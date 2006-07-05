Strategy Tester Report
Multi_EA_2.0.5

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar (1 lot=125000euro))
Periode4 Heures (H4) 2006.07.03 00:00 - 2006.12.29 20:00 (2006.07.01 - 2006.12.31)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresAccountIsIBFXmini=false; Lots=0.1; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=300; MinLot=0.01; Slippage=3; TrailingStop=30; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18;
Bars en test3967Ticks modelés601682Qualité du modelage90.00%
Dépot initial4500.00
Profit total net842728.43Profit brut948075.29Perte brute-105346.86
Facteur de profit9.00Rémunération espérée2308.85
Chute absolue142.50Chute maximal (%)40690.90 (5.26%)Relative drawdown5.82% (1058.76)
Total des Trades365Positions SHORT (vente) gagnées %185 (78.38%)Positions LONG (achat) gagnées %180 (80.00%)
Profits des Trades (% du total) 289 (79.18%)Pertes des Trades (% du total) 76 (20.82%)
Le plus largegains par Trade55607.50pertes par Trade-8165.34
Average (moyenne)gains par Trade3280.54pertes par Trade-1386.14
Maximumgains consecutifs (profit en $)21 (14203.80)pertes consecutives (perte en $)3 (-13122.46)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)159075.66 (7)Pertes consecutives (coups perdants)-13122.46 (3)
Average (moyenne)gains consecutifs5Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.07.03 00:00buy10.301.27890.00000.0000
22006.07.03 00:16close10.301.27860.00000.0000-11.254488.75
32006.07.03 00:16sell20.301.27860.00000.0000
42006.07.03 04:01close20.301.27770.00000.000033.754522.50
52006.07.03 04:01buy30.301.27760.00000.0000
62006.07.03 08:01close30.301.27780.00000.00007.504530.00
72006.07.03 08:01sell40.301.27780.00000.0000
82006.07.04 00:00close40.301.27940.00000.0000-60.004470.00
92006.07.04 00:00buy50.301.27960.00000.0000
102006.07.04 04:00close50.301.28050.00000.000033.754503.75
112006.07.04 04:01sell60.301.28060.00000.0000
122006.07.05 03:17modify60.301.28061.28050.0000
132006.07.05 03:17modify60.301.28061.28040.0000
142006.07.05 04:05close60.301.27801.28040.000097.504601.25
152006.07.05 04:07buy70.301.27800.00000.0000
162006.07.05 07:14modify70.301.27801.27800.0000
172006.07.05 07:14modify70.301.27801.27810.0000
182006.07.05 07:14modify70.301.27801.27820.0000
192006.07.05 07:14modify70.301.27801.27830.0000
202006.07.05 07:14modify70.301.27801.27840.0000
212006.07.05 07:16modify70.301.27801.27850.0000
222006.07.05 07:19modify70.301.27801.27860.0000
232006.07.05 07:27modify70.301.27801.27870.0000
242006.07.05 07:32modify70.301.27801.27890.0000
252006.07.05 07:32modify70.301.27801.27900.0000
262006.07.05 07:34modify70.301.27801.27910.0000
272006.07.05 07:34modify70.301.27801.27920.0000
282006.07.05 07:34modify70.301.27801.27930.0000
292006.07.05 07:34modify70.301.27801.27950.0000
302006.07.05 07:34modify70.301.27801.27960.0000
312006.07.05 07:34modify70.301.27801.27970.0000
322006.07.05 07:34modify70.301.27801.27990.0000
332006.07.05 07:34modify70.301.27801.28000.0000
342006.07.05 07:38modify70.301.27801.28010.0000
352006.07.05 07:38modify70.301.27801.28020.0000
362006.07.05 08:00close70.301.28231.28020.0000161.254762.50
372006.07.05 08:14sell80.301.28240.00000.0000
382006.07.05 08:43modify80.301.28241.28240.0000
392006.07.05 08:43modify80.301.28241.28230.0000
402006.07.05 08:43modify80.301.28241.28210.0000
412006.07.05 08:53modify80.301.28241.28200.0000
422006.07.05 08:55modify80.301.28241.28180.0000
432006.07.05 08:56modify80.301.28241.28170.0000
442006.07.05 08:57modify80.301.28241.28160.0000
452006.07.05 08:57modify80.301.28241.28150.0000
462006.07.05 08:57modify80.301.28241.28140.0000
472006.07.05 08:57modify80.301.28241.28130.0000
482006.07.05 08:57modify80.301.28241.28110.0000
492006.07.05 08:57modify80.301.28241.28100.0000
502006.07.05 09:14modify80.301.28241.28090.0000
512006.07.05 09:14modify80.301.28241.28080.0000
522006.07.05 09:14modify80.301.28241.28070.0000
532006.07.05 09:14modify80.301.28241.28050.0000
542006.07.05 09:15modify80.301.28241.28030.0000
552006.07.05 09:15modify80.301.28241.28020.0000
562006.07.05 09:15modify80.301.28241.28000.0000
572006.07.05 09:16modify80.301.28241.27990.0000
582006.07.05 09:16modify80.301.28241.27980.0000
592006.07.05 09:16modify80.301.28241.27970.0000
602006.07.05 09:16modify80.301.28241.27960.0000
612006.07.05 09:16modify80.301.28241.27950.0000
622006.07.05 09:23modify80.301.28241.27940.0000
632006.07.05 09:44modify80.301.28241.27920.0000
642006.07.05 09:45modify80.301.28241.27910.0000
652006.07.05 09:45modify80.301.28241.27890.0000
662006.07.05 09:45modify80.301.28241.27880.0000
672006.07.05 09:45modify80.301.28241.27860.0000
682006.07.05 09:46modify80.301.28241.27850.0000
692006.07.05 09:46modify80.301.28241.27840.0000
702006.07.05 09:53modify80.301.28241.27830.0000
712006.07.05 11:05modify80.301.28241.27820.0000
722006.07.05 11:05modify80.301.28241.27790.0000
732006.07.05 11:06modify80.301.28241.27780.0000
742006.07.05 12:54s/l80.301.27781.27780.0000172.504935.00
752006.07.05 14:18sell90.301.27650.00000.0000
762006.07.05 15:22modify90.301.27651.27640.0000
772006.07.05 15:42modify90.301.27651.27630.0000
782006.07.05 15:42modify90.301.27651.27620.0000
792006.07.05 15:42modify90.301.27651.27610.0000
802006.07.05 15:44modify90.301.27651.27600.0000
812006.07.05 15:45modify90.301.27651.27590.0000
822006.07.05 15:48modify90.301.27651.27570.0000
832006.07.05 15:48modify90.301.27651.27560.0000
842006.07.05 15:48modify90.301.27651.27550.0000
852006.07.05 15:48modify90.301.27651.27540.0000
862006.07.05 15:53modify90.301.27651.27530.0000
872006.07.05 16:09modify90.301.27651.27520.0000
882006.07.05 16:11modify90.301.27651.27510.0000
892006.07.05 16:11modify90.301.27651.27500.0000
902006.07.05 16:13modify90.301.27651.27490.0000
912006.07.05 16:14modify90.301.27651.27480.0000
922006.07.05 16:15modify90.301.27651.27470.0000
932006.07.05 16:15modify90.301.27651.27460.0000
942006.07.05 16:16modify90.301.27651.27450.0000
952006.07.05 16:16modify90.301.27651.27440.0000
962006.07.05 16:17modify90.301.27651.27430.0000
972006.07.05 16:20modify90.301.27651.27420.0000
982006.07.05 16:20modify90.301.27651.27410.0000
992006.07.05 16:36modify90.301.27651.27400.0000
1002006.07.06 00:00close90.301.27271.27400.0000142.505077.50
1012006.07.06 00:01buy100.301.27280.00000.0000
1022006.07.06 14:33modify100.301.27281.27290.0000
1032006.07.06 14:33modify100.301.27281.27310.0000
1042006.07.06 14:33modify100.301.27281.27330.0000
1052006.07.06 14:33modify100.301.27281.27340.0000
1062006.07.06 14:33modify100.301.27281.27360.0000
1072006.07.06 14:33modify100.301.27281.27380.0000
1082006.07.06 14:33modify100.301.27281.27400.0000
1092006.07.06 14:33modify100.301.27281.27410.0000
1102006.07.06 14:33modify100.301.27281.27430.0000
1112006.07.06 14:34modify100.301.27281.27440.0000
1122006.07.06 14:34modify100.301.27281.27450.0000
1132006.07.06 14:34modify100.301.27281.27460.0000
1142006.07.06 14:34modify100.301.27281.27470.0000
1152006.07.06 14:34modify100.301.27281.27480.0000
1162006.07.06 14:34modify100.301.27281.27490.0000
1172006.07.06 14:34modify100.301.27281.27500.0000
1182006.07.06 14:36modify100.301.27281.27510.0000
1192006.07.06 14:36modify100.301.27281.27520.0000
1202006.07.06 15:06s/l100.301.27521.27520.000090.005167.50
1212006.07.06 15:06buy110.301.27550.00000.0000
1222006.07.07 00:00close110.301.27770.00000.000082.505250.00
1232006.07.07 00:01sell120.301.27750.00000.0000
1242006.07.07 08:00close120.301.27720.00000.000011.255261.25
1252006.07.07 08:00buy130.301.27710.00000.0000
1262006.07.07 14:29modify130.301.27711.27730.0000
1272006.07.07 14:29modify130.301.27711.27750.0000
1282006.07.07 14:29modify130.301.27711.27770.0000
1292006.07.07 14:29modify130.301.27711.27800.0000
1302006.07.07 14:29modify130.301.27711.27820.0000
1312006.07.07 14:30modify130.301.27711.27830.0000
1322006.07.07 14:30modify130.301.27711.27840.0000
1332006.07.07 14:30modify130.301.27711.27870.0000
1342006.07.07 14:30modify130.301.27711.27890.0000
1352006.07.07 14:30modify130.301.27711.27920.0000
1362006.07.07 14:30modify130.301.27711.27940.0000
1372006.07.07 14:30modify130.301.27711.27970.0000
1382006.07.07 14:30modify130.301.27711.27990.0000
1392006.07.07 14:30modify130.301.27711.28000.0000
1402006.07.07 14:30modify130.301.27711.28020.0000
1412006.07.07 14:30modify130.301.27711.28050.0000
1422006.07.07 14:30modify130.301.27711.28070.0000
1432006.07.07 14:30modify130.301.27711.28090.0000
1442006.07.07 14:30modify130.301.27711.28110.0000
1452006.07.07 14:30modify130.301.27711.28130.0000
1462006.07.07 14:30modify130.301.27711.28150.0000
1472006.07.07 14:30modify130.301.27711.28160.0000
1482006.07.07 14:30modify130.301.27711.28180.0000
1492006.07.07 14:30modify130.301.27711.28200.0000
1502006.07.07 14:30modify130.301.27711.28220.0000
1512006.07.07 14:30modify130.301.27711.28240.0000
1522006.07.07 14:30modify130.301.27711.28260.0000
1532006.07.07 14:30modify130.301.27711.28280.0000
1542006.07.07 14:30modify130.301.27711.28300.0000
1552006.07.07 14:32s/l130.301.28301.28300.0000221.255482.50
1562006.07.07 14:32buy140.301.28330.00000.0000
1572006.07.07 20:00close140.301.28260.00000.0000-26.255456.25
1582006.07.07 20:01sell150.301.28250.00000.0000
1592006.07.10 02:19modify150.301.28251.28250.0000
1602006.07.10 02:19modify150.301.28251.28240.0000
1612006.07.10 02:19modify150.301.28251.28230.0000
1622006.07.10 02:22modify150.301.28251.28220.0000
1632006.07.10 02:26modify150.301.28251.28200.0000
1642006.07.10 02:27modify150.301.28251.28190.0000
1652006.07.10 04:22modify150.301.28251.28180.0000
1662006.07.10 11:28modify150.301.28251.28170.0000
1672006.07.10 11:28modify150.301.28251.28140.0000
1682006.07.10 11:29modify150.301.28251.28130.0000
1692006.07.10 11:29modify150.301.28251.28110.0000
1702006.07.10 11:34modify150.301.28251.28100.0000
1712006.07.10 11:35modify150.301.28251.28090.0000
1722006.07.10 11:35modify150.301.28251.28080.0000
1732006.07.10 11:35modify150.301.28251.28070.0000
1742006.07.10 11:35modify150.301.28251.28060.0000
1752006.07.10 11:35modify150.301.28251.28050.0000
1762006.07.10 12:51modify150.301.28251.28040.0000
1772006.07.10 12:51modify150.301.28251.28020.0000
1782006.07.10 12:51modify150.301.28251.28010.0000
1792006.07.10 13:02modify150.301.28251.28000.0000
1802006.07.10 13:03modify150.301.28251.27990.0000
1812006.07.10 13:03modify150.301.28251.27980.0000
1822006.07.10 13:03modify150.301.28251.27970.0000
1832006.07.10 13:03modify150.301.28251.27960.0000
1842006.07.10 13:03modify150.301.28251.27950.0000
1852006.07.10 13:03modify150.301.28251.27940.0000
1862006.07.10 13:03modify150.301.28251.27930.0000
1872006.07.10 13:04modify150.301.28251.27920.0000
1882006.07.10 13:04modify150.301.28251.27910.0000
1892006.07.10 13:04modify150.301.28251.27900.0000
1902006.07.10 13:04modify150.301.28251.27890.0000
1912006.07.10 13:07modify150.301.28251.27880.0000
1922006.07.10 13:07modify150.301.28251.27870.0000
1932006.07.10 13:09modify150.301.28251.27860.0000
1942006.07.10 13:09modify150.301.28251.27850.0000
1952006.07.10 13:10modify150.301.28251.27840.0000
1962006.07.10 13:11modify150.301.28251.27830.0000
1972006.07.10 14:28modify150.301.28251.27820.0000
1982006.07.10 14:28modify150.301.28251.27810.0000
1992006.07.10 14:28modify150.301.28251.27800.0000
2002006.07.10 14:28modify150.301.28251.27790.0000
2012006.07.10 14:29modify150.301.28251.27780.0000
2022006.07.10 14:29modify150.301.28251.27770.0000
2032006.07.10 14:29modify150.301.28251.27760.0000
2042006.07.10 14:29modify150.301.28251.27750.0000
2052006.07.10 14:29modify150.301.28251.27740.0000
2062006.07.10 14:29modify150.301.28251.27730.0000
2072006.07.10 14:41modify150.301.28251.27720.0000
2082006.07.10 14:41modify150.301.28251.27710.0000
2092006.07.10 14:41modify150.301.28251.27700.0000
2102006.07.10 14:41modify150.301.28251.27690.0000
2112006.07.10 14:42modify150.301.28251.27680.0000
2122006.07.10 14:43modify150.301.28251.27670.0000
2132006.07.10 14:43modify150.301.28251.27660.0000
2142006.07.10 14:44modify150.301.28251.27650.0000
2152006.07.10 14:53modify150.301.28251.27630.0000
2162006.07.10 14:53modify150.301.28251.27620.0000
2172006.07.10 14:53modify150.301.28251.27610.0000
2182006.07.10 14:53modify150.301.28251.27600.0000
2192006.07.10 15:38modify150.301.28251.27590.0000
2202006.07.10 15:38modify150.301.28251.27580.0000
2212006.07.10 15:38modify150.301.28251.27560.0000
2222006.07.10 15:39modify150.301.28251.27550.0000
2232006.07.10 16:00close150.301.27321.27550.0000348.755805.00
2242006.07.10 16:04buy160.301.27310.00000.0000
2252006.07.10 18:03modify160.301.27311.27310.0000
2262006.07.10 19:50s/l160.301.27311.27310.00000.005805.00
2272006.07.10 19:51buy170.301.27330.00000.0000
2282006.07.11 04:01close170.301.27450.00000.000045.005850.00
2292006.07.11 04:01sell180.401.27450.00000.0000
2302006.07.11 08:54modify180.401.27451.27450.0000
2312006.07.11 08:54modify180.401.27451.27430.0000
2322006.07.11 08:57modify180.401.27451.27420.0000
2332006.07.11 08:57modify180.401.27451.27410.0000
2342006.07.11 08:58modify180.401.27451.27400.0000
2352006.07.11 08:59modify180.401.27451.27390.0000
2362006.07.11 09:40s/l180.401.27391.27390.000030.005880.00
2372006.07.11 11:29sell190.401.27290.00000.0000
2382006.07.11 12:00close190.401.27380.00000.0000-45.005835.00
2392006.07.11 12:00buy200.401.27370.00000.0000
2402006.07.11 20:41modify200.401.27371.27380.0000
2412006.07.11 20:41modify200.401.27371.27390.0000
2422006.07.11 20:41modify200.401.27371.27400.0000
2432006.07.11 20:41modify200.401.27371.27410.0000
2442006.07.11 20:41modify200.401.27371.27420.0000
2452006.07.11 21:21modify200.401.27371.27440.0000
2462006.07.11 21:22modify200.401.27371.27460.0000
2472006.07.11 21:30modify200.401.27371.27470.0000
2482006.07.12 08:00close200.401.27631.27470.0000130.005965.00
2492006.07.12 08:01sell210.401.27640.00000.0000
2502006.07.12 12:03modify210.401.27641.27630.0000
2512006.07.12 12:28modify210.401.27641.27620.0000
2522006.07.12 12:28modify210.401.27641.27610.0000
2532006.07.12 12:31modify210.401.27641.27600.0000
2542006.07.12 12:37modify210.401.27641.27590.0000
2552006.07.12 13:19modify210.401.27641.27580.0000
2562006.07.12 13:19modify210.401.27641.27560.0000
2572006.07.12 13:19modify210.401.27641.27550.0000
2582006.07.12 13:26modify210.401.27641.27540.0000
2592006.07.12 13:26modify210.401.27641.27520.0000
2602006.07.12 13:26modify210.401.27641.27500.0000
2612006.07.12 13:27modify210.401.27641.27480.0000
2622006.07.12 13:27modify210.401.27641.27460.0000
2632006.07.12 13:27modify210.401.27641.27450.0000
2642006.07.12 14:30modify210.401.27641.27440.0000
2652006.07.12 14:30modify210.401.27641.27430.0000
2662006.07.12 14:30modify210.401.27641.27420.0000
2672006.07.12 14:30modify210.401.27641.27410.0000
2682006.07.12 14:31modify210.401.27641.27400.0000
2692006.07.12 14:31modify210.401.27641.27390.0000
2702006.07.12 14:31modify210.401.27641.27380.0000
2712006.07.12 14:31modify210.401.27641.27370.0000
2722006.07.12 14:31modify210.401.27641.27360.0000
2732006.07.12 14:31modify210.401.27641.27350.0000
2742006.07.12 14:31modify210.401.27641.27340.0000
2752006.07.12 14:31modify210.401.27641.27330.0000
2762006.07.12 14:31modify210.401.27641.27320.0000
2772006.07.12 14:31modify210.401.27641.27310.0000
2782006.07.12 14:31modify210.401.27641.27300.0000
2792006.07.12 14:31modify210.401.27641.27290.0000
2802006.07.12 14:31modify210.401.27641.27280.0000
2812006.07.12 14:31modify210.401.27641.27270.0000
2822006.07.12 14:31modify210.401.27641.27250.0000
2832006.07.12 14:31modify210.401.27641.27240.0000
2842006.07.12 14:31modify210.401.27641.27230.0000
2852006.07.12 14:31modify210.401.27641.27220.0000
2862006.07.12 14:31modify210.401.27641.27200.0000
2872006.07.12 14:31modify210.401.27641.27190.0000
2882006.07.12 14:37s/l210.401.27191.27190.0000225.006190.00
2892006.07.12 14:37sell220.401.27160.00000.0000
2902006.07.12 16:04modify220.401.27161.27160.0000
2912006.07.12 16:04modify220.401.27161.27140.0000
2922006.07.12 16:07modify220.401.27161.27130.0000
2932006.07.12 16:07modify220.401.27161.27120.0000
2942006.07.12 16:07modify220.401.27161.27100.0000
2952006.07.12 16:07modify220.401.27161.27090.0000
2962006.07.12 16:07modify220.401.27161.27080.0000
2972006.07.12 17:59s/l220.401.27081.27080.000040.006230.00
2982006.07.12 18:00sell230.401.26990.00000.0000
2992006.07.12 20:00close230.401.27010.00000.0000-10.006220.00
3002006.07.12 20:01buy240.401.27000.00000.0000
3012006.07.13 04:05close240.401.27180.00000.000090.006310.00
3022006.07.13 04:06sell250.401.27180.00000.0000
3032006.07.13 08:01close250.401.27170.00000.00005.006315.00
3042006.07.13 08:01buy260.401.27160.00000.0000
3052006.07.13 16:00close260.401.27070.00000.0000-45.006270.00
3062006.07.13 16:24sell270.401.27080.00000.0000
3072006.07.13 17:18modify270.401.27081.27070.0000
3082006.07.13 17:18modify270.401.27081.27060.0000
3092006.07.13 17:18modify270.401.27081.27040.0000
3102006.07.13 17:18modify270.401.27081.27030.0000
3112006.07.13 17:18modify270.401.27081.27020.0000
3122006.07.13 17:19modify270.401.27081.27010.0000
3132006.07.13 17:19modify270.401.27081.27000.0000
3142006.07.13 17:19modify270.401.27081.26990.0000
3152006.07.13 17:19modify270.401.27081.26980.0000
3162006.07.13 17:20modify270.401.27081.26970.0000
3172006.07.13 20:11close270.401.26841.26970.0000120.006390.00
3182006.07.13 20:12buy280.401.26850.00000.0000
3192006.07.14 00:02close280.401.26910.00000.000030.006420.00
3202006.07.14 00:03sell290.401.26910.00000.0000
3212006.07.14 04:00close290.401.26840.00000.000035.006455.00
3222006.07.14 04:00buy300.401.26830.00000.0000
3232006.07.14 08:00close300.401.26910.00000.000040.006495.00
3242006.07.14 08:00sell310.401.26910.00000.0000
3252006.07.14 08:23modify310.401.26911.26900.0000
3262006.07.14 08:23modify310.401.26911.26890.0000
3272006.07.14 08:24modify310.401.26911.26880.0000
3282006.07.14 08:24modify310.401.26911.26870.0000
3292006.07.14 08:24modify310.401.26911.26860.0000
3302006.07.14 08:24modify310.401.26911.26850.0000
3312006.07.14 08:24modify310.401.26911.26840.0000
3322006.07.14 08:24modify310.401.26911.26830.0000
3332006.07.14 09:06modify310.401.26911.26810.0000
3342006.07.14 10:46s/l310.401.26811.26810.000050.006545.00
3352006.07.14 10:46sell320.401.26790.00000.0000
3362006.07.14 15:03modify320.401.26791.26780.0000
3372006.07.14 15:03modify320.401.26791.26770.0000
3382006.07.14 15:50modify320.401.26791.26760.0000
3392006.07.14 15:50modify320.401.26791.26750.0000
3402006.07.14 15:51modify320.401.26791.26730.0000
3412006.07.14 15:52modify320.401.26791.26720.0000
3422006.07.14 15:52modify320.401.26791.26710.0000
3432006.07.14 15:52modify320.401.26791.26700.0000
3442006.07.14 15:52modify320.401.26791.26690.0000
3452006.07.14 15:52modify320.401.26791.26680.0000
3462006.07.14 15:52modify320.401.26791.26670.0000
3472006.07.14 15:52modify320.401.26791.26660.0000
3482006.07.14 15:52modify320.401.26791.26650.0000
3492006.07.14 15:55modify320.401.26791.26640.0000
3502006.07.14 15:55modify320.401.26791.26630.0000
3512006.07.14 15:55modify320.401.26791.26620.0000
3522006.07.14 15:55modify320.401.26791.26610.0000
3532006.07.14 15:55modify320.401.26791.26600.0000
3542006.07.14 15:55modify320.401.26791.26590.0000
3552006.07.14 16:00close320.401.26341.26590.0000225.006770.00
3562006.07.14 16:02buy330.401.26330.00000.0000
3572006.07.17 00:16close330.401.26360.00000.000015.006785.00
3582006.07.17 00:17sell340.401.26370.00000.0000
3592006.07.17 10:05modify340.401.26371.26370.0000
3602006.07.17 10:05modify340.401.26371.26350.0000
3612006.07.17 10:05modify340.401.26371.26340.0000
3622006.07.17 10:05modify340.401.26371.26320.0000
3632006.07.17 10:11modify340.401.26371.26310.0000
3642006.07.17 10:11modify340.401.26371.26280.0000
3652006.07.17 10:12modify340.401.26371.26270.0000
3662006.07.17 10:12modify340.401.26371.26250.0000
3672006.07.17 10:12modify340.401.26371.26230.0000
3682006.07.17 10:15modify340.401.26371.26220.0000
3692006.07.17 10:15modify340.401.26371.26200.0000
3702006.07.17 10:15modify340.401.26371.26190.0000
3712006.07.17 10:15modify340.401.26371.26180.0000
3722006.07.17 10:15modify340.401.26371.26160.0000
3732006.07.17 10:15modify340.401.26371.26150.0000
3742006.07.17 10:15modify340.401.26371.26130.0000
3752006.07.17 10:15modify340.401.26371.26110.0000
3762006.07.17 10:21modify340.401.26371.26100.0000
3772006.07.17 10:21modify340.401.26371.26090.0000
3782006.07.17 10:21modify340.401.26371.26080.0000
3792006.07.17 10:21modify340.401.26371.26070.0000
3802006.07.17 10:37modify340.401.26371.26060.0000
3812006.07.17 10:37modify340.401.26371.26040.0000
3822006.07.17 10:37modify340.401.26371.26020.0000
3832006.07.17 10:37modify340.401.26371.25990.0000
3842006.07.17 10:38modify340.401.26371.25980.0000
3852006.07.17 10:38modify340.401.26371.25960.0000
3862006.07.17 10:38modify340.401.26371.25950.0000
3872006.07.17 10:38modify340.401.26371.25940.0000
3882006.07.17 10:38modify340.401.26371.25930.0000
3892006.07.17 10:38modify340.401.26371.25910.0000
3902006.07.17 10:40modify340.401.26371.25900.0000
3912006.07.17 10:40modify340.401.26371.25890.0000
3922006.07.17 10:40modify340.401.26371.25880.0000
3932006.07.17 10:59modify340.401.26371.25860.0000
3942006.07.17 11:00modify340.401.26371.25850.0000
3952006.07.17 11:25modify340.401.26371.25840.0000
3962006.07.17 11:25modify340.401.26371.25820.0000
3972006.07.17 11:25modify340.401.26371.25810.0000
3982006.07.17 11:26modify340.401.26371.25800.0000
3992006.07.17 11:28modify340.401.26371.25790.0000
4002006.07.17 11:28modify340.401.26371.25780.0000
4012006.07.17 11:29modify340.401.26371.25770.0000
4022006.07.17 11:29modify340.401.26371.25760.0000
4032006.07.17 11:29modify340.401.26371.25740.0000
4042006.07.17 11:29modify340.401.26371.25730.0000
4052006.07.17 11:29modify340.401.26371.25710.0000
4062006.07.17 11:30modify340.401.26371.25690.0000
4072006.07.17 11:30modify340.401.26371.25680.0000
4082006.07.17 11:34modify340.401.26371.25670.0000
4092006.07.17 11:34modify340.401.26371.25660.0000
4102006.07.17 11:38modify340.401.26371.25650.0000
4112006.07.17 11:38modify340.401.26371.25640.0000
4122006.07.17 11:38modify340.401.26371.25630.0000
4132006.07.17 11:39modify340.401.26371.25620.0000
4142006.07.17 12:02modify340.401.26371.25610.0000
4152006.07.17 12:03modify340.401.26371.25600.0000
4162006.07.17 14:33modify340.401.26371.25590.0000
4172006.07.17 14:33modify340.401.26371.25580.0000
4182006.07.17 14:35modify340.401.26371.25570.0000
4192006.07.17 14:35modify340.401.26371.25560.0000
4202006.07.17 14:35modify340.401.26371.25540.0000
4212006.07.17 14:36modify340.401.26371.25530.0000
4222006.07.17 15:16modify340.401.26371.25520.0000
4232006.07.17 15:16modify340.401.26371.25510.0000
4242006.07.17 15:16modify340.401.26371.25500.0000
4252006.07.17 15:16modify340.401.26371.25490.0000
4262006.07.17 15:17modify340.401.26371.25480.0000
4272006.07.17 15:17modify340.401.26371.25470.0000
4282006.07.17 16:56modify340.401.26371.25460.0000
4292006.07.17 16:58modify340.401.26371.25430.0000
4302006.07.17 20:01close340.401.25251.25430.0000560.007345.00
4312006.07.17 20:02buy350.401.25250.00000.0000
4322006.07.18 05:27close350.401.25240.00000.0000-5.007340.00
4332006.07.18 05:31sell360.401.25240.00000.0000
4342006.07.18 08:00close360.401.25280.00000.0000-20.007320.00
4352006.07.18 08:02buy370.401.25270.00000.0000
4362006.07.18 15:22modify370.401.25271.25270.0000
4372006.07.18 15:22modify370.401.25271.25280.0000
4382006.07.18 15:45s/l370.401.25281.25280.00005.007325.00
4392006.07.18 16:00sell380.401.25180.00000.0000
4402006.07.18 16:37modify380.401.25181.25160.0000
4412006.07.18 16:37modify380.401.25181.25150.0000
4422006.07.18 16:38modify380.401.25181.25140.0000
4432006.07.18 16:46modify380.401.25181.25130.0000
4442006.07.18 16:46modify380.401.25181.25120.0000
4452006.07.18 16:46modify380.401.25181.25110.0000
4462006.07.18 16:46modify380.401.25181.25100.0000
4472006.07.18 16:46modify380.401.25181.25090.0000
4482006.07.18 16:46modify380.401.25181.25070.0000
4492006.07.18 16:46modify380.401.25181.25060.0000
4502006.07.18 17:32s/l380.401.25061.25060.000060.007385.00
4512006.07.18 17:32sell390.401.25030.00000.0000
4522006.07.18 20:00close390.401.24990.00000.000020.007405.00
4532006.07.18 20:00buy400.401.24990.00000.0000
4542006.07.19 00:00close400.401.25060.00000.000035.007440.00
4552006.07.19 00:01sell410.401.25050.00000.0000
4562006.07.19 04:01close410.401.24880.00000.000085.007525.00
4572006.07.19 04:01buy420.501.24890.00000.0000
4582006.07.19 12:00close420.501.24980.00000.000056.257581.25
4592006.07.19 12:00sell430.501.24980.00000.0000
4602006.07.19 14:30modify430.501.24981.24960.0000
4612006.07.19 14:30modify430.501.24981.24940.0000
4622006.07.19 14:30modify430.501.24981.24920.0000
4632006.07.19 14:30modify430.501.24981.24900.0000
4642006.07.19 15:58s/l430.501.24901.24900.000050.007631.25
4652006.07.19 15:58sell440.501.24880.00000.0000
4662006.07.19 16:00close440.501.24890.00000.0000-6.257625.00
4672006.07.19 16:00buy450.501.24880.00000.0000
4682006.07.19 16:00modify450.501.24881.24890.0000
4692006.07.19 16:00modify450.501.24881.24910.0000
4702006.07.19 16:00modify450.501.24881.24930.0000
4712006.07.19 16:01modify450.501.24881.24950.0000
4722006.07.19 16:01modify450.501.24881.24960.0000
4732006.07.19 16:01modify450.501.24881.24970.0000
4742006.07.19 16:01modify450.501.24881.24980.0000
4752006.07.19 16:01modify450.501.24881.24990.0000
4762006.07.19 16:01modify450.501.24881.25000.0000
4772006.07.19 16:01modify450.501.24881.25010.0000
4782006.07.19 16:01modify450.501.24881.25020.0000
4792006.07.19 16:01modify450.501.24881.25030.0000
4802006.07.19 16:01modify450.501.24881.25040.0000
4812006.07.19 16:01modify450.501.24881.25050.0000
4822006.07.19 16:01modify450.501.24881.25060.0000
4832006.07.19 16:01modify450.501.24881.25070.0000
4842006.07.19 16:01modify450.501.24881.25080.0000
4852006.07.19 16:01modify450.501.24881.25090.0000
4862006.07.19 16:01modify450.501.24881.25100.0000
4872006.07.19 16:01modify450.501.24881.25110.0000
4882006.07.19 16:01modify450.501.24881.25120.0000
4892006.07.19 16:01modify450.501.24881.25130.0000
4902006.07.19 16:07modify450.501.24881.25150.0000
4912006.07.19 16:07modify450.501.24881.25160.0000
4922006.07.19 16:07modify450.501.24881.25170.0000
4932006.07.19 16:08modify450.501.24881.25190.0000
4942006.07.19 16:08modify450.501.24881.25200.0000
4952006.07.19 16:08modify450.501.24881.25220.0000
4962006.07.19 16:08modify450.501.24881.25230.0000
4972006.07.19 16:08modify450.501.24881.25240.0000
4982006.07.19 16:08modify450.501.24881.25260.0000
4992006.07.19 16:08modify450.501.24881.25270.0000
5002006.07.19 16:08modify450.501.24881.25290.0000
5012006.07.19 16:08modify450.501.24881.25300.0000
5022006.07.19 16:08modify450.501.24881.25310.0000
5032006.07.19 16:08modify450.501.24881.25330.0000
5042006.07.19 16:08modify450.501.24881.25340.0000
5052006.07.19 16:08modify450.501.24881.25350.0000
5062006.07.19 16:08modify450.501.24881.25360.0000
5072006.07.19 16:09modify450.501.24881.25370.0000
5082006.07.19 16:09modify450.501.24881.25380.0000
5092006.07.19 16:09modify450.501.24881.25390.0000
5102006.07.19 16:09modify450.501.24881.25400.0000
5112006.07.19 16:09modify450.501.24881.25410.0000
5122006.07.19 16:09modify450.501.24881.25420.0000
5132006.07.19 16:11modify450.501.24881.25430.0000
5142006.07.19 16:30modify450.501.24881.25440.0000
5152006.07.19 16:30modify450.501.24881.25450.0000
5162006.07.19 16:32modify450.501.24881.25460.0000
5172006.07.19 16:33modify450.501.24881.25490.0000
5182006.07.19 17:04s/l450.501.25491.25490.0000381.258006.25
5192006.07.19 17:04buy460.501.25520.00000.0000
5202006.07.19 18:54modify460.501.25521.25530.0000
5212006.07.19 18:55modify460.501.25521.25560.0000
5222006.07.19 18:58modify460.501.25521.25570.0000
5232006.07.19 18:58modify460.501.25521.25590.0000
5242006.07.19 18:58modify460.501.25521.25600.0000
5252006.07.19 18:58modify460.501.25521.25620.0000
5262006.07.19 18:59modify460.501.25521.25640.0000
5272006.07.19 18:59modify460.501.25521.25650.0000
5282006.07.19 18:59modify460.501.25521.25670.0000
5292006.07.19 19:27modify460.501.25521.25680.0000
5302006.07.19 19:28modify460.501.25521.25690.0000
5312006.07.19 19:28modify460.501.25521.25710.0000
5322006.07.19 19:28modify460.501.25521.25730.0000
5332006.07.19 19:29modify460.501.25521.25740.0000
5342006.07.19 19:47modify460.501.25521.25750.0000
5352006.07.19 19:50modify460.501.25521.25770.0000
5362006.07.19 20:02modify460.501.25521.25780.0000
5372006.07.19 20:04close460.501.26071.25780.0000343.758350.00
5382006.07.19 20:04sell470.501.26070.00000.0000
5392006.07.20 00:01close470.501.25960.00000.000068.758418.75
5402006.07.20 00:06buy480.501.25960.00000.0000
5412006.07.20 04:01close480.501.26100.00000.000087.508506.25
5422006.07.20 04:02sell490.501.26090.00000.0000
5432006.07.20 08:01close490.501.26090.00000.00000.008506.25
5442006.07.20 08:19buy500.501.26090.00000.0000
5452006.07.20 13:22modify500.501.26091.26090.0000
5462006.07.20 13:22modify500.501.26091.26100.0000
5472006.07.20 13:24modify500.501.26091.26110.0000
5482006.07.20 13:25modify500.501.26091.26120.0000
5492006.07.20 13:25modify500.501.26091.26130.0000
5502006.07.20 14:13modify500.501.26091.26140.0000
5512006.07.20 14:13modify500.501.26091.26150.0000
5522006.07.20 14:17modify500.501.26091.26160.0000
5532006.07.20 14:18modify500.501.26091.26170.0000
5542006.07.20 14:18modify500.501.26091.26180.0000
5552006.07.20 14:19modify500.501.26091.26190.0000
5562006.07.20 15:37s/l500.501.26191.26190.000062.508568.75
5572006.07.20 15:37buy510.501.26220.00000.0000
5582006.07.20 16:01close510.501.26360.00000.000087.508656.25
5592006.07.20 16:01sell520.501.26350.00000.0000
5602006.07.21 08:00close520.501.26400.00000.0000-31.258625.00
5612006.07.21 08:00buy530.501.26410.00000.0000
5622006.07.21 10:16modify530.501.26411.26420.0000
5632006.07.21 10:16modify530.501.26411.26430.0000
5642006.07.21 10:33modify530.501.26411.26440.0000
5652006.07.21 10:33modify530.501.26411.26450.0000
5662006.07.21 10:33modify530.501.26411.26460.0000
5672006.07.21 10:33modify530.501.26411.26480.0000
5682006.07.21 10:34modify530.501.26411.26490.0000
5692006.07.21 10:34modify530.501.26411.26500.0000
5702006.07.21 12:24modify530.501.26411.26510.0000
5712006.07.21 12:24modify530.501.26411.26520.0000
5722006.07.21 12:27modify530.501.26411.26530.0000
5732006.07.21 14:19modify530.501.26411.26540.0000
5742006.07.21 14:19modify530.501.26411.26550.0000
5752006.07.21 14:20modify530.501.26411.26560.0000
5762006.07.21 14:20modify530.501.26411.26570.0000
5772006.07.21 14:21modify530.501.26411.26580.0000
5782006.07.21 15:10modify530.501.26411.26590.0000
5792006.07.21 17:12modify530.501.26411.26600.0000
5802006.07.21 17:12modify530.501.26411.26610.0000
5812006.07.21 20:02modify530.501.26411.26620.0000
5822006.07.21 20:02modify530.501.26411.26630.0000
5832006.07.21 20:02modify530.501.26411.26640.0000
5842006.07.21 20:02modify530.501.26411.26650.0000
5852006.07.21 22:00modify530.501.26411.26660.0000
5862006.07.24 00:00modify530.501.26411.26720.0000
5872006.07.24 00:00modify530.501.26411.26740.0000
5882006.07.24 00:16modify530.501.26411.26750.0000
5892006.07.24 00:16modify530.501.26411.26760.0000
5902006.07.24 02:00close530.501.26951.26760.0000337.508962.50
5912006.07.24 02:00sell540.501.26940.00000.0000
5922006.07.24 02:49modify540.501.26941.26920.0000
5932006.07.24 03:00modify540.501.26941.26910.0000
5942006.07.24 03:02modify540.501.26941.26900.0000
5952006.07.24 03:22modify540.501.26941.26890.0000
5962006.07.24 03:22modify540.501.26941.26870.0000
5972006.07.24 03:22modify540.501.26941.26850.0000
5982006.07.24 03:23modify540.501.26941.26840.0000
5992006.07.24 03:27modify540.501.26941.26780.0000
6002006.07.24 03:28modify540.501.26941.26770.0000
6012006.07.24 03:28modify540.501.26941.26750.0000
6022006.07.24 03:28modify540.501.26941.26740.0000
6032006.07.24 07:33modify540.501.26941.26730.0000
6042006.07.24 07:33modify540.501.26941.26720.0000
6052006.07.24 07:33modify540.501.26941.26700.0000
6062006.07.24 07:33modify540.501.26941.26690.0000
6072006.07.24 07:33modify540.501.26941.26680.0000
6082006.07.24 07:34modify540.501.26941.26670.0000
6092006.07.24 07:34modify540.501.26941.26660.0000
6102006.07.24 07:34modify540.501.26941.26640.0000
6112006.07.24 07:34modify540.501.26941.26630.0000
6122006.07.24 07:47modify540.501.26941.26600.0000
6132006.07.24 07:47modify540.501.26941.26590.0000
6142006.07.24 09:24modify540.501.26941.26580.0000
6152006.07.24 09:24modify540.501.26941.26570.0000
6162006.07.24 09:24modify540.501.26941.26550.0000
6172006.07.24 09:25modify540.501.26941.26540.0000
6182006.07.24 09:25modify540.501.26941.26530.0000
6192006.07.24 09:25modify540.501.26941.26520.0000
6202006.07.24 09:25modify540.501.26941.26510.0000
6212006.07.24 09:25modify540.501.26941.26500.0000
6222006.07.24 09:25modify540.501.26941.26490.0000
6232006.07.24 09:26modify540.501.26941.26480.0000
6242006.07.24 10:46modify540.501.26941.26470.0000
6252006.07.24 10:47modify540.501.26941.26450.0000
6262006.07.24 10:48modify540.501.26941.26440.0000
6272006.07.24 10:49modify540.501.26941.26430.0000
6282006.07.24 12:01close540.501.26301.26430.0000400.009362.50
6292006.07.24 12:01buy550.601.26310.00000.0000
6302006.07.24 16:00close550.601.26390.00000.000060.009422.50
6312006.07.24 16:01sell560.601.26390.00000.0000
6322006.07.24 20:20close560.601.26260.00000.000097.509520.00
6332006.07.24 20:35buy570.601.26270.00000.0000
6342006.07.25 00:02close570.601.26340.00000.000052.509572.50
6352006.07.25 00:03sell580.601.26320.00000.0000
6362006.07.25 04:02close580.601.26220.00000.000075.009647.50
6372006.07.25 04:05buy590.601.26200.00000.0000
6382006.07.25 07:27modify590.601.26201.26210.0000
6392006.07.25 07:27modify590.601.26201.26220.0000
6402006.07.25 07:27modify590.601.26201.26230.0000
6412006.07.25 07:34modify590.601.26201.26240.0000
6422006.07.25 07:34modify590.601.26201.26250.0000
6432006.07.25 07:34modify590.601.26201.26260.0000
6442006.07.25 07:58modify590.601.26201.26270.0000
6452006.07.25 07:59modify590.601.26201.26280.0000
6462006.07.25 07:59modify590.601.26201.26290.0000
6472006.07.25 07:59modify590.601.26201.26300.0000
6482006.07.25 08:00modify590.601.26201.26310.0000
6492006.07.25 08:01close590.601.26591.26310.0000292.509940.00
6502006.07.25 08:01sell600.601.26580.00000.0000
6512006.07.25 12:01close600.601.26470.00000.000082.5010022.50
6522006.07.25 12:02buy610.601.26470.00000.0000
6532006.07.25 16:00close610.601.26630.00000.0000120.0010142.50
6542006.07.25 16:00sell620.601.26620.00000.0000
6552006.07.25 16:11modify620.601.26621.26620.0000
6562006.07.25 16:11modify620.601.26621.26600.0000
6572006.07.25 16:11modify620.601.26621.26590.0000
6582006.07.25 16:11modify620.601.26621.26580.0000
6592006.07.25 16:11modify620.601.26621.26570.0000
6602006.07.25 16:11modify620.601.26621.26550.0000
6612006.07.25 16:15modify620.601.26621.26530.0000
6622006.07.25 16:20modify620.601.26621.26520.0000
6632006.07.25 16:21modify620.601.26621.26500.0000
6642006.07.25 16:21modify620.601.26621.26490.0000
6652006.07.25 16:22modify620.601.26621.26470.0000
6662006.07.25 17:09modify620.601.26621.26460.0000
6672006.07.25 17:09modify620.601.26621.26450.0000
6682006.07.25 17:09modify620.601.26621.26440.0000
6692006.07.25 17:09modify620.601.26621.26430.0000
6702006.07.25 17:09modify620.601.26621.26420.0000
6712006.07.25 17:09modify620.601.26621.26410.0000
6722006.07.25 17:11modify620.601.26621.26400.0000
6732006.07.25 17:11modify620.601.26621.26390.0000
6742006.07.25 17:11modify620.601.26621.26380.0000
6752006.07.25 17:11modify620.601.26621.26370.0000
6762006.07.25 17:11modify620.601.26621.26360.0000
6772006.07.25 17:11modify620.601.26621.26340.0000
6782006.07.25 17:14modify620.601.26621.26320.0000
6792006.07.25 17:14modify620.601.26621.26310.0000
6802006.07.25 17:14modify620.601.26621.26290.0000
6812006.07.25 17:18modify620.601.26621.26270.0000
6822006.07.25 17:19modify620.601.26621.26260.0000
6832006.07.25 17:19modify620.601.26621.26250.0000
6842006.07.25 17:20modify620.601.26621.26240.0000
6852006.07.25 17:20modify620.601.26621.26230.0000
6862006.07.25 17:21modify620.601.26621.26220.0000
6872006.07.25 17:21modify620.601.26621.26200.0000
6882006.07.25 17:26modify620.601.26621.26190.0000
6892006.07.25 17:26modify620.601.26621.26160.0000
6902006.07.25 17:27modify620.601.26621.26130.0000
6912006.07.25 17:27modify620.601.26621.26120.0000
6922006.07.25 17:27modify620.601.26621.26110.0000
6932006.07.25 17:27modify620.601.26621.26100.0000
6942006.07.25 17:27modify620.601.26621.26080.0000
6952006.07.25 17:32modify620.601.26621.26070.0000
6962006.07.25 17:32modify620.601.26621.26060.0000
6972006.07.25 17:32modify620.601.26621.26050.0000
6982006.07.25 17:32modify620.601.26621.26030.0000
6992006.07.25 18:02modify620.601.26621.26020.0000
7002006.07.25 18:02modify620.601.26621.26010.0000
7012006.07.25 18:02modify620.601.26621.26000.0000
7022006.07.25 18:03modify620.601.26621.25990.0000
7032006.07.25 18:05modify620.601.26621.25980.0000
7042006.07.25 18:19modify620.601.26621.25970.0000
7052006.07.25 18:19modify620.601.26621.25960.0000
7062006.07.25 20:00close620.601.25751.25960.0000652.5010795.00
7072006.07.25 20:00buy630.601.25740.00000.0000
7082006.07.26 15:23modify630.601.25741.25740.0000
7092006.07.26 15:24modify630.601.25741.25750.0000
7102006.07.26 16:08modify630.601.25741.25760.0000
7112006.07.26 16:09modify630.601.25741.25770.0000
7122006.07.26 16:09modify630.601.25741.25780.0000
7132006.07.26 16:10modify630.601.25741.25790.0000
7142006.07.26 16:10modify630.601.25741.25800.0000
7152006.07.26 16:11modify630.601.25741.25810.0000
7162006.07.26 16:11modify630.601.25741.25820.0000
7172006.07.26 16:15modify630.601.25741.25830.0000
7182006.07.26 16:16modify630.601.25741.25850.0000
7192006.07.26 16:17modify630.601.25741.25860.0000
7202006.07.26 16:28modify630.601.25741.25870.0000
7212006.07.26 16:32modify630.601.25741.25910.0000
7222006.07.26 17:57modify630.601.25741.25920.0000
7232006.07.26 17:57modify630.601.25741.25940.0000
7242006.07.26 17:57modify630.601.25741.25950.0000
7252006.07.26 17:58modify630.601.25741.25960.0000
7262006.07.26 17:59modify630.601.25741.25970.0000
7272006.07.26 17:59modify630.601.25741.25980.0000
7282006.07.26 18:01modify630.601.25741.25990.0000
7292006.07.26 18:01modify630.601.25741.26000.0000
7302006.07.26 18:01modify630.601.25741.26010.0000
7312006.07.26 18:01modify630.601.25741.26020.0000
7322006.07.26 18:01modify630.601.25741.26030.0000
7332006.07.26 18:02modify630.601.25741.26040.0000
7342006.07.26 18:05modify630.601.25741.26060.0000
7352006.07.26 18:05modify630.601.25741.26070.0000
7362006.07.26 18:05modify630.601.25741.26080.0000
7372006.07.26 18:05modify630.601.25741.26090.0000
7382006.07.26 18:05modify630.601.25741.26100.0000
7392006.07.26 18:29modify630.601.25741.26120.0000
7402006.07.26 18:29modify630.601.25741.26130.0000
7412006.07.26 18:30modify630.601.25741.26160.0000
7422006.07.26 18:31modify630.601.25741.26170.0000
7432006.07.26 18:33modify630.601.25741.26190.0000
7442006.07.26 18:33modify630.601.25741.26200.0000
7452006.07.26 18:40modify630.601.25741.26230.0000
7462006.07.26 18:40modify630.601.25741.26240.0000
7472006.07.26 18:50modify630.601.25741.26250.0000
7482006.07.26 18:51modify630.601.25741.26260.0000
7492006.07.26 18:55modify630.601.25741.26270.0000
7502006.07.26 18:55modify630.601.25741.26280.0000
7512006.07.26 18:55modify630.601.25741.26290.0000
7522006.07.26 19:36modify630.601.25741.26310.0000
7532006.07.26 19:39modify630.601.25741.26320.0000
7542006.07.26 19:39modify630.601.25741.26330.0000
7552006.07.26 19:40modify630.601.25741.26340.0000
7562006.07.26 20:01modify630.601.25741.26350.0000
7572006.07.26 20:01modify630.601.25741.26370.0000
7582006.07.26 20:01modify630.601.25741.26390.0000
7592006.07.26 20:01modify630.601.25741.26410.0000
7602006.07.26 20:08modify630.601.25741.26420.0000
7612006.07.26 20:08modify630.601.25741.26460.0000
7622006.07.26 20:09modify630.601.25741.26470.0000
7632006.07.26 20:09modify630.601.25741.26480.0000
7642006.07.26 20:17modify630.601.25741.26490.0000
7652006.07.26 20:19modify630.601.25741.26500.0000
7662006.07.26 20:19modify630.601.25741.26520.0000
7672006.07.26 20:19modify630.601.25741.26530.0000
7682006.07.26 20:20modify630.601.25741.26540.0000
7692006.07.26 20:20modify630.601.25741.26570.0000
7702006.07.26 20:21modify630.601.25741.26580.0000
7712006.07.26 20:22modify630.601.25741.26590.0000
7722006.07.26 20:22modify630.601.25741.26610.0000
7732006.07.26 20:22modify630.601.25741.26620.0000
7742006.07.26 20:23modify630.601.25741.26630.0000
7752006.07.26 20:23modify630.601.25741.26650.0000
7762006.07.26 20:25modify630.601.25741.26660.0000
7772006.07.26 20:25modify630.601.25741.26670.0000
7782006.07.26 20:25modify630.601.25741.26680.0000
7792006.07.26 20:25modify630.601.25741.26700.0000
7802006.07.26 20:25modify630.601.25741.26720.0000
7812006.07.26 21:53modify630.601.25741.26740.0000
7822006.07.26 21:53modify630.601.25741.26750.0000
7832006.07.26 22:03modify630.601.25741.26760.0000
7842006.07.26 22:03modify630.601.25741.26770.0000
7852006.07.26 22:07modify630.601.25741.26780.0000
7862006.07.26 22:09modify630.601.25741.26790.0000
7872006.07.26 22:21modify630.601.25741.26800.0000
7882006.07.26 22:21modify630.601.25741.26810.0000
7892006.07.26 22:21modify630.601.25741.26820.0000
7902006.07.26 22:21modify630.601.25741.26830.0000
7912006.07.26 22:21modify630.601.25741.26840.0000
7922006.07.26 22:51modify630.601.25741.26850.0000
7932006.07.26 22:59modify630.601.25741.26860.0000
7942006.07.26 22:59modify630.601.25741.26880.0000
7952006.07.26 23:00modify630.601.25741.26890.0000
7962006.07.26 23:00modify630.601.25741.26900.0000
7972006.07.26 23:00modify630.601.25741.26910.0000
7982006.07.26 23:00modify630.601.25741.26920.0000
7992006.07.26 23:00modify630.601.25741.26930.0000
8002006.07.26 23:05modify630.601.25741.26940.0000
8012006.07.27 00:01close630.601.27131.26940.00001042.5011837.50
8022006.07.27 00:03sell640.701.27140.00000.0000
8032006.07.27 04:00close640.701.27200.00000.0000-52.5011785.00
8042006.07.27 04:01buy650.701.27210.00000.0000
8052006.07.27 15:05modify650.701.27211.27220.0000
8062006.07.27 15:06modify650.701.27211.27230.0000
8072006.07.27 15:06modify650.701.27211.27240.0000
8082006.07.27 15:06modify650.701.27211.27250.0000
8092006.07.27 15:06modify650.701.27211.27260.0000
8102006.07.27 15:06modify650.701.27211.27270.0000
8112006.07.27 15:07modify650.701.27211.27280.0000
8122006.07.27 15:08modify650.701.27211.27290.0000
8132006.07.27 15:11modify650.701.27211.27300.0000
8142006.07.27 15:11modify650.701.27211.27310.0000
8152006.07.27 15:11modify650.701.27211.27320.0000
8162006.07.27 15:13modify650.701.27211.27330.0000
8172006.07.27 15:20modify650.701.27211.27340.0000
8182006.07.27 15:27modify650.701.27211.27350.0000
8192006.07.27 15:28modify650.701.27211.27360.0000
8202006.07.27 15:29modify650.701.27211.27370.0000
8212006.07.27 15:30modify650.701.27211.27390.0000
8222006.07.27 15:37modify650.701.27211.27400.0000
8232006.07.27 16:00close650.701.27431.27400.0000192.5011977.50
8242006.07.27 16:00sell660.701.27420.00000.0000
8252006.07.27 19:59modify660.701.27421.27420.0000
8262006.07.27 19:59modify660.701.27421.27400.0000
8272006.07.27 19:59modify660.701.27421.27390.0000
8282006.07.27 19:59modify660.701.27421.27380.0000
8292006.07.27 19:59modify660.701.27421.27350.0000
8302006.07.27 20:13modify660.701.27421.27340.0000
8312006.07.27 20:13modify660.701.27421.27320.0000
8322006.07.27 20:13modify660.701.27421.27300.0000
8332006.07.27 20:14modify660.701.27421.27290.0000
8342006.07.27 20:15modify660.701.27421.27280.0000
8352006.07.27 20:15modify660.701.27421.27270.0000
8362006.07.27 20:17modify660.701.27421.27260.0000
8372006.07.27 20:20modify660.701.27421.27250.0000
8382006.07.27 20:24modify660.701.27421.27230.0000
8392006.07.27 20:28modify660.701.27421.27180.0000
8402006.07.27 20:29modify660.701.27421.27170.0000
8412006.07.27 20:31modify660.701.27421.27160.0000
8422006.07.27 20:31modify660.701.27421.27140.0000
8432006.07.28 03:24modify660.701.27421.27130.0000
8442006.07.28 03:24modify660.701.27421.27120.0000
8452006.07.28 03:24modify660.701.27421.27110.0000
8462006.07.28 04:00modify660.701.27421.27100.0000
8472006.07.28 04:00modify660.701.27421.27090.0000
8482006.07.28 04:01close660.701.26821.27090.0000525.0012502.50
8492006.07.28 04:01buy670.801.26840.00000.0000
8502006.07.28 14:31modify670.801.26841.26840.0000
8512006.07.28 14:31modify670.801.26841.26850.0000
8522006.07.28 14:31modify670.801.26841.26860.0000
8532006.07.28 14:31modify670.801.26841.26870.0000
8542006.07.28 14:33modify670.801.26841.26880.0000
8552006.07.28 14:33modify670.801.26841.26890.0000
8562006.07.28 14:33modify670.801.26841.26900.0000
8572006.07.28 14:33modify670.801.26841.26910.0000
8582006.07.28 14:33modify670.801.26841.26920.0000
8592006.07.28 14:33modify670.801.26841.26930.0000
8602006.07.28 14:33modify670.801.26841.26940.0000
8612006.07.28 14:33modify670.801.26841.26950.0000
8622006.07.28 14:33modify670.801.26841.26960.0000
8632006.07.28 14:33modify670.801.26841.26970.0000
8642006.07.28 14:33modify670.801.26841.26980.0000
8652006.07.28 14:34modify670.801.26841.26990.0000
8662006.07.28 14:35modify670.801.26841.27010.0000
8672006.07.28 14:35modify670.801.26841.27020.0000
8682006.07.28 14:35modify670.801.26841.27030.0000
8692006.07.28 14:35modify670.801.26841.27050.0000
8702006.07.28 14:35modify670.801.26841.27060.0000
8712006.07.28 14:36modify670.801.26841.27080.0000
8722006.07.28 14:36modify670.801.26841.27110.0000
8732006.07.28 15:05modify670.801.26841.27120.0000
8742006.07.28 15:05modify670.801.26841.27130.0000
8752006.07.28 15:06modify670.801.26841.27140.0000
8762006.07.28 15:06modify670.801.26841.27150.0000
8772006.07.28 15:06modify670.801.26841.27160.0000
8782006.07.28 15:07modify670.801.26841.27170.0000
8792006.07.28 15:07modify670.801.26841.27180.0000
8802006.07.28 15:16modify670.801.26841.27190.0000
8812006.07.28 15:17modify670.801.26841.27200.0000
8822006.07.28 15:17modify670.801.26841.27210.0000
8832006.07.28 15:17modify670.801.26841.27220.0000
8842006.07.28 15:48modify670.801.26841.27230.0000
8852006.07.28 16:22modify670.801.26841.27240.0000
8862006.07.28 16:22modify670.801.26841.27250.0000
8872006.07.28 16:22modify670.801.26841.27260.0000
8882006.07.28 16:22modify670.801.26841.27270.0000
8892006.07.28 16:22modify670.801.26841.27280.0000
8902006.07.28 16:43modify670.801.26841.27290.0000
8912006.07.28 16:43modify670.801.26841.27300.0000
8922006.07.28 16:46modify670.801.26841.27310.0000
8932006.07.28 16:46modify670.801.26841.27320.0000
8942006.07.28 16:56modify670.801.26841.27330.0000
8952006.07.28 16:56modify670.801.26841.27340.0000
8962006.07.28 16:57modify670.801.26841.27350.0000
8972006.07.28 16:57modify670.801.26841.27360.0000
8982006.07.28 16:57modify670.801.26841.27370.0000
8992006.07.28 17:02modify670.801.26841.27380.0000
9002006.07.28 17:05modify670.801.26841.27390.0000
9012006.07.28 18:33s/l670.801.27391.27390.0000550.0013052.50
9022006.07.28 18:33buy680.801.27410.00000.0000
9032006.07.31 00:03close680.801.27620.00000.0000210.0113262.51
9042006.07.31 00:04sell690.801.27610.00000.0000
9052006.07.31 04:02close690.801.27520.00000.000090.0013352.51
9062006.07.31 04:02buy700.801.27510.00000.0000
9072006.07.31 15:17modify700.801.27511.27510.0000
9082006.07.31 15:18modify700.801.27511.27520.0000
9092006.07.31 17:07s/l700.801.27521.27520.000010.0013362.51
9102006.08.01 00:00sell710.801.27680.00000.0000
9112006.08.01 06:56modify710.801.27681.27680.0000
9122006.08.01 06:56modify710.801.27681.27660.0000
9132006.08.01 06:58modify710.801.27681.27640.0000
9142006.08.01 07:02modify710.801.27681.27630.0000
9152006.08.01 07:03modify710.801.27681.27620.0000
9162006.08.01 07:06modify710.801.27681.27610.0000
9172006.08.01 07:06modify710.801.27681.27600.0000
9182006.08.01 07:38modify710.801.27681.27590.0000
9192006.08.01 07:42modify710.801.27681.27580.0000
9202006.08.01 07:43modify710.801.27681.27570.0000
9212006.08.01 08:00close710.801.27361.27570.0000319.9913682.50
9222006.08.01 08:02buy720.801.27350.00000.0000
9232006.08.01 12:54modify720.801.27351.27360.0000
9242006.08.01 13:11modify720.801.27351.27370.0000
9252006.08.01 13:11modify720.801.27351.27380.0000
9262006.08.01 13:13modify720.801.27351.27400.0000
9272006.08.01 13:14modify720.801.27351.27410.0000
9282006.08.01 13:43modify720.801.27351.27420.0000
9292006.08.01 14:30modify720.801.27351.27430.0000
9302006.08.01 14:30modify720.801.27351.27440.0000
9312006.08.01 14:30modify720.801.27351.27450.0000
9322006.08.01 14:30modify720.801.27351.27460.0000
9332006.08.01 14:30modify720.801.27351.27470.0000
9342006.08.01 14:30modify720.801.27351.27480.0000
9352006.08.01 14:30modify720.801.27351.27490.0000
9362006.08.01 14:30modify720.801.27351.27500.0000
9372006.08.01 14:37s/l720.801.27501.27500.0000150.0013832.50
9382006.08.01 14:37buy730.801.27530.00000.0000
9392006.08.01 18:04modify730.801.27531.27540.0000
9402006.08.01 18:04modify730.801.27531.27570.0000
9412006.08.01 18:07modify730.801.27531.27620.0000
9422006.08.01 18:07modify730.801.27531.27630.0000
9432006.08.01 18:07modify730.801.27531.27640.0000
9442006.08.01 18:07modify730.801.27531.27650.0000
9452006.08.01 18:07modify730.801.27531.27660.0000
9462006.08.01 18:09modify730.801.27531.27680.0000
9472006.08.01 18:09modify730.801.27531.27690.0000
9482006.08.01 18:09modify730.801.27531.27700.0000
9492006.08.01 18:09modify730.801.27531.27720.0000
9502006.08.01 18:12modify730.801.27531.27730.0000
9512006.08.01 18:12modify730.801.27531.27750.0000
9522006.08.01 18:12modify730.801.27531.27770.0000
9532006.08.01 18:14modify730.801.27531.27780.0000
9542006.08.01 18:14modify730.801.27531.27790.0000
9552006.08.01 18:14modify730.801.27531.27800.0000
9562006.08.01 18:14modify730.801.27531.27810.0000
9572006.08.01 18:16modify730.801.27531.27820.0000
9582006.08.01 18:16modify730.801.27531.27840.0000
9592006.08.01 18:16modify730.801.27531.27850.0000
9602006.08.01 18:16modify730.801.27531.27860.0000
9612006.08.01 18:16modify730.801.27531.27870.0000
9622006.08.01 18:16modify730.801.27531.27890.0000
9632006.08.01 19:11modify730.801.27531.27900.0000
9642006.08.01 21:32modify730.801.27531.27910.0000
9652006.08.01 21:33modify730.801.27531.27920.0000
9662006.08.01 21:37modify730.801.27531.27930.0000
9672006.08.01 22:07modify730.801.27531.27940.0000
9682006.08.01 22:08modify730.801.27531.27950.0000
9692006.08.01 22:12modify730.801.27531.27960.0000
9702006.08.01 22:27modify730.801.27531.27970.0000
9712006.08.01 22:28modify730.801.27531.27980.0000
9722006.08.01 22:54modify730.801.27531.27990.0000
9732006.08.01 23:07modify730.801.27531.28000.0000
9742006.08.02 04:00close730.801.28201.28000.0000669.9914502.49
9752006.08.02 04:01sell740.901.28200.00000.0000
9762006.08.02 17:07modify740.901.28201.28190.0000
9772006.08.02 17:07modify740.901.28201.28180.0000
9782006.08.02 17:07modify740.901.28201.28170.0000
9792006.08.02 17:07modify740.901.28201.28160.0000
9802006.08.02 18:25modify740.901.28201.28150.0000
9812006.08.02 18:25modify740.901.28201.28140.0000
9822006.08.02 18:25modify740.901.28201.28130.0000
9832006.08.02 18:25modify740.901.28201.28120.0000
9842006.08.02 18:25modify740.901.28201.28110.0000
9852006.08.02 18:25modify740.901.28201.28090.0000
9862006.08.03 02:23modify740.901.28201.28080.0000
9872006.08.03 02:23modify740.901.28201.28070.0000
9882006.08.03 02:23modify740.901.28201.28060.0000
9892006.08.03 02:23modify740.901.28201.28050.0000
9902006.08.03 02:23modify740.901.28201.28040.0000
9912006.08.03 02:23modify740.901.28201.28030.0000
9922006.08.03 02:23modify740.901.28201.28020.0000
9932006.08.03 02:23modify740.901.28201.28010.0000
9942006.08.03 02:23modify740.901.28201.28000.0000
9952006.08.03 02:23modify740.901.28201.27980.0000
9962006.08.03 02:23modify740.901.28201.27970.0000
9972006.08.03 02:37modify740.901.28201.27960.0000
9982006.08.03 02:37modify740.901.28201.27950.0000
9992006.08.03 02:37modify740.901.28201.27920.0000
10002006.08.03 02:51modify740.901.28201.27910.0000
10012006.08.03 02:52modify740.901.28201.27900.0000
10022006.08.03 02:57modify740.901.28201.27890.0000
10032006.08.03 02:58modify740.901.28201.27880.0000
10042006.08.03 03:10modify740.901.28201.27870.0000
10052006.08.03 03:11modify740.901.28201.27860.0000
10062006.08.03 03:11modify740.901.28201.27850.0000
10072006.08.03 03:11modify740.901.28201.27830.0000
10082006.08.03 03:11modify740.901.28201.27810.0000
10092006.08.03 03:11modify740.901.28201.27790.0000
10102006.08.03 03:11modify740.901.28201.27780.0000
10112006.08.03 03:15modify740.901.28201.27770.0000
10122006.08.03 03:15modify740.901.28201.27750.0000
10132006.08.03 09:11s/l740.901.27751.27750.0000506.2415008.73
10142006.08.03 11:32sell750.901.27580.00000.0000
10152006.08.03 12:00close750.901.27590.00000.0000-11.2514997.48
10162006.08.03 12:00buy760.901.27580.00000.0000
10172006.08.03 14:02modify760.901.27581.27590.0000
10182006.08.03 14:02modify760.901.27581.27600.0000
10192006.08.03 14:30modify760.901.27581.27610.0000
10202006.08.03 14:30modify760.901.27581.27630.0000
10212006.08.03 14:30modify760.901.27581.27640.0000
10222006.08.03 14:30modify760.901.27581.27650.0000
10232006.08.03 14:30modify760.901.27581.27660.0000
10242006.08.03 14:30modify760.901.27581.27670.0000
10252006.08.03 14:30modify760.901.27581.27680.0000
10262006.08.03 14:31modify760.901.27581.27700.0000
10272006.08.03 14:31modify760.901.27581.27710.0000
10282006.08.03 14:31modify760.901.27581.27720.0000
10292006.08.03 14:35modify760.901.27581.27730.0000
10302006.08.03 14:35modify760.901.27581.27740.0000
10312006.08.03 14:35modify760.901.27581.27750.0000
10322006.08.03 14:35modify760.901.27581.27760.0000
10332006.08.03 14:35modify760.901.27581.27770.0000
10342006.08.03 14:35modify760.901.27581.27780.0000
10352006.08.03 14:35modify760.901.27581.27790.0000
10362006.08.03 14:35modify760.901.27581.27800.0000
10372006.08.03 14:35modify760.901.27581.27810.0000
10382006.08.03 14:35modify760.901.27581.27820.0000
10392006.08.03 14:36modify760.901.27581.27830.0000
10402006.08.03 14:36modify760.901.27581.27840.0000
10412006.08.03 14:36modify760.901.27581.27850.0000
10422006.08.03 14:37modify760.901.27581.27860.0000
10432006.08.03 14:38modify760.901.27581.27870.0000
10442006.08.03 14:40modify760.901.27581.27880.0000
10452006.08.03 14:40modify760.901.27581.27890.0000
10462006.08.03 14:40modify760.901.27581.27900.0000
10472006.08.03 14:40modify760.901.27581.27910.0000
10482006.08.03 14:40modify760.901.27581.27920.0000
10492006.08.03 14:40modify760.901.27581.27930.0000
10502006.08.03 14:40modify760.901.27581.27940.0000
10512006.08.03 14:40modify760.901.27581.27950.0000
10522006.08.03 14:41modify760.901.27581.27960.0000
10532006.08.03 14:41modify760.901.27581.27970.0000
10542006.08.03 14:41modify760.901.27581.27980.0000
10552006.08.03 14:41modify760.901.27581.28000.0000
10562006.08.03 14:41modify760.901.27581.28010.0000
10572006.08.03 14:41modify760.901.27581.28020.0000
10582006.08.03 14:41modify760.901.27581.28030.0000
10592006.08.03 15:28s/l760.901.28031.28030.0000506.2515503.73
10602006.08.03 15:28buy770.901.28060.00000.0000
10612006.08.03 16:00close770.901.28120.00000.000067.5015571.23
10622006.08.03 16:00sell780.901.28110.00000.0000
10632006.08.03 17:11modify780.901.28111.28100.0000
10642006.08.03 17:13modify780.901.28111.28090.0000
10652006.08.03 17:13modify780.901.28111.28080.0000
10662006.08.03 17:13modify780.901.28111.28070.0000
10672006.08.03 17:13modify780.901.28111.28060.0000
10682006.08.03 17:13modify780.901.28111.28050.0000
10692006.08.03 17:13modify780.901.28111.28040.0000
10702006.08.03 17:13modify780.901.28111.28030.0000
10712006.08.03 17:13modify780.901.28111.28020.0000
10722006.08.03 17:13modify780.901.28111.28000.0000
10732006.08.03 17:13modify780.901.28111.27990.0000
10742006.08.03 17:14modify780.901.28111.27980.0000
10752006.08.03 17:14modify780.901.28111.27960.0000
10762006.08.03 18:34s/l780.901.27961.27960.0000168.7515739.98
10772006.08.03 18:34sell790.901.27930.00000.0000
10782006.08.04 00:01close790.901.28070.00000.0000-157.4915582.49
10792006.08.04 00:02buy800.901.28070.00000.0000
10802006.08.04 14:30modify800.901.28071.28090.0000
10812006.08.04 14:30modify800.901.28071.28100.0000
10822006.08.04 14:30modify800.901.28071.28110.0000
10832006.08.04 14:30modify800.901.28071.28130.0000
10842006.08.04 14:30modify800.901.28071.28140.0000
10852006.08.04 14:30modify800.901.28071.28150.0000
10862006.08.04 14:30modify800.901.28071.28160.0000
10872006.08.04 14:30modify800.901.28071.28180.0000
10882006.08.04 14:30modify800.901.28071.28190.0000
10892006.08.04 14:30modify800.901.28071.28200.0000
10902006.08.04 14:30modify800.901.28071.28220.0000
10912006.08.04 14:30modify800.901.28071.28230.0000
10922006.08.04 14:31modify800.901.28071.28250.0000
10932006.08.04 14:31modify800.901.28071.28260.0000
10942006.08.04 14:31modify800.901.28071.28270.0000
10952006.08.04 14:31modify800.901.28071.28280.0000
10962006.08.04 14:31modify800.901.28071.28300.0000
10972006.08.04 14:31modify800.901.28071.28310.0000
10982006.08.04 14:31modify800.901.28071.28320.0000
10992006.08.04 14:31modify800.901.28071.28330.0000
11002006.08.04 14:31modify800.901.28071.28350.0000
11012006.08.04 14:31modify800.901.28071.28360.0000
11022006.08.04 14:31modify800.901.28071.28370.0000
11032006.08.04 14:31modify800.901.28071.28380.0000
11042006.08.04 14:31modify800.901.28071.28400.0000
11052006.08.04 14:31modify800.901.28071.28410.0000
11062006.08.04 14:31modify800.901.28071.28420.0000
11072006.08.04 14:31modify800.901.28071.28430.0000
11082006.08.04 14:31modify800.901.28071.28450.0000
11092006.08.04 14:31modify800.901.28071.28460.0000
11102006.08.04 14:32modify800.901.28071.28470.0000
11112006.08.04 14:32modify800.901.28071.28480.0000
11122006.08.04 14:39modify800.901.28071.28490.0000
11132006.08.04 14:39modify800.901.28071.28500.0000
11142006.08.04 14:39modify800.901.28071.28510.0000
11152006.08.04 14:39modify800.901.28071.28520.0000
11162006.08.04 14:39modify800.901.28071.28530.0000
11172006.08.04 14:39modify800.901.28071.28540.0000
11182006.08.04 14:39modify800.901.28071.28550.0000
11192006.08.04 15:51modify800.901.28071.28560.0000
11202006.08.04 15:51modify800.901.28071.28570.0000
11212006.08.04 15:51modify800.901.28071.28580.0000
11222006.08.04 15:51modify800.901.28071.28590.0000
11232006.08.04 15:51modify800.901.28071.28600.0000
11242006.08.04 15:51modify800.901.28071.28610.0000
11252006.08.04 15:51modify800.901.28071.28620.0000
11262006.08.04 15:51modify800.901.28071.28630.0000
11272006.08.04 15:51modify800.901.28071.28640.0000
11282006.08.04 15:53modify800.901.28071.28650.0000
11292006.08.04 15:53modify800.901.28071.28660.0000
11302006.08.04 15:53modify800.901.28071.28670.0000
11312006.08.04 15:54modify800.901.28071.28680.0000
11322006.08.04 15:56modify800.901.28071.28690.0000
11332006.08.04 15:56modify800.901.28071.28700.0000
11342006.08.04 15:56modify800.901.28071.28710.0000
11352006.08.04 15:56modify800.901.28071.28720.0000
11362006.08.04 15:56modify800.901.28071.28730.0000
11372006.08.04 15:57modify800.901.28071.28740.0000
11382006.08.04 15:57modify800.901.28071.28750.0000
11392006.08.04 15:57modify800.901.28071.28760.0000
11402006.08.04 15:57modify800.901.28071.28770.0000
11412006.08.04 16:00close800.901.29001.28770.00001046.2516628.74
11422006.08.04 16:00sell811.001.29000.00000.0000
11432006.08.07 00:00close811.001.28870.00000.0000162.4916791.23
11442006.08.07 00:01buy821.001.28860.00000.0000
11452006.08.07 04:00close821.001.28840.00000.0000-24.9916766.24
11462006.08.07 04:04sell831.001.28840.00000.0000
11472006.08.07 12:00close831.001.28580.00000.0000325.0017091.24
11482006.08.07 12:01buy841.001.28590.00000.0000
11492006.08.07 16:00close841.001.28680.00000.0000112.5117203.75
11502006.08.07 16:00sell851.001.28670.00000.0000
11512006.08.07 20:00modify851.001.28671.28640.0000
11522006.08.07 20:01modify851.001.28671.28630.0000
11532006.08.07 23:24modify851.001.28671.28620.0000
11542006.08.07 23:56modify851.001.28671.28610.0000
11552006.08.07 23:56modify851.001.28671.28600.0000
11562006.08.07 23:57modify851.001.28671.28590.0000
11572006.08.07 23:57modify851.001.28671.28580.0000
11582006.08.07 23:57modify851.001.28671.28550.0000
11592006.08.07 23:58modify851.001.28671.28540.0000
11602006.08.07 23:58modify851.001.28671.28530.0000
11612006.08.07 23:58modify851.001.28671.28510.0000
11622006.08.07 23:58modify851.001.28671.28490.0000
11632006.08.07 23:59modify851.001.28671.28480.0000
11642006.08.08 00:00close851.001.28211.28480.0000575.0017778.75
11652006.08.08 00:01buy861.101.28210.00000.0000
11662006.08.08 12:37modify861.101.28211.28220.0000
11672006.08.08 20:00close861.101.28351.28220.0000192.4917971.24
11682006.08.08 20:00sell871.101.28340.00000.0000
11692006.08.09 00:48modify871.101.28341.28330.0000
11702006.08.09 00:48modify871.101.28341.28290.0000
11712006.08.09 00:48modify871.101.28341.28220.0000
11722006.08.09 00:49modify871.101.28341.28200.0000
11732006.08.09 00:49modify871.101.28341.28190.0000
11742006.08.09 00:49modify871.101.28341.28170.0000
11752006.08.09 00:49modify871.101.28341.28150.0000
11762006.08.09 00:49modify871.101.28341.28130.0000
11772006.08.09 00:49modify871.101.28341.28120.0000
11782006.08.09 00:49modify871.101.28341.28100.0000
11792006.08.09 00:49modify871.101.28341.28070.0000
11802006.08.09 00:49modify871.101.28341.28050.0000
11812006.08.09 00:49modify871.101.28341.28030.0000
11822006.08.09 00:59modify871.101.28341.28010.0000
11832006.08.09 00:59modify871.101.28341.28000.0000
11842006.08.09 00:59modify871.101.28341.27990.0000
11852006.08.09 00:59modify871.101.28341.27970.0000
11862006.08.09 01:43s/l871.101.27971.27970.0000508.7618480.00
11872006.08.09 01:43sell881.101.27960.00000.0000
11882006.08.09 04:01close881.101.27840.00000.0000165.0018645.00
11892006.08.09 04:01buy891.101.27850.00000.0000
11902006.08.09 08:01modify891.101.27851.27860.0000
11912006.08.09 08:01modify891.101.27851.27870.0000
11922006.08.09 08:13modify891.101.27851.27880.0000
11932006.08.09 08:13modify891.101.27851.27890.0000
11942006.08.09 08:14modify891.101.27851.27900.0000
11952006.08.09 08:14modify891.101.27851.27910.0000
11962006.08.09 08:14modify891.101.27851.27920.0000
11972006.08.09 08:14modify891.101.27851.27930.0000
11982006.08.09 08:14modify891.101.27851.27940.0000
11992006.08.09 08:14modify891.101.27851.27950.0000
12002006.08.09 08:14modify891.101.27851.27960.0000
12012006.08.09 08:14modify891.101.27851.27970.0000
12022006.08.09 08:15modify891.101.27851.27980.0000
12032006.08.09 08:23modify891.101.27851.27990.0000
12042006.08.09 08:23modify891.101.27851.28000.0000
12052006.08.09 08:23modify891.101.27851.28010.0000
12062006.08.09 08:23modify891.101.27851.28020.0000
12072006.08.09 08:54modify891.101.27851.28030.0000
12082006.08.09 09:00modify891.101.27851.28050.0000
12092006.08.09 09:01modify891.101.27851.28060.0000
12102006.08.09 09:01modify891.101.27851.28080.0000
12112006.08.09 09:01modify891.101.27851.28100.0000
12122006.08.09 09:02modify891.101.27851.28110.0000
12132006.08.09 09:02modify891.101.27851.28120.0000
12142006.08.09 09:02modify891.101.27851.28130.0000
12152006.08.09 09:28modify891.101.27851.28150.0000
12162006.08.09 09:28modify891.101.27851.28160.0000
12172006.08.09 09:28modify891.101.27851.28170.0000
12182006.08.09 09:28modify891.101.27851.28180.0000
12192006.08.09 09:29modify891.101.27851.28190.0000
12202006.08.09 09:29modify891.101.27851.28200.0000
12212006.08.09 10:04modify891.101.27851.28210.0000
12222006.08.09 10:04modify891.101.27851.28230.0000
12232006.08.09 10:05modify891.101.27851.28240.0000
12242006.08.09 10:05modify891.101.27851.28250.0000
12252006.08.09 10:05modify891.101.27851.28260.0000
12262006.08.09 10:05modify891.101.27851.28270.0000
12272006.08.09 10:05modify891.101.27851.28280.0000
12282006.08.09 10:06modify891.101.27851.28290.0000
12292006.08.09 10:06modify891.101.27851.28300.0000
12302006.08.09 10:06modify891.101.27851.28310.0000
12312006.08.09 10:06modify891.101.27851.28320.0000
12322006.08.09 10:06modify891.101.27851.28330.0000
12332006.08.09 10:07modify891.101.27851.28340.0000
12342006.08.09 10:07modify891.101.27851.28350.0000
12352006.08.09 10:07modify891.101.27851.28360.0000
12362006.08.09 10:07modify891.101.27851.28370.0000
12372006.08.09 10:15modify891.101.27851.28380.0000
12382006.08.09 10:18modify891.101.27851.28390.0000
12392006.08.09 10:18modify891.101.27851.28400.0000
12402006.08.09 10:18modify891.101.27851.28410.0000
12412006.08.09 10:36modify891.101.27851.28420.0000
12422006.08.09 10:41modify891.101.27851.28430.0000
12432006.08.09 10:42modify891.101.27851.28440.0000
12442006.08.09 11:58modify891.101.27851.28450.0000
12452006.08.09 11:58modify891.101.27851.28460.0000
12462006.08.09 11:58modify891.101.27851.28470.0000
12472006.08.09 12:33modify891.101.27851.28480.0000
12482006.08.09 12:33modify891.101.27851.28490.0000
12492006.08.09 12:33modify891.101.27851.28500.0000
12502006.08.09 12:33modify891.101.27851.28510.0000
12512006.08.09 12:34modify891.101.27851.28520.0000
12522006.08.09 12:34modify891.101.27851.28530.0000
12532006.08.09 12:34modify891.101.27851.28540.0000
12542006.08.09 12:34modify891.101.27851.28550.0000
12552006.08.09 12:34modify891.101.27851.28560.0000
12562006.08.09 12:36modify891.101.27851.28570.0000
12572006.08.09 12:43modify891.101.27851.28590.0000
12582006.08.09 12:43modify891.101.27851.28610.0000
12592006.08.09 12:43modify891.101.27851.28630.0000
12602006.08.09 12:44modify891.101.27851.28640.0000
12612006.08.09 12:44modify891.101.27851.28650.0000
12622006.08.09 12:45modify891.101.27851.28660.0000
12632006.08.09 12:45modify891.101.27851.28670.0000
12642006.08.09 12:55modify891.101.27851.28680.0000
12652006.08.09 12:55modify891.101.27851.28690.0000
12662006.08.09 12:55modify891.101.27851.28700.0000
12672006.08.09 12:55modify891.101.27851.28710.0000
12682006.08.09 12:55modify891.101.27851.28720.0000
12692006.08.09 15:31s/l891.101.28721.28720.00001196.2519841.25
12702006.08.09 15:40buy901.201.28780.00000.0000
12712006.08.09 16:01close901.201.28760.00000.0000-29.9919811.26
12722006.08.09 16:32sell911.201.28760.00000.0000
12732006.08.10 00:02close911.201.28660.00000.0000150.0119961.27
12742006.08.10 00:04buy921.201.28660.00000.0000
12752006.08.10 08:00close921.201.28750.00000.0000135.0120096.28
12762006.08.10 08:01sell931.201.28760.00000.0000
12772006.08.10 10:12modify931.201.28761.28760.0000
12782006.08.10 10:12modify931.201.28761.28750.0000
12792006.08.10 11:23s/l931.201.28751.28750.000015.0120111.29
12802006.08.10 11:23sell941.201.28730.00000.0000
12812006.08.10 14:32modify941.201.28731.28720.0000
12822006.08.10 14:33modify941.201.28731.28710.0000
12832006.08.10 14:36modify941.201.28731.28700.0000
12842006.08.10 14:36modify941.201.28731.28690.0000
12852006.08.10 14:36modify941.201.28731.28680.0000
12862006.08.10 14:36modify941.201.28731.28670.0000
12872006.08.10 14:37modify941.201.28731.28650.0000
12882006.08.10 14:37modify941.201.28731.28630.0000
12892006.08.10 14:38modify941.201.28731.28620.0000
12902006.08.10 14:38modify941.201.28731.28610.0000
12912006.08.10 14:38modify941.201.28731.28600.0000
12922006.08.10 14:39modify941.201.28731.28590.0000
12932006.08.10 14:39modify941.201.28731.28580.0000
12942006.08.10 14:39modify941.201.28731.28560.0000
12952006.08.10 14:39modify941.201.28731.28550.0000
12962006.08.10 14:41modify941.201.28731.28540.0000
12972006.08.10 15:39modify941.201.28731.28530.0000
12982006.08.10 15:50modify941.201.28731.28520.0000
12992006.08.10 15:50modify941.201.28731.28510.0000
13002006.08.10 16:02modify941.201.28731.28500.0000
13012006.08.10 16:02modify941.201.28731.28490.0000
13022006.08.10 16:02modify941.201.28731.28480.0000
13032006.08.10 16:02modify941.201.28731.28470.0000
13042006.08.10 16:02modify941.201.28731.28460.0000
13052006.08.10 16:02modify941.201.28731.28450.0000
13062006.08.10 16:03modify941.201.28731.28440.0000
13072006.08.10 16:06modify941.201.28731.28430.0000
13082006.08.10 16:06modify941.201.28731.28420.0000
13092006.08.10 16:06modify941.201.28731.28410.0000
13102006.08.10 16:06modify941.201.28731.28400.0000
13112006.08.10 16:06modify941.201.28731.28380.0000
13122006.08.10 16:16modify941.201.28731.28370.0000
13132006.08.10 16:16modify941.201.28731.28360.0000
13142006.08.10 16:16modify941.201.28731.28350.0000
13152006.08.10 16:16modify941.201.28731.28330.0000
13162006.08.10 16:16modify941.201.28731.28320.0000
13172006.08.10 16:16modify941.201.28731.28310.0000
13182006.08.10 16:16modify941.201.28731.28300.0000
13192006.08.10 16:16modify941.201.28731.28280.0000
13202006.08.10 16:22modify941.201.28731.28270.0000
13212006.08.10 16:22modify941.201.28731.28260.0000
13222006.08.10 16:23modify941.201.28731.28250.0000
13232006.08.10 16:23modify941.201.28731.28240.0000
13242006.08.10 16:24modify941.201.28731.28220.0000
13252006.08.10 16:24modify941.201.28731.28200.0000
13262006.08.10 16:24modify941.201.28731.28190.0000
13272006.08.10 16:24modify941.201.28731.28180.0000
13282006.08.10 16:24modify941.201.28731.28160.0000
13292006.08.10 16:24modify941.201.28731.28140.0000
13302006.08.10 16:25modify941.201.28731.28130.0000
13312006.08.10 16:26modify941.201.28731.28120.0000
13322006.08.10 16:34modify941.201.28731.28110.0000
13332006.08.10 16:34modify941.201.28731.28100.0000
13342006.08.10 16:34modify941.201.28731.28080.0000
13352006.08.10 16:35modify941.201.28731.28070.0000
13362006.08.10 16:35modify941.201.28731.28050.0000
13372006.08.10 16:35modify941.201.28731.28040.0000
13382006.08.10 16:35modify941.201.28731.28030.0000
13392006.08.10 16:35modify941.201.28731.28010.0000
13402006.08.10 16:36modify941.201.28731.28000.0000
13412006.08.10 16:36modify941.201.28731.27990.0000
13422006.08.10 16:36modify941.201.28731.27980.0000
13432006.08.10 16:36modify941.201.28731.27970.0000
13442006.08.10 16:37modify941.201.28731.27960.0000
13452006.08.10 16:37modify941.201.28731.27950.0000
13462006.08.10 16:37modify941.201.28731.27940.0000
13472006.08.10 16:37modify941.201.28731.27930.0000
13482006.08.10 16:37modify941.201.28731.27920.0000
13492006.08.10 16:37modify941.201.28731.27910.0000
13502006.08.10 16:37modify941.201.28731.27890.0000
13512006.08.10 17:17modify941.201.28731.27870.0000
13522006.08.10 17:18modify941.201.28731.27850.0000
13532006.08.10 17:18modify941.201.28731.27840.0000
13542006.08.10 17:18modify941.201.28731.27820.0000
13552006.08.10 17:18modify941.201.28731.27810.0000
13562006.08.10 17:19modify941.201.28731.27800.0000
13572006.08.10 17:28s/l941.201.27801.27800.00001395.0021506.29
13582006.08.10 17:28sell951.301.27770.00000.0000
13592006.08.10 20:01close951.301.27810.00000.0000-64.9921441.30
13602006.08.10 20:01buy961.301.27810.00000.0000
13612006.08.11 00:02close961.301.27930.00000.0000195.0121636.31
13622006.08.11 00:03sell971.301.27930.00000.0000
13632006.08.11 04:01close971.301.27750.00000.0000292.5021928.81
13642006.08.11 04:02buy981.301.27750.00000.0000
13652006.08.11 12:00close981.301.27820.00000.0000113.7522042.56
13662006.08.11 12:01sell991.301.27810.00000.0000
13672006.08.11 14:30modify991.301.27811.27810.0000
13682006.08.11 14:30modify991.301.27811.27790.0000
13692006.08.11 14:30modify991.301.27811.27770.0000
13702006.08.11 14:30modify991.301.27811.27750.0000
13712006.08.11 14:30modify991.301.27811.27730.0000
13722006.08.11 14:30modify991.301.27811.27710.0000
13732006.08.11 14:31modify991.301.27811.27700.0000
13742006.08.11 14:31modify991.301.27811.27690.0000
13752006.08.11 14:31modify991.301.27811.27680.0000
13762006.08.11 14:31modify991.301.27811.27670.0000
13772006.08.11 14:31modify991.301.27811.27660.0000
13782006.08.11 14:31modify991.301.27811.27650.0000
13792006.08.11 14:31modify991.301.27811.27640.0000
13802006.08.11 14:31modify991.301.27811.27630.0000
13812006.08.11 14:31modify991.301.27811.27620.0000
13822006.08.11 14:31modify991.301.27811.27610.0000
13832006.08.11 14:31modify991.301.27811.27600.0000
13842006.08.11 14:31modify991.301.27811.27590.0000
13852006.08.11 14:31modify991.301.27811.27580.0000
13862006.08.11 14:33modify991.301.27811.27570.0000
13872006.08.11 14:33modify991.301.27811.27560.0000
13882006.08.11 14:33modify991.301.27811.27550.0000
13892006.08.11 14:33modify991.301.27811.27540.0000
13902006.08.11 14:33modify991.301.27811.27530.0000
13912006.08.11 14:33modify991.301.27811.27520.0000
13922006.08.11 14:33modify991.301.27811.27510.0000
13932006.08.11 14:33modify991.301.27811.27500.0000
13942006.08.11 14:33modify991.301.27811.27490.0000
13952006.08.11 14:33modify991.301.27811.27480.0000
13962006.08.11 15:36s/l991.301.27481.27480.0000536.2522578.81
13972006.08.11 15:36sell1001.401.27450.00000.0000
13982006.08.14 00:00modify1001.401.27451.27450.0000
13992006.08.14 00:07close1001.401.27201.27450.0000437.5023016.31
14002006.08.14 00:08buy1011.401.27180.00000.0000
14012006.08.14 03:55modify1011.401.27181.27190.0000
14022006.08.14 06:28modify1011.401.27181.27200.0000
14032006.08.14 06:44modify1011.401.27181.27210.0000
14042006.08.14 06:44modify1011.401.27181.27220.0000
14052006.08.14 06:45modify1011.401.27181.27230.0000
14062006.08.14 06:46modify1011.401.27181.27250.0000
14072006.08.14 06:47modify1011.401.27181.27260.0000
14082006.08.14 08:00close1011.401.27461.27260.0000490.0123506.32
14092006.08.14 08:00sell1021.401.27450.00000.0000
14102006.08.14 09:27modify1021.401.27451.27450.0000
14112006.08.14 10:03s/l1021.401.27451.27450.00000.0023506.32
14122006.08.14 10:03sell1031.401.27420.00000.0000
14132006.08.14 14:21modify1031.401.27421.27410.0000
14142006.08.14 15:01s/l1031.401.27411.27410.000017.5023523.82
14152006.08.14 16:09sell1041.401.27360.00000.0000
14162006.08.14 20:00close1041.401.27220.00000.0000244.9923768.81
14172006.08.14 20:01buy1051.401.27210.00000.0000
14182006.08.15 00:00close1051.401.27190.00000.0000-35.0023733.81
14192006.08.15 00:03sell1061.401.27220.00000.0000
14202006.08.15 04:02close1061.401.27200.00000.000035.0023768.81
14212006.08.15 04:03buy1071.401.27200.00000.0000
14222006.08.15 07:38modify1071.401.27201.27210.0000
14232006.08.15 08:03close1071.401.27441.27210.0000420.0024188.81
14242006.08.15 08:06sell1081.501.27440.00000.0000
14252006.08.15 11:04modify1081.501.27441.27430.0000
14262006.08.15 11:04modify1081.501.27441.27420.0000
14272006.08.15 12:00close1081.501.27211.27420.0000431.2424620.05
14282006.08.15 12:01buy1091.501.27200.00000.0000
14292006.08.15 14:30modify1091.501.27201.27220.0000
14302006.08.15 14:30modify1091.501.27201.27230.0000
14312006.08.15 14:30modify1091.501.27201.27250.0000
14322006.08.15 14:30modify1091.501.27201.27270.0000
14332006.08.15 14:30modify1091.501.27201.27290.0000
14342006.08.15 14:30modify1091.501.27201.27300.0000
14352006.08.15 14:30modify1091.501.27201.27320.0000
14362006.08.15 14:30modify1091.501.27201.27340.0000
14372006.08.15 14:31modify1091.501.27201.27350.0000
14382006.08.15 14:31modify1091.501.27201.27360.0000
14392006.08.15 14:31modify1091.501.27201.27370.0000
14402006.08.15 14:31modify1091.501.27201.27380.0000
14412006.08.15 14:31modify1091.501.27201.27390.0000
14422006.08.15 14:31modify1091.501.27201.27400.0000
14432006.08.15 14:50modify1091.501.27201.27410.0000
14442006.08.15 14:50modify1091.501.27201.27420.0000
14452006.08.15 14:50modify1091.501.27201.27430.0000
14462006.08.15 14:50modify1091.501.27201.27450.0000
14472006.08.15 14:50modify1091.501.27201.27460.0000
14482006.08.15 14:59modify1091.501.27201.27470.0000
14492006.08.15 15:01modify1091.501.27201.27480.0000
14502006.08.15 15:01modify1091.501.27201.27490.0000
14512006.08.15 15:01modify1091.501.27201.27500.0000
14522006.08.15 15:01modify1091.501.27201.27510.0000
14532006.08.15 15:01modify1091.501.27201.27520.0000
14542006.08.15 15:01modify1091.501.27201.27530.0000
14552006.08.15 15:05modify1091.501.27201.27540.0000
14562006.08.15 15:05modify1091.501.27201.27550.0000
14572006.08.15 15:05modify1091.501.27201.27560.0000
14582006.08.15 15:05modify1091.501.27201.27570.0000
14592006.08.15 15:06modify1091.501.27201.27580.0000
14602006.08.15 15:06modify1091.501.27201.27590.0000
14612006.08.15 15:07modify1091.501.27201.27600.0000
14622006.08.15 15:07modify1091.501.27201.27620.0000
14632006.08.15 15:08modify1091.501.27201.27630.0000
14642006.08.15 15:08modify1091.501.27201.27640.0000
14652006.08.15 15:08modify1091.501.27201.27650.0000
14662006.08.15 15:08modify1091.501.27201.27660.0000
14672006.08.15 15:43modify1091.501.27201.27670.0000
14682006.08.15 15:43modify1091.501.27201.27690.0000
14692006.08.15 15:43modify1091.501.27201.27710.0000
14702006.08.15 15:46modify1091.501.27201.27720.0000
14712006.08.15 15:46modify1091.501.27201.27730.0000
14722006.08.15 16:00close1091.501.27961.27730.00001425.0026045.05
14732006.08.15 16:01sell1101.601.27970.00000.0000
14742006.08.16 12:00close1101.601.27910.00000.0000120.0026165.05
14752006.08.16 12:01buy1111.601.27910.00000.0000
14762006.08.16 14:30modify1111.601.27911.27920.0000
14772006.08.16 14:30modify1111.601.27911.27940.0000
14782006.08.16 14:30modify1111.601.27911.27960.0000
14792006.08.16 14:30modify1111.601.27911.27970.0000
14802006.08.16 14:30modify1111.601.27911.27990.0000
14812006.08.16 14:31modify1111.601.27911.28000.0000
14822006.08.16 14:31modify1111.601.27911.28010.0000
14832006.08.16 14:31modify1111.601.27911.28020.0000
14842006.08.16 14:31modify1111.601.27911.28030.0000
14852006.08.16 14:31modify1111.601.27911.28040.0000
14862006.08.16 14:31modify1111.601.27911.28050.0000
14872006.08.16 14:31modify1111.601.27911.28060.0000
14882006.08.16 14:31modify1111.601.27911.28070.0000
14892006.08.16 14:31modify1111.601.27911.28080.0000
14902006.08.16 14:31modify1111.601.27911.28090.0000
14912006.08.16 14:37modify1111.601.27911.28100.0000
14922006.08.16 14:37modify1111.601.27911.28110.0000
14932006.08.16 14:37modify1111.601.27911.28120.0000
14942006.08.16 14:37modify1111.601.27911.28130.0000
14952006.08.16 14:37modify1111.601.27911.28140.0000
14962006.08.16 14:50modify1111.601.27911.28150.0000
14972006.08.16 14:50modify1111.601.27911.28160.0000
14982006.08.16 14:51modify1111.601.27911.28170.0000
14992006.08.16 15:06modify1111.601.27911.28180.0000
15002006.08.16 15:06modify1111.601.27911.28190.0000
15012006.08.16 15:06modify1111.601.27911.28200.0000
15022006.08.16 15:15modify1111.601.27911.28210.0000
15032006.08.16 15:15modify1111.601.27911.28220.0000
15042006.08.16 15:15modify1111.601.27911.28230.0000
15052006.08.16 15:15modify1111.601.27911.28240.0000
15062006.08.16 15:15modify1111.601.27911.28250.0000
15072006.08.16 15:16modify1111.601.27911.28260.0000
15082006.08.16 15:16modify1111.601.27911.28270.0000
15092006.08.16 15:17modify1111.601.27911.28280.0000
15102006.08.16 15:17modify1111.601.27911.28290.0000
15112006.08.16 15:17modify1111.601.27911.28300.0000
15122006.08.16 15:18modify1111.601.27911.28310.0000
15132006.08.16 15:18modify1111.601.27911.28320.0000
15142006.08.16 15:19modify1111.601.27911.28330.0000
15152006.08.16 16:00close1111.601.28511.28330.00001200.0027365.05
15162006.08.16 16:00sell1121.601.28500.00000.0000
15172006.08.17 00:00close1121.601.28470.00000.000059.9927425.04
15182006.08.17 00:04buy1131.601.28460.00000.0000
15192006.08.17 04:02close1131.601.28550.00000.0000180.0227605.06
15202006.08.17 04:02sell1141.701.28550.00000.0000
15212006.08.17 19:58modify1141.701.28551.28550.0000
15222006.08.17 19:58modify1141.701.28551.28490.0000
15232006.08.17 20:01modify1141.701.28551.28480.0000
15242006.08.17 20:01modify1141.701.28551.28470.0000
15252006.08.17 20:04close1141.701.28191.28470.0000765.0128370.07
15262006.08.17 20:04buy1151.701.28200.00000.0000
15272006.08.18 08:01close1151.701.28350.00000.0000318.7428688.81
15282006.08.18 08:03sell1161.701.28350.00000.0000
15292006.08.18 12:00close1161.701.28280.00000.0000148.7328837.54
15302006.08.18 12:01buy1171.701.28290.00000.0000
15312006.08.18 16:00close1171.701.28360.00000.0000148.7428986.28
15322006.08.18 16:00sell1181.701.28350.00000.0000
15332006.08.18 16:18modify1181.701.28351.28340.0000
15342006.08.18 16:24modify1181.701.28351.28330.0000
15352006.08.18 16:24modify1181.701.28351.28320.0000
15362006.08.18 16:24modify1181.701.28351.28310.0000
15372006.08.18 16:24modify1181.701.28351.28300.0000
15382006.08.18 16:24modify1181.701.28351.28290.0000
15392006.08.18 16:24modify1181.701.28351.28280.0000
15402006.08.18 16:24modify1181.701.28351.28270.0000
15412006.08.18 16:24modify1181.701.28351.28260.0000
15422006.08.18 16:24modify1181.701.28351.28250.0000
15432006.08.18 20:02close1181.701.28201.28250.0000318.7529305.03
15442006.08.18 20:07buy1191.801.28190.00000.0000
15452006.08.21 03:02modify1191.801.28191.28200.0000
15462006.08.21 03:03modify1191.801.28191.28210.0000
15472006.08.21 03:03modify1191.801.28191.28220.0000
15482006.08.21 03:06modify1191.801.28191.28230.0000
15492006.08.21 03:06modify1191.801.28191.28240.0000
15502006.08.21 03:06modify1191.801.28191.28250.0000
15512006.08.21 03:06modify1191.801.28191.28260.0000
15522006.08.21 03:07modify1191.801.28191.28270.0000
15532006.08.21 03:13modify1191.801.28191.28280.0000
15542006.08.21 03:16modify1191.801.28191.28290.0000
15552006.08.21 03:16modify1191.801.28191.28310.0000
15562006.08.21 03:17modify1191.801.28191.28320.0000
15572006.08.21 03:17modify1191.801.28191.28330.0000
15582006.08.21 03:17modify1191.801.28191.28340.0000
15592006.08.21 03:17modify1191.801.28191.28350.0000
15602006.08.21 03:17modify1191.801.28191.28360.0000
15612006.08.21 03:21modify1191.801.28191.28370.0000
15622006.08.21 03:22modify1191.801.28191.28380.0000
15632006.08.21 03:22modify1191.801.28191.28390.0000
15642006.08.21 03:22modify1191.801.28191.28400.0000
15652006.08.21 03:23modify1191.801.28191.28410.0000
15662006.08.21 03:46modify1191.801.28191.28420.0000
15672006.08.21 03:46modify1191.801.28191.28430.0000
15682006.08.21 03:47modify1191.801.28191.28440.0000
15692006.08.21 03:50modify1191.801.28191.28460.0000
15702006.08.21 03:51modify1191.801.28191.28480.0000
15712006.08.21 04:02modify1191.801.28191.28500.0000
15722006.08.21 04:14modify1191.801.28191.28510.0000
15732006.08.21 04:15modify1191.801.28191.28520.0000
15742006.08.21 08:54modify1191.801.28191.28530.0000
15752006.08.21 08:56modify1191.801.28191.28540.0000
15762006.08.21 08:56modify1191.801.28191.28550.0000
15772006.08.21 08:56modify1191.801.28191.28570.0000
15782006.08.21 08:56modify1191.801.28191.28580.0000
15792006.08.21 08:56modify1191.801.28191.28590.0000
15802006.08.21 08:57modify1191.801.28191.28600.0000
15812006.08.21 09:22modify1191.801.28191.28610.0000
15822006.08.21 09:22modify1191.801.28191.28620.0000
15832006.08.21 09:22modify1191.801.28191.28630.0000
15842006.08.21 09:23modify1191.801.28191.28640.0000
15852006.08.21 09:23modify1191.801.28191.28650.0000
15862006.08.21 09:24modify1191.801.28191.28660.0000
15872006.08.21 09:25modify1191.801.28191.28670.0000
15882006.08.21 09:49modify1191.801.28191.28680.0000
15892006.08.21 09:49modify1191.801.28191.28700.0000
15902006.08.21 09:50modify1191.801.28191.28720.0000
15912006.08.21 10:08modify1191.801.28191.28730.0000
15922006.08.21 10:09modify1191.801.28191.28740.0000
15932006.08.21 10:09modify1191.801.28191.28750.0000
15942006.08.21 14:09modify1191.801.28191.28760.0000
15952006.08.21 14:09modify1191.801.28191.28770.0000
15962006.08.21 14:09modify1191.801.28191.28780.0000
15972006.08.21 14:09modify1191.801.28191.28790.0000
15982006.08.21 14:09modify1191.801.28191.28800.0000
15992006.08.21 14:09modify1191.801.28191.28810.0000
16002006.08.21 14:09modify1191.801.28191.28820.0000
16012006.08.21 14:09modify1191.801.28191.28830.0000
16022006.08.21 14:09modify1191.801.28191.28840.0000
16032006.08.21 14:09modify1191.801.28191.28850.0000
16042006.08.21 14:13modify1191.801.28191.28860.0000
16052006.08.21 14:13modify1191.801.28191.28890.0000
16062006.08.21 14:13modify1191.801.28191.28900.0000
16072006.08.21 14:13modify1191.801.28191.28910.0000
16082006.08.21 14:13modify1191.801.28191.28920.0000
16092006.08.21 14:13modify1191.801.28191.28940.0000
16102006.08.21 15:59modify1191.801.28191.28950.0000
16112006.08.21 15:59modify1191.801.28191.28960.0000
16122006.08.21 15:59modify1191.801.28191.28980.0000
16132006.08.21 16:00close1191.801.29271.28980.00002430.0131735.04
16142006.08.21 16:04sell1201.901.29280.00000.0000
16152006.08.21 20:00modify1201.901.29281.29270.0000
16162006.08.21 20:29modify1201.901.29281.29260.0000
16172006.08.21 21:13modify1201.901.29281.29240.0000
16182006.08.21 21:28modify1201.901.29281.29230.0000
16192006.08.21 22:14modify1201.901.29281.29220.0000
16202006.08.21 23:36modify1201.901.29281.29210.0000
16212006.08.21 23:52modify1201.901.29281.29200.0000
16222006.08.21 23:52modify1201.901.29281.29190.0000
16232006.08.21 23:52modify1201.901.29281.29170.0000
16242006.08.22 00:03modify1201.901.29281.29150.0000
16252006.08.22 00:03modify1201.901.29281.29140.0000
16262006.08.22 00:03modify1201.901.29281.29130.0000
16272006.08.22 00:07modify1201.901.29281.29120.0000
16282006.08.22 00:08modify1201.901.29281.29110.0000
16292006.08.22 00:08modify1201.901.29281.29100.0000
16302006.08.22 00:08modify1201.901.29281.29090.0000
16312006.08.22 00:08modify1201.901.29281.29080.0000
16322006.08.22 00:08modify1201.901.29281.29060.0000
16332006.08.22 00:08modify1201.901.29281.29050.0000
16342006.08.22 00:08modify1201.901.29281.29030.0000
16352006.08.22 00:08modify1201.901.29281.29020.0000
16362006.08.22 00:22modify1201.901.29281.29010.0000
16372006.08.22 00:23modify1201.901.29281.29000.0000
16382006.08.22 00:23modify1201.901.29281.28990.0000
16392006.08.22 00:23modify1201.901.29281.28970.0000
16402006.08.22 00:23modify1201.901.29281.28960.0000
16412006.08.22 00:23modify1201.901.29281.28940.0000
16422006.08.22 00:23modify1201.901.29281.28930.0000
16432006.08.22 00:36modify1201.901.29281.28910.0000
16442006.08.22 00:36modify1201.901.29281.28890.0000
16452006.08.22 04:01close1201.901.28661.28890.00001472.5033207.54
16462006.08.22 04:07buy1212.001.28660.00000.0000
16472006.08.22 08:01close1212.001.28690.00000.000075.0233282.56
16482006.08.22 08:01sell1222.001.28690.00000.0000
16492006.08.22 12:00modify1222.001.28691.28690.0000
16502006.08.22 12:08modify1222.001.28691.28680.0000
16512006.08.22 12:10modify1222.001.28691.28670.0000
16522006.08.22 12:10modify1222.001.28691.28650.0000
16532006.08.22 12:10modify1222.001.28691.28640.0000
16542006.08.22 13:51modify1222.001.28691.28630.0000
16552006.08.22 13:51modify1222.001.28691.28620.0000
16562006.08.22 13:51modify1222.001.28691.28610.0000
16572006.08.22 13:51modify1222.001.28691.28600.0000
16582006.08.22 13:51modify1222.001.28691.28590.0000
16592006.08.22 13:51modify1222.001.28691.28580.0000
16602006.08.22 13:51modify1222.001.28691.28570.0000
16612006.08.22 13:52modify1222.001.28691.28560.0000
16622006.08.22 13:55modify1222.001.28691.28550.0000
16632006.08.22 13:55modify1222.001.28691.28540.0000
16642006.08.22 13:55modify1222.001.28691.28530.0000
16652006.08.22 13:55modify1222.001.28691.28520.0000
16662006.08.22 13:55modify1222.001.28691.28510.0000
16672006.08.22 13:56modify1222.001.28691.28500.0000
16682006.08.22 13:56modify1222.001.28691.28490.0000
16692006.08.22 13:56modify1222.001.28691.28480.0000
16702006.08.22 13:56modify1222.001.28691.28470.0000
16712006.08.22 13:56modify1222.001.28691.28460.0000
16722006.08.22 13:56modify1222.001.28691.28450.0000
16732006.08.22 13:56modify1222.001.28691.28440.0000
16742006.08.22 13:56modify1222.001.28691.28430.0000
16752006.08.22 13:56modify1222.001.28691.28420.0000
16762006.08.22 13:56modify1222.001.28691.28410.0000
16772006.08.22 14:00modify1222.001.28691.28390.0000
16782006.08.22 14:02modify1222.001.28691.28380.0000
16792006.08.22 15:06modify1222.001.28691.28370.0000
16802006.08.22 15:06modify1222.001.28691.28360.0000
16812006.08.22 15:06modify1222.001.28691.28350.0000
16822006.08.22 15:10modify1222.001.28691.28340.0000
16832006.08.22 15:10modify1222.001.28691.28330.0000
16842006.08.22 15:11modify1222.001.28691.28300.0000
16852006.08.22 16:24modify1222.001.28691.28290.0000
16862006.08.22 16:24modify1222.001.28691.28270.0000
16872006.08.22 19:29modify1222.001.28691.28260.0000
16882006.08.22 19:29modify1222.001.28691.28250.0000
16892006.08.22 19:31modify1222.001.28691.28240.0000
16902006.08.22 19:33modify1222.001.28691.28230.0000
16912006.08.22 19:35modify1222.001.28691.28220.0000
16922006.08.22 19:58modify1222.001.28691.28200.0000
16932006.08.22 19:59modify1222.001.28691.28190.0000
16942006.08.22 19:59modify1222.001.28691.28180.0000
16952006.08.22 20:01close1222.001.27901.28180.00001975.0035257.56
16962006.08.22 20:02buy1232.101.27900.00000.0000
16972006.08.23 00:05close1232.101.28020.00000.0000315.0035572.56
16982006.08.23 00:06sell1242.101.28010.00000.0000
16992006.08.23 08:00close1242.101.27950.00000.0000157.5135730.07
17002006.08.23 08:00buy1252.101.27940.00000.0000
17012006.08.23 09:27modify1252.101.27941.27940.0000
17022006.08.23 09:28modify1252.101.27941.27950.0000
17032006.08.23 09:29modify1252.101.27941.27960.0000
17042006.08.23 09:32modify1252.101.27941.27970.0000
17052006.08.23 09:33modify1252.101.27941.27980.0000
17062006.08.23 09:33modify1252.101.27941.27990.0000
17072006.08.23 09:36modify1252.101.27941.28000.0000
17082006.08.23 09:36modify1252.101.27941.28010.0000
17092006.08.23 09:36modify1252.101.27941.28020.0000
17102006.08.23 15:51modify1252.101.27941.28030.0000
17112006.08.23 16:00modify1252.101.27941.28040.0000
17122006.08.23 16:00modify1252.101.27941.28050.0000
17132006.08.23 16:00close1252.101.28321.28050.0000997.5236727.59
17142006.08.23 16:00sell1262.201.28310.00000.0000
17152006.08.23 16:34modify1262.201.28311.28300.0000
17162006.08.23 16:36modify1262.201.28311.28290.0000
17172006.08.23 16:36modify1262.201.28311.28280.0000
17182006.08.23 16:36modify1262.201.28311.28270.0000
17192006.08.23 16:36modify1262.201.28311.28260.0000
17202006.08.23 16:36modify1262.201.28311.28250.0000
17212006.08.23 16:36modify1262.201.28311.28240.0000
17222006.08.23 16:36modify1262.201.28311.28220.0000
17232006.08.23 17:01modify1262.201.28311.28210.0000
17242006.08.23 17:01modify1262.201.28311.28200.0000
17252006.08.23 17:02modify1262.201.28311.28190.0000
17262006.08.23 17:02modify1262.201.28311.28180.0000
17272006.08.23 17:02modify1262.201.28311.28170.0000
17282006.08.23 17:02modify1262.201.28311.28160.0000
17292006.08.23 17:02modify1262.201.28311.28140.0000
17302006.08.23 17:02modify1262.201.28311.28130.0000
17312006.08.23 17:02modify1262.201.28311.28120.0000
17322006.08.23 17:02modify1262.201.28311.28100.0000
17332006.08.23 17:05modify1262.201.28311.28090.0000
17342006.08.23 17:05modify1262.201.28311.28080.0000
17352006.08.23 20:01close1262.201.27871.28080.00001210.0237937.61
17362006.08.23 20:02buy1272.301.27860.00000.0000
17372006.08.24 00:01close1272.301.27860.00000.0000-0.0237937.59
17382006.08.24 00:02sell1282.301.27850.00000.0000
17392006.08.24 04:01close1282.301.27690.00000.0000459.9938397.58
17402006.08.24 04:02buy1292.301.27700.00000.0000
17412006.08.24 10:01modify1292.301.27701.27710.0000
17422006.08.24 10:01modify1292.301.27701.27720.0000
17432006.08.24 10:01modify1292.301.27701.27730.0000
17442006.08.24 10:01modify1292.301.27701.27740.0000
17452006.08.24 10:01modify1292.301.27701.27750.0000
17462006.08.24 10:01modify1292.301.27701.27760.0000
17472006.08.24 10:01modify1292.301.27701.27770.0000
17482006.08.24 10:02modify1292.301.27701.27780.0000
17492006.08.24 10:02modify1292.301.27701.27790.0000
17502006.08.24 10:02modify1292.301.27701.27800.0000
17512006.08.24 10:02modify1292.301.27701.27810.0000
17522006.08.24 10:02modify1292.301.27701.27820.0000
17532006.08.24 10:02modify1292.301.27701.27830.0000
17542006.08.24 10:03modify1292.301.27701.27840.0000
17552006.08.24 10:14modify1292.301.27701.27850.0000
17562006.08.24 10:14modify1292.301.27701.27860.0000
17572006.08.24 10:14modify1292.301.27701.27870.0000
17582006.08.24 10:15modify1292.301.27701.27880.0000
17592006.08.24 10:15modify1292.301.27701.27890.0000
17602006.08.24 10:15modify1292.301.27701.27910.0000
17612006.08.24 10:16modify1292.301.27701.27920.0000
17622006.08.24 10:47modify1292.301.27701.27930.0000
17632006.08.24 10:48modify1292.301.27701.27940.0000
17642006.08.24 10:48modify1292.301.27701.27960.0000
17652006.08.24 10:48modify1292.301.27701.27970.0000
17662006.08.24 10:48modify1292.301.27701.27980.0000
17672006.08.24 10:48modify1292.301.27701.27990.0000
17682006.08.24 10:48modify1292.301.27701.28000.0000
17692006.08.24 10:48modify1292.301.27701.28010.0000
17702006.08.24 10:48modify1292.301.27701.28020.0000
17712006.08.24 10:48modify1292.301.27701.28030.0000
17722006.08.24 10:54modify1292.301.27701.28050.0000
17732006.08.24 10:54modify1292.301.27701.28060.0000
17742006.08.24 10:54modify1292.301.27701.28070.0000
17752006.08.24 14:30modify1292.301.27701.28080.0000
17762006.08.24 14:30modify1292.301.27701.28090.0000
17772006.08.24 14:30modify1292.301.27701.28100.0000
17782006.08.24 14:42s/l1292.301.28101.28100.00001149.9939547.57
17792006.08.24 16:00sell1302.401.28220.00000.0000
17802006.08.24 17:05modify1302.401.28221.28210.0000
17812006.08.24 17:05modify1302.401.28221.28200.0000
17822006.08.24 17:06modify1302.401.28221.28190.0000
17832006.08.24 17:06modify1302.401.28221.28180.0000
17842006.08.24 17:07modify1302.401.28221.28170.0000
17852006.08.24 17:07modify1302.401.28221.28150.0000
17862006.08.24 17:18modify1302.401.28221.28140.0000
17872006.08.24 17:19modify1302.401.28221.28130.0000
17882006.08.24 17:23modify1302.401.28221.28120.0000
17892006.08.24 17:45modify1302.401.28221.28110.0000
17902006.08.24 17:45modify1302.401.28221.28100.0000
17912006.08.24 17:45modify1302.401.28221.28090.0000
17922006.08.24 17:45modify1302.401.28221.28080.0000
17932006.08.24 17:45modify1302.401.28221.28070.0000
17942006.08.24 17:45modify1302.401.28221.28060.0000
17952006.08.24 17:46modify1302.401.28221.28050.0000
17962006.08.24 17:46modify1302.401.28221.28030.0000
17972006.08.24 17:53modify1302.401.28221.28020.0000
17982006.08.24 17:53modify1302.401.28221.28010.0000
17992006.08.24 17:54modify1302.401.28221.28000.0000
18002006.08.24 17:54modify1302.401.28221.27990.0000
18012006.08.24 17:54modify1302.401.28221.27980.0000
18022006.08.24 17:55modify1302.401.28221.27970.0000
18032006.08.24 17:55modify1302.401.28221.27960.0000
18042006.08.24 17:58modify1302.401.28221.27950.0000
18052006.08.24 17:58modify1302.401.28221.27930.0000
18062006.08.24 17:59modify1302.401.28221.27920.0000
18072006.08.24 18:00modify1302.401.28221.27910.0000
18082006.08.24 21:23modify1302.401.28221.27900.0000
18092006.08.24 21:32modify1302.401.28221.27890.0000
18102006.08.24 22:10modify1302.401.28221.27880.0000
18112006.08.24 22:14modify1302.401.28221.27870.0000
18122006.08.24 22:17modify1302.401.28221.27860.0000
18132006.08.25 02:05modify1302.401.28221.27840.0000
18142006.08.25 02:05modify1302.401.28221.27830.0000
18152006.08.25 02:05modify1302.401.28221.27800.0000
18162006.08.25 04:58s/l1302.401.27801.27800.00001259.9940807.56
18172006.08.25 08:00buy1312.401.27710.00000.0000
18182006.08.25 12:00close1312.401.27670.00000.0000-120.0040687.56
18192006.08.25 12:01sell1322.401.27680.00000.0000
18202006.08.25 16:08modify1322.401.27681.27660.0000
18212006.08.25 16:08modify1322.401.27681.27650.0000
18222006.08.25 16:08modify1322.401.27681.27630.0000
18232006.08.25 16:14modify1322.401.27681.27620.0000
18242006.08.25 16:14modify1322.401.27681.27610.0000
18252006.08.25 16:14modify1322.401.27681.27600.0000
18262006.08.25 16:14modify1322.401.27681.27580.0000
18272006.08.25 17:07s/l1322.401.27581.27580.0000300.0040987.56
18282006.08.25 17:07sell1332.501.27550.00000.0000
18292006.08.28 00:00close1332.501.27610.00000.0000-187.5040800.06
18302006.08.28 00:01buy1342.401.27600.00000.0000
18312006.08.28 05:27modify1342.401.27601.27600.0000
18322006.08.28 05:27modify1342.401.27601.27630.0000
18332006.08.28 05:28modify1342.401.27601.27640.0000
18342006.08.28 05:28modify1342.401.27601.27660.0000
18352006.08.28 05:28modify1342.401.27601.27670.0000
18362006.08.28 05:29modify1342.401.27601.27680.0000
18372006.08.28 05:31modify1342.401.27601.27690.0000
18382006.08.28 05:33modify1342.401.27601.27700.0000
18392006.08.28 05:33modify1342.401.27601.27720.0000
18402006.08.28 05:33modify1342.401.27601.27740.0000
18412006.08.28 09:25modify1342.401.27601.27760.0000
18422006.08.28 09:25modify1342.401.27601.27780.0000
18432006.08.28 09:26modify1342.401.27601.27790.0000
18442006.08.28 09:26modify1342.401.27601.27820.0000
18452006.08.28 09:29modify1342.401.27601.27840.0000
18462006.08.28 09:29modify1342.401.27601.27850.0000
18472006.08.28 12:42modify1342.401.27601.27860.0000
18482006.08.28 12:46modify1342.401.27601.27870.0000
18492006.08.28 12:50modify1342.401.27601.27880.0000
18502006.08.28 12:53modify1342.401.27601.27890.0000
18512006.08.28 12:53modify1342.401.27601.27900.0000
18522006.08.28 16:00close1342.401.28091.27900.00001470.0142270.07
18532006.08.28 16:00sell1352.501.28080.00000.0000
18542006.08.28 23:23modify1352.501.28081.28050.0000
18552006.08.29 00:02close1352.501.27891.28050.0000593.7642863.83
18562006.08.29 00:03buy1362.601.27890.00000.0000
18572006.08.29 04:01modify1362.601.27891.27890.0000
18582006.08.29 05:13modify1362.601.27891.27900.0000
18592006.08.29 05:16modify1362.601.27891.27920.0000
18602006.08.29 05:17modify1362.601.27891.27930.0000
18612006.08.29 06:17modify1362.601.27891.27940.0000
18622006.08.29 06:17modify1362.601.27891.27950.0000
18632006.08.29 06:17modify1362.601.27891.27960.0000
18642006.08.29 06:34modify1362.601.27891.27970.0000
18652006.08.29 06:35modify1362.601.27891.27980.0000
18662006.08.29 06:35modify1362.601.27891.28020.0000
18672006.08.29 09:14modify1362.601.27891.28030.0000
18682006.08.29 09:14modify1362.601.27891.28040.0000
18692006.08.29 09:15modify1362.601.27891.28050.0000
18702006.08.29 09:19modify1362.601.27891.28060.0000
18712006.08.29 09:20modify1362.601.27891.28070.0000
18722006.08.29 09:20modify1362.601.27891.28080.0000
18732006.08.29 11:54s/l1362.601.28081.28080.0000617.5143481.34
18742006.08.29 12:00sell1372.601.28070.00000.0000
18752006.08.29 16:21modify1372.601.28071.28040.0000
18762006.08.29 16:22modify1372.601.28071.28030.0000
18772006.08.29 16:22modify1372.601.28071.28020.0000
18782006.08.29 16:22modify1372.601.28071.28010.0000
18792006.08.29 16:23modify1372.601.28071.28000.0000
18802006.08.29 16:23modify1372.601.28071.27990.0000
18812006.08.29 16:23modify1372.601.28071.27980.0000
18822006.08.29 16:23modify1372.601.28071.27970.0000
18832006.08.29 16:23modify1372.601.28071.27960.0000
18842006.08.29 16:23modify1372.601.28071.27940.0000
18852006.08.29 16:25modify1372.601.28071.27920.0000
18862006.08.29 16:26modify1372.601.28071.27910.0000
18872006.08.29 16:48modify1372.601.28071.27900.0000
18882006.08.29 16:48modify1372.601.28071.27890.0000
18892006.08.29 16:50modify1372.601.28071.27870.0000
18902006.08.29 16:50modify1372.601.28071.27850.0000
18912006.08.29 16:52modify1372.601.28071.27830.0000
18922006.08.29 20:00close1372.601.27681.27830.00001267.4944748.83
18932006.08.29 20:00buy1382.701.27690.00000.0000
18942006.08.29 20:09modify1382.701.27691.27690.0000
18952006.08.29 20:09modify1382.701.27691.27700.0000
18962006.08.29 20:09modify1382.701.27691.27720.0000
18972006.08.29 20:15modify1382.701.27691.27730.0000
18982006.08.29 20:15modify1382.701.27691.27740.0000
18992006.08.29 20:15modify1382.701.27691.27750.0000
19002006.08.29 20:16modify1382.701.27691.27760.0000
19012006.08.29 20:16modify1382.701.27691.27770.0000
19022006.08.29 20:18modify1382.701.27691.27780.0000
19032006.08.29 20:18modify1382.701.27691.27790.0000
19042006.08.29 20:26modify1382.701.27691.27800.0000
19052006.08.29 20:26modify1382.701.27691.27810.0000
19062006.08.29 20:27modify1382.701.27691.27820.0000
19072006.08.29 20:27modify1382.701.27691.27840.0000
19082006.08.29 20:27modify1382.701.27691.27850.0000
19092006.08.29 20:28modify1382.701.27691.27870.0000
19102006.08.29 20:29modify1382.701.27691.27880.0000
19112006.08.29 20:29modify1382.701.27691.27890.0000
19122006.08.29 20:30modify1382.701.27691.27900.0000
19132006.08.29 20:30modify1382.701.27691.27910.0000
19142006.08.29 20:31modify1382.701.27691.27920.0000
19152006.08.29 20:31modify1382.701.27691.27930.0000
19162006.08.29 20:31modify1382.701.27691.27940.0000
19172006.08.29 20:37modify1382.701.27691.27950.0000
19182006.08.29 20:37modify1382.701.27691.27960.0000
19192006.08.29 20:37modify1382.701.27691.27970.0000
19202006.08.29 20:37modify1382.701.27691.27980.0000
19212006.08.29 20:37modify1382.701.27691.27990.0000
19222006.08.29 20:37modify1382.701.27691.28000.0000
19232006.08.29 20:37modify1382.701.27691.28010.0000
19242006.08.29 20:37modify1382.701.27691.28020.0000
19252006.08.29 20:37modify1382.701.27691.28030.0000
19262006.08.29 20:53modify1382.701.27691.28040.0000
19272006.08.29 20:53modify1382.701.27691.28050.0000
19282006.08.29 20:54modify1382.701.27691.28060.0000
19292006.08.30 02:26modify1382.701.27691.28070.0000
19302006.08.30 02:26modify1382.701.27691.28080.0000
19312006.08.30 02:26modify1382.701.27691.28090.0000
19322006.08.30 02:26modify1382.701.27691.28100.0000
19332006.08.30 02:26modify1382.701.27691.28120.0000
19342006.08.30 02:27modify1382.701.27691.28130.0000
19352006.08.30 02:31modify1382.701.27691.28140.0000
19362006.08.30 03:01modify1382.701.27691.28150.0000
19372006.08.30 03:02modify1382.701.27691.28170.0000
19382006.08.30 03:32modify1382.701.27691.28180.0000
19392006.08.30 03:34modify1382.701.27691.28190.0000
19402006.08.30 03:34modify1382.701.27691.28210.0000
19412006.08.30 03:34modify1382.701.27691.28220.0000
19422006.08.30 04:29s/l1382.701.28221.28220.00001788.7546537.58
19432006.08.30 04:59buy1392.801.28320.00000.0000
19442006.08.30 16:00close1392.801.28290.00000.0000-104.9946432.59
19452006.08.30 16:00sell1402.801.28280.00000.0000
19462006.08.31 08:00close1402.801.28290.00000.0000-35.0346397.56
19472006.08.31 08:01buy1412.801.28280.00000.0000
19482006.08.31 09:28modify1412.801.28281.28290.0000
19492006.08.31 09:28modify1412.801.28281.28300.0000
19502006.08.31 09:28modify1412.801.28281.28310.0000
19512006.08.31 09:28modify1412.801.28281.28320.0000
19522006.08.31 12:00close1412.801.28461.28320.0000630.0047027.56
19532006.08.31 12:00sell1422.801.28470.00000.0000
19542006.08.31 16:27modify1422.801.28471.28460.0000
19552006.08.31 16:27modify1422.801.28471.28450.0000
19562006.08.31 16:27modify1422.801.28471.28440.0000
19572006.08.31 16:27modify1422.801.28471.28420.0000
19582006.08.31 16:27modify1422.801.28471.28410.0000
19592006.08.31 16:27modify1422.801.28471.28400.0000
19602006.08.31 16:28modify1422.801.28471.28390.0000
19612006.08.31 16:28modify1422.801.28471.28370.0000
19622006.08.31 16:28modify1422.801.28471.28360.0000
19632006.08.31 16:29modify1422.801.28471.28350.0000
19642006.08.31 16:29modify1422.801.28471.28330.0000
19652006.08.31 16:29modify1422.801.28471.28320.0000
19662006.08.31 16:29modify1422.801.28471.28310.0000
19672006.08.31 16:30modify1422.801.28471.28300.0000
19682006.08.31 16:30modify1422.801.28471.28290.0000
19692006.08.31 16:30modify1422.801.28471.28270.0000
19702006.08.31 16:30modify1422.801.28471.28260.0000
19712006.08.31 16:30modify1422.801.28471.28250.0000
19722006.08.31 17:46modify1422.801.28471.28240.0000
19732006.08.31 17:52modify1422.801.28471.28230.0000
19742006.08.31 17:52modify1422.801.28471.28220.0000
19752006.08.31 17:52modify1422.801.28471.28190.0000
19762006.08.31 17:54modify1422.801.28471.28180.0000
19772006.08.31 20:00close1422.801.27981.28180.00001715.0048742.56
19782006.08.31 20:02buy1432.901.27980.00000.0000
19792006.09.01 08:01close1432.901.28130.00000.0000543.7549286.31
19802006.09.01 08:01sell1443.001.28130.00000.0000
19812006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28120.0000
19822006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28110.0000
19832006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28100.0000
19842006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28090.0000
19852006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28080.0000
19862006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28070.0000
19872006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28060.0000
19882006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28050.0000
19892006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28040.0000
19902006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28030.0000
19912006.09.01 14:32modify1443.001.28131.28020.0000
19922006.09.01 14:35s/l1443.001.28021.28020.0000412.4849698.79
19932006.09.01 14:35sell1453.001.27990.00000.0000
19942006.09.01 14:52modify1453.001.27991.27980.0000
19952006.09.01 14:52modify1453.001.27991.27970.0000
19962006.09.01 14:53modify1453.001.27991.27960.0000
19972006.09.01 15:08modify1453.001.27991.27950.0000
19982006.09.01 15:09modify1453.001.27991.27930.0000
19992006.09.01 15:09modify1453.001.27991.27920.0000
20002006.09.01 15:09modify1453.001.27991.27910.0000
20012006.09.01 15:09modify1453.001.27991.27900.0000
20022006.09.01 15:09modify1453.001.27991.27890.0000
20032006.09.01 15:20modify1453.001.27991.27870.0000
20042006.09.01 16:00close1453.001.27731.27870.0000975.0050673.79
20052006.09.01 16:00buy1463.001.27740.00000.0000
20062006.09.01 16:57modify1463.001.27741.27740.0000
20072006.09.01 16:58modify1463.001.27741.27750.0000
20082006.09.01 16:58modify1463.001.27741.27760.0000
20092006.09.01 16:58modify1463.001.27741.27770.0000
20102006.09.01 16:59modify1463.001.27741.27780.0000
20112006.09.01 16:59modify1463.001.27741.27790.0000
20122006.09.01 17:01modify1463.001.27741.27800.0000
20132006.09.01 17:36modify1463.001.27741.27820.0000
20142006.09.01 17:36modify1463.001.27741.27840.0000
20152006.09.01 17:37modify1463.001.27741.27850.0000
20162006.09.01 17:39modify1463.001.27741.27860.0000
20172006.09.01 17:42modify1463.001.27741.27870.0000
20182006.09.01 17:42modify1463.001.27741.27880.0000
20192006.09.01 17:51modify1463.001.27741.27890.0000
20202006.09.01 17:54modify1463.001.27741.27910.0000
20212006.09.01 17:55modify1463.001.27741.27920.0000
20222006.09.01 17:55modify1463.001.27741.27950.0000
20232006.09.01 17:56modify1463.001.27741.27960.0000
20242006.09.01 17:56modify1463.001.27741.28000.0000
20252006.09.01 17:57modify1463.001.27741.28010.0000
20262006.09.01 17:57modify1463.001.27741.28030.0000
20272006.09.01 18:01modify1463.001.27741.28040.0000
20282006.09.01 18:01modify1463.001.27741.28050.0000
20292006.09.01 18:01modify1463.001.27741.28060.0000
20302006.09.01 18:01modify1463.001.27741.28080.0000
20312006.09.01 18:01modify1463.001.27741.28090.0000
20322006.09.01 18:01modify1463.001.27741.28110.0000
20332006.09.01 18:01modify1463.001.27741.28130.0000
20342006.09.01 18:03modify1463.001.27741.28140.0000
20352006.09.01 18:03modify1463.001.27741.28150.0000
20362006.09.01 18:03modify1463.001.27741.28160.0000
20372006.09.04 00:12modify1463.001.27741.28180.0000
20382006.09.04 01:00modify1463.001.27741.28200.0000
20392006.09.04 01:01modify1463.001.27741.28210.0000
20402006.09.04 01:01modify1463.001.27741.28220.0000
20412006.09.04 01:01modify1463.001.27741.28230.0000
20422006.09.04 01:03modify1463.001.27741.28260.0000
20432006.09.04 01:39modify1463.001.27741.28270.0000
20442006.09.04 03:11modify1463.001.27741.28280.0000
20452006.09.04 03:11modify1463.001.27741.28290.0000
20462006.09.04 03:13modify1463.001.27741.28300.0000
20472006.09.04 03:14modify1463.001.27741.28310.0000
20482006.09.04 03:16modify1463.001.27741.28320.0000
20492006.09.04 03:16modify1463.001.27741.28330.0000
20502006.09.04 03:17modify1463.001.27741.28340.0000
20512006.09.04 03:18modify1463.001.27741.28360.0000
20522006.09.04 06:50modify1463.001.27741.28370.0000
20532006.09.04 08:01close1463.001.28561.28370.00003074.9853748.77
20542006.09.04 08:01sell1473.201.28560.00000.0000
20552006.09.04 12:00close1473.201.28630.00000.0000-280.0253468.75
20562006.09.04 12:00buy1483.201.28620.00000.0000
20572006.09.05 00:00close1483.201.28620.00000.00000.0253468.77
20582006.09.05 00:01sell1493.201.28610.00000.0000
20592006.09.05 07:06modify1493.201.28611.28610.0000
20602006.09.05 09:27modify1493.201.28611.28600.0000
20612006.09.05 09:27modify1493.201.28611.28580.0000
20622006.09.05 09:34modify1493.201.28611.28570.0000
20632006.09.05 09:34modify1493.201.28611.28560.0000
20642006.09.05 09:34modify1493.201.28611.28550.0000
20652006.09.05 09:34modify1493.201.28611.28540.0000
20662006.09.05 09:38modify1493.201.28611.28530.0000
20672006.09.05 13:42modify1493.201.28611.28520.0000
20682006.09.05 13:42modify1493.201.28611.28500.0000
20692006.09.05 13:42modify1493.201.28611.28490.0000
20702006.09.05 13:42modify1493.201.28611.28480.0000
20712006.09.05 13:42modify1493.201.28611.28460.0000
20722006.09.05 13:59modify1493.201.28611.28440.0000
20732006.09.05 14:00modify1493.201.28611.28420.0000
20742006.09.05 14:00modify1493.201.28611.28410.0000
20752006.09.05 14:00modify1493.201.28611.28400.0000
20762006.09.05 14:00modify1493.201.28611.28390.0000
20772006.09.05 14:00modify1493.201.28611.28380.0000
20782006.09.05 14:02modify1493.201.28611.28370.0000
20792006.09.05 15:40modify1493.201.28611.28360.0000
20802006.09.05 15:40modify1493.201.28611.28350.0000
20812006.09.05 15:40modify1493.201.28611.28340.0000
20822006.09.05 15:40modify1493.201.28611.28330.0000
20832006.09.05 15:41modify1493.201.28611.28310.0000
20842006.09.05 16:31modify1493.201.28611.28300.0000
20852006.09.05 16:31modify1493.201.28611.28290.0000
20862006.09.05 16:31modify1493.201.28611.28280.0000
20872006.09.05 20:01close1493.201.28121.28280.00001960.0155428.78
20882006.09.05 20:02buy1503.301.28100.00000.0000
20892006.09.06 04:00close1503.301.28170.00000.0000288.7655717.54
20902006.09.06 04:01sell1513.301.28170.00000.0000
20912006.09.06 14:30modify1513.301.28171.28170.0000
20922006.09.06 14:30modify1513.301.28171.28160.0000
20932006.09.06 14:30modify1513.301.28171.28150.0000
20942006.09.06 14:30modify1513.301.28171.28140.0000
20952006.09.06 14:31modify1513.301.28171.28130.0000
20962006.09.06 14:31modify1513.301.28171.28120.0000
20972006.09.06 14:32modify1513.301.28171.28110.0000
20982006.09.06 14:32modify1513.301.28171.28100.0000
20992006.09.06 15:44modify1513.301.28171.28090.0000
21002006.09.06 15:44modify1513.301.28171.28080.0000
21012006.09.06 15:44modify1513.301.28171.28060.0000
21022006.09.06 15:44modify1513.301.28171.28050.0000
21032006.09.06 15:50modify1513.301.28171.28040.0000
21042006.09.06 15:50modify1513.301.28171.28030.0000
21052006.09.06 16:00close1513.301.27851.28030.00001320.0157037.55
21062006.09.06 16:00buy1523.401.27850.00000.0000
21072006.09.07 00:58modify1523.401.27851.27850.0000
21082006.09.07 00:58modify1523.401.27851.27860.0000
21092006.09.07 00:59modify1523.401.27851.27870.0000
21102006.09.07 01:00modify1523.401.27851.27880.0000
21112006.09.07 01:02modify1523.401.27851.27890.0000
21122006.09.07 01:09modify1523.401.27851.27900.0000
21132006.09.07 02:22modify1523.401.27851.27910.0000
21142006.09.07 02:23modify1523.401.27851.27920.0000
21152006.09.07 02:24modify1523.401.27851.27930.0000
21162006.09.07 02:37modify1523.401.27851.27940.0000
21172006.09.07 02:43modify1523.401.27851.27950.0000
21182006.09.07 02:49modify1523.401.27851.27960.0000
21192006.09.07 03:50modify1523.401.27851.27970.0000
21202006.09.07 03:52modify1523.401.27851.27980.0000
21212006.09.07 03:52modify1523.401.27851.27990.0000
21222006.09.07 03:52modify1523.401.27851.28000.0000
21232006.09.07 04:00close1523.401.28231.28000.00001615.0058652.55
21242006.09.07 04:01sell1533.501.28230.00000.0000
21252006.09.07 10:55modify1533.501.28231.28220.0000
21262006.09.07 10:55modify1533.501.28231.28210.0000
21272006.09.07 10:55modify1533.501.28231.28200.0000
21282006.09.07 10:55modify1533.501.28231.28190.0000
21292006.09.07 10:55modify1533.501.28231.28180.0000
21302006.09.07 10:55modify1533.501.28231.28170.0000
21312006.09.07 10:55modify1533.501.28231.28160.0000
21322006.09.07 10:58modify1533.501.28231.28150.0000
21332006.09.07 10:58modify1533.501.28231.28140.0000
21342006.09.07 10:58modify1533.501.28231.28130.0000
21352006.09.07 10:58modify1533.501.28231.28120.0000
21362006.09.07 10:59modify1533.501.28231.28110.0000
21372006.09.07 10:59modify1533.501.28231.28090.0000
21382006.09.07 11:00modify1533.501.28231.28080.0000
21392006.09.07 11:13modify1533.501.28231.28060.0000
21402006.09.07 12:33modify1533.501.28231.28040.0000
21412006.09.07 12:33modify1533.501.28231.28030.0000
21422006.09.07 12:33modify1533.501.28231.28010.0000
21432006.09.07 12:36modify1533.501.28231.28000.0000
21442006.09.07 12:36modify1533.501.28231.27990.0000
21452006.09.07 12:36modify1533.501.28231.27970.0000
21462006.09.07 12:36modify1533.501.28231.27960.0000
21472006.09.07 12:36modify1533.501.28231.27940.0000
21482006.09.07 12:37modify1533.501.28231.27910.0000
21492006.09.07 12:37modify1533.501.28231.27900.0000
21502006.09.07 12:37modify1533.501.28231.27880.0000
21512006.09.07 12:40modify1533.501.28231.27870.0000
21522006.09.07 13:06modify1533.501.28231.27850.0000
21532006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27840.0000
21542006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27830.0000
21552006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27820.0000
21562006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27810.0000
21572006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27800.0000
21582006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27790.0000
21592006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27770.0000
21602006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27760.0000
21612006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27750.0000
21622006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27730.0000
21632006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27720.0000
21642006.09.07 13:07modify1533.501.28231.27700.0000
21652006.09.07 13:08modify1533.501.28231.27690.0000
21662006.09.07 13:10modify1533.501.28231.27680.0000
21672006.09.07 13:10modify1533.501.28231.27670.0000
21682006.09.07 13:10modify1533.501.28231.27660.0000
21692006.09.07 13:10modify1533.501.28231.27650.0000
21702006.09.07 13:11modify1533.501.28231.27640.0000
21712006.09.07 13:12modify1533.501.28231.27630.0000
21722006.09.07 13:13modify1533.501.28231.27610.0000
21732006.09.07 13:14modify1533.501.28231.27600.0000
21742006.09.07 13:14modify1533.501.28231.27590.0000
21752006.09.07 13:14modify1533.501.28231.27580.0000
21762006.09.07 14:43modify1533.501.28231.27560.0000
21772006.09.07 14:43modify1533.501.28231.27530.0000
21782006.09.07 14:44modify1533.501.28231.27510.0000
21792006.09.07 14:44modify1533.501.28231.27500.0000
21802006.09.07 14:44modify1533.501.28231.27480.0000
21812006.09.07 14:44modify1533.501.28231.27470.0000
21822006.09.07 14:44modify1533.501.28231.27450.0000
21832006.09.07 14:44modify1533.501.28231.27440.0000
21842006.09.07 14:45modify1533.501.28231.27430.0000
21852006.09.07 14:49modify1533.501.28231.27420.0000
21862006.09.07 14:49modify1533.501.28231.27400.0000
21872006.09.07 14:50modify1533.501.28231.27390.0000
21882006.09.07 16:00close1533.501.27301.27390.00004068.7562721.30
21892006.09.07 16:00buy1543.801.27310.00000.0000
21902006.09.07 20:01close1543.801.27460.00000.0000712.5163433.81
21912006.09.07 20:02sell1553.801.27450.00000.0000
21922006.09.08 08:11modify1553.801.27451.27450.0000
21932006.09.08 08:21modify1553.801.27451.27440.0000
21942006.09.08 08:24modify1553.801.27451.27430.0000
21952006.09.08 08:28modify1553.801.27451.27420.0000
21962006.09.08 08:29modify1553.801.27451.27410.0000
21972006.09.08 08:34modify1553.801.27451.27400.0000
21982006.09.08 09:34modify1553.801.27451.27390.0000
21992006.09.08 09:36modify1553.801.27451.27380.0000
22002006.09.08 09:36modify1553.801.27451.27370.0000
22012006.09.08 09:36modify1553.801.27451.27360.0000
22022006.09.08 09:36modify1553.801.27451.27350.0000
22032006.09.08 09:36modify1553.801.27451.27340.0000
22042006.09.08 09:36modify1553.801.27451.27330.0000
22052006.09.08 09:36modify1553.801.27451.27320.0000
22062006.09.08 09:36modify1553.801.27451.27310.0000
22072006.09.08 09:36modify1553.801.27451.27300.0000
22082006.09.08 09:36modify1553.801.27451.27290.0000
22092006.09.08 13:13modify1553.801.27451.27280.0000
22102006.09.08 14:36modify1553.801.27451.27270.0000
22112006.09.08 14:36modify1553.801.27451.27260.0000
22122006.09.08 14:36modify1553.801.27451.27250.0000
22132006.09.08 14:36modify1553.801.27451.27230.0000
22142006.09.08 14:36modify1553.801.27451.27220.0000
22152006.09.08 14:36modify1553.801.27451.27200.0000
22162006.09.08 14:36modify1553.801.27451.27180.0000
22172006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27170.0000
22182006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27160.0000
22192006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27150.0000
22202006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27140.0000
22212006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27130.0000
22222006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27120.0000
22232006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27110.0000
22242006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27100.0000
22252006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27090.0000
22262006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27080.0000
22272006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27070.0000
22282006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27060.0000
22292006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27050.0000
22302006.09.08 14:37modify1553.801.27451.27040.0000
22312006.09.08 14:44modify1553.801.27451.27030.0000
22322006.09.08 14:44modify1553.801.27451.27020.0000
22332006.09.08 14:44modify1553.801.27451.27000.0000
22342006.09.08 14:44modify1553.801.27451.26990.0000
22352006.09.08 14:44modify1553.801.27451.26980.0000
22362006.09.08 15:05modify1553.801.27451.26970.0000
22372006.09.08 15:05modify1553.801.27451.26960.0000
22382006.09.08 15:05modify1553.801.27451.26950.0000
22392006.09.08 16:15modify1553.801.27451.26920.0000
22402006.09.08 16:15modify1553.801.27451.26910.0000
22412006.09.08 16:23modify1553.801.27451.26890.0000
22422006.09.08 16:23modify1553.801.27451.26880.0000
22432006.09.08 16:25modify1553.801.27451.26860.0000
22442006.09.08 16:26modify1553.801.27451.26840.0000
22452006.09.08 20:00close1553.801.26741.26840.00003372.5166806.32
22462006.09.08 20:00buy1564.001.26730.00000.0000
22472006.09.11 00:00close1564.001.26670.00000.0000-299.9766506.35
22482006.09.11 00:27sell1574.001.26680.00000.0000
22492006.09.11 04:00close1574.001.26680.00000.00000.0866506.43
22502006.09.11 04:01buy1584.001.26680.00000.0000
22512006.09.11 10:04modify1584.001.26681.26690.0000
22522006.09.11 10:04modify1584.001.26681.26700.0000
22532006.09.11 10:04modify1584.001.26681.26720.0000
22542006.09.11 10:08modify1584.001.26681.26730.0000
22552006.09.11 10:08modify1584.001.26681.26740.0000
22562006.09.11 10:09modify1584.001.26681.26750.0000
22572006.09.11 10:09modify1584.001.26681.26760.0000
22582006.09.11 10:09modify1584.001.26681.26770.0000
22592006.09.11 10:09modify1584.001.26681.26780.0000
22602006.09.11 10:09modify1584.001.26681.26790.0000
22612006.09.11 10:09modify1584.001.26681.26800.0000
22622006.09.11 10:11modify1584.001.26681.26810.0000
22632006.09.11 10:11modify1584.001.26681.26820.0000
22642006.09.11 10:11modify1584.001.26681.26830.0000
22652006.09.11 10:11modify1584.001.26681.26840.0000
22662006.09.11 10:21modify1584.001.26681.26850.0000
22672006.09.11 10:21modify1584.001.26681.26860.0000
22682006.09.11 10:21modify1584.001.26681.26870.0000
22692006.09.11 11:40modify1584.001.26681.26880.0000
22702006.09.11 11:41modify1584.001.26681.26890.0000
22712006.09.11 11:45modify1584.001.26681.26900.0000
22722006.09.11 11:45modify1584.001.26681.26910.0000
22732006.09.11 11:45modify1584.001.26681.26920.0000
22742006.09.11 11:45modify1584.001.26681.26930.0000
22752006.09.11 11:45modify1584.001.26681.26940.0000
22762006.09.11 11:46modify1584.001.26681.26950.0000
22772006.09.11 11:49modify1584.001.26681.26960.0000
22782006.09.11 11:49modify1584.001.26681.26970.0000
22792006.09.11 11:49modify1584.001.26681.26980.0000
22802006.09.11 11:51modify1584.001.26681.26990.0000
22812006.09.11 11:51modify1584.001.26681.27000.0000
22822006.09.11 11:51modify1584.001.26681.27020.0000
22832006.09.11 11:51modify1584.001.26681.27030.0000
22842006.09.11 11:52modify1584.001.26681.27040.0000
22852006.09.11 11:52modify1584.001.26681.27050.0000
22862006.09.11 11:52modify1584.001.26681.27060.0000
22872006.09.11 11:52modify1584.001.26681.27070.0000
22882006.09.11 11:52modify1584.001.26681.27080.0000
22892006.09.11 12:00close1584.001.27301.27080.00003100.0069606.43
22902006.09.11 12:01sell1594.201.27290.00000.0000
22912006.09.11 16:02modify1594.201.27291.27280.0000
22922006.09.11 16:03modify1594.201.27291.27260.0000
22932006.09.11 16:07modify1594.201.27291.27250.0000
22942006.09.11 16:08modify1594.201.27291.27240.0000
22952006.09.11 16:08modify1594.201.27291.27190.0000
22962006.09.11 16:09modify1594.201.27291.27170.0000
22972006.09.11 16:09modify1594.201.27291.27160.0000
22982006.09.11 16:09modify1594.201.27291.27150.0000
22992006.09.11 16:09modify1594.201.27291.27140.0000
23002006.09.11 16:09modify1594.201.27291.27130.0000
23012006.09.11 16:15modify1594.201.27291.27120.0000
23022006.09.11 20:01close1594.201.26961.27120.00001732.5071338.93
23032006.09.11 20:02buy1604.301.26970.00000.0000
23042006.09.12 09:43modify1604.301.26971.26980.0000
23052006.09.12 09:44modify1604.301.26971.26990.0000
23062006.09.12 14:30modify1604.301.26971.27000.0000
23072006.09.12 14:30modify1604.301.26971.27010.0000
23082006.09.12 14:30modify1604.301.26971.27020.0000
23092006.09.12 14:33s/l1604.301.27021.27020.0000268.7571607.68
23102006.09.12 16:00sell1614.301.26980.00000.0000
23112006.09.13 04:00close1614.301.26820.00000.0000859.9872467.66
23122006.09.13 04:01buy1624.301.26830.00000.0000
23132006.09.13 17:50modify1624.301.26831.26840.0000
23142006.09.13 17:50modify1624.301.26831.26850.0000
23152006.09.13 17:50modify1624.301.26831.26860.0000
23162006.09.13 20:12s/l1624.301.26861.26860.0000161.2572628.91
23172006.09.13 20:35buy1634.401.26950.00000.0000
23182006.09.14 04:00close1634.401.26960.00000.000055.0472683.95
23192006.09.14 04:04sell1644.401.26960.00000.0000
23202006.09.14 08:02close1644.401.26910.00000.0000275.0172958.96
23212006.09.14 08:02buy1654.401.26920.00000.0000
23222006.09.14 13:09modify1654.401.26921.26930.0000
23232006.09.14 13:15modify1654.401.26921.26940.0000
23242006.09.14 13:17modify1654.401.26921.26950.0000
23252006.09.14 13:17modify1654.401.26921.26960.0000
23262006.09.14 13:31modify1654.401.26921.26970.0000
23272006.09.14 13:32modify1654.401.26921.26980.0000
23282006.09.14 13:34modify1654.401.26921.26990.0000
23292006.09.14 13:34modify1654.401.26921.27000.0000
23302006.09.14 13:51modify1654.401.26921.27010.0000
23312006.09.14 13:51modify1654.401.26921.27020.0000
23322006.09.14 13:51modify1654.401.26921.27030.0000
23332006.09.14 13:52modify1654.401.26921.27040.0000
23342006.09.14 14:40s/l1654.401.27041.27040.0000659.9873618.94
23352006.09.14 20:00sell1664.401.27360.00000.0000
23362006.09.15 04:08close1664.401.27200.00000.0000879.9874498.92
23372006.09.15 04:09buy1674.501.27200.00000.0000
23382006.09.15 08:01close1674.501.27330.00000.0000731.2775230.19
23392006.09.15 08:02sell1684.501.27330.00000.0000
23402006.09.15 11:38modify1684.501.27331.27330.0000
23412006.09.15 11:45modify1684.501.27331.27320.0000
23422006.09.15 11:45modify1684.501.27331.27310.0000
23432006.09.15 11:46modify1684.501.27331.27300.0000
23442006.09.15 11:46modify1684.501.27331.27290.0000
23452006.09.15 11:46modify1684.501.27331.27280.0000
23462006.09.15 11:54modify1684.501.27331.27260.0000
23472006.09.15 11:55modify1684.501.27331.27240.0000
23482006.09.15 11:57modify1684.501.27331.27230.0000
23492006.09.15 11:57modify1684.501.27331.27220.0000
23502006.09.15 11:57modify1684.501.27331.27210.0000
23512006.09.15 11:57modify1684.501.27331.27200.0000
23522006.09.15 11:57modify1684.501.27331.27190.0000
23532006.09.15 11:57modify1684.501.27331.27180.0000
23542006.09.15 12:04modify1684.501.27331.27170.0000
23552006.09.15 12:16modify1684.501.27331.27160.0000
23562006.09.15 12:56modify1684.501.27331.27150.0000
23572006.09.15 12:57modify1684.501.27331.27140.0000
23582006.09.15 13:12modify1684.501.27331.27130.0000
23592006.09.15 13:18modify1684.501.27331.27090.0000
23602006.09.15 13:18modify1684.501.27331.27080.0000
23612006.09.15 13:50modify1684.501.27331.27060.0000
23622006.09.15 13:51modify1684.501.27331.27050.0000
23632006.09.15 13:51modify1684.501.27331.27040.0000
23642006.09.15 13:51modify1684.501.27331.27030.0000
23652006.09.15 13:51modify1684.501.27331.27020.0000
23662006.09.15 14:22modify1684.501.27331.27010.0000
23672006.09.15 14:24modify1684.501.27331.27000.0000
23682006.09.15 14:45modify1684.501.27331.26990.0000
23692006.09.15 14:45modify1684.501.27331.26980.0000
23702006.09.15 14:45modify1684.501.27331.26970.0000
23712006.09.15 14:45modify1684.501.27331.26960.0000
23722006.09.15 14:45modify1684.501.27331.26950.0000
23732006.09.15 14:45modify1684.501.27331.26940.0000
23742006.09.15 14:45modify1684.501.27331.26930.0000
23752006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26920.0000
23762006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26910.0000
23772006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26890.0000
23782006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26880.0000
23792006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26870.0000
23802006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26860.0000
23812006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26850.0000
23822006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26840.0000
23832006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26820.0000
23842006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26810.0000
23852006.09.15 15:33modify1684.501.27331.26800.0000
23862006.09.15 15:34modify1684.501.27331.26790.0000
23872006.09.15 15:34modify1684.501.27331.26770.0000
23882006.09.15 15:34modify1684.501.27331.26760.0000
23892006.09.15 15:36modify1684.501.27331.26740.0000
23902006.09.15 15:37modify1684.501.27331.26730.0000
23912006.09.15 15:37modify1684.501.27331.26710.0000
23922006.09.15 15:38modify1684.501.27331.26680.0000
23932006.09.15 15:44modify1684.501.27331.26660.0000
23942006.09.15 15:50modify1684.501.27331.26650.0000
23952006.09.15 15:50modify1684.501.27331.26640.0000
23962006.09.15 15:51modify1684.501.27331.26630.0000
23972006.09.15 16:00close1684.501.26451.26630.00004950.0080180.19
23982006.09.15 16:00buy1694.801.26460.00000.0000
23992006.09.18 08:28modify1694.801.26461.26460.0000
24002006.09.18 08:59modify1694.801.26461.26470.0000
24012006.09.18 08:59modify1694.801.26461.26490.0000
24022006.09.18 08:59modify1694.801.26461.26500.0000
24032006.09.18 08:59modify1694.801.26461.26510.0000
24042006.09.18 09:00modify1694.801.26461.26520.0000
24052006.09.18 09:00modify1694.801.26461.26530.0000
24062006.09.18 09:50modify1694.801.26461.26540.0000
24072006.09.18 11:46s/l1694.801.26541.26540.0000480.0080660.19
24082006.09.18 12:00buy1704.801.26590.00000.0000
24092006.09.18 15:00modify1704.801.26591.26590.0000
24102006.09.18 15:00modify1704.801.26591.26610.0000
24112006.09.18 15:21s/l1704.801.26611.26610.0000120.0280780.21
24122006.09.18 15:21buy1714.801.26640.00000.0000
24132006.09.18 20:13modify1714.801.26641.26650.0000
24142006.09.18 20:13modify1714.801.26641.26660.0000
24152006.09.18 20:13modify1714.801.26641.26680.0000
24162006.09.18 20:39modify1714.801.26641.26690.0000
24172006.09.18 20:39modify1714.801.26641.26700.0000
24182006.09.18 20:48modify1714.801.26641.26720.0000
24192006.09.18 20:49modify1714.801.26641.26730.0000
24202006.09.18 21:03modify1714.801.26641.26740.0000
24212006.09.18 21:03modify1714.801.26641.26750.0000
24222006.09.18 21:21modify1714.801.26641.26770.0000
24232006.09.18 21:29modify1714.801.26641.26780.0000
24242006.09.18 22:37modify1714.801.26641.26790.0000
24252006.09.18 22:42modify1714.801.26641.26800.0000
24262006.09.19 02:29modify1714.801.26641.26810.0000
24272006.09.19 02:29modify1714.801.26641.26820.0000
24282006.09.19 02:30modify1714.801.26641.26830.0000
24292006.09.19 02:46modify1714.801.26641.26840.0000
24302006.09.19 03:03modify1714.801.26641.26850.0000
24312006.09.19 03:34modify1714.801.26641.26860.0000
24322006.09.19 04:00modify1714.801.26641.26870.0000
24332006.09.19 04:04close1714.801.27151.26870.00003059.9983840.20
24342006.09.19 04:05sell1725.001.27150.00000.0000
24352006.09.19 09:52modify1725.001.27151.27140.0000
24362006.09.19 09:53modify1725.001.27151.27130.0000
24372006.09.19 09:53modify1725.001.27151.27110.0000
24382006.09.19 09:53modify1725.001.27151.27100.0000
24392006.09.19 10:02modify1725.001.27151.27090.0000
24402006.09.19 10:03modify1725.001.27151.27080.0000
24412006.09.19 10:03modify1725.001.27151.27070.0000
24422006.09.19 10:03modify1725.001.27151.27060.0000
24432006.09.19 10:03modify1725.001.27151.27050.0000
24442006.09.19 10:04modify1725.001.27151.27040.0000
24452006.09.19 10:10modify1725.001.27151.27030.0000
24462006.09.19 10:10modify1725.001.27151.27020.0000
24472006.09.19 10:13modify1725.001.27151.27010.0000
24482006.09.19 10:13modify1725.001.27151.27000.0000
24492006.09.19 10:14modify1725.001.27151.26990.0000
24502006.09.19 10:14modify1725.001.27151.26970.0000
24512006.09.19 10:18modify1725.001.27151.26950.0000
24522006.09.19 10:19modify1725.001.27151.26940.0000
24532006.09.19 11:00modify1725.001.27151.26930.0000
24542006.09.19 11:00modify1725.001.27151.26910.0000
24552006.09.19 11:00modify1725.001.27151.26900.0000
24562006.09.19 11:00modify1725.001.27151.26890.0000
24572006.09.19 11:00modify1725.001.27151.26880.0000
24582006.09.19 11:00modify1725.001.27151.26870.0000
24592006.09.19 11:47modify1725.001.27151.26860.0000
24602006.09.19 11:59modify1725.001.27151.26850.0000
24612006.09.19 12:01close1725.001.26561.26850.00003687.4787527.67
24622006.09.19 12:01buy1735.301.26560.00000.0000
24632006.09.19 14:31modify1735.301.26561.26570.0000
24642006.09.19 14:32modify1735.301.26561.26580.0000
24652006.09.19 14:32modify1735.301.26561.26590.0000
24662006.09.19 14:42modify1735.301.26561.26600.0000
24672006.09.19 14:44modify1735.301.26561.26610.0000
24682006.09.19 14:45modify1735.301.26561.26620.0000
24692006.09.19 14:50modify1735.301.26561.26630.0000
24702006.09.19 14:51modify1735.301.26561.26640.0000
24712006.09.19 14:51modify1735.301.26561.26650.0000
24722006.09.19 14:51modify1735.301.26561.26660.0000
24732006.09.19 14:51modify1735.301.26561.26670.0000
24742006.09.19 14:52modify1735.301.26561.26700.0000
24752006.09.19 14:54modify1735.301.26561.26720.0000
24762006.09.19 14:55modify1735.301.26561.26740.0000
24772006.09.19 14:56modify1735.301.26561.26750.0000
24782006.09.19 14:56modify1735.301.26561.26760.0000
24792006.09.19 15:10modify1735.301.26561.26770.0000
24802006.09.19 15:10modify1735.301.26561.26780.0000
24812006.09.19 15:11modify1735.301.26561.26790.0000
24822006.09.19 15:11modify1735.301.26561.26800.0000
24832006.09.19 15:11modify1735.301.26561.26810.0000
24842006.09.19 15:12modify1735.301.26561.26820.0000
24852006.09.19 15:12modify1735.301.26561.26830.0000
24862006.09.19 16:00close1735.301.27091.26830.00003511.2591038.92
24872006.09.19 16:00sell1745.501.27080.00000.0000
24882006.09.19 17:22modify1745.501.27081.27070.0000
24892006.09.19 17:22modify1745.501.27081.27060.0000
24902006.09.19 17:22modify1745.501.27081.27050.0000
24912006.09.19 17:22modify1745.501.27081.27040.0000
24922006.09.19 17:22modify1745.501.27081.27030.0000
24932006.09.19 18:52modify1745.501.27081.27020.0000
24942006.09.19 18:52modify1745.501.27081.27010.0000
24952006.09.19 18:52modify1745.501.27081.27000.0000
24962006.09.19 18:53modify1745.501.27081.26990.0000
24972006.09.19 18:58modify1745.501.27081.26980.0000
24982006.09.19 18:58modify1745.501.27081.26970.0000
24992006.09.19 18:59modify1745.501.27081.26960.0000
25002006.09.19 19:07modify1745.501.27081.26950.0000
25012006.09.19 19:07modify1745.501.27081.26940.0000
25022006.09.19 19:09modify1745.501.27081.26930.0000
25032006.09.20 00:01close1745.501.26741.26930.00002337.5293376.44
25042006.09.20 00:03buy1755.601.26750.00000.0000
25052006.09.20 08:00close1755.601.26740.00000.0000-69.9893306.46
25062006.09.20 08:00sell1765.601.26740.00000.0000
25072006.09.20 12:00close1765.601.26800.00000.0000-419.9792886.49
25082006.09.20 12:00buy1775.601.26800.00000.0000
25092006.09.20 17:30modify1775.601.26801.26800.0000
25102006.09.20 17:30modify1775.601.26801.26810.0000
25112006.09.20 20:00close1775.601.27081.26810.00001960.0394846.52
25122006.09.20 20:00sell1785.701.27080.00000.0000
25132006.09.21 00:06close1785.701.26920.00000.00001139.9795986.49
25142006.09.21 00:08buy1795.801.26920.00000.0000
25152006.09.21 03:52modify1795.801.26921.26930.0000
25162006.09.21 03:52modify1795.801.26921.26940.0000
25172006.09.21 03:52modify1795.801.26921.26950.0000
25182006.09.21 04:00modify1795.801.26921.26970.0000
25192006.09.21 09:43modify1795.801.26921.26980.0000
25202006.09.21 09:43modify1795.801.26921.26990.0000
25212006.09.21 09:43modify1795.801.26921.27000.0000
25222006.09.21 09:43modify1795.801.26921.27010.0000
25232006.09.21 09:43modify1795.801.26921.27020.0000
25242006.09.21 09:43modify1795.801.26921.27030.0000
25252006.09.21 09:43modify1795.801.26921.27040.0000
25262006.09.21 12:33modify1795.801.26921.27050.0000
25272006.09.21 12:35modify1795.801.26921.27060.0000
25282006.09.21 12:35modify1795.801.26921.27070.0000
25292006.09.21 12:35modify1795.801.26921.27080.0000
25302006.09.21 12:35modify1795.801.26921.27090.0000
25312006.09.21 12:35modify1795.801.26921.27100.0000
25322006.09.21 12:35modify1795.801.26921.27110.0000
25332006.09.21 12:36modify1795.801.26921.27120.0000
25342006.09.21 12:40modify1795.801.26921.27130.0000
25352006.09.21 12:40modify1795.801.26921.27140.0000
25362006.09.21 12:40modify1795.801.26921.27150.0000
25372006.09.21 12:41modify1795.801.26921.27160.0000
25382006.09.21 16:17s/l1795.801.27161.27160.00001739.9797726.46
25392006.09.21 18:00buy1805.901.27390.00000.0000
25402006.09.21 18:06modify1805.901.27391.27390.0000
25412006.09.21 18:14modify1805.901.27391.27400.0000
25422006.09.21 18:14modify1805.901.27391.27410.0000
25432006.09.21 18:14modify1805.901.27391.27430.0000
25442006.09.21 18:14modify1805.901.27391.27450.0000
25452006.09.21 18:14modify1805.901.27391.27460.0000
25462006.09.21 18:15modify1805.901.27391.27480.0000
25472006.09.21 18:15modify1805.901.27391.27490.0000
25482006.09.21 18:15modify1805.901.27391.27500.0000
25492006.09.21 18:15modify1805.901.27391.27520.0000
25502006.09.21 18:15modify1805.901.27391.27530.0000
25512006.09.21 18:16modify1805.901.27391.27540.0000
25522006.09.21 18:16modify1805.901.27391.27550.0000
25532006.09.21 18:16modify1805.901.27391.27560.0000
25542006.09.21 18:16modify1805.901.27391.27570.0000
25552006.09.21 18:16modify1805.901.27391.27580.0000
25562006.09.21 18:16modify1805.901.27391.27590.0000
25572006.09.21 21:14modify1805.901.27391.27600.0000
25582006.09.21 21:14modify1805.901.27391.27620.0000
25592006.09.21 21:14modify1805.901.27391.27630.0000
25602006.09.21 21:14modify1805.901.27391.27640.0000
25612006.09.21 21:16modify1805.901.27391.27650.0000
25622006.09.21 21:37modify1805.901.27391.27660.0000
25632006.09.21 21:39modify1805.901.27391.27670.0000
25642006.09.22 08:20modify1805.901.27391.27690.0000
25652006.09.22 08:34modify1805.901.27391.27700.0000
25662006.09.22 09:03modify1805.901.27391.27710.0000
25672006.09.22 09:03modify1805.901.27391.27720.0000
25682006.09.22 09:03modify1805.901.27391.27730.0000
25692006.09.22 09:04modify1805.901.27391.27740.0000
25702006.09.22 09:04modify1805.901.27391.27750.0000
25712006.09.22 09:05modify1805.901.27391.27760.0000
25722006.09.22 09:05modify1805.901.27391.27770.0000
25732006.09.22 09:06modify1805.901.27391.27780.0000
25742006.09.22 09:06modify1805.901.27391.27790.0000
25752006.09.22 09:06modify1805.901.27391.27800.0000
25762006.09.22 09:06modify1805.901.27391.27810.0000
25772006.09.22 09:21modify1805.901.27391.27820.0000
25782006.09.22 09:21modify1805.901.27391.27830.0000
25792006.09.22 09:21modify1805.901.27391.27840.0000
25802006.09.22 09:21modify1805.901.27391.27850.0000
25812006.09.22 09:22modify1805.901.27391.27860.0000
25822006.09.22 09:22modify1805.901.27391.27870.0000
25832006.09.22 09:22modify1805.901.27391.27880.0000
25842006.09.22 09:22modify1805.901.27391.27890.0000
25852006.09.22 09:22modify1805.901.27391.27900.0000
25862006.09.22 09:22modify1805.901.27391.27910.0000
25872006.09.22 09:22modify1805.901.27391.27920.0000
25882006.09.22 09:30modify1805.901.27391.27930.0000
25892006.09.22 09:30modify1805.901.27391.27940.0000
25902006.09.22 10:20modify1805.901.27391.27950.0000
25912006.09.22 10:20modify1805.901.27391.27960.0000
25922006.09.22 10:27modify1805.901.27391.27970.0000
25932006.09.22 10:27modify1805.901.27391.27980.0000
25942006.09.22 10:27modify1805.901.27391.27990.0000
25952006.09.22 16:00s/l1805.901.27991.27990.00004425.00102151.46
25962006.09.22 16:00buy1816.101.28040.00000.0000
25972006.09.22 20:00close1816.101.27970.00000.0000-533.71101617.75
25982006.09.22 20:00sell1826.101.27970.00000.0000
25992006.09.25 00:00close1826.101.27930.00000.0000305.00101922.75
26002006.09.25 00:09buy1836.101.27920.00000.0000
26012006.09.25 08:01close1836.101.28080.00000.00001219.97103142.72
26022006.09.25 08:02sell1846.201.28080.00000.0000
26032006.09.25 11:02modify1846.201.28081.28000.0000
26042006.09.25 11:16modify1846.201.28081.27990.0000
26052006.09.25 11:21modify1846.201.28081.27980.0000
26062006.09.25 12:45modify1846.201.28081.27960.0000
26072006.09.25 12:46modify1846.201.28081.27950.0000
26082006.09.25 14:24modify1846.201.28081.27940.0000
26092006.09.25 14:24modify1846.201.28081.27930.0000
26102006.09.25 14:24modify1846.201.28081.27920.0000
26112006.09.25 15:33modify1846.201.28081.27910.0000
26122006.09.25 15:33modify1846.201.28081.27900.0000
26132006.09.25 15:33modify1846.201.28081.27880.0000
26142006.09.25 16:00modify1846.201.28081.27870.0000
26152006.09.25 16:00modify1846.201.28081.27850.0000
26162006.09.25 16:00modify1846.201.28081.27830.0000
26172006.09.25 16:00modify1846.201.28081.27810.0000
26182006.09.25 16:00modify1846.201.28081.27800.0000
26192006.09.25 16:00modify1846.201.28081.27780.0000
26202006.09.25 16:00modify1846.201.28081.27760.0000
26212006.09.25 16:01modify1846.201.28081.27750.0000
26222006.09.25 16:01modify1846.201.28081.27740.0000
26232006.09.25 16:01modify1846.201.28081.27730.0000
26242006.09.25 16:32modify1846.201.28081.27710.0000
26252006.09.25 16:32modify1846.201.28081.27700.0000
26262006.09.25 16:32modify1846.201.28081.27690.0000
26272006.09.25 16:33modify1846.201.28081.27680.0000
26282006.09.25 16:33modify1846.201.28081.27670.0000
26292006.09.25 16:33modify1846.201.28081.27660.0000
26302006.09.25 16:33modify1846.201.28081.27650.0000
26312006.09.25 16:37modify1846.201.28081.27640.0000
26322006.09.25 20:52s/l1846.201.27641.27640.00003409.99106552.71
26332006.09.25 20:54sell1856.401.27590.00000.0000
26342006.09.26 00:01close1856.401.27490.00000.0000799.99107352.70
26352006.09.26 00:04buy1866.401.27500.00000.0000
26362006.09.26 08:00close1866.401.27560.00000.0000479.93107832.63
26372006.09.26 08:01sell1876.501.27560.00000.0000
26382006.09.26 10:47modify1876.501.27561.27540.0000
26392006.09.26 10:50modify1876.501.27561.27530.0000
26402006.09.26 10:50modify1876.501.27561.27520.0000
26412006.09.26 10:50modify1876.501.27561.27510.0000
26422006.09.26 10:50modify1876.501.27561.27500.0000
26432006.09.26 10:52modify1876.501.27561.27490.0000
26442006.09.26 10:52modify1876.501.27561.27480.0000
26452006.09.26 10:59modify1876.501.27561.27470.0000
26462006.09.26 10:59modify1876.501.27561.27460.0000
26472006.09.26 10:59modify1876.501.27561.27440.0000
26482006.09.26 11:00modify1876.501.27561.27430.0000
26492006.09.26 11:49modify1876.501.27561.27420.0000
26502006.09.26 11:49modify1876.501.27561.27410.0000
26512006.09.26 11:51modify1876.501.27561.27400.0000
26522006.09.26 11:51modify1876.501.27561.27390.0000
26532006.09.26 11:53modify1876.501.27561.27380.0000
26542006.09.26 11:55modify1876.501.27561.27370.0000
26552006.09.26 11:55modify1876.501.27561.27360.0000
26562006.09.26 11:55modify1876.501.27561.27350.0000
26572006.09.26 11:55modify1876.501.27561.27340.0000
26582006.09.26 11:55modify1876.501.27561.27330.0000
26592006.09.26 11:55modify1876.501.27561.27320.0000
26602006.09.26 11:59modify1876.501.27561.27310.0000
26612006.09.26 11:59modify1876.501.27561.27290.0000
26622006.09.26 12:00modify1876.501.27561.27280.0000
26632006.09.26 12:00close1876.501.27011.27280.00004468.75112301.38
26642006.09.26 12:01buy1886.701.26990.00000.0000
26652006.09.26 16:00close1886.701.26930.00000.0000-502.51111798.87
26662006.09.26 16:00sell1896.701.26940.00000.0000
26672006.09.27 00:03close1896.701.26860.00000.0000669.95112468.82
26682006.09.27 00:03buy1906.701.26870.00000.0000
26692006.09.27 04:04close1906.701.26950.00000.0000670.05113138.87
26702006.09.27 04:05sell1916.801.26950.00000.0000
26712006.09.27 20:00close1916.801.27050.00000.0000-850.00112288.87
26722006.09.27 20:01buy1926.701.27050.00000.0000
26732006.09.28 04:01close1926.701.27220.00000.00001423.73113712.60
26742006.09.28 04:02sell1936.801.27220.00000.0000
26752006.09.28 14:37modify1936.801.27221.27210.0000
26762006.09.28 16:24modify1936.801.27221.27200.0000
26772006.09.28 16:25modify1936.801.27221.27190.0000
26782006.09.28 16:25modify1936.801.27221.27180.0000
26792006.09.28 16:27modify1936.801.27221.27170.0000
26802006.09.28 16:27modify1936.801.27221.27150.0000
26812006.09.28 16:47modify1936.801.27221.27140.0000
26822006.09.28 16:47modify1936.801.27221.27130.0000
26832006.09.28 16:54modify1936.801.27221.27120.0000
26842006.09.28 16:55modify1936.801.27221.27110.0000
26852006.09.28 20:45s/l1936.801.27111.27110.0000934.99114647.59
26862006.09.29 04:00sell1946.901.26950.00000.0000
26872006.09.29 10:05modify1946.901.26951.26930.0000
26882006.09.29 10:07modify1946.901.26951.26920.0000
26892006.09.29 10:07modify1946.901.26951.26910.0000
26902006.09.29 10:07modify1946.901.26951.26900.0000
26912006.09.29 10:13modify1946.901.26951.26880.0000
26922006.09.29 14:21modify1946.901.26951.26870.0000
26932006.09.29 14:32modify1946.901.26951.26860.0000
26942006.09.29 14:39modify1946.901.26951.26850.0000
26952006.09.29 14:39modify1946.901.26951.26840.0000
26962006.09.29 14:39modify1946.901.26951.26820.0000
26972006.09.29 14:39modify1946.901.26951.26810.0000
26982006.09.29 14:39modify1946.901.26951.26790.0000
26992006.09.29 14:40modify1946.901.26951.26780.0000
27002006.09.29 14:40modify1946.901.26951.26770.0000
27012006.09.29 14:40modify1946.901.26951.26760.0000
27022006.09.29 14:41modify1946.901.26951.26750.0000
27032006.09.29 14:41modify1946.901.26951.26740.0000
27042006.09.29 14:44modify1946.901.26951.26730.0000
27052006.09.29 14:46modify1946.901.26951.26720.0000
27062006.09.29 15:54s/l1946.901.26721.26720.00001983.76116631.35
27072006.09.29 16:00buy1957.001.26590.00000.0000
27082006.09.29 17:22modify1957.001.26591.26600.0000
27092006.09.29 17:22modify1957.001.26591.26620.0000
27102006.09.29 17:24modify1957.001.26591.26630.0000
27112006.09.29 17:24modify1957.001.26591.26640.0000
27122006.09.29 17:24modify1957.001.26591.26650.0000
27132006.09.29 17:27modify1957.001.26591.26660.0000
27142006.09.29 17:27modify1957.001.26591.26670.0000
27152006.09.29 17:27modify1957.001.26591.26680.0000
27162006.09.29 17:27modify1957.001.26591.26700.0000
27172006.09.29 17:31modify1957.001.26591.26710.0000
27182006.09.29 17:31modify1957.001.26591.26720.0000
27192006.09.29 17:31modify1957.001.26591.26740.0000
27202006.09.29 17:31modify1957.001.26591.26760.0000
27212006.09.29 17:31modify1957.001.26591.26780.0000
27222006.09.29 19:32s/l1957.001.26781.26780.00001662.50118293.85
27232006.09.29 19:32buy1967.101.26810.00000.0000
27242006.10.02 02:31close1967.101.26730.00000.0000-709.97117583.88
27252006.10.02 02:57sell1977.101.26730.00000.0000
27262006.10.02 08:00close1977.101.26740.00000.0000-88.72117495.16
27272006.10.02 08:00buy1987.001.26750.00000.0000
27282006.10.02 12:37modify1987.001.26751.26760.0000
27292006.10.02 15:20modify1987.001.26751.26770.0000
27302006.10.02 15:20modify1987.001.26751.26780.0000
27312006.10.02 15:22modify1987.001.26751.26790.0000
27322006.10.02 15:22modify1987.001.26751.26800.0000
27332006.10.02 15:22modify1987.001.26751.26810.0000
27342006.10.02 15:22modify1987.001.26751.26820.0000
27352006.10.02 15:22modify1987.001.26751.26830.0000
27362006.10.02 15:23modify1987.001.26751.26840.0000
27372006.10.02 15:31modify1987.001.26751.26850.0000
27382006.10.02 15:31modify1987.001.26751.26860.0000
27392006.10.02 15:31modify1987.001.26751.26870.0000
27402006.10.02 15:31modify1987.001.26751.26880.0000
27412006.10.02 15:31modify1987.001.26751.26890.0000
27422006.10.02 15:32modify1987.001.26751.26900.0000
27432006.10.02 15:32modify1987.001.26751.26910.0000
27442006.10.02 15:32modify1987.001.26751.26920.0000
27452006.10.02 15:34modify1987.001.26751.26930.0000
27462006.10.02 15:35modify1987.001.26751.26940.0000
27472006.10.02 15:35modify1987.001.26751.26950.0000
27482006.10.02 15:35modify1987.001.26751.26960.0000
27492006.10.02 15:35modify1987.001.26751.26970.0000
27502006.10.02 15:35modify1987.001.26751.26980.0000
27512006.10.02 15:35modify1987.001.26751.26990.0000
27522006.10.02 15:35modify1987.001.26751.27000.0000
27532006.10.02 15:46modify1987.001.26751.27010.0000
27542006.10.02 15:46modify1987.001.26751.27020.0000
27552006.10.02 15:46modify1987.001.26751.27040.0000
27562006.10.02 15:46modify1987.001.26751.27060.0000
27572006.10.02 15:49modify1987.001.26751.27070.0000
27582006.10.02 15:49modify1987.001.26751.27080.0000
27592006.10.02 15:50modify1987.001.26751.27090.0000
27602006.10.02 15:50modify1987.001.26751.27100.0000
27612006.10.02 15:51modify1987.001.26751.27110.0000
27622006.10.02 15:53modify1987.001.26751.27130.0000
27632006.10.02 15:53modify1987.001.26751.27140.0000
27642006.10.02 15:53modify1987.001.26751.27150.0000
27652006.10.02 15:53modify1987.001.26751.27170.0000
27662006.10.02 15:54modify1987.001.26751.27180.0000
27672006.10.02 16:23modify1987.001.26751.27190.0000
27682006.10.02 16:23modify1987.001.26751.27200.0000
27692006.10.02 16:23modify1987.001.26751.27210.0000
27702006.10.02 16:23modify1987.001.26751.27220.0000
27712006.10.02 16:23modify1987.001.26751.27230.0000
27722006.10.02 16:23modify1987.001.26751.27240.0000
27732006.10.02 16:23modify1987.001.26751.27250.0000
27742006.10.02 16:23modify1987.001.26751.27260.0000
27752006.10.02 16:23modify1987.001.26751.27270.0000
27762006.10.02 20:04close1987.001.27481.27270.00006387.46123882.62
27772006.10.02 20:05sell1997.401.27470.00000.0000
27782006.10.03 04:00close1997.401.27460.00000.000092.56123975.18
27792006.10.03 04:00buy2007.401.27470.00000.0000
27802006.10.03 16:00close2007.401.27330.00000.0000-1294.95122680.23
27812006.10.03 16:00sell2017.401.27340.00000.0000
27822006.10.04 10:43modify2017.401.27341.27330.0000
27832006.10.04 10:43modify2017.401.27341.27320.0000
27842006.10.04 10:43modify2017.401.27341.27310.0000
27852006.10.04 10:46modify2017.401.27341.27300.0000
27862006.10.04 10:46modify2017.401.27341.27290.0000
27872006.10.04 10:46modify2017.401.27341.27280.0000
27882006.10.04 10:47modify2017.401.27341.27270.0000
27892006.10.04 10:47modify2017.401.27341.27260.0000
27902006.10.04 10:47modify2017.401.27341.27250.0000
27912006.10.04 10:47modify2017.401.27341.27240.0000
27922006.10.04 10:52modify2017.401.27341.27230.0000
27932006.10.04 10:52modify2017.401.27341.27220.0000
27942006.10.04 10:52modify2017.401.27341.27210.0000
27952006.10.04 10:52modify2017.401.27341.27200.0000
27962006.10.04 10:52modify2017.401.27341.27190.0000
27972006.10.04 11:18modify2017.401.27341.27180.0000
27982006.10.04 11:18modify2017.401.27341.27170.0000
27992006.10.04 11:19modify2017.401.27341.27160.0000
28002006.10.04 11:20modify2017.401.27341.27150.0000
28012006.10.04 12:00close2017.401.26891.27150.00004162.46126842.69
28022006.10.04 12:01buy2027.601.26900.00000.0000
28032006.10.05 00:03close2027.601.27150.00000.00002374.99129217.68
28042006.10.05 00:06sell2037.801.27140.00000.0000
28052006.10.05 15:49modify2037.801.27141.27130.0000
28062006.10.05 15:50modify2037.801.27141.27110.0000
28072006.10.05 15:50modify2037.801.27141.27100.0000
28082006.10.05 15:51modify2037.801.27141.27080.0000
28092006.10.05 16:03modify2037.801.27141.27070.0000
28102006.10.05 16:03modify2037.801.27141.27060.0000
28112006.10.05 16:05close2037.801.26801.27060.00003315.02132532.70
28122006.10.05 16:08buy2048.001.26810.00000.0000
28132006.10.06 00:00close2048.001.26900.00000.0000900.08133432.78
28142006.10.06 00:31sell2058.001.26900.00000.0000
28152006.10.06 04:02close2058.001.26870.00000.0000300.10133732.88
28162006.10.06 04:04buy2068.001.26870.00000.0000
28172006.10.06 08:00close2068.001.26860.00000.0000-99.96133632.92
28182006.10.06 08:01sell2078.001.26870.00000.0000
28192006.10.06 14:33modify2078.001.26871.26860.0000
28202006.10.06 14:34modify2078.001.26871.26850.0000
28212006.10.06 14:34modify2078.001.26871.26840.0000
28222006.10.06 14:34modify2078.001.26871.26810.0000
28232006.10.06 14:34modify2078.001.26871.26790.0000
28242006.10.06 14:34modify2078.001.26871.26770.0000
28252006.10.06 14:34modify2078.001.26871.26740.0000
28262006.10.06 14:34modify2078.001.26871.26720.0000
28272006.10.06 14:34modify2078.001.26871.26690.0000
28282006.10.06 14:34modify2078.001.26871.26660.0000
28292006.10.06 14:35modify2078.001.26871.26650.0000
28302006.10.06 14:35modify2078.001.26871.26630.0000
28312006.10.06 14:35modify2078.001.26871.26610.0000
28322006.10.06 14:35modify2078.001.26871.26580.0000
28332006.10.06 14:35modify2078.001.26871.26560.0000
28342006.10.06 14:35modify2078.001.26871.26540.0000
28352006.10.06 14:35modify2078.001.26871.26510.0000
28362006.10.06 14:35modify2078.001.26871.26490.0000
28372006.10.06 14:36s/l2078.001.26491.26490.00003800.00137432.92
28382006.10.06 14:36sell2088.201.26460.00000.0000
28392006.10.06 14:56modify2088.201.26461.26450.0000
28402006.10.06 14:56modify2088.201.26461.26410.0000
28412006.10.06 14:57modify2088.201.26461.26350.0000
28422006.10.06 14:57modify2088.201.26461.26340.0000
28432006.10.06 14:57modify2088.201.26461.26330.0000
28442006.10.06 14:59modify2088.201.26461.26320.0000
28452006.10.06 14:59modify2088.201.26461.26310.0000
28462006.10.06 14:59modify2088.201.26461.26280.0000
28472006.10.06 15:07modify2088.201.26461.26270.0000
28482006.10.06 15:08modify2088.201.26461.26250.0000
28492006.10.06 15:08modify2088.201.26461.26230.0000
28502006.10.06 15:08modify2088.201.26461.26210.0000
28512006.10.06 15:11modify2088.201.26461.26200.0000
28522006.10.06 15:59modify2088.201.26461.26190.0000
28532006.10.06 16:00modify2088.201.26461.26180.0000
28542006.10.06 16:22modify2088.201.26461.26170.0000
28552006.10.06 16:22modify2088.201.26461.26160.0000
28562006.10.06 16:22modify2088.201.26461.26150.0000
28572006.10.06 16:23modify2088.201.26461.26140.0000
28582006.10.06 16:36modify2088.201.26461.26130.0000
28592006.10.06 16:37modify2088.201.26461.26120.0000
28602006.10.06 16:37modify2088.201.26461.26110.0000
28612006.10.06 16:39modify2088.201.26461.26100.0000
28622006.10.06 16:39modify2088.201.26461.26080.0000
28632006.10.06 16:39modify2088.201.26461.26070.0000
28642006.10.06 17:56s/l2088.201.26071.26070.00003997.50141430.42
28652006.10.09 08:00sell2098.501.25970.00000.0000
28662006.10.10 00:07close2098.501.25980.00000.0000-106.34141324.08
28672006.10.10 00:13buy2108.501.25990.00000.0000
28682006.10.10 08:01close2108.501.25960.00000.0000-318.75141005.33
28692006.10.10 08:03sell2118.401.25960.00000.0000
28702006.10.10 10:33modify2118.401.25961.25940.0000
28712006.10.10 10:35modify2118.401.25961.25930.0000
28722006.10.10 10:35modify2118.401.25961.25920.0000
28732006.10.10 10:38s/l2118.401.25921.25920.0000420.05141425.38
28742006.10.10 10:38sell2128.501.25860.00000.0000
28752006.10.10 13:04modify2128.501.25861.25840.0000
28762006.10.10 13:08modify2128.501.25861.25830.0000
28772006.10.10 13:09modify2128.501.25861.25820.0000
28782006.10.10 13:09modify2128.501.25861.25800.0000
28792006.10.10 13:09modify2128.501.25861.25790.0000
28802006.10.10 13:13modify2128.501.25861.25780.0000
28812006.10.10 13:16modify2128.501.25861.25740.0000
28822006.10.10 13:17modify2128.501.25861.25730.0000
28832006.10.10 13:17modify2128.501.25861.25720.0000
28842006.10.10 13:17modify2128.501.25861.25710.0000
28852006.10.10 13:18modify2128.501.25861.25700.0000
28862006.10.10 13:18modify2128.501.25861.25660.0000
28872006.10.10 13:19modify2128.501.25861.25650.0000
28882006.10.10 13:32modify2128.501.25861.25640.0000
28892006.10.10 13:48modify2128.501.25861.25610.0000
28902006.10.10 13:51modify2128.501.25861.25600.0000
28912006.10.10 15:38modify2128.501.25861.25580.0000
28922006.10.10 15:38modify2128.501.25861.25560.0000
28932006.10.10 15:38modify2128.501.25861.25540.0000
28942006.10.10 15:38modify2128.501.25861.25530.0000
28952006.10.10 15:38modify2128.501.25861.25520.0000
28962006.10.10 15:51modify2128.501.25861.25500.0000
28972006.10.11 04:00close2128.501.25381.25500.00005100.02146525.40
28982006.10.11 04:00buy2138.801.25390.00000.0000
28992006.10.11 12:01close2138.801.25480.00000.0000989.96147515.36
29002006.10.11 12:41sell2148.901.25480.00000.0000
29012006.10.11 16:00close2148.901.25490.00000.0000-111.34147404.02
29022006.10.11 16:02buy2158.801.25490.00000.0000
29032006.10.11 20:00close2158.801.25490.00000.0000-0.05147403.97
29042006.10.11 20:00sell2168.701.25480.00000.0000
29052006.10.11 20:22modify2168.701.25481.25470.0000
29062006.10.11 20:24modify2168.701.25481.25450.0000
29072006.10.11 20:24modify2168.701.25481.25440.0000
29082006.10.11 20:25modify2168.701.25481.25430.0000
29092006.10.11 20:31modify2168.701.25481.25420.0000
29102006.10.11 20:31modify2168.701.25481.25400.0000
29112006.10.11 20:32modify2168.701.25481.25390.0000
29122006.10.11 20:33modify2168.701.25481.25360.0000
29132006.10.11 20:33modify2168.701.25481.25350.0000
29142006.10.11 20:53s/l2168.701.25351.25350.00001413.75148817.72
29152006.10.11 20:53sell2178.901.25320.00000.0000
29162006.10.12 00:02close2178.901.25260.00000.0000667.47149485.19
29172006.10.12 00:05buy2189.001.25280.00000.0000
29182006.10.12 09:11modify2189.001.25281.25290.0000
29192006.10.12 09:37modify2189.001.25281.25310.0000
29202006.10.12 09:37modify2189.001.25281.25330.0000
29212006.10.12 12:00close2189.001.25471.25330.00002137.44151622.63
29222006.10.12 12:00sell2199.101.25460.00000.0000
29232006.10.12 16:00close2199.101.25440.00000.0000227.54151850.17
29242006.10.12 16:01buy2209.101.25450.00000.0000
29252006.10.13 05:02modify2209.101.25451.25450.0000
29262006.10.13 05:03modify2209.101.25451.25460.0000
29272006.10.13 08:01close2209.101.25691.25460.00002729.97154580.14
29282006.10.13 08:01sell2219.301.25680.00000.0000
29292006.10.13 14:33modify2219.301.25681.25660.0000
29302006.10.13 14:34modify2219.301.25681.25650.0000
29312006.10.13 14:34modify2219.301.25681.25640.0000
29322006.10.13 14:34modify2219.301.25681.25630.0000
29332006.10.13 14:34modify2219.301.25681.25610.0000
29342006.10.13 14:37modify2219.301.25681.25600.0000
29352006.10.13 14:38modify2219.301.25681.25570.0000
29362006.10.13 14:38modify2219.301.25681.25560.0000
29372006.10.13 14:38modify2219.301.25681.25530.0000
29382006.10.13 14:38modify2219.301.25681.25490.0000
29392006.10.13 14:38modify2219.301.25681.25470.0000
29402006.10.13 14:38modify2219.301.25681.25460.0000
29412006.10.13 14:39modify2219.301.25681.25420.0000
29422006.10.13 16:02modify2219.301.25681.25410.0000
29432006.10.13 16:02modify2219.301.25681.25390.0000
29442006.10.13 16:02modify2219.301.25681.25380.0000
29452006.10.13 16:04modify2219.301.25681.25370.0000
29462006.10.13 16:04modify2219.301.25681.25350.0000
29472006.10.13 16:05modify2219.301.25681.25340.0000
29482006.10.13 16:05modify2219.301.25681.25330.0000
29492006.10.13 16:05modify2219.301.25681.25320.0000
29502006.10.13 16:05modify2219.301.25681.25300.0000
29512006.10.13 16:35modify2219.301.25681.25290.0000
29522006.10.13 16:35modify2219.301.25681.25280.0000
29532006.10.13 16:36modify2219.301.25681.25270.0000
29542006.10.13 16:38modify2219.301.25681.25260.0000
29552006.10.13 16:38modify2219.301.25681.25250.0000
29562006.10.13 16:38modify2219.301.25681.25230.0000
29572006.10.13 16:39modify2219.301.25681.25210.0000
29582006.10.13 16:39modify2219.301.25681.25200.0000
29592006.10.13 16:40modify2219.301.25681.25190.0000
29602006.10.13 16:40modify2219.301.25681.25180.0000
29612006.10.13 16:41modify2219.301.25681.25170.0000
29622006.10.13 17:17modify2219.301.25681.25160.0000
29632006.10.13 19:47s/l2219.301.25161.25160.00006045.06160625.20
29642006.10.16 00:00sell2229.601.25010.00000.0000
29652006.10.16 04:03close2229.601.24990.00000.0000239.96160865.16
29662006.10.16 04:04buy2239.701.24990.00000.0000
29672006.10.16 14:43modify2239.701.24991.25010.0000
29682006.10.16 15:49modify2239.701.24991.25020.0000
29692006.10.16 15:49modify2239.701.24991.25030.0000
29702006.10.16 15:49modify2239.701.24991.25040.0000
29712006.10.16 15:52modify2239.701.24991.25050.0000
29722006.10.16 15:52modify2239.701.24991.25060.0000
29732006.10.16 16:00close2239.701.25291.25060.00003637.45164502.61
29742006.10.16 16:01sell2249.901.25290.00000.0000
29752006.10.16 20:05close2249.901.25170.00000.00001485.02165987.63
29762006.10.16 20:06buy22510.001.25180.00000.0000
29772006.10.17 15:23modify22510.001.25181.25190.0000
29782006.10.17 15:23modify22510.001.25181.25200.0000
29792006.10.17 15:31modify22510.001.25181.25220.0000
29802006.10.17 15:32modify22510.001.25181.25230.0000
29812006.10.17 15:32modify22510.001.25181.25240.0000
29822006.10.17 17:40modify22510.001.25181.25260.0000
29832006.10.17 17:40modify22510.001.25181.25270.0000
29842006.10.17 17:40modify22510.001.25181.25290.0000
29852006.10.17 17:42modify22510.001.25181.25300.0000
29862006.10.17 17:42modify22510.001.25181.25320.0000
29872006.10.17 17:48modify22510.001.25181.25330.0000
29882006.10.17 17:48modify22510.001.25181.25340.0000
29892006.10.17 23:21s/l22510.001.25341.25340.00001999.99167987.62
29902006.10.18 04:00buy22610.101.25460.00000.0000
29912006.10.18 08:00close22610.101.25490.00000.0000378.72168366.34
29922006.10.18 08:04sell22710.101.25500.00000.0000
29932006.10.18 15:10modify22710.101.25501.25490.0000
29942006.10.18 15:10modify22710.101.25501.25460.0000
29952006.10.18 15:11modify22710.101.25501.25450.0000
29962006.10.18 15:12modify22710.101.25501.25440.0000
29972006.10.18 15:12modify22710.101.25501.25420.0000
29982006.10.18 15:12modify22710.101.25501.25410.0000
29992006.10.18 15:13modify22710.101.25501.25400.0000
30002006.10.18 15:14modify22710.101.25501.25390.0000
30012006.10.18 15:21modify22710.101.25501.25380.0000
30022006.10.18 15:21modify22710.101.25501.25370.0000
30032006.10.18 15:22modify22710.101.25501.25350.0000
30042006.10.18 20:01close22710.101.25231.25350.00003408.77171775.11
30052006.10.18 20:01buy22810.301.25240.00000.0000
30062006.10.19 09:39modify22810.301.25241.25270.0000
30072006.10.19 09:44modify22810.301.25241.25280.0000
30082006.10.19 09:44modify22810.301.25241.25310.0000
30092006.10.19 10:55modify22810.301.25241.25330.0000
30102006.10.19 10:58modify22810.301.25241.25340.0000
30112006.10.19 10:58modify22810.301.25241.25360.0000
30122006.10.19 11:02modify22810.301.25241.25370.0000
30132006.10.19 11:02modify22810.301.25241.25380.0000
30142006.10.19 11:02modify22810.301.25241.25400.0000
30152006.10.19 11:02modify22810.301.25241.25420.0000
30162006.10.19 11:49modify22810.301.25241.25430.0000
30172006.10.19 11:54modify22810.301.25241.25440.0000
30182006.10.19 11:54modify22810.301.25241.25450.0000
30192006.10.19 15:26modify22810.301.25241.25470.0000
30202006.10.19 15:26modify22810.301.25241.25480.0000
30212006.10.19 15:27modify22810.301.25241.25510.0000
30222006.10.19 15:27modify22810.301.25241.25520.0000
30232006.10.19 15:43modify22810.301.25241.25540.0000
30242006.10.19 15:43modify22810.301.25241.25560.0000
30252006.10.19 15:46modify22810.301.25241.25570.0000
30262006.10.19 15:46modify22810.301.25241.25580.0000
30272006.10.19 15:46modify22810.301.25241.25590.0000
30282006.10.19 15:46modify22810.301.25241.25600.0000
30292006.10.19 15:47modify22810.301.25241.25610.0000
30302006.10.19 15:47modify22810.301.25241.25630.0000
30312006.10.19 15:51modify22810.301.25241.25640.0000
30322006.10.19 16:36modify22810.301.25241.25650.0000
30332006.10.19 16:36modify22810.301.25241.25660.0000
30342006.10.19 16:37modify22810.301.25241.25680.0000
30352006.10.19 16:37modify22810.301.25241.25690.0000
30362006.10.19 16:37modify22810.301.25241.25710.0000
30372006.10.19 16:43modify22810.301.25241.25720.0000
30382006.10.19 16:44modify22810.301.25241.25730.0000
30392006.10.19 16:44modify22810.301.25241.25740.0000
30402006.10.19 17:15modify22810.301.25241.25750.0000
30412006.10.19 18:00modify22810.301.25241.25770.0000
30422006.10.19 18:01modify22810.301.25241.25780.0000
30432006.10.19 18:01modify22810.301.25241.25790.0000
30442006.10.19 18:01modify22810.301.25241.25800.0000
30452006.10.19 18:01modify22810.301.25241.25810.0000
30462006.10.19 18:01modify22810.301.25241.25820.0000
30472006.10.19 18:01modify22810.301.25241.25830.0000
30482006.10.19 19:09modify22810.301.25241.25840.0000
30492006.10.19 19:09modify22810.301.25241.25850.0000
30502006.10.19 19:09modify22810.301.25241.25880.0000
30512006.10.19 19:09modify22810.301.25241.25910.0000
30522006.10.19 19:09modify22810.301.25241.25920.0000
30532006.10.19 19:09modify22810.301.25241.25940.0000
30542006.10.19 19:47modify22810.301.25241.25950.0000
30552006.10.19 19:48modify22810.301.25241.25970.0000
30562006.10.19 19:49modify22810.301.25241.25980.0000
30572006.10.19 19:57modify22810.301.25241.25990.0000
30582006.10.19 20:00close22810.301.26221.25990.000012617.51184392.62
30592006.10.19 20:01sell22911.101.26230.00000.0000
30602006.10.20 00:05close22911.101.26260.00000.0000-416.25183976.37
30612006.10.20 00:06buy23011.001.26270.00000.0000
30622006.10.20 04:07close23011.001.26340.00000.0000962.40184938.77
30632006.10.20 04:07sell23111.101.26340.00000.0000
30642006.10.20 12:00close23111.101.26080.00000.00003607.50188546.27
30652006.10.20 12:00buy23211.301.26070.00000.0000
30662006.10.20 16:01close23211.301.26160.00000.00001271.27189817.54
30672006.10.20 16:01sell23311.401.26170.00000.0000
30682006.10.23 08:54modify23311.401.26171.26170.0000
30692006.10.23 09:08modify23311.401.26171.26160.0000
30702006.10.23 09:10modify23311.401.26171.26150.0000
30712006.10.23 10:45modify23311.401.26171.26140.0000
30722006.10.23 10:45modify23311.401.26171.26130.0000
30732006.10.23 10:45modify23311.401.26171.26120.0000
30742006.10.23 10:48modify23311.401.26171.26110.0000
30752006.10.23 10:49modify23311.401.26171.26100.0000
30762006.10.23 10:50modify23311.401.26171.26090.0000
30772006.10.23 10:50modify23311.401.26171.26080.0000
30782006.10.23 10:50modify23311.401.26171.26070.0000
30792006.10.23 11:10modify23311.401.26171.26050.0000
30802006.10.23 11:10modify23311.401.26171.26040.0000
30812006.10.23 11:10modify23311.401.26171.26010.0000
30822006.10.23 11:12modify23311.401.26171.25990.0000
30832006.10.23 11:13modify23311.401.26171.25980.0000
30842006.10.23 11:13modify23311.401.26171.25970.0000
30852006.10.23 11:13modify23311.401.26171.25960.0000
30862006.10.23 11:13modify23311.401.26171.25950.0000
30872006.10.23 11:18modify23311.401.26171.25940.0000
30882006.10.23 11:28modify23311.401.26171.25930.0000
30892006.10.23 11:28modify23311.401.26171.25920.0000
30902006.10.23 11:32modify23311.401.26171.25910.0000
30912006.10.23 11:55modify23311.401.26171.25900.0000
30922006.10.23 11:57modify23311.401.26171.25890.0000
30932006.10.23 11:57modify23311.401.26171.25880.0000
30942006.10.23 12:00modify23311.401.26171.25870.0000
30952006.10.23 12:00modify23311.401.26171.25850.0000
30962006.10.23 12:01modify23311.401.26171.25830.0000
30972006.10.23 12:08modify23311.401.26171.25820.0000
30982006.10.23 12:19modify23311.401.26171.25810.0000
30992006.10.23 12:19modify23311.401.26171.25800.0000
31002006.10.23 12:19modify23311.401.26171.25790.0000
31012006.10.23 12:24modify23311.401.26171.25780.0000
31022006.10.23 12:24modify23311.401.26171.25760.0000
31032006.10.23 14:48modify23311.401.26171.25750.0000
31042006.10.23 14:49modify23311.401.26171.25740.0000
31052006.10.23 14:49modify23311.401.26171.25730.0000
31062006.10.23 14:50modify23311.401.26171.25720.0000
31072006.10.23 14:50modify23311.401.26171.25710.0000
31082006.10.23 15:28modify23311.401.26171.25700.0000
31092006.10.23 15:30modify23311.401.26171.25680.0000
31102006.10.23 16:00close23311.401.25461.25680.000010117.55199935.09
31112006.10.23 16:01buy23412.001.25470.00000.0000
31122006.10.24 00:06close23412.001.25470.00000.0000-0.10199934.99
31132006.10.24 00:41sell23512.001.25480.00000.0000
31142006.10.24 16:00close23512.001.25410.00000.00001049.94200984.93
31152006.10.24 16:00buy23612.101.25410.00000.0000
31162006.10.24 17:41modify23612.101.25411.25410.0000
31172006.10.24 17:41modify23612.101.25411.25430.0000
31182006.10.24 19:40modify23612.101.25411.25440.0000
31192006.10.24 19:41modify23612.101.25411.25450.0000
31202006.10.24 20:01close23612.101.25701.25450.00004386.20205371.13
31212006.10.24 20:02sell23712.301.25710.00000.0000
31222006.10.25 00:01close23712.301.25570.00000.00002152.59207523.72
31232006.10.25 00:03buy23812.501.25580.00000.0000
31242006.10.25 12:43modify23812.501.25581.25580.0000
31252006.10.25 12:43modify23812.501.25581.25590.0000
31262006.10.25 16:01close23812.501.25751.25590.00002656.31210180.03
31272006.10.25 16:01sell23912.601.25740.00000.0000
31282006.10.25 20:00close23912.601.25860.00000.0000-1889.86208290.17
31292006.10.25 20:00buy24012.501.25860.00000.0000
31302006.10.25 20:21modify24012.501.25861.25860.0000
31312006.10.25 20:21modify24012.501.25861.25870.0000
31322006.10.25 20:21modify24012.501.25861.25890.0000
31332006.10.25 20:30s/l24012.501.25891.25890.0000468.83208759.00
31342006.10.25 20:30buy24112.501.25910.00000.0000
31352006.10.26 03:49modify24112.501.25911.25920.0000
31362006.10.26 03:52modify24112.501.25911.25930.0000
31372006.10.26 03:52modify24112.501.25911.25950.0000
31382006.10.26 03:53modify24112.501.25911.25960.0000
31392006.10.26 03:58modify24112.501.25911.25970.0000
31402006.10.26 03:59modify24112.501.25911.25980.0000
31412006.10.26 04:09modify24112.501.25911.25990.0000
31422006.10.26 04:09modify24112.501.25911.26000.0000
31432006.10.26 04:09modify24112.501.25911.26010.0000
31442006.10.26 04:09modify24112.501.25911.26020.0000
31452006.10.26 04:10modify24112.501.25911.26030.0000
31462006.10.26 04:10modify24112.501.25911.26040.0000
31472006.10.26 04:10modify24112.501.25911.26060.0000
31482006.10.26 04:11modify24112.501.25911.26070.0000
31492006.10.26 04:13modify24112.501.25911.26080.0000
31502006.10.26 04:43modify24112.501.25911.26090.0000
31512006.10.26 04:43modify24112.501.25911.26100.0000
31522006.10.26 08:54modify24112.501.25911.26120.0000
31532006.10.26 08:54modify24112.501.25911.26130.0000
31542006.10.26 08:56modify24112.501.25911.26140.0000
31552006.10.26 08:57modify24112.501.25911.26160.0000
31562006.10.26 09:01modify24112.501.25911.26170.0000
31572006.10.26 09:02modify24112.501.25911.26180.0000
31582006.10.26 09:02modify24112.501.25911.26190.0000
31592006.10.26 09:02modify24112.501.25911.26210.0000
31602006.10.26 09:02modify24112.501.25911.26220.0000
31612006.10.26 09:02modify24112.501.25911.26230.0000
31622006.10.26 09:02modify24112.501.25911.26240.0000
31632006.10.26 09:02modify24112.501.25911.26260.0000
31642006.10.26 09:09modify24112.501.25911.26270.0000
31652006.10.26 09:09modify24112.501.25911.26280.0000
31662006.10.26 09:26modify24112.501.25911.26300.0000
31672006.10.26 09:26modify24112.501.25911.26320.0000
31682006.10.26 09:27modify24112.501.25911.26330.0000
31692006.10.26 09:27modify24112.501.25911.26340.0000
31702006.10.26 09:27modify24112.501.25911.26350.0000
31712006.10.26 10:22modify24112.501.25911.26360.0000
31722006.10.26 10:22modify24112.501.25911.26370.0000
31732006.10.26 10:22modify24112.501.25911.26380.0000
31742006.10.26 10:22modify24112.501.25911.26390.0000
31752006.10.26 14:37modify24112.501.25911.26400.0000
31762006.10.26 14:37modify24112.501.25911.26420.0000
31772006.10.26 16:37modify24112.501.25911.26430.0000
31782006.10.26 16:38modify24112.501.25911.26470.0000
31792006.10.26 18:22modify24112.501.25911.26480.0000
31802006.10.26 18:22modify24112.501.25911.26500.0000
31812006.10.26 18:23modify24112.501.25911.26510.0000
31822006.10.26 18:23modify24112.501.25911.26520.0000
31832006.10.26 18:24modify24112.501.25911.26530.0000
31842006.10.26 18:24modify24112.501.25911.26540.0000
31852006.10.26 18:24modify24112.501.25911.26550.0000
31862006.10.26 18:24modify24112.501.25911.26560.0000
31872006.10.26 18:24modify24112.501.25911.26570.0000
31882006.10.26 18:24modify24112.501.25911.26580.0000
31892006.10.26 18:27modify24112.501.25911.26590.0000
31902006.10.26 18:28modify24112.501.25911.26600.0000
31912006.10.26 18:28modify24112.501.25911.26610.0000
31922006.10.26 18:28modify24112.501.25911.26620.0000
31932006.10.26 18:28modify24112.501.25911.26630.0000
31942006.10.26 18:44modify24112.501.25911.26650.0000
31952006.10.26 18:44modify24112.501.25911.26660.0000
31962006.10.26 18:52modify24112.501.25911.26670.0000
31972006.10.26 18:52modify24112.501.25911.26680.0000
31982006.10.26 19:45modify24112.501.25911.26690.0000
31992006.10.26 19:49modify24112.501.25911.26710.0000
32002006.10.26 20:03close24112.501.26951.26710.000016249.98225008.98
32012006.10.26 20:04sell24213.501.26940.00000.0000
32022006.10.27 04:00close24213.501.27110.00000.0000-2868.74222140.24
32032006.10.27 04:00buy24313.301.27100.00000.0000
32042006.10.27 08:00close24313.301.27010.00000.0000-1496.21220644.03
32052006.10.27 08:00sell24413.101.27010.00000.0000
32062006.10.27 11:17modify24413.101.27011.27000.0000
32072006.10.27 11:20modify24413.101.27011.26990.0000
32082006.10.27 11:21modify24413.101.27011.26980.0000
32092006.10.27 11:21modify24413.101.27011.26970.0000
32102006.10.27 11:22modify24413.101.27011.26960.0000
32112006.10.27 11:22modify24413.101.27011.26950.0000
32122006.10.27 12:03close24413.101.26711.26950.00004912.42225556.45
32132006.10.27 12:05buy24513.501.26710.00000.0000
32142006.10.27 14:31modify24513.501.26711.26720.0000
32152006.10.27 14:31modify24513.501.26711.26730.0000
32162006.10.27 14:31modify24513.501.26711.26750.0000
32172006.10.27 14:31modify24513.501.26711.26760.0000
32182006.10.27 14:31modify24513.501.26711.26780.0000
32192006.10.27 14:31modify24513.501.26711.26800.0000
32202006.10.27 14:32modify24513.501.26711.26810.0000
32212006.10.27 14:32modify24513.501.26711.26830.0000
32222006.10.27 14:32modify24513.501.26711.26840.0000
32232006.10.27 14:32modify24513.501.26711.26850.0000
32242006.10.27 14:32modify24513.501.26711.26870.0000
32252006.10.27 14:32modify24513.501.26711.26880.0000
32262006.10.27 14:32modify24513.501.26711.26890.0000
32272006.10.27 14:32modify24513.501.26711.26910.0000
32282006.10.27 14:33modify24513.501.26711.26920.0000
32292006.10.27 14:33modify24513.501.26711.26930.0000
32302006.10.27 14:57modify24513.501.26711.26940.0000
32312006.10.27 15:06modify24513.501.26711.26960.0000
32322006.10.27 15:06modify24513.501.26711.26970.0000
32332006.10.27 15:06modify24513.501.26711.26990.0000
32342006.10.27 15:07modify24513.501.26711.27010.0000
32352006.10.27 15:07modify24513.501.26711.27020.0000
32362006.10.27 15:07modify24513.501.26711.27030.0000
32372006.10.27 15:07modify24513.501.26711.27050.0000
32382006.10.27 15:08modify24513.501.26711.27060.0000
32392006.10.27 15:08modify24513.501.26711.27070.0000
32402006.10.27 15:08modify24513.501.26711.27080.0000
32412006.10.27 15:09modify24513.501.26711.27090.0000
32422006.10.27 15:10modify24513.501.26711.27100.0000
32432006.10.27 15:10modify24513.501.26711.27110.0000
32442006.10.27 15:10modify24513.501.26711.27120.0000
32452006.10.27 15:12modify24513.501.26711.27130.0000
32462006.10.27 15:12modify24513.501.26711.27140.0000
32472006.10.27 15:13modify24513.501.26711.27150.0000
32482006.10.27 15:13modify24513.501.26711.27160.0000
32492006.10.27 15:31modify24513.501.26711.27170.0000
32502006.10.27 15:32modify24513.501.26711.27180.0000
32512006.10.27 15:32modify24513.501.26711.27190.0000
32522006.10.27 17:13s/l24513.501.27191.27190.00008099.92233656.37
32532006.10.27 18:23buy24614.001.27370.00000.0000
32542006.10.30 00:00close24614.001.27300.00000.0000-1224.91232431.46
32552006.10.30 01:03sell24713.901.27290.00000.0000
32562006.10.30 12:00close24713.901.27230.00000.00001042.55233474.01
32572006.10.30 12:02buy24814.001.27240.00000.0000
32582006.10.31 00:00close24814.001.27220.00000.0000-349.97233124.04
32592006.10.31 00:03sell24914.001.27230.00000.0000
32602006.10.31 04:02close24914.001.27130.00000.00001749.96234874.00
32612006.10.31 04:06buy25014.101.27140.00000.0000
32622006.10.31 08:01close25014.101.27150.00000.0000176.15235050.15
32632006.10.31 08:02sell25114.101.27150.00000.0000
32642006.10.31 09:45modify25114.101.27151.27130.0000
32652006.10.31 09:45modify25114.101.27151.27110.0000
32662006.10.31 15:29s/l25114.101.27111.27110.0000704.98235755.13
32672006.10.31 16:00buy25214.101.27030.00000.0000
32682006.10.31 17:03modify25214.101.27031.27030.0000
32692006.10.31 17:07modify25214.101.27031.27050.0000
32702006.10.31 17:07modify25214.101.27031.27060.0000
32712006.10.31 17:07modify25214.101.27031.27080.0000
32722006.10.31 17:07modify25214.101.27031.27090.0000
32732006.10.31 17:07modify25214.101.27031.27110.0000
32742006.10.31 17:08modify25214.101.27031.27120.0000
32752006.10.31 17:08modify25214.101.27031.27140.0000
32762006.10.31 17:09modify25214.101.27031.27150.0000
32772006.10.31 17:09modify25214.101.27031.27160.0000
32782006.10.31 17:09modify25214.101.27031.27190.0000
32792006.10.31 17:09modify25214.101.27031.27200.0000
32802006.10.31 17:09modify25214.101.27031.27220.0000
32812006.10.31 17:09modify25214.101.27031.27230.0000
32822006.10.31 17:09modify25214.101.27031.27260.0000
32832006.10.31 17:11modify25214.101.27031.27270.0000
32842006.10.31 17:12modify25214.101.27031.27280.0000
32852006.10.31 17:12modify25214.101.27031.27290.0000
32862006.10.31 17:13modify25214.101.27031.27300.0000
32872006.10.31 17:13modify25214.101.27031.27310.0000
32882006.10.31 17:13modify25214.101.27031.27330.0000
32892006.10.31 17:27modify25214.101.27031.27350.0000
32902006.10.31 17:27modify25214.101.27031.27360.0000
32912006.10.31 17:27modify25214.101.27031.27370.0000
32922006.10.31 17:27modify25214.101.27031.27390.0000
32932006.10.31 17:27modify25214.101.27031.27400.0000
32942006.10.31 17:27modify25214.101.27031.27410.0000
32952006.10.31 17:27modify25214.101.27031.27420.0000
32962006.10.31 17:27modify25214.101.27031.27430.0000
32972006.10.31 17:30modify25214.101.27031.27440.0000
32982006.10.31 17:30modify25214.101.27031.27450.0000
32992006.10.31 17:32modify25214.101.27031.27460.0000
33002006.10.31 17:32modify25214.101.27031.27490.0000
33012006.10.31 17:37modify25214.101.27031.27510.0000
33022006.10.31 20:03close25214.101.27671.27510.000011280.06247035.19
33032006.10.31 20:03sell25314.801.27680.00000.0000
33042006.11.01 00:01close25314.801.27650.00000.0000554.97247590.16
33052006.11.01 00:02buy25414.901.27660.00000.0000
33062006.11.01 04:01close25414.901.27640.00000.0000-372.47247217.69
33072006.11.01 04:03sell25514.801.27640.00000.0000
33082006.11.01 12:00close25514.801.27510.00000.00002405.05249622.74
33092006.11.01 12:01buy25615.001.27520.00000.0000
33102006.11.01 17:02modify25615.001.27521.27520.0000
33112006.11.01 17:03modify25615.001.27521.27530.0000
33122006.11.01 17:03modify25615.001.27521.27540.0000
33132006.11.01 17:03modify25615.001.27521.27550.0000
33142006.11.01 17:03modify25615.001.27521.27560.0000
33152006.11.01 17:03modify25615.001.27521.27570.0000
33162006.11.01 17:03modify25615.001.27521.27580.0000
33172006.11.01 17:03modify25615.001.27521.27590.0000
33182006.11.01 17:03modify25615.001.27521.27600.0000
33192006.11.01 17:03modify25615.001.27521.27610.0000
33202006.11.01 17:03modify25615.001.27521.27620.0000
33212006.11.01 17:04modify25615.001.27521.27630.0000
33222006.11.01 17:04modify25615.001.27521.27640.0000
33232006.11.01 17:04modify25615.001.27521.27650.0000
33242006.11.01 17:04modify25615.001.27521.27660.0000
33252006.11.01 17:04modify25615.001.27521.27670.0000
33262006.11.01 17:53s/l25615.001.27671.27670.00002812.58252435.32
33272006.11.01 17:53buy25715.101.27700.00000.0000
33282006.11.01 20:01close25715.101.27620.00000.0000-1509.89250925.43
33292006.11.01 20:02sell25815.101.27620.00000.0000
33302006.11.02 08:00close25815.101.27570.00000.0000943.78251869.21
33312006.11.02 08:00buy25915.101.27570.00000.0000
33322006.11.02 16:00close25915.101.27620.00000.0000943.78252812.99
33332006.11.02 16:00sell26015.201.27620.00000.0000
33342006.11.02 20:00close26015.201.27700.00000.0000-1520.04251292.95
33352006.11.02 20:00buy26115.101.27710.00000.0000
33362006.11.03 00:02close26115.101.27760.00000.0000943.77252236.72
33372006.11.03 00:04sell26215.101.27770.00000.0000
33382006.11.03 04:00close26215.101.27790.00000.0000-377.69251859.03
33392006.11.03 04:01buy26315.101.27800.00000.0000
33402006.11.03 12:00close26315.101.27700.00000.0000-1887.49249971.54
33412006.11.03 12:00sell26414.901.27690.00000.0000
33422006.11.03 14:31modify26414.901.27691.27690.0000
33432006.11.03 14:31modify26414.901.27691.27650.0000
33442006.11.03 14:31modify26414.901.27691.27620.0000
33452006.11.03 14:31modify26414.901.27691.27580.0000
33462006.11.03 14:31modify26414.901.27691.27540.0000
33472006.11.03 14:32modify26414.901.27691.27520.0000
33482006.11.03 14:32modify26414.901.27691.27510.0000
33492006.11.03 14:32modify26414.901.27691.27490.0000
33502006.11.03 14:32modify26414.901.27691.27470.0000
33512006.11.03 14:32modify26414.901.27691.27460.0000
33522006.11.03 14:32modify26414.901.27691.27440.0000
33532006.11.03 14:32modify26414.901.27691.27410.0000
33542006.11.03 14:32modify26414.901.27691.27390.0000
33552006.11.03 14:33s/l26414.901.27391.27390.00005587.60255559.14
33562006.11.03 14:33sell26515.301.27370.00000.0000
33572006.11.03 14:38modify26515.301.27371.27350.0000
33582006.11.03 14:40modify26515.301.27371.27340.0000
33592006.11.03 14:40modify26515.301.27371.27330.0000
33602006.11.03 14:43modify26515.301.27371.27310.0000
33612006.11.03 14:43modify26515.301.27371.27300.0000
33622006.11.03 14:44modify26515.301.27371.27290.0000
33632006.11.03 14:44modify26515.301.27371.27280.0000
33642006.11.03 14:44modify26515.301.27371.27270.0000
33652006.11.03 14:44modify26515.301.27371.27250.0000
33662006.11.03 14:45modify26515.301.27371.27240.0000
33672006.11.03 14:46modify26515.301.27371.27230.0000
33682006.11.03 14:46modify26515.301.27371.27220.0000
33692006.11.03 14:54modify26515.301.27371.27210.0000
33702006.11.03 14:54modify26515.301.27371.27190.0000
33712006.11.03 14:59modify26515.301.27371.27180.0000
33722006.11.03 14:59modify26515.301.27371.27170.0000
33732006.11.03 15:00modify26515.301.27371.27150.0000
33742006.11.03 16:00close26515.301.27101.27150.00005163.75260722.89
33752006.11.03 16:00buy26615.601.27110.00000.0000
33762006.11.06 00:01close26615.601.27130.00000.0000390.15261113.04
33772006.11.06 00:01sell26715.701.27150.00000.0000
33782006.11.06 16:00close26715.701.27130.00000.0000392.43261505.47
33792006.11.06 16:00buy26815.701.27140.00000.0000
33802006.11.07 05:16modify26815.701.27141.27140.0000
33812006.11.07 05:16modify26815.701.27141.27150.0000
33822006.11.07 05:16modify26815.701.27141.27170.0000
33832006.11.07 05:16modify26815.701.27141.27180.0000
33842006.11.07 05:16modify26815.701.27141.27200.0000
33852006.11.07 05:16modify26815.701.27141.27210.0000
33862006.11.07 05:16modify26815.701.27141.27220.0000
33872006.11.07 05:24modify26815.701.27141.27230.0000
33882006.11.07 05:25modify26815.701.27141.27240.0000
33892006.11.07 05:25modify26815.701.27141.27250.0000
33902006.11.07 05:25modify26815.701.27141.27260.0000
33912006.11.07 05:25modify26815.701.27141.27270.0000
33922006.11.07 05:25modify26815.701.27141.27280.0000
33932006.11.07 05:34modify26815.701.27141.27290.0000
33942006.11.07 05:35modify26815.701.27141.27300.0000
33952006.11.07 05:40modify26815.701.27141.27310.0000
33962006.11.07 05:41modify26815.701.27141.27320.0000
33972006.11.07 05:41modify26815.701.27141.27330.0000
33982006.11.07 05:42modify26815.701.27141.27340.0000
33992006.11.07 05:42modify26815.701.27141.27350.0000
34002006.11.07 05:42modify26815.701.27141.27360.0000
34012006.11.07 05:42modify26815.701.27141.27370.0000
34022006.11.07 06:00modify26815.701.27141.27380.0000
34032006.11.07 06:03modify26815.701.27141.27390.0000
34042006.11.07 06:03modify26815.701.27141.27400.0000
34052006.11.07 06:03modify26815.701.27141.27410.0000
34062006.11.07 14:34modify26815.701.27141.27420.0000
34072006.11.07 14:34modify26815.701.27141.27430.0000
34082006.11.07 14:34modify26815.701.27141.27440.0000
34092006.11.07 14:34modify26815.701.27141.27450.0000
34102006.11.07 14:41modify26815.701.27141.27460.0000
34112006.11.07 14:41modify26815.701.27141.27480.0000
34122006.11.07 14:41modify26815.701.27141.27490.0000
34132006.11.07 14:59modify26815.701.27141.27510.0000
34142006.11.07 14:59modify26815.701.27141.27540.0000
34152006.11.07 14:59modify26815.701.27141.27560.0000
34162006.11.07 15:02modify26815.701.27141.27570.0000
34172006.11.07 15:03modify26815.701.27141.27580.0000
34182006.11.07 15:03modify26815.701.27141.27590.0000
34192006.11.07 15:04modify26815.701.27141.27600.0000
34202006.11.07 15:04modify26815.701.27141.27610.0000
34212006.11.07 15:11modify26815.701.27141.27640.0000
34222006.11.07 15:19modify26815.701.27141.27650.0000
34232006.11.07 15:19modify26815.701.27141.27660.0000
34242006.11.07 15:19modify26815.701.27141.27670.0000
34252006.11.07 15:19modify26815.701.27141.27680.0000
34262006.11.07 15:19modify26815.701.27141.27690.0000
34272006.11.07 15:33modify26815.701.27141.27700.0000
34282006.11.07 15:33modify26815.701.27141.27710.0000
34292006.11.07 15:33modify26815.701.27141.27720.0000
34302006.11.07 15:33modify26815.701.27141.27740.0000
34312006.11.07 15:42modify26815.701.27141.27750.0000
34322006.11.07 15:43modify26815.701.27141.27760.0000
34332006.11.07 15:43modify26815.701.27141.27770.0000
34342006.11.07 15:44modify26815.701.27141.27780.0000
34352006.11.07 15:44modify26815.701.27141.27790.0000
34362006.11.07 15:44modify26815.701.27141.27800.0000
34372006.11.07 15:44modify26815.701.27141.27810.0000
34382006.11.07 15:46modify26815.701.27141.27820.0000
34392006.11.07 15:46modify26815.701.27141.27830.0000
34402006.11.07 15:51modify26815.701.27141.27840.0000
34412006.11.07 15:52modify26815.701.27141.27850.0000
34422006.11.07 15:52modify26815.701.27141.27860.0000
34432006.11.07 15:52modify26815.701.27141.27870.0000
34442006.11.07 16:20modify26815.701.27141.27880.0000
34452006.11.07 20:00close26815.701.28001.27880.000016877.44278382.91
34462006.11.07 20:00sell26916.701.28000.00000.0000
34472006.11.07 20:58modify26916.701.28001.27990.0000
34482006.11.07 20:58modify26916.701.28001.27980.0000
34492006.11.07 21:00modify26916.701.28001.27970.0000
34502006.11.07 21:11modify26916.701.28001.27950.0000
34512006.11.08 04:01close26916.701.27761.27950.00005009.94283392.85
34522006.11.08 04:01buy27017.001.27760.00000.0000
34532006.11.08 12:01close27017.001.27900.00000.00002975.09286367.94
34542006.11.08 12:03sell27117.201.27910.00000.0000
34552006.11.08 15:12modify27117.201.27911.27900.0000
34562006.11.08 15:13modify27117.201.27911.27890.0000
34572006.11.08 15:13modify27117.201.27911.27870.0000
34582006.11.08 15:15modify27117.201.27911.27850.0000
34592006.11.08 15:15modify27117.201.27911.27840.0000
34602006.11.08 15:15modify27117.201.27911.27810.0000
34612006.11.08 15:38modify27117.201.27911.27800.0000
34622006.11.08 15:38modify27117.201.27911.27790.0000
34632006.11.08 15:38modify27117.201.27911.27780.0000
34642006.11.08 17:16s/l27117.201.27781.27780.00002794.87289162.81
34652006.11.08 20:00sell27217.301.27700.00000.0000
34662006.11.09 04:00close27217.301.27630.00000.00001513.59290676.40
34672006.11.09 04:02buy27317.401.27620.00000.0000
34682006.11.09 12:01close27317.401.27810.00000.00004132.52294808.92
34692006.11.09 12:04sell27417.701.27820.00000.0000
34702006.11.09 16:00close27417.701.27910.00000.0000-1991.27292817.65
34712006.11.09 16:00buy27517.601.27910.00000.0000
34722006.11.09 17:27modify27517.601.27911.27920.0000
34732006.11.09 17:27modify27517.601.27911.27930.0000
34742006.11.09 17:27modify27517.601.27911.27950.0000
34752006.11.09 17:27modify27517.601.27911.27970.0000
34762006.11.09 17:32modify27517.601.27911.27980.0000
34772006.11.09 17:35modify27517.601.27911.27990.0000
34782006.11.09 17:35modify27517.601.27911.28010.0000
34792006.11.09 17:35modify27517.601.27911.28030.0000
34802006.11.09 17:35modify27517.601.27911.28040.0000
34812006.11.09 17:35modify27517.601.27911.28060.0000
34822006.11.09 17:36modify27517.601.27911.28070.0000
34832006.11.09 17:36modify27517.601.27911.28080.0000
34842006.11.09 17:36modify27517.601.27911.28090.0000
34852006.11.09 17:36modify27517.601.27911.28100.0000
34862006.11.09 17:36modify27517.601.27911.28120.0000
34872006.11.09 17:37modify27517.601.27911.28130.0000
34882006.11.09 17:37modify27517.601.27911.28140.0000
34892006.11.09 17:37modify27517.601.27911.28150.0000
34902006.11.09 17:37modify27517.601.27911.28160.0000
34912006.11.09 17:37modify27517.601.27911.28170.0000
34922006.11.09 20:01close27517.601.28351.28170.00009679.90302497.55
34932006.11.09 20:02sell27618.101.28350.00000.0000
34942006.11.10 00:00close27618.101.28410.00000.0000-1357.61301139.94
34952006.11.10 00:01buy27718.101.28390.00000.0000
34962006.11.10 09:27modify27718.101.28391.28390.0000
34972006.11.10 09:27modify27718.101.28391.28400.0000
34982006.11.10 09:29modify27718.101.28391.28410.0000
34992006.11.10 09:30modify27718.101.28391.28430.0000
35002006.11.10 09:52modify27718.101.28391.28440.0000
35012006.11.10 09:52modify27718.101.28391.28450.0000
35022006.11.10 09:52modify27718.101.28391.28460.0000
35032006.11.10 09:54modify27718.101.28391.28480.0000
35042006.11.10 09:54modify27718.101.28391.28490.0000
35052006.11.10 09:55modify27718.101.28391.28500.0000
35062006.11.10 09:55modify27718.101.28391.28510.0000
35072006.11.10 09:55modify27718.101.28391.28520.0000
35082006.11.10 09:55modify27718.101.28391.28530.0000
35092006.11.10 09:55modify27718.101.28391.28540.0000
35102006.11.10 09:57modify27718.101.28391.28570.0000
35112006.11.10 09:58modify27718.101.28391.28590.0000
35122006.11.10 10:01modify27718.101.28391.28600.0000
35132006.11.10 10:03modify27718.101.28391.28610.0000
35142006.11.10 10:04modify27718.101.28391.28620.0000
35152006.11.10 10:05modify27718.101.28391.28640.0000
35162006.11.10 10:05modify27718.101.28391.28660.0000
35172006.11.10 10:05modify27718.101.28391.28680.0000
35182006.11.10 12:00close27718.101.28761.28680.00008371.40309511.34
35192006.11.10 12:00sell27818.601.28760.00000.0000
35202006.11.10 21:13modify27818.601.28761.28760.0000
35212006.11.10 22:24modify27818.601.28761.28750.0000
35222006.11.10 22:27modify27818.601.28761.28740.0000
35232006.11.10 22:27modify27818.601.28761.28730.0000
35242006.11.10 22:32modify27818.601.28761.28720.0000
35252006.11.10 22:42modify27818.601.28761.28700.0000
35262006.11.10 22:42modify27818.601.28761.28680.0000
35272006.11.13 00:00close27818.601.28531.28680.00005347.67314859.01
35282006.11.13 00:01buy27918.901.28540.00000.0000
35292006.11.13 04:00close27918.901.28660.00000.00002835.03317694.04
35302006.11.13 04:01sell28019.101.28670.00000.0000
35312006.11.13 12:09modify28019.101.28671.28660.0000
35322006.11.13 12:15modify28019.101.28671.28650.0000
35332006.11.13 13:05modify28019.101.28671.28640.0000
35342006.11.13 13:05modify28019.101.28671.28630.0000
35352006.11.13 13:05modify28019.101.28671.28610.0000
35362006.11.13 13:05modify28019.101.28671.28600.0000
35372006.11.13 15:19modify28019.101.28671.28570.0000
35382006.11.13 15:20modify28019.101.28671.28560.0000
35392006.11.13 15:32modify28019.101.28671.28540.0000
35402006.11.13 15:48modify28019.101.28671.28530.0000
35412006.11.13 15:51modify28019.101.28671.28520.0000
35422006.11.13 15:51modify28019.101.28671.28510.0000
35432006.11.13 15:51modify28019.101.28671.28500.0000
35442006.11.13 15:51modify28019.101.28671.28490.0000
35452006.11.13 15:51modify28019.101.28671.28480.0000
35462006.11.13 15:51modify28019.101.28671.28470.0000
35472006.11.13 15:51modify28019.101.28671.28460.0000
35482006.11.13 16:06modify28019.101.28671.28450.0000
35492006.11.13 16:06modify28019.101.28671.28440.0000
35502006.11.13 16:06modify28019.101.28671.28420.0000
35512006.11.13 16:07modify28019.101.28671.28410.0000
35522006.11.13 16:07modify28019.101.28671.28400.0000
35532006.11.13 16:07modify28019.101.28671.28380.0000
35542006.11.13 16:08modify28019.101.28671.28370.0000
35552006.11.13 16:16modify28019.101.28671.28360.0000
35562006.11.13 16:23modify28019.101.28671.28350.0000
35572006.11.13 16:29modify28019.101.28671.28340.0000
35582006.11.13 16:29modify28019.101.28671.28330.0000
35592006.11.13 16:31modify28019.101.28671.28320.0000
35602006.11.13 16:32modify28019.101.28671.28310.0000
35612006.11.13 18:49modify28019.101.28671.28290.0000
35622006.11.13 18:50modify28019.101.28671.28280.0000
35632006.11.13 20:01close28019.101.28041.28280.000015041.30332735.34
35642006.11.13 20:02buy28120.001.28040.00000.0000
35652006.11.14 09:43modify28120.001.28041.28040.0000
35662006.11.14 09:43modify28120.001.28041.28060.0000
35672006.11.14 09:44modify28120.001.28041.28070.0000
35682006.11.14 09:49modify28120.001.28041.28080.0000
35692006.11.14 09:50modify28120.001.28041.28090.0000
35702006.11.14 09:52modify28120.001.28041.28100.0000
35712006.11.14 09:52modify28120.001.28041.28110.0000
35722006.11.14 09:52modify28120.001.28041.28120.0000
35732006.11.14 14:31modify28120.001.28041.28140.0000
35742006.11.14 14:31modify28120.001.28041.28160.0000
35752006.11.14 14:31modify28120.001.28041.28170.0000
35762006.11.14 14:31modify28120.001.28041.28180.0000
35772006.11.14 14:32modify28120.001.28041.28190.0000
35782006.11.14 14:32modify28120.001.28041.28200.0000
35792006.11.14 14:32modify28120.001.28041.28210.0000
35802006.11.14 14:33modify28120.001.28041.28230.0000
35812006.11.14 14:34modify28120.001.28041.28240.0000
35822006.11.14 14:34modify28120.001.28041.28250.0000
35832006.11.14 14:34modify28120.001.28041.28270.0000
35842006.11.14 14:34modify28120.001.28041.28280.0000
35852006.11.14 14:34modify28120.001.28041.28290.0000
35862006.11.14 14:34modify28120.001.28041.28300.0000
35872006.11.14 14:34modify28120.001.28041.28310.0000
35882006.11.14 14:35modify28120.001.28041.28320.0000
35892006.11.14 15:01modify28120.001.28041.28330.0000
35902006.11.14 15:01modify28120.001.28041.28340.0000
35912006.11.14 15:01modify28120.001.28041.28360.0000
35922006.11.14 15:06modify28120.001.28041.28370.0000
35932006.11.14 15:06modify28120.001.28041.28380.0000
35942006.11.14 15:06modify28120.001.28041.28390.0000
35952006.11.14 16:00close28120.001.28411.28390.00009250.03341985.37
35962006.11.14 16:00sell28220.501.28400.00000.0000
35972006.11.14 16:12modify28220.501.28401.28400.0000
35982006.11.14 16:12modify28220.501.28401.28390.0000
35992006.11.14 16:12modify28220.501.28401.28370.0000
36002006.11.14 16:12modify28220.501.28401.28350.0000
36012006.11.14 16:12modify28220.501.28401.28330.0000
36022006.11.14 16:13modify28220.501.28401.28310.0000
36032006.11.14 16:13modify28220.501.28401.28300.0000
36042006.11.14 16:13modify28220.501.28401.28290.0000
36052006.11.14 16:13modify28220.501.28401.28270.0000
36062006.11.14 16:13modify28220.501.28401.28260.0000
36072006.11.14 16:13modify28220.501.28401.28250.0000
36082006.11.14 16:13modify28220.501.28401.28220.0000
36092006.11.14 20:14s/l28220.501.28221.28220.00004612.50346597.87
36102006.11.15 00:00buy28320.801.28120.00000.0000
36112006.11.15 04:04close28320.801.28110.00000.0000-259.91346337.96
36122006.11.15 04:05sell28420.801.28110.00000.0000
36132006.11.15 12:06modify28420.801.28111.28110.0000
36142006.11.15 12:07modify28420.801.28111.28100.0000
36152006.11.15 12:07modify28420.801.28111.28090.0000
36162006.11.15 14:36modify28420.801.28111.28070.0000
36172006.11.15 14:37modify28420.801.28111.28050.0000
36182006.11.15 16:00close28420.801.27931.28050.00004679.98351017.94
36192006.11.15 16:00buy28521.101.27950.00000.0000
36202006.11.15 20:07modify28521.101.27951.27950.0000
36212006.11.15 20:07modify28521.101.27951.27970.0000
36222006.11.15 20:09modify28521.101.27951.27990.0000
36232006.11.15 23:08modify28521.101.27951.28000.0000
36242006.11.15 23:08modify28521.101.27951.28010.0000
36252006.11.15 23:10modify28521.101.27951.28020.0000
36262006.11.15 23:11modify28521.101.27951.28030.0000
36272006.11.16 08:00close28521.101.28211.28030.00006857.51357875.45
36282006.11.16 08:00sell28621.501.28220.00000.0000
36292006.11.16 12:01close28621.501.28100.00000.00003225.03361100.48
36302006.11.16 12:06buy28721.701.28090.00000.0000
36312006.11.16 14:31modify28721.701.28091.28090.0000
36322006.11.16 14:31modify28721.701.28091.28100.0000
36332006.11.16 14:55s/l28721.701.28101.28100.0000271.38361371.86
36342006.11.16 14:55buy28821.701.28110.00000.0000
36352006.11.16 16:00close28821.701.28090.00000.0000-542.50360829.36
36362006.11.16 16:01sell28921.601.28060.00000.0000
36372006.11.17 05:51modify28921.601.28061.28050.0000
36382006.11.17 06:31modify28921.601.28061.28040.0000
36392006.11.17 06:35modify28921.601.28061.28030.0000
36402006.11.17 06:44modify28921.601.28061.28010.0000
36412006.11.17 06:46modify28921.601.28061.27980.0000
36422006.11.17 06:54modify28921.601.28061.27970.0000
36432006.11.17 06:54modify28921.601.28061.27960.0000
36442006.11.17 06:55modify28921.601.28061.27950.0000
36452006.11.17 07:07modify28921.601.28061.27940.0000
36462006.11.17 09:16s/l28921.601.27941.27940.00003239.87364069.23
36472006.11.17 10:15sell29021.801.27760.00000.0000
36482006.11.17 12:03close29021.801.27790.00000.0000-817.50363251.73
36492006.11.17 12:04buy29121.801.27790.00000.0000
36502006.11.17 16:01modify29121.801.27791.27800.0000
36512006.11.17 16:01modify29121.801.27791.27820.0000
36522006.11.17 16:02modify29121.801.27791.27830.0000
36532006.11.17 16:03modify29121.801.27791.27840.0000
36542006.11.17 16:03modify29121.801.27791.27860.0000
36552006.11.17 16:03modify29121.801.27791.27870.0000
36562006.11.17 16:04modify29121.801.27791.27880.0000
36572006.11.17 16:04modify29121.801.27791.27890.0000
36582006.11.17 16:05modify29121.801.27791.27900.0000
36592006.11.17 16:05modify29121.801.27791.27920.0000
36602006.11.17 16:05modify29121.801.27791.27930.0000
36612006.11.17 16:06modify29121.801.27791.27940.0000
36622006.11.17 16:06modify29121.801.27791.27950.0000
36632006.11.17 16:06modify29121.801.27791.27960.0000
36642006.11.17 16:06modify29121.801.27791.27970.0000
36652006.11.17 16:07modify29121.801.27791.27980.0000
36662006.11.17 16:07modify29121.801.27791.28010.0000
36672006.11.17 16:17modify29121.801.27791.28020.0000
36682006.11.17 16:17modify29121.801.27791.28030.0000
36692006.11.17 16:17modify29121.801.27791.28040.0000
36702006.11.17 16:18modify29121.801.27791.28050.0000
36712006.11.17 16:18modify29121.801.27791.28060.0000
36722006.11.17 16:18modify29121.801.27791.28070.0000
36732006.11.17 16:18modify29121.801.27791.28090.0000
36742006.11.17 16:19modify29121.801.27791.28120.0000
36752006.11.17 16:38modify29121.801.27791.28130.0000
36762006.11.17 16:39modify29121.801.27791.28140.0000
36772006.11.17 20:49s/l29121.801.28141.28140.00009537.36372789.09
36782006.11.20 00:08buy29222.401.28290.00000.0000
36792006.11.20 04:00close29222.401.28400.00000.00003079.98375869.07
36802006.11.20 04:01sell29322.601.28390.00000.0000
36812006.11.20 08:00close29322.601.28470.00000.0000-2259.90373609.17
36822006.11.20 08:00buy29422.401.28470.00000.0000
36832006.11.20 16:00close29422.401.28290.00000.0000-5040.03368569.14
36842006.11.20 16:00sell29522.001.28290.00000.0000
36852006.11.20 20:00close29522.001.28100.00000.00005225.02373794.16
36862006.11.20 20:01buy29622.401.28100.00000.0000
36872006.11.21 04:03close29622.401.28180.00000.00002240.18376034.34
36882006.11.21 04:03sell29722.601.28180.00000.0000
36892006.11.21 08:06close29722.601.28170.00000.0000282.69376317.03
36902006.11.21 08:10buy29822.601.28180.00000.0000
36912006.11.21 12:00close29822.601.28160.00000.0000-564.95375752.08
36922006.11.21 12:01sell29922.501.28170.00000.0000
36932006.11.21 20:00close29922.501.28290.00000.0000-3375.09372376.99
36942006.11.21 20:01buy30022.201.28300.00000.0000
36952006.11.22 03:21modify30022.201.28301.28300.0000
36962006.11.22 03:21modify30022.201.28301.28310.0000
36972006.11.22 03:21modify30022.201.28301.28320.0000
36982006.11.22 04:50modify30022.201.28301.28330.0000
36992006.11.22 05:01modify30022.201.28301.28340.0000
37002006.11.22 05:02modify30022.201.28301.28350.0000
37012006.11.22 05:03modify30022.201.28301.28360.0000
37022006.11.22 05:09modify30022.201.28301.28370.0000
37032006.11.22 05:11modify30022.201.28301.28380.0000
37042006.11.22 05:46modify30022.201.28301.28390.0000
37052006.11.22 05:46modify30022.201.28301.28400.0000
37062006.11.22 08:42modify30022.201.28301.28410.0000
37072006.11.22 08:43modify30022.201.28301.28420.0000
37082006.11.22 09:36modify30022.201.28301.28430.0000
37092006.11.22 12:48modify30022.201.28301.28440.0000
37102006.11.22 12:48modify30022.201.28301.28450.0000
37112006.11.22 12:49modify30022.201.28301.28460.0000
37122006.11.22 13:02modify30022.201.28301.28470.0000
37132006.11.22 13:06modify30022.201.28301.28480.0000
37142006.11.22 13:06modify30022.201.28301.28490.0000
37152006.11.22 13:11modify30022.201.28301.28510.0000
37162006.11.22 13:12modify30022.201.28301.28520.0000
37172006.11.22 13:23modify30022.201.28301.28530.0000
37182006.11.22 13:23modify30022.201.28301.28540.0000
37192006.11.22 13:23modify30022.201.28301.28550.0000
37202006.11.22 13:23modify30022.201.28301.28560.0000
37212006.11.22 13:24modify30022.201.28301.28570.0000
37222006.11.22 13:24modify30022.201.28301.28600.0000
37232006.11.22 13:24modify30022.201.28301.28620.0000
37242006.11.22 13:24modify30022.201.28301.28640.0000
37252006.11.22 14:22modify30022.201.28301.28670.0000
37262006.11.22 14:28modify30022.201.28301.28680.0000
37272006.11.22 14:29modify30022.201.28301.28690.0000
37282006.11.22 14:29modify30022.201.28301.28700.0000
37292006.11.22 14:29modify30022.201.28301.28710.0000
37302006.11.22 14:29modify30022.201.28301.28720.0000
37312006.11.22 14:29modify30022.201.28301.28730.0000
37322006.11.22 14:29modify30022.201.28301.28740.0000
37332006.11.22 14:30modify30022.201.28301.28750.0000
37342006.11.22 14:30modify30022.201.28301.28760.0000
37352006.11.22 14:30modify30022.201.28301.28770.0000
37362006.11.22 14:30modify30022.201.28301.28790.0000
37372006.11.22 14:30modify30022.201.28301.28800.0000
37382006.11.22 14:30modify30022.201.28301.28820.0000
37392006.11.22 14:30modify30022.201.28301.28840.0000
37402006.11.22 14:33modify30022.201.28301.28850.0000
37412006.11.22 14:33modify30022.201.28301.28860.0000
37422006.11.22 14:33modify30022.201.28301.28870.0000
37432006.11.22 14:33modify30022.201.28301.28880.0000
37442006.11.22 14:33modify30022.201.28301.28890.0000
37452006.11.22 14:34modify30022.201.28301.28900.0000
37462006.11.22 14:34modify30022.201.28301.28920.0000
37472006.11.22 15:45modify30022.201.28301.28930.0000
37482006.11.22 15:52modify30022.201.28301.28940.0000
37492006.11.22 15:52modify30022.201.28301.28950.0000
37502006.11.22 15:52modify30022.201.28301.28960.0000
37512006.11.22 15:52modify30022.201.28301.28970.0000
37522006.11.22 16:03modify30022.201.28301.28980.0000
37532006.11.22 16:03modify30022.201.28301.29000.0000
37542006.11.22 16:04modify30022.201.28301.29010.0000
37552006.11.22 16:04modify30022.201.28301.29020.0000
37562006.11.22 16:06modify30022.201.28301.29030.0000
37572006.11.22 16:06modify30022.201.28301.29040.0000
37582006.11.22 16:07modify30022.201.28301.29050.0000
37592006.11.22 16:07modify30022.201.28301.29060.0000
37602006.11.22 16:07modify30022.201.28301.29070.0000
37612006.11.22 16:08modify30022.201.28301.29080.0000
37622006.11.22 16:09modify30022.201.28301.29090.0000
37632006.11.22 16:09modify30022.201.28301.29100.0000
37642006.11.22 16:10modify30022.201.28301.29110.0000
37652006.11.22 16:10modify30022.201.28301.29120.0000
37662006.11.22 16:24modify30022.201.28301.29130.0000
37672006.11.22 16:24modify30022.201.28301.29160.0000
37682006.11.22 16:25modify30022.201.28301.29180.0000
37692006.11.22 16:25modify30022.201.28301.29190.0000
37702006.11.22 16:25modify30022.201.28301.29200.0000
37712006.11.22 16:25modify30022.201.28301.29220.0000
37722006.11.22 16:26modify30022.201.28301.29230.0000
37732006.11.22 16:26modify30022.201.28301.29240.0000
37742006.11.22 16:26modify30022.201.28301.29250.0000
37752006.11.22 16:26modify30022.201.28301.29260.0000
37762006.11.22 18:00s/l30022.201.29261.29260.000026640.16399017.15
37772006.11.22 18:00buy30123.901.29280.00000.0000
37782006.11.23 00:01close30123.901.29400.00000.00003585.03402602.18
37792006.11.23 00:02sell30224.201.29400.00000.0000
37802006.11.23 08:00close30224.201.29370.00000.0000907.44403509.62
37812006.11.23 08:01buy30324.201.29360.00000.0000
37822006.11.23 10:09modify30324.201.29361.29380.0000
37832006.11.23 10:10modify30324.201.29361.29390.0000
37842006.11.23 10:10modify30324.201.29361.29400.0000
37852006.11.23 10:10modify30324.201.29361.29420.0000
37862006.11.23 10:11modify30324.201.29361.29430.0000
37872006.11.23 10:50modify30324.201.29361.29440.0000
37882006.11.23 17:34s/l30324.201.29441.29440.00002419.90405929.52
37892006.11.23 20:01sell30424.401.29470.00000.0000
37902006.11.24 04:00close30424.401.29570.00000.0000-3049.99402879.53
37912006.11.24 04:00buy30524.201.29590.00000.0000
37922006.11.24 09:27modify30524.201.29591.29610.0000
37932006.11.24 09:27modify30524.201.29591.29620.0000
37942006.11.24 09:27modify30524.201.29591.29630.0000
37952006.11.24 09:27modify30524.201.29591.29640.0000
37962006.11.24 09:27modify30524.201.29591.29660.0000
37972006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29670.0000
37982006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29680.0000
37992006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29690.0000
38002006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29700.0000
38012006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29710.0000
38022006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29760.0000
38032006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29780.0000
38042006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29820.0000
38052006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29830.0000
38062006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29850.0000
38072006.11.24 09:31modify30524.201.29591.29880.0000
38082006.11.24 09:32modify30524.201.29591.29900.0000
38092006.11.24 09:32modify30524.201.29591.29910.0000
38102006.11.24 09:32modify30524.201.29591.29920.0000
38112006.11.24 09:32modify30524.201.29591.29930.0000
38122006.11.24 09:32modify30524.201.29591.29950.0000
38132006.11.24 09:33modify30524.201.29591.29970.0000
38142006.11.24 09:33modify30524.201.29591.29980.0000
38152006.11.24 09:33modify30524.201.29591.29990.0000
38162006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30000.0000
38172006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30010.0000
38182006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30020.0000
38192006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30030.0000
38202006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30050.0000
38212006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30080.0000
38222006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30110.0000
38232006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30140.0000
38242006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30170.0000
38252006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30200.0000
38262006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30210.0000
38272006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30240.0000
38282006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30260.0000
38292006.11.24 09:33modify30524.201.29591.30280.0000
38302006.11.24 09:34modify30524.201.29591.30300.0000
38312006.11.24 09:34modify30524.201.29591.30330.0000
38322006.11.24 09:34modify30524.201.29591.30340.0000
38332006.11.24 09:34modify30524.201.29591.30360.0000
38342006.11.24 09:34modify30524.201.29591.30380.0000
38352006.11.24 09:34modify30524.201.29591.30400.0000
38362006.11.24 09:34modify30524.201.29591.30420.0000
38372006.11.24 09:34modify30524.201.29591.30440.0000
38382006.11.24 09:38s/l30524.201.30441.30440.000025712.33428591.86
38392006.11.24 09:38buy30625.701.30460.00000.0000
38402006.11.24 09:48modify30625.701.30461.30460.0000
38412006.11.24 09:48modify30625.701.30461.30480.0000
38422006.11.24 09:48modify30625.701.30461.30500.0000
38432006.11.24 09:49modify30625.701.30461.30520.0000
38442006.11.24 09:49modify30625.701.30461.30530.0000
38452006.11.24 09:49modify30625.701.30461.30550.0000
38462006.11.24 09:49modify30625.701.30461.30560.0000
38472006.11.24 10:32s/l30625.701.30561.30560.00003212.50431804.36
38482006.11.24 10:32buy30725.901.30590.00000.0000
38492006.11.24 11:21modify30725.901.30591.30600.0000
38502006.11.24 11:30modify30725.901.30591.30610.0000
38512006.11.24 11:31modify30725.901.30591.30620.0000
38522006.11.24 11:31modify30725.901.30591.30630.0000
38532006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30640.0000
38542006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30650.0000
38552006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30660.0000
38562006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30670.0000
38572006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30690.0000
38582006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30710.0000
38592006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30720.0000
38602006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30750.0000
38612006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30760.0000
38622006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30770.0000
38632006.11.24 11:32modify30725.901.30591.30790.0000
38642006.11.24 11:59s/l30725.901.30791.30790.00006475.00438279.36
38652006.11.24 11:59buy30826.301.30820.00000.0000
38662006.11.24 16:00close30826.301.30800.00000.0000-657.60437621.76
38672006.11.24 16:01sell30926.301.30790.00000.0000
38682006.11.24 20:03close30926.301.30980.00000.0000-6246.34431375.42
38692006.11.24 20:04buy31025.701.30980.00000.0000
38702006.11.27 00:00modify31025.701.30981.31230.0000
38712006.11.27 00:00modify31025.701.30981.31240.0000
38722006.11.27 00:01modify31025.701.30981.31250.0000
38732006.11.27 00:03modify31025.701.30981.31260.0000
38742006.11.27 00:12modify31025.701.30981.31280.0000
38752006.11.27 00:13modify31025.701.30981.31290.0000
38762006.11.27 00:27modify31025.701.30981.31300.0000
38772006.11.27 00:30modify31025.701.30981.31310.0000
38782006.11.27 01:38s/l31025.701.31311.31310.000010601.32441976.74
38792006.11.27 01:38buy31126.501.31340.00000.0000
38802006.11.27 04:04close31126.501.31350.00000.0000331.47442308.21
38812006.11.27 04:05sell31226.501.31340.00000.0000
38822006.11.27 08:02close31226.501.31330.00000.0000331.47442639.68
38832006.11.27 08:03buy31326.601.31330.00000.0000
38842006.11.27 12:00close31326.601.31250.00000.0000-2659.88439979.80
38852006.11.27 12:00sell31426.401.31230.00000.0000
38862006.11.27 16:00close31426.401.31130.00000.00003299.92443279.72
38872006.11.27 16:00buy31526.601.31120.00000.0000
38882006.11.27 20:19modify31526.601.31121.31130.0000
38892006.11.28 04:01close31526.601.31381.31130.00008645.41451925.13
38902006.11.28 04:05sell31627.101.31390.00000.0000
38912006.11.28 08:01close31627.101.31300.00000.00003049.02454974.15
38922006.11.28 08:01buy31727.301.31300.00000.0000
38932006.11.28 09:08modify31727.301.31301.31300.0000
38942006.11.28 09:11modify31727.301.31301.31320.0000
38952006.11.28 09:48s/l31727.301.31321.31320.0000682.50455656.65
38962006.11.28 09:48buy31827.301.31350.00000.0000
38972006.11.28 14:33modify31827.301.31351.31350.0000
38982006.11.28 14:33modify31827.301.31351.31370.0000
38992006.11.28 14:33modify31827.301.31351.31380.0000
39002006.11.28 14:33modify31827.301.31351.31390.0000
39012006.11.28 14:34modify31827.301.31351.31400.0000
39022006.11.28 14:34modify31827.301.31351.31410.0000
39032006.11.28 14:34modify31827.301.31351.31420.0000
39042006.11.28 14:34modify31827.301.31351.31430.0000
39052006.11.28 14:34modify31827.301.31351.31440.0000
39062006.11.28 14:34modify31827.301.31351.31450.0000
39072006.11.28 14:34modify31827.301.31351.31460.0000
39082006.11.28 14:35modify31827.301.31351.31480.0000
39092006.11.28 14:35modify31827.301.31351.31490.0000
39102006.11.28 16:00close31827.301.31661.31490.000010578.75466235.40
39112006.11.28 16:00sell31928.001.31650.00000.0000
39122006.11.28 20:00close31928.001.31800.00000.0000-5249.68460985.72
39132006.11.28 20:00buy32027.701.31790.00000.0000
39142006.11.29 00:52modify32027.701.31791.31800.0000
39152006.11.29 00:53modify32027.701.31791.31820.0000
39162006.11.29 00:53modify32027.701.31791.31860.0000
39172006.11.29 00:53modify32027.701.31791.31870.0000
39182006.11.29 03:48s/l32027.701.31871.31870.00002769.96463755.68
39192006.11.29 04:00sell32127.801.31860.00000.0000
39202006.11.29 11:51modify32127.801.31861.31850.0000
39212006.11.29 12:45modify32127.801.31861.31840.0000
39222006.11.29 12:45modify32127.801.31861.31820.0000
39232006.11.29 12:48modify32127.801.31861.31810.0000
39242006.11.29 13:12modify32127.801.31861.31790.0000
39252006.11.29 13:13modify32127.801.31861.31780.0000
39262006.11.29 14:30modify32127.801.31861.31770.0000
39272006.11.29 14:30modify32127.801.31861.31740.0000
39282006.11.29 14:30modify32127.801.31861.31730.0000
39292006.11.29 14:30modify32127.801.31861.31690.0000
39302006.11.29 14:30modify32127.801.31861.31650.0000
39312006.11.29 14:34s/l32127.801.31651.31650.00007297.29471052.97
39322006.11.29 20:00sell32228.301.31490.00000.0000
39332006.11.30 04:00close32228.301.31680.00000.0000-6720.93464332.04
39342006.11.30 04:01buy32327.901.31690.00000.0000
39352006.11.30 10:24modify32327.901.31691.31700.0000
39362006.11.30 10:24modify32327.901.31691.31710.0000
39372006.11.30 10:24modify32327.901.31691.31720.0000
39382006.11.30 10:24modify32327.901.31691.31730.0000
39392006.11.30 10:24modify32327.901.31691.31740.0000
39402006.11.30 10:24modify32327.901.31691.31750.0000
39412006.11.30 10:25modify32327.901.31691.31760.0000
39422006.11.30 10:25modify32327.901.31691.31790.0000
39432006.11.30 10:25modify32327.901.31691.31800.0000
39442006.11.30 12:01close32327.901.31931.31800.00008369.90472701.94
39452006.11.30 12:01sell32428.401.31920.00000.0000
39462006.11.30 16:00close32428.401.32150.00000.0000-8165.34464536.60
39472006.11.30 16:00buy32527.901.32140.00000.0000
39482006.11.30 16:16modify32527.901.32141.32140.0000
39492006.11.30 16:31modify32527.901.32141.32150.0000
39502006.11.30 16:31modify32527.901.32141.32160.0000
39512006.11.30 16:32modify32527.901.32141.32170.0000
39522006.11.30 16:32modify32527.901.32141.32180.0000
39532006.11.30 16:32modify32527.901.32141.32190.0000
39542006.11.30 16:51modify32527.901.32141.32210.0000
39552006.11.30 16:51modify32527.901.32141.32220.0000
39562006.11.30 16:57modify32527.901.32141.32280.0000
39572006.11.30 16:59modify32527.901.32141.32290.0000
39582006.11.30 16:59modify32527.901.32141.32300.0000
39592006.11.30 17:15modify32527.901.32141.32360.0000
39602006.11.30 17:15modify32527.901.32141.32370.0000
39612006.11.30 17:16modify32527.901.32141.32380.0000
39622006.11.30 17:17modify32527.901.32141.32390.0000
39632006.11.30 17:17modify32527.901.32141.32400.0000
39642006.11.30 17:17modify32527.901.32141.32410.0000
39652006.11.30 17:34modify32527.901.32141.32420.0000
39662006.11.30 17:34modify32527.901.32141.32430.0000
39672006.11.30 20:00close32527.901.32531.32430.000013601.17478137.77
39682006.11.30 20:01sell32628.701.32520.00000.0000
39692006.12.01 00:01close32628.701.32410.00000.00003945.80482083.57
39702006.12.01 00:03buy32728.901.32410.00000.0000
39712006.12.01 07:30modify32728.901.32411.32410.0000
39722006.12.01 07:46modify32728.901.32411.32420.0000
39732006.12.01 08:01close32728.901.32651.32420.00008670.33490753.90
39742006.12.01 08:03sell32829.401.32650.00000.0000
39752006.12.01 10:51modify32829.401.32651.32650.0000
39762006.12.01 10:51modify32829.401.32651.32630.0000
39772006.12.01 10:51modify32829.401.32651.32610.0000
39782006.12.01 10:51modify32829.401.32651.32590.0000
39792006.12.01 10:51modify32829.401.32651.32580.0000
39802006.12.01 10:52modify32829.401.32651.32570.0000
39812006.12.01 11:10modify32829.401.32651.32560.0000
39822006.12.01 11:10modify32829.401.32651.32540.0000
39832006.12.01 11:11modify32829.401.32651.32530.0000
39842006.12.01 11:23modify32829.401.32651.32520.0000
39852006.12.01 12:00close32829.401.32391.32520.00009555.01500308.91
39862006.12.01 12:02buy32930.001.32390.00000.0000
39872006.12.01 15:20modify32930.001.32391.32410.0000
39882006.12.01 15:20modify32930.001.32391.32420.0000
39892006.12.01 15:20modify32930.001.32391.32440.0000
39902006.12.01 15:20modify32930.001.32391.32450.0000
39912006.12.01 15:20modify32930.001.32391.32470.0000
39922006.12.01 15:21modify32930.001.32391.32480.0000
39932006.12.01 15:21modify32930.001.32391.32490.0000
39942006.12.01 15:21modify32930.001.32391.32510.0000
39952006.12.01 15:21modify32930.001.32391.32520.0000
39962006.12.01 15:21modify32930.001.32391.32530.0000
39972006.12.01 15:21modify32930.001.32391.32540.0000
39982006.12.01 16:00modify32930.001.32391.32560.0000
39992006.12.01 16:00modify32930.001.32391.32570.0000
40002006.12.01 16:00modify32930.001.32391.32590.0000
40012006.12.01 16:00modify32930.001.32391.32620.0000
40022006.12.01 16:00modify32930.001.32391.32630.0000
40032006.12.01 16:00modify32930.001.32391.32660.0000
40042006.12.01 16:00modify32930.001.32391.32690.0000
40052006.12.01 16:01modify32930.001.32391.32700.0000
40062006.12.01 16:01modify32930.001.32391.32710.0000
40072006.12.01 16:01modify32930.001.32391.32720.0000
40082006.12.01 16:01modify32930.001.32391.32730.0000
40092006.12.01 16:01modify32930.001.32391.32750.0000
40102006.12.01 16:01modify32930.001.32391.32760.0000
40112006.12.01 16:01modify32930.001.32391.32780.0000
40122006.12.01 16:01modify32930.001.32391.32800.0000
40132006.12.01 16:01modify32930.001.32391.32810.0000
40142006.12.01 16:09modify32930.001.32391.32820.0000
40152006.12.01 16:09modify32930.001.32391.32840.0000
40162006.12.01 16:10modify32930.001.32391.32850.0000
40172006.12.01 16:10modify32930.001.32391.32860.0000
40182006.12.01 16:11modify32930.001.32391.32870.0000
40192006.12.01 16:11modify32930.001.32391.32880.0000
40202006.12.01 16:11modify32930.001.32391.32890.0000
40212006.12.01 16:11modify32930.001.32391.32900.0000
40222006.12.01 16:28modify32930.001.32391.32910.0000
40232006.12.01 16:29modify32930.001.32391.32920.0000
40242006.12.01 16:29modify32930.001.32391.32940.0000
40252006.12.01 16:29modify32930.001.32391.32950.0000
40262006.12.01 16:29modify32930.001.32391.32970.0000
40272006.12.01 16:29modify32930.001.32391.32980.0000
40282006.12.01 16:29modify32930.001.32391.33000.0000
40292006.12.01 16:30modify32930.001.32391.33010.0000
40302006.12.01 16:30modify32930.001.32391.33020.0000
40312006.12.01 16:38modify32930.001.32391.33030.0000
40322006.12.01 16:38modify32930.001.32391.33040.0000
40332006.12.01 16:38modify32930.001.32391.33050.0000
40342006.12.01 16:38modify32930.001.32391.33080.0000
40352006.12.01 16:38modify32930.001.32391.33100.0000
40362006.12.01 16:38modify32930.001.32391.33110.0000
40372006.12.01 16:38modify32930.001.32391.33130.0000
40382006.12.01 16:38modify32930.001.32391.33140.0000
40392006.12.01 16:39modify32930.001.32391.33150.0000
40402006.12.01 16:39modify32930.001.32391.33160.0000
40412006.12.01 16:39modify32930.001.32391.33170.0000
40422006.12.01 17:14s/l32930.001.33171.33170.000029249.80529558.71
40432006.12.01 17:14buy33031.801.33200.00000.0000
40442006.12.04 00:00modify33031.801.33201.33290.0000
40452006.12.04 00:00modify33031.801.33201.33320.0000
40462006.12.04 02:13close33031.801.33351.33320.00005962.50535521.21
40472006.12.04 02:13sell33132.101.33330.00000.0000
40482006.12.04 09:02modify33132.101.33331.33320.0000
40492006.12.04 09:02modify33132.101.33331.33310.0000
40502006.12.04 09:07modify33132.101.33331.33280.0000
40512006.12.04 09:08modify33132.101.33331.33270.0000
40522006.12.04 09:08modify33132.101.33331.33260.0000
40532006.12.04 09:08modify33132.101.33331.33240.0000
40542006.12.04 09:08modify33132.101.33331.33230.0000
40552006.12.04 09:09modify33132.101.33331.33220.0000
40562006.12.04 09:09modify33132.101.33331.33210.0000
40572006.12.04 09:09modify33132.101.33331.33200.0000
40582006.12.04 09:22modify33132.101.33331.33190.0000
40592006.12.04 09:23modify33132.101.33331.33180.0000
40602006.12.04 09:23modify33132.101.33331.33170.0000
40612006.12.04 09:27modify33132.101.33331.33160.0000
40622006.12.04 09:28modify33132.101.33331.33150.0000
40632006.12.04 09:28modify33132.101.33331.33140.0000
40642006.12.04 11:48s/l33132.101.33141.33140.00007623.75543144.96
40652006.12.04 11:48sell33232.601.33120.00000.0000
40662006.12.04 16:00close33232.601.33110.00000.0000407.51543552.47
40672006.12.04 16:00buy33332.601.33120.00000.0000
40682006.12.04 22:57modify33332.601.33121.33120.0000
40692006.12.04 23:06modify33332.601.33121.33130.0000
40702006.12.04 23:32modify33332.601.33121.33140.0000
40712006.12.04 23:35modify33332.601.33121.33150.0000
40722006.12.05 00:00close33332.601.33371.33150.000010187.26553739.73
40732006.12.05 00:00sell33433.201.33380.00000.0000
40742006.12.05 10:28modify33433.201.33381.33370.0000
40752006.12.05 10:34modify33433.201.33381.33350.0000
40762006.12.05 10:35modify33433.201.33381.33340.0000
40772006.12.05 10:58modify33433.201.33381.33330.0000
40782006.12.05 10:58modify33433.201.33381.33320.0000
40792006.12.05 10:59modify33433.201.33381.33310.0000
40802006.12.05 10:59modify33433.201.33381.33300.0000
40812006.12.05 10:59modify33433.201.33381.33290.0000
40822006.12.05 12:00close33433.201.33211.33290.00007054.83560794.56
40832006.12.05 12:00buy33533.601.33220.00000.0000
40842006.12.05 14:30modify33533.601.33221.33240.0000
40852006.12.05 14:30modify33533.601.33221.33260.0000
40862006.12.05 14:31modify33533.601.33221.33270.0000
40872006.12.05 14:31modify33533.601.33221.33280.0000
40882006.12.05 14:32modify33533.601.33221.33290.0000
40892006.12.05 14:32modify33533.601.33221.33310.0000
40902006.12.05 14:50s/l33533.601.33311.33310.00003780.00564574.56
40912006.12.05 14:50buy33633.901.33340.00000.0000
40922006.12.05 16:00close33633.901.33410.00000.00002966.25567540.81
40932006.12.05 16:00sell33734.101.33400.00000.0000
40942006.12.05 16:01modify33734.101.33401.33380.0000
40952006.12.05 16:12modify33734.101.33401.33370.0000
40962006.12.05 16:12modify33734.101.33401.33350.0000
40972006.12.05 16:12modify33734.101.33401.33340.0000
40982006.12.05 16:12modify33734.101.33401.33330.0000
40992006.12.05 16:12modify33734.101.33401.33310.0000
41002006.12.05 16:12modify33734.101.33401.33300.0000
41012006.12.05 16:12modify33734.101.33401.33280.0000
41022006.12.05 16:12modify33734.101.33401.33260.0000
41032006.12.05 16:13modify33734.101.33401.33250.0000
41042006.12.05 16:13modify33734.101.33401.33240.0000
41052006.12.05 16:13modify33734.101.33401.33230.0000
41062006.12.05 16:27modify33734.101.33401.33220.0000
41072006.12.05 16:27modify33734.101.33401.33190.0000
41082006.12.05 17:10s/l33734.101.33191.33190.00008951.25576492.06
41092006.12.05 17:10sell33834.601.33180.00000.0000
41102006.12.06 00:04close33834.601.33180.00000.0000-0.30576491.76
41112006.12.06 00:08buy33934.601.33180.00000.0000
41122006.12.06 08:00close33934.601.33240.00000.00002594.85579086.61
41132006.12.06 08:01sell34034.701.33240.00000.0000
41142006.12.06 09:33modify34034.701.33241.33240.0000
41152006.12.06 09:33modify34034.701.33241.33230.0000
41162006.12.06 10:16modify34034.701.33241.33210.0000
41172006.12.06 10:16modify34034.701.33241.33200.0000
41182006.12.06 10:16modify34034.701.33241.33190.0000
41192006.12.06 10:16modify34034.701.33241.33160.0000
41202006.12.06 10:18modify34034.701.33241.33150.0000
41212006.12.06 10:18modify34034.701.33241.33130.0000
41222006.12.06 10:18modify34034.701.33241.33120.0000
41232006.12.06 10:18modify34034.701.33241.33090.0000
41242006.12.06 10:18modify34034.701.33241.33050.0000
41252006.12.06 10:39modify34034.701.33241.33040.0000
41262006.12.06 10:39modify34034.701.33241.33000.0000
41272006.12.06 10:40modify34034.701.33241.32980.0000
41282006.12.06 10:40modify34034.701.33241.32970.0000
41292006.12.06 10:40modify34034.701.33241.32960.0000
41302006.12.06 10:40modify34034.701.33241.32950.0000
41312006.12.06 10:40modify34034.701.33241.32930.0000
41322006.12.06 10:40modify34034.701.33241.32920.0000
41332006.12.06 10:40modify34034.701.33241.32900.0000
41342006.12.06 12:49s/l34034.701.32901.32900.000014747.50593834.11
41352006.12.06 12:59sell34135.601.32820.00000.0000
41362006.12.06 16:00close34135.601.32920.00000.0000-4449.91589384.20
41372006.12.06 16:00buy34235.401.32910.00000.0000
41382006.12.06 20:00close34235.401.32900.00000.0000-442.52588941.68
41392006.12.06 20:02sell34335.101.32900.00000.0000
41402006.12.07 00:00close34335.101.32830.00000.00003071.23592012.91
41412006.12.07 00:00buy34435.501.32820.00000.0000
41422006.12.07 06:04modify34435.501.32821.32830.0000
41432006.12.07 08:13modify34435.501.32821.32840.0000
41442006.12.07 08:13modify34435.501.32821.32850.0000
41452006.12.07 08:27modify34435.501.32821.32860.0000
41462006.12.07 08:27modify34435.501.32821.32870.0000
41472006.12.07 08:30modify34435.501.32821.32880.0000
41482006.12.07 08:33modify34435.501.32821.32890.0000
41492006.12.07 08:33modify34435.501.32821.32900.0000
41502006.12.07 08:34modify34435.501.32821.32910.0000
41512006.12.07 08:34modify34435.501.32821.32920.0000
41522006.12.07 08:34modify34435.501.32821.32930.0000
41532006.12.07 11:15s/l34435.501.32931.32930.00004881.25596894.16
41542006.12.07 12:00sell34535.801.32880.00000.0000
41552006.12.08 12:00close34535.801.32780.00000.00004474.89601369.05
41562006.12.08 12:02buy34636.101.32780.00000.0000
41572006.12.08 14:46modify34636.101.32781.32790.0000
41582006.12.08 14:46modify34636.101.32781.32820.0000
41592006.12.08 14:46modify34636.101.32781.32840.0000
41602006.12.08 14:46modify34636.101.32781.32850.0000
41612006.12.08 14:46modify34636.101.32781.32870.0000
41622006.12.08 14:46modify34636.101.32781.32900.0000
41632006.12.08 14:46modify34636.101.32781.32920.0000
41642006.12.08 14:52modify34636.101.32781.32930.0000
41652006.12.08 14:52modify34636.101.32781.32940.0000
41662006.12.08 14:52modify34636.101.32781.32960.0000
41672006.12.08 14:52modify34636.101.32781.32990.0000
41682006.12.08 14:52modify34636.101.32781.33020.0000
41692006.12.08 14:52modify34636.101.32781.33040.0000
41702006.12.08 14:53modify34636.101.32781.33050.0000
41712006.12.08 14:53modify34636.101.32781.33070.0000
41722006.12.08 14:53modify34636.101.32781.33090.0000
41732006.12.08 14:53modify34636.101.32781.33100.0000
41742006.12.08 14:53modify34636.101.32781.33120.0000
41752006.12.08 14:53modify34636.101.32781.33130.0000
41762006.12.08 14:53modify34636.101.32781.33140.0000
41772006.12.08 14:53modify34636.101.32781.33160.0000
41782006.12.08 14:53modify34636.101.32781.33170.0000
41792006.12.08 15:16modify34636.101.32781.33180.0000
41802006.12.08 16:00close34636.101.33391.33180.000027526.25628895.30
41812006.12.08 16:00sell34737.701.33400.00000.0000
41822006.12.08 17:26modify34737.701.33401.33400.0000
41832006.12.08 17:26modify34737.701.33401.33390.0000
41842006.12.08 17:26modify34737.701.33401.33380.0000
41852006.12.08 17:26modify34737.701.33401.33370.0000
41862006.12.08 17:26modify34737.701.33401.33360.0000
41872006.12.08 17:26modify34737.701.33401.33350.0000
41882006.12.08 17:40modify34737.701.33401.33330.0000
41892006.12.08 17:41modify34737.701.33401.33320.0000
41902006.12.08 17:41modify34737.701.33401.33310.0000
41912006.12.08 17:41modify34737.701.33401.33300.0000
41922006.12.08 17:42modify34737.701.33401.33290.0000
41932006.12.08 17:42modify34737.701.33401.33270.0000
41942006.12.08 17:42modify34737.701.33401.33260.0000
41952006.12.08 17:42modify34737.701.33401.33240.0000
41962006.12.08 17:43modify34737.701.33401.33230.0000
41972006.12.08 17:43modify34737.701.33401.33210.0000
41982006.12.08 17:43modify34737.701.33401.33190.0000
41992006.12.08 17:44modify34737.701.33401.33180.0000
42002006.12.08 17:44modify34737.701.33401.33170.0000
42012006.12.08 17:44modify34737.701.33401.33160.0000
42022006.12.08 17:49modify34737.701.33401.33150.0000
42032006.12.08 17:49modify34737.701.33401.33140.0000
42042006.12.08 17:49modify34737.701.33401.33120.0000
42052006.12.08 17:49modify34737.701.33401.33100.0000
42062006.12.08 17:49modify34737.701.33401.33070.0000
42072006.12.08 17:49modify34737.701.33401.33050.0000
42082006.12.08 17:49modify34737.701.33401.33030.0000
42092006.12.08 17:49modify34737.701.33401.33000.0000
42102006.12.08 17:49modify34737.701.33401.32980.0000
42112006.12.08 17:50modify34737.701.33401.32970.0000
42122006.12.08 17:50modify34737.701.33401.32960.0000
42132006.12.08 17:50modify34737.701.33401.32950.0000
42142006.12.08 17:50modify34737.701.33401.32940.0000
42152006.12.08 17:50modify34737.701.33401.32920.0000
42162006.12.08 17:51modify34737.701.33401.32910.0000
42172006.12.08 17:51modify34737.701.33401.32890.0000
42182006.12.08 17:51modify34737.701.33401.32870.0000
42192006.12.08 17:51modify34737.701.33401.32850.0000
42202006.12.08 17:51modify34737.701.33401.32810.0000
42212006.12.08 17:52modify34737.701.33401.32780.0000
42222006.12.08 17:52modify34737.701.33401.32770.0000
42232006.12.08 17:52modify34737.701.33401.32760.0000
42242006.12.08 17:52modify34737.701.33401.32740.0000
42252006.12.08 17:53modify34737.701.33401.32730.0000
42262006.12.08 17:53modify34737.701.33401.32720.0000
42272006.12.08 17:53modify34737.701.33401.32710.0000
42282006.12.08 17:53modify34737.701.33401.32700.0000
42292006.12.08 17:53modify34737.701.33401.32690.0000
42302006.12.08 17:53modify34737.701.33401.32680.0000
42312006.12.08 17:53modify34737.701.33401.32660.0000
42322006.12.08 17:54modify34737.701.33401.32650.0000
42332006.12.08 17:54modify34737.701.33401.32620.0000
42342006.12.08 17:54modify34737.701.33401.32600.0000
42352006.12.08 17:54modify34737.701.33401.32550.0000
42362006.12.08 17:54modify34737.701.33401.32530.0000
42372006.12.08 17:54modify34737.701.33401.32490.0000
42382006.12.08 17:54modify34737.701.33401.32450.0000
42392006.12.08 17:55modify34737.701.33401.32440.0000
42402006.12.08 17:55modify34737.701.33401.32420.0000
42412006.12.08 17:55modify34737.701.33401.32390.0000
42422006.12.08 17:55modify34737.701.33401.32350.0000
42432006.12.08 17:55modify34737.701.33401.32320.0000
42442006.12.08 17:55modify34737.701.33401.32300.0000
42452006.12.08 17:55modify34737.701.33401.32260.0000
42462006.12.08 17:55modify34737.701.33401.32220.0000
42472006.12.08 17:57s/l34737.701.32221.32220.000055607.50684502.80
42482006.12.08 17:57sell34841.101.32190.00000.0000
42492006.12.11 00:00modify34841.101.32191.32150.0000
42502006.12.11 00:00modify34841.101.32191.32140.0000
42512006.12.11 01:00modify34841.101.32191.32130.0000
42522006.12.11 01:02modify34841.101.32191.32120.0000
42532006.12.11 01:06modify34841.101.32191.32110.0000
42542006.12.11 01:09modify34841.101.32191.32100.0000
42552006.12.11 01:10modify34841.101.32191.32090.0000
42562006.12.11 01:10modify34841.101.32191.32080.0000
42572006.12.11 01:10modify34841.101.32191.32070.0000
42582006.12.11 01:11modify34841.101.32191.32040.0000
42592006.12.11 01:12modify34841.101.32191.32030.0000
42602006.12.11 01:12modify34841.101.32191.32020.0000
42612006.12.11 01:12modify34841.101.32191.32010.0000
42622006.12.11 01:12modify34841.101.32191.32000.0000
42632006.12.11 01:12modify34841.101.32191.31990.0000
42642006.12.11 01:12modify34841.101.32191.31980.0000
42652006.12.11 01:27modify34841.101.32191.31940.0000
42662006.12.11 01:28modify34841.101.32191.31930.0000
42672006.12.11 02:26modify34841.101.32191.31910.0000
42682006.12.11 02:27modify34841.101.32191.31900.0000
42692006.12.11 02:28modify34841.101.32191.31890.0000
42702006.12.11 02:28modify34841.101.32191.31880.0000
42712006.12.11 02:28modify34841.101.32191.31870.0000
42722006.12.11 02:28modify34841.101.32191.31850.0000
42732006.12.11 02:52modify34841.101.32191.31840.0000
42742006.12.11 02:53modify34841.101.32191.31830.0000
42752006.12.11 02:53modify34841.101.32191.31810.0000
42762006.12.11 02:53modify34841.101.32191.31780.0000
42772006.12.11 02:54modify34841.101.32191.31760.0000
42782006.12.11 02:55modify34841.101.32191.31750.0000
42792006.12.11 02:57modify34841.101.32191.31740.0000
42802006.12.11 03:09modify34841.101.32191.31730.0000
42812006.12.11 03:09modify34841.101.32191.31710.0000
42822006.12.11 03:12modify34841.101.32191.31700.0000
42832006.12.11 03:13modify34841.101.32191.31690.0000
42842006.12.11 03:17modify34841.101.32191.31680.0000
42852006.12.11 03:18modify34841.101.32191.31660.0000
42862006.12.11 03:18modify34841.101.32191.31640.0000
42872006.12.11 03:19modify34841.101.32191.31620.0000
42882006.12.11 04:01close34841.101.31451.31620.000038017.28722520.08
42892006.12.11 04:04buy34943.401.31450.00000.0000
42902006.12.11 07:25modify34943.401.31451.31460.0000
42912006.12.11 07:25modify34943.401.31451.31470.0000
42922006.12.11 08:13modify34943.401.31451.31480.0000
42932006.12.11 08:13modify34943.401.31451.31490.0000
42942006.12.11 08:13modify34943.401.31451.31500.0000
42952006.12.11 08:13modify34943.401.31451.31510.0000
42962006.12.11 08:24modify34943.401.31451.31520.0000
42972006.12.11 08:25modify34943.401.31451.31530.0000
42982006.12.11 08:26modify34943.401.31451.31540.0000
42992006.12.11 08:27modify34943.401.31451.31550.0000
43002006.12.11 08:27modify34943.401.31451.31560.0000
43012006.12.11 08:28modify34943.401.31451.31570.0000
43022006.12.11 08:42modify34943.401.31451.31580.0000
43032006.12.11 08:42modify34943.401.31451.31590.0000
43042006.12.11 08:42modify34943.401.31451.31600.0000
43052006.12.11 08:42modify34943.401.31451.31610.0000
43062006.12.11 08:43modify34943.401.31451.31620.0000
43072006.12.11 08:46modify34943.401.31451.31630.0000
43082006.12.11 08:47modify34943.401.31451.31640.0000
43092006.12.11 08:47modify34943.401.31451.31650.0000
43102006.12.11 08:47modify34943.401.31451.31670.0000
43112006.12.11 08:47modify34943.401.31451.31680.0000
43122006.12.11 08:47modify34943.401.31451.31690.0000
43132006.12.11 08:47modify34943.401.31451.31700.0000
43142006.12.11 08:48modify34943.401.31451.31720.0000
43152006.12.11 08:48modify34943.401.31451.31730.0000
43162006.12.11 08:48modify34943.401.31451.31740.0000
43172006.12.11 08:48modify34943.401.31451.31750.0000
43182006.12.11 08:48modify34943.401.31451.31760.0000
43192006.12.11 08:50modify34943.401.31451.31770.0000
43202006.12.11 08:50modify34943.401.31451.31790.0000
43212006.12.11 08:51modify34943.401.31451.31800.0000
43222006.12.11 08:51modify34943.401.31451.31810.0000
43232006.12.11 08:52modify34943.401.31451.31830.0000
43242006.12.11 08:52modify34943.401.31451.31840.0000
43252006.12.11 08:52modify34943.401.31451.31850.0000
43262006.12.11 08:52modify34943.401.31451.31870.0000
43272006.12.11 09:15modify34943.401.31451.31880.0000
43282006.12.11 09:15modify34943.401.31451.31890.0000
43292006.12.11 09:15modify34943.401.31451.31900.0000
43302006.12.11 09:18modify34943.401.31451.31910.0000
43312006.12.11 09:18modify34943.401.31451.31920.0000
43322006.12.11 10:33s/l34943.401.31921.31920.000025497.26748017.34
43332006.12.11 10:33buy35044.901.31950.00000.0000
43342006.12.11 12:01close35044.901.31900.00000.0000-2806.22745211.12
43352006.12.11 12:02sell35144.701.31900.00000.0000
43362006.12.11 16:00close35144.701.31990.00000.0000-5028.64740182.48
43372006.12.11 16:00buy35244.101.31990.00000.0000
43382006.12.11 17:31modify35244.101.31991.32000.0000
43392006.12.11 17:31modify35244.101.31991.32020.0000
43402006.12.11 18:01modify35244.101.31991.32050.0000
43412006.12.11 18:01modify35244.101.31991.32060.0000
43422006.12.11 18:01modify35244.101.31991.32080.0000
43432006.12.11 18:01modify35244.101.31991.32110.0000
43442006.12.11 18:01modify35244.101.31991.32120.0000
43452006.12.11 18:01modify35244.101.31991.32140.0000
43462006.12.11 18:01modify35244.101.31991.32170.0000
43472006.12.11 18:15modify35244.101.31991.32190.0000
43482006.12.11 18:15modify35244.101.31991.32210.0000
43492006.12.11 18:15modify35244.101.31991.32230.0000
43502006.12.11 18:16modify35244.101.31991.32240.0000
43512006.12.11 18:17modify35244.101.31991.32250.0000
43522006.12.11 18:17modify35244.101.31991.32260.0000
43532006.12.11 18:32modify35244.101.31991.32290.0000
43542006.12.11 18:35modify35244.101.31991.32300.0000
43552006.12.11 20:03close35244.101.32471.32300.000026460.00766642.48
43562006.12.11 20:10sell35346.001.32470.00000.0000
43572006.12.12 00:00close35346.001.32510.00000.0000-2300.09764342.39
43582006.12.12 00:04buy35445.901.32500.00000.0000
43592006.12.12 12:00close35445.901.32400.00000.0000-5737.48758604.91
43602006.12.12 12:00sell35545.201.32400.00000.0000
43612006.12.12 16:00close35545.201.32490.00000.0000-5084.89753520.02
43622006.12.12 16:00buy35644.701.32480.00000.0000
43632006.12.12 20:32modify35644.701.32481.32500.0000
43642006.12.12 20:32modify35644.701.32481.32510.0000
43652006.12.12 20:32modify35644.701.32481.32520.0000
43662006.12.12 20:32modify35644.701.32481.32540.0000
43672006.12.12 20:32modify35644.701.32481.32560.0000
43682006.12.12 20:32modify35644.701.32481.32570.0000
43692006.12.12 20:34modify35644.701.32481.32580.0000
43702006.12.12 20:35modify35644.701.32481.32590.0000
43712006.12.12 20:35modify35644.701.32481.32600.0000
43722006.12.12 20:35modify35644.701.32481.32610.0000
43732006.12.13 00:02close35644.701.32841.32610.000020114.42773634.44
43742006.12.13 00:09sell35746.401.32840.00000.0000
43752006.12.13 04:02close35746.401.32860.00000.0000-1160.00772474.44
43762006.12.13 04:10buy35846.301.32860.00000.0000
43772006.12.13 12:00close35846.301.32720.00000.0000-8102.18764372.26
43782006.12.13 12:00sell35945.601.32710.00000.0000
43792006.12.13 14:29modify35945.601.32711.32690.0000
43802006.12.13 14:30modify35945.601.32711.32680.0000
43812006.12.13 14:33modify35945.601.32711.32660.0000
43822006.12.13 14:33modify35945.601.32711.32650.0000
43832006.12.13 14:33modify35945.601.32711.32620.0000
43842006.12.13 14:33modify35945.601.32711.32590.0000
43852006.12.13 14:33modify35945.601.32711.32580.0000
43862006.12.13 14:33modify35945.601.32711.32540.0000
43872006.12.13 14:33modify35945.601.32711.32510.0000
43882006.12.13 14:34modify35945.601.32711.32490.0000
43892006.12.13 14:34modify35945.601.32711.32470.0000
43902006.12.13 14:34modify35945.601.32711.32450.0000
43912006.12.13 14:34modify35945.601.32711.32430.0000
43922006.12.13 14:34modify35945.601.32711.32390.0000
43932006.12.13 14:35modify35945.601.32711.32370.0000
43942006.12.13 14:35modify35945.601.32711.32350.0000
43952006.12.13 14:35modify35945.601.32711.32330.0000
43962006.12.13 14:35modify35945.601.32711.32320.0000
43972006.12.13 15:36modify35945.601.32711.32300.0000
43982006.12.13 15:36modify35945.601.32711.32290.0000
43992006.12.13 15:36modify35945.601.32711.32270.0000
44002006.12.13 17:03s/l35945.601.32271.32270.000025080.22789452.48
44012006.12.13 18:53sell36047.401.32010.00000.0000
44022006.12.13 20:00close36047.401.32020.00000.0000-592.50788859.98
44032006.12.13 20:00buy36147.301.32020.00000.0000
44042006.12.14 08:48modify36147.301.32021.32030.0000
44052006.12.14 08:53modify36147.301.32021.32040.0000
44062006.12.14 08:53modify36147.301.32021.32050.0000
44072006.12.14 08:54modify36147.301.32021.32060.0000
44082006.12.14 09:01modify36147.301.32021.32070.0000
44092006.12.14 09:01modify36147.301.32021.32080.0000
44102006.12.14 09:01modify36147.301.32021.32090.0000
44112006.12.14 09:01modify36147.301.32021.32100.0000
44122006.12.14 09:02modify36147.301.32021.32110.0000
44132006.12.14 09:02modify36147.301.32021.32120.0000
44142006.12.14 09:02modify36147.301.32021.32130.0000
44152006.12.14 09:02modify36147.301.32021.32140.0000
44162006.12.14 09:02modify36147.301.32021.32150.0000
44172006.12.14 09:05modify36147.301.32021.32160.0000
44182006.12.14 09:05modify36147.301.32021.32170.0000
44192006.12.14 09:05modify36147.301.32021.32180.0000
44202006.12.14 09:05modify36147.301.32021.32190.0000
44212006.12.14 09:06modify36147.301.32021.32220.0000
44222006.12.14 10:56s/l36147.301.32221.32220.000011824.79800684.77
44232006.12.14 12:00sell36248.001.32210.00000.0000
44242006.12.14 12:48modify36248.001.32211.32210.0000
44252006.12.14 12:48modify36248.001.32211.32190.0000
44262006.12.14 12:48modify36248.001.32211.32170.0000
44272006.12.14 12:48modify36248.001.32211.32150.0000
44282006.12.14 12:58modify36248.001.32211.32130.0000
44292006.12.14 14:28modify36248.001.32211.32120.0000
44302006.12.14 14:28modify36248.001.32211.32110.0000
44312006.12.14 14:30modify36248.001.32211.32100.0000
44322006.12.14 14:30modify36248.001.32211.32090.0000
44332006.12.14 14:30modify36248.001.32211.32070.0000
44342006.12.14 14:30modify36248.001.32211.32060.0000
44352006.12.14 14:30modify36248.001.32211.32040.0000
44362006.12.14 14:30modify36248.001.32211.32020.0000
44372006.12.14 14:30modify36248.001.32211.31990.0000
44382006.12.14 14:31modify36248.001.32211.31980.0000
44392006.12.14 14:35modify36248.001.32211.31970.0000
44402006.12.14 15:04s/l36248.001.31971.31970.000014400.26815085.03
44412006.12.14 15:04sell36348.901.31960.00000.0000
44422006.12.14 16:26modify36348.901.31961.31960.0000
44432006.12.14 16:26modify36348.901.31961.31940.0000
44442006.12.14 16:26modify36348.901.31961.31910.0000
44452006.12.14 16:26modify36348.901.31961.31900.0000
44462006.12.14 16:26modify36348.901.31961.31870.0000
44472006.12.14 16:28modify36348.901.31961.31860.0000
44482006.12.14 16:29modify36348.901.31961.31850.0000
44492006.12.14 16:29modify36348.901.31961.31840.0000
44502006.12.14 16:30modify36348.901.31961.31830.0000
44512006.12.14 16:30modify36348.901.31961.31820.0000
44522006.12.14 16:30modify36348.901.31961.31800.0000
44532006.12.14 16:30modify36348.901.31961.31790.0000
44542006.12.14 16:30modify36348.901.31961.31780.0000
44552006.12.14 16:31modify36348.901.31961.31770.0000
44562006.12.14 17:02s/l36348.901.31771.31770.000011613.75826698.78
44572006.12.14 17:02sell36449.601.31750.00000.0000
44582006.12.14 19:40modify36449.601.31751.31740.0000
44592006.12.14 20:44modify36449.601.31751.31730.0000
44602006.12.15 06:46modify36449.601.31751.31720.0000
44612006.12.15 06:47modify36449.601.31751.31710.0000
44622006.12.15 07:41modify36449.601.31751.31700.0000
44632006.12.15 08:46s/l36449.601.31701.31700.00003100.00829798.78
44642006.12.15 10:13sell36549.801.31450.00000.0000
44652006.12.15 10:30modify36549.801.31451.31450.0000
44662006.12.15 10:30modify36549.801.31451.31430.0000
44672006.12.15 10:30modify36549.801.31451.31420.0000
44682006.12.15 10:30modify36549.801.31451.31400.0000
44692006.12.15 10:30modify36549.801.31451.31380.0000
44702006.12.15 10:30modify36549.801.31451.31360.0000
44712006.12.15 10:49modify36549.801.31451.31350.0000
44722006.12.15 10:49modify36549.801.31451.31340.0000
44732006.12.15 10:51modify36549.801.31451.31330.0000
44742006.12.15 10:51modify36549.801.31451.31320.0000
44752006.12.15 10:52modify36549.801.31451.31310.0000
44762006.12.15 12:01close36549.801.31171.31310.000017429.65847228.43