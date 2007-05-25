FXDD
|Account: 564028
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 May 25, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8853041
|2007.05.25 08:20
|sell
|0.10
|eurjpy
|162.69
|163.53
|162.27
|2007.05.25 13:58
|163.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.05
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8849260
|2007.05.25 03:37
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.14
|120.30
|121.56
|2007.05.25 13:54
|121.56
|0.00
|0.00
|0.00
|69.10
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8845177
|2007.05.24 19:49
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.07
|162.23
|163.49
|2007.05.25 04:13
|162.23
|0.00
|0.00
|2.27
|-138.96
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8754993
|2007.05.21 12:56
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.37
|122.21
|120.95
|2007.05.25 04:10
|120.95
|0.00
|0.00
|-16.56
|69.45
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8827603
|2007.05.24 10:17
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.33
|162.49
|163.75
|2007.05.25 03:39
|162.49
|0.00
|0.00
|2.27
|-138.77
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8757456
|2007.05.21 13:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.57
|122.41
|121.15
|2007.05.25 03:36
|121.15
|0.00
|0.00
|-16.56
|69.34
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8817756
|2007.05.23 20:19
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.92
|164.76
|163.50
|2007.05.24 03:06
|163.50
|0.00
|0.00
|-7.70
|69.13
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8818185
|2007.05.23 20:37
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.93
|164.77
|163.51
|2007.05.24 03:06
|163.51
|0.00
|0.00
|-7.70
|69.12
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8771783
|2007.05.22 00:33
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.55
|162.71
|163.97
|2007.05.23 20:20
|163.97
|0.00
|0.00
|2.27
|69.01
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8774803
|2007.05.22 06:52
|buy
|0.20
|eurjpy
|163.50
|162.66
|163.92
|2007.05.23 20:17
|163.92
|0.00
|0.00
|2.27
|69.03
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8779844
|2007.05.22 11:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2300
|1.2384
|1.2258
|2007.05.23 14:53
|1.2258
|0.00
|0.00
|-0.93
|34.26
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8695195
|2007.05.16 23:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|120.80
|121.64
|120.38
|2007.05.21 13:38
|121.64
|0.00
|0.00
|-13.94
|-138.11
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8750361
|2007.05.21 09:02
|sell
|0.20
|eurjpy
|163.89
|164.73
|163.47
|2007.05.21 13:34
|163.47
|0.00
|0.00
|0.00
|69.14
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|8705836
|2007.05.17 12:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2220
|1.2304
|1.2178
|2007.05.21 13:24
|1.2304
|0.00
|0.00
|-2.00
|-68.27
|
|20061120
|FirstTrade[sl]
|8733439
|2007.05.18 14:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.96
|120.12
|121.38
|2007.05.21 12:50
|121.38
|0.00
|0.00
|1.22
|34.60
|
|20061120
|FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|-55.09
|69.02
|Closed P/L:
|13.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8819688
|2007.05.23 22:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9862
|1.9778
|1.9904
|
|1.9843
|0.00
|0.00
|-1.81
|-38.00
|
|20061120
|FirstTrade
|8730212
|2007.05.18 13:19
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2267
|1.2351
|1.2225
|
|1.2279
|0.00
|0.00
|-14.91
|-19.55
|
|20061120
|FirstTrade
|8820824
|2007.05.24 01:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2275
|1.2359
|1.2233
|
|1.2279
|0.00
|0.00
|-1.86
|-3.26
|
|20061120
|FirstTrade
|8854057
|2007.05.25 09:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.26
|122.10
|120.84
|
|121.75
|0.00
|0.00
|-2.80
|-80.49
|
|20061120
|FirstTrade
|8870441
|2007.05.25 19:52
|sell
|0.20
|usdjpy
|121.71
|122.55
|121.29
|
|121.75
|0.00
|0.00
|-2.80
|-6.57
|
|20061120
|FirstTrade
|
|0.00
|0.00
|-24.18
|-147.87
|
|Floating P/L:
|-172.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|13.93
|Floating P/L:
|-172.05
|Margin:
|1 097.24
|Balance:
|4 998.90
|Equity:
|4 826.85
|Free Margin:
|3 729.61