|Account: 1454385
|Name: J.Barry Riley
|Currency: USD
|2007 June 6, 21:38
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|33702429
|2007.05.02 23:59
|balance
|Deposit
|1 500.00
|33920721
|2007.05.06 22:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3601
|1.3612
|0.0000
|2007.05.07 17:31
|1.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|16384
|kosta[sl]
|33988449
|2007.05.07 17:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9944
|1.9948
|0.0000
|2007.05.08 04:01
|1.9955
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.20
|16384
|kosta
|34028461
|2007.05.08 04:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 05:55
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|16384
|kosta
|34033584
|2007.05.08 05:55
|sell
|0.15
|usdjpy
|119.83
|0.00
|0.00
|2007.05.08 08:00
|119.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.01
|16384
|kosta
|34044347
|2007.05.08 08:00
|buy
|0.15
|usdjpy
|119.95
|0.00
|0.00
|2007.05.08 12:00
|119.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.07
|16384
|kosta
|34065387
|2007.05.08 12:00
|sell
|0.15
|usdcad
|1.1022
|0.0000
|0.0000
|2007.05.08 20:07
|1.1048
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.30
|16384
|kosta
|34102069
|2007.05.08 20:07
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3546
|1.3545
|0.0000
|2007.05.09 12:54
|1.3545
|0.00
|0.00
|0.76
|1.40
|16384
|kosta[sl]
|34153141
|2007.05.09 12:54
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9950
|1.9946
|0.0000
|2007.05.09 18:53
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|16384
|kosta[sl]
|34190769
|2007.05.09 18:53
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|0.0000
|2007.05.09 20:00
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|16384
|kosta
|34193260
|2007.05.09 20:00
|sell
|0.14
|eurusd
|1.3525
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 08:00
|1.3558
|0.00
|0.00
|2.27
|-46.20
|16384
|kosta
|34229938
|2007.05.10 08:00
|buy
|0.14
|eurusd
|1.3559
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 08:30
|1.3539
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|16384
|kosta
|34234943
|2007.05.10 08:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 08:31
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16384
|kosta
|34235322
|2007.05.10 08:31
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1069
|0.0000
|0.0000
|2007.05.10 08:32
|1.1065
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|16384
|kosta
|34235927
|2007.05.10 08:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|120.28
|0.00
|0.00
|2007.05.10 08:38
|120.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|16384
|kosta
|34236142
|2007.05.10 08:38
|buy
|0.14
|usdcad
|1.1075
|1.1113
|0.0000
|2007.05.10 17:32
|1.1113
|0.00
|0.00
|0.00
|47.87
|16384
|kosta[sl]
|34316817
|2007.05.10 17:32
|sell
|0.14
|usdjpy
|120.09
|119.99
|0.00
|2007.05.10 20:26
|119.99
|0.00
|0.00
|0.00
|11.67
|16384
|kosta[sl]
|34327568
|2007.05.10 20:26
|sell
|0.14
|usdjpy
|119.96
|119.93
|0.00
|2007.05.10 21:30
|119.93
|0.00
|0.00
|-2.00
|3.50
|16384
|kosta[sl]
|34332409
|2007.05.10 21:30
|sell
|0.14
|usdjpy
|119.90
|119.87
|0.00
|2007.05.10 22:44
|119.87
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|16384
|kosta[sl]
|34340227
|2007.05.10 22:44
|sell
|0.14
|usdjpy
|119.84
|0.00
|0.00
|2007.05.11 00:00
|119.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.17
|16384
|kosta
|34346526
|2007.05.11 00:00
|buy
|0.14
|usdjpy
|119.92
|120.07
|0.00
|2007.05.11 18:05
|120.10
|0.00
|0.00
|0.00
|20.98
|16384
|kosta
|34459800
|2007.05.13 22:00
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9824
|1.9824
|0.0000
|2007.05.14 00:02
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|16384
|kosta
|34469655
|2007.05.14 00:02
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9836
|1.9815
|0.0000
|2007.05.14 09:04
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|31.50
|16384
|kosta[sl]
|34500281
|2007.05.14 09:04
|sell
|0.15
|usdjpy
|120.25
|0.00
|0.00
|2007.05.15 12:00
|120.40
|0.00
|0.00
|-2.15
|-18.69
|16384
|kosta
|34579012
|2007.05.15 12:00
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9762
|1.9776
|0.0000
|2007.05.15 12:52
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|16384
|kosta[sl]
|34589500
|2007.05.15 12:52
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9779
|1.9841
|0.0000
|2007.05.15 15:06
|1.9841
|0.00
|0.00
|0.00
|93.00
|16384
|kosta[sl]
|34617927
|2007.05.15 15:06
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9845
|1.9856
|0.0000
|2007.05.15 16:00
|1.9859
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|16384
|kosta
|34623128
|2007.05.15 16:00
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3603
|0.0000
|0.0000
|2007.05.15 20:00
|1.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|16384
|kosta
|34634860
|2007.05.15 20:00
|buy
|0.16
|usdjpy
|120.29
|120.47
|0.00
|2007.05.16 12:11
|120.47
|0.00
|0.00
|2.16
|23.91
|16384
|kosta[sl]
|34690540
|2007.05.16 12:11
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9822
|1.9821
|0.0000
|2007.05.16 12:57
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16384
|kosta[sl]
|34697827
|2007.05.16 12:57
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9817
|1.9798
|0.0000
|2007.05.16 15:36
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|16384
|kosta[sl]
|34724269
|2007.05.16 15:36
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9794
|1.9782
|0.0000
|2007.05.16 16:20
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|16384
|kosta[sl]
|34733992
|2007.05.16 16:20
|sell
|0.17
|gbpusd
|1.9778
|1.9774
|0.0000
|2007.05.16 18:11
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|16384
|kosta[sl]
|34740350
|2007.05.16 18:11
|buy
|0.17
|usdjpy
|120.77
|0.00
|0.00
|2007.05.16 20:01
|120.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|16384
|kosta
|34746975
|2007.05.16 20:02
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9766
|1.9768
|0.0000
|2007.05.17 06:17
|1.9768
|0.00
|0.00
|-0.20
|3.40
|16384
|kosta[sl]
|34779075
|2007.05.17 06:17
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.9772
|1.9775
|0.0000
|2007.05.17 09:14
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|16384
|kosta[sl]
|34796192
|2007.05.17 09:14
|sell
|0.17
|usdcad
|1.1029
|1.1008
|0.0000
|2007.05.17 12:24
|1.1008
|0.00
|0.00
|0.00
|32.42
|16384
|kosta[sl]
|34816589
|2007.05.17 12:24
|sell
|0.17
|usdcad
|1.1004
|1.0986
|0.0000
|2007.05.17 15:33
|1.0986
|0.00
|0.00
|0.00
|27.85
|16384
|kosta[sl]
|34848072
|2007.05.17 15:33
|sell
|0.17
|usdcad
|1.0981
|0.0000
|0.0000
|2007.05.17 20:00
|1.0991
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.47
|16384
|kosta
|34864775
|2007.05.17 20:00
|buy
|0.17
|usdcad
|1.0990
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 00:00
|1.0846
|0.00
|0.00
|1.14
|-225.71
|16384
|kosta
|35213396
|2007.05.22 00:00
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|2007.05.22 08:00
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|16384
|kosta
|35258797
|2007.05.22 08:00
|buy
|0.15
|usdjpy
|121.47
|0.00
|0.00
|2007.05.22 09:51
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|2.47
|16384
|kosta
|35273998
|2007.05.22 09:51
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|2007.05.24 20:00
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.19
|-216.00
|16384
|kosta
|35724147
|2007.05.24 20:28
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9848
|1.9862
|0.0000
|2007.05.25 07:09
|1.9862
|0.00
|0.00
|-0.05
|18.20
|16384
|kosta[sl]
|35765335
|2007.05.25 07:09
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|2007.05.29 08:00
|1.9861
|0.00
|0.00
|-0.10
|-6.50
|16384
|kosta
|35968564
|2007.05.29 08:00
|buy
|0.13
|usdjpy
|121.31
|121.39
|0.00
|2007.05.29 10:53
|121.39
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|16384
|kosta[sl]
|36002162
|2007.05.29 10:53
|buy
|0.13
|usdjpy
|121.42
|0.00
|0.00
|2007.05.29 11:00
|121.47
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|16384
|kosta
|36002707
|2007.05.29 11:00
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9862
|1.9860
|0.0000
|2007.05.29 11:34
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|16384
|kosta[sl]
|36007004
|2007.05.29 11:34
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9856
|1.9844
|0.0000
|2007.05.29 14:12
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|16384
|kosta[sl]
|36043535
|2007.05.29 14:12
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9840
|1.9824
|0.0000
|2007.05.29 15:39
|1.9824
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|16384
|kosta[sl]
|36057727
|2007.05.29 15:39
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9820
|1.9807
|0.0000
|2007.05.29 18:28
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|16.90
|16384
|kosta[sl]
|36086670
|2007.05.29 18:28
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 00:00
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.04
|-9.80
|16384
|kosta
|36114139
|2007.05.30 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3453
|0.0000
|0.0000
|2007.05.30 03:00
|1.3454
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|16384
|kosta
|36144896
|2007.05.30 03:00
|buy
|0.14
|usdjpy
|121.45
|121.52
|0.00
|2007.05.30 08:00
|121.61
|0.00
|0.00
|0.00
|18.42
|16384
|kosta
|36187596
|2007.05.30 08:00
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9773
|1.9777
|0.0000
|2007.05.30 08:58
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|16384
|kosta[sl]
|36198398
|2007.05.30 08:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3441
|1.3437
|0.0000
|2007.05.30 10:00
|1.3422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|16384
|kosta
|36211475
|2007.05.30 10:00
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9754
|1.9756
|0.0000
|2007.05.31 06:00
|1.9756
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.80
|16384
|kosta[sl]
|36338493
|2007.05.31 06:00
|buy
|0.14
|gbpusd
|1.9760
|1.9764
|0.0000
|2007.05.31 12:00
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|16384
|kosta
|36381063
|2007.05.31 12:00
|sell
|0.14
|usdjpy
|121.57
|0.00
|0.00
|2007.05.31 16:00
|121.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.99
|16384
|kosta
|36437247
|2007.05.31 16:00
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9795
|1.9788
|0.0000
|2007.06.01 07:37
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.04
|9.80
|16384
|kosta[sl]
|36482626
|2007.06.01 07:37
|sell
|0.14
|usdjpy
|121.94
|0.00
|0.00
|2007.06.01 16:00
|122.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.78
|16384
|kosta
|36578093
|2007.06.01 16:00
|sell
|0.14
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|0.0000
|2007.06.05 20:00
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.08
|-173.60
|16384
|kosta
|36840065
|2007.06.05 20:00
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9927
|1.9942
|0.0000
|2007.06.06 05:52
|1.9942
|0.00
|0.00
|-0.05
|18.00
|16384
|36881300
|2007.06.06 05:52
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|0.0000
|2007.06.06 21:37
|1.9918
|0.00
|0.00
|-0.14
|-33.60
|16384
|kosta
|0.00
|0.00
|1.81
|-324.98
|Closed P/L:
|-323.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-323.17
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 176.83
|Equity:
|1 176.83
|Free Margin:
|1 176.83
|Details:
|Gross Profit:
|610.40
|Gross Loss:
|933.57
|Total Net Profit:
|-323.17
|Profit Factor:
|0.65
|Expected Payoff:
|-5.13
|Absolute Drawdown:
|323.17
|Maximal Drawdown:
|553.06 (31.97%)
|Relative Drawdown:
|31.97% (553.06)
|Total Trades:
|63
|Short Positions (won %):
|33 (57.58%)
|Long Positions (won %):
|30 (76.67%)
|Profit Trades (% of total):
|42 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|21 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|93.00
|loss trade:
|-224.57
|Average
|profit trade:
|14.53
|loss trade:
|-44.46
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (154.05)
|consecutive losses ($):
|5 (-73.54)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|154.05 (10)
|consecutive loss (count):
|-240.04 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2