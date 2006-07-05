|Symbole
|EURUSD (Euro vs US Dollar (1 lot=125000euro))
|Periode
|4 Heures (H4) 2006.07.03 00:00 - 2006.12.29 20:00 (2006.07.01 - 2006.12.31)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|AccountIsIBFXmini=false; Lots=0.1; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=30; MinLot=0.01; Slippage=3; TrailingStop=30; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18; ParamInd=3; ShiftValue=1; ReverseCondition=1;
|Bars en test
|3967
|Ticks modelés
|601682
|Qualité du modelage
|90.00%
|Dépot initial
|4500.00
|Profit total net
|479285.36
|Profit brut
|702253.50
|Perte brute
|-222968.14
|Facteur de profit
|3.15
|Rémunération espérée
|588.80
|Chute absolue
|33.75
|Chute maximal (%)
|23524.04 (7.74%)
|Relative drawdown
|7.74% (23524.04)
|Total des Trades
|814
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|410 (59.02%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|404 (67.08%)
|Profits des Trades (% du total)
|513 (63.02%)
|Pertes des Trades (% du total)
|301 (36.98%)
|Le plus large
|gains par Trade
|26178.75
|pertes par Trade
|-11992.49
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|1368.92
|pertes par Trade
|-740.76
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|19 (1378.75)
|pertes consecutives (perte en $)
|5 (-11149.02)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|40121.19 (3)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-11992.49 (1)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|2
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.03 00:00
|sell
|1
|0.30
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.07.03 04:00
|close
|1
|0.30
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|37.50
|4537.50
|3
|2006.07.03 04:00
|buy
|2
|0.30
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.07.03 08:00
|close
|2
|0.30
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|15.00
|4552.50
|5
|2006.07.03 08:00
|sell
|3
|0.30
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|6
|2006.07.03 12:00
|close
|3
|0.30
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|18.75
|4571.25
|7
|2006.07.03 12:00
|buy
|4
|0.30
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.07.03 13:21
|modify
|4
|0.30
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|9
|2006.07.03 13:21
|modify
|4
|0.30
|1.2774
|1.2775
|0.0000
|10
|2006.07.03 13:21
|modify
|4
|0.30
|1.2774
|1.2776
|0.0000
|11
|2006.07.03 13:21
|modify
|4
|0.30
|1.2774
|1.2777
|0.0000
|12
|2006.07.03 14:44
|s/l
|4
|0.30
|1.2777
|1.2777
|0.0000
|11.25
|4582.50
|13
|2006.07.03 20:02
|sell
|5
|0.30
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.07.04 00:00
|close
|5
|0.30
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|52.50
|4635.00
|15
|2006.07.04 00:00
|buy
|6
|0.30
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|16
|2006.07.04 04:00
|close
|6
|0.30
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|52.50
|4687.50
|17
|2006.07.04 04:00
|sell
|7
|0.30
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|18
|2006.07.04 08:00
|close
|7
|0.30
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|-7.50
|4680.00
|19
|2006.07.05 00:01
|sell
|8
|0.30
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.07.05 04:00
|close
|8
|0.30
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|37.50
|4717.50
|21
|2006.07.05 04:03
|buy
|9
|0.30
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.07.05 07:14
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|23
|2006.07.05 07:14
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2781
|0.0000
|24
|2006.07.05 07:14
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2782
|0.0000
|25
|2006.07.05 07:14
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2783
|0.0000
|26
|2006.07.05 07:14
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2784
|0.0000
|27
|2006.07.05 07:16
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2785
|0.0000
|28
|2006.07.05 07:19
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2786
|0.0000
|29
|2006.07.05 07:27
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2787
|0.0000
|30
|2006.07.05 07:32
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2789
|0.0000
|31
|2006.07.05 07:32
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2790
|0.0000
|32
|2006.07.05 07:34
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2791
|0.0000
|33
|2006.07.05 07:34
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2792
|0.0000
|34
|2006.07.05 07:34
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2793
|0.0000
|35
|2006.07.05 07:34
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2795
|0.0000
|36
|2006.07.05 07:34
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2796
|0.0000
|37
|2006.07.05 07:34
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2797
|0.0000
|38
|2006.07.05 07:34
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2799
|0.0000
|39
|2006.07.05 07:34
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2800
|0.0000
|40
|2006.07.05 07:38
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2801
|0.0000
|41
|2006.07.05 07:38
|modify
|9
|0.30
|1.2780
|1.2802
|0.0000
|42
|2006.07.05 08:00
|close
|9
|0.30
|1.2824
|1.2802
|0.0000
|165.00
|4882.50
|43
|2006.07.05 08:00
|sell
|10
|0.30
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|44
|2006.07.05 08:43
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2823
|0.0000
|45
|2006.07.05 08:43
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2821
|0.0000
|46
|2006.07.05 08:53
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2820
|0.0000
|47
|2006.07.05 08:55
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2818
|0.0000
|48
|2006.07.05 08:56
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2817
|0.0000
|49
|2006.07.05 08:57
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2816
|0.0000
|50
|2006.07.05 08:57
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2815
|0.0000
|51
|2006.07.05 08:57
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2814
|0.0000
|52
|2006.07.05 08:57
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2813
|0.0000
|53
|2006.07.05 08:57
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2811
|0.0000
|54
|2006.07.05 08:57
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2810
|0.0000
|55
|2006.07.05 09:14
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2809
|0.0000
|56
|2006.07.05 09:14
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2808
|0.0000
|57
|2006.07.05 09:14
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2807
|0.0000
|58
|2006.07.05 09:14
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2805
|0.0000
|59
|2006.07.05 09:15
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2803
|0.0000
|60
|2006.07.05 09:15
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2802
|0.0000
|61
|2006.07.05 09:15
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2800
|0.0000
|62
|2006.07.05 09:16
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2799
|0.0000
|63
|2006.07.05 09:16
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2798
|0.0000
|64
|2006.07.05 09:16
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2797
|0.0000
|65
|2006.07.05 09:16
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2796
|0.0000
|66
|2006.07.05 09:16
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2795
|0.0000
|67
|2006.07.05 09:23
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2794
|0.0000
|68
|2006.07.05 09:44
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2792
|0.0000
|69
|2006.07.05 09:45
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2791
|0.0000
|70
|2006.07.05 09:45
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2789
|0.0000
|71
|2006.07.05 09:45
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2788
|0.0000
|72
|2006.07.05 09:45
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2786
|0.0000
|73
|2006.07.05 09:46
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2785
|0.0000
|74
|2006.07.05 09:46
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2784
|0.0000
|75
|2006.07.05 09:53
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2783
|0.0000
|76
|2006.07.05 11:05
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2782
|0.0000
|77
|2006.07.05 11:05
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2779
|0.0000
|78
|2006.07.05 11:06
|modify
|10
|0.30
|1.2823
|1.2778
|0.0000
|79
|2006.07.05 12:00
|close
|10
|0.30
|1.2766
|1.2778
|0.0000
|213.75
|5096.25
|80
|2006.07.05 12:00
|buy
|11
|0.30
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|81
|2006.07.05 12:01
|close
|11
|0.30
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|-11.25
|5085.00
|82
|2006.07.05 12:01
|sell
|12
|0.30
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|83
|2006.07.05 15:42
|modify
|12
|0.30
|1.2762
|1.2762
|0.0000
|84
|2006.07.05 15:42
|modify
|12
|0.30
|1.2762
|1.2761
|0.0000
|85
|2006.07.05 15:44
|modify
|12
|0.30
|1.2762
|1.2760
|0.0000
|86
|2006.07.05 15:45
|modify
|12
|0.30
|1.2762
|1.2759
|0.0000
|87
|2006.07.05 15:48
|modify
|12
|0.30
|1.2762
|1.2757
|0.0000
|88
|2006.07.05 15:48
|modify
|12
|0.30
|1.2762
|1.2756
|0.0000
|89
|2006.07.05 15:48
|modify
|12
|0.30
|1.2762
|1.2755
|0.0000
|90
|2006.07.05 15:48
|modify
|12
|0.30
|1.2762
|1.2754
|0.0000
|91
|2006.07.05 15:53
|modify
|12
|0.30
|1.2762
|1.2753
|0.0000
|92
|2006.07.05 16:00
|close
|12
|0.30
|1.2732
|1.2753
|0.0000
|112.50
|5197.50
|93
|2006.07.05 16:00
|buy
|13
|0.30
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|94
|2006.07.06 04:00
|close
|13
|0.30
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|-7.50
|5190.00
|95
|2006.07.06 04:00
|sell
|14
|0.30
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|96
|2006.07.06 12:00
|close
|14
|0.30
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|5167.50
|97
|2006.07.06 12:00
|buy
|15
|0.30
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|98
|2006.07.06 14:33
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2734
|0.0000
|99
|2006.07.06 14:33
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2736
|0.0000
|100
|2006.07.06 14:33
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2738
|0.0000
|101
|2006.07.06 14:33
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2740
|0.0000
|102
|2006.07.06 14:33
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2741
|0.0000
|103
|2006.07.06 14:33
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2743
|0.0000
|104
|2006.07.06 14:34
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2744
|0.0000
|105
|2006.07.06 14:34
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2745
|0.0000
|106
|2006.07.06 14:34
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2746
|0.0000
|107
|2006.07.06 14:34
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2747
|0.0000
|108
|2006.07.06 14:34
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2748
|0.0000
|109
|2006.07.06 14:34
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2749
|0.0000
|110
|2006.07.06 14:34
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2750
|0.0000
|111
|2006.07.06 14:36
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2751
|0.0000
|112
|2006.07.06 14:36
|modify
|15
|0.30
|1.2733
|1.2752
|0.0000
|113
|2006.07.06 15:06
|s/l
|15
|0.30
|1.2752
|1.2752
|0.0000
|71.25
|5238.75
|114
|2006.07.06 15:06
|buy
|16
|0.30
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|115
|2006.07.06 16:00
|close
|16
|0.30
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|5223.75
|116
|2006.07.06 16:00
|sell
|17
|0.30
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|117
|2006.07.06 20:00
|close
|17
|0.30
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|-90.00
|5133.75
|118
|2006.07.06 20:00
|buy
|18
|0.30
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|119
|2006.07.07 00:00
|close
|18
|0.30
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|3.75
|5137.50
|120
|2006.07.07 00:00
|sell
|19
|0.30
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|121
|2006.07.07 04:00
|close
|19
|0.30
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|7.50
|5145.00
|122
|2006.07.07 04:00
|buy
|20
|0.30
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|123
|2006.07.07 04:01
|close
|20
|0.30
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|5130.00
|124
|2006.07.07 04:01
|sell
|21
|0.30
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|125
|2006.07.07 08:00
|close
|21
|0.30
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|-3.75
|5126.25
|126
|2006.07.07 08:00
|buy
|22
|0.30
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|127
|2006.07.07 12:00
|close
|22
|0.30
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|18.75
|5145.00
|128
|2006.07.07 12:00
|buy
|23
|0.30
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|129
|2006.07.07 14:29
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2780
|0.0000
|130
|2006.07.07 14:29
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2782
|0.0000
|131
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2783
|0.0000
|132
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2784
|0.0000
|133
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2787
|0.0000
|134
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2789
|0.0000
|135
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2792
|0.0000
|136
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2794
|0.0000
|137
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2797
|0.0000
|138
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2799
|0.0000
|139
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2800
|0.0000
|140
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2802
|0.0000
|141
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2805
|0.0000
|142
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2807
|0.0000
|143
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2809
|0.0000
|144
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2811
|0.0000
|145
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2813
|0.0000
|146
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2815
|0.0000
|147
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2816
|0.0000
|148
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2818
|0.0000
|149
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2820
|0.0000
|150
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2822
|0.0000
|151
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2824
|0.0000
|152
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2826
|0.0000
|153
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2828
|0.0000
|154
|2006.07.07 14:30
|modify
|23
|0.30
|1.2779
|1.2830
|0.0000
|155
|2006.07.07 14:32
|s/l
|23
|0.30
|1.2830
|1.2830
|0.0000
|191.25
|5336.25
|156
|2006.07.07 14:32
|buy
|24
|0.30
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|157
|2006.07.07 16:00
|close
|24
|0.30
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|-41.25
|5295.00
|158
|2006.07.07 16:00
|sell
|25
|0.30
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|159
|2006.07.07 16:01
|close
|25
|0.30
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|5272.50
|160
|2006.07.07 16:01
|buy
|26
|0.30
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|161
|2006.07.07 20:00
|close
|26
|0.30
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|3.75
|5276.25
|162
|2006.07.07 20:00
|sell
|27
|0.30
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|163
|2006.07.10 00:00
|close
|27
|0.30
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|45.00
|5321.25
|164
|2006.07.10 00:00
|buy
|28
|0.30
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|165
|2006.07.10 04:02
|close
|28
|0.30
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|-67.50
|5253.75
|166
|2006.07.10 04:02
|sell
|29
|0.30
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|167
|2006.07.10 08:00
|close
|29
|0.30
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|26.25
|5280.00
|168
|2006.07.10 08:00
|buy
|30
|0.30
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|169
|2006.07.10 08:00
|close
|30
|0.30
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|5265.00
|170
|2006.07.10 08:00
|sell
|31
|0.30
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|171
|2006.07.10 12:00
|close
|31
|0.30
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|18.75
|5283.75
|172
|2006.07.10 12:00
|sell
|32
|0.30
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|173
|2006.07.10 14:29
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2777
|0.0000
|174
|2006.07.10 14:29
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2776
|0.0000
|175
|2006.07.10 14:29
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2775
|0.0000
|176
|2006.07.10 14:29
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2774
|0.0000
|177
|2006.07.10 14:29
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2773
|0.0000
|178
|2006.07.10 14:41
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2772
|0.0000
|179
|2006.07.10 14:41
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2771
|0.0000
|180
|2006.07.10 14:41
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2770
|0.0000
|181
|2006.07.10 14:41
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2769
|0.0000
|182
|2006.07.10 14:42
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2768
|0.0000
|183
|2006.07.10 14:43
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2767
|0.0000
|184
|2006.07.10 14:43
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2766
|0.0000
|185
|2006.07.10 14:44
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2765
|0.0000
|186
|2006.07.10 14:53
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2763
|0.0000
|187
|2006.07.10 14:53
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2762
|0.0000
|188
|2006.07.10 14:53
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2761
|0.0000
|189
|2006.07.10 14:53
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2760
|0.0000
|190
|2006.07.10 15:38
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2759
|0.0000
|191
|2006.07.10 15:38
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2758
|0.0000
|192
|2006.07.10 15:38
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2756
|0.0000
|193
|2006.07.10 15:39
|modify
|32
|0.30
|1.2778
|1.2755
|0.0000
|194
|2006.07.10 16:00
|close
|32
|0.30
|1.2731
|1.2755
|0.0000
|176.25
|5460.00
|195
|2006.07.10 16:00
|buy
|33
|0.30
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|196
|2006.07.10 20:00
|close
|33
|0.30
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|5445.00
|197
|2006.07.10 20:15
|buy
|34
|0.30
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|198
|2006.07.11 00:00
|close
|34
|0.30
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|18.75
|5463.75
|199
|2006.07.11 00:00
|sell
|35
|0.30
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|200
|2006.07.11 00:05
|close
|35
|0.30
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|-26.25
|5437.50
|201
|2006.07.11 00:05
|buy
|36
|0.30
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|202
|2006.07.11 04:00
|close
|36
|0.30
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|11.25
|5448.75
|203
|2006.07.11 04:00
|sell
|37
|0.30
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|204
|2006.07.11 08:00
|close
|37
|0.30
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|56.25
|5505.00
|205
|2006.07.11 08:00
|buy
|38
|0.30
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|206
|2006.07.11 08:02
|close
|38
|0.30
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|-11.25
|5493.75
|207
|2006.07.11 08:02
|sell
|39
|0.30
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|208
|2006.07.11 12:00
|close
|39
|0.30
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|-48.75
|5445.00
|209
|2006.07.11 12:00
|buy
|40
|0.30
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|210
|2006.07.11 16:00
|close
|40
|0.30
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|-3.75
|5441.25
|211
|2006.07.11 16:02
|buy
|41
|0.30
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|212
|2006.07.11 20:00
|close
|41
|0.30
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|60.00
|5501.25
|213
|2006.07.11 20:00
|sell
|42
|0.30
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|214
|2006.07.11 20:25
|close
|42
|0.30
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|5478.75
|215
|2006.07.11 20:26
|buy
|43
|0.30
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|216
|2006.07.12 00:00
|close
|43
|0.30
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|15.00
|5493.75
|217
|2006.07.12 00:00
|sell
|44
|0.30
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|218
|2006.07.12 04:00
|close
|44
|0.30
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|26.25
|5520.00
|219
|2006.07.12 04:00
|buy
|45
|0.30
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|220
|2006.07.12 08:00
|close
|45
|0.30
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|11.25
|5531.25
|221
|2006.07.12 08:00
|sell
|46
|0.30
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|222
|2006.07.12 12:00
|close
|46
|0.30
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|93.75
|5625.00
|223
|2006.07.12 12:01
|sell
|47
|0.30
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|224
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2732
|0.0000
|225
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2731
|0.0000
|226
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2730
|0.0000
|227
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2729
|0.0000
|228
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2728
|0.0000
|229
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2727
|0.0000
|230
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2725
|0.0000
|231
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2724
|0.0000
|232
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2723
|0.0000
|233
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2722
|0.0000
|234
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2720
|0.0000
|235
|2006.07.12 14:31
|modify
|47
|0.30
|1.2732
|1.2719
|0.0000
|236
|2006.07.12 14:37
|s/l
|47
|0.30
|1.2719
|1.2719
|0.0000
|48.75
|5673.75
|237
|2006.07.12 14:37
|sell
|48
|0.30
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|238
|2006.07.12 16:00
|close
|48
|0.30
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|52.50
|5726.25
|239
|2006.07.12 16:00
|buy
|49
|0.30
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|240
|2006.07.13 00:00
|close
|49
|0.30
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|3.75
|5730.00
|241
|2006.07.13 00:00
|sell
|50
|0.30
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|242
|2006.07.13 00:00
|close
|50
|0.30
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|5715.00
|243
|2006.07.13 00:01
|buy
|51
|0.30
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|244
|2006.07.13 04:00
|close
|51
|0.30
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|48.75
|5763.75
|245
|2006.07.13 04:00
|sell
|52
|0.30
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|246
|2006.07.13 08:00
|close
|52
|0.30
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|7.50
|5771.25
|247
|2006.07.13 08:01
|buy
|53
|0.30
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|248
|2006.07.13 16:00
|close
|53
|0.30
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|5741.25
|249
|2006.07.13 16:00
|sell
|54
|0.30
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|250
|2006.07.13 17:18
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2709
|0.0000
|251
|2006.07.13 17:18
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2708
|0.0000
|252
|2006.07.13 17:18
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2707
|0.0000
|253
|2006.07.13 17:18
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2706
|0.0000
|254
|2006.07.13 17:18
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2704
|0.0000
|255
|2006.07.13 17:18
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2703
|0.0000
|256
|2006.07.13 17:18
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2702
|0.0000
|257
|2006.07.13 17:19
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2701
|0.0000
|258
|2006.07.13 17:19
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2700
|0.0000
|259
|2006.07.13 17:19
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2699
|0.0000
|260
|2006.07.13 17:19
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2698
|0.0000
|261
|2006.07.13 17:20
|modify
|54
|0.30
|1.2709
|1.2697
|0.0000
|262
|2006.07.13 20:00
|close
|54
|0.30
|1.2684
|1.2697
|0.0000
|93.75
|5835.00
|263
|2006.07.13 20:00
|buy
|55
|0.40
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|264
|2006.07.14 00:00
|close
|55
|0.40
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|35.00
|5870.00
|265
|2006.07.14 00:00
|sell
|56
|0.40
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|266
|2006.07.14 04:00
|close
|56
|0.40
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|55.00
|5925.00
|267
|2006.07.14 04:00
|buy
|57
|0.40
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|268
|2006.07.14 08:00
|close
|57
|0.40
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|55.00
|5980.00
|269
|2006.07.14 08:00
|sell
|58
|0.40
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|270
|2006.07.14 08:23
|modify
|58
|0.40
|1.2693
|1.2691
|0.0000
|271
|2006.07.14 08:23
|modify
|58
|0.40
|1.2693
|1.2690
|0.0000
|272
|2006.07.14 08:23
|modify
|58
|0.40
|1.2693
|1.2689
|0.0000
|273
|2006.07.14 08:24
|modify
|58
|0.40
|1.2693
|1.2688
|0.0000
|274
|2006.07.14 08:24
|modify
|58
|0.40
|1.2693
|1.2687
|0.0000
|275
|2006.07.14 08:24
|modify
|58
|0.40
|1.2693
|1.2686
|0.0000
|276
|2006.07.14 08:24
|modify
|58
|0.40
|1.2693
|1.2685
|0.0000
|277
|2006.07.14 08:24
|modify
|58
|0.40
|1.2693
|1.2684
|0.0000
|278
|2006.07.14 08:24
|modify
|58
|0.40
|1.2693
|1.2683
|0.0000
|279
|2006.07.14 09:06
|modify
|58
|0.40
|1.2693
|1.2681
|0.0000
|280
|2006.07.14 10:46
|s/l
|58
|0.40
|1.2681
|1.2681
|0.0000
|60.00
|6040.00
|281
|2006.07.14 10:46
|sell
|59
|0.40
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|282
|2006.07.14 12:00
|close
|59
|0.40
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|30.00
|6070.00
|283
|2006.07.14 12:01
|sell
|60
|0.40
|1.2670
|0.0000
|0.0000
|284
|2006.07.14 15:52
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2669
|0.0000
|285
|2006.07.14 15:52
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2668
|0.0000
|286
|2006.07.14 15:52
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2667
|0.0000
|287
|2006.07.14 15:52
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2666
|0.0000
|288
|2006.07.14 15:52
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2665
|0.0000
|289
|2006.07.14 15:55
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2664
|0.0000
|290
|2006.07.14 15:55
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2663
|0.0000
|291
|2006.07.14 15:55
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2662
|0.0000
|292
|2006.07.14 15:55
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2661
|0.0000
|293
|2006.07.14 15:55
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2660
|0.0000
|294
|2006.07.14 15:55
|modify
|60
|0.40
|1.2670
|1.2659
|0.0000
|295
|2006.07.14 16:00
|close
|60
|0.40
|1.2633
|1.2659
|0.0000
|185.00
|6255.00
|296
|2006.07.14 16:00
|buy
|61
|0.40
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|297
|2006.07.14 20:00
|close
|61
|0.40
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|45.01
|6300.01
|298
|2006.07.14 20:00
|sell
|62
|0.40
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|299
|2006.07.14 20:00
|close
|62
|0.40
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|-10.01
|6290.00
|300
|2006.07.14 20:01
|buy
|63
|0.40
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|301
|2006.07.17 00:00
|close
|63
|0.40
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|-65.00
|6225.00
|302
|2006.07.17 00:01
|sell
|64
|0.40
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|303
|2006.07.17 04:00
|close
|64
|0.40
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6230.00
|304
|2006.07.17 04:01
|buy
|65
|0.40
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|305
|2006.07.17 04:04
|close
|65
|0.40
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|6205.00
|306
|2006.07.17 04:04
|sell
|66
|0.40
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|307
|2006.07.17 08:00
|close
|66
|0.40
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|0.00
|6205.00
|308
|2006.07.17 08:06
|sell
|67
|0.40
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|309
|2006.07.17 10:12
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2625
|0.0000
|310
|2006.07.17 10:12
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2623
|0.0000
|311
|2006.07.17 10:15
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2622
|0.0000
|312
|2006.07.17 10:15
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2620
|0.0000
|313
|2006.07.17 10:15
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2619
|0.0000
|314
|2006.07.17 10:15
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2618
|0.0000
|315
|2006.07.17 10:15
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2616
|0.0000
|316
|2006.07.17 10:15
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2615
|0.0000
|317
|2006.07.17 10:15
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2613
|0.0000
|318
|2006.07.17 10:15
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2611
|0.0000
|319
|2006.07.17 10:21
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2610
|0.0000
|320
|2006.07.17 10:21
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2609
|0.0000
|321
|2006.07.17 10:21
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2608
|0.0000
|322
|2006.07.17 10:21
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2607
|0.0000
|323
|2006.07.17 10:37
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2606
|0.0000
|324
|2006.07.17 10:37
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2604
|0.0000
|325
|2006.07.17 10:37
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2602
|0.0000
|326
|2006.07.17 10:37
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2599
|0.0000
|327
|2006.07.17 10:38
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2598
|0.0000
|328
|2006.07.17 10:38
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2596
|0.0000
|329
|2006.07.17 10:38
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2595
|0.0000
|330
|2006.07.17 10:38
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2594
|0.0000
|331
|2006.07.17 10:38
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2593
|0.0000
|332
|2006.07.17 10:38
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2591
|0.0000
|333
|2006.07.17 10:40
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2590
|0.0000
|334
|2006.07.17 10:40
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2589
|0.0000
|335
|2006.07.17 10:40
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2588
|0.0000
|336
|2006.07.17 10:59
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2586
|0.0000
|337
|2006.07.17 11:00
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2585
|0.0000
|338
|2006.07.17 11:25
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2584
|0.0000
|339
|2006.07.17 11:25
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2582
|0.0000
|340
|2006.07.17 11:25
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2581
|0.0000
|341
|2006.07.17 11:26
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2580
|0.0000
|342
|2006.07.17 11:28
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2579
|0.0000
|343
|2006.07.17 11:28
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2578
|0.0000
|344
|2006.07.17 11:29
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2577
|0.0000
|345
|2006.07.17 11:29
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2576
|0.0000
|346
|2006.07.17 11:29
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2574
|0.0000
|347
|2006.07.17 11:29
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2573
|0.0000
|348
|2006.07.17 11:29
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2571
|0.0000
|349
|2006.07.17 11:30
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2569
|0.0000
|350
|2006.07.17 11:30
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2568
|0.0000
|351
|2006.07.17 11:34
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2567
|0.0000
|352
|2006.07.17 11:34
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2566
|0.0000
|353
|2006.07.17 11:38
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2565
|0.0000
|354
|2006.07.17 11:38
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2564
|0.0000
|355
|2006.07.17 11:38
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2563
|0.0000
|356
|2006.07.17 11:39
|modify
|67
|0.40
|1.2625
|1.2562
|0.0000
|357
|2006.07.17 12:00
|close
|67
|0.40
|1.2536
|1.2562
|0.0000
|445.00
|6650.00
|358
|2006.07.17 12:00
|buy
|68
|0.40
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|359
|2006.07.17 16:09
|close
|68
|0.40
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|6630.00
|360
|2006.07.17 16:09
|sell
|69
|0.40
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|361
|2006.07.17 20:00
|close
|69
|0.40
|1.2523
|0.0000
|0.0000
|55.00
|6685.00
|362
|2006.07.17 20:00
|buy
|70
|0.40
|1.2524
|0.0000
|0.0000
|363
|2006.07.18 12:43
|modify
|70
|0.40
|1.2524
|1.2524
|0.0000
|364
|2006.07.18 12:43
|modify
|70
|0.40
|1.2524
|1.2525
|0.0000
|365
|2006.07.18 13:59
|s/l
|70
|0.40
|1.2525
|1.2525
|0.0000
|5.00
|6690.00
|366
|2006.07.18 16:01
|sell
|71
|0.40
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|367
|2006.07.18 16:37
|modify
|71
|0.40
|1.2516
|1.2516
|0.0000
|368
|2006.07.18 16:37
|modify
|71
|0.40
|1.2516
|1.2515
|0.0000
|369
|2006.07.18 16:38
|modify
|71
|0.40
|1.2516
|1.2514
|0.0000
|370
|2006.07.18 16:46
|modify
|71
|0.40
|1.2516
|1.2513
|0.0000
|371
|2006.07.18 16:46
|modify
|71
|0.40
|1.2516
|1.2512
|0.0000
|372
|2006.07.18 16:46
|modify
|71
|0.40
|1.2516
|1.2511
|0.0000
|373
|2006.07.18 16:46
|modify
|71
|0.40
|1.2516
|1.2510
|0.0000
|374
|2006.07.18 16:46
|modify
|71
|0.40
|1.2516
|1.2509
|0.0000
|375
|2006.07.18 16:46
|modify
|71
|0.40
|1.2516
|1.2507
|0.0000
|376
|2006.07.18 16:46
|modify
|71
|0.40
|1.2516
|1.2506
|0.0000
|377
|2006.07.18 17:32
|s/l
|71
|0.40
|1.2506
|1.2506
|0.0000
|50.00
|6740.00
|378
|2006.07.18 17:32
|sell
|72
|0.40
|1.2503
|0.0000
|0.0000
|379
|2006.07.18 20:00
|close
|72
|0.40
|1.2498
|0.0000
|0.0000
|25.00
|6765.00
|380
|2006.07.18 20:00
|buy
|73
|0.40
|1.2499
|0.0000
|0.0000
|381
|2006.07.19 00:00
|close
|73
|0.40
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|30.00
|6795.00
|382
|2006.07.19 00:00
|sell
|74
|0.40
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|383
|2006.07.19 04:00
|close
|74
|0.40
|1.2489
|0.0000
|0.0000
|80.00
|6875.00
|384
|2006.07.19 04:00
|buy
|75
|0.40
|1.2489
|0.0000
|0.0000
|385
|2006.07.19 08:00
|close
|75
|0.40
|1.2493
|0.0000
|0.0000
|20.00
|6895.00
|386
|2006.07.19 12:00
|sell
|76
|0.40
|1.2498
|0.0000
|0.0000
|387
|2006.07.19 14:30
|modify
|76
|0.40
|1.2498
|1.2496
|0.0000
|388
|2006.07.19 14:30
|modify
|76
|0.40
|1.2498
|1.2494
|0.0000
|389
|2006.07.19 14:30
|modify
|76
|0.40
|1.2498
|1.2492
|0.0000
|390
|2006.07.19 14:30
|modify
|76
|0.40
|1.2498
|1.2490
|0.0000
|391
|2006.07.19 15:58
|s/l
|76
|0.40
|1.2490
|1.2490
|0.0000
|40.00
|6935.00
|392
|2006.07.19 15:58
|sell
|77
|0.40
|1.2488
|0.0000
|0.0000
|393
|2006.07.19 16:00
|close
|77
|0.40
|1.2487
|0.0000
|0.0000
|5.00
|6940.00
|394
|2006.07.19 16:00
|buy
|78
|0.40
|1.2488
|0.0000
|0.0000
|395
|2006.07.19 16:00
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2489
|0.0000
|396
|2006.07.19 16:00
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2491
|0.0000
|397
|2006.07.19 16:00
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2493
|0.0000
|398
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2495
|0.0000
|399
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2496
|0.0000
|400
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2497
|0.0000
|401
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2498
|0.0000
|402
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2499
|0.0000
|403
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2500
|0.0000
|404
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2501
|0.0000
|405
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2502
|0.0000
|406
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2503
|0.0000
|407
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2504
|0.0000
|408
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2505
|0.0000
|409
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2506
|0.0000
|410
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2507
|0.0000
|411
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2508
|0.0000
|412
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2509
|0.0000
|413
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2510
|0.0000
|414
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2511
|0.0000
|415
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2512
|0.0000
|416
|2006.07.19 16:01
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2513
|0.0000
|417
|2006.07.19 16:07
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2515
|0.0000
|418
|2006.07.19 16:07
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2516
|0.0000
|419
|2006.07.19 16:07
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2517
|0.0000
|420
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2519
|0.0000
|421
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2520
|0.0000
|422
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2522
|0.0000
|423
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2523
|0.0000
|424
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2524
|0.0000
|425
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2526
|0.0000
|426
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2527
|0.0000
|427
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2529
|0.0000
|428
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2530
|0.0000
|429
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2531
|0.0000
|430
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2533
|0.0000
|431
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2534
|0.0000
|432
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2535
|0.0000
|433
|2006.07.19 16:08
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2536
|0.0000
|434
|2006.07.19 16:09
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2537
|0.0000
|435
|2006.07.19 16:09
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2538
|0.0000
|436
|2006.07.19 16:09
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2539
|0.0000
|437
|2006.07.19 16:09
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2540
|0.0000
|438
|2006.07.19 16:09
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2541
|0.0000
|439
|2006.07.19 16:09
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2542
|0.0000
|440
|2006.07.19 16:11
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2543
|0.0000
|441
|2006.07.19 16:30
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2544
|0.0000
|442
|2006.07.19 16:30
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2545
|0.0000
|443
|2006.07.19 16:32
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2546
|0.0000
|444
|2006.07.19 16:33
|modify
|78
|0.40
|1.2488
|1.2549
|0.0000
|445
|2006.07.19 17:04
|s/l
|78
|0.40
|1.2549
|1.2549
|0.0000
|305.00
|7245.00
|446
|2006.07.19 17:04
|buy
|79
|0.40
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|447
|2006.07.19 18:54
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2553
|0.0000
|448
|2006.07.19 18:55
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2556
|0.0000
|449
|2006.07.19 18:58
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2557
|0.0000
|450
|2006.07.19 18:58
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2559
|0.0000
|451
|2006.07.19 18:58
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2560
|0.0000
|452
|2006.07.19 18:58
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2562
|0.0000
|453
|2006.07.19 18:59
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2564
|0.0000
|454
|2006.07.19 18:59
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2565
|0.0000
|455
|2006.07.19 18:59
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2567
|0.0000
|456
|2006.07.19 19:27
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2568
|0.0000
|457
|2006.07.19 19:28
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2569
|0.0000
|458
|2006.07.19 19:28
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2571
|0.0000
|459
|2006.07.19 19:28
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2573
|0.0000
|460
|2006.07.19 19:29
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2574
|0.0000
|461
|2006.07.19 19:47
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2575
|0.0000
|462
|2006.07.19 19:50
|modify
|79
|0.40
|1.2552
|1.2577
|0.0000
|463
|2006.07.19 20:00
|close
|79
|0.40
|1.2606
|1.2577
|0.0000
|270.00
|7515.00
|464
|2006.07.19 20:00
|sell
|80
|0.50
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|465
|2006.07.20 00:00
|close
|80
|0.50
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|56.25
|7571.25
|466
|2006.07.20 00:00
|buy
|81
|0.50
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|467
|2006.07.20 04:00
|close
|81
|0.50
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|81.25
|7652.50
|468
|2006.07.20 04:00
|sell
|82
|0.50
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|469
|2006.07.20 08:00
|close
|82
|0.50
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|0.00
|7652.50
|470
|2006.07.20 08:00
|buy
|83
|0.50
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|471
|2006.07.20 13:22
|modify
|83
|0.50
|1.2610
|1.2610
|0.0000
|472
|2006.07.20 13:24
|modify
|83
|0.50
|1.2610
|1.2611
|0.0000
|473
|2006.07.20 13:25
|modify
|83
|0.50
|1.2610
|1.2612
|0.0000
|474
|2006.07.20 13:25
|modify
|83
|0.50
|1.2610
|1.2613
|0.0000
|475
|2006.07.20 14:13
|modify
|83
|0.50
|1.2610
|1.2614
|0.0000
|476
|2006.07.20 14:13
|modify
|83
|0.50
|1.2610
|1.2615
|0.0000
|477
|2006.07.20 14:17
|modify
|83
|0.50
|1.2610
|1.2616
|0.0000
|478
|2006.07.20 14:18
|modify
|83
|0.50
|1.2610
|1.2617
|0.0000
|479
|2006.07.20 14:18
|modify
|83
|0.50
|1.2610
|1.2618
|0.0000
|480
|2006.07.20 14:19
|modify
|83
|0.50
|1.2610
|1.2619
|0.0000
|481
|2006.07.20 15:37
|s/l
|83
|0.50
|1.2619
|1.2619
|0.0000
|56.25
|7708.75
|482
|2006.07.20 15:37
|buy
|84
|0.50
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|483
|2006.07.20 16:00
|close
|84
|0.50
|1.2636
|0.0000
|0.0000
|87.50
|7796.25
|484
|2006.07.20 16:00
|sell
|85
|0.50
|1.2636
|0.0000
|0.0000
|485
|2006.07.20 20:00
|close
|85
|0.50
|1.2631
|0.0000
|0.0000
|31.25
|7827.50
|486
|2006.07.21 04:00
|sell
|86
|0.50
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|487
|2006.07.21 08:00
|close
|86
|0.50
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|18.75
|7846.25
|488
|2006.07.21 08:00
|buy
|87
|0.50
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|489
|2006.07.21 10:16
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2639
|0.0000
|490
|2006.07.21 10:16
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2640
|0.0000
|491
|2006.07.21 10:16
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2641
|0.0000
|492
|2006.07.21 10:16
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2642
|0.0000
|493
|2006.07.21 10:16
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2643
|0.0000
|494
|2006.07.21 10:33
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2644
|0.0000
|495
|2006.07.21 10:33
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2645
|0.0000
|496
|2006.07.21 10:33
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2646
|0.0000
|497
|2006.07.21 10:33
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2648
|0.0000
|498
|2006.07.21 10:34
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2649
|0.0000
|499
|2006.07.21 10:34
|modify
|87
|0.50
|1.2639
|1.2650
|0.0000
|500
|2006.07.21 12:00
|close
|87
|0.50
|1.2665
|1.2650
|0.0000
|162.50
|8008.75
|501
|2006.07.21 12:00
|sell
|88
|0.50
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|502
|2006.07.21 12:00
|close
|88
|0.50
|1.2669
|0.0000
|0.0000
|-12.50
|7996.25
|503
|2006.07.21 12:00
|buy
|89
|0.50
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|504
|2006.07.21 16:00
|close
|89
|0.50
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|31.25
|8027.50
|505
|2006.07.21 16:00
|sell
|90
|0.50
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|506
|2006.07.21 16:00
|close
|90
|0.50
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|8002.50
|507
|2006.07.21 16:00
|buy
|91
|0.50
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|508
|2006.07.21 20:00
|close
|91
|0.50
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|43.75
|8046.25
|509
|2006.07.21 20:00
|sell
|92
|0.50
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|510
|2006.07.24 03:23
|modify
|92
|0.50
|1.2685
|1.2684
|0.0000
|511
|2006.07.24 03:27
|modify
|92
|0.50
|1.2685
|1.2678
|0.0000
|512
|2006.07.24 03:28
|modify
|92
|0.50
|1.2685
|1.2677
|0.0000
|513
|2006.07.24 03:28
|modify
|92
|0.50
|1.2685
|1.2675
|0.0000
|514
|2006.07.24 03:28
|modify
|92
|0.50
|1.2685
|1.2674
|0.0000
|515
|2006.07.24 04:00
|close
|92
|0.50
|1.2654
|1.2674
|0.0000
|193.75
|8240.00
|516
|2006.07.24 04:00
|buy
|93
|0.50
|1.2655
|0.0000
|0.0000
|517
|2006.07.24 07:31
|close
|93
|0.50
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|-37.50
|8202.50
|518
|2006.07.24 07:31
|sell
|94
|0.50
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|519
|2006.07.24 08:00
|close
|94
|0.50
|1.2652
|0.0000
|0.0000
|-31.25
|8171.25
|520
|2006.07.24 12:01
|buy
|95
|0.50
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|521
|2006.07.24 16:00
|close
|95
|0.50
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|68.75
|8240.00
|522
|2006.07.24 16:00
|sell
|96
|0.50
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|523
|2006.07.24 20:00
|close
|96
|0.50
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|87.50
|8327.50
|524
|2006.07.24 20:00
|buy
|97
|0.50
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|525
|2006.07.25 00:00
|close
|97
|0.50
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|18.75
|8346.25
|526
|2006.07.25 00:00
|sell
|98
|0.50
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|527
|2006.07.25 04:00
|close
|98
|0.50
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|68.75
|8415.00
|528
|2006.07.25 04:00
|buy
|99
|0.50
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|529
|2006.07.25 07:27
|modify
|99
|0.50
|1.2622
|1.2622
|0.0000
|530
|2006.07.25 07:27
|modify
|99
|0.50
|1.2622
|1.2623
|0.0000
|531
|2006.07.25 07:34
|modify
|99
|0.50
|1.2622
|1.2624
|0.0000
|532
|2006.07.25 07:34
|modify
|99
|0.50
|1.2622
|1.2625
|0.0000
|533
|2006.07.25 07:34
|modify
|99
|0.50
|1.2622
|1.2626
|0.0000
|534
|2006.07.25 07:58
|modify
|99
|0.50
|1.2622
|1.2627
|0.0000
|535
|2006.07.25 07:59
|modify
|99
|0.50
|1.2622
|1.2628
|0.0000
|536
|2006.07.25 07:59
|modify
|99
|0.50
|1.2622
|1.2629
|0.0000
|537
|2006.07.25 07:59
|modify
|99
|0.50
|1.2622
|1.2630
|0.0000
|538
|2006.07.25 08:00
|close
|99
|0.50
|1.2659
|1.2630
|0.0000
|231.25
|8646.25
|539
|2006.07.25 08:00
|sell
|100
|0.50
|1.2660
|0.0000
|0.0000
|540
|2006.07.25 12:00
|close
|100
|0.50
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|87.50
|8733.75
|541
|2006.07.25 12:00
|buy
|101
|0.50
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|542
|2006.07.25 16:00
|close
|101
|0.50
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|100.00
|8833.75
|543
|2006.07.25 16:00
|sell
|102
|0.50
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|544
|2006.07.25 16:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2664
|0.0000
|545
|2006.07.25 16:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2663
|0.0000
|546
|2006.07.25 16:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2662
|0.0000
|547
|2006.07.25 16:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2660
|0.0000
|548
|2006.07.25 16:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2659
|0.0000
|549
|2006.07.25 16:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2658
|0.0000
|550
|2006.07.25 16:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2657
|0.0000
|551
|2006.07.25 16:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2655
|0.0000
|552
|2006.07.25 16:15
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2653
|0.0000
|553
|2006.07.25 16:20
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2652
|0.0000
|554
|2006.07.25 16:21
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2650
|0.0000
|555
|2006.07.25 16:21
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2649
|0.0000
|556
|2006.07.25 16:22
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2647
|0.0000
|557
|2006.07.25 17:09
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2646
|0.0000
|558
|2006.07.25 17:09
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2645
|0.0000
|559
|2006.07.25 17:09
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2644
|0.0000
|560
|2006.07.25 17:09
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2643
|0.0000
|561
|2006.07.25 17:09
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2642
|0.0000
|562
|2006.07.25 17:09
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2641
|0.0000
|563
|2006.07.25 17:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2640
|0.0000
|564
|2006.07.25 17:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2639
|0.0000
|565
|2006.07.25 17:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2638
|0.0000
|566
|2006.07.25 17:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2637
|0.0000
|567
|2006.07.25 17:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2636
|0.0000
|568
|2006.07.25 17:11
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2634
|0.0000
|569
|2006.07.25 17:14
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2632
|0.0000
|570
|2006.07.25 17:14
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2631
|0.0000
|571
|2006.07.25 17:14
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2629
|0.0000
|572
|2006.07.25 17:18
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2627
|0.0000
|573
|2006.07.25 17:19
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2626
|0.0000
|574
|2006.07.25 17:19
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2625
|0.0000
|575
|2006.07.25 17:20
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2624
|0.0000
|576
|2006.07.25 17:20
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2623
|0.0000
|577
|2006.07.25 17:21
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2622
|0.0000
|578
|2006.07.25 17:21
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2620
|0.0000
|579
|2006.07.25 17:26
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2619
|0.0000
|580
|2006.07.25 17:26
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2616
|0.0000
|581
|2006.07.25 17:27
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2613
|0.0000
|582
|2006.07.25 17:27
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2612
|0.0000
|583
|2006.07.25 17:27
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2611
|0.0000
|584
|2006.07.25 17:27
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2610
|0.0000
|585
|2006.07.25 17:27
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2608
|0.0000
|586
|2006.07.25 17:32
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2607
|0.0000
|587
|2006.07.25 17:32
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2606
|0.0000
|588
|2006.07.25 17:32
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2605
|0.0000
|589
|2006.07.25 17:32
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2603
|0.0000
|590
|2006.07.25 18:02
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2602
|0.0000
|591
|2006.07.25 18:02
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2601
|0.0000
|592
|2006.07.25 18:02
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2600
|0.0000
|593
|2006.07.25 18:03
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2599
|0.0000
|594
|2006.07.25 18:05
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2598
|0.0000
|595
|2006.07.25 18:19
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2597
|0.0000
|596
|2006.07.25 18:19
|modify
|102
|0.50
|1.2664
|1.2596
|0.0000
|597
|2006.07.25 20:00
|close
|102
|0.50
|1.2574
|1.2596
|0.0000
|562.50
|9396.25
|598
|2006.07.25 20:00
|buy
|103
|0.60
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|599
|2006.07.26 00:00
|close
|103
|0.60
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|30.00
|9426.25
|600
|2006.07.26 00:00
|sell
|104
|0.60
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|601
|2006.07.26 00:01
|close
|104
|0.60
|1.2582
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|9403.75
|602
|2006.07.26 00:57
|buy
|105
|0.60
|1.2583
|0.0000
|0.0000
|603
|2006.07.26 04:00
|close
|105
|0.60
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|-67.50
|9336.25
|604
|2006.07.26 04:01
|sell
|106
|0.60
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|605
|2006.07.26 12:16
|close
|106
|0.60
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|-127.50
|9208.75
|606
|2006.07.26 12:16
|buy
|107
|0.50
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|607
|2006.07.26 16:00
|close
|107
|0.50
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|62.50
|9271.25
|608
|2006.07.26 16:00
|buy
|108
|0.60
|1.2607
|0.0000
|0.0000
|609
|2006.07.26 18:05
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2607
|0.0000
|610
|2006.07.26 18:05
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2608
|0.0000
|611
|2006.07.26 18:05
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2609
|0.0000
|612
|2006.07.26 18:05
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2610
|0.0000
|613
|2006.07.26 18:29
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2612
|0.0000
|614
|2006.07.26 18:29
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2613
|0.0000
|615
|2006.07.26 18:30
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2616
|0.0000
|616
|2006.07.26 18:31
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2617
|0.0000
|617
|2006.07.26 18:33
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2619
|0.0000
|618
|2006.07.26 18:33
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2620
|0.0000
|619
|2006.07.26 18:40
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2623
|0.0000
|620
|2006.07.26 18:40
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2624
|0.0000
|621
|2006.07.26 18:50
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2625
|0.0000
|622
|2006.07.26 18:51
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2626
|0.0000
|623
|2006.07.26 18:55
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2627
|0.0000
|624
|2006.07.26 18:55
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2628
|0.0000
|625
|2006.07.26 18:55
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2629
|0.0000
|626
|2006.07.26 19:36
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2631
|0.0000
|627
|2006.07.26 19:39
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2632
|0.0000
|628
|2006.07.26 19:39
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2633
|0.0000
|629
|2006.07.26 19:40
|modify
|108
|0.60
|1.2607
|1.2634
|0.0000
|630
|2006.07.26 20:00
|close
|108
|0.60
|1.2660
|1.2634
|0.0000
|397.50
|9668.75
|631
|2006.07.26 20:00
|sell
|109
|0.60
|1.2659
|0.0000
|0.0000
|632
|2006.07.26 20:01
|close
|109
|0.60
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|-52.50
|9616.25
|633
|2006.07.26 20:01
|buy
|110
|0.60
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|634
|2006.07.26 20:25
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2667
|0.0000
|635
|2006.07.26 20:25
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2668
|0.0000
|636
|2006.07.26 20:25
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2670
|0.0000
|637
|2006.07.26 20:25
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2672
|0.0000
|638
|2006.07.26 21:53
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2674
|0.0000
|639
|2006.07.26 21:53
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2675
|0.0000
|640
|2006.07.26 22:03
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2676
|0.0000
|641
|2006.07.26 22:03
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2677
|0.0000
|642
|2006.07.26 22:07
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2678
|0.0000
|643
|2006.07.26 22:09
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2679
|0.0000
|644
|2006.07.26 22:21
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2680
|0.0000
|645
|2006.07.26 22:21
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2681
|0.0000
|646
|2006.07.26 22:21
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2682
|0.0000
|647
|2006.07.26 22:21
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2683
|0.0000
|648
|2006.07.26 22:21
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2684
|0.0000
|649
|2006.07.26 22:51
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2685
|0.0000
|650
|2006.07.26 22:59
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2686
|0.0000
|651
|2006.07.26 22:59
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2688
|0.0000
|652
|2006.07.26 23:00
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2689
|0.0000
|653
|2006.07.26 23:00
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2690
|0.0000
|654
|2006.07.26 23:00
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2691
|0.0000
|655
|2006.07.26 23:00
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2692
|0.0000
|656
|2006.07.26 23:00
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2693
|0.0000
|657
|2006.07.26 23:05
|modify
|110
|0.60
|1.2667
|1.2694
|0.0000
|658
|2006.07.27 00:00
|close
|110
|0.60
|1.2714
|1.2694
|0.0000
|352.50
|9968.75
|659
|2006.07.27 00:00
|sell
|111
|0.60
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|660
|2006.07.27 04:02
|close
|111
|0.60
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|9908.75
|661
|2006.07.27 04:02
|buy
|112
|0.60
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|662
|2006.07.27 08:00
|close
|112
|0.60
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|97.50
|10006.25
|663
|2006.07.27 08:00
|sell
|113
|0.60
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|664
|2006.07.27 08:01
|close
|113
|0.60
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|9983.75
|665
|2006.07.27 08:01
|buy
|114
|0.60
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|666
|2006.07.27 15:30
|modify
|114
|0.60
|1.2738
|1.2739
|0.0000
|667
|2006.07.27 15:37
|modify
|114
|0.60
|1.2738
|1.2740
|0.0000
|668
|2006.07.27 16:00
|close
|114
|0.60
|1.2744
|1.2740
|0.0000
|45.00
|10028.75
|669
|2006.07.27 16:00
|sell
|115
|0.60
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|670
|2006.07.27 19:06
|modify
|115
|0.60
|1.2745
|1.2745
|0.0000
|671
|2006.07.27 19:11
|modify
|115
|0.60
|1.2745
|1.2744
|0.0000
|672
|2006.07.27 19:12
|modify
|115
|0.60
|1.2745
|1.2743
|0.0000
|673
|2006.07.27 19:59
|modify
|115
|0.60
|1.2745
|1.2742
|0.0000
|674
|2006.07.27 19:59
|modify
|115
|0.60
|1.2745
|1.2740
|0.0000
|675
|2006.07.27 19:59
|modify
|115
|0.60
|1.2745
|1.2739
|0.0000
|676
|2006.07.27 19:59
|modify
|115
|0.60
|1.2745
|1.2738
|0.0000
|677
|2006.07.27 19:59
|modify
|115
|0.60
|1.2745
|1.2735
|0.0000
|678
|2006.07.27 20:00
|close
|115
|0.60
|1.2705
|1.2735
|0.0000
|300.00
|10328.75
|679
|2006.07.27 20:00
|buy
|116
|0.60
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|680
|2006.07.27 20:01
|close
|116
|0.60
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10328.75
|681
|2006.07.27 20:13
|sell
|117
|0.60
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|682
|2006.07.28 00:00
|close
|117
|0.60
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|22.50
|10351.25
|683
|2006.07.28 00:00
|buy
|118
|0.60
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|684
|2006.07.28 00:01
|close
|118
|0.60
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|-37.50
|10313.75
|685
|2006.07.28 00:02
|sell
|119
|0.60
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|686
|2006.07.28 04:00
|close
|119
|0.60
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|97.50
|10411.25
|687
|2006.07.28 04:00
|buy
|120
|0.60
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|688
|2006.07.28 08:00
|close
|120
|0.60
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|112.50
|10523.75
|689
|2006.07.28 08:00
|sell
|121
|0.60
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|690
|2006.07.28 12:00
|close
|121
|0.60
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|10493.75
|691
|2006.07.28 14:30
|buy
|122
|0.60
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|692
|2006.07.28 14:35
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2705
|0.0000
|693
|2006.07.28 14:35
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2706
|0.0000
|694
|2006.07.28 14:36
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2708
|0.0000
|695
|2006.07.28 14:36
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2711
|0.0000
|696
|2006.07.28 15:05
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2712
|0.0000
|697
|2006.07.28 15:05
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2713
|0.0000
|698
|2006.07.28 15:06
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2714
|0.0000
|699
|2006.07.28 15:06
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2715
|0.0000
|700
|2006.07.28 15:06
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2716
|0.0000
|701
|2006.07.28 15:07
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2717
|0.0000
|702
|2006.07.28 15:07
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2718
|0.0000
|703
|2006.07.28 15:16
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2719
|0.0000
|704
|2006.07.28 15:17
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2720
|0.0000
|705
|2006.07.28 15:17
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2721
|0.0000
|706
|2006.07.28 15:17
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2722
|0.0000
|707
|2006.07.28 15:48
|modify
|122
|0.60
|1.2704
|1.2723
|0.0000
|708
|2006.07.28 16:00
|close
|122
|0.60
|1.2736
|1.2723
|0.0000
|240.00
|10733.75
|709
|2006.07.28 16:00
|sell
|123
|0.60
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|710
|2006.07.28 16:01
|close
|123
|0.60
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|10703.75
|711
|2006.07.28 16:01
|buy
|124
|0.60
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|712
|2006.07.28 20:00
|close
|124
|0.60
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|120.00
|10823.75
|713
|2006.07.28 20:01
|sell
|125
|0.60
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|714
|2006.07.31 04:00
|close
|125
|0.60
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|30.00
|10853.75
|715
|2006.07.31 04:00
|buy
|126
|0.70
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|716
|2006.07.31 08:00
|close
|126
|0.70
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|43.75
|10897.50
|717
|2006.07.31 08:00
|sell
|127
|0.70
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|718
|2006.07.31 08:00
|close
|127
|0.70
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|-61.25
|10836.25
|719
|2006.07.31 08:00
|buy
|128
|0.70
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|720
|2006.07.31 16:00
|close
|128
|0.70
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|-17.50
|10818.75
|721
|2006.07.31 16:00
|sell
|129
|0.60
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|722
|2006.08.01 04:00
|close
|129
|0.60
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|150.00
|10968.75
|723
|2006.08.01 04:00
|buy
|130
|0.70
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|724
|2006.08.01 06:53
|close
|130
|0.70
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|10933.75
|725
|2006.08.01 06:53
|sell
|131
|0.70
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|726
|2006.08.01 08:00
|close
|131
|0.70
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|8.75
|10942.50
|727
|2006.08.01 08:00
|buy
|132
|0.70
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|728
|2006.08.01 12:00
|close
|132
|0.70
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|61.25
|11003.75
|729
|2006.08.01 12:00
|sell
|133
|0.70
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|730
|2006.08.01 12:00
|close
|133
|0.70
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|10968.75
|731
|2006.08.01 12:00
|buy
|134
|0.70
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|732
|2006.08.01 14:30
|modify
|134
|0.70
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|733
|2006.08.01 14:30
|modify
|134
|0.70
|1.2748
|1.2749
|0.0000
|734
|2006.08.01 14:30
|modify
|134
|0.70
|1.2748
|1.2750
|0.0000
|735
|2006.08.01 14:37
|s/l
|134
|0.70
|1.2750
|1.2750
|0.0000
|17.50
|10986.25
|736
|2006.08.01 14:37
|buy
|135
|0.70
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|737
|2006.08.01 16:00
|close
|135
|0.70
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|43.75
|11030.00
|738
|2006.08.01 16:00
|buy
|136
|0.70
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|739
|2006.08.01 18:07
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2762
|0.0000
|740
|2006.08.01 18:07
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2763
|0.0000
|741
|2006.08.01 18:07
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2764
|0.0000
|742
|2006.08.01 18:07
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2765
|0.0000
|743
|2006.08.01 18:07
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2766
|0.0000
|744
|2006.08.01 18:09
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2768
|0.0000
|745
|2006.08.01 18:09
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2769
|0.0000
|746
|2006.08.01 18:09
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2770
|0.0000
|747
|2006.08.01 18:09
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2772
|0.0000
|748
|2006.08.01 18:12
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2773
|0.0000
|749
|2006.08.01 18:12
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2775
|0.0000
|750
|2006.08.01 18:12
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2777
|0.0000
|751
|2006.08.01 18:14
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2778
|0.0000
|752
|2006.08.01 18:14
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2779
|0.0000
|753
|2006.08.01 18:14
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2780
|0.0000
|754
|2006.08.01 18:14
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2781
|0.0000
|755
|2006.08.01 18:16
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2782
|0.0000
|756
|2006.08.01 18:16
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2784
|0.0000
|757
|2006.08.01 18:16
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2785
|0.0000
|758
|2006.08.01 18:16
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2786
|0.0000
|759
|2006.08.01 18:16
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2787
|0.0000
|760
|2006.08.01 18:16
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2789
|0.0000
|761
|2006.08.01 19:11
|modify
|136
|0.70
|1.2760
|1.2790
|0.0000
|762
|2006.08.01 20:00
|close
|136
|0.70
|1.2806
|1.2790
|0.0000
|402.50
|11432.50
|763
|2006.08.01 20:00
|sell
|137
|0.70
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|764
|2006.08.01 20:02
|close
|137
|0.70
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|-17.50
|11415.00
|765
|2006.08.01 20:09
|buy
|138
|0.70
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|766
|2006.08.02 00:00
|close
|138
|0.70
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|96.25
|11511.25
|767
|2006.08.02 00:01
|sell
|139
|0.70
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|768
|2006.08.02 00:04
|close
|139
|0.70
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|-43.75
|11467.50
|769
|2006.08.02 00:04
|buy
|140
|0.70
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|770
|2006.08.02 04:00
|close
|140
|0.70
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|-35.00
|11432.50
|771
|2006.08.02 04:01
|sell
|141
|0.70
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|772
|2006.08.02 08:00
|close
|141
|0.70
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|-8.75
|11423.75
|773
|2006.08.02 08:00
|buy
|142
|0.60
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|774
|2006.08.02 08:00
|close
|142
|0.60
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|11408.75
|775
|2006.08.02 08:01
|sell
|143
|0.60
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|776
|2006.08.02 12:00
|close
|143
|0.60
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|97.50
|11506.25
|777
|2006.08.02 12:00
|buy
|144
|0.70
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|778
|2006.08.02 20:17
|close
|144
|0.70
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|-78.74
|11427.51
|779
|2006.08.02 20:18
|sell
|145
|0.70
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|780
|2006.08.03 00:00
|close
|145
|0.70
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|52.50
|11480.01
|781
|2006.08.03 00:00
|sell
|146
|0.70
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|782
|2006.08.03 02:57
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|783
|2006.08.03 02:58
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2788
|0.0000
|784
|2006.08.03 03:10
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2787
|0.0000
|785
|2006.08.03 03:11
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2786
|0.0000
|786
|2006.08.03 03:11
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2785
|0.0000
|787
|2006.08.03 03:11
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2783
|0.0000
|788
|2006.08.03 03:11
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2781
|0.0000
|789
|2006.08.03 03:11
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2779
|0.0000
|790
|2006.08.03 03:11
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2778
|0.0000
|791
|2006.08.03 03:15
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2777
|0.0000
|792
|2006.08.03 03:15
|modify
|146
|0.70
|1.2789
|1.2775
|0.0000
|793
|2006.08.03 04:00
|close
|146
|0.70
|1.2760
|1.2775
|0.0000
|253.75
|11733.76
|794
|2006.08.03 04:00
|buy
|147
|0.70
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|795
|2006.08.03 04:01
|close
|147
|0.70
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|-26.25
|11707.51
|796
|2006.08.03 04:04
|sell
|148
|0.70
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|797
|2006.08.03 12:00
|close
|148
|0.70
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|-17.51
|11690.00
|798
|2006.08.03 12:00
|buy
|149
|0.70
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|799
|2006.08.03 14:02
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|800
|2006.08.03 14:02
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2760
|0.0000
|801
|2006.08.03 14:30
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2761
|0.0000
|802
|2006.08.03 14:30
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2763
|0.0000
|803
|2006.08.03 14:30
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2764
|0.0000
|804
|2006.08.03 14:30
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2765
|0.0000
|805
|2006.08.03 14:30
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2766
|0.0000
|806
|2006.08.03 14:30
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2767
|0.0000
|807
|2006.08.03 14:30
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2768
|0.0000
|808
|2006.08.03 14:31
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2770
|0.0000
|809
|2006.08.03 14:31
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2771
|0.0000
|810
|2006.08.03 14:31
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2772
|0.0000
|811
|2006.08.03 14:35
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2773
|0.0000
|812
|2006.08.03 14:35
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2774
|0.0000
|813
|2006.08.03 14:35
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2775
|0.0000
|814
|2006.08.03 14:35
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2776
|0.0000
|815
|2006.08.03 14:35
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2777
|0.0000
|816
|2006.08.03 14:35
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2778
|0.0000
|817
|2006.08.03 14:35
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2779
|0.0000
|818
|2006.08.03 14:35
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2780
|0.0000
|819
|2006.08.03 14:35
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2781
|0.0000
|820
|2006.08.03 14:35
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2782
|0.0000
|821
|2006.08.03 14:36
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2783
|0.0000
|822
|2006.08.03 14:36
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2784
|0.0000
|823
|2006.08.03 14:36
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2785
|0.0000
|824
|2006.08.03 14:37
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2786
|0.0000
|825
|2006.08.03 14:38
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2787
|0.0000
|826
|2006.08.03 14:40
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2788
|0.0000
|827
|2006.08.03 14:40
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2789
|0.0000
|828
|2006.08.03 14:40
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2790
|0.0000
|829
|2006.08.03 14:40
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2791
|0.0000
|830
|2006.08.03 14:40
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2792
|0.0000
|831
|2006.08.03 14:40
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2793
|0.0000
|832
|2006.08.03 14:40
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2794
|0.0000
|833
|2006.08.03 14:40
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2795
|0.0000
|834
|2006.08.03 14:41
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2796
|0.0000
|835
|2006.08.03 14:41
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2797
|0.0000
|836
|2006.08.03 14:41
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2798
|0.0000
|837
|2006.08.03 14:41
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2800
|0.0000
|838
|2006.08.03 14:41
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2801
|0.0000
|839
|2006.08.03 14:41
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2802
|0.0000
|840
|2006.08.03 14:41
|modify
|149
|0.70
|1.2759
|1.2803
|0.0000
|841
|2006.08.03 15:28
|s/l
|149
|0.70
|1.2803
|1.2803
|0.0000
|385.00
|12075.00
|842
|2006.08.03 15:28
|buy
|150
|0.70
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|843
|2006.08.03 16:00
|close
|150
|0.70
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|61.25
|12136.25
|844
|2006.08.03 16:00
|sell
|151
|0.70
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|845
|2006.08.03 17:11
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2810
|0.0000
|846
|2006.08.03 17:13
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2809
|0.0000
|847
|2006.08.03 17:13
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2808
|0.0000
|848
|2006.08.03 17:13
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2807
|0.0000
|849
|2006.08.03 17:13
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2806
|0.0000
|850
|2006.08.03 17:13
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2805
|0.0000
|851
|2006.08.03 17:13
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2804
|0.0000
|852
|2006.08.03 17:13
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2803
|0.0000
|853
|2006.08.03 17:13
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2802
|0.0000
|854
|2006.08.03 17:13
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2800
|0.0000
|855
|2006.08.03 17:13
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2799
|0.0000
|856
|2006.08.03 17:14
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2798
|0.0000
|857
|2006.08.03 17:14
|modify
|151
|0.70
|1.2812
|1.2796
|0.0000
|858
|2006.08.03 18:34
|s/l
|151
|0.70
|1.2796
|1.2796
|0.0000
|140.00
|12276.25
|859
|2006.08.03 18:34
|sell
|152
|0.70
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|860
|2006.08.03 20:00
|close
|152
|0.70
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|-148.74
|12127.51
|861
|2006.08.03 20:00
|buy
|153
|0.70
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|862
|2006.08.04 04:00
|close
|153
|0.70
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|-17.49
|12110.02
|863
|2006.08.04 04:00
|sell
|154
|0.70
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|864
|2006.08.04 12:00
|close
|154
|0.70
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|210.01
|12320.03
|865
|2006.08.04 12:00
|buy
|155
|0.70
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|866
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|867
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2787
|0.0000
|868
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2789
|0.0000
|869
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2790
|0.0000
|870
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2792
|0.0000
|871
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2794
|0.0000
|872
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2795
|0.0000
|873
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2797
|0.0000
|874
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2798
|0.0000
|875
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2800
|0.0000
|876
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2801
|0.0000
|877
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2803
|0.0000
|878
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2804
|0.0000
|879
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2806
|0.0000
|880
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2807
|0.0000
|881
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2809
|0.0000
|882
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2810
|0.0000
|883
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2811
|0.0000
|884
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2813
|0.0000
|885
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2814
|0.0000
|886
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2815
|0.0000
|887
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2816
|0.0000
|888
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2818
|0.0000
|889
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2819
|0.0000
|890
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2820
|0.0000
|891
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2822
|0.0000
|892
|2006.08.04 14:30
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2823
|0.0000
|893
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2825
|0.0000
|894
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2826
|0.0000
|895
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2827
|0.0000
|896
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2828
|0.0000
|897
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2830
|0.0000
|898
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2831
|0.0000
|899
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2832
|0.0000
|900
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2833
|0.0000
|901
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2835
|0.0000
|902
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2836
|0.0000
|903
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2837
|0.0000
|904
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2838
|0.0000
|905
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2840
|0.0000
|906
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2841
|0.0000
|907
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2842
|0.0000
|908
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2843
|0.0000
|909
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2845
|0.0000
|910
|2006.08.04 14:31
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2846
|0.0000
|911
|2006.08.04 14:32
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2847
|0.0000
|912
|2006.08.04 14:32
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2848
|0.0000
|913
|2006.08.04 14:39
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2849
|0.0000
|914
|2006.08.04 14:39
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2850
|0.0000
|915
|2006.08.04 14:39
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2851
|0.0000
|916
|2006.08.04 14:39
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2852
|0.0000
|917
|2006.08.04 14:39
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2853
|0.0000
|918
|2006.08.04 14:39
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2854
|0.0000
|919
|2006.08.04 14:39
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2855
|0.0000
|920
|2006.08.04 15:51
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2856
|0.0000
|921
|2006.08.04 15:51
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2857
|0.0000
|922
|2006.08.04 15:51
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2858
|0.0000
|923
|2006.08.04 15:51
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2859
|0.0000
|924
|2006.08.04 15:51
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2860
|0.0000
|925
|2006.08.04 15:51
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2861
|0.0000
|926
|2006.08.04 15:51
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2862
|0.0000
|927
|2006.08.04 15:51
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2863
|0.0000
|928
|2006.08.04 15:51
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2864
|0.0000
|929
|2006.08.04 15:53
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2865
|0.0000
|930
|2006.08.04 15:53
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2866
|0.0000
|931
|2006.08.04 15:53
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2867
|0.0000
|932
|2006.08.04 15:54
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2868
|0.0000
|933
|2006.08.04 15:56
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2869
|0.0000
|934
|2006.08.04 15:56
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2870
|0.0000
|935
|2006.08.04 15:56
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2871
|0.0000
|936
|2006.08.04 15:56
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2872
|0.0000
|937
|2006.08.04 15:56
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2873
|0.0000
|938
|2006.08.04 15:57
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2874
|0.0000
|939
|2006.08.04 15:57
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2875
|0.0000
|940
|2006.08.04 15:57
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2876
|0.0000
|941
|2006.08.04 15:57
|modify
|155
|0.70
|1.2785
|1.2877
|0.0000
|942
|2006.08.04 16:00
|close
|155
|0.70
|1.2900
|1.2877
|0.0000
|1006.25
|13326.28
|943
|2006.08.04 16:00
|sell
|156
|0.80
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|944
|2006.08.04 20:00
|close
|156
|0.80
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|130.00
|13456.28
|945
|2006.08.04 20:00
|buy
|157
|0.80
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|946
|2006.08.04 20:01
|close
|157
|0.80
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|13426.28
|947
|2006.08.04 20:42
|sell
|158
|0.80
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|948
|2006.08.07 00:00
|close
|158
|0.80
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|13416.28
|949
|2006.08.07 00:00
|buy
|159
|0.70
|1.2887
|0.0000
|0.0000
|950
|2006.08.07 04:00
|close
|159
|0.70
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|-17.50
|13398.78
|951
|2006.08.07 04:00
|sell
|160
|0.70
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|952
|2006.08.07 08:00
|close
|160
|0.70
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|35.00
|13433.78
|953
|2006.08.07 08:00
|buy
|161
|0.80
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|954
|2006.08.07 08:02
|close
|161
|0.80
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|13383.78
|955
|2006.08.07 08:02
|sell
|162
|0.80
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|956
|2006.08.07 12:00
|close
|162
|0.80
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|200.00
|13583.78
|957
|2006.08.07 12:00
|buy
|163
|0.80
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|958
|2006.08.07 16:00
|close
|163
|0.80
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|100.01
|13683.79
|959
|2006.08.07 16:00
|sell
|164
|0.80
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|960
|2006.08.07 19:50
|modify
|164
|0.80
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|961
|2006.08.07 19:53
|modify
|164
|0.80
|1.2869
|1.2868
|0.0000
|962
|2006.08.07 19:59
|modify
|164
|0.80
|1.2869
|1.2867
|0.0000
|963
|2006.08.07 20:00
|close
|164
|0.80
|1.2838
|1.2867
|0.0000
|310.00
|13993.79
|964
|2006.08.07 20:00
|buy
|165
|0.80
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|965
|2006.08.07 20:01
|close
|165
|0.80
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|-60.00
|13933.79
|966
|2006.08.07 20:01
|sell
|166
|0.80
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|967
|2006.08.08 00:00
|close
|166
|0.80
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|130.00
|14063.79
|968
|2006.08.08 00:00
|buy
|167
|0.80
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|969
|2006.08.08 04:00
|close
|167
|0.80
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|14053.79
|970
|2006.08.08 04:00
|sell
|168
|0.80
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|971
|2006.08.08 08:06
|close
|168
|0.80
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|-70.00
|13983.79
|972
|2006.08.08 08:06
|buy
|169
|0.70
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|973
|2006.08.08 12:00
|close
|169
|0.70
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|148.75
|14132.54
|974
|2006.08.08 12:00
|sell
|170
|0.80
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|975
|2006.08.09 00:00
|close
|170
|0.80
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|160.01
|14292.55
|976
|2006.08.09 00:03
|sell
|171
|0.90
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|977
|2006.08.09 00:49
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2819
|0.0000
|978
|2006.08.09 00:49
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2817
|0.0000
|979
|2006.08.09 00:49
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2815
|0.0000
|980
|2006.08.09 00:49
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2813
|0.0000
|981
|2006.08.09 00:49
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2812
|0.0000
|982
|2006.08.09 00:49
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2810
|0.0000
|983
|2006.08.09 00:49
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2807
|0.0000
|984
|2006.08.09 00:49
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2805
|0.0000
|985
|2006.08.09 00:49
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2803
|0.0000
|986
|2006.08.09 00:59
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2801
|0.0000
|987
|2006.08.09 00:59
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2800
|0.0000
|988
|2006.08.09 00:59
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2799
|0.0000
|989
|2006.08.09 00:59
|modify
|171
|0.90
|1.2820
|1.2797
|0.0000
|990
|2006.08.09 01:43
|s/l
|171
|0.90
|1.2797
|1.2797
|0.0000
|258.74
|14551.29
|991
|2006.08.09 01:43
|sell
|172
|0.90
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|992
|2006.08.09 04:00
|close
|172
|0.90
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|123.75
|14675.04
|993
|2006.08.09 04:00
|buy
|173
|0.90
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|994
|2006.08.09 08:00
|close
|173
|0.90
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|315.00
|14990.04
|995
|2006.08.09 08:00
|sell
|174
|0.90
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|996
|2006.08.09 08:00
|close
|174
|0.90
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|-22.50
|14967.54
|997
|2006.08.09 08:00
|buy
|175
|0.90
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|998
|2006.08.09 09:28
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2815
|0.0000
|999
|2006.08.09 09:28
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2816
|0.0000
|1000
|2006.08.09 09:28
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2817
|0.0000
|1001
|2006.08.09 09:28
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2818
|0.0000
|1002
|2006.08.09 09:29
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2819
|0.0000
|1003
|2006.08.09 09:29
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2820
|0.0000
|1004
|2006.08.09 10:04
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2821
|0.0000
|1005
|2006.08.09 10:04
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2823
|0.0000
|1006
|2006.08.09 10:05
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2824
|0.0000
|1007
|2006.08.09 10:05
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2825
|0.0000
|1008
|2006.08.09 10:05
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2826
|0.0000
|1009
|2006.08.09 10:05
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2827
|0.0000
|1010
|2006.08.09 10:05
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2828
|0.0000
|1011
|2006.08.09 10:06
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2829
|0.0000
|1012
|2006.08.09 10:06
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2830
|0.0000
|1013
|2006.08.09 10:06
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2831
|0.0000
|1014
|2006.08.09 10:06
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2832
|0.0000
|1015
|2006.08.09 10:06
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2833
|0.0000
|1016
|2006.08.09 10:07
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2834
|0.0000
|1017
|2006.08.09 10:07
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2835
|0.0000
|1018
|2006.08.09 10:07
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2836
|0.0000
|1019
|2006.08.09 10:07
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2837
|0.0000
|1020
|2006.08.09 10:15
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2838
|0.0000
|1021
|2006.08.09 10:18
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2839
|0.0000
|1022
|2006.08.09 10:18
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2840
|0.0000
|1023
|2006.08.09 10:18
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2841
|0.0000
|1024
|2006.08.09 10:36
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2842
|0.0000
|1025
|2006.08.09 10:41
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2843
|0.0000
|1026
|2006.08.09 10:42
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2844
|0.0000
|1027
|2006.08.09 11:58
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2845
|0.0000
|1028
|2006.08.09 11:58
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2846
|0.0000
|1029
|2006.08.09 11:58
|modify
|175
|0.90
|1.2813
|1.2847
|0.0000
|1030
|2006.08.09 12:00
|close
|175
|0.90
|1.2875
|1.2847
|0.0000
|697.50
|15665.04
|1031
|2006.08.09 12:00
|sell
|176
|0.90
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|1032
|2006.08.09 12:19
|close
|176
|0.90
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|-33.75
|15631.29
|1033
|2006.08.09 12:32
|buy
|177
|0.90
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|1034
|2006.08.09 16:33
|close
|177
|0.90
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|-78.75
|15552.54
|1035
|2006.08.09 16:33
|sell
|178
|0.80
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|1036
|2006.08.09 20:00
|close
|178
|0.80
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|-50.00
|15502.54
|1037
|2006.08.09 20:00
|sell
|179
|0.80
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|1038
|2006.08.10 00:00
|close
|179
|0.80
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|60.00
|15562.54
|1039
|2006.08.10 00:01
|buy
|180
|0.90
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|1040
|2006.08.10 04:00
|close
|180
|0.90
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|123.77
|15686.31
|1041
|2006.08.10 04:01
|sell
|181
|0.90
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|1042
|2006.08.10 10:12
|modify
|181
|0.90
|1.2878
|1.2877
|0.0000
|1043
|2006.08.10 10:12
|modify
|181
|0.90
|1.2878
|1.2876
|0.0000
|1044
|2006.08.10 10:12
|modify
|181
|0.90
|1.2878
|1.2875
|0.0000
|1045
|2006.08.10 11:23
|s/l
|181
|0.90
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|33.74
|15720.05
|1046
|2006.08.10 11:23
|sell
|182
|0.90
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|1047
|2006.08.10 12:00
|close
|182
|0.90
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|67.50
|15787.55
|1048
|2006.08.10 12:00
|sell
|183
|0.90
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|1049
|2006.08.10 14:37
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2865
|0.0000
|1050
|2006.08.10 14:37
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2863
|0.0000
|1051
|2006.08.10 14:38
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2862
|0.0000
|1052
|2006.08.10 14:38
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2861
|0.0000
|1053
|2006.08.10 14:38
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2860
|0.0000
|1054
|2006.08.10 14:39
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2859
|0.0000
|1055
|2006.08.10 14:39
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2858
|0.0000
|1056
|2006.08.10 14:39
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2856
|0.0000
|1057
|2006.08.10 14:39
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2855
|0.0000
|1058
|2006.08.10 14:41
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2854
|0.0000
|1059
|2006.08.10 15:39
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2853
|0.0000
|1060
|2006.08.10 15:50
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2852
|0.0000
|1061
|2006.08.10 15:50
|modify
|183
|0.90
|1.2865
|1.2851
|0.0000
|1062
|2006.08.10 16:00
|close
|183
|0.90
|1.2829
|1.2851
|0.0000
|404.99
|16192.54
|1063
|2006.08.10 16:00
|sell
|184
|1.00
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|1064
|2006.08.10 16:23
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2825
|0.0000
|1065
|2006.08.10 16:23
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2824
|0.0000
|1066
|2006.08.10 16:24
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2822
|0.0000
|1067
|2006.08.10 16:24
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2820
|0.0000
|1068
|2006.08.10 16:24
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2819
|0.0000
|1069
|2006.08.10 16:24
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2818
|0.0000
|1070
|2006.08.10 16:24
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2816
|0.0000
|1071
|2006.08.10 16:24
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2814
|0.0000
|1072
|2006.08.10 16:25
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2813
|0.0000
|1073
|2006.08.10 16:26
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2812
|0.0000
|1074
|2006.08.10 16:34
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2811
|0.0000
|1075
|2006.08.10 16:34
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2810
|0.0000
|1076
|2006.08.10 16:34
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2808
|0.0000
|1077
|2006.08.10 16:35
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2807
|0.0000
|1078
|2006.08.10 16:35
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2805
|0.0000
|1079
|2006.08.10 16:35
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2804
|0.0000
|1080
|2006.08.10 16:35
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2803
|0.0000
|1081
|2006.08.10 16:35
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2801
|0.0000
|1082
|2006.08.10 16:36
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2800
|0.0000
|1083
|2006.08.10 16:36
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2799
|0.0000
|1084
|2006.08.10 16:36
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2798
|0.0000
|1085
|2006.08.10 16:36
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2797
|0.0000
|1086
|2006.08.10 16:37
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2796
|0.0000
|1087
|2006.08.10 16:37
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2795
|0.0000
|1088
|2006.08.10 16:37
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2794
|0.0000
|1089
|2006.08.10 16:37
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2793
|0.0000
|1090
|2006.08.10 16:37
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2792
|0.0000
|1091
|2006.08.10 16:37
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2791
|0.0000
|1092
|2006.08.10 16:37
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2789
|0.0000
|1093
|2006.08.10 17:17
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2787
|0.0000
|1094
|2006.08.10 17:18
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2785
|0.0000
|1095
|2006.08.10 17:18
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2784
|0.0000
|1096
|2006.08.10 17:18
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2782
|0.0000
|1097
|2006.08.10 17:18
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2781
|0.0000
|1098
|2006.08.10 17:19
|modify
|184
|1.00
|1.2825
|1.2780
|0.0000
|1099
|2006.08.10 17:28
|s/l
|184
|1.00
|1.2780
|1.2780
|0.0000
|562.50
|16755.04
|1100
|2006.08.10 17:28
|sell
|185
|1.00
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|1101
|2006.08.10 20:00
|close
|185
|1.00
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|-37.49
|16717.55
|1102
|2006.08.10 20:00
|buy
|186
|1.00
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1103
|2006.08.11 00:00
|close
|186
|1.00
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|162.50
|16880.05
|1104
|2006.08.11 00:01
|sell
|187
|1.00
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|1105
|2006.08.11 04:00
|close
|187
|1.00
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|225.00
|17105.05
|1106
|2006.08.11 04:00
|buy
|188
|1.00
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|1107
|2006.08.11 08:00
|close
|188
|1.00
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|37.50
|17142.55
|1108
|2006.08.11 08:01
|sell
|189
|1.00
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|1109
|2006.08.11 08:33
|modify
|189
|1.00
|1.2779
|1.2777
|0.0000
|1110
|2006.08.11 08:33
|modify
|189
|1.00
|1.2779
|1.2776
|0.0000
|1111
|2006.08.11 08:33
|modify
|189
|1.00
|1.2779
|1.2775
|0.0000
|1112
|2006.08.11 08:34
|modify
|189
|1.00
|1.2779
|1.2774
|0.0000
|1113
|2006.08.11 08:58
|s/l
|189
|1.00
|1.2774
|1.2774
|0.0000
|62.50
|17205.05
|1114
|2006.08.11 12:00
|sell
|190
|1.00
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|1115
|2006.08.11 14:30
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2783
|0.0000
|1116
|2006.08.11 14:30
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2781
|0.0000
|1117
|2006.08.11 14:30
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2779
|0.0000
|1118
|2006.08.11 14:30
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2777
|0.0000
|1119
|2006.08.11 14:30
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2775
|0.0000
|1120
|2006.08.11 14:30
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2773
|0.0000
|1121
|2006.08.11 14:30
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2771
|0.0000
|1122
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2770
|0.0000
|1123
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2769
|0.0000
|1124
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2768
|0.0000
|1125
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2767
|0.0000
|1126
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2766
|0.0000
|1127
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2765
|0.0000
|1128
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2764
|0.0000
|1129
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2763
|0.0000
|1130
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2762
|0.0000
|1131
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2761
|0.0000
|1132
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2760
|0.0000
|1133
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2759
|0.0000
|1134
|2006.08.11 14:31
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2758
|0.0000
|1135
|2006.08.11 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2757
|0.0000
|1136
|2006.08.11 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2756
|0.0000
|1137
|2006.08.11 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2755
|0.0000
|1138
|2006.08.11 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2754
|0.0000
|1139
|2006.08.11 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2753
|0.0000
|1140
|2006.08.11 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2752
|0.0000
|1141
|2006.08.11 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2751
|0.0000
|1142
|2006.08.11 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2750
|0.0000
|1143
|2006.08.11 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2749
|0.0000
|1144
|2006.08.11 14:33
|modify
|190
|1.00
|1.2783
|1.2748
|0.0000
|1145
|2006.08.11 15:36
|s/l
|190
|1.00
|1.2748
|1.2748
|0.0000
|437.51
|17642.56
|1146
|2006.08.11 15:36
|sell
|191
|1.10
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|1147
|2006.08.11 16:00
|close
|191
|1.10
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|-137.50
|17505.06
|1148
|2006.08.11 16:00
|buy
|192
|1.10
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1149
|2006.08.11 16:00
|close
|192
|1.10
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|-41.25
|17463.81
|1150
|2006.08.11 16:00
|sell
|193
|0.90
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|1151
|2006.08.11 20:00
|close
|193
|0.90
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|236.25
|17700.06
|1152
|2006.08.11 20:00
|buy
|194
|1.10
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|1153
|2006.08.11 20:03
|close
|194
|1.10
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|-55.00
|17645.06
|1154
|2006.08.11 20:03
|sell
|195
|1.10
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|1155
|2006.08.14 00:00
|close
|195
|1.10
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|151.25
|17796.31
|1156
|2006.08.14 00:31
|buy
|196
|1.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|1157
|2006.08.14 04:00
|close
|196
|1.10
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|330.02
|18126.33
|1158
|2006.08.14 04:01
|sell
|197
|1.10
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|1159
|2006.08.14 09:27
|modify
|197
|1.10
|1.2748
|1.2747
|0.0000
|1160
|2006.08.14 09:27
|modify
|197
|1.10
|1.2748
|1.2746
|0.0000
|1161
|2006.08.14 09:27
|modify
|197
|1.10
|1.2748
|1.2745
|0.0000
|1162
|2006.08.14 10:03
|s/l
|197
|1.10
|1.2745
|1.2745
|0.0000
|41.24
|18167.57
|1163
|2006.08.14 10:03
|sell
|198
|1.10
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|1164
|2006.08.14 12:00
|close
|198
|1.10
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|41.25
|18208.82
|1165
|2006.08.14 12:00
|buy
|199
|1.10
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|1166
|2006.08.14 17:35
|close
|199
|1.10
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|-68.75
|18140.07
|1167
|2006.08.14 17:35
|sell
|200
|1.10
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|1168
|2006.08.14 20:00
|close
|200
|1.10
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|192.49
|18332.56
|1169
|2006.08.14 20:00
|buy
|201
|1.10
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|1170
|2006.08.15 00:00
|close
|201
|1.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|27.50
|18360.06
|1171
|2006.08.15 00:00
|sell
|202
|1.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|1172
|2006.08.15 04:00
|close
|202
|1.10
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|41.25
|18401.31
|1173
|2006.08.15 04:00
|buy
|203
|1.10
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|1174
|2006.08.15 08:00
|close
|203
|1.10
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|316.24
|18717.55
|1175
|2006.08.15 08:00
|sell
|204
|1.10
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|1176
|2006.08.15 11:04
|modify
|204
|1.10
|1.2743
|1.2742
|0.0000
|1177
|2006.08.15 12:00
|close
|204
|1.10
|1.2720
|1.2742
|0.0000
|316.25
|19033.80
|1178
|2006.08.15 12:00
|buy
|205
|1.10
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|1179
|2006.08.15 14:30
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2720
|0.0000
|1180
|2006.08.15 14:30
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2722
|0.0000
|1181
|2006.08.15 14:30
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2723
|0.0000
|1182
|2006.08.15 14:30
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2725
|0.0000
|1183
|2006.08.15 14:30
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2727
|0.0000
|1184
|2006.08.15 14:30
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2729
|0.0000
|1185
|2006.08.15 14:30
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2730
|0.0000
|1186
|2006.08.15 14:30
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2732
|0.0000
|1187
|2006.08.15 14:30
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2734
|0.0000
|1188
|2006.08.15 14:31
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2735
|0.0000
|1189
|2006.08.15 14:31
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2736
|0.0000
|1190
|2006.08.15 14:31
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2737
|0.0000
|1191
|2006.08.15 14:31
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2738
|0.0000
|1192
|2006.08.15 14:31
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2739
|0.0000
|1193
|2006.08.15 14:31
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2740
|0.0000
|1194
|2006.08.15 14:50
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2741
|0.0000
|1195
|2006.08.15 14:50
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2742
|0.0000
|1196
|2006.08.15 14:50
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2743
|0.0000
|1197
|2006.08.15 14:50
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2745
|0.0000
|1198
|2006.08.15 14:50
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2746
|0.0000
|1199
|2006.08.15 14:59
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2747
|0.0000
|1200
|2006.08.15 15:01
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2748
|0.0000
|1201
|2006.08.15 15:01
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2749
|0.0000
|1202
|2006.08.15 15:01
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2750
|0.0000
|1203
|2006.08.15 15:01
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2751
|0.0000
|1204
|2006.08.15 15:01
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2752
|0.0000
|1205
|2006.08.15 15:01
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2753
|0.0000
|1206
|2006.08.15 15:05
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2754
|0.0000
|1207
|2006.08.15 15:05
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2755
|0.0000
|1208
|2006.08.15 15:05
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2756
|0.0000
|1209
|2006.08.15 15:05
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2757
|0.0000
|1210
|2006.08.15 15:06
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2758
|0.0000
|1211
|2006.08.15 15:06
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2759
|0.0000
|1212
|2006.08.15 15:07
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2760
|0.0000
|1213
|2006.08.15 15:07
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2762
|0.0000
|1214
|2006.08.15 15:08
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2763
|0.0000
|1215
|2006.08.15 15:08
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2764
|0.0000
|1216
|2006.08.15 15:08
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2765
|0.0000
|1217
|2006.08.15 15:08
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2766
|0.0000
|1218
|2006.08.15 15:43
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2767
|0.0000
|1219
|2006.08.15 15:43
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2769
|0.0000
|1220
|2006.08.15 15:43
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2771
|0.0000
|1221
|2006.08.15 15:46
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2772
|0.0000
|1222
|2006.08.15 15:46
|modify
|205
|1.10
|1.2719
|1.2773
|0.0000
|1223
|2006.08.15 16:00
|close
|205
|1.10
|1.2796
|1.2773
|0.0000
|1058.75
|20092.55
|1224
|2006.08.15 16:00
|sell
|206
|1.20
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|1225
|2006.08.15 20:00
|close
|206
|1.20
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|105.00
|20197.55
|1226
|2006.08.15 20:00
|buy
|207
|1.20
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1227
|2006.08.15 20:00
|close
|207
|1.20
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|20152.55
|1228
|2006.08.15 20:01
|sell
|208
|1.20
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|1229
|2006.08.16 00:00
|close
|208
|1.20
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|-14.99
|20137.56
|1230
|2006.08.16 00:05
|buy
|209
|1.10
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1231
|2006.08.16 00:09
|close
|209
|1.10
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|-55.01
|20082.55
|1232
|2006.08.16 00:10
|sell
|210
|1.10
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|1233
|2006.08.16 04:01
|close
|210
|1.10
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|-109.99
|19972.56
|1234
|2006.08.16 04:02
|buy
|211
|1.00
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|1235
|2006.08.16 14:30
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2794
|0.0000
|1236
|2006.08.16 14:30
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2796
|0.0000
|1237
|2006.08.16 14:30
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2797
|0.0000
|1238
|2006.08.16 14:30
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2799
|0.0000
|1239
|2006.08.16 14:31
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2800
|0.0000
|1240
|2006.08.16 14:31
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2801
|0.0000
|1241
|2006.08.16 14:31
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2802
|0.0000
|1242
|2006.08.16 14:31
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2803
|0.0000
|1243
|2006.08.16 14:31
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2804
|0.0000
|1244
|2006.08.16 14:31
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2805
|0.0000
|1245
|2006.08.16 14:31
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2806
|0.0000
|1246
|2006.08.16 14:31
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2807
|0.0000
|1247
|2006.08.16 14:31
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2808
|0.0000
|1248
|2006.08.16 14:31
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2809
|0.0000
|1249
|2006.08.16 14:37
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2810
|0.0000
|1250
|2006.08.16 14:37
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2811
|0.0000
|1251
|2006.08.16 14:37
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2812
|0.0000
|1252
|2006.08.16 14:37
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2813
|0.0000
|1253
|2006.08.16 14:37
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2814
|0.0000
|1254
|2006.08.16 14:50
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2815
|0.0000
|1255
|2006.08.16 14:50
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2816
|0.0000
|1256
|2006.08.16 14:51
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2817
|0.0000
|1257
|2006.08.16 15:06
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2818
|0.0000
|1258
|2006.08.16 15:06
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2819
|0.0000
|1259
|2006.08.16 15:06
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2820
|0.0000
|1260
|2006.08.16 15:15
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2821
|0.0000
|1261
|2006.08.16 15:15
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2822
|0.0000
|1262
|2006.08.16 15:15
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2823
|0.0000
|1263
|2006.08.16 15:15
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2824
|0.0000
|1264
|2006.08.16 15:15
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2825
|0.0000
|1265
|2006.08.16 15:16
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2826
|0.0000
|1266
|2006.08.16 15:16
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2827
|0.0000
|1267
|2006.08.16 15:17
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2828
|0.0000
|1268
|2006.08.16 15:17
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2829
|0.0000
|1269
|2006.08.16 15:17
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2830
|0.0000
|1270
|2006.08.16 15:18
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2831
|0.0000
|1271
|2006.08.16 15:18
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2832
|0.0000
|1272
|2006.08.16 15:19
|modify
|211
|1.00
|1.2793
|1.2833
|0.0000
|1273
|2006.08.16 16:00
|close
|211
|1.00
|1.2852
|1.2833
|0.0000
|737.49
|20710.05
|1274
|2006.08.16 16:00
|sell
|212
|1.20
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|1275
|2006.08.16 20:00
|close
|212
|1.20
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|60.00
|20770.05
|1276
|2006.08.16 20:02
|buy
|213
|1.20
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|1277
|2006.08.16 20:02
|close
|213
|1.20
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|20740.05
|1278
|2006.08.16 20:40
|sell
|214
|1.20
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|1279
|2006.08.17 00:00
|close
|214
|1.20
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|-14.99
|20725.06
|1280
|2006.08.17 00:00
|buy
|215
|1.10
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|1281
|2006.08.17 04:00
|close
|215
|1.10
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|151.25
|20876.31
|1282
|2006.08.17 04:00
|sell
|216
|1.30
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|1283
|2006.08.17 08:00
|close
|216
|1.30
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|-32.50
|20843.81
|1284
|2006.08.17 12:00
|sell
|217
|1.30
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|1285
|2006.08.17 16:00
|close
|217
|1.30
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|-32.49
|20811.32
|1286
|2006.08.17 16:01
|sell
|218
|1.10
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|1287
|2006.08.17 19:07
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2866
|0.0000
|1288
|2006.08.17 19:18
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2865
|0.0000
|1289
|2006.08.17 19:18
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2864
|0.0000
|1290
|2006.08.17 19:19
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2863
|0.0000
|1291
|2006.08.17 19:20
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2862
|0.0000
|1292
|2006.08.17 19:20
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2860
|0.0000
|1293
|2006.08.17 19:21
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2859
|0.0000
|1294
|2006.08.17 19:22
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2858
|0.0000
|1295
|2006.08.17 19:25
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2857
|0.0000
|1296
|2006.08.17 19:57
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2856
|0.0000
|1297
|2006.08.17 19:58
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2855
|0.0000
|1298
|2006.08.17 19:58
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2849
|0.0000
|1299
|2006.08.17 20:01
|modify
|218
|1.10
|1.2867
|1.2848
|0.0000
|1300
|2006.08.17 20:01
|close
|218
|1.10
|1.2819
|1.2848
|0.0000
|660.00
|21471.32
|1301
|2006.08.17 20:01
|buy
|219
|1.30
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|1302
|2006.08.18 00:00
|close
|219
|1.30
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|113.75
|21585.07
|1303
|2006.08.18 00:00
|sell
|220
|1.30
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|1304
|2006.08.18 04:00
|close
|220
|1.30
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|-65.01
|21520.06
|1305
|2006.08.18 04:00
|buy
|221
|1.30
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|1306
|2006.08.18 08:00
|close
|221
|1.30
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|130.01
|21650.07
|1307
|2006.08.18 08:00
|sell
|222
|1.30
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|1308
|2006.08.18 12:00
|close
|222
|1.30
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|113.76
|21763.83
|1309
|2006.08.18 12:00
|buy
|223
|1.30
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|1310
|2006.08.18 16:00
|close
|223
|1.30
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|146.25
|21910.08
|1311
|2006.08.18 16:00
|sell
|224
|1.30
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|1312
|2006.08.18 16:17
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2838
|0.0000
|1313
|2006.08.18 16:17
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2836
|0.0000
|1314
|2006.08.18 16:17
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2835
|0.0000
|1315
|2006.08.18 16:18
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2834
|0.0000
|1316
|2006.08.18 16:24
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2833
|0.0000
|1317
|2006.08.18 16:24
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2832
|0.0000
|1318
|2006.08.18 16:24
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2831
|0.0000
|1319
|2006.08.18 16:24
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2830
|0.0000
|1320
|2006.08.18 16:24
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2829
|0.0000
|1321
|2006.08.18 16:24
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2828
|0.0000
|1322
|2006.08.18 16:24
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2827
|0.0000
|1323
|2006.08.18 16:24
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2826
|0.0000
|1324
|2006.08.18 16:24
|modify
|224
|1.30
|1.2838
|1.2825
|0.0000
|1325
|2006.08.18 20:00
|close
|224
|1.30
|1.2819
|1.2825
|0.0000
|308.75
|22218.83
|1326
|2006.08.18 20:00
|buy
|225
|1.30
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|1327
|2006.08.21 00:00
|close
|225
|1.30
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|113.74
|22332.57
|1328
|2006.08.21 00:03
|buy
|226
|1.30
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|1329
|2006.08.21 03:16
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2831
|0.0000
|1330
|2006.08.21 03:17
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2832
|0.0000
|1331
|2006.08.21 03:17
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2833
|0.0000
|1332
|2006.08.21 03:17
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2834
|0.0000
|1333
|2006.08.21 03:17
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2835
|0.0000
|1334
|2006.08.21 03:17
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2836
|0.0000
|1335
|2006.08.21 03:21
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2837
|0.0000
|1336
|2006.08.21 03:22
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2838
|0.0000
|1337
|2006.08.21 03:22
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2839
|0.0000
|1338
|2006.08.21 03:22
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2840
|0.0000
|1339
|2006.08.21 03:23
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2841
|0.0000
|1340
|2006.08.21 03:46
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2842
|0.0000
|1341
|2006.08.21 03:46
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2843
|0.0000
|1342
|2006.08.21 03:47
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2844
|0.0000
|1343
|2006.08.21 03:50
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2846
|0.0000
|1344
|2006.08.21 03:51
|modify
|226
|1.30
|1.2830
|1.2848
|0.0000
|1345
|2006.08.21 04:00
|close
|226
|1.30
|1.2876
|1.2848
|0.0000
|747.52
|23080.09
|1346
|2006.08.21 04:01
|sell
|227
|1.40
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|1347
|2006.08.21 08:00
|close
|227
|1.40
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|35.01
|23115.10
|1348
|2006.08.21 08:13
|buy
|228
|1.40
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|1349
|2006.08.21 10:09
|modify
|228
|1.40
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|1350
|2006.08.21 12:00
|close
|228
|1.40
|1.2893
|1.2875
|0.0000
|314.99
|23430.09
|1351
|2006.08.21 12:00
|sell
|229
|1.40
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|1352
|2006.08.21 12:00
|close
|229
|1.40
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|-34.99
|23395.10
|1353
|2006.08.21 12:01
|buy
|230
|1.40
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|1354
|2006.08.21 15:59
|modify
|230
|1.40
|1.2897
|1.2898
|0.0000
|1355
|2006.08.21 16:00
|close
|230
|1.40
|1.2927
|1.2898
|0.0000
|525.01
|23920.11
|1356
|2006.08.21 16:00
|sell
|231
|1.40
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|1357
|2006.08.21 20:00
|close
|231
|1.40
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|349.99
|24270.10
|1358
|2006.08.21 20:00
|buy
|232
|1.50
|1.2907
|0.0000
|0.0000
|1359
|2006.08.21 20:00
|close
|232
|1.50
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|-56.25
|24213.85
|1360
|2006.08.21 20:00
|sell
|233
|1.50
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|1361
|2006.08.22 00:00
|close
|233
|1.50
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|300.01
|24513.86
|1362
|2006.08.22 00:00
|buy
|234
|1.50
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|1363
|2006.08.22 00:03
|close
|234
|1.50
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|-93.73
|24420.13
|1364
|2006.08.22 00:03
|sell
|235
|1.50
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|1365
|2006.08.22 04:00
|close
|235
|1.50
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|281.25
|24701.38
|1366
|2006.08.22 04:00
|buy
|236
|1.50
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|1367
|2006.08.22 08:00
|close
|236
|1.50
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|18.76
|24720.14
|1368
|2006.08.22 08:00
|sell
|237
|1.50
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|1369
|2006.08.22 12:00
|close
|237
|1.50
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|506.25
|25226.39
|1370
|2006.08.22 12:00
|buy
|238
|1.50
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|1371
|2006.08.22 12:00
|close
|238
|1.50
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|-56.25
|25170.14
|1372
|2006.08.22 12:00
|sell
|239
|1.50
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|1373
|2006.08.22 15:06
|modify
|239
|1.50
|1.2836
|1.2835
|0.0000
|1374
|2006.08.22 15:10
|modify
|239
|1.50
|1.2836
|1.2834
|0.0000
|1375
|2006.08.22 15:10
|modify
|239
|1.50
|1.2836
|1.2833
|0.0000
|1376
|2006.08.22 15:11
|modify
|239
|1.50
|1.2836
|1.2830
|0.0000
|1377
|2006.08.22 16:00
|close
|239
|1.50
|1.2809
|1.2830
|0.0000
|506.25
|25676.39
|1378
|2006.08.22 16:00
|buy
|240
|1.50
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|1379
|2006.08.22 16:23
|close
|240
|1.50
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|-93.75
|25582.64
|1380
|2006.08.22 16:23
|sell
|241
|1.50
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|1381
|2006.08.22 20:00
|close
|241
|1.50
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|262.51
|25845.15
|1382
|2006.08.22 20:00
|buy
|242
|1.60
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|1383
|2006.08.23 00:00
|close
|242
|1.60
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|260.00
|26105.15
|1384
|2006.08.23 00:01
|sell
|243
|1.60
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|1385
|2006.08.23 04:00
|close
|243
|1.60
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|140.01
|26245.16
|1386
|2006.08.23 04:00
|buy
|244
|1.60
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|1387
|2006.08.23 09:29
|modify
|244
|1.60
|1.2796
|1.2796
|0.0000
|1388
|2006.08.23 09:32
|modify
|244
|1.60
|1.2796
|1.2797
|0.0000
|1389
|2006.08.23 09:33
|modify
|244
|1.60
|1.2796
|1.2798
|0.0000
|1390
|2006.08.23 09:33
|modify
|244
|1.60
|1.2796
|1.2799
|0.0000
|1391
|2006.08.23 09:36
|modify
|244
|1.60
|1.2796
|1.2800
|0.0000
|1392
|2006.08.23 09:36
|modify
|244
|1.60
|1.2796
|1.2801
|0.0000
|1393
|2006.08.23 09:36
|modify
|244
|1.60
|1.2796
|1.2802
|0.0000
|1394
|2006.08.23 12:00
|close
|244
|1.60
|1.2817
|1.2802
|0.0000
|420.00
|26665.16
|1395
|2006.08.23 12:00
|sell
|245
|1.60
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|1396
|2006.08.23 12:00
|close
|245
|1.60
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|26625.16
|1397
|2006.08.23 12:00
|buy
|246
|1.60
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|1398
|2006.08.23 16:00
|close
|246
|1.60
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|280.01
|26905.17
|1399
|2006.08.23 16:00
|sell
|247
|1.60
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|1400
|2006.08.23 16:31
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2833
|0.0000
|1401
|2006.08.23 16:31
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2831
|0.0000
|1402
|2006.08.23 16:34
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2830
|0.0000
|1403
|2006.08.23 16:36
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2829
|0.0000
|1404
|2006.08.23 16:36
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2828
|0.0000
|1405
|2006.08.23 16:36
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2827
|0.0000
|1406
|2006.08.23 16:36
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2826
|0.0000
|1407
|2006.08.23 16:36
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2825
|0.0000
|1408
|2006.08.23 16:36
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2824
|0.0000
|1409
|2006.08.23 16:36
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2822
|0.0000
|1410
|2006.08.23 17:01
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2821
|0.0000
|1411
|2006.08.23 17:01
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2820
|0.0000
|1412
|2006.08.23 17:02
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2819
|0.0000
|1413
|2006.08.23 17:02
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2818
|0.0000
|1414
|2006.08.23 17:02
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2817
|0.0000
|1415
|2006.08.23 17:02
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2816
|0.0000
|1416
|2006.08.23 17:02
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2814
|0.0000
|1417
|2006.08.23 17:02
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2813
|0.0000
|1418
|2006.08.23 17:02
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2812
|0.0000
|1419
|2006.08.23 17:02
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2810
|0.0000
|1420
|2006.08.23 17:05
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2809
|0.0000
|1421
|2006.08.23 17:05
|modify
|247
|1.60
|1.2833
|1.2808
|0.0000
|1422
|2006.08.23 20:00
|close
|247
|1.60
|1.2786
|1.2808
|0.0000
|939.99
|27845.16
|1423
|2006.08.23 20:01
|buy
|248
|1.70
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|1424
|2006.08.24 00:00
|close
|248
|1.70
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|21.26
|27866.42
|1425
|2006.08.24 00:00
|sell
|249
|1.70
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|1426
|2006.08.24 04:00
|close
|249
|1.70
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|382.50
|28248.92
|1427
|2006.08.24 04:00
|buy
|250
|1.70
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|1428
|2006.08.24 08:00
|close
|250
|1.70
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|42.50
|28291.42
|1429
|2006.08.24 08:02
|buy
|251
|1.70
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|1430
|2006.08.24 10:02
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2779
|0.0000
|1431
|2006.08.24 10:02
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2780
|0.0000
|1432
|2006.08.24 10:02
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2781
|0.0000
|1433
|2006.08.24 10:02
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2782
|0.0000
|1434
|2006.08.24 10:02
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2783
|0.0000
|1435
|2006.08.24 10:03
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2784
|0.0000
|1436
|2006.08.24 10:14
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2785
|0.0000
|1437
|2006.08.24 10:14
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2786
|0.0000
|1438
|2006.08.24 10:14
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2787
|0.0000
|1439
|2006.08.24 10:15
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2788
|0.0000
|1440
|2006.08.24 10:15
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2789
|0.0000
|1441
|2006.08.24 10:15
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2791
|0.0000
|1442
|2006.08.24 10:16
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2792
|0.0000
|1443
|2006.08.24 10:47
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2793
|0.0000
|1444
|2006.08.24 10:48
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2794
|0.0000
|1445
|2006.08.24 10:48
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2796
|0.0000
|1446
|2006.08.24 10:48
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2797
|0.0000
|1447
|2006.08.24 10:48
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2798
|0.0000
|1448
|2006.08.24 10:48
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2799
|0.0000
|1449
|2006.08.24 10:48
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2800
|0.0000
|1450
|2006.08.24 10:48
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2801
|0.0000
|1451
|2006.08.24 10:48
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2802
|0.0000
|1452
|2006.08.24 10:48
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2803
|0.0000
|1453
|2006.08.24 10:54
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2805
|0.0000
|1454
|2006.08.24 10:54
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2806
|0.0000
|1455
|2006.08.24 10:54
|modify
|251
|1.70
|1.2778
|1.2807
|0.0000
|1456
|2006.08.24 12:00
|close
|251
|1.70
|1.2824
|1.2807
|0.0000
|977.50
|29268.92
|1457
|2006.08.24 12:00
|sell
|252
|1.80
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|1458
|2006.08.24 16:56
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2824
|0.0000
|1459
|2006.08.24 16:56
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2823
|0.0000
|1460
|2006.08.24 17:05
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2822
|0.0000
|1461
|2006.08.24 17:05
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2821
|0.0000
|1462
|2006.08.24 17:05
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2820
|0.0000
|1463
|2006.08.24 17:06
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2819
|0.0000
|1464
|2006.08.24 17:06
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2818
|0.0000
|1465
|2006.08.24 17:07
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2817
|0.0000
|1466
|2006.08.24 17:07
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2815
|0.0000
|1467
|2006.08.24 17:18
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2814
|0.0000
|1468
|2006.08.24 17:19
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2813
|0.0000
|1469
|2006.08.24 17:23
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2812
|0.0000
|1470
|2006.08.24 17:45
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2811
|0.0000
|1471
|2006.08.24 17:45
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2810
|0.0000
|1472
|2006.08.24 17:45
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2809
|0.0000
|1473
|2006.08.24 17:45
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2808
|0.0000
|1474
|2006.08.24 17:45
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2807
|0.0000
|1475
|2006.08.24 17:45
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2806
|0.0000
|1476
|2006.08.24 17:46
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2805
|0.0000
|1477
|2006.08.24 17:46
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2803
|0.0000
|1478
|2006.08.24 17:53
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2802
|0.0000
|1479
|2006.08.24 17:53
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2801
|0.0000
|1480
|2006.08.24 17:54
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2800
|0.0000
|1481
|2006.08.24 17:54
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2799
|0.0000
|1482
|2006.08.24 17:54
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2798
|0.0000
|1483
|2006.08.24 17:55
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2797
|0.0000
|1484
|2006.08.24 17:55
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2796
|0.0000
|1485
|2006.08.24 17:58
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2795
|0.0000
|1486
|2006.08.24 17:58
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2793
|0.0000
|1487
|2006.08.24 17:59
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2792
|0.0000
|1488
|2006.08.24 18:00
|modify
|252
|1.80
|1.2824
|1.2791
|0.0000
|1489
|2006.08.24 20:00
|close
|252
|1.80
|1.2768
|1.2791
|0.0000
|1260.00
|30528.92
|1490
|2006.08.24 20:00
|buy
|253
|1.80
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|1491
|2006.08.25 12:27
|close
|253
|1.80
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|-45.00
|30483.92
|1492
|2006.08.25 12:27
|sell
|254
|1.80
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|1493
|2006.08.25 16:00
|close
|254
|1.80
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|90.00
|30573.92
|1494
|2006.08.25 16:06
|sell
|255
|1.80
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1495
|2006.08.25 20:00
|close
|255
|1.80
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|-67.49
|30506.43
|1496
|2006.08.25 20:00
|buy
|256
|1.80
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|1497
|2006.08.25 21:55
|close
|256
|1.80
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|-89.98
|30416.45
|1498
|2006.08.25 21:56
|sell
|257
|1.70
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1499
|2006.08.28 00:00
|close
|257
|1.70
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|-106.26
|30310.19
|1500
|2006.08.28 00:01
|buy
|258
|1.60
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|1501
|2006.08.28 04:00
|close
|258
|1.60
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|260.01
|30570.20
|1502
|2006.08.28 04:01
|sell
|259
|1.80
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|1503
|2006.08.28 04:07
|close
|259
|1.80
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-67.50
|30502.70
|1504
|2006.08.28 04:08
|buy
|260
|1.80
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|1505
|2006.08.28 08:00
|close
|260
|1.80
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|427.50
|30930.20
|1506
|2006.08.28 08:00
|sell
|261
|1.90
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|1507
|2006.08.28 08:13
|close
|261
|1.90
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|-71.25
|30858.95
|1508
|2006.08.28 08:14
|buy
|262
|1.90
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|1509
|2006.08.28 12:00
|close
|262
|1.90
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|332.51
|31191.46
|1510
|2006.08.28 12:00
|sell
|263
|1.90
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|1511
|2006.08.28 12:35
|close
|263
|1.90
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|-118.76
|31072.70
|1512
|2006.08.28 12:35
|buy
|264
|1.90
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|1513
|2006.08.28 16:00
|close
|264
|1.90
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|-190.00
|30882.70
|1514
|2006.08.28 16:00
|sell
|265
|1.80
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|1515
|2006.08.28 20:00
|close
|265
|1.80
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|270.01
|31152.71
|1516
|2006.08.28 20:00
|buy
|266
|1.90
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|1517
|2006.08.28 20:05
|close
|266
|1.90
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|-95.00
|31057.71
|1518
|2006.08.28 20:05
|sell
|267
|1.90
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|1519
|2006.08.29 00:00
|close
|267
|1.90
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|47.52
|31105.23
|1520
|2006.08.29 00:00
|buy
|268
|1.90
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|1521
|2006.08.29 04:00
|close
|268
|1.90
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|688.76
|31793.99
|1522
|2006.08.29 04:00
|sell
|269
|1.90
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|1523
|2006.08.29 04:01
|close
|269
|1.90
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|-71.25
|31722.74
|1524
|2006.08.29 04:01
|buy
|270
|1.90
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|1525
|2006.08.29 08:00
|close
|270
|1.90
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|-0.01
|31722.73
|1526
|2006.08.29 08:00
|sell
|271
|1.80
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|1527
|2006.08.29 08:17
|close
|271
|1.80
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|-112.50
|31610.23
|1528
|2006.08.29 08:17
|buy
|272
|1.70
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|1529
|2006.08.29 12:00
|close
|272
|1.70
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|-361.25
|31248.98
|1530
|2006.08.29 12:00
|sell
|273
|1.60
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|1531
|2006.08.29 16:00
|close
|273
|1.60
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|179.99
|31428.97
|1532
|2006.08.29 16:00
|sell
|274
|1.90
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|1533
|2006.08.29 16:23
|modify
|274
|1.90
|1.2796
|1.2796
|0.0000
|1534
|2006.08.29 16:23
|modify
|274
|1.90
|1.2796
|1.2794
|0.0000
|1535
|2006.08.29 16:25
|modify
|274
|1.90
|1.2796
|1.2792
|0.0000
|1536
|2006.08.29 16:26
|modify
|274
|1.90
|1.2796
|1.2791
|0.0000
|1537
|2006.08.29 16:48
|modify
|274
|1.90
|1.2796
|1.2790
|0.0000
|1538
|2006.08.29 16:48
|modify
|274
|1.90
|1.2796
|1.2789
|0.0000
|1539
|2006.08.29 16:50
|modify
|274
|1.90
|1.2796
|1.2787
|0.0000
|1540
|2006.08.29 16:50
|modify
|274
|1.90
|1.2796
|1.2785
|0.0000
|1541
|2006.08.29 16:52
|modify
|274
|1.90
|1.2796
|1.2783
|0.0000
|1542
|2006.08.29 20:00
|close
|274
|1.90
|1.2770
|1.2783
|0.0000
|617.50
|32046.47
|1543
|2006.08.29 20:00
|buy
|275
|1.90
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|1544
|2006.08.29 20:09
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2768
|0.0000
|1545
|2006.08.29 20:09
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2769
|0.0000
|1546
|2006.08.29 20:09
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2770
|0.0000
|1547
|2006.08.29 20:09
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2772
|0.0000
|1548
|2006.08.29 20:15
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2773
|0.0000
|1549
|2006.08.29 20:15
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2774
|0.0000
|1550
|2006.08.29 20:15
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2775
|0.0000
|1551
|2006.08.29 20:16
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2776
|0.0000
|1552
|2006.08.29 20:16
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2777
|0.0000
|1553
|2006.08.29 20:18
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2778
|0.0000
|1554
|2006.08.29 20:18
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2779
|0.0000
|1555
|2006.08.29 20:26
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2780
|0.0000
|1556
|2006.08.29 20:26
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2781
|0.0000
|1557
|2006.08.29 20:27
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2782
|0.0000
|1558
|2006.08.29 20:27
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2784
|0.0000
|1559
|2006.08.29 20:27
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2785
|0.0000
|1560
|2006.08.29 20:28
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2787
|0.0000
|1561
|2006.08.29 20:29
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2788
|0.0000
|1562
|2006.08.29 20:29
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2789
|0.0000
|1563
|2006.08.29 20:30
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2790
|0.0000
|1564
|2006.08.29 20:30
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2791
|0.0000
|1565
|2006.08.29 20:31
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2792
|0.0000
|1566
|2006.08.29 20:31
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2793
|0.0000
|1567
|2006.08.29 20:31
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2794
|0.0000
|1568
|2006.08.29 20:37
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2795
|0.0000
|1569
|2006.08.29 20:37
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2796
|0.0000
|1570
|2006.08.29 20:37
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2797
|0.0000
|1571
|2006.08.29 20:37
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2798
|0.0000
|1572
|2006.08.29 20:37
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2799
|0.0000
|1573
|2006.08.29 20:37
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2800
|0.0000
|1574
|2006.08.29 20:37
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2801
|0.0000
|1575
|2006.08.29 20:37
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2802
|0.0000
|1576
|2006.08.29 20:37
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2803
|0.0000
|1577
|2006.08.29 20:53
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2804
|0.0000
|1578
|2006.08.29 20:53
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2805
|0.0000
|1579
|2006.08.29 20:54
|modify
|275
|1.90
|1.2768
|1.2806
|0.0000
|1580
|2006.08.30 00:00
|close
|275
|1.90
|1.2830
|1.2806
|0.0000
|1472.50
|33518.97
|1581
|2006.08.30 00:00
|sell
|276
|2.00
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|1582
|2006.08.30 04:01
|close
|276
|2.00
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|-100.00
|33418.97
|1583
|2006.08.30 04:02
|buy
|277
|2.00
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|1584
|2006.08.30 08:00
|close
|277
|2.00
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|49.99
|33468.96
|1585
|2006.08.30 08:00
|sell
|278
|2.00
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|1586
|2006.08.30 12:00
|close
|278
|2.00
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|324.99
|33793.95
|1587
|2006.08.30 12:00
|buy
|279
|2.00
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|1588
|2006.08.30 16:00
|close
|279
|2.00
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|200.00
|33993.95
|1589
|2006.08.30 16:00
|sell
|280
|2.00
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|1590
|2006.08.30 20:00
|close
|280
|2.00
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|-49.99
|33943.96
|1591
|2006.08.30 20:00
|buy
|281
|2.00
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|1592
|2006.08.31 09:28
|modify
|281
|2.00
|1.2831
|1.2831
|0.0000
|1593
|2006.08.31 09:28
|modify
|281
|2.00
|1.2831
|1.2832
|0.0000
|1594
|2006.08.31 12:00
|close
|281
|2.00
|1.2846
|1.2832
|0.0000
|375.01
|34318.97
|1595
|2006.08.31 12:00
|sell
|282
|2.10
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|1596
|2006.08.31 16:00
|close
|282
|2.10
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|236.26
|34555.23
|1597
|2006.08.31 16:00
|buy
|283
|2.10
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|1598
|2006.08.31 16:00
|close
|283
|2.10
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|-157.50
|34397.73
|1599
|2006.08.31 16:00
|sell
|284
|2.10
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|1600
|2006.08.31 16:29
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2831
|0.0000
|1601
|2006.08.31 16:30
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2830
|0.0000
|1602
|2006.08.31 16:30
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2829
|0.0000
|1603
|2006.08.31 16:30
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2827
|0.0000
|1604
|2006.08.31 16:30
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2826
|0.0000
|1605
|2006.08.31 16:30
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2825
|0.0000
|1606
|2006.08.31 17:46
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2824
|0.0000
|1607
|2006.08.31 17:52
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2823
|0.0000
|1608
|2006.08.31 17:52
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2822
|0.0000
|1609
|2006.08.31 17:52
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2819
|0.0000
|1610
|2006.08.31 17:54
|modify
|284
|2.10
|1.2832
|1.2818
|0.0000
|1611
|2006.08.31 20:00
|close
|284
|2.10
|1.2797
|1.2818
|0.0000
|918.75
|35316.48
|1612
|2006.08.31 20:00
|buy
|285
|2.10
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|1613
|2006.09.01 00:00
|close
|285
|2.10
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|210.01
|35526.49
|1614
|2006.09.01 00:00
|sell
|286
|2.10
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|1615
|2006.09.01 04:00
|close
|286
|2.10
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|26.23
|35552.72
|1616
|2006.09.01 04:02
|buy
|287
|2.10
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|1617
|2006.09.01 08:00
|close
|287
|2.10
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|209.99
|35762.71
|1618
|2006.09.01 08:01
|sell
|288
|2.10
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|1619
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2813
|0.0000
|1620
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2812
|0.0000
|1621
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2811
|0.0000
|1622
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2810
|0.0000
|1623
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2809
|0.0000
|1624
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2808
|0.0000
|1625
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2807
|0.0000
|1626
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2806
|0.0000
|1627
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2805
|0.0000
|1628
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2804
|0.0000
|1629
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2803
|0.0000
|1630
|2006.09.01 14:32
|modify
|288
|2.10
|1.2814
|1.2802
|0.0000
|1631
|2006.09.01 14:35
|s/l
|288
|2.10
|1.2802
|1.2802
|0.0000
|314.99
|36077.70
|1632
|2006.09.01 14:35
|sell
|289
|2.20
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|1633
|2006.09.01 14:52
|modify
|289
|2.20
|1.2799
|1.2798
|0.0000
|1634
|2006.09.01 14:52
|modify
|289
|2.20
|1.2799
|1.2797
|0.0000
|1635
|2006.09.01 14:53
|modify
|289
|2.20
|1.2799
|1.2796
|0.0000
|1636
|2006.09.01 15:08
|modify
|289
|2.20
|1.2799
|1.2795
|0.0000
|1637
|2006.09.01 15:09
|modify
|289
|2.20
|1.2799
|1.2793
|0.0000
|1638
|2006.09.01 15:09
|modify
|289
|2.20
|1.2799
|1.2792
|0.0000
|1639
|2006.09.01 15:09
|modify
|289
|2.20
|1.2799
|1.2791
|0.0000
|1640
|2006.09.01 15:09
|modify
|289
|2.20
|1.2799
|1.2790
|0.0000
|1641
|2006.09.01 15:09
|modify
|289
|2.20
|1.2799
|1.2789
|0.0000
|1642
|2006.09.01 15:20
|modify
|289
|2.20
|1.2799
|1.2787
|0.0000
|1643
|2006.09.01 16:00
|close
|289
|2.20
|1.2771
|1.2787
|0.0000
|769.99
|36847.69
|1644
|2006.09.01 16:00
|buy
|290
|2.20
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|1645
|2006.09.01 16:56
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|1646
|2006.09.01 16:57
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2773
|0.0000
|1647
|2006.09.01 16:57
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2774
|0.0000
|1648
|2006.09.01 16:58
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2775
|0.0000
|1649
|2006.09.01 16:58
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2776
|0.0000
|1650
|2006.09.01 16:58
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2777
|0.0000
|1651
|2006.09.01 16:59
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2778
|0.0000
|1652
|2006.09.01 16:59
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2779
|0.0000
|1653
|2006.09.01 17:01
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2780
|0.0000
|1654
|2006.09.01 17:36
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2782
|0.0000
|1655
|2006.09.01 17:36
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2784
|0.0000
|1656
|2006.09.01 17:37
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2785
|0.0000
|1657
|2006.09.01 17:39
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2786
|0.0000
|1658
|2006.09.01 17:42
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2787
|0.0000
|1659
|2006.09.01 17:42
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2788
|0.0000
|1660
|2006.09.01 17:51
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2789
|0.0000
|1661
|2006.09.01 17:54
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2791
|0.0000
|1662
|2006.09.01 17:55
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2792
|0.0000
|1663
|2006.09.01 17:55
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2795
|0.0000
|1664
|2006.09.01 17:56
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2796
|0.0000
|1665
|2006.09.01 17:56
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2800
|0.0000
|1666
|2006.09.01 17:57
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2801
|0.0000
|1667
|2006.09.01 17:57
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2803
|0.0000
|1668
|2006.09.01 18:01
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2804
|0.0000
|1669
|2006.09.01 18:01
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2805
|0.0000
|1670
|2006.09.01 18:01
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2806
|0.0000
|1671
|2006.09.01 18:01
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2808
|0.0000
|1672
|2006.09.01 18:01
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2809
|0.0000
|1673
|2006.09.01 18:01
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2811
|0.0000
|1674
|2006.09.01 18:01
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2813
|0.0000
|1675
|2006.09.01 18:03
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2814
|0.0000
|1676
|2006.09.01 18:03
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2815
|0.0000
|1677
|2006.09.01 18:03
|modify
|290
|2.20
|1.2772
|1.2816
|0.0000
|1678
|2006.09.01 20:00
|close
|290
|2.20
|1.2833
|1.2816
|0.0000
|1677.51
|38525.20
|1679
|2006.09.01 20:00
|sell
|291
|2.30
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|1680
|2006.09.04 00:02
|close
|291
|2.30
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|-373.74
|38151.46
|1681
|2006.09.04 00:03
|buy
|292
|2.30
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|1682
|2006.09.04 04:00
|close
|292
|2.30
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|229.98
|38381.44
|1683
|2006.09.04 04:00
|sell
|293
|2.30
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|1684
|2006.09.04 04:05
|close
|293
|2.30
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|-143.76
|38237.68
|1685
|2006.09.04 04:05
|buy
|294
|2.30
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|1686
|2006.09.04 08:00
|close
|294
|2.30
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|-57.49
|38180.19
|1687
|2006.09.04 08:01
|sell
|295
|2.10
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|1688
|2006.09.04 12:00
|close
|295
|2.10
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|-157.51
|38022.68
|1689
|2006.09.04 12:00
|buy
|296
|2.10
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|1690
|2006.09.04 16:00
|close
|296
|2.10
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|-0.01
|38022.67
|1691
|2006.09.04 16:00
|sell
|297
|2.00
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|1692
|2006.09.05 04:00
|close
|297
|2.00
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|274.99
|38297.66
|1693
|2006.09.05 04:00
|buy
|298
|2.30
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|1694
|2006.09.05 04:01
|close
|298
|2.30
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|-86.25
|38211.41
|1695
|2006.09.05 04:01
|sell
|299
|2.30
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|1696
|2006.09.05 08:00
|close
|299
|2.30
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|258.74
|38470.15
|1697
|2006.09.05 12:00
|sell
|300
|2.30
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|1698
|2006.09.05 15:40
|modify
|300
|2.30
|1.2837
|1.2836
|0.0000
|1699
|2006.09.05 15:40
|modify
|300
|2.30
|1.2837
|1.2835
|0.0000
|1700
|2006.09.05 15:40
|modify
|300
|2.30
|1.2837
|1.2834
|0.0000
|1701
|2006.09.05 15:40
|modify
|300
|2.30
|1.2837
|1.2833
|0.0000
|1702
|2006.09.05 15:41
|modify
|300
|2.30
|1.2837
|1.2831
|0.0000
|1703
|2006.09.05 16:00
|close
|300
|2.30
|1.2813
|1.2831
|0.0000
|689.99
|39160.14
|1704
|2006.09.05 16:00
|buy
|301
|2.30
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|1705
|2006.09.06 00:00
|close
|301
|2.30
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|172.51
|39332.65
|1706
|2006.09.06 00:02
|sell
|302
|2.40
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|1707
|2006.09.06 00:03
|close
|302
|2.40
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|-60.03
|39272.62
|1708
|2006.09.06 00:04
|buy
|303
|2.40
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|1709
|2006.09.06 04:00
|close
|303
|2.40
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|-179.98
|39092.64
|1710
|2006.09.06 04:00
|sell
|304
|2.10
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|1711
|2006.09.06 08:00
|close
|304
|2.10
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|105.00
|39197.64
|1712
|2006.09.06 12:00
|sell
|305
|2.40
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|1713
|2006.09.06 13:28
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2823
|0.0000
|1714
|2006.09.06 14:03
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2822
|0.0000
|1715
|2006.09.06 14:03
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2819
|0.0000
|1716
|2006.09.06 14:30
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2818
|0.0000
|1717
|2006.09.06 14:30
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2817
|0.0000
|1718
|2006.09.06 14:30
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2816
|0.0000
|1719
|2006.09.06 14:30
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2815
|0.0000
|1720
|2006.09.06 14:30
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2814
|0.0000
|1721
|2006.09.06 14:31
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2813
|0.0000
|1722
|2006.09.06 14:31
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2812
|0.0000
|1723
|2006.09.06 14:32
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2811
|0.0000
|1724
|2006.09.06 14:32
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2810
|0.0000
|1725
|2006.09.06 15:44
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2809
|0.0000
|1726
|2006.09.06 15:44
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2808
|0.0000
|1727
|2006.09.06 15:44
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2806
|0.0000
|1728
|2006.09.06 15:44
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2805
|0.0000
|1729
|2006.09.06 15:50
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2804
|0.0000
|1730
|2006.09.06 15:50
|modify
|305
|2.40
|1.2825
|1.2803
|0.0000
|1731
|2006.09.06 16:00
|close
|305
|2.40
|1.2785
|1.2803
|0.0000
|1200.00
|40397.64
|1732
|2006.09.06 16:00
|buy
|306
|2.40
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|1733
|2006.09.06 20:00
|close
|306
|2.40
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|90.00
|40487.64
|1734
|2006.09.06 20:00
|sell
|307
|2.40
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1735
|2006.09.06 20:00
|close
|307
|2.40
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|-180.00
|40307.64
|1736
|2006.09.06 20:00
|buy
|308
|2.40
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|1737
|2006.09.07 00:00
|close
|308
|2.40
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|240.02
|40547.66
|1738
|2006.09.07 00:02
|sell
|309
|2.40
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|1739
|2006.09.07 00:03
|close
|309
|2.40
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|-59.99
|40487.67
|1740
|2006.09.07 00:03
|buy
|310
|2.40
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|1741
|2006.09.07 04:00
|close
|310
|2.40
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|480.02
|40967.69
|1742
|2006.09.07 04:00
|sell
|311
|2.50
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|1743
|2006.09.07 08:00
|close
|311
|2.50
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|281.28
|41248.97
|1744
|2006.09.07 08:00
|buy
|312
|2.50
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|1745
|2006.09.07 08:00
|close
|312
|2.50
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|-156.24
|41092.73
|1746
|2006.09.07 08:00
|sell
|313
|2.50
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|1747
|2006.09.07 10:59
|modify
|313
|2.50
|1.2811
|1.2811
|0.0000
|1748
|2006.09.07 10:59
|modify
|313
|2.50
|1.2811
|1.2809
|0.0000
|1749
|2006.09.07 11:00
|modify
|313
|2.50
|1.2811
|1.2808
|0.0000
|1750
|2006.09.07 11:13
|modify
|313
|2.50
|1.2811
|1.2806
|0.0000
|1751
|2006.09.07 12:00
|close
|313
|2.50
|1.2791
|1.2806
|0.0000
|625.01
|41717.74
|1752
|2006.09.07 12:00
|sell
|314
|2.50
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|1753
|2006.09.07 13:06
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2785
|0.0000
|1754
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2784
|0.0000
|1755
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2783
|0.0000
|1756
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2782
|0.0000
|1757
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2781
|0.0000
|1758
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2780
|0.0000
|1759
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2779
|0.0000
|1760
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2777
|0.0000
|1761
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2776
|0.0000
|1762
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2775
|0.0000
|1763
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2773
|0.0000
|1764
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2772
|0.0000
|1765
|2006.09.07 13:07
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2770
|0.0000
|1766
|2006.09.07 13:08
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2769
|0.0000
|1767
|2006.09.07 13:10
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2768
|0.0000
|1768
|2006.09.07 13:10
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2767
|0.0000
|1769
|2006.09.07 13:10
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2766
|0.0000
|1770
|2006.09.07 13:10
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2765
|0.0000
|1771
|2006.09.07 13:11
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2764
|0.0000
|1772
|2006.09.07 13:12
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2763
|0.0000
|1773
|2006.09.07 13:13
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2761
|0.0000
|1774
|2006.09.07 13:14
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2760
|0.0000
|1775
|2006.09.07 13:14
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2759
|0.0000
|1776
|2006.09.07 13:14
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2758
|0.0000
|1777
|2006.09.07 14:43
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2756
|0.0000
|1778
|2006.09.07 14:43
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2753
|0.0000
|1779
|2006.09.07 14:44
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2751
|0.0000
|1780
|2006.09.07 14:44
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2750
|0.0000
|1781
|2006.09.07 14:44
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2748
|0.0000
|1782
|2006.09.07 14:44
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2747
|0.0000
|1783
|2006.09.07 14:44
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2745
|0.0000
|1784
|2006.09.07 14:44
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2744
|0.0000
|1785
|2006.09.07 14:45
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2743
|0.0000
|1786
|2006.09.07 14:49
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2742
|0.0000
|1787
|2006.09.07 14:49
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2740
|0.0000
|1788
|2006.09.07 14:50
|modify
|314
|2.50
|1.2787
|1.2739
|0.0000
|1789
|2006.09.07 16:00
|close
|314
|2.50
|1.2729
|1.2739
|0.0000
|1812.48
|43530.22
|1790
|2006.09.07 16:00
|buy
|315
|2.60
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|1791
|2006.09.07 20:00
|close
|315
|2.60
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|584.98
|44115.20
|1792
|2006.09.07 20:00
|sell
|316
|2.60
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|1793
|2006.09.08 00:00
|close
|316
|2.60
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|292.52
|44407.72
|1794
|2006.09.08 00:03
|buy
|317
|2.70
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|1795
|2006.09.08 00:32
|close
|317
|2.70
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|-236.28
|44171.44
|1796
|2006.09.08 00:33
|sell
|318
|2.70
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|1797
|2006.09.08 04:00
|close
|318
|2.70
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|135.00
|44306.44
|1798
|2006.09.08 04:00
|buy
|319
|2.70
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|1799
|2006.09.08 12:01
|close
|319
|2.70
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|-472.48
|43833.96
|1800
|2006.09.08 12:05
|sell
|320
|2.60
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|1801
|2006.09.08 14:37
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2713
|0.0000
|1802
|2006.09.08 14:37
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2712
|0.0000
|1803
|2006.09.08 14:37
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2711
|0.0000
|1804
|2006.09.08 14:37
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2710
|0.0000
|1805
|2006.09.08 14:37
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2709
|0.0000
|1806
|2006.09.08 14:37
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2708
|0.0000
|1807
|2006.09.08 14:37
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2707
|0.0000
|1808
|2006.09.08 14:37
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2706
|0.0000
|1809
|2006.09.08 14:37
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2705
|0.0000
|1810
|2006.09.08 14:37
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2704
|0.0000
|1811
|2006.09.08 14:44
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2703
|0.0000
|1812
|2006.09.08 14:44
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2702
|0.0000
|1813
|2006.09.08 14:44
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2700
|0.0000
|1814
|2006.09.08 14:44
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2699
|0.0000
|1815
|2006.09.08 14:44
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2698
|0.0000
|1816
|2006.09.08 15:05
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2697
|0.0000
|1817
|2006.09.08 15:05
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2696
|0.0000
|1818
|2006.09.08 15:05
|modify
|320
|2.60
|1.2714
|1.2695
|0.0000
|1819
|2006.09.08 16:00
|close
|320
|2.60
|1.2680
|1.2695
|0.0000
|1105.00
|44938.96
|1820
|2006.09.08 16:00
|buy
|321
|2.70
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|1821
|2006.09.11 00:00
|close
|321
|2.70
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|-438.74
|44500.22
|1822
|2006.09.11 00:27
|sell
|322
|2.70
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|1823
|2006.09.11 04:00
|close
|322
|2.70
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|67.57
|44567.79
|1824
|2006.09.11 04:00
|buy
|323
|2.70
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|1825
|2006.09.11 08:00
|close
|323
|2.70
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|675.01
|45242.80
|1826
|2006.09.11 08:00
|sell
|324
|2.70
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|1827
|2006.09.11 08:26
|close
|324
|2.70
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|-168.75
|45074.05
|1828
|2006.09.11 08:26
|buy
|325
|2.70
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|1829
|2006.09.11 11:45
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2690
|0.0000
|1830
|2006.09.11 11:45
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2691
|0.0000
|1831
|2006.09.11 11:45
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2692
|0.0000
|1832
|2006.09.11 11:45
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2693
|0.0000
|1833
|2006.09.11 11:45
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2694
|0.0000
|1834
|2006.09.11 11:46
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2695
|0.0000
|1835
|2006.09.11 11:49
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2696
|0.0000
|1836
|2006.09.11 11:49
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2697
|0.0000
|1837
|2006.09.11 11:49
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2698
|0.0000
|1838
|2006.09.11 11:51
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2699
|0.0000
|1839
|2006.09.11 11:51
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2700
|0.0000
|1840
|2006.09.11 11:51
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2702
|0.0000
|1841
|2006.09.11 11:51
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2703
|0.0000
|1842
|2006.09.11 11:52
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2704
|0.0000
|1843
|2006.09.11 11:52
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2705
|0.0000
|1844
|2006.09.11 11:52
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2706
|0.0000
|1845
|2006.09.11 11:52
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2707
|0.0000
|1846
|2006.09.11 11:52
|modify
|325
|2.70
|1.2690
|1.2708
|0.0000
|1847
|2006.09.11 12:00
|close
|325
|2.70
|1.2730
|1.2708
|0.0000
|1350.00
|46424.05
|1848
|2006.09.11 12:00
|sell
|326
|2.80
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|1849
|2006.09.11 16:00
|close
|326
|2.80
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|735.01
|47159.06
|1850
|2006.09.11 16:00
|buy
|327
|2.80
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|1851
|2006.09.11 16:00
|close
|327
|2.80
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|-105.00
|47054.06
|1852
|2006.09.11 16:00
|sell
|328
|2.80
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|1853
|2006.09.11 20:00
|close
|328
|2.80
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|385.01
|47439.07
|1854
|2006.09.11 20:00
|buy
|329
|2.80
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|1855
|2006.09.12 00:00
|close
|329
|2.80
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|69.99
|47509.06
|1856
|2006.09.12 00:00
|sell
|330
|2.90
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|1857
|2006.09.12 00:00
|close
|330
|2.90
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|-181.26
|47327.80
|1858
|2006.09.12 00:01
|buy
|331
|2.80
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|1859
|2006.09.12 04:00
|close
|331
|2.80
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|385.00
|47712.80
|1860
|2006.09.12 04:01
|sell
|332
|2.90
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|1861
|2006.09.12 04:02
|close
|332
|2.90
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|-72.54
|47640.26
|1862
|2006.09.12 04:03
|buy
|333
|2.90
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|1863
|2006.09.12 08:00
|close
|333
|2.90
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|72.49
|47712.75
|1864
|2006.09.12 08:00
|buy
|334
|2.90
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|1865
|2006.09.12 16:06
|close
|334
|2.90
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|-724.97
|46987.78
|1866
|2006.09.12 16:06
|sell
|335
|2.80
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|1867
|2006.09.12 20:00
|close
|335
|2.80
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|209.97
|47197.75
|1868
|2006.09.12 20:00
|buy
|336
|2.80
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|1869
|2006.09.12 20:02
|close
|336
|2.80
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|-315.04
|46882.71
|1870
|2006.09.12 20:02
|sell
|337
|2.80
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|1871
|2006.09.13 00:00
|close
|337
|2.80
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|-0.02
|46882.69
|1872
|2006.09.13 00:01
|sell
|338
|2.60
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|1873
|2006.09.13 04:00
|close
|338
|2.60
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|32.52
|46915.21
|1874
|2006.09.13 04:00
|buy
|339
|2.80
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|1875
|2006.09.13 08:00
|close
|339
|2.80
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|245.02
|47160.23
|1876
|2006.09.13 08:00
|sell
|340
|2.80
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|1877
|2006.09.13 08:00
|close
|340
|2.80
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|-69.99
|47090.24
|1878
|2006.09.13 08:04
|buy
|341
|2.80
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|1879
|2006.09.13 20:00
|close
|341
|2.80
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|104.99
|47195.23
|1880
|2006.09.13 20:00
|sell
|342
|2.80
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|1881
|2006.09.13 20:06
|close
|342
|2.80
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|-105.00
|47090.23
|1882
|2006.09.13 20:06
|buy
|343
|2.80
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|1883
|2006.09.14 00:00
|close
|343
|2.80
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|-34.99
|47055.24
|1884
|2006.09.14 00:00
|sell
|344
|2.60
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|1885
|2006.09.14 08:00
|close
|344
|2.60
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|260.02
|47315.26
|1886
|2006.09.14 08:01
|buy
|345
|2.80
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|1887
|2006.09.14 12:00
|close
|345
|2.80
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|210.01
|47525.27
|1888
|2006.09.14 12:00
|sell
|346
|2.90
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|1889
|2006.09.14 16:02
|close
|346
|2.90
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|-797.49
|46727.78
|1890
|2006.09.14 16:03
|buy
|347
|2.80
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|1891
|2006.09.14 16:59
|modify
|347
|2.80
|1.2719
|1.2720
|0.0000
|1892
|2006.09.14 16:59
|modify
|347
|2.80
|1.2719
|1.2721
|0.0000
|1893
|2006.09.14 16:59
|modify
|347
|2.80
|1.2719
|1.2722
|0.0000
|1894
|2006.09.14 20:00
|close
|347
|2.80
|1.2737
|1.2722
|0.0000
|630.00
|47357.78
|1895
|2006.09.14 20:00
|sell
|348
|2.80
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|1896
|2006.09.15 00:00
|close
|348
|2.80
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|314.98
|47672.76
|1897
|2006.09.15 00:00
|buy
|349
|2.90
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|1898
|2006.09.15 00:05
|close
|349
|2.90
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|-217.51
|47455.25
|1899
|2006.09.15 00:06
|sell
|350
|2.80
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|1900
|2006.09.15 04:00
|close
|350
|2.80
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|-0.03
|47455.22
|1901
|2006.09.15 04:07
|buy
|351
|2.60
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|1902
|2006.09.15 08:00
|close
|351
|2.60
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|487.48
|47942.70
|1903
|2006.09.15 08:00
|sell
|352
|2.90
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|1904
|2006.09.15 11:38
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2734
|0.0000
|1905
|2006.09.15 11:38
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2733
|0.0000
|1906
|2006.09.15 11:45
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2732
|0.0000
|1907
|2006.09.15 11:45
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2731
|0.0000
|1908
|2006.09.15 11:46
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2730
|0.0000
|1909
|2006.09.15 11:46
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2729
|0.0000
|1910
|2006.09.15 11:46
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2728
|0.0000
|1911
|2006.09.15 11:54
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2726
|0.0000
|1912
|2006.09.15 11:55
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2724
|0.0000
|1913
|2006.09.15 11:57
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2723
|0.0000
|1914
|2006.09.15 11:57
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2722
|0.0000
|1915
|2006.09.15 11:57
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2721
|0.0000
|1916
|2006.09.15 11:57
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2720
|0.0000
|1917
|2006.09.15 11:57
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2719
|0.0000
|1918
|2006.09.15 11:57
|modify
|352
|2.90
|1.2735
|1.2718
|0.0000
|1919
|2006.09.15 12:00
|close
|352
|2.90
|1.2694
|1.2718
|0.0000
|1486.26
|49428.96
|1920
|2006.09.15 12:00
|buy
|353
|3.00
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|1921
|2006.09.15 12:00
|close
|353
|3.00
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|-75.02
|49353.94
|1922
|2006.09.15 12:01
|sell
|354
|3.00
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|1923
|2006.09.15 15:33
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2689
|0.0000
|1924
|2006.09.15 15:33
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2688
|0.0000
|1925
|2006.09.15 15:33
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2687
|0.0000
|1926
|2006.09.15 15:33
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2686
|0.0000
|1927
|2006.09.15 15:33
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2685
|0.0000
|1928
|2006.09.15 15:33
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2684
|0.0000
|1929
|2006.09.15 15:33
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2682
|0.0000
|1930
|2006.09.15 15:33
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2681
|0.0000
|1931
|2006.09.15 15:33
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2680
|0.0000
|1932
|2006.09.15 15:34
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2679
|0.0000
|1933
|2006.09.15 15:34
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2677
|0.0000
|1934
|2006.09.15 15:34
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2676
|0.0000
|1935
|2006.09.15 15:36
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2674
|0.0000
|1936
|2006.09.15 15:37
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2673
|0.0000
|1937
|2006.09.15 15:37
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2671
|0.0000
|1938
|2006.09.15 15:38
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2668
|0.0000
|1939
|2006.09.15 15:44
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2666
|0.0000
|1940
|2006.09.15 15:50
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2665
|0.0000
|1941
|2006.09.15 15:50
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2664
|0.0000
|1942
|2006.09.15 15:51
|modify
|354
|3.00
|1.2690
|1.2663
|0.0000
|1943
|2006.09.15 16:00
|close
|354
|3.00
|1.2645
|1.2663
|0.0000
|1687.53
|51041.47
|1944
|2006.09.15 16:00
|buy
|355
|3.10
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|1945
|2006.09.15 20:00
|close
|355
|3.10
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|116.27
|51157.74
|1946
|2006.09.15 20:00
|buy
|356
|3.10
|1.2648
|0.0000
|0.0000
|1947
|2006.09.18 00:00
|close
|356
|3.10
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|-503.77
|50653.97
|1948
|2006.09.18 00:00
|sell
|357
|3.00
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|1949
|2006.09.18 04:00
|close
|357
|3.00
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|-450.01
|50203.96
|1950
|2006.09.18 04:01
|buy
|358
|2.80
|1.2648
|0.0000
|0.0000
|1951
|2006.09.18 08:00
|close
|358
|2.80
|1.2657
|0.0000
|0.0000
|314.98
|50518.94
|1952
|2006.09.18 08:00
|sell
|359
|3.00
|1.2657
|0.0000
|0.0000
|1953
|2006.09.18 12:01
|close
|359
|3.00
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|-150.01
|50368.93
|1954
|2006.09.18 12:01
|buy
|360
|3.00
|1.2660
|0.0000
|0.0000
|1955
|2006.09.18 15:00
|modify
|360
|3.00
|1.2660
|1.2661
|0.0000
|1956
|2006.09.18 15:21
|s/l
|360
|3.00
|1.2661
|1.2661
|0.0000
|37.51
|50406.44
|1957
|2006.09.18 15:21
|buy
|361
|3.00
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|1958
|2006.09.18 16:00
|close
|361
|3.00
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|375.01
|50781.45
|1959
|2006.09.18 16:00
|sell
|362
|3.00
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|1960
|2006.09.18 16:01
|close
|362
|3.00
|1.2677
|0.0000
|0.0000
|-112.50
|50668.95
|1961
|2006.09.18 16:01
|buy
|363
|3.00
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|1962
|2006.09.18 20:00
|close
|363
|3.00
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|149.99
|50818.94
|1963
|2006.09.18 20:03
|buy
|364
|3.00
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|1964
|2006.09.19 00:00
|close
|364
|3.00
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|637.50
|51456.44
|1965
|2006.09.19 00:05
|sell
|365
|3.10
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|1966
|2006.09.19 00:06
|close
|365
|3.10
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|-116.25
|51340.19
|1967
|2006.09.19 00:07
|buy
|366
|3.10
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|1968
|2006.09.19 04:00
|close
|366
|3.10
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|465.00
|51805.19
|1969
|2006.09.19 04:00
|sell
|367
|3.10
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|1970
|2006.09.19 08:00
|close
|367
|3.10
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|155.00
|51960.19
|1971
|2006.09.19 08:12
|sell
|368
|3.10
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|1972
|2006.09.19 10:03
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2707
|0.0000
|1973
|2006.09.19 10:03
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2706
|0.0000
|1974
|2006.09.19 10:03
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2705
|0.0000
|1975
|2006.09.19 10:04
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2704
|0.0000
|1976
|2006.09.19 10:10
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2703
|0.0000
|1977
|2006.09.19 10:10
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2702
|0.0000
|1978
|2006.09.19 10:13
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2701
|0.0000
|1979
|2006.09.19 10:13
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2700
|0.0000
|1980
|2006.09.19 10:14
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2699
|0.0000
|1981
|2006.09.19 10:14
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2697
|0.0000
|1982
|2006.09.19 10:18
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2695
|0.0000
|1983
|2006.09.19 10:19
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2694
|0.0000
|1984
|2006.09.19 11:00
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2693
|0.0000
|1985
|2006.09.19 11:00
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2691
|0.0000
|1986
|2006.09.19 11:00
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2690
|0.0000
|1987
|2006.09.19 11:00
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2689
|0.0000
|1988
|2006.09.19 11:00
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2688
|0.0000
|1989
|2006.09.19 11:00
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2687
|0.0000
|1990
|2006.09.19 11:47
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2686
|0.0000
|1991
|2006.09.19 11:59
|modify
|368
|3.10
|1.2708
|1.2685
|0.0000
|1992
|2006.09.19 12:00
|close
|368
|3.10
|1.2656
|1.2685
|0.0000
|2014.99
|53975.18
|1993
|2006.09.19 12:00
|buy
|369
|3.20
|1.2657
|0.0000
|0.0000
|1994
|2006.09.19 14:32
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2658
|0.0000
|1995
|2006.09.19 14:32
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2659
|0.0000
|1996
|2006.09.19 14:42
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2660
|0.0000
|1997
|2006.09.19 14:44
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2661
|0.0000
|1998
|2006.09.19 14:45
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2662
|0.0000
|1999
|2006.09.19 14:50
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2663
|0.0000
|2000
|2006.09.19 14:51
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2664
|0.0000
|2001
|2006.09.19 14:51
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2665
|0.0000
|2002
|2006.09.19 14:51
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2666
|0.0000
|2003
|2006.09.19 14:51
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2667
|0.0000
|2004
|2006.09.19 14:52
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2670
|0.0000
|2005
|2006.09.19 14:54
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2672
|0.0000
|2006
|2006.09.19 14:55
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2674
|0.0000
|2007
|2006.09.19 14:56
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2675
|0.0000
|2008
|2006.09.19 14:56
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2676
|0.0000
|2009
|2006.09.19 15:10
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2677
|0.0000
|2010
|2006.09.19 15:10
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2678
|0.0000
|2011
|2006.09.19 15:11
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2679
|0.0000
|2012
|2006.09.19 15:11
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2680
|0.0000
|2013
|2006.09.19 15:11
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2681
|0.0000
|2014
|2006.09.19 15:12
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2682
|0.0000
|2015
|2006.09.19 15:12
|modify
|369
|3.20
|1.2657
|1.2683
|0.0000
|2016
|2006.09.19 16:00
|close
|369
|3.20
|1.2709
|1.2683
|0.0000
|2079.98
|56055.16
|2017
|2006.09.19 16:00
|sell
|370
|3.40
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|2018
|2006.09.19 17:20
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2710
|0.0000
|2019
|2006.09.19 17:22
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2709
|0.0000
|2020
|2006.09.19 17:22
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2708
|0.0000
|2021
|2006.09.19 17:22
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2707
|0.0000
|2022
|2006.09.19 17:22
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2706
|0.0000
|2023
|2006.09.19 17:22
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2705
|0.0000
|2024
|2006.09.19 17:22
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2704
|0.0000
|2025
|2006.09.19 17:22
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2703
|0.0000
|2026
|2006.09.19 18:52
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2702
|0.0000
|2027
|2006.09.19 18:52
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2701
|0.0000
|2028
|2006.09.19 18:52
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2700
|0.0000
|2029
|2006.09.19 18:53
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2699
|0.0000
|2030
|2006.09.19 18:58
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2698
|0.0000
|2031
|2006.09.19 18:58
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2697
|0.0000
|2032
|2006.09.19 18:59
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2696
|0.0000
|2033
|2006.09.19 19:07
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2695
|0.0000
|2034
|2006.09.19 19:07
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2694
|0.0000
|2035
|2006.09.19 19:09
|modify
|370
|3.40
|1.2710
|1.2693
|0.0000
|2036
|2006.09.19 20:00
|close
|370
|3.40
|1.2677
|1.2693
|0.0000
|1402.49
|57457.65
|2037
|2006.09.19 20:00
|buy
|371
|3.40
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|2038
|2006.09.19 20:05
|close
|371
|3.40
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|-127.50
|57330.15
|2039
|2006.09.19 20:07
|sell
|372
|3.40
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|2040
|2006.09.20 00:00
|close
|372
|3.40
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|42.53
|57372.68
|2041
|2006.09.20 00:00
|buy
|373
|3.40
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|2042
|2006.09.20 04:00
|close
|373
|3.40
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|212.51
|57585.19
|2043
|2006.09.20 04:00
|sell
|374
|3.50
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|2044
|2006.09.20 12:00
|close
|374
|3.50
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|-43.79
|57541.40
|2045
|2006.09.20 12:01
|buy
|375
|3.50
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|2046
|2006.09.20 16:00
|close
|375
|3.50
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|262.46
|57803.86
|2047
|2006.09.20 16:01
|buy
|376
|3.50
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|2048
|2006.09.20 20:00
|close
|376
|3.50
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|831.25
|58635.11
|2049
|2006.09.20 20:00
|sell
|377
|3.50
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|2050
|2006.09.21 00:00
|close
|377
|3.50
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|699.98
|59335.09
|2051
|2006.09.21 00:04
|buy
|378
|3.60
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|2052
|2006.09.21 03:52
|modify
|378
|3.60
|1.2692
|1.2693
|0.0000
|2053
|2006.09.21 03:52
|modify
|378
|3.60
|1.2692
|1.2694
|0.0000
|2054
|2006.09.21 03:52
|modify
|378
|3.60
|1.2692
|1.2695
|0.0000
|2055
|2006.09.21 04:00
|modify
|378
|3.60
|1.2692
|1.2697
|0.0000
|2056
|2006.09.21 04:01
|close
|378
|3.60
|1.2726
|1.2697
|0.0000
|1530.00
|60865.09
|2057
|2006.09.21 04:02
|sell
|379
|3.70
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|2058
|2006.09.21 04:02
|close
|379
|3.70
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|-231.21
|60633.88
|2059
|2006.09.21 04:02
|buy
|380
|3.60
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|2060
|2006.09.21 12:00
|close
|380
|3.60
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|-90.02
|60543.86
|2061
|2006.09.21 12:00
|sell
|381
|3.40
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|2062
|2006.09.21 16:00
|close
|381
|3.40
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|-595.02
|59948.84
|2063
|2006.09.21 16:00
|buy
|382
|3.20
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|2064
|2006.09.21 18:14
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2743
|0.0000
|2065
|2006.09.21 18:14
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2745
|0.0000
|2066
|2006.09.21 18:14
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2746
|0.0000
|2067
|2006.09.21 18:15
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2748
|0.0000
|2068
|2006.09.21 18:15
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2749
|0.0000
|2069
|2006.09.21 18:15
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2750
|0.0000
|2070
|2006.09.21 18:15
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2752
|0.0000
|2071
|2006.09.21 18:15
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2753
|0.0000
|2072
|2006.09.21 18:16
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2754
|0.0000
|2073
|2006.09.21 18:16
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2755
|0.0000
|2074
|2006.09.21 18:16
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2756
|0.0000
|2075
|2006.09.21 18:16
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2757
|0.0000
|2076
|2006.09.21 18:16
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2758
|0.0000
|2077
|2006.09.21 18:16
|modify
|382
|3.20
|1.2741
|1.2759
|0.0000
|2078
|2006.09.21 20:00
|close
|382
|3.20
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|1239.99
|61188.83
|2079
|2006.09.21 20:00
|sell
|383
|3.70
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|2080
|2006.09.21 20:02
|close
|383
|3.70
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-231.27
|60957.56
|2081
|2006.09.21 20:02
|buy
|384
|3.70
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2082
|2006.09.22 00:00
|close
|384
|3.70
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|46.28
|61003.84
|2083
|2006.09.22 00:00
|sell
|385
|3.70
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|2084
|2006.09.22 04:54
|close
|385
|3.70
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|-462.50
|60541.34
|2085
|2006.09.22 04:55
|buy
|386
|3.60
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2086
|2006.09.22 09:22
|modify
|386
|3.60
|1.2791
|1.2792
|0.0000
|2087
|2006.09.22 09:30
|modify
|386
|3.60
|1.2791
|1.2793
|0.0000
|2088
|2006.09.22 09:30
|modify
|386
|3.60
|1.2791
|1.2794
|0.0000
|2089
|2006.09.22 10:20
|modify
|386
|3.60
|1.2791
|1.2795
|0.0000
|2090
|2006.09.22 10:20
|modify
|386
|3.60
|1.2791
|1.2796
|0.0000
|2091
|2006.09.22 10:27
|modify
|386
|3.60
|1.2791
|1.2797
|0.0000
|2092
|2006.09.22 10:27
|modify
|386
|3.60
|1.2791
|1.2798
|0.0000
|2093
|2006.09.22 10:27
|modify
|386
|3.60
|1.2791
|1.2799
|0.0000
|2094
|2006.09.22 12:00
|close
|386
|3.60
|1.2807
|1.2799
|0.0000
|719.99
|61261.33
|2095
|2006.09.22 12:00
|sell
|387
|3.70
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2096
|2006.09.22 16:00
|close
|387
|3.70
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|277.51
|61538.84
|2097
|2006.09.22 16:00
|buy
|388
|3.70
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|2098
|2006.09.22 20:02
|close
|388
|3.70
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|-369.98
|61168.86
|2099
|2006.09.22 20:02
|sell
|389
|3.70
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|2100
|2006.09.25 00:00
|close
|389
|3.70
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|138.74
|61307.60
|2101
|2006.09.25 00:00
|buy
|390
|3.70
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|2102
|2006.09.25 04:00
|close
|390
|3.70
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|138.74
|61446.34
|2103
|2006.09.25 04:00
|sell
|391
|3.70
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|2104
|2006.09.25 04:01
|close
|391
|3.70
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|-138.75
|61307.59
|2105
|2006.09.25 04:02
|buy
|392
|3.70
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|2106
|2006.09.25 08:00
|close
|392
|3.70
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|369.97
|61677.56
|2107
|2006.09.25 08:01
|sell
|393
|3.70
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2108
|2006.09.25 11:02
|modify
|393
|3.70
|1.2810
|1.2800
|0.0000
|2109
|2006.09.25 11:16
|modify
|393
|3.70
|1.2810
|1.2799
|0.0000
|2110
|2006.09.25 11:21
|modify
|393
|3.70
|1.2810
|1.2798
|0.0000
|2111
|2006.09.25 12:00
|close
|393
|3.70
|1.2778
|1.2798
|0.0000
|1479.99
|63157.55
|2112
|2006.09.25 12:00
|buy
|394
|3.80
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|2113
|2006.09.25 12:00
|close
|394
|3.80
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|-142.48
|63015.07
|2114
|2006.09.25 12:00
|sell
|395
|3.80
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|2115
|2006.09.25 16:00
|close
|395
|3.80
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|332.50
|63347.57
|2116
|2006.09.25 16:00
|sell
|396
|3.80
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|2117
|2006.09.25 20:00
|close
|396
|3.80
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|95.00
|63442.57
|2118
|2006.09.25 20:02
|sell
|397
|3.80
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|2119
|2006.09.26 00:00
|close
|397
|3.80
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|379.97
|63822.54
|2120
|2006.09.26 00:01
|buy
|398
|3.80
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|2121
|2006.09.26 04:00
|close
|398
|3.80
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|47.48
|63870.02
|2122
|2006.09.26 04:01
|buy
|399
|3.80
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2123
|2006.09.26 08:00
|close
|399
|3.80
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|237.51
|64107.53
|2124
|2006.09.26 08:00
|sell
|400
|3.80
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|2125
|2006.09.26 10:47
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2757
|0.0000
|2126
|2006.09.26 10:47
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2756
|0.0000
|2127
|2006.09.26 10:47
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2754
|0.0000
|2128
|2006.09.26 10:50
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2753
|0.0000
|2129
|2006.09.26 10:50
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2752
|0.0000
|2130
|2006.09.26 10:50
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2751
|0.0000
|2131
|2006.09.26 10:50
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2750
|0.0000
|2132
|2006.09.26 10:52
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2749
|0.0000
|2133
|2006.09.26 10:52
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2748
|0.0000
|2134
|2006.09.26 10:59
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2747
|0.0000
|2135
|2006.09.26 10:59
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2746
|0.0000
|2136
|2006.09.26 10:59
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2744
|0.0000
|2137
|2006.09.26 11:00
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2743
|0.0000
|2138
|2006.09.26 11:49
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2742
|0.0000
|2139
|2006.09.26 11:49
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2741
|0.0000
|2140
|2006.09.26 11:51
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2740
|0.0000
|2141
|2006.09.26 11:51
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2739
|0.0000
|2142
|2006.09.26 11:53
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2738
|0.0000
|2143
|2006.09.26 11:55
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2737
|0.0000
|2144
|2006.09.26 11:55
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2736
|0.0000
|2145
|2006.09.26 11:55
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2735
|0.0000
|2146
|2006.09.26 11:55
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2734
|0.0000
|2147
|2006.09.26 11:55
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2733
|0.0000
|2148
|2006.09.26 11:55
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2732
|0.0000
|2149
|2006.09.26 11:59
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2731
|0.0000
|2150
|2006.09.26 11:59
|modify
|400
|3.80
|1.2758
|1.2729
|0.0000
|2151
|2006.09.26 12:00
|close
|400
|3.80
|1.2699
|1.2729
|0.0000
|2802.48
|66910.01
|2152
|2006.09.26 12:00
|buy
|401
|4.00
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|2153
|2006.09.26 16:00
|close
|401
|4.00
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|-250.01
|66660.00
|2154
|2006.09.26 16:00
|sell
|402
|4.00
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|2155
|2006.09.26 20:00
|close
|402
|4.00
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|200.01
|66860.01
|2156
|2006.09.26 20:00
|buy
|403
|4.00
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|2157
|2006.09.27 04:00
|close
|403
|4.00
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|400.03
|67260.04
|2158
|2006.09.27 04:02
|sell
|404
|4.00
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|2159
|2006.09.27 08:00
|close
|404
|4.00
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|350.03
|67610.07
|2160
|2006.09.27 08:02
|sell
|405
|4.10
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|2161
|2006.09.27 20:01
|close
|405
|4.10
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|-973.77
|66636.30
|2162
|2006.09.27 20:02
|buy
|406
|4.00
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|2163
|2006.09.28 00:00
|close
|406
|4.00
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|-150.00
|66486.30
|2164
|2006.09.28 00:01
|buy
|407
|3.70
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|2165
|2006.09.28 04:00
|close
|407
|3.70
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|786.23
|67272.53
|2166
|2006.09.28 04:01
|sell
|408
|4.00
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|2167
|2006.09.28 08:00
|close
|408
|4.00
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|-200.01
|67072.52
|2168
|2006.09.28 08:01
|sell
|409
|4.00
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|2169
|2006.09.28 12:00
|close
|409
|4.00
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|200.00
|67272.52
|2170
|2006.09.28 12:00
|buy
|410
|4.00
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|2171
|2006.09.28 12:59
|close
|410
|4.00
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|-300.03
|66972.49
|2172
|2006.09.28 12:59
|sell
|411
|4.00
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|2173
|2006.09.28 16:00
|close
|411
|4.00
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|500.02
|67472.51
|2174
|2006.09.28 16:00
|buy
|412
|4.00
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2175
|2006.09.28 20:04
|close
|412
|4.00
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|0.03
|67472.54
|2176
|2006.09.28 20:04
|sell
|413
|4.00
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|2177
|2006.09.29 09:26
|modify
|413
|4.00
|1.2701
|1.2700
|0.0000
|2178
|2006.09.29 09:32
|modify
|413
|4.00
|1.2701
|1.2699
|0.0000
|2179
|2006.09.29 09:32
|modify
|413
|4.00
|1.2701
|1.2698
|0.0000
|2180
|2006.09.29 09:32
|modify
|413
|4.00
|1.2701
|1.2697
|0.0000
|2181
|2006.09.29 09:32
|modify
|413
|4.00
|1.2701
|1.2696
|0.0000
|2182
|2006.09.29 10:05
|modify
|413
|4.00
|1.2701
|1.2693
|0.0000
|2183
|2006.09.29 10:07
|modify
|413
|4.00
|1.2701
|1.2692
|0.0000
|2184
|2006.09.29 10:07
|modify
|413
|4.00
|1.2701
|1.2691
|0.0000
|2185
|2006.09.29 10:07
|modify
|413
|4.00
|1.2701
|1.2690
|0.0000
|2186
|2006.09.29 10:13
|modify
|413
|4.00
|1.2701
|1.2688
|0.0000
|2187
|2006.09.29 12:00
|close
|413
|4.00
|1.2665
|1.2688
|0.0000
|1800.03
|69272.57
|2188
|2006.09.29 12:00
|buy
|414
|4.20
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|2189
|2006.09.29 17:24
|modify
|414
|4.20
|1.2665
|1.2665
|0.0000
|2190
|2006.09.29 17:27
|modify
|414
|4.20
|1.2665
|1.2666
|0.0000
|2191
|2006.09.29 17:27
|modify
|414
|4.20
|1.2665
|1.2667
|0.0000
|2192
|2006.09.29 17:27
|modify
|414
|4.20
|1.2665
|1.2668
|0.0000
|2193
|2006.09.29 17:27
|modify
|414
|4.20
|1.2665
|1.2670
|0.0000
|2194
|2006.09.29 17:31
|modify
|414
|4.20
|1.2665
|1.2671
|0.0000
|2195
|2006.09.29 17:31
|modify
|414
|4.20
|1.2665
|1.2672
|0.0000
|2196
|2006.09.29 17:31
|modify
|414
|4.20
|1.2665
|1.2674
|0.0000
|2197
|2006.09.29 17:31
|modify
|414
|4.20
|1.2665
|1.2676
|0.0000
|2198
|2006.09.29 17:31
|modify
|414
|4.20
|1.2665
|1.2678
|0.0000
|2199
|2006.09.29 19:32
|s/l
|414
|4.20
|1.2678
|1.2678
|0.0000
|682.50
|69955.07
|2200
|2006.09.29 19:32
|buy
|415
|4.20
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|2201
|2006.09.29 20:00
|close
|415
|4.20
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|315.01
|70270.08
|2202
|2006.09.29 20:02
|sell
|416
|4.20
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|2203
|2006.10.02 04:00
|close
|416
|4.20
|1.2669
|0.0000
|0.0000
|892.48
|71162.56
|2204
|2006.10.02 04:02
|buy
|417
|4.30
|1.2670
|0.0000
|0.0000
|2205
|2006.10.02 12:00
|close
|417
|4.30
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|1021.25
|72183.81
|2206
|2006.10.02 12:00
|buy
|418
|4.30
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|2207
|2006.10.02 15:35
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2695
|0.0000
|2208
|2006.10.02 15:35
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2696
|0.0000
|2209
|2006.10.02 15:35
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2697
|0.0000
|2210
|2006.10.02 15:35
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2698
|0.0000
|2211
|2006.10.02 15:35
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2699
|0.0000
|2212
|2006.10.02 15:35
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2700
|0.0000
|2213
|2006.10.02 15:46
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2701
|0.0000
|2214
|2006.10.02 15:46
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2702
|0.0000
|2215
|2006.10.02 15:46
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2704
|0.0000
|2216
|2006.10.02 15:46
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2706
|0.0000
|2217
|2006.10.02 15:49
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2707
|0.0000
|2218
|2006.10.02 15:49
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2708
|0.0000
|2219
|2006.10.02 15:50
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2709
|0.0000
|2220
|2006.10.02 15:50
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2710
|0.0000
|2221
|2006.10.02 15:51
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2711
|0.0000
|2222
|2006.10.02 15:53
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2713
|0.0000
|2223
|2006.10.02 15:53
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2714
|0.0000
|2224
|2006.10.02 15:53
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2715
|0.0000
|2225
|2006.10.02 15:53
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2717
|0.0000
|2226
|2006.10.02 15:54
|modify
|418
|4.30
|1.2695
|1.2718
|0.0000
|2227
|2006.10.02 16:00
|close
|418
|4.30
|1.2737
|1.2718
|0.0000
|2257.52
|74441.33
|2228
|2006.10.02 16:00
|sell
|419
|4.50
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|2229
|2006.10.02 16:01
|close
|419
|4.50
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|-337.50
|74103.83
|2230
|2006.10.02 16:01
|buy
|420
|4.40
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|2231
|2006.10.02 20:00
|close
|420
|4.40
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|384.97
|74488.80
|2232
|2006.10.02 20:00
|sell
|421
|4.50
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|2233
|2006.10.03 00:00
|close
|421
|4.50
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|393.74
|74882.54
|2234
|2006.10.03 00:00
|buy
|422
|4.50
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|2235
|2006.10.03 08:00
|close
|422
|4.50
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|899.97
|75782.51
|2236
|2006.10.03 16:02
|sell
|423
|4.50
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|2237
|2006.10.03 20:00
|close
|423
|4.50
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|225.00
|76007.51
|2238
|2006.10.03 20:01
|buy
|424
|4.60
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|2239
|2006.10.04 03:04
|close
|424
|4.60
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|-115.06
|75892.45
|2240
|2006.10.04 03:05
|sell
|425
|4.60
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|2241
|2006.10.04 04:00
|close
|425
|4.60
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|402.53
|76294.98
|2242
|2006.10.04 04:01
|buy
|426
|4.60
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|2243
|2006.10.04 08:00
|close
|426
|4.60
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|287.50
|76582.48
|2244
|2006.10.04 08:00
|sell
|427
|4.60
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|2245
|2006.10.04 10:52
|modify
|427
|4.60
|1.2722
|1.2722
|0.0000
|2246
|2006.10.04 10:52
|modify
|427
|4.60
|1.2722
|1.2721
|0.0000
|2247
|2006.10.04 10:52
|modify
|427
|4.60
|1.2722
|1.2720
|0.0000
|2248
|2006.10.04 10:52
|modify
|427
|4.60
|1.2722
|1.2719
|0.0000
|2249
|2006.10.04 11:18
|modify
|427
|4.60
|1.2722
|1.2718
|0.0000
|2250
|2006.10.04 11:18
|modify
|427
|4.60
|1.2722
|1.2717
|0.0000
|2251
|2006.10.04 11:19
|modify
|427
|4.60
|1.2722
|1.2716
|0.0000
|2252
|2006.10.04 11:20
|modify
|427
|4.60
|1.2722
|1.2715
|0.0000
|2253
|2006.10.04 12:00
|close
|427
|4.60
|1.2689
|1.2715
|0.0000
|1897.51
|78479.99
|2254
|2006.10.04 12:00
|buy
|428
|4.70
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|2255
|2006.10.04 20:00
|close
|428
|4.70
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|528.73
|79008.72
|2256
|2006.10.04 20:00
|sell
|429
|4.70
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|2257
|2006.10.04 20:02
|close
|429
|4.70
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|-176.25
|78832.47
|2258
|2006.10.04 20:02
|buy
|430
|4.70
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|2259
|2006.10.05 00:00
|close
|430
|4.70
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|881.28
|79713.75
|2260
|2006.10.05 00:02
|sell
|431
|4.80
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|2261
|2006.10.05 04:00
|close
|431
|4.80
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|959.97
|80673.72
|2262
|2006.10.05 04:00
|buy
|432
|4.80
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|2263
|2006.10.05 08:00
|close
|432
|4.80
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|120.01
|80793.73
|2264
|2006.10.05 08:00
|sell
|433
|4.80
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|2265
|2006.10.05 16:00
|close
|433
|4.80
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|1380.05
|82173.78
|2266
|2006.10.05 16:00
|buy
|434
|4.90
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|2267
|2006.10.05 20:00
|close
|434
|4.90
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|673.75
|82847.53
|2268
|2006.10.05 20:00
|sell
|435
|5.00
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|2269
|2006.10.06 04:00
|close
|435
|5.00
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|312.51
|83160.04
|2270
|2006.10.06 04:00
|buy
|436
|5.00
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|2271
|2006.10.06 08:00
|close
|436
|5.00
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|0.03
|83160.07
|2272
|2006.10.06 08:00
|sell
|437
|5.00
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|2273
|2006.10.06 12:00
|close
|437
|5.00
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|250.00
|83410.07
|2274
|2006.10.06 12:34
|sell
|438
|5.00
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|2275
|2006.10.06 14:34
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2677
|0.0000
|2276
|2006.10.06 14:34
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2674
|0.0000
|2277
|2006.10.06 14:34
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2672
|0.0000
|2278
|2006.10.06 14:34
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2669
|0.0000
|2279
|2006.10.06 14:34
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2666
|0.0000
|2280
|2006.10.06 14:35
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2665
|0.0000
|2281
|2006.10.06 14:35
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2663
|0.0000
|2282
|2006.10.06 14:35
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2661
|0.0000
|2283
|2006.10.06 14:35
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2658
|0.0000
|2284
|2006.10.06 14:35
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2656
|0.0000
|2285
|2006.10.06 14:35
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2654
|0.0000
|2286
|2006.10.06 14:35
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2651
|0.0000
|2287
|2006.10.06 14:35
|modify
|438
|5.00
|1.2678
|1.2649
|0.0000
|2288
|2006.10.06 14:36
|s/l
|438
|5.00
|1.2649
|1.2649
|0.0000
|1812.48
|85222.55
|2289
|2006.10.06 14:36
|sell
|439
|5.10
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|2290
|2006.10.06 14:56
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2645
|0.0000
|2291
|2006.10.06 14:56
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2641
|0.0000
|2292
|2006.10.06 14:57
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2635
|0.0000
|2293
|2006.10.06 14:57
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2634
|0.0000
|2294
|2006.10.06 14:57
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2633
|0.0000
|2295
|2006.10.06 14:59
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2632
|0.0000
|2296
|2006.10.06 14:59
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2631
|0.0000
|2297
|2006.10.06 14:59
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2628
|0.0000
|2298
|2006.10.06 15:07
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2627
|0.0000
|2299
|2006.10.06 15:08
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2625
|0.0000
|2300
|2006.10.06 15:08
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2623
|0.0000
|2301
|2006.10.06 15:08
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2621
|0.0000
|2302
|2006.10.06 15:11
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2620
|0.0000
|2303
|2006.10.06 15:59
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2619
|0.0000
|2304
|2006.10.06 16:00
|modify
|439
|5.10
|1.2646
|1.2618
|0.0000
|2305
|2006.10.06 16:00
|close
|439
|5.10
|1.2589
|1.2618
|0.0000
|3633.75
|88856.30
|2306
|2006.10.06 16:00
|buy
|440
|5.30
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|2307
|2006.10.09 08:00
|close
|440
|5.30
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|596.22
|89452.52
|2308
|2006.10.09 08:00
|sell
|441
|5.40
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|2309
|2006.10.09 16:00
|close
|441
|5.40
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|-270.01
|89182.51
|2310
|2006.10.09 16:00
|buy
|442
|5.40
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|2311
|2006.10.09 20:02
|close
|442
|5.40
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|-67.48
|89115.03
|2312
|2006.10.09 20:05
|sell
|443
|4.90
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|2313
|2006.10.10 00:00
|close
|443
|4.90
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|367.51
|89482.54
|2314
|2006.10.10 00:00
|buy
|444
|5.40
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|2315
|2006.10.10 04:00
|close
|444
|5.40
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|-405.04
|89077.50
|2316
|2006.10.10 04:01
|sell
|445
|5.30
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|2317
|2006.10.10 10:35
|modify
|445
|5.30
|1.2593
|1.2592
|0.0000
|2318
|2006.10.10 10:38
|s/l
|445
|5.30
|1.2592
|1.2592
|0.0000
|66.25
|89143.75
|2319
|2006.10.10 10:38
|sell
|446
|5.30
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|2320
|2006.10.10 11:05
|modify
|446
|5.30
|1.2591
|1.2588
|0.0000
|2321
|2006.10.10 12:00
|close
|446
|5.30
|1.2568
|1.2588
|0.0000
|1523.72
|90667.47
|2322
|2006.10.10 12:00
|buy
|447
|5.40
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|2323
|2006.10.10 12:01
|close
|447
|5.40
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|-270.01
|90397.46
|2324
|2006.10.10 12:01
|sell
|448
|5.40
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|2325
|2006.10.10 13:18
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2566
|0.0000
|2326
|2006.10.10 13:19
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2565
|0.0000
|2327
|2006.10.10 13:32
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2564
|0.0000
|2328
|2006.10.10 13:48
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2561
|0.0000
|2329
|2006.10.10 13:51
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2560
|0.0000
|2330
|2006.10.10 15:38
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2558
|0.0000
|2331
|2006.10.10 15:38
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2556
|0.0000
|2332
|2006.10.10 15:38
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2554
|0.0000
|2333
|2006.10.10 15:38
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2553
|0.0000
|2334
|2006.10.10 15:38
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2552
|0.0000
|2335
|2006.10.10 15:51
|modify
|448
|5.40
|1.2566
|1.2550
|0.0000
|2336
|2006.10.10 16:00
|close
|448
|5.40
|1.2530
|1.2550
|0.0000
|2430.04
|92827.50
|2337
|2006.10.10 16:00
|buy
|449
|5.60
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|2338
|2006.10.10 20:08
|close
|449
|5.60
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|0.04
|92827.54
|2339
|2006.10.10 20:09
|sell
|450
|5.60
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|2340
|2006.10.11 02:05
|close
|450
|5.60
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|-489.96
|92337.58
|2341
|2006.10.11 02:06
|buy
|451
|5.50
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|2342
|2006.10.11 08:00
|close
|451
|5.50
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|343.76
|92681.34
|2343
|2006.10.11 08:00
|sell
|452
|5.60
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|2344
|2006.10.11 08:00
|close
|452
|5.60
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|-139.98
|92541.36
|2345
|2006.10.11 08:00
|buy
|453
|5.60
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|2346
|2006.10.11 12:00
|close
|453
|5.60
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|-0.03
|92541.33
|2347
|2006.10.11 13:07
|sell
|454
|5.20
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|2348
|2006.10.11 16:00
|close
|454
|5.20
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|-195.00
|92346.33
|2349
|2006.10.11 16:00
|buy
|455
|5.00
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|2350
|2006.10.11 20:00
|close
|455
|5.00
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|62.47
|92408.80
|2351
|2006.10.11 20:00
|sell
|456
|5.50
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|2352
|2006.10.11 20:21
|modify
|456
|5.50
|1.2549
|1.2548
|0.0000
|2353
|2006.10.11 20:22
|modify
|456
|5.50
|1.2549
|1.2547
|0.0000
|2354
|2006.10.11 20:24
|modify
|456
|5.50
|1.2549
|1.2545
|0.0000
|2355
|2006.10.11 20:24
|modify
|456
|5.50
|1.2549
|1.2544
|0.0000
|2356
|2006.10.11 20:25
|modify
|456
|5.50
|1.2549
|1.2543
|0.0000
|2357
|2006.10.11 20:31
|modify
|456
|5.50
|1.2549
|1.2542
|0.0000
|2358
|2006.10.11 20:31
|modify
|456
|5.50
|1.2549
|1.2540
|0.0000
|2359
|2006.10.11 20:32
|modify
|456
|5.50
|1.2549
|1.2539
|0.0000
|2360
|2006.10.11 20:33
|modify
|456
|5.50
|1.2549
|1.2536
|0.0000
|2361
|2006.10.11 20:33
|modify
|456
|5.50
|1.2549
|1.2535
|0.0000
|2362
|2006.10.11 20:53
|s/l
|456
|5.50
|1.2535
|1.2535
|0.0000
|962.50
|93371.30
|2363
|2006.10.11 20:53
|sell
|457
|5.60
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|2364
|2006.10.12 00:00
|close
|457
|5.60
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|489.99
|93861.29
|2365
|2006.10.12 00:00
|buy
|458
|5.60
|1.2526
|0.0000
|0.0000
|2366
|2006.10.12 04:00
|close
|458
|5.60
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|209.98
|94071.27
|2367
|2006.10.12 04:00
|sell
|459
|5.60
|1.2530
|0.0000
|0.0000
|2368
|2006.10.12 04:01
|close
|459
|5.60
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|-210.00
|93861.27
|2369
|2006.10.12 04:03
|buy
|460
|5.60
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|2370
|2006.10.12 08:00
|close
|460
|5.60
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|139.98
|94001.25
|2371
|2006.10.12 08:31
|buy
|461
|5.60
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|2372
|2006.10.12 12:00
|close
|461
|5.60
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|490.03
|94491.28
|2373
|2006.10.12 12:00
|sell
|462
|5.70
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|2374
|2006.10.12 16:00
|close
|462
|5.70
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|427.43
|94918.71
|2375
|2006.10.12 16:00
|buy
|463
|5.70
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|2376
|2006.10.12 20:00
|close
|463
|5.70
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|356.17
|95274.88
|2377
|2006.10.12 20:00
|sell
|464
|5.70
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|2378
|2006.10.12 20:01
|close
|464
|5.70
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|-427.54
|94847.34
|2379
|2006.10.12 20:01
|buy
|465
|5.70
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|2380
|2006.10.13 00:00
|close
|465
|5.70
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|570.03
|95417.37
|2381
|2006.10.13 00:02
|sell
|466
|5.70
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|2382
|2006.10.13 00:03
|close
|466
|5.70
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|-285.01
|95132.36
|2383
|2006.10.13 00:03
|buy
|467
|5.70
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|2384
|2006.10.13 04:00
|close
|467
|5.70
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|142.47
|95274.83
|2385
|2006.10.13 04:00
|sell
|468
|5.70
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|2386
|2006.10.13 04:00
|close
|468
|5.70
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|-213.77
|95061.06
|2387
|2006.10.13 04:00
|buy
|469
|5.70
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|2388
|2006.10.13 08:00
|close
|469
|5.70
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|71.22
|95132.28
|2389
|2006.10.13 08:00
|sell
|470
|5.70
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|2390
|2006.10.13 12:00
|close
|470
|5.70
|1.2555
|0.0000
|0.0000
|1068.71
|96200.99
|2391
|2006.10.13 12:00
|sell
|471
|5.80
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|2392
|2006.10.13 14:38
|modify
|471
|5.80
|1.2553
|1.2553
|0.0000
|2393
|2006.10.13 14:38
|modify
|471
|5.80
|1.2553
|1.2549
|0.0000
|2394
|2006.10.13 14:38
|modify
|471
|5.80
|1.2553
|1.2547
|0.0000
|2395
|2006.10.13 14:38
|modify
|471
|5.80
|1.2553
|1.2546
|0.0000
|2396
|2006.10.13 14:39
|modify
|471
|5.80
|1.2553
|1.2542
|0.0000
|2397
|2006.10.13 16:00
|close
|471
|5.80
|1.2525
|1.2542
|0.0000
|2030.02
|98231.01
|2398
|2006.10.13 16:00
|buy
|472
|5.90
|1.2525
|0.0000
|0.0000
|2399
|2006.10.16 00:08
|close
|472
|5.90
|1.2503
|0.0000
|0.0000
|-1622.47
|96608.54
|2400
|2006.10.16 00:09
|sell
|473
|5.80
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|2401
|2006.10.16 04:00
|close
|473
|5.80
|1.2498
|0.0000
|0.0000
|434.93
|97043.47
|2402
|2006.10.16 04:00
|buy
|474
|5.80
|1.2499
|0.0000
|0.0000
|2403
|2006.10.16 08:00
|close
|474
|5.80
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|507.45
|97550.92
|2404
|2006.10.16 08:02
|buy
|475
|5.90
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|2405
|2006.10.16 12:00
|close
|475
|5.90
|1.2511
|0.0000
|0.0000
|221.24
|97772.16
|2406
|2006.10.16 12:00
|sell
|476
|5.90
|1.2510
|0.0000
|0.0000
|2407
|2006.10.16 12:32
|close
|476
|5.90
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|-589.98
|97182.18
|2408
|2006.10.16 12:32
|buy
|477
|5.80
|1.2516
|0.0000
|0.0000
|2409
|2006.10.16 16:00
|close
|477
|5.80
|1.2530
|0.0000
|0.0000
|1015.04
|98197.22
|2410
|2006.10.16 16:00
|sell
|478
|5.90
|1.2530
|0.0000
|0.0000
|2411
|2006.10.16 20:00
|close
|478
|5.90
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|884.99
|99082.21
|2412
|2006.10.16 20:02
|buy
|479
|5.90
|1.2517
|0.0000
|0.0000
|2413
|2006.10.17 00:00
|close
|479
|5.90
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|1032.53
|100114.74
|2414
|2006.10.17 00:00
|sell
|480
|6.00
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|2415
|2006.10.17 04:05
|close
|480
|6.00
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|-449.95
|99664.79
|2416
|2006.10.17 04:05
|buy
|481
|6.00
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|2417
|2006.10.17 08:00
|close
|481
|6.00
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|-149.99
|99514.80
|2418
|2006.10.17 09:53
|buy
|482
|5.60
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|2419
|2006.10.17 16:00
|close
|482
|5.60
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|279.99
|99794.79
|2420
|2006.10.17 16:00
|sell
|483
|6.00
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|2421
|2006.10.18 04:03
|close
|483
|6.00
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|75.01
|99869.80
|2422
|2006.10.18 04:12
|buy
|484
|6.00
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|2423
|2006.10.18 08:00
|close
|484
|6.00
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|224.98
|100094.78
|2424
|2006.10.18 08:00
|sell
|485
|6.00
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|2425
|2006.10.18 12:00
|close
|485
|6.00
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|674.97
|100769.75
|2426
|2006.10.18 12:01
|sell
|486
|6.00
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|2427
|2006.10.18 15:21
|modify
|486
|6.00
|1.2538
|1.2538
|0.0000
|2428
|2006.10.18 15:21
|modify
|486
|6.00
|1.2538
|1.2537
|0.0000
|2429
|2006.10.18 15:22
|modify
|486
|6.00
|1.2538
|1.2535
|0.0000
|2430
|2006.10.18 16:00
|close
|486
|6.00
|1.2519
|1.2535
|0.0000
|1425.01
|102194.76
|2431
|2006.10.18 16:00
|buy
|487
|6.10
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|2432
|2006.10.19 00:00
|close
|487
|6.10
|1.2530
|0.0000
|0.0000
|915.01
|103109.77
|2433
|2006.10.19 00:00
|sell
|488
|6.20
|1.2530
|0.0000
|0.0000
|2434
|2006.10.19 00:05
|close
|488
|6.20
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|-619.97
|102489.80
|2435
|2006.10.19 00:06
|buy
|489
|6.10
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|2436
|2006.10.19 04:00
|close
|489
|6.10
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|76.21
|102566.01
|2437
|2006.10.19 04:00
|sell
|490
|6.20
|1.2540
|0.0000
|0.0000
|2438
|2006.10.19 08:02
|close
|490
|6.20
|1.2537
|0.0000
|0.0000
|232.46
|102798.47
|2439
|2006.10.19 08:02
|buy
|491
|6.20
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|2440
|2006.10.19 11:02
|modify
|491
|6.20
|1.2538
|1.2538
|0.0000
|2441
|2006.10.19 11:02
|modify
|491
|6.20
|1.2538
|1.2540
|0.0000
|2442
|2006.10.19 11:02
|modify
|491
|6.20
|1.2538
|1.2542
|0.0000
|2443
|2006.10.19 11:49
|modify
|491
|6.20
|1.2538
|1.2543
|0.0000
|2444
|2006.10.19 11:54
|modify
|491
|6.20
|1.2538
|1.2544
|0.0000
|2445
|2006.10.19 11:54
|modify
|491
|6.20
|1.2538
|1.2545
|0.0000
|2446
|2006.10.19 12:00
|close
|491
|6.20
|1.2573
|1.2545
|0.0000
|2712.52
|105510.99
|2447
|2006.10.19 12:00
|sell
|492
|6.30
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2448
|2006.10.19 12:00
|close
|492
|6.30
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|-78.75
|105432.24
|2449
|2006.10.19 15:26
|buy
|493
|6.30
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|2450
|2006.10.19 16:00
|close
|493
|6.30
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|630.01
|106062.25
|2451
|2006.10.19 16:00
|sell
|494
|6.40
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|2452
|2006.10.19 16:00
|close
|494
|6.40
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|-240.00
|105822.25
|2453
|2006.10.19 16:00
|buy
|495
|6.30
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|2454
|2006.10.19 19:09
|modify
|495
|6.30
|1.2590
|1.2591
|0.0000
|2455
|2006.10.19 19:09
|modify
|495
|6.30
|1.2590
|1.2592
|0.0000
|2456
|2006.10.19 19:09
|modify
|495
|6.30
|1.2590
|1.2594
|0.0000
|2457
|2006.10.19 19:47
|modify
|495
|6.30
|1.2590
|1.2595
|0.0000
|2458
|2006.10.19 19:48
|modify
|495
|6.30
|1.2590
|1.2597
|0.0000
|2459
|2006.10.19 19:49
|modify
|495
|6.30
|1.2590
|1.2598
|0.0000
|2460
|2006.10.19 19:57
|modify
|495
|6.30
|1.2590
|1.2599
|0.0000
|2461
|2006.10.19 20:00
|close
|495
|6.30
|1.2623
|1.2599
|0.0000
|2598.75
|108421.00
|2462
|2006.10.19 20:00
|sell
|496
|6.50
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|2463
|2006.10.20 00:00
|close
|496
|6.50
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|-162.49
|108258.51
|2464
|2006.10.20 00:01
|buy
|497
|6.50
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|2465
|2006.10.20 04:00
|close
|497
|6.50
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|731.22
|108989.73
|2466
|2006.10.20 04:00
|sell
|498
|6.50
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|2467
|2006.10.20 08:00
|close
|498
|6.50
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|324.99
|109314.72
|2468
|2006.10.20 08:00
|buy
|499
|6.60
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|2469
|2006.10.20 16:00
|close
|499
|6.60
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|-989.92
|108324.80
|2470
|2006.10.20 16:00
|sell
|500
|6.50
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|2471
|2006.10.20 20:00
|close
|500
|6.50
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|162.57
|108487.37
|2472
|2006.10.20 20:01
|buy
|501
|6.50
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|2473
|2006.10.23 04:02
|close
|501
|6.50
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|-406.18
|108081.19
|2474
|2006.10.23 04:40
|sell
|502
|6.50
|1.2608
|0.0000
|0.0000
|2475
|2006.10.23 08:00
|close
|502
|6.50
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|-81.23
|107999.96
|2476
|2006.10.23 08:12
|sell
|503
|6.10
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|2477
|2006.10.23 11:10
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2601
|0.0000
|2478
|2006.10.23 11:12
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2599
|0.0000
|2479
|2006.10.23 11:13
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2598
|0.0000
|2480
|2006.10.23 11:13
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2597
|0.0000
|2481
|2006.10.23 11:13
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2596
|0.0000
|2482
|2006.10.23 11:13
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2595
|0.0000
|2483
|2006.10.23 11:18
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2594
|0.0000
|2484
|2006.10.23 11:28
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2593
|0.0000
|2485
|2006.10.23 11:28
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2592
|0.0000
|2486
|2006.10.23 11:32
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2591
|0.0000
|2487
|2006.10.23 11:55
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2590
|0.0000
|2488
|2006.10.23 11:57
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2589
|0.0000
|2489
|2006.10.23 11:57
|modify
|503
|6.10
|1.2603
|1.2588
|0.0000
|2490
|2006.10.23 12:00
|close
|503
|6.10
|1.2560
|1.2588
|0.0000
|3278.79
|111278.75
|2491
|2006.10.23 12:00
|buy
|504
|6.70
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|2492
|2006.10.23 12:00
|close
|504
|6.70
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|-586.23
|110692.52
|2493
|2006.10.23 12:00
|sell
|505
|6.60
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|2494
|2006.10.23 16:00
|close
|505
|6.60
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|660.02
|111352.54
|2495
|2006.10.23 16:00
|buy
|506
|6.70
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|2496
|2006.10.23 20:00
|close
|506
|6.70
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|-335.01
|111017.53
|2497
|2006.10.23 20:01
|sell
|507
|6.70
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|2498
|2006.10.23 20:12
|close
|507
|6.70
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|-251.25
|110766.28
|2499
|2006.10.23 20:12
|buy
|508
|6.20
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|2500
|2006.10.24 00:00
|close
|508
|6.20
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|154.97
|110921.25
|2501
|2006.10.24 00:06
|sell
|509
|6.70
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|2502
|2006.10.24 04:00
|close
|509
|6.70
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|251.23
|111172.48
|2503
|2006.10.24 04:00
|buy
|510
|6.70
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|2504
|2006.10.24 08:00
|close
|510
|6.70
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|-1005.02
|110167.46
|2505
|2006.10.24 08:00
|sell
|511
|6.60
|1.2532
|0.0000
|0.0000
|2506
|2006.10.24 16:00
|close
|511
|6.60
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|-742.46
|109425.00
|2507
|2006.10.24 16:00
|buy
|512
|6.20
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|2508
|2006.10.24 17:41
|modify
|512
|6.20
|1.2543
|1.2543
|0.0000
|2509
|2006.10.24 19:40
|modify
|512
|6.20
|1.2543
|1.2544
|0.0000
|2510
|2006.10.24 19:41
|modify
|512
|6.20
|1.2543
|1.2545
|0.0000
|2511
|2006.10.24 20:00
|close
|512
|6.20
|1.2570
|1.2545
|0.0000
|2092.52
|111517.52
|2512
|2006.10.24 20:00
|sell
|513
|6.70
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|2513
|2006.10.25 00:00
|close
|513
|6.70
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|1172.54
|112690.06
|2514
|2006.10.25 00:00
|buy
|514
|6.80
|1.2556
|0.0000
|0.0000
|2515
|2006.10.25 04:00
|close
|514
|6.80
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|594.94
|113285.00
|2516
|2006.10.25 04:00
|sell
|515
|6.80
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|2517
|2006.10.25 08:00
|close
|515
|6.80
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|-255.02
|113029.98
|2518
|2006.10.25 08:00
|buy
|516
|6.80
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|2519
|2006.10.25 12:00
|close
|516
|6.80
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|339.99
|113369.97
|2520
|2006.10.25 12:01
|sell
|517
|6.80
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|2521
|2006.10.25 12:02
|close
|517
|6.80
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|-340.02
|113029.95
|2522
|2006.10.25 12:03
|buy
|518
|6.80
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|2523
|2006.10.25 16:00
|close
|518
|6.80
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|170.07
|113200.02
|2524
|2006.10.25 16:00
|sell
|519
|6.80
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2525
|2006.10.25 20:00
|close
|519
|6.80
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|-1019.92
|112180.10
|2526
|2006.10.25 20:01
|buy
|520
|6.70
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|2527
|2006.10.25 20:21
|modify
|520
|6.70
|1.2587
|1.2587
|0.0000
|2528
|2006.10.25 20:21
|modify
|520
|6.70
|1.2587
|1.2589
|0.0000
|2529
|2006.10.25 20:30
|s/l
|520
|6.70
|1.2589
|1.2589
|0.0000
|167.53
|112347.63
|2530
|2006.10.25 20:30
|buy
|521
|6.70
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|2531
|2006.10.26 00:00
|close
|521
|6.70
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|1172.44
|113520.07
|2532
|2006.10.26 00:01
|buy
|522
|6.80
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|2533
|2006.10.26 04:00
|close
|522
|6.80
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|1444.97
|114965.04
|2534
|2006.10.26 04:00
|sell
|523
|6.90
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|2535
|2006.10.26 04:05
|close
|523
|6.90
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|-258.78
|114706.26
|2536
|2006.10.26 04:05
|buy
|524
|6.90
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|2537
|2006.10.26 08:00
|close
|524
|6.90
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|-258.75
|114447.51
|2538
|2006.10.26 08:01
|sell
|525
|6.40
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|2539
|2006.10.26 08:15
|close
|525
|6.40
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|-559.96
|113887.55
|2540
|2006.10.26 08:15
|buy
|526
|6.10
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|2541
|2006.10.26 09:27
|modify
|526
|6.10
|1.2633
|1.2634
|0.0000
|2542
|2006.10.26 09:27
|modify
|526
|6.10
|1.2633
|1.2635
|0.0000
|2543
|2006.10.26 10:22
|modify
|526
|6.10
|1.2633
|1.2636
|0.0000
|2544
|2006.10.26 10:22
|modify
|526
|6.10
|1.2633
|1.2637
|0.0000
|2545
|2006.10.26 10:22
|modify
|526
|6.10
|1.2633
|1.2638
|0.0000
|2546
|2006.10.26 10:22
|modify
|526
|6.10
|1.2633
|1.2639
|0.0000
|2547
|2006.10.26 12:00
|close
|526
|6.10
|1.2659
|1.2639
|0.0000
|1982.51
|115870.06
|2548
|2006.10.26 12:00
|sell
|527
|7.00
|1.2660
|0.0000
|0.0000
|2549
|2006.10.26 14:31
|close
|527
|7.00
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|-262.50
|115607.56
|2550
|2006.10.26 14:31
|buy
|528
|6.90
|1.2664
|0.0000
|0.0000
|2551
|2006.10.26 18:44
|modify
|528
|6.90
|1.2664
|1.2665
|0.0000
|2552
|2006.10.26 18:44
|modify
|528
|6.90
|1.2664
|1.2666
|0.0000
|2553
|2006.10.26 18:52
|modify
|528
|6.90
|1.2664
|1.2667
|0.0000
|2554
|2006.10.26 18:52
|modify
|528
|6.90
|1.2664
|1.2668
|0.0000
|2555
|2006.10.26 19:45
|modify
|528
|6.90
|1.2664
|1.2669
|0.0000
|2556
|2006.10.26 19:49
|modify
|528
|6.90
|1.2664
|1.2671
|0.0000
|2557
|2006.10.26 20:00
|close
|528
|6.90
|1.2694
|1.2671
|0.0000
|2587.50
|118195.06
|2558
|2006.10.26 20:00
|sell
|529
|7.10
|1.2695
|0.0000
|0.0000
|2559
|2006.10.27 00:00
|close
|529
|7.10
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|443.77
|118638.83
|2560
|2006.10.27 00:02
|buy
|530
|7.10
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|2561
|2006.10.27 08:01
|close
|530
|7.10
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|887.48
|119526.31
|2562
|2006.10.27 08:03
|sell
|531
|7.20
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|2563
|2006.10.27 11:21
|modify
|531
|7.20
|1.2699
|1.2698
|0.0000
|2564
|2006.10.27 11:21
|modify
|531
|7.20
|1.2699
|1.2697
|0.0000
|2565
|2006.10.27 11:22
|modify
|531
|7.20
|1.2699
|1.2696
|0.0000
|2566
|2006.10.27 11:22
|modify
|531
|7.20
|1.2699
|1.2695
|0.0000
|2567
|2006.10.27 12:00
|close
|531
|7.20
|1.2669
|1.2695
|0.0000
|2699.96
|122226.27
|2568
|2006.10.27 12:02
|buy
|532
|7.30
|1.2670
|0.0000
|0.0000
|2569
|2006.10.27 14:31
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2671
|0.0000
|2570
|2006.10.27 14:31
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2672
|0.0000
|2571
|2006.10.27 14:31
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2673
|0.0000
|2572
|2006.10.27 14:31
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2675
|0.0000
|2573
|2006.10.27 14:31
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2676
|0.0000
|2574
|2006.10.27 14:31
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2678
|0.0000
|2575
|2006.10.27 14:31
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2680
|0.0000
|2576
|2006.10.27 14:32
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2681
|0.0000
|2577
|2006.10.27 14:32
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2683
|0.0000
|2578
|2006.10.27 14:32
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2684
|0.0000
|2579
|2006.10.27 14:32
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2685
|0.0000
|2580
|2006.10.27 14:32
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2687
|0.0000
|2581
|2006.10.27 14:32
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2688
|0.0000
|2582
|2006.10.27 14:32
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2689
|0.0000
|2583
|2006.10.27 14:32
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2691
|0.0000
|2584
|2006.10.27 14:33
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2692
|0.0000
|2585
|2006.10.27 14:33
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2693
|0.0000
|2586
|2006.10.27 14:57
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2694
|0.0000
|2587
|2006.10.27 15:06
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2696
|0.0000
|2588
|2006.10.27 15:06
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2697
|0.0000
|2589
|2006.10.27 15:06
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2699
|0.0000
|2590
|2006.10.27 15:07
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2701
|0.0000
|2591
|2006.10.27 15:07
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2702
|0.0000
|2592
|2006.10.27 15:07
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2703
|0.0000
|2593
|2006.10.27 15:07
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2705
|0.0000
|2594
|2006.10.27 15:08
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2706
|0.0000
|2595
|2006.10.27 15:08
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2707
|0.0000
|2596
|2006.10.27 15:08
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2708
|0.0000
|2597
|2006.10.27 15:09
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2709
|0.0000
|2598
|2006.10.27 15:10
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2710
|0.0000
|2599
|2006.10.27 15:10
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2711
|0.0000
|2600
|2006.10.27 15:10
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2712
|0.0000
|2601
|2006.10.27 15:12
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2713
|0.0000
|2602
|2006.10.27 15:12
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2714
|0.0000
|2603
|2006.10.27 15:13
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2715
|0.0000
|2604
|2006.10.27 15:13
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2716
|0.0000
|2605
|2006.10.27 15:31
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2717
|0.0000
|2606
|2006.10.27 15:32
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2718
|0.0000
|2607
|2006.10.27 15:32
|modify
|532
|7.30
|1.2670
|1.2719
|0.0000
|2608
|2006.10.27 16:00
|close
|532
|7.30
|1.2735
|1.2719
|0.0000
|5931.19
|128157.46
|2609
|2006.10.27 16:00
|sell
|533
|7.70
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|2610
|2006.10.27 16:00
|close
|533
|7.70
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|-481.25
|127676.21
|2611
|2006.10.27 16:00
|buy
|534
|7.70
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|2612
|2006.10.30 00:00
|close
|534
|7.70
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|-962.50
|126713.71
|2613
|2006.10.30 01:03
|sell
|535
|7.10
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|2614
|2006.10.30 04:00
|close
|535
|7.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|532.53
|127246.24
|2615
|2006.10.30 04:00
|buy
|536
|7.60
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|2616
|2006.10.31 00:00
|close
|536
|7.60
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|-189.98
|127056.26
|2617
|2006.10.31 00:01
|sell
|537
|7.60
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|2618
|2006.10.31 04:00
|close
|537
|7.60
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|1044.99
|128101.25
|2619
|2006.10.31 04:00
|buy
|538
|7.70
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|2620
|2006.10.31 08:00
|close
|538
|7.70
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|385.00
|128486.25
|2621
|2006.10.31 08:00
|sell
|539
|7.70
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|2622
|2006.10.31 09:45
|modify
|539
|7.70
|1.2716
|1.2716
|0.0000
|2623
|2006.10.31 09:45
|modify
|539
|7.70
|1.2716
|1.2715
|0.0000
|2624
|2006.10.31 09:45
|modify
|539
|7.70
|1.2716
|1.2713
|0.0000
|2625
|2006.10.31 09:45
|modify
|539
|7.70
|1.2716
|1.2711
|0.0000
|2626
|2006.10.31 12:00
|close
|539
|7.70
|1.2692
|1.2711
|0.0000
|2309.97
|130796.22
|2627
|2006.10.31 12:00
|buy
|540
|7.80
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|2628
|2006.10.31 17:01
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2692
|0.0000
|2629
|2006.10.31 17:01
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2693
|0.0000
|2630
|2006.10.31 17:01
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2694
|0.0000
|2631
|2006.10.31 17:01
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2695
|0.0000
|2632
|2006.10.31 17:01
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2696
|0.0000
|2633
|2006.10.31 17:02
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2698
|0.0000
|2634
|2006.10.31 17:02
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2699
|0.0000
|2635
|2006.10.31 17:02
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2700
|0.0000
|2636
|2006.10.31 17:02
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2701
|0.0000
|2637
|2006.10.31 17:02
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2702
|0.0000
|2638
|2006.10.31 17:03
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2703
|0.0000
|2639
|2006.10.31 17:07
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2705
|0.0000
|2640
|2006.10.31 17:07
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2706
|0.0000
|2641
|2006.10.31 17:07
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2708
|0.0000
|2642
|2006.10.31 17:07
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2709
|0.0000
|2643
|2006.10.31 17:07
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2711
|0.0000
|2644
|2006.10.31 17:08
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2712
|0.0000
|2645
|2006.10.31 17:08
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2714
|0.0000
|2646
|2006.10.31 17:09
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2715
|0.0000
|2647
|2006.10.31 17:09
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2716
|0.0000
|2648
|2006.10.31 17:09
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2719
|0.0000
|2649
|2006.10.31 17:09
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2720
|0.0000
|2650
|2006.10.31 17:09
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2722
|0.0000
|2651
|2006.10.31 17:09
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2723
|0.0000
|2652
|2006.10.31 17:09
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2726
|0.0000
|2653
|2006.10.31 17:11
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2727
|0.0000
|2654
|2006.10.31 17:12
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2728
|0.0000
|2655
|2006.10.31 17:12
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2729
|0.0000
|2656
|2006.10.31 17:13
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2730
|0.0000
|2657
|2006.10.31 17:13
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2731
|0.0000
|2658
|2006.10.31 17:13
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2733
|0.0000
|2659
|2006.10.31 17:27
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2735
|0.0000
|2660
|2006.10.31 17:27
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2736
|0.0000
|2661
|2006.10.31 17:27
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2737
|0.0000
|2662
|2006.10.31 17:27
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2739
|0.0000
|2663
|2006.10.31 17:27
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2740
|0.0000
|2664
|2006.10.31 17:27
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2741
|0.0000
|2665
|2006.10.31 17:27
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2742
|0.0000
|2666
|2006.10.31 17:27
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2743
|0.0000
|2667
|2006.10.31 17:30
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2744
|0.0000
|2668
|2006.10.31 17:30
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2745
|0.0000
|2669
|2006.10.31 17:32
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2746
|0.0000
|2670
|2006.10.31 17:32
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2749
|0.0000
|2671
|2006.10.31 17:37
|modify
|540
|7.80
|1.2691
|1.2751
|0.0000
|2672
|2006.10.31 20:00
|close
|540
|7.80
|1.2768
|1.2751
|0.0000
|7507.52
|138303.74
|2673
|2006.10.31 20:00
|sell
|541
|8.30
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|2674
|2006.11.01 00:00
|close
|541
|8.30
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|518.77
|138822.51
|2675
|2006.11.01 00:00
|buy
|542
|8.30
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|2676
|2006.11.01 04:00
|close
|542
|8.30
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|-0.07
|138822.44
|2677
|2006.11.01 04:00
|sell
|543
|8.30
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|2678
|2006.11.01 08:00
|close
|543
|8.30
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|311.23
|139133.67
|2679
|2006.11.01 12:00
|buy
|544
|8.30
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|2680
|2006.11.01 16:00
|close
|544
|8.30
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|311.23
|139444.90
|2681
|2006.11.01 16:01
|buy
|545
|8.40
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|2682
|2006.11.01 17:03
|modify
|545
|8.40
|1.2757
|1.2758
|0.0000
|2683
|2006.11.01 17:03
|modify
|545
|8.40
|1.2757
|1.2759
|0.0000
|2684
|2006.11.01 17:03
|modify
|545
|8.40
|1.2757
|1.2760
|0.0000
|2685
|2006.11.01 17:03
|modify
|545
|8.40
|1.2757
|1.2761
|0.0000
|2686
|2006.11.01 17:03
|modify
|545
|8.40
|1.2757
|1.2762
|0.0000
|2687
|2006.11.01 17:04
|modify
|545
|8.40
|1.2757
|1.2763
|0.0000
|2688
|2006.11.01 17:04
|modify
|545
|8.40
|1.2757
|1.2764
|0.0000
|2689
|2006.11.01 17:04
|modify
|545
|8.40
|1.2757
|1.2765
|0.0000
|2690
|2006.11.01 17:04
|modify
|545
|8.40
|1.2757
|1.2766
|0.0000
|2691
|2006.11.01 17:04
|modify
|545
|8.40
|1.2757
|1.2767
|0.0000
|2692
|2006.11.01 17:53
|s/l
|545
|8.40
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|1049.96
|140494.86
|2693
|2006.11.01 17:53
|buy
|546
|8.40
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|2694
|2006.11.01 20:00
|close
|546
|8.40
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|-839.94
|139654.92
|2695
|2006.11.01 20:00
|sell
|547
|8.40
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|2696
|2006.11.02 00:00
|close
|547
|8.40
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|420.00
|140074.92
|2697
|2006.11.02 00:01
|buy
|548
|8.40
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|2698
|2006.11.02 00:35
|close
|548
|8.40
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|-315.00
|139759.92
|2699
|2006.11.02 00:39
|sell
|549
|8.40
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|2700
|2006.11.02 04:00
|close
|549
|8.40
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|104.94
|139864.86
|2701
|2006.11.02 04:00
|buy
|550
|8.40
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|2702
|2006.11.02 04:00
|close
|550
|8.40
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|-314.97
|139549.89
|2703
|2006.11.02 04:00
|sell
|551
|8.40
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|2704
|2006.11.02 08:00
|close
|551
|8.40
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|-420.04
|139129.85
|2705
|2006.11.02 08:00
|buy
|552
|7.70
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|2706
|2006.11.02 12:00
|close
|552
|7.70
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|673.68
|139803.53
|2707
|2006.11.02 12:00
|sell
|553
|8.40
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2708
|2006.11.02 20:00
|close
|553
|8.40
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|-630.02
|139173.51
|2709
|2006.11.02 20:01
|buy
|554
|8.40
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|2710
|2006.11.03 00:00
|close
|554
|8.40
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|629.90
|139803.41
|2711
|2006.11.03 00:00
|sell
|555
|8.40
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|2712
|2006.11.03 04:00
|close
|555
|8.40
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|-209.99
|139593.42
|2713
|2006.11.03 04:00
|buy
|556
|8.40
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|2714
|2006.11.03 08:00
|close
|556
|8.40
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|-315.00
|139278.42
|2715
|2006.11.03 12:00
|sell
|557
|7.80
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|2716
|2006.11.03 14:31
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2769
|0.0000
|2717
|2006.11.03 14:31
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2765
|0.0000
|2718
|2006.11.03 14:31
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2762
|0.0000
|2719
|2006.11.03 14:31
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2758
|0.0000
|2720
|2006.11.03 14:31
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2754
|0.0000
|2721
|2006.11.03 14:32
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2752
|0.0000
|2722
|2006.11.03 14:32
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2751
|0.0000
|2723
|2006.11.03 14:32
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2749
|0.0000
|2724
|2006.11.03 14:32
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2747
|0.0000
|2725
|2006.11.03 14:32
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2746
|0.0000
|2726
|2006.11.03 14:32
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2744
|0.0000
|2727
|2006.11.03 14:32
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2741
|0.0000
|2728
|2006.11.03 14:32
|modify
|557
|7.80
|1.2771
|1.2739
|0.0000
|2729
|2006.11.03 14:33
|s/l
|557
|7.80
|1.2739
|1.2739
|0.0000
|3119.97
|142398.39
|2730
|2006.11.03 14:33
|sell
|558
|8.50
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|2731
|2006.11.03 14:38
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2735
|0.0000
|2732
|2006.11.03 14:40
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2734
|0.0000
|2733
|2006.11.03 14:40
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2733
|0.0000
|2734
|2006.11.03 14:43
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2731
|0.0000
|2735
|2006.11.03 14:43
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2730
|0.0000
|2736
|2006.11.03 14:44
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2729
|0.0000
|2737
|2006.11.03 14:44
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2728
|0.0000
|2738
|2006.11.03 14:44
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2727
|0.0000
|2739
|2006.11.03 14:44
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2725
|0.0000
|2740
|2006.11.03 14:45
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2724
|0.0000
|2741
|2006.11.03 14:46
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2723
|0.0000
|2742
|2006.11.03 14:46
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2722
|0.0000
|2743
|2006.11.03 14:54
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2721
|0.0000
|2744
|2006.11.03 14:54
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2719
|0.0000
|2745
|2006.11.03 14:59
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2718
|0.0000
|2746
|2006.11.03 14:59
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2717
|0.0000
|2747
|2006.11.03 15:00
|modify
|558
|8.50
|1.2737
|1.2715
|0.0000
|2748
|2006.11.03 16:00
|close
|558
|8.50
|1.2707
|1.2715
|0.0000
|3187.45
|145585.84
|2749
|2006.11.03 16:00
|buy
|559
|8.70
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|2750
|2006.11.03 20:00
|close
|559
|8.70
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|434.94
|146020.78
|2751
|2006.11.03 20:01
|sell
|560
|8.80
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|2752
|2006.11.03 20:01
|close
|560
|8.80
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|-220.05
|145800.73
|2753
|2006.11.03 20:01
|buy
|561
|8.70
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|2754
|2006.11.06 00:00
|close
|561
|8.70
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|0.05
|145800.78
|2755
|2006.11.06 00:00
|sell
|562
|8.70
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|2756
|2006.11.06 04:00
|close
|562
|8.70
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|326.23
|146127.01
|2757
|2006.11.06 04:05
|buy
|563
|8.80
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|2758
|2006.11.06 04:06
|close
|563
|8.80
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|-330.00
|145797.01
|2759
|2006.11.06 04:06
|sell
|564
|8.70
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2760
|2006.11.06 12:00
|close
|564
|8.70
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|-0.07
|145796.94
|2761
|2006.11.06 12:00
|buy
|565
|8.10
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2762
|2006.11.06 12:00
|close
|565
|8.10
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|-303.72
|145493.22
|2763
|2006.11.06 12:00
|sell
|566
|7.80
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2764
|2006.11.06 16:03
|close
|566
|7.80
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|-1364.96
|144128.26
|2765
|2006.11.06 16:03
|buy
|567
|7.50
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|2766
|2006.11.06 20:00
|close
|567
|7.50
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|468.76
|144597.02
|2767
|2006.11.06 20:05
|sell
|568
|8.70
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|2768
|2006.11.07 02:26
|close
|568
|8.70
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|-1848.74
|142748.28
|2769
|2006.11.07 02:26
|buy
|569
|8.60
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|2770
|2006.11.07 04:00
|close
|569
|8.60
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|429.94
|143178.22
|2771
|2006.11.07 04:02
|sell
|570
|8.60
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|2772
|2006.11.07 04:04
|close
|570
|8.60
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|-537.54
|142640.68
|2773
|2006.11.07 04:04
|buy
|571
|8.60
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|2774
|2006.11.07 08:00
|close
|571
|8.60
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|967.56
|143608.24
|2775
|2006.11.07 08:00
|sell
|572
|8.60
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|2776
|2006.11.07 12:04
|close
|572
|8.60
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|-429.94
|143178.30
|2777
|2006.11.07 12:04
|buy
|573
|8.60
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|2778
|2006.11.07 15:04
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2760
|0.0000
|2779
|2006.11.07 15:04
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2761
|0.0000
|2780
|2006.11.07 15:11
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2764
|0.0000
|2781
|2006.11.07 15:19
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2765
|0.0000
|2782
|2006.11.07 15:19
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2766
|0.0000
|2783
|2006.11.07 15:19
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2767
|0.0000
|2784
|2006.11.07 15:19
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2768
|0.0000
|2785
|2006.11.07 15:19
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2769
|0.0000
|2786
|2006.11.07 15:33
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2770
|0.0000
|2787
|2006.11.07 15:33
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2771
|0.0000
|2788
|2006.11.07 15:33
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2772
|0.0000
|2789
|2006.11.07 15:33
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2774
|0.0000
|2790
|2006.11.07 15:42
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2775
|0.0000
|2791
|2006.11.07 15:43
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2776
|0.0000
|2792
|2006.11.07 15:43
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2777
|0.0000
|2793
|2006.11.07 15:44
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2778
|0.0000
|2794
|2006.11.07 15:44
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2779
|0.0000
|2795
|2006.11.07 15:44
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2780
|0.0000
|2796
|2006.11.07 15:44
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2781
|0.0000
|2797
|2006.11.07 15:46
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2782
|0.0000
|2798
|2006.11.07 15:46
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2783
|0.0000
|2799
|2006.11.07 15:51
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2784
|0.0000
|2800
|2006.11.07 15:52
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2785
|0.0000
|2801
|2006.11.07 15:52
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2786
|0.0000
|2802
|2006.11.07 15:52
|modify
|573
|8.60
|1.2760
|1.2787
|0.0000
|2803
|2006.11.07 16:00
|close
|573
|8.60
|1.2808
|1.2787
|0.0000
|5160.01
|148338.31
|2804
|2006.11.07 16:00
|sell
|574
|8.90
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2805
|2006.11.07 16:03
|close
|574
|8.90
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|-445.02
|147893.29
|2806
|2006.11.07 16:03
|buy
|575
|8.90
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2807
|2006.11.07 20:07
|close
|575
|8.90
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|-1557.57
|146335.72
|2808
|2006.11.07 20:07
|sell
|576
|8.20
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|2809
|2006.11.07 21:00
|modify
|576
|8.20
|1.2797
|1.2797
|0.0000
|2810
|2006.11.07 21:11
|modify
|576
|8.20
|1.2797
|1.2795
|0.0000
|2811
|2006.11.08 00:00
|close
|576
|8.20
|1.2785
|1.2795
|0.0000
|1230.01
|147565.73
|2812
|2006.11.08 00:00
|buy
|577
|8.90
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|2813
|2006.11.08 08:00
|close
|577
|8.90
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-890.09
|146675.64
|2814
|2006.11.08 08:00
|buy
|578
|8.80
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2815
|2006.11.08 12:00
|close
|578
|8.80
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|1100.11
|147775.75
|2816
|2006.11.08 12:00
|sell
|579
|8.90
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2817
|2006.11.08 15:12
|modify
|579
|8.90
|1.2791
|1.2790
|0.0000
|2818
|2006.11.08 15:13
|modify
|579
|8.90
|1.2791
|1.2789
|0.0000
|2819
|2006.11.08 15:13
|modify
|579
|8.90
|1.2791
|1.2787
|0.0000
|2820
|2006.11.08 15:15
|modify
|579
|8.90
|1.2791
|1.2785
|0.0000
|2821
|2006.11.08 15:15
|modify
|579
|8.90
|1.2791
|1.2784
|0.0000
|2822
|2006.11.08 15:15
|modify
|579
|8.90
|1.2791
|1.2781
|0.0000
|2823
|2006.11.08 15:38
|modify
|579
|8.90
|1.2791
|1.2780
|0.0000
|2824
|2006.11.08 15:38
|modify
|579
|8.90
|1.2791
|1.2779
|0.0000
|2825
|2006.11.08 15:38
|modify
|579
|8.90
|1.2791
|1.2778
|0.0000
|2826
|2006.11.08 16:00
|close
|579
|8.90
|1.2756
|1.2778
|0.0000
|3893.65
|151669.40
|2827
|2006.11.08 16:00
|buy
|580
|9.10
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|2828
|2006.11.08 20:00
|close
|580
|9.10
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|1706.18
|153375.58
|2829
|2006.11.08 20:01
|sell
|581
|9.20
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|2830
|2006.11.09 00:00
|close
|581
|9.20
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|1149.97
|154525.55
|2831
|2006.11.09 04:00
|buy
|582
|9.30
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|2832
|2006.11.09 08:00
|close
|582
|9.30
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|-348.74
|154176.81
|2833
|2006.11.09 08:02
|buy
|583
|9.30
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|2834
|2006.11.09 12:00
|close
|583
|9.30
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|2208.79
|156385.60
|2835
|2006.11.09 12:00
|sell
|584
|9.40
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|2836
|2006.11.09 16:00
|close
|584
|9.40
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|-1409.89
|154975.71
|2837
|2006.11.09 16:00
|buy
|585
|9.30
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|2838
|2006.11.09 17:27
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|2839
|2006.11.09 17:27
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2795
|0.0000
|2840
|2006.11.09 17:27
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2797
|0.0000
|2841
|2006.11.09 17:32
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2798
|0.0000
|2842
|2006.11.09 17:35
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2799
|0.0000
|2843
|2006.11.09 17:35
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2801
|0.0000
|2844
|2006.11.09 17:35
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2803
|0.0000
|2845
|2006.11.09 17:35
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2804
|0.0000
|2846
|2006.11.09 17:35
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2806
|0.0000
|2847
|2006.11.09 17:36
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2807
|0.0000
|2848
|2006.11.09 17:36
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2808
|0.0000
|2849
|2006.11.09 17:36
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2809
|0.0000
|2850
|2006.11.09 17:36
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2810
|0.0000
|2851
|2006.11.09 17:36
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2812
|0.0000
|2852
|2006.11.09 17:37
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2813
|0.0000
|2853
|2006.11.09 17:37
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2814
|0.0000
|2854
|2006.11.09 17:37
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2815
|0.0000
|2855
|2006.11.09 17:37
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2816
|0.0000
|2856
|2006.11.09 17:37
|modify
|585
|9.30
|1.2793
|1.2817
|0.0000
|2857
|2006.11.09 20:00
|close
|585
|9.30
|1.2836
|1.2817
|0.0000
|4998.72
|159974.43
|2858
|2006.11.09 20:00
|sell
|586
|9.60
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|2859
|2006.11.10 00:01
|close
|586
|9.60
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|-480.02
|159494.41
|2860
|2006.11.10 00:15
|buy
|587
|9.60
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2861
|2006.11.10 04:00
|close
|587
|9.60
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2400.03
|161894.44
|2862
|2006.11.10 04:00
|sell
|588
|9.70
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2863
|2006.11.10 04:03
|close
|588
|9.70
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|-606.29
|161288.15
|2864
|2006.11.10 04:03
|buy
|589
|9.70
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2865
|2006.11.10 12:00
|close
|589
|9.70
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|970.08
|162258.23
|2866
|2006.11.10 12:00
|sell
|590
|9.70
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2867
|2006.11.10 16:00
|close
|590
|9.70
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|1212.55
|163470.78
|2868
|2006.11.10 16:00
|sell
|591
|9.80
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2869
|2006.11.10 20:00
|close
|591
|9.80
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|734.89
|164205.67
|2870
|2006.11.10 20:01
|buy
|592
|9.90
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|2871
|2006.11.10 20:22
|close
|592
|9.90
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|-618.79
|163586.88
|2872
|2006.11.10 20:22
|sell
|593
|9.80
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2873
|2006.11.13 00:00
|close
|593
|9.80
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|-122.46
|163464.42
|2874
|2006.11.13 00:01
|buy
|594
|9.10
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|2875
|2006.11.13 04:00
|close
|594
|9.10
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|1365.01
|164829.43
|2876
|2006.11.13 04:00
|sell
|595
|9.90
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|2877
|2006.11.13 08:00
|close
|595
|9.90
|1.2868
|0.0000
|0.0000
|-247.47
|164581.96
|2878
|2006.11.13 08:00
|sell
|596
|9.90
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|2879
|2006.11.13 12:00
|close
|596
|9.90
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|3093.73
|167675.69
|2880
|2006.11.13 12:00
|buy
|597
|10.10
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|2881
|2006.11.13 12:03
|close
|597
|10.10
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|-378.75
|167296.94
|2882
|2006.11.13 16:00
|buy
|598
|10.00
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|2883
|2006.11.13 16:05
|close
|598
|10.00
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|-624.95
|166671.99
|2884
|2006.11.13 16:05
|sell
|599
|9.30
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|2885
|2006.11.13 20:00
|close
|599
|9.30
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|1743.78
|168415.77
|2886
|2006.11.13 20:00
|buy
|600
|10.10
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|2887
|2006.11.14 00:00
|close
|600
|10.10
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|505.00
|168920.77
|2888
|2006.11.14 00:01
|sell
|601
|10.10
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2889
|2006.11.14 00:03
|close
|601
|10.10
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|-505.02
|168415.75
|2890
|2006.11.14 00:03
|buy
|602
|10.10
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|2891
|2006.11.14 04:00
|close
|602
|10.10
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|252.46
|168668.21
|2892
|2006.11.14 04:00
|sell
|603
|10.10
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2893
|2006.11.14 04:03
|close
|603
|10.10
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|-504.96
|168163.25
|2894
|2006.11.14 04:04
|buy
|604
|10.10
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|2895
|2006.11.14 08:00
|close
|604
|10.10
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|883.81
|169047.06
|2896
|2006.11.14 08:00
|sell
|605
|10.10
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|2897
|2006.11.14 12:00
|close
|605
|10.10
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|252.55
|169299.61
|2898
|2006.11.14 12:01
|buy
|606
|10.20
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|2899
|2006.11.14 14:34
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2827
|0.0000
|2900
|2006.11.14 14:34
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2828
|0.0000
|2901
|2006.11.14 14:34
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2829
|0.0000
|2902
|2006.11.14 14:34
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2830
|0.0000
|2903
|2006.11.14 14:34
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2831
|0.0000
|2904
|2006.11.14 14:35
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2832
|0.0000
|2905
|2006.11.14 15:01
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2833
|0.0000
|2906
|2006.11.14 15:01
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2834
|0.0000
|2907
|2006.11.14 15:01
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2836
|0.0000
|2908
|2006.11.14 15:06
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2837
|0.0000
|2909
|2006.11.14 15:06
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2838
|0.0000
|2910
|2006.11.14 15:06
|modify
|606
|10.20
|1.2826
|1.2839
|0.0000
|2911
|2006.11.14 16:00
|close
|606
|10.20
|1.2841
|1.2839
|0.0000
|1912.58
|171212.19
|2912
|2006.11.14 16:00
|sell
|607
|10.30
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|2913
|2006.11.14 16:11
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2841
|0.0000
|2914
|2006.11.14 16:12
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2840
|0.0000
|2915
|2006.11.14 16:12
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2839
|0.0000
|2916
|2006.11.14 16:12
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2837
|0.0000
|2917
|2006.11.14 16:12
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2835
|0.0000
|2918
|2006.11.14 16:12
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2833
|0.0000
|2919
|2006.11.14 16:13
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2831
|0.0000
|2920
|2006.11.14 16:13
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2830
|0.0000
|2921
|2006.11.14 16:13
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2829
|0.0000
|2922
|2006.11.14 16:13
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2827
|0.0000
|2923
|2006.11.14 16:13
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2826
|0.0000
|2924
|2006.11.14 16:13
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2825
|0.0000
|2925
|2006.11.14 16:13
|modify
|607
|10.30
|1.2841
|1.2822
|0.0000
|2926
|2006.11.14 20:00
|close
|607
|10.30
|1.2820
|1.2822
|0.0000
|2703.73
|173915.92
|2927
|2006.11.14 20:00
|buy
|608
|10.40
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|2928
|2006.11.15 04:00
|close
|608
|10.40
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|-1039.95
|172875.97
|2929
|2006.11.15 04:04
|sell
|609
|10.40
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|2930
|2006.11.15 08:00
|close
|609
|10.40
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|520.00
|173395.97
|2931
|2006.11.15 08:01
|sell
|610
|10.40
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|2932
|2006.11.15 12:00
|close
|610
|10.40
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|1950.08
|175346.05
|2933
|2006.11.15 12:00
|buy
|611
|10.50
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|2934
|2006.11.15 12:00
|close
|611
|10.50
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|-393.75
|174952.30
|2935
|2006.11.15 12:00
|sell
|612
|10.50
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2936
|2006.11.15 16:00
|close
|612
|10.50
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|-1312.56
|173639.74
|2937
|2006.11.15 16:01
|buy
|613
|9.70
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|2938
|2006.11.15 20:00
|close
|613
|9.70
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|1940.09
|175579.83
|2939
|2006.11.15 20:00
|sell
|614
|10.50
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2940
|2006.11.16 03:42
|close
|614
|10.50
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|-3018.74
|172561.09
|2941
|2006.11.16 03:42
|buy
|615
|10.40
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|2942
|2006.11.16 04:00
|close
|615
|10.40
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|-520.02
|172041.07
|2943
|2006.11.16 04:01
|sell
|616
|9.60
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2944
|2006.11.16 12:00
|close
|616
|9.60
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2759.94
|174801.01
|2945
|2006.11.16 12:00
|buy
|617
|10.50
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|2946
|2006.11.16 14:31
|modify
|617
|10.50
|1.2809
|1.2809
|0.0000
|2947
|2006.11.16 14:31
|modify
|617
|10.50
|1.2809
|1.2810
|0.0000
|2948
|2006.11.16 14:55
|s/l
|617
|10.50
|1.2810
|1.2810
|0.0000
|131.31
|174932.32
|2949
|2006.11.16 14:55
|buy
|618
|10.50
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2950
|2006.11.16 16:00
|close
|618
|10.50
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|-131.25
|174801.07
|2951
|2006.11.16 16:00
|sell
|619
|10.50
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2952
|2006.11.16 20:00
|close
|619
|10.50
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2493.76
|177294.83
|2953
|2006.11.16 20:00
|buy
|620
|10.60
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2954
|2006.11.17 00:01
|close
|620
|10.60
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|662.52
|177957.35
|2955
|2006.11.17 00:01
|sell
|621
|10.70
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|2956
|2006.11.17 04:00
|close
|621
|10.70
|1.2787
|0.0000
|0.0000
|1337.62
|179294.97
|2957
|2006.11.17 04:02
|sell
|622
|10.80
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|2958
|2006.11.17 08:00
|close
|622
|10.80
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|809.88
|180104.85
|2959
|2006.11.17 08:00
|buy
|623
|10.80
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|2960
|2006.11.17 08:08
|close
|623
|10.80
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|-405.00
|179699.85
|2961
|2006.11.17 08:08
|sell
|624
|10.80
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|2962
|2006.11.17 12:02
|close
|624
|10.80
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|-269.97
|179429.88
|2963
|2006.11.17 12:04
|buy
|625
|10.10
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|2964
|2006.11.17 16:00
|close
|625
|10.10
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|3408.63
|182838.51
|2965
|2006.11.17 16:00
|buy
|626
|11.00
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2966
|2006.11.17 16:19
|modify
|626
|11.00
|1.2810
|1.2812
|0.0000
|2967
|2006.11.17 16:38
|modify
|626
|11.00
|1.2810
|1.2813
|0.0000
|2968
|2006.11.17 16:39
|modify
|626
|11.00
|1.2810
|1.2814
|0.0000
|2969
|2006.11.17 20:00
|close
|626
|11.00
|1.2829
|1.2814
|0.0000
|2612.51
|185451.02
|2970
|2006.11.17 20:00
|sell
|627
|11.10
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2971
|2006.11.20 00:16
|close
|627
|11.10
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|-277.47
|185173.55
|2972
|2006.11.20 00:17
|buy
|628
|11.10
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2973
|2006.11.20 04:00
|close
|628
|11.10
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|1248.86
|186422.41
|2974
|2006.11.20 04:00
|sell
|629
|11.20
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2975
|2006.11.20 08:00
|close
|629
|11.20
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|-560.03
|185862.38
|2976
|2006.11.20 08:00
|buy
|630
|11.20
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|2977
|2006.11.20 16:01
|close
|630
|11.20
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|-2520.01
|183342.37
|2978
|2006.11.20 16:01
|sell
|631
|10.30
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2979
|2006.11.20 20:00
|close
|631
|10.30
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|2703.80
|186046.17
|2980
|2006.11.20 20:00
|buy
|632
|11.20
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|2981
|2006.11.21 00:00
|close
|632
|11.20
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|840.04
|186886.21
|2982
|2006.11.21 01:13
|buy
|633
|11.20
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|2983
|2006.11.21 04:00
|close
|633
|11.20
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|0.07
|186886.28
|2984
|2006.11.21 04:03
|sell
|634
|11.20
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|2985
|2006.11.21 08:00
|close
|634
|11.20
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|0.07
|186886.35
|2986
|2006.11.21 08:01
|buy
|635
|11.20
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|2987
|2006.11.21 12:00
|close
|635
|11.20
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|-139.95
|186746.40
|2988
|2006.11.21 12:00
|sell
|636
|11.20
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2989
|2006.11.21 16:00
|close
|636
|11.20
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|560.00
|187306.40
|2990
|2006.11.21 16:00
|buy
|637
|11.20
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2991
|2006.11.21 20:27
|modify
|637
|11.20
|1.2812
|1.2813
|0.0000
|2992
|2006.11.21 20:28
|modify
|637
|11.20
|1.2812
|1.2814
|0.0000
|2993
|2006.11.21 20:28
|modify
|637
|11.20
|1.2812
|1.2815
|0.0000
|2994
|2006.11.21 20:28
|modify
|637
|11.20
|1.2812
|1.2817
|0.0000
|2995
|2006.11.21 20:28
|modify
|637
|11.20
|1.2812
|1.2818
|0.0000
|2996
|2006.11.21 20:28
|modify
|637
|11.20
|1.2812
|1.2820
|0.0000
|2997
|2006.11.21 20:28
|modify
|637
|11.20
|1.2812
|1.2822
|0.0000
|2998
|2006.11.21 20:28
|modify
|637
|11.20
|1.2812
|1.2823
|0.0000
|2999
|2006.11.22 00:00
|close
|637
|11.20
|1.2846
|1.2823
|0.0000
|4760.03
|192066.43
|3000
|2006.11.22 00:00
|sell
|638
|11.50
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|3001
|2006.11.22 02:42
|close
|638
|11.50
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|-575.02
|191491.41
|3002
|2006.11.22 02:43
|buy
|639
|11.50
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|3003
|2006.11.22 04:00
|close
|639
|11.50
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|1006.14
|192497.55
|3004
|2006.11.22 04:02
|sell
|640
|11.50
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|3005
|2006.11.22 04:03
|close
|640
|11.50
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|-431.25
|192066.30
|3006
|2006.11.22 04:03
|buy
|641
|11.50
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|3007
|2006.11.22 12:00
|close
|641
|11.50
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|0.07
|192066.37
|3008
|2006.11.22 12:06
|buy
|642
|11.50
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|3009
|2006.11.22 14:22
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2867
|0.0000
|3010
|2006.11.22 14:28
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2868
|0.0000
|3011
|2006.11.22 14:29
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2869
|0.0000
|3012
|2006.11.22 14:29
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2870
|0.0000
|3013
|2006.11.22 14:29
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2871
|0.0000
|3014
|2006.11.22 14:29
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2872
|0.0000
|3015
|2006.11.22 14:29
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2873
|0.0000
|3016
|2006.11.22 14:29
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2874
|0.0000
|3017
|2006.11.22 14:30
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2875
|0.0000
|3018
|2006.11.22 14:30
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2876
|0.0000
|3019
|2006.11.22 14:30
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2877
|0.0000
|3020
|2006.11.22 14:30
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2879
|0.0000
|3021
|2006.11.22 14:30
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2880
|0.0000
|3022
|2006.11.22 14:30
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2882
|0.0000
|3023
|2006.11.22 14:30
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2884
|0.0000
|3024
|2006.11.22 14:33
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2885
|0.0000
|3025
|2006.11.22 14:33
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2886
|0.0000
|3026
|2006.11.22 14:33
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2887
|0.0000
|3027
|2006.11.22 14:33
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2888
|0.0000
|3028
|2006.11.22 14:33
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2889
|0.0000
|3029
|2006.11.22 14:34
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2890
|0.0000
|3030
|2006.11.22 14:34
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2892
|0.0000
|3031
|2006.11.22 15:45
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2893
|0.0000
|3032
|2006.11.22 15:52
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2894
|0.0000
|3033
|2006.11.22 15:52
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2895
|0.0000
|3034
|2006.11.22 15:52
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2896
|0.0000
|3035
|2006.11.22 15:52
|modify
|642
|11.50
|1.2865
|1.2897
|0.0000
|3036
|2006.11.22 16:00
|close
|642
|11.50
|1.2920
|1.2897
|0.0000
|7906.26
|199972.63
|3037
|2006.11.22 16:00
|sell
|643
|12.00
|1.2921
|0.0000
|0.0000
|3038
|2006.11.22 16:00
|close
|643
|12.00
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|-450.00
|199522.63
|3039
|2006.11.22 16:00
|buy
|644
|12.00
|1.2924
|0.0000
|0.0000
|3040
|2006.11.22 16:26
|modify
|644
|12.00
|1.2924
|1.2924
|0.0000
|3041
|2006.11.22 16:26
|modify
|644
|12.00
|1.2924
|1.2925
|0.0000
|3042
|2006.11.22 16:26
|modify
|644
|12.00
|1.2924
|1.2926
|0.0000
|3043
|2006.11.22 18:00
|s/l
|644
|12.00
|1.2926
|1.2926
|0.0000
|300.00
|199822.63
|3044
|2006.11.22 18:00
|buy
|645
|12.00
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|3045
|2006.11.22 20:00
|close
|645
|12.00
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|449.97
|200272.60
|3046
|2006.11.22 20:00
|sell
|646
|12.00
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|3047
|2006.11.22 20:03
|close
|646
|12.00
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|-750.05
|199522.55
|3048
|2006.11.22 20:03
|buy
|647
|12.00
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|3049
|2006.11.23 00:00
|close
|647
|12.00
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|899.87
|200422.42
|3050
|2006.11.23 00:00
|sell
|648
|12.00
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|3051
|2006.11.23 04:00
|close
|648
|12.00
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|1500.15
|201922.57
|3052
|2006.11.23 04:06
|buy
|649
|12.10
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|3053
|2006.11.23 10:08
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2931
|0.0000
|3054
|2006.11.23 10:08
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2932
|0.0000
|3055
|2006.11.23 10:09
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2934
|0.0000
|3056
|2006.11.23 10:09
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2935
|0.0000
|3057
|2006.11.23 10:09
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2936
|0.0000
|3058
|2006.11.23 10:09
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2938
|0.0000
|3059
|2006.11.23 10:10
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2939
|0.0000
|3060
|2006.11.23 10:10
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2940
|0.0000
|3061
|2006.11.23 10:10
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2942
|0.0000
|3062
|2006.11.23 10:11
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2943
|0.0000
|3063
|2006.11.23 10:50
|modify
|649
|12.10
|1.2930
|1.2944
|0.0000
|3064
|2006.11.23 12:00
|close
|649
|12.10
|1.2964
|1.2944
|0.0000
|5142.35
|207064.92
|3065
|2006.11.23 12:00
|sell
|650
|12.40
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|3066
|2006.11.24 04:01
|close
|650
|12.40
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|774.83
|207839.75
|3067
|2006.11.24 04:02
|buy
|651
|12.50
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|3068
|2006.11.24 08:00
|close
|651
|12.50
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|781.27
|208621.02
|3069
|2006.11.24 08:01
|buy
|652
|12.50
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|3070
|2006.11.24 09:31
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2968
|0.0000
|3071
|2006.11.24 09:31
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2969
|0.0000
|3072
|2006.11.24 09:31
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2970
|0.0000
|3073
|2006.11.24 09:31
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2971
|0.0000
|3074
|2006.11.24 09:31
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2976
|0.0000
|3075
|2006.11.24 09:31
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2978
|0.0000
|3076
|2006.11.24 09:31
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2982
|0.0000
|3077
|2006.11.24 09:31
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2983
|0.0000
|3078
|2006.11.24 09:31
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2985
|0.0000
|3079
|2006.11.24 09:31
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2988
|0.0000
|3080
|2006.11.24 09:32
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2990
|0.0000
|3081
|2006.11.24 09:32
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2991
|0.0000
|3082
|2006.11.24 09:32
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2992
|0.0000
|3083
|2006.11.24 09:32
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2993
|0.0000
|3084
|2006.11.24 09:32
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2995
|0.0000
|3085
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2997
|0.0000
|3086
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2998
|0.0000
|3087
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.2999
|0.0000
|3088
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3000
|0.0000
|3089
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3001
|0.0000
|3090
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3002
|0.0000
|3091
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3003
|0.0000
|3092
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3005
|0.0000
|3093
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3008
|0.0000
|3094
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3011
|0.0000
|3095
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3014
|0.0000
|3096
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3017
|0.0000
|3097
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3020
|0.0000
|3098
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3021
|0.0000
|3099
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3024
|0.0000
|3100
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3026
|0.0000
|3101
|2006.11.24 09:33
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3028
|0.0000
|3102
|2006.11.24 09:34
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3030
|0.0000
|3103
|2006.11.24 09:34
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3033
|0.0000
|3104
|2006.11.24 09:34
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3034
|0.0000
|3105
|2006.11.24 09:34
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3036
|0.0000
|3106
|2006.11.24 09:34
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3038
|0.0000
|3107
|2006.11.24 09:34
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3040
|0.0000
|3108
|2006.11.24 09:34
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3042
|0.0000
|3109
|2006.11.24 09:34
|modify
|652
|12.50
|1.2968
|1.3044
|0.0000
|3110
|2006.11.24 09:38
|s/l
|652
|12.50
|1.3044
|1.3044
|0.0000
|11875.05
|220496.07
|3111
|2006.11.24 09:38
|buy
|653
|13.20
|1.3046
|0.0000
|0.0000
|3112
|2006.11.24 09:48
|modify
|653
|13.20
|1.3046
|1.3046
|0.0000
|3113
|2006.11.24 09:48
|modify
|653
|13.20
|1.3046
|1.3048
|0.0000
|3114
|2006.11.24 09:48
|modify
|653
|13.20
|1.3046
|1.3050
|0.0000
|3115
|2006.11.24 09:49
|modify
|653
|13.20
|1.3046
|1.3052
|0.0000
|3116
|2006.11.24 09:49
|modify
|653
|13.20
|1.3046
|1.3053
|0.0000
|3117
|2006.11.24 09:49
|modify
|653
|13.20
|1.3046
|1.3055
|0.0000
|3118
|2006.11.24 09:49
|modify
|653
|13.20
|1.3046
|1.3056
|0.0000
|3119
|2006.11.24 10:32
|s/l
|653
|13.20
|1.3056
|1.3056
|0.0000
|1650.00
|222146.07
|3120
|2006.11.24 10:32
|buy
|654
|13.30
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|3121
|2006.11.24 11:21
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3060
|0.0000
|3122
|2006.11.24 11:30
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3061
|0.0000
|3123
|2006.11.24 11:31
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3062
|0.0000
|3124
|2006.11.24 11:31
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3063
|0.0000
|3125
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3064
|0.0000
|3126
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3065
|0.0000
|3127
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3066
|0.0000
|3128
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3067
|0.0000
|3129
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3069
|0.0000
|3130
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3071
|0.0000
|3131
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3072
|0.0000
|3132
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3075
|0.0000
|3133
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3076
|0.0000
|3134
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3077
|0.0000
|3135
|2006.11.24 11:32
|modify
|654
|13.30
|1.3059
|1.3079
|0.0000
|3136
|2006.11.24 11:59
|s/l
|654
|13.30
|1.3079
|1.3079
|0.0000
|3325.00
|225471.07
|3137
|2006.11.24 11:59
|buy
|655
|13.50
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|3138
|2006.11.24 12:00
|close
|655
|13.50
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|-337.55
|225133.52
|3139
|2006.11.24 12:00
|sell
|656
|13.50
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|3140
|2006.11.24 12:00
|close
|656
|13.50
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|-168.70
|224964.82
|3141
|2006.11.24 12:02
|buy
|657
|12.60
|1.3083
|0.0000
|0.0000
|3142
|2006.11.24 16:00
|close
|657
|12.60
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|-314.97
|224649.85
|3143
|2006.11.24 16:00
|sell
|658
|12.20
|1.3080
|0.0000
|0.0000
|3144
|2006.11.24 20:03
|close
|658
|12.20
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|-2592.49
|222057.36
|3145
|2006.11.24 20:04
|buy
|659
|11.50
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|3146
|2006.11.27 00:00
|modify
|659
|11.50
|1.3098
|1.3123
|0.0000
|3147
|2006.11.27 00:00
|modify
|659
|11.50
|1.3098
|1.3124
|0.0000
|3148
|2006.11.27 00:00
|close
|659
|11.50
|1.3153
|1.3124
|0.0000
|7906.26
|229963.62
|3149
|2006.11.27 00:01
|buy
|660
|13.80
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|3150
|2006.11.27 04:00
|close
|660
|13.80
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|-3967.66
|225995.96
|3151
|2006.11.27 04:02
|sell
|661
|13.60
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|3152
|2006.11.27 08:00
|close
|661
|13.60
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|680.00
|226675.96
|3153
|2006.11.27 08:00
|buy
|662
|13.60
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|3154
|2006.11.27 12:00
|close
|662
|13.60
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|-1529.96
|225146.00
|3155
|2006.11.27 12:00
|sell
|663
|13.50
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|3156
|2006.11.27 16:00
|close
|663
|13.50
|1.3112
|0.0000
|0.0000
|2193.80
|227339.80
|3157
|2006.11.27 16:00
|buy
|664
|13.60
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|3158
|2006.11.27 20:00
|close
|664
|13.60
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|2379.85
|229719.65
|3159
|2006.11.27 20:00
|sell
|665
|13.80
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|3160
|2006.11.27 20:02
|close
|665
|13.80
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|-690.03
|229029.62
|3161
|2006.11.27 20:03
|buy
|666
|13.70
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|3162
|2006.11.28 00:00
|close
|666
|13.70
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|342.43
|229372.05
|3163
|2006.11.28 00:03
|sell
|667
|13.80
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|3164
|2006.11.28 00:04
|close
|667
|13.80
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|-862.76
|228509.29
|3165
|2006.11.28 00:04
|buy
|668
|13.70
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|3166
|2006.11.28 04:00
|close
|668
|13.70
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|342.65
|228851.94
|3167
|2006.11.28 04:01
|sell
|669
|13.70
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|3168
|2006.11.28 08:00
|close
|669
|13.70
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|1712.67
|230564.61
|3169
|2006.11.28 08:00
|buy
|670
|13.80
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|3170
|2006.11.28 09:08
|modify
|670
|13.80
|1.3130
|1.3130
|0.0000
|3171
|2006.11.28 09:11
|modify
|670
|13.80
|1.3130
|1.3132
|0.0000
|3172
|2006.11.28 09:48
|s/l
|670
|13.80
|1.3132
|1.3132
|0.0000
|345.15
|230909.76
|3173
|2006.11.28 09:48
|buy
|671
|13.90
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|3174
|2006.11.28 12:00
|close
|671
|13.90
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|868.56
|231778.32
|3175
|2006.11.28 12:00
|sell
|672
|13.90
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|3176
|2006.11.28 12:00
|close
|672
|13.90
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|-1042.50
|230735.82
|3177
|2006.11.28 12:00
|buy
|673
|13.80
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|3178
|2006.11.28 14:35
|modify
|673
|13.80
|1.3146
|1.3148
|0.0000
|3179
|2006.11.28 14:35
|modify
|673
|13.80
|1.3146
|1.3149
|0.0000
|3180
|2006.11.28 16:00
|close
|673
|13.80
|1.3163
|1.3149
|0.0000
|2932.46
|233668.28
|3181
|2006.11.28 16:00
|sell
|674
|14.00
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|3182
|2006.11.28 20:07
|close
|674
|14.00
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-2449.84
|231218.44
|3183
|2006.11.28 20:07
|buy
|675
|13.90
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|3184
|2006.11.29 00:00
|close
|675
|13.90
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|1911.35
|233129.79
|3185
|2006.11.29 00:00
|sell
|676
|14.00
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|3186
|2006.11.29 10:13
|modify
|676
|14.00
|1.3193
|1.3193
|0.0000
|3187
|2006.11.29 10:13
|modify
|676
|14.00
|1.3193
|1.3192
|0.0000
|3188
|2006.11.29 10:17
|modify
|676
|14.00
|1.3193
|1.3190
|0.0000
|3189
|2006.11.29 10:58
|modify
|676
|14.00
|1.3193
|1.3189
|0.0000
|3190
|2006.11.29 10:58
|modify
|676
|14.00
|1.3193
|1.3188
|0.0000
|3191
|2006.11.29 11:51
|modify
|676
|14.00
|1.3193
|1.3187
|0.0000
|3192
|2006.11.29 11:51
|modify
|676
|14.00
|1.3193
|1.3186
|0.0000
|3193
|2006.11.29 11:51
|modify
|676
|14.00
|1.3193
|1.3185
|0.0000
|3194
|2006.11.29 12:00
|close
|676
|14.00
|1.3162
|1.3185
|0.0000
|5425.16
|238554.95
|3195
|2006.11.29 12:00
|buy
|677
|14.30
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|3196
|2006.11.29 16:00
|close
|677
|14.30
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|536.25
|239091.20
|3197
|2006.11.29 16:00
|sell
|678
|14.30
|1.3165
|0.0000
|0.0000
|3198
|2006.11.29 19:27
|modify
|678
|14.30
|1.3165
|1.3165
|0.0000
|3199
|2006.11.30 03:05
|s/l
|678
|14.30
|1.3165
|1.3165
|0.0000
|0.00
|239091.20
|3200
|2006.11.30 05:56
|buy
|679
|14.30
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|3201
|2006.11.30 08:00
|close
|679
|14.30
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|893.56
|239984.76
|3202
|2006.11.30 08:00
|sell
|680
|14.40
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|3203
|2006.11.30 08:01
|close
|680
|14.40
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|-540.00
|239444.76
|3204
|2006.11.30 08:01
|buy
|681
|14.40
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|3205
|2006.11.30 10:25
|modify
|681
|14.40
|1.3180
|1.3180
|0.0000
|3206
|2006.11.30 12:00
|close
|681
|14.40
|1.3193
|1.3180
|0.0000
|2340.26
|241785.02
|3207
|2006.11.30 12:00
|sell
|682
|14.50
|1.3193
|0.0000
|0.0000
|3208
|2006.11.30 16:00
|close
|682
|14.50
|1.3218
|0.0000
|0.0000
|-4531.05
|237253.97
|3209
|2006.11.30 16:00
|buy
|683
|14.20
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|3210
|2006.11.30 16:32
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3217
|0.0000
|3211
|2006.11.30 16:32
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3218
|0.0000
|3212
|2006.11.30 16:32
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3219
|0.0000
|3213
|2006.11.30 16:51
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3221
|0.0000
|3214
|2006.11.30 16:51
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3222
|0.0000
|3215
|2006.11.30 16:57
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3228
|0.0000
|3216
|2006.11.30 16:59
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3229
|0.0000
|3217
|2006.11.30 16:59
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3230
|0.0000
|3218
|2006.11.30 17:15
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3236
|0.0000
|3219
|2006.11.30 17:15
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3237
|0.0000
|3220
|2006.11.30 17:16
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3238
|0.0000
|3221
|2006.11.30 17:17
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3239
|0.0000
|3222
|2006.11.30 17:17
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3240
|0.0000
|3223
|2006.11.30 17:17
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3241
|0.0000
|3224
|2006.11.30 17:34
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3242
|0.0000
|3225
|2006.11.30 17:34
|modify
|683
|14.20
|1.3217
|1.3243
|0.0000
|3226
|2006.11.30 20:00
|close
|683
|14.20
|1.3254
|1.3243
|0.0000
|6567.70
|243821.67
|3227
|2006.11.30 20:00
|sell
|684
|14.60
|1.3254
|0.0000
|0.0000
|3228
|2006.12.01 00:00
|close
|684
|14.60
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|2190.24
|246011.91
|3229
|2006.12.01 00:00
|buy
|685
|14.80
|1.3242
|0.0000
|0.0000
|3230
|2006.12.01 04:00
|close
|685
|14.80
|1.3258
|0.0000
|0.0000
|2959.92
|248971.83
|3231
|2006.12.01 04:00
|sell
|686
|14.90
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|3232
|2006.12.01 04:03
|close
|686
|14.90
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|-744.81
|248227.02
|3233
|2006.12.01 04:03
|buy
|687
|14.90
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|3234
|2006.12.01 08:00
|close
|687
|14.90
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|372.66
|248599.68
|3235
|2006.12.01 08:00
|sell
|688
|14.90
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|3236
|2006.12.01 10:51
|modify
|688
|14.90
|1.3264
|1.3263
|0.0000
|3237
|2006.12.01 10:51
|modify
|688
|14.90
|1.3264
|1.3261
|0.0000
|3238
|2006.12.01 10:51
|modify
|688
|14.90
|1.3264
|1.3259
|0.0000
|3239
|2006.12.01 10:51
|modify
|688
|14.90
|1.3264
|1.3258
|0.0000
|3240
|2006.12.01 10:52
|modify
|688
|14.90
|1.3264
|1.3257
|0.0000
|3241
|2006.12.01 11:10
|modify
|688
|14.90
|1.3264
|1.3256
|0.0000
|3242
|2006.12.01 11:10
|modify
|688
|14.90
|1.3264
|1.3254
|0.0000
|3243
|2006.12.01 11:11
|modify
|688
|14.90
|1.3264
|1.3253
|0.0000
|3244
|2006.12.01 11:23
|modify
|688
|14.90
|1.3264
|1.3252
|0.0000
|3245
|2006.12.01 12:00
|close
|688
|14.90
|1.3238
|1.3252
|0.0000
|4842.51
|253442.19
|3246
|2006.12.01 12:00
|buy
|689
|15.20
|1.3238
|0.0000
|0.0000
|3247
|2006.12.01 15:15
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3239
|0.0000
|3248
|2006.12.01 15:20
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3241
|0.0000
|3249
|2006.12.01 15:20
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3242
|0.0000
|3250
|2006.12.01 15:20
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3244
|0.0000
|3251
|2006.12.01 15:20
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3245
|0.0000
|3252
|2006.12.01 15:20
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3247
|0.0000
|3253
|2006.12.01 15:21
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3248
|0.0000
|3254
|2006.12.01 15:21
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3249
|0.0000
|3255
|2006.12.01 15:21
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3251
|0.0000
|3256
|2006.12.01 15:21
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3252
|0.0000
|3257
|2006.12.01 15:21
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3253
|0.0000
|3258
|2006.12.01 15:21
|modify
|689
|15.20
|1.3238
|1.3254
|0.0000
|3259
|2006.12.01 16:00
|close
|689
|15.20
|1.3275
|1.3254
|0.0000
|7029.90
|260472.09
|3260
|2006.12.01 16:00
|buy
|690
|15.60
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|3261
|2006.12.01 16:09
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3282
|0.0000
|3262
|2006.12.01 16:09
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3284
|0.0000
|3263
|2006.12.01 16:10
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3285
|0.0000
|3264
|2006.12.01 16:10
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3286
|0.0000
|3265
|2006.12.01 16:11
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3287
|0.0000
|3266
|2006.12.01 16:11
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3288
|0.0000
|3267
|2006.12.01 16:11
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3289
|0.0000
|3268
|2006.12.01 16:11
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3290
|0.0000
|3269
|2006.12.01 16:28
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3291
|0.0000
|3270
|2006.12.01 16:29
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3292
|0.0000
|3271
|2006.12.01 16:29
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3294
|0.0000
|3272
|2006.12.01 16:29
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3295
|0.0000
|3273
|2006.12.01 16:29
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3297
|0.0000
|3274
|2006.12.01 16:29
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3298
|0.0000
|3275
|2006.12.01 16:29
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3300
|0.0000
|3276
|2006.12.01 16:30
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3301
|0.0000
|3277
|2006.12.01 16:30
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3302
|0.0000
|3278
|2006.12.01 16:38
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3303
|0.0000
|3279
|2006.12.01 16:38
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3304
|0.0000
|3280
|2006.12.01 16:38
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3305
|0.0000
|3281
|2006.12.01 16:38
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3308
|0.0000
|3282
|2006.12.01 16:38
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3310
|0.0000
|3283
|2006.12.01 16:38
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3311
|0.0000
|3284
|2006.12.01 16:38
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3313
|0.0000
|3285
|2006.12.01 16:38
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3314
|0.0000
|3286
|2006.12.01 16:39
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3315
|0.0000
|3287
|2006.12.01 16:39
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3316
|0.0000
|3288
|2006.12.01 16:39
|modify
|690
|15.60
|1.3281
|1.3317
|0.0000
|3289
|2006.12.01 17:14
|s/l
|690
|15.60
|1.3317
|1.3317
|0.0000
|7020.00
|267492.09
|3290
|2006.12.01 17:14
|buy
|691
|16.00
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|3291
|2006.12.01 20:00
|close
|691
|16.00
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|0.03
|267492.12
|3292
|2006.12.01 20:00
|sell
|692
|16.00
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|3293
|2006.12.01 20:21
|close
|692
|16.00
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|-1000.07
|266492.05
|3294
|2006.12.01 20:21
|buy
|693
|16.00
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|3295
|2006.12.04 00:00
|modify
|693
|16.00
|1.3324
|1.3329
|0.0000
|3296
|2006.12.04 00:00
|modify
|693
|16.00
|1.3324
|1.3332
|0.0000
|3297
|2006.12.04 00:00
|close
|693
|16.00
|1.3359
|1.3332
|0.0000
|6999.83
|273491.88
|3298
|2006.12.04 00:01
|sell
|694
|16.40
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|3299
|2006.12.04 02:17
|modify
|694
|16.40
|1.3360
|1.3359
|0.0000
|3300
|2006.12.04 02:17
|modify
|694
|16.40
|1.3360
|1.3357
|0.0000
|3301
|2006.12.04 02:26
|modify
|694
|16.40
|1.3360
|1.3356
|0.0000
|3302
|2006.12.04 02:26
|modify
|694
|16.40
|1.3360
|1.3355
|0.0000
|3303
|2006.12.04 02:28
|modify
|694
|16.40
|1.3360
|1.3354
|0.0000
|3304
|2006.12.04 02:31
|modify
|694
|16.40
|1.3360
|1.3353
|0.0000
|3305
|2006.12.04 02:31
|modify
|694
|16.40
|1.3360
|1.3351
|0.0000
|3306
|2006.12.04 04:00
|close
|694
|16.40
|1.3329
|1.3351
|0.0000
|6354.94
|279846.82
|3307
|2006.12.04 04:00
|buy
|695
|16.80
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|3308
|2006.12.04 08:02
|close
|695
|16.80
|1.3315
|0.0000
|0.0000
|-2729.96
|277116.86
|3309
|2006.12.04 08:02
|sell
|696
|16.60
|1.3316
|0.0000
|0.0000
|3310
|2006.12.04 09:28
|modify
|696
|16.60
|1.3316
|1.3315
|0.0000
|3311
|2006.12.04 09:28
|modify
|696
|16.60
|1.3316
|1.3314
|0.0000
|3312
|2006.12.04 11:48
|s/l
|696
|16.60
|1.3314
|1.3314
|0.0000
|414.90
|277531.76
|3313
|2006.12.04 11:48
|sell
|697
|16.70
|1.3312
|0.0000
|0.0000
|3314
|2006.12.04 12:00
|close
|697
|16.70
|1.3313
|0.0000
|0.0000
|-208.68
|277323.08
|3315
|2006.12.04 12:01
|buy
|698
|16.60
|1.3314
|0.0000
|0.0000
|3316
|2006.12.04 20:00
|close
|698
|16.60
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|1037.53
|278360.61
|3317
|2006.12.04 20:00
|sell
|699
|16.70
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|3318
|2006.12.04 20:01
|close
|699
|16.70
|1.3321
|0.0000
|0.0000
|-626.25
|277734.36
|3319
|2006.12.04 20:02
|buy
|700
|16.70
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|3320
|2006.12.05 00:00
|close
|700
|16.70
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|3548.70
|281283.06
|3321
|2006.12.05 00:00
|sell
|701
|16.90
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|3322
|2006.12.05 04:00
|close
|701
|16.90
|1.3326
|0.0000
|0.0000
|2957.59
|284240.65
|3323
|2006.12.05 04:01
|buy
|702
|17.10
|1.3327
|0.0000
|0.0000
|3324
|2006.12.05 04:06
|close
|702
|17.10
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|-641.25
|283599.40
|3325
|2006.12.05 04:07
|sell
|703
|17.00
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|3326
|2006.12.05 12:00
|close
|703
|17.00
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|637.46
|284236.86
|3327
|2006.12.05 12:00
|buy
|704
|17.10
|1.3320
|0.0000
|0.0000
|3328
|2006.12.05 14:30
|modify
|704
|17.10
|1.3320
|1.3321
|0.0000
|3329
|2006.12.05 14:30
|modify
|704
|17.10
|1.3320
|1.3322
|0.0000
|3330
|2006.12.05 14:30
|modify
|704
|17.10
|1.3320
|1.3324
|0.0000
|3331
|2006.12.05 14:30
|modify
|704
|17.10
|1.3320
|1.3326
|0.0000
|3332
|2006.12.05 14:31
|modify
|704
|17.10
|1.3320
|1.3327
|0.0000
|3333
|2006.12.05 14:31
|modify
|704
|17.10
|1.3320
|1.3328
|0.0000
|3334
|2006.12.05 14:32
|modify
|704
|17.10
|1.3320
|1.3329
|0.0000
|3335
|2006.12.05 14:32
|modify
|704
|17.10
|1.3320
|1.3331
|0.0000
|3336
|2006.12.05 14:50
|s/l
|704
|17.10
|1.3331
|1.3331
|0.0000
|2351.25
|286588.11
|3337
|2006.12.05 14:50
|buy
|705
|17.20
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|3338
|2006.12.05 16:00
|close
|705
|17.20
|1.3343
|0.0000
|0.0000
|1935.09
|288523.20
|3339
|2006.12.05 16:00
|sell
|706
|17.30
|1.3342
|0.0000
|0.0000
|3340
|2006.12.05 16:01
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3342
|0.0000
|3341
|2006.12.05 16:01
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3341
|0.0000
|3342
|2006.12.05 16:01
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3338
|0.0000
|3343
|2006.12.05 16:12
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3337
|0.0000
|3344
|2006.12.05 16:12
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3335
|0.0000
|3345
|2006.12.05 16:12
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3334
|0.0000
|3346
|2006.12.05 16:12
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3333
|0.0000
|3347
|2006.12.05 16:12
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3331
|0.0000
|3348
|2006.12.05 16:12
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3330
|0.0000
|3349
|2006.12.05 16:12
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3328
|0.0000
|3350
|2006.12.05 16:12
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3326
|0.0000
|3351
|2006.12.05 16:13
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3325
|0.0000
|3352
|2006.12.05 16:13
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3324
|0.0000
|3353
|2006.12.05 16:13
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3323
|0.0000
|3354
|2006.12.05 16:27
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3322
|0.0000
|3355
|2006.12.05 16:27
|modify
|706
|17.30
|1.3342
|1.3319
|0.0000
|3356
|2006.12.05 17:10
|s/l
|706
|17.30
|1.3319
|1.3319
|0.0000
|4973.75
|293496.95
|3357
|2006.12.05 17:10
|sell
|707
|17.60
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|3358
|2006.12.05 20:00
|close
|707
|17.60
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|-2200.00
|291296.95
|3359
|2006.12.05 20:00
|buy
|708
|17.50
|1.3328
|0.0000
|0.0000
|3360
|2006.12.05 20:39
|close
|708
|17.50
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|-875.04
|290421.91
|3361
|2006.12.05 20:39
|sell
|709
|16.20
|1.3325
|0.0000
|0.0000
|3362
|2006.12.06 00:00
|close
|709
|16.20
|1.3319
|0.0000
|0.0000
|1215.10
|291637.01
|3363
|2006.12.06 00:01
|buy
|710
|17.50
|1.3318
|0.0000
|0.0000
|3364
|2006.12.06 04:00
|close
|710
|17.50
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|-218.94
|291418.07
|3365
|2006.12.06 04:00
|sell
|711
|17.50
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|3366
|2006.12.06 10:16
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3316
|0.0000
|3367
|2006.12.06 10:18
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3315
|0.0000
|3368
|2006.12.06 10:18
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3313
|0.0000
|3369
|2006.12.06 10:18
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3312
|0.0000
|3370
|2006.12.06 10:18
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3309
|0.0000
|3371
|2006.12.06 10:18
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3305
|0.0000
|3372
|2006.12.06 10:39
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3304
|0.0000
|3373
|2006.12.06 10:39
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3300
|0.0000
|3374
|2006.12.06 10:40
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3298
|0.0000
|3375
|2006.12.06 10:40
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3297
|0.0000
|3376
|2006.12.06 10:40
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3296
|0.0000
|3377
|2006.12.06 10:40
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3295
|0.0000
|3378
|2006.12.06 10:40
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3293
|0.0000
|3379
|2006.12.06 10:40
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3292
|0.0000
|3380
|2006.12.06 10:40
|modify
|711
|17.50
|1.3317
|1.3290
|0.0000
|3381
|2006.12.06 12:00
|close
|711
|17.50
|1.3284
|1.3290
|0.0000
|7218.75
|298636.82
|3382
|2006.12.06 12:00
|buy
|712
|17.90
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|3383
|2006.12.06 12:00
|close
|712
|17.90
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|-895.00
|297741.82
|3384
|2006.12.06 12:00
|sell
|713
|17.90
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|3385
|2006.12.06 16:00
|close
|713
|17.90
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|-3580.00
|294161.82
|3386
|2006.12.06 16:00
|buy
|714
|16.40
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|3387
|2006.12.06 20:16
|close
|714
|16.40
|1.3290
|0.0000
|0.0000
|-615.01
|293546.81
|3388
|2006.12.06 20:17
|sell
|715
|15.80
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|3389
|2006.12.07 00:00
|close
|715
|15.80
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|1382.36
|294929.17
|3390
|2006.12.07 00:00
|buy
|716
|17.70
|1.3284
|0.0000
|0.0000
|3391
|2006.12.07 04:00
|close
|716
|17.70
|1.3289
|0.0000
|0.0000
|1106.28
|296035.45
|3392
|2006.12.07 04:04
|buy
|717
|17.80
|1.3293
|0.0000
|0.0000
|3393
|2006.12.07 08:00
|close
|717
|17.80
|1.3304
|0.0000
|0.0000
|2447.49
|298482.94
|3394
|2006.12.07 08:00
|sell
|718
|17.90
|1.3303
|0.0000
|0.0000
|3395
|2006.12.07 08:07
|close
|718
|17.90
|1.3308
|0.0000
|0.0000
|-1118.82
|297364.12
|3396
|2006.12.07 08:07
|buy
|719
|17.80
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|3397
|2006.12.07 12:06
|close
|719
|17.80
|1.3287
|0.0000
|0.0000
|-4895.12
|292469.00
|3398
|2006.12.07 12:07
|sell
|720
|16.30
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|3399
|2006.12.07 20:00
|close
|720
|16.30
|1.3294
|0.0000
|0.0000
|-1629.93
|290839.07
|3400
|2006.12.07 20:03
|buy
|721
|15.80
|1.3295
|0.0000
|0.0000
|3401
|2006.12.08 00:04
|close
|721
|15.80
|1.3282
|0.0000
|0.0000
|-2567.59
|288271.48
|3402
|2006.12.08 00:06
|sell
|722
|15.00
|1.3281
|0.0000
|0.0000
|3403
|2006.12.08 08:00
|close
|722
|15.00
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|-937.56
|287333.92
|3404
|2006.12.08 12:00
|buy
|723
|14.30
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|3405
|2006.12.08 14:46
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3277
|0.0000
|3406
|2006.12.08 14:46
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3279
|0.0000
|3407
|2006.12.08 14:46
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3282
|0.0000
|3408
|2006.12.08 14:46
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3284
|0.0000
|3409
|2006.12.08 14:46
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3285
|0.0000
|3410
|2006.12.08 14:46
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3287
|0.0000
|3411
|2006.12.08 14:46
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3290
|0.0000
|3412
|2006.12.08 14:46
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3292
|0.0000
|3413
|2006.12.08 14:52
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3293
|0.0000
|3414
|2006.12.08 14:52
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3294
|0.0000
|3415
|2006.12.08 14:52
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3296
|0.0000
|3416
|2006.12.08 14:52
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3299
|0.0000
|3417
|2006.12.08 14:52
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3302
|0.0000
|3418
|2006.12.08 14:52
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3304
|0.0000
|3419
|2006.12.08 14:53
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3305
|0.0000
|3420
|2006.12.08 14:53
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3307
|0.0000
|3421
|2006.12.08 14:53
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3309
|0.0000
|3422
|2006.12.08 14:53
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3310
|0.0000
|3423
|2006.12.08 14:53
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3312
|0.0000
|3424
|2006.12.08 14:53
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3313
|0.0000
|3425
|2006.12.08 14:53
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3314
|0.0000
|3426
|2006.12.08 14:53
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3316
|0.0000
|3427
|2006.12.08 14:53
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3317
|0.0000
|3428
|2006.12.08 15:16
|modify
|723
|14.30
|1.3277
|1.3318
|0.0000
|3429
|2006.12.08 16:00
|close
|723
|14.30
|1.3340
|1.3318
|0.0000
|11261.23
|298595.15
|3430
|2006.12.08 16:00
|sell
|724
|17.90
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|3431
|2006.12.08 17:26
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3339
|0.0000
|3432
|2006.12.08 17:26
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3338
|0.0000
|3433
|2006.12.08 17:26
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3337
|0.0000
|3434
|2006.12.08 17:26
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3336
|0.0000
|3435
|2006.12.08 17:26
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3335
|0.0000
|3436
|2006.12.08 17:40
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3333
|0.0000
|3437
|2006.12.08 17:41
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3332
|0.0000
|3438
|2006.12.08 17:41
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3331
|0.0000
|3439
|2006.12.08 17:41
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3330
|0.0000
|3440
|2006.12.08 17:42
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3329
|0.0000
|3441
|2006.12.08 17:42
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3327
|0.0000
|3442
|2006.12.08 17:42
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3326
|0.0000
|3443
|2006.12.08 17:42
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3324
|0.0000
|3444
|2006.12.08 17:43
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3323
|0.0000
|3445
|2006.12.08 17:43
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3321
|0.0000
|3446
|2006.12.08 17:43
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3319
|0.0000
|3447
|2006.12.08 17:44
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3318
|0.0000
|3448
|2006.12.08 17:44
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3317
|0.0000
|3449
|2006.12.08 17:44
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3316
|0.0000
|3450
|2006.12.08 17:49
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3315
|0.0000
|3451
|2006.12.08 17:49
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3314
|0.0000
|3452
|2006.12.08 17:49
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3312
|0.0000
|3453
|2006.12.08 17:49
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3310
|0.0000
|3454
|2006.12.08 17:49
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3307
|0.0000
|3455
|2006.12.08 17:49
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3305
|0.0000
|3456
|2006.12.08 17:49
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3303
|0.0000
|3457
|2006.12.08 17:49
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3300
|0.0000
|3458
|2006.12.08 17:49
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3298
|0.0000
|3459
|2006.12.08 17:50
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3297
|0.0000
|3460
|2006.12.08 17:50
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3296
|0.0000
|3461
|2006.12.08 17:50
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3295
|0.0000
|3462
|2006.12.08 17:50
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3294
|0.0000
|3463
|2006.12.08 17:50
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3292
|0.0000
|3464
|2006.12.08 17:51
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3291
|0.0000
|3465
|2006.12.08 17:51
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3289
|0.0000
|3466
|2006.12.08 17:51
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3287
|0.0000
|3467
|2006.12.08 17:51
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3285
|0.0000
|3468
|2006.12.08 17:51
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3281
|0.0000
|3469
|2006.12.08 17:52
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3278
|0.0000
|3470
|2006.12.08 17:52
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3277
|0.0000
|3471
|2006.12.08 17:52
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3276
|0.0000
|3472
|2006.12.08 17:52
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3274
|0.0000
|3473
|2006.12.08 17:53
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3273
|0.0000
|3474
|2006.12.08 17:53
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3272
|0.0000
|3475
|2006.12.08 17:53
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3271
|0.0000
|3476
|2006.12.08 17:53
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3270
|0.0000
|3477
|2006.12.08 17:53
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3269
|0.0000
|3478
|2006.12.08 17:53
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3268
|0.0000
|3479
|2006.12.08 17:53
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3266
|0.0000
|3480
|2006.12.08 17:54
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3265
|0.0000
|3481
|2006.12.08 17:54
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3262
|0.0000
|3482
|2006.12.08 17:54
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3260
|0.0000
|3483
|2006.12.08 17:54
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3255
|0.0000
|3484
|2006.12.08 17:54
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3253
|0.0000
|3485
|2006.12.08 17:54
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3249
|0.0000
|3486
|2006.12.08 17:54
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3245
|0.0000
|3487
|2006.12.08 17:55
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3244
|0.0000
|3488
|2006.12.08 17:55
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3242
|0.0000
|3489
|2006.12.08 17:55
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3239
|0.0000
|3490
|2006.12.08 17:55
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3235
|0.0000
|3491
|2006.12.08 17:55
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3232
|0.0000
|3492
|2006.12.08 17:55
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3230
|0.0000
|3493
|2006.12.08 17:55
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3226
|0.0000
|3494
|2006.12.08 17:55
|modify
|724
|17.90
|1.3339
|1.3222
|0.0000
|3495
|2006.12.08 17:57
|s/l
|724
|17.90
|1.3222
|1.3222
|0.0000
|26178.75
|324773.90
|3496
|2006.12.08 17:57
|sell
|725
|19.50
|1.3219
|0.0000
|0.0000
|3497
|2006.12.08 20:00
|close
|725
|19.50
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|2681.21
|327455.11
|3498
|2006.12.08 20:00
|buy
|726
|19.60
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|3499
|2006.12.08 20:00
|close
|726
|19.60
|1.3205
|0.0000
|0.0000
|-979.96
|326475.15
|3500
|2006.12.08 20:12
|sell
|727
|19.60
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|3501
|2006.12.11 00:00
|close
|727
|19.60
|1.3185
|0.0000
|0.0000
|4409.98
|330885.13
|3502
|2006.12.11 00:00
|sell
|728
|19.90
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|3503
|2006.12.11 02:53
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3178
|0.0000
|3504
|2006.12.11 02:54
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3176
|0.0000
|3505
|2006.12.11 02:55
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3175
|0.0000
|3506
|2006.12.11 02:57
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3174
|0.0000
|3507
|2006.12.11 03:09
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3173
|0.0000
|3508
|2006.12.11 03:09
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3171
|0.0000
|3509
|2006.12.11 03:12
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3170
|0.0000
|3510
|2006.12.11 03:13
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3169
|0.0000
|3511
|2006.12.11 03:17
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3168
|0.0000
|3512
|2006.12.11 03:18
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3166
|0.0000
|3513
|2006.12.11 03:18
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3164
|0.0000
|3514
|2006.12.11 03:19
|modify
|728
|19.90
|1.3181
|1.3162
|0.0000
|3515
|2006.12.11 04:00
|close
|728
|19.90
|1.3145
|1.3162
|0.0000
|8954.83
|339839.96
|3516
|2006.12.11 04:00
|buy
|729
|20.40
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|3517
|2006.12.11 07:25
|modify
|729
|20.40
|1.3145
|1.3146
|0.0000
|3518
|2006.12.11 07:25
|modify
|729
|20.40
|1.3145
|1.3147
|0.0000
|3519
|2006.12.11 08:00
|close
|729
|20.40
|1.3159
|1.3147
|0.0000
|3569.81
|343409.77
|3520
|2006.12.11 08:00
|sell
|730
|20.60
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|3521
|2006.12.11 08:00
|close
|730
|20.60
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|-1287.50
|342122.27
|3522
|2006.12.11 08:00
|buy
|731
|20.50
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|3523
|2006.12.11 08:43
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3162
|0.0000
|3524
|2006.12.11 08:46
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3163
|0.0000
|3525
|2006.12.11 08:47
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3164
|0.0000
|3526
|2006.12.11 08:47
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3165
|0.0000
|3527
|2006.12.11 08:47
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3167
|0.0000
|3528
|2006.12.11 08:47
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3168
|0.0000
|3529
|2006.12.11 08:47
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3169
|0.0000
|3530
|2006.12.11 08:47
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3170
|0.0000
|3531
|2006.12.11 08:48
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3172
|0.0000
|3532
|2006.12.11 08:48
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3173
|0.0000
|3533
|2006.12.11 08:48
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3174
|0.0000
|3534
|2006.12.11 08:48
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3175
|0.0000
|3535
|2006.12.11 08:48
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3176
|0.0000
|3536
|2006.12.11 08:50
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3177
|0.0000
|3537
|2006.12.11 08:50
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3179
|0.0000
|3538
|2006.12.11 08:51
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3180
|0.0000
|3539
|2006.12.11 08:51
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3181
|0.0000
|3540
|2006.12.11 08:52
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3183
|0.0000
|3541
|2006.12.11 08:52
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3184
|0.0000
|3542
|2006.12.11 08:52
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3185
|0.0000
|3543
|2006.12.11 08:52
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3187
|0.0000
|3544
|2006.12.11 09:15
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3188
|0.0000
|3545
|2006.12.11 09:15
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3189
|0.0000
|3546
|2006.12.11 09:15
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3190
|0.0000
|3547
|2006.12.11 09:18
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3191
|0.0000
|3548
|2006.12.11 09:18
|modify
|731
|20.50
|1.3162
|1.3192
|0.0000
|3549
|2006.12.11 10:33
|s/l
|731
|20.50
|1.3192
|1.3192
|0.0000
|7687.58
|349809.85
|3550
|2006.12.11 10:33
|buy
|732
|21.00
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|3551
|2006.12.11 12:00
|close
|732
|21.00
|1.3190
|0.0000
|0.0000
|-1312.48
|348497.37
|3552
|2006.12.11 12:00
|sell
|733
|20.90
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|3553
|2006.12.11 16:22
|close
|733
|20.90
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|-2351.20
|346146.17
|3554
|2006.12.11 16:22
|buy
|734
|19.40
|1.3201
|0.0000
|0.0000
|3555
|2006.12.11 17:31
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3202
|0.0000
|3556
|2006.12.11 18:01
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3205
|0.0000
|3557
|2006.12.11 18:01
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3206
|0.0000
|3558
|2006.12.11 18:01
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3208
|0.0000
|3559
|2006.12.11 18:01
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3211
|0.0000
|3560
|2006.12.11 18:01
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3212
|0.0000
|3561
|2006.12.11 18:01
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3214
|0.0000
|3562
|2006.12.11 18:01
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3217
|0.0000
|3563
|2006.12.11 18:15
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3219
|0.0000
|3564
|2006.12.11 18:15
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3221
|0.0000
|3565
|2006.12.11 18:15
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3223
|0.0000
|3566
|2006.12.11 18:16
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3224
|0.0000
|3567
|2006.12.11 18:17
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3225
|0.0000
|3568
|2006.12.11 18:17
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3226
|0.0000
|3569
|2006.12.11 18:32
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3229
|0.0000
|3570
|2006.12.11 18:35
|modify
|734
|19.40
|1.3201
|1.3230
|0.0000
|3571
|2006.12.11 20:00
|close
|734
|19.40
|1.3245
|1.3230
|0.0000
|10669.91
|356816.08
|3572
|2006.12.11 20:00
|sell
|735
|21.40
|1.3244
|0.0000
|0.0000
|3573
|2006.12.12 00:08
|close
|735
|21.40
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|-1872.64
|354943.44
|3574
|2006.12.12 00:08
|buy
|736
|21.30
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|3575
|2006.12.12 04:00
|close
|736
|21.30
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|2662.44
|357605.88
|3576
|2006.12.12 04:00
|sell
|737
|21.50
|1.3260
|0.0000
|0.0000
|3577
|2006.12.12 04:02
|close
|737
|21.50
|1.3265
|0.0000
|0.0000
|-1343.84
|356262.04
|3578
|2006.12.12 04:02
|buy
|738
|21.40
|1.3266
|0.0000
|0.0000
|3579
|2006.12.12 12:00
|close
|738
|21.40
|1.3238
|0.0000
|0.0000
|-7490.00
|348772.04
|3580
|2006.12.12 12:00
|sell
|739
|19.50
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|3581
|2006.12.12 16:01
|close
|739
|19.50
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|-2681.25
|346090.79
|3582
|2006.12.12 16:01
|buy
|740
|18.70
|1.3248
|0.0000
|0.0000
|3583
|2006.12.12 20:32
|modify
|740
|18.70
|1.3248
|1.3250
|0.0000
|3584
|2006.12.12 20:32
|modify
|740
|18.70
|1.3248
|1.3251
|0.0000
|3585
|2006.12.12 20:32
|modify
|740
|18.70
|1.3248
|1.3252
|0.0000
|3586
|2006.12.12 20:32
|modify
|740
|18.70
|1.3248
|1.3254
|0.0000
|3587
|2006.12.12 20:32
|modify
|740
|18.70
|1.3248
|1.3256
|0.0000
|3588
|2006.12.12 20:32
|modify
|740
|18.70
|1.3248
|1.3257
|0.0000
|3589
|2006.12.12 20:34
|modify
|740
|18.70
|1.3248
|1.3258
|0.0000
|3590
|2006.12.12 20:35
|modify
|740
|18.70
|1.3248
|1.3259
|0.0000
|3591
|2006.12.12 20:35
|modify
|740
|18.70
|1.3248
|1.3260
|0.0000
|3592
|2006.12.12 20:35
|modify
|740
|18.70
|1.3248
|1.3261
|0.0000
|3593
|2006.12.13 00:00
|close
|740
|18.70
|1.3284
|1.3261
|0.0000
|8414.84
|354505.63
|3594
|2006.12.13 00:00
|sell
|741
|21.30
|1.3284
|0.0000
|0.0000
|3595
|2006.12.13 04:14
|close
|741
|21.30
|1.3288
|0.0000
|0.0000
|-1065.37
|353440.26
|3596
|2006.12.13 04:14
|buy
|742
|21.20
|1.3287
|0.0000
|0.0000
|3597
|2006.12.13 12:02
|close
|742
|21.20
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|-4239.63
|349200.63
|3598
|2006.12.13 12:03
|sell
|743
|19.60
|1.3270
|0.0000
|0.0000
|3599
|2006.12.13 14:29
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3269
|0.0000
|3600
|2006.12.13 14:30
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3268
|0.0000
|3601
|2006.12.13 14:33
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3266
|0.0000
|3602
|2006.12.13 14:33
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3265
|0.0000
|3603
|2006.12.13 14:33
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3262
|0.0000
|3604
|2006.12.13 14:33
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3259
|0.0000
|3605
|2006.12.13 14:33
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3258
|0.0000
|3606
|2006.12.13 14:33
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3254
|0.0000
|3607
|2006.12.13 14:33
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3251
|0.0000
|3608
|2006.12.13 14:34
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3249
|0.0000
|3609
|2006.12.13 14:34
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3247
|0.0000
|3610
|2006.12.13 14:34
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3245
|0.0000
|3611
|2006.12.13 14:34
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3243
|0.0000
|3612
|2006.12.13 14:34
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3239
|0.0000
|3613
|2006.12.13 14:35
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3237
|0.0000
|3614
|2006.12.13 14:35
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3235
|0.0000
|3615
|2006.12.13 14:35
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3233
|0.0000
|3616
|2006.12.13 14:35
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3232
|0.0000
|3617
|2006.12.13 15:36
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3230
|0.0000
|3618
|2006.12.13 15:36
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3229
|0.0000
|3619
|2006.12.13 15:36
|modify
|743
|19.60
|1.3270
|1.3227
|0.0000
|3620
|2006.12.13 16:00
|close
|743
|19.60
|1.3205
|1.3227
|0.0000
|15925.13
|365125.76
|3621
|2006.12.13 16:00
|buy
|744
|21.90
|1.3205
|0.0000
|0.0000
|3622
|2006.12.13 17:11
|modify
|744
|21.90
|1.3205
|1.3206
|0.0000
|3623
|2006.12.13 18:47
|s/l
|744
|21.90
|1.3206
|1.3206
|0.0000
|273.75
|365399.51
|3624
|2006.12.13 18:53
|sell
|745
|21.90
|1.3199
|0.0000
|0.0000
|3625
|2006.12.13 20:00
|close
|745
|21.90
|1.3201
|0.0000
|0.0000
|-547.45
|364852.06
|3626
|2006.12.13 20:05
|buy
|746
|21.90
|1.3201
|0.0000
|0.0000
|3627
|2006.12.14 00:00
|close
|746
|21.90
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|1916.05
|366768.11
|3628
|2006.12.14 00:02
|sell
|747
|22.00
|1.3209
|0.0000
|0.0000
|3629
|2006.12.14 00:02
|close
|747
|22.00
|1.3211
|0.0000
|0.0000
|-549.95
|366218.16
|3630
|2006.12.14 00:03
|buy
|748
|22.00
|1.3212
|0.0000
|0.0000
|3631
|2006.12.14 04:00
|close
|748
|22.00
|1.3207
|0.0000
|0.0000
|-1374.76
|364843.40
|3632
|2006.12.14 04:00
|sell
|749
|20.40
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|3633
|2006.12.14 14:30
|modify
|749
|20.40
|1.3208
|1.3207
|0.0000
|3634
|2006.12.14 14:30
|modify
|749
|20.40
|1.3208
|1.3206
|0.0000
|3635
|2006.12.14 14:30
|modify
|749
|20.40
|1.3208
|1.3204
|0.0000
|3636
|2006.12.14 14:30
|modify
|749
|20.40
|1.3208
|1.3202
|0.0000
|3637
|2006.12.14 14:30
|modify
|749
|20.40
|1.3208
|1.3199
|0.0000
|3638
|2006.12.14 14:31
|modify
|749
|20.40
|1.3208
|1.3198
|0.0000
|3639
|2006.12.14 14:35
|modify
|749
|20.40
|1.3208
|1.3197
|0.0000
|3640
|2006.12.14 15:04
|s/l
|749
|20.40
|1.3197
|1.3197
|0.0000
|2804.86
|367648.26
|3641
|2006.12.14 15:04
|sell
|750
|22.10
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|3642
|2006.12.14 16:00
|close
|750
|22.10
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|5248.81
|372897.07
|3643
|2006.12.14 16:00
|buy
|751
|22.40
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|3644
|2006.12.14 16:01
|close
|751
|22.40
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|-839.89
|372057.18
|3645
|2006.12.14 16:01
|sell
|752
|22.30
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|3646
|2006.12.14 20:00
|close
|752
|22.30
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|8083.57
|380140.75
|3647
|2006.12.14 20:01
|buy
|753
|22.80
|1.3146
|0.0000
|0.0000
|3648
|2006.12.14 20:01
|close
|753
|22.80
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|-855.00
|379285.75
|3649
|2006.12.14 20:02
|sell
|754
|22.80
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|3650
|2006.12.15 04:01
|close
|754
|22.80
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|-3419.75
|375866.00
|3651
|2006.12.15 04:01
|buy
|755
|21.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|3652
|2006.12.15 10:19
|close
|755
|21.10
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|-3692.35
|372173.65
|3653
|2006.12.15 10:19
|sell
|756
|20.10
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|3654
|2006.12.15 10:30
|modify
|756
|20.10
|1.3142
|1.3142
|0.0000
|3655
|2006.12.15 10:30
|modify
|756
|20.10
|1.3142
|1.3140
|0.0000
|3656
|2006.12.15 10:30
|modify
|756
|20.10
|1.3142
|1.3138
|0.0000
|3657
|2006.12.15 10:30
|modify
|756
|20.10
|1.3142
|1.3136
|0.0000
|3658
|2006.12.15 10:49
|modify
|756
|20.10
|1.3142
|1.3135
|0.0000
|3659
|2006.12.15 10:49
|modify
|756
|20.10
|1.3142
|1.3134
|0.0000
|3660
|2006.12.15 10:51
|modify
|756
|20.10
|1.3142
|1.3133
|0.0000
|3661
|2006.12.15 10:51
|modify
|756
|20.10
|1.3142
|1.3132
|0.0000
|3662
|2006.12.15 10:52
|modify
|756
|20.10
|1.3142
|1.3131
|0.0000
|3663
|2006.12.15 12:00
|close
|756
|20.10
|1.3116
|1.3131
|0.0000
|6532.40
|378706.05
|3664
|2006.12.15 12:00
|buy
|757
|22.70
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|3665
|2006.12.15 14:29
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3121
|0.0000
|3666
|2006.12.15 14:29
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3124
|0.0000
|3667
|2006.12.15 14:29
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3128
|0.0000
|3668
|2006.12.15 14:29
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3129
|0.0000
|3669
|2006.12.15 14:29
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3135
|0.0000
|3670
|2006.12.15 14:29
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3140
|0.0000
|3671
|2006.12.15 14:30
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3141
|0.0000
|3672
|2006.12.15 14:30
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3142
|0.0000
|3673
|2006.12.15 14:30
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3143
|0.0000
|3674
|2006.12.15 14:30
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3145
|0.0000
|3675
|2006.12.15 14:30
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3147
|0.0000
|3676
|2006.12.15 14:30
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3149
|0.0000
|3677
|2006.12.15 14:30
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3151
|0.0000
|3678
|2006.12.15 14:30
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3152
|0.0000
|3679
|2006.12.15 14:30
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3153
|0.0000
|3680
|2006.12.15 14:30
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3155
|0.0000
|3681
|2006.12.15 14:31
|modify
|757
|22.70
|1.3117
|1.3156
|0.0000
|3682
|2006.12.15 15:17
|s/l
|757
|22.70
|1.3156
|1.3156
|0.0000
|11066.09
|389772.14
|3683
|2006.12.15 15:17
|buy
|758
|23.40
|1.3159
|0.0000
|0.0000
|3684
|2006.12.15 16:00
|close
|758
|23.40
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|-11992.49
|377779.65
|3685
|2006.12.15 16:00
|sell
|759
|22.70
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|3686
|2006.12.15 16:06
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3118
|0.0000
|3687
|2006.12.15 16:06
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3117
|0.0000
|3688
|2006.12.15 16:06
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3116
|0.0000
|3689
|2006.12.15 16:06
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3114
|0.0000
|3690
|2006.12.15 16:06
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3112
|0.0000
|3691
|2006.12.15 16:07
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3110
|0.0000
|3692
|2006.12.15 16:08
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3109
|0.0000
|3693
|2006.12.15 16:34
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3108
|0.0000
|3694
|2006.12.15 16:34
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3106
|0.0000
|3695
|2006.12.15 18:30
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3103
|0.0000
|3696
|2006.12.15 18:31
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3102
|0.0000
|3697
|2006.12.15 18:31
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3101
|0.0000
|3698
|2006.12.15 18:31
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3100
|0.0000
|3699
|2006.12.15 18:31
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3098
|0.0000
|3700
|2006.12.15 18:32
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3097
|0.0000
|3701
|2006.12.15 19:24
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3096
|0.0000
|3702
|2006.12.15 19:24
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3095
|0.0000
|3703
|2006.12.15 19:24
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3094
|0.0000
|3704
|2006.12.15 19:24
|modify
|759
|22.70
|1.3118
|1.3092
|0.0000
|3705
|2006.12.15 20:00
|close
|759
|22.70
|1.3079
|1.3092
|0.0000
|11066.19
|388845.84
|3706
|2006.12.15 20:00
|buy
|760
|23.30
|1.3079
|0.0000
|0.0000
|3707
|2006.12.18 00:00
|close
|760
|23.30
|1.3082
|0.0000
|0.0000
|873.75
|389719.59
|3708
|2006.12.18 00:00
|buy
|761
|23.40
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|3709
|2006.12.18 04:00
|close
|761
|23.40
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|1755.09
|391474.68
|3710
|2006.12.18 04:01
|sell
|762
|23.50
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|3711
|2006.12.18 05:31
|close
|762
|23.50
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|-587.80
|390886.88
|3712
|2006.12.18 05:34
|buy
|763
|23.50
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|3713
|2006.12.18 08:00
|close
|763
|23.50
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|-1174.70
|389712.18
|3714
|2006.12.18 08:00
|sell
|764
|21.80
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|3715
|2006.12.18 16:00
|close
|764
|21.80
|1.3077
|0.0000
|0.0000
|4359.88
|394072.06
|3716
|2006.12.18 16:00
|sell
|765
|23.60
|1.3072
|0.0000
|0.0000
|3717
|2006.12.18 20:14
|close
|765
|23.60
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|-5604.95
|388467.11
|3718
|2006.12.18 20:14
|buy
|766
|23.30
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|3719
|2006.12.19 00:00
|close
|766
|23.30
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|2038.89
|390506.00
|3720
|2006.12.19 00:08
|sell
|767
|23.40
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|3721
|2006.12.19 00:10
|close
|767
|23.40
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|-877.50
|389628.50
|3722
|2006.12.19 00:15
|buy
|768
|23.40
|1.3102
|0.0000
|0.0000
|3723
|2006.12.19 04:00
|close
|768
|23.40
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|-1170.05
|388458.45
|3724
|2006.12.19 04:00
|sell
|769
|21.70
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|3725
|2006.12.19 08:00
|close
|769
|21.70
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|271.43
|388729.88
|3726
|2006.12.19 08:00
|buy
|770
|23.30
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|3727
|2006.12.19 09:08
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3099
|0.0000
|3728
|2006.12.19 09:08
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3100
|0.0000
|3729
|2006.12.19 09:08
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3101
|0.0000
|3730
|2006.12.19 09:08
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3102
|0.0000
|3731
|2006.12.19 09:08
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3103
|0.0000
|3732
|2006.12.19 09:09
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3106
|0.0000
|3733
|2006.12.19 09:09
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3107
|0.0000
|3734
|2006.12.19 09:11
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3108
|0.0000
|3735
|2006.12.19 09:51
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3109
|0.0000
|3736
|2006.12.19 09:51
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3111
|0.0000
|3737
|2006.12.19 09:53
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3112
|0.0000
|3738
|2006.12.19 09:53
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3113
|0.0000
|3739
|2006.12.19 09:56
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3114
|0.0000
|3740
|2006.12.19 09:56
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3116
|0.0000
|3741
|2006.12.19 10:00
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3124
|0.0000
|3742
|2006.12.19 10:00
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3125
|0.0000
|3743
|2006.12.19 10:00
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3126
|0.0000
|3744
|2006.12.19 10:00
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3127
|0.0000
|3745
|2006.12.19 10:00
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3128
|0.0000
|3746
|2006.12.19 10:00
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3129
|0.0000
|3747
|2006.12.19 10:00
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3130
|0.0000
|3748
|2006.12.19 10:00
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3131
|0.0000
|3749
|2006.12.19 10:00
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3132
|0.0000
|3750
|2006.12.19 10:01
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3135
|0.0000
|3751
|2006.12.19 10:01
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3136
|0.0000
|3752
|2006.12.19 10:01
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3137
|0.0000
|3753
|2006.12.19 10:01
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3138
|0.0000
|3754
|2006.12.19 10:01
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3140
|0.0000
|3755
|2006.12.19 10:13
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3142
|0.0000
|3756
|2006.12.19 10:13
|modify
|770
|23.30
|1.3099
|1.3144
|0.0000
|3757
|2006.12.19 12:00
|close
|770
|23.30
|1.3165
|1.3144
|0.0000
|19222.36
|407952.24
|3758
|2006.12.19 12:00
|sell
|771
|24.50
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|3759
|2006.12.19 14:31
|modify
|771
|24.50
|1.3166
|1.3164
|0.0000
|3760
|2006.12.19 14:31
|modify
|771
|24.50
|1.3166
|1.3163
|0.0000
|3761
|2006.12.19 14:31
|modify
|771
|24.50
|1.3166
|1.3161
|0.0000
|3762
|2006.12.19 14:35
|s/l
|771
|24.50
|1.3161
|1.3161
|0.0000
|1531.14
|409483.38
|3763
|2006.12.19 14:35
|sell
|772
|24.60
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|3764
|2006.12.19 16:00
|close
|772
|24.60
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|-4612.50
|404870.88
|3765
|2006.12.19 16:00
|buy
|773
|24.30
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|3766
|2006.12.19 19:31
|modify
|773
|24.30
|1.3174
|1.3176
|0.0000
|3767
|2006.12.19 19:31
|modify
|773
|24.30
|1.3174
|1.3178
|0.0000
|3768
|2006.12.19 19:32
|modify
|773
|24.30
|1.3174
|1.3179
|0.0000
|3769
|2006.12.19 19:32
|modify
|773
|24.30
|1.3174
|1.3180
|0.0000
|3770
|2006.12.19 19:32
|modify
|773
|24.30
|1.3174
|1.3181
|0.0000
|3771
|2006.12.19 19:33
|modify
|773
|24.30
|1.3174
|1.3182
|0.0000
|3772
|2006.12.19 19:33
|modify
|773
|24.30
|1.3174
|1.3183
|0.0000
|3773
|2006.12.19 19:54
|modify
|773
|24.30
|1.3174
|1.3184
|0.0000
|3774
|2006.12.19 20:00
|close
|773
|24.30
|1.3212
|1.3184
|0.0000
|11542.39
|416413.27
|3775
|2006.12.19 20:00
|sell
|774
|25.00
|1.3214
|0.0000
|0.0000
|3776
|2006.12.20 00:00
|close
|774
|25.00
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|4374.99
|420788.26
|3777
|2006.12.20 00:00
|buy
|775
|25.20
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|3778
|2006.12.20 02:45
|modify
|775
|25.20
|1.3200
|1.3201
|0.0000
|3779
|2006.12.20 03:52
|modify
|775
|25.20
|1.3200
|1.3202
|0.0000
|3780
|2006.12.20 03:54
|modify
|775
|25.20
|1.3200
|1.3203
|0.0000
|3781
|2006.12.20 03:59
|modify
|775
|25.20
|1.3200
|1.3204
|0.0000
|3782
|2006.12.20 04:00
|close
|775
|25.20
|1.3232
|1.3204
|0.0000
|10079.96
|430868.22
|3783
|2006.12.20 04:00
|sell
|776
|25.90
|1.3232
|0.0000
|0.0000
|3784
|2006.12.20 12:00
|close
|776
|25.90
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|323.58
|431191.80
|3785
|2006.12.20 12:00
|buy
|777
|25.90
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|3786
|2006.12.20 16:36
|close
|777
|25.90
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|-11978.88
|419212.92
|3787
|2006.12.20 16:36
|sell
|778
|25.20
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|3788
|2006.12.20 18:47
|modify
|778
|25.20
|1.3195
|1.3194
|0.0000
|3789
|2006.12.20 18:53
|modify
|778
|25.20
|1.3195
|1.3193
|0.0000
|3790
|2006.12.20 18:54
|modify
|778
|25.20
|1.3195
|1.3192
|0.0000
|3791
|2006.12.20 20:00
|close
|778
|25.20
|1.3172
|1.3192
|0.0000
|7244.95
|426457.87
|3792
|2006.12.20 20:00
|buy
|779
|25.60
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|3793
|2006.12.21 00:00
|close
|779
|25.60
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|959.94
|427417.81
|3794
|2006.12.21 00:00
|sell
|780
|25.60
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|3795
|2006.12.21 00:01
|close
|780
|25.60
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|-1599.73
|425818.08
|3796
|2006.12.21 00:02
|buy
|781
|25.50
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|3797
|2006.12.21 04:00
|close
|781
|25.50
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|3825.03
|429643.11
|3798
|2006.12.21 04:00
|sell
|782
|25.80
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|3799
|2006.12.21 08:00
|close
|782
|25.80
|1.3189
|0.0000
|0.0000
|645.27
|430288.38
|3800
|2006.12.21 08:01
|buy
|783
|25.80
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|3801
|2006.12.21 12:01
|close
|783
|25.80
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|-3224.99
|427063.39
|3802
|2006.12.21 12:01
|sell
|784
|25.60
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|3803
|2006.12.21 15:37
|modify
|784
|25.60
|1.3177
|1.3176
|0.0000
|3804
|2006.12.21 15:38
|modify
|784
|25.60
|1.3177
|1.3174
|0.0000
|3805
|2006.12.21 15:38
|modify
|784
|25.60
|1.3177
|1.3173
|0.0000
|3806
|2006.12.21 16:00
|close
|784
|25.60
|1.3154
|1.3173
|0.0000
|7360.24
|434423.63
|3807
|2006.12.21 16:00
|buy
|785
|26.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|3808
|2006.12.21 16:00
|close
|785
|26.10
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|-2283.75
|432139.88
|3809
|2006.12.21 16:00
|sell
|786
|25.90
|1.3149
|0.0000
|0.0000
|3810
|2006.12.21 20:45
|close
|786
|25.90
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|-9064.93
|423074.95
|3811
|2006.12.21 20:45
|buy
|787
|23.70
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|3812
|2006.12.22 00:00
|close
|787
|23.70
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|1184.99
|424259.94
|3813
|2006.12.22 00:00
|sell
|788
|25.50
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|3814
|2006.12.22 00:17
|close
|788
|25.50
|1.3183
|0.0000
|0.0000
|-1275.05
|422984.89
|3815
|2006.12.22 00:18
|buy
|789
|25.40
|1.3184
|0.0000
|0.0000
|3816
|2006.12.22 04:00
|close
|789
|25.40
|1.3186
|0.0000
|0.0000
|635.27
|423620.16
|3817
|2006.12.22 04:01
|sell
|790
|25.40
|1.3185
|0.0000
|0.0000
|3818
|2006.12.22 04:01
|close
|790
|25.40
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|-634.95
|422985.21
|3819
|2006.12.22 04:02
|buy
|791
|25.40
|1.3188
|0.0000
|0.0000
|3820
|2006.12.22 08:00
|close
|791
|25.40
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|1904.72
|424889.93
|3821
|2006.12.22 08:14
|buy
|792
|25.50
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|3822
|2006.12.22 12:00
|close
|792
|25.50
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|0.16
|424890.09
|3823
|2006.12.22 12:00
|sell
|793
|25.50
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|3824
|2006.12.22 15:57
|modify
|793
|25.50
|1.3200
|1.3200
|0.0000
|3825
|2006.12.22 15:58
|modify
|793
|25.50
|1.3200
|1.3199
|0.0000
|3826
|2006.12.22 15:58
|modify
|793
|25.50
|1.3200
|1.3198
|0.0000
|3827
|2006.12.22 16:00
|close
|793
|25.50
|1.3171
|1.3198
|0.0000
|9243.93
|434134.02
|3828
|2006.12.22 16:00
|sell
|794
|26.00
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|3829
|2006.12.22 17:48
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3165
|0.0000
|3830
|2006.12.22 17:48
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3163
|0.0000
|3831
|2006.12.22 17:58
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3162
|0.0000
|3832
|2006.12.22 18:00
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3161
|0.0000
|3833
|2006.12.22 18:00
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3159
|0.0000
|3834
|2006.12.22 18:00
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3156
|0.0000
|3835
|2006.12.22 18:00
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3152
|0.0000
|3836
|2006.12.22 18:01
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3150
|0.0000
|3837
|2006.12.22 18:01
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3148
|0.0000
|3838
|2006.12.22 18:01
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3147
|0.0000
|3839
|2006.12.22 18:01
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3145
|0.0000
|3840
|2006.12.22 18:02
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3144
|0.0000
|3841
|2006.12.22 18:02
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3143
|0.0000
|3842
|2006.12.22 18:02
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3142
|0.0000
|3843
|2006.12.22 18:02
|modify
|794
|26.00
|1.3166
|1.3140
|0.0000
|3844
|2006.12.22 20:00
|close
|794
|26.00
|1.3132
|1.3140
|0.0000
|11050.17
|445184.19
|3845
|2006.12.22 20:00
|buy
|795
|26.70
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|3846
|2006.12.26 12:00
|close
|795
|26.70
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|1334.87
|446519.06
|3847
|2006.12.26 14:58
|sell
|796
|26.80
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|3848
|2006.12.26 18:56
|modify
|796
|26.80
|1.3127
|1.3127
|0.0000
|3849
|2006.12.26 18:56
|modify
|796
|26.80
|1.3127
|1.3126
|0.0000
|3850
|2006.12.26 18:56
|modify
|796
|26.80
|1.3127
|1.3123
|0.0000
|3851
|2006.12.26 20:00
|close
|796
|26.80
|1.3106
|1.3123
|0.0000
|7035.02
|453554.08
|3852
|2006.12.26 20:00
|buy
|797
|27.20
|1.3104
|0.0000
|0.0000
|3853
|2006.12.27 03:38
|modify
|797
|27.20
|1.3104
|1.3106
|0.0000
|3854
|2006.12.27 04:00
|close
|797
|27.20
|1.3130
|1.3106
|0.0000
|8840.02
|462394.10
|3855
|2006.12.27 04:00
|sell
|798
|27.70
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|3856
|2006.12.27 04:01
|close
|798
|27.70
|1.3132
|0.0000
|0.0000
|-692.45
|461701.65
|3857
|2006.12.27 04:01
|buy
|799
|27.70
|1.3135
|0.0000
|0.0000
|3858
|2006.12.27 07:37
|modify
|799
|27.70
|1.3135
|1.3136
|0.0000
|3859
|2006.12.27 07:37
|modify
|799
|27.70
|1.3135
|1.3138
|0.0000
|3860
|2006.12.27 07:37
|modify
|799
|27.70
|1.3135
|1.3140
|0.0000
|3861
|2006.12.27 08:00
|close
|799
|27.70
|1.3154
|1.3140
|0.0000
|6578.78
|468280.43
|3862
|2006.12.27 08:01
|sell
|800
|28.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|3863
|2006.12.27 16:32
|modify
|800
|28.10
|1.3155
|1.3155
|0.0000
|3864
|2006.12.27 17:21
|modify
|800
|28.10
|1.3155
|1.3154
|0.0000
|3865
|2006.12.27 17:21
|modify
|800
|28.10
|1.3155
|1.3153
|0.0000
|3866
|2006.12.27 17:21
|modify
|800
|28.10
|1.3155
|1.3152
|0.0000
|3867
|2006.12.27 17:21
|modify
|800
|28.10
|1.3155
|1.3151
|0.0000
|3868
|2006.12.27 17:21
|modify
|800
|28.10
|1.3155
|1.3149
|0.0000
|3869
|2006.12.27 20:00
|close
|800
|28.10
|1.3126
|1.3149
|0.0000
|10186.44
|478466.87
|3870
|2006.12.27 20:00
|buy
|801
|28.70
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|3871
|2006.12.28 00:02
|close
|801
|28.70
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|-1435.18
|477031.69
|3872
|2006.12.28 04:00
|buy
|802
|28.60
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|3873
|2006.12.28 08:00
|close
|802
|28.60
|1.3126
|0.0000
|0.0000
|2860.23
|479891.92
|3874
|2006.12.28 08:01
|sell
|803
|28.80
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|3875
|2006.12.28 12:01
|close
|803
|28.80
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|-7559.79
|472332.13
|3876
|2006.12.28 12:02
|buy
|804
|28.30
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|3877
|2006.12.28 14:27
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3149
|0.0000
|3878
|2006.12.28 14:27
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3150
|0.0000
|3879
|2006.12.28 14:27
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3151
|0.0000
|3880
|2006.12.28 14:27
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3152
|0.0000
|3881
|2006.12.28 14:27
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3153
|0.0000
|3882
|2006.12.28 14:27
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3154
|0.0000
|3883
|2006.12.28 14:28
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3157
|0.0000
|3884
|2006.12.28 14:36
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3160
|0.0000
|3885
|2006.12.28 14:36
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3162
|0.0000
|3886
|2006.12.28 14:36
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3163
|0.0000
|3887
|2006.12.28 14:37
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3164
|0.0000
|3888
|2006.12.28 14:37
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3165
|0.0000
|3889
|2006.12.28 14:37
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3167
|0.0000
|3890
|2006.12.28 14:37
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3168
|0.0000
|3891
|2006.12.28 14:37
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3169
|0.0000
|3892
|2006.12.28 14:37
|modify
|804
|28.30
|1.3147
|1.3171
|0.0000
|3893
|2006.12.28 16:00
|close
|804
|28.30
|1.3173
|1.3171
|0.0000
|9197.52
|481529.65
|3894
|2006.12.28 16:00
|sell
|805
|28.90
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|3895
|2006.12.28 16:03
|modify
|805
|28.90
|1.3174
|1.3173
|0.0000
|3896
|2006.12.28 16:03
|modify
|805
|28.90
|1.3174
|1.3170
|0.0000
|3897
|2006.12.28 16:04
|modify
|805
|28.90
|1.3174
|1.3169
|0.0000
|3898
|2006.12.28 16:04
|modify
|805
|28.90
|1.3174
|1.3167
|0.0000
|3899
|2006.12.28 16:04
|modify
|805
|28.90
|1.3174
|1.3166
|0.0000
|3900
|2006.12.28 16:21
|modify
|805
|28.90
|1.3174
|1.3165
|0.0000
|3901
|2006.12.28 16:21
|modify
|805
|28.90
|1.3174
|1.3163
|0.0000
|3902
|2006.12.28 17:53
|s/l
|805
|28.90
|1.3163
|1.3163
|0.0000
|3973.75
|485503.40
|3903
|2006.12.28 17:53
|sell
|806
|29.10
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|3904
|2006.12.28 20:00
|close
|806
|29.10
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|364.00
|485867.40
|3905
|2006.12.28 20:00
|buy
|807
|29.20
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|3906
|2006.12.28 20:38
|close
|807
|29.20
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|-3649.88
|482217.52
|3907
|2006.12.28 20:38
|sell
|808
|28.90
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|3908
|2006.12.29 00:00
|close
|808
|28.90
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|-722.87
|481494.65
|3909
|2006.12.29 00:00
|buy
|809
|27.00
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|3910
|2006.12.29 00:26
|close
|809
|27.00
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|-1350.05
|480144.60
|3911
|2006.12.29 00:26
|sell
|810
|25.90
|1.3148
|0.0000
|0.0000
|3912
|2006.12.29 04:02
|close
|810
|25.90
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|-2266.08
|477878.52
|3913
|2006.12.29 04:02
|buy
|811
|24.90
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|3914
|2006.12.29 08:00
|close
|811
|24.90
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|7781.21
|485659.73
|3915
|2006.12.29 08:01
|sell
|812
|29.10
|1.3180
|0.0000
|0.0000
|3916
|2006.12.29 12:04
|close
|812
|29.10
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|3273.61
|488933.34
|3917
|2006.12.29 16:00
|sell
|813
|29.30
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|3918
|2006.12.29 20:04
|close
|813
|29.30
|1.3197
|0.0000
|0.0000
|-6592.54
|482340.80
|3919
|2006.12.29 20:07
|buy
|814
|28.90
|1.3196
|0.0000
|0.0000
|3920
|2006.12.29 23:59
|close at stop
|814
|28.90
|1.3200
|0.0000
|0.0000
|1444.56
|483785.36