4592006.07.19 14:17modify500.501.82871.82860.0000
4602006.07.19 14:24s/l500.501.82861.82860.00005.007839.00
4612006.07.19 14:24sell510.501.82820.00000.0000
4622006.07.19 14:31modify510.501.82821.82820.0000
4632006.07.19 14:31modify510.501.82821.82760.0000
4642006.07.19 14:31modify510.501.82821.82690.0000
4652006.07.19 14:55modify510.501.82821.82680.0000
4662006.07.19 14:55modify510.501.82821.82630.0000
4672006.07.19 15:33s/l510.501.82631.82630.000095.007934.00
4682006.07.19 15:33sell520.501.82590.00000.0000
4692006.07.19 16:00close520.501.82860.00000.0000-135.007799.00
4702006.07.19 16:00buy530.501.82850.00000.0000
4712006.07.19 16:01modify530.501.82851.82870.0000
4722006.07.19 16:01modify530.501.82851.82910.0000
4732006.07.19 16:01modify530.501.82851.82950.0000
4742006.07.19 16:02modify530.501.82851.82980.0000
4752006.07.19 16:02modify530.501.82851.83010.0000
4762006.07.19 16:02modify530.501.82851.83050.0000
4772006.07.19 16:02modify530.501.82851.83080.0000
4782006.07.19 16:05s/l530.501.83081.83080.0000115.007914.00
4792006.07.19 16:05buy540.501.83110.00000.0000
4802006.07.19 16:07modify540.501.83111.83130.0000
4812006.07.19 16:08modify540.501.83111.83160.0000
4822006.07.19 16:08modify540.501.83111.83180.0000
4832006.07.19 16:08modify540.501.83111.83220.0000
4842006.07.19 16:08modify540.501.83111.83240.0000
4852006.07.19 16:08modify540.501.83111.83270.0000
4862006.07.19 16:09modify540.501.83111.83320.0000
4872006.07.19 16:09modify540.501.83111.83330.0000
4882006.07.19 16:09modify540.501.83111.83360.0000
4892006.07.19 16:09modify540.501.83111.83400.0000
4902006.07.19 16:09modify540.501.83111.83410.0000
4912006.07.19 16:09modify540.501.83111.83440.0000
4922006.07.19 16:09modify540.501.83111.83480.0000
4932006.07.19 16:10modify540.501.83111.83500.0000
4942006.07.19 16:10modify540.501.83111.83510.0000
4952006.07.19 16:11modify540.501.83111.83520.0000
4962006.07.19 16:12modify540.501.83111.83540.0000
4972006.07.19 16:12modify540.501.83111.83550.0000
4982006.07.19 16:28modify540.501.83111.83560.0000
4992006.07.19 16:29modify540.501.83111.83570.0000
5002006.07.19 16:29modify540.501.83111.83590.0000
5012006.07.19 16:29modify540.501.83111.83620.0000
5022006.07.19 16:31modify540.501.83111.83640.0000
5032006.07.19 16:31modify540.501.83111.83680.0000
5042006.07.19 16:32modify540.501.83111.83690.0000
5052006.07.19 16:33modify540.501.83111.83700.0000
5062006.07.19 16:34modify540.501.83111.83710.0000
5072006.07.19 16:34modify540.501.83111.83720.0000
5082006.07.19 17:05s/l540.501.83721.83720.0000305.008219.00
5092006.07.19 17:05buy550.501.83760.00000.0000
5102006.07.19 18:55modify550.501.83761.83760.0000
5112006.07.19 18:55modify550.501.83761.83790.0000
5122006.07.19 18:56modify550.501.83761.83820.0000
5132006.07.19 18:56modify550.501.83761.83840.0000
5142006.07.19 18:59modify550.501.83761.83890.0000
5152006.07.19 18:59modify550.501.83761.83930.0000
5162006.07.19 19:00modify550.501.83761.83940.0000
5172006.07.19 19:00modify550.501.83761.83970.0000
5182006.07.19 19:00modify550.501.83761.84010.0000
5192006.07.19 19:29modify550.501.83761.84030.0000
5202006.07.19 19:31modify550.501.83761.84040.0000
5212006.07.19 19:31modify550.501.83761.84060.0000
5222006.07.19 19:45modify550.501.83761.84090.0000
5232006.07.19 19:48modify550.501.83761.84100.0000
5242006.07.19 19:48modify550.501.83761.84110.0000
5252006.07.19 20:00close550.501.84361.84110.0000300.008519.00
5262006.07.19 20:01sell560.501.84350.00000.0000
5272006.07.20 00:00close560.501.84300.00000.000025.008544.00
5282006.07.20 00:00buy570.501.84310.00000.0000
5292006.07.20 03:20modify570.501.84311.84310.0000
5302006.07.20 03:20modify570.501.84311.84330.0000
5312006.07.20 03:20modify570.501.84311.84360.0000
5322006.07.20 03:21modify570.501.84311.84370.0000
5332006.07.20 03:22modify570.501.84311.84410.0000
5342006.07.20 03:22modify570.501.84311.84420.0000
5352006.07.20 03:25modify570.501.84311.84430.0000
5362006.07.20 03:25modify570.501.84311.84440.0000
5372006.07.20 04:00close570.501.84571.84440.0000130.008674.00
5382006.07.20 04:00sell580.501.84580.00000.0000
5392006.07.20 12:00close580.501.84620.00000.0000-20.008654.00
5402006.07.20 12:00buy590.501.84640.00000.0000
5412006.07.20 12:58modify590.501.84641.84650.0000
5422006.07.20 13:04modify590.501.84641.84660.0000
5432006.07.20 13:10modify590.501.84641.84670.0000
5442006.07.20 13:10modify590.501.84641.84690.0000
5452006.07.20 13:11modify590.501.84641.84710.0000
5462006.07.20 13:11modify590.501.84641.84720.0000
5472006.07.20 13:17modify590.501.84641.84730.0000
5482006.07.20 13:19modify590.501.84641.84740.0000
5492006.07.20 13:37modify590.501.84641.84750.0000
5502006.07.20 13:37modify590.501.84641.84760.0000
5512006.07.20 13:40modify590.501.84641.84770.0000
5522006.07.20 13:40modify590.501.84641.84790.0000
5532006.07.20 13:41modify590.501.84641.84800.0000
5542006.07.20 13:41modify590.501.84641.84820.0000
5552006.07.20 13:42modify590.501.84641.84830.0000
5562006.07.20 13:49modify590.501.84641.84840.0000
5572006.07.20 13:53modify590.501.84641.84850.0000
5582006.07.20 13:53modify590.501.84641.84870.0000
5592006.07.20 13:53modify590.501.84641.84900.0000
5602006.07.20 13:59modify590.501.84641.84910.0000
5612006.07.20 14:46s/l590.501.84911.84910.0000135.008789.00
5622006.07.20 14:46buy600.501.84950.00000.0000
5632006.07.20 16:01close600.501.84910.00000.0000-20.008769.00
5642006.07.20 16:01sell610.501.84900.00000.0000
5652006.07.21 00:00close610.501.84900.00000.00000.008769.00
5662006.07.21 00:02buy620.501.84910.00000.0000
5672006.07.21 04:01close620.501.84810.00000.0000-50.008719.00
5682006.07.21 04:06sell630.501.84830.00000.0000
5692006.07.21 08:00close630.501.84820.00000.00005.008724.00
5702006.07.21 08:00buy640.501.84840.00000.0000
5712006.07.21 08:44modify640.501.84841.84860.0000
5722006.07.21 09:07modify640.501.84841.84870.0000
5732006.07.21 09:11modify640.501.84841.84880.0000
5742006.07.21 09:12modify640.501.84841.84900.0000
5752006.07.21 09:12modify640.501.84841.84910.0000
5762006.07.21 09:14modify640.501.84841.84940.0000
5772006.07.21 09:14modify640.501.84841.84970.0000
5782006.07.21 09:15modify640.501.84841.84980.0000
5792006.07.21 09:15modify640.501.84841.85020.0000
5802006.07.21 09:15modify640.501.84841.85060.0000
5812006.07.21 09:16modify640.501.84841.85100.0000
5822006.07.21 09:16modify640.501.84841.85120.0000
5832006.07.21 09:16modify640.501.84841.85150.0000
5842006.07.21 09:16modify640.501.84841.85170.0000
5852006.07.21 09:16modify640.501.84841.85210.0000
5862006.07.21 09:19modify640.501.84841.85240.0000
5872006.07.21 09:21modify640.501.84841.85250.0000
5882006.07.21 09:22modify640.501.84841.85260.0000
5892006.07.21 10:31modify640.501.84841.85280.0000
5902006.07.21 10:36modify640.501.84841.85290.0000
5912006.07.21 10:36modify640.501.84841.85300.0000
5922006.07.21 10:36modify640.501.84841.85310.0000
5932006.07.21 10:44s/l640.501.85311.85310.0000235.008959.00
5942006.07.21 10:44buy650.501.85350.00000.0000
5952006.07.21 12:23modify650.501.85351.85390.0000
5962006.07.21 12:23modify650.501.85351.85450.0000
5972006.07.21 12:24modify650.501.85351.85470.0000
5982006.07.21 12:24modify650.501.85351.85510.0000
5992006.07.21 12:25modify650.501.85351.85530.0000
6002006.07.21 12:25modify650.501.85351.85540.0000
6012006.07.21 13:22modify650.501.85351.85550.0000
6022006.07.21 13:23modify650.501.85351.85560.0000
6032006.07.21 13:23modify650.501.85351.85580.0000
6042006.07.21 13:41s/l650.501.85581.85580.0000115.009074.00
6052006.07.21 13:41buy660.501.85610.00000.0000
6062006.07.21 15:07modify660.501.85611.85630.0000
6072006.07.21 15:07modify660.501.85611.85660.0000
6082006.07.21 15:40s/l660.501.85661.85660.000025.009099.00
6092006.07.21 15:40buy670.501.85700.00000.0000
6102006.07.21 16:55modify670.501.85701.85700.0000
6112006.07.21 16:55modify670.501.85701.85710.0000
6122006.07.21 17:45s/l670.501.85711.85710.00005.009104.00
6132006.07.21 17:45buy680.501.85810.00000.0000
6142006.07.24 01:37close680.501.85890.00000.000040.009144.00
6152006.07.24 01:38sell690.501.85880.00000.0000
6162006.07.24 02:55modify690.501.85881.85880.0000
6172006.07.24 02:56modify690.501.85881.85870.0000
6182006.07.24 02:56modify690.501.85881.85830.0000
6192006.07.24 02:57modify690.501.85881.85810.0000
6202006.07.24 02:57modify690.501.85881.85790.0000
6212006.07.24 03:23modify690.501.85881.85770.0000
6222006.07.24 03:24modify690.501.85881.85760.0000
6232006.07.24 03:26modify690.501.85881.85750.0000
6242006.07.24 03:28modify690.501.85881.85710.0000
6252006.07.24 03:28modify690.501.85881.85650.0000
6262006.07.24 03:29modify690.501.85881.85610.0000
6272006.07.24 03:29modify690.501.85881.85600.0000
6282006.07.24 06:19s/l690.501.85601.85600.0000140.009284.00
6292006.07.24 06:19sell700.601.85420.00000.0000
6302006.07.24 07:37modify700.601.85421.85410.0000
6312006.07.24 07:47modify700.601.85421.85400.0000
6322006.07.24 07:48modify700.601.85421.85390.0000
6332006.07.24 07:53modify700.601.85421.85380.0000
6342006.07.24 09:24modify700.601.85421.85370.0000
6352006.07.24 09:24modify700.601.85421.85330.0000
6362006.07.24 09:24modify700.601.85421.85280.0000
6372006.07.24 09:25modify700.601.85421.85260.0000
6382006.07.24 09:25modify700.601.85421.85210.0000
6392006.07.24 09:26modify700.601.85421.85200.0000
6402006.07.24 09:26modify700.601.85421.85160.0000
6412006.07.24 09:43modify700.601.85421.85150.0000
6422006.07.24 10:34s/l700.601.85151.85150.0000162.009446.00
6432006.07.24 10:34sell710.601.85110.00000.0000
6442006.07.24 12:00close710.601.85340.00000.0000-138.009308.00
6452006.07.24 12:00buy720.601.85310.00000.0000
6462006.07.24 16:00close720.601.85280.00000.0000-18.009290.00
6472006.07.24 16:00sell730.601.85280.00000.0000
6482006.07.24 16:57modify730.601.85281.85280.0000
6492006.07.24 16:58modify730.601.85281.85270.0000
6502006.07.24 17:04modify730.601.85281.85260.0000
6512006.07.24 17:05modify730.601.85281.85250.0000
6522006.07.24 17:06modify730.601.85281.85240.0000
6532006.07.24 17:07modify730.601.85281.85230.0000
6542006.07.24 17:07modify730.601.85281.85200.0000
6552006.07.24 17:08modify730.601.85281.85190.0000
6562006.07.24 18:03modify730.601.85281.85180.0000
6572006.07.24 20:00close730.601.85001.85180.0000168.009458.00
6582006.07.24 20:01buy740.601.85010.00000.0000
6592006.07.25 00:00close740.601.85100.00000.000054.009512.00
6602006.07.25 00:02sell750.601.85130.00000.0000
6612006.07.25 02:23modify750.601.85131.85120.0000
6622006.07.25 02:23modify750.601.85131.85070.0000
6632006.07.25 02:25modify750.601.85131.85060.0000
6642006.07.25 02:26modify750.601.85131.85020.0000
6652006.07.25 02:26modify750.601.85131.85010.0000
6662006.07.25 02:26modify750.601.85131.84970.0000
6672006.07.25 02:26modify750.601.85131.84940.0000
6682006.07.25 02:26modify750.601.85131.84890.0000
6692006.07.25 02:27modify750.601.85131.84870.0000
6702006.07.25 02:28modify750.601.85131.84860.0000
6712006.07.25 02:36modify750.601.85131.84850.0000
6722006.07.25 02:37modify750.601.85131.84830.0000
6732006.07.25 02:37modify750.601.85131.84800.0000
6742006.07.25 03:26modify750.601.85131.84790.0000
6752006.07.25 04:00close750.601.84681.84790.0000270.009782.00
6762006.07.25 04:01buy760.601.84660.00000.0000
6772006.07.25 07:20modify760.601.84661.84670.0000
6782006.07.25 07:20modify760.601.84661.84700.0000
6792006.07.25 07:27modify760.601.84661.84730.0000
6802006.07.25 07:28modify760.601.84661.84760.0000
6812006.07.25 07:28modify760.601.84661.84770.0000
6822006.07.25 07:30modify760.601.84661.84790.0000
6832006.07.25 07:33modify760.601.84661.84800.0000
6842006.07.25 07:35modify760.601.84661.84820.0000
6852006.07.25 07:35modify760.601.84661.84850.0000
6862006.07.25 07:35modify760.601.84661.84890.0000
6872006.07.25 08:00close760.601.85071.84890.0000246.0010028.00
6882006.07.25 08:01sell770.601.85130.00000.0000
6892006.07.25 12:00close770.601.85170.00000.0000-24.0010004.00
6902006.07.25 12:00buy780.601.85180.00000.0000
6912006.07.25 16:00close780.601.85220.00000.000024.0010028.00
6922006.07.25 16:00sell790.601.85230.00000.0000
6932006.07.25 16:07modify790.601.85231.85200.0000
6942006.07.25 16:10modify790.601.85231.85140.0000
6952006.07.25 16:11modify790.601.85231.85130.0000
6962006.07.25 16:11modify790.601.85231.85090.0000
6972006.07.25 16:12modify790.601.85231.85080.0000
6982006.07.25 16:12modify790.601.85231.85050.0000
6992006.07.25 16:12modify790.601.85231.85020.0000
7002006.07.25 16:12modify790.601.85231.84980.0000
7012006.07.25 16:21modify790.601.85231.84960.0000
7022006.07.25 16:21modify790.601.85231.84950.0000
7032006.07.25 16:23modify790.601.85231.84940.0000
7042006.07.25 16:23modify790.601.85231.84910.0000
7052006.07.25 16:25modify790.601.85231.84900.0000
7062006.07.25 16:27modify790.601.85231.84890.0000
7072006.07.25 16:37modify790.601.85231.84880.0000
7082006.07.25 16:37modify790.601.85231.84870.0000
7092006.07.25 17:10modify790.601.85231.84830.0000
7102006.07.25 17:10modify790.601.85231.84780.0000
7112006.07.25 17:11modify790.601.85231.84720.0000
7122006.07.25 17:11modify790.601.85231.84710.0000
7132006.07.25 17:12modify790.601.85231.84690.0000
7142006.07.25 17:12modify790.601.85231.84670.0000
7152006.07.25 17:12modify790.601.85231.84640.0000
7162006.07.25 17:15modify790.601.85231.84620.0000
7172006.07.25 17:15modify790.601.85231.84600.0000
7182006.07.25 17:15modify790.601.85231.84550.0000
7192006.07.25 17:20modify790.601.85231.84540.0000
7202006.07.25 17:20modify790.601.85231.84530.0000
7212006.07.25 17:27modify790.601.85231.84490.0000
7222006.07.25 17:27modify790.601.85231.84420.0000
7232006.07.25 17:28modify790.601.85231.84400.0000
7242006.07.25 17:28modify790.601.85231.84340.0000
7252006.07.25 18:03modify790.601.85231.84310.0000
7262006.07.25 18:03modify790.601.85231.84270.0000
7272006.07.25 18:20modify790.601.85231.84260.0000
7282006.07.25 18:20modify790.601.85231.84230.0000
7292006.07.25 18:20modify790.601.85231.84180.0000
7302006.07.25 20:00close790.601.83941.84180.0000774.0010802.00
7312006.07.25 20:00buy800.601.83970.00000.0000
7322006.07.26 04:01close800.601.84110.00000.000084.0010886.00
7332006.07.26 04:02sell810.701.84130.00000.0000
7342006.07.26 08:00close810.701.84180.00000.0000-35.0010851.00
7352006.07.26 08:00buy820.701.84180.00000.0000
7362006.07.26 16:08modify820.701.84181.84210.0000
7372006.07.26 16:10modify820.701.84181.84230.0000
7382006.07.26 16:10modify820.701.84181.84250.0000
7392006.07.26 16:11modify820.701.84181.84260.0000
7402006.07.26 16:11modify820.701.84181.84280.0000
7412006.07.26 16:12modify820.701.84181.84290.0000
7422006.07.26 16:16modify820.701.84181.84300.0000
7432006.07.26 16:16modify820.701.84181.84340.0000
7442006.07.26 16:16modify820.701.84181.84370.0000
7452006.07.26 16:17modify820.701.84181.84390.0000
7462006.07.26 16:17modify820.701.84181.84410.0000
7472006.07.26 16:32modify820.701.84181.84420.0000
7482006.07.26 16:33modify820.701.84181.84430.0000
7492006.07.26 16:33modify820.701.84181.84450.0000
7502006.07.26 16:34modify820.701.84181.84460.0000
7512006.07.26 16:37modify820.701.84181.84470.0000
7522006.07.26 18:02modify820.701.84181.84480.0000
7532006.07.26 18:02modify820.701.84181.84500.0000
7542006.07.26 18:05modify820.701.84181.84530.0000
7552006.07.26 18:06modify820.701.84181.84570.0000
7562006.07.26 18:06modify820.701.84181.84580.0000
7572006.07.26 18:31modify820.701.84181.84600.0000
7582006.07.26 18:32modify820.701.84181.84610.0000
7592006.07.26 18:34modify820.701.84181.84630.0000
7602006.07.26 18:41modify820.701.84181.84640.0000
7612006.07.26 18:51modify820.701.84181.84660.0000
7622006.07.26 18:51modify820.701.84181.84690.0000
7632006.07.26 18:51modify820.701.84181.84720.0000
7642006.07.26 18:52modify820.701.84181.84730.0000
7652006.07.26 18:52modify820.701.84181.84750.0000
7662006.07.26 18:54modify820.701.84181.84770.0000
7672006.07.26 18:54modify820.701.84181.84800.0000
7682006.07.26 19:40modify820.701.84181.84810.0000
7692006.07.26 19:41modify820.701.84181.84820.0000
7702006.07.26 19:52modify820.701.84181.84830.0000
7712006.07.26 20:02modify820.701.84181.84850.0000
7722006.07.26 20:02modify820.701.84181.84880.0000
7732006.07.26 20:02modify820.701.84181.84910.0000
7742006.07.26 20:09modify820.701.84181.84930.0000
7752006.07.26 20:10modify820.701.84181.84940.0000
7762006.07.26 20:21modify820.701.84181.84950.0000
7772006.07.26 20:21modify820.701.84181.84970.0000
7782006.07.26 20:22modify820.701.84181.84990.0000
7792006.07.26 20:22modify820.701.84181.85000.0000
7802006.07.26 20:23modify820.701.84181.85010.0000
7812006.07.26 20:23modify820.701.84181.85060.0000
7822006.07.26 20:23modify820.701.84181.85100.0000
7832006.07.26 20:24modify820.701.84181.85120.0000
7842006.07.26 20:24modify820.701.84181.85140.0000
7852006.07.26 20:26modify820.701.84181.85150.0000
7862006.07.26 20:26modify820.701.84181.85190.0000
7872006.07.26 20:26modify820.701.84181.85230.0000
7882006.07.26 21:04s/l820.701.85231.85230.0000735.0011586.00
7892006.07.26 21:04buy830.701.85270.00000.0000
7902006.07.27 07:41modify830.701.85271.85290.0000
7912006.07.27 07:41modify830.701.85271.85340.0000
7922006.07.27 07:41modify830.701.85271.85380.0000
7932006.07.27 07:45modify830.701.85271.85390.0000
7942006.07.27 07:57modify830.701.85271.85430.0000
7952006.07.27 07:58modify830.701.85271.85440.0000
7962006.07.27 07:58modify830.701.85271.85450.0000
7972006.07.27 07:59modify830.701.85271.85470.0000
7982006.07.27 07:59modify830.701.85271.85480.0000
7992006.07.27 08:01modify830.701.85271.85490.0000
8002006.07.27 08:08modify830.701.85271.85500.0000
8012006.07.27 09:01modify830.701.85271.85520.0000
8022006.07.27 09:10modify830.701.85271.85540.0000
8032006.07.27 09:10modify830.701.85271.85560.0000
8042006.07.27 09:11modify830.701.85271.85570.0000
8052006.07.27 09:11modify830.701.85271.85600.0000
8062006.07.27 09:11modify830.701.85271.85630.0000
8072006.07.27 09:12modify830.701.85271.85640.0000
8082006.07.27 09:12modify830.701.85271.85650.0000
8092006.07.27 10:21modify830.701.85271.85660.0000
8102006.07.27 10:25modify830.701.85271.85680.0000
8112006.07.27 10:27modify830.701.85271.85690.0000
8122006.07.27 10:30modify830.701.85271.85700.0000
8132006.07.27 10:32modify830.701.85271.85710.0000
8142006.07.27 10:32modify830.701.85271.85750.0000
8152006.07.27 10:32modify830.701.85271.85800.0000
8162006.07.27 10:33modify830.701.85271.85820.0000
8172006.07.27 11:16modify830.701.85271.85840.0000
8182006.07.27 11:16modify830.701.85271.85880.0000
8192006.07.27 11:21modify830.701.85271.85890.0000
8202006.07.27 11:21modify830.701.85271.85900.0000
8212006.07.27 11:22modify830.701.85271.85910.0000
8222006.07.27 11:22modify830.701.85271.85930.0000
8232006.07.27 11:22modify830.701.85271.85960.0000
8242006.07.27 12:25modify830.701.85271.85990.0000
8252006.07.27 12:40modify830.701.85271.86000.0000
8262006.07.27 12:45modify830.701.85271.86010.0000
8272006.07.27 12:45modify830.701.85271.86020.0000
8282006.07.27 12:50modify830.701.85271.86060.0000
8292006.07.27 12:50modify830.701.85271.86070.0000
8302006.07.27 12:51modify830.701.85271.86090.0000
8312006.07.27 12:52modify830.701.85271.86100.0000
8322006.07.27 14:09s/l830.701.86101.86100.0000581.0012167.00
8332006.07.27 14:10buy840.701.86150.00000.0000
8342006.07.27 15:08modify840.701.86151.86160.0000
8352006.07.27 15:09modify840.701.86151.86170.0000
8362006.07.27 15:09modify840.701.86151.86180.0000
8372006.07.27 15:11modify840.701.86151.86190.0000
8382006.07.27 15:12modify840.701.86151.86200.0000
8392006.07.27 15:12modify840.701.86151.86210.0000
8402006.07.27 15:12modify840.701.86151.86240.0000
8412006.07.27 15:12modify840.701.86151.86260.0000
8422006.07.27 15:12modify840.701.86151.86290.0000
8432006.07.27 15:13modify840.701.86151.86300.0000
8442006.07.27 15:13modify840.701.86151.86320.0000
8452006.07.27 15:14modify840.701.86151.86350.0000
8462006.07.27 15:14modify840.701.86151.86380.0000
8472006.07.27 15:19modify840.701.86151.86390.0000
8482006.07.27 15:19modify840.701.86151.86420.0000
8492006.07.27 15:19modify840.701.86151.86440.0000
8502006.07.27 15:19modify840.701.86151.86470.0000
8512006.07.27 15:20modify840.701.86151.86480.0000
8522006.07.27 16:00close840.701.86511.86480.0000252.0012419.00
8532006.07.27 16:00sell850.701.86520.00000.0000
8542006.07.27 17:24modify850.701.86521.86510.0000
8552006.07.27 17:25modify850.701.86521.86490.0000
8562006.07.27 17:25modify850.701.86521.86480.0000
8572006.07.27 19:05modify850.701.86521.86460.0000
8582006.07.27 19:06modify850.701.86521.86450.0000
8592006.07.27 19:07modify850.701.86521.86440.0000
8602006.07.27 19:07modify850.701.86521.86430.0000
8612006.07.27 19:09modify850.701.86521.86410.0000
8622006.07.27 19:10modify850.701.86521.86400.0000
8632006.07.27 19:10modify850.701.86521.86380.0000
8642006.07.27 19:11modify850.701.86521.86360.0000
8652006.07.27 19:11modify850.701.86521.86350.0000
8662006.07.27 19:13modify850.701.86521.86320.0000
8672006.07.27 20:00modify850.701.86521.86310.0000
8682006.07.27 20:01modify850.701.86521.86270.0000
8692006.07.27 20:02modify850.701.86521.86260.0000
8702006.07.27 20:03modify850.701.86521.86240.0000
8712006.07.27 20:03modify850.701.86521.86230.0000
8722006.07.27 20:12modify850.701.86521.86220.0000
8732006.07.27 20:13modify850.701.86521.86210.0000
8742006.07.27 20:14modify850.701.86521.86200.0000
8752006.07.27 20:14modify850.701.86521.86170.0000
8762006.07.27 20:14modify850.701.86521.86130.0000
8772006.07.27 20:15modify850.701.86521.86110.0000
8782006.07.27 20:16modify850.701.86521.86100.0000
8792006.07.27 20:18modify850.701.86521.86080.0000
8802006.07.27 20:19modify850.701.86521.86060.0000
8812006.07.27 20:19modify850.701.86521.86020.0000
8822006.07.27 20:20modify850.701.86521.86000.0000
8832006.07.27 20:20modify850.701.86521.85970.0000
8842006.07.27 20:20modify850.701.86521.85920.0000
8852006.07.27 20:26modify850.701.86521.85900.0000
8862006.07.27 20:31modify850.701.86521.85890.0000
8872006.07.27 20:32modify850.701.86521.85860.0000
8882006.07.27 21:32s/l850.701.85861.85860.0000462.0012881.00
8892006.07.27 21:32sell860.801.85820.00000.0000
8902006.07.28 03:19modify860.801.85821.85780.0000
8912006.07.28 03:25modify860.801.85821.85770.0000
8922006.07.28 04:00close860.801.85621.85770.0000160.0013041.00
8932006.07.28 04:02buy870.801.85640.00000.0000
8942006.07.28 08:05modify870.801.85641.85650.0000
8952006.07.28 08:25modify870.801.85641.85660.0000
8962006.07.28 08:54modify870.801.85641.85670.0000
8972006.07.28 08:55modify870.801.85641.85680.0000
8982006.07.28 08:55modify870.801.85641.85690.0000
8992006.07.28 08:56modify870.801.85641.85700.0000
9002006.07.28 09:09modify870.801.85641.85710.0000
9012006.07.28 09:09modify870.801.85641.85730.0000
9022006.07.28 09:11modify870.801.85641.85750.0000
9032006.07.28 09:12modify870.801.85641.85760.0000
9042006.07.28 09:12modify870.801.85641.85770.0000
9052006.07.28 09:12modify870.801.85641.85780.0000
9062006.07.28 10:13s/l870.801.85781.85780.0000112.0013153.00
9072006.07.28 12:00buy880.801.86190.00000.0000
9082006.07.28 14:36modify880.801.86191.86190.0000
9092006.07.28 14:36modify880.801.86191.86240.0000
9102006.07.28 14:37modify880.801.86191.86260.0000
9112006.07.28 14:37modify880.801.86191.86270.0000
9122006.07.28 14:37modify880.801.86191.86280.0000
9132006.07.28 14:41s/l880.801.86281.86280.000072.0013225.00
9142006.07.28 14:41buy890.801.86320.00000.0000
9152006.07.28 15:08modify890.801.86321.86330.0000
9162006.07.28 15:10modify890.801.86321.86360.0000
9172006.07.28 15:18modify890.801.86321.86370.0000
9182006.07.28 15:18modify890.801.86321.86380.0000
9192006.07.28 15:25s/l890.801.86381.86380.000048.0013273.00
9202006.07.28 15:25buy900.801.86400.00000.0000
9212006.07.31 00:00close900.801.86270.00000.0000-104.0013169.00
9222006.07.31 00:00sell910.801.86300.00000.0000
9232006.07.31 04:00close910.801.86260.00000.000032.0013201.00
9242006.07.31 04:01buy920.801.86250.00000.0000
9252006.07.31 05:35modify920.801.86251.86260.0000
9262006.07.31 05:35modify920.801.86251.86290.0000
9272006.07.31 05:35modify920.801.86251.86310.0000
9282006.07.31 08:00close920.801.86411.86310.0000128.0013329.00
9292006.07.31 08:01sell930.801.86410.00000.0000
9302006.07.31 12:00close930.801.86580.00000.0000-136.0013193.00
9312006.07.31 12:00buy940.801.86590.00000.0000
9322006.07.31 15:19modify940.801.86591.86590.0000
9332006.07.31 16:00s/l940.801.86591.86590.00000.0013193.00
9342006.07.31 20:01sell950.801.86790.00000.0000
9352006.08.01 04:00modify950.801.86791.86770.0000
9362006.08.01 04:00modify950.801.86791.86720.0000
9372006.08.01 04:34s/l950.801.86721.86720.000056.0013249.00
9382006.08.01 04:35sell960.801.86530.00000.0000
9392006.08.01 08:00close960.801.86470.00000.000048.0013297.00
9402006.08.01 08:00buy970.801.86460.00000.0000
9412006.08.01 10:36modify970.801.86461.86490.0000
9422006.08.01 10:38modify970.801.86461.86510.0000
9432006.08.01 10:38modify970.801.86461.86520.0000
9442006.08.01 10:39modify970.801.86461.86540.0000
9452006.08.01 10:39modify970.801.86461.86550.0000
9462006.08.01 11:22s/l970.801.86551.86550.000072.0013369.00
9472006.08.01 11:22buy980.801.86580.00000.0000
9482006.08.01 14:32modify980.801.86581.86580.0000
9492006.08.01 14:32modify980.801.86581.86590.0000
9502006.08.01 14:35s/l980.801.86591.86590.00008.0013377.00
9512006.08.01 14:35buy990.801.86650.00000.0000
9522006.08.01 17:23modify990.801.86651.86680.0000
9532006.08.01 17:23modify990.801.86651.86690.0000
9542006.08.01 17:26modify990.801.86651.86710.0000
9552006.08.01 17:26modify990.801.86651.86730.0000
9562006.08.01 17:50modify990.801.86651.86740.0000
9572006.08.01 17:54modify990.801.86651.86770.0000
9582006.08.01 17:54modify990.801.86651.86800.0000
9592006.08.01 17:56modify990.801.86651.86810.0000
9602006.08.01 17:57modify990.801.86651.86820.0000
9612006.08.01 17:57modify990.801.86651.86840.0000
9622006.08.01 18:05modify990.801.86651.86860.0000
9632006.08.01 18:07modify990.801.86651.86900.0000
9642006.08.01 18:07modify990.801.86651.86940.0000
9652006.08.01 18:08modify990.801.86651.86960.0000
9662006.08.01 18:08modify990.801.86651.87000.0000
9672006.08.01 18:09modify990.801.86651.87010.0000
9682006.08.01 18:10modify990.801.86651.87030.0000
9692006.08.01 18:10modify990.801.86651.87060.0000
9702006.08.01 18:13modify990.801.86651.87080.0000
9712006.08.01 18:13modify990.801.86651.87110.0000
9722006.08.01 18:15modify990.801.86651.87150.0000
9732006.08.01 18:15modify990.801.86651.87160.0000
9742006.08.01 18:16modify990.801.86651.87190.0000
9752006.08.01 18:17modify990.801.86651.87210.0000
9762006.08.01 18:17modify990.801.86651.87240.0000
9772006.08.01 18:58modify990.801.86651.87260.0000
9782006.08.01 18:58modify990.801.86651.87290.0000
9792006.08.01 19:04modify990.801.86651.87300.0000
9802006.08.01 19:11modify990.801.86651.87310.0000
9812006.08.01 19:13modify990.801.86651.87320.0000
9822006.08.01 20:29modify990.801.86651.87330.0000
9832006.08.01 20:29modify990.801.86651.87350.0000
9842006.08.01 20:30modify990.801.86651.87360.0000
9852006.08.01 21:19modify990.801.86651.87370.0000
9862006.08.01 23:25modify990.801.86651.87380.0000
9872006.08.02 01:54modify990.801.86651.87400.0000
9882006.08.02 01:55modify990.801.86651.87410.0000
9892006.08.02 01:55modify990.801.86651.87420.0000
9902006.08.02 02:22modify990.801.86651.87430.0000
9912006.08.02 02:22modify990.801.86651.87440.0000
9922006.08.02 02:29modify990.801.86651.87450.0000
9932006.08.02 02:31modify990.801.86651.87460.0000
9942006.08.02 02:31modify990.801.86651.87470.0000
9952006.08.02 02:32modify990.801.86651.87480.0000
9962006.08.02 02:33modify990.801.86651.87490.0000
9972006.08.02 04:00close990.801.87731.87490.0000864.0014241.00
9982006.08.02 04:00sell1000.901.87720.00000.0000
9992006.08.02 11:21modify1000.901.87721.87720.0000
10002006.08.02 11:22modify1000.901.87721.87690.0000
10012006.08.02 11:22modify1000.901.87721.87650.0000
10022006.08.02 12:42s/l1000.901.87651.87650.000063.0014304.00
10032006.08.02 12:47sell1010.901.87510.00000.0000
10042006.08.03 10:45modify1010.901.87511.87500.0000
10052006.08.03 11:31modify1010.901.87511.87490.0000
10062006.08.03 11:43modify1010.901.87511.87480.0000
10072006.08.03 11:43modify1010.901.87511.87470.0000
10082006.08.03 11:45modify1010.901.87511.87460.0000
10092006.08.03 11:46modify1010.901.87511.87440.0000
10102006.08.03 11:46modify1010.901.87511.87430.0000
10112006.08.03 11:53modify1010.901.87511.87420.0000
10122006.08.03 11:53modify1010.901.87511.87390.0000
10132006.08.03 11:54modify1010.901.87511.87380.0000
10142006.08.03 11:56modify1010.901.87511.87320.0000
10152006.08.03 11:56modify1010.901.87511.87310.0000
10162006.08.03 12:00close1010.901.87091.87310.0000378.0014682.00
10172006.08.03 12:01buy1020.901.87100.00000.0000
10182006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87100.0000
10192006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87110.0000
10202006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87120.0000
10212006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87130.0000
10222006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87150.0000
10232006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87160.0000
10242006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87170.0000
10252006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87180.0000
10262006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87200.0000
10272006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87210.0000
10282006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87220.0000
10292006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87280.0000
10302006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87340.0000
10312006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87410.0000
10322006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87470.0000
10332006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87480.0000
10342006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87530.0000
10352006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87590.0000
10362006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87640.0000
10372006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87690.0000
10382006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87740.0000
10392006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87750.0000
10402006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87800.0000
10412006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87850.0000
10422006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87900.0000
10432006.08.03 13:01modify1020.901.87101.87950.0000
10442006.08.03 13:01modify1020.901.87101.88000.0000
10452006.08.03 13:01s/l1020.901.88001.88000.0000810.0015492.00
10462006.08.03 13:01buy1030.901.88030.00000.0000
10472006.08.03 13:02modify1030.901.88031.88030.0000
10482006.08.03 13:05modify1030.901.88031.88040.0000
10492006.08.03 13:06modify1030.901.88031.88050.0000
10502006.08.03 13:06modify1030.901.88031.88070.0000
10512006.08.03 13:06modify1030.901.88031.88100.0000
10522006.08.03 13:06modify1030.901.88031.88130.0000
10532006.08.03 13:06modify1030.901.88031.88170.0000
10542006.08.03 13:07modify1030.901.88031.88190.0000
10552006.08.03 13:07modify1030.901.88031.88200.0000
10562006.08.03 13:07modify1030.901.88031.88230.0000
10572006.08.03 13:07modify1030.901.88031.88270.0000
10582006.08.03 13:07modify1030.901.88031.88280.0000
10592006.08.03 13:07modify1030.901.88031.88310.0000
10602006.08.03 13:07modify1030.901.88031.88350.0000
10612006.08.03 13:08modify1030.901.88031.88360.0000
10622006.08.03 13:09modify1030.901.88031.88390.0000
10632006.08.03 13:20modify1030.901.88031.88400.0000
10642006.08.03 13:20modify1030.901.88031.88410.0000
10652006.08.03 14:28modify1030.901.88031.88420.0000
10662006.08.03 14:29modify1030.901.88031.88430.0000
10672006.08.03 14:29modify1030.901.88031.88460.0000
10682006.08.03 14:31modify1030.901.88031.88490.0000
10692006.08.03 14:31modify1030.901.88031.88520.0000
10702006.08.03 14:31modify1030.901.88031.88560.0000
10712006.08.03 14:31modify1030.901.88031.88580.0000
10722006.08.03 14:31modify1030.901.88031.88620.0000
10732006.08.03 14:32modify1030.901.88031.88630.0000
10742006.08.03 14:32modify1030.901.88031.88640.0000
10752006.08.03 14:36modify1030.901.88031.88660.0000
10762006.08.03 14:36modify1030.901.88031.88700.0000
10772006.08.03 14:37modify1030.901.88031.88710.0000
10782006.08.03 14:37modify1030.901.88031.88720.0000
10792006.08.03 14:38modify1030.901.88031.88740.0000
10802006.08.03 14:38modify1030.901.88031.88770.0000
10812006.08.03 14:42modify1030.901.88031.88780.0000
10822006.08.03 14:42modify1030.901.88031.88800.0000
10832006.08.03 14:42modify1030.901.88031.88830.0000
10842006.08.03 14:43modify1030.901.88031.88840.0000
10852006.08.03 14:43modify1030.901.88031.88850.0000
10862006.08.03 14:45modify1030.901.88031.88870.0000
10872006.08.03 15:12s/l1030.901.88871.88870.0000756.0016248.00
10882006.08.03 15:12buy1041.001.88880.00000.0000
10892006.08.03 16:00close1041.001.88810.00000.0000-70.0016178.00
10902006.08.03 16:00sell1051.001.88790.00000.0000
10912006.08.03 17:59modify1051.001.88791.88750.0000
10922006.08.03 18:00modify1051.001.88791.88740.0000
10932006.08.03 18:00modify1051.001.88791.88730.0000
10942006.08.03 18:29s/l1051.001.88731.88730.000060.0016238.00
10952006.08.03 18:29sell1061.001.88690.00000.0000
10962006.08.04 00:00close1061.001.88840.00000.0000-150.0016088.00
10972006.08.04 00:00buy1071.001.88850.00000.0000
10982006.08.04 08:00close1071.001.88740.00000.0000-110.0015978.00
10992006.08.04 08:00sell1081.001.88730.00000.0000
11002006.08.04 12:00close1081.001.89190.00000.0000-460.0015518.00
11012006.08.04 12:00buy1090.901.89220.00000.0000
11022006.08.04 14:31modify1090.901.89221.89270.0000
11032006.08.04 14:31modify1090.901.89221.89330.0000
11042006.08.04 14:31modify1090.901.89221.89380.0000
11052006.08.04 14:31modify1090.901.89221.89420.0000
11062006.08.04 14:31modify1090.901.89221.89470.0000
11072006.08.04 14:31modify1090.901.89221.89520.0000
11082006.08.04 14:31modify1090.901.89221.89570.0000
11092006.08.04 14:31modify1090.901.89221.89620.0000
11102006.08.04 14:32modify1090.901.89221.89630.0000
11112006.08.04 14:32modify1090.901.89221.89670.0000
11122006.08.04 14:32modify1090.901.89221.89720.0000
11132006.08.04 14:32modify1090.901.89221.89730.0000
11142006.08.04 14:32modify1090.901.89221.89770.0000
11152006.08.04 14:32modify1090.901.89221.89820.0000
11162006.08.04 14:33modify1090.901.89221.89840.0000
11172006.08.04 14:38modify1090.901.89221.89880.0000
11182006.08.04 14:38modify1090.901.89221.89910.0000
11192006.08.04 14:38modify1090.901.89221.89950.0000
11202006.08.04 14:39modify1090.901.89221.89970.0000
11212006.08.04 14:39modify1090.901.89221.89990.0000
11222006.08.04 14:39modify1090.901.89221.90020.0000
11232006.08.04 14:40modify1090.901.89221.90050.0000
11242006.08.04 14:40modify1090.901.89221.90060.0000
11252006.08.04 14:40modify1090.901.89221.90110.0000
11262006.08.04 14:40modify1090.901.89221.90150.0000
11272006.08.04 14:40modify1090.901.89221.90160.0000
11282006.08.04 14:40modify1090.901.89221.90210.0000
11292006.08.04 14:40modify1090.901.89221.90250.0000
11302006.08.04 14:54modify1090.901.89221.90280.0000
11312006.08.04 14:54modify1090.901.89221.90320.0000
11322006.08.04 14:58modify1090.901.89221.90350.0000
11332006.08.04 14:58modify1090.901.89221.90380.0000
11342006.08.04 14:58modify1090.901.89221.90420.0000
11352006.08.04 14:59modify1090.901.89221.90430.0000
11362006.08.04 14:59modify1090.901.89221.90460.0000
11372006.08.04 15:34s/l1090.901.90461.90460.00001116.0016634.00
11382006.08.04 15:34buy1101.001.90500.00000.0000
11392006.08.04 15:54modify1101.001.90501.90540.0000
11402006.08.04 15:54modify1101.001.90501.90580.0000
11412006.08.04 15:55modify1101.001.90501.90590.0000
11422006.08.04 15:55modify1101.001.90501.90600.0000
11432006.08.04 15:57modify1101.001.90501.90610.0000
11442006.08.04 15:57modify1101.001.90501.90640.0000
11452006.08.04 15:58modify1101.001.90501.90720.0000
11462006.08.04 15:58modify1101.001.90501.90730.0000
11472006.08.04 15:58modify1101.001.90501.90740.0000
11482006.08.04 16:00close1101.001.90971.90740.0000470.0017104.00
11492006.08.04 16:00sell1111.001.90950.00000.0000
11502006.08.07 00:02close1111.001.90800.00000.0000150.0017254.00
11512006.08.07 00:02buy1121.001.90810.00000.0000
11522006.08.07 04:00close1121.001.90780.00000.0000-30.0017224.00
11532006.08.07 04:01sell1131.001.90790.00000.0000
11542006.08.07 09:01modify1131.001.90791.90780.0000
11552006.08.07 09:39s/l1131.001.90781.90780.000010.0017234.00
11562006.08.07 09:40sell1141.001.90680.00000.0000
11572006.08.07 12:00close1141.001.90650.00000.000030.0017264.00
11582006.08.07 12:00buy1151.001.90670.00000.0000
11592006.08.07 12:45modify1151.001.90671.90680.0000
11602006.08.07 12:46modify1151.001.90671.90700.0000
11612006.08.07 12:47modify1151.001.90671.90720.0000
11622006.08.07 12:51modify1151.001.90671.90730.0000
11632006.08.07 12:51modify1151.001.90671.90740.0000
11642006.08.07 13:37s/l1151.001.90741.90740.000070.0017334.00
11652006.08.07 13:37buy1161.001.90760.00000.0000
11662006.08.07 14:59modify1161.001.90761.90760.0000
11672006.08.07 14:59modify1161.001.90761.90780.0000
11682006.08.07 15:01modify1161.001.90761.90790.0000
11692006.08.07 15:02modify1161.001.90761.90800.0000
11702006.08.07 15:49modify1161.001.90761.90810.0000
11712006.08.07 16:00close1161.001.91031.90810.0000270.0017604.00
11722006.08.07 16:00sell1171.101.91010.00000.0000
11732006.08.07 19:31modify1171.101.91011.90990.0000
11742006.08.07 19:51modify1171.101.91011.90950.0000
11752006.08.07 19:51modify1171.101.91011.90910.0000
11762006.08.07 19:53modify1171.101.91011.90890.0000
11772006.08.07 19:54modify1171.101.91011.90880.0000
11782006.08.07 20:01modify1171.101.91011.90860.0000
11792006.08.07 20:01modify1171.101.91011.90820.0000
11802006.08.07 23:59modify1171.101.91011.90770.0000
11812006.08.07 23:59modify1171.101.91011.90710.0000
11822006.08.08 00:01close1171.101.90461.90710.0000605.0018209.00
11832006.08.08 00:02buy1181.101.90470.00000.0000
11842006.08.08 16:00modify1181.101.90471.90480.0000
11852006.08.08 16:00close1181.101.90741.90480.0000297.0018506.00
11862006.08.08 16:00sell1191.101.90710.00000.0000
11872006.08.09 00:43modify1191.101.90711.90710.0000
11882006.08.09 00:44modify1191.101.90711.90700.0000
11892006.08.09 00:45modify1191.101.90711.90690.0000
11902006.08.09 00:46modify1191.101.90711.90680.0000
11912006.08.09 00:47modify1191.101.90711.90670.0000
11922006.08.09 00:47modify1191.101.90711.90640.0000
11932006.08.09 00:48modify1191.101.90711.90630.0000
11942006.08.09 00:48modify1191.101.90711.90600.0000
11952006.08.09 00:48modify1191.101.90711.90570.0000
11962006.08.09 00:49modify1191.101.90711.90530.0000
11972006.08.09 00:49modify1191.101.90711.90470.0000
11982006.08.09 00:50modify1191.101.90711.90460.0000
11992006.08.09 00:50modify1191.101.90711.90400.0000
12002006.08.09 00:50modify1191.101.90711.90380.0000
12012006.08.09 00:50modify1191.101.90711.90330.0000
12022006.08.09 00:50modify1191.101.90711.90290.0000
12032006.08.09 00:50modify1191.101.90711.90220.0000
12042006.08.09 00:51modify1191.101.90711.90200.0000
12052006.08.09 00:54modify1191.101.90711.90190.0000
12062006.08.09 00:58modify1191.101.90711.90160.0000
12072006.08.09 00:58modify1191.101.90711.90150.0000
12082006.08.09 01:00modify1191.101.90711.90110.0000
12092006.08.09 01:34s/l1191.101.90111.90110.0000660.0019166.00
12102006.08.09 01:34sell1201.101.90070.00000.0000
12112006.08.09 02:30modify1201.101.90071.90070.0000
12122006.08.09 02:30modify1201.101.90071.90060.0000
12132006.08.09 04:00close1201.101.89961.90060.0000121.0019287.00
12142006.08.09 04:01buy1211.201.89970.00000.0000
12152006.08.09 08:02modify1211.201.89971.89990.0000
12162006.08.09 08:07modify1211.201.89971.90000.0000
12172006.08.09 08:09modify1211.201.89971.90030.0000
12182006.08.09 08:09modify1211.201.89971.90040.0000
12192006.08.09 08:14modify1211.201.89971.90060.0000
12202006.08.09 08:14modify1211.201.89971.90090.0000
12212006.08.09 08:14modify1211.201.89971.90120.0000
12222006.08.09 08:15modify1211.201.89971.90140.0000
12232006.08.09 08:15modify1211.201.89971.90160.0000
12242006.08.09 08:15modify1211.201.89971.90190.0000
12252006.08.09 08:17modify1211.201.89971.90200.0000
12262006.08.09 08:24modify1211.201.89971.90220.0000
12272006.08.09 08:41modify1211.201.89971.90240.0000
12282006.08.09 08:41modify1211.201.89971.90260.0000
12292006.08.09 08:55modify1211.201.89971.90300.0000
12302006.08.09 08:55modify1211.201.89971.90320.0000
12312006.08.09 08:55modify1211.201.89971.90360.0000
12322006.08.09 08:55modify1211.201.89971.90390.0000
12332006.08.09 08:55modify1211.201.89971.90430.0000
12342006.08.09 08:56modify1211.201.89971.90440.0000
12352006.08.09 08:56modify1211.201.89971.90450.0000
12362006.08.09 09:01modify1211.201.89971.90490.0000
12372006.08.09 09:01modify1211.201.89971.90500.0000
12382006.08.09 09:03modify1211.201.89971.90510.0000
12392006.08.09 09:52modify1211.201.89971.90520.0000
12402006.08.09 09:52modify1211.201.89971.90540.0000
12412006.08.09 09:52modify1211.201.89971.90570.0000
12422006.08.09 10:03modify1211.201.89971.90580.0000
12432006.08.09 10:04modify1211.201.89971.90600.0000
12442006.08.09 10:05modify1211.201.89971.90610.0000
12452006.08.09 10:07modify1211.201.89971.90640.0000
12462006.08.09 10:08modify1211.201.89971.90660.0000
12472006.08.09 10:08modify1211.201.89971.90690.0000
12482006.08.09 10:20modify1211.201.89971.90720.0000
12492006.08.09 10:20modify1211.201.89971.90760.0000
12502006.08.09 11:30s/l1211.201.90761.90760.0000948.0020235.00
12512006.08.09 11:30buy1221.201.90800.00000.0000
12522006.08.09 12:56modify1221.201.90801.90810.0000
12532006.08.09 12:56modify1221.201.90801.90830.0000
12542006.08.09 13:08s/l1221.201.90831.90830.000036.0020271.00
12552006.08.09 16:01sell1231.201.90900.00000.0000
12562006.08.09 20:03modify1231.201.90901.90900.0000
12572006.08.09 20:03modify1231.201.90901.90890.0000
12582006.08.09 20:23modify1231.201.90901.90870.0000
12592006.08.09 20:25modify1231.201.90901.90860.0000
12602006.08.09 20:30modify1231.201.90901.90850.0000
12612006.08.09 20:31modify1231.201.90901.90840.0000
12622006.08.09 20:32modify1231.201.90901.90830.0000
12632006.08.09 20:32modify1231.201.90901.90800.0000
12642006.08.09 20:32modify1231.201.90901.90760.0000
12652006.08.09 21:01modify1231.201.90901.90750.0000
12662006.08.10 00:02close1231.201.90551.90750.0000420.0020691.00
12672006.08.10 00:02buy1241.201.90560.00000.0000
12682006.08.10 08:00close1241.201.90320.00000.0000-288.0020403.00
12692006.08.10 08:00sell1251.201.90290.00000.0000
12702006.08.10 10:10modify1251.201.90291.90260.0000
12712006.08.10 10:12modify1251.201.90291.90240.0000
12722006.08.10 10:12modify1251.201.90291.90190.0000
12732006.08.10 10:13modify1251.201.90291.90150.0000
12742006.08.10 10:28s/l1251.201.90151.90150.0000168.0020571.00
12752006.08.10 10:28sell1261.201.90110.00000.0000
12762006.08.10 16:16modify1261.201.90111.90100.0000
12772006.08.10 16:17modify1261.201.90111.90090.0000
12782006.08.10 16:17modify1261.201.90111.90080.0000
12792006.08.10 16:17modify1261.201.90111.90050.0000
12802006.08.10 16:17modify1261.201.90111.90020.0000
12812006.08.10 16:17modify1261.201.90111.89990.0000
12822006.08.10 16:17modify1261.201.90111.89930.0000
12832006.08.10 16:25modify1261.201.90111.89890.0000
12842006.08.10 16:25modify1261.201.90111.89880.0000
12852006.08.10 16:25modify1261.201.90111.89830.0000
12862006.08.10 16:25modify1261.201.90111.89780.0000
12872006.08.10 16:25modify1261.201.90111.89760.0000
12882006.08.10 16:25modify1261.201.90111.89690.0000
12892006.08.10 16:25modify1261.201.90111.89630.0000
12902006.08.10 16:35modify1261.201.90111.89620.0000
12912006.08.10 16:36modify1261.201.90111.89590.0000
12922006.08.10 16:36modify1261.201.90111.89540.0000
12932006.08.10 16:37modify1261.201.90111.89500.0000
12942006.08.10 16:38modify1261.201.90111.89480.0000
12952006.08.10 16:38modify1261.201.90111.89450.0000
12962006.08.10 16:38modify1261.201.90111.89410.0000
12972006.08.10 16:50modify1261.201.90111.89400.0000
12982006.08.10 16:51modify1261.201.90111.89360.0000
12992006.08.10 17:15modify1261.201.90111.89350.0000
13002006.08.10 17:16modify1261.201.90111.89320.0000
13012006.08.10 17:16modify1261.201.90111.89290.0000
13022006.08.10 17:17modify1261.201.90111.89230.0000
13032006.08.10 17:17modify1261.201.90111.89210.0000
13042006.08.10 17:18modify1261.201.90111.89180.0000
13052006.08.10 17:18modify1261.201.90111.89170.0000
13062006.08.10 17:18modify1261.201.90111.89130.0000
13072006.08.10 17:18modify1261.201.90111.89100.0000
13082006.08.10 17:18modify1261.201.90111.89050.0000
13092006.08.10 17:19modify1261.201.90111.89030.0000
13102006.08.10 17:20modify1261.201.90111.89010.0000
13112006.08.10 17:26s/l1261.201.89011.89010.00001320.0021891.00
13122006.08.10 17:26sell1271.301.88980.00000.0000
13132006.08.10 20:00close1271.301.89230.00000.0000-325.0021566.00
13142006.08.10 20:00buy1281.301.89220.00000.0000
13152006.08.11 00:01close1281.301.89380.00000.0000208.0021774.00
13162006.08.11 00:03sell1291.301.89410.00000.0000
13172006.08.11 04:01close1291.301.89380.00000.000039.0021813.00
13182006.08.11 04:01buy1301.301.89390.00000.0000
13192006.08.11 10:12modify1301.301.89391.89410.0000
13202006.08.11 10:13modify1301.301.89391.89430.0000
13212006.08.11 10:13modify1301.301.89391.89450.0000
13222006.08.11 10:23modify1301.301.89391.89480.0000
13232006.08.11 10:23modify1301.301.89391.89510.0000
13242006.08.11 10:23modify1301.301.89391.89550.0000
13252006.08.11 11:06modify1301.301.89391.89580.0000
13262006.08.11 11:06modify1301.301.89391.89620.0000
13272006.08.11 11:23s/l1301.301.89621.89620.0000299.0022112.00
13282006.08.11 12:00sell1311.301.89650.00000.0000
13292006.08.11 14:31modify1311.301.89651.89610.0000
13302006.08.11 14:31modify1311.301.89651.89560.0000
13312006.08.11 14:31modify1311.301.89651.89550.0000
13322006.08.11 14:31modify1311.301.89651.89480.0000
13332006.08.11 14:31modify1311.301.89651.89420.0000
13342006.08.11 14:31modify1311.301.89651.89350.0000
13352006.08.11 14:32modify1311.301.89651.89290.0000
13362006.08.11 14:34modify1311.301.89651.89260.0000
13372006.08.11 14:34modify1311.301.89651.89200.0000
13382006.08.11 14:41s/l1311.301.89201.89200.0000585.0022697.00
13392006.08.11 14:41sell1321.401.89160.00000.0000
13402006.08.14 00:03close1321.401.89040.00000.0000168.0022865.00
13412006.08.14 00:03buy1331.401.89060.00000.0000
13422006.08.14 02:47modify1331.401.89061.89070.0000
13432006.08.14 03:01modify1331.401.89061.89090.0000
13442006.08.14 03:20modify1331.401.89061.89100.0000
13452006.08.14 03:34modify1331.401.89061.89120.0000
13462006.08.14 03:34modify1331.401.89061.89140.0000
13472006.08.14 03:35modify1331.401.89061.89150.0000
13482006.08.14 03:36modify1331.401.89061.89170.0000
13492006.08.14 04:44modify1331.401.89061.89180.0000
13502006.08.14 04:57modify1331.401.89061.89190.0000
13512006.08.14 04:59modify1331.401.89061.89200.0000
13522006.08.14 05:00modify1331.401.89061.89210.0000
13532006.08.14 05:02modify1331.401.89061.89230.0000
13542006.08.14 05:17modify1331.401.89061.89240.0000
13552006.08.14 06:12s/l1331.401.89241.89240.0000252.0023117.00
13562006.08.14 08:00sell1341.401.89350.00000.0000
13572006.08.14 09:28modify1341.401.89351.89340.0000
13582006.08.14 09:28modify1341.401.89351.89310.0000
13592006.08.14 09:28modify1341.401.89351.89290.0000
13602006.08.14 09:28modify1341.401.89351.89250.0000
13612006.08.14 10:05s/l1341.401.89251.89250.0000140.0023257.00
13622006.08.14 10:05sell1351.401.89220.00000.0000
13632006.08.14 10:29modify1351.401.89221.89190.0000
13642006.08.14 10:32modify1351.401.89221.89160.0000
13652006.08.14 10:42modify1351.401.89221.89140.0000
13662006.08.14 10:43modify1351.401.89221.89130.0000
13672006.08.14 10:44modify1351.401.89221.89110.0000
13682006.08.14 10:44modify1351.401.89221.89080.0000
13692006.08.14 10:45modify1351.401.89221.89070.0000
13702006.08.14 10:45modify1351.401.89221.89060.0000
13712006.08.14 10:46modify1351.401.89221.89040.0000
13722006.08.14 10:51modify1351.401.89221.89020.0000
13732006.08.14 10:52modify1351.401.89221.89000.0000
13742006.08.14 10:52modify1351.401.89221.88960.0000
13752006.08.14 11:11s/l1351.401.88961.88960.0000364.0023621.00
13762006.08.14 11:11sell1361.401.88930.00000.0000
13772006.08.14 13:07modify1361.401.88931.88920.0000
13782006.08.14 14:05modify1361.401.88931.88910.0000
13792006.08.14 14:06modify1361.401.88931.88900.0000
13802006.08.14 14:06modify1361.401.88931.88890.0000
13812006.08.14 14:07modify1361.401.88931.88880.0000
13822006.08.14 14:07modify1361.401.88931.88830.0000
13832006.08.14 14:07modify1361.401.88931.88820.0000
13842006.08.14 14:21modify1361.401.88931.88790.0000
13852006.08.14 14:21modify1361.401.88931.88750.0000
13862006.08.14 14:50s/l1361.401.88751.88750.0000252.0023873.00
13872006.08.14 14:50sell1371.401.88710.00000.0000
13882006.08.14 20:00close1371.401.88840.00000.0000-182.0023691.00
13892006.08.14 20:00buy1381.401.88850.00000.0000
13902006.08.15 00:02close1381.401.88870.00000.000028.0023719.00
13912006.08.15 00:03sell1391.401.88880.00000.0000
13922006.08.15 04:00close1391.401.88900.00000.0000-28.0023691.00
13932006.08.15 04:00buy1401.401.88920.00000.0000
13942006.08.15 07:25modify1401.401.88921.88930.0000
13952006.08.15 07:26modify1401.401.88921.88950.0000
13962006.08.15 07:26modify1401.401.88921.88970.0000
13972006.08.15 07:27modify1401.401.88921.88990.0000
13982006.08.15 07:28modify1401.401.88921.89000.0000
13992006.08.15 07:33modify1401.401.88921.89010.0000
14002006.08.15 07:35modify1401.401.88921.89020.0000
14012006.08.15 07:35modify1401.401.88921.89030.0000
14022006.08.15 07:39modify1401.401.88921.89040.0000
14032006.08.15 08:01close1401.401.89181.89040.0000364.0024055.00
14042006.08.15 08:01sell1411.401.89200.00000.0000
14052006.08.15 08:28modify1411.401.89201.89190.0000
14062006.08.15 08:54modify1411.401.89201.89170.0000
14072006.08.15 08:54modify1411.401.89201.89130.0000
14082006.08.15 08:55modify1411.401.89201.89100.0000
14092006.08.15 09:10s/l1411.401.89101.89100.0000140.0024195.00
14102006.08.15 09:10sell1421.501.89060.00000.0000
14112006.08.15 10:31modify1421.501.89061.89020.0000
14122006.08.15 10:31modify1421.501.89061.88950.0000
14132006.08.15 11:04modify1421.501.89061.88920.0000
14142006.08.15 11:05modify1421.501.89061.88880.0000
14152006.08.15 11:20s/l1421.501.88881.88880.0000270.0024465.00
14162006.08.15 11:20sell1431.501.88840.00000.0000
14172006.08.15 12:01close1431.501.88870.00000.0000-45.0024420.00
14182006.08.15 12:01buy1441.501.88880.00000.0000
14192006.08.15 14:31modify1441.501.88881.88910.0000
14202006.08.15 14:31modify1441.501.88881.88950.0000
14212006.08.15 14:31modify1441.501.88881.88990.0000
14222006.08.15 14:31modify1441.501.88881.89030.0000
14232006.08.15 14:31modify1441.501.88881.89070.0000
14242006.08.15 14:31modify1441.501.88881.89120.0000
14252006.08.15 14:31modify1441.501.88881.89170.0000
14262006.08.15 14:31modify1441.501.88881.89220.0000
14272006.08.15 14:32modify1441.501.88881.89230.0000
14282006.08.15 14:32modify1441.501.88881.89270.0000
14292006.08.15 14:32modify1441.501.88881.89290.0000
14302006.08.15 14:32modify1441.501.88881.89330.0000
14312006.08.15 14:38s/l1441.501.89331.89330.0000675.0025095.00
14322006.08.15 14:38buy1451.501.89320.00000.0000
14332006.08.15 15:06modify1451.501.89321.89360.0000
14342006.08.15 15:07modify1451.501.89321.89370.0000
14352006.08.15 15:07modify1451.501.89321.89400.0000
14362006.08.15 15:09modify1451.501.89321.89430.0000
14372006.08.15 15:09modify1451.501.89321.89470.0000
14382006.08.15 15:10modify1451.501.89321.89480.0000
14392006.08.15 15:53modify1451.501.89321.89500.0000
14402006.08.15 15:54modify1451.501.89321.89510.0000
14412006.08.15 16:00close1451.501.89721.89510.0000600.0025695.00
14422006.08.15 16:00sell1461.501.89690.00000.0000
14432006.08.15 19:40modify1461.501.89691.89690.0000
14442006.08.15 19:41modify1461.501.89691.89680.0000
14452006.08.15 20:47modify1461.501.89691.89660.0000
14462006.08.15 21:00modify1461.501.89691.89650.0000
14472006.08.15 21:01modify1461.501.89691.89640.0000
14482006.08.15 21:55modify1461.501.89691.89630.0000
14492006.08.15 21:56modify1461.501.89691.89620.0000
14502006.08.15 22:11modify1461.501.89691.89610.0000
14512006.08.16 01:53modify1461.501.89691.89580.0000
14522006.08.16 01:55modify1461.501.89691.89570.0000
14532006.08.16 08:48modify1461.501.89691.89550.0000
14542006.08.16 08:49modify1461.501.89691.89530.0000
14552006.08.16 08:49modify1461.501.89691.89520.0000
14562006.08.16 10:17modify1461.501.89691.89510.0000
14572006.08.16 10:17modify1461.501.89691.89460.0000
14582006.08.16 10:18modify1461.501.89691.89410.0000
14592006.08.16 10:19modify1461.501.89691.89380.0000
14602006.08.16 10:31s/l1461.501.89381.89380.0000465.0026160.00
14612006.08.16 12:01buy1471.601.89150.00000.0000
14622006.08.16 14:31modify1471.601.89151.89160.0000
14632006.08.16 14:31modify1471.601.89151.89220.0000
14642006.08.16 14:31modify1471.601.89151.89270.0000
14652006.08.16 14:31modify1471.601.89151.89330.0000
14662006.08.16 14:31modify1471.601.89151.89360.0000
14672006.08.16 14:31modify1471.601.89151.89410.0000
14682006.08.16 14:31modify1471.601.89151.89450.0000
14692006.08.16 14:31modify1471.601.89151.89500.0000
14702006.08.16 14:32modify1471.601.89151.89520.0000
14712006.08.16 14:32modify1471.601.89151.89550.0000
14722006.08.16 14:32modify1471.601.89151.89570.0000
14732006.08.16 14:37modify1471.601.89151.89580.0000
14742006.08.16 14:38modify1471.601.89151.89590.0000
14752006.08.16 14:39modify1471.601.89151.89600.0000
14762006.08.16 14:43modify1471.601.89151.89630.0000
14772006.08.16 14:45modify1471.601.89151.89660.0000
14782006.08.16 15:07modify1471.601.89151.89680.0000
14792006.08.16 15:07modify1471.601.89151.89710.0000
14802006.08.16 15:16modify1471.601.89151.89740.0000
14812006.08.16 15:16modify1471.601.89151.89770.0000
14822006.08.16 15:16modify1471.601.89151.89810.0000
14832006.08.16 15:16modify1471.601.89151.89830.0000
14842006.08.16 15:16modify1471.601.89151.89870.0000
14852006.08.16 15:17modify1471.601.89151.89910.0000
14862006.08.16 15:20modify1471.601.89151.89920.0000
14872006.08.16 15:20modify1471.601.89151.89960.0000
14882006.08.16 16:00close1471.601.90121.89960.00001552.0027712.00
14892006.08.16 16:00sell1481.701.90100.00000.0000
14902006.08.16 19:38modify1481.701.90101.90090.0000
14912006.08.16 19:38modify1481.701.90101.90050.0000
14922006.08.16 19:39modify1481.701.90101.90040.0000
14932006.08.16 19:45modify1481.701.90101.90030.0000
14942006.08.16 19:47modify1481.701.90101.90010.0000
14952006.08.16 19:47modify1481.701.90101.89980.0000
14962006.08.16 19:48modify1481.701.90101.89960.0000
14972006.08.16 19:48modify1481.701.90101.89950.0000
14982006.08.16 20:41modify1481.701.90101.89940.0000
14992006.08.16 20:41modify1481.701.90101.89930.0000
15002006.08.16 20:51modify1481.701.90101.89920.0000
15012006.08.16 20:52modify1481.701.90101.89910.0000
15022006.08.16 21:01modify1481.701.90101.89900.0000
15032006.08.16 21:02modify1481.701.90101.89870.0000
15042006.08.16 21:03modify1481.701.90101.89850.0000
15052006.08.16 21:03modify1481.701.90101.89840.0000
15062006.08.16 21:12modify1481.701.90101.89830.0000
15072006.08.16 21:15modify1481.701.90101.89820.0000
15082006.08.16 21:28modify1481.701.90101.89800.0000
15092006.08.16 21:29modify1481.701.90101.89780.0000
15102006.08.17 00:00close1481.701.89711.89780.0000663.0028375.00
15112006.08.17 00:02buy1491.701.89700.00000.0000
15122006.08.17 04:00close1491.701.89760.00000.0000102.0028477.00
15132006.08.17 04:03sell1501.701.89770.00000.0000
15142006.08.17 08:00close1501.701.89790.00000.0000-34.0028443.00
15152006.08.17 08:00buy1511.701.89800.00000.0000
15162006.08.17 10:30modify1511.701.89801.89810.0000
15172006.08.17 10:31s/l1511.701.89811.89810.000017.0028460.00
15182006.08.17 10:31buy1521.701.89810.00000.0000
15192006.08.17 12:00close1521.701.89660.00000.0000-255.0028205.00
15202006.08.17 12:00sell1531.701.89640.00000.0000
15212006.08.17 16:06modify1531.701.89641.89640.0000
15222006.08.17 16:06modify1531.701.89641.89590.0000
15232006.08.17 16:51modify1531.701.89641.89560.0000
15242006.08.17 16:52modify1531.701.89641.89530.0000
15252006.08.17 16:52modify1531.701.89641.89490.0000
15262006.08.17 17:06s/l1531.701.89491.89490.0000255.0028460.00
15272006.08.17 17:06sell1541.701.89450.00000.0000
15282006.08.17 18:36modify1541.701.89451.89430.0000
15292006.08.17 18:37modify1541.701.89451.89420.0000
15302006.08.17 18:37modify1541.701.89451.89410.0000
15312006.08.17 18:52modify1541.701.89451.89390.0000
15322006.08.17 18:58modify1541.701.89451.89360.0000
15332006.08.17 18:59modify1541.701.89451.89350.0000
15342006.08.17 19:00modify1541.701.89451.89310.0000
15352006.08.17 19:00modify1541.701.89451.89270.0000
15362006.08.17 19:01modify1541.701.89451.89250.0000
15372006.08.17 19:01modify1541.701.89451.89240.0000
15382006.08.17 19:04modify1541.701.89451.89230.0000
15392006.08.17 19:17modify1541.701.89451.89210.0000
15402006.08.17 19:19modify1541.701.89451.89180.0000
15412006.08.17 19:20modify1541.701.89451.89170.0000
15422006.08.17 19:20modify1541.701.89451.89150.0000
15432006.08.17 19:20modify1541.701.89451.89120.0000
15442006.08.17 19:21modify1541.701.89451.89110.0000
15452006.08.17 19:21modify1541.701.89451.89080.0000
15462006.08.17 19:21modify1541.701.89451.89040.0000
15472006.08.17 19:22modify1541.701.89451.89030.0000
15482006.08.17 19:22modify1541.701.89451.88990.0000
15492006.08.17 19:23modify1541.701.89451.88980.0000
15502006.08.17 19:38modify1541.701.89451.88960.0000
15512006.08.17 19:39modify1541.701.89451.88950.0000
15522006.08.17 19:57modify1541.701.89451.88930.0000
15532006.08.17 19:58modify1541.701.89451.88900.0000
15542006.08.17 19:59modify1541.701.89451.88870.0000
15552006.08.17 19:59modify1541.701.89451.88850.0000
15562006.08.17 19:59modify1541.701.89451.88810.0000
15572006.08.17 19:59modify1541.701.89451.88760.0000
15582006.08.17 19:59modify1541.701.89451.88740.0000
15592006.08.17 19:59modify1541.701.89451.88690.0000
15602006.08.17 19:59modify1541.701.89451.88630.0000
15612006.08.17 20:00close1541.701.88401.88630.00001785.0030245.00
15622006.08.17 20:01buy1551.801.88410.00000.0000
15632006.08.18 08:00close1551.801.88650.00000.0000432.0030677.00
15642006.08.18 08:00sell1561.801.88640.00000.0000
15652006.08.18 09:24modify1561.801.88641.88640.0000
15662006.08.18 09:58modify1561.801.88641.88620.0000
15672006.08.18 09:59modify1561.801.88641.88610.0000
15682006.08.18 09:59modify1561.801.88641.88600.0000
15692006.08.18 10:01modify1561.801.88641.88590.0000
15702006.08.18 10:02modify1561.801.88641.88580.0000
15712006.08.18 10:02modify1561.801.88641.88570.0000
15722006.08.18 11:22s/l1561.801.88571.88570.0000126.0030803.00
15732006.08.18 11:22sell1571.801.88530.00000.0000
15742006.08.18 12:01close1571.801.88490.00000.000072.0030875.00
15752006.08.18 12:01buy1581.901.88500.00000.0000
15762006.08.18 16:00close1581.901.88450.00000.0000-95.0030780.00
15772006.08.18 16:00sell1591.801.88470.00000.0000
15782006.08.18 16:12modify1591.801.88471.88450.0000
15792006.08.18 16:13modify1591.801.88471.88410.0000
15802006.08.18 16:13modify1591.801.88471.88360.0000
15812006.08.18 16:14modify1591.801.88471.88350.0000
15822006.08.18 16:14modify1591.801.88471.88340.0000
15832006.08.18 16:18modify1591.801.88471.88310.0000
15842006.08.18 16:18modify1591.801.88471.88270.0000
15852006.08.18 16:23modify1591.801.88471.88250.0000
15862006.08.18 16:23modify1591.801.88471.88210.0000
15872006.08.18 16:24modify1591.801.88471.88190.0000
15882006.08.18 16:25modify1591.801.88471.88180.0000
15892006.08.18 16:25modify1591.801.88471.88150.0000
15902006.08.18 16:25modify1591.801.88471.88090.0000
15912006.08.18 17:01s/l1591.801.88091.88090.0000684.0031464.00
15922006.08.18 17:01sell1601.901.88050.00000.0000
15932006.08.18 20:00close1601.901.88070.00000.0000-38.0031426.00
15942006.08.18 20:00buy1611.901.88090.00000.0000
15952006.08.21 02:59modify1611.901.88091.88120.0000
15962006.08.21 03:04modify1611.901.88091.88150.0000
15972006.08.21 03:04modify1611.901.88091.88180.0000
15982006.08.21 03:18modify1611.901.88091.88210.0000
15992006.08.21 03:23modify1611.901.88091.88220.0000
16002006.08.21 03:23modify1611.901.88091.88230.0000
16012006.08.21 03:47modify1611.901.88091.88270.0000
16022006.08.21 03:47modify1611.901.88091.88300.0000
16032006.08.21 03:52modify1611.901.88091.88320.0000
16042006.08.21 03:53modify1611.901.88091.88330.0000
16052006.08.21 03:56modify1611.901.88091.88340.0000
16062006.08.21 03:57modify1611.901.88091.88350.0000
16072006.08.21 04:02modify1611.901.88091.88360.0000
16082006.08.21 04:03modify1611.901.88091.88380.0000
16092006.08.21 04:03modify1611.901.88091.88400.0000
16102006.08.21 04:05modify1611.901.88091.88410.0000
16112006.08.21 04:07modify1611.901.88091.88430.0000
16122006.08.21 04:07modify1611.901.88091.88460.0000
16132006.08.21 04:09modify1611.901.88091.88470.0000
16142006.08.21 04:12modify1611.901.88091.88480.0000
16152006.08.21 04:13modify1611.901.88091.88490.0000
16162006.08.21 04:15modify1611.901.88091.88500.0000
16172006.08.21 07:32s/l1611.901.88501.88500.0000779.0032205.00
16182006.08.21 08:00buy1621.901.88640.00000.0000
16192006.08.21 09:15modify1621.901.88641.88650.0000
16202006.08.21 09:16modify1621.901.88641.88680.0000
16212006.08.21 09:16modify1621.901.88641.88700.0000
16222006.08.21 09:23modify1621.901.88641.88740.0000
16232006.08.21 09:23modify1621.901.88641.88770.0000
16242006.08.21 09:25modify1621.901.88641.88780.0000
16252006.08.21 09:26modify1621.901.88641.88790.0000
16262006.08.21 09:26modify1621.901.88641.88820.0000
16272006.08.21 09:27modify1621.901.88641.88850.0000
16282006.08.21 09:27modify1621.901.88641.88870.0000
16292006.08.21 09:43modify1621.901.88641.88900.0000
16302006.08.21 09:43modify1621.901.88641.88930.0000
16312006.08.21 09:43modify1621.901.88641.88980.0000
16322006.08.21 09:43modify1621.901.88641.89000.0000
16332006.08.21 09:43modify1621.901.88641.89050.0000
16342006.08.21 09:46modify1621.901.88641.89070.0000
16352006.08.21 09:49modify1621.901.88641.89090.0000
16362006.08.21 09:50modify1621.901.88641.89120.0000
16372006.08.21 09:51modify1621.901.88641.89160.0000
16382006.08.21 09:51modify1621.901.88641.89180.0000
16392006.08.21 09:51modify1621.901.88641.89220.0000
16402006.08.21 10:49modify1621.901.88641.89260.0000
16412006.08.21 10:49modify1621.901.88641.89290.0000
16422006.08.21 10:50modify1621.901.88641.89300.0000
16432006.08.21 10:50modify1621.901.88641.89310.0000
16442006.08.21 10:50modify1621.901.88641.89330.0000
16452006.08.21 10:50modify1621.901.88641.89370.0000
16462006.08.21 11:05modify1621.901.88641.89380.0000
16472006.08.21 11:09modify1621.901.88641.89390.0000
16482006.08.21 11:10modify1621.901.88641.89410.0000
16492006.08.21 11:10modify1621.901.88641.89420.0000
16502006.08.21 11:11modify1621.901.88641.89430.0000
16512006.08.21 13:27s/l1621.901.89431.89430.00001501.0033706.00
16522006.08.21 13:40buy1632.001.89530.00000.0000
16532006.08.21 14:14modify1632.001.89531.89530.0000
16542006.08.21 14:14modify1632.001.89531.89560.0000
16552006.08.21 14:32s/l1632.001.89561.89560.000060.0033766.00
16562006.08.21 14:32buy1642.001.89600.00000.0000
16572006.08.21 16:00close1642.001.89690.00000.0000180.0033946.00
16582006.08.21 16:00sell1652.001.89650.00000.0000
16592006.08.21 21:18modify1652.001.89651.89650.0000
16602006.08.21 23:31modify1652.001.89651.89640.0000
16612006.08.21 23:32modify1652.001.89651.89630.0000
16622006.08.21 23:32modify1652.001.89651.89600.0000
16632006.08.21 23:53modify1652.001.89651.89590.0000
16642006.08.21 23:53modify1652.001.89651.89560.0000
16652006.08.22 00:02modify1652.001.89651.89550.0000
16662006.08.22 00:08modify1652.001.89651.89540.0000
16672006.08.22 00:08modify1652.001.89651.89500.0000
16682006.08.22 00:09modify1652.001.89651.89480.0000
16692006.08.22 00:10modify1652.001.89651.89460.0000
16702006.08.22 00:11modify1652.001.89651.89440.0000
16712006.08.22 00:11modify1652.001.89651.89410.0000
16722006.08.22 00:24modify1652.001.89651.89400.0000
16732006.08.22 00:37modify1652.001.89651.89380.0000
16742006.08.22 00:37modify1652.001.89651.89350.0000
16752006.08.22 04:00close1652.001.89191.89350.0000920.0034866.00
16762006.08.22 04:01buy1662.101.89180.00000.0000
16772006.08.22 08:00close1662.101.89210.00000.000063.0034929.00
16782006.08.22 08:01sell1672.101.89210.00000.0000
16792006.08.22 13:57modify1672.101.89211.89190.0000
16802006.08.22 13:59modify1672.101.89211.89180.0000
16812006.08.22 13:59modify1672.101.89211.89170.0000
16822006.08.22 14:01modify1672.101.89211.89160.0000
16832006.08.22 14:01modify1672.101.89211.89140.0000
16842006.08.22 14:01modify1672.101.89211.89110.0000
16852006.08.22 14:01modify1672.101.89211.89060.0000
16862006.08.22 14:33s/l1672.101.89061.89060.0000315.0035244.00
16872006.08.22 14:33sell1682.101.89030.00000.0000
16882006.08.22 18:10modify1682.101.89031.89010.0000
16892006.08.22 18:10modify1682.101.89031.89000.0000
16902006.08.22 19:34modify1682.101.89031.88990.0000
16912006.08.22 19:35modify1682.101.89031.88980.0000
16922006.08.22 19:35modify1682.101.89031.88950.0000
16932006.08.22 19:53modify1682.101.89031.88920.0000
16942006.08.22 19:54modify1682.101.89031.88910.0000
16952006.08.22 20:00close1682.101.88651.88910.0000798.0036042.00
16962006.08.22 20:01buy1692.201.88630.00000.0000
16972006.08.22 23:11modify1692.201.88631.88640.0000
16982006.08.23 00:00close1692.201.88791.88640.0000352.0036394.00
16992006.08.23 00:00sell1702.201.88770.00000.0000
17002006.08.23 08:00close1702.201.88830.00000.0000-132.0036262.00
17012006.08.23 08:00buy1712.201.88840.00000.0000
17022006.08.23 09:28modify1712.201.88841.88850.0000
17032006.08.23 09:29modify1712.201.88841.88870.0000
17042006.08.23 09:29modify1712.201.88841.88880.0000
17052006.08.23 09:33modify1712.201.88841.88900.0000
17062006.08.23 09:33modify1712.201.88841.88930.0000
17072006.08.23 09:34modify1712.201.88841.88950.0000
17082006.08.23 09:34modify1712.201.88841.88970.0000
17092006.08.23 09:37modify1712.201.88841.89010.0000
17102006.08.23 09:37modify1712.201.88841.89040.0000
17112006.08.23 09:43modify1712.201.88841.89050.0000
17122006.08.23 09:45modify1712.201.88841.89060.0000
17132006.08.23 11:15s/l1712.201.89061.89060.0000484.0036746.00
17142006.08.23 11:15buy1722.201.89100.00000.0000
17152006.08.23 14:44modify1722.201.89101.89110.0000
17162006.08.23 14:45modify1722.201.89101.89120.0000
17172006.08.23 14:46modify1722.201.89101.89140.0000
17182006.08.23 14:52modify1722.201.89101.89160.0000
17192006.08.23 14:54modify1722.201.89101.89180.0000
17202006.08.23 14:56modify1722.201.89101.89210.0000
17212006.08.23 14:56modify1722.201.89101.89240.0000
17222006.08.23 14:57modify1722.201.89101.89260.0000
17232006.08.23 14:57modify1722.201.89101.89270.0000
17242006.08.23 15:01modify1722.201.89101.89290.0000
17252006.08.23 15:26modify1722.201.89101.89310.0000
17262006.08.23 15:28modify1722.201.89101.89320.0000
17272006.08.23 15:29modify1722.201.89101.89330.0000
17282006.08.23 15:30modify1722.201.89101.89350.0000
17292006.08.23 15:41modify1722.201.89101.89360.0000
17302006.08.23 15:42modify1722.201.89101.89380.0000
17312006.08.23 15:48modify1722.201.89101.89390.0000
17322006.08.23 15:49modify1722.201.89101.89400.0000
17332006.08.23 15:51modify1722.201.89101.89430.0000
17342006.08.23 15:51modify1722.201.89101.89460.0000
17352006.08.23 15:52modify1722.201.89101.89470.0000
17362006.08.23 16:00close1722.201.89671.89470.00001254.0038000.00
17372006.08.23 16:00sell1732.301.89700.00000.0000
17382006.08.23 16:35modify1732.301.89701.89680.0000
17392006.08.23 16:37modify1732.301.89701.89660.0000
17402006.08.23 16:37modify1732.301.89701.89620.0000
17412006.08.23 16:37modify1732.301.89701.89590.0000
17422006.08.23 16:37modify1732.301.89701.89540.0000
17432006.08.23 17:03modify1732.301.89701.89490.0000
17442006.08.23 17:05modify1732.301.89701.89460.0000
17452006.08.23 17:05modify1732.301.89701.89430.0000
17462006.08.23 17:05modify1732.301.89701.89380.0000
17472006.08.23 17:06modify1732.301.89701.89350.0000
17482006.08.23 17:07modify1732.301.89701.89340.0000
17492006.08.23 17:31s/l1732.301.89341.89340.0000828.0038828.00
17502006.08.23 17:31sell1742.301.89300.00000.0000
17512006.08.23 20:00close1742.301.89260.00000.000092.0038920.00
17522006.08.23 20:01buy1752.301.89270.00000.0000
17532006.08.24 00:02close1752.301.89290.00000.000046.0038966.00
17542006.08.24 00:02sell1762.301.89270.00000.0000
17552006.08.24 04:00close1762.301.89100.00000.0000391.0039357.00
17562006.08.24 04:01buy1772.401.89120.00000.0000
17572006.08.24 10:55modify1772.401.89121.89150.0000
17582006.08.24 11:33s/l1772.401.89151.89150.000072.0039429.00
17592006.08.24 11:33buy1782.401.89200.00000.0000
17602006.08.24 12:00close1782.401.89260.00000.0000144.0039573.00
17612006.08.24 12:00sell1792.401.89230.00000.0000
17622006.08.24 17:55modify1792.401.89231.89230.0000
17632006.08.24 17:59modify1792.401.89231.89220.0000
17642006.08.24 18:00modify1792.401.89231.89200.0000
17652006.08.24 18:00modify1792.401.89231.89170.0000
17662006.08.24 18:01modify1792.401.89231.89160.0000
17672006.08.24 18:01modify1792.401.89231.89150.0000
17682006.08.24 18:15modify1792.401.89231.89120.0000
17692006.08.24 18:16modify1792.401.89231.89110.0000
17702006.08.24 18:16modify1792.401.89231.89100.0000
17712006.08.24 21:09modify1792.401.89231.89090.0000
17722006.08.24 21:22modify1792.401.89231.89080.0000
17732006.08.24 21:24modify1792.401.89231.89070.0000
17742006.08.24 21:33modify1792.401.89231.89050.0000
17752006.08.24 21:33modify1792.401.89231.89040.0000
17762006.08.24 21:36modify1792.401.89231.89030.0000
17772006.08.24 21:50modify1792.401.89231.89020.0000
17782006.08.24 21:59modify1792.401.89231.89010.0000
17792006.08.24 22:03modify1792.401.89231.88990.0000
17802006.08.24 22:24modify1792.401.89231.88980.0000
17812006.08.24 22:24modify1792.401.89231.88970.0000
17822006.08.24 22:27modify1792.401.89231.88960.0000
17832006.08.24 22:28modify1792.401.89231.88950.0000
17842006.08.24 22:28modify1792.401.89231.88920.0000
17852006.08.25 02:04modify1792.401.89231.88890.0000
17862006.08.25 02:06modify1792.401.89231.88880.0000
17872006.08.25 02:06modify1792.401.89231.88870.0000
17882006.08.25 03:29s/l1792.401.88871.88870.0000864.0040437.00
17892006.08.25 04:00buy1802.401.88820.00000.0000
17902006.08.25 12:00close1802.401.88780.00000.0000-96.0040341.00
17912006.08.25 12:01sell1812.401.88800.00000.0000
17922006.08.25 16:23modify1812.401.88801.88770.0000
17932006.08.25 16:24modify1812.401.88801.88760.0000
17942006.08.25 16:24modify1812.401.88801.88750.0000
17952006.08.25 17:05s/l1812.401.88751.88750.0000120.0040461.00
17962006.08.25 17:05sell1822.401.88710.00000.0000
17972006.08.28 00:00close1822.401.88780.00000.0000-168.0040293.00
17982006.08.28 00:00buy1832.401.88760.00000.0000
17992006.08.28 05:28modify1832.401.88761.88770.0000
18002006.08.28 05:28modify1832.401.88761.88820.0000
18012006.08.28 05:30modify1832.401.88761.88840.0000
18022006.08.28 05:30modify1832.401.88761.88860.0000
18032006.08.28 05:32modify1832.401.88761.88870.0000
18042006.08.28 05:33modify1832.401.88761.88880.0000
18052006.08.28 05:34modify1832.401.88761.88890.0000
18062006.08.28 05:34modify1832.401.88761.88900.0000
18072006.08.28 08:59modify1832.401.88761.88910.0000
18082006.08.28 08:59modify1832.401.88761.88920.0000
18092006.08.28 09:01modify1832.401.88761.88930.0000
18102006.08.28 09:01modify1832.401.88761.88960.0000
18112006.08.28 09:19modify1832.401.88761.88970.0000
18122006.08.28 09:19modify1832.401.88761.89000.0000
18132006.08.28 09:20modify1832.401.88761.89030.0000
18142006.08.28 09:20modify1832.401.88761.89040.0000
18152006.08.28 09:22modify1832.401.88761.89050.0000
18162006.08.28 09:26modify1832.401.88761.89080.0000
18172006.08.28 09:26modify1832.401.88761.89130.0000
18182006.08.28 09:26modify1832.401.88761.89180.0000
18192006.08.28 09:27modify1832.401.88761.89210.0000
18202006.08.28 09:27modify1832.401.88761.89250.0000
18212006.08.28 09:27modify1832.401.88761.89290.0000
18222006.08.28 09:30modify1832.401.88761.89300.0000
18232006.08.28 09:30modify1832.401.88761.89330.0000
18242006.08.28 09:31modify1832.401.88761.89340.0000
18252006.08.28 15:48modify1832.401.88761.89370.0000
18262006.08.28 15:48modify1832.401.88761.89400.0000
18272006.08.28 15:48modify1832.401.88761.89430.0000
18282006.08.28 15:49modify1832.401.88761.89440.0000
18292006.08.28 15:49modify1832.401.88761.89460.0000
18302006.08.28 15:50modify1832.401.88761.89470.0000
18312006.08.28 15:50modify1832.401.88761.89500.0000
18322006.08.28 15:50modify1832.401.88761.89520.0000
18332006.08.28 15:51modify1832.401.88761.89550.0000
18342006.08.28 15:51modify1832.401.88761.89590.0000
18352006.08.28 15:51modify1832.401.88761.89630.0000
18362006.08.28 15:52modify1832.401.88761.89640.0000
18372006.08.28 16:00close1832.401.89841.89640.00002592.0042885.00
18382006.08.28 16:01sell1842.601.89840.00000.0000
18392006.08.28 21:00modify1842.601.89841.89830.0000
18402006.08.28 21:00modify1842.601.89841.89800.0000
18412006.08.28 21:01modify1842.601.89841.89790.0000
18422006.08.28 21:01modify1842.601.89841.89760.0000
18432006.08.28 22:22modify1842.601.89841.89750.0000
18442006.08.28 22:27modify1842.601.89841.89740.0000
18452006.08.28 22:28modify1842.601.89841.89720.0000
18462006.08.28 22:29modify1842.601.89841.89710.0000
18472006.08.28 22:30modify1842.601.89841.89700.0000
18482006.08.28 22:30modify1842.601.89841.89680.0000
18492006.08.28 22:31modify1842.601.89841.89670.0000
18502006.08.28 22:31modify1842.601.89841.89650.0000
18512006.08.28 22:31modify1842.601.89841.89610.0000
18522006.08.28 22:59modify1842.601.89841.89590.0000
18532006.08.29 00:01close1842.601.89431.89590.00001066.0043951.00
18542006.08.29 00:02buy1852.601.89420.00000.0000
18552006.08.29 02:49modify1852.601.89421.89420.0000
18562006.08.29 02:49modify1852.601.89421.89430.0000
18572006.08.29 02:50modify1852.601.89421.89440.0000
18582006.08.29 02:50modify1852.601.89421.89460.0000
18592006.08.29 04:02modify1852.601.89421.89470.0000
18602006.08.29 04:05modify1852.601.89421.89480.0000
18612006.08.29 04:14modify1852.601.89421.89490.0000
18622006.08.29 04:35modify1852.601.89421.89500.0000
18632006.08.29 04:37modify1852.601.89421.89510.0000
18642006.08.29 05:10modify1852.601.89421.89530.0000
18652006.08.29 05:10modify1852.601.89421.89540.0000
18662006.08.29 05:17modify1852.601.89421.89560.0000
18672006.08.29 06:09modify1852.601.89421.89580.0000
18682006.08.29 06:20modify1852.601.89421.89590.0000
18692006.08.29 06:36modify1852.601.89421.89600.0000
18702006.08.29 06:51modify1852.601.89421.89610.0000
18712006.08.29 07:10modify1852.601.89421.89620.0000
18722006.08.29 07:10modify1852.601.89421.89640.0000
18732006.08.29 07:27modify1852.601.89421.89660.0000
18742006.08.29 09:15modify1852.601.89421.89670.0000
18752006.08.29 09:15modify1852.601.89421.89680.0000
18762006.08.29 09:20modify1852.601.89421.89700.0000
18772006.08.29 09:20modify1852.601.89421.89740.0000
18782006.08.29 09:20modify1852.601.89421.89780.0000
18792006.08.29 09:21modify1852.601.89421.89800.0000
18802006.08.29 09:30modify1852.601.89421.89810.0000
18812006.08.29 09:58modify1852.601.89421.89820.0000
18822006.08.29 10:08modify1852.601.89421.89830.0000
18832006.08.29 10:08modify1852.601.89421.89840.0000
18842006.08.29 10:14modify1852.601.89421.89860.0000
18852006.08.29 10:14modify1852.601.89421.89900.0000
18862006.08.29 10:15modify1852.601.89421.89920.0000
18872006.08.29 10:16modify1852.601.89421.89930.0000
18882006.08.29 10:26modify1852.601.89421.89950.0000
18892006.08.29 10:27modify1852.601.89421.89970.0000
18902006.08.29 10:27modify1852.601.89421.89980.0000
18912006.08.29 10:29modify1852.601.89421.89990.0000
18922006.08.29 10:31modify1852.601.89421.90010.0000
18932006.08.29 10:58s/l1852.601.90011.90010.00001534.0045485.00
18942006.08.29 12:00sell1862.701.89920.00000.0000
18952006.08.29 16:22modify1862.701.89921.89900.0000
18962006.08.29 16:23modify1862.701.89921.89860.0000
18972006.08.29 16:23modify1862.701.89921.89830.0000
18982006.08.29 16:23modify1862.701.89921.89780.0000
18992006.08.29 16:24modify1862.701.89921.89760.0000
19002006.08.29 16:24modify1862.701.89921.89740.0000
19012006.08.29 16:24modify1862.701.89921.89700.0000
19022006.08.29 16:49modify1862.701.89921.89690.0000
19032006.08.29 16:49modify1862.701.89921.89660.0000
19042006.08.29 16:50modify1862.701.89921.89650.0000
19052006.08.29 16:51modify1862.701.89921.89630.0000
19062006.08.29 16:51modify1862.701.89921.89580.0000
19072006.08.29 16:53modify1862.701.89921.89570.0000
19082006.08.29 16:53modify1862.701.89921.89560.0000
19092006.08.29 16:53modify1862.701.89921.89530.0000
19102006.08.29 16:53modify1862.701.89921.89500.0000
19112006.08.29 16:53modify1862.701.89921.89460.0000
19122006.08.29 17:45modify1862.701.89921.89450.0000
19132006.08.29 17:45modify1862.701.89921.89410.0000
19142006.08.29 17:45modify1862.701.89921.89380.0000
19152006.08.29 17:45modify1862.701.89921.89330.0000
19162006.08.29 17:46modify1862.701.89921.89320.0000
19172006.08.29 17:46modify1862.701.89921.89310.0000
19182006.08.29 19:32s/l1862.701.89311.89310.00001647.0047132.00
19192006.08.29 19:32sell1872.801.89300.00000.0000
19202006.08.29 20:00close1872.801.89310.00000.0000-28.0047104.00
19212006.08.29 20:00buy1882.801.89290.00000.0000
19222006.08.29 20:08modify1882.801.89291.89300.0000
19232006.08.29 20:09modify1882.801.89291.89310.0000
19242006.08.29 20:10modify1882.801.89291.89330.0000
19252006.08.29 20:10modify1882.801.89291.89350.0000
19262006.08.29 20:11modify1882.801.89291.89370.0000
19272006.08.29 20:16modify1882.801.89291.89380.0000
19282006.08.29 20:17modify1882.801.89291.89390.0000
19292006.08.29 20:18modify1882.801.89291.89410.0000
19302006.08.29 20:18modify1882.801.89291.89430.0000
19312006.08.29 20:19modify1882.801.89291.89440.0000
19322006.08.29 20:19modify1882.801.89291.89460.0000
19332006.08.29 20:31modify1882.801.89291.89470.0000
19342006.08.29 20:31modify1882.801.89291.89490.0000
19352006.08.29 20:31modify1882.801.89291.89520.0000
19362006.08.29 20:32modify1882.801.89291.89540.0000
19372006.08.29 20:32modify1882.801.89291.89570.0000
19382006.08.29 20:33modify1882.801.89291.89580.0000
19392006.08.29 20:37modify1882.801.89291.89620.0000
19402006.08.29 20:38modify1882.801.89291.89640.0000
19412006.08.29 20:38modify1882.801.89291.89680.0000
19422006.08.29 20:38modify1882.801.89291.89720.0000
19432006.08.29 20:39modify1882.801.89291.89740.0000
19442006.08.29 23:53s/l1882.801.89741.89740.00001260.0048364.00
19452006.08.29 23:53buy1892.901.89760.00000.0000
19462006.08.30 03:24modify1892.901.89761.89760.0000
19472006.08.30 03:26modify1892.901.89761.89770.0000
19482006.08.30 03:35modify1892.901.89761.89790.0000
19492006.08.30 03:35modify1892.901.89761.89800.0000
19502006.08.30 03:41s/l1892.901.89801.89800.0000116.0048480.00
19512006.08.30 03:57buy1902.901.89940.00000.0000
19522006.08.30 08:01close1902.901.90000.00000.0000174.0048654.00
19532006.08.30 08:01sell1912.901.89990.00000.0000
19542006.08.30 12:00close1912.901.90180.00000.0000-551.0048103.00
19552006.08.30 12:00buy1922.901.90190.00000.0000
19562006.08.30 15:14modify1922.901.90191.90200.0000
19572006.08.30 15:14modify1922.901.90191.90250.0000
19582006.08.30 15:14modify1922.901.90191.90290.0000
19592006.08.30 15:16modify1922.901.90191.90300.0000
19602006.08.30 15:17modify1922.901.90191.90310.0000
19612006.08.30 15:18modify1922.901.90191.90330.0000
19622006.08.30 15:41s/l1922.901.90331.90330.0000406.0048509.00
19632006.08.30 15:41buy1932.901.90360.00000.0000
19642006.08.30 16:00close1932.901.90470.00000.0000319.0048828.00
19652006.08.30 16:00sell1942.901.90450.00000.0000
19662006.08.30 20:00close1942.901.90450.00000.00000.0048828.00
19672006.08.30 20:00buy1952.901.90440.00000.0000
19682006.08.31 00:11close1952.901.90370.00000.0000-203.0048625.00
19692006.08.31 00:11sell1962.901.90380.00000.0000
19702006.08.31 08:00close1962.901.90510.00000.0000-377.0048248.00
19712006.08.31 08:01buy1972.901.90500.00000.0000
19722006.08.31 08:48modify1972.901.90501.90510.0000
19732006.08.31 09:25modify1972.901.90501.90540.0000
19742006.08.31 09:25modify1972.901.90501.90550.0000
19752006.08.31 09:25modify1972.901.90501.90580.0000
19762006.08.31 09:30modify1972.901.90501.90590.0000
19772006.08.31 11:31s/l1972.901.90591.90590.0000261.0048509.00
19782006.08.31 11:31buy1982.901.90610.00000.0000
19792006.08.31 12:00close1982.901.90730.00000.0000348.0048857.00
19802006.08.31 12:00sell1992.901.90720.00000.0000
19812006.08.31 15:44modify1992.901.90721.90670.0000
19822006.08.31 16:01modify1992.901.90721.90660.0000
19832006.08.31 16:02modify1992.901.90721.90650.0000
19842006.08.31 16:02modify1992.901.90721.90630.0000
19852006.08.31 16:02modify1992.901.90721.90580.0000
19862006.08.31 16:04modify1992.901.90721.90550.0000
19872006.08.31 16:04modify1992.901.90721.90500.0000
19882006.08.31 16:05modify1992.901.90721.90490.0000
19892006.08.31 16:06modify1992.901.90721.90480.0000
19902006.08.31 16:28modify1992.901.90721.90460.0000
19912006.08.31 16:28modify1992.901.90721.90420.0000
19922006.08.31 16:29modify1992.901.90721.90400.0000
19932006.08.31 16:29modify1992.901.90721.90360.0000
19942006.08.31 16:30modify1992.901.90721.90350.0000
19952006.08.31 16:31modify1992.901.90721.90340.0000
19962006.08.31 16:31modify1992.901.90721.90280.0000
19972006.08.31 16:50s/l1992.901.90281.90280.00001276.0050133.00
19982006.08.31 16:50sell2003.001.90250.00000.0000
19992006.08.31 20:00close2003.001.90320.00000.0000-210.0049923.00
20002006.08.31 20:00buy2013.001.90340.00000.0000
20012006.09.01 12:00close2013.001.90330.00000.0000-30.0049893.00
20022006.09.01 12:00sell2023.001.90300.00000.0000
20032006.09.01 14:31modify2023.001.90301.90290.0000
20042006.09.01 14:32modify2023.001.90301.90250.0000
20052006.09.01 14:32modify2023.001.90301.90220.0000
20062006.09.01 14:32modify2023.001.90301.90150.0000
20072006.09.01 14:33modify2023.001.90301.90140.0000
20082006.09.01 14:33modify2023.001.90301.90100.0000
20092006.09.01 14:33modify2023.001.90301.90050.0000
20102006.09.01 14:35s/l2023.001.90051.90050.0000750.0050643.00
20112006.09.01 14:35sell2033.001.90030.00000.0000
20122006.09.01 14:53modify2033.001.90031.90010.0000
20132006.09.01 14:53modify2033.001.90031.89940.0000
20142006.09.01 14:54modify2033.001.90031.89910.0000
20152006.09.01 14:54modify2033.001.90031.89900.0000
20162006.09.01 15:05s/l2033.001.89901.89900.0000390.0051033.00
20172006.09.01 15:05sell2043.101.89860.00000.0000
20182006.09.01 16:00close2043.101.89800.00000.0000186.0051219.00
20192006.09.01 16:00buy2053.101.89820.00000.0000
20202006.09.01 16:02modify2053.101.89821.89820.0000
20212006.09.01 16:02modify2053.101.89821.89860.0000
20222006.09.01 16:02modify2053.101.89821.89890.0000
20232006.09.01 16:14s/l2053.101.89891.89890.0000217.0051436.00
20242006.09.01 16:14buy2063.101.89930.00000.0000
20252006.09.01 16:45modify2063.101.89931.89930.0000
20262006.09.01 16:48modify2063.101.89931.89950.0000
20272006.09.01 16:48modify2063.101.89931.89960.0000
20282006.09.01 16:58modify2063.101.89931.89970.0000
20292006.09.01 16:58modify2063.101.89931.89990.0000
20302006.09.01 16:58modify2063.101.89931.90000.0000
20312006.09.01 16:59modify2063.101.89931.90020.0000
20322006.09.01 16:59modify2063.101.89931.90050.0000
20332006.09.01 16:59modify2063.101.89931.90080.0000
20342006.09.01 17:00modify2063.101.89931.90090.0000
20352006.09.01 17:00modify2063.101.89931.90100.0000
20362006.09.01 17:02modify2063.101.89931.90110.0000
20372006.09.01 17:37s/l2063.101.90111.90110.0000558.0051994.00
20382006.09.01 17:37buy2073.101.90150.00000.0000
20392006.09.01 17:52modify2073.101.90151.90160.0000
20402006.09.01 17:55modify2073.101.90151.90170.0000
20412006.09.01 17:56modify2073.101.90151.90190.0000
20422006.09.01 17:57modify2073.101.90151.90230.0000
20432006.09.01 17:58modify2073.101.90151.90240.0000
20442006.09.01 17:58modify2073.101.90151.90270.0000
20452006.09.01 18:02modify2073.101.90151.90310.0000
20462006.09.01 18:02modify2073.101.90151.90330.0000
20472006.09.01 18:02modify2073.101.90151.90360.0000
20482006.09.01 18:02modify2073.101.90151.90380.0000
20492006.09.01 18:02modify2073.101.90151.90410.0000
20502006.09.01 19:10s/l2073.101.90411.90410.0000806.0052800.00
20512006.09.01 19:10buy2083.201.90440.00000.0000
20522006.09.04 01:04modify2083.201.90441.90450.0000
20532006.09.04 01:05modify2083.201.90441.90460.0000
20542006.09.04 03:30modify2083.201.90441.90480.0000
20552006.09.04 06:51modify2083.201.90441.90490.0000
20562006.09.04 07:39modify2083.201.90441.90500.0000
20572006.09.04 07:41modify2083.201.90441.90530.0000
20582006.09.04 07:41modify2083.201.90441.90540.0000
20592006.09.04 09:01s/l2083.201.90541.90540.0000320.0053120.00
20602006.09.04 12:00buy2093.201.90500.00000.0000
20612006.09.04 20:00close2093.201.90570.00000.0000224.0053344.00
20622006.09.04 20:00sell2103.201.90560.00000.0000
20632006.09.05 07:05modify2103.201.90561.90560.0000
20642006.09.05 08:00close2103.201.90391.90560.0000544.0053888.00
20652006.09.05 08:00buy2113.201.90410.00000.0000
20662006.09.05 12:00close2113.201.90020.00000.0000-1248.0052640.00
20672006.09.05 12:00sell2123.201.90060.00000.0000
20682006.09.05 15:18modify2123.201.90061.90040.0000
20692006.09.05 15:21modify2123.201.90061.90030.0000
20702006.09.05 15:21modify2123.201.90061.90000.0000
20712006.09.05 15:21modify2123.201.90061.89960.0000
20722006.09.05 15:22modify2123.201.90061.89940.0000
20732006.09.05 15:23modify2123.201.90061.89930.0000
20742006.09.05 15:38modify2123.201.90061.89900.0000
20752006.09.05 15:38modify2123.201.90061.89840.0000
20762006.09.05 15:41modify2123.201.90061.89830.0000
20772006.09.05 15:41modify2123.201.90061.89800.0000
20782006.09.05 15:46modify2123.201.90061.89790.0000
20792006.09.05 16:22modify2123.201.90061.89770.0000
20802006.09.05 16:22modify2123.201.90061.89720.0000
20812006.09.05 16:23modify2123.201.90061.89700.0000
20822006.09.05 16:24modify2123.201.90061.89680.0000
20832006.09.05 16:24modify2123.201.90061.89640.0000
20842006.09.05 16:28modify2123.201.90061.89620.0000
20852006.09.05 16:31modify2123.201.90061.89590.0000
20862006.09.05 16:32modify2123.201.90061.89570.0000
20872006.09.05 16:32modify2123.201.90061.89540.0000
20882006.09.05 16:56modify2123.201.90061.89500.0000
20892006.09.05 16:56modify2123.201.90061.89460.0000
20902006.09.05 17:19s/l2123.201.89461.89460.00001920.0054560.00
20912006.09.05 17:19sell2133.301.89430.00000.0000
20922006.09.05 20:01close2133.301.89370.00000.0000198.0054758.00
20932006.09.05 20:01buy2143.301.89380.00000.0000
20942006.09.06 04:01close2143.301.89510.00000.0000429.0055187.00
20952006.09.06 04:01sell2153.301.89480.00000.0000
20962006.09.06 08:00close2153.301.89490.00000.0000-33.0055154.00
20972006.09.06 08:01buy2163.301.89480.00000.0000
20982006.09.06 12:00close2163.301.88880.00000.0000-1980.0053174.00
20992006.09.06 12:00sell2173.201.88900.00000.0000
21002006.09.06 13:16modify2173.201.88901.88900.0000
21012006.09.06 13:16modify2173.201.88901.88860.0000
21022006.09.06 13:17modify2173.201.88901.88830.0000
21032006.09.06 13:17modify2173.201.88901.88790.0000
21042006.09.06 13:28modify2173.201.88901.88780.0000
21052006.09.06 13:28modify2173.201.88901.88750.0000
21062006.09.06 13:29modify2173.201.88901.88740.0000
21072006.09.06 13:29modify2173.201.88901.88700.0000
21082006.09.06 13:29modify2173.201.88901.88660.0000
21092006.09.06 14:23modify2173.201.88901.88650.0000
21102006.09.06 14:23modify2173.201.88901.88610.0000
21112006.09.06 14:23modify2173.201.88901.88560.0000
21122006.09.06 14:31modify2173.201.88901.88540.0000
21132006.09.06 14:31modify2173.201.88901.88490.0000
21142006.09.06 14:32modify2173.201.88901.88470.0000
21152006.09.06 14:33modify2173.201.88901.88460.0000
21162006.09.06 14:33modify2173.201.88901.88420.0000
21172006.09.06 14:43s/l2173.201.88421.88420.00001536.0054710.00
21182006.09.06 14:43sell2183.301.88390.00000.0000
21192006.09.06 15:50modify2183.301.88391.88380.0000
21202006.09.06 15:50modify2183.301.88391.88350.0000
21212006.09.06 15:51modify2183.301.88391.88340.0000
21222006.09.06 16:00modify2183.301.88391.88330.0000
21232006.09.06 16:00close2183.301.88101.88330.0000957.0055667.00
21242006.09.06 16:00buy2193.301.88090.00000.0000
21252006.09.06 20:06modify2193.301.88091.88100.0000
21262006.09.06 20:10modify2193.301.88091.88140.0000
21272006.09.06 20:10modify2193.301.88091.88150.0000
21282006.09.06 20:14modify2193.301.88091.88160.0000
21292006.09.06 20:14modify2193.301.88091.88190.0000
21302006.09.06 20:15modify2193.301.88091.88200.0000
21312006.09.06 20:15modify2193.301.88091.88210.0000
21322006.09.06 20:15modify2193.301.88091.88220.0000
21332006.09.06 22:37modify2193.301.88091.88230.0000
21342006.09.06 22:38modify2193.301.88091.88250.0000
21352006.09.06 22:38modify2193.301.88091.88260.0000
21362006.09.06 23:49modify2193.301.88091.88280.0000
21372006.09.06 23:53modify2193.301.88091.88290.0000
21382006.09.06 23:54modify2193.301.88091.88300.0000
21392006.09.07 00:10modify2193.301.88091.88310.0000
21402006.09.07 00:10modify2193.301.88091.88330.0000
21412006.09.07 00:10modify2193.301.88091.88350.0000
21422006.09.07 01:04modify2193.301.88091.88370.0000
21432006.09.07 01:04modify2193.301.88091.88390.0000
21442006.09.07 03:24modify2193.301.88091.88400.0000
21452006.09.07 03:25modify2193.301.88091.88410.0000
21462006.09.07 03:25modify2193.301.88091.88420.0000
21472006.09.07 03:54modify2193.301.88091.88430.0000
21482006.09.07 04:00close2193.301.88651.88430.00001848.0057515.00
21492006.09.07 04:00sell2203.501.88630.00000.0000
21502006.09.07 08:02modify2203.501.88631.88630.0000
21512006.09.07 08:07modify2203.501.88631.88600.0000
21522006.09.07 08:08modify2203.501.88631.88590.0000
21532006.09.07 08:12modify2203.501.88631.88580.0000
21542006.09.07 08:21modify2203.501.88631.88550.0000
21552006.09.07 09:01s/l2203.501.88551.88550.0000280.0057795.00
21562006.09.07 09:03sell2213.501.88370.00000.0000
21572006.09.07 12:36modify2213.501.88371.88340.0000
21582006.09.07 12:37modify2213.501.88371.88310.0000
21592006.09.07 12:38modify2213.501.88371.88290.0000
21602006.09.07 12:38modify2213.501.88371.88240.0000
21612006.09.07 12:41modify2213.501.88371.88210.0000
21622006.09.07 12:41modify2213.501.88371.88200.0000
21632006.09.07 12:47modify2213.501.88371.88180.0000
21642006.09.07 12:47modify2213.501.88371.88140.0000
21652006.09.07 13:06modify2213.501.88371.88100.0000
21662006.09.07 13:06modify2213.501.88371.88070.0000
21672006.09.07 13:06modify2213.501.88371.88000.0000
21682006.09.07 13:07modify2213.501.88371.87990.0000
21692006.09.07 13:07modify2213.501.88371.87950.0000
21702006.09.07 13:08modify2213.501.88371.87940.0000
21712006.09.07 13:08modify2213.501.88371.87890.0000
21722006.09.07 13:08modify2213.501.88371.87870.0000
21732006.09.07 13:12modify2213.501.88371.87860.0000
21742006.09.07 13:15modify2213.501.88371.87840.0000
21752006.09.07 13:15modify2213.501.88371.87800.0000
21762006.09.07 13:16modify2213.501.88371.87780.0000
21772006.09.07 13:17modify2213.501.88371.87770.0000
21782006.09.07 13:18modify2213.501.88371.87760.0000
21792006.09.07 13:58modify2213.501.88371.87730.0000
21802006.09.07 13:58modify2213.501.88371.87670.0000
21812006.09.07 14:44modify2213.501.88371.87640.0000
21822006.09.07 14:45modify2213.501.88371.87600.0000
21832006.09.07 14:46modify2213.501.88371.87580.0000
21842006.09.07 14:46modify2213.501.88371.87540.0000
21852006.09.07 14:47modify2213.501.88371.87510.0000
21862006.09.07 14:47modify2213.501.88371.87500.0000
21872006.09.07 14:48modify2213.501.88371.87490.0000
21882006.09.07 14:50modify2213.501.88371.87450.0000
21892006.09.07 14:51modify2213.501.88371.87440.0000
21902006.09.07 15:02modify2213.501.88371.87410.0000
21912006.09.07 15:57s/l2213.501.87411.87410.00003360.0061155.00
21922006.09.07 15:57sell2223.701.87400.00000.0000
21932006.09.07 16:00close2223.701.87440.00000.0000-148.0061007.00
21942006.09.07 16:00buy2233.701.87410.00000.0000
21952006.09.07 18:08modify2233.701.87411.87430.0000
21962006.09.07 18:09modify2233.701.87411.87440.0000
21972006.09.07 18:57modify2233.701.87411.87450.0000
21982006.09.07 19:20modify2233.701.87411.87470.0000
21992006.09.07 19:31modify2233.701.87411.87480.0000
22002006.09.07 19:32modify2233.701.87411.87500.0000
22012006.09.07 19:32modify2233.701.87411.87510.0000
22022006.09.07 19:34modify2233.701.87411.87520.0000
22032006.09.07 19:37modify2233.701.87411.87540.0000
22042006.09.07 19:38modify2233.701.87411.87550.0000
22052006.09.07 20:00close2233.701.87731.87550.00001184.0062191.00
22062006.09.07 20:00sell2243.701.87740.00000.0000
22072006.09.07 22:20modify2243.701.87741.87720.0000
22082006.09.07 23:41s/l2243.701.87721.87720.000074.0062265.00
22092006.09.07 23:41sell2253.701.87680.00000.0000
22102006.09.08 02:21modify2253.701.87681.87680.0000
22112006.09.08 02:55modify2253.701.87681.87630.0000
22122006.09.08 02:58modify2253.701.87681.87620.0000
22132006.09.08 02:58modify2253.701.87681.87610.0000
22142006.09.08 03:08modify2253.701.87681.87600.0000
22152006.09.08 03:08modify2253.701.87681.87590.0000
22162006.09.08 07:17s/l2253.701.87591.87590.0000333.0062598.00
22172006.09.08 07:37sell2263.801.87400.00000.0000
22182006.09.08 11:32modify2263.801.87401.87400.0000
22192006.09.08 11:55modify2263.801.87401.87380.0000
22202006.09.08 11:55modify2263.801.87401.87340.0000
22212006.09.08 12:20modify2263.801.87401.87310.0000
22222006.09.08 12:21modify2263.801.87401.87300.0000
22232006.09.08 13:09modify2263.801.87401.87280.0000
22242006.09.08 13:10modify2263.801.87401.87270.0000
22252006.09.08 13:10modify2263.801.87401.87230.0000
22262006.09.08 13:10modify2263.801.87401.87190.0000
22272006.09.08 13:14modify2263.801.87401.87180.0000
22282006.09.08 14:05s/l2263.801.87181.87180.0000836.0063434.00
22292006.09.08 14:18sell2273.801.87090.00000.0000
22302006.09.08 14:37modify2273.801.87091.87080.0000
22312006.09.08 14:37modify2273.801.87091.87030.0000
22322006.09.08 14:38modify2273.801.87091.87020.0000
22332006.09.08 14:38modify2273.801.87091.87010.0000
22342006.09.08 14:45modify2273.801.87091.86980.0000
22352006.09.08 14:45modify2273.801.87091.86950.0000
22362006.09.08 14:45modify2273.801.87091.86910.0000
22372006.09.08 14:46modify2273.801.87091.86890.0000
22382006.09.08 14:51modify2273.801.87091.86880.0000
22392006.09.08 14:58modify2273.801.87091.86870.0000
22402006.09.08 14:58modify2273.801.87091.86860.0000
22412006.09.08 15:01modify2273.801.87091.86850.0000
22422006.09.08 15:03modify2273.801.87091.86820.0000
22432006.09.08 15:03modify2273.801.87091.86780.0000
22442006.09.08 15:05modify2273.801.87091.86760.0000
22452006.09.08 15:06modify2273.801.87091.86720.0000
22462006.09.08 15:06modify2273.801.87091.86710.0000
22472006.09.08 15:32s/l2273.801.86711.86710.00001444.0064878.00
22482006.09.08 15:32sell2283.901.86670.00000.0000
22492006.09.08 16:24modify2283.901.86671.86640.0000
22502006.09.08 16:26modify2283.901.86671.86620.0000
22512006.09.08 17:18s/l2283.901.86621.86620.0000195.0065073.00
22522006.09.08 20:00buy2293.901.86590.00000.0000
22532006.09.11 00:04close2293.901.86530.00000.0000-234.0064839.00
22542006.09.11 00:05sell2303.901.86520.00000.0000
22552006.09.11 04:01close2303.901.86540.00000.0000-78.0064761.00
22562006.09.11 04:01buy2313.901.86560.00000.0000
22572006.09.11 10:09modify2313.901.86561.86570.0000
22582006.09.11 10:09modify2313.901.86561.86600.0000
22592006.09.11 10:10modify2313.901.86561.86610.0000
22602006.09.11 10:10modify2313.901.86561.86640.0000
22612006.09.11 10:10modify2313.901.86561.86660.0000
22622006.09.11 10:12modify2313.901.86561.86700.0000
22632006.09.11 10:12modify2313.901.86561.86740.0000
22642006.09.11 10:12modify2313.901.86561.86780.0000
22652006.09.11 10:15modify2313.901.86561.86790.0000
22662006.09.11 10:31s/l2313.901.86791.86790.0000897.0065658.00
22672006.09.11 10:31buy2323.901.86820.00000.0000
22682006.09.11 12:01close2323.901.86790.00000.0000-117.0065541.00
22692006.09.11 12:01sell2333.901.86750.00000.0000
22702006.09.11 16:01modify2333.901.86751.86740.0000
22712006.09.11 16:01modify2333.901.86751.86710.0000
22722006.09.11 16:02modify2333.901.86751.86700.0000
22732006.09.11 16:03modify2333.901.86751.86660.0000
22742006.09.11 16:03modify2333.901.86751.86610.0000
22752006.09.11 16:04modify2333.901.86751.86580.0000
22762006.09.11 16:08modify2333.901.86751.86570.0000
22772006.09.11 16:08modify2333.901.86751.86540.0000
22782006.09.11 16:09modify2333.901.86751.86510.0000
22792006.09.11 16:09modify2333.901.86751.86460.0000
22802006.09.11 16:10modify2333.901.86751.86440.0000
22812006.09.11 16:10modify2333.901.86751.86400.0000
22822006.09.11 16:13modify2333.901.86751.86390.0000
22832006.09.11 16:16modify2333.901.86751.86370.0000
22842006.09.11 16:16modify2333.901.86751.86360.0000
22852006.09.11 16:17modify2333.901.86751.86350.0000
22862006.09.11 17:21s/l2333.901.86351.86350.00001560.0067101.00
22872006.09.11 17:21sell2344.001.86310.00000.0000
22882006.09.11 20:01close2344.001.86420.00000.0000-440.0066661.00
22892006.09.11 20:01buy2354.001.86460.00000.0000
22902006.09.12 02:15modify2354.001.86461.86470.0000
22912006.09.12 02:16modify2354.001.86461.86500.0000
22922006.09.12 02:16modify2354.001.86461.86520.0000
22932006.09.12 02:17modify2354.001.86461.86550.0000
22942006.09.12 02:17modify2354.001.86461.86560.0000
22952006.09.12 02:45modify2354.001.86461.86580.0000
22962006.09.12 02:46modify2354.001.86461.86590.0000
22972006.09.12 06:07modify2354.001.86461.86600.0000
22982006.09.12 06:20modify2354.001.86461.86610.0000
22992006.09.12 06:20modify2354.001.86461.86640.0000
23002006.09.12 06:20modify2354.001.86461.86650.0000
23012006.09.12 07:28modify2354.001.86461.86660.0000
23022006.09.12 10:04s/l2354.001.86661.86660.0000800.0067461.00
23032006.09.12 12:01sell2364.001.87290.00000.0000
23042006.09.13 04:00close2364.001.87310.00000.0000-80.0067381.00
23052006.09.13 04:00buy2374.001.87290.00000.0000
23062006.09.13 09:10modify2374.001.87291.87310.0000
23072006.09.13 09:25modify2374.001.87291.87320.0000
23082006.09.13 09:29modify2374.001.87291.87330.0000
23092006.09.13 11:07s/l2374.001.87331.87330.0000160.0067541.00
23102006.09.13 12:00sell2384.101.87410.00000.0000
23112006.09.13 16:00close2384.101.87540.00000.0000-533.0067008.00
23122006.09.13 16:00buy2394.001.87540.00000.0000
23132006.09.14 04:00close2394.001.87690.00000.0000600.0067608.00
23142006.09.14 04:00sell2404.101.87690.00000.0000
23152006.09.14 08:00close2404.101.87630.00000.0000246.0067854.00
23162006.09.14 08:00buy2414.101.87650.00000.0000
23172006.09.14 09:34modify2414.101.87651.87660.0000
23182006.09.14 09:34modify2414.101.87651.87700.0000
23192006.09.14 09:35modify2414.101.87651.87720.0000
23202006.09.14 09:35modify2414.101.87651.87730.0000
23212006.09.14 10:13modify2414.101.87651.87740.0000
23222006.09.14 10:31modify2414.101.87651.87760.0000
23232006.09.14 10:31modify2414.101.87651.87770.0000
23242006.09.14 10:31modify2414.101.87651.87810.0000
23252006.09.14 10:31modify2414.101.87651.87860.0000
23262006.09.14 10:39modify2414.101.87651.87880.0000
23272006.09.14 10:39modify2414.101.87651.87900.0000
23282006.09.14 10:48modify2414.101.87651.87920.0000
23292006.09.14 10:48modify2414.101.87651.87950.0000
23302006.09.14 10:54s/l2414.101.87951.87950.00001230.0069084.00
23312006.09.14 10:54buy2424.101.87990.00000.0000
23322006.09.14 12:14modify2424.101.87991.88020.0000
23332006.09.14 12:16modify2424.101.87991.88030.0000
23342006.09.14 12:16modify2424.101.87991.88060.0000
23352006.09.14 12:41modify2424.101.87991.88100.0000
23362006.09.14 12:41modify2424.101.87991.88140.0000
23372006.09.14 12:41modify2424.101.87991.88180.0000
23382006.09.14 12:47modify2424.101.87991.88200.0000
23392006.09.14 12:47modify2424.101.87991.88230.0000
23402006.09.14 12:47modify2424.101.87991.88270.0000
23412006.09.14 12:50modify2424.101.87991.88290.0000
23422006.09.14 13:12modify2424.101.87991.88300.0000
23432006.09.14 13:14modify2424.101.87991.88310.0000
23442006.09.14 13:15modify2424.101.87991.88330.0000
23452006.09.14 13:16modify2424.101.87991.88350.0000
23462006.09.14 13:16modify2424.101.87991.88370.0000
23472006.09.14 13:32modify2424.101.87991.88380.0000
23482006.09.14 13:32modify2424.101.87991.88410.0000
23492006.09.14 13:35modify2424.101.87991.88430.0000
23502006.09.14 13:35modify2424.101.87991.88460.0000
23512006.09.14 13:36modify2424.101.87991.88470.0000
23522006.09.14 13:36modify2424.101.87991.88480.0000
23532006.09.14 13:42modify2424.101.87991.88500.0000
23542006.09.14 14:30modify2424.101.87991.88510.0000
23552006.09.14 14:31modify2424.101.87991.88520.0000
23562006.09.14 14:31modify2424.101.87991.88550.0000
23572006.09.14 14:31modify2424.101.87991.88560.0000
23582006.09.14 14:31modify2424.101.87991.88580.0000
23592006.09.14 14:32s/l2424.101.88581.88580.00002419.0071503.00
23602006.09.14 20:00sell2434.301.88850.00000.0000
23612006.09.14 22:49modify2434.301.88851.88810.0000
23622006.09.14 22:50modify2434.301.88851.88800.0000
23632006.09.14 22:50modify2434.301.88851.88760.0000
23642006.09.14 22:58s/l2434.301.88761.88760.0000387.0071890.00
23652006.09.14 22:58sell2444.301.88720.00000.0000
23662006.09.15 04:01close2444.301.88680.00000.0000172.0072062.00
23672006.09.15 04:02buy2454.301.88680.00000.0000
23682006.09.15 08:00close2454.301.88720.00000.0000172.0072234.00
23692006.09.15 08:01sell2464.301.88750.00000.0000
23702006.09.15 10:07modify2464.301.88751.88740.0000
23712006.09.15 10:21modify2464.301.88751.88730.0000
23722006.09.15 10:32modify2464.301.88751.88720.0000
23732006.09.15 10:36modify2464.301.88751.88700.0000
23742006.09.15 11:36modify2464.301.88751.88680.0000
23752006.09.15 11:36modify2464.301.88751.88670.0000
23762006.09.15 11:39modify2464.301.88751.88640.0000
23772006.09.15 11:44modify2464.301.88751.88630.0000
23782006.09.15 11:46modify2464.301.88751.88610.0000
23792006.09.15 11:47modify2464.301.88751.88590.0000
23802006.09.15 11:50modify2464.301.88751.88580.0000
23812006.09.15 11:50modify2464.301.88751.88570.0000
23822006.09.15 11:51modify2464.301.88751.88560.0000
23832006.09.15 11:57modify2464.301.88751.88550.0000
23842006.09.15 11:58modify2464.301.88751.88530.0000
23852006.09.15 11:59modify2464.301.88751.88490.0000
23862006.09.15 12:04modify2464.301.88751.88460.0000
23872006.09.15 12:57modify2464.301.88751.88430.0000
23882006.09.15 12:58modify2464.301.88751.88390.0000
23892006.09.15 13:18modify2464.301.88751.88380.0000
23902006.09.15 13:51modify2464.301.88751.88360.0000
23912006.09.15 13:52modify2464.301.88751.88340.0000
23922006.09.15 13:59modify2464.301.88751.88330.0000
23932006.09.15 14:33s/l2464.301.88331.88330.00001806.0074040.00
23942006.09.15 14:34sell2474.401.88190.00000.0000
23952006.09.15 15:34modify2474.401.88191.88180.0000
23962006.09.15 15:34modify2474.401.88191.88130.0000
23972006.09.15 15:36modify2474.401.88191.88090.0000
23982006.09.15 15:37modify2474.401.88191.88080.0000
23992006.09.15 15:38modify2474.401.88191.88070.0000
24002006.09.15 15:38modify2474.401.88191.88030.0000
24012006.09.15 15:39modify2474.401.88191.87980.0000
24022006.09.15 15:43modify2474.401.88191.87970.0000
24032006.09.15 15:43modify2474.401.88191.87960.0000
24042006.09.15 15:44modify2474.401.88191.87950.0000
24052006.09.15 15:51modify2474.401.88191.87910.0000
24062006.09.15 15:51modify2474.401.88191.87900.0000
24072006.09.15 16:00close2474.401.87731.87900.00002024.0076064.00
24082006.09.15 16:00buy2484.601.87740.00000.0000
24092006.09.15 21:27modify2484.601.87741.87750.0000
24102006.09.15 21:28modify2484.601.87741.87770.0000
24112006.09.15 21:28modify2484.601.87741.87790.0000
24122006.09.15 21:29modify2484.601.87741.87830.0000
24132006.09.15 21:29modify2484.601.87741.87860.0000
24142006.09.15 21:39modify2484.601.87741.87870.0000
24152006.09.15 21:42modify2484.601.87741.87890.0000
24162006.09.15 21:44modify2484.601.87741.87910.0000
24172006.09.15 21:44modify2484.601.87741.87920.0000
24182006.09.15 21:56s/l2484.601.87921.87920.0000828.0076892.00
24192006.09.15 21:56buy2494.601.87960.00000.0000
24202006.09.18 00:00close2494.601.87800.00000.0000-736.0076156.00
24212006.09.18 00:00sell2504.601.87830.00000.0000
24222006.09.18 04:00close2504.601.87960.00000.0000-598.0075558.00
24232006.09.18 04:01buy2514.501.87950.00000.0000
24242006.09.18 08:12modify2514.501.87951.87950.0000
24252006.09.18 08:19modify2514.501.87951.87990.0000
24262006.09.18 08:20modify2514.501.87951.88010.0000
24272006.09.18 08:20modify2514.501.87951.88020.0000
24282006.09.18 08:35modify2514.501.87951.88030.0000
24292006.09.18 08:36modify2514.501.87951.88050.0000
24302006.09.18 08:36modify2514.501.87951.88070.0000
24312006.09.18 08:36modify2514.501.87951.88110.0000
24322006.09.18 09:03modify2514.501.87951.88120.0000
24332006.09.18 09:05modify2514.501.87951.88130.0000
24342006.09.18 10:49s/l2514.501.88131.88130.0000810.0076368.00
24352006.09.18 10:49buy2524.601.88170.00000.0000
24362006.09.19 04:00close2524.601.88100.00000.0000-322.0076046.00
24372006.09.19 04:02sell2534.601.88100.00000.0000
24382006.09.19 10:15modify2534.601.88101.88100.0000
24392006.09.19 10:17modify2534.601.88101.88090.0000
24402006.09.19 10:18modify2534.601.88101.88080.0000
24412006.09.19 10:19modify2534.601.88101.88060.0000
24422006.09.19 11:07s/l2534.601.88061.88060.0000184.0076230.00
24432006.09.19 11:07sell2544.601.88020.00000.0000
24442006.09.19 12:00close2544.601.87960.00000.0000276.0076506.00
24452006.09.19 12:00buy2554.601.87970.00000.0000
24462006.09.19 14:30modify2554.601.87971.87970.0000
24472006.09.19 14:30modify2554.601.87971.87990.0000
24482006.09.19 14:30modify2554.601.87971.88010.0000
24492006.09.19 14:30modify2554.601.87971.88030.0000
24502006.09.19 14:30modify2554.601.87971.88040.0000
24512006.09.19 14:30modify2554.601.87971.88060.0000
24522006.09.19 14:30modify2554.601.87971.88070.0000
24532006.09.19 14:30modify2554.601.87971.88090.0000
24542006.09.19 14:30modify2554.601.87971.88110.0000
24552006.09.19 14:30modify2554.601.87971.88130.0000
24562006.09.19 14:40modify2554.601.87971.88140.0000
24572006.09.19 14:40modify2554.601.87971.88160.0000
24582006.09.19 14:40modify2554.601.87971.88170.0000
24592006.09.19 14:40modify2554.601.87971.88180.0000
24602006.09.19 14:40modify2554.601.87971.88200.0000
24612006.09.19 14:40modify2554.601.87971.88210.0000
24622006.09.19 14:40modify2554.601.87971.88220.0000
24632006.09.19 14:41modify2554.601.87971.88230.0000
24642006.09.19 14:41modify2554.601.87971.88240.0000
24652006.09.19 14:41modify2554.601.87971.88250.0000
24662006.09.19 14:41modify2554.601.87971.88260.0000
24672006.09.19 14:41modify2554.601.87971.88270.0000
24682006.09.19 14:41modify2554.601.87971.88280.0000
24692006.09.19 14:41modify2554.601.87971.88290.0000
24702006.09.19 14:42modify2554.601.87971.88300.0000
24712006.09.19 14:42modify2554.601.87971.88310.0000
24722006.09.19 14:44modify2554.601.87971.88320.0000
24732006.09.19 14:45modify2554.601.87971.88330.0000
24742006.09.19 14:45modify2554.601.87971.88340.0000
24752006.09.19 14:50modify2554.601.87971.88350.0000
24762006.09.19 14:50modify2554.601.87971.88360.0000
24772006.09.19 14:50modify2554.601.87971.88370.0000
24782006.09.19 14:51modify2554.601.87971.88380.0000
24792006.09.19 14:51modify2554.601.87971.88390.0000
24802006.09.19 14:51modify2554.601.87971.88400.0000
24812006.09.19 14:51modify2554.601.87971.88410.0000
24822006.09.19 14:51modify2554.601.87971.88420.0000
24832006.09.19 14:52modify2554.601.87971.88430.0000
24842006.09.19 14:52modify2554.601.87971.88450.0000
24852006.09.19 14:52modify2554.601.87971.88460.0000
24862006.09.19 14:54modify2554.601.87971.88470.0000
24872006.09.19 14:54modify2554.601.87971.88480.0000
24882006.09.19 14:56modify2554.601.87971.88490.0000
24892006.09.19 14:56modify2554.601.87971.88500.0000
24902006.09.19 15:12modify2554.601.87971.88510.0000
24912006.09.19 15:14modify2554.601.87971.88520.0000
24922006.09.19 16:00close2554.601.88721.88520.00003450.0079956.00
24932006.09.19 16:05sell2564.801.88750.00000.0000
24942006.09.19 17:17modify2564.801.88751.88740.0000
24952006.09.19 17:17modify2564.801.88751.88730.0000
24962006.09.19 17:17modify2564.801.88751.88720.0000
24972006.09.19 17:17modify2564.801.88751.88710.0000
24982006.09.19 17:18modify2564.801.88751.88700.0000
24992006.09.19 17:20modify2564.801.88751.88680.0000
25002006.09.19 17:20modify2564.801.88751.88670.0000
25012006.09.19 17:21modify2564.801.88751.88640.0000
25022006.09.19 17:22modify2564.801.88751.88630.0000
25032006.09.19 17:22modify2564.801.88751.88610.0000
25042006.09.19 17:22modify2564.801.88751.88580.0000
25052006.09.19 17:22modify2564.801.88751.88570.0000
25062006.09.19 17:42modify2564.801.88751.88550.0000
25072006.09.19 17:42modify2564.801.88751.88540.0000
25082006.09.19 17:42modify2564.801.88751.88510.0000
25092006.09.19 17:53modify2564.801.88751.88500.0000
25102006.09.19 17:53modify2564.801.88751.88490.0000
25112006.09.19 18:05modify2564.801.88751.88480.0000
25122006.09.19 18:05modify2564.801.88751.88470.0000
25132006.09.19 18:11modify2564.801.88751.88460.0000
25142006.09.19 18:21modify2564.801.88751.88450.0000
25152006.09.19 18:51modify2564.801.88751.88420.0000
25162006.09.19 18:52modify2564.801.88751.88410.0000
25172006.09.19 18:58modify2564.801.88751.88400.0000
25182006.09.19 18:59modify2564.801.88751.88380.0000
25192006.09.19 18:59modify2564.801.88751.88360.0000
25202006.09.19 19:00modify2564.801.88751.88340.0000
25212006.09.19 19:05modify2564.801.88751.88330.0000
25222006.09.19 22:53s/l2564.801.88331.88330.00002016.0081972.00
25232006.09.19 22:58sell2574.901.88190.00000.0000
25242006.09.20 00:00close2574.901.88180.00000.000049.0082021.00
25252006.09.20 00:00buy2584.901.88180.00000.0000
25262006.09.20 04:00close2584.901.88280.00000.0000490.0082511.00
25272006.09.20 04:00sell2595.001.88270.00000.0000
25282006.09.20 12:00close2595.001.88310.00000.0000-200.0082311.00
25292006.09.20 12:00buy2604.901.88300.00000.0000
25302006.09.20 15:03modify2604.901.88301.88320.0000
25312006.09.20 15:03modify2604.901.88301.88330.0000
25322006.09.20 15:08modify2604.901.88301.88340.0000
25332006.09.20 15:08modify2604.901.88301.88350.0000
25342006.09.20 15:08modify2604.901.88301.88360.0000
25352006.09.20 15:08modify2604.901.88301.88370.0000
25362006.09.20 15:08modify2604.901.88301.88380.0000
25372006.09.20 15:08modify2604.901.88301.88390.0000
25382006.09.20 15:08modify2604.901.88301.88400.0000
25392006.09.20 15:08modify2604.901.88301.88410.0000
25402006.09.20 15:13modify2604.901.88301.88420.0000
25412006.09.20 15:13modify2604.901.88301.88440.0000
25422006.09.20 15:13modify2604.901.88301.88450.0000
25432006.09.20 15:15modify2604.901.88301.88460.0000
25442006.09.20 15:15modify2604.901.88301.88470.0000
25452006.09.20 15:17modify2604.901.88301.88480.0000
25462006.09.20 15:17modify2604.901.88301.88490.0000
25472006.09.20 15:27modify2604.901.88301.88500.0000
25482006.09.20 15:27modify2604.901.88301.88520.0000
25492006.09.20 16:06modify2604.901.88301.88540.0000
25502006.09.20 16:06modify2604.901.88301.88550.0000
25512006.09.20 16:40modify2604.901.88301.88560.0000
25522006.09.20 16:54modify2604.901.88301.88570.0000
25532006.09.20 16:58modify2604.901.88301.88580.0000
25542006.09.20 16:58modify2604.901.88301.88590.0000
25552006.09.20 16:58modify2604.901.88301.88600.0000
25562006.09.20 16:58modify2604.901.88301.88610.0000
25572006.09.20 16:58modify2604.901.88301.88620.0000
25582006.09.20 16:59modify2604.901.88301.88630.0000
25592006.09.20 17:20modify2604.901.88301.88640.0000
25602006.09.20 17:46modify2604.901.88301.88650.0000
25612006.09.20 17:49modify2604.901.88301.88660.0000
25622006.09.20 17:50modify2604.901.88301.88670.0000
25632006.09.20 17:50modify2604.901.88301.88680.0000
25642006.09.20 17:50modify2604.901.88301.88690.0000
25652006.09.20 17:50modify2604.901.88301.88700.0000
25662006.09.20 17:50modify2604.901.88301.88710.0000
25672006.09.20 17:50modify2604.901.88301.88720.0000
25682006.09.20 17:50modify2604.901.88301.88730.0000
25692006.09.20 17:50modify2604.901.88301.88740.0000
25702006.09.20 20:00close2604.901.88921.88740.00003038.0085349.00
25712006.09.20 20:00sell2615.101.88930.00000.0000
25722006.09.21 00:01close2615.101.88720.00000.00001071.0086420.00
25732006.09.21 00:03buy2625.201.88750.00000.0000
25742006.09.21 02:48modify2625.201.88751.88820.0000
25752006.09.21 03:07modify2625.201.88751.88830.0000
25762006.09.21 03:07modify2625.201.88751.88840.0000
25772006.09.21 03:08modify2625.201.88751.88850.0000
25782006.09.21 03:20modify2625.201.88751.88860.0000
25792006.09.21 03:50modify2625.201.88751.88880.0000
25802006.09.21 03:50modify2625.201.88751.88900.0000
25812006.09.21 03:50modify2625.201.88751.88910.0000
25822006.09.21 03:53modify2625.201.88751.88920.0000
25832006.09.21 07:42modify2625.201.88751.88940.0000
25842006.09.21 07:42modify2625.201.88751.88950.0000
25852006.09.21 07:43modify2625.201.88751.88960.0000
25862006.09.21 07:43modify2625.201.88751.88970.0000
25872006.09.21 07:43modify2625.201.88751.88990.0000
25882006.09.21 07:43modify2625.201.88751.89000.0000
25892006.09.21 07:43modify2625.201.88751.89020.0000
25902006.09.21 07:43modify2625.201.88751.89030.0000
25912006.09.21 07:43modify2625.201.88751.89040.0000
25922006.09.21 08:23s/l2625.201.89041.89040.00001508.0087928.00
25932006.09.21 08:30buy2635.301.89240.00000.0000
25942006.09.21 11:53modify2635.301.89241.89240.0000
25952006.09.21 11:53modify2635.301.89241.89250.0000
25962006.09.21 11:53modify2635.301.89241.89260.0000
25972006.09.21 11:56modify2635.301.89241.89270.0000
25982006.09.21 11:59modify2635.301.89241.89300.0000
25992006.09.21 12:00modify2635.301.89241.89310.0000
26002006.09.21 12:00modify2635.301.89241.89320.0000
26012006.09.21 12:19modify2635.301.89241.89340.0000
26022006.09.21 12:25modify2635.301.89241.89350.0000
26032006.09.21 12:27modify2635.301.89241.89360.0000
26042006.09.21 12:27modify2635.301.89241.89380.0000
26052006.09.21 12:33modify2635.301.89241.89390.0000
26062006.09.21 12:33modify2635.301.89241.89400.0000
26072006.09.21 12:33modify2635.301.89241.89410.0000
26082006.09.21 12:33modify2635.301.89241.89420.0000
26092006.09.21 12:33modify2635.301.89241.89430.0000
26102006.09.21 12:33modify2635.301.89241.89440.0000
26112006.09.21 12:33modify2635.301.89241.89450.0000
26122006.09.21 12:35modify2635.301.89241.89460.0000
26132006.09.21 12:35modify2635.301.89241.89470.0000
26142006.09.21 12:35modify2635.301.89241.89480.0000
26152006.09.21 12:35modify2635.301.89241.89490.0000
26162006.09.21 12:35modify2635.301.89241.89500.0000
26172006.09.21 12:35modify2635.301.89241.89510.0000
26182006.09.21 12:35modify2635.301.89241.89520.0000
26192006.09.21 12:35modify2635.301.89241.89530.0000
26202006.09.21 12:35modify2635.301.89241.89540.0000
26212006.09.21 12:35modify2635.301.89241.89550.0000
26222006.09.21 14:15modify2635.301.89241.89570.0000
26232006.09.21 14:21modify2635.301.89241.89580.0000
26242006.09.21 14:21modify2635.301.89241.89590.0000
26252006.09.21 14:21modify2635.301.89241.89600.0000
26262006.09.21 14:22modify2635.301.89241.89620.0000
26272006.09.21 14:22modify2635.301.89241.89630.0000
26282006.09.21 14:23modify2635.301.89241.89640.0000
26292006.09.21 14:44modify2635.301.89241.89650.0000
26302006.09.21 14:47modify2635.301.89241.89660.0000
26312006.09.21 14:48modify2635.301.89241.89670.0000
26322006.09.21 16:05s/l2635.301.89671.89670.00002279.0090207.00
26332006.09.21 16:07buy2645.401.89800.00000.0000
26342006.09.21 18:14modify2645.401.89801.89800.0000
26352006.09.21 18:14modify2645.401.89801.89820.0000
26362006.09.21 18:15modify2645.401.89801.89830.0000
26372006.09.21 18:15modify2645.401.89801.89840.0000
26382006.09.21 18:15modify2645.401.89801.89850.0000
26392006.09.21 18:15modify2645.401.89801.89860.0000
26402006.09.21 18:15modify2645.401.89801.89870.0000
26412006.09.21 18:15modify2645.401.89801.89880.0000
26422006.09.21 18:15modify2645.401.89801.89890.0000
26432006.09.21 18:16modify2645.401.89801.89900.0000
26442006.09.21 18:16modify2645.401.89801.89910.0000
26452006.09.21 18:16modify2645.401.89801.89920.0000
26462006.09.21 18:16modify2645.401.89801.89930.0000
26472006.09.21 18:16modify2645.401.89801.89940.0000
26482006.09.21 19:27s/l2645.401.89941.89940.0000756.0090963.00
26492006.09.21 19:27buy2655.501.89980.00000.0000
26502006.09.21 21:19modify2655.501.89981.89980.0000
26512006.09.21 21:19modify2655.501.89981.89990.0000
26522006.09.21 21:39modify2655.501.89981.90000.0000
26532006.09.21 21:40modify2655.501.89981.90010.0000
26542006.09.22 02:10modify2655.501.89981.90030.0000
26552006.09.22 02:10modify2655.501.89981.90040.0000
26562006.09.22 02:10modify2655.501.89981.90060.0000
26572006.09.22 02:10modify2655.501.89981.90070.0000
26582006.09.22 02:14modify2655.501.89981.90080.0000
26592006.09.22 05:24s/l2655.501.90081.90080.0000550.0091513.00
26602006.09.22 08:00buy2665.501.90270.00000.0000
26612006.09.22 09:22modify2665.501.90271.90280.0000
26622006.09.22 09:29modify2665.501.90271.90290.0000
26632006.09.22 09:30modify2665.501.90271.90300.0000
26642006.09.22 09:30modify2665.501.90271.90310.0000
26652006.09.22 09:31modify2665.501.90271.90320.0000
26662006.09.22 11:42s/l2665.501.90321.90320.0000275.0091788.00
26672006.09.22 11:42buy2675.501.90350.00000.0000
26682006.09.22 20:00close2675.501.90180.00000.0000-935.0090853.00
26692006.09.22 20:00sell2685.501.90180.00000.0000
26702006.09.25 00:00close2685.501.90130.00000.0000275.0091128.00
26712006.09.25 00:00buy2695.501.90100.00000.0000
26722006.09.25 06:12modify2695.501.90101.90110.0000
26732006.09.25 06:12modify2695.501.90101.90130.0000
26742006.09.25 06:26modify2695.501.90101.90140.0000
26752006.09.25 06:26modify2695.501.90101.90150.0000
26762006.09.25 06:34modify2695.501.90101.90160.0000
26772006.09.25 06:35modify2695.501.90101.90170.0000
26782006.09.25 06:48modify2695.501.90101.90180.0000
26792006.09.25 08:00close2695.501.90411.90180.00001705.0092833.00
26802006.09.25 08:00sell2705.601.90400.00000.0000
26812006.09.25 11:14modify2705.601.90401.90390.0000
26822006.09.25 11:15modify2705.601.90401.90380.0000
26832006.09.25 11:48s/l2705.601.90381.90380.0000112.0092945.00
26842006.09.25 11:48sell2715.601.90340.00000.0000
26852006.09.25 16:00modify2715.601.90341.90340.0000
26862006.09.25 16:00modify2715.601.90341.90320.0000
26872006.09.25 16:01modify2715.601.90341.90310.0000
26882006.09.25 16:02modify2715.601.90341.90300.0000
26892006.09.25 16:02modify2715.601.90341.90290.0000
26902006.09.25 16:09s/l2715.601.90291.90290.0000280.0093225.00
26912006.09.25 16:09sell2725.601.90240.00000.0000
26922006.09.25 16:32modify2725.601.90241.90230.0000
26932006.09.25 16:33modify2725.601.90241.90220.0000
26942006.09.25 16:37modify2725.601.90241.90180.0000
26952006.09.25 16:51modify2725.601.90241.90150.0000
26962006.09.25 17:10s/l2725.601.90151.90150.0000504.0093729.00
26972006.09.25 17:10sell2735.601.90120.00000.0000
26982006.09.26 00:01close2735.601.90060.00000.0000336.0094065.00
26992006.09.26 00:01buy2745.601.90050.00000.0000
27002006.09.26 08:00close2745.601.90150.00000.0000560.0094625.00
27012006.09.26 08:00sell2755.701.90140.00000.0000
27022006.09.26 09:12modify2755.701.90141.90140.0000
27032006.09.26 09:12modify2755.701.90141.90130.0000
27042006.09.26 09:12modify2755.701.90141.90120.0000
27052006.09.26 10:14modify2755.701.90141.90110.0000
27062006.09.26 10:14modify2755.701.90141.90100.0000
27072006.09.26 10:14modify2755.701.90141.90090.0000
27082006.09.26 10:14modify2755.701.90141.90070.0000
27092006.09.26 10:14modify2755.701.90141.90060.0000
27102006.09.26 10:14modify2755.701.90141.90030.0000
27112006.09.26 10:14modify2755.701.90141.90010.0000
27122006.09.26 10:15modify2755.701.90141.89990.0000
27132006.09.26 10:15modify2755.701.90141.89980.0000
27142006.09.26 10:15modify2755.701.90141.89970.0000
27152006.09.26 10:17modify2755.701.90141.89960.0000
27162006.09.26 10:17modify2755.701.90141.89950.0000
27172006.09.26 10:17modify2755.701.90141.89930.0000
27182006.09.26 10:17modify2755.701.90141.89920.0000
27192006.09.26 10:18modify2755.701.90141.89910.0000
27202006.09.26 10:18modify2755.701.90141.89900.0000
27212006.09.26 10:46modify2755.701.90141.89880.0000
27222006.09.26 10:47modify2755.701.90141.89870.0000
27232006.09.26 10:47modify2755.701.90141.89850.0000
27242006.09.26 10:49modify2755.701.90141.89830.0000
27252006.09.26 10:49modify2755.701.90141.89820.0000
27262006.09.26 10:51modify2755.701.90141.89810.0000
27272006.09.26 10:52modify2755.701.90141.89800.0000
27282006.09.26 10:58modify2755.701.90141.89780.0000
27292006.09.26 10:59modify2755.701.90141.89760.0000
27302006.09.26 10:59modify2755.701.90141.89730.0000
27312006.09.26 11:00modify2755.701.90141.89720.0000
27322006.09.26 12:04modify2755.701.90141.89710.0000
27332006.09.26 12:04modify2755.701.90141.89700.0000
27342006.09.26 12:54s/l2755.701.89701.89700.00002508.0097133.00
27352006.09.26 16:00sell2765.801.89660.00000.0000
27362006.09.26 16:06modify2765.801.89661.89660.0000
27372006.09.26 16:06modify2765.801.89661.89650.0000
27382006.09.26 16:06modify2765.801.89661.89640.0000
27392006.09.26 17:07s/l2765.801.89641.89640.0000116.0097249.00
27402006.09.26 17:07sell2775.801.89610.00000.0000
27412006.09.27 00:00close2775.801.89480.00000.0000754.0098003.00
27422006.09.27 00:00buy2785.901.89470.00000.0000
27432006.09.27 04:05close2785.901.89490.00000.0000118.0098121.00
27442006.09.27 04:09sell2795.901.89500.00000.0000
27452006.09.27 09:45modify2795.901.89501.89490.0000
27462006.09.27 09:57modify2795.901.89501.89480.0000
27472006.09.27 09:57modify2795.901.89501.89470.0000
27482006.09.27 09:57modify2795.901.89501.89460.0000
27492006.09.27 09:57modify2795.901.89501.89450.0000
27502006.09.27 09:57modify2795.901.89501.89440.0000
27512006.09.27 09:58modify2795.901.89501.89430.0000
27522006.09.27 09:59modify2795.901.89501.89420.0000
27532006.09.27 09:59modify2795.901.89501.89410.0000
27542006.09.27 09:59modify2795.901.89501.89400.0000
27552006.09.27 09:59modify2795.901.89501.89390.0000
27562006.09.27 09:59modify2795.901.89501.89380.0000
27572006.09.27 09:59modify2795.901.89501.89360.0000
27582006.09.27 10:02modify2795.901.89501.89350.0000
27592006.09.27 10:02modify2795.901.89501.89340.0000
27602006.09.27 10:02modify2795.901.89501.89330.0000
27612006.09.27 10:03modify2795.901.89501.89270.0000
27622006.09.27 10:03modify2795.901.89501.89260.0000
27632006.09.27 10:03modify2795.901.89501.89250.0000
27642006.09.27 10:03modify2795.901.89501.89240.0000
27652006.09.27 10:15modify2795.901.89501.89220.0000
27662006.09.27 10:16modify2795.901.89501.89210.0000
27672006.09.27 10:16modify2795.901.89501.89200.0000
27682006.09.27 10:16modify2795.901.89501.89190.0000
27692006.09.27 10:16modify2795.901.89501.89180.0000
27702006.09.27 10:16modify2795.901.89501.89170.0000
27712006.09.27 10:17modify2795.901.89501.89160.0000
27722006.09.27 10:17modify2795.901.89501.89150.0000
27732006.09.27 10:17modify2795.901.89501.89130.0000
27742006.09.27 10:17modify2795.901.89501.89120.0000
27752006.09.27 10:19modify2795.901.89501.89110.0000
27762006.09.27 10:19modify2795.901.89501.89100.0000
27772006.09.27 10:32modify2795.901.89501.89090.0000
27782006.09.27 10:32modify2795.901.89501.89080.0000
27792006.09.27 10:32modify2795.901.89501.89070.0000
27802006.09.27 10:32modify2795.901.89501.89050.0000
27812006.09.27 10:33modify2795.901.89501.89040.0000
27822006.09.27 10:33modify2795.901.89501.89030.0000
27832006.09.27 10:33modify2795.901.89501.89020.0000
27842006.09.27 10:33modify2795.901.89501.89010.0000
27852006.09.27 10:59s/l2795.901.89011.89010.00002891.00101012.00
27862006.09.27 12:00buy2806.101.89000.00000.0000
27872006.09.27 14:32modify2806.101.89001.89000.0000
27882006.09.27 14:32modify2806.101.89001.89010.0000
27892006.09.27 14:32modify2806.101.89001.89020.0000
27902006.09.27 14:32modify2806.101.89001.89030.0000
27912006.09.27 14:32modify2806.101.89001.89040.0000
27922006.09.27 14:32modify2806.101.89001.89050.0000
27932006.09.27 14:36s/l2806.101.89051.89050.0000305.00101317.00
27942006.09.27 14:36buy2816.101.89080.00000.0000
27952006.09.28 08:00close2816.101.88710.00000.0000-2257.0099060.00
27962006.09.28 08:00sell2825.901.88700.00000.0000
27972006.09.28 08:31modify2825.901.88701.88700.0000
27982006.09.28 08:32modify2825.901.88701.88690.0000
27992006.09.28 08:44modify2825.901.88701.88680.0000
28002006.09.28 08:44modify2825.901.88701.88670.0000
28012006.09.28 08:44modify2825.901.88701.88660.0000
28022006.09.28 08:44modify2825.901.88701.88650.0000
28032006.09.28 08:44modify2825.901.88701.88630.0000
28042006.09.28 08:45modify2825.901.88701.88620.0000
28052006.09.28 08:45modify2825.901.88701.88610.0000
28062006.09.28 08:45modify2825.901.88701.88600.0000
28072006.09.28 08:46modify2825.901.88701.88590.0000
28082006.09.28 08:47modify2825.901.88701.88580.0000
28092006.09.28 08:48modify2825.901.88701.88560.0000
28102006.09.28 09:11modify2825.901.88701.88540.0000
28112006.09.28 09:11modify2825.901.88701.88520.0000
28122006.09.28 09:11modify2825.901.88701.88510.0000
28132006.09.28 09:11modify2825.901.88701.88490.0000
28142006.09.28 09:12modify2825.901.88701.88480.0000
28152006.09.28 09:12modify2825.901.88701.88470.0000
28162006.09.28 09:12modify2825.901.88701.88460.0000
28172006.09.28 09:12modify2825.901.88701.88450.0000
28182006.09.28 09:13modify2825.901.88701.88440.0000
28192006.09.28 09:43modify2825.901.88701.88430.0000
28202006.09.28 09:43modify2825.901.88701.88410.0000
28212006.09.28 09:43modify2825.901.88701.88380.0000
28222006.09.28 10:00modify2825.901.88701.88340.0000
28232006.09.28 10:02modify2825.901.88701.88330.0000
28242006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88320.0000
28252006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88310.0000
28262006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88300.0000
28272006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88290.0000
28282006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88280.0000
28292006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88270.0000
28302006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88260.0000
28312006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88250.0000
28322006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88240.0000
28332006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88230.0000
28342006.09.28 10:25modify2825.901.88701.88220.0000
28352006.09.28 10:30modify2825.901.88701.88210.0000
28362006.09.28 10:30modify2825.901.88701.88200.0000
28372006.09.28 10:30modify2825.901.88701.88180.0000
28382006.09.28 10:30modify2825.901.88701.88170.0000
28392006.09.28 11:49modify2825.901.88701.88130.0000
28402006.09.28 11:52modify2825.901.88701.88120.0000
28412006.09.28 11:54modify2825.901.88701.88110.0000
28422006.09.28 11:55modify2825.901.88701.88100.0000
28432006.09.28 11:55modify2825.901.88701.88090.0000
28442006.09.28 11:55modify2825.901.88701.88080.0000
28452006.09.28 11:55modify2825.901.88701.88070.0000
28462006.09.28 12:48s/l2825.901.88071.88070.00003717.00102777.00
28472006.09.28 13:13sell2836.201.87860.00000.0000
28482006.09.28 14:36modify2836.201.87861.87860.0000
28492006.09.28 14:36modify2836.201.87861.87840.0000
28502006.09.28 14:37modify2836.201.87861.87830.0000
28512006.09.28 14:37modify2836.201.87861.87820.0000
28522006.09.28 14:37modify2836.201.87861.87810.0000
28532006.09.28 14:37modify2836.201.87861.87800.0000
28542006.09.28 16:00close2836.201.87641.87800.00001364.00104141.00
28552006.09.28 16:00buy2846.201.87630.00000.0000
28562006.09.28 20:01close2846.201.87570.00000.0000-372.00103769.00
28572006.09.28 20:01sell2856.201.87560.00000.0000
28582006.09.29 00:00close2856.201.87600.00000.0000-248.00103521.00
28592006.09.29 00:01buy2866.201.87620.00000.0000
28602006.09.29 08:00close2866.201.87400.00000.0000-1364.00102157.00
28612006.09.29 08:00sell2876.001.87390.00000.0000
28622006.09.29 09:05modify2876.001.87391.87380.0000
28632006.09.29 09:14modify2876.001.87391.87370.0000
28642006.09.29 09:14modify2876.001.87391.87360.0000
28652006.09.29 09:14modify2876.001.87391.87350.0000
28662006.09.29 09:14modify2876.001.87391.87340.0000
28672006.09.29 09:14modify2876.001.87391.87330.0000
28682006.09.29 09:16modify2876.001.87391.87320.0000
28692006.09.29 09:16modify2876.001.87391.87310.0000
28702006.09.29 09:16modify2876.001.87391.87300.0000
28712006.09.29 09:16modify2876.001.87391.87290.0000
28722006.09.29 09:17modify2876.001.87391.87280.0000
28732006.09.29 09:17modify2876.001.87391.87270.0000
28742006.09.29 09:18modify2876.001.87391.87260.0000
28752006.09.29 09:23modify2876.001.87391.87240.0000
28762006.09.29 09:23modify2876.001.87391.87230.0000
28772006.09.29 09:23modify2876.001.87391.87220.0000
28782006.09.29 09:23modify2876.001.87391.87210.0000
28792006.09.29 09:24modify2876.001.87391.87190.0000
28802006.09.29 09:30modify2876.001.87391.87170.0000
28812006.09.29 09:31modify2876.001.87391.87160.0000
28822006.09.29 09:31modify2876.001.87391.87150.0000
28832006.09.29 09:31modify2876.001.87391.87140.0000
28842006.09.29 09:31modify2876.001.87391.87120.0000
28852006.09.29 09:31modify2876.001.87391.87110.0000
28862006.09.29 09:31modify2876.001.87391.87100.0000
28872006.09.29 09:31modify2876.001.87391.87090.0000
28882006.09.29 09:31modify2876.001.87391.87070.0000
28892006.09.29 09:31modify2876.001.87391.87050.0000
28902006.09.29 09:33modify2876.001.87391.87040.0000
28912006.09.29 09:34modify2876.001.87391.87030.0000
28922006.09.29 09:34modify2876.001.87391.87020.0000
28932006.09.29 09:34modify2876.001.87391.87010.0000
28942006.09.29 09:34modify2876.001.87391.87000.0000
28952006.09.29 09:34modify2876.001.87391.86990.0000
28962006.09.29 10:12modify2876.001.87391.86980.0000
28972006.09.29 10:36s/l2876.001.86981.86980.00002460.00104617.00
28982006.09.29 10:36sell2886.301.86940.00000.0000
28992006.09.29 14:31modify2886.301.86941.86930.0000
29002006.09.29 14:31modify2886.301.86941.86920.0000
29012006.09.29 14:31modify2886.301.86941.86910.0000
29022006.09.29 14:31modify2886.301.86941.86900.0000
29032006.09.29 14:38modify2886.301.86941.86890.0000
29042006.09.29 14:38modify2886.301.86941.86860.0000
29052006.09.29 14:38modify2886.301.86941.86840.0000
29062006.09.29 14:38modify2886.301.86941.86810.0000
29072006.09.29 14:39modify2886.301.86941.86800.0000
29082006.09.29 14:39modify2886.301.86941.86790.0000
29092006.09.29 14:39modify2886.301.86941.86780.0000
29102006.09.29 14:39modify2886.301.86941.86770.0000
29112006.09.29 14:39modify2886.301.86941.86750.0000
29122006.09.29 14:39modify2886.301.86941.86740.0000
29132006.09.29 14:40modify2886.301.86941.86730.0000
29142006.09.29 14:45modify2886.301.86941.86720.0000
29152006.09.29 14:45modify2886.301.86941.86700.0000
29162006.09.29 14:45modify2886.301.86941.86690.0000
29172006.09.29 14:45modify2886.301.86941.86680.0000
29182006.09.29 14:45modify2886.301.86941.86660.0000
29192006.09.29 14:45modify2886.301.86941.86650.0000
29202006.09.29 15:23s/l2886.301.86651.86650.00001827.00106444.00
29212006.09.29 16:00buy2896.401.86600.00000.0000
29222006.09.29 17:21modify2896.401.86601.86610.0000
29232006.09.29 17:21modify2896.401.86601.86620.0000
29242006.09.29 17:21modify2896.401.86601.86630.0000
29252006.09.29 17:21modify2896.401.86601.86650.0000
29262006.09.29 17:21modify2896.401.86601.86670.0000
29272006.09.29 17:23modify2896.401.86601.86680.0000
29282006.09.29 17:23modify2896.401.86601.86690.0000
29292006.09.29 17:23modify2896.401.86601.86700.0000
29302006.09.29 17:23modify2896.401.86601.86710.0000
29312006.09.29 17:23modify2896.401.86601.86720.0000
29322006.09.29 17:23modify2896.401.86601.86730.0000
29332006.09.29 17:23modify2896.401.86601.86740.0000
29342006.09.29 17:26modify2896.401.86601.86750.0000
29352006.09.29 17:26modify2896.401.86601.86760.0000
29362006.09.29 17:26modify2896.401.86601.86770.0000
29372006.09.29 17:26modify2896.401.86601.86790.0000
29382006.09.29 17:26modify2896.401.86601.86800.0000
29392006.09.29 17:26modify2896.401.86601.86820.0000
29402006.09.29 17:26modify2896.401.86601.86830.0000
29412006.09.29 17:26modify2896.401.86601.86850.0000
29422006.09.29 17:26modify2896.401.86601.86860.0000
29432006.09.29 17:26modify2896.401.86601.86870.0000
29442006.09.29 17:30modify2896.401.86601.86880.0000
29452006.09.29 17:30modify2896.401.86601.86890.0000
29462006.09.29 17:30modify2896.401.86601.86900.0000
29472006.09.29 18:26modify2896.401.86601.86910.0000
29482006.09.29 18:33modify2896.401.86601.86920.0000
29492006.09.29 18:37modify2896.401.86601.86930.0000
29502006.09.29 18:37modify2896.401.86601.86940.0000
29512006.09.29 18:38modify2896.401.86601.86980.0000
29522006.09.29 18:39modify2896.401.86601.86990.0000
29532006.09.29 20:00close2896.401.87141.86990.00003456.00109900.00
29542006.09.29 20:01sell2906.601.87140.00000.0000
29552006.10.02 08:00close2906.601.87070.00000.0000462.00110362.00
29562006.10.02 08:00buy2916.601.87060.00000.0000
29572006.10.02 10:35modify2916.601.87061.87070.0000
29582006.10.02 10:35modify2916.601.87061.87080.0000
29592006.10.02 10:35modify2916.601.87061.87090.0000
29602006.10.02 10:35modify2916.601.87061.87100.0000
29612006.10.02 10:36modify2916.601.87061.87120.0000
29622006.10.02 10:37modify2916.601.87061.87130.0000
29632006.10.02 10:39modify2916.601.87061.87150.0000
29642006.10.02 10:39modify2916.601.87061.87160.0000
29652006.10.02 11:05modify2916.601.87061.87170.0000
29662006.10.02 11:08modify2916.601.87061.87200.0000
29672006.10.02 14:05s/l2916.601.87201.87200.0000924.00111286.00
29682006.10.02 14:57buy2926.701.87310.00000.0000
29692006.10.02 15:25modify2926.701.87311.87320.0000
29702006.10.02 15:26modify2926.701.87311.87330.0000
29712006.10.02 15:26modify2926.701.87311.87340.0000
29722006.10.02 15:28modify2926.701.87311.87350.0000
29732006.10.02 15:28modify2926.701.87311.87370.0000
29742006.10.02 15:30modify2926.701.87311.87380.0000
29752006.10.02 15:31modify2926.701.87311.87390.0000
29762006.10.02 15:31modify2926.701.87311.87410.0000
29772006.10.02 15:31modify2926.701.87311.87420.0000
29782006.10.02 15:31modify2926.701.87311.87440.0000
29792006.10.02 15:32modify2926.701.87311.87460.0000
29802006.10.02 15:34modify2926.701.87311.87480.0000
29812006.10.02 15:34modify2926.701.87311.87490.0000
29822006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87500.0000
29832006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87510.0000
29842006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87520.0000
29852006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87530.0000
29862006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87550.0000
29872006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87560.0000
29882006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87580.0000
29892006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87590.0000
29902006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87610.0000
29912006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87620.0000
29922006.10.02 15:35modify2926.701.87311.87630.0000
29932006.10.02 15:44modify2926.701.87311.87640.0000
29942006.10.02 15:45modify2926.701.87311.87650.0000
29952006.10.02 15:45modify2926.701.87311.87660.0000
29962006.10.02 15:45modify2926.701.87311.87670.0000
29972006.10.02 15:45modify2926.701.87311.87680.0000
29982006.10.02 15:45modify2926.701.87311.87690.0000
29992006.10.02 15:45modify2926.701.87311.87700.0000
30002006.10.02 15:45modify2926.701.87311.87710.0000
30012006.10.02 15:46modify2926.701.87311.87720.0000
30022006.10.02 15:46modify2926.701.87311.87730.0000
30032006.10.02 15:46modify2926.701.87311.87750.0000
30042006.10.02 15:46modify2926.701.87311.87770.0000
30052006.10.02 15:46modify2926.701.87311.87780.0000
30062006.10.02 15:46modify2926.701.87311.87800.0000
30072006.10.02 15:46modify2926.701.87311.87810.0000
30082006.10.02 15:47modify2926.701.87311.87820.0000
30092006.10.02 15:48modify2926.701.87311.87830.0000
30102006.10.02 15:49modify2926.701.87311.87840.0000
30112006.10.02 15:49modify2926.701.87311.87850.0000
30122006.10.02 15:49modify2926.701.87311.87870.0000
30132006.10.02 15:49modify2926.701.87311.87890.0000
30142006.10.02 15:49modify2926.701.87311.87910.0000
30152006.10.02 15:51modify2926.701.87311.87920.0000
30162006.10.02 15:52modify2926.701.87311.87930.0000
30172006.10.02 15:52modify2926.701.87311.87940.0000
30182006.10.02 15:52modify2926.701.87311.87960.0000
30192006.10.02 15:52modify2926.701.87311.87970.0000
30202006.10.02 15:52modify2926.701.87311.87980.0000
30212006.10.02 15:52modify2926.701.87311.88000.0000
30222006.10.02 15:52modify2926.701.87311.88010.0000
30232006.10.02 15:53modify2926.701.87311.88020.0000
30242006.10.02 15:53modify2926.701.87311.88050.0000
30252006.10.02 15:53modify2926.701.87311.88070.0000
30262006.10.02 15:53modify2926.701.87311.88090.0000
30272006.10.02 15:53modify2926.701.87311.88110.0000
30282006.10.02 15:53modify2926.701.87311.88140.0000
30292006.10.02 16:21modify2926.701.87311.88150.0000
30302006.10.02 16:22modify2926.701.87311.88160.0000
30312006.10.02 16:22modify2926.701.87311.88170.0000
30322006.10.02 16:22modify2926.701.87311.88200.0000
30332006.10.02 16:22modify2926.701.87311.88210.0000
30342006.10.02 16:22modify2926.701.87311.88220.0000
30352006.10.02 16:22modify2926.701.87311.88240.0000
30362006.10.02 16:22modify2926.701.87311.88260.0000
30372006.10.02 16:22modify2926.701.87311.88280.0000
30382006.10.02 16:23modify2926.701.87311.88290.0000
30392006.10.02 16:23modify2926.701.87311.88300.0000
30402006.10.02 16:23modify2926.701.87311.88310.0000
30412006.10.02 16:23modify2926.701.87311.88320.0000
30422006.10.02 16:23modify2926.701.87311.88330.0000
30432006.10.02 17:15modify2926.701.87311.88340.0000
30442006.10.02 17:15modify2926.701.87311.88350.0000
30452006.10.02 17:15modify2926.701.87311.88360.0000
30462006.10.02 17:15modify2926.701.87311.88370.0000
30472006.10.02 17:15modify2926.701.87311.88380.0000
30482006.10.02 17:15modify2926.701.87311.88390.0000
30492006.10.02 17:15modify2926.701.87311.88400.0000
30502006.10.02 17:15modify2926.701.87311.88410.0000
30512006.10.02 17:32modify2926.701.87311.88430.0000
30522006.10.02 17:36modify2926.701.87311.88440.0000
30532006.10.02 18:29modify2926.701.87311.88450.0000
30542006.10.02 20:04close2926.701.88681.88450.00009179.00120465.00
30552006.10.02 20:06sell2937.201.88680.00000.0000
30562006.10.03 00:00close2937.201.88710.00000.0000-216.00120249.00
30572006.10.03 00:00buy2947.201.88720.00000.0000
30582006.10.03 08:01close2947.201.88740.00000.0000144.00120393.00
30592006.10.03 08:02sell2957.201.88740.00000.0000
30602006.10.04 03:46modify2957.201.88741.88740.0000
30612006.10.04 03:47modify2957.201.88741.88720.0000
30622006.10.04 03:54modify2957.201.88741.88710.0000
30632006.10.04 04:00close2957.201.88491.88710.00001800.00122193.00
30642006.10.04 04:00buy2967.301.88500.00000.0000
30652006.10.04 08:00close2967.301.88370.00000.0000-949.00121244.00
30662006.10.04 08:00sell2977.301.88380.00000.0000
30672006.10.04 12:31modify2977.301.88381.88370.0000
30682006.10.04 12:31modify2977.301.88381.88360.0000
30692006.10.04 12:31modify2977.301.88381.88340.0000
30702006.10.04 12:33modify2977.301.88381.88330.0000
30712006.10.04 12:33modify2977.301.88381.88320.0000
30722006.10.04 12:33modify2977.301.88381.88310.0000
30732006.10.04 12:33modify2977.301.88381.88300.0000
30742006.10.04 12:33modify2977.301.88381.88290.0000
30752006.10.04 12:33modify2977.301.88381.88280.0000
30762006.10.04 12:33modify2977.301.88381.88270.0000
30772006.10.04 12:33modify2977.301.88381.88260.0000
30782006.10.04 12:33modify2977.301.88381.88250.0000
30792006.10.04 12:44modify2977.301.88381.88230.0000
30802006.10.04 12:50modify2977.301.88381.88210.0000
30812006.10.04 13:11modify2977.301.88381.88190.0000
30822006.10.04 13:18modify2977.301.88381.88180.0000
30832006.10.04 14:53s/l2977.301.88181.88180.00001460.00122704.00
30842006.10.04 16:00buy2987.401.88290.00000.0000
30852006.10.04 21:09modify2987.401.88291.88300.0000
30862006.10.04 21:15modify2987.401.88291.88310.0000
30872006.10.04 21:15modify2987.401.88291.88320.0000
30882006.10.04 21:18modify2987.401.88291.88330.0000
30892006.10.04 21:19modify2987.401.88291.88340.0000
30902006.10.04 21:31modify2987.401.88291.88350.0000
30912006.10.04 21:33modify2987.401.88291.88360.0000
30922006.10.04 21:44modify2987.401.88291.88380.0000
30932006.10.05 00:01close2987.401.88651.88380.00002664.00125368.00
30942006.10.05 00:01sell2997.501.88640.00000.0000
30952006.10.05 13:01modify2997.501.88641.88640.0000
30962006.10.05 13:01modify2997.501.88641.88630.0000
30972006.10.05 13:01modify2997.501.88641.88620.0000
30982006.10.05 13:02modify2997.501.88641.88610.0000
30992006.10.05 13:02modify2997.501.88641.88600.0000
31002006.10.05 13:02modify2997.501.88641.88580.0000
31012006.10.05 13:02modify2997.501.88641.88570.0000
31022006.10.05 13:13modify2997.501.88641.88550.0000
31032006.10.05 13:14modify2997.501.88641.88540.0000
31042006.10.05 13:14modify2997.501.88641.88530.0000
31052006.10.05 13:14modify2997.501.88641.88520.0000
31062006.10.05 13:14modify2997.501.88641.88510.0000
31072006.10.05 13:14modify2997.501.88641.88500.0000
31082006.10.05 13:14modify2997.501.88641.88490.0000
31092006.10.05 13:15modify2997.501.88641.88480.0000
31102006.10.05 14:15modify2997.501.88641.88470.0000
31112006.10.05 14:18modify2997.501.88641.88460.0000
31122006.10.05 14:18modify2997.501.88641.88440.0000
31132006.10.05 14:18modify2997.501.88641.88420.0000
31142006.10.05 14:19modify2997.501.88641.88410.0000
31152006.10.05 14:21modify2997.501.88641.88390.0000
31162006.10.05 14:25modify2997.501.88641.88380.0000
31172006.10.05 14:25modify2997.501.88641.88370.0000
31182006.10.05 14:30modify2997.501.88641.88340.0000
31192006.10.05 14:31modify2997.501.88641.88320.0000
31202006.10.05 14:31modify2997.501.88641.88310.0000
31212006.10.05 14:31modify2997.501.88641.88280.0000
31222006.10.05 14:32modify2997.501.88641.88270.0000
31232006.10.05 14:32modify2997.501.88641.88250.0000
31242006.10.05 14:34modify2997.501.88641.88240.0000
31252006.10.05 14:40modify2997.501.88641.88230.0000
31262006.10.05 14:41modify2997.501.88641.88220.0000
31272006.10.05 14:41modify2997.501.88641.88210.0000
31282006.10.05 14:56modify2997.501.88641.88200.0000
31292006.10.05 14:59modify2997.501.88641.88190.0000
31302006.10.05 14:59modify2997.501.88641.88160.0000
31312006.10.05 15:36modify2997.501.88641.88150.0000
31322006.10.05 15:36modify2997.501.88641.88120.0000
31332006.10.05 15:36modify2997.501.88641.88080.0000
31342006.10.05 15:37modify2997.501.88641.88070.0000
31352006.10.05 15:37modify2997.501.88641.88060.0000
31362006.10.05 15:41modify2997.501.88641.88050.0000
31372006.10.05 15:48modify2997.501.88641.88030.0000
31382006.10.05 15:48modify2997.501.88641.88010.0000
31392006.10.05 15:48modify2997.501.88641.87980.0000
31402006.10.05 15:49modify2997.501.88641.87970.0000
31412006.10.05 15:49modify2997.501.88641.87960.0000
31422006.10.05 15:49modify2997.501.88641.87930.0000
31432006.10.05 15:51modify2997.501.88641.87920.0000
31442006.10.05 15:51modify2997.501.88641.87910.0000
31452006.10.05 15:51modify2997.501.88641.87900.0000
31462006.10.05 15:52modify2997.501.88641.87880.0000
31472006.10.05 16:00close2997.501.87621.87880.00007650.00133018.00
31482006.10.05 16:00buy3008.001.87620.00000.0000
31492006.10.05 18:23modify3008.001.87621.87630.0000
31502006.10.05 18:23modify3008.001.87621.87650.0000
31512006.10.05 20:01close3008.001.87831.87650.00001680.00134698.00
31522006.10.05 20:02sell3018.101.87820.00000.0000
31532006.10.06 04:01close3018.101.87730.00000.0000729.00135427.00
31542006.10.06 04:01buy3028.101.87730.00000.0000
31552006.10.06 08:00close3028.101.87740.00000.000081.00135508.00
31562006.10.06 08:00sell3038.101.87740.00000.0000
31572006.10.06 08:59modify3038.101.87741.87730.0000
31582006.10.06 08:59modify3038.101.87741.87710.0000
31592006.10.06 08:59modify3038.101.87741.87680.0000
31602006.10.06 09:00modify3038.101.87741.87670.0000
31612006.10.06 09:07modify3038.101.87741.87640.0000
31622006.10.06 11:07s/l3038.101.87641.87640.0000810.00136318.00
31632006.10.06 11:07sell3048.201.87610.00000.0000
31642006.10.06 15:10modify3048.201.87611.87610.0000
31652006.10.06 15:53modify3048.201.87611.87600.0000
31662006.10.06 15:54modify3048.201.87611.87590.0000
31672006.10.06 15:56modify3048.201.87611.87580.0000
31682006.10.06 15:56modify3048.201.87611.87560.0000
31692006.10.06 15:56modify3048.201.87611.87540.0000
31702006.10.06 15:57modify3048.201.87611.87530.0000
31712006.10.06 15:57modify3048.201.87611.87520.0000
31722006.10.06 15:57modify3048.201.87611.87510.0000
31732006.10.06 15:58modify3048.201.87611.87500.0000
31742006.10.06 15:59modify3048.201.87611.87490.0000
31752006.10.06 15:59modify3048.201.87611.87470.0000
31762006.10.06 16:00close3048.201.87191.87470.00003444.00139762.00
31772006.10.06 16:00buy3058.401.87180.00000.0000
31782006.10.09 00:00close3058.401.86880.00000.0000-2520.00137242.00
31792006.10.09 00:00sell3068.201.86890.00000.0000
31802006.10.09 04:00close3068.201.87100.00000.0000-1722.00135520.00
31812006.10.09 04:00buy3078.001.87130.00000.0000
31822006.10.09 12:00close3078.001.86730.00000.0000-3200.00132320.00
31832006.10.09 12:00sell3087.801.86730.00000.0000
31842006.10.09 14:57modify3087.801.86731.86730.0000
31852006.10.09 15:55modify3087.801.86731.86720.0000
31862006.10.09 15:55modify3087.801.86731.86700.0000
31872006.10.09 15:55modify3087.801.86731.86680.0000
31882006.10.09 17:26s/l3087.801.86681.86680.0000390.00132710.00
31892006.10.09 20:00sell3098.001.86680.00000.0000
31902006.10.10 00:02close3098.001.86730.00000.0000-400.00132310.00
31912006.10.10 00:02buy3107.901.86720.00000.0000
31922006.10.10 08:00close3107.901.86590.00000.0000-1027.00131283.00
31932006.10.10 08:00sell3117.801.86580.00000.0000
31942006.10.10 10:21modify3117.801.86581.86550.0000
31952006.10.10 10:22modify3117.801.86581.86540.0000
31962006.10.10 10:22modify3117.801.86581.86530.0000
31972006.10.10 10:22modify3117.801.86581.86520.0000
31982006.10.10 10:23modify3117.801.86581.86510.0000
31992006.10.10 10:30modify3117.801.86581.86500.0000
32002006.10.10 10:30modify3117.801.86581.86470.0000
32012006.10.10 10:30modify3117.801.86581.86450.0000
32022006.10.10 10:30modify3117.801.86581.86430.0000
32032006.10.10 10:30modify3117.801.86581.86410.0000
32042006.10.10 10:30modify3117.801.86581.86390.0000
32052006.10.10 10:30modify3117.801.86581.86370.0000
32062006.10.10 10:31modify3117.801.86581.86360.0000
32072006.10.10 10:31modify3117.801.86581.86350.0000
32082006.10.10 10:31modify3117.801.86581.86340.0000
32092006.10.10 10:31modify3117.801.86581.86330.0000
32102006.10.10 10:31modify3117.801.86581.86310.0000
32112006.10.10 10:31modify3117.801.86581.86300.0000
32122006.10.10 10:31modify3117.801.86581.86290.0000
32132006.10.10 10:31modify3117.801.86581.86270.0000
32142006.10.10 10:31modify3117.801.86581.86260.0000
32152006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86250.0000
32162006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86240.0000
32172006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86230.0000
32182006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86220.0000
32192006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86210.0000
32202006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86200.0000
32212006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86190.0000
32222006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86180.0000
32232006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86170.0000
32242006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86160.0000
32252006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86150.0000
32262006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86130.0000
32272006.10.10 10:33modify3117.801.86581.86120.0000
32282006.10.10 10:38s/l3117.801.86121.86120.00003588.00134871.00
32292006.10.10 10:38sell3128.101.86080.00000.0000
32302006.10.10 13:12modify3128.101.86081.86070.0000
32312006.10.10 13:13modify3128.101.86081.86060.0000
32322006.10.10 13:15modify3128.101.86081.86050.0000
32332006.10.10 13:15modify3128.101.86081.86030.0000
32342006.10.10 13:15modify3128.101.86081.86000.0000
32352006.10.10 13:15modify3128.101.86081.85990.0000
32362006.10.10 13:15modify3128.101.86081.85960.0000
32372006.10.10 13:16modify3128.101.86081.85950.0000
32382006.10.10 13:17modify3128.101.86081.85940.0000
32392006.10.10 13:17modify3128.101.86081.85910.0000
32402006.10.10 13:17modify3128.101.86081.85900.0000
32412006.10.10 13:17modify3128.101.86081.85880.0000
32422006.10.10 13:18modify3128.101.86081.85870.0000
32432006.10.10 13:48modify3128.101.86081.85860.0000
32442006.10.10 13:48modify3128.101.86081.85840.0000
32452006.10.10 15:04modify3128.101.86081.85830.0000
32462006.10.10 15:04modify3128.101.86081.85820.0000
32472006.10.10 15:04modify3128.101.86081.85810.0000
32482006.10.10 15:04modify3128.101.86081.85800.0000
32492006.10.10 15:04modify3128.101.86081.85790.0000
32502006.10.10 15:04modify3128.101.86081.85770.0000
32512006.10.10 15:11modify3128.101.86081.85760.0000
32522006.10.10 15:36modify3128.101.86081.85750.0000
32532006.10.10 15:37modify3128.101.86081.85740.0000
32542006.10.10 15:37modify3128.101.86081.85720.0000
32552006.10.10 15:37modify3128.101.86081.85710.0000
32562006.10.10 15:37modify3128.101.86081.85700.0000
32572006.10.10 15:38modify3128.101.86081.85690.0000
32582006.10.10 15:38modify3128.101.86081.85640.0000
32592006.10.10 15:38modify3128.101.86081.85630.0000
32602006.10.10 15:51modify3128.101.86081.85610.0000
32612006.10.10 18:44s/l3128.101.85611.85610.00003807.00138678.00
32622006.10.11 04:00buy3138.301.85480.00000.0000
32632006.10.11 12:01close3138.301.85680.00000.00001660.00140338.00
32642006.10.11 12:02sell3148.401.85670.00000.0000
32652006.10.11 15:26modify3148.401.85671.85670.0000
32662006.10.11 15:30modify3148.401.85671.85660.0000
32672006.10.11 15:39modify3148.401.85671.85650.0000
32682006.10.11 16:01close3148.401.85531.85650.00001176.00141514.00
32692006.10.11 16:01buy3158.501.85540.00000.0000
32702006.10.11 20:00close3158.501.85680.00000.00001190.00142704.00
32712006.10.11 20:00sell3168.601.85680.00000.0000
32722006.10.11 20:18modify3168.601.85681.85680.0000
32732006.10.11 20:18modify3168.601.85681.85670.0000
32742006.10.11 20:18modify3168.601.85681.85650.0000
32752006.10.11 20:19modify3168.601.85681.85640.0000
32762006.10.11 20:20modify3168.601.85681.85630.0000
32772006.10.11 20:20modify3168.601.85681.85610.0000
32782006.10.11 20:23modify3168.601.85681.85600.0000
32792006.10.11 20:23modify3168.601.85681.85580.0000
32802006.10.11 20:23modify3168.601.85681.85560.0000
32812006.10.11 20:23modify3168.601.85681.85550.0000
32822006.10.11 20:24modify3168.601.85681.85540.0000
32832006.10.11 20:26modify3168.601.85681.85530.0000
32842006.10.11 20:31modify3168.601.85681.85520.0000
32852006.10.11 20:51s/l3168.601.85521.85520.00001376.00144080.00
32862006.10.11 20:51sell3178.601.85500.00000.0000
32872006.10.12 00:00close3178.601.85470.00000.0000258.00144338.00
32882006.10.12 00:00buy3188.701.85470.00000.0000
32892006.10.12 08:30modify3188.701.85471.85490.0000
32902006.10.12 08:30modify3188.701.85471.85510.0000
32912006.10.12 08:30modify3188.701.85471.85530.0000
32922006.10.12 08:31modify3188.701.85471.85540.0000
32932006.10.12 08:38modify3188.701.85471.85550.0000
32942006.10.12 09:05modify3188.701.85471.85560.0000
32952006.10.12 09:05modify3188.701.85471.85580.0000
32962006.10.12 09:05modify3188.701.85471.85590.0000
32972006.10.12 09:05modify3188.701.85471.85620.0000
32982006.10.12 09:05modify3188.701.85471.85660.0000
32992006.10.12 09:05modify3188.701.85471.85680.0000
33002006.10.12 09:05modify3188.701.85471.85700.0000
33012006.10.12 09:07modify3188.701.85471.85710.0000
33022006.10.12 09:08modify3188.701.85471.85720.0000
33032006.10.12 09:09modify3188.701.85471.85770.0000
33042006.10.12 09:09modify3188.701.85471.85780.0000
33052006.10.12 09:11modify3188.701.85471.85790.0000
33062006.10.12 09:37modify3188.701.85471.85820.0000
33072006.10.12 10:23s/l3188.701.85821.85820.00003045.00147383.00
33082006.10.12 10:23buy3198.801.85830.00000.0000
33092006.10.12 12:00close3198.801.85800.00000.0000-264.00147119.00
33102006.10.12 12:00sell3208.801.85780.00000.0000
33112006.10.12 13:35modify3208.801.85781.85770.0000
33122006.10.12 13:35modify3208.801.85781.85750.0000
33132006.10.12 13:35modify3208.801.85781.85710.0000
33142006.10.12 13:38modify3208.801.85781.85700.0000
33152006.10.12 14:30s/l3208.801.85701.85700.0000704.00147823.00
33162006.10.12 14:30sell3218.901.85670.00000.0000
33172006.10.12 16:00close3218.901.85660.00000.000089.00147912.00
33182006.10.12 16:00buy3228.901.85670.00000.0000
33192006.10.13 01:43modify3228.901.85671.85680.0000
33202006.10.13 03:14modify3228.901.85671.85700.0000
33212006.10.13 03:15modify3228.901.85671.85710.0000
33222006.10.13 03:15modify3228.901.85671.85720.0000
33232006.10.13 03:15modify3228.901.85671.85740.0000
33242006.10.13 03:15modify3228.901.85671.85760.0000
33252006.10.13 03:16modify3228.901.85671.85770.0000
33262006.10.13 03:16modify3228.901.85671.85800.0000
33272006.10.13 03:16modify3228.901.85671.85820.0000
33282006.10.13 03:16modify3228.901.85671.85840.0000
33292006.10.13 03:16modify3228.901.85671.85850.0000
33302006.10.13 03:16modify3228.901.85671.85870.0000
33312006.10.13 03:17modify3228.901.85671.85900.0000
33322006.10.13 03:17modify3228.901.85671.85910.0000
33332006.10.13 03:17modify3228.901.85671.85920.0000
33342006.10.13 03:19modify3228.901.85671.85930.0000
33352006.10.13 04:59modify3228.901.85671.85940.0000
33362006.10.13 05:11modify3228.901.85671.85950.0000
33372006.10.13 05:24modify3228.901.85671.85970.0000
33382006.10.13 08:01close3228.901.86081.85970.00003649.00151561.00
33392006.10.13 08:01sell3239.101.86090.00000.0000
33402006.10.13 14:37modify3239.101.86091.86060.0000
33412006.10.13 14:38modify3239.101.86091.86030.0000
33422006.10.13 14:38modify3239.101.86091.86020.0000
33432006.10.13 14:38modify3239.101.86091.86010.0000
33442006.10.13 14:38modify3239.101.86091.86000.0000
33452006.10.13 14:38modify3239.101.86091.85980.0000
33462006.10.13 14:42modify3239.101.86091.85970.0000
33472006.10.13 14:42modify3239.101.86091.85960.0000
33482006.10.13 14:42modify3239.101.86091.85940.0000
33492006.10.13 15:22modify3239.101.86091.85930.0000
33502006.10.13 15:22modify3239.101.86091.85910.0000
33512006.10.13 15:47modify3239.101.86091.85900.0000
33522006.10.13 15:47modify3239.101.86091.85870.0000
33532006.10.13 15:49modify3239.101.86091.85860.0000
33542006.10.13 15:49modify3239.101.86091.85850.0000
33552006.10.13 16:02modify3239.101.86091.85830.0000
33562006.10.13 16:03modify3239.101.86091.85810.0000
33572006.10.13 16:03modify3239.101.86091.85800.0000
33582006.10.13 16:03modify3239.101.86091.85780.0000
33592006.10.13 16:03modify3239.101.86091.85770.0000
33602006.10.13 16:04modify3239.101.86091.85750.0000
33612006.10.13 16:04modify3239.101.86091.85720.0000
33622006.10.13 16:05modify3239.101.86091.85710.0000
33632006.10.13 16:05modify3239.101.86091.85700.0000
33642006.10.13 16:05modify3239.101.86091.85690.0000
33652006.10.13 16:05modify3239.101.86091.85670.0000
33662006.10.13 18:08s/l3239.101.85671.85670.00003822.00155383.00
33672006.10.13 18:08sell3249.301.85630.00000.0000
33682006.10.16 04:00close3249.301.85430.00000.00001860.00157243.00
33692006.10.16 04:00buy3259.401.85420.00000.0000
33702006.10.16 09:09modify3259.401.85421.85420.0000
33712006.10.16 09:10modify3259.401.85421.85440.0000
33722006.10.16 09:10modify3259.401.85421.85450.0000
33732006.10.16 09:11modify3259.401.85421.85460.0000
33742006.10.16 09:15modify3259.401.85421.85480.0000
33752006.10.16 09:56modify3259.401.85421.85490.0000
33762006.10.16 09:56modify3259.401.85421.85510.0000
33772006.10.16 09:56modify3259.401.85421.85520.0000
33782006.10.16 09:56modify3259.401.85421.85540.0000
33792006.10.16 09:56modify3259.401.85421.85560.0000
33802006.10.16 09:56modify3259.401.85421.85570.0000
33812006.10.16 09:57modify3259.401.85421.85580.0000
33822006.10.16 09:57modify3259.401.85421.85600.0000
33832006.10.16 09:57modify3259.401.85421.85620.0000
33842006.10.16 09:57modify3259.401.85421.85650.0000
33852006.10.16 09:58modify3259.401.85421.85660.0000
33862006.10.16 09:58modify3259.401.85421.85670.0000
33872006.10.16 10:06modify3259.401.85421.85690.0000
33882006.10.16 10:06modify3259.401.85421.85710.0000
33892006.10.16 10:07modify3259.401.85421.85720.0000
33902006.10.16 10:07modify3259.401.85421.85730.0000
33912006.10.16 10:07modify3259.401.85421.85740.0000
33922006.10.16 10:07modify3259.401.85421.85760.0000
33932006.10.16 10:08modify3259.401.85421.85770.0000
33942006.10.16 10:08modify3259.401.85421.85780.0000
33952006.10.16 10:08modify3259.401.85421.85800.0000
33962006.10.16 10:08modify3259.401.85421.85810.0000
33972006.10.16 10:08modify3259.401.85421.85820.0000
33982006.10.16 10:08modify3259.401.85421.85840.0000
33992006.10.16 10:09modify3259.401.85421.85850.0000
34002006.10.16 10:35modify3259.401.85421.85860.0000
34012006.10.16 10:35modify3259.401.85421.85880.0000
34022006.10.16 10:35modify3259.401.85421.85890.0000
34032006.10.16 10:35modify3259.401.85421.85900.0000
34042006.10.16 10:35modify3259.401.85421.85910.0000
34052006.10.16 10:35modify3259.401.85421.85920.0000
34062006.10.16 12:57s/l3259.401.85921.85920.00004700.00161943.00
34072006.10.16 14:09buy3269.701.86130.00000.0000
34082006.10.16 14:42modify3269.701.86131.86140.0000
34092006.10.16 15:31modify3269.701.86131.86150.0000
34102006.10.16 15:31modify3269.701.86131.86160.0000
34112006.10.16 16:00close3269.701.86331.86160.00001940.00163883.00
34122006.10.16 16:00sell3279.801.86320.00000.0000
34132006.10.16 18:28modify3279.801.86321.86320.0000
34142006.10.16 18:28modify3279.801.86321.86310.0000
34152006.10.16 18:28modify3279.801.86321.86290.0000
34162006.10.16 18:30modify3279.801.86321.86280.0000
34172006.10.16 18:30modify3279.801.86321.86260.0000
34182006.10.16 20:01close3279.801.86061.86260.00002548.00166431.00
34192006.10.16 20:04buy32810.001.86040.00000.0000
34202006.10.17 02:39modify32810.001.86041.86050.0000
34212006.10.17 02:44modify32810.001.86041.86060.0000
34222006.10.17 02:48modify32810.001.86041.86080.0000
34232006.10.17 02:48modify32810.001.86041.86090.0000
34242006.10.17 02:48modify32810.001.86041.86110.0000
34252006.10.17 08:15s/l32810.001.86111.86110.0000700.00167131.00
34262006.10.17 12:00buy32910.001.86690.00000.0000
34272006.10.17 15:19modify32910.001.86691.86700.0000
34282006.10.17 15:19modify32910.001.86691.86710.0000
34292006.10.17 15:19modify32910.001.86691.86740.0000
34302006.10.17 15:20modify32910.001.86691.86750.0000
34312006.10.17 15:20modify32910.001.86691.86790.0000
34322006.10.17 15:20modify32910.001.86691.86800.0000
34332006.10.17 15:22modify32910.001.86691.86810.0000
34342006.10.17 15:23modify32910.001.86691.86820.0000
34352006.10.17 16:07modify32910.001.86691.86830.0000
34362006.10.17 16:07modify32910.001.86691.86850.0000
34372006.10.17 16:07modify32910.001.86691.86880.0000
34382006.10.17 16:07modify32910.001.86691.86900.0000
34392006.10.17 16:09modify32910.001.86691.86910.0000
34402006.10.17 16:09modify32910.001.86691.86920.0000
34412006.10.17 16:09modify32910.001.86691.86940.0000
34422006.10.17 16:09modify32910.001.86691.86950.0000
34432006.10.17 16:09modify32910.001.86691.86970.0000
34442006.10.17 16:57s/l32910.001.86971.86970.00002800.00169931.00
34452006.10.17 20:02sell33010.201.87110.00000.0000
34462006.10.18 00:00close33010.201.87200.00000.0000-918.00169013.00
34472006.10.18 00:00buy33110.101.87210.00000.0000
34482006.10.18 08:00close33110.101.87180.00000.0000-303.00168710.00
34492006.10.18 08:03sell33210.001.87180.00000.0000
34502006.10.18 14:41modify33210.001.87181.87170.0000
34512006.10.18 14:41modify33210.001.87181.87160.0000
34522006.10.18 14:41modify33210.001.87181.87150.0000
34532006.10.18 14:41modify33210.001.87181.87140.0000
34542006.10.18 14:49modify33210.001.87181.87120.0000
34552006.10.18 14:49modify33210.001.87181.87090.0000
34562006.10.18 14:49modify33210.001.87181.87070.0000
34572006.10.18 14:50modify33210.001.87181.87060.0000
34582006.10.18 14:50modify33210.001.87181.87050.0000
34592006.10.18 15:11modify33210.001.87181.87040.0000
34602006.10.18 15:11modify33210.001.87181.87030.0000
34612006.10.18 15:11modify33210.001.87181.87020.0000
34622006.10.18 15:11modify33210.001.87181.87010.0000
34632006.10.18 15:11modify33210.001.87181.86990.0000
34642006.10.18 15:21modify33210.001.87181.86980.0000
34652006.10.18 16:00close33210.001.86881.86980.00003000.00171710.00
34662006.10.18 16:01buy33310.301.86850.00000.0000
34672006.10.19 04:00close33310.301.86770.00000.0000-824.00170886.00
34682006.10.19 04:00sell33410.301.86750.00000.0000
34692006.10.19 08:00close33410.301.86840.00000.0000-927.00169959.00
34702006.10.19 08:00buy33510.101.86850.00000.0000
34712006.10.19 09:33modify33510.101.86851.86860.0000
34722006.10.19 09:33modify33510.101.86851.86870.0000
34732006.10.19 09:34modify33510.101.86851.86880.0000
34742006.10.19 09:34modify33510.101.86851.86890.0000
34752006.10.19 09:34modify33510.101.86851.86900.0000
34762006.10.19 09:34modify33510.101.86851.86920.0000
34772006.10.19 09:40modify33510.101.86851.86930.0000
34782006.10.19 09:42modify33510.101.86851.86940.0000
34792006.10.19 09:43modify33510.101.86851.86950.0000
34802006.10.19 09:43modify33510.101.86851.86980.0000
34812006.10.19 09:59modify33510.101.86851.86990.0000
34822006.10.19 10:30s/l33510.101.86991.86990.00001414.00171373.00
34832006.10.19 10:30buy33610.301.87030.00000.0000
34842006.10.19 16:34modify33610.301.87031.87030.0000
34852006.10.19 16:34modify33610.301.87031.87050.0000
34862006.10.19 16:34modify33610.301.87031.87060.0000
34872006.10.19 16:34modify33610.301.87031.87070.0000
34882006.10.19 16:34modify33610.301.87031.87090.0000
34892006.10.19 16:34modify33610.301.87031.87100.0000
34902006.10.19 16:34modify33610.301.87031.87110.0000
34912006.10.19 16:34modify33610.301.87031.87120.0000
34922006.10.19 16:35modify33610.301.87031.87130.0000
34932006.10.19 16:35modify33610.301.87031.87140.0000
34942006.10.19 16:35modify33610.301.87031.87150.0000
34952006.10.19 16:35modify33610.301.87031.87160.0000
34962006.10.19 16:35modify33610.301.87031.87170.0000
34972006.10.19 16:35modify33610.301.87031.87180.0000
34982006.10.19 16:35modify33610.301.87031.87190.0000
34992006.10.19 16:35modify33610.301.87031.87200.0000
35002006.10.19 16:35modify33610.301.87031.87210.0000
35012006.10.19 16:36modify33610.301.87031.87220.0000
35022006.10.19 16:36modify33610.301.87031.87230.0000
35032006.10.19 16:36modify33610.301.87031.87240.0000
35042006.10.19 16:36modify33610.301.87031.87250.0000
35052006.10.19 16:36modify33610.301.87031.87260.0000
35062006.10.19 16:36modify33610.301.87031.87270.0000
35072006.10.19 16:36modify33610.301.87031.87280.0000
35082006.10.19 16:36modify33610.301.87031.87290.0000
35092006.10.19 16:36modify33610.301.87031.87300.0000
35102006.10.19 16:37modify33610.301.87031.87310.0000
35112006.10.19 16:37modify33610.301.87031.87320.0000
35122006.10.19 16:43modify33610.301.87031.87340.0000
35132006.10.19 16:44modify33610.301.87031.87370.0000
35142006.10.19 16:44modify33610.301.87031.87380.0000
35152006.10.19 16:44modify33610.301.87031.87390.0000
35162006.10.19 18:00modify33610.301.87031.87400.0000
35172006.10.19 18:00modify33610.301.87031.87420.0000
35182006.10.19 18:00modify33610.301.87031.87430.0000
35192006.10.19 18:00modify33610.301.87031.87440.0000
35202006.10.19 18:00modify33610.301.87031.87460.0000
35212006.10.19 18:00modify33610.301.87031.87470.0000
35222006.10.19 18:00modify33610.301.87031.87490.0000
35232006.10.19 18:00modify33610.301.87031.87500.0000
35242006.10.19 19:09modify33610.301.87031.87510.0000
35252006.10.19 19:09modify33610.301.87031.87560.0000
35262006.10.19 19:09modify33610.301.87031.87570.0000
35272006.10.19 19:19modify33610.301.87031.87580.0000
35282006.10.19 19:19modify33610.301.87031.87590.0000
35292006.10.19 19:20modify33610.301.87031.87600.0000
35302006.10.19 19:36modify33610.301.87031.87610.0000
35312006.10.19 19:37modify33610.301.87031.87620.0000
35322006.10.19 19:47modify33610.301.87031.87630.0000
35332006.10.19 19:48modify33610.301.87031.87640.0000
35342006.10.19 20:01close33610.301.87861.87640.00008549.00179922.00
35352006.10.19 20:03sell33710.801.87890.00000.0000
35362006.10.20 00:03close33710.801.87760.00000.00001404.00181326.00
35372006.10.20 00:04buy33810.901.87760.00000.0000
35382006.10.20 04:02close33810.901.87770.00000.0000109.00181435.00
35392006.10.20 04:03sell33910.901.87760.00000.0000
35402006.10.20 12:00close33910.901.88090.00000.0000-3597.00177838.00
35412006.10.20 12:00buy34010.701.88080.00000.0000
35422006.10.20 13:23modify34010.701.88081.88090.0000
35432006.10.20 13:23modify34010.701.88081.88110.0000
35442006.10.20 13:24modify34010.701.88081.88130.0000
35452006.10.20 13:26modify34010.701.88081.88140.0000
35462006.10.20 13:27modify34010.701.88081.88150.0000
35472006.10.20 13:28modify34010.701.88081.88160.0000
35482006.10.20 13:28modify34010.701.88081.88170.0000
35492006.10.20 13:33modify34010.701.88081.88180.0000
35502006.10.20 13:33modify34010.701.88081.88190.0000
35512006.10.20 13:33modify34010.701.88081.88200.0000
35522006.10.20 13:35modify34010.701.88081.88210.0000
35532006.10.20 13:35modify34010.701.88081.88220.0000
35542006.10.20 13:35modify34010.701.88081.88230.0000
35552006.10.20 13:42modify34010.701.88081.88240.0000
35562006.10.20 15:29modify34010.701.88081.88270.0000
35572006.10.20 15:30modify34010.701.88081.88300.0000
35582006.10.20 15:48s/l34010.701.88301.88300.00002354.00180192.00
35592006.10.20 15:48buy34110.801.88340.00000.0000
35602006.10.20 16:00close34110.801.88330.00000.0000-108.00180084.00
35612006.10.20 16:00sell34210.801.88310.00000.0000
35622006.10.20 16:56modify34210.801.88311.88300.0000
35632006.10.20 17:29s/l34210.801.88301.88300.0000108.00180192.00
35642006.10.20 17:29sell34310.801.88260.00000.0000
35652006.10.23 02:13close34310.801.88360.00000.0000-1080.00179112.00
35662006.10.23 02:30buy34410.701.88330.00000.0000
35672006.10.23 04:00close34410.701.88170.00000.0000-1712.00177400.00
35682006.10.23 04:01sell34510.501.88160.00000.0000
35692006.10.23 09:13modify34510.501.88161.88150.0000
35702006.10.23 09:13modify34510.501.88161.88120.0000
35712006.10.23 09:15modify34510.501.88161.88110.0000
35722006.10.23 09:15modify34510.501.88161.88100.0000
35732006.10.23 09:15modify34510.501.88161.88070.0000
35742006.10.23 09:31modify34510.501.88161.88060.0000
35752006.10.23 09:43modify34510.501.88161.88050.0000
35762006.10.23 09:46modify34510.501.88161.88040.0000
35772006.10.23 10:14modify34510.501.88161.88030.0000
35782006.10.23 10:27modify34510.501.88161.88020.0000
35792006.10.23 10:27modify34510.501.88161.88010.0000
35802006.10.23 10:27modify34510.501.88161.87990.0000
35812006.10.23 10:28modify34510.501.88161.87980.0000
35822006.10.23 10:31modify34510.501.88161.87970.0000
35832006.10.23 10:34modify34510.501.88161.87960.0000
35842006.10.23 10:34modify34510.501.88161.87950.0000
35852006.10.23 10:36modify34510.501.88161.87940.0000
35862006.10.23 10:41modify34510.501.88161.87930.0000
35872006.10.23 10:41modify34510.501.88161.87920.0000
35882006.10.23 10:44modify34510.501.88161.87900.0000
35892006.10.23 10:44modify34510.501.88161.87880.0000
35902006.10.23 10:47modify34510.501.88161.87840.0000
35912006.10.23 10:49modify34510.501.88161.87830.0000
35922006.10.23 10:49modify34510.501.88161.87820.0000
35932006.10.23 10:49modify34510.501.88161.87810.0000
35942006.10.23 11:10modify34510.501.88161.87800.0000
35952006.10.23 11:10modify34510.501.88161.87780.0000
35962006.10.23 11:11modify34510.501.88161.87770.0000
35972006.10.23 11:11modify34510.501.88161.87740.0000
35982006.10.23 11:12modify34510.501.88161.87720.0000
35992006.10.23 11:13modify34510.501.88161.87710.0000
36002006.10.23 11:13modify34510.501.88161.87700.0000
36012006.10.23 11:13modify34510.501.88161.87690.0000
36022006.10.23 11:13modify34510.501.88161.87680.0000
36032006.10.23 11:17modify34510.501.88161.87670.0000
36042006.10.23 11:17modify34510.501.88161.87660.0000
36052006.10.23 11:18modify34510.501.88161.87650.0000
36062006.10.23 11:18modify34510.501.88161.87640.0000
36072006.10.23 11:18modify34510.501.88161.87620.0000
36082006.10.23 11:18modify34510.501.88161.87610.0000
36092006.10.23 11:18modify34510.501.88161.87600.0000
36102006.10.23 11:18modify34510.501.88161.87580.0000
36112006.10.23 12:18modify34510.501.88161.87570.0000
36122006.10.23 12:18modify34510.501.88161.87560.0000
36132006.10.23 12:18modify34510.501.88161.87540.0000
36142006.10.23 12:18modify34510.501.88161.87530.0000
36152006.10.23 12:18modify34510.501.88161.87520.0000
36162006.10.23 12:18modify34510.501.88161.87500.0000
36172006.10.23 12:18modify34510.501.88161.87480.0000
36182006.10.23 12:23modify34510.501.88161.87470.0000
36192006.10.23 12:23modify34510.501.88161.87460.0000
36202006.10.23 12:23modify34510.501.88161.87440.0000
36212006.10.23 14:44modify34510.501.88161.87410.0000
36222006.10.23 14:44modify34510.501.88161.87400.0000
36232006.10.23 14:47modify34510.501.88161.87380.0000
36242006.10.23 14:48modify34510.501.88161.87350.0000
36252006.10.23 14:49modify34510.501.88161.87340.0000
36262006.10.23 14:49modify34510.501.88161.87330.0000
36272006.10.23 15:24modify34510.501.88161.87290.0000
36282006.10.23 15:25modify34510.501.88161.87280.0000
36292006.10.23 15:25modify34510.501.88161.87240.0000
36302006.10.23 15:27modify34510.501.88161.87230.0000
36312006.10.23 15:29modify34510.501.88161.87210.0000
36322006.10.23 15:29modify34510.501.88161.87190.0000
36332006.10.23 16:01close34510.501.86991.87190.000012285.00189685.00
36342006.10.23 16:02buy34611.401.87000.00000.0000
36352006.10.23 18:31modify34611.401.87001.87000.0000
36362006.10.23 20:40modify34611.401.87001.87010.0000
36372006.10.23 20:40modify34611.401.87001.87040.0000
36382006.10.23 20:42modify34611.401.87001.87050.0000
36392006.10.23 21:00modify34611.401.87001.87070.0000
36402006.10.23 21:00modify34611.401.87001.87100.0000
36412006.10.24 00:00close34611.401.87271.87100.00003078.00192763.00
36422006.10.24 01:03sell34711.601.87270.00000.0000
36432006.10.24 08:59modify34711.601.87271.87270.0000
36442006.10.24 08:59modify34711.601.87271.87250.0000
36452006.10.24 09:21modify34711.601.87271.87240.0000
36462006.10.24 09:22modify34711.601.87271.87230.0000
36472006.10.24 10:27modify34711.601.87271.87220.0000
36482006.10.24 10:27modify34711.601.87271.87190.0000
36492006.10.24 10:28modify34711.601.87271.87180.0000
36502006.10.24 10:28modify34711.601.87271.87160.0000
36512006.10.24 10:28modify34711.601.87271.87140.0000
36522006.10.24 10:28modify34711.601.87271.87130.0000
36532006.10.24 10:28modify34711.601.87271.87100.0000
36542006.10.24 10:34modify34711.601.87271.87090.0000
36552006.10.24 10:34modify34711.601.87271.87080.0000
36562006.10.24 12:04s/l34711.601.87081.87080.00002204.00194967.00
36572006.10.24 12:09sell34811.701.87020.00000.0000
36582006.10.24 16:00close34811.701.87130.00000.0000-1287.00193680.00
36592006.10.24 16:00buy34911.601.87120.00000.0000
36602006.10.24 18:40modify34911.601.87121.87120.0000
36612006.10.24 18:40modify34911.601.87121.87140.0000
36622006.10.24 18:40modify34911.601.87121.87150.0000
36632006.10.24 18:41modify34911.601.87121.87160.0000
36642006.10.24 18:41modify34911.601.87121.87170.0000
36652006.10.24 18:41modify34911.601.87121.87180.0000
36662006.10.24 18:41modify34911.601.87121.87190.0000
36672006.10.24 18:41modify34911.601.87121.87210.0000
36682006.10.24 18:41modify34911.601.87121.87220.0000
36692006.10.24 18:41modify34911.601.87121.87230.0000
36702006.10.24 18:41modify34911.601.87121.87240.0000
36712006.10.24 18:41modify34911.601.87121.87260.0000
36722006.10.24 20:00close34911.601.87421.87260.00003480.00197160.00
36732006.10.24 20:00sell35011.801.87430.00000.0000
36742006.10.25 00:00close35011.801.87290.00000.00001652.00198812.00
36752006.10.25 00:01buy35111.901.87290.00000.0000
36762006.10.25 04:02close35111.901.87370.00000.0000952.00199764.00
36772006.10.25 04:41sell35212.001.87380.00000.0000
36782006.10.25 08:00close35212.001.87430.00000.0000-600.00199164.00
36792006.10.25 08:00buy35311.901.87430.00000.0000
36802006.10.25 10:49modify35311.901.87431.87430.0000
36812006.10.25 13:33modify35311.901.87431.87450.0000
36822006.10.25 13:33modify35311.901.87431.87460.0000
36832006.10.25 13:41modify35311.901.87431.87490.0000
36842006.10.25 13:42modify35311.901.87431.87520.0000
36852006.10.25 13:42modify35311.901.87431.87540.0000
36862006.10.25 14:07modify35311.901.87431.87550.0000
36872006.10.25 14:09modify35311.901.87431.87570.0000
36882006.10.25 16:20s/l35311.901.87571.87570.00001666.00200830.00
36892006.10.25 20:00buy35412.001.87720.00000.0000
36902006.10.26 04:51modify35412.001.87721.87720.0000
36912006.10.26 04:51modify35412.001.87721.87740.0000
36922006.10.26 04:51modify35412.001.87721.87760.0000
36932006.10.26 04:51modify35412.001.87721.87770.0000
36942006.10.26 05:05modify35412.001.87721.87780.0000
36952006.10.26 05:08modify35412.001.87721.87790.0000
36962006.10.26 05:08modify35412.001.87721.87800.0000
36972006.10.26 05:09modify35412.001.87721.87810.0000
36982006.10.26 05:09modify35412.001.87721.87820.0000
36992006.10.26 05:09modify35412.001.87721.87830.0000
37002006.10.26 05:11modify35412.001.87721.87840.0000
37012006.10.26 05:12modify35412.001.87721.87860.0000
37022006.10.26 09:17modify35412.001.87721.87870.0000
37032006.10.26 10:00modify35412.001.87721.87880.0000
37042006.10.26 10:00modify35412.001.87721.87890.0000
37052006.10.26 10:00modify35412.001.87721.87900.0000
37062006.10.26 10:00modify35412.001.87721.87920.0000
37072006.10.26 10:00modify35412.001.87721.87930.0000
37082006.10.26 10:00modify35412.001.87721.87940.0000
37092006.10.26 10:00modify35412.001.87721.87950.0000
37102006.10.26 10:00modify35412.001.87721.87960.0000
37112006.10.26 10:01modify35412.001.87721.88010.0000
37122006.10.26 10:01modify35412.001.87721.88020.0000
37132006.10.26 10:08modify35412.001.87721.88040.0000
37142006.10.26 10:08modify35412.001.87721.88060.0000
37152006.10.26 10:08modify35412.001.87721.88080.0000
37162006.10.26 10:26modify35412.001.87721.88090.0000
37172006.10.26 10:38modify35412.001.87721.88100.0000
37182006.10.26 10:38modify35412.001.87721.88120.0000
37192006.10.26 11:19modify35412.001.87721.88130.0000
37202006.10.26 11:19modify35412.001.87721.88140.0000
37212006.10.26 11:20modify35412.001.87721.88150.0000
37222006.10.26 11:21modify35412.001.87721.88160.0000
37232006.10.26 11:21modify35412.001.87721.88170.0000
37242006.10.26 12:02close35412.001.88361.88170.00007680.00208510.00
37252006.10.26 12:02sell35512.501.88360.00000.0000
37262006.10.26 16:00close35512.501.88650.00000.0000-3625.00204885.00
37272006.10.26 16:00buy35612.301.88680.00000.0000
37282006.10.26 19:43modify35612.301.88681.88690.0000
37292006.10.26 19:43modify35612.301.88681.88730.0000
37302006.10.26 19:44modify35612.301.88681.88750.0000
37312006.10.26 19:44modify35612.301.88681.88760.0000
37322006.10.26 19:44modify35612.301.88681.88770.0000
37332006.10.26 19:44modify35612.301.88681.88790.0000
37342006.10.26 19:48modify35612.301.88681.88800.0000
37352006.10.26 19:48modify35612.301.88681.88810.0000
37362006.10.26 19:48modify35612.301.88681.88830.0000
37372006.10.26 19:49modify35612.301.88681.88840.0000
37382006.10.26 19:49modify35612.301.88681.88850.0000
37392006.10.26 19:49modify35612.301.88681.88860.0000
37402006.10.26 19:50modify35612.301.88681.88880.0000
37412006.10.26 19:50modify35612.301.88681.88890.0000
37422006.10.26 19:50modify35612.301.88681.88910.0000
37432006.10.26 19:50modify35612.301.88681.88920.0000
37442006.10.26 19:50modify35612.301.88681.88930.0000
37452006.10.26 19:51modify35612.301.88681.88940.0000
37462006.10.26 20:00close35612.301.89111.88940.00005289.00210174.00
37472006.10.26 20:00sell35712.601.89100.00000.0000
37482006.10.27 00:01close35712.601.89090.00000.0000126.00210300.00
37492006.10.27 00:02buy35812.601.89090.00000.0000
37502006.10.27 08:01close35812.601.89040.00000.0000-630.00209670.00
37512006.10.27 08:01sell35912.601.89010.00000.0000
37522006.10.27 12:00close35912.601.88850.00000.00002016.00211686.00
37532006.10.27 12:01buy36012.701.88840.00000.0000
37542006.10.27 13:58modify36012.701.88841.88840.0000
37552006.10.27 14:05modify36012.701.88841.88850.0000
37562006.10.27 14:06modify36012.701.88841.88860.0000
37572006.10.27 14:06modify36012.701.88841.88880.0000
37582006.10.27 14:06modify36012.701.88841.88910.0000
37592006.10.27 14:06modify36012.701.88841.88920.0000
37602006.10.27 14:06modify36012.701.88841.88930.0000
37612006.10.27 15:30modify36012.701.88841.88940.0000
37622006.10.27 15:30modify36012.701.88841.88950.0000
37632006.10.27 15:30modify36012.701.88841.88970.0000
37642006.10.27 15:30modify36012.701.88841.88990.0000
37652006.10.27 15:30modify36012.701.88841.89000.0000
37662006.10.27 15:30modify36012.701.88841.89010.0000
37672006.10.27 15:30modify36012.701.88841.89030.0000
37682006.10.27 15:30modify36012.701.88841.89040.0000
37692006.10.27 15:30modify36012.701.88841.89060.0000
37702006.10.27 15:30modify36012.701.88841.89070.0000
37712006.10.27 15:30modify36012.701.88841.89090.0000
37722006.10.27 15:31modify36012.701.88841.89100.0000
37732006.10.27 15:31modify36012.701.88841.89110.0000
37742006.10.27 15:31modify36012.701.88841.89120.0000
37752006.10.27 15:31modify36012.701.88841.89130.0000
37762006.10.27 15:31modify36012.701.88841.89150.0000
37772006.10.27 15:32modify36012.701.88841.89160.0000
37782006.10.27 15:32modify36012.701.88841.89170.0000
37792006.10.27 15:32modify36012.701.88841.89190.0000
37802006.10.27 15:32modify36012.701.88841.89220.0000
37812006.10.27 15:32modify36012.701.88841.89240.0000
37822006.10.27 15:32modify36012.701.88841.89270.0000
37832006.10.27 15:32modify36012.701.88841.89300.0000
37842006.10.27 15:32modify36012.701.88841.89320.0000
37852006.10.27 15:35modify36012.701.88841.89330.0000
37862006.10.27 15:56modify36012.701.88841.89340.0000
37872006.10.27 15:56modify36012.701.88841.89350.0000
37882006.10.27 15:56modify36012.701.88841.89370.0000
37892006.10.27 15:57modify36012.701.88841.89380.0000
37902006.10.27 16:02modify36012.701.88841.89400.0000
37912006.10.27 16:06modify36012.701.88841.89410.0000
37922006.10.27 16:06modify36012.701.88841.89430.0000
37932006.10.27 16:06modify36012.701.88841.89450.0000
37942006.10.27 16:06modify36012.701.88841.89470.0000
37952006.10.27 16:06modify36012.701.88841.89500.0000
37962006.10.27 16:06modify36012.701.88841.89520.0000
37972006.10.27 16:06modify36012.701.88841.89540.0000
37982006.10.27 16:07modify36012.701.88841.89560.0000
37992006.10.27 16:10modify36012.701.88841.89570.0000
38002006.10.27 16:10modify36012.701.88841.89580.0000
38012006.10.27 16:11modify36012.701.88841.89590.0000
38022006.10.27 16:11modify36012.701.88841.89610.0000
38032006.10.27 16:12modify36012.701.88841.89620.0000
38042006.10.27 16:12modify36012.701.88841.89630.0000
38052006.10.27 16:13modify36012.701.88841.89640.0000
38062006.10.27 16:31modify36012.701.88841.89650.0000
38072006.10.27 16:32modify36012.701.88841.89660.0000
38082006.10.27 16:33modify36012.701.88841.89680.0000
38092006.10.27 16:33modify36012.701.88841.89720.0000
38102006.10.27 17:59s/l36012.701.89721.89720.000011176.00222862.00
38112006.10.27 20:00buy36113.401.89740.00000.0000
38122006.10.30 00:00close36113.401.89620.00000.0000-1608.00221254.00
38132006.10.30 00:00sell36213.301.89630.00000.0000
38142006.10.30 16:00close36213.301.90390.00000.0000-10108.00211146.00
38152006.10.30 16:00buy36312.601.90380.00000.0000
38162006.10.31 00:00close36312.601.90110.00000.0000-3402.00207744.00
38172006.10.31 00:00sell36412.401.90110.00000.0000
38182006.10.31 04:00close36412.401.90000.00000.00001364.00209108.00
38192006.10.31 04:00buy36512.501.90010.00000.0000
38202006.10.31 08:06close36512.501.90050.00000.0000500.00209608.00
38212006.10.31 08:07sell36612.601.90030.00000.0000
38222006.10.31 09:26modify36612.601.90031.90030.0000
38232006.10.31 09:27modify36612.601.90031.90020.0000
38242006.10.31 09:28modify36612.601.90031.90010.0000
38252006.10.31 09:29modify36612.601.90031.90000.0000
38262006.10.31 09:29modify36612.601.90031.89990.0000
38272006.10.31 09:30modify36612.601.90031.89980.0000
38282006.10.31 09:30modify36612.601.90031.89970.0000
38292006.10.31 09:30modify36612.601.90031.89950.0000
38302006.10.31 10:27s/l36612.601.89951.89950.00001008.00210616.00
38312006.10.31 10:27sell36712.601.89910.00000.0000
38322006.10.31 12:00close36712.601.90060.00000.0000-1890.00208726.00
38332006.10.31 12:00buy36812.501.90050.00000.0000
38342006.10.31 17:08modify36812.501.90051.90070.0000
38352006.10.31 17:08modify36812.501.90051.90120.0000
38362006.10.31 17:09modify36812.501.90051.90130.0000
38372006.10.31 17:09modify36812.501.90051.90150.0000
38382006.10.31 17:10modify36812.501.90051.90170.0000
38392006.10.31 17:10modify36812.501.90051.90180.0000
38402006.10.31 17:10modify36812.501.90051.90190.0000
38412006.10.31 17:10modify36812.501.90051.90200.0000
38422006.10.31 17:10modify36812.501.90051.90210.0000
38432006.10.31 17:11modify36812.501.90051.90220.0000
38442006.10.31 17:11modify36812.501.90051.90230.0000
38452006.10.31 17:11modify36812.501.90051.90240.0000
38462006.10.31 17:11modify36812.501.90051.90250.0000
38472006.10.31 17:11modify36812.501.90051.90260.0000
38482006.10.31 17:12modify36812.501.90051.90310.0000
38492006.10.31 17:12modify36812.501.90051.90320.0000
38502006.10.31 17:26modify36812.501.90051.90350.0000
38512006.10.31 17:28modify36812.501.90051.90360.0000
38522006.10.31 17:28modify36812.501.90051.90380.0000
38532006.10.31 17:28modify36812.501.90051.90390.0000
38542006.10.31 17:28modify36812.501.90051.90400.0000
38552006.10.31 17:28modify36812.501.90051.90410.0000
38562006.10.31 17:28modify36812.501.90051.90430.0000
38572006.10.31 17:30modify36812.501.90051.90440.0000
38582006.10.31 17:31modify36812.501.90051.90450.0000
38592006.10.31 17:32modify36812.501.90051.90480.0000
38602006.10.31 17:32modify36812.501.90051.90520.0000
38612006.10.31 17:32modify36812.501.90051.90550.0000
38622006.10.31 17:33modify36812.501.90051.90560.0000
38632006.10.31 17:33modify36812.501.90051.90570.0000
38642006.10.31 17:33modify36812.501.90051.90580.0000
38652006.10.31 17:33modify36812.501.90051.90590.0000
38662006.10.31 17:33modify36812.501.90051.90600.0000
38672006.10.31 17:35modify36812.501.90051.90610.0000
38682006.10.31 17:35modify36812.501.90051.90620.0000
38692006.10.31 17:36modify36812.501.90051.90640.0000
38702006.10.31 17:37modify36812.501.90051.90660.0000
38712006.10.31 17:37modify36812.501.90051.90670.0000
38722006.10.31 20:06close36812.501.90801.90670.00009375.00218101.00
38732006.10.31 20:12sell36913.101.90790.00000.0000
38742006.11.01 00:00close36913.101.90780.00000.0000131.00218232.00
38752006.11.01 00:00buy37013.101.90770.00000.0000
38762006.11.01 04:00close37013.101.90740.00000.0000-393.00217839.00
38772006.11.01 04:01sell37113.101.90740.00000.0000
38782006.11.01 12:00close37113.101.90830.00000.0000-1179.00216660.00
38792006.11.01 12:00buy37212.901.90820.00000.0000
38802006.11.01 17:01modify37212.901.90821.90820.0000
38812006.11.01 17:01modify37212.901.90821.90830.0000
38822006.11.01 17:01modify37212.901.90821.90850.0000
38832006.11.01 17:01modify37212.901.90821.90860.0000
38842006.11.01 17:02modify37212.901.90821.90880.0000
38852006.11.01 17:03modify37212.901.90821.90890.0000
38862006.11.01 17:03modify37212.901.90821.90900.0000
38872006.11.01 17:03modify37212.901.90821.90910.0000
38882006.11.01 17:03modify37212.901.90821.90920.0000
38892006.11.01 17:03modify37212.901.90821.90930.0000
38902006.11.01 17:03modify37212.901.90821.90940.0000
38912006.11.01 17:03modify37212.901.90821.90950.0000
38922006.11.01 17:03modify37212.901.90821.90960.0000
38932006.11.01 17:03modify37212.901.90821.90970.0000
38942006.11.01 17:04modify37212.901.90821.90980.0000
38952006.11.01 17:04modify37212.901.90821.90990.0000
38962006.11.01 17:04modify37212.901.90821.91000.0000
38972006.11.01 17:04modify37212.901.90821.91010.0000
38982006.11.01 17:04modify37212.901.90821.91020.0000
38992006.11.01 17:04modify37212.901.90821.91030.0000
39002006.11.01 17:04modify37212.901.90821.91040.0000
39012006.11.01 17:04modify37212.901.90821.91050.0000
39022006.11.01 17:11s/l37212.901.91051.91050.00002967.00219627.00
39032006.11.01 17:11buy37313.201.91090.00000.0000
39042006.11.01 20:00close37313.201.90920.00000.0000-2244.00217383.00
39052006.11.01 20:00sell37413.001.90930.00000.0000
39062006.11.02 03:04modify37413.001.90931.90930.0000
39072006.11.02 03:06modify37413.001.90931.90920.0000
39082006.11.02 03:06modify37413.001.90931.90910.0000
39092006.11.02 08:00close37413.001.90711.90910.00002860.00220243.00
39102006.11.02 08:01buy37513.201.90730.00000.0000
39112006.11.02 17:00modify37513.201.90731.90730.0000
39122006.11.02 17:00modify37513.201.90731.90750.0000
39132006.11.02 17:00modify37513.201.90731.90760.0000
39142006.11.02 17:28s/l37513.201.90761.90760.0000396.00220639.00
39152006.11.02 20:00buy37613.201.90810.00000.0000
39162006.11.03 00:01close37613.201.90830.00000.0000264.00220903.00
39172006.11.03 00:01sell37713.301.90820.00000.0000
39182006.11.03 04:03close37713.301.90800.00000.0000266.00221169.00
39192006.11.03 04:04buy37813.301.90800.00000.0000
39202006.11.03 08:05close37813.301.90800.00000.00000.00221169.00
39212006.11.03 08:09sell37913.301.90790.00000.0000
39222006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90780.0000
39232006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90770.0000
39242006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90760.0000
39252006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90750.0000
39262006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90740.0000
39272006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90720.0000
39282006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90680.0000
39292006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90660.0000
39302006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90640.0000
39312006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90610.0000
39322006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90590.0000
39332006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90540.0000
39342006.11.03 15:31modify37913.301.90791.90500.0000
39352006.11.03 15:35modify37913.301.90791.90470.0000
39362006.11.03 15:36modify37913.301.90791.90460.0000
39372006.11.03 15:36modify37913.301.90791.90450.0000
39382006.11.03 15:36modify37913.301.90791.90440.0000
39392006.11.03 15:36modify37913.301.90791.90430.0000
39402006.11.03 15:38modify37913.301.90791.90420.0000
39412006.11.03 15:38modify37913.301.90791.90390.0000
39422006.11.03 15:38modify37913.301.90791.90370.0000
39432006.11.03 15:38modify37913.301.90791.90350.0000
39442006.11.03 15:38modify37913.301.90791.90300.0000
39452006.11.03 15:39modify37913.301.90791.90290.0000
39462006.11.03 15:39modify37913.301.90791.90270.0000
39472006.11.03 15:40modify37913.301.90791.90250.0000
39482006.11.03 15:40modify37913.301.90791.90240.0000
39492006.11.03 15:44modify37913.301.90791.90230.0000
39502006.11.03 15:44modify37913.301.90791.90220.0000
39512006.11.03 15:44modify37913.301.90791.90200.0000
39522006.11.03 15:45modify37913.301.90791.90180.0000
39532006.11.03 15:53modify37913.301.90791.90170.0000
39542006.11.03 15:54modify37913.301.90791.90150.0000
39552006.11.03 16:00close37913.301.89871.90150.000012236.00233405.00
39562006.11.03 16:00buy38014.001.89880.00000.0000
39572006.11.06 01:01close38014.001.90130.00000.00003500.00236905.00
39582006.11.06 01:01sell38114.201.90120.00000.0000
39592006.11.06 10:22modify38114.201.90121.90110.0000
39602006.11.06 10:23modify38114.201.90121.90090.0000
39612006.11.06 10:56modify38114.201.90121.90070.0000
39622006.11.06 10:57modify38114.201.90121.90060.0000
39632006.11.06 10:57modify38114.201.90121.90050.0000
39642006.11.06 10:57modify38114.201.90121.90030.0000
39652006.11.06 11:10modify38114.201.90121.90020.0000
39662006.11.06 11:30modify38114.201.90121.90010.0000
39672006.11.06 11:30modify38114.201.90121.90000.0000
39682006.11.06 11:30modify38114.201.90121.89990.0000
39692006.11.06 11:30modify38114.201.90121.89970.0000
39702006.11.06 11:30modify38114.201.90121.89960.0000
39712006.11.06 11:30modify38114.201.90121.89950.0000
39722006.11.06 11:30modify38114.201.90121.89940.0000
39732006.11.06 11:30modify38114.201.90121.89920.0000
39742006.11.06 11:39modify38114.201.90121.89900.0000
39752006.11.06 11:40modify38114.201.90121.89880.0000
39762006.11.06 11:40modify38114.201.90121.89850.0000
39772006.11.06 11:45modify38114.201.90121.89840.0000
39782006.11.06 11:45modify38114.201.90121.89830.0000
39792006.11.06 11:45modify38114.201.90121.89820.0000
39802006.11.06 11:45modify38114.201.90121.89810.0000
39812006.11.06 12:14s/l38114.201.89811.89810.00004402.00241307.00
39822006.11.06 16:00buy38214.501.89690.00000.0000
39832006.11.07 03:24modify38214.501.89691.89700.0000
39842006.11.07 03:24modify38214.501.89691.89720.0000
39852006.11.07 03:26modify38214.501.89691.89730.0000
39862006.11.07 03:26modify38214.501.89691.89760.0000
39872006.11.07 03:26modify38214.501.89691.89780.0000
39882006.11.07 03:26modify38214.501.89691.89810.0000
39892006.11.07 03:26modify38214.501.89691.89820.0000
39902006.11.07 03:26modify38214.501.89691.89850.0000
39912006.11.07 04:05modify38214.501.89691.89860.0000
39922006.11.07 04:05modify38214.501.89691.89870.0000
39932006.11.07 06:13modify38214.501.89691.89880.0000
39942006.11.07 06:15modify38214.501.89691.89890.0000
39952006.11.07 06:15modify38214.501.89691.89900.0000
39962006.11.07 06:15modify38214.501.89691.89920.0000
39972006.11.07 06:16modify38214.501.89691.89930.0000
39982006.11.07 06:24modify38214.501.89691.89940.0000
39992006.11.07 06:25modify38214.501.89691.89950.0000
40002006.11.07 06:25modify38214.501.89691.89960.0000
40012006.11.07 06:25modify38214.501.89691.89970.0000
40022006.11.07 06:33modify38214.501.89691.89990.0000
40032006.11.07 06:33modify38214.501.89691.90030.0000
40042006.11.07 06:33modify38214.501.89691.90040.0000
40052006.11.07 06:33modify38214.501.89691.90070.0000
40062006.11.07 06:33modify38214.501.89691.90110.0000
40072006.11.07 06:34modify38214.501.89691.90120.0000
40082006.11.07 06:34modify38214.501.89691.90130.0000
40092006.11.07 06:39modify38214.501.89691.90140.0000
40102006.11.07 06:40modify38214.501.89691.90160.0000
40112006.11.07 06:40modify38214.501.89691.90170.0000
40122006.11.07 06:40modify38214.501.89691.90180.0000
40132006.11.07 06:40modify38214.501.89691.90200.0000
40142006.11.07 06:41modify38214.501.89691.90210.0000
40152006.11.07 06:41modify38214.501.89691.90220.0000
40162006.11.07 06:41modify38214.501.89691.90230.0000
40172006.11.07 06:47modify38214.501.89691.90240.0000
40182006.11.07 06:47modify38214.501.89691.90250.0000
40192006.11.07 07:03modify38214.501.89691.90260.0000
40202006.11.07 07:03modify38214.501.89691.90270.0000
40212006.11.07 08:01close38214.501.90491.90270.000011600.00252907.00
40222006.11.07 08:02sell38315.201.90490.00000.0000
40232006.11.07 12:00close38315.201.90580.00000.0000-1368.00251539.00
40242006.11.07 12:01buy38415.101.90590.00000.0000
40252006.11.07 16:29modify38415.101.90591.90610.0000
40262006.11.07 16:30modify38415.101.90591.90620.0000
40272006.11.07 16:32modify38415.101.90591.90630.0000
40282006.11.07 16:32modify38415.101.90591.90640.0000
40292006.11.07 16:32modify38415.101.90591.90650.0000
40302006.11.07 16:32modify38415.101.90591.90670.0000
40312006.11.07 16:32modify38415.101.90591.90680.0000
40322006.11.07 16:32modify38415.101.90591.90690.0000
40332006.11.07 16:33modify38415.101.90591.90700.0000
40342006.11.07 16:33modify38415.101.90591.90710.0000
40352006.11.07 16:33modify38415.101.90591.90720.0000
40362006.11.07 16:43modify38415.101.90591.90730.0000
40372006.11.07 16:43modify38415.101.90591.90740.0000
40382006.11.07 16:43modify38415.101.90591.90750.0000
40392006.11.07 16:43modify38415.101.90591.90760.0000
40402006.11.07 16:43modify38415.101.90591.90770.0000
40412006.11.07 16:43modify38415.101.90591.90780.0000
40422006.11.07 16:50modify38415.101.90591.90790.0000
40432006.11.07 16:51modify38415.101.90591.90800.0000
40442006.11.07 16:51modify38415.101.90591.90810.0000
40452006.11.07 16:51modify38415.101.90591.90820.0000
40462006.11.07 16:51modify38415.101.90591.90830.0000
40472006.11.07 17:16modify38415.101.90591.90840.0000
40482006.11.07 17:16modify38415.101.90591.90850.0000
40492006.11.07 17:16modify38415.101.90591.90860.0000
40502006.11.07 17:17modify38415.101.90591.90870.0000
40512006.11.07 17:19modify38415.101.90591.90890.0000
40522006.11.07 17:19modify38415.101.90591.90900.0000
40532006.11.07 17:19modify38415.101.90591.90910.0000
40542006.11.07 17:52s/l38415.101.90911.90910.00004832.00256371.00
40552006.11.07 20:00sell38515.401.90860.00000.0000
40562006.11.07 21:55modify38515.401.90861.90840.0000
40572006.11.07 21:58modify38515.401.90861.90830.0000
40582006.11.07 22:11modify38515.401.90861.90810.0000
40592006.11.07 22:11modify38515.401.90861.90790.0000
40602006.11.07 22:11modify38515.401.90861.90760.0000
40612006.11.08 00:55s/l38515.401.90761.90760.00001540.00257911.00
40622006.11.08 04:03buy38615.501.90620.00000.0000
40632006.11.08 11:21modify38615.501.90621.90620.0000
40642006.11.08 11:32modify38615.501.90621.90640.0000
40652006.11.08 11:32modify38615.501.90621.90660.0000
40662006.11.08 12:00s/l38615.501.90661.90660.0000620.00258531.00
40672006.11.08 12:00sell38715.501.90660.00000.0000
40682006.11.08 16:11modify38715.501.90661.90660.0000
40692006.11.08 16:12modify38715.501.90661.90640.0000
40702006.11.08 16:12modify38715.501.90661.90630.0000
40712006.11.08 16:12modify38715.501.90661.90620.0000
40722006.11.08 16:12modify38715.501.90661.90600.0000
40732006.11.08 16:13modify38715.501.90661.90590.0000
40742006.11.08 16:13modify38715.501.90661.90570.0000
40752006.11.08 16:13modify38715.501.90661.90560.0000
40762006.11.08 16:13modify38715.501.90661.90540.0000
40772006.11.08 16:15modify38715.501.90661.90530.0000
40782006.11.08 16:15modify38715.501.90661.90520.0000
40792006.11.08 16:15modify38715.501.90661.90490.0000
40802006.11.08 16:37modify38715.501.90661.90480.0000
40812006.11.08 16:37modify38715.501.90661.90470.0000
40822006.11.08 16:37modify38715.501.90661.90440.0000
40832006.11.08 16:37modify38715.501.90661.90390.0000
40842006.11.08 17:31s/l38715.501.90391.90390.00004185.00262716.00
40852006.11.08 20:00sell38815.801.90530.00000.0000
40862006.11.09 04:01close38815.801.90400.00000.00002054.00264770.00
40872006.11.09 04:03buy38915.901.90390.00000.0000
40882006.11.09 09:58modify38915.901.90391.90390.0000
40892006.11.09 09:58modify38915.901.90391.90400.0000
40902006.11.09 09:58modify38915.901.90391.90410.0000
40912006.11.09 10:00modify38915.901.90391.90430.0000
40922006.11.09 10:00modify38915.901.90391.90440.0000
40932006.11.09 10:00modify38915.901.90391.90460.0000
40942006.11.09 14:01s/l38915.901.90461.90460.00001113.00265883.00
40952006.11.09 16:00buy39016.001.89880.00000.0000
40962006.11.09 17:03modify39016.001.89881.89890.0000
40972006.11.09 17:03modify39016.001.89881.89920.0000
40982006.11.09 17:03modify39016.001.89881.89930.0000
40992006.11.09 17:06modify39016.001.89881.89940.0000
41002006.11.09 17:06modify39016.001.89881.89950.0000
41012006.11.09 17:06modify39016.001.89881.89960.0000
41022006.11.09 17:07modify39016.001.89881.89970.0000
41032006.11.09 17:07modify39016.001.89881.89990.0000
41042006.11.09 17:07modify39016.001.89881.90000.0000
41052006.11.09 17:07modify39016.001.89881.90010.0000
41062006.11.09 17:11modify39016.001.89881.90020.0000
41072006.11.09 17:11modify39016.001.89881.90030.0000
41082006.11.09 17:50s/l39016.001.90031.90030.00002400.00268283.00
41092006.11.09 17:50buy39116.101.90070.00000.0000
41102006.11.09 18:25modify39116.101.90071.90080.0000
41112006.11.09 18:25modify39116.101.90071.90090.0000
41122006.11.09 18:25modify39116.101.90071.90100.0000
41132006.11.09 18:26modify39116.101.90071.90110.0000
41142006.11.09 18:26modify39116.101.90071.90140.0000
41152006.11.09 18:26modify39116.101.90071.90170.0000
41162006.11.09 18:26modify39116.101.90071.90190.0000
41172006.11.09 18:26modify39116.101.90071.90210.0000
41182006.11.09 18:32modify39116.101.90071.90220.0000
41192006.11.09 18:34modify39116.101.90071.90240.0000
41202006.11.09 18:34modify39116.101.90071.90270.0000
41212006.11.09 18:34modify39116.101.90071.90310.0000
41222006.11.09 18:35modify39116.101.90071.90320.0000
41232006.11.09 18:35modify39116.101.90071.90350.0000
41242006.11.09 18:35modify39116.101.90071.90360.0000
41252006.11.09 18:35modify39116.101.90071.90380.0000
41262006.11.09 18:35modify39116.101.90071.90400.0000
41272006.11.09 18:35modify39116.101.90071.90420.0000
41282006.11.09 18:36modify39116.101.90071.90430.0000
41292006.11.09 18:36modify39116.101.90071.90440.0000
41302006.11.09 18:36modify39116.101.90071.90450.0000
41312006.11.09 18:36modify39116.101.90071.90460.0000
41322006.11.09 18:36modify39116.101.90071.90480.0000
41332006.11.09 18:36modify39116.101.90071.90490.0000
41342006.11.09 18:36modify39116.101.90071.90500.0000
41352006.11.09 18:36modify39116.101.90071.90510.0000
41362006.11.09 18:37modify39116.101.90071.90520.0000
41372006.11.09 18:37modify39116.101.90071.90530.0000
41382006.11.09 18:37modify39116.101.90071.90540.0000
41392006.11.09 21:45s/l39116.101.90541.90540.00007567.00275850.00
41402006.11.10 00:00buy39216.601.90540.00000.0000
41412006.11.10 04:00modify39216.601.90541.90540.0000
41422006.11.10 04:00modify39216.601.90541.90560.0000
41432006.11.10 04:00modify39216.601.90541.90570.0000
41442006.11.10 04:01modify39216.601.90541.90580.0000
41452006.11.10 04:01modify39216.601.90541.90590.0000
41462006.11.10 04:01modify39216.601.90541.90610.0000
41472006.11.10 04:01modify39216.601.90541.90620.0000
41482006.11.10 04:01modify39216.601.90541.90640.0000
41492006.11.10 04:06modify39216.601.90541.90660.0000
41502006.11.10 04:06modify39216.601.90541.90670.0000
41512006.11.10 04:06modify39216.601.90541.90690.0000
41522006.11.10 04:07modify39216.601.90541.90700.0000
41532006.11.10 04:07modify39216.601.90541.90710.0000
41542006.11.10 04:07modify39216.601.90541.90720.0000
41552006.11.10 04:07modify39216.601.90541.90740.0000
41562006.11.10 04:08modify39216.601.90541.90750.0000
41572006.11.10 04:08modify39216.601.90541.90760.0000
41582006.11.10 04:36modify39216.601.90541.90770.0000
41592006.11.10 05:03modify39216.601.90541.90780.0000
41602006.11.10 08:27s/l39216.601.90781.90780.00003984.00279834.00
41612006.11.10 09:11buy39316.801.90930.00000.0000
41622006.11.10 10:34modify39316.801.90931.90940.0000
41632006.11.10 10:34modify39316.801.90931.90960.0000
41642006.11.10 10:34modify39316.801.90931.90980.0000
41652006.11.10 10:34modify39316.801.90931.91010.0000
41662006.11.10 10:57modify39316.801.90931.91020.0000
41672006.11.10 10:57modify39316.801.90931.91030.0000
41682006.11.10 10:57modify39316.801.90931.91080.0000
41692006.11.10 10:57modify39316.801.90931.91100.0000
41702006.11.10 10:57modify39316.801.90931.91140.0000
41712006.11.10 10:57modify39316.801.90931.91200.0000
41722006.11.10 10:58modify39316.801.90931.91240.0000
41732006.11.10 11:03modify39316.801.90931.91250.0000
41742006.11.10 11:03modify39316.801.90931.91260.0000
41752006.11.10 11:04modify39316.801.90931.91270.0000
41762006.11.10 11:05modify39316.801.90931.91280.0000
41772006.11.10 11:05modify39316.801.90931.91290.0000
41782006.11.10 11:05modify39316.801.90931.91330.0000
41792006.11.10 11:05modify39316.801.90931.91350.0000
41802006.11.10 11:05modify39316.801.90931.91370.0000
41812006.11.10 11:05modify39316.801.90931.91390.0000
41822006.11.10 11:05modify39316.801.90931.91420.0000
41832006.11.10 11:13s/l39316.801.91421.91420.00008232.00288066.00
41842006.11.10 11:13buy39417.301.91460.00000.0000
41852006.11.10 12:00close39417.301.91540.00000.00001384.00289450.00
41862006.11.10 12:00sell39517.401.91530.00000.0000
41872006.11.10 17:52modify39517.401.91531.91520.0000
41882006.11.10 17:52modify39517.401.91531.91480.0000
41892006.11.10 21:58modify39517.401.91531.91470.0000
41902006.11.10 21:58modify39517.401.91531.91450.0000
41912006.11.10 21:58modify39517.401.91531.91440.0000
41922006.11.10 21:59modify39517.401.91531.91420.0000
41932006.11.10 22:03modify39517.401.91531.91400.0000
41942006.11.10 22:05modify39517.401.91531.91390.0000
41952006.11.10 22:06modify39517.401.91531.91380.0000
41962006.11.10 23:41modify39517.401.91531.91360.0000
41972006.11.10 23:46modify39517.401.91531.91350.0000
41982006.11.13 00:00close39517.401.91231.91350.00005220.00294670.00
41992006.11.13 00:00buy39617.701.91230.00000.0000
42002006.11.13 03:40modify39617.701.91231.91230.0000
42012006.11.13 04:00close39617.701.91431.91230.00003540.00298210.00
42022006.11.13 04:00sell39717.901.91420.00000.0000
42032006.11.13 10:06modify39717.901.91421.91400.0000
42042006.11.13 11:02modify39717.901.91421.91390.0000
42052006.11.13 11:27modify39717.901.91421.91380.0000
42062006.11.13 11:27modify39717.901.91421.91370.0000
42072006.11.13 11:30modify39717.901.91421.91360.0000
42082006.11.13 11:30modify39717.901.91421.91340.0000
42092006.11.13 11:36modify39717.901.91421.91330.0000
42102006.11.13 11:36modify39717.901.91421.91320.0000
42112006.11.13 11:36modify39717.901.91421.91310.0000
42122006.11.13 11:36modify39717.901.91421.91300.0000
42132006.11.13 11:36modify39717.901.91421.91280.0000
42142006.11.13 11:38modify39717.901.91421.91270.0000
42152006.11.13 11:38modify39717.901.91421.91250.0000
42162006.11.13 11:38modify39717.901.91421.91230.0000
42172006.11.13 11:38modify39717.901.91421.91220.0000
42182006.11.13 11:38modify39717.901.91421.91190.0000
42192006.11.13 11:39modify39717.901.91421.91180.0000
42202006.11.13 11:39modify39717.901.91421.91160.0000
42212006.11.13 11:39modify39717.901.91421.91150.0000
42222006.11.13 11:39modify39717.901.91421.91120.0000
42232006.11.13 11:50modify39717.901.91421.91110.0000
42242006.11.13 11:52modify39717.901.91421.91100.0000
42252006.11.13 11:52modify39717.901.91421.91090.0000
42262006.11.13 11:54modify39717.901.91421.91080.0000
42272006.11.13 11:54modify39717.901.91421.91060.0000
42282006.11.13 11:54modify39717.901.91421.91040.0000
42292006.11.13 11:54modify39717.901.91421.91030.0000
42302006.11.13 11:54modify39717.901.91421.91010.0000
42312006.11.13 11:55modify39717.901.91421.91000.0000
42322006.11.13 12:01modify39717.901.91421.90990.0000
42332006.11.13 12:01modify39717.901.91421.90960.0000
42342006.11.13 13:05modify39717.901.91421.90950.0000
42352006.11.13 13:07modify39717.901.91421.90940.0000
42362006.11.13 13:07modify39717.901.91421.90930.0000
42372006.11.13 13:07modify39717.901.91421.90920.0000
42382006.11.13 13:08modify39717.901.91421.90910.0000
42392006.11.13 13:08modify39717.901.91421.90900.0000
42402006.11.13 13:11modify39717.901.91421.90890.0000
42412006.11.13 13:22modify39717.901.91421.90880.0000
42422006.11.13 13:22modify39717.901.91421.90870.0000
42432006.11.13 13:22modify39717.901.91421.90860.0000
42442006.11.13 13:36modify39717.901.91421.90850.0000
42452006.11.13 13:36modify39717.901.91421.90820.0000
42462006.11.13 13:37modify39717.901.91421.90810.0000
42472006.11.13 13:37modify39717.901.91421.90800.0000
42482006.11.13 13:47modify39717.901.91421.90790.0000
42492006.11.13 13:47modify39717.901.91421.90780.0000
42502006.11.13 14:04modify39717.901.91421.90770.0000
42512006.11.13 14:04modify39717.901.91421.90750.0000
42522006.11.13 14:05modify39717.901.91421.90740.0000
42532006.11.13 14:05modify39717.901.91421.90730.0000
42542006.11.13 14:05modify39717.901.91421.90720.0000
42552006.11.13 14:05modify39717.901.91421.90710.0000
42562006.11.13 14:19modify39717.901.91421.90700.0000
42572006.11.13 15:42modify39717.901.91421.90680.0000
42582006.11.13 15:45modify39717.901.91421.90650.0000
42592006.11.13 16:04modify39717.901.91421.90640.0000
42602006.11.13 16:04modify39717.901.91421.90620.0000
42612006.11.13 16:06modify39717.901.91421.90610.0000
42622006.11.13 16:06modify39717.901.91421.90600.0000
42632006.11.13 16:06modify39717.901.91421.90590.0000
42642006.11.13 16:06modify39717.901.91421.90570.0000
42652006.11.13 16:07modify39717.901.91421.90560.0000
42662006.11.13 16:07modify39717.901.91421.90550.0000
42672006.11.13 16:07modify39717.901.91421.90540.0000
42682006.11.13 16:07modify39717.901.91421.90530.0000
42692006.11.13 16:07modify39717.901.91421.90510.0000
42702006.11.13 16:19modify39717.901.91421.90490.0000
42712006.11.13 16:19modify39717.901.91421.90480.0000
42722006.11.13 16:19modify39717.901.91421.90460.0000
42732006.11.13 16:51modify39717.901.91421.90450.0000
42742006.11.13 16:51modify39717.901.91421.90440.0000
42752006.11.13 16:51modify39717.901.91421.90430.0000
42762006.11.13 17:05modify39717.901.91421.90420.0000
42772006.11.13 17:06modify39717.901.91421.90410.0000
42782006.11.13 17:06modify39717.901.91421.90400.0000
42792006.11.13 17:06modify39717.901.91421.90390.0000
42802006.11.13 17:06modify39717.901.91421.90380.0000
42812006.11.13 17:07modify39717.901.91421.90360.0000
42822006.11.13 17:07modify39717.901.91421.90350.0000
42832006.11.13 17:08modify39717.901.91421.90340.0000
42842006.11.13 17:08modify39717.901.91421.90320.0000
42852006.11.13 17:12modify39717.901.91421.90300.0000
42862006.11.13 17:58s/l39717.901.90301.90300.000020048.00318258.00
42872006.11.13 17:58sell39819.101.90270.00000.0000
42882006.11.13 20:00close39819.101.90100.00000.00003247.00321505.00
42892006.11.13 20:01buy39919.301.90110.00000.0000
42902006.11.14 01:55modify39919.301.90111.90120.0000
42912006.11.14 01:57modify39919.301.90111.90130.0000
42922006.11.14 01:58modify39919.301.90111.90140.0000
42932006.11.14 01:59modify39919.301.90111.90160.0000
42942006.11.14 01:59modify39919.301.90111.90190.0000
42952006.11.14 03:02s/l39919.301.90191.90190.00001544.00323049.00
42962006.11.14 03:02buy40019.401.90230.00000.0000
42972006.11.14 16:00close40019.401.90220.00000.0000-194.00322855.00
42982006.11.14 16:01sell40119.401.90230.00000.0000
42992006.11.14 16:40modify40119.401.90231.90230.0000
43002006.11.14 16:40modify40119.401.90231.90220.0000
43012006.11.14 16:41modify40119.401.90231.90210.0000
43022006.11.14 16:41modify40119.401.90231.90200.0000
43032006.11.14 16:41modify40119.401.90231.90190.0000
43042006.11.14 16:41modify40119.401.90231.90180.0000
43052006.11.14 16:41modify40119.401.90231.90170.0000
43062006.11.14 17:01modify40119.401.90231.90150.0000
43072006.11.14 17:01modify40119.401.90231.90140.0000
43082006.11.14 17:04modify40119.401.90231.90130.0000
43092006.11.14 17:04modify40119.401.90231.90120.0000
43102006.11.14 17:04modify40119.401.90231.90090.0000
43112006.11.14 17:04modify40119.401.90231.90060.0000
43122006.11.14 17:04modify40119.401.90231.90030.0000
43132006.11.14 17:04modify40119.401.90231.89980.0000
43142006.11.14 17:05modify40119.401.90231.89970.0000
43152006.11.14 17:05modify40119.401.90231.89960.0000
43162006.11.14 17:05modify40119.401.90231.89940.0000
43172006.11.14 17:05modify40119.401.90231.89920.0000
43182006.11.14 17:05modify40119.401.90231.89900.0000
43192006.11.14 17:10modify40119.401.90231.89890.0000
43202006.11.14 17:10modify40119.401.90231.89880.0000
43212006.11.14 17:10modify40119.401.90231.89850.0000
43222006.11.14 17:11modify40119.401.90231.89840.0000
43232006.11.14 17:11modify40119.401.90231.89830.0000
43242006.11.14 17:11modify40119.401.90231.89810.0000
43252006.11.14 17:11modify40119.401.90231.89790.0000
43262006.11.14 17:11modify40119.401.90231.89760.0000
43272006.11.14 17:11modify40119.401.90231.89750.0000
43282006.11.14 17:11modify40119.401.90231.89710.0000
43292006.11.14 17:12modify40119.401.90231.89700.0000
43302006.11.14 17:12modify40119.401.90231.89680.0000
43312006.11.14 17:12modify40119.401.90231.89660.0000
43322006.11.14 17:12modify40119.401.90231.89630.0000
43332006.11.14 17:42modify40119.401.90231.89620.0000
43342006.11.14 17:42modify40119.401.90231.89600.0000
43352006.11.14 17:42modify40119.401.90231.89560.0000
43362006.11.14 18:29s/l40119.401.89561.89560.000012998.00335853.00
43372006.11.14 18:29sell40220.201.89520.00000.0000
43382006.11.15 00:02close40220.201.89560.00000.0000-808.00335045.00
43392006.11.15 00:02buy40320.101.89570.00000.0000
43402006.11.15 04:03close40320.101.89600.00000.0000603.00335648.00
43412006.11.15 04:05sell40420.101.89590.00000.0000
43422006.11.15 08:19modify40420.101.89591.89580.0000
43432006.11.15 08:19modify40420.101.89591.89560.0000
43442006.11.15 08:19modify40420.101.89591.89550.0000
43452006.11.15 08:19modify40420.101.89591.89540.0000
43462006.11.15 08:19modify40420.101.89591.89520.0000
43472006.11.15 09:10s/l40420.101.89521.89520.00001407.00337055.00
43482006.11.15 09:10sell40520.201.89460.00000.0000
43492006.11.15 11:36modify40520.201.89461.89460.0000
43502006.11.15 11:36modify40520.201.89461.89450.0000
43512006.11.15 11:36modify40520.201.89461.89430.0000
43522006.11.15 11:37modify40520.201.89461.89420.0000
43532006.11.15 11:37modify40520.201.89461.89400.0000
43542006.11.15 11:37modify40520.201.89461.89390.0000
43552006.11.15 11:37modify40520.201.89461.89370.0000
43562006.11.15 11:37modify40520.201.89461.89360.0000
43572006.11.15 11:37modify40520.201.89461.89330.0000
43582006.11.15 12:15modify40520.201.89461.89300.0000
43592006.11.15 12:15modify40520.201.89461.89290.0000
43602006.11.15 12:21modify40520.201.89461.89280.0000
43612006.11.15 12:23modify40520.201.89461.89270.0000
43622006.11.15 12:23modify40520.201.89461.89260.0000
43632006.11.15 12:23modify40520.201.89461.89230.0000
43642006.11.15 12:24modify40520.201.89461.89210.0000
43652006.11.15 12:25modify40520.201.89461.89200.0000
43662006.11.15 12:25modify40520.201.89461.89180.0000
43672006.11.15 12:25modify40520.201.89461.89150.0000
43682006.11.15 12:26modify40520.201.89461.89140.0000
43692006.11.15 12:26modify40520.201.89461.89130.0000
43702006.11.15 12:31modify40520.201.89461.89110.0000
43712006.11.15 12:31modify40520.201.89461.89090.0000
43722006.11.15 12:31modify40520.201.89461.89060.0000
43732006.11.15 12:31modify40520.201.89461.89050.0000
43742006.11.15 12:31modify40520.201.89461.89010.0000
43752006.11.15 12:31modify40520.201.89461.88970.0000
43762006.11.15 12:32modify40520.201.89461.88940.0000
43772006.11.15 12:33modify40520.201.89461.88930.0000
43782006.11.15 12:47modify40520.201.89461.88910.0000
43792006.11.15 12:53modify40520.201.89461.88900.0000
43802006.11.15 12:53modify40520.201.89461.88870.0000
43812006.11.15 12:58modify40520.201.89461.88860.0000
43822006.11.15 12:58modify40520.201.89461.88850.0000
43832006.11.15 12:59modify40520.201.89461.88830.0000
43842006.11.15 13:06modify40520.201.89461.88810.0000
43852006.11.15 13:07modify40520.201.89461.88800.0000
43862006.11.15 15:08modify40520.201.89461.88790.0000
43872006.11.15 15:33modify40520.201.89461.88740.0000
43882006.11.15 15:35modify40520.201.89461.88730.0000
43892006.11.15 15:35modify40520.201.89461.88720.0000
43902006.11.15 15:35modify40520.201.89461.88710.0000
43912006.11.15 15:35modify40520.201.89461.88700.0000
43922006.11.15 16:00close40520.201.88631.88700.000016766.00353821.00
43932006.11.15 16:01buy40621.201.88620.00000.0000
43942006.11.15 19:51modify40621.201.88621.88630.0000
43952006.11.15 19:51modify40621.201.88621.88640.0000
43962006.11.15 19:52modify40621.201.88621.88650.0000
43972006.11.15 19:52modify40621.201.88621.88660.0000
43982006.11.15 21:07modify40621.201.88621.88680.0000
43992006.11.15 21:07modify40621.201.88621.88700.0000
44002006.11.15 21:07modify40621.201.88621.88720.0000
44012006.11.15 21:08modify40621.201.88621.88730.0000
44022006.11.15 21:08modify40621.201.88621.88760.0000
44032006.11.16 08:00close40621.201.88841.88760.00004664.00358485.00
44042006.11.16 08:07sell40721.501.88850.00000.0000
44052006.11.16 10:39modify40721.501.88851.88850.0000
44062006.11.16 11:30s/l40721.501.88851.88850.00000.00358485.00
44072006.11.16 11:30sell40821.501.88850.00000.0000
44082006.11.16 12:17close40821.501.88870.00000.0000-430.00358055.00
44092006.11.16 12:38buy40921.501.88890.00000.0000
44102006.11.16 15:30modify40921.501.88891.88930.0000
44112006.11.16 15:30modify40921.501.88891.88970.0000
44122006.11.16 15:30modify40921.501.88891.89010.0000
44132006.11.16 15:31modify40921.501.88891.89020.0000
44142006.11.16 15:52s/l40921.501.89021.89020.00002795.00360850.00
44152006.11.16 15:52buy41021.701.89060.00000.0000
44162006.11.16 16:00close41021.701.88950.00000.0000-2387.00358463.00
44172006.11.16 16:00sell41121.501.88940.00000.0000
44182006.11.17 06:19modify41121.501.88941.88940.0000
44192006.11.17 06:41modify41121.501.88941.88930.0000
44202006.11.17 07:43modify41121.501.88941.88920.0000
44212006.11.17 07:43modify41121.501.88941.88900.0000
44222006.11.17 07:47modify41121.501.88941.88890.0000
44232006.11.17 07:47modify41121.501.88941.88880.0000
44242006.11.17 07:50modify41121.501.88941.88870.0000
44252006.11.17 07:54modify41121.501.88941.88860.0000
44262006.11.17 08:05modify41121.501.88941.88850.0000
44272006.11.17 09:09s/l41121.501.88851.88850.00001935.00360398.00
44282006.11.17 12:00buy41221.601.88540.00000.0000
44292006.11.17 16:37modify41221.601.88541.88540.0000
44302006.11.17 16:37modify41221.601.88541.88550.0000
44312006.11.17 16:38modify41221.601.88541.88570.0000
44322006.11.17 16:39modify41221.601.88541.88590.0000
44332006.11.17 16:45modify41221.601.88541.88610.0000
44342006.11.17 16:47modify41221.601.88541.88620.0000
44352006.11.17 16:49modify41221.601.88541.88630.0000
44362006.11.17 16:49modify41221.601.88541.88640.0000
44372006.11.17 16:50modify41221.601.88541.88650.0000
44382006.11.17 16:50modify41221.601.88541.88670.0000
44392006.11.17 16:50modify41221.601.88541.88680.0000
44402006.11.17 16:50modify41221.601.88541.88700.0000
44412006.11.17 16:51modify41221.601.88541.88710.0000
44422006.11.17 16:51modify41221.601.88541.88720.0000
44432006.11.17 16:51modify41221.601.88541.88730.0000
44442006.11.17 16:51modify41221.601.88541.88750.0000
44452006.11.17 16:52modify41221.601.88541.88760.0000
44462006.11.17 16:52modify41221.601.88541.88770.0000
44472006.11.17 16:52modify41221.601.88541.88790.0000
44482006.11.17 16:53modify41221.601.88541.88800.0000
44492006.11.17 16:53modify41221.601.88541.88810.0000
44502006.11.17 16:53modify41221.601.88541.88820.0000
44512006.11.17 16:54modify41221.601.88541.88830.0000
44522006.11.17 16:56modify41221.601.88541.88840.0000
44532006.11.17 16:56modify41221.601.88541.88860.0000
44542006.11.17 17:01modify41221.601.88541.88870.0000
44552006.11.17 17:01modify41221.601.88541.88880.0000
44562006.11.17 17:01modify41221.601.88541.88890.0000
44572006.11.17 17:01modify41221.601.88541.88900.0000
44582006.11.17 17:01modify41221.601.88541.88910.0000
44592006.11.17 17:01modify41221.601.88541.88920.0000
44602006.11.17 17:02modify41221.601.88541.88930.0000
44612006.11.17 17:02modify41221.601.88541.88940.0000
44622006.11.17 17:02modify41221.601.88541.88950.0000
44632006.11.17 17:02modify41221.601.88541.88970.0000
44642006.11.17 17:02modify41221.601.88541.88980.0000
44652006.11.17 17:02modify41221.601.88541.88990.0000
44662006.11.17 17:02modify41221.601.88541.89000.0000
44672006.11.17 17:02modify41221.601.88541.89010.0000
44682006.11.17 17:03modify41221.601.88541.89020.0000
44692006.11.17 17:04modify41221.601.88541.89040.0000
44702006.11.17 17:04modify41221.601.88541.89070.0000
44712006.11.17 17:04modify41221.601.88541.89090.0000
44722006.11.17 17:05modify41221.601.88541.89100.0000
44732006.11.17 17:05modify41221.601.88541.89110.0000
44742006.11.17 17:05modify41221.601.88541.89120.0000
44752006.11.17 17:06modify41221.601.88541.89130.0000
44762006.11.17 17:06modify41221.601.88541.89190.0000
44772006.11.17 17:06modify41221.601.88541.89200.0000
44782006.11.17 17:17modify41221.601.88541.89220.0000
44792006.11.17 17:17modify41221.601.88541.89230.0000
44802006.11.17 17:17modify41221.601.88541.89260.0000
44812006.11.17 17:17modify41221.601.88541.89280.0000
44822006.11.17 17:17modify41221.601.88541.89300.0000
44832006.11.17 17:18modify41221.601.88541.89310.0000
44842006.11.17 17:18modify41221.601.88541.89320.0000
44852006.11.17 17:18modify41221.601.88541.89330.0000
44862006.11.17 17:18modify41221.601.88541.89340.0000
44872006.11.17 17:38modify41221.601.88541.89350.0000
44882006.11.17 17:39modify41221.601.88541.89360.0000
44892006.11.17 18:05s/l41221.601.89361.89360.000017712.00378110.00
44902006.11.17 18:05buy41322.701.89400.00000.0000
44912006.11.20 11:54modify41322.701.89401.89400.0000
44922006.11.20 11:54modify41322.701.89401.89420.0000
44932006.11.20 11:55modify41322.701.89401.89430.0000
44942006.11.20 11:56modify41322.701.89401.89440.0000
44952006.11.20 11:56modify41322.701.89401.89460.0000
44962006.11.20 11:56modify41322.701.89401.89470.0000
44972006.11.20 11:56modify41322.701.89401.89490.0000
44982006.11.20 11:56modify41322.701.89401.89500.0000
44992006.11.20 11:56modify41322.701.89401.89520.0000
45002006.11.20 12:07modify41322.701.89401.89530.0000
45012006.11.20 12:07modify41322.701.89401.89540.0000
45022006.11.20 12:48s/l41322.701.89541.89540.00003178.00381288.00
45032006.11.20 16:00sell41422.901.89710.00000.0000
45042006.11.20 20:01close41422.901.89730.00000.0000-458.00380830.00
45052006.11.20 20:06buy41522.801.89720.00000.0000
45062006.11.21 04:01close41522.801.89750.00000.0000684.00381514.00
45072006.11.21 04:02sell41622.901.89760.00000.0000
45082006.11.21 08:01close41622.901.89810.00000.0000-1145.00380369.00
45092006.11.21 08:01buy41722.801.89810.00000.0000
45102006.11.21 12:00close41722.801.89910.00000.00002280.00382649.00
45112006.11.21 12:00sell41823.001.89900.00000.0000
45122006.11.21 16:00close41823.001.89910.00000.0000-230.00382419.00
45132006.11.21 16:16buy41922.901.89870.00000.0000
45142006.11.22 04:20modify41922.901.89871.89890.0000
45152006.11.22 04:20modify41922.901.89871.89900.0000
45162006.11.22 04:20modify41922.901.89871.89910.0000
45172006.11.22 04:30modify41922.901.89871.89920.0000
45182006.11.22 05:53modify41922.901.89871.89940.0000
45192006.11.22 05:54modify41922.901.89871.89950.0000
45202006.11.22 05:54modify41922.901.89871.89960.0000
45212006.11.22 05:59modify41922.901.89871.89970.0000
45222006.11.22 06:09modify41922.901.89871.89980.0000
45232006.11.22 06:10modify41922.901.89871.90000.0000
45242006.11.22 06:10modify41922.901.89871.90010.0000
45252006.11.22 06:10modify41922.901.89871.90020.0000
45262006.11.22 09:35modify41922.901.89871.90040.0000
45272006.11.22 09:36modify41922.901.89871.90050.0000
45282006.11.22 09:38modify41922.901.89871.90060.0000
45292006.11.22 09:40modify41922.901.89871.90070.0000
45302006.11.22 09:41modify41922.901.89871.90080.0000
45312006.11.22 09:41modify41922.901.89871.90090.0000
45322006.11.22 09:41modify41922.901.89871.90110.0000
45332006.11.22 09:41modify41922.901.89871.90120.0000
45342006.11.22 09:41modify41922.901.89871.90140.0000
45352006.11.22 09:41modify41922.901.89871.90160.0000
45362006.11.22 10:34modify41922.901.89871.90170.0000
45372006.11.22 10:34modify41922.901.89871.90180.0000
45382006.11.22 10:34modify41922.901.89871.90190.0000
45392006.11.22 10:34modify41922.901.89871.90210.0000
45402006.11.22 10:34modify41922.901.89871.90230.0000
45412006.11.22 10:34modify41922.901.89871.90240.0000
45422006.11.22 10:34modify41922.901.89871.90260.0000
45432006.11.22 10:34modify41922.901.89871.90280.0000
45442006.11.22 10:34modify41922.901.89871.90300.0000
45452006.11.22 10:34modify41922.901.89871.90320.0000
45462006.11.22 10:35modify41922.901.89871.90330.0000
45472006.11.22 10:35modify41922.901.89871.90340.0000
45482006.11.22 11:30s/l41922.901.90341.90340.000010763.00393182.00
45492006.11.22 11:30buy42023.601.90380.00000.0000
45502006.11.22 13:09modify42023.601.90381.90380.0000
45512006.11.22 13:09modify42023.601.90381.90400.0000
45522006.11.22 13:09modify42023.601.90381.90410.0000
45532006.11.22 13:09modify42023.601.90381.90420.0000
45542006.11.22 13:09modify42023.601.90381.90430.0000
45552006.11.22 13:09modify42023.601.90381.90450.0000
45562006.11.22 13:20modify42023.601.90381.90460.0000
45572006.11.22 13:20modify42023.601.90381.90470.0000
45582006.11.22 13:20modify42023.601.90381.90480.0000
45592006.11.22 13:20modify42023.601.90381.90490.0000
45602006.11.22 13:20modify42023.601.90381.90500.0000
45612006.11.22 13:48modify42023.601.90381.90510.0000
45622006.11.22 13:48modify42023.601.90381.90520.0000
45632006.11.22 14:09modify42023.601.90381.90540.0000
45642006.11.22 14:10modify42023.601.90381.90550.0000
45652006.11.22 14:10modify42023.601.90381.90560.0000
45662006.11.22 14:18modify42023.601.90381.90590.0000
45672006.11.22 14:20modify42023.601.90381.90600.0000
45682006.11.22 14:20modify42023.601.90381.90610.0000
45692006.11.22 14:22modify42023.601.90381.90620.0000
45702006.11.22 14:22modify42023.601.90381.90630.0000
45712006.11.22 14:22modify42023.601.90381.90640.0000
45722006.11.22 14:23modify42023.601.90381.90650.0000
45732006.11.22 14:23modify42023.601.90381.90670.0000
45742006.11.22 14:42modify42023.601.90381.90690.0000
45752006.11.22 15:19modify42023.601.90381.90720.0000
45762006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90730.0000
45772006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90740.0000
45782006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90750.0000
45792006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90770.0000
45802006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90780.0000
45812006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90800.0000
45822006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90810.0000
45832006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90820.0000
45842006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90830.0000
45852006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90840.0000
45862006.11.22 15:20modify42023.601.90381.90860.0000
45872006.11.22 15:21modify42023.601.90381.90870.0000
45882006.11.22 15:21modify42023.601.90381.90880.0000
45892006.11.22 15:21modify42023.601.90381.90890.0000
45902006.11.22 15:27modify42023.601.90381.90900.0000
45912006.11.22 15:27modify42023.601.90381.90930.0000
45922006.11.22 15:28modify42023.601.90381.90940.0000
45932006.11.22 15:28modify42023.601.90381.90950.0000
45942006.11.22 15:29modify42023.601.90381.90970.0000
45952006.11.22 15:29modify42023.601.90381.91010.0000
45962006.11.22 15:29modify42023.601.90381.91050.0000
45972006.11.22 15:29modify42023.601.90381.91060.0000
45982006.11.22 15:33modify42023.601.90381.91070.0000
45992006.11.22 15:38s/l42023.601.91071.91070.000016284.00409466.00
46002006.11.22 15:38buy42124.601.91100.00000.0000
46012006.11.22 17:10modify42124.601.91101.91120.0000
46022006.11.22 17:10modify42124.601.91101.91140.0000
46032006.11.22 17:21modify42124.601.91101.91150.0000
46042006.11.22 17:22modify42124.601.91101.91160.0000
46052006.11.22 17:22modify42124.601.91101.91170.0000
46062006.11.22 17:22modify42124.601.91101.91180.0000
46072006.11.22 17:22modify42124.601.91101.91190.0000
46082006.11.22 17:22modify42124.601.91101.91200.0000
46092006.11.22 17:22modify42124.601.91101.91210.0000
46102006.11.22 17:23modify42124.601.91101.91220.0000
46112006.11.22 17:23modify42124.601.91101.91230.0000
46122006.11.22 17:24modify42124.601.91101.91240.0000
46132006.11.22 17:24modify42124.601.91101.91250.0000
46142006.11.22 17:24modify42124.601.91101.91260.0000
46152006.11.22 17:24modify42124.601.91101.91270.0000
46162006.11.22 17:24modify42124.601.91101.91280.0000
46172006.11.22 17:24modify42124.601.91101.91290.0000
46182006.11.22 17:24modify42124.601.91101.91300.0000
46192006.11.22 17:25modify42124.601.91101.91310.0000
46202006.11.22 17:25modify42124.601.91101.91320.0000
46212006.11.22 17:25modify42124.601.91101.91330.0000
46222006.11.22 17:25modify42124.601.91101.91340.0000
46232006.11.22 17:25modify42124.601.91101.91350.0000
46242006.11.22 17:59s/l42124.601.91351.91350.00006150.00415616.00
46252006.11.22 17:59buy42224.901.91390.00000.0000
46262006.11.23 00:01close42224.901.91440.00000.00001245.00416861.00
46272006.11.23 00:02sell42325.001.91440.00000.0000
46282006.11.23 08:00close42325.001.91470.00000.0000-750.00416111.00
46292006.11.23 08:02buy42425.001.91550.00000.0000
46302006.11.23 16:00close42425.001.91500.00000.0000-1250.00414861.00
46312006.11.23 16:00sell42524.701.91490.00000.0000
46322006.11.24 00:02close42524.701.91600.00000.0000-2717.00412144.00
46332006.11.24 00:02buy42624.501.91600.00000.0000
46342006.11.24 10:23modify42624.501.91601.91600.0000
46352006.11.24 10:23modify42624.501.91601.91620.0000
46362006.11.24 10:24modify42624.501.91601.91630.0000
46372006.11.24 10:24modify42624.501.91601.91640.0000
46382006.11.24 10:24modify42624.501.91601.91650.0000
46392006.11.24 10:24modify42624.501.91601.91660.0000
46402006.11.24 10:24modify42624.501.91601.91700.0000
46412006.11.24 10:24modify42624.501.91601.91710.0000
46422006.11.24 10:24modify42624.501.91601.91730.0000
46432006.11.24 10:24modify42624.501.91601.91750.0000
46442006.11.24 10:24modify42624.501.91601.91770.0000
46452006.11.24 10:24modify42624.501.91601.91800.0000
46462006.11.24 10:25modify42624.501.91601.91840.0000
46472006.11.24 10:25modify42624.501.91601.91850.0000
46482006.11.24 10:25modify42624.501.91601.91870.0000
46492006.11.24 10:26modify42624.501.91601.91890.0000
46502006.11.24 10:26modify42624.501.91601.91910.0000
46512006.11.24 10:26modify42624.501.91601.91920.0000
46522006.11.24 10:26modify42624.501.91601.91940.0000
46532006.11.24 10:26modify42624.501.91601.91950.0000
46542006.11.24 10:26modify42624.501.91601.91960.0000
46552006.11.24 10:26modify42624.501.91601.91980.0000
46562006.11.24 10:28modify42624.501.91601.91990.0000
46572006.11.24 10:30modify42624.501.91601.92000.0000
46582006.11.24 10:30modify42624.501.91601.92010.0000
46592006.11.24 10:30modify42624.501.91601.92050.0000
46602006.11.24 10:30modify42624.501.91601.92090.0000
46612006.11.24 10:30modify42624.501.91601.92110.0000
46622006.11.24 10:30modify42624.501.91601.92140.0000
46632006.11.24 10:31modify42624.501.91601.92150.0000
46642006.11.24 10:32modify42624.501.91601.92370.0000
46652006.11.24 10:33modify42624.501.91601.92380.0000
46662006.11.24 10:33modify42624.501.91601.92390.0000
46672006.11.24 10:33modify42624.501.91601.92410.0000
46682006.11.24 10:33modify42624.501.91601.92470.0000
46692006.11.24 10:33modify42624.501.91601.92510.0000
46702006.11.24 10:33modify42624.501.91601.92540.0000
46712006.11.24 10:33modify42624.501.91601.92550.0000
46722006.11.24 10:33modify42624.501.91601.92590.0000
46732006.11.24 10:33modify42624.501.91601.92620.0000
46742006.11.24 10:37s/l42624.501.92621.92620.000024990.00437134.00
46752006.11.24 10:37buy42726.201.92660.00000.0000
46762006.11.24 10:45modify42726.201.92661.92660.0000
46772006.11.24 10:46modify42726.201.92661.92670.0000
46782006.11.24 10:46modify42726.201.92661.92680.0000
46792006.11.24 10:47modify42726.201.92661.92690.0000
46802006.11.24 10:47modify42726.201.92661.92750.0000
46812006.11.24 10:47modify42726.201.92661.92760.0000
46822006.11.24 10:47modify42726.201.92661.92800.0000
46832006.11.24 10:47modify42726.201.92661.92830.0000
46842006.11.24 10:47modify42726.201.92661.92850.0000
46852006.11.24 10:47modify42726.201.92661.92900.0000
46862006.11.24 10:48modify42726.201.92661.92950.0000
46872006.11.24 10:48modify42726.201.92661.92960.0000
46882006.11.24 10:48modify42726.201.92661.92990.0000
46892006.11.24 10:48modify42726.201.92661.93040.0000
46902006.11.24 10:51s/l42726.201.93041.93040.00009956.00447090.00
46912006.11.24 10:51buy42826.801.93070.00000.0000
46922006.11.24 12:29modify42826.801.93071.93070.0000
46932006.11.24 12:29modify42826.801.93071.93090.0000
46942006.11.24 12:30modify42826.801.93071.93100.0000
46952006.11.24 12:30modify42826.801.93071.93110.0000
46962006.11.24 12:30modify42826.801.93071.93130.0000
46972006.11.24 12:30modify42826.801.93071.93150.0000
46982006.11.24 12:31modify42826.801.93071.93160.0000
46992006.11.24 12:31modify42826.801.93071.93170.0000
47002006.11.24 12:32modify42826.801.93071.93180.0000
47012006.11.24 13:07s/l42826.801.93181.93180.00002948.00450038.00
47022006.11.24 13:07buy42927.001.93220.00000.0000
47032006.11.27 00:00modify42927.001.93221.93600.0000
47042006.11.27 00:00modify42927.001.93221.93610.0000
47052006.11.27 00:00modify42927.001.93221.93630.0000
47062006.11.27 00:00modify42927.001.93221.93650.0000
47072006.11.27 00:00modify42927.001.93221.93660.0000
47082006.11.27 00:00modify42927.001.93221.93670.0000
47092006.11.27 00:00modify42927.001.93221.93680.0000
47102006.11.27 01:12modify42927.001.93221.93690.0000
47112006.11.27 01:13modify42927.001.93221.93700.0000
47122006.11.27 01:22modify42927.001.93221.93710.0000
47132006.11.27 01:23modify42927.001.93221.93720.0000
47142006.11.27 01:23modify42927.001.93221.93730.0000
47152006.11.27 01:23modify42927.001.93221.93750.0000
47162006.11.27 01:23modify42927.001.93221.93760.0000
47172006.11.27 01:23modify42927.001.93221.93770.0000
47182006.11.27 01:29modify42927.001.93221.93790.0000
47192006.11.27 03:05s/l42927.001.93791.93790.000015390.00465428.00
47202006.11.27 03:05buy43027.901.93830.00000.0000
47212006.11.27 04:01close43027.901.93960.00000.00003627.00469055.00
47222006.11.27 04:01sell43128.101.93970.00000.0000
47232006.11.27 07:24modify43128.101.93971.93970.0000
47242006.11.27 07:24modify43128.101.93971.93940.0000
47252006.11.27 07:25modify43128.101.93971.93930.0000
47262006.11.27 07:25modify43128.101.93971.93900.0000
47272006.11.27 07:26modify43128.101.93971.93890.0000
47282006.11.27 07:26modify43128.101.93971.93880.0000
47292006.11.27 07:26modify43128.101.93971.93870.0000
47302006.11.27 07:26modify43128.101.93971.93860.0000
47312006.11.27 07:27modify43128.101.93971.93850.0000
47322006.11.27 07:27modify43128.101.93971.93840.0000
47332006.11.27 07:43modify43128.101.93971.93830.0000
47342006.11.27 07:44modify43128.101.93971.93820.0000
47352006.11.27 07:46modify43128.101.93971.93810.0000
47362006.11.27 07:46modify43128.101.93971.93760.0000
47372006.11.27 07:46modify43128.101.93971.93750.0000
47382006.11.27 08:27s/l43128.101.93751.93750.00006182.00475237.00
47392006.11.27 12:00sell43228.501.93870.00000.0000
47402006.11.27 14:27modify43228.501.93871.93870.0000
47412006.11.27 14:53modify43228.501.93871.93860.0000
47422006.11.27 14:53modify43228.501.93871.93810.0000
47432006.11.27 14:58modify43228.501.93871.93800.0000
47442006.11.27 14:58modify43228.501.93871.93790.0000
47452006.11.27 14:59modify43228.501.93871.93780.0000
47462006.11.27 14:59modify43228.501.93871.93760.0000
47472006.11.27 15:00modify43228.501.93871.93750.0000
47482006.11.27 15:00modify43228.501.93871.93730.0000
47492006.11.27 15:41modify43228.501.93871.93720.0000
47502006.11.27 16:01close43228.501.93491.93720.000010830.00486067.00
47512006.11.27 16:01buy43329.201.93500.00000.0000
47522006.11.27 17:23modify43329.201.93501.93520.0000
47532006.11.27 17:23modify43329.201.93501.93530.0000
47542006.11.27 17:23modify43329.201.93501.93550.0000
47552006.11.27 17:24modify43329.201.93501.93570.0000
47562006.11.27 17:24modify43329.201.93501.93590.0000
47572006.11.27 17:24modify43329.201.93501.93600.0000
47582006.11.27 17:44s/l43329.201.93601.93600.00002920.00488987.00
47592006.11.27 17:44buy43429.301.93640.00000.0000
47602006.11.28 03:38modify43429.301.93641.93640.0000
47612006.11.28 03:38modify43429.301.93641.93650.0000
47622006.11.28 03:39modify43429.301.93641.93660.0000
47632006.11.28 03:42modify43429.301.93641.93680.0000
47642006.11.28 03:43modify43429.301.93641.93720.0000
47652006.11.28 04:12close43429.301.93861.93720.00006446.00495433.00
47662006.11.28 04:14sell43529.701.93860.00000.0000
47672006.11.28 08:00close43529.701.93780.00000.00002376.00497809.00
47682006.11.28 08:00buy43629.901.93730.00000.0000
47692006.11.28 09:53modify43629.901.93731.93760.0000
47702006.11.28 09:53modify43629.901.93731.93780.0000
47712006.11.28 09:53modify43629.901.93731.93810.0000
47722006.11.28 09:53modify43629.901.93731.93820.0000
47732006.11.28 09:53modify43629.901.93731.93850.0000
47742006.11.28 09:54modify43629.901.93731.93870.0000
47752006.11.28 09:54modify43629.901.93731.93880.0000
47762006.11.28 09:54modify43629.901.93731.93890.0000
47772006.11.28 09:54modify43629.901.93731.93900.0000
47782006.11.28 09:54modify43629.901.93731.93910.0000
47792006.11.28 09:55modify43629.901.93731.93930.0000
47802006.11.28 09:55modify43629.901.93731.93960.0000
47812006.11.28 09:55modify43629.901.93731.93970.0000
47822006.11.28 10:01modify43629.901.93731.93980.0000
47832006.11.28 10:01modify43629.901.93731.93990.0000
47842006.11.28 10:05modify43629.901.93731.94000.0000
47852006.11.28 10:05modify43629.901.93731.94010.0000
47862006.11.28 10:05modify43629.901.93731.94020.0000
47872006.11.28 10:05modify43629.901.93731.94030.0000
47882006.11.28 10:06modify43629.901.93731.94040.0000
47892006.11.28 10:06modify43629.901.93731.94050.0000
47902006.11.28 10:06modify43629.901.93731.94070.0000
47912006.11.28 10:06modify43629.901.93731.94100.0000
47922006.11.28 10:06modify43629.901.93731.94110.0000
47932006.11.28 10:06modify43629.901.93731.94130.0000
47942006.11.28 10:07modify43629.901.93731.94140.0000
47952006.11.28 10:07modify43629.901.93731.94150.0000
47962006.11.28 10:07modify43629.901.93731.94170.0000
47972006.11.28 10:07modify43629.901.93731.94180.0000
47982006.11.28 10:07modify43629.901.93731.94200.0000
47992006.11.28 10:07modify43629.901.93731.94210.0000
48002006.11.28 10:07modify43629.901.93731.94230.0000
48012006.11.28 10:08modify43629.901.93731.94240.0000
48022006.11.28 10:27s/l43629.901.94241.94240.000015249.00513058.00
48032006.11.28 10:27buy43730.801.94280.00000.0000
48042006.11.28 10:40modify43730.801.94281.94280.0000
48052006.11.28 10:40modify43730.801.94281.94300.0000
48062006.11.28 10:41modify43730.801.94281.94310.0000
48072006.11.28 10:48s/l43730.801.94311.94310.0000924.00513982.00
48082006.11.28 10:48buy43830.801.94340.00000.0000
48092006.11.28 15:30modify43830.801.94341.94360.0000
48102006.11.28 15:30modify43830.801.94341.94370.0000
48112006.11.28 15:30modify43830.801.94341.94390.0000
48122006.11.28 15:30modify43830.801.94341.94420.0000
48132006.11.28 15:30modify43830.801.94341.94440.0000
48142006.11.28 15:32modify43830.801.94341.94450.0000
48152006.11.28 15:33modify43830.801.94341.94460.0000
48162006.11.28 15:34modify43830.801.94341.94470.0000
48172006.11.28 15:34modify43830.801.94341.94480.0000
48182006.11.28 15:34modify43830.801.94341.94500.0000
48192006.11.28 15:34modify43830.801.94341.94510.0000
48202006.11.28 15:34modify43830.801.94341.94520.0000
48212006.11.28 15:34modify43830.801.94341.94540.0000
48222006.11.28 15:34modify43830.801.94341.94560.0000
48232006.11.28 15:34modify43830.801.94341.94570.0000
48242006.11.28 15:35modify43830.801.94341.94580.0000
48252006.11.28 15:35modify43830.801.94341.94590.0000
48262006.11.28 16:36modify43830.801.94341.94610.0000
48272006.11.28 16:36modify43830.801.94341.94620.0000
48282006.11.28 16:36modify43830.801.94341.94630.0000
48292006.11.28 16:51modify43830.801.94341.94640.0000
48302006.11.28 16:51modify43830.801.94341.94650.0000
48312006.11.28 16:51modify43830.801.94341.94660.0000
48322006.11.28 16:51modify43830.801.94341.94670.0000
48332006.11.28 16:52modify43830.801.94341.94690.0000
48342006.11.28 16:52modify43830.801.94341.94700.0000
48352006.11.28 16:52modify43830.801.94341.94710.0000
48362006.11.28 16:52modify43830.801.94341.94740.0000
48372006.11.28 17:01s/l43830.801.94741.94740.000012320.00526302.00
48382006.11.28 20:00buy43931.601.94760.00000.0000
48392006.11.28 20:16modify43931.601.94761.94790.0000
48402006.11.28 20:16modify43931.601.94761.94810.0000
48412006.11.28 20:16modify43931.601.94761.94840.0000
48422006.11.28 20:17modify43931.601.94761.94870.0000
48432006.11.28 20:17modify43931.601.94761.94880.0000
48442006.11.28 20:17modify43931.601.94761.94890.0000
48452006.11.28 20:17modify43931.601.94761.94900.0000
48462006.11.28 20:21s/l43931.601.94901.94900.00004424.00530726.00
48472006.11.28 20:21buy44031.801.94940.00000.0000
48482006.11.28 20:37modify44031.801.94941.94950.0000
48492006.11.28 20:39s/l44031.801.94951.94950.0000318.00531044.00
48502006.11.28 20:39buy44131.901.94960.00000.0000
48512006.11.28 23:02modify44131.901.94961.94970.0000
48522006.11.28 23:02modify44131.901.94961.94990.0000
48532006.11.28 23:03modify44131.901.94961.95010.0000
48542006.11.28 23:04modify44131.901.94961.95040.0000
48552006.11.28 23:04modify44131.901.94961.95050.0000
48562006.11.29 00:00close44131.901.95151.95050.00006061.00537105.00
48572006.11.29 00:01sell44232.201.95140.00000.0000
48582006.11.29 10:05modify44232.201.95141.95140.0000
48592006.11.29 10:05modify44232.201.95141.95120.0000
48602006.11.29 10:06modify44232.201.95141.95110.0000
48612006.11.29 10:06modify44232.201.95141.95100.0000
48622006.11.29 10:06modify44232.201.95141.95090.0000
48632006.11.29 10:06modify44232.201.95141.95080.0000
48642006.11.29 10:07modify44232.201.95141.95070.0000
48652006.11.29 10:07modify44232.201.95141.95060.0000
48662006.11.29 10:07modify44232.201.95141.95050.0000
48672006.11.29 10:07modify44232.201.95141.95030.0000
48682006.11.29 10:16s/l44232.201.95031.95030.00003542.00540647.00
48692006.11.29 10:16sell44332.401.94990.00000.0000
48702006.11.29 20:23modify44332.401.94991.94990.0000
48712006.11.29 20:23modify44332.401.94991.94960.0000
48722006.11.29 20:23modify44332.401.94991.94940.0000
48732006.11.29 20:23modify44332.401.94991.94910.0000
48742006.11.29 20:23modify44332.401.94991.94850.0000
48752006.11.29 20:24modify44332.401.94991.94820.0000
48762006.11.29 20:24modify44332.401.94991.94790.0000
48772006.11.29 20:24modify44332.401.94991.94770.0000
48782006.11.29 20:24modify44332.401.94991.94740.0000
48792006.11.29 20:27modify44332.401.94991.94720.0000
48802006.11.29 21:01s/l44332.401.94721.94720.00008748.00549395.00
48812006.11.30 04:00buy44433.001.94590.00000.0000
48822006.11.30 07:01modify44433.001.94591.94590.0000
48832006.11.30 07:04modify44433.001.94591.94600.0000
48842006.11.30 07:30modify44433.001.94591.94610.0000
48852006.11.30 07:31modify44433.001.94591.94630.0000
48862006.11.30 08:41modify44433.001.94591.94640.0000
48872006.11.30 08:42modify44433.001.94591.94650.0000
48882006.11.30 08:42modify44433.001.94591.94660.0000
48892006.11.30 08:42modify44433.001.94591.94670.0000
48902006.11.30 08:42modify44433.001.94591.94680.0000
48912006.11.30 08:42modify44433.001.94591.94690.0000
48922006.11.30 08:43modify44433.001.94591.94700.0000
48932006.11.30 08:43modify44433.001.94591.94710.0000
48942006.11.30 08:43modify44433.001.94591.94730.0000
48952006.11.30 08:43modify44433.001.94591.94750.0000
48962006.11.30 08:43modify44433.001.94591.94760.0000
48972006.11.30 08:43modify44433.001.94591.94770.0000
48982006.11.30 08:44modify44433.001.94591.94800.0000
48992006.11.30 09:00modify44433.001.94591.94810.0000
49002006.11.30 09:00modify44433.001.94591.94830.0000
49012006.11.30 09:00modify44433.001.94591.94840.0000
49022006.11.30 09:00modify44433.001.94591.94860.0000
49032006.11.30 09:01modify44433.001.94591.94880.0000
49042006.11.30 09:02modify44433.001.94591.94890.0000
49052006.11.30 09:02modify44433.001.94591.94910.0000
49062006.11.30 09:02modify44433.001.94591.94920.0000
49072006.11.30 09:03modify44433.001.94591.94950.0000
49082006.11.30 09:04modify44433.001.94591.94960.0000
49092006.11.30 09:04modify44433.001.94591.94970.0000
49102006.11.30 09:10modify44433.001.94591.94980.0000
49112006.11.30 09:11modify44433.001.94591.94990.0000
49122006.11.30 09:11modify44433.001.94591.95000.0000
49132006.11.30 09:15modify44433.001.94591.95010.0000
49142006.11.30 09:21modify44433.001.94591.95020.0000
49152006.11.30 09:22modify44433.001.94591.95030.0000
49162006.11.30 09:22modify44433.001.94591.95040.0000
49172006.11.30 09:22modify44433.001.94591.95090.0000
49182006.11.30 09:22modify44433.001.94591.95100.0000
49192006.11.30 09:22modify44433.001.94591.95130.0000
49202006.11.30 09:22modify44433.001.94591.95180.0000
49212006.11.30 09:23modify44433.001.94591.95260.0000
49222006.11.30 09:23modify44433.001.94591.95270.0000
49232006.11.30 09:23modify44433.001.94591.95280.0000
49242006.11.30 09:23modify44433.001.94591.95290.0000
49252006.11.30 09:23modify44433.001.94591.95300.0000
49262006.11.30 09:23modify44433.001.94591.95310.0000
49272006.11.30 09:23modify44433.001.94591.95320.0000
49282006.11.30 09:27s/l44433.001.95321.95320.000024090.00573485.00
49292006.11.30 09:27buy44534.401.95360.00000.0000
49302006.11.30 11:24modify44534.401.95361.95370.0000
49312006.11.30 11:24modify44534.401.95361.95390.0000
49322006.11.30 11:25modify44534.401.95361.95410.0000
49332006.11.30 11:25modify44534.401.95361.95440.0000
49342006.11.30 11:25modify44534.401.95361.95460.0000
49352006.11.30 11:25modify44534.401.95361.95470.0000
49362006.11.30 11:25modify44534.401.95361.95480.0000
49372006.11.30 11:31s/l44534.401.95481.95480.00004128.00577613.00
49382006.11.30 11:31buy44634.701.95520.00000.0000
49392006.11.30 15:10modify44634.701.95521.95540.0000
49402006.11.30 15:30modify44634.701.95521.95560.0000
49412006.11.30 15:31modify44634.701.95521.95570.0000
49422006.11.30 15:35s/l44634.701.95571.95570.00001735.00579348.00
49432006.11.30 16:00buy44734.801.95700.00000.0000
49442006.11.30 16:57modify44734.801.95701.95710.0000
49452006.11.30 16:57modify44734.801.95701.95730.0000
49462006.11.30 16:57modify44734.801.95701.95750.0000
49472006.11.30 17:04modify44734.801.95701.95770.0000
49482006.11.30 17:04modify44734.801.95701.95790.0000
49492006.11.30 17:04modify44734.801.95701.95820.0000
49502006.11.30 17:05modify44734.801.95701.95830.0000
49512006.11.30 17:05modify44734.801.95701.95840.0000
49522006.11.30 17:07modify44734.801.95701.95860.0000
49532006.11.30 17:07modify44734.801.95701.95880.0000
49542006.11.30 17:07modify44734.801.95701.95890.0000
49552006.11.30 17:07modify44734.801.95701.95910.0000
49562006.11.30 17:08modify44734.801.95701.95930.0000
49572006.11.30 17:08modify44734.801.95701.95960.0000
49582006.11.30 17:12modify44734.801.95701.95970.0000
49592006.11.30 17:12modify44734.801.95701.95980.0000
49602006.11.30 17:14modify44734.801.95701.95990.0000
49612006.11.30 17:14modify44734.801.95701.96000.0000
49622006.11.30 17:31modify44734.801.95701.96010.0000
49632006.11.30 17:31modify44734.801.95701.96020.0000
49642006.11.30 17:31modify44734.801.95701.96030.0000
49652006.11.30 17:32modify44734.801.95701.96050.0000
49662006.11.30 17:32modify44734.801.95701.96060.0000
49672006.11.30 17:32modify44734.801.95701.96070.0000
49682006.11.30 17:32modify44734.801.95701.96080.0000
49692006.11.30 17:45modify44734.801.95701.96100.0000
49702006.11.30 17:45modify44734.801.95701.96120.0000
49712006.11.30 17:46modify44734.801.95701.96130.0000
49722006.11.30 17:56modify44734.801.95701.96140.0000
49732006.11.30 17:56modify44734.801.95701.96150.0000
49742006.11.30 17:56modify44734.801.95701.96160.0000
49752006.11.30 17:57modify44734.801.95701.96240.0000
49762006.11.30 17:57modify44734.801.95701.96250.0000
49772006.11.30 17:57modify44734.801.95701.96260.0000
49782006.11.30 17:57modify44734.801.95701.96270.0000
49792006.11.30 17:57modify44734.801.95701.96280.0000
49802006.11.30 17:57modify44734.801.95701.96290.0000
49812006.11.30 17:57modify44734.801.95701.96300.0000
49822006.11.30 17:57modify44734.801.95701.96310.0000
49832006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96320.0000
49842006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96330.0000
49852006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96340.0000
49862006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96350.0000
49872006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96360.0000
49882006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96370.0000
49892006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96380.0000
49902006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96390.0000
49912006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96400.0000
49922006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96410.0000
49932006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96420.0000
49942006.11.30 17:59modify44734.801.95701.96430.0000
49952006.11.30 18:12modify44734.801.95701.96450.0000
49962006.11.30 18:12modify44734.801.95701.96480.0000
49972006.11.30 18:13modify44734.801.95701.96490.0000
49982006.11.30 18:13modify44734.801.95701.96500.0000
49992006.11.30 18:14modify44734.801.95701.96510.0000
50002006.11.30 18:14modify44734.801.95701.96520.0000
50012006.11.30 18:14modify44734.801.95701.96530.0000
50022006.11.30 18:14modify44734.801.95701.96540.0000
50032006.11.30 18:15modify44734.801.95701.96550.0000
50042006.11.30 18:15modify44734.801.95701.96560.0000
50052006.11.30 18:15modify44734.801.95701.96570.0000
50062006.11.30 18:15modify44734.801.95701.96580.0000
50072006.11.30 18:15modify44734.801.95701.96590.0000
50082006.11.30 18:15modify44734.801.95701.96600.0000
50092006.11.30 18:15modify44734.801.95701.96610.0000
50102006.11.30 18:15modify44734.801.95701.96620.0000
50112006.11.30 19:00modify44734.801.95701.96640.0000
50122006.11.30 19:02modify44734.801.95701.96670.0000
50132006.11.30 20:01close44734.801.96721.96670.000035496.00614844.00
50142006.11.30 20:01sell44836.901.96720.00000.0000
50152006.12.01 00:00close44836.901.96650.00000.00002583.00617427.00
50162006.12.01 00:01buy44937.001.96660.00000.0000
50172006.12.01 08:00close44937.001.96700.00000.00001480.00618907.00
50182006.12.01 08:04sell45037.101.96700.00000.0000
50192006.12.01 12:00close45037.101.96580.00000.00004452.00623359.00
50202006.12.01 12:00buy45137.401.96580.00000.0000
50212006.12.01 13:41modify45137.401.96581.96580.0000
50222006.12.01 15:02modify45137.401.96581.96600.0000
50232006.12.01 15:02modify45137.401.96581.96610.0000
50242006.12.01 15:02modify45137.401.96581.96620.0000
50252006.12.01 15:02modify45137.401.96581.96640.0000
50262006.12.01 15:02modify45137.401.96581.96650.0000
50272006.12.01 16:14modify45137.401.96581.96670.0000
50282006.12.01 16:14modify45137.401.96581.96680.0000
50292006.12.01 16:14modify45137.401.96581.96690.0000
50302006.12.01 16:14modify45137.401.96581.96710.0000
50312006.12.01 16:14modify45137.401.96581.96720.0000
50322006.12.01 16:15modify45137.401.96581.96740.0000
50332006.12.01 16:15modify45137.401.96581.96750.0000
50342006.12.01 16:19modify45137.401.96581.96760.0000
50352006.12.01 16:19modify45137.401.96581.96780.0000
50362006.12.01 16:19modify45137.401.96581.96800.0000
50372006.12.01 16:19modify45137.401.96581.96820.0000
50382006.12.01 16:19modify45137.401.96581.96830.0000
50392006.12.01 16:19modify45137.401.96581.96850.0000
50402006.12.01 16:20modify45137.401.96581.96860.0000
50412006.12.01 16:20modify45137.401.96581.96880.0000
50422006.12.01 16:20modify45137.401.96581.96890.0000
50432006.12.01 16:20modify45137.401.96581.96910.0000
50442006.12.01 16:20modify45137.401.96581.96920.0000
50452006.12.01 16:20modify45137.401.96581.96940.0000
50462006.12.01 16:21modify45137.401.96581.96950.0000
50472006.12.01 16:21modify45137.401.96581.96960.0000
50482006.12.01 16:21modify45137.401.96581.96980.0000
50492006.12.01 16:21modify45137.401.96581.97000.0000
50502006.12.01 16:21modify45137.401.96581.97010.0000
50512006.12.01 17:00modify45137.401.96581.97030.0000
50522006.12.01 17:00modify45137.401.96581.97070.0000
50532006.12.01 17:00modify45137.401.96581.97100.0000
50542006.12.01 17:00modify45137.401.96581.97140.0000
50552006.12.01 17:01modify45137.401.96581.97150.0000
50562006.12.01 17:01modify45137.401.96581.97170.0000
50572006.12.01 17:01modify45137.401.96581.97180.0000
50582006.12.01 17:01modify45137.401.96581.97190.0000
50592006.12.01 17:02modify45137.401.96581.97250.0000
50602006.12.01 17:02modify45137.401.96581.97270.0000
50612006.12.01 17:02modify45137.401.96581.97280.0000
50622006.12.01 17:02modify45137.401.96581.97300.0000
50632006.12.01 17:02modify45137.401.96581.97310.0000
50642006.12.01 17:09modify45137.401.96581.97320.0000
50652006.12.01 17:09modify45137.401.96581.97330.0000
50662006.12.01 17:09modify45137.401.96581.97340.0000
50672006.12.01 17:09modify45137.401.96581.97350.0000
50682006.12.01 17:09modify45137.401.96581.97380.0000
50692006.12.01 17:09modify45137.401.96581.97400.0000
50702006.12.01 17:09modify45137.401.96581.97420.0000
50712006.12.01 17:09modify45137.401.96581.97430.0000
50722006.12.01 17:09modify45137.401.96581.97440.0000
50732006.12.01 17:09modify45137.401.96581.97460.0000
50742006.12.01 17:11modify45137.401.96581.97480.0000
50752006.12.01 17:11modify45137.401.96581.97490.0000
50762006.12.01 17:11modify45137.401.96581.97500.0000
50772006.12.01 17:11modify45137.401.96581.97520.0000
50782006.12.01 17:11modify45137.401.96581.97530.0000
50792006.12.01 17:11modify45137.401.96581.97550.0000
50802006.12.01 17:11modify45137.401.96581.97570.0000
50812006.12.01 17:27modify45137.401.96581.97590.0000
50822006.12.01 17:28modify45137.401.96581.97610.0000
50832006.12.01 17:28modify45137.401.96581.97620.0000
50842006.12.01 17:28modify45137.401.96581.97630.0000
50852006.12.01 17:28modify45137.401.96581.97640.0000
50862006.12.01 17:28modify45137.401.96581.97650.0000
50872006.12.01 17:28modify45137.401.96581.97660.0000
50882006.12.01 17:29modify45137.401.96581.97670.0000
50892006.12.01 17:29modify45137.401.96581.97690.0000
50902006.12.01 17:29modify45137.401.96581.97710.0000
50912006.12.01 17:29modify45137.401.96581.97720.0000
50922006.12.01 17:29modify45137.401.96581.97740.0000
50932006.12.01 17:29modify45137.401.96581.97760.0000
50942006.12.01 17:29modify45137.401.96581.97770.0000
50952006.12.01 17:29modify45137.401.96581.97800.0000
50962006.12.01 17:35modify45137.401.96581.97840.0000
50972006.12.01 17:35modify45137.401.96581.97870.0000
50982006.12.01 17:35modify45137.401.96581.97880.0000
50992006.12.01 17:35modify45137.401.96581.97920.0000
51002006.12.01 17:35modify45137.401.96581.97950.0000
51012006.12.01 17:36modify45137.401.96581.97970.0000
51022006.12.01 17:36modify45137.401.96581.97990.0000
51032006.12.01 17:36modify45137.401.96581.98000.0000
51042006.12.01 17:37modify45137.401.96581.98010.0000
51052006.12.01 17:37modify45137.401.96581.98040.0000
51062006.12.01 17:37modify45137.401.96581.98060.0000
51072006.12.01 17:37modify45137.401.96581.98090.0000
51082006.12.01 17:37modify45137.401.96581.98110.0000
51092006.12.01 17:37modify45137.401.96581.98140.0000
51102006.12.01 17:38modify45137.401.96581.98160.0000
51112006.12.01 17:43s/l45137.401.98161.98160.000059092.00682451.00
51122006.12.01 17:43buy45240.901.98200.00000.0000
51132006.12.04 01:37close45240.901.98130.00000.0000-2863.00679588.00
51142006.12.04 02:00sell45340.801.98140.00000.0000
51152006.12.04 05:00modify45340.801.98141.98140.0000
51162006.12.04 05:00modify45340.801.98141.98100.0000
51172006.12.04 05:54modify45340.801.98141.98070.0000
51182006.12.04 06:06modify45340.801.98141.98050.0000
51192006.12.04 06:08modify45340.801.98141.98040.0000
51202006.12.04 06:08modify45340.801.98141.98020.0000
51212006.12.04 06:08modify45340.801.98141.98010.0000
51222006.12.04 06:08modify45340.801.98141.98000.0000
51232006.12.04 06:09modify45340.801.98141.97980.0000
51242006.12.04 06:17modify45340.801.98141.97970.0000
51252006.12.04 07:31s/l45340.801.97971.97970.00006936.00686524.00
51262006.12.04 07:31sell45441.201.97930.00000.0000
51272006.12.04 10:07modify45441.201.97931.97930.0000
51282006.12.04 10:08modify45441.201.97931.97920.0000
51292006.12.04 10:08modify45441.201.97931.97910.0000
51302006.12.04 10:08modify45441.201.97931.97900.0000
51312006.12.04 10:08modify45441.201.97931.97890.0000
51322006.12.04 10:08modify45441.201.97931.97870.0000
51332006.12.04 10:08modify45441.201.97931.97850.0000
51342006.12.04 10:08modify45441.201.97931.97820.0000
51352006.12.04 10:08modify45441.201.97931.97810.0000
51362006.12.04 10:08modify45441.201.97931.97770.0000
51372006.12.04 10:09modify45441.201.97931.97760.0000
51382006.12.04 10:09modify45441.201.97931.97740.0000
51392006.12.04 10:09modify45441.201.97931.97720.0000
51402006.12.04 10:09modify45441.201.97931.97710.0000
51412006.12.04 10:22modify45441.201.97931.97670.0000
51422006.12.04 10:23modify45441.201.97931.97660.0000
51432006.12.04 10:23modify45441.201.97931.97650.0000
51442006.12.04 10:23modify45441.201.97931.97640.0000
51452006.12.04 10:23modify45441.201.97931.97630.0000
51462006.12.04 10:23modify45441.201.97931.97610.0000
51472006.12.04 10:24modify45441.201.97931.97600.0000
51482006.12.04 10:27modify45441.201.97931.97590.0000
51492006.12.04 10:27modify45441.201.97931.97580.0000
51502006.12.04 10:28modify45441.201.97931.97570.0000
51512006.12.04 10:28modify45441.201.97931.97560.0000
51522006.12.04 10:40s/l45441.201.97561.97560.000015244.00701768.00
51532006.12.04 10:40sell45542.101.97520.00000.0000
51542006.12.04 16:01close45542.101.97520.00000.00000.00701768.00
51552006.12.04 16:01buy45642.101.97520.00000.0000
51562006.12.04 17:44modify45642.101.97521.97530.0000
51572006.12.04 17:46modify45642.101.97521.97540.0000
51582006.12.04 17:46modify45642.101.97521.97560.0000
51592006.12.04 17:46modify45642.101.97521.97580.0000
51602006.12.04 17:46modify45642.101.97521.97590.0000
51612006.12.04 17:46modify45642.101.97521.97600.0000
51622006.12.04 18:02modify45642.101.97521.97610.0000
51632006.12.04 18:02modify45642.101.97521.97620.0000
51642006.12.04 18:04modify45642.101.97521.97630.0000
51652006.12.04 18:04modify45642.101.97521.97640.0000
51662006.12.04 18:05modify45642.101.97521.97650.0000
51672006.12.04 18:05modify45642.101.97521.97710.0000
51682006.12.04 18:05modify45642.101.97521.97720.0000
51692006.12.04 23:47modify45642.101.97521.97730.0000
51702006.12.04 23:47modify45642.101.97521.97750.0000
51712006.12.04 23:47modify45642.101.97521.97770.0000
51722006.12.04 23:48modify45642.101.97521.97820.0000
51732006.12.04 23:48modify45642.101.97521.97830.0000
51742006.12.04 23:57modify45642.101.97521.97840.0000
51752006.12.04 23:57modify45642.101.97521.97850.0000
51762006.12.05 00:01close45642.101.98121.97850.000025260.00727028.00
51772006.12.05 00:01sell45743.601.98110.00000.0000
51782006.12.05 03:06modify45743.601.98111.98110.0000
51792006.12.05 03:13modify45743.601.98111.98100.0000
51802006.12.05 03:14modify45743.601.98111.98090.0000
51812006.12.05 03:14modify45743.601.98111.98080.0000
51822006.12.05 03:17modify45743.601.98111.98070.0000
51832006.12.05 03:18modify45743.601.98111.98060.0000
51842006.12.05 04:56modify45743.601.98111.98050.0000
51852006.12.05 04:56modify45743.601.98111.98040.0000
51862006.12.05 05:05modify45743.601.98111.98030.0000
51872006.12.05 05:09modify45743.601.98111.98020.0000
51882006.12.05 05:12modify45743.601.98111.98010.0000
51892006.12.05 05:13modify45743.601.98111.98000.0000
51902006.12.05 05:13modify45743.601.98111.97980.0000
51912006.12.05 05:16modify45743.601.98111.97960.0000
51922006.12.05 05:17modify45743.601.98111.97940.0000
51932006.12.05 09:22s/l45743.601.97941.97940.00007412.00734440.00
51942006.12.05 09:35sell45844.101.97670.00000.0000
51952006.12.05 10:20modify45844.101.97671.97660.0000
51962006.12.05 10:31s/l45844.101.97661.97660.0000441.00734881.00
51972006.12.05 10:31sell45944.101.97600.00000.0000
51982006.12.05 12:00close45944.101.97420.00000.00007938.00742819.00
51992006.12.05 12:00buy46044.601.97410.00000.0000
52002006.12.05 12:18modify46044.601.97411.97410.0000
52012006.12.05 12:18modify46044.601.97411.97430.0000
52022006.12.05 12:19modify46044.601.97411.97440.0000
52032006.12.05 12:19modify46044.601.97411.97450.0000
52042006.12.05 12:19modify46044.601.97411.97460.0000
52052006.12.05 12:33modify46044.601.97411.97480.0000
52062006.12.05 12:33modify46044.601.97411.97490.0000
52072006.12.05 12:33modify46044.601.97411.97500.0000
52082006.12.05 12:33modify46044.601.97411.97510.0000
52092006.12.05 12:33modify46044.601.97411.97530.0000
52102006.12.05 12:34modify46044.601.97411.97560.0000
52112006.12.05 13:07s/l46044.601.97561.97560.00006690.00749509.00
52122006.12.05 13:07buy46145.001.97600.00000.0000
52132006.12.05 15:31modify46145.001.97601.97600.0000
52142006.12.05 15:31modify46145.001.97601.97610.0000
52152006.12.05 15:31modify46145.001.97601.97630.0000
52162006.12.05 15:31modify46145.001.97601.97640.0000
52172006.12.05 15:31modify46145.001.97601.97650.0000
52182006.12.05 15:31modify46145.001.97601.97670.0000
52192006.12.05 15:31modify46145.001.97601.97680.0000
52202006.12.05 15:32modify46145.001.97601.97690.0000
52212006.12.05 15:32modify46145.001.97601.97700.0000
52222006.12.05 15:32modify46145.001.97601.97710.0000
52232006.12.05 15:32modify46145.001.97601.97720.0000
52242006.12.05 15:32modify46145.001.97601.97740.0000
52252006.12.05 15:35modify46145.001.97601.97750.0000
52262006.12.05 15:35modify46145.001.97601.97760.0000
52272006.12.05 15:47s/l46145.001.97761.97760.00007200.00756709.00
52282006.12.05 15:47buy46245.401.97800.00000.0000
52292006.12.05 16:00close46245.401.97650.00000.0000-6810.00749899.00
52302006.12.05 16:00sell46345.001.97650.00000.0000
52312006.12.05 17:00modify46345.001.97651.97640.0000
52322006.12.05 17:01modify46345.001.97651.97630.0000
52332006.12.05 17:01modify46345.001.97651.97620.0000
52342006.12.05 17:01modify46345.001.97651.97610.0000
52352006.12.05 17:01modify46345.001.97651.97600.0000
52362006.12.05 17:01modify46345.001.97651.97590.0000
52372006.12.05 17:01modify46345.001.97651.97580.0000
52382006.12.05 17:01modify46345.001.97651.97570.0000
52392006.12.05 17:01modify46345.001.97651.97560.0000
52402006.12.05 17:01modify46345.001.97651.97540.0000
52412006.12.05 17:04s/l46345.001.97541.97540.00004950.00754849.00
52422006.12.05 17:04sell46445.301.97500.00000.0000
52432006.12.05 17:11modify46445.301.97501.97500.0000
52442006.12.05 17:11modify46445.301.97501.97490.0000
52452006.12.05 17:11modify46445.301.97501.97480.0000
52462006.12.05 17:11modify46445.301.97501.97450.0000
52472006.12.05 17:12modify46445.301.97501.97410.0000
52482006.12.05 17:12modify46445.301.97501.97390.0000
52492006.12.05 17:12modify46445.301.97501.97370.0000
52502006.12.05 17:12modify46445.301.97501.97340.0000
52512006.12.05 17:12modify46445.301.97501.97300.0000
52522006.12.05 17:13modify46445.301.97501.97290.0000
52532006.12.05 17:13modify46445.301.97501.97280.0000
52542006.12.05 17:13modify46445.301.97501.97270.0000
52552006.12.05 17:13modify46445.301.97501.97260.0000
52562006.12.05 17:22modify46445.301.97501.97250.0000
52572006.12.05 17:22modify46445.301.97501.97240.0000
52582006.12.05 17:22modify46445.301.97501.97210.0000
52592006.12.05 17:23modify46445.301.97501.97200.0000
52602006.12.05 17:23modify46445.301.97501.97190.0000
52612006.12.05 17:27modify46445.301.97501.97170.0000
52622006.12.05 17:27modify46445.301.97501.97130.0000
52632006.12.05 17:28modify46445.301.97501.97110.0000
52642006.12.05 17:54s/l46445.301.97111.97110.000017667.00772516.00
52652006.12.05 17:54sell46546.401.97080.00000.0000
52662006.12.06 00:00close46546.401.97350.00000.0000-12528.00759988.00
52672006.12.06 00:01buy46645.601.97350.00000.0000
52682006.12.06 08:00close46645.601.97210.00000.0000-6384.00753604.00
52692006.12.06 08:00sell46744.901.97220.00000.0000
52702006.12.06 11:17modify46744.901.97221.97210.0000
52712006.12.06 11:18modify46744.901.97221.97200.0000
52722006.12.06 11:18modify46744.901.97221.97190.0000
52732006.12.06 11:18modify46744.901.97221.97180.0000
52742006.12.06 11:18modify46744.901.97221.97160.0000
52752006.12.06 11:18modify46744.901.97221.97140.0000
52762006.12.06 11:18modify46744.901.97221.97130.0000
52772006.12.06 11:18modify46744.901.97221.97100.0000
52782006.12.06 11:30modify46744.901.97221.97070.0000
52792006.12.06 11:30modify46744.901.97221.97030.0000
52802006.12.06 11:30modify46744.901.97221.97010.0000
52812006.12.06 11:30modify46744.901.97221.96970.0000
52822006.12.06 11:30modify46744.901.97221.96920.0000
52832006.12.06 11:31modify46744.901.97221.96900.0000
52842006.12.06 11:31modify46744.901.97221.96890.0000
52852006.12.06 11:39modify46744.901.97221.96880.0000
52862006.12.06 11:39modify46744.901.97221.96870.0000
52872006.12.06 11:39modify46744.901.97221.96840.0000
52882006.12.06 11:39modify46744.901.97221.96830.0000
52892006.12.06 11:39modify46744.901.97221.96810.0000
52902006.12.06 11:39modify46744.901.97221.96790.0000
52912006.12.06 11:39modify46744.901.97221.96760.0000
52922006.12.06 11:40modify46744.901.97221.96750.0000
52932006.12.06 11:40modify46744.901.97221.96740.0000
52942006.12.06 11:40modify46744.901.97221.96720.0000
52952006.12.06 11:40modify46744.901.97221.96710.0000
52962006.12.06 11:40modify46744.901.97221.96680.0000
52972006.12.06 11:40modify46744.901.97221.96670.0000
52982006.12.06 11:40modify46744.901.97221.96640.0000
52992006.12.06 13:10s/l46744.901.96641.96640.000026042.00779646.00
53002006.12.06 16:04buy46846.801.96380.00000.0000
53012006.12.06 17:04modify46846.801.96381.96380.0000
53022006.12.06 17:04modify46846.801.96381.96400.0000
53032006.12.06 17:04modify46846.801.96381.96420.0000
53042006.12.06 17:04modify46846.801.96381.96440.0000
53052006.12.06 17:04modify46846.801.96381.96460.0000
53062006.12.06 17:04modify46846.801.96381.96470.0000
53072006.12.06 17:05modify46846.801.96381.96480.0000
53082006.12.06 17:05modify46846.801.96381.96490.0000
53092006.12.06 17:05modify46846.801.96381.96500.0000
53102006.12.06 17:05modify46846.801.96381.96510.0000
53112006.12.06 17:05modify46846.801.96381.96520.0000
53122006.12.06 17:20modify46846.801.96381.96540.0000
53132006.12.06 17:21modify46846.801.96381.96550.0000
53142006.12.06 17:21modify46846.801.96381.96560.0000
53152006.12.06 17:22modify46846.801.96381.96570.0000
53162006.12.06 17:22modify46846.801.96381.96580.0000
53172006.12.06 17:33modify46846.801.96381.96590.0000
53182006.12.06 17:35modify46846.801.96381.96600.0000
53192006.12.06 17:38modify46846.801.96381.96610.0000
53202006.12.06 17:38modify46846.801.96381.96620.0000
53212006.12.06 17:38modify46846.801.96381.96630.0000
53222006.12.06 17:38modify46846.801.96381.96640.0000
53232006.12.06 17:40modify46846.801.96381.96660.0000
53242006.12.06 17:40modify46846.801.96381.96670.0000
53252006.12.06 17:41modify46846.801.96381.96690.0000
53262006.12.06 17:43modify46846.801.96381.96700.0000
53272006.12.06 17:43modify46846.801.96381.96710.0000
53282006.12.06 17:43modify46846.801.96381.96720.0000
53292006.12.06 17:43modify46846.801.96381.96730.0000
53302006.12.06 17:44modify46846.801.96381.96750.0000
53312006.12.06 17:44modify46846.801.96381.96760.0000
53322006.12.06 17:44modify46846.801.96381.96770.0000
53332006.12.06 17:44modify46846.801.96381.96780.0000
53342006.12.06 17:44modify46846.801.96381.96790.0000
53352006.12.06 17:44modify46846.801.96381.96800.0000
53362006.12.06 17:44modify46846.801.96381.96810.0000
53372006.12.06 18:25s/l46846.801.96811.96810.000020124.00799770.00
53382006.12.06 18:25buy46948.001.96850.00000.0000
53392006.12.06 20:01close46948.001.96820.00000.0000-1440.00798330.00
53402006.12.06 20:02sell47047.901.96810.00000.0000
53412006.12.07 00:01close47047.901.96660.00000.00007185.00805515.00
53422006.12.07 00:06buy47148.301.96660.00000.0000
53432006.12.07 09:09modify47148.301.96661.96660.0000
53442006.12.07 09:09modify47148.301.96661.96670.0000
53452006.12.07 09:12modify47148.301.96661.96690.0000
53462006.12.07 09:12modify47148.301.96661.96710.0000
53472006.12.07 09:12modify47148.301.96661.96720.0000
53482006.12.07 09:13modify47148.301.96661.96730.0000
53492006.12.07 09:13modify47148.301.96661.96740.0000
53502006.12.07 09:13modify47148.301.96661.96760.0000
53512006.12.07 09:13modify47148.301.96661.96770.0000
53522006.12.07 10:02modify47148.301.96661.96800.0000
53532006.12.07 12:15s/l47148.301.96801.96800.00006762.00812277.00
53542006.12.07 16:00sell47248.701.96410.00000.0000
53552006.12.08 09:33modify47248.701.96411.96400.0000
53562006.12.08 09:33modify47248.701.96411.96390.0000
53572006.12.08 09:33modify47248.701.96411.96380.0000
53582006.12.08 09:36modify47248.701.96411.96360.0000
53592006.12.08 09:37modify47248.701.96411.96350.0000
53602006.12.08 09:39modify47248.701.96411.96340.0000
53612006.12.08 09:39modify47248.701.96411.96330.0000
53622006.12.08 12:00close47248.701.96101.96330.000015097.00827374.00
53632006.12.08 12:00buy47349.601.96110.00000.0000
53642006.12.08 15:52modify47349.601.96111.96120.0000
53652006.12.08 15:52modify47349.601.96111.96140.0000
53662006.12.08 15:52modify47349.601.96111.96180.0000
53672006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96240.0000
53682006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96250.0000
53692006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96260.0000
53702006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96270.0000
53712006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96280.0000
53722006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96290.0000
53732006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96300.0000
53742006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96320.0000
53752006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96350.0000
53762006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96380.0000
53772006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96400.0000
53782006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96420.0000
53792006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96450.0000
53802006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96470.0000
53812006.12.08 15:53modify47349.601.96111.96490.0000
53822006.12.08 15:54modify47349.601.96111.96500.0000
53832006.12.08 15:54modify47349.601.96111.96510.0000
53842006.12.08 15:54modify47349.601.96111.96520.0000
53852006.12.08 16:00close47349.601.96691.96520.000028768.00856142.00