Interbank FX, LLC

Account: 1454385 Name: J.Barry Riley Currency: USD 2007 June 6, 21:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
337024292007.05.02 23:59balanceDeposit1 500.00
339207212007.05.06 22:00buy0.02eurusd1.36011.36120.00002007.05.07 17:311.36120.000.000.002.20
 16384kosta[sl]
339884492007.05.07 17:31buy0.02gbpusd1.99441.99480.00002007.05.08 04:011.99550.000.00-0.012.20
 16384kosta
340284612007.05.08 04:01sell0.02gbpusd1.99560.00000.00002007.05.08 05:551.99600.000.000.00-0.80
 16384kosta
340335842007.05.08 05:55sell0.15usdjpy119.830.000.002007.05.08 08:00119.950.000.000.00-15.01
 16384kosta
340443472007.05.08 08:00buy0.15usdjpy119.950.000.002007.05.08 12:00119.710.000.000.00-30.07
 16384kosta
340653872007.05.08 12:00sell0.15usdcad1.10220.00000.00002007.05.08 20:071.10480.000.000.00-35.30
 16384kosta
341020692007.05.08 20:07sell0.14eurusd1.35461.35450.00002007.05.09 12:541.35450.000.000.761.40
 16384kosta[sl]
341531412007.05.09 12:54sell0.14gbpusd1.99501.99460.00002007.05.09 18:531.99460.000.000.005.60
 16384kosta[sl]
341907692007.05.09 18:53sell0.14gbpusd1.99410.00000.00002007.05.09 20:001.99370.000.000.005.60
 16384kosta
341932602007.05.09 20:00sell0.14eurusd1.35250.00000.00002007.05.10 08:001.35580.000.002.27-46.20
 16384kosta
342299382007.05.10 08:00buy0.14eurusd1.35590.00000.00002007.05.10 08:301.35390.000.000.00-28.00
 16384kosta
342349432007.05.10 08:30sell0.01gbpusd1.98890.00000.00002007.05.10 08:311.98990.000.000.00-1.00
 16384kosta
342353222007.05.10 08:31buy0.01usdcad1.10690.00000.00002007.05.10 08:321.10650.000.000.00-0.36
 16384kosta
342359272007.05.10 08:35sell0.01usdjpy120.280.000.002007.05.10 08:38120.310.000.000.00-0.25
 16384kosta
342361422007.05.10 08:38buy0.14usdcad1.10751.11130.00002007.05.10 17:321.11130.000.000.0047.87
 16384kosta[sl]
343168172007.05.10 17:32sell0.14usdjpy120.09119.990.002007.05.10 20:26119.990.000.000.0011.67
 16384kosta[sl]
343275682007.05.10 20:26sell0.14usdjpy119.96119.930.002007.05.10 21:30119.930.000.00-2.003.50
 16384kosta[sl]
343324092007.05.10 21:30sell0.14usdjpy119.90119.870.002007.05.10 22:44119.870.000.000.003.50
 16384kosta[sl]
343402272007.05.10 22:44sell0.14usdjpy119.840.000.002007.05.11 00:00119.910.000.000.00-8.17
 16384kosta
343465262007.05.11 00:00buy0.14usdjpy119.92120.070.002007.05.11 18:05120.100.000.000.0020.98
 16384kosta
344598002007.05.13 22:00buy0.14gbpusd1.98241.98240.00002007.05.14 00:021.98340.000.000.0014.00
 16384kosta
344696552007.05.14 00:02sell0.15gbpusd1.98361.98150.00002007.05.14 09:041.98150.000.000.0031.50
 16384kosta[sl]
345002812007.05.14 09:04sell0.15usdjpy120.250.000.002007.05.15 12:00120.400.000.00-2.15-18.69
 16384kosta
345790122007.05.15 12:00buy0.15gbpusd1.97621.97760.00002007.05.15 12:521.97760.000.000.0021.00
 16384kosta[sl]
345895002007.05.15 12:52buy0.15gbpusd1.97791.98410.00002007.05.15 15:061.98410.000.000.0093.00
 16384kosta[sl]
346179272007.05.15 15:06buy0.16gbpusd1.98451.98560.00002007.05.15 16:001.98590.000.000.0022.40
 16384kosta
346231282007.05.15 16:00buy0.16eurusd1.36030.00000.00002007.05.15 20:001.35870.000.000.00-25.60
 16384kosta
346348602007.05.15 20:00buy0.16usdjpy120.29120.470.002007.05.16 12:11120.470.000.002.1623.91
 16384kosta[sl]
346905402007.05.16 12:11sell0.16gbpusd1.98221.98210.00002007.05.16 12:571.98210.000.000.001.60
 16384kosta[sl]
346978272007.05.16 12:57sell0.16gbpusd1.98171.97980.00002007.05.16 15:361.97980.000.000.0030.40
 16384kosta[sl]
347242692007.05.16 15:36sell0.16gbpusd1.97941.97820.00002007.05.16 16:201.97820.000.000.0019.20
 16384kosta[sl]
347339922007.05.16 16:20sell0.17gbpusd1.97781.97740.00002007.05.16 18:111.97740.000.000.006.80
 16384kosta[sl]
347403502007.05.16 18:11buy0.17usdjpy120.770.000.002007.05.16 20:01120.780.000.000.001.41
 16384kosta
347469752007.05.16 20:02buy0.17gbpusd1.97661.97680.00002007.05.17 06:171.97680.000.00-0.203.40
 16384kosta[sl]
347790752007.05.17 06:17buy0.17gbpusd1.97721.97750.00002007.05.17 09:141.97750.000.000.005.10
 16384kosta[sl]
347961922007.05.17 09:14sell0.17usdcad1.10291.10080.00002007.05.17 12:241.10080.000.000.0032.42
 16384kosta[sl]
348165892007.05.17 12:24sell0.17usdcad1.10041.09860.00002007.05.17 15:331.09860.000.000.0027.85
 16384kosta[sl]
348480722007.05.17 15:33sell0.17usdcad1.09810.00000.00002007.05.17 20:001.09910.000.000.00-15.47
 16384kosta
348647752007.05.17 20:00buy0.17usdcad1.09900.00000.00002007.05.22 00:001.08460.000.001.14-225.71
 16384kosta
352133962007.05.22 00:00buy0.15gbpusd1.97170.00000.00002007.05.22 08:001.97220.000.000.007.50
 16384kosta
352587972007.05.22 08:00buy0.15usdjpy121.470.000.002007.05.22 09:51121.490.000.000.002.47
 16384kosta
352739982007.05.22 09:51sell0.15gbpusd1.97120.00000.00002007.05.24 20:001.98560.000.000.19-216.00
 16384kosta
357241472007.05.24 20:28buy0.13gbpusd1.98481.98620.00002007.05.25 07:091.98620.000.00-0.0518.20
 16384kosta[sl]
357653352007.05.25 07:09buy0.13gbpusd1.98660.00000.00002007.05.29 08:001.98610.000.00-0.10-6.50
 16384kosta
359685642007.05.29 08:00buy0.13usdjpy121.31121.390.002007.05.29 10:53121.390.000.000.008.57
 16384kosta[sl]
360021622007.05.29 10:53buy0.13usdjpy121.420.000.002007.05.29 11:00121.470.000.000.005.35
 16384kosta
360027072007.05.29 11:00sell0.13gbpusd1.98621.98600.00002007.05.29 11:341.98600.000.000.002.60
 16384kosta[sl]
360070042007.05.29 11:34sell0.13gbpusd1.98561.98440.00002007.05.29 14:121.98440.000.000.0015.60
 16384kosta[sl]
360435352007.05.29 14:12sell0.13gbpusd1.98401.98240.00002007.05.29 15:391.98240.000.000.0020.80
 16384kosta[sl]
360577272007.05.29 15:39sell0.13gbpusd1.98201.98070.00002007.05.29 18:281.98070.000.000.0016.90
 16384kosta[sl]
360866702007.05.29 18:28sell0.14gbpusd1.98030.00000.00002007.05.30 00:001.98100.000.000.04-9.80
 16384kosta
361141392007.05.30 00:00buy0.01eurusd1.34530.00000.00002007.05.30 03:001.34540.000.000.000.10
 16384kosta
361448962007.05.30 03:00buy0.14usdjpy121.45121.520.002007.05.30 08:00121.610.000.000.0018.42
 16384kosta
361875962007.05.30 08:00buy0.14gbpusd1.97731.97770.00002007.05.30 08:581.97770.000.000.005.60
 16384kosta[sl]
361983982007.05.30 08:58sell0.01eurusd1.34411.34370.00002007.05.30 10:001.34220.000.000.001.90
 16384kosta
362114752007.05.30 10:00buy0.14gbpusd1.97541.97560.00002007.05.31 06:001.97560.000.00-0.172.80
 16384kosta[sl]
363384932007.05.31 06:00buy0.14gbpusd1.97601.97640.00002007.05.31 12:001.97720.000.000.0016.80
 16384kosta
363810632007.05.31 12:00sell0.14usdjpy121.570.000.002007.05.31 16:00121.770.000.000.00-22.99
 16384kosta
364372472007.05.31 16:00sell0.14gbpusd1.97951.97880.00002007.06.01 07:371.97880.000.000.049.80
 16384kosta[sl]
364826262007.06.01 07:37sell0.14usdjpy121.940.000.002007.06.01 16:00122.130.000.000.00-21.78
 16384kosta
365780932007.06.01 16:00sell0.14gbpusd1.98020.00000.00002007.06.05 20:001.99260.000.000.08-173.60
 16384kosta
368400652007.06.05 20:00buy0.12gbpusd1.99271.99420.00002007.06.06 05:521.99420.000.00-0.0518.00
 16384 
368813002007.06.06 05:52buy0.12gbpusd1.99460.00000.00002007.06.06 21:371.99180.000.00-0.14-33.60
 16384kosta
  0.00 0.00 1.81 -324.98
Closed P/L: -323.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -323.17 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 176.83 Equity: 1 176.83 Free Margin: 1 176.83
 
Details:
Graph
Gross Profit: 610.40 Gross Loss: 933.57 Total Net Profit: -323.17
Profit Factor: 0.65 Expected Payoff: -5.13  
Absolute Drawdown: 323.17 Maximal Drawdown: 553.06 (31.97%) Relative Drawdown: 31.97% (553.06)
 
Total Trades: 63 Short Positions (won %): 33 (57.58%) Long Positions (won %): 30 (76.67%)
Profit Trades (% of total): 42 (66.67%) Loss trades (% of total): 21 (33.33%)
Largest profit trade: 93.00 loss trade: -224.57
Average profit trade: 14.53 loss trade: -44.46
Maximum consecutive wins ($): 10 (154.05) consecutive losses ($): 5 (-73.54)
Maximal consecutive profit (count): 154.05 (10) consecutive loss (count): -240.04 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2