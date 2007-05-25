FXDD

Account: 564028 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 May 25, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
88530412007.05.25 08:20sell0.10eurjpy162.69163.53162.272007.05.25 13:58163.530.000.000.00-69.05
 20061120FirstTrade[sl]
88492602007.05.25 03:37buy0.20usdjpy121.14120.30121.562007.05.25 13:54121.560.000.000.0069.10
 20061120FirstTrade[tp]
88451772007.05.24 19:49buy0.20eurjpy163.07162.23163.492007.05.25 04:13162.230.000.002.27-138.96
 20061120FirstTrade[sl]
87549932007.05.21 12:56sell0.20usdjpy121.37122.21120.952007.05.25 04:10120.950.000.00-16.5669.45
 20061120FirstTrade[tp]
88276032007.05.24 10:17buy0.20eurjpy163.33162.49163.752007.05.25 03:39162.490.000.002.27-138.77
 20061120FirstTrade[sl]
87574562007.05.21 13:40sell0.20usdjpy121.57122.41121.152007.05.25 03:36121.150.000.00-16.5669.34
 20061120FirstTrade[tp]
88177562007.05.23 20:19sell0.20eurjpy163.92164.76163.502007.05.24 03:06163.500.000.00-7.7069.13
 20061120FirstTrade[tp]
88181852007.05.23 20:37sell0.20eurjpy163.93164.77163.512007.05.24 03:06163.510.000.00-7.7069.12
 20061120FirstTrade[tp]
87717832007.05.22 00:33buy0.20eurjpy163.55162.71163.972007.05.23 20:20163.970.000.002.2769.01
 20061120FirstTrade[tp]
87748032007.05.22 06:52buy0.20eurjpy163.50162.66163.922007.05.23 20:17163.920.000.002.2769.03
 20061120FirstTrade[tp]
87798442007.05.22 11:48sell0.10usdchf1.23001.23841.22582007.05.23 14:531.22580.000.00-0.9334.26
 20061120FirstTrade[tp]
86951952007.05.16 23:19sell0.20usdjpy120.80121.64120.382007.05.21 13:38121.640.000.00-13.94-138.11
 20061120FirstTrade[sl]
87503612007.05.21 09:02sell0.20eurjpy163.89164.73163.472007.05.21 13:34163.470.000.000.0069.14
 20061120FirstTrade[tp]
87058362007.05.17 12:15sell0.10usdchf1.22201.23041.21782007.05.21 13:241.23040.000.00-2.00-68.27
 20061120FirstTrade[sl]
87334392007.05.18 14:31buy0.10usdjpy120.96120.12121.382007.05.21 12:50121.380.000.001.2234.60
 20061120FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 -55.09 69.02
Closed P/L: 13.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
88196882007.05.23 22:48buy0.20gbpusd1.98621.97781.9904 1.98430.000.00-1.81-38.00
 20061120FirstTrade
87302122007.05.18 13:19sell0.20usdchf1.22671.23511.2225 1.22790.000.00-14.91-19.55
 20061120FirstTrade
88208242007.05.24 01:04sell0.10usdchf1.22751.23591.2233 1.22790.000.00-1.86-3.26
 20061120FirstTrade
88540572007.05.25 09:19sell0.20usdjpy121.26122.10120.84 121.750.000.00-2.80-80.49
 20061120FirstTrade
88704412007.05.25 19:52sell0.20usdjpy121.71122.55121.29 121.750.000.00-2.80-6.57
 20061120FirstTrade
  0.00 0.00 -24.18 -147.87
 Floating P/L: -172.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 13.93 Floating P/L: -172.05 Margin: 1 097.24
Balance: 4 998.90 Equity: 4 826.85 Free Margin: 3 729.61