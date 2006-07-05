Strategy Tester Report
Multi_EA_2.0.5

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar (1 lot=125000euro))
Periode4 Heures (H4) 2006.07.03 00:00 - 2006.12.29 20:00 (2006.07.01 - 2006.12.31)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresAccountIsIBFXmini=false; Lots=0.1; MaximumRisk=0.03; DecreaseFactor=30; MinLot=0.01; Slippage=3; TrailingStop=30; UseHourTrade=false; FromHourTrade=6; ToHourTrade=18; ParamInd=3; ShiftValue=1; ReverseCondition=1;
Bars en test3967Ticks modelés601682Qualité du modelage90.00%
Dépot initial4500.00
Profit total net479285.36Profit brut702253.50Perte brute-222968.14
Facteur de profit3.15Rémunération espérée588.80
Chute absolue33.75Chute maximal (%)23524.04 (7.74%)Relative drawdown7.74% (23524.04)
Total des Trades814Positions SHORT (vente) gagnées %410 (59.02%)Positions LONG (achat) gagnées %404 (67.08%)
Profits des Trades (% du total) 513 (63.02%)Pertes des Trades (% du total) 301 (36.98%)
Le plus largegains par Trade26178.75pertes par Trade-11992.49
Average (moyenne)gains par Trade1368.92pertes par Trade-740.76
Maximumgains consecutifs (profit en $)19 (1378.75)pertes consecutives (perte en $)5 (-11149.02)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)40121.19 (3)Pertes consecutives (coups perdants)-11992.49 (1)
Average (moyenne)gains consecutifs2Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.07.03 00:00sell10.301.27860.00000.0000
22006.07.03 04:00close10.301.27760.00000.000037.504537.50
32006.07.03 04:00buy20.301.27750.00000.0000
42006.07.03 08:00close20.301.27790.00000.000015.004552.50
52006.07.03 08:00sell30.301.27790.00000.0000
62006.07.03 12:00close30.301.27740.00000.000018.754571.25
72006.07.03 12:00buy40.301.27740.00000.0000
82006.07.03 13:21modify40.301.27741.27740.0000
92006.07.03 13:21modify40.301.27741.27750.0000
102006.07.03 13:21modify40.301.27741.27760.0000
112006.07.03 13:21modify40.301.27741.27770.0000
122006.07.03 14:44s/l40.301.27771.27770.000011.254582.50
132006.07.03 20:02sell50.301.28060.00000.0000
142006.07.04 00:00close50.301.27920.00000.000052.504635.00
152006.07.04 00:00buy60.301.27930.00000.0000
162006.07.04 04:00close60.301.28070.00000.000052.504687.50
172006.07.04 04:00sell70.301.28080.00000.0000
182006.07.04 08:00close70.301.28100.00000.0000-7.504680.00
192006.07.05 00:01sell80.301.27890.00000.0000
202006.07.05 04:00close80.301.27790.00000.000037.504717.50
212006.07.05 04:03buy90.301.27800.00000.0000
222006.07.05 07:14modify90.301.27801.27800.0000
232006.07.05 07:14modify90.301.27801.27810.0000
242006.07.05 07:14modify90.301.27801.27820.0000
252006.07.05 07:14modify90.301.27801.27830.0000
262006.07.05 07:14modify90.301.27801.27840.0000
272006.07.05 07:16modify90.301.27801.27850.0000
282006.07.05 07:19modify90.301.27801.27860.0000
292006.07.05 07:27modify90.301.27801.27870.0000
302006.07.05 07:32modify90.301.27801.27890.0000
312006.07.05 07:32modify90.301.27801.27900.0000
322006.07.05 07:34modify90.301.27801.27910.0000
332006.07.05 07:34modify90.301.27801.27920.0000
342006.07.05 07:34modify90.301.27801.27930.0000
352006.07.05 07:34modify90.301.27801.27950.0000
362006.07.05 07:34modify90.301.27801.27960.0000
372006.07.05 07:34modify90.301.27801.27970.0000
382006.07.05 07:34modify90.301.27801.27990.0000
392006.07.05 07:34modify90.301.27801.28000.0000
402006.07.05 07:38modify90.301.27801.28010.0000
412006.07.05 07:38modify90.301.27801.28020.0000
422006.07.05 08:00close90.301.28241.28020.0000165.004882.50
432006.07.05 08:00sell100.301.28230.00000.0000
442006.07.05 08:43modify100.301.28231.28230.0000
452006.07.05 08:43modify100.301.28231.28210.0000
462006.07.05 08:53modify100.301.28231.28200.0000
472006.07.05 08:55modify100.301.28231.28180.0000
482006.07.05 08:56modify100.301.28231.28170.0000
492006.07.05 08:57modify100.301.28231.28160.0000
502006.07.05 08:57modify100.301.28231.28150.0000
512006.07.05 08:57modify100.301.28231.28140.0000
522006.07.05 08:57modify100.301.28231.28130.0000
532006.07.05 08:57modify100.301.28231.28110.0000
542006.07.05 08:57modify100.301.28231.28100.0000
552006.07.05 09:14modify100.301.28231.28090.0000
562006.07.05 09:14modify100.301.28231.28080.0000
572006.07.05 09:14modify100.301.28231.28070.0000
582006.07.05 09:14modify100.301.28231.28050.0000
592006.07.05 09:15modify100.301.28231.28030.0000
602006.07.05 09:15modify100.301.28231.28020.0000
612006.07.05 09:15modify100.301.28231.28000.0000
622006.07.05 09:16modify100.301.28231.27990.0000
632006.07.05 09:16modify100.301.28231.27980.0000
642006.07.05 09:16modify100.301.28231.27970.0000
652006.07.05 09:16modify100.301.28231.27960.0000
662006.07.05 09:16modify100.301.28231.27950.0000
672006.07.05 09:23modify100.301.28231.27940.0000
682006.07.05 09:44modify100.301.28231.27920.0000
692006.07.05 09:45modify100.301.28231.27910.0000
702006.07.05 09:45modify100.301.28231.27890.0000
712006.07.05 09:45modify100.301.28231.27880.0000
722006.07.05 09:45modify100.301.28231.27860.0000
732006.07.05 09:46modify100.301.28231.27850.0000
742006.07.05 09:46modify100.301.28231.27840.0000
752006.07.05 09:53modify100.301.28231.27830.0000
762006.07.05 11:05modify100.301.28231.27820.0000
772006.07.05 11:05modify100.301.28231.27790.0000
782006.07.05 11:06modify100.301.28231.27780.0000
792006.07.05 12:00close100.301.27661.27780.0000213.755096.25
802006.07.05 12:00buy110.301.27660.00000.0000
812006.07.05 12:01close110.301.27630.00000.0000-11.255085.00
822006.07.05 12:01sell120.301.27620.00000.0000
832006.07.05 15:42modify120.301.27621.27620.0000
842006.07.05 15:42modify120.301.27621.27610.0000
852006.07.05 15:44modify120.301.27621.27600.0000
862006.07.05 15:45modify120.301.27621.27590.0000
872006.07.05 15:48modify120.301.27621.27570.0000
882006.07.05 15:48modify120.301.27621.27560.0000
892006.07.05 15:48modify120.301.27621.27550.0000
902006.07.05 15:48modify120.301.27621.27540.0000
912006.07.05 15:53modify120.301.27621.27530.0000
922006.07.05 16:00close120.301.27321.27530.0000112.505197.50
932006.07.05 16:00buy130.301.27310.00000.0000
942006.07.06 04:00close130.301.27290.00000.0000-7.505190.00
952006.07.06 04:00sell140.301.27290.00000.0000
962006.07.06 12:00close140.301.27350.00000.0000-22.505167.50
972006.07.06 12:00buy150.301.27330.00000.0000
982006.07.06 14:33modify150.301.27331.27340.0000
992006.07.06 14:33modify150.301.27331.27360.0000
1002006.07.06 14:33modify150.301.27331.27380.0000
1012006.07.06 14:33modify150.301.27331.27400.0000
1022006.07.06 14:33modify150.301.27331.27410.0000
1032006.07.06 14:33modify150.301.27331.27430.0000
1042006.07.06 14:34modify150.301.27331.27440.0000
1052006.07.06 14:34modify150.301.27331.27450.0000
1062006.07.06 14:34modify150.301.27331.27460.0000
1072006.07.06 14:34modify150.301.27331.27470.0000
1082006.07.06 14:34modify150.301.27331.27480.0000
1092006.07.06 14:34modify150.301.27331.27490.0000
1102006.07.06 14:34modify150.301.27331.27500.0000
1112006.07.06 14:36modify150.301.27331.27510.0000
1122006.07.06 14:36modify150.301.27331.27520.0000
1132006.07.06 15:06s/l150.301.27521.27520.000071.255238.75
1142006.07.06 15:06buy160.301.27550.00000.0000
1152006.07.06 16:00close160.301.27510.00000.0000-15.005223.75
1162006.07.06 16:00sell170.301.27520.00000.0000
1172006.07.06 20:00close170.301.27760.00000.0000-90.005133.75
1182006.07.06 20:00buy180.301.27760.00000.0000
1192006.07.07 00:00close180.301.27770.00000.00003.755137.50
1202006.07.07 00:00sell190.301.27780.00000.0000
1212006.07.07 04:00close190.301.27760.00000.00007.505145.00
1222006.07.07 04:00buy200.301.27760.00000.0000
1232006.07.07 04:01close200.301.27720.00000.0000-15.005130.00
1242006.07.07 04:01sell210.301.27710.00000.0000
1252006.07.07 08:00close210.301.27720.00000.0000-3.755126.25
1262006.07.07 08:00buy220.301.27720.00000.0000
1272006.07.07 12:00close220.301.27770.00000.000018.755145.00
1282006.07.07 12:00buy230.301.27790.00000.0000
1292006.07.07 14:29modify230.301.27791.27800.0000
1302006.07.07 14:29modify230.301.27791.27820.0000
1312006.07.07 14:30modify230.301.27791.27830.0000
1322006.07.07 14:30modify230.301.27791.27840.0000
1332006.07.07 14:30modify230.301.27791.27870.0000
1342006.07.07 14:30modify230.301.27791.27890.0000
1352006.07.07 14:30modify230.301.27791.27920.0000
1362006.07.07 14:30modify230.301.27791.27940.0000
1372006.07.07 14:30modify230.301.27791.27970.0000
1382006.07.07 14:30modify230.301.27791.27990.0000
1392006.07.07 14:30modify230.301.27791.28000.0000
1402006.07.07 14:30modify230.301.27791.28020.0000
1412006.07.07 14:30modify230.301.27791.28050.0000
1422006.07.07 14:30modify230.301.27791.28070.0000
1432006.07.07 14:30modify230.301.27791.28090.0000
1442006.07.07 14:30modify230.301.27791.28110.0000
1452006.07.07 14:30modify230.301.27791.28130.0000
1462006.07.07 14:30modify230.301.27791.28150.0000
1472006.07.07 14:30modify230.301.27791.28160.0000
1482006.07.07 14:30modify230.301.27791.28180.0000
1492006.07.07 14:30modify230.301.27791.28200.0000
1502006.07.07 14:30modify230.301.27791.28220.0000
1512006.07.07 14:30modify230.301.27791.28240.0000
1522006.07.07 14:30modify230.301.27791.28260.0000
1532006.07.07 14:30modify230.301.27791.28280.0000
1542006.07.07 14:30modify230.301.27791.28300.0000
1552006.07.07 14:32s/l230.301.28301.28300.0000191.255336.25
1562006.07.07 14:32buy240.301.28330.00000.0000
1572006.07.07 16:00close240.301.28220.00000.0000-41.255295.00
1582006.07.07 16:00sell250.301.28200.00000.0000
1592006.07.07 16:01close250.301.28260.00000.0000-22.505272.50
1602006.07.07 16:01buy260.301.28250.00000.0000
1612006.07.07 20:00close260.301.28260.00000.00003.755276.25
1622006.07.07 20:00sell270.301.28270.00000.0000
1632006.07.10 00:00close270.301.28150.00000.000045.005321.25
1642006.07.10 00:00buy280.301.28160.00000.0000
1652006.07.10 04:02close280.301.27980.00000.0000-67.505253.75
1662006.07.10 04:02sell290.301.27990.00000.0000
1672006.07.10 08:00close290.301.27920.00000.000026.255280.00
1682006.07.10 08:00buy300.301.27930.00000.0000
1692006.07.10 08:00close300.301.27890.00000.0000-15.005265.00
1702006.07.10 08:00sell310.301.27880.00000.0000
1712006.07.10 12:00close310.301.27830.00000.000018.755283.75
1722006.07.10 12:00sell320.301.27780.00000.0000
1732006.07.10 14:29modify320.301.27781.27770.0000
1742006.07.10 14:29modify320.301.27781.27760.0000
1752006.07.10 14:29modify320.301.27781.27750.0000
1762006.07.10 14:29modify320.301.27781.27740.0000
1772006.07.10 14:29modify320.301.27781.27730.0000
1782006.07.10 14:41modify320.301.27781.27720.0000
1792006.07.10 14:41modify320.301.27781.27710.0000
1802006.07.10 14:41modify320.301.27781.27700.0000
1812006.07.10 14:41modify320.301.27781.27690.0000
1822006.07.10 14:42modify320.301.27781.27680.0000
1832006.07.10 14:43modify320.301.27781.27670.0000
1842006.07.10 14:43modify320.301.27781.27660.0000
1852006.07.10 14:44modify320.301.27781.27650.0000
1862006.07.10 14:53modify320.301.27781.27630.0000
1872006.07.10 14:53modify320.301.27781.27620.0000
1882006.07.10 14:53modify320.301.27781.27610.0000
1892006.07.10 14:53modify320.301.27781.27600.0000
1902006.07.10 15:38modify320.301.27781.27590.0000
1912006.07.10 15:38modify320.301.27781.27580.0000
1922006.07.10 15:38modify320.301.27781.27560.0000
1932006.07.10 15:39modify320.301.27781.27550.0000
1942006.07.10 16:00close320.301.27311.27550.0000176.255460.00
1952006.07.10 16:00buy330.301.27320.00000.0000
1962006.07.10 20:00close330.301.27280.00000.0000-15.005445.00
1972006.07.10 20:15buy340.301.27330.00000.0000
1982006.07.11 00:00close340.301.27380.00000.000018.755463.75
1992006.07.11 00:00sell350.301.27370.00000.0000
2002006.07.11 00:05close350.301.27440.00000.0000-26.255437.50
2012006.07.11 00:05buy360.301.27430.00000.0000
2022006.07.11 04:00close360.301.27460.00000.000011.255448.75
2032006.07.11 04:00sell370.301.27460.00000.0000
2042006.07.11 08:00close370.301.27310.00000.000056.255505.00
2052006.07.11 08:00buy380.301.27300.00000.0000
2062006.07.11 08:02close380.301.27270.00000.0000-11.255493.75
2072006.07.11 08:02sell390.301.27260.00000.0000
2082006.07.11 12:00close390.301.27390.00000.0000-48.755445.00
2092006.07.11 12:00buy400.301.27380.00000.0000
2102006.07.11 16:00close400.301.27370.00000.0000-3.755441.25
2112006.07.11 16:02buy410.301.27430.00000.0000
2122006.07.11 20:00close410.301.27590.00000.000060.005501.25
2132006.07.11 20:00sell420.301.27590.00000.0000
2142006.07.11 20:25close420.301.27650.00000.0000-22.505478.75
2152006.07.11 20:26buy430.301.27630.00000.0000
2162006.07.12 00:00close430.301.27670.00000.000015.005493.75
2172006.07.12 00:00sell440.301.27660.00000.0000
2182006.07.12 04:00close440.301.27590.00000.000026.255520.00
2192006.07.12 04:00buy450.301.27600.00000.0000
2202006.07.12 08:00close450.301.27630.00000.000011.255531.25
2212006.07.12 08:00sell460.301.27630.00000.0000
2222006.07.12 12:00close460.301.27380.00000.000093.755625.00
2232006.07.12 12:01sell470.301.27320.00000.0000
2242006.07.12 14:31modify470.301.27321.27320.0000
2252006.07.12 14:31modify470.301.27321.27310.0000
2262006.07.12 14:31modify470.301.27321.27300.0000
2272006.07.12 14:31modify470.301.27321.27290.0000
2282006.07.12 14:31modify470.301.27321.27280.0000
2292006.07.12 14:31modify470.301.27321.27270.0000
2302006.07.12 14:31modify470.301.27321.27250.0000
2312006.07.12 14:31modify470.301.27321.27240.0000
2322006.07.12 14:31modify470.301.27321.27230.0000
2332006.07.12 14:31modify470.301.27321.27220.0000
2342006.07.12 14:31modify470.301.27321.27200.0000
2352006.07.12 14:31modify470.301.27321.27190.0000
2362006.07.12 14:37s/l470.301.27191.27190.000048.755673.75
2372006.07.12 14:37sell480.301.27160.00000.0000
2382006.07.12 16:00close480.301.27020.00000.000052.505726.25
2392006.07.12 16:00buy490.301.27010.00000.0000
2402006.07.13 00:00close490.301.27020.00000.00003.755730.00
2412006.07.13 00:00sell500.301.27020.00000.0000
2422006.07.13 00:00close500.301.27060.00000.0000-15.005715.00
2432006.07.13 00:01buy510.301.27050.00000.0000
2442006.07.13 04:00close510.301.27180.00000.000048.755763.75
2452006.07.13 04:00sell520.301.27180.00000.0000
2462006.07.13 08:00close520.301.27160.00000.00007.505771.25
2472006.07.13 08:01buy530.301.27170.00000.0000
2482006.07.13 16:00close530.301.27090.00000.0000-30.005741.25
2492006.07.13 16:00sell540.301.27090.00000.0000
2502006.07.13 17:18modify540.301.27091.27090.0000
2512006.07.13 17:18modify540.301.27091.27080.0000
2522006.07.13 17:18modify540.301.27091.27070.0000
2532006.07.13 17:18modify540.301.27091.27060.0000
2542006.07.13 17:18modify540.301.27091.27040.0000
2552006.07.13 17:18modify540.301.27091.27030.0000
2562006.07.13 17:18modify540.301.27091.27020.0000
2572006.07.13 17:19modify540.301.27091.27010.0000
2582006.07.13 17:19modify540.301.27091.27000.0000
2592006.07.13 17:19modify540.301.27091.26990.0000
2602006.07.13 17:19modify540.301.27091.26980.0000
2612006.07.13 17:20modify540.301.27091.26970.0000
2622006.07.13 20:00close540.301.26841.26970.000093.755835.00
2632006.07.13 20:00buy550.401.26840.00000.0000
2642006.07.14 00:00close550.401.26910.00000.000035.005870.00
2652006.07.14 00:00sell560.401.26920.00000.0000
2662006.07.14 04:00close560.401.26810.00000.000055.005925.00
2672006.07.14 04:00buy570.401.26810.00000.0000
2682006.07.14 08:00close570.401.26920.00000.000055.005980.00
2692006.07.14 08:00sell580.401.26930.00000.0000
2702006.07.14 08:23modify580.401.26931.26910.0000
2712006.07.14 08:23modify580.401.26931.26900.0000
2722006.07.14 08:23modify580.401.26931.26890.0000
2732006.07.14 08:24modify580.401.26931.26880.0000
2742006.07.14 08:24modify580.401.26931.26870.0000
2752006.07.14 08:24modify580.401.26931.26860.0000
2762006.07.14 08:24modify580.401.26931.26850.0000
2772006.07.14 08:24modify580.401.26931.26840.0000
2782006.07.14 08:24modify580.401.26931.26830.0000
2792006.07.14 09:06modify580.401.26931.26810.0000
2802006.07.14 10:46s/l580.401.26811.26810.000060.006040.00
2812006.07.14 10:46sell590.401.26790.00000.0000
2822006.07.14 12:00close590.401.26730.00000.000030.006070.00
2832006.07.14 12:01sell600.401.26700.00000.0000
2842006.07.14 15:52modify600.401.26701.26690.0000
2852006.07.14 15:52modify600.401.26701.26680.0000
2862006.07.14 15:52modify600.401.26701.26670.0000
2872006.07.14 15:52modify600.401.26701.26660.0000
2882006.07.14 15:52modify600.401.26701.26650.0000
2892006.07.14 15:55modify600.401.26701.26640.0000
2902006.07.14 15:55modify600.401.26701.26630.0000
2912006.07.14 15:55modify600.401.26701.26620.0000
2922006.07.14 15:55modify600.401.26701.26610.0000
2932006.07.14 15:55modify600.401.26701.26600.0000
2942006.07.14 15:55modify600.401.26701.26590.0000
2952006.07.14 16:00close600.401.26331.26590.0000185.006255.00
2962006.07.14 16:00buy610.401.26340.00000.0000
2972006.07.14 20:00close610.401.26430.00000.000045.016300.01
2982006.07.14 20:00sell620.401.26440.00000.0000
2992006.07.14 20:00close620.401.26460.00000.0000-10.016290.00
3002006.07.14 20:01buy630.401.26470.00000.0000
3012006.07.17 00:00close630.401.26340.00000.0000-65.006225.00
3022006.07.17 00:01sell640.401.26350.00000.0000
3032006.07.17 04:00close640.401.26340.00000.00005.006230.00
3042006.07.17 04:01buy650.401.26350.00000.0000
3052006.07.17 04:04close650.401.26300.00000.0000-25.006205.00
3062006.07.17 04:04sell660.401.26310.00000.0000
3072006.07.17 08:00close660.401.26310.00000.00000.006205.00
3082006.07.17 08:06sell670.401.26250.00000.0000
3092006.07.17 10:12modify670.401.26251.26250.0000
3102006.07.17 10:12modify670.401.26251.26230.0000
3112006.07.17 10:15modify670.401.26251.26220.0000
3122006.07.17 10:15modify670.401.26251.26200.0000
3132006.07.17 10:15modify670.401.26251.26190.0000
3142006.07.17 10:15modify670.401.26251.26180.0000
3152006.07.17 10:15modify670.401.26251.26160.0000
3162006.07.17 10:15modify670.401.26251.26150.0000
3172006.07.17 10:15modify670.401.26251.26130.0000
3182006.07.17 10:15modify670.401.26251.26110.0000
3192006.07.17 10:21modify670.401.26251.26100.0000
3202006.07.17 10:21modify670.401.26251.26090.0000
3212006.07.17 10:21modify670.401.26251.26080.0000
3222006.07.17 10:21modify670.401.26251.26070.0000
3232006.07.17 10:37modify670.401.26251.26060.0000
3242006.07.17 10:37modify670.401.26251.26040.0000
3252006.07.17 10:37modify670.401.26251.26020.0000
3262006.07.17 10:37modify670.401.26251.25990.0000
3272006.07.17 10:38modify670.401.26251.25980.0000
3282006.07.17 10:38modify670.401.26251.25960.0000
3292006.07.17 10:38modify670.401.26251.25950.0000
3302006.07.17 10:38modify670.401.26251.25940.0000
3312006.07.17 10:38modify670.401.26251.25930.0000
3322006.07.17 10:38modify670.401.26251.25910.0000
3332006.07.17 10:40modify670.401.26251.25900.0000
3342006.07.17 10:40modify670.401.26251.25890.0000
3352006.07.17 10:40modify670.401.26251.25880.0000
3362006.07.17 10:59modify670.401.26251.25860.0000
3372006.07.17 11:00modify670.401.26251.25850.0000
3382006.07.17 11:25modify670.401.26251.25840.0000
3392006.07.17 11:25modify670.401.26251.25820.0000
3402006.07.17 11:25modify670.401.26251.25810.0000
3412006.07.17 11:26modify670.401.26251.25800.0000
3422006.07.17 11:28modify670.401.26251.25790.0000
3432006.07.17 11:28modify670.401.26251.25780.0000
3442006.07.17 11:29modify670.401.26251.25770.0000
3452006.07.17 11:29modify670.401.26251.25760.0000
3462006.07.17 11:29modify670.401.26251.25740.0000
3472006.07.17 11:29modify670.401.26251.25730.0000
3482006.07.17 11:29modify670.401.26251.25710.0000
3492006.07.17 11:30modify670.401.26251.25690.0000
3502006.07.17 11:30modify670.401.26251.25680.0000
3512006.07.17 11:34modify670.401.26251.25670.0000
3522006.07.17 11:34modify670.401.26251.25660.0000
3532006.07.17 11:38modify670.401.26251.25650.0000
3542006.07.17 11:38modify670.401.26251.25640.0000
3552006.07.17 11:38modify670.401.26251.25630.0000
3562006.07.17 11:39modify670.401.26251.25620.0000
3572006.07.17 12:00close670.401.25361.25620.0000445.006650.00
3582006.07.17 12:00buy680.401.25370.00000.0000
3592006.07.17 16:09close680.401.25330.00000.0000-20.006630.00
3602006.07.17 16:09sell690.401.25340.00000.0000
3612006.07.17 20:00close690.401.25230.00000.000055.006685.00
3622006.07.17 20:00buy700.401.25240.00000.0000
3632006.07.18 12:43modify700.401.25241.25240.0000
3642006.07.18 12:43modify700.401.25241.25250.0000
3652006.07.18 13:59s/l700.401.25251.25250.00005.006690.00
3662006.07.18 16:01sell710.401.25160.00000.0000
3672006.07.18 16:37modify710.401.25161.25160.0000
3682006.07.18 16:37modify710.401.25161.25150.0000
3692006.07.18 16:38modify710.401.25161.25140.0000
3702006.07.18 16:46modify710.401.25161.25130.0000
3712006.07.18 16:46modify710.401.25161.25120.0000
3722006.07.18 16:46modify710.401.25161.25110.0000
3732006.07.18 16:46modify710.401.25161.25100.0000
3742006.07.18 16:46modify710.401.25161.25090.0000
3752006.07.18 16:46modify710.401.25161.25070.0000
3762006.07.18 16:46modify710.401.25161.25060.0000
3772006.07.18 17:32s/l710.401.25061.25060.000050.006740.00
3782006.07.18 17:32sell720.401.25030.00000.0000
3792006.07.18 20:00close720.401.24980.00000.000025.006765.00
3802006.07.18 20:00buy730.401.24990.00000.0000
3812006.07.19 00:00close730.401.25050.00000.000030.006795.00
3822006.07.19 00:00sell740.401.25050.00000.0000
3832006.07.19 04:00close740.401.24890.00000.000080.006875.00
3842006.07.19 04:00buy750.401.24890.00000.0000
3852006.07.19 08:00close750.401.24930.00000.000020.006895.00
3862006.07.19 12:00sell760.401.24980.00000.0000
3872006.07.19 14:30modify760.401.24981.24960.0000
3882006.07.19 14:30modify760.401.24981.24940.0000
3892006.07.19 14:30modify760.401.24981.24920.0000
3902006.07.19 14:30modify760.401.24981.24900.0000
3912006.07.19 15:58s/l760.401.24901.24900.000040.006935.00
3922006.07.19 15:58sell770.401.24880.00000.0000
3932006.07.19 16:00close770.401.24870.00000.00005.006940.00
3942006.07.19 16:00buy780.401.24880.00000.0000
3952006.07.19 16:00modify780.401.24881.24890.0000
3962006.07.19 16:00modify780.401.24881.24910.0000
3972006.07.19 16:00modify780.401.24881.24930.0000
3982006.07.19 16:01modify780.401.24881.24950.0000
3992006.07.19 16:01modify780.401.24881.24960.0000
4002006.07.19 16:01modify780.401.24881.24970.0000
4012006.07.19 16:01modify780.401.24881.24980.0000
4022006.07.19 16:01modify780.401.24881.24990.0000
4032006.07.19 16:01modify780.401.24881.25000.0000
4042006.07.19 16:01modify780.401.24881.25010.0000
4052006.07.19 16:01modify780.401.24881.25020.0000
4062006.07.19 16:01modify780.401.24881.25030.0000
4072006.07.19 16:01modify780.401.24881.25040.0000
4082006.07.19 16:01modify780.401.24881.25050.0000
4092006.07.19 16:01modify780.401.24881.25060.0000
4102006.07.19 16:01modify780.401.24881.25070.0000
4112006.07.19 16:01modify780.401.24881.25080.0000
4122006.07.19 16:01modify780.401.24881.25090.0000
4132006.07.19 16:01modify780.401.24881.25100.0000
4142006.07.19 16:01modify780.401.24881.25110.0000
4152006.07.19 16:01modify780.401.24881.25120.0000
4162006.07.19 16:01modify780.401.24881.25130.0000
4172006.07.19 16:07modify780.401.24881.25150.0000
4182006.07.19 16:07modify780.401.24881.25160.0000
4192006.07.19 16:07modify780.401.24881.25170.0000
4202006.07.19 16:08modify780.401.24881.25190.0000
4212006.07.19 16:08modify780.401.24881.25200.0000
4222006.07.19 16:08modify780.401.24881.25220.0000
4232006.07.19 16:08modify780.401.24881.25230.0000
4242006.07.19 16:08modify780.401.24881.25240.0000
4252006.07.19 16:08modify780.401.24881.25260.0000
4262006.07.19 16:08modify780.401.24881.25270.0000
4272006.07.19 16:08modify780.401.24881.25290.0000
4282006.07.19 16:08modify780.401.24881.25300.0000
4292006.07.19 16:08modify780.401.24881.25310.0000
4302006.07.19 16:08modify780.401.24881.25330.0000
4312006.07.19 16:08modify780.401.24881.25340.0000
4322006.07.19 16:08modify780.401.24881.25350.0000
4332006.07.19 16:08modify780.401.24881.25360.0000
4342006.07.19 16:09modify780.401.24881.25370.0000
4352006.07.19 16:09modify780.401.24881.25380.0000
4362006.07.19 16:09modify780.401.24881.25390.0000
4372006.07.19 16:09modify780.401.24881.25400.0000
4382006.07.19 16:09modify780.401.24881.25410.0000
4392006.07.19 16:09modify780.401.24881.25420.0000
4402006.07.19 16:11modify780.401.24881.25430.0000
4412006.07.19 16:30modify780.401.24881.25440.0000
4422006.07.19 16:30modify780.401.24881.25450.0000
4432006.07.19 16:32modify780.401.24881.25460.0000
4442006.07.19 16:33modify780.401.24881.25490.0000
4452006.07.19 17:04s/l780.401.25491.25490.0000305.007245.00
4462006.07.19 17:04buy790.401.25520.00000.0000
4472006.07.19 18:54modify790.401.25521.25530.0000
4482006.07.19 18:55modify790.401.25521.25560.0000
4492006.07.19 18:58modify790.401.25521.25570.0000
4502006.07.19 18:58modify790.401.25521.25590.0000
4512006.07.19 18:58modify790.401.25521.25600.0000
4522006.07.19 18:58modify790.401.25521.25620.0000
4532006.07.19 18:59modify790.401.25521.25640.0000
4542006.07.19 18:59modify790.401.25521.25650.0000
4552006.07.19 18:59modify790.401.25521.25670.0000
4562006.07.19 19:27modify790.401.25521.25680.0000
4572006.07.19 19:28modify790.401.25521.25690.0000
4582006.07.19 19:28modify790.401.25521.25710.0000
4592006.07.19 19:28modify790.401.25521.25730.0000
4602006.07.19 19:29modify790.401.25521.25740.0000
4612006.07.19 19:47modify790.401.25521.25750.0000
4622006.07.19 19:50modify790.401.25521.25770.0000
4632006.07.19 20:00close790.401.26061.25770.0000270.007515.00
4642006.07.19 20:00sell800.501.26060.00000.0000
4652006.07.20 00:00close800.501.25970.00000.000056.257571.25
4662006.07.20 00:00buy810.501.25960.00000.0000
4672006.07.20 04:00close810.501.26090.00000.000081.257652.50
4682006.07.20 04:00sell820.501.26090.00000.0000
4692006.07.20 08:00close820.501.26090.00000.00000.007652.50
4702006.07.20 08:00buy830.501.26100.00000.0000
4712006.07.20 13:22modify830.501.26101.26100.0000
4722006.07.20 13:24modify830.501.26101.26110.0000
4732006.07.20 13:25modify830.501.26101.26120.0000
4742006.07.20 13:25modify830.501.26101.26130.0000
4752006.07.20 14:13modify830.501.26101.26140.0000
4762006.07.20 14:13modify830.501.26101.26150.0000
4772006.07.20 14:17modify830.501.26101.26160.0000
4782006.07.20 14:18modify830.501.26101.26170.0000
4792006.07.20 14:18modify830.501.26101.26180.0000
4802006.07.20 14:19modify830.501.26101.26190.0000
4812006.07.20 15:37s/l830.501.26191.26190.000056.257708.75
4822006.07.20 15:37buy840.501.26220.00000.0000
4832006.07.20 16:00close840.501.26360.00000.000087.507796.25
4842006.07.20 16:00sell850.501.26360.00000.0000
4852006.07.20 20:00close850.501.26310.00000.000031.257827.50
4862006.07.21 04:00sell860.501.26430.00000.0000
4872006.07.21 08:00close860.501.26400.00000.000018.757846.25
4882006.07.21 08:00buy870.501.26390.00000.0000
4892006.07.21 10:16modify870.501.26391.26390.0000
4902006.07.21 10:16modify870.501.26391.26400.0000
4912006.07.21 10:16modify870.501.26391.26410.0000
4922006.07.21 10:16modify870.501.26391.26420.0000
4932006.07.21 10:16modify870.501.26391.26430.0000
4942006.07.21 10:33modify870.501.26391.26440.0000
4952006.07.21 10:33modify870.501.26391.26450.0000
4962006.07.21 10:33modify870.501.26391.26460.0000
4972006.07.21 10:33modify870.501.26391.26480.0000
4982006.07.21 10:34modify870.501.26391.26490.0000
4992006.07.21 10:34modify870.501.26391.26500.0000
5002006.07.21 12:00close870.501.26651.26500.0000162.508008.75
5012006.07.21 12:00sell880.501.26670.00000.0000
5022006.07.21 12:00close880.501.26690.00000.0000-12.507996.25
5032006.07.21 12:00buy890.501.26680.00000.0000
5042006.07.21 16:00close890.501.26730.00000.000031.258027.50
5052006.07.21 16:00sell900.501.26740.00000.0000
5062006.07.21 16:00close900.501.26780.00000.0000-25.008002.50
5072006.07.21 16:00buy910.501.26780.00000.0000
5082006.07.21 20:00close910.501.26850.00000.000043.758046.25
5092006.07.21 20:00sell920.501.26850.00000.0000
5102006.07.24 03:23modify920.501.26851.26840.0000
5112006.07.24 03:27modify920.501.26851.26780.0000
5122006.07.24 03:28modify920.501.26851.26770.0000
5132006.07.24 03:28modify920.501.26851.26750.0000
5142006.07.24 03:28modify920.501.26851.26740.0000
5152006.07.24 04:00close920.501.26541.26740.0000193.758240.00
5162006.07.24 04:00buy930.501.26550.00000.0000
5172006.07.24 07:31close930.501.26490.00000.0000-37.508202.50
5182006.07.24 07:31sell940.501.26470.00000.0000
5192006.07.24 08:00close940.501.26520.00000.0000-31.258171.25
5202006.07.24 12:01buy950.501.26290.00000.0000
5212006.07.24 16:00close950.501.26400.00000.000068.758240.00
5222006.07.24 16:00sell960.501.26410.00000.0000
5232006.07.24 20:00close960.501.26270.00000.000087.508327.50
5242006.07.24 20:00buy970.501.26290.00000.0000
5252006.07.25 00:00close970.501.26320.00000.000018.758346.25
5262006.07.25 00:00sell980.501.26320.00000.0000
5272006.07.25 04:00close980.501.26210.00000.000068.758415.00
5282006.07.25 04:00buy990.501.26220.00000.0000
5292006.07.25 07:27modify990.501.26221.26220.0000
5302006.07.25 07:27modify990.501.26221.26230.0000
5312006.07.25 07:34modify990.501.26221.26240.0000
5322006.07.25 07:34modify990.501.26221.26250.0000
5332006.07.25 07:34modify990.501.26221.26260.0000
5342006.07.25 07:58modify990.501.26221.26270.0000
5352006.07.25 07:59modify990.501.26221.26280.0000
5362006.07.25 07:59modify990.501.26221.26290.0000
5372006.07.25 07:59modify990.501.26221.26300.0000
5382006.07.25 08:00close990.501.26591.26300.0000231.258646.25
5392006.07.25 08:00sell1000.501.26600.00000.0000
5402006.07.25 12:00close1000.501.26460.00000.000087.508733.75
5412006.07.25 12:00buy1010.501.26470.00000.0000
5422006.07.25 16:00close1010.501.26630.00000.0000100.008833.75
5432006.07.25 16:00sell1020.501.26640.00000.0000
5442006.07.25 16:11modify1020.501.26641.26640.0000
5452006.07.25 16:11modify1020.501.26641.26630.0000
5462006.07.25 16:11modify1020.501.26641.26620.0000
5472006.07.25 16:11modify1020.501.26641.26600.0000
5482006.07.25 16:11modify1020.501.26641.26590.0000
5492006.07.25 16:11modify1020.501.26641.26580.0000
5502006.07.25 16:11modify1020.501.26641.26570.0000
5512006.07.25 16:11modify1020.501.26641.26550.0000
5522006.07.25 16:15modify1020.501.26641.26530.0000
5532006.07.25 16:20modify1020.501.26641.26520.0000
5542006.07.25 16:21modify1020.501.26641.26500.0000
5552006.07.25 16:21modify1020.501.26641.26490.0000
5562006.07.25 16:22modify1020.501.26641.26470.0000
5572006.07.25 17:09modify1020.501.26641.26460.0000
5582006.07.25 17:09modify1020.501.26641.26450.0000
5592006.07.25 17:09modify1020.501.26641.26440.0000
5602006.07.25 17:09modify1020.501.26641.26430.0000
5612006.07.25 17:09modify1020.501.26641.26420.0000
5622006.07.25 17:09modify1020.501.26641.26410.0000
5632006.07.25 17:11modify1020.501.26641.26400.0000
5642006.07.25 17:11modify1020.501.26641.26390.0000
5652006.07.25 17:11modify1020.501.26641.26380.0000
5662006.07.25 17:11modify1020.501.26641.26370.0000
5672006.07.25 17:11modify1020.501.26641.26360.0000
5682006.07.25 17:11modify1020.501.26641.26340.0000
5692006.07.25 17:14modify1020.501.26641.26320.0000
5702006.07.25 17:14modify1020.501.26641.26310.0000
5712006.07.25 17:14modify1020.501.26641.26290.0000
5722006.07.25 17:18modify1020.501.26641.26270.0000
5732006.07.25 17:19modify1020.501.26641.26260.0000
5742006.07.25 17:19modify1020.501.26641.26250.0000
5752006.07.25 17:20modify1020.501.26641.26240.0000
5762006.07.25 17:20modify1020.501.26641.26230.0000
5772006.07.25 17:21modify1020.501.26641.26220.0000
5782006.07.25 17:21modify1020.501.26641.26200.0000
5792006.07.25 17:26modify1020.501.26641.26190.0000
5802006.07.25 17:26modify1020.501.26641.26160.0000
5812006.07.25 17:27modify1020.501.26641.26130.0000
5822006.07.25 17:27modify1020.501.26641.26120.0000
5832006.07.25 17:27modify1020.501.26641.26110.0000
5842006.07.25 17:27modify1020.501.26641.26100.0000
5852006.07.25 17:27modify1020.501.26641.26080.0000
5862006.07.25 17:32modify1020.501.26641.26070.0000
5872006.07.25 17:32modify1020.501.26641.26060.0000
5882006.07.25 17:32modify1020.501.26641.26050.0000
5892006.07.25 17:32modify1020.501.26641.26030.0000
5902006.07.25 18:02modify1020.501.26641.26020.0000
5912006.07.25 18:02modify1020.501.26641.26010.0000
5922006.07.25 18:02modify1020.501.26641.26000.0000
5932006.07.25 18:03modify1020.501.26641.25990.0000
5942006.07.25 18:05modify1020.501.26641.25980.0000
5952006.07.25 18:19modify1020.501.26641.25970.0000
5962006.07.25 18:19modify1020.501.26641.25960.0000
5972006.07.25 20:00close1020.501.25741.25960.0000562.509396.25
5982006.07.25 20:00buy1030.601.25750.00000.0000
5992006.07.26 00:00close1030.601.25790.00000.000030.009426.25
6002006.07.26 00:00sell1040.601.25790.00000.0000
6012006.07.26 00:01close1040.601.25820.00000.0000-22.509403.75
6022006.07.26 00:57buy1050.601.25830.00000.0000
6032006.07.26 04:00close1050.601.25740.00000.0000-67.509336.25
6042006.07.26 04:01sell1060.601.25750.00000.0000
6052006.07.26 12:16close1060.601.25920.00000.0000-127.509208.75
6062006.07.26 12:16buy1070.501.25920.00000.0000
6072006.07.26 16:00close1070.501.26020.00000.000062.509271.25
6082006.07.26 16:00buy1080.601.26070.00000.0000
6092006.07.26 18:05modify1080.601.26071.26070.0000
6102006.07.26 18:05modify1080.601.26071.26080.0000
6112006.07.26 18:05modify1080.601.26071.26090.0000
6122006.07.26 18:05modify1080.601.26071.26100.0000
6132006.07.26 18:29modify1080.601.26071.26120.0000
6142006.07.26 18:29modify1080.601.26071.26130.0000
6152006.07.26 18:30modify1080.601.26071.26160.0000
6162006.07.26 18:31modify1080.601.26071.26170.0000
6172006.07.26 18:33modify1080.601.26071.26190.0000
6182006.07.26 18:33modify1080.601.26071.26200.0000
6192006.07.26 18:40modify1080.601.26071.26230.0000
6202006.07.26 18:40modify1080.601.26071.26240.0000
6212006.07.26 18:50modify1080.601.26071.26250.0000
6222006.07.26 18:51modify1080.601.26071.26260.0000
6232006.07.26 18:55modify1080.601.26071.26270.0000
6242006.07.26 18:55modify1080.601.26071.26280.0000
6252006.07.26 18:55modify1080.601.26071.26290.0000
6262006.07.26 19:36modify1080.601.26071.26310.0000
6272006.07.26 19:39modify1080.601.26071.26320.0000
6282006.07.26 19:39modify1080.601.26071.26330.0000
6292006.07.26 19:40modify1080.601.26071.26340.0000
6302006.07.26 20:00close1080.601.26601.26340.0000397.509668.75
6312006.07.26 20:00sell1090.601.26590.00000.0000
6322006.07.26 20:01close1090.601.26660.00000.0000-52.509616.25
6332006.07.26 20:01buy1100.601.26670.00000.0000
6342006.07.26 20:25modify1100.601.26671.26670.0000
6352006.07.26 20:25modify1100.601.26671.26680.0000
6362006.07.26 20:25modify1100.601.26671.26700.0000
6372006.07.26 20:25modify1100.601.26671.26720.0000
6382006.07.26 21:53modify1100.601.26671.26740.0000
6392006.07.26 21:53modify1100.601.26671.26750.0000
6402006.07.26 22:03modify1100.601.26671.26760.0000
6412006.07.26 22:03modify1100.601.26671.26770.0000
6422006.07.26 22:07modify1100.601.26671.26780.0000
6432006.07.26 22:09modify1100.601.26671.26790.0000
6442006.07.26 22:21modify1100.601.26671.26800.0000
6452006.07.26 22:21modify1100.601.26671.26810.0000
6462006.07.26 22:21modify1100.601.26671.26820.0000
6472006.07.26 22:21modify1100.601.26671.26830.0000
6482006.07.26 22:21modify1100.601.26671.26840.0000
6492006.07.26 22:51modify1100.601.26671.26850.0000
6502006.07.26 22:59modify1100.601.26671.26860.0000
6512006.07.26 22:59modify1100.601.26671.26880.0000
6522006.07.26 23:00modify1100.601.26671.26890.0000
6532006.07.26 23:00modify1100.601.26671.26900.0000
6542006.07.26 23:00modify1100.601.26671.26910.0000
6552006.07.26 23:00modify1100.601.26671.26920.0000
6562006.07.26 23:00modify1100.601.26671.26930.0000
6572006.07.26 23:05modify1100.601.26671.26940.0000
6582006.07.27 00:00close1100.601.27141.26940.0000352.509968.75
6592006.07.27 00:00sell1110.601.27130.00000.0000
6602006.07.27 04:02close1110.601.27210.00000.0000-60.009908.75
6612006.07.27 04:02buy1120.601.27230.00000.0000
6622006.07.27 08:00close1120.601.27360.00000.000097.5010006.25
6632006.07.27 08:00sell1130.601.27360.00000.0000
6642006.07.27 08:01close1130.601.27390.00000.0000-22.509983.75
6652006.07.27 08:01buy1140.601.27380.00000.0000
6662006.07.27 15:30modify1140.601.27381.27390.0000
6672006.07.27 15:37modify1140.601.27381.27400.0000
6682006.07.27 16:00close1140.601.27441.27400.000045.0010028.75
6692006.07.27 16:00sell1150.601.27450.00000.0000
6702006.07.27 19:06modify1150.601.27451.27450.0000
6712006.07.27 19:11modify1150.601.27451.27440.0000
6722006.07.27 19:12modify1150.601.27451.27430.0000
6732006.07.27 19:59modify1150.601.27451.27420.0000
6742006.07.27 19:59modify1150.601.27451.27400.0000
6752006.07.27 19:59modify1150.601.27451.27390.0000
6762006.07.27 19:59modify1150.601.27451.27380.0000
6772006.07.27 19:59modify1150.601.27451.27350.0000
6782006.07.27 20:00close1150.601.27051.27350.0000300.0010328.75
6792006.07.27 20:00buy1160.601.27050.00000.0000
6802006.07.27 20:01close1160.601.27050.00000.00000.0010328.75
6812006.07.27 20:13sell1170.601.27030.00000.0000
6822006.07.28 00:00close1170.601.27000.00000.000022.5010351.25
6832006.07.28 00:00buy1180.601.27000.00000.0000
6842006.07.28 00:01close1180.601.26950.00000.0000-37.5010313.75
6852006.07.28 00:02sell1190.601.26930.00000.0000
6862006.07.28 04:00close1190.601.26800.00000.000097.5010411.25
6872006.07.28 04:00buy1200.601.26790.00000.0000
6882006.07.28 08:00close1200.601.26940.00000.0000112.5010523.75
6892006.07.28 08:00sell1210.601.26940.00000.0000
6902006.07.28 12:00close1210.601.26980.00000.0000-30.0010493.75
6912006.07.28 14:30buy1220.601.27040.00000.0000
6922006.07.28 14:35modify1220.601.27041.27050.0000
6932006.07.28 14:35modify1220.601.27041.27060.0000
6942006.07.28 14:36modify1220.601.27041.27080.0000
6952006.07.28 14:36modify1220.601.27041.27110.0000
6962006.07.28 15:05modify1220.601.27041.27120.0000
6972006.07.28 15:05modify1220.601.27041.27130.0000
6982006.07.28 15:06modify1220.601.27041.27140.0000
6992006.07.28 15:06modify1220.601.27041.27150.0000
7002006.07.28 15:06modify1220.601.27041.27160.0000
7012006.07.28 15:07modify1220.601.27041.27170.0000
7022006.07.28 15:07modify1220.601.27041.27180.0000
7032006.07.28 15:16modify1220.601.27041.27190.0000
7042006.07.28 15:17modify1220.601.27041.27200.0000
7052006.07.28 15:17modify1220.601.27041.27210.0000
7062006.07.28 15:17modify1220.601.27041.27220.0000
7072006.07.28 15:48modify1220.601.27041.27230.0000
7082006.07.28 16:00close1220.601.27361.27230.0000240.0010733.75
7092006.07.28 16:00sell1230.601.27350.00000.0000
7102006.07.28 16:01close1230.601.27390.00000.0000-30.0010703.75
7112006.07.28 16:01buy1240.601.27400.00000.0000
7122006.07.28 20:00close1240.601.27560.00000.0000120.0010823.75
7132006.07.28 20:01sell1250.601.27550.00000.0000
7142006.07.31 04:00close1250.601.27510.00000.000030.0010853.75
7152006.07.31 04:00buy1260.701.27510.00000.0000
7162006.07.31 08:00close1260.701.27560.00000.000043.7510897.50
7172006.07.31 08:00sell1270.701.27570.00000.0000
7182006.07.31 08:00close1270.701.27640.00000.0000-61.2510836.25
7192006.07.31 08:00buy1280.701.27650.00000.0000
7202006.07.31 16:00close1280.701.27630.00000.0000-17.5010818.75
7212006.07.31 16:00sell1290.601.27620.00000.0000
7222006.08.01 04:00close1290.601.27420.00000.0000150.0010968.75
7232006.08.01 04:00buy1300.701.27410.00000.0000
7242006.08.01 06:53close1300.701.27370.00000.0000-35.0010933.75
7252006.08.01 06:53sell1310.701.27360.00000.0000
7262006.08.01 08:00close1310.701.27350.00000.00008.7510942.50
7272006.08.01 08:00buy1320.701.27360.00000.0000
7282006.08.01 12:00close1320.701.27430.00000.000061.2511003.75
7292006.08.01 12:00sell1330.701.27430.00000.0000
7302006.08.01 12:00close1330.701.27470.00000.0000-35.0010968.75
7312006.08.01 12:00buy1340.701.27480.00000.0000
7322006.08.01 14:30modify1340.701.27481.27480.0000
7332006.08.01 14:30modify1340.701.27481.27490.0000
7342006.08.01 14:30modify1340.701.27481.27500.0000
7352006.08.01 14:37s/l1340.701.27501.27500.000017.5010986.25
7362006.08.01 14:37buy1350.701.27530.00000.0000
7372006.08.01 16:00close1350.701.27580.00000.000043.7511030.00
7382006.08.01 16:00buy1360.701.27600.00000.0000
7392006.08.01 18:07modify1360.701.27601.27620.0000
7402006.08.01 18:07modify1360.701.27601.27630.0000
7412006.08.01 18:07modify1360.701.27601.27640.0000
7422006.08.01 18:07modify1360.701.27601.27650.0000
7432006.08.01 18:07modify1360.701.27601.27660.0000
7442006.08.01 18:09modify1360.701.27601.27680.0000
7452006.08.01 18:09modify1360.701.27601.27690.0000
7462006.08.01 18:09modify1360.701.27601.27700.0000
7472006.08.01 18:09modify1360.701.27601.27720.0000
7482006.08.01 18:12modify1360.701.27601.27730.0000
7492006.08.01 18:12modify1360.701.27601.27750.0000
7502006.08.01 18:12modify1360.701.27601.27770.0000
7512006.08.01 18:14modify1360.701.27601.27780.0000
7522006.08.01 18:14modify1360.701.27601.27790.0000
7532006.08.01 18:14modify1360.701.27601.27800.0000
7542006.08.01 18:14modify1360.701.27601.27810.0000
7552006.08.01 18:16modify1360.701.27601.27820.0000
7562006.08.01 18:16modify1360.701.27601.27840.0000
7572006.08.01 18:16modify1360.701.27601.27850.0000
7582006.08.01 18:16modify1360.701.27601.27860.0000
7592006.08.01 18:16modify1360.701.27601.27870.0000
7602006.08.01 18:16modify1360.701.27601.27890.0000
7612006.08.01 19:11modify1360.701.27601.27900.0000
7622006.08.01 20:00close1360.701.28061.27900.0000402.5011432.50
7632006.08.01 20:00sell1370.701.28060.00000.0000
7642006.08.01 20:02close1370.701.28080.00000.0000-17.5011415.00
7652006.08.01 20:09buy1380.701.28090.00000.0000
7662006.08.02 00:00close1380.701.28200.00000.000096.2511511.25
7672006.08.02 00:01sell1390.701.28210.00000.0000
7682006.08.02 00:04close1390.701.28260.00000.0000-43.7511467.50
7692006.08.02 00:04buy1400.701.28250.00000.0000
7702006.08.02 04:00close1400.701.28210.00000.0000-35.0011432.50
7712006.08.02 04:01sell1410.701.28200.00000.0000
7722006.08.02 08:00close1410.701.28210.00000.0000-8.7511423.75
7732006.08.02 08:00buy1420.601.28210.00000.0000
7742006.08.02 08:00close1420.601.28190.00000.0000-15.0011408.75
7752006.08.02 08:01sell1430.601.28200.00000.0000
7762006.08.02 12:00close1430.601.28070.00000.000097.5011506.25
7772006.08.02 12:00buy1440.701.28070.00000.0000
7782006.08.02 20:17close1440.701.27980.00000.0000-78.7411427.51
7792006.08.02 20:18sell1450.701.27970.00000.0000
7802006.08.03 00:00close1450.701.27910.00000.000052.5011480.01
7812006.08.03 00:00sell1460.701.27890.00000.0000
7822006.08.03 02:57modify1460.701.27891.27890.0000
7832006.08.03 02:58modify1460.701.27891.27880.0000
7842006.08.03 03:10modify1460.701.27891.27870.0000
7852006.08.03 03:11modify1460.701.27891.27860.0000
7862006.08.03 03:11modify1460.701.27891.27850.0000
7872006.08.03 03:11modify1460.701.27891.27830.0000
7882006.08.03 03:11modify1460.701.27891.27810.0000
7892006.08.03 03:11modify1460.701.27891.27790.0000
7902006.08.03 03:11modify1460.701.27891.27780.0000
7912006.08.03 03:15modify1460.701.27891.27770.0000
7922006.08.03 03:15modify1460.701.27891.27750.0000
7932006.08.03 04:00close1460.701.27601.27750.0000253.7511733.76
7942006.08.03 04:00buy1470.701.27600.00000.0000
7952006.08.03 04:01close1470.701.27570.00000.0000-26.2511707.51
7962006.08.03 04:04sell1480.701.27560.00000.0000
7972006.08.03 12:00close1480.701.27580.00000.0000-17.5111690.00
7982006.08.03 12:00buy1490.701.27590.00000.0000
7992006.08.03 14:02modify1490.701.27591.27590.0000
8002006.08.03 14:02modify1490.701.27591.27600.0000
8012006.08.03 14:30modify1490.701.27591.27610.0000
8022006.08.03 14:30modify1490.701.27591.27630.0000
8032006.08.03 14:30modify1490.701.27591.27640.0000
8042006.08.03 14:30modify1490.701.27591.27650.0000
8052006.08.03 14:30modify1490.701.27591.27660.0000
8062006.08.03 14:30modify1490.701.27591.27670.0000
8072006.08.03 14:30modify1490.701.27591.27680.0000
8082006.08.03 14:31modify1490.701.27591.27700.0000
8092006.08.03 14:31modify1490.701.27591.27710.0000
8102006.08.03 14:31modify1490.701.27591.27720.0000
8112006.08.03 14:35modify1490.701.27591.27730.0000
8122006.08.03 14:35modify1490.701.27591.27740.0000
8132006.08.03 14:35modify1490.701.27591.27750.0000
8142006.08.03 14:35modify1490.701.27591.27760.0000
8152006.08.03 14:35modify1490.701.27591.27770.0000
8162006.08.03 14:35modify1490.701.27591.27780.0000
8172006.08.03 14:35modify1490.701.27591.27790.0000
8182006.08.03 14:35modify1490.701.27591.27800.0000
8192006.08.03 14:35modify1490.701.27591.27810.0000
8202006.08.03 14:35modify1490.701.27591.27820.0000
8212006.08.03 14:36modify1490.701.27591.27830.0000
8222006.08.03 14:36modify1490.701.27591.27840.0000
8232006.08.03 14:36modify1490.701.27591.27850.0000
8242006.08.03 14:37modify1490.701.27591.27860.0000
8252006.08.03 14:38modify1490.701.27591.27870.0000
8262006.08.03 14:40modify1490.701.27591.27880.0000
8272006.08.03 14:40modify1490.701.27591.27890.0000
8282006.08.03 14:40modify1490.701.27591.27900.0000
8292006.08.03 14:40modify1490.701.27591.27910.0000
8302006.08.03 14:40modify1490.701.27591.27920.0000
8312006.08.03 14:40modify1490.701.27591.27930.0000
8322006.08.03 14:40modify1490.701.27591.27940.0000
8332006.08.03 14:40modify1490.701.27591.27950.0000
8342006.08.03 14:41modify1490.701.27591.27960.0000
8352006.08.03 14:41modify1490.701.27591.27970.0000
8362006.08.03 14:41modify1490.701.27591.27980.0000
8372006.08.03 14:41modify1490.701.27591.28000.0000
8382006.08.03 14:41modify1490.701.27591.28010.0000
8392006.08.03 14:41modify1490.701.27591.28020.0000
8402006.08.03 14:41modify1490.701.27591.28030.0000
8412006.08.03 15:28s/l1490.701.28031.28030.0000385.0012075.00
8422006.08.03 15:28buy1500.701.28060.00000.0000
8432006.08.03 16:00close1500.701.28130.00000.000061.2512136.25
8442006.08.03 16:00sell1510.701.28120.00000.0000
8452006.08.03 17:11modify1510.701.28121.28100.0000
8462006.08.03 17:13modify1510.701.28121.28090.0000
8472006.08.03 17:13modify1510.701.28121.28080.0000
8482006.08.03 17:13modify1510.701.28121.28070.0000
8492006.08.03 17:13modify1510.701.28121.28060.0000
8502006.08.03 17:13modify1510.701.28121.28050.0000
8512006.08.03 17:13modify1510.701.28121.28040.0000
8522006.08.03 17:13modify1510.701.28121.28030.0000
8532006.08.03 17:13modify1510.701.28121.28020.0000
8542006.08.03 17:13modify1510.701.28121.28000.0000
8552006.08.03 17:13modify1510.701.28121.27990.0000
8562006.08.03 17:14modify1510.701.28121.27980.0000
8572006.08.03 17:14modify1510.701.28121.27960.0000
8582006.08.03 18:34s/l1510.701.27961.27960.0000140.0012276.25
8592006.08.03 18:34sell1520.701.27930.00000.0000
8602006.08.03 20:00close1520.701.28100.00000.0000-148.7412127.51
8612006.08.03 20:00buy1530.701.28100.00000.0000
8622006.08.04 04:00close1530.701.28080.00000.0000-17.4912110.02
8632006.08.04 04:00sell1540.701.28080.00000.0000
8642006.08.04 12:00close1540.701.27840.00000.0000210.0112320.03
8652006.08.04 12:00buy1550.701.27850.00000.0000
8662006.08.04 14:30modify1550.701.27851.27850.0000
8672006.08.04 14:30modify1550.701.27851.27870.0000
8682006.08.04 14:30modify1550.701.27851.27890.0000
8692006.08.04 14:30modify1550.701.27851.27900.0000
8702006.08.04 14:30modify1550.701.27851.27920.0000
8712006.08.04 14:30modify1550.701.27851.27940.0000
8722006.08.04 14:30modify1550.701.27851.27950.0000
8732006.08.04 14:30modify1550.701.27851.27970.0000
8742006.08.04 14:30modify1550.701.27851.27980.0000
8752006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28000.0000
8762006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28010.0000
8772006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28030.0000
8782006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28040.0000
8792006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28060.0000
8802006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28070.0000
8812006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28090.0000
8822006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28100.0000
8832006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28110.0000
8842006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28130.0000
8852006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28140.0000
8862006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28150.0000
8872006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28160.0000
8882006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28180.0000
8892006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28190.0000
8902006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28200.0000
8912006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28220.0000
8922006.08.04 14:30modify1550.701.27851.28230.0000
8932006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28250.0000
8942006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28260.0000
8952006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28270.0000
8962006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28280.0000
8972006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28300.0000
8982006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28310.0000
8992006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28320.0000
9002006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28330.0000
9012006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28350.0000
9022006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28360.0000
9032006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28370.0000
9042006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28380.0000
9052006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28400.0000
9062006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28410.0000
9072006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28420.0000
9082006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28430.0000
9092006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28450.0000
9102006.08.04 14:31modify1550.701.27851.28460.0000
9112006.08.04 14:32modify1550.701.27851.28470.0000
9122006.08.04 14:32modify1550.701.27851.28480.0000
9132006.08.04 14:39modify1550.701.27851.28490.0000
9142006.08.04 14:39modify1550.701.27851.28500.0000
9152006.08.04 14:39modify1550.701.27851.28510.0000
9162006.08.04 14:39modify1550.701.27851.28520.0000
9172006.08.04 14:39modify1550.701.27851.28530.0000
9182006.08.04 14:39modify1550.701.27851.28540.0000
9192006.08.04 14:39modify1550.701.27851.28550.0000
9202006.08.04 15:51modify1550.701.27851.28560.0000
9212006.08.04 15:51modify1550.701.27851.28570.0000
9222006.08.04 15:51modify1550.701.27851.28580.0000
9232006.08.04 15:51modify1550.701.27851.28590.0000
9242006.08.04 15:51modify1550.701.27851.28600.0000
9252006.08.04 15:51modify1550.701.27851.28610.0000
9262006.08.04 15:51modify1550.701.27851.28620.0000
9272006.08.04 15:51modify1550.701.27851.28630.0000
9282006.08.04 15:51modify1550.701.27851.28640.0000
9292006.08.04 15:53modify1550.701.27851.28650.0000
9302006.08.04 15:53modify1550.701.27851.28660.0000
9312006.08.04 15:53modify1550.701.27851.28670.0000
9322006.08.04 15:54modify1550.701.27851.28680.0000
9332006.08.04 15:56modify1550.701.27851.28690.0000
9342006.08.04 15:56modify1550.701.27851.28700.0000
9352006.08.04 15:56modify1550.701.27851.28710.0000
9362006.08.04 15:56modify1550.701.27851.28720.0000
9372006.08.04 15:56modify1550.701.27851.28730.0000
9382006.08.04 15:57modify1550.701.27851.28740.0000
9392006.08.04 15:57modify1550.701.27851.28750.0000
9402006.08.04 15:57modify1550.701.27851.28760.0000
9412006.08.04 15:57modify1550.701.27851.28770.0000
9422006.08.04 16:00close1550.701.29001.28770.00001006.2513326.28
9432006.08.04 16:00sell1560.801.29010.00000.0000
9442006.08.04 20:00close1560.801.28880.00000.0000130.0013456.28
9452006.08.04 20:00buy1570.801.28880.00000.0000
9462006.08.04 20:01close1570.801.28850.00000.0000-30.0013426.28
9472006.08.04 20:42sell1580.801.28850.00000.0000
9482006.08.07 00:00close1580.801.28860.00000.0000-10.0013416.28
9492006.08.07 00:00buy1590.701.28870.00000.0000
9502006.08.07 04:00close1590.701.28850.00000.0000-17.5013398.78
9512006.08.07 04:00sell1600.701.28860.00000.0000
9522006.08.07 08:00close1600.701.28820.00000.000035.0013433.78
9532006.08.07 08:00buy1610.801.28810.00000.0000
9542006.08.07 08:02close1610.801.28760.00000.0000-50.0013383.78
9552006.08.07 08:02sell1620.801.28780.00000.0000
9562006.08.07 12:00close1620.801.28580.00000.0000200.0013583.78
9572006.08.07 12:00buy1630.801.28590.00000.0000
9582006.08.07 16:00close1630.801.28690.00000.0000100.0113683.79
9592006.08.07 16:00sell1640.801.28690.00000.0000
9602006.08.07 19:50modify1640.801.28691.28690.0000
9612006.08.07 19:53modify1640.801.28691.28680.0000
9622006.08.07 19:59modify1640.801.28691.28670.0000
9632006.08.07 20:00close1640.801.28381.28670.0000310.0013993.79
9642006.08.07 20:00buy1650.801.28380.00000.0000
9652006.08.07 20:01close1650.801.28320.00000.0000-60.0013933.79
9662006.08.07 20:01sell1660.801.28320.00000.0000
9672006.08.08 00:00close1660.801.28190.00000.0000130.0014063.79
9682006.08.08 00:00buy1670.801.28190.00000.0000
9692006.08.08 04:00close1670.801.28180.00000.0000-10.0014053.79
9702006.08.08 04:00sell1680.801.28180.00000.0000
9712006.08.08 08:06close1680.801.28250.00000.0000-70.0013983.79
9722006.08.08 08:06buy1690.701.28240.00000.0000
9732006.08.08 12:00close1690.701.28410.00000.0000148.7514132.54
9742006.08.08 12:00sell1700.801.28410.00000.0000
9752006.08.09 00:00close1700.801.28250.00000.0000160.0114292.55
9762006.08.09 00:03sell1710.901.28200.00000.0000
9772006.08.09 00:49modify1710.901.28201.28190.0000
9782006.08.09 00:49modify1710.901.28201.28170.0000
9792006.08.09 00:49modify1710.901.28201.28150.0000
9802006.08.09 00:49modify1710.901.28201.28130.0000
9812006.08.09 00:49modify1710.901.28201.28120.0000
9822006.08.09 00:49modify1710.901.28201.28100.0000
9832006.08.09 00:49modify1710.901.28201.28070.0000
9842006.08.09 00:49modify1710.901.28201.28050.0000
9852006.08.09 00:49modify1710.901.28201.28030.0000
9862006.08.09 00:59modify1710.901.28201.28010.0000
9872006.08.09 00:59modify1710.901.28201.28000.0000
9882006.08.09 00:59modify1710.901.28201.27990.0000
9892006.08.09 00:59modify1710.901.28201.27970.0000
9902006.08.09 01:43s/l1710.901.27971.27970.0000258.7414551.29
9912006.08.09 01:43sell1720.901.27960.00000.0000
9922006.08.09 04:00close1720.901.27850.00000.0000123.7514675.04
9932006.08.09 04:00buy1730.901.27830.00000.0000
9942006.08.09 08:00close1730.901.28110.00000.0000315.0014990.04
9952006.08.09 08:00sell1740.901.28120.00000.0000
9962006.08.09 08:00close1740.901.28140.00000.0000-22.5014967.54
9972006.08.09 08:00buy1750.901.28130.00000.0000
9982006.08.09 09:28modify1750.901.28131.28150.0000
9992006.08.09 09:28modify1750.901.28131.28160.0000
10002006.08.09 09:28modify1750.901.28131.28170.0000
10012006.08.09 09:28modify1750.901.28131.28180.0000
10022006.08.09 09:29modify1750.901.28131.28190.0000
10032006.08.09 09:29modify1750.901.28131.28200.0000
10042006.08.09 10:04modify1750.901.28131.28210.0000
10052006.08.09 10:04modify1750.901.28131.28230.0000
10062006.08.09 10:05modify1750.901.28131.28240.0000
10072006.08.09 10:05modify1750.901.28131.28250.0000
10082006.08.09 10:05modify1750.901.28131.28260.0000
10092006.08.09 10:05modify1750.901.28131.28270.0000
10102006.08.09 10:05modify1750.901.28131.28280.0000
10112006.08.09 10:06modify1750.901.28131.28290.0000
10122006.08.09 10:06modify1750.901.28131.28300.0000
10132006.08.09 10:06modify1750.901.28131.28310.0000
10142006.08.09 10:06modify1750.901.28131.28320.0000
10152006.08.09 10:06modify1750.901.28131.28330.0000
10162006.08.09 10:07modify1750.901.28131.28340.0000
10172006.08.09 10:07modify1750.901.28131.28350.0000
10182006.08.09 10:07modify1750.901.28131.28360.0000
10192006.08.09 10:07modify1750.901.28131.28370.0000
10202006.08.09 10:15modify1750.901.28131.28380.0000
10212006.08.09 10:18modify1750.901.28131.28390.0000
10222006.08.09 10:18modify1750.901.28131.28400.0000
10232006.08.09 10:18modify1750.901.28131.28410.0000
10242006.08.09 10:36modify1750.901.28131.28420.0000
10252006.08.09 10:41modify1750.901.28131.28430.0000
10262006.08.09 10:42modify1750.901.28131.28440.0000
10272006.08.09 11:58modify1750.901.28131.28450.0000
10282006.08.09 11:58modify1750.901.28131.28460.0000
10292006.08.09 11:58modify1750.901.28131.28470.0000
10302006.08.09 12:00close1750.901.28751.28470.0000697.5015665.04
10312006.08.09 12:00sell1760.901.28750.00000.0000
10322006.08.09 12:19close1760.901.28780.00000.0000-33.7515631.29
10332006.08.09 12:32buy1770.901.28800.00000.0000
10342006.08.09 16:33close1770.901.28730.00000.0000-78.7515552.54
10352006.08.09 16:33sell1780.801.28720.00000.0000
10362006.08.09 20:00close1780.801.28770.00000.0000-50.0015502.54
10372006.08.09 20:00sell1790.801.28730.00000.0000
10382006.08.10 00:00close1790.801.28670.00000.000060.0015562.54
10392006.08.10 00:01buy1800.901.28660.00000.0000
10402006.08.10 04:00close1800.901.28770.00000.0000123.7715686.31
10412006.08.10 04:01sell1810.901.28780.00000.0000
10422006.08.10 10:12modify1810.901.28781.28770.0000
10432006.08.10 10:12modify1810.901.28781.28760.0000
10442006.08.10 10:12modify1810.901.28781.28750.0000
10452006.08.10 11:23s/l1810.901.28751.28750.000033.7415720.05
10462006.08.10 11:23sell1820.901.28730.00000.0000
10472006.08.10 12:00close1820.901.28670.00000.000067.5015787.55
10482006.08.10 12:00sell1830.901.28650.00000.0000
10492006.08.10 14:37modify1830.901.28651.28650.0000
10502006.08.10 14:37modify1830.901.28651.28630.0000
10512006.08.10 14:38modify1830.901.28651.28620.0000
10522006.08.10 14:38modify1830.901.28651.28610.0000
10532006.08.10 14:38modify1830.901.28651.28600.0000
10542006.08.10 14:39modify1830.901.28651.28590.0000
10552006.08.10 14:39modify1830.901.28651.28580.0000
10562006.08.10 14:39modify1830.901.28651.28560.0000
10572006.08.10 14:39modify1830.901.28651.28550.0000
10582006.08.10 14:41modify1830.901.28651.28540.0000
10592006.08.10 15:39modify1830.901.28651.28530.0000
10602006.08.10 15:50modify1830.901.28651.28520.0000
10612006.08.10 15:50modify1830.901.28651.28510.0000
10622006.08.10 16:00close1830.901.28291.28510.0000404.9916192.54
10632006.08.10 16:00sell1841.001.28250.00000.0000
10642006.08.10 16:23modify1841.001.28251.28250.0000
10652006.08.10 16:23modify1841.001.28251.28240.0000
10662006.08.10 16:24modify1841.001.28251.28220.0000
10672006.08.10 16:24modify1841.001.28251.28200.0000
10682006.08.10 16:24modify1841.001.28251.28190.0000
10692006.08.10 16:24modify1841.001.28251.28180.0000
10702006.08.10 16:24modify1841.001.28251.28160.0000
10712006.08.10 16:24modify1841.001.28251.28140.0000
10722006.08.10 16:25modify1841.001.28251.28130.0000
10732006.08.10 16:26modify1841.001.28251.28120.0000
10742006.08.10 16:34modify1841.001.28251.28110.0000
10752006.08.10 16:34modify1841.001.28251.28100.0000
10762006.08.10 16:34modify1841.001.28251.28080.0000
10772006.08.10 16:35modify1841.001.28251.28070.0000
10782006.08.10 16:35modify1841.001.28251.28050.0000
10792006.08.10 16:35modify1841.001.28251.28040.0000
10802006.08.10 16:35modify1841.001.28251.28030.0000
10812006.08.10 16:35modify1841.001.28251.28010.0000
10822006.08.10 16:36modify1841.001.28251.28000.0000
10832006.08.10 16:36modify1841.001.28251.27990.0000
10842006.08.10 16:36modify1841.001.28251.27980.0000
10852006.08.10 16:36modify1841.001.28251.27970.0000
10862006.08.10 16:37modify1841.001.28251.27960.0000
10872006.08.10 16:37modify1841.001.28251.27950.0000
10882006.08.10 16:37modify1841.001.28251.27940.0000
10892006.08.10 16:37modify1841.001.28251.27930.0000
10902006.08.10 16:37modify1841.001.28251.27920.0000
10912006.08.10 16:37modify1841.001.28251.27910.0000
10922006.08.10 16:37modify1841.001.28251.27890.0000
10932006.08.10 17:17modify1841.001.28251.27870.0000
10942006.08.10 17:18modify1841.001.28251.27850.0000
10952006.08.10 17:18modify1841.001.28251.27840.0000
10962006.08.10 17:18modify1841.001.28251.27820.0000
10972006.08.10 17:18modify1841.001.28251.27810.0000
10982006.08.10 17:19modify1841.001.28251.27800.0000
10992006.08.10 17:28s/l1841.001.27801.27800.0000562.5016755.04
11002006.08.10 17:28sell1851.001.27770.00000.0000
11012006.08.10 20:00close1851.001.27800.00000.0000-37.4916717.55
11022006.08.10 20:00buy1861.001.27810.00000.0000
11032006.08.11 00:00close1861.001.27940.00000.0000162.5016880.05
11042006.08.11 00:01sell1871.001.27940.00000.0000
11052006.08.11 04:00close1871.001.27760.00000.0000225.0017105.05
11062006.08.11 04:00buy1881.001.27750.00000.0000
11072006.08.11 08:00close1881.001.27780.00000.000037.5017142.55
11082006.08.11 08:01sell1891.001.27790.00000.0000
11092006.08.11 08:33modify1891.001.27791.27770.0000
11102006.08.11 08:33modify1891.001.27791.27760.0000
11112006.08.11 08:33modify1891.001.27791.27750.0000
11122006.08.11 08:34modify1891.001.27791.27740.0000
11132006.08.11 08:58s/l1891.001.27741.27740.000062.5017205.05
11142006.08.11 12:00sell1901.001.27830.00000.0000
11152006.08.11 14:30modify1901.001.27831.27830.0000
11162006.08.11 14:30modify1901.001.27831.27810.0000
11172006.08.11 14:30modify1901.001.27831.27790.0000
11182006.08.11 14:30modify1901.001.27831.27770.0000
11192006.08.11 14:30modify1901.001.27831.27750.0000
11202006.08.11 14:30modify1901.001.27831.27730.0000
11212006.08.11 14:30modify1901.001.27831.27710.0000
11222006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27700.0000
11232006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27690.0000
11242006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27680.0000
11252006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27670.0000
11262006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27660.0000
11272006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27650.0000
11282006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27640.0000
11292006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27630.0000
11302006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27620.0000
11312006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27610.0000
11322006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27600.0000
11332006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27590.0000
11342006.08.11 14:31modify1901.001.27831.27580.0000
11352006.08.11 14:33modify1901.001.27831.27570.0000
11362006.08.11 14:33modify1901.001.27831.27560.0000
11372006.08.11 14:33modify1901.001.27831.27550.0000
11382006.08.11 14:33modify1901.001.27831.27540.0000
11392006.08.11 14:33modify1901.001.27831.27530.0000
11402006.08.11 14:33modify1901.001.27831.27520.0000
11412006.08.11 14:33modify1901.001.27831.27510.0000
11422006.08.11 14:33modify1901.001.27831.27500.0000
11432006.08.11 14:33modify1901.001.27831.27490.0000
11442006.08.11 14:33modify1901.001.27831.27480.0000
11452006.08.11 15:36s/l1901.001.27481.27480.0000437.5117642.56
11462006.08.11 15:36sell1911.101.27450.00000.0000
11472006.08.11 16:00close1911.101.27550.00000.0000-137.5017505.06
11482006.08.11 16:00buy1921.101.27560.00000.0000
11492006.08.11 16:00close1921.101.27530.00000.0000-41.2517463.81
11502006.08.11 16:00sell1930.901.27520.00000.0000
11512006.08.11 20:00close1930.901.27310.00000.0000236.2517700.06
11522006.08.11 20:00buy1941.101.27320.00000.0000
11532006.08.11 20:03close1941.101.27280.00000.0000-55.0017645.06
11542006.08.11 20:03sell1951.101.27270.00000.0000
11552006.08.14 00:00close1951.101.27160.00000.0000151.2517796.31
11562006.08.14 00:31buy1961.101.27230.00000.0000
11572006.08.14 04:00close1961.101.27470.00000.0000330.0218126.33
11582006.08.14 04:01sell1971.101.27480.00000.0000
11592006.08.14 09:27modify1971.101.27481.27470.0000
11602006.08.14 09:27modify1971.101.27481.27460.0000
11612006.08.14 09:27modify1971.101.27481.27450.0000
11622006.08.14 10:03s/l1971.101.27451.27450.000041.2418167.57
11632006.08.14 10:03sell1981.101.27420.00000.0000
11642006.08.14 12:00close1981.101.27390.00000.000041.2518208.82
11652006.08.14 12:00buy1991.101.27380.00000.0000
11662006.08.14 17:35close1991.101.27330.00000.0000-68.7518140.07
11672006.08.14 17:35sell2001.101.27340.00000.0000
11682006.08.14 20:00close2001.101.27200.00000.0000192.4918332.56
11692006.08.14 20:00buy2011.101.27210.00000.0000
11702006.08.15 00:00close2011.101.27230.00000.000027.5018360.06
11712006.08.15 00:00sell2021.101.27230.00000.0000
11722006.08.15 04:00close2021.101.27200.00000.000041.2518401.31
11732006.08.15 04:00buy2031.101.27210.00000.0000
11742006.08.15 08:00close2031.101.27440.00000.0000316.2418717.55
11752006.08.15 08:00sell2041.101.27430.00000.0000
11762006.08.15 11:04modify2041.101.27431.27420.0000
11772006.08.15 12:00close2041.101.27201.27420.0000316.2519033.80
11782006.08.15 12:00buy2051.101.27190.00000.0000
11792006.08.15 14:30modify2051.101.27191.27200.0000
11802006.08.15 14:30modify2051.101.27191.27220.0000
11812006.08.15 14:30modify2051.101.27191.27230.0000
11822006.08.15 14:30modify2051.101.27191.27250.0000
11832006.08.15 14:30modify2051.101.27191.27270.0000
11842006.08.15 14:30modify2051.101.27191.27290.0000
11852006.08.15 14:30modify2051.101.27191.27300.0000
11862006.08.15 14:30modify2051.101.27191.27320.0000
11872006.08.15 14:30modify2051.101.27191.27340.0000
11882006.08.15 14:31modify2051.101.27191.27350.0000
11892006.08.15 14:31modify2051.101.27191.27360.0000
11902006.08.15 14:31modify2051.101.27191.27370.0000
11912006.08.15 14:31modify2051.101.27191.27380.0000
11922006.08.15 14:31modify2051.101.27191.27390.0000
11932006.08.15 14:31modify2051.101.27191.27400.0000
11942006.08.15 14:50modify2051.101.27191.27410.0000
11952006.08.15 14:50modify2051.101.27191.27420.0000
11962006.08.15 14:50modify2051.101.27191.27430.0000
11972006.08.15 14:50modify2051.101.27191.27450.0000
11982006.08.15 14:50modify2051.101.27191.27460.0000
11992006.08.15 14:59modify2051.101.27191.27470.0000
12002006.08.15 15:01modify2051.101.27191.27480.0000
12012006.08.15 15:01modify2051.101.27191.27490.0000
12022006.08.15 15:01modify2051.101.27191.27500.0000
12032006.08.15 15:01modify2051.101.27191.27510.0000
12042006.08.15 15:01modify2051.101.27191.27520.0000
12052006.08.15 15:01modify2051.101.27191.27530.0000
12062006.08.15 15:05modify2051.101.27191.27540.0000
12072006.08.15 15:05modify2051.101.27191.27550.0000
12082006.08.15 15:05modify2051.101.27191.27560.0000
12092006.08.15 15:05modify2051.101.27191.27570.0000
12102006.08.15 15:06modify2051.101.27191.27580.0000
12112006.08.15 15:06modify2051.101.27191.27590.0000
12122006.08.15 15:07modify2051.101.27191.27600.0000
12132006.08.15 15:07modify2051.101.27191.27620.0000
12142006.08.15 15:08modify2051.101.27191.27630.0000
12152006.08.15 15:08modify2051.101.27191.27640.0000
12162006.08.15 15:08modify2051.101.27191.27650.0000
12172006.08.15 15:08modify2051.101.27191.27660.0000
12182006.08.15 15:43modify2051.101.27191.27670.0000
12192006.08.15 15:43modify2051.101.27191.27690.0000
12202006.08.15 15:43modify2051.101.27191.27710.0000
12212006.08.15 15:46modify2051.101.27191.27720.0000
12222006.08.15 15:46modify2051.101.27191.27730.0000
12232006.08.15 16:00close2051.101.27961.27730.00001058.7520092.55
12242006.08.15 16:00sell2061.201.27970.00000.0000
12252006.08.15 20:00close2061.201.27900.00000.0000105.0020197.55
12262006.08.15 20:00buy2071.201.27890.00000.0000
12272006.08.15 20:00close2071.201.27860.00000.0000-45.0020152.55
12282006.08.15 20:01sell2081.201.27870.00000.0000
12292006.08.16 00:00close2081.201.27880.00000.0000-14.9920137.56
12302006.08.16 00:05buy2091.101.27890.00000.0000
12312006.08.16 00:09close2091.101.27850.00000.0000-55.0120082.55
12322006.08.16 00:10sell2101.101.27830.00000.0000
12332006.08.16 04:01close2101.101.27910.00000.0000-109.9919972.56
12342006.08.16 04:02buy2111.001.27930.00000.0000
12352006.08.16 14:30modify2111.001.27931.27940.0000
12362006.08.16 14:30modify2111.001.27931.27960.0000
12372006.08.16 14:30modify2111.001.27931.27970.0000
12382006.08.16 14:30modify2111.001.27931.27990.0000
12392006.08.16 14:31modify2111.001.27931.28000.0000
12402006.08.16 14:31modify2111.001.27931.28010.0000
12412006.08.16 14:31modify2111.001.27931.28020.0000
12422006.08.16 14:31modify2111.001.27931.28030.0000
12432006.08.16 14:31modify2111.001.27931.28040.0000
12442006.08.16 14:31modify2111.001.27931.28050.0000
12452006.08.16 14:31modify2111.001.27931.28060.0000
12462006.08.16 14:31modify2111.001.27931.28070.0000
12472006.08.16 14:31modify2111.001.27931.28080.0000
12482006.08.16 14:31modify2111.001.27931.28090.0000
12492006.08.16 14:37modify2111.001.27931.28100.0000
12502006.08.16 14:37modify2111.001.27931.28110.0000
12512006.08.16 14:37modify2111.001.27931.28120.0000
12522006.08.16 14:37modify2111.001.27931.28130.0000
12532006.08.16 14:37modify2111.001.27931.28140.0000
12542006.08.16 14:50modify2111.001.27931.28150.0000
12552006.08.16 14:50modify2111.001.27931.28160.0000
12562006.08.16 14:51modify2111.001.27931.28170.0000
12572006.08.16 15:06modify2111.001.27931.28180.0000
12582006.08.16 15:06modify2111.001.27931.28190.0000
12592006.08.16 15:06modify2111.001.27931.28200.0000
12602006.08.16 15:15modify2111.001.27931.28210.0000
12612006.08.16 15:15modify2111.001.27931.28220.0000
12622006.08.16 15:15modify2111.001.27931.28230.0000
12632006.08.16 15:15modify2111.001.27931.28240.0000
12642006.08.16 15:15modify2111.001.27931.28250.0000
12652006.08.16 15:16modify2111.001.27931.28260.0000
12662006.08.16 15:16modify2111.001.27931.28270.0000
12672006.08.16 15:17modify2111.001.27931.28280.0000
12682006.08.16 15:17modify2111.001.27931.28290.0000
12692006.08.16 15:17modify2111.001.27931.28300.0000
12702006.08.16 15:18modify2111.001.27931.28310.0000
12712006.08.16 15:18modify2111.001.27931.28320.0000
12722006.08.16 15:19modify2111.001.27931.28330.0000
12732006.08.16 16:00close2111.001.28521.28330.0000737.4920710.05
12742006.08.16 16:00sell2121.201.28510.00000.0000
12752006.08.16 20:00close2121.201.28470.00000.000060.0020770.05
12762006.08.16 20:02buy2131.201.28480.00000.0000
12772006.08.16 20:02close2131.201.28460.00000.0000-30.0020740.05
12782006.08.16 20:40sell2141.201.28440.00000.0000
12792006.08.17 00:00close2141.201.28450.00000.0000-14.9920725.06
12802006.08.17 00:00buy2151.101.28450.00000.0000
12812006.08.17 04:00close2151.101.28560.00000.0000151.2520876.31
12822006.08.17 04:00sell2161.301.28550.00000.0000
12832006.08.17 08:00close2161.301.28570.00000.0000-32.5020843.81
12842006.08.17 12:00sell2171.301.28690.00000.0000
12852006.08.17 16:00close2171.301.28710.00000.0000-32.4920811.32
12862006.08.17 16:01sell2181.101.28670.00000.0000
12872006.08.17 19:07modify2181.101.28671.28660.0000
12882006.08.17 19:18modify2181.101.28671.28650.0000
12892006.08.17 19:18modify2181.101.28671.28640.0000
12902006.08.17 19:19modify2181.101.28671.28630.0000
12912006.08.17 19:20modify2181.101.28671.28620.0000
12922006.08.17 19:20modify2181.101.28671.28600.0000
12932006.08.17 19:21modify2181.101.28671.28590.0000
12942006.08.17 19:22modify2181.101.28671.28580.0000
12952006.08.17 19:25modify2181.101.28671.28570.0000
12962006.08.17 19:57modify2181.101.28671.28560.0000
12972006.08.17 19:58modify2181.101.28671.28550.0000
12982006.08.17 19:58modify2181.101.28671.28490.0000
12992006.08.17 20:01modify2181.101.28671.28480.0000
13002006.08.17 20:01close2181.101.28191.28480.0000660.0021471.32
13012006.08.17 20:01buy2191.301.28180.00000.0000
13022006.08.18 00:00close2191.301.28250.00000.0000113.7521585.07
13032006.08.18 00:00sell2201.301.28250.00000.0000
13042006.08.18 04:00close2201.301.28290.00000.0000-65.0121520.06
13052006.08.18 04:00buy2211.301.28260.00000.0000
13062006.08.18 08:00close2211.301.28340.00000.0000130.0121650.07
13072006.08.18 08:00sell2221.301.28340.00000.0000
13082006.08.18 12:00close2221.301.28270.00000.0000113.7621763.83
13092006.08.18 12:00buy2231.301.28280.00000.0000
13102006.08.18 16:00close2231.301.28370.00000.0000146.2521910.08
13112006.08.18 16:00sell2241.301.28380.00000.0000
13122006.08.18 16:17modify2241.301.28381.28380.0000
13132006.08.18 16:17modify2241.301.28381.28360.0000
13142006.08.18 16:17modify2241.301.28381.28350.0000
13152006.08.18 16:18modify2241.301.28381.28340.0000
13162006.08.18 16:24modify2241.301.28381.28330.0000
13172006.08.18 16:24modify2241.301.28381.28320.0000
13182006.08.18 16:24modify2241.301.28381.28310.0000
13192006.08.18 16:24modify2241.301.28381.28300.0000
13202006.08.18 16:24modify2241.301.28381.28290.0000
13212006.08.18 16:24modify2241.301.28381.28280.0000
13222006.08.18 16:24modify2241.301.28381.28270.0000
13232006.08.18 16:24modify2241.301.28381.28260.0000
13242006.08.18 16:24modify2241.301.28381.28250.0000
13252006.08.18 20:00close2241.301.28191.28250.0000308.7522218.83
13262006.08.18 20:00buy2251.301.28200.00000.0000
13272006.08.21 00:00close2251.301.28270.00000.0000113.7422332.57
13282006.08.21 00:03buy2261.301.28300.00000.0000
13292006.08.21 03:16modify2261.301.28301.28310.0000
13302006.08.21 03:17modify2261.301.28301.28320.0000
13312006.08.21 03:17modify2261.301.28301.28330.0000
13322006.08.21 03:17modify2261.301.28301.28340.0000
13332006.08.21 03:17modify2261.301.28301.28350.0000
13342006.08.21 03:17modify2261.301.28301.28360.0000
13352006.08.21 03:21modify2261.301.28301.28370.0000
13362006.08.21 03:22modify2261.301.28301.28380.0000
13372006.08.21 03:22modify2261.301.28301.28390.0000
13382006.08.21 03:22modify2261.301.28301.28400.0000
13392006.08.21 03:23modify2261.301.28301.28410.0000
13402006.08.21 03:46modify2261.301.28301.28420.0000
13412006.08.21 03:46modify2261.301.28301.28430.0000
13422006.08.21 03:47modify2261.301.28301.28440.0000
13432006.08.21 03:50modify2261.301.28301.28460.0000
13442006.08.21 03:51modify2261.301.28301.28480.0000
13452006.08.21 04:00close2261.301.28761.28480.0000747.5223080.09
13462006.08.21 04:01sell2271.401.28770.00000.0000
13472006.08.21 08:00close2271.401.28750.00000.000035.0123115.10
13482006.08.21 08:13buy2281.401.28750.00000.0000
13492006.08.21 10:09modify2281.401.28751.28750.0000
13502006.08.21 12:00close2281.401.28931.28750.0000314.9923430.09
13512006.08.21 12:00sell2291.401.28940.00000.0000
13522006.08.21 12:00close2291.401.28960.00000.0000-34.9923395.10
13532006.08.21 12:01buy2301.401.28970.00000.0000
13542006.08.21 15:59modify2301.401.28971.28980.0000
13552006.08.21 16:00close2301.401.29271.28980.0000525.0123920.11
13562006.08.21 16:00sell2311.401.29280.00000.0000
13572006.08.21 20:00close2311.401.29080.00000.0000349.9924270.10
13582006.08.21 20:00buy2321.501.29070.00000.0000
13592006.08.21 20:00close2321.501.29040.00000.0000-56.2524213.85
13602006.08.21 20:00sell2331.501.29050.00000.0000
13612006.08.22 00:00close2331.501.28890.00000.0000300.0124513.86
13622006.08.22 00:00buy2341.501.28880.00000.0000
13632006.08.22 00:03close2341.501.28830.00000.0000-93.7324420.13
13642006.08.22 00:03sell2351.501.28830.00000.0000
13652006.08.22 04:00close2351.501.28680.00000.0000281.2524701.38
13662006.08.22 04:00buy2361.501.28670.00000.0000
13672006.08.22 08:00close2361.501.28680.00000.000018.7624720.14
13682006.08.22 08:00sell2371.501.28690.00000.0000
13692006.08.22 12:00close2371.501.28420.00000.0000506.2525226.39
13702006.08.22 12:00buy2381.501.28420.00000.0000
13712006.08.22 12:00close2381.501.28390.00000.0000-56.2525170.14
13722006.08.22 12:00sell2391.501.28360.00000.0000
13732006.08.22 15:06modify2391.501.28361.28350.0000
13742006.08.22 15:10modify2391.501.28361.28340.0000
13752006.08.22 15:10modify2391.501.28361.28330.0000
13762006.08.22 15:11modify2391.501.28361.28300.0000
13772006.08.22 16:00close2391.501.28091.28300.0000506.2525676.39
13782006.08.22 16:00buy2401.501.28090.00000.0000
13792006.08.22 16:23close2401.501.28040.00000.0000-93.7525582.64
13802006.08.22 16:23sell2411.501.28040.00000.0000
13812006.08.22 20:00close2411.501.27900.00000.0000262.5125845.15
13822006.08.22 20:00buy2421.601.27900.00000.0000
13832006.08.23 00:00close2421.601.28030.00000.0000260.0026105.15
13842006.08.23 00:01sell2431.601.28040.00000.0000
13852006.08.23 04:00close2431.601.27970.00000.0000140.0126245.16
13862006.08.23 04:00buy2441.601.27960.00000.0000
13872006.08.23 09:29modify2441.601.27961.27960.0000
13882006.08.23 09:32modify2441.601.27961.27970.0000
13892006.08.23 09:33modify2441.601.27961.27980.0000
13902006.08.23 09:33modify2441.601.27961.27990.0000
13912006.08.23 09:36modify2441.601.27961.28000.0000
13922006.08.23 09:36modify2441.601.27961.28010.0000
13932006.08.23 09:36modify2441.601.27961.28020.0000
13942006.08.23 12:00close2441.601.28171.28020.0000420.0026665.16
13952006.08.23 12:00sell2451.601.28170.00000.0000
13962006.08.23 12:00close2451.601.28190.00000.0000-40.0026625.16
13972006.08.23 12:00buy2461.601.28180.00000.0000
13982006.08.23 16:00close2461.601.28320.00000.0000280.0126905.17
13992006.08.23 16:00sell2471.601.28330.00000.0000
14002006.08.23 16:31modify2471.601.28331.28330.0000
14012006.08.23 16:31modify2471.601.28331.28310.0000
14022006.08.23 16:34modify2471.601.28331.28300.0000
14032006.08.23 16:36modify2471.601.28331.28290.0000
14042006.08.23 16:36modify2471.601.28331.28280.0000
14052006.08.23 16:36modify2471.601.28331.28270.0000
14062006.08.23 16:36modify2471.601.28331.28260.0000
14072006.08.23 16:36modify2471.601.28331.28250.0000
14082006.08.23 16:36modify2471.601.28331.28240.0000
14092006.08.23 16:36modify2471.601.28331.28220.0000
14102006.08.23 17:01modify2471.601.28331.28210.0000
14112006.08.23 17:01modify2471.601.28331.28200.0000
14122006.08.23 17:02modify2471.601.28331.28190.0000
14132006.08.23 17:02modify2471.601.28331.28180.0000
14142006.08.23 17:02modify2471.601.28331.28170.0000
14152006.08.23 17:02modify2471.601.28331.28160.0000
14162006.08.23 17:02modify2471.601.28331.28140.0000
14172006.08.23 17:02modify2471.601.28331.28130.0000
14182006.08.23 17:02modify2471.601.28331.28120.0000
14192006.08.23 17:02modify2471.601.28331.28100.0000
14202006.08.23 17:05modify2471.601.28331.28090.0000
14212006.08.23 17:05modify2471.601.28331.28080.0000
14222006.08.23 20:00close2471.601.27861.28080.0000939.9927845.16
14232006.08.23 20:01buy2481.701.27870.00000.0000
14242006.08.24 00:00close2481.701.27880.00000.000021.2627866.42
14252006.08.24 00:00sell2491.701.27880.00000.0000
14262006.08.24 04:00close2491.701.27700.00000.0000382.5028248.92
14272006.08.24 04:00buy2501.701.27700.00000.0000
14282006.08.24 08:00close2501.701.27720.00000.000042.5028291.42
14292006.08.24 08:02buy2511.701.27780.00000.0000
14302006.08.24 10:02modify2511.701.27781.27790.0000
14312006.08.24 10:02modify2511.701.27781.27800.0000
14322006.08.24 10:02modify2511.701.27781.27810.0000
14332006.08.24 10:02modify2511.701.27781.27820.0000
14342006.08.24 10:02modify2511.701.27781.27830.0000
14352006.08.24 10:03modify2511.701.27781.27840.0000
14362006.08.24 10:14modify2511.701.27781.27850.0000
14372006.08.24 10:14modify2511.701.27781.27860.0000
14382006.08.24 10:14modify2511.701.27781.27870.0000
14392006.08.24 10:15modify2511.701.27781.27880.0000
14402006.08.24 10:15modify2511.701.27781.27890.0000
14412006.08.24 10:15modify2511.701.27781.27910.0000
14422006.08.24 10:16modify2511.701.27781.27920.0000
14432006.08.24 10:47modify2511.701.27781.27930.0000
14442006.08.24 10:48modify2511.701.27781.27940.0000
14452006.08.24 10:48modify2511.701.27781.27960.0000
14462006.08.24 10:48modify2511.701.27781.27970.0000
14472006.08.24 10:48modify2511.701.27781.27980.0000
14482006.08.24 10:48modify2511.701.27781.27990.0000
14492006.08.24 10:48modify2511.701.27781.28000.0000
14502006.08.24 10:48modify2511.701.27781.28010.0000
14512006.08.24 10:48modify2511.701.27781.28020.0000
14522006.08.24 10:48modify2511.701.27781.28030.0000
14532006.08.24 10:54modify2511.701.27781.28050.0000
14542006.08.24 10:54modify2511.701.27781.28060.0000
14552006.08.24 10:54modify2511.701.27781.28070.0000
14562006.08.24 12:00close2511.701.28241.28070.0000977.5029268.92
14572006.08.24 12:00sell2521.801.28240.00000.0000
14582006.08.24 16:56modify2521.801.28241.28240.0000
14592006.08.24 16:56modify2521.801.28241.28230.0000
14602006.08.24 17:05modify2521.801.28241.28220.0000
14612006.08.24 17:05modify2521.801.28241.28210.0000
14622006.08.24 17:05modify2521.801.28241.28200.0000
14632006.08.24 17:06modify2521.801.28241.28190.0000
14642006.08.24 17:06modify2521.801.28241.28180.0000
14652006.08.24 17:07modify2521.801.28241.28170.0000
14662006.08.24 17:07modify2521.801.28241.28150.0000
14672006.08.24 17:18modify2521.801.28241.28140.0000
14682006.08.24 17:19modify2521.801.28241.28130.0000
14692006.08.24 17:23modify2521.801.28241.28120.0000
14702006.08.24 17:45modify2521.801.28241.28110.0000
14712006.08.24 17:45modify2521.801.28241.28100.0000
14722006.08.24 17:45modify2521.801.28241.28090.0000
14732006.08.24 17:45modify2521.801.28241.28080.0000
14742006.08.24 17:45modify2521.801.28241.28070.0000
14752006.08.24 17:45modify2521.801.28241.28060.0000
14762006.08.24 17:46modify2521.801.28241.28050.0000
14772006.08.24 17:46modify2521.801.28241.28030.0000
14782006.08.24 17:53modify2521.801.28241.28020.0000
14792006.08.24 17:53modify2521.801.28241.28010.0000
14802006.08.24 17:54modify2521.801.28241.28000.0000
14812006.08.24 17:54modify2521.801.28241.27990.0000
14822006.08.24 17:54modify2521.801.28241.27980.0000
14832006.08.24 17:55modify2521.801.28241.27970.0000
14842006.08.24 17:55modify2521.801.28241.27960.0000
14852006.08.24 17:58modify2521.801.28241.27950.0000
14862006.08.24 17:58modify2521.801.28241.27930.0000
14872006.08.24 17:59modify2521.801.28241.27920.0000
14882006.08.24 18:00modify2521.801.28241.27910.0000
14892006.08.24 20:00close2521.801.27681.27910.00001260.0030528.92
14902006.08.24 20:00buy2531.801.27690.00000.0000
14912006.08.25 12:27close2531.801.27670.00000.0000-45.0030483.92
14922006.08.25 12:27sell2541.801.27660.00000.0000
14932006.08.25 16:00close2541.801.27620.00000.000090.0030573.92
14942006.08.25 16:06sell2551.801.27560.00000.0000
14952006.08.25 20:00close2551.801.27590.00000.0000-67.4930506.43
14962006.08.25 20:00buy2561.801.27590.00000.0000
14972006.08.25 21:55close2561.801.27550.00000.0000-89.9830416.45
14982006.08.25 21:56sell2571.701.27560.00000.0000
14992006.08.28 00:00close2571.701.27610.00000.0000-106.2630310.19
15002006.08.28 00:01buy2581.601.27600.00000.0000
15012006.08.28 04:00close2581.601.27730.00000.0000260.0130570.20
15022006.08.28 04:01sell2591.801.27740.00000.0000
15032006.08.28 04:07close2591.801.27770.00000.0000-67.5030502.70
15042006.08.28 04:08buy2601.801.27760.00000.0000
15052006.08.28 08:00close2601.801.27950.00000.0000427.5030930.20
15062006.08.28 08:00sell2611.901.27960.00000.0000
15072006.08.28 08:13close2611.901.27990.00000.0000-71.2530858.95
15082006.08.28 08:14buy2621.901.27980.00000.0000
15092006.08.28 12:00close2621.901.28120.00000.0000332.5131191.46
15102006.08.28 12:00sell2631.901.28130.00000.0000
15112006.08.28 12:35close2631.901.28180.00000.0000-118.7631072.70
15122006.08.28 12:35buy2641.901.28170.00000.0000
15132006.08.28 16:00close2641.901.28090.00000.0000-190.0030882.70
15142006.08.28 16:00sell2651.801.28080.00000.0000
15152006.08.28 20:00close2651.801.27960.00000.0000270.0131152.71
15162006.08.28 20:00buy2661.901.27950.00000.0000
15172006.08.28 20:05close2661.901.27910.00000.0000-95.0031057.71
15182006.08.28 20:05sell2671.901.27900.00000.0000
15192006.08.29 00:00close2671.901.27880.00000.000047.5231105.23
15202006.08.29 00:00buy2681.901.27880.00000.0000
15212006.08.29 04:00close2681.901.28170.00000.0000688.7631793.99
15222006.08.29 04:00sell2691.901.28160.00000.0000
15232006.08.29 04:01close2691.901.28190.00000.0000-71.2531722.74
15242006.08.29 04:01buy2701.901.28200.00000.0000
15252006.08.29 08:00close2701.901.28200.00000.0000-0.0131722.73
15262006.08.29 08:00sell2711.801.28200.00000.0000
15272006.08.29 08:17close2711.801.28250.00000.0000-112.5031610.23
15282006.08.29 08:17buy2721.701.28250.00000.0000
15292006.08.29 12:00close2721.701.28080.00000.0000-361.2531248.98
15302006.08.29 12:00sell2731.601.28090.00000.0000
15312006.08.29 16:00close2731.601.28000.00000.0000179.9931428.97
15322006.08.29 16:00sell2741.901.27960.00000.0000
15332006.08.29 16:23modify2741.901.27961.27960.0000
15342006.08.29 16:23modify2741.901.27961.27940.0000
15352006.08.29 16:25modify2741.901.27961.27920.0000
15362006.08.29 16:26modify2741.901.27961.27910.0000
15372006.08.29 16:48modify2741.901.27961.27900.0000
15382006.08.29 16:48modify2741.901.27961.27890.0000
15392006.08.29 16:50modify2741.901.27961.27870.0000
15402006.08.29 16:50modify2741.901.27961.27850.0000
15412006.08.29 16:52modify2741.901.27961.27830.0000
15422006.08.29 20:00close2741.901.27701.27830.0000617.5032046.47
15432006.08.29 20:00buy2751.901.27680.00000.0000
15442006.08.29 20:09modify2751.901.27681.27680.0000
15452006.08.29 20:09modify2751.901.27681.27690.0000
15462006.08.29 20:09modify2751.901.27681.27700.0000
15472006.08.29 20:09modify2751.901.27681.27720.0000
15482006.08.29 20:15modify2751.901.27681.27730.0000
15492006.08.29 20:15modify2751.901.27681.27740.0000
15502006.08.29 20:15modify2751.901.27681.27750.0000
15512006.08.29 20:16modify2751.901.27681.27760.0000
15522006.08.29 20:16modify2751.901.27681.27770.0000
15532006.08.29 20:18modify2751.901.27681.27780.0000
15542006.08.29 20:18modify2751.901.27681.27790.0000
15552006.08.29 20:26modify2751.901.27681.27800.0000
15562006.08.29 20:26modify2751.901.27681.27810.0000
15572006.08.29 20:27modify2751.901.27681.27820.0000
15582006.08.29 20:27modify2751.901.27681.27840.0000
15592006.08.29 20:27modify2751.901.27681.27850.0000
15602006.08.29 20:28modify2751.901.27681.27870.0000
15612006.08.29 20:29modify2751.901.27681.27880.0000
15622006.08.29 20:29modify2751.901.27681.27890.0000
15632006.08.29 20:30modify2751.901.27681.27900.0000
15642006.08.29 20:30modify2751.901.27681.27910.0000
15652006.08.29 20:31modify2751.901.27681.27920.0000
15662006.08.29 20:31modify2751.901.27681.27930.0000
15672006.08.29 20:31modify2751.901.27681.27940.0000
15682006.08.29 20:37modify2751.901.27681.27950.0000
15692006.08.29 20:37modify2751.901.27681.27960.0000
15702006.08.29 20:37modify2751.901.27681.27970.0000
15712006.08.29 20:37modify2751.901.27681.27980.0000
15722006.08.29 20:37modify2751.901.27681.27990.0000
15732006.08.29 20:37modify2751.901.27681.28000.0000
15742006.08.29 20:37modify2751.901.27681.28010.0000
15752006.08.29 20:37modify2751.901.27681.28020.0000
15762006.08.29 20:37modify2751.901.27681.28030.0000
15772006.08.29 20:53modify2751.901.27681.28040.0000
15782006.08.29 20:53modify2751.901.27681.28050.0000
15792006.08.29 20:54modify2751.901.27681.28060.0000
15802006.08.30 00:00close2751.901.28301.28060.00001472.5033518.97
15812006.08.30 00:00sell2762.001.28290.00000.0000
15822006.08.30 04:01close2762.001.28330.00000.0000-100.0033418.97
15832006.08.30 04:02buy2772.001.28340.00000.0000
15842006.08.30 08:00close2772.001.28360.00000.000049.9933468.96
15852006.08.30 08:00sell2782.001.28360.00000.0000
15862006.08.30 12:00close2782.001.28230.00000.0000324.9933793.95
15872006.08.30 12:00buy2792.001.28220.00000.0000
15882006.08.30 16:00close2792.001.28300.00000.0000200.0033993.95
15892006.08.30 16:00sell2802.001.28280.00000.0000
15902006.08.30 20:00close2802.001.28300.00000.0000-49.9933943.96
15912006.08.30 20:00buy2812.001.28310.00000.0000
15922006.08.31 09:28modify2812.001.28311.28310.0000
15932006.08.31 09:28modify2812.001.28311.28320.0000
15942006.08.31 12:00close2812.001.28461.28320.0000375.0134318.97
15952006.08.31 12:00sell2822.101.28470.00000.0000
15962006.08.31 16:00close2822.101.28380.00000.0000236.2634555.23
15972006.08.31 16:00buy2832.101.28370.00000.0000
15982006.08.31 16:00close2832.101.28310.00000.0000-157.5034397.73
15992006.08.31 16:00sell2842.101.28320.00000.0000
16002006.08.31 16:29modify2842.101.28321.28310.0000
16012006.08.31 16:30modify2842.101.28321.28300.0000
16022006.08.31 16:30modify2842.101.28321.28290.0000
16032006.08.31 16:30modify2842.101.28321.28270.0000
16042006.08.31 16:30modify2842.101.28321.28260.0000
16052006.08.31 16:30modify2842.101.28321.28250.0000
16062006.08.31 17:46modify2842.101.28321.28240.0000
16072006.08.31 17:52modify2842.101.28321.28230.0000
16082006.08.31 17:52modify2842.101.28321.28220.0000
16092006.08.31 17:52modify2842.101.28321.28190.0000
16102006.08.31 17:54modify2842.101.28321.28180.0000
16112006.08.31 20:00close2842.101.27971.28180.0000918.7535316.48
16122006.08.31 20:00buy2852.101.27970.00000.0000
16132006.09.01 00:00close2852.101.28050.00000.0000210.0135526.49
16142006.09.01 00:00sell2862.101.28070.00000.0000
16152006.09.01 04:00close2862.101.28060.00000.000026.2335552.72
16162006.09.01 04:02buy2872.101.28070.00000.0000
16172006.09.01 08:00close2872.101.28150.00000.0000209.9935762.71
16182006.09.01 08:01sell2882.101.28140.00000.0000
16192006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28130.0000
16202006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28120.0000
16212006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28110.0000
16222006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28100.0000
16232006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28090.0000
16242006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28080.0000
16252006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28070.0000
16262006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28060.0000
16272006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28050.0000
16282006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28040.0000
16292006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28030.0000
16302006.09.01 14:32modify2882.101.28141.28020.0000
16312006.09.01 14:35s/l2882.101.28021.28020.0000314.9936077.70
16322006.09.01 14:35sell2892.201.27990.00000.0000
16332006.09.01 14:52modify2892.201.27991.27980.0000
16342006.09.01 14:52modify2892.201.27991.27970.0000
16352006.09.01 14:53modify2892.201.27991.27960.0000
16362006.09.01 15:08modify2892.201.27991.27950.0000
16372006.09.01 15:09modify2892.201.27991.27930.0000
16382006.09.01 15:09modify2892.201.27991.27920.0000
16392006.09.01 15:09modify2892.201.27991.27910.0000
16402006.09.01 15:09modify2892.201.27991.27900.0000
16412006.09.01 15:09modify2892.201.27991.27890.0000
16422006.09.01 15:20modify2892.201.27991.27870.0000
16432006.09.01 16:00close2892.201.27711.27870.0000769.9936847.69
16442006.09.01 16:00buy2902.201.27720.00000.0000
16452006.09.01 16:56modify2902.201.27721.27720.0000
16462006.09.01 16:57modify2902.201.27721.27730.0000
16472006.09.01 16:57modify2902.201.27721.27740.0000
16482006.09.01 16:58modify2902.201.27721.27750.0000
16492006.09.01 16:58modify2902.201.27721.27760.0000
16502006.09.01 16:58modify2902.201.27721.27770.0000
16512006.09.01 16:59modify2902.201.27721.27780.0000
16522006.09.01 16:59modify2902.201.27721.27790.0000
16532006.09.01 17:01modify2902.201.27721.27800.0000
16542006.09.01 17:36modify2902.201.27721.27820.0000
16552006.09.01 17:36modify2902.201.27721.27840.0000
16562006.09.01 17:37modify2902.201.27721.27850.0000
16572006.09.01 17:39modify2902.201.27721.27860.0000
16582006.09.01 17:42modify2902.201.27721.27870.0000
16592006.09.01 17:42modify2902.201.27721.27880.0000
16602006.09.01 17:51modify2902.201.27721.27890.0000
16612006.09.01 17:54modify2902.201.27721.27910.0000
16622006.09.01 17:55modify2902.201.27721.27920.0000
16632006.09.01 17:55modify2902.201.27721.27950.0000
16642006.09.01 17:56modify2902.201.27721.27960.0000
16652006.09.01 17:56modify2902.201.27721.28000.0000
16662006.09.01 17:57modify2902.201.27721.28010.0000
16672006.09.01 17:57modify2902.201.27721.28030.0000
16682006.09.01 18:01modify2902.201.27721.28040.0000
16692006.09.01 18:01modify2902.201.27721.28050.0000
16702006.09.01 18:01modify2902.201.27721.28060.0000
16712006.09.01 18:01modify2902.201.27721.28080.0000
16722006.09.01 18:01modify2902.201.27721.28090.0000
16732006.09.01 18:01modify2902.201.27721.28110.0000
16742006.09.01 18:01modify2902.201.27721.28130.0000
16752006.09.01 18:03modify2902.201.27721.28140.0000
16762006.09.01 18:03modify2902.201.27721.28150.0000
16772006.09.01 18:03modify2902.201.27721.28160.0000
16782006.09.01 20:00close2902.201.28331.28160.00001677.5138525.20
16792006.09.01 20:00sell2912.301.28330.00000.0000
16802006.09.04 00:02close2912.301.28460.00000.0000-373.7438151.46
16812006.09.04 00:03buy2922.301.28480.00000.0000
16822006.09.04 04:00close2922.301.28560.00000.0000229.9838381.44
16832006.09.04 04:00sell2932.301.28560.00000.0000
16842006.09.04 04:05close2932.301.28610.00000.0000-143.7638237.68
16852006.09.04 04:05buy2942.301.28590.00000.0000
16862006.09.04 08:00close2942.301.28570.00000.0000-57.4938180.19
16872006.09.04 08:01sell2952.101.28560.00000.0000
16882006.09.04 12:00close2952.101.28620.00000.0000-157.5138022.68
16892006.09.04 12:00buy2962.101.28630.00000.0000
16902006.09.04 16:00close2962.101.28630.00000.0000-0.0138022.67
16912006.09.04 16:00sell2972.001.28620.00000.0000
16922006.09.05 04:00close2972.001.28510.00000.0000274.9938297.66
16932006.09.05 04:00buy2982.301.28500.00000.0000
16942006.09.05 04:01close2982.301.28470.00000.0000-86.2538211.41
16952006.09.05 04:01sell2992.301.28460.00000.0000
16962006.09.05 08:00close2992.301.28370.00000.0000258.7438470.15
16972006.09.05 12:00sell3002.301.28370.00000.0000
16982006.09.05 15:40modify3002.301.28371.28360.0000
16992006.09.05 15:40modify3002.301.28371.28350.0000
17002006.09.05 15:40modify3002.301.28371.28340.0000
17012006.09.05 15:40modify3002.301.28371.28330.0000
17022006.09.05 15:41modify3002.301.28371.28310.0000
17032006.09.05 16:00close3002.301.28131.28310.0000689.9939160.14
17042006.09.05 16:00buy3012.301.28120.00000.0000
17052006.09.06 00:00close3012.301.28180.00000.0000172.5139332.65
17062006.09.06 00:02sell3022.401.28200.00000.0000
17072006.09.06 00:03close3022.401.28220.00000.0000-60.0339272.62
17082006.09.06 00:04buy3032.401.28230.00000.0000
17092006.09.06 04:00close3032.401.28170.00000.0000-179.9839092.64
17102006.09.06 04:00sell3042.101.28180.00000.0000
17112006.09.06 08:00close3042.101.28140.00000.0000105.0039197.64
17122006.09.06 12:00sell3052.401.28250.00000.0000
17132006.09.06 13:28modify3052.401.28251.28230.0000
17142006.09.06 14:03modify3052.401.28251.28220.0000
17152006.09.06 14:03modify3052.401.28251.28190.0000
17162006.09.06 14:30modify3052.401.28251.28180.0000
17172006.09.06 14:30modify3052.401.28251.28170.0000
17182006.09.06 14:30modify3052.401.28251.28160.0000
17192006.09.06 14:30modify3052.401.28251.28150.0000
17202006.09.06 14:30modify3052.401.28251.28140.0000
17212006.09.06 14:31modify3052.401.28251.28130.0000
17222006.09.06 14:31modify3052.401.28251.28120.0000
17232006.09.06 14:32modify3052.401.28251.28110.0000
17242006.09.06 14:32modify3052.401.28251.28100.0000
17252006.09.06 15:44modify3052.401.28251.28090.0000
17262006.09.06 15:44modify3052.401.28251.28080.0000
17272006.09.06 15:44modify3052.401.28251.28060.0000
17282006.09.06 15:44modify3052.401.28251.28050.0000
17292006.09.06 15:50modify3052.401.28251.28040.0000
17302006.09.06 15:50modify3052.401.28251.28030.0000
17312006.09.06 16:00close3052.401.27851.28030.00001200.0040397.64
17322006.09.06 16:00buy3062.401.27840.00000.0000
17332006.09.06 20:00close3062.401.27870.00000.000090.0040487.64
17342006.09.06 20:00sell3072.401.27890.00000.0000
17352006.09.06 20:00close3072.401.27950.00000.0000-180.0040307.64
17362006.09.06 20:00buy3082.401.27960.00000.0000
17372006.09.07 00:00close3082.401.28040.00000.0000240.0240547.66
17382006.09.07 00:02sell3092.401.28050.00000.0000
17392006.09.07 00:03close3092.401.28070.00000.0000-59.9940487.67
17402006.09.07 00:03buy3102.401.28090.00000.0000
17412006.09.07 04:00close3102.401.28250.00000.0000480.0240967.69
17422006.09.07 04:00sell3112.501.28250.00000.0000
17432006.09.07 08:00close3112.501.28160.00000.0000281.2841248.97
17442006.09.07 08:00buy3122.501.28170.00000.0000
17452006.09.07 08:00close3122.501.28120.00000.0000-156.2441092.73
17462006.09.07 08:00sell3132.501.28110.00000.0000
17472006.09.07 10:59modify3132.501.28111.28110.0000
17482006.09.07 10:59modify3132.501.28111.28090.0000
17492006.09.07 11:00modify3132.501.28111.28080.0000
17502006.09.07 11:13modify3132.501.28111.28060.0000
17512006.09.07 12:00close3132.501.27911.28060.0000625.0141717.74
17522006.09.07 12:00sell3142.501.27870.00000.0000
17532006.09.07 13:06modify3142.501.27871.27850.0000
17542006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27840.0000
17552006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27830.0000
17562006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27820.0000
17572006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27810.0000
17582006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27800.0000
17592006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27790.0000
17602006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27770.0000
17612006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27760.0000
17622006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27750.0000
17632006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27730.0000
17642006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27720.0000
17652006.09.07 13:07modify3142.501.27871.27700.0000
17662006.09.07 13:08modify3142.501.27871.27690.0000
17672006.09.07 13:10modify3142.501.27871.27680.0000
17682006.09.07 13:10modify3142.501.27871.27670.0000
17692006.09.07 13:10modify3142.501.27871.27660.0000
17702006.09.07 13:10modify3142.501.27871.27650.0000
17712006.09.07 13:11modify3142.501.27871.27640.0000
17722006.09.07 13:12modify3142.501.27871.27630.0000
17732006.09.07 13:13modify3142.501.27871.27610.0000
17742006.09.07 13:14modify3142.501.27871.27600.0000
17752006.09.07 13:14modify3142.501.27871.27590.0000
17762006.09.07 13:14modify3142.501.27871.27580.0000
17772006.09.07 14:43modify3142.501.27871.27560.0000
17782006.09.07 14:43modify3142.501.27871.27530.0000
17792006.09.07 14:44modify3142.501.27871.27510.0000
17802006.09.07 14:44modify3142.501.27871.27500.0000
17812006.09.07 14:44modify3142.501.27871.27480.0000
17822006.09.07 14:44modify3142.501.27871.27470.0000
17832006.09.07 14:44modify3142.501.27871.27450.0000
17842006.09.07 14:44modify3142.501.27871.27440.0000
17852006.09.07 14:45modify3142.501.27871.27430.0000
17862006.09.07 14:49modify3142.501.27871.27420.0000
17872006.09.07 14:49modify3142.501.27871.27400.0000
17882006.09.07 14:50modify3142.501.27871.27390.0000
17892006.09.07 16:00close3142.501.27291.27390.00001812.4843530.22
17902006.09.07 16:00buy3152.601.27300.00000.0000
17912006.09.07 20:00close3152.601.27480.00000.0000584.9844115.20
17922006.09.07 20:00sell3162.601.27470.00000.0000
17932006.09.08 00:00close3162.601.27380.00000.0000292.5244407.72
17942006.09.08 00:03buy3172.701.27410.00000.0000
17952006.09.08 00:32close3172.701.27340.00000.0000-236.2844171.44
17962006.09.08 00:33sell3182.701.27330.00000.0000
17972006.09.08 04:00close3182.701.27290.00000.0000135.0044306.44
17982006.09.08 04:00buy3192.701.27300.00000.0000
17992006.09.08 12:01close3192.701.27160.00000.0000-472.4843833.96
18002006.09.08 12:05sell3202.601.27140.00000.0000
18012006.09.08 14:37modify3202.601.27141.27130.0000
18022006.09.08 14:37modify3202.601.27141.27120.0000
18032006.09.08 14:37modify3202.601.27141.27110.0000
18042006.09.08 14:37modify3202.601.27141.27100.0000
18052006.09.08 14:37modify3202.601.27141.27090.0000
18062006.09.08 14:37modify3202.601.27141.27080.0000
18072006.09.08 14:37modify3202.601.27141.27070.0000
18082006.09.08 14:37modify3202.601.27141.27060.0000
18092006.09.08 14:37modify3202.601.27141.27050.0000
18102006.09.08 14:37modify3202.601.27141.27040.0000
18112006.09.08 14:44modify3202.601.27141.27030.0000
18122006.09.08 14:44modify3202.601.27141.27020.0000
18132006.09.08 14:44modify3202.601.27141.27000.0000
18142006.09.08 14:44modify3202.601.27141.26990.0000
18152006.09.08 14:44modify3202.601.27141.26980.0000
18162006.09.08 15:05modify3202.601.27141.26970.0000
18172006.09.08 15:05modify3202.601.27141.26960.0000
18182006.09.08 15:05modify3202.601.27141.26950.0000
18192006.09.08 16:00close3202.601.26801.26950.00001105.0044938.96
18202006.09.08 16:00buy3212.701.26800.00000.0000
18212006.09.11 00:00close3212.701.26670.00000.0000-438.7444500.22
18222006.09.11 00:27sell3222.701.26680.00000.0000
18232006.09.11 04:00close3222.701.26660.00000.000067.5744567.79
18242006.09.11 04:00buy3232.701.26660.00000.0000
18252006.09.11 08:00close3232.701.26860.00000.0000675.0145242.80
18262006.09.11 08:00sell3242.701.26860.00000.0000
18272006.09.11 08:26close3242.701.26910.00000.0000-168.7545074.05
18282006.09.11 08:26buy3252.701.26900.00000.0000
18292006.09.11 11:45modify3252.701.26901.26900.0000
18302006.09.11 11:45modify3252.701.26901.26910.0000
18312006.09.11 11:45modify3252.701.26901.26920.0000
18322006.09.11 11:45modify3252.701.26901.26930.0000
18332006.09.11 11:45modify3252.701.26901.26940.0000
18342006.09.11 11:46modify3252.701.26901.26950.0000
18352006.09.11 11:49modify3252.701.26901.26960.0000
18362006.09.11 11:49modify3252.701.26901.26970.0000
18372006.09.11 11:49modify3252.701.26901.26980.0000
18382006.09.11 11:51modify3252.701.26901.26990.0000
18392006.09.11 11:51modify3252.701.26901.27000.0000
18402006.09.11 11:51modify3252.701.26901.27020.0000
18412006.09.11 11:51modify3252.701.26901.27030.0000
18422006.09.11 11:52modify3252.701.26901.27040.0000
18432006.09.11 11:52modify3252.701.26901.27050.0000
18442006.09.11 11:52modify3252.701.26901.27060.0000
18452006.09.11 11:52modify3252.701.26901.27070.0000
18462006.09.11 11:52modify3252.701.26901.27080.0000
18472006.09.11 12:00close3252.701.27301.27080.00001350.0046424.05
18482006.09.11 12:00sell3262.801.27310.00000.0000
18492006.09.11 16:00close3262.801.27100.00000.0000735.0147159.06
18502006.09.11 16:00buy3272.801.27110.00000.0000
18512006.09.11 16:00close3272.801.27080.00000.0000-105.0047054.06
18522006.09.11 16:00sell3282.801.27060.00000.0000
18532006.09.11 20:00close3282.801.26950.00000.0000385.0147439.07
18542006.09.11 20:00buy3292.801.26960.00000.0000
18552006.09.12 00:00close3292.801.26980.00000.000069.9947509.06
18562006.09.12 00:00sell3302.901.26980.00000.0000
18572006.09.12 00:00close3302.901.27030.00000.0000-181.2647327.80
18582006.09.12 00:01buy3312.801.27020.00000.0000
18592006.09.12 04:00close3312.801.27130.00000.0000385.0047712.80
18602006.09.12 04:01sell3322.901.27120.00000.0000
18612006.09.12 04:02close3322.901.27140.00000.0000-72.5447640.26
18622006.09.12 04:03buy3332.901.27130.00000.0000
18632006.09.12 08:00close3332.901.27150.00000.000072.4947712.75
18642006.09.12 08:00buy3342.901.27170.00000.0000
18652006.09.12 16:06close3342.901.26970.00000.0000-724.9746987.78
18662006.09.12 16:06sell3352.801.26980.00000.0000
18672006.09.12 20:00close3352.801.26920.00000.0000209.9747197.75
18682006.09.12 20:00buy3362.801.26930.00000.0000
18692006.09.12 20:02close3362.801.26840.00000.0000-315.0446882.71
18702006.09.12 20:02sell3372.801.26850.00000.0000
18712006.09.13 00:00close3372.801.26850.00000.0000-0.0246882.69
18722006.09.13 00:01sell3382.601.26820.00000.0000
18732006.09.13 04:00close3382.601.26810.00000.000032.5246915.21
18742006.09.13 04:00buy3392.801.26810.00000.0000
18752006.09.13 08:00close3392.801.26880.00000.0000245.0247160.23
18762006.09.13 08:00sell3402.801.26880.00000.0000
18772006.09.13 08:00close3402.801.26900.00000.0000-69.9947090.24
18782006.09.13 08:04buy3412.801.26890.00000.0000
18792006.09.13 20:00close3412.801.26920.00000.0000104.9947195.23
18802006.09.13 20:00sell3422.801.26930.00000.0000
18812006.09.13 20:06close3422.801.26960.00000.0000-105.0047090.23
18822006.09.13 20:06buy3432.801.26970.00000.0000
18832006.09.14 00:00close3432.801.26960.00000.0000-34.9947055.24
18842006.09.14 00:00sell3442.601.26970.00000.0000
18852006.09.14 08:00close3442.601.26890.00000.0000260.0247315.26
18862006.09.14 08:01buy3452.801.26900.00000.0000
18872006.09.14 12:00close3452.801.26960.00000.0000210.0147525.27
18882006.09.14 12:00sell3462.901.26960.00000.0000
18892006.09.14 16:02close3462.901.27180.00000.0000-797.4946727.78
18902006.09.14 16:03buy3472.801.27190.00000.0000
18912006.09.14 16:59modify3472.801.27191.27200.0000
18922006.09.14 16:59modify3472.801.27191.27210.0000
18932006.09.14 16:59modify3472.801.27191.27220.0000
18942006.09.14 20:00close3472.801.27371.27220.0000630.0047357.78
18952006.09.14 20:00sell3482.801.27360.00000.0000
18962006.09.15 00:00close3482.801.27270.00000.0000314.9847672.76
18972006.09.15 00:00buy3492.901.27270.00000.0000
18982006.09.15 00:05close3492.901.27210.00000.0000-217.5147455.25
18992006.09.15 00:06sell3502.801.27200.00000.0000
19002006.09.15 04:00close3502.801.27200.00000.0000-0.0347455.22
19012006.09.15 04:07buy3512.601.27190.00000.0000
19022006.09.15 08:00close3512.601.27340.00000.0000487.4847942.70
19032006.09.15 08:00sell3522.901.27350.00000.0000
19042006.09.15 11:38modify3522.901.27351.27340.0000
19052006.09.15 11:38modify3522.901.27351.27330.0000
19062006.09.15 11:45modify3522.901.27351.27320.0000
19072006.09.15 11:45modify3522.901.27351.27310.0000
19082006.09.15 11:46modify3522.901.27351.27300.0000
19092006.09.15 11:46modify3522.901.27351.27290.0000
19102006.09.15 11:46modify3522.901.27351.27280.0000
19112006.09.15 11:54modify3522.901.27351.27260.0000
19122006.09.15 11:55modify3522.901.27351.27240.0000
19132006.09.15 11:57modify3522.901.27351.27230.0000
19142006.09.15 11:57modify3522.901.27351.27220.0000
19152006.09.15 11:57modify3522.901.27351.27210.0000
19162006.09.15 11:57modify3522.901.27351.27200.0000
19172006.09.15 11:57modify3522.901.27351.27190.0000
19182006.09.15 11:57modify3522.901.27351.27180.0000
19192006.09.15 12:00close3522.901.26941.27180.00001486.2649428.96
19202006.09.15 12:00buy3533.001.26930.00000.0000
19212006.09.15 12:00close3533.001.26910.00000.0000-75.0249353.94
19222006.09.15 12:01sell3543.001.26900.00000.0000
19232006.09.15 15:33modify3543.001.26901.26890.0000
19242006.09.15 15:33modify3543.001.26901.26880.0000
19252006.09.15 15:33modify3543.001.26901.26870.0000
19262006.09.15 15:33modify3543.001.26901.26860.0000
19272006.09.15 15:33modify3543.001.26901.26850.0000
19282006.09.15 15:33modify3543.001.26901.26840.0000
19292006.09.15 15:33modify3543.001.26901.26820.0000
19302006.09.15 15:33modify3543.001.26901.26810.0000
19312006.09.15 15:33modify3543.001.26901.26800.0000
19322006.09.15 15:34modify3543.001.26901.26790.0000
19332006.09.15 15:34modify3543.001.26901.26770.0000
19342006.09.15 15:34modify3543.001.26901.26760.0000
19352006.09.15 15:36modify3543.001.26901.26740.0000
19362006.09.15 15:37modify3543.001.26901.26730.0000
19372006.09.15 15:37modify3543.001.26901.26710.0000
19382006.09.15 15:38modify3543.001.26901.26680.0000
19392006.09.15 15:44modify3543.001.26901.26660.0000
19402006.09.15 15:50modify3543.001.26901.26650.0000
19412006.09.15 15:50modify3543.001.26901.26640.0000
19422006.09.15 15:51modify3543.001.26901.26630.0000
19432006.09.15 16:00close3543.001.26451.26630.00001687.5351041.47
19442006.09.15 16:00buy3553.101.26440.00000.0000
19452006.09.15 20:00close3553.101.26470.00000.0000116.2751157.74
19462006.09.15 20:00buy3563.101.26480.00000.0000
19472006.09.18 00:00close3563.101.26350.00000.0000-503.7750653.97
19482006.09.18 00:00sell3573.001.26350.00000.0000
19492006.09.18 04:00close3573.001.26470.00000.0000-450.0150203.96
19502006.09.18 04:01buy3582.801.26480.00000.0000
19512006.09.18 08:00close3582.801.26570.00000.0000314.9850518.94
19522006.09.18 08:00sell3593.001.26570.00000.0000
19532006.09.18 12:01close3593.001.26610.00000.0000-150.0150368.93
19542006.09.18 12:01buy3603.001.26600.00000.0000
19552006.09.18 15:00modify3603.001.26601.26610.0000
19562006.09.18 15:21s/l3603.001.26611.26610.000037.5150406.44
19572006.09.18 15:21buy3613.001.26640.00000.0000
19582006.09.18 16:00close3613.001.26740.00000.0000375.0150781.45
19592006.09.18 16:00sell3623.001.26740.00000.0000
19602006.09.18 16:01close3623.001.26770.00000.0000-112.5050668.95
19612006.09.18 16:01buy3633.001.26780.00000.0000
19622006.09.18 20:00close3633.001.26820.00000.0000149.9950818.94
19632006.09.18 20:03buy3643.001.26850.00000.0000
19642006.09.19 00:00close3643.001.27020.00000.0000637.5051456.44
19652006.09.19 00:05sell3653.101.27030.00000.0000
19662006.09.19 00:06close3653.101.27060.00000.0000-116.2551340.19
19672006.09.19 00:07buy3663.101.27050.00000.0000
19682006.09.19 04:00close3663.101.27170.00000.0000465.0051805.19
19692006.09.19 04:00sell3673.101.27170.00000.0000
19702006.09.19 08:00close3673.101.27130.00000.0000155.0051960.19
19712006.09.19 08:12sell3683.101.27080.00000.0000
19722006.09.19 10:03modify3683.101.27081.27070.0000
19732006.09.19 10:03modify3683.101.27081.27060.0000
19742006.09.19 10:03modify3683.101.27081.27050.0000
19752006.09.19 10:04modify3683.101.27081.27040.0000
19762006.09.19 10:10modify3683.101.27081.27030.0000
19772006.09.19 10:10modify3683.101.27081.27020.0000
19782006.09.19 10:13modify3683.101.27081.27010.0000
19792006.09.19 10:13modify3683.101.27081.27000.0000
19802006.09.19 10:14modify3683.101.27081.26990.0000
19812006.09.19 10:14modify3683.101.27081.26970.0000
19822006.09.19 10:18modify3683.101.27081.26950.0000
19832006.09.19 10:19modify3683.101.27081.26940.0000
19842006.09.19 11:00modify3683.101.27081.26930.0000
19852006.09.19 11:00modify3683.101.27081.26910.0000
19862006.09.19 11:00modify3683.101.27081.26900.0000
19872006.09.19 11:00modify3683.101.27081.26890.0000
19882006.09.19 11:00modify3683.101.27081.26880.0000
19892006.09.19 11:00modify3683.101.27081.26870.0000
19902006.09.19 11:47modify3683.101.27081.26860.0000
19912006.09.19 11:59modify3683.101.27081.26850.0000
19922006.09.19 12:00close3683.101.26561.26850.00002014.9953975.18
19932006.09.19 12:00buy3693.201.26570.00000.0000
19942006.09.19 14:32modify3693.201.26571.26580.0000
19952006.09.19 14:32modify3693.201.26571.26590.0000
19962006.09.19 14:42modify3693.201.26571.26600.0000
19972006.09.19 14:44modify3693.201.26571.26610.0000
19982006.09.19 14:45modify3693.201.26571.26620.0000
19992006.09.19 14:50modify3693.201.26571.26630.0000
20002006.09.19 14:51modify3693.201.26571.26640.0000
20012006.09.19 14:51modify3693.201.26571.26650.0000
20022006.09.19 14:51modify3693.201.26571.26660.0000
20032006.09.19 14:51modify3693.201.26571.26670.0000
20042006.09.19 14:52modify3693.201.26571.26700.0000
20052006.09.19 14:54modify3693.201.26571.26720.0000
20062006.09.19 14:55modify3693.201.26571.26740.0000
20072006.09.19 14:56modify3693.201.26571.26750.0000
20082006.09.19 14:56modify3693.201.26571.26760.0000
20092006.09.19 15:10modify3693.201.26571.26770.0000
20102006.09.19 15:10modify3693.201.26571.26780.0000
20112006.09.19 15:11modify3693.201.26571.26790.0000
20122006.09.19 15:11modify3693.201.26571.26800.0000
20132006.09.19 15:11modify3693.201.26571.26810.0000
20142006.09.19 15:12modify3693.201.26571.26820.0000
20152006.09.19 15:12modify3693.201.26571.26830.0000
20162006.09.19 16:00close3693.201.27091.26830.00002079.9856055.16
20172006.09.19 16:00sell3703.401.27100.00000.0000
20182006.09.19 17:20modify3703.401.27101.27100.0000
20192006.09.19 17:22modify3703.401.27101.27090.0000
20202006.09.19 17:22modify3703.401.27101.27080.0000
20212006.09.19 17:22modify3703.401.27101.27070.0000
20222006.09.19 17:22modify3703.401.27101.27060.0000
20232006.09.19 17:22modify3703.401.27101.27050.0000
20242006.09.19 17:22modify3703.401.27101.27040.0000
20252006.09.19 17:22modify3703.401.27101.27030.0000
20262006.09.19 18:52modify3703.401.27101.27020.0000
20272006.09.19 18:52modify3703.401.27101.27010.0000
20282006.09.19 18:52modify3703.401.27101.27000.0000
20292006.09.19 18:53modify3703.401.27101.26990.0000
20302006.09.19 18:58modify3703.401.27101.26980.0000
20312006.09.19 18:58modify3703.401.27101.26970.0000
20322006.09.19 18:59modify3703.401.27101.26960.0000
20332006.09.19 19:07modify3703.401.27101.26950.0000
20342006.09.19 19:07modify3703.401.27101.26940.0000
20352006.09.19 19:09modify3703.401.27101.26930.0000
20362006.09.19 20:00close3703.401.26771.26930.00001402.4957457.65
20372006.09.19 20:00buy3713.401.26780.00000.0000
20382006.09.19 20:05close3713.401.26750.00000.0000-127.5057330.15
20392006.09.19 20:07sell3723.401.26740.00000.0000
20402006.09.20 00:00close3723.401.26730.00000.000042.5357372.68
20412006.09.20 00:00buy3733.401.26730.00000.0000
20422006.09.20 04:00close3733.401.26780.00000.0000212.5157585.19
20432006.09.20 04:00sell3743.501.26780.00000.0000
20442006.09.20 12:00close3743.501.26790.00000.0000-43.7957541.40
20452006.09.20 12:01buy3753.501.26780.00000.0000
20462006.09.20 16:00close3753.501.26840.00000.0000262.4657803.86
20472006.09.20 16:01buy3763.501.26890.00000.0000
20482006.09.20 20:00close3763.501.27080.00000.0000831.2558635.11
20492006.09.20 20:00sell3773.501.27080.00000.0000
20502006.09.21 00:00close3773.501.26920.00000.0000699.9859335.09
20512006.09.21 00:04buy3783.601.26920.00000.0000
20522006.09.21 03:52modify3783.601.26921.26930.0000
20532006.09.21 03:52modify3783.601.26921.26940.0000
20542006.09.21 03:52modify3783.601.26921.26950.0000
20552006.09.21 04:00modify3783.601.26921.26970.0000
20562006.09.21 04:01close3783.601.27261.26970.00001530.0060865.09
20572006.09.21 04:02sell3793.701.27250.00000.0000
20582006.09.21 04:02close3793.701.27300.00000.0000-231.2160633.88
20592006.09.21 04:02buy3803.601.27290.00000.0000
20602006.09.21 12:00close3803.601.27270.00000.0000-90.0260543.86
20612006.09.21 12:00sell3813.401.27280.00000.0000
20622006.09.21 16:00close3813.401.27420.00000.0000-595.0259948.84
20632006.09.21 16:00buy3823.201.27410.00000.0000
20642006.09.21 18:14modify3823.201.27411.27430.0000
20652006.09.21 18:14modify3823.201.27411.27450.0000
20662006.09.21 18:14modify3823.201.27411.27460.0000
20672006.09.21 18:15modify3823.201.27411.27480.0000
20682006.09.21 18:15modify3823.201.27411.27490.0000
20692006.09.21 18:15modify3823.201.27411.27500.0000
20702006.09.21 18:15modify3823.201.27411.27520.0000
20712006.09.21 18:15modify3823.201.27411.27530.0000
20722006.09.21 18:16modify3823.201.27411.27540.0000
20732006.09.21 18:16modify3823.201.27411.27550.0000
20742006.09.21 18:16modify3823.201.27411.27560.0000
20752006.09.21 18:16modify3823.201.27411.27570.0000
20762006.09.21 18:16modify3823.201.27411.27580.0000
20772006.09.21 18:16modify3823.201.27411.27590.0000
20782006.09.21 20:00close3823.201.27721.27590.00001239.9961188.83
20792006.09.21 20:00sell3833.701.27720.00000.0000
20802006.09.21 20:02close3833.701.27770.00000.0000-231.2760957.56
20812006.09.21 20:02buy3843.701.27800.00000.0000
20822006.09.22 00:00close3843.701.27810.00000.000046.2861003.84
20832006.09.22 00:00sell3853.701.27820.00000.0000
20842006.09.22 04:54close3853.701.27920.00000.0000-462.5060541.34
20852006.09.22 04:55buy3863.601.27910.00000.0000
20862006.09.22 09:22modify3863.601.27911.27920.0000
20872006.09.22 09:30modify3863.601.27911.27930.0000
20882006.09.22 09:30modify3863.601.27911.27940.0000
20892006.09.22 10:20modify3863.601.27911.27950.0000
20902006.09.22 10:20modify3863.601.27911.27960.0000
20912006.09.22 10:27modify3863.601.27911.27970.0000
20922006.09.22 10:27modify3863.601.27911.27980.0000
20932006.09.22 10:27modify3863.601.27911.27990.0000
20942006.09.22 12:00close3863.601.28071.27990.0000719.9961261.33
20952006.09.22 12:00sell3873.701.28080.00000.0000
20962006.09.22 16:00close3873.701.28020.00000.0000277.5161538.84
20972006.09.22 16:00buy3883.701.28040.00000.0000
20982006.09.22 20:02close3883.701.27960.00000.0000-369.9861168.86
20992006.09.22 20:02sell3893.701.27950.00000.0000
21002006.09.25 00:00close3893.701.27920.00000.0000138.7461307.60
21012006.09.25 00:00buy3903.701.27930.00000.0000
21022006.09.25 04:00close3903.701.27960.00000.0000138.7461446.34
21032006.09.25 04:00sell3913.701.27970.00000.0000
21042006.09.25 04:01close3913.701.28000.00000.0000-138.7561307.59
21052006.09.25 04:02buy3923.701.28010.00000.0000
21062006.09.25 08:00close3923.701.28090.00000.0000369.9761677.56
21072006.09.25 08:01sell3933.701.28100.00000.0000
21082006.09.25 11:02modify3933.701.28101.28000.0000
21092006.09.25 11:16modify3933.701.28101.27990.0000
21102006.09.25 11:21modify3933.701.28101.27980.0000
21112006.09.25 12:00close3933.701.27781.27980.00001479.9963157.55
21122006.09.25 12:00buy3943.801.27790.00000.0000
21132006.09.25 12:00close3943.801.27760.00000.0000-142.4863015.07
21142006.09.25 12:00sell3953.801.27760.00000.0000
21152006.09.25 16:00close3953.801.27690.00000.0000332.5063347.57
21162006.09.25 16:00sell3963.801.27630.00000.0000
21172006.09.25 20:00close3963.801.27610.00000.000095.0063442.57
21182006.09.25 20:02sell3973.801.27560.00000.0000
21192006.09.26 00:00close3973.801.27480.00000.0000379.9763822.54
21202006.09.26 00:01buy3983.801.27490.00000.0000
21212006.09.26 04:00close3983.801.27500.00000.000047.4863870.02
21222006.09.26 04:01buy3993.801.27520.00000.0000
21232006.09.26 08:00close3993.801.27570.00000.0000237.5164107.53
21242006.09.26 08:00sell4003.801.27580.00000.0000
21252006.09.26 10:47modify4003.801.27581.27570.0000
21262006.09.26 10:47modify4003.801.27581.27560.0000
21272006.09.26 10:47modify4003.801.27581.27540.0000
21282006.09.26 10:50modify4003.801.27581.27530.0000
21292006.09.26 10:50modify4003.801.27581.27520.0000
21302006.09.26 10:50modify4003.801.27581.27510.0000
21312006.09.26 10:50modify4003.801.27581.27500.0000
21322006.09.26 10:52modify4003.801.27581.27490.0000
21332006.09.26 10:52modify4003.801.27581.27480.0000
21342006.09.26 10:59modify4003.801.27581.27470.0000
21352006.09.26 10:59modify4003.801.27581.27460.0000
21362006.09.26 10:59modify4003.801.27581.27440.0000
21372006.09.26 11:00modify4003.801.27581.27430.0000
21382006.09.26 11:49modify4003.801.27581.27420.0000
21392006.09.26 11:49modify4003.801.27581.27410.0000
21402006.09.26 11:51modify4003.801.27581.27400.0000
21412006.09.26 11:51modify4003.801.27581.27390.0000
21422006.09.26 11:53modify4003.801.27581.27380.0000
21432006.09.26 11:55modify4003.801.27581.27370.0000
21442006.09.26 11:55modify4003.801.27581.27360.0000
21452006.09.26 11:55modify4003.801.27581.27350.0000
21462006.09.26 11:55modify4003.801.27581.27340.0000
21472006.09.26 11:55modify4003.801.27581.27330.0000
21482006.09.26 11:55modify4003.801.27581.27320.0000
21492006.09.26 11:59modify4003.801.27581.27310.0000
21502006.09.26 11:59modify4003.801.27581.27290.0000
21512006.09.26 12:00close4003.801.26991.27290.00002802.4866910.01
21522006.09.26 12:00buy4014.001.26980.00000.0000
21532006.09.26 16:00close4014.001.26930.00000.0000-250.0166660.00
21542006.09.26 16:00sell4024.001.26920.00000.0000
21552006.09.26 20:00close4024.001.26880.00000.0000200.0166860.01
21562006.09.26 20:00buy4034.001.26880.00000.0000
21572006.09.27 04:00close4034.001.26960.00000.0000400.0367260.04
21582006.09.27 04:02sell4044.001.26970.00000.0000
21592006.09.27 08:00close4044.001.26900.00000.0000350.0367610.07
21602006.09.27 08:02sell4054.101.26860.00000.0000
21612006.09.27 20:01close4054.101.27050.00000.0000-973.7766636.30
21622006.09.27 20:02buy4064.001.27050.00000.0000
21632006.09.28 00:00close4064.001.27020.00000.0000-150.0066486.30
21642006.09.28 00:01buy4073.701.27050.00000.0000
21652006.09.28 04:00close4073.701.27220.00000.0000786.2367272.53
21662006.09.28 04:01sell4084.001.27230.00000.0000
21672006.09.28 08:00close4084.001.27270.00000.0000-200.0167072.52
21682006.09.28 08:01sell4094.001.27220.00000.0000
21692006.09.28 12:00close4094.001.27180.00000.0000200.0067272.52
21702006.09.28 12:00buy4104.001.27180.00000.0000
21712006.09.28 12:59close4104.001.27120.00000.0000-300.0366972.49
21722006.09.28 12:59sell4114.001.27120.00000.0000
21732006.09.28 16:00close4114.001.27020.00000.0000500.0267472.51
21742006.09.28 16:00buy4124.001.27020.00000.0000
21752006.09.28 20:04close4124.001.27020.00000.00000.0367472.54
21762006.09.28 20:04sell4134.001.27010.00000.0000
21772006.09.29 09:26modify4134.001.27011.27000.0000
21782006.09.29 09:32modify4134.001.27011.26990.0000
21792006.09.29 09:32modify4134.001.27011.26980.0000
21802006.09.29 09:32modify4134.001.27011.26970.0000
21812006.09.29 09:32modify4134.001.27011.26960.0000
21822006.09.29 10:05modify4134.001.27011.26930.0000
21832006.09.29 10:07modify4134.001.27011.26920.0000
21842006.09.29 10:07modify4134.001.27011.26910.0000
21852006.09.29 10:07modify4134.001.27011.26900.0000
21862006.09.29 10:13modify4134.001.27011.26880.0000
21872006.09.29 12:00close4134.001.26651.26880.00001800.0369272.57
21882006.09.29 12:00buy4144.201.26650.00000.0000
21892006.09.29 17:24modify4144.201.26651.26650.0000
21902006.09.29 17:27modify4144.201.26651.26660.0000
21912006.09.29 17:27modify4144.201.26651.26670.0000
21922006.09.29 17:27modify4144.201.26651.26680.0000
21932006.09.29 17:27modify4144.201.26651.26700.0000
21942006.09.29 17:31modify4144.201.26651.26710.0000
21952006.09.29 17:31modify4144.201.26651.26720.0000
21962006.09.29 17:31modify4144.201.26651.26740.0000
21972006.09.29 17:31modify4144.201.26651.26760.0000
21982006.09.29 17:31modify4144.201.26651.26780.0000
21992006.09.29 19:32s/l4144.201.26781.26780.0000682.5069955.07
22002006.09.29 19:32buy4154.201.26810.00000.0000
22012006.09.29 20:00close4154.201.26870.00000.0000315.0170270.08
22022006.09.29 20:02sell4164.201.26860.00000.0000
22032006.10.02 04:00close4164.201.26690.00000.0000892.4871162.56
22042006.10.02 04:02buy4174.301.26700.00000.0000
22052006.10.02 12:00close4174.301.26890.00000.00001021.2572183.81
22062006.10.02 12:00buy4184.301.26950.00000.0000
22072006.10.02 15:35modify4184.301.26951.26950.0000
22082006.10.02 15:35modify4184.301.26951.26960.0000
22092006.10.02 15:35modify4184.301.26951.26970.0000
22102006.10.02 15:35modify4184.301.26951.26980.0000
22112006.10.02 15:35modify4184.301.26951.26990.0000
22122006.10.02 15:35modify4184.301.26951.27000.0000
22132006.10.02 15:46modify4184.301.26951.27010.0000
22142006.10.02 15:46modify4184.301.26951.27020.0000
22152006.10.02 15:46modify4184.301.26951.27040.0000
22162006.10.02 15:46modify4184.301.26951.27060.0000
22172006.10.02 15:49modify4184.301.26951.27070.0000
22182006.10.02 15:49modify4184.301.26951.27080.0000
22192006.10.02 15:50modify4184.301.26951.27090.0000
22202006.10.02 15:50modify4184.301.26951.27100.0000
22212006.10.02 15:51modify4184.301.26951.27110.0000
22222006.10.02 15:53modify4184.301.26951.27130.0000
22232006.10.02 15:53modify4184.301.26951.27140.0000
22242006.10.02 15:53modify4184.301.26951.27150.0000
22252006.10.02 15:53modify4184.301.26951.27170.0000
22262006.10.02 15:54modify4184.301.26951.27180.0000
22272006.10.02 16:00close4184.301.27371.27180.00002257.5274441.33
22282006.10.02 16:00sell4194.501.27360.00000.0000
22292006.10.02 16:01close4194.501.27420.00000.0000-337.5074103.83
22302006.10.02 16:01buy4204.401.27410.00000.0000
22312006.10.02 20:00close4204.401.27480.00000.0000384.9774488.80
22322006.10.02 20:00sell4214.501.27480.00000.0000
22332006.10.03 00:00close4214.501.27410.00000.0000393.7474882.54
22342006.10.03 00:00buy4224.501.27410.00000.0000
22352006.10.03 08:00close4224.501.27570.00000.0000899.9775782.51
22362006.10.03 16:02sell4234.501.27320.00000.0000
22372006.10.03 20:00close4234.501.27280.00000.0000225.0076007.51
22382006.10.03 20:01buy4244.601.27290.00000.0000
22392006.10.04 03:04close4244.601.27270.00000.0000-115.0675892.45
22402006.10.04 03:05sell4254.601.27260.00000.0000
22412006.10.04 04:00close4254.601.27190.00000.0000402.5376294.98
22422006.10.04 04:01buy4264.601.27180.00000.0000
22432006.10.04 08:00close4264.601.27230.00000.0000287.5076582.48
22442006.10.04 08:00sell4274.601.27220.00000.0000
22452006.10.04 10:52modify4274.601.27221.27220.0000
22462006.10.04 10:52modify4274.601.27221.27210.0000
22472006.10.04 10:52modify4274.601.27221.27200.0000
22482006.10.04 10:52modify4274.601.27221.27190.0000
22492006.10.04 11:18modify4274.601.27221.27180.0000
22502006.10.04 11:18modify4274.601.27221.27170.0000
22512006.10.04 11:19modify4274.601.27221.27160.0000
22522006.10.04 11:20modify4274.601.27221.27150.0000
22532006.10.04 12:00close4274.601.26891.27150.00001897.5178479.99
22542006.10.04 12:00buy4284.701.26890.00000.0000
22552006.10.04 20:00close4284.701.26980.00000.0000528.7379008.72
22562006.10.04 20:00sell4294.701.26970.00000.0000
22572006.10.04 20:02close4294.701.27000.00000.0000-176.2578832.47
22582006.10.04 20:02buy4304.701.27010.00000.0000
22592006.10.05 00:00close4304.701.27160.00000.0000881.2879713.75
22602006.10.05 00:02sell4314.801.27150.00000.0000
22612006.10.05 04:00close4314.801.26990.00000.0000959.9780673.72
22622006.10.05 04:00buy4324.801.27000.00000.0000
22632006.10.05 08:00close4324.801.27020.00000.0000120.0180793.73
22642006.10.05 08:00sell4334.801.27030.00000.0000
22652006.10.05 16:00close4334.801.26800.00000.00001380.0582173.78
22662006.10.05 16:00buy4344.901.26810.00000.0000
22672006.10.05 20:00close4344.901.26920.00000.0000673.7582847.53
22682006.10.05 20:00sell4355.001.26920.00000.0000
22692006.10.06 04:00close4355.001.26870.00000.0000312.5183160.04
22702006.10.06 04:00buy4365.001.26870.00000.0000
22712006.10.06 08:00close4365.001.26870.00000.00000.0383160.07
22722006.10.06 08:00sell4375.001.26860.00000.0000
22732006.10.06 12:00close4375.001.26820.00000.0000250.0083410.07
22742006.10.06 12:34sell4385.001.26780.00000.0000
22752006.10.06 14:34modify4385.001.26781.26770.0000
22762006.10.06 14:34modify4385.001.26781.26740.0000
22772006.10.06 14:34modify4385.001.26781.26720.0000
22782006.10.06 14:34modify4385.001.26781.26690.0000
22792006.10.06 14:34modify4385.001.26781.26660.0000
22802006.10.06 14:35modify4385.001.26781.26650.0000
22812006.10.06 14:35modify4385.001.26781.26630.0000
22822006.10.06 14:35modify4385.001.26781.26610.0000
22832006.10.06 14:35modify4385.001.26781.26580.0000
22842006.10.06 14:35modify4385.001.26781.26560.0000
22852006.10.06 14:35modify4385.001.26781.26540.0000
22862006.10.06 14:35modify4385.001.26781.26510.0000
22872006.10.06 14:35modify4385.001.26781.26490.0000
22882006.10.06 14:36s/l4385.001.26491.26490.00001812.4885222.55
22892006.10.06 14:36sell4395.101.26460.00000.0000
22902006.10.06 14:56modify4395.101.26461.26450.0000
22912006.10.06 14:56modify4395.101.26461.26410.0000
22922006.10.06 14:57modify4395.101.26461.26350.0000
22932006.10.06 14:57modify4395.101.26461.26340.0000
22942006.10.06 14:57modify4395.101.26461.26330.0000
22952006.10.06 14:59modify4395.101.26461.26320.0000
22962006.10.06 14:59modify4395.101.26461.26310.0000
22972006.10.06 14:59modify4395.101.26461.26280.0000
22982006.10.06 15:07modify4395.101.26461.26270.0000
22992006.10.06 15:08modify4395.101.26461.26250.0000
23002006.10.06 15:08modify4395.101.26461.26230.0000
23012006.10.06 15:08modify4395.101.26461.26210.0000
23022006.10.06 15:11modify4395.101.26461.26200.0000
23032006.10.06 15:59modify4395.101.26461.26190.0000
23042006.10.06 16:00modify4395.101.26461.26180.0000
23052006.10.06 16:00close4395.101.25891.26180.00003633.7588856.30
23062006.10.06 16:00buy4405.301.25880.00000.0000
23072006.10.09 08:00close4405.301.25970.00000.0000596.2289452.52
23082006.10.09 08:00sell4415.401.25990.00000.0000
23092006.10.09 16:00close4415.401.26030.00000.0000-270.0189182.51
23102006.10.09 16:00buy4425.401.26030.00000.0000
23112006.10.09 20:02close4425.401.26020.00000.0000-67.4889115.03
23122006.10.09 20:05sell4434.901.26030.00000.0000
23132006.10.10 00:00close4434.901.25970.00000.0000367.5189482.54
23142006.10.10 00:00buy4445.401.25980.00000.0000
23152006.10.10 04:00close4445.401.25920.00000.0000-405.0489077.50
23162006.10.10 04:01sell4455.301.25930.00000.0000
23172006.10.10 10:35modify4455.301.25931.25920.0000
23182006.10.10 10:38s/l4455.301.25921.25920.000066.2589143.75
23192006.10.10 10:38sell4465.301.25910.00000.0000
23202006.10.10 11:05modify4465.301.25911.25880.0000
23212006.10.10 12:00close4465.301.25681.25880.00001523.7290667.47
23222006.10.10 12:00buy4475.401.25680.00000.0000
23232006.10.10 12:01close4475.401.25640.00000.0000-270.0190397.46
23242006.10.10 12:01sell4485.401.25660.00000.0000
23252006.10.10 13:18modify4485.401.25661.25660.0000
23262006.10.10 13:19modify4485.401.25661.25650.0000
23272006.10.10 13:32modify4485.401.25661.25640.0000
23282006.10.10 13:48modify4485.401.25661.25610.0000
23292006.10.10 13:51modify4485.401.25661.25600.0000
23302006.10.10 15:38modify4485.401.25661.25580.0000
23312006.10.10 15:38modify4485.401.25661.25560.0000
23322006.10.10 15:38modify4485.401.25661.25540.0000
23332006.10.10 15:38modify4485.401.25661.25530.0000
23342006.10.10 15:38modify4485.401.25661.25520.0000
23352006.10.10 15:51modify4485.401.25661.25500.0000
23362006.10.10 16:00close4485.401.25301.25500.00002430.0492827.50
23372006.10.10 16:00buy4495.601.25310.00000.0000
23382006.10.10 20:08close4495.601.25310.00000.00000.0492827.54
23392006.10.10 20:09sell4505.601.25320.00000.0000
23402006.10.11 02:05close4505.601.25390.00000.0000-489.9692337.58
23412006.10.11 02:06buy4515.501.25380.00000.0000
23422006.10.11 08:00close4515.501.25430.00000.0000343.7692681.34
23432006.10.11 08:00sell4525.601.25450.00000.0000
23442006.10.11 08:00close4525.601.25470.00000.0000-139.9892541.36
23452006.10.11 08:00buy4535.601.25480.00000.0000
23462006.10.11 12:00close4535.601.25480.00000.0000-0.0392541.33
23472006.10.11 13:07sell4545.201.25450.00000.0000
23482006.10.11 16:00close4545.201.25480.00000.0000-195.0092346.33
23492006.10.11 16:00buy4555.001.25490.00000.0000
23502006.10.11 20:00close4555.001.25500.00000.000062.4792408.80
23512006.10.11 20:00sell4565.501.25490.00000.0000
23522006.10.11 20:21modify4565.501.25491.25480.0000
23532006.10.11 20:22modify4565.501.25491.25470.0000
23542006.10.11 20:24modify4565.501.25491.25450.0000
23552006.10.11 20:24modify4565.501.25491.25440.0000
23562006.10.11 20:25modify4565.501.25491.25430.0000
23572006.10.11 20:31modify4565.501.25491.25420.0000
23582006.10.11 20:31modify4565.501.25491.25400.0000
23592006.10.11 20:32modify4565.501.25491.25390.0000
23602006.10.11 20:33modify4565.501.25491.25360.0000
23612006.10.11 20:33modify4565.501.25491.25350.0000
23622006.10.11 20:53s/l4565.501.25351.25350.0000962.5093371.30
23632006.10.11 20:53sell4575.601.25320.00000.0000
23642006.10.12 00:00close4575.601.25250.00000.0000489.9993861.29
23652006.10.12 00:00buy4585.601.25260.00000.0000
23662006.10.12 04:00close4585.601.25290.00000.0000209.9894071.27
23672006.10.12 04:00sell4595.601.25300.00000.0000
23682006.10.12 04:01close4595.601.25330.00000.0000-210.0093861.27
23692006.10.12 04:03buy4605.601.25320.00000.0000
23702006.10.12 08:00close4605.601.25340.00000.0000139.9894001.25
23712006.10.12 08:31buy4615.601.25390.00000.0000
23722006.10.12 12:00close4615.601.25460.00000.0000490.0394491.28
23732006.10.12 12:00sell4625.701.25480.00000.0000
23742006.10.12 16:00close4625.701.25420.00000.0000427.4394918.71
23752006.10.12 16:00buy4635.701.25420.00000.0000
23762006.10.12 20:00close4635.701.25470.00000.0000356.1795274.88
23772006.10.12 20:00sell4645.701.25470.00000.0000
23782006.10.12 20:01close4645.701.25530.00000.0000-427.5494847.34
23792006.10.12 20:01buy4655.701.25520.00000.0000
23802006.10.13 00:00close4655.701.25600.00000.0000570.0395417.37
23812006.10.13 00:02sell4665.701.25590.00000.0000
23822006.10.13 00:03close4665.701.25630.00000.0000-285.0195132.36
23832006.10.13 00:03buy4675.701.25630.00000.0000
23842006.10.13 04:00close4675.701.25650.00000.0000142.4795274.83
23852006.10.13 04:00sell4685.701.25660.00000.0000
23862006.10.13 04:00close4685.701.25690.00000.0000-213.7795061.06
23872006.10.13 04:00buy4695.701.25680.00000.0000
23882006.10.13 08:00close4695.701.25690.00000.000071.2295132.28
23892006.10.13 08:00sell4705.701.25700.00000.0000
23902006.10.13 12:00close4705.701.25550.00000.00001068.7196200.99
23912006.10.13 12:00sell4715.801.25530.00000.0000
23922006.10.13 14:38modify4715.801.25531.25530.0000
23932006.10.13 14:38modify4715.801.25531.25490.0000
23942006.10.13 14:38modify4715.801.25531.25470.0000
23952006.10.13 14:38modify4715.801.25531.25460.0000
23962006.10.13 14:39modify4715.801.25531.25420.0000
23972006.10.13 16:00close4715.801.25251.25420.00002030.0298231.01
23982006.10.13 16:00buy4725.901.25250.00000.0000
23992006.10.16 00:08close4725.901.25030.00000.0000-1622.4796608.54
24002006.10.16 00:09sell4735.801.25040.00000.0000
24012006.10.16 04:00close4735.801.24980.00000.0000434.9397043.47
24022006.10.16 04:00buy4745.801.24990.00000.0000
24032006.10.16 08:00close4745.801.25060.00000.0000507.4597550.92
24042006.10.16 08:02buy4755.901.25080.00000.0000
24052006.10.16 12:00close4755.901.25110.00000.0000221.2497772.16
24062006.10.16 12:00sell4765.901.25100.00000.0000
24072006.10.16 12:32close4765.901.25180.00000.0000-589.9897182.18
24082006.10.16 12:32buy4775.801.25160.00000.0000
24092006.10.16 16:00close4775.801.25300.00000.00001015.0498197.22
24102006.10.16 16:00sell4785.901.25300.00000.0000
24112006.10.16 20:00close4785.901.25180.00000.0000884.9999082.21
24122006.10.16 20:02buy4795.901.25170.00000.0000
24132006.10.17 00:00close4795.901.25310.00000.00001032.53100114.74
24142006.10.17 00:00sell4806.001.25320.00000.0000
24152006.10.17 04:05close4806.001.25380.00000.0000-449.9599664.79
24162006.10.17 04:05buy4816.001.25370.00000.0000
24172006.10.17 08:00close4816.001.25350.00000.0000-149.9999514.80
24182006.10.17 09:53buy4825.601.25420.00000.0000
24192006.10.17 16:00close4825.601.25460.00000.0000279.9999794.79
24202006.10.17 16:00sell4836.001.25460.00000.0000
24212006.10.18 04:03close4836.001.25450.00000.000075.0199869.80
24222006.10.18 04:12buy4846.001.25460.00000.0000
24232006.10.18 08:00close4846.001.25490.00000.0000224.98100094.78
24242006.10.18 08:00sell4856.001.25500.00000.0000
24252006.10.18 12:00close4856.001.25410.00000.0000674.97100769.75
24262006.10.18 12:01sell4866.001.25380.00000.0000
24272006.10.18 15:21modify4866.001.25381.25380.0000
24282006.10.18 15:21modify4866.001.25381.25370.0000
24292006.10.18 15:22modify4866.001.25381.25350.0000
24302006.10.18 16:00close4866.001.25191.25350.00001425.01102194.76
24312006.10.18 16:00buy4876.101.25180.00000.0000
24322006.10.19 00:00close4876.101.25300.00000.0000915.01103109.77
24332006.10.19 00:00sell4886.201.25300.00000.0000
24342006.10.19 00:05close4886.201.25380.00000.0000-619.97102489.80
24352006.10.19 00:06buy4896.101.25390.00000.0000
24362006.10.19 04:00close4896.101.25400.00000.000076.21102566.01
24372006.10.19 04:00sell4906.201.25400.00000.0000
24382006.10.19 08:02close4906.201.25370.00000.0000232.46102798.47
24392006.10.19 08:02buy4916.201.25380.00000.0000
24402006.10.19 11:02modify4916.201.25381.25380.0000
24412006.10.19 11:02modify4916.201.25381.25400.0000
24422006.10.19 11:02modify4916.201.25381.25420.0000
24432006.10.19 11:49modify4916.201.25381.25430.0000
24442006.10.19 11:54modify4916.201.25381.25440.0000
24452006.10.19 11:54modify4916.201.25381.25450.0000
24462006.10.19 12:00close4916.201.25731.25450.00002712.52105510.99
24472006.10.19 12:00sell4926.301.25740.00000.0000
24482006.10.19 12:00close4926.301.25750.00000.0000-78.75105432.24
24492006.10.19 15:26buy4936.301.25790.00000.0000
24502006.10.19 16:00close4936.301.25870.00000.0000630.01106062.25
24512006.10.19 16:00sell4946.401.25870.00000.0000
24522006.10.19 16:00close4946.401.25900.00000.0000-240.00105822.25
24532006.10.19 16:00buy4956.301.25900.00000.0000
24542006.10.19 19:09modify4956.301.25901.25910.0000
24552006.10.19 19:09modify4956.301.25901.25920.0000
24562006.10.19 19:09modify4956.301.25901.25940.0000
24572006.10.19 19:47modify4956.301.25901.25950.0000
24582006.10.19 19:48modify4956.301.25901.25970.0000
24592006.10.19 19:49modify4956.301.25901.25980.0000
24602006.10.19 19:57modify4956.301.25901.25990.0000
24612006.10.19 20:00close4956.301.26231.25990.00002598.75108421.00
24622006.10.19 20:00sell4966.501.26230.00000.0000
24632006.10.20 00:00close4966.501.26250.00000.0000-162.49108258.51
24642006.10.20 00:01buy4976.501.26240.00000.0000
24652006.10.20 04:00close4976.501.26330.00000.0000731.22108989.73
24662006.10.20 04:00sell4986.501.26330.00000.0000
24672006.10.20 08:00close4986.501.26290.00000.0000324.99109314.72
24682006.10.20 08:00buy4996.601.26290.00000.0000
24692006.10.20 16:00close4996.601.26170.00000.0000-989.92108324.80
24702006.10.20 16:00sell5006.501.26170.00000.0000
24712006.10.20 20:00close5006.501.26150.00000.0000162.57108487.37
24722006.10.20 20:01buy5016.501.26160.00000.0000
24732006.10.23 04:02close5016.501.26110.00000.0000-406.18108081.19
24742006.10.23 04:40sell5026.501.26080.00000.0000
24752006.10.23 08:00close5026.501.26090.00000.0000-81.23107999.96
24762006.10.23 08:12sell5036.101.26030.00000.0000
24772006.10.23 11:10modify5036.101.26031.26010.0000
24782006.10.23 11:12modify5036.101.26031.25990.0000
24792006.10.23 11:13modify5036.101.26031.25980.0000
24802006.10.23 11:13modify5036.101.26031.25970.0000
24812006.10.23 11:13modify5036.101.26031.25960.0000
24822006.10.23 11:13modify5036.101.26031.25950.0000
24832006.10.23 11:18modify5036.101.26031.25940.0000
24842006.10.23 11:28modify5036.101.26031.25930.0000
24852006.10.23 11:28modify5036.101.26031.25920.0000
24862006.10.23 11:32modify5036.101.26031.25910.0000
24872006.10.23 11:55modify5036.101.26031.25900.0000
24882006.10.23 11:57modify5036.101.26031.25890.0000
24892006.10.23 11:57modify5036.101.26031.25880.0000
24902006.10.23 12:00close5036.101.25601.25880.00003278.79111278.75
24912006.10.23 12:00buy5046.701.25590.00000.0000
24922006.10.23 12:00close5046.701.25520.00000.0000-586.23110692.52
24932006.10.23 12:00sell5056.601.25530.00000.0000
24942006.10.23 16:00close5056.601.25450.00000.0000660.02111352.54
24952006.10.23 16:00buy5066.701.25450.00000.0000
24962006.10.23 20:00close5066.701.25410.00000.0000-335.01111017.53
24972006.10.23 20:01sell5076.701.25420.00000.0000
24982006.10.23 20:12close5076.701.25450.00000.0000-251.25110766.28
24992006.10.23 20:12buy5086.201.25460.00000.0000
25002006.10.24 00:00close5086.201.25480.00000.0000154.97110921.25
25012006.10.24 00:06sell5096.701.25470.00000.0000
25022006.10.24 04:00close5096.701.25440.00000.0000251.23111172.48
25032006.10.24 04:00buy5106.701.25450.00000.0000
25042006.10.24 08:00close5106.701.25330.00000.0000-1005.02110167.46
25052006.10.24 08:00sell5116.601.25320.00000.0000
25062006.10.24 16:00close5116.601.25410.00000.0000-742.46109425.00
25072006.10.24 16:00buy5126.201.25430.00000.0000
25082006.10.24 17:41modify5126.201.25431.25430.0000
25092006.10.24 19:40modify5126.201.25431.25440.0000
25102006.10.24 19:41modify5126.201.25431.25450.0000
25112006.10.24 20:00close5126.201.25701.25450.00002092.52111517.52
25122006.10.24 20:00sell5136.701.25710.00000.0000
25132006.10.25 00:00close5136.701.25570.00000.00001172.54112690.06
25142006.10.25 00:00buy5146.801.25560.00000.0000
25152006.10.25 04:00close5146.801.25630.00000.0000594.94113285.00
25162006.10.25 04:00sell5156.801.25630.00000.0000
25172006.10.25 08:00close5156.801.25660.00000.0000-255.02113029.98
25182006.10.25 08:00buy5166.801.25660.00000.0000
25192006.10.25 12:00close5166.801.25700.00000.0000339.99113369.97
25202006.10.25 12:01sell5176.801.25700.00000.0000
25212006.10.25 12:02close5176.801.25740.00000.0000-340.02113029.95
25222006.10.25 12:03buy5186.801.25730.00000.0000
25232006.10.25 16:00close5186.801.25750.00000.0000170.07113200.02
25242006.10.25 16:00sell5196.801.25740.00000.0000
25252006.10.25 20:00close5196.801.25860.00000.0000-1019.92112180.10
25262006.10.25 20:01buy5206.701.25870.00000.0000
25272006.10.25 20:21modify5206.701.25871.25870.0000
25282006.10.25 20:21modify5206.701.25871.25890.0000
25292006.10.25 20:30s/l5206.701.25891.25890.0000167.53112347.63
25302006.10.25 20:30buy5216.701.25910.00000.0000
25312006.10.26 00:00close5216.701.26050.00000.00001172.44113520.07
25322006.10.26 00:01buy5226.801.26090.00000.0000
25332006.10.26 04:00close5226.801.26260.00000.00001444.97114965.04
25342006.10.26 04:00sell5236.901.26270.00000.0000
25352006.10.26 04:05close5236.901.26300.00000.0000-258.78114706.26
25362006.10.26 04:05buy5246.901.26290.00000.0000
25372006.10.26 08:00close5246.901.26260.00000.0000-258.75114447.51
25382006.10.26 08:01sell5256.401.26250.00000.0000
25392006.10.26 08:15close5256.401.26320.00000.0000-559.96113887.55
25402006.10.26 08:15buy5266.101.26330.00000.0000
25412006.10.26 09:27modify5266.101.26331.26340.0000
25422006.10.26 09:27modify5266.101.26331.26350.0000
25432006.10.26 10:22modify5266.101.26331.26360.0000
25442006.10.26 10:22modify5266.101.26331.26370.0000
25452006.10.26 10:22modify5266.101.26331.26380.0000
25462006.10.26 10:22modify5266.101.26331.26390.0000
25472006.10.26 12:00close5266.101.26591.26390.00001982.51115870.06
25482006.10.26 12:00sell5277.001.26600.00000.0000
25492006.10.26 14:31close5277.001.26630.00000.0000-262.50115607.56
25502006.10.26 14:31buy5286.901.26640.00000.0000
25512006.10.26 18:44modify5286.901.26641.26650.0000
25522006.10.26 18:44modify5286.901.26641.26660.0000
25532006.10.26 18:52modify5286.901.26641.26670.0000
25542006.10.26 18:52modify5286.901.26641.26680.0000
25552006.10.26 19:45modify5286.901.26641.26690.0000
25562006.10.26 19:49modify5286.901.26641.26710.0000
25572006.10.26 20:00close5286.901.26941.26710.00002587.50118195.06
25582006.10.26 20:00sell5297.101.26950.00000.0000
25592006.10.27 00:00close5297.101.26900.00000.0000443.77118638.83
25602006.10.27 00:02buy5307.101.26910.00000.0000
25612006.10.27 08:01close5307.101.27010.00000.0000887.48119526.31
25622006.10.27 08:03sell5317.201.26990.00000.0000
25632006.10.27 11:21modify5317.201.26991.26980.0000
25642006.10.27 11:21modify5317.201.26991.26970.0000
25652006.10.27 11:22modify5317.201.26991.26960.0000
25662006.10.27 11:22modify5317.201.26991.26950.0000
25672006.10.27 12:00close5317.201.26691.26950.00002699.96122226.27
25682006.10.27 12:02buy5327.301.26700.00000.0000
25692006.10.27 14:31modify5327.301.26701.26710.0000
25702006.10.27 14:31modify5327.301.26701.26720.0000
25712006.10.27 14:31modify5327.301.26701.26730.0000
25722006.10.27 14:31modify5327.301.26701.26750.0000
25732006.10.27 14:31modify5327.301.26701.26760.0000
25742006.10.27 14:31modify5327.301.26701.26780.0000
25752006.10.27 14:31modify5327.301.26701.26800.0000
25762006.10.27 14:32modify5327.301.26701.26810.0000
25772006.10.27 14:32modify5327.301.26701.26830.0000
25782006.10.27 14:32modify5327.301.26701.26840.0000
25792006.10.27 14:32modify5327.301.26701.26850.0000
25802006.10.27 14:32modify5327.301.26701.26870.0000
25812006.10.27 14:32modify5327.301.26701.26880.0000
25822006.10.27 14:32modify5327.301.26701.26890.0000
25832006.10.27 14:32modify5327.301.26701.26910.0000
25842006.10.27 14:33modify5327.301.26701.26920.0000
25852006.10.27 14:33modify5327.301.26701.26930.0000
25862006.10.27 14:57modify5327.301.26701.26940.0000
25872006.10.27 15:06modify5327.301.26701.26960.0000
25882006.10.27 15:06modify5327.301.26701.26970.0000
25892006.10.27 15:06modify5327.301.26701.26990.0000
25902006.10.27 15:07modify5327.301.26701.27010.0000
25912006.10.27 15:07modify5327.301.26701.27020.0000
25922006.10.27 15:07modify5327.301.26701.27030.0000
25932006.10.27 15:07modify5327.301.26701.27050.0000
25942006.10.27 15:08modify5327.301.26701.27060.0000
25952006.10.27 15:08modify5327.301.26701.27070.0000
25962006.10.27 15:08modify5327.301.26701.27080.0000
25972006.10.27 15:09modify5327.301.26701.27090.0000
25982006.10.27 15:10modify5327.301.26701.27100.0000
25992006.10.27 15:10modify5327.301.26701.27110.0000
26002006.10.27 15:10modify5327.301.26701.27120.0000
26012006.10.27 15:12modify5327.301.26701.27130.0000
26022006.10.27 15:12modify5327.301.26701.27140.0000
26032006.10.27 15:13modify5327.301.26701.27150.0000
26042006.10.27 15:13modify5327.301.26701.27160.0000
26052006.10.27 15:31modify5327.301.26701.27170.0000
26062006.10.27 15:32modify5327.301.26701.27180.0000
26072006.10.27 15:32modify5327.301.26701.27190.0000
26082006.10.27 16:00close5327.301.27351.27190.00005931.19128157.46
26092006.10.27 16:00sell5337.701.27340.00000.0000
26102006.10.27 16:00close5337.701.27390.00000.0000-481.25127676.21
26112006.10.27 16:00buy5347.701.27400.00000.0000
26122006.10.30 00:00close5347.701.27300.00000.0000-962.50126713.71
26132006.10.30 01:03sell5357.101.27290.00000.0000
26142006.10.30 04:00close5357.101.27230.00000.0000532.53127246.24
26152006.10.30 04:00buy5367.601.27240.00000.0000
26162006.10.31 00:00close5367.601.27220.00000.0000-189.98127056.26
26172006.10.31 00:01sell5377.601.27230.00000.0000
26182006.10.31 04:00close5377.601.27120.00000.00001044.99128101.25
26192006.10.31 04:00buy5387.701.27120.00000.0000
26202006.10.31 08:00close5387.701.27160.00000.0000385.00128486.25
26212006.10.31 08:00sell5397.701.27160.00000.0000
26222006.10.31 09:45modify5397.701.27161.27160.0000
26232006.10.31 09:45modify5397.701.27161.27150.0000
26242006.10.31 09:45modify5397.701.27161.27130.0000
26252006.10.31 09:45modify5397.701.27161.27110.0000
26262006.10.31 12:00close5397.701.26921.27110.00002309.97130796.22
26272006.10.31 12:00buy5407.801.26910.00000.0000
26282006.10.31 17:01modify5407.801.26911.26920.0000
26292006.10.31 17:01modify5407.801.26911.26930.0000
26302006.10.31 17:01modify5407.801.26911.26940.0000
26312006.10.31 17:01modify5407.801.26911.26950.0000
26322006.10.31 17:01modify5407.801.26911.26960.0000
26332006.10.31 17:02modify5407.801.26911.26980.0000
26342006.10.31 17:02modify5407.801.26911.26990.0000
26352006.10.31 17:02modify5407.801.26911.27000.0000
26362006.10.31 17:02modify5407.801.26911.27010.0000
26372006.10.31 17:02modify5407.801.26911.27020.0000
26382006.10.31 17:03modify5407.801.26911.27030.0000
26392006.10.31 17:07modify5407.801.26911.27050.0000
26402006.10.31 17:07modify5407.801.26911.27060.0000
26412006.10.31 17:07modify5407.801.26911.27080.0000
26422006.10.31 17:07modify5407.801.26911.27090.0000
26432006.10.31 17:07modify5407.801.26911.27110.0000
26442006.10.31 17:08modify5407.801.26911.27120.0000
26452006.10.31 17:08modify5407.801.26911.27140.0000
26462006.10.31 17:09modify5407.801.26911.27150.0000
26472006.10.31 17:09modify5407.801.26911.27160.0000
26482006.10.31 17:09modify5407.801.26911.27190.0000
26492006.10.31 17:09modify5407.801.26911.27200.0000
26502006.10.31 17:09modify5407.801.26911.27220.0000
26512006.10.31 17:09modify5407.801.26911.27230.0000
26522006.10.31 17:09modify5407.801.26911.27260.0000
26532006.10.31 17:11modify5407.801.26911.27270.0000
26542006.10.31 17:12modify5407.801.26911.27280.0000
26552006.10.31 17:12modify5407.801.26911.27290.0000
26562006.10.31 17:13modify5407.801.26911.27300.0000
26572006.10.31 17:13modify5407.801.26911.27310.0000
26582006.10.31 17:13modify5407.801.26911.27330.0000
26592006.10.31 17:27modify5407.801.26911.27350.0000
26602006.10.31 17:27modify5407.801.26911.27360.0000
26612006.10.31 17:27modify5407.801.26911.27370.0000
26622006.10.31 17:27modify5407.801.26911.27390.0000
26632006.10.31 17:27modify5407.801.26911.27400.0000
26642006.10.31 17:27modify5407.801.26911.27410.0000
26652006.10.31 17:27modify5407.801.26911.27420.0000
26662006.10.31 17:27modify5407.801.26911.27430.0000
26672006.10.31 17:30modify5407.801.26911.27440.0000
26682006.10.31 17:30modify5407.801.26911.27450.0000
26692006.10.31 17:32modify5407.801.26911.27460.0000
26702006.10.31 17:32modify5407.801.26911.27490.0000
26712006.10.31 17:37modify5407.801.26911.27510.0000
26722006.10.31 20:00close5407.801.27681.27510.00007507.52138303.74
26732006.10.31 20:00sell5418.301.27690.00000.0000
26742006.11.01 00:00close5418.301.27640.00000.0000518.77138822.51
26752006.11.01 00:00buy5428.301.27650.00000.0000
26762006.11.01 04:00close5428.301.27650.00000.0000-0.07138822.44
26772006.11.01 04:00sell5438.301.27650.00000.0000
26782006.11.01 08:00close5438.301.27620.00000.0000311.23139133.67
26792006.11.01 12:00buy5448.301.27500.00000.0000
26802006.11.01 16:00close5448.301.27530.00000.0000311.23139444.90
26812006.11.01 16:01buy5458.401.27570.00000.0000
26822006.11.01 17:03modify5458.401.27571.27580.0000
26832006.11.01 17:03modify5458.401.27571.27590.0000
26842006.11.01 17:03modify5458.401.27571.27600.0000
26852006.11.01 17:03modify5458.401.27571.27610.0000
26862006.11.01 17:03modify5458.401.27571.27620.0000
26872006.11.01 17:04modify5458.401.27571.27630.0000
26882006.11.01 17:04modify5458.401.27571.27640.0000
26892006.11.01 17:04modify5458.401.27571.27650.0000
26902006.11.01 17:04modify5458.401.27571.27660.0000
26912006.11.01 17:04modify5458.401.27571.27670.0000
26922006.11.01 17:53s/l5458.401.27671.27670.00001049.96140494.86
26932006.11.01 17:53buy5468.401.27700.00000.0000
26942006.11.01 20:00close5468.401.27620.00000.0000-839.94139654.92
26952006.11.01 20:00sell5478.401.27630.00000.0000
26962006.11.02 00:00close5478.401.27590.00000.0000420.00140074.92
26972006.11.02 00:01buy5488.401.27580.00000.0000
26982006.11.02 00:35close5488.401.27550.00000.0000-315.00139759.92
26992006.11.02 00:39sell5498.401.27560.00000.0000
27002006.11.02 04:00close5498.401.27550.00000.0000104.94139864.86
27012006.11.02 04:00buy5508.401.27560.00000.0000
27022006.11.02 04:00close5508.401.27530.00000.0000-314.97139549.89
27032006.11.02 04:00sell5518.401.27530.00000.0000
27042006.11.02 08:00close5518.401.27570.00000.0000-420.04139129.85
27052006.11.02 08:00buy5527.701.27570.00000.0000
27062006.11.02 12:00close5527.701.27640.00000.0000673.68139803.53
27072006.11.02 12:00sell5538.401.27640.00000.0000
27082006.11.02 20:00close5538.401.27700.00000.0000-630.02139173.51
27092006.11.02 20:01buy5548.401.27710.00000.0000
27102006.11.03 00:00close5548.401.27770.00000.0000629.90139803.41
27112006.11.03 00:00sell5558.401.27760.00000.0000
27122006.11.03 04:00close5558.401.27780.00000.0000-209.99139593.42
27132006.11.03 04:00buy5568.401.27790.00000.0000
27142006.11.03 08:00close5568.401.27760.00000.0000-315.00139278.42
27152006.11.03 12:00sell5577.801.27710.00000.0000
27162006.11.03 14:31modify5577.801.27711.27690.0000
27172006.11.03 14:31modify5577.801.27711.27650.0000
27182006.11.03 14:31modify5577.801.27711.27620.0000
27192006.11.03 14:31modify5577.801.27711.27580.0000
27202006.11.03 14:31modify5577.801.27711.27540.0000
27212006.11.03 14:32modify5577.801.27711.27520.0000
27222006.11.03 14:32modify5577.801.27711.27510.0000
27232006.11.03 14:32modify5577.801.27711.27490.0000
27242006.11.03 14:32modify5577.801.27711.27470.0000
27252006.11.03 14:32modify5577.801.27711.27460.0000
27262006.11.03 14:32modify5577.801.27711.27440.0000
27272006.11.03 14:32modify5577.801.27711.27410.0000
27282006.11.03 14:32modify5577.801.27711.27390.0000
27292006.11.03 14:33s/l5577.801.27391.27390.00003119.97142398.39
27302006.11.03 14:33sell5588.501.27370.00000.0000
27312006.11.03 14:38modify5588.501.27371.27350.0000
27322006.11.03 14:40modify5588.501.27371.27340.0000
27332006.11.03 14:40modify5588.501.27371.27330.0000
27342006.11.03 14:43modify5588.501.27371.27310.0000
27352006.11.03 14:43modify5588.501.27371.27300.0000
27362006.11.03 14:44modify5588.501.27371.27290.0000
27372006.11.03 14:44modify5588.501.27371.27280.0000
27382006.11.03 14:44modify5588.501.27371.27270.0000
27392006.11.03 14:44modify5588.501.27371.27250.0000
27402006.11.03 14:45modify5588.501.27371.27240.0000
27412006.11.03 14:46modify5588.501.27371.27230.0000
27422006.11.03 14:46modify5588.501.27371.27220.0000
27432006.11.03 14:54modify5588.501.27371.27210.0000
27442006.11.03 14:54modify5588.501.27371.27190.0000
27452006.11.03 14:59modify5588.501.27371.27180.0000
27462006.11.03 14:59modify5588.501.27371.27170.0000
27472006.11.03 15:00modify5588.501.27371.27150.0000
27482006.11.03 16:00close5588.501.27071.27150.00003187.45145585.84
27492006.11.03 16:00buy5598.701.27080.00000.0000
27502006.11.03 20:00close5598.701.27120.00000.0000434.94146020.78
27512006.11.03 20:01sell5608.801.27130.00000.0000
27522006.11.03 20:01close5608.801.27150.00000.0000-220.05145800.73
27532006.11.03 20:01buy5618.701.27150.00000.0000
27542006.11.06 00:00close5618.701.27150.00000.00000.05145800.78
27552006.11.06 00:00sell5628.701.27140.00000.0000
27562006.11.06 04:00close5628.701.27110.00000.0000326.23146127.01
27572006.11.06 04:05buy5638.801.27100.00000.0000
27582006.11.06 04:06close5638.801.27070.00000.0000-330.00145797.01
27592006.11.06 04:06sell5648.701.27060.00000.0000
27602006.11.06 12:00close5648.701.27060.00000.0000-0.07145796.94
27612006.11.06 12:00buy5658.101.27060.00000.0000
27622006.11.06 12:00close5658.101.27030.00000.0000-303.72145493.22
27632006.11.06 12:00sell5667.801.27020.00000.0000
27642006.11.06 16:03close5667.801.27160.00000.0000-1364.96144128.26
27652006.11.06 16:03buy5677.501.27160.00000.0000
27662006.11.06 20:00close5677.501.27210.00000.0000468.76144597.02
27672006.11.06 20:05sell5688.701.27200.00000.0000
27682006.11.07 02:26close5688.701.27370.00000.0000-1848.74142748.28
27692006.11.07 02:26buy5698.601.27370.00000.0000
27702006.11.07 04:00close5698.601.27410.00000.0000429.94143178.22
27712006.11.07 04:02sell5708.601.27420.00000.0000
27722006.11.07 04:04close5708.601.27470.00000.0000-537.54142640.68
27732006.11.07 04:04buy5718.601.27460.00000.0000
27742006.11.07 08:00close5718.601.27550.00000.0000967.56143608.24
27752006.11.07 08:00sell5728.601.27550.00000.0000
27762006.11.07 12:04close5728.601.27590.00000.0000-429.94143178.30
27772006.11.07 12:04buy5738.601.27600.00000.0000
27782006.11.07 15:04modify5738.601.27601.27600.0000
27792006.11.07 15:04modify5738.601.27601.27610.0000
27802006.11.07 15:11modify5738.601.27601.27640.0000
27812006.11.07 15:19modify5738.601.27601.27650.0000
27822006.11.07 15:19modify5738.601.27601.27660.0000
27832006.11.07 15:19modify5738.601.27601.27670.0000
27842006.11.07 15:19modify5738.601.27601.27680.0000
27852006.11.07 15:19modify5738.601.27601.27690.0000
27862006.11.07 15:33modify5738.601.27601.27700.0000
27872006.11.07 15:33modify5738.601.27601.27710.0000
27882006.11.07 15:33modify5738.601.27601.27720.0000
27892006.11.07 15:33modify5738.601.27601.27740.0000
27902006.11.07 15:42modify5738.601.27601.27750.0000
27912006.11.07 15:43modify5738.601.27601.27760.0000
27922006.11.07 15:43modify5738.601.27601.27770.0000
27932006.11.07 15:44modify5738.601.27601.27780.0000
27942006.11.07 15:44modify5738.601.27601.27790.0000
27952006.11.07 15:44modify5738.601.27601.27800.0000
27962006.11.07 15:44modify5738.601.27601.27810.0000
27972006.11.07 15:46modify5738.601.27601.27820.0000
27982006.11.07 15:46modify5738.601.27601.27830.0000
27992006.11.07 15:51modify5738.601.27601.27840.0000
28002006.11.07 15:52modify5738.601.27601.27850.0000
28012006.11.07 15:52modify5738.601.27601.27860.0000
28022006.11.07 15:52modify5738.601.27601.27870.0000
28032006.11.07 16:00close5738.601.28081.27870.00005160.01148338.31
28042006.11.07 16:00sell5748.901.28080.00000.0000
28052006.11.07 16:03close5748.901.28120.00000.0000-445.02147893.29
28062006.11.07 16:03buy5758.901.28130.00000.0000
28072006.11.07 20:07close5758.901.27990.00000.0000-1557.57146335.72
28082006.11.07 20:07sell5768.201.27970.00000.0000
28092006.11.07 21:00modify5768.201.27971.27970.0000
28102006.11.07 21:11modify5768.201.27971.27950.0000
28112006.11.08 00:00close5768.201.27851.27950.00001230.01147565.73
28122006.11.08 00:00buy5778.901.27850.00000.0000
28132006.11.08 08:00close5778.901.27770.00000.0000-890.09146675.64
28142006.11.08 08:00buy5788.801.27800.00000.0000
28152006.11.08 12:00close5788.801.27900.00000.00001100.11147775.75
28162006.11.08 12:00sell5798.901.27910.00000.0000
28172006.11.08 15:12modify5798.901.27911.27900.0000
28182006.11.08 15:13modify5798.901.27911.27890.0000
28192006.11.08 15:13modify5798.901.27911.27870.0000
28202006.11.08 15:15modify5798.901.27911.27850.0000
28212006.11.08 15:15modify5798.901.27911.27840.0000
28222006.11.08 15:15modify5798.901.27911.27810.0000
28232006.11.08 15:38modify5798.901.27911.27800.0000
28242006.11.08 15:38modify5798.901.27911.27790.0000
28252006.11.08 15:38modify5798.901.27911.27780.0000
28262006.11.08 16:00close5798.901.27561.27780.00003893.65151669.40
28272006.11.08 16:00buy5809.101.27550.00000.0000
28282006.11.08 20:00close5809.101.27700.00000.00001706.18153375.58
28292006.11.08 20:01sell5819.201.27710.00000.0000
28302006.11.09 00:00close5819.201.27610.00000.00001149.97154525.55
28312006.11.09 04:00buy5829.301.27610.00000.0000
28322006.11.09 08:00close5829.301.27580.00000.0000-348.74154176.81
28332006.11.09 08:02buy5839.301.27630.00000.0000
28342006.11.09 12:00close5839.301.27820.00000.00002208.79156385.60
28352006.11.09 12:00sell5849.401.27820.00000.0000
28362006.11.09 16:00close5849.401.27940.00000.0000-1409.89154975.71
28372006.11.09 16:00buy5859.301.27930.00000.0000
28382006.11.09 17:27modify5859.301.27931.27930.0000
28392006.11.09 17:27modify5859.301.27931.27950.0000
28402006.11.09 17:27modify5859.301.27931.27970.0000
28412006.11.09 17:32modify5859.301.27931.27980.0000
28422006.11.09 17:35modify5859.301.27931.27990.0000
28432006.11.09 17:35modify5859.301.27931.28010.0000
28442006.11.09 17:35modify5859.301.27931.28030.0000
28452006.11.09 17:35modify5859.301.27931.28040.0000
28462006.11.09 17:35modify5859.301.27931.28060.0000
28472006.11.09 17:36modify5859.301.27931.28070.0000
28482006.11.09 17:36modify5859.301.27931.28080.0000
28492006.11.09 17:36modify5859.301.27931.28090.0000
28502006.11.09 17:36modify5859.301.27931.28100.0000
28512006.11.09 17:36modify5859.301.27931.28120.0000
28522006.11.09 17:37modify5859.301.27931.28130.0000
28532006.11.09 17:37modify5859.301.27931.28140.0000
28542006.11.09 17:37modify5859.301.27931.28150.0000
28552006.11.09 17:37modify5859.301.27931.28160.0000
28562006.11.09 17:37modify5859.301.27931.28170.0000
28572006.11.09 20:00close5859.301.28361.28170.00004998.72159974.43
28582006.11.09 20:00sell5869.601.28350.00000.0000
28592006.11.10 00:01close5869.601.28390.00000.0000-480.02159494.41
28602006.11.10 00:15buy5879.601.28420.00000.0000
28612006.11.10 04:00close5879.601.28620.00000.00002400.03161894.44
28622006.11.10 04:00sell5889.701.28630.00000.0000
28632006.11.10 04:03close5889.701.28680.00000.0000-606.29161288.15
28642006.11.10 04:03buy5899.701.28690.00000.0000
28652006.11.10 12:00close5899.701.28770.00000.0000970.08162258.23
28662006.11.10 12:00sell5909.701.28770.00000.0000
28672006.11.10 16:00close5909.701.28670.00000.00001212.55163470.78
28682006.11.10 16:00sell5919.801.28630.00000.0000
28692006.11.10 20:00close5919.801.28570.00000.0000734.89164205.67
28702006.11.10 20:01buy5929.901.28560.00000.0000
28712006.11.10 20:22close5929.901.28510.00000.0000-618.79163586.88
28722006.11.10 20:22sell5939.801.28520.00000.0000
28732006.11.13 00:00close5939.801.28530.00000.0000-122.46163464.42
28742006.11.13 00:01buy5949.101.28540.00000.0000
28752006.11.13 04:00close5949.101.28660.00000.00001365.01164829.43
28762006.11.13 04:00sell5959.901.28660.00000.0000
28772006.11.13 08:00close5959.901.28680.00000.0000-247.47164581.96
28782006.11.13 08:00sell5969.901.28660.00000.0000
28792006.11.13 12:00close5969.901.28410.00000.00003093.73167675.69
28802006.11.13 12:00buy59710.101.28410.00000.0000
28812006.11.13 12:03close59710.101.28380.00000.0000-378.75167296.94
28822006.11.13 16:00buy59810.001.28240.00000.0000
28832006.11.13 16:05close59810.001.28190.00000.0000-624.95166671.99
28842006.11.13 16:05sell5999.301.28180.00000.0000
28852006.11.13 20:00close5999.301.28030.00000.00001743.78168415.77
28862006.11.13 20:00buy60010.101.28040.00000.0000
28872006.11.14 00:00close60010.101.28080.00000.0000505.00168920.77
28882006.11.14 00:01sell60110.101.28080.00000.0000
28892006.11.14 00:03close60110.101.28120.00000.0000-505.02168415.75
28902006.11.14 00:03buy60210.101.28110.00000.0000
28912006.11.14 04:00close60210.101.28130.00000.0000252.46168668.21
28922006.11.14 04:00sell60310.101.28130.00000.0000
28932006.11.14 04:03close60310.101.28170.00000.0000-504.96168163.25
28942006.11.14 04:04buy60410.101.28180.00000.0000
28952006.11.14 08:00close60410.101.28250.00000.0000883.81169047.06
28962006.11.14 08:00sell60510.101.28260.00000.0000
28972006.11.14 12:00close60510.101.28240.00000.0000252.55169299.61
28982006.11.14 12:01buy60610.201.28260.00000.0000
28992006.11.14 14:34modify60610.201.28261.28270.0000
29002006.11.14 14:34modify60610.201.28261.28280.0000
29012006.11.14 14:34modify60610.201.28261.28290.0000
29022006.11.14 14:34modify60610.201.28261.28300.0000
29032006.11.14 14:34modify60610.201.28261.28310.0000
29042006.11.14 14:35modify60610.201.28261.28320.0000
29052006.11.14 15:01modify60610.201.28261.28330.0000
29062006.11.14 15:01modify60610.201.28261.28340.0000
29072006.11.14 15:01modify60610.201.28261.28360.0000
29082006.11.14 15:06modify60610.201.28261.28370.0000
29092006.11.14 15:06modify60610.201.28261.28380.0000
29102006.11.14 15:06modify60610.201.28261.28390.0000
29112006.11.14 16:00close60610.201.28411.28390.00001912.58171212.19
29122006.11.14 16:00sell60710.301.28410.00000.0000
29132006.11.14 16:11modify60710.301.28411.28410.0000
29142006.11.14 16:12modify60710.301.28411.28400.0000
29152006.11.14 16:12modify60710.301.28411.28390.0000
29162006.11.14 16:12modify60710.301.28411.28370.0000
29172006.11.14 16:12modify60710.301.28411.28350.0000
29182006.11.14 16:12modify60710.301.28411.28330.0000
29192006.11.14 16:13modify60710.301.28411.28310.0000
29202006.11.14 16:13modify60710.301.28411.28300.0000
29212006.11.14 16:13modify60710.301.28411.28290.0000
29222006.11.14 16:13modify60710.301.28411.28270.0000
29232006.11.14 16:13modify60710.301.28411.28260.0000
29242006.11.14 16:13modify60710.301.28411.28250.0000
29252006.11.14 16:13modify60710.301.28411.28220.0000
29262006.11.14 20:00close60710.301.28201.28220.00002703.73173915.92
29272006.11.14 20:00buy60810.401.28200.00000.0000
29282006.11.15 04:00close60810.401.28120.00000.0000-1039.95172875.97
29292006.11.15 04:04sell60910.401.28110.00000.0000
29302006.11.15 08:00close60910.401.28070.00000.0000520.00173395.97
29312006.11.15 08:01sell61010.401.28030.00000.0000
29322006.11.15 12:00close61010.401.27880.00000.00001950.08175346.05
29332006.11.15 12:00buy61110.501.27870.00000.0000
29342006.11.15 12:00close61110.501.27840.00000.0000-393.75174952.30
29352006.11.15 12:00sell61210.501.27830.00000.0000
29362006.11.15 16:00close61210.501.27930.00000.0000-1312.56173639.74
29372006.11.15 16:01buy6139.701.27940.00000.0000
29382006.11.15 20:00close6139.701.28100.00000.00001940.09175579.83
29392006.11.15 20:00sell61410.501.28100.00000.0000
29402006.11.16 03:42close61410.501.28330.00000.0000-3018.74172561.09
29412006.11.16 03:42buy61510.401.28340.00000.0000
29422006.11.16 04:00close61510.401.28300.00000.0000-520.02172041.07
29432006.11.16 04:01sell6169.601.28310.00000.0000
29442006.11.16 12:00close6169.601.28080.00000.00002759.94174801.01
29452006.11.16 12:00buy61710.501.28090.00000.0000
29462006.11.16 14:31modify61710.501.28091.28090.0000
29472006.11.16 14:31modify61710.501.28091.28100.0000
29482006.11.16 14:55s/l61710.501.28101.28100.0000131.31174932.32
29492006.11.16 14:55buy61810.501.28100.00000.0000
29502006.11.16 16:00close61810.501.28090.00000.0000-131.25174801.07
29512006.11.16 16:00sell61910.501.28100.00000.0000
29522006.11.16 20:00close61910.501.27910.00000.00002493.76177294.83
29532006.11.16 20:00buy62010.601.27910.00000.0000
29542006.11.17 00:01close62010.601.27960.00000.0000662.52177957.35
29552006.11.17 00:01sell62110.701.27970.00000.0000
29562006.11.17 04:00close62110.701.27870.00000.00001337.62179294.97
29572006.11.17 04:02sell62210.801.27850.00000.0000
29582006.11.17 08:00close62210.801.27790.00000.0000809.88180104.85
29592006.11.17 08:00buy62310.801.27780.00000.0000
29602006.11.17 08:08close62310.801.27750.00000.0000-405.00179699.85
29612006.11.17 08:08sell62410.801.27750.00000.0000
29622006.11.17 12:02close62410.801.27770.00000.0000-269.97179429.88
29632006.11.17 12:04buy62510.101.27790.00000.0000
29642006.11.17 16:00close62510.101.28060.00000.00003408.63182838.51
29652006.11.17 16:00buy62611.001.28100.00000.0000
29662006.11.17 16:19modify62611.001.28101.28120.0000
29672006.11.17 16:38modify62611.001.28101.28130.0000
29682006.11.17 16:39modify62611.001.28101.28140.0000
29692006.11.17 20:00close62611.001.28291.28140.00002612.51185451.02
29702006.11.17 20:00sell62711.101.28290.00000.0000
29712006.11.20 00:16close62711.101.28310.00000.0000-277.47185173.55
29722006.11.20 00:17buy62811.101.28320.00000.0000
29732006.11.20 04:00close62811.101.28410.00000.00001248.86186422.41
29742006.11.20 04:00sell62911.201.28420.00000.0000
29752006.11.20 08:00close62911.201.28460.00000.0000-560.03185862.38
29762006.11.20 08:00buy63011.201.28470.00000.0000
29772006.11.20 16:01close63011.201.28290.00000.0000-2520.01183342.37
29782006.11.20 16:01sell63110.301.28300.00000.0000
29792006.11.20 20:00close63110.301.28090.00000.00002703.80186046.17
29802006.11.20 20:00buy63211.201.28090.00000.0000
29812006.11.21 00:00close63211.201.28150.00000.0000840.04186886.21
29822006.11.21 01:13buy63311.201.28190.00000.0000
29832006.11.21 04:00close63311.201.28190.00000.00000.07186886.28
29842006.11.21 04:03sell63411.201.28180.00000.0000
29852006.11.21 08:00close63411.201.28180.00000.00000.07186886.35
29862006.11.21 08:01buy63511.201.28170.00000.0000
29872006.11.21 12:00close63511.201.28160.00000.0000-139.95186746.40
29882006.11.21 12:00sell63611.201.28160.00000.0000
29892006.11.21 16:00close63611.201.28120.00000.0000560.00187306.40
29902006.11.21 16:00buy63711.201.28120.00000.0000
29912006.11.21 20:27modify63711.201.28121.28130.0000
29922006.11.21 20:28modify63711.201.28121.28140.0000
29932006.11.21 20:28modify63711.201.28121.28150.0000
29942006.11.21 20:28modify63711.201.28121.28170.0000
29952006.11.21 20:28modify63711.201.28121.28180.0000
29962006.11.21 20:28modify63711.201.28121.28200.0000
29972006.11.21 20:28modify63711.201.28121.28220.0000
29982006.11.21 20:28modify63711.201.28121.28230.0000
29992006.11.22 00:00close63711.201.28461.28230.00004760.03192066.43
30002006.11.22 00:00sell63811.501.28460.00000.0000
30012006.11.22 02:42close63811.501.28500.00000.0000-575.02191491.41
30022006.11.22 02:43buy63911.501.28510.00000.0000
30032006.11.22 04:00close63911.501.28580.00000.00001006.14192497.55
30042006.11.22 04:02sell64011.501.28570.00000.0000
30052006.11.22 04:03close64011.501.28600.00000.0000-431.25192066.30
30062006.11.22 04:03buy64111.501.28610.00000.0000
30072006.11.22 12:00close64111.501.28610.00000.00000.07192066.37
30082006.11.22 12:06buy64211.501.28650.00000.0000
30092006.11.22 14:22modify64211.501.28651.28670.0000
30102006.11.22 14:28modify64211.501.28651.28680.0000
30112006.11.22 14:29modify64211.501.28651.28690.0000
30122006.11.22 14:29modify64211.501.28651.28700.0000
30132006.11.22 14:29modify64211.501.28651.28710.0000
30142006.11.22 14:29modify64211.501.28651.28720.0000
30152006.11.22 14:29modify64211.501.28651.28730.0000
30162006.11.22 14:29modify64211.501.28651.28740.0000
30172006.11.22 14:30modify64211.501.28651.28750.0000
30182006.11.22 14:30modify64211.501.28651.28760.0000
30192006.11.22 14:30modify64211.501.28651.28770.0000
30202006.11.22 14:30modify64211.501.28651.28790.0000
30212006.11.22 14:30modify64211.501.28651.28800.0000
30222006.11.22 14:30modify64211.501.28651.28820.0000
30232006.11.22 14:30modify64211.501.28651.28840.0000
30242006.11.22 14:33modify64211.501.28651.28850.0000
30252006.11.22 14:33modify64211.501.28651.28860.0000
30262006.11.22 14:33modify64211.501.28651.28870.0000
30272006.11.22 14:33modify64211.501.28651.28880.0000
30282006.11.22 14:33modify64211.501.28651.28890.0000
30292006.11.22 14:34modify64211.501.28651.28900.0000
30302006.11.22 14:34modify64211.501.28651.28920.0000
30312006.11.22 15:45modify64211.501.28651.28930.0000
30322006.11.22 15:52modify64211.501.28651.28940.0000
30332006.11.22 15:52modify64211.501.28651.28950.0000
30342006.11.22 15:52modify64211.501.28651.28960.0000
30352006.11.22 15:52modify64211.501.28651.28970.0000
30362006.11.22 16:00close64211.501.29201.28970.00007906.26199972.63
30372006.11.22 16:00sell64312.001.29210.00000.0000
30382006.11.22 16:00close64312.001.29240.00000.0000-450.00199522.63
30392006.11.22 16:00buy64412.001.29240.00000.0000
30402006.11.22 16:26modify64412.001.29241.29240.0000
30412006.11.22 16:26modify64412.001.29241.29250.0000
30422006.11.22 16:26modify64412.001.29241.29260.0000
30432006.11.22 18:00s/l64412.001.29261.29260.0000300.00199822.63
30442006.11.22 18:00buy64512.001.29280.00000.0000
30452006.11.22 20:00close64512.001.29310.00000.0000449.97200272.60
30462006.11.22 20:00sell64612.001.29320.00000.0000
30472006.11.22 20:03close64612.001.29370.00000.0000-750.05199522.55
30482006.11.22 20:03buy64712.001.29360.00000.0000
30492006.11.23 00:00close64712.001.29420.00000.0000899.87200422.42
30502006.11.23 00:00sell64812.001.29410.00000.0000
30512006.11.23 04:00close64812.001.29310.00000.00001500.15201922.57
30522006.11.23 04:06buy64912.101.29300.00000.0000
30532006.11.23 10:08modify64912.101.29301.29310.0000
30542006.11.23 10:08modify64912.101.29301.29320.0000
30552006.11.23 10:09modify64912.101.29301.29340.0000
30562006.11.23 10:09modify64912.101.29301.29350.0000
30572006.11.23 10:09modify64912.101.29301.29360.0000
30582006.11.23 10:09modify64912.101.29301.29380.0000
30592006.11.23 10:10modify64912.101.29301.29390.0000
30602006.11.23 10:10modify64912.101.29301.29400.0000
30612006.11.23 10:10modify64912.101.29301.29420.0000
30622006.11.23 10:11modify64912.101.29301.29430.0000
30632006.11.23 10:50modify64912.101.29301.29440.0000
30642006.11.23 12:00close64912.101.29641.29440.00005142.35207064.92
30652006.11.23 12:00sell65012.401.29640.00000.0000
30662006.11.24 04:01close65012.401.29590.00000.0000774.83207839.75
30672006.11.24 04:02buy65112.501.29600.00000.0000
30682006.11.24 08:00close65112.501.29650.00000.0000781.27208621.02
30692006.11.24 08:01buy65212.501.29680.00000.0000
30702006.11.24 09:31modify65212.501.29681.29680.0000
30712006.11.24 09:31modify65212.501.29681.29690.0000
30722006.11.24 09:31modify65212.501.29681.29700.0000
30732006.11.24 09:31modify65212.501.29681.29710.0000
30742006.11.24 09:31modify65212.501.29681.29760.0000
30752006.11.24 09:31modify65212.501.29681.29780.0000
30762006.11.24 09:31modify65212.501.29681.29820.0000
30772006.11.24 09:31modify65212.501.29681.29830.0000
30782006.11.24 09:31modify65212.501.29681.29850.0000
30792006.11.24 09:31modify65212.501.29681.29880.0000
30802006.11.24 09:32modify65212.501.29681.29900.0000
30812006.11.24 09:32modify65212.501.29681.29910.0000
30822006.11.24 09:32modify65212.501.29681.29920.0000
30832006.11.24 09:32modify65212.501.29681.29930.0000
30842006.11.24 09:32modify65212.501.29681.29950.0000
30852006.11.24 09:33modify65212.501.29681.29970.0000
30862006.11.24 09:33modify65212.501.29681.29980.0000
30872006.11.24 09:33modify65212.501.29681.29990.0000
30882006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30000.0000
30892006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30010.0000
30902006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30020.0000
30912006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30030.0000
30922006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30050.0000
30932006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30080.0000
30942006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30110.0000
30952006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30140.0000
30962006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30170.0000
30972006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30200.0000
30982006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30210.0000
30992006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30240.0000
31002006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30260.0000
31012006.11.24 09:33modify65212.501.29681.30280.0000
31022006.11.24 09:34modify65212.501.29681.30300.0000
31032006.11.24 09:34modify65212.501.29681.30330.0000
31042006.11.24 09:34modify65212.501.29681.30340.0000
31052006.11.24 09:34modify65212.501.29681.30360.0000
31062006.11.24 09:34modify65212.501.29681.30380.0000
31072006.11.24 09:34modify65212.501.29681.30400.0000
31082006.11.24 09:34modify65212.501.29681.30420.0000
31092006.11.24 09:34modify65212.501.29681.30440.0000
31102006.11.24 09:38s/l65212.501.30441.30440.000011875.05220496.07
31112006.11.24 09:38buy65313.201.30460.00000.0000
31122006.11.24 09:48modify65313.201.30461.30460.0000
31132006.11.24 09:48modify65313.201.30461.30480.0000
31142006.11.24 09:48modify65313.201.30461.30500.0000
31152006.11.24 09:49modify65313.201.30461.30520.0000
31162006.11.24 09:49modify65313.201.30461.30530.0000
31172006.11.24 09:49modify65313.201.30461.30550.0000
31182006.11.24 09:49modify65313.201.30461.30560.0000
31192006.11.24 10:32s/l65313.201.30561.30560.00001650.00222146.07
31202006.11.24 10:32buy65413.301.30590.00000.0000
31212006.11.24 11:21modify65413.301.30591.30600.0000
31222006.11.24 11:30modify65413.301.30591.30610.0000
31232006.11.24 11:31modify65413.301.30591.30620.0000
31242006.11.24 11:31modify65413.301.30591.30630.0000
31252006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30640.0000
31262006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30650.0000
31272006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30660.0000
31282006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30670.0000
31292006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30690.0000
31302006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30710.0000
31312006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30720.0000
31322006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30750.0000
31332006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30760.0000
31342006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30770.0000
31352006.11.24 11:32modify65413.301.30591.30790.0000
31362006.11.24 11:59s/l65413.301.30791.30790.00003325.00225471.07
31372006.11.24 11:59buy65513.501.30820.00000.0000
31382006.11.24 12:00close65513.501.30800.00000.0000-337.55225133.52
31392006.11.24 12:00sell65613.501.30810.00000.0000
31402006.11.24 12:00close65613.501.30820.00000.0000-168.70224964.82
31412006.11.24 12:02buy65712.601.30830.00000.0000
31422006.11.24 16:00close65712.601.30810.00000.0000-314.97224649.85
31432006.11.24 16:00sell65812.201.30800.00000.0000
31442006.11.24 20:03close65812.201.30970.00000.0000-2592.49222057.36
31452006.11.24 20:04buy65911.501.30980.00000.0000
31462006.11.27 00:00modify65911.501.30981.31230.0000
31472006.11.27 00:00modify65911.501.30981.31240.0000
31482006.11.27 00:00close65911.501.31531.31240.00007906.26229963.62
31492006.11.27 00:01buy66013.801.31570.00000.0000
31502006.11.27 04:00close66013.801.31340.00000.0000-3967.66225995.96
31512006.11.27 04:02sell66113.601.31350.00000.0000
31522006.11.27 08:00close66113.601.31310.00000.0000680.00226675.96
31532006.11.27 08:00buy66213.601.31320.00000.0000
31542006.11.27 12:00close66213.601.31230.00000.0000-1529.96225146.00
31552006.11.27 12:00sell66313.501.31250.00000.0000
31562006.11.27 16:00close66313.501.31120.00000.00002193.80227339.80
31572006.11.27 16:00buy66413.601.31130.00000.0000
31582006.11.27 20:00close66413.601.31270.00000.00002379.85229719.65
31592006.11.27 20:00sell66513.801.31260.00000.0000
31602006.11.27 20:02close66513.801.31300.00000.0000-690.03229029.62
31612006.11.27 20:03buy66613.701.31310.00000.0000
31622006.11.28 00:00close66613.701.31330.00000.0000342.43229372.05
31632006.11.28 00:03sell66713.801.31320.00000.0000
31642006.11.28 00:04close66713.801.31370.00000.0000-862.76228509.29
31652006.11.28 00:04buy66813.701.31360.00000.0000
31662006.11.28 04:00close66813.701.31380.00000.0000342.65228851.94
31672006.11.28 04:01sell66913.701.31390.00000.0000
31682006.11.28 08:00close66913.701.31290.00000.00001712.67230564.61
31692006.11.28 08:00buy67013.801.31300.00000.0000
31702006.11.28 09:08modify67013.801.31301.31300.0000
31712006.11.28 09:11modify67013.801.31301.31320.0000
31722006.11.28 09:48s/l67013.801.31321.31320.0000345.15230909.76
31732006.11.28 09:48buy67113.901.31350.00000.0000
31742006.11.28 12:00close67113.901.31400.00000.0000868.56231778.32
31752006.11.28 12:00sell67213.901.31400.00000.0000
31762006.11.28 12:00close67213.901.31460.00000.0000-1042.50230735.82
31772006.11.28 12:00buy67313.801.31460.00000.0000
31782006.11.28 14:35modify67313.801.31461.31480.0000
31792006.11.28 14:35modify67313.801.31461.31490.0000
31802006.11.28 16:00close67313.801.31631.31490.00002932.46233668.28
31812006.11.28 16:00sell67414.001.31660.00000.0000
31822006.11.28 20:07close67414.001.31800.00000.0000-2449.84231218.44
31832006.11.28 20:07buy67513.901.31820.00000.0000
31842006.11.29 00:00close67513.901.31930.00000.00001911.35233129.79
31852006.11.29 00:00sell67614.001.31930.00000.0000
31862006.11.29 10:13modify67614.001.31931.31930.0000
31872006.11.29 10:13modify67614.001.31931.31920.0000
31882006.11.29 10:17modify67614.001.31931.31900.0000
31892006.11.29 10:58modify67614.001.31931.31890.0000
31902006.11.29 10:58modify67614.001.31931.31880.0000
31912006.11.29 11:51modify67614.001.31931.31870.0000
31922006.11.29 11:51modify67614.001.31931.31860.0000
31932006.11.29 11:51modify67614.001.31931.31850.0000
31942006.11.29 12:00close67614.001.31621.31850.00005425.16238554.95
31952006.11.29 12:00buy67714.301.31610.00000.0000
31962006.11.29 16:00close67714.301.31640.00000.0000536.25239091.20
31972006.11.29 16:00sell67814.301.31650.00000.0000
31982006.11.29 19:27modify67814.301.31651.31650.0000
31992006.11.30 03:05s/l67814.301.31651.31650.00000.00239091.20
32002006.11.30 05:56buy67914.301.31710.00000.0000
32012006.11.30 08:00close67914.301.31760.00000.0000893.56239984.76
32022006.11.30 08:00sell68014.401.31760.00000.0000
32032006.11.30 08:01close68014.401.31790.00000.0000-540.00239444.76
32042006.11.30 08:01buy68114.401.31800.00000.0000
32052006.11.30 10:25modify68114.401.31801.31800.0000
32062006.11.30 12:00close68114.401.31931.31800.00002340.26241785.02
32072006.11.30 12:00sell68214.501.31930.00000.0000
32082006.11.30 16:00close68214.501.32180.00000.0000-4531.05237253.97
32092006.11.30 16:00buy68314.201.32170.00000.0000
32102006.11.30 16:32modify68314.201.32171.32170.0000
32112006.11.30 16:32modify68314.201.32171.32180.0000
32122006.11.30 16:32modify68314.201.32171.32190.0000
32132006.11.30 16:51modify68314.201.32171.32210.0000
32142006.11.30 16:51modify68314.201.32171.32220.0000
32152006.11.30 16:57modify68314.201.32171.32280.0000
32162006.11.30 16:59modify68314.201.32171.32290.0000
32172006.11.30 16:59modify68314.201.32171.32300.0000
32182006.11.30 17:15modify68314.201.32171.32360.0000
32192006.11.30 17:15modify68314.201.32171.32370.0000
32202006.11.30 17:16modify68314.201.32171.32380.0000
32212006.11.30 17:17modify68314.201.32171.32390.0000
32222006.11.30 17:17modify68314.201.32171.32400.0000
32232006.11.30 17:17modify68314.201.32171.32410.0000
32242006.11.30 17:34modify68314.201.32171.32420.0000
32252006.11.30 17:34modify68314.201.32171.32430.0000
32262006.11.30 20:00close68314.201.32541.32430.00006567.70243821.67
32272006.11.30 20:00sell68414.601.32540.00000.0000
32282006.12.01 00:00close68414.601.32420.00000.00002190.24246011.91
32292006.12.01 00:00buy68514.801.32420.00000.0000
32302006.12.01 04:00close68514.801.32580.00000.00002959.92248971.83
32312006.12.01 04:00sell68614.901.32570.00000.0000
32322006.12.01 04:03close68614.901.32610.00000.0000-744.81248227.02
32332006.12.01 04:03buy68714.901.32620.00000.0000
32342006.12.01 08:00close68714.901.32640.00000.0000372.66248599.68
32352006.12.01 08:00sell68814.901.32640.00000.0000
32362006.12.01 10:51modify68814.901.32641.32630.0000
32372006.12.01 10:51modify68814.901.32641.32610.0000
32382006.12.01 10:51modify68814.901.32641.32590.0000
32392006.12.01 10:51modify68814.901.32641.32580.0000
32402006.12.01 10:52modify68814.901.32641.32570.0000
32412006.12.01 11:10modify68814.901.32641.32560.0000
32422006.12.01 11:10modify68814.901.32641.32540.0000
32432006.12.01 11:11modify68814.901.32641.32530.0000
32442006.12.01 11:23modify68814.901.32641.32520.0000
32452006.12.01 12:00close68814.901.32381.32520.00004842.51253442.19
32462006.12.01 12:00buy68915.201.32380.00000.0000
32472006.12.01 15:15modify68915.201.32381.32390.0000
32482006.12.01 15:20modify68915.201.32381.32410.0000
32492006.12.01 15:20modify68915.201.32381.32420.0000
32502006.12.01 15:20modify68915.201.32381.32440.0000
32512006.12.01 15:20modify68915.201.32381.32450.0000
32522006.12.01 15:20modify68915.201.32381.32470.0000
32532006.12.01 15:21modify68915.201.32381.32480.0000
32542006.12.01 15:21modify68915.201.32381.32490.0000
32552006.12.01 15:21modify68915.201.32381.32510.0000
32562006.12.01 15:21modify68915.201.32381.32520.0000
32572006.12.01 15:21modify68915.201.32381.32530.0000
32582006.12.01 15:21modify68915.201.32381.32540.0000
32592006.12.01 16:00close68915.201.32751.32540.00007029.90260472.09
32602006.12.01 16:00buy69015.601.32810.00000.0000
32612006.12.01 16:09modify69015.601.32811.32820.0000
32622006.12.01 16:09modify69015.601.32811.32840.0000
32632006.12.01 16:10modify69015.601.32811.32850.0000
32642006.12.01 16:10modify69015.601.32811.32860.0000
32652006.12.01 16:11modify69015.601.32811.32870.0000
32662006.12.01 16:11modify69015.601.32811.32880.0000
32672006.12.01 16:11modify69015.601.32811.32890.0000
32682006.12.01 16:11modify69015.601.32811.32900.0000
32692006.12.01 16:28modify69015.601.32811.32910.0000
32702006.12.01 16:29modify69015.601.32811.32920.0000
32712006.12.01 16:29modify69015.601.32811.32940.0000
32722006.12.01 16:29modify69015.601.32811.32950.0000
32732006.12.01 16:29modify69015.601.32811.32970.0000
32742006.12.01 16:29modify69015.601.32811.32980.0000
32752006.12.01 16:29modify69015.601.32811.33000.0000
32762006.12.01 16:30modify69015.601.32811.33010.0000
32772006.12.01 16:30modify69015.601.32811.33020.0000
32782006.12.01 16:38modify69015.601.32811.33030.0000
32792006.12.01 16:38modify69015.601.32811.33040.0000
32802006.12.01 16:38modify69015.601.32811.33050.0000
32812006.12.01 16:38modify69015.601.32811.33080.0000
32822006.12.01 16:38modify69015.601.32811.33100.0000
32832006.12.01 16:38modify69015.601.32811.33110.0000
32842006.12.01 16:38modify69015.601.32811.33130.0000
32852006.12.01 16:38modify69015.601.32811.33140.0000
32862006.12.01 16:39modify69015.601.32811.33150.0000
32872006.12.01 16:39modify69015.601.32811.33160.0000
32882006.12.01 16:39modify69015.601.32811.33170.0000
32892006.12.01 17:14s/l69015.601.33171.33170.00007020.00267492.09
32902006.12.01 17:14buy69116.001.33200.00000.0000
32912006.12.01 20:00close69116.001.33200.00000.00000.03267492.12
32922006.12.01 20:00sell69216.001.33200.00000.0000
32932006.12.01 20:21close69216.001.33250.00000.0000-1000.07266492.05
32942006.12.01 20:21buy69316.001.33240.00000.0000
32952006.12.04 00:00modify69316.001.33241.33290.0000
32962006.12.04 00:00modify69316.001.33241.33320.0000
32972006.12.04 00:00close69316.001.33591.33320.00006999.83273491.88
32982006.12.04 00:01sell69416.401.33600.00000.0000
32992006.12.04 02:17modify69416.401.33601.33590.0000
33002006.12.04 02:17modify69416.401.33601.33570.0000
33012006.12.04 02:26modify69416.401.33601.33560.0000
33022006.12.04 02:26modify69416.401.33601.33550.0000
33032006.12.04 02:28modify69416.401.33601.33540.0000
33042006.12.04 02:31modify69416.401.33601.33530.0000
33052006.12.04 02:31modify69416.401.33601.33510.0000
33062006.12.04 04:00close69416.401.33291.33510.00006354.94279846.82
33072006.12.04 04:00buy69516.801.33280.00000.0000
33082006.12.04 08:02close69516.801.33150.00000.0000-2729.96277116.86
33092006.12.04 08:02sell69616.601.33160.00000.0000
33102006.12.04 09:28modify69616.601.33161.33150.0000
33112006.12.04 09:28modify69616.601.33161.33140.0000
33122006.12.04 11:48s/l69616.601.33141.33140.0000414.90277531.76
33132006.12.04 11:48sell69716.701.33120.00000.0000
33142006.12.04 12:00close69716.701.33130.00000.0000-208.68277323.08
33152006.12.04 12:01buy69816.601.33140.00000.0000
33162006.12.04 20:00close69816.601.33190.00000.00001037.53278360.61
33172006.12.04 20:00sell69916.701.33180.00000.0000
33182006.12.04 20:01close69916.701.33210.00000.0000-626.25277734.36
33192006.12.04 20:02buy70016.701.33220.00000.0000
33202006.12.05 00:00close70016.701.33390.00000.00003548.70281283.06
33212006.12.05 00:00sell70116.901.33400.00000.0000
33222006.12.05 04:00close70116.901.33260.00000.00002957.59284240.65
33232006.12.05 04:01buy70217.101.33270.00000.0000
33242006.12.05 04:06close70217.101.33240.00000.0000-641.25283599.40
33252006.12.05 04:07sell70317.001.33230.00000.0000
33262006.12.05 12:00close70317.001.33200.00000.0000637.46284236.86
33272006.12.05 12:00buy70417.101.33200.00000.0000
33282006.12.05 14:30modify70417.101.33201.33210.0000
33292006.12.05 14:30modify70417.101.33201.33220.0000
33302006.12.05 14:30modify70417.101.33201.33240.0000
33312006.12.05 14:30modify70417.101.33201.33260.0000
33322006.12.05 14:31modify70417.101.33201.33270.0000
33332006.12.05 14:31modify70417.101.33201.33280.0000
33342006.12.05 14:32modify70417.101.33201.33290.0000
33352006.12.05 14:32modify70417.101.33201.33310.0000
33362006.12.05 14:50s/l70417.101.33311.33310.00002351.25286588.11
33372006.12.05 14:50buy70517.201.33340.00000.0000
33382006.12.05 16:00close70517.201.33430.00000.00001935.09288523.20
33392006.12.05 16:00sell70617.301.33420.00000.0000
33402006.12.05 16:01modify70617.301.33421.33420.0000
33412006.12.05 16:01modify70617.301.33421.33410.0000
33422006.12.05 16:01modify70617.301.33421.33380.0000
33432006.12.05 16:12modify70617.301.33421.33370.0000
33442006.12.05 16:12modify70617.301.33421.33350.0000
33452006.12.05 16:12modify70617.301.33421.33340.0000
33462006.12.05 16:12modify70617.301.33421.33330.0000
33472006.12.05 16:12modify70617.301.33421.33310.0000
33482006.12.05 16:12modify70617.301.33421.33300.0000
33492006.12.05 16:12modify70617.301.33421.33280.0000
33502006.12.05 16:12modify70617.301.33421.33260.0000
33512006.12.05 16:13modify70617.301.33421.33250.0000
33522006.12.05 16:13modify70617.301.33421.33240.0000
33532006.12.05 16:13modify70617.301.33421.33230.0000
33542006.12.05 16:27modify70617.301.33421.33220.0000
33552006.12.05 16:27modify70617.301.33421.33190.0000
33562006.12.05 17:10s/l70617.301.33191.33190.00004973.75293496.95
33572006.12.05 17:10sell70717.601.33180.00000.0000
33582006.12.05 20:00close70717.601.33280.00000.0000-2200.00291296.95
33592006.12.05 20:00buy70817.501.33280.00000.0000
33602006.12.05 20:39close70817.501.33240.00000.0000-875.04290421.91
33612006.12.05 20:39sell70916.201.33250.00000.0000
33622006.12.06 00:00close70916.201.33190.00000.00001215.10291637.01
33632006.12.06 00:01buy71017.501.33180.00000.0000
33642006.12.06 04:00close71017.501.33170.00000.0000-218.94291418.07
33652006.12.06 04:00sell71117.501.33170.00000.0000
33662006.12.06 10:16modify71117.501.33171.33160.0000
33672006.12.06 10:18modify71117.501.33171.33150.0000
33682006.12.06 10:18modify71117.501.33171.33130.0000
33692006.12.06 10:18modify71117.501.33171.33120.0000
33702006.12.06 10:18modify71117.501.33171.33090.0000
33712006.12.06 10:18modify71117.501.33171.33050.0000
33722006.12.06 10:39modify71117.501.33171.33040.0000
33732006.12.06 10:39modify71117.501.33171.33000.0000
33742006.12.06 10:40modify71117.501.33171.32980.0000
33752006.12.06 10:40modify71117.501.33171.32970.0000
33762006.12.06 10:40modify71117.501.33171.32960.0000
33772006.12.06 10:40modify71117.501.33171.32950.0000
33782006.12.06 10:40modify71117.501.33171.32930.0000
33792006.12.06 10:40modify71117.501.33171.32920.0000
33802006.12.06 10:40modify71117.501.33171.32900.0000
33812006.12.06 12:00close71117.501.32841.32900.00007218.75298636.82
33822006.12.06 12:00buy71217.901.32830.00000.0000
33832006.12.06 12:00close71217.901.32790.00000.0000-895.00297741.82
33842006.12.06 12:00sell71317.901.32780.00000.0000
33852006.12.06 16:00close71317.901.32940.00000.0000-3580.00294161.82
33862006.12.06 16:00buy71416.401.32930.00000.0000
33872006.12.06 20:16close71416.401.32900.00000.0000-615.01293546.81
33882006.12.06 20:17sell71515.801.32890.00000.0000
33892006.12.07 00:00close71515.801.32820.00000.00001382.36294929.17
33902006.12.07 00:00buy71617.701.32840.00000.0000
33912006.12.07 04:00close71617.701.32890.00000.00001106.28296035.45
33922006.12.07 04:04buy71717.801.32930.00000.0000
33932006.12.07 08:00close71717.801.33040.00000.00002447.49298482.94
33942006.12.07 08:00sell71817.901.33030.00000.0000
33952006.12.07 08:07close71817.901.33080.00000.0000-1118.82297364.12
33962006.12.07 08:07buy71917.801.33090.00000.0000
33972006.12.07 12:06close71917.801.32870.00000.0000-4895.12292469.00
33982006.12.07 12:07sell72016.301.32860.00000.0000
33992006.12.07 20:00close72016.301.32940.00000.0000-1629.93290839.07
34002006.12.07 20:03buy72115.801.32950.00000.0000
34012006.12.08 00:04close72115.801.32820.00000.0000-2567.59288271.48
34022006.12.08 00:06sell72215.001.32810.00000.0000
34032006.12.08 08:00close72215.001.32860.00000.0000-937.56287333.92
34042006.12.08 12:00buy72314.301.32770.00000.0000
34052006.12.08 14:46modify72314.301.32771.32770.0000
34062006.12.08 14:46modify72314.301.32771.32790.0000
34072006.12.08 14:46modify72314.301.32771.32820.0000
34082006.12.08 14:46modify72314.301.32771.32840.0000
34092006.12.08 14:46modify72314.301.32771.32850.0000
34102006.12.08 14:46modify72314.301.32771.32870.0000
34112006.12.08 14:46modify72314.301.32771.32900.0000
34122006.12.08 14:46modify72314.301.32771.32920.0000
34132006.12.08 14:52modify72314.301.32771.32930.0000
34142006.12.08 14:52modify72314.301.32771.32940.0000
34152006.12.08 14:52modify72314.301.32771.32960.0000
34162006.12.08 14:52modify72314.301.32771.32990.0000
34172006.12.08 14:52modify72314.301.32771.33020.0000
34182006.12.08 14:52modify72314.301.32771.33040.0000
34192006.12.08 14:53modify72314.301.32771.33050.0000
34202006.12.08 14:53modify72314.301.32771.33070.0000
34212006.12.08 14:53modify72314.301.32771.33090.0000
34222006.12.08 14:53modify72314.301.32771.33100.0000
34232006.12.08 14:53modify72314.301.32771.33120.0000
34242006.12.08 14:53modify72314.301.32771.33130.0000
34252006.12.08 14:53modify72314.301.32771.33140.0000
34262006.12.08 14:53modify72314.301.32771.33160.0000
34272006.12.08 14:53modify72314.301.32771.33170.0000
34282006.12.08 15:16modify72314.301.32771.33180.0000
34292006.12.08 16:00close72314.301.33401.33180.000011261.23298595.15
34302006.12.08 16:00sell72417.901.33390.00000.0000
34312006.12.08 17:26modify72417.901.33391.33390.0000
34322006.12.08 17:26modify72417.901.33391.33380.0000
34332006.12.08 17:26modify72417.901.33391.33370.0000
34342006.12.08 17:26modify72417.901.33391.33360.0000
34352006.12.08 17:26modify72417.901.33391.33350.0000
34362006.12.08 17:40modify72417.901.33391.33330.0000
34372006.12.08 17:41modify72417.901.33391.33320.0000
34382006.12.08 17:41modify72417.901.33391.33310.0000
34392006.12.08 17:41modify72417.901.33391.33300.0000
34402006.12.08 17:42modify72417.901.33391.33290.0000
34412006.12.08 17:42modify72417.901.33391.33270.0000
34422006.12.08 17:42modify72417.901.33391.33260.0000
34432006.12.08 17:42modify72417.901.33391.33240.0000
34442006.12.08 17:43modify72417.901.33391.33230.0000
34452006.12.08 17:43modify72417.901.33391.33210.0000
34462006.12.08 17:43modify72417.901.33391.33190.0000
34472006.12.08 17:44modify72417.901.33391.33180.0000
34482006.12.08 17:44modify72417.901.33391.33170.0000
34492006.12.08 17:44modify72417.901.33391.33160.0000
34502006.12.08 17:49modify72417.901.33391.33150.0000
34512006.12.08 17:49modify72417.901.33391.33140.0000
34522006.12.08 17:49modify72417.901.33391.33120.0000
34532006.12.08 17:49modify72417.901.33391.33100.0000
34542006.12.08 17:49modify72417.901.33391.33070.0000
34552006.12.08 17:49modify72417.901.33391.33050.0000
34562006.12.08 17:49modify72417.901.33391.33030.0000
34572006.12.08 17:49modify72417.901.33391.33000.0000
34582006.12.08 17:49modify72417.901.33391.32980.0000
34592006.12.08 17:50modify72417.901.33391.32970.0000
34602006.12.08 17:50modify72417.901.33391.32960.0000
34612006.12.08 17:50modify72417.901.33391.32950.0000
34622006.12.08 17:50modify72417.901.33391.32940.0000
34632006.12.08 17:50modify72417.901.33391.32920.0000
34642006.12.08 17:51modify72417.901.33391.32910.0000
34652006.12.08 17:51modify72417.901.33391.32890.0000
34662006.12.08 17:51modify72417.901.33391.32870.0000
34672006.12.08 17:51modify72417.901.33391.32850.0000
34682006.12.08 17:51modify72417.901.33391.32810.0000
34692006.12.08 17:52modify72417.901.33391.32780.0000
34702006.12.08 17:52modify72417.901.33391.32770.0000
34712006.12.08 17:52modify72417.901.33391.32760.0000
34722006.12.08 17:52modify72417.901.33391.32740.0000
34732006.12.08 17:53modify72417.901.33391.32730.0000
34742006.12.08 17:53modify72417.901.33391.32720.0000
34752006.12.08 17:53modify72417.901.33391.32710.0000
34762006.12.08 17:53modify72417.901.33391.32700.0000
34772006.12.08 17:53modify72417.901.33391.32690.0000
34782006.12.08 17:53modify72417.901.33391.32680.0000
34792006.12.08 17:53modify72417.901.33391.32660.0000
34802006.12.08 17:54modify72417.901.33391.32650.0000
34812006.12.08 17:54modify72417.901.33391.32620.0000
34822006.12.08 17:54modify72417.901.33391.32600.0000
34832006.12.08 17:54modify72417.901.33391.32550.0000
34842006.12.08 17:54modify72417.901.33391.32530.0000
34852006.12.08 17:54modify72417.901.33391.32490.0000
34862006.12.08 17:54modify72417.901.33391.32450.0000
34872006.12.08 17:55modify72417.901.33391.32440.0000
34882006.12.08 17:55modify72417.901.33391.32420.0000
34892006.12.08 17:55modify72417.901.33391.32390.0000
34902006.12.08 17:55modify72417.901.33391.32350.0000
34912006.12.08 17:55modify72417.901.33391.32320.0000
34922006.12.08 17:55modify72417.901.33391.32300.0000
34932006.12.08 17:55modify72417.901.33391.32260.0000
34942006.12.08 17:55modify72417.901.33391.32220.0000
34952006.12.08 17:57s/l72417.901.32221.32220.000026178.75324773.90
34962006.12.08 17:57sell72519.501.32190.00000.0000
34972006.12.08 20:00close72519.501.32080.00000.00002681.21327455.11
34982006.12.08 20:00buy72619.601.32090.00000.0000
34992006.12.08 20:00close72619.601.32050.00000.0000-979.96326475.15
35002006.12.08 20:12sell72719.601.32030.00000.0000
35012006.12.11 00:00close72719.601.31850.00000.00004409.98330885.13
35022006.12.11 00:00sell72819.901.31810.00000.0000
35032006.12.11 02:53modify72819.901.31811.31780.0000
35042006.12.11 02:54modify72819.901.31811.31760.0000
35052006.12.11 02:55modify72819.901.31811.31750.0000
35062006.12.11 02:57modify72819.901.31811.31740.0000
35072006.12.11 03:09modify72819.901.31811.31730.0000
35082006.12.11 03:09modify72819.901.31811.31710.0000
35092006.12.11 03:12modify72819.901.31811.31700.0000
35102006.12.11 03:13modify72819.901.31811.31690.0000
35112006.12.11 03:17modify72819.901.31811.31680.0000
35122006.12.11 03:18modify72819.901.31811.31660.0000
35132006.12.11 03:18modify72819.901.31811.31640.0000
35142006.12.11 03:19modify72819.901.31811.31620.0000
35152006.12.11 04:00close72819.901.31451.31620.00008954.83339839.96
35162006.12.11 04:00buy72920.401.31450.00000.0000
35172006.12.11 07:25modify72920.401.31451.31460.0000
35182006.12.11 07:25modify72920.401.31451.31470.0000
35192006.12.11 08:00close72920.401.31591.31470.00003569.81343409.77
35202006.12.11 08:00sell73020.601.31590.00000.0000
35212006.12.11 08:00close73020.601.31640.00000.0000-1287.50342122.27
35222006.12.11 08:00buy73120.501.31620.00000.0000
35232006.12.11 08:43modify73120.501.31621.31620.0000
35242006.12.11 08:46modify73120.501.31621.31630.0000
35252006.12.11 08:47modify73120.501.31621.31640.0000
35262006.12.11 08:47modify73120.501.31621.31650.0000
35272006.12.11 08:47modify73120.501.31621.31670.0000
35282006.12.11 08:47modify73120.501.31621.31680.0000
35292006.12.11 08:47modify73120.501.31621.31690.0000
35302006.12.11 08:47modify73120.501.31621.31700.0000
35312006.12.11 08:48modify73120.501.31621.31720.0000
35322006.12.11 08:48modify73120.501.31621.31730.0000
35332006.12.11 08:48modify73120.501.31621.31740.0000
35342006.12.11 08:48modify73120.501.31621.31750.0000
35352006.12.11 08:48modify73120.501.31621.31760.0000
35362006.12.11 08:50modify73120.501.31621.31770.0000
35372006.12.11 08:50modify73120.501.31621.31790.0000
35382006.12.11 08:51modify73120.501.31621.31800.0000
35392006.12.11 08:51modify73120.501.31621.31810.0000
35402006.12.11 08:52modify73120.501.31621.31830.0000
35412006.12.11 08:52modify73120.501.31621.31840.0000
35422006.12.11 08:52modify73120.501.31621.31850.0000
35432006.12.11 08:52modify73120.501.31621.31870.0000
35442006.12.11 09:15modify73120.501.31621.31880.0000
35452006.12.11 09:15modify73120.501.31621.31890.0000
35462006.12.11 09:15modify73120.501.31621.31900.0000
35472006.12.11 09:18modify73120.501.31621.31910.0000
35482006.12.11 09:18modify73120.501.31621.31920.0000
35492006.12.11 10:33s/l73120.501.31921.31920.00007687.58349809.85
35502006.12.11 10:33buy73221.001.31950.00000.0000
35512006.12.11 12:00close73221.001.31900.00000.0000-1312.48348497.37
35522006.12.11 12:00sell73320.901.31910.00000.0000
35532006.12.11 16:22close73320.901.32000.00000.0000-2351.20346146.17
35542006.12.11 16:22buy73419.401.32010.00000.0000
35552006.12.11 17:31modify73419.401.32011.32020.0000
35562006.12.11 18:01modify73419.401.32011.32050.0000
35572006.12.11 18:01modify73419.401.32011.32060.0000
35582006.12.11 18:01modify73419.401.32011.32080.0000
35592006.12.11 18:01modify73419.401.32011.32110.0000
35602006.12.11 18:01modify73419.401.32011.32120.0000
35612006.12.11 18:01modify73419.401.32011.32140.0000
35622006.12.11 18:01modify73419.401.32011.32170.0000
35632006.12.11 18:15modify73419.401.32011.32190.0000
35642006.12.11 18:15modify73419.401.32011.32210.0000
35652006.12.11 18:15modify73419.401.32011.32230.0000
35662006.12.11 18:16modify73419.401.32011.32240.0000
35672006.12.11 18:17modify73419.401.32011.32250.0000
35682006.12.11 18:17modify73419.401.32011.32260.0000
35692006.12.11 18:32modify73419.401.32011.32290.0000
35702006.12.11 18:35modify73419.401.32011.32300.0000
35712006.12.11 20:00close73419.401.32451.32300.000010669.91356816.08
35722006.12.11 20:00sell73521.401.32440.00000.0000
35732006.12.12 00:08close73521.401.32510.00000.0000-1872.64354943.44
35742006.12.12 00:08buy73621.301.32510.00000.0000
35752006.12.12 04:00close73621.301.32610.00000.00002662.44357605.88
35762006.12.12 04:00sell73721.501.32600.00000.0000
35772006.12.12 04:02close73721.501.32650.00000.0000-1343.84356262.04
35782006.12.12 04:02buy73821.401.32660.00000.0000
35792006.12.12 12:00close73821.401.32380.00000.0000-7490.00348772.04
35802006.12.12 12:00sell73919.501.32370.00000.0000
35812006.12.12 16:01close73919.501.32480.00000.0000-2681.25346090.79
35822006.12.12 16:01buy74018.701.32480.00000.0000
35832006.12.12 20:32modify74018.701.32481.32500.0000
35842006.12.12 20:32modify74018.701.32481.32510.0000
35852006.12.12 20:32modify74018.701.32481.32520.0000
35862006.12.12 20:32modify74018.701.32481.32540.0000
35872006.12.12 20:32modify74018.701.32481.32560.0000
35882006.12.12 20:32modify74018.701.32481.32570.0000
35892006.12.12 20:34modify74018.701.32481.32580.0000
35902006.12.12 20:35modify74018.701.32481.32590.0000
35912006.12.12 20:35modify74018.701.32481.32600.0000
35922006.12.12 20:35modify74018.701.32481.32610.0000
35932006.12.13 00:00close74018.701.32841.32610.00008414.84354505.63
35942006.12.13 00:00sell74121.301.32840.00000.0000
35952006.12.13 04:14close74121.301.32880.00000.0000-1065.37353440.26
35962006.12.13 04:14buy74221.201.32870.00000.0000
35972006.12.13 12:02close74221.201.32710.00000.0000-4239.63349200.63
35982006.12.13 12:03sell74319.601.32700.00000.0000
35992006.12.13 14:29modify74319.601.32701.32690.0000
36002006.12.13 14:30modify74319.601.32701.32680.0000
36012006.12.13 14:33modify74319.601.32701.32660.0000
36022006.12.13 14:33modify74319.601.32701.32650.0000
36032006.12.13 14:33modify74319.601.32701.32620.0000
36042006.12.13 14:33modify74319.601.32701.32590.0000
36052006.12.13 14:33modify74319.601.32701.32580.0000
36062006.12.13 14:33modify74319.601.32701.32540.0000
36072006.12.13 14:33modify74319.601.32701.32510.0000
36082006.12.13 14:34modify74319.601.32701.32490.0000
36092006.12.13 14:34modify74319.601.32701.32470.0000
36102006.12.13 14:34modify74319.601.32701.32450.0000
36112006.12.13 14:34modify74319.601.32701.32430.0000
36122006.12.13 14:34modify74319.601.32701.32390.0000
36132006.12.13 14:35modify74319.601.32701.32370.0000
36142006.12.13 14:35modify74319.601.32701.32350.0000
36152006.12.13 14:35modify74319.601.32701.32330.0000
36162006.12.13 14:35modify74319.601.32701.32320.0000
36172006.12.13 15:36modify74319.601.32701.32300.0000
36182006.12.13 15:36modify74319.601.32701.32290.0000
36192006.12.13 15:36modify74319.601.32701.32270.0000
36202006.12.13 16:00close74319.601.32051.32270.000015925.13365125.76
36212006.12.13 16:00buy74421.901.32050.00000.0000
36222006.12.13 17:11modify74421.901.32051.32060.0000
36232006.12.13 18:47s/l74421.901.32061.32060.0000273.75365399.51
36242006.12.13 18:53sell74521.901.31990.00000.0000
36252006.12.13 20:00close74521.901.32010.00000.0000-547.45364852.06
36262006.12.13 20:05buy74621.901.32010.00000.0000
36272006.12.14 00:00close74621.901.32080.00000.00001916.05366768.11
36282006.12.14 00:02sell74722.001.32090.00000.0000
36292006.12.14 00:02close74722.001.32110.00000.0000-549.95366218.16
36302006.12.14 00:03buy74822.001.32120.00000.0000
36312006.12.14 04:00close74822.001.32070.00000.0000-1374.76364843.40
36322006.12.14 04:00sell74920.401.32080.00000.0000
36332006.12.14 14:30modify74920.401.32081.32070.0000
36342006.12.14 14:30modify74920.401.32081.32060.0000
36352006.12.14 14:30modify74920.401.32081.32040.0000
36362006.12.14 14:30modify74920.401.32081.32020.0000
36372006.12.14 14:30modify74920.401.32081.31990.0000
36382006.12.14 14:31modify74920.401.32081.31980.0000
36392006.12.14 14:35modify74920.401.32081.31970.0000
36402006.12.14 15:04s/l74920.401.31971.31970.00002804.86367648.26
36412006.12.14 15:04sell75022.101.31960.00000.0000
36422006.12.14 16:00close75022.101.31770.00000.00005248.81372897.07
36432006.12.14 16:00buy75122.401.31760.00000.0000
36442006.12.14 16:01close75122.401.31730.00000.0000-839.89372057.18
36452006.12.14 16:01sell75222.301.31740.00000.0000
36462006.12.14 20:00close75222.301.31450.00000.00008083.57380140.75
36472006.12.14 20:01buy75322.801.31460.00000.0000
36482006.12.14 20:01close75322.801.31430.00000.0000-855.00379285.75
36492006.12.14 20:02sell75422.801.31420.00000.0000
36502006.12.15 04:01close75422.801.31540.00000.0000-3419.75375866.00
36512006.12.15 04:01buy75521.101.31550.00000.0000
36522006.12.15 10:19close75521.101.31410.00000.0000-3692.35372173.65
36532006.12.15 10:19sell75620.101.31420.00000.0000
36542006.12.15 10:30modify75620.101.31421.31420.0000
36552006.12.15 10:30modify75620.101.31421.31400.0000
36562006.12.15 10:30modify75620.101.31421.31380.0000
36572006.12.15 10:30modify75620.101.31421.31360.0000
36582006.12.15 10:49modify75620.101.31421.31350.0000
36592006.12.15 10:49modify75620.101.31421.31340.0000
36602006.12.15 10:51modify75620.101.31421.31330.0000
36612006.12.15 10:51modify75620.101.31421.31320.0000
36622006.12.15 10:52modify75620.101.31421.31310.0000
36632006.12.15 12:00close75620.101.31161.31310.00006532.40378706.05
36642006.12.15 12:00buy75722.701.31170.00000.0000
36652006.12.15 14:29modify75722.701.31171.31210.0000
36662006.12.15 14:29modify75722.701.31171.31240.0000
36672006.12.15 14:29modify75722.701.31171.31280.0000
36682006.12.15 14:29modify75722.701.31171.31290.0000
36692006.12.15 14:29modify75722.701.31171.31350.0000
36702006.12.15 14:29modify75722.701.31171.31400.0000
36712006.12.15 14:30modify75722.701.31171.31410.0000
36722006.12.15 14:30modify75722.701.31171.31420.0000
36732006.12.15 14:30modify75722.701.31171.31430.0000
36742006.12.15 14:30modify75722.701.31171.31450.0000
36752006.12.15 14:30modify75722.701.31171.31470.0000
36762006.12.15 14:30modify75722.701.31171.31490.0000
36772006.12.15 14:30modify75722.701.31171.31510.0000
36782006.12.15 14:30modify75722.701.31171.31520.0000
36792006.12.15 14:30modify75722.701.31171.31530.0000
36802006.12.15 14:30modify75722.701.31171.31550.0000
36812006.12.15 14:31modify75722.701.31171.31560.0000
36822006.12.15 15:17s/l75722.701.31561.31560.000011066.09389772.14
36832006.12.15 15:17buy75823.401.31590.00000.0000
36842006.12.15 16:00close75823.401.31180.00000.0000-11992.49377779.65
36852006.12.15 16:00sell75922.701.31180.00000.0000
36862006.12.15 16:06modify75922.701.31181.31180.0000
36872006.12.15 16:06modify75922.701.31181.31170.0000
36882006.12.15 16:06modify75922.701.31181.31160.0000
36892006.12.15 16:06modify75922.701.31181.31140.0000
36902006.12.15 16:06modify75922.701.31181.31120.0000
36912006.12.15 16:07modify75922.701.31181.31100.0000
36922006.12.15 16:08modify75922.701.31181.31090.0000
36932006.12.15 16:34modify75922.701.31181.31080.0000
36942006.12.15 16:34modify75922.701.31181.31060.0000
36952006.12.15 18:30modify75922.701.31181.31030.0000
36962006.12.15 18:31modify75922.701.31181.31020.0000
36972006.12.15 18:31modify75922.701.31181.31010.0000
36982006.12.15 18:31modify75922.701.31181.31000.0000
36992006.12.15 18:31modify75922.701.31181.30980.0000
37002006.12.15 18:32modify75922.701.31181.30970.0000
37012006.12.15 19:24modify75922.701.31181.30960.0000
37022006.12.15 19:24modify75922.701.31181.30950.0000
37032006.12.15 19:24modify75922.701.31181.30940.0000
37042006.12.15 19:24modify75922.701.31181.30920.0000
37052006.12.15 20:00close75922.701.30791.30920.000011066.19388845.84
37062006.12.15 20:00buy76023.301.30790.00000.0000
37072006.12.18 00:00close76023.301.30820.00000.0000873.75389719.59
37082006.12.18 00:00buy76123.401.30860.00000.0000
37092006.12.18 04:00close76123.401.30920.00000.00001755.09391474.68
37102006.12.18 04:01sell76223.501.30930.00000.0000
37112006.12.18 05:31close76223.501.30950.00000.0000-587.80390886.88
37122006.12.18 05:34buy76323.501.30960.00000.0000
37132006.12.18 08:00close76323.501.30920.00000.0000-1174.70389712.18
37142006.12.18 08:00sell76421.801.30930.00000.0000
37152006.12.18 16:00close76421.801.30770.00000.00004359.88394072.06
37162006.12.18 16:00sell76523.601.30720.00000.0000
37172006.12.18 20:14close76523.601.30910.00000.0000-5604.95388467.11
37182006.12.18 20:14buy76623.301.30900.00000.0000
37192006.12.19 00:00close76623.301.30970.00000.00002038.89390506.00
37202006.12.19 00:08sell76723.401.30980.00000.0000
37212006.12.19 00:10close76723.401.31010.00000.0000-877.50389628.50
37222006.12.19 00:15buy76823.401.31020.00000.0000
37232006.12.19 04:00close76823.401.30980.00000.0000-1170.05388458.45
37242006.12.19 04:00sell76921.701.30990.00000.0000
37252006.12.19 08:00close76921.701.30980.00000.0000271.43388729.88
37262006.12.19 08:00buy77023.301.30990.00000.0000
37272006.12.19 09:08modify77023.301.30991.30990.0000
37282006.12.19 09:08modify77023.301.30991.31000.0000
37292006.12.19 09:08modify77023.301.30991.31010.0000
37302006.12.19 09:08modify77023.301.30991.31020.0000
37312006.12.19 09:08modify77023.301.30991.31030.0000
37322006.12.19 09:09modify77023.301.30991.31060.0000
37332006.12.19 09:09modify77023.301.30991.31070.0000
37342006.12.19 09:11modify77023.301.30991.31080.0000
37352006.12.19 09:51modify77023.301.30991.31090.0000
37362006.12.19 09:51modify77023.301.30991.31110.0000
37372006.12.19 09:53modify77023.301.30991.31120.0000
37382006.12.19 09:53modify77023.301.30991.31130.0000
37392006.12.19 09:56modify77023.301.30991.31140.0000
37402006.12.19 09:56modify77023.301.30991.31160.0000
37412006.12.19 10:00modify77023.301.30991.31240.0000
37422006.12.19 10:00modify77023.301.30991.31250.0000
37432006.12.19 10:00modify77023.301.30991.31260.0000
37442006.12.19 10:00modify77023.301.30991.31270.0000
37452006.12.19 10:00modify77023.301.30991.31280.0000
37462006.12.19 10:00modify77023.301.30991.31290.0000
37472006.12.19 10:00modify77023.301.30991.31300.0000
37482006.12.19 10:00modify77023.301.30991.31310.0000
37492006.12.19 10:00modify77023.301.30991.31320.0000
37502006.12.19 10:01modify77023.301.30991.31350.0000
37512006.12.19 10:01modify77023.301.30991.31360.0000
37522006.12.19 10:01modify77023.301.30991.31370.0000
37532006.12.19 10:01modify77023.301.30991.31380.0000
37542006.12.19 10:01modify77023.301.30991.31400.0000
37552006.12.19 10:13modify77023.301.30991.31420.0000
37562006.12.19 10:13modify77023.301.30991.31440.0000
37572006.12.19 12:00close77023.301.31651.31440.000019222.36407952.24
37582006.12.19 12:00sell77124.501.31660.00000.0000
37592006.12.19 14:31modify77124.501.31661.31640.0000
37602006.12.19 14:31modify77124.501.31661.31630.0000
37612006.12.19 14:31modify77124.501.31661.31610.0000
37622006.12.19 14:35s/l77124.501.31611.31610.00001531.14409483.38
37632006.12.19 14:35sell77224.601.31580.00000.0000
37642006.12.19 16:00close77224.601.31730.00000.0000-4612.50404870.88
37652006.12.19 16:00buy77324.301.31740.00000.0000
37662006.12.19 19:31modify77324.301.31741.31760.0000
37672006.12.19 19:31modify77324.301.31741.31780.0000
37682006.12.19 19:32modify77324.301.31741.31790.0000
37692006.12.19 19:32modify77324.301.31741.31800.0000
37702006.12.19 19:32modify77324.301.31741.31810.0000
37712006.12.19 19:33modify77324.301.31741.31820.0000
37722006.12.19 19:33modify77324.301.31741.31830.0000
37732006.12.19 19:54modify77324.301.31741.31840.0000
37742006.12.19 20:00close77324.301.32121.31840.000011542.39416413.27
37752006.12.19 20:00sell77425.001.32140.00000.0000
37762006.12.20 00:00close77425.001.32000.00000.00004374.99420788.26
37772006.12.20 00:00buy77525.201.32000.00000.0000
37782006.12.20 02:45modify77525.201.32001.32010.0000
37792006.12.20 03:52modify77525.201.32001.32020.0000
37802006.12.20 03:54modify77525.201.32001.32030.0000
37812006.12.20 03:59modify77525.201.32001.32040.0000
37822006.12.20 04:00close77525.201.32321.32040.000010079.96430868.22
37832006.12.20 04:00sell77625.901.32320.00000.0000
37842006.12.20 12:00close77625.901.32310.00000.0000323.58431191.80
37852006.12.20 12:00buy77725.901.32310.00000.0000
37862006.12.20 16:36close77725.901.31940.00000.0000-11978.88419212.92
37872006.12.20 16:36sell77825.201.31950.00000.0000
37882006.12.20 18:47modify77825.201.31951.31940.0000
37892006.12.20 18:53modify77825.201.31951.31930.0000
37902006.12.20 18:54modify77825.201.31951.31920.0000
37912006.12.20 20:00close77825.201.31721.31920.00007244.95426457.87
37922006.12.20 20:00buy77925.601.31730.00000.0000
37932006.12.21 00:00close77925.601.31760.00000.0000959.94427417.81
37942006.12.21 00:00sell78025.601.31750.00000.0000
37952006.12.21 00:01close78025.601.31800.00000.0000-1599.73425818.08
37962006.12.21 00:02buy78125.501.31790.00000.0000
37972006.12.21 04:00close78125.501.31910.00000.00003825.03429643.11
37982006.12.21 04:00sell78225.801.31910.00000.0000
37992006.12.21 08:00close78225.801.31890.00000.0000645.27430288.38
38002006.12.21 08:01buy78325.801.31880.00000.0000
38012006.12.21 12:01close78325.801.31780.00000.0000-3224.99427063.39
38022006.12.21 12:01sell78425.601.31770.00000.0000
38032006.12.21 15:37modify78425.601.31771.31760.0000
38042006.12.21 15:38modify78425.601.31771.31740.0000
38052006.12.21 15:38modify78425.601.31771.31730.0000
38062006.12.21 16:00close78425.601.31541.31730.00007360.24434423.63
38072006.12.21 16:00buy78526.101.31550.00000.0000
38082006.12.21 16:00close78526.101.31480.00000.0000-2283.75432139.88
38092006.12.21 16:00sell78625.901.31490.00000.0000
38102006.12.21 20:45close78625.901.31770.00000.0000-9064.93423074.95
38112006.12.21 20:45buy78723.701.31750.00000.0000
38122006.12.22 00:00close78723.701.31790.00000.00001184.99424259.94
38132006.12.22 00:00sell78825.501.31790.00000.0000
38142006.12.22 00:17close78825.501.31830.00000.0000-1275.05422984.89
38152006.12.22 00:18buy78925.401.31840.00000.0000
38162006.12.22 04:00close78925.401.31860.00000.0000635.27423620.16
38172006.12.22 04:01sell79025.401.31850.00000.0000
38182006.12.22 04:01close79025.401.31870.00000.0000-634.95422985.21
38192006.12.22 04:02buy79125.401.31880.00000.0000
38202006.12.22 08:00close79125.401.31940.00000.00001904.72424889.93
38212006.12.22 08:14buy79225.501.32000.00000.0000
38222006.12.22 12:00close79225.501.32000.00000.00000.16424890.09
38232006.12.22 12:00sell79325.501.32000.00000.0000
38242006.12.22 15:57modify79325.501.32001.32000.0000
38252006.12.22 15:58modify79325.501.32001.31990.0000
38262006.12.22 15:58modify79325.501.32001.31980.0000
38272006.12.22 16:00close79325.501.31711.31980.00009243.93434134.02
38282006.12.22 16:00sell79426.001.31660.00000.0000
38292006.12.22 17:48modify79426.001.31661.31650.0000
38302006.12.22 17:48modify79426.001.31661.31630.0000
38312006.12.22 17:58modify79426.001.31661.31620.0000
38322006.12.22 18:00modify79426.001.31661.31610.0000
38332006.12.22 18:00modify79426.001.31661.31590.0000
38342006.12.22 18:00modify79426.001.31661.31560.0000
38352006.12.22 18:00modify79426.001.31661.31520.0000
38362006.12.22 18:01modify79426.001.31661.31500.0000
38372006.12.22 18:01modify79426.001.31661.31480.0000
38382006.12.22 18:01modify79426.001.31661.31470.0000
38392006.12.22 18:01modify79426.001.31661.31450.0000
38402006.12.22 18:02modify79426.001.31661.31440.0000
38412006.12.22 18:02modify79426.001.31661.31430.0000
38422006.12.22 18:02modify79426.001.31661.31420.0000
38432006.12.22 18:02modify79426.001.31661.31400.0000
38442006.12.22 20:00close79426.001.31321.31400.000011050.17445184.19
38452006.12.22 20:00buy79526.701.31330.00000.0000
38462006.12.26 12:00close79526.701.31370.00000.00001334.87446519.06
38472006.12.26 14:58sell79626.801.31270.00000.0000
38482006.12.26 18:56modify79626.801.31271.31270.0000
38492006.12.26 18:56modify79626.801.31271.31260.0000
38502006.12.26 18:56modify79626.801.31271.31230.0000
38512006.12.26 20:00close79626.801.31061.31230.00007035.02453554.08
38522006.12.26 20:00buy79727.201.31040.00000.0000
38532006.12.27 03:38modify79727.201.31041.31060.0000
38542006.12.27 04:00close79727.201.31301.31060.00008840.02462394.10
38552006.12.27 04:00sell79827.701.31300.00000.0000
38562006.12.27 04:01close79827.701.31320.00000.0000-692.45461701.65
38572006.12.27 04:01buy79927.701.31350.00000.0000
38582006.12.27 07:37modify79927.701.31351.31360.0000
38592006.12.27 07:37modify79927.701.31351.31380.0000
38602006.12.27 07:37modify79927.701.31351.31400.0000
38612006.12.27 08:00close79927.701.31541.31400.00006578.78468280.43
38622006.12.27 08:01sell80028.101.31550.00000.0000
38632006.12.27 16:32modify80028.101.31551.31550.0000
38642006.12.27 17:21modify80028.101.31551.31540.0000
38652006.12.27 17:21modify80028.101.31551.31530.0000
38662006.12.27 17:21modify80028.101.31551.31520.0000
38672006.12.27 17:21modify80028.101.31551.31510.0000
38682006.12.27 17:21modify80028.101.31551.31490.0000
38692006.12.27 20:00close80028.101.31261.31490.000010186.44478466.87
38702006.12.27 20:00buy80128.701.31260.00000.0000
38712006.12.28 00:02close80128.701.31220.00000.0000-1435.18477031.69
38722006.12.28 04:00buy80228.601.31180.00000.0000
38732006.12.28 08:00close80228.601.31260.00000.00002860.23479891.92
38742006.12.28 08:01sell80328.801.31270.00000.0000
38752006.12.28 12:01close80328.801.31480.00000.0000-7559.79472332.13
38762006.12.28 12:02buy80428.301.31470.00000.0000
38772006.12.28 14:27modify80428.301.31471.31490.0000
38782006.12.28 14:27modify80428.301.31471.31500.0000
38792006.12.28 14:27modify80428.301.31471.31510.0000
38802006.12.28 14:27modify80428.301.31471.31520.0000
38812006.12.28 14:27modify80428.301.31471.31530.0000
38822006.12.28 14:27modify80428.301.31471.31540.0000
38832006.12.28 14:28modify80428.301.31471.31570.0000
38842006.12.28 14:36modify80428.301.31471.31600.0000
38852006.12.28 14:36modify80428.301.31471.31620.0000
38862006.12.28 14:36modify80428.301.31471.31630.0000
38872006.12.28 14:37modify80428.301.31471.31640.0000
38882006.12.28 14:37modify80428.301.31471.31650.0000
38892006.12.28 14:37modify80428.301.31471.31670.0000
38902006.12.28 14:37modify80428.301.31471.31680.0000
38912006.12.28 14:37modify80428.301.31471.31690.0000
38922006.12.28 14:37modify80428.301.31471.31710.0000
38932006.12.28 16:00close80428.301.31731.31710.00009197.52481529.65
38942006.12.28 16:00sell80528.901.31740.00000.0000
38952006.12.28 16:03modify80528.901.31741.31730.0000
38962006.12.28 16:03modify80528.901.31741.31700.0000
38972006.12.28 16:04modify80528.901.31741.31690.0000
38982006.12.28 16:04modify80528.901.31741.31670.0000
38992006.12.28 16:04modify80528.901.31741.31660.0000
39002006.12.28 16:21modify80528.901.31741.31650.0000
39012006.12.28 16:21modify80528.901.31741.31630.0000
39022006.12.28 17:53s/l80528.901.31631.31630.00003973.75485503.40
39032006.12.28 17:53sell80629.101.31630.00000.0000
39042006.12.28 20:00close80629.101.31620.00000.0000364.00485867.40
39052006.12.28 20:00buy80729.201.31620.00000.0000
39062006.12.28 20:38close80729.201.31520.00000.0000-3649.88482217.52
39072006.12.28 20:38sell80828.901.31510.00000.0000
39082006.12.29 00:00close80828.901.31530.00000.0000-722.87481494.65
39092006.12.29 00:00buy80927.001.31510.00000.0000
39102006.12.29 00:26close80927.001.31470.00000.0000-1350.05480144.60
39112006.12.29 00:26sell81025.901.31480.00000.0000
39122006.12.29 04:02close81025.901.31550.00000.0000-2266.08477878.52
39132006.12.29 04:02buy81124.901.31540.00000.0000
39142006.12.29 08:00close81124.901.31790.00000.00007781.21485659.73
39152006.12.29 08:01sell81229.101.31800.00000.0000
39162006.12.29 12:04close81229.101.31710.00000.00003273.61488933.34
39172006.12.29 16:00sell81329.301.31790.00000.0000
39182006.12.29 20:04close81329.301.31970.00000.0000-6592.54482340.80
39192006.12.29 20:07buy81428.901.31960.00000.0000
39202006.12.29 23:59close at stop81428.901.32000.00000.00001444.56483785.36